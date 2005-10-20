|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.10.20 01:30 - 2006.01.12 22:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|smallma=104; bigma=200; MinutesBetweenOrders=60; MAperiod=50; StopLoss=96; TakeProfit=118; TrailingStop=31; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="MA Cross"; Slippage=5; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.1;
|Bars in test
|16476
|Ticks modelled
|196893
|Modelling quality
|40.13%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|835.00
|Gross profit
|1227.00
|Gross loss
|-392.00
|Profit factor
|3.13
|Expected payoff
|21.97
|Absolute drawdown
|98.00
|Maximal drawdown (%)
|98.00 (9.8%)
|Total trades
|38
|Short positions (won %)
|18 (88.89%)
|Long positions (won %)
|20 (90.00%)
|Profit trades (% of total)
|34 (89.47%)
|Loss trades (% of total)
|4 (10.53%)
|Largest
|profit trade
|118.00
|loss trade
|-98.00
|Average
|profit trade
|36.09
|loss trade
|-98.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (453.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-98.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|453.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-98.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.20 09:57
|sell
|1
|0.10
|1.1972
|1.2070
|1.1854
|2
|2005.10.21 00:19
|s/l
|1
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.1854
|-98.00
|902.00
|3
|2005.10.21 12:40
|sell
|2
|0.10
|1.2017
|1.2115
|1.1899
|4
|2005.10.21 15:15
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.2015
|1.1899
|5
|2005.10.21 15:20
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.2013
|1.1899
|6
|2005.10.21 15:20
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.2009
|1.1899
|7
|2005.10.21 15:20
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.2003
|1.1899
|8
|2005.10.21 15:20
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1997
|1.1899
|9
|2005.10.21 15:29
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1996
|1.1899
|10
|2005.10.21 15:34
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1995
|1.1899
|11
|2005.10.21 15:34
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1994
|1.1899
|12
|2005.10.21 15:34
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1993
|1.1899
|13
|2005.10.21 15:49
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1992
|1.1899
|14
|2005.10.21 15:59
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1991
|1.1899
|15
|2005.10.21 15:59
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.1899
|16
|2005.10.21 15:59
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1986
|1.1899
|17
|2005.10.21 16:14
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1985
|1.1899
|18
|2005.10.21 16:18
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1984
|1.1899
|19
|2005.10.21 16:24
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1983
|1.1899
|20
|2005.10.21 16:28
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1980
|1.1899
|21
|2005.10.21 16:28
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1979
|1.1899
|22
|2005.10.21 16:28
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1977
|1.1899
|23
|2005.10.21 16:29
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1976
|1.1899
|24
|2005.10.21 16:29
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1975
|1.1899
|25
|2005.10.21 17:32
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1974
|1.1899
|26
|2005.10.21 17:32
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1973
|1.1899
|27
|2005.10.21 17:44
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1972
|1.1899
|28
|2005.10.21 17:46
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1971
|1.1899
|29
|2005.10.21 17:46
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1970
|1.1899
|30
|2005.10.21 17:46
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1969
|1.1899
|31
|2005.10.21 17:48
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1968
|1.1899
|32
|2005.10.21 17:48
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1967
|1.1899
|33
|2005.10.21 17:50
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1966
|1.1899
|34
|2005.10.21 17:51
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1964
|1.1899
|35
|2005.10.21 17:51
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1963
|1.1899
|36
|2005.10.21 17:52
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1962
|1.1899
|37
|2005.10.21 17:54
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1961
|1.1899
|38
|2005.10.24 02:25
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1960
|1.1899
|39
|2005.10.24 02:25
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1958
|1.1899
|40
|2005.10.24 03:01
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1957
|1.1899
|41
|2005.10.24 03:03
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1956
|1.1899
|42
|2005.10.24 03:04
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1955
|1.1899
|43
|2005.10.24 03:09
|modify
|2
|0.10
|1.2017
|1.1954
|1.1899
|44
|2005.10.24 06:13
|s/l
|2
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.1899
|63.00
|965.00
|45
|2005.10.24 12:15
|buy
|3
|0.10
|1.1946
|1.1848
|1.2064
|46
|2005.10.24 14:18
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1947
|1.2064
|47
|2005.10.24 14:18
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1948
|1.2064
|48
|2005.10.24 14:19
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1949
|1.2064
|49
|2005.10.24 14:20
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1950
|1.2064
|50
|2005.10.24 14:24
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1951
|1.2064
|51
|2005.10.24 14:24
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1952
|1.2064
|52
|2005.10.24 15:03
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1953
|1.2064
|53
|2005.10.24 15:03
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1954
|1.2064
|54
|2005.10.24 15:04
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1955
|1.2064
|55
|2005.10.24 15:42
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1956
|1.2064
|56
|2005.10.24 15:42
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1957
|1.2064
|57
|2005.10.24 15:46
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1958
|1.2064
|58
|2005.10.24 15:46
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1959
|1.2064
|59
|2005.10.24 15:46
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1960
|1.2064
|60
|2005.10.24 15:47
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1961
|1.2064
|61
|2005.10.24 15:48
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1962
|1.2064
|62
|2005.10.24 15:48
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1963
|1.2064
|63
|2005.10.24 15:51
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1964
|1.2064
|64
|2005.10.24 15:53
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1965
|1.2064
|65
|2005.10.24 15:57
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1966
|1.2064
|66
|2005.10.24 15:57
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1967
|1.2064
|67
|2005.10.24 15:59
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1968
|1.2064
|68
|2005.10.24 15:59
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1969
|1.2064
|69
|2005.10.24 16:01
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1970
|1.2064
|70
|2005.10.24 16:01
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1971
|1.2064
|71
|2005.10.24 16:01
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1973
|1.2064
|72
|2005.10.24 16:01
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1974
|1.2064
|73
|2005.10.24 16:01
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1975
|1.2064
|74
|2005.10.24 16:02
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1977
|1.2064
|75
|2005.10.24 16:02
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1978
|1.2064
|76
|2005.10.24 16:02
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1980
|1.2064
|77
|2005.10.24 16:02
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1981
|1.2064
|78
|2005.10.24 16:02
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1982
