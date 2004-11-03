|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.10.05 05:35 - 2006.02.03 20:55 (2004.11.01 - 2006.02.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lots=0.1; TakeProfit=6; StopLoss=50; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
|Bars in test
|96205
|Ticks modelled
|2056933
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2488.65
|Gross profit
|8593.10
|Gross loss
|-11081.75
|Profit factor
|0.78
|Expected payoff
|-0.93
|Absolute drawdown
|2537.40
|Maximal drawdown (%)
|2537.40 (25.4%)
|Total trades
|2670
|Short positions (won %)
|1437 (69.31%)
|Long positions (won %)
|1233 (67.40%)
|Profit trades (% of total)
|1827 (68.43%)
|Loss trades (% of total)
|843 (31.57%)
|Largest
|profit trade
|21.90
|loss trade
|-55.95
|Average
|profit trade
|4.70
|loss trade
|-13.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (81.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-29.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|81.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-150.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2833
|2
|2004.11.01 02:02
|s/l
|1
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2833
|-50.00
|9950.00
|3
|2004.11.01 02:20
|sell
|2
|0.10
|1.2786
|1.2836
|1.2780
|4
|2004.11.01 02:25
|t/p
|2
|0.10
|1.2780
|1.2836
|1.2780
|6.00
|9956.00
|5
|2004.11.01 03:18
|sell
|3
|0.10
|1.2788
|1.2838
|1.2782
|6
|2004.11.01 03:50
|close
|3
|0.10
|1.2784
|1.2838
|1.2782
|4.00
|9960.00
|7
|2004.11.01 03:53
|buy
|4
|0.10
|1.2783
|1.2733
|1.2789
|8
|2004.11.01 04:15
|close
|4
|0.10
|1.2782
|1.2733
|1.2789
|-1.00
|9959.00
|9
|2004.11.01 04:16
|sell
|5
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|10
|2004.11.01 04:43
|close
|5
|0.10
|1.2778
|1.2831
|1.2775
|3.00
|9962.00
|11
|2004.11.01 04:43
|buy
|6
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2784
|12
|2004.11.01 05:06
|close
|6
|0.10
|1.2782
|1.2728
|1.2784
|4.00
|9966.00
|13
|2004.11.01 05:06
|sell
|7
|0.10
|1.2783
|1.2833
|1.2777
|14
|2004.11.01 05:59
|close
|7
|0.10
|1.2778
|1.2833
|1.2777
|5.00
|9971.00
|15
|2004.11.01 06:03
|buy
|8
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2784
|16
|2004.11.01 06:15
|close
|8
|0.10
|1.2782
|1.2728
|1.2784
|4.00
|9975.00
|17
|2004.11.01 06:16
|sell
|9
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|18
|2004.11.01 06:24
|t/p
|9
|0.10
|1.2775
|1.2831
|1.2775
|6.00
|9981.00
|19
|2004.11.01 06:25
|buy
|10
|0.10
|1.2774
|1.2724
|1.2780
|20
|2004.11.01 06:36
|t/p
|10
|0.10
|1.2780
|1.2724
|1.2780
|6.00
|9987.00
|21
|2004.11.01 06:41
|sell
|11
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|22
|2004.11.01 07:51
|t/p
|11
|0.10
|1.2775
|1.2831
|1.2775
|6.00
|9993.00
|23
|2004.11.01 08:22
|sell
|12
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|24
|2004.11.01 08:46
|close
|12
|0.10
|1.2777
|1.2831
|1.2775
|4.00
|9997.00
|25
|2004.11.01 08:47
|buy
|13
|0.10
|1.2777
|1.2727
|1.2783
|26
|2004.11.01 10:25
|close
|13
|0.10
|1.2747
|1.2727
|1.2783
|-30.00
|9967.00
|27
|2004.11.01 11:38
|buy
|14
|0.10
|1.2743
|1.2693
|1.2749
|28
|2004.11.01 11:45
|t/p
|14
|0.10
|1.2749
|1.2693
|1.2749
|6.00
|9973.00
|29
|2004.11.01 11:50
|sell
|15
|0.10
|1.2752
|1.2802
|1.2746
|30
|2004.11.01 12:55
|close
|15
|0.10
|1.2751
|1.2802
|1.2746
|1.00
|9974.00
|31
|2004.11.01 12:55
|buy
|16
|0.10
|1.2750
|1.2700
|1.2756
|32
|2004.11.01 14:49
|close
|16
|0.10
|1.2750
|1.2700
|1.2756
|0.00
|9974.00
|33
|2004.11.01 14:49
|sell
|17
|0.10
|1.2750
|1.2800
|1.2744
|34
|2004.11.01 15:46
|close
|17
|0.10
|1.2750
|1.2800
|1.2744
|0.00
|9974.00
|35
|2004.11.01 15:46
|buy
|18
|0.10
|1.2751
|1.2701
|1.2757
|36
|2004.11.01 16:44
|close
|18
|0.10
|1.2734
|1.2701
|1.2757
|-17.00
|9957.00
|37
|2004.11.01 16:44
|sell
|19
|0.10
|1.2733
|1.2783
|1.2727
|38
|2004.11.01 18:17
|close
|19
|0.10
|1.2743
|1.2783
|1.2727
|-10.00
|9947.00
|39
|2004.11.01 19:30
|sell
|20
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2738
|40
|2004.11.01 20:17
|close
|20
|0.10
|1.2749
|1.2794
|1.2738
|-5.00
|9942.00
|41
|2004.11.01 20:51
|buy
|21
|0.10
|1.2749
|1.2699
|1.2755
|42
|2004.11.01 21:06
|close
|21
|0.10
|1.2752
|1.2699
|1.2755
|3.00
|9945.00
|43
|2004.11.01 21:07
|sell
|22
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2745
|44
|2004.11.01 22:19
|t/p
|22
|0.10
|1.2745
|1.2801
|1.2745
|6.00
|9951.00
|45
|2004.11.01 23:31
|sell
|23
|0.10
|1.2748
|1.2798
|1.2742
|46
|2004.11.01 23:43
|t/p
|23
|0.10
|1.2742
|1.2798
|1.2742
|6.00
|9957.00
|47
|2004.11.01 23:45
|buy
|24
|0.10
|1.2739
|1.2689
|1.2745
|48
|2004.11.02 00:12
|close
|24
|0.10
|1.2741
|1.2689
|1.2745
|-3.95
|9953.05
|49
|2004.11.02 00:12
|sell
|25
|0.10
|1.2741
|1.2791
|1.2735
|50
|2004.11.02 02:07
|t/p
|25
|0.10
|1.2735
|1.2791
|1.2735
|6.00
|9959.05
|51
|2004.11.02 02:59
|sell
|26
|0.10
|1.2738
|1.2788
|1.2732
|52
|2004.11.02 04:44
|close
|26
|0.10
|1.2740
|1.2788
|1.2732
|-2.00
|9957.05
|53
|2004.11.02 04:45
|buy
|27
|0.10
|1.2740
|1.2690
|1.2746
|54
|2004.11.02 06:25
|close
|27
|0.10
|1.2721
|1.2690
|1.2746
|-19.00
|9938.05
|55
|2004.11.02 07:10
|sell
|28
|0.10
|1.2707
|1.2757
|1.2701
|56
|2004.11.02 07:18
|t/p
|28
|0.10
|1.2701
|1.2757
|1.2701
|6.00
|9944.05
|57
|2004.11.02 07:22
|buy
|29
|0.10
|1.2697
|1.2647
|1.2703
|58
|2004.11.02 07:34
|t/p
|29
|0.10
|1.2703
|1.2647
|1.2703
|6.00
|9950.05
|59
|2004.11.02 07:35
|sell
|30
|0.10
|1.2705
|1.2755
|1.2699
|60
|2004.11.02 08:20
|close
|30
|0.10
|1.2708
|1.2755
|1.2699
|-3.00
|9947.05
|61
|2004.11.02 08:21
|buy
|31
|0.10
|1.2708
|1.2658
|1.2714
|62
|2004.11.02 08:29
|t/p
|31
|0.10
|1.2714
|1.2658
|1.2714
|6.00
|9953.05
|63
|2004.11.02 08:45
|buy
|32
|0.10
|1.2707
|1.2657
|1.2713
|64
|2004.11.02 09:36
|close
|32
|0.10
|1.2706
|1.2657
|1.2713
|-1.00
|9952.05
|65
|2004.11.02 09:36
|sell
|33
|0.10
|1.2707
|1.2757
|1.2701
|66
|2004.11.02 11:14
|close
|33
|0.10
|1.2703
|1.2757
|1.2701
|4.00
|9956.05
|67
|2004.11.02 11:30
|sell
|34
|0.10
|1.2707
|1.2757
|1.2701
|68
|2004.11.02 12:47
|close
|34
|0.10
|1.2705
|1.2757
|1.2701
|2.00
|9958.05
|69
|2004.11.02 12:47
|buy
|35
|0.10
|1.2705
|1.2655
|1.2711
|70
|2004.11.02 13:01
|t/p
|35
|0.10
|1.2711
|1.2655
|1.2711
|6.00
|9964.05
|71
|2004.11.02 13:01
|sell
|36
|0.10
|1.2711
|1.2761
|1.2705
|72
|2004.11.02 13:54
|t/p
|36
|0.10
|1.2705
|1.2761
|1.2705
|6.00
|9970.05
|73
|2004.11.02 13:55
|buy
|37
|0.10
|1.2704
|1.2654
|1.2710
|74
|2004.11.02 14:50
|close
|37
|0.10
|1.2702
|1.2654
|1.2710
|-2.00
|9968.05
|75
|2004.11.02 15:29
|buy
|38
|0.10
|1.2695
|1.2645
|1.2701
|76
|2004.11.02 15:49
|close
|38
|0.10
|1.2700
|1.2645
|1.2701
|5.00
|9973.05
|77
|2004.11.02 15:50
|sell
|39
|0.10
|1.2699
|1.2749
|1.2693
|78
|2004.11.02 17:29
|t/p
|39
|0.10
|1.2693
|1.2749
|1.2693
|6.00
|9979.05
|79
|2004.11.02 18:55
|sell
|40
|0.10
|1.2681
|1.2731
|1.2675
|80
|2004.11.02 19:06
|s/l
|40
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2675
|-50.00
|9929.05
|81
|2004.11.02 20:24
|sell
|41
|0.10
|1.2727
|1.2777
|1.2721
|82
|2004.11.02 22:15
|close
|41
|0.10
|1.2736
|1.2777
|1.2721
|-9.00
|9920.05
|83
|2004.11.02 22:15
|buy
|42
|0.10
|1.2735
|1.2685
|1.2741
|84
|2004.11.02 23:21
|close
|42
|0.10
|1.2720
|1.2685
|1.2741
|-15.00
|9905.05
|85
|2004.11.02 23:21
|sell
|43
|0.10
|1.2721
|1.2771
|1.2715
|86
|2004.11.03 00:05
|close
|43
|0.10
|1.2720
|1.2771
|1.2715
|16.90
|9921.95
|87
|2004.11.03 01:45
|buy
|44
|0.10
|1.2678
|1.2628
|1.2684
|88
|2004.11.03 01:48
|t/p
|44
|0.10
|1.2684
|1.2628
|1.2684
|6.00
|9927.95
|89
|2004.11.03 01:53
|buy
|45
|0.10
|1.2679
|1.2629
|1.2685
|90
|2004.11.03 01:54
|t/p
|45
|0.10
|1.2685
|1.2629
|1.2685
|6.00
|9933.95
|91
|2004.11.03 02:03
|sell
|46
|0.10
|1.2693
|1.2743
|1.2687
|92
|2004.11.03 02:19
|t/p
|46
|0.10
|1.2687
|1.2743
|1.2687
|6.00
|9939.95
|93
|2004.11.03 02:39
|sell
|47
|0.10
|1.2696
|1.2746
|1.2690
|94
|2004.11.03 03:16
|close
|47
|0.10
|1.2695
|1.2746
|1.2690
|1.00
|9940.95
|95
|2004.11.03 03:18
|buy
|48
|0.10
|1.2694
|1.2644
|1.2700
|96
|2004.11.03 03:59
|close
|48
|0.10
|1.2692
|1.2644
|1.2700
|-2.00
|9938.95
|97
|2004.11.03 03:59
|sell
|49
|0.10
|1.2691
|1.2741
|1.2685
|98
|2004.11.03 04:42
|t/p
|49
|0.10
|1.2685
|1.2741
|1.2685
|6.00
|9944.95
|99
|2004.11.03 04:45
|sell
|50
|0.10
|1.2693
|1.2743
|1.2687
|100
|2004.11.03 04:47
|t/p
|50
|0.10
|1.2687
|1.2743
|1.2687
|6.00
|9950.95
|101
|2004.11.03 05:49
|sell
|51
|0.10
|1.2678
|1.2728
|1.2672
|102
|2004.11.03 06:01
|s/l
|51
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2672
|-50.00
|9900.95
|103
|2004.11.03 06:01
|sell
|52
|0.10
|1.2726
|1.2776
|1.2720
|104
|2004.11.03 06:02
|t/p
|52
|0.10
|1.2720
|1.2776
|1.2720
|6.00
|9906.95
|105
|2004.11.03 06:02
|sell
|53
|0.10
|1.2717
|1.2767
|1.2711
|106
|2004.11.03 06:06
|t/p
|53
|0.10
|1.2711
|1.2767
|1.2711
|6.00
|9912.95
|107
|2004.11.03 07:01
|sell
|54
|0.10
|1.2714
|1.2764
|1.2708
|108
|2004.11.03 07:07
|t/p
|54
|0.10
|1.2708
|1.2764
|1.2708
|6.00
|9918.95
|109
|2004.11.03 08:25
|sell
|55
|0.10
|1.2687
|1.2737
|1.2681
|110
|2004.11.03 09:31
|close
|55
|0.10
|1.2716
|1.2737
|1.2681
|-29.00
|9889.95
|111
|2004.11.03 09:36
|buy
|56
|0.10
|1.2716
|1.2666
|1.2722
|112
|2004.11.03 10:05
|close
|56
|0.10
|1.2716
|1.2666
|1.2722
|0.00
|9889.95
|113
|2004.11.03 10:05
|sell
|57
|0.10
|1.2717
|1.2767
|1.2711
|114
|2004.11.03 10:52
|close
|57
|0.10
|1.2713
|1.2767
|1.2711
|4.00
|9893.95
|115
|2004.11.03 10:53
|buy
|58
|0.10
|1.2713
|1.2663
|1.2719
|116
|2004.11.03 11:07
|t/p
|58
|0.10
|1.2719
|1.2663
|1.2719
|6.00
|9899.95
|117
|2004.11.03 11:11
|sell
|59
|0.10
|1.2722
|1.2772
|1.2716
|118
|2004.11.03 12:23
|s/l
|59
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2716
|-50.00
|9849.95
|119
|2004.11.03 12:23
|sell
|60
|0.10
|1.2770
|1.2820
|1.2764
|120
|2004.11.03 13:42
|close
|60
|0.10
|1.2791
|1.2820
|1.2764
|-21.00
|9828.95
|121
|2004.11.03 13:43
|buy
|61
|0.10
|1.2790
|1.2740
|1.2796
|122
|2004.11.03 14:07
|t/p
|61
|0.10
|1.2796
|1.2740
|1.2796
|6.00
|9834.95
|123
|2004.11.03 14:07
|sell
|62
|0.10
|1.2796
|1.2846
|1.2790
|124
|2004.11.03 14:30
|close
|62
|0.10
|1.2795
|1.2846
|1.2790
|1.00
|9835.95
|125
|2004.11.03 14:30
|buy
|63
|0.10
|1.2794
|1.2744
|1.2800
|126
|2004.11.03 14:50
|t/p
|63
|0.10
|1.2800
|1.2744
|1.2800
|6.00
|9841.95
|127
|2004.11.03 15:18
|buy
|64
|0.10
|1.2788
|1.2738
|1.2794
|128
|2004.11.03 16:25
|close
|64
|0.10
|1.2787
|1.2738
|1.2794
|-1.00
|9840.95
|129
|2004.11.03 16:25
|sell
|65
|0.10
|1.2787
|1.2837
|1.2781
|130
|2004.11.03 16:34
|t/p
|65
|0.10
|1.2781
|1.2837
|1.2781
|6.00
|9846.95
|131
|2004.11.03 16:34
|buy
|66
|0.10
|1.2780
|1.2730
|1.2786
|132
|2004.11.03 17:10
|t/p
|66
|0.10
|1.2786
|1.2730
|1.2786
|6.00
|9852.95
|133
|2004.11.03 20:09
|buy
|67
|0.10
|1.2820
|1.2770
|1.2826
|134
|2004.11.03 20:34
|close
|67
|0.10
|1.2822
|1.2770
|1.2826
|2.00
|9854.95
|135
|2004.11.03 20:36
|sell
|68
|0.10
|1.2822
|1.2872
|1.2816
|136
|2004.11.03 21:24
|close
|68
|0.10
|1.2817
|1.2872
|1.2816
|5.00
|9859.95
|137
|2004.11.03 21:25
|buy
|69
|0.10
|1.2817
|1.2767
|1.2823
|138
|2004.11.03 21:49
|close
|69
|0.10
|1.2818
|1.2767
|1.2823
|1.00
|9860.95
|139
|2004.11.03 21:52
|sell
|70
|0.10
|1.2822
|1.2872
|1.2816
|140
|2004.11.03 22:23
|close
|70
|0.10
|1.2821
|1.2872
|1.2816
|1.00
|9861.95
|141
|2004.11.03 22:23
|buy
|71
|0.10
|1.2824
|1.2774
|1.2830
|142
|2004.11.03 22:38
|close
|71
|0.10
|1.2828
|1.2774
|1.2830
|4.00
|9865.95
|143
|2004.11.03 22:39
|sell
|72
|0.10
|1.2828
|1.2878
|1.2822
|144
|2004.11.03 22:56
|t/p
|72
|0.10
|1.2822
|1.2878
|1.2822
|6.00
|9871.95
|145
|2004.11.03 22:56
|buy
|73
|0.10
|1.2822
|1.2772
|1.2828
|146
|2004.11.03 23:15
|close
|73
|0.10
|1.2824
|1.2772
|1.2828
|2.00
|9873.95
|147
|2004.11.03 23:15
|sell
|74
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2817
|148
|2004.11.04 00:22
|t/p
|74
|0.10
|1.2817
|1.2873
|1.2817
|11.30
|9885.25
|149
|2004.11.04 01:12
|sell
|75
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2815
|150
|2004.11.04 01:59
|close
|75
|0.10
|1.2822
|1.2871
|1.2815
|-1.00
|9884.25
|151
|2004.11.04 01:59
|buy
|76
|0.10
|1.2822
|1.2772
|1.2828
|152
|2004.11.04 02:44
|close
|76
|0.10
|1.2820
|1.2772
|1.2828
|-2.00
|9882.25
|153
|2004.11.04 02:44
|sell
|77
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2815
|154
|2004.11.04 04:13
|close
|77
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2815
|0.00
|9882.25
|155
|2004.11.04 04:35
|sell
|78
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2817
|156
|2004.11.04 04:55
|close
|78
|0.10
|1.2822
|1.2873
|1.2817
|1.00
|9883.25
|157
|2004.11.04 04:58
|buy
|79
|0.10
|1.2821
|1.2771
|1.2827
|158
|2004.11.04 05:15
|close
|79
|0.10
|1.2822
|1.2771
|1.2827
|1.00
|9884.25
|159
|2004.11.04 05:17
|sell
|80
|0.10
|1.2824
|1.2874
|1.2818
|160
|2004.11.04 06:31
|t/p
|80
|0.10
|1.2818
|1.2874
|1.2818
|6.00
|9890.25
|161
|2004.11.04 06:40
|sell
|81
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2820
|162
|2004.11.04 06:47
|t/p
|81
|0.10
|1.2820
|1.2876
|1.2820
|6.00
|9896.25
|163
|2004.11.04 06:50
|sell
|82
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2820
|164
|2004.11.04 07:04
|t/p
|82
|0.10
|1.2820
|1.2876
|1.2820
|6.00
|9902.25
|165
|2004.11.04 07:09
|buy
|83
|0.10
|1.2816
|1.2766
|1.2822
|166
|2004.11.04 08:15
|close
|83
|0.10
|1.2805
|1.2766
|1.2822
|-11.00
|9891.25
|167
|2004.11.04 08:15
|sell
|84
|0.10
|1.2804
|1.2854
|1.2798
|168
|2004.11.04 10:01
|s/l
|84
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2798
|-50.00
|9841.25
|169
|2004.11.04 10:05
|sell
|85
|0.10
|1.2863
|1.2913
|1.2857
|170
|2004.11.04 10:17
|t/p
|85
|0.10
|1.2857
|1.2913
|1.2857
|6.00
|9847.25
|171
|2004.11.04 10:59
|buy
|86
|0.10
|1.2853
|1.2803
|1.2859
|172
|2004.11.04 11:04
|t/p
|86
|0.10
|1.2859
|1.2803
|1.2859
|6.00
|9853.25
|173
|2004.11.04 11:35
|sell
|87
|0.10
|1.2865
|1.2915
|1.2859
|174
|2004.11.04 12:05
|close
|87
|0.10
|1.2862
|1.2915
|1.2859
|3.00
|9856.25
|175
|2004.11.04 12:05
|buy
|88
|0.10
|1.2861
|1.2811
|1.2867
|176
|2004.11.04 12:09
|t/p
|88
|0.10
|1.2867
|1.2811
|1.2867
|6.00
|9862.25
|177
|2004.11.04 12:26
|buy
|89
|0.10
|1.2864
|1.2814
|1.2870
|178
|2004.11.04 12:42
|t/p
|89
|0.10
|1.2870
|1.2814
|1.2870
|6.00
|9868.25
|179
|2004.11.04 12:42
|sell
|90
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|180
|2004.11.04 13:35
|close
|90
|0.10
|1.2880
|1.2921
|1.2865
|-9.00
|9859.25
|181
|2004.11.04 13:38
|buy
|91
|0.10
|1.2880
|1.2830
|1.2886
|182
|2004.11.04 13:45
|t/p
|91
|0.10
|1.2886
|1.2830
|1.2886
|6.00
|9865.25
|183
|2004.11.04 14:05
|buy
|92
|0.10
|1.2870
|1.2820
|1.2876
|184
|2004.11.04 14:13
|t/p
|92
|0.10
|1.2876
|1.2820
|1.2876
|6.00
|9871.25
|185
|2004.11.04 14:16
|buy
|93
|0.10
|1.2871
|1.2821
|1.2877
|186
|2004.11.04 14:34
|t/p
|93
|0.10
|1.2877
|1.2821
|1.2877
|6.00
|9877.25
|187
|2004.11.04 14:40
|buy
|94
|0.10
|1.2870
|1.2820
|1.2876
|188
|2004.11.04 14:50
|t/p
|94
|0.10
|1.2876
|1.2820
|1.2876
|6.00
|9883.25
|189
|2004.11.04 14:55
|sell
|95
|0.10
|1.2880
|1.2930
|1.2874
|190
|2004.11.04 16:08
|t/p
|95
|0.10
|1.2874
|1.2930
|1.2874
|6.00
|9889.25
|191
|2004.11.04 16:50
|sell
|96
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2866
|192
|2004.11.04 17:23
|close
|96
|0.10
|1.2873
|1.2922
|1.2866
|-1.00
|9888.25
|193
|2004.11.04 17:24
|buy
|97
|0.10
|1.2873
|1.2823
|1.2879
|194
|2004.11.04 19:00
|close
|97
|0.10
|1.2864
|1.2823
|1.2879
|-9.00
|9879.25
|195
|2004.11.04 19:00
|sell
|98
|0.10
|1.2863
|1.2913
|1.2857
|196
|2004.11.04 20:20
|close
|98
|0.10
|1.2868
|1.2913
|1.2857
|-5.00
|9874.25
|197
|2004.11.04 20:28
|buy
|99
|0.10
|1.2868
|1.2818
|1.2874
|198
|2004.11.04 21:00
|close
|99
|0.10
|1.2871
|1.2818
|1.2874
|3.00
|9877.25
|199
|2004.11.04 21:01
|sell
|100
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|200
|2004.11.04 21:24
|close
|100
|0.10
|1.2868
|1.2921
|1.2865
|3.00
|9880.25
|201
|2004.11.04 21:24
|buy
|101
|0.10
|1.2869
|1.2819
|1.2875
|202
|2004.11.04 21:43
|close
|101
|0.10
|1.2872
|1.2819
|1.2875
|3.00
|9883.25
|203
|2004.11.04 21:45
|sell
|102
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|204
|2004.11.04 22:08
|close
|102
|0.10
|1.2868
|1.2921
|1.2865
|3.00
|9886.25
|205
|2004.11.04 22:08
|buy
|103
|0.10
|1.2868
|1.2818
|1.2874
|206
|2004.11.04 22:22
|close
|103
|0.10
|1.2871
|1.2818
|1.2874
|3.00
|9889.25
|207
|2004.11.04 22:24
|sell
|104
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|208
|2004.11.05 00:31
|close
|104
|0.10
|1.2878
|1.2921
|1.2865
|-1.70
|9887.55
|209
|2004.11.05 00:31
|buy
|105
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2883
|210
|2004.11.05 01:07
|close
|105
|0.10
|1.2878
|1.2827
|1.2883
|1.00
|9888.55
|211
|2004.11.05 01:08
|sell
|106
|0.10
|1.2879
|1.2929
|1.2873
|212
|2004.11.05 03:21
|close
|106
|0.10
|1.2884
|1.2929
|1.2873
|-5.00
|9883.55
|213
|2004.11.05 03:21
|buy
|107
|0.10
|1.2884
|1.2834
|1.2890
|214
|2004.11.05 04:13
|close
|107
|0.10
|1.2886
|1.2834
|1.2890
|2.00
|9885.55
|215
|2004.11.05 04:16
|sell
|108
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|216
|2004.11.05 04:45
|close
|108
|0.10
|1.2883
|1.2936
|1.2880
|3.00
|9888.55
|217
|2004.11.05 04:46
|buy
|109
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|218
|2004.11.05 05:35
|close
|109
|0.10
|1.2879
|1.2832
|1.2888
|-3.00
|9885.55
|219
|2004.11.05 05:36
|sell
|110
|0.10
|1.2880
|1.2930
|1.2874
|220
|2004.11.05 06:05
|close
|110
|0.10
|1.2880
|1.2930
|1.2874
|0.00
|9885.55
|221
|2004.11.05 06:07
|buy
|111
|0.10
|1.2880
|1.2830
|1.2886
|222
|2004.11.05 06:23
|close
|111
|0.10
|1.2884
|1.2830
|1.2886
|4.00
|9889.55
|223
|2004.11.05 06:24
|sell
|112
|0.10
|1.2884
|1.2934
|1.2878
|224
|2004.11.05 06:58
|close
|112
|0.10
|1.2879
|1.2934
|1.2878
|5.00
|9894.55
|225
|2004.11.05 06:59
|buy
|113
|0.10
|1.2878
|1.2828
|1.2884
|226
|2004.11.05 07:33
|close
|113
|0.10
|1.2869
|1.2828
|1.2884
|-9.00
|9885.55
|227
|2004.11.05 07:34
|sell
|114
|0.10
|1.2869
|1.2919
|1.2863
|228
|2004.11.05 07:43
|t/p
|114
|0.10
|1.2863
|1.2919
|1.2863
|6.00
|9891.55
|229
|2004.11.05 07:45
|buy
|115
|0.10
|1.2864
|1.2814
|1.2870
|230
|2004.11.05 08:42
|close
|115
|0.10
|1.2865
|1.2814
|1.2870
|1.00
|9892.55
|231
|2004.11.05 08:42
|sell
|116
|0.10
|1.2866
|1.2916
|1.2860
|232
|2004.11.05 08:51
|t/p
|116
|0.10
|1.2860
|1.2916
|1.2860
|6.00
|9898.55
|233
|2004.11.05 08:55
|buy
|117
|0.10
|1.2854
|1.2804
|1.2860
|234
|2004.11.05 09:35
|close
|117
|0.10
|1.2858
|1.2804
|1.2860
|4.00
|9902.55
|235
|2004.11.05 09:36
|sell
|118
|0.10
|1.2857
|1.2907
|1.2851
|236
|2004.11.05 12:05
|close
|118
|0.10
|1.2862
|1.2907
|1.2851
|-5.00
|9897.55
|237
|2004.11.05 12:05
|buy
|119
|0.10
|1.2861
|1.2811
|1.2867
|238
|2004.11.05 12:20
|close
|119
|0.10
|1.2866
|1.2811
|1.2867
|5.00
|9902.55
|239
|2004.11.05 12:20
|sell
|120
|0.10
|1.2867
|1.2917
|1.2861
|240
|2004.11.05 12:27
|t/p
|120
|0.10
|1.2861
|1.2917
|1.2861
|6.00
|9908.55
|241
|2004.11.05 12:35
|buy
|121
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2833
|242
|2004.11.05 12:35
|t/p
|121
|0.10
|1.2833
|1.2777
|1.2833
|6.00
|9914.55
|243
|2004.11.05 12:35
|buy
|122
|0.10
|1.2835
|1.2785
|1.2841
|244
|2004.11.05 12:47
|s/l
|122
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2841
|-50.00
|9864.55
|245
|2004.11.05 13:25
|sell
|123
|0.10
|1.2820
|1.2870
|1.2814
|246
|2004.11.05 13:33
|s/l
|123
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2814
|-50.00
|9814.55
|247
|2004.11.05 13:33
|sell
|124
|0.10
|1.2870
|1.2920
|1.2864
|248
|2004.11.05 14:52
|s/l
|124
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2864
|-50.00
|9764.55
|249
|2004.11.05 14:52
|sell
|125
|0.10
|1.2920
|1.2970
|1.2914
|250
|2004.11.05 14:53
|t/p
|125
|0.10
|1.2914
|1.2970
|1.2914
|6.00
|9770.55
|251
|2004.11.05 14:53
|sell
|126
|0.10
|1.2912
|1.2962
|1.2906
|252
|2004.11.05 16:59
|close
|126
|0.10
|1.2922
|1.2962
|1.2906
|-10.00
|9760.55
|253
|2004.11.05 17:14
|sell
|127
|0.10
|1.2933
|1.2983
|1.2927
|254
|2004.11.07 22:33
|close
|127
|0.10
|1.2965
|1.2983
|1.2927
|-32.00
|9728.55
|255
|2004.11.07 22:34
|buy
|128
|0.10
|1.2965
|1.2915
|1.2971
|256
|2004.11.07 23:00
|close
|128
|0.10
|1.2966
|1.2915
|1.2971
|1.00
|9729.55
|257
|2004.11.07 23:00
|sell
|129
|0.10
|1.2963
|1.3013
|1.2957
|258
|2004.11.07 23:07
|t/p
|129
|0.10
|1.2957
|1.3013
|1.2957
|6.00
|9735.55
|259
|2004.11.07 23:15
|buy
|130
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|260
|2004.11.07 23:26
|close
|130
|0.10
|1.2959
|1.2905
|1.2961
|4.00
|9739.55
|261
|2004.11.07 23:28
|sell
|131
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|262
|2004.11.08 00:14
|t/p
|131
|0.10
|1.2953
|1.3009
|1.2953
|11.30
|9750.85
|263
|2004.11.08 00:48
|sell
|132
|0.10
|1.2950
|1.3000
|1.2944
|264
|2004.11.08 05:06
|close
|132
|0.10
|1.2973
|1.3000
|1.2944
|-23.00
|9727.85
|265
|2004.11.08 06:02
|sell
|133
|0.10
|1.2984
|1.3034
|1.2978
|266
|2004.11.08 06:17
|t/p
|133
|0.10
|1.2978
|1.3034
|1.2978
|6.00
|9733.85
|267
|2004.11.08 06:20
|buy
|134
|0.10
|1.2972
|1.2922
|1.2978
|268
|2004.11.08 07:06
|close
|134
|0.10
|1.2972
|1.2922
|1.2978
|0.00
|9733.85
|269
|2004.11.08 07:06
|sell
|135
|0.10
|1.2973
|1.3023
|1.2967
|270
|2004.11.08 07:42
|close
|135
|0.10
|1.2969
|1.3023
|1.2967
|4.00
|9737.85
|271
|2004.11.08 08:17
|buy
|136
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|272
|2004.11.08 08:46
|close
|136
|0.10
|1.2965
|1.2919
|1.2975
|-4.00
|9733.85
|273
|2004.11.08 08:46
|sell
|137
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.2960
|274
|2004.11.08 08:57
|t/p
|137
|0.10
|1.2960
|1.3016
|1.2960
|6.00
|9739.85
|275
|2004.11.08 09:00
|buy
|138
|0.10
|1.2959
|1.2909
|1.2965
|276
|2004.11.08 10:02
|close
|138
|0.10
|1.2960
|1.2909
|1.2965
|1.00
|9740.85
|277
|2004.11.08 10:03
|sell
|139
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|278
|2004.11.08 10:09
|t/p
|139
|0.10
|1.2954
|1.3010
|1.2954
|6.00
|9746.85
|279
|2004.11.08 10:28
|sell
|140
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|280
|2004.11.08 10:38
|t/p
|140
|0.10
|1.2954
|1.3010
|1.2954
|6.00
|9752.85
|281
|2004.11.08 10:46
|buy
|141
|0.10
|1.2951
|1.2901
|1.2957
|282
|2004.11.08 11:03
|close
|141
|0.10
|1.2953
|1.2901
|1.2957
|2.00
|9754.85
|283
|2004.11.08 11:10
|buy
|142
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2953
|284
|2004.11.08 11:51
|close
|142
|0.10
|1.2940
|1.2897
|1.2953
|-7.00
|9747.85
|285
|2004.11.08 11:52
|sell
|143
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2934
|286
|2004.11.08 12:04
|t/p
|143
|0.10
|1.2934
|1.2990
|1.2934
|6.00
|9753.85
|287
|2004.11.08 12:05
|buy
|144
|0.10
|1.2933
|1.2883
|1.2939
|288
|2004.11.08 12:30
|close
|144
|0.10
|1.2924
|1.2883
|1.2939
|-9.00
|9744.85
|289
|2004.11.08 12:30
|sell
|145
|0.10
|1.2926
|1.2976
|1.2920
|290
|2004.11.08 13:28
|t/p
|145
|0.10
|1.2920
|1.2976
|1.2920
|6.00
|9750.85
|291
|2004.11.08 14:21
|buy
|146
|0.10
|1.2928
|1.2878
|1.2934
|292
|2004.11.08 14:24
|t/p
|146
|0.10
|1.2934
|1.2878
|1.2934
|6.00
|9756.85
|293
|2004.11.08 14:30
|sell
|147
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2933
|294
|2004.11.08 16:06
|t/p
|147
|0.10
|1.2933
|1.2989
|1.2933
|6.00
|9762.85
|295
|2004.11.08 16:15
|buy
|148
|0.10
|1.2933
|1.2883
|1.2939
|296
|2004.11.08 17:32
|close
|148
|0.10
|1.2926
|1.2883
|1.2939
|-7.00
|9755.85
|297
|2004.11.08 17:32
|sell
|149
|0.10
|1.2927
|1.2977
|1.2921
|298
|2004.11.08 18:20
|close
|149
|0.10
|1.2924
|1.2977
|1.2921
|3.00
|9758.85
|299
|2004.11.08 18:21
|buy
|150
|0.10
|1.2924
|1.2874
|1.2930
|300
|2004.11.08 19:39
|close
|150
|0.10
|1.2914
|1.2874
|1.2930
|-10.00
|9748.85
|301
|2004.11.08 19:39
|sell
|151
|0.10
|1.2915
|1.2965
|1.2909
|302
|2004.11.08 21:18
|close
|151
|0.10
|1.2913
|1.2965
|1.2909
|2.00
|9750.85
|303
|2004.11.08 21:27
|sell
|152
|0.10
|1.2916
|1.2966
|1.2910
|304
|2004.11.08 21:40
|close
|152
|0.10
|1.2911
|1.2966
|1.2910
|5.00
|9755.85
|305
|2004.11.08 21:40
|buy
|153
|0.10
|1.2912
|1.2862
|1.2918
|306
|2004.11.08 22:13
|close
|153
|0.10
|1.2914
|1.2862
|1.2918
|2.00
|9757.85
|307
|2004.11.08 23:10
|sell
|154
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2905
|308
|2004.11.08 23:25
|close
|154
|0.10
|1.2908
|1.2961
|1.2905
|3.00
|9760.85
|309
|2004.11.08 23:26
|buy
|155
|0.10
|1.2908
|1.2858
|1.2914
|310
|2004.11.09 00:48
|t/p
|155
|0.10
|1.2914
|1.2858
|1.2914
|0.05
|9760.90
|311
|2004.11.09 03:06
|buy
|156
|0.10
|1.2923
|1.2873
|1.2929
|312
|2004.11.09 05:03
|close
|156
|0.10
|1.2914
|1.2873
|1.2929
|-9.00
|9751.90
|313
|2004.11.09 05:03
|sell
|157
|0.10
|1.2914
|1.2964
|1.2908
|314
|2004.11.09 05:34
|close
|157
|0.10
|1.2918
|1.2964
|1.2908
|-4.00
|9747.90
|315
|2004.11.09 05:35
|buy
|158
|0.10
|1.2918
|1.2868
|1.2924
|316
|2004.11.09 05:42
|t/p
|158
|0.10
|1.2924
|1.2868
|1.2924
|6.00
|9753.90
|317
|2004.11.09 05:44
|buy
|159
|0.10
|1.2918
|1.2868
|1.2924
|318
|2004.11.09 05:54
|close
|159
|0.10
|1.2921
|1.2868
|1.2924
|3.00
|9756.90
|319
|2004.11.09 05:54
|sell
|160
|0.10
|1.2921
|1.2971
|1.2915
|320
|2004.11.09 08:37
|t/p
|160
|0.10
|1.2915
|1.2971
|1.2915
|6.00
|9762.90
|321
|2004.11.09 09:45
|buy
|161
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|322
|2004.11.09 10:01
|t/p
|161
|0.10
|1.2903
|1.2847
|1.2903
|6.00
|9768.90
|323
|2004.11.09 10:01
|sell
|162
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2897
|324
|2004.11.09 10:20
|t/p
|162
|0.10
|1.2897
|1.2953
|1.2897
|6.00
|9774.90
|325
|2004.11.09 10:20
|buy
|163
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|326
|2004.11.09 10:25
|t/p
|163
|0.10
|1.2903
|1.2847
|1.2903
|6.00
|9780.90
|327
|2004.11.09 10:32
|buy
|164
|0.10
|1.2899
|1.2849
|1.2905
|328
|2004.11.09 11:26
|t/p
|164
|0.10
|1.2905
|1.2849
|1.2905
|6.00
|9786.90
|329
|2004.11.09 12:29
|sell
|165
|0.10
|1.2913
|1.2963
|1.2907
|330
|2004.11.09 12:35
|t/p
|165
|0.10
|1.2907
|1.2963
|1.2907
|6.00
|9792.90
|331
|2004.11.09 13:38
|sell
|166
|0.10
|1.2900
|1.2950
|1.2894
|332
|2004.11.09 14:16
|close
|166
|0.10
|1.2908
|1.2950
|1.2894
|-8.00
|9784.90
|333
|2004.11.09 14:16
|buy
|167
|0.10
|1.2907
|1.2857
|1.2913
|334
|2004.11.09 14:21
|t/p
|167
|0.10
|1.2913
|1.2857
|1.2913
|6.00
|9790.90
|335
|2004.11.09 14:28
|buy
|168
|0.10
|1.2908
|1.2858
|1.2914
|336
|2004.11.09 14:44
|t/p
|168
|0.10
|1.2914
|1.2858
|1.2914
|6.00
|9796.90
|337
|2004.11.09 14:55
|buy
|169
|0.10
|1.2907
|1.2857
|1.2913
|338
|2004.11.09 14:59
|t/p
|169
|0.10
|1.2913
|1.2857
|1.2913
|6.00
|9802.90
|339
|2004.11.09 15:15
|sell
|170
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2917
|340
|2004.11.09 16:00
|close
|170
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2917
|0.00
|9802.90
|341
|2004.11.09 16:26
|buy
|171
|0.10
|1.2925
|1.2875
|1.2931
|342
|2004.11.09 18:23
|close
|171
|0.10
|1.2902
|1.2875
|1.2931
|-23.00
|9779.90
|343
|2004.11.09 18:23
|sell
|172
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2897
|344
|2004.11.09 18:39
|t/p
|172
|0.10
|1.2897
|1.2953
|1.2897
|6.00
|9785.90
|345
|2004.11.09 19:03
|sell
|173
|0.10
|1.2902
|1.2952
|1.2896
|346
|2004.11.09 19:12
|t/p
|173
|0.10
|1.2896
|1.2952
|1.2896
|6.00
|9791.90
|347
|2004.11.09 19:53
|buy
|174
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|348
|2004.11.09 20:43
|close
|174
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|0.00
|9791.90
|349
|2004.11.09 20:44
|sell
|175
|0.10
|1.2897
|1.2947
|1.2891
|350
|2004.11.09 21:27
|close
|175
|0.10
|1.2896
|1.2947
|1.2891
|1.00
|9792.90
|351
|2004.11.09 21:28
|buy
|176
|0.10
|1.2896
|1.2846
|1.2902
|352
|2004.11.09 21:35
|close
|176
|0.10
|1.2897
|1.2846
|1.2902
|1.00
|9793.90
|353
|2004.11.09 21:36
|sell
|177
|0.10
|1.2897
|1.2947
|1.2891
|354
|2004.11.09 22:24
|close
|177
|0.10
|1.2896
|1.2947
|1.2891
|1.00
|9794.90
|355
|2004.11.09 22:24
|buy
|178
|0.10
|1.2896
|1.2846
|1.2902
|356
|2004.11.09 22:44
|close
|178
|0.10
|1.2896
|1.2846
|1.2902
|0.00
|9794.90
|357
|2004.11.09 22:53
|sell
|179
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|358
|2004.11.09 23:14
|close
|179
|0.10
|1.2891
|1.2946
|1.2890
|5.00
|9799.90
|359
|2004.11.09 23:14
|buy
|180
|0.10
|1.2890
|1.2840
|1.2896
|360
|2004.11.09 23:31
|close
|180
|0.10
|1.2892
|1.2840
|1.2896
|2.00
|9801.90
|361
|2004.11.09 23:31
|sell
|181
|0.10
|1.2893
|1.2943
|1.2887
|362
|2004.11.10 02:08
|close
|181
|0.10
|1.2895
|1.2943
|1.2887
|13.90
|9815.80
|363
|2004.11.10 02:09
|buy
|182
|0.10
|1.2895
|1.2845
|1.2901
|364
|2004.11.10 03:12
|close
|182
|0.10
|1.2896
|1.2845
|1.2901
|1.00
|9816.80
|365
|2004.11.10 04:55
|sell
|183
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|366
|2004.11.10 06:15
|close
|183
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|0.00
|9816.80
|367
|2004.11.10 06:15
|buy
|184
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|368
|2004.11.10 06:35
|close
|184
