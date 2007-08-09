Poltec Business Ltd.

Account: 102915 Name: trendtestweekly Currency: USD 2007 August 13, 12:34
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Closed P/L: 300.00
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 Floating P/L: 18.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 300.00 Floating P/L: 18.00 Margin: 44.19
Balance: 3 300.00 Equity: 3 318.00 Free Margin: 3 273.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 300.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 300.00
Profit Factor: Expected Payoff: 23.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 13 Short Positions (won %): 13 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 13 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 25.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 23.08 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 13 (300.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 300.00 (13) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 0