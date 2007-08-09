|Account: 1577725
|Name: daniele
|Currency: USD
|2007 August 10, 19:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47364044
|2007.08.09 10:03
|balance
|Deposit
|6 000.00
|47431672
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0225
|1.9225
|2.0239
|2007.08.09 13:23
|2.0239
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47428083
|2007.08.09 12:58
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:23
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47432635
|2007.08.09 13:01
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7542
|0.6542
|0.7554
|2007.08.09 13:24
|0.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47431485
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3667
|1.2667
|1.3680
|2007.08.09 13:25
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47431426
|2007.08.09 13:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3667
|1.2667
|1.3680
|2007.08.09 13:25
|1.3680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47445295
|2007.08.09 13:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:37
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47445298
|2007.08.09 13:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.09 13:37
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47419590
|2007.08.09 12:45
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7547
|0.6547
|0.7559
|2007.08.09 13:41
|0.7559
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47422230
|2007.08.09 12:49
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7549
|0.6549
|0.7561
|2007.08.09 13:43
|0.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47414550
|2007.08.09 12:42
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7550
|0.6550
|0.7562
|2007.08.09 13:43
|0.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47445144
|2007.08.09 13:29
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7553
|0.6553
|0.7565
|2007.08.09 13:44
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47445967
|2007.08.09 13:32
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7553
|0.6553
|0.7565
|2007.08.09 13:44
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47453932
|2007.08.09 14:04
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7553
|0.6553
|0.7565
|2007.08.09 14:15
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47453933
|2007.08.09 14:04
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7553
|0.6553
|0.7565
|2007.08.09 14:15
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47444067
|2007.08.09 13:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3684
|1.2684
|1.3697
|2007.08.09 14:18
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47444211
|2007.08.09 13:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3684
|1.2684
|1.3697
|2007.08.09 14:18
|1.3697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47453431
|2007.08.09 14:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3688
|1.2688
|1.3701
|2007.08.09 14:31
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47447299
|2007.08.09 13:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3688
|1.2688
|1.3701
|2007.08.09 14:31
|1.3701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47416852
|2007.08.09 12:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3691
|1.2691
|1.3704
|2007.08.09 14:31
|1.3704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47504892
|2007.08.09 19:30
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8981
|0.7981
|0.8993
|2007.08.09 19:57
|0.8993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|47501357
|2007.08.09 19:01
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8999
|0.7999
|0.9011
|2007.08.09 19:57
|0.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|47525173
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.10
|nzdjpym
|88.21
|78.21
|88.33
|2007.08.10 00:00
|88.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47524758
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.08
|151.08
|161.21
|2007.08.10 00:00
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47526047
|2007.08.09 23:48
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8481
|0.7481
|0.8496
|2007.08.10 00:00
|0.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47522371
|2007.08.09 23:41
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.66
|78.66
|88.78
|2007.08.10 00:00
|88.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|47526002
|2007.08.09 23:48
|buy
|0.10
|chfjpym
|98.41
|88.41
|98.56
|2007.08.10 00:02
|98.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47525105
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.11
|151.11
|161.24
|2007.08.10 00:02
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47525091
|2007.08.09 23:47
|buy
|0.10
|eurjpym
|161.11
|151.11
|161.24
|2007.08.10 00:02
|161.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47532809
|2007.08.10 00:27
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.94
|150.94
|161.07
|2007.08.10 00:33
|161.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47532727
|2007.08.10 00:26
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.04
|78.04
|88.16
|2007.08.10 00:38
|88.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47532493
|2007.08.10 00:21
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7474
|0.6474
|0.7486
|2007.08.10 01:02
|0.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47518849
|2007.08.09 23:12
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7520
|0.6520
|0.7532
|2007.08.10 01:02
