|Account: 1578926
|Name: PipMaker M15
|Currency: USD
|2007 August 22, 21:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47554956
|2007.08.10 02:46
|balance
|Deposit
|3 000.00
|47555404
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0228
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 03:01
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47555393
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|0.00
|0.00
|2007.08.10 04:41
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|801018
|PipMaker v9
|47557727
|2007.08.10 03:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.03
|0.00
|0.00
|2007.08.10 04:41
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|47573182
|2007.08.10 04:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:30
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47557404
|2007.08.10 03:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:35
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47571124
|2007.08.10 04:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:35
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47584960
|2007.08.10 05:42
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 05:44
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47557960
|2007.08.10 03:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0204
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:45
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47582721
|2007.08.10 05:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 05:45
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|PipMaker v9
|47585966
|2007.08.10 05:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0191
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:11
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47594301
|2007.08.10 06:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47587527
|2007.08.10 05:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:19
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|801018
|PipMaker v9
|47597676
|2007.08.10 06:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.11
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:34
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|801018
|PipMaker v9
|47598976
|2007.08.10 06:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0192
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:41
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|47593071
|2007.08.10 06:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|801014
|PipMaker v9
|47588582
|2007.08.10 05:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|801014
|PipMaker v9
|47604301
|2007.08.10 06:46
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0213
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47603392
|2007.08.10 06:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:48
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|801014
|PipMaker v9
|47595878
|2007.08.10 06:21
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 06:49
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47555395
|2007.08.10 02:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1982
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:58
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.87
|801017
|PipMaker v9
|47555767
|2007.08.10 02:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:58
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|801017
|PipMaker v9
|47589959
|2007.08.10 05:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1967
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|801017
|PipMaker v9
|47603280
|2007.08.10 06:45
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|801017
|PipMaker v9
|47607101
|2007.08.10 06:56
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 06:59
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|801017
|PipMaker v9
|47612947
|2007.08.10 07:06
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:19
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47615410
|2007.08.10 07:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 07:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47614713
|2007.08.10 07:10
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 07:26
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|801018
|PipMaker v9
|47582367
|2007.08.10 05:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801011
|PipMaker v9
|47614032
|2007.08.10 07:08
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|801011
|PipMaker v9
|47604584
|2007.08.10 06:46
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:35
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801011
|PipMaker v9
|47611666
|2007.08.10 07:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:39
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47605518
|2007.08.10 06:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:39
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|47620753
|2007.08.10 07:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:43
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47617907
|2007.08.10 07:20
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 07:43
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801017
|PipMaker v9
|47625871
|2007.08.10 07:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.12
|0.00
|0.00
|2007.08.10 08:02
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|801018
|PipMaker v9
|47620476
|2007.08.10 07:29
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.01
|0.00
|0.00
|2007.08.10 08:03
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801018
|PipMaker v9
|47624049
|2007.08.10 07:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:03
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47623122
|2007.08.10 07:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:03
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|47630564
|2007.08.10 08:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 08:34
|2.0204
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|47642711
|2007.08.10 09:19
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.22
|0.00
|0.00
|2007.08.10 09:45
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801018
|PipMaker v9
|47636146
|2007.08.10 08:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.09
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:00
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47602379
|2007.08.10 06:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:18
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|47639419
|2007.08.10 09:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:18
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47638479
|2007.08.10 09:03
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:19
|2.0212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801014
|PipMaker v9
|47629094
|2007.08.10 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:22
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47628506
|2007.08.10 08:03
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.98
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:22
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|47555400
|2007.08.10 02:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801011
|PipMaker v9
|47631371
|2007.08.10 08:19
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801011
|PipMaker v9
|47623478
|2007.08.10 07:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:23
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801011
|PipMaker v9
|47628776
|2007.08.10 08:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:25
|2.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47597644
|2007.08.10 06:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:52
|1.3664
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47580528
|2007.08.10 05:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.88
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:56
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|801018
|PipMaker v9
|47652774
|2007.08.10 10:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|0.00
|2007.08.10 10:56
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|801018
|PipMaker v9
|47654101
|2007.08.10 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:56
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47662252
|2007.08.10 10:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 10:58
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47660194
|2007.08.10 10:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:14
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47662001
|2007.08.10 10:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.69
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:50
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47678492
|2007.08.10 11:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.58
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:50
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|47667070
|2007.08.10 11:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|801014
|PipMaker v9
|47676558
|2007.08.10 11:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|47675565
|2007.08.10 11:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|2.0175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|PipMaker v9
|47674283
|2007.08.10 11:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:54
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47659124
|2007.08.10 10:47
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|801017
|PipMaker v9
|47679039
|2007.08.10 11:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2007.08.10 11:58
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|801018
|PipMaker v9
|47681811
|2007.08.10 11:55
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 11:59
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47682020
|2007.08.10 11:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.41
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:00
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|47624687
|2007.08.10 07:47
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:08
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801017
|PipMaker v9
|47654580
|2007.08.10 10:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:08
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47689624
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:15
|1.3652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47691552
|2007.08.10 12:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|801017
|PipMaker v9
|47689472
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|801017
|PipMaker v9
|47683645
|2007.08.10 11:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.59
|801018
|PipMaker v9
|47698363
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|801018
|PipMaker v9
|47692858
|2007.08.10 12:19
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.62
|0.00
|0.00
|2007.08.10 12:37
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|47686428
|2007.08.10 12:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0157
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:37
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801014
|PipMaker v9
|47699189
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47698073
|2007.08.10 12:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|47666434
|2007.08.10 11:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3651
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3668
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801011
|PipMaker v9
|47694294
|2007.08.10 12:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v9
|47698912
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:38
|1.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|801011
|PipMaker v9
|47702913
|2007.08.10 12:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:48
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47702336
|2007.08.10 12:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 12:48
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47703383
|2007.08.10 12:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:09
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47689796
|2007.08.10 12:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:09
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|47712168
|2007.08.10 13:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:28
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47706512
|2007.08.10 13:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:31
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47705639
|2007.08.10 13:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:33
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47703341
|2007.08.10 12:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 13:33
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47689389
|2007.08.10 12:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.40
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|801018
|PipMaker v9
|47709724
|2007.08.10 13:21
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|801018
|PipMaker v9
|47711020
|2007.08.10 13:23
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.10 13:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|801018
|PipMaker v9
|47662788
|2007.08.10 10:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|801014
|PipMaker v9
|47719336
|2007.08.10 14:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47723356
|2007.08.10 14:16
|sell
|0.07
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:20
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|801014
|PipMaker v9
|47691578
|2007.08.10 12:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.51
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.15
|801018
|PipMaker v9
|47717424
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|801018
|PipMaker v9
|47722960
|2007.08.10 14:15
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.95
|0.00
|0.00
|2007.08.10 14:34
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|801018
|PipMaker v9
|47719880
|2007.08.10 14:03
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 14:50
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v9
|47715610
|2007.08.10 13:44
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0178
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|801014
|PipMaker v9
|47718297
|2007.08.10 14:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|801014
|PipMaker v9
|47725075
|2007.08.10 14:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 15:01
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|47609263
|2007.08.10 06:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.31
|801017
|PipMaker v9
|47729863
|2007.08.10 15:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:25
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|801017
|PipMaker v9
|47717134
|2007.08.10 13:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0237
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.60
|801014
|PipMaker v9
|47742755
|2007.08.10 16:15
|sell
|0.07
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|801014
|PipMaker v9
|47745852
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0265
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:27
|2.0238
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|801014
|PipMaker v9
|47692552
|2007.08.10 12:19
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|801011
|PipMaker v9
|47745525
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801011
|PipMaker v9
|47738232
|2007.08.10 16:07
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 16:28
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801011
|PipMaker v9
|47704270
|2007.08.10 12:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.62
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.02
|801018
|PipMaker v9
|47750022
|2007.08.10 16:24
|sell
|0.11
|usdjpy
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|22.29
|801018
|PipMaker v9
|47745750
|2007.08.10 16:20
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.44
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|801018
|PipMaker v9
|47749317
|2007.08.10 16:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|0.00
|0.00
|2007.08.10 16:38
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|801018
|PipMaker v9
|47716271
|2007.08.10 13:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.73
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.57
|801018
|PipMaker v9
|47758876
|2007.08.10 16:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|14.89
|801018
|PipMaker v9
|47743143
|2007.08.10 16:16
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.10 17:47
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|801018
|PipMaker v9
|47756732
|2007.08.10 16:31
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801014
|PipMaker v9
|47730964
|2007.08.10 15:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|801014
|PipMaker v9
|47739822
|2007.08.10 16:09
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801014
|PipMaker v9
|47736906
|2007.08.10 16:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 17:55
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47772572
|2007.08.10 18:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0243
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:00
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|47771963
|2007.08.10 18:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0233
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:03
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47771489
|2007.08.10 18:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0222
|0.0000
|0.0000
|2007.08.10 19:03
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|47727582
|2007.08.10 14:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.84
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-0.57
|-18.25
|801018
|PipMaker v9
|47778267
|2007.08.10 19:33
|sell
|0.09
|usdjpy
|118.62
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.29
|18.25
|801018
|PipMaker v9
|47777516
|2007.08.10 19:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.51
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.14
|8.79
|801018
|PipMaker v9
|47772936
|2007.08.10 18:21
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.41
|0.00
|0.00
|2007.08.12 22:01
|118.38
|0.00
|0.00
|-1.00
|1.77
|801018
|PipMaker v9
|47714036
|2007.08.10 13:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:03
|1.3688
|0.00
|0.00
|0.16
|-4.80
|801011
|PipMaker v9
|47767404
|2007.08.10 17:40
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:04
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.27
|7.00
|801011
|PipMaker v9
|47763385
|2007.08.10 17:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 22:04
|1.3689
|0.00
|0.00
|0.22
|1.60
|801011
|PipMaker v9
|47787253
|2007.08.12 22:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 23:10
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47776133
|2007.08.10 19:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.12 23:10
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.01
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|47731981
|2007.08.10 15:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:49
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|47806661
|2007.08.13 02:21
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0251
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:49
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47801944
|2007.08.13 01:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0241
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 03:50
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801014
|PipMaker v9
|47796572
|2007.08.13 00:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 04:14
|2.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47787159
|2007.08.12 22:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:21
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|47796297
|2007.08.13 00:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:21
|1.3692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47815582
|2007.08.13 04:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 05:50
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47826213
|2007.08.13 06:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0242
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:45
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47768249
|2007.08.10 17:46
|buy
|0.06
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:46
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.53
|15.99
|801017
|PipMaker v9
|47746405
|2007.08.10 16:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:46
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.18
|3.50
|801017
|PipMaker v9
|47820277
|2007.08.13 05:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:48
|1.3684
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47825757
|2007.08.13 06:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0230
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 06:56
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47717171
|2007.08.10 13:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3682
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:04
|1.3674
|0.00
|0.00
|0.22
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47795698
|2007.08.13 00:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0220
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:08
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47831566
|2007.08.13 07:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0209
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:11
|2.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47832093
|2007.08.13 07:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:11
|2.0203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|PipMaker v9
|47785441
|2007.08.12 22:21
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.39
|0.00
|0.00
|2007.08.13 07:12
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|801018
|PipMaker v9
|47770864
|2007.08.10 18:00
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.13 07:12
|118.09
|0.00
|0.00
|-0.86
|9.65
|801018
|PipMaker v9
|47834434
|2007.08.13 07:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0193
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:20
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47830925
|2007.08.13 07:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3672
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47835229
|2007.08.13 07:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3661
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 07:28
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|47837553
|2007.08.13 07:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:19
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|47839147
|2007.08.13 07:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0172
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:19
|2.0169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|47842846
|2007.08.13 07:44
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3669
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:20
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47849060
|2007.08.13 08:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 08:38
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|47846564
|2007.08.13 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:11
|2.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47848632
|2007.08.13 08:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:11
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47853131
|2007.08.13 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:17
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|47854132
|2007.08.13 09:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:17
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|47843912
|2007.08.13 07:56
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.28
