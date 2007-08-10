Interbank FX, LLC

Account: 1578926 Name: PipMaker M15 Currency: USD 2007 August 15, 16:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
475549562007.08.10 02:46balanceDeposit3 000.00
475553932007.08.10 02:49sell0.02usdjpy118.140.000.002007.08.10 04:41118.000.000.000.002.37
 801018PipMaker v9
475553952007.08.10 02:49buy0.02usdchf1.19820.00000.00002007.08.10 06:581.19410.000.000.00-6.87
 801017PipMaker v9
475554002007.08.10 02:49sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.00-3.40
 801011PipMaker v9
475554042007.08.10 02:49sell0.02gbpusd2.02280.00000.00002007.08.10 03:012.02160.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
475557672007.08.10 02:51sell0.02usdchf1.19780.00000.00002007.08.10 06:581.19380.000.000.006.70
 801017PipMaker v9
475574042007.08.10 03:01sell0.02gbpusd2.02170.00000.00002007.08.10 05:352.02040.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
475577272007.08.10 03:02sell0.02usdjpy118.030.000.002007.08.10 04:41118.010.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
475579602007.08.10 03:02sell0.02gbpusd2.02040.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
475711242007.08.10 04:41sell0.02usdjpy117.990.000.002007.08.10 05:35117.850.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
475731822007.08.10 04:53sell0.03usdjpy118.090.000.002007.08.10 05:30117.990.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475805282007.08.10 05:34sell0.02usdjpy117.880.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.002.72
 801018PipMaker v9
475823672007.08.10 05:36sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 07:351.36780.000.000.00-5.40
 801011PipMaker v9
475827212007.08.10 05:36sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.000.20
 801014PipMaker v9
475849602007.08.10 05:42sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 05:44117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475859662007.08.10 05:45sell0.02gbpusd2.01910.00000.00002007.08.10 06:112.01780.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
475875272007.08.10 05:53sell0.03usdjpy117.990.000.002007.08.10 06:19118.000.000.000.00-0.25
 801018PipMaker v9
475885822007.08.10 05:55sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.00-4.00
 801014PipMaker v9
475899592007.08.10 05:59sell0.02usdchf1.19670.00000.00002007.08.10 06:591.19390.000.000.004.69
 801017PipMaker v9
475930712007.08.10 06:11sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 06:482.01960.000.000.00-5.80
 801014PipMaker v9
475943012007.08.10 06:15sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 06:19117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
475958782007.08.10 06:21sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 06:49117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475976442007.08.10 06:26sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 10:521.36640.000.000.003.20
 801011PipMaker v9
475976762007.08.10 06:26sell0.04usdjpy118.110.000.002007.08.10 06:34117.990.000.000.004.07
 801018PipMaker v9
475989762007.08.10 06:29sell0.04gbpusd2.01920.00000.00002007.08.10 06:412.01790.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
476023792007.08.10 06:42sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.00-9.60
 801014PipMaker v9
476032802007.08.10 06:45sell0.03usdchf1.19570.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.004.77
 801017PipMaker v9
476033922007.08.10 06:45sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.000.50
 801014PipMaker v9
476043012007.08.10 06:46sell0.06gbpusd2.02130.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
476045842007.08.10 06:46sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.001.00
 801011PipMaker v9
476055182007.08.10 06:49sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 07:392.01970.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
476071012007.08.10 06:56sell0.04usdchf1.19460.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.002.68
 801017PipMaker v9
476092632007.08.10 06:59sell0.02usdchf1.19330.00000.00002007.08.10 16:251.20190.000.000.00-14.31
 801017PipMaker v9
476116662007.08.10 07:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 07:392.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476129472007.08.10 07:06sell0.05gbpusd2.02240.00000.00002007.08.10 07:192.02060.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
476140322007.08.10 07:08sell0.06eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.007.80
 801011PipMaker v9
476147132007.08.10 07:10sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 07:26117.930.000.000.001.27
 801018PipMaker v9
476154102007.08.10 07:11sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 07:19117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
476179072007.08.10 07:20sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 07:431.19440.000.000.000.00
 801017PipMaker v9
476204762007.08.10 07:29sell0.03usdjpy118.010.000.002007.08.10 08:03118.000.000.000.000.25
 801018PipMaker v9
476207532007.08.10 07:30sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 07:431.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476231222007.08.10 07:41sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 08:032.01990.000.000.000.00
 801014PipMaker v9
476234782007.08.10 07:43sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.001.60
 801011PipMaker v9
476240492007.08.10 07:45sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 08:032.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476246872007.08.10 07:47sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:081.19440.000.000.000.00
 801017PipMaker v9
476258712007.08.10 07:52sell0.04usdjpy118.120.000.002007.08.10 08:02118.000.000.000.004.07
 801018PipMaker v9
476285062007.08.10 08:03sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 10:22117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
476287762007.08.10 08:04sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 10:252.01900.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
476290942007.08.10 08:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 10:222.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476305642007.08.10 08:15sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 08:342.02040.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
