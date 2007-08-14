Interbank FX, LLC

Account: 1584450 Name: PipMaker M15 - Con cierre Currency: USD 2007 August 22, 21:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
481114582007.08.14 16:59balanceDeposit3 000.00
481140872007.08.14 17:21sell0.02usdjpy117.990.000.002007.08.14 17:46117.840.000.000.002.55
481140682007.08.14 17:20sell0.02eurusd1.35710.00000.00002007.08.14 17:491.35580.000.000.002.60
481140852007.08.14 17:21sell0.02gbpusd1.99940.00000.00002007.08.14 17:541.99810.000.000.002.60
481195112007.08.14 17:49sell0.02eurusd1.35600.00000.00002007.08.14 17:551.35470.000.000.002.60
481231572007.08.14 17:54sell0.02gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 17:551.99710.000.000.002.60
481167432007.08.14 17:43sell0.02usdjpy117.880.000.002007.08.14 18:03117.730.000.000.002.55
481350732007.08.14 18:20sell0.03usdjpy117.870.000.002007.08.14 18:32117.770.000.000.002.55
481384732007.08.14 18:40sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 18:521.99750.000.000.002.70
481415892007.08.14 19:01sell0.03usdjpy117.870.000.002007.08.14 19:50117.770.000.000.002.55
481238392007.08.14 17:55sell0.02eurusd1.35500.00000.00002007.08.14 19:541.35370.000.000.002.60
481186112007.08.14 17:49sell0.02usdjpy117.770.000.002007.08.14 20:26117.620.000.000.002.55
481432192007.08.14 19:12sell0.03gbpusd1.99840.00000.00002007.08.14 20:521.99750.000.000.002.70
481514892007.08.14 20:09sell0.02usdjpy117.660.000.002007.08.14 22:33117.490.000.00-0.292.89
481239252007.08.14 17:55sell0.02gbpusd1.99730.00000.00002007.08.14 22:381.99600.000.000.012.60
481661682007.08.14 22:13sell0.02usdjpy117.550.000.002007.08.14 23:10117.400.000.000.002.56
481595512007.08.14 21:06sell0.02gbpusd1.99630.00000.00002007.08.15 00:181.99500.000.000.002.60
481794762007.08.15 00:03sell0.04usdjpy117.650.000.002007.08.15 00:26117.540.000.000.003.74
481766682007.08.14 23:35sell0.02gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 00:401.99390.000.000.002.60
481287712007.08.14 18:02sell0.02eurusd1.35390.00000.00002007.08.15 00:451.35270.000.000.112.40
481777562007.08.14 23:53sell0.03usdjpy117.540.000.002007.08.15 00:46117.440.000.000.002.55
481811482007.08.15 00:23sell0.02gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 03:021.99290.000.000.002.60
481699222007.08.14 22:36sell0.02usdjpy117.440.000.002007.08.15 03:46117.290.000.000.002.56
481832612007.08.15 00:41sell0.02gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 03:561.99180.000.000.002.60
481987212007.08.15 03:31sell0.02usdjpy117.330.000.002007.08.15 04:18117.160.000.000.002.90
481722292007.08.14 22:45sell0.02eurusd1.35290.00000.00002007.08.15 04:221.35160.000.000.002.60
482056822007.08.15 04:15sell0.02usdjpy117.220.000.002007.08.15 04:22117.070.000.000.002.56
481982782007.08.15 03:29sell0.02gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 04:221.99080.000.000.002.60
481962422007.08.15 03:22sell0.02eurusd1.35180.00000.00002007.08.15 04:391.35050.000.000.002.60
482065522007.08.15 04:18sell0.02gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 04:471.98970.000.000.002.60
482168892007.08.15 04:35sell0.04usdjpy117.220.000.002007.08.15 04:47117.110.000.000.003.76
482110562007.08.15 04:25sell0.02gbpusd1.99000.00000.00002007.08.15 04:531.98870.000.000.002.60
482144392007.08.15 04:30sell0.02eurusd1.35070.00000.00002007.08.15 05:361.34940.000.000.002.60
482302482007.08.15 05:16sell0.03gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 05:361.98890.000.000.003.00
482347042007.08.15 05:34sell0.02eurusd1.34970.00000.00002007.08.15 05:491.34840.000.000.002.60
482361992007.08.15 05:36sell0.04usdjpy117.220.000.002007.08.15 06:02117.100.000.000.004.10
482072582007.08.15 04:19sell0.02usdjpy117.110.000.002007.08.15 06:08116.910.000.000.003.42
482126382007.08.15 04:28sell0.02usdjpy117.000.000.002007.08.15 06:13116.870.000.000.002.22
482232232007.08.15 04:50sell0.02gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 06:151.98760.000.000.002.60
482481302007.08.15 06:08sell0.02usdjpy116.870.000.002007.08.15 06:17116.660.000.000.003.60
482678942007.08.15 06:45sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 06:50116.700.000.000.005.48
482687772007.08.15 06:46sell0.06gbpusd1.99080.00000.00002007.08.15 07:031.98830.000.000.0015.00
482685262007.08.15 06:46sell0.05gbpusd1.98970.00000.00002007.08.15 07:031.98810.000.000.008.00
482711222007.08.15 06:51sell0.05eurusd1.35070.00000.00002007.08.15 07:041.34910.000.000.008.00
482599172007.08.15 06:26sell0.04gbpusd1.98860.00000.00002007.08.15 07:041.98750.000.000.004.40
482552932007.08.15 06:18sell0.02gbpusd1.98650.00000.00002007.08.15 08:001.99040.000.000.00-7.80
482898012007.08.15 07:43sell0.07gbpusd1.99230.00000.00002007.08.15 08:011.99050.000.000.0012.60
482515642007.08.15 06:15sell0.02gbpusd1.98750.00000.00002007.08.15 08:301.98950.000.000.00-4.00
482883982007.08.15 07:42sell0.06gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 08:301.98940.000.000.009.60
482847372007.08.15 07:34sell0.05gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 08:311.98930.000.000.003.00
482775162007.08.15 07:07sell0.04gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 08:341.98790.000.000.004.00
482871052007.08.15 07:40sell0.05usdjpy117.000.000.002007.08.15 09:00116.800.000.000.008.56
482794952007.08.15 07:14sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 09:03116.730.000.000.004.45
483039442007.08.15 08:40sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 09:041.98800.000.000.002.70
483149842007.08.15 09:33sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 09:54116.730.000.000.004.45
483182522007.08.15 09:53sell0.05gbpusd1.99150.00000.00002007.08.15 10:131.98930.000.000.0011.00
482620142007.08.15 06:29sell0.04eurusd1.34970.00000.00002007.08.15 10:131.34860.000.000.004.40
483177202007.08.15 09:51sell0.04gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 11:281.98880.000.000.004.40
483154952007.08.15 09:37sell0.03gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 11:301.98800.000.000.002.70
482401112007.08.15 05:45sell0.02eurusd1.34860.00000.00002007.08.15 11:341.34730.000.000.002.60
483027162007.08.15 08:34sell0.02gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 11:361.98650.000.000.002.60
483513402007.08.15 12:14sell0.04gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 12:521.98780.000.000.004.40
483452132007.08.15 11:46sell0.03gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 12:531.98690.000.000.002.70
482559212007.08.15 06:19sell0.02eurusd1.34760.00000.00002007.08.15 12:541.34630.000.000.002.60
483533332007.08.15 12:24sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 12:57116.730.000.000.004.45
483693442007.08.15 13:12sell0.03eurusd1.34760.00000.00002007.08.15 13:391.34670.000.000.002.70
483682712007.08.15 13:11sell0.05usdjpy116.970.000.002007.08.15 13:41116.780.000.000.008.13
483619922007.08.15 12:54sell0.02gbpusd1.98570.00000.00002007.08.15 13:581.99230.000.000.00-13.20
483415282007.08.15 11:35sell0.02gbpusd1.98680.00000.00002007.08.15 13:581.99220.000.000.00-10.80
483665482007.08.15 13:03sell0.04gbpusd1.98780.00000.00002007.08.15 13:581.99200.000.000.00-16.80
483847552007.08.15 13:57sell0.10gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 13:581.99200.000.000.0022.00
482541072007.08.15 06:17sell0.02usdjpy116.610.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.00-10.58
483838662007.08.15 13:56sell0.09usdjpy117.440.000.002007.08.15 13:59117.230.000.000.0016.12
483845562007.08.15 13:56sell0.05eurusd1.34970.00000.00002007.08.15 13:591.34810.000.000.008.00
483840142007.08.15 13:56sell0.09gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 13:591.99120.000.000.0017.10
483739232007.08.15 13:34sell0.05gbpusd1.98890.00000.00002007.08.15 13:591.99120.000.000.00-11.50
483797842007.08.15 13:54sell0.08gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 13:591.99090.000.000.009.60
482517322007.08.15 06:15sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 14:02117.130.000.000.00-6.49
483833242007.08.15 13:56sell0.08usdjpy117.300.000.002007.08.15 14:02117.130.000.000.0011.61
483815512007.08.15 13:55sell0.07usdjpy117.180.000.002007.08.15 14:04117.020.000.000.009.57
483819442007.08.15 13:55sell0.04eurusd1.34860.00000.00002007.08.15 14:041.34750.000.000.004.40
484038742007.08.15 14:31sell0.07gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 14:391.99250.000.000.0018.90
483984012007.08.15 14:21sell0.05eurusd1.34970.00000.00002007.08.15 14:391.34810.000.000.008.00
483921792007.08.15 14:08sell0.04eurusd1.34860.00000.00002007.08.15 14:431.34750.000.000.004.40
483993942007.08.15 14:24sell0.06gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 14:431.99200.000.000.0013.20
483666382007.08.15 13:03sell0.04usdjpy116.860.000.002007.08.15 14:46117.150.000.000.00-9.90
484010502007.08.15 14:28sell0.07usdjpy117.400.000.002007.08.15 14:46117.150.000.000.0014.94
483965522007.08.15 14:17sell0.05gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 14:591.99150.000.000.008.00