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:39
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801018
|PipMaker v9
|47741247
|2007.08.10 16:13
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.17
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:39
|118.06
|0.00
|0.00
|-1.00
|6.52
|801018
|PipMaker v9
|47738651
|2007.08.10 16:07
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.06
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:40
|117.99
|0.00
|0.00
|-0.86
|3.56
|801018
|PipMaker v9
|47856442
|2007.08.13 09:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:44
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|47839721
|2007.08.13 07:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:44
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47860967
|2007.08.13 09:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.06
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:45
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801018
|PipMaker v9
|47855254
|2007.08.13 09:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:49
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|47856403
|2007.08.13 09:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0103
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 09:50
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|47729893
|2007.08.10 15:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.95
|0.00
|0.00
|2007.08.13 09:53
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47864236
|2007.08.13 09:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.85
|0.00
|0.00
|2007.08.13 10:15
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47868485
|2007.08.13 10:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.74
|0.00
|0.00
|2007.08.13 10:15
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|47870939
|2007.08.13 10:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:01
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47863249
|2007.08.13 09:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|801014
|PipMaker v9
|47877156
|2007.08.13 11:20
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|47873788
|2007.08.13 10:58
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 11:33
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|47869024
|2007.08.13 10:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.71
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|801018
|PipMaker v9
|47878500
|2007.08.13 11:25
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|801018
|PipMaker v9
|47877732
|2007.08.13 11:24
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.08.13 11:41
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|801018
|PipMaker v9
|47882670
|2007.08.13 12:10
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 12:30
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47887103
|2007.08.13 12:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 13:38
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47869377
|2007.08.13 10:19
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.81
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|801018
|PipMaker v9
|47891931
|2007.08.13 13:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|801018
|PipMaker v9
|47886358
|2007.08.13 12:31
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 13:50
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|801018
|PipMaker v9
|47869858
|2007.08.13 10:23
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0104
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|801014
|PipMaker v9
|47885150
|2007.08.13 12:24
|sell
|0.06
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|47882140
|2007.08.13 12:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801014
|PipMaker v9
|47861579
|2007.08.13 09:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:06
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47695464
|2007.08.10 12:26
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:07
|1.2041
|0.00
|0.00
|-0.28
|-24.17
|801017
|PipMaker v9
|47725524
|2007.08.10 14:26
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:10
|1.2044
|0.00
|0.00
|-0.38
|-29.89
|801017
|PipMaker v9
|47750066
|2007.08.10 16:24
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.27
|11.21
|801017
|PipMaker v9
|47750845
|2007.08.10 16:25
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.36
|10.96
|801017
|PipMaker v9
|47903546
|2007.08.13 14:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|801017
|PipMaker v9
|47751469
|2007.08.10 16:25
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:11
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.45
|9.14
|801017
|PipMaker v9
|47902510
|2007.08.13 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:49
|1.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47880002
|2007.08.13 11:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:50
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47914130
|2007.08.13 14:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:56
|1.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|PipMaker v9
|47911793
|2007.08.13 14:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 14:56
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|47921076
|2007.08.13 15:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 15:59
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|47919345
|2007.08.13 15:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 16:53
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47874978
|2007.08.13 11:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.92
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|801018
|PipMaker v9
|47923863
|2007.08.13 15:32
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|801018
|PipMaker v9
|47909120
|2007.08.13 14:22
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 17:22
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|801018
|PipMaker v9
|47922727
|2007.08.13 15:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 17:35
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|47918963
|2007.08.13 15:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 17:35
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|47933134
|2007.08.13 17:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:02
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47935655
|2007.08.13 18:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 20:03
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|47936304
|2007.08.13 18:24
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.37
|0.00
|0.00
|2007.08.13 21:30
|118.20
|0.00
|0.00
|-0.72
|7.19
|801018
|PipMaker v9
|47933047
|2007.08.13 17:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 21:33
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.01
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47882444
|2007.08.13 12:09
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.13 21:42
|118.15
|0.00
|0.00
|-0.86
|5.59
|801018
|PipMaker v9
|47955223
|2007.08.13 22:24
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|0.0000
|2007.08.13 23:34
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47872377
|2007.08.13 10:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 00:11
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.01
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47955751
|2007.08.13 22:37
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:13
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|801018
|PipMaker v9
|47880659
|2007.08.13 11:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.15
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:22
|118.07
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47875702
|2007.08.13 11:05
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 00:41
|117.96
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.39
|801018
|PipMaker v9
|47964736
|2007.08.14 00:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.94
|0.00
|0.00
|2007.08.14 01:15
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|801018
|PipMaker v9
|47965203
|2007.08.14 00:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 01:21
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47978292
|2007.08.14 03:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 03:51
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|47975134
|2007.08.14 02:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 05:23
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47988972
|2007.08.14 06:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0132
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:43
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801014
|PipMaker v9
|47984928
|2007.08.14 05:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:53
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|47971722
|2007.08.14 01:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0118
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:53
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47915995
|2007.08.13 14:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:57
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47961816
|2007.08.14 00:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 06:58
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|47976693
|2007.08.14 03:05
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 07:09
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|47993538
|2007.08.14 06:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0093
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:43
|2.0077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|47994009
|2007.08.14 06:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:49
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|47997867
|2007.08.14 07:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0082
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:51
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48004617
|2007.08.14 07:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:55
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|801011
|PipMaker v9
|48007686
|2007.08.14 07:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3576
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 07:55
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v9
|48016120
|2007.08.14 08:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:30
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|801014
|PipMaker v9
|48004472
|2007.08.14 07:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0069
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:30
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|801014
|PipMaker v9
|48020512
|2007.08.14 08:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:32
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|48021701
|2007.08.14 08:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0026
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 08:33
|2.0012
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48022992
|2007.08.14 08:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0014
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:08
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|801014
|PipMaker v9
|48032998
|2007.08.14 09:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0010
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:16
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48026213
|2007.08.14 08:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9998
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 09:22
|1.9985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48034436
|2007.08.14 09:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48046255
|2007.08.14 10:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|48041567
|2007.08.14 10:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:07
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48040349
|2007.08.14 10:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:11
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48050101
|2007.08.14 11:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 11:37
|2.0011
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|48049133
|2007.08.14 11:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:20
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48048784
|2007.08.14 11:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:32
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48053446
|2007.08.14 12:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:33
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|47729169
|2007.08.10 15:01
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2107
|0.00
|0.00
|-0.94
|-58.64
|801017
|PipMaker v9
|47914166
|2007.08.13 14:54
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.27
|9.91
|801017
|PipMaker v9
|47905609
|2007.08.13 14:08
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.45
|25.61
|801017
|PipMaker v9
|48012888
|2007.08.14 08:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|801017
|PipMaker v9
|47908434
|2007.08.13 14:19
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.18
|8.59
|801017
|PipMaker v9
|48007528
|2007.08.14 07:51
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|9.91
|801017
|PipMaker v9
|48037018
|2007.08.14 09:36
|buy
|0.06
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|801017
|PipMaker v9
|48062047
|2007.08.14 12:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 12:50
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|47968658
|2007.08.14 01:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.28
|801018
|PipMaker v9
|48065791
|2007.08.14 12:57
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.48
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|10.82
|801018
|PipMaker v9
|48030234
|2007.08.14 08:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|118.38
|0.00
|0.00
|2007.08.14 13:49
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|801018
|PipMaker v9
|48072235
|2007.08.14 13:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 14:05
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48029375
|2007.08.14 08:51
|sell
|0.06
|usdjpy
|118.26
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:30
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|801018
|PipMaker v9
|48026072
|2007.08.14 08:39
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.16
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:37
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|801018
|PipMaker v9
|48015581
|2007.08.14 08:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 14:52
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|801018
|PipMaker v9
|48018646
|2007.08.14 08:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 14:58
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48000758
|2007.08.14 07:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 15:09
|117.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|801018
|PipMaker v9
|48097103
|2007.08.14 15:42
|sell
|0.03
|gbpusd
|2.0007
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 16:00
|1.9998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48093488
|2007.08.14 15:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 16:09
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48088100
|2007.08.14 15:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|801018
|PipMaker v9
|48099247
|2007.08.14 15:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|118.19
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|801018
|PipMaker v9
|48098014
|2007.08.14 15:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.05
|0.00
|0.00
|2007.08.14 16:54
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48111404
|2007.08.14 16:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|118.04
|0.00
|0.00
|2007.08.14 17:16
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|801018
|PipMaker v9
|48093069
|2007.08.14 15:17
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 17:46
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|801018
|PipMaker v9
|48010562
|2007.08.14 07:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:49
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48036040
|2007.08.14 09:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:54
|1.9986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48122424
|2007.08.14 17:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.9972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48119738
|2007.08.14 17:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 17:55
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v9
|48138474
|2007.08.14 18:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 18:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48144827
|2007.08.14 19:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.93
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|801018
|PipMaker v9
|48116913
|2007.08.14 17:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.83
|0.00
|0.00
|2007.08.14 19:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48143218
|2007.08.14 19:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9984
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:52
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48124240
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:56
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48130975
|2007.08.14 18:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 20:56
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v9
|48129723
|2007.08.14 18:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.72
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:16
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.72
|801018
|PipMaker v9
|48152988
|2007.08.14 20:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.61
|0.00
|0.00
|2007.08.14 22:16
|117.57
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48124031
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9973
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48159550
|2007.08.14 21:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 22:38
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48166774
|2007.08.14 22:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.53
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|48170321
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.42
|0.00
|0.00
|2007.08.14 23:10
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|48173056
|2007.08.14 22:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|0.0000
|2007.08.14 23:15
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48170567
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:35
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48180598
|2007.08.15 00:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 00:35
|1.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48178753
|2007.08.15 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.56
|0.00
|0.00
|2007.08.15 00:37
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|801018
|PipMaker v9
|47780712
|2007.08.12 22:00
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2118
|0.00
|0.00
|-0.94
|-55.70
|801017
|PipMaker v9
|47802644
|2007.08.13 01:39
|sell
|0.06
|usdchf
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2118
|0.00
|0.00
|-1.12
|-61.89
|801017
|PipMaker v9
|48063432
|2007.08.14 12:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.18
|1.32
|801017
|PipMaker v9
|48064556
|2007.08.14 12:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.33
|801017
|PipMaker v9
|48080426
|2007.08.14 14:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.36
|6.60
|801017
|PipMaker v9
|48088506
|2007.08.14 15:02
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 01:08
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.45
|12.38
|801017
|PipMaker v9
|48157838
|2007.08.14 20:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:22
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48188855
|2007.08.15 01:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:22
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48182320
|2007.08.15 00:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:23
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48194271
|2007.08.15 02:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 03:23
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48176810
|2007.08.14 23:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.45
|0.00
|0.00
|2007.08.15 03:31
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|801018
|PipMaker v9
|48174978
|2007.08.14 23:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.35
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|801018
|PipMaker v9
|48201312
|2007.08.15 03:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:18
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|801018
|PipMaker v9
|48197146
|2007.08.15 03:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:18
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48205381
|2007.08.15 04:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:18
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|48206613
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.15
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:28
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|48208946
|2007.08.15 04:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:28
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|801018
|PipMaker v9
|48196478
|2007.08.15 03:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:39
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48214973
|2007.08.15 04:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:39
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|48206927
|2007.08.15 04:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9907
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:47
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48218186
|2007.08.15 04:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 04:47
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|801014
|PipMaker v9
|48216359
|2007.08.15 04:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.08.15 04:49
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|801018
|PipMaker v9
|48230949
|2007.08.15 05:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:23
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48219156
|2007.08.15 04:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 05:38
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801011
|PipMaker v9
|48225105
|2007.08.15 04:56
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:05
|117.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|801018
|PipMaker v9
|48214150
|2007.08.15 04:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:08
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|801018
|PipMaker v9
|48236166
|2007.08.15 05:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:14
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48222419
|2007.08.15 04:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:15
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|48223901
|2007.08.15 04:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 06:15
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801014
|PipMaker v9
|48212866
|2007.08.15 04:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.96
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:15
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|801018
|PipMaker v9
|48250287
|2007.08.15 06:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:15
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|801018
|PipMaker v9
|48267895
|2007.08.15 06:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:50
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|801018
|PipMaker v9
|48251980
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2007.08.15 06:50
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801018
|PipMaker v9
|48255294
|2007.08.15 06:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|801014
|PipMaker v9
