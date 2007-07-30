|Account: 1550186
|Name: msm
|Currency: USD
|2007 August 17, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45849541
|2007.07.30 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3692
|0.0000
|1.3702
|2007.07.30 19:25
|1.3702
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|45880052
|2007.07.30 19:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3704
|0.0000
|1.3714
|2007.07.30 22:09
|1.3714
|0.00
|0.00
|-0.61
|10.00
|L[tp]
|45899563
|2007.07.30 22:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3720
|0.0000
|1.3730
|2007.07.31 14:00
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|L
|45950339
|2007.07.31 05:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3705
|1.3653
|1.3715
|2007.07.31 12:20
|1.3715
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46017992
|2007.07.31 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0315
|0.0000
|2.0325
|2007.07.31 15:03
|2.0325
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46020673
|2007.07.31 14:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0298
|2.0244
|2.0308
|2007.07.31 14:35
|2.0308
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46036255
|2007.07.31 15:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0328
|0.0000
|2.0338
|2007.07.31 15:10
|2.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46038545
|2007.07.31 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0342
|0.0000
|2.0352
|2007.07.31 15:46
|2.0352
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46043311
|2007.07.31 15:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0356
|0.0000
|2.0366
|2007.07.31 16:33
|2.0366
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46050272
|2007.07.31 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0370
|0.0000
|2.0380
|2007.08.01 01:01
|2.0282
|0.00
|0.00
|-0.04
|-88.00
|L
|46056596
|2007.07.31 17:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0355
|2.0301
|2.0365
|2007.07.31 21:12
|2.0301
|0.00
|0.00
|-0.16
|-216.00
|L[sl]
|46081144
|2007.07.31 20:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0321
|2.0267
|2.0331
|2007.08.01 01:01
|2.0283
|0.00
|0.00
|-0.08
|-76.00
|L
|46086604
|2007.07.31 21:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0305
|2.0251
|2.0315
|2007.08.01 01:00
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|L
|46115582
|2007.08.01 01:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3654
|0.0000
|1.3644
|2007.08.01 06:03
|1.3644
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46115661
|2007.08.01 01:02
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0282
|2.0336
|2.0272
|2007.08.01 04:06
|2.0272
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46140810
|2007.08.01 04:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0268
|2.0322
|2.0258
|2007.08.01 04:21
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46146108
|2007.08.01 04:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0254
|2.0308
|2.0244
|2007.08.01 05:18
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46153094
|2007.08.01 05:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0232
|2.0286
|2.0222
|2007.08.01 05:50
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46163077
|2007.08.01 05:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0219
|2.0273
|2.0209
|2007.08.01 06:04
|2.0209
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46176425
|2007.08.01 06:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|2.0195
|2007.08.01 16:00
|2.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|L
|46178660
|2007.08.01 06:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0221
|2.0275
|2.0211
|2007.08.01 08:44
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46180525
|2007.08.01 06:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0236
|2.0290
|2.0226
|2007.08.01 08:16
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46210698
|2007.08.01 08:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0236
|2.0290
|2.0226
|2007.08.01 08:43
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46217068
|2007.08.01 08:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0221
|2.0275
|2.0211
|2007.08.01 11:30
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|L[sl]
|46225727
|2007.08.01 09:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0236
|2.0290
|2.0226
|2007.08.01 12:28
|2.0290
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|L[sl]
|46255901
|2007.08.01 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0261
|2.0331
|2.0251
|2007.08.01 11:47
|2.0251
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46262824
|2007.08.01 11:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0251
|2.0305
|2.0241
|2007.08.01 11:55
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46265330
|2007.08.01 12:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0251
|2.0305
|2.0241
|2007.08.01 12:37
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|L[sl]
|46272945
|2007.08.01 12:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0287
|2.0341
|2.0277
|2007.08.01 12:43
|2.0341
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|L[sl]
|46277315
|2007.08.01 12:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0303
|2.0357
|2.0293
|2007.08.01 16:00
|2.0309
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|L
|46284303
|2007.08.01 12:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0337
|2.0391
|2.0327
|2007.08.01 12:58
|2.0327
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46290236
|2007.08.01 12:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0323
|2.0377
|2.0313
|2007.08.01 13:44
|2.0313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46332459