|0.10
|1.2900
|1.2847
|1.2903
|3.00
|9819.80
|369
|2004.11.10 06:35
|sell
|185
|0.10
|1.2901
|1.2951
|1.2895
|370
|2004.11.10 06:43
|t/p
|185
|0.10
|1.2895
|1.2951
|1.2895
|6.00
|9825.80
|371
|2004.11.10 07:22
|sell
|186
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|372
|2004.11.10 09:10
|s/l
|186
|0.10
|1.2936
|1.2936
|1.2880
|-50.00
|9775.80
|373
|2004.11.10 10:41
|sell
|187
|0.10
|1.2967
|1.3017
|1.2961
|374
|2004.11.10 11:00
|t/p
|187
|0.10
|1.2961
|1.3017
|1.2961
|6.00
|9781.80
|375
|2004.11.10 11:00
|buy
|188
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|376
|2004.11.10 11:03
|t/p
|188
|0.10
|1.2967
|1.2911
|1.2967
|6.00
|9787.80
|377
|2004.11.10 11:12
|sell
|189
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|378
|2004.11.10 11:54
|close
|189
|0.10
|1.2966
|1.3020
|1.2964
|4.00
|9791.80
|379
|2004.11.10 11:54
|buy
|190
|0.10
|1.2967
|1.2917
|1.2973
|380
|2004.11.10 12:12
|t/p
|190
|0.10
|1.2973
|1.2917
|1.2973
|6.00
|9797.80
|381
|2004.11.10 12:12
|sell
|191
|0.10
|1.2973
|1.3023
|1.2967
|382
|2004.11.10 12:30
|t/p
|191
|0.10
|1.2967
|1.3023
|1.2967
|6.00
|9803.80
|383
|2004.11.10 12:30
|buy
|192
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|384
|2004.11.10 12:30
|t/p
|192
|0.10
|1.2958
|1.2902
|1.2958
|6.00
|9809.80
|385
|2004.11.10 12:30
|buy
|193
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.2968
|386
|2004.11.10 12:30
|t/p
|193
|0.10
|1.2968
|1.2912
|1.2968
|6.00
|9815.80
|387
|2004.11.10 12:31
|buy
|194
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.2968
|388
|2004.11.10 12:35
|t/p
|194
|0.10
|1.2968
|1.2912
|1.2968
|6.00
|9821.80
|389
|2004.11.10 12:35
|buy
|195
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|390
|2004.11.10 12:36
|t/p
|195
|0.10
|1.2976
|1.2920
|1.2976
|6.00
|9827.80
|391
|2004.11.10 12:41
|buy
|196
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|392
|2004.11.10 12:42
|t/p
|196
|0.10
|1.2976
|1.2920
|1.2976
|6.00
|9833.80
|393
|2004.11.10 12:43
|buy
|197
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|394
|2004.11.10 13:50
|s/l
|197
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2976
|-50.00
|9783.80
|395
|2004.11.10 13:55
|buy
|198
|0.10
|1.2907
|1.2857
|1.2913
|396
|2004.11.10 14:21
|s/l
|198
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2913
|-50.00
|9733.80
|397
|2004.11.10 14:43
|sell
|199
|0.10
|1.2892
|1.2942
|1.2886
|398
|2004.11.10 15:53
|close
|199
|0.10
|1.2920
|1.2942
|1.2886
|-28.00
|9705.80
|399
|2004.11.10 16:35
|buy
|200
|0.10
|1.2900
|1.2850
|1.2906
|400
|2004.11.10 17:41
|close
|200
|0.10
|1.2883
|1.2850
|1.2906
|-17.00
|9688.80
|401
|2004.11.10 17:42
|sell
|201
|0.10
|1.2884
|1.2934
|1.2878
|402
|2004.11.10 18:07
|t/p
|201
|0.10
|1.2878
|1.2934
|1.2878
|6.00
|9694.80
|403
|2004.11.10 18:13
|buy
|202
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2883
|404
|2004.11.10 18:14
|t/p
|202
|0.10
|1.2883
|1.2827
|1.2883
|6.00
|9700.80
|405
|2004.11.10 18:26
|buy
|203
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|406
|2004.11.10 18:27
|t/p
|203
|0.10
|1.2881
|1.2825
|1.2881
|6.00
|9706.80
|407
|2004.11.10 18:53
|buy
|204
|0.10
|1.2879
|1.2829
|1.2885
|408
|2004.11.10 18:56
|t/p
|204
|0.10
|1.2885
|1.2829
|1.2885
|6.00
|9712.80
|409
|2004.11.10 19:05
|sell
|205
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2885
|410
|2004.11.10 20:20
|close
|205
|0.10
|1.2889
|1.2941
|1.2885
|2.00
|9714.80
|411
|2004.11.10 20:20
|buy
|206
|0.10
|1.2890
|1.2840
|1.2896
|412
|2004.11.10 20:54
|close
|206
|0.10
|1.2892
|1.2840
|1.2896
|2.00
|9716.80
|413
|2004.11.10 21:02
|sell
|207
|0.10
|1.2892
|1.2942
|1.2886
|414
|2004.11.10 21:26
|close
|207
|0.10
|1.2890
|1.2942
|1.2886
|2.00
|9718.80
|415
|2004.11.10 21:27
|buy
|208
|0.10
|1.2886
|1.2836
|1.2892
|416
|2004.11.10 21:54
|close
|208
|0.10
|1.2891
|1.2836
|1.2892
|5.00
|9723.80
|417
|2004.11.10 21:55
|sell
|209
|0.10
|1.2892
|1.2942
|1.2886
|418
|2004.11.10 22:43
|t/p
|209
|0.10
|1.2886
|1.2942
|1.2886
|6.00
|9729.80
|419
|2004.11.10 23:04
|sell
|210
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2883
|420
|2004.11.10 23:12
|t/p
|210
|0.10
|1.2883
|1.2939
|1.2883
|6.00
|9735.80
|421
|2004.11.10 23:58
|buy
|211
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|422
|2004.11.11 00:35
|close
|211
|0.10
|1.2875
|1.2832
|1.2888
|-12.95
|9722.85
|423
|2004.11.11 00:35
|sell
|212
|0.10
|1.2875
|1.2925
|1.2869
|424
|2004.11.11 02:51
|close
|212
|0.10
|1.2881
|1.2925
|1.2869
|-6.00
|9716.85
|425
|2004.11.11 03:01
|buy
|213
|0.10
|1.2880
|1.2830
|1.2886
|426
|2004.11.11 03:19
|close
|213
|0.10
|1.2885
|1.2830
|1.2886
|5.00
|9721.85
|427
|2004.11.11 03:36
|buy
|214
|0.10
|1.2878
|1.2828
|1.2884
|428
|2004.11.11 04:11
|close
|214
|0.10
|1.2880
|1.2828
|1.2884
|2.00
|9723.85
|429
|2004.11.11 04:19
|sell
|215
|0.10
|1.2880
|1.2930
|1.2874
|430
|2004.11.11 06:04
|close
|215
|0.10
|1.2883
|1.2930
|1.2874
|-3.00
|9720.85
|431
|2004.11.11 06:04
|buy
|216
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|432
|2004.11.11 06:19
|t/p
|216
|0.10
|1.2888
|1.2832
|1.2888
|6.00
|9726.85
|433
|2004.11.11 06:20
|sell
|217
|0.10
|1.2888
|1.2938
|1.2882
|434
|2004.11.11 09:03
|t/p
|217
|0.10
|1.2882
|1.2938
|1.2882
|6.00
|9732.85
|435
|2004.11.11 09:50
|buy
|218
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|436
|2004.11.11 11:36
|close
|218
|0.10
|1.2867
|1.2832
|1.2888
|-15.00
|9717.85
|437
|2004.11.11 11:36
|sell
|219
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|438
|2004.11.11 14:00
|close
|219
|0.10
|1.2896
|1.2918
|1.2862
|-28.00
|9689.85
|439
|2004.11.11 14:00
|buy
|220
|0.10
|1.2895
|1.2845
|1.2901
|440
|2004.11.11 14:02
|t/p
|220
|0.10
|1.2901
|1.2845
|1.2901
|6.00
|9695.85
|441
|2004.11.11 14:13
|buy
|221
|0.10
|1.2896
|1.2846
|1.2902
|442
|2004.11.11 14:30
|t/p
|221
|0.10
|1.2902
|1.2846
|1.2902
|6.00
|9701.85
|443
|2004.11.11 14:47
|buy
|222
|0.10
|1.2893
|1.2843
|1.2899
|444
|2004.11.11 15:01
|close
|222
|0.10
|1.2896
|1.2843
|1.2899
|3.00
|9704.85
|445
|2004.11.11 15:02
|sell
|223
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|446
|2004.11.11 16:02
|close
|223
|0.10
|1.2901
|1.2946
|1.2890
|-5.00
|9699.85
|447
|2004.11.11 16:03
|buy
|224
|0.10
|1.2900
|1.2850
|1.2906
|448
|2004.11.11 16:44
|t/p
|224
|0.10
|1.2906
|1.2850
|1.2906
|6.00
|9705.85
|449
|2004.11.11 17:56
|sell
|225
|0.10
|1.2916
|1.2966
|1.2910
|450
|2004.11.11 18:07
|close
|225
|0.10
|1.2912
|1.2966
|1.2910
|4.00
|9709.85
|451
|2004.11.11 18:08
|buy
|226
|0.10
|1.2912
|1.2862
|1.2918
|452
|2004.11.11 19:06
|close
|226
|0.10
|1.2910
|1.2862
|1.2918
|-2.00
|9707.85
|453
|2004.11.11 19:07
|sell
|227
|0.10
|1.2910
|1.2960
|1.2904
|454
|2004.11.11 19:36
|t/p
|227
|0.10
|1.2904
|1.2960
|1.2904
|6.00
|9713.85
|455
|2004.11.11 20:04
|sell
|228
|0.10
|1.2906
|1.2956
|1.2900
|456
|2004.11.11 20:29
|close
|228
|0.10
|1.2902
|1.2956
|1.2900
|4.00
|9717.85
|457
|2004.11.11 20:50
|sell
|229
|0.10
|1.2906
|1.2956
|1.2900
|458
|2004.11.11 21:44
|t/p
|229
|0.10
|1.2900
|1.2956
|1.2900
|6.00
|9723.85
|459
|2004.11.11 21:55
|sell
|230
|0.10
|1.2907
|1.2957
|1.2901
|460
|2004.11.11 22:51
|close
|230
|0.10
|1.2906
|1.2957
|1.2901
|1.00
|9724.85
|461
|2004.11.11 22:51
|buy
|231
|0.10
|1.2905
|1.2855
|1.2911
|462
|2004.11.11 23:09
|t/p
|231
|0.10
|1.2911
|1.2855
|1.2911
|6.00
|9730.85
|463
|2004.11.11 23:09
|sell
|232
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2905
|464
|2004.11.11 23:19
|t/p
|232
|0.10
|1.2905
|1.2961
|1.2905
|6.00
|9736.85
|465
|2004.11.11 23:35
|sell
|233
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2905
|466
|2004.11.11 23:40
|t/p
|233
|0.10
|1.2905
|1.2961
|1.2905
|6.00
|9742.85
|467
|2004.11.12 00:09
|sell
|234
|0.10
|1.2908
|1.2958
|1.2902
|468
|2004.11.12 06:08
|close
|234
|0.10
|1.2917
|1.2958
|1.2902
|-9.00
|9733.85
|469
|2004.11.12 06:12
|buy
|235
|0.10
|1.2917
|1.2867
|1.2923
|470
|2004.11.12 06:31
|close
|235
|0.10
|1.2922
|1.2867
|1.2923
|5.00
|9738.85
|471
|2004.11.12 06:31
|sell
|236
|0.10
|1.2922
|1.2972
|1.2916
|472
|2004.11.12 07:52
|t/p
|236
|0.10
|1.2916
|1.2972
|1.2916
|6.00
|9744.85
|473
|2004.11.12 08:39
|sell
|237
|0.10
|1.2922
|1.2972
|1.2916
|474
|2004.11.12 09:26
|close
|237
|0.10
|1.2922
|1.2972
|1.2916
|0.00
|9744.85
|475
|2004.11.12 09:28
|buy
|238
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2928
|476
|2004.11.12 11:23
|close
|238
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2928
|0.00
|9744.85
|477
|2004.11.12 11:24
|sell
|239
|0.10
|1.2922
|1.2972
|1.2916
|478
|2004.11.12 11:45
|close
|239
|0.10
|1.2921
|1.2972
|1.2916
|1.00
|9745.85
|479
|2004.11.12 11:45
|buy
|240
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2928
|480
|2004.11.12 13:25
|close
|240
|0.10
|1.2900
|1.2872
|1.2928
|-22.00
|9723.85
|481
|2004.11.12 13:25
|sell
|241
|0.10
|1.2900
|1.2950
|1.2894
|482
|2004.11.12 13:33
|t/p
|241
|0.10
|1.2894
|1.2950
|1.2894
|6.00
|9729.85
|483
|2004.11.12 13:37
|buy
|242
|0.10
|1.2890
|1.2840
|1.2896
|484
|2004.11.12 13:51
|t/p
|242
|0.10
|1.2896
|1.2840
|1.2896
|6.00
|9735.85
|485
|2004.11.12 13:52
|sell
|243
|0.10
|1.2898
|1.2948
|1.2892
|486
|2004.11.12 15:02
|s/l
|243
|0.10
|1.2948
|1.2948
|1.2892
|-50.00
|9685.85
|487
|2004.11.12 16:57
|sell
|244
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|488
|2004.11.12 17:55
|close
|244
|0.10
|1.2976
|1.3022
|1.2966
|-4.00
|9681.85
|489
|2004.11.12 17:55
|buy
|245
|0.10
|1.2976
|1.2926
|1.2982
|490
|2004.11.12 18:04
|t/p
|245
|0.10
|1.2982
|1.2926
|1.2982
|6.00
|9687.85
|491
|2004.11.12 18:05
|sell
|246
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2976
|492
|2004.11.12 19:32
|t/p
|246
|0.10
|1.2976
|1.3032
|1.2976
|6.00
|9693.85
|493
|2004.11.12 19:43
|buy
|247
|0.10
|1.2977
|1.2927
|1.2983
|494
|2004.11.14 22:01
|close
|247
|0.10
|1.2979
|1.2927
|1.2983
|2.00
|9695.85
|495
|2004.11.14 22:02
|sell
|248
|0.10
|1.2978
|1.3028
|1.2972
|496
|2004.11.14 22:35
|close
|248
|0.10
|1.2977
|1.3028
|1.2972
|1.00
|9696.85
|497
|2004.11.14 22:45
|sell
|249
|0.10
|1.2983
|1.3033
|1.2977
|498
|2004.11.14 23:41
|close
|249
|0.10
|1.2989
|1.3033
|1.2977
|-6.00
|9690.85
|499
|2004.11.14 23:42
|buy
|250
|0.10
|1.2989
|1.2939
|1.2995
|500
|2004.11.15 00:16
|close
|250
|0.10
|1.2978
|1.2939
|1.2995
|-16.95
|9673.90
|501
|2004.11.15 00:17
|sell
|251
|0.10
|1.2978
|1.3028
|1.2972
|502
|2004.11.15 00:21
|t/p
|251
|0.10
|1.2972
|1.3028
|1.2972
|6.00
|9679.90
|503
|2004.11.15 00:30
|buy
|252
|0.10
|1.2965
|1.2915
|1.2971
|504
|2004.11.15 01:04
|close
|252
|0.10
|1.2967
|1.2915
|1.2971
|2.00
|9681.90
|505
|2004.11.15 01:56
|sell
|253
|0.10
|1.2967
|1.3017
|1.2961
|506
|2004.11.15 05:43
|close
|253
|0.10
|1.2972
|1.3017
|1.2961
|-5.00
|9676.90
|507
|2004.11.15 05:43
|buy
|254
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|508
|2004.11.15 05:58
|t/p
|254
|0.10
|1.2977
|1.2921
|1.2977
|6.00
|9682.90
|509
|2004.11.15 06:02
|sell
|255
|0.10
|1.2977
|1.3027
|1.2971
|510
|2004.11.15 07:08
|close
|255
|0.10
|1.2976
|1.3027
|1.2971
|1.00
|9683.90
|511
|2004.11.15 07:09
|buy
|256
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|512
|2004.11.15 09:31
|close
|256
|0.10
|1.2959
|1.2924
|1.2980
|-15.00
|9668.90
|513
|2004.11.15 09:31
|sell
|257
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|514
|2004.11.15 09:42
|t/p
|257
|0.10
|1.2954
|1.3010
|1.2954
|6.00
|9674.90
|515
|2004.11.15 10:21
|sell
|258
|0.10
|1.2947
|1.2997
|1.2941
|516
|2004.11.15 10:54
|close
|258
|0.10
|1.2944
|1.2997
|1.2941
|3.00
|9677.90
|517
|2004.11.15 10:57
|buy
|259
|0.10
|1.2944
|1.2894
|1.2950
|518
|2004.11.15 11:04
|close
|259
|0.10
|1.2946
|1.2894
|1.2950
|2.00
|9679.90
|519
|2004.11.15 11:07
|sell
|260
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2940
|520
|2004.11.15 11:11
|t/p
|260
|0.10
|1.2940
|1.2996
|1.2940
|6.00
|9685.90
|521
|2004.11.15 11:19
|buy
|261
|0.10
|1.2942
|1.2892
|1.2948
|522
|2004.11.15 11:26
|close
|261
|0.10
|1.2946
|1.2892
|1.2948
|4.00
|9689.90
|523
|2004.11.15 11:26
|sell
|262
|0.10
|1.2947
|1.2997
|1.2941
|524
|2004.11.15 12:34
|close
|262
|0.10
|1.2951
|1.2997
|1.2941
|-4.00
|9685.90
|525
|2004.11.15 12:34
|buy
|263
|0.10
|1.2950
|1.2900
|1.2956
|526
|2004.11.15 12:41
|t/p
|263
|0.10
|1.2956
|1.2900
|1.2956
|6.00
|9691.90
|527
|2004.11.15 12:50
|sell
|264
|0.10
|1.2965
|1.3015
|1.2959
|528
|2004.11.15 13:17
|t/p
|264
|0.10
|1.2959
|1.3015
|1.2959
|6.00
|9697.90
|529
|2004.11.15 13:33
|sell
|265
|0.10
|1.2964
|1.3014
|1.2958
|530
|2004.11.15 13:39
|t/p
|265
|0.10
|1.2958
|1.3014
|1.2958
|6.00
|9703.90
|531
|2004.11.15 14:00
|sell
|266
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|532
|2004.11.15 14:06
|t/p
|266
|0.10
|1.2954
|1.3010
|1.2954
|6.00
|9709.90
|533
|2004.11.15 14:11
|buy
|267
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|534
|2004.11.15 15:11
|close
|267
|0.10
|1.2946
|1.2902
|1.2958
|-6.00
|9703.90
|535
|2004.11.15 15:11
|sell
|268
|0.10
|1.2947
|1.2997
|1.2941
|536
|2004.11.15 15:27
|t/p
|268
|0.10
|1.2941
|1.2997
|1.2941
|6.00
|9709.90
|537
|2004.11.15 15:30
|buy
|269
|0.10
|1.2940
|1.2890
|1.2946
|538
|2004.11.15 15:36
|t/p
|269
|0.10
|1.2946
|1.2890
|1.2946
|6.00
|9715.90
|539
|2004.11.15 15:46
|sell
|270
|0.10
|1.2945
|1.2995
|1.2939
|540
|2004.11.15 15:59
|t/p
|270
|0.10
|1.2939
|1.2995
|1.2939
|6.00
|9721.90
|541
|2004.11.15 16:15
|sell
|271
|0.10
|1.2945
|1.2995
|1.2939
|542
|2004.11.15 16:23
|t/p
|271
|0.10
|1.2939
|1.2995
|1.2939
|6.00
|9727.90
|543
|2004.11.15 16:31
|buy
|272
|0.10
|1.2937
|1.2887
|1.2943
|544
|2004.11.15 18:59
|t/p
|272
|0.10
|1.2943
|1.2887
|1.2943
|6.00
|9733.90
|545
|2004.11.15 19:30
|sell
|273
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2934
|546
|2004.11.15 21:31
|close
|273
|0.10
|1.2947
|1.2990
|1.2934
|-7.00
|9726.90
|547
|2004.11.15 21:31
|buy
|274
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2953
|548
|2004.11.16 00:46
|close
|274
|0.10
|1.2924
|1.2897
|1.2953
|-28.95
|9697.95
|549
|2004.11.16 02:38
|sell
|275
|0.10
|1.2930
|1.2980
|1.2924
|550
|2004.11.16 05:45
|t/p
|275
|0.10
|1.2924
|1.2980
|1.2924
|6.00
|9703.95
|551
|2004.11.16 05:56
|sell
|276
|0.10
|1.2930
|1.2980
|1.2924
|552
|2004.11.16 07:49
|close
|276
|0.10
|1.2963
|1.2980
|1.2924
|-33.00
|9670.95
|553
|2004.11.16 07:50
|buy
|277
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.2969
|554
|2004.11.16 08:02
|t/p
|277
|0.10
|1.2969
|1.2913
|1.2969
|6.00
|9676.95
|555
|2004.11.16 08:03
|sell
|278
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|556
|2004.11.16 09:45
|close
|278
|0.10
|1.2974
|1.3020
|1.2964
|-4.00
|9672.95
|557
|2004.11.16 10:57
|buy
|279
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2974
|558
|2004.11.16 11:13
|close
|279
|0.10
|1.2971
|1.2918
|1.2974
|3.00
|9675.95
|559
|2004.11.16 11:13
|sell
|280
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2965
|560
|2004.11.16 12:30
|t/p
|280
|0.10
|1.2965
|1.3021
|1.2965
|6.00
|9681.95
|561
|2004.11.16 12:46
|sell
|281
|0.10
|1.2976
|1.3026
|1.2970
|562
|2004.11.16 13:00
|t/p
|281
|0.10
|1.2970
|1.3026
|1.2970
|6.00
|9687.95
|563
|2004.11.16 13:08
|buy
|282
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|564
|2004.11.16 14:12
|close
|282
|0.10
|1.2964
|1.2919
|1.2975
|-5.00
|9682.95
|565
|2004.11.16 14:13
|sell
|283
|0.10
|1.2965
|1.3015
|1.2959
|566
|2004.11.16 15:02
|close
|283
|0.10
|1.2970
|1.3015
|1.2959
|-5.00
|9677.95
|567
|2004.11.16 15:02
|buy
|284
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|568
|2004.11.16 15:09
|t/p
|284
|0.10
|1.2975
|1.2919
|1.2975
|6.00
|9683.95
|569
|2004.11.16 15:14
|sell
|285
|0.10
|1.2980
|1.3030
|1.2974
|570
|2004.11.16 15:52
|t/p
|285
|0.10
|1.2974
|1.3030
|1.2974
|6.00
|9689.95
|571
|2004.11.16 15:52
|buy
|286
|0.10
|1.2973
|1.2923
|1.2979
|572
|2004.11.16 15:56
|t/p
|286
|0.10
|1.2979
|1.2923
|1.2979
|6.00
|9695.95
|573
|2004.11.16 16:41
|buy
|287
|0.10
|1.2973
|1.2923
|1.2979
|574
|2004.11.16 16:45
|t/p
|287
|0.10
|1.2979
|1.2923
|1.2979
|6.00
|9701.95
|575
|2004.11.16 16:50
|sell
|288
|0.10
|1.2977
|1.3027
|1.2971
|576
|2004.11.16 17:24
|t/p
|288
|0.10
|1.2971
|1.3027
|1.2971
|6.00
|9707.95
|577
|2004.11.16 18:02
|sell
|289
|0.10
|1.2969
|1.3019
|1.2963
|578
|2004.11.16 18:20
|close
|289
|0.10
|1.2966
|1.3019
|1.2963
|3.00
|9710.95
|579
|2004.11.16 18:34
|sell
|290
|0.10
|1.2969
|1.3019
|1.2963
|580
|2004.11.16 18:53
|close
|290
|0.10
|1.2965
|1.3019
|1.2963
|4.00
|9714.95
|581
|2004.11.16 18:53
|buy
|291
|0.10
|1.2966
|1.2916
|1.2972
|582
|2004.11.16 19:58
|close
|291
|0.10
|1.2957
|1.2916
|1.2972
|-9.00
|9705.95
|583
|2004.11.16 19:59
|sell
|292
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2951
|584
|2004.11.16 20:54
|close
|292
|0.10
|1.2955
|1.3007
|1.2951
|2.00
|9707.95
|585
|2004.11.16 20:54
|buy
|293
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|586
|2004.11.16 21:06
|close
|293
|0.10
|1.2957
|1.2904
|1.2960
|3.00
|9710.95
|587
|2004.11.16 21:08
|sell
|294
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2951
|588
|2004.11.16 23:13
|close
|294
|0.10
|1.2956
|1.3007
|1.2951
|1.00
|9711.95
|589
|2004.11.17 00:15
|sell
|295
|0.10
|1.2958
|1.3008
|1.2952
|590
|2004.11.17 01:40
|close
|295
|0.10
|1.2956
|1.3008
|1.2952
|2.00
|9713.95
|591
|2004.11.17 01:41
|buy
|296
|0.10
|1.2956
|1.2906
|1.2962
|592
|2004.11.17 02:04
|close
|296
|0.10
|1.2961
|1.2906
|1.2962
|5.00
|9718.95
|593
|2004.11.17 02:30
|sell
|297
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|594
|2004.11.17 02:44
|close
|297
|0.10
|1.2958
|1.3009
|1.2953
|1.00
|9719.95
|595
|2004.11.17 02:50
|buy
|298
|0.10
|1.2958
|1.2908
|1.2964
|596
|2004.11.17 03:21
|close
|298
|0.10
|1.2957
|1.2908
|1.2964
|-1.00
|9718.95
|597
|2004.11.17 03:21
|sell
|299
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2951
|598
|2004.11.17 04:59
|close
|299
|0.10
|1.2966
|1.3007
|1.2951
|-9.00
|9709.95
|599
|2004.11.17 05:00
|buy
|300
|0.10
|1.2966
|1.2916
|1.2972
|600
|2004.11.17 05:12
|close
|300
|0.10
|1.2971
|1.2916
|1.2972
|5.00
|9714.95
|601
|2004.11.17 05:16
|sell
|301
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2965
|602
|2004.11.17 06:25
|close
|301
|0.10
|1.2977
|1.3021
|1.2965
|-6.00
|9708.95
|603
|2004.11.17 06:49
|sell
|302
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2976
|604
|2004.11.17 08:48
|s/l
|302
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2976
|-50.00
|9658.95
|605
|2004.11.17 08:48
|sell
|303
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|606
|2004.11.17 08:52
|t/p
|303
|0.10
|1.3025
|1.3081
|1.3025
|6.00
|9664.95
|607
|2004.11.17 08:52
|sell
|304
|0.10
|1.3022
|1.3072
|1.3016
|608
|2004.11.17 10:51
|close
|304
|0.10
|1.3029
|1.3072
|1.3016
|-7.00
|9657.95
|609
|2004.11.17 10:52
|buy
|305
|0.10
|1.3029
|1.2979
|1.3035
|610
|2004.11.17 11:47
|close
|305
|0.10
|1.3026
|1.2979
|1.3035
|-3.00
|9654.95
|611
|2004.11.17 11:47
|sell
|306
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|612
|2004.11.17 12:28
|close
|306
|0.10
|1.3022
|1.3076
|1.3020
|4.00
|9658.95
|613
|2004.11.17 14:32
|sell
|307
|0.10
|1.3025
|1.3075
|1.3019
|614
|2004.11.17 14:43
|t/p
|307
|0.10
|1.3019
|1.3075
|1.3019
|6.00
|9664.95
|615
|2004.11.17 15:09
|sell
|308
|0.10
|1.3025
|1.3075
|1.3019
|616
|2004.11.17 16:17
|t/p
|308
|0.10
|1.3019
|1.3075
|1.3019
|6.00
|9670.95
|617
|2004.11.17 16:42
|buy
|309
|0.10
|1.3021
|1.2971
|1.3027
|618
|2004.11.17 17:00
|t/p
|309
|0.10
|1.3027
|1.2971
|1.3027
|6.00
|9676.95
|619
|2004.11.17 18:12
|sell
|310
|0.10
|1.3035
|1.3085
|1.3029
|620
|2004.11.17 22:24
|close
|310
|0.10
|1.3031
|1.3085
|1.3029
|4.00
|9680.95
|621
|2004.11.17 22:24
|buy
|311
|0.10
|1.3032
|1.2982
|1.3038
|622
|2004.11.17 22:43
|close
|311
|0.10
|1.3036
|1.2982
|1.3038
|4.00
|9684.95
|623
|2004.11.17 23:18
|buy
|312
|0.10
|1.3031
|1.2981
|1.3037
|624
|2004.11.17 23:37
|t/p
|312
|0.10
|1.3037
|1.2981
|1.3037
|6.00
|9690.95
|625
|2004.11.17 23:37
|sell
|313
|0.10
|1.3037
|1.3087
|1.3031
|626
|2004.11.17 23:44
|t/p
|313
|0.10
|1.3031
|1.3087
|1.3031
|6.00
|9696.95
|627
|2004.11.17 23:54
|buy
|314
|0.10
|1.3027
|1.2977
|1.3033
|628
|2004.11.18 00:02
|t/p
|314
|0.10
|1.3033
|1.2977
|1.3033
|0.05
|9697.00
|629
|2004.11.18 00:05
|sell
|315
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|630
|2004.11.18 08:05
|close
|315
|0.10
|1.3062
|1.3081
|1.3025
|-31.00
|9666.00
|631
|2004.11.18 08:05
|buy
|316
|0.10
|1.3061
|1.3011
|1.3067
|632
|2004.11.18 08:14
|t/p
|316
|0.10
|1.3067
|1.3011
|1.3067
|6.00
|9672.00
|633
|2004.11.18 08:17
|buy
|317
|0.10
|1.3064
|1.3014
|1.3070
|634
|2004.11.18 09:36
|close
|317
|0.10
|1.3050
|1.3014
|1.3070
|-14.00
|9658.00
|635
|2004.11.18 09:36
|sell
|318
|0.10
|1.3049
|1.3099
|1.3043
|636
|2004.11.18 09:46
|t/p
|318
|0.10
|1.3043
|1.3099
|1.3043
|6.00
|9664.00
|637
|2004.11.18 10:49
|buy
|319
|0.10
|1.3044
|1.2994
|1.3050
|638
|2004.11.18 13:58
|s/l
|319
|0.10
|1.2994
|1.2994
|1.3050
|-50.00
|9614.00
|639
|2004.11.18 13:58
|buy
|320
|0.10
|1.2996
|1.2946
|1.3002
|640
|2004.11.18 13:59
|t/p
|320
|0.10
|1.3002
|1.2946
|1.3002
|6.00
|9620.00
|641
|2004.11.18 13:59
|buy
|321
|0.10
|1.3004
|1.2954
|1.3010
|642
|2004.11.18 14:03
|t/p
|321
|0.10
|1.3010
|1.2954
|1.3010
|6.00
|9626.00
|643
|2004.11.18 14:05
|sell
|322
|0.10
|1.3012
|1.3062
|1.3006
|644
|2004.11.18 14:14
|t/p
|322
|0.10
|1.3006
|1.3062
|1.3006
|6.00
|9632.00
|645
|2004.11.18 14:20
|buy
|323
|0.10
|1.2998
|1.2948
|1.3004
|646
|2004.11.18 14:51
|close
|323
|0.10
|1.3002
|1.2948
|1.3004
|4.00
|9636.00
|647
|2004.11.18 14:52
|sell
|324
|0.10
|1.3003
|1.3053
|1.2997
|648
|2004.11.18 14:53
|t/p
|324
|0.10
|1.2997
|1.3053
|1.2997
|6.00
|9642.00
|649
|2004.11.18 16:54
|sell
|325
|0.10
|1.2954
|1.3004
|1.2948
|650
|2004.11.18 19:24
|close
|325
|0.10
|1.2967
|1.3004
|1.2948
|-13.00
|9629.00
|651
|2004.11.18 19:24
|buy
|326
|0.10
|1.2967
|1.2917
|1.2973
|652
|2004.11.18 20:33
|close
|326
|0.10
|1.2961
|1.2917
|1.2973
|-6.00
|9623.00
|653
|2004.11.18 20:33
|sell
|327
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|654
|2004.11.18 21:15
|close
|327
|0.10
|1.2957
|1.3010
|1.2954
|3.00
|9626.00
|655
|2004.11.18 21:16
|buy
|328
|0.10
|1.2957
|1.2907
|1.2963
|656
|2004.11.18 22:11
|close
|328
|0.10
|1.2952
|1.2907
|1.2963
|-5.00
|9621.00
|657
|2004.11.18 22:11
|sell
|329
|0.10
|1.2952
|1.3002
|1.2946
|658
|2004.11.18 22:41
|close
|329
|0.10
|1.2950
|1.3002
|1.2946
|2.00
|9623.00
|659
|2004.11.18 22:41
|buy
|330
|0.10
|1.2949
|1.2899
|1.2955
|660
|2004.11.18 23:27
|close
|330
|0.10
|1.2946
|1.2899
|1.2955
|-3.00
|9620.00
|661
|2004.11.18 23:28
|sell
|331
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2940
|662
|2004.11.19 01:21
|close
|331
|0.10
|1.2955
|1.2996
|1.2940
|-3.70
|9616.30
|663
|2004.11.19 01:22
|buy
|332
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|664
|2004.11.19 01:31
|close
|332
|0.10
|1.2958
|1.2904
|1.2960
|4.00
|9620.30
|665
|2004.11.19 01:31
|sell
|333
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|666
|2004.11.19 01:54
|close
|333
|0.10
|1.2955
|1.3009
|1.2953
|4.00
|9624.30
|667
|2004.11.19 02:04
|sell
|334
|0.10
|1.2961
|1.3011
|1.2955
|668
|2004.11.19 03:24
|t/p
|334
|0.10
|1.2955
|1.3011
|1.2955
|6.00
|9630.30
|669
|2004.11.19 03:24
|buy
|335
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|670
|2004.11.19 03:55
|close
|335
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|0.00
|9630.30
|671
|2004.11.19 03:57
|sell
|336
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2950
|672
|2004.11.19 04:18
|close
|336
|0.10
|1.2953
|1.3006
|1.2950
|3.00
|9633.30
|673
|2004.11.19 04:18
|buy
|337
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|674
|2004.11.19 04:26
|t/p
|337
|0.10
|1.2958
|1.2902
|1.2958
|6.00
|9639.30
|675
|2004.11.19 04:35
|sell
|338
|0.10
|1.2964
|1.3014
|1.2958
|676
|2004.11.19 06:42
|t/p
|338
|0.10
|1.2958
|1.3014
|1.2958
|6.00
|9645.30
|677
|2004.11.19 07:02
|sell
|339
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|678
|2004.11.19 09:19
|close
|339
|0.10
|1.2987
|1.3012
|1.2956
|-25.00
|9620.30
|679
|2004.11.19 09:19
|buy
|340
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.2994
|680
|2004.11.19 09:28
|t/p
|340
|0.10
|1.2994
|1.2938
|1.2994
|6.00
|9626.30
|681
|2004.11.19 09:35
|sell
|341
|0.10
|1.3006
|1.3056
|1.3000
|682
|2004.11.19 10:42
|close
|341
|0.10
|1.3024
|1.3056
|1.3000
|-18.00
|9608.30
|683
|2004.11.19 10:42
|buy
|342
|0.10
|1.3023
|1.2973
|1.3029
|684
|2004.11.19 11:30
|close
|342
|0.10
|1.3025
|1.2973
|1.3029
|2.00
|9610.30
|685
|2004.11.19 11:30
|sell
|343
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|686
|2004.11.19 11:35
|t/p
|343
|0.10
|1.3020
|1.3076
|1.3020
|6.00
|9616.30
|687
|2004.11.19 11:55
|sell
|344
|0.10
|1.3024
|1.3074
|1.3018
|688
|2004.11.19 12:09
|close
|344
|0.10
|1.3019
|1.3074
|1.3018
|5.00
|9621.30
|689
|2004.11.19 12:20
|sell
|345
|0.10
|1.3024
|1.3074
|1.3018
|690
|2004.11.19 14:01
|close
|345
|0.10
|1.3042
|1.3074
|1.3018
|-18.00
|9603.30
|691
|2004.11.19 14:01
|buy
|346
|0.10
|1.3041
|1.2991
|1.3047
|692
|2004.11.19 14:04
|t/p
|346
|0.10
|1.3047
|1.2991
|1.3047
|6.00
|9609.30
|693
|2004.11.19 14:30
|sell
|347
|0.10
|1.3054
|1.3104
|1.3048
|694
|2004.11.19 14:34
|t/p
|347
|0.10
|1.3048
|1.3104
|1.3048
|6.00
|9615.30
|695
|2004.11.19 15:55
|sell
|348
|0.10
|1.3060
|1.3110
|1.3054
|696
|2004.11.19 15:59
|t/p
|348
|0.10
|1.3054
|1.3110
|1.3054
|6.00
|9621.30
|697
|2004.11.19 16:03
|buy
|349
|0.10
|1.3049
|1.2999
|1.3055
|698
|2004.11.19 19:30
|close
|349
|0.10
|1.3018
|1.2999
|1.3055
|-31.00
|9590.30
|699
|2004.11.19 19:30
|sell
|350
|0.10
|1.3018
|1.3068
|1.3012
|700
|2004.11.21 22:50
|close
|350
|0.10
|1.3023
|1.3068
|1.3012
|-5.00
|9585.30
|701
|2004.11.21 22:50
|buy
|351
|0.10
|1.3022
|1.2972
|1.3028
|702
|2004.11.21 23:17
|close
|351
|0.10
|1.3026
|1.2972
|1.3028
|4.00
|9589.30
|703
|2004.11.21 23:17
|sell
|352
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|704
|2004.11.22 01:02
|close
|352
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|5.30
|9594.60
|705
|2004.11.22 01:02
|buy
|353
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|706
|2004.11.22 02:08
|close
|353
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|0.00
|9594.60
|707
|2004.11.22 02:08
|sell
|354
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|708
|2004.11.22 05:04
|close
|354
|0.10
|1.3041
|1.3077
|1.3021
|-14.00
|9580.60
|709
|2004.11.22 05:08
|buy
|355
|0.10
|1.3041
|1.2991
|1.3047
|710
|2004.11.22 05:23
|close
|355
|0.10
|1.3042
|1.2991
|1.3047
|1.00
|9581.60
|711
|2004.11.22 05:24
|sell
|356
|0.10
|1.3042
|1.3092
|1.3036
|712
|2004.11.22 05:36
|close
|356
|0.10
|1.3039
|1.3092
|1.3036
|3.00
|9584.60
|713
|2004.11.22 05:52
|buy
|357
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3045
|714
|2004.11.22 06:41
|t/p
|357
|0.10
|1.3045
|1.2989
|1.3045
|6.00
|9590.60
|715
|2004.11.22 07:00
|buy
|358
|0.10
|1.3037
|1.2987
|1.3043
|716
|2004.11.22 07:38
|close
|358
|0.10
|1.3026
|1.2987
|1.3043
|-11.00
|9579.60
|717
|2004.11.22 07:38
|sell
|359
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|718
|2004.11.22 09:52
|close
|359
|0.10
|1.3030
|1.3077
|1.3021
|-3.00
|9576.60
|719
|2004.11.22 09:52
|buy
|360
|0.10
|1.3029
|1.2979
|1.3035
|720
|2004.11.22 10:25
|t/p
|360
|0.10
|1.3035
|1.2979
|1.3035
|6.00
|9582.60
|721
|2004.11.22 10:45
|sell
|361
|0.10
|1.3035
|1.3085
|1.3029
|722
|2004.11.22 11:27
|close
|361
|0.10
|1.3037
|1.3085
|1.3029
|-2.00
|9580.60
|723
|2004.11.22 11:43
|sell
|362
|0.10
|1.3040
|1.3090
|1.3034
|724
|2004.11.22 11:57
|t/p
|362
|0.10
|1.3034
|1.3090
|1.3034
|6.00
|9586.60
|725
|2004.11.22 12:30
|buy
|363
|0.10
|1.3028
|1.2978
|1.3034
|726
|2004.11.22 12:33
|t/p
|363
|0.10
|1.3034
|1.2978
|1.3034
|6.00
|9592.60
|727
|2004.11.22 12:37
|buy
|364
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|728
|2004.11.22 13:05
|close
|364
|0.10
|1.3027
|1.2980
|1.3036
|-3.00
|9589.60
|729
|2004.11.22 13:06
|sell
|365
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|730
|2004.11.22 14:21
|close
|365
|0.10
|1.3034
|1.3076
|1.3020
|-8.00
|9581.60
|731
|2004.11.22 14:21
|buy
|366
|0.10
|1.3034
|1.2984
|1.3040
|732
|2004.11.22 14:25
|t/p
|366
|0.10
|1.3040
|1.2984
|1.3040
|6.00
|9587.60
|733
|2004.11.22 14:39
|sell
|367
|0.10
|1.3045
|1.3095
|1.3039
|734
|2004.11.22 15:14
|t/p
|367
|0.10
|1.3039
|1.3095
|1.3039
|6.00
|9593.60
|735
|2004.11.22 15:41
|sell
|368
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|736
|2004.11.22 16:43
|t/p
|368
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|9599.60
|737
|2004.11.22 16:45
|buy
|369
|0.10
|1.3038
|1.2988
|1.3044
|738
|2004.11.22 17:57
|close
|369
|0.10
|1.3041
|1.2988
|1.3044
|3.00
|9602.60
|739
|2004.11.22 18:05
|sell
|370
|0.10
|1.3042
|1.3092
|1.3036
|740
|2004.11.22 18:48
|t/p
|370
|0.10
|1.3036
|1.3092
|1.3036
|6.00
