Interbank FX, LLC

Account: 1550186 Name: msm Currency: USD 2007 August 17, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
458495412007.07.30 14:31buy0.10eurusd1.36920.00001.37022007.07.30 19:251.37020.000.000.0010.00
  L[tp]
458800522007.07.30 19:25buy0.10eurusd1.37040.00001.37142007.07.30 22:091.37140.000.00-0.6110.00
  L[tp]
458995632007.07.30 22:12buy0.10eurusd1.37200.00001.37302007.07.31 14:001.36970.000.000.00-23.00
  L
459503392007.07.31 05:14buy0.40eurusd1.37051.36531.37152007.07.31 12:201.37150.000.000.0040.00
  L[tp]
460179922007.07.31 14:00buy0.10gbpusd2.03150.00002.03252007.07.31 15:032.03250.000.000.0010.00
  L[tp]
460206732007.07.31 14:10buy0.40gbpusd2.02982.02442.03082007.07.31 14:352.03080.000.000.0040.00
  L[tp]
460362552007.07.31 15:03buy0.10gbpusd2.03280.00002.03382007.07.31 15:102.03380.000.000.0010.00
  L[tp]
460385452007.07.31 15:10buy0.10gbpusd2.03420.00002.03522007.07.31 15:462.03520.000.000.0010.00
  L[tp]
460433112007.07.31 15:46buy0.10gbpusd2.03560.00002.03662007.07.31 16:332.03660.000.000.0010.00
  L[tp]
460502722007.07.31 16:33buy0.10gbpusd2.03700.00002.03802007.08.01 01:012.02820.000.00-0.04-88.00
  L
460565962007.07.31 17:42buy0.40gbpusd2.03552.03012.03652007.07.31 21:122.03010.000.00-0.16-216.00
  L[sl]
460811442007.07.31 20:16buy0.20gbpusd2.03212.02672.03312007.08.01 01:012.02830.000.00-0.08-76.00
  L
460866042007.07.31 21:12buy0.20gbpusd2.03052.02512.03152007.08.01 01:002.02820.000.000.00-46.00
  L
461155822007.08.01 01:01sell0.10eurusd1.36540.00001.36442007.08.01 06:031.36440.000.000.0010.00
  L[tp]
461156612007.08.01 01:02sell0.40gbpusd2.02822.03362.02722007.08.01 04:062.02720.000.000.0040.00
  L[tp]
461408102007.08.01 04:06sell0.40gbpusd2.02682.03222.02582007.08.01 04:212.02580.000.000.0040.00
  L[tp]
461461082007.08.01 04:21sell0.40gbpusd2.02542.03082.02442007.08.01 05:182.02440.000.000.0040.00
  L[tp]
461530942007.08.01 05:18sell0.40gbpusd2.02322.02862.02222007.08.01 05:502.02220.000.000.0040.00
  L[tp]
461630772007.08.01 05:50sell0.40gbpusd2.02192.02732.02092007.08.01 06:042.02090.000.000.0040.00
  L[tp]
461764252007.08.01 06:04sell0.10gbpusd2.02050.00002.01952007.08.01 16:002.03100.000.000.00-105.00
  L
461786602007.08.01 06:08sell0.40gbpusd2.02212.02752.02112007.08.01 08:442.02110.000.000.0040.00
  L[tp]
461805252007.08.01 06:11sell0.20gbpusd2.02362.02902.02262007.08.01 08:162.02260.000.000.0020.00
  L[tp]
462106982007.08.01 08:31sell0.20gbpusd2.02362.02902.02262007.08.01 08:432.02260.000.000.0020.00
  L[tp]
462170682007.08.01 08:50sell0.40gbpusd2.02212.02752.02112007.08.01 11:302.02750.000.000.00-216.00
  L[sl]
462257272007.08.01 09:49sell0.20gbpusd2.02362.02902.02262007.08.01 12:282.02900.000.000.00-108.00
  L[sl]
462559012007.08.01 11:30sell0.20gbpusd2.02612.03312.02512007.08.01 11:472.02510.000.000.0020.00
  L[tp]
462628242007.08.01 11:48sell0.20gbpusd2.02512.03052.02412007.08.01 11:552.02410.000.000.0020.00
  L[tp]
462653302007.08.01 12:01sell0.20gbpusd2.02512.03052.02412007.08.01 12:372.03050.000.000.00-108.00
  L[sl]
462729452007.08.01 12:28sell0.20gbpusd2.02872.03412.02772007.08.01 12:432.03410.000.000.00-108.00