|2007.08.01 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0309
|0.0000
|2.0319
|2007.08.01 20:42
|2.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46332469
|2007.08.01 16:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3683
|1.3631
|1.3693
|2007.08.02 07:19
|1.3665
|0.00
|0.00
|-7.26
|-72.00
|L
|46340229
|2007.08.01 17:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3668
|1.3616
|1.3678
|2007.08.01 21:39
|1.3678
|0.00
|0.00
|-3.63
|20.00
|L[tp]
|46385821
|2007.08.01 23:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3668
|1.3616
|1.3678
|2007.08.02 07:19
|1.3666
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|L
|46397201
|2007.08.02 01:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3653
|1.3601
|1.3663
|2007.08.02 02:29
|1.3663
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46442661
|2007.08.02 07:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0321
|0.0000
|2.0331
|2007.08.02 15:25
|2.0331
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46444397
|2007.08.02 07:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0305
|2.0251
|2.0315
|2007.08.02 12:46
|2.0315
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46451947
|2007.08.02 08:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0290
|2.0236
|2.0300
|2007.08.02 10:59
|2.0300
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46636669
|2007.08.03 12:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3707
|0.0000
|1.3697
|2007.08.03 16:00
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|L
|46691508
|2007.08.03 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0427
|0.0000
|2.0437
|2007.08.03 18:16
|2.0437
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46691520
|2007.08.03 16:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3785
|1.3733
|1.3795
|2007.08.03 18:46
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46698131
|2007.08.03 16:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3785
|1.3733
|1.3795
|2007.08.03 18:46
|1.3795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46710985
|2007.08.03 18:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0455
|0.0000
|2.0465
|2007.08.06 12:00
|2.0312
|0.00
|0.00
|-0.04
|-143.00
|L
|46711140
|2007.08.03 18:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3797
|1.3745
|1.3807
|2007.08.03 19:03
|1.3807
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46718541
|2007.08.03 19:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3809
|1.3757
|1.3819
|2007.08.05 22:01
|1.3819
|0.00
|0.00
|-2.42
|40.00
|L[tp]
|46723504
|2007.08.03 19:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3815
|1.3763
|1.3825
|2007.08.05 22:01
|1.3825
|0.00
|0.00
|-1.21
|20.00
|L[tp]
|46738504
|2007.08.05 22:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3839
|1.3781
|1.3849
|2007.08.06 12:00
|1.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|L
|46753916
|2007.08.05 22:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3823
|1.3771
|1.3833
|2007.08.06 06:35
|1.3833
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|46804662
|2007.08.06 07:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3823
|1.3771
|1.3833
|2007.08.06 12:00
|1.3816
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|L
|46852795
|2007.08.06 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0308
|0.0000
|2.0298
|2007.08.06 13:00
|2.0298
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46855771
|2007.08.06 12:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0324
|2.0378
|2.0314
|2007.08.06 12:41
|2.0314
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46860402
|2007.08.06 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0294
|0.0000
|2.0284
|2007.08.06 16:15
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|46865580
|2007.08.06 13:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0314
|2.0368
|2.0304
|2007.08.06 13:51
|2.0304
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46873351
|2007.08.06 14:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0309
|2.0363
|2.0299
|2007.08.06 14:14
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46878688
|2007.08.06 14:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0309
|2.0363
|2.0299
|2007.08.06 15:49
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|46899197
|2007.08.06 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3787
|0.0000
|1.3777
|2007.08.07 13:11
|1.3777
|0.00
|0.00
|0.54
|10.00
|L[tp]
|46899206
|2007.08.06 16:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0289
|2.0343
|2.0279
|2007.08.07 01:00
|2.0330
|0.00
|0.00
|0.12
|-164.00
|L
|46912211
|2007.08.06 19:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0304
|2.0358
|2.0294
|2007.08.07 01:00
|2.0329
|0.00
|0.00
|0.06
|-50.00
|L
|47011941
|2007.08.07 11:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0263
|2.0317
|2.0253
|2007.08.07 12:40
|2.0253
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47019710
|2007.08.07 12:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0249
|2.0303
|2.0239
|2007.08.07 12:49
|2.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47023730
|2007.08.07 12:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0235
|2.0289
|2.0225
|2007.08.07 13:20
|2.0225
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47028833
|2007.08.07 13:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|2.0211
|2007.08.07 13:26
|2.0211
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47033151
|2007.08.07 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0208
|0.0000
|2.0198
|2007.08.07 14:06
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47039697
|2007.08.07 14:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|0.0000
|2.0184
|2007.08.08 02:00
