|Account: 1425283
|Name: Tim Ayles
|Currency: USD
|2007 August 16, 08:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30443292
|2007.04.05 01:31
|balance
|Deposit
|100 811.22
|30549122
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7235
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|0.7202
|0.00
|0.00
|2.60
|-132.00
|30549167
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.1524
|0.00
|0.00
|1.80
|3.47
|30549207
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.2260
|0.00
|0.00
|7.12
|384.99
|32094304
|2007.04.18 14:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|160.63
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|163.02
|0.00
|0.00
|44.20
|798.46
|32094315
|2007.04.18 14:51
|buy
|0.40
|audjpy
|98.87
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|99.26
|0.00
|0.00
|54.60
|130.29
|32094320
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|audusd
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:21
|0.8296
|0.00
|0.00
|-12.48
|232.00
|32094326
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.09
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|98.79
|0.00
|0.00
|-17.42
|-233.78
|32094355
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|euraud
|1.6250
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:21
|1.6418
|0.00
|0.00
|47.58
|-557.49
|32094361
|2007.04.18 14:51
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6374
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.6511
|0.00
|0.00
|26.26
|451.78
|32094362
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|0.6807
|0.00
|0.00
|25.48
|-304.09
|32094366
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.3614
|0.00
|0.00
|28.08
|-124.00
|32094381
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|2.0003
|0.00
|0.00
|-2.08
|-248.00
|32094390
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4184
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|2.4265
|0.00
|0.00
|86.58
|267.11
|32094407
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7426
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|0.7414
|0.00
|0.00
|16.90
|-48.00
|32094411
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1288
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.1078
|0.00
|0.00
|11.70
|-758.26
|32094419
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.2129
|0.00
|0.00
|46.28
|244.04
|32193198
|2007.04.19 06:14
|buy
|0.80
|audjpy
|98.17
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|419.13
|32193239
|2007.04.19 06:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.8319
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.8353
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|32193276
|2007.04.19 06:14
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.00
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|98.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.74
|32193285
|2007.04.19 06:15
|sell
|0.80
|euraud
|1.6320
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.6294
|0.00
|0.00
|0.00
|173.74
|32193329
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6341
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|318.75
|32193356
|2007.04.19 06:15
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6781
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.30
|32193373
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|eurjpy
|160.20
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|160.96
|0.00
|0.00
|0.00
|513.81
|32193388
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4088
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|2.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|245.68
|32193433
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0032
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|32193478
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7391
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|32193520
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.70
|32193557
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:26
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|152.74
|32198136
|2007.04.19 06:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:26
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|32704986
|2007.04.24 14:26
|buy
|0.80
|audjpy
|98.21
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:19
|98.61
|0.00
|0.00
|8.40
|270.27
|32705002
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.80
|audusd
|0.8292
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|0.8333
|0.00
|0.00
|-1.92
|-328.00
|32705010
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.49
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:19
|98.45
|0.00
|0.00
|-2.68
|27.02
|32705050
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|euraud
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.6380
|0.00
|0.00
|7.32
|333.32
|32705076
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6377
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.6413
|0.00
|0.00
|4.04
|239.38
|32705108
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6799
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:20
|0.6812
|0.00
|0.00
|3.92
|-208.34
|32705126
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|eurjpy
