Strategy Tester Report
GoldenCross

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.10.20 01:30 - 2006.01.12 22:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterssmallma=104; bigma=200; MinutesBetweenOrders=60; MAperiod=50; StopLoss=96; TakeProfit=118; TrailingStop=31; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="MA Cross"; Slippage=5; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.1;
Bars in test16476Ticks modelled196893Modelling quality40.13%
Initial deposit1000.00
Total net profit835.00Gross profit1227.00Gross loss-392.00
Profit factor3.13Expected payoff21.97
Absolute drawdown98.00Maximal drawdown (%)98.00 (9.8%)
Total trades38Short positions (won %)18 (88.89%)Long positions (won %)20 (90.00%)
Profit trades (% of total)34 (89.47%)Loss trades (% of total)4 (10.53%)
Largestprofit trade118.00loss trade-98.00
Averageprofit trade36.09loss trade-98.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (453.00)consecutive losses (loss in money)1 (-98.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)453.00 (13)consecutive loss (count of losses)-98.00 (1)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.20 09:57sell10.101.19721.20701.1854
22005.10.21 00:19s/l10.101.20701.20701.1854-98.00902.00
32005.10.21 12:40sell20.101.20171.21151.1899
42005.10.21 15:15modify20.101.20171.20151.1899
52005.10.21 15:20modify20.101.20171.20131.1899
62005.10.21 15:20modify20.101.20171.20091.1899
72005.10.21 15:20modify20.101.20171.20031.1899
82005.10.21 15:20modify20.101.20171.19971.1899
92005.10.21 15:29modify20.101.20171.19961.1899
102005.10.21 15:34modify20.101.20171.19951.1899
112005.10.21 15:34modify20.101.20171.19941.1899
122005.10.21 15:34modify20.101.20171.19931.1899
132005.10.21 15:49modify20.101.20171.19921.1899
142005.10.21 15:59modify20.101.20171.19911.1899
152005.10.21 15:59modify20.101.20171.19871.1899
162005.10.21 15:59modify20.101.20171.19861.1899
172005.10.21 16:14modify20.101.20171.19851.1899
182005.10.21 16:18modify20.101.20171.19841.1899
192005.10.21 16:24modify20.101.20171.19831.1899
202005.10.21 16:28modify20.101.20171.19801.1899
212005.10.21 16:28modify20.101.20171.19791.1899
222005.10.21 16:28modify20.101.20171.19771.1899
232005.10.21 16:29modify20.101.20171.19761.1899
242005.10.21 16:29modify20.101.20171.19751.1899
252005.10.21 17:32modify20.101.20171.19741.1899
262005.10.21 17:32modify20.101.20171.19731.1899
272005.10.21 17:44modify20.101.20171.19721.1899
282005.10.21 17:46modify20.101.20171.19711.1899
292005.10.21 17:46modify20.101.20171.19701.1899
302005.10.21 17:46modify20.101.20171.19691.1899
312005.10.21 17:48modify20.101.20171.19681.1899
322005.10.21 17:48modify20.101.20171.19671.1899
332005.10.21 17:50modify20.101.20171.19661.1899
342005.10.21 17:51modify20.101.20171.19641.1899
352005.10.21 17:51modify20.101.20171.19631.1899
362005.10.21 17:52modify20.101.20171.19621.1899
372005.10.21 17:54modify20.101.20171.19611.1899
382005.10.24 02:25modify20.101.20171.19601.1899
392005.10.24 02:25modify20.101.20171.19581.1899
402005.10.24 03:01modify20.101.20171.19571.1899
412005.10.24 03:03modify20.101.20171.19561.1899
422005.10.24 03:04modify20.101.20171.19551.1899
432005.10.24 03:09modify20.101.20171.19541.1899
442005.10.24 06:13s/l20.101.19541.19541.189963.00965.00
452005.10.24 12:15buy30.101.19461.18481.2064
462005.10.24 14:18modify30.101.19461.19471.2064
472005.10.24 14:18modify30.101.19461.19481.2064
482005.10.24 14:19modify30.101.19461.19491.2064
492005.10.24 14:20modify30.101.19461.19501.2064
502005.10.24 14:24modify30.101.19461.19511.2064
512005.10.24 14:24modify30.101.19461.19521.2064
522005.10.24 15:03modify30.101.19461.19531.2064
532005.10.24 15:03modify30.101.19461.19541.2064
542005.10.24 15:04modify30.101.19461.19551.2064
552005.10.24 15:42modify30.101.19461.19561.2064
562005.10.24 15:42modify30.101.19461.19571.2064
572005.10.24 15:46modify30.101.19461.19581.2064
582005.10.24 15:46modify30.101.19461.19591.2064
592005.10.24 15:46modify30.101.19461.19601.2064
602005.10.24 15:47modify30.101.19461.19611.2064
612005.10.24 15:48modify30.101.19461.19621.2064
622005.10.24 15:48modify30.101.19461.19631.2064
632005.10.24 15:51modify30.101.19461.19641.2064
642005.10.24 15:53modify30.101.19461.19651.2064
652005.10.24 15:57modify30.101.19461.19661.2064
662005.10.24 15:57modify30.101.19461.19671.2064
672005.10.24 15:59modify30.101.19461.19681.2064
682005.10.24 15:59modify30.101.19461.19691.2064
692005.10.24 16:01modify30.101.19461.19701.2064
702005.10.24 16:01modify30.101.19461.19711.2064
712005.10.24 16:01modify30.101.19461.19731.2064
722005.10.24 16:01modify30.101.19461.19741.2064
732005.10.24 16:01modify30.101.19461.19751.2064
742005.10.24 16:02modify30.101.19461.19771.2064
752005.10.24 16:02modify30.101.19461.19781.2064
762005.10.24 16:02modify30.101.19461.19801.2064
772005.10.24 16:02modify30.101.19461.19811.2064
