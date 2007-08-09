Interbank FX, LLC

Account: 1577725 Name: daniele Currency: USD 2007 August 10, 19:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
473640442007.08.09 10:03balanceDeposit6 000.00
474316722007.08.09 13:00buy0.10gbpusdm2.02251.92252.02392007.08.09 13:232.02390.000.000.001.40
474280832007.08.09 12:58buy0.10gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:232.02410.000.000.001.40
474326352007.08.09 13:01buy0.10nzdusdm0.75420.65420.75542007.08.09 13:240.75540.000.000.001.20
474314852007.08.09 13:00buy0.10eurusdm1.36671.26671.36802007.08.09 13:251.36800.000.000.001.30
474314262007.08.09 13:00buy0.10eurusdm1.36671.26671.36802007.08.09 13:251.36800.000.000.001.30
474452952007.08.09 13:29buy0.10gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:372.02410.000.000.001.40
474452982007.08.09 13:29buy0.10gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.09 13:372.02410.000.000.001.40
474195902007.08.09 12:45buy0.10nzdusdm0.75470.65470.75592007.08.09 13:410.75590.000.000.001.20
474222302007.08.09 12:49buy0.10nzdusdm0.75490.65490.75612007.08.09 13:430.75610.000.000.001.20
474145502007.08.09 12:42buy0.10nzdusdm0.75500.65500.75622007.08.09 13:430.75620.000.000.001.20
474451442007.08.09 13:29buy0.10nzdusdm0.75530.65530.75652007.08.09 13:440.75650.000.000.001.20
474459672007.08.09 13:32buy0.10nzdusdm0.75530.65530.75652007.08.09 13:440.75650.000.000.001.20
474539322007.08.09 14:04buy0.10nzdusdm0.75530.65530.75652007.08.09 14:150.75650.000.000.001.20
474539332007.08.09 14:04buy0.10nzdusdm0.75530.65530.75652007.08.09 14:150.75650.000.000.001.20
474440672007.08.09 13:25buy0.10eurusdm1.36841.26841.36972007.08.09 14:181.36970.000.000.001.30
474442112007.08.09 13:25buy0.10eurusdm1.36841.26841.36972007.08.09 14:181.36970.000.000.001.30
474534312007.08.09 14:00buy0.10eurusdm1.36881.26881.37012007.08.09 14:311.37010.000.000.001.30
474472992007.08.09 13:37buy0.10eurusdm1.36881.26881.37012007.08.09 14:311.37010.000.000.001.30
474168522007.08.09 12:43buy0.10eurusdm1.36911.26911.37042007.08.09 14:311.37040.000.000.001.30
475048922007.08.09 19:30buy0.10audcadm0.89810.79810.89932007.08.09 19:570.89930.000.000.001.14
475013572007.08.09 19:01buy0.10audcadm0.89990.79990.90112007.08.09 19:570.90110.000.000.001.13
475251732007.08.09 23:47buy0.10nzdjpym88.2178.2188.332007.08.10 00:0088.330.000.000.001.02
475247582007.08.09 23:47buy0.10eurjpym161.08151.08161.212007.08.10 00:00161.210.000.000.001.10
475260472007.08.09 23:48buy0.10audusdm0.84810.74810.84962007.08.10 00:000.84960.000.000.001.50
475223712007.08.09 23:41buy0.02nzdjpym88.6678.6688.782007.08.10 00:0088.340.000.000.00-0.54
475260022007.08.09 23:48buy0.10chfjpym98.4188.4198.562007.08.10 00:0298.560.000.000.001.28
475251052007.08.09 23:47buy0.10eurjpym161.11151.11161.242007.08.10 00:02161.240.000.000.001.11
475250912007.08.09 23:47buy0.10eurjpym161.11151.11161.242007.08.10 00:02161.240.000.000.001.11
475328092007.08.10 00:27buy0.10eurjpym160.94150.94161.072007.08.10 00:33161.070.000.000.001.10
475327272007.08.10 00:26buy0.02nzdjpym88.0478.0488.162007.08.10 00:3888.160.000.000.000.21