|9608.60
|741
|2004.11.22 19:14
|sell
|371
|0.10
|1.3039
|1.3089
|1.3033
|742
|2004.11.22 21:17
|close
|371
|0.10
|1.3045
|1.3089
|1.3033
|-6.00
|9602.60
|743
|2004.11.22 21:17
|buy
|372
|0.10
|1.3044
|1.2994
|1.3050
|744
|2004.11.22 22:54
|close
|372
|0.10
|1.3038
|1.2994
|1.3050
|-6.00
|9596.60
|745
|2004.11.22 23:00
|sell
|373
|0.10
|1.3038
|1.3088
|1.3032
|746
|2004.11.22 23:27
|t/p
|373
|0.10
|1.3032
|1.3088
|1.3032
|6.00
|9602.60
|747
|2004.11.23 01:25
|buy
|374
|0.10
|1.3009
|1.2959
|1.3015
|748
|2004.11.23 02:09
|close
|374
|0.10
|1.2988
|1.2959
|1.3015
|-21.00
|9581.60
|749
|2004.11.23 02:11
|sell
|375
|0.10
|1.2988
|1.3038
|1.2982
|750
|2004.11.23 05:10
|close
|375
|0.10
|1.2999
|1.3038
|1.2982
|-11.00
|9570.60
|751
|2004.11.23 05:10
|buy
|376
|0.10
|1.2998
|1.2948
|1.3004
|752
|2004.11.23 05:21
|close
|376
|0.10
|1.3002
|1.2948
|1.3004
|4.00
|9574.60
|753
|2004.11.23 05:22
|sell
|377
|0.10
|1.3003
|1.3053
|1.2997
|754
|2004.11.23 05:30
|t/p
|377
|0.10
|1.2997
|1.3053
|1.2997
|6.00
|9580.60
|755
|2004.11.23 05:55
|buy
|378
|0.10
|1.2996
|1.2946
|1.3002
|756
|2004.11.23 06:10
|close
|378
|0.10
|1.2999
|1.2946
|1.3002
|3.00
|9583.60
|757
|2004.11.23 06:11
|sell
|379
|0.10
|1.2999
|1.3049
|1.2993
|758
|2004.11.23 07:52
|t/p
|379
|0.10
|1.2993
|1.3049
|1.2993
|6.00
|9589.60
|759
|2004.11.23 08:17
|buy
|380
|0.10
|1.2992
|1.2942
|1.2998
|760
|2004.11.23 08:25
|close
|380
|0.10
|1.2996
|1.2942
|1.2998
|4.00
|9593.60
|761
|2004.11.23 08:28
|sell
|381
|0.10
|1.2996
|1.3046
|1.2990
|762
|2004.11.23 08:34
|t/p
|381
|0.10
|1.2990
|1.3046
|1.2990
|6.00
|9599.60
|763
|2004.11.23 08:40
|buy
|382
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.2994
|764
|2004.11.23 09:01
|t/p
|382
|0.10
|1.2994
|1.2938
|1.2994
|6.00
|9605.60
|765
|2004.11.23 10:40
|sell
|383
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3056
|766
|2004.11.23 11:05
|close
|383
|0.10
|1.3059
|1.3112
|1.3056
|3.00
|9608.60
|767
|2004.11.23 11:06
|buy
|384
|0.10
|1.3059
|1.3009
|1.3065
|768
|2004.11.23 11:21
|close
|384
|0.10
|1.3062
|1.3009
|1.3065
|3.00
|9611.60
|769
|2004.11.23 11:22
|sell
|385
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3056
|770
|2004.11.23 11:56
|close
|385
|0.10
|1.3079
|1.3112
|1.3056
|-17.00
|9594.60
|771
|2004.11.23 11:57
|buy
|386
|0.10
|1.3080
|1.3030
|1.3086
|772
|2004.11.23 12:03
|t/p
|386
|0.10
|1.3086
|1.3030
|1.3086
|6.00
|9600.60
|773
|2004.11.23 12:14
|sell
|387
|0.10
|1.3091
|1.3141
|1.3085
|774
|2004.11.23 12:16
|t/p
|387
|0.10
|1.3085
|1.3141
|1.3085
|6.00
|9606.60
|775
|2004.11.23 12:26
|buy
|388
|0.10
|1.3081
|1.3031
|1.3087
|776
|2004.11.23 13:14
|close
|388
|0.10
|1.3075
|1.3031
|1.3087
|-6.00
|9600.60
|777
|2004.11.23 13:15
|sell
|389
|0.10
|1.3070
|1.3120
|1.3064
|778
|2004.11.23 15:46
|close
|389
|0.10
|1.3079
|1.3120
|1.3064
|-9.00
|9591.60
|779
|2004.11.23 15:46
|buy
|390
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|780
|2004.11.23 15:48
|t/p
|390
|0.10
|1.3084
|1.3028
|1.3084
|6.00
|9597.60
|781
|2004.11.23 17:44
|sell
|391
|0.10
|1.3092
|1.3142
|1.3086
|782
|2004.11.23 17:52
|close
|391
|0.10
|1.3089
|1.3142
|1.3086
|3.00
|9600.60
|783
|2004.11.23 18:40
|sell
|392
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|784
|2004.11.23 19:00
|close
|392
|0.10
|1.3083
|1.3135
|1.3079
|2.00
|9602.60
|785
|2004.11.23 19:01
|buy
|393
|0.10
|1.3083
|1.3033
|1.3089
|786
|2004.11.23 19:20
|close
|393
|0.10
|1.3083
|1.3033
|1.3089
|0.00
|9602.60
|787
|2004.11.23 19:21
|sell
|394
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|788
|2004.11.23 19:25
|t/p
|394
|0.10
|1.3077
|1.3133
|1.3077
|6.00
|9608.60
|789
|2004.11.23 19:27
|sell
|395
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|790
|2004.11.23 21:15
|close
|395
|0.10
|1.3084
|1.3133
|1.3077
|-1.00
|9607.60
|791
|2004.11.23 21:16
|buy
|396
|0.10
|1.3084
|1.3034
|1.3090
|792
|2004.11.23 22:05
|close
|396
|0.10
|1.3085
|1.3034
|1.3090
|1.00
|9608.60
|793
|2004.11.23 23:44
|buy
|397
|0.10
|1.3093
|1.3043
|1.3099
|794
|2004.11.24 00:22
|close
|397
|0.10
|1.3091
|1.3043
|1.3099
|-19.85
|9588.75
|795
|2004.11.24 00:23
|sell
|398
|0.10
|1.3091
|1.3141
|1.3085
|796
|2004.11.24 01:01
|close
|398
|0.10
|1.3090
|1.3141
|1.3085
|1.00
|9589.75
|797
|2004.11.24 01:01
|buy
|399
|0.10
|1.3089
|1.3039
|1.3095
|798
|2004.11.24 01:19
|close
|399
|0.10
|1.3093
|1.3039
|1.3095
|4.00
|9593.75
|799
|2004.11.24 01:19
|sell
|400
|0.10
|1.3093
|1.3143
|1.3087
|800
|2004.11.24 02:35
|close
|400
|0.10
|1.3089
|1.3143
|1.3087
|4.00
|9597.75
|801
|2004.11.24 02:35
|buy
|401
|0.10
|1.3088
|1.3038
|1.3094
|802
|2004.11.24 03:12
|close
|401
|0.10
|1.3088
|1.3038
|1.3094
|0.00
|9597.75
|803
|2004.11.24 03:13
|sell
|402
|0.10
|1.3088
|1.3138
|1.3082
|804
|2004.11.24 04:33
|close
|402
|0.10
|1.3090
|1.3138
|1.3082
|-2.00
|9595.75
|805
|2004.11.24 04:33
|buy
|403
|0.10
|1.3088
|1.3038
|1.3094
|806
|2004.11.24 04:55
|close
|403
|0.10
|1.3093
|1.3038
|1.3094
|5.00
|9600.75
|807
|2004.11.24 04:55
|sell
|404
|0.10
|1.3092
|1.3142
|1.3086
|808
|2004.11.24 06:11
|close
|404
|0.10
|1.3097
|1.3142
|1.3086
|-5.00
|9595.75
|809
|2004.11.24 06:11
|buy
|405
|0.10
|1.3096
|1.3046
|1.3102
|810
|2004.11.24 06:26
|t/p
|405
|0.10
|1.3102
|1.3046
|1.3102
|6.00
|9601.75
|811
|2004.11.24 06:36
|sell
|406
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3100
|812
|2004.11.24 06:38
|t/p
|406
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3100
|6.00
|9607.75
|813
|2004.11.24 08:12
|buy
|407
|0.10
|1.3125
|1.3075
|1.3131
|814
|2004.11.24 08:15
|t/p
|407
|0.10
|1.3131
|1.3075
|1.3131
|6.00
|9613.75
|815
|2004.11.24 09:10
|buy
|408
|0.10
|1.3141
|1.3091
|1.3147
|816
|2004.11.24 09:21
|t/p
|408
|0.10
|1.3147
|1.3091
|1.3147
|6.00
|9619.75
|817
|2004.11.24 09:32
|sell
|409
|0.10
|1.3147
|1.3197
|1.3141
|818
|2004.11.24 10:27
|close
|409
|0.10
|1.3155
|1.3197
|1.3141
|-8.00
|9611.75
|819
|2004.11.24 10:27
|buy
|410
|0.10
|1.3154
|1.3104
|1.3160
|820
|2004.11.24 11:05
|close
|410
|0.10
|1.3151
|1.3104
|1.3160
|-3.00
|9608.75
|821
|2004.11.24 11:05
|sell
|411
|0.10
|1.3152
|1.3202
|1.3146
|822
|2004.11.24 11:39
|t/p
|411
|0.10
|1.3146
|1.3202
|1.3146
|6.00
|9614.75
|823
|2004.11.24 12:20
|sell
|412
|0.10
|1.3147
|1.3197
|1.3141
|824
|2004.11.24 14:25
|close
|412
|0.10
|1.3153
|1.3197
|1.3141
|-6.00
|9608.75
|825
|2004.11.24 14:25
|buy
|413
|0.10
|1.3154
|1.3104
|1.3160
|826
|2004.11.24 14:55
|close
|413
|0.10
|1.3153
|1.3104
|1.3160
|-1.00
|9607.75
|827
|2004.11.24 14:55
|sell
|414
|0.10
|1.3154
|1.3204
|1.3148
|828
|2004.11.24 16:53
|close
|414
|0.10
|1.3168
|1.3204
|1.3148
|-14.00
|9593.75
|829
|2004.11.24 16:53
|buy
|415
|0.10
|1.3168
|1.3118
|1.3174
|830
|2004.11.24 17:08
|close
|415
|0.10
|1.3171
|1.3118
|1.3174
|3.00
|9596.75
|831
|2004.11.24 17:11
|sell
|416
|0.10
|1.3169
|1.3219
|1.3163
|832
|2004.11.24 19:49
|close
|416
|0.10
|1.3174
|1.3219
|1.3163
|-5.00
|9591.75
|833
|2004.11.24 19:49
|buy
|417
|0.10
|1.3174
|1.3124
|1.3180
|834
|2004.11.24 20:06
|close
|417
|0.10
|1.3175
|1.3124
|1.3180
|1.00
|9592.75
|835
|2004.11.24 20:06
|sell
|418
|0.10
|1.3175
|1.3225
|1.3169
|836
|2004.11.24 22:04
|close
|418
|0.10
|1.3183
|1.3225
|1.3169
|-8.00
|9584.75
|837
|2004.11.24 22:04
|buy
|419
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|838
|2004.11.24 22:28
|close
|419
|0.10
|1.3182
|1.3134
|1.3190
|-2.00
|9582.75
|839
|2004.11.24 22:28
|sell
|420
|0.10
|1.3182
|1.3232
|1.3176
|840
|2004.11.24 22:47
|t/p
|420
|0.10
|1.3176
|1.3232
|1.3176
|6.00
|9588.75
|841
|2004.11.24 23:15
|buy
|421
|0.10
|1.3175
|1.3125
|1.3181
|842
|2004.11.25 00:00
|close
|421
|0.10
|1.3172
|1.3125
|1.3181
|-8.95
|9579.80
|843
|2004.11.25 00:00
|sell
|422
|0.10
|1.3172
|1.3222
|1.3166
|844
|2004.11.25 02:25
|close
|422
|0.10
|1.3174
|1.3222
|1.3166
|-2.00
|9577.80
|845
|2004.11.25 03:05
|buy
|423
|0.10
|1.3172
|1.3122
|1.3178
|846
|2004.11.25 03:23
|close
|423
|0.10
|1.3176
|1.3122
|1.3178
|4.00
|9581.80
|847
|2004.11.25 03:24
|sell
|424
|0.10
|1.3176
|1.3226
|1.3170
|848
|2004.11.25 04:33
|close
|424
|0.10
|1.3176
|1.3226
|1.3170
|0.00
|9581.80
|849
|2004.11.25 04:50
|sell
|425
|0.10
|1.3178
|1.3228
|1.3172
|850
|2004.11.25 06:18
|close
|425
|0.10
|1.3182
|1.3228
|1.3172
|-4.00
|9577.80
|851
|2004.11.25 06:19
|buy
|426
|0.10
|1.3180
|1.3130
|1.3186
|852
|2004.11.25 06:51
|close
|426
|0.10
|1.3180
|1.3130
|1.3186
|0.00
|9577.80
|853
|2004.11.25 06:51
|sell
|427
|0.10
|1.3182
|1.3232
|1.3176
|854
|2004.11.25 07:59
|close
|427
|0.10
|1.3192
|1.3232
|1.3176
|-10.00
|9567.80
|855
|2004.11.25 07:59
|buy
|428
|0.10
|1.3190
|1.3140
|1.3196
|856
|2004.11.25 08:00
|t/p
|428
|0.10
|1.3196
|1.3140
|1.3196
|6.00
|9573.80
|857
|2004.11.25 08:04
|buy
|429
|0.10
|1.3191
|1.3141
|1.3197
|858
|2004.11.25 08:22
|t/p
|429
|0.10
|1.3197
|1.3141
|1.3197
|6.00
|9579.80
|859
|2004.11.25 12:50
|sell
|430
|0.10
|1.3221
|1.3271
|1.3215
|860
|2004.11.25 12:52
|t/p
|430
|0.10
|1.3215
|1.3271
|1.3215
|6.00
|9585.80
|861
|2004.11.25 13:00
|buy
|431
|0.10
|1.3212
|1.3162
|1.3218
|862
|2004.11.25 13:33
|t/p
|431
|0.10
|1.3218
|1.3162
|1.3218
|6.00
|9591.80
|863
|2004.11.25 13:51
|buy
|432
|0.10
|1.3215
|1.3165
|1.3221
|864
|2004.11.25 14:08
|t/p
|432
|0.10
|1.3221
|1.3165
|1.3221
|6.00
|9597.80
|865
|2004.11.25 14:08
|sell
|433
|0.10
|1.3221
|1.3271
|1.3215
|866
|2004.11.25 22:02
|s/l
|433
|0.10
|1.3271
|1.3271
|1.3215
|-50.00
|9547.80
|867
|2004.11.25 23:09
|sell
|434
|0.10
|1.3261
|1.3311
|1.3255
|868
|2004.11.25 23:59
|close
|434
|0.10
|1.3265
|1.3311
|1.3255
|-4.00
|9543.80
|869
|2004.11.26 01:16
|sell
|435
|0.10
|1.3261
|1.3311
|1.3255
|870
|2004.11.26 04:24
|s/l
|435
|0.10
|1.3311
|1.3311
|1.3255
|-50.00
|9493.80
|871
|2004.11.26 04:50
|sell
|436
|0.10
|1.3319
|1.3369
|1.3313
|872
|2004.11.26 05:02
|t/p
|436
|0.10
|1.3313
|1.3369
|1.3313
|6.00
|9499.80
|873
|2004.11.26 05:03
|sell
|437
|0.10
|1.3315
|1.3365
|1.3309
|874
|2004.11.26 05:55
|t/p
|437
|0.10
|1.3309
|1.3365
|1.3309
|6.00
|9505.80
|875
|2004.11.26 06:27
|sell
|438
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3290
|876
|2004.11.26 06:52
|t/p
|438
|0.10
|1.3290
|1.3346
|1.3290
|6.00
|9511.80
|877
|2004.11.26 06:59
|buy
|439
|0.10
|1.3286
|1.3236
|1.3292
|878
|2004.11.26 07:29
|s/l
|439
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3292
|-50.00
|9461.80
|879
|2004.11.26 08:35
|sell
|440
|0.10
|1.3221
|1.3271
|1.3215
|880
|2004.11.26 09:20
|t/p
|440
|0.10
|1.3215
|1.3271
|1.3215
|6.00
|9467.80
|881
|2004.11.26 10:00
|sell
|441
|0.10
|1.3224
|1.3274
|1.3218
|882
|2004.11.26 10:48
|close
|441
|0.10
|1.3253
|1.3274
|1.3218
|-29.00
|9438.80
|883
|2004.11.26 11:02
|sell
|442
|0.10
|1.3261
|1.3311
|1.3255
|884
|2004.11.26 11:08
|t/p
|442
|0.10
|1.3255
|1.3311
|1.3255
|6.00
|9444.80
|885
|2004.11.26 12:19
|buy
|443
|0.10
|1.3236
|1.3186
|1.3242
|886
|2004.11.26 13:04
|close
|443
|0.10
|1.3235
|1.3186
|1.3242
|-1.00
|9443.80
|887
|2004.11.26 13:05
|sell
|444
|0.10
|1.3234
|1.3284
|1.3228
|888
|2004.11.26 15:17
|s/l
|444
|0.10
|1.3284
|1.3284
|1.3228
|-50.00
|9393.80
|889
|2004.11.26 15:17
|sell
|445
|0.10
|1.3282
|1.3332
|1.3276
|890
|2004.11.28 22:01
|close
|445
|0.10
|1.3284
|1.3332
|1.3276
|-2.00
|9391.80
|891
|2004.11.28 22:02
|buy
|446
|0.10
|1.3285
|1.3235
|1.3291
|892
|2004.11.28 23:10
|close
|446
|0.10
|1.3277
|1.3235
|1.3291
|-8.00
|9383.80
|893
|2004.11.28 23:10
|sell
|447
|0.10
|1.3276
|1.3326
|1.3270
|894
|2004.11.28 23:53
|t/p
|447
|0.10
|1.3270
|1.3326
|1.3270
|6.00
|9389.80
|895
|2004.11.28 23:55
|buy
|448
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|896
|2004.11.29 00:40
|close
|448
|0.10
|1.3244
|1.3221
|1.3277
|-32.95
|9356.85
|897
|2004.11.29 00:40
|sell
|449
|0.10
|1.3246
|1.3296
|1.3240
|898
|2004.11.29 03:43
|close
|449
|0.10
|1.3257
|1.3296
|1.3240
|-11.00
|9345.85
|899
|2004.11.29 03:43
|buy
|450
|0.10
|1.3257
|1.3207
|1.3263
|900
|2004.11.29 04:00
|close
|450
|0.10
|1.3262
|1.3207
|1.3263
|5.00
|9350.85
|901
|2004.11.29 04:01
|sell
|451
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|902
|2004.11.29 05:40
|t/p
|451
|0.10
|1.3257
|1.3313
|1.3257
|6.00
|9356.85
|903
|2004.11.29 06:10
|buy
|452
|0.10
|1.3241
|1.3191
|1.3247
|904
|2004.11.29 06:22
|t/p
|452
|0.10
|1.3247
|1.3191
|1.3247
|6.00
|9362.85
|905
|2004.11.29 06:25
|sell
|453
|0.10
|1.3253
|1.3303
|1.3247
|906
|2004.11.29 06:33
|t/p
|453
|0.10
|1.3247
|1.3303
|1.3247
|6.00
|9368.85
|907
|2004.11.29 07:00
|sell
|454
|0.10
|1.3251
|1.3301
|1.3245
|908
|2004.11.29 07:19
|t/p
|454
|0.10
|1.3245
|1.3301
|1.3245
|6.00
|9374.85
|909
|2004.11.29 07:20
|buy
|455
|0.10
|1.3243
|1.3193
|1.3249
|910
|2004.11.29 07:24
|t/p
|455
|0.10
|1.3249
|1.3193
|1.3249
|6.00
|9380.85
|911
|2004.11.29 07:27
|buy
|456
|0.10
|1.3248
|1.3198
|1.3254
|912
|2004.11.29 07:30
|t/p
|456
|0.10
|1.3254
|1.3198
|1.3254
|6.00
|9386.85
|913
|2004.11.29 07:46
|buy
|457
|0.10
|1.3246
|1.3196
|1.3252
|914
|2004.11.29 07:48
|t/p
|457
|0.10
|1.3252
|1.3196
|1.3252
|6.00
|9392.85
|915
|2004.11.29 08:11
|buy
|458
|0.10
|1.3250
|1.3200
|1.3256
|916
|2004.11.29 08:34
|close
|458
|0.10
|1.3255
|1.3200
|1.3256
|5.00
|9397.85
|917
|2004.11.29 08:34
|sell
|459
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|918
|2004.11.29 08:36
|t/p
|459
|0.10
|1.3250
|1.3306
|1.3250
|6.00
|9403.85
|919
|2004.11.29 08:58
|sell
|460
|0.10
|1.3255
|1.3305
|1.3249
|920
|2004.11.29 10:12
|close
|460
|0.10
|1.3259
|1.3305
|1.3249
|-4.00
|9399.85
|921
|2004.11.29 10:12
|buy
|461
|0.10
|1.3258
|1.3208
|1.3264
|922
|2004.11.29 10:23
|close
|461
|0.10
|1.3263
|1.3208
|1.3264
|5.00
|9404.85
|923
|2004.11.29 10:24
|sell
|462
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|924
|2004.11.29 10:32
|t/p
|462
|0.10
|1.3257
|1.3313
|1.3257
|6.00
|9410.85
|925
|2004.11.29 11:14
|sell
|463
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|926
|2004.11.29 11:37
|close
|463
|0.10
|1.3253
|1.3306
|1.3250
|3.00
|9413.85
|927
|2004.11.29 11:37
|buy
|464
|0.10
|1.3253
|1.3203
|1.3259
|928
|2004.11.29 12:13
|close
|464
|0.10
|1.3248
|1.3203
|1.3259
|-5.00
|9408.85
|929
|2004.11.29 12:13
|sell
|465
|0.10
|1.3250
|1.3300
|1.3244
|930
|2004.11.29 12:33
|t/p
|465
|0.10
|1.3244
|1.3300
|1.3244
|6.00
|9414.85
|931
|2004.11.29 12:34
|buy
|466
|0.10
|1.3240
|1.3190
|1.3246
|932
|2004.11.29 12:41
|t/p
|466
|0.10
|1.3246
|1.3190
|1.3246
|6.00
|9420.85
|933
|2004.11.29 12:41
|buy
|467
|0.10
|1.3247
|1.3197
|1.3253
|934
|2004.11.29 13:17
|close
|467
|0.10
|1.3245
|1.3197
|1.3253
|-2.00
|9418.85
|935
|2004.11.29 13:17
|sell
|468
|0.10
|1.3246
|1.3296
|1.3240
|936
|2004.11.29 15:18
|close
|468
|0.10
|1.3278
|1.3296
|1.3240
|-32.00
|9386.85
|937
|2004.11.29 15:18
|buy
|469
|0.10
|1.3278
|1.3228
|1.3284
|938
|2004.11.29 15:26
|t/p
|469
|0.10
|1.3284
|1.3228
|1.3284
|6.00
|9392.85
|939
|2004.11.29 15:35
|sell
|470
|0.10
|1.3285
|1.3335
|1.3279
|940
|2004.11.29 15:47
|t/p
|470
|0.10
|1.3279
|1.3335
|1.3279
|6.00
|9398.85
|941
|2004.11.29 15:53
|sell
|471
|0.10
|1.3283
|1.3333
|1.3277
|942
|2004.11.29 16:27
|close
|471
|0.10
|1.3282
|1.3333
|1.3277
|1.00
|9399.85
|943
|2004.11.29 16:28
|buy
|472
|0.10
|1.3282
|1.3232
|1.3288
|944
|2004.11.29 16:32
|t/p
|472
|0.10
|1.3288
|1.3232
|1.3288
|6.00
|9405.85
|945
|2004.11.29 17:15
|buy
|473
|0.10
|1.3293
|1.3243
|1.3299
|946
|2004.11.29 20:45
|close
|473
|0.10
|1.3275
|1.3243
|1.3299
|-18.00
|9387.85
|947
|2004.11.29 20:45
|sell
|474
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|948
|2004.11.29 22:52
|t/p
|474
|0.10
|1.3269
|1.3325
|1.3269
|6.00
|9393.85
|949
|2004.11.30 00:01
|sell
|475
|0.10
|1.3259
|1.3309
|1.3253
|950
|2004.11.30 00:09
|close
|475
|0.10
|1.3255
|1.3309
|1.3253
|4.00
|9397.85
|951
|2004.11.30 00:10
|buy
|476
|0.10
|1.3255
|1.3205
|1.3261
|952
|2004.11.30 00:56
|close
|476
|0.10
|1.3245
|1.3205
|1.3261
|-10.00
|9387.85
|953
|2004.11.30 00:56
|sell
|477
|0.10
|1.3246
|1.3296
|1.3240
|954
|2004.11.30 01:19
|close
|477
|0.10
|1.3242
|1.3296
|1.3240
|4.00
|9391.85
|955
|2004.11.30 01:19
|buy
|478
|0.10
|1.3242
|1.3192
|1.3248
|956
|2004.11.30 01:29
|t/p
|478
|0.10
|1.3248
|1.3192
|1.3248
|6.00
|9397.85
|957
|2004.11.30 01:30
|sell
|479
|0.10
|1.3251
|1.3301
|1.3245
|958
|2004.11.30 04:07
|close
|479
|0.10
|1.3267
|1.3301
|1.3245
|-16.00
|9381.85
|959
|2004.11.30 04:08
|buy
|480
|0.10
|1.3266
|1.3216
|1.3272
|960
|2004.11.30 04:28
|close
|480
|0.10
|1.3267
|1.3216
|1.3272
|1.00
|9382.85
|961
|2004.11.30 04:28
|sell
|481
|0.10
|1.3267
|1.3317
|1.3261
|962
|2004.11.30 04:35
|t/p
|481
|0.10
|1.3261
|1.3317
|1.3261
|6.00
|9388.85
|963
|2004.11.30 04:40
|buy
|482
|0.10
|1.3259
|1.3209
|1.3265
|964
|2004.11.30 05:15
|close
|482
|0.10
|1.3258
|1.3209
|1.3265
|-1.00
|9387.85
|965
|2004.11.30 05:16
|sell
|483
|0.10
|1.3259
|1.3309
|1.3253
|966
|2004.11.30 06:21
|close
|483
|0.10
|1.3260
|1.3309
|1.3253
|-1.00
|9386.85
|967
|2004.11.30 06:21
|buy
|484
|0.10
|1.3259
|1.3209
|1.3265
|968
|2004.11.30 07:45
|close
|484
|0.10
|1.3258
|1.3209
|1.3265
|-1.00
|9385.85
|969
|2004.11.30 07:45
|sell
|485
|0.10
|1.3259
|1.3309
|1.3253
|970
|2004.11.30 08:27
|close
|485
|0.10
|1.3258
|1.3309
|1.3253
|1.00
|9386.85
|971
|2004.11.30 08:27
|buy
|486
|0.10
|1.3259
|1.3209
|1.3265
|972
|2004.11.30 09:20
|t/p
|486
|0.10
|1.3265
|1.3209
|1.3265
|6.00
|9392.85
|973
|2004.11.30 09:30
|sell
|487
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3268
|974
|2004.11.30 09:40
|t/p
|487
|0.10
|1.3268
|1.3324
|1.3268
|6.00
|9398.85
|975
|2004.11.30 10:12
|sell
|488
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|976
|2004.11.30 10:25
|t/p
|488
|0.10
|1.3266
|1.3322
|1.3266
|6.00
|9404.85
|977
|2004.11.30 10:40
|sell
|489
|0.10
|1.3283
|1.3333
|1.3277
|978
|2004.11.30 12:22
|close
|489
|0.10
|1.3290
|1.3333
|1.3277
|-7.00
|9397.85
|979
|2004.11.30 12:24
|buy
|490
|0.10
|1.3290
|1.3240
|1.3296
|980
|2004.11.30 12:50
|close
|490
|0.10
|1.3289
|1.3240
|1.3296
|-1.00
|9396.85
|981
|2004.11.30 12:51
|sell
|491
|0.10
|1.3290
|1.3340
|1.3284
|982
|2004.11.30 14:34
|close
|491
|0.10
|1.3310
|1.3340
|1.3284
|-20.00
|9376.85
|983
|2004.11.30 14:35
|buy
|492
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|984
|2004.11.30 15:25
|close
|492
|0.10
|1.3286
|1.3260
|1.3316
|-24.00
|9352.85
|985
|2004.11.30 15:26
|sell
|493
|0.10
|1.3286
|1.3336
|1.3280
|986
|2004.11.30 15:28
|t/p
|493
|0.10
|1.3280
|1.3336
|1.3280
|6.00
|9358.85
|987
|2004.11.30 16:10
|sell
|494
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|988
|2004.11.30 19:06
|close
|494
|0.10
|1.3286
|1.3313
|1.3257
|-23.00
|9335.85
|989
|2004.11.30 19:31
|sell
|495
|0.10
|1.3291
|1.3341
|1.3285
|990
|2004.11.30 20:36
|close
|495
|0.10
|1.3289
|1.3341
|1.3285
|2.00
|9337.85
|991
|2004.11.30 20:36
|buy
|496
|0.10
|1.3288
|1.3238
|1.3294
|992
|2004.11.30 21:16
|close
|496
|0.10
|1.3283
|1.3238
|1.3294
|-5.00
|9332.85
|993
|2004.11.30 21:18
|sell
|497
|0.10
|1.3283
|1.3333
|1.3277
|994
|2004.11.30 22:57
|close
|497
|0.10
|1.3292
|1.3333
|1.3277
|-9.00
|9323.85
|995
|2004.11.30 23:15
|sell
|498
|0.10
|1.3297
|1.3347
|1.3291
|996
|2004.12.01 01:18
|t/p
|498
|0.10
|1.3291
|1.3347
|1.3291
|21.90
|9345.75
|997
|2004.12.01 01:59
|sell
|499
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3290
|998
|2004.12.01 03:03
|close
|499
|0.10
|1.3299
|1.3346
|1.3290
|-3.00
|9342.75
|999
|2004.12.01 03:05
|buy
|500
|0.10
|1.3299
|1.3249
|1.3305
|1000
|2004.12.01 03:28
|close
|500
|0.10
|1.3302
|1.3249
|1.3305
|3.00
|9345.75
|1001
|2004.12.01 03:29
|sell
|501
|0.10
|1.3302
|1.3352
|1.3296
|1002
|2004.12.01 06:10
|close
|501
|0.10
|1.3314
|1.3352
|1.3296
|-12.00
|9333.75
|1003
|2004.12.01 06:28
|buy
|502
|0.10
|1.3314
|1.3264
|1.3320
|1004
|2004.12.01 06:38
|t/p
|502
|0.10
|1.3320
|1.3264
|1.3320
|6.00
|9339.75
|1005
|2004.12.01 06:43
|sell
|503
|0.10
|1.3326
|1.3376
|1.3320
|1006
|2004.12.01 06:55
|t/p
|503
|0.10
|1.3320
|1.3376
|1.3320
|6.00
|9345.75
|1007
|2004.12.01 08:08
|sell
|504
|0.10
|1.3304
|1.3354
|1.3298
|1008
|2004.12.01 08:11
|t/p
|504
|0.10
|1.3298
|1.3354
|1.3298
|6.00
|9351.75
|1009
|2004.12.01 09:43
|sell
|505
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3290
|1010
|2004.12.01 10:24
|close
|505
|0.10
|1.3303
|1.3346
|1.3290
|-7.00
|9344.75
|1011
|2004.12.01 10:24
|buy
|506
|0.10
|1.3303
|1.3253
|1.3309
|1012
|2004.12.01 10:31
|t/p
|506
|0.10
|1.3309
|1.3253
|1.3309
|6.00
|9350.75
|1013
|2004.12.01 11:31
|sell
|507
|0.10
|1.3305
|1.3355
|1.3299
|1014
|2004.12.01 11:58
|t/p
|507
|0.10
|1.3299
|1.3355
|1.3299
|6.00
|9356.75
|1015
|2004.12.01 12:00
|buy
|508
|0.10
|1.3299
|1.3249
|1.3305
|1016
|2004.12.01 12:21
|close
|508
|0.10
|1.3297
|1.3249
|1.3305
|-2.00
|9354.75
|1017
|2004.12.01 12:21
|sell
|509
|0.10
|1.3297
|1.3347
|1.3291
|1018
|2004.12.01 14:03
|close
|509
|0.10
|1.3306
|1.3347
|1.3291
|-9.00
|9345.75
|1019
|2004.12.01 14:03
|buy
|510
|0.10
|1.3305
|1.3255
|1.3311
|1020
|2004.12.01 14:05
|t/p
|510
|0.10
|1.3311
|1.3255
|1.3311
|6.00
|9351.75
|1021
|2004.12.01 14:20
|sell
|511
|0.10
|1.3325
|1.3375
|1.3319
|1022
|2004.12.01 14:25
|t/p
|511
|0.10
|1.3319
|1.3375
|1.3319
|6.00
|9357.75
|1023
|2004.12.01 14:31
|buy
|512
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1024
|2004.12.01 15:30
|close
|512
|0.10
|1.3309
|1.3260
|1.3316
|-1.00
|9356.75
|1025
|2004.12.01 16:10
|sell
|513
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|1026
|2004.12.01 20:02
|close
|513
|0.10
|1.3317
|1.3362
|1.3306
|-5.00
|9351.75
|1027
|2004.12.01 20:15
|sell
|514
|0.10
|1.3328
|1.3378
|1.3322
|1028
|2004.12.01 21:26
|close
|514
|0.10
|1.3342
|1.3378
|1.3322
|-14.00
|9337.75
|1029
|2004.12.01 22:21
|sell
|515
|0.10
|1.3343
|1.3393
|1.3337
|1030
|2004.12.02 00:53
|close
|515
|0.10
|1.3363
|1.3393
|1.3337
|-14.70
|9323.05
|1031
|2004.12.02 00:55
|buy
|516
|0.10
|1.3362
|1.3312
|1.3368
|1032
|2004.12.02 01:55
|t/p
|516
|0.10
|1.3368
|1.3312
|1.3368
|6.00
|9329.05
|1033
|2004.12.02 02:10
|buy
|517
|0.10
|1.3363
|1.3313
|1.3369
|1034
|2004.12.02 02:48
|close
|517
|0.10
|1.3366
|1.3313
|1.3369
|3.00
|9332.05
|1035
|2004.12.02 02:49
|sell
|518
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3360
|1036
|2004.12.02 03:20
|close
|518
|0.10
|1.3362
|1.3416
|1.3360
|4.00
|9336.05
|1037
|2004.12.02 03:20
|buy
|519
|0.10
|1.3361
|1.3311
|1.3367
|1038
|2004.12.02 04:20
|close
|519
|0.10
|1.3357
|1.3311
|1.3367
|-4.00
|9332.05
|1039
|2004.12.02 04:47
|buy
|520
|0.10
|1.3355
|1.3305
|1.3361
|1040
|2004.12.02 05:17
|close
|520
|0.10
|1.3359
|1.3305
|1.3361
|4.00
|9336.05
|1041
|2004.12.02 05:17
|sell
|521
|0.10
|1.3360
|1.3410
|1.3354
|1042
|2004.12.02 05:46
|close
|521
|0.10
|1.3359
|1.3410
|1.3354
|1.00
|9337.05
|1043
|2004.12.02 05:47
|buy
|522
|0.10
|1.3358
|1.3308
|1.3364
|1044
|2004.12.02 06:15
|t/p
|522
|0.10
|1.3364
|1.3308
|1.3364
|6.00
|9343.05
|1045
|2004.12.02 06:50
|sell
|523
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|1046
|2004.12.02 07:12
|t/p
|523
|0.10
|1.3369
|1.3425
|1.3369
|6.00
|9349.05
|1047
|2004.12.02 07:12
|buy
|524
|0.10
|1.3367
|1.3317
|1.3373
|1048
|2004.12.02 08:40
|close
|524
|0.10
|1.3351
|1.3317
|1.3373
|-16.00
|9333.05
|1049
|2004.12.02 10:00
|buy
|525
|0.10
|1.3308
|1.3258
|1.3314
|1050
|2004.12.02 10:04
|t/p
|525
|0.10
|1.3314
|1.3258
|1.3314
|6.00
|9339.05
|1051
|2004.12.02 11:19
|buy
|526
|0.10
|1.3326
|1.3276
|1.3332
|1052
|2004.12.02 11:45
|close
|526
|0.10
|1.3328
|1.3276
|1.3332
|2.00
|9341.05
|1053
|2004.12.02 11:45
|sell
|527
|0.10
|1.3327
|1.3377
|1.3321
|1054
|2004.12.02 11:52
|t/p
|527
|0.10
|1.3321
|1.3377
|1.3321
|6.00
|9347.05
|1055
|2004.12.02 12:00
|buy
|528
|0.10
|1.3315
|1.3265
|1.3321
|1056
|2004.12.02 12:26
|t/p
|528
|0.10
|1.3321
|1.3265
|1.3321
|6.00
|9353.05
|1057
|2004.12.02 12:35
|buy
|529
|0.10
|1.3313
|1.3263
|1.3319
|1058
|2004.12.02 12:36
|t/p
|529
|0.10
|1.3319
|1.3263
|1.3319
|6.00
|9359.05
|1059
|2004.12.02 12:45
|sell
|530
|0.10
|1.3323
|1.3373
|1.3317
|1060
|2004.12.02 13:51
|close
|530
|0.10
|1.3347
|1.3373
|1.3317
|-24.00
|9335.05
|1061
|2004.12.02 13:52
|buy
|531
|0.10
|1.3347
|1.3297
|1.3353
|1062
|2004.12.02 14:36
|s/l
|531
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3353
|-50.00
|9285.05
|1063
|2004.12.02 16:16
|sell
|532
|0.10
|1.3276
|1.3326
|1.3270
|1064
|2004.12.02 16:50
|close
|532
|0.10
|1.3276
|1.3326
|1.3270
|0.00
|9285.05
|1065
|2004.12.02 16:50
|buy
|533
|0.10
|1.3275
|1.3225
|1.3281
|1066
|2004.12.02 17:28
|close
|533
|0.10
|1.3273
|1.3225
|1.3281
|-2.00
|9283.05
|1067
|2004.12.02 17:28
|sell
|534
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|1068
|2004.12.02 18:10
|close
|534
|0.10
|1.3273
|1.3322
|1.3266
|-1.00
|9282.05
|1069
|2004.12.02 18:10
|buy
|535
|0.10
|1.3273
|1.3223
|1.3279
|1070
|2004.12.02 18:40
|close
|535
|0.10
|1.3272
|1.3223
|1.3279
|-1.00
|9281.05
|1071
|2004.12.02 18:40
|sell
|536
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|1072
|2004.12.02 19:55
|t/p
|536
|0.10
|1.3266
|1.3322
|1.3266
|6.00
|9287.05
|1073
|2004.12.02 20:11
|sell
|537
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|1074
|2004.12.02 20:50
|close
|537
|0.10
|1.3269
|1.3322
|1.3266
|3.00
|9290.05
|1075
|2004.12.02 20:53
|buy
|538
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|1076
|2004.12.02 21:44
|close
|538
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|0.00
|9290.05
|1077
|2004.12.02 22:06
|sell
|539
|0.10
|1.3269
|1.3319
|1.3263
|1078
|2004.12.02 22:32
|close
|539
|0.10
|1.3265
|1.3319
|1.3263
|4.00
|9294.05
|1079
|2004.12.02 22:33
|buy
|540
|0.10
|1.3265
|1.3215
|1.3271
|1080
|2004.12.02 23:18
|close
|540
|0.10
|1.3264
|1.3215
|1.3271
|-1.00
|9293.05
|1081
|2004.12.02 23:20
|sell
|541
|0.10
|1.3260
|1.3310
|1.3254
|1082
|2004.12.03 00:14
|close
|541
|0.10
|1.3262
|1.3310
|1.3254
|3.30
|9296.35
|1083
|2004.12.03 00:22
|buy
|542
|0.10
|1.3262
|1.3212
|1.3268
|1084
|2004.12.03 00:28
|close
|542
|0.10
|1.3265
|1.3212
|1.3268
|3.00
|9299.35
|1085
|2004.12.03 00:28
|sell
|543
|0.10
|1.3265
|1.3315
|1.3259
|1086
|2004.12.03 01:45
|close
|543
|0.10
|1.3283
|1.3315
|1.3259
|-18.00
|9281.35
|1087
|2004.12.03 01:49
|buy
|544
|0.10
|1.3283
|1.3233
|1.3289
|1088
|2004.12.03 02:24
|close
|544
|0.10
|1.3282
|1.3233
|1.3289
|-1.00
|9280.35
|1089
|2004.12.03 02:24
|sell
|545
|0.10
|1.3283
|1.3333
|1.3277
|1090
|2004.12.03 04:35
|close
|545
|0.10
|1.3282
|1.3333
|1.3277
|1.00
|9281.35
|1091
|2004.12.03 04:35
|buy
|546
|0.10
|1.3281
|1.3231
|1.3287
|1092
|2004.12.03 05:03
|close
|546
|0.10
|1.3278
|1.3231
|1.3287
|-3.00
|9278.35
|1093
|2004.12.03 05:03
|sell
|547
|0.10
|1.3278
|1.3328
|1.3272
|1094
|2004.12.03 05:21
|close
|547
|0.10
|1.3275
|1.3328
|1.3272
|3.00
|9281.35
|1095
|2004.12.03 05:21
|buy
|548
|0.10
|1.3274
|1.3224
|1.3280
|1096
|2004.12.03 05:40
|close
|548
|0.10
|1.3274
|1.3224
|1.3280
|0.00
|9281.35
|1097
|2004.12.03 05:48
|sell
|549
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3268
|1098
|2004.12.03 06:12
|close
|549
|0.10
|1.3271
|1.3324
|1.3268
|3.00
|9284.35
|1099
|2004.12.03 06:13
|buy
|550
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|1100
|2004.12.03 06:33
|close
|550
|0.10
|1.3273
|1.3221
|1.3277
|2.00
|9286.35
|1101
|2004.12.03 06:33
|sell
|551
|0.10
|1.3273
|1.3323
|1.3267
|1102
|2004.12.03 06:44
|t/p
|551
|0.10
|1.3267
|1.3323
|1.3267
|6.00
|9292.35
|1103
|2004.12.03 07:14
|sell
|552
|0.10
|1.3273
|1.3323
|1.3267
|1104
|2004.12.03 07:46
|close
|552
|0.10
|1.3280
|1.3323
|1.3267
|-7.00
|9285.35
|1105
|2004.12.03 07:46
|buy
|553
|0.10
|1.3280
|1.3230
|1.3286
|1106
|2004.12.03 08:54
|close
|553
|0.10
|1.3279
|1.3230
|1.3286
|-1.00
|9284.35
|1107
|2004.12.03 08:55
|sell
|554
|0.10
|1.3278
|1.3328
|1.3272
|1108
|2004.12.03 12:11
|close
|554
|0.10
|1.3302
|1.3328
|1.3272
|-24.00
|9260.35
|1109
|2004.12.03 12:12
|buy
|555
|0.10
|1.3302
|1.3252
|1.3308
|1110
|2004.12.03 12:26
|t/p
|555
|0.10
|1.3308
|1.3252
|1.3308
|6.00
|9266.35
|1111
|2004.12.03 12:30
|sell
|556
|0.10
|1.3331
|1.3381
|1.3325
|1112
|2004.12.03 12:37
|t/p
|556
|0.10
|1.3325
|1.3381
|1.3325
|6.00
|9272.35
|1113
|2004.12.03 13:01
|sell
|557
|0.10
|1.3343
|1.3393
|1.3337
|1114
|2004.12.03 13:02
|t/p
|557
|0.10
|1.3337
|1.3393
|1.3337
|6.00
|9278.35
|1115
|2004.12.03 13:11
|sell
|558
|0.10
|1.3342
|1.3392
|1.3336
|1116
|2004.12.03 15:45
|s/l
|558
|0.10
|1.3392
|1.3392
|1.3336
|-50.00
|9228.35
|1117
|2004.12.03 17:30
|sell
|559
|0.10
|1.3435
|1.3485
|1.3429
|1118
|2004.12.03 19:00
|close
|559
|0.10
|1.3453
|1.3485
|1.3429
|-18.00
|9210.35
|1119
|2004.12.03 19:00
|buy
|560
|0.10
|1.3451
|1.3401
|1.3457
|1120
|2004.12.03 19:23
|close
|560
|0.10
|1.3453
|1.3401
|1.3457
|2.00
|9212.35
|1121
|2004.12.03 19:24
|sell
|561
|0.10
|1.3454
|1.3504
|1.3448
|1122
|2004.12.05 22:05
|t/p
|561
|0.10
|1.3448
|1.3504
|1.3448
|6.00
|9218.35
|1123
|2004.12.05 22:05
|buy
|562
|0.10
|1.3444
|1.3394
|1.3450
|1124
|2004.12.05 22:12
