|Account: 1584450
|Name: PipMaker M15 - Con cierre
|Currency: USD
|2007 August 21, 03:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|48111458
|2007.08.14 16:59
|balance
|Deposit
|3 000.00
|48114087
|2007.08.14 17:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2007.08.14 17:46
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48114068
|2007.08.14 17:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:49
|1.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48114085
|2007.08.14 17:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:54
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48119511
|2007.08.14 17:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48123157
|2007.08.14 17:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48116743
|2007.08.14 17:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.88
|0.00
|0.00
|2007.08.14 18:03
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48135073
|2007.08.14 18:20
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.87
|0.00
|0.00
|2007.08.14 18:32
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48138473
|2007.08.14 18:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48141589
|2007.08.14 19:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.87
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:50
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48123839
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 19:54
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48118611
|2007.08.14 17:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|0.00
|2007.08.14 20:26
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48143219
|2007.08.14 19:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48151489
|2007.08.14 20:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.66
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:33
|117.49
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.89
|48123925
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.01
|2.60
|48166168
|2007.08.14 22:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.55
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|48159551
|2007.08.14 21:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:18
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48179476
|2007.08.15 00:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.65
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:26
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|48176668
|2007.08.14 23:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:40
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48128771
|2007.08.14 18:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:45
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|48177756
|2007.08.14 23:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.54
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:46
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|48181148
|2007.08.15 00:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:02
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48169922
|2007.08.14 22:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2007.08.15 03:46
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|48183261
|2007.08.15 00:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:56
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48198721
|2007.08.15 03:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.33
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|48172229
|2007.08.14 22:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:22
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48205682
|2007.08.15 04:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:22
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|48198278
|2007.08.15 03:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:22
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48196242
|2007.08.15 03:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:39
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48206552
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:47
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48216889
|2007.08.15 04:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:47
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|48211056
|2007.08.15 04:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:53
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48214439
|2007.08.15 04:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:36
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48230248
|2007.08.15 05:16
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:36
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48234704
|2007.08.15 05:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:49
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48236199
|2007.08.15 05:36
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.22
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:02
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|48207258
|2007.08.15 04:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.11
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:08
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|48212638
|2007.08.15 04:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|48223223
|2007.08.15 04:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:15
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48248130
|2007.08.15 06:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:17
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|48267894
|2007.08.15 06:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:50
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|48268777
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|48268526
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48271122
|2007.08.15 06:51
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:04
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48259917
|2007.08.15 06:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:04
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48255293
|2007.08.15 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|48289801
|2007.08.15 07:43
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:01
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|48251564
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:30
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|48288398
|2007.08.15 07:42
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:30
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|48284737
|2007.08.15 07:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:31
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48277516
|2007.08.15 07:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:34
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|48287105
|2007.08.15 07:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:00
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|48279495
|2007.08.15 07:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:03
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|48303944
|2007.08.15 08:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 09:04
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48314984
|2007.08.15 09:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:54
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|48318252
|2007.08.15 09:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|48262014
|2007.08.15 06:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48317720
|2007.08.15 09:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48315495
|2007.08.15 09:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:30
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48240111
|2007.08.15 05:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:34
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48302716
|2007.08.15 08:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:36
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48351340
|2007.08.15 12:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:52
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48345213
|2007.08.15 11:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:53
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48255921
|2007.08.15 06:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:54
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48353333
|2007.08.15 12:24
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 12:57
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|48369344
|2007.08.15 13:12
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:39
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48368271
|2007.08.15 13:11
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|48361992
|2007.08.15 12:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|48341528
|2007.08.15 11:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|48366548
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|48384755
|2007.08.15 13:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|48254107
|2007.08.15 06:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.61
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.58
|48383866
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.09
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|48384556
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48384014
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|48373923
|2007.08.15 13:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|48379784
|2007.08.15 13:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|48251732
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:02
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.49
|48383324
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:02
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|48381551
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:04
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|48381944
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:04
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48403874
|2007.08.15 14:31
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:39
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|48398401
|2007.08.15 14:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:39
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48392179
|2007.08.15 14:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48399394
|2007.08.15 14:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|48366638
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|48401050
|2007.08.15 14:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.40
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.15
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|48396552
|2007.08.15 14:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48389619
|2007.08.15 14:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48424054
|2007.08.15 15:34
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.40
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:52
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|11.26
|48422169
|2007.08.15 15:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:38
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48378627
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:46
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48420161
|2007.08.15 15:20
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:48
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|48442729
|2007.08.15 17:34
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:09
