Interbank FX, LLC

Account: 1471272 Name: Tim Ayles Currency: USD 2007 August 23, 13:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
348780392007.05.18 01:42balanceDeposit100 000.00
360908062007.05.29 19:19sell0.40chfjpy99.190.000.002007.06.01 01:1099.410.000.00-6.70-72.25
360908122007.05.29 19:20sell0.40euraud1.64280.00000.00002007.06.01 01:101.62460.000.0018.30603.15
360908142007.05.29 19:20buy0.80eurchf1.64800.00000.00002007.06.01 01:101.64830.000.0020.2019.59
360908152007.05.29 19:20sell0.40eurgbp0.67910.00000.00002007.06.01 01:100.67970.000.009.80-47.52
360908182007.05.29 19:20buy0.40eurjpy163.530.000.002007.06.01 01:10163.810.000.0017.0091.98
360908202007.05.29 19:20sell0.80eurusd1.34480.00000.00002007.06.01 01:101.34530.000.0021.60-40.00
360908222007.05.29 19:21buy0.80gbpchf2.42610.00000.00002007.06.01 01:102.42560.000.0066.60-32.65
360908232007.05.29 19:21buy0.40gbpjpy240.750.000.002007.06.01 01:10241.060.000.0041.10101.83
360908252007.05.29 19:21sell0.40gbpusd1.97960.00000.00002007.06.01 01:101.97990.000.000.60-12.00
360908262007.05.29 19:21sell0.40usdchf1.22510.00000.00002007.06.01 01:101.22560.000.00-18.80-16.32
360908312007.05.29 19:21buy0.40usdcad1.07380.00000.00002007.06.01 01:101.07040.000.004.50-127.06
360908352007.05.29 19:21buy0.40nzdusd0.72630.00000.00002007.06.01 01:100.73770.000.006.50456.00
368393272007.06.05 19:49sell0.40chfjpy99.640.000.002007.06.10 22:5398.460.000.00-8.04387.91
368393292007.06.05 19:49sell0.40euraud1.61420.00000.00002007.06.10 22:531.58430.000.0021.961 009.06
368393332007.06.05 19:50buy0.80eurchf1.64680.00000.00002007.06.10 22:531.65110.000.0024.24278.34
368393372007.06.05 19:50sell0.80eurusd1.35220.00000.00002007.06.10 22:531.33600.000.0025.921 296.00
368393452007.06.05 19:50buy0.80gbpchf2.42620.00000.00002007.06.10 22:532.43190.000.0079.92368.97
368393522007.06.05 19:50sell0.40eurgbp0.67860.00000.00002007.06.10 22:530.67900.000.0011.76-31.48
368393642007.06.05 19:50buy0.40eurjpy164.150.000.002007.06.10 22:53162.510.000.0020.40-539.29
368393682007.06.05 19:51buy0.40gbpjpy241.840.000.002007.06.10 22:53239.370.000.0049.32-812.10
368393692007.06.05 19:51sell0.40gbpusd1.99200.00000.00002007.06.10 22:531.96790.000.000.72964.00
368393712007.06.05 19:51buy0.40nzdusd0.74980.00000.00002007.06.10 22:520.76090.000.007.80444.00
368393742007.06.05 19:51buy0.40usdcad1.06320.00000.00002007.06.10 22:521.06130.000.005.40-71.61
368393782007.06.05 19:51sell0.40usdchf1.21750.00000.00002007.06.10 22:521.23640.000.00-22.56-611.45
396482122007.06.22 17:18sell0.40chfjpy100.660.000.002007.06.28 17:3099.930.000.00-4.02237.21
396482242007.06.22 17:18sell0.40euraud1.58860.00000.00002007.06.28 17:301.58930.000.0010.98-23.72
396482362007.06.22 17:18buy0.80eurchf1.65590.00000.00002007.06.28 17:301.65700.000.0012.1271.44
396482422007.06.22 17:18sell0.40eurgbp0.67330.00000.00002007.06.28 17:300.67240.000.005.8872.07
396482502007.06.22 17:19buy0.40eurjpy166.750.000.002007.06.28 17:30165.550.000.0010.20-390.05
396482572007.06.22 17:19sell0.80eurusd1.34560.00000.00002007.06.28 17:301.34540.000.0012.9616.00
396482892007.06.22 17:19buy0.80gbpchf2.45890.00000.00002007.06.28 17:302.46530.000.0039.96415.65