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|47544316
|2007.08.10 01:40
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.80
|77.80
|87.92
|2007.08.10 01:51
|87.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47526808
|2007.08.09 23:51
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.31
|78.31
|88.43
|2007.08.10 01:52
|87.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|47547894
|2007.08.10 02:08
|buy
|2.50
|nzdusdm
|0.7437
|0.6437
|0.7449
|2007.08.10 02:17
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|47547899
|2007.08.10 02:09
|buy
|2.50
|nzdusdm
|0.7438
|0.6438
|0.7450
|2007.08.10 02:17
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|47523629
|2007.08.09 23:44
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7486
|0.6486
|0.7498
|2007.08.10 02:17
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|47523635
|2007.08.09 23:44
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7486
|0.6486
|0.7498
|2007.08.10 02:17
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|47505020
|2007.08.09 19:31
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7534
|0.6534
|0.7546
|2007.08.10 02:17
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.03
|-8.60
|47505031
|2007.08.09 19:31
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7535
|0.6535
|0.7547
|2007.08.10 02:17
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.03
|-8.70
|47543096
|2007.08.10 01:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0212
|1.9212
|2.0226
|2007.08.10 02:40
|2.0226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47545919
|2007.08.10 01:52
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.02
|78.02
|88.14
|2007.08.10 02:42
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47542756
|2007.08.10 01:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.02
|78.02
|88.14
|2007.08.10 02:42
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47548930
|2007.08.10 02:16
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.02
|78.02
|88.14
|2007.08.10 02:42
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47550017
|2007.08.10 02:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0219
|1.9219
|2.0233
|2007.08.10 02:43
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47547778
|2007.08.10 02:08
|sell
|0.50
|audnzdm
|1.1376
|1.2376
|1.1364
|2007.08.10 02:46
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|47528870
|2007.08.10 00:02
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1328
|1.2328
|1.1316
|2007.08.10 02:46
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|47551169
|2007.08.10 02:30
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.08
|78.08
|88.20
|2007.08.10 02:47
|88.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47537253
|2007.08.10 00:58
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6356
|1.5356
|1.6369
|2007.08.10 02:59
|1.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|47544366
|2007.08.10 01:40
|sell
|0.50
|audnzdm
|1.1361
|1.2361
|1.1349
|2007.08.10 03:15
|1.1349
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|47520786
|2007.08.09 23:30
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1311
|1.2311
|1.1299
|2007.08.10 03:15
|1.1350
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|47537494
|2007.08.10 01:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6357
|1.5357
|1.6370
|2007.08.10 03:30
|1.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47537654
|2007.08.10 01:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6357
|1.5357
|1.6370
|2007.08.10 03:30
|1.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47544382
|2007.08.10 01:40
|sell
|0.50
|audnzdm
|1.1358
|1.2358
|1.1346
|2007.08.10 03:30
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|47516655
|2007.08.09 22:30
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1311
|1.2311
|1.1299
|2007.08.10 03:30
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|47555011
|2007.08.10 02:46
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1356
|1.2356
|1.1344
|2007.08.10 04:32
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|47543344
|2007.08.10 01:34
|sell
|0.50
|audnzdm
|1.1351
|1.2351
|1.1339
|2007.08.10 04:43
|1.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|47509726
|2007.08.09 20:30
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1304
|1.2304
|1.1292
|2007.08.10 04:43
|1.1337
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.45
|47542774
|2007.08.10 01:30
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1340
|1.2340
|1.1328
|2007.08.10 04:57
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|47586066
|2007.08.10 05:45
|buy
|0.50
|audjpym
|99.11
|89.11
|99.26
|2007.08.10 06:20
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|47572273
|2007.08.10 04:47
|buy
|0.10
|audjpym
|99.61
|89.61
|99.76
|2007.08.10 06:20
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|47592008
|2007.08.10 06:06
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7408
|0.6408
|0.7420
|2007.08.10 06:20
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47592004
|2007.08.10 06:06
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7408
|0.6408
|0.7420
|2007.08.10 06:20
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47549026
|2007.08.10 02:17
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7454
|0.6454
|0.7466
|2007.08.10 06:20
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|47549028
|2007.08.10 02:17
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7454
|0.6454
|0.7466
|2007.08.10 06:20
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|47580421
