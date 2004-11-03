Strategy Tester Report
STI

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.10.05 05:35 - 2006.02.03 20:55 (2004.11.01 - 2006.02.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterslots=0.1; TakeProfit=6; StopLoss=50; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
Bars in test96205Ticks modelled2056933Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-2488.65Gross profit8593.10Gross loss-11081.75
Profit factor0.78Expected payoff-0.93
Absolute drawdown2537.40Maximal drawdown (%)2537.40 (25.4%)
Total trades2670Short positions (won %)1437 (69.31%)Long positions (won %)1233 (67.40%)
Profit trades (% of total)1827 (68.43%)Loss trades (% of total)843 (31.57%)
Largestprofit trade21.90loss trade-55.95
Averageprofit trade4.70loss trade-13.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (81.00)consecutive losses (loss in money)6 (-29.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)81.00 (14)consecutive loss (count of losses)-150.00 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.11.01 00:01buy10.101.28271.27771.2833
22004.11.01 02:02s/l10.101.27771.27771.2833-50.009950.00
32004.11.01 02:20sell20.101.27861.28361.2780
42004.11.01 02:25t/p20.101.27801.28361.27806.009956.00
52004.11.01 03:18sell30.101.27881.28381.2782
62004.11.01 03:50close30.101.27841.28381.27824.009960.00
72004.11.01 03:53buy40.101.27831.27331.2789
82004.11.01 04:15close40.101.27821.27331.2789-1.009959.00
92004.11.01 04:16sell50.101.27811.28311.2775
102004.11.01 04:43close50.101.27781.28311.27753.009962.00
112004.11.01 04:43buy60.101.27781.27281.2784
122004.11.01 05:06close60.101.27821.27281.27844.009966.00
132004.11.01 05:06sell70.101.27831.28331.2777
142004.11.01 05:59close70.101.27781.28331.27775.009971.00
152004.11.01 06:03buy80.101.27781.27281.2784
162004.11.01 06:15close80.101.27821.27281.27844.009975.00
172004.11.01 06:16sell90.101.27811.28311.2775
182004.11.01 06:24t/p90.101.27751.28311.27756.009981.00
192004.11.01 06:25buy100.101.27741.27241.2780
202004.11.01 06:36t/p100.101.27801.27241.27806.009987.00
212004.11.01 06:41sell110.101.27811.28311.2775
222004.11.01 07:51t/p110.101.27751.28311.27756.009993.00
232004.11.01 08:22sell120.101.27811.28311.2775
242004.11.01 08:46close120.101.27771.28311.27754.009997.00
252004.11.01 08:47buy130.101.27771.27271.2783
262004.11.01 10:25close130.101.27471.27271.2783-30.009967.00
272004.11.01 11:38buy140.101.27431.26931.2749
282004.11.01 11:45t/p140.101.27491.26931.27496.009973.00
292004.11.01 11:50sell150.101.27521.28021.2746
302004.11.01 12:55close150.101.27511.28021.27461.009974.00
312004.11.01 12:55buy160.101.27501.27001.2756
322004.11.01 14:49close160.101.27501.27001.27560.009974.00
332004.11.01 14:49sell170.101.27501.28001.2744
342004.11.01 15:46close170.101.27501.28001.27440.009974.00
352004.11.01 15:46buy180.101.27511.27011.2757
362004.11.01 16:44close180.101.27341.27011.2757-17.009957.00
372004.11.01 16:44sell190.101.27331.27831.2727
382004.11.01 18:17close190.101.27431.27831.2727-10.009947.00
392004.11.01 19:30sell200.101.27441.27941.2738
402004.11.01 20:17close200.101.27491.27941.2738-5.009942.00
412004.11.01 20:51buy210.101.27491.26991.2755
422004.11.01 21:06close210.101.27521.26991.27553.009945.00
432004.11.01 21:07sell220.101.27511.28011.2745
442004.11.01 22:19t/p220.101.27451.28011.27456.009951.00
452004.11.01 23:31sell230.101.27481.27981.2742
462004.11.01 23:43t/p230.101.27421.27981.27426.009957.00
472004.11.01 23:45buy240.101.27391.26891.2745
482004.11.02 00:12close240.101.27411.26891.2745-3.959953.05
492004.11.02 00:12sell250.101.27411.27911.2735
502004.11.02 02:07t/p250.101.27351.27911.27356.009959.05
512004.11.02 02:59sell260.101.27381.27881.2732
522004.11.02 04:44close260.101.27401.27881.2732-2.009957.05
532004.11.02 04:45buy270.101.27401.26901.2746
542004.11.02 06:25close270.101.27211.26901.2746-19.009938.05
552004.11.02 07:10sell280.101.27071.27571.2701
562004.11.02 07:18t/p280.101.27011.27571.27016.009944.05
572004.11.02 07:22buy290.101.26971.26471.2703
582004.11.02 07:34t/p290.101.27031.26471.27036.009950.05
592004.11.02 07:35sell300.101.27051.27551.2699
602004.11.02 08:20close300.101.27081.27551.2699-3.009947.05
612004.11.02 08:21buy310.101.27081.26581.2714
622004.11.02 08:29t/p310.101.27141.26581.27146.009953.05
632004.11.02 08:45buy320.101.27071.26571.2713
642004.11.02 09:36close320.101.27061.26571.2713-1.009952.05
652004.11.02 09:36sell330.101.27071.27571.2701
662004.11.02 11:14close330.101.27031.27571.27014.009956.05
672004.11.02 11:30sell340.101.27071.27571.2701
682004.11.02 12:47close340.101.27051.27571.27012.009958.05
692004.11.02 12:47buy350.101.27051.26551.2711
702004.11.02 13:01t/p350.101.27111.26551.27116.009964.05
712004.11.02 13:01sell360.101.27111.27611.2705
722004.11.02 13:54t/p360.101.27051.27611.27056.009970.05
732004.11.02 13:55buy370.101.27041.26541.2710
742004.11.02 14:50close370.101.27021.26541.2710-2.009968.05
752004.11.02 15:29buy380.101.26951.26451.2701
762004.11.02 15:49close380.101.27001.26451.27015.009973.05
772004.11.02 15:50sell390.101.26991.27491.2693
782004.11.02 17:29t/p390.101.26931.27491.26936.009979.05
792004.11.02 18:55sell400.101.26811.27311.2675
802004.11.02 19:06s/l400.101.27311.27311.2675-50.009929.05
812004.11.02 20:24sell410.101.27271.27771.2721
822004.11.02 22:15close410.101.27361.27771.2721-9.009920.05
832004.11.02 22:15buy420.101.27351.26851.2741
842004.11.02 23:21close420.101.27201.26851.2741-15.009905.05
852004.11.02 23:21sell430.101.27211.27711.2715
862004.11.03 00:05close430.101.27201.27711.271516.909921.95
872004.11.03 01:45buy440.101.26781.26281.2684
882004.11.03 01:48t/p440.101.26841.26281.26846.009927.95
892004.11.03 01:53buy450.101.26791.26291.2685
902004.11.03 01:54t/p450.101.26851.26291.26856.009933.95
912004.11.03 02:03sell460.101.26931.27431.2687
922004.11.03 02:19t/p460.101.26871.27431.26876.009939.95
932004.11.03 02:39sell470.101.26961.27461.2690
942004.11.03 03:16close470.101.26951.27461.26901.009940.95
952004.11.03 03:18buy480.101.26941.26441.2700
962004.11.03 03:59close480.101.26921.26441.2700-2.009938.95
972004.11.03 03:59sell490.101.26911.27411.2685
982004.11.03 04:42t/p490.101.26851.27411.26856.009944.95
992004.11.03 04:45sell500.101.26931.27431.2687
1002004.11.03 04:47t/p500.101.26871.27431.26876.009950.95
1012004.11.03 05:49sell510.101.26781.27281.2672
1022004.11.03 06:01s/l510.101.27281.27281.2672-50.009900.95
1032004.11.03 06:01sell520.101.27261.27761.2720
1042004.11.03 06:02t/p520.101.27201.27761.27206.009906.95
1052004.11.03 06:02sell530.101.27171.27671.2711
1062004.11.03 06:06t/p530.101.27111.27671.27116.009912.95
1072004.11.03 07:01sell540.101.27141.27641.2708
1082004.11.03 07:07t/p540.101.27081.27641.27086.009918.95
1092004.11.03 08:25sell550.101.26871.27371.2681
1102004.11.03 09:31close550.101.27161.27371.2681-29.009889.95
1112004.11.03 09:36buy560.101.27161.26661.2722
1122004.11.03 10:05close560.101.27161.26661.27220.009889.95
1132004.11.03 10:05sell570.101.27171.27671.2711
1142004.11.03 10:52close570.101.27131.27671.27114.009893.95
1152004.11.03 10:53buy580.101.27131.26631.2719
1162004.11.03 11:07t/p580.101.27191.26631.27196.009899.95
1172004.11.03 11:11sell590.101.27221.27721.2716
1182004.11.03 12:23s/l590.101.27721.27721.2716-50.009849.95
1192004.11.03 12:23sell600.101.27701.28201.2764
1202004.11.03 13:42close600.101.27911.28201.2764-21.009828.95
1212004.11.03 13:43buy610.101.27901.27401.2796
1222004.11.03 14:07t/p610.101.27961.27401.27966.009834.95
1232004.11.03 14:07sell620.101.27961.28461.2790
1242004.11.03 14:30close620.101.27951.28461.27901.009835.95
1252004.11.03 14:30buy630.101.27941.27441.2800
1262004.11.03 14:50t/p630.101.28001.27441.28006.009841.95
1272004.11.03 15:18buy640.101.27881.27381.2794
1282004.11.03 16:25close640.101.27871.27381.2794-1.009840.95
1292004.11.03 16:25sell650.101.27871.28371.2781
1302004.11.03 16:34t/p650.101.27811.28371.27816.009846.95
1312004.11.03 16:34buy660.101.27801.27301.2786
1322004.11.03 17:10t/p660.101.27861.27301.27866.009852.95
1332004.11.03 20:09buy670.101.28201.27701.2826
1342004.11.03 20:34close670.101.28221.27701.28262.009854.95
1352004.11.03 20:36sell680.101.28221.28721.2816
1362004.11.03 21:24close680.101.28171.28721.28165.009859.95
1372004.11.03 21:25buy690.101.28171.27671.2823
1382004.11.03 21:49close690.101.28181.27671.28231.009860.95
1392004.11.03 21:52sell700.101.28221.28721.2816
1402004.11.03 22:23close700.101.28211.28721.28161.009861.95
1412004.11.03 22:23buy710.101.28241.27741.2830
1422004.11.03 22:38close710.101.28281.27741.28304.009865.95
1432004.11.03 22:39sell720.101.28281.28781.2822
1442004.11.03 22:56t/p720.101.28221.28781.28226.009871.95
1452004.11.03 22:56buy730.101.28221.27721.2828
1462004.11.03 23:15close730.101.28241.27721.28282.009873.95
1472004.11.03 23:15sell740.101.28231.28731.2817
1482004.11.04 00:22t/p740.101.28171.28731.281711.309885.25
1492004.11.04 01:12sell750.101.28211.28711.2815
1502004.11.04 01:59close750.101.28221.28711.2815-1.009884.25
1512004.11.04 01:59buy760.101.28221.27721.2828
1522004.11.04 02:44close760.101.28201.27721.2828-2.009882.25
1532004.11.04 02:44sell770.101.28211.28711.2815
1542004.11.04 04:13close770.101.28211.28711.28150.009882.25
1552004.11.04 04:35sell780.101.28231.28731.2817
1562004.11.04 04:55close780.101.28221.28731.28171.009883.25
1572004.11.04 04:58buy790.101.28211.27711.2827
1582004.11.04 05:15close790.101.28221.27711.28271.009884.25
1592004.11.04 05:17sell800.101.28241.28741.2818
1602004.11.04 06:31t/p800.101.28181.28741.28186.009890.25
1612004.11.04 06:40sell810.101.28261.28761.2820
1622004.11.04 06:47t/p810.101.28201.28761.28206.009896.25
1632004.11.04 06:50sell820.101.28261.28761.2820
1642004.11.04 07:04t/p820.101.28201.28761.28206.009902.25
1652004.11.04 07:09buy830.101.28161.27661.2822
1662004.11.04 08:15close830.101.28051.27661.2822-11.009891.25
1672004.11.04 08:15sell840.101.28041.28541.2798
1682004.11.04 10:01s/l840.101.28541.28541.2798-50.009841.25
1692004.11.04 10:05sell850.101.28631.29131.2857
1702004.11.04 10:17t/p850.101.28571.29131.28576.009847.25
1712004.11.04 10:59buy860.101.28531.28031.2859
1722004.11.04 11:04t/p860.101.28591.28031.28596.009853.25
1732004.11.04 11:35sell870.101.28651.29151.2859
1742004.11.04 12:05close870.101.28621.29151.28593.009856.25
1752004.11.04 12:05buy880.101.28611.28111.2867
1762004.11.04 12:09t/p880.101.28671.28111.28676.009862.25
1772004.11.04 12:26buy890.101.28641.28141.2870
1782004.11.04 12:42t/p890.101.28701.28141.28706.009868.25
1792004.11.04 12:42sell900.101.28711.29211.2865
1802004.11.04 13:35close900.101.28801.29211.2865-9.009859.25
1812004.11.04 13:38buy910.101.28801.28301.2886
1822004.11.04 13:45t/p910.101.28861.28301.28866.009865.25
1832004.11.04 14:05buy920.101.28701.28201.2876
1842004.11.04 14:13t/p920.101.28761.28201.28766.009871.25
1852004.11.04 14:16buy930.101.28711.28211.2877
1862004.11.04 14:34t/p930.101.28771.28211.28776.009877.25
1872004.11.04 14:40buy940.101.28701.28201.2876
1882004.11.04 14:50t/p940.101.28761.28201.28766.009883.25
1892004.11.04 14:55sell950.101.28801.29301.2874
1902004.11.04 16:08t/p950.101.28741.29301.28746.009889.25
1912004.11.04 16:50sell960.101.28721.29221.2866
1922004.11.04 17:23close960.101.28731.29221.2866-1.009888.25
1932004.11.04 17:24buy970.101.28731.28231.2879
1942004.11.04 19:00close970.101.28641.28231.2879-9.009879.25
1952004.11.04 19:00sell980.101.28631.29131.2857
1962004.11.04 20:20close980.101.28681.29131.2857-5.009874.25
1972004.11.04 20:28buy990.101.28681.28181.2874
1982004.11.04 21:00close990.101.28711.28181.28743.009877.25
1992004.11.04 21:01sell1000.101.28711.29211.2865
2002004.11.04 21:24close1000.101.28681.29211.28653.009880.25
2012004.11.04 21:24buy1010.101.28691.28191.2875
2022004.11.04 21:43close1010.101.28721.28191.28753.009883.25
2032004.11.04 21:45sell1020.101.28711.29211.2865
2042004.11.04 22:08close1020.101.28681.29211.28653.009886.25
2052004.11.04 22:08buy1030.101.28681.28181.2874
2062004.11.04 22:22close1030.101.28711.28181.28743.009889.25
2072004.11.04 22:24sell1040.101.28711.29211.2865
2082004.11.05 00:31close1040.101.28781.29211.2865-1.709887.55
2092004.11.05 00:31buy1050.101.28771.28271.2883
2102004.11.05 01:07close1050.101.28781.28271.28831.009888.55
2112004.11.05 01:08sell1060.101.28791.29291.2873
2122004.11.05 03:21close1060.101.28841.29291.2873-5.009883.55
2132004.11.05 03:21buy1070.101.28841.28341.2890
2142004.11.05 04:13close1070.101.28861.28341.28902.009885.55
2152004.11.05 04:16sell1080.101.28861.29361.2880
2162004.11.05 04:45close1080.101.28831.29361.28803.009888.55
2172004.11.05 04:46buy1090.101.28821.28321.2888
2182004.11.05 05:35close1090.101.28791.28321.2888-3.009885.55
2192004.11.05 05:36sell1100.101.28801.29301.2874
2202004.11.05 06:05close1100.101.28801.29301.28740.009885.55
2212004.11.05 06:07buy1110.101.28801.28301.2886
2222004.11.05 06:23close1110.101.28841.28301.28864.009889.55
2232004.11.05 06:24sell1120.101.28841.29341.2878
2242004.11.05 06:58close1120.101.28791.29341.28785.009894.55
2252004.11.05 06:59buy1130.101.28781.28281.2884
2262004.11.05 07:33close1130.101.28691.28281.2884-9.009885.55
2272004.11.05 07:34sell1140.101.28691.29191.2863
2282004.11.05 07:43t/p1140.101.28631.29191.28636.009891.55
2292004.11.05 07:45buy1150.101.28641.28141.2870
2302004.11.05 08:42close1150.101.28651.28141.28701.009892.55
2312004.11.05 08:42sell1160.101.28661.29161.2860
2322004.11.05 08:51t/p1160.101.28601.29161.28606.009898.55
2332004.11.05 08:55buy1170.101.28541.28041.2860
2342004.11.05 09:35close1170.101.28581.28041.28604.009902.55
2352004.11.05 09:36sell1180.101.28571.29071.2851
2362004.11.05 12:05close1180.101.28621.29071.2851-5.009897.55
2372004.11.05 12:05buy1190.101.28611.28111.2867
2382004.11.05 12:20close1190.101.28661.28111.28675.009902.55
2392004.11.05 12:20sell1200.101.28671.29171.2861
2402004.11.05 12:27t/p1200.101.28611.29171.28616.009908.55
2412004.11.05 12:35buy1210.101.28271.27771.2833
2422004.11.05 12:35t/p1210.101.28331.27771.28336.009914.55
2432004.11.05 12:35buy1220.101.28351.27851.2841
2442004.11.05 12:47s/l1220.101.27851.27851.2841-50.009864.55
2452004.11.05 13:25sell1230.101.28201.28701.2814
2462004.11.05 13:33s/l1230.101.28701.28701.2814-50.009814.55
2472004.11.05 13:33sell1240.101.28701.29201.2864
2482004.11.05 14:52s/l1240.101.29201.29201.2864-50.009764.55
2492004.11.05 14:52sell1250.101.29201.29701.2914
2502004.11.05 14:53t/p1250.101.29141.29701.29146.009770.55
2512004.11.05 14:53sell1260.101.29121.29621.2906
2522004.11.05 16:59close1260.101.29221.29621.2906-10.009760.55
2532004.11.05 17:14sell1270.101.29331.29831.2927
2542004.11.07 22:33close1270.101.29651.29831.2927-32.009728.55
2552004.11.07 22:34buy1280.101.29651.29151.2971
2562004.11.07 23:00close1280.101.29661.29151.29711.009729.55
2572004.11.07 23:00sell1290.101.29631.30131.2957
2582004.11.07 23:07t/p1290.101.29571.30131.29576.009735.55
2592004.11.07 23:15buy1300.101.29551.29051.2961
2602004.11.07 23:26close1300.101.29591.29051.29614.009739.55
2612004.11.07 23:28sell1310.101.29591.30091.2953
2622004.11.08 00:14t/p1310.101.29531.30091.295311.309750.85
2632004.11.08 00:48sell1320.101.29501.30001.2944
2642004.11.08 05:06close1320.101.29731.30001.2944-23.009727.85
2652004.11.08 06:02sell1330.101.29841.30341.2978
2662004.11.08 06:17t/p1330.101.29781.30341.29786.009733.85
2672004.11.08 06:20buy1340.101.29721.29221.2978
2682004.11.08 07:06close1340.101.29721.29221.29780.009733.85
2692004.11.08 07:06sell1350.101.29731.30231.2967
2702004.11.08 07:42close1350.101.29691.30231.29674.009737.85
2712004.11.08 08:17buy1360.101.29691.29191.2975
2722004.11.08 08:46close1360.101.29651.29191.2975-4.009733.85
2732004.11.08 08:46sell1370.101.29661.30161.2960
2742004.11.08 08:57t/p1370.101.29601.30161.29606.009739.85
2752004.11.08 09:00buy1380.101.29591.29091.2965
2762004.11.08 10:02close1380.101.29601.29091.29651.009740.85
2772004.11.08 10:03sell1390.101.29601.30101.2954
2782004.11.08 10:09t/p1390.101.29541.30101.29546.009746.85
2792004.11.08 10:28sell1400.101.29601.30101.2954
2802004.11.08 10:38t/p1400.101.29541.30101.29546.009752.85
2812004.11.08 10:46buy1410.101.29511.29011.2957
2822004.11.08 11:03close1410.101.29531.29011.29572.009754.85
2832004.11.08 11:10buy1420.101.29471.28971.2953
2842004.11.08 11:51close1420.101.29401.28971.2953-7.009747.85
2852004.11.08 11:52sell1430.101.29401.29901.2934
2862004.11.08 12:04t/p1430.101.29341.29901.29346.009753.85
2872004.11.08 12:05buy1440.101.29331.28831.2939
2882004.11.08 12:30close1440.101.29241.28831.2939-9.009744.85
2892004.11.08 12:30sell1450.101.29261.29761.2920
2902004.11.08 13:28t/p1450.101.29201.29761.29206.009750.85
2912004.11.08 14:21buy1460.101.29281.28781.2934
2922004.11.08 14:24t/p1460.101.29341.28781.29346.009756.85
2932004.11.08 14:30sell1470.101.29391.29891.2933
2942004.11.08 16:06t/p1470.101.29331.29891.29336.009762.85
2952004.11.08 16:15buy1480.101.29331.28831.2939
2962004.11.08 17:32close1480.101.29261.28831.2939-7.009755.85
2972004.11.08 17:32sell1490.101.29271.29771.2921
2982004.11.08 18:20close1490.101.29241.29771.29213.009758.85
2992004.11.08 18:21buy1500.101.29241.28741.2930
3002004.11.08 19:39close1500.101.29141.28741.2930-10.009748.85
3012004.11.08 19:39sell1510.101.29151.29651.2909
3022004.11.08 21:18close1510.101.29131.29651.29092.009750.85
3032004.11.08 21:27sell1520.101.29161.29661.2910
3042004.11.08 21:40close1520.101.29111.29661.29105.009755.85
3052004.11.08 21:40buy1530.101.29121.28621.2918
3062004.11.08 22:13close1530.101.29141.28621.29182.009757.85
3072004.11.08 23:10sell1540.101.29111.29611.2905
3082004.11.08 23:25close1540.101.29081.29611.29053.009760.85
3092004.11.08 23:26buy1550.101.29081.28581.2914
3102004.11.09 00:48t/p1550.101.29141.28581.29140.059760.90
3112004.11.09 03:06buy1560.101.29231.28731.2929
3122004.11.09 05:03close1560.101.29141.28731.2929-9.009751.90
3132004.11.09 05:03sell1570.101.29141.29641.2908
3142004.11.09 05:34close1570.101.29181.29641.2908-4.009747.90
3152004.11.09 05:35buy1580.101.29181.28681.2924
3162004.11.09 05:42t/p1580.101.29241.28681.29246.009753.90
3172004.11.09 05:44buy1590.101.29181.28681.2924
3182004.11.09 05:54close1590.101.29211.28681.29243.009756.90
3192004.11.09 05:54sell1600.101.29211.29711.2915
3202004.11.09 08:37t/p1600.101.29151.29711.29156.009762.90
3212004.11.09 09:45buy1610.101.28971.28471.2903
3222004.11.09 10:01t/p1610.101.29031.28471.29036.009768.90
3232004.11.09 10:01sell1620.101.29031.29531.2897
3242004.11.09 10:20t/p1620.101.28971.29531.28976.009774.90
3252004.11.09 10:20buy1630.101.28971.28471.2903
3262004.11.09 10:25t/p1630.101.29031.28471.29036.009780.90
3272004.11.09 10:32buy1640.101.28991.28491.2905
3282004.11.09 11:26t/p1640.101.29051.28491.29056.009786.90
3292004.11.09 12:29sell1650.101.29131.29631.2907
3302004.11.09 12:35t/p1650.101.29071.29631.29076.009792.90
3312004.11.09 13:38sell1660.101.29001.29501.2894
3322004.11.09 14:16close1660.101.29081.29501.2894-8.009784.90
3332004.11.09 14:16buy1670.101.29071.28571.2913
3342004.11.09 14:21t/p1670.101.29131.28571.29136.009790.90
3352004.11.09 14:28buy1680.101.29081.28581.2914
3362004.11.09 14:44t/p1680.101.29141.28581.29146.009796.90
3372004.11.09 14:55buy1690.101.29071.28571.2913
3382004.11.09 14:59t/p1690.101.29131.28571.29136.009802.90
3392004.11.09 15:15sell1700.101.29231.29731.2917
3402004.11.09 16:00close1700.101.29231.29731.29170.009802.90
3412004.11.09 16:26buy1710.101.29251.28751.2931
3422004.11.09 18:23close1710.101.29021.28751.2931-23.009779.90
3432004.11.09 18:23sell1720.101.29031.29531.2897
3442004.11.09 18:39t/p1720.101.28971.29531.28976.009785.90
3452004.11.09 19:03sell1730.101.29021.29521.2896
3462004.11.09 19:12t/p1730.101.28961.29521.28966.009791.90
3472004.11.09 19:53buy1740.101.28971.28471.2903
3482004.11.09 20:43close1740.101.28971.28471.29030.009791.90
3492004.11.09 20:44sell1750.101.28971.29471.2891
3502004.11.09 21:27close1750.101.28961.29471.28911.009792.90
3512004.11.09 21:28buy1760.101.28961.28461.2902
3522004.11.09 21:35close1760.101.28971.28461.29021.009793.90
3532004.11.09 21:36sell1770.101.28971.29471.2891
3542004.11.09 22:24close1770.101.28961.29471.28911.009794.90
3552004.11.09 22:24buy1780.101.28961.28461.2902
3562004.11.09 22:44close1780.101.28961.28461.29020.009794.90
3572004.11.09 22:53sell1790.101.28961.29461.2890
3582004.11.09 23:14close1790.101.28911.29461.28905.009799.90
3592004.11.09 23:14buy1800.101.28901.28401.2896
3602004.11.09 23:31close1800.101.28921.28401.28962.009801.90
3612004.11.09 23:31sell1810.101.28931.29431.2887
3622004.11.10 02:08close1810.101.28951.29431.288713.909815.80
3632004.11.10 02:09buy1820.101.28951.28451.2901
3642004.11.10 03:12close1820.101.28961.28451.29011.009816.80
3652004.11.10 04:55sell1830.101.28961.29461.2890
3662004.11.10 06:15close1830.101.28961.29461.28900.009816.80
3672004.11.10 06:15buy1840.101.28971.28471.2903
3682004.11.10 06:35close1840.101.29001.28471.29033.009819.80
3692004.11.10 06:35sell1850.101.29011.29511.2895
3702004.11.10 06:43t/p1850.101.28951.29511.28956.009825.80
3712004.11.10 07:22sell1860.101.28861.29361.2880
3722004.11.10 09:10s/l1860.101.29361.29361.2880-50.009775.80
3732004.11.10 10:41sell1870.101.29671.30171.2961
3742004.11.10 11:00t/p1870.101.29611.30171.29616.009781.80
3752004.11.10 11:00buy1880.101.29611.29111.2967
3762004.11.10 11:03t/p1880.101.29671.29111.29676.009787.80
3772004.11.10 11:12sell1890.101.29701.30201.2964
3782004.11.10 11:54close1890.101.29661.30201.29644.009791.80
3792004.11.10 11:54buy1900.101.29671.29171.2973
3802004.11.10 12:12t/p1900.101.29731.29171.29736.009797.80
3812004.11.10 12:12sell1910.101.29731.30231.2967
3822004.11.10 12:30t/p1910.101.29671.30231.29676.009803.80
3832004.11.10 12:30buy1920.101.29521.29021.2958
3842004.11.10 12:30t/p1920.101.29581.29021.29586.009809.80
3852004.11.10 12:30buy1930.101.29621.29121.2968
3862004.11.10 12:30t/p1930.101.29681.29121.29686.009815.80
3872004.11.10 12:31buy1940.101.29621.29121.2968
3882004.11.10 12:35t/p1940.101.29681.29121.29686.009821.80
3892004.11.10 12:35buy1950.101.29701.29201.2976
3902004.11.10 12:36t/p1950.101.29761.29201.29766.009827.80
3912004.11.10 12:41buy1960.101.29701.29201.2976
3922004.11.10 12:42t/p1960.101.29761.29201.29766.009833.80
3932004.11.10 12:43buy1970.101.29701.29201.2976
3942004.11.10 13:50s/l1970.101.29201.29201.2976-50.009783.80
3952004.11.10 13:55buy1980.101.29071.28571.2913
3962004.11.10 14:21s/l1980.101.28571.28571.2913-50.009733.80
3972004.11.10 14:43sell1990.101.28921.29421.2886
3982004.11.10 15:53close1990.101.29201.29421.2886-28.009705.80
3992004.11.10 16:35buy2000.101.29001.28501.2906
4002004.11.10 17:41close2000.101.28831.28501.2906-17.009688.80
4012004.11.10 17:42sell2010.101.28841.29341.2878
4022004.11.10 18:07t/p2010.101.28781.29341.28786.009694.80
4032004.11.10 18:13buy2020.101.28771.28271.2883
4042004.11.10 18:14t/p2020.101.28831.28271.28836.009700.80
4052004.11.10 18:26buy2030.101.28751.28251.2881
4062004.11.10 18:27t/p2030.101.28811.28251.28816.009706.80
4072004.11.10 18:53buy2040.101.28791.28291.2885
4082004.11.10 18:56t/p2040.101.28851.28291.28856.009712.80
4092004.11.10 19:05sell2050.101.28911.29411.2885
4102004.11.10 20:20close2050.101.28891.29411.28852.009714.80
4112004.11.10 20:20buy2060.101.28901.28401.2896
4122004.11.10 20:54close2060.101.28921.28401.28962.009716.80
4132004.11.10 21:02sell2070.101.28921.29421.2886
4142004.11.10 21:26close2070.101.28901.29421.28862.009718.80
4152004.11.10 21:27buy2080.101.28861.28361.2892
4162004.11.10 21:54close2080.101.28911.28361.28925.009723.80
4172004.11.10 21:55sell2090.101.28921.29421.2886
4182004.11.10 22:43t/p2090.101.28861.29421.28866.009729.80
4192004.11.10 23:04sell2100.101.28891.29391.2883
4202004.11.10 23:12t/p2100.101.28831.29391.28836.009735.80
4212004.11.10 23:58buy2110.101.28821.28321.2888
4222004.11.11 00:35close2110.101.28751.28321.2888-12.959722.85
4232004.11.11 00:35sell2120.101.28751.29251.2869
4242004.11.11 02:51close2120.101.28811.29251.2869-6.009716.85
4252004.11.11 03:01buy2130.101.28801.28301.2886
4262004.11.11 03:19close2130.101.28851.28301.28865.009721.85
4272004.11.11 03:36buy2140.101.28781.28281.2884
4282004.11.11 04:11close2140.101.28801.28281.28842.009723.85
4292004.11.11 04:19sell2150.101.28801.29301.2874
4302004.11.11 06:04close2150.101.28831.29301.2874-3.009720.85
4312004.11.11 06:04buy2160.101.28821.28321.2888
4322004.11.11 06:19t/p2160.101.28881.28321.28886.009726.85
4332004.11.11 06:20sell2170.101.28881.29381.2882
4342004.11.11 09:03t/p2170.101.28821.29381.28826.009732.85
4352004.11.11 09:50buy2180.101.28821.28321.2888
4362004.11.11 11:36close2180.101.28671.28321.2888-15.009717.85
4372004.11.11 11:36sell2190.101.28681.29181.2862
4382004.11.11 14:00close2190.101.28961.29181.2862-28.009689.85
4392004.11.11 14:00buy2200.101.28951.28451.2901
4402004.11.11 14:02t/p2200.101.29011.28451.29016.009695.85
4412004.11.11 14:13buy2210.101.28961.28461.2902
4422004.11.11 14:30t/p2210.101.29021.28461.29026.009701.85
4432004.11.11 14:47buy2220.101.28931.28431.2899
4442004.11.11 15:01close2220.101.28961.28431.28993.009704.85
4452004.11.11 15:02sell2230.101.28961.29461.2890
4462004.11.11 16:02close2230.101.29011.29461.2890-5.009699.85
4472004.11.11 16:03buy2240.101.29001.28501.2906
4482004.11.11 16:44t/p2240.101.29061.28501.29066.009705.85
4492004.11.11 17:56sell2250.101.29161.29661.2910
4502004.11.11 18:07close2250.101.29121.29661.29104.009709.85
4512004.11.11 18:08buy2260.101.29121.28621.2918
4522004.11.11 19:06close2260.101.29101.28621.2918-2.009707.85
4532004.11.11 19:07sell2270.101.29101.29601.2904
4542004.11.11 19:36t/p2270.101.29041.29601.29046.009713.85
4552004.11.11 20:04sell2280.101.29061.29561.2900
4562004.11.11 20:29close2280.101.29021.29561.29004.009717.85
4572004.11.11 20:50sell2290.101.29061.29561.2900
4582004.11.11 21:44t/p2290.101.29001.29561.29006.009723.85
4592004.11.11 21:55sell2300.101.29071.29571.2901
4602004.11.11 22:51close2300.101.29061.29571.29011.009724.85
4612004.11.11 22:51buy2310.101.29051.28551.2911
4622004.11.11 23:09t/p2310.101.29111.28551.29116.009730.85
4632004.11.11 23:09sell2320.101.29111.29611.2905
4642004.11.11 23:19t/p2320.101.29051.29611.29056.009736.85
4652004.11.11 23:35sell2330.101.29111.29611.2905
4662004.11.11 23:40t/p2330.101.29051.29611.29056.009742.85
4672004.11.12 00:09sell2340.101.29081.29581.2902
4682004.11.12 06:08close2340.101.29171.29581.2902-9.009733.85
4692004.11.12 06:12buy2350.101.29171.28671.2923
4702004.11.12 06:31close2350.101.29221.28671.29235.009738.85
4712004.11.12 06:31sell2360.101.29221.29721.2916
4722004.11.12 07:52t/p2360.101.29161.29721.29166.009744.85
4732004.11.12 08:39sell2370.101.29221.29721.2916
4742004.11.12 09:26close2370.101.29221.29721.29160.009744.85
4752004.11.12 09:28buy2380.101.29221.28721.2928
4762004.11.12 11:23close2380.101.29221.28721.29280.009744.85
4772004.11.12 11:24sell2390.101.29221.29721.2916
4782004.11.12 11:45close2390.101.29211.29721.29161.009745.85
4792004.11.12 11:45buy2400.101.29221.28721.2928
4802004.11.12 13:25close2400.101.29001.28721.2928-22.009723.85
4812004.11.12 13:25sell2410.101.29001.29501.2894
4822004.11.12 13:33t/p2410.101.28941.29501.28946.009729.85
4832004.11.12 13:37buy2420.101.28901.28401.2896
4842004.11.12 13:51t/p2420.101.28961.28401.28966.009735.85
4852004.11.12 13:52sell2430.101.28981.29481.2892
4862004.11.12 15:02s/l2430.101.29481.29481.2892-50.009685.85
4872004.11.12 16:57sell2440.101.29721.30221.2966
4882004.11.12 17:55close2440.101.29761.30221.2966-4.009681.85
4892004.11.12 17:55buy2450.101.29761.29261.2982
4902004.11.12 18:04t/p2450.101.29821.29261.29826.009687.85
4912004.11.12 18:05sell2460.101.29821.30321.2976
4922004.11.12 19:32t/p2460.101.29761.30321.29766.009693.85
4932004.11.12 19:43buy2470.101.29771.29271.2983
4942004.11.14 22:01close2470.101.29791.29271.29832.009695.85
4952004.11.14 22:02sell2480.101.29781.30281.2972
4962004.11.14 22:35close2480.101.29771.30281.29721.009696.85
4972004.11.14 22:45sell2490.101.29831.30331.2977
4982004.11.14 23:41close2490.101.29891.30331.2977-6.009690.85
4992004.11.14 23:42buy2500.101.29891.29391.2995
5002004.11.15 00:16close2500.101.29781.29391.2995-16.959673.90
5012004.11.15 00:17sell2510.101.29781.30281.2972
5022004.11.15 00:21t/p2510.101.29721.30281.29726.009679.90
5032004.11.15 00:30buy2520.101.29651.29151.2971
5042004.11.15 01:04close2520.101.29671.29151.29712.009681.90
5052004.11.15 01:56sell2530.101.29671.30171.2961
5062004.11.15 05:43close2530.101.29721.30171.2961-5.009676.90
5072004.11.15 05:43buy2540.101.29711.29211.2977
5082004.11.15 05:58t/p2540.101.29771.29211.29776.009682.90
5092004.11.15 06:02sell2550.101.29771.30271.2971
5102004.11.15 07:08close2550.101.29761.30271.29711.009683.90
5112004.11.15 07:09buy2560.101.29741.29241.2980
5122004.11.15 09:31close2560.101.29591.29241.2980-15.009668.90
5132004.11.15 09:31sell2570.101.29601.30101.2954
5142004.11.15 09:42t/p2570.101.29541.30101.29546.009674.90
5152004.11.15 10:21sell2580.101.29471.29971.2941
5162004.11.15 10:54close2580.101.29441.29971.29413.009677.90
5172004.11.15 10:57buy2590.101.29441.28941.2950
5182004.11.15 11:04close2590.101.29461.28941.29502.009679.90
5192004.11.15 11:07sell2600.101.29461.29961.2940
5202004.11.15 11:11t/p2600.101.29401.29961.29406.009685.90
5212004.11.15 11:19buy2610.101.29421.28921.2948
5222004.11.15 11:26close2610.101.29461.28921.29484.009689.90
5232004.11.15 11:26sell2620.101.29471.29971.2941
5242004.11.15 12:34close2620.101.29511.29971.2941-4.009685.90
5252004.11.15 12:34buy2630.101.29501.29001.2956
5262004.11.15 12:41t/p2630.101.29561.29001.29566.009691.90
5272004.11.15 12:50sell2640.101.29651.30151.2959
5282004.11.15 13:17t/p2640.101.29591.30151.29596.009697.90
5292004.11.15 13:33sell2650.101.29641.30141.2958
5302004.11.15 13:39t/p2650.101.29581.30141.29586.009703.90
5312004.11.15 14:00sell2660.101.29601.30101.2954
5322004.11.15 14:06t/p2660.101.29541.30101.29546.009709.90
5332004.11.15 14:11buy2670.101.29521.29021.2958
5342004.11.15 15:11close2670.101.29461.29021.2958-6.009703.90
5352004.11.15 15:11sell2680.101.29471.29971.2941
5362004.11.15 15:27t/p2680.101.29411.29971.29416.009709.90
5372004.11.15 15:30buy2690.101.29401.28901.2946
5382004.11.15 15:36t/p2690.101.29461.28901.29466.009715.90
5392004.11.15 15:46sell2700.101.29451.29951.2939
5402004.11.15 15:59t/p2700.101.29391.29951.29396.009721.90
5412004.11.15 16:15sell2710.101.29451.29951.2939
5422004.11.15 16:23t/p2710.101.29391.29951.29396.009727.90
5432004.11.15 16:31buy2720.101.29371.28871.2943
5442004.11.15 18:59t/p2720.101.29431.28871.29436.009733.90
5452004.11.15 19:30sell2730.101.29401.29901.2934
5462004.11.15 21:31close2730.101.29471.29901.2934-7.009726.90
5472004.11.15 21:31buy2740.101.29471.28971.2953
5482004.11.16 00:46close2740.101.29241.28971.2953-28.959697.95
5492004.11.16 02:38sell2750.101.29301.29801.2924
5502004.11.16 05:45t/p2750.101.29241.29801.29246.009703.95
5512004.11.16 05:56sell2760.101.29301.29801.2924
5522004.11.16 07:49close2760.101.29631.29801.2924-33.009670.95
5532004.11.16 07:50buy2770.101.29631.29131.2969
5542004.11.16 08:02t/p2770.101.29691.29131.29696.009676.95
5552004.11.16 08:03sell2780.101.29701.30201.2964
5562004.11.16 09:45close2780.101.29741.30201.2964-4.009672.95
5572004.11.16 10:57buy2790.101.29681.29181.2974
5582004.11.16 11:13close2790.101.29711.29181.29743.009675.95
5592004.11.16 11:13sell2800.101.29711.30211.2965
5602004.11.16 12:30t/p2800.101.29651.30211.29656.009681.95
5612004.11.16 12:46sell2810.101.29761.30261.2970
5622004.11.16 13:00t/p2810.101.29701.30261.29706.009687.95
5632004.11.16 13:08buy2820.101.29691.29191.2975
5642004.11.16 14:12close2820.101.29641.29191.2975-5.009682.95
5652004.11.16 14:13sell2830.101.29651.30151.2959
5662004.11.16 15:02close2830.101.29701.30151.2959-5.009677.95
5672004.11.16 15:02buy2840.101.29691.29191.2975
5682004.11.16 15:09t/p2840.101.29751.29191.29756.009683.95
5692004.11.16 15:14sell2850.101.29801.30301.2974
5702004.11.16 15:52t/p2850.101.29741.30301.29746.009689.95
5712004.11.16 15:52buy2860.101.29731.29231.2979
5722004.11.16 15:56t/p2860.101.29791.29231.29796.009695.95
5732004.11.16 16:41buy2870.101.29731.29231.2979
5742004.11.16 16:45t/p2870.101.29791.29231.29796.009701.95
5752004.11.16 16:50sell2880.101.29771.30271.2971
5762004.11.16 17:24t/p2880.101.29711.30271.29716.009707.95
5772004.11.16 18:02sell2890.101.29691.30191.2963
5782004.11.16 18:20close2890.101.29661.30191.29633.009710.95
5792004.11.16 18:34sell2900.101.29691.30191.2963
5802004.11.16 18:53close2900.101.29651.30191.29634.009714.95
5812004.11.16 18:53buy2910.101.29661.29161.2972
5822004.11.16 19:58close2910.101.29571.29161.2972-9.009705.95
5832004.11.16 19:59sell2920.101.29571.30071.2951
5842004.11.16 20:54close2920.101.29551.30071.29512.009707.95
5852004.11.16 20:54buy2930.101.29541.29041.2960
5862004.11.16 21:06close2930.101.29571.29041.29603.009710.95
5872004.11.16 21:08sell2940.101.29571.30071.2951
5882004.11.16 23:13close2940.101.29561.30071.29511.009711.95
5892004.11.17 00:15sell2950.101.29581.30081.2952
5902004.11.17 01:40close2950.101.29561.30081.29522.009713.95
5912004.11.17 01:41buy2960.101.29561.29061.2962
5922004.11.17 02:04close2960.101.29611.29061.29625.009718.95
5932004.11.17 02:30sell2970.101.29591.30091.2953
5942004.11.17 02:44close2970.101.29581.30091.29531.009719.95
5952004.11.17 02:50buy2980.101.29581.29081.2964
5962004.11.17 03:21close2980.101.29571.29081.2964-1.009718.95
5972004.11.17 03:21sell2990.101.29571.30071.2951
5982004.11.17 04:59close2990.101.29661.30071.2951-9.009709.95
5992004.11.17 05:00buy3000.101.29661.29161.2972
6002004.11.17 05:12close3000.101.29711.29161.29725.009714.95
6012004.11.17 05:16sell3010.101.29711.30211.2965
6022004.11.17 06:25close3010.101.29771.30211.2965-6.009708.95
6032004.11.17 06:49sell3020.101.29821.30321.2976
6042004.11.17 08:48s/l3020.101.30321.30321.2976-50.009658.95
6052004.11.17 08:48sell3030.101.30311.30811.3025
6062004.11.17 08:52t/p3030.101.30251.30811.30256.009664.95
6072004.11.17 08:52sell3040.101.30221.30721.3016
6082004.11.17 10:51close3040.101.30291.30721.3016-7.009657.95
6092004.11.17 10:52buy3050.101.30291.29791.3035
6102004.11.17 11:47close3050.101.30261.29791.3035-3.009654.95
6112004.11.17 11:47sell3060.101.30261.30761.3020
6122004.11.17 12:28close3060.101.30221.30761.30204.009658.95
6132004.11.17 14:32sell3070.101.30251.30751.3019
6142004.11.17 14:43t/p3070.101.30191.30751.30196.009664.95
6152004.11.17 15:09sell3080.101.30251.30751.3019
6162004.11.17 16:17t/p3080.101.30191.30751.30196.009670.95
6172004.11.17 16:42buy3090.101.30211.29711.3027
6182004.11.17 17:00t/p3090.101.30271.29711.30276.009676.95
6192004.11.17 18:12sell3100.101.30351.30851.3029
6202004.11.17 22:24close3100.101.30311.30851.30294.009680.95
6212004.11.17 22:24buy3110.101.30321.29821.3038
6222004.11.17 22:43close3110.101.30361.29821.30384.009684.95
6232004.11.17 23:18buy3120.101.30311.29811.3037
6242004.11.17 23:37t/p3120.101.30371.29811.30376.009690.95
6252004.11.17 23:37sell3130.101.30371.30871.3031
6262004.11.17 23:44t/p3130.101.30311.30871.30316.009696.95
6272004.11.17 23:54buy3140.101.30271.29771.3033
6282004.11.18 00:02t/p3140.101.30331.29771.30330.059697.00
6292004.11.18 00:05sell3150.101.30311.30811.3025
6302004.11.18 08:05close3150.101.30621.30811.3025-31.009666.00
6312004.11.18 08:05buy3160.101.30611.30111.3067
6322004.11.18 08:14t/p3160.101.30671.30111.30676.009672.00
6332004.11.18 08:17buy3170.101.30641.30141.3070
6342004.11.18 09:36close3170.101.30501.30141.3070-14.009658.00
6352004.11.18 09:36sell3180.101.30491.30991.3043
6362004.11.18 09:46t/p3180.101.30431.30991.30436.009664.00
6372004.11.18 10:49buy3190.101.30441.29941.3050
6382004.11.18 13:58s/l3190.101.29941.29941.3050-50.009614.00
6392004.11.18 13:58buy3200.101.29961.29461.3002
6402004.11.18 13:59t/p3200.101.30021.29461.30026.009620.00
6412004.11.18 13:59buy3210.101.30041.29541.3010
6422004.11.18 14:03t/p3210.101.30101.29541.30106.009626.00
6432004.11.18 14:05sell3220.101.30121.30621.3006
6442004.11.18 14:14t/p3220.101.30061.30621.30066.009632.00
6452004.11.18 14:20buy3230.101.29981.29481.3004
6462004.11.18 14:51close3230.101.30021.29481.30044.009636.00
6472004.11.18 14:52sell3240.101.30031.30531.2997
6482004.11.18 14:53t/p3240.101.29971.30531.29976.009642.00
6492004.11.18 16:54sell3250.101.29541.30041.2948
6502004.11.18 19:24close3250.101.29671.30041.2948-13.009629.00
6512004.11.18 19:24buy3260.101.29671.29171.2973
6522004.11.18 20:33close3260.101.29611.29171.2973-6.009623.00
6532004.11.18 20:33sell3270.101.29601.30101.2954
6542004.11.18 21:15close3270.101.29571.30101.29543.009626.00
6552004.11.18 21:16buy3280.101.29571.29071.2963
6562004.11.18 22:11close3280.101.29521.29071.2963-5.009621.00
6572004.11.18 22:11sell3290.101.29521.30021.2946
6582004.11.18 22:41close3290.101.29501.30021.29462.009623.00
6592004.11.18 22:41buy3300.101.29491.28991.2955
6602004.11.18 23:27close3300.101.29461.28991.2955-3.009620.00
6612004.11.18 23:28sell3310.101.29461.29961.2940
6622004.11.19 01:21close3310.101.29551.29961.2940-3.709616.30
6632004.11.19 01:22buy3320.101.29541.29041.2960
6642004.11.19 01:31close3320.101.29581.29041.29604.009620.30
6652004.11.19 01:31sell3330.101.29591.30091.2953
6662004.11.19 01:54close3330.101.29551.30091.29534.009624.30
6672004.11.19 02:04sell3340.101.29611.30111.2955
6682004.11.19 03:24t/p3340.101.29551.30111.29556.009630.30
6692004.11.19 03:24buy3350.101.29551.29051.2961
6702004.11.19 03:55close3350.101.29551.29051.29610.009630.30
6712004.11.19 03:57sell3360.101.29561.30061.2950
6722004.11.19 04:18close3360.101.29531.30061.29503.009633.30
6732004.11.19 04:18buy3370.101.29521.29021.2958