476313712007.08.10 08:19sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.007.50
 801011PipMaker v9
476361462007.08.10 08:58sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 10:00117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
476384792007.08.10 09:03sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 10:192.02120.000.000.004.00
 801014PipMaker v9
476394192007.08.10 09:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
476427112007.08.10 09:19sell0.05usdjpy118.220.000.002007.08.10 09:45118.050.000.000.007.20
 801018PipMaker v9
476527742007.08.10 10:23sell0.02usdjpy117.770.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.000.85
 801018PipMaker v9
476541012007.08.10 10:25sell0.02gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:562.01740.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
476545802007.08.10 10:25sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:081.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476591242007.08.10 10:47sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.10 11:571.19490.000.000.006.70
 801017PipMaker v9
476601942007.08.10 10:52sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:141.36490.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
476620012007.08.10 10:56sell0.02usdjpy117.690.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
476622522007.08.10 10:56sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 10:582.01660.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
476627882007.08.10 10:57sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.00-7.60
 801014PipMaker v9
476664342007.08.10 11:02sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 12:381.36680.000.000.00-3.40
 801011PipMaker v9
476670702007.08.10 11:03sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.00-3.60
 801014PipMaker v9
476742832007.08.10 11:31sell0.03eurusd1.36650.00000.00002007.08.10 11:541.36560.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476755652007.08.10 11:34sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.001.20
 801014PipMaker v9
476765582007.08.10 11:36sell0.05gbpusd2.01900.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
476784922007.08.10 11:49sell0.02usdjpy117.580.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
476790392007.08.10 11:50sell0.02usdjpy117.510.000.002007.08.10 11:58117.340.000.000.002.90
 801018PipMaker v9
476818112007.08.10 11:55sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:591.36520.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476820202007.08.10 11:57sell0.02usdjpy117.410.000.002007.08.10 12:00117.270.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
476836452007.08.10 11:59sell0.02usdjpy117.300.000.002007.08.10 12:37117.570.000.000.00-4.59
 801018PipMaker v9
476864282007.08.10 12:01sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 12:372.01840.000.000.00-5.40
 801014PipMaker v9
476893892007.08.10 12:09sell0.03usdjpy117.400.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.00-6.63
 801018PipMaker v9
476894722007.08.10 12:09sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.000.25
 801017PipMaker v9
476896242007.08.10 12:09sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 12:151.36520.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476897962007.08.10 12:10sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
476915522007.08.10 12:16sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476915782007.08.10 12:16sell0.04usdjpy117.510.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.00-8.15
 801018PipMaker v9
476925522007.08.10 12:19sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.00-7.50
 801011PipMaker v9
476928582007.08.10 12:19sell0.05usdjpy117.620.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
476942942007.08.10 12:23sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.001.20
 801011PipMaker v9
476954642007.08.10 12:26sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.13 14:071.20410.000.00-0.28-24.17
 801017PipMaker v9
476980732007.08.10 12:32sell0.05gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
476983632007.08.10 12:33sell0.06usdjpy117.730.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.008.68
 801018PipMaker v9
476989122007.08.10 12:33sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.006.50
 801011PipMaker v9
476991892007.08.10 12:33sell0.06gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
477023362007.08.10 12:40sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
477029132007.08.10 12:45sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477033412007.08.10 12:48sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
477033832007.08.10 12:48sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477042702007.08.10 12:59sell0.04usdjpy117.620.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.00-27.02
 801018PipMaker v9
477056392007.08.10 13:11sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477065122007.08.10 13:15sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:312.01690.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
477097242007.08.10 13:21sell0.05usdjpy117.730.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.002.97
 801018PipMaker v9
477110202007.08.10 13:23sell0.06usdjpy117.840.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.009.18
 801018PipMaker v9
477121682007.08.10 13:26sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:282.01770.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477140362007.08.10 13:33sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.12 22:031.36880.000.000.16-4.80
 801011PipMaker v9
477156102007.08.10 13:44sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.00-4.80
 801014PipMaker v9
477162712007.08.10 13:51sell0.04usdjpy117.730.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.00-15.57
 801018PipMaker v9
477171342007.08.10 13:56sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 16:272.02370.000.000.00-19.60
 801014PipMaker v9
477171712007.08.10 13:57sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.13 07:041.36740.000.000.223.20
 801011PipMaker v9