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48444628
|2007.08.15 17:44
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:35
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|48434599
|2007.08.15 16:46
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.40
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:47
|117.18
|0.00
|0.00
|0.00
|11.26
|48393981
|2007.08.15 14:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.29
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:47
|117.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|48392593
|2007.08.15 14:09
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.18
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:48
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|48379483
|2007.08.15 13:53
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.08
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:48
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|48460950
|2007.08.15 18:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.08
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:58
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|48376689
|2007.08.15 13:47
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.08.15 19:04
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|48464914
|2007.08.15 19:07
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.97
|0.00
|0.00
|2007.08.15 19:12
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|48447180
|2007.08.15 17:53
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:12
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|48442613
|2007.08.15 17:34
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:23
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|48360983
|2007.08.15 12:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:29
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48418868
|2007.08.15 15:16
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:31
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48416303
|2007.08.15 15:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:53
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48464495
|2007.08.15 19:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 19:55
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|48483269
|2007.08.15 20:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 20:42
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|48378614
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 20:48
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|48377376
|2007.08.15 13:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 20:50
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48467547
|2007.08.15 19:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 20:57
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48488670
|2007.08.15 20:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:12
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.32
|2.20
|48475524
|2007.08.15 19:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:13
|116.55
|0.00
|0.00
|-0.86
|3.43
|48487107
|2007.08.15 20:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:21
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.02
|2.60
|48487656
|2007.08.15 20:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.64
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:33
|116.44
|0.00
|0.00
|-0.86
|3.44
|48496916
|2007.08.15 21:13
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.53
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:33
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|48494587
|2007.08.15 21:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:35
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48493288
|2007.08.15 21:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:36
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48502747
|2007.08.15 21:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.42
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:36
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|48527712
|2007.08.16 00:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.53
|0.00
|0.00
|2007.08.16 00:15
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|48528537
|2007.08.16 00:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:16
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48521634
|2007.08.15 23:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:19
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48522001
|2007.08.15 23:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:25
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48499515
|2007.08.15 21:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:27
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48530665
|2007.08.16 00:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:39
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48502908
|2007.08.15 21:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:46
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48537319
|2007.08.16 00:45
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.64
|0.00
|0.00
|2007.08.16 02:06
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|48532456
|2007.08.16 00:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.53
|0.00
|0.00
|2007.08.16 02:06
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|48556465
|2007.08.16 02:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:09
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|48535903
|2007.08.16 00:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:11
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48550601
|2007.08.16 01:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:11
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48526716
|2007.08.16 00:08
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.42
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:12
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|48545223
|2007.08.16 01:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:21
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48503834
|2007.08.15 21:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.32
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:21
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|48531226
|2007.08.16 00:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:22
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48575951
|2007.08.16 03:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.21
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:27
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|48583352
|2007.08.16 03:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:33
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|48584799
|2007.08.16 03:35
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:38
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48582073
|2007.08.16 03:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:38
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48583960
|2007.08.16 03:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:39
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48577440
|2007.08.16 03:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.10
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:39
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|48584967
|2007.08.16 03:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.99
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:40
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|48576120
|2007.08.16 03:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:40
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48588301
|2007.08.16 03:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.88
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:43
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|48598309
|2007.08.16 03:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:54
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.20
|48596228
|2007.08.16 03:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:56
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|48590178
|2007.08.16 03:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:56
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|48599005
|2007.08.16 03:53
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:56
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|48597727
|2007.08.16 03:51
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:57
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|48603273
|2007.08.16 04:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:03
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|48577603
|2007.08.16 03:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:48
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|48618299
|2007.08.16 04:40
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:48
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|48590640
|2007.08.16 03:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.77
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:52
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|48617439
|2007.08.16 04:39
|sell
|0.06
|usdjpy
|116.28
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:52
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|48618102
|2007.08.16 04:40
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:00
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|48610465
|2007.08.16 04:23
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:15
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|48614950
|2007.08.16 04:38
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 05:30
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|48607592
|2007.08.16 04:12
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:50
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|48603954
|2007.08.16 04:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:50
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|48645224
|2007.08.16 06:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:15
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|48640375
|2007.08.16 05:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:20
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48638983
|2007.08.16 05:47
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|48637528
|2007.08.16 05:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:24
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|48595204
|2007.08.16 03:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:31
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|48608980
|2007.08.16 04:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:31
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|48653904
|2007.08.16 06:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:44
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48654469
|2007.08.16 06:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:50
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|48657261
|2007.08.16 06:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:56
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|48650622
|2007.08.16 06:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:59
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48672714
|2007.08.16 07:46
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 07:56
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|48664640
|2007.08.16 07:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.10
|0.00
|0.00
|2007.08.16 08:06
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|48572474