396483072007.06.22 17:19buy0.40gbpjpy247.620.000.002007.06.28 17:30246.280.000.0024.66-435.56
396483132007.06.22 17:19sell0.40gbpusd1.99790.00000.00002007.06.28 17:302.00190.000.000.36-160.00
396483212007.06.22 17:20buy0.40nzdusd0.76610.00000.00002007.06.28 17:300.76910.000.003.90120.00
396483302007.06.22 17:20buy0.40usdcad1.06880.00000.00002007.06.28 17:301.06140.000.002.70-278.88
396483522007.06.22 17:20sell0.40usdchf1.23030.00000.00002007.06.28 17:301.23220.000.00-11.28-61.68
402246422007.06.27 06:10sell0.80chfjpy99.770.000.002007.06.28 17:3099.930.000.000.00-103.99
402246702007.06.27 06:10sell0.80euraud1.59730.00000.00002007.06.28 17:301.58940.000.000.00535.24
402247132007.06.27 06:11buy1.60eurchf1.65050.00000.00002007.06.28 17:311.65680.000.000.00818.38
402247952007.06.27 06:11sell0.80eurgbp0.67270.00000.00002007.06.28 17:310.67240.000.000.0048.05
402248562007.06.27 06:11buy0.80eurjpy164.790.000.002007.06.28 17:31165.550.000.000.00494.07
402248802007.06.27 06:12sell1.60eurusd1.34380.00000.00002007.06.28 17:311.34540.000.000.00-256.00
402249332007.06.27 06:12buy1.60gbpchf2.45370.00000.00002007.06.28 17:312.46510.000.000.001 480.76
402249802007.06.27 06:12buy0.80gbpjpy244.830.000.002007.06.28 17:31246.290.000.000.00949.06
402250252007.06.27 06:12sell0.80gbpusd1.99670.00000.00002007.06.28 17:312.00200.000.000.00-424.00
402250552007.06.27 06:13buy0.80nzdusd0.76380.00000.00002007.06.28 17:310.76920.000.000.00432.00
402251122007.06.27 06:13sell0.80usdchf1.22850.00000.00002007.06.28 17:311.23220.000.000.00-240.22
402251282007.06.27 06:13buy0.80usdcad1.07210.00000.00002007.06.28 17:311.06140.000.000.00-806.48
411580472007.07.02 14:19sell0.20usdchf1.21090.00000.00002007.07.03 14:201.21610.000.00-1.88-85.52
411584922007.07.02 14:20sell0.40eurusd1.36120.00000.00002007.07.03 14:201.36070.000.002.1620.00
411588142007.07.02 14:20buy0.40eurchf1.64850.00000.00002007.07.03 14:201.65410.000.002.02184.25
411592442007.07.02 14:21buy0.40eurchf1.64850.00000.00002007.07.03 14:201.65410.000.002.02184.27
411594262007.07.02 14:21sell0.40eurusd1.36140.00000.00002007.07.03 14:201.36070.000.002.1628.00
411597002007.07.02 14:21sell0.20usdchf1.21070.00000.00002007.07.03 14:201.21610.000.00-1.88-88.81
411597872007.07.02 14:22sell0.40chfjpy101.070.000.002007.07.03 14:20100.630.000.00-1.34143.88
411597932007.07.02 14:22sell0.40euraud1.58770.00000.00002007.07.03 14:201.59230.000.003.66-157.32
411599292007.07.02 14:22sell0.40eurgbp0.67660.00000.00002007.07.03 14:200.67490.000.001.96137.14
411600362007.07.02 14:22buy0.40eurjpy166.670.000.002007.07.03 14:20166.360.000.003.40-101.41
411602462007.07.02 14:23buy0.40gbpjpy246.310.000.002007.07.03 14:20246.530.000.008.2271.97
411603212007.07.02 14:23buy0.80gbpchf2.43580.00000.00002007.07.03 14:212.45120.000.0013.321 013.49
411605362007.07.02 14:23sell0.40gbpusd2.01140.00000.00002007.07.03 14:212.01660.000.000.12-208.00
411606772007.07.02 14:23buy0.40nzdusd0.78010.00000.00002007.07.03 14:210.78150.000.001.3056.00
411608062007.07.02 14:24buy0.40usdcad1.05690.00000.00002007.07.03 14:211.05950.000.000.9098.16
424532222007.07.10 15:08sell0.40chfjpy101.090.000.002007.07.17 14:33101.700.000.00-9.38-199.57
424532332007.07.10 15:08sell0.40euraud1.59220.00000.00002007.07.17 14:331.57810.000.0025.62492.82
