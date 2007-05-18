|Account: 1471272
|Name: Tim Ayles
|Currency: USD
|2007 August 23, 00:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34878039
|2007.05.18 01:42
|balance
|Deposit
|100 000.00
|36090806
|2007.05.29 19:19
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.19
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|99.41
|0.00
|0.00
|-6.70
|-72.25
|36090812
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.40
|euraud
|1.6428
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.6246
|0.00
|0.00
|18.30
|603.15
|36090814
|2007.05.29 19:20
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6480
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.6483
|0.00
|0.00
|20.20
|19.59
|36090815
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6791
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|0.6797
|0.00
|0.00
|9.80
|-47.52
|36090818
|2007.05.29 19:20
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.53
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|163.81
|0.00
|0.00
|17.00
|91.98
|36090820
|2007.05.29 19:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.3453
|0.00
|0.00
|21.60
|-40.00
|36090822
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4261
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|2.4256
|0.00
|0.00
|66.60
|-32.65
|36090823
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|gbpjpy
|240.75
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:10
|241.06
|0.00
|0.00
|41.10
|101.83
|36090825
|2007.05.29 19:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.60
|-12.00
|36090826
|2007.05.29 19:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.2256
|0.00
|0.00
|-18.80
|-16.32
|36090831
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0738
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|1.0704
|0.00
|0.00
|4.50
|-127.06
|36090835
|2007.05.29 19:21
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:10
|0.7377
|0.00
|0.00
|6.50
|456.00
|36839327
|2007.06.05 19:49
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.64
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|98.46
|0.00
|0.00
|-8.04
|387.91
|36839329
|2007.06.05 19:49
|sell
|0.40
|euraud
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.5843
|0.00
|0.00
|21.96
|1 009.06
|36839333
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6468
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.6511
|0.00
|0.00
|24.24
|278.34
|36839337
|2007.06.05 19:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.3360
|0.00
|0.00
|25.92
|1 296.00
|36839345
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4262
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|2.4319
|0.00
|0.00
|79.92
|368.97
|36839352
|2007.06.05 19:50
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6786
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|0.6790
|0.00
|0.00
|11.76
|-31.48
|36839364
|2007.06.05 19:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|164.15
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|162.51
|0.00
|0.00
|20.40
|-539.29
|36839368
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|241.84
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:53
|239.37
|0.00
|0.00
|49.32
|-812.10
|36839369
|2007.06.05 19:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:53
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.72
|964.00
|36839371
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7498
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|0.7609
|0.00
|0.00
|7.80
|444.00
|36839374
|2007.06.05 19:51
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0632
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|1.0613
|0.00
|0.00
|5.40
|-71.61
|36839378
|2007.06.05 19:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2175
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:52
|1.2364
|0.00
|0.00
|-22.56
|-611.45
|39648212
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|100.66
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|99.93
|0.00
|0.00
|-4.02
|237.21
|39648224
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|euraud
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.5893
|0.00
|0.00
|10.98
|-23.72
|39648236
|2007.06.22 17:18
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6559
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.6570
|0.00
|0.00
|12.12
|71.44
|39648242
|2007.06.22 17:18
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6733
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|0.6724
|0.00
|0.00
|5.88
|72.07
|39648250
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.75
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|165.55
|0.00
|0.00
|10.20
|-390.05
|39648257
|2007.06.22 17:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.3454
|0.00
|0.00
|12.96
|16.00
|39648289
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4589