|2007.08.16 03:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:21
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|48674418
|2007.08.16 07:51
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:21
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|48664778
|2007.08.16 07:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:23
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48668063
|2007.08.16 07:30
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:24
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|48612181
|2007.08.16 04:29
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:26
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|48663315
|2007.08.16 07:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:26
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48662538
|2007.08.16 07:07
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 08:37
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|48659363
|2007.08.16 06:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:48
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|48687933
|2007.08.16 08:31
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:48
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|48593634
|2007.08.16 03:45
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:30
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|48698472
|2007.08.16 09:39
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.87
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:43
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|48695747
|2007.08.16 09:21
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:46
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|48687591
|2007.08.16 08:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:46
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|48697090
|2007.08.16 09:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.77
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:47
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|48690531
|2007.08.16 08:41
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:50
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48686309
|2007.08.16 08:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:51
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|48703269
|2007.08.16 09:54
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.80
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:57
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|48686641
|2007.08.16 08:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:11
|1.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|48699377
|2007.08.16 09:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.66
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:12
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|48703349
|2007.08.16 09:54
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:12
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48705777
|2007.08.16 10:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.55
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:12
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|48605503
|2007.08.16 04:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:15
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|48707452
|2007.08.16 10:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.32
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:28
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48709311
|2007.08.16 10:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:28
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|48708328
|2007.08.16 10:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.21
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:30
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|48716472
|2007.08.16 10:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.08
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:30
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|48711328
|2007.08.16 10:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9826
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:31
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|48660656
|2007.08.16 07:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|48718235
|2007.08.16 10:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.92
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:31
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|48596326
|2007.08.16 03:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:32
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48721959
|2007.08.16 10:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:33
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|48708911
|2007.08.16 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:33
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48719490
|2007.08.16 10:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:34
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|48723965
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:34
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|48725015
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:35
|114.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|48725306
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.19
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:35
|113.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|48726067
|2007.08.16 10:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.05
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:36
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|48720426
|2007.08.16 10:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:36
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|48727673
|2007.08.16 10:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.58
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:45
|113.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|48738342
|2007.08.16 10:41
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:45
|114.01
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|48739714
|2007.08.16 10:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:45
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|48729751
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.90
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.59
|48751262
|2007.08.16 10:55
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|18.98
|48747384
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|48729878
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:00
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|48747748
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:00
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|48745094
|2007.08.16 10:48
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.38
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:07
|114.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|48744517
|2007.08.16 10:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.27
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:21
|114.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|48735032
|2007.08.16 10:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:26
|114.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|48765593
|2007.08.16 11:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:38
|114.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|48767804
|2007.08.16 11:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:48
|114.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|48764070
|2007.08.16 11:29
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:56
|114.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|48775296
|2007.08.16 12:04
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.30
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:10
|114.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|48777754
|2007.08.16 12:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:16
|114.16
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|48762802
|2007.08.16 11:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.05
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:35
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|48773655
|2007.08.16 11:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:38
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|48787368
|2007.08.16 12:34
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.66
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:38
|114.47
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|48723101
|2007.08.16 10:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:05
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|48798078
|2007.08.16 13:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:05
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|48729028
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:08
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|48791059
|2007.08.16 12:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:08
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|48804987
|2007.08.16 13:46
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.70
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|48790002
|2007.08.16 12:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|48785492
|2007.08.16 12:32
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.49
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|48784238
|2007.08.16 12:31
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:20
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|48779052
|2007.08.16 12:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:22
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|48735916
|2007.08.16 10:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:26
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|48786133
|2007.08.16 12:32
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:26
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|48744218
|2007.08.16 10:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|48782578
|2007.08.16 12:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|48774479
|2007.08.16 12:01
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|48821377
|2007.08.16 14:55
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:57
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|48819265
|2007.08.16 14:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:58
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48762298
|2007.08.16 11:23
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:59
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|48820930
|2007.08.16 14:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:16
|114.21
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|48823862
|2007.08.16 15:05
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:25
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48730253
|2007.08.16 10:37
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:25
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|48784064
|2007.08.16 12:31
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:25
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|48818685
|2007.08.16 14:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:48
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|48813793
|2007.08.16 14:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.16
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:50
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|48747641
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3408
