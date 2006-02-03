Gimex Group

Account: 20452 Name: HolliB Currency: USD 2006 February 6, 18:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4616422006.02.03 18:49sell1.00eurusd1.20061.20411.19932006.02.06 01:041.20410.000.005.50-350.00
 111Grid-EURUSD-111[sl]
4616432006.02.03 18:28sell1.00eurusd1.20121.20471.19992006.02.06 01:251.20470.000.005.50-350.00
 111Grid-EURUSD-111[sl]
4616462006.02.03 18:17sell1.00gbpusd1.76101.76451.75972006.02.06 08:121.75970.000.00-2.1091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4618722006.02.03 20:25sell1.00eurusd1.20181.20531.20052006.02.06 08:431.20050.000.005.50130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4619822006.02.03 20:38sell1.00gbpusd1.76161.76511.76032006.02.06 06:341.76030.000.00-2.1091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4621182006.02.03 22:59sell stop1.00gbpusd1.76041.76391.75912006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621192006.02.03 22:59sell stop1.00gbpusd1.76221.76571.76092006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621202006.02.03 22:59sell limit1.00gbpusd1.76401.76751.76272006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621212006.02.03 22:59sell limit1.00gbpusd1.76461.76811.76332006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621222006.02.03 22:59sell limit1.00gbpusd1.76521.76871.76392006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621232006.02.03 22:59sell limit1.00gbpusd1.76581.76931.76452006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621812006.02.06 00:00sell stop1.00gbpusd1.75981.76331.75852006.02.06 01:151.7633cancelled
 111cancelled
4621842006.02.06 01:14sell1.00gbpusd1.76341.76691.76212006.02.06 03:391.76210.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4623812006.02.06 01:08sell stop1.00eurusd1.20061.20411.19932006.02.06 04:491.2014cancelled
 111cancelled
4623922006.02.06 03:39sell1.00eurusd1.20241.20591.20112006.02.06 08:191.20110.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4624262006.02.06 04:48sell1.00eurusd1.20121.20471.19992006.02.06 08:571.19990.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4624682006.02.06 02:17sell stop1.00eurusd1.20001.20351.19872006.02.06 04:491.2014cancelled
 111cancelled
4625022006.02.06 03:44sell stop1.00gbpusd1.75921.76271.75792006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625032006.02.06 03:44sell stop1.00gbpusd1.75981.76331.75852006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625042006.02.06 04:07sell1.00gbpusd1.76041.76391.75912006.02.06 08:121.75910.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4625052006.02.06 03:44sell limit1.00gbpusd1.76341.76691.76212006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625062006.02.06 03:44sell limit1.00gbpusd1.76401.76751.76272006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625072006.02.06 03:44sell limit1.00gbpusd1.76461.76811.76332006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625132006.02.06 03:49sell limit1.00gbpusd1.76281.76631.76152006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625192006.02.06 03:51sell stop1.00eurusd1.19941.20291.19812006.02.06 04:491.2014cancelled
 111cancelled
4625212006.02.06 03:54sell stop1.00gbpusd1.75861.76211.75732006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625222006.02.06 03:54sell limit1.00gbpusd1.76221.76571.76092006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625302006.02.06 04:00sell stop1.00gbpusd1.75801.76151.75672006.02.06 04:101.7610cancelled
 111cancelled
4625342006.02.06 04:12sell stop1.00eurusd1.19881.20231.19752006.02.06 04:491.2014cancelled
 111cancelled
4625352006.02.06 04:12sell limit1.00eurusd1.20301.20651.20172006.02.06 04:491.2014cancelled
 111cancelled
4625872006.02.06 06:34sell stop1.00gbpusd1.75741.76091.75612006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4625882006.02.06 06:34sell stop1.00gbpusd1.75801.76151.75672006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4625892006.02.06 06:34sell stop1.00gbpusd1.75861.76211.75732006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4625902006.02.06 06:44sell1.00gbpusd1.76161.76511.76032006.02.06 07:371.76030.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4625912006.02.06 06:34sell limit1.00gbpusd1.76221.76571.76092006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4625922006.02.06 06:34sell limit1.00gbpusd1.76281.76631.76152006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4626022006.02.06 06:39sell stop1.00gbpusd1.75921.76271.75792006.02.06 06:451.7613cancelled