475324932007.08.10 00:21buy0.50nzdusdm0.74740.64740.74862007.08.10 01:020.74860.000.000.006.00
475188492007.08.09 23:12buy0.10nzdusdm0.75200.65200.75322007.08.10 01:020.74830.000.000.00-3.70
475443162007.08.10 01:40buy0.10nzdjpym87.8077.8087.922007.08.10 01:5187.920.000.000.001.01
475268082007.08.09 23:51buy0.02nzdjpym88.3178.3188.432007.08.10 01:5287.910.000.000.00-0.68
475478942007.08.10 02:08buy2.50nzdusdm0.74370.64370.74492007.08.10 02:170.74490.000.000.0030.00
475478992007.08.10 02:09buy2.50nzdusdm0.74380.64380.74502007.08.10 02:170.74500.000.000.0030.00
475236292007.08.09 23:44buy0.50nzdusdm0.74860.64860.74982007.08.10 02:170.74500.000.000.00-18.00
475236352007.08.09 23:44buy0.50nzdusdm0.74860.64860.74982007.08.10 02:170.74480.000.000.00-19.00
475050202007.08.09 19:31buy0.10nzdusdm0.75340.65340.75462007.08.10 02:170.74480.000.000.03-8.60
475050312007.08.09 19:31buy0.10nzdusdm0.75350.65350.75472007.08.10 02:170.74480.000.000.03-8.70
475430962007.08.10 01:32buy0.10gbpusdm2.02121.92122.02262007.08.10 02:402.02260.000.000.001.40
475459192007.08.10 01:52buy0.02nzdjpym88.0278.0288.142007.08.10 02:4288.140.000.000.000.20
475427562007.08.10 01:30buy0.02nzdjpym88.0278.0288.142007.08.10 02:4288.140.000.000.000.20
475489302007.08.10 02:16buy0.02nzdjpym88.0278.0288.142007.08.10 02:4288.140.000.000.000.20
475500172007.08.10 02:24buy0.10gbpusdm2.02191.92192.02332007.08.10 02:432.02330.000.000.001.40
475477782007.08.10 02:08sell0.50audnzdm1.13761.23761.13642007.08.10 02:461.13640.000.000.004.48
475288702007.08.10 00:02sell0.10audnzdm1.13281.23281.13162007.08.10 02:461.13640.000.000.00-2.68
475511692007.08.10 02:30buy0.02nzdjpym88.0878.0888.202007.08.10 02:4788.200.000.000.000.20
475372532007.08.10 00:58buy0.10eurchfm1.63561.53561.63692007.08.10 02:591.63690.000.000.001.08
475443662007.08.10 01:40sell0.50audnzdm1.13611.23611.13492007.08.10 03:151.13490.000.000.004.48
475207862007.08.09 23:30sell0.10audnzdm1.13111.23111.12992007.08.10 03:151.13500.000.000.00-2.91
475374942007.08.10 01:00buy0.10eurchfm1.63571.53571.63702007.08.10 03:301.63700.000.000.001.09
475376542007.08.10 01:00buy0.10eurchfm1.63571.53571.63702007.08.10 03:301.63700.000.000.001.09
475443822007.08.10 01:40sell0.50audnzdm1.13581.23581.13462007.08.10 03:301.13460.000.000.004.48
475166552007.08.09 22:30sell0.10audnzdm1.13111.23111.12992007.08.10 03:301.13460.000.000.00-2.61
475550112007.08.10 02:46sell0.10audnzdm1.13561.23561.13442007.08.10 04:321.13440.000.000.000.89
475433442007.08.10 01:34sell0.50audnzdm1.13511.23511.13392007.08.10 04:431.13390.000.000.004.47
475097262007.08.09 20:30sell0.10audnzdm1.13041.23041.12922007.08.10 04:431.13370.000.000.02-2.45
475427742007.08.10 01:30sell0.10audnzdm1.13401.23401.13282007.08.10 04:571.13280.000.000.000.89
475860662007.08.10 05:45buy0.50audjpym99.1189.1199.262007.08.10 06:2099.260.000.000.006.36
475722732007.08.10 04:47buy0.10audjpym99.6189.6199.762007.08.10 06:2099.260.000.000.00-2.97
475920082007.08.10 06:06buy0.50nzdusdm0.74080.64080.74202007.08.10 06:200.74200.000.000.006.00
475920042007.08.10 06:06buy0.50nzdusdm0.74080.64080.74202007.08.10 06:200.74200.000.000.006.00
475490262007.08.10 02:17buy0.10nzdusdm0.74540.64540.74662007.08.10 06:200.74200.000.000.00-3.40
