|Account: 20452
|Name: HolliB
|Currency: USD
|2006 February 6, 18:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|461642
|2006.02.03 18:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2006
|1.2041
|1.1993
|2006.02.06 01:04
|1.2041
|0.00
|0.00
|5.50
|-350.00
|111
|Grid-EURUSD-111[sl]
|461643
|2006.02.03 18:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2012
|1.2047
|1.1999
|2006.02.06 01:25
|1.2047
|0.00
|0.00
|5.50
|-350.00
|111
|Grid-EURUSD-111[sl]
|461646
|2006.02.03 18:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7610
|1.7645
|1.7597
|2006.02.06 08:12
|1.7597
|0.00
|0.00
|-2.10
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|461872
|2006.02.03 20:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2018
|1.2053
|1.2005
|2006.02.06 08:43
|1.2005
|0.00
|0.00
|5.50
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|461982
|2006.02.03 20:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7616
|1.7651
|1.7603
|2006.02.06 06:34
|1.7603
|0.00
|0.00
|-2.10
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462118
|2006.02.03 22:59
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7604
|1.7639
|1.7591
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462119
|2006.02.03 22:59
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.7657
|1.7609
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462120
|2006.02.03 22:59
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7640
|1.7675
|1.7627
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462121
|2006.02.03 22:59
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7646
|1.7681
|1.7633
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462122
|2006.02.03 22:59
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7652
|1.7687
|1.7639
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462123
|2006.02.03 22:59
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7658
|1.7693
|1.7645
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462181
|2006.02.06 00:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7598
|1.7633
|1.7585
|2006.02.06 01:15
|1.7633
|cancelled
|111
|cancelled
|462184
|2006.02.06 01:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7634
|1.7669
|1.7621
|2006.02.06 03:39
|1.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462381
|2006.02.06 01:08
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2006
|1.2041
|1.1993
|2006.02.06 04:49
|1.2014
|cancelled
|111
|cancelled
|462392
|2006.02.06 03:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2024
|1.2059
|1.2011
|2006.02.06 08:19
|1.2011
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|462426
|2006.02.06 04:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2012
|1.2047
|1.1999
|2006.02.06 08:57
|1.1999
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|462468
|2006.02.06 02:17
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.2000
|1.2035
|1.1987
|2006.02.06 04:49
|1.2014
|cancelled
|111
|cancelled
|462502
|2006.02.06 03:44
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7592
|1.7627
|1.7579
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462503
|2006.02.06 03:44
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7598
|1.7633
|1.7585
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462504
|2006.02.06 04:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7604
|1.7639
|1.7591
|2006.02.06 08:12
|1.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462505
|2006.02.06 03:44
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7634
|1.7669
|1.7621
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462506
|2006.02.06 03:44
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7640
|1.7675
|1.7627
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462507
|2006.02.06 03:44
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7646
|1.7681
|1.7633
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462513
|2006.02.06 03:49
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7628
|1.7663
|1.7615
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462519
|2006.02.06 03:51
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1994
|1.2029
|1.1981
|2006.02.06 04:49
|1.2014
|cancelled
|111
|cancelled
|462521
|2006.02.06 03:54
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7586
|1.7621
|1.7573
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462522
|2006.02.06 03:54
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.7657
|1.7609
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462530
|2006.02.06 04:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7615
|1.7567
|2006.02.06 04:10
|1.7610
|cancelled
|111
|cancelled
|462534
|2006.02.06 04:12
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.2023
|1.1975
|2006.02.06 04:49
|1.2014
|cancelled
|111
|cancelled
|462535
|2006.02.06 04:12
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2030
|1.2065
|1.2017
|2006.02.06 04:49
|1.2014
|cancelled
|111
|cancelled
|462587
|2006.02.06 06:34
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7574
|1.7609
|1.7561
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462588
|2006.02.06 06:34
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7615
|1.7567
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462589
|2006.02.06 06:34
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7586
|1.7621
|1.7573
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462590
|2006.02.06 06:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7616
|1.7651
|1.7603
|2006.02.06 07:37
|1.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462591
|2006.02.06 06:34
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.7657
|1.7609
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462592
|2006.02.06 06:34
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7628
|1.7663
|1.7615
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462602
|2006.02.06 06:39
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7592
|1.7627
|1.7579
|2006.02.06 06:45
|1.7613
|cancelled
|111
|cancelled
|462706
|2006.02.06 07:42
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7574
|1.7609
|1.7561
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462707
|2006.02.06 07:42
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7615
|1.7567
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462708
|2006.02.06 08:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7586
|1.7621
|1.7573
|2006.02.06 08:32
|1.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462709
|2006.02.06 08:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7592
|1.7627
|1.7579
|2006.02.06 08:18
|1.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462710
|2006.02.06 07:42
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7616
|1.7651
|1.7603
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462711
|2006.02.06 07:42
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.7657