|48268776
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|48268525
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:02
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|48259916
|2007.08.15 06:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48268959
|2007.08.15 06:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|48260705
|2007.08.15 06:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 07:03
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|801011
|PipMaker v9
|48252126
|2007.08.15 06:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|801014
|PipMaker v9
|48289800
|2007.08.15 07:43
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801014
|PipMaker v9
|48288927
|2007.08.15 07:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48276897
|2007.08.15 07:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:00
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801011
|PipMaker v9
|48254042
|2007.08.15 06:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.63
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.25
|801018
|PipMaker v9
|48287106
|2007.08.15 07:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|801018
|PipMaker v9
|48273608
|2007.08.15 06:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 08:12
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|801018
|PipMaker v9
|48288399
|2007.08.15 07:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:30
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48284736
|2007.08.15 07:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:31
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48277524
|2007.08.15 07:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 08:34
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48300771
|2007.08.15 08:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:00
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|801018
|PipMaker v9
|48297739
|2007.08.15 08:12
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:03
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|801018
|PipMaker v9
|48303943
|2007.08.15 08:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 09:04
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48314915
|2007.08.15 09:33
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 09:54
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|801018
|PipMaker v9
|48318254
|2007.08.15 09:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|801014
|PipMaker v9
|48317721
|2007.08.15 09:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:13
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48295830
|2007.08.15 08:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 10:25
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48329161
|2007.08.15 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48315494
|2007.08.15 09:37
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:28
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48302714
|2007.08.15 08:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:36
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48242329
|2007.08.15 05:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:51
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48341092
|2007.08.15 11:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 11:51
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48344636
|2007.08.15 11:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 11:55
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|801018
|PipMaker v9
|48351341
|2007.08.15 12:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:52
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48345214
|2007.08.15 11:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:53
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48350163
|2007.08.15 12:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 12:53
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48349981
|2007.08.15 12:08
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 12:57
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|801018
|PipMaker v9
|48369726
|2007.08.15 13:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:39
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48346639
|2007.08.15 11:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:39
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|48335347
|2007.08.15 11:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.63
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|801018
|PipMaker v9
|48367614
|2007.08.15 13:08
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.85
|801018
|PipMaker v9
|48366524
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:41
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|801018
|PipMaker v9
|48362027
|2007.08.15 12:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|801014
|PipMaker v9
|48341494
|2007.08.15 11:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|801014
|PipMaker v9
|48366539
|2007.08.15 13:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.40
|801014
|PipMaker v9
|48373925
|2007.08.15 13:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|801014
|PipMaker v9
|48365287
|2007.08.15 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801011
|PipMaker v9
|48377377
|2007.08.15 13:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|801014
|PipMaker v9
|48384822
|2007.08.15 13:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9943
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|801014
|PipMaker v9
|48374609
|2007.08.15 13:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|801011
|PipMaker v9
|48382005
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v9
|48384640
|2007.08.15 13:57
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801011
|PipMaker v9
|48384024
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:58
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|801014
|PipMaker v9
|48272042
|2007.08.15 06:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.73
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|801018
|PipMaker v9
|48383870
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.44
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|801018
|PipMaker v9
|48383336
|2007.08.15 13:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.30
|0.00
|0.00
|2007.08.15 13:59
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|801018
|PipMaker v9
|48379785
|2007.08.15 13:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 13:59
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|48389618
|2007.08.15 14:01
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:03
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48400449
|2007.08.15 14:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:36
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48403875
|2007.08.15 14:31
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:36
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|801014
|PipMaker v9
|48399392
|2007.08.15 14:24
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:39
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48392328
|2007.08.15 14:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48396551
|2007.08.15 14:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48391730
|2007.08.15 14:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:43
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48375447
|2007.08.15 13:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|801018
|PipMaker v9
|48400983
|2007.08.15 14:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 14:46
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|801018
|PipMaker v9
|48411052
|2007.08.15 14:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48409926
|2007.08.15 14:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 14:59
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48422775
|2007.08.15 15:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 15:35
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48420159
|2007.08.15 15:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 15:50
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48376649
|2007.08.15 13:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|801018
|PipMaker v9
|48423963
|2007.08.15 15:33
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|801018
|PipMaker v9
|48393940
|2007.08.15 14:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.08.15 15:51
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|801018
|PipMaker v9
|48429750
|2007.08.15 16:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:30
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48429259
|2007.08.15 16:12
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:30
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48378661
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:46
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801011
|PipMaker v9
|48418867
|2007.08.15 15:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:48
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48416302
|2007.08.15 15:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 16:48
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|48444117
|2007.08.15 17:42
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:04
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48379343
|2007.08.15 13:53
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:15
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|801018
|PipMaker v9
|48444619
|2007.08.15 17:44
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.50
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:15
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|801018
|PipMaker v9
|48434555
|2007.08.15 16:46
|sell
|0.05
|usdjpy
|117.39
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:15
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|801018
|PipMaker v9
|48447181
|2007.08.15 17:53
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 18:27
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|801014
|PipMaker v9
|48429662
|2007.08.15 16:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:47
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|801018
|PipMaker v9
|48381492
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.06
|usdjpy
|117.17
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:47
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|801018
|PipMaker v9
|48458159
|2007.08.15 18:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.07
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:59
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|801018
|PipMaker v9
|48459829
|2007.08.15 18:50
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.96
|0.00
|0.00
|2007.08.15 18:59
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|48442612
|2007.08.15 17:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:12
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48439951
|2007.08.15 17:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9931
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:23
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48435911
|2007.08.15 16:50
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:23
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|48433804
|2007.08.15 16:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:24
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48467065
|2007.08.15 19:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 19:24
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v9
|48462963
|2007.08.15 18:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.91
|0.00
|0.00
|2007.08.15 19:52
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801018
|PipMaker v9
|48466227
|2007.08.15 19:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.80
|0.00
|0.00
|2007.08.15 19:52
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|48483270
|2007.08.15 20:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2007.08.15 20:42
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|801018
|PipMaker v9
|48378615
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 20:48
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801014
|PipMaker v9
|48475652
|2007.08.15 19:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2007.08.15 20:59
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801018
|PipMaker v9
|48487660
|2007.08.15 20:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.64
|0.00
|0.00
|2007.08.15 20:59
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|801018
|PipMaker v9
|48486267
|2007.08.15 20:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:02
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.02
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48487106
|2007.08.15 20:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:02
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|48469901
|2007.08.15 19:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:03
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.32
|2.20
|801011
|PipMaker v9
|48489180
|2007.08.15 20:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:03
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.32
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48492487
|2007.08.15 21:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:21
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48497330
|2007.08.15 21:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:22
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801011
|PipMaker v9
|48492546
|2007.08.15 21:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2007.08.15 21:22
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48491214
|2007.08.15 20:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.59
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:33
|116.41
|0.00
|0.00
|-0.86
|3.09
|801018
|PipMaker v9
|48499519
|2007.08.15 21:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.47
|0.00
|0.00
|2007.08.15 21:33
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801018
|PipMaker v9
|48523375
|2007.08.15 23:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:18
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48499126
|2007.08.15 21:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:25
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48505381
|2007.08.15 21:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9862
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:28
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|48533043
|2007.08.16 00:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:39
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48499668
|2007.08.15 21:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:42
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48534062
|2007.08.16 00:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 00:42
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48547594
|2007.08.16 01:21
|sell
|0.06
|usdjpy
|116.68
|0.00
|0.00
|2007.08.16 01:35
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|801018
|PipMaker v9
|48511235
|2007.08.15 22:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.25
|0.00
|0.00
|2007.08.16 01:35
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.81
|801018
|PipMaker v9
|48536497
|2007.08.16 00:42
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.58
|0.00
|0.00
|2007.08.16 01:35
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|801018
|PipMaker v9
|48526988
|2007.08.16 00:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.47
|0.00
|0.00
|2007.08.16 02:06
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|801018
|PipMaker v9
|48531156
|2007.08.16 00:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:06
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48565014
|2007.08.16 02:54
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:06
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48556451
|2007.08.16 02:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:06
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48536054
|2007.08.16 00:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:11
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|48545224
|2007.08.16 01:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3401
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:11
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|48558231
|2007.08.16 02:17
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.47
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|801018
|PipMaker v9
|48503603
|2007.08.15 21:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.36
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|801018
|PipMaker v9
|48550425
|2007.08.16 01:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:13
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48570478
|2007.08.16 03:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.34
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:21
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|801018
|PipMaker v9
|48575422
|2007.08.16 03:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.24
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:21
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|801018
|PipMaker v9
|48569533
|2007.08.16 03:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:22
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48576675
|2007.08.16 03:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.14
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:37
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48580468
|2007.08.16 03:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.01
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:37
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|801018
|PipMaker v9
|48577649
|2007.08.16 03:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:38
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48584463
|2007.08.16 03:34
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:38
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|801014
|PipMaker v9
|48582060
|2007.08.16 03:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:38
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48585364
|2007.08.16 03:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:39
|1.3393
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|801011
|PipMaker v9
|48586320
|2007.08.16 03:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.98
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:40
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|801018
|PipMaker v9
|48576927
|2007.08.16 03:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:40
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48588555
|2007.08.16 03:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.88
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:43
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48590249
|2007.08.16 03:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:55
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|801014
|PipMaker v9
|48598981
|2007.08.16 03:53
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:55
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|801014
|PipMaker v9
|48597434
|2007.08.16 03:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.03
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:55
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|801018
|PipMaker v9
|48597541
|2007.08.16 03:51
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 03:57
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|801014
|PipMaker v9
|48595941
|2007.08.16 03:49
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.92
|0.00
|0.00
|2007.08.16 03:57
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|801018
|PipMaker v9
|48592150
|2007.08.16 03:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.71
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:03
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|801018
|PipMaker v9
|48603789
|2007.08.16 04:01
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.04
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:03
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|801018
|PipMaker v9
|48603029
|2007.08.16 04:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.94
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:03
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|801018
|PipMaker v9
|48588769
|2007.08.16 03:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:47
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|801014
|PipMaker v9
|48618953
|2007.08.16 04:41
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:47
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|801014
|PipMaker v9
|48616797
|2007.08.16 04:39
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:47
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|801014
|PipMaker v9
|48570719
|2007.08.16 03:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:48
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801011
|PipMaker v9
|48619855
|2007.08.16 04:42
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:48
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801011
|PipMaker v9
|48613115
|2007.08.16 04:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 04:48
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v9
|48593325
|2007.08.16 03:44
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.81
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:49
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|801018
|PipMaker v9
|48617607
|2007.08.16 04:40
|sell
|0.06
|usdjpy
|116.28
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:49
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.82
|801018
|PipMaker v9
|48616766
|2007.08.16 04:39
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 04:49
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|801018
|PipMaker v9
|48623614
|2007.08.16 04:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:00
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48608184
|2007.08.16 04:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:00
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|801011
|PipMaker v9
|48614800
|2007.08.16 04:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 05:30
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|801018
|PipMaker v9
|48630760
|2007.08.16 05:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:46
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48628253
|2007.08.16 05:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:46
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|PipMaker v9
|48607716
|2007.08.16 04:12
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:50
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|801014
|PipMaker v9
|48606691
|2007.08.16 04:08
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:50
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|48640682
|2007.08.16 05:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 05:56
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|48645051
|2007.08.16 06:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:16
|1.9843
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|48603586
|2007.08.16 04:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:20
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|48638909
|2007.08.16 05:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:21
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|801018
|PipMaker v9
|48636802
|2007.08.16 05:40
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:24
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48595067
|2007.08.16 03:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:32
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48606097
|2007.08.16 04:06
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:36
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48653895
|2007.08.16 06:41
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:44
