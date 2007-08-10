Interbank FX, LLC

Account: 1578926 Name: PipMaker M15 Currency: USD 2007 August 22, 21:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
475549562007.08.10 02:46balanceDeposit3 000.00
475554042007.08.10 02:49sell0.02gbpusd2.02280.00000.00002007.08.10 03:012.02160.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
475553932007.08.10 02:49sell0.02usdjpy118.140.000.002007.08.10 04:41118.000.000.000.002.37
 801018PipMaker v9
475577272007.08.10 03:02sell0.02usdjpy118.030.000.002007.08.10 04:41118.010.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
475731822007.08.10 04:53sell0.03usdjpy118.090.000.002007.08.10 05:30117.990.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475574042007.08.10 03:01sell0.02gbpusd2.02170.00000.00002007.08.10 05:352.02040.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
475711242007.08.10 04:41sell0.02usdjpy117.990.000.002007.08.10 05:35117.850.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
475849602007.08.10 05:42sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 05:44117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475579602007.08.10 03:02sell0.02gbpusd2.02040.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
475827212007.08.10 05:36sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.10 05:452.01920.000.000.000.20
 801014PipMaker v9
475859662007.08.10 05:45sell0.02gbpusd2.01910.00000.00002007.08.10 06:112.01780.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
475943012007.08.10 06:15sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 06:19117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
475875272007.08.10 05:53sell0.03usdjpy117.990.000.002007.08.10 06:19118.000.000.000.00-0.25
 801018PipMaker v9
475976762007.08.10 06:26sell0.04usdjpy118.110.000.002007.08.10 06:34117.990.000.000.004.07
 801018PipMaker v9
475989762007.08.10 06:29sell0.04gbpusd2.01920.00000.00002007.08.10 06:412.01790.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
475930712007.08.10 06:11sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 06:482.01960.000.000.00-5.80
 801014PipMaker v9
475885822007.08.10 05:55sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.00-4.00
 801014PipMaker v9
476043012007.08.10 06:46sell0.06gbpusd2.02130.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
476033922007.08.10 06:45sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 06:482.01980.000.000.000.50
 801014PipMaker v9
475958782007.08.10 06:21sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 06:49117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475553952007.08.10 02:49buy0.02usdchf1.19820.00000.00002007.08.10 06:581.19410.000.000.00-6.87
 801017PipMaker v9
475557672007.08.10 02:51sell0.02usdchf1.19780.00000.00002007.08.10 06:581.19380.000.000.006.70
 801017PipMaker v9
475899592007.08.10 05:59sell0.02usdchf1.19670.00000.00002007.08.10 06:591.19390.000.000.004.69
 801017PipMaker v9
476032802007.08.10 06:45sell0.03usdchf1.19570.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.004.77
 801017PipMaker v9
476071012007.08.10 06:56sell0.04usdchf1.19460.00000.00002007.08.10 06:591.19380.000.000.002.68
 801017PipMaker v9
476129472007.08.10 07:06sell0.05gbpusd2.02240.00000.00002007.08.10 07:192.02060.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
476154102007.08.10 07:11sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 07:19117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
476147132007.08.10 07:10sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 07:26117.930.000.000.001.27
 801018PipMaker v9
475823672007.08.10 05:36sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 07:351.36780.000.000.00-5.40
 801011PipMaker v9
476140322007.08.10 07:08sell0.06eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.007.80
 801011PipMaker v9
476045842007.08.10 06:46sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 07:351.36800.000.000.001.00
 801011PipMaker v9
476116662007.08.10 07:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 07:392.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476055182007.08.10 06:49sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 07:392.01970.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
476207532007.08.10 07:30sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 07:431.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476179072007.08.10 07:20sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 07:431.19440.000.000.000.00
 801017PipMaker v9
476258712007.08.10 07:52sell0.04usdjpy118.120.000.002007.08.10 08:02118.000.000.000.004.07
 801018PipMaker v9
476204762007.08.10 07:29sell0.03usdjpy118.010.000.002007.08.10 08:03118.000.000.000.000.25
 801018PipMaker v9
476240492007.08.10 07:45sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 08:032.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476231222007.08.10 07:41sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 08:032.01990.000.000.000.00
 801014PipMaker v9
476305642007.08.10 08:15sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 08:342.02040.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
476427112007.08.10 09:19sell0.05usdjpy118.220.000.002007.08.10 09:45118.050.000.000.007.20
 801018PipMaker v9
476361462007.08.10 08:58sell0.04usdjpy118.090.000.002007.08.10 10:00117.980.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
476023792007.08.10 06:42sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.00-9.60
 801014PipMaker v9
476394192007.08.10 09:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 10:182.02120.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
476384792007.08.10 09:03sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 10:192.02120.000.000.004.00
 801014PipMaker v9
476290942007.08.10 08:05sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 10:222.01980.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476285062007.08.10 08:03sell0.03usdjpy117.980.000.002007.08.10 10:22117.880.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
475554002007.08.10 02:49sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.00-3.40
 801011PipMaker v9
476313712007.08.10 08:19sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.007.50
 801011PipMaker v9
476234782007.08.10 07:43sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 10:231.36780.000.000.001.60
 801011PipMaker v9
476287762007.08.10 08:04sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 10:252.01900.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
475976442007.08.10 06:26sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 10:521.36640.000.000.003.20
 801011PipMaker v9
475805282007.08.10 05:34sell0.02usdjpy117.880.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.002.72
 801018PipMaker v9
476527742007.08.10 10:23sell0.02usdjpy117.770.000.002007.08.10 10:56117.720.000.000.000.85
 801018PipMaker v9
476541012007.08.10 10:25sell0.02gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 10:562.01740.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
476622522007.08.10 10:56sell0.02gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 10:582.01660.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
476601942007.08.10 10:52sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:141.36490.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
476620012007.08.10 10:56sell0.02usdjpy117.690.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
476784922007.08.10 11:49sell0.02usdjpy117.580.000.002007.08.10 11:50117.550.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
476670702007.08.10 11:03sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.00-3.60
 801014PipMaker v9
476765582007.08.10 11:36sell0.05gbpusd2.01900.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
476755652007.08.10 11:34sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 11:542.01750.000.000.001.20
 801014PipMaker v9
476742832007.08.10 11:31sell0.03eurusd1.36650.00000.00002007.08.10 11:541.36560.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476591242007.08.10 10:47sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.10 11:571.19490.000.000.006.70
 801017PipMaker v9
476790392007.08.10 11:50sell0.02usdjpy117.510.000.002007.08.10 11:58117.340.000.000.002.90
 801018PipMaker v9
476818112007.08.10 11:55sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 11:591.36520.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476820202007.08.10 11:57sell0.02usdjpy117.410.000.002007.08.10 12:00117.270.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
476246872007.08.10 07:47sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:081.19440.000.000.000.00
 801017PipMaker v9
476545802007.08.10 10:25sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:081.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476896242007.08.10 12:09sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 12:151.36520.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
476915522007.08.10 12:16sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.003.68
 801017PipMaker v9
476894722007.08.10 12:09sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.10 12:231.19430.000.000.000.25
 801017PipMaker v9
476836452007.08.10 11:59sell0.02usdjpy117.300.000.002007.08.10 12:37117.570.000.000.00-4.59
 801018PipMaker v9
476983632007.08.10 12:33sell0.06usdjpy117.730.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.008.68
 801018PipMaker v9
476928582007.08.10 12:19sell0.05usdjpy117.620.000.002007.08.10 12:37117.560.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
476864282007.08.10 12:01sell0.02gbpusd2.01570.00000.00002007.08.10 12:372.01840.000.000.00-5.40
 801014PipMaker v9
476991892007.08.10 12:33sell0.06gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
476980732007.08.10 12:32sell0.05gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 12:382.01840.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
476664342007.08.10 11:02sell0.02eurusd1.36510.00000.00002007.08.10 12:381.36680.000.000.00-3.40
 801011PipMaker v9
476942942007.08.10 12:23sell0.04eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.001.20
 801011PipMaker v9
476989122007.08.10 12:33sell0.05eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:381.36690.000.000.006.50
 801011PipMaker v9
477029132007.08.10 12:45sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477023362007.08.10 12:40sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 12:481.36710.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
477033832007.08.10 12:48sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
476897962007.08.10 12:10sell0.04gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:092.01770.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
477121682007.08.10 13:26sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 13:282.01770.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477065122007.08.10 13:15sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 13:312.01690.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
477056392007.08.10 13:11sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477033412007.08.10 12:48sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.10 13:331.36710.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
476893892007.08.10 12:09sell0.03usdjpy117.400.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.00-6.63
 801018PipMaker v9
477097242007.08.10 13:21sell0.05usdjpy117.730.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.002.97
 801018PipMaker v9
477110202007.08.10 13:23sell0.06usdjpy117.840.000.002007.08.10 13:39117.660.000.000.009.18
 801018PipMaker v9
476627882007.08.10 10:57sell0.02gbpusd2.01670.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.00-7.60
 801014PipMaker v9
477193362007.08.10 14:02sell0.06gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
477233562007.08.10 14:16sell0.07gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 14:202.02050.000.000.0010.50
 801014PipMaker v9
476915782007.08.10 12:16sell0.04usdjpy117.510.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.00-8.15
 801018PipMaker v9
477174242007.08.10 13:57sell0.05usdjpy117.840.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.003.82
 801018PipMaker v9
477229602007.08.10 14:15sell0.06usdjpy117.950.000.002007.08.10 14:34117.750.000.000.0010.19
 801018PipMaker v9
477198802007.08.10 14:03sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 14:501.36770.000.000.008.00
 801011PipMaker v9
477156102007.08.10 13:44sell0.03gbpusd2.01780.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.00-4.80
 801014PipMaker v9
477182972007.08.10 14:00sell0.05gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.002.50
 801014PipMaker v9
477250752007.08.10 14:23sell0.05gbpusd2.02090.00000.00002007.08.10 15:012.01940.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
476092632007.08.10 06:59sell0.02usdchf1.19330.00000.00002007.08.10 16:251.20190.000.000.00-14.31
 801017PipMaker v9
477298632007.08.10 15:03buy0.02usdchf1.19740.00000.00002007.08.10 16:251.20150.000.000.006.82
 801017PipMaker v9
477171342007.08.10 13:56sell0.04gbpusd2.01880.00000.00002007.08.10 16:272.02370.000.000.00-19.60
 801014PipMaker v9
477427552007.08.10 16:15sell0.07gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.002.10
 801014PipMaker v9
477458522007.08.10 16:20sell0.08gbpusd2.02650.00000.00002007.08.10 16:272.02380.000.000.0021.60
 801014PipMaker v9
476925522007.08.10 12:19sell0.03eurusd1.36610.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.00-7.50
 801011PipMaker v9
477455252007.08.10 16:20sell0.06eurusd1.37030.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.0010.20
 801011PipMaker v9
477382322007.08.10 16:07sell0.05eurusd1.36930.00000.00002007.08.10 16:281.36860.000.000.003.50
 801011PipMaker v9
477042702007.08.10 12:59sell0.04usdjpy117.620.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.00-27.02
 801018PipMaker v9
477500222007.08.10 16:24sell0.11usdjpy118.660.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0022.29
 801018PipMaker v9
477457502007.08.10 16:20sell0.09usdjpy118.440.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.001.52
 801018PipMaker v9
477493172007.08.10 16:24sell0.10usdjpy118.540.000.002007.08.10 16:38118.420.000.000.0010.13
 801018PipMaker v9
477162712007.08.10 13:51sell0.04usdjpy117.730.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.00-15.57
 801018PipMaker v9
477588762007.08.10 16:38sell0.08usdjpy118.410.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.0014.89
 801018PipMaker v9
477431432007.08.10 16:16sell0.08usdjpy118.280.000.002007.08.10 17:47118.190.000.000.006.09
 801018PipMaker v9
477567322007.08.10 16:31sell0.06gbpusd2.02410.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.0010.20
 801014PipMaker v9
477309642007.08.10 15:06sell0.03gbpusd2.01990.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.00-7.50
 801014PipMaker v9
477398222007.08.10 16:09sell0.06gbpusd2.02300.00000.00002007.08.10 17:552.02240.000.000.003.60
 801014PipMaker v9
477369062007.08.10 16:00sell0.05gbpusd2.02200.00000.00002007.08.10 17:552.02140.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
477725722007.08.10 18:20sell0.05gbpusd2.02430.00000.00002007.08.10 19:002.02260.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
477719632007.08.10 18:10sell0.04gbpusd2.02330.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
477714892007.08.10 18:06sell0.03gbpusd2.02220.00000.00002007.08.10 19:032.02210.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
477275822007.08.10 14:44sell0.04usdjpy117.840.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-0.57-18.25
 801018PipMaker v9
477782672007.08.10 19:33sell0.09usdjpy118.620.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.2918.25
 801018PipMaker v9
477775162007.08.10 19:29sell0.08usdjpy118.510.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.148.79
 801018PipMaker v9
477729362007.08.10 18:21sell0.07usdjpy118.410.000.002007.08.12 22:01118.380.000.00-1.001.77
 801018PipMaker v9
477140362007.08.10 13:33sell0.03eurusd1.36720.00000.00002007.08.12 22:031.36880.000.000.16-4.80
 801011PipMaker v9
477674042007.08.10 17:40sell0.05eurusd1.37030.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.277.00
 801011PipMaker v9
477633852007.08.10 17:09sell0.04eurusd1.36930.00000.00002007.08.12 22:041.36890.000.000.221.60
 801011PipMaker v9
477872532007.08.12 22:31sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477761332007.08.10 19:04sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.12 23:102.02190.000.000.010.30
 801014PipMaker v9
477319812007.08.10 15:15sell0.04gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.01-9.60
 801014PipMaker v9
478066612007.08.13 02:21sell0.06gbpusd2.02510.00000.00002007.08.13 03:492.02330.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
478019442007.08.13 01:34sell0.05gbpusd2.02410.00000.00002007.08.13 03:502.02330.000.000.004.00
 801014PipMaker v9
477965722007.08.13 00:16sell0.04gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 04:142.02230.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
477871592007.08.12 22:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
477962972007.08.13 00:15sell0.04eurusd1.37030.00000.00002007.08.13 05:211.36920.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
478155822007.08.13 04:45sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 05:502.02210.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478262132007.08.13 06:38sell0.04gbpusd2.02420.00000.00002007.08.13 06:452.02310.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
477682492007.08.10 17:46buy0.06usdchf1.19740.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.5315.99
 801017PipMaker v9
477464052007.08.10 16:20buy0.02usdchf1.19850.00000.00002007.08.13 06:461.20060.000.000.183.50
 801017PipMaker v9
478202772007.08.13 05:31sell0.03eurusd1.36930.00000.00002007.08.13 06:481.36840.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478257572007.08.13 06:35sell0.03gbpusd2.02300.00000.00002007.08.13 06:562.02210.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
477171712007.08.10 13:57sell0.04eurusd1.36820.00000.00002007.08.13 07:041.36740.000.000.223.20
 801011PipMaker v9
477956982007.08.13 00:07sell0.03gbpusd2.02200.00000.00002007.08.13 07:082.02110.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478315662007.08.13 07:07sell0.02gbpusd2.02090.00000.00002007.08.13 07:112.01970.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478320932007.08.13 07:08sell0.02gbpusd2.01990.00000.00002007.08.13 07:112.02030.000.000.00-0.80
