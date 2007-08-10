|Account: 1578926
|Name: PipMaker M15
|Currency: USD
|2007 August 15, 16:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47554956
|2007.08.10 02:46
|balance
|Deposit
|3 000.00
|47555393
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|0.00
|0.00
|2007.08.10 04:41
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|801018
|PipMaker v9
|47555395
|2007.08.10 02:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1982
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:58
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|801017
|PipMaker v9
|47555400
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801011
|PipMaker v9
|47555404
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 03:01
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47555767
|2007.08.10 02:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:58
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|801017
|PipMaker v9
|47557404
|2007.08.10 03:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:35
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47557727
|2007.08.10 03:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.03
|0.00
|0.00
|2007.08.10 04:41
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|47557960
|2007.08.10 03:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:45
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47571124
|2007.08.10 04:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:35
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47573182
|2007.08.10 04:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:30
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47580528
|2007.08.10 05:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.88
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:56
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|801018
|PipMaker v9
|47582367
|2007.08.10 05:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801011
|PipMaker v9
|47582721
|2007.08.10 05:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:45
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|PipMaker v9
|47584960
|2007.08.10 05:42
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:44
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47585966
|2007.08.10 05:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:11
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47587527
|2007.08.10 05:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:19
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|801018
|PipMaker v9
|47588582
|2007.08.10 05:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|801014
|PipMaker v9
|47589959
|2007.08.10 05:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1967
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|801017
|PipMaker v9
|47593071
|2007.08.10 06:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|801014
|PipMaker v9
|47594301
|2007.08.10 06:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47595878
|2007.08.10 06:21
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:49
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47597644
|2007.08.10 06:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:52
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47597676
|2007.08.10 06:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.11
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:34
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|801018
|PipMaker v9
|47598976
|2007.08.10 06:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:41
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|47602379
|2007.08.10 06:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:18
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|47603280
|2007.08.10 06:45
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|801017
|PipMaker v9
|47603392
|2007.08.10 06:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|PipMaker v9
|47604301
|2007.08.10 06:46
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47604584
|2007.08.10 06:46
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801011
|PipMaker v9
|47605518
|2007.08.10 06:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:39
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|47607101
|2007.08.10 06:56
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|801017
|PipMaker v9
|47609263
|2007.08.10 06:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|801017
|PipMaker v9
|47611666
|2007.08.10 07:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:39
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47612947
|2007.08.10 07:06
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:19
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47614032
|2007.08.10 07:08
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|801011
|PipMaker v9
|47614713
|2007.08.10 07:10
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 07:26
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|801018
|PipMaker v9
|47615410
|2007.08.10 07:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 07:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47617907
|2007.08.10 07:20
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:43
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801017
|PipMaker v9
|47620476
|2007.08.10 07:29
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.01
|0.00
|0.00
|2007.08.10 08:03
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801018
|PipMaker v9
|47620753
|2007.08.10 07:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:43
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47623122
|2007.08.10 07:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:03
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|47623478
|2007.08.10 07:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801011
|PipMaker v9
|47624049
|2007.08.10 07:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:03
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47624687
|2007.08.10 07:47
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:08
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801017
|PipMaker v9
|47625871
|2007.08.10 07:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.12
|0.00
|0.00
|2007.08.10 08:02
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|801018
|PipMaker v9
|47628506
|2007.08.10 08:03
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:22
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47628776
|2007.08.10 08:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:25
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47629094
|2007.08.10 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:22
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47630564
|2007.08.10 08:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:34
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|47631371
|2007.08.10 08:19
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801011
|PipMaker v9
|47636146
|2007.08.10 08:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:00
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47638479
|2007.08.10 09:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:19
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801014
|PipMaker v9
|47639419
|2007.08.10 09:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:18
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47642711
|2007.08.10 09:19
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.22
|0.00
|0.00
|2007.08.10 09:45
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801018
|PipMaker v9
|47652774
|2007.08.10 10:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:56
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|801018
|PipMaker v9
|47654101
|2007.08.10 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:56
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47654580
|2007.08.10 10:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:08
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47659124
|2007.08.10 10:47
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|801017
|PipMaker v9
|47660194
|2007.08.10 10:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:14
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47662001
|2007.08.10 10:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.69
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:50
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47662252
|2007.08.10 10:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:58