|161.36
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:20
|161.53
|0.00
|0.00
|6.80
|114.85
|32705147
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.3643
|0.00
|0.00
|4.32
|-128.00
|32705222
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|2.4097
|0.00
|0.00
|13.32
|133.00
|32705283
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|2.0029
|0.00
|0.00
|-0.32
|-56.00
|32705336
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7439
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|0.7464
|0.00
|0.00
|2.60
|200.00
|32705400
|2007.04.24 14:28
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.1215
|0.00
|0.00
|1.80
|49.93
|32705417
|2007.04.24 14:28
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.2029
|0.00
|0.00
|7.12
|79.81
|33901876
|2007.05.04 14:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.34
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:27
|162.99
|0.00
|0.00
|6.80
|-116.94
|33901881
|2007.05.04 14:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:27
|1.3615
|0.00
|0.00
|4.32
|-108.00
|33901889
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:27
|1.2112
|0.00
|0.00
|7.12
|23.12
|33901902
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.6490
|0.00
|0.00
|4.04
|132.10
|33901907
|2007.05.04 14:41
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6822
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.6823
|0.00
|0.00
|3.92
|-7.99
|33901911
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|audjpy
|98.66
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:26
|99.36
|0.00
|0.00
|8.40
|233.88
|33901916
|2007.05.04 14:41
|sell
|0.40
|audusd
|0.8204
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.8304
|0.00
|0.00
|-1.92
|-400.00
|33901918
|2007.05.04 14:42
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.25
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:26
|98.87
|0.00
|0.00
|-2.68
|126.93
|33901919
|2007.05.04 14:42
|sell
|0.40
|euraud
|1.6557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.6405
|0.00
|0.00
|7.32
|504.88
|33901928
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|2.4177
|0.00
|0.00
|13.32
|227.87
|33901957
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.9958
|0.00
|0.00
|-0.32
|160.00
|33901976
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7359
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.7389
|0.00
|0.00
|2.60
|120.00
|33902012
|2007.05.04 14:43
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1070
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.1009
|0.00
|0.00
|1.80
|-221.64
|34329218
|2007.05.10 20:58
|buy
|0.40
|audjpy
|99.17
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:29
|100.15
|0.00
|0.00
|46.20
|322.87
|34329224
|2007.05.10 20:58
|sell
|0.40
|euraud
|1.6306
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.6348
|0.00
|0.00
|40.26
|-138.67
|34329227
|2007.05.10 20:58
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.6529
|0.00
|0.00
|22.22
|248.04
|34329231
|2007.05.10 20:59
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.6783
|0.00
|0.00
|21.56
|230.72
|34329236
|2007.05.10 20:59
|buy
|0.40
|eurjpy
|161.71
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:28
|163.72
|0.00
|0.00
|37.40
|662.22
|34329252
|2007.05.10 20:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.3486
|0.00
|0.00
|23.76
|-8.00
|34329270
|2007.05.10 20:59
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4150
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|2.4376
|0.00
|0.00
|73.26
|737.48
|34329279
|2007.05.10 21:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.7305
|0.00
|0.00
|13.00
|116.00
|34329297
|2007.05.10 21:01
|sell
|0.40
|audusd
|0.8266
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|-9.60
|52.00
|34329345
|2007.05.10 21:01
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.23
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:28
|99.07
|0.00
|0.00
|-13.40
|-276.68
|34329399
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.9881
|0.00
|0.00
|-1.60
|336.00
|34329414
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1114
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.0825
|0.00
|0.00
|9.00
|-1 067.90
|34329427
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.2259
|0.00
|0.00
|35.60
|189.25
|36090601
|2007.05.29 19:17
|buy
|0.40
|audjpy
|99.56
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|100.83
|0.00
|0.00
|21.00
|417.22
|36090609
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|audusd
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|0.8286
|0.00
|0.00
|-4.80
|-416.00
|36090639
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.19
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|99.41
|0.00
|0.00
|-6.70
|-72.25
|36090668
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|euraud
|1.6426
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.6245
|0.00
|0.00
|18.30
|599.90
|36090671
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6478
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.6483
|0.00
|0.00
|10.10
|16.32
|36090680
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|0.6797
|0.00
|0.00
|9.80
|-39.60
|36090707
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.53