477174242007.08.10 13:57sell0.05usdjpy117.840.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.003.82
 801018PipMaker v9
477182972007.08.10 14:00sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.002.50
 801014PipMaker v9
477193362007.08.10 14:02sell0.06gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
477198802007.08.10 14:03sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 14:501.36770.000.000.008.00
 801011PipMaker v9
477229602007.08.10 14:15sell0.06usdjpy117.950.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.0010.19
 801018PipMaker v9
477233562007.08.10 14:16sell0.07gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.0010.50
 801014PipMaker v9
477250752007.08.10 14:23sell0.05gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
477255242007.08.10 14:26sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.13 14:101.20440.000.00-0.38-29.89
 801017PipMaker v9
477275822007.08.10 14:44sell0.04usdjpy117.840.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-0.57-18.25
 801018PipMaker v9
477291692007.08.10 15:01sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.14 12:501.21070.000.00-0.94-58.64
 801017PipMaker v9
477298632007.08.10 15:03buy0.02usdchf1.19740.00000.00002007.08.10 16:251.20150.000.000.006.82
 801017PipMaker v9
477298932007.08.10 15:03sell0.05usdjpy117.950.000.002007.08.13 09:53117.870.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
477309642007.08.10 15:06sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.00-7.50
 801014PipMaker v9
477319812007.08.10 15:15sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.01-9.60
 801014PipMaker v9
477369062007.08.10 16:00sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 17:552.02140.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
477382322007.08.10 16:07sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.003.50
 801011PipMaker v9
477386512007.08.10 16:07sell0.06usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:40117.990.000.00-0.863.56
 801018PipMaker v9
477398222007.08.10 16:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.003.60
 801014PipMaker v9
477412472007.08.10 16:13sell0.07usdjpy118.170.000.002007.08.13 09:39118.060.000.00-1.006.52
 801018PipMaker v9
477427552007.08.10 16:15sell0.07gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.002.10
 801014PipMaker v9
477431432007.08.10 16:16sell0.08usdjpy118.280.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.006.09
 801018PipMaker v9
477455252007.08.10 16:20sell0.06eurusd1.37030.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.0010.20
 801011PipMaker v9
477457502007.08.10 16:20sell0.09usdjpy118.440.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.001.52
 801018PipMaker v9
477458522007.08.10 16:20sell0.08gbpusd2.02650.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.0021.60
 801014PipMaker v9
477464052007.08.10 16:20buy0.02usdchf1.19850.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.183.50
 801017PipMaker v9
477493172007.08.10 16:24sell0.10usdjpy118.540.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0010.13
 801018PipMaker v9
477500662007.08.10 16:24buy0.03usdchf1.19950.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.2711.21
 801017PipMaker v9
477500222007.08.10 16:24sell0.11usdjpy118.660.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0022.29
 801018PipMaker v9
477508452007.08.10 16:25buy0.04usdchf1.20070.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.3610.96
 801017PipMaker v9
477514692007.08.10 16:25buy0.05usdchf1.20180.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.459.14
 801017PipMaker v9
477567322007.08.10 16:31sell0.06gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.0010.20
 801014PipMaker v9
477588762007.08.10 16:38sell0.08usdjpy118.410.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.0014.89
 801018PipMaker v9
477633852007.08.10 17:09sell0.04eurusd1.36930.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.221.60
 801011PipMaker v9
477674042007.08.10 17:40sell0.05eurusd1.37030.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.277.00
 801011PipMaker v9
477682492007.08.10 17:46buy0.06usdchf1.19740.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.5315.99
 801017PipMaker v9
477708642007.08.10 18:00sell0.06usdjpy118.280.000.002007.08.13 07:12118.090.000.00-0.869.65
 801018PipMaker v9
477714892007.08.10 18:06sell0.03gbpusd2.02220.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
477719632007.08.10 18:10sell0.04gbpusd2.02330.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
477725722007.08.10 18:20sell0.05gbpusd2.02430.00000.00002007.08.10 19:002.02260.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
477729362007.08.10 18:21sell0.07usdjpy118.410.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.001.77
 801018PipMaker v9
477761332007.08.10 19:04sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.010.30
 801014PipMaker v9
477775162007.08.10 19:29sell0.08usdjpy118.510.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.148.79
 801018PipMaker v9
477782672007.08.10 19:33sell0.09usdjpy118.620.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.2918.25
 801018PipMaker v9
477807122007.08.12 22:00sell0.05usdchf1.19830.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-0.94-55.70
 801017PipMaker v9
477854412007.08.12 22:21sell0.06usdjpy118.390.000.002007.08.13 07:12118.090.000.000.0015.24
 801018PipMaker v9
477871592007.08.12 22:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
477872532007.08.12 22:31sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477956982007.08.13 00:07sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.13 07:082.02110.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
477962972007.08.13 00:15sell0.04eurusd1.37030.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477965722007.08.13 00:16sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 04:142.02230.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
478019442007.08.13 01:34sell0.05gbpusd2.02410.00000.00002007.08.13 03:502.02330.000.000.004.00
 801014PipMaker v9
478026442007.08.13 01:39sell0.06usdchf1.19930.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-1.12-61.89
 801017PipMaker v9
478066612007.08.13 02:21sell0.06gbpusd2.02510.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
