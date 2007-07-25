North Finance Co Ltd

Account: 558368 Name: Frozy Currency: USD 2007 August 10, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
112835552007.07.25 03:12balanceDeposit500.00
113238832007.07.26 00:02sell0.10gbpusd2.05382.05242.04622007.07.26 05:592.04980.000.000.0040.00
113289732007.07.26 00:02sell0.10gbpusd2.05382.05232.04622007.07.26 08:372.05230.000.000.0015.00
117353372007.08.07 03:30buy0.10usdcad1.05250.00001.05502007.08.07 11:211.05500.000.000.0023.69
117356942007.08.07 03:52buy0.10usdcad1.05250.00001.05502007.08.07 11:211.05500.000.000.0023.69
117397042007.08.07 08:32sell0.10eurusd1.38010.00001.37762007.08.07 16:121.37760.000.000.0025.00
117409752007.08.07 09:30sell0.10gbpusd2.03060.00002.02812007.08.07 10:202.02810.000.000.0025.00
117802632007.08.08 04:30sell0.10gbpusd2.02120.00002.01872007.08.08 09:122.01870.000.000.0025.00
117802702007.08.08 04:30sell0.10usdchf1.19600.00001.19352007.08.08 15:261.19350.000.000.0020.95
117824062007.08.08 06:30buy0.10usdcad1.05510.00001.05762007.08.09 00:001.04840.000.000.49-63.91
117828082007.08.08 07:04sell0.10gbpusd2.02160.00002.01912007.08.08 09:112.01910.000.000.0025.00
117840352007.08.08 08:31sell0.10eurusd1.37500.00001.37252007.08.08 09:171.37250.000.000.0025.00
117937362007.08.08 12:31sell0.10usdchf1.19600.00001.19352007.08.08 15:261.19350.000.000.0020.95
118136252007.08.08 20:30buy0.10usdcad1.05020.00001.05272007.08.09 00:001.04840.000.000.49-17.17
118143912007.08.08 21:00sell0.10eurusd1.38020.00001.37772007.08.09 09:571.37770.000.000.6625.00
118157172007.08.08 22:00sell0.10gbpusd2.03620.00002.03372007.08.09 09:562.03370.000.00-1.1725.00
118250552007.08.09 07:01sell0.10usdchf1.19580.00001.19332007.08.09 11:211.19330.000.000.0020.95
118265702007.08.09 08:32sell0.10gbpusd2.03660.00002.03412007.08.09 09:562.03410.000.000.0025.00
118301992007.08.09 10:00sell0.10gbpusd2.03340.00002.03092007.08.09 13:022.03090.000.000.0025.00
118302182007.08.09 10:00sell0.10eurusd1.37850.00001.37602007.08.09 10:041.37600.000.000.0025.00
118714922007.08.09 20:30sell0.10gbpusd2.02380.00002.02132007.08.10 03:382.02130.000.00-0.3925.00
118747972007.08.09 21:32sell0.10usdchf1.19620.00001.19372007.08.10 09:591.19370.000.00-0.6420.94
118786512007.08.09 22:31sell0.10usdcad1.05610.00001.05362007.08.10 12:091.05360.000.00-0.6323.74
119000262007.08.10 08:00buy0.10usdjpy118.130.00118.382007.08.10 19:16118.380.000.000.0021.12
119024962007.08.10 09:01sell0.10usdchf1.19680.00001.19432007.08.10 09:581.19430.000.000.0020.93
119038692007.08.10 09:30buy0.10usdjpy118.130.00118.382007.08.10 19:16118.380.000.000.0021.12
119073372007.08.10 10:30sell0.10usdcad1.05740.00001.05492007.08.10 12:091.05490.000.000.0023.71
119123792007.08.10 12:30buy0.10usdjpy118.150.00118.402007.08.10 19:16118.400.000.000.0021.12
119146542007.08.10 13:30sell0.10gbpusd2.01870.00002.01622007.08.10 14:032.01620.000.000.0025.00
  0.00 0.00 -1.19 536.83
Closed P/L: 535.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
119210612007.08.10 15:00sell0.10audusd0.84110.00000.8386 0.84470.000.00-0.35-36.00
119163252007.08.10 14:00sell0.10eurusd1.36580.00001.3633 1.36950.000.000.22-37.00
118235172007.08.09 05:00sell0.10usdcad1.04780.00001.0453 1.05350.000.00-1.27-54.11
118333982007.08.09 10:30sell0.10usdcad1.04800.00001.0455 1.05350.000.00-1.27-52.21
117353422007.08.07 03:30sell0.10usdchf1.18970.00001.1872 1.19900.000.00-3.85-77.56
117357492007.08.07 03:55sell0.10usdchf1.19000.00001.1875 1.19900.000.00-3.85-75.06
118168682007.08.08 22:30sell0.10usdchf1.19400.00001.1915 1.19900.000.00-3.21-41.70
118680402007.08.09 19:30buy0.10usdjpy118.830.00119.08 118.390.000.001.26-37.17
  0.00 0.00 -12.32 -410.81
 Floating P/L: -423.13
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 535.64 Floating P/L: -423.13 Margin: 164.14
Balance: 1 035.64 Equity: 612.51 Free Margin: 448.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 615.74 Gross Loss: 80.10 Total Net Profit: 535.64
Profit Factor: 7.69 Expected Payoff: 19.13  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 80.10 (10.41%) Relative Drawdown: 10.41% (80.10)
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 21 (100.00%) Long Positions (won %): 7 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 26 (92.86%) Loss trades (% of total): 2 (7.14%)
Largest profit trade: 40.00 loss trade: -63.42
Average profit trade: 23.68 loss trade: -40.05
Maximum consecutive wins ($): 15 (346.46) consecutive losses ($): 2 (-80.10)
Maximal consecutive profit (count): 346.46 (15) consecutive loss (count): -80.10 (2)
Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 2