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:01
|1.3395
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|48830848
|2007.08.16 15:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:02
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48814676
|2007.08.16 14:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.05
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:02
|113.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|48832041
|2007.08.16 15:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.94
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:04
|113.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|48836249
|2007.08.16 16:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.83
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:06
|113.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|48837456
|2007.08.16 16:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.72
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:08
|113.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|48836593
|2007.08.16 16:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:08
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|48827921
|2007.08.16 15:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:12
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48739842
|2007.08.16 10:42
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:12
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|48838173
|2007.08.16 16:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.61
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:13
|113.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|48746884
|2007.08.16 10:50
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:13
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|48845516
|2007.08.16 16:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.48
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:24
|113.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|48840783
|2007.08.16 16:13
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:37
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|48840087
|2007.08.16 16:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:40
|113.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|48849903
|2007.08.16 16:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.15
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:41
|112.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|48841854
|2007.08.16 16:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:42
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48850604
|2007.08.16 16:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.05
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:42
|112.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|48851440
|2007.08.16 16:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.94
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:42
|112.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|48841432
|2007.08.16 16:14
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:43
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|48851924
|2007.08.16 16:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.82
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:44
|112.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|48852462
|2007.08.16 16:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.66
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:45
|112.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|48854399
|2007.08.16 16:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.54
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:45
|112.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|48854888
|2007.08.16 16:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.44
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:45
|112.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|48840290
|2007.08.16 16:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:46
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|48857372
|2007.08.16 16:47
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.55
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:54
|112.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|48856831
|2007.08.16 16:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.44
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:54
|112.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|48855313
|2007.08.16 16:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.33
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:55
|112.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|48855619
|2007.08.16 16:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.19
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:57
|112.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|48860817
|2007.08.16 16:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:57
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48858020
|2007.08.16 16:47
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:58
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|48868775
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:08
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|48868325
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:09
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48862365
|2007.08.16 16:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.08
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:22
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.83
|48874510
|2007.08.16 17:18
|sell
|0.09
|usdjpy
|112.89
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:22
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|48866496
|2007.08.16 17:02
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.18
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:23
|112.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.13
|48871888
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.78
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:23
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|16.35
|48875245
|2007.08.16 17:19
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:24
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|48874713
|2007.08.16 17:18
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:27
|1.3393
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48873978
|2007.08.16 17:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:27
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|48867855
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:28
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|48871501
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.67
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:34
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|48871103
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.51
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:35
|112.40
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|48882827
|2007.08.16 17:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:45
|1.3393
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48884309
|2007.08.16 17:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:45
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48883672
|2007.08.16 17:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:52
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48867428
|2007.08.16 17:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:02
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.26
|48891205
|2007.08.16 17:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:02
|112.88
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|48868032
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.40
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:22
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.19
|48898259
|2007.08.16 18:16
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.42
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:22
|113.07
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|48882393
|2007.08.16 17:36
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.51
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:22
|113.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|48897824
|2007.08.16 18:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:22
|113.03
|0.00
|0.00
|0.00
|24.77
|48882956
|2007.08.16 17:37
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.64
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:23
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.72
|48897320
|2007.08.16 18:15
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:23
|112.93
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|48890521
|2007.08.16 17:54
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:23
|112.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|48903821
|2007.08.16 18:29
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:32
|112.97
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|48903309
|2007.08.16 18:29
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:32
|112.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|48885869
|2007.08.16 17:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.99
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:33
|112.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|48897878
|2007.08.16 18:16
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:33
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48906278
|2007.08.16 18:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:58
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|48892027
|2007.08.16 17:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:04
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|48894448
|2007.08.16 18:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:05
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48906733
|2007.08.16 18:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:07
|112.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|48881048
|2007.08.16 17:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:08
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|48905581
|2007.08.16 18:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:08
|112.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|48884615
|2007.08.16 17:40
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.87
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:08
|112.72
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|48883727
|2007.08.16 17:38
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.75
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:09
|112.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|48912530
|2007.08.16 19:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.53
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:40
|112.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|48921124
|2007.08.16 19:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.18
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:40
|112.98
|0.00
|0.00
|0.00
|14.16
|48912041
|2007.08.16 19:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.64
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:05
|114.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.49
|48933095
|2007.08.16 20:04
|sell
|0.18
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:05
|114.20
|0.00
|0.00
|0.00
|34.68
|48856849
|2007.08.16 16:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:06
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|48932367