|t/p
|562
|0.10
|1.3450
|1.3394
|1.3450
|6.00
|9224.35
|1125
|2004.12.05 22:12
|buy
|563
|0.10
|1.3452
|1.3402
|1.3458
|1126
|2004.12.06 00:41
|close
|563
|0.10
|1.3440
|1.3402
|1.3458
|-17.95
|9206.40
|1127
|2004.12.06 00:42
|sell
|564
|0.10
|1.3441
|1.3491
|1.3435
|1128
|2004.12.06 05:19
|t/p
|564
|0.10
|1.3435
|1.3491
|1.3435
|6.00
|9212.40
|1129
|2004.12.06 05:25
|buy
|565
|0.10
|1.3435
|1.3385
|1.3441
|1130
|2004.12.06 06:44
|close
|565
|0.10
|1.3432
|1.3385
|1.3441
|-3.00
|9209.40
|1131
|2004.12.06 06:45
|sell
|566
|0.10
|1.3432
|1.3482
|1.3426
|1132
|2004.12.06 07:00
|t/p
|566
|0.10
|1.3426
|1.3482
|1.3426
|6.00
|9215.40
|1133
|2004.12.06 07:00
|buy
|567
|0.10
|1.3426
|1.3376
|1.3432
|1134
|2004.12.06 07:13
|t/p
|567
|0.10
|1.3432
|1.3376
|1.3432
|6.00
|9221.40
|1135
|2004.12.06 07:13
|sell
|568
|0.10
|1.3434
|1.3484
|1.3428
|1136
|2004.12.06 08:08
|close
|568
|0.10
|1.3430
|1.3484
|1.3428
|4.00
|9225.40
|1137
|2004.12.06 08:09
|buy
|569
|0.10
|1.3430
|1.3380
|1.3436
|1138
|2004.12.06 08:19
|t/p
|569
|0.10
|1.3436
|1.3380
|1.3436
|6.00
|9231.40
|1139
|2004.12.06 08:21
|sell
|570
|0.10
|1.3441
|1.3491
|1.3435
|1140
|2004.12.06 09:50
|close
|570
|0.10
|1.3445
|1.3491
|1.3435
|-4.00
|9227.40
|1141
|2004.12.06 09:50
|buy
|571
|0.10
|1.3444
|1.3394
|1.3450
|1142
|2004.12.06 10:02
|close
|571
|0.10
|1.3449
|1.3394
|1.3450
|5.00
|9232.40
|1143
|2004.12.06 10:02
|sell
|572
|0.10
|1.3448
|1.3498
|1.3442
|1144
|2004.12.06 10:28
|t/p
|572
|0.10
|1.3442
|1.3498
|1.3442
|6.00
|9238.40
|1145
|2004.12.06 10:28
|buy
|573
|0.10
|1.3442
|1.3392
|1.3448
|1146
|2004.12.06 10:38
|t/p
|573
|0.10
|1.3448
|1.3392
|1.3448
|6.00
|9244.40
|1147
|2004.12.06 11:55
|buy
|574
|0.10
|1.3441
|1.3391
|1.3447
|1148
|2004.12.06 13:05
|close
|574
|0.10
|1.3438
|1.3391
|1.3447
|-3.00
|9241.40
|1149
|2004.12.06 13:06
|sell
|575
|0.10
|1.3438
|1.3488
|1.3432
|1150
|2004.12.06 13:20
|close
|575
|0.10
|1.3433
|1.3488
|1.3432
|5.00
|9246.40
|1151
|2004.12.06 13:20
|buy
|576
|0.10
|1.3434
|1.3384
|1.3440
|1152
|2004.12.06 13:26
|t/p
|576
|0.10
|1.3440
|1.3384
|1.3440
|6.00
|9252.40
|1153
|2004.12.06 13:29
|buy
|577
|0.10
|1.3434
|1.3384
|1.3440
|1154
|2004.12.06 13:56
|close
|577
|0.10
|1.3437
|1.3384
|1.3440
|3.00
|9255.40
|1155
|2004.12.06 13:57
|sell
|578
|0.10
|1.3437
|1.3487
|1.3431
|1156
|2004.12.06 14:02
|t/p
|578
|0.10
|1.3431
|1.3487
|1.3431
|6.00
|9261.40
|1157
|2004.12.06 14:06
|buy
|579
|0.10
|1.3428
|1.3378
|1.3434
|1158
|2004.12.06 14:47
|close
|579
|0.10
|1.3425
|1.3378
|1.3434
|-3.00
|9258.40
|1159
|2004.12.06 14:47
|sell
|580
|0.10
|1.3426
|1.3476
|1.3420
|1160
|2004.12.06 15:11
|t/p
|580
|0.10
|1.3420
|1.3476
|1.3420
|6.00
|9264.40
|1161
|2004.12.06 15:41
|sell
|581
|0.10
|1.3427
|1.3477
|1.3421
|1162
|2004.12.06 17:21
|close
|581
|0.10
|1.3437
|1.3477
|1.3421
|-10.00
|9254.40
|1163
|2004.12.06 17:22
|buy
|582
|0.10
|1.3437
|1.3387
|1.3443
|1164
|2004.12.06 18:10
|close
|582
|0.10
|1.3436
|1.3387
|1.3443
|-1.00
|9253.40
|1165
|2004.12.06 18:10
|sell
|583
|0.10
|1.3437
|1.3487
|1.3431
|1166
|2004.12.06 18:33
|t/p
|583
|0.10
|1.3431
|1.3487
|1.3431
|6.00
|9259.40
|1167
|2004.12.06 18:33
|buy
|584
|0.10
|1.3431
|1.3381
|1.3437
|1168
|2004.12.06 20:01
|close
|584
|0.10
|1.3403
|1.3381
|1.3437
|-28.00
|9231.40
|1169
|2004.12.06 23:01
|sell
|585
|0.10
|1.3396
|1.3446
|1.3390
|1170
|2004.12.06 23:48
|close
|585
|0.10
|1.3401
|1.3446
|1.3390
|-5.00
|9226.40
|1171
|2004.12.06 23:49
|buy
|586
|0.10
|1.3400
|1.3350
|1.3406
|1172
|2004.12.07 00:32
|close
|586
|0.10
|1.3399
|1.3350
|1.3406
|-6.95
|9219.45
|1173
|2004.12.07 00:32
|sell
|587
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|1174
|2004.12.07 04:50
|close
|587
|0.10
|1.3418
|1.3449
|1.3393
|-19.00
|9200.45
|1175
|2004.12.07 04:51
|buy
|588
|0.10
|1.3418
|1.3368
|1.3424
|1176
|2004.12.07 05:02
|close
|588
|0.10
|1.3421
|1.3368
|1.3424
|3.00
|9203.45
|1177
|2004.12.07 05:02
|sell
|589
|0.10
|1.3421
|1.3471
|1.3415
|1178
|2004.12.07 07:52
|close
|589
|0.10
|1.3444
|1.3471
|1.3415
|-23.00
|9180.45
|1179
|2004.12.07 07:52
|buy
|590
|0.10
|1.3444
|1.3394
|1.3450
|1180
|2004.12.07 08:33
|close
|590
|0.10
|1.3449
|1.3394
|1.3450
|5.00
|9185.45
|1181
|2004.12.07 08:33
|sell
|591
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3444
|1182
|2004.12.07 08:56
|t/p
|591
|0.10
|1.3444
|1.3500
|1.3444
|6.00
|9191.45
|1183
|2004.12.07 08:56
|buy
|592
|0.10
|1.3444
|1.3394
|1.3450
|1184
|2004.12.07 09:40
|close
|592
|0.10
|1.3448
|1.3394
|1.3450
|4.00
|9195.45
|1185
|2004.12.07 09:40
|sell
|593
|0.10
|1.3448
|1.3498
|1.3442
|1186
|2004.12.07 10:56
|close
|593
|0.10
|1.3458
|1.3498
|1.3442
|-10.00
|9185.45
|1187
|2004.12.07 10:59
|buy
|594
|0.10
|1.3458
|1.3408
|1.3464
|1188
|2004.12.07 11:26
|close
|594
|0.10
|1.3459
|1.3408
|1.3464
|1.00
|9186.45
|1189
|2004.12.07 11:27
|sell
|595
|0.10
|1.3460
|1.3510
|1.3454
|1190
|2004.12.07 12:15
|close
|595
|0.10
|1.3458
|1.3510
|1.3454
|2.00
|9188.45
|1191
|2004.12.07 12:17
|buy
|596
|0.10
|1.3458
|1.3408
|1.3464
|1192
|2004.12.07 12:41
|t/p
|596
|0.10
|1.3464
|1.3408
|1.3464
|6.00
|9194.45
|1193
|2004.12.07 12:41
|sell
|597
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3458
|1194
|2004.12.07 13:09
|t/p
|597
|0.10
|1.3458
|1.3514
|1.3458
|6.00
|9200.45
|1195
|2004.12.07 14:28
|sell
|598
|0.10
|1.3432
|1.3482
|1.3426
|1196
|2004.12.07 14:29
|t/p
|598
|0.10
|1.3426
|1.3482
|1.3426
|6.00
|9206.45
|1197
|2004.12.07 14:35
|buy
|599
|0.10
|1.3418
|1.3368
|1.3424
|1198
|2004.12.07 14:39
|t/p
|599
|0.10
|1.3424
|1.3368
|1.3424
|6.00
|9212.45
|1199
|2004.12.07 15:21
|sell
|600
|0.10
|1.3432
|1.3482
|1.3426
|1200
|2004.12.07 16:29
|t/p
|600
|0.10
|1.3426
|1.3482
|1.3426
|6.00
|9218.45
|1201
|2004.12.07 16:35
|buy
|601
|0.10
|1.3424
|1.3374
|1.3430
|1202
|2004.12.07 17:02
|t/p
|601
|0.10
|1.3430
|1.3374
|1.3430
|6.00
|9224.45
|1203
|2004.12.07 18:13
|sell
|602
|0.10
|1.3431
|1.3481
|1.3425
|1204
|2004.12.07 18:41
|close
|602
|0.10
|1.3431
|1.3481
|1.3425
|0.00
|9224.45
|1205
|2004.12.07 18:41
|buy
|603
|0.10
|1.3431
|1.3381
|1.3437
|1206
|2004.12.07 19:17
|close
|603
|0.10
|1.3430
|1.3381
|1.3437
|-1.00
|9223.45
|1207
|2004.12.07 19:17
|sell
|604
|0.10
|1.3431
|1.3481
|1.3425
|1208
|2004.12.07 19:42
|close
|604
|0.10
|1.3427
|1.3481
|1.3425
|4.00
|9227.45
|1209
|2004.12.07 19:42
|buy
|605
|0.10
|1.3426
|1.3376
|1.3432
|1210
|2004.12.07 21:50
|close
|605
|0.10
|1.3426
|1.3376
|1.3432
|0.00
|9227.45
|1211
|2004.12.07 21:53
|sell
|606
|0.10
|1.3426
|1.3476
|1.3420
|1212
|2004.12.07 23:25
|t/p
|606
|0.10
|1.3420
|1.3476
|1.3420
|6.00
|9233.45
|1213
|2004.12.07 23:42
|sell
|607
|0.10
|1.3422
|1.3472
|1.3416
|1214
|2004.12.07 23:55
|close
|607
|0.10
|1.3419
|1.3472
|1.3416
|3.00
|9236.45
|1215
|2004.12.07 23:55
|buy
|608
|0.10
|1.3418
|1.3368
|1.3424
|1216
|2004.12.08 02:24
|close
|608
|0.10
|1.3404
|1.3368
|1.3424
|-31.85
|9204.60
|1217
|2004.12.08 02:40
|buy
|609
|0.10
|1.3401
|1.3351
|1.3407
|1218
|2004.12.08 03:45
|s/l
|609
|0.10
|1.3351
|1.3351
|1.3407
|-50.00
|9154.60
|1219
|2004.12.08 04:14
|sell
|610
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3360
|1220
|2004.12.08 04:21
|t/p
|610
|0.10
|1.3360
|1.3416
|1.3360
|6.00
|9160.60
|1221
|2004.12.08 04:42
|buy
|611
|0.10
|1.3350
|1.3300
|1.3356
|1222
|2004.12.08 05:37
|close
|611
|0.10
|1.3349
|1.3300
|1.3356
|-1.00
|9159.60
|1223
|2004.12.08 05:37
|sell
|612
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3342
|1224
|2004.12.08 06:15
|close
|612
|0.10
|1.3355
|1.3398
|1.3342
|-7.00
|9152.60
|1225
|2004.12.08 06:15
|buy
|613
|0.10
|1.3356
|1.3306
|1.3362
|1226
|2004.12.08 06:46
|close
|613
|0.10
|1.3355
|1.3306
|1.3362
|-1.00
|9151.60
|1227
|2004.12.08 06:47
|sell
|614
|0.10
|1.3355
|1.3405
|1.3349
|1228
|2004.12.08 06:50
|t/p
|614
|0.10
|1.3349
|1.3405
|1.3349
|6.00
|9157.60
|1229
|2004.12.08 06:56
|buy
|615
|0.10
|1.3342
|1.3292
|1.3348
|1230
|2004.12.08 07:05
|t/p
|615
|0.10
|1.3348
|1.3292
|1.3348
|6.00
|9163.60
|1231
|2004.12.08 07:51
|sell
|616
|0.10
|1.3320
|1.3370
|1.3314
|1232
|2004.12.08 08:08
|t/p
|616
|0.10
|1.3314
|1.3370
|1.3314
|6.00
|9169.60
|1233
|2004.12.08 08:14
|buy
|617
|0.10
|1.3306
|1.3256
|1.3312
|1234
|2004.12.08 08:19
|t/p
|617
|0.10
|1.3312
|1.3256
|1.3312
|6.00
|9175.60
|1235
|2004.12.08 08:26
|sell
|618
|0.10
|1.3319
|1.3369
|1.3313
|1236
|2004.12.08 09:30
|close
|618
|0.10
|1.3315
|1.3369
|1.3313
|4.00
|9179.60
|1237
|2004.12.08 09:30
|buy
|619
|0.10
|1.3316
|1.3266
|1.3322
|1238
|2004.12.08 09:36
|t/p
|619
|0.10
|1.3322
|1.3266
|1.3322
|6.00
|9185.60
|1239
|2004.12.08 10:10
|sell
|620
|0.10
|1.3325
|1.3375
|1.3319
|1240
|2004.12.08 10:28
|t/p
|620
|0.10
|1.3319
|1.3375
|1.3319
|6.00
|9191.60
|1241
|2004.12.08 10:29
|buy
|621
|0.10
|1.3316
|1.3266
|1.3322
|1242
|2004.12.08 10:55
|close
|621
|0.10
|1.3313
|1.3266
|1.3322
|-3.00
|9188.60
|1243
|2004.12.08 10:55
|sell
|622
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|1244
|2004.12.08 11:27
|t/p
|622
|0.10
|1.3306
|1.3362
|1.3306
|6.00
|9194.60
|1245
|2004.12.08 11:27
|buy
|623
|0.10
|1.3306
|1.3256
|1.3312
|1246
|2004.12.08 11:35
|t/p
|623
|0.10
|1.3312
|1.3256
|1.3312
|6.00
|9200.60
|1247
|2004.12.08 11:45
|sell
|624
|0.10
|1.3321
|1.3371
|1.3315
|1248
|2004.12.08 11:56
|t/p
|624
|0.10
|1.3315
|1.3371
|1.3315
|6.00
|9206.60
|1249
|2004.12.08 13:09
|sell
|625
|0.10
|1.3253
|1.3303
|1.3247
|1250
|2004.12.08 13:40
|close
|625
|0.10
|1.3254
|1.3303
|1.3247
|-1.00
|9205.60
|1251
|2004.12.08 13:41
|buy
|626
|0.10
|1.3255
|1.3205
|1.3261
|1252
|2004.12.08 13:42
|t/p
|626
|0.10
|1.3261
|1.3205
|1.3261
|6.00
|9211.60
|1253
|2004.12.08 14:11
|sell
|627
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|1254
|2004.12.08 14:59
|close
|627
|0.10
|1.3269
|1.3322
|1.3266
|3.00
|9214.60
|1255
|2004.12.08 14:59
|buy
|628
|0.10
|1.3266
|1.3216
|1.3272
|1256
|2004.12.08 16:05
|close
|628
|0.10
|1.3257
|1.3216
|1.3272
|-9.00
|9205.60
|1257
|2004.12.08 16:05
|sell
|629
|0.10
|1.3258
|1.3308
|1.3252
|1258
|2004.12.08 16:28
|s/l
|629
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3252
|-50.00
|9155.60
|1259
|2004.12.08 17:12
|buy
|630
|0.10
|1.3307
|1.3257
|1.3313
|1260
|2004.12.08 18:32
|t/p
|630
|0.10
|1.3313
|1.3257
|1.3313
|6.00
|9161.60
|1261
|2004.12.08 20:52
|buy
|631
|0.10
|1.3337
|1.3287
|1.3343
|1262
|2004.12.08 21:05
|close
|631
|0.10
|1.3340
|1.3287
|1.3343
|3.00
|9164.60
|1263
|2004.12.08 22:34
|buy
|632
|0.10
|1.3344
|1.3294
|1.3350
|1264
|2004.12.08 22:58
|close
|632
|0.10
|1.3343
|1.3294
|1.3350
|-1.00
|9163.60
|1265
|2004.12.08 22:59
|sell
|633
|0.10
|1.3345
|1.3395
|1.3339
|1266
|2004.12.08 23:02
|t/p
|633
|0.10
|1.3339
|1.3395
|1.3339
|6.00
|9169.60
|1267
|2004.12.08 23:21
|sell
|634
|0.10
|1.3347
|1.3397
|1.3341
|1268
|2004.12.08 23:59
|close
|634
|0.10
|1.3350
|1.3397
|1.3341
|-3.00
|9166.60
|1269
|2004.12.08 23:59
|buy
|635
|0.10
|1.3345
|1.3295
|1.3351
|1270
|2004.12.09 01:05
|close
|635
|0.10
|1.3327
|1.3295
|1.3351
|-23.95
|9142.65
|1271
|2004.12.09 02:02
|sell
|636
|0.10
|1.3318
|1.3368
|1.3312
|1272
|2004.12.09 02:19
|t/p
|636
|0.10
|1.3312
|1.3368
|1.3312
|6.00
|9148.65
|1273
|2004.12.09 02:20
|buy
|637
|0.10
|1.3308
|1.3258
|1.3314
|1274
|2004.12.09 03:18
|close
|637
|0.10
|1.3303
|1.3258
|1.3314
|-5.00
|9143.65
|1275
|2004.12.09 03:18
|sell
|638
|0.10
|1.3304
|1.3354
|1.3298
|1276
|2004.12.09 04:04
|close
|638
|0.10
|1.3303
|1.3354
|1.3298
|1.00
|9144.65
|1277
|2004.12.09 04:05
|buy
|639
|0.10
|1.3303
|1.3253
|1.3309
|1278
|2004.12.09 04:55
|close
|639
|0.10
|1.3276
|1.3253
|1.3309
|-27.00
|9117.65
|1279
|2004.12.09 04:55
|sell
|640
|0.10
|1.3276
|1.3326
|1.3270
|1280
|2004.12.09 06:02
|s/l
|640
|0.10
|1.3326
|1.3326
|1.3270
|-50.00
|9067.65
|1281
|2004.12.09 06:23
|buy
|641
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1282
|2004.12.09 06:25
|t/p
|641
|0.10
|1.3316
|1.3260
|1.3316
|6.00
|9073.65
|1283
|2004.12.09 06:53
|sell
|642
|0.10
|1.3326
|1.3376
|1.3320
|1284
|2004.12.09 07:59
|t/p
|642
|0.10
|1.3320
|1.3376
|1.3320
|6.00
|9079.65
|1285
|2004.12.09 08:17
|sell
|643
|0.10
|1.3325
|1.3375
|1.3319
|1286
|2004.12.09 08:29
|t/p
|643
|0.10
|1.3319
|1.3375
|1.3319
|6.00
|9085.65
|1287
|2004.12.09 08:35
|buy
|644
|0.10
|1.3308
|1.3258
|1.3314
|1288
|2004.12.09 09:02
|close
|644
|0.10
|1.3306
|1.3258
|1.3314
|-2.00
|9083.65
|1289
|2004.12.09 09:02
|sell
|645
|0.10
|1.3307
|1.3357
|1.3301
|1290
|2004.12.09 09:46
|close
|645
|0.10
|1.3304
|1.3357
|1.3301
|3.00
|9086.65
|1291
|2004.12.09 09:46
|buy
|646
|0.10
|1.3301
|1.3251
|1.3307
|1292
|2004.12.09 10:47
|close
|646
|0.10
|1.3284
|1.3251
|1.3307
|-17.00
|9069.65
|1293
|2004.12.09 10:47
|sell
|647
|0.10
|1.3284
|1.3334
|1.3278
|1294
|2004.12.09 11:30
|t/p
|647
|0.10
|1.3278
|1.3334
|1.3278
|6.00
|9075.65
|1295
|2004.12.09 11:50
|sell
|648
|0.10
|1.3280
|1.3330
|1.3274
|1296
|2004.12.09 11:54
|t/p
|648
|0.10
|1.3274
|1.3330
|1.3274
|6.00
|9081.65
|1297
|2004.12.09 11:58
|sell
|649
|0.10
|1.3279
|1.3329
|1.3273
|1298
|2004.12.09 12:28
|close
|649
|0.10
|1.3286
|1.3329
|1.3273
|-7.00
|9074.65
|1299
|2004.12.09 12:29
|buy
|650
|0.10
|1.3286
|1.3236
|1.3292
|1300
|2004.12.09 12:44
|t/p
|650
|0.10
|1.3292
|1.3236
|1.3292
|6.00
|9080.65
|1301
|2004.12.09 12:47
|sell
|651
|0.10
|1.3295
|1.3345
|1.3289
|1302
|2004.12.09 13:35
|close
|651
|0.10
|1.3293
|1.3345
|1.3289
|2.00
|9082.65
|1303
|2004.12.09 13:35
|buy
|652
|0.10
|1.3293
|1.3243
|1.3299
|1304
|2004.12.09 13:53
|t/p
|652
|0.10
|1.3299
|1.3243
|1.3299
|6.00
|9088.65
|1305
|2004.12.09 13:55
|sell
|653
|0.10
|1.3300
|1.3350
|1.3294
|1306
|2004.12.09 14:04
|t/p
|653
|0.10
|1.3294
|1.3350
|1.3294
|6.00
|9094.65
|1307
|2004.12.09 14:56
|buy
|654
|0.10
|1.3267
|1.3217
|1.3273
|1308
|2004.12.09 15:08
|t/p
|654
|0.10
|1.3273
|1.3217
|1.3273
|6.00
|9100.65
|1309
|2004.12.09 15:09
|buy
|655
|0.10
|1.3267
|1.3217
|1.3273
|1310
|2004.12.09 15:30
|close
|655
|0.10
|1.3271
|1.3217
|1.3273
|4.00
|9104.65
|1311
|2004.12.09 15:31
|sell
|656
|0.10
|1.3272
|1.3322
|1.3266
|1312
|2004.12.09 15:45
|t/p
|656
|0.10
|1.3266
|1.3322
|1.3266
|6.00
|9110.65
|1313
|2004.12.09 16:27
|buy
|657
|0.10
|1.3262
|1.3212
|1.3268
|1314
|2004.12.09 16:30
|t/p
|657
|0.10
|1.3268
|1.3212
|1.3268
|6.00
|9116.65
|1315
|2004.12.09 16:45
|sell
|658
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|1316
|2004.12.09 17:52
|s/l
|658
|0.10
|1.3325
|1.3325
|1.3269
|-50.00
|9066.65
|1317
|2004.12.09 18:35
|sell
|659
|0.10
|1.3330
|1.3380
|1.3324
|1318
|2004.12.09 19:01
|t/p
|659
|0.10
|1.3324
|1.3380
|1.3324
|6.00
|9072.65
|1319
|2004.12.09 19:20
|sell
|660
|0.10
|1.3326
|1.3376
|1.3320
|1320
|2004.12.09 19:35
|close
|660
|0.10
|1.3322
|1.3376
|1.3320
|4.00
|9076.65
|1321
|2004.12.09 19:42
|buy
|661
|0.10
|1.3322
|1.3272
|1.3328
|1322
|2004.12.09 22:10
|close
|661
|0.10
|1.3313
|1.3272
|1.3328
|-9.00
|9067.65
|1323
|2004.12.09 22:10
|sell
|662
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|1324
|2004.12.09 22:29
|close
|662
|0.10
|1.3310
|1.3362
|1.3306
|2.00
|9069.65
|1325
|2004.12.09 22:32
|buy
|663
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1326
|2004.12.10 00:31
|close
|663
|0.10
|1.3278
|1.3260
|1.3316
|-37.95
|9031.70
|1327
|2004.12.10 01:02
|sell
|664
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|1328
|2004.12.10 01:09
|t/p
|664
|0.10
|1.3269
|1.3325
|1.3269
|6.00
|9037.70
|1329
|2004.12.10 01:25
|sell
|665
|0.10
|1.3276
|1.3326
|1.3270
|1330
|2004.12.10 01:45
|close
|665
|0.10
|1.3273
|1.3326
|1.3270
|3.00
|9040.70
|1331
|2004.12.10 01:45
|buy
|666
|0.10
|1.3272
|1.3222
|1.3278
|1332
|2004.12.10 02:06
|close
|666
|0.10
|1.3271
|1.3222
|1.3278
|-1.00
|9039.70
|1333
|2004.12.10 02:15
|buy
|667
|0.10
|1.3259
|1.3209
|1.3265
|1334
|2004.12.10 04:14
|close
|667
|0.10
|1.3234
|1.3209
|1.3265
|-25.00
|9014.70
|1335
|2004.12.10 04:14
|sell
|668
|0.10
|1.3234
|1.3284
|1.3228
|1336
|2004.12.10 04:21
|t/p
|668
|0.10
|1.3228
|1.3284
|1.3228
|6.00
|9020.70
|1337
|2004.12.10 04:21
|sell
|669
|0.10
|1.3228
|1.3278
|1.3222
|1338
|2004.12.10 05:48
|close
|669
|0.10
|1.3241
|1.3278
|1.3222
|-13.00
|9007.70
|1339
|2004.12.10 06:05
|sell
|670
|0.10
|1.3248
|1.3298
|1.3242
|1340
|2004.12.10 07:01
|close
|670
|0.10
|1.3243
|1.3298
|1.3242
|5.00
|9012.70
|1341
|2004.12.10 07:01
|buy
|671
|0.10
|1.3242
|1.3192
|1.3248
|1342
|2004.12.10 08:05
|close
|671
|0.10
|1.3237
|1.3192
|1.3248
|-5.00
|9007.70
|1343
|2004.12.10 08:06
|sell
|672
|0.10
|1.3237
|1.3287
|1.3231
|1344
|2004.12.10 08:16
|t/p
|672
|0.10
|1.3231
|1.3287
|1.3231
|6.00
|9013.70
|1345
|2004.12.10 08:28
|buy
|673
|0.10
|1.3224
|1.3174
|1.3230
|1346
|2004.12.10 09:27
|s/l
|673
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3230
|-50.00
|8963.70
|1347
|2004.12.10 10:03
|sell
|674
|0.10
|1.3170
|1.3220
|1.3164
|1348
|2004.12.10 10:11
|t/p
|674
|0.10
|1.3164
|1.3220
|1.3164
|6.00
|8969.70
|1349
|2004.12.10 10:30
|sell
|675
|0.10
|1.3170
|1.3220
|1.3164
|1350
|2004.12.10 12:06
|close
|675
|0.10
|1.3190
|1.3220
|1.3164
|-20.00
|8949.70
|1351
|2004.12.10 12:07
|buy
|676
|0.10
|1.3189
|1.3139
|1.3195
|1352
|2004.12.10 12:31
|t/p
|676
|0.10
|1.3195
|1.3139
|1.3195
|6.00
|8955.70
|1353
|2004.12.10 12:32
|sell
|677
|0.10
|1.3203
|1.3253
|1.3197
|1354
|2004.12.10 12:34
|t/p
|677
|0.10
|1.3197
|1.3253
|1.3197
|6.00
|8961.70
|1355
|2004.12.10 13:15
|buy
|678
|0.10
|1.3187
|1.3137
|1.3193
|1356
|2004.12.10 13:26
|t/p
|678
|0.10
|1.3193
|1.3137
|1.3193
|6.00
|8967.70
|1357
|2004.12.10 13:30
|sell
|679
|0.10
|1.3203
|1.3253
|1.3197
|1358
|2004.12.10 13:31
|t/p
|679
|0.10
|1.3197
|1.3253
|1.3197
|6.00
|8973.70
|1359
|2004.12.10 13:31
|sell
|680
|0.10
|1.3195
|1.3245
|1.3189
|1360
|2004.12.10 13:50
|t/p
|680
|0.10
|1.3189
|1.3245
|1.3189
|6.00
|8979.70
|1361
|2004.12.10 13:53
|buy
|681
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|1362
|2004.12.10 13:55
|t/p
|681
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|8985.70
|1363
|2004.12.10 13:57
|buy
|682
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|1364
|2004.12.10 14:01
|t/p
|682
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|8991.70
|1365
|2004.12.10 14:05
|sell
|683
|0.10
|1.3213
|1.3263
|1.3207
|1366
|2004.12.10 17:05
|close
|683
|0.10
|1.3228
|1.3263
|1.3207
|-15.00
|8976.70
|1367
|2004.12.10 17:05
|buy
|684
|0.10
|1.3227
|1.3177
|1.3233
|1368
|2004.12.10 18:02
|close
|684
|0.10
|1.3227
|1.3177
|1.3233
|0.00
|8976.70
|1369
|2004.12.10 18:02
|sell
|685
|0.10
|1.3227
|1.3277
|1.3221
|1370
|2004.12.10 19:08
|close
|685
|0.10
|1.3233
|1.3277
|1.3221
|-6.00
|8970.70
|1371
|2004.12.10 19:09
|buy
|686
|0.10
|1.3233
|1.3183
|1.3239
|1372
|2004.12.12 23:30
|close
|686
|0.10
|1.3226
|1.3183
|1.3239
|-7.00
|8963.70
|1373
|2004.12.12 23:31
|sell
|687
|0.10
|1.3226
|1.3276
|1.3220
|1374
|2004.12.13 01:26
|close
|687
|0.10
|1.3256
|1.3276
|1.3220
|-24.70
|8939.00
|1375
|2004.12.13 01:35
|sell
|688
|0.10
|1.3261
|1.3311
|1.3255
|1376
|2004.12.13 04:14
|close
|688
|0.10
|1.3275
|1.3311
|1.3255
|-14.00
|8925.00
|1377
|2004.12.13 04:14
|buy
|689
|0.10
|1.3275
|1.3225
|1.3281
|1378
|2004.12.13 05:02
|close
|689
|0.10
|1.3272
|1.3225
|1.3281
|-3.00
|8922.00
|1379
|2004.12.13 05:03
|sell
|690
|0.10
|1.3273
|1.3323
|1.3267
|1380
|2004.12.13 05:12
|t/p
|690
|0.10
|1.3267
|1.3323
|1.3267
|6.00
|8928.00
|1381
|2004.12.13 05:12
|sell
|691
|0.10
|1.3268
|1.3318
|1.3262
|1382
|2004.12.13 05:56
|t/p
|691
|0.10
|1.3262
|1.3318
|1.3262
|6.00
|8934.00
|1383
|2004.12.13 06:00
|buy
|692
|0.10
|1.3258
|1.3208
|1.3264
|1384
|2004.12.13 06:34
|t/p
|692
|0.10
|1.3264
|1.3208
|1.3264
|6.00
|8940.00
|1385
|2004.12.13 06:35
|sell
|693
|0.10
|1.3265
|1.3315
|1.3259
|1386
|2004.12.13 07:05
|close
|693
|0.10
|1.3264
|1.3315
|1.3259
|1.00
|8941.00
|1387
|2004.12.13 07:06
|buy
|694
|0.10
|1.3264
|1.3214
|1.3270
|1388
|2004.12.13 07:09
|t/p
|694
|0.10
|1.3270
|1.3214
|1.3270
|6.00
|8947.00
|1389
|2004.12.13 07:10
|buy
|695
|0.10
|1.3270
|1.3220
|1.3276
|1390
|2004.12.13 07:17
|t/p
|695
|0.10
|1.3276
|1.3220
|1.3276
|6.00
|8953.00
|1391
|2004.12.13 07:20
|sell
|696
|0.10
|1.3285
|1.3335
|1.3279
|1392
|2004.12.13 08:10
|close
|696
|0.10
|1.3288
|1.3335
|1.3279
|-3.00
|8950.00
|1393
|2004.12.13 08:10
|buy
|697
|0.10
|1.3287
|1.3237
|1.3293
|1394
|2004.12.13 08:17
|t/p
|697
|0.10
|1.3293
|1.3237
|1.3293
|6.00
|8956.00
|1395
|2004.12.13 08:45
|sell
|698
|0.10
|1.3290
|1.3340
|1.3284
|1396
|2004.12.13 09:08
|close
|698
|0.10
|1.3289
|1.3340
|1.3284
|1.00
|8957.00
|1397
|2004.12.13 09:08
|buy
|699
|0.10
|1.3288
|1.3238
|1.3294
|1398
|2004.12.13 10:28
|close
|699
|0.10
|1.3272
|1.3238
|1.3294
|-16.00
|8941.00
|1399
|2004.12.13 10:28
|sell
|700
|0.10
|1.3273
|1.3323
|1.3267
|1400
|2004.12.13 10:38
|t/p
|700
|0.10
|1.3267
|1.3323
|1.3267
|6.00
|8947.00
|1401
|2004.12.13 10:41
|buy
|701
|0.10
|1.3263
|1.3213
|1.3269
|1402
|2004.12.13 11:21
|close
|701
|0.10
|1.3257
|1.3213
|1.3269
|-6.00
|8941.00
|1403
|2004.12.13 11:26
|sell
|702
|0.10
|1.3258
|1.3308
|1.3252
|1404
|2004.12.13 13:10
|close
|702
|0.10
|1.3270
|1.3308
|1.3252
|-12.00
|8929.00
|1405
|2004.12.13 13:10
|buy
|703
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|1406
|2004.12.13 13:21
|t/p
|703
|0.10
|1.3277
|1.3221
|1.3277
|6.00
|8935.00
|1407
|2004.12.13 13:22
|sell
|704
|0.10
|1.3279
|1.3329
|1.3273
|1408
|2004.12.13 13:38
|t/p
|704
|0.10
|1.3273
|1.3329
|1.3273
|6.00
|8941.00
|1409
|2004.12.13 13:40
|buy
|705
|0.10
|1.3272
|1.3222
|1.3278
|1410
|2004.12.13 14:12
|t/p
|705
|0.10
|1.3278
|1.3222
|1.3278
|6.00
|8947.00
|1411
|2004.12.13 14:20
|sell
|706
|0.10
|1.3281
|1.3331
|1.3275
|1412
|2004.12.13 14:38
|t/p
|706
|0.10
|1.3275
|1.3331
|1.3275
|6.00
|8953.00
|1413
|2004.12.13 14:39
|buy
|707
|0.10
|1.3268
|1.3218
|1.3274
|1414
|2004.12.13 14:48
|t/p
|707
|0.10
|1.3274
|1.3218
|1.3274
|6.00
|8959.00
|1415
|2004.12.13 14:55
|sell
|708
|0.10
|1.3284
|1.3334
|1.3278
|1416
|2004.12.13 19:02
|close
|708
|0.10
|1.3317
|1.3334
|1.3278
|-33.00
|8926.00
|1417
|2004.12.13 19:02
|buy
|709
|0.10
|1.3316
|1.3266
|1.3322
|1418
|2004.12.13 20:10
|close
|709
|0.10
|1.3309
|1.3266
|1.3322
|-7.00
|8919.00
|1419
|2004.12.13 21:00
|buy
|710
|0.10
|1.3309
|1.3259
|1.3315
|1420
|2004.12.13 21:23
|close
|710
|0.10
|1.3314
|1.3259
|1.3315
|5.00
|8924.00
|1421
|2004.12.13 21:23
|sell
|711
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3307
|1422
|2004.12.13 21:53
|close
|711
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3307
|0.00
|8924.00
|1423
|2004.12.13 21:53
|buy
|712
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1424
|2004.12.13 22:16
|t/p
|712
|0.10
|1.3316
|1.3260
|1.3316
|6.00
|8930.00
|1425
|2004.12.13 22:16
|sell
|713
|0.10
|1.3316
|1.3366
|1.3310
|1426
|2004.12.13 22:46
|t/p
|713
|0.10
|1.3310
|1.3366
|1.3310
|6.00
|8936.00
|1427
|2004.12.13 22:47
|buy
|714
|0.10
|1.3309
|1.3259
|1.3315
|1428
|2004.12.13 22:57
|t/p
|714
|0.10
|1.3315
|1.3259
|1.3315
|6.00
|8942.00
|1429
|2004.12.13 22:57
|sell
|715
|0.10
|1.3316
|1.3366
|1.3310
|1430
|2004.12.13 23:13
|t/p
|715
|0.10
|1.3310
|1.3366
|1.3310
|6.00
|8948.00
|1431
|2004.12.14 01:04
|buy
|716
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1432
|2004.12.14 01:45
|close
|716
|0.10
|1.3289
|1.3260
|1.3316
|-21.00
|8927.00
|1433
|2004.12.14 01:46
|sell
|717
|0.10
|1.3289
|1.3339
|1.3283
|1434
|2004.12.14 03:32
|close
|717
|0.10
|1.3294
|1.3339
|1.3283
|-5.00
|8922.00
|1435
|2004.12.14 03:34
|buy
|718
|0.10
|1.3294
|1.3244
|1.3300
|1436
|2004.12.14 04:37
|close
|718
|0.10
|1.3287
|1.3244
|1.3300
|-7.00
|8915.00
|1437
|2004.12.14 04:38
|sell
|719
|0.10
|1.3287
|1.3337
|1.3281
|1438
|2004.12.14 06:08
|close
|719
|0.10
|1.3294
|1.3337
|1.3281
|-7.00
|8908.00
|1439
|2004.12.14 06:09
|buy
|720
|0.10
|1.3294
|1.3244
|1.3300
|1440
|2004.12.14 06:15
|t/p
|720
|0.10
|1.3300
|1.3244
|1.3300
|6.00
|8914.00
|1441
|2004.12.14 06:20
|sell
|721
|0.10
|1.3307
|1.3357
|1.3301
|1442
|2004.12.14 06:23
|t/p
|721
|0.10
|1.3301
|1.3357
|1.3301
|6.00
|8920.00
|1443
|2004.12.14 06:50
|sell
|722
|0.10
|1.3303
|1.3353
|1.3297
|1444
|2004.12.14 07:29
|close
|722
|0.10
|1.3309
|1.3353
|1.3297
|-6.00
|8914.00
|1445
|2004.12.14 07:29
|buy
|723
|0.10
|1.3309
|1.3259
|1.3315
|1446
|2004.12.14 07:54
|close
|723
|0.10
|1.3311
|1.3259
|1.3315
|2.00
|8916.00
|1447
|2004.12.14 07:55
|sell
|724
|0.10
|1.3310
|1.3360
|1.3304
|1448
|2004.12.14 09:34
|close
|724
|0.10
|1.3310
|1.3360
|1.3304
|0.00
|8916.00
|1449
|2004.12.14 09:34
|buy
|725
|0.10
|1.3309
|1.3259
|1.3315
|1450
|2004.12.14 09:53
|close
|725
|0.10
|1.3312
|1.3259
|1.3315
|3.00
|8919.00
|1451
|2004.12.14 09:53
|sell
|726
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3307
|1452
|2004.12.14 10:08
|t/p
|726
|0.10
|1.3307
|1.3363
|1.3307
|6.00
|8925.00
|1453
|2004.12.14 10:08
|buy
|727
|0.10
|1.3307
|1.3257
|1.3313
|1454
|2004.12.14 10:13
|t/p
|727
|0.10
|1.3313
|1.3257
|1.3313
|6.00
|8931.00
|1455
|2004.12.14 10:20
|sell
|728
|0.10
|1.3315
|1.3365
|1.3309
|1456
|2004.12.14 12:20
|close
|728
|0.10
|1.3316
|1.3365
|1.3309
|-1.00
|8930.00
|1457
|2004.12.14 12:21
|buy
|729
|0.10
|1.3315
|1.3265
|1.3321
|1458
|2004.12.14 12:30
|t/p
|729
|0.10
|1.3321
|1.3265
|1.3321
|6.00
|8936.00
|1459
|2004.12.14 12:30
|sell
|730
|0.10
|1.3328
|1.3378
|1.3322
|1460
|2004.12.14 12:32
|t/p
|730
|0.10
|1.3322
|1.3378
|1.3322
|6.00
|8942.00
|1461
|2004.12.14 12:32
|sell
|731
|0.10
|1.3319
|1.3369
|1.3313
|1462
|2004.12.14 12:33
|t/p
|731
|0.10
|1.3313
|1.3369
|1.3313
|6.00
|8948.00
|1463
|2004.12.14 12:33
|sell
|732
|0.10
|1.3320
|1.3370
|1.3314
|1464
|2004.12.14 12:36
|t/p
|732
|0.10
|1.3314
|1.3370
|1.3314
|6.00
|8954.00
|1465
|2004.12.14 12:45
|buy
|733
|0.10
|1.3303
|1.3253
|1.3309
|1466
|2004.12.14 13:01
|close
|733
|0.10
|1.3308
|1.3253
|1.3309
|5.00
|8959.00
|1467
|2004.12.14 13:12
|sell
|734
|0.10
|1.3308
|1.3358
|1.3302
|1468
|2004.12.14 13:27
|t/p
|734
|0.10
|1.3302
|1.3358
|1.3302
|6.00
|8965.00
|1469
|2004.12.14 13:31
|buy
|735
|0.10
|1.3301
|1.3251
|1.3307
|1470
|2004.12.14 13:33
|t/p
|735
|0.10
|1.3307
|1.3251
|1.3307
|6.00
|8971.00
|1471
|2004.12.14 13:40
|sell
|736
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|1472
|2004.12.14 13:48
|t/p
|736
|0.10
|1.3306
|1.3362
|1.3306
|6.00
|8977.00
|1473
|2004.12.14 13:49
|sell
|737
|0.10
|1.3308
|1.3358
|1.3302
|1474
|2004.12.14 14:39
|t/p
|737
|0.10
|1.3302
|1.3358
|1.3302
|6.00
|8983.00
|1475
|2004.12.14 15:08
|sell
|738
|0.10
|1.3296
|1.3346
|1.3290
|1476
|2004.12.14 15:11
|t/p
|738
|0.10
|1.3290
|1.3346
|1.3290
|6.00
|8989.00
|1477
|2004.12.14 15:20
|buy
|739
|0.10
|1.3273
|1.3223
|1.3279
|1478
|2004.12.14 15:34
|t/p
|739
|0.10
|1.3279
|1.3223
|1.3279
|6.00
|8995.00
|1479
|2004.12.14 15:41
|sell
|740
|0.10
|1.3281
|1.3331
|1.3275
|1480
|2004.12.14 15:55
|t/p
|740
|0.10
|1.3275
|1.3331
|1.3275
|6.00
|9001.00
|1481
|2004.12.14 15:56
|buy
|741
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|1482
|2004.12.14 16:15
|close
|741
|0.10
|1.3275
|1.3221
|1.3277
|4.00
|9005.00
|1483
|2004.12.14 16:16
|sell
|742
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|1484
|2004.12.14 16:20
|t/p
|742
|0.10
|1.3269
|1.3325
|1.3269
|6.00
|9011.00
|1485
|2004.12.14 16:37
|sell
|743
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|1486
|2004.12.14 17:48
|close
|743
|0.10
|1.3288
|1.3325
|1.3269
|-13.00
|8998.00
|1487
|2004.12.14 17:49
|buy
|744
|0.10
|1.3288
|1.3238
|1.3294
|1488
|2004.12.14 17:56
|t/p
|744
|0.10
|1.3294
|1.3238
|1.3294
|6.00
|9004.00
|1489
|2004.12.14 18:00
|sell
|745
|0.10
|1.3292
|1.3342
|1.3286
|1490
|2004.12.14 18:07
|t/p
|745
|0.10
|1.3286
|1.3342
|1.3286
|6.00
|9010.00
|1491
|2004.12.14 18:11
|sell
|746
|0.10
|1.3292
|1.3342
|1.3286
|1492
|2004.12.14 18:14
|t/p
|746
|0.10
|1.3286
|1.3342
|1.3286
|6.00
|9016.00
|1493
|2004.12.14 18:16
|sell
|747
|0.10
|1.3291
|1.3341
|1.3285
|1494
|2004.12.14 18:17
|t/p
|747
|0.10
|1.3285
|1.3341
|1.3285
|6.00
|9022.00
|1495
|2004.12.14 18:28
|sell
|748
|0.10
|1.3301
|1.3351
|1.3295
|1496
|2004.12.14 20:56
|t/p
|748
|0.10
|1.3295
|1.3351
|1.3295
|6.00
|9028.00
|1497
|2004.12.15 00:07
|sell
|749
|0.10
|1.3293
|1.3343
|1.3287
|1498
|2004.12.15 01:07
|t/p
|749
|0.10
|1.3287
|1.3343
|1.3287
|6.00
|9034.00
|1499
|2004.12.15 02:00
|sell
|750
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3268
|1500
|2004.12.15 05:19
|close
|750
|0.10
|1.3306
|1.3324
|1.3268
|-32.00
|9002.00
|1501
|2004.12.15 05:19
|buy
|751
|0.10
|1.3305
|1.3255
|1.3311
|1502
|2004.12.15 05:52
|t/p
|751
|0.10
|1.3311
|1.3255
|1.3311
|6.00
|9008.00
|1503
|2004.12.15 05:52
|sell
|752
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|1504
|2004.12.15 05:58
|t/p
|752
|0.10
|1.3306
|1.3362
|1.3306
|6.00
|9014.00
|1505
|2004.12.15 06:04
|sell
|753
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3307
|1506
|2004.12.15 07:33
|close
|753
|0.10
|1.3314
|1.3363
|1.3307