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47662788
|2007.08.10 10:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|801014
|PipMaker v9
|47666434
|2007.08.10 11:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801011
|PipMaker v9
|47667070
|2007.08.10 11:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|801014
|PipMaker v9
|47674283
|2007.08.10 11:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47675565
|2007.08.10 11:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|PipMaker v9
|47676558
|2007.08.10 11:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|47678492
|2007.08.10 11:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.58
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:50
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|47679039
|2007.08.10 11:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|801018
|PipMaker v9
|47681811
|2007.08.10 11:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:59
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47682020
|2007.08.10 11:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.41
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:00
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|47683645
|2007.08.10 11:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|801018
|PipMaker v9
|47686428
|2007.08.10 12:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:37
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801014
|PipMaker v9
|47689389
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.40
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|801018
|PipMaker v9
|47689472
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801017
|PipMaker v9
|47689624
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:15
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47689796
|2007.08.10 12:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:09
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|47691552
|2007.08.10 12:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47691578
|2007.08.10 12:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.15
|801018
|PipMaker v9
|47692552
|2007.08.10 12:19
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|801011
|PipMaker v9
|47692858
|2007.08.10 12:19
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.62
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|47694294
|2007.08.10 12:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v9
|47695464
|2007.08.10 12:26
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:07
|1.2041
|0.00
|0.00
|-0.28
|-24.17
|801017
|PipMaker v9
|47698073
|2007.08.10 12:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|47698363
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|801018
|PipMaker v9
|47698912
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|801011
|PipMaker v9
|47699189
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47702336
|2007.08.10 12:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:48
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47702913
|2007.08.10 12:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:48
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47703341
|2007.08.10 12:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:33
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47703383
|2007.08.10 12:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:09
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47704270
|2007.08.10 12:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.62
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.02
|801018
|PipMaker v9
|47705639
|2007.08.10 13:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:33
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47706512
|2007.08.10 13:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:31
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47709724
|2007.08.10 13:21
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|801018
|PipMaker v9
|47711020
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|801018
|PipMaker v9
|47712168
|2007.08.10 13:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:28
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47714036
|2007.08.10 13:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:03
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.16
|-4.80
|801011
|PipMaker v9
|47715610
|2007.08.10 13:44
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|801014
|PipMaker v9
|47716271
|2007.08.10 13:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.57
|801018
|PipMaker v9
|47717134
|2007.08.10 13:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|801014
|PipMaker v9
|47717171
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:04
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.22
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47717424
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|801018
|PipMaker v9
|47718297
|2007.08.10 14:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|801014
|PipMaker v9
|47719336
|2007.08.10 14:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47719880
|2007.08.10 14:03
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:50
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v9
|47722960
|2007.08.10 14:15
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.95
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|801018
|PipMaker v9
|47723356
|2007.08.10 14:16
|sell
|0.07
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|801014
|PipMaker v9
|47725075
|2007.08.10 14:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|47725524
|2007.08.10 14:26
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:10
|1.2044
|0.00
|0.00
|-0.38
|-29.89
|801017
|PipMaker v9
|47727582
|2007.08.10 14:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-0.57
|-18.25
|801018
|PipMaker v9
|47729169
|2007.08.10 15:01
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2107
|0.00
|0.00
|-0.94
|-58.64
|801017
|PipMaker v9
|47729863
|2007.08.10 15:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|801017
|PipMaker v9
|47729893
|2007.08.10 15:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.95
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:53
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47730964
|2007.08.10 15:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|801014
|PipMaker v9
|47731981
|2007.08.10 15:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:49
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|47736906
|2007.08.10 16:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47738232
|2007.08.10 16:07
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801011
|PipMaker v9
|47738651
|2007.08.10 16:07
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.06
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:40
|117.99
|0.00
|0.00
|-0.86
|3.56
|801018
|PipMaker v9
|47739822
|2007.08.10 16:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801014
|PipMaker v9
|47741247
|2007.08.10 16:13
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.17
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:39
|118.06
|0.00
|0.00
|-1.00
|6.52
|801018
|PipMaker v9
|47742755
|2007.08.10 16:15
|sell
|0.07
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|801014
|PipMaker v9
|47743143
|2007.08.10 16:16
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|801018
|PipMaker v9
|47745525
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801011
|PipMaker v9
|47745750
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.44
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|801018
|PipMaker v9
|47745852
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|801014
|PipMaker v9
|47746405
|2007.08.10 16:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:46
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.18
|3.50
|801017
|PipMaker v9
|47749317
|2007.08.10 16:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|801018
|PipMaker v9
|47750066
|2007.08.10 16:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.27
|11.21
|801017
|PipMaker v9
|47750022
|2007.08.10 16:24
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|22.29
|801018
|PipMaker v9
|47750845
|2007.08.10 16:25
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.36
|10.96
|801017
|PipMaker v9
|47751469
|2007.08.10 16:25
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.45
|9.14
|801017
|PipMaker v9
|47756732
|2007.08.10 16:31
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801014
|PipMaker v9
|47758876
|2007.08.10 16:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|14.89
|801018