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|2.4653
|0.00
|0.00
|39.96
|415.65
|39648307
|2007.06.22 17:19
|buy
|0.40
|gbpjpy
|247.62
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|246.28
|0.00
|0.00
|24.66
|-435.56
|39648313
|2007.06.22 17:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|2.0019
|0.00
|0.00
|0.36
|-160.00
|39648321
|2007.06.22 17:20
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7661
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|0.7691
|0.00
|0.00
|3.90
|120.00
|39648330
|2007.06.22 17:20
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0688
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.0614
|0.00
|0.00
|2.70
|-278.88
|39648352
|2007.06.22 17:20
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.2322
|0.00
|0.00
|-11.28
|-61.68
|40224642
|2007.06.27 06:10
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.77
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:30
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.99
|40224670
|2007.06.27 06:10
|sell
|0.80
|euraud
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:30
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|535.24
|40224713
|2007.06.27 06:11
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6505
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.6568
|0.00
|0.00
|0.00
|818.38
|40224795
|2007.06.27 06:11
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6727
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|0.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|48.05
|40224856
|2007.06.27 06:11
|buy
|0.80
|eurjpy
|164.79
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:31
|165.55
|0.00
|0.00
|0.00
|494.07
|40224880
|2007.06.27 06:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|40224933
|2007.06.27 06:12
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|2.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|1 480.76
|40224980
|2007.06.27 06:12
|buy
|0.80
|gbpjpy
|244.83
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:31
|246.29
|0.00
|0.00
|0.00
|949.06
|40225025
|2007.06.27 06:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.00
|40225055
|2007.06.27 06:13
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7638
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|40225112
|2007.06.27 06:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.22
|40225128
|2007.06.27 06:13
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0721
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:31
|1.0614
|0.00
|0.00
|0.00
|-806.48
|41158047
|2007.07.02 14:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.2161
|0.00
|0.00
|-1.88
|-85.52
|41158492
|2007.07.02 14:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.3607
|0.00
|0.00
|2.16
|20.00
|41158814
|2007.07.02 14:20
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.6541
|0.00
|0.00
|2.02
|184.25
|41159244
|2007.07.02 14:21
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6485
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.6541
|0.00
|0.00
|2.02
|184.27
|41159426
|2007.07.02 14:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.3607
|0.00
|0.00
|2.16
|28.00
|41159700
|2007.07.02 14:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.2161
|0.00
|0.00
|-1.88
|-88.81
|41159787
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.07
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|100.63
|0.00
|0.00
|-1.34
|143.88
|41159793
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|euraud
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|1.5923
|0.00
|0.00
|3.66
|-157.32
|41159929
|2007.07.02 14:22
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:20
|0.6749
|0.00
|0.00
|1.96
|137.14
|41160036
|2007.07.02 14:22
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.67
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|166.36
|0.00
|0.00
|3.40
|-101.41
|41160246
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.40
|gbpjpy
|246.31
|0.00
|0.00
|2007.07.03 14:20
|246.53
|0.00
|0.00
|8.22
|71.97
|41160321
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4358
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.4512
|0.00
|0.00
|13.32
|1 013.49
|41160536
|2007.07.02 14:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.12
|-208.00
|41160677
|2007.07.02 14:23
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7801
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|0.7815
|0.00
|0.00
|1.30
|56.00
|41160806
|2007.07.02 14:24
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0569
|0.0000
|0.0000
|2007.07.03 14:21
|1.0595
|0.00
|0.00
|0.90
|98.16
|42453222
|2007.07.10 15:08
|sell
|0.40
|chfjpy
|101.09
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:33
|101.70
|0.00
|0.00
|-9.38
|-199.57
|42453233
|2007.07.10 15:08
|sell
|0.40
|euraud
|1.5922
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.5781
|0.00
|0.00
|25.62
|492.82
|42453258