782005.10.24 16:02modify30.101.19461.19821.2064
792005.10.24 16:03modify30.101.19461.19831.2064
802005.10.24 16:04modify30.101.19461.19851.2064
812005.10.24 16:04modify30.101.19461.19871.2064
822005.10.24 16:08modify30.101.19461.19881.2064
832005.10.24 16:08modify30.101.19461.19891.2064
842005.10.24 16:40s/l30.101.19891.19891.206443.001008.00
852005.10.25 03:45sell40.101.19701.20681.1852
862005.10.25 07:13modify40.101.19701.19701.1852
872005.10.25 07:14modify40.101.19701.19691.1852
882005.10.25 07:36s/l40.101.19691.19691.18521.001009.00
892005.10.25 10:00buy50.101.20361.19381.2154
902005.10.25 13:09modify50.101.20361.20361.2154
912005.10.25 13:09modify50.101.20361.20371.2154
922005.10.25 13:09modify50.101.20361.20381.2154
932005.10.25 13:48modify50.101.20361.20391.2154
942005.10.25 13:49modify50.101.20361.20401.2154
952005.10.25 14:02modify50.101.20361.20411.2154
962005.10.25 14:03modify50.101.20361.20421.2154
972005.10.25 14:03modify50.101.20361.20451.2154
982005.10.25 14:03modify50.101.20361.20481.2154
992005.10.25 14:03modify50.101.20361.20531.2154
1002005.10.25 14:03modify50.101.20361.20581.2154
1012005.10.25 14:03modify50.101.20361.20591.2154
1022005.10.25 14:03modify50.101.20361.20611.2154
1032005.10.25 14:03modify50.101.20361.20621.2154
1042005.10.25 14:04modify50.101.20361.20641.2154
1052005.10.25 14:08modify50.101.20361.20651.2154
1062005.10.25 14:14modify50.101.20361.20661.2154
1072005.10.25 14:14modify50.101.20361.20681.2154
1082005.10.25 14:27modify50.101.20361.20691.2154
1092005.10.25 14:27modify50.101.20361.20711.2154
1102005.10.25 14:28modify50.101.20361.20741.2154
1112005.10.25 14:28modify50.101.20361.20751.2154
1122005.10.25 14:28modify50.101.20361.20761.2154
1132005.10.25 14:29modify50.101.20361.20831.2154
1142005.10.25 18:19modify50.101.20361.20841.2154
1152005.10.25 18:19modify50.101.20361.20861.2154
1162005.10.26 06:10modify50.101.20361.20911.2154
1172005.10.26 06:11modify50.101.20361.20931.2154
1182005.10.26 06:14modify50.101.20361.20951.2154
1192005.10.26 06:15modify50.101.20361.20961.2154
1202005.10.26 06:15modify50.101.20361.21001.2154
1212005.10.26 06:15modify50.101.20361.21021.2154
1222005.10.26 06:19modify50.101.20361.21031.2154
1232005.10.26 06:19modify50.101.20361.21051.2154
1242005.10.26 06:42s/l50.101.21051.21051.215469.001078.00
1252005.10.26 07:01sell60.101.21081.22061.1990
1262005.10.26 07:26modify60.101.21081.21081.1990
1272005.10.26 07:26modify60.101.21081.21051.1990
1282005.10.26 07:44modify60.101.21081.21031.1990
1292005.10.26 07:49modify60.101.21081.21021.1990
1302005.10.26 07:49modify60.101.21081.20991.1990
1312005.10.26 07:49modify60.101.21081.20971.1990
1322005.10.26 07:50modify60.101.21081.20961.1990
1332005.10.26 07:53modify60.101.21081.20951.1990
1342005.10.26 07:54modify60.101.21081.20941.1990
1352005.10.26 12:12modify60.101.21081.20891.1990
1362005.10.26 12:15modify60.101.21081.20881.1990
1372005.10.26 12:17modify60.101.21081.20851.1990
1382005.10.26 12:20modify60.101.21081.20841.1990
1392005.10.26 12:22modify60.101.21081.20831.1990
1402005.10.26 12:24modify60.101.21081.20811.1990
1412005.10.26 13:36s/l60.101.20811.20811.199027.001105.00
1422005.10.27 03:41buy70.101.21071.20091.2225
1432005.10.27 08:05modify70.101.21071.21071.2225
1442005.10.27 08:05modify70.101.21071.21101.2225
1452005.10.27 08:05modify70.101.21071.21111.2225
1462005.10.27 08:29modify70.101.21071.21121.2225
1472005.10.27 08:34modify70.101.21071.21191.2225
1482005.10.27 09:10s/l70.101.21191.21191.222512.001117.00
1492005.10.28 05:35sell80.101.21331.22311.2015
1502005.10.28 12:53modify80.101.21331.21331.2015
1512005.10.28 12:53modify80.101.21331.21311.2015
1522005.10.28 12:54modify80.101.21331.21291.2015
1532005.10.28 12:54modify80.101.21331.21271.2015
1542005.10.28 14:00s/l80.101.21271.21271.20156.001123.00
1552005.10.28 15:20sell90.101.20861.21841.1968
1562005.10.28 17:23modify90.101.20861.20841.1968
1572005.10.28 17:24modify90.101.20861.20821.1968
1582005.10.28 17:24modify90.101.20861.20811.1968
1592005.10.30 23:11modify90.101.20861.20801.1968
1602005.10.31 00:20modify90.101.20861.20791.1968
1612005.10.31 00:20modify90.101.20861.20781.1968
1622005.10.31 00:20modify90.101.20861.20771.1968
1632005.10.31 00:20modify90.101.20861.20761.1968
1642005.10.31 00:24modify90.101.20861.20751.1968
1652005.10.31 08:22s/l90.101.20751.20751.196811.001134.00
1662005.11.01 10:16buy100.101.20161.19181.2134
1672005.11.02 15:26modify100.101.20161.20171.2134
1682005.11.02 15:27modify100.101.20161.20191.2134
1692005.11.02 15:27modify100.101.20161.20201.2134
1702005.11.02 15:31modify100.101.20161.20211.2134
1712005.11.02 15:31modify100.101.20161.20221.2134
1722005.11.02 15:32modify100.101.20161.20231.2134
1732005.11.02 15:32modify100.101.20161.20271.2134
1742005.11.02 15:32modify100.101.20161.20291.2134