|PipMaker v9
|47763385
|2007.08.10 17:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:04
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.22
|1.60
|801011
|PipMaker v9
|47767404
|2007.08.10 17:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:04
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.27
|7.00
|801011
|PipMaker v9
|47768249
|2007.08.10 17:46
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:46
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.53
|15.99
|801017
|PipMaker v9
|47770864
|2007.08.10 18:00
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.13 07:12
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.86
|9.65
|801018
|PipMaker v9
|47771489
|2007.08.10 18:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:03
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|47771963
|2007.08.10 18:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:03
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47772572
|2007.08.10 18:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:00
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|47772936
|2007.08.10 18:21
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.00
|1.77
|801018
|PipMaker v9
|47776133
|2007.08.10 19:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 23:10
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.01
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|47777516
|2007.08.10 19:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.14
|8.79
|801018
|PipMaker v9
|47778267
|2007.08.10 19:33
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.62
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.29
|18.25
|801018
|PipMaker v9
|47780712
|2007.08.12 22:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2118
|0.00
|0.00
|-0.94
|-55.70
|801017
|PipMaker v9
|47785441
|2007.08.12 22:21
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2007.08.13 07:12
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|801018
|PipMaker v9
|47787159
|2007.08.12 22:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:21
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47787253
|2007.08.12 22:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 23:10
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47795698
|2007.08.13 00:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:08
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47796297
|2007.08.13 00:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:21
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47796572
|2007.08.13 00:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 04:14
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47801944
|2007.08.13 01:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:50
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801014
|PipMaker v9
|47802644
|2007.08.13 01:39
|sell
|0.06
|usdchf
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2118
|0.00
|0.00
|-1.12
|-61.89
|801017
|PipMaker v9
|47806661
|2007.08.13 02:21
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0251
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:49
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47815582
|2007.08.13 04:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47820277
|2007.08.13 05:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:48
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47825757
|2007.08.13 06:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:56
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47826213
|2007.08.13 06:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:45
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47830925
|2007.08.13 07:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47831566
|2007.08.13 07:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:11
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47832093
|2007.08.13 07:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:11
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|PipMaker v9
|47834434
|2007.08.13 07:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47835229
|2007.08.13 07:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|47837553
|2007.08.13 07:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:19
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47839147
|2007.08.13 07:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:19
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|47839721
|2007.08.13 07:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:44
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47842846
|2007.08.13 07:44
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:20
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47843912
|2007.08.13 07:56
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:39
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801018
|PipMaker v9
|47846564
|2007.08.13 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:11
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47848632
|2007.08.13 08:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:11
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47849060
|2007.08.13 08:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47853131
|2007.08.13 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:17
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47854132
|2007.08.13 09:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:17
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|47855254
|2007.08.13 09:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:49
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47856403
|2007.08.13 09:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:50
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|47856442
|2007.08.13 09:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:44
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|47860967
|2007.08.13 09:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.06
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:45
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801018
|PipMaker v9
|47861579
|2007.08.13 09:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47863249
|2007.08.13 09:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|801014
|PipMaker v9
|47864236
|2007.08.13 09:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.85
|0.00
|0.00
|2007.08.13 10:15
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47868485
|2007.08.13 10:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.74
|0.00
|0.00
|2007.08.13 10:15
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|47869024
|2007.08.13 10:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.71
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|801018
|PipMaker v9
|47869377
|2007.08.13 10:19
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.81
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|801018
|PipMaker v9
|47869858
|2007.08.13 10:23
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|801014
|PipMaker v9
|47870939
|2007.08.13 10:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:01
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47872377
|2007.08.13 10:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 00:11
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.01
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47873788
|2007.08.13 10:58
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|47874978
|2007.08.13 11:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.92
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|801018
|PipMaker v9
|47875702
|2007.08.13 11:05
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:41
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47877156
|2007.08.13 11:20
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47877732
|2007.08.13 11:24
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|801018
|PipMaker v9
|47878500
|2007.08.13 11:25
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|801018
|PipMaker v9
|47880002
|2007.08.13 11:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:50
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47880659
|2007.08.13 11:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:22
|118.07
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47882140
|2007.08.13 12:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801014
|PipMaker v9
|47882444
|2007.08.13 12:09
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.13 21:42
|118.15
|0.00
|0.00
|-0.86
|5.59
|801018
|PipMaker v9
|47882670
|2007.08.13 12:10