6742004.11.19 04:26t/p3370.101.29581.29021.29586.009639.30
6752004.11.19 04:35sell3380.101.29641.30141.2958
6762004.11.19 06:42t/p3380.101.29581.30141.29586.009645.30
6772004.11.19 07:02sell3390.101.29621.30121.2956
6782004.11.19 09:19close3390.101.29871.30121.2956-25.009620.30
6792004.11.19 09:19buy3400.101.29881.29381.2994
6802004.11.19 09:28t/p3400.101.29941.29381.29946.009626.30
6812004.11.19 09:35sell3410.101.30061.30561.3000
6822004.11.19 10:42close3410.101.30241.30561.3000-18.009608.30
6832004.11.19 10:42buy3420.101.30231.29731.3029
6842004.11.19 11:30close3420.101.30251.29731.30292.009610.30
6852004.11.19 11:30sell3430.101.30261.30761.3020
6862004.11.19 11:35t/p3430.101.30201.30761.30206.009616.30
6872004.11.19 11:55sell3440.101.30241.30741.3018
6882004.11.19 12:09close3440.101.30191.30741.30185.009621.30
6892004.11.19 12:20sell3450.101.30241.30741.3018
6902004.11.19 14:01close3450.101.30421.30741.3018-18.009603.30
6912004.11.19 14:01buy3460.101.30411.29911.3047
6922004.11.19 14:04t/p3460.101.30471.29911.30476.009609.30
6932004.11.19 14:30sell3470.101.30541.31041.3048
6942004.11.19 14:34t/p3470.101.30481.31041.30486.009615.30
6952004.11.19 15:55sell3480.101.30601.31101.3054
6962004.11.19 15:59t/p3480.101.30541.31101.30546.009621.30
6972004.11.19 16:03buy3490.101.30491.29991.3055
6982004.11.19 19:30close3490.101.30181.29991.3055-31.009590.30
6992004.11.19 19:30sell3500.101.30181.30681.3012
7002004.11.21 22:50close3500.101.30231.30681.3012-5.009585.30
7012004.11.21 22:50buy3510.101.30221.29721.3028
7022004.11.21 23:17close3510.101.30261.29721.30284.009589.30
7032004.11.21 23:17sell3520.101.30271.30771.3021
7042004.11.22 01:02close3520.101.30271.30771.30215.309594.60
7052004.11.22 01:02buy3530.101.30261.29761.3032
7062004.11.22 02:08close3530.101.30261.29761.30320.009594.60
7072004.11.22 02:08sell3540.101.30271.30771.3021
7082004.11.22 05:04close3540.101.30411.30771.3021-14.009580.60
7092004.11.22 05:08buy3550.101.30411.29911.3047
7102004.11.22 05:23close3550.101.30421.29911.30471.009581.60
7112004.11.22 05:24sell3560.101.30421.30921.3036
7122004.11.22 05:36close3560.101.30391.30921.30363.009584.60
7132004.11.22 05:52buy3570.101.30391.29891.3045
7142004.11.22 06:41t/p3570.101.30451.29891.30456.009590.60
7152004.11.22 07:00buy3580.101.30371.29871.3043
7162004.11.22 07:38close3580.101.30261.29871.3043-11.009579.60
7172004.11.22 07:38sell3590.101.30271.30771.3021
7182004.11.22 09:52close3590.101.30301.30771.3021-3.009576.60
7192004.11.22 09:52buy3600.101.30291.29791.3035
7202004.11.22 10:25t/p3600.101.30351.29791.30356.009582.60
7212004.11.22 10:45sell3610.101.30351.30851.3029
7222004.11.22 11:27close3610.101.30371.30851.3029-2.009580.60
7232004.11.22 11:43sell3620.101.30401.30901.3034
7242004.11.22 11:57t/p3620.101.30341.30901.30346.009586.60
7252004.11.22 12:30buy3630.101.30281.29781.3034
7262004.11.22 12:33t/p3630.101.30341.29781.30346.009592.60
7272004.11.22 12:37buy3640.101.30301.29801.3036
7282004.11.22 13:05close3640.101.30271.29801.3036-3.009589.60
7292004.11.22 13:06sell3650.101.30261.30761.3020
7302004.11.22 14:21close3650.101.30341.30761.3020-8.009581.60
7312004.11.22 14:21buy3660.101.30341.29841.3040
7322004.11.22 14:25t/p3660.101.30401.29841.30406.009587.60
7332004.11.22 14:39sell3670.101.30451.30951.3039
7342004.11.22 15:14t/p3670.101.30391.30951.30396.009593.60
7352004.11.22 15:41sell3680.101.30431.30931.3037
7362004.11.22 16:43t/p3680.101.30371.30931.30376.009599.60
7372004.11.22 16:45buy3690.101.30381.29881.3044
7382004.11.22 17:57close3690.101.30411.29881.30443.009602.60
7392004.11.22 18:05sell3700.101.30421.30921.3036
7402004.11.22 18:48t/p3700.101.30361.30921.30366.009608.60
7412004.11.22 19:14sell3710.101.30391.30891.3033
7422004.11.22 21:17close3710.101.30451.30891.3033-6.009602.60
7432004.11.22 21:17buy3720.101.30441.29941.3050
7442004.11.22 22:54close3720.101.30381.29941.3050-6.009596.60
7452004.11.22 23:00sell3730.101.30381.30881.3032
7462004.11.22 23:27t/p3730.101.30321.30881.30326.009602.60
7472004.11.23 01:25buy3740.101.30091.29591.3015
7482004.11.23 02:09close3740.101.29881.29591.3015-21.009581.60
7492004.11.23 02:11sell3750.101.29881.30381.2982
7502004.11.23 05:10close3750.101.29991.30381.2982-11.009570.60
7512004.11.23 05:10buy3760.101.29981.29481.3004
7522004.11.23 05:21close3760.101.30021.29481.30044.009574.60
7532004.11.23 05:22sell3770.101.30031.30531.2997
7542004.11.23 05:30t/p3770.101.29971.30531.29976.009580.60
7552004.11.23 05:55buy3780.101.29961.29461.3002
7562004.11.23 06:10close3780.101.29991.29461.30023.009583.60
7572004.11.23 06:11sell3790.101.29991.30491.2993
7582004.11.23 07:52t/p3790.101.29931.30491.29936.009589.60
7592004.11.23 08:17buy3800.101.29921.29421.2998
7602004.11.23 08:25close3800.101.29961.29421.29984.009593.60
7612004.11.23 08:28sell3810.101.29961.30461.2990
7622004.11.23 08:34t/p3810.101.29901.30461.29906.009599.60
7632004.11.23 08:40buy3820.101.29881.29381.2994
7642004.11.23 09:01t/p3820.101.29941.29381.29946.009605.60
7652004.11.23 10:40sell3830.101.30621.31121.3056
7662004.11.23 11:05close3830.101.30591.31121.30563.009608.60
7672004.11.23 11:06buy3840.101.30591.30091.3065
7682004.11.23 11:21close3840.101.30621.30091.30653.009611.60
7692004.11.23 11:22sell3850.101.30621.31121.3056
7702004.11.23 11:56close3850.101.30791.31121.3056-17.009594.60
7712004.11.23 11:57buy3860.101.30801.30301.3086
7722004.11.23 12:03t/p3860.101.30861.30301.30866.009600.60
7732004.11.23 12:14sell3870.101.30911.31411.3085
7742004.11.23 12:16t/p3870.101.30851.31411.30856.009606.60
7752004.11.23 12:26buy3880.101.30811.30311.3087
7762004.11.23 13:14close3880.101.30751.30311.3087-6.009600.60
7772004.11.23 13:15sell3890.101.30701.31201.3064
7782004.11.23 15:46close3890.101.30791.31201.3064-9.009591.60
7792004.11.23 15:46buy3900.101.30781.30281.3084
7802004.11.23 15:48t/p3900.101.30841.30281.30846.009597.60
7812004.11.23 17:44sell3910.101.30921.31421.3086
7822004.11.23 17:52close3910.101.30891.31421.30863.009600.60
7832004.11.23 18:40sell3920.101.30851.31351.3079
7842004.11.23 19:00close3920.101.30831.31351.30792.009602.60
7852004.11.23 19:01buy3930.101.30831.30331.3089
7862004.11.23 19:20close3930.101.30831.30331.30890.009602.60
7872004.11.23 19:21sell3940.101.30831.31331.3077
7882004.11.23 19:25t/p3940.101.30771.31331.30776.009608.60
7892004.11.23 19:27sell3950.101.30831.31331.3077
7902004.11.23 21:15close3950.101.30841.31331.3077-1.009607.60
7912004.11.23 21:16buy3960.101.30841.30341.3090
7922004.11.23 22:05close3960.101.30851.30341.30901.009608.60
7932004.11.23 23:44buy3970.101.30931.30431.3099
7942004.11.24 00:22close3970.101.30911.30431.3099-19.859588.75
7952004.11.24 00:23sell3980.101.30911.31411.3085
7962004.11.24 01:01close3980.101.30901.31411.30851.009589.75
7972004.11.24 01:01buy3990.101.30891.30391.3095
7982004.11.24 01:19close3990.101.30931.30391.30954.009593.75
7992004.11.24 01:19sell4000.101.30931.31431.3087
8002004.11.24 02:35close4000.101.30891.31431.30874.009597.75
8012004.11.24 02:35buy4010.101.30881.30381.3094
8022004.11.24 03:12close4010.101.30881.30381.30940.009597.75
8032004.11.24 03:13sell4020.101.30881.31381.3082
8042004.11.24 04:33close4020.101.30901.31381.3082-2.009595.75
8052004.11.24 04:33buy4030.101.30881.30381.3094
8062004.11.24 04:55close4030.101.30931.30381.30945.009600.75
8072004.11.24 04:55sell4040.101.30921.31421.3086
8082004.11.24 06:11close4040.101.30971.31421.3086-5.009595.75
8092004.11.24 06:11buy4050.101.30961.30461.3102
8102004.11.24 06:26t/p4050.101.31021.30461.31026.009601.75
8112004.11.24 06:36sell4060.101.31061.31561.3100
8122004.11.24 06:38t/p4060.101.31001.31561.31006.009607.75
8132004.11.24 08:12buy4070.101.31251.30751.3131
8142004.11.24 08:15t/p4070.101.31311.30751.31316.009613.75
8152004.11.24 09:10buy4080.101.31411.30911.3147
8162004.11.24 09:21t/p4080.101.31471.30911.31476.009619.75
8172004.11.24 09:32sell4090.101.31471.31971.3141
8182004.11.24 10:27close4090.101.31551.31971.3141-8.009611.75
8192004.11.24 10:27buy4100.101.31541.31041.3160
8202004.11.24 11:05close4100.101.31511.31041.3160-3.009608.75
8212004.11.24 11:05sell4110.101.31521.32021.3146
8222004.11.24 11:39t/p4110.101.31461.32021.31466.009614.75
8232004.11.24 12:20sell4120.101.31471.31971.3141
8242004.11.24 14:25close4120.101.31531.31971.3141-6.009608.75
8252004.11.24 14:25buy4130.101.31541.31041.3160
8262004.11.24 14:55close4130.101.31531.31041.3160-1.009607.75
8272004.11.24 14:55sell4140.101.31541.32041.3148
8282004.11.24 16:53close4140.101.31681.32041.3148-14.009593.75
8292004.11.24 16:53buy4150.101.31681.31181.3174
8302004.11.24 17:08close4150.101.31711.31181.31743.009596.75
8312004.11.24 17:11sell4160.101.31691.32191.3163
8322004.11.24 19:49close4160.101.31741.32191.3163-5.009591.75
8332004.11.24 19:49buy4170.101.31741.31241.3180
8342004.11.24 20:06close4170.101.31751.31241.31801.009592.75
8352004.11.24 20:06sell4180.101.31751.32251.3169
8362004.11.24 22:04close4180.101.31831.32251.3169-8.009584.75
8372004.11.24 22:04buy4190.101.31841.31341.3190
8382004.11.24 22:28close4190.101.31821.31341.3190-2.009582.75
8392004.11.24 22:28sell4200.101.31821.32321.3176
8402004.11.24 22:47t/p4200.101.31761.32321.31766.009588.75
8412004.11.24 23:15buy4210.101.31751.31251.3181
8422004.11.25 00:00close4210.101.31721.31251.3181-8.959579.80
8432004.11.25 00:00sell4220.101.31721.32221.3166
8442004.11.25 02:25close4220.101.31741.32221.3166-2.009577.80
8452004.11.25 03:05buy4230.101.31721.31221.3178
8462004.11.25 03:23close4230.101.31761.31221.31784.009581.80
8472004.11.25 03:24sell4240.101.31761.32261.3170
8482004.11.25 04:33close4240.101.31761.32261.31700.009581.80
8492004.11.25 04:50sell4250.101.31781.32281.3172
8502004.11.25 06:18close4250.101.31821.32281.3172-4.009577.80
8512004.11.25 06:19buy4260.101.31801.31301.3186
8522004.11.25 06:51close4260.101.31801.31301.31860.009577.80
8532004.11.25 06:51sell4270.101.31821.32321.3176
8542004.11.25 07:59close4270.101.31921.32321.3176-10.009567.80
8552004.11.25 07:59buy4280.101.31901.31401.3196
8562004.11.25 08:00t/p4280.101.31961.31401.31966.009573.80
8572004.11.25 08:04buy4290.101.31911.31411.3197
8582004.11.25 08:22t/p4290.101.31971.31411.31976.009579.80
8592004.11.25 12:50sell4300.101.32211.32711.3215
8602004.11.25 12:52t/p4300.101.32151.32711.32156.009585.80
8612004.11.25 13:00buy4310.101.32121.31621.3218
8622004.11.25 13:33t/p4310.101.32181.31621.32186.009591.80
8632004.11.25 13:51buy4320.101.32151.31651.3221
8642004.11.25 14:08t/p4320.101.32211.31651.32216.009597.80
8652004.11.25 14:08sell4330.101.32211.32711.3215
8662004.11.25 22:02s/l4330.101.32711.32711.3215-50.009547.80
8672004.11.25 23:09sell4340.101.32611.33111.3255
8682004.11.25 23:59close4340.101.32651.33111.3255-4.009543.80
8692004.11.26 01:16sell4350.101.32611.33111.3255
8702004.11.26 04:24s/l4350.101.33111.33111.3255-50.009493.80
8712004.11.26 04:50sell4360.101.33191.33691.3313
8722004.11.26 05:02t/p4360.101.33131.33691.33136.009499.80
8732004.11.26 05:03sell4370.101.33151.33651.3309
8742004.11.26 05:55t/p4370.101.33091.33651.33096.009505.80
8752004.11.26 06:27sell4380.101.32961.33461.3290
8762004.11.26 06:52t/p4380.101.32901.33461.32906.009511.80
8772004.11.26 06:59buy4390.101.32861.32361.3292
8782004.11.26 07:29s/l4390.101.32361.32361.3292-50.009461.80
8792004.11.26 08:35sell4400.101.32211.32711.3215
8802004.11.26 09:20t/p4400.101.32151.32711.32156.009467.80
8812004.11.26 10:00sell4410.101.32241.32741.3218
8822004.11.26 10:48close4410.101.32531.32741.3218-29.009438.80
8832004.11.26 11:02sell4420.101.32611.33111.3255
8842004.11.26 11:08t/p4420.101.32551.33111.32556.009444.80
8852004.11.26 12:19buy4430.101.32361.31861.3242
8862004.11.26 13:04close4430.101.32351.31861.3242-1.009443.80
8872004.11.26 13:05sell4440.101.32341.32841.3228
8882004.11.26 15:17s/l4440.101.32841.32841.3228-50.009393.80
8892004.11.26 15:17sell4450.101.32821.33321.3276
8902004.11.28 22:01close4450.101.32841.33321.3276-2.009391.80
8912004.11.28 22:02buy4460.101.32851.32351.3291
8922004.11.28 23:10close4460.101.32771.32351.3291-8.009383.80
8932004.11.28 23:10sell4470.101.32761.33261.3270
8942004.11.28 23:53t/p4470.101.32701.33261.32706.009389.80
8952004.11.28 23:55buy4480.101.32711.32211.3277
8962004.11.29 00:40close4480.101.32441.32211.3277-32.959356.85
8972004.11.29 00:40sell4490.101.32461.32961.3240
8982004.11.29 03:43close4490.101.32571.32961.3240-11.009345.85
8992004.11.29 03:43buy4500.101.32571.32071.3263
9002004.11.29 04:00close4500.101.32621.32071.32635.009350.85
9012004.11.29 04:01sell4510.101.32631.33131.3257
9022004.11.29 05:40t/p4510.101.32571.33131.32576.009356.85
9032004.11.29 06:10buy4520.101.32411.31911.3247
9042004.11.29 06:22t/p4520.101.32471.31911.32476.009362.85
9052004.11.29 06:25sell4530.101.32531.33031.3247
9062004.11.29 06:33t/p4530.101.32471.33031.32476.009368.85
9072004.11.29 07:00sell4540.101.32511.33011.3245
9082004.11.29 07:19t/p4540.101.32451.33011.32456.009374.85
9092004.11.29 07:20buy4550.101.32431.31931.3249
9102004.11.29 07:24t/p4550.101.32491.31931.32496.009380.85
9112004.11.29 07:27buy4560.101.32481.31981.3254
9122004.11.29 07:30t/p4560.101.32541.31981.32546.009386.85
9132004.11.29 07:46buy4570.101.32461.31961.3252
9142004.11.29 07:48t/p4570.101.32521.31961.32526.009392.85
9152004.11.29 08:11buy4580.101.32501.32001.3256
9162004.11.29 08:34close4580.101.32551.32001.32565.009397.85
9172004.11.29 08:34sell4590.101.32561.33061.3250
9182004.11.29 08:36t/p4590.101.32501.33061.32506.009403.85
9192004.11.29 08:58sell4600.101.32551.33051.3249
9202004.11.29 10:12close4600.101.32591.33051.3249-4.009399.85
9212004.11.29 10:12buy4610.101.32581.32081.3264
9222004.11.29 10:23close4610.101.32631.32081.32645.009404.85
9232004.11.29 10:24sell4620.101.32631.33131.3257
9242004.11.29 10:32t/p4620.101.32571.33131.32576.009410.85
9252004.11.29 11:14sell4630.101.32561.33061.3250
9262004.11.29 11:37close4630.101.32531.33061.32503.009413.85
9272004.11.29 11:37buy4640.101.32531.32031.3259
9282004.11.29 12:13close4640.101.32481.32031.3259-5.009408.85
9292004.11.29 12:13sell4650.101.32501.33001.3244
9302004.11.29 12:33t/p4650.101.32441.33001.32446.009414.85
9312004.11.29 12:34buy4660.101.32401.31901.3246
9322004.11.29 12:41t/p4660.101.32461.31901.32466.009420.85
9332004.11.29 12:41buy4670.101.32471.31971.3253
9342004.11.29 13:17close4670.101.32451.31971.3253-2.009418.85
9352004.11.29 13:17sell4680.101.32461.32961.3240
9362004.11.29 15:18close4680.101.32781.32961.3240-32.009386.85
9372004.11.29 15:18buy4690.101.32781.32281.3284
9382004.11.29 15:26t/p4690.101.32841.32281.32846.009392.85
9392004.11.29 15:35sell4700.101.32851.33351.3279
9402004.11.29 15:47t/p4700.101.32791.33351.32796.009398.85
9412004.11.29 15:53sell4710.101.32831.33331.3277
9422004.11.29 16:27close4710.101.32821.33331.32771.009399.85
9432004.11.29 16:28buy4720.101.32821.32321.3288
9442004.11.29 16:32t/p4720.101.32881.32321.32886.009405.85
9452004.11.29 17:15buy4730.101.32931.32431.3299
9462004.11.29 20:45close4730.101.32751.32431.3299-18.009387.85
9472004.11.29 20:45sell4740.101.32751.33251.3269
9482004.11.29 22:52t/p4740.101.32691.33251.32696.009393.85
9492004.11.30 00:01sell4750.101.32591.33091.3253
9502004.11.30 00:09close4750.101.32551.33091.32534.009397.85
9512004.11.30 00:10buy4760.101.32551.32051.3261
9522004.11.30 00:56close4760.101.32451.32051.3261-10.009387.85
9532004.11.30 00:56sell4770.101.32461.32961.3240
9542004.11.30 01:19close4770.101.32421.32961.32404.009391.85
9552004.11.30 01:19buy4780.101.32421.31921.3248
9562004.11.30 01:29t/p4780.101.32481.31921.32486.009397.85
9572004.11.30 01:30sell4790.101.32511.33011.3245
9582004.11.30 04:07close4790.101.32671.33011.3245-16.009381.85
9592004.11.30 04:08buy4800.101.32661.32161.3272
9602004.11.30 04:28close4800.101.32671.32161.32721.009382.85
9612004.11.30 04:28sell4810.101.32671.33171.3261
9622004.11.30 04:35t/p4810.101.32611.33171.32616.009388.85
9632004.11.30 04:40buy4820.101.32591.32091.3265
9642004.11.30 05:15close4820.101.32581.32091.3265-1.009387.85
9652004.11.30 05:16sell4830.101.32591.33091.3253
9662004.11.30 06:21close4830.101.32601.33091.3253-1.009386.85
9672004.11.30 06:21buy4840.101.32591.32091.3265
9682004.11.30 07:45close4840.101.32581.32091.3265-1.009385.85
9692004.11.30 07:45sell4850.101.32591.33091.3253
9702004.11.30 08:27close4850.101.32581.33091.32531.009386.85
9712004.11.30 08:27buy4860.101.32591.32091.3265
9722004.11.30 09:20t/p4860.101.32651.32091.32656.009392.85
9732004.11.30 09:30sell4870.101.32741.33241.3268
9742004.11.30 09:40t/p4870.101.32681.33241.32686.009398.85
9752004.11.30 10:12sell4880.101.32721.33221.3266
9762004.11.30 10:25t/p4880.101.32661.33221.32666.009404.85
9772004.11.30 10:40sell4890.101.32831.33331.3277
9782004.11.30 12:22close4890.101.32901.33331.3277-7.009397.85
9792004.11.30 12:24buy4900.101.32901.32401.3296
9802004.11.30 12:50close4900.101.32891.32401.3296-1.009396.85
9812004.11.30 12:51sell4910.101.32901.33401.3284
9822004.11.30 14:34close4910.101.33101.33401.3284-20.009376.85
9832004.11.30 14:35buy4920.101.33101.32601.3316
9842004.11.30 15:25close4920.101.32861.32601.3316-24.009352.85
9852004.11.30 15:26sell4930.101.32861.33361.3280
9862004.11.30 15:28t/p4930.101.32801.33361.32806.009358.85
9872004.11.30 16:10sell4940.101.32631.33131.3257
9882004.11.30 19:06close4940.101.32861.33131.3257-23.009335.85
9892004.11.30 19:31sell4950.101.32911.33411.3285
9902004.11.30 20:36close4950.101.32891.33411.32852.009337.85
9912004.11.30 20:36buy4960.101.32881.32381.3294
9922004.11.30 21:16close4960.101.32831.32381.3294-5.009332.85
9932004.11.30 21:18sell4970.101.32831.33331.3277
9942004.11.30 22:57close4970.101.32921.33331.3277-9.009323.85
9952004.11.30 23:15sell4980.101.32971.33471.3291
9962004.12.01 01:18t/p4980.101.32911.33471.329121.909345.75
9972004.12.01 01:59sell4990.101.32961.33461.3290
9982004.12.01 03:03close4990.101.32991.33461.3290-3.009342.75
9992004.12.01 03:05buy5000.101.32991.32491.3305
10002004.12.01 03:28close5000.101.33021.32491.33053.009345.75
10012004.12.01 03:29sell5010.101.33021.33521.3296
10022004.12.01 06:10close5010.101.33141.33521.3296-12.009333.75
10032004.12.01 06:28buy5020.101.33141.32641.3320
10042004.12.01 06:38t/p5020.101.33201.32641.33206.009339.75
10052004.12.01 06:43sell5030.101.33261.33761.3320
10062004.12.01 06:55t/p5030.101.33201.33761.33206.009345.75
10072004.12.01 08:08sell5040.101.33041.33541.3298
10082004.12.01 08:11t/p5040.101.32981.33541.32986.009351.75
10092004.12.01 09:43sell5050.101.32961.33461.3290
10102004.12.01 10:24close5050.101.33031.33461.3290-7.009344.75
10112004.12.01 10:24buy5060.101.33031.32531.3309
10122004.12.01 10:31t/p5060.101.33091.32531.33096.009350.75
10132004.12.01 11:31sell5070.101.33051.33551.3299
10142004.12.01 11:58t/p5070.101.32991.33551.32996.009356.75
10152004.12.01 12:00buy5080.101.32991.32491.3305
10162004.12.01 12:21close5080.101.32971.32491.3305-2.009354.75
10172004.12.01 12:21sell5090.101.32971.33471.3291
10182004.12.01 14:03close5090.101.33061.33471.3291-9.009345.75
10192004.12.01 14:03buy5100.101.33051.32551.3311
10202004.12.01 14:05t/p5100.101.33111.32551.33116.009351.75
10212004.12.01 14:20sell5110.101.33251.33751.3319
10222004.12.01 14:25t/p5110.101.33191.33751.33196.009357.75
10232004.12.01 14:31buy5120.101.33101.32601.3316
10242004.12.01 15:30close5120.101.33091.32601.3316-1.009356.75
10252004.12.01 16:10sell5130.101.33121.33621.3306
10262004.12.01 20:02close5130.101.33171.33621.3306-5.009351.75
10272004.12.01 20:15sell5140.101.33281.33781.3322
10282004.12.01 21:26close5140.101.33421.33781.3322-14.009337.75
10292004.12.01 22:21sell5150.101.33431.33931.3337
10302004.12.02 00:53close5150.101.33631.33931.3337-14.709323.05
10312004.12.02 00:55buy5160.101.33621.33121.3368
10322004.12.02 01:55t/p5160.101.33681.33121.33686.009329.05
10332004.12.02 02:10buy5170.101.33631.33131.3369
10342004.12.02 02:48close5170.101.33661.33131.33693.009332.05
10352004.12.02 02:49sell5180.101.33661.34161.3360
10362004.12.02 03:20close5180.101.33621.34161.33604.009336.05
10372004.12.02 03:20buy5190.101.33611.33111.3367
10382004.12.02 04:20close5190.101.33571.33111.3367-4.009332.05
10392004.12.02 04:47buy5200.101.33551.33051.3361
10402004.12.02 05:17close5200.101.33591.33051.33614.009336.05
10412004.12.02 05:17sell5210.101.33601.34101.3354
10422004.12.02 05:46close5210.101.33591.34101.33541.009337.05
10432004.12.02 05:47buy5220.101.33581.33081.3364
10442004.12.02 06:15t/p5220.101.33641.33081.33646.009343.05
10452004.12.02 06:50sell5230.101.33751.34251.3369
10462004.12.02 07:12t/p5230.101.33691.34251.33696.009349.05
10472004.12.02 07:12buy5240.101.33671.33171.3373
10482004.12.02 08:40close5240.101.33511.33171.3373-16.009333.05
10492004.12.02 10:00buy5250.101.33081.32581.3314
10502004.12.02 10:04t/p5250.101.33141.32581.33146.009339.05
10512004.12.02 11:19buy5260.101.33261.32761.3332
10522004.12.02 11:45close5260.101.33281.32761.33322.009341.05
10532004.12.02 11:45sell5270.101.33271.33771.3321
10542004.12.02 11:52t/p5270.101.33211.33771.33216.009347.05
10552004.12.02 12:00buy5280.101.33151.32651.3321
10562004.12.02 12:26t/p5280.101.33211.32651.33216.009353.05
10572004.12.02 12:35buy5290.101.33131.32631.3319
10582004.12.02 12:36t/p5290.101.33191.32631.33196.009359.05
10592004.12.02 12:45sell5300.101.33231.33731.3317
10602004.12.02 13:51close5300.101.33471.33731.3317-24.009335.05
10612004.12.02 13:52buy5310.101.33471.32971.3353
10622004.12.02 14:36s/l5310.101.32971.32971.3353-50.009285.05
10632004.12.02 16:16sell5320.101.32761.33261.3270
10642004.12.02 16:50close5320.101.32761.33261.32700.009285.05
10652004.12.02 16:50buy5330.101.32751.32251.3281
10662004.12.02 17:28close5330.101.32731.32251.3281-2.009283.05
10672004.12.02 17:28sell5340.101.32721.33221.3266
10682004.12.02 18:10close5340.101.32731.33221.3266-1.009282.05
10692004.12.02 18:10buy5350.101.32731.32231.3279
10702004.12.02 18:40close5350.101.32721.32231.3279-1.009281.05
10712004.12.02 18:40sell5360.101.32721.33221.3266
10722004.12.02 19:55t/p5360.101.32661.33221.32666.009287.05
10732004.12.02 20:11sell5370.101.32721.33221.3266
10742004.12.02 20:50close5370.101.32691.33221.32663.009290.05
10752004.12.02 20:53buy5380.101.32691.32191.3275
10762004.12.02 21:44close5380.101.32691.32191.32750.009290.05
10772004.12.02 22:06sell5390.101.32691.33191.3263
10782004.12.02 22:32close5390.101.32651.33191.32634.009294.05
10792004.12.02 22:33buy5400.101.32651.32151.3271
10802004.12.02 23:18close5400.101.32641.32151.3271-1.009293.05
10812004.12.02 23:20sell5410.101.32601.33101.3254
10822004.12.03 00:14close5410.101.32621.33101.32543.309296.35
10832004.12.03 00:22buy5420.101.32621.32121.3268
10842004.12.03 00:28close5420.101.32651.32121.32683.009299.35
10852004.12.03 00:28sell5430.101.32651.33151.3259
10862004.12.03 01:45close5430.101.32831.33151.3259-18.009281.35
10872004.12.03 01:49buy5440.101.32831.32331.3289
10882004.12.03 02:24close5440.101.32821.32331.3289-1.009280.35
10892004.12.03 02:24sell5450.101.32831.33331.3277
10902004.12.03 04:35close5450.101.32821.33331.32771.009281.35
10912004.12.03 04:35buy5460.101.32811.32311.3287
10922004.12.03 05:03close5460.101.32781.32311.3287-3.009278.35
10932004.12.03 05:03sell5470.101.32781.33281.3272
10942004.12.03 05:21close5470.101.32751.33281.32723.009281.35
10952004.12.03 05:21buy5480.101.32741.32241.3280
10962004.12.03 05:40close5480.101.32741.32241.32800.009281.35
10972004.12.03 05:48sell5490.101.32741.33241.3268
10982004.12.03 06:12close5490.101.32711.33241.32683.009284.35
10992004.12.03 06:13buy5500.101.32711.32211.3277
11002004.12.03 06:33close5500.101.32731.32211.32772.009286.35
11012004.12.03 06:33sell5510.101.32731.33231.3267
11022004.12.03 06:44t/p5510.101.32671.33231.32676.009292.35
11032004.12.03 07:14sell5520.101.32731.33231.3267
11042004.12.03 07:46close5520.101.32801.33231.3267-7.009285.35
11052004.12.03 07:46buy5530.101.32801.32301.3286
11062004.12.03 08:54close5530.101.32791.32301.3286-1.009284.35
11072004.12.03 08:55sell5540.101.32781.33281.3272
11082004.12.03 12:11close5540.101.33021.33281.3272-24.009260.35
11092004.12.03 12:12buy5550.101.33021.32521.3308
11102004.12.03 12:26t/p5550.101.33081.32521.33086.009266.35
11112004.12.03 12:30sell5560.101.33311.33811.3325
11122004.12.03 12:37t/p5560.101.33251.33811.33256.009272.35
11132004.12.03 13:01sell5570.101.33431.33931.3337
11142004.12.03 13:02t/p5570.101.33371.33931.33376.009278.35
11152004.12.03 13:11sell5580.101.33421.33921.3336
11162004.12.03 15:45s/l5580.101.33921.33921.3336-50.009228.35
11172004.12.03 17:30sell5590.101.34351.34851.3429
11182004.12.03 19:00close5590.101.34531.34851.3429-18.009210.35
11192004.12.03 19:00buy5600.101.34511.34011.3457
11202004.12.03 19:23close5600.101.34531.34011.34572.009212.35
11212004.12.03 19:24sell5610.101.34541.35041.3448
11222004.12.05 22:05t/p5610.101.34481.35041.34486.009218.35
11232004.12.05 22:05buy5620.101.34441.33941.3450
11242004.12.05 22:12t/p5620.101.34501.33941.34506.009224.35
11252004.12.05 22:12buy5630.101.34521.34021.3458
11262004.12.06 00:41close5630.101.34401.34021.3458-17.959206.40
11272004.12.06 00:42sell5640.101.34411.34911.3435
11282004.12.06 05:19t/p5640.101.34351.34911.34356.009212.40
11292004.12.06 05:25buy5650.101.34351.33851.3441
11302004.12.06 06:44close5650.101.34321.33851.3441-3.009209.40
11312004.12.06 06:45sell5660.101.34321.34821.3426
11322004.12.06 07:00t/p5660.101.34261.34821.34266.009215.40
11332004.12.06 07:00buy5670.101.34261.33761.3432
11342004.12.06 07:13t/p5670.101.34321.33761.34326.009221.40
11352004.12.06 07:13sell5680.101.34341.34841.3428
11362004.12.06 08:08close5680.101.34301.34841.34284.009225.40
11372004.12.06 08:09buy5690.101.34301.33801.3436
11382004.12.06 08:19t/p5690.101.34361.33801.34366.009231.40
11392004.12.06 08:21sell5700.101.34411.34911.3435
11402004.12.06 09:50close5700.101.34451.34911.3435-4.009227.40
11412004.12.06 09:50buy5710.101.34441.33941.3450
11422004.12.06 10:02close5710.101.34491.33941.34505.009232.40
11432004.12.06 10:02sell5720.101.34481.34981.3442
11442004.12.06 10:28t/p5720.101.34421.34981.34426.009238.40
11452004.12.06 10:28buy5730.101.34421.33921.3448
11462004.12.06 10:38t/p5730.101.34481.33921.34486.009244.40
11472004.12.06 11:55buy5740.101.34411.33911.3447
11482004.12.06 13:05close5740.101.34381.33911.3447-3.009241.40
11492004.12.06 13:06sell5750.101.34381.34881.3432
11502004.12.06 13:20close5750.101.34331.34881.34325.009246.40
11512004.12.06 13:20buy5760.101.34341.33841.3440
11522004.12.06 13:26t/p5760.101.34401.33841.34406.009252.40
11532004.12.06 13:29buy5770.101.34341.33841.3440
11542004.12.06 13:56close5770.101.34371.33841.34403.009255.40
11552004.12.06 13:57sell5780.101.34371.34871.3431
11562004.12.06 14:02t/p5780.101.34311.34871.34316.009261.40
11572004.12.06 14:06buy5790.101.34281.33781.3434
11582004.12.06 14:47close5790.101.34251.33781.3434-3.009258.40
11592004.12.06 14:47sell5800.101.34261.34761.3420
11602004.12.06 15:11t/p5800.101.34201.34761.34206.009264.40
11612004.12.06 15:41sell5810.101.34271.34771.3421
11622004.12.06 17:21close5810.101.34371.34771.3421-10.009254.40
11632004.12.06 17:22buy5820.101.34371.33871.3443
11642004.12.06 18:10close5820.101.34361.33871.3443-1.009253.40
11652004.12.06 18:10sell5830.101.34371.34871.3431
11662004.12.06 18:33t/p5830.101.34311.34871.34316.009259.40
11672004.12.06 18:33buy5840.101.34311.33811.3437
11682004.12.06 20:01close5840.101.34031.33811.3437-28.009231.40
11692004.12.06 23:01sell5850.101.33961.34461.3390
11702004.12.06 23:48close5850.101.34011.34461.3390-5.009226.40
11712004.12.06 23:49buy5860.101.34001.33501.3406
11722004.12.07 00:32close5860.101.33991.33501.3406-6.959219.45
11732004.12.07 00:32sell5870.101.33991.34491.3393
11742004.12.07 04:50close5870.101.34181.34491.3393-19.009200.45
11752004.12.07 04:51buy5880.101.34181.33681.3424
11762004.12.07 05:02close5880.101.34211.33681.34243.009203.45
11772004.12.07 05:02sell5890.101.34211.34711.3415
11782004.12.07 07:52close5890.101.34441.34711.3415-23.009180.45
11792004.12.07 07:52buy5900.101.34441.33941.3450
11802004.12.07 08:33close5900.101.34491.33941.34505.009185.45
11812004.12.07 08:33sell5910.101.34501.35001.3444
11822004.12.07 08:56t/p5910.101.34441.35001.34446.009191.45
11832004.12.07 08:56buy5920.101.34441.33941.3450
11842004.12.07 09:40close5920.101.34481.33941.34504.009195.45
11852004.12.07 09:40sell5930.101.34481.34981.3442
11862004.12.07 10:56close5930.101.34581.34981.3442-10.009185.45
11872004.12.07 10:59buy5940.101.34581.34081.3464
11882004.12.07 11:26close5940.101.34591.34081.34641.009186.45
11892004.12.07 11:27sell5950.101.34601.35101.3454
11902004.12.07 12:15close5950.101.34581.35101.34542.009188.45
11912004.12.07 12:17buy5960.101.34581.34081.3464
11922004.12.07 12:41t/p5960.101.34641.34081.34646.009194.45
11932004.12.07 12:41sell5970.101.34641.35141.3458
11942004.12.07 13:09t/p5970.101.34581.35141.34586.009200.45
11952004.12.07 14:28sell5980.101.34321.34821.3426
11962004.12.07 14:29t/p5980.101.34261.34821.34266.009206.45
11972004.12.07 14:35buy5990.101.34181.33681.3424
11982004.12.07 14:39t/p5990.101.34241.33681.34246.009212.45
11992004.12.07 15:21sell6000.101.34321.34821.3426
12002004.12.07 16:29t/p6000.101.34261.34821.34266.009218.45
12012004.12.07 16:35buy6010.101.34241.33741.3430
12022004.12.07 17:02t/p6010.101.34301.33741.34306.009224.45
12032004.12.07 18:13sell6020.101.34311.34811.3425
12042004.12.07 18:41close6020.101.34311.34811.34250.009224.45
12052004.12.07 18:41buy6030.101.34311.33811.3437
12062004.12.07 19:17close6030.101.34301.33811.3437-1.009223.45
12072004.12.07 19:17sell6040.101.34311.34811.3425
12082004.12.07 19:42close6040.101.34271.34811.34254.009227.45
12092004.12.07 19:42buy6050.101.34261.33761.3432
12102004.12.07 21:50close6050.101.34261.33761.34320.009227.45
12112004.12.07 21:53sell6060.101.34261.34761.3420
12122004.12.07 23:25t/p6060.101.34201.34761.34206.009233.45
12132004.12.07 23:42sell6070.101.34221.34721.3416
12142004.12.07 23:55close6070.101.34191.34721.34163.009236.45
12152004.12.07 23:55buy6080.101.34181.33681.3424
12162004.12.08 02:24close6080.101.34041.33681.3424-31.859204.60
12172004.12.08 02:40buy6090.101.34011.33511.3407
12182004.12.08 03:45s/l6090.101.33511.33511.3407-50.009154.60
12192004.12.08 04:14sell6100.101.33661.34161.3360
12202004.12.08 04:21t/p6100.101.33601.34161.33606.009160.60
12212004.12.08 04:42buy6110.101.33501.33001.3356
12222004.12.08 05:37close6110.101.33491.33001.3356-1.009159.60
12232004.12.08 05:37sell6120.101.33481.33981.3342
12242004.12.08 06:15close6120.101.33551.33981.3342-7.009152.60
12252004.12.08 06:15buy6130.101.33561.33061.3362
12262004.12.08 06:46close6130.101.33551.33061.3362-1.009151.60
12272004.12.08 06:47sell6140.101.33551.34051.3349
12282004.12.08 06:50t/p6140.101.33491.34051.33496.009157.60
12292004.12.08 06:56buy6150.101.33421.32921.3348
12302004.12.08 07:05t/p6150.101.33481.32921.33486.009163.60
12312004.12.08 07:51sell6160.101.33201.33701.3314
12322004.12.08 08:08t/p6160.101.33141.33701.33146.009169.60
12332004.12.08 08:14buy6170.101.33061.32561.3312
12342004.12.08 08:19t/p6170.101.33121.32561.33126.009175.60
12352004.12.08 08:26sell6180.101.33191.33691.3313
12362004.12.08 09:30close6180.101.33151.33691.33134.009179.60
12372004.12.08 09:30buy6190.101.33161.32661.3322
12382004.12.08 09:36t/p6190.101.33221.32661.33226.009185.60
12392004.12.08 10:10sell6200.101.33251.33751.3319
12402004.12.08 10:28t/p6200.101.33191.33751.33196.009191.60
12412004.12.08 10:29buy6210.101.33161.32661.3322
12422004.12.08 10:55close6210.101.33131.32661.3322-3.009188.60
12432004.12.08 10:55sell6220.101.33121.33621.3306
12442004.12.08 11:27t/p6220.101.33061.33621.33066.009194.60
12452004.12.08 11:27buy6230.101.33061.32561.3312
12462004.12.08 11:35t/p6230.101.33121.32561.33126.009200.60
12472004.12.08 11:45sell6240.101.33211.33711.3315
12482004.12.08 11:56t/p6240.101.33151.33711.33156.009206.60
12492004.12.08 13:09sell6250.101.32531.33031.3247
12502004.12.08 13:40close6250.101.32541.33031.3247-1.009205.60
12512004.12.08 13:41buy6260.101.32551.32051.3261
12522004.12.08 13:42t/p6260.101.32611.32051.32616.009211.60
12532004.12.08 14:11sell6270.101.32721.33221.3266
12542004.12.08 14:59close6270.101.32691.33221.32663.009214.60
12552004.12.08 14:59buy6280.101.32661.32161.3272
12562004.12.08 16:05close6280.101.32571.32161.3272-9.009205.60
12572004.12.08 16:05sell6290.101.32581.33081.3252
12582004.12.08 16:28s/l6290.101.33081.33081.3252-50.009155.60
12592004.12.08 17:12buy6300.101.33071.32571.3313
12602004.12.08 18:32t/p6300.101.33131.32571.33136.009161.60
12612004.12.08 20:52buy6310.101.33371.32871.3343
12622004.12.08 21:05close6310.101.33401.32871.33433.009164.60
12632004.12.08 22:34buy6320.101.33441.32941.3350
12642004.12.08 22:58close6320.101.33431.32941.3350-1.009163.60
12652004.12.08 22:59sell6330.101.33451.33951.3339
12662004.12.08 23:02t/p6330.101.33391.33951.33396.009169.60
12672004.12.08 23:21sell6340.101.33471.33971.3341
12682004.12.08 23:59close6340.101.33501.33971.3341-3.009166.60
12692004.12.08 23:59buy6350.101.33451.32951.3351
12702004.12.09 01:05close6350.101.33271.32951.3351-23.959142.65
12712004.12.09 02:02sell6360.101.33181.33681.3312
12722004.12.09 02:19t/p6360.101.33121.33681.33126.009148.65
12732004.12.09 02:20buy6370.101.33081.32581.3314
12742004.12.09 03:18close6370.101.33031.32581.3314-5.009143.65
12752004.12.09 03:18sell6380.101.33041.33541.3298
12762004.12.09 04:04close6380.101.33031.33541.32981.009144.65
12772004.12.09 04:05buy6390.101.33031.32531.3309
12782004.12.09 04:55close6390.101.32761.32531.3309-27.009117.65
12792004.12.09 04:55sell6400.101.32761.33261.3270
12802004.12.09 06:02s/l6400.101.33261.33261.3270-50.009067.65
12812004.12.09 06:23buy6410.101.33101.32601.3316
12822004.12.09 06:25t/p6410.101.33161.32601.33166.009073.65
12832004.12.09 06:53sell6420.101.33261.33761.3320
12842004.12.09 07:59t/p6420.101.33201.33761.33206.009079.65
12852004.12.09 08:17sell6430.101.33251.33751.3319
12862004.12.09 08:29t/p6430.101.33191.33751.33196.009085.65
12872004.12.09 08:35buy6440.101.33081.32581.3314
12882004.12.09 09:02close6440.101.33061.32581.3314-2.009083.65
12892004.12.09 09:02sell6450.101.33071.33571.3301
12902004.12.09 09:46close6450.101.33041.33571.33013.009086.65
12912004.12.09 09:46buy6460.101.33011.32511.3307
12922004.12.09 10:47close6460.101.32841.32511.3307-17.009069.65
12932004.12.09 10:47sell6470.101.32841.33341.3278
12942004.12.09 11:30t/p6470.101.32781.33341.32786.009075.65
12952004.12.09 11:50sell6480.101.32801.33301.3274
12962004.12.09 11:54t/p6480.101.32741.33301.32746.009081.65
12972004.12.09 11:58sell6490.101.32791.33291.3273
12982004.12.09 12:28close6490.101.32861.33291.3273-7.009074.65
12992004.12.09 12:29buy6500.101.32861.32361.3292
13002004.12.09 12:44t/p6500.101.32921.32361.32926.009080.65
13012004.12.09 12:47sell6510.101.32951.33451.3289
13022004.12.09 13:35close6510.101.32931.33451.32892.009082.65
13032004.12.09 13:35buy6520.101.32931.32431.3299
13042004.12.09 13:53t/p6520.101.32991.32431.32996.009088.65
13052004.12.09 13:55sell6530.101.33001.33501.3294
13062004.12.09 14:04t/p6530.101.32941.33501.32946.009094.65
13072004.12.09 14:56buy6540.101.32671.32171.3273
13082004.12.09 15:08t/p6540.101.32731.32171.32736.009100.65
13092004.12.09 15:09buy6550.101.32671.32171.3273
13102004.12.09 15:30close6550.101.32711.32171.32734.009104.65
13112004.12.09 15:31sell6560.101.32721.33221.3266
13122004.12.09 15:45t/p6560.101.32661.33221.32666.009110.65
13132004.12.09 16:27buy6570.101.32621.32121.3268
13142004.12.09 16:30t/p6570.101.32681.32121.32686.009116.65
13152004.12.09 16:45sell6580.101.32751.33251.3269
13162004.12.09 17:52s/l6580.101.33251.33251.3269-50.009066.65
13172004.12.09 18:35sell6590.101.33301.33801.3324
13182004.12.09 19:01t/p6590.101.33241.33801.33246.009072.65
13192004.12.09 19:20sell6600.101.33261.33761.3320
13202004.12.09 19:35close6600.101.33221.33761.33204.009076.65
13212004.12.09 19:42buy6610.101.33221.32721.3328
13222004.12.09 22:10close6610.101.33131.32721.3328-9.009067.65
13232004.12.09 22:10sell6620.101.33121.33621.3306
13242004.12.09 22:29close6620.101.33101.33621.33062.009069.65
13252004.12.09 22:32buy6630.101.33101.32601.3316
13262004.12.10 00:31close6630.101.32781.32601.3316-37.959031.70
13272004.12.10 01:02sell6640.101.32751.33251.3269
13282004.12.10 01:09t/p6640.101.32691.33251.32696.009037.70
13292004.12.10 01:25sell6650.101.32761.33261.3270
13302004.12.10 01:45close6650.101.32731.33261.32703.009040.70
13312004.12.10 01:45buy6660.101.32721.32221.3278
13322004.12.10 02:06close6660.101.32711.32221.3278-1.009039.70
13332004.12.10 02:15buy6670.101.32591.32091.3265
13342004.12.10 04:14close6670.101.32341.32091.3265-25.009014.70
13352004.12.10 04:14sell6680.101.32341.32841.3228
13362004.12.10 04:21t/p6680.101.32281.32841.32286.009020.70
13372004.12.10 04:21sell6690.101.32281.32781.3222
13382004.12.10 05:48close6690.101.32411.32781.3222-13.009007.70
13392004.12.10 06:05sell6700.101.32481.32981.3242
13402004.12.10 07:01close6700.101.32431.32981.32425.009012.70
13412004.12.10 07:01buy6710.101.32421.31921.3248
13422004.12.10 08:05close6710.101.32371.31921.3248-5.009007.70
13432004.12.10 08:06sell6720.101.32371.32871.3231
13442004.12.10 08:16t/p6720.101.32311.32871.32316.009013.70
13452004.12.10 08:28buy6730.101.32241.31741.3230
13462004.12.10 09:27s/l6730.101.31741.31741.3230-50.008963.70
13472004.12.10 10:03sell6740.101.31701.32201.3164
13482004.12.10 10:11t/p6740.101.31641.32201.31646.008969.70
13492004.12.10 10:30sell6750.101.31701.32201.3164
13502004.12.10 12:06close6750.101.31901.32201.3164-20.008949.70
13512004.12.10 12:07buy6760.101.31891.31391.3195
13522004.12.10 12:31t/p6760.101.31951.31391.31956.008955.70
13532004.12.10 12:32sell6770.101.32031.32531.3197