|1.2064
|79
|2005.10.24 16:03
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1983
|1.2064
|80
|2005.10.24 16:04
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1985
|1.2064
|81
|2005.10.24 16:04
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1987
|1.2064
|82
|2005.10.24 16:08
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1988
|1.2064
|83
|2005.10.24 16:08
|modify
|3
|0.10
|1.1946
|1.1989
|1.2064
|84
|2005.10.24 16:40
|s/l
|3
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2064
|43.00
|1008.00
|85
|2005.10.25 03:45
|sell
|4
|0.10
|1.1970
|1.2068
|1.1852
|86
|2005.10.25 07:13
|modify
|4
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.1852
|87
|2005.10.25 07:14
|modify
|4
|0.10
|1.1970
|1.1969
|1.1852
|88
|2005.10.25 07:36
|s/l
|4
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.1852
|1.00
|1009.00
|89
|2005.10.25 10:00
|buy
|5
|0.10
|1.2036
|1.1938
|1.2154
|90
|2005.10.25 13:09
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2154
|91
|2005.10.25 13:09
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2037
|1.2154
|92
|2005.10.25 13:09
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2038
|1.2154
|93
|2005.10.25 13:48
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2039
|1.2154
|94
|2005.10.25 13:49
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2040
|1.2154
|95
|2005.10.25 14:02
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2041
|1.2154
|96
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2042
|1.2154
|97
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2045
|1.2154
|98
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2048
|1.2154
|99
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2053
|1.2154
|100
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2058
|1.2154
|101
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2059
|1.2154
|102
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2061
|1.2154
|103
|2005.10.25 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2062
|1.2154
|104
|2005.10.25 14:04
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2154
|105
|2005.10.25 14:08
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2065
|1.2154
|106
|2005.10.25 14:14
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.2154
|107
|2005.10.25 14:14
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2068
|1.2154
|108
|2005.10.25 14:27
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2069
|1.2154
|109
|2005.10.25 14:27
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2071
|1.2154
|110
|2005.10.25 14:28
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2074
|1.2154
|111
|2005.10.25 14:28
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2075
|1.2154
|112
|2005.10.25 14:28
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2076
|1.2154
|113
|2005.10.25 14:29
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2083
|1.2154
|114
|2005.10.25 18:19
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2084
|1.2154
|115
|2005.10.25 18:19
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2086
|1.2154
|116
|2005.10.26 06:10
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2091
|1.2154
|117
|2005.10.26 06:11
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2093
|1.2154
|118
|2005.10.26 06:14
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2095
|1.2154
|119
|2005.10.26 06:15
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2096
|1.2154
|120
|2005.10.26 06:15
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2100
|1.2154
|121
|2005.10.26 06:15
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2102
|1.2154
|122
|2005.10.26 06:19
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2103
|1.2154
|123
|2005.10.26 06:19
|modify
|5
|0.10
|1.2036
|1.2105
|1.2154
|124
|2005.10.26 06:42
|s/l
|5
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2154
|69.00
|1078.00
|125
|2005.10.26 07:01
|sell
|6
|0.10
|1.2108
|1.2206
|1.1990
|126
|2005.10.26 07:26
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.1990
|127
|2005.10.26 07:26
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2105
|1.1990
|128
|2005.10.26 07:44
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2103
|1.1990
|129
|2005.10.26 07:49
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2102
|1.1990
|130
|2005.10.26 07:49
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2099
|1.1990
|131
|2005.10.26 07:49
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2097
|1.1990
|132
|2005.10.26 07:50
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2096
|1.1990
|133
|2005.10.26 07:53
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2095
|1.1990
|134
|2005.10.26 07:54
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2094
|1.1990
|135
|2005.10.26 12:12
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2089
|1.1990
|136
|2005.10.26 12:15
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2088
|1.1990
|137
|2005.10.26 12:17
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2085
|1.1990
|138
|2005.10.26 12:20
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2084
|1.1990
|139
|2005.10.26 12:22
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2083
|1.1990
|140
|2005.10.26 12:24
|modify
|6
|0.10
|1.2108
|1.2081
|1.1990
|141
|2005.10.26 13:36
|s/l
|6
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.1990
|27.00
|1105.00
|142
|2005.10.27 03:41
|buy
|7
|0.10
|1.2107
|1.2009
|1.2225
|143
|2005.10.27 08:05
|modify
|7
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2225
|144
|2005.10.27 08:05
|modify
|7
|0.10
|1.2107
|1.2110
|1.2225
|145
|2005.10.27 08:05
|modify
|7
|0.10
|1.2107
|1.2111
|1.2225
|146
|2005.10.27 08:29
|modify
|7
|0.10
|1.2107
|1.2112
|1.2225
|147
|2005.10.27 08:34
|modify
|7
|0.10
|1.2107
|1.2119
|1.2225
|148
|2005.10.27 09:10
|s/l
|7
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2225
|12.00
|1117.00
|149
|2005.10.28 05:35
|sell
|8
|0.10
|1.2133
|1.2231
|1.2015
|150
|2005.10.28 12:53
|modify
|8
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2015
|151
|2005.10.28 12:53
|modify
|8
|0.10
|1.2133
|1.2131
|1.2015
|152
|2005.10.28 12:54
|modify
|8
|0.10
|1.2133
|1.2129
|1.2015
|153
|2005.10.28 12:54
|modify
|8
|0.10
|1.2133
|1.2127
|1.2015
|154
|2005.10.28 14:00
|s/l
|8
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2015
|6.00
|1123.00
|155
|2005.10.28 15:20
|sell
|9
|0.10
|1.2086
|1.2184
|1.1968
|156
|2005.10.28 17:23
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2084
|1.1968
|157
|2005.10.28 17:24
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2082
|1.1968
|158
|2005.10.28 17:24
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2081
|1.1968
|159
|2005.10.30 23:11
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2080
|1.1968
|160
|2005.10.31 00:20
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2079
|1.1968
|161
|2005.10.31 00:20
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2078
|1.1968
|162
|2005.10.31 00:20
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2077
|1.1968
|163
|2005.10.31 00:20
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2076
|1.1968
|164
|2005.10.31 00:24
|modify
|9
|0.10
|1.2086
|1.2075
|1.1968
|165
|2005.10.31 08:22
|s/l
|9
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.1968
|11.00
|1134.00
|166
|2005.11.01 10:16
|buy
|10
|0.10
|1.2016
|1.1918
|1.2134
|167
|2005.11.02 15:26
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2017
|1.2134
|168
|2005.11.02 15:27
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2019
|1.2134
|169
|2005.11.02 15:27
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2020
|1.2134
|170
|2005.11.02 15:31
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2021
|1.2134
|171
|2005.11.02 15:31
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2022
|1.2134
|172
|2005.11.02 15:32
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2023
|1.2134
|173
|2005.11.02 15:32
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2027
|1.2134
|174
|2005.11.02 15:32
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2029
|1.2134
|175
|2005.11.02 15:32
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2030