483896192007.08.15 14:01sell0.04gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 14:591.99100.000.000.004.40
484240542007.08.15 15:34sell0.06usdjpy117.400.000.002007.08.15 15:52117.180.000.000.0011.26
484221692007.08.15 15:28sell0.04eurusd1.34860.00000.00002007.08.15 16:381.34750.000.000.004.40
483786272007.08.15 13:52sell0.03eurusd1.34760.00000.00002007.08.15 16:461.34670.000.000.002.70
484201612007.08.15 15:20sell0.06gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 16:481.99200.000.000.0013.20
484427292007.08.15 17:34sell0.03eurusd1.34760.00000.00002007.08.15 18:091.34670.000.000.002.70
484446282007.08.15 17:44sell0.07usdjpy117.510.000.002007.08.15 18:35117.240.000.000.0016.12
484345992007.08.15 16:46sell0.06usdjpy117.400.000.002007.08.15 18:47117.180.000.000.0011.26
483939812007.08.15 14:12sell0.06usdjpy117.290.000.002007.08.15 18:47117.130.000.000.008.20
483925932007.08.15 14:09sell0.05usdjpy117.180.000.002007.08.15 18:48117.070.000.000.004.70
483794832007.08.15 13:53sell0.06usdjpy117.080.000.002007.08.15 18:48117.020.000.000.003.08
484609502007.08.15 18:53sell0.03usdjpy117.080.000.002007.08.15 18:58116.980.000.000.002.56
483766892007.08.15 13:47sell0.05usdjpy116.970.000.002007.08.15 19:04116.900.000.000.002.99
484649142007.08.15 19:07sell0.03usdjpy116.970.000.002007.08.15 19:12116.870.000.000.002.57
484471802007.08.15 17:53sell0.07gbpusd1.99520.00000.00002007.08.15 19:121.99250.000.000.0018.90
484426132007.08.15 17:34sell0.06gbpusd1.99420.00000.00002007.08.15 19:231.99200.000.000.0013.20
483609832007.08.15 12:53sell0.02eurusd1.34650.00000.00002007.08.15 19:291.34520.000.000.002.60
484188682007.08.15 15:16sell0.05gbpusd1.99310.00000.00002007.08.15 19:311.99150.000.000.008.00
484163032007.08.15 15:06sell0.04gbpusd1.99210.00000.00002007.08.15 19:531.99100.000.000.004.40
484644952007.08.15 19:04sell0.02usdjpy116.860.000.002007.08.15 19:55116.710.000.000.002.57
484832692007.08.15 20:30sell0.03usdjpy116.860.000.002007.08.15 20:42116.760.000.000.002.57
483786142007.08.15 13:52sell0.07gbpusd1.99100.00000.00002007.08.15 20:481.99040.000.000.004.20
483773762007.08.15 13:49sell0.06gbpusd1.98990.00000.00002007.08.15 20:501.98910.000.000.004.80
484675472007.08.15 19:15sell0.02eurusd1.34550.00000.00002007.08.15 20:571.34420.000.000.002.60
484886702007.08.15 20:53sell0.02eurusd1.34440.00000.00002007.08.15 21:121.34330.000.000.322.20
484755242007.08.15 19:52sell0.02usdjpy116.750.000.002007.08.15 21:13116.550.000.00-0.863.43
484871072007.08.15 20:50sell0.02gbpusd1.98880.00000.00002007.08.15 21:211.98750.000.000.022.60
484876562007.08.15 20:51sell0.02usdjpy116.640.000.002007.08.15 21:33116.440.000.00-0.863.44
484969162007.08.15 21:13sell0.03usdjpy116.530.000.002007.08.15 21:33116.420.000.000.002.83
484945872007.08.15 21:06sell0.02eurusd1.34330.00000.00002007.08.15 21:351.34200.000.000.002.60
484932882007.08.15 21:04sell0.02gbpusd1.98770.00000.00002007.08.15 21:361.98640.000.000.002.60
485027472007.08.15 21:32sell0.03usdjpy116.420.000.002007.08.15 21:36116.320.000.000.002.58
485277122007.08.16 00:12sell0.04usdjpy116.530.000.002007.08.16 00:15116.420.000.000.003.78
485285372007.08.16 00:15sell0.04gbpusd1.98880.00000.00002007.08.16 00:161.98770.000.000.004.40
485216342007.08.15 23:29sell0.03gbpusd1.98770.00000.00002007.08.16 00:191.98680.000.000.002.70
485220012007.08.15 23:32sell0.03eurusd1.34330.00000.00002007.08.16 00:251.34240.000.000.002.70
484995152007.08.15 21:22sell0.02gbpusd1.98670.00000.00002007.08.16 00:271.98540.000.000.002.60
485306652007.08.16 00:26sell0.02gbpusd1.98540.00000.00002007.08.16 00:391.98410.000.000.002.60
485029082007.08.15 21:33sell0.02eurusd1.34220.00000.00002007.08.16 00:461.34090.000.000.002.60
485373192007.08.16 00:45sell0.05usdjpy116.640.000.002007.08.16 02:06116.470.000.000.007.30
485324562007.08.16 00:31sell0.04usdjpy116.530.000.002007.08.16 02:06116.420.000.000.003.78
485564652007.08.16 02:06sell0.04gbpusd1.98640.00000.00002007.08.16 03:091.98500.000.000.005.60
485359032007.08.16 00:42sell0.02eurusd1.34120.00000.00002007.08.16 03:111.33990.000.000.002.60
485506012007.08.16 01:35sell0.03gbpusd1.98530.00000.00002007.08.16 03:111.98440.000.000.002.70
485267162007.08.16 00:08sell0.03usdjpy116.420.000.002007.08.16 03:12116.310.000.000.002.84
485452232007.08.16 01:13sell0.02eurusd1.34010.00000.00002007.08.16 03:211.33880.000.000.002.60
485038342007.08.15 21:33sell0.02usdjpy116.320.000.002007.08.16 03:21116.170.000.000.002.58
485312262007.08.16 00:28sell0.02gbpusd1.98430.00000.00002007.08.16 03:221.98300.000.000.002.60
485759512007.08.16 03:20sell0.02usdjpy116.210.000.002007.08.16 03:27116.050.000.000.002.76
485833522007.08.16 03:32sell0.03usdjpy116.200.000.002007.08.16 03:33116.100.000.000.002.58
485847992007.08.16 03:35sell0.05gbpusd1.98530.00000.00002007.08.16 03:381.98370.000.000.008.00
485820732007.08.16 03:30sell0.04gbpusd1.98430.00000.00002007.08.16 03:381.98310.000.000.004.80
485839602007.08.16 03:33sell0.03eurusd1.34010.00000.00002007.08.16 03:391.33920.000.000.002.70
485774402007.08.16 03:23sell0.02usdjpy116.100.000.002007.08.16 03:39115.950.000.000.002.59
485849672007.08.16 03:35sell0.02usdjpy115.990.000.002007.08.16 03:40115.840.000.000.002.59
485761202007.08.16 03:21sell0.02gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 03:401.98190.000.000.002.60
485883012007.08.16 03:39sell0.02usdjpy115.880.000.002007.08.16 03:43115.760.000.000.002.07
485983092007.08.16 03:52sell0.05usdjpy116.090.000.002007.08.16 03:54115.900.000.000.008.20
485962282007.08.16 03:50sell0.04usdjpy115.980.000.002007.08.16 03:56115.870.000.000.003.80
485901782007.08.16 03:40sell0.02gbpusd1.98070.00000.00002007.08.16 03:561.98380.000.000.00-6.20
485990052007.08.16 03:53sell0.06gbpusd1.98530.00000.00002007.08.16 03:561.98370.000.000.009.60
485977272007.08.16 03:51sell0.05gbpusd1.98430.00000.00002007.08.16 03:571.98320.000.000.005.50
486032732007.08.16 04:00sell0.04usdjpy115.980.000.002007.08.16 04:03115.840.000.000.004.83
485776032007.08.16 03:23sell0.02gbpusd1.98220.00000.00002007.08.16 04:481.98620.000.000.00-8.00
486182992007.08.16 04:40sell0.07gbpusd1.98830.00000.00002007.08.16 04:481.98620.000.000.0014.70
485906402007.08.16 03:41sell0.02usdjpy115.770.000.002007.08.16 04:52116.080.000.000.00-5.34
486174392007.08.16 04:39sell0.06usdjpy116.280.000.002007.08.16 04:52116.080.000.000.0010.34
486181022007.08.16 04:40sell0.06eurusd1.34330.00000.00002007.08.16 05:001.34150.000.000.0010.80
486104652007.08.16 04:23sell0.06gbpusd1.98710.00000.00002007.08.16 05:151.98500.000.000.0012.60
486149502007.08.16 04:38sell0.05usdjpy116.090.000.002007.08.16 05:30115.980.000.000.004.74
486075922007.08.16 04:12sell0.05gbpusd1.98610.00000.00002007.08.16 05:501.98410.000.000.0010.00
486039542007.08.16 04:02sell0.04gbpusd1.98500.00000.00002007.08.16 05:501.98400.000.000.004.00
486452242007.08.16 06:07sell0.04gbpusd1.98580.00000.00002007.08.16 06:151.98440.000.000.005.60
486403752007.08.16 05:52sell0.03gbpusd1.98480.00000.00002007.08.16 06:201.98390.000.000.002.70
486389832007.08.16 05:47sell0.05usdjpy116.200.000.002007.08.16 06:22116.030.000.000.007.33
486375282007.08.16 05:43sell0.04usdjpy116.090.000.002007.08.16 06:24115.980.000.000.003.79
485952042007.08.16 03:48sell0.04gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 06:311.98290.000.000.001.20
486089802007.08.16 04:15sell0.04usdjpy115.980.000.002007.08.16 06:31115.900.000.000.002.76
486539042007.08.16 06:41sell0.03gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 06:441.98230.000.000.002.70
486544692007.08.16 06:43sell0.03usdjpy115.980.000.002007.08.16 06:50115.860.000.000.003.11
486572612007.08.16 06:52sell0.03gbpusd1.98320.00000.00002007.08.16 06:561.98180.000.000.004.20
486506222007.08.16 06:30sell0.02gbpusd1.98220.00000.00002007.08.16 06:591.98090.000.000.002.60
486727142007.08.16 07:46sell0.05usdjpy116.200.000.002007.08.16 07:56116.020.000.000.007.76
486646402007.08.16 07:17sell0.04usdjpy116.100.000.002007.08.16 08:06115.980.000.000.004.14
485724742007.08.16 03:15sell0.02eurusd1.33910.00000.00002007.08.16 08:211.34250.000.000.00-6.80
486744182007.08.16 07:51sell0.07eurusd1.34430.00000.00002007.08.16 08:211.34260.000.000.0011.90
486647782007.08.16 07:17sell0.05gbpusd1.98370.00000.00002007.08.16 08:231.98210.000.000.008.00
486680632007.08.16 07:30sell0.06eurusd1.34330.00000.00002007.08.16 08:241.34170.000.000.009.60
486121812007.08.16 04:29sell0.05eurusd1.34220.00000.00002007.08.16 08:261.34110.000.000.005.50
486633152007.08.16 07:11sell0.04gbpusd1.98260.00000.00002007.08.16 08:261.98150.000.000.004.40
486625382007.08.16 07:07sell0.03usdjpy115.980.000.002007.08.16 08:37115.930.000.000.001.29
486593632007.08.16 06:59sell0.02gbpusd1.98050.00000.00002007.08.16 08:481.98340.000.000.00-5.80
486879332007.08.16 08:31sell0.06gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 08:481.98330.000.000.0011.40
485936342007.08.16 03:45sell0.03usdjpy115.870.000.002007.08.16 09:30115.760.000.000.002.85
486984722007.08.16 09:39sell0.03usdjpy115.870.000.002007.08.16 09:43115.770.000.000.002.59
486957472007.08.16 09:21sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 09:461.98190.000.000.0016.50