  L[sl]
462773152007.08.01 12:37sell0.20gbpusd2.03032.03572.02932007.08.01 16:002.03090.000.000.00-12.00
  L
462843032007.08.01 12:43sell0.20gbpusd2.03372.03912.03272007.08.01 12:582.03270.000.000.0020.00
  L[tp]
462902362007.08.01 12:58sell0.20gbpusd2.03232.03772.03132007.08.01 13:442.03130.000.000.0020.00
  L[tp]
463324592007.08.01 16:00buy0.10gbpusd2.03090.00002.03192007.08.01 20:422.03190.000.000.0010.00
  L[tp]
463324692007.08.01 16:00buy0.40eurusd1.36831.36311.36932007.08.02 07:191.36650.000.00-7.26-72.00
  L
463402292007.08.01 17:13buy0.20eurusd1.36681.36161.36782007.08.01 21:391.36780.000.00-3.6320.00
  L[tp]
463858212007.08.01 23:28buy0.40eurusd1.36681.36161.36782007.08.02 07:191.36660.000.000.00-8.00
  L
463972012007.08.02 01:18buy0.20eurusd1.36531.36011.36632007.08.02 02:291.36630.000.000.0020.00
  L[tp]
464426612007.08.02 07:19buy0.10gbpusd2.03210.00002.03312007.08.02 15:252.03310.000.000.0010.00
  L[tp]
464443972007.08.02 07:32buy0.40gbpusd2.03052.02512.03152007.08.02 12:462.03150.000.000.0040.00
  L[tp]
464519472007.08.02 08:59buy0.20gbpusd2.02902.02362.03002007.08.02 10:592.03000.000.000.0020.00
  L[tp]
466366692007.08.03 12:57sell0.10eurusd1.37070.00001.36972007.08.03 16:001.37850.000.000.00-78.00
  L
466915082007.08.03 16:00buy0.10gbpusd2.04270.00002.04372007.08.03 18:162.04370.000.000.0010.00
  L[tp]
466915202007.08.03 16:00buy0.40eurusd1.37851.37331.37952007.08.03 18:461.37950.000.000.0040.00
  L[tp]
466981312007.08.03 16:49buy0.20eurusd1.37851.37331.37952007.08.03 18:461.37950.000.000.0020.00
  L[tp]
467109852007.08.03 18:46buy0.10gbpusd2.04550.00002.04652007.08.06 12:002.03120.000.00-0.04-143.00
  L
467111402007.08.03 18:46buy0.40eurusd1.37971.37451.38072007.08.03 19:031.38070.000.000.0040.00
  L[tp]
467185412007.08.03 19:03buy0.40eurusd1.38091.37571.38192007.08.05 22:011.38190.000.00-2.4240.00
  L[tp]
467235042007.08.03 19:08buy0.20eurusd1.38151.37631.38252007.08.05 22:011.38250.000.00-1.2120.00
  L[tp]
467385042007.08.05 22:02buy0.40eurusd1.38391.37811.38492007.08.06 12:001.38150.000.000.00-96.00
  L
467539162007.08.05 22:43buy0.20eurusd1.38231.37711.38332007.08.06 06:351.38330.000.000.0020.00
  L[tp]
468046622007.08.06 07:22buy0.20eurusd1.38231.37711.38332007.08.06 12:001.38160.000.000.00-14.00
  L
468527952007.08.06 12:01sell0.10gbpusd2.03080.00002.02982007.08.06 13:002.02980.000.000.0010.00
  L[tp]
468557712007.08.06 12:18sell0.40gbpusd2.03242.03782.03142007.08.06 12:412.03140.000.000.0040.00
  L[tp]
468604022007.08.06 13:00sell0.10gbpusd2.02940.00002.02842007.08.06 16:152.02840.000.000.0010.00
  L[tp]
468655802007.08.06 13:33sell0.40gbpusd2.03142.03682.03042007.08.06 13:512.03040.000.000.0040.00
  L[tp]
468733512007.08.06 14:10sell0.40gbpusd2.03092.03632.02992007.08.06 14:142.02990.000.000.0040.00
  L[tp]
468786882007.08.06 14:38sell0.40gbpusd2.03092.03632.02992007.08.06 15:492.02990.000.000.0040.00
  L[tp]
468991972007.08.06 16:45sell0.10eurusd1.37870.00001.37772007.08.07 13:111.37770.000.000.5410.00
  L[tp]
468992062007.08.06 16:45sell0.40gbpusd2.02892.03432.02792007.08.07 01:002.03300.000.000.12-164.00