|1.2134
|176
|2005.11.02 15:34
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2031
|1.2134
|177
|2005.11.02 15:46
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2033
|1.2134
|178
|2005.11.02 15:46
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2034
|1.2134
|179
|2005.11.02 15:49
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2036
|1.2134
|180
|2005.11.02 15:49
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2039
|1.2134
|181
|2005.11.02 16:04
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2041
|1.2134
|182
|2005.11.02 17:18
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2042
|1.2134
|183
|2005.11.02 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2043
|1.2134
|184
|2005.11.02 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2048
|1.2134
|185
|2005.11.02 17:31
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2051
|1.2134
|186
|2005.11.02 17:31
|modify
|10
|0.10
|1.2016
|1.2053
|1.2134
|187
|2005.11.03 07:43
|s/l
|10
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2134
|37.00
|1171.00
|188
|2005.11.04 15:41
|sell
|11
|0.10
|1.1843
|1.1941
|1.1725
|189
|2005.11.04 15:59
|modify
|11
|0.10
|1.1843
|1.1840
|1.1725
|190
|2005.11.04 15:59
|modify
|11
|0.10
|1.1843
|1.1838
|1.1725
|191
|2005.11.04 15:59
|modify
|11
|0.10
|1.1843
|1.1837
|1.1725
|192
|2005.11.04 16:15
|s/l
|11
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1725
|6.00
|1177.00
|193
|2005.11.07 13:24
|buy
|12
|0.10
|1.1823
|1.1725
|1.1941
|194
|2005.11.08 01:16
|s/l
|12
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1941
|-98.00
|1079.00
|195
|2005.11.08 16:15
|buy
|13
|0.10
|1.1765
|1.1667
|1.1883
|196
|2005.11.10 13:32
|modify
|13
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1883
|197
|2005.11.10 13:33
|s/l
|13
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1883
|0.00
|1079.00
|198
|2005.11.10 16:35
|sell
|14
|0.10
|1.1734
|1.1832
|1.1616
|199
|2005.11.10 19:55
|modify
|14
|0.10
|1.1734
|1.1726
|1.1616
|200
|2005.11.10 19:59
|modify
|14
|0.10
|1.1734
|1.1720
|1.1616
|201
|2005.11.10 19:59
|modify
|14
|0.10
|1.1734
|1.1710
|1.1616
|202
|2005.11.10 23:55
|modify
|14
|0.10
|1.1734
|1.1707
|1.1616
|203
|2005.11.10 23:55
|modify
|14
|0.10
|1.1734
|1.1703
|1.1616
|204
|2005.11.11 06:59
|s/l
|14
|0.10
|1.1703
|1.1703
|1.1616
|31.00
|1110.00
|205
|2005.11.11 11:00
|buy
|15
|0.10
|1.1703
|1.1605
|1.1821
|206
|2005.11.14 00:29
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1703
|1.1821
|207
|2005.11.14 00:29
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1708
|1.1821
|208
|2005.11.14 00:29
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1709
|1.1821
|209
|2005.11.14 00:29
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1712
|1.1821
|210
|2005.11.14 03:59
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1713
|1.1821
|211
|2005.11.14 04:01
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1714
|1.1821
|212
|2005.11.14 04:01
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1716
|1.1821
|213
|2005.11.14 04:01
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1717
|1.1821
|214
|2005.11.14 04:04
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1718
|1.1821
|215
|2005.11.14 04:05
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1720
|1.1821
|216
|2005.11.14 04:05
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1726
|1.1821
|217
|2005.11.14 04:05
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1728
|1.1821
|218
|2005.11.14 04:05
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1730
|1.1821
|219
|2005.11.14 04:05
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1731
|1.1821
|220
|2005.11.14 04:07
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1732
|1.1821
|221
|2005.11.14 04:07
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1734
|1.1821
|222
|2005.11.14 04:07
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1735
|1.1821
|223
|2005.11.14 04:09
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1736
|1.1821
|224
|2005.11.14 04:09
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1737
|1.1821
|225
|2005.11.14 04:09
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1738
|1.1821
|226
|2005.11.14 04:09
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1739
|1.1821
|227
|2005.11.14 04:54
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1741
|1.1821
|228
|2005.11.14 04:54
|modify
|15
|0.10
|1.1703
|1.1742
|1.1821
|229
|2005.11.14 08:04
|s/l
|15
|0.10
|1.1742
|1.1742
|1.1821
|39.00
|1149.00
|230
|2005.11.14 15:11
|sell
|16
|0.10
|1.1702
|1.1800
|1.1584
|231
|2005.11.14 16:44
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1700
|1.1584
|232
|2005.11.14 16:44
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1699
|1.1584
|233
|2005.11.14 16:48
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1698
|1.1584
|234
|2005.11.14 16:49
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1697
|1.1584
|235
|2005.11.14 16:49
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1696
|1.1584
|236
|2005.11.14 16:49
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1695
|1.1584
|237
|2005.11.14 16:49
|modify
|16
|0.10
|1.1702
|1.1693
|1.1584
|238
|2005.11.14 18:14
|s/l
|16
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1584
|9.00
|1158.00
|239
|2005.11.15 06:02
|buy
|17
|0.10
|1.1691
|1.1593
|1.1809
|240
|2005.11.15 20:24
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1692
|1.1809
|241
|2005.11.15 20:47
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1694
|1.1809
|242
|2005.11.15 20:48
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1695
|1.1809
|243
|2005.11.15 20:59
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1696
|1.1809
|244
|2005.11.15 23:30
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1698
|1.1809
|245
|2005.11.15 23:34
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1703
|1.1809
|246
|2005.11.15 23:44
|modify
|17
|0.10
|1.1691
|1.1705
|1.1809
|247
|2005.11.16 10:24
|s/l
|17
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1809
|14.00
|1172.00
|248
|2005.11.16 11:02
|sell
|18
|0.10
|1.1679
|1.1777
|1.1561
|249
|2005.11.17 08:08
|modify
|18
|0.10
|1.1679
|1.1678
|1.1561
|250
|2005.11.17 08:09
|modify
|18
|0.10
|1.1679
|1.1676
|1.1561
|251
|2005.11.17 08:30
|s/l
|18
|0.10
|1.1676
|1.1676
|1.1561
|3.00
|1175.00
|252
|2005.11.17 12:00
|buy
|19
|0.10
|1.1687
|1.1589
|1.1805
|253
|2005.11.17 15:04
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1688
|1.1805
|254
|2005.11.17 15:14
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1690
|1.1805
|255
|2005.11.17 15:48
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1691
|1.1805
|256
|2005.11.17 15:48
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1694
|1.1805
|257
|2005.11.17 15:53
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1695
|1.1805
|258
|2005.11.17 15:53
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1697
|1.1805
|259
|2005.11.17 16:03
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1699
|1.1805
|260
|2005.11.17 16:04
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1700
|1.1805
|261
|2005.11.17 18:11
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1701
|1.1805
|262
|2005.11.17 18:15
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1706
|1.1805
|263
|2005.11.17 18:15
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1707
|1.1805
|264
|2005.11.17 18:15
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1711
|1.1805
|265
|2005.11.17 18:15
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1716
|1.1805
|266
|2005.11.17 18:16
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1718
|1.1805
|267
|2005.11.17 18:17
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1719
|1.1805
|268
|2005.11.17 18:25
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1720
|1.1805
|269
|2005.11.17 18:26
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1721
|1.1805
|270
|2005.11.17 18:29
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1723
|1.1805
|271
|2005.11.17 18:34
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1724
|1.1805
|272
|2005.11.17 18:35