|2007.07.10 15:08
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6572
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|1.6567
|0.00
|0.00
|28.28
|-33.27
|42453277
|2007.07.10 15:09
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|0.6739
|0.00
|0.00
|13.72
|310.97
|42453368
|2007.07.10 15:09
|buy
|0.40
|eurjpy
|167.65
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:34
|168.47
|0.00
|0.00
|23.80
|268.33
|42453405
|2007.07.10 15:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.3784
|0.00
|0.00
|30.24
|-496.00
|42453439
|2007.07.10 15:09
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4449
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:34
|2.4591
|0.00
|0.00
|93.24
|944.93
|42453443
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|gbpjpy
|247.30
|0.00
|0.00
|2007.07.17 14:33
|250.03
|0.00
|0.00
|57.54
|893.33
|42453446
|2007.07.10 15:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|2.0458
|0.00
|0.00
|0.84
|-868.00
|42453457
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0515
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.0430
|0.00
|0.00
|6.30
|-325.98
|42453466
|2007.07.10 15:10
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|1.2026
|0.00
|0.00
|-26.32
|156.33
|42453497
|2007.07.10 15:10
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7796
|0.0000
|0.0000
|2007.07.17 14:33
|0.7911
|0.00
|0.00
|9.10
|460.00
|44750256
|2007.07.24 19:34
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.91
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:16
|99.03
|0.00
|0.00
|-1.34
|292.60
|44750383
|2007.07.24 19:34
|sell
|0.40
|euraud
|1.5653
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|1.5528
|0.00
|0.00
|3.66
|441.40
|44750694
|2007.07.24 19:35
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6632
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|1.6643
|0.00
|0.00
|4.04
|72.44
|44750797
|2007.07.24 19:35
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|0.6688
|0.00
|0.00
|1.96
|131.16
|44751030
|2007.07.24 19:35
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.16
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:16
|164.74
|0.00
|0.00
|3.40
|-472.38
|44751224
|2007.07.24 19:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|1.3704
|0.00
|0.00
|4.32
|936.00
|44751441
|2007.07.24 19:36
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4800
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|2.4887
|0.00
|0.00
|13.32
|572.98
|44751583
|2007.07.24 19:36
|buy
|0.40
|gbpjpy
|247.75
|0.00
|0.00
|2007.07.25 15:16
|246.33
|0.00
|0.00
|8.22
|-472.39
|44751613
|2007.07.24 19:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:16
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.12
|464.00
|44751679
|2007.07.24 19:36
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.8057
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:15
|0.8022
|0.00
|0.00
|1.30
|-140.00
|44751728
|2007.07.24 19:36
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0370
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:15
|1.0443
|0.00
|0.00
|0.90
|279.61
|44751873
|2007.07.24 19:36
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.07.25 15:15
|1.2154
|0.00
|0.00
|-3.76
|-408.10
|45283877
|2007.07.26 15:31
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.61
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:20
|98.73
|0.00
|0.00
|-9.38
|-40.30
|45283905
|2007.07.26 15:32
|sell
|0.40
|euraud
|1.5652
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:20
|1.5941
|0.00
|0.00
|25.62
|-991.97
|45283949
|2007.07.26 15:32
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6566
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:20
|1.6495
|0.00
|0.00
|28.28
|-470.82
|45283982
|2007.07.26 15:32
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6701
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:20
|0.6728
|0.00
|0.00
|13.72
|-219.53
|45284005
|2007.07.26 15:32
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.40
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:20
|162.79
|0.00
|0.00
|23.80
|-204.90
|45284027
|2007.07.26 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3719
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:20
|1.3673
|0.00
|0.00
|30.24
|368.00
|45284170
|2007.07.26 15:33
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4716
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:20
|2.4523
|0.00
|0.00
|93.24
|-1 279.74
|45284291
|2007.07.26 15:33
|buy
|0.40
|gbpjpy
|243.73
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:21
|241.99
|0.00
|0.00
|57.54
|-584.53
|45284340
|2007.07.26 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0470
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.84
|572.00
|45284511
|2007.07.26 15:33
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|0.7668
|0.00
|0.00
|9.10
|-952.00
|45284589
|2007.07.26 15:33
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0521