|2007.08.10 05:34
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.45
|77.45
|87.57
|2007.08.10 06:23
|87.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47574733
|2007.08.10 05:00
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.91
|77.91
|88.03
|2007.08.10 06:23
|87.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|47590386
|2007.08.10 06:00
|buy
|0.10
|audjpym
|99.24
|89.24
|99.39
|2007.08.10 06:24
|99.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47595435
|2007.08.10 06:20
|buy
|0.10
|audjpym
|99.37
|89.37
|99.52
|2007.08.10 06:26
|99.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47579509
|2007.08.10 05:31
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.50
|77.50
|87.62
|2007.08.10 06:26
|87.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47569968
|2007.08.10 04:33
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.99
|77.99
|88.11
|2007.08.10 06:27
|87.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|47551224
|2007.08.10 02:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3664
|1.2664
|1.3677
|2007.08.10 06:30
|1.3677
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47533540
|2007.08.10 00:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3665
|1.2665
|1.3678
|2007.08.10 06:30
|1.3678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47579742
|2007.08.10 05:32
|buy
|2.50
|nzdusdm
|0.7418
|0.6418
|0.7430
|2007.08.10 06:44
|0.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|47542472
|2007.08.10 01:28
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7464
|0.6464
|0.7476
|2007.08.10 06:44
|0.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|47515427
|2007.08.09 22:00
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7510
|0.6510
|0.7522
|2007.08.10 06:45
|0.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|47599126
|2007.08.10 06:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0196
|1.9196
|2.0210
|2007.08.10 06:46
|2.0210
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47596663
|2007.08.10 06:23
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.61
|77.61
|87.73
|2007.08.10 06:46
|87.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47599200
|2007.08.10 06:30
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6223
|1.7223
|1.6209
|2007.08.10 06:48
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|47516975
|2007.08.09 22:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3673
|1.2673
|1.3686
|2007.08.10 06:58
|1.3686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47595705
|2007.08.10 06:20
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7427
|0.6427
|0.7439
|2007.08.10 07:02
|0.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47595707
|2007.08.10 06:20
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7427
|0.6427
|0.7439
|2007.08.10 07:02
|0.7439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47610170
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.29
|2007.08.10 07:05
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|47610093
|2007.08.10 07:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4120
|2.3120
|2.4135
|2007.08.10 07:05
|2.4135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47557480
|2007.08.10 03:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0216
|1.9216
|2.0230
|2007.08.10 07:06
|2.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47604097
|2007.08.10 06:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0217
|1.9217
|2.0231
|2007.08.10 07:06
|2.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47573852
|2007.08.10 04:57
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8426
|0.7426
|0.8441
|2007.08.10 07:07
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|47573834
|2007.08.10 04:57
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8427
|0.7427
|0.8442
|2007.08.10 07:07
|0.8442
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|47573837
|2007.08.10 04:57
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8427
|0.7427
|0.8442
|2007.08.10 07:07
|0.8442
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|47533319
|2007.08.10 00:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8476
|0.7476
|0.8491
|2007.08.10 07:07
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|47533354
|2007.08.10 00:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8477
|0.7477
|0.8492
|2007.08.10 07:07
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|47551180
|2007.08.10 02:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8477
|0.7477
|0.8492
|2007.08.10 07:07
|0.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|47579321
|2007.08.10 05:30
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.63
|77.63
|87.75
|2007.08.10 07:08
|87.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47579323
|2007.08.10 05:30
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.63
|77.63
|87.75
|2007.08.10 07:08
|87.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47558830
|2007.08.10 03:07
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.08
|78.08
|88.20
|2007.08.10 07:08
|87.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|47558829
|2007.08.10 03:07
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.08
|78.08
|88.20
|2007.08.10 07:08
|87.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|47611229
|2007.08.10 07:03
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6339
|1.5339
|1.6352
|2007.08.10 07:20
|1.6352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47612953
|2007.08.10 07:06
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4137