 801014PipMaker v9
477854412007.08.12 22:21sell0.06usdjpy118.390.000.002007.08.13 07:12118.090.000.000.0015.24
 801018PipMaker v9
477708642007.08.10 18:00sell0.06usdjpy118.280.000.002007.08.13 07:12118.090.000.00-0.869.65
 801018PipMaker v9
478344342007.08.13 07:12sell0.02gbpusd2.01930.00000.00002007.08.13 07:202.01810.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478309252007.08.13 07:03sell0.02eurusd1.36720.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478352292007.08.13 07:13sell0.02eurusd1.36610.00000.00002007.08.13 07:281.36600.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
478375532007.08.13 07:20sell0.02gbpusd2.01820.00000.00002007.08.13 08:192.01700.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
478391472007.08.13 07:25sell0.02gbpusd2.01720.00000.00002007.08.13 08:192.01690.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
478428462007.08.13 07:44sell0.03eurusd1.36690.00000.00002007.08.13 08:201.36600.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478490602007.08.13 08:33sell0.04gbpusd2.01760.00000.00002007.08.13 08:382.01650.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
478465642007.08.13 08:19sell0.02gbpusd2.01650.00000.00002007.08.13 09:112.01410.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
478486322007.08.13 08:30sell0.02gbpusd2.01550.00000.00002007.08.13 09:112.01400.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
478531312007.08.13 09:12sell0.02gbpusd2.01340.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
478541322007.08.13 09:14sell0.02gbpusd2.01230.00000.00002007.08.13 09:172.01190.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
478439122007.08.13 07:56sell0.05usdjpy118.280.000.002007.08.13 09:39118.110.000.000.007.20
 801018PipMaker v9
477412472007.08.10 16:13sell0.07usdjpy118.170.000.002007.08.13 09:39118.060.000.00-1.006.52
 801018PipMaker v9
477386512007.08.10 16:07sell0.06usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:40117.990.000.00-0.863.56
 801018PipMaker v9
478564422007.08.13 09:19sell0.02eurusd1.36480.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
478397212007.08.13 07:28sell0.02eurusd1.36590.00000.00002007.08.13 09:441.36470.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478609672007.08.13 09:43sell0.03usdjpy118.060.000.002007.08.13 09:45117.950.000.000.002.80
 801018PipMaker v9
478552542007.08.13 09:17sell0.02gbpusd2.01140.00000.00002007.08.13 09:492.01010.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
478564032007.08.13 09:19sell0.02gbpusd2.01030.00000.00002007.08.13 09:502.00990.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
477298932007.08.10 15:03sell0.05usdjpy117.950.000.002007.08.13 09:53117.870.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
478642362007.08.13 09:51sell0.02usdjpy117.850.000.002007.08.13 10:15117.710.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
478684852007.08.13 10:13sell0.02usdjpy117.740.000.002007.08.13 10:15117.720.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
478709392007.08.13 10:29sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 11:011.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478632492007.08.13 09:50sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.00-6.00
 801014PipMaker v9
478771562007.08.13 11:20sell0.06gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
478737882007.08.13 10:58sell0.05gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 11:332.01230.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
478690242007.08.13 10:15sell0.02usdjpy117.710.000.002007.08.13 11:41118.100.000.000.00-6.60
 801018PipMaker v9
478785002007.08.13 11:25sell0.07usdjpy118.260.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.0010.08
 801018PipMaker v9
478777322007.08.13 11:24sell0.06usdjpy118.150.000.002007.08.13 11:41118.090.000.000.003.05
 801018PipMaker v9
478826702007.08.13 12:10sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 12:301.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478871032007.08.13 12:32sell0.03eurusd1.36560.00000.00002007.08.13 13:381.36470.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
478693772007.08.13 10:19sell0.03usdjpy117.810.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.00-12.17
 801018PipMaker v9
478919312007.08.13 13:03sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.0012.85
 801018PipMaker v9
478863582007.08.13 12:31sell0.07usdjpy118.370.000.002007.08.13 13:50118.290.000.000.004.73
 801018PipMaker v9
478698582007.08.13 10:23sell0.03gbpusd2.01040.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.00-8.10
 801014PipMaker v9
478851502007.08.13 12:24sell0.06gbpusd2.01490.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
478821402007.08.13 12:08sell0.05gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 14:062.01310.000.000.003.50
 801014PipMaker v9
478615792007.08.13 09:44sell0.02eurusd1.36450.00000.00002007.08.13 14:061.36330.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
476954642007.08.10 12:26sell0.03usdchf1.19440.00000.00002007.08.13 14:071.20410.000.00-0.28-24.17
 801017PipMaker v9
477255242007.08.10 14:26sell0.04usdchf1.19540.00000.00002007.08.13 14:101.20440.000.00-0.38-29.89
 801017PipMaker v9
477500662007.08.10 16:24buy0.03usdchf1.19950.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.2711.21
 801017PipMaker v9
477508452007.08.10 16:25buy0.04usdchf1.20070.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.3610.96
 801017PipMaker v9
479035462007.08.13 14:06buy0.04usdchf1.20300.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.003.32
 801017PipMaker v9
477514692007.08.10 16:25buy0.05usdchf1.20180.00000.00002007.08.13 14:111.20400.000.000.459.14
 801017PipMaker v9
479025102007.08.13 14:04sell0.02eurusd1.36350.00000.00002007.08.13 14:491.36230.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
478800022007.08.13 11:37sell0.04gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 14:502.01200.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
479141302007.08.13 14:54sell0.02eurusd1.36120.00000.00002007.08.13 14:561.36090.000.000.000.60
 801011PipMaker v9
479117932007.08.13 14:49sell0.02eurusd1.36240.00000.00002007.08.13 14:561.36080.000.000.003.20
 801011PipMaker v9
479210762007.08.13 15:14sell0.04gbpusd2.01380.00000.00002007.08.13 15:592.01250.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
479193452007.08.13 15:09sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 16:532.01180.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478749782007.08.13 11:02sell0.04usdjpy117.920.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.00-11.84
 801018PipMaker v9
479238632007.08.13 15:32sell0.07usdjpy118.480.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.0012.43
 801018PipMaker v9
479091202007.08.13 14:22sell0.06usdjpy118.370.000.002007.08.13 17:22118.270.000.000.005.07
 801018PipMaker v9
479227272007.08.13 15:26sell0.04eurusd1.36300.00000.00002007.08.13 17:351.36180.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
479189632007.08.13 15:08sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 17:351.36190.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
479331342007.08.13 17:38sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.13 20:021.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479356552007.08.13 18:13sell0.04gbpusd2.01390.00000.00002007.08.13 20:032.01270.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
479363042007.08.13 18:24sell0.05usdjpy118.370.000.002007.08.13 21:30118.200.000.00-0.727.19
 801018PipMaker v9
479330472007.08.13 17:37sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 21:332.01180.000.000.012.70
 801014PipMaker v9
478824442007.08.13 12:09sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.13 21:42118.150.000.00-0.865.59
 801018PipMaker v9
479552232007.08.13 22:24sell0.03gbpusd2.01270.00000.00002007.08.13 23:342.01180.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
478723772007.08.13 10:39sell0.04gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 00:112.01090.000.000.012.80
 801014PipMaker v9
479557512007.08.13 22:37sell0.04usdjpy118.260.000.002007.08.14 00:13118.150.000.000.003.72
 801018PipMaker v9
478806592007.08.13 11:51sell0.05usdjpy118.150.000.002007.08.14 00:22118.070.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
478757022007.08.13 11:05sell0.05usdjpy118.040.000.002007.08.14 00:41117.960.000.00-0.723.39
 801018PipMaker v9
479647362007.08.14 00:40sell0.02usdjpy117.940.000.002007.08.14 01:15117.800.000.000.002.38
 801018PipMaker v9
479652032007.08.14 00:43sell0.03gbpusd2.01160.00000.00002007.08.14 01:212.01070.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479782922007.08.14 03:26sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 03:51117.930.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
479751342007.08.14 02:36sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 05:231.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479889722007.08.14 06:32sell0.04gbpusd2.01320.00000.00002007.08.14 06:432.01180.000.000.005.60
 801014PipMaker v9
479849282007.08.14 05:49sell0.03eurusd1.36190.00000.00002007.08.14 06:531.36100.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
479717222007.08.14 01:49sell0.03gbpusd2.01180.00000.00002007.08.14 06:532.01090.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479159952007.08.13 14:56sell0.02eurusd1.36080.00000.00002007.08.14 06:571.35960.000.000.112.40
 801011PipMaker v9
479618162007.08.14 00:11sell0.02gbpusd2.01050.00000.00002007.08.14 06:582.00910.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
479766932007.08.14 03:05sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 07:09117.830.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
479935382007.08.14 06:56sell0.02gbpusd2.00930.00000.00002007.08.14 07:432.00770.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
479940092007.08.14 06:57sell0.02eurusd1.35980.00000.00002007.08.14 07:491.35860.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
479978672007.08.14 07:03sell0.02gbpusd2.00820.00000.00002007.08.14 07:512.00690.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
480046172007.08.14 07:48sell0.02eurusd1.35870.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.003.40
 801011PipMaker v9
480076862007.08.14 07:51sell0.02eurusd1.35760.00000.00002007.08.14 07:551.35700.000.000.001.20
 801011PipMaker v9
480161202007.08.14 08:07sell0.03gbpusd2.00810.00000.00002007.08.14 08:302.00450.000.000.0010.80
 801014PipMaker v9
480044722007.08.14 07:48sell0.02gbpusd2.00690.00000.00002007.08.14 08:302.00440.000.000.005.00
 801014PipMaker v9
480205122007.08.14 08:30sell0.02gbpusd2.00380.00000.00002007.08.14 08:322.00220.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
480217012007.08.14 08:32sell0.02gbpusd2.00260.00000.00002007.08.14 08:332.00120.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
480229922007.08.14 08:33sell0.02gbpusd2.00140.00000.00002007.08.14 09:082.00030.000.000.002.20
 801014PipMaker v9
480329982007.08.14 09:11sell0.03gbpusd2.00100.00000.00002007.08.14 09:162.00010.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480262132007.08.14 08:39sell0.02gbpusd1.99980.00000.00002007.08.14 09:221.99850.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
480344362007.08.14 09:21sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
480462552007.08.14 10:46sell0.05gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
480415672007.08.14 10:05sell0.04gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 11:072.00020.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
480403492007.08.14 10:03sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 11:111.35790.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
480501012007.08.14 11:24sell0.05gbpusd2.00280.00000.00002007.08.14 11:372.00110.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
480491332007.08.14 11:21sell0.04gbpusd2.00170.00000.00002007.08.14 12:202.00060.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
480487842007.08.14 11:17sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:321.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480534462007.08.14 12:00sell0.04eurusd1.35900.00000.00002007.08.14 12:331.35790.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
477291692007.08.10 15:01sell0.05usdchf1.19650.00000.00002007.08.14 12:501.21070.000.00-0.94-58.64
 801017PipMaker v9
479141662007.08.13 14:54buy0.03usdchf1.20630.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.279.91
 801017PipMaker v9
479056092007.08.13 14:08buy0.05usdchf1.20410.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.4525.61
 801017PipMaker v9
480128882007.08.14 08:00buy0.05usdchf1.20860.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.007.02
 801017PipMaker v9
479084342007.08.13 14:19buy0.02usdchf1.20510.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.188.59
 801017PipMaker v9
480075282007.08.14 07:51buy0.04usdchf1.20730.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.009.91
 801017PipMaker v9
480370182007.08.14 09:36buy0.06usdchf1.20960.00000.00002007.08.14 12:501.21030.000.000.003.47
 801017PipMaker v9
480620472007.08.14 12:43sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 12:501.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
479686582007.08.14 01:13sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.00-8.28
 801018PipMaker v9
480657912007.08.14 12:57sell0.08usdjpy118.480.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.0010.82
 801018PipMaker v9
480302342007.08.14 08:56sell0.07usdjpy118.380.000.002007.08.14 13:49118.320.000.000.003.55
 801018PipMaker v9
480722352007.08.14 13:45sell0.03gbpusd2.00060.00000.00002007.08.14 14:051.99970.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480293752007.08.14 08:51sell0.06usdjpy118.260.000.002007.08.14 14:30118.050.000.000.0010.67
 801018PipMaker v9
480260722007.08.14 08:39sell0.05usdjpy118.160.000.002007.08.14 14:37118.040.000.000.005.08
 801018PipMaker v9
480155812007.08.14 08:05sell0.04usdjpy118.040.000.002007.08.14 14:52117.960.000.000.002.71
 801018PipMaker v9
480186462007.08.14 08:26sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 14:581.35700.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
480007582007.08.14 07:23sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 15:09117.770.000.000.004.08
 801018PipMaker v9
480971032007.08.14 15:42sell0.03gbpusd2.00070.00000.00002007.08.14 16:001.99980.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
480934882007.08.14 15:20sell0.03eurusd1.35790.00000.00002007.08.14 16:091.35700.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
480881002007.08.14 15:02sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 16:54118.020.000.000.00-3.22
 801018PipMaker v9
480992472007.08.14 15:52sell0.05usdjpy118.190.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.006.78
 801018PipMaker v9
480980142007.08.14 15:47sell0.04usdjpy118.050.000.002007.08.14 16:54118.030.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
481114042007.08.14 16:58sell0.03usdjpy118.040.000.002007.08.14 17:16117.940.000.000.002.54
 801018PipMaker v9
480930692007.08.14 15:17sell0.03usdjpy117.930.000.002007.08.14 17:46117.830.000.000.002.55
 801018PipMaker v9
480105622007.08.14 07:55sell0.02eurusd1.35690.00000.00002007.08.14 17:491.35570.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
480360402007.08.14 09:29sell0.03gbpusd1.99950.00000.00002007.08.14 17:541.99860.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481224242007.08.14 17:53sell0.02gbpusd1.99850.00000.00002007.08.14 17:551.99720.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
481197382007.08.14 17:49sell0.02eurusd1.35580.00000.00002007.08.14 17:551.35450.000.000.002.60
 801011PipMaker v9
481384742007.08.14 18:40sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 18:521.99750.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481448272007.08.14 19:26sell0.04usdjpy117.930.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.004.75
 801018PipMaker v9
481169132007.08.14 17:45sell0.02usdjpy117.830.000.002007.08.14 19:34117.790.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
481432182007.08.14 19:12sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 20:521.99750.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481242402007.08.14 17:55sell0.02eurusd1.35460.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
481309752007.08.14 18:04sell0.02eurusd1.35360.00000.00002007.08.14 20:561.35340.000.000.000.40
 801011PipMaker v9
481297232007.08.14 18:03sell0.02usdjpy117.720.000.002007.08.14 22:16117.560.000.00-0.292.72
 801018PipMaker v9
481529882007.08.14 20:18sell0.02usdjpy117.610.000.002007.08.14 22:16117.570.000.00-0.290.68
 801018PipMaker v9
481240312007.08.14 17:55sell0.02gbpusd1.99730.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.012.40
 801014PipMaker v9
481595502007.08.14 21:06sell0.02gbpusd1.99630.00000.00002007.08.14 22:381.99610.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481667742007.08.14 22:16sell0.02usdjpy117.530.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
481703212007.08.14 22:38sell0.02usdjpy117.420.000.002007.08.14 23:10117.390.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
481730562007.08.14 22:50sell0.03gbpusd1.99670.00000.00002007.08.14 23:151.99580.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
481705672007.08.14 22:38sell0.02gbpusd1.99560.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
481805982007.08.15 00:18sell0.02gbpusd1.99460.00000.00002007.08.15 00:351.99440.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481787532007.08.15 00:00sell0.04usdjpy117.560.000.002007.08.15 00:37117.450.000.000.003.75
 801018PipMaker v9
477807122007.08.12 22:00sell0.05usdchf1.19830.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-0.94-55.70
 801017PipMaker v9
478026442007.08.13 01:39sell0.06usdchf1.19930.00000.00002007.08.15 01:081.21180.000.00-1.12-61.89
 801017PipMaker v9
480634322007.08.14 12:50buy0.02usdchf1.21060.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.181.32
 801017PipMaker v9
480645562007.08.14 12:53buy0.02usdchf1.21160.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.18-0.33
 801017PipMaker v9
480804262007.08.14 14:30buy0.04usdchf1.20940.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.366.60
 801017PipMaker v9
480885062007.08.14 15:02buy0.05usdchf1.20840.00000.00002007.08.15 01:081.21140.000.000.4512.38
 801017PipMaker v9