478155822007.08.13 04:45sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 05:502.02210.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478202772007.08.13 05:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 06:481.36840.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478257572007.08.13 06:35sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 06:562.02210.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478262132007.08.13 06:38sell0.04gbpusd2.02420.00000.00002007.08.13 06:452.02310.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
478309252007.08.13 07:03sell0.02eurusd1.36720.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478315662007.08.13 07:07sell0.02gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 07:112.01970.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478320932007.08.13 07:08sell0.02gbpusd2.01990.00000.00002007.08.13 07:112.02030.000.000.00-0.80
 801014PipMaker v9
478344342007.08.13 07:12sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.13 07:202.01810.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478352292007.08.13 07:13sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
478375532007.08.13 07:20sell0.02gbpusd2.01820.00000.00002007.08.13 08:192.01700.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478391472007.08.13 07:25sell0.02gbpusd2.01720.00000.00002007.08.13 08:192.01690.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
478397212007.08.13 07:28sell0.02eurusd1.36590.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478428462007.08.13 07:44sell0.03eurusd1.36690.00000.00002007.08.13 08:201.36600.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478439122007.08.13 07:56sell0.05usdjpy118.280.000.002007.08.13 09:39118.110.000.000.007.20
 801018PipMaker v9
478465642007.08.13 08:19sell0.02gbpusd2.01650.00000.00002007.08.13 09:112.01410.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
478486322007.08.13 08:30sell0.02gbpusd2.01550.00000.00002007.08.13 09:112.01400.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
478490602007.08.13 08:33sell0.04gbpusd2.01760.00000.00002007.08.13 08:382.01650.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
478531312007.08.13 09:12sell0.02gbpusd2.01340.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
478541322007.08.13 09:14sell0.02gbpusd2.01230.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
478552542007.08.13 09:17sell0.02gbpusd2.01140.00000.00002007.08.13 09:492.01010.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
478564032007.08.13 09:19sell0.02gbpusd2.01030.00000.00002007.08.13 09:502.00990.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
478564422007.08.13 09:19sell0.02eurusd1.36480.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
478609672007.08.13 09:43sell0.03usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:45117.950.000.000.002.80
 801018PipMaker v9
478615792007.08.13 09:44sell0.02eurusd1.36450.00000.00002007.08.13 14:061.36330.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478632492007.08.13 09:50sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.00-6.00
 801014PipMaker v9
478642362007.08.13 09:51sell0.02usdjpy117.850.000.002007.08.13 10:15117.710.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
478684852007.08.13 10:13sell0.02usdjpy117.740.000.002007.08.13 10:15117.720.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
478690242007.08.13 10:15sell0.02usdjpy117.710.000.002007.08.13 11:41118.100.000.000.00-6.60
 801018PipMaker v9
478693772007.08.13 10:19sell0.03usdjpy117.810.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.00-12.17
 801018PipMaker v9
478698582007.08.13 10:23sell0.03gbpusd2.01040.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.00-8.10
 801014PipMaker v9
478709392007.08.13 10:29sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 11:011.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478723772007.08.13 10:39sell0.04gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 00:112.01090.000.000.012.80
 801014PipMaker v9
478737882007.08.13 10:58sell0.05gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
478749782007.08.13 11:02sell0.04usdjpy117.920.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.00-11.84
 801018PipMaker v9
478757022007.08.13 11:05sell0.05usdjpy118.040.000.002007.08.14 00:41117.960.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
478771562007.08.13 11:20sell0.06gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
478777322007.08.13 11:24sell0.06usdjpy118.150.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.003.05
 801018PipMaker v9
478785002007.08.13 11:25sell0.07usdjpy118.260.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.0010.08
 801018PipMaker v9
478800022007.08.13 11:37sell0.04gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 14:502.01200.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
478806592007.08.13 11:51sell0.05usdjpy118.150.000.002007.08.14 00:22118.070.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
478821402007.08.13 12:08sell0.05gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.003.50
 801014PipMaker v9
478824442007.08.13 12:09sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.13 21:42118.150.000.00-0.865.59
 801018PipMaker v9
478826702007.08.13 12:10sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 12:301.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478851502007.08.13 12:24sell0.06gbpusd2.01490.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
478863582007.08.13 12:31sell0.07usdjpy118.370.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.004.73
 801018PipMaker v9
478871032007.08.13 12:32sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 13:381.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478919312007.08.13 13:03sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.0012.85
 801018PipMaker v9
479025102007.08.13 14:04sell0.02eurusd1.36350.00000.00002007.08.13 14:491.36230.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
479035462007.08.13 14:06buy0.04usdchf1.20300.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.003.32
 801017PipMaker v9
479056092007.08.13 14:08buy0.05usdchf1.20410.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.4525.61
 801017PipMaker v9