|1.7609
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462712
|2006.02.06 07:42
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7628
|1.7663
|1.7615
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462738
|2006.02.06 07:52
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7603
|1.7555
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462759
|2006.02.06 08:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7598
|1.7633
|1.7585
|2006.02.06 08:17
|1.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462760
|2006.02.06 08:04
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7634
|1.7669
|1.7621
|2006.02.06 08:14
|1.7589
|cancelled
|111
|cancelled
|462813
|2006.02.06 08:19
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7585
|1.7537
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462814
|2006.02.06 08:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7591
|1.7543
|2006.02.06 10:22
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462815
|2006.02.06 08:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7597
|1.7549
|2006.02.06 10:04
|1.7549
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462816
|2006.02.06 08:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7603
|1.7555
|2006.02.06 10:00
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|462817
|2006.02.06 08:19
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7592
|1.7627
|1.7579
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462818
|2006.02.06 08:19
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7598
|1.7633
|1.7585
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462819
|2006.02.06 08:19
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7604
|1.7639
|1.7591
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462826
|2006.02.06 12:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1982
|1.2017
|1.1969
|2006.02.06 14:26
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|462827
|2006.02.06 09:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.2023
|1.1975
|2006.02.06 12:36
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|462828
|2006.02.06 08:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1994
|1.2029
|1.1981
|2006.02.06 12:26
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|462829
|2006.02.06 08:20
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2024
|1.2059
|1.2011
|2006.02.06 09:32
|1.1994
|cancelled
|111
|cancelled
|462867
|2006.02.06 08:34
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462868
|2006.02.06 08:34
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7615
|1.7567
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462869
|2006.02.06 08:34
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7586
|1.7621
|1.7573
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462906
|2006.02.06 08:45
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462907
|2006.02.06 08:45
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462908
|2006.02.06 08:45
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7574
|1.7609
|1.7561
|2006.02.06 08:50
|1.7556
|cancelled
|111
|cancelled
|462909
|2006.02.06 08:46
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1976
|1.2011
|1.1963
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|462910
|2006.02.06 08:46
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2018
|1.2053
|1.2005
|2006.02.06 11:01
|1.1985
|cancelled
|111
|cancelled
|462951
|2006.02.06 08:56
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1970
|1.2005
|1.1957
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|462990
|2006.02.06 09:01
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2012
|1.2047
|1.1999
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|463102
|2006.02.06 09:32
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1964
|1.1999
|1.1951
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|463146
|2006.02.06 09:37
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2006
|1.2041
|1.1993
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|463347
|2006.02.06 10:03
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7561
|1.7513
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463348
|2006.02.06 10:03
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463349
|2006.02.06 10:03
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463350
|2006.02.06 10:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 12:25
|1.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|463351
|2006.02.06 10:03
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7603
|1.7555
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463352
|2006.02.06 10:03
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7574
|1.7609
|1.7561
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463353
|2006.02.06 10:03
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7580
|1.7615
|1.7567
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463355
|2006.02.06 10:03
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1958
|1.1993
|1.1945
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|463356
|2006.02.06 10:03
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2000
|1.2035
|1.1987
|2006.02.06 12:14
|1.1983
|cancelled
|111
|cancelled
|463402
|2006.02.06 10:08
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463403
|2006.02.06 10:08
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7597
|1.7549
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|463503
|2006.02.06 10:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7591
|1.7543
|2006.02.06 11:59
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|463688
|2006.02.06 11:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7585
|1.7537
|2006.02.06 12:25
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|463689
|2006.02.06 10:49
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7586
|1.7621
|1.7573
|2006.02.06 11:04
|1.7552
|cancelled
|111
|cancelled
|464078
|2006.02.06 12:01
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7549
|1.7501
|2006.02.06 12:06
|1.7558
|cancelled
|111
|cancelled
|464079
|2006.02.06 12:01
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 12:06
|1.7558
|cancelled
|111
|cancelled
|464080
|2006.02.06 12:01
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7561
|1.7513
|2006.02.06 12:06
|1.7558
|cancelled
|111
|cancelled
|464081
|2006.02.06 12:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7591
|1.7543
|2006.02.06 12:24
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|464082
|2006.02.06 12:01
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7597
|1.7549
|2006.02.06 12:06
|1.7558
|cancelled
|111
|cancelled
|464083
|2006.02.06 12:01
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7603
|1.7555
|2006.02.06 12:06
|1.7558
|cancelled
|111
|cancelled
|464281
|2006.02.06 12:27
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464282
