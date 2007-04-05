Interbank FX, LLC

Account: 1425283 Name: Tim Ayles Currency: USD 2007 August 16, 10:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
304432922007.04.05 01:31balanceDeposit100 811.22
305491222007.04.05 13:35buy0.40nzdusd0.72350.00000.00002007.04.09 19:540.72020.000.002.60-132.00
305491672007.04.05 13:35buy0.40usdcad1.15230.00000.00002007.04.09 19:541.15240.000.001.803.47
305492072007.04.05 13:35buy0.40usdchf1.21420.00000.00002007.04.09 19:541.22600.000.007.12384.99
320943042007.04.18 14:50buy0.40eurjpy160.630.000.002007.05.01 15:21163.020.000.0044.20798.46
320943152007.04.18 14:51buy0.40audjpy98.870.000.002007.05.01 15:2199.260.000.0054.60130.29
320943202007.04.18 14:51sell0.40audusd0.83540.00000.00002007.05.01 15:210.82960.000.00-12.48232.00
320943262007.04.18 14:51sell0.40chfjpy98.090.000.002007.05.01 15:2198.790.000.00-17.42-233.78
320943552007.04.18 14:51sell0.40euraud1.62500.00000.00002007.05.01 15:211.64180.000.0047.58-557.49
320943612007.04.18 14:51buy0.40eurchf1.63740.00000.00002007.05.01 15:201.65110.000.0026.26451.78
320943622007.04.18 14:51sell0.40eurgbp0.67690.00000.00002007.05.01 15:200.68070.000.0025.48-304.09
320943662007.04.18 14:51sell0.40eurusd1.35830.00000.00002007.05.01 15:201.36140.000.0028.08-124.00
320943812007.04.18 14:52buy0.40gbpusd2.00650.00000.00002007.05.01 15:202.00030.000.00-2.08-248.00
320943902007.04.18 14:52buy0.40gbpchf2.41840.00000.00002007.05.01 15:202.42650.000.0086.58267.11
320944072007.04.18 14:52buy0.40nzdusd0.74260.00000.00002007.05.01 15:200.74140.000.0016.90-48.00
320944112007.04.18 14:52buy0.40usdcad1.12880.00000.00002007.05.01 15:201.10780.000.0011.70-758.26
320944192007.04.18 14:52buy0.40usdchf1.20550.00000.00002007.05.01 15:201.21290.000.0046.28244.04
321931982007.04.19 06:14buy0.80audjpy98.170.000.002007.04.19 18:2598.790.000.000.00419.13
321932392007.04.19 06:14sell0.80audusd0.83190.00000.00002007.04.19 18:250.83530.000.000.00-272.00
321932762007.04.19 06:14sell0.80chfjpy98.000.000.002007.04.19 18:2598.260.000.000.00-175.74
321932852007.04.19 06:15sell0.80euraud1.63200.00000.00002007.04.19 18:251.62940.000.000.00173.74
321933292007.04.19 06:15buy0.80eurchf1.63410.00000.00002007.04.19 18:251.63890.000.000.00318.75
321933562007.04.19 06:15sell0.80eurgbp0.67810.00000.00002007.04.19 18:250.67950.000.000.00-224.30
321933732007.04.19 06:15buy0.80eurjpy160.200.000.002007.04.19 18:25160.960.000.000.00513.81
321933882007.04.19 06:15buy0.80gbpchf2.40880.00000.00002007.04.19 18:252.41250.000.000.00245.68
321934332007.04.19 06:15buy0.80gbpusd2.00320.00000.00002007.04.19 18:252.00210.000.000.00-88.00
321934782007.04.19 06:16buy0.80nzdusd0.73910.00000.00002007.04.19 18:250.74410.000.000.00400.00
321935202007.04.19 06:16buy0.80usdcad1.13030.00000.00002007.04.19 18:251.12840.000.000.00-134.70
321935572007.04.19 06:16buy0.80usdchf1.20240.00000.00002007.04.19 18:261.20470.000.000.00152.74
321981362007.04.19 06:36sell0.80eurusd1.35780.00000.00002007.04.19 18:261.36040.000.000.00-208.00
327049862007.04.24 14:26buy0.80audjpy98.210.000.002007.04.25 07:1998.610.000.008.40270.27
327050022007.04.24 14:26sell0.80audusd0.82920.00000.00002007.04.25 07:190.83330.000.00-1.92-328.00
327050102007.04.24 14:26sell0.80chfjpy98.490.000.002007.04.25 07:1998.450.000.00-2.6827.02
327050502007.04.24 14:27sell0.80euraud1.64300.00000.00002007.04.25 07:191.63800.000.007.32333.32
327050762007.04.24 14:27buy0.80eurchf1.63770.00000.00002007.04.25 07:191.64130.000.004.04239.38