|2007.08.16 20:03
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:06
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|48914275
|2007.08.16 19:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.75
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:33
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.10
|48940670
|2007.08.16 20:19
|sell
|0.18
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:33
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|55.18
|48918833
|2007.08.16 19:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|48937906
|2007.08.16 20:15
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:34
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|48929916
|2007.08.16 20:00
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:35
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|48915246
|2007.08.16 19:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.86
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:53
|114.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.30
|48940210
|2007.08.16 20:19
|sell
|0.17
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:53
|114.03
|0.00
|0.00
|0.00
|58.14
|48932622
|2007.08.16 20:03
|sell
|0.17
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.93
|0.00
|0.00
|0.00
|56.70
|48916994
|2007.08.16 19:20
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.97
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.56
|48920638
|2007.08.16 19:36
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.08
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:58
|114.13
|0.00
|0.00
|-1.00
|-64.40
|48954013
|2007.08.16 21:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.64
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:58
|114.13
|0.00
|0.00
|0.00
|71.50
|48921950
|2007.08.16 19:42
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.18
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:59
|114.05
|0.00
|0.00
|-1.00
|-53.40
|48953166
|2007.08.16 21:33
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:59
|114.05
|0.00
|0.00
|0.00
|60.50
|48952735
|2007.08.16 21:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|114.41
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.96
|0.00
|0.00
|0.00
|55.28
|48922306
|2007.08.16 19:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.97
|0.00
|0.00
|-1.14
|-47.73
|48923065
|2007.08.16 19:44
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.41
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.89
|0.00
|0.00
|-1.29
|-37.93
|48951989
|2007.08.16 21:27
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|45.66
|48931141
|2007.08.16 20:02
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.18
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.88
|0.00
|0.00
|-2.29
|42.15
|48924401
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.51
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.88
|0.00
|0.00
|-1.43
|-32.49
|48930671
|2007.08.16 20:01
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:03
|113.84
|0.00
|0.00
|-2.15
|28.99
|48930370
|2007.08.16 20:01
|sell
|0.14
|usdjpy
|113.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:03
|113.78
|0.00
|0.00
|-2.00
|20.92
|48928965
|2007.08.16 19:59
|sell
|0.13
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:03
|113.73
|0.00
|0.00
|-1.86
|12.57
|48966800
|2007.08.16 23:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:07
|113.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|48925434
|2007.08.16 19:50
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:07
|113.67
|0.00
|0.00
|-1.72
|6.33
|48925078
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.62
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:11
|113.55
|0.00
|0.00
|-1.57
|6.78
|48919828
|2007.08.16 19:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.01
|-11.20
|48960646
|2007.08.16 22:31
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|48957138
|2007.08.16 21:54
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|48948043
|2007.08.16 20:57
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:13
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.02
|5.50
|48971664
|2007.08.16 23:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.75
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:21
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|48973326
|2007.08.16 23:23
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.75
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:34
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|48975449
|2007.08.16 23:36
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.78
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:37
|113.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|48978436
|2007.08.16 23:49
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.87
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:53
|113.69
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|48984187
|2007.08.17 00:19
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:45
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|48977352
|2007.08.16 23:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:45
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48984175
|2007.08.17 00:19
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.90
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:01
|113.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|48988010
|2007.08.17 00:54
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:02
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48924940
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:02
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.02
|3.60
|48976452
|2007.08.16 23:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.75
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:03
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|48971048
|2007.08.16 23:14
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.64
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:05
|113.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|48968718
|2007.08.16 23:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.52
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:14
|113.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|48990793
|2007.08.17 01:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.41
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:20
|113.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|48992173
|2007.08.17 01:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.30
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:21
|113.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|48924165
|2007.08.16 19:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:22
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.02
|2.50
|48993893
|2007.08.17 01:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.14
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:22
|112.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|48994796
|2007.08.17 01:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.79
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:39
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|48999637
|2007.08.17 01:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:39
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.37
|48994489
|2007.08.17 01:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.95
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:40
|113.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|48999232
|2007.08.17 01:55
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.28
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:40
|113.13
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|48995748
|2007.08.17 01:24
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:40
|113.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|49004301
|2007.08.17 02:46
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:01
|113.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|48994321
|2007.08.17 01:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:09
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|48995477
|2007.08.17 01:23
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:23
|112.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|49008608
|2007.08.17 03:26
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.07
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:39
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|49006030
|2007.08.17 03:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9789
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:45
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49010617
|2007.08.17 03:42
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:45
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|49007191
|2007.08.17 03:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:47
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49007889
|2007.08.17 03:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.96
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:11
|112.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|49014772
|2007.08.17 04:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.85
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:13
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|49016027
|2007.08.17 04:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.74
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:18
|112.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|49018202
|2007.08.17 04:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.63
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:18
|112.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|49015939
|2007.08.17 04:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:19
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|49018610
|2007.08.17 04:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.50
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:20
|112.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|49019366
|2007.08.17 04:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:20
|112.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|49020733
|2007.08.17 04:21
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.61
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:23
|112.36
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|48939313
|2007.08.16 20:18
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:26
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.32
|12.60
|49020510
|2007.08.17 04:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.44
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:32
|112.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|49020187
|2007.08.17 04:20
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.29
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:35
|112.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|49027324
|2007.08.17 04:42
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:44
|112.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|49019830
|2007.08.17 04:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:17
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|49032042
|2007.08.17 05:05
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.70
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:17
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|49030728
|2007.08.17 05:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:38
|112.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|49029868