13542004.12.10 12:34t/p6770.101.31971.32531.31976.008961.70
13552004.12.10 13:15buy6780.101.31871.31371.3193
13562004.12.10 13:26t/p6780.101.31931.31371.31936.008967.70
13572004.12.10 13:30sell6790.101.32031.32531.3197
13582004.12.10 13:31t/p6790.101.31971.32531.31976.008973.70
13592004.12.10 13:31sell6800.101.31951.32451.3189
13602004.12.10 13:50t/p6800.101.31891.32451.31896.008979.70
13612004.12.10 13:53buy6810.101.31821.31321.3188
13622004.12.10 13:55t/p6810.101.31881.31321.31886.008985.70
13632004.12.10 13:57buy6820.101.31821.31321.3188
13642004.12.10 14:01t/p6820.101.31881.31321.31886.008991.70
13652004.12.10 14:05sell6830.101.32131.32631.3207
13662004.12.10 17:05close6830.101.32281.32631.3207-15.008976.70
13672004.12.10 17:05buy6840.101.32271.31771.3233
13682004.12.10 18:02close6840.101.32271.31771.32330.008976.70
13692004.12.10 18:02sell6850.101.32271.32771.3221
13702004.12.10 19:08close6850.101.32331.32771.3221-6.008970.70
13712004.12.10 19:09buy6860.101.32331.31831.3239
13722004.12.12 23:30close6860.101.32261.31831.3239-7.008963.70
13732004.12.12 23:31sell6870.101.32261.32761.3220
13742004.12.13 01:26close6870.101.32561.32761.3220-24.708939.00
13752004.12.13 01:35sell6880.101.32611.33111.3255
13762004.12.13 04:14close6880.101.32751.33111.3255-14.008925.00
13772004.12.13 04:14buy6890.101.32751.32251.3281
13782004.12.13 05:02close6890.101.32721.32251.3281-3.008922.00
13792004.12.13 05:03sell6900.101.32731.33231.3267
13802004.12.13 05:12t/p6900.101.32671.33231.32676.008928.00
13812004.12.13 05:12sell6910.101.32681.33181.3262
13822004.12.13 05:56t/p6910.101.32621.33181.32626.008934.00
13832004.12.13 06:00buy6920.101.32581.32081.3264
13842004.12.13 06:34t/p6920.101.32641.32081.32646.008940.00
13852004.12.13 06:35sell6930.101.32651.33151.3259
13862004.12.13 07:05close6930.101.32641.33151.32591.008941.00
13872004.12.13 07:06buy6940.101.32641.32141.3270
13882004.12.13 07:09t/p6940.101.32701.32141.32706.008947.00
13892004.12.13 07:10buy6950.101.32701.32201.3276
13902004.12.13 07:17t/p6950.101.32761.32201.32766.008953.00
13912004.12.13 07:20sell6960.101.32851.33351.3279
13922004.12.13 08:10close6960.101.32881.33351.3279-3.008950.00
13932004.12.13 08:10buy6970.101.32871.32371.3293
13942004.12.13 08:17t/p6970.101.32931.32371.32936.008956.00
13952004.12.13 08:45sell6980.101.32901.33401.3284
13962004.12.13 09:08close6980.101.32891.33401.32841.008957.00
13972004.12.13 09:08buy6990.101.32881.32381.3294
13982004.12.13 10:28close6990.101.32721.32381.3294-16.008941.00
13992004.12.13 10:28sell7000.101.32731.33231.3267
14002004.12.13 10:38t/p7000.101.32671.33231.32676.008947.00
14012004.12.13 10:41buy7010.101.32631.32131.3269
14022004.12.13 11:21close7010.101.32571.32131.3269-6.008941.00
14032004.12.13 11:26sell7020.101.32581.33081.3252
14042004.12.13 13:10close7020.101.32701.33081.3252-12.008929.00
14052004.12.13 13:10buy7030.101.32711.32211.3277
14062004.12.13 13:21t/p7030.101.32771.32211.32776.008935.00
14072004.12.13 13:22sell7040.101.32791.33291.3273
14082004.12.13 13:38t/p7040.101.32731.33291.32736.008941.00
14092004.12.13 13:40buy7050.101.32721.32221.3278
14102004.12.13 14:12t/p7050.101.32781.32221.32786.008947.00
14112004.12.13 14:20sell7060.101.32811.33311.3275
14122004.12.13 14:38t/p7060.101.32751.33311.32756.008953.00
14132004.12.13 14:39buy7070.101.32681.32181.3274
14142004.12.13 14:48t/p7070.101.32741.32181.32746.008959.00
14152004.12.13 14:55sell7080.101.32841.33341.3278
14162004.12.13 19:02close7080.101.33171.33341.3278-33.008926.00
14172004.12.13 19:02buy7090.101.33161.32661.3322
14182004.12.13 20:10close7090.101.33091.32661.3322-7.008919.00
14192004.12.13 21:00buy7100.101.33091.32591.3315
14202004.12.13 21:23close7100.101.33141.32591.33155.008924.00
14212004.12.13 21:23sell7110.101.33131.33631.3307
14222004.12.13 21:53close7110.101.33131.33631.33070.008924.00
14232004.12.13 21:53buy7120.101.33101.32601.3316
14242004.12.13 22:16t/p7120.101.33161.32601.33166.008930.00
14252004.12.13 22:16sell7130.101.33161.33661.3310
14262004.12.13 22:46t/p7130.101.33101.33661.33106.008936.00
14272004.12.13 22:47buy7140.101.33091.32591.3315
14282004.12.13 22:57t/p7140.101.33151.32591.33156.008942.00
14292004.12.13 22:57sell7150.101.33161.33661.3310
14302004.12.13 23:13t/p7150.101.33101.33661.33106.008948.00
14312004.12.14 01:04buy7160.101.33101.32601.3316
14322004.12.14 01:45close7160.101.32891.32601.3316-21.008927.00
14332004.12.14 01:46sell7170.101.32891.33391.3283
14342004.12.14 03:32close7170.101.32941.33391.3283-5.008922.00
14352004.12.14 03:34buy7180.101.32941.32441.3300
14362004.12.14 04:37close7180.101.32871.32441.3300-7.008915.00
14372004.12.14 04:38sell7190.101.32871.33371.3281
14382004.12.14 06:08close7190.101.32941.33371.3281-7.008908.00
14392004.12.14 06:09buy7200.101.32941.32441.3300
14402004.12.14 06:15t/p7200.101.33001.32441.33006.008914.00
14412004.12.14 06:20sell7210.101.33071.33571.3301
14422004.12.14 06:23t/p7210.101.33011.33571.33016.008920.00
14432004.12.14 06:50sell7220.101.33031.33531.3297
14442004.12.14 07:29close7220.101.33091.33531.3297-6.008914.00
14452004.12.14 07:29buy7230.101.33091.32591.3315
14462004.12.14 07:54close7230.101.33111.32591.33152.008916.00
14472004.12.14 07:55sell7240.101.33101.33601.3304
14482004.12.14 09:34close7240.101.33101.33601.33040.008916.00
14492004.12.14 09:34buy7250.101.33091.32591.3315
14502004.12.14 09:53close7250.101.33121.32591.33153.008919.00
14512004.12.14 09:53sell7260.101.33131.33631.3307
14522004.12.14 10:08t/p7260.101.33071.33631.33076.008925.00
14532004.12.14 10:08buy7270.101.33071.32571.3313
14542004.12.14 10:13t/p7270.101.33131.32571.33136.008931.00
14552004.12.14 10:20sell7280.101.33151.33651.3309
14562004.12.14 12:20close7280.101.33161.33651.3309-1.008930.00
14572004.12.14 12:21buy7290.101.33151.32651.3321
14582004.12.14 12:30t/p7290.101.33211.32651.33216.008936.00
14592004.12.14 12:30sell7300.101.33281.33781.3322
14602004.12.14 12:32t/p7300.101.33221.33781.33226.008942.00
14612004.12.14 12:32sell7310.101.33191.33691.3313
14622004.12.14 12:33t/p7310.101.33131.33691.33136.008948.00
14632004.12.14 12:33sell7320.101.33201.33701.3314
14642004.12.14 12:36t/p7320.101.33141.33701.33146.008954.00
14652004.12.14 12:45buy7330.101.33031.32531.3309
14662004.12.14 13:01close7330.101.33081.32531.33095.008959.00
14672004.12.14 13:12sell7340.101.33081.33581.3302
14682004.12.14 13:27t/p7340.101.33021.33581.33026.008965.00
14692004.12.14 13:31buy7350.101.33011.32511.3307
14702004.12.14 13:33t/p7350.101.33071.32511.33076.008971.00
14712004.12.14 13:40sell7360.101.33121.33621.3306
14722004.12.14 13:48t/p7360.101.33061.33621.33066.008977.00
14732004.12.14 13:49sell7370.101.33081.33581.3302
14742004.12.14 14:39t/p7370.101.33021.33581.33026.008983.00
14752004.12.14 15:08sell7380.101.32961.33461.3290
14762004.12.14 15:11t/p7380.101.32901.33461.32906.008989.00
14772004.12.14 15:20buy7390.101.32731.32231.3279
14782004.12.14 15:34t/p7390.101.32791.32231.32796.008995.00
14792004.12.14 15:41sell7400.101.32811.33311.3275
14802004.12.14 15:55t/p7400.101.32751.33311.32756.009001.00
14812004.12.14 15:56buy7410.101.32711.32211.3277
14822004.12.14 16:15close7410.101.32751.32211.32774.009005.00
14832004.12.14 16:16sell7420.101.32751.33251.3269
14842004.12.14 16:20t/p7420.101.32691.33251.32696.009011.00
14852004.12.14 16:37sell7430.101.32751.33251.3269
14862004.12.14 17:48close7430.101.32881.33251.3269-13.008998.00
14872004.12.14 17:49buy7440.101.32881.32381.3294
14882004.12.14 17:56t/p7440.101.32941.32381.32946.009004.00
14892004.12.14 18:00sell7450.101.32921.33421.3286
14902004.12.14 18:07t/p7450.101.32861.33421.32866.009010.00
14912004.12.14 18:11sell7460.101.32921.33421.3286
14922004.12.14 18:14t/p7460.101.32861.33421.32866.009016.00
14932004.12.14 18:16sell7470.101.32911.33411.3285
14942004.12.14 18:17t/p7470.101.32851.33411.32856.009022.00
14952004.12.14 18:28sell7480.101.33011.33511.3295
14962004.12.14 20:56t/p7480.101.32951.33511.32956.009028.00
14972004.12.15 00:07sell7490.101.32931.33431.3287
14982004.12.15 01:07t/p7490.101.32871.33431.32876.009034.00
14992004.12.15 02:00sell7500.101.32741.33241.3268
15002004.12.15 05:19close7500.101.33061.33241.3268-32.009002.00
15012004.12.15 05:19buy7510.101.33051.32551.3311
15022004.12.15 05:52t/p7510.101.33111.32551.33116.009008.00
15032004.12.15 05:52sell7520.101.33121.33621.3306
15042004.12.15 05:58t/p7520.101.33061.33621.33066.009014.00
15052004.12.15 06:04sell7530.101.33131.33631.3307
15062004.12.15 07:33close7530.101.33141.33631.3307-1.009013.00
15072004.12.15 07:50sell7540.101.33191.33691.3313
15082004.12.15 08:12close7540.101.33141.33691.33135.009018.00
15092004.12.15 08:12buy7550.101.33131.32631.3319
15102004.12.15 08:58close7550.101.33141.32631.33191.009019.00
15112004.12.15 08:58sell7560.101.33151.33651.3309
15122004.12.15 09:39s/l7560.101.33651.33651.3309-50.008969.00
15132004.12.15 10:42buy7570.101.33701.33201.3376
15142004.12.15 11:15close7570.101.33701.33201.33760.008969.00
15152004.12.15 11:15sell7580.101.33711.34211.3365
15162004.12.15 11:35t/p7580.101.33651.34211.33656.008975.00
15172004.12.15 11:44sell7590.101.33711.34211.3365
15182004.12.15 12:24close7590.101.33771.34211.3365-6.008969.00
15192004.12.15 12:25buy7600.101.33771.33271.3383
15202004.12.15 12:31t/p7600.101.33831.33271.33836.008975.00
15212004.12.15 12:34sell7610.101.33881.34381.3382
15222004.12.15 13:20close7610.101.33971.34381.3382-9.008966.00
15232004.12.15 13:20buy7620.101.33971.33471.3403
15242004.12.15 13:25t/p7620.101.34031.33471.34036.008972.00
15252004.12.15 14:07buy7630.101.33981.33481.3404
15262004.12.15 14:33t/p7630.101.34041.33481.34046.008978.00
15272004.12.15 14:34sell7640.101.34051.34551.3399
15282004.12.15 16:05close7640.101.34211.34551.3399-16.008962.00
15292004.12.15 16:05buy7650.101.34201.33701.3426
15302004.12.15 16:14t/p7650.101.34261.33701.34266.008968.00
15312004.12.15 16:16sell7660.101.34281.34781.3422
15322004.12.15 16:26t/p7660.101.34221.34781.34226.008974.00
15332004.12.15 16:35buy7670.101.34201.33701.3426
15342004.12.15 17:04close7670.101.34161.33701.3426-4.008970.00
15352004.12.15 17:04sell7680.101.34161.34661.3410
15362004.12.15 17:09t/p7680.101.34101.34661.34106.008976.00
15372004.12.15 17:39sell7690.101.34161.34661.3410
15382004.12.15 18:02close7690.101.34121.34661.34104.008980.00
15392004.12.15 18:03buy7700.101.34111.33611.3417
15402004.12.15 19:15close7700.101.34091.33611.3417-2.008978.00
15412004.12.15 19:15sell7710.101.34101.34601.3404
15422004.12.15 19:48t/p7710.101.34041.34601.34046.008984.00
15432004.12.15 20:15buy7720.101.33881.33381.3394
15442004.12.15 20:23t/p7720.101.33941.33381.33946.008990.00
15452004.12.15 20:23buy7730.101.33961.33461.3402
15462004.12.15 20:30close7730.101.33981.33461.34022.008992.00
15472004.12.15 20:30sell7740.101.33991.34491.3393
15482004.12.15 20:38t/p7740.101.33931.34491.33936.008998.00
15492004.12.15 20:56sell7750.101.33981.34481.3392
15502004.12.15 20:59t/p7750.101.33921.34481.33926.009004.00
15512004.12.15 21:50sell7760.101.34011.34511.3395
15522004.12.16 00:25close7760.101.34031.34511.33953.309007.30
15532004.12.16 00:25buy7770.101.34021.33521.3408
15542004.12.16 00:37close7770.101.34071.33521.34085.009012.30
15552004.12.16 00:59sell7780.101.34081.34581.3402
15562004.12.16 04:59close7780.101.34111.34581.3402-3.009009.30
15572004.12.16 04:59buy7790.101.34101.33601.3416
15582004.12.16 05:36t/p7790.101.34161.33601.34166.009015.30
15592004.12.16 06:22sell7800.101.34221.34721.3416
15602004.12.16 06:52close7800.101.34171.34721.34165.009020.30
15612004.12.16 07:55buy7810.101.34031.33531.3409
15622004.12.16 08:08t/p7810.101.34091.33531.34096.009026.30
15632004.12.16 08:10sell7820.101.34131.34631.3407
15642004.12.16 08:21t/p7820.101.34071.34631.34076.009032.30
15652004.12.16 08:40sell7830.101.34121.34621.3406
15662004.12.16 09:15close7830.101.34071.34621.34065.009037.30
15672004.12.16 09:17buy7840.101.34071.33571.3413
15682004.12.16 10:52close7840.101.33881.33571.3413-19.009018.30
15692004.12.16 10:52sell7850.101.33901.34401.3384
15702004.12.16 11:55close7850.101.34141.34401.3384-24.008994.30
15712004.12.16 11:55buy7860.101.34121.33621.3418
15722004.12.16 12:10close7860.101.34151.33621.34183.008997.30
15732004.12.16 12:11sell7870.101.34161.34661.3410
15742004.12.16 12:12t/p7870.101.34101.34661.34106.009003.30
15752004.12.16 14:19buy7880.101.33051.32551.3311
15762004.12.16 14:42close7880.101.33041.32551.3311-1.009002.30
15772004.12.16 14:42sell7890.101.33071.33571.3301
15782004.12.16 14:55t/p7890.101.33011.33571.33016.009008.30
15792004.12.16 15:00buy7900.101.32851.32351.3291
15802004.12.16 15:00t/p7900.101.32911.32351.32916.009014.30
15812004.12.16 16:44buy7910.101.32711.32211.3277
15822004.12.16 17:05close7910.101.32641.32211.3277-7.009007.30
15832004.12.16 17:05sell7920.101.32631.33131.3257
15842004.12.16 17:14t/p7920.101.32571.33131.32576.009013.30
15852004.12.16 17:20buy7930.101.32491.31991.3255
15862004.12.16 19:55close7930.101.32441.31991.3255-5.009008.30
15872004.12.16 19:55sell7940.101.32431.32931.3237
15882004.12.16 20:55close7940.101.32411.32931.32372.009010.30
15892004.12.16 20:55buy7950.101.32411.31911.3247
15902004.12.16 21:25close7950.101.32461.31911.32475.009015.30
15912004.12.16 21:26sell7960.101.32471.32971.3241
15922004.12.16 22:10close7960.101.32431.32971.32414.009019.30
15932004.12.16 22:10buy7970.101.32441.31941.3250
15942004.12.16 22:53close7970.101.32471.31941.32503.009022.30
15952004.12.16 22:55sell7980.101.32471.32971.3241
15962004.12.17 01:02close7980.101.32501.32971.32412.309024.60
15972004.12.17 01:04buy7990.101.32481.31981.3254
15982004.12.17 01:13t/p7990.101.32541.31981.32546.009030.60
15992004.12.17 02:31sell8000.101.32451.32951.3239
16002004.12.17 04:38close8000.101.32601.32951.3239-15.009015.60
16012004.12.17 04:39buy8010.101.32601.32101.3266
16022004.12.17 04:50close8010.101.32641.32101.32664.009019.60
16032004.12.17 04:51sell8020.101.32641.33141.3258
16042004.12.17 05:05close8020.101.32601.33141.32584.009023.60
16052004.12.17 05:05buy8030.101.32601.32101.3266
16062004.12.17 05:21close8030.101.32631.32101.32663.009026.60
16072004.12.17 05:23sell8040.101.32631.33131.3257
16082004.12.17 06:08close8040.101.32621.33131.32571.009027.60
16092004.12.17 06:08buy8050.101.32611.32111.3267
16102004.12.17 07:10t/p8050.101.32671.32111.32676.009033.60
16112004.12.17 08:39buy8060.101.32931.32431.3299
16122004.12.17 09:00close8060.101.32971.32431.32994.009037.60
16132004.12.17 09:00sell8070.101.32991.33491.3293
16142004.12.17 10:15t/p8070.101.32931.33491.32936.009043.60
16152004.12.17 10:15buy8080.101.32931.32431.3299
16162004.12.17 12:35s/l8080.101.32431.32431.3299-50.008993.60
16172004.12.17 12:56sell8090.101.32471.32971.3241
16182004.12.17 14:04s/l8090.101.32971.32971.3241-50.008943.60
16192004.12.17 14:04sell8100.101.32951.33451.3289
16202004.12.17 14:06t/p8100.101.32891.33451.32896.008949.60
16212004.12.17 14:06sell8110.101.32871.33371.3281
16222004.12.17 14:18t/p8110.101.32811.33371.32816.008955.60
16232004.12.17 14:28buy8120.101.32691.32191.3275
16242004.12.17 15:08t/p8120.101.32751.32191.32756.008961.60
16252004.12.17 15:08sell8130.101.32751.33251.3269
16262004.12.17 15:09t/p8130.101.32691.33251.32696.008967.60
16272004.12.17 15:10sell8140.101.32641.33141.3258
16282004.12.17 16:12close8140.101.32761.33141.3258-12.008955.60
16292004.12.17 16:15buy8150.101.32761.32261.3282
16302004.12.17 16:34t/p8150.101.32821.32261.32826.008961.60
16312004.12.17 16:34sell8160.101.32841.33341.3278
16322004.12.17 17:54close8160.101.32941.33341.3278-10.008951.60
16332004.12.17 17:54buy8170.101.32941.32441.3300
16342004.12.17 18:46close8170.101.32851.32441.3300-9.008942.60
16352004.12.17 18:46sell8180.101.32861.33361.3280
16362004.12.17 19:06close8180.101.32841.33361.32802.008944.60
16372004.12.17 19:06buy8190.101.32831.32331.3289
16382004.12.17 19:39close8190.101.32841.32331.32891.008945.60
16392004.12.17 19:40sell8200.101.32841.33341.3278
16402004.12.19 22:00s/l8200.101.33341.33341.3278-50.008895.60
16412004.12.19 23:04buy8210.101.33101.32601.3316
16422004.12.19 23:29close8210.101.33071.32601.3316-3.008892.60
16432004.12.19 23:29sell8220.101.33081.33581.3302
16442004.12.19 23:51t/p8220.101.33021.33581.33026.008898.60
16452004.12.19 23:51buy8230.101.32991.32491.3305
16462004.12.19 23:58t/p8230.101.33051.32491.33056.008904.60
16472004.12.20 00:27sell8240.101.33101.33601.3304
16482004.12.20 00:47close8240.101.33081.33601.33042.008906.60
16492004.12.20 00:48buy8250.101.33071.32571.3313
16502004.12.20 01:00close8250.101.33111.32571.33134.008910.60
16512004.12.20 01:00sell8260.101.33111.33611.3305
16522004.12.20 01:33close8260.101.33131.33611.3305-2.008908.60
16532004.12.20 01:36buy8270.101.33131.32631.3319
16542004.12.20 01:45close8270.101.33161.32631.33193.008911.60
16552004.12.20 01:45sell8280.101.33161.33661.3310
16562004.12.20 07:21s/l8280.101.33661.33661.3310-50.008861.60
16572004.12.20 07:38buy8290.101.33561.33061.3362
16582004.12.20 08:10t/p8290.101.33621.33061.33626.008867.60
16592004.12.20 08:10sell8300.101.33651.34151.3359
16602004.12.20 09:11close8300.101.33671.34151.3359-2.008865.60
16612004.12.20 10:55buy8310.101.33721.33221.3378
16622004.12.20 11:23close8310.101.33741.33221.33782.008867.60
16632004.12.20 11:54sell8320.101.33741.34241.3368
16642004.12.20 13:25close8320.101.33811.34241.3368-7.008860.60
16652004.12.20 13:25buy8330.101.33801.33301.3386
16662004.12.20 13:35t/p8330.101.33861.33301.33866.008866.60
16672004.12.20 13:40sell8340.101.33881.34381.3382
16682004.12.20 13:59t/p8340.101.33821.34381.33826.008872.60
16692004.12.20 13:59buy8350.101.33801.33301.3386
16702004.12.20 14:02t/p8350.101.33861.33301.33866.008878.60
16712004.12.20 14:08buy8360.101.33801.33301.3386
16722004.12.20 14:30t/p8360.101.33861.33301.33866.008884.60
16732004.12.20 16:25buy8370.101.33861.33361.3392
16742004.12.20 16:40close8370.101.33851.33361.3392-1.008883.60
16752004.12.20 16:48sell8380.101.33851.34351.3379
16762004.12.20 18:13close8380.101.33871.34351.3379-2.008881.60
16772004.12.20 18:13buy8390.101.33871.33371.3393
16782004.12.20 18:30close8390.101.33891.33371.33932.008883.60
16792004.12.20 18:30sell8400.101.33881.34381.3382
16802004.12.20 19:41close8400.101.33901.34381.3382-2.008881.60
16812004.12.20 19:41buy8410.101.33901.33401.3396
16822004.12.20 20:04close8410.101.33901.33401.33960.008881.60
16832004.12.20 20:05sell8420.101.33901.34401.3384
16842004.12.20 23:27close8420.101.33911.34401.3384-1.008880.60
16852004.12.20 23:27buy8430.101.33901.33401.3396
16862004.12.20 23:33t/p8430.101.33961.33401.33966.008886.60
16872004.12.20 23:36sell8440.101.33971.34471.3391
16882004.12.21 00:14close8440.101.33921.34471.339110.308896.90
16892004.12.21 00:38sell8450.101.33971.34471.3391
16902004.12.21 03:28t/p8450.101.33911.34471.33916.008902.90
16912004.12.21 03:58sell8460.101.33891.34391.3383
16922004.12.21 06:25close8460.101.33891.34391.33830.008902.90
16932004.12.21 06:25buy8470.101.33881.33381.3394
16942004.12.21 06:58close8470.101.33771.33381.3394-11.008891.90
16952004.12.21 06:58sell8480.101.33781.34281.3372
16962004.12.21 07:00t/p8480.101.33721.34281.33726.008897.90
16972004.12.21 07:05buy8490.101.33641.33141.3370
16982004.12.21 07:38close8490.101.33671.33141.33703.008900.90
16992004.12.21 07:38sell8500.101.33681.34181.3362
17002004.12.21 07:52t/p8500.101.33621.34181.33626.008906.90
17012004.12.21 08:12sell8510.101.33641.34141.3358
17022004.12.21 08:22t/p8510.101.33581.34141.33586.008912.90
17032004.12.21 08:25buy8520.101.33591.33091.3365
17042004.12.21 08:40close8520.101.33631.33091.33654.008916.90
17052004.12.21 08:40sell8530.101.33641.34141.3358
17062004.12.21 09:32close8530.101.33971.34141.3358-33.008883.90
17072004.12.21 09:32buy8540.101.33961.33461.3402
17082004.12.21 10:06t/p8540.101.34021.33461.34026.008889.90
17092004.12.21 10:06sell8550.101.34021.34521.3396
17102004.12.21 10:41close8550.101.33981.34521.33964.008893.90
17112004.12.21 10:41buy8560.101.33971.33471.3403
17122004.12.21 10:53t/p8560.101.34031.33471.34036.008899.90
17132004.12.21 11:00sell8570.101.34021.34521.3396
17142004.12.21 11:12t/p8570.101.33961.34521.33966.008905.90
17152004.12.21 11:14sell8580.101.34021.34521.3396
17162004.12.21 11:39t/p8580.101.33961.34521.33966.008911.90
17172004.12.21 11:56sell8590.101.34001.34501.3394
17182004.12.21 12:08t/p8590.101.33941.34501.33946.008917.90
17192004.12.21 12:10buy8600.101.33921.33421.3398
17202004.12.21 12:21t/p8600.101.33981.33421.33986.008923.90
17212004.12.21 12:23sell8610.101.34001.34501.3394
17222004.12.21 12:31t/p8610.101.33941.34501.33946.008929.90
17232004.12.21 12:35buy8620.101.33931.33431.3399
17242004.12.21 13:35close8620.101.33891.33431.3399-4.008925.90
17252004.12.21 13:42buy8630.101.33831.33331.3389
17262004.12.21 14:47close8630.101.33691.33331.3389-14.008911.90
17272004.12.21 14:49sell8640.101.33691.34191.3363
17282004.12.21 15:26close8640.101.33661.34191.33633.008914.90
17292004.12.21 15:35sell8650.101.33741.34241.3368
17302004.12.21 16:02close8650.101.33741.34241.33680.008914.90
17312004.12.21 16:03buy8660.101.33741.33241.3380
17322004.12.21 16:21close8660.101.33751.33241.33801.008915.90
17332004.12.21 16:21sell8670.101.33761.34261.3370
17342004.12.21 16:32t/p8670.101.33701.34261.33706.008921.90
17352004.12.21 16:41sell8680.101.33751.34251.3369
17362004.12.21 17:08close8680.101.33701.34251.33695.008926.90
17372004.12.21 17:08buy8690.101.33701.33201.3376
17382004.12.21 17:15close8690.101.33741.33201.33764.008930.90
17392004.12.21 17:22sell8700.101.33751.34251.3369
17402004.12.21 18:21close8700.101.33731.34251.33692.008932.90
17412004.12.21 18:21buy8710.101.33731.33231.3379
17422004.12.21 18:55close8710.101.33651.33231.3379-8.008924.90
17432004.12.21 18:57sell8720.101.33651.34151.3359
17442004.12.21 20:35close8720.101.33691.34151.3359-4.008920.90
17452004.12.21 20:52sell8730.101.33681.34181.3362
17462004.12.21 21:30close8730.101.33631.34181.33625.008925.90
17472004.12.21 21:30buy8740.101.33641.33141.3370
17482004.12.21 23:12close8740.101.33681.33141.33704.008929.90
17492004.12.21 23:12sell8750.101.33671.34171.3361
17502004.12.21 23:26t/p8750.101.33611.34171.33616.008935.90
17512004.12.22 01:43buy8760.101.33571.33071.3363
17522004.12.22 02:17t/p8760.101.33631.33071.33636.008941.90
17532004.12.22 03:27sell8770.101.33571.34071.3351
17542004.12.22 04:53close8770.101.33531.34071.33514.008945.90
17552004.12.22 04:53buy8780.101.33521.33021.3358
17562004.12.22 05:03close8780.101.33561.33021.33584.008949.90
17572004.12.22 05:05sell8790.101.33551.34051.3349
17582004.12.22 06:10close8790.101.33631.34051.3349-8.008941.90
17592004.12.22 06:11buy8800.101.33631.33131.3369
17602004.12.22 06:30close8800.101.33661.33131.33693.008944.90
17612004.12.22 06:30sell8810.101.33671.34171.3361
17622004.12.22 06:38t/p8810.101.33611.34171.33616.008950.90
17632004.12.22 11:19sell8820.101.33601.34101.3354
17642004.12.22 12:19close8820.101.33821.34101.3354-22.008928.90
17652004.12.22 12:19buy8830.101.33811.33311.3387
17662004.12.22 13:02close8830.101.33791.33311.3387-2.008926.90
17672004.12.22 13:02sell8840.101.33801.34301.3374
17682004.12.22 13:20close8840.101.33751.34301.33745.008931.90
17692004.12.22 14:13buy8850.101.33761.33261.3382
17702004.12.22 14:29t/p8850.101.33821.33261.33826.008937.90
17712004.12.22 14:30sell8860.101.33811.34311.3375
17722004.12.22 14:33t/p8860.101.33751.34311.33756.008943.90
17732004.12.22 14:38sell8870.101.33801.34301.3374
17742004.12.22 15:05close8870.101.33791.34301.33741.008944.90
17752004.12.22 15:05buy8880.101.33801.33301.3386
17762004.12.22 15:56t/p8880.101.33861.33301.33866.008950.90
17772004.12.22 16:10buy8890.101.33771.33271.3383
17782004.12.22 16:47close8890.101.33791.33271.33832.008952.90
17792004.12.22 16:48sell8900.101.33791.34291.3373
17802004.12.22 23:07close8900.101.33881.34291.3373-9.008943.90
17812004.12.22 23:07buy8910.101.33881.33381.3394
17822004.12.22 23:42close8910.101.33901.33381.33942.008945.90
17832004.12.22 23:45sell8920.101.33901.34401.3384
17842004.12.23 00:13close8920.101.33901.34401.33845.308951.20
17852004.12.23 00:13buy8930.101.33891.33391.3395
17862004.12.23 00:19t/p8930.101.33951.33391.33956.008957.20
17872004.12.23 00:23buy8940.101.33941.33441.3400
17882004.12.23 00:26t/p8940.101.34001.33441.34006.008963.20
17892004.12.23 00:31sell8950.101.33991.34491.3393
17902004.12.23 01:00t/p8950.101.33931.34491.33936.008969.20
17912004.12.23 02:20sell8960.101.33901.34401.3384
17922004.12.23 02:49s/l8960.101.34401.34401.3384-50.008919.20
17932004.12.23 03:17sell8970.101.34381.34881.3432
17942004.12.23 03:30t/p8970.101.34321.34881.34326.008925.20
17952004.12.23 04:01buy8980.101.34271.33771.3433
17962004.12.23 04:11t/p8980.101.34331.33771.34336.008931.20
17972004.12.23 04:17sell8990.101.34331.34831.3427
17982004.12.23 05:13close8990.101.34311.34831.34272.008933.20
17992004.12.23 05:14buy9000.101.34301.33801.3436
18002004.12.23 05:27t/p9000.101.34361.33801.34366.008939.20
18012004.12.23 05:27sell9010.101.34371.34871.3431
18022004.12.23 05:41t/p9010.101.34311.34871.34316.008945.20
18032004.12.23 06:30sell9020.101.34311.34811.3425
18042004.12.23 09:11close9020.101.34481.34811.3425-17.008928.20
18052004.12.23 09:13buy9030.101.34481.33981.3454
18062004.12.23 09:30close9030.101.34491.33981.34541.008929.20
18072004.12.23 09:30sell9040.101.34491.34991.3443
18082004.12.23 10:01close9040.101.34491.34991.34430.008929.20
18092004.12.23 10:05buy9050.101.34491.33991.3455
18102004.12.23 10:33close9050.101.34491.33991.34550.008929.20
18112004.12.23 10:34sell9060.101.34501.35001.3444
18122004.12.23 11:30close9060.101.34541.35001.3444-4.008925.20
18132004.12.23 11:39buy9070.101.34541.34041.3460
18142004.12.23 11:54close9070.101.34591.34041.34605.008930.20
18152004.12.23 11:59sell9080.101.34591.35091.3453
18162004.12.23 12:29t/p9080.101.34531.35091.34536.008936.20
18172004.12.23 12:29buy9090.101.34531.34031.3459
18182004.12.23 12:31t/p9090.101.34591.34031.34596.008942.20
18192004.12.23 12:36buy9100.101.34511.34011.3457
18202004.12.23 12:37t/p9100.101.34571.34011.34576.008948.20
18212004.12.23 12:38buy9110.101.34551.34051.3461
18222004.12.23 12:39t/p9110.101.34611.34051.34616.008954.20
18232004.12.23 12:41buy9120.101.34551.34051.3461
18242004.12.23 12:58t/p9120.101.34611.34051.34616.008960.20
18252004.12.23 13:30sell9130.101.34821.35321.3476
18262004.12.23 13:44t/p9130.101.34761.35321.34766.008966.20
18272004.12.23 14:33buy9140.101.34841.34341.3490
18282004.12.23 14:45t/p9140.101.34901.34341.34906.008972.20
18292004.12.23 14:50sell9150.101.34911.35411.3485
18302004.12.23 15:45close9150.101.34931.35411.3485-2.008970.20
18312004.12.23 15:45buy9160.101.34931.34431.3499
18322004.12.23 19:04t/p9160.101.34991.34431.34996.008976.20
18332004.12.23 20:45sell9170.101.35091.35591.3503
18342004.12.23 21:08close9170.101.35071.35591.35032.008978.20
18352004.12.23 21:09buy9180.101.35061.34561.3512
18362004.12.23 22:51close9180.101.35081.34561.35122.008980.20
18372004.12.23 22:52sell9190.101.35071.35571.3501
18382004.12.23 23:17close9190.101.35061.35571.35011.008981.20
18392004.12.23 23:17buy9200.101.35061.34561.3512
18402004.12.23 23:32close9200.101.35111.34561.35125.008986.20
18412004.12.23 23:33sell9210.101.35101.35601.3504
18422004.12.23 23:49t/p9210.101.35041.35601.35046.008992.20
18432004.12.23 23:49buy9220.101.35041.34541.3510
18442004.12.24 00:40close9220.101.35011.34541.3510-8.958983.25
18452004.12.24 00:40sell9230.101.35011.35511.3495
18462004.12.24 02:34close9230.101.35051.35511.3495-4.008979.25
18472004.12.24 02:34buy9240.101.35051.34551.3511
18482004.12.24 05:13close9240.101.34941.34551.3511-11.008968.25
18492004.12.24 05:14sell9250.101.34941.35441.3488
18502004.12.24 05:59close9250.101.34931.35441.34881.008969.25
18512004.12.24 06:15sell9260.101.35011.35511.3495
18522004.12.24 12:29close9260.101.35291.35511.3495-28.008941.25
18532004.12.24 13:07sell9270.101.35351.35851.3529
18542004.12.24 13:35close9270.101.35331.35851.35292.008943.25
18552004.12.24 13:45sell9280.101.35361.35861.3530
18562004.12.24 13:57t/p9280.101.35301.35861.35306.008949.25
18572004.12.24 14:00buy9290.101.35291.34791.3535
18582004.12.24 14:45t/p9290.101.35351.34791.35356.008955.25
18592004.12.27 00:05buy9300.101.35221.34721.3528
18602004.12.27 00:35close9300.101.35201.34721.3528-2.008953.25
18612004.12.27 00:35sell9310.101.35201.35701.3514
18622004.12.27 01:13close9310.101.35161.35701.35144.008957.25
18632004.12.27 01:21buy9320.101.35161.34661.3522
18642004.12.27 01:32close9320.101.35201.34661.35224.008961.25
18652004.12.27 01:33sell9330.101.35201.35701.3514
18662004.12.27 02:50close9330.101.35331.35701.3514-13.008948.25
18672004.12.27 02:50buy9340.101.35321.34821.3538
18682004.12.27 03:19t/p9340.101.35381.34821.35386.008954.25
18692004.12.27 03:21sell9350.101.35391.35891.3533
18702004.12.27 06:11close9350.101.35421.35891.3533-3.008951.25
18712004.12.27 06:11buy9360.101.35411.34911.3547
18722004.12.27 07:24close9360.101.35361.34911.3547-5.008946.25
18732004.12.27 07:24sell9370.101.35361.35861.3530
18742004.12.27 07:34t/p9370.101.35301.35861.35306.008952.25
18752004.12.27 07:40buy9380.101.35271.34771.3533
18762004.12.27 08:47close9380.101.35281.34771.35331.008953.25
18772004.12.27 08:47sell9390.101.35281.35781.3522
18782004.12.27 11:28close9390.101.35271.35781.35221.008954.25
18792004.12.27 11:28buy9400.101.35271.34771.3533
18802004.12.27 12:21close9400.101.35291.34771.35332.008956.25
18812004.12.27 12:22sell9410.101.35301.35801.3524
18822004.12.27 13:22close9410.101.35391.35801.3524-9.008947.25
18832004.12.27 13:35sell9420.101.35421.35921.3536
18842004.12.27 14:34s/l9420.101.35921.35921.3536-50.008897.25
18852004.12.27 15:48buy9430.101.36271.35771.3633
18862004.12.27 16:10close9430.101.36311.35771.36334.008901.25
18872004.12.27 16:10sell9440.101.36311.36811.3625
18882004.12.27 17:27close9440.101.36311.36811.36250.008901.25
18892004.12.27 17:29buy9450.101.36311.35811.3637
18902004.12.27 19:05close9450.101.36211.35811.3637-10.008891.25
18912004.12.27 19:05sell9460.101.36211.36711.3615
18922004.12.27 19:19t/p9460.101.36151.36711.36156.008897.25
18932004.12.27 19:25buy9470.101.36161.35661.3622
18942004.12.27 20:10close9470.101.36171.35661.36221.008898.25
18952004.12.27 20:11sell9480.101.36171.36671.3611
18962004.12.27 20:25close9480.101.36121.36671.36115.008903.25
18972004.12.27 20:26buy9490.101.36121.35621.3618
18982004.12.27 20:57close9490.101.36161.35621.36184.008907.25
18992004.12.27 20:58sell9500.101.36161.36661.3610
19002004.12.27 23:24t/p9500.101.36101.36661.36106.008913.25
19012004.12.27 23:48sell9510.101.36061.36561.3600
19022004.12.28 00:04t/p9510.101.36001.36561.360011.308924.55
19032004.12.28 00:06buy9520.101.36011.35511.3607
19042004.12.28 01:05close9520.101.36021.35511.36071.008925.55
19052004.12.28 01:44sell9530.101.35991.36491.3593
19062004.12.28 06:54close9530.101.36211.36491.3593-22.008903.55
19072004.12.28 06:55buy9540.101.36191.35691.3625
19082004.12.28 07:45close9540.101.36211.35691.36252.008905.55
19092004.12.28 07:45sell9550.101.36221.36721.3616
19102004.12.28 10:42close9550.101.36341.36721.3616-12.008893.55
19112004.12.28 10:42buy9560.101.36341.35841.3640
19122004.12.28 11:10close9560.101.36271.35841.3640-7.008886.55
19132004.12.28 11:11sell9570.101.36271.36771.3621
19142004.12.28 11:50close9570.101.36341.36771.3621-7.008879.55
19152004.12.28 11:50buy9580.101.36331.35831.3639
19162004.12.28 12:08close9580.101.36371.35831.36394.008883.55
19172004.12.28 12:09sell9590.101.36381.36881.3632
19182004.12.28 12:14t/p9590.101.36321.36881.36326.008889.55
19192004.12.28 12:44sell9600.101.36391.36891.3633
19202004.12.28 13:16t/p9600.101.36331.36891.36336.008895.55
19212004.12.28 13:16buy9610.101.36331.35831.3639
19222004.12.28 15:20close9610.101.36081.35831.3639-25.008870.55
19232004.12.28 15:20sell9620.101.36071.36571.3601
19242004.12.28 17:19close9620.101.36151.36571.3601-8.008862.55
19252004.12.28 17:19buy9630.101.36141.35641.3620
19262004.12.28 18:10close9630.101.36061.35641.3620-8.008854.55
19272004.12.28 18:10sell9640.101.36051.36551.3599
19282004.12.28 18:34close9640.101.36051.36551.35990.008854.55
19292004.12.28 18:34buy9650.101.36041.35541.3610
19302004.12.28 18:50close9650.101.36081.35541.36104.008858.55
19312004.12.28 18:51sell9660.101.36101.36601.3604
19322004.12.28 19:12close9660.101.36071.36601.36043.008861.55
19332004.12.28 19:36sell9670.101.36111.36611.3605
19342004.12.28 22:32close9670.101.36121.36611.3605-1.008860.55
19352004.12.28 22:33buy9680.101.36121.35621.3618
19362004.12.29 00:41close9680.101.35751.35621.3618-54.858805.70
19372004.12.29 00:41sell9690.101.35761.36261.3570
19382004.12.29 02:06close9690.101.35861.36261.3570-10.008795.70
19392004.12.29 02:06buy9700.101.35851.35351.3591
19402004.12.29 03:00close9700.101.35841.35351.3591-1.008794.70
19412004.12.29 03:01sell9710.101.35851.36351.3579
19422004.12.29 04:55close9710.101.36251.36351.3579-40.008754.70
19432004.12.29 04:55buy9720.101.36241.35741.3630
19442004.12.29 05:27t/p9720.101.36301.35741.36306.008760.70
19452004.12.29 05:27sell9730.101.36301.36801.3624
19462004.12.29 05:41t/p9730.101.36241.36801.36246.008766.70
19472004.12.29 06:27buy9740.101.36291.35791.3635
19482004.12.29 06:46close9740.101.36281.35791.3635-1.008765.70
19492004.12.29 06:46sell9750.101.36291.36791.3623
19502004.12.29 07:46close9750.101.36281.36791.36231.008766.70
19512004.12.29 07:46buy9760.101.36271.35771.3633
19522004.12.29 08:29close9760.101.36301.35771.36333.008769.70
19532004.12.29 08:29sell9770.101.36301.36801.3624
19542004.12.29 09:03t/p9770.101.36241.36801.36246.008775.70
19552004.12.29 09:03buy9780.101.36241.35741.3630
19562004.12.29 09:16t/p9780.101.36301.35741.36306.008781.70
19572004.12.29 09:18sell9790.101.36311.36811.3625
19582004.12.29 09:33t/p9790.101.36251.36811.36256.008787.70
19592004.12.29 09:47sell9800.101.36291.36791.3623
19602004.12.29 10:06t/p9800.101.36231.36791.36236.008793.70
19612004.12.29 10:07buy9810.101.36221.35721.3628
19622004.12.29 11:03close9810.101.36131.35721.3628-9.008784.70
19632004.12.29 11:09sell9820.101.36131.36631.3607
19642004.12.29 11:30close9820.101.36141.36631.3607-1.008783.70
19652004.12.29 11:34buy9830.101.36141.35641.3620
19662004.12.29 12:01close9830.101.36121.35641.3620-2.008781.70
19672004.12.29 12:02sell9840.101.36121.36621.3606
19682004.12.29 12:20t/p9840.101.36061.36621.36066.008787.70
19692004.12.29 13:50sell9850.101.35811.36311.3575
19702004.12.29 14:20close9850.101.35901.36311.3575-9.008778.70
19712004.12.29 14:20buy9860.101.35911.35411.3597
19722004.12.29 14:32t/p9860.101.35971.35411.35976.008784.70
19732004.12.29 14:55buy9870.101.35881.35381.3594
19742004.12.29 17:34close9870.101.35781.35381.3594-10.008774.70
19752004.12.29 17:35sell9880.101.35791.36291.3573
19762004.12.29 17:49t/p9880.101.35731.36291.35736.008780.70
19772004.12.29 18:25sell9890.101.35761.36261.3570
19782004.12.29 22:25close9890.101.36071.36261.3570-31.008749.70
19792004.12.29 22:25buy9900.101.36081.35581.3614
19802004.12.29 22:46close9900.101.36081.35581.36140.008749.70
19812004.12.29 22:56buy9910.101.36041.35541.3610
19822004.12.29 23:40close9910.101.35921.35541.3610-12.008737.70
19832004.12.29 23:40sell9920.101.35931.36431.3587
19842004.12.29 23:55close9920.101.35911.36431.35872.008739.70
19852004.12.29 23:56buy9930.101.35911.35411.3597
19862004.12.30 00:33close9930.101.35941.35411.3597-2.958736.75
19872004.12.30 00:33sell9940.101.35931.36431.3587
19882004.12.30 04:11close9940.101.36251.36431.3587-32.008704.75
19892004.12.30 04:12buy9950.101.36251.35751.3631
19902004.12.30 04:50close9950.101.36231.35751.3631-2.008702.75
19912004.12.30 04:50sell9960.101.36251.36751.3619
19922004.12.30 05:47close9960.101.36241.36751.36191.008703.75
19932004.12.30 05:51buy9970.101.36231.35731.3629
19942004.12.30 06:21close9970.101.36211.35731.3629-2.008701.75
19952004.12.30 06:25sell9980.101.36221.36721.3616
19962004.12.30 06:31t/p9980.101.36161.36721.36166.008707.75
19972004.12.30 06:40buy9990.101.36071.35571.3613
19982004.12.30 06:56t/p9990.101.36131.35571.36136.008713.75
19992004.12.30 06:57sell10000.101.36201.36701.3614
20002004.12.30 07:10t/p10000.101.36141.36701.36146.008719.75
20012004.12.30 07:20buy10010.101.36111.35611.3617
20022004.12.30 07:27t/p10010.101.36171.35611.36176.008725.75
20032004.12.30 07:30sell10020.101.36211.36711.3615
20042004.12.30 09:17close10020.101.36181.36711.36153.008728.75
20052004.12.30 09:24buy10030.101.36151.35651.3621
20062004.12.30 11:18close10030.101.36051.35651.3621-10.008718.75
20072004.12.30 13:54buy10040.101.35921.35421.3598
20082004.12.30 13:57t/p10040.101.35981.35421.35986.008724.75
20092004.12.30 13:59buy10050.101.35941.35441.3600
20102004.12.30 14:00t/p10050.101.36001.35441.36006.008730.75
20112004.12.30 14:05sell10060.101.36251.36751.3619
20122004.12.30 14:33t/p10060.101.36191.36751.36196.008736.75
20132004.12.30 14:42buy10070.101.36201.35701.3626
20142004.12.30 14:53t/p10070.101.36261.35701.36266.008742.75
20152004.12.30 15:06sell10080.101.36311.36811.3625
20162004.12.30 15:09t/p10080.101.36251.36811.36256.008748.75
20172004.12.30 16:28sell10090.101.36251.36751.3619
20182004.12.30 20:10close10090.101.36381.36751.3619-13.008735.75
20192004.12.30 20:25sell10100.101.36431.36931.3637
20202004.12.30 20:46close10100.101.36391.36931.36374.008739.75
20212004.12.30 20:46buy10110.101.36371.35871.3643
20222004.12.30 23:02close10110.101.36281.35871.3643-9.008730.75
20232004.12.30 23:02sell10120.101.36311.36811.3625
20242004.12.30 23:11t/p10120.101.36251.36811.36256.008736.75
20252004.12.30 23:20buy10130.101.36231.35731.3629
20262004.12.30 23:55close10130.101.36201.35731.3629-3.008733.75
20272004.12.30 23:56sell10140.101.36201.36701.3614