481578382007.08.14 20:56sell0.02eurusd1.35320.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.112.40
 801011PipMaker v9
481888552007.08.15 01:37sell0.02eurusd1.35210.00000.00002007.08.15 03:221.35200.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
481823202007.08.15 00:35sell0.02gbpusd1.99390.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
481942712007.08.15 02:55sell0.02gbpusd1.99290.00000.00002007.08.15 03:231.99270.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
481768102007.08.14 23:37sell0.03usdjpy117.450.000.002007.08.15 03:31117.350.000.000.002.56
 801018PipMaker v9
481749782007.08.14 23:10sell0.02usdjpy117.350.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.003.24
 801018PipMaker v9
482013122007.08.15 03:51sell0.02usdjpy117.240.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.001.37
 801018PipMaker v9
481971462007.08.15 03:23sell0.02gbpusd1.99240.00000.00002007.08.15 04:181.99120.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482053812007.08.15 04:15sell0.02gbpusd1.99130.00000.00002007.08.15 04:181.99090.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
482066132007.08.15 04:18sell0.02usdjpy117.150.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
482089462007.08.15 04:22sell0.02usdjpy117.050.000.002007.08.15 04:28117.010.000.000.000.68
 801018PipMaker v9
481964782007.08.15 03:22sell0.02eurusd1.35170.00000.00002007.08.15 04:391.35050.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
482149732007.08.15 04:31sell0.02eurusd1.35060.00000.00002007.08.15 04:391.35060.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
482069272007.08.15 04:18sell0.02gbpusd1.99070.00000.00002007.08.15 04:471.98950.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482181862007.08.15 04:37sell0.02gbpusd1.98960.00000.00002007.08.15 04:471.99000.000.000.00-0.80
 801014PipMaker v9
482163592007.08.15 04:34sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 04:49117.060.000.000.003.76
 801018PipMaker v9
482309492007.08.15 05:18sell0.04gbpusd1.99060.00000.00002007.08.15 05:231.98950.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
482191562007.08.15 04:39sell0.02eurusd1.35050.00000.00002007.08.15 05:381.34920.000.000.002.60
 801011PipMaker v9
482251052007.08.15 04:56sell0.04usdjpy117.170.000.002007.08.15 06:05117.060.000.000.003.76
 801018PipMaker v9
482141502007.08.15 04:30sell0.03usdjpy117.060.000.002007.08.15 06:08116.890.000.000.004.36
 801018PipMaker v9
482361662007.08.15 05:36sell0.02eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 06:141.34790.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
482224192007.08.15 04:47sell0.02gbpusd1.98950.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
482239012007.08.15 04:52sell0.02gbpusd1.98850.00000.00002007.08.15 06:151.98790.000.000.001.20
 801014PipMaker v9
482128662007.08.15 04:28sell0.02usdjpy116.960.000.002007.08.15 06:15116.780.000.000.003.08
 801018PipMaker v9
482502872007.08.15 06:13sell0.02usdjpy116.850.000.002007.08.15 06:15116.770.000.000.001.37
 801018PipMaker v9
482678952007.08.15 06:45sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.004.11
 801018PipMaker v9
482519802007.08.15 06:15sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 06:50116.740.000.000.000.17
 801018PipMaker v9
482552942007.08.15 06:18sell0.02gbpusd1.98650.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.00-5.60
 801014PipMaker v9
482687762007.08.15 06:46sell0.06gbpusd1.99080.00000.00002007.08.15 07:021.98930.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
482685252007.08.15 06:46sell0.05gbpusd1.98970.00000.00002007.08.15 07:021.98850.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
482599162007.08.15 06:26sell0.04gbpusd1.98860.00000.00002007.08.15 07:031.98790.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
482689592007.08.15 06:46sell0.04eurusd1.35030.00000.00002007.08.15 07:031.34910.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
482607052007.08.15 06:27sell0.03eurusd1.34930.00000.00002007.08.15 07:031.34900.000.000.000.90
 801011PipMaker v9
482521262007.08.15 06:15sell0.02gbpusd1.98750.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.00-6.20
 801014PipMaker v9
482898002007.08.15 07:43sell0.06gbpusd1.99230.00000.00002007.08.15 08:001.99060.000.000.0010.20
 801014PipMaker v9
482889272007.08.15 07:42sell0.04eurusd1.35010.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
482768972007.08.15 07:05sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 08:001.34900.000.000.000.30
 801011PipMaker v9
482540422007.08.15 06:17sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 08:12116.820.000.000.00-3.25
 801018PipMaker v9
482871062007.08.15 07:40sell0.05usdjpy117.000.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.007.28
 801018PipMaker v9
482736082007.08.15 06:59sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 08:12116.830.000.000.000.34
 801018PipMaker v9
482883992007.08.15 07:42sell0.05gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 08:301.98940.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
482847362007.08.15 07:34sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 08:311.98920.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
482775242007.08.15 07:07sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 08:341.98800.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483007712007.08.15 08:26sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 09:00116.810.000.000.004.79
 801018PipMaker v9
482977392007.08.15 08:12sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:03116.740.000.000.002.57
 801018PipMaker v9
483039432007.08.15 08:40sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 09:041.98800.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483149152007.08.15 09:33sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 09:54116.740.000.000.002.57
 801018PipMaker v9
483182542007.08.15 09:53sell0.05gbpusd1.99150.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.0011.00
 801014PipMaker v9
483177212007.08.15 09:51sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482958302007.08.15 08:02sell0.03eurusd1.34910.00000.00002007.08.15 10:251.34820.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483291612007.08.15 10:48sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483154942007.08.15 09:37sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
483027142007.08.15 08:34sell0.02gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 11:361.98660.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
482423292007.08.15 05:50sell0.02eurusd1.34800.00000.00002007.08.15 11:511.34680.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
483410922007.08.15 11:35sell0.02eurusd1.34700.00000.00002007.08.15 11:511.34690.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
483446362007.08.15 11:44sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 11:55116.730.000.000.003.77
 801018PipMaker v9
483513412007.08.15 12:14sell0.04gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 12:521.98780.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483452142007.08.15 11:46sell0.03gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 12:531.98690.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
483501632007.08.15 12:08sell0.03eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 12:531.34690.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483499812007.08.15 12:08sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 12:57116.730.000.000.003.77
 801018PipMaker v9
483697262007.08.15 13:13sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.15 13:391.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
483466392007.08.15 11:51sell0.02eurusd1.34680.00000.00002007.08.15 13:391.34680.000.000.000.00
 801011PipMaker v9
483353472007.08.15 11:13sell0.02usdjpy116.630.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.00-2.74
 801018PipMaker v9
483676142007.08.15 13:08sell0.05usdjpy116.950.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.006.85
 801018PipMaker v9
483665242007.08.15 13:03sell0.04usdjpy116.840.000.002007.08.15 13:41116.790.000.000.001.71
 801018PipMaker v9
483620272007.08.15 12:54sell0.02gbpusd1.98570.00000.00002007.08.15 13:581.99270.000.000.00-14.00
 801014PipMaker v9
483414942007.08.15 11:35sell0.02gbpusd1.98680.00000.00002007.08.15 13:581.99260.000.000.00-11.60
 801014PipMaker v9
483665392007.08.15 13:03sell0.04gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 13:581.99240.000.000.00-18.40
 801014PipMaker v9
483739252007.08.15 13:34sell0.05gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 13:581.99250.000.000.00-18.00
 801014PipMaker v9
483652872007.08.15 13:00sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.40
 801011PipMaker v9
483773772007.08.15 13:49sell0.06gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 13:581.99230.000.000.00-14.40
 801014PipMaker v9
483848222007.08.15 13:57sell0.10gbpusd1.99430.00000.00002007.08.15 13:581.99220.000.000.0021.00
 801014PipMaker v9
483746092007.08.15 13:39sell0.03eurusd1.34660.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.00-5.10
 801011PipMaker v9
483820052007.08.15 13:55sell0.05eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.002.00
 801011PipMaker v9
483846402007.08.15 13:57sell0.06eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 13:581.34830.000.000.009.00
 801011PipMaker v9
483840242007.08.15 13:56sell0.09gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 13:581.99200.000.000.009.90
 801014PipMaker v9
482720422007.08.15 06:53sell0.03usdjpy116.730.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.00-12.80
 801018PipMaker v9
483838702007.08.15 13:56sell0.08usdjpy117.440.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.0014.33
 801018PipMaker v9
483833362007.08.15 13:56sell0.07usdjpy117.300.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.004.18
 801018PipMaker v9
483797852007.08.15 13:54sell0.08gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 13:591.99150.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
483896182007.08.15 14:01sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:031.99120.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
484004492007.08.15 14:26sell0.04eurusd1.34980.00000.00002007.08.15 14:361.34870.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
484038752007.08.15 14:31sell0.06gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 14:361.99310.000.000.0012.60
 801014PipMaker v9
483993922007.08.15 14:24sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 14:391.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
483923282007.08.15 14:08sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 14:431.34780.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483965512007.08.15 14:17sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
483917302007.08.15 14:07sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
483754472007.08.15 13:43sell0.03usdjpy116.840.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.00-9.22
 801018PipMaker v9
484009832007.08.15 14:28sell0.07usdjpy117.390.000.002007.08.15 14:46117.200.000.000.0011.35
 801018PipMaker v9
484110522007.08.15 14:49sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
484099262007.08.15 14:45sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:591.99200.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
484227752007.08.15 15:30sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 15:351.34780.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
484201592007.08.15 15:20sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 15:501.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
483766492007.08.15 13:47sell0.04usdjpy116.950.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.00-8.53
 801018PipMaker v9
484239632007.08.15 15:33sell0.06usdjpy117.390.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.009.73
 801018PipMaker v9
483939402007.08.15 14:12sell0.06usdjpy117.280.000.002007.08.15 15:51117.200.000.000.004.10
 801018PipMaker v9
484297502007.08.15 16:17sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 16:301.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
484292592007.08.15 16:12sell0.03eurusd1.34870.00000.00002007.08.15 16:301.34780.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483786612007.08.15 13:52sell0.04eurusd1.34770.00000.00002007.08.15 16:461.34670.000.000.004.00
 801011PipMaker v9
484188672007.08.15 15:16sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 16:481.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
484163022007.08.15 15:06sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 16:481.99210.000.000.000.00
 801014PipMaker v9
484441172007.08.15 17:42sell0.03eurusd1.34770.00000.00002007.08.15 18:041.34680.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
483793432007.08.15 13:53sell0.05usdjpy117.060.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.00-9.80
 801018PipMaker v9
484446192007.08.15 17:44sell0.06usdjpy117.500.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.0010.74
 801018PipMaker v9
484345552007.08.15 16:46sell0.05usdjpy117.390.000.002007.08.15 18:15117.290.000.000.004.26
 801018PipMaker v9
484471812007.08.15 17:53sell0.06gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 18:271.99310.000.000.0012.60
 801014PipMaker v9
484296622007.08.15 16:17sell0.04usdjpy117.280.000.002007.08.15 18:47117.200.000.000.002.73
 801018PipMaker v9
483814922007.08.15 13:55sell0.06usdjpy117.170.000.002007.08.15 18:47117.090.000.000.004.10
 801018PipMaker v9
484581592007.08.15 18:47sell0.02usdjpy117.070.000.002007.08.15 18:59116.930.000.000.002.39
 801018PipMaker v9
484598292007.08.15 18:50sell0.02usdjpy116.960.000.002007.08.15 18:59116.930.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
484426122007.08.15 17:34sell0.05gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 19:121.99260.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
484399512007.08.15 17:16sell0.04gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 19:231.99200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
484359112007.08.15 16:50sell0.03gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 19:231.99210.000.000.000.00
 801014PipMaker v9
484338042007.08.15 16:46sell0.02eurusd1.34660.00000.00002007.08.15 19:241.34540.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
484670652007.08.15 19:14sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.15 19:241.34540.000.000.000.40
 801011PipMaker v9
484629632007.08.15 18:59sell0.02usdjpy116.910.000.002007.08.15 19:52116.770.000.000.002.40
 801018PipMaker v9
484662272007.08.15 19:12sell0.02usdjpy116.800.000.002007.08.15 19:52116.770.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
484832702007.08.15 20:30sell0.03usdjpy116.860.000.002007.08.15 20:42116.760.000.000.002.57
 801018PipMaker v9
483786152007.08.15 13:52sell0.07gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 20:481.99050.000.000.003.50
 801014PipMaker v9
484756522007.08.15 19:52sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 20:59116.610.000.000.002.40
 801018PipMaker v9
484876602007.08.15 20:51sell0.02usdjpy116.640.000.002007.08.15 20:59116.610.000.000.000.51
 801018PipMaker v9
484862672007.08.15 20:48sell0.02gbpusd1.99000.00000.00002007.08.15 21:021.98860.000.000.022.80
 801014PipMaker v9
484871062007.08.15 20:50sell0.02gbpusd1.98880.00000.00002007.08.15 21:021.98860.000.000.020.40
 801014PipMaker v9
484699012007.08.15 19:25sell0.02eurusd1.34530.00000.00002007.08.15 21:031.34420.000.000.322.20
 801011PipMaker v9
484891802007.08.15 20:53sell0.02eurusd1.34420.00000.00002007.08.15 21:031.34410.000.000.320.20
 801011PipMaker v9
484924872007.08.15 21:03sell0.02eurusd1.34400.00000.00002007.08.15 21:211.34280.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
484973302007.08.15 21:14sell0.02eurusd1.34300.00000.00002007.08.15 21:221.34280.000.000.000.40
 801011PipMaker v9
484925462007.08.15 21:03sell0.02gbpusd1.98830.00000.00002007.08.15 21:221.98710.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
484912142007.08.15 20:59sell0.02usdjpy116.590.000.002007.08.15 21:33116.410.000.00-0.863.09
 801018PipMaker v9
484995192007.08.15 21:22sell0.02usdjpy116.470.000.002007.08.15 21:33116.400.000.000.001.20
 801018PipMaker v9
485233752007.08.15 23:47sell0.04gbpusd1.98830.00000.00002007.08.16 00:181.98720.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
484991262007.08.15 21:21sell0.02gbpusd1.98720.00000.00002007.08.16 00:251.98600.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
485053812007.08.15 21:35sell0.02gbpusd1.98620.00000.00002007.08.16 00:281.98470.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
485330432007.08.16 00:33sell0.03gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 00:391.98430.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
484996682007.08.15 21:22sell0.02eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 00:421.34130.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
485340622007.08.16 00:36sell0.02eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 00:421.34140.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
485475942007.08.16 01:21sell0.06usdjpy116.680.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.007.72
 801018PipMaker v9
485112352007.08.15 22:00sell0.02usdjpy116.250.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.00-4.81
 801018PipMaker v9
485364972007.08.16 00:42sell0.05usdjpy116.580.000.002007.08.16 01:35116.530.000.000.002.15
 801018PipMaker v9
485269882007.08.16 00:09sell0.04usdjpy116.470.000.002007.08.16 02:06116.390.000.000.002.75
 801018PipMaker v9
485311562007.08.16 00:27sell0.02gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:061.98590.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
485650142007.08.16 02:54sell0.05gbpusd1.98730.00000.00002007.08.16 03:061.98570.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
485564512007.08.16 02:06sell0.04gbpusd1.98630.00000.00002007.08.16 03:061.98570.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
485360542007.08.16 00:42sell0.02eurusd1.34120.00000.00002007.08.16 03:111.34000.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
485452242007.08.16 01:13sell0.02eurusd1.34010.00000.00002007.08.16 03:111.34000.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
485582312007.08.16 02:17sell0.03usdjpy116.470.000.002007.08.16 03:11116.370.000.000.002.58
 801018PipMaker v9
485036032007.08.15 21:33sell0.02usdjpy116.360.000.002007.08.16 03:11116.370.000.000.00-0.17
 801018PipMaker v9
485504252007.08.16 01:35sell0.03gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:131.98430.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