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.03
|-25.00
|L
|47043663
|2007.08.07 14:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0209
|2.0263
|2.0199
|2007.08.07 15:53
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47054335
|2007.08.07 16:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0209
|2.0263
|2.0199
|2007.08.07 18:19
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47055632
|2007.08.07 16:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|2.0278
|2.0214
|2007.08.07 17:12
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47061448
|2007.08.07 17:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|2.0278
|2.0214
|2007.08.07 18:18
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47071019
|2007.08.07 18:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0209
|2.0263
|2.0199
|2007.08.08 02:00
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.12
|-36.00
|L
|47074300
|2007.08.07 18:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0224
|2.0278
|2.0214
|2007.08.08 01:14
|2.0214
|0.00
|0.00
|0.06
|20.00
|L[tp]
|47126499
|2007.08.08 02:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3754
|0.0000
|1.3744
|2007.08.08 05:55
|1.3744
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47139637
|2007.08.08 05:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3742
|0.0000
|1.3732
|2007.08.08 06:15
|1.3732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47170279
|2007.08.08 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3747
|0.0000
|1.3737
|2007.08.08 12:00
|1.3776
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|L
|47175712
|2007.08.08 09:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3762
|1.3814
|1.3752
|2007.08.08 12:00
|1.3775
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|L
|47194988
|2007.08.08 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3775
|0.0000
|1.3785
|2007.08.08 12:07
|1.3785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47197388
|2007.08.08 12:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0350
|0.0000
|2.0360
|2007.08.08 12:40
|2.0360
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47197596
|2007.08.08 12:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3792
|1.3740
|1.3802
|2007.08.08 12:31
|1.3802
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47206301
|2007.08.08 12:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3804
|1.3752
|1.3814
|2007.08.08 13:31
|1.3814
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47215782
|2007.08.08 13:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|1.3826
|2007.08.09 08:00
|1.3774
|0.00
|0.00
|-1.82
|-42.00
|L
|47246635
|2007.08.08 16:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|1.3748
|1.3810
|2007.08.08 16:40
|1.3810
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47251281
|2007.08.08 17:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3800
|1.3748
|1.3810
|2007.08.09 06:10
|1.3810
|0.00
|0.00
|-7.26
|40.00
|L[tp]
|47339068
|2007.08.09 08:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0359
|2.0413
|2.0349
|2007.08.09 09:03
|2.0349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47339054
|2007.08.09 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3773
|0.0000
|1.3763
|2007.08.09 09:45
|1.3763
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47347832
|2007.08.09 09:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0345
|2.0399
|2.0335
|2007.08.09 09:10
|2.0335
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47350379
|2007.08.09 09:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0327
|2.0381
|2.0317
|2007.08.09 10:02
|2.0317
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47355819
|2007.08.09 09:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0343
|2.0397
|2.0333
|2007.08.09 09:45
|2.0333
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47363312
|2007.08.09 10:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0312
|0.0000
|2.0302
|2007.08.09 10:05
|2.0302
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47366036
|2007.08.09 10:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0299
|0.0000
|2.0289
|2007.08.09 10:30
|2.0289
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47372509
|2007.08.09 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0285
|0.0000
|2.0275
|2007.08.09 11:03
|2.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47384057
|2007.08.09 11:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3739
|0.0000
|1.3729
|2007.08.09 11:26
|1.3729
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47384123
|2007.08.09 11:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0271
|2.0325
|2.0261
|2007.08.09 11:33
|2.0261
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47392879
|2007.08.09 11:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0257
|0.0000
|2.0247
|2007.08.09 12:41
|2.0247
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47395525
|2007.08.09 11:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0272
|2.0326
|2.0262
|2007.08.09 12:26
|2.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47414128
|2007.08.09 12:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0243
|0.0000
|2.0233
|2007.08.09 12:44
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47418774
|2007.08.09 12:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0229
|0.0000
|2.0219
|2007.08.09 13:03
|2.0219
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47422370
|2007.08.09 12:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0244
|2.0298
|2.0234
|2007.08.09 12:55
|2.0234
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47423038
|2007.08.09 12:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0259
|2.0313
|2.0249
|2007.08.09 12:51
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47434277