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48654472
|2007.08.16 06:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.97
|0.00
|0.00
|2007.08.16 06:50
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48657262
|2007.08.16 06:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 06:56
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|801014
|PipMaker v9
|48652140
|2007.08.16 06:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.85
|0.00
|0.00
|2007.08.16 07:56
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|801018
|PipMaker v9
|48672392
|2007.08.16 07:46
|sell
|0.05
|usdjpy
|116.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 07:56
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|801018
|PipMaker v9
|48664658
|2007.08.16 07:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.07
|0.00
|0.00
|2007.08.16 08:06
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|801018
|PipMaker v9
|48596807
|2007.08.16 03:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|801011
|PipMaker v9
|48675081
|2007.08.16 07:52
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801011
|PipMaker v9
|48669752
|2007.08.16 07:34
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:15
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801011
|PipMaker v9
|48659364
|2007.08.16 06:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:16
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|801014
|PipMaker v9
|48664925
|2007.08.16 07:17
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:16
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|48663575
|2007.08.16 07:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:16
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48679462
|2007.08.16 08:10
|sell
|0.03
|usdjpy
|116.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 08:20
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48681829
|2007.08.16 08:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:23
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48643160
|2007.08.16 06:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:24
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801011
|PipMaker v9
|48687935
|2007.08.16 08:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:48
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|48687596
|2007.08.16 08:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 08:48
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|48657539
|2007.08.16 06:53
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:10
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48685210
|2007.08.16 08:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:43
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|801014
|PipMaker v9
|48695769
|2007.08.16 09:21
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:43
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801014
|PipMaker v9
|48694278
|2007.08.16 09:10
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:43
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|48689654
|2007.08.16 08:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.85
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:44
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|801018
|PipMaker v9
|48697246
|2007.08.16 09:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.74
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:44
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|801018
|PipMaker v9
|48692056
|2007.08.16 08:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:46
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|48688517
|2007.08.16 08:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 09:50
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48703393
|2007.08.16 09:55
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.78
|0.00
|0.00
|2007.08.16 09:58
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|801018
|PipMaker v9
|48699467
|2007.08.16 09:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.67
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:10
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|801018
|PipMaker v9
|48701250
|2007.08.16 09:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.57
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:10
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801018
|PipMaker v9
|48706666
|2007.08.16 10:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.45
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:12
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|801018
|PipMaker v9
|48640368
|2007.08.16 05:52
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:14
|1.3406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|48650665
|2007.08.16 06:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:15
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48707621
|2007.08.16 10:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:15
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|48706982
|2007.08.16 10:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.35
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:27
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|801018
|PipMaker v9
|48708183
|2007.08.16 10:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.24
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:27
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|801018
|PipMaker v9
|48711260
|2007.08.16 10:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:29
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48715661
|2007.08.16 10:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.14
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:30
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|801018
|PipMaker v9
|48710251
|2007.08.16 10:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|48717707
|2007.08.16 10:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.03
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:31
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|801018
|PipMaker v9
|48708336
|2007.08.16 10:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3404
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:32
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801011
|PipMaker v9
|48718353
|2007.08.16 10:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:32
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|801018
|PipMaker v9
|48709108
|2007.08.16 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:33
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|801014
|PipMaker v9
|48720907
|2007.08.16 10:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:33
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801014
|PipMaker v9
|48721674
|2007.08.16 10:32
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.81
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:34
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|801018
|PipMaker v9
|48720837
|2007.08.16 10:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.70
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:34
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|801018
|PipMaker v9
|48724125
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:35
|114.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|801018
|PipMaker v9
|48725494
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.14
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:35
|113.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|801018
|PipMaker v9
|48720556
|2007.08.16 10:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:36
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|48738044
|2007.08.16 10:41
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:44
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|801018
|PipMaker v9
|48735165
|2007.08.16 10:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.10
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:44
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|801018
|PipMaker v9
|48739953
|2007.08.16 10:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 10:46
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|801014
|PipMaker v9
|48727985
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.58
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:58
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.90
|801018
|PipMaker v9
|48751571
|2007.08.16 10:55
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2007.08.16 10:59
|114.49
|0.00
|0.00
|0.00
|21.22
|801018
|PipMaker v9
|48726643
|2007.08.16 10:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.86
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|801018
|PipMaker v9
|48747383
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|801018
|PipMaker v9
|48745167
|2007.08.16 10:48
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.38
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:00
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|801018
|PipMaker v9
|48729362
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:00
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|801014
|PipMaker v9
|48747672
|2007.08.16 10:51
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:00
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|801014
|PipMaker v9
|48747056
|2007.08.16 10:50
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 11:00
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|48756342
|2007.08.16 11:02
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:22
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|801018
|PipMaker v9
|48744271
|2007.08.16 10:47
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.21
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:26
|114.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|801018
|PipMaker v9
|48743185
|2007.08.16 10:46
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:26
|114.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|801018
|PipMaker v9
|48765600
|2007.08.16 11:33
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:47
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|801018
|PipMaker v9
|48765317
|2007.08.16 11:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 11:51
|114.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|801018
|PipMaker v9
|48775298
|2007.08.16 12:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:16
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|801018
|PipMaker v9
|48741658
|2007.08.16 10:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.99
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:35
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.08
|801018
|PipMaker v9
|48786712
|2007.08.16 12:33
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:36
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|801018
|PipMaker v9
|48763721
|2007.08.16 11:28
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.09
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:38
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|801018
|PipMaker v9
|48787264
|2007.08.16 12:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2007.08.16 12:38
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|801018
|PipMaker v9
|48723750
|2007.08.16 10:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:08
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|801014
|PipMaker v9
|48792259
|2007.08.16 12:49
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 13:08
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|801014
|PipMaker v9
|48792470
|2007.08.16 12:50
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.68
|0.00
|0.00
|2007.08.16 13:18
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|801018
|PipMaker v9
|48789910
|2007.08.16 12:40
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2007.08.16 13:18
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|801018
|PipMaker v9
|48728432
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|801011
|PipMaker v9
|48784138
|2007.08.16 12:31
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v9
|48791198
|2007.08.16 12:44
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|801011
|PipMaker v9
|48773815
|2007.08.16 11:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.20
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|801018
|PipMaker v9
|48800951
|2007.08.16 13:31
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|801018
|PipMaker v9
|48798551
|2007.08.16 13:21
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|801018
|PipMaker v9
|48784989
|2007.08.16 12:32
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.46
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:18
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|801018
|PipMaker v9
|48781419
|2007.08.16 12:26
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.33
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:20
|114.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|801018
|PipMaker v9
|48739030
|2007.08.16 10:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:23
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|801014
|PipMaker v9
|48744353
|2007.08.16 10:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:24
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|801014
|PipMaker v9
|48798087
|2007.08.16 13:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:24
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|24.80
|801014
|PipMaker v9
|48813109
|2007.08.16 14:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.22
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:24
|114.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|801018
|PipMaker v9
|48813865
|2007.08.16 14:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.11
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:24
|114.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801018
|PipMaker v9
|48784668
|2007.08.16 12:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9849
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:26
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|801014
|PipMaker v9
|48774887
|2007.08.16 12:03
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:29
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|801014
|PipMaker v9
|48816161
|2007.08.16 14:26
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.16 14:30
|114.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|801018
|PipMaker v9
|48772132
|2007.08.16 11:53
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:30
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|801014
|PipMaker v9
|48818797
|2007.08.16 14:39
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:57
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48819499
|2007.08.16 14:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 14:57
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48820816
|2007.08.16 14:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:16
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|801018
|PipMaker v9
|48824010
|2007.08.16 15:05
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:20
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48766368
|2007.08.16 11:34
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:25
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|801011
|PipMaker v9
|48828619
|2007.08.16 15:32
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:36
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|801018
|PipMaker v9
|48818197
|2007.08.16 14:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:49
|114.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|801018
|PipMaker v9
|48815369
|2007.08.16 14:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.12
|0.00
|0.00
|2007.08.16 15:50
|114.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|801018
|PipMaker v9
|48831305
|2007.08.16 15:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:57
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|48829599
|2007.08.16 15:39
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:57
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48828050
|2007.08.16 15:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 15:57
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48814772
|2007.08.16 14:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.02
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:02
|113.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|801018
|PipMaker v9
|48834130
|2007.08.16 16:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.91
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:05
|113.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|801018
|PipMaker v9
|48836385
|2007.08.16 16:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.80
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:07
|113.68
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|801018
|PipMaker v9
|48833320
|2007.08.16 15:58
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:09
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|801014
|PipMaker v9
|48739727
|2007.08.16 10:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:11
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801011
|PipMaker v9
|48837730
|2007.08.16 16:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.69
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:13
|113.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|801018
|PipMaker v9
|48762080
|2007.08.16 11:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9817
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:13
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48846381
|2007.08.16 16:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.50
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:36
|113.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|801018
|PipMaker v9
|48840543
|2007.08.16 16:13
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.39
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:37
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|801018
|PipMaker v9
|48849397
|2007.08.16 16:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.26
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:40
|113.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|801018
|PipMaker v9
|48838581
|2007.08.16 16:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.15
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:41
|113.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|801018
|PipMaker v9
|48850608
|2007.08.16 16:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.05
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:42
|112.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|801018
|PipMaker v9
|48851178
|2007.08.16 16:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.94
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:42
|112.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|801018
|PipMaker v9
|48843028
|2007.08.16 16:16
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:42
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48841063
|2007.08.16 16:13
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:43
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|48841471
|2007.08.16 16:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:43
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48852007
|2007.08.16 16:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.79
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:44
|112.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|801018
|PipMaker v9
|48852464
|2007.08.16 16:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.66
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:44
|112.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|801018
|PipMaker v9
|48854234
|2007.08.16 16:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.59
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:52
|112.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|801018
|PipMaker v9
|48858791
|2007.08.16 16:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.49
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:52
|112.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|801018
|PipMaker v9
|48859931
|2007.08.16 16:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.39
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:55
|112.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|801018
|PipMaker v9
|48860821
|2007.08.16 16:53
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:55
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48861388
|2007.08.16 16:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.25
|0.00
|0.00
|2007.08.16 16:55
|112.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|801018
|PipMaker v9
|48839579
|2007.08.16 16:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 16:58
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|48866404
|2007.08.16 17:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:08
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|801014
|PipMaker v9
|48868779
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:08
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801014
|PipMaker v9
|48868331
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:08
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|801014
|PipMaker v9
|48867865
|2007.08.16 17:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:12
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48863403
|2007.08.16 16:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.03
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:22
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.07
|801018
|PipMaker v9
|48874595
|2007.08.16 17:18
|sell
|0.09
|usdjpy
|112.90
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:22
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|801018
|PipMaker v9
|48871814
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.76
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:22
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|801018
|PipMaker v9
|48864150
|2007.08.16 16:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48875244
|2007.08.16 17:19
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|801014
|PipMaker v9
|48873979
|2007.08.16 17:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:23
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48872257
|2007.08.16 17:13
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:28
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|801014
|PipMaker v9
|48862187
|2007.08.16 16:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.14
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:34
|112.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|801018
|PipMaker v9
|48871141
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.52
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:34
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|801018
|PipMaker v9
|48871460
|2007.08.16 17:12
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.66
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:34
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|801018
|PipMaker v9
|48883161
|2007.08.16 17:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:45
|1.3393
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801011
|PipMaker v9
|48884313
|2007.08.16 17:39
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:45
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|48883777
|2007.08.16 17:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 17:45
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48867003
|2007.08.16 17:03
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.25
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:46
|112.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.09
|801018
|PipMaker v9
|48885867
|2007.08.16 17:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.99
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:46
|112.77
|0.00
|0.00
|0.00
|15.61
|801018
|PipMaker v9
|48884613
|2007.08.16 17:40
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.87