1752005.11.02 15:32modify100.101.20161.20301.2134
1762005.11.02 15:34modify100.101.20161.20311.2134
1772005.11.02 15:46modify100.101.20161.20331.2134
1782005.11.02 15:46modify100.101.20161.20341.2134
1792005.11.02 15:49modify100.101.20161.20361.2134
1802005.11.02 15:49modify100.101.20161.20391.2134
1812005.11.02 16:04modify100.101.20161.20411.2134
1822005.11.02 17:18modify100.101.20161.20421.2134
1832005.11.02 17:30modify100.101.20161.20431.2134
1842005.11.02 17:30modify100.101.20161.20481.2134
1852005.11.02 17:31modify100.101.20161.20511.2134
1862005.11.02 17:31modify100.101.20161.20531.2134
1872005.11.03 07:43s/l100.101.20531.20531.213437.001171.00
1882005.11.04 15:41sell110.101.18431.19411.1725
1892005.11.04 15:59modify110.101.18431.18401.1725
1902005.11.04 15:59modify110.101.18431.18381.1725
1912005.11.04 15:59modify110.101.18431.18371.1725
1922005.11.04 16:15s/l110.101.18371.18371.17256.001177.00
1932005.11.07 13:24buy120.101.18231.17251.1941
1942005.11.08 01:16s/l120.101.17251.17251.1941-98.001079.00
1952005.11.08 16:15buy130.101.17651.16671.1883
1962005.11.10 13:32modify130.101.17651.17651.1883
1972005.11.10 13:33s/l130.101.17651.17651.18830.001079.00
1982005.11.10 16:35sell140.101.17341.18321.1616
1992005.11.10 19:55modify140.101.17341.17261.1616
2002005.11.10 19:59modify140.101.17341.17201.1616
2012005.11.10 19:59modify140.101.17341.17101.1616
2022005.11.10 23:55modify140.101.17341.17071.1616
2032005.11.10 23:55modify140.101.17341.17031.1616
2042005.11.11 06:59s/l140.101.17031.17031.161631.001110.00
2052005.11.11 11:00buy150.101.17031.16051.1821
2062005.11.14 00:29modify150.101.17031.17031.1821
2072005.11.14 00:29modify150.101.17031.17081.1821
2082005.11.14 00:29modify150.101.17031.17091.1821
2092005.11.14 00:29modify150.101.17031.17121.1821
2102005.11.14 03:59modify150.101.17031.17131.1821
2112005.11.14 04:01modify150.101.17031.17141.1821
2122005.11.14 04:01modify150.101.17031.17161.1821
2132005.11.14 04:01modify150.101.17031.17171.1821
2142005.11.14 04:04modify150.101.17031.17181.1821
2152005.11.14 04:05modify150.101.17031.17201.1821
2162005.11.14 04:05modify150.101.17031.17261.1821
2172005.11.14 04:05modify150.101.17031.17281.1821
2182005.11.14 04:05modify150.101.17031.17301.1821
2192005.11.14 04:05modify150.101.17031.17311.1821
2202005.11.14 04:07modify150.101.17031.17321.1821
2212005.11.14 04:07modify150.101.17031.17341.1821
2222005.11.14 04:07modify150.101.17031.17351.1821
2232005.11.14 04:09modify150.101.17031.17361.1821
2242005.11.14 04:09modify150.101.17031.17371.1821
2252005.11.14 04:09modify150.101.17031.17381.1821
2262005.11.14 04:09modify150.101.17031.17391.1821
2272005.11.14 04:54modify150.101.17031.17411.1821
2282005.11.14 04:54modify150.101.17031.17421.1821
2292005.11.14 08:04s/l150.101.17421.17421.182139.001149.00
2302005.11.14 15:11sell160.101.17021.18001.1584
2312005.11.14 16:44modify160.101.17021.17001.1584
2322005.11.14 16:44modify160.101.17021.16991.1584
2332005.11.14 16:48modify160.101.17021.16981.1584
2342005.11.14 16:49modify160.101.17021.16971.1584
2352005.11.14 16:49modify160.101.17021.16961.1584
2362005.11.14 16:49modify160.101.17021.16951.1584
2372005.11.14 16:49modify160.101.17021.16931.1584
2382005.11.14 18:14s/l160.101.16931.16931.15849.001158.00
2392005.11.15 06:02buy170.101.16911.15931.1809
2402005.11.15 20:24modify170.101.16911.16921.1809
2412005.11.15 20:47modify170.101.16911.16941.1809
2422005.11.15 20:48modify170.101.16911.16951.1809
2432005.11.15 20:59modify170.101.16911.16961.1809
2442005.11.15 23:30modify170.101.16911.16981.1809
2452005.11.15 23:34modify170.101.16911.17031.1809
2462005.11.15 23:44modify170.101.16911.17051.1809
2472005.11.16 10:24s/l170.101.17051.17051.180914.001172.00
2482005.11.16 11:02sell180.101.16791.17771.1561
2492005.11.17 08:08modify180.101.16791.16781.1561
2502005.11.17 08:09modify180.101.16791.16761.1561
2512005.11.17 08:30s/l180.101.16761.16761.15613.001175.00
2522005.11.17 12:00buy190.101.16871.15891.1805
2532005.11.17 15:04modify190.101.16871.16881.1805
2542005.11.17 15:14modify190.101.16871.16901.1805
2552005.11.17 15:48modify190.101.16871.16911.1805
2562005.11.17 15:48modify190.101.16871.16941.1805
2572005.11.17 15:53modify190.101.16871.16951.1805
2582005.11.17 15:53modify190.101.16871.16971.1805
2592005.11.17 16:03modify190.101.16871.16991.1805
2602005.11.17 16:04modify190.101.16871.17001.1805
2612005.11.17 18:11modify190.101.16871.17011.1805
2622005.11.17 18:15modify190.101.16871.17061.1805
2632005.11.17 18:15modify190.101.16871.17071.1805
2642005.11.17 18:15modify190.101.16871.17111.1805
2652005.11.17 18:15modify190.101.16871.17161.1805
2662005.11.17 18:16modify190.101.16871.17181.1805
2672005.11.17 18:17modify190.101.16871.17191.1805
2682005.11.17 18:25modify190.101.16871.17201.1805
2692005.11.17 18:26modify190.101.16871.17211.1805
2702005.11.17 18:29modify190.101.16871.17231.1805