|2007.08.17 05:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.35
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:39
|112.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|49045518
|2007.08.17 05:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:53
|112.39
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|49031883
|2007.08.17 05:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:55
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|49030542
|2007.08.17 05:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:56
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49049899
|2007.08.17 06:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:08
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49011360
|2007.08.17 03:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:32
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49022356
|2007.08.17 04:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:34
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|49060874
|2007.08.17 06:39
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:45
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|49058750
|2007.08.17 06:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:45
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49062580
|2007.08.17 06:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:46
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|49063010
|2007.08.17 06:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:47
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|49065929
|2007.08.17 06:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:56
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|49064281
|2007.08.17 06:47
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:59
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|49032014
|2007.08.17 05:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:59
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|49048417
|2007.08.17 06:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:00
|112.39
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|49044081
|2007.08.17 05:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:00
|112.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|49043025
|2007.08.17 05:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:03
|112.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|49064069
|2007.08.17 06:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:03
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|48920182
|2007.08.16 19:32
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:03
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.27
|8.00
|49026246
|2007.08.17 04:35
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:05
|112.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|49073252
|2007.08.17 07:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:06
|111.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|49074242
|2007.08.17 07:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:10
|111.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|48917718
|2007.08.16 19:22
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:10
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.22
|9.60
|48844294
|2007.08.16 16:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:11
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.16
|2.40
|49071605
|2007.08.17 07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:12
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|49079394
|2007.08.17 07:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:18
|111.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|49083522
|2007.08.17 07:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:29
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49077337
|2007.08.17 07:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:53
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|49093146
|2007.08.17 07:44
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:53
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|49076553
|2007.08.17 07:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|111.73
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:55
|112.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.21
|49094266
|2007.08.17 07:45
|sell
|0.12
|usdjpy
|112.91
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:55
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|21.29
|49075201
|2007.08.17 07:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|111.89
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:56
|112.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.73
|49093418
|2007.08.17 07:44
|sell
|0.11
|usdjpy
|112.77
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:56
|112.54
|0.00
|0.00
|0.00
|22.48
|49072522
|2007.08.17 07:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:57
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|49092488
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:57
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|49091872
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.66
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.43
|0.00
|0.00
|0.00
|20.46
|49078501
|2007.08.17 07:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.00
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.30
|49090652
|2007.08.17 07:40
|sell
|0.09
|usdjpy
|112.54
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.31
|0.00
|0.00
|0.00
|18.43
|49101845
|2007.08.17 08:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:13
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|49092219
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:13
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|49091628
|2007.08.17 07:42
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:15
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|49087696
|2007.08.17 07:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:16
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|49083088
|2007.08.17 07:21
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.11
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:20
|113.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|49119912
|2007.08.17 08:59
|sell
|0.18
|usdjpy
|113.91
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:20
|113.49
|0.00
|0.00
|0.00
|66.61
|49084611
|2007.08.17 07:25
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.22
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.77
|49119262
|2007.08.17 08:58
|sell
|0.17
|usdjpy
|113.76
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.31
|0.00
|0.00
|0.00
|67.51
|49086114
|2007.08.17 07:30
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.33
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.41
|49118894
|2007.08.17 08:58
|sell
|0.16
|usdjpy
|113.64
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.21
|0.00
|0.00
|0.00
|60.77
|49088330
|2007.08.17 07:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.44
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.28
|49118430
|2007.08.17 08:57
|sell
|0.15
|usdjpy
|113.53
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.07
|0.00
|0.00
|0.00
|61.02
|49099352
|2007.08.17 07:59
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.54
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.60
|49110824
|2007.08.17 08:33
|sell
|0.14
|usdjpy
|113.42
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.05
|0.00
|0.00
|0.00
|45.82
|49108652
|2007.08.17 08:28
|sell
|0.13
|usdjpy
|113.32
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.03
|0.00
|0.00
|0.00
|33.35
|49099558
|2007.08.17 07:59
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.65
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.53
|49100557
|2007.08.17 08:01
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.76
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.28
|49107968
|2007.08.17 08:27
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.20
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.99
|0.00
|0.00
|0.00
|22.30
|49107611
|2007.08.17 08:27
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.98
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|49087035
|2007.08.17 07:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:29
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.80
|49127373
|2007.08.17 09:18
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:29
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|49107058
|2007.08.17 08:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.99
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:30
|112.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|49134619
|2007.08.17 09:34
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.21
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:37
|113.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|49134165
|2007.08.17 09:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:42
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|49104091
|2007.08.17 08:16
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|49120928
|2007.08.17 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|49104221
|2007.08.17 08:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|49120212
|2007.08.17 08:59
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|49144406
|2007.08.17 10:04
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.43
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:16
|113.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|49144268
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.33
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:26
|113.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|49144038
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.22
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:26
|113.04
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|49141006
|2007.08.17 09:49
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.10
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:29
|112.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|49154491
|2007.08.17 10:54
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.66
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:01
|113.24
|0.00
|0.00
|0.00
|29.67
|49154252
|2007.08.17 10:54
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.52
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:32
|113.19
|0.00
|0.00
|0.00
|20.41
|49101474
|2007.08.17 08:06
|sell
|0.09
|usdjpy
|112.87
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|114.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.90
|49205237
|2007.08.17 13:15
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.81
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|114.02
|0.00
|0.00
|0.00
|110.86
|49133607
|2007.08.17 09:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.98
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.58
|49205077
|2007.08.17 13:14
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|114.00
|0.00
|0.00
|0.00
|93.42
|49204559
|2007.08.17 13:13
|sell
|0.14
|usdjpy
|114.60
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.97
|0.00
|0.00
|0.00
|77.39
|49150765
|2007.08.17 10:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.09
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.89
|49151796
|2007.08.17 10:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.20
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.35
|49194497
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.97
|0.00
|0.00
|0.00
|45.63
|49153012
|2007.08.17 10:50
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.40