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1725
|1.1805
|273
|2005.11.17 18:39
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1726
|1.1805
|274
|2005.11.17 18:39
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1728
|1.1805
|275
|2005.11.17 18:44
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1730
|1.1805
|276
|2005.11.17 18:44
|modify
|19
|0.10
|1.1687
|1.1731
|1.1805
|277
|2005.11.18 03:30
|s/l
|19
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1805
|44.00
|1219.00
|278
|2005.11.18 07:25
|sell
|20
|0.10
|1.1716
|1.1814
|1.1598
|279
|2005.11.18 08:39
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1598
|280
|2005.11.18 08:39
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1712
|1.1598
|281
|2005.11.18 08:39
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1710
|1.1598
|282
|2005.11.18 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1709
|1.1598
|283
|2005.11.18 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1708
|1.1598
|284
|2005.11.18 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1706
|1.1598
|285
|2005.11.18 08:44
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1705
|1.1598
|286
|2005.11.18 09:23
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1703
|1.1598
|287
|2005.11.18 09:23
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1702
|1.1598
|288
|2005.11.18 09:24
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1700
|1.1598
|289
|2005.11.18 09:24
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1699
|1.1598
|290
|2005.11.18 09:28
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1698
|1.1598
|291
|2005.11.18 09:28
|modify
|20
|0.10
|1.1716
|1.1696
|1.1598
|292
|2005.11.18 12:30
|s/l
|20
|0.10
|1.1696
|1.1696
|1.1598
|20.00
|1239.00
|293
|2005.11.18 18:45
|buy
|21
|0.10
|1.1763
|1.1665
|1.1881
|294
|2005.11.21 08:20
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1764
|1.1881
|295
|2005.11.21 08:20
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1768
|1.1881
|296
|2005.11.21 08:21
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1777
|1.1881
|297
|2005.11.21 08:23
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1784
|1.1881
|298
|2005.11.21 08:26
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1786
|1.1881
|299
|2005.11.21 08:28
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1788
|1.1881
|300
|2005.11.21 08:29
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1789
|1.1881
|301
|2005.11.21 09:08
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1793
|1.1881
|302
|2005.11.21 09:09
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1796
|1.1881
|303
|2005.11.21 09:13
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1797
|1.1881
|304
|2005.11.21 09:14
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1798
|1.1881
|305
|2005.11.21 09:23
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1799
|1.1881
|306
|2005.11.21 09:24
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1800
|1.1881
|307
|2005.11.21 13:56
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1805
|1.1881
|308
|2005.11.21 14:24
|modify
|21
|0.10
|1.1763
|1.1806
|1.1881
|309
|2005.11.21 15:06
|s/l
|21
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.1881
|43.00
|1282.00
|310
|2005.11.22 08:36
|buy
|22
|0.10
|1.1732
|1.1634
|1.1850
|311
|2005.11.22 19:02
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1736
|1.1850
|312
|2005.11.22 19:05
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1738
|1.1850
|313
|2005.11.22 19:07
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1739
|1.1850
|314
|2005.11.22 19:07
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1741
|1.1850
|315
|2005.11.22 19:07
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1743
|1.1850
|316
|2005.11.22 19:07
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1750
|1.1850
|317
|2005.11.22 19:12
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1752
|1.1850
|318
|2005.11.22 19:12
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1754
|1.1850
|319
|2005.11.22 19:12
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1760
|1.1850
|320
|2005.11.22 19:12
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1767
|1.1850
|321
|2005.11.22 19:14
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1768
|1.1850
|322
|2005.11.22 19:14
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1773
|1.1850
|323
|2005.11.22 19:21
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1776
|1.1850
|324
|2005.11.22 19:22
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1778
|1.1850
|325
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1779
|1.1850
|326
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1781
|1.1850
|327
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1782
|1.1850
|328
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1783
|1.1850
|329
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1785
|1.1850
|330
|2005.11.22 19:24
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1788
|1.1850
|331
|2005.11.22 19:44
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1789
|1.1850
|332
|2005.11.22 19:48
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1790
|1.1850
|333
|2005.11.22 19:48
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1792
|1.1850
|334
|2005.11.22 19:48
|modify
|22
|0.10
|1.1732
|1.1793
|1.1850
|335
|2005.11.23 00:34
|s/l
|22
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1850
|61.00
|1343.00
|336
|2005.11.23 13:47
|sell
|23
|0.10
|1.1799
|1.1897
|1.1681
|337
|2005.11.25 02:00
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1798
|1.1681
|338
|2005.11.25 02:06
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1796
|1.1681
|339
|2005.11.25 02:06
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1794
|1.1681
|340
|2005.11.25 02:06
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1792
|1.1681
|341
|2005.11.25 02:07
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1791
|1.1681
|342
|2005.11.25 07:34
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1790
|1.1681
|343
|2005.11.25 07:35
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1789
|1.1681
|344
|2005.11.25 07:37
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1787
|1.1681
|345
|2005.11.25 07:37
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1786
|1.1681
|346
|2005.11.25 07:39
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1785
|1.1681
|347
|2005.11.25 07:49
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1783
|1.1681
|348
|2005.11.25 07:49
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1781
|1.1681
|349
|2005.11.25 09:16
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1780
|1.1681
|350
|2005.11.25 09:17
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1779
|1.1681
|351
|2005.11.25 09:42
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1777
|1.1681
|352
|2005.11.25 09:42
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1776
|1.1681
|353
|2005.11.25 09:42
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1774
|1.1681
|354
|2005.11.25 09:43
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1773
|1.1681
|355
|2005.11.25 09:44
|modify
|23
|0.10
|1.1799
|1.1771
|1.1681
|356
|2005.11.25 13:23
|s/l
|23
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1681
|28.00
|1371.00
|357
|2005.11.28 14:00
|buy
|24
|0.10
|1.1717
|1.1619
|1.1835
|358
|2005.11.28 15:07
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1717
|1.1835
|359
|2005.11.28 15:07
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1718
|1.1835
|360
|2005.11.28 15:07
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1719
|1.1835
|361
|2005.11.28 15:08
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1720
|1.1835
|362
|2005.11.28 15:09
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1721
|1.1835
|363
|2005.11.28 15:24
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1723
|1.1835
|364
|2005.11.28 15:24
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1727
|1.1835
|365
|2005.11.28 15:25
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1731
|1.1835
|366
|2005.11.28 15:25
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1732