2712005.11.17 18:34modify190.101.16871.17241.1805
2722005.11.17 18:35modify190.101.16871.17251.1805
2732005.11.17 18:39modify190.101.16871.17261.1805
2742005.11.17 18:39modify190.101.16871.17281.1805
2752005.11.17 18:44modify190.101.16871.17301.1805
2762005.11.17 18:44modify190.101.16871.17311.1805
2772005.11.18 03:30s/l190.101.17311.17311.180544.001219.00
2782005.11.18 07:25sell200.101.17161.18141.1598
2792005.11.18 08:39modify200.101.17161.17161.1598
2802005.11.18 08:39modify200.101.17161.17121.1598
2812005.11.18 08:39modify200.101.17161.17101.1598
2822005.11.18 08:44modify200.101.17161.17091.1598
2832005.11.18 08:44modify200.101.17161.17081.1598
2842005.11.18 08:44modify200.101.17161.17061.1598
2852005.11.18 08:44modify200.101.17161.17051.1598
2862005.11.18 09:23modify200.101.17161.17031.1598
2872005.11.18 09:23modify200.101.17161.17021.1598
2882005.11.18 09:24modify200.101.17161.17001.1598
2892005.11.18 09:24modify200.101.17161.16991.1598
2902005.11.18 09:28modify200.101.17161.16981.1598
2912005.11.18 09:28modify200.101.17161.16961.1598
2922005.11.18 12:30s/l200.101.16961.16961.159820.001239.00
2932005.11.18 18:45buy210.101.17631.16651.1881
2942005.11.21 08:20modify210.101.17631.17641.1881
2952005.11.21 08:20modify210.101.17631.17681.1881
2962005.11.21 08:21modify210.101.17631.17771.1881
2972005.11.21 08:23modify210.101.17631.17841.1881
2982005.11.21 08:26modify210.101.17631.17861.1881
2992005.11.21 08:28modify210.101.17631.17881.1881
3002005.11.21 08:29modify210.101.17631.17891.1881
3012005.11.21 09:08modify210.101.17631.17931.1881
3022005.11.21 09:09modify210.101.17631.17961.1881
3032005.11.21 09:13modify210.101.17631.17971.1881
3042005.11.21 09:14modify210.101.17631.17981.1881
3052005.11.21 09:23modify210.101.17631.17991.1881
3062005.11.21 09:24modify210.101.17631.18001.1881
3072005.11.21 13:56modify210.101.17631.18051.1881
3082005.11.21 14:24modify210.101.17631.18061.1881
3092005.11.21 15:06s/l210.101.18061.18061.188143.001282.00
3102005.11.22 08:36buy220.101.17321.16341.1850
3112005.11.22 19:02modify220.101.17321.17361.1850
3122005.11.22 19:05modify220.101.17321.17381.1850
3132005.11.22 19:07modify220.101.17321.17391.1850
3142005.11.22 19:07modify220.101.17321.17411.1850
3152005.11.22 19:07modify220.101.17321.17431.1850
3162005.11.22 19:07modify220.101.17321.17501.1850
3172005.11.22 19:12modify220.101.17321.17521.1850
3182005.11.22 19:12modify220.101.17321.17541.1850
3192005.11.22 19:12modify220.101.17321.17601.1850
3202005.11.22 19:12modify220.101.17321.17671.1850
3212005.11.22 19:14modify220.101.17321.17681.1850
3222005.11.22 19:14modify220.101.17321.17731.1850
3232005.11.22 19:21modify220.101.17321.17761.1850
3242005.11.22 19:22modify220.101.17321.17781.1850
3252005.11.22 19:24modify220.101.17321.17791.1850
3262005.11.22 19:24modify220.101.17321.17811.1850
3272005.11.22 19:24modify220.101.17321.17821.1850
3282005.11.22 19:24modify220.101.17321.17831.1850
3292005.11.22 19:24modify220.101.17321.17851.1850
3302005.11.22 19:24modify220.101.17321.17881.1850
3312005.11.22 19:44modify220.101.17321.17891.1850
3322005.11.22 19:48modify220.101.17321.17901.1850
3332005.11.22 19:48modify220.101.17321.17921.1850
3342005.11.22 19:48modify220.101.17321.17931.1850
3352005.11.23 00:34s/l220.101.17931.17931.185061.001343.00
3362005.11.23 13:47sell230.101.17991.18971.1681
3372005.11.25 02:00modify230.101.17991.17981.1681
3382005.11.25 02:06modify230.101.17991.17961.1681
3392005.11.25 02:06modify230.101.17991.17941.1681
3402005.11.25 02:06modify230.101.17991.17921.1681
3412005.11.25 02:07modify230.101.17991.17911.1681
3422005.11.25 07:34modify230.101.17991.17901.1681
3432005.11.25 07:35modify230.101.17991.17891.1681
3442005.11.25 07:37modify230.101.17991.17871.1681
3452005.11.25 07:37modify230.101.17991.17861.1681
3462005.11.25 07:39modify230.101.17991.17851.1681
3472005.11.25 07:49modify230.101.17991.17831.1681
3482005.11.25 07:49modify230.101.17991.17811.1681
3492005.11.25 09:16modify230.101.17991.17801.1681
3502005.11.25 09:17modify230.101.17991.17791.1681
3512005.11.25 09:42modify230.101.17991.17771.1681
3522005.11.25 09:42modify230.101.17991.17761.1681
3532005.11.25 09:42modify230.101.17991.17741.1681
3542005.11.25 09:43modify230.101.17991.17731.1681
3552005.11.25 09:44modify230.101.17991.17711.1681
3562005.11.25 13:23s/l230.101.17711.17711.168128.001371.00
3572005.11.28 14:00buy240.101.17171.16191.1835
3582005.11.28 15:07modify240.101.17171.17171.1835
3592005.11.28 15:07modify240.101.17171.17181.1835
3602005.11.28 15:07modify240.101.17171.17191.1835
3612005.11.28 15:08modify240.101.17171.17201.1835
3622005.11.28 15:09modify240.101.17171.17211.1835
3632005.11.28 15:24modify240.101.17171.17231.1835
3642005.11.28 15:24modify240.101.17171.17271.1835
3652005.11.28 15:25modify240.101.17171.17311.1835