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 12:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47885150
|2007.08.13 12:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47886358
|2007.08.13 12:31
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|801018
|PipMaker v9
|47887103
|2007.08.13 12:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 13:38
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47891931
|2007.08.13 13:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|801018
|PipMaker v9
|47902510
|2007.08.13 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:49
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47903546
|2007.08.13 14:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|801017
|PipMaker v9
|47905609
|2007.08.13 14:08
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.45
|25.61
|801017
|PipMaker v9
|47908434
|2007.08.13 14:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.18
|8.59
|801017
|PipMaker v9
|47909120
|2007.08.13 14:22
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|801018
|PipMaker v9
|47911793
|2007.08.13 14:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:56
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47914130
|2007.08.13 14:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:56
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|PipMaker v9
|47914166
|2007.08.13 14:54
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.27
|9.91
|801017
|PipMaker v9
|47915995
|2007.08.13 14:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:57
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47918963
|2007.08.13 15:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 17:35
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|47919345
|2007.08.13 15:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 16:53
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47921076
|2007.08.13 15:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 15:59
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|47922727
|2007.08.13 15:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 17:35
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|47923863
|2007.08.13 15:32
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|801018
|PipMaker v9
|47933047
|2007.08.13 17:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 21:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.01
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47933134
|2007.08.13 17:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:02
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47935655
|2007.08.13 18:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:03
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47936304
|2007.08.13 18:24
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 21:30
|118.20
|0.00
|0.00
|-0.72
|7.19
|801018
|PipMaker v9
|47955223
|2007.08.13 22:24
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 23:34
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47955751
|2007.08.13 22:37
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:13
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|801018
|PipMaker v9
|47961816
|2007.08.14 00:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:58
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47964736
|2007.08.14 00:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.94
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:15
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47965203
|2007.08.14 00:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 01:21
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47968658
|2007.08.14 01:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|801018
|PipMaker v9
|47971722
|2007.08.14 01:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:53
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47975134
|2007.08.14 02:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 05:23
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47976693
|2007.08.14 03:05
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 07:09
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|47978292
|2007.08.14 03:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 03:51
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47984928
|2007.08.14 05:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:53
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47988972
|2007.08.14 06:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:43
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801014
|PipMaker v9
|47993538
|2007.08.14 06:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:43
|2.0077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|47994009
|2007.08.14 06:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:49
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47997867
|2007.08.14 07:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:51
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48000758
|2007.08.14 07:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 15:09
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|801018
|PipMaker v9
|48004472
|2007.08.14 07:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:30
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|801014
|PipMaker v9
|48004617
|2007.08.14 07:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:55
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|801011
|PipMaker v9
|48007528
|2007.08.14 07:51
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|801017
|PipMaker v9
|48007686
|2007.08.14 07:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:55
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v9
|48010562
|2007.08.14 07:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:49
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48012888
|2007.08.14 08:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|801017
|PipMaker v9
|48015581
|2007.08.14 08:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:52
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|801018
|PipMaker v9
|48016120
|2007.08.14 08:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:30
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|48018646
|2007.08.14 08:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 14:58
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48020512
|2007.08.14 08:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:32
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|48021701
|2007.08.14 08:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:33
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48022992
|2007.08.14 08:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:08
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801014
|PipMaker v9
|48026072
|2007.08.14 08:39
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.16
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:37
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|801018
|PipMaker v9
|48026213
|2007.08.14 08:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:22
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48029375
|2007.08.14 08:51
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:30
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|801018
|PipMaker v9
|48030234
|2007.08.14 08:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|801018
|PipMaker v9
|48032998
|2007.08.14 09:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:16
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48034436
|2007.08.14 09:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48036040
|2007.08.14 09:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:54
|1.9986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48037018
|2007.08.14 09:36
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|801017
|PipMaker v9
|48040349
|2007.08.14 10:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:11
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48041567
|2007.08.14 10:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48046255
|2007.08.14 10:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|48048784
|2007.08.14 11:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:32
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48049133
|2007.08.14 11:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:20
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48050101
|2007.08.14 11:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:37
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|48053446
|2007.08.14 12:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:33
