Poltec Business Ltd.

Account: 102915 Name: trendtestweekly Currency: USD 2007 August 14, 02:55
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 Floating P/L: 16.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 425.00 Floating P/L: 16.00 Margin: 40.26
Balance: 3 425.00 Equity: 3 441.00 Free Margin: 3 400.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 425.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 425.00
Profit Factor: Expected Payoff: 23.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 18 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 25.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 23.61 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 18 (425.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 425.00 (18) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 0