3662005.11.28 15:25modify240.101.17171.17321.1835
3672005.11.28 15:27modify240.101.17171.17331.1835
3682005.11.28 15:27modify240.101.17171.17341.1835
3692005.11.28 15:29modify240.101.17171.17351.1835
3702005.11.28 15:29modify240.101.17171.17371.1835
3712005.11.28 15:34modify240.101.17171.17381.1835
3722005.11.28 15:34modify240.101.17171.17401.1835
3732005.11.28 15:44modify240.101.17171.17431.1835
3742005.11.28 15:48modify240.101.17171.17441.1835
3752005.11.28 15:48modify240.101.17171.17471.1835
3762005.11.28 15:49modify240.101.17171.17531.1835
3772005.11.28 15:49modify240.101.17171.17601.1835
3782005.11.28 15:54modify240.101.17171.17621.1835
3792005.11.28 15:54modify240.101.17171.17631.1835
3802005.11.28 16:04modify240.101.17171.17641.1835
3812005.11.28 16:14modify240.101.17171.17651.1835
3822005.11.28 16:19modify240.101.17171.17661.1835
3832005.11.28 16:23modify240.101.17171.17671.1835
3842005.11.28 16:23modify240.101.17171.17681.1835
3852005.11.28 16:24modify240.101.17171.17701.1835
3862005.11.28 16:24modify240.101.17171.17721.1835
3872005.11.28 16:38modify240.101.17171.17731.1835
3882005.11.28 16:40modify240.101.17171.17741.1835
3892005.11.28 16:42modify240.101.17171.17751.1835
3902005.11.28 16:42modify240.101.17171.17761.1835
3912005.11.28 16:43modify240.101.17171.17771.1835
3922005.11.28 16:43modify240.101.17171.17791.1835
3932005.11.28 18:00modify240.101.17171.17811.1835
3942005.11.28 18:01modify240.101.17171.17821.1835
3952005.11.28 18:02modify240.101.17171.17831.1835
3962005.11.28 18:02modify240.101.17171.17841.1835
3972005.11.28 18:08modify240.101.17171.17851.1835
3982005.11.28 18:10modify240.101.17171.17861.1835
3992005.11.28 18:11modify240.101.17171.17871.1835
4002005.11.28 18:11modify240.101.17171.17881.1835
4012005.11.28 18:11modify240.101.17171.17891.1835
4022005.11.28 18:11modify240.101.17171.17911.1835
4032005.11.28 18:11modify240.101.17171.17921.1835
4042005.11.28 18:11modify240.101.17171.17941.1835
4052005.11.28 18:12modify240.101.17171.17951.1835
4062005.11.28 18:13modify240.101.17171.17961.1835
4072005.11.28 18:14modify240.101.17171.17971.1835
4082005.11.28 18:16modify240.101.17171.17981.1835
4092005.11.28 18:16t/p240.101.18351.17981.1835118.001489.00
4102005.11.29 07:50sell250.101.18301.19281.1712
4112005.11.29 13:00modify250.101.18301.18281.1712
4122005.11.29 13:01modify250.101.18301.18261.1712
4132005.11.29 13:14modify250.101.18301.18251.1712
4142005.11.29 13:15modify250.101.18301.18241.1712
4152005.11.29 13:15modify250.101.18301.18231.1712
4162005.11.29 13:15modify250.101.18301.18221.1712
4172005.11.29 13:19modify250.101.18301.18201.1712
4182005.11.29 13:19modify250.101.18301.18181.1712
4192005.11.29 13:20modify250.101.18301.18171.1712
4202005.11.29 13:23modify250.101.18301.18161.1712
4212005.11.29 13:24modify250.101.18301.18151.1712
4222005.11.29 13:24modify250.101.18301.18141.1712
4232005.11.29 13:30modify250.101.18301.18131.1712
4242005.11.29 13:30modify250.101.18301.18121.1712
4252005.11.29 13:30modify250.101.18301.18111.1712
4262005.11.29 13:34modify250.101.18301.18101.1712
4272005.11.29 13:34modify250.101.18301.18091.1712
4282005.11.29 13:34modify250.101.18301.18081.1712
4292005.11.29 13:34modify250.101.18301.18071.1712
4302005.11.29 13:34modify250.101.18301.18061.1712
4312005.11.29 13:39modify250.101.18301.18041.1712
4322005.11.29 13:39modify250.101.18301.18031.1712
4332005.11.29 13:39modify250.101.18301.18021.1712
4342005.11.29 13:39modify250.101.18301.18011.1712
4352005.11.29 13:49modify250.101.18301.18001.1712
4362005.11.29 13:49modify250.101.18301.17981.1712
4372005.11.29 13:49modify250.101.18301.17961.1712
4382005.11.29 13:49modify250.101.18301.17951.1712
4392005.11.29 13:49modify250.101.18301.17931.1712
4402005.11.29 13:49modify250.101.18301.17911.1712
4412005.11.29 13:49modify250.101.18301.17891.1712
4422005.11.29 13:49modify250.101.18301.17871.1712
4432005.11.29 14:26s/l250.101.17871.17871.171243.001532.00
4442005.11.30 07:50buy260.101.17871.16891.1905
4452005.12.02 13:31s/l260.101.16891.16891.1905-98.001434.00
4462005.12.05 01:52buy270.101.17071.16091.1825
4472005.12.05 11:34modify270.101.17071.17081.1825
4482005.12.05 11:49modify270.101.17071.17131.1825
4492005.12.05 11:49modify270.101.17071.17141.1825
4502005.12.05 12:04modify270.101.17071.17161.1825
4512005.12.05 12:04modify270.101.17071.17181.1825
4522005.12.05 12:52modify270.101.17071.17211.1825
4532005.12.05 12:52modify270.101.17071.17281.1825
4542005.12.05 12:52modify270.101.17071.17301.1825
4552005.12.05 12:53modify270.101.17071.17341.1825
4562005.12.05 12:53modify270.101.17071.17351.1825
4572005.12.05 12:56modify270.101.17071.17361.1825
4582005.12.05 12:57modify270.101.17071.17381.1825
4592005.12.05 12:58modify270.101.17071.17391.1825
4602005.12.05 13:02modify270.101.17071.17411.1825
4612005.12.05 13:02modify270.101.17071.17441.1825