 111cancelled
4627062006.02.06 07:42sell stop1.00gbpusd1.75741.76091.75612006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627072006.02.06 07:42sell stop1.00gbpusd1.75801.76151.75672006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627082006.02.06 08:12sell1.00gbpusd1.75861.76211.75732006.02.06 08:321.75730.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4627092006.02.06 08:12sell1.00gbpusd1.75921.76271.75792006.02.06 08:181.75790.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4627102006.02.06 07:42sell limit1.00gbpusd1.76161.76511.76032006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627112006.02.06 07:42sell limit1.00gbpusd1.76221.76571.76092006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627122006.02.06 07:42sell limit1.00gbpusd1.76281.76631.76152006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627382006.02.06 07:52sell stop1.00gbpusd1.75681.76031.75552006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4627592006.02.06 08:11sell1.00gbpusd1.75981.76331.75852006.02.06 08:171.75850.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4627602006.02.06 08:04sell limit1.00gbpusd1.76341.76691.76212006.02.06 08:141.7589cancelled
 111cancelled
4628132006.02.06 08:19sell stop1.00gbpusd1.75501.75851.75372006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628142006.02.06 08:46sell1.00gbpusd1.75561.75911.75432006.02.06 10:221.75430.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4628152006.02.06 08:44sell1.00gbpusd1.75621.75971.75492006.02.06 10:041.75490.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4628162006.02.06 08:34sell1.00gbpusd1.75681.76031.75552006.02.06 10:001.75550.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4628172006.02.06 08:19sell limit1.00gbpusd1.75921.76271.75792006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628182006.02.06 08:19sell limit1.00gbpusd1.75981.76331.75852006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628192006.02.06 08:19sell limit1.00gbpusd1.76041.76391.75912006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628262006.02.06 12:13sell1.00eurusd1.19821.20171.19692006.02.06 14:261.19690.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4628272006.02.06 09:58sell1.00eurusd1.19881.20231.19752006.02.06 12:361.19750.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4628282006.02.06 08:58sell1.00eurusd1.19941.20291.19812006.02.06 12:261.19810.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4628292006.02.06 08:20sell limit1.00eurusd1.20241.20591.20112006.02.06 09:321.1994cancelled
 111cancelled
4628672006.02.06 08:34sell stop1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628682006.02.06 08:34sell limit1.00gbpusd1.75801.76151.75672006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4628692006.02.06 08:34sell limit1.00gbpusd1.75861.76211.75732006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4629062006.02.06 08:45sell stop1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4629072006.02.06 08:45sell stop1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4629082006.02.06 08:45sell limit1.00gbpusd1.75741.76091.75612006.02.06 08:501.7556cancelled
 111cancelled
4629092006.02.06 08:46sell stop1.00eurusd1.19761.20111.19632006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4629102006.02.06 08:46sell limit1.00eurusd1.20181.20531.20052006.02.06 11:011.1985cancelled
 111cancelled
4629512006.02.06 08:56sell stop1.00eurusd1.19701.20051.19572006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4629902006.02.06 09:01sell limit1.00eurusd1.20121.20471.19992006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4631022006.02.06 09:32sell stop1.00eurusd1.19641.19991.19512006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4631462006.02.06 09:37sell limit1.00eurusd1.20061.20411.19932006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4633472006.02.06 10:03sell stop1.00gbpusd1.75261.75611.75132006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633482006.02.06 10:03sell stop1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633492006.02.06 10:03sell stop1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633502006.02.06 10:05sell1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 12:251.75310.