424532582007.07.10 15:08buy0.80eurchf1.65720.00000.00002007.07.17 14:341.65670.000.0028.28-33.27
424532772007.07.10 15:09sell0.40eurgbp0.67770.00000.00002007.07.17 14:340.67390.000.0013.72310.97
424533682007.07.10 15:09buy0.40eurjpy167.650.000.002007.07.17 14:34168.470.000.0023.80268.33
424534052007.07.10 15:09sell0.80eurusd1.37220.00000.00002007.07.17 14:331.37840.000.0030.24-496.00
424534392007.07.10 15:09buy0.80gbpchf2.44490.00000.00002007.07.17 14:342.45910.000.0093.24944.93
424534432007.07.10 15:10buy0.40gbpjpy247.300.000.002007.07.17 14:33250.030.000.0057.54893.33
424534462007.07.10 15:10sell0.40gbpusd2.02410.00000.00002007.07.17 14:332.04580.000.000.84-868.00
424534572007.07.10 15:10buy0.40usdcad1.05150.00000.00002007.07.17 14:331.04300.000.006.30-325.98
424534662007.07.10 15:10sell0.40usdchf1.20730.00000.00002007.07.17 14:331.20260.000.00-26.32156.33
424534972007.07.10 15:10buy0.40nzdusd0.77960.00000.00002007.07.17 14:330.79110.000.009.10460.00
447502562007.07.24 19:34sell0.40chfjpy99.910.000.002007.07.25 15:1699.030.000.00-1.34292.60
447503832007.07.24 19:34sell0.40euraud1.56530.00000.00002007.07.25 15:161.55280.000.003.66441.40
447506942007.07.24 19:35buy0.80eurchf1.66320.00000.00002007.07.25 15:161.66430.000.004.0472.44
447507972007.07.24 19:35sell0.40eurgbp0.67040.00000.00002007.07.25 15:160.66880.000.001.96131.16
447510302007.07.24 19:35buy0.40eurjpy166.160.000.002007.07.25 15:16164.740.000.003.40-472.38
447512242007.07.24 19:35sell0.80eurusd1.38210.00000.00002007.07.25 15:161.37040.000.004.32936.00
447514412007.07.24 19:36buy0.80gbpchf2.48000.00000.00002007.07.25 15:162.48870.000.0013.32572.98
447515832007.07.24 19:36buy0.40gbpjpy247.750.000.002007.07.25 15:16246.330.000.008.22-472.39
447516132007.07.24 19:36sell0.40gbpusd2.06090.00000.00002007.07.25 15:162.04930.000.000.12464.00
447516792007.07.24 19:36buy0.40nzdusd0.80570.00000.00002007.07.25 15:150.80220.000.001.30-140.00
447517282007.07.24 19:36buy0.40usdcad1.03700.00000.00002007.07.25 15:151.04430.000.000.90279.61
447518732007.07.24 19:36sell0.40usdchf1.20300.00000.00002007.07.25 15:151.21540.000.00-3.76-408.10
452838772007.07.26 15:31sell0.40chfjpy98.610.000.002007.08.02 15:2098.730.000.00-9.38-40.30
452839052007.07.26 15:32sell0.40euraud1.56520.00000.00002007.08.02 15:201.59410.000.0025.62-991.97
452839492007.07.26 15:32buy0.80eurchf1.65660.00000.00002007.08.02 15:201.64950.000.0028.28-470.82
452839822007.07.26 15:32sell0.40eurgbp0.67010.00000.00002007.08.02 15:200.67280.000.0013.72-219.53
452840052007.07.26 15:32buy0.40eurjpy163.400.000.002007.08.02 15:20162.790.000.0023.80-204.90
452840272007.07.26 15:32sell0.80eurusd1.37190.00000.00002007.08.02 15:201.36730.000.0030.24368.00
452841702007.07.26 15:33buy0.80gbpchf2.47160.00000.00002007.08.02 15:202.45230.000.0093.24-1 279.74
452842912007.07.26 15:33buy0.40gbpjpy243.730.000.002007.08.02 15:21241.990.000.0057.54-584.53
452843402007.07.26 15:33sell0.40gbpusd2.04700.00000.00002007.08.02 15:212.03270.000.000.84572.00
452845112007.07.26 15:33buy0.40nzdusd0.79060.00000.00002007.08.02 15:210.76680.000.009.10-952.00
452845892007.07.26 15:33buy0.40usdcad1.05210.00000.00002007.08.02 15:211.05290.000.006.3030.39