|0.00
|0.00
|2007.08.16 17:46
|112.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|801018
|PipMaker v9
|48867687
|2007.08.16 17:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:02
|112.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.47
|801018
|PipMaker v9
|48891015
|2007.08.16 17:55
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:02
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|801018
|PipMaker v9
|48890336
|2007.08.16 17:54
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:02
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|801018
|PipMaker v9
|48882376
|2007.08.16 17:36
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.50
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:11
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.94
|801018
|PipMaker v9
|48895218
|2007.08.16 18:06
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:11
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|15.58
|801018
|PipMaker v9
|48894903
|2007.08.16 18:05
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:11
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|801018
|PipMaker v9
|48882829
|2007.08.16 17:37
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.61
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:21
|113.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.30
|801018
|PipMaker v9
|48898186
|2007.08.16 18:16
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.41
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:21
|113.16
|0.00
|0.00
|0.00
|19.88
|801018
|PipMaker v9
|48897800
|2007.08.16 18:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.30
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:21
|113.16
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|801018
|PipMaker v9
|48896880
|2007.08.16 18:14
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:21
|113.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|801018
|PipMaker v9
|48901058
|2007.08.16 18:21
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:23
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|801018
|PipMaker v9
|48903806
|2007.08.16 18:29
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.19
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:32
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.22
|801018
|PipMaker v9
|48879271
|2007.08.16 17:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:33
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|48892585
|2007.08.16 17:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:33
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|48897977
|2007.08.16 18:16
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 18:33
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|801014
|PipMaker v9
|48896654
|2007.08.16 18:14
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 18:33
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|801018
|PipMaker v9
|48905801
|2007.08.16 18:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:03
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48897208
|2007.08.16 18:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:03
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48881055
|2007.08.16 17:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 19:05
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48907517
|2007.08.16 18:47
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:07
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|801018
|PipMaker v9
|48905940
|2007.08.16 18:35
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:07
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|801018
|PipMaker v9
|48888897
|2007.08.16 17:48
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:08
|112.83
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|801018
|PipMaker v9
|48888673
|2007.08.16 17:47
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:08
|112.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|801018
|PipMaker v9
|48883600
|2007.08.16 17:38
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.73
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:09
|112.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|801018
|PipMaker v9
|48912557
|2007.08.16 19:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.52
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:40
|113.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.67
|801018
|PipMaker v9
|48919647
|2007.08.16 19:31
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:40
|113.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|801018
|PipMaker v9
|48921062
|2007.08.16 19:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 19:40
|113.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|801018
|PipMaker v9
|48912037
|2007.08.16 19:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.63
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:05
|114.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.36
|801018
|PipMaker v9
|48910950
|2007.08.16 19:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|48929924
|2007.08.16 20:00
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|48932412
|2007.08.16 20:03
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:05
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|801014
|PipMaker v9
|48933094
|2007.08.16 20:04
|sell
|0.18
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:06
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|37.83
|801018
|PipMaker v9
|48914149
|2007.08.16 19:13
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.73
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:06
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.80
|801018
|PipMaker v9
|48932619
|2007.08.16 20:03
|sell
|0.17
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:06
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|801018
|PipMaker v9
|48915169
|2007.08.16 19:15
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:32
|114.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.27
|801018
|PipMaker v9
|48940584
|2007.08.16 20:19
|sell
|0.17
|usdjpy
|114.51
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:32
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|801018
|PipMaker v9
|48940144
|2007.08.16 20:19
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:32
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|801018
|PipMaker v9
|48937112
|2007.08.16 20:13
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.30
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:32
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|801018
|PipMaker v9
|48939416
|2007.08.16 20:18
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:33
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|801014
|PipMaker v9
|48918841
|2007.08.16 19:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:33
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|801014
|PipMaker v9
|48936910
|2007.08.16 20:13
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 20:33
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|801014
|PipMaker v9
|48916181
|2007.08.16 19:17
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.52
|801018
|PipMaker v9
|48931138
|2007.08.16 20:02
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.18
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|40.74
|801018
|PipMaker v9
|48930673
|2007.08.16 20:01
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|22.39
|801018
|PipMaker v9
|48930372
|2007.08.16 20:01
|sell
|0.14
|usdjpy
|113.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 20:56
|113.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|801018
|PipMaker v9
|48921830
|2007.08.16 19:42
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:33
|114.26
|0.00
|0.00
|-0.86
|-63.01
|801018
|PipMaker v9
|48953300
|2007.08.16 21:33
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:33
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|38.07
|801018
|PipMaker v9
|48952817
|2007.08.16 21:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:33
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|22.05
|801018
|PipMaker v9
|48952525
|2007.08.16 21:31
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.16 22:33
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|801018
|PipMaker v9
|48921924
|2007.08.16 19:42
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.92
|0.00
|0.00
|-1.00
|-46.08
|801018
|PipMaker v9
|48951079
|2007.08.16 21:18
|sell
|0.12
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.92
|0.00
|0.00
|0.00
|32.65
|801018
|PipMaker v9
|48949726
|2007.08.16 21:07
|sell
|0.11
|usdjpy
|114.13
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.92
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|801018
|PipMaker v9
|48949201
|2007.08.16 21:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.95
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:02
|113.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|801018
|PipMaker v9
|48922307
|2007.08.16 19:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.29
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:07
|113.63
|0.00
|0.00
|-1.14
|-23.94
|801018
|PipMaker v9
|48928967
|2007.08.16 19:59
|sell
|0.13
|usdjpy
|113.84
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:07
|113.62
|0.00
|0.00
|-1.86
|25.17
|801018
|PipMaker v9
|48925435
|2007.08.16 19:50
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:07
|113.62
|0.00
|0.00
|-1.72
|11.62
|801018
|PipMaker v9
|48735250
|2007.08.16 10:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3388
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.16
|-7.50
|801011
|PipMaker v9
|48959456
|2007.08.16 22:18
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|801011
|PipMaker v9
|48919854
|2007.08.16 19:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.60
|801014
|PipMaker v9
|48957354
|2007.08.16 21:57
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|801014
|PipMaker v9
|48948068
|2007.08.16 20:57
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.16 23:12
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.02
|3.50
|801014
|PipMaker v9
|48925097
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.62
|0.00
|0.00
|2007.08.16 23:12
|113.49
|0.00
|0.00
|-1.57
|12.60
|801018
|PipMaker v9
|48979430
|2007.08.16 23:53
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:34
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801011
|PipMaker v9
|48984203
|2007.08.17 00:19
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:45
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|48977551
|2007.08.16 23:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:45
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|48925155
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9822
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 00:45
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.02
|1.20
|801014
|PipMaker v9
|48988141
|2007.08.17 00:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:02
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801014
|PipMaker v9
|48987106
|2007.08.17 00:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:02
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|48985776
|2007.08.17 00:33
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.98
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:02
|113.68
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|801018
|PipMaker v9
|48978438
|2007.08.16 23:49
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.87
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:03
|113.64
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|801018
|PipMaker v9
|48971668
|2007.08.16 23:16
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.75
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:03
|113.58
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|801018
|PipMaker v9
|48971063
|2007.08.16 23:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.64
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:06
|113.52
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|801018
|PipMaker v9
|48924400
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.51
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:07
|113.46
|0.00
|0.00
|-1.43
|4.41
|801018
|PipMaker v9
|48991117
|2007.08.17 01:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.51
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:14
|113.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|801018
|PipMaker v9
|48923067
|2007.08.16 19:44
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.41
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:15
|113.32
|0.00
|0.00
|-1.29
|7.15
|801018
|PipMaker v9
|48992178
|2007.08.17 01:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.30
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:21
|113.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|801018
|PipMaker v9
|48924253
|2007.08.16 19:49
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 01:21
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.02
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|48993923
|2007.08.17 01:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.14
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:22
|112.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|801018
|PipMaker v9
|48994539
|2007.08.17 01:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.96
|0.00
|0.00
|2007.08.17 01:22
|112.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.84
|801018
|PipMaker v9
|48994684
|2007.08.17 01:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.85
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:38
|113.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|801018
|PipMaker v9
|48999639
|2007.08.17 01:56
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:38
|113.23
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|801018
|PipMaker v9
|48999234
|2007.08.17 01:55
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.28
|0.00
|0.00
|2007.08.17 02:38
|113.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|801018
|PipMaker v9
|48995752
|2007.08.17 01:24
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.17
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:01
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|801018
|PipMaker v9
|48994282
|2007.08.17 01:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:09
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|48995454
|2007.08.17 01:23
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:23
|112.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|801018
|PipMaker v9
|49008607
|2007.08.17 03:26
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.07
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:39
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|801018
|PipMaker v9
|49005970
|2007.08.17 03:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:40
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49006457
|2007.08.17 03:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 03:40
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|49010618
|2007.08.17 03:42
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.06
|0.00
|0.00
|2007.08.17 03:45
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|801018
|PipMaker v9
|48937340
|2007.08.16 20:13
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:03
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.27
|5.50
|801011
|PipMaker v9
|48995270
|2007.08.17 01:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.95
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:08
|112.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|801018
|PipMaker v9
|49014774
|2007.08.17 04:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.85
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:13
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|801018
|PipMaker v9
|49016045
|2007.08.17 04:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.74
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:18
|112.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|801018
|PipMaker v9
|49018203
|2007.08.17 04:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.63
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:18
|112.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|801018
|PipMaker v9
|49016832
|2007.08.17 04:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:19
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49010400
|2007.08.17 03:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 04:20
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|49018647
|2007.08.17 04:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.50
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:20
|112.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|801018
|PipMaker v9
|49022892
|2007.08.17 04:23
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.50
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:24
|112.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|801018
|PipMaker v9
|49023487
|2007.08.17 04:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.52
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:27
|112.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801018
|PipMaker v9
|49019393
|2007.08.17 04:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:32
|112.25
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|801018
|PipMaker v9
|49025423
|2007.08.17 04:33
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:34
|112.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|801018
|PipMaker v9
|49027380
|2007.08.17 04:42
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:44
|112.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|801018
|PipMaker v9
|49024781
|2007.08.17 04:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.27
|0.00
|0.00
|2007.08.17 04:44
|112.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|801018
|PipMaker v9
|49025929
|2007.08.17 04:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.16
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:17
|112.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|801018
|PipMaker v9
|49032041
|2007.08.17 05:05
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.70
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:17
|112.48
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|801018
|PipMaker v9
|49030910
|2007.08.17 05:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:17
|112.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|801018
|PipMaker v9
|49011821
|2007.08.17 03:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:19
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|801014
|PipMaker v9
|49032189
|2007.08.17 05:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|49030821
|2007.08.17 05:03
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:20
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|49039265
|2007.08.17 05:25
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:38
|112.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|801018
|PipMaker v9
|49029958
|2007.08.17 05:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:38
|112.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|801018
|PipMaker v9
|49045393
|2007.08.17 05:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.49
|0.00
|0.00
|2007.08.17 05:54
|112.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|801018
|PipMaker v9
|49039383
|2007.08.17 05:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 05:55
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49030377
|2007.08.17 05:03
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:09
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49026054
|2007.08.17 04:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:26
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|48919140
|2007.08.16 19:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:26
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.22
|0.80
|801011
|PipMaker v9
|49052408
|2007.08.17 06:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:27
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49046988
|2007.08.17 05:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:34
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|49061109
|2007.08.17 06:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9763
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:44
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|49058567
|2007.08.17 06:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:45
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49059062
|2007.08.17 06:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:45
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|PipMaker v9
|49063003
|2007.08.17 06:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:47
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|49065931
|2007.08.17 06:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9724
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:56
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49055556
|2007.08.17 06:26
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:59
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801011
|PipMaker v9
|49060070
|2007.08.17 06:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 06:59
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|49052017
|2007.08.17 06:13
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.59
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:00
|112.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|801018
|PipMaker v9
|49048236
|2007.08.17 06:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:00
|112.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|801018
|PipMaker v9
|49043094
|2007.08.17 05:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:01
|112.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|801018
|PipMaker v9
|49063658
|2007.08.17 06:46
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:02
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49068065
|2007.08.17 06:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:02
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801014
|PipMaker v9
|49069955
|2007.08.17 07:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:03
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49071449
|2007.08.17 07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:03
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|49027657
|2007.08.17 04:44
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.26
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:05
|112.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|801018
|PipMaker v9
|49073254
|2007.08.17 07:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:05
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|801018
|PipMaker v9
|48847555
|2007.08.16 16:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:12
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.16
|3.90
|801011
|PipMaker v9
|49079395
|2007.08.17 07:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.13
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:18
|112.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|801018
|PipMaker v9
|49074249
|2007.08.17 07:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|112.02
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:18
|111.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|801018
|PipMaker v9
|49083536
|2007.08.17 07:22
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:29
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49072472
|2007.08.17 07:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:29
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|49075335
|2007.08.17 07:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:53
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|801014
|PipMaker v9
|49092986
|2007.08.17 07:44
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 07:53
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|801014