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4633512006.02.06 10:03sell limit1.00gbpusd1.75681.76031.75552006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633522006.02.06 10:03sell limit1.00gbpusd1.75741.76091.75612006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633532006.02.06 10:03sell limit1.00gbpusd1.75801.76151.75672006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4633552006.02.06 10:03sell stop1.00eurusd1.19581.19931.19452006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4633562006.02.06 10:03sell limit1.00eurusd1.20001.20351.19872006.02.06 12:141.1983cancelled
 111cancelled
4634022006.02.06 10:08sell stop1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4634032006.02.06 10:08sell limit1.00gbpusd1.75621.75971.75492006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4635032006.02.06 10:43sell1.00gbpusd1.75561.75911.75432006.02.06 11:591.75430.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4636882006.02.06 11:01sell1.00gbpusd1.75501.75851.75372006.02.06 12:251.75370.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4636892006.02.06 10:49sell limit1.00gbpusd1.75861.76211.75732006.02.06 11:041.7552cancelled
 111cancelled
4640782006.02.06 12:01sell stop1.00gbpusd1.75141.75491.75012006.02.06 12:061.7558cancelled
 111cancelled
4640792006.02.06 12:01sell stop1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 12:061.7558cancelled
 111cancelled
4640802006.02.06 12:01sell stop1.00gbpusd1.75261.75611.75132006.02.06 12:061.7558cancelled
 111cancelled
4640812006.02.06 12:05sell1.00gbpusd1.75561.75911.75432006.02.06 12:241.75430.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4640822006.02.06 12:01sell limit1.00gbpusd1.75621.75971.75492006.02.06 12:061.7558cancelled
 111cancelled
4640832006.02.06 12:01sell limit1.00gbpusd1.75681.76031.75552006.02.06 12:061.7558cancelled
 111cancelled
4642812006.02.06 12:27sell stop1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4642822006.02.06 12:27sell stop1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4642832006.02.06 12:27sell stop1.00gbpusd1.75081.75431.74952006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4642842006.02.06 12:45sell1.00gbpusd1.75141.75491.75012006.02.06 16:031.75010.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4642852006.02.06 12:27sell limit1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4642862006.02.06 12:27sell limit1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4642872006.02.06 12:27sell limit1.00gbpusd1.75501.75851.75372006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4643102006.02.06 12:29sell stop1.00eurusd1.19521.19871.19392006.02.06 15:161.1977cancelled
 111cancelled
4643112006.02.06 12:29sell stop1.00eurusd1.19581.19931.19452006.02.06 15:161.1977cancelled
 111cancelled
4643122006.02.06 14:26sell1.00eurusd1.19641.19991.19512006.02.06 18:181.19510.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4643132006.02.06 12:29sell limit1.00eurusd1.19941.20291.19812006.02.06 15:161.1977cancelled
 111cancelled
4643142006.02.06 12:29sell limit1.00eurusd1.20001.20351.19872006.02.06 15:161.1977cancelled
 111cancelled
4643152006.02.06 12:29sell limit1.00eurusd1.20061.20411.19932006.02.06 14:211.1976cancelled
 111cancelled
4643342006.02.06 12:42sell1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 15:001.75070.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4643352006.02.06 12:32sell limit1.00gbpusd1.75561.75911.75432006.02.06 13:281.7530cancelled
 111cancelled
4643362006.02.06 12:32sell limit1.00gbpusd1.75621.75971.75492006.02.06 13:281.7531cancelled
 111cancelled
4643832006.02.06 13:26sell1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 14:261.75190.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4644032006.02.06 12:39sell stop1.00eurusd1.19461.19811.19332006.02.06 15:161.1976cancelled
 111cancelled
4644042006.02.06 13:55sell1.00eurusd1.19881.20231.19752006.02.06 14:251.19750.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4644612006.02.06 12:47sell stop1.00gbpusd1.74901.75251.74772006.02.06 13:281.7531cancelled
 111cancelled
4648702006.02.06 14:25sell1.00eurusd1.19701.20051.19572006.02.06 18:131.19570.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4650832006.02.06 14:28sell stop1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 14:401.7534cancelled