|1.1835
|367
|2005.11.28 15:27
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1733
|1.1835
|368
|2005.11.28 15:27
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1734
|1.1835
|369
|2005.11.28 15:29
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1735
|1.1835
|370
|2005.11.28 15:29
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1737
|1.1835
|371
|2005.11.28 15:34
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1738
|1.1835
|372
|2005.11.28 15:34
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1740
|1.1835
|373
|2005.11.28 15:44
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1743
|1.1835
|374
|2005.11.28 15:48
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1744
|1.1835
|375
|2005.11.28 15:48
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1747
|1.1835
|376
|2005.11.28 15:49
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1753
|1.1835
|377
|2005.11.28 15:49
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1760
|1.1835
|378
|2005.11.28 15:54
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1762
|1.1835
|379
|2005.11.28 15:54
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1763
|1.1835
|380
|2005.11.28 16:04
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1764
|1.1835
|381
|2005.11.28 16:14
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1765
|1.1835
|382
|2005.11.28 16:19
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1766
|1.1835
|383
|2005.11.28 16:23
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1767
|1.1835
|384
|2005.11.28 16:23
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1768
|1.1835
|385
|2005.11.28 16:24
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1770
|1.1835
|386
|2005.11.28 16:24
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1772
|1.1835
|387
|2005.11.28 16:38
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1773
|1.1835
|388
|2005.11.28 16:40
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1774
|1.1835
|389
|2005.11.28 16:42
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1775
|1.1835
|390
|2005.11.28 16:42
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1776
|1.1835
|391
|2005.11.28 16:43
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1777
|1.1835
|392
|2005.11.28 16:43
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1779
|1.1835
|393
|2005.11.28 18:00
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1781
|1.1835
|394
|2005.11.28 18:01
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1782
|1.1835
|395
|2005.11.28 18:02
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1783
|1.1835
|396
|2005.11.28 18:02
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1784
|1.1835
|397
|2005.11.28 18:08
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1785
|1.1835
|398
|2005.11.28 18:10
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1786
|1.1835
|399
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1787
|1.1835
|400
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1788
|1.1835
|401
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1789
|1.1835
|402
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1791
|1.1835
|403
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1792
|1.1835
|404
|2005.11.28 18:11
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1794
|1.1835
|405
|2005.11.28 18:12
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1795
|1.1835
|406
|2005.11.28 18:13
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1796
|1.1835
|407
|2005.11.28 18:14
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1797
|1.1835
|408
|2005.11.28 18:16
|modify
|24
|0.10
|1.1717
|1.1798
|1.1835
|409
|2005.11.28 18:16
|t/p
|24
|0.10
|1.1835
|1.1798
|1.1835
|118.00
|1489.00
|410
|2005.11.29 07:50
|sell
|25
|0.10
|1.1830
|1.1928
|1.1712
|411
|2005.11.29 13:00
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1828
|1.1712
|412
|2005.11.29 13:01
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1826
|1.1712
|413
|2005.11.29 13:14
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1825
|1.1712
|414
|2005.11.29 13:15
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1824
|1.1712
|415
|2005.11.29 13:15
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1823
|1.1712
|416
|2005.11.29 13:15
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1822
|1.1712
|417
|2005.11.29 13:19
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1820
|1.1712
|418
|2005.11.29 13:19
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1818
|1.1712
|419
|2005.11.29 13:20
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1817
|1.1712
|420
|2005.11.29 13:23
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1816
|1.1712
|421
|2005.11.29 13:24
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1815
|1.1712
|422
|2005.11.29 13:24
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1814
|1.1712
|423
|2005.11.29 13:30
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1813
|1.1712
|424
|2005.11.29 13:30
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1812
|1.1712
|425
|2005.11.29 13:30
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1811
|1.1712
|426
|2005.11.29 13:34
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1810
|1.1712
|427
|2005.11.29 13:34
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1809
|1.1712
|428
|2005.11.29 13:34
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1808
|1.1712
|429
|2005.11.29 13:34
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1807
|1.1712
|430
|2005.11.29 13:34
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1806
|1.1712
|431
|2005.11.29 13:39
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1804
|1.1712
|432
|2005.11.29 13:39
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1803
|1.1712
|433
|2005.11.29 13:39
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1802
|1.1712
|434
|2005.11.29 13:39
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1801
|1.1712
|435
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1800
|1.1712
|436
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1798
|1.1712
|437
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1796
|1.1712
|438
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1795
|1.1712
|439
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1793
|1.1712
|440
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1791
|1.1712
|441
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1789
|1.1712
|442
|2005.11.29 13:49
|modify
|25
|0.10
|1.1830
|1.1787
|1.1712
|443
|2005.11.29 14:26
|s/l
|25
|0.10
|1.1787
|1.1787
|1.1712
|43.00
|1532.00
|444
|2005.11.30 07:50
|buy
|26
|0.10
|1.1787
|1.1689
|1.1905
|445
|2005.12.02 13:31
|s/l
|26
|0.10
|1.1689
|1.1689
|1.1905
|-98.00
|1434.00
|446
|2005.12.05 01:52
|buy
|27
|0.10
|1.1707
|1.1609
|1.1825
|447
|2005.12.05 11:34
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1708
|1.1825
|448
|2005.12.05 11:49
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1713
|1.1825
|449
|2005.12.05 11:49
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1714
|1.1825
|450
|2005.12.05 12:04
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1716
|1.1825
|451
|2005.12.05 12:04
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1718
|1.1825
|452
|2005.12.05 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1721
|1.1825
|453
|2005.12.05 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1728
|1.1825
|454
|2005.12.05 12:52
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1730
|1.1825
|455
|2005.12.05 12:53
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1734
|1.1825
|456
|2005.12.05 12:53
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1735
|1.1825
|457
|2005.12.05 12:56
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1736
|1.1825
|458
|2005.12.05 12:57
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1738
|1.1825
|459
|2005.12.05 12:58
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1739
|1.1825
|460
|2005.12.05 13:02
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1741
|1.1825
|461
|2005.12.05 13:02
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1744