485704782007.08.16 03:12sell0.02usdjpy116.340.000.002007.08.16 03:21116.210.000.000.002.24
 801018PipMaker v9
485754222007.08.16 03:19sell0.02usdjpy116.240.000.002007.08.16 03:21116.190.000.000.000.86
 801018PipMaker v9
485695332007.08.16 03:10sell0.02gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:221.98300.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
485766752007.08.16 03:21sell0.02usdjpy116.140.000.002007.08.16 03:37115.990.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
485804682007.08.16 03:27sell0.02usdjpy116.010.000.002007.08.16 03:37116.000.000.000.000.17
 801018PipMaker v9
485776492007.08.16 03:23sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
485844632007.08.16 03:34sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.007.00
 801014PipMaker v9
485820602007.08.16 03:30sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:381.98380.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
485853642007.08.16 03:36sell0.03eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 03:391.33930.000.000.003.30
 801011PipMaker v9
485863202007.08.16 03:37sell0.02usdjpy115.980.000.002007.08.16 03:40115.850.000.000.002.24
 801018PipMaker v9
485769272007.08.16 03:22sell0.02gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 03:401.98190.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
485885552007.08.16 03:39sell0.02usdjpy115.880.000.002007.08.16 03:43115.730.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
485902492007.08.16 03:41sell0.02gbpusd1.98080.00000.00002007.08.16 03:551.98370.000.000.00-5.80
 801014PipMaker v9
485989812007.08.16 03:53sell0.06gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 03:551.98380.000.000.008.40
 801014PipMaker v9
485974342007.08.16 03:51sell0.05usdjpy116.030.000.002007.08.16 03:55115.870.000.000.006.90
 801018PipMaker v9
485975412007.08.16 03:51sell0.05gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 03:571.98310.000.000.005.50
 801014PipMaker v9
485959412007.08.16 03:49sell0.04usdjpy115.920.000.002007.08.16 03:57115.810.000.000.003.80
 801018PipMaker v9
485921502007.08.16 03:43sell0.02usdjpy115.710.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.00-3.11
 801018PipMaker v9
486037892007.08.16 04:01sell0.05usdjpy116.040.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.006.47
 801018PipMaker v9
486030292007.08.16 04:00sell0.04usdjpy115.940.000.002007.08.16 04:03115.890.000.000.001.73
 801018PipMaker v9
485887692007.08.16 03:39sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 04:471.98710.000.000.00-10.00
 801014PipMaker v9
486189532007.08.16 04:41sell0.08gbpusd1.98870.00000.00002007.08.16 04:471.98700.000.000.0013.60
 801014PipMaker v9
486167972007.08.16 04:39sell0.07gbpusd1.98760.00000.00002007.08.16 04:471.98700.000.000.004.20
 801014PipMaker v9
485707192007.08.16 03:12sell0.02eurusd1.33940.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.00-5.40
 801011PipMaker v9
486198552007.08.16 04:42sell0.06eurusd1.34360.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.009.00
 801011PipMaker v9
486131152007.08.16 04:31sell0.05eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 04:481.34210.000.000.002.00
 801011PipMaker v9
485933252007.08.16 03:44sell0.03usdjpy115.810.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.00-7.24
 801018PipMaker v9
486176072007.08.16 04:40sell0.06usdjpy116.280.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.009.82
 801018PipMaker v9
486167662007.08.16 04:39sell0.05usdjpy116.170.000.002007.08.16 04:49116.090.000.000.003.45
 801018PipMaker v9
486236142007.08.16 04:49sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 05:001.34140.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
486081842007.08.16 04:13sell0.04eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 05:001.34120.000.000.001.20
 801011PipMaker v9
486148002007.08.16 04:38sell0.04usdjpy116.060.000.002007.08.16 05:30115.980.000.000.002.76
 801018PipMaker v9
486307602007.08.16 05:11sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 05:461.34140.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
486282532007.08.16 05:00sell0.03eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 05:461.34130.000.000.000.60
 801011PipMaker v9
486077162007.08.16 04:12sell0.06gbpusd1.98630.00000.00002007.08.16 05:501.98410.000.000.0013.20
 801014PipMaker v9
486066912007.08.16 04:08sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 05:501.98400.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
486406822007.08.16 05:53sell0.04gbpusd1.98560.00000.00002007.08.16 05:561.98430.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
486450512007.08.16 06:05sell0.04gbpusd1.98550.00000.00002007.08.16 06:161.98430.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
486035862007.08.16 04:01sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 06:201.98370.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
486389092007.08.16 05:47sell0.04usdjpy116.170.000.002007.08.16 06:21116.060.000.000.003.79
 801018PipMaker v9
486368022007.08.16 05:40sell0.03usdjpy116.060.000.002007.08.16 06:24115.960.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
485950672007.08.16 03:48sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 06:321.98200.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
486060972007.08.16 04:06sell0.03usdjpy115.950.000.002007.08.16 06:36115.850.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
486538952007.08.16 06:41sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 06:441.98220.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
486544722007.08.16 06:43sell0.03usdjpy115.970.000.002007.08.16 06:50115.870.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
486572622007.08.16 06:52sell0.03gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 06:561.98180.000.000.004.20
 801014PipMaker v9
486521402007.08.16 06:33sell0.02usdjpy115.850.000.002007.08.16 07:56116.020.000.000.00-2.93
 801018PipMaker v9
486723922007.08.16 07:46sell0.05usdjpy116.170.000.002007.08.16 07:56116.030.000.000.006.03
 801018PipMaker v9
486646582007.08.16 07:17sell0.04usdjpy116.070.000.002007.08.16 08:06115.990.000.000.002.76
 801018PipMaker v9
485968072007.08.16 03:50sell0.03eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.00-7.50
 801011PipMaker v9
486750812007.08.16 07:52sell0.06eurusd1.34460.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.0010.20
 801011PipMaker v9
486697522007.08.16 07:34sell0.05eurusd1.34360.00000.00002007.08.16 08:151.34290.000.000.003.50
 801011PipMaker v9
486593642007.08.16 06:59sell0.02gbpusd1.98050.00000.00002007.08.16 08:161.98260.000.000.00-4.20
 801014PipMaker v9
486649252007.08.16 07:17sell0.05gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 08:161.98270.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
486635752007.08.16 07:12sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 08:161.98270.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
486794622007.08.16 08:10sell0.03usdjpy116.060.000.002007.08.16 08:20115.960.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
486818292007.08.16 08:18sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 08:231.98220.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
486431602007.08.16 06:02sell0.04eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 08:241.34170.000.000.003.20
 801011PipMaker v9
486879352007.08.16 08:31sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 08:481.98340.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
486875962007.08.16 08:30sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 08:481.98340.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
486575392007.08.16 06:53sell0.03usdjpy115.950.000.002007.08.16 09:10115.850.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
486852102007.08.16 08:26sell0.02gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 09:431.98390.000.000.00-5.80
 801014PipMaker v9
486957692007.08.16 09:21sell0.06gbpusd1.98540.00000.00002007.08.16 09:431.98380.000.000.009.60
 801014PipMaker v9
486942782007.08.16 09:10sell0.05gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 09:431.98380.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
486896542007.08.16 08:36sell0.02usdjpy115.850.000.002007.08.16 09:44115.700.000.000.002.59
 801018PipMaker v9
486972462007.08.16 09:30sell0.02usdjpy115.740.000.002007.08.16 09:44115.700.000.000.000.69
 801018PipMaker v9
486920562007.08.16 08:49sell0.04gbpusd1.98330.00000.00002007.08.16 09:461.98200.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
486885172007.08.16 08:33sell0.03eurusd1.34250.00000.00002007.08.16 09:501.34160.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
487033932007.08.16 09:55sell0.04usdjpy115.780.000.002007.08.16 09:58115.670.000.000.003.80
 801018PipMaker v9
486994672007.08.16 09:44sell0.02usdjpy115.670.000.002007.08.16 10:10115.540.000.000.002.25
 801018PipMaker v9
487012502007.08.16 09:48sell0.02usdjpy115.570.000.002007.08.16 10:10115.550.000.000.000.35
 801018PipMaker v9
487066662007.08.16 10:10sell0.02usdjpy115.450.000.002007.08.16 10:12115.320.000.000.002.25
 801018PipMaker v9
486403682007.08.16 05:52sell0.03eurusd1.34150.00000.00002007.08.16 10:141.34060.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
486506652007.08.16 06:30sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 10:151.98070.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
487076212007.08.16 10:12sell0.02gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 10:151.98070.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
487069822007.08.16 10:11sell0.02usdjpy115.350.000.002007.08.16 10:27115.210.000.000.002.43
 801018PipMaker v9
487081832007.08.16 10:13sell0.02usdjpy115.240.000.002007.08.16 10:27115.190.000.000.000.87
 801018PipMaker v9
487112602007.08.16 10:18sell0.04gbpusd1.98250.00000.00002007.08.16 10:291.98140.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
487156612007.08.16 10:27sell0.02usdjpy115.140.000.002007.08.16 10:30114.950.000.000.003.31
 801018PipMaker v9
487102512007.08.16 10:17sell0.03gbpusd1.98140.00000.00002007.08.16 10:311.98040.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
487177072007.08.16 10:30sell0.02usdjpy115.030.000.002007.08.16 10:31114.680.000.000.006.10
 801018PipMaker v9
487083362007.08.16 10:14sell0.02eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 10:321.33900.000.000.002.80
 801011PipMaker v9
487183532007.08.16 10:30sell0.02usdjpy114.900.000.002007.08.16 10:32114.740.000.000.002.79
 801018PipMaker v9
487091082007.08.16 10:15sell0.02gbpusd1.98040.00000.00002007.08.16 10:331.97840.000.000.004.00
 801014PipMaker v9
487209072007.08.16 10:32sell0.02gbpusd1.97930.00000.00002007.08.16 10:331.97840.000.000.001.80
 801014PipMaker v9
487216742007.08.16 10:32sell0.03usdjpy114.810.000.002007.08.16 10:34114.580.000.000.006.02
 801018PipMaker v9
487208372007.08.16 10:32sell0.02usdjpy114.700.000.002007.08.16 10:34114.580.000.000.002.09
 801018PipMaker v9
487241252007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.480.000.002007.08.16 10:35114.190.000.000.005.08
 801018PipMaker v9
487254942007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.140.000.002007.08.16 10:35113.650.000.000.008.62
 801018PipMaker v9
487205562007.08.16 10:32sell0.02eurusd1.33880.00000.00002007.08.16 10:361.33640.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
487380442007.08.16 10:41sell0.05usdjpy114.290.000.002007.08.16 10:44113.990.000.000.0013.16
 801018PipMaker v9
487351652007.08.16 10:38sell0.04usdjpy114.100.000.002007.08.16 10:44113.990.000.000.003.86
 801018PipMaker v9
487399532007.08.16 10:42sell0.05gbpusd1.98040.00000.00002007.08.16 10:461.97820.000.000.0011.00
 801014PipMaker v9
487279852007.08.16 10:36sell0.02usdjpy113.580.000.002007.08.16 10:58114.490.000.000.00-15.90
 801018PipMaker v9
487515712007.08.16 10:55sell0.09usdjpy114.760.000.002007.08.16 10:59114.490.000.000.0021.22
 801018PipMaker v9
487266432007.08.16 10:35sell0.02usdjpy113.860.000.002007.08.16 11:00114.330.000.000.00-8.22
 801018PipMaker v9
487473832007.08.16 10:51sell0.08usdjpy114.480.000.002007.08.16 11:00114.320.000.000.0011.20
 801018PipMaker v9
487451672007.08.16 10:48sell0.07usdjpy114.380.000.002007.08.16 11:00114.320.000.000.003.67
 801018PipMaker v9
487293622007.08.16 10:36sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.00-8.20
 801014PipMaker v9
487476722007.08.16 10:51sell0.07gbpusd1.98270.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.0011.20
 801014PipMaker v9
487470562007.08.16 10:50sell0.06gbpusd1.98160.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
487563422007.08.16 11:02sell0.05usdjpy114.310.000.002007.08.16 11:22114.150.000.000.007.01
 801018PipMaker v9
487442712007.08.16 10:47sell0.06usdjpy114.210.000.002007.08.16 11:26114.100.000.000.005.78
 801018PipMaker v9
487431852007.08.16 10:46sell0.05usdjpy114.090.000.002007.08.16 11:26114.030.000.000.002.63
 801018PipMaker v9
487656002007.08.16 11:33sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.16 11:47114.180.000.000.008.32
 801018PipMaker v9
487653172007.08.16 11:32sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.16 11:51114.120.000.000.004.91
 801018PipMaker v9
487752982007.08.16 12:04sell0.05usdjpy114.310.000.002007.08.16 12:16114.150.000.000.007.01
 801018PipMaker v9
487416582007.08.16 10:44sell0.04usdjpy113.990.000.002007.08.16 12:35114.450.000.000.00-16.08
 801018PipMaker v9
487867122007.08.16 12:33sell0.07usdjpy114.570.000.002007.08.16 12:36114.450.000.000.007.34
 801018PipMaker v9
487637212007.08.16 11:28sell0.03usdjpy114.090.000.002007.08.16 12:38114.450.000.000.00-9.44
 801018PipMaker v9
487872642007.08.16 12:33sell0.08usdjpy114.670.000.002007.08.16 12:38114.450.000.000.0015.38
 801018PipMaker v9
487237502007.08.16 10:34sell0.02gbpusd1.97820.00000.00002007.08.16 13:081.98440.000.000.00-12.40
 801014PipMaker v9
487922592007.08.16 12:49sell0.09gbpusd1.98600.00000.00002007.08.16 13:081.98440.000.000.0014.40
 801014PipMaker v9
487924702007.08.16 12:50sell0.06usdjpy114.680.000.002007.08.16 13:18114.450.000.000.0012.06
 801018PipMaker v9
487899102007.08.16 12:40sell0.05usdjpy114.580.000.002007.08.16 13:18114.450.000.000.005.68
 801018PipMaker v9
487284322007.08.16 10:36sell0.02eurusd1.33650.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.00-9.60
 801011PipMaker v9
487841382007.08.16 12:31sell0.06eurusd1.34190.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.003.60
 801011PipMaker v9
487911982007.08.16 12:44sell0.07eurusd1.34300.00000.00002007.08.16 14:051.34130.000.000.0011.90
 801011PipMaker v9
487738152007.08.16 11:59sell0.04usdjpy114.200.000.002007.08.16 14:18114.460.000.000.00-9.09
 801018PipMaker v9
488009512007.08.16 13:31sell0.06usdjpy114.670.000.002007.08.16 14:18114.450.000.000.0011.53
 801018PipMaker v9
487985512007.08.16 13:21sell0.05usdjpy114.560.000.002007.08.16 14:18114.450.000.000.004.81
 801018PipMaker v9
487849892007.08.16 12:32sell0.06usdjpy114.460.000.002007.08.16 14:18114.390.000.000.003.67
 801018PipMaker v9
487814192007.08.16 12:26sell0.05usdjpy114.330.000.002007.08.16 14:20114.230.000.000.004.38
 801018PipMaker v9
487390302007.08.16 10:42sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.16 14:231.98420.000.000.00-20.00
 801014PipMaker v9
487443532007.08.16 10:47sell0.05gbpusd1.98060.00000.00002007.08.16 14:241.98370.000.000.00-15.50
 801014PipMaker v9
487980872007.08.16 13:21sell0.08gbpusd1.98680.00000.00002007.08.16 14:241.98370.000.000.0024.80
 801014PipMaker v9
488131092007.08.16 14:20sell0.02usdjpy114.220.000.002007.08.16 14:24114.080.000.000.002.45
 801018PipMaker v9
488138652007.08.16 14:22sell0.02usdjpy114.110.000.002007.08.16 14:24114.070.000.000.000.70
 801018PipMaker v9
487846682007.08.16 12:32sell0.08gbpusd1.98490.00000.00002007.08.16 14:261.98330.000.000.0012.80
 801014PipMaker v9
487748872007.08.16 12:03sell0.07gbpusd1.98380.00000.00002007.08.16 14:291.98260.000.000.008.40
 801014PipMaker v9
488161612007.08.16 14:26sell0.04usdjpy114.230.000.002007.08.16 14:30114.120.000.000.003.86
 801018PipMaker v9
487721322007.08.16 11:53sell0.06gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 14:301.98210.000.000.004.20
 801014PipMaker v9
488187972007.08.16 14:39sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 14:571.98270.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
488194992007.08.16 14:44sell0.04gbpusd1.98380.00000.00002007.08.16 14:571.98270.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
488208162007.08.16 14:52sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.16 15:16114.180.000.000.007.01
 801018PipMaker v9
488240102007.08.16 15:05sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 15:201.98190.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
487663682007.08.16 11:34sell0.05eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 15:251.33980.000.000.005.50
 801011PipMaker v9
488286192007.08.16 15:32sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.16 15:36114.180.000.000.007.01
 801018PipMaker v9
488181972007.08.16 14:35sell0.04usdjpy114.230.000.002007.08.16 15:49114.120.000.000.003.86
 801018PipMaker v9
488153692007.08.16 14:25sell0.03usdjpy114.120.000.002007.08.16 15:50114.020.000.000.002.63
 801018PipMaker v9
488313052007.08.16 15:50sell0.04gbpusd1.98400.00000.00002007.08.16 15:571.98280.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
488295992007.08.16 15:39sell0.03gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 15:571.98280.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
488280502007.08.16 15:28sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 15:571.33980.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
488147722007.08.16 14:24sell0.02usdjpy114.020.000.002007.08.16 16:02113.880.000.000.002.46
 801018PipMaker v9
488341302007.08.16 16:01sell0.02usdjpy113.910.000.002007.08.16 16:05113.770.000.000.002.46
 801018PipMaker v9
488363852007.08.16 16:04sell0.02usdjpy113.800.000.002007.08.16 16:07113.680.000.000.002.11
 801018PipMaker v9
488333202007.08.16 15:58sell0.03gbpusd1.98280.00000.00002007.08.16 16:091.98140.000.000.004.20
 801014PipMaker v9
487397272007.08.16 10:42sell0.04eurusd1.33980.00000.00002007.08.16 16:111.33830.000.000.006.00
 801011PipMaker v9
488377302007.08.16 16:06sell0.02usdjpy113.690.000.002007.08.16 16:13113.420.000.000.004.76
 801018PipMaker v9
487620802007.08.16 11:23sell0.05gbpusd1.98170.00000.00002007.08.16 16:131.98010.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