|-1.00
|9013.00
|1507
|2004.12.15 07:50
|sell
|754
|0.10
|1.3319
|1.3369
|1.3313
|1508
|2004.12.15 08:12
|close
|754
|0.10
|1.3314
|1.3369
|1.3313
|5.00
|9018.00
|1509
|2004.12.15 08:12
|buy
|755
|0.10
|1.3313
|1.3263
|1.3319
|1510
|2004.12.15 08:58
|close
|755
|0.10
|1.3314
|1.3263
|1.3319
|1.00
|9019.00
|1511
|2004.12.15 08:58
|sell
|756
|0.10
|1.3315
|1.3365
|1.3309
|1512
|2004.12.15 09:39
|s/l
|756
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3309
|-50.00
|8969.00
|1513
|2004.12.15 10:42
|buy
|757
|0.10
|1.3370
|1.3320
|1.3376
|1514
|2004.12.15 11:15
|close
|757
|0.10
|1.3370
|1.3320
|1.3376
|0.00
|8969.00
|1515
|2004.12.15 11:15
|sell
|758
|0.10
|1.3371
|1.3421
|1.3365
|1516
|2004.12.15 11:35
|t/p
|758
|0.10
|1.3365
|1.3421
|1.3365
|6.00
|8975.00
|1517
|2004.12.15 11:44
|sell
|759
|0.10
|1.3371
|1.3421
|1.3365
|1518
|2004.12.15 12:24
|close
|759
|0.10
|1.3377
|1.3421
|1.3365
|-6.00
|8969.00
|1519
|2004.12.15 12:25
|buy
|760
|0.10
|1.3377
|1.3327
|1.3383
|1520
|2004.12.15 12:31
|t/p
|760
|0.10
|1.3383
|1.3327
|1.3383
|6.00
|8975.00
|1521
|2004.12.15 12:34
|sell
|761
|0.10
|1.3388
|1.3438
|1.3382
|1522
|2004.12.15 13:20
|close
|761
|0.10
|1.3397
|1.3438
|1.3382
|-9.00
|8966.00
|1523
|2004.12.15 13:20
|buy
|762
|0.10
|1.3397
|1.3347
|1.3403
|1524
|2004.12.15 13:25
|t/p
|762
|0.10
|1.3403
|1.3347
|1.3403
|6.00
|8972.00
|1525
|2004.12.15 14:07
|buy
|763
|0.10
|1.3398
|1.3348
|1.3404
|1526
|2004.12.15 14:33
|t/p
|763
|0.10
|1.3404
|1.3348
|1.3404
|6.00
|8978.00
|1527
|2004.12.15 14:34
|sell
|764
|0.10
|1.3405
|1.3455
|1.3399
|1528
|2004.12.15 16:05
|close
|764
|0.10
|1.3421
|1.3455
|1.3399
|-16.00
|8962.00
|1529
|2004.12.15 16:05
|buy
|765
|0.10
|1.3420
|1.3370
|1.3426
|1530
|2004.12.15 16:14
|t/p
|765
|0.10
|1.3426
|1.3370
|1.3426
|6.00
|8968.00
|1531
|2004.12.15 16:16
|sell
|766
|0.10
|1.3428
|1.3478
|1.3422
|1532
|2004.12.15 16:26
|t/p
|766
|0.10
|1.3422
|1.3478
|1.3422
|6.00
|8974.00
|1533
|2004.12.15 16:35
|buy
|767
|0.10
|1.3420
|1.3370
|1.3426
|1534
|2004.12.15 17:04
|close
|767
|0.10
|1.3416
|1.3370
|1.3426
|-4.00
|8970.00
|1535
|2004.12.15 17:04
|sell
|768
|0.10
|1.3416
|1.3466
|1.3410
|1536
|2004.12.15 17:09
|t/p
|768
|0.10
|1.3410
|1.3466
|1.3410
|6.00
|8976.00
|1537
|2004.12.15 17:39
|sell
|769
|0.10
|1.3416
|1.3466
|1.3410
|1538
|2004.12.15 18:02
|close
|769
|0.10
|1.3412
|1.3466
|1.3410
|4.00
|8980.00
|1539
|2004.12.15 18:03
|buy
|770
|0.10
|1.3411
|1.3361
|1.3417
|1540
|2004.12.15 19:15
|close
|770
|0.10
|1.3409
|1.3361
|1.3417
|-2.00
|8978.00
|1541
|2004.12.15 19:15
|sell
|771
|0.10
|1.3410
|1.3460
|1.3404
|1542
|2004.12.15 19:48
|t/p
|771
|0.10
|1.3404
|1.3460
|1.3404
|6.00
|8984.00
|1543
|2004.12.15 20:15
|buy
|772
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3394
|1544
|2004.12.15 20:23
|t/p
|772
|0.10
|1.3394
|1.3338
|1.3394
|6.00
|8990.00
|1545
|2004.12.15 20:23
|buy
|773
|0.10
|1.3396
|1.3346
|1.3402
|1546
|2004.12.15 20:30
|close
|773
|0.10
|1.3398
|1.3346
|1.3402
|2.00
|8992.00
|1547
|2004.12.15 20:30
|sell
|774
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|1548
|2004.12.15 20:38
|t/p
|774
|0.10
|1.3393
|1.3449
|1.3393
|6.00
|8998.00
|1549
|2004.12.15 20:56
|sell
|775
|0.10
|1.3398
|1.3448
|1.3392
|1550
|2004.12.15 20:59
|t/p
|775
|0.10
|1.3392
|1.3448
|1.3392
|6.00
|9004.00
|1551
|2004.12.15 21:50
|sell
|776
|0.10
|1.3401
|1.3451
|1.3395
|1552
|2004.12.16 00:25
|close
|776
|0.10
|1.3403
|1.3451
|1.3395
|3.30
|9007.30
|1553
|2004.12.16 00:25
|buy
|777
|0.10
|1.3402
|1.3352
|1.3408
|1554
|2004.12.16 00:37
|close
|777
|0.10
|1.3407
|1.3352
|1.3408
|5.00
|9012.30
|1555
|2004.12.16 00:59
|sell
|778
|0.10
|1.3408
|1.3458
|1.3402
|1556
|2004.12.16 04:59
|close
|778
|0.10
|1.3411
|1.3458
|1.3402
|-3.00
|9009.30
|1557
|2004.12.16 04:59
|buy
|779
|0.10
|1.3410
|1.3360
|1.3416
|1558
|2004.12.16 05:36
|t/p
|779
|0.10
|1.3416
|1.3360
|1.3416
|6.00
|9015.30
|1559
|2004.12.16 06:22
|sell
|780
|0.10
|1.3422
|1.3472
|1.3416
|1560
|2004.12.16 06:52
|close
|780
|0.10
|1.3417
|1.3472
|1.3416
|5.00
|9020.30
|1561
|2004.12.16 07:55
|buy
|781
|0.10
|1.3403
|1.3353
|1.3409
|1562
|2004.12.16 08:08
|t/p
|781
|0.10
|1.3409
|1.3353
|1.3409
|6.00
|9026.30
|1563
|2004.12.16 08:10
|sell
|782
|0.10
|1.3413
|1.3463
|1.3407
|1564
|2004.12.16 08:21
|t/p
|782
|0.10
|1.3407
|1.3463
|1.3407
|6.00
|9032.30
|1565
|2004.12.16 08:40
|sell
|783
|0.10
|1.3412
|1.3462
|1.3406
|1566
|2004.12.16 09:15
|close
|783
|0.10
|1.3407
|1.3462
|1.3406
|5.00
|9037.30
|1567
|2004.12.16 09:17
|buy
|784
|0.10
|1.3407
|1.3357
|1.3413
|1568
|2004.12.16 10:52
|close
|784
|0.10
|1.3388
|1.3357
|1.3413
|-19.00
|9018.30
|1569
|2004.12.16 10:52
|sell
|785
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3384
|1570
|2004.12.16 11:55
|close
|785
|0.10
|1.3414
|1.3440
|1.3384
|-24.00
|8994.30
|1571
|2004.12.16 11:55
|buy
|786
|0.10
|1.3412
|1.3362
|1.3418
|1572
|2004.12.16 12:10
|close
|786
|0.10
|1.3415
|1.3362
|1.3418
|3.00
|8997.30
|1573
|2004.12.16 12:11
|sell
|787
|0.10
|1.3416
|1.3466
|1.3410
|1574
|2004.12.16 12:12
|t/p
|787
|0.10
|1.3410
|1.3466
|1.3410
|6.00
|9003.30
|1575
|2004.12.16 14:19
|buy
|788
|0.10
|1.3305
|1.3255
|1.3311
|1576
|2004.12.16 14:42
|close
|788
|0.10
|1.3304
|1.3255
|1.3311
|-1.00
|9002.30
|1577
|2004.12.16 14:42
|sell
|789
|0.10
|1.3307
|1.3357
|1.3301
|1578
|2004.12.16 14:55
|t/p
|789
|0.10
|1.3301
|1.3357
|1.3301
|6.00
|9008.30
|1579
|2004.12.16 15:00
|buy
|790
|0.10
|1.3285
|1.3235
|1.3291
|1580
|2004.12.16 15:00
|t/p
|790
|0.10
|1.3291
|1.3235
|1.3291
|6.00
|9014.30
|1581
|2004.12.16 16:44
|buy
|791
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|1582
|2004.12.16 17:05
|close
|791
|0.10
|1.3264
|1.3221
|1.3277
|-7.00
|9007.30
|1583
|2004.12.16 17:05
|sell
|792
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|1584
|2004.12.16 17:14
|t/p
|792
|0.10
|1.3257
|1.3313
|1.3257
|6.00
|9013.30
|1585
|2004.12.16 17:20
|buy
|793
|0.10
|1.3249
|1.3199
|1.3255
|1586
|2004.12.16 19:55
|close
|793
|0.10
|1.3244
|1.3199
|1.3255
|-5.00
|9008.30
|1587
|2004.12.16 19:55
|sell
|794
|0.10
|1.3243
|1.3293
|1.3237
|1588
|2004.12.16 20:55
|close
|794
|0.10
|1.3241
|1.3293
|1.3237
|2.00
|9010.30
|1589
|2004.12.16 20:55
|buy
|795
|0.10
|1.3241
|1.3191
|1.3247
|1590
|2004.12.16 21:25
|close
|795
|0.10
|1.3246
|1.3191
|1.3247
|5.00
|9015.30
|1591
|2004.12.16 21:26
|sell
|796
|0.10
|1.3247
|1.3297
|1.3241
|1592
|2004.12.16 22:10
|close
|796
|0.10
|1.3243
|1.3297
|1.3241
|4.00
|9019.30
|1593
|2004.12.16 22:10
|buy
|797
|0.10
|1.3244
|1.3194
|1.3250
|1594
|2004.12.16 22:53
|close
|797
|0.10
|1.3247
|1.3194
|1.3250
|3.00
|9022.30
|1595
|2004.12.16 22:55
|sell
|798
|0.10
|1.3247
|1.3297
|1.3241
|1596
|2004.12.17 01:02
|close
|798
|0.10
|1.3250
|1.3297
|1.3241
|2.30
|9024.60
|1597
|2004.12.17 01:04
|buy
|799
|0.10
|1.3248
|1.3198
|1.3254
|1598
|2004.12.17 01:13
|t/p
|799
|0.10
|1.3254
|1.3198
|1.3254
|6.00
|9030.60
|1599
|2004.12.17 02:31
|sell
|800
|0.10
|1.3245
|1.3295
|1.3239
|1600
|2004.12.17 04:38
|close
|800
|0.10
|1.3260
|1.3295
|1.3239
|-15.00
|9015.60
|1601
|2004.12.17 04:39
|buy
|801
|0.10
|1.3260
|1.3210
|1.3266
|1602
|2004.12.17 04:50
|close
|801
|0.10
|1.3264
|1.3210
|1.3266
|4.00
|9019.60
|1603
|2004.12.17 04:51
|sell
|802
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3258
|1604
|2004.12.17 05:05
|close
|802
|0.10
|1.3260
|1.3314
|1.3258
|4.00
|9023.60
|1605
|2004.12.17 05:05
|buy
|803
|0.10
|1.3260
|1.3210
|1.3266
|1606
|2004.12.17 05:21
|close
|803
|0.10
|1.3263
|1.3210
|1.3266
|3.00
|9026.60
|1607
|2004.12.17 05:23
|sell
|804
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|1608
|2004.12.17 06:08
|close
|804
|0.10
|1.3262
|1.3313
|1.3257
|1.00
|9027.60
|1609
|2004.12.17 06:08
|buy
|805
|0.10
|1.3261
|1.3211
|1.3267
|1610
|2004.12.17 07:10
|t/p
|805
|0.10
|1.3267
|1.3211
|1.3267
|6.00
|9033.60
|1611
|2004.12.17 08:39
|buy
|806
|0.10
|1.3293
|1.3243
|1.3299
|1612
|2004.12.17 09:00
|close
|806
|0.10
|1.3297
|1.3243
|1.3299
|4.00
|9037.60
|1613
|2004.12.17 09:00
|sell
|807
|0.10
|1.3299
|1.3349
|1.3293
|1614
|2004.12.17 10:15
|t/p
|807
|0.10
|1.3293
|1.3349
|1.3293
|6.00
|9043.60
|1615
|2004.12.17 10:15
|buy
|808
|0.10
|1.3293
|1.3243
|1.3299
|1616
|2004.12.17 12:35
|s/l
|808
|0.10
|1.3243
|1.3243
|1.3299
|-50.00
|8993.60
|1617
|2004.12.17 12:56
|sell
|809
|0.10
|1.3247
|1.3297
|1.3241
|1618
|2004.12.17 14:04
|s/l
|809
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3241
|-50.00
|8943.60
|1619
|2004.12.17 14:04
|sell
|810
|0.10
|1.3295
|1.3345
|1.3289
|1620
|2004.12.17 14:06
|t/p
|810
|0.10
|1.3289
|1.3345
|1.3289
|6.00
|8949.60
|1621
|2004.12.17 14:06
|sell
|811
|0.10
|1.3287
|1.3337
|1.3281
|1622
|2004.12.17 14:18
|t/p
|811
|0.10
|1.3281
|1.3337
|1.3281
|6.00
|8955.60
|1623
|2004.12.17 14:28
|buy
|812
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|1624
|2004.12.17 15:08
|t/p
|812
|0.10
|1.3275
|1.3219
|1.3275
|6.00
|8961.60
|1625
|2004.12.17 15:08
|sell
|813
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|1626
|2004.12.17 15:09
|t/p
|813
|0.10
|1.3269
|1.3325
|1.3269
|6.00
|8967.60
|1627
|2004.12.17 15:10
|sell
|814
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3258
|1628
|2004.12.17 16:12
|close
|814
|0.10
|1.3276
|1.3314
|1.3258
|-12.00
|8955.60
|1629
|2004.12.17 16:15
|buy
|815
|0.10
|1.3276
|1.3226
|1.3282
|1630
|2004.12.17 16:34
|t/p
|815
|0.10
|1.3282
|1.3226
|1.3282
|6.00
|8961.60
|1631
|2004.12.17 16:34
|sell
|816
|0.10
|1.3284
|1.3334
|1.3278
|1632
|2004.12.17 17:54
|close
|816
|0.10
|1.3294
|1.3334
|1.3278
|-10.00
|8951.60
|1633
|2004.12.17 17:54
|buy
|817
|0.10
|1.3294
|1.3244
|1.3300
|1634
|2004.12.17 18:46
|close
|817
|0.10
|1.3285
|1.3244
|1.3300
|-9.00
|8942.60
|1635
|2004.12.17 18:46
|sell
|818
|0.10
|1.3286
|1.3336
|1.3280
|1636
|2004.12.17 19:06
|close
|818
|0.10
|1.3284
|1.3336
|1.3280
|2.00
|8944.60
|1637
|2004.12.17 19:06
|buy
|819
|0.10
|1.3283
|1.3233
|1.3289
|1638
|2004.12.17 19:39
|close
|819
|0.10
|1.3284
|1.3233
|1.3289
|1.00
|8945.60
|1639
|2004.12.17 19:40
|sell
|820
|0.10
|1.3284
|1.3334
|1.3278
|1640
|2004.12.19 22:00
|s/l
|820
|0.10
|1.3334
|1.3334
|1.3278
|-50.00
|8895.60
|1641
|2004.12.19 23:04
|buy
|821
|0.10
|1.3310
|1.3260
|1.3316
|1642
|2004.12.19 23:29
|close
|821
|0.10
|1.3307
|1.3260
|1.3316
|-3.00
|8892.60
|1643
|2004.12.19 23:29
|sell
|822
|0.10
|1.3308
|1.3358
|1.3302
|1644
|2004.12.19 23:51
|t/p
|822
|0.10
|1.3302
|1.3358
|1.3302
|6.00
|8898.60
|1645
|2004.12.19 23:51
|buy
|823
|0.10
|1.3299
|1.3249
|1.3305
|1646
|2004.12.19 23:58
|t/p
|823
|0.10
|1.3305
|1.3249
|1.3305
|6.00
|8904.60
|1647
|2004.12.20 00:27
|sell
|824
|0.10
|1.3310
|1.3360
|1.3304
|1648
|2004.12.20 00:47
|close
|824
|0.10
|1.3308
|1.3360
|1.3304
|2.00
|8906.60
|1649
|2004.12.20 00:48
|buy
|825
|0.10
|1.3307
|1.3257
|1.3313
|1650
|2004.12.20 01:00
|close
|825
|0.10
|1.3311
|1.3257
|1.3313
|4.00
|8910.60
|1651
|2004.12.20 01:00
|sell
|826
|0.10
|1.3311
|1.3361
|1.3305
|1652
|2004.12.20 01:33
|close
|826
|0.10
|1.3313
|1.3361
|1.3305
|-2.00
|8908.60
|1653
|2004.12.20 01:36
|buy
|827
|0.10
|1.3313
|1.3263
|1.3319
|1654
|2004.12.20 01:45
|close
|827
|0.10
|1.3316
|1.3263
|1.3319
|3.00
|8911.60
|1655
|2004.12.20 01:45
|sell
|828
|0.10
|1.3316
|1.3366
|1.3310
|1656
|2004.12.20 07:21
|s/l
|828
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3310
|-50.00
|8861.60
|1657
|2004.12.20 07:38
|buy
|829
|0.10
|1.3356
|1.3306
|1.3362
|1658
|2004.12.20 08:10
|t/p
|829
|0.10
|1.3362
|1.3306
|1.3362
|6.00
|8867.60
|1659
|2004.12.20 08:10
|sell
|830
|0.10
|1.3365
|1.3415
|1.3359
|1660
|2004.12.20 09:11
|close
|830
|0.10
|1.3367
|1.3415
|1.3359
|-2.00
|8865.60
|1661
|2004.12.20 10:55
|buy
|831
|0.10
|1.3372
|1.3322
|1.3378
|1662
|2004.12.20 11:23
|close
|831
|0.10
|1.3374
|1.3322
|1.3378
|2.00
|8867.60
|1663
|2004.12.20 11:54
|sell
|832
|0.10
|1.3374
|1.3424
|1.3368
|1664
|2004.12.20 13:25
|close
|832
|0.10
|1.3381
|1.3424
|1.3368
|-7.00
|8860.60
|1665
|2004.12.20 13:25
|buy
|833
|0.10
|1.3380
|1.3330
|1.3386
|1666
|2004.12.20 13:35
|t/p
|833
|0.10
|1.3386
|1.3330
|1.3386
|6.00
|8866.60
|1667
|2004.12.20 13:40
|sell
|834
|0.10
|1.3388
|1.3438
|1.3382
|1668
|2004.12.20 13:59
|t/p
|834
|0.10
|1.3382
|1.3438
|1.3382
|6.00
|8872.60
|1669
|2004.12.20 13:59
|buy
|835
|0.10
|1.3380
|1.3330
|1.3386
|1670
|2004.12.20 14:02
|t/p
|835
|0.10
|1.3386
|1.3330
|1.3386
|6.00
|8878.60
|1671
|2004.12.20 14:08
|buy
|836
|0.10
|1.3380
|1.3330
|1.3386
|1672
|2004.12.20 14:30
|t/p
|836
|0.10
|1.3386
|1.3330
|1.3386
|6.00
|8884.60
|1673
|2004.12.20 16:25
|buy
|837
|0.10
|1.3386
|1.3336
|1.3392
|1674
|2004.12.20 16:40
|close
|837
|0.10
|1.3385
|1.3336
|1.3392
|-1.00
|8883.60
|1675
|2004.12.20 16:48
|sell
|838
|0.10
|1.3385
|1.3435
|1.3379
|1676
|2004.12.20 18:13
|close
|838
|0.10
|1.3387
|1.3435
|1.3379
|-2.00
|8881.60
|1677
|2004.12.20 18:13
|buy
|839
|0.10
|1.3387
|1.3337
|1.3393
|1678
|2004.12.20 18:30
|close
|839
|0.10
|1.3389
|1.3337
|1.3393
|2.00
|8883.60
|1679
|2004.12.20 18:30
|sell
|840
|0.10
|1.3388
|1.3438
|1.3382
|1680
|2004.12.20 19:41
|close
|840
|0.10
|1.3390
|1.3438
|1.3382
|-2.00
|8881.60
|1681
|2004.12.20 19:41
|buy
|841
|0.10
|1.3390
|1.3340
|1.3396
|1682
|2004.12.20 20:04
|close
|841
|0.10
|1.3390
|1.3340
|1.3396
|0.00
|8881.60
|1683
|2004.12.20 20:05
|sell
|842
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3384
|1684
|2004.12.20 23:27
|close
|842
|0.10
|1.3391
|1.3440
|1.3384
|-1.00
|8880.60
|1685
|2004.12.20 23:27
|buy
|843
|0.10
|1.3390
|1.3340
|1.3396
|1686
|2004.12.20 23:33
|t/p
|843
|0.10
|1.3396
|1.3340
|1.3396
|6.00
|8886.60
|1687
|2004.12.20 23:36
|sell
|844
|0.10
|1.3397
|1.3447
|1.3391
|1688
|2004.12.21 00:14
|close
|844
|0.10
|1.3392
|1.3447
|1.3391
|10.30
|8896.90
|1689
|2004.12.21 00:38
|sell
|845
|0.10
|1.3397
|1.3447
|1.3391
|1690
|2004.12.21 03:28
|t/p
|845
|0.10
|1.3391
|1.3447
|1.3391
|6.00
|8902.90
|1691
|2004.12.21 03:58
|sell
|846
|0.10
|1.3389
|1.3439
|1.3383
|1692
|2004.12.21 06:25
|close
|846
|0.10
|1.3389
|1.3439
|1.3383
|0.00
|8902.90
|1693
|2004.12.21 06:25
|buy
|847
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3394
|1694
|2004.12.21 06:58
|close
|847
|0.10
|1.3377
|1.3338
|1.3394
|-11.00
|8891.90
|1695
|2004.12.21 06:58
|sell
|848
|0.10
|1.3378
|1.3428
|1.3372
|1696
|2004.12.21 07:00
|t/p
|848
|0.10
|1.3372
|1.3428
|1.3372
|6.00
|8897.90
|1697
|2004.12.21 07:05
|buy
|849
|0.10
|1.3364
|1.3314
|1.3370
|1698
|2004.12.21 07:38
|close
|849
|0.10
|1.3367
|1.3314
|1.3370
|3.00
|8900.90
|1699
|2004.12.21 07:38
|sell
|850
|0.10
|1.3368
|1.3418
|1.3362
|1700
|2004.12.21 07:52
|t/p
|850
|0.10
|1.3362
|1.3418
|1.3362
|6.00
|8906.90
|1701
|2004.12.21 08:12
|sell
|851
|0.10
|1.3364
|1.3414
|1.3358
|1702
|2004.12.21 08:22
|t/p
|851
|0.10
|1.3358
|1.3414
|1.3358
|6.00
|8912.90
|1703
|2004.12.21 08:25
|buy
|852
|0.10
|1.3359
|1.3309
|1.3365
|1704
|2004.12.21 08:40
|close
|852
|0.10
|1.3363
|1.3309
|1.3365
|4.00
|8916.90
|1705
|2004.12.21 08:40
|sell
|853
|0.10
|1.3364
|1.3414
|1.3358
|1706
|2004.12.21 09:32
|close
|853
|0.10
|1.3397
|1.3414
|1.3358
|-33.00
|8883.90
|1707
|2004.12.21 09:32
|buy
|854
|0.10
|1.3396
|1.3346
|1.3402
|1708
|2004.12.21 10:06
|t/p
|854
|0.10
|1.3402
|1.3346
|1.3402
|6.00
|8889.90
|1709
|2004.12.21 10:06
|sell
|855
|0.10
|1.3402
|1.3452
|1.3396
|1710
|2004.12.21 10:41
|close
|855
|0.10
|1.3398
|1.3452
|1.3396
|4.00
|8893.90
|1711
|2004.12.21 10:41
|buy
|856
|0.10
|1.3397
|1.3347
|1.3403
|1712
|2004.12.21 10:53
|t/p
|856
|0.10
|1.3403
|1.3347
|1.3403
|6.00
|8899.90
|1713
|2004.12.21 11:00
|sell
|857
|0.10
|1.3402
|1.3452
|1.3396
|1714
|2004.12.21 11:12
|t/p
|857
|0.10
|1.3396
|1.3452
|1.3396
|6.00
|8905.90
|1715
|2004.12.21 11:14
|sell
|858
|0.10
|1.3402
|1.3452
|1.3396
|1716
|2004.12.21 11:39
|t/p
|858
|0.10
|1.3396
|1.3452
|1.3396
|6.00
|8911.90
|1717
|2004.12.21 11:56
|sell
|859
|0.10
|1.3400
|1.3450
|1.3394
|1718
|2004.12.21 12:08
|t/p
|859
|0.10
|1.3394
|1.3450
|1.3394
|6.00
|8917.90
|1719
|2004.12.21 12:10
|buy
|860
|0.10
|1.3392
|1.3342
|1.3398
|1720
|2004.12.21 12:21
|t/p
|860
|0.10
|1.3398
|1.3342
|1.3398
|6.00
|8923.90
|1721
|2004.12.21 12:23
|sell
|861
|0.10
|1.3400
|1.3450
|1.3394
|1722
|2004.12.21 12:31
|t/p
|861
|0.10
|1.3394
|1.3450
|1.3394
|6.00
|8929.90
|1723
|2004.12.21 12:35
|buy
|862
|0.10
|1.3393
|1.3343
|1.3399
|1724
|2004.12.21 13:35
|close
|862
|0.10
|1.3389
|1.3343
|1.3399
|-4.00
|8925.90
|1725
|2004.12.21 13:42
|buy
|863
|0.10
|1.3383
|1.3333
|1.3389
|1726
|2004.12.21 14:47
|close
|863
|0.10
|1.3369
|1.3333
|1.3389
|-14.00
|8911.90
|1727
|2004.12.21 14:49
|sell
|864
|0.10
|1.3369
|1.3419
|1.3363
|1728
|2004.12.21 15:26
|close
|864
|0.10
|1.3366
|1.3419
|1.3363
|3.00
|8914.90
|1729
|2004.12.21 15:35
|sell
|865
|0.10
|1.3374
|1.3424
|1.3368
|1730
|2004.12.21 16:02
|close
|865
|0.10
|1.3374
|1.3424
|1.3368
|0.00
|8914.90
|1731
|2004.12.21 16:03
|buy
|866
|0.10
|1.3374
|1.3324
|1.3380
|1732
|2004.12.21 16:21
|close
|866
|0.10
|1.3375
|1.3324
|1.3380
|1.00
|8915.90
|1733
|2004.12.21 16:21
|sell
|867
|0.10
|1.3376
|1.3426
|1.3370
|1734
|2004.12.21 16:32
|t/p
|867
|0.10
|1.3370
|1.3426
|1.3370
|6.00
|8921.90
|1735
|2004.12.21 16:41
|sell
|868
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|1736
|2004.12.21 17:08
|close
|868
|0.10
|1.3370
|1.3425
|1.3369
|5.00
|8926.90
|1737
|2004.12.21 17:08
|buy
|869
|0.10
|1.3370
|1.3320
|1.3376
|1738
|2004.12.21 17:15
|close
|869
|0.10
|1.3374
|1.3320
|1.3376
|4.00
|8930.90
|1739
|2004.12.21 17:22
|sell
|870
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|1740
|2004.12.21 18:21
|close
|870
|0.10
|1.3373
|1.3425
|1.3369
|2.00
|8932.90
|1741
|2004.12.21 18:21
|buy
|871
|0.10
|1.3373
|1.3323
|1.3379
|1742
|2004.12.21 18:55
|close
|871
|0.10
|1.3365
|1.3323
|1.3379
|-8.00
|8924.90
|1743
|2004.12.21 18:57
|sell
|872
|0.10
|1.3365
|1.3415
|1.3359
|1744
|2004.12.21 20:35
|close
|872
|0.10
|1.3369
|1.3415
|1.3359
|-4.00
|8920.90
|1745
|2004.12.21 20:52
|sell
|873
|0.10
|1.3368
|1.3418
|1.3362
|1746
|2004.12.21 21:30
|close
|873
|0.10
|1.3363
|1.3418
|1.3362
|5.00
|8925.90
|1747
|2004.12.21 21:30
|buy
|874
|0.10
|1.3364
|1.3314
|1.3370
|1748
|2004.12.21 23:12
|close
|874
|0.10
|1.3368
|1.3314
|1.3370
|4.00
|8929.90
|1749
|2004.12.21 23:12
|sell
|875
|0.10
|1.3367
|1.3417
|1.3361
|1750
|2004.12.21 23:26
|t/p
|875
|0.10
|1.3361
|1.3417
|1.3361
|6.00
|8935.90
|1751
|2004.12.22 01:43
|buy
|876
|0.10
|1.3357
|1.3307
|1.3363
|1752
|2004.12.22 02:17
|t/p
|876
|0.10
|1.3363
|1.3307
|1.3363
|6.00
|8941.90
|1753
|2004.12.22 03:27
|sell
|877
|0.10
|1.3357
|1.3407
|1.3351
|1754
|2004.12.22 04:53
|close
|877
|0.10
|1.3353
|1.3407
|1.3351
|4.00
|8945.90
|1755
|2004.12.22 04:53
|buy
|878
|0.10
|1.3352
|1.3302
|1.3358
|1756
|2004.12.22 05:03
|close
|878
|0.10
|1.3356
|1.3302
|1.3358
|4.00
|8949.90
|1757
|2004.12.22 05:05
|sell
|879
|0.10
|1.3355
|1.3405
|1.3349
|1758
|2004.12.22 06:10
|close
|879
|0.10
|1.3363
|1.3405
|1.3349
|-8.00
|8941.90
|1759
|2004.12.22 06:11
|buy
|880
|0.10
|1.3363
|1.3313
|1.3369
|1760
|2004.12.22 06:30
|close
|880
|0.10
|1.3366
|1.3313
|1.3369
|3.00
|8944.90
|1761
|2004.12.22 06:30
|sell
|881
|0.10
|1.3367
|1.3417
|1.3361
|1762
|2004.12.22 06:38
|t/p
|881
|0.10
|1.3361
|1.3417
|1.3361
|6.00
|8950.90
|1763
|2004.12.22 11:19
|sell
|882
|0.10
|1.3360
|1.3410
|1.3354
|1764
|2004.12.22 12:19
|close
|882
|0.10
|1.3382
|1.3410
|1.3354
|-22.00
|8928.90
|1765
|2004.12.22 12:19
|buy
|883
|0.10
|1.3381
|1.3331
|1.3387
|1766
|2004.12.22 13:02
|close
|883
|0.10
|1.3379
|1.3331
|1.3387
|-2.00
|8926.90
|1767
|2004.12.22 13:02
|sell
|884
|0.10
|1.3380
|1.3430
|1.3374
|1768
|2004.12.22 13:20
|close
|884
|0.10
|1.3375
|1.3430
|1.3374
|5.00
|8931.90
|1769
|2004.12.22 14:13
|buy
|885
|0.10
|1.3376
|1.3326
|1.3382
|1770
|2004.12.22 14:29
|t/p
|885
|0.10
|1.3382
|1.3326
|1.3382
|6.00
|8937.90
|1771
|2004.12.22 14:30
|sell
|886
|0.10
|1.3381
|1.3431
|1.3375
|1772
|2004.12.22 14:33
|t/p
|886
|0.10
|1.3375
|1.3431
|1.3375
|6.00
|8943.90
|1773
|2004.12.22 14:38
|sell
|887
|0.10
|1.3380
|1.3430
|1.3374
|1774
|2004.12.22 15:05
|close
|887
|0.10
|1.3379
|1.3430
|1.3374
|1.00
|8944.90
|1775
|2004.12.22 15:05
|buy
|888
|0.10
|1.3380
|1.3330
|1.3386
|1776
|2004.12.22 15:56
|t/p
|888
|0.10
|1.3386
|1.3330
|1.3386
|6.00
|8950.90
|1777
|2004.12.22 16:10
|buy
|889
|0.10
|1.3377
|1.3327
|1.3383
|1778
|2004.12.22 16:47
|close
|889
|0.10
|1.3379
|1.3327
|1.3383
|2.00
|8952.90
|1779
|2004.12.22 16:48
|sell
|890
|0.10
|1.3379
|1.3429
|1.3373
|1780
|2004.12.22 23:07
|close
|890
|0.10
|1.3388
|1.3429
|1.3373
|-9.00
|8943.90
|1781
|2004.12.22 23:07
|buy
|891
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3394
|1782
|2004.12.22 23:42
|close
|891
|0.10
|1.3390
|1.3338
|1.3394
|2.00
|8945.90
|1783
|2004.12.22 23:45
|sell
|892
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3384
|1784
|2004.12.23 00:13
|close
|892
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3384
|5.30
|8951.20
|1785
|2004.12.23 00:13
|buy
|893
|0.10
|1.3389
|1.3339
|1.3395
|1786
|2004.12.23 00:19
|t/p
|893
|0.10
|1.3395
|1.3339
|1.3395
|6.00
|8957.20
|1787
|2004.12.23 00:23
|buy
|894
|0.10
|1.3394
|1.3344
|1.3400
|1788
|2004.12.23 00:26
|t/p
|894
|0.10
|1.3400
|1.3344
|1.3400
|6.00
|8963.20
|1789
|2004.12.23 00:31
|sell
|895
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|1790
|2004.12.23 01:00
|t/p
|895
|0.10
|1.3393
|1.3449
|1.3393
|6.00
|8969.20
|1791
|2004.12.23 02:20
|sell
|896
|0.10
|1.3390
|1.3440
|1.3384
|1792
|2004.12.23 02:49
|s/l
|896
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3384
|-50.00
|8919.20
|1793
|2004.12.23 03:17
|sell
|897
|0.10
|1.3438
|1.3488
|1.3432
|1794
|2004.12.23 03:30
|t/p
|897
|0.10
|1.3432
|1.3488
|1.3432
|6.00
|8925.20
|1795
|2004.12.23 04:01
|buy
|898
|0.10
|1.3427
|1.3377
|1.3433
|1796
|2004.12.23 04:11
|t/p
|898
|0.10
|1.3433
|1.3377
|1.3433
|6.00
|8931.20
|1797
|2004.12.23 04:17
|sell
|899
|0.10
|1.3433
|1.3483
|1.3427
|1798
|2004.12.23 05:13
|close
|899
|0.10
|1.3431
|1.3483
|1.3427
|2.00
|8933.20
|1799
|2004.12.23 05:14
|buy
|900
|0.10
|1.3430
|1.3380
|1.3436
|1800
|2004.12.23 05:27
|t/p
|900
|0.10
|1.3436
|1.3380
|1.3436
|6.00
|8939.20
|1801
|2004.12.23 05:27
|sell
|901
|0.10
|1.3437
|1.3487
|1.3431
|1802
|2004.12.23 05:41
|t/p
|901
|0.10
|1.3431
|1.3487
|1.3431
|6.00
|8945.20
|1803
|2004.12.23 06:30
|sell
|902
|0.10
|1.3431
|1.3481
|1.3425
|1804
|2004.12.23 09:11
|close
|902
|0.10
|1.3448
|1.3481
|1.3425
|-17.00
|8928.20
|1805
|2004.12.23 09:13
|buy
|903
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3454
|1806
|2004.12.23 09:30
|close
|903
|0.10
|1.3449
|1.3398
|1.3454
|1.00
|8929.20
|1807
|2004.12.23 09:30
|sell
|904
|0.10
|1.3449
|1.3499
|1.3443
|1808
|2004.12.23 10:01
|close
|904
|0.10
|1.3449
|1.3499
|1.3443
|0.00
|8929.20
|1809
|2004.12.23 10:05
|buy
|905
|0.10
|1.3449
|1.3399
|1.3455
|1810
|2004.12.23 10:33
|close
|905
|0.10
|1.3449
|1.3399
|1.3455
|0.00
|8929.20
|1811
|2004.12.23 10:34
|sell
|906
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3444
|1812
|2004.12.23 11:30
|close
|906
|0.10
|1.3454
|1.3500
|1.3444
|-4.00
|8925.20
|1813
|2004.12.23 11:39
|buy
|907
|0.10
|1.3454
|1.3404
|1.3460
|1814
|2004.12.23 11:54
|close
|907
|0.10
|1.3459
|1.3404
|1.3460
|5.00
|8930.20
|1815
|2004.12.23 11:59
|sell
|908
|0.10
|1.3459
|1.3509
|1.3453
|1816
|2004.12.23 12:29
|t/p
|908
|0.10
|1.3453
|1.3509
|1.3453
|6.00
|8936.20
|1817
|2004.12.23 12:29
|buy
|909
|0.10
|1.3453
|1.3403
|1.3459
|1818
|2004.12.23 12:31
|t/p
|909
|0.10
|1.3459
|1.3403
|1.3459
|6.00
|8942.20
|1819
|2004.12.23 12:36
|buy
|910
|0.10
|1.3451
|1.3401
|1.3457
|1820
|2004.12.23 12:37
|t/p
|910
|0.10
|1.3457
|1.3401
|1.3457
|6.00
|8948.20
|1821
|2004.12.23 12:38
|buy
|911
|0.10
|1.3455
|1.3405
|1.3461
|1822
|2004.12.23 12:39
|t/p
|911
|0.10
|1.3461
|1.3405
|1.3461
|6.00
|8954.20
|1823
|2004.12.23 12:41
|buy
|912
|0.10
|1.3455
|1.3405
|1.3461
|1824
|2004.12.23 12:58
|t/p
|912
|0.10
|1.3461
|1.3405
|1.3461
|6.00
|8960.20
|1825
|2004.12.23 13:30
|sell
|913
|0.10
|1.3482
|1.3532
|1.3476
|1826
|2004.12.23 13:44
|t/p
|913
|0.10
|1.3476
|1.3532
|1.3476
|6.00
|8966.20
|1827
|2004.12.23 14:33
|buy
|914
|0.10
|1.3484
|1.3434
|1.3490
|1828
|2004.12.23 14:45
|t/p
|914
|0.10
|1.3490
|1.3434
|1.3490
|6.00
|8972.20
|1829
|2004.12.23 14:50
|sell
|915
|0.10
|1.3491
|1.3541
|1.3485
|1830
|2004.12.23 15:45
|close
|915
|0.10
|1.3493
|1.3541
|1.3485
|-2.00
|8970.20
|1831
|2004.12.23 15:45
|buy
|916
|0.10
|1.3493
|1.3443
|1.3499
|1832
|2004.12.23 19:04
|t/p
|916
|0.10
|1.3499
|1.3443
|1.3499
|6.00
|8976.20
|1833
|2004.12.23 20:45
|sell
|917
|0.10
|1.3509
|1.3559
|1.3503
|1834
|2004.12.23 21:08
|close
|917
|0.10
|1.3507
|1.3559
|1.3503
|2.00
|8978.20
|1835
|2004.12.23 21:09
|buy
|918
|0.10
|1.3506
|1.3456
|1.3512
|1836
|2004.12.23 22:51
|close
|918
|0.10
|1.3508
|1.3456
|1.3512
|2.00
|8980.20
|1837
|2004.12.23 22:52
|sell
|919
|0.10
|1.3507
|1.3557
|1.3501
|1838
|2004.12.23 23:17
|close
|919
|0.10
|1.3506
|1.3557
|1.3501
|1.00
|8981.20
|1839
|2004.12.23 23:17
|buy
|920
|0.10
|1.3506
|1.3456
|1.3512
|1840
|2004.12.23 23:32
|close
|920
|0.10
|1.3511
|1.3456
|1.3512
|5.00
|8986.20
|1841
|2004.12.23 23:33
|sell
|921
|0.10
|1.3510
|1.3560
|1.3504
|1842
|2004.12.23 23:49
|t/p
|921
|0.10
|1.3504
|1.3560
|1.3504
|6.00
|8992.20
|1843
|2004.12.23 23:49
|buy
|922
|0.10
|1.3504
|1.3454
|1.3510
|1844
|2004.12.24 00:40
|close
|922
|0.10
|1.3501
|1.3454
|1.3510
|-8.95
|8983.25
|1845
|2004.12.24 00:40
|sell
|923
|0.10
|1.3501
|1.3551
|1.3495
|1846
|2004.12.24 02:34
|close
|923
|0.10
|1.3505
|1.3551
|1.3495
|-4.00
|8979.25
|1847
|2004.12.24 02:34
|buy
|924
|0.10
|1.3505
|1.3455
|1.3511
|1848
|2004.12.24 05:13
|close
|924
|0.10
|1.3494
|1.3455
|1.3511
|-11.00
|8968.25
|1849
|2004.12.24 05:14
|sell
|925
|0.10
|1.3494
|1.3544
|1.3488
|1850
|2004.12.24 05:59
|close
|925
|0.10
|1.3493
|1.3544
|1.3488
|1.00
|8969.25
|1851
|2004.12.24 06:15
|sell
|926
|0.10
|1.3501
|1.3551
|1.3495
|1852
|2004.12.24 12:29
|close
|926
|0.10
|1.3529
|1.3551
|1.3495
|-28.00
|8941.25
|1853
|2004.12.24 13:07
|sell
|927
|0.10
|1.3535
|1.3585
|1.3529
|1854
|2004.12.24 13:35
|close
|927
|0.10
|1.3533
|1.3585
|1.3529
|2.00
|8943.25
|1855
|2004.12.24 13:45
|sell
|928
|0.10
|1.3536
|1.3586
|1.3530
|1856
|2004.12.24 13:57
|t/p
|928
|0.10
|1.3530
|1.3586
|1.3530
|6.00
|8949.25
|1857
|2004.12.24 14:00
|buy
|929
|0.10
|1.3529
|1.3479
|1.3535
|1858
|2004.12.24 14:45
|t/p
|929
|0.10
|1.3535
|1.3479
|1.3535
|6.00
|8955.25
|1859
|2004.12.27 00:05
|buy
|930
|0.10
|1.3522
|1.3472
|1.3528
|1860
|2004.12.27 00:35
|close
|930
|0.10
|1.3520
|1.3472
|1.3528
|-2.00
|8953.25
|1861
|2004.12.27 00:35
|sell
|931
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3514
|1862
|2004.12.27 01:13
|close
|931
|0.10
|1.3516
|1.3570
|1.3514
|4.00
|8957.25
|1863
|2004.12.27 01:21
|buy
|932
|0.10
|1.3516
|1.3466
|1.3522
|1864
|2004.12.27 01:32
|close
|932
|0.10
|1.3520
|1.3466
|1.3522
|4.00
|8961.25
|1865
|2004.12.27 01:33
|sell
|933
|0.10
|1.3520
|1.3570
|1.3514
|1866
|2004.12.27 02:50
|close
|933
|0.10
|1.3533
|1.3570
|1.3514
|-13.00
|8948.25
|1867
|2004.12.27 02:50
|buy
|934
|0.10
|1.3532
|1.3482
|1.3538
|1868
|2004.12.27 03:19
|t/p
|934
|0.10
|1.3538
|1.3482
|1.3538
|6.00
|8954.25
|1869
|2004.12.27 03:21
|sell
|935
|0.10
|1.3539
|1.3589
|1.3533
|1870
|2004.12.27 06:11
|close
|935
|0.10
|1.3542
|1.3589
|1.3533
|-3.00
|8951.25
|1871
|2004.12.27 06:11
|buy
|936
|0.10
|1.3541
|1.3491
|1.3547
|1872
|2004.12.27 07:24
|close
|936
|0.10
|1.3536
|1.3491
|1.3547
|-5.00
|8946.25
|1873
|2004.12.27 07:24
|sell
|937
|0.10
|1.3536
|1.3586
|1.3530
|1874
|2004.12.27 07:34
|t/p
|937
|0.10
|1.3530
|1.3586
|1.3530
|6.00
|8952.25
|1875
|2004.12.27 07:40
|buy
|938
|0.10
|1.3527
|1.3477
|1.3533
|1876
|2004.12.27 08:47
|close
|938
|0.10
|1.3528
|1.3477
|1.3533
|1.00
|8953.25
|1877
|2004.12.27 08:47
|sell
|939
|0.10
|1.3528
|1.3578
|1.3522
|1878
|2004.12.27 11:28
|close
|939
|0.10
|1.3527
|1.3578
|1.3522
|1.00
|8954.25
|1879
|2004.12.27 11:28
|buy
|940
|0.10
|1.3527
|1.3477
|1.3533
|1880
|2004.12.27 12:21
|close
|940
|0.10
|1.3529
|1.3477
|1.3533
|2.00
|8956.25
|1881
|2004.12.27 12:22
|sell
|941
|0.10
|1.3530
|1.3580
|1.3524
|1882
|2004.12.27 13:22
|close
|941
|0.10
|1.3539
|1.3580
|1.3524
|-9.00
|8947.25
|1883
|2004.12.27 13:35
|sell
|942
|0.10
|1.3542
|1.3592
|1.3536
|1884
|2004.12.27 14:34
|s/l
|942
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3536
|-50.00
|8897.25
|1885
|2004.12.27 15:48
|buy
|943
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3633
|1886
|2004.12.27 16:10
|close
|943
|0.10
|1.3631
|1.3577
|1.3633
|4.00
|8901.25
|1887
|2004.12.27 16:10
|sell
|944
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3625
|1888
|2004.12.27 17:27
|close
|944
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3625