327051082007.04.24 14:27sell0.80eurgbp0.67990.00000.00002007.04.25 07:200.68120.000.003.92-208.34
327051262007.04.24 14:27buy0.80eurjpy161.360.000.002007.04.25 07:20161.530.000.006.80114.85
327051472007.04.24 14:27sell0.80eurusd1.36270.00000.00002007.04.25 07:191.36430.000.004.32-128.00
327052222007.04.24 14:27buy0.80gbpchf2.40770.00000.00002007.04.25 07:192.40970.000.0013.32133.00
327052832007.04.24 14:27buy0.80gbpusd2.00360.00000.00002007.04.25 07:192.00290.000.00-0.32-56.00
327053362007.04.24 14:27buy0.80nzdusd0.74390.00000.00002007.04.25 07:190.74640.000.002.60200.00
327054002007.04.24 14:28buy0.80usdcad1.12080.00000.00002007.04.25 07:191.12150.000.001.8049.93
327054172007.04.24 14:28buy0.80usdchf1.20170.00000.00002007.04.25 07:191.20290.000.007.1279.81
339018762007.05.04 14:40buy0.40eurjpy163.340.000.002007.05.08 03:27162.990.000.006.80-116.94
339018812007.05.04 14:40sell0.40eurusd1.35880.00000.00002007.05.08 03:271.36150.000.004.32-108.00
339018892007.05.04 14:41buy0.40usdchf1.21050.00000.00002007.05.08 03:271.21120.000.007.1223.12
339019022007.05.04 14:41buy0.40eurchf1.64500.00000.00002007.05.08 03:261.64900.000.004.04132.10
339019072007.05.04 14:41sell0.40eurgbp0.68220.00000.00002007.05.08 03:260.68230.000.003.92-7.99
339019112007.05.04 14:41buy0.40audjpy98.660.000.002007.05.08 03:2699.360.000.008.40233.88
339019162007.05.04 14:41sell0.40audusd0.82040.00000.00002007.05.08 03:260.83040.000.00-1.92-400.00
339019182007.05.04 14:42sell0.40chfjpy99.250.000.002007.05.08 03:2698.870.000.00-2.68126.93
339019192007.05.04 14:42sell0.40euraud1.65570.00000.00002007.05.08 03:261.64050.000.007.32504.88
339019282007.05.04 14:42buy0.40gbpchf2.41080.00000.00002007.05.08 03:262.41770.000.0013.32227.87
339019572007.05.04 14:42buy0.40gbpusd1.99180.00000.00002007.05.08 03:261.99580.000.00-0.32160.00
339019762007.05.04 14:42buy0.40nzdusd0.73590.00000.00002007.05.08 03:260.73890.000.002.60120.00
339020122007.05.04 14:43buy0.40usdcad1.10700.00000.00002007.05.08 03:261.10090.000.001.80-221.64
343292182007.05.10 20:58buy0.40audjpy99.170.000.002007.05.23 14:29100.150.000.0046.20322.87
343292242007.05.10 20:58sell0.40euraud1.63060.00000.00002007.05.23 14:291.63480.000.0040.26-138.67
343292272007.05.10 20:58buy0.40eurchf1.64530.00000.00002007.05.23 14:291.65290.000.0022.22248.04
343292312007.05.10 20:59sell0.40eurgbp0.68120.00000.00002007.05.23 14:280.67830.000.0021.56230.72
343292362007.05.10 20:59buy0.40eurjpy161.710.000.002007.05.23 14:28163.720.000.0037.40662.22
343292522007.05.10 20:59sell0.40eurusd1.34840.00000.00002007.05.23 14:281.34860.000.0023.76-8.00
343292702007.05.10 20:59buy0.40gbpchf2.41500.00000.00002007.05.23 14:282.43760.000.0073.26737.48
343292792007.05.10 21:00buy0.40nzdusd0.72760.00000.00002007.05.23 14:280.73050.000.0013.00116.00
343292972007.05.10 21:01sell0.40audusd0.82660.00000.00002007.05.23 14:280.82530.000.00-9.6052.00
343293452007.05.10 21:01sell0.40chfjpy98.230.000.002007.05.23 14:2899.070.000.00-13.40-276.68
343293992007.05.10 21:01buy0.40gbpusd1.97970.00000.00002007.05.23 14:281.98810.000.00-1.60336.00
343294142007.05.10 21:01buy0.40usdcad1.11140.00000.00002007.05.23 14:281.08250.000.009.00-1 067.90
343294272007.05.10 21:01buy0.40usdchf1.22010.00000.00002007.05.23 14:281.22590.000.0035.60189.25
360906012007.05.29 19:17buy0.40audjpy99.560.000.002007.06.01 01:13100.830.000.0021.00417.22
360906092007.05.29 19:18sell0.40audusd0.81820.00000.00002007.06.01 01:130.82860.000.00-4.80-416.00
360906392007.05.29 19:18sell0.40chfjpy99.190.000.002007.06.01 01:1399.410.000.00-6.70-72.25