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.81
|49194037
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.12
|usdjpy
|114.27
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.90
|0.00
|0.00
|0.00
|38.98
|49214180
|2007.08.17 13:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:55
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|49105107
|2007.08.17 08:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:55
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.50
|49167746
|2007.08.17 11:51
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.51
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.22
|49189949
|2007.08.17 12:36
|sell
|0.11
|usdjpy
|114.03
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.79
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|49174926
|2007.08.17 12:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.89
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.75
|0.00
|0.00
|0.00
|12.31
|49105779
|2007.08.17 08:25
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.20
|49204189
|2007.08.17 13:12
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|49225887
|2007.08.17 13:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:00
|113.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|49170340
|2007.08.17 12:02
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:00
|113.64
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|49229416
|2007.08.17 14:05
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.17
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:13
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|49228323
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.06
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:17
|113.84
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|49228072
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.96
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:17
|113.78
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|49227697
|2007.08.17 14:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:20
|113.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|49235287
|2007.08.17 14:22
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.95
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:30
|113.78
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|49235004
|2007.08.17 14:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:42
|113.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|49227124
|2007.08.17 14:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:42
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|49169294
|2007.08.17 12:00
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.62
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:42
|113.53
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|49241508
|2007.08.17 14:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.61
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:48
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|49240969
|2007.08.17 14:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.50
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:49
|113.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|48734274
|2007.08.16 10:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3383
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:05
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.22
|-47.20
|49247884
|2007.08.17 14:53
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:05
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|49081238
|2007.08.17 07:17
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:07
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.90
|49087154
|2007.08.17 07:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3405
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:07
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|49242914
|2007.08.17 14:46
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:07
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|44.20
|49245565
|2007.08.17 14:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.28
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:10
|113.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|49250141
|2007.08.17 14:57
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.83
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:10
|113.64
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|49248592
|2007.08.17 14:53
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.72
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|49244986
|2007.08.17 14:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|49247385
|2007.08.17 14:53
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.61
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|49113786
|2007.08.17 08:44
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:29
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|49191058
|2007.08.17 12:37
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:29
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|85.40
|49116602
|2007.08.17 08:55
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:42
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.40
|49178637
|2007.08.17 12:24
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:42
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|71.50
|49143881
|2007.08.17 10:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:00
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.80
|49177727
|2007.08.17 12:21
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:00
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|44.40
|49176827
|2007.08.17 12:19
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:01
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|30.80
|49178865
|2007.08.17 12:24
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:02
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|49092816
|2007.08.17 07:44
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:02
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|49246686
|2007.08.17 14:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.50
|0.00
|0.00
|2007.08.17 17:55
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.82
|49278369
|2007.08.17 17:07
|sell
|0.11
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 17:55
|114.17
|0.00
|0.00
|0.00
|29.87
|49258279
|2007.08.17 15:13
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.61
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:01
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.19
|49277285
|2007.08.17 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:01
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|49258681
|2007.08.17 15:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.72
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:04
|114.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.22
|49273312
|2007.08.17 16:33
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.27
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:04
|114.03
|0.00
|0.00
|0.00
|18.94
|49269358
|2007.08.17 16:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:04
|113.98
|0.00
|0.00
|0.00
|11.93
|49269396
|2007.08.17 16:15
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:04
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|49268869
|2007.08.17 16:14
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.04
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:30
|113.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.37
|49263283
|2007.08.17 15:35
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.93
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:31
|113.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|49109026
|2007.08.17 08:29
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:47
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|49177953
|2007.08.17 12:21
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:47
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|49286120
|2007.08.17 18:16
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:48
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|49262433
|2007.08.17 15:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.83
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|49295005
|2007.08.17 19:14
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.17
|0.00
|0.00
|0.00
|21.72
|49287591
|2007.08.17 18:33
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.93
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|49293784
|2007.08.17 19:09
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|49170600
|2007.08.17 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:11
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.03
|20.00
|49144894
|2007.08.17 10:05
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:11
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.02
|-14.70
|49166738
|2007.08.17 11:48
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:11
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.03
|4.50
|49301968
|2007.08.19 22:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:01
|114.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|49293557
|2007.08.17 19:09
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:01
|114.15
|0.00
|0.00
|-0.86
|5.78
|49293118
|2007.08.17 19:05
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.15
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:04
|114.07
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.51
|49291990
|2007.08.17 18:56
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.04
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:10
|113.95
|0.00
|0.00
|-0.57
|3.16
|49311331
|2007.08.19 23:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.94
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:13
|113.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|49145571
|2007.08.17 10:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 00:00
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.02
|4.80
|49324370
|2007.08.20 00:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 00:59
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|49311974
|2007.08.19 23:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.83
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:14
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|49327260
|2007.08.20 01:02
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:14
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|49318821
|2007.08.20 00:11
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:28
|114.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|49316668
|2007.08.20 00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:16
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|49357978
|2007.08.20 06:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:16
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|49338667
|2007.08.20 02:54
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9787
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:37
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|49357400
|2007.08.20 06:04
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:37
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|49344160
|2007.08.20 04:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 07:06
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|49356200
|2007.08.20 06:01
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 07:06
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|49312789
|2007.08.19 23:31
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.10