|1.1825
|462
|2005.12.05 13:02
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1745
|1.1825
|463
|2005.12.05 13:02
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1746
|1.1825
|464
|2005.12.05 13:03
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1748
|1.1825
|465
|2005.12.05 13:04
|modify
|27
|0.10
|1.1707
|1.1753
|1.1825
|466
|2005.12.05 14:15
|s/l
|27
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1825
|46.00
|1480.00
|467
|2005.12.06 07:05
|sell
|28
|0.10
|1.1783
|1.1881
|1.1665
|468
|2005.12.07 07:28
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1779
|1.1665
|469
|2005.12.07 07:28
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1777
|1.1665
|470
|2005.12.07 07:28
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1775
|1.1665
|471
|2005.12.07 07:29
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1774
|1.1665
|472
|2005.12.07 07:34
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1772
|1.1665
|473
|2005.12.07 09:12
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1770
|1.1665
|474
|2005.12.07 09:53
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1767
|1.1665
|475
|2005.12.07 09:53
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1766
|1.1665
|476
|2005.12.07 09:56
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1765
|1.1665
|477
|2005.12.07 09:56
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1763
|1.1665
|478
|2005.12.07 09:57
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1760
|1.1665
|479
|2005.12.07 09:58
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1759
|1.1665
|480
|2005.12.07 09:58
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1758
|1.1665
|481
|2005.12.07 10:42
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1757
|1.1665
|482
|2005.12.07 10:42
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1756
|1.1665
|483
|2005.12.07 10:43
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1754
|1.1665
|484
|2005.12.07 10:46
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1753
|1.1665
|485
|2005.12.07 10:48
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1751
|1.1665
|486
|2005.12.07 11:26
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1750
|1.1665
|487
|2005.12.07 11:27
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1747
|1.1665
|488
|2005.12.07 11:28
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1745
|1.1665
|489
|2005.12.07 11:32
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1744
|1.1665
|490
|2005.12.07 11:35
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1743
|1.1665
|491
|2005.12.07 11:36
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1742
|1.1665
|492
|2005.12.07 11:36
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1741
|1.1665
|493
|2005.12.07 11:38
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1740
|1.1665
|494
|2005.12.07 11:39
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1739
|1.1665
|495
|2005.12.07 11:39
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1738
|1.1665
|496
|2005.12.07 17:25
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1737
|1.1665
|497
|2005.12.08 02:04
|modify
|28
|0.10
|1.1783
|1.1736
|1.1665
|498
|2005.12.08 07:28
|s/l
|28
|0.10
|1.1736
|1.1736
|1.1665
|47.00
|1527.00
|499
|2005.12.08 08:18
|buy
|29
|0.10
|1.1750
|1.1652
|1.1868
|500
|2005.12.08 09:08
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1751
|1.1868
|501
|2005.12.08 09:08
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1753
|1.1868
|502
|2005.12.08 09:13
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1754
|1.1868
|503
|2005.12.08 09:13
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1755
|1.1868
|504
|2005.12.08 09:14
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1756
|1.1868
|505
|2005.12.08 15:10
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1760
|1.1868
|506
|2005.12.08 15:13
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1761
|1.1868
|507
|2005.12.08 15:13
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1765
|1.1868
|508
|2005.12.08 15:16
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1767
|1.1868
|509
|2005.12.08 15:20
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1768
|1.1868
|510
|2005.12.08 15:20
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1770
|1.1868
|511
|2005.12.08 15:21
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1772
|1.1868
|512
|2005.12.08 15:22
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1774
|1.1868
|513
|2005.12.08 15:24
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1781
|1.1868
|514
|2005.12.08 15:25
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1782
|1.1868
|515
|2005.12.08 15:25
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1784
|1.1868
|516
|2005.12.08 15:25
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1786
|1.1868
|517
|2005.12.08 15:28
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1788
|1.1868
|518
|2005.12.08 15:28
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1789
|1.1868
|519
|2005.12.08 15:28
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1791
|1.1868
|520
|2005.12.08 15:29
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1793
|1.1868
|521
|2005.12.08 15:29
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1802
|1.1868
|522
|2005.12.08 15:29
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1803
|1.1868
|523
|2005.12.08 16:13
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1805
|1.1868
|524
|2005.12.08 16:18
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1806
|1.1868
|525
|2005.12.08 16:18
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1807
|1.1868
|526
|2005.12.08 16:20
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1808
|1.1868
|527
|2005.12.08 16:22
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1809
|1.1868
|528
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1810
|1.1868
|529
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1811
|1.1868
|530
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1813
|1.1868
|531
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1814
|1.1868
|532
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1816
|1.1868
|533
|2005.12.08 16:23
|modify
|29
|0.10
|1.1750
|1.1818
|1.1868
|534
|2005.12.08 19:05
|s/l
|29
|0.10
|1.1818
|1.1818
|1.1868
|68.00
|1595.00
|535
|2005.12.09 17:35
|buy
|30
|0.10
|1.1831
|1.1733
|1.1949
|536
|2005.12.12 08:26
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1835
|1.1949
|537
|2005.12.12 08:30
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1836
|1.1949
|538
|2005.12.12 08:39
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1838
|1.1949
|539
|2005.12.12 08:44
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1840
|1.1949
|540
|2005.12.12 08:49
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1841
|1.1949
|541
|2005.12.12 08:49
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1842
|1.1949
|542
|2005.12.12 08:59
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1844
|1.1949
|543
|2005.12.12 09:01
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1845
|1.1949
|544
|2005.12.12 09:04
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1848
|1.1949
|545
|2005.12.12 09:04
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1852
|1.1949
|546
|2005.12.12 09:04
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1854
|1.1949
|547
|2005.12.12 09:08
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1857
|1.1949
|548
|2005.12.12 09:09
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1860
|1.1949
|549
|2005.12.12 09:09
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1861
|1.1949
|550
|2005.12.12 09:09
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1862
|1.1949
|551
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1868
|1.1949
|552
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1870
|1.1949
|553
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1872
|1.1949
|554
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1878
|1.1949
|555
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1880
|1.1949
|556
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1888