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|1.0529
|0.00
|0.00
|6.30
|30.39
|45284813
|2007.07.26 15:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|1.2067
|0.00
|0.00
|-26.32
|13.26
|45350181
|2007.07.26 18:56
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.53
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:21
|98.74
|0.00
|0.00
|-18.76
|-141.06
|45350272
|2007.07.26 18:57
|sell
|0.80
|euraud
|1.5763
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|1.5945
|0.00
|0.00
|51.24
|-1 249.40
|45350546
|2007.07.26 18:57
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6544
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|1.6495
|0.00
|0.00
|56.56
|-649.92
|45351077
|2007.07.26 18:57
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6704
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|0.6729
|0.00
|0.00
|27.44
|-406.54
|45351205
|2007.07.26 18:58
|buy
|0.80
|eurjpy
|163.06
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:21
|162.79
|0.00
|0.00
|47.60
|-181.40
|45351255
|2007.07.26 18:58
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3741
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|1.3675
|0.00
|0.00
|60.48
|1 056.00
|45352006
|2007.07.26 19:00
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4667
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:21
|2.4516
|0.00
|0.00
|186.48
|-2 002.99
|45352701
|2007.07.26 19:02
|buy
|0.80
|gbpjpy
|243.28
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:21
|241.97
|0.00
|0.00
|115.08
|-880.15
|45352799
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0494
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|2.0327
|0.00
|0.00
|1.68
|1 336.00
|45352829
|2007.07.26 19:03
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|0.7667
|0.00
|0.00
|18.20
|-1 312.00
|45352938
|2007.07.26 19:03
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0553
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|1.0529
|0.00
|0.00
|12.60
|-182.35
|45352990
|2007.07.26 19:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|1.2066
|0.00
|0.00
|-52.64
|-212.17
|45648851
|2007.07.27 15:31
|sell
|1.60
|chfjpy
|98.34
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:22
|98.73
|0.00
|0.00
|-32.16
|-523.98
|45648863
|2007.07.27 15:31
|sell
|1.60
|euraud
|1.5948
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|1.5942
|0.00
|0.00
|87.84
|82.39
|45648870
|2007.07.27 15:31
|buy
|3.20
|eurchf
|1.6490
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|1.6495
|0.00
|0.00
|96.96
|132.64
|45648893
|2007.07.27 15:32
|sell
|1.60
|eurgbp
|0.6727
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|0.6729
|0.00
|0.00
|47.04
|-65.04
|45648897
|2007.07.27 15:32
|buy
|1.60
|eurjpy
|162.24
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:22
|162.79
|0.00
|0.00
|81.60
|739.12
|45648916
|2007.07.27 15:32
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|1.3675
|0.00
|0.00
|103.68
|-576.00
|45648931
|2007.07.27 15:32
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.4509
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|2.4517
|0.00
|0.00
|319.68
|212.22
|45648951
|2007.07.27 15:32
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0295
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:22
|2.0327
|0.00
|0.00
|2.88
|-512.00
|45648972
|2007.07.27 15:32
|buy
|1.60
|nzdusd
|0.7669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|0.7668
|0.00
|0.00
|31.20
|-16.00
|45648996
|2007.07.27 15:33
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0585
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|1.0529
|0.00
|0.00
|21.60
|-850.98
|45649002
|2007.07.27 15:33
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|1.2068
|0.00
|0.00
|-90.24
|92.81
|46077770
|2007.07.31 19:58
|sell
|3.20
|chfjpy
|98.54
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:23
|98.71
|0.00
|0.00
|-42.88
|-456.80
|46077806
|2007.07.31 19:58
|sell
|3.20
|euraud
|1.6057
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|1.5933
|0.00
|0.00
|117.12
|3 407.32
|46077833
|2007.07.31 19:58
|buy
|6.40
|eurchf
|1.6445
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|1.6496
|0.00
|0.00
|129.28
|2 705.57
|46077860
|2007.07.31 19:59
|sell
|3.20
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|0.6729
|0.00
|0.00
|62.72
|325.23
|46077917
|2007.07.31 19:59
|buy
|3.20
|eurjpy
|162.10
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:23
|162.80
|0.00
|0.00
|108.80
|1 881.08
|46078000
|2007.07.31 19:59
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3681
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|1.3675
|0.00
|0.00
|138.24
|384.00
|46078133
|2007.07.31 19:59
|buy
|6.40
|gbpchf
|2.4415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|2.4520
|0.00
|0.00
|426.24
|5 570.30
|46078467
|2007.07.31 20:00
|buy
|1.60
|gbpjpy
|240.67
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:23
|242.02
|0.00