|0.00
|8901.25
|1889
|2004.12.27 17:29
|buy
|945
|0.10
|1.3631
|1.3581
|1.3637
|1890
|2004.12.27 19:05
|close
|945
|0.10
|1.3621
|1.3581
|1.3637
|-10.00
|8891.25
|1891
|2004.12.27 19:05
|sell
|946
|0.10
|1.3621
|1.3671
|1.3615
|1892
|2004.12.27 19:19
|t/p
|946
|0.10
|1.3615
|1.3671
|1.3615
|6.00
|8897.25
|1893
|2004.12.27 19:25
|buy
|947
|0.10
|1.3616
|1.3566
|1.3622
|1894
|2004.12.27 20:10
|close
|947
|0.10
|1.3617
|1.3566
|1.3622
|1.00
|8898.25
|1895
|2004.12.27 20:11
|sell
|948
|0.10
|1.3617
|1.3667
|1.3611
|1896
|2004.12.27 20:25
|close
|948
|0.10
|1.3612
|1.3667
|1.3611
|5.00
|8903.25
|1897
|2004.12.27 20:26
|buy
|949
|0.10
|1.3612
|1.3562
|1.3618
|1898
|2004.12.27 20:57
|close
|949
|0.10
|1.3616
|1.3562
|1.3618
|4.00
|8907.25
|1899
|2004.12.27 20:58
|sell
|950
|0.10
|1.3616
|1.3666
|1.3610
|1900
|2004.12.27 23:24
|t/p
|950
|0.10
|1.3610
|1.3666
|1.3610
|6.00
|8913.25
|1901
|2004.12.27 23:48
|sell
|951
|0.10
|1.3606
|1.3656
|1.3600
|1902
|2004.12.28 00:04
|t/p
|951
|0.10
|1.3600
|1.3656
|1.3600
|11.30
|8924.55
|1903
|2004.12.28 00:06
|buy
|952
|0.10
|1.3601
|1.3551
|1.3607
|1904
|2004.12.28 01:05
|close
|952
|0.10
|1.3602
|1.3551
|1.3607
|1.00
|8925.55
|1905
|2004.12.28 01:44
|sell
|953
|0.10
|1.3599
|1.3649
|1.3593
|1906
|2004.12.28 06:54
|close
|953
|0.10
|1.3621
|1.3649
|1.3593
|-22.00
|8903.55
|1907
|2004.12.28 06:55
|buy
|954
|0.10
|1.3619
|1.3569
|1.3625
|1908
|2004.12.28 07:45
|close
|954
|0.10
|1.3621
|1.3569
|1.3625
|2.00
|8905.55
|1909
|2004.12.28 07:45
|sell
|955
|0.10
|1.3622
|1.3672
|1.3616
|1910
|2004.12.28 10:42
|close
|955
|0.10
|1.3634
|1.3672
|1.3616
|-12.00
|8893.55
|1911
|2004.12.28 10:42
|buy
|956
|0.10
|1.3634
|1.3584
|1.3640
|1912
|2004.12.28 11:10
|close
|956
|0.10
|1.3627
|1.3584
|1.3640
|-7.00
|8886.55
|1913
|2004.12.28 11:11
|sell
|957
|0.10
|1.3627
|1.3677
|1.3621
|1914
|2004.12.28 11:50
|close
|957
|0.10
|1.3634
|1.3677
|1.3621
|-7.00
|8879.55
|1915
|2004.12.28 11:50
|buy
|958
|0.10
|1.3633
|1.3583
|1.3639
|1916
|2004.12.28 12:08
|close
|958
|0.10
|1.3637
|1.3583
|1.3639
|4.00
|8883.55
|1917
|2004.12.28 12:09
|sell
|959
|0.10
|1.3638
|1.3688
|1.3632
|1918
|2004.12.28 12:14
|t/p
|959
|0.10
|1.3632
|1.3688
|1.3632
|6.00
|8889.55
|1919
|2004.12.28 12:44
|sell
|960
|0.10
|1.3639
|1.3689
|1.3633
|1920
|2004.12.28 13:16
|t/p
|960
|0.10
|1.3633
|1.3689
|1.3633
|6.00
|8895.55
|1921
|2004.12.28 13:16
|buy
|961
|0.10
|1.3633
|1.3583
|1.3639
|1922
|2004.12.28 15:20
|close
|961
|0.10
|1.3608
|1.3583
|1.3639
|-25.00
|8870.55
|1923
|2004.12.28 15:20
|sell
|962
|0.10
|1.3607
|1.3657
|1.3601
|1924
|2004.12.28 17:19
|close
|962
|0.10
|1.3615
|1.3657
|1.3601
|-8.00
|8862.55
|1925
|2004.12.28 17:19
|buy
|963
|0.10
|1.3614
|1.3564
|1.3620
|1926
|2004.12.28 18:10
|close
|963
|0.10
|1.3606
|1.3564
|1.3620
|-8.00
|8854.55
|1927
|2004.12.28 18:10
|sell
|964
|0.10
|1.3605
|1.3655
|1.3599
|1928
|2004.12.28 18:34
|close
|964
|0.10
|1.3605
|1.3655
|1.3599
|0.00
|8854.55
|1929
|2004.12.28 18:34
|buy
|965
|0.10
|1.3604
|1.3554
|1.3610
|1930
|2004.12.28 18:50
|close
|965
|0.10
|1.3608
|1.3554
|1.3610
|4.00
|8858.55
|1931
|2004.12.28 18:51
|sell
|966
|0.10
|1.3610
|1.3660
|1.3604
|1932
|2004.12.28 19:12
|close
|966
|0.10
|1.3607
|1.3660
|1.3604
|3.00
|8861.55
|1933
|2004.12.28 19:36
|sell
|967
|0.10
|1.3611
|1.3661
|1.3605
|1934
|2004.12.28 22:32
|close
|967
|0.10
|1.3612
|1.3661
|1.3605
|-1.00
|8860.55
|1935
|2004.12.28 22:33
|buy
|968
|0.10
|1.3612
|1.3562
|1.3618
|1936
|2004.12.29 00:41
|close
|968
|0.10
|1.3575
|1.3562
|1.3618
|-54.85
|8805.70
|1937
|2004.12.29 00:41
|sell
|969
|0.10
|1.3576
|1.3626
|1.3570
|1938
|2004.12.29 02:06
|close
|969
|0.10
|1.3586
|1.3626
|1.3570
|-10.00
|8795.70
|1939
|2004.12.29 02:06
|buy
|970
|0.10
|1.3585
|1.3535
|1.3591
|1940
|2004.12.29 03:00
|close
|970
|0.10
|1.3584
|1.3535
|1.3591
|-1.00
|8794.70
|1941
|2004.12.29 03:01
|sell
|971
|0.10
|1.3585
|1.3635
|1.3579
|1942
|2004.12.29 04:55
|close
|971
|0.10
|1.3625
|1.3635
|1.3579
|-40.00
|8754.70
|1943
|2004.12.29 04:55
|buy
|972
|0.10
|1.3624
|1.3574
|1.3630
|1944
|2004.12.29 05:27
|t/p
|972
|0.10
|1.3630
|1.3574
|1.3630
|6.00
|8760.70
|1945
|2004.12.29 05:27
|sell
|973
|0.10
|1.3630
|1.3680
|1.3624
|1946
|2004.12.29 05:41
|t/p
|973
|0.10
|1.3624
|1.3680
|1.3624
|6.00
|8766.70
|1947
|2004.12.29 06:27
|buy
|974
|0.10
|1.3629
|1.3579
|1.3635
|1948
|2004.12.29 06:46
|close
|974
|0.10
|1.3628
|1.3579
|1.3635
|-1.00
|8765.70
|1949
|2004.12.29 06:46
|sell
|975
|0.10
|1.3629
|1.3679
|1.3623
|1950
|2004.12.29 07:46
|close
|975
|0.10
|1.3628
|1.3679
|1.3623
|1.00
|8766.70
|1951
|2004.12.29 07:46
|buy
|976
|0.10
|1.3627
|1.3577
|1.3633
|1952
|2004.12.29 08:29
|close
|976
|0.10
|1.3630
|1.3577
|1.3633
|3.00
|8769.70
|1953
|2004.12.29 08:29
|sell
|977
|0.10
|1.3630
|1.3680
|1.3624
|1954
|2004.12.29 09:03
|t/p
|977
|0.10
|1.3624
|1.3680
|1.3624
|6.00
|8775.70
|1955
|2004.12.29 09:03
|buy
|978
|0.10
|1.3624
|1.3574
|1.3630
|1956
|2004.12.29 09:16
|t/p
|978
|0.10
|1.3630
|1.3574
|1.3630
|6.00
|8781.70
|1957
|2004.12.29 09:18
|sell
|979
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3625
|1958
|2004.12.29 09:33
|t/p
|979
|0.10
|1.3625
|1.3681
|1.3625
|6.00
|8787.70
|1959
|2004.12.29 09:47
|sell
|980
|0.10
|1.3629
|1.3679
|1.3623
|1960
|2004.12.29 10:06
|t/p
|980
|0.10
|1.3623
|1.3679
|1.3623
|6.00
|8793.70
|1961
|2004.12.29 10:07
|buy
|981
|0.10
|1.3622
|1.3572
|1.3628
|1962
|2004.12.29 11:03
|close
|981
|0.10
|1.3613
|1.3572
|1.3628
|-9.00
|8784.70
|1963
|2004.12.29 11:09
|sell
|982
|0.10
|1.3613
|1.3663
|1.3607
|1964
|2004.12.29 11:30
|close
|982
|0.10
|1.3614
|1.3663
|1.3607
|-1.00
|8783.70
|1965
|2004.12.29 11:34
|buy
|983
|0.10
|1.3614
|1.3564
|1.3620
|1966
|2004.12.29 12:01
|close
|983
|0.10
|1.3612
|1.3564
|1.3620
|-2.00
|8781.70
|1967
|2004.12.29 12:02
|sell
|984
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3606
|1968
|2004.12.29 12:20
|t/p
|984
|0.10
|1.3606
|1.3662
|1.3606
|6.00
|8787.70
|1969
|2004.12.29 13:50
|sell
|985
|0.10
|1.3581
|1.3631
|1.3575
|1970
|2004.12.29 14:20
|close
|985
|0.10
|1.3590
|1.3631
|1.3575
|-9.00
|8778.70
|1971
|2004.12.29 14:20
|buy
|986
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3597
|1972
|2004.12.29 14:32
|t/p
|986
|0.10
|1.3597
|1.3541
|1.3597
|6.00
|8784.70
|1973
|2004.12.29 14:55
|buy
|987
|0.10
|1.3588
|1.3538
|1.3594
|1974
|2004.12.29 17:34
|close
|987
|0.10
|1.3578
|1.3538
|1.3594
|-10.00
|8774.70
|1975
|2004.12.29 17:35
|sell
|988
|0.10
|1.3579
|1.3629
|1.3573
|1976
|2004.12.29 17:49
|t/p
|988
|0.10
|1.3573
|1.3629
|1.3573
|6.00
|8780.70
|1977
|2004.12.29 18:25
|sell
|989
|0.10
|1.3576
|1.3626
|1.3570
|1978
|2004.12.29 22:25
|close
|989
|0.10
|1.3607
|1.3626
|1.3570
|-31.00
|8749.70
|1979
|2004.12.29 22:25
|buy
|990
|0.10
|1.3608
|1.3558
|1.3614
|1980
|2004.12.29 22:46
|close
|990
|0.10
|1.3608
|1.3558
|1.3614
|0.00
|8749.70
|1981
|2004.12.29 22:56
|buy
|991
|0.10
|1.3604
|1.3554
|1.3610
|1982
|2004.12.29 23:40
|close
|991
|0.10
|1.3592
|1.3554
|1.3610
|-12.00
|8737.70
|1983
|2004.12.29 23:40
|sell
|992
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3587
|1984
|2004.12.29 23:55
|close
|992
|0.10
|1.3591
|1.3643
|1.3587
|2.00
|8739.70
|1985
|2004.12.29 23:56
|buy
|993
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3597
|1986
|2004.12.30 00:33
|close
|993
|0.10
|1.3594
|1.3541
|1.3597
|-2.95
|8736.75
|1987
|2004.12.30 00:33
|sell
|994
|0.10
|1.3593
|1.3643
|1.3587
|1988
|2004.12.30 04:11
|close
|994
|0.10
|1.3625
|1.3643
|1.3587
|-32.00
|8704.75
|1989
|2004.12.30 04:12
|buy
|995
|0.10
|1.3625
|1.3575
|1.3631
|1990
|2004.12.30 04:50
|close
|995
|0.10
|1.3623
|1.3575
|1.3631
|-2.00
|8702.75
|1991
|2004.12.30 04:50
|sell
|996
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3619
|1992
|2004.12.30 05:47
|close
|996
|0.10
|1.3624
|1.3675
|1.3619
|1.00
|8703.75
|1993
|2004.12.30 05:51
|buy
|997
|0.10
|1.3623
|1.3573
|1.3629
|1994
|2004.12.30 06:21
|close
|997
|0.10
|1.3621
|1.3573
|1.3629
|-2.00
|8701.75
|1995
|2004.12.30 06:25
|sell
|998
|0.10
|1.3622
|1.3672
|1.3616
|1996
|2004.12.30 06:31
|t/p
|998
|0.10
|1.3616
|1.3672
|1.3616
|6.00
|8707.75
|1997
|2004.12.30 06:40
|buy
|999
|0.10
|1.3607
|1.3557
|1.3613
|1998
|2004.12.30 06:56
|t/p
|999
|0.10
|1.3613
|1.3557
|1.3613
|6.00
|8713.75
|1999
|2004.12.30 06:57
|sell
|1000
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3614
|2000
|2004.12.30 07:10
|t/p
|1000
|0.10
|1.3614
|1.3670
|1.3614
|6.00
|8719.75
|2001
|2004.12.30 07:20
|buy
|1001
|0.10
|1.3611
|1.3561
|1.3617
|2002
|2004.12.30 07:27
|t/p
|1001
|0.10
|1.3617
|1.3561
|1.3617
|6.00
|8725.75
|2003
|2004.12.30 07:30
|sell
|1002
|0.10
|1.3621
|1.3671
|1.3615
|2004
|2004.12.30 09:17
|close
|1002
|0.10
|1.3618
|1.3671
|1.3615
|3.00
|8728.75
|2005
|2004.12.30 09:24
|buy
|1003
|0.10
|1.3615
|1.3565
|1.3621
|2006
|2004.12.30 11:18
|close
|1003
|0.10
|1.3605
|1.3565
|1.3621
|-10.00
|8718.75
|2007
|2004.12.30 13:54
|buy
|1004
|0.10
|1.3592
|1.3542
|1.3598
|2008
|2004.12.30 13:57
|t/p
|1004
|0.10
|1.3598
|1.3542
|1.3598
|6.00
|8724.75
|2009
|2004.12.30 13:59
|buy
|1005
|0.10
|1.3594
|1.3544
|1.3600
|2010
|2004.12.30 14:00
|t/p
|1005
|0.10
|1.3600
|1.3544
|1.3600
|6.00
|8730.75
|2011
|2004.12.30 14:05
|sell
|1006
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3619
|2012
|2004.12.30 14:33
|t/p
|1006
|0.10
|1.3619
|1.3675
|1.3619
|6.00
|8736.75
|2013
|2004.12.30 14:42
|buy
|1007
|0.10
|1.3620
|1.3570
|1.3626
|2014
|2004.12.30 14:53
|t/p
|1007
|0.10
|1.3626
|1.3570
|1.3626
|6.00
|8742.75
|2015
|2004.12.30 15:06
|sell
|1008
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3625
|2016
|2004.12.30 15:09
|t/p
|1008
|0.10
|1.3625
|1.3681
|1.3625
|6.00
|8748.75
|2017
|2004.12.30 16:28
|sell
|1009
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3619
|2018
|2004.12.30 20:10
|close
|1009
|0.10
|1.3638
|1.3675
|1.3619
|-13.00
|8735.75
|2019
|2004.12.30 20:25
|sell
|1010
|0.10
|1.3643
|1.3693
|1.3637
|2020
|2004.12.30 20:46
|close
|1010
|0.10
|1.3639
|1.3693
|1.3637
|4.00
|8739.75
|2021
|2004.12.30 20:46
|buy
|1011
|0.10
|1.3637
|1.3587
|1.3643
|2022
|2004.12.30 23:02
|close
|1011
|0.10
|1.3628
|1.3587
|1.3643
|-9.00
|8730.75
|2023
|2004.12.30 23:02
|sell
|1012
|0.10
|1.3631
|1.3681
|1.3625
|2024
|2004.12.30 23:11
|t/p
|1012
|0.10
|1.3625
|1.3681
|1.3625
|6.00
|8736.75
|2025
|2004.12.30 23:20
|buy
|1013
|0.10
|1.3623
|1.3573
|1.3629
|2026
|2004.12.30 23:55
|close
|1013
|0.10
|1.3620
|1.3573
|1.3629
|-3.00
|8733.75
|2027
|2004.12.30 23:56
|sell
|1014
|0.10
|1.3620
|1.3670
|1.3614
|2028
|2004.12.31 00:06
|t/p
|1014
|0.10
|1.3614
|1.3670
|1.3614
|11.30
|8745.05
|2029
|2004.12.31 00:22
|buy
|1015
|0.10
|1.3613
|1.3563
|1.3619
|2030
|2004.12.31 00:54
|close
|1015
|0.10
|1.3606
|1.3563
|1.3619
|-7.00
|8738.05
|2031
|2004.12.31 00:55
|sell
|1016
|0.10
|1.3606
|1.3656
|1.3600
|2032
|2004.12.31 01:56
|close
|1016
|0.10
|1.3612
|1.3656
|1.3600
|-6.00
|8732.05
|2033
|2004.12.31 01:56
|buy
|1017
|0.10
|1.3611
|1.3561
|1.3617
|2034
|2004.12.31 03:00
|close
|1017
|0.10
|1.3612
|1.3561
|1.3617
|1.00
|8733.05
|2035
|2004.12.31 03:32
|sell
|1018
|0.10
|1.3612
|1.3662
|1.3606
|2036
|2004.12.31 06:17
|close
|1018
|0.10
|1.3634
|1.3662
|1.3606
|-22.00
|8711.05
|2037
|2004.12.31 06:18
|buy
|1019
|0.10
|1.3634
|1.3584
|1.3640
|2038
|2004.12.31 07:24
|t/p
|1019
|0.10
|1.3640
|1.3584
|1.3640
|6.00
|8717.05
|2039
|2004.12.31 07:46
|buy
|1020
|0.10
|1.3633
|1.3583
|1.3639
|2040
|2004.12.31 08:02
|t/p
|1020
|0.10
|1.3639
|1.3583
|1.3639
|6.00
|8723.05
|2041
|2004.12.31 08:28
|buy
|1021
|0.10
|1.3632
|1.3582
|1.3638
|2042
|2004.12.31 08:33
|t/p
|1021
|0.10
|1.3638
|1.3582
|1.3638
|6.00
|8729.05
|2043
|2004.12.31 08:35
|sell
|1022
|0.10
|1.3639
|1.3689
|1.3633
|2044
|2004.12.31 10:48
|close
|1022
|0.10
|1.3648
|1.3689
|1.3633
|-9.00
|8720.05
|2045
|2004.12.31 10:50
|buy
|1023
|0.10
|1.3650
|1.3600
|1.3656
|2046
|2004.12.31 11:20
|close
|1023
|0.10
|1.3639
|1.3600
|1.3656
|-11.00
|8709.05
|2047
|2004.12.31 11:20
|sell
|1024
|0.10
|1.3642
|1.3692
|1.3636
|2048
|2004.12.31 12:05
|close
|1024
|0.10
|1.3641
|1.3692
|1.3636
|1.00
|8710.05
|2049
|2004.12.31 12:06
|buy
|1025
|0.10
|1.3640
|1.3590
|1.3646
|2050
|2004.12.31 12:28
|close
|1025
|0.10
|1.3644
|1.3590
|1.3646
|4.00
|8714.05
|2051
|2004.12.31 12:29
|sell
|1026
|0.10
|1.3645
|1.3695
|1.3639
|2052
|2004.12.31 12:40
|t/p
|1026
|0.10
|1.3639
|1.3695
|1.3639
|6.00
|8720.05
|2053
|2004.12.31 12:45
|buy
|1027
|0.10
|1.3633
|1.3583
|1.3639
|2054
|2004.12.31 13:59
|close
|1027
|0.10
|1.3625
|1.3583
|1.3639
|-8.00
|8712.05
|2055
|2004.12.31 14:00
|sell
|1028
|0.10
|1.3625
|1.3675
|1.3619
|2056
|2004.12.31 14:15
|t/p
|1028
|0.10
|1.3619
|1.3675
|1.3619
|6.00
|8718.05
|2057
|2004.12.31 14:49
|sell
|1029
|0.10
|1.3614
|1.3664
|1.3608
|2058
|2004.12.31 14:54
|t/p
|1029
|0.10
|1.3608
|1.3664
|1.3608
|6.00
|8724.05
|2059
|2004.12.31 15:00
|buy
|1030
|0.10
|1.3591
|1.3541
|1.3597
|2060
|2004.12.31 15:00
|t/p
|1030
|0.10
|1.3597
|1.3541
|1.3597
|6.00
|8730.05
|2061
|2004.12.31 15:00
|buy
|1031
|0.10
|1.3599
|1.3549
|1.3605
|2062
|2004.12.31 15:03
|t/p
|1031
|0.10
|1.3605
|1.3549
|1.3605
|6.00
|8736.05
|2063
|2004.12.31 15:04
|buy
|1032
|0.10
|1.3603
|1.3553
|1.3609
|2064
|2005.01.03 02:00
|s/l
|1032
|0.10
|1.3553
|1.3553
|1.3609
|-55.95
|8680.10
|2065
|2005.01.03 03:06
|sell
|1033
|0.10
|1.3436
|1.3486
|1.3430
|2066
|2005.01.03 03:07
|t/p
|1033
|0.10
|1.3430
|1.3486
|1.3430
|6.00
|8686.10
|2067
|2005.01.03 03:15
|sell
|1034
|0.10
|1.3435
|1.3485
|1.3429
|2068
|2005.01.03 03:19
|t/p
|1034
|0.10
|1.3429
|1.3485
|1.3429
|6.00
|8692.10
|2069
|2005.01.03 05:01
|sell
|1035
|0.10
|1.3450
|1.3500
|1.3444
|2070
|2005.01.03 06:36
|s/l
|1035
|0.10
|1.3500
|1.3500
|1.3444
|-50.00
|8642.10
|2071
|2005.01.03 07:22
|buy
|1036
|0.10
|1.3524
|1.3474
|1.3530
|2072
|2005.01.03 07:56
|t/p
|1036
|0.10
|1.3530
|1.3474
|1.3530
|6.00
|8648.10
|2073
|2005.01.03 08:05
|buy
|1037
|0.10
|1.3516
|1.3466
|1.3522
|2074
|2005.01.03 08:13
|t/p
|1037
|0.10
|1.3522
|1.3466
|1.3522
|6.00
|8654.10
|2075
|2005.01.03 08:20
|sell
|1038
|0.10
|1.3527
|1.3577
|1.3521
|2076
|2005.01.03 09:59
|close
|1038
|0.10
|1.3533
|1.3577
|1.3521
|-6.00
|8648.10
|2077
|2005.01.03 10:00
|buy
|1039
|0.10
|1.3533
|1.3483
|1.3539
|2078
|2005.01.03 11:15
|close
|1039
|0.10
|1.3522
|1.3483
|1.3539
|-11.00
|8637.10
|2079
|2005.01.03 11:15
|sell
|1040
|0.10
|1.3522
|1.3572
|1.3516
|2080
|2005.01.03 11:29
|t/p
|1040
|0.10
|1.3516
|1.3572
|1.3516
|6.00
|8643.10
|2081
|2005.01.03 11:30
|buy
|1041
|0.10
|1.3515
|1.3465
|1.3521
|2082
|2005.01.03 11:36
|t/p
|1041
|0.10
|1.3521
|1.3465
|1.3521
|6.00
|8649.10
|2083
|2005.01.03 11:39
|buy
|1042
|0.10
|1.3514
|1.3464
|1.3520
|2084
|2005.01.03 12:00
|t/p
|1042
|0.10
|1.3520
|1.3464
|1.3520
|6.00
|8655.10
|2085
|2005.01.03 12:13
|buy
|1043
|0.10
|1.3510
|1.3460
|1.3516
|2086
|2005.01.03 12:21
|t/p
|1043
|0.10
|1.3516
|1.3460
|1.3516
|6.00
|8661.10
|2087
|2005.01.03 12:21
|buy
|1044
|0.10
|1.3510
|1.3460
|1.3516
|2088
|2005.01.03 13:06
|s/l
|1044
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3516
|-50.00
|8611.10
|2089
|2005.01.03 13:27
|sell
|1045
|0.10
|1.3466
|1.3516
|1.3460
|2090
|2005.01.03 13:36
|t/p
|1045
|0.10
|1.3460
|1.3516
|1.3460
|6.00
|8617.10
|2091
|2005.01.03 13:50
|sell
|1046
|0.10
|1.3478
|1.3528
|1.3472
|2092
|2005.01.03 14:57
|t/p
|1046
|0.10
|1.3472
|1.3528
|1.3472
|6.00
|8623.10
|2093
|2005.01.03 15:26
|sell
|1047
|0.10
|1.3483
|1.3533
|1.3477
|2094
|2005.01.03 15:30
|t/p
|1047
|0.10
|1.3477
|1.3533
|1.3477
|6.00
|8629.10
|2095
|2005.01.03 16:00
|sell
|1048
|0.10
|1.3473
|1.3523
|1.3467
|2096
|2005.01.03 16:42
|close
|1048
|0.10
|1.3472
|1.3523
|1.3467
|1.00
|8630.10
|2097
|2005.01.03 16:42
|buy
|1049
|0.10
|1.3471
|1.3421
|1.3477
|2098
|2005.01.03 16:53
|t/p
|1049
|0.10
|1.3477
|1.3421
|1.3477
|6.00
|8636.10
|2099
|2005.01.03 16:55
|sell
|1050
|0.10
|1.3478
|1.3528
|1.3472
|2100
|2005.01.03 18:02
|close
|1050
|0.10
|1.3475
|1.3528
|1.3472
|3.00
|8639.10
|2101
|2005.01.03 18:03
|buy
|1051
|0.10
|1.3475
|1.3425
|1.3481
|2102
|2005.01.03 18:15
|close
|1051
|0.10
|1.3479
|1.3425
|1.3481
|4.00
|8643.10
|2103
|2005.01.03 18:16
|sell
|1052
|0.10
|1.3480
|1.3530
|1.3474
|2104
|2005.01.03 18:55
|close
|1052
|0.10
|1.3485
|1.3530
|1.3474
|-5.00
|8638.10
|2105
|2005.01.03 18:55
|buy
|1053
|0.10
|1.3484
|1.3434
|1.3490
|2106
|2005.01.03 20:37
|close
|1053
|0.10
|1.3463
|1.3434
|1.3490
|-21.00
|8617.10
|2107
|2005.01.03 20:39
|sell
|1054
|0.10
|1.3463
|1.3513
|1.3457
|2108
|2005.01.03 23:39
|close
|1054
|0.10
|1.3463
|1.3513
|1.3457
|0.00
|8617.10
|2109
|2005.01.03 23:39
|buy
|1055
|0.10
|1.3463
|1.3413
|1.3469
|2110
|2005.01.04 00:02
|close
|1055
|0.10
|1.3466
|1.3413
|1.3469
|-2.95
|8614.15
|2111
|2005.01.04 00:05
|sell
|1056
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3458
|2112
|2005.01.04 03:26
|close
|1056
|0.10
|1.3483
|1.3514
|1.3458
|-19.00
|8595.15
|2113
|2005.01.04 03:55
|buy
|1057
|0.10
|1.3488
|1.3438
|1.3494
|2114
|2005.01.04 04:21
|close
|1057
|0.10
|1.3493
|1.3438
|1.3494
|5.00
|8600.15
|2115
|2005.01.04 04:21
|sell
|1058
|0.10
|1.3495
|1.3545
|1.3489
|2116
|2005.01.04 04:26
|t/p
|1058
|0.10
|1.3489
|1.3545
|1.3489
|6.00
|8606.15
|2117
|2005.01.04 04:30
|buy
|1059
|0.10
|1.3486
|1.3436
|1.3492
|2118
|2005.01.04 04:52
|close
|1059
|0.10
|1.3491
|1.3436
|1.3492
|5.00
|8611.15
|2119
|2005.01.04 04:53
|sell
|1060
|0.10
|1.3491
|1.3541
|1.3485
|2120
|2005.01.04 05:21
|t/p
|1060
|0.10
|1.3485
|1.3541
|1.3485
|6.00
|8617.15
|2121
|2005.01.04 06:49
|sell
|1061
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3458
|2122
|2005.01.04 07:09
|t/p
|1061
|0.10
|1.3458
|1.3514
|1.3458
|6.00
|8623.15
|2123
|2005.01.04 08:22
|buy
|1062
|0.10
|1.3420
|1.3370
|1.3426
|2124
|2005.01.04 08:58
|s/l
|1062
|0.10
|1.3370
|1.3370
|1.3426
|-50.00
|8573.15
|2125
|2005.01.04 09:30
|sell
|1063
|0.10
|1.3379
|1.3429
|1.3373
|2126
|2005.01.04 09:57
|close
|1063
|0.10
|1.3378
|1.3429
|1.3373
|1.00
|8574.15
|2127
|2005.01.04 09:57
|buy
|1064
|0.10
|1.3379
|1.3329
|1.3385
|2128
|2005.01.04 10:00
|t/p
|1064
|0.10
|1.3385
|1.3329
|1.3385
|6.00
|8580.15
|2129
|2005.01.04 10:07
|sell
|1065
|0.10
|1.3391
|1.3441
|1.3385
|2130
|2005.01.04 10:28
|t/p
|1065
|0.10
|1.3385
|1.3441
|1.3385
|6.00
|8586.15
|2131
|2005.01.04 10:28
|buy
|1066
|0.10
|1.3383
|1.3333
|1.3389
|2132
|2005.01.04 12:02
|close
|1066
|0.10
|1.3368
|1.3333
|1.3389
|-15.00
|8571.15
|2133
|2005.01.04 12:03
|sell
|1067
|0.10
|1.3369
|1.3419
|1.3363
|2134
|2005.01.04 12:28
|t/p
|1067
|0.10
|1.3363
|1.3419
|1.3363
|6.00
|8577.15
|2135
|2005.01.04 12:28
|buy
|1068
|0.10
|1.3361
|1.3311
|1.3367
|2136
|2005.01.04 12:33
|t/p
|1068
|0.10
|1.3367
|1.3311
|1.3367
|6.00
|8583.15
|2137
|2005.01.04 12:45
|sell
|1069
|0.10
|1.3384
|1.3434
|1.3378
|2138
|2005.01.04 12:48
|t/p
|1069
|0.10
|1.3378
|1.3434
|1.3378
|6.00
|8589.15
|2139
|2005.01.04 12:55
|buy
|1070
|0.10
|1.3362
|1.3312
|1.3368
|2140
|2005.01.04 12:58
|t/p
|1070
|0.10
|1.3368
|1.3312
|1.3368
|6.00
|8595.15
|2141
|2005.01.04 13:01
|buy
|1071
|0.10
|1.3364
|1.3314
|1.3370
|2142
|2005.01.04 13:11
|t/p
|1071
|0.10
|1.3370
|1.3314
|1.3370
|6.00
|8601.15
|2143
|2005.01.04 14:00
|buy
|1072
|0.10
|1.3362
|1.3312
|1.3368
|2144
|2005.01.04 14:07
|t/p
|1072
|0.10
|1.3368
|1.3312
|1.3368
|6.00
|8607.15
|2145
|2005.01.04 14:52
|buy
|1073
|0.10
|1.3301
|1.3251
|1.3307
|2146
|2005.01.04 15:16
|close
|1073
|0.10
|1.3300
|1.3251
|1.3307
|-1.00
|8606.15
|2147
|2005.01.04 15:16
|sell
|1074
|0.10
|1.3301
|1.3351
|1.3295
|2148
|2005.01.04 15:20
|t/p
|1074
|0.10
|1.3295
|1.3351
|1.3295
|6.00
|8612.15
|2149
|2005.01.04 15:30
|buy
|1075
|0.10
|1.3287
|1.3237
|1.3293
|2150
|2005.01.04 16:01
|t/p
|1075
|0.10
|1.3293
|1.3237
|1.3293
|6.00
|8618.15
|2151
|2005.01.04 17:10
|sell
|1076
|0.10
|1.3302
|1.3352
|1.3296
|2152
|2005.01.04 17:59
|close
|1076
|0.10
|1.3303
|1.3352
|1.3296
|-1.00
|8617.15
|2153
|2005.01.04 18:40
|buy
|1077
|0.10
|1.3274
|1.3224
|1.3280
|2154
|2005.01.04 19:09
|close
|1077
|0.10
|1.3275
|1.3224
|1.3280
|1.00
|8618.15
|2155
|2005.01.04 20:04
|sell
|1078
|0.10
|1.3268
|1.3318
|1.3262
|2156
|2005.01.04 21:22
|close
|1078
|0.10
|1.3277
|1.3318
|1.3262
|-9.00
|8609.15
|2157
|2005.01.04 21:23
|buy
|1079
|0.10
|1.3274
|1.3224
|1.3280
|2158
|2005.01.04 21:40
|close
|1079
|0.10
|1.3279
|1.3224
|1.3280
|5.00
|8614.15
|2159
|2005.01.04 21:40
|sell
|1080
|0.10
|1.3281
|1.3331
|1.3275
|2160
|2005.01.04 21:50
|t/p
|1080
|0.10
|1.3275
|1.3331
|1.3275
|6.00
|8620.15
|2161
|2005.01.04 21:55
|buy
|1081
|0.10
|1.3271
|1.3221
|1.3277
|2162
|2005.01.04 22:04
|t/p
|1081
|0.10
|1.3277
|1.3221
|1.3277
|6.00
|8626.15
|2163
|2005.01.04 22:36
|buy
|1082
|0.10
|1.3272
|1.3222
|1.3278
|2164
|2005.01.04 22:53
|close
|1082
|0.10
|1.3274
|1.3222
|1.3278
|2.00
|8628.15
|2165
|2005.01.04 22:53
|sell
|1083
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|2166
|2005.01.04 23:49
|close
|1083
|0.10
|1.3280
|1.3325
|1.3269
|-5.00
|8623.15
|2167
|2005.01.04 23:50
|buy
|1084
|0.10
|1.3280
|1.3230
|1.3286
|2168
|2005.01.05 00:06
|close
|1084
|0.10
|1.3282
|1.3230
|1.3286
|-15.85
|8607.30
|2169
|2005.01.05 00:06
|sell
|1085
|0.10
|1.3283
|1.3333
|1.3277
|2170
|2005.01.05 00:30
|close
|1085
|0.10
|1.3280
|1.3333
|1.3277
|3.00
|8610.30
|2171
|2005.01.05 00:30
|buy
|1086
|0.10
|1.3278
|1.3228
|1.3284
|2172
|2005.01.05 03:05
|close
|1086
|0.10
|1.3265
|1.3228
|1.3284
|-13.00
|8597.30
|2173
|2005.01.05 03:05
|sell
|1087
|0.10
|1.3266
|1.3316
|1.3260
|2174
|2005.01.05 03:53
|close
|1087
|0.10
|1.3264
|1.3316
|1.3260
|2.00
|8599.30
|2175
|2005.01.05 04:14
|sell
|1088
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3268
|2176
|2005.01.05 05:03
|t/p
|1088
|0.10
|1.3268
|1.3324
|1.3268
|6.00
|8605.30
|2177
|2005.01.05 05:09
|sell
|1089
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|2178
|2005.01.05 06:31
|t/p
|1089
|0.10
|1.3269
|1.3325
|1.3269
|6.00
|8611.30
|2179
|2005.01.05 06:35
|buy
|1090
|0.10
|1.3263
|1.3213
|1.3269
|2180
|2005.01.05 07:06
|t/p
|1090
|0.10
|1.3269
|1.3213
|1.3269
|6.00
|8617.30
|2181
|2005.01.05 07:08
|sell
|1091
|0.10
|1.3275
|1.3325
|1.3269
|2182
|2005.01.05 07:34
|close
|1091
|0.10
|1.3270
|1.3325
|1.3269
|5.00
|8622.30
|2183
|2005.01.05 07:34
|buy
|1092
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|2184
|2005.01.05 07:42
|t/p
|1092
|0.10
|1.3275
|1.3219
|1.3275
|6.00
|8628.30
|2185
|2005.01.05 07:45
|sell
|1093
|0.10
|1.3281
|1.3331
|1.3275
|2186
|2005.01.05 07:51
|t/p
|1093
|0.10
|1.3275
|1.3331
|1.3275
|6.00
|8634.30
|2187
|2005.01.05 07:53
|sell
|1094
|0.10
|1.3278
|1.3328
|1.3272
|2188
|2005.01.05 08:26
|t/p
|1094
|0.10
|1.3272
|1.3328
|1.3272
|6.00
|8640.30
|2189
|2005.01.05 09:44
|sell
|1095
|0.10
|1.3233
|1.3283
|1.3227
|2190
|2005.01.05 10:08
|t/p
|1095
|0.10
|1.3227
|1.3283
|1.3227
|6.00
|8646.30
|2191
|2005.01.05 10:10
|buy
|1096
|0.10
|1.3228
|1.3178
|1.3234
|2192
|2005.01.05 10:26
|t/p
|1096
|0.10
|1.3234
|1.3178
|1.3234
|6.00
|8652.30
|2193
|2005.01.05 10:27
|sell
|1097
|0.10
|1.3235
|1.3285
|1.3229
|2194
|2005.01.05 10:30
|t/p
|1097
|0.10
|1.3229
|1.3285
|1.3229
|6.00
|8658.30
|2195
|2005.01.05 10:34
|sell
|1098
|0.10
|1.3235
|1.3285
|1.3229
|2196
|2005.01.05 10:36
|t/p
|1098
|0.10
|1.3229
|1.3285
|1.3229
|6.00
|8664.30
|2197
|2005.01.05 10:55
|sell
|1099
|0.10
|1.3235
|1.3285
|1.3229
|2198
|2005.01.05 12:09
|close
|1099
|0.10
|1.3236
|1.3285
|1.3229
|-1.00
|8663.30
|2199
|2005.01.05 12:10
|buy
|1100
|0.10
|1.3234
|1.3184
|1.3240
|2200
|2005.01.05 12:44
|t/p
|1100
|0.10
|1.3240
|1.3184
|1.3240
|6.00
|8669.30
|2201
|2005.01.05 13:48
|buy
|1101
|0.10
|1.3247
|1.3197
|1.3253
|2202
|2005.01.05 14:18
|t/p
|1101
|0.10
|1.3253
|1.3197
|1.3253
|6.00
|8675.30
|2203
|2005.01.05 14:19
|sell
|1102
|0.10
|1.3258
|1.3308
|1.3252
|2204
|2005.01.05 16:30
|close
|1102
|0.10
|1.3286
|1.3308
|1.3252
|-28.00
|8647.30
|2205
|2005.01.05 16:30
|buy
|1103
|0.10
|1.3287
|1.3237
|1.3293
|2206
|2005.01.05 17:14
|close
|1103
|0.10
|1.3284
|1.3237
|1.3293
|-3.00
|8644.30
|2207
|2005.01.05 17:18
|sell
|1104
|0.10
|1.3284
|1.3334
|1.3278
|2208
|2005.01.05 17:33
|t/p
|1104
|0.10
|1.3278
|1.3334
|1.3278
|6.00
|8650.30
|2209
|2005.01.05 17:33
|buy
|1105
|0.10
|1.3278
|1.3228
|1.3284
|2210
|2005.01.05 17:50
|close
|1105
|0.10
|1.3280
|1.3228
|1.3284
|2.00
|8652.30
|2211
|2005.01.05 17:50
|sell
|1106
|0.10
|1.3280
|1.3330
|1.3274
|2212
|2005.01.05 18:08
|t/p
|1106
|0.10
|1.3274
|1.3330
|1.3274
|6.00
|8658.30
|2213
|2005.01.05 18:14
|buy
|1107
|0.10
|1.3272
|1.3222
|1.3278
|2214
|2005.01.05 19:35
|close
|1107
|0.10
|1.3261
|1.3222
|1.3278
|-11.00
|8647.30
|2215
|2005.01.05 19:36
|sell
|1108
|0.10
|1.3262
|1.3312
|1.3256
|2216
|2005.01.05 19:50
|close
|1108
|0.10
|1.3257
|1.3312
|1.3256
|5.00
|8652.30
|2217
|2005.01.05 19:50
|buy
|1109
|0.10
|1.3257
|1.3207
|1.3263
|2218
|2005.01.05 20:02
|t/p
|1109
|0.10
|1.3263
|1.3207
|1.3263
|6.00
|8658.30
|2219
|2005.01.05 20:05
|sell
|1110
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|2220
|2005.01.05 20:20
|close
|1110
|0.10
|1.3258
|1.3313
|1.3257
|5.00
|8663.30
|2221
|2005.01.05 20:21
|buy
|1111
|0.10
|1.3257
|1.3207
|1.3263
|2222
|2005.01.05 21:27
|t/p
|1111
|0.10
|1.3263
|1.3207
|1.3263
|6.00
|8669.30
|2223
|2005.01.05 21:30
|sell
|1112
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3258
|2224
|2005.01.05 23:16
|close
|1112
|0.10
|1.3270
|1.3314
|1.3258
|-6.00
|8663.30
|2225
|2005.01.05 23:17
|buy
|1113
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|2226
|2005.01.05 23:47
|close
|1113
|0.10
|1.3267
|1.3219
|1.3275
|-2.00
|8661.30
|2227
|2005.01.05 23:48
|sell
|1114
|0.10
|1.3267
|1.3317
|1.3261
|2228
|2005.01.05 23:55
|t/p
|1114
|0.10
|1.3261
|1.3317
|1.3261
|6.00
|8667.30
|2229
|2005.01.06 00:41
|sell
|1115
|0.10
|1.3262
|1.3312
|1.3256
|2230
|2005.01.06 01:20
|close
|1115
|0.10
|1.3265
|1.3312
|1.3256
|-3.00
|8664.30
|2231
|2005.01.06 01:21
|buy
|1116
|0.10
|1.3265
|1.3215
|1.3271
|2232
|2005.01.06 02:30
|close
|1116
|0.10
|1.3265
|1.3215
|1.3271
|0.00
|8664.30
|2233
|2005.01.06 02:32
|sell
|1117
|0.10
|1.3265
|1.3315
|1.3259
|2234
|2005.01.06 02:59
|close
|1117
|0.10
|1.3260
|1.3315
|1.3259
|5.00
|8669.30
|2235
|2005.01.06 02:59
|buy
|1118
|0.10
|1.3261
|1.3211
|1.3267
|2236
|2005.01.06 03:17
|close
|1118
|0.10
|1.3264
|1.3211
|1.3267
|3.00
|8672.30
|2237
|2005.01.06 03:18
|sell
|1119
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3258
|2238
|2005.01.06 04:08
|t/p
|1119
|0.10
|1.3258
|1.3314
|1.3258
|6.00
|8678.30
|2239
|2005.01.06 08:00
|sell
|1120
|0.10
|1.3187
|1.3237
|1.3181
|2240
|2005.01.06 08:47
|close
|1120
|0.10
|1.3184
|1.3237
|1.3181
|3.00
|8681.30
|2241
|2005.01.06 08:48
|buy
|1121
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|2242
|2005.01.06 09:24
|close
|1121
|0.10
|1.3186
|1.3134
|1.3190
|2.00
|8683.30
|2243
|2005.01.06 09:24
|sell
|1122
|0.10
|1.3187
|1.3237
|1.3181
|2244
|2005.01.06 09:36
|t/p
|1122
|0.10
|1.3181
|1.3237
|1.3181
|6.00
|8689.30
|2245
|2005.01.06 09:55
|sell
|1123
|0.10
|1.3190
|1.3240
|1.3184
|2246
|2005.01.06 10:07
|t/p
|1123
|0.10
|1.3184
|1.3240
|1.3184
|6.00
|8695.30
|2247
|2005.01.06 10:25
|sell
|1124
|0.10
|1.3190
|1.3240
|1.3184
|2248
|2005.01.06 10:43
|t/p
|1124
|0.10
|1.3184
|1.3240
|1.3184
|6.00
|8701.30
|2249
|2005.01.06 10:50
|sell
|1125
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|2250
|2005.01.06 11:08
|t/p
|1125
|0.10
|1.3186
|1.3242
|1.3186
|6.00
|8707.30
|2251
|2005.01.06 11:12
|buy
|1126
|0.10
|1.3186
|1.3136
|1.3192
|2252
|2005.01.06 11:44
|close
|1126
|0.10
|1.3191
|1.3136
|1.3192
|5.00
|8712.30
|2253
|2005.01.06 11:44
|sell
|1127
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|2254
|2005.01.06 12:07
|t/p
|1127
|0.10
|1.3186
|1.3242
|1.3186
|6.00
|8718.30
|2255
|2005.01.06 12:07
|buy
|1128
|0.10
|1.3186
|1.3136
|1.3192
|2256
|2005.01.06 12:41
|close
|1128
|0.10
|1.3183
|1.3136
|1.3192
|-3.00
|8715.30
|2257
|2005.01.06 12:42
|sell
|1129
|0.10
|1.3183
|1.3233
|1.3177
|2258
|2005.01.06 14:08
|close
|1129
|0.10
|1.3192
|1.3233
|1.3177
|-9.00
|8706.30
|2259
|2005.01.06 14:08
|buy
|1130
|0.10
|1.3193
|1.3143
|1.3199
|2260
|2005.01.06 14:32
|close
|1130
|0.10
|1.3188
|1.3143
|1.3199
|-5.00
|8701.30
|2261
|2005.01.06 14:41
|buy
|1131
|0.10
|1.3176
|1.3126
|1.3182
|2262
|2005.01.06 15:10
|close
|1131
|0.10
|1.3179
|1.3126
|1.3182
|3.00
|8704.30
|2263
|2005.01.06 15:10
|sell
|1132
|0.10
|1.3181
|1.3231
|1.3175
|2264
|2005.01.06 15:41
|close
|1132
|0.10
|1.3183
|1.3231
|1.3175
|-2.00
|8702.30
|2265
|2005.01.06 15:41
|buy
|1133
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|2266
|2005.01.06 16:52
|close
|1133
|0.10
|1.3174
|1.3134
|1.3190
|-10.00
|8692.30
|2267
|2005.01.06 16:52
|sell
|1134
|0.10
|1.3175
|1.3225
|1.3169
|2268
|2005.01.06 17:22
|close
|1134
|0.10
|1.3178
|1.3225