  L
469122112007.08.06 19:02sell0.20gbpusd2.03042.03582.02942007.08.07 01:002.03290.000.000.06-50.00
  L
470119412007.08.07 11:00sell0.40gbpusd2.02632.03172.02532007.08.07 12:402.02530.000.000.0040.00
  L[tp]
470197102007.08.07 12:40sell0.40gbpusd2.02492.03032.02392007.08.07 12:492.02390.000.000.0040.00
  L[tp]
470237302007.08.07 12:49sell0.40gbpusd2.02352.02892.02252007.08.07 13:202.02250.000.000.0040.00
  L[tp]
470288332007.08.07 13:21sell0.10gbpusd2.02210.00002.02112007.08.07 13:262.02110.000.000.0010.00
  L[tp]
470331512007.08.07 13:26sell0.10gbpusd2.02080.00002.01982007.08.07 14:062.01980.000.000.0010.00
  L[tp]
470396972007.08.07 14:06sell0.10gbpusd2.01940.00002.01842007.08.08 02:002.02190.000.000.03-25.00
  L
470436632007.08.07 14:57sell0.40gbpusd2.02092.02632.01992007.08.07 15:532.01990.000.000.0040.00
  L[tp]
470543352007.08.07 16:05sell0.40gbpusd2.02092.02632.01992007.08.07 18:192.01990.000.000.0040.00
  L[tp]
470556322007.08.07 16:15sell0.20gbpusd2.02242.02782.02142007.08.07 17:122.02140.000.000.0020.00
  L[tp]
470614482007.08.07 17:27sell0.20gbpusd2.02242.02782.02142007.08.07 18:182.02140.000.000.0020.00
  L[tp]
470710192007.08.07 18:21sell0.40gbpusd2.02092.02632.01992007.08.08 02:002.02180.000.000.12-36.00
  L
470743002007.08.07 18:28sell0.20gbpusd2.02242.02782.02142007.08.08 01:142.02140.000.000.0620.00
  L[tp]
471264992007.08.08 02:00sell0.10eurusd1.37540.00001.37442007.08.08 05:551.37440.000.000.0010.00
  L[tp]
471396372007.08.08 05:55sell0.10eurusd1.37420.00001.37322007.08.08 06:151.37320.000.000.0010.00
  L[tp]
471702792007.08.08 09:00sell0.10eurusd1.37470.00001.37372007.08.08 12:001.37760.000.000.00-29.00
  L
471757122007.08.08 09:42sell0.40eurusd1.37621.38141.37522007.08.08 12:001.37750.000.000.00-52.00
  L
471949882007.08.08 12:00buy0.10eurusd1.37750.00001.37852007.08.08 12:071.37850.000.000.0010.00
  L[tp]
471973882007.08.08 12:08buy0.10gbpusd2.03500.00002.03602007.08.08 12:402.03600.000.000.0010.00
  L[tp]
471975962007.08.08 12:08buy0.40eurusd1.37921.37401.38022007.08.08 12:311.38020.000.000.0040.00
  L[tp]
472063012007.08.08 12:31buy0.40eurusd1.38041.37521.38142007.08.08 13:311.38140.000.000.0040.00
  L[tp]
472157822007.08.08 13:31buy0.10eurusd1.38160.00001.38262007.08.09 08:001.37740.000.00-1.82-42.00
  L
472466352007.08.08 16:21buy0.40eurusd1.38001.37481.38102007.08.08 16:401.38100.000.000.0040.00
  L[tp]
472512812007.08.08 17:14buy0.40eurusd1.38001.37481.38102007.08.09 06:101.38100.000.00-7.2640.00
  L[tp]
473390682007.08.09 08:00sell0.40gbpusd2.03592.04132.03492007.08.09 09:032.03490.000.000.0040.00
  L[tp]
473390542007.08.09 08:00sell0.10eurusd1.37730.00001.37632007.08.09 09:451.37630.000.000.0010.00
  L[tp]
473478322007.08.09 09:03sell0.40gbpusd2.03452.03992.03352007.08.09 09:102.03350.000.000.0040.00
  L[tp]
473503792007.08.09 09:10sell0.40gbpusd2.03272.03812.03172007.08.09 10:022.03170.000.000.0040.00
  L[tp]
473558192007.08.09 09:36sell0.20gbpusd2.03432.03972.03332007.08.09 09:452.03330.000.000.0020.00
  L[tp]