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|163.80
|0.00
|0.00
|17.00
|88.70
|36090725
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.3453
|0.00
|0.00
|10.80
|-20.00
|36090753
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4260
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|2.4256
|0.00
|0.00
|33.30
|-13.06
|36090773
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.80
|-16.00
|36090790
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|0.7376
|0.00
|0.00
|6.50
|452.00
|36090797
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0736
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.0705
|0.00
|0.00
|4.50
|-115.83
|36090799
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.2252
|0.00
|0.00
|17.80
|-6.53
|39648409
|2007.06.22 17:21
|sell
|0.40
|audusd
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.8469
|0.00
|0.00
|-2.88
|-4.00
|39648412
|2007.06.22 17:21
|buy
|0.40
|audjpy
|104.99
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|104.15
|0.00
|0.00
|12.60
|-273.04
|39648413
|2007.06.22 17:21
|sell
|0.40
|chfjpy
|100.68
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|99.99
|0.00
|0.00
|-4.02
|224.22
|39648441
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|euraud
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.5898
|0.00
|0.00
|10.98
|-47.42
|39648443
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6556
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.6567
|0.00
|0.00
|6.06
|35.75
|39648446
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.6726
|0.00
|0.00
|5.88
|64.06
|39648454
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.72
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|165.61
|0.00
|0.00
|10.20
|-360.80
|39648459
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.3459
|0.00
|0.00
|6.48
|-20.00
|39648528
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4582
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|2.4635
|0.00
|0.00
|19.98
|172.22
|39648544
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|2.0014
|0.00
|0.00
|-0.48
|140.00
|39648575
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7659
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.7693
|0.00
|0.00
|3.90
|136.00
|39648577
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.2310
|0.00
|0.00
|10.68
|16.25
|39648583
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0688
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.0615
|0.00
|0.00
|2.70
|-275.08
|40389253
|2007.06.27 17:29
|buy
|0.80
|audjpy
|102.31
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:59
|103.37
|0.00
|0.00
|0.00
|688.37
|40389256
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|audusd
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|0.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|40389261
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.61
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:59
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-402.53
|40389270
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|euraud
|1.6084
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|1.6030
|0.00
|0.00
|0.00
|362.80
|40389273
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6512
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.00
|188.71
|40389326
|2007.06.27 17:30
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|0.6732
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|40389455
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|164.51
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:58
|165.71
|0.00
|0.00
|0.00
|779.28
|40389554
|2007.06.27 17:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|40389577
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|2.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|273.29
|40389584
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|40389611
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7586
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|0.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|40389629
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0726
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.0697
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.88
|40389633
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|78.08
|41161259
|2007.07.02 14:24
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.2156
|0.00
|0.00
|3.56
|141.49
|41161348
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.90
|86.83
|41161472
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7806
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|0.7816
|0.00
|0.00
|1.30
|40.00
|41161578
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.0162
|0.00
|0.00
|-0.16
|176.00
|41161679
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.64
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:21
|166.35
|0.00
|0.00
|3.40
|-94.88
|41161748
|2007.07.02 14:25
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6488
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.6541
|0.00
|0.00
|2.02
|174.40
|41161775
|2007.07.02 14:25
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6767
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|0.6750