486875912007.08.16 08:30sell0.05gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 09:461.98190.000.000.0011.50
486970902007.08.16 09:30sell0.02usdjpy115.770.000.002007.08.16 09:47115.620.000.000.002.59
486905312007.08.16 08:41sell0.05eurusd1.34330.00000.00002007.08.16 09:501.34170.000.000.008.00
486863092007.08.16 08:28sell0.04gbpusd1.98260.00000.00002007.08.16 09:511.98190.000.000.002.80
487032692007.08.16 09:54sell0.03usdjpy115.800.000.002007.08.16 09:57115.700.000.000.002.59
486866412007.08.16 08:29sell0.04eurusd1.34220.00000.00002007.08.16 10:111.34090.000.000.005.20
486993772007.08.16 09:44sell0.02usdjpy115.660.000.002007.08.16 10:12115.360.000.000.005.20
487033492007.08.16 09:54sell0.03gbpusd1.98260.00000.00002007.08.16 10:121.98160.000.000.003.00
487057772007.08.16 10:08sell0.02usdjpy115.550.000.002007.08.16 10:12115.330.000.000.003.82
486055032007.08.16 04:05sell0.04eurusd1.34120.00000.00002007.08.16 10:151.34050.000.000.002.80
487074522007.08.16 10:12sell0.02usdjpy115.320.000.002007.08.16 10:28115.170.000.000.002.60
487093112007.08.16 10:15sell0.03eurusd1.34120.00000.00002007.08.16 10:281.34010.000.000.003.30
487083282007.08.16 10:13sell0.02usdjpy115.210.000.002007.08.16 10:30115.060.000.000.002.61
487164722007.08.16 10:29sell0.02usdjpy115.080.000.002007.08.16 10:30114.930.000.000.002.61
487113282007.08.16 10:18sell0.04gbpusd1.98260.00000.00002007.08.16 10:311.98120.000.000.005.60
486606562007.08.16 07:01sell0.03gbpusd1.98150.00000.00002007.08.16 10:311.98040.000.000.003.30
487182352007.08.16 10:30sell0.02usdjpy114.920.000.002007.08.16 10:31114.680.000.000.004.19
485963262007.08.16 03:50sell0.03eurusd1.34010.00000.00002007.08.16 10:321.33910.000.000.003.00
487219592007.08.16 10:32sell0.03usdjpy114.840.000.002007.08.16 10:33114.730.000.000.002.88
487089112007.08.16 10:15sell0.02gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 10:331.97860.000.000.003.00
487194902007.08.16 10:31sell0.02usdjpy114.740.000.002007.08.16 10:34114.560.000.000.003.14
487239652007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.520.000.002007.08.16 10:34114.330.000.000.003.32
487250152007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.290.000.002007.08.16 10:35114.130.000.000.002.80
487253062007.08.16 10:34sell0.02usdjpy114.190.000.002007.08.16 10:35113.690.000.000.008.80
487260672007.08.16 10:35sell0.02usdjpy114.050.000.002007.08.16 10:36113.630.000.000.007.39
487204262007.08.16 10:31sell0.02eurusd1.33910.00000.00002007.08.16 10:361.33680.000.000.004.60
487276732007.08.16 10:35sell0.02usdjpy113.580.000.002007.08.16 10:45113.980.000.000.00-7.02
487383422007.08.16 10:41sell0.05usdjpy114.260.000.002007.08.16 10:45114.010.000.000.0010.96
487397142007.08.16 10:42sell0.05gbpusd1.98020.00000.00002007.08.16 10:451.97830.000.000.009.50
487297512007.08.16 10:36sell0.03usdjpy113.900.000.002007.08.16 11:00114.380.000.000.00-12.59
487512622007.08.16 10:55sell0.07usdjpy114.670.000.002007.08.16 11:00114.360.000.000.0018.98
487473842007.08.16 10:51sell0.06usdjpy114.480.000.002007.08.16 11:00114.310.000.000.008.92
487298782007.08.16 10:36sell0.02gbpusd1.97700.00000.00002007.08.16 11:001.98100.000.000.00-8.00
487477482007.08.16 10:51sell0.07gbpusd1.98290.00000.00002007.08.16 11:001.98110.000.000.0012.60
487450942007.08.16 10:48sell0.05usdjpy114.380.000.002007.08.16 11:07114.300.000.000.003.50
487445172007.08.16 10:47sell0.04usdjpy114.270.000.002007.08.16 11:21114.170.000.000.003.50
487350322007.08.16 10:38sell0.04usdjpy114.150.000.002007.08.16 11:26114.060.000.000.003.16
487655932007.08.16 11:33sell0.04usdjpy114.370.000.002007.08.16 11:38114.210.000.000.005.60
487678042007.08.16 11:39sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.16 11:48114.140.000.000.004.21
487640702007.08.16 11:29sell0.03usdjpy114.150.000.002007.08.16 11:56114.070.000.000.002.10
487752962007.08.16 12:04sell0.04usdjpy114.300.000.002007.08.16 12:10114.220.000.000.002.80
487777542007.08.16 12:13sell0.04usdjpy114.310.000.002007.08.16 12:16114.160.000.000.005.26
487628022007.08.16 11:26sell0.02usdjpy114.050.000.002007.08.16 12:35114.450.000.000.00-6.99
487736552007.08.16 11:58sell0.03usdjpy114.150.000.002007.08.16 12:38114.440.000.000.00-7.60
487873682007.08.16 12:34sell0.07usdjpy114.660.000.002007.08.16 12:38114.470.000.000.0011.62
487231012007.08.16 10:33sell0.02gbpusd1.97810.00000.00002007.08.16 14:051.98490.000.000.00-13.60
487980782007.08.16 13:21sell0.10gbpusd1.98680.00000.00002007.08.16 14:051.98480.000.000.0020.00
487290282007.08.16 10:36sell0.02eurusd1.33590.00000.00002007.08.16 14:081.34100.000.000.00-10.20
487910592007.08.16 12:44sell0.08eurusd1.34290.00000.00002007.08.16 14:081.34110.000.000.0014.40
488049872007.08.16 13:46sell0.06usdjpy114.700.000.002007.08.16 14:18114.480.000.000.0011.53
487900022007.08.16 12:40sell0.05usdjpy114.590.000.002007.08.16 14:18114.420.000.000.007.43
487854922007.08.16 12:32sell0.06usdjpy114.490.000.002007.08.16 14:18114.370.000.000.006.30
487842382007.08.16 12:31sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.16 14:20114.310.000.000.002.62
487790522007.08.16 12:17sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.16 14:22114.180.000.000.002.80
487861332007.08.16 12:32sell0.09gbpusd1.98570.00000.00002007.08.16 14:261.98310.000.000.0023.40
487359162007.08.16 10:39sell0.04gbpusd1.97910.00000.00002007.08.16 14:261.98320.000.000.00-16.40
487442182007.08.16 10:47sell0.05gbpusd1.98020.00000.00002007.08.16 14:301.98250.000.000.00-11.50
487825782007.08.16 12:28sell0.08gbpusd1.98470.00000.00002007.08.16 14:301.98250.000.000.0017.60
487744792007.08.16 12:01sell0.07gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 14:301.98230.000.000.007.70
488213772007.08.16 14:55sell0.05gbpusd1.98450.00000.00002007.08.16 14:571.98280.000.000.008.50
488192652007.08.16 14:42sell0.04gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 14:581.98230.000.000.004.40
487622982007.08.16 11:23sell0.06gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 14:591.98180.000.000.003.60
488209302007.08.16 14:52sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.16 15:16114.210.000.000.007.00
488238622007.08.16 15:05sell0.03gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 15:251.98150.000.000.002.70
487302532007.08.16 10:37sell0.03eurusd1.33700.00000.00002007.08.16 15:251.33980.000.000.00-8.40
487840642007.08.16 12:31sell0.07eurusd1.34180.00000.00002007.08.16 15:251.33980.000.000.0014.00
488186852007.08.16 14:39sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.16 15:48114.150.000.000.003.85
488137932007.08.16 14:22sell0.02usdjpy114.160.000.002007.08.16 15:50113.990.000.000.002.98
487476412007.08.16 10:51sell0.06eurusd1.34080.00000.00002007.08.16 16:011.33950.000.000.007.80
488308482007.08.16 15:49sell0.04gbpusd1.98340.00000.00002007.08.16 16:021.98230.000.000.004.40
488146762007.08.16 14:24sell0.02usdjpy114.050.000.002007.08.16 16:02113.900.000.000.002.63
488320412007.08.16 15:52sell0.02usdjpy113.940.000.002007.08.16 16:04113.790.000.000.002.64
488362492007.08.16 16:04sell0.02usdjpy113.830.000.002007.08.16 16:06113.680.000.000.002.64
488374562007.08.16 16:05sell0.02usdjpy113.720.000.002007.08.16 16:08113.180.000.000.009.54
488365932007.08.16 16:04sell0.04eurusd1.34050.00000.00002007.08.16 16:081.33920.000.000.005.20
488279212007.08.16 15:28sell0.03gbpusd1.98240.00000.00002007.08.16 16:121.98080.000.000.004.80
487398422007.08.16 10:42sell0.05eurusd1.33950.00000.00002007.08.16 16:121.33860.000.000.004.50
488381732007.08.16 16:07sell0.02usdjpy113.610.000.002007.08.16 16:13113.450.000.000.002.82
487468842007.08.16 10:50sell0.06gbpusd1.98130.00000.00002007.08.16 16:131.98010.000.000.007.20
488455162007.08.16 16:20sell0.04usdjpy113.480.000.002007.08.16 16:24113.370.000.000.003.88
488407832007.08.16 16:13sell0.03usdjpy113.370.000.002007.08.16 16:37113.270.000.000.002.65
488400872007.08.16 16:12sell0.02usdjpy113.260.000.002007.08.16 16:40113.110.000.000.002.65
488499032007.08.16 16:40sell0.02usdjpy113.150.000.002007.08.16 16:41112.970.000.000.003.19
488418542007.08.16 16:14sell0.04gbpusd1.98210.00000.00002007.08.16 16:421.98090.000.000.004.80
488506042007.08.16 16:40sell0.02usdjpy113.050.000.002007.08.16 16:42112.880.000.000.003.01
488514402007.08.16 16:41sell0.02usdjpy112.940.000.002007.08.16 16:42112.790.000.000.002.66
488414322007.08.16 16:14sell0.03gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 16:431.98000.000.000.003.00
488519242007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.820.000.002007.08.16 16:44112.670.000.000.002.66
488524622007.08.16 16:42sell0.02usdjpy112.660.000.002007.08.16 16:45112.510.000.000.002.67
488543992007.08.16 16:44sell0.02usdjpy112.540.000.002007.08.16 16:45112.380.000.000.002.85
488548882007.08.16 16:45sell0.02usdjpy112.440.000.002007.08.16 16:45112.260.000.000.003.21
488402902007.08.16 16:13sell0.02gbpusd1.97990.00000.00002007.08.16 16:461.97830.000.000.003.20
488573722007.08.16 16:47sell0.05usdjpy112.550.000.002007.08.16 16:54112.370.000.000.008.01