|PipMaker v9
|49075090
|2007.08.17 07:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|111.91
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:55
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.20
|801018
|PipMaker v9
|49094386
|2007.08.17 07:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|112.93
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:55
|112.71
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|801018
|PipMaker v9
|49082538
|2007.08.17 07:19
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:56
|112.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|801018
|PipMaker v9
|49091936
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.09
|usdjpy
|112.68
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:56
|112.49
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|801018
|PipMaker v9
|49090715
|2007.08.17 07:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:56
|112.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|801018
|PipMaker v9
|49083104
|2007.08.17 07:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|801018
|PipMaker v9
|49088367
|2007.08.17 07:32
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.35
|801018
|PipMaker v9
|49098094
|2007.08.17 07:56
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|801018
|PipMaker v9
|49086794
|2007.08.17 07:31
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 07:57
|112.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|801018
|PipMaker v9
|49084673
|2007.08.17 07:25
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:11
|112.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.53
|801018
|PipMaker v9
|49101792
|2007.08.17 08:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|112.90
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:11
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|801018
|PipMaker v9
|49100930
|2007.08.17 08:03
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.79
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:11
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6.21
|801018
|PipMaker v9
|49099637
|2007.08.17 07:59
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.69
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:11
|112.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|801018
|PipMaker v9
|49085928
|2007.08.17 07:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:13
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|801014
|PipMaker v9
|49092385
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:13
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|801014
|PipMaker v9
|49091828
|2007.08.17 07:43
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:13
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|49088873
|2007.08.17 07:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 08:16
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|49110991
|2007.08.17 08:34
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:39
|113.28
|0.00
|0.00
|0.00
|21.19
|801018
|PipMaker v9
|49098950
|2007.08.17 07:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|112.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:39
|113.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.89
|801018
|PipMaker v9
|49110597
|2007.08.17 08:33
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 08:39
|113.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|801018
|PipMaker v9
|49099090
|2007.08.17 07:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|112.47
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:04
|113.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.14
|801018
|PipMaker v9
|49119927
|2007.08.17 08:59
|sell
|0.14
|usdjpy
|113.91
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:04
|113.61
|0.00
|0.00
|0.00
|36.97
|801018
|PipMaker v9
|49118772
|2007.08.17 08:58
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.62
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:04
|113.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|801018
|PipMaker v9
|49119209
|2007.08.17 08:58
|sell
|0.13
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:04
|113.61
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|801018
|PipMaker v9
|49099460
|2007.08.17 07:59
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.58
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.91
|801018
|PipMaker v9
|49126708
|2007.08.17 09:15
|sell
|0.12
|usdjpy
|113.70
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|801018
|PipMaker v9
|49122482
|2007.08.17 09:04
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.60
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|801018
|PipMaker v9
|49117427
|2007.08.17 08:56
|sell
|0.11
|usdjpy
|113.47
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:21
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|801018
|PipMaker v9
|49115755
|2007.08.17 08:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.36
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|26.53
|801018
|PipMaker v9
|49108024
|2007.08.17 08:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.25
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:22
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|16.81
|801018
|PipMaker v9
|49087071
|2007.08.17 07:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:25
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|801014
|PipMaker v9
|49120987
|2007.08.17 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:25
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|801014
|PipMaker v9
|49128751
|2007.08.17 09:22
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:25
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|801014
|PipMaker v9
|49102249
|2007.08.17 08:11
|sell
|0.05
|usdjpy
|112.68
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.95
|801018
|PipMaker v9
|49107713
|2007.08.17 08:27
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.94
|0.00
|0.00
|0.00
|14.34
|801018
|PipMaker v9
|49107239
|2007.08.17 08:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:28
|112.94
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|801018
|PipMaker v9
|49076391
|2007.08.17 07:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3381
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:29
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|801011
|PipMaker v9
|49128540
|2007.08.17 09:22
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:29
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|801011
|PipMaker v9
|49122691
|2007.08.17 09:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:29
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801011
|PipMaker v9
|49134712
|2007.08.17 09:34
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.26
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:38
|113.02
|0.00
|0.00
|0.00
|12.74
|801018
|PipMaker v9
|49134529
|2007.08.17 09:34
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:42
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|801018
|PipMaker v9
|49133710
|2007.08.17 09:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 09:42
|112.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|801018
|PipMaker v9
|49104144
|2007.08.17 08:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:47
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|801014
|PipMaker v9
|49137953
|2007.08.17 09:44
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:47
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|801014
|PipMaker v9
|49120301
|2007.08.17 08:59
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:47
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801014
|PipMaker v9
|49080917
|2007.08.17 07:16
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3392
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.10
|801011
|PipMaker v9
|49137344
|2007.08.17 09:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|801011
|PipMaker v9
|49136025
|2007.08.17 09:41
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 09:50
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|801011
|PipMaker v9
|49144350
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.40
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:16
|113.15
|0.00
|0.00
|0.00
|15.47
|801018
|PipMaker v9
|49106330
|2007.08.17 08:25
|sell
|0.06
|usdjpy
|112.79
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:16
|113.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|801018
|PipMaker v9
|49144184
|2007.08.17 10:03
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.29
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:16
|113.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|801018
|PipMaker v9
|49141694
|2007.08.17 09:50
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.18
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:16
|113.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|801018
|PipMaker v9
|49147447
|2007.08.17 10:18
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:26
|113.06
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|801018
|PipMaker v9
|49147209
|2007.08.17 10:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:27
|113.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|801018
|PipMaker v9
|49137195
|2007.08.17 09:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.02
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:27
|113.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801018
|PipMaker v9
|49104328
|2007.08.17 08:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:30
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|801014
|PipMaker v9
|49145635
|2007.08.17 10:09
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:30
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|801014
|PipMaker v9
|49145418
|2007.08.17 10:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 10:30
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|49154489
|2007.08.17 10:54
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.65
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:56
|113.35
|0.00
|0.00
|0.00
|21.17
|801018
|PipMaker v9
|49106723
|2007.08.17 08:26
|sell
|0.07
|usdjpy
|112.90
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:56
|113.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.79
|801018
|PipMaker v9
|49152996
|2007.08.17 10:50
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.40
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:56
|113.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|801018
|PipMaker v9
|49154251
|2007.08.17 10:54
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.52
|0.00
|0.00
|2007.08.17 10:56
|113.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|801018
|PipMaker v9
|49149219
|2007.08.17 10:28
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:19
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|801018
|PipMaker v9
|49155250
|2007.08.17 10:56
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:19
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|801018
|PipMaker v9
|49158381
|2007.08.17 11:13
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:19
|113.27
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|801018
|PipMaker v9
|49152792
|2007.08.17 10:50
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.24
|0.00
|0.00
|2007.08.17 11:32
|113.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|801018
|PipMaker v9
|49172734
|2007.08.17 12:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.78
|0.00
|0.00
|2007.08.17 12:13
|113.55
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|801018
|PipMaker v9
|49086613
|2007.08.17 07:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:13
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|801011
|PipMaker v9
|49162565
|2007.08.17 11:22
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:13
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|801011
|PipMaker v9
|49160108
|2007.08.17 11:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:13
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v9
|49174922
|2007.08.17 12:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.89
|0.00
|0.00
|2007.08.17 12:21
|113.67
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|801018
|PipMaker v9
|49169508
|2007.08.17 12:00
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.67
|0.00
|0.00
|2007.08.17 12:26
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|14.19
|801018
|PipMaker v9
|49105137
|2007.08.17 08:23
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:46
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.50
|801014
|PipMaker v9
|49191091
|2007.08.17 12:38
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:46
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|801014
|PipMaker v9
|49178638
|2007.08.17 12:24
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:46
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|801014
|PipMaker v9
|49092737
|2007.08.17 07:44
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3415
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:46
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|801011
|PipMaker v9
|49179196
|2007.08.17 12:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 12:46
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|801011
|PipMaker v9
|49194563
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 12:48
|114.08
|0.00
|0.00
|0.00
|35.33
|801018
|PipMaker v9
|49205353
|2007.08.17 13:15
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.80
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:23
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|47.19
|801018
|PipMaker v9
|49150798
|2007.08.17 10:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:43
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.66
|801018
|PipMaker v9
|49215196
|2007.08.17 13:37
|sell
|0.16
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:43
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|36.30
|801018
|PipMaker v9
|49204427
|2007.08.17 13:13
|sell
|0.14
|usdjpy
|114.62
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:43
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|801018
|PipMaker v9
|49214556
|2007.08.17 13:36
|sell
|0.15
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:43
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|19.63
|801018
|PipMaker v9
|49164988
|2007.08.17 11:35
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.34
|801018
|PipMaker v9
|49167133
|2007.08.17 11:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.34
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.25
|801018
|PipMaker v9
|49217205
|2007.08.17 13:43
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.53
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|29.58
|801018
|PipMaker v9
|49167463
|2007.08.17 11:51
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.88
|801018
|PipMaker v9
|49203322
|2007.08.17 13:09
|sell
|0.13
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|801018
|PipMaker v9
|49194069
|2007.08.17 12:44
|sell
|0.12
|usdjpy
|114.28
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:45
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|801018
|PipMaker v9
|49106561
|2007.08.17 08:26
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:49
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.60
|801014
|PipMaker v9
|49214171
|2007.08.17 13:35
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:49
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|56.10
|801014
|PipMaker v9
|49204554
|2007.08.17 13:13
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:49
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|801014
|PipMaker v9
|49213900
|2007.08.17 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:54
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|801011
|PipMaker v9
|49109058
|2007.08.17 08:29
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:54
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|801011
|PipMaker v9
|49177364
|2007.08.17 12:21
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:54
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v9
|49211376
|2007.08.17 13:31
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:54
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|801011
|PipMaker v9
|49168936
|2007.08.17 11:59
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.63
|801018
|PipMaker v9
|49218238
|2007.08.17 13:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.25
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.99
|0.00
|0.00
|0.00
|18.25
|801018
|PipMaker v9
|49191169
|2007.08.17 12:38
|sell
|0.11
|usdjpy
|114.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:55
|113.89
|0.00
|0.00
|0.00
|22.21
|801018
|PipMaker v9
|49182188
|2007.08.17 12:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|113.67
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.07
|801018
|PipMaker v9
|49189883
|2007.08.17 12:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.85
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|801018
|PipMaker v9
|49187024
|2007.08.17 12:32
|sell
|0.09
|usdjpy
|113.89
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:57
|113.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|801018
|PipMaker v9
|49115837
|2007.08.17 08:54
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|801014
|PipMaker v9
|49203923
|2007.08.17 13:10
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9911
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|801014
|PipMaker v9
|49203223
|2007.08.17 13:08
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|801014
|PipMaker v9
|49202729
|2007.08.17 13:06
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 13:57
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|801014
|PipMaker v9
|49186723
|2007.08.17 12:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|113.78
|0.00
|0.00
|2007.08.17 13:58
|113.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|801018
|PipMaker v9
|49225799
|2007.08.17 13:59
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.79
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:00
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|801018
|PipMaker v9
|49225534
|2007.08.17 13:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.67
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:08
|114.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|801018
|PipMaker v9
|49227571
|2007.08.17 14:03
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.78
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:08
|114.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|801018
|PipMaker v9
|49229871
|2007.08.17 14:07
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:08
|114.03
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|801018
|PipMaker v9
|49228520
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.12
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:10
|114.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|801018
|PipMaker v9
|49228186
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.00
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:12
|113.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|801018
|PipMaker v9
|49227983
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.89
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:17
|113.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|801018
|PipMaker v9
|49235333
|2007.08.17 14:22
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.99
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:29
|113.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|801018
|PipMaker v9
|49235039
|2007.08.17 14:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.87
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:41
|113.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|801018
|PipMaker v9
|49233389
|2007.08.17 14:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.77
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:41
|113.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801018
|PipMaker v9
|49240330
|2007.08.17 14:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.73
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:42
|113.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|801018
|PipMaker v9
|49241088
|2007.08.17 14:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.49
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:48
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|801018
|PipMaker v9
|49234439
|2007.08.17 14:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.63
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:48
|113.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|801018
|PipMaker v9
|49244324
|2007.08.17 14:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.43
|0.00
|0.00
|2007.08.17 14:50
|113.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|801018
|PipMaker v9
|49115159
|2007.08.17 08:52
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 14:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.90
|801011
|PipMaker v9
|49248200
|2007.08.17 14:53
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 14:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|37.20
|801011
|PipMaker v9
|49244561
|2007.08.17 14:48
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 14:59
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|23.10
|801011
|PipMaker v9
|49239821
|2007.08.17 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:00
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|801011
|PipMaker v9
|49116772
|2007.08.17 08:55
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:07
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|801014
|PipMaker v9
|49228902
|2007.08.17 14:05
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:07
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|44.40
|801014
|PipMaker v9
|49143965
|2007.08.17 10:02
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:10
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.50
|801014
|PipMaker v9
|49228355
|2007.08.17 14:04
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:10
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|801014
|PipMaker v9
|49198520
|2007.08.17 12:50
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:10
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|801014
|PipMaker v9
|49177728
|2007.08.17 12:21
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:10
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|49249959
|2007.08.17 14:57
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.79
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|801018
|PipMaker v9
|49245169
|2007.08.17 14:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.33
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|801018
|PipMaker v9
|49247502
|2007.08.17 14:53
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.69
|0.00
|0.00
|2007.08.17 15:11
|113.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|801018
|PipMaker v9
|49237205
|2007.08.17 14:30
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:28
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|801011
|PipMaker v9
|49144741
|2007.08.17 10:05
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:28
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.80
|801011
|PipMaker v9
|49229019
|2007.08.17 14:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:28
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|801011
|PipMaker v9
|49223138
|2007.08.17 13:55
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:28
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801011
|PipMaker v9
|49150484
|2007.08.17 10:32
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9777
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:59
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|801014
|PipMaker v9
|49259335
|2007.08.17 15:16
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:59
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|801014
|PipMaker v9
|49257281
|2007.08.17 15:10