479084342007.08.13 14:19buy0.02usdchf1.20510.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.188.59
 801017PipMaker v9
479091202007.08.13 14:22sell0.06usdjpy118.370.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.005.07
 801018PipMaker v9
479117932007.08.13 14:49sell0.02eurusd1.36240.00000.00002007.08.13 14:561.36080.000.000.003.20
 801011PipMaker v9
479141302007.08.13 14:54sell0.02eurusd1.36120.00000.00002007.08.13 14:561.36090.000.000.000.60
 801011PipMaker v9
479141662007.08.13 14:54buy0.03usdchf1.20630.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.279.91
 801017PipMaker v9
479159952007.08.13 14:56sell0.02eurusd1.36080.00000.00002007.08.14 06:571.35960.000.000.112.40
 801011PipMaker v9
479189632007.08.13 15:08sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 17:351.36190.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
479193452007.08.13 15:09sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 16:532.01180.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479210762007.08.13 15:14sell0.04gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 15:592.01250.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
479227272007.08.13 15:26sell0.04eurusd1.36300.00000.00002007.08.13 17:351.36180.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
479238632007.08.13 15:32sell0.07usdjpy118.480.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.0012.43
 801018PipMaker v9
479330472007.08.13 17:37sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 21:332.01180.000.000.012.70
 801014PipMaker v9
479331342007.08.13 17:38sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 20:021.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479356552007.08.13 18:13sell0.04gbpusd2.01390.00000.00002007.08.13 20:032.01270.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
479363042007.08.13 18:24sell0.05usdjpy118.370.000.002007.08.13 21:30118.200.000.00-0.727.19
 801018PipMaker v9
479552232007.08.13 22:24sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 23:342.01180.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479557512007.08.13 22:37sell0.04usdjpy118.260.000.002007.08.14 00:13118.150.000.000.003.72
 801018PipMaker v9
479618162007.08.14 00:11sell0.02gbpusd2.01050.00000.00002007.08.14 06:582.00910.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
479647362007.08.14 00:40sell0.02usdjpy117.940.000.002007.08.14 01:15117.800.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
479652032007.08.14 00:43sell0.03gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 01:212.01070.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479686582007.08.14 01:13sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.00-8.28
 801018PipMaker v9
479717222007.08.14 01:49sell0.03gbpusd2.01180.00000.00002007.08.14 06:532.01090.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479751342007.08.14 02:36sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 05:231.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479766932007.08.14 03:05sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 07:09117.830.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
479782922007.08.14 03:26sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 03:51117.930.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
479849282007.08.14 05:49sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 06:531.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479889722007.08.14 06:32sell0.04gbpusd2.01320.00000.00002007.08.14 06:432.01180.000.000.005.60
 801014PipMaker v9
479935382007.08.14 06:56sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.14 07:432.00770.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
479940092007.08.14 06:57sell0.02eurusd1.35980.00000.00002007.08.14 07:491.35860.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
479978672007.08.14 07:03sell0.02gbpusd2.00820.00000.00002007.08.14 07:512.00690.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
480007582007.08.14 07:23sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 15:09117.770.000.000.004.08
 801018PipMaker v9
480044722007.08.14 07:48sell0.02gbpusd2.00690.00000.00002007.08.14 08:302.00440.000.000.005.00
 801014PipMaker v9
480046172007.08.14 07:48sell0.02eurusd1.35870.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.003.40
 801011PipMaker v9
480075282007.08.14 07:51buy0.04usdchf1.20730.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.009.91
 801017PipMaker v9
480076862007.08.14 07:51sell0.02eurusd1.35760.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.001.20
 801011PipMaker v9
480105622007.08.14 07:55sell0.02eurusd1.35690.00000.00002007.08.14 17:491.35570.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
480128882007.08.14 08:00buy0.05usdchf1.20860.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.007.02
 801017PipMaker v9
480155812007.08.14 08:05sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 14:52117.960.000.000.002.71
 801018PipMaker v9
480161202007.08.14 08:07sell0.03gbpusd2.00810.00000.00002007.08.14 08:302.00450.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
480186462007.08.14 08:26sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 14:581.35700.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
480205122007.08.14 08:30sell0.02gbpusd2.00380.00000.00002007.08.14 08:322.00220.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
480217012007.08.14 08:32sell0.02gbpusd2.00260.00000.00002007.08.14 08:332.00120.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
480229922007.08.14 08:33sell0.02gbpusd2.00140.00000.00002007.08.14 09:082.00030.000.000.002.20
 801014PipMaker v9
480260722007.08.14 08:39sell0.05usdjpy118.160.000.002007.08.14 14:37118.040.000.000.005.08
 801018PipMaker v9
480262132007.08.14 08:39sell0.02gbpusd1.99980.00000.00002007.08.14 09:221.99850.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
480293752007.08.14 08:51sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.14 14:30118.050.000.000.0010.67
 801018PipMaker v9
480302342007.08.14 08:56sell0.07usdjpy118.380.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.003.55
 801018PipMaker v9
480329982007.08.14 09:11sell0.03gbpusd2.00100.00000.00002007.08.14 09:162.00010.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480344362007.08.14 09:21sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