|1.3169
|-3.00
|8689.30
|2269
|2005.01.06 17:22
|buy
|1135
|0.10
|1.3177
|1.3127
|1.3183
|2270
|2005.01.06 19:26
|close
|1135
|0.10
|1.3169
|1.3127
|1.3183
|-8.00
|8681.30
|2271
|2005.01.06 19:27
|sell
|1136
|0.10
|1.3169
|1.3219
|1.3163
|2272
|2005.01.06 20:10
|close
|1136
|0.10
|1.3174
|1.3219
|1.3163
|-5.00
|8676.30
|2273
|2005.01.06 20:13
|buy
|1137
|0.10
|1.3173
|1.3123
|1.3179
|2274
|2005.01.06 20:43
|close
|1137
|0.10
|1.3172
|1.3123
|1.3179
|-1.00
|8675.30
|2275
|2005.01.06 20:43
|sell
|1138
|0.10
|1.3172
|1.3222
|1.3166
|2276
|2005.01.06 21:01
|close
|1138
|0.10
|1.3169
|1.3222
|1.3166
|3.00
|8678.30
|2277
|2005.01.06 21:02
|buy
|1139
|0.10
|1.3169
|1.3119
|1.3175
|2278
|2005.01.06 21:15
|t/p
|1139
|0.10
|1.3175
|1.3119
|1.3175
|6.00
|8684.30
|2279
|2005.01.06 21:18
|sell
|1140
|0.10
|1.3176
|1.3226
|1.3170
|2280
|2005.01.06 22:47
|close
|1140
|0.10
|1.3179
|1.3226
|1.3170
|-3.00
|8681.30
|2281
|2005.01.06 22:50
|buy
|1141
|0.10
|1.3178
|1.3128
|1.3184
|2282
|2005.01.06 23:12
|close
|1141
|0.10
|1.3182
|1.3128
|1.3184
|4.00
|8685.30
|2283
|2005.01.07 00:17
|sell
|1142
|0.10
|1.3177
|1.3227
|1.3171
|2284
|2005.01.07 01:12
|close
|1142
|0.10
|1.3181
|1.3227
|1.3171
|-4.00
|8681.30
|2285
|2005.01.07 01:14
|buy
|1143
|0.10
|1.3181
|1.3131
|1.3187
|2286
|2005.01.07 02:07
|close
|1143
|0.10
|1.3182
|1.3131
|1.3187
|1.00
|8682.30
|2287
|2005.01.07 02:07
|sell
|1144
|0.10
|1.3183
|1.3233
|1.3177
|2288
|2005.01.07 03:15
|close
|1144
|0.10
|1.3190
|1.3233
|1.3177
|-7.00
|8675.30
|2289
|2005.01.07 03:30
|sell
|1145
|0.10
|1.3193
|1.3243
|1.3187
|2290
|2005.01.07 04:44
|close
|1145
|0.10
|1.3197
|1.3243
|1.3187
|-4.00
|8671.30
|2291
|2005.01.07 04:44
|buy
|1146
|0.10
|1.3196
|1.3146
|1.3202
|2292
|2005.01.07 06:04
|close
|1146
|0.10
|1.3188
|1.3146
|1.3202
|-8.00
|8663.30
|2293
|2005.01.07 06:12
|sell
|1147
|0.10
|1.3189
|1.3239
|1.3183
|2294
|2005.01.07 06:31
|t/p
|1147
|0.10
|1.3183
|1.3239
|1.3183
|6.00
|8669.30
|2295
|2005.01.07 06:31
|buy
|1148
|0.10
|1.3183
|1.3133
|1.3189
|2296
|2005.01.07 06:35
|t/p
|1148
|0.10
|1.3189
|1.3133
|1.3189
|6.00
|8675.30
|2297
|2005.01.07 06:45
|sell
|1149
|0.10
|1.3202
|1.3252
|1.3196
|2298
|2005.01.07 07:00
|t/p
|1149
|0.10
|1.3196
|1.3252
|1.3196
|6.00
|8681.30
|2299
|2005.01.07 07:01
|buy
|1150
|0.10
|1.3194
|1.3144
|1.3200
|2300
|2005.01.07 07:20
|close
|1150
|0.10
|1.3197
|1.3144
|1.3200
|3.00
|8684.30
|2301
|2005.01.07 07:20
|sell
|1151
|0.10
|1.3196
|1.3246
|1.3190
|2302
|2005.01.07 07:52
|close
|1151
|0.10
|1.3193
|1.3246
|1.3190
|3.00
|8687.30
|2303
|2005.01.07 07:53
|buy
|1152
|0.10
|1.3193
|1.3143
|1.3199
|2304
|2005.01.07 07:57
|t/p
|1152
|0.10
|1.3199
|1.3143
|1.3199
|6.00
|8693.30
|2305
|2005.01.07 08:05
|sell
|1153
|0.10
|1.3212
|1.3262
|1.3206
|2306
|2005.01.07 10:42
|t/p
|1153
|0.10
|1.3206
|1.3262
|1.3206
|6.00
|8699.30
|2307
|2005.01.07 10:55
|sell
|1154
|0.10
|1.3212
|1.3262
|1.3206
|2308
|2005.01.07 11:58
|t/p
|1154
|0.10
|1.3206
|1.3262
|1.3206
|6.00
|8705.30
|2309
|2005.01.07 12:30
|sell
|1155
|0.10
|1.3234
|1.3284
|1.3228
|2310
|2005.01.07 12:31
|t/p
|1155
|0.10
|1.3228
|1.3284
|1.3228
|6.00
|8711.30
|2311
|2005.01.07 12:31
|sell
|1156
|0.10
|1.3214
|1.3264
|1.3208
|2312
|2005.01.07 12:32
|t/p
|1156
|0.10
|1.3208
|1.3264
|1.3208
|6.00
|8717.30
|2313
|2005.01.07 12:35
|sell
|1157
|0.10
|1.3204
|1.3254
|1.3198
|2314
|2005.01.07 13:47
|t/p
|1157
|0.10
|1.3198
|1.3254
|1.3198
|6.00
|8723.30
|2315
|2005.01.07 15:11
|sell
|1158
|0.10
|1.3072
|1.3122
|1.3066
|2316
|2005.01.07 15:12
|t/p
|1158
|0.10
|1.3066
|1.3122
|1.3066
|6.00
|8729.30
|2317
|2005.01.07 15:14
|sell
|1159
|0.10
|1.3071
|1.3121
|1.3065
|2318
|2005.01.07 15:27
|t/p
|1159
|0.10
|1.3065
|1.3121
|1.3065
|6.00
|8735.30
|2319
|2005.01.07 15:30
|buy
|1160
|0.10
|1.3060
|1.3010
|1.3066
|2320
|2005.01.07 15:46
|t/p
|1160
|0.10
|1.3066
|1.3010
|1.3066
|6.00
|8741.30
|2321
|2005.01.07 17:07
|sell
|1161
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.3028
|2322
|2005.01.07 18:56
|close
|1161
|0.10
|1.3060
|1.3084
|1.3028
|-26.00
|8715.30
|2323
|2005.01.07 18:56
|buy
|1162
|0.10
|1.3057
|1.3007
|1.3063
|2324
|2005.01.07 19:53
|close
|1162
|0.10
|1.3046
|1.3007
|1.3063
|-11.00
|8704.30
|2325
|2005.01.07 19:54
|sell
|1163
|0.10
|1.3047
|1.3097
|1.3041
|2326
|2005.01.09 23:26
|close
|1163
|0.10
|1.3071
|1.3097
|1.3041
|-24.00
|8680.30
|2327
|2005.01.09 23:27
|buy
|1164
|0.10
|1.3071
|1.3021
|1.3077
|2328
|2005.01.09 23:59
|close
|1164
|0.10
|1.3072
|1.3021
|1.3077
|1.00
|8681.30
|2329
|2005.01.10 00:00
|sell
|1165
|0.10
|1.3073
|1.3123
|1.3067
|2330
|2005.01.10 00:36
|close
|1165
|0.10
|1.3071
|1.3123
|1.3067
|2.00
|8683.30
|2331
|2005.01.10 00:36
|buy
|1166
|0.10
|1.3070
|1.3020
|1.3076
|2332
|2005.01.10 01:06
|close
|1166
|0.10
|1.3072
|1.3020
|1.3076
|2.00
|8685.30
|2333
|2005.01.10 01:07
|sell
|1167
|0.10
|1.3072
|1.3122
|1.3066
|2334
|2005.01.10 01:21
|close
|1167
|0.10
|1.3070
|1.3122
|1.3066
|2.00
|8687.30
|2335
|2005.01.10 01:33
|sell
|1168
|0.10
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2336
|2005.01.10 03:34
|close
|1168
|0.10
|1.3085
|1.3124
|1.3068
|-11.00
|8676.30
|2337
|2005.01.10 03:34
|buy
|1169
|0.10
|1.3086
|1.3036
|1.3092
|2338
|2005.01.10 05:35
|close
|1169
|0.10
|1.3072
|1.3036
|1.3092
|-14.00
|8662.30
|2339
|2005.01.10 05:36
|sell
|1170
|0.10
|1.3071
|1.3121
|1.3065
|2340
|2005.01.10 06:11
|close
|1170
|0.10
|1.3071
|1.3121
|1.3065
|0.00
|8662.30
|2341
|2005.01.10 06:11
|buy
|1171
|0.10
|1.3070
|1.3020
|1.3076
|2342
|2005.01.10 06:33
|close
|1171
|0.10
|1.3074
|1.3020
|1.3076
|4.00
|8666.30
|2343
|2005.01.10 06:33
|sell
|1172
|0.10
|1.3075
|1.3125
|1.3069
|2344
|2005.01.10 06:47
|t/p
|1172
|0.10
|1.3069
|1.3125
|1.3069
|6.00
|8672.30
|2345
|2005.01.10 06:49
|sell
|1173
|0.10
|1.3073
|1.3123
|1.3067
|2346
|2005.01.10 08:33
|close
|1173
|0.10
|1.3099
|1.3123
|1.3067
|-26.00
|8646.30
|2347
|2005.01.10 08:33
|buy
|1174
|0.10
|1.3098
|1.3048
|1.3104
|2348
|2005.01.10 08:49
|t/p
|1174
|0.10
|1.3104
|1.3048
|1.3104
|6.00
|8652.30
|2349
|2005.01.10 08:49
|sell
|1175
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3100
|2350
|2005.01.10 08:53
|t/p
|1175
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3100
|6.00
|8658.30
|2351
|2005.01.10 10:00
|buy
|1176
|0.10
|1.3109
|1.3059
|1.3115
|2352
|2005.01.10 10:45
|close
|1176
|0.10
|1.3105
|1.3059
|1.3115
|-4.00
|8654.30
|2353
|2005.01.10 10:45
|sell
|1177
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3100
|2354
|2005.01.10 11:08
|t/p
|1177
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3100
|6.00
|8660.30
|2355
|2005.01.10 11:08
|buy
|1178
|0.10
|1.3100
|1.3050
|1.3106
|2356
|2005.01.10 11:45
|close
|1178
|0.10
|1.3098
|1.3050
|1.3106
|-2.00
|8658.30
|2357
|2005.01.10 11:45
|sell
|1179
|0.10
|1.3097
|1.3147
|1.3091
|2358
|2005.01.10 12:09
|close
|1179
|0.10
|1.3097
|1.3147
|1.3091
|0.00
|8658.30
|2359
|2005.01.10 12:10
|buy
|1180
|0.10
|1.3097
|1.3047
|1.3103
|2360
|2005.01.10 12:15
|t/p
|1180
|0.10
|1.3103
|1.3047
|1.3103
|6.00
|8664.30
|2361
|2005.01.10 12:54
|sell
|1181
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3099
|2362
|2005.01.10 13:46
|close
|1181
|0.10
|1.3107
|1.3155
|1.3099
|-2.00
|8662.30
|2363
|2005.01.10 13:55
|buy
|1182
|0.10
|1.3103
|1.3053
|1.3109
|2364
|2005.01.10 14:11
|close
|1182
|0.10
|1.3107
|1.3053
|1.3109
|4.00
|8666.30
|2365
|2005.01.10 14:11
|sell
|1183
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3100
|2366
|2005.01.10 14:13
|t/p
|1183
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3100
|6.00
|8672.30
|2367
|2005.01.10 14:44
|sell
|1184
|0.10
|1.3095
|1.3145
|1.3089
|2368
|2005.01.10 14:50
|t/p
|1184
|0.10
|1.3089
|1.3145
|1.3089
|6.00
|8678.30
|2369
|2005.01.10 14:52
|sell
|1185
|0.10
|1.3092
|1.3142
|1.3086
|2370
|2005.01.10 16:05
|close
|1185
|0.10
|1.3104
|1.3142
|1.3086
|-12.00
|8666.30
|2371
|2005.01.10 16:06
|buy
|1186
|0.10
|1.3105
|1.3055
|1.3111
|2372
|2005.01.10 16:59
|close
|1186
|0.10
|1.3088
|1.3055
|1.3111
|-17.00
|8649.30
|2373
|2005.01.10 16:59
|sell
|1187
|0.10
|1.3089
|1.3139
|1.3083
|2374
|2005.01.10 17:17
|t/p
|1187
|0.10
|1.3083
|1.3139
|1.3083
|6.00
|8655.30
|2375
|2005.01.10 17:22
|buy
|1188
|0.10
|1.3080
|1.3030
|1.3086
|2376
|2005.01.10 17:33
|t/p
|1188
|0.10
|1.3086
|1.3030
|1.3086
|6.00
|8661.30
|2377
|2005.01.10 17:41
|sell
|1189
|0.10
|1.3092
|1.3142
|1.3086
|2378
|2005.01.10 17:50
|t/p
|1189
|0.10
|1.3086
|1.3142
|1.3086
|6.00
|8667.30
|2379
|2005.01.10 18:15
|sell
|1190
|0.10
|1.3088
|1.3138
|1.3082
|2380
|2005.01.10 19:32
|t/p
|1190
|0.10
|1.3082
|1.3138
|1.3082
|6.00
|8673.30
|2381
|2005.01.10 19:52
|sell
|1191
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|2382
|2005.01.10 20:40
|t/p
|1191
|0.10
|1.3079
|1.3135
|1.3079
|6.00
|8679.30
|2383
|2005.01.10 21:07
|sell
|1192
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|2384
|2005.01.11 01:13
|s/l
|1192
|0.10
|1.3133
|1.3133
|1.3077
|-44.70
|8634.60
|2385
|2005.01.11 02:43
|buy
|1193
|0.10
|1.3125
|1.3075
|1.3131
|2386
|2005.01.11 02:53
|close
|1193
|0.10
|1.3127
|1.3075
|1.3131
|2.00
|8636.60
|2387
|2005.01.11 02:54
|sell
|1194
|0.10
|1.3127
|1.3177
|1.3121
|2388
|2005.01.11 03:19
|close
|1194
|0.10
|1.3126
|1.3177
|1.3121
|1.00
|8637.60
|2389
|2005.01.11 03:19
|buy
|1195
|0.10
|1.3127
|1.3077
|1.3133
|2390
|2005.01.11 03:30
|close
|1195
|0.10
|1.3128
|1.3077
|1.3133
|1.00
|8638.60
|2391
|2005.01.11 03:30
|sell
|1196
|0.10
|1.3130
|1.3180
|1.3124
|2392
|2005.01.11 04:58
|close
|1196
|0.10
|1.3130
|1.3180
|1.3124
|0.00
|8638.60
|2393
|2005.01.11 04:58
|buy
|1197
|0.10
|1.3129
|1.3079
|1.3135
|2394
|2005.01.11 05:18
|t/p
|1197
|0.10
|1.3135
|1.3079
|1.3135
|6.00
|8644.60
|2395
|2005.01.11 05:38
|buy
|1198
|0.10
|1.3129
|1.3079
|1.3135
|2396
|2005.01.11 06:12
|close
|1198
|0.10
|1.3132
|1.3079
|1.3135
|3.00
|8647.60
|2397
|2005.01.11 06:12
|sell
|1199
|0.10
|1.3132
|1.3182
|1.3126
|2398
|2005.01.11 07:01
|close
|1199
|0.10
|1.3129
|1.3182
|1.3126
|3.00
|8650.60
|2399
|2005.01.11 07:01
|buy
|1200
|0.10
|1.3128
|1.3078
|1.3134
|2400
|2005.01.11 07:10
|t/p
|1200
|0.10
|1.3134
|1.3078
|1.3134
|6.00
|8656.60
|2401
|2005.01.11 07:15
|sell
|1201
|0.10
|1.3137
|1.3187
|1.3131
|2402
|2005.01.11 07:21
|t/p
|1201
|0.10
|1.3131
|1.3187
|1.3131
|6.00
|8662.60
|2403
|2005.01.11 08:03
|buy
|1202
|0.10
|1.3122
|1.3072
|1.3128
|2404
|2005.01.11 08:18
|t/p
|1202
|0.10
|1.3128
|1.3072
|1.3128
|6.00
|8668.60
|2405
|2005.01.11 08:19
|sell
|1203
|0.10
|1.3133
|1.3183
|1.3127
|2406
|2005.01.11 09:56
|close
|1203
|0.10
|1.3160
|1.3183
|1.3127
|-27.00
|8641.60
|2407
|2005.01.11 09:56
|buy
|1204
|0.10
|1.3159
|1.3109
|1.3165
|2408
|2005.01.11 10:26
|close
|1204
|0.10
|1.3164
|1.3109
|1.3165
|5.00
|8646.60
|2409
|2005.01.11 10:26
|sell
|1205
|0.10
|1.3164
|1.3214
|1.3158
|2410
|2005.01.11 11:44
|close
|1205
|0.10
|1.3162
|1.3214
|1.3158
|2.00
|8648.60
|2411
|2005.01.11 11:44
|buy
|1206
|0.10
|1.3162
|1.3112
|1.3168
|2412
|2005.01.11 12:36
|close
|1206
|0.10
|1.3151
|1.3112
|1.3168
|-11.00
|8637.60
|2413
|2005.01.11 12:51
|buy
|1207
|0.10
|1.3143
|1.3093
|1.3149
|2414
|2005.01.11 13:05
|t/p
|1207
|0.10
|1.3149
|1.3093
|1.3149
|6.00
|8643.60
|2415
|2005.01.11 13:05
|sell
|1208
|0.10
|1.3149
|1.3199
|1.3143
|2416
|2005.01.11 13:54
|close
|1208
|0.10
|1.3149
|1.3199
|1.3143
|0.00
|8643.60
|2417
|2005.01.11 13:54
|buy
|1209
|0.10
|1.3148
|1.3098
|1.3154
|2418
|2005.01.11 14:04
|t/p
|1209
|0.10
|1.3154
|1.3098
|1.3154
|6.00
|8649.60
|2419
|2005.01.11 14:12
|sell
|1210
|0.10
|1.3156
|1.3206
|1.3150
|2420
|2005.01.11 14:28
|t/p
|1210
|0.10
|1.3150
|1.3206
|1.3150
|6.00
|8655.60
|2421
|2005.01.11 14:53
|buy
|1211
|0.10
|1.3147
|1.3097
|1.3153
|2422
|2005.01.11 15:05
|t/p
|1211
|0.10
|1.3153
|1.3097
|1.3153
|6.00
|8661.60
|2423
|2005.01.11 15:11
|sell
|1212
|0.10
|1.3153
|1.3203
|1.3147
|2424
|2005.01.11 15:34
|t/p
|1212
|0.10
|1.3147
|1.3203
|1.3147
|6.00
|8667.60
|2425
|2005.01.11 15:34
|buy
|1213
|0.10
|1.3147
|1.3097
|1.3153
|2426
|2005.01.11 15:40
|t/p
|1213
|0.10
|1.3153
|1.3097
|1.3153
|6.00
|8673.60
|2427
|2005.01.11 15:50
|sell
|1214
|0.10
|1.3157
|1.3207
|1.3151
|2428
|2005.01.11 16:02
|t/p
|1214
|0.10
|1.3151
|1.3207
|1.3151
|6.00
|8679.60
|2429
|2005.01.11 16:02
|buy
|1215
|0.10
|1.3151
|1.3101
|1.3157
|2430
|2005.01.11 16:09
|t/p
|1215
|0.10
|1.3157
|1.3101
|1.3157
|6.00
|8685.60
|2431
|2005.01.11 16:25
|buy
|1216
|0.10
|1.3146
|1.3096
|1.3152
|2432
|2005.01.11 17:47
|close
|1216
|0.10
|1.3133
|1.3096
|1.3152
|-13.00
|8672.60
|2433
|2005.01.11 17:47
|sell
|1217
|0.10
|1.3136
|1.3186
|1.3130
|2434
|2005.01.11 18:02
|t/p
|1217
|0.10
|1.3130
|1.3186
|1.3130
|6.00
|8678.60
|2435
|2005.01.11 21:14
|sell
|1218
|0.10
|1.3113
|1.3163
|1.3107
|2436
|2005.01.11 22:34
|t/p
|1218
|0.10
|1.3107
|1.3163
|1.3107
|6.00
|8684.60
|2437
|2005.01.11 23:26
|buy
|1219
|0.10
|1.3109
|1.3059
|1.3115
|2438
|2005.01.11 23:46
|close
|1219
|0.10
|1.3113
|1.3059
|1.3115
|4.00
|8688.60
|2439
|2005.01.11 23:46
|sell
|1220
|0.10
|1.3114
|1.3164
|1.3108
|2440
|2005.01.12 00:00
|t/p
|1220
|0.10
|1.3108
|1.3164
|1.3108
|21.90
|8710.50
|2441
|2005.01.12 00:12
|sell
|1221
|0.10
|1.3111
|1.3161
|1.3105
|2442
|2005.01.12 03:53
|close
|1221
|0.10
|1.3112
|1.3161
|1.3105
|-1.00
|8709.50
|2443
|2005.01.12 03:53
|buy
|1222
|0.10
|1.3112
|1.3062
|1.3118
|2444
|2005.01.12 04:06
|close
|1222
|0.10
|1.3114
|1.3062
|1.3118
|2.00
|8711.50
|2445
|2005.01.12 04:06
|sell
|1223
|0.10
|1.3113
|1.3163
|1.3107
|2446
|2005.01.12 06:27
|close
|1223
|0.10
|1.3119
|1.3163
|1.3107
|-6.00
|8705.50
|2447
|2005.01.12 06:27
|buy
|1224
|0.10
|1.3119
|1.3069
|1.3125
|2448
|2005.01.12 06:36
|t/p
|1224
|0.10
|1.3125
|1.3069
|1.3125
|6.00
|8711.50
|2449
|2005.01.12 06:52
|buy
|1225
|0.10
|1.3119
|1.3069
|1.3125
|2450
|2005.01.12 06:54
|t/p
|1225
|0.10
|1.3125
|1.3069
|1.3125
|6.00
|8717.50
|2451
|2005.01.12 07:00
|buy
|1226
|0.10
|1.3120
|1.3070
|1.3126
|2452
|2005.01.12 08:13
|close
|1226
|0.10
|1.3095
|1.3070
|1.3126
|-25.00
|8692.50
|2453
|2005.01.12 08:18
|sell
|1227
|0.10
|1.3095
|1.3145
|1.3089
|2454
|2005.01.12 08:36
|t/p
|1227
|0.10
|1.3089
|1.3145
|1.3089
|6.00
|8698.50
|2455
|2005.01.12 09:16
|sell
|1228
|0.10
|1.3095
|1.3145
|1.3089
|2456
|2005.01.12 10:27
|t/p
|1228
|0.10
|1.3089
|1.3145
|1.3089
|6.00
|8704.50
|2457
|2005.01.12 10:46
|sell
|1229
|0.10
|1.3096
|1.3146
|1.3090
|2458
|2005.01.12 11:08
|s/l
|1229
|0.10
|1.3146
|1.3146
|1.3090
|-50.00
|8654.50
|2459
|2005.01.12 11:40
|sell
|1230
|0.10
|1.3138
|1.3188
|1.3132
|2460
|2005.01.12 12:15
|close
|1230
|0.10
|1.3141
|1.3188
|1.3132
|-3.00
|8651.50
|2461
|2005.01.12 12:15
|buy
|1231
|0.10
|1.3140
|1.3090
|1.3146
|2462
|2005.01.14 01:09
|t/p
|1231
|0.10
|1.3146
|1.3090
|1.3146
|-5.90
|8645.60
|2463
|2005.01.14 01:09
|sell
|1232
|0.10
|1.3174
|1.3224
|1.3168
|2464
|2005.01.14 01:09
|t/p
|1232
|0.10
|1.3168
|1.3224
|1.3168
|6.00
|8651.60
|2465
|2005.01.14 01:09
|sell
|1233
|0.10
|1.3166
|1.3216
|1.3160
|2466
|2005.01.14 01:40
|close
|1233
|0.10
|1.3166
|1.3216
|1.3160
|0.00
|8651.60
|2467
|2005.01.14 01:40
|buy
|1234
|0.10
|1.3166
|1.3116
|1.3172
|2468
|2005.01.14 03:00
|close
|1234
|0.10
|1.3129
|1.3116
|1.3172
|-37.00
|8614.60
|2469
|2005.01.14 03:00
|sell
|1235
|0.10
|1.3130
|1.3180
|1.3124
|2470
|2005.01.14 03:31
|close
|1235
|0.10
|1.3126
|1.3180
|1.3124
|4.00
|8618.60
|2471
|2005.01.14 03:31
|buy
|1236
|0.10
|1.3126
|1.3076
|1.3132
|2472
|2005.01.14 04:34
|close
|1236
|0.10
|1.3122
|1.3076
|1.3132
|-4.00
|8614.60
|2473
|2005.01.14 04:34
|sell
|1237
|0.10
|1.3123
|1.3173
|1.3117
|2474
|2005.01.14 04:47
|t/p
|1237
|0.10
|1.3117
|1.3173
|1.3117
|6.00
|8620.60
|2475
|2005.01.14 04:47
|buy
|1238
|0.10
|1.3115
|1.3065
|1.3121
|2476
|2005.01.14 05:20
|close
|1238
|0.10
|1.3115
|1.3065
|1.3121
|0.00
|8620.60
|2477
|2005.01.14 05:20
|sell
|1239
|0.10
|1.3116
|1.3166
|1.3110
|2478
|2005.01.14 05:34
|t/p
|1239
|0.10
|1.3110
|1.3166
|1.3110
|6.00
|8626.60
|2479
|2005.01.14 06:00
|buy
|1240
|0.10
|1.3111
|1.3061
|1.3117
|2480
|2005.01.14 06:08
|t/p
|1240
|0.10
|1.3117
|1.3061
|1.3117
|6.00
|8632.60
|2481
|2005.01.14 06:15
|sell
|1241
|0.10
|1.3128
|1.3178
|1.3122
|2482
|2005.01.14 06:24
|t/p
|1241
|0.10
|1.3122
|1.3178
|1.3122
|6.00
|8638.60
|2483
|2005.01.14 07:09
|buy
|1242
|0.10
|1.3115
|1.3065
|1.3121
|2484
|2005.01.14 07:59
|s/l
|1242
|0.10
|1.3065
|1.3065
|1.3121
|-50.00
|8588.60
|2485
|2005.01.14 08:12
|sell
|1243
|0.10
|1.3087
|1.3137
|1.3081
|2486
|2005.01.14 10:44
|close
|1243
|0.10
|1.3107
|1.3137
|1.3081
|-20.00
|8568.60
|2487
|2005.01.14 11:20
|sell
|1244
|0.10
|1.3103
|1.3153
|1.3097
|2488
|2005.01.14 12:02
|close
|1244
|0.10
|1.3106
|1.3153
|1.3097
|-3.00
|8565.60
|2489
|2005.01.14 12:02
|buy
|1245
|0.10
|1.3105
|1.3055
|1.3111
|2490
|2005.01.14 12:30
|t/p
|1245
|0.10
|1.3111
|1.3055
|1.3111
|6.00
|8571.60
|2491
|2005.01.14 12:30
|sell
|1246
|0.10
|1.3116
|1.3166
|1.3110
|2492
|2005.01.14 12:31
|t/p
|1246
|0.10
|1.3110
|1.3166
|1.3110
|6.00
|8577.60
|2493
|2005.01.14 12:31
|sell
|1247
|0.10
|1.3112
|1.3162
|1.3106
|2494
|2005.01.14 12:32
|t/p
|1247
|0.10
|1.3106
|1.3162
|1.3106
|6.00
|8583.60
|2495
|2005.01.14 12:33
|sell
|1248
|0.10
|1.3111
|1.3161
|1.3105
|2496
|2005.01.14 12:36
|t/p
|1248
|0.10
|1.3105
|1.3161
|1.3105
|6.00
|8589.60
|2497
|2005.01.14 12:45
|buy
|1249
|0.10
|1.3092
|1.3042
|1.3098
|2498
|2005.01.14 12:50
|t/p
|1249
|0.10
|1.3098
|1.3042
|1.3098
|6.00
|8595.60
|2499
|2005.01.14 12:55
|buy
|1250
|0.10
|1.3093
|1.3043
|1.3099
|2500
|2005.01.14 13:19
|close
|1250
|0.10
|1.3092
|1.3043
|1.3099
|-1.00
|8594.60
|2501
|2005.01.14 13:19
|sell
|1251
|0.10
|1.3094
|1.3144
|1.3088
|2502
|2005.01.14 13:26
|t/p
|1251
|0.10
|1.3088
|1.3144
|1.3088
|6.00
|8600.60
|2503
|2005.01.14 13:45
|sell
|1252
|0.10
|1.3108
|1.3158
|1.3102
|2504
|2005.01.14 14:50
|t/p
|1252
|0.10
|1.3102
|1.3158
|1.3102
|6.00
|8606.60
|2505
|2005.01.14 15:20
|buy
|1253
|0.10
|1.3092
|1.3042
|1.3098
|2506
|2005.01.14 15:28
|t/p
|1253
|0.10
|1.3098
|1.3042
|1.3098
|6.00
|8612.60
|2507
|2005.01.14 15:39
|sell
|1254
|0.10
|1.3099
|1.3149
|1.3093
|2508
|2005.01.14 16:24
|t/p
|1254
|0.10
|1.3093
|1.3149
|1.3093
|6.00
|8618.60
|2509
|2005.01.14 16:37
|sell
|1255
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3099
|2510
|2005.01.14 16:43
|t/p
|1255
|0.10
|1.3099
|1.3155
|1.3099
|6.00
|8624.60
|2511
|2005.01.14 17:03
|sell
|1256
|0.10
|1.3103
|1.3153
|1.3097
|2512
|2005.01.14 17:05
|t/p
|1256
|0.10
|1.3097
|1.3153
|1.3097
|6.00
|8630.60
|2513
|2005.01.14 17:15
|buy
|1257
|0.10
|1.3092
|1.3042
|1.3098
|2514
|2005.01.14 18:11
|t/p
|1257
|0.10
|1.3098
|1.3042
|1.3098
|6.00
|8636.60
|2515
|2005.01.14 19:13
|buy
|1258
|0.10
|1.3102
|1.3052
|1.3108
|2516
|2005.01.14 19:50
|close
|1258
|0.10
|1.3101
|1.3052
|1.3108
|-1.00
|8635.60
|2517
|2005.01.14 19:50
|sell
|1259
|0.10
|1.3101
|1.3151
|1.3095
|2518
|2005.01.16 22:58
|close
|1259
|0.10
|1.3100
|1.3151
|1.3095
|1.00
|8636.60
|2519
|2005.01.16 22:58
|buy
|1260
|0.10
|1.3099
|1.3049
|1.3105
|2520
|2005.01.16 23:22
|t/p
|1260
|0.10
|1.3105
|1.3049
|1.3105
|6.00
|8642.60
|2521
|2005.01.16 23:22
|sell
|1261
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3099
|2522
|2005.01.16 23:43
|t/p
|1261
|0.10
|1.3099
|1.3155
|1.3099
|6.00
|8648.60
|2523
|2005.01.17 00:00
|sell
|1262
|0.10
|1.3102
|1.3152
|1.3096
|2524
|2005.01.17 05:22
|close
|1262
|0.10
|1.3114
|1.3152
|1.3096
|-12.00
|8636.60
|2525
|2005.01.17 05:23
|buy
|1263
|0.10
|1.3113
|1.3063
|1.3119
|2526
|2005.01.17 05:47
|close
|1263
|0.10
|1.3115
|1.3063
|1.3119
|2.00
|8638.60
|2527
|2005.01.17 05:49
|sell
|1264
|0.10
|1.3115
|1.3165
|1.3109
|2528
|2005.01.17 06:03
|t/p
|1264
|0.10
|1.3109
|1.3165
|1.3109
|6.00
|8644.60
|2529
|2005.01.17 06:17
|sell
|1265
|0.10
|1.3116
|1.3166
|1.3110
|2530
|2005.01.17 08:26
|close
|1265
|0.10
|1.3117
|1.3166
|1.3110
|-1.00
|8643.60
|2531
|2005.01.17 08:27
|buy
|1266
|0.10
|1.3116
|1.3066
|1.3122
|2532
|2005.01.17 09:27
|close
|1266
|0.10
|1.3104
|1.3066
|1.3122
|-12.00
|8631.60
|2533
|2005.01.17 09:27
|sell
|1267
|0.10
|1.3105
|1.3155
|1.3099
|2534
|2005.01.17 09:59
|t/p
|1267
|0.10
|1.3099
|1.3155
|1.3099
|6.00
|8637.60
|2535
|2005.01.17 10:02
|buy
|1268
|0.10
|1.3099
|1.3049
|1.3105
|2536
|2005.01.17 10:11
|t/p
|1268
|0.10
|1.3105
|1.3049
|1.3105
|6.00
|8643.60
|2537
|2005.01.17 10:11
|sell
|1269
|0.10
|1.3106
|1.3156
|1.3100
|2538
|2005.01.17 10:39
|t/p
|1269
|0.10
|1.3100
|1.3156
|1.3100
|6.00
|8649.60
|2539
|2005.01.17 11:28
|buy
|1270
|0.10
|1.3094
|1.3044
|1.3100
|2540
|2005.01.17 12:01
|close
|1270
|0.10
|1.3091
|1.3044
|1.3100
|-3.00
|8646.60
|2541
|2005.01.17 12:05
|sell
|1271
|0.10
|1.3091
|1.3141
|1.3085
|2542
|2005.01.17 13:10
|close
|1271
|0.10
|1.3089
|1.3141
|1.3085
|2.00
|8648.60
|2543
|2005.01.17 13:10
|buy
|1272
|0.10
|1.3089
|1.3039
|1.3095
|2544
|2005.01.17 13:46
|close
|1272
|0.10
|1.3089
|1.3039
|1.3095
|0.00
|8648.60
|2545
|2005.01.17 13:46
|sell
|1273
|0.10
|1.3089
|1.3139
|1.3083
|2546
|2005.01.17 14:05
|close
|1273
|0.10
|1.3085
|1.3139
|1.3083
|4.00
|8652.60
|2547
|2005.01.17 14:06
|buy
|1274
|0.10
|1.3085
|1.3035
|1.3091
|2548
|2005.01.17 15:32
|close
|1274
|0.10
|1.3084
|1.3035
|1.3091
|-1.00
|8651.60
|2549
|2005.01.17 15:38
|sell
|1275
|0.10
|1.3084
|1.3134
|1.3078
|2550
|2005.01.17 15:46
|t/p
|1275
|0.10
|1.3078
|1.3134
|1.3078
|6.00
|8657.60
|2551
|2005.01.17 15:46
|buy
|1276
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|2552
|2005.01.17 16:25
|close
|1276
|0.10
|1.3074
|1.3028
|1.3084
|-4.00
|8653.60
|2553
|2005.01.17 16:25
|sell
|1277
|0.10
|1.3073
|1.3123
|1.3067
|2554
|2005.01.17 19:15
|t/p
|1277
|0.10
|1.3067
|1.3123
|1.3067
|6.00
|8659.60
|2555
|2005.01.17 20:00
|buy
|1278
|0.10
|1.3068
|1.3018
|1.3074
|2556
|2005.01.17 20:58
|close
|1278
|0.10
|1.3065
|1.3018
|1.3074
|-3.00
|8656.60
|2557
|2005.01.17 20:58
|sell
|1279
|0.10
|1.3065
|1.3115
|1.3059
|2558
|2005.01.17 21:41
|t/p
|1279
|0.10
|1.3059
|1.3115
|1.3059
|6.00
|8662.60
|2559
|2005.01.17 21:45
|buy
|1280
|0.10
|1.3060
|1.3010
|1.3066
|2560
|2005.01.17 22:33
|close
|1280
|0.10
|1.3051
|1.3010
|1.3066
|-9.00
|8653.60
|2561
|2005.01.17 22:33
|sell
|1281
|0.10
|1.3054
|1.3104
|1.3048
|2562
|2005.01.17 22:55
|t/p
|1281
|0.10
|1.3048
|1.3104
|1.3048
|6.00
|8659.60
|2563
|2005.01.17 22:55
|buy
|1282
|0.10
|1.3046
|1.2996
|1.3052
|2564
|2005.01.17 23:30
|close
|1282
|0.10
|1.3044
|1.2996
|1.3052
|-2.00
|8657.60
|2565
|2005.01.17 23:30
|sell
|1283
|0.10
|1.3047
|1.3097
|1.3041
|2566
|2005.01.17 23:45
|t/p
|1283
|0.10
|1.3041
|1.3097
|1.3041
|6.00
|8663.60
|2567
|2005.01.18 00:16
|sell
|1284
|0.10
|1.3041
|1.3091
|1.3035
|2568
|2005.01.18 00:27
|t/p
|1284
|0.10
|1.3035
|1.3091
|1.3035
|6.00
|8669.60
|2569
|2005.01.18 00:27
|buy
|1285
|0.10
|1.3033
|1.2983
|1.3039
|2570
|2005.01.18 00:37
|t/p
|1285
|0.10
|1.3039
|1.2983
|1.3039
|6.00
|8675.60
|2571
|2005.01.18 01:35
|sell
|1286
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|2572
|2005.01.18 03:08
|close
|1286
|0.10
|1.3036
|1.3077
|1.3021
|-9.00
|8666.60
|2573
|2005.01.18 03:08
|buy
|1287
|0.10
|1.3035
|1.2985
|1.3041
|2574
|2005.01.18 03:54
|close
|1287
|0.10
|1.3034
|1.2985
|1.3041
|-1.00
|8665.60
|2575
|2005.01.18 03:55
|sell
|1288
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.3028
|2576
|2005.01.18 04:04
|t/p
|1288
|0.10
|1.3028
|1.3084
|1.3028
|6.00
|8671.60
|2577
|2005.01.18 04:05
|buy
|1289
|0.10
|1.3027
|1.2977
|1.3033
|2578
|2005.01.18 04:25
|close
|1289
|0.10
|1.3029
|1.2977
|1.3033
|2.00
|8673.60
|2579
|2005.01.18 04:25
|sell
|1290
|0.10
|1.3030
|1.3080
|1.3024
|2580
|2005.01.18 05:14
|close
|1290
|0.10
|1.3038
|1.3080
|1.3024
|-8.00
|8665.60
|2581
|2005.01.18 05:14
|buy
|1291
|0.10
|1.3037
|1.2987
|1.3043
|2582
|2005.01.18 05:19
|t/p
|1291
|0.10
|1.3043
|1.2987
|1.3043
|6.00
|8671.60
|2583
|2005.01.18 05:32
|sell
|1292
|0.10
|1.3046
|1.3096
|1.3040
|2584
|2005.01.18 06:06
|t/p
|1292
|0.10
|1.3040
|1.3096
|1.3040
|6.00
|8677.60
|2585
|2005.01.18 06:08
|buy
|1293
|0.10
|1.3036
|1.2986
|1.3042
|2586
|2005.01.18 06:21
|t/p
|1293
|0.10
|1.3042
|1.2986
|1.3042
|6.00
|8683.60
|2587
|2005.01.18 06:26
|sell
|1294
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|2588
|2005.01.18 06:34
|t/p
|1294
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|8689.60
|2589
|2005.01.18 06:41
|buy
|1295
|0.10
|1.3033
|1.2983
|1.3039
|2590
|2005.01.18 07:17
|close
|1295
|0.10
|1.3019
|1.2983
|1.3039
|-14.00
|8675.60
|2591
|2005.01.18 07:18
|sell
|1296
|0.10
|1.3019
|1.3069
|1.3013
|2592
|2005.01.18 07:21
|t/p
|1296
|0.10
|1.3013
|1.3069
|1.3013
|6.00
|8681.60
|2593
|2005.01.18 07:30
|buy
|1297
|0.10
|1.3010
|1.2960
|1.3016
|2594
|2005.01.18 07:41
|t/p
|1297
|0.10
|1.3016
|1.2960
|1.3016
|6.00
|8687.60
|2595
|2005.01.18 08:35
|buy
|1298
|0.10
|1.3020
|1.2970
|1.3026
|2596
|2005.01.18 08:56
|close
|1298
|0.10
|1.3021
|1.2970
|1.3026
|1.00
|8688.60
|2597
|2005.01.18 08:57
|sell
|1299
|0.10
|1.3021
|1.3071
|1.3015
|2598
|2005.01.18 11:06
|close
|1299
|0.10
|1.3056
|1.3071
|1.3015
|-35.00
|8653.60
|2599
|2005.01.18 11:16
|sell
|1300
|0.10
|1.3062
|1.3112
|1.3056
|2600
|2005.01.18 13:00
|t/p
|1300
|0.10
|1.3056
|1.3112
|1.3056
|6.00
|8659.60
|2601
|2005.01.18 13:10
|buy
|1301
|0.10
|1.3047
|1.2997
|1.3053
|2602
|2005.01.18 14:05
|close
|1301
|0.10
|1.3016
|1.2997
|1.3053
|-31.00
|8628.60
|2603
|2005.01.18 14:06
|sell
|1302
|0.10
|1.3017
|1.3067
|1.3011
|2604
|2005.01.18 14:14
|t/p
|1302
|0.10
|1.3011
|1.3067
|1.3011
|6.00
|8634.60
|2605
|2005.01.18 14:20
|buy
|1303
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3013
|2606
|2005.01.18 14:35
|t/p
|1303
|0.10
|1.3013
|1.2957
|1.3013
|6.00
|8640.60
|2607
|2005.01.18 14:43
|sell
|1304
|0.10
|1.3018
|1.3068
|1.3012
|2608
|2005.01.18 18:00
|close
|1304
|0.10
|1.3033
|1.3068
|1.3012
|-15.00
|8625.60
|2609
|2005.01.18 18:00
|buy
|1305
|0.10
|1.3032
|1.2982
|1.3038
|2610
|2005.01.18 18:55
|close
|1305
|0.10
|1.3021
|1.2982
|1.3038
|-11.00
|8614.60
|2611
|2005.01.18 18:55
|sell
|1306
|0.10
|1.3021
|1.3071
|1.3015
|2612
|2005.01.18 20:51
|close
|1306
|0.10
|1.3023
|1.3071
|1.3015
|-2.00
|8612.60
|2613
|2005.01.18 20:58
|buy
|1307
|0.10
|1.3023
|1.2973
|1.3029
|2614
|2005.01.18 22:36
|close
|1307
|0.10
|1.3015
|1.2973
|1.3029
|-8.00
|8604.60
|2615
|2005.01.18 22:36
|sell
|1308
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.3009
|2616
|2005.01.18 22:55
|close
|1308
|0.10
|1.3013
|1.3065
|1.3009
|2.00
|8606.60
|2617
|2005.01.18 22:57
|buy
|1309
|0.10
|1.3013
|1.2963
|1.3019
|2618
|2005.01.18 23:14
|close
|1309
|0.10
|1.3016
|1.2963
|1.3019
|3.00
|8609.60
|2619
|2005.01.18 23:18
|sell
|1310
|0.10
|1.3016
|1.3066
|1.3010
|2620
|2005.01.19 02:54
|close
|1310
|0.10
|1.3027
|1.3066
|1.3010
|4.90
|8614.50
|2621
|2005.01.19 03:25
|sell
|1311
|0.10
|1.3029
|1.3079
|1.3023
|2622
|2005.01.19 05:01
|close
|1311
|0.10
|1.3027
|1.3079
|1.3023
|2.00
|8616.50
|2623
|2005.01.19 05:01
|buy
|1312
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|2624
|2005.01.19 05:21
|close
|1312
|0.10
|1.3027
|1.2976
|1.3032
|1.00
|8617.50
|2625
|2005.01.19 05:22
|sell
|1313
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|2626
|2005.01.19 06:10
|t/p
|1313
|0.10
|1.3021
|1.3077
|1.3021
|6.00
|8623.50
|2627
|2005.01.19 06:34
|sell
|1314
|0.10
|1.3022
|1.3072
|1.3016
|2628
|2005.01.19 07:36
|s/l
|1314
|0.10
|1.3072
|1.3072
|1.3016
|-50.00
|8573.50
|2629
|2005.01.19 09:22
|buy
|1315
|0.10
|1.3084
|1.3034
|1.3090
|2630
|2005.01.19 09:57
|close
|1315
|0.10
|1.3085
|1.3034
|1.3090
|1.00
|8574.50
|2631
|2005.01.19 09:57
|sell
|1316
|0.10
|1.3086
|1.3136
|1.3080
|2632
|2005.01.19 10:09
|t/p
|1316
|0.10
|1.3080
|1.3136
|1.3080
|6.00
|8580.50
|2633
|2005.01.19 10:12
|buy
|1317
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|2634
|2005.01.19 10:44
|t/p
|1317
|0.10
|1.3084
|1.3028
|1.3084
|6.00
|8586.50
|2635
|2005.01.19 11:28
|buy
|1318
|0.10
|1.3087
|1.3037
|1.3093
|2636
|2005.01.19 12:35
|close
|1318
|0.10
|1.3087
|1.3037
|1.3093
|0.00
|8586.50
|2637
|2005.01.19 12:35
|sell
|1319
|0.10
|1.3089
|1.3139
|1.3083
|2638
|2005.01.19 12:37
|t/p
|1319
|0.10
|1.3083
|1.3139
|1.3083
|6.00
|8592.50
|2639
|2005.01.19 12:37
|sell
|1320
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|2640
|2005.01.19 13:09
|close
|1320
|0.10
|1.3088
|1.3135
|1.3079
|-3.00
|8589.50
|2641
|2005.01.19 14:40
|buy
|1321
|0.10
|1.3033
|1.2983
|1.3039
|2642
|2005.01.19 14:46
|t/p
|1321
|0.10
|1.3039
|1.2983
|1.3039
|6.00
|8595.50
|2643
|2005.01.19 14:46
|buy
|1322
|0.10
|1.3041
|1.2991
|1.3047
|2644
|2005.01.19 15:26
|close
|1322
|0.10
|1.3031
|1.2991
|1.3047
|-10.00
|8585.50
|2645
|2005.01.19 15:26
|sell
|1323
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|2646
|2005.01.19 15:40
|t/p
|1323
|0.10
|1.3025
|1.3081
|1.3025
|6.00
|8591.50
|2647
|2005.01.19 15:45
|buy
|1324