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:14
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.84
|49379609
|2007.08.20 07:49
|sell
|0.14
|usdjpy
|115.41
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:14
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|49314111
|2007.08.19 23:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.20
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:31
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.48
|49377153
|2007.08.20 07:39
|sell
|0.13
|usdjpy
|115.29
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:31
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|33.92
|49397320
|2007.08.20 09:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:17
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|49345691
|2007.08.20 04:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:17
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|49396296
|2007.08.20 09:21
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|30.60
|49379322
|2007.08.20 07:48
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|49346577
|2007.08.20 04:36
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:35
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|49373903
|2007.08.20 07:32
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:36
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|49418887
|2007.08.20 13:02
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:36
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|49317503
|2007.08.20 00:01
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:40
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.24
|49375929
|2007.08.20 07:36
|sell
|0.12
|usdjpy
|115.18
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:40
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|30.29
|49374850
|2007.08.20 07:34
|sell
|0.11
|usdjpy
|115.08
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:40
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|23.95
|49338657
|2007.08.20 02:54
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:40
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|49346635
|2007.08.20 04:36
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:41
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.03
|49371972
|2007.08.20 07:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.97
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:41
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|49365556
|2007.08.20 06:50
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:45
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|49417603
|2007.08.20 12:53
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:46
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|49349045
|2007.08.20 04:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:46
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|49415106
|2007.08.20 12:27
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:47
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|49371813
|2007.08.20 07:28
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:47
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|49347407
|2007.08.20 04:40
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.64
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:48
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|49356132
|2007.08.20 06:01
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:48
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|49433355
|2007.08.20 14:10
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.95
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:31
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|9.41
|49427250
|2007.08.20 13:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:31
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|49432380
|2007.08.20 14:07
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:32
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|49432612
|2007.08.20 14:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 14:37
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|49430638
|2007.08.20 13:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 14:42
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49430174
|2007.08.20 13:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.73
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:49
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|49441527
|2007.08.20 15:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|2007.08.20 15:30
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|49442426
|2007.08.20 15:21
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:51
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|49439226
|2007.08.20 14:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.73
|0.00
|0.00
|2007.08.20 15:52
|114.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|49438917
|2007.08.20 14:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:53
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49371200
|2007.08.20 07:26
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:53
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|49428875
|2007.08.20 13:50
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.63
|0.00
|0.00
|2007.08.20 15:59
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|49446796
|2007.08.20 15:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:11
|114.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|49347812
|2007.08.20 04:40
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 16:11
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|49299034
|2007.08.17 19:47
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 16:13
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.38
|18.90
|49449628
|2007.08.20 16:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:13
|114.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|49454680
|2007.08.20 16:28
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:57
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|49454280
|2007.08.20 16:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 16:59
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|49453716
|2007.08.20 16:25
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2007.08.20 17:01
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|49458041
|2007.08.20 17:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2007.08.20 17:21
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|49453205
|2007.08.20 16:22
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 17:24
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|49474207
|2007.08.20 19:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.09
|0.00
|0.00
|2007.08.20 19:36
|114.90
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|49451416
|2007.08.20 16:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.19
|0.00
|0.00
|2007.08.20 19:36
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.19
|49450343
|2007.08.20 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:12
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.01
|-11.20
|49493206
|2007.08.20 22:34
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:12
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|49473609
|2007.08.20 19:09
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.97
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:12
|114.78
|0.00
|0.00
|-1.29
|14.90
|49450708
|2007.08.20 16:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.30
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:12
|114.77
|0.00
|0.00
|-0.29
|-8.19
|49475959
|2007.08.20 19:20
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:13
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.02
|20.00
|49460957
|2007.08.20 17:39
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.20
|49468902
|2007.08.20 18:35
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.02
|13.30
|49467497
|2007.08.20 18:34
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.02
|6.60
|49461966
|2007.08.20 17:49
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:24
|114.64
|0.00
|0.00
|-0.57
|-8.37
|49467591
|2007.08.20 18:34
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:24
|114.66
|0.00
|0.00
|-1.14
|13.95
|49502559
|2007.08.20 23:48
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 00:19
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|49502273
|2007.08.20 23:45
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.21 00:23
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|49465530
|2007.08.20 18:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.08.21 00:47
|114.63
|0.00
|0.00
|-1.00
|7.33
|
|0.00
|0.00
|-23.62
|3 037.45
|Closed P/L:
|3 013.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|49116221
|2007.08.17 08:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.76
|-29.40
|49124164
|2007.08.17 09:09
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.86
|-24.80
|49137528
|2007.08.17 09:44
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.98
|-18.90
|49160789
|2007.08.17 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|
|1.3480
|0.00
|0.00
|1.08
|-9.00
|49294405
|2007.08.17 19:11
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.64
|0.60
|49464983
|2007.08.20 18:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.40
|49466426
|2007.08.20 18:29
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.02
|-13.00
|49498618
|2007.08.20 23:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|49464323
|2007.08.20 18:22
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|-0.72
|-29.08
|49464561
|2007.08.20 18:23
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.63
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|-0.86
|-29.17
|49510270
|2007.08.21 00:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.73
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.97
|49510974
|2007.08.21 01:03
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|
|0.6779
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|49512484
|2007.08.21 01:20
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.19
|49513941
|2007.08.21 01:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|49514600
|2007.08.21 01:34
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.96
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.98
|49515982
|2007.08.21 01:42
|sell
|0.07
|usdjpy
|115.06
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|49518755
|2007.08.21 02:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.17
|0.00
|0.00
|
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|
|0.00
|0.00
|2.77
|-229.36
|
|Floating P/L:
|-226.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 013.83
|Floating P/L:
|-226.59
|Margin:
|252.50
|Balance:
|6 013.83
|Equity:
|5 787.24
|Free Margin:
|5 534.74
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 302.53
|Gross Loss:
|2 288.70
|Total Net Profit:
|3 013.83
|Profit Factor:
|2.32
|Expected Payoff:
|4.93
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|139.41 (2.58%)
|Relative Drawdown:
|2.58% (139.41)
|
|Total Trades:
|611
|Short Positions (won %):
|611 (83.31%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|509 (83.31%)
|Loss trades (% of total):
|102 (16.69%)
|Largest
|profit trade:
|110.86
|loss trade:
|-93.90
|Average
|profit trade:
|10.42
|loss trade:
|-22.44
|Maximum
|consecutive wins ($):
|61 (294.49)
|consecutive losses ($):
|3 (-40.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|294.49 (61)
|consecutive loss (count):
|-119.57 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1