452848132007.07.26 15:34sell0.40usdchf1.20710.00000.00002007.08.02 15:211.20670.000.00-26.3213.26
453501812007.07.26 18:56sell0.80chfjpy98.530.000.002007.08.02 15:2198.740.000.00-18.76-141.06
453502722007.07.26 18:57sell0.80euraud1.57630.00000.00002007.08.02 15:211.59450.000.0051.24-1 249.40
453505462007.07.26 18:57buy1.60eurchf1.65440.00000.00002007.08.02 15:211.64950.000.0056.56-649.92
453510772007.07.26 18:57sell0.80eurgbp0.67040.00000.00002007.08.02 15:210.67290.000.0027.44-406.54
453512052007.07.26 18:58buy0.80eurjpy163.060.000.002007.08.02 15:21162.790.000.0047.60-181.40
453512552007.07.26 18:58sell1.60eurusd1.37410.00000.00002007.08.02 15:211.36750.000.0060.481 056.00
453520062007.07.26 19:00buy1.60gbpchf2.46670.00000.00002007.08.02 15:212.45160.000.00186.48-2 002.99
453527012007.07.26 19:02buy0.80gbpjpy243.280.000.002007.08.02 15:21241.970.000.00115.08-880.15
453527992007.07.26 19:03sell0.80gbpusd2.04940.00000.00002007.08.02 15:222.03270.000.001.681 336.00
453528292007.07.26 19:03buy0.80nzdusd0.78310.00000.00002007.08.02 15:220.76670.000.0018.20-1 312.00
453529382007.07.26 19:03buy0.80usdcad1.05530.00000.00002007.08.02 15:221.05290.000.0012.60-182.35
453529902007.07.26 19:03sell0.80usdchf1.20340.00000.00002007.08.02 15:221.20660.000.00-52.64-212.17
456488512007.07.27 15:31sell1.60chfjpy98.340.000.002007.08.02 15:2298.730.000.00-32.16-523.98
456488632007.07.27 15:31sell1.60euraud1.59480.00000.00002007.08.02 15:221.59420.000.0087.8482.39
456488702007.07.27 15:31buy3.20eurchf1.64900.00000.00002007.08.02 15:221.64950.000.0096.96132.64
456488932007.07.27 15:32sell1.60eurgbp0.67270.00000.00002007.08.02 15:220.67290.000.0047.04-65.04
456488972007.07.27 15:32buy1.60eurjpy162.240.000.002007.08.02 15:22162.790.000.0081.60739.12
456489162007.07.27 15:32sell3.20eurusd1.36570.00000.00002007.08.02 15:221.36750.000.00103.68-576.00
456489312007.07.27 15:32buy3.20gbpchf2.45090.00000.00002007.08.02 15:222.45170.000.00319.68212.22
456489512007.07.27 15:32sell1.60gbpusd2.02950.00000.00002007.08.02 15:222.03270.000.002.88-512.00
456489722007.07.27 15:32buy1.60nzdusd0.76690.00000.00002007.08.02 15:230.76680.000.0031.20-16.00
456489962007.07.27 15:33buy1.60usdcad1.05850.00000.00002007.08.02 15:231.05290.000.0021.60-850.98
456490022007.07.27 15:33sell1.60usdchf1.20750.00000.00002007.08.02 15:231.20680.000.00-90.2492.81
460777702007.07.31 19:58sell3.20chfjpy98.540.000.002007.08.02 15:2398.710.000.00-42.88-456.80
460778062007.07.31 19:58sell3.20euraud1.60570.00000.00002007.08.02 15:231.59330.000.00117.123 407.32
460778332007.07.31 19:58buy6.40eurchf1.64450.00000.00002007.08.02 15:231.64960.000.00129.282 705.57
460778602007.07.31 19:59sell3.20eurgbp0.67340.00000.00002007.08.02 15:230.67290.000.0062.72325.23
460779172007.07.31 19:59buy3.20eurjpy162.100.000.002007.08.02 15:23162.800.000.00108.801 881.08
460780002007.07.31 19:59sell6.40eurusd1.36810.00000.00002007.08.02 15:231.36750.000.00138.24384.00
460781332007.07.31 19:59buy6.40gbpchf2.44150.00000.00002007.08.02 15:232.45200.000.00426.245 570.30
460784672007.07.31 20:00buy1.60gbpjpy240.670.000.002007.08.02 15:23242.020.000.00131.521 813.75
460785532007.07.31 20:00buy3.20gbpjpy240.660.000.002007.08.02 15:23242.040.000.00263.043 707.81