488568312007.08.16 16:46sell0.04usdjpy112.440.000.002007.08.16 16:54112.310.000.000.004.63
488553132007.08.16 16:45sell0.02usdjpy112.330.000.002007.08.16 16:55112.190.000.000.002.50
488556192007.08.16 16:45sell0.02usdjpy112.190.000.002007.08.16 16:57112.040.000.000.002.68
488608172007.08.16 16:53sell0.04gbpusd1.98000.00000.00002007.08.16 16:571.97880.000.000.004.80
488580202007.08.16 16:47sell0.03gbpusd1.97890.00000.00002007.08.16 16:581.97770.000.000.003.60
488687752007.08.16 17:04sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:081.97940.000.000.008.50
488683252007.08.16 17:04sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:091.97890.000.000.004.80
488623652007.08.16 16:55sell0.02usdjpy112.080.000.002007.08.16 17:22112.690.000.000.00-10.83
488745102007.08.16 17:18sell0.09usdjpy112.890.000.002007.08.16 17:22112.690.000.000.0015.97
488664962007.08.16 17:02sell0.03usdjpy112.180.000.002007.08.16 17:23112.560.000.000.00-10.13
488718882007.08.16 17:12sell0.08usdjpy112.780.000.002007.08.16 17:23112.550.000.000.0016.35
488752452007.08.16 17:19sell0.05gbpusd1.98110.00000.00002007.08.16 17:241.97940.000.000.008.50
488747132007.08.16 17:18sell0.04eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 17:271.33930.000.000.004.40
488739782007.08.16 17:17sell0.04gbpusd1.98010.00000.00002007.08.16 17:271.97880.000.000.005.20
488678552007.08.16 17:04sell0.03gbpusd1.97900.00000.00002007.08.16 17:281.97790.000.000.003.30
488715012007.08.16 17:12sell0.07usdjpy112.670.000.002007.08.16 17:34112.480.000.000.0011.82
488711032007.08.16 17:12sell0.06usdjpy112.510.000.002007.08.16 17:35112.400.000.000.005.87
488828272007.08.16 17:37sell0.04eurusd1.34040.00000.00002007.08.16 17:451.33930.000.000.004.40
488843092007.08.16 17:39sell0.05gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 17:451.97940.000.000.008.00
488836722007.08.16 17:38sell0.04gbpusd1.98000.00000.00002007.08.16 17:521.97880.000.000.004.80
488674282007.08.16 17:03sell0.04usdjpy112.290.000.002007.08.16 18:02112.890.000.000.00-21.26
488912052007.08.16 17:55sell0.10usdjpy113.200.000.002007.08.16 18:02112.880.000.000.0028.35
488680322007.08.16 17:04sell0.05usdjpy112.400.000.002007.08.16 18:22113.060.000.000.00-29.19
488982592007.08.16 18:16sell0.11usdjpy113.420.000.002007.08.16 18:22113.070.000.000.0034.05
488823932007.08.16 17:36sell0.04usdjpy112.510.000.002007.08.16 18:22113.040.000.000.00-18.75
488978242007.08.16 18:15sell0.10usdjpy113.310.000.002007.08.16 18:22113.030.000.000.0024.77
488829562007.08.16 17:37sell0.05usdjpy112.640.000.002007.08.16 18:23112.950.000.000.00-13.72
488973202007.08.16 18:15sell0.09usdjpy113.200.000.002007.08.16 18:23112.930.000.000.0021.52
488905212007.08.16 17:54sell0.09usdjpy113.090.000.002007.08.16 18:23112.920.000.000.0013.55
489038212007.08.16 18:29sell0.06usdjpy113.200.000.002007.08.16 18:32112.970.000.000.0012.22
489033092007.08.16 18:29sell0.05usdjpy113.090.000.002007.08.16 18:32112.920.000.000.007.53
488858692007.08.16 17:43sell0.08usdjpy112.990.000.002007.08.16 18:33112.870.000.000.008.51
488978782007.08.16 18:16sell0.05gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 18:331.97940.000.000.008.00
489062782007.08.16 18:36sell0.05gbpusd1.98100.00000.00002007.08.16 18:581.97940.000.000.008.00
488920272007.08.16 17:56sell0.04gbpusd1.98000.00000.00002007.08.16 19:041.97880.000.000.004.80
488944482007.08.16 18:04sell0.04eurusd1.34050.00000.00002007.08.16 19:051.33940.000.000.004.40
489067332007.08.16 18:40sell0.05usdjpy113.090.000.002007.08.16 19:07112.920.000.000.007.53
488810482007.08.16 17:32sell0.03gbpusd1.97890.00000.00002007.08.16 19:081.97800.000.000.002.70
489055812007.08.16 18:34sell0.04usdjpy112.980.000.002007.08.16 19:08112.800.000.000.006.38
488846152007.08.16 17:40sell0.07usdjpy112.870.000.002007.08.16 19:08112.720.000.000.009.32
488837272007.08.16 17:38sell0.06usdjpy112.750.000.002007.08.16 19:09112.660.000.000.004.79
489125302007.08.16 19:10sell0.02usdjpy112.530.000.002007.08.16 19:40112.990.000.000.00-8.14
489211242007.08.16 19:38sell0.08usdjpy113.180.000.002007.08.16 19:40112.980.000.000.0014.16
489330952007.08.16 20:04sell0.18usdjpy114.420.000.002007.08.16 20:05114.200.000.000.0034.68
489120412007.08.16 19:09sell0.02usdjpy112.640.000.002007.08.16 20:05114.210.000.000.00-27.49
488568492007.08.16 16:46sell0.02gbpusd1.97780.00000.00002007.08.16 20:061.98240.000.000.00-9.20
489323672007.08.16 20:03sell0.08gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 20:061.98250.000.000.0013.60
489142752007.08.16 19:13sell0.04usdjpy112.750.000.002007.08.16 20:33114.180.000.000.00-50.10
489406702007.08.16 20:19sell0.18usdjpy114.530.000.002007.08.16 20:33114.180.000.000.0055.18
489379062007.08.16 20:15sell0.07gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 20:341.98170.000.000.0017.50
489188332007.08.16 19:29sell0.03gbpusd1.97890.00000.00002007.08.16 20:341.98180.000.000.00-8.70
489299162007.08.16 20:00sell0.07gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 20:351.98130.000.000.0012.60
489152462007.08.16 19:15sell0.05usdjpy112.860.000.002007.08.16 20:53114.030.000.000.00-51.30
489402102007.08.16 20:19sell0.17usdjpy114.420.000.002007.08.16 20:53114.030.000.000.0058.14
489326222007.08.16 20:03sell0.17usdjpy114.310.000.002007.08.16 20:56113.930.000.000.0056.70
489169942007.08.16 19:20sell0.06usdjpy112.970.000.002007.08.16 20:56113.930.000.000.00-50.56
489206382007.08.16 19:36sell0.07usdjpy113.080.000.002007.08.16 22:58114.130.000.00-1.00-64.40
489540132007.08.16 21:35sell0.16usdjpy114.640.000.002007.08.16 22:58114.130.000.000.0071.50
489219502007.08.16 19:42sell0.07usdjpy113.180.000.002007.08.16 22:59114.050.000.00-1.00-53.40
489531662007.08.16 21:33sell0.15usdjpy114.510.000.002007.08.16 22:59114.050.000.000.0060.50
489527352007.08.16 21:32sell0.14usdjpy114.410.000.002007.08.16 23:02113.960.000.000.0055.28
489223062007.08.16 19:43sell0.08usdjpy113.290.000.002007.08.16 23:02113.970.000.00-1.14-47.73
489230652007.08.16 19:44sell0.09usdjpy113.410.000.002007.08.16 23:02113.890.000.00-1.29-37.93
489519892007.08.16 21:27sell0.13usdjpy114.290.000.002007.08.16 23:02113.890.000.000.0045.66
489244012007.08.16 19:49sell0.10usdjpy113.510.000.002007.08.16 23:02113.880.000.00-1.43-32.49
489311412007.08.16 20:02sell0.16usdjpy114.180.000.002007.08.16 23:02113.880.000.00-2.2942.15
489306712007.08.16 20:01sell0.15usdjpy114.060.000.002007.08.16 23:03113.840.000.00-2.1528.99
489303702007.08.16 20:01sell0.14usdjpy113.950.000.002007.08.16 23:03113.780.000.00-2.0020.92
489289652007.08.16 19:59sell0.13usdjpy113.840.000.002007.08.16 23:03113.730.000.00-1.8612.57
489668002007.08.16 23:06sell0.04usdjpy113.840.000.002007.08.16 23:07113.730.000.000.003.87
489254342007.08.16 19:50sell0.12usdjpy113.730.000.002007.08.16 23:07113.670.000.00-1.726.33
489250782007.08.16 19:49sell0.11usdjpy113.620.000.002007.08.16 23:11113.550.000.00-1.576.78
489198282007.08.16 19:32sell0.04gbpusd1.98000.00000.00002007.08.16 23:121.98280.000.000.01-11.20
489606462007.08.16 22:31sell0.07gbpusd1.98520.00000.00002007.08.16 23:121.98260.000.000.0018.20
489571382007.08.16 21:54sell0.06gbpusd1.98420.00000.00002007.08.16 23:121.98260.000.000.009.60
489480432007.08.16 20:57sell0.05gbpusd1.98310.00000.00002007.08.16 23:131.98200.000.000.025.50
489716642007.08.16 23:16sell0.04usdjpy113.750.000.002007.08.16 23:21113.630.000.000.004.22
489733262007.08.16 23:23sell0.04usdjpy113.750.000.002007.08.16 23:34113.630.000.000.004.22
489754492007.08.16 23:36sell0.04usdjpy113.780.000.002007.08.16 23:37113.650.000.000.004.58
489784362007.08.16 23:49sell0.05usdjpy113.870.000.002007.08.16 23:53113.690.000.000.007.92
489841872007.08.17 00:19sell0.05gbpusd1.98440.00000.00002007.08.17 00:451.98270.000.000.008.50
489773522007.08.16 23:43sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.17 00:451.98200.000.000.004.40
489841752007.08.17 00:19sell0.05usdjpy113.900.000.002007.08.17 01:01113.710.000.000.008.35
489880102007.08.17 00:54sell0.04gbpusd1.98310.00000.00002007.08.17 01:021.98200.000.000.004.40
489249402007.08.16 19:49sell0.06gbpusd1.98210.00000.00002007.08.17 01:021.98150.000.000.023.60
489764522007.08.16 23:39sell0.04usdjpy113.750.000.002007.08.17 01:03113.630.000.000.004.22
489710482007.08.16 23:14sell0.03usdjpy113.640.000.002007.08.17 01:05113.540.000.000.002.64
489687182007.08.16 23:11sell0.02usdjpy113.520.000.002007.08.17 01:14113.370.000.000.002.65
489907932007.08.17 01:07sell0.02usdjpy113.410.000.002007.08.17 01:20113.290.000.000.002.12
489921732007.08.17 01:14sell0.02usdjpy113.300.000.002007.08.17 01:21113.140.000.000.002.83
489241652007.08.16 19:48sell0.05gbpusd1.98100.00000.00002007.08.17 01:221.98050.000.000.022.50
489938932007.08.17 01:21sell0.02usdjpy113.140.000.002007.08.17 01:22112.990.000.000.002.66
489947962007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.790.000.002007.08.17 02:39113.190.000.000.00-7.07
489996372007.08.17 01:56sell0.07usdjpy113.390.000.002007.08.17 02:39113.190.000.000.0012.37
489944892007.08.17 01:22sell0.02usdjpy112.950.000.002007.08.17 02:40113.120.000.000.00-3.01
489992322007.08.17 01:55sell0.06usdjpy113.280.000.002007.08.17 02:40113.130.000.000.007.96