|2.3137
|2.4152
|2007.08.10 07:30
|2.4152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47619588
|2007.08.10 07:26
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8897
|0.7897
|0.8909
|2007.08.10 07:31
|0.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|47604231
|2007.08.10 06:46
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8944
|0.7944
|0.8956
|2007.08.10 07:31
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|47619303
|2007.08.10 07:26
|buy
|2.50
|audcadm
|0.8905
|0.7905
|0.8917
|2007.08.10 07:43
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|28.36
|47569426
|2007.08.10 04:30
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8951
|0.7951
|0.8963
|2007.08.10 07:43
|0.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.07
|47518127
|2007.08.09 23:00
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8997
|0.7997
|0.9009
|2007.08.10 07:43
|0.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|47596806
|2007.08.10 06:24
|buy
|0.10
|audjpym
|99.49
|89.49
|99.64
|2007.08.10 07:53
|99.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47619177
|2007.08.10 07:26
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8908
|0.7908
|0.8920
|2007.08.10 07:54
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|47570990
|2007.08.10 04:40
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8954
|0.7954
|0.8966
|2007.08.10 07:54
|0.8920
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|47576050
|2007.08.10 05:09
|buy
|0.50
|nzdjpym
|87.68
|77.68
|87.80
|2007.08.10 07:57
|87.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|47531148
|2007.08.10 00:13
|buy
|0.10
|nzdjpym
|88.14
|78.14
|88.26
|2007.08.10 07:57
|87.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|47522485
|2007.08.09 23:42
|buy
|0.02
|nzdjpym
|88.60
|78.60
|88.72
|2007.08.10 07:57
|87.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|47574495
|2007.08.10 05:00
|buy
|0.10
|audjpym
|99.57
|89.57
|99.72
|2007.08.10 08:58
|99.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47576027
|2007.08.10 05:09
|buy
|2.50
|nzdusdm
|0.7429
|0.6429
|0.7441
|2007.08.10 09:01
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|47532489
|2007.08.10 00:21
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7475
|0.6475
|0.7487
|2007.08.10 09:02
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|47518868
|2007.08.09 23:12
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7521
|0.6521
|0.7533
|2007.08.10 09:02
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|47597549
|2007.08.10 06:26
|buy
|0.10
|audjpym
|99.60
|89.60
|99.75
|2007.08.10 09:03
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47598130
|2007.08.10 06:27
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.76
|77.76
|87.88
|2007.08.10 09:03
|87.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|47519880
|2007.08.09 23:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0226
|1.9226
|2.0240
|2007.08.10 09:11
|2.0240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47491427
|2007.08.09 17:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3689
|1.2689
|1.3702
|2007.08.10 09:11
|1.3702
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.30
|47518422
|2007.08.09 23:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0227
|1.9227
|2.0241
|2007.08.10 09:11
|2.0241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47571960
|2007.08.10 04:45
|buy
|0.50
|audusdm
|0.8434
|0.7434
|0.8449
|2007.08.10 09:15
|0.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|47531616
|2007.08.10 00:17
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8484
|0.7484
|0.8499
|2007.08.10 09:15
|0.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|47615776
|2007.08.10 07:12
|buy
|0.10
|audjpym
|99.67
|89.67
|99.82
|2007.08.10 09:16
|99.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47614130
|2007.08.10 07:09
|buy
|0.02
|nzdjpym
|87.83
|77.83
|87.95
|2007.08.10 09:19
|87.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|47611181
|2007.08.10 07:03
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6214
|1.7214
|1.6200
|2007.08.10 09:21
|1.6200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|47575165
|2007.08.10 05:02
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7436
|0.6436
|0.7448
|2007.08.10 09:21
|0.7448
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47538351
|2007.08.10 01:05
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7482
|0.6482
|0.7494
|2007.08.10 09:21
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|47611155
|2007.08.10 07:02
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7439
|0.6439
|0.7451
|2007.08.10 09:21
|0.7451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47600261
|2007.08.10 06:32
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6209
|1.7209
|1.6195
|2007.08.10 09:27
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|47637987
|2007.08.10 09:02
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7443
|0.6443
|0.7455
|2007.08.10 09:31
|0.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47574646
|2007.08.10 05:00
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6202
|1.7202
|1.6188
|2007.08.10 09:48
|1.6188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|47605375
|2007.08.10 06:49
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6203
|1.7203
|1.6189
|2007.08.10 09:48
|1.6189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|47574447
|2007.08.10 05:00
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6202
|1.7202
|1.6188
|2007.08.10 09:48
|1.6188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|47651274