|2007.08.09 13:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0215
|0.0000
|2.0205
|2007.08.10 01:57
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|L[tp]
|47438692
|2007.08.09 13:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0230
|2.0284
|2.0220
|2007.08.09 13:15
|2.0220
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47442190
|2007.08.09 13:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0230
|2.0284
|2.0220
|2007.08.09 14:33
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|L[sl]
|47442735
|2007.08.09 13:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0245
|2.0299
|2.0235
|2007.08.09 13:27
|2.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47448582
|2007.08.09 13:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0245
|2.0299
|2.0235
|2007.08.09 14:33
|2.0299
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|L[sl]
|47460053
|2007.08.09 14:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0279
|2.0333
|2.0269
|2007.08.09 15:50
|2.0269
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47461455
|2007.08.09 14:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0296
|2.0350
|2.0286
|2007.08.09 14:50
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47469896
|2007.08.09 14:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0294
|2.0348
|2.0284
|2007.08.09 15:29
|2.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47480009
|2007.08.09 15:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0265
|2.0319
|2.0255
|2007.08.09 17:09
|2.0255
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47488084
|2007.08.09 17:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0251
|2.0305
|2.0241
|2007.08.09 17:23
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47490846
|2007.08.09 17:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0237
|2.0291
|2.0227
|2007.08.09 22:57
|2.0227
|0.00
|0.00
|0.12
|40.00
|L[tp]
|47522126
|2007.08.09 23:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0230
|2.0284
|2.0220
|2007.08.09 23:49
|2.0220
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47546622
|2007.08.10 01:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|2.0191
|2007.08.10 05:54
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47550069
|2007.08.10 02:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0216
|2.0270
|2.0206
|2007.08.10 05:33
|2.0206
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47553787
|2007.08.10 02:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0231
|2.0285
|2.0221
|2007.08.10 03:01
|2.0221
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47587691
|2007.08.10 05:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|0.0000
|2.0177
|2007.08.10 05:54
|2.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47588375
|2007.08.10 05:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|0.0000
|2.0164
|2007.08.10 11:00
|2.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47589161
|2007.08.10 05:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0189
|2.0243
|2.0179
|2007.08.10 06:10
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47598852
|2007.08.10 06:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0189
|2.0243
|2.0179
|2007.08.10 06:41
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47602354
|2007.08.10 06:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0189
|2.0243
|2.0179
|2007.08.10 09:11
|2.0243
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|L[sl]
|47603710
|2007.08.10 06:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|2.0258
|2.0194
|2007.08.10 06:48
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47611484
|2007.08.10 07:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0204
|2.0258
|2.0194
|2007.08.10 10:23
|2.0194
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47640260
|2007.08.10 09:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0239
|2.0293
|2.0229
|2007.08.10 09:14
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47641325
|2007.08.10 09:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0225
|2.0279
|2.0215
|2007.08.10 10:03
|2.0215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47652350
|2007.08.10 10:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0191
|2.0245
|2.0181
|2007.08.10 10:56
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47665923
|2007.08.10 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|0.0000
|2.0150
|2007.08.12 22:04
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.03
|-62.00
|L
|47675011
|2007.08.10 11:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0175
|2.0229
|2.0165
|2007.08.10 11:59
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47676359
|2007.08.10 11:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|2.0244
|2.0180
|2007.08.10 11:46
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47687522
|2007.08.10 12:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0175
|2.0229
|2.0165
|2007.08.10 13:31
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47698299
|2007.08.10 12:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|2.0244
|2.0180
|2007.08.10 13:09
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47712241
|2007.08.10 13:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|2.0244
|2.0180
|2007.08.10 13:27
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47714987
|2007.08.10 13:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0175
|2.0229
|2.0165
|2007.08.10 16:07
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|L[sl]
|47717133
|2007.08.10 13:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0190
|2.0244
|2.0180
|2007.08.10 16:14
|2.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|L[sl]
|47738893