360906682007.05.29 19:18sell0.40euraud1.64260.00000.00002007.06.01 01:131.62450.000.0018.30599.90
360906712007.05.29 19:18buy0.40eurchf1.64780.00000.00002007.06.01 01:131.64830.000.0010.1016.32
360906802007.05.29 19:18sell0.40eurgbp0.67920.00000.00002007.06.01 01:130.67970.000.009.80-39.60
360907072007.05.29 19:18buy0.40eurjpy163.530.000.002007.06.01 01:13163.800.000.0017.0088.70
360907252007.05.29 19:18sell0.40eurusd1.34480.00000.00002007.06.01 01:131.34530.000.0010.80-20.00
360907532007.05.29 19:18buy0.40gbpchf2.42600.00000.00002007.06.01 01:132.42560.000.0033.30-13.06
360907732007.05.29 19:19buy0.40gbpusd1.98000.00000.00002007.06.01 01:121.97960.000.00-0.80-16.00
360907902007.05.29 19:19buy0.40nzdusd0.72630.00000.00002007.06.01 01:120.73760.000.006.50452.00
360907972007.05.29 19:19buy0.40usdcad1.07360.00000.00002007.06.01 01:121.07050.000.004.50-115.83
360907992007.05.29 19:19buy0.40usdchf1.22540.00000.00002007.06.01 01:121.22520.000.0017.80-6.53
396484092007.06.22 17:21sell0.40audusd0.84680.00000.00002007.06.28 17:250.84690.000.00-2.88-4.00
396484122007.06.22 17:21buy0.40audjpy104.990.000.002007.06.28 17:25104.150.000.0012.60-273.04
396484132007.06.22 17:21sell0.40chfjpy100.680.000.002007.06.28 17:2599.990.000.00-4.02224.22
396484412007.06.22 17:22sell0.40euraud1.58840.00000.00002007.06.28 17:251.58980.000.0010.98-47.42
396484432007.06.22 17:22buy0.40eurchf1.65560.00000.00002007.06.28 17:251.65670.000.006.0635.75
396484462007.06.22 17:22sell0.40eurgbp0.67340.00000.00002007.06.28 17:250.67260.000.005.8864.06
396484542007.06.22 17:22buy0.40eurjpy166.720.000.002007.06.28 17:25165.610.000.0010.20-360.80
396484592007.06.22 17:22sell0.40eurusd1.34540.00000.00002007.06.28 17:251.34590.000.006.48-20.00
396485282007.06.22 17:22buy0.40gbpchf2.45820.00000.00002007.06.28 17:252.46350.000.0019.98172.22
396485442007.06.22 17:22buy0.40gbpusd1.99790.00000.00002007.06.28 17:252.00140.000.00-0.48140.00
396485752007.06.22 17:23buy0.40nzdusd0.76590.00000.00002007.06.28 17:250.76930.000.003.90136.00
396485772007.06.22 17:23buy0.40usdchf1.23050.00000.00002007.06.28 17:251.23100.000.0010.6816.25
396485832007.06.22 17:23buy0.40usdcad1.06880.00000.00002007.06.28 17:251.06150.000.002.70-275.08
403892532007.06.27 17:29buy0.80audjpy102.310.000.002007.06.27 22:59103.370.000.000.00688.37
403892562007.06.27 17:29sell0.80audusd0.83550.00000.00002007.06.27 22:590.83970.000.000.00-336.00
403892612007.06.27 17:29sell0.80chfjpy99.610.000.002007.06.27 22:59100.230.000.000.00-402.53
403892702007.06.27 17:29sell0.80euraud1.60840.00000.00002007.06.27 22:591.60300.000.000.00362.80
403892732007.06.27 17:30buy0.80eurchf1.65120.00000.00002007.06.27 22:591.65410.000.000.00188.71
403893262007.06.27 17:30sell0.80eurgbp0.67290.00000.00002007.06.27 22:580.67320.000.000.00-48.00
403894552007.06.27 17:30buy0.80eurjpy164.510.000.002007.06.27 22:58165.710.000.000.00779.28
403895542007.06.27 17:30sell0.80eurusd1.34430.00000.00002007.06.27 22:581.34570.000.000.00-112.00
403895772007.06.27 17:30buy0.80gbpchf2.45370.00000.00002007.06.27 22:582.45790.000.000.00273.29
403895842007.06.27 17:30buy0.80gbpusd1.99810.00000.00002007.06.27 22:581.99940.000.000.00104.00
403896112007.06.27 17:31buy0.80nzdusd0.75860.00000.00002007.06.27 22:580.76400.000.000.00432.00
403896292007.06.27 17:31buy0.80usdcad1.07260.00000.00002007.06.27 22:581.06970.000.000.00-216.88
403896332007.06.27 17:31buy0.80usdchf1.22830.00000.00002007.06.27 22:581.22950.000.000.0078.08
411612592007.07.02 14:24buy0.40usdchf1.21130.00000.00002007.07.03 14:211.21560.000.003.56141.49