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48062047
|2007.08.14 12:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48063432
|2007.08.14 12:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.18
|1.32
|801017
|PipMaker v9
|48064556
|2007.08.14 12:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.33
|801017
|PipMaker v9
|48065791
|2007.08.14 12:57
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.82
|801018
|PipMaker v9
|48072235
|2007.08.14 13:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 14:05
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48080426
|2007.08.14 14:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.36
|6.60
|801017
|PipMaker v9
|48088100
|2007.08.14 15:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|801018
|PipMaker v9
|48088506
|2007.08.14 15:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.45
|12.38
|801017
|PipMaker v9
|48093069
|2007.08.14 15:17
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 17:46
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|48093488
|2007.08.14 15:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 16:09
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48097103
|2007.08.14 15:42
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 16:00
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48098014
|2007.08.14 15:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.05
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48099247
|2007.08.14 15:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.19
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|801018
|PipMaker v9
|48111404
|2007.08.14 16:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 17:16
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|48116913
|2007.08.14 17:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48119738
|2007.08.14 17:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v9
|48122424
|2007.08.14 17:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48124031
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48124240
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:56
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48129723
|2007.08.14 18:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.72
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:16
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.72
|801018
|PipMaker v9
|48130975
|2007.08.14 18:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:56
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v9
|48138474
|2007.08.14 18:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48143218
|2007.08.14 19:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48144827
|2007.08.14 19:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|801018
|PipMaker v9
|48152988
|2007.08.14 20:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.61
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:16
|117.57
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48157838
|2007.08.14 20:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:22
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48159550
|2007.08.14 21:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48166774
|2007.08.14 22:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.53
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|48170321
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.42
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|48170567
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:35
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48173056
|2007.08.14 22:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 23:15
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48174978
|2007.08.14 23:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.35
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|801018
|PipMaker v9
|48176810
|2007.08.14 23:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.45
|0.00
|0.00
|2007.08.15 03:31
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|801018
|PipMaker v9
|48178753
|2007.08.15 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.56
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:37
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|801018
|PipMaker v9
|48180598
|2007.08.15 00:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:35
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48182320
|2007.08.15 00:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:23
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48188855
|2007.08.15 01:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:22
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48194271
|2007.08.15 02:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:23
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48196478
|2007.08.15 03:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:39
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48197146
|2007.08.15 03:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:18
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48201312
|2007.08.15 03:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|801018
|PipMaker v9
|48205381
|2007.08.15 04:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:18
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|48206613
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:28
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|48206927
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:47
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48208946
|2007.08.15 04:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:28
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48212866
|2007.08.15 04:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.96
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:15
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|801018
|PipMaker v9
|48214150
|2007.08.15 04:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:08
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|801018
|PipMaker v9
|48214973
|2007.08.15 04:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:39
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|48216359
|2007.08.15 04:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:49
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|801018
|PipMaker v9
|48218186
|2007.08.15 04:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:47
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|PipMaker v9
|48219156
|2007.08.15 04:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:38
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v9
|48222419
|2007.08.15 04:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:15
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|48223901
|2007.08.15 04:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:15
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|PipMaker v9
|48225105
|2007.08.15 04:56
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:05
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|801018
|PipMaker v9
|48230949
|2007.08.15 05:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:23
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48236166
|2007.08.15 05:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:14
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48242329
|2007.08.15 05:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:51
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48250287
|2007.08.15 06:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:15
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|801018
|PipMaker v9
|48251980
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:50
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801018
|PipMaker v9
|48252126
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|801014
|PipMaker v9
|48254042
|2007.08.15 06:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.63
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|801018
|PipMaker v9
|48255294
|2007.08.15 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|801014
|PipMaker v9
|48259916
|2007.08.15 06:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48260705
|2007.08.15 06:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|PipMaker v9
|48267895
|2007.08.15 06:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:50
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|801018
|PipMaker v9
|48268525
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|48268776
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|48268959
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|48272042