489957482007.08.17 01:24sell0.05usdjpy113.170.000.002007.08.17 02:40113.110.000.000.002.65
490043012007.08.17 02:46sell0.03usdjpy113.170.000.002007.08.17 03:01113.070.000.000.002.65
489943212007.08.17 01:21sell0.02gbpusd1.98000.00000.00002007.08.17 03:091.97870.000.000.002.60
489954772007.08.17 01:23sell0.04usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:23112.980.000.000.002.83
490086082007.08.17 03:26sell0.03usdjpy113.070.000.002007.08.17 03:39112.960.000.000.002.92
490060302007.08.17 03:08sell0.02gbpusd1.97890.00000.00002007.08.17 03:451.97760.000.000.002.60
490106172007.08.17 03:42sell0.03usdjpy113.060.000.002007.08.17 03:45112.960.000.000.002.66
490071912007.08.17 03:16sell0.02gbpusd1.97790.00000.00002007.08.17 03:471.97660.000.000.002.60
490078892007.08.17 03:23sell0.02usdjpy112.960.000.002007.08.17 04:11112.800.000.000.002.84
490147722007.08.17 04:07sell0.02usdjpy112.850.000.002007.08.17 04:13112.690.000.000.002.84
490160272007.08.17 04:12sell0.02usdjpy112.740.000.002007.08.17 04:18112.560.000.000.003.20
490182022007.08.17 04:17sell0.02usdjpy112.630.000.002007.08.17 04:18112.440.000.000.003.38
490159392007.08.17 04:11sell0.03gbpusd1.97780.00000.00002007.08.17 04:191.97690.000.000.002.70
490186102007.08.17 04:18sell0.02usdjpy112.500.000.002007.08.17 04:20112.200.000.000.005.35
490193662007.08.17 04:19sell0.02usdjpy112.390.000.002007.08.17 04:20112.220.000.000.003.03
490207332007.08.17 04:21sell0.05usdjpy112.610.000.002007.08.17 04:23112.360.000.000.0011.12
489393132007.08.16 20:18sell0.06eurusd1.34250.00000.00002007.08.17 04:261.34040.000.000.3212.60
490205102007.08.17 04:20sell0.04usdjpy112.440.000.002007.08.17 04:32112.280.000.000.005.70
490201872007.08.17 04:20sell0.03usdjpy112.290.000.002007.08.17 04:35112.190.000.000.002.67
490273242007.08.17 04:42sell0.04usdjpy112.340.000.002007.08.17 04:44112.230.000.000.003.92
490320422007.08.17 05:05sell0.06usdjpy112.700.000.002007.08.17 05:17112.480.000.000.0011.74
490198302007.08.17 04:20sell0.02usdjpy112.120.000.002007.08.17 05:17112.480.000.000.00-6.40
490307282007.08.17 05:03sell0.05usdjpy112.450.000.002007.08.17 05:38112.340.000.000.004.90
490298682007.08.17 05:01sell0.04usdjpy112.350.000.002007.08.17 05:39112.270.000.000.002.85
490455182007.08.17 05:51sell0.05usdjpy112.560.000.002007.08.17 05:53112.390.000.000.007.56
490318832007.08.17 05:05sell0.05gbpusd1.97900.00000.00002007.08.17 05:551.97730.000.000.008.50
490305422007.08.17 05:03sell0.04gbpusd1.97780.00000.00002007.08.17 05:561.97670.000.000.004.40
490498992007.08.17 06:03sell0.04gbpusd1.97780.00000.00002007.08.17 06:081.97670.000.000.004.40
490113602007.08.17 03:47sell0.02gbpusd1.97680.00000.00002007.08.17 06:321.97550.000.000.002.60
490223562007.08.17 04:23sell0.02gbpusd1.97570.00000.00002007.08.17 06:341.97430.000.000.002.80
490608742007.08.17 06:39sell0.03gbpusd1.97570.00000.00002007.08.17 06:451.97430.000.000.004.20
490587502007.08.17 06:34sell0.02gbpusd1.97470.00000.00002007.08.17 06:451.97340.000.000.002.60
490625802007.08.17 06:45sell0.02gbpusd1.97350.00000.00002007.08.17 06:461.97180.000.000.003.40
490630102007.08.17 06:46sell0.02gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:471.97100.000.000.002.80
490659292007.08.17 06:49sell0.04gbpusd1.97240.00000.00002007.08.17 06:561.97120.000.000.004.80
490642812007.08.17 06:47sell0.03gbpusd1.97120.00000.00002007.08.17 06:591.97030.000.000.002.70
490320142007.08.17 05:05sell0.06eurusd1.34280.00000.00002007.08.17 06:591.34050.000.000.0013.80
490484172007.08.17 06:00sell0.05usdjpy112.560.000.002007.08.17 07:00112.390.000.000.007.56
490440812007.08.17 05:45sell0.04usdjpy112.450.000.002007.08.17 07:00112.340.000.000.003.92
490430252007.08.17 05:41sell0.03usdjpy112.340.000.002007.08.17 07:03112.240.000.000.002.67
490640692007.08.17 06:47sell0.02gbpusd1.97020.00000.00002007.08.17 07:031.96850.000.000.003.40
489201822007.08.16 19:32sell0.05eurusd1.34150.00000.00002007.08.17 07:031.33990.000.000.278.00
490262462007.08.17 04:35sell0.03usdjpy112.230.000.002007.08.17 07:05112.130.000.000.002.68
490732522007.08.17 07:04sell0.02usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:06111.980.000.000.002.68
490742422007.08.17 07:05sell0.02usdjpy112.020.000.002007.08.17 07:10111.650.000.000.006.63
489177182007.08.16 19:22sell0.04eurusd1.34040.00000.00002007.08.17 07:101.33800.000.000.229.60
488442942007.08.16 16:18sell0.03eurusd1.33940.00000.00002007.08.17 07:111.33860.000.000.162.40
490716052007.08.17 07:02sell0.02gbpusd1.96900.00000.00002007.08.17 07:121.96810.000.000.001.80
490793942007.08.17 07:15sell0.05usdjpy112.130.000.002007.08.17 07:18111.930.000.000.008.93
490835222007.08.17 07:22sell0.04gbpusd1.96900.00000.00002007.08.17 07:291.96790.000.000.004.40
490773372007.08.17 07:12sell0.02gbpusd1.96690.00000.00002007.08.17 07:531.97220.000.000.00-10.60
490931462007.08.17 07:44sell0.09gbpusd1.97440.00000.00002007.08.17 07:531.97210.000.000.0020.70
490765532007.08.17 07:11sell0.02usdjpy111.730.000.002007.08.17 07:55112.700.000.000.00-17.21
490942662007.08.17 07:45sell0.12usdjpy112.910.000.002007.08.17 07:55112.710.000.000.0021.29
490752012007.08.17 07:07sell0.02usdjpy111.890.000.002007.08.17 07:56112.550.000.000.00-11.73
490934182007.08.17 07:44sell0.11usdjpy112.770.000.002007.08.17 07:56112.540.000.000.0022.48
490725222007.08.17 07:03sell0.02gbpusd1.96800.00000.00002007.08.17 07:571.97160.000.000.00-7.20
490924882007.08.17 07:43sell0.08gbpusd1.97320.00000.00002007.08.17 07:571.97170.000.000.0012.00
490918722007.08.17 07:43sell0.10usdjpy112.660.000.002007.08.17 07:57112.430.000.000.0020.46
490785012007.08.17 07:14sell0.04usdjpy112.000.000.002007.08.17 07:57112.430.000.000.00-15.30
490906522007.08.17 07:40sell0.09usdjpy112.540.000.002007.08.17 07:57112.310.000.000.0018.43
491018452007.08.17 08:09sell0.06gbpusd1.97320.00000.00002007.08.17 08:131.97080.000.000.0014.40
490922192007.08.17 07:43sell0.07gbpusd1.97220.00000.00002007.08.17 08:131.97060.000.000.0011.20
490916282007.08.17 07:42sell0.06gbpusd1.97110.00000.00002007.08.17 08:151.96980.000.000.007.80
490876962007.08.17 07:31sell0.05gbpusd1.97010.00000.00002007.08.17 08:161.96910.000.000.005.00
490830882007.08.17 07:21sell0.05usdjpy112.110.000.002007.08.17 09:20113.490.000.000.00-60.80
491199122007.08.17 08:59sell0.18usdjpy113.910.000.002007.08.17 09:20113.490.000.000.0066.61
491192622007.08.17 08:58sell0.17usdjpy113.760.000.002007.08.17 09:21113.310.000.000.0067.51
490846112007.08.17 07:25sell0.06usdjpy112.220.000.002007.08.17 09:21113.330.000.000.00-58.77
490861142007.08.17 07:30sell0.07usdjpy112.330.000.002007.08.17 09:22113.210.000.000.00-54.41
491188942007.08.17 08:58sell0.16usdjpy113.640.000.002007.08.17 09:22113.210.000.000.0060.77
490883302007.08.17 07:32sell0.08usdjpy112.440.000.002007.08.17 09:22113.080.000.000.00-45.28
491184302007.08.17 08:57sell0.15usdjpy113.530.000.002007.08.17 09:22113.070.000.000.0061.02
490993522007.08.17 07:59sell0.06usdjpy112.540.000.002007.08.17 09:22113.060.000.000.00-27.60
491108242007.08.17 08:33sell0.14usdjpy113.420.000.002007.08.17 09:22113.050.000.000.0045.82
490995582007.08.17 07:59sell0.07usdjpy112.650.000.002007.08.17 09:22113.030.000.000.00-23.53
491086522007.08.17 08:28sell0.13usdjpy113.320.000.002007.08.17 09:22113.030.000.000.0033.35
491005572007.08.17 08:01sell0.08usdjpy112.760.000.002007.08.17 09:28112.990.000.000.00-16.28
491079682007.08.17 08:27sell0.12usdjpy113.200.000.002007.08.17 09:28112.990.000.000.0022.30
491076112007.08.17 08:27sell0.11usdjpy113.090.000.002007.08.17 09:28112.980.000.000.0010.71
490870352007.08.17 07:31sell0.04gbpusd1.96900.00000.00002007.08.17 09:291.97570.000.000.00-26.80
491273732007.08.17 09:18sell0.11gbpusd1.97870.00000.00002007.08.17 09:291.97570.000.000.0033.00
491070582007.08.17 08:26sell0.10usdjpy112.990.000.002007.08.17 09:30112.930.000.000.005.31
491346192007.08.17 09:34sell0.05usdjpy113.210.000.002007.08.17 09:37113.020.000.000.008.41
491341652007.08.17 09:33sell0.04usdjpy113.090.000.002007.08.17 09:42112.960.000.000.004.60
491040912007.08.17 08:16sell0.03gbpusd1.97010.00000.00002007.08.17 09:501.97490.000.000.00-14.40
491209282007.08.17 09:00sell0.10gbpusd1.97760.00000.00002007.08.17 09:501.97470.000.000.0029.00
491042212007.08.17 08:17sell0.04gbpusd1.97120.00000.00002007.08.17 09:501.97440.000.000.00-12.80
491202122007.08.17 08:59sell0.09gbpusd1.97650.00000.00002007.08.17 09:501.97440.000.000.0018.90
491444062007.08.17 10:04sell0.07usdjpy113.430.000.002007.08.17 10:16113.150.000.000.0017.32
491442682007.08.17 10:03sell0.06usdjpy113.330.000.002007.08.17 10:26113.100.000.000.0012.20
491440382007.08.17 10:03sell0.05usdjpy113.220.000.002007.08.17 10:26113.040.000.000.007.96
491410062007.08.17 09:49sell0.04usdjpy113.100.000.002007.08.17 10:29112.980.000.000.004.25
491544912007.08.17 10:54sell0.08usdjpy113.660.000.002007.08.17 11:01113.240.000.000.0029.67
491542522007.08.17 10:54sell0.07usdjpy113.520.000.002007.08.17 11:32113.190.000.000.0020.41
491014742007.08.17 08:06sell0.09usdjpy112.870.000.002007.08.17 13:55114.060.000.000.00-93.90