 111cancelled
4650842006.02.06 14:28sell stop1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 14:401.7534cancelled
 111cancelled
4650852006.02.06 14:28sell stop1.00gbpusd1.75081.75431.74952006.02.06 14:401.7534cancelled
 111cancelled
4650862006.02.06 14:37sell1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 14:501.75190.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4650872006.02.06 14:39sell1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 14:501.75250.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4650892006.02.06 14:28sell limit1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 14:401.7534cancelled
 111cancelled
4650902006.02.06 14:28sell limit1.00gbpusd1.75501.75851.75372006.02.06 14:401.7534cancelled
 111cancelled
4650912006.02.06 14:28sell limit1.00eurusd1.19881.20231.19752006.02.06 15:161.1976cancelled
 111cancelled
4651932006.02.06 14:50sell stop1.00gbpusd1.74901.75251.74772006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651942006.02.06 14:50sell stop1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651952006.02.06 14:50sell stop1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651962006.02.06 14:50sell limit1.00gbpusd1.75261.75611.75132006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651972006.02.06 14:50sell limit1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651982006.02.06 14:51sell limit1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4651992006.02.06 14:51sell limit1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4652282006.02.06 14:58sell1.00gbpusd1.75081.75431.74952006.02.06 17:051.74950.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4652822006.02.06 15:00sell stop1.00gbpusd1.74781.75131.74652006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4652832006.02.06 15:00sell stop1.00gbpusd1.74841.75191.74712006.02.06 15:111.7523cancelled
 111cancelled
4652842006.02.06 15:10sell1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 15:581.75070.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4652892006.02.06 15:01sell stop1.00eurusd1.19401.19751.19272006.02.06 15:161.1976cancelled
 111cancelled
4652902006.02.06 15:12sell1.00eurusd1.19821.20171.19692006.02.06 16:031.19690.000.000.00130.00
 111Grid-EURUSD-111[tp]
4656932006.02.06 15:58sell stop1.00gbpusd1.74781.75131.74652006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4656942006.02.06 15:58sell stop1.00gbpusd1.74841.75191.74712006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4656952006.02.06 15:58sell stop1.00gbpusd1.74901.75251.74772006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4656962006.02.06 15:58sell limit1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4656972006.02.06 15:58sell limit1.00gbpusd1.75261.75611.75132006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4656982006.02.06 15:58sell limit1.00gbpusd1.75321.75671.75192006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4657432006.02.06 16:03sell stop1.00gbpusd1.74721.75071.74592006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4657922006.02.06 16:07sell limit1.00eurusd1.19941.20291.19812006.02.06 18:011.1968cancelled
 111cancelled
4657982006.02.06 16:08sell stop1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4658362006.02.06 16:18sell1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 17:081.74890.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4658372006.02.06 16:13sell limit1.00gbpusd1.75381.75731.75252006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4658382006.02.06 16:13sell limit1.00gbpusd1.75441.75791.75312006.02.06 16:441.7515cancelled
 111cancelled
4658782006.02.06 16:18sell stop1.00eurusd1.19461.19811.19332006.02.06 18:171.1950cancelled
 111cancelled
4658792006.02.06 16:18sell limit1.00eurusd1.19881.20231.19752006.02.06 18:171.1950cancelled
 111cancelled