488463812007.08.16 16:22sell0.04usdjpy113.500.000.002007.08.16 16:36113.320.000.000.006.35
 801018PipMaker v9
488405432007.08.16 16:13sell0.03usdjpy113.390.000.002007.08.16 16:37113.270.000.000.003.18
 801018PipMaker v9
488493972007.08.16 16:37sell0.03usdjpy113.260.000.002007.08.16 16:40113.160.000.000.002.65
 801018PipMaker v9
488385812007.08.16 16:08sell0.02usdjpy113.150.000.002007.08.16 16:41113.020.000.000.002.30
 801018PipMaker v9
488506082007.08.16 16:40sell0.02usdjpy113.050.000.002007.08.16 16:42112.820.000.000.004.08
 801018PipMaker v9
488511782007.08.16 16:41sell0.02usdjpy112.940.000.002007.08.16 16:42112.790.000.000.002.66
 801018PipMaker v9
488430282007.08.16 16:16sell0.05gbpusd1.98220.00000.00002007.08.16 16:421.98060.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
488410632007.08.16 16:13sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 16:431.98000.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
488414712007.08.16 16:14sell0.04gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 16:431.98000.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
488520072007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.790.000.002007.08.16 16:44112.640.000.000.002.66
 801018PipMaker v9
488524642007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.660.000.002007.08.16 16:44112.620.000.000.000.71
 801018PipMaker v9
488542342007.08.16 16:44sell0.02usdjpy112.590.000.002007.08.16 16:52112.450.000.000.002.49
 801018PipMaker v9
488587912007.08.16 16:48sell0.02usdjpy112.490.000.002007.08.16 16:52112.440.000.000.000.89
 801018PipMaker v9
488599312007.08.16 16:52sell0.02usdjpy112.390.000.002007.08.16 16:55112.230.000.000.002.85
 801018PipMaker v9
488608212007.08.16 16:53sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 16:551.97920.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
488613882007.08.16 16:54sell0.02usdjpy112.250.000.002007.08.16 16:55112.110.000.000.002.50
 801018PipMaker v9
488395792007.08.16 16:12sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 16:581.97770.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
488664042007.08.16 17:02sell0.02gbpusd1.97690.00000.00002007.08.16 17:081.97960.000.000.00-5.40
 801014PipMaker v9
488687792007.08.16 17:04sell0.06gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:081.97940.000.000.0010.20
 801014PipMaker v9
488683312007.08.16 17:04sell0.05gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:081.97940.000.000.003.50
 801014PipMaker v9
488678652007.08.16 17:04sell0.04gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 17:121.97830.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
488634032007.08.16 16:57sell0.02usdjpy112.030.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.00-12.07
 801018PipMaker v9
488745952007.08.16 17:18sell0.09usdjpy112.900.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.0015.17
 801018PipMaker v9
488718142007.08.16 17:12sell0.08usdjpy112.760.000.002007.08.16 17:22112.710.000.000.003.55
 801018PipMaker v9
488641502007.08.16 16:58sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
488752442007.08.16 17:19sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.007.00
 801014PipMaker v9
488739792007.08.16 17:17sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:231.97970.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
488722572007.08.16 17:13sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 17:281.97790.000.000.003.30
 801014PipMaker v9
488621872007.08.16 16:55sell0.02usdjpy112.140.000.002007.08.16 17:34112.490.000.000.00-6.22
 801018PipMaker v9
488711412007.08.16 17:12sell0.06usdjpy112.520.000.002007.08.16 17:34112.480.000.000.002.13
 801018PipMaker v9
488714602007.08.16 17:12sell0.07usdjpy112.660.000.002007.08.16 17:34112.480.000.000.0011.20
 801018PipMaker v9
488831612007.08.16 17:37sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 17:451.33930.000.000.006.40
 801011PipMaker v9
488843132007.08.16 17:39sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:451.97950.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
488837772007.08.16 17:38sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:451.97900.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
488670032007.08.16 17:03sell0.04usdjpy112.250.000.002007.08.16 17:46112.760.000.000.00-18.09
 801018PipMaker v9
488858672007.08.16 17:43sell0.08usdjpy112.990.000.002007.08.16 17:46112.770.000.000.0015.61
 801018PipMaker v9
488846132007.08.16 17:40sell0.07usdjpy112.870.000.002007.08.16 17:46112.770.000.000.006.21
 801018PipMaker v9
488676872007.08.16 17:03sell0.05usdjpy112.370.000.002007.08.16 18:02112.900.000.000.00-23.47
 801018PipMaker v9
488910152007.08.16 17:55sell0.09usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:02112.890.000.000.0022.32
 801018PipMaker v9
488903362007.08.16 17:54sell0.08usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:02112.890.000.000.0012.05
 801018PipMaker v9
488823762007.08.16 17:36sell0.04usdjpy112.500.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.00-15.94
 801018PipMaker v9
488952182007.08.16 18:06sell0.08usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.0015.58
 801018PipMaker v9
488949032007.08.16 18:05sell0.07usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:11112.950.000.000.006.82
 801018PipMaker v9
488828292007.08.16 17:37sell0.05usdjpy112.610.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.00-24.30
 801018PipMaker v9
488981862007.08.16 18:16sell0.09usdjpy113.410.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.0019.88
 801018PipMaker v9
488978002007.08.16 18:15sell0.08usdjpy113.300.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.009.90
 801018PipMaker v9
488968802007.08.16 18:14sell0.07usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:21113.160.000.000.000.62
 801018PipMaker v9
489010582007.08.16 18:21sell0.06usdjpy113.170.000.002007.08.16 18:23112.950.000.000.0011.69
 801018PipMaker v9
489038062007.08.16 18:29sell0.06usdjpy113.190.000.002007.08.16 18:32112.960.000.000.0012.22
 801018PipMaker v9
488792712007.08.16 17:27sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
488925852007.08.16 17:59sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
488979772007.08.16 18:16sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 18:331.97970.000.000.007.00
 801014PipMaker v9
488966542007.08.16 18:14sell0.06usdjpy113.060.000.002007.08.16 18:33112.890.000.000.009.04
 801018PipMaker v9
489058012007.08.16 18:35sell0.03gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 19:031.97920.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
488972082007.08.16 18:15sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.16 19:031.33980.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
488810552007.08.16 17:32sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 19:051.97810.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
489075172007.08.16 18:47sell0.06usdjpy113.170.000.002007.08.16 19:07112.950.000.000.0011.69
 801018PipMaker v9
489059402007.08.16 18:35sell0.05usdjpy113.060.000.002007.08.16 19:07112.890.000.000.007.53
 801018PipMaker v9
488888972007.08.16 17:48sell0.07usdjpy112.950.000.002007.08.16 19:08112.830.000.000.007.44
 801018PipMaker v9
488886732007.08.16 17:47sell0.06usdjpy112.840.000.002007.08.16 19:08112.720.000.000.006.39
 801018PipMaker v9
488836002007.08.16 17:38sell0.06usdjpy112.730.000.002007.08.16 19:09112.660.000.000.003.73
 801018PipMaker v9
489125572007.08.16 19:10sell0.02usdjpy112.520.000.002007.08.16 19:40113.010.000.000.00-8.67
 801018PipMaker v9
489196472007.08.16 19:31sell0.07usdjpy113.060.000.002007.08.16 19:40113.000.000.000.003.72
 801018PipMaker v9
489210622007.08.16 19:38sell0.08usdjpy113.170.000.002007.08.16 19:40113.000.000.000.0012.04
 801018PipMaker v9
489120372007.08.16 19:09sell0.02usdjpy112.630.000.002007.08.16 20:05114.250.000.000.00-28.36
 801018PipMaker v9
489109502007.08.16 19:05sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.00-9.60
 801014PipMaker v9
489299242007.08.16 20:00sell0.07gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
489324122007.08.16 20:03sell0.08gbpusd1.98430.00000.00002007.08.16 20:051.98280.000.000.0012.00
 801014PipMaker v9
489330942007.08.16 20:04sell0.18usdjpy114.420.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.0037.83
 801018PipMaker v9
489141492007.08.16 19:13sell0.04usdjpy112.730.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.00-50.80
 801018PipMaker v9
489326192007.08.16 20:03sell0.17usdjpy114.310.000.002007.08.16 20:06114.180.000.000.0019.36
 801018PipMaker v9
489151692007.08.16 19:15sell0.05usdjpy112.840.000.002007.08.16 20:32114.240.000.000.00-61.27
 801018PipMaker v9
489405842007.08.16 20:19sell0.17usdjpy114.510.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.0035.70
 801018PipMaker v9
489401442007.08.16 20:19sell0.16usdjpy114.400.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.0018.20
 801018PipMaker v9
489371122007.08.16 20:13sell0.15usdjpy114.300.000.002007.08.16 20:32114.270.000.000.003.94
 801018PipMaker v9
489394162007.08.16 20:18sell0.07gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 20:331.98240.000.000.0014.00
 801014PipMaker v9
489188412007.08.16 19:29sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 20:331.98260.000.000.00-10.80
 801014PipMaker v9
489369102007.08.16 20:13sell0.06gbpusd1.98330.00000.00002007.08.16 20:331.98240.000.000.005.40
 801014PipMaker v9
489161812007.08.16 19:17sell0.06usdjpy112.950.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.00-49.52
 801018PipMaker v9
489311382007.08.16 20:02sell0.16usdjpy114.180.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.0040.74
 801018PipMaker v9
489306732007.08.16 20:01sell0.15usdjpy114.060.000.002007.08.16 20:56113.890.000.000.0022.39
 801018PipMaker v9
489303722007.08.16 20:01sell0.14usdjpy113.950.000.002007.08.16 20:56113.940.000.000.001.23
 801018PipMaker v9
489218302007.08.16 19:42sell0.06usdjpy113.060.000.002007.08.16 22:33114.260.000.00-0.86-63.01
 801018PipMaker v9
489533002007.08.16 21:33sell0.15usdjpy114.560.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.0038.07
 801018PipMaker v9
489528172007.08.16 21:32sell0.14usdjpy114.450.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.0022.05
 801018PipMaker v9
489525252007.08.16 21:31sell0.13usdjpy114.340.000.002007.08.16 22:33114.270.000.000.007.96
 801018PipMaker v9
489219242007.08.16 19:42sell0.07usdjpy113.170.000.002007.08.16 23:02113.920.000.00-1.00-46.08
 801018PipMaker v9
489510792007.08.16 21:18sell0.12usdjpy114.230.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.0032.65
 801018PipMaker v9
489497262007.08.16 21:07sell0.11usdjpy114.130.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.0020.28
 801018PipMaker v9
489492012007.08.16 21:04sell0.10usdjpy113.950.000.002007.08.16 23:02113.920.000.000.002.63
 801018PipMaker v9
489223072007.08.16 19:43sell0.08usdjpy113.290.000.002007.08.16 23:07113.630.000.00-1.14-23.94
 801018PipMaker v9
489289672007.08.16 19:59sell0.13usdjpy113.840.000.002007.08.16 23:07113.620.000.00-1.8625.17
 801018PipMaker v9
489254352007.08.16 19:50sell0.12usdjpy113.730.000.002007.08.16 23:07113.620.000.00-1.7211.62
 801018PipMaker v9
487352502007.08.16 10:39sell0.03eurusd1.33880.00000.00002007.08.16 23:121.34130.000.000.16-7.50
 801011PipMaker v9
489594562007.08.16 22:18sell0.06eurusd1.34300.00000.00002007.08.16 23:121.34130.000.000.0010.20
 801011PipMaker v9
489198542007.08.16 19:32sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.01-9.60
 801014PipMaker v9
489573542007.08.16 21:57sell0.06gbpusd1.98440.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.0011.40
 801014PipMaker v9
489480682007.08.16 20:57sell0.05gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 23:121.98250.000.000.023.50
 801014PipMaker v9
489250972007.08.16 19:49sell0.11usdjpy113.620.000.002007.08.16 23:12113.490.000.00-1.5712.60
 801018PipMaker v9
489794302007.08.16 23:53sell0.05eurusd1.34300.00000.00002007.08.17 00:341.34140.000.000.008.00
 801011PipMaker v9
489842032007.08.17 00:19sell0.05gbpusd1.98440.00000.00002007.08.17 00:451.98260.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
489775512007.08.16 23:44sell0.04gbpusd1.98320.00000.00002007.08.17 00:451.98210.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
489251552007.08.16 19:49sell0.06gbpusd1.98220.00000.00002007.08.17 00:451.98200.000.000.021.20
 801014PipMaker v9
489881412007.08.17 00:55sell0.04gbpusd1.98340.00000.00002007.08.17 01:021.98200.000.000.005.60
 801014PipMaker v9
489871062007.08.17 00:45sell0.03gbpusd1.98240.00000.00002007.08.17 01:021.98150.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
489857762007.08.17 00:33sell0.07usdjpy113.980.000.002007.08.17 01:02113.680.000.000.0018.47
 801018PipMaker v9
489784382007.08.16 23:49sell0.06usdjpy113.870.000.002007.08.17 01:03113.640.000.000.0012.14
 801018PipMaker v9
489716682007.08.16 23:16sell0.05usdjpy113.750.000.002007.08.17 01:03113.580.000.000.007.48
 801018PipMaker v9
489710632007.08.16 23:14sell0.04usdjpy113.640.000.002007.08.17 01:06113.520.000.000.004.23
 801018PipMaker v9
489244002007.08.16 19:49sell0.10usdjpy113.510.000.002007.08.17 01:07113.460.000.00-1.434.41
 801018PipMaker v9
489911172007.08.17 01:09sell0.03usdjpy113.510.000.002007.08.17 01:14113.410.000.000.002.65
 801018PipMaker v9
489230672007.08.16 19:44sell0.09usdjpy113.410.000.002007.08.17 01:15113.320.000.00-1.297.15
 801018PipMaker v9
489921782007.08.17 01:14sell0.02usdjpy113.300.000.002007.08.17 01:21113.140.000.000.002.83
 801018PipMaker v9
489242532007.08.16 19:49sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.17 01:211.98050.000.000.023.00
 801014PipMaker v9
489939232007.08.17 01:21sell0.02usdjpy113.140.000.002007.08.17 01:22112.890.000.000.004.43
 801018PipMaker v9
489945392007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.960.000.002007.08.17 01:22112.800.000.000.002.84
 801018PipMaker v9
489946842007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.850.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.00-6.71
 801018PipMaker v9
489996392007.08.17 01:56sell0.07usdjpy113.390.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.009.89
 801018PipMaker v9
489992342007.08.17 01:55sell0.06usdjpy113.280.000.002007.08.17 02:38113.230.000.000.002.65
 801018PipMaker v9
489957522007.08.17 01:24sell0.05usdjpy113.170.000.002007.08.17 03:01113.060.000.000.004.86
 801018PipMaker v9
489942822007.08.17 01:21sell0.02gbpusd1.98010.00000.00002007.08.17 03:091.97890.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
489954542007.08.17 01:23sell0.04usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:23112.980.000.000.002.83
 801018PipMaker v9
490086072007.08.17 03:26sell0.03usdjpy113.070.000.002007.08.17 03:39112.960.000.000.002.92
 801018PipMaker v9
490059702007.08.17 03:07sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.17 03:401.97780.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
490064572007.08.17 03:10sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.17 03:401.97780.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
490106182007.08.17 03:42sell0.03usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:45112.960.000.000.002.66
 801018PipMaker v9
489373402007.08.16 20:13sell0.05eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 04:031.34080.000.000.275.50
 801011PipMaker v9
489952702007.08.17 01:23sell0.03usdjpy112.950.000.002007.08.17 04:08112.850.000.000.002.66
 801018PipMaker v9
490147742007.08.17 04:07sell0.02usdjpy112.850.000.002007.08.17 04:13112.710.000.000.002.48
 801018PipMaker v9
490160452007.08.17 04:12sell0.02usdjpy112.740.000.002007.08.17 04:18112.600.000.000.002.49
 801018PipMaker v9
490182032007.08.17 04:17sell0.02usdjpy112.630.000.002007.08.17 04:18112.490.000.000.002.49
 801018PipMaker v9
490168322007.08.17 04:13sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 04:191.34080.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
490104002007.08.17 03:40sell0.02gbpusd1.97750.00000.00002007.08.17 04:201.97620.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
490186472007.08.17 04:18sell0.02usdjpy112.500.000.002007.08.17 04:20112.190.000.000.005.53
 801018PipMaker v9
490228922007.08.17 04:23sell0.03usdjpy112.500.000.002007.08.17 04:24112.400.000.000.002.67
 801018PipMaker v9
490234872007.08.17 04:25sell0.03usdjpy112.520.000.002007.08.17 04:27112.400.000.000.003.20
 801018PipMaker v9
490193932007.08.17 04:19sell0.02usdjpy112.390.000.002007.08.17 04:32112.250.000.000.002.49
 801018PipMaker v9
490254232007.08.17 04:33sell0.03usdjpy112.370.000.002007.08.17 04:34112.270.000.000.002.67
 801018PipMaker v9
490273802007.08.17 04:42sell0.04usdjpy112.370.000.002007.08.17 04:44112.260.000.000.003.92
 801018PipMaker v9
490247812007.08.17 04:31sell0.02usdjpy112.270.000.002007.08.17 04:44112.260.000.000.000.18
 801018PipMaker v9
490259292007.08.17 04:35sell0.02usdjpy112.160.000.002007.08.17 05:17112.490.000.000.00-5.87
 801018PipMaker v9
490320412007.08.17 05:05sell0.06usdjpy112.700.000.002007.08.17 05:17112.480.000.000.0011.74
 801018PipMaker v9
490309102007.08.17 05:03sell0.05usdjpy112.480.000.002007.08.17 05:17112.360.000.000.005.34
 801018PipMaker v9
490118212007.08.17 03:47sell0.02gbpusd1.97620.00000.00002007.08.17 05:191.97790.000.000.00-3.40
 801014PipMaker v9
490321892007.08.17 05:05sell0.05gbpusd1.97940.00000.00002007.08.17 05:201.97780.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
490308212007.08.17 05:03sell0.04gbpusd1.97830.00000.00002007.08.17 05:201.97780.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
490392652007.08.17 05:25sell0.04usdjpy112.480.000.002007.08.17 05:38112.360.000.000.004.27
 801018PipMaker v9
490299582007.08.17 05:02sell0.04usdjpy112.370.000.002007.08.17 05:38112.360.000.000.000.36
 801018PipMaker v9
490453932007.08.17 05:51sell0.04usdjpy112.490.000.002007.08.17 05:54112.370.000.000.004.27
 801018PipMaker v9
490393832007.08.17 05:25sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.17 05:551.97730.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
490303772007.08.17 05:03sell0.03gbpusd1.97720.00000.00002007.08.17 06:091.97620.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
490260542007.08.17 04:35sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 06:261.34080.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
489191402007.08.16 19:30sell0.04eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 06:261.34070.000.000.220.80
 801011PipMaker v9
490524082007.08.17 06:15sell0.03gbpusd1.97700.00000.00002007.08.17 06:271.97610.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