473633122007.08.09 10:02sell0.10gbpusd2.03120.00002.03022007.08.09 10:052.03020.000.000.0010.00
  L[tp]
473660362007.08.09 10:05sell0.10gbpusd2.02990.00002.02892007.08.09 10:302.02890.000.000.0010.00
  L[tp]
473725092007.08.09 10:30sell0.10gbpusd2.02850.00002.02752007.08.09 11:032.02750.000.000.0010.00
  L[tp]
473840572007.08.09 11:03sell0.10eurusd1.37390.00001.37292007.08.09 11:261.37290.000.000.0010.00
  L[tp]
473841232007.08.09 11:03sell0.40gbpusd2.02712.03252.02612007.08.09 11:332.02610.000.000.0040.00
  L[tp]
473928792007.08.09 11:33sell0.10gbpusd2.02570.00002.02472007.08.09 12:412.02470.000.000.0010.00
  L[tp]
473955252007.08.09 11:40sell0.40gbpusd2.02722.03262.02622007.08.09 12:262.02620.000.000.0040.00
  L[tp]
474141282007.08.09 12:41sell0.10gbpusd2.02430.00002.02332007.08.09 12:442.02330.000.000.0010.00
  L[tp]
474187742007.08.09 12:45sell0.10gbpusd2.02290.00002.02192007.08.09 13:032.02190.000.000.0010.00
  L[tp]
474223702007.08.09 12:49sell0.40gbpusd2.02442.02982.02342007.08.09 12:552.02340.000.000.0040.00
  L[tp]
474230382007.08.09 12:50sell0.20gbpusd2.02592.03132.02492007.08.09 12:512.02490.000.000.0020.00
  L[tp]
474342772007.08.09 13:03sell0.10gbpusd2.02150.00002.02052007.08.10 01:572.02050.000.000.0310.00
  L[tp]
474386922007.08.09 13:10sell0.40gbpusd2.02302.02842.02202007.08.09 13:152.02200.000.000.0040.00
  L[tp]
474421902007.08.09 13:22sell0.40gbpusd2.02302.02842.02202007.08.09 14:332.02840.000.000.00-216.00
  L[sl]
474427352007.08.09 13:23sell0.20gbpusd2.02452.02992.02352007.08.09 13:272.02350.000.000.0020.00
  L[tp]
474485822007.08.09 13:41sell0.20gbpusd2.02452.02992.02352007.08.09 14:332.02990.000.000.00-108.00
  L[sl]
474600532007.08.09 14:33sell0.20gbpusd2.02792.03332.02692007.08.09 15:502.02690.000.000.0020.00
  L[tp]
474614552007.08.09 14:33sell0.20gbpusd2.02962.03502.02862007.08.09 14:502.02860.000.000.0020.00
  L[tp]
474698962007.08.09 14:58sell0.20gbpusd2.02942.03482.02842007.08.09 15:292.02840.000.000.0020.00
  L[tp]
474800092007.08.09 15:50sell0.40gbpusd2.02652.03192.02552007.08.09 17:092.02550.000.000.0040.00
  L[tp]
474880842007.08.09 17:09sell0.40gbpusd2.02512.03052.02412007.08.09 17:232.02410.000.000.0040.00
  L[tp]
474908462007.08.09 17:23sell0.40gbpusd2.02372.02912.02272007.08.09 22:572.02270.000.000.1240.00
  L[tp]
475221262007.08.09 23:39sell0.40gbpusd2.02302.02842.02202007.08.09 23:492.02200.000.000.0040.00
  L[tp]
475466222007.08.10 01:57sell0.10gbpusd2.02010.00002.01912007.08.10 05:542.01910.000.000.0010.00
  L[tp]
475500692007.08.10 02:24sell0.40gbpusd2.02162.02702.02062007.08.10 05:332.02060.000.000.0040.00
  L[tp]
475537872007.08.10 02:43sell0.20gbpusd2.02312.02852.02212007.08.10 03:012.02210.000.000.0020.00
  L[tp]
475876912007.08.10 05:54sell0.10gbpusd2.01870.00002.01772007.08.10 05:542.01770.000.000.0010.00
  L[tp]
475883752007.08.10 05:54sell0.10gbpusd2.01740.00002.01642007.08.10 11:002.01640.000.000.0010.00
  L[tp]
475891612007.08.10 05:58sell0.40gbpusd2.01892.02432.01792007.08.10 06:102.01790.000.000.0040.00
  L[tp]
475988522007.08.10 06:29sell0.40gbpusd2.01892.02432.01792007.08.10 06:412.01790.000.000.0040.00