|0.00
|0.00
|1.96
|137.12
|41161891
|2007.07.02 14:26
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4361
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.4511
|0.00
|0.00
|6.66
|493.55
|41161954
|2007.07.02 14:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.3606
|0.00
|0.00
|2.16
|28.00
|41162019
|2007.07.02 14:26
|sell
|0.40
|euraud
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:22
|1.5918
|0.00
|0.00
|3.66
|-143.66
|41162081
|2007.07.02 14:26
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.05
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:22
|100.60
|0.00
|0.00
|-1.34
|147.18
|41162148
|2007.07.02 14:26
|sell
|0.40
|audusd
|0.8572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:22
|0.8551
|0.00
|0.00
|-0.96
|84.00
|41162282
|2007.07.02 14:27
|buy
|0.40
|audjpy
|104.99
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:22
|104.50
|0.00
|0.00
|4.20
|-160.30
|42453651
|2007.07.10 15:12
|buy
|0.40
|audjpy
|105.28
|0.00
|0.00
|2007.07.16 14:59
|106.38
|0.00
|0.00
|25.20
|360.47
|42453655
|2007.07.10 15:12
|sell
|0.40
|audusd
|0.8614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 14:59
|0.8722
|0.00
|0.00
|-5.76
|-432.00
|42453665
|2007.07.10 15:13
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.13
|0.00
|0.00
|2007.07.16 15:00
|101.48
|0.00
|0.00
|-8.04
|-114.67
|42453670
|2007.07.10 15:13
|sell
|0.40
|euraud
|1.5920
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:00
|1.5805
|0.00
|0.00
|21.96
|401.12
|42453684
|2007.07.10 15:13
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6568
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:00
|1.6569
|0.00
|0.00
|12.12
|3.33
|42453690
|2007.07.10 15:13
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:00
|0.6766
|0.00
|0.00
|11.76
|81.46
|42453704
|2007.07.10 15:13
|buy
|0.40
|eurjpy
|167.63
|0.00
|0.00
|2007.07.16 15:00
|168.11
|0.00
|0.00
|20.40
|157.31
|42453711
|2007.07.10 15:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:00
|1.3776
|0.00
|0.00
|12.96
|-224.00
|42453724
|2007.07.10 15:13
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4444
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:01
|2.4492
|0.00
|0.00
|39.96
|159.62
|42453743
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0245
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:01
|2.0361
|0.00
|0.00
|-0.96
|464.00
|42453763
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7792
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:01
|0.7909
|0.00
|0.00
|7.80
|468.00
|42453772
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0520
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 14:58
|1.0430
|0.00
|0.00
|5.40
|-345.16
|42453776
|2007.07.10 15:14
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|2007.07.16 15:01
|1.2029
|0.00
|0.00
|21.36
|-156.29
|44763208
|2007.07.24 20:19
|buy
|0.40
|audjpy
|105.97
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|106.17
|0.00
|0.00
|4.20
|66.49
|44763226
|2007.07.24 20:19
|sell
|0.40
|audusd
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:15
|0.8829
|0.00
|0.00
|-0.96
|-72.00
|44763232
|2007.07.24 20:19
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.86
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:15
|99.06
|0.00
|0.00
|-1.34
|265.89
|44763240
|2007.07.24 20:19
|sell
|0.40
|euraud
|1.5676
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|1.5528
|0.00
|0.00
|3.66
|522.68
|44763244
|2007.07.24 20:19
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6630
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|1.6649
|0.00
|0.00
|2.02
|62.55
|44763245
|2007.07.24 20:19
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6701
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|0.6689
|0.00
|0.00
|1.96
|98.37
|44763262
|2007.07.24 20:19
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.11
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:14
|164.89
|0.00
|0.00
|3.40
|-405.45
|44763269
|2007.07.24 20:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|1.3705
|0.00
|0.00
|2.16
|464.00
|44763294
|2007.07.24 20:20
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4815
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|2.4895
|0.00
|0.00
|6.66
|263.38
|44763302
|2007.07.24 20:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0622
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|2.0492
|0.00
|0.00
|-0.16
|-520.00
|44763312
|2007.07.24 20:20
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.8051
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|0.8024
|0.00
|0.00
|1.30
|-108.00
|44763320
|2007.07.24 20:20
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0360
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|1.0441
|0.00
|0.00
|0.90
|310.32
|44763333
|2007.07.24 20:20
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:14
|1.2150
|0.00
|0.00
|3.56
|378.60
|45283448
|2007.07.26 15:28
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.48
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:48
|162.57
|0.00
|0.00
|13.60
|-305.99
|45283521
|2007.07.26 15:29
|buy
|0.40
|audjpy
|104.43
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:48
|101.67
|0.00
|0.00
|16.80
|-928.12
|45283573