490469882007.08.17 05:56sell0.02gbpusd1.97600.00000.00002007.08.17 06:341.97470.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
490611092007.08.17 06:40sell0.04gbpusd1.97630.00000.00002007.08.17 06:441.97500.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
490585672007.08.17 06:34sell0.02gbpusd1.97490.00000.00002007.08.17 06:451.97340.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
490590622007.08.17 06:34sell0.02gbpusd1.97390.00000.00002007.08.17 06:451.97340.000.000.001.00
 801014PipMaker v9
490630032007.08.17 06:46sell0.02gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:471.97080.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
490659312007.08.17 06:49sell0.03gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:561.97150.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
490555562007.08.17 06:26sell0.03eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 06:591.34070.000.000.000.60
 801011PipMaker v9
490600702007.08.17 06:38sell0.04eurusd1.34190.00000.00002007.08.17 06:591.34070.000.000.004.80
 801011PipMaker v9
490520172007.08.17 06:13sell0.05usdjpy112.590.000.002007.08.17 07:00112.420.000.000.007.56
 801018PipMaker v9
490482362007.08.17 06:00sell0.04usdjpy112.480.000.002007.08.17 07:00112.370.000.000.003.92
 801018PipMaker v9
490430942007.08.17 05:41sell0.03usdjpy112.370.000.002007.08.17 07:01112.270.000.000.002.67
 801018PipMaker v9
490636582007.08.17 06:46sell0.02gbpusd1.97120.00000.00002007.08.17 07:021.97000.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
490680652007.08.17 06:58sell0.02gbpusd1.97010.00000.00002007.08.17 07:021.97000.000.000.000.20
 801014PipMaker v9
490699552007.08.17 07:00sell0.03eurusd1.34090.00000.00002007.08.17 07:031.34000.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
490714492007.08.17 07:02sell0.02gbpusd1.96940.00000.00002007.08.17 07:031.96810.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
490276572007.08.17 04:44sell0.03usdjpy112.260.000.002007.08.17 07:05112.160.000.000.002.67
 801018PipMaker v9
490732542007.08.17 07:04sell0.02usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:05111.990.000.000.002.50
 801018PipMaker v9
488475552007.08.16 16:27sell0.03eurusd1.33980.00000.00002007.08.17 07:121.33850.000.000.163.90
 801011PipMaker v9
490793952007.08.17 07:15sell0.04usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:18112.000.000.000.004.64
 801018PipMaker v9
490742492007.08.17 07:05sell0.02usdjpy112.020.000.002007.08.17 07:18111.990.000.000.000.54
 801018PipMaker v9
490835362007.08.17 07:22sell0.04gbpusd1.96910.00000.00002007.08.17 07:291.96800.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
490724722007.08.17 07:03sell0.02gbpusd1.96810.00000.00002007.08.17 07:291.96810.000.000.000.00
 801014PipMaker v9
490753352007.08.17 07:08sell0.02gbpusd1.96700.00000.00002007.08.17 07:531.97220.000.000.00-10.40
 801014PipMaker v9
490929862007.08.17 07:44sell0.08gbpusd1.97390.00000.00002007.08.17 07:531.97210.000.000.0014.40
 801014PipMaker v9
490750902007.08.17 07:07sell0.02usdjpy111.910.000.002007.08.17 07:55112.710.000.000.00-14.20
 801018PipMaker v9
490943862007.08.17 07:45sell0.10usdjpy112.930.000.002007.08.17 07:55112.710.000.000.0019.52
 801018PipMaker v9
490825382007.08.17 07:19sell0.03usdjpy112.010.000.002007.08.17 07:56112.500.000.000.00-13.07
 801018PipMaker v9
490919362007.08.17 07:43sell0.09usdjpy112.680.000.002007.08.17 07:56112.490.000.000.0015.20
 801018PipMaker v9
490907152007.08.17 07:40sell0.08usdjpy112.560.000.002007.08.17 07:56112.490.000.000.004.98
 801018PipMaker v9
490831042007.08.17 07:21sell0.04usdjpy112.120.000.002007.08.17 07:57112.370.000.000.00-8.90
 801018PipMaker v9
490883672007.08.17 07:32sell0.07usdjpy112.450.000.002007.08.17 07:57112.300.000.000.009.35
 801018PipMaker v9
490980942007.08.17 07:56sell0.06usdjpy112.560.000.002007.08.17 07:57112.310.000.000.0013.36
 801018PipMaker v9
490867942007.08.17 07:31sell0.06usdjpy112.340.000.002007.08.17 07:57112.280.000.000.003.21
 801018PipMaker v9
490846732007.08.17 07:25sell0.05usdjpy112.230.000.002007.08.17 08:11112.670.000.000.00-19.53
 801018PipMaker v9
491017922007.08.17 08:09sell0.08usdjpy112.900.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.0014.91
 801018PipMaker v9
491009302007.08.17 08:03sell0.07usdjpy112.790.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.006.21
 801018PipMaker v9
490996372007.08.17 07:59sell0.06usdjpy112.690.000.002007.08.17 08:11112.690.000.000.000.00
 801018PipMaker v9
490859282007.08.17 07:29sell0.03gbpusd1.96810.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.00-8.10
 801014PipMaker v9
490923852007.08.17 07:43sell0.07gbpusd1.97270.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.0013.30
 801014PipMaker v9
490918282007.08.17 07:43sell0.06gbpusd1.97160.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
490888732007.08.17 07:32sell0.05gbpusd1.97030.00000.00002007.08.17 08:161.96910.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
491109912007.08.17 08:34sell0.12usdjpy113.480.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.0021.19
 801018PipMaker v9
490989502007.08.17 07:58sell0.03usdjpy112.340.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.00-24.89
 801018PipMaker v9
491105972007.08.17 08:33sell0.11usdjpy113.370.000.002007.08.17 08:39113.280.000.000.008.74
 801018PipMaker v9
490990902007.08.17 07:58sell0.04usdjpy112.470.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.00-40.14
 801018PipMaker v9
491199272007.08.17 08:59sell0.14usdjpy113.910.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.0036.97
 801018PipMaker v9
491187722007.08.17 08:58sell0.12usdjpy113.620.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.001.06
 801018PipMaker v9
491192092007.08.17 08:58sell0.13usdjpy113.730.000.002007.08.17 09:04113.610.000.000.0013.73
 801018PipMaker v9
490994602007.08.17 07:59sell0.05usdjpy112.580.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.00-37.91
 801018PipMaker v9
491267082007.08.17 09:15sell0.12usdjpy113.700.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.0027.50
 801018PipMaker v9
491224822007.08.17 09:04sell0.11usdjpy113.600.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.0015.51
 801018PipMaker v9
491174272007.08.17 08:56sell0.11usdjpy113.470.000.002007.08.17 09:21113.440.000.000.002.91
 801018PipMaker v9
491157552007.08.17 08:54sell0.10usdjpy113.360.000.002007.08.17 09:22113.060.000.000.0026.53
 801018PipMaker v9
491080242007.08.17 08:27sell0.10usdjpy113.250.000.002007.08.17 09:22113.060.000.000.0016.81
 801018PipMaker v9
490870712007.08.17 07:31sell0.04gbpusd1.96920.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.00-30.00
 801014PipMaker v9
491209872007.08.17 09:00sell0.10gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.0010.00
 801014PipMaker v9
491287512007.08.17 09:22sell0.11gbpusd1.97920.00000.00002007.08.17 09:251.97670.000.000.0027.50
 801014PipMaker v9
491022492007.08.17 08:11sell0.05usdjpy112.680.000.002007.08.17 09:28112.950.000.000.00-11.95
 801018PipMaker v9
491077132007.08.17 08:27sell0.09usdjpy113.120.000.002007.08.17 09:28112.940.000.000.0014.34
 801018PipMaker v9
491072392007.08.17 08:26sell0.08usdjpy113.010.000.002007.08.17 09:28112.940.000.000.004.96
 801018PipMaker v9
490763912007.08.17 07:11sell0.02eurusd1.33810.00000.00002007.08.17 09:291.34400.000.000.00-11.80
 801011PipMaker v9
491285402007.08.17 09:22sell0.09eurusd1.34570.00000.00002007.08.17 09:291.34390.000.000.0016.20
 801011PipMaker v9
491226912007.08.17 09:05sell0.08eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 09:291.34390.000.000.005.60
 801011PipMaker v9
491347122007.08.17 09:34sell0.06usdjpy113.260.000.002007.08.17 09:38113.020.000.000.0012.74
 801018PipMaker v9
491345292007.08.17 09:34sell0.05usdjpy113.120.000.002007.08.17 09:42112.950.000.000.007.53
 801018PipMaker v9
491337102007.08.17 09:32sell0.04usdjpy113.010.000.002007.08.17 09:42112.900.000.000.003.90
 801018PipMaker v9
491041442007.08.17 08:17sell0.03gbpusd1.97030.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.00-16.80
 801014PipMaker v9
491379532007.08.17 09:44sell0.09gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.0016.20
 801014PipMaker v9
491203012007.08.17 08:59sell0.09gbpusd1.97670.00000.00002007.08.17 09:471.97590.000.000.007.20
 801014PipMaker v9
490809172007.08.17 07:16sell0.03eurusd1.33920.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.00-14.10
 801011PipMaker v9
491373442007.08.17 09:44sell0.08eurusd1.34570.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.0014.40
 801011PipMaker v9
491360252007.08.17 09:41sell0.07eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 09:501.34390.000.000.004.90
 801011PipMaker v9
491443502007.08.17 10:03sell0.07usdjpy113.400.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.0015.47
 801018PipMaker v9
491063302007.08.17 08:25sell0.06usdjpy112.790.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.00-19.09
 801018PipMaker v9
491441842007.08.17 10:03sell0.06usdjpy113.290.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.007.42
 801018PipMaker v9
491416942007.08.17 09:50sell0.05usdjpy113.180.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.001.33
 801018PipMaker v9
491474472007.08.17 10:18sell0.05usdjpy113.230.000.002007.08.17 10:26113.060.000.000.007.52
 801018PipMaker v9
491472092007.08.17 10:16sell0.04usdjpy113.120.000.002007.08.17 10:27113.010.000.000.003.89
 801018PipMaker v9
491371952007.08.17 09:43sell0.04usdjpy113.020.000.002007.08.17 10:27113.010.000.000.000.35
 801018PipMaker v9
491043282007.08.17 08:17sell0.04gbpusd1.97130.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.00-21.60
 801014PipMaker v9
491456352007.08.17 10:09sell0.09gbpusd1.97880.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.0018.90
 801014PipMaker v9
491454182007.08.17 10:08sell0.08gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 10:301.97670.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
491544892007.08.17 10:54sell0.08usdjpy113.650.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.0021.17
 801018PipMaker v9
491067232007.08.17 08:26sell0.07usdjpy112.900.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.00-27.79
 801018PipMaker v9
491529962007.08.17 10:50sell0.06usdjpy113.400.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.002.65
 801018PipMaker v9
491542512007.08.17 10:54sell0.07usdjpy113.520.000.002007.08.17 10:56113.350.000.000.0010.50
 801018PipMaker v9
491492192007.08.17 10:28sell0.03usdjpy113.010.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.00-6.89
 801018PipMaker v9
491552502007.08.17 10:56sell0.05usdjpy113.340.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.003.09
 801018PipMaker v9
491583812007.08.17 11:13sell0.06usdjpy113.450.000.002007.08.17 11:19113.270.000.000.009.53
 801018PipMaker v9
491527922007.08.17 10:50sell0.05usdjpy113.240.000.002007.08.17 11:32113.180.000.000.002.65
 801018PipMaker v9
491727342007.08.17 12:10sell0.08usdjpy113.780.000.002007.08.17 12:13113.550.000.000.0016.20
 801018PipMaker v9
490866132007.08.17 07:30sell0.04eurusd1.34030.00000.00002007.08.17 12:131.34570.000.000.00-21.60
 801011PipMaker v9
491625652007.08.17 11:22sell0.09eurusd1.34780.00000.00002007.08.17 12:131.34580.000.000.0018.00
 801011PipMaker v9
491601082007.08.17 11:18sell0.08eurusd1.34670.00000.00002007.08.17 12:131.34580.000.000.007.20
 801011PipMaker v9
491749222007.08.17 12:15sell0.08usdjpy113.890.000.002007.08.17 12:21113.670.000.000.0015.48
 801018PipMaker v9
491695082007.08.17 12:00sell0.07usdjpy113.670.000.002007.08.17 12:26113.440.000.000.0014.19
 801018PipMaker v9
491051372007.08.17 08:23sell0.05gbpusd1.97250.00000.00002007.08.17 12:461.98700.000.000.00-72.50
 801014PipMaker v9
491910912007.08.17 12:38sell0.14gbpusd1.99060.00000.00002007.08.17 12:461.98690.000.000.0051.80
 801014PipMaker v9
491786382007.08.17 12:24sell0.13gbpusd1.98920.00000.00002007.08.17 12:461.98690.000.000.0029.90
 801014PipMaker v9
490927372007.08.17 07:44sell0.05eurusd1.34150.00000.00002007.08.17 12:461.34840.000.000.00-34.50
 801011PipMaker v9
491791962007.08.17 12:24sell0.10eurusd1.35120.00000.00002007.08.17 12:461.34820.000.000.0030.00
 801011PipMaker v9
491945632007.08.17 12:44sell0.13usdjpy114.390.000.002007.08.17 12:48114.080.000.000.0035.33
 801018PipMaker v9
492053532007.08.17 13:15sell0.15usdjpy114.800.000.002007.08.17 13:23114.440.000.000.0047.19
 801018PipMaker v9
491507982007.08.17 10:33sell0.04usdjpy113.120.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.00-51.66
 801018PipMaker v9
492151962007.08.17 13:37sell0.16usdjpy114.860.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.0036.30
 801018PipMaker v9
492044272007.08.17 13:13sell0.14usdjpy114.620.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.002.44
 801018PipMaker v9
492145562007.08.17 13:36sell0.15usdjpy114.750.000.002007.08.17 13:43114.600.000.000.0019.63
 801018PipMaker v9
491649882007.08.17 11:35sell0.03usdjpy113.230.000.002007.08.17 13:45114.310.000.000.00-28.34
 801018PipMaker v9
491671332007.08.17 11:50sell0.04usdjpy113.340.000.002007.08.17 13:45114.290.000.000.00-33.25
 801018PipMaker v9
492172052007.08.17 13:43sell0.13usdjpy114.530.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.0029.58
 801018PipMaker v9
491674632007.08.17 11:51sell0.05usdjpy113.450.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.00-35.88
 801018PipMaker v9
492033222007.08.17 13:09sell0.13usdjpy114.390.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.0013.65
 801018PipMaker v9
491940692007.08.17 12:44sell0.12usdjpy114.280.000.002007.08.17 13:45114.270.000.000.001.05
 801018PipMaker v9
491065612007.08.17 08:26sell0.06gbpusd1.97350.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.00-99.60
 801014PipMaker v9
492141712007.08.17 13:35sell0.17gbpusd1.99340.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.0056.10
 801014PipMaker v9
492045542007.08.17 13:13sell0.16gbpusd1.99230.00000.00002007.08.17 13:491.99010.000.000.0035.20
 801014PipMaker v9
492139002007.08.17 13:35sell0.10eurusd1.35180.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.0029.00
 801011PipMaker v9
491090582007.08.17 08:29sell0.06eurusd1.34250.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.00-38.40
 801011PipMaker v9
491773642007.08.17 12:21sell0.09eurusd1.34970.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.007.20
 801011PipMaker v9
492113762007.08.17 13:31sell0.09eurusd1.35070.00000.00002007.08.17 13:541.34890.000.000.0016.20
 801011PipMaker v9
491689362007.08.17 11:59sell0.06usdjpy113.560.000.002007.08.17 13:55113.990.000.000.00-22.63
 801018PipMaker v9
492182382007.08.17 13:45sell0.08usdjpy114.250.000.002007.08.17 13:55113.990.000.000.0018.25
 801018PipMaker v9
491911692007.08.17 12:38sell0.11usdjpy114.120.000.002007.08.17 13:55113.890.000.000.0022.21
 801018PipMaker v9
491821882007.08.17 12:28sell0.07usdjpy113.670.000.002007.08.17 13:57113.850.000.000.00-11.07
 801018PipMaker v9
491898832007.08.17 12:36sell0.10usdjpy114.010.000.002007.08.17 13:57113.850.000.000.0014.05
 801018PipMaker v9
491870242007.08.17 12:32sell0.09usdjpy113.890.000.002007.08.17 13:57113.820.000.000.005.54
 801018PipMaker v9
491158372007.08.17 08:54sell0.07gbpusd1.97460.00000.00002007.08.17 13:571.98740.000.000.00-89.60
 801014PipMaker v9
492039232007.08.17 13:10sell0.15gbpusd1.99110.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0057.00
 801014PipMaker v9
492032232007.08.17 13:08sell0.14gbpusd1.99010.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0039.20
 801014PipMaker v9
492027292007.08.17 13:06sell0.13gbpusd1.98830.00000.00002007.08.17 13:571.98730.000.000.0013.00
 801014PipMaker v9
491867232007.08.17 12:32sell0.08usdjpy113.780.000.002007.08.17 13:58113.720.000.000.004.22
 801018PipMaker v9
492257992007.08.17 13:59sell0.03usdjpy113.790.000.002007.08.17 14:00113.630.000.000.004.22
 801018PipMaker v9
492255342007.08.17 13:58sell0.02usdjpy113.670.000.002007.08.17 14:08114.060.000.000.00-6.84
 801018PipMaker v9
492275712007.08.17 14:03sell0.03usdjpy113.780.000.002007.08.17 14:08114.040.000.000.00-6.84
 801018PipMaker v9
492298712007.08.17 14:07sell0.07usdjpy114.230.000.002007.08.17 14:08114.030.000.000.0012.28
 801018PipMaker v9
492285202007.08.17 14:04sell0.06usdjpy114.120.000.002007.08.17 14:10114.000.000.000.006.32
 801018PipMaker v9
492281862007.08.17 14:04sell0.05usdjpy114.000.000.002007.08.17 14:12113.940.000.000.002.63
 801018PipMaker v9
492279832007.08.17 14:04sell0.04usdjpy113.890.000.002007.08.17 14:17113.810.000.000.002.81
 801018PipMaker v9
492353332007.08.17 14:22sell0.05usdjpy113.990.000.002007.08.17 14:29113.800.000.000.008.35
 801018PipMaker v9
492350392007.08.17 14:21sell0.04usdjpy113.870.000.002007.08.17 14:41113.750.000.000.004.22
 801018PipMaker v9
492333892007.08.17 14:17sell0.02usdjpy113.770.000.002007.08.17 14:41113.750.000.000.000.35
 801018PipMaker v9
492403302007.08.17 14:41sell0.03usdjpy113.730.000.002007.08.17 14:42113.530.000.000.005.28
 801018PipMaker v9
492410882007.08.17 14:43sell0.02usdjpy113.490.000.002007.08.17 14:48113.440.000.000.000.88
 801018PipMaker v9
492344392007.08.17 14:20sell0.02usdjpy113.630.000.002007.08.17 14:48113.440.000.000.003.35
 801018PipMaker v9
492443242007.08.17 14:48sell0.02usdjpy113.430.000.002007.08.17 14:50113.300.000.000.002.29
 801018PipMaker v9
491151592007.08.17 08:52sell0.07eurusd1.34360.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.00-53.90
 801011PipMaker v9
492482002007.08.17 14:53sell0.12eurusd1.35440.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.0037.20
 801011PipMaker v9
492445612007.08.17 14:48sell0.11eurusd1.35340.00000.00002007.08.17 14:591.35130.000.000.0023.10
 801011PipMaker v9
492398212007.08.17 14:41sell0.10eurusd1.35230.00000.00002007.08.17 15:001.35130.000.000.0010.00
 801011PipMaker v9
491167722007.08.17 08:55sell0.08gbpusd1.97560.00000.00002007.08.17 15:071.98560.000.000.00-80.00
 801014PipMaker v9
492289022007.08.17 14:05sell0.12gbpusd1.98940.00000.00002007.08.17 15:071.98570.000.000.0044.40
 801014PipMaker v9
491439652007.08.17 10:02sell0.07gbpusd1.97670.00000.00002007.08.17 15:101.98520.000.000.00-59.50
 801014PipMaker v9
492283552007.08.17 14:04sell0.11gbpusd1.98830.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.0033.00
 801014PipMaker v9
491985202007.08.17 12:50sell0.12gbpusd1.98720.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.0022.80
 801014PipMaker v9
491777282007.08.17 12:21sell0.12gbpusd1.98580.00000.00002007.08.17 15:101.98530.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