460786532007.07.31 20:00sell3.20gbpusd2.03110.00000.00002007.08.02 15:232.03280.000.003.84-544.00
460787142007.07.31 20:00buy3.20usdcad1.06700.00000.00002007.08.02 15:241.05270.000.0028.80-4 346.92
460787382007.07.31 20:00buy3.20nzdusd0.76280.00000.00002007.08.02 15:240.76700.000.0041.601 344.00
460787812007.07.31 20:01sell3.20usdchf1.20130.00000.00002007.08.02 15:241.20680.000.00-120.32-1 458.40
466859562007.08.03 15:33sell0.40chfjpy99.210.000.002007.08.06 19:3799.920.000.00-1.34-238.71
466860122007.08.03 15:34sell0.40euraud1.60770.00000.00002007.08.06 19:371.60900.000.003.66-44.60
466868432007.08.03 15:34buy0.80eurchf1.64470.00000.00002007.08.06 19:371.64230.000.004.04-161.24
466872072007.08.03 15:35sell0.40eurgbp0.67500.00000.00002007.08.06 19:370.67940.000.001.96-357.40
466873452007.08.03 15:35buy0.40eurjpy163.280.000.002007.08.06 19:37164.090.000.003.40272.31
466878432007.08.03 15:35sell0.80eurusd1.37900.00000.00002007.08.06 19:371.37930.000.004.32-24.00
466879852007.08.03 15:35buy0.80gbpchf2.43580.00000.00002007.08.06 19:372.41750.000.0013.32-1 229.43
466880562007.08.03 15:36buy0.40gbpjpy241.820.000.002007.08.06 19:37241.470.000.008.22-117.71
466880952007.08.03 15:36sell0.40gbpusd2.04200.00000.00002007.08.06 19:372.03080.000.000.12448.00
466881072007.08.03 15:36buy0.40nzdusd0.76470.00000.00002007.08.06 19:370.76390.000.001.30-32.00
466882312007.08.03 15:36buy0.40usdcad1.05300.00000.00002007.08.06 19:371.05170.000.000.90-49.44
466883682007.08.03 15:37sell0.40usdchf1.19240.00000.00002007.08.06 19:371.19120.000.00-3.7640.30
467465232007.08.05 22:18sell0.80chfjpy99.060.000.002007.08.06 19:3699.930.000.000.00-584.97
467466452007.08.05 22:18sell0.80euraud1.62120.00000.00002007.08.06 19:361.60820.000.000.00892.32
467468332007.08.05 22:18buy1.60eurchf1.63620.00000.00002007.08.06 19:361.64230.000.000.00819.62
467469702007.08.05 22:18sell0.80eurgbp0.67740.00000.00002007.08.06 19:360.67950.000.000.00-341.16
467471002007.08.05 22:19buy0.80eurjpy162.140.000.002007.08.06 19:36164.020.000.000.001 264.61
467472312007.08.05 22:19sell1.60eurusd1.38230.00000.00002007.08.06 19:361.37930.000.000.00480.00
467475032007.08.05 22:19buy1.60gbpchf2.41470.00000.00002007.08.06 19:362.41720.000.000.00335.94
467476542007.08.05 22:19buy0.80gbpjpy239.320.000.002007.08.06 19:36241.440.000.000.001 426.05
467477262007.08.05 22:19sell0.80gbpusd2.04020.00000.00002007.08.06 19:362.03090.000.000.00744.00
467479372007.08.05 22:20buy0.80nzdusd0.75660.00000.00002007.08.06 19:360.76390.000.000.00584.00
467479952007.08.05 22:20buy0.80usdcad1.05800.00000.00002007.08.06 19:361.05180.000.000.00-471.57
467481092007.08.05 22:20sell0.80usdchf1.18310.00000.00002007.08.06 19:361.19110.000.000.00-537.32
473525722007.08.09 09:16sell0.40chfjpy99.620.000.002007.08.10 16:2498.980.000.00-1.34215.74
473526102007.08.09 09:16sell0.40euraud1.60640.00000.00002007.08.10 16:241.61740.000.003.66-372.81
473528192007.08.09 09:17buy0.40eurchf1.64300.00000.00002007.08.10 16:251.64240.000.002.02-20.01
473528322007.08.09 09:17sell0.40eurgbp0.67730.00000.00002007.08.10 16:250.67630.000.001.9681.04
473528562007.08.09 09:17buy0.40eurjpy163.760.000.002007.08.10 16:25162.520.000.003.40-417.90