411613482007.07.02 14:25buy0.40usdcad1.05720.00000.00002007.07.03 14:211.05950.000.000.9086.83
411614722007.07.02 14:25buy0.40nzdusd0.78060.00000.00002007.07.03 14:210.78160.000.001.3040.00
411615782007.07.02 14:25buy0.40gbpusd2.01180.00000.00002007.07.03 14:212.01620.000.00-0.16176.00
411616792007.07.02 14:25buy0.40eurjpy166.640.000.002007.07.03 14:21166.350.000.003.40-94.88
411617482007.07.02 14:25buy0.40eurchf1.64880.00000.00002007.07.03 14:211.65410.000.002.02174.40
411617752007.07.02 14:25sell0.40eurgbp0.67670.00000.00002007.07.03 14:210.67500.000.001.96137.12
411618912007.07.02 14:26buy0.40gbpchf2.43610.00000.00002007.07.03 14:212.45110.000.006.66493.55
411619542007.07.02 14:26sell0.40eurusd1.36130.00000.00002007.07.03 14:211.36060.000.002.1628.00
411620192007.07.02 14:26sell0.40euraud1.58760.00000.00002007.07.03 14:221.59180.000.003.66-143.66
411620812007.07.02 14:26sell0.40chfjpy101.050.000.002007.07.03 14:22100.600.000.00-1.34147.18
411621482007.07.02 14:26sell0.40audusd0.85720.00000.00002007.07.03 14:220.85510.000.00-0.9684.00
411622822007.07.02 14:27buy0.40audjpy104.990.000.002007.07.03 14:22104.500.000.004.20-160.30
424536512007.07.10 15:12buy0.40audjpy105.280.000.002007.07.16 14:59106.380.000.0025.20360.47
424536552007.07.10 15:12sell0.40audusd0.86140.00000.00002007.07.16 14:590.87220.000.00-5.76-432.00
424536652007.07.10 15:13sell0.40chfjpy101.130.000.002007.07.16 15:00101.480.000.00-8.04-114.67
424536702007.07.10 15:13sell0.40euraud1.59200.00000.00002007.07.16 15:001.58050.000.0021.96401.12
424536842007.07.10 15:13buy0.40eurchf1.65680.00000.00002007.07.16 15:001.65690.000.0012.123.33
424536902007.07.10 15:13sell0.40eurgbp0.67760.00000.00002007.07.16 15:000.67660.000.0011.7681.46
424537042007.07.10 15:13buy0.40eurjpy167.630.000.002007.07.16 15:00168.110.000.0020.40157.31
424537112007.07.10 15:13sell0.40eurusd1.37200.00000.00002007.07.16 15:001.37760.000.0012.96-224.00
424537242007.07.10 15:13buy0.40gbpchf2.44440.00000.00002007.07.16 15:012.44920.000.0039.96159.62
424537432007.07.10 15:14buy0.40gbpusd2.02450.00000.00002007.07.16 15:012.03610.000.00-0.96464.00
424537632007.07.10 15:14buy0.40nzdusd0.77920.00000.00002007.07.16 15:010.79090.000.007.80468.00
424537722007.07.10 15:14buy0.40usdcad1.05200.00000.00002007.07.16 14:581.04300.000.005.40-345.16
424537762007.07.10 15:14buy0.40usdchf1.20760.00000.00002007.07.16 15:011.20290.000.0021.36-156.29
447632082007.07.24 20:19buy0.40audjpy105.970.000.002007.07.25 15:15106.170.000.004.2066.49
447632262007.07.24 20:19sell0.40audusd0.88110.00000.00002007.07.25 15:150.88290.000.00-0.96-72.00
447632322007.07.24 20:19sell0.40chfjpy99.860.000.002007.07.25 15:1599.060.000.00-1.34265.89
447632402007.07.24 20:19sell0.40euraud1.56760.00000.00002007.07.25 15:141.55280.000.003.66522.68
447632442007.07.24 20:19buy0.40eurchf1.66300.00000.00002007.07.25 15:141.66490.000.002.0262.55
447632452007.07.24 20:19sell0.40eurgbp0.67010.00000.00002007.07.25 15:140.66890.000.001.9698.37
447632622007.07.24 20:19buy0.40eurjpy166.110.000.002007.07.25 15:14164.890.000.003.40-405.45
447632692007.07.24 20:20sell0.40eurusd1.38210.00000.00002007.07.25 15:141.37050.000.002.16464.00
447632942007.07.24 20:20buy0.40gbpchf2.48150.00000.00002007.07.25 15:142.48950.000.006.66263.38
447633022007.07.24 20:20buy0.40gbpusd2.06220.00000.00002007.07.25 15:142.04920.000.00-0.16-520.00
447633122007.07.24 20:20buy0.40nzdusd0.80510.00000.00002007.07.25 15:140.80240.000.001.30-108.00
447633202007.07.24 20:20buy0.40usdcad1.03600.00000.00002007.07.25 15:141.04410.000.000.90310.32