|0.00
|131.52
|1 813.75
|46078553
|2007.07.31 20:00
|buy
|3.20
|gbpjpy
|240.66
|0.00
|0.00
|2007.08.02 15:23
|242.04
|0.00
|0.00
|263.04
|3 707.81
|46078653
|2007.07.31 20:00
|sell
|3.20
|gbpusd
|2.0311
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:23
|2.0328
|0.00
|0.00
|3.84
|-544.00
|46078714
|2007.07.31 20:00
|buy
|3.20
|usdcad
|1.0670
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:24
|1.0527
|0.00
|0.00
|28.80
|-4 346.92
|46078738
|2007.07.31 20:00
|buy
|3.20
|nzdusd
|0.7628
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:24
|0.7670
|0.00
|0.00
|41.60
|1 344.00
|46078781
|2007.07.31 20:01
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|2007.08.02 15:24
|1.2068
|0.00
|0.00
|-120.32
|-1 458.40
|46685956
|2007.08.03 15:33
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.21
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:37
|99.92
|0.00
|0.00
|-1.34
|-238.71
|46686012
|2007.08.03 15:34
|sell
|0.40
|euraud
|1.6077
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|1.6090
|0.00
|0.00
|3.66
|-44.60
|46686843
|2007.08.03 15:34
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6447
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|1.6423
|0.00
|0.00
|4.04
|-161.24
|46687207
|2007.08.03 15:35
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6750
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|0.6794
|0.00
|0.00
|1.96
|-357.40
|46687345
|2007.08.03 15:35
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.28
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:37
|164.09
|0.00
|0.00
|3.40
|272.31
|46687843
|2007.08.03 15:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|1.3793
|0.00
|0.00
|4.32
|-24.00
|46687985
|2007.08.03 15:35
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4358
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|2.4175
|0.00
|0.00
|13.32
|-1 229.43
|46688056
|2007.08.03 15:36
|buy
|0.40
|gbpjpy
|241.82
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:37
|241.47
|0.00
|0.00
|8.22
|-117.71
|46688095
|2007.08.03 15:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0420
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.12
|448.00
|46688107
|2007.08.03 15:36
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7647
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|0.7639
|0.00
|0.00
|1.30
|-32.00
|46688231
|2007.08.03 15:36
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0530
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|1.0517
|0.00
|0.00
|0.90
|-49.44
|46688368
|2007.08.03 15:37
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1924
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:37
|1.1912
|0.00
|0.00
|-3.76
|40.30
|46746523
|2007.08.05 22:18
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.06
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:36
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-584.97
|46746645
|2007.08.05 22:18
|sell
|0.80
|euraud
|1.6212
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.00
|892.32
|46746833
|2007.08.05 22:18
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6362
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|1.6423
|0.00
|0.00
|0.00
|819.62
|46746970
|2007.08.05 22:18
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.16
|46747100
|2007.08.05 22:19
|buy
|0.80
|eurjpy
|162.14
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:36
|164.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1 264.61
|46747231
|2007.08.05 22:19
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|1.3793
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|46747503
|2007.08.05 22:19
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4147
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|2.4172
|0.00
|0.00
|0.00
|335.94
|46747654
|2007.08.05 22:19
|buy
|0.80
|gbpjpy
|239.32
|0.00
|0.00
|2007.08.06 19:36
|241.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1 426.05
|46747726
|2007.08.05 22:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0402
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|744.00
|46747937
|2007.08.05 22:20
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7566
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|0.7639
|0.00
|0.00
|0.00
|584.00
|46747995
|2007.08.05 22:20
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0580
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|1.0518
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.57
|46748109
|2007.08.05 22:20
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.06 19:36
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-537.32
|47352572
|2007.08.09 09:16
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.62
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:24
|98.98
|0.00
|0.00
|-1.34
|215.74
|47352610
|2007.08.09 09:16
|sell
|0.40
|euraud
|1.6064
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:24
|1.6174
|0.00
|0.00
|3.66
|-372.81