|2007.07.26 15:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.8762
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|0.8553
|0.00
|0.00
|-3.84
|836.00
|45283590
|2007.07.26 15:29
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.62
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:48
|98.78
|0.00
|0.00
|-5.36
|-53.79
|45283597
|2007.07.26 15:29
|sell
|0.40
|euraud
|1.5647
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|1.5988
|0.00
|0.00
|14.64
|-1 166.63
|45283634
|2007.07.26 15:29
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6567
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|1.6462
|0.00
|0.00
|8.08
|-348.66
|45283648
|2007.07.26 15:30
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6701
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|0.6727
|0.00
|0.00
|7.84
|-211.37
|45283702
|2007.07.26 15:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3718
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|1.3668
|0.00
|0.00
|8.64
|200.00
|45283751
|2007.07.26 15:30
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4715
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|2.4478
|0.00
|0.00
|26.64
|-786.99
|45283759
|2007.07.26 15:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|2.0320
|0.00
|0.00
|-0.64
|-584.00
|45283774
|2007.07.26 15:30
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7909
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|0.7659
|0.00
|0.00
|5.20
|-1 000.00
|45283789
|2007.07.26 15:31
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|1.0551
|0.00
|0.00
|3.60
|113.73
|45283822
|2007.07.26 15:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|1.2045
|0.00
|0.00
|14.24
|-116.23
|45384333
|2007.07.26 21:40
|buy
|0.80
|audjpy
|102.51
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:48
|101.68
|0.00
|0.00
|25.20
|-558.21
|45384415
|2007.07.26 21:40
|sell
|0.80
|audusd
|0.8671
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:48
|0.8554
|0.00
|0.00
|-5.76
|936.00
|45384533
|2007.07.26 21:40
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.14
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:49
|98.78
|0.00
|0.00
|-8.04
|-430.33
|45384615
|2007.07.26 21:40
|sell
|0.80
|euraud
|1.5828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.5986
|0.00
|0.00
|21.96
|-1 081.23
|45384661
|2007.07.26 21:40
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6537
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.6463
|0.00
|0.00
|12.12
|-491.45
|45384752
|2007.07.26 21:40
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6715
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|0.6727
|0.00
|0.00
|11.76
|-195.11
|45384817
|2007.07.26 21:41
|buy
|0.80
|eurjpy
|162.37
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:49
|162.56
|0.00
|0.00
|20.40
|127.77
|45384837
|2007.07.26 21:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3737
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.3669
|0.00
|0.00
|12.96
|544.00
|45384864
|2007.07.26 21:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|2.0320
|0.00
|0.00
|-0.96
|-1 080.00
|45384928
|2007.07.26 21:41
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7795
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|0.7660
|0.00
|0.00
|7.80
|-1 080.00
|45384957
|2007.07.26 21:41
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0568
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.0552
|0.00
|0.00
|5.40
|-121.30
|45384987
|2007.07.26 21:41
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.2046
|0.00
|0.00
|21.36
|79.69
|45658317
|2007.07.27 16:13
|buy
|1.60
|audjpy
|101.36
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:49
|101.72
|0.00
|0.00
|50.40
|484.15
|45658540
|2007.07.27 16:14
|sell
|1.60
|audusd
|0.8540
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|0.8555
|0.00
|0.00
|-11.52
|-240.00
|45658665
|2007.07.27 16:14
|sell
|1.60
|chfjpy
|98.07
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:49
|98.79
|0.00
|0.00
|-16.08
|-968.14
|45658745
|2007.07.27 16:14
|sell
|1.60
|euraud
|1.5954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.5983
|0.00
|0.00
|43.92
|-396.95
|45658838
|2007.07.27 16:14
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6484
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.6459
|0.00
|0.00
|24.24
|-332.09
|45658927
|2007.07.27 16:14
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.6731
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|0.6727
|0.00
|0.00
|23.52
|130.07
|45659054
|2007.07.27 16:14
|buy
|1.60
|eurjpy
|161.71
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:49
|162.57
|0.00
|0.00
|40.80
|1 156.59
|45659239
|2007.07.27 16:15
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:49
|1.3669
|0.00
|0.00
|25.92
|-528.00
|45659925
|2007.07.27 16:15
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4489
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|2.4476
|0.00
|0.00
|39.96
|-86.34
|45660083
|2007.07.27 16:15
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4488
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|2.4476
|0.00
|0.00
|79.92
|-159.40
|45660879
|2007.07.27 16:16
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0261
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|2.0320
