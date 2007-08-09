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|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
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|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
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|Swap
|Profit
|68142
|2007.08.13 17:15
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|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|425.00
|Floating P/L:
|16.00
|Margin:
|40.26
|Balance:
|3 425.00
|Equity:
|3 441.00
|Free Margin:
|3 400.74
|Details:
|Gross Profit:
|425.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|425.00
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|23.61
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|18 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|25.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|23.61
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (425.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|425.00 (18)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|0