|2007.08.10 16:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0226
|2.0280
|2.0216
|2007.08.10 17:55
|2.0216
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47742811
|2007.08.10 16:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0242
|2.0296
|2.0232
|2007.08.10 16:28
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47756735
|2007.08.10 16:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0242
|2.0296
|2.0232
|2007.08.10 16:36
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47763443
|2007.08.10 17:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0242
|2.0296
|2.0232
|2007.08.10 17:51
|2.0232
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47769790
|2007.08.10 17:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0213
|2.0267
|2.0203
|2007.08.12 22:03
|2.0222
|0.00
|0.00
|0.12
|-36.00
|L
|47771893
|2007.08.10 18:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0228
|2.0282
|2.0218
|2007.08.10 19:30
|2.0218
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|47783388
|2007.08.12 22:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3689
|0.0000
|1.3699
|2007.08.13 00:14
|1.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47795994
|2007.08.13 00:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3701
|0.0000
|1.3711
|2007.08.13 11:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|L
|47821671
|2007.08.13 05:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3686
|1.3634
|1.3696
|2007.08.13 06:32
|1.3696
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47827493
|2007.08.13 06:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3686
|1.3634
|1.3696
|2007.08.13 11:00
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|L
|47831974
|2007.08.13 07:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3671
|1.3619
|1.3681
|2007.08.13 11:00
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|L
|47874666
|2007.08.13 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3649
|0.0000
|1.3639
|2007.08.13 14:01
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47883041
|2007.08.13 12:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0138
|2.0192
|2.0128
|2007.08.13 14:20
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47908833
|2007.08.13 14:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|1.3617
|2007.08.13 14:53
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47908926
|2007.08.13 14:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0128
|2.0182
|2.0118
|2007.08.13 14:54
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47913865
|2007.08.13 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3614
|0.0000
|1.3604
|2007.08.13 21:38
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.54
|10.00
|L[tp]
|47922610
|2007.08.13 15:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3629
|1.3681
|1.3619
|2007.08.13 17:13
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47934677
|2007.08.13 18:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0133
|2.0187
|2.0123
|2007.08.13 20:03
|2.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47943147
|2007.08.13 20:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0119
|2.0173
|2.0109
|2007.08.14 00:11
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.12
|40.00
|L[tp]
|47961806
|2007.08.14 00:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|2.0095
|2007.08.14 06:54
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|47965528
|2007.08.14 00:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0120
|2.0174
|2.0110
|2007.08.14 01:16
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47977131
|2007.08.14 03:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0120
|2.0174
|2.0110
|2007.08.14 05:39
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47984779
|2007.08.14 05:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0120
|2.0174
|2.0110
|2007.08.14 06:52
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|47991642
|2007.08.14 06:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0088
|0.0000
|2.0078
|2007.08.14 07:43
|2.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48002795
|2007.08.14 07:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0074
|0.0000
|2.0064
|2007.08.14 08:30
|2.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48019677
|2007.08.14 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0047
|0.0000
|2.0042
|2007.08.14 08:30
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|L[tp]
|48020689
|2007.08.14 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0032
|0.0000
|2.0022
|2007.08.14 08:32
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48021960
|2007.08.14 08:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0019
|0.0000
|2.0009
|2007.08.14 08:34
|2.0009
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48025190
|2007.08.14 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0012
|0.0000
|2.0002
|2007.08.14 08:39
|2.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48025693
|2007.08.14 08:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9999
|0.0000
|1.9989
|2007.08.14 09:21
|1.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48027577
|2007.08.14 08:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0015
|2.0069
|2.0005
|2007.08.14 08:56
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48031321
|2007.08.14 08:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0015
|2.0069
|2.0005
|2007.08.14 09:08
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48034320
|2007.08.14 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|1.9975
|2007.08.14 17:55
|1.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48037376
|2007.08.14 09:41
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0000
|2.0054
|1.9990
|2007.08.14 12:34