475490282007.08.10 02:17buy0.10nzdusdm0.74540.64540.74662007.08.10 06:200.74200.000.000.00-3.40
475804212007.08.10 05:34buy0.10nzdjpym87.4577.4587.572007.08.10 06:2387.570.000.000.001.02
475747332007.08.10 05:00buy0.02nzdjpym87.9177.9188.032007.08.10 06:2387.520.000.000.00-0.66
475903862007.08.10 06:00buy0.10audjpym99.2489.2499.392007.08.10 06:2499.390.000.000.001.27
475954352007.08.10 06:20buy0.10audjpym99.3789.3799.522007.08.10 06:2699.520.000.000.001.27
475795092007.08.10 05:31buy0.10nzdjpym87.5077.5087.622007.08.10 06:2687.620.000.000.001.01
475699682007.08.10 04:33buy0.02nzdjpym87.9977.9988.112007.08.10 06:2787.640.000.000.00-0.59
475512242007.08.10 02:30buy0.10eurusdm1.36641.26641.36772007.08.10 06:301.36770.000.000.001.30
475335402007.08.10 00:34buy0.10eurusdm1.36651.26651.36782007.08.10 06:301.36780.000.000.001.30
475797422007.08.10 05:32buy2.50nzdusdm0.74180.64180.74302007.08.10 06:440.74300.000.000.0030.00
475424722007.08.10 01:28buy0.50nzdusdm0.74640.64640.74762007.08.10 06:440.74310.000.000.00-16.50
475154272007.08.09 22:00buy0.10nzdusdm0.75100.65100.75222007.08.10 06:450.74300.000.000.00-8.00
475991262007.08.10 06:30buy0.10gbpusdm2.01961.91962.02102007.08.10 06:462.02100.000.000.001.40
475966632007.08.10 06:23buy0.02nzdjpym87.6177.6187.732007.08.10 06:4687.730.000.000.000.21
475992002007.08.10 06:30sell0.10euraudm1.62231.72231.62092007.08.10 06:481.62090.000.000.001.18
475169752007.08.09 22:42buy0.10eurusdm1.36731.26731.36862007.08.10 06:581.36860.000.000.001.30
475957052007.08.10 06:20buy0.10nzdusdm0.74270.64270.74392007.08.10 07:020.74390.000.000.001.20
475957072007.08.10 06:20buy0.10nzdusdm0.74270.64270.74392007.08.10 07:020.74390.000.000.001.20
476101702007.08.10 07:00buy0.10gbpjpym238.13228.13238.292007.08.10 07:05238.290.000.000.001.35
476100932007.08.10 07:00buy0.10gbpchfm2.41202.31202.41352007.08.10 07:052.41350.000.000.001.25
475574802007.08.10 03:01buy0.10gbpusdm2.02161.92162.02302007.08.10 07:062.02300.000.000.001.40
476040972007.08.10 06:46buy0.10gbpusdm2.02171.92172.02312007.08.10 07:062.02310.000.000.001.40
475738522007.08.10 04:57buy0.50audusdm0.84260.74260.84412007.08.10 07:070.84410.000.000.007.50
475738342007.08.10 04:57buy0.50audusdm0.84270.74270.84422007.08.10 07:070.84420.000.000.007.50
475738372007.08.10 04:57buy0.50audusdm0.84270.74270.84422007.08.10 07:070.84420.000.000.007.50
475333192007.08.10 00:32buy0.10audusdm0.84760.74760.84912007.08.10 07:070.84410.000.000.00-3.50
475333542007.08.10 00:32buy0.10audusdm0.84770.74770.84922007.08.10 07:070.84410.000.000.00-3.60
475511802007.08.10 02:30buy0.10audusdm0.84770.74770.84922007.08.10 07:070.84410.000.000.00-3.60
475793212007.08.10 05:30buy0.10nzdjpym87.6377.6387.752007.08.10 07:0887.750.000.000.001.02
475793232007.08.10 05:30buy0.10nzdjpym87.6377.6387.752007.08.10 07:0887.750.000.000.001.02
475588302007.08.10 03:07buy0.02nzdjpym88.0878.0888.202007.08.10 07:0887.720.000.000.00-0.61
475588292007.08.10 03:07buy0.02nzdjpym88.0878.0888.202007.08.10 07:0887.720.000.000.00-0.61
476112292007.08.10 07:03buy0.10eurchfm1.63391.53391.63522007.08.10 07:201.63520.000.000.001.09
476129532007.08.10 07:06buy0.10gbpchfm2.41372.31372.41522007.08.10 07:302.41520.000.000.001.25