480360402007.08.14 09:29sell0.03gbpusd1.99950.00000.00002007.08.14 17:541.99860.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480370182007.08.14 09:36buy0.06usdchf1.20960.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.003.47
 801017PipMaker v9
480403492007.08.14 10:03sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 11:111.35790.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
480415672007.08.14 10:05sell0.04gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
480462552007.08.14 10:46sell0.05gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
480487842007.08.14 11:17sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:321.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480491332007.08.14 11:21sell0.04gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 12:202.00060.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
480501012007.08.14 11:24sell0.05gbpusd2.00280.00000.00002007.08.14 11:372.00110.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
480534462007.08.14 12:00sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 12:331.35790.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
480620472007.08.14 12:43sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:501.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480634322007.08.14 12:50buy0.02usdchf1.21060.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.181.32
 801017PipMaker v9
480645562007.08.14 12:53buy0.02usdchf1.21160.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.18-0.33
 801017PipMaker v9
480657912007.08.14 12:57sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.0010.82
 801018PipMaker v9
480722352007.08.14 13:45sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 14:051.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480804262007.08.14 14:30buy0.04usdchf1.20940.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.366.60
 801017PipMaker v9
480881002007.08.14 15:02sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 16:54118.020.000.000.00-3.22
 801018PipMaker v9
480885062007.08.14 15:02buy0.05usdchf1.20840.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.4512.38
 801017PipMaker v9
480930692007.08.14 15:17sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 17:46117.830.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
480934882007.08.14 15:20sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 16:091.35700.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
480971032007.08.14 15:42sell0.03gbpusd2.00070.00000.00002007.08.14 16:001.99980.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480980142007.08.14 15:47sell0.04usdjpy118.050.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
480992472007.08.14 15:52sell0.05usdjpy118.190.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.006.78
 801018PipMaker v9
481114042007.08.14 16:58sell0.03usdjpy118.040.000.002007.08.14 17:16117.940.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
481169132007.08.14 17:45sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
481197382007.08.14 17:49sell0.02eurusd1.35580.00000.00002007.08.14 17:551.35450.000.000.002.60
 801011PipMaker v9
481224242007.08.14 17:53sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 17:551.99720.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
481240312007.08.14 17:55sell0.02gbpusd1.99730.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.012.40
 801014PipMaker v9
481242402007.08.14 17:55sell0.02eurusd1.35460.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
481297232007.08.14 18:03sell0.02usdjpy117.720.000.002007.08.14 22:16117.560.000.00-0.292.72
 801018PipMaker v9
481309752007.08.14 18:04sell0.02eurusd1.35360.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.000.40
 801011PipMaker v9
481384742007.08.14 18:40sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 18:521.99750.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481432182007.08.14 19:12sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 20:521.99750.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481448272007.08.14 19:26sell0.04usdjpy117.930.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.004.75
 801018PipMaker v9
481529882007.08.14 20:18sell0.02usdjpy117.610.000.002007.08.14 22:16117.570.000.00-0.290.68
 801018PipMaker v9
481578382007.08.14 20:56sell0.02eurusd1.35320.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.112.40
 801011PipMaker v9
481595502007.08.14 21:06sell0.02gbpusd1.99630.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481667742007.08.14 22:16sell0.02usdjpy117.530.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
481703212007.08.14 22:38sell0.02usdjpy117.420.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
481705672007.08.14 22:38sell0.02gbpusd1.99560.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
481730562007.08.14 22:50sell0.03gbpusd1.99670.00000.00002007.08.14 23:151.99580.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481749782007.08.14 23:10sell0.02usdjpy117.350.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.003.24
 801018PipMaker v9
481768102007.08.14 23:37sell0.03usdjpy117.450.000.002007.08.15 03:31117.350.000.000.002.56
 801018PipMaker v9
481787532007.08.15 00:00sell0.04usdjpy117.560.000.002007.08.15 00:37117.450.000.000.003.75
 801018PipMaker v9
481805982007.08.15 00:18sell0.02gbpusd1.99460.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481823202007.08.15 00:35sell0.02gbpusd1.99390.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
481888552007.08.15 01:37sell0.02eurusd1.35210.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
481942712007.08.15 02:55sell0.02gbpusd1.99290.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481964782007.08.15 03:22sell0.02eurusd1.35170.00000.00002007.08.15 04:391.35050.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
481971462007.08.15 03:23sell0.02gbpusd1.99240.00000.00002007.08.15 04:181.99120.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482013122007.08.15 03:51sell0.02usdjpy117.240.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.001.37
 801018PipMaker v9
482053812007.08.15 04:15sell0.02gbpusd1.99130.00000.00002007.08.15 04:181.99090.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