|47352819
|2007.08.09 09:17
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.6424
|0.00
|0.00
|2.02
|-20.01
|47352832
|2007.08.09 09:17
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6773
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|0.6763
|0.00
|0.00
|1.96
|81.04
|47352856
|2007.08.09 09:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.76
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:25
|162.52
|0.00
|0.00
|3.40
|-417.90
|47352885
|2007.08.09 09:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.3696
|0.00
|0.00
|4.32
|632.00
|47352925
|2007.08.09 09:18
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4257
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|2.4304
|0.00
|0.00
|13.32
|313.36
|47352972
|2007.08.09 09:18
|buy
|0.40
|gbpjpy
|241.68
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:25
|240.33
|0.00
|0.00
|8.22
|-455.09
|47353002
|2007.08.09 09:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0333
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|2.0260
|0.00
|0.00
|0.12
|292.00
|47353045
|2007.08.09 09:19
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7608
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|0.7486
|0.00
|0.00
|1.30
|-488.00
|47353052
|2007.08.09 09:19
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0528
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.0537
|0.00
|0.00
|0.90
|34.17
|47353067
|2007.08.09 09:19
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1927
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.2014
|0.00
|0.00
|-3.76
|-289.66
|47588765
|2007.08.10 05:55
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.47
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:25
|98.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.32
|47588794
|2007.08.10 05:55
|sell
|0.80
|euraud
|1.6230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|440.59
|47588862
|2007.08.10 05:56
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6358
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|302.93
|47588887
|2007.08.10 05:56
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6358
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.6447
|0.00
|0.00
|0.00
|1 185.38
|47588904
|2007.08.10 05:56
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6764
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|0.6762
|0.00
|0.00
|0.00
|32.41
|47588910
|2007.08.10 05:56
|buy
|0.80
|eurjpy
|161.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:25
|162.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1 010.61
|47588921
|2007.08.10 05:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.3693
|0.00
|0.00
|0.00
|-624.00
|47588954
|2007.08.10 05:57
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4185
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|2.4327
|0.00
|0.00
|0.00
|1 891.28
|47589007
|2007.08.10 05:57
|buy
|0.80
|gbpjpy
|238.18
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:25
|240.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1 482.48
|47589030
|2007.08.10 05:57
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0186
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:26
|2.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|-528.00
|47589071
|2007.08.10 05:57
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0617
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:26
|1.0540
|0.00
|0.00
|0.00
|-584.44
|47589087
|2007.08.10 05:57
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1975
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:26
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.97
|47589120
|2007.08.10 05:57
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7413
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:26
|0.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|552.00
|47967001
|2007.08.14 00:57
|sell
|0.40
|chfjpy
|97.88
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:56
|96.05
|0.00
|0.00
|-1.34
|625.27
|47967007
|2007.08.14 00:58
|sell
|0.40
|euraud
|1.6208
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.6361
|0.00
|0.00
|3.66
|-503.92
|47967017
|2007.08.14 00:58
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.6411
|0.00
|0.00
|4.04
|85.32
|47967023
|2007.08.14 00:58
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6765
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|0.6756
|0.00
|0.00
|1.96
|71.78
|47967025
|2007.08.14 00:58
|buy
|0.40
|eurjpy
|160.58
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:56
|157.56
|0.00
|0.00
|3.40
|-1 032.12
|47967038
|2007.08.14 00:58
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.3466
|0.00
|0.00
|4.32
|1 176.00
|47967043
|2007.08.14 00:58
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4238
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|2.4299
|0.00
|0.00
|13.32
|400.36
|47967051
|2007.08.14 00:59
|buy
|0.40
|gbpjpy
|237.34