447633332007.07.24 20:20buy0.40usdchf1.20350.00000.00002007.07.25 15:141.21500.000.003.56378.60
452834482007.07.26 15:28buy0.40eurjpy163.480.000.002007.08.01 20:48162.570.000.0013.60-305.99
452835212007.07.26 15:29buy0.40audjpy104.430.000.002007.08.01 20:48101.670.000.0016.80-928.12
452835732007.07.26 15:29sell0.40audusd0.87620.00000.00002007.08.01 20:480.85530.000.00-3.84836.00
452835902007.07.26 15:29sell0.40chfjpy98.620.000.002007.08.01 20:4898.780.000.00-5.36-53.79
452835972007.07.26 15:29sell0.40euraud1.56470.00000.00002007.08.01 20:481.59880.000.0014.64-1 166.63
452836342007.07.26 15:29buy0.40eurchf1.65670.00000.00002007.08.01 20:481.64620.000.008.08-348.66
452836482007.07.26 15:30sell0.40eurgbp0.67010.00000.00002007.08.01 20:480.67270.000.007.84-211.37
452837022007.07.26 15:30sell0.40eurusd1.37180.00000.00002007.08.01 20:481.36680.000.008.64200.00
452837512007.07.26 15:30buy0.40gbpchf2.47150.00000.00002007.08.01 20:482.44780.000.0026.64-786.99
452837592007.07.26 15:30buy0.40gbpusd2.04660.00000.00002007.08.01 20:482.03200.000.00-0.64-584.00
452837742007.07.26 15:30buy0.40nzdusd0.79090.00000.00002007.08.01 20:480.76590.000.005.20-1 000.00
452837892007.07.26 15:31buy0.40usdcad1.05210.00000.00002007.08.01 20:481.05510.000.003.60113.73
452838222007.07.26 15:31buy0.40usdchf1.20800.00000.00002007.08.01 20:481.20450.000.0014.24-116.23
453843332007.07.26 21:40buy0.80audjpy102.510.000.002007.08.01 20:48101.680.000.0025.20-558.21
453844152007.07.26 21:40sell0.80audusd0.86710.00000.00002007.08.01 20:480.85540.000.00-5.76936.00
453845332007.07.26 21:40sell0.80chfjpy98.140.000.002007.08.01 20:4998.780.000.00-8.04-430.33
453846152007.07.26 21:40sell0.80euraud1.58280.00000.00002007.08.01 20:491.59860.000.0021.96-1 081.23
453846612007.07.26 21:40buy0.80eurchf1.65370.00000.00002007.08.01 20:491.64630.000.0012.12-491.45
453847522007.07.26 21:40sell0.80eurgbp0.67150.00000.00002007.08.01 20:490.67270.000.0011.76-195.11
453848172007.07.26 21:41buy0.80eurjpy162.370.000.002007.08.01 20:49162.560.000.0020.40127.77
453848372007.07.26 21:41sell0.80eurusd1.37370.00000.00002007.08.01 20:491.36690.000.0012.96544.00
453848642007.07.26 21:41buy0.80gbpusd2.04550.00000.00002007.08.01 20:492.03200.000.00-0.96-1 080.00
453849282007.07.26 21:41buy0.80nzdusd0.77950.00000.00002007.08.01 20:490.76600.000.007.80-1 080.00
453849572007.07.26 21:41buy0.80usdcad1.05680.00000.00002007.08.01 20:491.05520.000.005.40-121.30
453849872007.07.26 21:41buy0.80usdchf1.20340.00000.00002007.08.01 20:491.20460.000.0021.3679.69
456583172007.07.27 16:13buy1.60audjpy101.360.000.002007.08.01 20:49101.720.000.0050.40484.15
456585402007.07.27 16:14sell1.60audusd0.85400.00000.00002007.08.01 20:490.85550.000.00-11.52-240.00
456586652007.07.27 16:14sell1.60chfjpy98.070.000.002007.08.01 20:4998.790.000.00-16.08-968.14
456587452007.07.27 16:14sell1.60euraud1.59540.00000.00002007.08.01 20:491.59830.000.0043.92-396.95
456588382007.07.27 16:14buy1.60eurchf1.64840.00000.00002007.08.01 20:491.64590.000.0024.24-332.09
456589272007.07.27 16:14sell1.60eurgbp0.67310.00000.00002007.08.01 20:490.67270.000.0023.52130.07
456590542007.07.27 16:14buy1.60eurjpy161.710.000.002007.08.01 20:49162.570.000.0040.801 156.59
456592392007.07.27 16:15sell1.60eurusd1.36360.00000.00002007.08.01 20:491.36690.000.0025.92-528.00
456599252007.07.27 16:15buy0.80gbpchf2.44890.00000.00002007.08.01 20:502.44760.000.0039.96-86.34
456600832007.07.27 16:15buy1.60gbpchf2.44880.00000.00002007.08.01 20:502.44760.000.0079.92-159.40
456608792007.07.27 16:16buy1.60gbpusd2.02610.00000.00002007.08.01 20:502.03200.000.00-1.92944.00