473528852007.08.09 09:17sell0.80eurusd1.37750.00000.00002007.08.10 16:251.36960.000.004.32632.00
473529252007.08.09 09:18buy0.80gbpchf2.42570.00000.00002007.08.10 16:252.43040.000.0013.32313.36
473529722007.08.09 09:18buy0.40gbpjpy241.680.000.002007.08.10 16:25240.330.000.008.22-455.09
473530022007.08.09 09:18sell0.40gbpusd2.03330.00000.00002007.08.10 16:252.02600.000.000.12292.00
473530452007.08.09 09:19buy0.40nzdusd0.76080.00000.00002007.08.10 16:250.74860.000.001.30-488.00
473530522007.08.09 09:19buy0.40usdcad1.05280.00000.00002007.08.10 16:251.05370.000.000.9034.17
473530672007.08.09 09:19sell0.40usdchf1.19270.00000.00002007.08.10 16:251.20140.000.00-3.76-289.66
475887652007.08.10 05:55sell0.80chfjpy98.470.000.002007.08.10 16:2598.840.000.000.00-249.32
475887942007.08.10 05:55sell0.80euraud1.62300.00000.00002007.08.10 16:251.61650.000.000.00440.59
475888622007.08.10 05:56buy0.40eurchf1.63580.00000.00002007.08.10 16:251.64490.000.000.00302.93
475888872007.08.10 05:56buy1.60eurchf1.63580.00000.00002007.08.10 16:251.64470.000.000.001 185.38
475889042007.08.10 05:56sell0.80eurgbp0.67640.00000.00002007.08.10 16:250.67620.000.000.0032.41
475889102007.08.10 05:56buy0.80eurjpy161.090.000.002007.08.10 16:25162.590.000.000.001 010.61
475889212007.08.10 05:56sell1.60eurusd1.36540.00000.00002007.08.10 16:251.36930.000.000.00-624.00
475889542007.08.10 05:57buy1.60gbpchf2.41850.00000.00002007.08.10 16:252.43270.000.000.001 891.28
475890072007.08.10 05:57buy0.80gbpjpy238.180.000.002007.08.10 16:25240.380.000.000.001 482.48
475890302007.08.10 05:57sell0.80gbpusd2.01860.00000.00002007.08.10 16:262.02520.000.000.00-528.00
475890712007.08.10 05:57buy0.80usdcad1.06170.00000.00002007.08.10 16:261.05400.000.000.00-584.44
475890872007.08.10 05:57sell0.80usdchf1.19750.00000.00002007.08.10 16:261.20160.000.000.00-272.97
475891202007.08.10 05:57buy0.80nzdusd0.74130.00000.00002007.08.10 16:260.74820.000.000.00552.00
479670012007.08.14 00:57sell0.40chfjpy97.880.000.002007.08.15 18:5696.050.000.00-1.34625.27
479670072007.08.14 00:58sell0.40euraud1.62080.00000.00002007.08.15 18:561.63610.000.003.66-503.92
479670172007.08.14 00:58buy0.80eurchf1.63980.00000.00002007.08.15 18:561.64110.000.004.0485.32
479670232007.08.14 00:58sell0.40eurgbp0.67650.00000.00002007.08.15 18:560.67560.000.001.9671.78
479670252007.08.14 00:58buy0.40eurjpy160.580.000.002007.08.15 18:56157.560.000.003.40-1 032.12
479670382007.08.14 00:58sell0.80eurusd1.36130.00000.00002007.08.15 18:561.34660.000.004.321 176.00
479670432007.08.14 00:58buy0.80gbpchf2.42380.00000.00002007.08.15 18:562.42990.000.0013.32400.36
479670512007.08.14 00:59buy0.40gbpjpy237.340.000.002007.08.15 18:56233.320.000.008.22-1 374.01
479670562007.08.14 00:59sell0.40gbpusd2.01170.00000.00002007.08.15 18:561.99400.000.000.12708.00
479670652007.08.14 00:59buy0.40usdcad1.05550.00000.00002007.08.15 18:561.07670.000.000.90787.59
479670712007.08.14 00:59buy0.40nzdusd0.73440.00000.00002007.08.15 18:560.71590.000.001.30-740.00
479670952007.08.14 00:59sell0.40usdchf1.20420.00000.00002007.08.15 18:561.21930.000.00-3.76-495.37
482184302007.08.15 04:37sell0.80chfjpy96.640.000.002007.08.15 18:5696.040.000.000.00410.04
482184752007.08.15 04:37sell0.80euraud1.63100.00000.00002007.08.15 18:561.63590.000.000.00-322.81