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 15:59
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|801014
|PipMaker v9
|49162308
|2007.08.17 11:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:01
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|801014
|PipMaker v9
|49176828
|2007.08.17 12:19
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:01
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|801014
|PipMaker v9
|49170613
|2007.08.17 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|801014
|PipMaker v9
|49269400
|2007.08.17 16:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:39
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801014
|PipMaker v9
|49267366
|2007.08.17 16:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 16:56
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49246566
|2007.08.17 14:51
|sell
|0.03
|usdjpy
|113.43
|0.00
|0.00
|2007.08.17 17:30
|114.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.05
|801018
|PipMaker v9
|49277286
|2007.08.17 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 17:30
|114.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|801018
|PipMaker v9
|49278368
|2007.08.17 17:07
|sell
|0.11
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.17 17:30
|114.28
|0.00
|0.00
|0.00
|19.25
|801018
|PipMaker v9
|49280289
|2007.08.17 17:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 17:51
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49279140
|2007.08.17 17:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 17:53
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49246873
|2007.08.17 14:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.56
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:01
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.67
|801018
|PipMaker v9
|49281598
|2007.08.17 17:38
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:01
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|801018
|PipMaker v9
|49273318
|2007.08.17 16:33
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.27
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:01
|114.15
|0.00
|0.00
|0.00
|9.46
|801018
|PipMaker v9
|49258585
|2007.08.17 15:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|113.67
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:30
|113.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.83
|801018
|PipMaker v9
|49269190
|2007.08.17 16:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.13
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:30
|113.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|801018
|PipMaker v9
|49268805
|2007.08.17 16:14
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.01
|0.00
|0.00
|2007.08.17 18:30
|113.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|801018
|PipMaker v9
|49286174
|2007.08.17 18:16
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:32
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|49286001
|2007.08.17 18:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:32
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49269632
|2007.08.17 16:15
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:44
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|801011
|PipMaker v9
|49262579
|2007.08.17 15:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:46
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801011
|PipMaker v9
|49285504
|2007.08.17 18:10
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:47
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49177038
|2007.08.17 12:19
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.08.17 18:48
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801011
|PipMaker v9
|49259529
|2007.08.17 15:17
|sell
|0.05
|usdjpy
|113.78
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.26
|801018
|PipMaker v9
|49294772
|2007.08.17 19:13
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.22
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|801018
|PipMaker v9
|49293528
|2007.08.17 19:09
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|801018
|PipMaker v9
|49293636
|2007.08.17 19:09
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.35
|0.00
|0.00
|2007.08.17 19:57
|114.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|801018
|PipMaker v9
|49294413
|2007.08.17 19:11
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:02
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|801014
|PipMaker v9
|49299173
|2007.08.17 19:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:02
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.01
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49170082
|2007.08.17 12:02
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.19 22:11
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.03
|5.40
|801014
|PipMaker v9
|49301967
|2007.08.19 22:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:02
|114.14
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|801018
|PipMaker v9
|49293092
|2007.08.17 19:05
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.12
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:08
|114.01
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.82
|801018
|PipMaker v9
|49289176
|2007.08.17 18:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.01
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:11
|113.92
|0.00
|0.00
|-0.57
|3.16
|801018
|PipMaker v9
|49263271
|2007.08.17 15:35
|sell
|0.06
|usdjpy
|113.91
|0.00
|0.00
|2007.08.19 23:12
|113.82
|0.00
|0.00
|-0.86
|4.74
|801018
|PipMaker v9
|49304671
|2007.08.19 22:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 00:00
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49305424
|2007.08.19 22:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 00:00
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|801014
|PipMaker v9
|49324038
|2007.08.20 00:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 01:05
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49327305
|2007.08.20 01:02
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:10
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|801018
|PipMaker v9
|49312079
|2007.08.19 23:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|113.80
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:10
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.62
|801018
|PipMaker v9
|49318862
|2007.08.20 00:11
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.43
|0.00
|0.00
|2007.08.20 02:10
|114.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|801018
|PipMaker v9
|49312796
|2007.08.19 23:31
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.11
|0.00
|0.00
|2007.08.20 05:55
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|801018
|PipMaker v9
|49348124
|2007.08.20 04:41
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2007.08.20 05:55
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|801018
|PipMaker v9
|49350736
|2007.08.20 05:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.78
|0.00
|0.00
|2007.08.20 05:55
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|801018
|PipMaker v9
|49317226
|2007.08.20 00:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:16
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|801014
|PipMaker v9
|49357616
|2007.08.20 06:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:16
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|49358200
|2007.08.20 06:05
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:16
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|20.90
|801014
|PipMaker v9
|49333268
|2007.08.20 01:44
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:36
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|801014
|PipMaker v9
|49357163
|2007.08.20 06:04
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:36
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801014
|PipMaker v9
|49362157
|2007.08.20 06:27
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 06:36
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|801014
|PipMaker v9
|49378911
|2007.08.20 07:47
|sell
|0.12
|usdjpy
|115.34
|0.00
|0.00
|2007.08.20 08:30
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.63
|801018
|PipMaker v9
|49314203
|2007.08.19 23:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.22
|0.00
|0.00
|2007.08.20 08:30
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.37
|801018
|PipMaker v9
|49384589
|2007.08.20 08:04
|sell
|0.13
|usdjpy
|115.45
|0.00
|0.00
|2007.08.20 08:30
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|29.34
|801018
|PipMaker v9
|49376201
|2007.08.20 07:37
|sell
|0.11
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2007.08.20 08:30
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|801018
|PipMaker v9
|49317790
|2007.08.20 00:02
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.33
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:16
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.59
|801018
|PipMaker v9
|49390097
|2007.08.20 08:33
|sell
|0.11
|usdjpy
|115.33
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:16
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|22.94
|801018
|PipMaker v9
|49389353
|2007.08.20 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:16
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|801018
|PipMaker v9
|49375066
|2007.08.20 07:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.11
|0.00
|0.00
|2007.08.20 10:16
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|801018
|PipMaker v9
|49339220
|2007.08.20 03:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 10:20
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|801014
|PipMaker v9
|49397318
|2007.08.20 09:26
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 10:20
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|801014
|PipMaker v9
|49379324
|2007.08.20 07:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 10:20
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|49396298
|2007.08.20 09:21
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 10:20
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|801014
|PipMaker v9
|49345259
|2007.08.20 04:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|801014
|PipMaker v9
|49404491
|2007.08.20 10:39
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|801014
|PipMaker v9
|49373904
|2007.08.20 07:32
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|801014
|PipMaker v9
|49371836
|2007.08.20 07:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|49356075
|2007.08.20 06:01
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 11:36
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|801011
|PipMaker v9
|49345903
|2007.08.20 04:32
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:26
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.20
|801014
|PipMaker v9
|49418885
|2007.08.20 13:02
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:26
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|801014
|PipMaker v9
|49417604
|2007.08.20 12:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:26
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|801014
|PipMaker v9
|49415113
|2007.08.20 12:27
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:26
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49415374
|2007.08.20 12:29
|sell
|0.09
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:37
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|18.79
|801018
|PipMaker v9
|49338884
|2007.08.20 02:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:37
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.05
|801018
|PipMaker v9
|49402169
|2007.08.20 10:19
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.11
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:37
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|801018
|PipMaker v9
|49346922
|2007.08.20 04:38
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:41
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.59
|801018
|PipMaker v9
|49372508
|2007.08.20 07:29
|sell
|0.09
|usdjpy
|115.00
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:41
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|13.32
|801018
|PipMaker v9
|49365604
|2007.08.20 06:50
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.89
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:41
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|801018
|PipMaker v9
|49298836
|2007.08.17 19:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:41
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.27
|8.50
|801011
|PipMaker v9
|49359013
|2007.08.20 06:07
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.78
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:46
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|801018
|PipMaker v9
|49422219
|2007.08.20 13:34
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:47
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|801014
|PipMaker v9
|49356280
|2007.08.20 06:02
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2007.08.20 13:48
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|801018
|PipMaker v9
|49408696
|2007.08.20 11:26
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 13:48
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|801014
|PipMaker v9
|49427067
|2007.08.20 13:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:31
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|801018
|PipMaker v9
|49432698
|2007.08.20 14:08
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.91
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:31
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|801018
|PipMaker v9
|49431005
|2007.08.20 14:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:31
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|801018
|PipMaker v9
|49433389
|2007.08.20 14:10
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 14:37
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|801014
|PipMaker v9
|49436784
|2007.08.20 14:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.80
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:40
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49438134
|2007.08.20 14:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2007.08.20 14:49
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49439870
|2007.08.20 14:59
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2007.08.20 15:51
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49429176
|2007.08.20 13:51
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.68
|0.00
|0.00
|2007.08.20 15:53
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49430852
|2007.08.20 14:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:53
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|49291543
|2007.08.17 18:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:53
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.22
|4.80
|801011
|PipMaker v9
|49371308
|2007.08.20 07:26
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9847
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 15:58
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|801014
|PipMaker v9
|49353344
|2007.08.20 05:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 16:00
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|49445370
|2007.08.20 15:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:10
|114.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49447577
|2007.08.20 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.47
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:10
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|801018
|PipMaker v9
|49175850
|2007.08.17 12:18
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 16:13
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.38
|4.90
|801011
|PipMaker v9
|49449709
|2007.08.20 16:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:13
|114.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|801018
|PipMaker v9
|49454652
|2007.08.20 16:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.50
|0.00
|0.00
|2007.08.20 16:57
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|801018
|PipMaker v9
|49453886
|2007.08.20 16:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 17:00
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49453645
|2007.08.20 16:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.20 17:01
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49457989
|2007.08.20 17:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.20 17:21
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49459439
|2007.08.20 17:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.17
|0.00
|0.00
|2007.08.20 19:33
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|801018
|PipMaker v9
|49474208
|2007.08.20 19:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.09
|0.00
|0.00
|2007.08.20 19:33
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|14.79
|801018
|PipMaker v9
|49473611
|2007.08.20 19:09
|sell
|0.09
|usdjpy
|114.97
|0.00
|0.00
|2007.08.20 19:33
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|801018
|PipMaker v9
|49476628
|2007.08.20 19:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 21:36
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.27
|8.00
|801011
|PipMaker v9
|49479558
|2007.08.20 19:43
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.97
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:12
|114.78
|0.00
|0.00
|-1.14
|13.24
|801018
|PipMaker v9
|49450901
|2007.08.20 16:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.28
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:12
|114.79
|0.00
|0.00
|-0.29
|-8.89
|801018
|PipMaker v9
|49467612
|2007.08.20 18:34
|sell
|0.08
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.20 23:12
|114.78
|0.00
|0.00
|-1.14
|5.58
|801018
|PipMaker v9
|49347549
|2007.08.20 04:40
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:13
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.02
|-34.30
|801014
|PipMaker v9
|49493583
|2007.08.20 22:36
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:13
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|801014
|PipMaker v9
|49476729
|2007.08.20 19:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:13
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.02
|12.80
|801014
|PipMaker v9
|49471409
|2007.08.20 18:56
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:13
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.02
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49467751
|2007.08.20 18:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.22
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49453137
|2007.08.20 16:22
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.16
|0.00
|801011
|PipMaker v9
|49461989
|2007.08.20 17:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.40
|801014
|PipMaker v9
|49468058
|2007.08.20 18:34
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.02
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|49466603
|2007.08.20 18:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.20 23:14
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.02
|1.50
|801014
|PipMaker v9
|49502561
|2007.08.20 23:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 00:09
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|801014
|PipMaker v9
|49498498
|2007.08.20 23:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 00:21
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49498440
|2007.08.20 23:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 00:21
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49461938
|2007.08.20 17:49
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.21 00:47
|114.65
|0.00
|0.00
|-0.57
|-9.07
|801018
|PipMaker v9
|49502274
|2007.08.20 23:45
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2007.08.21 00:47
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|801018
|PipMaker v9
|49465525
|2007.08.20 18:28
|sell
|0.07
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2007.08.21 00:47
|114.65
|0.00
|0.00
|-1.00
|6.11
|801018
|PipMaker v9
|49514254
|2007.08.21 01:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 03:19
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49513966
|2007.08.21 01:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 03:24
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|801014
|PipMaker v9
|49518757
|2007.08.21 02:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.17
|0.00
|0.00
|2007.08.21 04:33
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|16.71
|801018
|PipMaker v9
|49464327
|2007.08.20 18:22
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.52
|0.00
|0.00
|2007.08.21 04:33
|114.94
|0.00
|0.00
|-0.72
|-18.27
|801018
|PipMaker v9
|49514599
|2007.08.21 01:34
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.96
|0.00
|0.00
|2007.08.21 04:33
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|801018
|PipMaker v9
|49515980
|2007.08.21 01:42
|sell
|0.07
|usdjpy
|115.06
|0.00
|0.00
|2007.08.21 04:33
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|801018
|PipMaker v9
|49529551
|2007.08.21 03:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 04:41
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49540400
|2007.08.21 05:28
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:07
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|801014
|PipMaker v9
|49512577
|2007.08.21 01:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:07
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49507236
|2007.08.21 00:25
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:16
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|801014
|PipMaker v9
|49534751
|2007.08.21 04:38
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.95
|0.00
|0.00
|2007.08.21 06:16
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|801018
|PipMaker v9
|49465724
|2007.08.20 18:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:17
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.01
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|49549135
|2007.08.21 06:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:22
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49512483
|2007.08.21 01:20
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|2007.08.21 06:30
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|801018
|PipMaker v9
|49549852
|2007.08.21 06:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:37
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49553055
|2007.08.21 06:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 06:38
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49510271
|2007.08.21 00:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.73
|0.00
|0.00
|2007.08.21 06:39
|114.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|801018
|PipMaker v9
|49464560
|2007.08.20 18:23
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.63
|0.00
|0.00
|2007.08.21 06:41
|114.51
|0.00
|0.00
|-0.86
|6.29
|801018
|PipMaker v9
|49557081
|2007.08.21 06:45
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.61
|0.00
|0.00
|2007.08.21 06:58
|114.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49562665
|2007.08.21 07:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:16
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|801018
|PipMaker v9
|49560626
|2007.08.21 07:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.61
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:17
|114.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|801018
|PipMaker v9
|49562697
|2007.08.21 07:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:21
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|49553620
|2007.08.21 06:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:21
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|49555499
|2007.08.21 06:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.50
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:23
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49565716
|2007.08.21 07:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:23