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:56
|233.32
|0.00
|0.00
|8.22
|-1 374.01
|47967056
|2007.08.14 00:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0117
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.12
|708.00
|47967065
|2007.08.14 00:59
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0555
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.0767
|0.00
|0.00
|0.90
|787.59
|47967071
|2007.08.14 00:59
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7344
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|0.7159
|0.00
|0.00
|1.30
|-740.00
|47967095
|2007.08.14 00:59
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.2193
|0.00
|0.00
|-3.76
|-495.37
|48218430
|2007.08.15 04:37
|sell
|0.80
|chfjpy
|96.64
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:56
|96.04
|0.00
|0.00
|0.00
|410.04
|48218475
|2007.08.15 04:37
|sell
|0.80
|euraud
|1.6310
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.6359
|0.00
|0.00
|0.00
|-322.81
|48218552
|2007.08.15 04:37
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6375
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:56
|1.6411
|0.00
|0.00
|0.00
|472.56
|48218612
|2007.08.15 04:38
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|0.6755
|0.00
|0.00
|0.00
|446.66
|48218677
|2007.08.15 04:38
|buy
|0.80
|eurjpy
|158.33
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:57
|157.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-505.81
|48218759
|2007.08.15 04:38
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|624.00
|48218786
|2007.08.15 04:38
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.4138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|2.4305
|0.00
|0.00
|0.00
|2 191.96
|48218812
|2007.08.15 04:38
|buy
|0.80
|gbpjpy
|233.36
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:57
|233.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|48218863
|2007.08.15 04:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|48219021
|2007.08.15 04:39
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7174
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|0.7160
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|48219175
|2007.08.15 04:39
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0732
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|1.0767
|0.00
|0.00
|0.00
|260.05
|48219205
|2007.08.15 04:39
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2123
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:57
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|-465.80
|48870638
|2007.08.16 17:10
|sell
|0.20
|chfjpy
|92.50
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:06
|93.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.23
|48870756
|2007.08.16 17:11
|sell
|0.20
|euraud
|1.7061
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:06
|1.6945
|0.00
|0.00
|0.00
|183.79
|48870837
|2007.08.16 17:11
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6275
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.6327
|0.00
|0.00
|0.00
|170.93
|48870900
|2007.08.16 17:11
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4038
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|2.4130
|0.00
|0.00
|0.00
|302.41
|48870923
|2007.08.16 17:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3395
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|48871096
|2007.08.16 17:11
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|0.6766
|0.00
|0.00
|0.00
|15.87
|48871573
|2007.08.16 17:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.02
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:05
|153.18
|0.00
|0.00
|0.00
|378.38
|48871721
|2007.08.16 17:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.10
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:05
|226.44
|0.00
|0.00
|0.00
|584.99
|48872014
|2007.08.16 17:13
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6739
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|0.6880
|0.00
|0.00
|0.00
|282.00
|48872083
|2007.08.16 17:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0759
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.0747
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.33
|48872166
|2007.08.16 17:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.51
|0.00
|0.00
|3 654.64
|26 436.87
|Closed P/L:
|30 091.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|34878071
|2007.05.18 01:43
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.80
|0.00
|0.00
|96.16
|0.00
|0.00
|-62.98
|455.25
|48599129
|2007.08.16 03:53
|sell
|0.40
|chfjpy
|95.03
|0.00
|0.00
|96.16
|0.00
|0.00
|-9.38
|-389.72
|48791075
|2007.08.16 12:44
|sell
|0.20
|chfjpy
|94.17
|0.00
|0.00
|96.16
|0.00
|0.00
|-4.69
|-343.16
|34878073
|2007.05.18 01:43
|sell
|0.20
|euraud
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|1.6698
|0.00
|0.00
|172.02
|-487.14
|48599209
|2007.08.16 03:53
|sell
|0.40
|euraud
|1.6653
|0.0000
|0.0000
|1.6698