20282004.12.31 00:06t/p10140.101.36141.36701.361411.308745.05
20292004.12.31 00:22buy10150.101.36131.35631.3619
20302004.12.31 00:54close10150.101.36061.35631.3619-7.008738.05
20312004.12.31 00:55sell10160.101.36061.36561.3600
20322004.12.31 01:56close10160.101.36121.36561.3600-6.008732.05
20332004.12.31 01:56buy10170.101.36111.35611.3617
20342004.12.31 03:00close10170.101.36121.35611.36171.008733.05
20352004.12.31 03:32sell10180.101.36121.36621.3606
20362004.12.31 06:17close10180.101.36341.36621.3606-22.008711.05
20372004.12.31 06:18buy10190.101.36341.35841.3640
20382004.12.31 07:24t/p10190.101.36401.35841.36406.008717.05
20392004.12.31 07:46buy10200.101.36331.35831.3639
20402004.12.31 08:02t/p10200.101.36391.35831.36396.008723.05
20412004.12.31 08:28buy10210.101.36321.35821.3638
20422004.12.31 08:33t/p10210.101.36381.35821.36386.008729.05
20432004.12.31 08:35sell10220.101.36391.36891.3633
20442004.12.31 10:48close10220.101.36481.36891.3633-9.008720.05
20452004.12.31 10:50buy10230.101.36501.36001.3656
20462004.12.31 11:20close10230.101.36391.36001.3656-11.008709.05
20472004.12.31 11:20sell10240.101.36421.36921.3636
20482004.12.31 12:05close10240.101.36411.36921.36361.008710.05
20492004.12.31 12:06buy10250.101.36401.35901.3646
20502004.12.31 12:28close10250.101.36441.35901.36464.008714.05
20512004.12.31 12:29sell10260.101.36451.36951.3639
20522004.12.31 12:40t/p10260.101.36391.36951.36396.008720.05
20532004.12.31 12:45buy10270.101.36331.35831.3639
20542004.12.31 13:59close10270.101.36251.35831.3639-8.008712.05
20552004.12.31 14:00sell10280.101.36251.36751.3619
20562004.12.31 14:15t/p10280.101.36191.36751.36196.008718.05
20572004.12.31 14:49sell10290.101.36141.36641.3608
20582004.12.31 14:54t/p10290.101.36081.36641.36086.008724.05
20592004.12.31 15:00buy10300.101.35911.35411.3597
20602004.12.31 15:00t/p10300.101.35971.35411.35976.008730.05
20612004.12.31 15:00buy10310.101.35991.35491.3605
20622004.12.31 15:03t/p10310.101.36051.35491.36056.008736.05
20632004.12.31 15:04buy10320.101.36031.35531.3609
20642005.01.03 02:00s/l10320.101.35531.35531.3609-55.958680.10
20652005.01.03 03:06sell10330.101.34361.34861.3430
20662005.01.03 03:07t/p10330.101.34301.34861.34306.008686.10
20672005.01.03 03:15sell10340.101.34351.34851.3429
20682005.01.03 03:19t/p10340.101.34291.34851.34296.008692.10
20692005.01.03 05:01sell10350.101.34501.35001.3444
20702005.01.03 06:36s/l10350.101.35001.35001.3444-50.008642.10
20712005.01.03 07:22buy10360.101.35241.34741.3530
20722005.01.03 07:56t/p10360.101.35301.34741.35306.008648.10
20732005.01.03 08:05buy10370.101.35161.34661.3522
20742005.01.03 08:13t/p10370.101.35221.34661.35226.008654.10
20752005.01.03 08:20sell10380.101.35271.35771.3521
20762005.01.03 09:59close10380.101.35331.35771.3521-6.008648.10
20772005.01.03 10:00buy10390.101.35331.34831.3539
20782005.01.03 11:15close10390.101.35221.34831.3539-11.008637.10
20792005.01.03 11:15sell10400.101.35221.35721.3516
20802005.01.03 11:29t/p10400.101.35161.35721.35166.008643.10
20812005.01.03 11:30buy10410.101.35151.34651.3521
20822005.01.03 11:36t/p10410.101.35211.34651.35216.008649.10
20832005.01.03 11:39buy10420.101.35141.34641.3520
20842005.01.03 12:00t/p10420.101.35201.34641.35206.008655.10
20852005.01.03 12:13buy10430.101.35101.34601.3516
20862005.01.03 12:21t/p10430.101.35161.34601.35166.008661.10
20872005.01.03 12:21buy10440.101.35101.34601.3516
20882005.01.03 13:06s/l10440.101.34601.34601.3516-50.008611.10
20892005.01.03 13:27sell10450.101.34661.35161.3460
20902005.01.03 13:36t/p10450.101.34601.35161.34606.008617.10
20912005.01.03 13:50sell10460.101.34781.35281.3472
20922005.01.03 14:57t/p10460.101.34721.35281.34726.008623.10
20932005.01.03 15:26sell10470.101.34831.35331.3477
20942005.01.03 15:30t/p10470.101.34771.35331.34776.008629.10
20952005.01.03 16:00sell10480.101.34731.35231.3467
20962005.01.03 16:42close10480.101.34721.35231.34671.008630.10
20972005.01.03 16:42buy10490.101.34711.34211.3477
20982005.01.03 16:53t/p10490.101.34771.34211.34776.008636.10
20992005.01.03 16:55sell10500.101.34781.35281.3472
21002005.01.03 18:02close10500.101.34751.35281.34723.008639.10
21012005.01.03 18:03buy10510.101.34751.34251.3481
21022005.01.03 18:15close10510.101.34791.34251.34814.008643.10
21032005.01.03 18:16sell10520.101.34801.35301.3474
21042005.01.03 18:55close10520.101.34851.35301.3474-5.008638.10
21052005.01.03 18:55buy10530.101.34841.34341.3490
21062005.01.03 20:37close10530.101.34631.34341.3490-21.008617.10
21072005.01.03 20:39sell10540.101.34631.35131.3457
21082005.01.03 23:39close10540.101.34631.35131.34570.008617.10
21092005.01.03 23:39buy10550.101.34631.34131.3469
21102005.01.04 00:02close10550.101.34661.34131.3469-2.958614.15
21112005.01.04 00:05sell10560.101.34641.35141.3458
21122005.01.04 03:26close10560.101.34831.35141.3458-19.008595.15
21132005.01.04 03:55buy10570.101.34881.34381.3494
21142005.01.04 04:21close10570.101.34931.34381.34945.008600.15
21152005.01.04 04:21sell10580.101.34951.35451.3489
21162005.01.04 04:26t/p10580.101.34891.35451.34896.008606.15
21172005.01.04 04:30buy10590.101.34861.34361.3492
21182005.01.04 04:52close10590.101.34911.34361.34925.008611.15
21192005.01.04 04:53sell10600.101.34911.35411.3485
21202005.01.04 05:21t/p10600.101.34851.35411.34856.008617.15
21212005.01.04 06:49sell10610.101.34641.35141.3458
21222005.01.04 07:09t/p10610.101.34581.35141.34586.008623.15
21232005.01.04 08:22buy10620.101.34201.33701.3426
21242005.01.04 08:58s/l10620.101.33701.33701.3426-50.008573.15
21252005.01.04 09:30sell10630.101.33791.34291.3373
21262005.01.04 09:57close10630.101.33781.34291.33731.008574.15
21272005.01.04 09:57buy10640.101.33791.33291.3385
21282005.01.04 10:00t/p10640.101.33851.33291.33856.008580.15
21292005.01.04 10:07sell10650.101.33911.34411.3385
21302005.01.04 10:28t/p10650.101.33851.34411.33856.008586.15
21312005.01.04 10:28buy10660.101.33831.33331.3389
21322005.01.04 12:02close10660.101.33681.33331.3389-15.008571.15
21332005.01.04 12:03sell10670.101.33691.34191.3363
21342005.01.04 12:28t/p10670.101.33631.34191.33636.008577.15
21352005.01.04 12:28buy10680.101.33611.33111.3367
21362005.01.04 12:33t/p10680.101.33671.33111.33676.008583.15
21372005.01.04 12:45sell10690.101.33841.34341.3378
21382005.01.04 12:48t/p10690.101.33781.34341.33786.008589.15
21392005.01.04 12:55buy10700.101.33621.33121.3368
21402005.01.04 12:58t/p10700.101.33681.33121.33686.008595.15
21412005.01.04 13:01buy10710.101.33641.33141.3370
21422005.01.04 13:11t/p10710.101.33701.33141.33706.008601.15
21432005.01.04 14:00buy10720.101.33621.33121.3368
21442005.01.04 14:07t/p10720.101.33681.33121.33686.008607.15
21452005.01.04 14:52buy10730.101.33011.32511.3307
21462005.01.04 15:16close10730.101.33001.32511.3307-1.008606.15
21472005.01.04 15:16sell10740.101.33011.33511.3295
21482005.01.04 15:20t/p10740.101.32951.33511.32956.008612.15
21492005.01.04 15:30buy10750.101.32871.32371.3293
21502005.01.04 16:01t/p10750.101.32931.32371.32936.008618.15
21512005.01.04 17:10sell10760.101.33021.33521.3296
21522005.01.04 17:59close10760.101.33031.33521.3296-1.008617.15
21532005.01.04 18:40buy10770.101.32741.32241.3280
21542005.01.04 19:09close10770.101.32751.32241.32801.008618.15
21552005.01.04 20:04sell10780.101.32681.33181.3262
21562005.01.04 21:22close10780.101.32771.33181.3262-9.008609.15
21572005.01.04 21:23buy10790.101.32741.32241.3280
21582005.01.04 21:40close10790.101.32791.32241.32805.008614.15
21592005.01.04 21:40sell10800.101.32811.33311.3275
21602005.01.04 21:50t/p10800.101.32751.33311.32756.008620.15
21612005.01.04 21:55buy10810.101.32711.32211.3277
21622005.01.04 22:04t/p10810.101.32771.32211.32776.008626.15
21632005.01.04 22:36buy10820.101.32721.32221.3278
21642005.01.04 22:53close10820.101.32741.32221.32782.008628.15
21652005.01.04 22:53sell10830.101.32751.33251.3269
21662005.01.04 23:49close10830.101.32801.33251.3269-5.008623.15
21672005.01.04 23:50buy10840.101.32801.32301.3286
21682005.01.05 00:06close10840.101.32821.32301.3286-15.858607.30
21692005.01.05 00:06sell10850.101.32831.33331.3277
21702005.01.05 00:30close10850.101.32801.33331.32773.008610.30
21712005.01.05 00:30buy10860.101.32781.32281.3284
21722005.01.05 03:05close10860.101.32651.32281.3284-13.008597.30
21732005.01.05 03:05sell10870.101.32661.33161.3260
21742005.01.05 03:53close10870.101.32641.33161.32602.008599.30
21752005.01.05 04:14sell10880.101.32741.33241.3268
21762005.01.05 05:03t/p10880.101.32681.33241.32686.008605.30
21772005.01.05 05:09sell10890.101.32751.33251.3269
21782005.01.05 06:31t/p10890.101.32691.33251.32696.008611.30
21792005.01.05 06:35buy10900.101.32631.32131.3269
21802005.01.05 07:06t/p10900.101.32691.32131.32696.008617.30
21812005.01.05 07:08sell10910.101.32751.33251.3269
21822005.01.05 07:34close10910.101.32701.33251.32695.008622.30
21832005.01.05 07:34buy10920.101.32691.32191.3275
21842005.01.05 07:42t/p10920.101.32751.32191.32756.008628.30
21852005.01.05 07:45sell10930.101.32811.33311.3275
21862005.01.05 07:51t/p10930.101.32751.33311.32756.008634.30
21872005.01.05 07:53sell10940.101.32781.33281.3272
21882005.01.05 08:26t/p10940.101.32721.33281.32726.008640.30
21892005.01.05 09:44sell10950.101.32331.32831.3227
21902005.01.05 10:08t/p10950.101.32271.32831.32276.008646.30
21912005.01.05 10:10buy10960.101.32281.31781.3234
21922005.01.05 10:26t/p10960.101.32341.31781.32346.008652.30
21932005.01.05 10:27sell10970.101.32351.32851.3229
21942005.01.05 10:30t/p10970.101.32291.32851.32296.008658.30
21952005.01.05 10:34sell10980.101.32351.32851.3229
21962005.01.05 10:36t/p10980.101.32291.32851.32296.008664.30
21972005.01.05 10:55sell10990.101.32351.32851.3229
21982005.01.05 12:09close10990.101.32361.32851.3229-1.008663.30
21992005.01.05 12:10buy11000.101.32341.31841.3240
22002005.01.05 12:44t/p11000.101.32401.31841.32406.008669.30
22012005.01.05 13:48buy11010.101.32471.31971.3253
22022005.01.05 14:18t/p11010.101.32531.31971.32536.008675.30
22032005.01.05 14:19sell11020.101.32581.33081.3252
22042005.01.05 16:30close11020.101.32861.33081.3252-28.008647.30
22052005.01.05 16:30buy11030.101.32871.32371.3293
22062005.01.05 17:14close11030.101.32841.32371.3293-3.008644.30
22072005.01.05 17:18sell11040.101.32841.33341.3278
22082005.01.05 17:33t/p11040.101.32781.33341.32786.008650.30
22092005.01.05 17:33buy11050.101.32781.32281.3284
22102005.01.05 17:50close11050.101.32801.32281.32842.008652.30
22112005.01.05 17:50sell11060.101.32801.33301.3274
22122005.01.05 18:08t/p11060.101.32741.33301.32746.008658.30
22132005.01.05 18:14buy11070.101.32721.32221.3278
22142005.01.05 19:35close11070.101.32611.32221.3278-11.008647.30
22152005.01.05 19:36sell11080.101.32621.33121.3256
22162005.01.05 19:50close11080.101.32571.33121.32565.008652.30
22172005.01.05 19:50buy11090.101.32571.32071.3263
22182005.01.05 20:02t/p11090.101.32631.32071.32636.008658.30
22192005.01.05 20:05sell11100.101.32631.33131.3257
22202005.01.05 20:20close11100.101.32581.33131.32575.008663.30
22212005.01.05 20:21buy11110.101.32571.32071.3263
22222005.01.05 21:27t/p11110.101.32631.32071.32636.008669.30
22232005.01.05 21:30sell11120.101.32641.33141.3258
22242005.01.05 23:16close11120.101.32701.33141.3258-6.008663.30
22252005.01.05 23:17buy11130.101.32691.32191.3275
22262005.01.05 23:47close11130.101.32671.32191.3275-2.008661.30
22272005.01.05 23:48sell11140.101.32671.33171.3261
22282005.01.05 23:55t/p11140.101.32611.33171.32616.008667.30
22292005.01.06 00:41sell11150.101.32621.33121.3256
22302005.01.06 01:20close11150.101.32651.33121.3256-3.008664.30
22312005.01.06 01:21buy11160.101.32651.32151.3271
22322005.01.06 02:30close11160.101.32651.32151.32710.008664.30
22332005.01.06 02:32sell11170.101.32651.33151.3259
22342005.01.06 02:59close11170.101.32601.33151.32595.008669.30
22352005.01.06 02:59buy11180.101.32611.32111.3267
22362005.01.06 03:17close11180.101.32641.32111.32673.008672.30
22372005.01.06 03:18sell11190.101.32641.33141.3258
22382005.01.06 04:08t/p11190.101.32581.33141.32586.008678.30
22392005.01.06 08:00sell11200.101.31871.32371.3181
22402005.01.06 08:47close11200.101.31841.32371.31813.008681.30
22412005.01.06 08:48buy11210.101.31841.31341.3190
22422005.01.06 09:24close11210.101.31861.31341.31902.008683.30
22432005.01.06 09:24sell11220.101.31871.32371.3181
22442005.01.06 09:36t/p11220.101.31811.32371.31816.008689.30
22452005.01.06 09:55sell11230.101.31901.32401.3184
22462005.01.06 10:07t/p11230.101.31841.32401.31846.008695.30
22472005.01.06 10:25sell11240.101.31901.32401.3184
22482005.01.06 10:43t/p11240.101.31841.32401.31846.008701.30
22492005.01.06 10:50sell11250.101.31921.32421.3186
22502005.01.06 11:08t/p11250.101.31861.32421.31866.008707.30
22512005.01.06 11:12buy11260.101.31861.31361.3192
22522005.01.06 11:44close11260.101.31911.31361.31925.008712.30
22532005.01.06 11:44sell11270.101.31921.32421.3186
22542005.01.06 12:07t/p11270.101.31861.32421.31866.008718.30
22552005.01.06 12:07buy11280.101.31861.31361.3192
22562005.01.06 12:41close11280.101.31831.31361.3192-3.008715.30
22572005.01.06 12:42sell11290.101.31831.32331.3177
22582005.01.06 14:08close11290.101.31921.32331.3177-9.008706.30
22592005.01.06 14:08buy11300.101.31931.31431.3199
22602005.01.06 14:32close11300.101.31881.31431.3199-5.008701.30
22612005.01.06 14:41buy11310.101.31761.31261.3182
22622005.01.06 15:10close11310.101.31791.31261.31823.008704.30
22632005.01.06 15:10sell11320.101.31811.32311.3175
22642005.01.06 15:41close11320.101.31831.32311.3175-2.008702.30
22652005.01.06 15:41buy11330.101.31841.31341.3190
22662005.01.06 16:52close11330.101.31741.31341.3190-10.008692.30
22672005.01.06 16:52sell11340.101.31751.32251.3169
22682005.01.06 17:22close11340.101.31781.32251.3169-3.008689.30
22692005.01.06 17:22buy11350.101.31771.31271.3183
22702005.01.06 19:26close11350.101.31691.31271.3183-8.008681.30
22712005.01.06 19:27sell11360.101.31691.32191.3163
22722005.01.06 20:10close11360.101.31741.32191.3163-5.008676.30
22732005.01.06 20:13buy11370.101.31731.31231.3179
22742005.01.06 20:43close11370.101.31721.31231.3179-1.008675.30
22752005.01.06 20:43sell11380.101.31721.32221.3166
22762005.01.06 21:01close11380.101.31691.32221.31663.008678.30
22772005.01.06 21:02buy11390.101.31691.31191.3175
22782005.01.06 21:15t/p11390.101.31751.31191.31756.008684.30
22792005.01.06 21:18sell11400.101.31761.32261.3170
22802005.01.06 22:47close11400.101.31791.32261.3170-3.008681.30
22812005.01.06 22:50buy11410.101.31781.31281.3184
22822005.01.06 23:12close11410.101.31821.31281.31844.008685.30
22832005.01.07 00:17sell11420.101.31771.32271.3171
22842005.01.07 01:12close11420.101.31811.32271.3171-4.008681.30
22852005.01.07 01:14buy11430.101.31811.31311.3187
22862005.01.07 02:07close11430.101.31821.31311.31871.008682.30
22872005.01.07 02:07sell11440.101.31831.32331.3177
22882005.01.07 03:15close11440.101.31901.32331.3177-7.008675.30
22892005.01.07 03:30sell11450.101.31931.32431.3187
22902005.01.07 04:44close11450.101.31971.32431.3187-4.008671.30
22912005.01.07 04:44buy11460.101.31961.31461.3202
22922005.01.07 06:04close11460.101.31881.31461.3202-8.008663.30
22932005.01.07 06:12sell11470.101.31891.32391.3183
22942005.01.07 06:31t/p11470.101.31831.32391.31836.008669.30
22952005.01.07 06:31buy11480.101.31831.31331.3189
22962005.01.07 06:35t/p11480.101.31891.31331.31896.008675.30
22972005.01.07 06:45sell11490.101.32021.32521.3196
22982005.01.07 07:00t/p11490.101.31961.32521.31966.008681.30
22992005.01.07 07:01buy11500.101.31941.31441.3200
23002005.01.07 07:20close11500.101.31971.31441.32003.008684.30
23012005.01.07 07:20sell11510.101.31961.32461.3190
23022005.01.07 07:52close11510.101.31931.32461.31903.008687.30
23032005.01.07 07:53buy11520.101.31931.31431.3199
23042005.01.07 07:57t/p11520.101.31991.31431.31996.008693.30
23052005.01.07 08:05sell11530.101.32121.32621.3206
23062005.01.07 10:42t/p11530.101.32061.32621.32066.008699.30
23072005.01.07 10:55sell11540.101.32121.32621.3206
23082005.01.07 11:58t/p11540.101.32061.32621.32066.008705.30
23092005.01.07 12:30sell11550.101.32341.32841.3228
23102005.01.07 12:31t/p11550.101.32281.32841.32286.008711.30
23112005.01.07 12:31sell11560.101.32141.32641.3208
23122005.01.07 12:32t/p11560.101.32081.32641.32086.008717.30
23132005.01.07 12:35sell11570.101.32041.32541.3198
23142005.01.07 13:47t/p11570.101.31981.32541.31986.008723.30
23152005.01.07 15:11sell11580.101.30721.31221.3066
23162005.01.07 15:12t/p11580.101.30661.31221.30666.008729.30
23172005.01.07 15:14sell11590.101.30711.31211.3065
23182005.01.07 15:27t/p11590.101.30651.31211.30656.008735.30
23192005.01.07 15:30buy11600.101.30601.30101.3066
23202005.01.07 15:46t/p11600.101.30661.30101.30666.008741.30
23212005.01.07 17:07sell11610.101.30341.30841.3028
23222005.01.07 18:56close11610.101.30601.30841.3028-26.008715.30
23232005.01.07 18:56buy11620.101.30571.30071.3063
23242005.01.07 19:53close11620.101.30461.30071.3063-11.008704.30
23252005.01.07 19:54sell11630.101.30471.30971.3041
23262005.01.09 23:26close11630.101.30711.30971.3041-24.008680.30
23272005.01.09 23:27buy11640.101.30711.30211.3077
23282005.01.09 23:59close11640.101.30721.30211.30771.008681.30
23292005.01.10 00:00sell11650.101.30731.31231.3067
23302005.01.10 00:36close11650.101.30711.31231.30672.008683.30
23312005.01.10 00:36buy11660.101.30701.30201.3076
23322005.01.10 01:06close11660.101.30721.30201.30762.008685.30
23332005.01.10 01:07sell11670.101.30721.31221.3066
23342005.01.10 01:21close11670.101.30701.31221.30662.008687.30
23352005.01.10 01:33sell11680.101.30741.31241.3068
23362005.01.10 03:34close11680.101.30851.31241.3068-11.008676.30
23372005.01.10 03:34buy11690.101.30861.30361.3092
23382005.01.10 05:35close11690.101.30721.30361.3092-14.008662.30
23392005.01.10 05:36sell11700.101.30711.31211.3065
23402005.01.10 06:11close11700.101.30711.31211.30650.008662.30
23412005.01.10 06:11buy11710.101.30701.30201.3076
23422005.01.10 06:33close11710.101.30741.30201.30764.008666.30
23432005.01.10 06:33sell11720.101.30751.31251.3069
23442005.01.10 06:47t/p11720.101.30691.31251.30696.008672.30
23452005.01.10 06:49sell11730.101.30731.31231.3067
23462005.01.10 08:33close11730.101.30991.31231.3067-26.008646.30
23472005.01.10 08:33buy11740.101.30981.30481.3104
23482005.01.10 08:49t/p11740.101.31041.30481.31046.008652.30
23492005.01.10 08:49sell11750.101.31061.31561.3100
23502005.01.10 08:53t/p11750.101.31001.31561.31006.008658.30
23512005.01.10 10:00buy11760.101.31091.30591.3115
23522005.01.10 10:45close11760.101.31051.30591.3115-4.008654.30
23532005.01.10 10:45sell11770.101.31061.31561.3100
23542005.01.10 11:08t/p11770.101.31001.31561.31006.008660.30
23552005.01.10 11:08buy11780.101.31001.30501.3106
23562005.01.10 11:45close11780.101.30981.30501.3106-2.008658.30
23572005.01.10 11:45sell11790.101.30971.31471.3091
23582005.01.10 12:09close11790.101.30971.31471.30910.008658.30
23592005.01.10 12:10buy11800.101.30971.30471.3103
23602005.01.10 12:15t/p11800.101.31031.30471.31036.008664.30
23612005.01.10 12:54sell11810.101.31051.31551.3099
23622005.01.10 13:46close11810.101.31071.31551.3099-2.008662.30
23632005.01.10 13:55buy11820.101.31031.30531.3109
23642005.01.10 14:11close11820.101.31071.30531.31094.008666.30
23652005.01.10 14:11sell11830.101.31061.31561.3100
23662005.01.10 14:13t/p11830.101.31001.31561.31006.008672.30
23672005.01.10 14:44sell11840.101.30951.31451.3089
23682005.01.10 14:50t/p11840.101.30891.31451.30896.008678.30
23692005.01.10 14:52sell11850.101.30921.31421.3086
23702005.01.10 16:05close11850.101.31041.31421.3086-12.008666.30
23712005.01.10 16:06buy11860.101.31051.30551.3111
23722005.01.10 16:59close11860.101.30881.30551.3111-17.008649.30
23732005.01.10 16:59sell11870.101.30891.31391.3083
23742005.01.10 17:17t/p11870.101.30831.31391.30836.008655.30
23752005.01.10 17:22buy11880.101.30801.30301.3086
23762005.01.10 17:33t/p11880.101.30861.30301.30866.008661.30
23772005.01.10 17:41sell11890.101.30921.31421.3086
23782005.01.10 17:50t/p11890.101.30861.31421.30866.008667.30
23792005.01.10 18:15sell11900.101.30881.31381.3082
23802005.01.10 19:32t/p11900.101.30821.31381.30826.008673.30
23812005.01.10 19:52sell11910.101.30851.31351.3079
23822005.01.10 20:40t/p11910.101.30791.31351.30796.008679.30
23832005.01.10 21:07sell11920.101.30831.31331.3077
23842005.01.11 01:13s/l11920.101.31331.31331.3077-44.708634.60
23852005.01.11 02:43buy11930.101.31251.30751.3131
23862005.01.11 02:53close11930.101.31271.30751.31312.008636.60
23872005.01.11 02:54sell11940.101.31271.31771.3121
23882005.01.11 03:19close11940.101.31261.31771.31211.008637.60
23892005.01.11 03:19buy11950.101.31271.30771.3133
23902005.01.11 03:30close11950.101.31281.30771.31331.008638.60
23912005.01.11 03:30sell11960.101.31301.31801.3124
23922005.01.11 04:58close11960.101.31301.31801.31240.008638.60
23932005.01.11 04:58buy11970.101.31291.30791.3135
23942005.01.11 05:18t/p11970.101.31351.30791.31356.008644.60
23952005.01.11 05:38buy11980.101.31291.30791.3135
23962005.01.11 06:12close11980.101.31321.30791.31353.008647.60
23972005.01.11 06:12sell11990.101.31321.31821.3126
23982005.01.11 07:01close11990.101.31291.31821.31263.008650.60
23992005.01.11 07:01buy12000.101.31281.30781.3134
24002005.01.11 07:10t/p12000.101.31341.30781.31346.008656.60
24012005.01.11 07:15sell12010.101.31371.31871.3131
24022005.01.11 07:21t/p12010.101.31311.31871.31316.008662.60
24032005.01.11 08:03buy12020.101.31221.30721.3128
24042005.01.11 08:18t/p12020.101.31281.30721.31286.008668.60
24052005.01.11 08:19sell12030.101.31331.31831.3127
24062005.01.11 09:56close12030.101.31601.31831.3127-27.008641.60
24072005.01.11 09:56buy12040.101.31591.31091.3165
24082005.01.11 10:26close12040.101.31641.31091.31655.008646.60
24092005.01.11 10:26sell12050.101.31641.32141.3158
24102005.01.11 11:44close12050.101.31621.32141.31582.008648.60
24112005.01.11 11:44buy12060.101.31621.31121.3168
24122005.01.11 12:36close12060.101.31511.31121.3168-11.008637.60
24132005.01.11 12:51buy12070.101.31431.30931.3149
24142005.01.11 13:05t/p12070.101.31491.30931.31496.008643.60
24152005.01.11 13:05sell12080.101.31491.31991.3143
24162005.01.11 13:54close12080.101.31491.31991.31430.008643.60
24172005.01.11 13:54buy12090.101.31481.30981.3154
24182005.01.11 14:04t/p12090.101.31541.30981.31546.008649.60
24192005.01.11 14:12sell12100.101.31561.32061.3150
24202005.01.11 14:28t/p12100.101.31501.32061.31506.008655.60
24212005.01.11 14:53buy12110.101.31471.30971.3153
24222005.01.11 15:05t/p12110.101.31531.30971.31536.008661.60
24232005.01.11 15:11sell12120.101.31531.32031.3147
24242005.01.11 15:34t/p12120.101.31471.32031.31476.008667.60
24252005.01.11 15:34buy12130.101.31471.30971.3153
24262005.01.11 15:40t/p12130.101.31531.30971.31536.008673.60
24272005.01.11 15:50sell12140.101.31571.32071.3151
24282005.01.11 16:02t/p12140.101.31511.32071.31516.008679.60
24292005.01.11 16:02buy12150.101.31511.31011.3157
24302005.01.11 16:09t/p12150.101.31571.31011.31576.008685.60
24312005.01.11 16:25buy12160.101.31461.30961.3152
24322005.01.11 17:47close12160.101.31331.30961.3152-13.008672.60
24332005.01.11 17:47sell12170.101.31361.31861.3130
24342005.01.11 18:02t/p12170.101.31301.31861.31306.008678.60
24352005.01.11 21:14sell12180.101.31131.31631.3107
24362005.01.11 22:34t/p12180.101.31071.31631.31076.008684.60
24372005.01.11 23:26buy12190.101.31091.30591.3115
24382005.01.11 23:46close12190.101.31131.30591.31154.008688.60
24392005.01.11 23:46sell12200.101.31141.31641.3108
24402005.01.12 00:00t/p12200.101.31081.31641.310821.908710.50
24412005.01.12 00:12sell12210.101.31111.31611.3105
24422005.01.12 03:53close12210.101.31121.31611.3105-1.008709.50
24432005.01.12 03:53buy12220.101.31121.30621.3118
24442005.01.12 04:06close12220.101.31141.30621.31182.008711.50
24452005.01.12 04:06sell12230.101.31131.31631.3107
24462005.01.12 06:27close12230.101.31191.31631.3107-6.008705.50
24472005.01.12 06:27buy12240.101.31191.30691.3125
24482005.01.12 06:36t/p12240.101.31251.30691.31256.008711.50
24492005.01.12 06:52buy12250.101.31191.30691.3125
24502005.01.12 06:54t/p12250.101.31251.30691.31256.008717.50
24512005.01.12 07:00buy12260.101.31201.30701.3126
24522005.01.12 08:13close12260.101.30951.30701.3126-25.008692.50
24532005.01.12 08:18sell12270.101.30951.31451.3089
24542005.01.12 08:36t/p12270.101.30891.31451.30896.008698.50
24552005.01.12 09:16sell12280.101.30951.31451.3089
24562005.01.12 10:27t/p12280.101.30891.31451.30896.008704.50
24572005.01.12 10:46sell12290.101.30961.31461.3090
24582005.01.12 11:08s/l12290.101.31461.31461.3090-50.008654.50
24592005.01.12 11:40sell12300.101.31381.31881.3132
24602005.01.12 12:15close12300.101.31411.31881.3132-3.008651.50
24612005.01.12 12:15buy12310.101.31401.30901.3146
24622005.01.14 01:09t/p12310.101.31461.30901.3146-5.908645.60
24632005.01.14 01:09sell12320.101.31741.32241.3168
24642005.01.14 01:09t/p12320.101.31681.32241.31686.008651.60
24652005.01.14 01:09sell12330.101.31661.32161.3160
24662005.01.14 01:40close12330.101.31661.32161.31600.008651.60
24672005.01.14 01:40buy12340.101.31661.31161.3172
24682005.01.14 03:00close12340.101.31291.31161.3172-37.008614.60
24692005.01.14 03:00sell12350.101.31301.31801.3124
24702005.01.14 03:31close12350.101.31261.31801.31244.008618.60
24712005.01.14 03:31buy12360.101.31261.30761.3132
24722005.01.14 04:34close12360.101.31221.30761.3132-4.008614.60
24732005.01.14 04:34sell12370.101.31231.31731.3117
24742005.01.14 04:47t/p12370.101.31171.31731.31176.008620.60
24752005.01.14 04:47buy12380.101.31151.30651.3121
24762005.01.14 05:20close12380.101.31151.30651.31210.008620.60
24772005.01.14 05:20sell12390.101.31161.31661.3110
24782005.01.14 05:34t/p12390.101.31101.31661.31106.008626.60
24792005.01.14 06:00buy12400.101.31111.30611.3117
24802005.01.14 06:08t/p12400.101.31171.30611.31176.008632.60
24812005.01.14 06:15sell12410.101.31281.31781.3122
24822005.01.14 06:24t/p12410.101.31221.31781.31226.008638.60
24832005.01.14 07:09buy12420.101.31151.30651.3121
24842005.01.14 07:59s/l12420.101.30651.30651.3121-50.008588.60
24852005.01.14 08:12sell12430.101.30871.31371.3081
24862005.01.14 10:44close12430.101.31071.31371.3081-20.008568.60
24872005.01.14 11:20sell12440.101.31031.31531.3097
24882005.01.14 12:02close12440.101.31061.31531.3097-3.008565.60
24892005.01.14 12:02buy12450.101.31051.30551.3111
24902005.01.14 12:30t/p12450.101.31111.30551.31116.008571.60
24912005.01.14 12:30sell12460.101.31161.31661.3110
24922005.01.14 12:31t/p12460.101.31101.31661.31106.008577.60
24932005.01.14 12:31sell12470.101.31121.31621.3106
24942005.01.14 12:32t/p12470.101.31061.31621.31066.008583.60
24952005.01.14 12:33sell12480.101.31111.31611.3105
24962005.01.14 12:36t/p12480.101.31051.31611.31056.008589.60
24972005.01.14 12:45buy12490.101.30921.30421.3098
24982005.01.14 12:50t/p12490.101.30981.30421.30986.008595.60
24992005.01.14 12:55buy12500.101.30931.30431.3099
25002005.01.14 13:19close12500.101.30921.30431.3099-1.008594.60
25012005.01.14 13:19sell12510.101.30941.31441.3088
25022005.01.14 13:26t/p12510.101.30881.31441.30886.008600.60
25032005.01.14 13:45sell12520.101.31081.31581.3102
25042005.01.14 14:50t/p12520.101.31021.31581.31026.008606.60
25052005.01.14 15:20buy12530.101.30921.30421.3098
25062005.01.14 15:28t/p12530.101.30981.30421.30986.008612.60
25072005.01.14 15:39sell12540.101.30991.31491.3093
25082005.01.14 16:24t/p12540.101.30931.31491.30936.008618.60
25092005.01.14 16:37sell12550.101.31051.31551.3099
25102005.01.14 16:43t/p12550.101.30991.31551.30996.008624.60
25112005.01.14 17:03sell12560.101.31031.31531.3097
25122005.01.14 17:05t/p12560.101.30971.31531.30976.008630.60
25132005.01.14 17:15buy12570.101.30921.30421.3098
25142005.01.14 18:11t/p12570.101.30981.30421.30986.008636.60
25152005.01.14 19:13buy12580.101.31021.30521.3108
25162005.01.14 19:50close12580.101.31011.30521.3108-1.008635.60
25172005.01.14 19:50sell12590.101.31011.31511.3095
25182005.01.16 22:58close12590.101.31001.31511.30951.008636.60
25192005.01.16 22:58buy12600.101.30991.30491.3105
25202005.01.16 23:22t/p12600.101.31051.30491.31056.008642.60
25212005.01.16 23:22sell12610.101.31051.31551.3099
25222005.01.16 23:43t/p12610.101.30991.31551.30996.008648.60
25232005.01.17 00:00sell12620.101.31021.31521.3096
25242005.01.17 05:22close12620.101.31141.31521.3096-12.008636.60
25252005.01.17 05:23buy12630.101.31131.30631.3119
25262005.01.17 05:47close12630.101.31151.30631.31192.008638.60
25272005.01.17 05:49sell12640.101.31151.31651.3109
25282005.01.17 06:03t/p12640.101.31091.31651.31096.008644.60
25292005.01.17 06:17sell12650.101.31161.31661.3110
25302005.01.17 08:26close12650.101.31171.31661.3110-1.008643.60
25312005.01.17 08:27buy12660.101.31161.30661.3122
25322005.01.17 09:27close12660.101.31041.30661.3122-12.008631.60
25332005.01.17 09:27sell12670.101.31051.31551.3099
25342005.01.17 09:59t/p12670.101.30991.31551.30996.008637.60
25352005.01.17 10:02buy12680.101.30991.30491.3105
25362005.01.17 10:11t/p12680.101.31051.30491.31056.008643.60
25372005.01.17 10:11sell12690.101.31061.31561.3100
25382005.01.17 10:39t/p12690.101.31001.31561.31006.008649.60
25392005.01.17 11:28buy12700.101.30941.30441.3100
25402005.01.17 12:01close12700.101.30911.30441.3100-3.008646.60
25412005.01.17 12:05sell12710.101.30911.31411.3085
25422005.01.17 13:10close12710.101.30891.31411.30852.008648.60
25432005.01.17 13:10buy12720.101.30891.30391.3095
25442005.01.17 13:46close12720.101.30891.30391.30950.008648.60
25452005.01.17 13:46sell12730.101.30891.31391.3083
25462005.01.17 14:05close12730.101.30851.31391.30834.008652.60
25472005.01.17 14:06buy12740.101.30851.30351.3091
25482005.01.17 15:32close12740.101.30841.30351.3091-1.008651.60
25492005.01.17 15:38sell12750.101.30841.31341.3078
25502005.01.17 15:46t/p12750.101.30781.31341.30786.008657.60
25512005.01.17 15:46buy12760.101.30781.30281.3084
25522005.01.17 16:25close12760.101.30741.30281.3084-4.008653.60
25532005.01.17 16:25sell12770.101.30731.31231.3067
25542005.01.17 19:15t/p12770.101.30671.31231.30676.008659.60
25552005.01.17 20:00buy12780.101.30681.30181.3074
25562005.01.17 20:58close12780.101.30651.30181.3074-3.008656.60
25572005.01.17 20:58sell12790.101.30651.31151.3059
25582005.01.17 21:41t/p12790.101.30591.31151.30596.008662.60
25592005.01.17 21:45buy12800.101.30601.30101.3066
25602005.01.17 22:33close12800.101.30511.30101.3066-9.008653.60
25612005.01.17 22:33sell12810.101.30541.31041.3048
25622005.01.17 22:55t/p12810.101.30481.31041.30486.008659.60
25632005.01.17 22:55buy12820.101.30461.29961.3052
25642005.01.17 23:30close12820.101.30441.29961.3052-2.008657.60
25652005.01.17 23:30sell12830.101.30471.30971.3041
25662005.01.17 23:45t/p12830.101.30411.30971.30416.008663.60
25672005.01.18 00:16sell12840.101.30411.30911.3035
25682005.01.18 00:27t/p12840.101.30351.30911.30356.008669.60
25692005.01.18 00:27buy12850.101.30331.29831.3039
25702005.01.18 00:37t/p12850.101.30391.29831.30396.008675.60
25712005.01.18 01:35sell12860.101.30271.30771.3021
25722005.01.18 03:08close12860.101.30361.30771.3021-9.008666.60
25732005.01.18 03:08buy12870.101.30351.29851.3041
25742005.01.18 03:54close12870.101.30341.29851.3041-1.008665.60
25752005.01.18 03:55sell12880.101.30341.30841.3028
25762005.01.18 04:04t/p12880.101.30281.30841.30286.008671.60
25772005.01.18 04:05buy12890.101.30271.29771.3033
25782005.01.18 04:25close12890.101.30291.29771.30332.008673.60
25792005.01.18 04:25sell12900.101.30301.30801.3024
25802005.01.18 05:14close12900.101.30381.30801.3024-8.008665.60
25812005.01.18 05:14buy12910.101.30371.29871.3043
25822005.01.18 05:19t/p12910.101.30431.29871.30436.008671.60
25832005.01.18 05:32sell12920.101.30461.30961.3040
25842005.01.18 06:06t/p12920.101.30401.30961.30406.008677.60
25852005.01.18 06:08buy12930.101.30361.29861.3042
25862005.01.18 06:21t/p12930.101.30421.29861.30426.008683.60
25872005.01.18 06:26sell12940.101.30431.30931.3037
25882005.01.18 06:34t/p12940.101.30371.30931.30376.008689.60
25892005.01.18 06:41buy12950.101.30331.29831.3039
25902005.01.18 07:17close12950.101.30191.29831.3039-14.008675.60
25912005.01.18 07:18sell12960.101.30191.30691.3013
25922005.01.18 07:21t/p12960.101.30131.30691.30136.008681.60
25932005.01.18 07:30buy12970.101.30101.29601.3016
25942005.01.18 07:41t/p12970.101.30161.29601.30166.008687.60
25952005.01.18 08:35buy12980.101.30201.29701.3026
25962005.01.18 08:56close12980.101.30211.29701.30261.008688.60
25972005.01.18 08:57sell12990.101.30211.30711.3015
25982005.01.18 11:06close12990.101.30561.30711.3015-35.008653.60
25992005.01.18 11:16sell13000.101.30621.31121.3056
26002005.01.18 13:00t/p13000.101.30561.31121.30566.008659.60
26012005.01.18 13:10buy13010.101.30471.29971.3053
26022005.01.18 14:05close13010.101.30161.29971.3053-31.008628.60
26032005.01.18 14:06sell13020.101.30171.30671.3011
26042005.01.18 14:14t/p13020.101.30111.30671.30116.008634.60
26052005.01.18 14:20buy13030.101.30071.29571.3013
26062005.01.18 14:35t/p13030.101.30131.29571.30136.008640.60
26072005.01.18 14:43sell13040.101.30181.30681.3012
26082005.01.18 18:00close13040.101.30331.30681.3012-15.008625.60
26092005.01.18 18:00buy13050.101.30321.29821.3038
26102005.01.18 18:55close13050.101.30211.29821.3038-11.008614.60
26112005.01.18 18:55sell13060.101.30211.30711.3015
26122005.01.18 20:51close13060.101.30231.30711.3015-2.008612.60
26132005.01.18 20:58buy13070.101.30231.29731.3029
26142005.01.18 22:36close13070.101.30151.29731.3029-8.008604.60
26152005.01.18 22:36sell13080.101.30151.30651.3009
26162005.01.18 22:55close13080.101.30131.30651.30092.008606.60
26172005.01.18 22:57buy13090.101.30131.29631.3019
26182005.01.18 23:14close13090.101.30161.29631.30193.008609.60
26192005.01.18 23:18sell13100.101.30161.30661.3010
26202005.01.19 02:54close13100.101.30271.30661.30104.908614.50
26212005.01.19 03:25sell13110.101.30291.30791.3023
26222005.01.19 05:01close13110.101.30271.30791.30232.008616.50
26232005.01.19 05:01buy13120.101.30261.29761.3032
26242005.01.19 05:21close13120.101.30271.29761.30321.008617.50
26252005.01.19 05:22sell13130.101.30271.30771.3021
26262005.01.19 06:10t/p13130.101.30211.30771.30216.008623.50
26272005.01.19 06:34sell13140.101.30221.30721.3016
26282005.01.19 07:36s/l13140.101.30721.30721.3016-50.008573.50
26292005.01.19 09:22buy13150.101.30841.30341.3090
26302005.01.19 09:57close13150.101.30851.30341.30901.008574.50
26312005.01.19 09:57sell13160.101.30861.31361.3080
26322005.01.19 10:09t/p13160.101.30801.31361.30806.008580.50
26332005.01.19 10:12buy13170.101.30781.30281.3084
26342005.01.19 10:44t/p13170.101.30841.30281.30846.008586.50
26352005.01.19 11:28buy13180.101.30871.30371.3093
26362005.01.19 12:35close13180.101.30871.30371.30930.008586.50
26372005.01.19 12:35sell13190.101.30891.31391.3083
26382005.01.19 12:37t/p13190.101.30831.31391.30836.008592.50
26392005.01.19 12:37sell13200.101.30851.31351.3079
26402005.01.19 13:09close13200.101.30881.31351.3079-3.008589.50
26412005.01.19 14:40buy13210.101.30331.29831.3039
26422005.01.19 14:46t/p13210.101.30391.29831.30396.008595.50
26432005.01.19 14:46buy13220.101.30411.29911.3047
26442005.01.19 15:26close13220.101.30311.29911.3047-10.008585.50
26452005.01.19 15:26sell13230.101.30311.30811.3025
26462005.01.19 15:40t/p13230.101.30251.30811.30256.008591.50
26472005.01.19 15:45buy13240.101.30261.29761.3032
26482005.01.19 15:53t/p13240.101.30321.29761.30326.008597.50
26492005.01.19 16:43sell13250.101.30111.30611.3005
26502005.01.19 17:01close13250.101.30071.30611.30054.008601.50
26512005.01.19 17:01buy13260.101.30071.29571.3013
26522005.01.19 17:27close13260.101.29961.29571.3013-11.008590.50
26532005.01.19 17:27sell13270.101.29971.30471.2991
26542005.01.19 17:52t/p13270.101.29911.30471.29916.008596.50
26552005.01.19 17:52buy13280.101.29901.29401.2996
26562005.01.19 18:45close13280.101.29791.29401.2996-11.008585.50
26572005.01.19 18:46sell13290.101.29791.30291.2973
26582005.01.20 04:03close13290.101.30071.30291.2973-22.708562.80
26592005.01.20 05:00sell13300.101.30111.30611.3005
26602005.01.20 05:23close13300.101.30071.30611.30054.008566.80
26612005.01.20 05:23buy13310.101.30071.29571.3013
26622005.01.20 05:30close13310.101.30091.29571.30132.008568.80
26632005.01.20 05:31sell13320.101.30091.30591.3003
26642005.01.20 06:16close13320.101.30091.30591.30030.008568.80
26652005.01.20 06:16buy13330.101.30091.29591.3015
26662005.01.20 07:36close13330.101.29861.29591.3015-23.008545.80
26672005.01.20 07:36sell13340.101.29871.30371.2981
26682005.01.20 09:00t/p13340.101.29811.30371.29816.008551.80
26692005.01.20 09:50sell13350.101.29561.30061.2950
26702005.01.20 10:10t/p13350.101.29501.30061.29506.008557.80
26712005.01.20 10:22sell13360.101.29621.30121.2956
26722005.01.20 10:31t/p13360.101.29561.30121.29566.008563.80
26732005.01.20 10:35buy13370.101.29501.29001.2956
26742005.01.20 12:27close13370.101.29511.29001.29561.008564.80
26752005.01.20 12:27sell13380.101.29521.30021.2946
26762005.01.20 12:55close13380.101.29501.30021.29462.008566.80
26772005.01.20 12:55buy13390.101.29481.28981.2954
26782005.01.20 13:21close13390.101.29461.28981.2954-2.008564.80
26792005.01.20 13:21sell13400.101.29461.29961.2940
26802005.01.20 14:18close13400.101.29521.29961.2940-6.008558.80
26812005.01.20 14:18buy13410.101.29531.29031.2959
26822005.01.20 14:33t/p13410.101.29591.29031.29596.008564.80
26832005.01.20 14:37sell13420.101.29611.30111.2955
26842005.01.20 14:57t/p13420.101.29551.30111.29556.008570.80
26852005.01.20 14:59buy13430.101.29501.29001.2956
26862005.01.20 15:01t/p13430.101.29561.29001.29566.008576.80
26872005.01.20 15:02buy13440.101.29541.29041.2960
26882005.01.20 15:46close13440.101.29481.29041.2960-6.008570.80
26892005.01.20 15:47sell13450.101.29481.29981.2942
26902005.01.20 16:20close13450.101.29531.29981.2942-5.008565.80