492499592007.08.17 14:57sell0.06usdjpy113.790.000.002007.08.17 15:11113.620.000.000.008.98
 801018PipMaker v9
492451692007.08.17 14:49sell0.02usdjpy113.330.000.002007.08.17 15:11113.630.000.000.00-5.28
 801018PipMaker v9
492475022007.08.17 14:53sell0.05usdjpy113.690.000.002007.08.17 15:11113.620.000.000.003.08
 801018PipMaker v9
492372052007.08.17 14:30sell0.09eurusd1.35130.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.0020.70
 801011PipMaker v9
491447412007.08.17 10:05sell0.06eurusd1.34460.00000.00002007.08.17 15:281.34890.000.000.00-25.80
 801011PipMaker v9
492290192007.08.17 14:05sell0.08eurusd1.35010.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.008.80
 801011PipMaker v9
492231382007.08.17 13:55sell0.07eurusd1.34910.00000.00002007.08.17 15:281.34900.000.000.000.70
 801011PipMaker v9
491504842007.08.17 10:32sell0.07gbpusd1.97770.00000.00002007.08.17 15:591.98280.000.000.00-35.70
 801014PipMaker v9
492593352007.08.17 15:16sell0.08gbpusd1.98610.00000.00002007.08.17 15:591.98290.000.000.0025.60
 801014PipMaker v9
492572812007.08.17 15:10sell0.07gbpusd1.98500.00000.00002007.08.17 15:591.98290.000.000.0014.70
 801014PipMaker v9
491623082007.08.17 11:22sell0.08gbpusd1.97900.00000.00002007.08.17 16:011.98100.000.000.00-16.00
 801014PipMaker v9
491768282007.08.17 12:19sell0.11gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 16:011.98100.000.000.0018.70
 801014PipMaker v9
491706132007.08.17 12:02sell0.10gbpusd1.98160.00000.00002007.08.17 16:011.98000.000.000.0016.00
 801014PipMaker v9
492694002007.08.17 16:15sell0.04gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 16:391.98140.000.000.005.20
 801014PipMaker v9
492673662007.08.17 16:02sell0.03gbpusd1.98160.00000.00002007.08.17 16:561.98070.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
492465662007.08.17 14:51sell0.03usdjpy113.430.000.002007.08.17 17:30114.270.000.000.00-22.05
 801018PipMaker v9
492772862007.08.17 17:00sell0.10usdjpy114.370.000.002007.08.17 17:30114.280.000.000.007.88
 801018PipMaker v9
492783682007.08.17 17:07sell0.11usdjpy114.480.000.002007.08.17 17:30114.280.000.000.0019.25
 801018PipMaker v9
492802892007.08.17 17:17sell0.04gbpusd1.98240.00000.00002007.08.17 17:511.98130.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
492791402007.08.17 17:09sell0.03gbpusd1.98130.00000.00002007.08.17 17:531.98040.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
492468732007.08.17 14:52sell0.04usdjpy113.560.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.00-20.67
 801018PipMaker v9
492815982007.08.17 17:38sell0.09usdjpy114.370.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.0017.35
 801018PipMaker v9
492733182007.08.17 16:33sell0.09usdjpy114.270.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.009.46
 801018PipMaker v9
492585852007.08.17 15:14sell0.04usdjpy113.670.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.00-9.83
 801018PipMaker v9
492691902007.08.17 16:15sell0.08usdjpy114.130.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.0012.64
 801018PipMaker v9
492688052007.08.17 16:14sell0.07usdjpy114.010.000.002007.08.17 18:30113.950.000.000.003.69
 801018PipMaker v9
492861742007.08.17 18:16sell0.05gbpusd1.98330.00000.00002007.08.17 18:321.98170.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
492860012007.08.17 18:15sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.17 18:321.98120.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
492696322007.08.17 16:15sell0.06eurusd1.35060.00000.00002007.08.17 18:441.34810.000.000.0015.00
 801011PipMaker v9
492625792007.08.17 15:31sell0.05eurusd1.34910.00000.00002007.08.17 18:461.34740.000.000.008.50
 801011PipMaker v9
492855042007.08.17 18:10sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.17 18:471.98030.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
491770382007.08.17 12:19sell0.08eurusd1.34800.00000.00002007.08.17 18:481.34680.000.000.009.60
 801011PipMaker v9
492595292007.08.17 15:17sell0.05usdjpy113.780.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.00-19.26
 801018PipMaker v9
492947722007.08.17 19:13sell0.08usdjpy114.450.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.0016.11
 801018PipMaker v9
492935282007.08.17 19:09sell0.06usdjpy114.230.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.000.53
 801018PipMaker v9
492936362007.08.17 19:09sell0.07usdjpy114.350.000.002007.08.17 19:57114.220.000.000.007.97
 801018PipMaker v9
492944132007.08.17 19:11sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.19 22:021.98120.000.000.010.00
 801014PipMaker v9
492991732007.08.17 19:47sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.19 22:021.98120.000.000.014.40
 801014PipMaker v9
491700822007.08.17 12:02sell0.09gbpusd1.98020.00000.00002007.08.19 22:111.97960.000.000.035.40
 801014PipMaker v9
493019672007.08.19 22:00sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.19 23:02114.140.000.000.0010.08
 801018PipMaker v9
492930922007.08.17 19:05sell0.05usdjpy114.120.000.002007.08.19 23:08114.010.000.00-0.724.82
 801018PipMaker v9
492891762007.08.17 18:46sell0.04usdjpy114.010.000.002007.08.19 23:11113.920.000.00-0.573.16
 801018PipMaker v9
492632712007.08.17 15:35sell0.06usdjpy113.910.000.002007.08.19 23:12113.820.000.00-0.864.74
 801018PipMaker v9
493046712007.08.19 22:05sell0.02gbpusd1.97900.00000.00002007.08.20 00:001.97780.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
493054242007.08.19 22:11sell0.02gbpusd1.97800.00000.00002007.08.20 00:001.97770.000.000.000.60
 801014PipMaker v9
493240382007.08.20 00:49sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.20 01:051.97740.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
493273052007.08.20 01:02sell0.07usdjpy114.540.000.002007.08.20 02:10114.340.000.000.0012.24
 801018PipMaker v9
493120792007.08.19 23:12sell0.02usdjpy113.800.000.002007.08.20 02:10114.350.000.000.00-9.62
 801018PipMaker v9
493188622007.08.20 00:11sell0.06usdjpy114.430.000.002007.08.20 02:10114.340.000.000.004.72
 801018PipMaker v9
493127962007.08.19 23:31sell0.03usdjpy114.110.000.002007.08.20 05:55114.590.000.000.00-12.57
 801018PipMaker v9
493481242007.08.20 04:41sell0.07usdjpy114.670.000.002007.08.20 05:55114.610.000.000.003.66
 801018PipMaker v9
493507362007.08.20 05:02sell0.08usdjpy114.780.000.002007.08.20 05:55114.610.000.000.0011.87
 801018PipMaker v9
493172262007.08.20 00:01sell0.02gbpusd1.97720.00000.00002007.08.20 06:161.98490.000.000.00-15.40
 801014PipMaker v9
493576162007.08.20 06:04sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 06:161.98480.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
493582002007.08.20 06:05sell0.11gbpusd1.98670.00000.00002007.08.20 06:161.98480.000.000.0020.90
 801014PipMaker v9
493332682007.08.20 01:44sell0.03gbpusd1.97830.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.00-16.50
 801014PipMaker v9
493571632007.08.20 06:04sell0.09gbpusd1.98460.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.007.20
 801014PipMaker v9
493621572007.08.20 06:27sell0.09gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 06:361.98380.000.000.0016.20
 801014PipMaker v9
493789112007.08.20 07:47sell0.12usdjpy115.340.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.0015.63
 801018PipMaker v9
493142032007.08.19 23:38sell0.04usdjpy114.220.000.002007.08.20 08:30115.210.000.000.00-34.37
 801018PipMaker v9
493845892007.08.20 08:04sell0.13usdjpy115.450.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.0029.34
 801018PipMaker v9
493762012007.08.20 07:37sell0.11usdjpy115.220.000.002007.08.20 08:30115.190.000.000.002.86
 801018PipMaker v9
493177902007.08.20 00:02sell0.05usdjpy114.330.000.002007.08.20 10:16115.080.000.000.00-32.59
 801018PipMaker v9
493900972007.08.20 08:33sell0.11usdjpy115.330.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.0022.94
 801018PipMaker v9
493893532007.08.20 08:30sell0.10usdjpy115.220.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.0011.30
 801018PipMaker v9
493750662007.08.20 07:35sell0.10usdjpy115.110.000.002007.08.20 10:16115.090.000.000.001.74
 801018PipMaker v9
493392202007.08.20 03:01sell0.04gbpusd1.97930.00000.00002007.08.20 10:201.98770.000.000.00-33.60
 801014PipMaker v9
493973182007.08.20 09:26sell0.12gbpusd1.98990.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.0027.60
 801014PipMaker v9
493793242007.08.20 07:48sell0.10gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
493962982007.08.20 09:21sell0.11gbpusd1.98890.00000.00002007.08.20 10:201.98760.000.000.0014.30
 801014PipMaker v9
493452592007.08.20 04:30sell0.05gbpusd1.98040.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.00-25.50
 801014PipMaker v9
494044912007.08.20 10:39sell0.09gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.0020.70
 801014PipMaker v9
493739042007.08.20 07:32sell0.09gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.0011.70
 801014PipMaker v9
493718362007.08.20 07:28sell0.08gbpusd1.98570.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
493560752007.08.20 06:01sell0.06eurusd1.35010.00000.00002007.08.20 11:361.34790.000.000.0013.20
 801011PipMaker v9
493459032007.08.20 04:32sell0.06gbpusd1.98140.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.00-31.20
 801014PipMaker v9
494188852007.08.20 13:02sell0.09gbpusd1.98910.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.0022.50
 801014PipMaker v9
494176042007.08.20 12:53sell0.08gbpusd1.98810.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.0012.00
 801014PipMaker v9
494151132007.08.20 12:27sell0.07gbpusd1.98700.00000.00002007.08.20 13:261.98660.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
494153742007.08.20 12:29sell0.09usdjpy115.220.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.0018.79
 801018PipMaker v9
493388842007.08.20 02:57sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.00-23.05
 801018PipMaker v9
494021692007.08.20 10:19sell0.08usdjpy115.110.000.002007.08.20 13:37114.980.000.000.009.05
 801018PipMaker v9
493469222007.08.20 04:38sell0.06usdjpy114.560.000.002007.08.20 13:41114.820.000.000.00-13.59
 801018PipMaker v9
493725082007.08.20 07:29sell0.09usdjpy115.000.000.002007.08.20 13:41114.830.000.000.0013.32
 801018PipMaker v9
493656042007.08.20 06:50sell0.08usdjpy114.890.000.002007.08.20 13:41114.830.000.000.004.18
 801018PipMaker v9
492988362007.08.17 19:45sell0.05eurusd1.34910.00000.00002007.08.20 13:411.34740.000.000.278.50
 801011PipMaker v9
493590132007.08.20 06:07sell0.07usdjpy114.780.000.002007.08.20 13:46114.720.000.000.003.66
 801018PipMaker v9
494222192007.08.20 13:34sell0.06gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 13:471.98440.000.000.0014.40
 801014PipMaker v9
493562802007.08.20 06:02sell0.06usdjpy114.670.000.002007.08.20 13:48114.570.000.000.005.24
 801018PipMaker v9
494086962007.08.20 11:26sell0.06gbpusd1.98570.00000.00002007.08.20 13:481.98410.000.000.009.60
 801014PipMaker v9
494270672007.08.20 13:48sell0.02usdjpy114.570.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.00-3.14
 801018PipMaker v9
494326982007.08.20 14:08sell0.05usdjpy114.910.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.006.97
 801018PipMaker v9
494310052007.08.20 14:00sell0.04usdjpy114.790.000.002007.08.20 14:31114.750.000.000.001.39
 801018PipMaker v9
494333892007.08.20 14:10sell0.06gbpusd1.98690.00000.00002007.08.20 14:371.98470.000.000.0013.20
 801014PipMaker v9
494367842007.08.20 14:34sell0.03usdjpy114.800.000.002007.08.20 14:40114.700.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494381342007.08.20 14:43sell0.03usdjpy114.790.000.002007.08.20 14:49114.690.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494398702007.08.20 14:59sell0.03usdjpy114.790.000.002007.08.20 15:51114.690.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494291762007.08.20 13:51sell0.03usdjpy114.680.000.002007.08.20 15:53114.580.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494308522007.08.20 14:00sell0.05gbpusd1.98580.00000.00002007.08.20 15:531.98410.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
492915432007.08.17 18:51sell0.04eurusd1.34800.00000.00002007.08.20 15:531.34680.000.000.224.80
 801011PipMaker v9
493713082007.08.20 07:26sell0.07gbpusd1.98470.00000.00002007.08.20 15:581.98360.000.000.007.70
 801014PipMaker v9
493533442007.08.20 05:28sell0.08gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 16:001.98290.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
494453702007.08.20 15:53sell0.02usdjpy114.580.000.002007.08.20 16:10114.430.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494475772007.08.20 16:00sell0.02usdjpy114.470.000.002007.08.20 16:10114.410.000.000.001.05
 801018PipMaker v9
491758502007.08.17 12:18sell0.07eurusd1.34700.00000.00002007.08.20 16:131.34630.000.000.384.90
 801011PipMaker v9
494497092007.08.20 16:10sell0.02usdjpy114.390.000.002007.08.20 16:13114.240.000.000.002.63
 801018PipMaker v9
494546522007.08.20 16:27sell0.04usdjpy114.500.000.002007.08.20 16:57114.390.000.000.003.85
 801018PipMaker v9
494538862007.08.20 16:25sell0.03gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 17:001.98260.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
494536452007.08.20 16:25sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.20 17:01114.290.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494579892007.08.20 17:09sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.20 17:21114.290.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
494594392007.08.20 17:26sell0.02usdjpy114.170.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.00-13.05
 801018PipMaker v9
494742082007.08.20 19:10sell0.10usdjpy115.090.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.0014.79
 801018PipMaker v9
494736112007.08.20 19:09sell0.09usdjpy114.970.000.002007.08.20 19:33114.920.000.000.003.92
 801018PipMaker v9
494766282007.08.20 19:25sell0.05eurusd1.34890.00000.00002007.08.20 21:361.34730.000.000.278.00
 801011PipMaker v9
494795582007.08.20 19:43sell0.08usdjpy114.970.000.002007.08.20 23:12114.780.000.00-1.1413.24
 801018PipMaker v9
494509012007.08.20 16:12sell0.02usdjpy114.280.000.002007.08.20 23:12114.790.000.00-0.29-8.89
 801018PipMaker v9
494676122007.08.20 18:34sell0.08usdjpy114.860.000.002007.08.20 23:12114.780.000.00-1.145.58
 801018PipMaker v9
493475492007.08.20 04:40sell0.07gbpusd1.98250.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.02-34.30
 801014PipMaker v9
494935832007.08.20 22:36sell0.09gbpusd1.99010.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.0024.30
 801014PipMaker v9
494767292007.08.20 19:25sell0.08gbpusd1.98900.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.0212.80
 801014PipMaker v9
494714092007.08.20 18:56sell0.07gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 23:131.98740.000.000.022.80
 801014PipMaker v9
494677512007.08.20 18:34sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.20 23:141.34670.000.000.224.40
 801011PipMaker v9
494531372007.08.20 16:22sell0.03eurusd1.34670.00000.00002007.08.20 23:141.34670.000.000.160.00
 801011PipMaker v9
494619892007.08.20 17:49sell0.03gbpusd1.98350.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.01-5.40
 801014PipMaker v9
494680582007.08.20 18:34sell0.06gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.029.00
 801014PipMaker v9
494666032007.08.20 18:30sell0.05gbpusd1.98560.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.021.50
 801014PipMaker v9
495025612007.08.20 23:48sell0.04gbpusd1.98730.00000.00002007.08.21 00:091.98590.000.000.005.60
 801014PipMaker v9
494984982007.08.20 23:15sell0.03eurusd1.34700.00000.00002007.08.21 00:211.34610.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
494984402007.08.20 23:15sell0.03gbpusd1.98630.00000.00002007.08.21 00:211.98540.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
494619382007.08.20 17:49sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 00:47114.650.000.00-0.57-9.07
 801018PipMaker v9
495022742007.08.20 23:45sell0.06usdjpy114.860.000.002007.08.21 00:47114.650.000.000.0010.99
 801018PipMaker v9
494655252007.08.20 18:28sell0.07usdjpy114.750.000.002007.08.21 00:47114.650.000.00-1.006.11
 801018PipMaker v9
495142542007.08.21 01:34sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 03:191.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
495139662007.08.21 01:32sell0.05gbpusd1.98770.00000.00002007.08.21 03:241.98610.000.000.008.00
 801014PipMaker v9
495187572007.08.21 02:03sell0.08usdjpy115.170.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.0016.71
 801018PipMaker v9
494643272007.08.20 18:22sell0.05usdjpy114.520.000.002007.08.21 04:33114.940.000.00-0.72-18.27
 801018PipMaker v9
495145992007.08.21 01:34sell0.06usdjpy114.960.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.001.57
 801018PipMaker v9
495159802007.08.21 01:42sell0.07usdjpy115.060.000.002007.08.21 04:33114.930.000.000.007.92
 801018PipMaker v9
495295512007.08.21 03:45sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 04:411.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
495404002007.08.21 05:28sell0.05gbpusd1.98770.00000.00002007.08.21 06:071.98600.000.000.008.50
 801014PipMaker v9
495125772007.08.21 01:20sell0.04gbpusd1.98670.00000.00002007.08.21 06:071.98560.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
495072362007.08.21 00:25sell0.03gbpusd1.98560.00000.00002007.08.21 06:161.98390.000.000.005.10
 801014PipMaker v9
495347512007.08.21 04:38sell0.05usdjpy114.950.000.002007.08.21 06:16114.780.000.000.007.41
 801018PipMaker v9
494657242007.08.20 18:28sell0.04gbpusd1.98460.00000.00002007.08.21 06:171.98380.000.000.013.20
 801014PipMaker v9
495491352007.08.21 06:17sell0.02gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 06:221.98230.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
495124832007.08.21 01:20sell0.05usdjpy114.840.000.002007.08.21 06:30114.730.000.000.004.79
 801018PipMaker v9
495498522007.08.21 06:21sell0.02gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 06:371.98130.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
495530552007.08.21 06:36sell0.02gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 06:381.98020.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
495102712007.08.21 00:59sell0.04usdjpy114.730.000.002007.08.21 06:39114.650.000.000.002.79
 801018PipMaker v9
494645602007.08.20 18:23sell0.06usdjpy114.630.000.002007.08.21 06:41114.510.000.00-0.866.29
 801018PipMaker v9
495570812007.08.21 06:45sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 06:58114.510.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
495626652007.08.21 07:09sell0.04usdjpy114.720.000.002007.08.21 07:16114.610.000.000.003.84
 801018PipMaker v9