492052372007.08.17 13:15sell0.16usdjpy114.810.000.002007.08.17 13:55114.020.000.000.00110.86
492050772007.08.17 13:14sell0.15usdjpy114.710.000.002007.08.17 13:55114.000.000.000.0093.42
491336072007.08.17 09:32sell0.03usdjpy112.980.000.002007.08.17 13:55113.990.000.000.00-26.58
491507652007.08.17 10:33sell0.04usdjpy113.090.000.002007.08.17 13:55113.970.000.000.00-30.89
492045592007.08.17 13:13sell0.14usdjpy114.600.000.002007.08.17 13:55113.970.000.000.0077.39
491517962007.08.17 10:40sell0.05usdjpy113.200.000.002007.08.17 13:55113.960.000.000.00-33.35
491944972007.08.17 12:44sell0.13usdjpy114.370.000.002007.08.17 13:55113.970.000.000.0045.63
491530122007.08.17 10:50sell0.06usdjpy113.400.000.002007.08.17 13:55113.890.000.000.00-25.81
491940372007.08.17 12:44sell0.12usdjpy114.270.000.002007.08.17 13:55113.900.000.000.0038.98
492141802007.08.17 13:35sell0.16gbpusd1.99340.00000.00002007.08.17 13:551.98800.000.000.0086.40
491051072007.08.17 08:23sell0.05gbpusd1.97230.00000.00002007.08.17 13:551.98800.000.000.00-78.50
491899492007.08.17 12:36sell0.11usdjpy114.030.000.002007.08.17 13:57113.790.000.000.0023.20
491677462007.08.17 11:51sell0.07usdjpy113.510.000.002007.08.17 13:57113.790.000.000.00-17.22
491749262007.08.17 12:15sell0.10usdjpy113.890.000.002007.08.17 13:57113.750.000.000.0012.31
492041892007.08.17 13:12sell0.15gbpusd1.99240.00000.00002007.08.17 13:571.98640.000.000.0090.00
491057792007.08.17 08:25sell0.06gbpusd1.97330.00000.00002007.08.17 13:571.98650.000.000.00-79.20
492258872007.08.17 13:59sell0.04usdjpy113.840.000.002007.08.17 14:00113.730.000.000.003.87
491703402007.08.17 12:02sell0.09usdjpy113.730.000.002007.08.17 14:00113.640.000.000.007.13
492294162007.08.17 14:05sell0.07usdjpy114.170.000.002007.08.17 14:13113.890.000.000.0017.21
492283232007.08.17 14:04sell0.06usdjpy114.060.000.002007.08.17 14:17113.840.000.000.0011.60
492280722007.08.17 14:04sell0.05usdjpy113.960.000.002007.08.17 14:17113.780.000.000.007.91
492276972007.08.17 14:03sell0.04usdjpy113.840.000.002007.08.17 14:20113.720.000.000.004.22
492352872007.08.17 14:22sell0.05usdjpy113.950.000.002007.08.17 14:30113.780.000.000.007.47
492350042007.08.17 14:21sell0.04usdjpy113.840.000.002007.08.17 14:42113.730.000.000.003.87
492271242007.08.17 14:01sell0.03usdjpy113.730.000.002007.08.17 14:42113.630.000.000.002.64
491692942007.08.17 12:00sell0.08usdjpy113.620.000.002007.08.17 14:42113.530.000.000.006.34
492415082007.08.17 14:43sell0.03usdjpy113.610.000.002007.08.17 14:48113.440.000.000.004.50
492409692007.08.17 14:42sell0.02usdjpy113.500.000.002007.08.17 14:49113.350.000.000.002.65
487342742007.08.16 10:38sell0.04eurusd1.33830.00000.00002007.08.17 15:051.35010.000.000.22-47.20
492478842007.08.17 14:53sell0.14eurusd1.35410.00000.00002007.08.17 15:051.35040.000.000.0051.80
490812382007.08.17 07:17sell0.03eurusd1.33940.00000.00002007.08.17 15:071.34970.000.000.00-30.90
490871542007.08.17 07:31sell0.04eurusd1.34050.00000.00002007.08.17 15:071.34930.000.000.00-35.20
492429142007.08.17 14:46sell0.13eurusd1.35280.00000.00002007.08.17 15:071.34940.000.000.0044.20
492501412007.08.17 14:57sell0.07usdjpy113.830.000.002007.08.17 15:10113.640.000.000.0011.70
492455652007.08.17 14:50sell0.02usdjpy113.280.000.002007.08.17 15:10113.640.000.000.00-6.34
492485922007.08.17 14:53sell0.06usdjpy113.720.000.002007.08.17 15:11113.550.000.000.008.98
492449862007.08.17 14:49sell0.02usdjpy113.390.000.002007.08.17 15:11113.560.000.000.00-2.99
492473852007.08.17 14:53sell0.05usdjpy113.610.000.002007.08.17 15:11113.550.000.000.002.64
491137862007.08.17 08:44sell0.07gbpusd1.97440.00000.00002007.08.17 15:291.98490.000.000.00-73.50
491910582007.08.17 12:37sell0.14gbpusd1.99060.00000.00002007.08.17 15:291.98450.000.000.0085.40
491166022007.08.17 08:55sell0.08gbpusd1.97540.00000.00002007.08.17 15:421.98370.000.000.00-66.40
491786372007.08.17 12:24sell0.13gbpusd1.98930.00000.00002007.08.17 15:421.98380.000.000.0071.50
491438812007.08.17 10:02sell0.06gbpusd1.97650.00000.00002007.08.17 16:001.98230.000.000.00-34.80
491777272007.08.17 12:21sell0.12gbpusd1.98580.00000.00002007.08.17 16:001.98210.000.000.0044.40
491768272007.08.17 12:19sell0.11gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 16:011.97990.000.000.0030.80
490928162007.08.17 07:44sell0.05eurusd1.34160.00000.00002007.08.17 16:021.34850.000.000.00-34.50
491788652007.08.17 12:24sell0.12eurusd1.35180.00000.00002007.08.17 16:021.34860.000.000.0038.40
492466862007.08.17 14:51sell0.04usdjpy113.500.000.002007.08.17 17:55114.180.000.000.00-23.82
492783692007.08.17 17:07sell0.11usdjpy114.480.000.002007.08.17 17:55114.170.000.000.0029.87
492582792007.08.17 15:13sell0.03usdjpy113.610.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.00-14.19
492772852007.08.17 17:00sell0.10usdjpy114.370.000.002007.08.17 18:01114.150.000.000.0019.27
492586812007.08.17 15:14sell0.04usdjpy113.720.000.002007.08.17 18:04114.040.000.000.00-11.22
492733122007.08.17 16:33sell0.09usdjpy114.270.000.002007.08.17 18:04114.030.000.000.0018.94
492693582007.08.17 16:15sell0.08usdjpy114.150.000.002007.08.17 18:04113.980.000.000.0011.93
492693962007.08.17 16:15sell0.06gbpusd1.98270.00000.00002007.08.17 18:041.98010.000.000.0015.60
492688692007.08.17 16:14sell0.07usdjpy114.040.000.002007.08.17 18:30113.920.000.000.007.37
492632832007.08.17 15:35sell0.06usdjpy113.930.000.002007.08.17 18:31113.880.000.000.002.63
491090262007.08.17 08:29sell0.06eurusd1.34270.00000.00002007.08.17 18:471.34710.000.000.00-26.40
491779532007.08.17 12:21sell0.11eurusd1.35000.00000.00002007.08.17 18:471.34700.000.000.0033.00
492861202007.08.17 18:16sell0.06gbpusd1.98280.00000.00002007.08.17 18:481.98010.000.000.0016.20
492624332007.08.17 15:30sell0.05usdjpy113.830.000.002007.08.17 19:57114.180.000.000.00-15.33
492950052007.08.17 19:14sell0.08usdjpy114.480.000.002007.08.17 19:57114.170.000.000.0021.72
492937842007.08.17 19:09sell0.07usdjpy114.370.000.002007.08.17 19:57114.160.000.000.0012.88
492875912007.08.17 18:33sell0.03usdjpy113.930.000.002007.08.17 19:57114.160.000.000.00-6.04
491706002007.08.17 12:02sell0.10gbpusd1.98160.00000.00002007.08.19 22:111.97960.000.000.0320.00
491448942007.08.17 10:05sell0.07gbpusd1.97750.00000.00002007.08.19 22:111.97960.000.000.02-14.70
491667382007.08.17 11:48sell0.09gbpusd1.97970.00000.00002007.08.19 22:111.97920.000.000.034.50
493019682007.08.19 22:00sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.19 23:01114.200.000.000.007.44
492935572007.08.17 19:09sell0.06usdjpy114.260.000.002007.08.19 23:01114.150.000.00-0.865.78
492931182007.08.17 19:05sell0.05usdjpy114.150.000.002007.08.19 23:04114.070.000.00-0.723.51
492919902007.08.17 18:56sell0.04usdjpy114.040.000.002007.08.19 23:10113.950.000.00-0.573.16
493113312007.08.19 23:09sell0.02usdjpy113.940.000.002007.08.19 23:13113.790.000.000.002.64
491455712007.08.17 10:09sell0.08gbpusd1.97870.00000.00002007.08.20 00:001.97810.000.000.024.80
493243702007.08.20 00:50sell0.03gbpusd1.97870.00000.00002007.08.20 00:591.97770.000.000.003.00
493272602007.08.20 01:02sell0.07usdjpy114.530.000.002007.08.20 02:14114.310.000.000.0013.47
493119742007.08.19 23:12sell0.02usdjpy113.830.000.002007.08.20 02:14114.310.000.000.00-8.40
493188212007.08.20 00:11sell0.06usdjpy114.420.000.002007.08.20 02:28114.250.000.000.008.93
493166682007.08.20 00:00sell0.02gbpusd1.97760.00000.00002007.08.20 06:161.98450.000.000.00-13.80
493579782007.08.20 06:05sell0.10gbpusd1.98640.00000.00002007.08.20 06:161.98460.000.000.0018.00
493386672007.08.20 02:54sell0.03gbpusd1.97870.00000.00002007.08.20 06:371.98320.000.000.00-13.50
493574002007.08.20 06:04sell0.09gbpusd1.98530.00000.00002007.08.20 06:371.98300.000.000.0020.70
493441602007.08.20 04:20sell0.04gbpusd1.97970.00000.00002007.08.20 07:061.98220.000.000.00-10.00
493562002007.08.20 06:01sell0.08gbpusd1.98420.00000.00002007.08.20 07:061.98220.000.000.0016.00
493127892007.08.19 23:31sell0.03usdjpy114.100.000.002007.08.20 10:14115.130.000.000.00-26.84
493796092007.08.20 07:49sell0.14usdjpy115.410.000.002007.08.20 10:14115.130.000.000.0034.05
493771532007.08.20 07:39sell0.13usdjpy115.290.000.002007.08.20 10:31114.990.000.000.0033.92
493141112007.08.19 23:38sell0.04usdjpy114.200.000.002007.08.20 10:31114.990.000.000.00-27.48
493973202007.08.20 09:26sell0.10gbpusd1.98990.00000.00002007.08.20 11:171.98660.000.000.0033.00
493456912007.08.20 04:31sell0.05gbpusd1.98100.00000.00002007.08.20 11:171.98660.000.000.00-28.00
493962962007.08.20 09:21sell0.09gbpusd1.98890.00000.00002007.08.20 11:251.98550.000.000.0030.60
493793222007.08.20 07:48sell0.08gbpusd1.98780.00000.00002007.08.20 11:351.98500.000.000.0022.40
493465772007.08.20 04:36sell0.06gbpusd1.98210.00000.00002007.08.20 11:351.98500.000.000.00-17.40
493739032007.08.20 07:32sell0.07gbpusd1.98680.00000.00002007.08.20 11:361.98480.000.000.0014.00
494188872007.08.20 13:02sell0.07gbpusd1.98910.00000.00002007.08.20 13:361.98610.000.000.0021.00
493175032007.08.20 00:01sell0.05usdjpy114.310.000.002007.08.20 13:40114.890.000.000.00-25.24
493759292007.08.20 07:36sell0.12usdjpy115.180.000.002007.08.20 13:40114.890.000.000.0030.29