  L[tp]
476023542007.08.10 06:42sell0.40gbpusd2.01892.02432.01792007.08.10 09:112.02430.000.000.00-216.00
  L[sl]
476037102007.08.10 06:46sell0.20gbpusd2.02042.02582.01942007.08.10 06:482.01940.000.000.0020.00
  L[tp]
476114842007.08.10 07:04sell0.20gbpusd2.02042.02582.01942007.08.10 10:232.01940.000.000.0020.00
  L[tp]
476402602007.08.10 09:11sell0.20gbpusd2.02392.02932.02292007.08.10 09:142.02290.000.000.0020.00
  L[tp]
476413252007.08.10 09:14sell0.20gbpusd2.02252.02792.02152007.08.10 10:032.02150.000.000.0020.00
  L[tp]
476523502007.08.10 10:23sell0.40gbpusd2.01912.02452.01812007.08.10 10:562.01810.000.000.0040.00
  L[tp]
476659232007.08.10 11:00sell0.10gbpusd2.01600.00002.01502007.08.12 22:042.02220.000.000.03-62.00
  L
476750112007.08.10 11:33sell0.40gbpusd2.01752.02292.01652007.08.10 11:592.01650.000.000.0040.00
  L[tp]
476763592007.08.10 11:35sell0.20gbpusd2.01902.02442.01802007.08.10 11:462.01800.000.000.0020.00
  L[tp]
476875222007.08.10 12:03sell0.40gbpusd2.01752.02292.01652007.08.10 13:312.01650.000.000.0040.00
  L[tp]
476982992007.08.10 12:33sell0.20gbpusd2.01902.02442.01802007.08.10 13:092.01800.000.000.0020.00
  L[tp]
477122412007.08.10 13:26sell0.20gbpusd2.01902.02442.01802007.08.10 13:272.01800.000.000.0020.00
  L[tp]
477149872007.08.10 13:40sell0.40gbpusd2.01752.02292.01652007.08.10 16:072.02290.000.000.00-216.00
  L[sl]
477171332007.08.10 13:56sell0.20gbpusd2.01902.02442.01802007.08.10 16:142.02440.000.000.00-108.00
  L[sl]
477388932007.08.10 16:08sell0.20gbpusd2.02262.02802.02162007.08.10 17:552.02160.000.000.0020.00
  L[tp]
477428112007.08.10 16:15sell0.20gbpusd2.02422.02962.02322007.08.10 16:282.02320.000.000.0020.00
  L[tp]
477567352007.08.10 16:31sell0.20gbpusd2.02422.02962.02322007.08.10 16:362.02320.000.000.0020.00
  L[tp]
477634432007.08.10 17:09sell0.20gbpusd2.02422.02962.02322007.08.10 17:512.02320.000.000.0020.00
  L[tp]
477697902007.08.10 17:55sell0.40gbpusd2.02132.02672.02032007.08.12 22:032.02220.000.000.12-36.00
  L
477718932007.08.10 18:10sell0.20gbpusd2.02282.02822.02182007.08.10 19:302.02180.000.000.0020.00
  L[tp]
477833882007.08.12 22:05buy0.10eurusd1.36890.00001.36992007.08.13 00:141.36990.000.000.0010.00
  L[tp]
477959942007.08.13 00:14buy0.10eurusd1.37010.00001.37112007.08.13 11:001.36500.000.000.00-51.00
  L
478216712007.08.13 05:49buy0.40eurusd1.36861.36341.36962007.08.13 06:321.36960.000.000.0040.00
  L[tp]
478274932007.08.13 06:48buy0.40eurusd1.36861.36341.36962007.08.13 11:001.36490.000.000.00-148.00
  L
478319742007.08.13 07:08buy0.20eurusd1.36711.36191.36812007.08.13 11:001.36500.000.000.00-42.00
  L
478746662007.08.13 11:00sell0.10eurusd1.36490.00001.36392007.08.13 14:011.36390.000.000.0010.00
  L[tp]
478830412007.08.13 12:13sell0.40gbpusd2.01382.01922.01282007.08.13 14:202.01280.000.000.0040.00
  L[tp]
479088332007.08.13 14:20sell0.10eurusd1.36270.00001.36172007.08.13 14:531.36170.000.000.0010.00
  L[tp]
479089262007.08.13 14:21sell0.40gbpusd2.01282.01822.01182007.08.13 14:542.01180.000.000.0040.00
  L[tp]
479138652007.08.13 14:54sell0.10eurusd1.36140.00001.36042007.08.13 21:381.36040.000.000.5410.00