|1.1949
|557
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1889
|1.1949
|558
|2005.12.12 12:50
|modify
|30
|0.10
|1.1831
|1.1893
|1.1949
|559
|2005.12.12 12:51
|s/l
|30
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1949
|62.00
|1657.00
|560
|2005.12.13 07:47
|buy
|31
|0.10
|1.1970
|1.1872
|1.2088
|561
|2005.12.14 02:15
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1971
|1.2088
|562
|2005.12.14 02:16
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1972
|1.2088
|563
|2005.12.14 02:16
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1976
|1.2088
|564
|2005.12.14 02:17
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1978
|1.2088
|565
|2005.12.14 02:17
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1979
|1.2088
|566
|2005.12.14 02:17
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1980
|1.2088
|567
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1981
|1.2088
|568
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1982
|1.2088
|569
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1984
|1.2088
|570
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1988
|1.2088
|571
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1989
|1.2088
|572
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1991
|1.2088
|573
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1992
|1.2088
|574
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1993
|1.2088
|575
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1995
|1.2088
|576
|2005.12.14 02:18
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1997
|1.2088
|577
|2005.12.14 02:19
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.1998
|1.2088
|578
|2005.12.14 02:19
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.2000
|1.2088
|579
|2005.12.14 02:19
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.2002
|1.2088
|580
|2005.12.14 02:19
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.2005
|1.2088
|581
|2005.12.14 02:19
|modify
|31
|0.10
|1.1970
|1.2007
|1.2088
|582
|2005.12.14 05:18
|s/l
|31
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2088
|37.00
|1694.00
|583
|2005.12.14 22:25
|sell
|32
|0.10
|1.1990
|1.2088
|1.1872
|584
|2005.12.15 15:14
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1984
|1.1872
|585
|2005.12.15 15:15
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1983
|1.1872
|586
|2005.12.15 15:15
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1982
|1.1872
|587
|2005.12.15 15:16
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1981
|1.1872
|588
|2005.12.15 15:16
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1980
|1.1872
|589
|2005.12.15 15:16
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1979
|1.1872
|590
|2005.12.15 15:17
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1978
|1.1872
|591
|2005.12.15 15:17
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1977
|1.1872
|592
|2005.12.15 15:19
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1976
|1.1872
|593
|2005.12.15 15:19
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1973
|1.1872
|594
|2005.12.15 15:19
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1969
|1.1872
|595
|2005.12.15 15:19
|modify
|32
|0.10
|1.1990
|1.1968
|1.1872
|596
|2005.12.15 16:10
|s/l
|32
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.1872
|22.00
|1716.00
|597
|2005.12.15 17:50
|sell
|33
|0.10
|1.1960
|1.2058
|1.1842
|598
|2005.12.20 13:59
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1959
|1.1842
|599
|2005.12.20 13:59
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1958
|1.1842
|600
|2005.12.20 13:59
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1957
|1.1842
|601
|2005.12.20 14:25
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1956
|1.1842
|602
|2005.12.20 14:26
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1954
|1.1842
|603
|2005.12.20 14:26
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1952
|1.1842
|604
|2005.12.20 14:28
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1951
|1.1842
|605
|2005.12.20 14:28
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1950
|1.1842
|606
|2005.12.20 14:28
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1949
|1.1842
|607
|2005.12.20 14:29
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1948
|1.1842
|608
|2005.12.20 14:29
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1947
|1.1842
|609
|2005.12.20 14:46
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1946
|1.1842
|610
|2005.12.20 14:46
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1943
|1.1842
|611
|2005.12.20 14:48
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1942
|1.1842
|612
|2005.12.20 14:48
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1941
|1.1842
|613
|2005.12.20 14:48
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1940
|1.1842
|614
|2005.12.20 14:48
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1939
|1.1842
|615
|2005.12.20 14:49
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1938
|1.1842
|616
|2005.12.20 14:49
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1936
|1.1842
|617
|2005.12.20 15:02
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1935
|1.1842
|618
|2005.12.20 15:03
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1933
|1.1842
|619
|2005.12.20 15:03
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1932
|1.1842
|620
|2005.12.20 15:03
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1930
|1.1842
|621
|2005.12.20 15:03
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1929
|1.1842
|622
|2005.12.20 15:03
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1928
|1.1842
|623
|2005.12.20 15:04
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1927
|1.1842
|624
|2005.12.20 15:04
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1924
|1.1842
|625
|2005.12.20 15:04
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1923
|1.1842
|626
|2005.12.20 15:04
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1922
|1.1842
|627
|2005.12.20 15:05
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1921
|1.1842
|628
|2005.12.20 15:05
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1920
|1.1842
|629
|2005.12.20 15:06
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1842
|630
|2005.12.20 15:06
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1917
|1.1842
|631
|2005.12.20 15:06
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1915
|1.1842
|632
|2005.12.20 15:07
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1913
|1.1842
|633
|2005.12.20 15:07
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1912
|1.1842
|634
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1911
|1.1842
|635
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1910
|1.1842
|636
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1909
|1.1842
|637
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1908
|1.1842
|638
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1907
|1.1842
|639
|2005.12.20 15:08
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1906
|1.1842
|640
|2005.12.20 15:09
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1904
|1.1842
|641
|2005.12.20 15:09
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1903
|1.1842
|642
|2005.12.20 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1902
|1.1842
|643
|2005.12.20 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1901
|1.1842
|644
|2005.12.20 16:45
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1900
|1.1842
|645
|2005.12.20 16:46
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1899
|1.1842
|646
|2005.12.20 16:46
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1898
|1.1842
|647
|2005.12.20 16:46
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1897
|1.1842
|648
|2005.12.20 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1896
|1.1842
|649
|2005.12.20 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1895
|1.1842
|650
|2005.12.20 16:47
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1892
|1.1842
|651
|2005.12.20 16:48
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1891