|2006.02.06 12:27
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464283
|2006.02.06 12:27
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7543
|1.7495
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464284
|2006.02.06 12:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7549
|1.7501
|2006.02.06 16:03
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|464285
|2006.02.06 12:27
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464286
|2006.02.06 12:27
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464287
|2006.02.06 12:27
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7585
|1.7537
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464310
|2006.02.06 12:29
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1952
|1.1987
|1.1939
|2006.02.06 15:16
|1.1977
|cancelled
|111
|cancelled
|464311
|2006.02.06 12:29
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1958
|1.1993
|1.1945
|2006.02.06 15:16
|1.1977
|cancelled
|111
|cancelled
|464312
|2006.02.06 14:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1964
|1.1999
|1.1951
|2006.02.06 18:18
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|464313
|2006.02.06 12:29
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.1994
|1.2029
|1.1981
|2006.02.06 15:16
|1.1977
|cancelled
|111
|cancelled
|464314
|2006.02.06 12:29
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2000
|1.2035
|1.1987
|2006.02.06 15:16
|1.1977
|cancelled
|111
|cancelled
|464315
|2006.02.06 12:29
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.2006
|1.2041
|1.1993
|2006.02.06 14:21
|1.1976
|cancelled
|111
|cancelled
|464334
|2006.02.06 12:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 15:00
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|464335
|2006.02.06 12:32
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7591
|1.7543
|2006.02.06 13:28
|1.7530
|cancelled
|111
|cancelled
|464336
|2006.02.06 12:32
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7597
|1.7549
|2006.02.06 13:28
|1.7531
|cancelled
|111
|cancelled
|464383
|2006.02.06 13:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 14:26
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|464403
|2006.02.06 12:39
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1946
|1.1981
|1.1933
|2006.02.06 15:16
|1.1976
|cancelled
|111
|cancelled
|464404
|2006.02.06 13:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.2023
|1.1975
|2006.02.06 14:25
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|464461
|2006.02.06 12:47
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7490
|1.7525
|1.7477
|2006.02.06 13:28
|1.7531
|cancelled
|111
|cancelled
|464870
|2006.02.06 14:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1970
|1.2005
|1.1957
|2006.02.06 18:13
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|465083
|2006.02.06 14:28
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 14:40
|1.7534
|cancelled
|111
|cancelled
|465084
|2006.02.06 14:28
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 14:40
|1.7534
|cancelled
|111
|cancelled
|465085
|2006.02.06 14:28
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7543
|1.7495
|2006.02.06 14:40
|1.7534
|cancelled
|111
|cancelled
|465086
|2006.02.06 14:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 14:50
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|465087
|2006.02.06 14:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 14:50
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|465089
|2006.02.06 14:28
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 14:40
|1.7534
|cancelled
|111
|cancelled
|465090
|2006.02.06 14:28
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7550
|1.7585
|1.7537
|2006.02.06 14:40
|1.7534
|cancelled
|111
|cancelled
|465091
|2006.02.06 14:28
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.2023
|1.1975
|2006.02.06 15:16
|1.1976
|cancelled
|111
|cancelled
|465193
|2006.02.06 14:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7490
|1.7525
|1.7477
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465194
|2006.02.06 14:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465195
|2006.02.06 14:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465196
|2006.02.06 14:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7561
|1.7513
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465197
|2006.02.06 14:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465198
|2006.02.06 14:51
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465199
|2006.02.06 14:51
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465228
|2006.02.06 14:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7543
|1.7495
|2006.02.06 17:05
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|465282
|2006.02.06 15:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7478
|1.7513
|1.7465
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465283
|2006.02.06 15:00
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7484
|1.7519
|1.7471
|2006.02.06 15:11
|1.7523
|cancelled
|111
|cancelled
|465284
|2006.02.06 15:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 15:58
|1.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|465289
|2006.02.06 15:01
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1940
|1.1975
|1.1927
|2006.02.06 15:16
|1.1976
|cancelled
|111
|cancelled
|465290
|2006.02.06 15:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1982
|1.2017
|1.1969
|2006.02.06 16:03
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|111
|Grid-EURUSD-111[tp]
|465693
|2006.02.06 15:58
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7478
|1.7513
|1.7465
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465694
|2006.02.06 15:58
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7484
|1.7519
|1.7471
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465695
|2006.02.06 15:58
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7490
|1.7525
|1.7477
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465696
|2006.02.06 15:58
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465697
|2006.02.06 15:58
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7561
|1.7513
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465698
|2006.02.06 15:58
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7532
|1.7567
|1.7519
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465743
|2006.02.06 16:03
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7472
|1.7507
|1.7459
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465792
|2006.02.06 16:07
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.1994
|1.2029
|1.1981
|2006.02.06 18:01
|1.1968
|cancelled
|111
|cancelled
|465798
|2006.02.06 16:08
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465836
|2006.02.06 16:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 17:08
|1.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|465837