4658842006.02.06 16:42sell1.00gbpusd1.75141.75491.75012006.02.06 17:011.75010.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4661492006.02.06 17:49sell1.00gbpusd1.74721.75071.74592006.02.06 18:001.74590.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4661522006.02.06 17:48sell1.00gbpusd1.74781.75131.74652006.02.06 17:501.74650.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4661542006.02.06 17:40sell1.00gbpusd1.74841.75191.74712006.02.06 17:491.74710.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4661552006.02.06 17:04sell limit1.00gbpusd1.75141.75491.75012006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4661562006.02.06 17:04sell limit1.00gbpusd1.75201.75551.75072006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4661572006.02.06 17:04sell limit1.00gbpusd1.75261.75611.75132006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4661982006.02.06 17:49sell1.00gbpusd1.74661.75011.74532006.02.06 18:131.74530.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4661992006.02.06 17:20sell1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 17:261.74890.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4662012006.02.06 17:09sell limit1.00gbpusd1.75081.75431.74952006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4662862006.02.06 17:26sell1.00gbpusd1.74901.75251.74772006.02.06 17:491.74770.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4663992006.02.06 17:59sell1.00gbpusd1.74601.74951.74472006.02.06 18:131.74470.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4664002006.02.06 17:37sell1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 17:421.74830.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4664012006.02.06 17:35sell limit1.00gbpusd1.75021.75371.74892006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4665032006.02.06 18:00sell1.00gbpusd1.74541.74891.74412006.02.06 18:171.74410.000.000.0091.00
 111Grid-GBPUSD-111[tp]
4665042006.02.06 17:45sell limit1.00gbpusd1.74961.75311.74832006.02.06 18:011.7454cancelled
 111cancelled
4665382006.02.06 17:50sell stop1.00gbpusd1.74361.74711.74232006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665392006.02.06 17:50sell stop1.00gbpusd1.74421.74771.74292006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665402006.02.06 17:50sell stop1.00gbpusd1.74481.74831.74352006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665412006.02.06 17:50sell limit1.00gbpusd1.74781.75131.74652006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665422006.02.06 17:50sell limit1.00gbpusd1.74841.75191.74712006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665432006.02.06 17:50sell limit1.00gbpusd1.74901.75251.74772006.02.06 18:011.7453cancelled
 111cancelled
4665862006.02.06 17:56sell stop1.00eurusd1.19401.19751.19272006.02.06 18:171.1950cancelled
 111cancelled
4665872006.02.06 17:56sell limit1.00eurusd1.19821.20171.19692006.02.06 18:171.1950cancelled
 111cancelled
  0.00 0.00 12.30 3 603.00
Closed P/L: 3 615.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4657902006.02.06 18:13sell1.00eurusd1.19521.19871.1939 1.19590.000.000.00-70.00
 111Grid-EURUSD-111
4657912006.02.06 18:13sell1.00eurusd1.19581.19931.1945 1.19590.000.000.00-10.00
 111Grid-EURUSD-111
4667742006.02.06 18:18sell1.00gbpusd1.74361.74711.7423 1.74490.000.000.00-91.00
 111Grid-GBPUSD-111
  0.00 0.00 0.00 -171.00
 Floating P/L: -171.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
4667712006.02.06 18:16sell stop1.00gbpusd1.74181.74531.7405 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
4667722006.02.06 18:16sell stop1.00gbpusd1.74241.74591.7411 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
4667732006.02.06 18:16sell stop1.00gbpusd1.74301.74651.7417 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
4667752006.02.06 18:16sell limit1.00gbpusd1.74601.74951.7447 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
4667762006.02.06 18:16sell limit1.00gbpusd1.74661.75011.7453 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
4667772006.02.06 18:16sell limit1.00gbpusd1.74721.75071.7459 1.7446Grid-GBPUSD-111
 111Grid-GBPUSD-111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 615.30 Floating P/L: -171.00 Margin: 902.88
Balance: 10 039.12 Equity: 9 868.12 Free Margin: 8 965.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 304.30 Gross Loss: 689.00 Total Net Profit: 3 615.30
Profit Factor: 6.25 Expected Payoff: 80.34  
Absolute Drawdown: 689.00 Maximal Drawdown (%): 689.00 (10.7%)  
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 45 (95.56%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 43 (95.56%) Loss trades (% of total): 2 (4.44%)
Largest profit trade: 135.50 loss trade: -344.50
Average profit trade: 100.10 loss trade: -344.50
Maximum consecutive wins ($): 43 (4 304.30) consecutive losses ($): 2 (-689.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 304.30 (43) consecutive loss (count): -689.00 (2)
Average consecutive wins: 43 consecutive losses: 2