4622005.12.05 13:02modify270.101.17071.17451.1825
4632005.12.05 13:02modify270.101.17071.17461.1825
4642005.12.05 13:03modify270.101.17071.17481.1825
4652005.12.05 13:04modify270.101.17071.17531.1825
4662005.12.05 14:15s/l270.101.17531.17531.182546.001480.00
4672005.12.06 07:05sell280.101.17831.18811.1665
4682005.12.07 07:28modify280.101.17831.17791.1665
4692005.12.07 07:28modify280.101.17831.17771.1665
4702005.12.07 07:28modify280.101.17831.17751.1665
4712005.12.07 07:29modify280.101.17831.17741.1665
4722005.12.07 07:34modify280.101.17831.17721.1665
4732005.12.07 09:12modify280.101.17831.17701.1665
4742005.12.07 09:53modify280.101.17831.17671.1665
4752005.12.07 09:53modify280.101.17831.17661.1665
4762005.12.07 09:56modify280.101.17831.17651.1665
4772005.12.07 09:56modify280.101.17831.17631.1665
4782005.12.07 09:57modify280.101.17831.17601.1665
4792005.12.07 09:58modify280.101.17831.17591.1665
4802005.12.07 09:58modify280.101.17831.17581.1665
4812005.12.07 10:42modify280.101.17831.17571.1665
4822005.12.07 10:42modify280.101.17831.17561.1665
4832005.12.07 10:43modify280.101.17831.17541.1665
4842005.12.07 10:46modify280.101.17831.17531.1665
4852005.12.07 10:48modify280.101.17831.17511.1665
4862005.12.07 11:26modify280.101.17831.17501.1665
4872005.12.07 11:27modify280.101.17831.17471.1665
4882005.12.07 11:28modify280.101.17831.17451.1665
4892005.12.07 11:32modify280.101.17831.17441.1665
4902005.12.07 11:35modify280.101.17831.17431.1665
4912005.12.07 11:36modify280.101.17831.17421.1665
4922005.12.07 11:36modify280.101.17831.17411.1665
4932005.12.07 11:38modify280.101.17831.17401.1665
4942005.12.07 11:39modify280.101.17831.17391.1665
4952005.12.07 11:39modify280.101.17831.17381.1665
4962005.12.07 17:25modify280.101.17831.17371.1665
4972005.12.08 02:04modify280.101.17831.17361.1665
4982005.12.08 07:28s/l280.101.17361.17361.166547.001527.00
4992005.12.08 08:18buy290.101.17501.16521.1868
5002005.12.08 09:08modify290.101.17501.17511.1868
5012005.12.08 09:08modify290.101.17501.17531.1868
5022005.12.08 09:13modify290.101.17501.17541.1868
5032005.12.08 09:13modify290.101.17501.17551.1868
5042005.12.08 09:14modify290.101.17501.17561.1868
5052005.12.08 15:10modify290.101.17501.17601.1868
5062005.12.08 15:13modify290.101.17501.17611.1868
5072005.12.08 15:13modify290.101.17501.17651.1868
5082005.12.08 15:16modify290.101.17501.17671.1868
5092005.12.08 15:20modify290.101.17501.17681.1868
5102005.12.08 15:20modify290.101.17501.17701.1868
5112005.12.08 15:21modify290.101.17501.17721.1868
5122005.12.08 15:22modify290.101.17501.17741.1868
5132005.12.08 15:24modify290.101.17501.17811.1868
5142005.12.08 15:25modify290.101.17501.17821.1868
5152005.12.08 15:25modify290.101.17501.17841.1868
5162005.12.08 15:25modify290.101.17501.17861.1868
5172005.12.08 15:28modify290.101.17501.17881.1868
5182005.12.08 15:28modify290.101.17501.17891.1868
5192005.12.08 15:28modify290.101.17501.17911.1868
5202005.12.08 15:29modify290.101.17501.17931.1868
5212005.12.08 15:29modify290.101.17501.18021.1868
5222005.12.08 15:29modify290.101.17501.18031.1868
5232005.12.08 16:13modify290.101.17501.18051.1868
5242005.12.08 16:18modify290.101.17501.18061.1868
5252005.12.08 16:18modify290.101.17501.18071.1868
5262005.12.08 16:20modify290.101.17501.18081.1868
5272005.12.08 16:22modify290.101.17501.18091.1868
5282005.12.08 16:23modify290.101.17501.18101.1868
5292005.12.08 16:23modify290.101.17501.18111.1868
5302005.12.08 16:23modify290.101.17501.18131.1868
5312005.12.08 16:23modify290.101.17501.18141.1868
5322005.12.08 16:23modify290.101.17501.18161.1868
5332005.12.08 16:23modify290.101.17501.18181.1868
5342005.12.08 19:05s/l290.101.18181.18181.186868.001595.00
5352005.12.09 17:35buy300.101.18311.17331.1949
5362005.12.12 08:26modify300.101.18311.18351.1949
5372005.12.12 08:30modify300.101.18311.18361.1949
5382005.12.12 08:39modify300.101.18311.18381.1949
5392005.12.12 08:44modify300.101.18311.18401.1949
5402005.12.12 08:49modify300.101.18311.18411.1949
5412005.12.12 08:49modify300.101.18311.18421.1949
5422005.12.12 08:59modify300.101.18311.18441.1949
5432005.12.12 09:01modify300.101.18311.18451.1949
5442005.12.12 09:04modify300.101.18311.18481.1949
5452005.12.12 09:04modify300.101.18311.18521.1949
5462005.12.12 09:04modify300.101.18311.18541.1949
5472005.12.12 09:08modify300.101.18311.18571.1949
5482005.12.12 09:09modify300.101.18311.18601.1949
5492005.12.12 09:09modify300.101.18311.18611.1949
5502005.12.12 09:09modify300.101.18311.18621.1949
5512005.12.12 12:50modify300.101.18311.18681.1949
5522005.12.12 12:50modify300.101.18311.18701.1949
5532005.12.12 12:50modify300.101.18311.18721.1949
5542005.12.12 12:50modify300.101.18311.18781.1949
5552005.12.12 12:50modify300.101.18311.18801.1949
5562005.12.12 12:50modify300.101.18311.18881.1949
5572005.12.12 12:50modify300.101.18311.18891.1949