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48046114
|2007.08.14 10:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0015
|2.0069
|2.0005
|2007.08.14 11:03
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48049085
|2007.08.14 11:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0015
|2.0069
|2.0005
|2007.08.14 12:21
|2.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48061689
|2007.08.14 12:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0000
|2.0054
|1.9990
|2007.08.14 15:16
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48093480
|2007.08.14 15:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0000
|2.0054
|1.9990
|2007.08.14 16:10
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48107926
|2007.08.14 16:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0000
|2.0054
|1.9990
|2007.08.14 17:52
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48124066
|2007.08.14 17:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9971
|0.0000
|1.9961
|2007.08.14 22:38
|1.9961
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|L[tp]
|48138531
|2007.08.14 18:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9987
|2.0041
|1.9977
|2007.08.14 18:48
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48144154
|2007.08.14 19:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9987
|2.0041
|1.9977
|2007.08.14 20:21
|1.9977
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48170510
|2007.08.14 22:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3532
|0.0000
|1.3522
|2007.08.15 01:55
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48190322
|2007.08.15 01:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3520
|0.0000
|1.3510
|2007.08.15 04:30
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48213970
|2007.08.15 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3508
|0.0000
|1.3498
|2007.08.15 05:36
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48235516
|2007.08.15 05:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3495
|0.0000
|1.3485
|2007.08.15 05:45
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48240204
|2007.08.15 05:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3483
|0.0000
|1.3473
|2007.08.15 11:34
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48265672
|2007.08.15 06:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3498
|1.3550
|1.3488
|2007.08.15 10:13
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48340612
|2007.08.15 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3471
|0.0000
|1.3461
|2007.08.15 12:56
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48363361
|2007.08.15 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3460
|0.0000
|1.3450
|2007.08.15 19:53
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48369329
|2007.08.15 13:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3476
|1.3528
|1.3466
|2007.08.15 13:42
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48378610
|2007.08.15 13:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3476
|1.3528
|1.3466
|2007.08.15 16:46
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48382575
|2007.08.15 13:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3491
|1.3543
|1.3481
|2007.08.15 13:59
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48396143
|2007.08.15 14:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3491
|1.3543
|1.3481
|2007.08.15 14:39
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48442732
|2007.08.15 17:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3476
|1.3528
|1.3466
|2007.08.15 18:13
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48476007
|2007.08.15 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3449
|0.0000
|1.3439
|2007.08.15 21:05
|1.3439
|0.00
|0.00
|1.62
|10.00
|L[tp]
|48493891
|2007.08.15 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3435
|0.0000
|1.3425
|2007.08.15 21:33
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48502900
|2007.08.15 21:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3422
|0.0000
|1.3412
|2007.08.16 00:42
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48536610
|2007.08.16 00:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3411
|0.0000
|1.3401
|2007.08.16 01:13
|1.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48545333
|2007.08.16 01:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3399
|0.0000
|1.3389
|2007.08.16 03:15
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48550356
|2007.08.16 01:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3415
|1.3467
|1.3405
|2007.08.16 03:06
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48573181
|2007.08.16 03:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3387
|0.0000
|1.3377
|2007.08.16 10:36
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48585157
|2007.08.16 03:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3402
|1.3454
|1.3392
|2007.08.16 03:39
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48596419
|2007.08.16 03:50
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3402
|1.3454
|1.3392
|2007.08.16 10:31
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|48608453
|2007.08.16 04:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3418
|1.3470
|1.3408
|2007.08.16 10:11
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48728084
|2007.08.16 10:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3371
|0.0000
|1.3361
|2007.08.17 00:00
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.54
|-58.00
|L
|48734515
|2007.08.16 10:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3386
|1.3441
|1.3376
|2007.08.17 00:00
|1.3430
|0.00
|0.00
|2.16
|-176.00
|L
|48746960
|2007.08.16 10:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3401
|1.3453
|1.3391
|2007.08.16 16:08