26912005.01.20 16:21buy13460.101.29521.29021.2958
26922005.01.20 16:40close13460.101.29551.29021.29583.008568.80
26932005.01.20 16:41sell13470.101.29561.30061.2950
26942005.01.20 16:50t/p13470.101.29501.30061.29506.008574.80
26952005.01.20 16:55buy13480.101.29481.28981.2954
26962005.01.20 17:05t/p13480.101.29541.28981.29546.008580.80
26972005.01.20 17:05sell13490.101.29551.30051.2949
26982005.01.20 18:23close13490.101.29581.30051.2949-3.008577.80
26992005.01.20 18:24buy13500.101.29581.29081.2964
27002005.01.20 19:03close13500.101.29601.29081.29642.008579.80
27012005.01.20 19:03sell13510.101.29611.30111.2955
27022005.01.20 21:04t/p13510.101.29551.30111.29556.008585.80
27032005.01.20 21:38buy13520.101.29531.29031.2959
27042005.01.20 21:43t/p13520.101.29591.29031.29596.008591.80
27052005.01.20 22:37buy13530.101.29551.29051.2961
27062005.01.20 22:57close13530.101.29571.29051.29612.008593.80
27072005.01.20 22:58sell13540.101.29571.30071.2951
27082005.01.20 23:07t/p13540.101.29511.30071.29516.008599.80
27092005.01.20 23:15buy13550.101.29461.28961.2952
27102005.01.20 23:39close13550.101.29491.28961.29523.008602.80
27112005.01.20 23:39sell13560.101.29491.29991.2943
27122005.01.21 00:25close13560.101.29461.29991.29438.308611.10
27132005.01.21 00:25buy13570.101.29451.28951.2951
27142005.01.21 01:11close13570.101.29411.28951.2951-4.008607.10
27152005.01.21 01:12sell13580.101.29401.29901.2934
27162005.01.21 03:06close13580.101.29511.29901.2934-11.008596.10
27172005.01.21 03:08buy13590.101.29511.29011.2957
27182005.01.21 03:22close13590.101.29531.29011.29572.008598.10
27192005.01.21 03:23sell13600.101.29531.30031.2947
27202005.01.21 04:35close13600.101.29561.30031.2947-3.008595.10
27212005.01.21 04:35buy13610.101.29551.29051.2961
27222005.01.21 04:50close13610.101.29581.29051.29613.008598.10
27232005.01.21 04:52sell13620.101.29581.30081.2952
27242005.01.21 05:08close13620.101.29551.30081.29523.008601.10
27252005.01.21 05:10buy13630.101.29551.29051.2961
27262005.01.21 05:39close13630.101.29521.29051.2961-3.008598.10
27272005.01.21 05:40sell13640.101.29531.30031.2947
27282005.01.21 05:50t/p13640.101.29471.30031.29476.008604.10
27292005.01.21 05:50buy13650.101.29471.28971.2953
27302005.01.21 06:19t/p13650.101.29531.28971.29536.008610.10
27312005.01.21 07:28buy13660.101.29751.29251.2981
27322005.01.21 07:46t/p13660.101.29811.29251.29816.008616.10
27332005.01.21 07:46sell13670.101.29821.30321.2976
27342005.01.21 08:37close13670.101.29801.30321.29762.008618.10
27352005.01.21 08:37buy13680.101.29811.29311.2987
27362005.01.21 08:46t/p13680.101.29871.29311.29876.008624.10
27372005.01.21 08:50sell13690.101.29951.30451.2989
27382005.01.21 09:39close13690.101.29971.30451.2989-2.008622.10
27392005.01.21 09:40buy13700.101.29971.29471.3003
27402005.01.21 11:36close13700.101.29621.29471.3003-35.008587.10
27412005.01.21 11:37sell13710.101.29621.30121.2956
27422005.01.21 11:43t/p13710.101.29561.30121.29566.008593.10
27432005.01.21 11:45buy13720.101.29521.29021.2958
27442005.01.21 11:48t/p13720.101.29581.29021.29586.008599.10
27452005.01.21 12:02sell13730.101.29621.30121.2956
27462005.01.21 13:38close13730.101.29851.30121.2956-23.008576.10
27472005.01.21 13:46sell13740.101.29961.30461.2990
27482005.01.21 13:53t/p13740.101.29901.30461.29906.008582.10
27492005.01.21 14:01sell13750.101.29951.30451.2989
27502005.01.21 14:54close13750.101.30041.30451.2989-9.008573.10
27512005.01.21 15:18sell13760.101.30181.30681.3012
27522005.01.21 16:45s/l13760.101.30681.30681.3012-50.008523.10
27532005.01.21 17:12sell13770.101.30591.31091.3053
27542005.01.21 17:18t/p13770.101.30531.31091.30536.008529.10
27552005.01.21 17:20buy13780.101.30511.30011.3057
27562005.01.21 18:17t/p13780.101.30571.30011.30576.008535.10
27572005.01.21 19:46sell13790.101.30501.31001.3044
27582005.01.23 22:00close13790.101.30461.31001.30444.008539.10
27592005.01.23 22:00buy13800.101.30451.29951.3051
27602005.01.23 22:18close13800.101.30481.29951.30513.008542.10
27612005.01.23 22:18sell13810.101.30481.30981.3042
27622005.01.23 22:44close13810.101.30431.30981.30425.008547.10
27632005.01.23 22:44buy13820.101.30431.29931.3049
27642005.01.23 23:21close13820.101.30401.29931.3049-3.008544.10
27652005.01.23 23:21sell13830.101.30411.30911.3035
27662005.01.24 00:34close13830.101.30451.30911.30351.308545.40
27672005.01.24 01:59sell13840.101.30381.30881.3032
27682005.01.24 04:36close13840.101.30451.30881.3032-7.008538.40
27692005.01.24 04:36buy13850.101.30441.29941.3050
27702005.01.24 05:03close13850.101.30441.29941.30500.008538.40
27712005.01.24 05:11sell13860.101.30461.30961.3040
27722005.01.24 08:11close13860.101.30821.30961.3040-36.008502.40
27732005.01.24 08:11buy13870.101.30811.30311.3087
27742005.01.24 08:50close13870.101.30861.30311.30875.008507.40
27752005.01.24 08:50sell13880.101.30861.31361.3080
27762005.01.24 10:28close13880.101.30821.31361.30804.008511.40
27772005.01.24 10:28buy13890.101.30811.30311.3087
27782005.01.24 12:16close13890.101.30661.30311.3087-15.008496.40
27792005.01.24 12:17sell13900.101.30661.31161.3060
27802005.01.24 12:32close13900.101.30611.31161.30605.008501.40
27812005.01.24 12:32buy13910.101.30611.30111.3067
27822005.01.24 12:36t/p13910.101.30671.30111.30676.008507.40
27832005.01.24 13:09buy13920.101.30631.30131.3069
27842005.01.24 13:12t/p13920.101.30691.30131.30696.008513.40
27852005.01.24 14:55sell13930.101.30481.30981.3042
27862005.01.24 15:05t/p13930.101.30421.30981.30426.008519.40
27872005.01.24 15:35buy13940.101.30321.29821.3038
27882005.01.24 15:41t/p13940.101.30381.29821.30386.008525.40
27892005.01.24 15:50sell13950.101.30431.30931.3037
27902005.01.24 16:06t/p13950.101.30371.30931.30376.008531.40
27912005.01.24 16:19sell13960.101.30431.30931.3037
27922005.01.24 17:25t/p13960.101.30371.30931.30376.008537.40
27932005.01.24 17:57buy13970.101.30391.29891.3045
27942005.01.24 18:19close13970.101.30411.29891.30452.008539.40
27952005.01.24 18:19sell13980.101.30401.30901.3034
27962005.01.24 20:05close13980.101.30581.30901.3034-18.008521.40
27972005.01.24 20:05buy13990.101.30581.30081.3064
27982005.01.24 20:23close13990.101.30591.30081.30641.008522.40
27992005.01.24 20:24sell14000.101.30591.31091.3053
28002005.01.24 21:07t/p14000.101.30531.31091.30536.008528.40
28012005.01.24 21:30sell14010.101.30511.31011.3045
28022005.01.24 21:42t/p14010.101.30451.31011.30456.008534.40
28032005.01.24 22:25buy14020.101.30381.29881.3044
28042005.01.24 22:46close14020.101.30361.29881.3044-2.008532.40
28052005.01.24 22:46sell14030.101.30371.30871.3031
28062005.01.24 23:53close14030.101.30361.30871.30311.008533.40
28072005.01.25 01:33sell14040.101.30251.30751.3019
28082005.01.25 05:53close14040.101.30371.30751.3019-12.008521.40
28092005.01.25 05:53buy14050.101.30361.29861.3042
28102005.01.25 06:15close14050.101.30321.29861.3042-4.008517.40
28112005.01.25 06:16sell14060.101.30311.30811.3025
28122005.01.25 08:35close14060.101.30631.30811.3025-32.008485.40
28132005.01.25 08:35buy14070.101.30621.30121.3068
28142005.01.25 08:51close14070.101.30641.30121.30682.008487.40
28152005.01.25 08:51sell14080.101.30641.31141.3058
28162005.01.25 09:42t/p14080.101.30581.31141.30586.008493.40
28172005.01.25 09:45buy14090.101.30571.30071.3063
28182005.01.25 10:32close14090.101.30561.30071.3063-1.008492.40
28192005.01.25 10:33sell14100.101.30581.31081.3052
28202005.01.25 11:04t/p14100.101.30521.31081.30526.008498.40
28212005.01.25 12:50sell14110.101.30261.30761.3020
28222005.01.25 14:00close14110.101.30261.30761.30200.008498.40
28232005.01.25 14:00buy14120.101.30281.29781.3034
28242005.01.25 14:01t/p14120.101.30341.29781.30346.008504.40
28252005.01.25 14:04buy14130.101.30301.29801.3036
28262005.01.25 14:26s/l14130.101.29801.29801.3036-50.008454.40
28272005.01.25 14:52sell14140.101.29661.30161.2960
28282005.01.25 14:57t/p14140.101.29601.30161.29606.008460.40
28292005.01.25 16:01buy14150.101.29481.28981.2954
28302005.01.25 16:02t/p14150.101.29541.28981.29546.008466.40
28312005.01.25 16:10sell14160.101.29591.30091.2953
28322005.01.25 16:40close14160.101.29641.30091.2953-5.008461.40
28332005.01.25 16:40buy14170.101.29651.29151.2971
28342005.01.25 16:46t/p14170.101.29711.29151.29716.008467.40
28352005.01.25 16:53buy14180.101.29651.29151.2971
28362005.01.25 18:30close14180.101.29601.29151.2971-5.008462.40
28372005.01.25 18:32sell14190.101.29601.30101.2954
28382005.01.25 21:50close14190.101.29721.30101.2954-12.008450.40
28392005.01.25 21:50buy14200.101.29711.29211.2977
28402005.01.25 22:06close14200.101.29731.29211.29772.008452.40
28412005.01.25 22:06sell14210.101.29741.30241.2968
28422005.01.25 22:50close14210.101.29731.30241.29681.008453.40
28432005.01.25 22:51buy14220.101.29741.29241.2980
28442005.01.25 23:18close14220.101.29711.29241.2980-3.008450.40
28452005.01.25 23:18sell14230.101.29721.30221.2966
28462005.01.26 02:41close14230.101.29821.30221.29665.908456.30
28472005.01.26 02:42buy14240.101.29821.29321.2988
28482005.01.26 02:55t/p14240.101.29881.29321.29886.008462.30
28492005.01.26 02:58sell14250.101.29911.30411.2985
28502005.01.26 04:03t/p14250.101.29851.30411.29856.008468.30
28512005.01.26 04:40sell14260.101.29861.30361.2980
28522005.01.26 05:34close14260.101.29851.30361.29801.008469.30
28532005.01.26 05:42buy14270.101.29811.29311.2987
28542005.01.26 06:05close14270.101.29821.29311.29871.008470.30
28552005.01.26 06:05sell14280.101.29831.30331.2977
28562005.01.26 06:29close14280.101.29801.30331.29773.008473.30
28572005.01.26 06:29buy14290.101.29791.29291.2985
28582005.01.26 07:01t/p14290.101.29851.29291.29856.008479.30
28592005.01.26 07:35sell14300.101.29991.30491.2993
28602005.01.26 07:43t/p14300.101.29931.30491.29936.008485.30
28612005.01.26 07:49buy14310.101.29891.29391.2995
28622005.01.26 08:05close14310.101.29921.29391.29953.008488.30
28632005.01.26 08:05sell14320.101.29921.30421.2986
28642005.01.26 11:13close14320.101.30131.30421.2986-21.008467.30
28652005.01.26 11:17buy14330.101.30131.29631.3019
28662005.01.26 11:45close14330.101.30161.29631.30193.008470.30
28672005.01.26 11:45sell14340.101.30151.30651.3009
28682005.01.26 12:09close14340.101.30111.30651.30094.008474.30
28692005.01.26 12:11buy14350.101.30111.29611.3017
28702005.01.26 12:30close14350.101.30131.29611.30172.008476.30
28712005.01.26 12:31sell14360.101.30131.30631.3007
28722005.01.26 13:14s/l14360.101.30631.30631.3007-50.008426.30
28732005.01.26 13:45sell14370.101.30521.31021.3046
28742005.01.26 15:28close14370.101.30671.31021.3046-15.008411.30
28752005.01.26 15:28buy14380.101.30661.30161.3072
28762005.01.26 15:32t/p14380.101.30721.30161.30726.008417.30
28772005.01.26 15:40sell14390.101.30741.31241.3068
28782005.01.26 16:30t/p14390.101.30681.31241.30686.008423.30
28792005.01.26 16:37sell14400.101.30831.31331.3077
28802005.01.26 17:19close14400.101.30911.31331.3077-8.008415.30
28812005.01.26 17:19buy14410.101.30901.30401.3096
28822005.01.26 19:28close14410.101.30701.30401.3096-20.008395.30
28832005.01.26 19:28sell14420.101.30691.31191.3063
28842005.01.26 20:56close14420.101.30791.31191.3063-10.008385.30
28852005.01.26 20:56buy14430.101.30771.30271.3083
28862005.01.27 00:15close14430.101.30671.30271.3083-15.958369.35
28872005.01.27 00:16sell14440.101.30681.31181.3062
28882005.01.27 00:29t/p14440.101.30621.31181.30626.008375.35
28892005.01.27 00:35sell14450.101.30671.31171.3061
28902005.01.27 01:07close14450.101.30681.31171.3061-1.008374.35
28912005.01.27 01:08buy14460.101.30681.30181.3074
28922005.01.27 01:51close14460.101.30691.30181.30741.008375.35
28932005.01.27 01:51sell14470.101.30681.31181.3062
28942005.01.27 04:59close14470.101.30781.31181.3062-10.008365.35
28952005.01.27 05:01buy14480.101.30781.30281.3084
28962005.01.27 05:10close14480.101.30831.30281.30845.008370.35
28972005.01.27 05:10sell14490.101.30821.31321.3076
28982005.01.27 07:40t/p14490.101.30761.31321.30766.008376.35
28992005.01.27 08:20sell14500.101.30741.31241.3068
29002005.01.27 08:51close14500.101.30721.31241.30682.008378.35
29012005.01.27 08:51buy14510.101.30711.30211.3077
29022005.01.27 10:07close14510.101.30471.30211.3077-24.008354.35
29032005.01.27 10:07sell14520.101.30481.30981.3042
29042005.01.27 11:13t/p14520.101.30421.30981.30426.008360.35
29052005.01.27 11:13buy14530.101.30401.29901.3046
29062005.01.27 11:52close14530.101.30361.29901.3046-4.008356.35
29072005.01.27 11:52sell14540.101.30361.30861.3030
29082005.01.27 12:09t/p14540.101.30301.30861.30306.008362.35
29092005.01.27 12:09buy14550.101.30301.29801.3036
29102005.01.27 12:24t/p14550.101.30361.29801.30366.008368.35
29112005.01.27 12:24sell14560.101.30371.30871.3031
29122005.01.27 12:31t/p14560.101.30311.30871.30316.008374.35
29132005.01.27 12:55buy14570.101.30311.29811.3037
29142005.01.27 13:20close14570.101.30281.29811.3037-3.008371.35
29152005.01.27 13:20sell14580.101.30271.30771.3021
29162005.01.27 13:50t/p14580.101.30211.30771.30216.008377.35
29172005.01.27 14:16sell14590.101.30281.30781.3022
29182005.01.27 14:55close14590.101.30401.30781.3022-12.008365.35
29192005.01.27 14:56buy14600.101.30391.29891.3045
29202005.01.27 15:28close14600.101.30371.29891.3045-2.008363.35
29212005.01.27 15:28sell14610.101.30381.30881.3032
29222005.01.27 15:33t/p14610.101.30321.30881.30326.008369.35
29232005.01.27 15:42buy14620.101.30271.29771.3033
29242005.01.27 16:03close14620.101.30321.29771.30335.008374.35
29252005.01.27 16:03sell14630.101.30331.30831.3027
29262005.01.27 16:51t/p14630.101.30271.30831.30276.008380.35
29272005.01.27 16:51buy14640.101.30271.29771.3033
29282005.01.27 17:05close14640.101.30311.29771.30334.008384.35
29292005.01.27 17:05sell14650.101.30321.30821.3026
29302005.01.27 21:35close14650.101.30441.30821.3026-12.008372.35
29312005.01.27 21:35buy14660.101.30421.29921.3048
29322005.01.27 21:37t/p14660.101.30481.29921.30486.008378.35
29332005.01.27 21:41buy14670.101.30441.29941.3050
29342005.01.27 22:38close14670.101.30471.29941.30503.008381.35
29352005.01.27 22:38sell14680.101.30471.30971.3041
29362005.01.27 22:59t/p14680.101.30411.30971.30416.008387.35
29372005.01.27 23:00buy14690.101.30391.29891.3045
29382005.01.27 23:24close14690.101.30431.29891.30454.008391.35
29392005.01.28 00:48sell14700.101.30381.30881.3032
29402005.01.28 00:56t/p14700.101.30321.30881.30326.008397.35
29412005.01.28 01:38sell14710.101.30281.30781.3022
29422005.01.28 01:50close14710.101.30241.30781.30224.008401.35
29432005.01.28 01:50buy14720.101.30251.29751.3031
29442005.01.28 02:46close14720.101.30281.29751.30313.008404.35
29452005.01.28 02:47sell14730.101.30271.30771.3021
29462005.01.28 03:39close14730.101.30281.30771.3021-1.008403.35
29472005.01.28 03:39buy14740.101.30271.29771.3033
29482005.01.28 04:14close14740.101.30321.29771.30335.008408.35
29492005.01.28 04:25buy14750.101.30261.29761.3032
29502005.01.28 04:44close14750.101.30301.29761.30324.008412.35
29512005.01.28 05:00sell14760.101.30351.30851.3029
29522005.01.28 06:12close14760.101.30421.30851.3029-7.008405.35
29532005.01.28 06:12buy14770.101.30431.29931.3049
29542005.01.28 06:37close14770.101.30461.29931.30493.008408.35
29552005.01.28 07:39sell14780.101.30341.30841.3028
29562005.01.28 10:01close14780.101.30441.30841.3028-10.008398.35
29572005.01.28 10:01buy14790.101.30431.29931.3049
29582005.01.28 11:12close14790.101.30361.29931.3049-7.008391.35
29592005.01.28 11:13sell14800.101.30361.30861.3030
29602005.01.28 11:38close14800.101.30351.30861.30301.008392.35
29612005.01.28 11:43buy14810.101.30351.29851.3041
29622005.01.28 12:01close14810.101.30371.29851.30412.008394.35
29632005.01.28 12:01sell14820.101.30381.30881.3032
29642005.01.28 12:24t/p14820.101.30321.30881.30326.008400.35
29652005.01.28 12:27buy14830.101.30311.29811.3037
29662005.01.28 12:30t/p14830.101.30371.29811.30376.008406.35
29672005.01.28 12:30sell14840.101.30451.30951.3039
29682005.01.28 14:08t/p14840.101.30391.30951.30396.008412.35
29692005.01.28 16:41buy14850.101.30351.29851.3041
29702005.01.28 18:57close14850.101.30391.29851.30414.008416.35
29712005.01.28 18:59sell14860.101.30391.30891.3033
29722005.01.30 22:00t/p14860.101.30331.30891.30336.008422.35
29732005.01.30 22:10buy14870.101.30181.29681.3024
29742005.01.30 23:13t/p14870.101.30241.29681.30246.008428.35
29752005.01.30 23:55sell14880.101.30271.30771.3021
29762005.01.31 00:41close14880.101.30261.30771.30216.308434.65
29772005.01.31 00:41buy14890.101.30251.29751.3031
29782005.01.31 01:16close14890.101.30211.29751.3031-4.008430.65
29792005.01.31 01:16sell14900.101.30211.30711.3015
29802005.01.31 02:33close14900.101.30251.30711.3015-4.008426.65
29812005.01.31 02:34buy14910.101.30241.29741.3030
29822005.01.31 03:33close14910.101.30191.29741.3030-5.008421.65
29832005.01.31 03:33sell14920.101.30201.30701.3014
29842005.01.31 06:24close14920.101.30181.30701.30142.008423.65
29852005.01.31 06:24buy14930.101.30171.29671.3023
29862005.01.31 06:40close14930.101.30211.29671.30234.008427.65
29872005.01.31 06:40sell14940.101.30211.30711.3015
29882005.01.31 07:09t/p14940.101.30151.30711.30156.008433.65
29892005.01.31 07:26sell14950.101.30191.30691.3013
29902005.01.31 07:41t/p14950.101.30131.30691.30136.008439.65
29912005.01.31 09:08sell14960.101.29921.30421.2986
29922005.01.31 09:28close14960.101.29881.30421.29864.008443.65
29932005.01.31 09:28buy14970.101.29881.29381.2994
29942005.01.31 09:37t/p14970.101.29941.29381.29946.008449.65
29952005.01.31 09:41sell14980.101.29931.30431.2987
29962005.01.31 10:06close14980.101.29941.30431.2987-1.008448.65
29972005.01.31 10:06buy14990.101.29931.29431.2999
29982005.01.31 10:35t/p14990.101.29991.29431.29996.008454.65
29992005.01.31 11:25sell15000.101.30361.30861.3030
30002005.01.31 11:55close15000.101.30321.30861.30304.008458.65
30012005.01.31 11:59buy15010.101.30321.29821.3038
30022005.01.31 12:11t/p15010.101.30381.29821.30386.008464.65
30032005.01.31 12:13sell15020.101.30431.30931.3037
30042005.01.31 12:14t/p15020.101.30371.30931.30376.008470.65
30052005.01.31 12:30buy15030.101.30281.29781.3034
30062005.01.31 12:32t/p15030.101.30341.29781.30346.008476.65
30072005.01.31 13:04buy15040.101.30241.29741.3030
30082005.01.31 13:37t/p15040.101.30301.29741.30306.008482.65
30092005.01.31 13:45sell15050.101.30361.30861.3030
30102005.01.31 13:57t/p15050.101.30301.30861.30306.008488.65
30112005.01.31 15:43sell15060.101.30481.30981.3042
30122005.01.31 16:23t/p15060.101.30421.30981.30426.008494.65
30132005.01.31 16:24buy15070.101.30371.29871.3043
30142005.01.31 16:32t/p15070.101.30431.29871.30436.008500.65
30152005.01.31 18:21sell15080.101.30431.30931.3037
30162005.01.31 18:33t/p15080.101.30371.30931.30376.008506.65
30172005.01.31 19:46buy15090.101.30261.29761.3032
30182005.01.31 19:59t/p15090.101.30321.29761.30326.008512.65
30192005.01.31 20:21sell15100.101.30331.30831.3027
30202005.01.31 22:05close15100.101.30421.30831.3027-9.008503.65
30212005.01.31 22:05buy15110.101.30431.29931.3049
30222005.01.31 22:23close15110.101.30451.29931.30492.008505.65
30232005.01.31 22:24sell15120.101.30461.30961.3040
30242005.02.01 00:03close15120.101.30481.30961.30403.308508.95
30252005.02.01 00:04buy15130.101.30471.29971.3053
30262005.02.01 00:14t/p15130.101.30531.29971.30536.008514.95
30272005.02.01 00:44buy15140.101.30451.29951.3051
30282005.02.01 01:41close15140.101.30461.29951.30511.008515.95
30292005.02.01 02:01sell15150.101.30491.30991.3043
30302005.02.01 02:58close15150.101.30441.30991.30435.008520.95
30312005.02.01 02:59buy15160.101.30451.29951.3051
30322005.02.01 04:01t/p15160.101.30511.29951.30516.008526.95
30332005.02.01 04:50sell15170.101.30561.31061.3050
30342005.02.01 05:07close15170.101.30531.31061.30503.008529.95
30352005.02.01 05:07buy15180.101.30521.30021.3058
30362005.02.01 06:07t/p15180.101.30581.30021.30586.008535.95
30372005.02.01 06:11buy15190.101.30491.29991.3055
30382005.02.01 07:30close15190.101.30251.29991.3055-24.008511.95
30392005.02.01 07:30sell15200.101.30261.30761.3020
30402005.02.01 08:13close15200.101.30241.30761.30202.008513.95
30412005.02.01 08:37sell15210.101.30311.30811.3025
30422005.02.01 12:18t/p15210.101.30251.30811.30256.008519.95
30432005.02.01 12:18buy15220.101.30251.29751.3031
30442005.02.01 13:21close15220.101.30141.29751.3031-11.008508.95
30452005.02.01 13:21sell15230.101.30151.30651.3009
30462005.02.01 14:00close15230.101.30121.30651.30093.008511.95
30472005.02.01 14:01buy15240.101.30121.29621.3018
30482005.02.01 14:06t/p15240.101.30181.29621.30186.008517.95
30492005.02.01 14:45buy15250.101.30041.29541.3010
30502005.02.01 14:48t/p15250.101.30101.29541.30106.008523.95
30512005.02.01 15:31sell15260.101.30131.30631.3007
30522005.02.01 15:40t/p15260.101.30071.30631.30076.008529.95
30532005.02.01 15:42sell15270.101.30131.30631.3007
30542005.02.01 19:11close15270.101.30441.30631.3007-31.008498.95
30552005.02.01 19:11buy15280.101.30451.29951.3051
30562005.02.01 20:21close15280.101.30461.29951.30511.008499.95
30572005.02.01 20:49sell15290.101.30461.30961.3040
30582005.02.01 21:09t/p15290.101.30401.30961.30406.008505.95
30592005.02.01 21:50sell15300.101.30401.30901.3034
30602005.02.01 22:18close15300.101.30381.30901.30342.008507.95
30612005.02.01 22:55sell15310.101.30441.30941.3038
30622005.02.02 01:32close15310.101.30711.30941.3038-11.108496.85
30632005.02.02 01:32buy15320.101.30711.30211.3077
30642005.02.02 01:44t/p15320.101.30771.30211.30776.008502.85
30652005.02.02 01:45sell15330.101.30791.31291.3073
30662005.02.02 05:10close15330.101.30821.31291.3073-3.008499.85
30672005.02.02 05:10buy15340.101.30831.30331.3089
30682005.02.02 05:32close15340.101.30811.30331.3089-2.008497.85
30692005.02.02 05:35sell15350.101.30811.31311.3075
30702005.02.02 05:36t/p15350.101.30751.31311.30756.008503.85
30712005.02.02 06:30sell15360.101.30771.31271.3071
30722005.02.02 06:37t/p15360.101.30711.31271.30716.008509.85
30732005.02.02 06:38sell15370.101.30771.31271.3071
30742005.02.02 06:41t/p15370.101.30711.31271.30716.008515.85
30752005.02.02 07:17sell15380.101.30781.31281.3072
30762005.02.02 08:05close15380.101.30771.31281.30721.008516.85
30772005.02.02 08:06buy15390.101.30761.30261.3082
30782005.02.02 09:56close15390.101.30721.30261.3082-4.008512.85
30792005.02.02 09:56sell15400.101.30731.31231.3067
30802005.02.02 10:56close15400.101.30751.31231.3067-2.008510.85
30812005.02.02 10:56buy15410.101.30761.30261.3082
30822005.02.02 11:58close15410.101.30731.30261.3082-3.008507.85
30832005.02.02 11:58sell15420.101.30731.31231.3067
30842005.02.02 12:10t/p15420.101.30671.31231.30676.008513.85
30852005.02.02 13:17buy15430.101.30671.30171.3073
30862005.02.02 15:00close15430.101.30361.30171.3073-31.008482.85
30872005.02.02 15:04sell15440.101.30361.30861.3030
30882005.02.02 15:09t/p15440.101.30301.30861.30306.008488.85
30892005.02.02 15:55sell15450.101.30221.30721.3016
30902005.02.02 16:03t/p15450.101.30161.30721.30166.008494.85
30912005.02.02 17:45sell15460.101.30261.30761.3020
30922005.02.02 18:18close15460.101.30261.30761.30200.008494.85
30932005.02.02 18:21buy15470.101.30261.29761.3032
30942005.02.02 18:26t/p15470.101.30321.29761.30326.008500.85
30952005.02.02 19:45sell15480.101.30411.30911.3035
30962005.02.02 20:29t/p15480.101.30351.30911.30356.008506.85
30972005.02.02 20:29buy15490.101.30351.29851.3041
30982005.02.03 00:02close15490.101.30281.29851.3041-12.958493.90
30992005.02.03 00:05sell15500.101.30281.30781.3022
31002005.02.03 00:13t/p15500.101.30221.30781.30226.008499.90
31012005.02.03 00:22buy15510.101.30221.29721.3028
31022005.02.03 00:49close15510.101.30271.29721.30285.008504.90
31032005.02.03 00:49sell15520.101.30271.30771.3021
31042005.02.03 00:55t/p15520.101.30211.30771.30216.008510.90
31052005.02.03 01:00buy15530.101.30171.29671.3023
31062005.02.03 01:18close15530.101.30201.29671.30233.008513.90
31072005.02.03 01:18sell15540.101.30201.30701.3014
31082005.02.03 01:57close15540.101.30231.30701.3014-3.008510.90
31092005.02.03 02:46sell15550.101.30231.30731.3017
31102005.02.03 04:21close15550.101.30191.30731.30174.008514.90
31112005.02.03 05:55sell15560.101.30271.30771.3021
31122005.02.03 06:05close15560.101.30241.30771.30213.008517.90
31132005.02.03 06:05buy15570.101.30231.29731.3029
31142005.02.03 06:54close15570.101.30191.29731.3029-4.008513.90
31152005.02.03 06:54sell15580.101.30191.30691.3013
31162005.02.03 07:35close15580.101.30211.30691.3013-2.008511.90
31172005.02.03 07:35buy15590.101.30201.29701.3026
31182005.02.03 08:33close15590.101.30221.29701.30262.008513.90
31192005.02.03 09:00sell15600.101.30191.30691.3013
31202005.02.03 10:05close15600.101.30251.30691.3013-6.008507.90
31212005.02.03 10:30buy15610.101.30241.29741.3030
31222005.02.03 11:35close15610.101.30191.29741.3030-5.008502.90
31232005.02.03 11:35sell15620.101.30201.30701.3014
31242005.02.03 11:43t/p15620.101.30141.30701.30146.008508.90
31252005.02.03 12:30buy15630.101.29951.29451.3001
31262005.02.03 12:36t/p15630.101.30011.29451.30016.008514.90
31272005.02.03 13:42sell15640.101.29611.30111.2955
31282005.02.03 13:48t/p15640.101.29551.30111.29556.008520.90
31292005.02.03 13:55buy15650.101.29561.29061.2962
31302005.02.03 14:00t/p15650.101.29621.29061.29626.008526.90
31312005.02.03 14:04buy15660.101.29551.29051.2961
31322005.02.03 14:05close15660.101.29571.29051.29612.008528.90
31332005.02.03 14:06sell15670.101.29591.30091.2953
31342005.02.03 18:47close15670.101.29611.30091.2953-2.008526.90
31352005.02.03 18:57sell15680.101.29651.30151.2959
31362005.02.04 00:40close15680.101.29631.30151.29597.308534.20
31372005.02.04 00:40buy15690.101.29641.29141.2970
31382005.02.04 02:01close15690.101.29691.29141.29705.008539.20
31392005.02.04 02:01sell15700.101.29681.30181.2962
31402005.02.04 06:00close15700.101.29701.30181.2962-2.008537.20
31412005.02.04 06:00buy15710.101.29691.29191.2975
31422005.02.04 06:27close15710.101.29671.29191.2975-2.008535.20
31432005.02.04 06:27sell15720.101.29661.30161.2960
31442005.02.04 08:03close15720.101.29681.30161.2960-2.008533.20
31452005.02.04 08:04buy15730.101.29671.29171.2973
31462005.02.04 09:20close15730.101.29651.29171.2973-2.008531.20
31472005.02.04 09:20sell15740.101.29661.30161.2960
31482005.02.04 10:34close15740.101.29671.30161.2960-1.008530.20
31492005.02.04 10:34buy15750.101.29661.29161.2972
31502005.02.04 10:45close15750.101.29701.29161.29724.008534.20
31512005.02.04 10:48sell15760.101.29701.30201.2964
31522005.02.04 10:54t/p15760.101.29641.30201.29646.008540.20
31532005.02.04 11:00buy15770.101.29611.29111.2967
31542005.02.04 11:09t/p15770.101.29671.29111.29676.008546.20
31552005.02.04 11:10sell15780.101.29691.30191.2963
31562005.02.04 11:27t/p15780.101.29631.30191.29636.008552.20
31572005.02.04 11:30buy15790.101.29611.29111.2967
31582005.02.04 11:35t/p15790.101.29671.29111.29676.008558.20
31592005.02.04 11:52buy15800.101.29631.29131.2969
31602005.02.04 12:30t/p15800.101.29691.29131.29696.008564.20
31612005.02.04 12:30sell15810.101.29721.30221.2966
31622005.02.04 12:30s/l15810.101.30221.30221.2966-50.008514.20
31632005.02.04 12:30sell15820.101.30341.30841.3028
31642005.02.04 12:32t/p15820.101.30281.30841.30286.008520.20
31652005.02.04 12:32sell15830.101.30071.30571.3001
31662005.02.04 12:47t/p15830.101.30011.30571.30016.008526.20
31672005.02.04 12:50buy15840.101.29681.29181.2974
31682005.02.04 13:40close15840.101.29551.29181.2974-13.008513.20
31692005.02.04 13:40sell15850.101.29531.30031.2947
31702005.02.04 14:31close15850.101.29521.30031.29471.008514.20
31712005.02.04 14:31buy15860.101.29521.29021.2958
31722005.02.04 16:05s/l15860.101.29021.29021.2958-50.008464.20
31732005.02.04 16:41buy15870.101.29001.28501.2906
31742005.02.04 19:45close15870.101.28771.28501.2906-23.008441.20
31752005.02.04 19:45sell15880.101.28781.29281.2872
31762005.02.04 19:56close15880.101.28741.29281.28724.008445.20
31772005.02.04 19:57buy15890.101.28741.28241.2880
31782005.02.06 23:02close15890.101.28561.28241.2880-18.008427.20
31792005.02.07 00:06sell15900.101.28381.28881.2832
31802005.02.07 00:38close15900.101.28391.28881.2832-1.008426.20
31812005.02.07 00:38buy15910.101.28401.27901.2846
31822005.02.07 01:31close15910.101.28381.27901.2846-2.008424.20
31832005.02.07 01:32sell15920.101.28391.28891.2833
31842005.02.07 01:58t/p15920.101.28331.28891.28336.008430.20
31852005.02.07 02:15sell15930.101.28351.28851.2829
31862005.02.07 02:39t/p15930.101.28291.28851.28296.008436.20
31872005.02.07 02:39buy15940.101.28291.27791.2835
31882005.02.07 03:15close15940.101.28331.27791.28354.008440.20
31892005.02.07 04:05sell15950.101.28321.28821.2826
31902005.02.07 06:18close15950.101.28431.28821.2826-11.008429.20
31912005.02.07 06:18buy15960.101.28431.27931.2849
31922005.02.07 06:49close15960.101.28421.27931.2849-1.008428.20
31932005.02.07 06:54sell15970.101.28421.28921.2836
31942005.02.07 08:27close15970.101.28381.28921.28364.008432.20
31952005.02.07 08:28buy15980.101.28381.27881.2844
31962005.02.07 08:34t/p15980.101.28441.27881.28446.008438.20
31972005.02.07 08:38buy15990.101.28381.27881.2844
31982005.02.07 08:52t/p15990.101.28441.27881.28446.008444.20
31992005.02.07 08:52sell16000.101.28451.28951.2839
32002005.02.07 12:07close16000.101.28511.28951.2839-6.008438.20
32012005.02.07 12:07buy16010.101.28511.28011.2857
32022005.02.07 12:39close16010.101.28461.28011.2857-5.008433.20
32032005.02.07 12:39sell16020.101.28471.28971.2841
32042005.02.07 13:08t/p16020.101.28411.28971.28416.008439.20
32052005.02.07 13:42buy16030.101.28411.27911.2847
32062005.02.07 14:50close16030.101.28381.27911.2847-3.008436.20
32072005.02.07 14:52sell16040.101.28411.28911.2835
32082005.02.07 14:59t/p16040.101.28351.28911.28356.008442.20
32092005.02.07 15:05buy16050.101.28261.27761.2832
32102005.02.07 15:57s/l16050.101.27761.27761.2832-50.008392.20
32112005.02.07 16:45sell16060.101.27561.28061.2750
32122005.02.07 17:34close16060.101.27531.28061.27503.008395.20
32132005.02.07 17:34buy16070.101.27531.27031.2759
32142005.02.07 17:44t/p16070.101.27591.27031.27596.008401.20
32152005.02.07 17:53sell16080.101.27631.28131.2757
32162005.02.07 20:12t/p16080.101.27571.28131.27576.008407.20
32172005.02.07 21:27buy16090.101.27541.27041.2760
32182005.02.07 22:25close16090.101.27531.27041.2760-1.008406.20
32192005.02.07 22:44sell16100.101.27661.28161.2760
32202005.02.07 22:44t/p16100.101.27601.28161.27606.008412.20
32212005.02.07 22:44sell16110.101.27571.28071.2751
32222005.02.07 23:54close16110.101.27641.28071.2751-7.008405.20
32232005.02.08 00:16sell16120.101.27691.28191.2763
32242005.02.08 00:31t/p16120.101.27631.28191.27636.008411.20
32252005.02.08 01:20sell16130.101.27601.28101.2754
32262005.02.08 03:21close16130.101.27611.28101.2754-1.008410.20
32272005.02.08 03:21buy16140.101.27611.27111.2767
32282005.02.08 04:50close16140.101.27621.27111.27671.008411.20
32292005.02.08 04:50sell16150.101.27621.28121.2756
32302005.02.08 05:48close16150.101.27631.28121.2756-1.008410.20
32312005.02.08 05:48buy16160.101.27631.27131.2769
32322005.02.08 05:52t/p16160.101.27691.27131.27696.008416.20
32332005.02.08 05:55buy16170.101.27631.27131.2769
32342005.02.08 06:16close16170.101.27631.27131.27690.008416.20
32352005.02.08 06:16sell16180.101.27631.28131.2757
32362005.02.08 07:21close16180.101.27621.28131.27571.008417.20
32372005.02.08 07:22buy16190.101.27611.27111.2767
32382005.02.08 07:26t/p16190.101.27671.27111.27676.008423.20
32392005.02.08 08:21buy16200.101.27641.27141.2770
32402005.02.08 08:37t/p16200.101.27701.27141.27706.008429.20
32412005.02.08 08:50buy16210.101.27621.27121.2768
32422005.02.08 10:23close16210.101.27391.27121.2768-23.008406.20
32432005.02.08 10:26sell16220.101.27391.27891.2733
32442005.02.08 12:22close16220.101.27581.27891.2733-19.008387.20
32452005.02.08 12:29buy16230.101.27581.27081.2764
32462005.02.08 12:42t/p16230.101.27641.27081.27646.008393.20
32472005.02.08 12:42sell16240.101.27641.28141.2758
32482005.02.08 13:06t/p16240.101.27581.28141.27586.008399.20
32492005.02.08 13:06buy16250.101.27571.27071.2763
32502005.02.08 14:10close16250.101.27541.27071.2763-3.008396.20
32512005.02.08 14:10sell16260.101.27561.28061.2750
32522005.02.08 14:25t/p16260.101.27501.28061.27506.008402.20
32532005.02.08 14:25buy16270.101.27461.26961.2752
32542005.02.08 14:29t/p16270.101.27521.26961.27526.008408.20
32552005.02.08 14:40sell16280.101.27621.28121.2756
32562005.02.08 15:03t/p16280.101.27561.28121.27566.008414.20
32572005.02.08 15:03buy16290.101.27561.27061.2762
32582005.02.08 15:06t/p16290.101.27621.27061.27626.008420.20
32592005.02.08 15:08buy16300.101.27621.27121.2768
32602005.02.08 15:19t/p16300.101.27681.27121.27686.008426.20
32612005.02.08 15:20sell16310.101.27851.28351.2779
32622005.02.08 15:48close16310.101.27811.28351.27794.008430.20
32632005.02.08 15:48buy16320.101.27801.27301.2786
32642005.02.08 16:00t/p16320.101.27861.27301.27866.008436.20
32652005.02.08 16:24sell16330.101.27901.28401.2784
32662005.02.08 16:59close16330.101.27881.28401.27842.008438.20
32672005.02.08 16:59buy16340.101.27871.27371.2793
32682005.02.08 18:44close16340.101.27771.27371.2793-10.008428.20
32692005.02.08 18:46sell16350.101.27771.28271.2771
32702005.02.08 18:59close16350.101.27741.28271.27713.008431.20
32712005.02.08 19:00buy16360.101.27741.27241.2780
32722005.02.08 20:11close16360.101.27691.27241.2780-5.008426.20
32732005.02.08 20:40sell16370.101.27661.28161.2760
32742005.02.08 20:59close16370.101.27641.28161.27602.008428.20
32752005.02.08 20:59buy16380.101.27631.27131.2769
32762005.02.08 22:13t/p16380.101.27691.27131.27696.008434.20
32772005.02.08 23:01buy16390.101.27691.27191.2775
32782005.02.08 23:35close16390.101.27701.27191.27751.008435.20
32792005.02.08 23:35sell16400.101.27711.28211.2765
32802005.02.08 23:55close16400.101.27671.28211.27654.008439.20
32812005.02.08 23:55buy16410.101.27681.27181.2774
32822005.02.09 01:38close16410.101.27591.27181.2774-26.858412.35
32832005.02.09 01:39sell16420.101.27591.28091.2753
32842005.02.09 04:00close16420.101.27571.28091.27532.008414.35
32852005.02.09 04:01buy16430.101.27571.27071.2763
32862005.02.09 04:18close16430.101.27571.27071.27630.008414.35
32872005.02.09 04:19sell16440.101.27571.28071.2751
32882005.02.09 07:07close16440.101.27911.28071.2751-34.008380.35
32892005.02.09 07:07buy16450.101.27901.27401.2796
32902005.02.09 08:05close16450.101.27751.27401.2796-15.008365.35
32912005.02.09 08:05sell16460.101.27741.28241.2768
32922005.02.09 09:51close16460.101.27841.28241.2768-10.008355.35
32932005.02.09 10:55buy16470.101.27821.27321.2788
32942005.02.09 11:21close16470.101.27801.27321.2788-2.008353.35
32952005.02.09 11:21sell16480.101.27811.28311.2775
32962005.02.09 12:00t/p16480.101.27751.28311.27756.008359.35
32972005.02.09 12:00buy16490.101.27751.27251.2781
32982005.02.09 12:39close16490.101.27701.27251.2781-5.008354.35
32992005.02.09 12:39sell16500.101.27691.28191.2763
33002005.02.09 12:45t/p16500.101.27631.28191.27636.008360.35
33012005.02.09 12:49buy16510.101.27541.27041.2760
33022005.02.09 13:48close16510.101.27511.27041.2760-3.008357.35
33032005.02.09 13:50sell16520.101.27511.28011.2745
33042005.02.09 15:18s/l16520.101.28011.28011.2745-50.008307.35
33052005.02.09 15:40sell16530.101.28011.28511.2795
33062005.02.09 15:46t/p16530.101.27951.28511.27956.008313.35
33072005.02.09 15:50buy16540.101.27841.27341.2790
33082005.02.09 15:55t/p16540.101.27901.27341.27906.008319.35
33092005.02.09 16:07sell16550.101.28011.28511.2795
33102005.02.09 16:08t/p16550.101.27951.28511.27956.008325.35
33112005.02.09 16:10sell16560.101.27991.28491.2793
33122005.02.09 16:14t/p16560.101.27931.28491.27936.008331.35
33132005.02.09 17:12sell16570.101.27951.28451.2789
33142005.02.09 18:28close16570.101.28021.28451.2789-7.008324.35
33152005.02.09 18:29buy16580.101.28021.27521.2808
33162005.02.09 19:07close16580.101.27971.27521.2808-5.008319.35
33172005.02.09 19:19sell16590.101.27971.28471.2791
33182005.02.09 21:00close16590.101.28031.28471.2791-6.008313.35
33192005.02.09 21:01buy16600.101.28031.27531.2809
33202005.02.09 21:35close16600.101.28071.27531.28094.008317.35
33212005.02.09 21:37sell16610.101.28081.28581.2802
33222005.02.09 22:35close16610.101.28091.28581.2802-1.008316.35
33232005.02.09 22:35buy16620.101.28081.27581.2814
33242005.02.09 23:30close16620.101.28051.27581.2814-3.008313.35
33252005.02.09 23:30sell16630.101.28061.28561.2800
33262005.02.10 00:12close16630.101.28051.28561.28006.308319.65
33272005.02.10 00:12buy16640.101.28041.27541.2810
33282005.02.10 01:21close16640.101.28071.27541.28103.008322.65
33292005.02.10 01:22sell16650.101.28081.28581.2802
33302005.02.10 07:56t/p16650.101.28021.28581.28026.008328.65
33312005.02.10 08:20sell16660.101.28021.28521.2796
33322005.02.10 08:31t/p16660.101.27961.28521.27966.008334.65
33332005.02.10 08:36buy16670.101.27951.27451.2801
33342005.02.10 09:35close16670.101.27931.27451.2801-2.008332.65
33352005.02.10 09:59buy16680.101.27891.27391.2795
33362005.02.10 12:01close16680.101.27831.27391.2795-6.008326.65
33372005.02.10 12:01sell16690.101.27831.28331.2777
33382005.02.10 12:19t/p16690.101.27771.28331.27776.008332.65
33392005.02.10 12:20buy16700.101.27781.27281.2784
33402005.02.10 12:25t/p16700.101.27841.27281.27846.008338.65
33412005.02.10 12:40buy16710.101.27581.27081.2764
33422005.02.10 12:43t/p16710.101.27641.27081.27646.008344.65
33432005.02.10 12:43buy16720.101.27661.27161.2772
33442005.02.10 12:48t/p16720.101.27721.27161.27726.008350.65
33452005.02.10 12:48buy16730.101.27751.27251.2781
33462005.02.10 12:57t/p16730.101.27811.27251.27816.008356.65
33472005.02.10 12:57sell16740.101.27811.28311.2775
33482005.02.10 13:32s/l16740.101.28311.28311.2775-50.008306.65
33492005.02.10 14:55sell16750.101.28891.29391.2883
33502005.02.10 15:28close16750.101.28871.29391.28832.008308.65
33512005.02.10 15:29buy16760.101.28861.28361.2892
33522005.02.10 15:55close16760.101.28861.28361.28920.008308.65
33532005.02.10 15:56sell16770.101.28861.29361.2880