476195882007.08.10 07:26buy0.50audcadm0.88970.78970.89092007.08.10 07:310.89090.000.000.005.67
476042312007.08.10 06:46buy0.10audcadm0.89440.79440.89562007.08.10 07:310.89080.000.000.00-3.41
476193032007.08.10 07:26buy2.50audcadm0.89050.79050.89172007.08.10 07:430.89170.000.000.0028.36
475694262007.08.10 04:30buy0.50audcadm0.89510.79510.89632007.08.10 07:430.89170.000.000.00-16.07
475181272007.08.09 23:00buy0.10audcadm0.89970.79970.90092007.08.10 07:430.89160.000.000.00-7.66
475968062007.08.10 06:24buy0.10audjpym99.4989.4999.642007.08.10 07:5399.640.000.000.001.27
476191772007.08.10 07:26buy0.50audcadm0.89080.79080.89202007.08.10 07:540.89200.000.000.005.68
475709902007.08.10 04:40buy0.10audcadm0.89540.79540.89662007.08.10 07:540.89200.000.000.00-3.21
475760502007.08.10 05:09buy0.50nzdjpym87.6877.6887.802007.08.10 07:5787.800.000.000.005.08
475311482007.08.10 00:13buy0.10nzdjpym88.1478.1488.262007.08.10 07:5787.800.000.000.00-2.88
475224852007.08.09 23:42buy0.02nzdjpym88.6078.6088.722007.08.10 07:5787.790.000.000.00-1.37
475744952007.08.10 05:00buy0.10audjpym99.5789.5799.722007.08.10 08:5899.720.000.000.001.27
475760272007.08.10 05:09buy2.50nzdusdm0.74290.64290.74412007.08.10 09:010.74410.000.000.0030.00
475324892007.08.10 00:21buy0.50nzdusdm0.74750.64750.74872007.08.10 09:020.74410.000.000.00-17.00
475188682007.08.09 23:12buy0.10nzdusdm0.75210.65210.75332007.08.10 09:020.74380.000.000.00-8.30
475975492007.08.10 06:26buy0.10audjpym99.6089.6099.752007.08.10 09:0399.750.000.000.001.27
475981302007.08.10 06:27buy0.02nzdjpym87.7677.7687.882007.08.10 09:0387.880.000.000.000.20
475198802007.08.09 23:24buy0.10gbpusdm2.02261.92262.02402007.08.10 09:112.02400.000.000.001.40
474914272007.08.09 17:30buy0.10eurusdm1.36891.26891.37022007.08.10 09:111.37020.000.00-0.061.30
475184222007.08.09 23:04buy0.10gbpusdm2.02271.92272.02412007.08.10 09:112.02410.000.000.001.40
475719602007.08.10 04:45buy0.50audusdm0.84340.74340.84492007.08.10 09:150.84490.000.000.007.50
475316162007.08.10 00:17buy0.10audusdm0.84840.74840.84992007.08.10 09:150.84490.000.000.00-3.50
476157762007.08.10 07:12buy0.10audjpym99.6789.6799.822007.08.10 09:1699.820.000.000.001.27
476141302007.08.10 07:09buy0.02nzdjpym87.8377.8387.952007.08.10 09:1987.950.000.000.000.21
476111812007.08.10 07:03sell0.10euraudm1.62141.72141.62002007.08.10 09:211.62000.000.000.001.18
475751652007.08.10 05:02buy0.50nzdusdm0.74360.64360.74482007.08.10 09:210.74480.000.000.006.00
475383512007.08.10 01:05buy0.10nzdusdm0.74820.64820.74942007.08.10 09:210.74490.000.000.00-3.30
476111552007.08.10 07:02buy0.10nzdusdm0.74390.64390.74512007.08.10 09:210.74510.000.000.001.20
476002612007.08.10 06:32sell0.10euraudm1.62091.72091.61952007.08.10 09:271.61950.000.000.001.18
476379872007.08.10 09:02buy0.10nzdusdm0.74430.64430.74552007.08.10 09:310.74550.000.000.001.20
475746462007.08.10 05:00sell0.10euraudm1.62021.72021.61882007.08.10 09:481.61880.000.000.001.19
476053752007.08.10 06:49sell0.10euraudm1.62031.72031.61892007.08.10 09:481.61890.000.000.001.18
475744472007.08.10 05:00sell0.10euraudm1.62021.72021.61882007.08.10 09:481.61880.000.000.001.19
476512742007.08.10 10:21buy0.10gbpchfm2.41342.31342.41492007.08.10 10:472.41490.000.000.001.25