|1.1842
|652
|2005.12.20 16:51
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1890
|1.1842
|653
|2005.12.20 16:51
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1889
|1.1842
|654
|2005.12.20 16:54
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1888
|1.1842
|655
|2005.12.20 16:56
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1887
|1.1842
|656
|2005.12.20 16:57
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1886
|1.1842
|657
|2005.12.20 16:57
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1883
|1.1842
|658
|2005.12.20 16:57
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1882
|1.1842
|659
|2005.12.20 16:59
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1880
|1.1842
|660
|2005.12.20 16:59
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1879
|1.1842
|661
|2005.12.20 17:01
|modify
|33
|0.10
|1.1960
|1.1878
|1.1842
|662
|2005.12.20 18:17
|t/p
|33
|0.10
|1.1842
|1.1878
|1.1842
|118.00
|1834.00
|663
|2005.12.21 07:05
|buy
|34
|0.10
|1.1871
|1.1773
|1.1989
|664
|2005.12.21 08:07
|modify
|34
|0.10
|1.1871
|1.1872
|1.1989
|665
|2005.12.21 08:07
|modify
|34
|0.10
|1.1871
|1.1873
|1.1989
|666
|2005.12.21 08:08
|modify
|34
|0.10
|1.1871
|1.1875
|1.1989
|667
|2005.12.21 08:09
|modify
|34
|0.10
|1.1871
|1.1880
|1.1989
|668
|2005.12.21 08:40
|s/l
|34
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1989
|9.00
|1843.00
|669
|2005.12.21 15:26
|sell
|35
|0.10
|1.1807
|1.1905
|1.1689
|670
|2005.12.28 07:12
|s/l
|35
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.1689
|-98.00
|1745.00
|671
|2005.12.29 08:02
|buy
|36
|0.10
|1.1867
|1.1769
|1.1985
|672
|2006.01.03 05:28
|modify
|36
|0.10
|1.1867
|1.1869
|1.1985
|673
|2006.01.03 05:28
|modify
|36
|0.10
|1.1867
|1.1871
|1.1985
|674
|2006.01.03 05:28
|modify
|36
|0.10
|1.1867
|1.1872
|1.1985
|675
|2006.01.03 05:28
|modify
|36
|0.10
|1.1867
|1.1873
|1.1985
|676
|2006.01.03 07:37
|s/l
|36
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1985
|6.00
|1751.00
|677
|2006.01.05 06:26
|sell
|37
|0.10
|1.2096
|1.2194
|1.1978
|678
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.1978
|679
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2095
|1.1978
|680
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2093
|1.1978
|681
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2092
|1.1978
|682
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2091
|1.1978
|683
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2090
|1.1978
|684
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2089
|1.1978
|685
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2087
|1.1978
|686
|2006.01.09 16:17
|modify
|37
|0.10
|1.2096
|1.2086
|1.1978
|687
|2006.01.09 17:37
|s/l
|37
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.1978
|10.00
|1761.00
|688
|2006.01.10 13:57
|buy
|38
|0.10
|1.2056
|1.1958
|1.2174
|689
|2006.01.11 12:20
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2174
|690
|2006.01.11 12:23
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2058
|1.2174
|691
|2006.01.11 12:25
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2059
|1.2174
|692
|2006.01.11 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2060
|1.2174
|693
|2006.01.11 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2062
|1.2174
|694
|2006.01.11 12:31
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2063
|1.2174
|695
|2006.01.11 12:34
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2065
|1.2174
|696
|2006.01.11 14:10
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2066
|1.2174
|697
|2006.01.11 14:17
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2067
|1.2174
|698
|2006.01.11 14:20
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2068
|1.2174
|699
|2006.01.11 14:25
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2069
|1.2174
|700
|2006.01.11 14:26
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2070
|1.2174
|701
|2006.01.11 14:26
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2072
|1.2174
|702
|2006.01.11 14:26
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2074
|1.2174
|703
|2006.01.11 14:26
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2075
|1.2174
|704
|2006.01.11 14:27
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2076
|1.2174
|705
|2006.01.11 14:35
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2077
|1.2174
|706
|2006.01.11 14:36
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2078
|1.2174
|707
|2006.01.11 14:36
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2080
|1.2174
|708
|2006.01.11 14:50
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2082
|1.2174
|709
|2006.01.11 14:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2083
|1.2174
|710
|2006.01.11 14:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2085
|1.2174
|711
|2006.01.11 14:54
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2174
|712
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2089
|1.2174
|713
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2090
|1.2174
|714
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2091
|1.2174
|715
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2092
|1.2174
|716
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2093
|1.2174
|717
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2094
|1.2174
|718
|2006.01.11 16:48
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2095
|1.2174
|719
|2006.01.11 16:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2096
|1.2174
|720
|2006.01.11 16:55
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2098
|1.2174
|721
|2006.01.11 16:55
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2099
|1.2174
|722
|2006.01.11 16:55
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2100
|1.2174
|723
|2006.01.11 16:56
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2101
|1.2174
|724
|2006.01.11 16:57
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2103
|1.2174
|725
|2006.01.11 16:58
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2104
|1.2174
|726
|2006.01.11 16:58
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2105
|1.2174
|727
|2006.01.11 17:04
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2106
|1.2174
|728
|2006.01.11 17:05
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2107
|1.2174
|729
|2006.01.11 17:06
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2108
|1.2174
|730
|2006.01.11 17:07
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2109
|1.2174
|731
|2006.01.11 17:08
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2110
|1.2174
|732
|2006.01.11 17:18
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2112
|1.2174
|733
|2006.01.11 23:38
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2113
|1.2174
|734
|2006.01.12 01:35
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2115
|1.2174
|735
|2006.01.12 01:36
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2116
|1.2174
|736
|2006.01.12 01:39
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2117
|1.2174
|737
|2006.01.12 01:42
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2119
|1.2174
|738
|2006.01.12 01:42
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2120
|1.2174
|739
|2006.01.12 01:42
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2121
|1.2174
|740
|2006.01.12 01:42
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2122
|1.2174
|741
|2006.01.12 01:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2123
|1.2174
|742
|2006.01.12 01:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2124
|1.2174
|743
|2006.01.12 01:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2125
|1.2174
|744
|2006.01.12 01:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2126
|1.2174
|745
|2006.01.12 01:51
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2127
|1.2174
|746
|2006.01.12 09:11
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2128
|1.2174
|747
|2006.01.12 09:11
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2129
|1.2174
|748
|2006.01.12 09:11
|modify
|38
|0.10
|1.2056
|1.2130
|1.2174
|749
|2006.01.12 12:09
|s/l
|38
|0.10
|1.2130
|1.2130
|1.2174
|74.00
|1835.00