|0.00
|0.00
|-1.92
|944.00
|45661049
|2007.07.27 16:16
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|1.2045
|0.00
|0.00
|42.72
|-571.19
|45661163
|2007.07.27 16:16
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0599
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|1.0554
|0.00
|0.00
|10.80
|-682.21
|45661327
|2007.07.27 16:16
|buy
|1.60
|nzdusd
|0.7636
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|0.7660
|0.00
|0.00
|15.60
|384.00
|46143717
|2007.08.01 04:14
|buy
|3.20
|audjpy
|100.44
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:50
|101.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3 469.79
|46143729
|2007.08.01 04:14
|sell
|3.20
|audusd
|0.8487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|0.8557
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 240.00
|46143747
|2007.08.01 04:14
|sell
|3.20
|chfjpy
|98.54
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:50
|98.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-699.16
|46143807
|2007.08.01 04:15
|sell
|3.20
|euraud
|1.6086
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|1.5977
|0.00
|0.00
|0.00
|2 985.03
|46143880
|2007.08.01 04:15
|buy
|3.20
|eurchf
|1.6387
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|1 965.96
|46144024
|2007.08.01 04:15
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|0.6727
|0.00
|0.00
|0.00
|715.41
|46144081
|2007.08.01 04:15
|buy
|3.20
|eurjpy
|161.52
|0.00
|0.00
|2007.08.01 20:50
|162.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2 824.24
|46144137
|2007.08.01 04:15
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|46144249
|2007.08.01 04:16
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.4315
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|2.4476
|0.00
|0.00
|0.00
|4 277.30
|46144366
|2007.08.01 04:16
|sell
|3.20
|gbpusd
|2.0259
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 04:25
|2.0265
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|46144479
|2007.08.01 04:16
|buy
|3.20
|nzdusd
|0.7575
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:50
|0.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|2 624.00
|46144544
|2007.08.01 04:16
|buy
|3.20
|usdcad
|1.0690
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:51
|1.0553
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 154.27
|46144563
|2007.08.01 04:16
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:51
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|1 195.52
|46146733
|2007.08.01 04:25
|buy
|3.20
|gbpusd
|2.0266
|0.0000
|0.0000
|2007.08.01 20:51
|2.0322
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|46688569
|2007.08.03 15:37
|buy
|0.40
|audjpy
|101.44
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:11
|102.04
|0.00
|0.00
|8.40
|201.94
|46688617
|2007.08.03 15:37
|sell
|0.40
|audusd
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|0.8590
|0.00
|0.00
|-1.92
|-100.00
|46688624
|2007.08.03 15:38
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.23
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:12
|99.79
|0.00
|0.00
|-2.68
|-188.43
|46688634
|2007.08.03 15:38
|sell
|0.40
|euraud
|1.6091
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.6066
|0.00
|0.00
|7.32
|85.90
|46688653
|2007.08.03 15:38
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6446
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.6434
|0.00
|0.00
|4.04
|-40.29
|46688657
|2007.08.03 15:38
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6751
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|0.6790
|0.00
|0.00
|3.92
|-317.07
|46688668
|2007.08.03 15:38
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.24
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:12
|163.94
|0.00
|0.00
|6.80
|235.59
|46688678
|2007.08.03 15:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.3796
|0.00
|0.00
|4.32
|-40.00
|46688699
|2007.08.03 15:39
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4358
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|2.4209
|0.00
|0.00
|13.32
|-500.25
|46688715
|2007.08.03 15:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0421
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|2.0321
|0.00
|0.00
|-0.32
|-400.00
|46688725
|2007.08.03 15:39
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7646
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|0.7656
|0.00
|0.00
|2.60
|40.00
|46688776
|2007.08.03 15:40
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0529
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.0521
|0.00
|0.00
|1.80
|-30.42
|46688884
|2007.08.03 15:40
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.1914
|0.00
|0.00
|7.12
|-53.72
|46748543
|2007.08.05 22:20
|buy
|0.80
|audjpy
|100.02
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:12
|102.03
|0.00
|0.00
|8.40
|1 352.97
|46748563
|2007.08.05 22:21
|sell
|0.80
|audusd
|0.8522
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|0.8590
|0.00
|0.00
|-1.92
|-544.00
|46748605
|2007.08.05 22:21
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.10
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:12
|99.79
|0.00
|0.00
|-2.68
|-464.33
|46748639
|2007.08.05 22:21
|sell
|0.80
|euraud
|1.6213