33542005.02.10 17:16close16770.101.28891.29361.2880-3.008305.65
33552005.02.10 17:16buy16780.101.28871.28371.2893
33562005.02.10 18:21close16780.101.28861.28371.2893-1.008304.65
33572005.02.10 18:21sell16790.101.28861.29361.2880
33582005.02.10 18:58t/p16790.101.28801.29361.28806.008310.65
33592005.02.10 19:38sell16800.101.28771.29271.2871
33602005.02.10 20:50close16800.101.28751.29271.28712.008312.65
33612005.02.10 20:52buy16810.101.28751.28251.2881
33622005.02.10 21:42close16810.101.28751.28251.28810.008312.65
33632005.02.10 21:43sell16820.101.28751.29251.2869
33642005.02.10 23:43close16820.101.28721.29251.28693.008315.65
33652005.02.10 23:44buy16830.101.28721.28221.2878
33662005.02.11 00:41close16830.101.28681.28221.2878-9.958305.70
33672005.02.11 00:44sell16840.101.28681.29181.2862
33682005.02.11 06:07close16840.101.28671.29181.28621.008306.70
33692005.02.11 06:07buy16850.101.28661.28161.2872
33702005.02.11 06:11t/p16850.101.28721.28161.28726.008312.70
33712005.02.11 06:18buy16860.101.28671.28171.2873
33722005.02.11 06:51t/p16860.101.28731.28171.28736.008318.70
33732005.02.11 07:17buy16870.101.28671.28171.2873
33742005.02.11 07:28t/p16870.101.28731.28171.28736.008324.70
33752005.02.11 07:28sell16880.101.28731.29231.2867
33762005.02.11 07:42t/p16880.101.28671.29231.28676.008330.70
33772005.02.11 08:04sell16890.101.28711.29211.2865
33782005.02.11 08:09t/p16890.101.28651.29211.28656.008336.70
33792005.02.11 08:54buy16900.101.28641.28141.2870
33802005.02.11 09:31close16900.101.28661.28141.28702.008338.70
33812005.02.11 09:58sell16910.101.28661.29161.2860
33822005.02.11 10:28close16910.101.28661.29161.28600.008338.70
33832005.02.11 10:28buy16920.101.28661.28161.2872
33842005.02.11 11:00close16920.101.28641.28161.2872-2.008336.70
33852005.02.11 11:00sell16930.101.28631.29131.2857
33862005.02.11 11:53t/p16930.101.28571.29131.28576.008342.70
33872005.02.11 12:18sell16940.101.28591.29091.2853
33882005.02.11 13:35close16940.101.28621.29091.2853-3.008339.70
33892005.02.11 13:39buy16950.101.28621.28121.2868
33902005.02.11 14:05close16950.101.28651.28121.28683.008342.70
33912005.02.11 14:05sell16960.101.28651.29151.2859
33922005.02.11 15:50close16960.101.28781.29151.2859-13.008329.70
33932005.02.11 15:50buy16970.101.28771.28271.2883
33942005.02.11 16:16close16970.101.28751.28271.2883-2.008327.70
33952005.02.11 16:16sell16980.101.28751.29251.2869
33962005.02.11 16:31t/p16980.101.28691.29251.28696.008333.70
33972005.02.11 16:55buy16990.101.28661.28161.2872
33982005.02.11 17:17close16990.101.28681.28161.28722.008335.70
33992005.02.11 17:18sell17000.101.28681.29181.2862
34002005.02.13 23:33close17000.101.28811.29181.2862-13.008322.70
34012005.02.13 23:58sell17010.101.28901.29401.2884
34022005.02.14 00:33s/l17010.101.29401.29401.2884-44.708278.00
34032005.02.14 01:43sell17020.101.29391.29891.2933
34042005.02.14 03:22close17020.101.29351.29891.29334.008282.00
34052005.02.14 03:22buy17030.101.29341.28841.2940
34062005.02.14 04:11close17030.101.29351.28841.29401.008283.00
34072005.02.14 04:11sell17040.101.29351.29851.2929
34082005.02.14 05:26close17040.101.29331.29851.29292.008285.00
34092005.02.14 05:27buy17050.101.29321.28821.2938
34102005.02.14 05:38close17050.101.29371.28821.29385.008290.00
34112005.02.14 05:40sell17060.101.29351.29851.2929
34122005.02.14 06:05close17060.101.29311.29851.29294.008294.00
34132005.02.14 06:09buy17070.101.29311.28811.2937
34142005.02.14 06:17t/p17070.101.29371.28811.29376.008300.00
34152005.02.14 06:20sell17080.101.29351.29851.2929
34162005.02.14 06:28t/p17080.101.29291.29851.29296.008306.00
34172005.02.14 06:54sell17090.101.29371.29871.2931
34182005.02.14 08:20close17090.101.29681.29871.2931-31.008275.00
34192005.02.14 08:21buy17100.101.29681.29181.2974
34202005.02.14 08:37close17100.101.29721.29181.29744.008279.00
34212005.02.14 08:39sell17110.101.29721.30221.2966
34222005.02.14 09:21close17110.101.29801.30221.2966-8.008271.00
34232005.02.14 09:23buy17120.101.29801.29301.2986
34242005.02.14 10:08close17120.101.29721.29301.2986-8.008263.00
34252005.02.14 10:09sell17130.101.29721.30221.2966
34262005.02.14 11:09close17130.101.29691.30221.29663.008266.00
34272005.02.14 11:11buy17140.101.29691.29191.2975
34282005.02.14 11:43close17140.101.29691.29191.29750.008266.00
34292005.02.14 11:43sell17150.101.29701.30201.2964
34302005.02.14 12:20t/p17150.101.29641.30201.29646.008272.00
34312005.02.14 12:27sell17160.101.29701.30201.2964
34322005.02.14 13:33t/p17160.101.29641.30201.29646.008278.00
34332005.02.14 14:18buy17170.101.29521.29021.2958
34342005.02.14 14:49t/p17170.101.29581.29021.29586.008284.00
34352005.02.14 15:46buy17180.101.29701.29201.2976
34362005.02.14 15:56t/p17180.101.29761.29201.29766.008290.00
34372005.02.14 16:00sell17190.101.29761.30261.2970
34382005.02.14 17:06close17190.101.29741.30261.29702.008292.00
34392005.02.14 17:07buy17200.101.29741.29241.2980
34402005.02.14 17:21close17200.101.29761.29241.29802.008294.00
34412005.02.14 17:23sell17210.101.29761.30261.2970
34422005.02.14 17:49close17210.101.29741.30261.29702.008296.00
34432005.02.14 17:52buy17220.101.29741.29241.2980
34442005.02.14 19:28close17220.101.29621.29241.2980-12.008284.00
34452005.02.14 19:30sell17230.101.29621.30121.2956
34462005.02.14 21:48close17230.101.29761.30121.2956-14.008270.00
34472005.02.14 21:48buy17240.101.29751.29251.2981
34482005.02.14 22:19close17240.101.29731.29251.2981-2.008268.00
34492005.02.14 22:40sell17250.101.29711.30211.2965
34502005.02.14 23:00close17250.101.29711.30211.29650.008268.00
34512005.02.14 23:01buy17260.101.29711.29211.2977
34522005.02.14 23:28close17260.101.29711.29211.29770.008268.00
34532005.02.14 23:28sell17270.101.29711.30211.2965
34542005.02.14 23:43t/p17270.101.29651.30211.29656.008274.00
34552005.02.14 23:45buy17280.101.29651.29151.2971
34562005.02.14 23:56t/p17280.101.29711.29151.29716.008280.00
34572005.02.15 00:10buy17290.101.29641.29141.2970
34582005.02.15 00:22close17290.101.29671.29141.29703.008283.00
34592005.02.15 00:59buy17300.101.29611.29111.2967
34602005.02.15 01:18close17300.101.29641.29111.29673.008286.00
34612005.02.15 01:21sell17310.101.29641.30141.2958
34622005.02.15 02:05close17310.101.29621.30141.29582.008288.00
34632005.02.15 02:06buy17320.101.29621.29121.2968
34642005.02.15 04:13close17320.101.29581.29121.2968-4.008284.00
34652005.02.15 04:13sell17330.101.29581.30081.2952
34662005.02.15 06:03close17330.101.29721.30081.2952-14.008270.00
34672005.02.15 06:03buy17340.101.29711.29211.2977
34682005.02.15 07:30close17340.101.29661.29211.2977-5.008265.00
34692005.02.15 07:30sell17350.101.29671.30171.2961
34702005.02.15 08:36close17350.101.29741.30171.2961-7.008258.00
34712005.02.15 08:37buy17360.101.29741.29241.2980
34722005.02.15 08:48t/p17360.101.29801.29241.29806.008264.00
34732005.02.15 08:50sell17370.101.29841.30341.2978
34742005.02.15 09:33close17370.101.29821.30341.29782.008266.00
34752005.02.15 09:33buy17380.101.29811.29311.2987
34762005.02.15 10:22close17380.101.29841.29311.29873.008269.00
34772005.02.15 10:24sell17390.101.29841.30341.2978
34782005.02.15 10:49t/p17390.101.29781.30341.29786.008275.00
34792005.02.15 10:57buy17400.101.29771.29271.2983
34802005.02.15 11:27close17400.101.29791.29271.29832.008277.00
34812005.02.15 11:28sell17410.101.29791.30291.2973
34822005.02.15 11:55close17410.101.29851.30291.2973-6.008271.00
34832005.02.15 11:57buy17420.101.29851.29351.2991
34842005.02.15 12:02t/p17420.101.29911.29351.29916.008277.00
34852005.02.15 12:10sell17430.101.30001.30501.2994
34862005.02.15 12:34s/l17430.101.30501.30501.2994-50.008227.00
34872005.02.15 16:18sell17440.101.29861.30361.2980
34882005.02.15 17:55close17440.101.30041.30361.2980-18.008209.00
34892005.02.15 17:55buy17450.101.30061.29561.3012
34902005.02.15 18:10close17450.101.30111.29561.30125.008214.00
34912005.02.15 18:10sell17460.101.30091.30591.3003
34922005.02.15 21:12close17460.101.30201.30591.3003-11.008203.00
34932005.02.15 21:12buy17470.101.30211.29711.3027
34942005.02.15 22:13close17470.101.30201.29711.3027-1.008202.00
34952005.02.15 22:13sell17480.101.30211.30711.3015
34962005.02.15 22:50close17480.101.30181.30711.30153.008205.00
34972005.02.15 22:50buy17490.101.30181.29681.3024
34982005.02.15 23:27close17490.101.30141.29681.3024-4.008201.00
34992005.02.15 23:28sell17500.101.30141.30641.3008
35002005.02.15 23:59t/p17500.101.30081.30641.30086.008207.00
35012005.02.16 00:01buy17510.101.30051.29551.3011
35022005.02.16 00:17t/p17510.101.30111.29551.30116.008213.00
35032005.02.16 00:17sell17520.101.30111.30611.3005
35042005.02.16 01:30t/p17520.101.30051.30611.30056.008219.00
35052005.02.16 01:30buy17530.101.30051.29551.3011
35062005.02.16 01:45close17530.101.30091.29551.30114.008223.00
35072005.02.16 01:46sell17540.101.30091.30591.3003
35082005.02.16 04:39close17540.101.30221.30591.3003-13.008210.00
35092005.02.16 04:40buy17550.101.30221.29721.3028
35102005.02.16 06:05close17550.101.30181.29721.3028-4.008206.00
35112005.02.16 06:06sell17560.101.30191.30691.3013
35122005.02.16 07:21close17560.101.30211.30691.3013-2.008204.00
35132005.02.16 07:21buy17570.101.30211.29711.3027
35142005.02.16 08:32close17570.101.30151.29711.3027-6.008198.00
35152005.02.16 08:32sell17580.101.30151.30651.3009
35162005.02.16 11:08close17580.101.30221.30651.3009-7.008191.00
35172005.02.16 11:08buy17590.101.30211.29711.3027
35182005.02.16 11:40t/p17590.101.30271.29711.30276.008197.00
35192005.02.16 12:38buy17600.101.30301.29801.3036
35202005.02.16 12:41t/p17600.101.30361.29801.30366.008203.00
35212005.02.16 13:06buy17610.101.30301.29801.3036
35222005.02.16 13:15t/p17610.101.30361.29801.30366.008209.00
35232005.02.16 13:50buy17620.101.30251.29751.3031
35242005.02.16 14:22s/l17620.101.29751.29751.3031-50.008159.00
35252005.02.16 14:57sell17630.101.29791.30291.2973
35262005.02.16 15:30close17630.101.29831.30291.2973-4.008155.00
35272005.02.16 15:30buy17640.101.29821.29321.2988
35282005.02.16 15:36t/p17640.101.29881.29321.29886.008161.00
35292005.02.16 15:40sell17650.101.29931.30431.2987
35302005.02.16 15:42t/p17650.101.29871.30431.29876.008167.00
35312005.02.16 15:51sell17660.101.29911.30411.2985
35322005.02.16 16:28close17660.101.29891.30411.29852.008169.00
35332005.02.16 16:29buy17670.101.29871.29371.2993
35342005.02.16 16:40t/p17670.101.29931.29371.29936.008175.00
35352005.02.16 16:45sell17680.101.29941.30441.2988
35362005.02.16 17:15s/l17680.101.30441.30441.2988-50.008125.00
35372005.02.16 18:38sell17690.101.30451.30951.3039
35382005.02.16 18:57close17690.101.30411.30951.30394.008129.00
35392005.02.16 18:57buy17700.101.30411.29911.3047
35402005.02.16 20:11close17700.101.30281.29911.3047-13.008116.00
35412005.02.16 20:11sell17710.101.30291.30791.3023
35422005.02.16 20:41close17710.101.30261.30791.30233.008119.00
35432005.02.16 20:43buy17720.101.30261.29761.3032
35442005.02.16 20:54t/p17720.101.30321.29761.30326.008125.00
35452005.02.16 20:55sell17730.101.30311.30811.3025
35462005.02.16 21:51close17730.101.30301.30811.30251.008126.00
35472005.02.16 21:51buy17740.101.30301.29801.3036
35482005.02.16 23:04close17740.101.30301.29801.30360.008126.00
35492005.02.16 23:05sell17750.101.30271.30771.3021
35502005.02.17 02:27close17750.101.30431.30771.3021-10.708115.30
35512005.02.17 02:27buy17760.101.30421.29921.3048
35522005.02.17 03:14close17760.101.30451.29921.30483.008118.30
35532005.02.17 03:35sell17770.101.30451.30951.3039
35542005.02.17 05:58close17770.101.30411.30951.30394.008122.30
35552005.02.17 05:59buy17780.101.30411.29911.3047
35562005.02.17 06:17close17780.101.30431.29911.30472.008124.30
35572005.02.17 06:17sell17790.101.30441.30941.3038
35582005.02.17 08:18close17790.101.30491.30941.3038-5.008119.30
35592005.02.17 08:33sell17800.101.30551.31051.3049
35602005.02.17 08:55close17800.101.30531.31051.30492.008121.30
35612005.02.17 09:11sell17810.101.30601.31101.3054
35622005.02.17 09:36close17810.101.30571.31101.30543.008124.30
35632005.02.17 09:54sell17820.101.30631.31131.3057
35642005.02.17 11:25close17820.101.30631.31131.30570.008124.30
35652005.02.17 11:25buy17830.101.30621.30121.3068
35662005.02.17 12:08close17830.101.30521.30121.3068-10.008114.30
35672005.02.17 12:20buy17840.101.30421.29921.3048
35682005.02.17 13:22close17840.101.30291.29921.3048-13.008101.30
35692005.02.17 13:22sell17850.101.30301.30801.3024
35702005.02.17 15:05s/l17850.101.30801.30801.3024-50.008051.30
35712005.02.17 15:42sell17860.101.30811.31311.3075
35722005.02.17 16:00t/p17860.101.30751.31311.30756.008057.30
35732005.02.17 16:00buy17870.101.30751.30251.3081
35742005.02.17 16:01t/p17870.101.30811.30251.30816.008063.30
35752005.02.17 16:13buy17880.101.30781.30281.3084
35762005.02.17 16:26t/p17880.101.30841.30281.30846.008069.30
35772005.02.17 16:26sell17890.101.30851.31351.3079
35782005.02.17 16:33t/p17890.101.30791.31351.30796.008075.30
35792005.02.17 17:15sell17900.101.30851.31351.3079
35802005.02.17 17:22t/p17900.101.30791.31351.30796.008081.30
35812005.02.17 17:38sell17910.101.30851.31351.3079
35822005.02.17 17:59t/p17910.101.30791.31351.30796.008087.30
35832005.02.17 17:59buy17920.101.30781.30281.3084
35842005.02.17 18:07t/p17920.101.30841.30281.30846.008093.30
35852005.02.17 18:11sell17930.101.30861.31361.3080
35862005.02.17 18:37t/p17930.101.30801.31361.30806.008099.30
35872005.02.17 18:38buy17940.101.30791.30291.3085
35882005.02.17 19:24close17940.101.30741.30291.3085-5.008094.30
35892005.02.17 19:26sell17950.101.30751.31251.3069
35902005.02.17 20:12close17950.101.30721.31251.30693.008097.30
35912005.02.17 20:12buy17960.101.30721.30221.3078
35922005.02.17 22:12close17960.101.30751.30221.30783.008100.30
35932005.02.17 22:13sell17970.101.30751.31251.3069
35942005.02.17 22:29t/p17970.101.30691.31251.30696.008106.30
35952005.02.17 22:58sell17980.101.30721.31221.3066
35962005.02.17 23:40close17980.101.30691.31221.30663.008109.30
35972005.02.17 23:41buy17990.101.30691.30191.3075
35982005.02.18 01:08close17990.101.30661.30191.3075-8.958100.35
35992005.02.18 01:08sell18000.101.30661.31161.3060
36002005.02.18 03:36close18000.101.30691.31161.3060-3.008097.35
36012005.02.18 04:14sell18010.101.30711.31211.3065
36022005.02.18 07:05close18010.101.30661.31211.30655.008102.35
36032005.02.18 07:06buy18020.101.30651.30151.3071
36042005.02.18 07:34close18020.101.30641.30151.3071-1.008101.35
36052005.02.18 07:36sell18030.101.30641.31141.3058
36062005.02.18 07:54t/p18030.101.30581.31141.30586.008107.35
36072005.02.18 07:55buy18040.101.30591.30091.3065
36082005.02.18 07:56t/p18040.101.30651.30091.30656.008113.35
36092005.02.18 08:05sell18050.101.30641.31141.3058
36102005.02.18 08:31t/p18050.101.30581.31141.30586.008119.35
36112005.02.18 08:41sell18060.101.30631.31131.3057
36122005.02.18 08:53t/p18060.101.30571.31131.30576.008125.35
36132005.02.18 09:08buy18070.101.30561.30061.3062
36142005.02.18 09:36close18070.101.30591.30061.30623.008128.35
36152005.02.18 09:36sell18080.101.30591.31091.3053
36162005.02.18 09:46t/p18080.101.30531.31091.30536.008134.35
36172005.02.18 09:46buy18090.101.30501.30001.3056
36182005.02.18 11:22close18090.101.30331.30001.3056-17.008117.35
36192005.02.18 11:22sell18100.101.30341.30841.3028
36202005.02.18 12:30close18100.101.30361.30841.3028-2.008115.35
36212005.02.18 12:30buy18110.101.30341.29841.3040
36222005.02.18 12:54t/p18110.101.30401.29841.30406.008121.35
36232005.02.18 12:54sell18120.101.30401.30901.3034
36242005.02.18 14:11close18120.101.30591.30901.3034-19.008102.35
36252005.02.18 14:11buy18130.101.30581.30081.3064
36262005.02.18 14:45t/p18130.101.30641.30081.30646.008108.35
36272005.02.18 14:45sell18140.101.30651.31151.3059
36282005.02.18 15:21t/p18140.101.30591.31151.30596.008114.35
36292005.02.18 15:29sell18150.101.30661.31161.3060
36302005.02.18 16:05close18150.101.30671.31161.3060-1.008113.35
36312005.02.18 16:05buy18160.101.30671.30171.3073
36322005.02.18 16:26close18160.101.30671.30171.30730.008113.35
36332005.02.18 16:26sell18170.101.30671.31171.3061
36342005.02.18 17:52close18170.101.30661.31171.30611.008114.35
36352005.02.18 17:52buy18180.101.30661.30161.3072
36362005.02.18 18:15close18180.101.30641.30161.3072-2.008112.35
36372005.02.18 18:18sell18190.101.30641.31141.3058
36382005.02.18 18:40close18190.101.30631.31141.30581.008113.35
36392005.02.18 18:40buy18200.101.30641.30141.3070
36402005.02.18 19:01close18200.101.30661.30141.30702.008115.35
36412005.02.18 19:01sell18210.101.30661.31161.3060
36422005.02.20 22:01t/p18210.101.30601.31161.30606.008121.35
36432005.02.20 22:01buy18220.101.30551.30051.3061
36442005.02.20 22:16t/p18220.101.30611.30051.30616.008127.35
36452005.02.20 23:07sell18230.101.30701.31201.3064
36462005.02.20 23:30t/p18230.101.30641.31201.30646.008133.35
36472005.02.21 03:02sell18240.101.30451.30951.3039
36482005.02.21 07:55close18240.101.30691.30951.3039-24.008109.35
36492005.02.21 08:01buy18250.101.30691.30191.3075
36502005.02.21 09:04close18250.101.30631.30191.3075-6.008103.35
36512005.02.21 09:36buy18260.101.30571.30071.3063
36522005.02.21 09:49close18260.101.30611.30071.30634.008107.35
36532005.02.21 12:41sell18270.101.30541.31041.3048
36542005.02.21 18:01close18270.101.30661.31041.3048-12.008095.35
36552005.02.21 18:01buy18280.101.30651.30151.3071
36562005.02.21 18:22close18280.101.30671.30151.30712.008097.35
36572005.02.21 18:37sell18290.101.30661.31161.3060
36582005.02.21 19:06close18290.101.30661.31161.30600.008097.35
36592005.02.21 19:09buy18300.101.30661.30161.3072
36602005.02.21 19:52close18300.101.30641.30161.3072-2.008095.35
36612005.02.21 19:54sell18310.101.30641.31141.3058
36622005.02.21 20:16close18310.101.30641.31141.30580.008095.35
36632005.02.21 20:19buy18320.101.30631.30131.3069
36642005.02.21 20:43close18320.101.30621.30131.3069-1.008094.35
36652005.02.21 20:48sell18330.101.30611.31111.3055
36662005.02.21 21:37close18330.101.30641.31111.3055-3.008091.35
36672005.02.21 21:39buy18340.101.30641.30141.3070
36682005.02.21 22:25close18340.101.30581.30141.3070-6.008085.35
36692005.02.21 22:25sell18350.101.30591.31091.3053
36702005.02.22 00:02close18350.101.30591.31091.30535.308090.65
36712005.02.22 00:03buy18360.101.30581.30081.3064
36722005.02.22 00:44t/p18360.101.30641.30081.30646.008096.65
36732005.02.22 02:40buy18370.101.31361.30861.3142
36742005.02.22 02:49t/p18370.101.31421.30861.31426.008102.65
36752005.02.22 03:08sell18380.101.31481.31981.3142
36762005.02.22 06:00close18380.101.31691.31981.3142-21.008081.65
36772005.02.22 06:00buy18390.101.31681.31181.3174
36782005.02.22 06:19close18390.101.31731.31181.31745.008086.65
36792005.02.22 06:19sell18400.101.31741.32241.3168
36802005.02.22 06:24t/p18400.101.31681.32241.31686.008092.65
36812005.02.22 07:16buy18410.101.31771.31271.3183
36822005.02.22 07:26t/p18410.101.31831.31271.31836.008098.65
36832005.02.22 07:30sell18420.101.31831.32331.3177
36842005.02.22 07:39t/p18420.101.31771.32331.31776.008104.65
36852005.02.22 07:53buy18430.101.31761.31261.3182
36862005.02.22 08:20close18430.101.31781.31261.31822.008106.65
36872005.02.22 08:20sell18440.101.31781.32281.3172
36882005.02.22 11:28close18440.101.32031.32281.3172-25.008081.65
36892005.02.22 11:31buy18450.101.32001.31501.3206
36902005.02.22 12:10close18450.101.31921.31501.3206-8.008073.65
36912005.02.22 12:10sell18460.101.31921.32421.3186
36922005.02.22 12:40close18460.101.32041.32421.3186-12.008061.65
36932005.02.22 12:40buy18470.101.32051.31551.3211
36942005.02.22 13:00close18470.101.32061.31551.32111.008062.65
36952005.02.22 13:01sell18480.101.32061.32561.3200
36962005.02.22 14:00close18480.101.32091.32561.3200-3.008059.65
36972005.02.22 14:01buy18490.101.32091.31591.3215
36982005.02.22 14:02t/p18490.101.32151.31591.32156.008065.65
36992005.02.22 14:05buy18500.101.32091.31591.3215
37002005.02.22 14:45close18500.101.32111.31591.32152.008067.65
37012005.02.22 14:45sell18510.101.32121.32621.3206
37022005.02.22 15:45close18510.101.32301.32621.3206-18.008049.65
37032005.02.22 15:46buy18520.101.32291.31791.3235
37042005.02.22 16:03t/p18520.101.32351.31791.32356.008055.65
37052005.02.22 16:08sell18530.101.32361.32861.3230
37062005.02.22 17:01close18530.101.32321.32861.32304.008059.65
37072005.02.22 17:01buy18540.101.32301.31801.3236
37082005.02.22 17:24close18540.101.32331.31801.32363.008062.65
37092005.02.22 17:24sell18550.101.32331.32831.3227
37102005.02.22 19:06close18550.101.32531.32831.3227-20.008042.65
37112005.02.22 19:28sell18560.101.32561.33061.3250
37122005.02.22 21:27close18560.101.32571.33061.3250-1.008041.65
37132005.02.22 21:28buy18570.101.32571.32071.3263
37142005.02.22 22:04close18570.101.32611.32071.32634.008045.65
37152005.02.22 22:05sell18580.101.32591.33091.3253
37162005.02.22 22:14t/p18580.101.32531.33091.32536.008051.65
37172005.02.22 22:51sell18590.101.32601.33101.3254
37182005.02.22 23:02t/p18590.101.32541.33101.32546.008057.65
37192005.02.22 23:02buy18600.101.32531.32031.3259
37202005.02.22 23:14t/p18600.101.32591.32031.32596.008063.65
37212005.02.22 23:20sell18610.101.32641.33141.3258
37222005.02.22 23:28t/p18610.101.32581.33141.32586.008069.65
37232005.02.22 23:31buy18620.101.32511.32011.3257
37242005.02.23 01:06t/p18620.101.32571.32011.3257-11.858057.80
37252005.02.23 01:35sell18630.101.32581.33081.3252
37262005.02.23 02:05close18630.101.32611.33081.3252-3.008054.80
37272005.02.23 02:05buy18640.101.32611.32111.3267
37282005.02.23 03:29close18640.101.32431.32111.3267-18.008036.80
37292005.02.23 03:30sell18650.101.32431.32931.3237
37302005.02.23 03:37t/p18650.101.32371.32931.32376.008042.80
37312005.02.23 04:50sell18660.101.32441.32941.3238
37322005.02.23 05:46close18660.101.32391.32941.32385.008047.80
37332005.02.23 05:51buy18670.101.32391.31891.3245
37342005.02.23 07:07close18670.101.32231.31891.3245-16.008031.80
37352005.02.23 07:07sell18680.101.32231.32731.3217
37362005.02.23 07:18t/p18680.101.32171.32731.32176.008037.80
37372005.02.23 07:20buy18690.101.32161.31661.3222
37382005.02.23 07:52close18690.101.32151.31661.3222-1.008036.80
37392005.02.23 07:53sell18700.101.32161.32661.3210
37402005.02.23 08:05t/p18700.101.32101.32661.32106.008042.80
37412005.02.23 08:20sell18710.101.32201.32701.3214
37422005.02.23 08:56t/p18710.101.32141.32701.32146.008048.80
37432005.02.23 10:02buy18720.101.32051.31551.3211
37442005.02.23 10:28t/p18720.101.32111.31551.32116.008054.80
37452005.02.23 10:28sell18730.101.32121.32621.3206
37462005.02.23 10:53t/p18730.101.32061.32621.32066.008060.80
37472005.02.23 10:53buy18740.101.32061.31561.3212
37482005.02.23 11:34t/p18740.101.32121.31561.32126.008066.80
37492005.02.23 11:52buy18750.101.32021.31521.3208
37502005.02.23 12:19t/p18750.101.32081.31521.32086.008072.80
37512005.02.23 12:28sell18760.101.32091.32591.3203
37522005.02.23 12:29t/p18760.101.32031.32591.32036.008078.80
37532005.02.23 12:30sell18770.101.32091.32591.3203
37542005.02.23 12:35t/p18770.101.32031.32591.32036.008084.80
37552005.02.23 12:36buy18780.101.32011.31511.3207
37562005.02.23 12:37t/p18780.101.32071.31511.32076.008090.80
37572005.02.23 12:45buy18790.101.32011.31511.3207
37582005.02.23 12:47t/p18790.101.32071.31511.32076.008096.80
37592005.02.23 13:19buy18800.101.32141.31641.3220
37602005.02.23 14:00close18800.101.32101.31641.3220-4.008092.80
37612005.02.23 14:00sell18810.101.32121.32621.3206
37622005.02.23 14:21t/p18810.101.32061.32621.32066.008098.80
37632005.02.23 14:32buy18820.101.32021.31521.3208
37642005.02.23 15:06close18820.101.32071.31521.32085.008103.80
37652005.02.23 15:06sell18830.101.32071.32571.3201
37662005.02.23 15:10t/p18830.101.32011.32571.32016.008109.80
37672005.02.23 16:36buy18840.101.32101.31601.3216
37682005.02.23 17:12t/p18840.101.32161.31601.32166.008115.80
37692005.02.23 17:12sell18850.101.32171.32671.3211
37702005.02.23 18:36close18850.101.32251.32671.3211-8.008107.80
37712005.02.23 18:36buy18860.101.32251.31751.3231
37722005.02.23 18:55close18860.101.32271.31751.32312.008109.80
37732005.02.23 18:55sell18870.101.32281.32781.3222
37742005.02.23 19:09t/p18870.101.32221.32781.32226.008115.80
37752005.02.23 20:05buy18880.101.32101.31601.3216
37762005.02.23 20:18close18880.101.32131.31601.32163.008118.80
37772005.02.23 20:18sell18890.101.32131.32631.3207
37782005.02.23 21:18close18890.101.32091.32631.32074.008122.80
37792005.02.23 21:19buy18900.101.32091.31591.3215
37802005.02.23 21:52close18900.101.32091.31591.32150.008122.80
37812005.02.23 21:52sell18910.101.32101.32601.3204
37822005.02.23 22:15close18910.101.32051.32601.32045.008127.80
37832005.02.23 22:15buy18920.101.32051.31551.3211
37842005.02.23 22:29t/p18920.101.32111.31551.32116.008133.80
37852005.02.23 22:35sell18930.101.32131.32631.3207
37862005.02.23 22:43t/p18930.101.32071.32631.32076.008139.80
37872005.02.23 22:52buy18940.101.32031.31531.3209
37882005.02.23 23:18close18940.101.32041.31531.32091.008140.80
37892005.02.23 23:18sell18950.101.32051.32551.3199
37902005.02.24 05:02close18950.101.32391.32551.3199-28.708112.10
37912005.02.24 05:04buy18960.101.32391.31891.3245
37922005.02.24 05:14close18960.101.32441.31891.32455.008117.10
37932005.02.24 05:14sell18970.101.32441.32941.3238
37942005.02.24 05:47t/p18970.101.32381.32941.32386.008123.10
37952005.02.24 05:47buy18980.101.32381.31881.3244
37962005.02.24 07:25close18980.101.32311.31881.3244-7.008116.10
37972005.02.24 07:25sell18990.101.32311.32811.3225
37982005.02.24 08:15close18990.101.32471.32811.3225-16.008100.10
37992005.02.24 08:15buy19000.101.32441.31941.3250
38002005.02.24 08:48t/p19000.101.32501.31941.32506.008106.10
38012005.02.24 08:48sell19010.101.32511.33011.3245
38022005.02.24 09:40close19010.101.32491.33011.32452.008108.10
38032005.02.24 09:40buy19020.101.32481.31981.3254
38042005.02.24 09:53t/p19020.101.32541.31981.32546.008114.10
38052005.02.24 09:55sell19030.101.32561.33061.3250
38062005.02.24 11:18close19030.101.32601.33061.3250-4.008110.10
38072005.02.24 11:18buy19040.101.32601.32101.3266
38082005.02.24 11:35t/p19040.101.32661.32101.32666.008116.10
38092005.02.24 11:40buy19050.101.32581.32081.3264
38102005.02.24 12:08close19050.101.32621.32081.32644.008120.10
38112005.02.24 12:25buy19060.101.32561.32061.3262
38122005.02.24 13:17close19060.101.32501.32061.3262-6.008114.10
38132005.02.24 13:17sell19070.101.32511.33011.3245
38142005.02.24 13:28t/p19070.101.32451.33011.32456.008120.10
38152005.02.24 13:37buy19080.101.32351.31851.3241
38162005.02.24 15:07s/l19080.101.31851.31851.3241-50.008070.10
38172005.02.24 15:07buy19090.101.31871.31371.3193
38182005.02.24 15:11t/p19090.101.31931.31371.31936.008076.10
38192005.02.24 15:12buy19100.101.31901.31401.3196
38202005.02.24 15:39t/p19100.101.31961.31401.31966.008082.10
38212005.02.24 15:43sell19110.101.31981.32481.3192
38222005.02.24 17:45close19110.101.32121.32481.3192-14.008068.10
38232005.02.24 17:45buy19120.101.32101.31601.3216
38242005.02.24 18:33close19120.101.32021.31601.3216-8.008060.10
38252005.02.24 18:33sell19130.101.32021.32521.3196
38262005.02.24 19:18close19130.101.31981.32521.31964.008064.10
38272005.02.24 19:27sell19140.101.32031.32531.3197
38282005.02.24 20:15close19140.101.32021.32531.31971.008065.10
38292005.02.24 20:18buy19150.101.32021.31521.3208
38302005.02.24 22:49close19150.101.31891.31521.3208-13.008052.10
38312005.02.24 22:49sell19160.101.31901.32401.3184
38322005.02.24 22:56t/p19160.101.31841.32401.31846.008058.10
38332005.02.24 22:57buy19170.101.31821.31321.3188
38342005.02.24 23:06t/p19170.101.31881.31321.31886.008064.10
38352005.02.24 23:10sell19180.101.31891.32391.3183
38362005.02.25 00:56close19180.101.32031.32391.3183-8.708055.40
38372005.02.25 00:57buy19190.101.32031.31531.3209
38382005.02.25 01:40close19190.101.32061.31531.32093.008058.40
38392005.02.25 01:45buy19200.101.32001.31501.3206
38402005.02.25 01:56t/p19200.101.32061.31501.32066.008064.40
38412005.02.25 02:10buy19210.101.31991.31491.3205
38422005.02.25 02:44close19210.101.32021.31491.32053.008067.40
38432005.02.25 02:45sell19220.101.32011.32511.3195
38442005.02.25 05:07close19220.101.32021.32511.3195-1.008066.40
38452005.02.25 05:12buy19230.101.32001.31501.3206
38462005.02.25 06:45close19230.101.31881.31501.3206-12.008054.40
38472005.02.25 06:45sell19240.101.31881.32381.3182
38482005.02.25 07:56close19240.101.32001.32381.3182-12.008042.40
38492005.02.25 07:56buy19250.101.32001.31501.3206
38502005.02.25 08:08t/p19250.101.32061.31501.32066.008048.40
38512005.02.25 08:10sell19260.101.32041.32541.3198
38522005.02.25 08:56close19260.101.32001.32541.31984.008052.40
38532005.02.25 08:56buy19270.101.32011.31511.3207
38542005.02.25 09:51s/l19270.101.31511.31511.3207-50.008002.40
38552005.02.25 10:43buy19280.101.31581.31081.3164
38562005.02.25 11:01close19280.101.31611.31081.31643.008005.40
38572005.02.25 11:01sell19290.101.31611.32111.3155
38582005.02.25 11:09t/p19290.101.31551.32111.31556.008011.40
38592005.02.25 11:15buy19300.101.31501.31001.3156
38602005.02.25 11:26t/p19300.101.31561.31001.31566.008017.40
38612005.02.25 11:35sell19310.101.31561.32061.3150
38622005.02.25 12:31close19310.101.31621.32061.3150-6.008011.40
38632005.02.25 12:31buy19320.101.31621.31121.3168
38642005.02.25 12:32t/p19320.101.31681.31121.31686.008017.40
38652005.02.25 13:15sell19330.101.31981.32481.3192
38662005.02.25 13:36t/p19330.101.31921.32481.31926.008023.40
38672005.02.25 13:40buy19340.101.31921.31421.3198
38682005.02.25 14:05close19340.101.31961.31421.31984.008027.40
38692005.02.25 14:05sell19350.101.31971.32471.3191
38702005.02.25 14:15t/p19350.101.31911.32471.31916.008033.40
38712005.02.25 14:18sell19360.101.31961.32461.3190
38722005.02.25 14:31t/p19360.101.31901.32461.31906.008039.40
38732005.02.25 14:32buy19370.101.31821.31321.3188
38742005.02.25 14:33t/p19370.101.31881.31321.31886.008045.40
38752005.02.25 14:44buy19380.101.31821.31321.3188
38762005.02.25 14:49t/p19380.101.31881.31321.31886.008051.40
38772005.02.25 14:58sell19390.101.31921.32421.3186
38782005.02.25 15:37close19390.101.31921.32421.31860.008051.40
38792005.02.25 15:37buy19400.101.31921.31421.3198
38802005.02.25 15:38t/p19400.101.31981.31421.31986.008057.40
38812005.02.25 15:39buy19410.101.31921.31421.3198
38822005.02.25 15:44t/p19410.101.31981.31421.31986.008063.40
38832005.02.25 15:46buy19420.101.31941.31441.3200
38842005.02.25 16:13t/p19420.101.32001.31441.32006.008069.40
38852005.02.25 16:14sell19430.101.32051.32551.3199
38862005.02.25 19:41close19430.101.32401.32551.3199-35.008034.40
38872005.02.25 19:41buy19440.101.32401.31901.3246
38882005.02.27 22:51close19440.101.32391.31901.3246-1.008033.40
38892005.02.27 22:51sell19450.101.32401.32901.3234
38902005.02.28 00:05close19450.101.32591.32901.3234-13.708019.70
38912005.02.28 00:05buy19460.101.32581.32081.3264
38922005.02.28 00:14t/p19460.101.32641.32081.32646.008025.70
38932005.02.28 00:29sell19470.101.32661.33161.3260
38942005.02.28 03:05close19470.101.32711.33161.3260-5.008020.70
38952005.02.28 03:17sell19480.101.32731.33231.3267
38962005.02.28 03:41t/p19480.101.32671.33231.32676.008026.70
38972005.02.28 04:25sell19490.101.32691.33191.3263
38982005.02.28 05:33close19490.101.32691.33191.32630.008026.70
38992005.02.28 05:33buy19500.101.32691.32191.3275
39002005.02.28 12:29close19500.101.32571.32191.3275-12.008014.70
39012005.02.28 12:29sell19510.101.32561.33061.3250
39022005.02.28 12:31t/p19510.101.32501.33061.32506.008020.70
39032005.02.28 12:43sell19520.101.32571.33071.3251
39042005.02.28 13:10close19520.101.32611.33071.3251-4.008016.70
39052005.02.28 13:10buy19530.101.32601.32101.3266
39062005.02.28 14:11close19530.101.32591.32101.3266-1.008015.70
39072005.02.28 14:12sell19540.101.32631.33131.3257
39082005.02.28 14:16t/p19540.101.32571.33131.32576.008021.70
39092005.02.28 14:18sell19550.101.32571.33071.3251
39102005.02.28 15:05close19550.101.32621.33071.3251-5.008016.70
39112005.02.28 15:05buy19560.101.32611.32111.3267
39122005.02.28 15:29t/p19560.101.32671.32111.32676.008022.70
39132005.02.28 15:30sell19570.101.32741.33241.3268
39142005.02.28 15:31t/p19570.101.32681.33241.32686.008028.70
39152005.02.28 16:20buy19580.101.32581.32081.3264
39162005.02.28 18:05close19580.101.32561.32081.3264-2.008026.70
39172005.02.28 18:06sell19590.101.32561.33061.3250
39182005.02.28 18:25t/p19590.101.32501.33061.32506.008032.70
39192005.02.28 18:25buy19600.101.32491.31991.3255
39202005.02.28 19:30close19600.101.32371.31991.3255-12.008020.70
39212005.02.28 19:30sell19610.101.32381.32881.3232
39222005.02.28 20:24close19610.101.32351.32881.32323.008023.70
39232005.02.28 20:28buy19620.101.32351.31851.3241
39242005.02.28 22:55close19620.101.32151.31851.3241-20.008003.70
39252005.02.28 23:14buy19630.101.32111.31611.3217
39262005.02.28 23:56t/p19630.101.32171.31611.32176.008009.70
39272005.03.01 02:20sell19640.101.31881.32381.3182
39282005.03.01 05:12close19640.101.31961.32381.3182-8.008001.70
39292005.03.01 05:13buy19650.101.31961.31461.3202
39302005.03.01 05:22t/p19650.101.32021.31461.32026.008007.70
39312005.03.01 05:26sell19660.101.32031.32531.3197
39322005.03.01 05:36t/p19660.101.31971.32531.31976.008013.70
39332005.03.01 05:40buy19670.101.31961.31461.3202
39342005.03.01 06:55close19670.101.31921.31461.3202-4.008009.70
39352005.03.01 06:55sell19680.101.31921.32421.3186
39362005.03.01 07:11t/p19680.101.31861.32421.31866.008015.70
39372005.03.01 07:39sell19690.101.31951.32451.3189
39382005.03.01 09:30close19690.101.32051.32451.3189-10.008005.70
39392005.03.01 09:30buy19700.101.32051.31551.3211
39402005.03.01 09:52close19700.101.32081.31551.32113.008008.70
39412005.03.01 09:53sell19710.101.32081.32581.3202
39422005.03.01 12:42t/p19710.101.32021.32581.32026.008014.70
39432005.03.01 13:32sell19720.101.31921.32421.3186
39442005.03.01 14:38close19720.101.31931.32421.3186-1.008013.70
39452005.03.01 14:38buy19730.101.31941.31441.3200
39462005.03.01 15:04close19730.101.31921.31441.3200-2.008011.70
39472005.03.01 15:04sell19740.101.31931.32431.3187
39482005.03.01 15:18t/p19740.101.31871.32431.31876.008017.70
39492005.03.01 15:35sell19750.101.31971.32471.3191
39502005.03.01 15:43t/p19750.101.31911.32471.31916.008023.70
39512005.03.01 15:53buy19760.101.31841.31341.3190
39522005.03.01 16:21close19760.101.31881.31341.31904.008027.70
39532005.03.01 16:24sell19770.101.31881.32381.3182
39542005.03.01 16:30t/p19770.101.31821.32381.31826.008033.70
39552005.03.01 16:30buy19780.101.31821.31321.3188
39562005.03.01 17:05close19780.101.31811.31321.3188-1.008032.70
39572005.03.01 17:05sell19790.101.31811.32311.3175
39582005.03.01 17:39t/p19790.101.31751.32311.31756.008038.70
39592005.03.01 20:10sell19800.101.31841.32341.3178
39602005.03.01 21:15close19800.101.31851.32341.3178-1.008037.70
39612005.03.01 21:50buy19810.101.31811.31311.3187
39622005.03.01 22:10close19810.101.31841.31311.31873.008040.70
39632005.03.01 22:25buy19820.101.31791.31291.3185
39642005.03.01 23:11close19820.101.31731.31291.3185-6.008034.70
39652005.03.01 23:11sell19830.101.31741.32241.3168
39662005.03.01 23:33close19830.101.31691.32241.31685.008039.70
39672005.03.01 23:33buy19840.101.31681.31181.3174
39682005.03.02 00:15close19840.101.31651.31181.3174-20.858018.85
39692005.03.02 00:15sell19850.101.31641.32141.3158
39702005.03.02 00:38t/p19850.101.31581.32141.31586.008024.85
39712005.03.02 00:41buy19860.101.31561.31061.3162
39722005.03.02 01:20close19860.101.31561.31061.31620.008024.85
39732005.03.02 01:20sell19870.101.31551.32051.3149
39742005.03.02 05:04close19870.101.31551.32051.31490.008024.85
39752005.03.02 05:04buy19880.101.31551.31051.3161
39762005.03.02 05:21close19880.101.31601.31051.31615.008029.85
39772005.03.02 05:22sell19890.101.31601.32101.3154
39782005.03.02 06:30close19890.101.31641.32101.3154-4.008025.85
39792005.03.02 06:30buy19900.101.31641.31141.3170
39802005.03.02 07:12t/p19900.101.31701.31141.31706.008031.85
39812005.03.02 09:22sell19910.101.31151.31651.3109
39822005.03.02 09:26t/p19910.101.31091.31651.31096.008037.85
39832005.03.02 09:31sell19920.101.31151.31651.3109
39842005.03.02 09:46t/p19920.101.31091.31651.31096.008043.85
39852005.03.02 10:33sell19930.101.31121.31621.3106
39862005.03.02 11:55close19930.101.31121.31621.31060.008043.85
39872005.03.02 11:55buy19940.101.31121.30621.3118
39882005.03.02 12:42close19940.101.31081.30621.3118-4.008039.85
39892005.03.02 12:42sell19950.101.31091.31591.3103
39902005.03.02 12:48t/p19950.101.31031.31591.31036.008045.85
39912005.03.02 12:55buy19960.101.30961.30461.3102
39922005.03.02 13:07t/p19960.101.31021.30461.31026.008051.85
39932005.03.02 13:10sell19970.101.31041.31541.3098
39942005.03.02 13:13t/p19970.101.30981.31541.30986.008057.85
39952005.03.02 13:14sell19980.101.30981.31481.3092
39962005.03.02 23:39close19980.101.31361.31481.3092-38.008019.85
39972005.03.02 23:39buy19990.101.31361.30861.3142
39982005.03.03 00:31close19990.101.31261.30861.3142-15.958003.90
39992005.03.03 00:31sell20000.101.31261.31761.3120
40002005.03.03 04:05close20000.101.31321.31761.3120-6.007997.90
40012005.03.03 04:06buy20010.101.31321.30821.3138
40022005.03.03 05:08close20010.101.31321.30821.31380.007997.90
40032005.03.03 05:09sell20020.101.31331.31831.3127
40042005.03.03 05:37close20020.101.31281.31831.31275.008002.90
40052005.03.03 05:37buy20030.101.31281.30781.3134
40062005.03.03 05:51close20030.101.31321.30781.31344.008006.90
40072005.03.03 05:51sell20040.101.31321.31821.3126
40082005.03.03 06:37t/p20040.101.31261.31821.31266.008012.90
40092005.03.03 06:37buy20050.101.31261.30761.3132
40102005.03.03 07:02close20050.101.31281.30761.31322.008014.90
40112005.03.03 07:02sell20060.101.31291.31791.3123
40122005.03.03 07:36close20060.101.31341.31791.3123-5.008009.90
40132005.03.03 07:36buy20070.101.31341.30841.3140
40142005.03.03 07:48t/p20070.101.31401.30841.31406.008015.90
40152005.03.03 08:25sell20080.101.31421.31921.3136