476735192007.08.10 11:30buy0.10gbpjpym237.16227.16237.322007.08.10 11:33237.320.000.000.001.36
476735552007.08.10 11:30buy0.10gbpusdm2.01601.91602.01742007.08.10 11:332.01740.000.000.001.40
476657572007.08.10 11:00buy0.10eurjpym160.72150.72160.852007.08.10 11:34160.850.000.000.001.10
476675252007.08.10 11:05buy0.10gbpusdm2.01701.91702.01842007.08.10 11:352.01840.000.000.001.40
476660932007.08.10 11:01buy0.10gbpjpym237.34227.34237.502007.08.10 11:35237.500.000.000.001.36
476749892007.08.10 11:33buy0.10gbpjpym237.41227.41237.572007.08.10 11:35237.570.000.000.001.36
476848782007.08.10 12:00buy0.10eurcadm1.44031.34031.44172007.08.10 12:031.44170.000.000.001.32
476848382007.08.10 12:00buy0.10eurcadm1.44031.34031.44172007.08.10 12:031.44170.000.000.001.32
476876162007.08.10 12:03buy0.10eurjpym160.16150.16160.292007.08.10 12:07160.290.000.000.001.11
476831772007.08.10 11:58buy0.85gbpjpym236.74226.74236.902007.08.10 12:10236.900.000.000.0011.59
476761902007.08.10 11:35buy0.10gbpjpym237.60227.60237.762007.08.10 12:10236.900.000.000.00-5.96
476827482007.08.10 11:58buy0.85gbpjpym236.76226.76236.922007.08.10 12:10236.920.000.000.0011.58
476764942007.08.10 11:35buy0.10gbpjpym237.70227.70237.862007.08.10 12:10236.920.000.000.00-6.64
476838522007.08.10 11:59buy0.60eurjpym160.27150.27160.402007.08.10 12:11160.400.000.000.006.65
476849402007.08.10 12:00buy2.50audjpym98.7088.7098.852007.08.10 12:1198.850.000.000.0031.93
476878412007.08.10 12:03buy0.10audjpym98.7488.7498.892007.08.10 12:1198.890.000.000.001.28
476854842007.08.10 12:00buy0.10usdjpym117.29107.29117.442007.08.10 12:11117.440.000.000.001.28
476756062007.08.10 11:34buy0.10eurjpym160.89150.89161.022007.08.10 12:11160.410.000.000.00-4.09
476888392007.08.10 12:07buy0.10eurjpym160.30150.30160.432007.08.10 12:11160.430.000.000.001.11
476237672007.08.10 07:44buy0.10audcadm0.89240.79240.89362007.08.10 12:110.88880.000.000.00-3.42
476851422007.08.10 12:00buy0.50audcadm0.88760.78760.88882007.08.10 12:110.88880.000.000.005.68
476851032007.08.10 12:00buy0.50audcadm0.88760.78760.88882007.08.10 12:110.88880.000.000.005.68
476273802007.08.10 08:00buy0.10audcadm0.89220.79220.89342007.08.10 12:110.88880.000.000.00-3.23
476876072007.08.10 12:03buy0.10nzdjpym86.9176.9187.032007.08.10 12:1187.030.000.000.001.02
476879862007.08.10 12:04buy0.10usdjpym117.32107.32117.472007.08.10 12:11117.470.000.000.001.28
476624172007.08.10 10:56buy0.50audjpym99.2689.2699.412007.08.10 12:1198.940.000.000.00-13.62
476479932007.08.10 10:00buy0.10audjpym99.7789.7799.922007.08.10 12:1198.930.000.000.00-7.15
476837222007.08.10 11:59buy0.50audjpym98.8288.8298.972007.08.10 12:1298.970.000.000.006.39
476655142007.08.10 11:00buy0.10audjpym99.3289.3299.472007.08.10 12:1298.940.000.000.00-3.23
476860332007.08.10 12:01buy0.10gbpchfm2.40992.30992.41142007.08.10 12:152.41140.000.000.001.25
476891502007.08.10 12:08buy0.10eurchfm1.63111.53111.63242007.08.10 12:161.63240.000.000.001.09
476838832007.08.10 11:59buy0.40eurchfm1.63151.53151.63282007.08.10 12:171.63280.000.000.004.35
476899842007.08.10 12:11buy0.10gbpjpym237.01227.01237.172007.08.10 12:17237.170.000.000.001.36
476899712007.08.10 12:10buy0.10gbpjpym237.01227.01237.172007.08.10 12:17237.170.000.000.001.36