|2007.08.10 10:21
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4134
|2.3134
|2.4149
|2007.08.10 10:47
|2.4149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47673519
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.16
|227.16
|237.32
|2007.08.10 11:33
|237.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47673555
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0160
|1.9160
|2.0174
|2007.08.10 11:33
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47665757
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.72
|150.72
|160.85
|2007.08.10 11:34
|160.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47667525
|2007.08.10 11:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0170
|1.9170
|2.0184
|2007.08.10 11:35
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47666093
|2007.08.10 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.34
|227.34
|237.50
|2007.08.10 11:35
|237.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47674989
|2007.08.10 11:33
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.41
|227.41
|237.57
|2007.08.10 11:35
|237.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47684878
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4403
|1.3403
|1.4417
|2007.08.10 12:03
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47684838
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4403
|1.3403
|1.4417
|2007.08.10 12:03
|1.4417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47687616
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.16
|150.16
|160.29
|2007.08.10 12:07
|160.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47683177
|2007.08.10 11:58
|buy
|0.85
|gbpjpym
|236.74
|226.74
|236.90
|2007.08.10 12:10
|236.90
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|47676190
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.60
|227.60
|237.76
|2007.08.10 12:10
|236.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|47682748
|2007.08.10 11:58
|buy
|0.85
|gbpjpym
|236.76
|226.76
|236.92
|2007.08.10 12:10
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|47676494
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.70
|227.70
|237.86
|2007.08.10 12:10
|236.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|47683852
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.60
|eurjpym
|160.27
|150.27
|160.40
|2007.08.10 12:11
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|47684940
|2007.08.10 12:00
|buy
|2.50
|audjpym
|98.70
|88.70
|98.85
|2007.08.10 12:11
|98.85
|0.00
|0.00
|0.00
|31.93
|47687841
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.10
|audjpym
|98.74
|88.74
|98.89
|2007.08.10 12:11
|98.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47685484
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.29
|107.29
|117.44
|2007.08.10 12:11
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47675606
|2007.08.10 11:34
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.89
|150.89
|161.02
|2007.08.10 12:11
|160.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|47688839
|2007.08.10 12:07
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.30
|150.30
|160.43
|2007.08.10 12:11
|160.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47623767
|2007.08.10 07:44
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8924
|0.7924
|0.8936
|2007.08.10 12:11
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|47685142
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8876
|0.7876
|0.8888
|2007.08.10 12:11
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|47685103
|2007.08.10 12:00
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8876
|0.7876
|0.8888
|2007.08.10 12:11
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|47627380
|2007.08.10 08:00
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8922
|0.7922
|0.8934
|2007.08.10 12:11
|0.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|47687607
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.10
|nzdjpym
|86.91
|76.91
|87.03
|2007.08.10 12:11
|87.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47687986
|2007.08.10 12:04
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.32
|107.32
|117.47
|2007.08.10 12:11
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47662417
|2007.08.10 10:56
|buy
|0.50
|audjpym
|99.26
|89.26
|99.41
|2007.08.10 12:11
|98.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.62
|47647993
|2007.08.10 10:00
|buy
|0.10
|audjpym
|99.77
|89.77
|99.92
|2007.08.10 12:11
|98.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|47683722
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.50
|audjpym
|98.82
|88.82
|98.97
|2007.08.10 12:12
|98.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|47665514
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.10
|audjpym
|99.32
|89.32
|99.47
|2007.08.10 12:12
|98.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|47686033
|2007.08.10 12:01
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4099
|2.3099
|2.4114
|2007.08.10 12:15
|2.4114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47689150
|2007.08.10 12:08
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6311
|1.5311
|1.6324
|2007.08.10 12:16
|1.6324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47683883
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.40
|eurchfm
|1.6315
|1.5315
|1.6328
|2007.08.10 12:17
|1.6328
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|47689984
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.01
|227.01
|237.17
|2007.08.10 12:17