482066132007.08.15 04:18sell0.02usdjpy117.150.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
482069272007.08.15 04:18sell0.02gbpusd1.99070.00000.00002007.08.15 04:471.98950.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482089462007.08.15 04:22sell0.02usdjpy117.050.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
482128662007.08.15 04:28sell0.02usdjpy116.960.000.002007.08.15 06:15116.780.000.000.003.08
 801018PipMaker v9
482141502007.08.15 04:30sell0.03usdjpy117.060.000.002007.08.15 06:08116.890.000.000.004.36
 801018PipMaker v9
482149732007.08.15 04:31sell0.02eurusd1.35060.00000.00002007.08.15 04:391.35060.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
482163592007.08.15 04:34sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 04:49117.060.000.000.003.76
 801018PipMaker v9
482181862007.08.15 04:37sell0.02gbpusd1.98960.00000.00002007.08.15 04:471.99000.000.000.00-0.80
 801014PipMaker v9
482191562007.08.15 04:39sell0.02eurusd1.35050.00000.00002007.08.15 05:381.34920.000.000.002.60
 801011PipMaker v9
482224192007.08.15 04:47sell0.02gbpusd1.98950.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
482239012007.08.15 04:52sell0.02gbpusd1.98850.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.001.20
 801014PipMaker v9
482251052007.08.15 04:56sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 06:05117.060.000.000.003.76
 801018PipMaker v9
482309492007.08.15 05:18sell0.04gbpusd1.99060.00000.00002007.08.15 05:231.98950.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
482361662007.08.15 05:36sell0.02eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 06:141.34790.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
482423292007.08.15 05:50sell0.02eurusd1.34800.00000.00002007.08.15 11:511.34680.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
482502872007.08.15 06:13sell0.02usdjpy116.850.000.002007.08.15 06:15116.770.000.000.001.37
 801018PipMaker v9
482519802007.08.15 06:15sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.000.17
 801018PipMaker v9
482521262007.08.15 06:15sell0.02gbpusd1.98750.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.00-6.20
 801014PipMaker v9
482540422007.08.15 06:17sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 08:12116.820.000.000.00-3.25
 801018PipMaker v9
482552942007.08.15 06:18sell0.02gbpusd1.98650.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.00-5.60
 801014PipMaker v9
482599162007.08.15 06:26sell0.04gbpusd1.98860.00000.00002007.08.15 07:031.98790.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
482607052007.08.15 06:27sell0.03eurusd1.34930.00000.00002007.08.15 07:031.34900.000.000.000.90
 801011PipMaker v9
482678952007.08.15 06:45sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.004.11
 801018PipMaker v9
482685252007.08.15 06:46sell0.05gbpusd1.98970.00000.00002007.08.15 07:021.98850.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
482687762007.08.15 06:46sell0.06gbpusd1.99080.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
482689592007.08.15 06:46sell0.04eurusd1.35030.00000.00002007.08.15 07:031.34910.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
482720422007.08.15 06:53sell0.03usdjpy116.730.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.00-12.80
 801018PipMaker v9
482736082007.08.15 06:59sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
482768972007.08.15 07:05sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
482775242007.08.15 07:07sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 08:341.98800.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
482847362007.08.15 07:34sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 08:311.98920.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
482871062007.08.15 07:40sell0.05usdjpy117.000.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.007.28
 801018PipMaker v9
482883992007.08.15 07:42sell0.05gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 08:301.98940.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
482889272007.08.15 07:42sell0.04eurusd1.35010.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
482898002007.08.15 07:43sell0.06gbpusd1.99230.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.0010.20
 801014PipMaker v9
482958302007.08.15 08:02sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 10:251.34820.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
482977392007.08.15 08:12sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:03116.740.000.000.002.57
 801018PipMaker v9
483007712007.08.15 08:26sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 09:00116.810.000.000.004.79
 801018PipMaker v9
483027142007.08.15 08:34sell0.02gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 11:361.98660.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
483039432007.08.15 08:40sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 09:041.98800.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483149152007.08.15 09:33sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:54116.740.000.000.002.57
 801018PipMaker v9
483154942007.08.15 09:37sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
483177212007.08.15 09:51sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
483182542007.08.15 09:53sell0.05gbpusd1.99150.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.0011.00
 801014PipMaker v9
483291612007.08.15 10:48sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483353472007.08.15 11:13sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.00-2.74
 801018PipMaker v9
483410922007.08.15 11:35sell0.02eurusd1.34700.00000.00002007.08.15 11:511.34690.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
483414942007.08.15 11:35sell0.02gbpusd1.98680.00000.00002007.08.15 13:581.99260.000.000.00-11.60
 801014PipMaker v9
483446362007.08.15 11:44sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 11:55116.730.000.000.003.77
 801018PipMaker v9
483452142007.08.15 11:46sell0.03gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 12:531.98690.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483466392007.08.15 11:51sell0.02eurusd1.34680.00000.00002007.08.15 13:391.34680.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
483499812007.08.15 12:08sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 12:57116.730.000.000.003.77