476180572007.08.10 07:20buy0.10eurchfm1.63561.53561.63692007.08.10 12:171.63280.000.000.00-2.34
476872942007.08.10 12:02buy0.10nzdusdm0.74080.64080.74202007.08.10 12:180.74200.000.000.001.20
476811882007.08.10 11:54buy0.50nzdjpym87.1277.1287.242007.08.10 12:1887.240.000.000.005.10
476653832007.08.10 11:00buy0.10nzdjpym87.5877.5887.702007.08.10 12:1887.240.000.000.00-2.89
476902472007.08.10 12:11buy0.10eurjpym160.49150.49160.622007.08.10 12:19160.620.000.000.001.10
476902662007.08.10 12:11buy0.10eurjpym160.49150.49160.622007.08.10 12:19160.620.000.000.001.10
476806102007.08.10 11:54buy2.50nzdjpym87.1577.1587.272007.08.10 12:1987.270.000.000.0025.51
476605552007.08.10 10:53buy0.50nzdjpym87.6177.6187.732007.08.10 12:1987.290.000.000.00-13.60
476424652007.08.10 09:19buy0.10nzdjpym88.0678.0688.182007.08.10 12:1987.300.000.000.00-6.46
476815532007.08.10 11:55buy0.50nzdusdm0.74140.64140.74262007.08.10 12:190.74260.000.000.006.00
476903402007.08.10 12:11buy0.10nzdjpym87.2377.2387.352007.08.10 12:1987.350.000.000.001.02
476442442007.08.10 09:31buy0.10nzdusdm0.74600.64600.74722007.08.10 12:190.74280.000.000.00-3.20
476676412007.08.10 11:06buy0.10eurusdm1.36601.26601.36732007.08.10 12:231.36730.000.000.001.30
476872152007.08.10 12:02buy0.10eurchfm1.63181.53181.63312007.08.10 12:251.63310.000.000.001.09
476925862007.08.10 12:19buy0.10eurjpym160.66150.66160.792007.08.10 12:27160.790.000.000.001.11
476926162007.08.10 12:19buy0.10eurjpym160.66150.66160.792007.08.10 12:27160.790.000.000.001.11
476905562007.08.10 12:12buy0.10audjpym99.0089.0099.152007.08.10 12:2899.150.000.000.001.28
476902952007.08.10 12:11buy0.10audjpym99.0289.0299.172007.08.10 12:2899.170.000.000.001.28
476830312007.08.10 11:58buy0.40eurchfm1.63211.53211.63342007.08.10 12:281.63340.000.000.004.35
476830292007.08.10 11:58buy0.40eurchfm1.63211.53211.63342007.08.10 12:281.63340.000.000.004.35
475392042007.08.10 01:11buy0.10eurchfm1.63611.53611.63742007.08.10 12:281.63310.000.000.00-2.51
475279202007.08.10 00:00buy0.10eurchfm1.63611.53611.63742007.08.10 12:281.63310.000.000.00-2.51
476897232007.08.10 12:10buy0.10audusdm0.84170.74170.84322007.08.10 12:300.84320.000.000.001.50
476920372007.08.10 12:17buy0.10gbpjpym237.30227.30237.462007.08.10 12:32237.460.000.000.001.36
476920402007.08.10 12:17buy0.10gbpjpym237.30227.30237.462007.08.10 12:32237.460.000.000.001.36
476958902007.08.10 12:28buy0.10eurjpym160.84150.84160.972007.08.10 12:32160.970.000.000.001.10
476958872007.08.10 12:28buy0.10eurjpym160.84150.84160.972007.08.10 12:32160.970.000.000.001.10
476921872007.08.10 12:18buy0.10nzdjpym87.3377.3387.452007.08.10 12:3387.450.000.000.001.02
476657922007.08.10 11:00buy0.10chfjpym98.3988.3998.542007.08.10 12:3398.540.000.000.001.27
476750482007.08.10 11:33buy0.10gbpusdm2.01791.91792.01932007.08.10 12:332.01930.000.000.001.40
476961712007.08.10 12:28buy0.10eurusdm1.36661.26661.36792007.08.10 12:331.36790.000.000.001.30
476846402007.08.10 11:59buy0.50audcadm0.88800.78800.88922007.08.10 12:480.88920.000.000.005.70
476263972007.08.10 07:54buy0.10audcadm0.89270.79270.89392007.08.10 12:480.88920.000.000.00-3.32
476734962007.08.10 11:30buy0.10nzdusdm0.74200.64200.74322007.08.10 12:530.74320.000.000.001.20
477044302007.08.10 13:00buy0.10eurcadm1.44221.34221.44362007.08.10 13:151.44360.000.000.001.33