|2007.08.15 06:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.73
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|801018
|PipMaker v9
|48273608
|2007.08.15 06:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|48276897
|2007.08.15 07:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|48277524
|2007.08.15 07:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:34
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48284736
|2007.08.15 07:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:31
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48287106
|2007.08.15 07:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|801018
|PipMaker v9
|48288399
|2007.08.15 07:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:30
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48288927
|2007.08.15 07:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48289800
|2007.08.15 07:43
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801014
|PipMaker v9
|48295830
|2007.08.15 08:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:25
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48297739
|2007.08.15 08:12
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:03
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|801018
|PipMaker v9
|48300771
|2007.08.15 08:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:00
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|801018
|PipMaker v9
|48302714
|2007.08.15 08:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:36
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48303943
|2007.08.15 08:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 09:04
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48314915
|2007.08.15 09:33
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:54
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|801018
|PipMaker v9
|48315494
|2007.08.15 09:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48317721
|2007.08.15 09:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48318254
|2007.08.15 09:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|801014
|PipMaker v9
|48329161
|2007.08.15 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48335347
|2007.08.15 11:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.63
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|801018
|PipMaker v9
|48341092
|2007.08.15 11:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:51
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48341494
|2007.08.15 11:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|801014
|PipMaker v9
|48344636
|2007.08.15 11:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 11:55
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|801018
|PipMaker v9
|48345214
|2007.08.15 11:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:53
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48346639
|2007.08.15 11:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:39
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|48349981
|2007.08.15 12:08
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 12:57
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|801018
|PipMaker v9
|48350163
|2007.08.15 12:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:53
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48351341
|2007.08.15 12:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:52
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48362027
|2007.08.15 12:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|801014
|PipMaker v9
|48365287
|2007.08.15 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801011
|PipMaker v9
|48366524
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|801018
|PipMaker v9
|48366539
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|801014
|PipMaker v9
|48367614
|2007.08.15 13:08
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|801018
|PipMaker v9
|48369726
|2007.08.15 13:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:39
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48373925
|2007.08.15 13:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|801014
|PipMaker v9
|48374609
|2007.08.15 13:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|801011
|PipMaker v9
|48375447
|2007.08.15 13:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|801018
|PipMaker v9
|48376649
|2007.08.15 13:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|801018
|PipMaker v9
|48377377
|2007.08.15 13:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|801014
|PipMaker v9
|48379785
|2007.08.15 13:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|48382005
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v9
|48383336
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|801018
|PipMaker v9
|48383870
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|801018
|PipMaker v9
|48384024
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|801014
|PipMaker v9
|48384640
|2007.08.15 13:57
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801011
|PipMaker v9
|48384822
|2007.08.15 13:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|801014
|PipMaker v9
|48389618
|2007.08.15 14:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:03
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48391730
|2007.08.15 14:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48392328
|2007.08.15 14:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48393940
|2007.08.15 14:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|801018
|PipMaker v9
|48396551
|2007.08.15 14:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48399392
|2007.08.15 14:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:39
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48400449
|2007.08.15 14:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:36
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48400983
|2007.08.15 14:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|801018
|PipMaker v9
|48403875
|2007.08.15 14:31
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:36
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|801014
|PipMaker v9
|48409926
|2007.08.15 14:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48411052
|2007.08.15 14:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48420159
|2007.08.15 15:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 15:50
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48422775
|2007.08.15 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 15:35
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48423963
|2007.08.15 15:33
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|801018
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|-9.70
|808.60
|Closed P/L:
|798.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|48378661
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|801011
|PipMaker v9
|48378615
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.20
|801014
|PipMaker v9
|48379343
|2007.08.15 13:53
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|801018
|PipMaker v9
|48381492
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|801018
|PipMaker v9
|48416302
|2007.08.15 15:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|801014
|PipMaker v9
|48418867
|2007.08.15 15:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|801014
|PipMaker v9
|48429259
|2007.08.15 16:12
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|48429662
|2007.08.15 16:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|801018
|PipMaker v9
|48429750
|2007.08.15 16:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.87
|Floating P/L:
|-36.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|798.90
|Floating P/L:
|-36.87
|Margin:
|102.50
|Balance:
|3 798.90
|Equity:
|3 762.03
|Free Margin:
|3 659.53
|Details:
|Gross Profit:
|1 433.49
|Gross Loss:
|634.59
|Total Net Profit:
|798.90
|Profit Factor:
|2.26
|Expected Payoff:
|2.04
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|119.65 (3.23%)
|Relative Drawdown:
|3.23% (119.65)
|Total Trades:
|391
|Short Positions (won %):
|373 (86.06%)
|Long Positions (won %):
|18 (88.89%)
|Profit Trades (% of total):
|337 (86.19%)
|Loss trades (% of total):
|54 (13.81%)
|Largest
|profit trade:
|26.06
|loss trade:
|-63.01
|Average
|profit trade:
|4.25
|loss trade:
|-11.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|36 (130.75)
|consecutive losses ($):
|6 (-81.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|130.75 (36)
|consecutive loss (count):
|-119.65 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1