456610492007.07.27 16:16buy1.60usdchf1.20880.00000.00002007.08.01 20:501.20450.000.0042.72-571.19
456611632007.07.27 16:16buy1.60usdcad1.05990.00000.00002007.08.01 20:501.05540.000.0010.80-682.21
456613272007.07.27 16:16buy1.60nzdusd0.76360.00000.00002007.08.01 20:500.76600.000.0015.60384.00
461437172007.08.01 04:14buy3.20audjpy100.440.000.002007.08.01 20:50101.730.000.000.003 469.79
461437292007.08.01 04:14sell3.20audusd0.84870.00000.00002007.08.01 20:500.85570.000.000.00-2 240.00
461437472007.08.01 04:14sell3.20chfjpy98.540.000.002007.08.01 20:5098.800.000.000.00-699.16
461438072007.08.01 04:15sell3.20euraud1.60860.00000.00002007.08.01 20:501.59770.000.000.002 985.03
461438802007.08.01 04:15buy3.20eurchf1.63870.00000.00002007.08.01 20:501.64610.000.000.001 965.96
461440242007.08.01 04:15sell3.20eurgbp0.67380.00000.00002007.08.01 20:500.67270.000.000.00715.41
461440812007.08.01 04:15buy3.20eurjpy161.520.000.002007.08.01 20:50162.570.000.000.002 824.24
461441372007.08.01 04:15sell3.20eurusd1.36580.00000.00002007.08.01 20:501.36680.000.000.00-320.00
461442492007.08.01 04:16buy3.20gbpchf2.43150.00000.00002007.08.01 20:502.44760.000.000.004 277.30
461443662007.08.01 04:16sell3.20gbpusd2.02590.00000.00002007.08.01 04:252.02650.000.000.00-192.00
461444792007.08.01 04:16buy3.20nzdusd0.75750.00000.00002007.08.01 20:500.76570.000.000.002 624.00
461445442007.08.01 04:16buy3.20usdcad1.06900.00000.00002007.08.01 20:511.05530.000.000.00-4 154.27
461445632007.08.01 04:16buy3.20usdchf1.20000.00000.00002007.08.01 20:511.20450.000.000.001 195.52
461467332007.08.01 04:25buy3.20gbpusd2.02660.00000.00002007.08.01 20:512.03220.000.000.001 792.00
466885692007.08.03 15:37buy0.40audjpy101.440.000.002007.08.06 21:11102.040.000.008.40201.94
466886172007.08.03 15:37sell0.40audusd0.85650.00000.00002007.08.06 21:120.85900.000.00-1.92-100.00
466886242007.08.03 15:38sell0.40chfjpy99.230.000.002007.08.06 21:1299.790.000.00-2.68-188.43
466886342007.08.03 15:38sell0.40euraud1.60910.00000.00002007.08.06 21:121.60660.000.007.3285.90
466886532007.08.03 15:38buy0.40eurchf1.64460.00000.00002007.08.06 21:121.64340.000.004.04-40.29
466886572007.08.03 15:38sell0.40eurgbp0.67510.00000.00002007.08.06 21:120.67900.000.003.92-317.07
466886682007.08.03 15:38buy0.40eurjpy163.240.000.002007.08.06 21:12163.940.000.006.80235.59
466886782007.08.03 15:39sell0.40eurusd1.37860.00000.00002007.08.06 21:121.37960.000.004.32-40.00
466886992007.08.03 15:39buy0.40gbpchf2.43580.00000.00002007.08.06 21:122.42090.000.0013.32-500.25
466887152007.08.03 15:39buy0.40gbpusd2.04210.00000.00002007.08.06 21:122.03210.000.00-0.32-400.00
466887252007.08.03 15:39buy0.40nzdusd0.76460.00000.00002007.08.06 21:120.76560.000.002.6040.00
466887762007.08.03 15:40buy0.40usdcad1.05290.00000.00002007.08.06 21:121.05210.000.001.80-30.42
466888842007.08.03 15:40buy0.40usdchf1.19300.00000.00002007.08.06 21:121.19140.000.007.12-53.72
467485432007.08.05 22:20buy0.80audjpy100.020.000.002007.08.06 21:12102.030.000.008.401 352.97
467485632007.08.05 22:21sell0.80audusd0.85220.00000.00002007.08.06 21:120.85900.000.00-1.92-544.00
467486052007.08.05 22:21sell0.80chfjpy99.100.000.002007.08.06 21:1299.790.000.00-2.68-464.33
467486392007.08.05 22:21sell0.80euraud1.62130.00000.00002007.08.06 21:121.60680.000.007.32996.33
467486932007.08.05 22:21buy0.80eurchf1.63640.00000.00002007.08.06 21:121.64340.000.004.04470.04
467487342007.08.05 22:21sell0.80eurgbp0.67740.00000.00002007.08.06 21:120.67900.000.003.92-260.16