477044362007.08.10 13:00buy0.10eurcadm1.44221.34221.44362007.08.10 13:151.44360.000.000.001.33
476875802007.08.10 12:03buy0.10eurcadm1.44241.34241.44382007.08.10 13:151.44380.000.000.001.33
476875712007.08.10 12:03buy0.10eurcadm1.44241.34241.44382007.08.10 13:151.44380.000.000.001.33
477046952007.08.10 13:01buy0.10eurcadm1.44271.34271.44412007.08.10 13:151.44410.000.000.001.33
476921002007.08.10 12:18buy0.10eurchfm1.63301.53301.63432007.08.10 13:151.63430.000.000.001.09
476917172007.08.10 12:16buy0.10eurchfm1.63291.53291.63422007.08.10 13:151.63420.000.000.001.09
476921102007.08.10 12:18buy0.10nzdusdm0.74250.64250.74372007.08.10 13:150.74370.000.000.001.20
476759492007.08.10 11:34buy0.50audcadm0.88920.78920.89042007.08.10 13:210.89040.000.000.005.69
476931182007.08.10 12:19buy0.10nzdjpym87.4677.4687.582007.08.10 13:2187.580.000.000.001.02
475738102007.08.10 04:57buy0.10audcadm0.89370.79370.89492007.08.10 13:210.89030.000.000.00-3.22
476744002007.08.10 11:32buy2.50audcadm0.88960.78960.89082007.08.10 13:220.89080.000.000.0028.44
476969152007.08.10 12:30buy0.10audcadm0.88960.78960.89082007.08.10 13:220.89080.000.000.001.14
475735532007.08.10 04:56buy0.50audcadm0.89420.79420.89542007.08.10 13:220.89080.000.000.00-16.12
476959812007.08.10 12:28buy0.10audjpym99.2489.2499.392007.08.10 13:2299.390.000.000.001.27
476959832007.08.10 12:28buy0.10audjpym99.2489.2499.392007.08.10 13:2299.390.000.000.001.27
475068392007.08.09 19:57buy0.10audcadm0.89870.79870.89992007.08.10 13:220.89080.000.000.03-7.49
477033712007.08.10 12:48buy0.10audcadm0.89010.79010.89132007.08.10 13:230.89130.000.000.001.13
476951252007.08.10 12:25buy0.10eurchfm1.63351.53351.63482007.08.10 13:241.63480.000.000.001.09
476761842007.08.10 11:35buy0.10gbpusdm2.01881.91882.02022007.08.10 14:022.02020.000.000.001.40
477085312007.08.10 13:17buy0.10eurcadm1.44391.34391.44532007.08.10 14:021.44530.000.000.001.32
477085502007.08.10 13:17buy0.10eurcadm1.44391.34391.44532007.08.10 14:021.44530.000.000.001.32
476913492007.08.10 12:15buy0.10gbpchfm2.41222.31222.41372007.08.10 14:032.41370.000.000.001.25
477185642007.08.10 14:00buy0.10gbpjpym238.03228.03238.192007.08.10 14:14238.190.000.000.001.35
477184132007.08.10 14:00buy0.10audjpym99.4189.4199.562007.08.10 14:1599.560.000.000.001.27
476622642007.08.10 10:56buy0.10gbpchfm2.41362.31362.41512007.08.10 14:152.41510.000.000.001.25
477185482007.08.10 14:00buy0.10nzdjpym87.6677.6687.782007.08.10 14:1587.780.000.000.001.02
477184462007.08.10 14:00buy0.10gbpusdm2.02031.92032.02172007.08.10 14:152.02170.000.000.001.40
477185122007.08.10 14:00buy0.10eurchfm1.63481.53481.63612007.08.10 15:011.63610.000.000.001.09
477293502007.08.10 15:01buy0.10eurchfm1.63611.53611.63742007.08.10 15:031.63740.000.000.001.08
477186192007.08.10 14:00buy0.10nzdusdm0.74380.64380.74502007.08.10 15:050.74500.000.000.001.20
477254172007.08.10 14:26buy0.10gbpjpym238.13228.13238.292007.08.10 15:06238.290.000.000.001.36
477232492007.08.10 14:15buy0.10nzdjpym87.9177.9188.032007.08.10 15:0688.030.000.000.001.02
477312642007.08.10 15:08buy0.10gbpjpym238.13228.13238.292007.08.10 15:15238.290.000.000.001.36
477336332007.08.10 15:32buy0.10gbpjpym238.13228.13238.292007.08.10 15:57238.290.000.000.001.36