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47689971
|2007.08.10 12:10
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.01
|227.01
|237.17
|2007.08.10 12:17
|237.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47618057
|2007.08.10 07:20
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6356
|1.5356
|1.6369
|2007.08.10 12:17
|1.6328
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|47687294
|2007.08.10 12:02
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7408
|0.6408
|0.7420
|2007.08.10 12:18
|0.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47681188
|2007.08.10 11:54
|buy
|0.50
|nzdjpym
|87.12
|77.12
|87.24
|2007.08.10 12:18
|87.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|47665383
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.58
|77.58
|87.70
|2007.08.10 12:18
|87.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|47690247
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.49
|150.49
|160.62
|2007.08.10 12:19
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47690266
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.49
|150.49
|160.62
|2007.08.10 12:19
|160.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47680610
|2007.08.10 11:54
|buy
|2.50
|nzdjpym
|87.15
|77.15
|87.27
|2007.08.10 12:19
|87.27
|0.00
|0.00
|0.00
|25.51
|47660555
|2007.08.10 10:53
|buy
|0.50
|nzdjpym
|87.61
|77.61
|87.73
|2007.08.10 12:19
|87.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|47642465
|2007.08.10 09:19
|buy
|0.10
|nzdjpym
|88.06
|78.06
|88.18
|2007.08.10 12:19
|87.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.46
|47681553
|2007.08.10 11:55
|buy
|0.50
|nzdusdm
|0.7414
|0.6414
|0.7426
|2007.08.10 12:19
|0.7426
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|47690340
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.23
|77.23
|87.35
|2007.08.10 12:19
|87.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47644244
|2007.08.10 09:31
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7460
|0.6460
|0.7472
|2007.08.10 12:19
|0.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|47667641
|2007.08.10 11:06
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3660
|1.2660
|1.3673
|2007.08.10 12:23
|1.3673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47687215
|2007.08.10 12:02
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6318
|1.5318
|1.6331
|2007.08.10 12:25
|1.6331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47692586
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.66
|150.66
|160.79
|2007.08.10 12:27
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47692616
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.66
|150.66
|160.79
|2007.08.10 12:27
|160.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|47690556
|2007.08.10 12:12
|buy
|0.10
|audjpym
|99.00
|89.00
|99.15
|2007.08.10 12:28
|99.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47690295
|2007.08.10 12:11
|buy
|0.10
|audjpym
|99.02
|89.02
|99.17
|2007.08.10 12:28
|99.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47683031
|2007.08.10 11:58
|buy
|0.40
|eurchfm
|1.6321
|1.5321
|1.6334
|2007.08.10 12:28
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|47683029
|2007.08.10 11:58
|buy
|0.40
|eurchfm
|1.6321
|1.5321
|1.6334
|2007.08.10 12:28
|1.6334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|47539204
|2007.08.10 01:11
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6361
|1.5361
|1.6374
|2007.08.10 12:28
|1.6331
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|47527920
|2007.08.10 00:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6361
|1.5361
|1.6374
|2007.08.10 12:28
|1.6331
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|47689723
|2007.08.10 12:10
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8417
|0.7417
|0.8432
|2007.08.10 12:30
|0.8432
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47692037
|2007.08.10 12:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|227.30
|237.46
|2007.08.10 12:32
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47692040
|2007.08.10 12:17
|buy
|0.10
|gbpjpym
|237.30
|227.30
|237.46
|2007.08.10 12:32
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47695890
|2007.08.10 12:28
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.84
|150.84
|160.97
|2007.08.10 12:32
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47695887
|2007.08.10 12:28
|buy
|0.10
|eurjpym
|160.84
|150.84
|160.97
|2007.08.10 12:32
|160.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|47692187
|2007.08.10 12:18
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.33
|77.33
|87.45
|2007.08.10 12:33
|87.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47665792
|2007.08.10 11:00
|buy
|0.10
|chfjpym
|98.39
|88.39
|98.54
|2007.08.10 12:33
|98.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47675048
|2007.08.10 11:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0179
|1.9179
|2.0193
|2007.08.10 12:33
|2.0193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47696171
|2007.08.10 12:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3666
|1.2666
|1.3679
|2007.08.10 12:33
|1.3679
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|47684640
|2007.08.10 11:59
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8880
|0.7880
|0.8892
|2007.08.10 12:48
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|47626397
|2007.08.10 07:54
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8927
|0.7927
|0.8939
|2007.08.10 12:48
|0.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|47673496
|2007.08.10 11:30