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.6068
|0.00
|0.00
|7.32
|996.33
|46748693
|2007.08.05 22:21
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6364
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|1.6434
|0.00
|0.00
|4.04
|470.04
|46748734
|2007.08.05 22:21
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:12
|0.6790
|0.00
|0.00
|3.92
|-260.16
|46748769
|2007.08.05 22:21
|buy
|0.80
|eurjpy
|162.20
|0.00
|0.00
|2007.08.06 21:12
|163.95
|0.00
|0.00
|6.80
|1 177.95
|46748822
|2007.08.05 22:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|1.3796
|0.00
|0.00
|4.32
|232.00
|46748920
|2007.08.05 22:22
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|2.0321
|0.00
|0.00
|-0.32
|-664.00
|46748945
|2007.08.05 22:22
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4151
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|2.4209
|0.00
|0.00
|13.32
|389.45
|46749040
|2007.08.05 22:22
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7576
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|0.7655
|0.00
|0.00
|2.60
|632.00
|46749119
|2007.08.05 22:22
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0580
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|1.0523
|0.00
|0.00
|1.80
|-433.34
|46749227
|2007.08.05 22:22
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 21:13
|1.1914
|0.00
|0.00
|7.12
|483.46
|0.00
|0.00
|1 923.42
|17 704.02
|Closed P/L:
|19 627.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30443404
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|audjpy
|97.26
|0.00
|0.00
|92.21
|0.00
|0.00
|273.00
|-871.59
|47350190
|2007.08.09 09:10
|buy
|0.40
|audjpy
|101.89
|0.00
|0.00
|92.21
|0.00
|0.00
|29.40
|-3 341.39
|47572674
|2007.08.10 04:50
|buy
|0.80
|audjpy
|99.61
|0.00
|0.00
|92.21
|0.00
|0.00
|50.40
|-5 108.73
|48215473
|2007.08.15 04:32
|buy
|1.60
|audjpy
|96.91
|0.00
|0.00
|92.21
|0.00
|0.00
|50.40
|-6 489.47
|48612977
|2007.08.16 04:30
|buy
|3.20
|audjpy
|93.58
|0.00
|0.00
|92.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 783.22
|30443849
|2007.04.05 01:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.8191
|0.0000
|0.0000
|0.7964
|0.00
|0.00
|-62.40
|454.00
|47350496
|2007.08.09 09:11
|sell
|0.40
|audusd
|0.8571
|0.0000
|0.0000
|0.7964
|0.00
|0.00
|-6.72
|2 428.00
|47572693
|2007.08.10 04:50
|sell
|0.80
|audusd
|0.8433
|0.0000
|0.0000
|0.7964
|0.00
|0.00
|-11.52
|3 752.00
|48215555
|2007.08.15 04:33
|sell
|1.60
|audusd
|0.8270
|0.0000
|0.0000
|0.7964
|0.00
|0.00
|-11.52
|4 896.00
|48613003
|2007.08.16 04:31
|sell
|3.20
|audusd
|0.8068
|0.0000
|0.0000
|0.7964
|0.00
|0.00
|0.00
|3 328.00
|30443746
|2007.04.05 01:40
|sell
|0.20
|chfjpy
|97.25
|0.00
|0.00
|95.19
|0.00
|0.00
|-87.10
|355.45
|47350655
|2007.08.09 09:11
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.61
|0.00
|0.00
|95.19
|0.00
|0.00
|-9.38
|1 525.33
|47572712
|2007.08.10 04:50
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.50
|0.00
|0.00
|95.19
|0.00
|0.00
|-16.08
|2 284.53
|48215659
|2007.08.15 04:33
|sell
|1.60
|chfjpy
|96.54
|0.00
|0.00
|95.19
|0.00
|0.00
|-16.08
|1 863.51
|48613090
|2007.08.16 04:31
|sell
|3.20
|chfjpy
|95.09
|0.00
|0.00
|95.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.08
|30443463
|2007.04.05 01:34
|sell
|0.20
|euraud
|1.6315
|0.0000
|0.0000
|1.6849
|0.00
|0.00
|237.90
|-850.56
|47351370
|2007.08.09 09:12
|sell
|0.40
|euraud
|1.6065
|0.0000
|0.0000
|1.6849
|0.00
|0.00
|25.62
|-2 497.51
|47572728
|2007.08.10 04:50
|sell
|0.80
|euraud
|1.6191
|0.0000
|0.0000
|1.6849
|0.00
|0.00
|43.92
|-4 192.25
|48215791
|2007.08.15 04:33
|sell
|1.60
|euraud
|1.6312
|0.0000
|0.0000
|1.6849
|0.00
|0.00
|43.92
|-6 842.67
|48613120
|2007.08.16 04:31
|sell
|3.20
|euraud
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|1.6849
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 555.69
|30443388
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6308
|0.0000
|0.0000
|1.6330
|0.00
|0.00
|131.30
|36.14
|47351786
|2007.08.09 09:13
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6428
|0.0000
|0.0000
|1.6330
|0.00
|0.00
|14.14
|-321.94
|47572747
|2007.08.10 04:51
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6367
|0.0000
|0.0000
|1.6330
|0.00
|0.00
|24.24
|-243.10
|48215836
|2007.08.15 04:33
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6377
|0.0000
|0.0000
|1.6330
|0.00
|0.00
|24.24
|-617.61
|48613148
|2007.08.16 04:31
|buy
|3.20
|eurchf
|1.6363
|0.0000
|0.0000
|1.6330
|0.00
|0.00
|0.00
|-867.28
|30443391
|2007.04.05 01:33
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|0.6770
|0.00
|0.00
|127.40
|-15.85
|47352143
|2007.08.09 09:14
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6776
|0.0000
|0.0000
|0.6770
|0.00
|0.00
|13.72
|47.57
|47572762
|2007.08.10 04:51
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6758
|0.0000
|0.0000
|0.6770
|0.00
|0.00
|23.52
|-190.25
|48613254
|2007.08.16 04:31
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.6755
|0.0000
|0.0000
|0.6770
|0.00
|0.00
|0.00
|-951.26
|30443295
|2007.04.05 01:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.68
|0.00
|0.00
|155.38
|0.00
|0.00
|221.00
|-569.55
|47352192
|2007.08.09 09:14
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.76
|0.00
|0.00
|155.38