|2006.02.06 16:13
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7538
|1.7573
|1.7525
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465838
|2006.02.06 16:13
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7544
|1.7579
|1.7531
|2006.02.06 16:44
|1.7515
|cancelled
|111
|cancelled
|465878
|2006.02.06 16:18
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1946
|1.1981
|1.1933
|2006.02.06 18:17
|1.1950
|cancelled
|111
|cancelled
|465879
|2006.02.06 16:18
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.2023
|1.1975
|2006.02.06 18:17
|1.1950
|cancelled
|111
|cancelled
|465884
|2006.02.06 16:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7549
|1.7501
|2006.02.06 17:01
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466149
|2006.02.06 17:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7472
|1.7507
|1.7459
|2006.02.06 18:00
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466152
|2006.02.06 17:48
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7478
|1.7513
|1.7465
|2006.02.06 17:50
|1.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466154
|2006.02.06 17:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7484
|1.7519
|1.7471
|2006.02.06 17:49
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466155
|2006.02.06 17:04
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7514
|1.7549
|1.7501
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466156
|2006.02.06 17:04
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7520
|1.7555
|1.7507
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466157
|2006.02.06 17:04
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7526
|1.7561
|1.7513
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466198
|2006.02.06 17:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7466
|1.7501
|1.7453
|2006.02.06 18:13
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466199
|2006.02.06 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 17:26
|1.7489
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466201
|2006.02.06 17:09
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7543
|1.7495
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466286
|2006.02.06 17:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7490
|1.7525
|1.7477
|2006.02.06 17:49
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466399
|2006.02.06 17:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7460
|1.7495
|1.7447
|2006.02.06 18:13
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466400
|2006.02.06 17:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 17:42
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466401
|2006.02.06 17:35
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7502
|1.7537
|1.7489
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466503
|2006.02.06 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7454
|1.7489
|1.7441
|2006.02.06 18:17
|1.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111[tp]
|466504
|2006.02.06 17:45
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7531
|1.7483
|2006.02.06 18:01
|1.7454
|cancelled
|111
|cancelled
|466538
|2006.02.06 17:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7436
|1.7471
|1.7423
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466539
|2006.02.06 17:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7477
|1.7429
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466540
|2006.02.06 17:50
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7448
|1.7483
|1.7435
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466541
|2006.02.06 17:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7478
|1.7513
|1.7465
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466542
|2006.02.06 17:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7484
|1.7519
|1.7471
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466543
|2006.02.06 17:50
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7490
|1.7525
|1.7477
|2006.02.06 18:01
|1.7453
|cancelled
|111
|cancelled
|466586
|2006.02.06 17:56
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.1940
|1.1975
|1.1927
|2006.02.06 18:17
|1.1950
|cancelled
|111
|cancelled
|466587
|2006.02.06 17:56
|sell limit
|1.00
|eurusd
|1.1982
|1.2017
|1.1969
|2006.02.06 18:17
|1.1950
|cancelled
|111
|cancelled
|0.00
|0.00
|12.30
|3 603.00
|Closed P/L:
|3 615.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|465790
|2006.02.06 18:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1952
|1.1987
|1.1939
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|111
|Grid-EURUSD-111
|465791
|2006.02.06 18:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1958
|1.1993
|1.1945
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|111
|Grid-EURUSD-111
|466774
|2006.02.06 18:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7436
|1.7471
|1.7423
|1.7449
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|111
|Grid-GBPUSD-111
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|Floating P/L:
|-171.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|466771
|2006.02.06 18:16
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7418
|1.7453
|1.7405
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|466772
|2006.02.06 18:16
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|1.7459
|1.7411
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|466773
|2006.02.06 18:16
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.7430
|1.7465
|1.7417
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|466775
|2006.02.06 18:16
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7460
|1.7495
|1.7447
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|466776
|2006.02.06 18:16
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7466
|1.7501
|1.7453
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|466777
|2006.02.06 18:16
|sell limit
|1.00
|gbpusd
|1.7472
|1.7507
|1.7459
|1.7446
|Grid-GBPUSD-111
|111
|Grid-GBPUSD-111
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 615.30
|Floating P/L:
|-171.00
|Margin:
|902.88
|Balance:
|10 039.12
|Equity:
|9 868.12
|Free Margin:
|8 965.24
|Details:
|Gross Profit:
|4 304.30
|Gross Loss:
|689.00
|Total Net Profit:
|3 615.30
|Profit Factor:
|6.25
|Expected Payoff:
|80.34
|Absolute Drawdown:
|689.00
|Maximal Drawdown (%):
|689.00 (10.7%)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|45 (95.56%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (95.56%)
|Loss trades (% of total):
|2 (4.44%)
|Largest
|profit trade:
|135.50
|loss trade:
|-344.50
|Average
|profit trade:
|100.10
|loss trade:
|-344.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|43 (4 304.30)
|consecutive losses ($):
|2 (-689.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 304.30 (43)
|consecutive loss (count):
|-689.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|43
|consecutive losses:
|2