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7420
|0.6420
|0.7432
|2007.08.10 12:53
|0.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47704430
|2007.08.10 13:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4422
|1.3422
|1.4436
|2007.08.10 13:15
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|47704436
|2007.08.10 13:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4422
|1.3422
|1.4436
|2007.08.10 13:15
|1.4436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|47687580
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4424
|1.3424
|1.4438
|2007.08.10 13:15
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|47687571
|2007.08.10 12:03
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4424
|1.3424
|1.4438
|2007.08.10 13:15
|1.4438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|47704695
|2007.08.10 13:01
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4427
|1.3427
|1.4441
|2007.08.10 13:15
|1.4441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|47692100
|2007.08.10 12:18
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6330
|1.5330
|1.6343
|2007.08.10 13:15
|1.6343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47691717
|2007.08.10 12:16
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6329
|1.5329
|1.6342
|2007.08.10 13:15
|1.6342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47692110
|2007.08.10 12:18
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7425
|0.6425
|0.7437
|2007.08.10 13:15
|0.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47675949
|2007.08.10 11:34
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8892
|0.7892
|0.8904
|2007.08.10 13:21
|0.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|47693118
|2007.08.10 12:19
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.46
|77.46
|87.58
|2007.08.10 13:21
|87.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47573810
|2007.08.10 04:57
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8937
|0.7937
|0.8949
|2007.08.10 13:21
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|47674400
|2007.08.10 11:32
|buy
|2.50
|audcadm
|0.8896
|0.7896
|0.8908
|2007.08.10 13:22
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|28.44
|47696915
|2007.08.10 12:30
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8896
|0.7896
|0.8908
|2007.08.10 13:22
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|47573553
|2007.08.10 04:56
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8942
|0.7942
|0.8954
|2007.08.10 13:22
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.12
|47695981
|2007.08.10 12:28
|buy
|0.10
|audjpym
|99.24
|89.24
|99.39
|2007.08.10 13:22
|99.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47695983
|2007.08.10 12:28
|buy
|0.10
|audjpym
|99.24
|89.24
|99.39
|2007.08.10 13:22
|99.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47506839
|2007.08.09 19:57
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8987
|0.7987
|0.8999
|2007.08.10 13:22
|0.8908
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.49
|47703371
|2007.08.10 12:48
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8901
|0.7901
|0.8913
|2007.08.10 13:23
|0.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|47695125
|2007.08.10 12:25
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6335
|1.5335
|1.6348
|2007.08.10 13:24
|1.6348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47676184
|2007.08.10 11:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0188
|1.9188
|2.0202
|2007.08.10 14:02
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47708531
|2007.08.10 13:17
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4453
|2007.08.10 14:02
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47708550
|2007.08.10 13:17
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4453
|2007.08.10 14:02
|1.4453
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|47691349
|2007.08.10 12:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4122
|2.3122
|2.4137
|2007.08.10 14:03
|2.4137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47718564
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.03
|228.03
|238.19
|2007.08.10 14:14
|238.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|47718413
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|audjpym
|99.41
|89.41
|99.56
|2007.08.10 14:15
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47662264
|2007.08.10 10:56
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4136
|2.3136
|2.4151
|2007.08.10 14:15
|2.4151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47718548
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.66
|77.66
|87.78
|2007.08.10 14:15
|87.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47718446
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0203
|1.9203
|2.0217
|2007.08.10 14:15
|2.0217
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47718512
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6348
|1.5348
|1.6361
|2007.08.10 15:01
|1.6361
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|47729350
|2007.08.10 15:01
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6361
|1.5361
|1.6374
|2007.08.10 15:03
|1.6374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|47718619
|2007.08.10 14:00
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7438
|0.6438
|0.7450
|2007.08.10 15:05
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47725417
|2007.08.10 14:26
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.29
|2007.08.10 15:06
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47723249
|2007.08.10 14:15
|buy