495606262007.08.21 07:00sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 07:17114.500.000.000.002.88
 801018PipMaker v9
495626972007.08.21 07:10sell0.04gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 07:211.98020.000.000.004.80
 801014PipMaker v9
495536202007.08.21 06:37sell0.02gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 07:211.98020.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
495554992007.08.21 06:41sell0.02usdjpy114.500.000.002007.08.21 07:23114.350.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
495657162007.08.21 07:21sell0.02usdjpy114.390.000.002007.08.21 07:23114.350.000.000.000.70
 801018PipMaker v9
495564942007.08.21 06:44sell0.02gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 07:241.97780.000.000.002.60
 801014PipMaker v9
495401512007.08.21 05:26sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 07:321.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
495697292007.08.21 07:28sell0.03gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 07:321.97820.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
495668802007.08.21 07:24sell0.02gbpusd1.97810.00000.00002007.08.21 07:341.97690.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
495666552007.08.21 07:23sell0.02usdjpy114.330.000.002007.08.21 07:36114.190.000.000.002.45
 801018PipMaker v9
495675062007.08.21 07:25sell0.02usdjpy114.220.000.002007.08.21 07:36114.200.000.000.000.35
 801018PipMaker v9
495750902007.08.21 07:41sell0.02usdjpy114.100.000.002007.08.21 07:42114.040.000.000.001.05
 801018PipMaker v9
495736232007.08.21 07:36sell0.02usdjpy114.210.000.002007.08.21 07:42114.050.000.000.002.81
 801018PipMaker v9
495788192007.08.21 07:53sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 08:101.97810.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
495819462007.08.21 08:05sell0.06usdjpy114.450.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.008.40
 801018PipMaker v9
495759582007.08.21 07:42sell0.02usdjpy114.000.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.00-5.07
 801018PipMaker v9
495812112007.08.21 08:03sell0.05usdjpy114.340.000.002007.08.21 08:22114.290.000.000.002.19
 801018PipMaker v9
495883562007.08.21 08:47sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 08:59114.280.000.000.007.44
 801018PipMaker v9
495799792007.08.21 07:57sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 09:021.34670.000.000.004.40
 801011PipMaker v9
495724132007.08.21 07:34sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.21 09:061.97890.000.000.00-3.80
 801014PipMaker v9
495879792007.08.21 08:47sell0.05gbpusd1.98050.00000.00002007.08.21 09:061.97900.000.000.007.50
 801014PipMaker v9
495855502007.08.21 08:31sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 09:061.97900.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
495945282007.08.21 09:12sell0.03gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 09:171.97820.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
495771692007.08.21 07:48sell0.03gbpusd1.97810.00000.00002007.08.21 09:201.97710.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
495958782007.08.21 09:19sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.21 09:271.97550.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
495970692007.08.21 09:23sell0.02gbpusd1.97580.00000.00002007.08.21 09:281.97530.000.000.001.00
 801014PipMaker v9
495087012007.08.21 00:46sell0.03eurusd1.34670.00000.00002007.08.21 09:291.34580.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
491583372007.08.17 11:13sell0.07eurusd1.34570.00000.00002007.08.21 09:301.34590.000.000.76-1.40
 801011PipMaker v9
496051862007.08.21 09:44sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 09:53114.280.000.000.007.44
 801018PipMaker v9
495867702007.08.21 08:41sell0.04usdjpy114.340.000.002007.08.21 09:58114.210.000.000.004.55
 801018PipMaker v9
495781532007.08.21 07:52sell0.04usdjpy114.240.000.002007.08.21 09:58114.200.000.000.001.40
 801018PipMaker v9
495985382007.08.21 09:28sell0.02gbpusd1.97510.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.00-13.80
 801014PipMaker v9
496159102007.08.21 10:31sell0.10gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.0015.00
 801014PipMaker v9
496150942007.08.21 10:30sell0.09gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 10:331.98200.000.000.004.50
 801014PipMaker v9
495772632007.08.21 07:48sell0.03usdjpy114.120.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.00-6.82
 801018PipMaker v9
496164552007.08.21 10:32sell0.06usdjpy114.570.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.009.97
 801018PipMaker v9
496145182007.08.21 10:30sell0.05usdjpy114.450.000.002007.08.21 10:41114.380.000.000.003.06
 801018PipMaker v9
496105452007.08.21 10:14sell0.03usdjpy114.230.000.002007.08.21 11:05114.530.000.000.00-7.86
 801018PipMaker v9
496261572007.08.21 11:02sell0.06usdjpy114.720.000.002007.08.21 11:05114.520.000.000.0010.48
 801018PipMaker v9
496252132007.08.21 11:01sell0.05usdjpy114.610.000.002007.08.21 11:05114.520.000.000.003.93
 801018PipMaker v9
496022602007.08.21 09:35sell0.03gbpusd1.97620.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.00-24.00
 801014PipMaker v9
496267272007.08.21 11:02sell0.11gbpusd1.98640.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.0024.20
 801014PipMaker v9
496240042007.08.21 11:00sell0.10gbpusd1.98480.00000.00002007.08.21 11:051.98420.000.000.006.00
 801014PipMaker v9
496037292007.08.21 09:41sell0.04gbpusd1.97720.00000.00002007.08.21 12:101.98350.000.000.00-25.20
 801014PipMaker v9
496373222007.08.21 11:41sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.0024.00
 801014PipMaker v9
496052552007.08.21 09:44sell0.05gbpusd1.97830.00000.00002007.08.21 12:101.98310.000.000.00-24.00
 801014PipMaker v9
496325672007.08.21 11:23sell0.09gbpusd1.98460.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.0012.60
 801014PipMaker v9
496203512007.08.21 10:47sell0.09gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 12:101.98320.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
496002432007.08.21 09:30sell0.02eurusd1.34560.00000.00002007.08.21 12:161.35050.000.000.00-9.80
 801011PipMaker v9
496120692007.08.21 10:23sell0.06gbpusd1.97930.00000.00002007.08.21 12:161.98150.000.000.00-13.20
 801014PipMaker v9
496431072007.08.21 12:12sell0.06gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 12:161.98160.000.000.0011.40
 801014PipMaker v9
496189802007.08.21 10:40sell0.08gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 12:171.98160.000.000.007.20
 801014PipMaker v9
496031462007.08.21 09:39sell0.03eurusd1.34660.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.00-10.20
 801011PipMaker v9
496354852007.08.21 11:33sell0.08eurusd1.35200.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.0016.00
 801011PipMaker v9
496252462007.08.21 11:01sell0.07eurusd1.35100.00000.00002007.08.21 12:171.35000.000.000.007.00
 801011PipMaker v9
496381362007.08.21 11:45sell0.05usdjpy114.700.000.002007.08.21 12:23114.520.000.000.007.86
 801018PipMaker v9
496147552007.08.21 10:30sell0.08gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 12:241.98120.000.000.001.60
 801014PipMaker v9
496314612007.08.21 11:16sell0.04usdjpy114.590.000.002007.08.21 12:28114.440.000.000.005.24
 801018PipMaker v9
496211162007.08.21 10:50sell0.04usdjpy114.480.000.002007.08.21 12:51114.400.000.000.002.80
 801018PipMaker v9
496555532007.08.21 13:01sell0.03usdjpy114.450.000.002007.08.21 13:10114.350.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
496504122007.08.21 12:31sell0.03gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 13:131.98040.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
496129252007.08.21 10:26sell0.07gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 13:161.97930.000.000.007.70
 801014PipMaker v9
496580462007.08.21 13:20sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 13:221.97930.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
496116052007.08.21 10:21sell0.04usdjpy114.340.000.002007.08.21 13:32114.250.000.000.003.15
 801018PipMaker v9
496226532007.08.21 10:59sell0.06eurusd1.34990.00000.00002007.08.21 14:001.34870.000.000.007.20
 801011PipMaker v9
496598252007.08.21 13:32sell0.02usdjpy114.240.000.002007.08.21 14:02114.420.000.000.00-3.15
 801018PipMaker v9
496615842007.08.21 13:41sell0.04usdjpy114.470.000.002007.08.21 14:02114.410.000.000.002.10
 801018PipMaker v9
496622072007.08.21 13:45sell0.05usdjpy114.580.000.002007.08.21 14:02114.410.000.000.007.43
 801018PipMaker v9
496602292007.08.21 13:33sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 14:021.98010.000.000.000.30
 801014PipMaker v9
496618522007.08.21 13:42sell0.04gbpusd1.98120.00000.00002007.08.21 14:021.98010.000.000.004.40
 801014PipMaker v9
496156042007.08.21 10:31sell0.05eurusd1.34890.00000.00002007.08.21 14:021.34830.000.000.003.00
 801011PipMaker v9
496656282007.08.21 14:03sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.21 14:111.97930.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
496655422007.08.21 14:02sell0.03usdjpy114.460.000.002007.08.21 14:12114.360.000.000.002.62
 801018PipMaker v9
496715342007.08.21 14:39sell0.03usdjpy114.450.000.002007.08.21 14:47114.320.000.000.003.41
 801018PipMaker v9
496603572007.08.21 13:34sell0.03usdjpy114.340.000.002007.08.21 14:47114.330.000.000.000.26
 801018PipMaker v9
496757062007.08.21 15:02sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 15:09114.310.000.000.003.85
 801018PipMaker v9
496574032007.08.21 13:16sell0.02gbpusd1.97910.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.00-5.60
 801014PipMaker v9
496717292007.08.21 14:40sell0.05gbpusd1.98230.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
496750822007.08.21 15:02sell0.06gbpusd1.98340.00000.00002007.08.21 15:171.98190.000.000.009.00
 801014PipMaker v9
496791662007.08.21 15:30sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 15:39114.310.000.000.003.85
 801018PipMaker v9
496747892007.08.21 14:59sell0.03eurusd1.34890.00000.00002007.08.21 16:301.34800.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
496810092007.08.21 15:44sell0.04usdjpy114.420.000.002007.08.21 16:38114.310.000.000.003.85
 801018PipMaker v9
496740322007.08.21 14:54sell0.02usdjpy114.210.000.002007.08.21 16:48114.180.000.000.000.53
 801018PipMaker v9
496728822007.08.21 14:47sell0.02usdjpy114.310.000.002007.08.21 16:48114.180.000.000.002.28
 801018PipMaker v9
496124502007.08.21 10:25sell0.04eurusd1.34780.00000.00002007.08.21 19:391.34710.000.000.002.80
 801011PipMaker v9
496845122007.08.21 16:21sell0.04gbpusd1.98230.00000.00002007.08.21 21:281.98110.000.000.014.80
 801014PipMaker v9
496707522007.08.21 14:35sell0.04gbpusd1.98120.00000.00002007.08.21 21:281.98110.000.000.010.40
 801014PipMaker v9
496999702007.08.21 19:33sell0.05usdjpy114.490.000.002007.08.21 21:43114.310.000.00-0.727.87
 801018PipMaker v9
496909172007.08.21 17:20sell0.04usdjpy114.360.000.002007.08.21 22:00114.250.000.00-0.573.85
 801018PipMaker v9
496881422007.08.21 16:52sell0.03usdjpy114.250.000.002007.08.21 22:31114.130.000.00-0.433.15
 801018PipMaker v9
497004842007.08.21 19:39sell0.02eurusd1.34680.00000.00002007.08.21 22:501.34560.000.000.112.40
 801011PipMaker v9
497097132007.08.21 22:14sell0.02eurusd1.34570.00000.00002007.08.21 22:501.34560.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
497175282007.08.21 23:57sell0.03eurusd1.34650.00000.00002007.08.22 01:261.34560.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
497120642007.08.21 22:36sell0.02usdjpy114.020.000.002007.08.22 06:39114.900.000.000.00-15.32
 801018PipMaker v9
497261162007.08.22 01:46buy0.02usdjpy114.420.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.007.66
 801018PipMaker v9
497419662007.08.22 06:08buy0.02usdjpy114.540.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.005.57
 801018PipMaker v9
497429302007.08.22 06:10buy0.03usdjpy114.680.000.002007.08.22 06:39114.860.000.000.004.70
 801018PipMaker v9
496700002007.08.21 14:29sell0.03gbpusd1.98020.00000.00002007.08.22 10:081.98730.000.000.01-21.30
 801014PipMaker v9
497167522007.08.21 23:40buy0.02gbpusd1.98230.00000.00002007.08.22 10:081.98670.000.000.008.80
 801014PipMaker v9
497070902007.08.21 21:28sell0.03gbpusd1.98120.00000.00002007.08.22 10:111.98760.000.000.00-19.20
 801014PipMaker v9
497178812007.08.21 23:58buy0.02gbpusd1.98330.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.007.60
 801014PipMaker v9
497441742007.08.22 06:13buy0.03gbpusd1.98450.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.007.80
 801014PipMaker v9
497643462007.08.22 10:07buy0.05gbpusd1.98670.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.002.00
 801014PipMaker v9
497468192007.08.22 06:34buy0.04gbpusd1.98550.00000.00002007.08.22 10:111.98710.000.000.006.40
 801014PipMaker v9
497654932007.08.22 10:12buy0.02gbpusd1.98700.00000.00002007.08.22 10:301.98840.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
497679282007.08.22 10:30buy0.02gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 10:551.98940.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
496878832007.08.21 16:48sell0.02usdjpy114.140.000.002007.08.22 11:37115.200.000.00-0.29-18.40
 801018PipMaker v9
497476342007.08.22 06:38buy0.04usdjpy114.790.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.0013.20
 801018PipMaker v9
497483552007.08.22 06:40buy0.02usdjpy114.900.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.004.69
 801018PipMaker v9
497509602007.08.22 06:55buy0.03usdjpy115.010.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.004.17
 801018PipMaker v9
497740072007.08.22 11:04buy0.04usdjpy115.120.000.002007.08.22 11:37115.170.000.000.001.74
 801018PipMaker v9
497852342007.08.22 12:19buy0.05gbpusd1.98710.00000.00002007.08.22 13:351.98850.000.000.007.00
 801014PipMaker v9
497810902007.08.22 11:47buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 13:351.98840.000.000.000.80
 801014PipMaker v9
497990932007.08.22 13:46buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 13:531.98890.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
498007432007.08.22 14:00buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 14:101.98910.000.000.003.60
 801014PipMaker v9
497136652007.08.21 22:50sell0.02eurusd1.34550.00000.00002007.08.22 14:161.35120.000.000.00-11.40
 801011PipMaker v9
497294532007.08.22 02:57sell0.03eurusd1.34650.00000.00002007.08.22 14:171.35140.000.000.00-14.70
 801011PipMaker v9
497391242007.08.22 05:38buy0.02eurusd1.34850.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.005.20
 801011PipMaker v9
497351342007.08.22 04:57buy0.02eurusd1.34750.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.007.20
 801011PipMaker v9
497744362007.08.22 11:07buy0.03eurusd1.34960.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.004.50
 801011PipMaker v9
497786792007.08.22 11:30buy0.04eurusd1.35060.00000.00002007.08.22 14:171.35110.000.000.002.00
 801011PipMaker v9
497720642007.08.22 10:54buy0.02gbpusd1.98920.00000.00002007.08.22 14:211.99080.000.000.003.20
 801014PipMaker v9
498104042007.08.22 14:39buy0.04gbpusd1.98820.00000.00002007.08.22 14:411.98890.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
498099212007.08.22 14:37buy0.03eurusd1.35000.00000.00002007.08.22 14:431.35090.000.000.002.70
 801011PipMaker v9
498089672007.08.22 14:35buy0.03gbpusd1.98920.00000.00002007.08.22 14:531.99020.000.000.003.00
 801014PipMaker v9
497772162007.08.22 11:23buy0.02gbpusd1.99030.00000.00002007.08.22 15:181.99150.000.000.002.40
 801014PipMaker v9
498138962007.08.22 14:59buy0.02gbpusd1.99130.00000.00002007.08.22 15:181.99150.000.000.000.40
 801014PipMaker v9
498046542007.08.22 14:17buy0.02eurusd1.35110.00000.00002007.08.22 15:201.35260.000.000.003.00
 801011PipMaker v9
498176922007.08.22 15:18buy0.02eurusd1.35230.00000.00002007.08.22 15:261.35350.000.000.002.40
 801011PipMaker v9
498200632007.08.22 15:24buy0.02eurusd1.35340.00000.00002007.08.22 15:261.35350.000.000.000.20
 801011PipMaker v9
498211332007.08.22 15:26buy0.02eurusd1.35360.00000.00002007.08.22 15:291.35450.000.000.001.80
 801011PipMaker v9
498313522007.08.22 16:29buy0.04gbpusd1.99030.00000.00002007.08.22 17:301.99100.000.000.002.80
 801014PipMaker v9
498319842007.08.22 16:32buy0.04eurusd1.35260.00000.00002007.08.22 18:051.35350.000.000.003.60
 801011PipMaker v9
498252532007.08.22 15:37buy0.03gbpusd1.99130.00000.00002007.08.22 18:101.99220.000.000.002.70
 801014PipMaker v9
497150002007.08.21 23:09sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.22 20:16115.230.000.000.00-33.67
 801018PipMaker v9
498321942007.08.22 16:33buy0.07usdjpy114.830.000.002007.08.22 20:16115.200.000.000.0022.48
 801018PipMaker v9
498258462007.08.22 15:41buy0.03eurusd1.35370.00000.00002007.08.22 21:221.35480.000.00-0.543.30
 801011PipMaker v9
  0.00 0.00 -27.70 3 117.68
Closed P/L: 3 089.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
498230102007.08.22 15:29buy0.02eurusd1.35470.00000.0000 1.35490.000.00-0.360.40
 801011PipMaker v9
498173762007.08.22 15:18buy0.02gbpusd1.99240.00000.0000 1.99290.000.00-0.021.00
 801014PipMaker v9
497175942007.08.21 23:57sell0.05usdjpy114.370.000.00 115.360.000.00-2.15-42.91
 801018PipMaker v9
497799732007.08.22 11:37buy0.02usdjpy115.190.000.00 115.330.000.000.812.43
 801018PipMaker v9
497829992007.08.22 11:59buy0.03usdjpy115.070.000.00 115.330.000.001.226.76
 801018PipMaker v9
497884452007.08.22 12:48buy0.03usdjpy115.290.000.00 115.330.000.001.221.04
 801018PipMaker v9
497961792007.08.22 13:36buy0.04usdjpy115.430.000.00 115.330.000.001.62-3.47
 801018PipMaker v9
498076762007.08.22 14:30buy0.06usdjpy114.940.000.00 115.330.000.002.4320.29
 801018PipMaker v9
  0.00 0.00 4.77 -14.46
 Floating P/L: -9.69
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 089.98 Floating P/L: -9.69 Margin: 55.00
Balance: 6 089.98 Equity: 6 080.29 Free Margin: 6 025.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 289.74 Gross Loss: 3 199.76 Total Net Profit: 3 089.98
Profit Factor: 1.97 Expected Payoff: 2.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 182.38 (3.42%) Relative Drawdown: 3.42% (182.38)
 
Total Trades: 1191 Short Positions (won %): 1136 (83.98%) Long Positions (won %): 55 (96.36%)
Profit Trades (% of total): 1007 (84.55%) Loss trades (% of total): 184 (15.45%)
Largest profit trade: 57.00 loss trade: -99.60
Average profit trade: 6.25 loss trade: -17.39
Maximum consecutive wins ($): 43 (191.63) consecutive losses ($): 6 (-81.80)
Maximal consecutive profit (count): 191.63 (43) consecutive loss (count): -119.65 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1