40162005.03.03 09:41close20080.101.31531.31921.3136-11.008004.90
40172005.03.03 09:43buy20090.101.31521.31021.3158
40182005.03.03 14:49close20090.101.31351.31021.3158-17.007987.90
40192005.03.03 14:49sell20100.101.31361.31861.3130
40202005.03.03 14:58t/p20100.101.31301.31861.31306.007993.90
40212005.03.03 15:05buy20110.101.31201.30701.3126
40222005.03.03 15:07t/p20110.101.31261.30701.31266.007999.90
40232005.03.03 15:36buy20120.101.31241.30741.3130
40242005.03.03 16:52close20120.101.31261.30741.31302.008001.90
40252005.03.03 16:58sell20130.101.31261.31761.3120
40262005.03.03 17:10t/p20130.101.31201.31761.31206.008007.90
40272005.03.03 19:30sell20140.101.31111.31611.3105
40282005.03.03 20:06close20140.101.31101.31611.31051.008008.90
40292005.03.03 20:13buy20150.101.31101.30601.3116
40302005.03.03 21:51close20150.101.31091.30601.3116-1.008007.90
40312005.03.03 22:02sell20160.101.31091.31591.3103
40322005.03.03 22:19t/p20160.101.31031.31591.31036.008013.90
40332005.03.03 22:36sell20170.101.31081.31581.3102
40342005.03.03 22:54t/p20170.101.31021.31581.31026.008019.90
40352005.03.03 23:04sell20180.101.31091.31591.3103
40362005.03.03 23:48close20180.101.31051.31591.31034.008023.90
40372005.03.03 23:48buy20190.101.31051.30551.3111
40382005.03.03 23:59t/p20190.101.31111.30551.31116.008029.90
40392005.03.04 00:00sell20200.101.31111.31611.3105
40402005.03.04 03:43t/p20200.101.31051.31611.31056.008035.90
40412005.03.04 04:24buy20210.101.31011.30511.3107
40422005.03.04 05:00close20210.101.31021.30511.31071.008036.90
40432005.03.04 05:03sell20220.101.31021.31521.3096
40442005.03.04 06:26close20220.101.31081.31521.3096-6.008030.90
40452005.03.04 06:26buy20230.101.31081.30581.3114
40462005.03.04 06:56close20230.101.31101.30581.31142.008032.90
40472005.03.04 06:56sell20240.101.31101.31601.3104
40482005.03.04 08:00close20240.101.31081.31601.31042.008034.90
40492005.03.04 08:22sell20250.101.31141.31641.3108
40502005.03.04 10:44close20250.101.31151.31641.3108-1.008033.90
40512005.03.04 11:03sell20260.101.31171.31671.3111
40522005.03.04 12:19close20260.101.31151.31671.31112.008035.90
40532005.03.04 12:26buy20270.101.31121.30621.3118
40542005.03.04 12:27t/p20270.101.31181.30621.31186.008041.90
40552005.03.04 12:29buy20280.101.31121.30621.3118
40562005.03.04 12:30t/p20280.101.31181.30621.31186.008047.90
40572005.03.04 12:30sell20290.101.31271.31771.3121
40582005.03.04 12:34t/p20290.101.31211.31771.31216.008053.90
40592005.03.04 12:34sell20300.101.31211.31711.3115
40602005.03.04 12:39t/p20300.101.31151.31711.31156.008059.90
40612005.03.04 12:39sell20310.101.31211.31711.3115
40622005.03.04 13:02s/l20310.101.31711.31711.3115-50.008009.90
40632005.03.04 13:02sell20320.101.31691.32191.3163
40642005.03.04 13:05t/p20320.101.31631.32191.31636.008015.90
40652005.03.04 14:16buy20330.101.32081.31581.3214
40662005.03.04 14:28t/p20330.101.32141.31581.32146.008021.90
40672005.03.04 14:31sell20340.101.32171.32671.3211
40682005.03.04 15:19close20340.101.32351.32671.3211-18.008003.90
40692005.03.04 15:19buy20350.101.32361.31861.3242
40702005.03.04 15:26t/p20350.101.32421.31861.32426.008009.90
40712005.03.04 15:31sell20360.101.32431.32931.3237
40722005.03.04 16:59close20360.101.32441.32931.3237-1.008008.90
40732005.03.04 17:00buy20370.101.32431.31931.3249
40742005.03.04 17:20close20370.101.32451.31931.32492.008010.90
40752005.03.04 17:21sell20380.101.32451.32951.3239
40762005.03.04 17:52close20380.101.32401.32951.32395.008015.90
40772005.03.04 17:52buy20390.101.32401.31901.3246
40782005.03.04 18:15close20390.101.32421.31901.32462.008017.90
40792005.03.04 18:15sell20400.101.32431.32931.3237
40802005.03.04 18:47t/p20400.101.32371.32931.32376.008023.90
40812005.03.04 18:47buy20410.101.32371.31871.3243
40822005.03.04 19:28close20410.101.32361.31871.3243-1.008022.90
40832005.03.04 19:28sell20420.101.32361.32861.3230
40842005.03.06 22:02close20420.101.32321.32861.32304.008026.90
40852005.03.06 22:05buy20430.101.32331.31831.3239
40862005.03.06 22:28t/p20430.101.32391.31831.32396.008032.90
40872005.03.06 22:28sell20440.101.32421.32921.3236
40882005.03.06 22:31t/p20440.101.32361.32921.32366.008038.90
40892005.03.06 22:33sell20450.101.32421.32921.3236
40902005.03.06 22:59t/p20450.101.32361.32921.32366.008044.90
40912005.03.06 23:00buy20460.101.32331.31831.3239
40922005.03.06 23:34t/p20460.101.32391.31831.32396.008050.90
40932005.03.06 23:35sell20470.101.32401.32901.3234
40942005.03.06 23:58close20470.101.32351.32901.32345.008055.90
40952005.03.06 23:59buy20480.101.32351.31851.3241
40962005.03.07 01:04close20480.101.32341.31851.3241-6.958048.95
40972005.03.07 01:05sell20490.101.32341.32841.3228
40982005.03.07 01:48t/p20490.101.32281.32841.32286.008054.95
40992005.03.07 02:29sell20500.101.32331.32831.3227
41002005.03.07 05:12t/p20500.101.32271.32831.32276.008060.95
41012005.03.07 05:27sell20510.101.32311.32811.3225
41022005.03.07 06:34t/p20510.101.32251.32811.32256.008066.95
41032005.03.07 06:57sell20520.101.32321.32821.3226
41042005.03.07 07:02t/p20520.101.32261.32821.32266.008072.95
41052005.03.07 07:03buy20530.101.32241.31741.3230
41062005.03.07 07:10t/p20530.101.32301.31741.32306.008078.95
41072005.03.07 09:10buy20540.101.32221.31721.3228
41082005.03.07 09:45close20540.101.32141.31721.3228-8.008070.95
41092005.03.07 09:46sell20550.101.32141.32641.3208
41102005.03.07 09:57t/p20550.101.32081.32641.32086.008076.95
41112005.03.07 10:02buy20560.101.32071.31571.3213
41122005.03.07 10:23close20560.101.32111.31571.32134.008080.95
41132005.03.07 10:23sell20570.101.32111.32611.3205
41142005.03.07 11:17close20570.101.32071.32611.32054.008084.95
41152005.03.07 11:18buy20580.101.32071.31571.3213
41162005.03.07 13:23close20580.101.31921.31571.3213-15.008069.95
41172005.03.07 13:23sell20590.101.31921.32421.3186
41182005.03.07 13:49close20590.101.31901.32421.31862.008071.95
41192005.03.07 13:50buy20600.101.31901.31401.3196
41202005.03.07 15:01close20600.101.31931.31401.31963.008074.95
41212005.03.07 15:01sell20610.101.31931.32431.3187
41222005.03.07 17:05close20610.101.32101.32431.3187-17.008057.95
41232005.03.07 17:19buy20620.101.32101.31601.3216
41242005.03.07 17:26close20620.101.32131.31601.32163.008060.95
41252005.03.07 17:27sell20630.101.32131.32631.3207
41262005.03.07 17:46t/p20630.101.32071.32631.32076.008066.95
41272005.03.07 19:26sell20640.101.32061.32561.3200
41282005.03.07 22:02close20640.101.32151.32561.3200-9.008057.95
41292005.03.07 22:06buy20650.101.32151.31651.3221
41302005.03.07 22:20close20650.101.32171.31651.32212.008059.95
41312005.03.07 22:21sell20660.101.32171.32671.3211
41322005.03.07 22:51close20660.101.32161.32671.32111.008060.95
41332005.03.07 22:54buy20670.101.32161.31661.3222
41342005.03.08 00:04close20670.101.32141.31661.3222-7.958053.00
41352005.03.08 00:04sell20680.101.32151.32651.3209
41362005.03.08 01:20close20680.101.32221.32651.3209-7.008046.00
41372005.03.08 01:20buy20690.101.32221.31721.3228
41382005.03.08 01:35close20690.101.32251.31721.32283.008049.00
41392005.03.08 01:35sell20700.101.32241.32741.3218
41402005.03.08 05:19close20700.101.32221.32741.32182.008051.00
41412005.03.08 05:19buy20710.101.32221.31721.3228
41422005.03.08 05:35close20710.101.32251.31721.32283.008054.00
41432005.03.08 05:35sell20720.101.32261.32761.3220
41442005.03.08 05:46t/p20720.101.32201.32761.32206.008060.00
41452005.03.08 06:21sell20730.101.32191.32691.3213
41462005.03.08 08:03close20730.101.32461.32691.3213-27.008033.00
41472005.03.08 08:03buy20740.101.32471.31971.3253
41482005.03.08 08:06t/p20740.101.32531.31971.32536.008039.00
41492005.03.08 08:14sell20750.101.32601.33101.3254
41502005.03.08 08:22t/p20750.101.32541.33101.32546.008045.00
41512005.03.08 09:45sell20760.101.32381.32881.3232
41522005.03.08 12:22close20760.101.32441.32881.3232-6.008039.00
41532005.03.08 12:22buy20770.101.32441.31941.3250
41542005.03.08 12:45close20770.101.32471.31941.32503.008042.00
41552005.03.08 12:45sell20780.101.32461.32961.3240
41562005.03.08 13:24s/l20780.101.32961.32961.3240-50.007992.00
41572005.03.08 13:55sell20790.101.33131.33631.3307
41582005.03.08 18:31close20790.101.33401.33631.3307-27.007965.00
41592005.03.08 18:33buy20800.101.33401.32901.3346
41602005.03.08 19:28close20800.101.33441.32901.33464.007969.00
41612005.03.08 20:46sell20810.101.33431.33931.3337
41622005.03.08 22:17close20810.101.33441.33931.3337-1.007968.00
41632005.03.08 22:17buy20820.101.33441.32941.3350
41642005.03.08 23:00close20820.101.33441.32941.33500.007968.00
41652005.03.08 23:00sell20830.101.33451.33951.3339
41662005.03.08 23:34close20830.101.33451.33951.33390.007968.00
41672005.03.08 23:54sell20840.101.33481.33981.3342
41682005.03.09 00:05t/p20840.101.33421.33981.334221.907989.90
41692005.03.09 00:10buy20850.101.33421.32921.3348
41702005.03.09 00:37close20850.101.33431.32921.33481.007990.90
41712005.03.09 00:39sell20860.101.33431.33931.3337
41722005.03.09 01:26close20860.101.33411.33931.33372.007992.90
41732005.03.09 01:27buy20870.101.33411.32911.3347
41742005.03.09 01:38close20870.101.33441.32911.33473.007995.90
41752005.03.09 01:38sell20880.101.33451.33951.3339
41762005.03.09 02:28t/p20880.101.33391.33951.33396.008001.90
41772005.03.09 02:28buy20890.101.33381.32881.3344
41782005.03.09 02:55close20890.101.33421.32881.33444.008005.90
41792005.03.09 02:55sell20900.101.33421.33921.3336
41802005.03.09 03:41close20900.101.33401.33921.33362.008007.90
41812005.03.09 03:41buy20910.101.33391.32891.3345
41822005.03.09 03:50t/p20910.101.33451.32891.33456.008013.90
41832005.03.09 03:50sell20920.101.33451.33951.3339
41842005.03.09 04:49t/p20920.101.33391.33951.33396.008019.90
41852005.03.09 05:19sell20930.101.33421.33921.3336
41862005.03.09 05:41close20930.101.33371.33921.33365.008024.90
41872005.03.09 05:51sell20940.101.33391.33891.3333
41882005.03.09 06:25close20940.101.33391.33891.33330.008024.90
41892005.03.09 06:26buy20950.101.33391.32891.3345
41902005.03.09 06:45close20950.101.33411.32891.33452.008026.90
41912005.03.09 06:45sell20960.101.33421.33921.3336
41922005.03.09 07:45close20960.101.33691.33921.3336-27.007999.90
41932005.03.09 07:45buy20970.101.33681.33181.3374
41942005.03.09 08:07t/p20970.101.33741.33181.33746.008005.90
41952005.03.09 08:07sell20980.101.33751.34251.3369
41962005.03.09 08:23t/p20980.101.33691.34251.33696.008011.90
41972005.03.09 09:10buy20990.101.33651.33151.3371
41982005.03.09 09:22close20990.101.33691.33151.33714.008015.90
41992005.03.09 09:22sell21000.101.33691.34191.3363
42002005.03.09 11:31t/p21000.101.33631.34191.33636.008021.90
42012005.03.09 12:30sell21010.101.33571.34071.3351
42022005.03.09 12:43t/p21010.101.33511.34071.33516.008027.90
42032005.03.09 12:45buy21020.101.33491.32991.3355
42042005.03.09 12:52t/p21020.101.33551.32991.33556.008033.90
42052005.03.09 13:45sell21030.101.33481.33981.3342
42062005.03.09 14:29close21030.101.33501.33981.3342-2.008031.90
42072005.03.09 14:29buy21040.101.33501.33001.3356
42082005.03.09 14:33t/p21040.101.33561.33001.33566.008037.90
42092005.03.09 14:41sell21050.101.33661.34161.3360
42102005.03.09 14:55t/p21050.101.33601.34161.33606.008043.90
42112005.03.09 15:12sell21060.101.33661.34161.3360
42122005.03.09 16:48s/l21060.101.34161.34161.3360-50.007993.90
42132005.03.09 17:12sell21070.101.34141.34641.3408
42142005.03.09 17:37t/p21070.101.34081.34641.34086.007999.90
42152005.03.09 17:37buy21080.101.34081.33581.3414
42162005.03.09 17:48t/p21080.101.34141.33581.34146.008005.90
42172005.03.09 17:49sell21090.101.34151.34651.3409
42182005.03.09 18:33t/p21090.101.34091.34651.34096.008011.90
42192005.03.09 19:15sell21100.101.34041.34541.3398
42202005.03.09 19:27t/p21100.101.33981.34541.33986.008017.90
42212005.03.09 19:35buy21110.101.33971.33471.3403
42222005.03.09 20:39close21110.101.33881.33471.3403-9.008008.90
42232005.03.09 20:39sell21120.101.33891.34391.3383
42242005.03.09 21:48close21120.101.33921.34391.3383-3.008005.90
42252005.03.09 21:48buy21130.101.33921.33421.3398
42262005.03.09 22:05close21130.101.33931.33421.33981.008006.90
42272005.03.09 22:05sell21140.101.33921.34421.3386
42282005.03.09 22:19t/p21140.101.33861.34421.33866.008012.90
42292005.03.09 22:25buy21150.101.33861.33361.3392
42302005.03.09 23:30close21150.101.33751.33361.3392-11.008001.90
42312005.03.09 23:30sell21160.101.33751.34251.3369
42322005.03.10 00:37close21160.101.33861.34251.3369-5.707996.20
42332005.03.10 00:37buy21170.101.33851.33351.3391
42342005.03.10 00:54t/p21170.101.33911.33351.33916.008002.20
42352005.03.10 00:54sell21180.101.33911.34411.3385
42362005.03.10 01:20s/l21180.101.34411.34411.3385-50.007952.20
42372005.03.10 01:39buy21190.101.34241.33741.3430
42382005.03.10 02:22close21190.101.34201.33741.3430-4.007948.20
42392005.03.10 02:23sell21200.101.34201.34701.3414
42402005.03.10 04:02close21200.101.34271.34701.3414-7.007941.20
42412005.03.10 04:07buy21210.101.34271.33771.3433
42422005.03.10 04:50close21210.101.34221.33771.3433-5.007936.20
42432005.03.10 04:50sell21220.101.34231.34731.3417
42442005.03.10 05:54close21220.101.34231.34731.34170.007936.20
42452005.03.10 05:54buy21230.101.34231.33731.3429
42462005.03.10 06:10close21230.101.34281.33731.34295.007941.20
42472005.03.10 06:10sell21240.101.34291.34791.3423
42482005.03.10 07:04close21240.101.34391.34791.3423-10.007931.20
42492005.03.10 07:04buy21250.101.34381.33881.3444
42502005.03.10 07:18t/p21250.101.34441.33881.34446.007937.20
42512005.03.10 07:18sell21260.101.34461.34961.3440
42522005.03.10 07:32t/p21260.101.34401.34961.34406.007943.20
42532005.03.10 08:10sell21270.101.34361.34861.3430
42542005.03.10 08:37close21270.101.34371.34861.3430-1.007942.20
42552005.03.10 08:37buy21280.101.34371.33871.3443
42562005.03.10 10:08close21280.101.34161.33871.3443-21.007921.20
42572005.03.10 10:08sell21290.101.34161.34661.3410
42582005.03.10 10:58close21290.101.34181.34661.3410-2.007919.20
42592005.03.10 10:58buy21300.101.34171.33671.3423
42602005.03.10 11:14t/p21300.101.34231.33671.34236.007925.20
42612005.03.10 11:15sell21310.101.34241.34741.3418
42622005.03.10 11:33t/p21310.101.34181.34741.34186.007931.20
42632005.03.10 11:34buy21320.101.34151.33651.3421
42642005.03.10 12:30close21320.101.34171.33651.34212.007933.20
42652005.03.10 12:30sell21330.101.34181.34681.3412
42662005.03.10 13:10close21330.101.34221.34681.3412-4.007929.20
42672005.03.10 13:10buy21340.101.34211.33711.3427
42682005.03.10 13:16t/p21340.101.34271.33711.34276.007935.20
42692005.03.10 14:25sell21350.101.34211.34711.3415
42702005.03.10 14:45t/p21350.101.34151.34711.34156.007941.20
42712005.03.10 15:10sell21360.101.34111.34611.3405
42722005.03.10 16:03close21360.101.34061.34611.34055.007946.20
42732005.03.10 16:03buy21370.101.34051.33551.3411
42742005.03.10 16:13close21370.101.34101.33551.34115.007951.20
42752005.03.10 16:13sell21380.101.34111.34611.3405
42762005.03.10 18:45close21380.101.34321.34611.3405-21.007930.20
42772005.03.10 18:45buy21390.101.34331.33831.3439
42782005.03.10 19:20close21390.101.34301.33831.3439-3.007927.20
42792005.03.10 20:12buy21400.101.34271.33771.3433
42802005.03.10 21:16close21400.101.34221.33771.3433-5.007922.20
42812005.03.10 21:25sell21410.101.34221.34721.3416
42822005.03.10 23:03close21410.101.34331.34721.3416-11.007911.20
42832005.03.10 23:03buy21420.101.34331.33831.3439
42842005.03.10 23:58close21420.101.34271.33831.3439-6.007905.20
42852005.03.10 23:58sell21430.101.34271.34771.3421
42862005.03.11 01:47t/p21430.101.34211.34771.342111.307916.50
42872005.03.11 01:50buy21440.101.34231.33731.3429
42882005.03.11 02:37close21440.101.34241.33731.34291.007917.50
42892005.03.11 02:40sell21450.101.34241.34741.3418
42902005.03.11 07:58t/p21450.101.34181.34741.34186.007923.50
42912005.03.11 09:05buy21460.101.34081.33581.3414
42922005.03.11 09:29close21460.101.34131.33581.34145.007928.50
42932005.03.11 10:01sell21470.101.34141.34641.3408
42942005.03.11 10:48close21470.101.34131.34641.34081.007929.50
42952005.03.11 10:49buy21480.101.34131.33631.3419
42962005.03.11 11:57close21480.101.34151.33631.34192.007931.50
42972005.03.11 11:57sell21490.101.34151.34651.3409
42982005.03.11 12:35s/l21490.101.34651.34651.3409-50.007881.50
42992005.03.11 12:55buy21500.101.34501.34001.3456
43002005.03.11 12:58s/l21500.101.34001.34001.3456-50.007831.50
43012005.03.11 12:58buy21510.101.33981.33481.3404
43022005.03.11 12:58t/p21510.101.34041.33481.34046.007837.50
43032005.03.11 12:58buy21520.101.34061.33561.3412
43042005.03.11 12:59t/p21520.101.34121.33561.34126.007843.50
43052005.03.11 12:59buy21530.101.34141.33641.3420
43062005.03.11 13:01t/p21530.101.34201.33641.34206.007849.50
43072005.03.11 13:01buy21540.101.34221.33721.3428
43082005.03.11 13:22t/p21540.101.34281.33721.34286.007855.50
43092005.03.11 15:37buy21550.101.34601.34101.3466
43102005.03.11 15:49t/p21550.101.34661.34101.34666.007861.50
43112005.03.11 15:55sell21560.101.34641.35141.3458
43122005.03.11 16:34t/p21560.101.34581.35141.34586.007867.50
43132005.03.11 16:46sell21570.101.34661.35161.3460
43142005.03.11 17:07close21570.101.34611.35161.34605.007872.50
43152005.03.11 17:07buy21580.101.34611.34111.3467
43162005.03.11 17:46close21580.101.34641.34111.34673.007875.50
43172005.03.11 17:46sell21590.101.34641.35141.3458
43182005.03.11 18:25t/p21590.101.34581.35141.34586.007881.50
43192005.03.11 18:57buy21600.101.34551.34051.3461
43202005.03.11 19:16close21600.101.34601.34051.34615.007886.50
43212005.03.11 19:30buy21610.101.34511.34011.3457
43222005.03.13 22:00t/p21610.101.34571.34011.34576.007892.50
43232005.03.13 22:00sell21620.101.34631.35131.3457
43242005.03.13 23:10close21620.101.34661.35131.3457-3.007889.50
43252005.03.14 00:30buy21630.101.34531.34031.3459
43262005.03.14 00:45close21630.101.34571.34031.34594.007893.50
43272005.03.14 00:45sell21640.101.34581.35081.3452
43282005.03.14 01:01t/p21640.101.34521.35081.34526.007899.50
43292005.03.14 01:01buy21650.101.34511.34011.3457
43302005.03.14 01:33close21650.101.34531.34011.34572.007901.50
43312005.03.14 01:33sell21660.101.34541.35041.3448
43322005.03.14 02:44close21660.101.34491.35041.34485.007906.50
43332005.03.14 02:44buy21670.101.34481.33981.3454
43342005.03.14 02:57close21670.101.34521.33981.34544.007910.50
43352005.03.14 02:58sell21680.101.34531.35031.3447
43362005.03.14 03:14close21680.101.34481.35031.34475.007915.50
43372005.03.14 03:22sell21690.101.34511.35011.3445
43382005.03.14 04:19t/p21690.101.34451.35011.34456.007921.50
43392005.03.14 05:55sell21700.101.34331.34831.3427
43402005.03.14 06:02t/p21700.101.34271.34831.34276.007927.50
43412005.03.14 06:05buy21710.101.34241.33741.3430
43422005.03.14 06:14t/p21710.101.34301.33741.34306.007933.50
43432005.03.14 06:33buy21720.101.34231.33731.3429
43442005.03.14 08:45close21720.101.34141.33731.3429-9.007924.50
43452005.03.14 08:45sell21730.101.34151.34651.3409
43462005.03.14 08:50t/p21730.101.34091.34651.34096.007930.50
43472005.03.14 08:50sell21740.101.34071.34571.3401
43482005.03.14 09:03close21740.101.34031.34571.34014.007934.50
43492005.03.14 09:04buy21750.101.34031.33531.3409
43502005.03.14 09:23close21750.101.34061.33531.34093.007937.50
43512005.03.14 09:24sell21760.101.34061.34561.3400
43522005.03.14 11:27t/p21760.101.34001.34561.34006.007943.50
43532005.03.14 12:15buy21770.101.33741.33241.3380
43542005.03.14 12:29t/p21770.101.33801.33241.33806.007949.50
43552005.03.14 12:35sell21780.101.33851.34351.3379
43562005.03.14 13:22close21780.101.33821.34351.33793.007952.50
43572005.03.14 13:22buy21790.101.33831.33331.3389
43582005.03.14 14:05close21790.101.33871.33331.33894.007956.50
43592005.03.14 14:05sell21800.101.33881.34381.3382
43602005.03.14 14:24t/p21800.101.33821.34381.33826.007962.50
43612005.03.14 14:25buy21810.101.33791.33291.3385
43622005.03.14 17:35close21810.101.33521.33291.3385-27.007935.50
43632005.03.14 17:35sell21820.101.33511.34011.3345
43642005.03.14 23:21close21820.101.33611.34011.3345-10.007925.50
43652005.03.14 23:21buy21830.101.33621.33121.3368
43662005.03.14 23:50close21830.101.33561.33121.3368-6.007919.50
43672005.03.14 23:50sell21840.101.33561.34061.3350
43682005.03.14 23:54t/p21840.101.33501.34061.33506.007925.50
43692005.03.14 23:57sell21850.101.33561.34061.3350
43702005.03.15 00:43close21850.101.33551.34061.33506.307931.80
43712005.03.15 00:43buy21860.101.33551.33051.3361
43722005.03.15 01:00close21860.101.33571.33051.33612.007933.80
43732005.03.15 01:01sell21870.101.33571.34071.3351
43742005.03.15 04:56close21870.101.33631.34071.3351-6.007927.80
43752005.03.15 04:56buy21880.101.33631.33131.3369
43762005.03.15 05:48close21880.101.33591.33131.3369-4.007923.80
43772005.03.15 05:48sell21890.101.33591.34091.3353
43782005.03.15 06:48close21890.101.33551.34091.33534.007927.80
43792005.03.15 06:48buy21900.101.33551.33051.3361
43802005.03.15 07:07close21900.101.33591.33051.33614.007931.80
43812005.03.15 07:08sell21910.101.33591.34091.3353
43822005.03.15 07:58t/p21910.101.33531.34091.33536.007937.80
43832005.03.15 09:30sell21920.101.33641.34141.3358
43842005.03.15 13:04t/p21920.101.33581.34141.33586.007943.80
43852005.03.15 13:05buy21930.101.33551.33051.3361
43862005.03.15 13:05t/p21930.101.33611.33051.33616.007949.80
43872005.03.15 13:05buy21940.101.33631.33131.3369
43882005.03.15 13:46s/l21940.101.33131.33131.3369-50.007899.80
43892005.03.15 14:01sell21950.101.33241.33741.3318
43902005.03.15 14:44t/p21950.101.33181.33741.33186.007905.80
43912005.03.15 15:40sell21960.101.33161.33661.3310
43922005.03.15 15:48t/p21960.101.33101.33661.33106.007911.80
43932005.03.15 15:57buy21970.101.33021.32521.3308
43942005.03.15 16:02t/p21970.101.33081.32521.33086.007917.80
43952005.03.15 17:25buy21980.101.33131.32631.3319
43962005.03.15 17:52close21980.101.33171.32631.33194.007921.80
43972005.03.15 17:56sell21990.101.33171.33671.3311
43982005.03.15 20:01t/p21990.101.33111.33671.33116.007927.80
43992005.03.15 20:36sell22000.101.33081.33581.3302
44002005.03.15 21:00close22000.101.33041.33581.33024.007931.80
44012005.03.15 21:00buy22010.101.33051.32551.3311
44022005.03.15 21:45t/p22010.101.33111.32551.33116.007937.80
44032005.03.15 22:56buy22020.101.33081.32581.3314
44042005.03.15 23:40t/p22020.101.33141.32581.33146.007943.80
44052005.03.15 23:40sell22030.101.33141.33641.3308
44062005.03.16 00:04t/p22030.101.33081.33641.330821.907965.70
44072005.03.16 00:04buy22040.101.33071.32571.3313
44082005.03.16 02:34close22040.101.32961.32571.3313-11.007954.70
44092005.03.16 02:34sell22050.101.32971.33471.3291
44102005.03.16 06:39s/l22050.101.33471.33471.3291-50.007904.70
44112005.03.16 07:50sell22060.101.33661.34161.3360
44122005.03.16 08:26t/p22060.101.33601.34161.33606.007910.70
44132005.03.16 08:26buy22070.101.33581.33081.3364
44142005.03.16 08:53close22070.101.33601.33081.33642.007912.70
44152005.03.16 08:53sell22080.101.33601.34101.3354
44162005.03.16 08:56t/p22080.101.33541.34101.33546.007918.70
44172005.03.16 09:00buy22090.101.33521.33021.3358
44182005.03.16 09:09t/p22090.101.33581.33021.33586.007924.70
44192005.03.16 09:11buy22100.101.33541.33041.3360
44202005.03.16 09:34close22100.101.33591.33041.33605.007929.70
44212005.03.16 09:34sell22110.101.33601.34101.3354
44222005.03.16 09:45t/p22110.101.33541.34101.33546.007935.70
44232005.03.16 09:45buy22120.101.33531.33031.3359
44242005.03.16 10:34close22120.101.33491.33031.3359-4.007931.70
44252005.03.16 11:53buy22130.101.33831.33331.3389
44262005.03.16 12:30close22130.101.33841.33331.33891.007932.70
44272005.03.16 12:30sell22140.101.33871.34371.3381
44282005.03.16 13:05close22140.101.34131.34371.3381-26.007906.70
44292005.03.16 13:05buy22150.101.34121.33621.3418
44302005.03.16 13:34t/p22150.101.34181.33621.34186.007912.70
44312005.03.16 13:48sell22160.101.34281.34781.3422
44322005.03.16 13:59t/p22160.101.34221.34781.34226.007918.70
44332005.03.16 14:07buy22170.101.34171.33671.3423
44342005.03.16 14:27t/p22170.101.34231.33671.34236.007924.70
44352005.03.16 14:37sell22180.101.34261.34761.3420
44362005.03.16 15:17t/p22180.101.34201.34761.34206.007930.70
44372005.03.16 16:12sell22190.101.34241.34741.3418
44382005.03.16 16:18t/p22190.101.34181.34741.34186.007936.70
44392005.03.16 17:06buy22200.101.34051.33551.3411
44402005.03.16 17:24close22200.101.34101.33551.34115.007941.70
44412005.03.16 17:25sell22210.101.34101.34601.3404
44422005.03.16 18:29close22210.101.34161.34601.3404-6.007935.70
44432005.03.16 18:30buy22220.101.34161.33661.3422
44442005.03.16 18:56close22220.101.34161.33661.34220.007935.70
44452005.03.16 18:57sell22230.101.34161.34661.3410
44462005.03.16 20:21close22230.101.34151.34661.34101.007936.70
44472005.03.16 20:24buy22240.101.34151.33651.3421
44482005.03.16 21:10t/p22240.101.34211.33651.34216.007942.70
44492005.03.16 22:04buy22250.101.34151.33651.3421
44502005.03.16 22:33close22250.101.34171.33651.34212.007944.70
44512005.03.16 22:33sell22260.101.34171.34671.3411
44522005.03.16 22:41close22260.101.34121.34671.34115.007949.70
44532005.03.16 22:41buy22270.101.34121.33621.3418
44542005.03.17 00:40close22270.101.34061.33621.3418-11.957937.75
44552005.03.17 00:40sell22280.101.34071.34571.3401
44562005.03.17 01:59close22280.101.34071.34571.34010.007937.75
44572005.03.17 01:59buy22290.101.34061.33561.3412
44582005.03.17 04:28close22290.101.33991.33561.3412-7.007930.75
44592005.03.17 04:28sell22300.101.33991.34491.3393
44602005.03.17 04:52t/p22300.101.33931.34491.33936.007936.75
44612005.03.17 04:52buy22310.101.33931.33431.3399
44622005.03.17 05:02t/p22310.101.33991.33431.33996.007942.75
44632005.03.17 05:02sell22320.101.33991.34491.3393
44642005.03.17 06:55close22320.101.34041.34491.3393-5.007937.75
44652005.03.17 06:55buy22330.101.34051.33551.3411
44662005.03.17 07:25close22330.101.34051.33551.34110.007937.75
44672005.03.17 07:25sell22340.101.34061.34561.3400
44682005.03.17 07:37t/p22340.101.34001.34561.34006.007943.75
44692005.03.17 08:17buy22350.101.33961.33461.3402
44702005.03.17 08:54close22350.101.33991.33461.34023.007946.75
44712005.03.17 08:54sell22360.101.33991.34491.3393
44722005.03.17 09:00t/p22360.101.33931.34491.33936.007952.75
44732005.03.17 09:19buy22370.101.33881.33381.3394
44742005.03.17 10:13close22370.101.33731.33381.3394-15.007937.75
44752005.03.17 10:13sell22380.101.33731.34231.3367
44762005.03.17 11:18close22380.101.33771.34231.3367-4.007933.75
44772005.03.17 11:19buy22390.101.33771.33271.3383
44782005.03.17 11:28t/p22390.101.33831.33271.33836.007939.75
44792005.03.17 11:30sell22400.101.33871.34371.3381
44802005.03.17 12:03close22400.101.33861.34371.33811.007940.75
44812005.03.17 12:03buy22410.101.33851.33351.3391
44822005.03.17 13:15close22410.101.33571.33351.3391-28.007912.75
44832005.03.17 13:15sell22420.101.33571.34071.3351
44842005.03.17 13:38t/p22420.101.33511.34071.33516.007918.75
44852005.03.17 13:59sell22430.101.33621.34121.3356
44862005.03.17 14:03t/p22430.101.33561.34121.33566.007924.75
44872005.03.17 14:35sell22440.101.33751.34251.3369
44882005.03.17 15:10close22440.101.33701.34251.33695.007929.75
44892005.03.17 15:12buy22450.101.33701.33201.3376
44902005.03.17 15:37close22450.101.33731.33201.33763.007932.75
44912005.03.17 15:37sell22460.101.33731.34231.3367
44922005.03.17 16:54t/p22460.101.33671.34231.33676.007938.75
44932005.03.17 18:12sell22470.101.33671.34171.3361
44942005.03.17 23:11close22470.101.33731.34171.3361-6.007932.75
44952005.03.17 23:20sell22480.101.33781.34281.3372
44962005.03.18 00:30t/p22480.101.33721.34281.337211.307944.05
44972005.03.18 01:45sell22490.101.33761.34261.3370
44982005.03.18 03:07close22490.101.33731.34261.33703.007947.05
44992005.03.18 03:16buy22500.101.33721.33221.3378
45002005.03.18 05:07close22500.101.33621.33221.3378-10.007937.05
45012005.03.18 05:07sell22510.101.33621.34121.3356
45022005.03.18 05:30close22510.101.33571.34121.33565.007942.05
45032005.03.18 05:30buy22520.101.33561.33061.3362
45042005.03.18 05:38t/p22520.101.33621.33061.33626.007948.05
45052005.03.18 05:45sell22530.101.33651.34151.3359
45062005.03.18 06:04close22530.101.33601.34151.33595.007953.05
45072005.03.18 06:04buy22540.101.33601.33101.3366
45082005.03.18 06:40close22540.101.33611.33101.33661.007954.05
45092005.03.18 06:40sell22550.101.33621.34121.3356
45102005.03.18 06:44t/p22550.101.33561.34121.33566.007960.05
45112005.03.18 07:32sell22560.101.33491.33991.3343
45122005.03.18 07:46t/p22560.101.33431.33991.33436.007966.05
45132005.03.18 07:50buy22570.101.33271.32771.3333
45142005.03.18 09:02close22570.101.33201.32771.3333-7.007959.05
45152005.03.18 09:17buy22580.101.33121.32621.3318
45162005.03.18 09:28t/p22580.101.33181.32621.33186.007965.05
45172005.03.18 09:28sell22590.101.33181.33681.3312
45182005.03.18 09:43t/p22590.101.33121.33681.33126.007971.05
45192005.03.18 09:43sell22600.101.33151.33651.3309
45202005.03.18 09:45close22600.101.33121.33651.33093.007974.05
45212005.03.18 09:45buy22610.101.33111.32611.3317
45222005.03.18 09:49t/p22610.101.33171.32611.33176.007980.05
45232005.03.18 09:56buy22620.101.33121.32621.3318
45242005.03.18 10:33t/p22620.101.33181.32621.33186.007986.05
45252005.03.18 11:00buy22630.101.33131.32631.3319
45262005.03.18 11:42close22630.101.33101.32631.3319-3.007983.05
45272005.03.18 11:42sell22640.101.33101.33601.3304
45282005.03.18 11:43t/p22640.101.33041.33601.33046.007989.05
45292005.03.18 11:48sell22650.101.33101.33601.3304
45302005.03.18 11:54t/p22650.101.33041.33601.33046.007995.05
45312005.03.18 12:00buy22660.101.32941.32441.3300
45322005.03.18 13:09close22660.101.32851.32441.3300-9.007986.05
45332005.03.18 13:09sell22670.101.32851.33351.3279
45342005.03.18 13:31t/p22670.101.32791.33351.32796.007992.05
45352005.03.18 13:31buy22680.101.32791.32291.3285
45362005.03.18 14:02close22680.101.32841.32291.32855.007997.05
45372005.03.18 14:02sell22690.101.32851.33351.3279
45382005.03.18 14:08t/p22690.101.32791.33351.32796.008003.05
45392005.03.18 14:10sell22700.101.32821.33321.3276
45402005.03.18 14:23t/p22700.101.32761.33321.32766.008009.05
45412005.03.18 14:24buy22710.101.32731.32231.3279
45422005.03.18 14:42t/p22710.101.32791.32231.32796.008015.05
45432005.03.18 14:59sell22720.101.32851.33351.3279
45442005.03.18 15:12t/p22720.101.32791.33351.32796.008021.05
45452005.03.18 15:12buy22730.101.32791.32291.3285
45462005.03.18 15:18t/p22730.101.32851.32291.32856.008027.05
45472005.03.18 15:30sell22740.101.32931.33431.3287
45482005.03.18 16:41close22740.101.33141.33431.3287-21.008006.05
45492005.03.18 16:43buy22750.101.33141.32641.3320
45502005.03.18 17:51close22750.101.33131.32641.3320-1.008005.05
45512005.03.18 17:53sell22760.101.33141.33641.3308
45522005.03.18 18:22t/p22760.101.33081.33641.33086.008011.05
45532005.03.18 19:00sell22770.101.33111.33611.3305
45542005.03.20 22:31close22770.101.33111.33611.33050.008011.05
45552005.03.20 22:52buy22780.101.33081.32581.3314
45562005.03.20 22:58t/p22780.101.33141.32581.33146.008017.05
45572005.03.20 23:48sell22790.101.33121.33621.3306
45582005.03.20 23:50t/p22790.101.33061.33621.33066.008023.05
45592005.03.21 00:01buy22800.101.33041.32541.3310
45602005.03.21 01:58s/l22800.101.32541.32541.3310-50.007973.05
45612005.03.21 01:58buy22810.101.32561.32061.3262
45622005.03.21 02:31close22810.101.32611.32061.32625.007978.05
45632005.03.21 02:31sell22820.101.32621.33121.3256
45642005.03.21 02:55t/p22820.101.32561.33121.32566.007984.05
45652005.03.21 02:56buy22830.101.32541.32041.3260
45662005.03.21 04:30close22830.101.32551.32041.32601.007985.05
45672005.03.21 04:30sell22840.101.32551.33051.3249
45682005.03.21 06:32close22840.101.32601.33051.3249-5.007980.05
45692005.03.21 06:32buy22850.101.32591.32091.3265
45702005.03.21 07:31s/l22850.101.32091.32091.3265-50.007930.05
45712005.03.21 07:31buy22860.101.32111.31611.3217
45722005.03.21 07:58t/p22860.101.32171.31611.32176.007936.05
45732005.03.21 08:00sell22870.101.32161.32661.3210
45742005.03.21 09:42close22870.101.32181.32661.3210-2.007934.05
45752005.03.21 09:44buy22880.101.32181.31681.3224
45762005.03.21 11:58close22880.101.32001.31681.3224-18.007916.05
45772005.03.21 12:00sell22890.101.32011.32511.3195
45782005.03.21 12:16t/p22890.101.31951.32511.31956.007922.05
45792005.03.21 12:19buy22900.101.31901.31401.3196
45802005.03.21 13:05close22900.101.31871.31401.3196-3.007919.05
45812005.03.21 13:05sell22910.101.31881.32381.3182
45822005.03.21 13:43close22910.101.31851.32381.31823.007922.05
45832005.03.21 13:43buy22920.101.31851.31351.3191
45842005.03.21 13:50t/p22920.101.31911.31351.31916.007928.05
45852005.03.21 13:50sell22930.101.31911.32411.3185
45862005.03.21 14:13t/p22930.101.31851.32411.31856.007934.05
45872005.03.21 14:18sell22940.101.31911.32411.3185
45882005.03.21 14:19t/p22940.101.31851.32411.31856.007940.05
45892005.03.21 14:20buy22950.101.31821.31321.3188
45902005.03.21 14:25t/p22950.101.31881.31321.31886.007946.05
45912005.03.21 14:35sell22960.101.31911.32411.3185
45922005.03.21 14:42t/p22960.101.31851.32411.31856.007952.05
45932005.03.21 14:45buy22970.101.31841.31341.3190
45942005.03.21 15:06close22970.101.31891.31341.31905.007957.05
45952005.03.21 15:07sell22980.101.31891.32391.3183
45962005.03.21 15:25t/p22980.101.31831.32391.31836.007963.05
45972005.03.21 15:26buy22990.101.31801.31301.3186
45982005.03.21 16:32close22990.101.31531.31301.3186-27.007936.05
45992005.03.21 16:32sell23000.101.31531.32031.3147
46002005.03.21 20:28close23000.101.31661.32031.3147-13.007923.05
46012005.03.21 20:28buy23010.101.31661.31161.3172
46022005.03.21 21:09close23010.101.31621.31161.3172-4.007919.05
46032005.03.21 21:10sell23020.101.31621.32121.3156
46042005.03.21 22:02close23020.101.31621.32121.31560.007919.05
46052005.03.21 22:02buy23030.101.31621.31121.3168
46062005.03.21 23:05close23030.101.31651.31121.31683.007922.05
46072005.03.21 23:05sell23040.101.31641.32141.3158
46082005.03.21 23:37close23040.101.31591.32141.31585.007927.05
46092005.03.21 23:37buy23050.101.31591.31091.3165
46102005.03.21 23:54t/p23050.101.31651.31091.31656.007933.05
46112005.03.22 01:05buy23060.101.31681.31181.3174
46122005.03.22 01:40close23060.101.31711.31181.31743.007936.05
46132005.03.22 01:40sell23070.101.31721.32221.3166
46142005.03.22 02:06close23070.101.31681.32221.31664.007940.05
46152005.03.22 02:12buy23080.101.31671.31171.3173
46162005.03.22 02:33close23080.101.31701.31171.31733.007943.05
46172005.03.22 02:34sell23090.101.31701.32201.3164
46182005.03.22 03:48close23090.101.31651.32201.31645.007948.05
46192005.03.22 03:49buy23100.101.31651.31151.3171
46202005.03.22 04:23close23100.101.31651.31151.31710.007948.05
46212005.03.22 04:30sell23110.101.31641.32141.3158
46222005.03.22 05:25close23110.101.31621.32141.31582.007950.05
46232005.03.22 05:25buy23120.101.31621.31121.3168
46242005.03.22 05:46close23120.101.31611.31121.3168-1.007949.05
46252005.03.22 05:46sell23130.101.31621.32121.3156
46262005.03.22 06:21close23130.101.31651.32121.3156-3.007946.05
46272005.03.22 06:21buy23140.101.31641.31141.3170
46282005.03.22 06:47close23140.101.31631.31141.3170-1.007945.05
46292005.03.22 06:48sell23150.101.31631.32131.3157
46302005.03.22 07:52close23150.101.31781.32131.3157-15.007930.05
46312005.03.22 07:52buy23160.101.31781.31281.3184
46322005.03.22 08:39close23160.101.31721.31281.3184-6.007924.05
46332005.03.22 08:49sell23170.101.31721.32221.3166
46342005.03.22 09:42close23170.101.31751.32221.3166-3.007921.05
46352005.03.22 09:43buy23180.101.31751.31251.3181
46362005.03.22 09:51t/p23180.101.31811.31251.31816.007927.05
46372005.03.22 09:55sell23190.101.31831.32331.3177
46382005.03.22 10:36close23190.101.31841.32331.3177-1.007926.05
46392005.03.22 10:42buy23200.101.31841.31341.3190
46402005.03.22 10:48t/p23200.101.31901.31341.31906.007932.05
46412005.03.22 11:20sell23210.101.31891.32391.3183
46422005.03.22 11:27t/p23210.101.31831.32391.31836.007938.05
46432005.03.22 12:25sell23220.101.31781.32281.3172
46442005.03.22 13:35close23220.101.31841.32281.3172-6.007932.05
46452005.03.22 13:43sell23230.101.31921.32421.3186
46462005.03.22 15:40close23230.101.32031.32421.3186-11.007921.05
46472005.03.22 15:40buy23240.101.32021.31521.3208
46482005.03.22 15:49t/p23240.101.32081.31521.32086.007927.05
46492005.03.22 16:24buy23250.101.32021.31521.3208
46502005.03.22 17:07close23250.101.31991.31521.3208-3.007924.05
46512005.03.22 17:30sell23260.101.32001.32501.3194
46522005.03.22 18:01close23260.101.31951.32501.31945.007929.05
46532005.03.22 18:01buy23270.101.31941.31441.3200
46542005.03.22 18:11t/p23270.101.32001.31441.32006.007935.05
46552005.03.22 18:15sell23280.101.31991.32491.3193
46562005.03.22 18:18t/p23280.101.31931.32491.31936.007941.05
46572005.03.22 18:25buy23290.101.31491.30991.3155
46582005.03.22 18:50s/l23290.101.30991.30991.3155-50.007891.05
46592005.03.22 19:25sell23300.101.30831.31331.3077
46602005.03.22 20:30t/p23300.101.30771.31331.30776.007897.05
46612005.03.22 20:56sell23310.101.30831.31331.3077
46622005.03.22 21:09t/p23310.101.30771.31331.30776.007903.05
46632005.03.22 21:10buy23320.101.30731.30231.3079
46642005.03.22 21:29close23320.101.30751.30231.30792.007905.05
46652005.03.22 21:29sell23330.101.30751.31251.3069
46662005.03.22 22:10close23330.101.30801.31251.3069-5.007900.05
46672005.03.22 22:11buy23340.101.30801.30301.3086
46682005.03.22 22:26close23340.101.30831.30301.30863.007903.05
46692005.03.22 22:26sell23350.101.30831.31331.3077
46702005.03.22 22:49close23350.101.30791.31331.30774.007907.05
46712005.03.22 22:49buy23360.101.30791.30291.3085
46722005.03.22 23:18close23360.101.30811.30291.30852.007909.05
46732005.03.22 23:18sell23370.101.30811.31311.3075
46742005.03.22 23:20t/p23370.101.30751.31311.30756.007915.05
46752005.03.22 23:40sell23380.101.30781.31281.3072
46762005.03.23 04:17close23380.101.30771.31281.307216.907931.95
46772005.03.23 04:17buy23390.101.30771.30271.3083
46782005.03.23 04:37close23390.101.30781.30271.30831.007932.95