493386572007.08.20 02:54sell0.05usdjpy114.420.000.002007.08.20 13:40114.830.000.000.00-17.85
493748502007.08.20 07:34sell0.11usdjpy115.080.000.002007.08.20 13:40114.830.000.000.0023.95
493466352007.08.20 04:36sell0.06usdjpy114.530.000.002007.08.20 13:41114.760.000.000.00-12.03
493719722007.08.20 07:28sell0.10usdjpy114.970.000.002007.08.20 13:41114.770.000.000.0017.43
493655562007.08.20 06:50sell0.09usdjpy114.860.000.002007.08.20 13:45114.750.000.000.008.63
494176032007.08.20 12:53sell0.06gbpusd1.98810.00000.00002007.08.20 13:461.98560.000.000.0015.00
493490452007.08.20 04:45sell0.08usdjpy114.750.000.002007.08.20 13:46114.690.000.000.004.19
494151062007.08.20 12:27sell0.05gbpusd1.98700.00000.00002007.08.20 13:471.98500.000.000.0010.00
493718132007.08.20 07:28sell0.06gbpusd1.98570.00000.00002007.08.20 13:471.98440.000.000.007.80
493474072007.08.20 04:40sell0.07usdjpy114.640.000.002007.08.20 13:48114.540.000.000.006.11
493561322007.08.20 06:01sell0.08eurusd1.35020.00000.00002007.08.20 13:481.34700.000.000.0025.60
494272502007.08.20 13:48sell0.02usdjpy114.520.000.002007.08.20 14:31114.770.000.000.00-4.36
494333552007.08.20 14:10sell0.06usdjpy114.950.000.002007.08.20 14:31114.770.000.000.009.41
494323802007.08.20 14:07sell0.05usdjpy114.840.000.002007.08.20 14:32114.730.000.000.004.79
494326122007.08.20 14:08sell0.05gbpusd1.98640.00000.00002007.08.20 14:371.98470.000.000.008.50
494306382007.08.20 13:59sell0.04gbpusd1.98530.00000.00002007.08.20 14:421.98420.000.000.004.40
494301742007.08.20 13:57sell0.04usdjpy114.730.000.002007.08.20 14:49114.650.000.000.002.79
494415272007.08.20 15:13sell0.04usdjpy114.840.000.002007.08.20 15:30114.730.000.000.003.84
494424262007.08.20 15:21sell0.05gbpusd1.98640.00000.00002007.08.20 15:511.98470.000.000.008.50
494392262007.08.20 14:53sell0.03usdjpy114.730.000.002007.08.20 15:52114.630.000.000.002.62
494389172007.08.20 14:50sell0.04gbpusd1.98530.00000.00002007.08.20 15:531.98420.000.000.004.40
493712002007.08.20 07:26sell0.05gbpusd1.98430.00000.00002007.08.20 15:531.98370.000.000.003.00
494288752007.08.20 13:50sell0.03usdjpy114.630.000.002007.08.20 15:59114.530.000.000.002.62
494467962007.08.20 15:58sell0.02usdjpy114.520.000.002007.08.20 16:11114.370.000.000.002.62
493478122007.08.20 04:40sell0.07gbpusd1.98310.00000.00002007.08.20 16:111.98260.000.000.003.50
492990342007.08.17 19:47sell0.07eurusd1.34920.00000.00002007.08.20 16:131.34650.000.000.3818.90
494496282007.08.20 16:10sell0.02usdjpy114.400.000.002007.08.20 16:13114.240.000.000.002.80
494546802007.08.20 16:28sell0.05usdjpy114.510.000.002007.08.20 16:57114.350.000.000.007.00
494542802007.08.20 16:26sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.20 16:591.98310.000.000.004.40
494537162007.08.20 16:25sell0.04usdjpy114.400.000.002007.08.20 17:01114.290.000.000.003.85
494580412007.08.20 17:10sell0.04usdjpy114.400.000.002007.08.20 17:21114.290.000.000.003.85
494532052007.08.20 16:22sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.20 17:241.98220.000.000.002.70
494742072007.08.20 19:10sell0.10usdjpy115.090.000.002007.08.20 19:36114.900.000.000.0016.54
494514162007.08.20 16:13sell0.02usdjpy114.190.000.002007.08.20 19:36114.890.000.000.00-12.19
494503432007.08.20 16:11sell0.02gbpusd1.98210.00000.00002007.08.20 23:121.98770.000.000.01-11.20
494932062007.08.20 22:34sell0.09gbpusd1.98950.00000.00002007.08.20 23:121.98770.000.000.0016.20
494736092007.08.20 19:09sell0.09usdjpy114.970.000.002007.08.20 23:12114.780.000.00-1.2914.90
494507082007.08.20 16:12sell0.02usdjpy114.300.000.002007.08.20 23:12114.770.000.00-0.29-8.19
494759592007.08.20 19:20sell0.08gbpusd1.98850.00000.00002007.08.20 23:131.98600.000.000.0220.00
494609572007.08.20 17:39sell0.03gbpusd1.98310.00000.00002007.08.20 23:141.98550.000.000.01-7.20
494689022007.08.20 18:35sell0.07gbpusd1.98740.00000.00002007.08.20 23:141.98550.000.000.0213.30
494674972007.08.20 18:34sell0.06gbpusd1.98640.00000.00002007.08.20 23:141.98530.000.000.026.60
494619662007.08.20 17:49sell0.04usdjpy114.400.000.002007.08.20 23:24114.640.000.00-0.57-8.37
494675912007.08.20 18:34sell0.08usdjpy114.860.000.002007.08.20 23:24114.660.000.00-1.1413.95
495025592007.08.20 23:48sell0.05gbpusd1.98730.00000.00002007.08.21 00:191.98570.000.000.008.00
495022732007.08.20 23:45sell0.05usdjpy114.860.000.002007.08.21 00:23114.690.000.000.007.41
494655302007.08.20 18:28sell0.07usdjpy114.750.000.002007.08.21 00:47114.630.000.00-1.007.33
494643232007.08.20 18:22sell0.05usdjpy114.520.000.002007.08.21 06:00114.860.000.00-0.72-14.80
495187552007.08.21 02:03sell0.08usdjpy115.170.000.002007.08.21 06:00114.860.000.000.0021.59
495139412007.08.21 01:32sell0.05gbpusd1.98760.00000.00002007.08.21 06:071.98590.000.000.008.50
495159822007.08.21 01:42sell0.07usdjpy115.060.000.002007.08.21 06:13114.840.000.000.0013.41
494986182007.08.20 23:15sell0.04gbpusd1.98630.00000.00002007.08.21 06:151.98510.000.000.004.80
494664262007.08.20 18:29sell0.05gbpusd1.98520.00000.00002007.08.21 06:161.98390.000.000.026.50
495146002007.08.21 01:34sell0.06usdjpy114.960.000.002007.08.21 06:16114.780.000.000.009.41
494649832007.08.20 18:25sell0.04gbpusd1.98420.00000.00002007.08.21 06:211.98290.000.000.015.20
495109742007.08.21 01:03buy0.02eurgbp0.67860.00000.00002007.08.21 06:210.67930.000.000.002.78
495124842007.08.21 01:20sell0.05usdjpy114.840.000.002007.08.21 06:30114.730.000.000.004.79
495498592007.08.21 06:21sell0.02gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 06:371.98110.000.000.002.80
495530542007.08.21 06:36sell0.02gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 06:381.98010.000.000.002.60
495102702007.08.21 00:59sell0.04usdjpy114.730.000.002007.08.21 06:39114.650.000.000.002.79
494645612007.08.20 18:23sell0.06usdjpy114.630.000.002007.08.21 06:41114.520.000.00-0.865.76
495499092007.08.21 06:21buy0.02eurgbp0.67970.00000.00002007.08.21 06:460.68040.000.000.002.77
495570802007.08.21 06:45sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 06:58114.510.000.000.002.62
495626642007.08.21 07:09sell0.04usdjpy114.720.000.002007.08.21 07:16114.610.000.000.003.84
495606272007.08.21 07:00sell0.03usdjpy114.610.000.002007.08.21 07:17114.510.000.000.002.62
495626962007.08.21 07:10sell0.04gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 07:201.98030.000.000.004.40
495536192007.08.21 06:37sell0.02gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 07:231.97910.000.000.002.60
495554762007.08.21 06:41sell0.02usdjpy114.500.000.002007.08.21 07:23114.350.000.000.002.62
495564792007.08.21 06:44sell0.02gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 07:241.97790.000.000.002.60
495657072007.08.21 07:21sell0.02usdjpy114.390.000.002007.08.21 07:25114.240.000.000.002.63
495694662007.08.21 07:27sell0.03usdjpy114.420.000.002007.08.21 07:34114.320.000.000.002.62
495668932007.08.21 07:24sell0.02gbpusd1.97820.00000.00002007.08.21 07:341.97690.000.000.002.60
495672992007.08.21 07:24sell0.02usdjpy114.280.000.002007.08.21 07:41114.130.000.000.002.63
495787942007.08.21 07:53sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 08:101.97810.000.000.004.40
495816412007.08.21 08:05sell0.05usdjpy114.400.000.002007.08.21 08:23114.230.000.000.007.44
495753182007.08.21 07:41sell0.02usdjpy114.070.000.002007.08.21 08:58114.320.000.000.00-4.37
495893942007.08.21 08:51sell0.06usdjpy114.500.000.002007.08.21 08:58114.310.000.000.009.97
495876432007.08.21 08:46sell0.05usdjpy114.390.000.002007.08.21 08:59114.280.000.000.004.81
495879602007.08.21 08:47sell0.05gbpusd1.98050.00000.00002007.08.21 09:171.97880.000.000.008.50
495855492007.08.21 08:31sell0.04gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 09:171.97810.000.000.004.40
495936242007.08.21 09:07sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 09:19114.280.000.000.003.85
495772672007.08.21 07:48sell0.03gbpusd1.97820.00000.00002007.08.21 09:191.97730.000.000.002.70
495718752007.08.21 07:33sell0.02gbpusd1.97710.00000.00002007.08.21 09:271.97580.000.000.002.60
495573532007.08.21 06:46buy0.02eurgbp0.68080.00000.00002007.08.21 09:280.68150.000.000.002.76
492944052007.08.17 19:11sell0.06eurusd1.34810.00000.00002007.08.21 09:291.34590.000.000.6413.20
495969202007.08.21 09:23sell0.02gbpusd1.97610.00000.00002007.08.21 09:311.97480.000.000.002.60
496039742007.08.21 09:42sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 09:53114.280.000.000.003.85
495786942007.08.21 07:52sell0.04usdjpy114.280.000.002007.08.21 09:58114.200.000.000.002.80
495982692007.08.21 09:27sell0.02gbpusd1.97500.00000.00002007.08.21 10:341.98150.000.000.00-13.00
496158632007.08.21 10:31sell0.10gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 10:341.98140.000.000.0021.00
496264092007.08.21 11:02sell0.07usdjpy114.750.000.002007.08.21 11:05114.540.000.000.0012.83
495734642007.08.21 07:36sell0.02usdjpy114.170.000.002007.08.21 11:05114.550.000.000.00-6.63
496022222007.08.21 09:35sell0.03gbpusd1.97610.00000.00002007.08.21 11:071.98370.000.000.00-22.80
496265972007.08.21 11:02sell0.11gbpusd1.98660.00000.00002007.08.21 11:071.98380.000.000.0030.80
496373212007.08.21 11:41sell0.10gbpusd1.98560.00000.00002007.08.21 12:151.98240.000.000.0032.00