467487692007.08.05 22:21buy0.80eurjpy162.200.000.002007.08.06 21:12163.950.000.006.801 177.95
467488222007.08.05 22:21sell0.80eurusd1.38250.00000.00002007.08.06 21:131.37960.000.004.32232.00
467489202007.08.05 22:22buy0.80gbpusd2.04040.00000.00002007.08.06 21:132.03210.000.00-0.32-664.00
467489452007.08.05 22:22buy0.80gbpchf2.41510.00000.00002007.08.06 21:132.42090.000.0013.32389.45
467490402007.08.05 22:22buy0.80nzdusd0.75760.00000.00002007.08.06 21:130.76550.000.002.60632.00
467491192007.08.05 22:22buy0.80usdcad1.05800.00000.00002007.08.06 21:131.05230.000.001.80-433.34
467492272007.08.05 22:22buy0.80usdchf1.18420.00000.00002007.08.06 21:131.19140.000.007.12483.46
  0.00 0.00 1 923.42 17 704.02
Closed P/L: 19 627.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
304434042007.04.05 01:33buy0.20audjpy97.260.000.00 89.070.000.00273.00-1 438.74
473501902007.08.09 09:10buy0.40audjpy101.890.000.00 89.070.000.0029.40-4 504.17
475726742007.08.10 04:50buy0.80audjpy99.610.000.00 89.070.000.0050.40-7 406.23
482154732007.08.15 04:32buy1.60audjpy96.910.000.00 89.070.000.0050.40-11 018.01
486129772007.08.16 04:30buy3.20audjpy93.580.000.00 89.070.000.000.00-12 676.33
304438492007.04.05 01:45sell0.20audusd0.81910.00000.0000 0.78300.000.00-62.40722.00
473504962007.08.09 09:11sell0.40audusd0.85710.00000.0000 0.78300.000.00-6.722 964.00
475726932007.08.10 04:50sell0.80audusd0.84330.00000.0000 0.78300.000.00-11.524 824.00
482155552007.08.15 04:33sell1.60audusd0.82700.00000.0000 0.78300.000.00-11.527 040.00
486130032007.08.16 04:31sell3.20audusd0.80680.00000.0000 0.78300.000.000.007 616.00
304437462007.04.05 01:40sell0.20chfjpy97.250.000.00 93.690.000.00-87.10624.95
473506552007.08.09 09:11sell0.40chfjpy99.610.000.00 93.690.000.00-9.382 078.47
475727122007.08.10 04:50sell0.80chfjpy98.500.000.00 93.690.000.00-16.083 377.52
482156592007.08.15 04:33sell1.60chfjpy96.540.000.00 93.690.000.00-16.084 002.46
486130902007.08.16 04:31sell3.20chfjpy95.090.000.00 93.690.000.000.003 932.24
304434632007.04.05 01:34sell0.20euraud1.63150.00000.0000 1.70950.000.00237.90-1 221.48
473513702007.08.09 09:12sell0.40euraud1.60650.00000.0000 1.70950.000.0025.62-3 225.96
475727282007.08.10 04:50sell0.80euraud1.61910.00000.0000 1.70950.000.0043.92-5 662.66
482157912007.08.15 04:33sell1.60euraud1.63120.00000.0000 1.70950.000.0043.92-9 809.42
486131202007.08.16 04:31sell3.20euraud1.66310.00000.0000 1.70950.000.000.00-11 625.98
304433882007.04.05 01:33buy0.20eurchf1.63080.00000.0000 1.62640.000.00131.30-72.37
473517862007.08.09 09:13buy0.40eurchf1.64280.00000.0000 1.62640.000.0014.14-539.47
475727472007.08.10 04:51buy0.80eurchf1.63670.00000.0000 1.62640.000.0024.24-677.63
482158362007.08.15 04:33buy1.60eurchf1.63770.00000.0000 1.62640.000.0024.24-1 486.84
486131482007.08.16 04:31buy3.20eurchf1.63630.00000.0000 1.62640.000.000.00-2 605.26
304433912007.04.05 01:33sell0.20eurgbp0.67660.00000.0000 0.67660.000.00127.400.00
473521432007.08.09 09:14sell0.40eurgbp0.67760.00000.0000 0.67660.000.0013.7279.14
475727622007.08.10 04:51sell0.80eurgbp0.67580.00000.0000 0.67660.000.0023.52-126.63
486132542007.08.16 04:31sell3.20eurgbp0.67550.00000.0000 0.67660.000.000.00-696.46
304432952007.04.05 01:31buy0.20eurjpy158.680.000.00 152.240.000.00221.00-1 131.41
473521922007.08.09 09:14buy0.40eurjpy163.760.000.00 152.240.000.0023.80-4 047.79
475727682007.08.10 04:51buy0.80eurjpy161.270.000.00 152.240.000.0040.80-6 345.75
482158872007.08.15 04:34buy1.60eurjpy158.190.000.00 152.240.000.0040.80-8 362.62
486133372007.08.16 04:31buy3.20eurjpy155.660.000.00 152.240.000.000.00-9 613.49