46792005.03.23 04:37sell23400.101.30781.31281.3072
46802005.03.23 05:28close23400.101.30771.31281.30721.007933.95
46812005.03.23 05:28buy23410.101.30771.30271.3083
46822005.03.23 06:00close23410.101.30741.30271.3083-3.007930.95
46832005.03.23 06:00sell23420.101.30741.31241.3068
46842005.03.23 06:49close23420.101.30781.31241.3068-4.007926.95
46852005.03.23 06:50buy23430.101.30781.30281.3084
46862005.03.23 07:23close23430.101.30771.30281.3084-1.007925.95
46872005.03.23 07:24sell23440.101.30771.31271.3071
46882005.03.23 07:39t/p23440.101.30711.31271.30716.007931.95
46892005.03.23 07:39buy23450.101.30711.30211.3077
46902005.03.23 08:56s/l23450.101.30211.30211.3077-50.007881.95
46912005.03.23 09:16sell23460.101.30301.30801.3024
46922005.03.23 10:30close23460.101.30451.30801.3024-15.007866.95
46932005.03.23 10:30buy23470.101.30461.29961.3052
46942005.03.23 10:52close23470.101.30441.29961.3052-2.007864.95
46952005.03.23 10:53sell23480.101.30441.30941.3038
46962005.03.23 11:08t/p23480.101.30381.30941.30386.007870.95
46972005.03.23 11:08buy23490.101.30371.29871.3043
46982005.03.23 11:24t/p23490.101.30431.29871.30436.007876.95
46992005.03.23 11:26sell23500.101.30461.30961.3040
47002005.03.23 11:40t/p23500.101.30401.30961.30406.007882.95
47012005.03.23 11:42buy23510.101.30361.29861.3042
47022005.03.23 11:56t/p23510.101.30421.29861.30426.007888.95
47032005.03.23 12:00sell23520.101.30431.30931.3037
47042005.03.23 12:20close23520.101.30391.30931.30374.007892.95
47052005.03.23 12:21buy23530.101.30391.29891.3045
47062005.03.23 12:34s/l23530.101.29891.29891.3045-50.007842.95
47072005.03.23 12:55sell23540.101.30121.30621.3006
47082005.03.23 13:40close23540.101.30171.30621.3006-5.007837.95
47092005.03.23 13:41buy23550.101.30171.29671.3023
47102005.03.23 13:42t/p23550.101.30231.29671.30236.007843.95
47112005.03.23 13:47sell23560.101.30361.30861.3030
47122005.03.23 13:56t/p23560.101.30301.30861.30306.007849.95
47132005.03.23 14:09buy23570.101.30201.29701.3026
47142005.03.23 14:11t/p23570.101.30261.29701.30266.007855.95
47152005.03.23 14:41buy23580.101.30201.29701.3026
47162005.03.23 16:14s/l23580.101.29701.29701.3026-50.007805.95
47172005.03.23 16:15buy23590.101.29691.29191.2975
47182005.03.23 16:16t/p23590.101.29751.29191.29756.007811.95
47192005.03.23 16:16buy23600.101.29771.29271.2983
47202005.03.23 16:40t/p23600.101.29831.29271.29836.007817.95
47212005.03.23 16:43sell23610.101.29881.30381.2982
47222005.03.23 17:44t/p23610.101.29821.30381.29826.007823.95
47232005.03.23 18:15buy23620.101.29631.29131.2969
47242005.03.23 18:22t/p23620.101.29691.29131.29696.007829.95
47252005.03.23 18:22buy23630.101.29711.29211.2977
47262005.03.23 18:38t/p23630.101.29771.29211.29776.007835.95
47272005.03.23 18:38sell23640.101.29771.30271.2971
47282005.03.23 18:49t/p23640.101.29711.30271.29716.007841.95
47292005.03.23 19:18buy23650.101.29721.29221.2978
47302005.03.23 19:50close23650.101.29741.29221.29782.007843.95
47312005.03.23 19:51sell23660.101.29741.30241.2968
47322005.03.23 20:52close23660.101.29811.30241.2968-7.007836.95
47332005.03.23 21:16sell23670.101.29891.30391.2983
47342005.03.23 21:57close23670.101.29881.30391.29831.007837.95
47352005.03.23 21:57buy23680.101.29871.29371.2993
47362005.03.23 22:13close23680.101.29911.29371.29934.007841.95
47372005.03.23 22:13sell23690.101.29911.30411.2985
47382005.03.23 23:18t/p23690.101.29851.30411.29856.007847.95
47392005.03.24 00:55sell23700.101.29751.30251.2969
47402005.03.24 02:55close23700.101.29871.30251.2969-12.007835.95
47412005.03.24 02:55buy23710.101.29881.29381.2994
47422005.03.24 04:27close23710.101.29901.29381.29942.007837.95
47432005.03.24 04:28sell23720.101.29901.30401.2984
47442005.03.24 06:03close23720.101.30021.30401.2984-12.007825.95
47452005.03.24 06:03buy23730.101.30021.29521.3008
47462005.03.24 06:18close23730.101.30061.29521.30084.007829.95
47472005.03.24 06:18sell23740.101.30061.30561.3000
47482005.03.24 06:50t/p23740.101.30001.30561.30006.007835.95
47492005.03.24 07:09sell23750.101.30071.30571.3001
47502005.03.24 08:22close23750.101.30161.30571.3001-9.007826.95
47512005.03.24 08:22buy23760.101.30161.29661.3022
47522005.03.24 10:02close23760.101.29841.29661.3022-32.007794.95
47532005.03.24 10:03sell23770.101.29841.30341.2978
47542005.03.24 10:30close23770.101.29791.30341.29785.007799.95
47552005.03.24 10:30buy23780.101.29791.29291.2985
47562005.03.24 10:50close23780.101.29841.29291.29855.007804.95
47572005.03.24 10:50sell23790.101.29841.30341.2978
47582005.03.24 11:48close23790.101.29861.30341.2978-2.007802.95
47592005.03.24 11:54buy23800.101.29861.29361.2992
47602005.03.24 11:57t/p23800.101.29921.29361.29926.007808.95
47612005.03.24 12:30sell23810.101.29861.30361.2980
47622005.03.24 12:33t/p23810.101.29801.30361.29806.007814.95
47632005.03.24 12:36sell23820.101.29821.30321.2976
47642005.03.24 13:20close23820.101.29871.30321.2976-5.007809.95
47652005.03.24 13:20buy23830.101.29881.29381.2994
47662005.03.24 13:58close23830.101.29891.29381.29941.007810.95
47672005.03.24 13:58sell23840.101.29891.30391.2983
47682005.03.24 14:09t/p23840.101.29831.30391.29836.007816.95
47692005.03.24 14:10buy23850.101.29801.29301.2986
47702005.03.24 15:02close23850.101.29711.29301.2986-9.007807.95
47712005.03.24 15:02sell23860.101.29721.30221.2966
47722005.03.24 15:29t/p23860.101.29661.30221.29666.007813.95
47732005.03.24 15:30buy23870.101.29631.29131.2969
47742005.03.24 15:33t/p23870.101.29691.29131.29696.007819.95
47752005.03.24 16:20sell23880.101.29591.30091.2953
47762005.03.24 16:55close23880.101.29581.30091.29531.007820.95
47772005.03.24 16:55buy23890.101.29571.29071.2963
47782005.03.24 18:31close23890.101.29441.29071.2963-13.007807.95
47792005.03.24 19:40sell23900.101.29391.29891.2933
47802005.03.24 20:10close23900.101.29371.29891.29332.007809.95
47812005.03.24 20:11buy23910.101.29371.28871.2943
47822005.03.24 20:20close23910.101.29411.28871.29434.007813.95
47832005.03.24 20:20sell23920.101.29401.29901.2934
47842005.03.24 22:00close23920.101.29391.29901.29341.007814.95
47852005.03.24 22:00buy23930.101.29391.28891.2945
47862005.03.24 22:35close23930.101.29361.28891.2945-3.007811.95
47872005.03.24 23:08sell23940.101.29321.29821.2926
47882005.03.25 10:29close23940.101.29501.29821.2926-12.707799.25
47892005.03.25 10:29buy23950.101.29511.29011.2957
47902005.03.25 10:47close23950.101.29541.29011.29573.007802.25
47912005.03.25 10:48sell23960.101.29551.30051.2949
47922005.03.25 11:56close23960.101.29561.30051.2949-1.007801.25
47932005.03.25 11:57buy23970.101.29561.29061.2962
47942005.03.25 13:33close23970.101.29511.29061.2962-5.007796.25
47952005.03.25 13:33sell23980.101.29511.30011.2945
47962005.03.27 22:25close23980.101.29461.30011.29455.007801.25
47972005.03.27 22:26buy23990.101.29481.28981.2954
47982005.03.27 22:39close23990.101.29531.28981.29545.007806.25
47992005.03.27 22:39sell24000.101.29511.30011.2945
48002005.03.27 23:36t/p24000.101.29451.30011.29456.007812.25
48012005.03.27 23:47buy24010.101.29401.28901.2946
48022005.03.28 01:00s/l24010.101.28901.28901.2946-55.957756.30
48032005.03.28 01:00buy24020.101.28921.28421.2898
48042005.03.28 01:20close24020.101.28931.28421.28981.007757.30
48052005.03.28 01:21sell24030.101.28931.29431.2887
48062005.03.28 03:17close24030.101.29061.29431.2887-13.007744.30
48072005.03.28 03:17buy24040.101.29051.28551.2911
48082005.03.28 03:49t/p24040.101.29111.28551.29116.007750.30
48092005.03.28 06:53sell24050.101.29081.29581.2902
48102005.03.28 09:05close24050.101.29171.29581.2902-9.007741.30
48112005.03.28 09:05buy24060.101.29161.28661.2922
48122005.03.28 09:50close24060.101.29171.28661.29221.007742.30
48132005.03.28 09:51sell24070.101.29171.29671.2911
48142005.03.28 12:19t/p24070.101.29111.29671.29116.007748.30
48152005.03.28 13:10sell24080.101.28821.29321.2876
48162005.03.28 13:12t/p24080.101.28761.29321.28766.007754.30
48172005.03.28 13:14sell24090.101.28821.29321.2876
48182005.03.28 13:51close24090.101.28821.29321.28760.007754.30
48192005.03.28 13:51buy24100.101.28821.28321.2888
48202005.03.28 14:16close24100.101.28861.28321.28884.007758.30
48212005.03.28 14:16sell24110.101.28861.29361.2880
48222005.03.28 14:24t/p24110.101.28801.29361.28806.007764.30
48232005.03.28 14:31buy24120.101.28751.28251.2881
48242005.03.28 15:21close24120.101.28691.28251.2881-6.007758.30
48252005.03.28 15:21sell24130.101.28691.29191.2863
48262005.03.28 15:45close24130.101.28661.29191.28633.007761.30
48272005.03.28 15:45buy24140.101.28651.28151.2871
48282005.03.28 15:46t/p24140.101.28711.28151.28716.007767.30
48292005.03.28 15:55sell24150.101.28811.29311.2875
48302005.03.28 16:01t/p24150.101.28751.29311.28756.007773.30
48312005.03.28 16:01sell24160.101.28731.29231.2867
48322005.03.28 17:46close24160.101.28771.29231.2867-4.007769.30
48332005.03.28 17:47buy24170.101.28761.28261.2882
48342005.03.28 18:17close24170.101.28791.28261.28823.007772.30
48352005.03.28 18:18sell24180.101.28791.29291.2873
48362005.03.28 18:40close24180.101.28761.29291.28733.007775.30
48372005.03.28 18:41buy24190.101.28761.28261.2882
48382005.03.28 19:17t/p24190.101.28821.28261.28826.007781.30
48392005.03.28 19:51sell24200.101.28841.29341.2878
48402005.03.28 20:43close24200.101.28901.29341.2878-6.007775.30
48412005.03.28 20:44buy24210.101.28901.28401.2896
48422005.03.28 20:54t/p24210.101.28961.28401.28966.007781.30
48432005.03.28 20:55sell24220.101.28941.29441.2888
48442005.03.28 21:42t/p24220.101.28881.29441.28886.007787.30
48452005.03.28 22:00sell24230.101.28931.29431.2887
48462005.03.28 22:15t/p24230.101.28871.29431.28876.007793.30
48472005.03.28 22:57sell24240.101.28851.29351.2879
48482005.03.29 01:00close24240.101.29201.29351.2879-29.707763.60
48492005.03.29 01:01buy24250.101.29201.28701.2926
48502005.03.29 01:15close24250.101.29221.28701.29262.007765.60
48512005.03.29 01:15sell24260.101.29231.29731.2917
48522005.03.29 02:49close24260.101.29421.29731.2917-19.007746.60
48532005.03.29 02:49buy24270.101.29421.28921.2948
48542005.03.29 04:36close24270.101.29351.28921.2948-7.007739.60
48552005.03.29 04:36sell24280.101.29351.29851.2929
48562005.03.29 04:51t/p24280.101.29291.29851.29296.007745.60
48572005.03.29 04:56buy24290.101.29281.28781.2934
48582005.03.29 05:39t/p24290.101.29341.28781.29346.007751.60
48592005.03.29 05:45sell24300.101.29431.29931.2937
48602005.03.29 05:48t/p24300.101.29371.29931.29376.007757.60
48612005.03.29 05:48sell24310.101.29351.29851.2929
48622005.03.29 06:36close24310.101.29371.29851.2929-2.007755.60
48632005.03.29 06:36buy24320.101.29371.28871.2943
48642005.03.29 07:21close24320.101.29291.28871.2943-8.007747.60
48652005.03.29 07:29sell24330.101.29291.29791.2923
48662005.03.29 09:45close24330.101.29341.29791.2923-5.007742.60
48672005.03.29 09:48buy24340.101.29341.28841.2940
48682005.03.29 10:53close24340.101.29171.28841.2940-17.007725.60
48692005.03.29 10:53sell24350.101.29181.29681.2912
48702005.03.29 11:09t/p24350.101.29121.29681.29126.007731.60
48712005.03.29 11:20sell24360.101.29281.29781.2922
48722005.03.29 12:00close24360.101.29281.29781.29220.007731.60
48732005.03.29 12:00buy24370.101.29271.28771.2933
48742005.03.29 13:56close24370.101.29111.28771.2933-16.007715.60
48752005.03.29 13:59sell24380.101.29111.29611.2905
48762005.03.29 15:11close24380.101.29131.29611.2905-2.007713.60
48772005.03.29 15:11buy24390.101.29131.28631.2919
48782005.03.29 15:18t/p24390.101.29191.28631.29196.007719.60
48792005.03.29 15:36buy24400.101.29131.28631.2919
48802005.03.29 15:59close24400.101.29131.28631.29190.007719.60
48812005.03.29 15:59sell24410.101.29141.29641.2908
48822005.03.29 16:17t/p24410.101.29081.29641.29086.007725.60
48832005.03.29 17:30sell24420.101.29201.29701.2914
48842005.03.29 19:41close24420.101.29191.29701.29141.007726.60
48852005.03.29 19:41buy24430.101.29191.28691.2925
48862005.03.29 20:16close24430.101.29221.28691.29253.007729.60
48872005.03.29 20:20sell24440.101.29231.29731.2917
48882005.03.29 20:59close24440.101.29221.29731.29171.007730.60
48892005.03.29 20:59buy24450.101.29231.28731.2929
48902005.03.29 21:03t/p24450.101.29291.28731.29296.007736.60
48912005.03.29 21:05sell24460.101.29321.29821.2926
48922005.03.29 22:08close24460.101.29341.29821.2926-2.007734.60
48932005.03.29 22:36sell24470.101.29341.29841.2928
48942005.03.29 22:50t/p24470.101.29281.29841.29286.007740.60
48952005.03.29 22:51buy24480.101.29261.28761.2932
48962005.03.29 22:54t/p24480.101.29321.28761.29326.007746.60
48972005.03.29 23:00sell24490.101.29341.29841.2928
48982005.03.29 23:26t/p24490.101.29281.29841.29286.007752.60
48992005.03.29 23:32buy24500.101.29201.28701.2926
49002005.03.29 23:39t/p24500.101.29261.28701.29266.007758.60
49012005.03.29 23:45sell24510.101.29301.29801.2924
49022005.03.30 02:58close24510.101.29471.29801.2924-1.107757.50
49032005.03.30 02:59buy24520.101.29471.28971.2953
49042005.03.30 03:07t/p24520.101.29531.28971.29536.007763.50
49052005.03.30 03:10sell24530.101.29521.30021.2946
49062005.03.30 03:26t/p24530.101.29461.30021.29466.007769.50
49072005.03.30 03:26buy24540.101.29461.28961.2952
49082005.03.30 04:25close24540.101.29481.28961.29522.007771.50
49092005.03.30 05:12buy24550.101.29471.28971.2953
49102005.03.30 05:23t/p24550.101.29531.28971.29536.007777.50
49112005.03.30 05:25sell24560.101.29561.30061.2950
49122005.03.30 07:20close24560.101.29651.30061.2950-9.007768.50
49132005.03.30 07:20buy24570.101.29661.29161.2972
49142005.03.30 07:59close24570.101.29641.29161.2972-2.007766.50
49152005.03.30 07:59sell24580.101.29651.30151.2959
49162005.03.30 08:42t/p24580.101.29591.30151.29596.007772.50
49172005.03.30 09:47buy24590.101.29411.28911.2947
49182005.03.30 10:01t/p24590.101.29471.28911.29476.007778.50
49192005.03.30 10:26buy24600.101.29411.28911.2947
49202005.03.30 10:51close24600.101.29461.28911.29475.007783.50
49212005.03.30 10:52sell24610.101.29461.29961.2940
49222005.03.30 12:00close24610.101.29441.29961.29402.007785.50
49232005.03.30 12:00buy24620.101.29441.28941.2950
49242005.03.30 12:30close24620.101.29441.28941.29500.007785.50
49252005.03.30 12:32sell24630.101.29441.29941.2938
49262005.03.30 13:40close24630.101.29641.29941.2938-20.007765.50
49272005.03.30 13:40buy24640.101.29641.29141.2970
49282005.03.30 14:25close24640.101.29591.29141.2970-5.007760.50
49292005.03.30 14:25sell24650.101.29591.30091.2953
49302005.03.30 14:50close24650.101.29541.30091.29535.007765.50
49312005.03.30 14:51buy24660.101.29541.29041.2960
49322005.03.30 16:56t/p24660.101.29601.29041.29606.007771.50
49332005.03.30 17:19buy24670.101.29541.29041.2960
49342005.03.30 20:10close24670.101.29201.29041.2960-34.007737.50
49352005.03.30 20:10sell24680.101.29201.29701.2914
49362005.03.30 20:47close24680.101.29161.29701.29144.007741.50
49372005.03.30 20:48buy24690.101.29171.28671.2923
49382005.03.30 21:13close24690.101.29161.28671.2923-1.007740.50
49392005.03.30 21:15sell24700.101.29161.29661.2910
49402005.03.30 21:45close24700.101.29141.29661.29102.007742.50
49412005.03.30 21:49buy24710.101.29141.28641.2920
49422005.03.30 22:11close24710.101.29151.28641.29201.007743.50
49432005.03.30 22:11sell24720.101.29151.29651.2909
49442005.03.31 00:25close24720.101.29241.29651.2909-3.707739.80
49452005.03.31 00:26buy24730.101.29231.28731.2929
49462005.03.31 01:12close24730.101.29201.28731.2929-3.007736.80
49472005.03.31 01:13sell24740.101.29201.29701.2914
49482005.03.31 01:52t/p24740.101.29141.29701.29146.007742.80
49492005.03.31 02:05sell24750.101.29181.29681.2912
49502005.03.31 03:55close24750.101.29171.29681.29121.007743.80
49512005.03.31 03:55buy24760.101.29151.28651.2921
49522005.03.31 04:49close24760.101.29191.28651.29214.007747.80
49532005.03.31 04:49sell24770.101.29191.29691.2913
49542005.03.31 10:56s/l24770.101.29691.29691.2913-50.007697.80
49552005.03.31 11:08buy24780.101.29591.29091.2965
49562005.03.31 11:15t/p24780.101.29651.29091.29656.007703.80
49572005.03.31 11:40sell24790.101.29621.30121.2956
49582005.03.31 12:05t/p24790.101.29561.30121.29566.007709.80
49592005.03.31 12:30sell24800.101.29601.30101.2954
49602005.03.31 13:26s/l24800.101.30101.30101.2954-50.007659.80
49612005.03.31 13:51buy24810.101.30031.29531.3009
49622005.03.31 14:33s/l24810.101.29531.29531.3009-50.007609.80
49632005.03.31 16:14sell24820.101.29731.30231.2967
49642005.03.31 16:41close24820.101.29681.30231.29675.007614.80
49652005.03.31 16:41buy24830.101.29691.29191.2975
49662005.03.31 16:50close24830.101.29731.29191.29754.007618.80
49672005.03.31 16:50sell24840.101.29741.30241.2968
49682005.03.31 16:53t/p24840.101.29681.30241.29686.007624.80
49692005.03.31 17:15sell24850.101.29701.30201.2964
49702005.03.31 17:35close24850.101.29681.30201.29642.007626.80
49712005.03.31 17:35buy24860.101.29681.29181.2974
49722005.03.31 18:29close24860.101.29641.29181.2974-4.007622.80
49732005.03.31 18:30sell24870.101.29641.30141.2958
49742005.03.31 19:05t/p24870.101.29581.30141.29586.007628.80
49752005.03.31 19:45sell24880.101.29621.30121.2956
49762005.03.31 22:21close24880.101.29611.30121.29561.007629.80
49772005.03.31 22:23buy24890.101.29611.29111.2967
49782005.03.31 22:36t/p24890.101.29671.29111.29676.007635.80
49792005.03.31 23:01buy24900.101.29611.29111.2967
49802005.03.31 23:29close24900.101.29631.29111.29672.007637.80
49812005.03.31 23:29sell24910.101.29631.30131.2957
49822005.04.01 00:05t/p24910.101.29571.30131.295711.307649.10
49832005.04.01 00:05buy24920.101.29561.29061.2962
49842005.04.01 01:02close24920.101.29571.29061.29621.007650.10
49852005.04.01 01:46buy24930.101.29541.29041.2960
49862005.04.01 02:04close24930.101.29571.29041.29603.007653.10
49872005.04.01 02:09sell24940.101.29571.30071.2951
49882005.04.01 05:04close24940.101.29591.30071.2951-2.007651.10
49892005.04.01 05:04buy24950.101.29581.29081.2964
49902005.04.01 05:13t/p24950.101.29641.29081.29646.007657.10
49912005.04.01 06:05sell24960.101.29671.30171.2961
49922005.04.01 06:20close24960.101.29641.30171.29613.007660.10
49932005.04.01 06:33sell24970.101.29681.30181.2962
49942005.04.01 09:21t/p24970.101.29621.30181.29626.007666.10
49952005.04.01 09:27buy24980.101.29621.29121.2968
49962005.04.01 12:09close24980.101.29631.29121.29681.007667.10
49972005.04.01 12:10sell24990.101.29641.30141.2958
49982005.04.01 12:40s/l24990.101.30141.30141.2958-50.007617.10
49992005.04.01 12:50sell25000.101.30321.30821.3026
50002005.04.01 12:56t/p25000.101.30261.30821.30266.007623.10
50012005.04.01 12:56sell25010.101.30241.30741.3018
50022005.04.01 12:58t/p25010.101.30181.30741.30186.007629.10
50032005.04.01 12:58sell25020.101.30161.30661.3010
50042005.04.01 12:59t/p25020.101.30101.30661.30106.007635.10
50052005.04.01 12:59sell25030.101.30081.30581.3002
50062005.04.01 13:00close25030.101.30081.30581.30020.007635.10
50072005.04.01 13:00buy25040.101.30071.29571.3013
50082005.04.01 13:54s/l25040.101.29571.29571.3013-50.007585.10
50092005.04.01 14:50buy25050.101.28771.28271.2883
50102005.04.01 14:54t/p25050.101.28831.28271.28836.007591.10
50112005.04.01 16:25sell25060.101.28961.29461.2890
50122005.04.01 16:32t/p25060.101.28901.29461.28906.007597.10
50132005.04.01 16:42sell25070.101.28931.29431.2887
50142005.04.01 17:33close25070.101.29001.29431.2887-7.007590.10
50152005.04.01 17:33buy25080.101.28981.28481.2904
50162005.04.01 17:55close25080.101.28961.28481.2904-2.007588.10
50172005.04.01 17:55sell25090.101.28961.29461.2890
50182005.04.03 22:05t/p25090.101.28901.29461.28906.007594.10
50192005.04.03 22:05buy25100.101.28851.28351.2891
50202005.04.03 22:41close25100.101.28851.28351.28910.007594.10
50212005.04.03 22:41sell25110.101.28861.29361.2880
50222005.04.03 23:21close25110.101.28881.29361.2880-2.007592.10
50232005.04.04 00:05sell25120.101.28911.29411.2885
50242005.04.04 03:42close25120.101.28981.29411.2885-7.007585.10
50252005.04.04 03:42buy25130.101.28971.28471.2903
50262005.04.04 05:00close25130.101.28951.28471.2903-2.007583.10
50272005.04.04 05:01sell25140.101.28951.29451.2889
50282005.04.04 06:05close25140.101.28921.29451.28893.007586.10
50292005.04.04 06:05buy25150.101.28911.28411.2897
50302005.04.04 06:43close25150.101.28861.28411.2897-5.007581.10
50312005.04.04 06:43sell25160.101.28871.29371.2881
50322005.04.04 07:40close25160.101.28921.29371.2881-5.007576.10
50332005.04.04 07:40buy25170.101.28921.28421.2898
50342005.04.04 08:11close25170.101.28961.28421.28984.007580.10
50352005.04.04 08:11sell25180.101.28961.29461.2890
50362005.04.04 08:17t/p25180.101.28901.29461.28906.007586.10
50372005.04.04 09:04buy25190.101.28811.28311.2887
50382005.04.04 09:32t/p25190.101.28871.28311.28876.007592.10
50392005.04.04 09:33sell25200.101.28891.29391.2883
50402005.04.04 09:58close25200.101.28881.29391.28831.007593.10
50412005.04.04 09:58buy25210.101.28871.28371.2893
50422005.04.04 10:14close25210.101.28911.28371.28934.007597.10
50432005.04.04 10:15sell25220.101.28931.29431.2887
50442005.04.04 10:34t/p25220.101.28871.29431.28876.007603.10
50452005.04.04 10:41buy25230.101.28841.28341.2890
50462005.04.04 11:11close25230.101.28871.28341.28903.007606.10
50472005.04.04 11:11sell25240.101.28881.29381.2882
50482005.04.04 11:34close25240.101.28861.29381.28822.007608.10
50492005.04.04 11:34buy25250.101.28861.28361.2892
50502005.04.04 11:50close25250.101.28891.28361.28923.007611.10
50512005.04.04 11:53sell25260.101.28891.29391.2883
50522005.04.04 11:57t/p25260.101.28831.29391.28836.007617.10
50532005.04.04 12:05buy25270.101.28801.28301.2886
50542005.04.04 12:19t/p25270.101.28861.28301.28866.007623.10
50552005.04.04 12:20sell25280.101.28881.29381.2882
50562005.04.04 12:57t/p25280.101.28821.29381.28826.007629.10
50572005.04.04 12:57buy25290.101.28811.28311.2887
50582005.04.04 13:51close25290.101.28531.28311.2887-28.007601.10
50592005.04.04 13:53sell25300.101.28531.29031.2847
50602005.04.04 14:02t/p25300.101.28471.29031.28476.007607.10
50612005.04.04 14:06buy25310.101.28411.27911.2847
50622005.04.04 15:36close25310.101.28291.27911.2847-12.007595.10
50632005.04.04 15:38sell25320.101.28291.28791.2823
50642005.04.04 16:05close25320.101.28291.28791.28230.007595.10
50652005.04.04 16:06buy25330.101.28291.27791.2835
50662005.04.04 16:23t/p25330.101.28351.27791.28356.007601.10
50672005.04.04 16:26sell25340.101.28371.28871.2831
50682005.04.04 18:03close25340.101.28341.28871.28313.007604.10
50692005.04.04 20:00sell25350.101.28541.29041.2848
50702005.04.04 20:48t/p25350.101.28481.29041.28486.007610.10
50712005.04.04 21:05sell25360.101.28501.29001.2844
50722005.04.04 22:48close25360.101.28481.29001.28442.007612.10
50732005.04.04 22:51buy25370.101.28471.27971.2853
50742005.04.04 23:12close25370.101.28501.27971.28533.007615.10
50752005.04.04 23:14sell25380.101.28511.29011.2845
50762005.04.04 23:57close25380.101.28481.29011.28453.007618.10
50772005.04.04 23:57buy25390.101.28491.27991.2855
50782005.04.05 00:17close25390.101.28501.27991.2855-4.957613.15
50792005.04.05 00:17sell25400.101.28511.29011.2845
50802005.04.05 00:27t/p25400.101.28451.29011.28456.007619.15
50812005.04.05 00:43buy25410.101.28411.27911.2847
50822005.04.05 02:15close25410.101.28301.27911.2847-11.007608.15
50832005.04.05 02:29buy25420.101.28231.27731.2829
50842005.04.05 02:43t/p25420.101.28291.27731.28296.007614.15
50852005.04.05 02:45sell25430.101.28271.28771.2821
50862005.04.05 02:54t/p25430.101.28211.28771.28216.007620.15
50872005.04.05 03:00buy25440.101.28221.27721.2828
50882005.04.05 03:30close25440.101.28191.27721.2828-3.007617.15
50892005.04.05 03:31sell25450.101.28191.28691.2813
50902005.04.05 05:16close25450.101.28271.28691.2813-8.007609.15
50912005.04.05 05:17buy25460.101.28271.27771.2833
50922005.04.05 06:01close25460.101.28251.27771.2833-2.007607.15
50932005.04.05 06:01sell25470.101.28261.28761.2820
50942005.04.05 06:42t/p25470.101.28201.28761.28206.007613.15
50952005.04.05 06:42buy25480.101.28191.27691.2825
50962005.04.05 08:08close25480.101.28161.27691.2825-3.007610.15
50972005.04.05 08:09sell25490.101.28161.28661.2810
50982005.04.05 09:40close25490.101.28171.28661.2810-1.007609.15
50992005.04.05 09:50sell25500.101.28241.28741.2818
51002005.04.05 10:00t/p25500.101.28181.28741.28186.007615.15
51012005.04.05 10:08buy25510.101.28151.27651.2821
51022005.04.05 11:50close25510.101.28101.27651.2821-5.007610.15
51032005.04.05 11:51sell25520.101.28111.28611.2805
51042005.04.05 12:58s/l25520.101.28611.28611.2805-50.007560.15
51052005.04.05 13:49buy25530.101.28521.28021.2858
51062005.04.05 15:07close25530.101.28441.28021.2858-8.007552.15
51072005.04.05 15:07sell25540.101.28451.28951.2839
51082005.04.05 15:41t/p25540.101.28391.28951.28396.007558.15
51092005.04.05 15:44buy25550.101.28371.27871.2843
51102005.04.05 16:00close25550.101.28421.27871.28435.007563.15
51112005.04.05 16:00sell25560.101.28411.28911.2835
51122005.04.05 17:22close25560.101.28441.28911.2835-3.007560.15
51132005.04.05 17:22buy25570.101.28431.27931.2849
51142005.04.05 17:36close25570.101.28461.27931.28493.007563.15
51152005.04.05 17:36sell25580.101.28461.28961.2840
51162005.04.05 21:09close25580.101.28611.28961.2840-15.007548.15
51172005.04.05 21:09buy25590.101.28601.28101.2866
51182005.04.05 22:24close25590.101.28591.28101.2866-1.007547.15
51192005.04.05 23:02sell25600.101.28581.29081.2852
51202005.04.05 23:30t/p25600.101.28521.29081.28526.007553.15
51212005.04.05 23:35buy25610.101.28521.28021.2858
51222005.04.06 00:31close25610.101.28451.28021.2858-24.857528.30
51232005.04.06 00:31sell25620.101.28461.28961.2840
51242005.04.06 05:37close25620.101.28751.28961.2840-29.007499.30
51252005.04.06 05:37buy25630.101.28751.28251.2881
51262005.04.06 05:51t/p25630.101.28811.28251.28816.007505.30
51272005.04.06 06:36sell25640.101.28821.29321.2876
51282005.04.06 06:56close25640.101.28771.29321.28765.007510.30
51292005.04.06 06:56buy25650.101.28771.28271.2883
51302005.04.06 07:48close25650.101.28791.28271.28832.007512.30
51312005.04.06 07:49sell25660.101.28791.29291.2873
51322005.04.06 08:15close25660.101.28811.29291.2873-2.007510.30
51332005.04.06 08:15buy25670.101.28811.28311.2887
51342005.04.06 08:36close25670.101.28821.28311.28871.007511.30
51352005.04.06 08:36sell25680.101.28831.29331.2877
51362005.04.06 09:48close25680.101.28951.29331.2877-12.007499.30
51372005.04.06 09:49buy25690.101.28951.28451.2901
51382005.04.06 10:16close25690.101.28971.28451.29012.007501.30
51392005.04.06 10:16sell25700.101.28981.29481.2892
51402005.04.06 10:47t/p25700.101.28921.29481.28926.007507.30
51412005.04.06 10:54buy25710.101.28861.28361.2892
51422005.04.06 11:04t/p25710.101.28921.28361.28926.007513.30
51432005.04.06 13:02sell25720.101.28581.29081.2852
51442005.04.06 13:08t/p25720.101.28521.29081.28526.007519.30
51452005.04.06 14:12buy25730.101.28561.28061.2862
51462005.04.06 14:56close25730.101.28521.28061.2862-4.007515.30
51472005.04.06 14:57sell25740.101.28521.29021.2846
51482005.04.06 16:04close25740.101.28541.29021.2846-2.007513.30
51492005.04.06 16:05buy25750.101.28541.28041.2860
51502005.04.06 16:12t/p25750.101.28601.28041.28606.007519.30
51512005.04.06 16:20sell25760.101.28671.29171.2861
51522005.04.06 18:30close25760.101.28791.29171.2861-12.007507.30
51532005.04.06 18:30buy25770.101.28791.28291.2885
51542005.04.06 19:05close25770.101.28781.28291.2885-1.007506.30
51552005.04.06 19:05sell25780.101.28791.29291.2873
51562005.04.06 19:08t/p25780.101.28731.29291.28736.007512.30
51572005.04.06 19:47sell25790.101.28681.29181.2862
51582005.04.06 21:17close25790.101.28681.29181.28620.007512.30
51592005.04.06 21:17buy25800.101.28681.28181.2874
51602005.04.06 21:25close25800.101.28711.28181.28743.007515.30
51612005.04.06 21:27sell25810.101.28711.29211.2865
51622005.04.06 22:45t/p25810.101.28651.29211.28656.007521.30
51632005.04.06 23:21sell25820.101.28721.29221.2866
51642005.04.07 00:18close25820.101.28671.29221.286610.307531.60
51652005.04.07 00:21buy25830.101.28671.28171.2873
51662005.04.07 00:55close25830.101.28681.28171.28731.007532.60
51672005.04.07 00:55sell25840.101.28681.29181.2862
51682005.04.07 03:56close25840.101.28821.29181.2862-14.007518.60
51692005.04.07 03:56buy25850.101.28831.28331.2889
51702005.04.07 04:06close25850.101.28871.28331.28894.007522.60
51712005.04.07 04:06sell25860.101.28871.29371.2881
51722005.04.07 07:55s/l25860.101.29371.29371.2881-50.007472.60
51732005.04.07 08:15buy25870.101.29251.28751.2931
51742005.04.07 08:47close25870.101.29191.28751.2931-6.007466.60
51752005.04.07 08:51sell25880.101.29191.29691.2913
51762005.04.07 09:16close25880.101.29161.29691.29133.007469.60
51772005.04.07 09:16buy25890.101.29161.28661.2922
51782005.04.07 09:36close25890.101.29171.28661.29221.007470.60
51792005.04.07 09:36sell25900.101.29181.29681.2912
51802005.04.07 09:46t/p25900.101.29121.29681.29126.007476.60
51812005.04.07 10:15buy25910.101.29051.28551.2911
51822005.04.07 11:20close25910.101.29071.28551.29112.007478.60
51832005.04.07 11:20sell25920.101.29051.29551.2899
51842005.04.07 13:02close25920.101.29211.29551.2899-16.007462.60
51852005.04.07 13:41buy25930.101.29201.28701.2926
51862005.04.07 14:00close25930.101.29231.28701.29263.007465.60
51872005.04.07 14:00sell25940.101.29241.29741.2918
51882005.04.07 14:02t/p25940.101.29181.29741.29186.007471.60
51892005.04.07 14:17sell25950.101.29231.29731.2917
51902005.04.07 14:20t/p25950.101.29171.29731.29176.007477.60
51912005.04.07 14:24sell25960.101.29241.29741.2918
51922005.04.07 14:39t/p25960.101.29181.29741.29186.007483.60
51932005.04.07 14:44buy25970.101.29151.28651.2921
51942005.04.07 15:30close25970.101.29131.28651.2921-2.007481.60
51952005.04.07 15:30sell25980.101.29121.29621.2906
51962005.04.07 15:37t/p25980.101.29061.29621.29066.007487.60
51972005.04.07 15:50buy25990.101.29051.28551.2911
51982005.04.07 15:55close25990.101.29101.28551.29115.007492.60
51992005.04.07 15:55sell26000.101.29091.29591.2903
52002005.04.07 16:03t/p26000.101.29031.29591.29036.007498.60
52012005.04.07 16:28sell26010.101.29091.29591.2903
52022005.04.07 16:29t/p26010.101.29031.29591.29036.007504.60
52032005.04.07 16:29sell26020.101.29101.29601.2904
52042005.04.07 16:34t/p26020.101.29041.29601.29046.007510.60
52052005.04.07 16:34sell26030.101.29091.29591.2903
52062005.04.07 16:36t/p26030.101.29031.29591.29036.007516.60
52072005.04.07 18:01sell26040.101.28591.29091.2853
52082005.04.07 18:08t/p26040.101.28531.29091.28536.007522.60
52092005.04.07 19:35sell26050.101.28531.29031.2847
52102005.04.07 21:56close26050.101.28501.29031.28473.007525.60
52112005.04.07 22:35sell26060.101.28491.28991.2843
52122005.04.07 23:32close26060.101.28481.28991.28431.007526.60
52132005.04.07 23:32buy26070.101.28471.27971.2853
52142005.04.07 23:52close26070.101.28481.27971.28531.007527.60
52152005.04.07 23:55sell26080.101.28471.28971.2841
52162005.04.07 23:59t/p26080.101.28411.28971.28416.007533.60
52172005.04.08 00:00buy26090.101.28351.27851.2841
52182005.04.08 00:39close26090.101.28261.27851.2841-9.007524.60
52192005.04.08 00:39sell26100.101.28271.28771.2821
52202005.04.08 00:41t/p26100.101.28211.28771.28216.007530.60
52212005.04.08 00:50buy26110.101.28191.27691.2825
52222005.04.08 01:20close26110.101.28201.27691.28251.007531.60
52232005.04.08 02:31buy26120.101.28231.27731.2829
52242005.04.08 05:26close26120.101.28221.27731.2829-1.007530.60
52252005.04.08 05:26sell26130.101.28231.28731.2817
52262005.04.08 06:57t/p26130.101.28171.28731.28176.007536.60
52272005.04.08 07:00buy26140.101.28131.27631.2819
52282005.04.08 07:11t/p26140.101.28191.27631.28196.007542.60
52292005.04.08 07:25sell26150.101.28231.28731.2817
52302005.04.08 07:31t/p26150.101.28171.28731.28176.007548.60
52312005.04.08 07:34buy26160.101.28141.27641.2820
52322005.04.08 07:38t/p26160.101.28201.27641.28206.007554.60
52332005.04.08 08:30sell26170.101.28281.28781.2822
52342005.04.08 11:34close26170.101.28321.28781.2822-4.007550.60
52352005.04.08 11:34buy26180.101.28321.27821.2838
52362005.04.08 12:30close26180.101.28201.27821.2838-12.007538.60
52372005.04.08 12:30sell26190.101.28211.28711.2815
52382005.04.08 12:41t/p26190.101.28151.28711.28156.007544.60
52392005.04.08 13:15sell26200.101.28311.28811.2825
52402005.04.08 13:20t/p26200.101.28251.28811.28256.007550.60
52412005.04.08 13:20sell26210.101.28231.28731.2817
52422005.04.08 14:28close26210.101.28261.28731.2817-3.007547.60
52432005.04.08 14:28buy26220.101.28251.27751.2831
52442005.04.08 14:39t/p26220.101.28311.27751.28316.007553.60
52452005.04.08 14:40sell26230.101.28331.28831.2827
52462005.04.08 15:24s/l26230.101.28831.28831.2827-50.007503.60
52472005.04.08 16:54sell26240.101.29191.29691.2913
52482005.04.08 17:28t/p26240.101.29131.29691.29136.007509.60
52492005.04.08 17:40sell26250.101.29181.29681.2912
52502005.04.08 18:22close26250.101.29181.29681.29120.007509.60
52512005.04.08 18:22buy26260.101.29181.28681.2924
52522005.04.08 18:48close26260.101.29221.28681.29244.007513.60
52532005.04.08 18:49sell26270.101.29221.29721.2916
52542005.04.10 22:12close26270.101.29201.29721.29162.007515.60
52552005.04.10 22:16buy26280.101.29211.28711.2927
52562005.04.10 22:26close26280.101.29261.28711.29275.007520.60
52572005.04.10 22:26sell26290.101.29271.29771.2921
52582005.04.10 22:56t/p26290.101.29211.29771.29216.007526.60
52592005.04.10 23:40sell26300.101.29171.29671.2911
52602005.04.11 01:23t/p26300.101.29111.29671.291111.307537.90
52612005.04.11 02:02sell26310.101.29161.29661.2910
52622005.04.11 07:05close26310.101.29291.29661.2910-13.007524.90
52632005.04.11 07:05buy26320.101.29301.28801.2936
52642005.04.11 07:51close26320.101.29281.28801.2936-2.007522.90
52652005.04.11 07:52sell26330.101.29291.29791.2923
52662005.04.11 10:05close26330.101.29631.29791.2923-34.007488.90
52672005.04.11 10:06buy26340.101.29621.29121.2968
52682005.04.11 11:10close26340.101.29631.29121.29681.007489.90
52692005.04.11 11:10sell26350.101.29631.30131.2957
52702005.04.11 11:49close26350.101.29741.30131.2957-11.007478.90
52712005.04.11 11:50buy26360.101.29741.29241.2980
52722005.04.11 12:00close26360.101.29781.29241.29804.007482.90
52732005.04.11 12:00sell26370.101.29791.30291.2973
52742005.04.11 12:08t/p26370.101.29731.30291.29736.007488.90
52752005.04.11 12:15buy26380.101.29701.29201.2976
52762005.04.11 13:20close26380.101.29641.29201.2976-6.007482.90
52772005.04.11 13:20sell26390.101.29661.30161.2960
52782005.04.11 13:30t/p26390.101.29601.30161.29606.007488.90
52792005.04.11 13:33sell26400.101.29631.30131.2957
52802005.04.11 14:20t/p26400.101.29571.30131.29576.007494.90
52812005.04.11 14:42sell26410.101.29551.30051.2949
52822005.04.11 15:04close26410.101.29501.30051.29495.007499.90
52832005.04.11 15:05buy26420.101.29501.29001.2956
52842005.04.11 15:10t/p26420.101.29561.29001.29566.007505.90
52852005.04.11 15:20sell26430.101.29591.30091.2953
52862005.04.11 18:38close26430.101.29801.30091.2953-21.007484.90
52872005.04.11 18:49buy26440.101.29791.29291.2985
52882005.04.11 18:50close26440.101.29831.29291.29854.007488.90
52892005.04.11 18:51sell26450.101.29831.30331.2977
52902005.04.11 19:02t/p26450.101.29771.30331.29776.007494.90
52912005.04.11 19:05buy26460.101.29771.29271.2983
52922005.04.11 19:52close26460.101.29771.29271.29830.007494.90
52932005.04.11 19:52sell26470.101.29771.30271.2971
52942005.04.11 20:15t/p26470.101.29711.30271.29716.007500.90
52952005.04.11 20:18buy26480.101.29701.29201.2976
52962005.04.11 20:49close26480.101.29721.29201.29762.007502.90
52972005.04.11 20:52sell26490.101.29721.30221.2966
52982005.04.11 22:20close26490.101.29691.30221.29663.007505.90
52992005.04.11 22:20buy26500.101.29691.29191.2975
53002005.04.11 23:05close26500.101.29701.29191.29751.007506.90
53012005.04.11 23:25sell26510.101.29701.30201.2964
53022005.04.12 05:50close26510.101.29761.30201.2964-0.707506.20
53032005.04.12 05:50buy26520.101.29751.29251.2981
53042005.04.12 06:05close26520.101.29771.29251.29812.007508.20
53052005.04.12 06:05sell26530.101.29781.30281.2972
53062005.04.12 09:43close26530.101.29841.30281.2972-6.007502.20
53072005.04.12 09:43buy26540.101.29821.29321.2988
53082005.04.12 10:25close26540.101.29791.29321.2988-3.007499.20
53092005.04.12 10:26sell26550.101.29791.30291.2973
53102005.04.12 10:30t/p26550.101.29731.30291.29736.007505.20
53112005.04.12 11:02sell26560.101.29791.30291.2973
53122005.04.12 11:31close26560.101.29751.30291.29734.007509.20
53132005.04.12 11:31buy26570.101.29751.29251.2981
53142005.04.12 11:47t/p26570.101.29811.29251.29816.007515.20
53152005.04.12 11:48sell26580.101.29821.30321.2976
53162005.04.12 12:33t/p26580.101.29761.30321.29766.007521.20
53172005.04.12 13:40sell26590.101.28961.29461.2890
53182005.04.12 13:48t/p26590.101.28901.29461.28906.007527.20
53192005.04.12 14:45sell26600.101.28921.29421.2886
53202005.04.12 14:48t/p26600.101.28861.29421.28866.007533.20
53212005.04.12 16:05sell26610.101.28761.29261.2870
53222005.04.12 16:14t/p26610.101.28701.29261.28706.007539.20
53232005.04.12 17:21buy26620.101.28821.28321.2888
53242005.04.12 17:40close26620.101.28851.28321.28883.007542.20
53252005.04.12 17:40sell26630.101.28821.29321.2876
53262005.04.12 18:01t/p26630.101.28761.29321.28766.007548.20
53272005.04.12 18:01buy26640.101.28751.28251.2881
53282005.04.12 18:03t/p26640.101.28811.28251.28816.007554.20
53292005.04.12 18:05sell26650.101.28851.29351.2879
53302005.04.12 23:44close26650.101.29121.29351.2879-27.007527.20
53312005.04.12 23:45buy26660.101.29121.28621.2918
53322005.04.13 00:16close26660.101.29151.28621.2918-14.857512.35
53332005.04.13 00:16sell26670.101.29171.29671.2911
53342005.04.13 00:49t/p26670.101.29111.29671.29116.007518.35
53352005.04.13 00:55buy26680.101.29111.28611.2917
53362005.04.13 01:50close26680.101.29051.28611.2917-6.007512.35
53372005.04.13 01:50sell26690.101.29031.29531.2897
53382005.04.13 02:07close26690.101.29001.29531.28973.007515.35
53392005.04.13 02:15sell26700.101.29101.29601.2904
53402005.04.13 03:38close at stop26700.101.29141.29601.2904-4.007511.35