496036742007.08.21 09:41sell0.04gbpusd1.97710.00000.00002007.08.21 12:171.98150.000.000.00-17.60
496237062007.08.21 10:59sell0.10gbpusd1.98460.00000.00002007.08.21 12:171.98160.000.000.0030.00
496052352007.08.21 09:44sell0.05gbpusd1.97820.00000.00002007.08.21 12:231.98110.000.000.00-14.50
496203502007.08.21 10:47sell0.09gbpusd1.98350.00000.00002007.08.21 12:231.98110.000.000.0021.60
496111992007.08.21 10:19sell0.03usdjpy114.280.000.002007.08.21 12:23114.510.000.000.00-6.03
496410522007.08.21 12:02sell0.06usdjpy114.730.000.002007.08.21 12:23114.510.000.000.0011.53
496254022007.08.21 11:01sell0.06usdjpy114.620.000.002007.08.21 12:24114.450.000.000.008.91
496150912007.08.21 10:30sell0.09gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 12:251.98080.000.000.0015.30
496162672007.08.21 10:32sell0.05usdjpy114.520.000.002007.08.21 12:28114.440.000.000.003.50
496500822007.08.21 12:30sell0.03usdjpy114.500.000.002007.08.21 12:51114.400.000.000.002.62
496147682007.08.21 10:30sell0.08gbpusd1.98140.00000.00002007.08.21 13:151.98000.000.000.0011.20
496143232007.08.21 10:29buy0.03eurgbp0.68080.00000.00002007.08.21 13:150.68130.000.000.002.96
496131312007.08.21 10:26sell0.07gbpusd1.98040.00000.00002007.08.21 13:161.97950.000.000.006.30
496581142007.08.21 13:20sell0.03gbpusd1.98030.00000.00002007.08.21 13:221.97940.000.000.002.70
496116792007.08.21 10:21sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 13:31114.300.000.000.003.15
496618632007.08.21 13:42sell0.04gbpusd1.98130.00000.00002007.08.21 14:021.98020.000.000.004.40
496616952007.08.21 13:42sell0.04usdjpy114.500.000.002007.08.21 14:10114.390.000.000.003.85
496603152007.08.21 13:33sell0.03gbpusd1.98030.00000.00002007.08.21 14:111.97940.000.000.002.70
496114942007.08.21 10:20sell0.06gbpusd1.97920.00000.00002007.08.21 14:151.97860.000.000.003.60
496613452007.08.21 13:40sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.21 14:51114.290.000.000.002.62
496746372007.08.21 14:59sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.21 15:14114.290.000.000.002.62
496671672007.08.21 14:15sell0.02gbpusd1.97820.00000.00002007.08.21 15:171.98150.000.000.00-6.60
496750812007.08.21 15:02sell0.07gbpusd1.98340.00000.00002007.08.21 15:171.98150.000.000.0013.30
496723792007.08.21 14:43sell0.06gbpusd1.98240.00000.00002007.08.21 15:231.98080.000.000.009.60
496789072007.08.21 15:28sell0.03usdjpy114.390.000.002007.08.21 15:39114.290.000.000.002.62
496850132007.08.21 16:25sell0.04usdjpy114.520.000.002007.08.21 16:30114.350.000.000.005.95
496808222007.08.21 15:42sell0.03usdjpy114.400.000.002007.08.21 16:39114.300.000.000.002.62
491162212007.08.17 08:55sell0.07eurusd1.34380.00000.00002007.08.21 17:011.34770.000.000.76-27.30
496256482007.08.21 11:01sell0.09eurusd1.35130.00000.00002007.08.21 17:011.34770.000.000.0032.40
496229082007.08.21 10:59sell0.08eurusd1.35020.00000.00002007.08.21 17:121.34750.000.000.0021.60
496188512007.08.21 10:39sell0.07eurusd1.34920.00000.00002007.08.21 19:391.34700.000.000.0015.40
496129342007.08.21 10:26sell0.06eurusd1.34810.00000.00002007.08.21 19:511.34650.000.000.009.60
497000122007.08.21 19:33sell0.05usdjpy114.500.000.002007.08.21 21:36114.330.000.00-0.727.43
496911302007.08.21 17:26sell0.04usdjpy114.390.000.002007.08.21 21:58114.270.000.00-0.574.20
491607892007.08.17 11:19sell0.10eurusd1.34710.00000.00002007.08.21 22:121.34600.000.001.6211.00
496562612007.08.21 13:10sell0.02usdjpy114.280.000.002007.08.21 22:32114.120.000.00-0.292.80
496845472007.08.21 16:21sell0.05gbpusd1.98250.00000.00002007.08.21 22:321.98080.000.000.028.50
497186222007.08.22 00:00sell0.04eurusd1.34700.00000.00002007.08.22 00:201.34590.000.000.004.40
497182282007.08.21 23:59sell0.06gbpusd1.98340.00000.00002007.08.22 00:221.98150.000.000.0011.40
491375282007.08.17 09:44sell0.09eurusd1.34590.00000.00002007.08.22 01:291.34540.000.001.474.50
497118422007.08.21 22:35sell0.02usdjpy114.050.000.002007.08.22 07:40114.770.000.000.00-12.55
497509482007.08.22 06:55sell0.10usdjpy114.980.000.002007.08.22 07:40114.780.000.000.0017.42
496689482007.08.21 14:20sell0.03gbpusd1.97920.00000.00002007.08.22 08:561.98330.000.000.01-12.30
497473522007.08.22 06:36sell0.08gbpusd1.98550.00000.00002007.08.22 08:561.98330.000.000.0017.60
496700172007.08.21 14:29sell0.04gbpusd1.98030.00000.00002007.08.22 12:181.98730.000.000.01-28.00
497786632007.08.22 11:30sell0.11gbpusd1.99040.00000.00002007.08.22 12:181.98720.000.000.0035.20
497783522007.08.22 11:29sell0.07eurusd1.35030.00000.00002007.08.22 13:151.34760.000.000.0018.90
497968302007.08.22 13:37sell0.13usdjpy115.430.000.002007.08.22 13:47115.220.000.000.0023.69
496874042007.08.21 16:45sell0.02usdjpy114.160.000.002007.08.22 13:47115.220.000.00-0.29-18.40
497149972007.08.21 23:09sell0.04usdjpy114.260.000.002007.08.22 14:21115.020.000.000.00-26.43
497943022007.08.22 13:34sell0.12usdjpy115.330.000.002007.08.22 14:21115.030.000.000.0031.30
497176082007.08.21 23:57sell0.05usdjpy114.370.000.002007.08.22 14:30114.900.000.000.00-23.06
497856222007.08.22 12:21sell0.11usdjpy115.200.000.002007.08.22 14:30114.890.000.000.0029.68
497682392007.08.22 10:30sell0.02eurgbp0.67790.00000.00002007.08.22 15:290.68020.000.000.00-9.16
497679162007.08.22 10:30buy0.05eurgbp0.67840.00000.00002007.08.22 15:290.67980.000.000.0013.95
496990602007.08.21 19:17buy0.04eurgbp0.67950.00000.00002007.08.22 15:290.67980.000.00-0.282.39
  0.00 0.00 -22.79 3 566.92
Closed P/L: 3 544.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
495984552007.08.21 09:28buy0.02eurgbp0.68190.00000.0000 0.67940.000.00-0.56-9.97
496707512007.08.21 14:35buy0.03eurgbp0.68070.00000.0000 0.67940.000.00-0.84-7.78
498381762007.08.22 17:31buy0.04eurgbp0.67960.00000.0000 0.67940.000.00-0.84-1.59
491241642007.08.17 09:09sell0.08eurusd1.34490.00000.0000 1.35510.000.002.59-81.60
497284542007.08.22 02:41sell0.03eurusd1.34590.00000.0000 1.35510.000.000.49-27.60
497303702007.08.22 03:11sell0.04eurusd1.34700.00000.0000 1.35510.000.000.65-32.40
497376312007.08.22 05:24sell0.05eurusd1.34800.00000.0000 1.35510.000.000.81-35.50
497433092007.08.22 06:11sell0.06eurusd1.34910.00000.0000 1.35510.000.000.97-36.00
498025132007.08.22 14:10sell0.07eurusd1.35020.00000.0000 1.35510.000.001.13-34.30
498050482007.08.22 14:18sell0.08eurusd1.35130.00000.0000 1.35510.000.001.30-30.40
498176422007.08.22 15:18sell0.09eurusd1.35230.00000.0000 1.35510.000.001.46-25.20
498204962007.08.22 15:25sell0.10eurusd1.35340.00000.0000 1.35510.000.001.62-17.00
498234542007.08.22 15:30sell0.11eurusd1.35440.00000.0000 1.35510.000.001.78-7.70
496707672007.08.21 14:35sell0.05gbpusd1.98130.00000.0000 1.99390.000.000.07-63.00
497176672007.08.21 23:57sell0.05gbpusd1.98240.00000.0000 1.99390.000.000.05-57.50
497401922007.08.22 05:53sell0.06gbpusd1.98340.00000.0000 1.99390.000.000.05-63.00
497455642007.08.22 06:23sell0.07gbpusd1.98450.00000.0000 1.99390.000.000.06-65.80
497639412007.08.22 10:01sell0.07gbpusd1.98550.00000.0000 1.99390.000.000.06-58.80
497645662007.08.22 10:08sell0.08gbpusd1.98690.00000.0000 1.99390.000.000.07-56.00
497680282007.08.22 10:30sell0.09gbpusd1.98820.00000.0000 1.99390.000.000.08-51.30
497723492007.08.22 10:55sell0.10gbpusd1.98930.00000.0000 1.99390.000.000.09-46.00
498059232007.08.22 14:21sell0.10gbpusd1.99090.00000.0000 1.99390.000.000.09-30.00
498181642007.08.22 15:19sell0.11gbpusd1.99200.00000.0000 1.99390.000.000.10-20.90
497417222007.08.22 06:06sell0.06usdjpy114.480.000.00 115.370.000.00-2.57-46.29
497427762007.08.22 06:09sell0.07usdjpy114.600.000.00 115.370.000.00-3.00-46.72
497465942007.08.22 06:33sell0.08usdjpy114.720.000.00 115.370.000.00-3.43-45.07
497480202007.08.22 06:38sell0.09usdjpy114.870.000.00 115.370.000.00-3.86-39.00
497584972007.08.22 08:26sell0.09usdjpy114.980.000.00 115.370.000.00-3.86-30.42
497740062007.08.22 11:04sell0.10usdjpy115.090.000.00 115.370.000.00-4.29-24.27
498532352007.08.22 20:16sell0.08usdjpy115.200.000.00 115.370.000.00-3.43-11.79
498558752007.08.22 20:41sell0.09usdjpy115.310.000.00 115.370.000.00-3.86-4.68
498603252007.08.22 21:23sell0.12gbpusd1.99300.00000.0000 1.99390.000.000.00-10.80
  0.00 0.00 -17.02 -1 118.38
 Floating P/L: -1 135.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 544.13 Floating P/L: -1 135.40 Margin: 590.00
Balance: 6 544.13 Equity: 5 408.73 Free Margin: 4 818.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 096.59 Gross Loss: 2 552.46 Total Net Profit: 3 544.13
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 4.96  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 119.57 (2.39%) Relative Drawdown: 2.59% (115.96)
 
Total Trades: 715 Short Positions (won %): 709 (83.22%) Long Positions (won %): 6 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 596 (83.36%) Loss trades (% of total): 119 (16.64%)
Largest profit trade: 110.86 loss trade: -93.90
Average profit trade: 10.23 loss trade: -21.45
Maximum consecutive wins ($): 61 (294.49) consecutive losses ($): 3 (-40.80)
Maximal consecutive profit (count): 294.49 (61) consecutive loss (count): -119.57 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1