|0.10
|nzdjpym
|87.91
|77.91
|88.03
|2007.08.10 15:06
|88.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|47731264
|2007.08.10 15:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.29
|2007.08.10 15:15
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47733633
|2007.08.10 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpym
|238.13
|228.13
|238.29
|2007.08.10 15:57
|238.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47723015
|2007.08.10 14:15
|buy
|0.10
|audjpym
|99.65
|89.65
|99.80
|2007.08.10 16:07
|99.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|47724050
|2007.08.10 14:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|2.0216
|1.9216
|2.0230
|2007.08.10 16:09
|2.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|47560009
|2007.08.10 03:16
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1337
|1.2337
|1.1325
|2007.08.10 16:13
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|47731074
|2007.08.10 15:07
|buy
|0.10
|nzdjpym
|88.09
|78.09
|88.21
|2007.08.10 16:14
|88.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|47740942
|2007.08.10 16:11
|buy
|0.10
|audjpym
|99.77
|89.77
|99.92
|2007.08.10 16:16
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|47613478
|2007.08.10 07:07
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8446
|0.7446
|0.8461
|2007.08.10 16:17
|0.8461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47613482
|2007.08.10 07:07
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8446
|0.7446
|0.8461
|2007.08.10 16:17
|0.8461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47569546
|2007.08.10 04:31
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8451
|0.7451
|0.8466
|2007.08.10 16:19
|0.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47641834
|2007.08.10 09:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8452
|0.7452
|0.8467
|2007.08.10 16:19
|0.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|47484587
|2007.08.09 16:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3690
|1.2690
|1.3703
|2007.08.10 16:19
|1.3703
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.30
|47610125
|2007.08.10 07:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6775
|0.7775
|0.6762
|2007.08.10 16:20
|0.6762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|47730318
|2007.08.10 15:05
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7456
|0.6456
|0.7468
|2007.08.10 16:22
|0.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47710002
|2007.08.10 13:22
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8915
|0.7915
|0.8927
|2007.08.10 16:22
|0.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|47710058
|2007.08.10 13:22
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8916
|0.7916
|0.8928
|2007.08.10 16:22
|0.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|47747838
|2007.08.10 16:22
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7473
|0.6473
|0.7485
|2007.08.10 16:24
|0.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|47757901
|2007.08.10 16:34
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2002
|1.3002
|1.1987
|2007.08.10 17:09
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|47775724
|2007.08.10 19:00
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8884
|0.7884
|0.8896
|2007.08.10 19:20
|0.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|0.00
|0.00
|-0.01
|311.09
|Closed P/L:
|311.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47748503
|2007.08.10 16:22
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8937
|0.7937
|0.8949
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.99
|47774726
|2007.08.10 18:48
|buy
|0.50
|audcadm
|0.8892
|0.7892
|0.8904
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.14
|1.43
|47777024
|2007.08.10 19:20
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8901
|0.7901
|0.8913
|0.8895
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.57
|47745354
|2007.08.10 16:20
|buy
|0.10
|audusdm
|0.8472
|0.7472
|0.8487
|0.8448
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.40
|47728145
|2007.08.10 14:50
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4439
|1.3439
|1.4453
|1.4419
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.90
|47636512
|2007.08.10 09:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6772
|0.7772
|0.6759
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|47753682
|2007.08.10 16:26
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.7480
|0.6480
|0.7492
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.80
|0.00
|0.00
|0.25
|-9.23
|Floating P/L:
|-8.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|6 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|311.08
|Floating P/L:
|-8.98
|Margin:
|55.00
|Balance:
|6 311.08
|Equity:
|6 302.10
|Free Margin:
|6 247.10
|Details:
|Gross Profit:
|605.98
|Gross Loss:
|294.90
|Total Net Profit:
|311.08
|Profit Factor:
|2.05
|Expected Payoff:
|1.23
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|54.24 (0.89%)
|Relative Drawdown:
|0.89% (54.24)
|Total Trades:
|252
|Short Positions (won %):
|19 (78.95%)
|Long Positions (won %):
|233 (79.40%)
|Profit Trades (% of total):
|200 (79.37%)
|Loss trades (% of total):
|52 (20.63%)
|Largest
|profit trade:
|31.93
|loss trade:
|-19.00
|Average
|profit trade:
|3.03
|loss trade:
|-5.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|35 (45.05)
|consecutive losses ($):
|4 (-54.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|60.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-54.24 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1