5582005.12.12 12:50modify300.101.18311.18931.1949
5592005.12.12 12:51s/l300.101.18931.18931.194962.001657.00
5602005.12.13 07:47buy310.101.19701.18721.2088
5612005.12.14 02:15modify310.101.19701.19711.2088
5622005.12.14 02:16modify310.101.19701.19721.2088
5632005.12.14 02:16modify310.101.19701.19761.2088
5642005.12.14 02:17modify310.101.19701.19781.2088
5652005.12.14 02:17modify310.101.19701.19791.2088
5662005.12.14 02:17modify310.101.19701.19801.2088
5672005.12.14 02:18modify310.101.19701.19811.2088
5682005.12.14 02:18modify310.101.19701.19821.2088
5692005.12.14 02:18modify310.101.19701.19841.2088
5702005.12.14 02:18modify310.101.19701.19881.2088
5712005.12.14 02:18modify310.101.19701.19891.2088
5722005.12.14 02:18modify310.101.19701.19911.2088
5732005.12.14 02:18modify310.101.19701.19921.2088
5742005.12.14 02:18modify310.101.19701.19931.2088
5752005.12.14 02:18modify310.101.19701.19951.2088
5762005.12.14 02:18modify310.101.19701.19971.2088
5772005.12.14 02:19modify310.101.19701.19981.2088
5782005.12.14 02:19modify310.101.19701.20001.2088
5792005.12.14 02:19modify310.101.19701.20021.2088
5802005.12.14 02:19modify310.101.19701.20051.2088
5812005.12.14 02:19modify310.101.19701.20071.2088
5822005.12.14 05:18s/l310.101.20071.20071.208837.001694.00
5832005.12.14 22:25sell320.101.19901.20881.1872
5842005.12.15 15:14modify320.101.19901.19841.1872
5852005.12.15 15:15modify320.101.19901.19831.1872
5862005.12.15 15:15modify320.101.19901.19821.1872
5872005.12.15 15:16modify320.101.19901.19811.1872
5882005.12.15 15:16modify320.101.19901.19801.1872
5892005.12.15 15:16modify320.101.19901.19791.1872
5902005.12.15 15:17modify320.101.19901.19781.1872
5912005.12.15 15:17modify320.101.19901.19771.1872
5922005.12.15 15:19modify320.101.19901.19761.1872
5932005.12.15 15:19modify320.101.19901.19731.1872
5942005.12.15 15:19modify320.101.19901.19691.1872
5952005.12.15 15:19modify320.101.19901.19681.1872
5962005.12.15 16:10s/l320.101.19681.19681.187222.001716.00
5972005.12.15 17:50sell330.101.19601.20581.1842
5982005.12.20 13:59modify330.101.19601.19591.1842
5992005.12.20 13:59modify330.101.19601.19581.1842
6002005.12.20 13:59modify330.101.19601.19571.1842
6012005.12.20 14:25modify330.101.19601.19561.1842
6022005.12.20 14:26modify330.101.19601.19541.1842
6032005.12.20 14:26modify330.101.19601.19521.1842
6042005.12.20 14:28modify330.101.19601.19511.1842
6052005.12.20 14:28modify330.101.19601.19501.1842
6062005.12.20 14:28modify330.101.19601.19491.1842
6072005.12.20 14:29modify330.101.19601.19481.1842
6082005.12.20 14:29modify330.101.19601.19471.1842
6092005.12.20 14:46modify330.101.19601.19461.1842
6102005.12.20 14:46modify330.101.19601.19431.1842
6112005.12.20 14:48modify330.101.19601.19421.1842
6122005.12.20 14:48modify330.101.19601.19411.1842
6132005.12.20 14:48modify330.101.19601.19401.1842
6142005.12.20 14:48modify330.101.19601.19391.1842
6152005.12.20 14:49modify330.101.19601.19381.1842
6162005.12.20 14:49modify330.101.19601.19361.1842
6172005.12.20 15:02modify330.101.19601.19351.1842
6182005.12.20 15:03modify330.101.19601.19331.1842
6192005.12.20 15:03modify330.101.19601.19321.1842
6202005.12.20 15:03modify330.101.19601.19301.1842
6212005.12.20 15:03modify330.101.19601.19291.1842
6222005.12.20 15:03modify330.101.19601.19281.1842
6232005.12.20 15:04modify330.101.19601.19271.1842
6242005.12.20 15:04modify330.101.19601.19241.1842
6252005.12.20 15:04modify330.101.19601.19231.1842
6262005.12.20 15:04modify330.101.19601.19221.1842
6272005.12.20 15:05modify330.101.19601.19211.1842
6282005.12.20 15:05modify330.101.19601.19201.1842
6292005.12.20 15:06modify330.101.19601.19191.1842
6302005.12.20 15:06modify330.101.19601.19171.1842
6312005.12.20 15:06modify330.101.19601.19151.1842
6322005.12.20 15:07modify330.101.19601.19131.1842
6332005.12.20 15:07modify330.101.19601.19121.1842
6342005.12.20 15:08modify330.101.19601.19111.1842
6352005.12.20 15:08modify330.101.19601.19101.1842
6362005.12.20 15:08modify330.101.19601.19091.1842
6372005.12.20 15:08modify330.101.19601.19081.1842
6382005.12.20 15:08modify330.101.19601.19071.1842
6392005.12.20 15:08modify330.101.19601.19061.1842
6402005.12.20 15:09modify330.101.19601.19041.1842
6412005.12.20 15:09modify330.101.19601.19031.1842
6422005.12.20 16:45modify330.101.19601.19021.1842
6432005.12.20 16:45modify330.101.19601.19011.1842
6442005.12.20 16:45modify330.101.19601.19001.1842
6452005.12.20 16:46modify330.101.19601.18991.1842
6462005.12.20 16:46modify330.101.19601.18981.1842
6472005.12.20 16:46modify330.101.19601.18971.1842
6482005.12.20 16:47modify330.101.19601.18961.1842
6492005.12.20 16:47modify330.101.19601.18951.1842
6502005.12.20 16:47modify330.101.19601.18921.1842
6512005.12.20 16:48modify330.101.19601.18911.1842
6522005.12.20 16:51modify330.101.19601.18901.1842
6532005.12.20 16:51modify330.101.19601.18891.1842