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48861071
|2007.08.16 16:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3401
|1.3453
|1.3391
|2007.08.16 17:27
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48882178
|2007.08.16 17:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3401
|1.3453
|1.3391
|2007.08.16 17:45
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48892789
|2007.08.16 17:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3401
|1.3453
|1.3391
|2007.08.16 19:09
|1.3391
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|48916432
|2007.08.16 19:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3401
|1.3453
|1.3391
|2007.08.17 00:00
|1.3431
|0.00
|0.00
|1.08
|-60.00
|L
|48981536
|2007.08.17 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3428
|0.0000
|1.3438
|2007.08.17 08:55
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|48993498
|2007.08.17 01:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3413
|1.3361
|1.3423
|2007.08.17 04:17
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49018991
|2007.08.17 04:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3413
|1.3361
|1.3423
|2007.08.17 05:04
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49055040
|2007.08.17 06:26
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3413
|1.3361
|1.3423
|2007.08.17 06:39
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49063969
|2007.08.17 06:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3413
|1.3361
|1.3423
|2007.08.17 06:47
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49066521
|2007.08.17 06:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3413
|1.3361
|1.3423
|2007.08.17 08:25
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49075169
|2007.08.17 07:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3397
|1.3343
|1.3407
|2007.08.17 07:31
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|49168964
|2007.08.17 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3464
|0.0000
|1.3474
|2007.08.17 12:15
|1.3474
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|49175029
|2007.08.17 12:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3487
|0.0000
|1.3492
|2007.08.17 12:20
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|L[tp]
|49175337
|2007.08.17 12:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3472
|1.3420
|1.3482
|2007.08.17 12:19
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49177582
|2007.08.17 12:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3500
|0.0000
|1.3510
|2007.08.17 12:22
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|49178830
|2007.08.17 12:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3524
|0.0000
|1.3534
|2007.08.17 14:47
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|49181200
|2007.08.17 12:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3509
|1.3449
|1.3519
|2007.08.17 13:35
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49193843
|2007.08.17 12:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3494
|1.3436
|1.3504
|2007.08.17 13:30
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|49218394
|2007.08.17 13:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3509
|1.3457
|1.3519
|2007.08.17 14:36
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|L[tp]
|49221680
|2007.08.17 13:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3494
|1.3442
|1.3504
|2007.08.17 14:06
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|49243951
|2007.08.17 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3535
|0.0000
|1.3545
|2007.08.17 14:53
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|L[tp]
|49250172
|2007.08.17 14:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3532
|1.3480
|1.3542
|2007.08.17 18:44
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|L[sl]
|49251770
|2007.08.17 14:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3517
|1.3465
|1.3527
|2007.08.17 18:48
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|L[sl]
|49288181
|2007.08.17 18:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3482
|1.3430
|1.3492
|2007.08.17 19:47
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|49290086
|2007.08.17 18:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3467
|1.3415
|1.3477
|2007.08.17 18:51
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|L[tp]
|0.00
|0.00
|-17.21
|826.00
|Closed P/L:
|808.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|49248251
|2007.08.17 14:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3547
|0.0000
|1.3557
|1.3491
|0.00
|0.00
|-0.61
|-56.00
|L
|49299001
|2007.08.17 19:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3494
|1.3442
|1.3504
|1.3491
|0.00
|0.00
|-2.42
|-12.00
|L
|0.00
|0.00
|-3.03
|-68.00
|Floating P/L:
|-71.03
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|808.79
|Floating P/L:
|-71.03
|Margin:
|250.00
|Balance:
|10 617.44
|Equity:
|10 546.41
|Free Margin:
|10 296.41
|Details:
|Gross Profit:
|4 537.93
|Gross Loss:
|3 729.14
|Total Net Profit:
|808.79
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|3.59
|Absolute Drawdown:
|746.27
|Maximal Drawdown:
|862.66 (8.69%)
|Relative Drawdown:
|8.69% (862.66)
|Total Trades:
|225
|Short Positions (won %):
|161 (85.71%)
|Long Positions (won %):
|64 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|186 (82.67%)
|Loss trades (% of total):
|39 (17.33%)
|Largest
|profit trade:
|40.12
|loss trade:
|-216.16
|Average
|profit trade:
|24.40
|loss trade:
|-95.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|58 (1 357.31)
|consecutive losses ($):
|4 (-426.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 357.31 (58)
|consecutive loss (count):
|-426.28 (4)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2