482185522007.08.15 04:37buy1.60eurchf1.63750.00000.00002007.08.15 18:561.64110.000.000.00472.56
482186122007.08.15 04:38sell0.80eurgbp0.67830.00000.00002007.08.15 18:570.67550.000.000.00446.66
482186772007.08.15 04:38buy0.80eurjpy158.330.000.002007.08.15 18:57157.590.000.000.00-505.81
482187592007.08.15 04:38sell1.60eurusd1.35070.00000.00002007.08.15 18:571.34680.000.000.00624.00
482187862007.08.15 04:38buy1.60gbpchf2.41380.00000.00002007.08.15 18:572.43050.000.000.002 191.96
482188122007.08.15 04:38buy0.80gbpjpy233.360.000.002007.08.15 18:57233.380.000.000.0013.67
482188632007.08.15 04:38sell0.80gbpusd1.99080.00000.00002007.08.15 18:571.99430.000.000.00-280.00
482190212007.08.15 04:39buy0.80nzdusd0.71740.00000.00002007.08.15 18:570.71600.000.000.00-112.00
482191752007.08.15 04:39buy0.80usdcad1.07320.00000.00002007.08.15 18:571.07670.000.000.00260.05
482192052007.08.15 04:39sell0.80usdchf1.21230.00000.00002007.08.15 18:571.21940.000.000.00-465.80
485991292007.08.16 03:53sell0.40chfjpy95.030.000.002007.08.23 13:2696.450.000.00-9.38-487.51
485992092007.08.16 03:53sell0.40euraud1.66530.00000.00002007.08.23 13:261.65720.000.0025.62265.25
485993042007.08.16 03:53buy0.80eurchf1.63620.00000.00002007.08.23 13:261.63820.000.0028.28132.45
485993922007.08.16 03:53sell0.40eurgbp0.67530.00000.00002007.08.23 13:260.67610.000.0013.72-64.20
485994562007.08.16 03:54buy0.40eurjpy155.500.000.002007.08.23 13:26157.930.000.0023.80834.55
485996062007.08.16 03:54sell0.80eurusd1.34040.00000.00002007.08.23 13:261.35610.000.0030.24-1 256.00
485997482007.08.16 03:54buy0.80gbpchf2.42150.00000.00002007.08.23 13:262.42310.000.0093.24105.97
485998832007.08.16 03:54buy0.40gbpjpy229.960.000.002007.08.23 13:26233.600.000.0057.541 250.11
485999462007.08.16 03:54sell0.40gbpusd1.98420.00000.00002007.08.23 13:262.00610.000.000.84-876.00
486000242007.08.16 03:54buy0.40nzdusd0.68590.00000.00002007.08.23 13:270.71430.000.009.101 136.00
486000762007.08.16 03:55buy0.40usdcad1.08390.00000.00002007.08.23 13:271.05150.000.006.30-1 232.52
486001572007.08.16 03:55sell0.40usdchf1.22010.00000.00002007.08.23 13:271.20850.000.00-26.32383.95
487910752007.08.16 12:44sell0.20chfjpy94.170.000.002007.08.23 13:2796.430.000.00-4.69-388.02
487911692007.08.16 12:44sell0.20euraud1.69780.00000.00002007.08.23 13:271.65690.000.0012.81669.78
487912562007.08.16 12:44buy0.40eurchf1.63470.00000.00002007.08.23 13:271.63820.000.0014.14115.88
487913552007.08.16 12:45sell0.40eurusd1.34290.00000.00002007.08.23 13:271.35610.000.0015.12-528.00
487914652007.08.16 12:45buy0.40gbpchf2.41710.00000.00002007.08.23 13:272.42290.000.0046.62192.04
487915892007.08.16 12:45sell0.20eurgbp0.67620.00000.00002007.08.23 13:270.67630.000.006.86-4.01
487916432007.08.16 12:46buy0.20eurjpy153.980.000.002007.08.23 13:27157.950.000.0011.90681.72
487917352007.08.16 12:46buy0.20gbpjpy227.700.000.002007.08.23 13:27233.580.000.0028.771 009.70
487917912007.08.16 12:46sell0.20gbpusd1.98530.00000.00002007.08.23 13:272.00610.000.000.42-416.00
487918562007.08.16 12:47buy0.20nzdusd0.68390.00000.00002007.08.23 13:270.71450.000.004.55612.00
487919292007.08.16 12:47buy0.20usdcad1.07530.00000.00002007.08.23 13:281.05150.000.003.15-452.69