304432962007.04.05 01:31sell0.20eurusd1.33730.00000.0000 1.33760.000.00140.40-6.00
475727752007.08.10 04:51sell0.40eurusd1.36610.00000.0000 1.33760.000.0012.961 140.00
475727942007.08.10 04:51sell0.80eurusd1.36610.00000.0000 1.33760.000.0025.922 280.00
482159652007.08.15 04:34sell1.60eurusd1.35060.00000.0000 1.33760.000.0025.922 080.00
486133962007.08.16 04:32sell3.20eurusd1.34240.00000.0000 1.33760.000.000.001 536.00
304433962007.04.05 01:33buy0.20gbpchf2.40970.00000.0000 2.40570.000.00432.90-65.79
473523282007.08.09 09:14buy0.40gbpchf2.42410.00000.0000 2.40570.000.0046.62-605.26
475728242007.08.10 04:51buy0.80gbpchf2.42180.00000.0000 2.40570.000.0079.92-1 059.21
482161422007.08.15 04:34buy1.60gbpchf2.41400.00000.0000 2.40570.000.0079.92-1 092.11
486134182007.08.16 04:32buy3.20gbpchf2.42160.00000.0000 2.40570.000.000.00-4 184.21
304439122007.04.05 01:46buy0.20gbpusd1.97660.00000.0000 1.97780.000.00-10.4024.00
473524002007.08.09 09:15buy0.40gbpusd2.03340.00000.0000 1.97780.000.00-1.12-2 224.00
475728452007.08.10 04:51buy0.80gbpusd2.02150.00000.0000 1.97780.000.00-1.92-3 496.00
482165482007.08.15 04:34buy1.60gbpusd1.99120.00000.0000 1.97780.000.00-1.92-2 144.00
486134302007.08.16 04:32buy3.20gbpusd1.98720.00000.0000 1.97780.000.000.00-3 008.00
304434962007.04.05 01:34buy0.20nzdusd0.72170.00000.0000 0.67380.000.0084.50-958.00
473524242007.08.09 09:15buy0.40nzdusd0.76050.00000.0000 0.67380.000.009.10-3 468.00
475728792007.08.10 04:52buy0.80nzdusd0.74450.00000.0000 0.67380.000.0015.60-5 656.00
482166032007.08.15 04:34buy1.60nzdusd0.71800.00000.0000 0.67380.000.0015.60-7 072.00
486134682007.08.16 04:32buy3.20nzdusd0.69110.00000.0000 0.67380.000.000.00-5 536.00
304436502007.04.05 01:38buy0.20usdcad1.15930.00000.0000 1.08510.000.0058.50-1 367.62
473523052007.08.09 09:14buy0.40usdcad1.05240.00000.0000 1.08510.000.006.301 205.42
475728862007.08.10 04:52buy0.80usdcad1.06070.00000.0000 1.08510.000.0010.801 798.91
482168292007.08.15 04:35buy1.60usdcad1.07300.00000.0000 1.08510.000.0010.801 784.17
486135152007.08.16 04:33buy3.20usdcad1.08360.00000.0000 1.08510.000.000.00442.36
304433062007.04.05 01:31buy0.20usdchf1.21940.00000.0000 1.21600.000.00231.40-55.92
473524912007.08.09 09:15buy0.40usdchf1.19260.00000.0000 1.21600.000.0024.92769.74
475728872007.08.10 04:52buy0.80usdchf1.19810.00000.0000 1.21600.000.0042.721 177.63
482166982007.08.15 04:35buy1.60usdchf1.21260.00000.0000 1.21600.000.0042.72447.37
486135022007.08.16 04:32buy3.20usdchf1.21900.00000.0000 1.21600.000.000.00-789.47
  0.00 0.00 2 600.88 -95 135.91
 Floating P/L: -92 535.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 811.22 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 19 627.44 Floating P/L: -92 535.03 Margin: 39 500.00
Balance: 120 438.66 Equity: 27 903.63 Free Margin: -11 596.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 57 181.15 Gross Loss: 37 553.71 Total Net Profit: 19 627.44
Profit Factor: 1.52 Expected Payoff: 87.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9 022.65 (8.07%) Relative Drawdown: 8.07% (9 022.65)
 
Total Trades: 225 Short Positions (won %): 86 (38.37%) Long Positions (won %): 139 (65.47%)
Profit Trades (% of total): 124 (55.11%) Loss trades (% of total): 101 (44.89%)
Largest profit trade: 4 277.30 loss trade: -4 154.27
Average profit trade: 461.14 loss trade: -371.82
Maximum consecutive wins ($): 7 (2 220.06) consecutive losses ($): 4 (-1 755.25)
Maximal consecutive profit (count): 8 490.64 (4) consecutive loss (count): -4 154.27 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2