  L[tp]
479226102007.08.13 15:26sell0.40eurusd1.36291.36811.36192007.08.13 17:131.36190.000.000.0040.00
  L[tp]
479346772007.08.13 18:00sell0.40gbpusd2.01332.01872.01232007.08.13 20:032.01230.000.000.0040.00
  L[tp]
479431472007.08.13 20:03sell0.40gbpusd2.01192.01732.01092007.08.14 00:112.01090.000.000.1240.00
  L[tp]
479618062007.08.14 00:11sell0.10gbpusd2.01050.00002.00952007.08.14 06:542.00950.000.000.0010.00
  L[tp]
479655282007.08.14 00:44sell0.40gbpusd2.01202.01742.01102007.08.14 01:162.01100.000.000.0040.00
  L[tp]
479771312007.08.14 03:12sell0.40gbpusd2.01202.01742.01102007.08.14 05:392.01100.000.000.0040.00
  L[tp]
479847792007.08.14 05:47sell0.40gbpusd2.01202.01742.01102007.08.14 06:522.01100.000.000.0040.00
  L[tp]
479916422007.08.14 06:54sell0.10gbpusd2.00880.00002.00782007.08.14 07:432.00780.000.000.0010.00
  L[tp]
480027952007.08.14 07:43sell0.10gbpusd2.00740.00002.00642007.08.14 08:302.00640.000.000.0010.00
  L[tp]
480196772007.08.14 08:30sell0.10gbpusd2.00470.00002.00422007.08.14 08:302.00420.000.000.005.00
  L[tp]
480206892007.08.14 08:30sell0.10gbpusd2.00320.00002.00222007.08.14 08:322.00220.000.000.0010.00
  L[tp]
480219602007.08.14 08:32sell0.10gbpusd2.00190.00002.00092007.08.14 08:342.00090.000.000.0010.00
  L[tp]
480251902007.08.14 08:37sell0.10gbpusd2.00120.00002.00022007.08.14 08:392.00020.000.000.0010.00
  L[tp]
480256932007.08.14 08:39sell0.10gbpusd1.99990.00001.99892007.08.14 09:211.99890.000.000.0010.00
  L[tp]
480275772007.08.14 08:43sell0.40gbpusd2.00152.00692.00052007.08.14 08:562.00050.000.000.0040.00
  L[tp]
480313212007.08.14 08:59sell0.40gbpusd2.00152.00692.00052007.08.14 09:082.00050.000.000.0040.00
  L[tp]
480343202007.08.14 09:21sell0.10gbpusd1.99850.00001.99752007.08.14 17:551.99750.000.000.0010.00
  L[tp]
480373762007.08.14 09:41sell0.40gbpusd2.00002.00541.99902007.08.14 12:341.99900.000.000.0040.00
  L[tp]
480461142007.08.14 10:46sell0.20gbpusd2.00152.00692.00052007.08.14 11:032.00050.000.000.0020.00
  L[tp]
480490852007.08.14 11:21sell0.20gbpusd2.00152.00692.00052007.08.14 12:212.00050.000.000.0020.00
  L[tp]
480616892007.08.14 12:42sell0.40gbpusd2.00002.00541.99902007.08.14 15:161.99900.000.000.0040.00
  L[tp]
480934802007.08.14 15:20sell0.40gbpusd2.00002.00541.99902007.08.14 16:101.99900.000.000.0040.00
  L[tp]
481079262007.08.14 16:37sell0.40gbpusd2.00002.00541.99902007.08.14 17:521.99900.000.000.0040.00
  L[tp]
481240662007.08.14 17:55sell0.10gbpusd1.99710.00001.99612007.08.14 22:381.99610.000.000.0310.00
  L[tp]
481385312007.08.14 18:40sell0.40gbpusd1.99872.00411.99772007.08.14 18:481.99770.000.000.0040.00
  L[tp]
481441542007.08.14 19:23sell0.40gbpusd1.99872.00411.99772007.08.14 20:211.99770.000.000.0040.00
  L[tp]
481705102007.08.14 22:38sell0.10eurusd1.35320.00001.35222007.08.15 01:551.35220.000.000.0010.00
  L[tp]
481903222007.08.15 01:55sell0.10eurusd1.35200.00001.35102007.08.15 04:301.35100.000.000.0010.00
  L[tp]
482139702007.08.15 04:30sell0.10eurusd1.35080.00001.34982007.08.15 05:361.34980.000.000.0010.00
  L[tp]
