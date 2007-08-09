Poltec Business Ltd.

Account: 102915 Name: trendtestweekly Currency: USD 2007 August 13, 12:34

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

59523 balance Deposit 3 000.00

61601 sell 0.10 eurusd 1.3659 0.0000 1.3634 1.3659 0.00 0.00 0.00 0.00

61857 sell 0.10 gbpusd 2.0207 0.0000 2.0182 2.0182 0.00 0.00 0.00 25.00

62891 sell 0.10 gbpusd 2.0187 0.0000 2.0162 2.0162 0.00 0.00 0.00 25.00

62895 sell 0.10 eurusd 1.3672 0.0000 1.3647 1.3647 0.00 0.00 0.00 25.00

62909 sell 0.10 eurusd 1.3670 0.0000 1.3645 1.3645 0.00 0.00 0.00 25.00

62996 sell 0.10 audusd 0.8431 0.0000 0.8406 0.8406 0.00 0.00 0.00 25.00

64904 sell 0.10 gbpusd 2.0208 0.0000 2.0183 2.0183 0.00 0.00 0.00 25.00

65025 sell 0.10 gbpusd 2.0216 0.0000 2.0191 2.0191 0.00 0.00 0.00 25.00

65814 sell 0.10 gbpusd 2.0231 0.0000 2.0206 2.0206 0.00 0.00 0.00 25.00

65871 sell 0.10 eurusd 1.3699 0.0000 1.3674 1.3674 0.00 0.00 0.00 25.00

65886 sell 0.10 audusd 0.8478 0.0000 0.8453 0.8453 0.00 0.00 0.00 25.00

66027 sell 0.10 audusd 0.8473 0.0000 0.8448 0.8448 0.00 0.00 0.00 25.00

66193 sell 0.10 gbpusd 2.0190 0.0000 2.0165 2.0165 0.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00 300.00

Closed P/L: 300.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

65010 sell 0.10 audusd 0.8436 0.0000 0.8411 0.8421 0.00 0.00 0.00 15.00

62017 sell 0.10 eurusd 1.3657 0.0000 1.3632 1.3654 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 18.00

Floating P/L: 18.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 300.00 Floating P/L: 18.00 Margin: 44.19

Balance: 3 300.00 Equity: 3 318.00 Free Margin: 3 273.81

Details:

Gross Profit: 300.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 300.00

Profit Factor: Expected Payoff: 23.08

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 13 Short Positions (won %): 13 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 13 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Largest profit trade: 25.00 loss trade: 0.00

Average profit trade: 23.08 loss trade: 0.00

Maximum consecutive wins ($): 13 (300.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)

Maximal consecutive profit (count): 300.00 (13) consecutive loss (count): 0.00 (0)