6542005.12.20 16:54modify330.101.19601.18881.1842
6552005.12.20 16:56modify330.101.19601.18871.1842
6562005.12.20 16:57modify330.101.19601.18861.1842
6572005.12.20 16:57modify330.101.19601.18831.1842
6582005.12.20 16:57modify330.101.19601.18821.1842
6592005.12.20 16:59modify330.101.19601.18801.1842
6602005.12.20 16:59modify330.101.19601.18791.1842
6612005.12.20 17:01modify330.101.19601.18781.1842
6622005.12.20 18:17t/p330.101.18421.18781.1842118.001834.00
6632005.12.21 07:05buy340.101.18711.17731.1989
6642005.12.21 08:07modify340.101.18711.18721.1989
6652005.12.21 08:07modify340.101.18711.18731.1989
6662005.12.21 08:08modify340.101.18711.18751.1989
6672005.12.21 08:09modify340.101.18711.18801.1989
6682005.12.21 08:40s/l340.101.18801.18801.19899.001843.00
6692005.12.21 15:26sell350.101.18071.19051.1689
6702005.12.28 07:12s/l350.101.19051.19051.1689-98.001745.00
6712005.12.29 08:02buy360.101.18671.17691.1985
6722006.01.03 05:28modify360.101.18671.18691.1985
6732006.01.03 05:28modify360.101.18671.18711.1985
6742006.01.03 05:28modify360.101.18671.18721.1985
6752006.01.03 05:28modify360.101.18671.18731.1985
6762006.01.03 07:37s/l360.101.18731.18731.19856.001751.00
6772006.01.05 06:26sell370.101.20961.21941.1978
6782006.01.09 16:17modify370.101.20961.20961.1978
6792006.01.09 16:17modify370.101.20961.20951.1978
6802006.01.09 16:17modify370.101.20961.20931.1978
6812006.01.09 16:17modify370.101.20961.20921.1978
6822006.01.09 16:17modify370.101.20961.20911.1978
6832006.01.09 16:17modify370.101.20961.20901.1978
6842006.01.09 16:17modify370.101.20961.20891.1978
6852006.01.09 16:17modify370.101.20961.20871.1978
6862006.01.09 16:17modify370.101.20961.20861.1978
6872006.01.09 17:37s/l370.101.20861.20861.197810.001761.00
6882006.01.10 13:57buy380.101.20561.19581.2174
6892006.01.11 12:20modify380.101.20561.20561.2174
6902006.01.11 12:23modify380.101.20561.20581.2174
6912006.01.11 12:25modify380.101.20561.20591.2174
6922006.01.11 12:29modify380.101.20561.20601.2174
6932006.01.11 12:29modify380.101.20561.20621.2174
6942006.01.11 12:31modify380.101.20561.20631.2174
6952006.01.11 12:34modify380.101.20561.20651.2174
6962006.01.11 14:10modify380.101.20561.20661.2174
6972006.01.11 14:17modify380.101.20561.20671.2174
6982006.01.11 14:20modify380.101.20561.20681.2174
6992006.01.11 14:25modify380.101.20561.20691.2174
7002006.01.11 14:26modify380.101.20561.20701.2174
7012006.01.11 14:26modify380.101.20561.20721.2174
7022006.01.11 14:26modify380.101.20561.20741.2174
7032006.01.11 14:26modify380.101.20561.20751.2174
7042006.01.11 14:27modify380.101.20561.20761.2174
7052006.01.11 14:35modify380.101.20561.20771.2174
7062006.01.11 14:36modify380.101.20561.20781.2174
7072006.01.11 14:36modify380.101.20561.20801.2174
7082006.01.11 14:50modify380.101.20561.20821.2174
7092006.01.11 14:51modify380.101.20561.20831.2174
7102006.01.11 14:51modify380.101.20561.20851.2174
7112006.01.11 14:54modify380.101.20561.20861.2174
7122006.01.11 16:48modify380.101.20561.20891.2174
7132006.01.11 16:48modify380.101.20561.20901.2174
7142006.01.11 16:48modify380.101.20561.20911.2174
7152006.01.11 16:48modify380.101.20561.20921.2174
7162006.01.11 16:48modify380.101.20561.20931.2174
7172006.01.11 16:48modify380.101.20561.20941.2174
7182006.01.11 16:48modify380.101.20561.20951.2174
7192006.01.11 16:51modify380.101.20561.20961.2174
7202006.01.11 16:55modify380.101.20561.20981.2174
7212006.01.11 16:55modify380.101.20561.20991.2174
7222006.01.11 16:55modify380.101.20561.21001.2174
7232006.01.11 16:56modify380.101.20561.21011.2174
7242006.01.11 16:57modify380.101.20561.21031.2174
7252006.01.11 16:58modify380.101.20561.21041.2174
7262006.01.11 16:58modify380.101.20561.21051.2174
7272006.01.11 17:04modify380.101.20561.21061.2174
7282006.01.11 17:05modify380.101.20561.21071.2174
7292006.01.11 17:06modify380.101.20561.21081.2174
7302006.01.11 17:07modify380.101.20561.21091.2174
7312006.01.11 17:08modify380.101.20561.21101.2174
7322006.01.11 17:18modify380.101.20561.21121.2174
7332006.01.11 23:38modify380.101.20561.21131.2174
7342006.01.12 01:35modify380.101.20561.21151.2174
7352006.01.12 01:36modify380.101.20561.21161.2174
7362006.01.12 01:39modify380.101.20561.21171.2174
7372006.01.12 01:42modify380.101.20561.21191.2174
7382006.01.12 01:42modify380.101.20561.21201.2174
7392006.01.12 01:42modify380.101.20561.21211.2174
7402006.01.12 01:42modify380.101.20561.21221.2174
7412006.01.12 01:51modify380.101.20561.21231.2174
7422006.01.12 01:51modify380.101.20561.21241.2174
7432006.01.12 01:51modify380.101.20561.21251.2174
7442006.01.12 01:51modify380.101.20561.21261.2174
7452006.01.12 01:51modify380.101.20561.21271.2174
7462006.01.12 09:11modify380.101.20561.21281.2174
7472006.01.12 09:11modify380.101.20561.21291.2174
7482006.01.12 09:11modify380.101.20561.21301.2174
7492006.01.12 12:09s/l380.101.21301.21301.217474.001835.00