482355162007.08.15 05:36sell0.10eurusd1.34950.00001.34852007.08.15 05:451.34850.000.000.0010.00
  L[tp]
482402042007.08.15 05:45sell0.10eurusd1.34830.00001.34732007.08.15 11:341.34730.000.000.0010.00
  L[tp]
482656722007.08.15 06:40sell0.40eurusd1.34981.35501.34882007.08.15 10:131.34880.000.000.0040.00
  L[tp]
483406122007.08.15 11:34sell0.10eurusd1.34710.00001.34612007.08.15 12:561.34610.000.000.0010.00
  L[tp]
483633612007.08.15 12:56sell0.10eurusd1.34600.00001.34502007.08.15 19:531.34500.000.000.0010.00
  L[tp]
483693292007.08.15 13:12sell0.40eurusd1.34761.35281.34662007.08.15 13:421.34660.000.000.0040.00
  L[tp]
483786102007.08.15 13:52sell0.40eurusd1.34761.35281.34662007.08.15 16:461.34660.000.000.0040.00
  L[tp]
483825752007.08.15 13:55sell0.20eurusd1.34911.35431.34812007.08.15 13:591.34810.000.000.0020.00
  L[tp]
483961432007.08.15 14:17sell0.20eurusd1.34911.35431.34812007.08.15 14:391.34810.000.000.0020.00
  L[tp]
484427322007.08.15 17:34sell0.40eurusd1.34761.35281.34662007.08.15 18:131.34660.000.000.0040.00
  L[tp]
484760072007.08.15 19:53sell0.10eurusd1.34490.00001.34392007.08.15 21:051.34390.000.001.6210.00
  L[tp]
484938912007.08.15 21:05sell0.10eurusd1.34350.00001.34252007.08.15 21:331.34250.000.000.0010.00
  L[tp]
485029002007.08.15 21:33sell0.10eurusd1.34220.00001.34122007.08.16 00:421.34120.000.000.0010.00
  L[tp]
485366102007.08.16 00:43sell0.10eurusd1.34110.00001.34012007.08.16 01:131.34010.000.000.0010.00
  L[tp]
485453332007.08.16 01:13sell0.10eurusd1.33990.00001.33892007.08.16 03:151.33890.000.000.0010.00
  L[tp]
485503562007.08.16 01:35sell0.40eurusd1.34151.34671.34052007.08.16 03:061.34050.000.000.0040.00
  L[tp]
485731812007.08.16 03:16sell0.10eurusd1.33870.00001.33772007.08.16 10:361.33770.000.000.0010.00
  L[tp]
485851572007.08.16 03:36sell0.40eurusd1.34021.34541.33922007.08.16 03:391.33920.000.000.0040.00
  L[tp]
485964192007.08.16 03:50sell0.40eurusd1.34021.34541.33922007.08.16 10:311.33920.000.000.0040.00
  L[tp]
486084532007.08.16 04:14sell0.20eurusd1.34181.34701.34082007.08.16 10:111.34080.000.000.0020.00
  L[tp]
487280842007.08.16 10:36sell0.10eurusd1.33710.00001.33612007.08.17 00:001.34290.000.000.54-58.00
  L
487345152007.08.16 10:38sell0.40eurusd1.33861.34411.33762007.08.17 00:001.34300.000.002.16-176.00
  L
487469602007.08.16 10:50sell0.20eurusd1.34011.34531.33912007.08.16 16:081.33910.000.000.0020.00
  L[tp]
488610712007.08.16 16:54sell0.20eurusd1.34011.34531.33912007.08.16 17:271.33910.000.000.0020.00
  L[tp]
488821782007.08.16 17:35sell0.20eurusd1.34011.34531.33912007.08.16 17:451.33910.000.000.0020.00
  L[tp]
488927892007.08.16 17:59sell0.20eurusd1.34011.34531.33912007.08.16 19:091.33910.000.000.0020.00
  L[tp]
489164322007.08.16 19:18sell0.20eurusd1.34011.34531.33912007.08.17 00:001.34310.000.001.08-60.00
  L
489815362007.08.17 00:00buy0.10eurusd1.34280.00001.34382007.08.17 08:551.34380.000.000.0010.00
  L[tp]
489934982007.08.17 01:20buy0.40eurusd1.34131.33611.34232007.08.17 04:171.34230.000.000.0040.00
  L[tp]
490189912007.08.17 04:19buy0.40eurusd1.34131.33611.34232007.08.17 05:041.34230.000.000.0040.00
  L[tp]