477230152007.08.10 14:15buy0.10audjpym99.6589.6599.802007.08.10 16:0799.800.000.000.001.28
477240502007.08.10 14:17buy0.10gbpusdm2.02161.92162.02302007.08.10 16:092.02300.000.000.001.40
475600092007.08.10 03:16sell0.10audnzdm1.13371.23371.13252007.08.10 16:131.13250.000.000.000.89
477310742007.08.10 15:07buy0.10nzdjpym88.0978.0988.212007.08.10 16:1488.210.000.000.001.01
477409422007.08.10 16:11buy0.10audjpym99.7789.7799.922007.08.10 16:1699.920.000.000.001.27
476134782007.08.10 07:07buy0.10audusdm0.84460.74460.84612007.08.10 16:170.84610.000.000.001.50
476134822007.08.10 07:07buy0.10audusdm0.84460.74460.84612007.08.10 16:170.84610.000.000.001.50
475695462007.08.10 04:31buy0.10audusdm0.84510.74510.84662007.08.10 16:190.84660.000.000.001.50
476418342007.08.10 09:15buy0.10audusdm0.84520.74520.84672007.08.10 16:190.84670.000.000.001.50
474845872007.08.09 16:37buy0.10eurusdm1.36901.26901.37032007.08.10 16:191.37030.000.00-0.061.30
476101252007.08.10 07:00sell0.10eurgbpm0.67750.77750.67622007.08.10 16:200.67620.000.000.002.63
477303182007.08.10 15:05buy0.10nzdusdm0.74560.64560.74682007.08.10 16:220.74680.000.000.001.20
477100022007.08.10 13:22buy0.10audcadm0.89150.79150.89272007.08.10 16:220.89270.000.000.001.13
477100582007.08.10 13:22buy0.10audcadm0.89160.79160.89282007.08.10 16:220.89280.000.000.001.14
477478382007.08.10 16:22buy0.10nzdusdm0.74730.64730.74852007.08.10 16:240.74850.000.000.001.20
477579012007.08.10 16:34sell0.10usdchfm1.20021.30021.19872007.08.10 17:091.19870.000.000.001.25
477757242007.08.10 19:00buy0.10audcadm0.88840.78840.88962007.08.10 19:200.88960.000.000.001.14
  0.00 0.00 -0.01 311.09
Closed P/L: 311.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
477485032007.08.10 16:22buy0.10audcadm0.89370.79370.8949 0.88950.000.000.03-3.99
477747262007.08.10 18:48buy0.50audcadm0.88920.78920.8904 0.88950.000.000.141.43
477770242007.08.10 19:20buy0.10audcadm0.89010.79010.8913 0.88950.000.000.03-0.57
477453542007.08.10 16:20buy0.10audusdm0.84720.74720.8487 0.84480.000.000.01-2.40
477281452007.08.10 14:50buy0.10eurcadm1.44391.34391.4453 1.44190.000.00-0.04-1.90
476365122007.08.10 09:00sell0.10eurgbpm0.67720.77720.6759 0.67720.000.000.050.00
477536822007.08.10 16:26buy0.10nzdusdm0.74800.64800.7492 0.74620.000.000.03-1.80
  0.00 0.00 0.25 -9.23
 Floating P/L: -8.98
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 311.08 Floating P/L: -8.98 Margin: 55.00
Balance: 6 311.08 Equity: 6 302.10 Free Margin: 6 247.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 605.98 Gross Loss: 294.90 Total Net Profit: 311.08
Profit Factor: 2.05 Expected Payoff: 1.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 54.24 (0.89%) Relative Drawdown: 0.89% (54.24)
 
Total Trades: 252 Short Positions (won %): 19 (78.95%) Long Positions (won %): 233 (79.40%)
Profit Trades (% of total): 200 (79.37%) Loss trades (% of total): 52 (20.63%)
Largest profit trade: 31.93 loss trade: -19.00
Average profit trade: 3.03 loss trade: -5.67
Maximum consecutive wins ($): 35 (45.05) consecutive losses ($): 4 (-54.24)
Maximal consecutive profit (count): 60.00 (2) consecutive loss (count): -54.24 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1