 801018PipMaker v9
483501632007.08.15 12:08sell0.03eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 12:531.34690.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483513412007.08.15 12:14sell0.04gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 12:521.98780.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483620272007.08.15 12:54sell0.02gbpusd1.98570.00000.00002007.08.15 13:581.99270.000.000.00-14.00
 801014PipMaker v9
483652872007.08.15 13:00sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.40
 801011PipMaker v9
483665242007.08.15 13:03sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.001.71
 801018PipMaker v9
483665392007.08.15 13:03sell0.04gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 13:581.99240.000.000.00-18.40
 801014PipMaker v9
483676142007.08.15 13:08sell0.05usdjpy116.950.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.006.85
 801018PipMaker v9
483697262007.08.15 13:13sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 13:391.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
483739252007.08.15 13:34sell0.05gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 13:581.99250.000.000.00-18.00
 801014PipMaker v9
483746092007.08.15 13:39sell0.03eurusd1.34660.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.10
 801011PipMaker v9
483754472007.08.15 13:43sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.00-9.22
 801018PipMaker v9
483766492007.08.15 13:47sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.00-8.53
 801018PipMaker v9
483773772007.08.15 13:49sell0.06gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 13:581.99230.000.000.00-14.40
 801014PipMaker v9
483797852007.08.15 13:54sell0.08gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 13:591.99150.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
483820052007.08.15 13:55sell0.05eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.002.00
 801011PipMaker v9
483833362007.08.15 13:56sell0.07usdjpy117.300.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.004.18
 801018PipMaker v9
483838702007.08.15 13:56sell0.08usdjpy117.440.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.0014.33
 801018PipMaker v9
483840242007.08.15 13:56sell0.09gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 13:581.99200.000.000.009.90
 801014PipMaker v9
483846402007.08.15 13:57sell0.06eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.009.00
 801011PipMaker v9
483848222007.08.15 13:57sell0.10gbpusd1.99430.00000.00002007.08.15 13:581.99220.000.000.0021.00
 801014PipMaker v9
483896182007.08.15 14:01sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:031.99120.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483917302007.08.15 14:07sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
483923282007.08.15 14:08sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 14:431.34780.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483939402007.08.15 14:12sell0.06usdjpy117.280.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.004.10
 801018PipMaker v9
483965512007.08.15 14:17sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483993922007.08.15 14:24sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 14:391.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
484004492007.08.15 14:26sell0.04eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 14:361.34870.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
484009832007.08.15 14:28sell0.07usdjpy117.390.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.0011.35
 801018PipMaker v9
484038752007.08.15 14:31sell0.06gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 14:361.99310.000.000.0012.60
 801014PipMaker v9
484099262007.08.15 14:45sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
484110522007.08.15 14:49sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
484201592007.08.15 15:20sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 15:501.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
484227752007.08.15 15:30sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 15:351.34780.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
484239632007.08.15 15:33sell0.06usdjpy117.390.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.009.73
 801018PipMaker v9
  0.00 0.00 -9.70 808.60
Closed P/L: 798.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
483786612007.08.15 13:52sell0.04eurusd1.34770.00000.0000 1.34870.000.000.00-4.00
 801011PipMaker v9
483786152007.08.15 13:52sell0.07gbpusd1.99100.00000.0000 1.99360.000.000.00-18.20
 801014PipMaker v9
483793432007.08.15 13:53sell0.05usdjpy117.060.000.00 117.250.000.000.00-8.10
 801018PipMaker v9
483814922007.08.15 13:55sell0.06usdjpy117.170.000.00 117.250.000.000.00-4.09
 801018PipMaker v9
484163022007.08.15 15:06sell0.03gbpusd1.99210.00000.0000 1.99360.000.000.00-4.50
 801014PipMaker v9
484188672007.08.15 15:16sell0.04gbpusd1.99310.00000.0000 1.99360.000.000.00-2.00
 801014PipMaker v9
484292592007.08.15 16:12sell0.03eurusd1.34870.00000.0000 1.34870.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
484296622007.08.15 16:17sell0.04usdjpy117.280.000.00 117.250.000.000.001.02
 801018PipMaker v9
484297502007.08.15 16:17sell0.05gbpusd1.99420.00000.0000 1.99360.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
  0.00 0.00 0.00 -36.87
 Floating P/L: -36.87
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 798.90 Floating P/L: -36.87 Margin: 102.50
Balance: 3 798.90 Equity: 3 762.03 Free Margin: 3 659.53
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 433.49 Gross Loss: 634.59 Total Net Profit: 798.90
Profit Factor: 2.26 Expected Payoff: 2.04  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 119.65 (3.23%) Relative Drawdown: 3.23% (119.65)
 
Total Trades: 391 Short Positions (won %): 373 (86.06%) Long Positions (won %): 18 (88.89%)
Profit Trades (% of total): 337 (86.19%) Loss trades (% of total): 54 (13.81%)
Largest profit trade: 26.06 loss trade: -63.01
Average profit trade: 4.25 loss trade: -11.75
Maximum consecutive wins ($): 36 (130.75) consecutive losses ($): 6 (-81.80)
Maximal consecutive profit (count): 130.75 (36) consecutive loss (count): -119.65 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1