|0.00
|0.00
|23.80
|-2 892.65
|47572768
|2007.08.10 04:51
|buy
|0.80
|eurjpy
|161.27
|0.00
|0.00
|155.38
|0.00
|0.00
|40.80
|-4 066.27
|48215887
|2007.08.15 04:34
|buy
|1.60
|eurjpy
|158.19
|0.00
|0.00
|155.38
|0.00
|0.00
|40.80
|-3 879.87
|48613337
|2007.08.16 04:31
|buy
|3.20
|eurjpy
|155.66
|0.00
|0.00
|155.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-773.21
|30443296
|2007.04.05 01:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|1.3413
|0.00
|0.00
|140.40
|-80.00
|47572775
|2007.08.10 04:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|1.3413
|0.00
|0.00
|12.96
|992.00
|47572794
|2007.08.10 04:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|1.3413
|0.00
|0.00
|25.92
|1 984.00
|48215965
|2007.08.15 04:34
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|1.3413
|0.00
|0.00
|25.92
|1 488.00
|48613396
|2007.08.16 04:32
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|30443396
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4097
|0.0000
|0.0000
|2.4125
|0.00
|0.00
|432.90
|45.99
|47352328
|2007.08.09 09:14
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4241
|0.0000
|0.0000
|2.4125
|0.00
|0.00
|46.62
|-381.05
|47572824
|2007.08.10 04:51
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4218
|0.0000
|0.0000
|2.4125
|0.00
|0.00
|79.92
|-610.99
|48216142
|2007.08.15 04:34
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4140
|0.0000
|0.0000
|2.4125
|0.00
|0.00
|79.92
|-197.09
|48613418
|2007.08.16 04:32
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.4216
|0.0000
|0.0000
|2.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 391.39
|30443912
|2007.04.05 01:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|1.9813
|0.00
|0.00
|-10.40
|94.00
|47352400
|2007.08.09 09:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0334
|0.0000
|0.0000
|1.9813
|0.00
|0.00
|-1.12
|-2 084.00
|47572845
|2007.08.10 04:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|0.0000
|1.9813
|0.00
|0.00
|-1.92
|-3 216.00
|48216548
|2007.08.15 04:34
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|1.9813
|0.00
|0.00
|-1.92
|-1 584.00
|48613430
|2007.08.16 04:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 888.00
|30443496
|2007.04.05 01:34
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7217
|0.0000
|0.0000
|0.6809
|0.00
|0.00
|84.50
|-816.00
|47352424
|2007.08.09 09:15
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7605
|0.0000
|0.0000
|0.6809
|0.00
|0.00
|9.10
|-3 184.00
|47572879
|2007.08.10 04:52
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7445
|0.0000
|0.0000
|0.6809
|0.00
|0.00
|15.60
|-5 088.00
|48216603
|2007.08.15 04:34
|buy
|1.60
|nzdusd
|0.7180
|0.0000
|0.0000
|0.6809
|0.00
|0.00
|15.60
|-5 936.00
|48613468
|2007.08.16 04:32
|buy
|3.20
|nzdusd
|0.6911
|0.0000
|0.0000
|0.6809
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 264.00
|30443650
|2007.04.05 01:38
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1593
|0.0000
|0.0000
|1.0834
|0.00
|0.00
|58.50
|-1 401.14
|47352305
|2007.08.09 09:14
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0524
|0.0000
|0.0000
|1.0834
|0.00
|0.00
|6.30
|1 144.54
|47572886
|2007.08.10 04:52
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0607
|0.0000
|0.0000
|1.0834
|0.00
|0.00
|10.80
|1 676.20
|48216829
|2007.08.15 04:35
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0730
|0.0000
|0.0000
|1.0834
|0.00
|0.00
|10.80
|1 535.91
|48613515
|2007.08.16 04:33
|buy
|3.20
|usdcad
|1.0836
|0.0000
|0.0000
|1.0834
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.07
|30443306
|2007.04.05 01:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|1.2177
|0.00
|0.00
|231.40
|-27.92
|47352491
|2007.08.09 09:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|0.0000
|1.2177
|0.00
|0.00
|24.92
|824.51
|47572887
|2007.08.10 04:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1981
|0.0000
|0.0000
|1.2177
|0.00
|0.00
|42.72
|1 287.67
|48216698
|2007.08.15 04:35
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|1.2177
|0.00
|0.00
|42.72
|670.12
|48613502
|2007.08.16 04:32
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.63
|0.00
|0.00
|2 600.88
|-54 682.81
|Floating P/L:
|-52 081.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 811.22
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|19 627.44
|Floating P/L:
|-52 081.93
|Margin:
|39 500.00
|Balance:
|120 438.66
|Equity:
|68 356.73
|Free Margin:
|28 856.73
|Details:
|Gross Profit:
|57 181.15
|Gross Loss:
|37 553.71
|Total Net Profit:
|19 627.44
|Profit Factor:
|1.52
|Expected Payoff:
|87.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9 022.65 (8.07%)
|Relative Drawdown:
|8.07% (9 022.65)
|Total Trades:
|225
|Short Positions (won %):
|86 (38.37%)
|Long Positions (won %):
|139 (65.47%)
|Profit Trades (% of total):
|124 (55.11%)
|Loss trades (% of total):
|101 (44.89%)
|Largest
|profit trade:
|4 277.30
|loss trade:
|-4 154.27
|Average
|profit trade:
|461.14
|loss trade:
|-371.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (2 220.06)
|consecutive losses ($):
|4 (-1 755.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|8 490.64 (4)
|consecutive loss (count):
|-4 154.27 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2