|0.00
|0.00
|25.62
|-146.14
|48791169
|2007.08.16 12:44
|sell
|0.20
|euraud
|1.6978
|0.0000
|0.0000
|1.6698
|0.00
|0.00
|12.81
|454.67
|34878086
|2007.05.18 01:44
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6564
|0.0000
|0.0000
|1.6343
|0.00
|0.00
|189.88
|-732.88
|48599304
|2007.08.16 03:53
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6362
|0.0000
|0.0000
|1.6343
|0.00
|0.00
|28.28
|-126.02
|48791256
|2007.08.16 12:44
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6347
|0.0000
|0.0000
|1.6343
|0.00
|0.00
|14.14
|-13.27
|34878111
|2007.05.18 01:44
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6832
|0.0000
|0.0000
|0.6795
|0.00
|0.00
|92.12
|147.62
|48599392
|2007.08.16 03:53
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6753
|0.0000
|0.0000
|0.6795
|0.00
|0.00
|13.72
|-335.14
|48791589
|2007.08.16 12:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6762
|0.0000
|0.0000
|0.6795
|0.00
|0.00
|6.86
|-131.66
|34878126
|2007.05.18 01:44
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.72
|0.00
|0.00
|157.10
|0.00
|0.00
|159.80
|-1 141.87
|48599456
|2007.08.16 03:54
|buy
|0.40
|eurjpy
|155.50
|0.00
|0.00
|157.10
|0.00
|0.00
|23.80
|551.96
|48791643
|2007.08.16 12:46
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.98
|0.00
|0.00
|157.10
|0.00
|0.00
|11.90
|538.17
|34878151
|2007.05.18 01:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|1.3550
|0.00
|0.00
|203.04
|-236.00
|48599606
|2007.08.16 03:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|1.3550
|0.00
|0.00
|30.24
|-1 168.00
|48791355
|2007.08.16 12:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|1.3550
|0.00
|0.00
|15.12
|-484.00
|34878160
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4239
|0.0000
|0.0000
|2.4056
|0.00
|0.00
|626.04
|-606.86
|48599748
|2007.08.16 03:54
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4215
|0.0000
|0.0000
|2.4056
|0.00
|0.00
|93.24
|-1 054.55
|48791465
|2007.08.16 12:45
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4171
|0.0000
|0.0000
|2.4056
|0.00
|0.00
|46.62
|-381.36
|34878180
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|239.57
|0.00
|0.00
|231.24
|0.00
|0.00
|386.34
|-1 436.82
|48599883
|2007.08.16 03:54
|buy
|0.40
|gbpjpy
|229.96
|0.00
|0.00
|231.24
|0.00
|0.00
|57.54
|441.57
|48791735
|2007.08.16 12:46
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.70
|0.00
|0.00
|231.24
|0.00
|0.00
|28.77
|610.61
|34878225
|2007.05.18 01:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|0.0000
|1.9948
|0.00
|0.00
|5.64
|-416.00
|48599946
|2007.08.16 03:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.84
|-424.00
|48791791
|2007.08.16 12:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.42
|-190.00
|34878253
|2007.05.18 01:45
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7293
|0.0000
|0.0000
|0.7093
|0.00
|0.00
|61.10
|-400.00
|48600024
|2007.08.16 03:54
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6859
|0.0000
|0.0000
|0.7093
|0.00
|0.00
|9.10
|936.00
|48791856
|2007.08.16 12:47
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6839
|0.0000
|0.0000
|0.7093
|0.00
|0.00
|4.55
|508.00
|34878266
|2007.05.18 01:46
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0994
|0.0000
|0.0000
|1.0585
|0.00
|0.00
|42.30
|-772.79
|48600076
|2007.08.16 03:55
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0839
|0.0000
|0.0000
|1.0585
|0.00
|0.00
|6.30
|-959.85
|48791929
|2007.08.16 12:47
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0753
|0.0000
|0.0000
|1.0585
|0.00
|0.00
|3.15
|-317.43
|34878276
|2007.05.18 01:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|1.2066
|0.00
|0.00
|-176.72
|344.77
|48600157
|2007.08.16 03:55
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|1.2066
|0.00
|0.00
|-26.32
|447.54
|48791985
|2007.08.16 12:47
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|1.2066
|0.00
|0.00
|-13.16
|169.07
|0.00
|0.00
|2 078.05
|-7 089.43
|Floating P/L:
|-5 011.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|30 091.51
|Floating P/L:
|-5 011.38
|Margin:
|6 000.00
|Balance:
|130 091.51
|Equity:
|125 080.13
|Free Margin:
|119 080.13
|Details:
|Gross Profit:
|74 778.49
|Gross Loss:
|44 686.98
|Total Net Profit:
|30 091.51
|Profit Factor:
|1.67
|Expected Payoff:
|137.40
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|8 941.60 (8.02%)
|Total Trades:
|219
|Short Positions (won %):
|109 (46.79%)
|Long Positions (won %):
|110 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|117 (53.42%)
|Loss trades (% of total):
|102 (46.58%)
|Largest
|profit trade:
|5 996.54
|loss trade:
|-4 318.12
|Average
|profit trade:
|639.13
|loss trade:
|-438.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (21 172.02)
|consecutive losses ($):
|6 (-2 477.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|21 172.02 (8)
|consecutive loss (count):
|-6 437.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2