490550402007.08.17 06:26buy0.40eurusd1.34131.33611.34232007.08.17 06:391.34230.000.000.0040.00
  L[tp]
490639692007.08.17 06:47buy0.40eurusd1.34131.33611.34232007.08.17 06:471.34230.000.000.0040.00
  L[tp]
490665212007.08.17 06:51buy0.40eurusd1.34131.33611.34232007.08.17 08:251.34230.000.000.0040.00
  L[tp]
490751692007.08.17 07:07buy0.20eurusd1.33971.33431.34072007.08.17 07:311.34070.000.000.0020.00
  L[tp]
491689642007.08.17 12:00buy0.10eurusd1.34640.00001.34742007.08.17 12:151.34740.000.000.0010.00
  L[tp]
491750292007.08.17 12:16buy0.10eurusd1.34870.00001.34922007.08.17 12:201.34920.000.000.005.00
  L[tp]
491753372007.08.17 12:17buy0.40eurusd1.34721.34201.34822007.08.17 12:191.34820.000.000.0040.00
  L[tp]
491775822007.08.17 12:21buy0.10eurusd1.35000.00001.35102007.08.17 12:221.35100.000.000.0010.00
  L[tp]
491788302007.08.17 12:24buy0.10eurusd1.35240.00001.35342007.08.17 14:471.35340.000.000.0010.00
  L[tp]
491812002007.08.17 12:27buy0.40eurusd1.35091.34491.35192007.08.17 13:351.35190.000.000.0040.00
  L[tp]
491938432007.08.17 12:44buy0.20eurusd1.34941.34361.35042007.08.17 13:301.35040.000.000.0020.00
  L[tp]
492183942007.08.17 13:45buy0.40eurusd1.35091.34571.35192007.08.17 14:361.35190.000.000.0040.00
  L[tp]
492216802007.08.17 13:54buy0.20eurusd1.34941.34421.35042007.08.17 14:061.35040.000.000.0020.00
  L[tp]
492439512007.08.17 14:47buy0.10eurusd1.35350.00001.35452007.08.17 14:531.35450.000.000.0010.00
  L[tp]
492501722007.08.17 14:58buy0.40eurusd1.35321.34801.35422007.08.17 18:441.34800.000.000.00-208.00
  L[sl]
492517702007.08.17 14:59buy0.20eurusd1.35171.34651.35272007.08.17 18:481.34650.000.000.00-104.00
  L[sl]
492881812007.08.17 18:44buy0.20eurusd1.34821.34301.34922007.08.17 19:471.34920.000.000.0020.00
  L[tp]
492900862007.08.17 18:48buy0.20eurusd1.34671.34151.34772007.08.17 18:511.34770.000.000.0020.00
  L[tp]
  0.00 0.00 -17.21 826.00
Closed P/L: 808.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
492482512007.08.17 14:53buy0.10eurusd1.35470.00001.3557 1.34910.000.00-0.61-56.00
  L
492990012007.08.17 19:47buy0.40eurusd1.34941.34421.3504 1.34910.000.00-2.42-12.00
  L
  0.00 0.00 -3.03 -68.00
 Floating P/L: -71.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 808.79 Floating P/L: -71.03 Margin: 250.00
Balance: 10 617.44 Equity: 10 546.41 Free Margin: 10 296.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 537.93 Gross Loss: 3 729.14 Total Net Profit: 808.79
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 3.59  
Absolute Drawdown: 746.27 Maximal Drawdown: 862.66 (8.69%) Relative Drawdown: 8.69% (862.66)
 
Total Trades: 225 Short Positions (won %): 161 (85.71%) Long Positions (won %): 64 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 186 (82.67%) Loss trades (% of total): 39 (17.33%)
Largest profit trade: 40.12 loss trade: -216.16
Average profit trade: 24.40 loss trade: -95.62
Maximum consecutive wins ($): 58 (1 357.31) consecutive losses ($): 4 (-426.28)
Maximal consecutive profit (count): 1 357.31 (58) consecutive loss (count): -426.28 (4)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2