487919852007.08.16 12:47sell0.20usdchf1.21680.00000.00002007.08.23 13:281.20850.000.00-13.16137.36
488706382007.08.16 17:10sell0.20chfjpy92.500.000.002007.08.16 20:0693.820.000.000.00-231.23
488707562007.08.16 17:11sell0.20euraud1.70610.00000.00002007.08.16 20:061.69450.000.000.00183.79
488708372007.08.16 17:11buy0.40eurchf1.62750.00000.00002007.08.16 20:051.63270.000.000.00170.93
488709002007.08.16 17:11buy0.40gbpchf2.40380.00000.00002007.08.16 20:052.41300.000.000.00302.41
488709232007.08.16 17:11sell0.40eurusd1.33950.00000.00002007.08.16 20:051.34180.000.000.00-92.00
488710962007.08.16 17:11sell0.20eurgbp0.67700.00000.00002007.08.16 20:050.67660.000.000.0015.87
488715732007.08.16 17:12buy0.20eurjpy151.020.000.002007.08.16 20:05153.180.000.000.00378.38
488717212007.08.16 17:12buy0.20gbpjpy223.100.000.002007.08.16 20:05226.440.000.000.00584.99
488720142007.08.16 17:13buy0.20nzdusd0.67390.00000.00002007.08.16 20:050.68800.000.000.00282.00
488720832007.08.16 17:13buy0.20usdcad1.07590.00000.00002007.08.16 20:051.07470.000.000.00-22.33
488721662007.08.16 17:13sell0.20usdchf1.21510.00000.00002007.08.16 20:051.21720.000.000.00-34.51
  0.00 0.00 4 034.11 28 258.68
Closed P/L: 32 292.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
348780712007.05.18 01:43sell0.20chfjpy98.800.000.00 96.420.000.00-62.98408.66
348780732007.05.18 01:43sell0.20euraud1.63980.00000.0000 1.65680.000.00172.02-278.46
348780862007.05.18 01:44buy0.40eurchf1.65640.00000.0000 1.63840.000.00189.88-595.98
348781112007.05.18 01:44sell0.20eurgbp0.68320.00000.0000 0.67630.000.0092.12276.82
348781262007.05.18 01:44buy0.20eurjpy163.720.000.00 157.920.000.00159.80-996.22
348781512007.05.18 01:45sell0.40eurusd1.34910.00000.0000 1.35630.000.00203.04-288.00
348781602007.05.18 01:45buy0.40gbpchf2.42390.00000.0000 2.42320.000.00626.04-23.18
348781802007.05.18 01:45buy0.20gbpjpy239.570.000.00 233.540.000.00386.34-1 035.73
348782252007.05.18 01:45sell0.20gbpusd1.97400.00000.0000 2.00620.000.005.64-644.00
348782532007.05.18 01:45buy0.20nzdusd0.72930.00000.0000 0.71480.000.0061.10-290.00
348782662007.05.18 01:46buy0.20usdcad1.09940.00000.0000 1.05140.000.0042.30-913.07
348782762007.05.18 01:46sell0.20usdchf1.22740.00000.0000 1.20850.000.00-176.72312.78
  0.00 0.00 1 698.58 -4 066.38
 Floating P/L: -2 367.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 32 292.79 Floating P/L: -2 367.80 Margin: 1 500.00
Balance: 132 292.79 Equity: 129 924.99 Free Margin: 128 424.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 82 624.99 Gross Loss: 50 332.20 Total Net Profit: 32 292.79
Profit Factor: 1.64 Expected Payoff: 132.89  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 8 941.60 (8.02%)  
 
Total Trades: 243 Short Positions (won %): 121 (46.28%) Long Positions (won %): 122 (62.30%)
Profit Trades (% of total): 132 (54.32%) Loss trades (% of total): 111 (45.68%)
Largest profit trade: 5 996.54 loss trade: -4 318.12
Average profit trade: 625.95 loss trade: -453.44
Maximum consecutive wins ($): 8 (21 172.02) consecutive losses ($): 6 (-2 477.30)
Maximal consecutive profit (count): 21 172.02 (8) consecutive loss (count): -6 437.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2