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|801018
|PipMaker v9
|49556494
|2007.08.21 06:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:24
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|801014
|PipMaker v9
|49540151
|2007.08.21 05:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:32
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49569729
|2007.08.21 07:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:32
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49566880
|2007.08.21 07:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 07:34
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49566655
|2007.08.21 07:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.33
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:36
|114.19
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|801018
|PipMaker v9
|49567506
|2007.08.21 07:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.22
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:36
|114.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|801018
|PipMaker v9
|49575090
|2007.08.21 07:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.10
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:42
|114.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|801018
|PipMaker v9
|49573623
|2007.08.21 07:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.21
|0.00
|0.00
|2007.08.21 07:42
|114.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|801018
|PipMaker v9
|49578819
|2007.08.21 07:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 08:10
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49581946
|2007.08.21 08:05
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 08:22
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|801018
|PipMaker v9
|49575958
|2007.08.21 07:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.00
|0.00
|0.00
|2007.08.21 08:22
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|801018
|PipMaker v9
|49581211
|2007.08.21 08:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.21 08:22
|114.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|801018
|PipMaker v9
|49588356
|2007.08.21 08:47
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 08:59
|114.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|801018
|PipMaker v9
|49579979
|2007.08.21 07:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:02
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801011
|PipMaker v9
|49572413
|2007.08.21 07:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:06
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|801014
|PipMaker v9
|49587979
|2007.08.21 08:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:06
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|801014
|PipMaker v9
|49585550
|2007.08.21 08:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:06
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|49594528
|2007.08.21 09:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:17
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49577169
|2007.08.21 07:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:20
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49595878
|2007.08.21 09:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:27
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49597069
|2007.08.21 09:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|801014
|PipMaker v9
|49508701
|2007.08.21 00:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:29
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49158337
|2007.08.17 11:13
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 09:30
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.76
|-1.40
|801011
|PipMaker v9
|49605186
|2007.08.21 09:44
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 09:53
|114.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|801018
|PipMaker v9
|49586770
|2007.08.21 08:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.21 09:58
|114.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|801018
|PipMaker v9
|49578153
|2007.08.21 07:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.24
|0.00
|0.00
|2007.08.21 09:58
|114.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|801018
|PipMaker v9
|49598538
|2007.08.21 09:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 10:33
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|801014
|PipMaker v9
|49615910
|2007.08.21 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 10:33
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|801014
|PipMaker v9
|49615094
|2007.08.21 10:30
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 10:33
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|801014
|PipMaker v9
|49577263
|2007.08.21 07:48
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.12
|0.00
|0.00
|2007.08.21 10:41
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|801018
|PipMaker v9
|49616455
|2007.08.21 10:32
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.57
|0.00
|0.00
|2007.08.21 10:41
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|9.97
|801018
|PipMaker v9
|49614518
|2007.08.21 10:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 10:41
|114.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|801018
|PipMaker v9
|49610545
|2007.08.21 10:14
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.23
|0.00
|0.00
|2007.08.21 11:05
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|801018
|PipMaker v9
|49626157
|2007.08.21 11:02
|sell
|0.06
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2007.08.21 11:05
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|801018
|PipMaker v9
|49625213
|2007.08.21 11:01
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.61
|0.00
|0.00
|2007.08.21 11:05
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|801018
|PipMaker v9
|49602260
|2007.08.21 09:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 11:05
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|801014
|PipMaker v9
|49626727
|2007.08.21 11:02
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 11:05
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|24.20
|801014
|PipMaker v9
|49624004
|2007.08.21 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 11:05
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|801014
|PipMaker v9
|49603729
|2007.08.21 09:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:10
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|801014
|PipMaker v9
|49637322
|2007.08.21 11:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:10
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|801014
|PipMaker v9
|49605255
|2007.08.21 09:44
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:10
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|801014
|PipMaker v9
|49632567
|2007.08.21 11:23
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:10
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|801014
|PipMaker v9
|49620351
|2007.08.21 10:47
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:10
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49600243
|2007.08.21 09:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:16
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|801011
|PipMaker v9
|49612069
|2007.08.21 10:23
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:16
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|801014
|PipMaker v9
|49643107
|2007.08.21 12:12
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:16
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|801014
|PipMaker v9
|49618980
|2007.08.21 10:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:17
|1.9816
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801014
|PipMaker v9
|49603146
|2007.08.21 09:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:17
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|801011
|PipMaker v9
|49635485
|2007.08.21 11:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:17
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|801011
|PipMaker v9
|49625246
|2007.08.21 11:01
|sell
|0.07
|eurusd
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:17
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|801011
|PipMaker v9
|49638136
|2007.08.21 11:45
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.70
|0.00
|0.00
|2007.08.21 12:23
|114.52
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|801018
|PipMaker v9
|49614755
|2007.08.21 10:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 12:24
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|801014
|PipMaker v9
|49631461
|2007.08.21 11:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|2007.08.21 12:28
|114.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|801018
|PipMaker v9
|49621116
|2007.08.21 10:50
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.48
|0.00
|0.00
|2007.08.21 12:51
|114.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801018
|PipMaker v9
|49655553
|2007.08.21 13:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 13:10
|114.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49650412
|2007.08.21 12:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 13:13
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49612925
|2007.08.21 10:26
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 13:16
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|801014
|PipMaker v9
|49658046
|2007.08.21 13:20
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 13:22
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49611605
|2007.08.21 10:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.21 13:32
|114.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|801018
|PipMaker v9
|49622653
|2007.08.21 10:59
|sell
|0.06
|eurusd
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:00
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v9
|49659825
|2007.08.21 13:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.24
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:02
|114.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|801018
|PipMaker v9
|49661584
|2007.08.21 13:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.47
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:02
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|801018
|PipMaker v9
|49662207
|2007.08.21 13:45
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:02
|114.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|801018
|PipMaker v9
|49660229
|2007.08.21 13:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:02
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|801014
|PipMaker v9
|49661852
|2007.08.21 13:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:02
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|801014
|PipMaker v9
|49615604
|2007.08.21 10:31
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:02
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801011
|PipMaker v9
|49665628
|2007.08.21 14:03
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 14:11
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49665542
|2007.08.21 14:02
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.46
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:12
|114.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|801018
|PipMaker v9
|49671534
|2007.08.21 14:39
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.45
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:47
|114.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|801018
|PipMaker v9
|49660357
|2007.08.21 13:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.34
|0.00
|0.00
|2007.08.21 14:47
|114.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|801018
|PipMaker v9
|49675706
|2007.08.21 15:02
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.21 15:09
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|801018
|PipMaker v9
|49657403
|2007.08.21 13:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 15:17
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|801014
|PipMaker v9
|49671729
|2007.08.21 14:40
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 15:17
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|49675082
|2007.08.21 15:02
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 15:17
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|801014
|PipMaker v9
|49679166
|2007.08.21 15:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.21 15:39
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|801018
|PipMaker v9
|49674789
|2007.08.21 14:59
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 16:30
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49681009
|2007.08.21 15:44
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.21 16:38
|114.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|801018
|PipMaker v9
|49674032
|2007.08.21 14:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.21
|0.00
|0.00
|2007.08.21 16:48
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|801018
|PipMaker v9
|49672882
|2007.08.21 14:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.31
|0.00
|0.00
|2007.08.21 16:48
|114.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|801018
|PipMaker v9
|49612450
|2007.08.21 10:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 19:39
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801011
|PipMaker v9
|49684512
|2007.08.21 16:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 21:28
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.01
|4.80
|801014
|PipMaker v9
|49670752
|2007.08.21 14:35
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 21:28
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|49699970
|2007.08.21 19:33
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.49
|0.00
|0.00
|2007.08.21 21:43
|114.31
|0.00
|0.00
|-0.72
|7.87
|801018
|PipMaker v9
|49690917
|2007.08.21 17:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.36
|0.00
|0.00
|2007.08.21 22:00
|114.25
|0.00
|0.00
|-0.57
|3.85
|801018
|PipMaker v9
|49688142
|2007.08.21 16:52
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.25
|0.00
|0.00
|2007.08.21 22:31
|114.13
|0.00
|0.00
|-0.43
|3.15
|801018
|PipMaker v9
|49700484
|2007.08.21 19:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 22:50
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.11
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|49709713
|2007.08.21 22:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2007.08.21 22:50
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|49717528
|2007.08.21 23:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 01:26
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49712064
|2007.08.21 22:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.02
|0.00
|0.00
|2007.08.22 06:39
|114.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.32
|801018
|PipMaker v9
|49726116
|2007.08.22 01:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.42
|0.00
|0.00
|2007.08.22 06:39
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|801018
|PipMaker v9
|49741966
|2007.08.22 06:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2007.08.22 06:39
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|801018
|PipMaker v9
|49742930
|2007.08.22 06:10
|buy
|0.03
|usdjpy
|114.68
|0.00
|0.00
|2007.08.22 06:39
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|801018
|PipMaker v9
|49670000
|2007.08.21 14:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:08
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.01
|-21.30
|801014
|PipMaker v9
|49716752
|2007.08.21 23:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:08
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|801014
|PipMaker v9
|49707090
|2007.08.21 21:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:11
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|801014
|PipMaker v9
|49717881
|2007.08.21 23:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:11
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|801014
|PipMaker v9
|49744174
|2007.08.22 06:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:11
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|801014
|PipMaker v9
|49764346
|2007.08.22 10:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:11
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801014
|PipMaker v9
|49746819
|2007.08.22 06:34
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:11
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|801014
|PipMaker v9
|49765493
|2007.08.22 10:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:30
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49767928
|2007.08.22 10:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 10:55
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49687883
|2007.08.21 16:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.14
|0.00
|0.00
|2007.08.22 11:37
|115.20
|0.00
|0.00
|-0.29
|-18.40
|801018
|PipMaker v9
|49747634
|2007.08.22 06:38
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2007.08.22 11:37
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|801018
|PipMaker v9
|49748355
|2007.08.22 06:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2007.08.22 11:37
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|801018
|PipMaker v9
|49750960
|2007.08.22 06:55
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.01
|0.00
|0.00
|2007.08.22 11:37
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|801018
|PipMaker v9
|49774007
|2007.08.22 11:04
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.12
|0.00
|0.00
|2007.08.22 11:37
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|801018
|PipMaker v9
|49785234
|2007.08.22 12:19
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 13:35
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|801014
|PipMaker v9
|49781090
|2007.08.22 11:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 13:35
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|801014
|PipMaker v9
|49799093
|2007.08.22 13:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 13:53
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49800743
|2007.08.22 14:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:10
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801014
|PipMaker v9
|49713665
|2007.08.21 22:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:16
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|801011
|PipMaker v9
|49729453
|2007.08.22 02:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:17
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.70
|801011
|PipMaker v9
|49739124
|2007.08.22 05:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:17
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|801011
|PipMaker v9
|49735134
|2007.08.22 04:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:17
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|801011
|PipMaker v9
|49774436
|2007.08.22 11:07
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:17
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|801011
|PipMaker v9
|49778679
|2007.08.22 11:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:17
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|801011
|PipMaker v9
|49772064
|2007.08.22 10:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:21
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|801014
|PipMaker v9
|49810404
|2007.08.22 14:39
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:41
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49809921
|2007.08.22 14:37
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:43
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801011
|PipMaker v9
|49808967
|2007.08.22 14:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 14:53
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801014
|PipMaker v9
|49777216
|2007.08.22 11:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:18
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801014
|PipMaker v9
|49813896
|2007.08.22 14:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:18
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|801014
|PipMaker v9
|49804654
|2007.08.22 14:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:20
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|801011
|PipMaker v9
|49817692
|2007.08.22 15:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:26
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|801011
|PipMaker v9
|49820063
|2007.08.22 15:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:26
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|801011
|PipMaker v9
|49821133
|2007.08.22 15:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 15:29
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|801011
|PipMaker v9
|49831352
|2007.08.22 16:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 17:30
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|801014
|PipMaker v9
|49831984
|2007.08.22 16:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 18:05
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|801011
|PipMaker v9
|49825253
|2007.08.22 15:37
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 18:10
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|801014
|PipMaker v9
|49715000
|2007.08.21 23:09
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.26
|0.00
|0.00
|2007.08.22 20:16
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.67
|801018
|PipMaker v9
|49832194
|2007.08.22 16:33
|buy
|0.07
|usdjpy
|114.83
|0.00
|0.00
|2007.08.22 20:16
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|22.48
|801018
|PipMaker v9
|49825846
|2007.08.22 15:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.08.22 21:22
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.54
|3.30
|801011
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|-27.70
|3 117.68
|Closed P/L:
|3 089.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|49823010
|2007.08.22 15:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1.3549
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.40
|801011
|PipMaker v9
|49817376
|2007.08.22 15:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|1.9929
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|801014
|PipMaker v9
|49717594
|2007.08.21 23:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|114.37
|0.00
|0.00
|115.36
|0.00
|0.00
|-2.15
|-42.91
|801018
|PipMaker v9
|49779973
|2007.08.22 11:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.19
|0.00
|0.00
|115.33
|0.00
|0.00
|0.81
|2.43
|801018
|PipMaker v9
|49782999
|2007.08.22 11:59
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.07
|0.00
|0.00
|115.33
|0.00
|0.00
|1.22
|6.76
|801018
|PipMaker v9
|49788445
|2007.08.22 12:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.29
|0.00
|0.00
|115.33
|0.00
|0.00
|1.22
|1.04
|801018
|PipMaker v9
|49796179
|2007.08.22 13:36
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.43
|0.00
|0.00
|115.33
|0.00
|0.00
|1.62
|-3.47
|801018
|PipMaker v9
|49807676
|2007.08.22 14:30
|buy
|0.06
|usdjpy
|114.94
|0.00
|0.00
|115.33
|0.00
|0.00
|2.43
|20.29
|801018
|PipMaker v9
|0.00
|0.00
|4.77
|-14.46
|Floating P/L:
|-9.69
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 089.98
|Floating P/L:
|-9.69
|Margin:
|55.00
|Balance:
|6 089.98
|Equity:
|6 080.29
|Free Margin:
|6 025.29
|Details:
|Gross Profit:
|6 289.74
|Gross Loss:
|3 199.76
|Total Net Profit:
|3 089.98
|Profit Factor:
|1.97
|Expected Payoff:
|2.59
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|182.38 (3.42%)
|Relative Drawdown:
|3.42% (182.38)
|Total Trades:
|1191
|Short Positions (won %):
|1136 (83.98%)
|Long Positions (won %):
|55 (96.36%)
|Profit Trades (% of total):
|1007 (84.55%)
|Loss trades (% of total):
|184 (15.45%)
|Largest
|profit trade:
|57.00
|loss trade:
|-99.60
|Average
|profit trade:
|6.25
|loss trade:
|-17.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|43 (191.63)
|consecutive losses ($):
|6 (-81.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|191.63 (43)
|consecutive loss (count):
|-119.65 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1