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|2648
|2005.01.19 15:53
|t/p
|1324
|0.10
|1.3032
|1.2976
|1.3032
|6.00
|8597.50
|2649
|2005.01.19 16:43
|sell
|1325
|0.10
|1.3011
|1.3061
|1.3005
|2650
|2005.01.19 17:01
|close
|1325
|0.10
|1.3007
|1.3061
|1.3005
|4.00
|8601.50
|2651
|2005.01.19 17:01
|buy
|1326
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3013
|2652
|2005.01.19 17:27
|close
|1326
|0.10
|1.2996
|1.2957
|1.3013
|-11.00
|8590.50
|2653
|2005.01.19 17:27
|sell
|1327
|0.10
|1.2997
|1.3047
|1.2991
|2654
|2005.01.19 17:52
|t/p
|1327
|0.10
|1.2991
|1.3047
|1.2991
|6.00
|8596.50
|2655
|2005.01.19 17:52
|buy
|1328
|0.10
|1.2990
|1.2940
|1.2996
|2656
|2005.01.19 18:45
|close
|1328
|0.10
|1.2979
|1.2940
|1.2996
|-11.00
|8585.50
|2657
|2005.01.19 18:46
|sell
|1329
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|2658
|2005.01.20 04:03
|close
|1329
|0.10
|1.3007
|1.3029
|1.2973
|-22.70
|8562.80
|2659
|2005.01.20 05:00
|sell
|1330
|0.10
|1.3011
|1.3061
|1.3005
|2660
|2005.01.20 05:23
|close
|1330
|0.10
|1.3007
|1.3061
|1.3005
|4.00
|8566.80
|2661
|2005.01.20 05:23
|buy
|1331
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3013
|2662
|2005.01.20 05:30
|close
|1331
|0.10
|1.3009
|1.2957
|1.3013
|2.00
|8568.80
|2663
|2005.01.20 05:31
|sell
|1332
|0.10
|1.3009
|1.3059
|1.3003
|2664
|2005.01.20 06:16
|close
|1332
|0.10
|1.3009
|1.3059
|1.3003
|0.00
|8568.80
|2665
|2005.01.20 06:16
|buy
|1333
|0.10
|1.3009
|1.2959
|1.3015
|2666
|2005.01.20 07:36
|close
|1333
|0.10
|1.2986
|1.2959
|1.3015
|-23.00
|8545.80
|2667
|2005.01.20 07:36
|sell
|1334
|0.10
|1.2987
|1.3037
|1.2981
|2668
|2005.01.20 09:00
|t/p
|1334
|0.10
|1.2981
|1.3037
|1.2981
|6.00
|8551.80
|2669
|2005.01.20 09:50
|sell
|1335
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2950
|2670
|2005.01.20 10:10
|t/p
|1335
|0.10
|1.2950
|1.3006
|1.2950
|6.00
|8557.80
|2671
|2005.01.20 10:22
|sell
|1336
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|2672
|2005.01.20 10:31
|t/p
|1336
|0.10
|1.2956
|1.3012
|1.2956
|6.00
|8563.80
|2673
|2005.01.20 10:35
|buy
|1337
|0.10
|1.2950
|1.2900
|1.2956
|2674
|2005.01.20 12:27
|close
|1337
|0.10
|1.2951
|1.2900
|1.2956
|1.00
|8564.80
|2675
|2005.01.20 12:27
|sell
|1338
|0.10
|1.2952
|1.3002
|1.2946
|2676
|2005.01.20 12:55
|close
|1338
|0.10
|1.2950
|1.3002
|1.2946
|2.00
|8566.80
|2677
|2005.01.20 12:55
|buy
|1339
|0.10
|1.2948
|1.2898
|1.2954
|2678
|2005.01.20 13:21
|close
|1339
|0.10
|1.2946
|1.2898
|1.2954
|-2.00
|8564.80
|2679
|2005.01.20 13:21
|sell
|1340
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2940
|2680
|2005.01.20 14:18
|close
|1340
|0.10
|1.2952
|1.2996
|1.2940
|-6.00
|8558.80
|2681
|2005.01.20 14:18
|buy
|1341
|0.10
|1.2953
|1.2903
|1.2959
|2682
|2005.01.20 14:33
|t/p
|1341
|0.10
|1.2959
|1.2903
|1.2959
|6.00
|8564.80
|2683
|2005.01.20 14:37
|sell
|1342
|0.10
|1.2961
|1.3011
|1.2955
|2684
|2005.01.20 14:57
|t/p
|1342
|0.10
|1.2955
|1.3011
|1.2955
|6.00
|8570.80
|2685
|2005.01.20 14:59
|buy
|1343
|0.10
|1.2950
|1.2900
|1.2956
|2686
|2005.01.20 15:01
|t/p
|1343
|0.10
|1.2956
|1.2900
|1.2956
|6.00
|8576.80
|2687
|2005.01.20 15:02
|buy
|1344
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|2688
|2005.01.20 15:46
|close
|1344
|0.10
|1.2948
|1.2904
|1.2960
|-6.00
|8570.80
|2689
|2005.01.20 15:47
|sell
|1345
|0.10
|1.2948
|1.2998
|1.2942
|2690
|2005.01.20 16:20
|close
|1345
|0.10
|1.2953
|1.2998
|1.2942
|-5.00
|8565.80
|2691
|2005.01.20 16:21
|buy
|1346
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|2692
|2005.01.20 16:40
|close
|1346
|0.10
|1.2955
|1.2902
|1.2958
|3.00
|8568.80
|2693
|2005.01.20 16:41
|sell
|1347
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2950
|2694
|2005.01.20 16:50
|t/p
|1347
|0.10
|1.2950
|1.3006
|1.2950
|6.00
|8574.80
|2695
|2005.01.20 16:55
|buy
|1348
|0.10
|1.2948
|1.2898
|1.2954
|2696
|2005.01.20 17:05
|t/p
|1348
|0.10
|1.2954
|1.2898
|1.2954
|6.00
|8580.80
|2697
|2005.01.20 17:05
|sell
|1349
|0.10
|1.2955
|1.3005
|1.2949
|2698
|2005.01.20 18:23
|close
|1349
|0.10
|1.2958
|1.3005
|1.2949
|-3.00
|8577.80
|2699
|2005.01.20 18:24
|buy
|1350
|0.10
|1.2958
|1.2908
|1.2964
|2700
|2005.01.20 19:03
|close
|1350
|0.10
|1.2960
|1.2908
|1.2964
|2.00
|8579.80
|2701
|2005.01.20 19:03
|sell
|1351
|0.10
|1.2961
|1.3011
|1.2955
|2702
|2005.01.20 21:04
|t/p
|1351
|0.10
|1.2955
|1.3011
|1.2955
|6.00
|8585.80
|2703
|2005.01.20 21:38
|buy
|1352
|0.10
|1.2953
|1.2903
|1.2959
|2704
|2005.01.20 21:43
|t/p
|1352
|0.10
|1.2959
|1.2903
|1.2959
|6.00
|8591.80
|2705
|2005.01.20 22:37
|buy
|1353
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|2706
|2005.01.20 22:57
|close
|1353
|0.10
|1.2957
|1.2905
|1.2961
|2.00
|8593.80
|2707
|2005.01.20 22:58
|sell
|1354
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2951
|2708
|2005.01.20 23:07
|t/p
|1354
|0.10
|1.2951
|1.3007
|1.2951
|6.00
|8599.80
|2709
|2005.01.20 23:15
|buy
|1355
|0.10
|1.2946
|1.2896
|1.2952
|2710
|2005.01.20 23:39
|close
|1355
|0.10
|1.2949
|1.2896
|1.2952
|3.00
|8602.80
|2711
|2005.01.20 23:39
|sell
|1356
|0.10
|1.2949
|1.2999
|1.2943
|2712
|2005.01.21 00:25
|close
|1356
|0.10
|1.2946
|1.2999
|1.2943
|8.30
|8611.10
|2713
|2005.01.21 00:25
|buy
|1357
|0.10
|1.2945
|1.2895
|1.2951
|2714
|2005.01.21 01:11
|close
|1357
|0.10
|1.2941
|1.2895
|1.2951
|-4.00
|8607.10
|2715
|2005.01.21 01:12
|sell
|1358
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2934
|2716
|2005.01.21 03:06
|close
|1358
|0.10
|1.2951
|1.2990
|1.2934
|-11.00
|8596.10
|2717
|2005.01.21 03:08
|buy
|1359
|0.10
|1.2951
|1.2901
|1.2957
|2718
|2005.01.21 03:22
|close
|1359
|0.10
|1.2953
|1.2901
|1.2957
|2.00
|8598.10
|2719
|2005.01.21 03:23
|sell
|1360
|0.10
|1.2953
|1.3003
|1.2947
|2720
|2005.01.21 04:35
|close
|1360
|0.10
|1.2956
|1.3003
|1.2947
|-3.00
|8595.10
|2721
|2005.01.21 04:35
|buy
|1361
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|2722
|2005.01.21 04:50
|close
|1361
|0.10
|1.2958
|1.2905
|1.2961
|3.00
|8598.10
|2723
|2005.01.21 04:52
|sell
|1362
|0.10
|1.2958
|1.3008
|1.2952
|2724
|2005.01.21 05:08
|close
|1362
|0.10
|1.2955
|1.3008
|1.2952
|3.00
|8601.10
|2725
|2005.01.21 05:10
|buy
|1363
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|2726
|2005.01.21 05:39
|close
|1363
|0.10
|1.2952
|1.2905
|1.2961
|-3.00
|8598.10
|2727
|2005.01.21 05:40
|sell
|1364
|0.10
|1.2953
|1.3003
|1.2947
|2728
|2005.01.21 05:50
|t/p
|1364
|0.10
|1.2947
|1.3003
|1.2947
|6.00
|8604.10
|2729
|2005.01.21 05:50
|buy
|1365
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2953
|2730
|2005.01.21 06:19
|t/p
|1365
|0.10
|1.2953
|1.2897
|1.2953
|6.00
|8610.10
|2731
|2005.01.21 07:28
|buy
|1366
|0.10
|1.2975
|1.2925
|1.2981
|2732
|2005.01.21 07:46
|t/p
|1366
|0.10
|1.2981
|1.2925
|1.2981
|6.00
|8616.10
|2733
|2005.01.21 07:46
|sell
|1367
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2976
|2734
|2005.01.21 08:37
|close
|1367
|0.10
|1.2980
|1.3032
|1.2976
|2.00
|8618.10
|2735
|2005.01.21 08:37
|buy
|1368
|0.10
|1.2981
|1.2931
|1.2987
|2736
|2005.01.21 08:46
|t/p
|1368
|0.10
|1.2987
|1.2931
|1.2987
|6.00
|8624.10
|2737
|2005.01.21 08:50
|sell
|1369
|0.10
|1.2995
|1.3045
|1.2989
|2738
|2005.01.21 09:39
|close
|1369
|0.10
|1.2997
|1.3045
|1.2989
|-2.00
|8622.10
|2739
|2005.01.21 09:40
|buy
|1370
|0.10
|1.2997
|1.2947
|1.3003
|2740
|2005.01.21 11:36
|close
|1370
|0.10
|1.2962
|1.2947
|1.3003
|-35.00
|8587.10
|2741
|2005.01.21 11:37
|sell
|1371
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|2742
|2005.01.21 11:43
|t/p
|1371
|0.10
|1.2956
|1.3012
|1.2956
|6.00
|8593.10
|2743
|2005.01.21 11:45
|buy
|1372
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|2744
|2005.01.21 11:48
|t/p
|1372
|0.10
|1.2958
|1.2902
|1.2958
|6.00
|8599.10
|2745
|2005.01.21 12:02
|sell
|1373
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|2746
|2005.01.21 13:38
|close
|1373
|0.10
|1.2985
|1.3012
|1.2956
|-23.00
|8576.10
|2747
|2005.01.21 13:46
|sell
|1374
|0.10
|1.2996
|1.3046
|1.2990
|2748
|2005.01.21 13:53
|t/p
|1374
|0.10
|1.2990
|1.3046
|1.2990
|6.00
|8582.10
|2749
|2005.01.21 14:01
|sell
|1375
|0.10
|1.2995
|1.3045
|1.2989
|2750
|2005.01.21 14:54
|close
|1375
|0.10
|1.3004
|1.3045
|1.2989
|-9.00
|8573.10
|2751
|2005.01.21 15:18
|sell
|1376
|0.10
|1.3018
|1.3068
|1.3012
|2752
|2005.01.21 16:45
|s/l
|1376
|0.10
|1.3068
|1.3068
|1.3012
|-50.00
|8523.10
|2753
|2005.01.21 17:12
|sell
|1377
|0.10
|1.3059
|1.3109
|1.3053
|2754
|2005.01.21 17:18
|t/p
|1377
|0.10
|1.3053
|1.3109
|1.3053
|6.00
|8529.10
|2755
|2005.01.21 17:20
|buy
|1378
|0.10
|1.3051
|1.3001
|1.3057
|2756
|2005.01.21 18:17
|t/p
|1378
|0.10
|1.3057
|1.3001
|1.3057
|6.00
|8535.10
|2757
|2005.01.21 19:46
|sell
|1379
|0.10
|1.3050
|1.3100
|1.3044
|2758
|2005.01.23 22:00
|close
|1379
|0.10
|1.3046
|1.3100
|1.3044
|4.00
|8539.10
|2759
|2005.01.23 22:00
|buy
|1380
|0.10
|1.3045
|1.2995
|1.3051
|2760
|2005.01.23 22:18
|close
|1380
|0.10
|1.3048
|1.2995
|1.3051
|3.00
|8542.10
|2761
|2005.01.23 22:18
|sell
|1381
|0.10
|1.3048
|1.3098
|1.3042
|2762
|2005.01.23 22:44
|close
|1381
|0.10
|1.3043
|1.3098
|1.3042
|5.00
|8547.10
|2763
|2005.01.23 22:44
|buy
|1382
|0.10
|1.3043
|1.2993
|1.3049
|2764
|2005.01.23 23:21
|close
|1382
|0.10
|1.3040
|1.2993
|1.3049
|-3.00
|8544.10
|2765
|2005.01.23 23:21
|sell
|1383
|0.10
|1.3041
|1.3091
|1.3035
|2766
|2005.01.24 00:34
|close
|1383
|0.10
|1.3045
|1.3091
|1.3035
|1.30
|8545.40
|2767
|2005.01.24 01:59
|sell
|1384
|0.10
|1.3038
|1.3088
|1.3032
|2768
|2005.01.24 04:36
|close
|1384
|0.10
|1.3045
|1.3088
|1.3032
|-7.00
|8538.40
|2769
|2005.01.24 04:36
|buy
|1385
|0.10
|1.3044
|1.2994
|1.3050
|2770
|2005.01.24 05:03
|close
|1385
|0.10
|1.3044
|1.2994
|1.3050
|0.00
|8538.40
|2771
|2005.01.24 05:11
|sell
|1386
|0.10
|1.3046
|1.3096
|1.3040
|2772
|2005.01.24 08:11
|close
|1386
|0.10
|1.3082
|1.3096
|1.3040
|-36.00
|8502.40
|2773
|2005.01.24 08:11
|buy
|1387
|0.10
|1.3081
|1.3031
|1.3087
|2774
|2005.01.24 08:50
|close
|1387
|0.10
|1.3086
|1.3031
|1.3087
|5.00
|8507.40
|2775
|2005.01.24 08:50
|sell
|1388
|0.10
|1.3086
|1.3136
|1.3080
|2776
|2005.01.24 10:28
|close
|1388
|0.10
|1.3082
|1.3136
|1.3080
|4.00
|8511.40
|2777
|2005.01.24 10:28
|buy
|1389
|0.10
|1.3081
|1.3031
|1.3087
|2778
|2005.01.24 12:16
|close
|1389
|0.10
|1.3066
|1.3031
|1.3087
|-15.00
|8496.40
|2779
|2005.01.24 12:17
|sell
|1390
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|2780
|2005.01.24 12:32
|close
|1390
|0.10
|1.3061
|1.3116
|1.3060
|5.00
|8501.40
|2781
|2005.01.24 12:32
|buy
|1391
|0.10
|1.3061
|1.3011
|1.3067
|2782
|2005.01.24 12:36
|t/p
|1391
|0.10
|1.3067
|1.3011
|1.3067
|6.00
|8507.40
|2783
|2005.01.24 13:09
|buy
|1392
|0.10
|1.3063
|1.3013
|1.3069
|2784
|2005.01.24 13:12
|t/p
|1392
|0.10
|1.3069
|1.3013
|1.3069
|6.00
|8513.40
|2785
|2005.01.24 14:55
|sell
|1393
|0.10
|1.3048
|1.3098
|1.3042
|2786
|2005.01.24 15:05
|t/p
|1393
|0.10
|1.3042
|1.3098
|1.3042
|6.00
|8519.40
|2787
|2005.01.24 15:35
|buy
|1394
|0.10
|1.3032
|1.2982
|1.3038
|2788
|2005.01.24 15:41
|t/p
|1394
|0.10
|1.3038
|1.2982
|1.3038
|6.00
|8525.40
|2789
|2005.01.24 15:50
|sell
|1395
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|2790
|2005.01.24 16:06
|t/p
|1395
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|8531.40
|2791
|2005.01.24 16:19
|sell
|1396
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|2792
|2005.01.24 17:25
|t/p
|1396
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|8537.40
|2793
|2005.01.24 17:57
|buy
|1397
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3045
|2794
|2005.01.24 18:19
|close
|1397
|0.10
|1.3041
|1.2989
|1.3045
|2.00
|8539.40
|2795
|2005.01.24 18:19
|sell
|1398
|0.10
|1.3040
|1.3090
|1.3034
|2796
|2005.01.24 20:05
|close
|1398
|0.10
|1.3058
|1.3090
|1.3034
|-18.00
|8521.40
|2797
|2005.01.24 20:05
|buy
|1399
|0.10
|1.3058
|1.3008
|1.3064
|2798
|2005.01.24 20:23
|close
|1399
|0.10
|1.3059
|1.3008
|1.3064
|1.00
|8522.40
|2799
|2005.01.24 20:24
|sell
|1400
|0.10
|1.3059
|1.3109
|1.3053
|2800
|2005.01.24 21:07
|t/p
|1400
|0.10
|1.3053
|1.3109
|1.3053
|6.00
|8528.40
|2801
|2005.01.24 21:30
|sell
|1401
|0.10
|1.3051
|1.3101
|1.3045
|2802
|2005.01.24 21:42
|t/p
|1401
|0.10
|1.3045
|1.3101
|1.3045
|6.00
|8534.40
|2803
|2005.01.24 22:25
|buy
|1402
|0.10
|1.3038
|1.2988
|1.3044
|2804
|2005.01.24 22:46
|close
|1402
|0.10
|1.3036
|1.2988
|1.3044
|-2.00
|8532.40
|2805
|2005.01.24 22:46
|sell
|1403
|0.10
|1.3037
|1.3087
|1.3031
|2806
|2005.01.24 23:53
|close
|1403
|0.10
|1.3036
|1.3087
|1.3031
|1.00
|8533.40
|2807
|2005.01.25 01:33
|sell
|1404
|0.10
|1.3025
|1.3075
|1.3019
|2808
|2005.01.25 05:53
|close
|1404
|0.10
|1.3037
|1.3075
|1.3019
|-12.00
|8521.40
|2809
|2005.01.25 05:53
|buy
|1405
|0.10
|1.3036
|1.2986
|1.3042
|2810
|2005.01.25 06:15
|close
|1405
|0.10
|1.3032
|1.2986
|1.3042
|-4.00
|8517.40
|2811
|2005.01.25 06:16
|sell
|1406
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|2812
|2005.01.25 08:35
|close
|1406
|0.10
|1.3063
|1.3081
|1.3025
|-32.00
|8485.40
|2813
|2005.01.25 08:35
|buy
|1407
|0.10
|1.3062
|1.3012
|1.3068
|2814
|2005.01.25 08:51
|close
|1407
|0.10
|1.3064
|1.3012
|1.3068
|2.00
|8487.40
|2815
|2005.01.25 08:51
|sell
|1408
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|2816
|2005.01.25 09:42
|t/p
|1408
|0.10
|1.3058
|1.3114
|1.3058
|6.00
|8493.40
|2817
|2005.01.25 09:45
|buy
|1409
|0.10
|1.3057
|1.3007
|1.3063
|2818
|2005.01.25 10:32
|close
|1409
|0.10
|1.3056
|1.3007
|1.3063
|-1.00
|8492.40
|2819
|2005.01.25 10:33
|sell
|1410
|0.10
|1.3058
|1.3108
|1.3052
|2820
|2005.01.25 11:04
|t/p
|1410
|0.10
|1.3052
|1.3108
|1.3052
|6.00
|8498.40
|2821
|2005.01.25 12:50
|sell
|1411
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|2822
|2005.01.25 14:00
|close
|1411
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|0.00
|8498.40
|2823
|2005.01.25 14:00
|buy
|1412
|0.10
|1.3028
|1.2978
|1.3034
|2824
|2005.01.25 14:01
|t/p
|1412
|0.10
|1.3034
|1.2978
|1.3034
|6.00
|8504.40
|2825
|2005.01.25 14:04
|buy
|1413
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|2826
|2005.01.25 14:26
|s/l
|1413
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.3036
|-50.00
|8454.40
|2827
|2005.01.25 14:52
|sell
|1414
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.2960
|2828
|2005.01.25 14:57
|t/p
|1414
|0.10
|1.2960
|1.3016
|1.2960
|6.00
|8460.40
|2829
|2005.01.25 16:01
|buy
|1415
|0.10
|1.2948
|1.2898
|1.2954
|2830
|2005.01.25 16:02
|t/p
|1415
|0.10
|1.2954
|1.2898
|1.2954
|6.00
|8466.40
|2831
|2005.01.25 16:10
|sell
|1416
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|2832
|2005.01.25 16:40
|close
|1416
|0.10
|1.2964
|1.3009
|1.2953
|-5.00
|8461.40
|2833
|2005.01.25 16:40
|buy
|1417
|0.10
|1.2965
|1.2915
|1.2971
|2834
|2005.01.25 16:46
|t/p
|1417
|0.10
|1.2971
|1.2915
|1.2971
|6.00
|8467.40
|2835
|2005.01.25 16:53
|buy
|1418
|0.10
|1.2965
|1.2915
|1.2971
|2836
|2005.01.25 18:30
|close
|1418
|0.10
|1.2960
|1.2915
|1.2971
|-5.00
|8462.40
|2837
|2005.01.25 18:32
|sell
|1419
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|2838
|2005.01.25 21:50
|close
|1419
|0.10
|1.2972
|1.3010
|1.2954
|-12.00
|8450.40
|2839
|2005.01.25 21:50
|buy
|1420
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|2840
|2005.01.25 22:06
|close
|1420
|0.10
|1.2973
|1.2921
|1.2977
|2.00
|8452.40
|2841
|2005.01.25 22:06
|sell
|1421
|0.10
|1.2974
|1.3024
|1.2968
|2842
|2005.01.25 22:50
|close
|1421
|0.10
|1.2973
|1.3024
|1.2968
|1.00
|8453.40
|2843
|2005.01.25 22:51
|buy
|1422
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|2844
|2005.01.25 23:18
|close
|1422
|0.10
|1.2971
|1.2924
|1.2980
|-3.00
|8450.40
|2845
|2005.01.25 23:18
|sell
|1423
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|2846
|2005.01.26 02:41
|close
|1423
|0.10
|1.2982
|1.3022
|1.2966
|5.90
|8456.30
|2847
|2005.01.26 02:42
|buy
|1424
|0.10
|1.2982
|1.2932
|1.2988
|2848
|2005.01.26 02:55
|t/p
|1424
|0.10
|1.2988
|1.2932
|1.2988
|6.00
|8462.30
|2849
|2005.01.26 02:58
|sell
|1425
|0.10
|1.2991
|1.3041
|1.2985
|2850
|2005.01.26 04:03
|t/p
|1425
|0.10
|1.2985
|1.3041
|1.2985
|6.00
|8468.30
|2851
|2005.01.26 04:40
|sell
|1426
|0.10
|1.2986
|1.3036
|1.2980
|2852
|2005.01.26 05:34
|close
|1426
|0.10
|1.2985
|1.3036
|1.2980
|1.00
|8469.30
|2853
|2005.01.26 05:42
|buy
|1427
|0.10
|1.2981
|1.2931
|1.2987
|2854
|2005.01.26 06:05
|close
|1427
|0.10
|1.2982
|1.2931
|1.2987
|1.00
|8470.30
|2855
|2005.01.26 06:05
|sell
|1428
|0.10
|1.2983
|1.3033
|1.2977
|2856
|2005.01.26 06:29
|close
|1428
|0.10
|1.2980
|1.3033
|1.2977
|3.00
|8473.30
|2857
|2005.01.26 06:29
|buy
|1429
|0.10
|1.2979
|1.2929
|1.2985
|2858
|2005.01.26 07:01
|t/p
|1429
|0.10
|1.2985
|1.2929
|1.2985
|6.00
|8479.30
|2859
|2005.01.26 07:35
|sell
|1430
|0.10
|1.2999
|1.3049
|1.2993
|2860
|2005.01.26 07:43
|t/p
|1430
|0.10
|1.2993
|1.3049
|1.2993
|6.00
|8485.30
|2861
|2005.01.26 07:49
|buy
|1431
|0.10
|1.2989
|1.2939
|1.2995
|2862
|2005.01.26 08:05
|close
|1431
|0.10
|1.2992
|1.2939
|1.2995
|3.00
|8488.30
|2863
|2005.01.26 08:05
|sell
|1432
|0.10
|1.2992
|1.3042
|1.2986
|2864
|2005.01.26 11:13
|close
|1432
|0.10
|1.3013
|1.3042
|1.2986
|-21.00
|8467.30
|2865
|2005.01.26 11:17
|buy
|1433
|0.10
|1.3013
|1.2963
|1.3019
|2866
|2005.01.26 11:45
|close
|1433
|0.10
|1.3016
|1.2963
|1.3019
|3.00
|8470.30
|2867
|2005.01.26 11:45
|sell
|1434
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.3009
|2868
|2005.01.26 12:09
|close
|1434
|0.10
|1.3011
|1.3065
|1.3009
|4.00
|8474.30
|2869
|2005.01.26 12:11
|buy
|1435
|0.10
|1.3011
|1.2961
|1.3017
|2870
|2005.01.26 12:30
|close
|1435
|0.10
|1.3013
|1.2961
|1.3017
|2.00
|8476.30
|2871
|2005.01.26 12:31
|sell
|1436
|0.10
|1.3013
|1.3063
|1.3007
|2872
|2005.01.26 13:14
|s/l
|1436
|0.10
|1.3063
|1.3063
|1.3007
|-50.00
|8426.30
|2873
|2005.01.26 13:45
|sell
|1437
|0.10
|1.3052
|1.3102
|1.3046
|2874
|2005.01.26 15:28
|close
|1437
|0.10
|1.3067
|1.3102
|1.3046
|-15.00
|8411.30
|2875
|2005.01.26 15:28
|buy
|1438
|0.10
|1.3066
|1.3016
|1.3072
|2876
|2005.01.26 15:32
|t/p
|1438
|0.10
|1.3072
|1.3016
|1.3072
|6.00
|8417.30
|2877
|2005.01.26 15:40
|sell
|1439
|0.10
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2878
|2005.01.26 16:30
|t/p
|1439
|0.10
|1.3068
|1.3124
|1.3068
|6.00
|8423.30
|2879
|2005.01.26 16:37
|sell
|1440
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|2880
|2005.01.26 17:19
|close
|1440
|0.10
|1.3091
|1.3133
|1.3077
|-8.00
|8415.30
|2881
|2005.01.26 17:19
|buy
|1441
|0.10
|1.3090
|1.3040
|1.3096
|2882
|2005.01.26 19:28
|close
|1441
|0.10
|1.3070
|1.3040
|1.3096
|-20.00
|8395.30
|2883
|2005.01.26 19:28
|sell
|1442
|0.10
|1.3069
|1.3119
|1.3063
|2884
|2005.01.26 20:56
|close
|1442
|0.10
|1.3079
|1.3119
|1.3063
|-10.00
|8385.30
|2885
|2005.01.26 20:56
|buy
|1443
|0.10
|1.3077
|1.3027
|1.3083
|2886
|2005.01.27 00:15
|close
|1443
|0.10
|1.3067
|1.3027
|1.3083
|-15.95
|8369.35
|2887
|2005.01.27 00:16
|sell
|1444
|0.10
|1.3068
|1.3118
|1.3062
|2888
|2005.01.27 00:29
|t/p
|1444
|0.10
|1.3062
|1.3118
|1.3062
|6.00
|8375.35
|2889
|2005.01.27 00:35
|sell
|1445
|0.10
|1.3067
|1.3117
|1.3061
|2890
|2005.01.27 01:07
|close
|1445
|0.10
|1.3068
|1.3117
|1.3061
|-1.00
|8374.35
|2891
|2005.01.27 01:08
|buy
|1446
|0.10
|1.3068
|1.3018
|1.3074
|2892
|2005.01.27 01:51
|close
|1446
|0.10
|1.3069
|1.3018
|1.3074
|1.00
|8375.35
|2893
|2005.01.27 01:51
|sell
|1447
|0.10
|1.3068
|1.3118
|1.3062
|2894
|2005.01.27 04:59
|close
|1447
|0.10
|1.3078
|1.3118
|1.3062
|-10.00
|8365.35
|2895
|2005.01.27 05:01
|buy
|1448
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|2896
|2005.01.27 05:10
|close
|1448
|0.10
|1.3083
|1.3028
|1.3084
|5.00
|8370.35
|2897
|2005.01.27 05:10
|sell
|1449
|0.10
|1.3082
|1.3132
|1.3076
|2898
|2005.01.27 07:40
|t/p
|1449
|0.10
|1.3076
|1.3132
|1.3076
|6.00
|8376.35
|2899
|2005.01.27 08:20
|sell
|1450
|0.10
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|2900
|2005.01.27 08:51
|close
|1450
|0.10
|1.3072
|1.3124
|1.3068
|2.00
|8378.35
|2901
|2005.01.27 08:51
|buy
|1451
|0.10
|1.3071
|1.3021
|1.3077
|2902
|2005.01.27 10:07
|close
|1451
|0.10
|1.3047
|1.3021
|1.3077
|-24.00
|8354.35
|2903
|2005.01.27 10:07
|sell
|1452
|0.10
|1.3048
|1.3098
|1.3042
|2904
|2005.01.27 11:13
|t/p
|1452
|0.10
|1.3042
|1.3098
|1.3042
|6.00
|8360.35
|2905
|2005.01.27 11:13
|buy
|1453
|0.10
|1.3040
|1.2990
|1.3046
|2906
|2005.01.27 11:52
|close
|1453
|0.10
|1.3036
|1.2990
|1.3046
|-4.00
|8356.35
|2907
|2005.01.27 11:52
|sell
|1454
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|2908
|2005.01.27 12:09
|t/p
|1454
|0.10
|1.3030
|1.3086
|1.3030
|6.00
|8362.35
|2909
|2005.01.27 12:09
|buy
|1455
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|2910
|2005.01.27 12:24
|t/p
|1455
|0.10
|1.3036
|1.2980
|1.3036
|6.00
|8368.35
|2911
|2005.01.27 12:24
|sell
|1456
|0.10
|1.3037
|1.3087
|1.3031
|2912
|2005.01.27 12:31
|t/p
|1456
|0.10
|1.3031
|1.3087
|1.3031
|6.00
|8374.35
|2913
|2005.01.27 12:55
|buy
|1457
|0.10
|1.3031
|1.2981
|1.3037
|2914
|2005.01.27 13:20
|close
|1457
|0.10
|1.3028
|1.2981
|1.3037
|-3.00
|8371.35
|2915
|2005.01.27 13:20
|sell
|1458
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|2916
|2005.01.27 13:50
|t/p
|1458
|0.10
|1.3021
|1.3077
|1.3021
|6.00
|8377.35
|2917
|2005.01.27 14:16
|sell
|1459
|0.10
|1.3028
|1.3078
|1.3022
|2918
|2005.01.27 14:55
|close
|1459
|0.10
|1.3040
|1.3078
|1.3022
|-12.00
|8365.35
|2919
|2005.01.27 14:56
|buy
|1460
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3045
|2920
|2005.01.27 15:28
|close
|1460
|0.10
|1.3037
|1.2989
|1.3045
|-2.00
|8363.35
|2921
|2005.01.27 15:28
|sell
|1461
|0.10
|1.3038
|1.3088
|1.3032
|2922
|2005.01.27 15:33
|t/p
|1461
|0.10
|1.3032
|1.3088
|1.3032
|6.00
|8369.35
|2923
|2005.01.27 15:42
|buy
|1462
|0.10
|1.3027
|1.2977
|1.3033
|2924
|2005.01.27 16:03
|close
|1462
|0.10
|1.3032
|1.2977
|1.3033
|5.00
|8374.35
|2925
|2005.01.27 16:03
|sell
|1463
|0.10
|1.3033
|1.3083
|1.3027
|2926
|2005.01.27 16:51
|t/p
|1463
|0.10
|1.3027
|1.3083
|1.3027
|6.00
|8380.35
|2927
|2005.01.27 16:51
|buy
|1464
|0.10
|1.3027
|1.2977
|1.3033
|2928
|2005.01.27 17:05
|close
|1464
|0.10
|1.3031
|1.2977
|1.3033
|4.00
|8384.35
|2929
|2005.01.27 17:05
|sell
|1465
|0.10
|1.3032
|1.3082
|1.3026
|2930
|2005.01.27 21:35
|close
|1465
|0.10
|1.3044
|1.3082
|1.3026
|-12.00
|8372.35
|2931
|2005.01.27 21:35
|buy
|1466
|0.10
|1.3042
|1.2992
|1.3048
|2932
|2005.01.27 21:37
|t/p
|1466
|0.10
|1.3048
|1.2992
|1.3048
|6.00
|8378.35
|2933
|2005.01.27 21:41
|buy
|1467
|0.10
|1.3044
|1.2994
|1.3050
|2934
|2005.01.27 22:38
|close
|1467
|0.10
|1.3047
|1.2994
|1.3050
|3.00
|8381.35
|2935
|2005.01.27 22:38
|sell
|1468
|0.10
|1.3047
|1.3097
|1.3041
|2936
|2005.01.27 22:59
|t/p
|1468
|0.10
|1.3041
|1.3097
|1.3041
|6.00
|8387.35
|2937
|2005.01.27 23:00
|buy
|1469
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3045
|2938
|2005.01.27 23:24
|close
|1469
|0.10
|1.3043
|1.2989
|1.3045
|4.00
|8391.35
|2939
|2005.01.28 00:48
|sell
|1470
|0.10
|1.3038
|1.3088
|1.3032
|2940
|2005.01.28 00:56
|t/p
|1470
|0.10
|1.3032
|1.3088
|1.3032
|6.00
|8397.35
|2941
|2005.01.28 01:38
|sell
|1471
|0.10
|1.3028
|1.3078
|1.3022
|2942
|2005.01.28 01:50
|close
|1471
|0.10
|1.3024
|1.3078
|1.3022
|4.00
|8401.35
|2943
|2005.01.28 01:50
|buy
|1472
|0.10
|1.3025
|1.2975
|1.3031
|2944
|2005.01.28 02:46
|close
|1472
|0.10
|1.3028
|1.2975
|1.3031
|3.00
|8404.35
|2945
|2005.01.28 02:47
|sell
|1473
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|2946
|2005.01.28 03:39
|close
|1473
|0.10
|1.3028
|1.3077
|1.3021
|-1.00
|8403.35
|2947
|2005.01.28 03:39
|buy
|1474
|0.10
|1.3027
|1.2977
|1.3033
|2948
|2005.01.28 04:14
|close
|1474
|0.10
|1.3032
|1.2977
|1.3033
|5.00
|8408.35
|2949
|2005.01.28 04:25
|buy
|1475
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|2950
|2005.01.28 04:44
|close
|1475
|0.10
|1.3030
|1.2976
|1.3032
|4.00
|8412.35
|2951
|2005.01.28 05:00
|sell
|1476
|0.10
|1.3035
|1.3085
|1.3029
|2952
|2005.01.28 06:12
|close
|1476
|0.10
|1.3042
|1.3085
|1.3029
|-7.00
|8405.35
|2953
|2005.01.28 06:12
|buy
|1477
|0.10
|1.3043
|1.2993
|1.3049
|2954
|2005.01.28 06:37
|close
|1477
|0.10
|1.3046
|1.2993
|1.3049
|3.00
|8408.35
|2955
|2005.01.28 07:39
|sell
|1478
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.3028
|2956
|2005.01.28 10:01
|close
|1478
|0.10
|1.3044
|1.3084
|1.3028
|-10.00
|8398.35
|2957
|2005.01.28 10:01
|buy
|1479
|0.10
|1.3043
|1.2993
|1.3049
|2958
|2005.01.28 11:12
|close
|1479
|0.10
|1.3036
|1.2993
|1.3049
|-7.00
|8391.35
|2959
|2005.01.28 11:13
|sell
|1480
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|2960
|2005.01.28 11:38
|close
|1480
|0.10
|1.3035
|1.3086
|1.3030
|1.00
|8392.35
|2961
|2005.01.28 11:43
|buy
|1481
|0.10
|1.3035
|1.2985
|1.3041
|2962
|2005.01.28 12:01
|close
|1481
|0.10
|1.3037
|1.2985
|1.3041
|2.00
|8394.35
|2963
|2005.01.28 12:01
|sell
|1482
|0.10
|1.3038
|1.3088
|1.3032
|2964
|2005.01.28 12:24
|t/p
|1482
|0.10
|1.3032
|1.3088
|1.3032
|6.00
|8400.35
|2965
|2005.01.28 12:27
|buy
|1483
|0.10
|1.3031
|1.2981
|1.3037
|2966
|2005.01.28 12:30
|t/p
|1483
|0.10
|1.3037
|1.2981
|1.3037
|6.00
|8406.35
|2967
|2005.01.28 12:30
|sell
|1484
|0.10
|1.3045
|1.3095
|1.3039
|2968
|2005.01.28 14:08
|t/p
|1484
|0.10
|1.3039
|1.3095
|1.3039
|6.00
|8412.35
|2969
|2005.01.28 16:41
|buy
|1485
|0.10
|1.3035
|1.2985
|1.3041
|2970
|2005.01.28 18:57
|close
|1485
|0.10
|1.3039
|1.2985
|1.3041
|4.00
|8416.35
|2971
|2005.01.28 18:59
|sell
|1486
|0.10
|1.3039
|1.3089
|1.3033
|2972
|2005.01.30 22:00
|t/p
|1486
|0.10
|1.3033
|1.3089
|1.3033
|6.00
|8422.35
|2973
|2005.01.30 22:10
|buy
|1487
|0.10
|1.3018
|1.2968
|1.3024
|2974
|2005.01.30 23:13
|t/p
|1487
|0.10
|1.3024
|1.2968
|1.3024
|6.00
|8428.35
|2975
|2005.01.30 23:55
|sell
|1488
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|2976
|2005.01.31 00:41
|close
|1488
|0.10
|1.3026
|1.3077
|1.3021
|6.30
|8434.65
|2977
|2005.01.31 00:41
|buy
|1489
|0.10
|1.3025
|1.2975
|1.3031
|2978
|2005.01.31 01:16
|close
|1489
|0.10
|1.3021
|1.2975
|1.3031
|-4.00
|8430.65
|2979
|2005.01.31 01:16
|sell
|1490
|0.10
|1.3021
|1.3071
|1.3015
|2980
|2005.01.31 02:33
|close
|1490
|0.10
|1.3025
|1.3071
|1.3015
|-4.00
|8426.65
|2981
|2005.01.31 02:34
|buy
|1491
|0.10
|1.3024
|1.2974
|1.3030
|2982
|2005.01.31 03:33
|close
|1491
|0.10
|1.3019
|1.2974
|1.3030
|-5.00
|8421.65
|2983
|2005.01.31 03:33
|sell
|1492
|0.10
|1.3020
|1.3070
|1.3014
|2984
|2005.01.31 06:24
|close
|1492
|0.10
|1.3018
|1.3070
|1.3014
|2.00
|8423.65
|2985
|2005.01.31 06:24
|buy
|1493
|0.10
|1.3017
|1.2967
|1.3023
|2986
|2005.01.31 06:40
|close
|1493
|0.10
|1.3021
|1.2967
|1.3023
|4.00
|8427.65
|2987
|2005.01.31 06:40
|sell
|1494
|0.10
|1.3021
|1.3071
|1.3015
|2988
|2005.01.31 07:09
|t/p
|1494
|0.10
|1.3015
|1.3071
|1.3015
|6.00
|8433.65
|2989
|2005.01.31 07:26
|sell
|1495
|0.10
|1.3019
|1.3069
|1.3013
|2990
|2005.01.31 07:41
|t/p
|1495
|0.10
|1.3013
|1.3069
|1.3013
|6.00
|8439.65
|2991
|2005.01.31 09:08
|sell
|1496
|0.10
|1.2992
|1.3042
|1.2986
|2992
|2005.01.31 09:28
|close
|1496
|0.10
|1.2988
|1.3042
|1.2986
|4.00
|8443.65
|2993
|2005.01.31 09:28
|buy
|1497
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.2994
|2994
|2005.01.31 09:37
|t/p
|1497
|0.10
|1.2994
|1.2938
|1.2994
|6.00
|8449.65
|2995
|2005.01.31 09:41
|sell
|1498
|0.10
|1.2993
|1.3043
|1.2987
|2996
|2005.01.31 10:06
|close
|1498
|0.10
|1.2994
|1.3043
|1.2987
|-1.00
|8448.65
|2997
|2005.01.31 10:06
|buy
|1499
|0.10
|1.2993
|1.2943
|1.2999
|2998
|2005.01.31 10:35
|t/p
|1499
|0.10
|1.2999
|1.2943
|1.2999
|6.00
|8454.65
|2999
|2005.01.31 11:25
|sell
|1500
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|3000
|2005.01.31 11:55
|close
|1500
|0.10
|1.3032
|1.3086
|1.3030
|4.00
|8458.65
|3001
|2005.01.31 11:59
|buy
|1501
|0.10
|1.3032
|1.2982
|1.3038
|3002
|2005.01.31 12:11
|t/p
|1501
|0.10
|1.3038
|1.2982
|1.3038
|6.00
|8464.65
|3003
|2005.01.31 12:13
|sell
|1502
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|3004
|2005.01.31 12:14
|t/p
|1502
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|8470.65
|3005
|2005.01.31 12:30
|buy
|1503
|0.10
|1.3028
|1.2978
|1.3034
|3006
|2005.01.31 12:32
|t/p
|1503
|0.10
|1.3034
|1.2978
|1.3034
|6.00
|8476.65
|3007
|2005.01.31 13:04
|buy
|1504
|0.10
|1.3024
|1.2974
|1.3030
|3008
|2005.01.31 13:37
|t/p
|1504
|0.10
|1.3030
|1.2974
|1.3030
|6.00
|8482.65
|3009
|2005.01.31 13:45
|sell
|1505
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|3010
|2005.01.31 13:57
|t/p
|1505
|0.10
|1.3030
|1.3086
|1.3030
|6.00
|8488.65
|3011
|2005.01.31 15:43
|sell
|1506
|0.10
|1.3048
|1.3098
|1.3042
|3012
|2005.01.31 16:23
|t/p
|1506
|0.10
|1.3042
|1.3098
|1.3042
|6.00
|8494.65
|3013
|2005.01.31 16:24
|buy
|1507
|0.10
|1.3037
|1.2987
|1.3043
|3014
|2005.01.31 16:32
|t/p
|1507
|0.10
|1.3043
|1.2987
|1.3043
|6.00
|8500.65
|3015
|2005.01.31 18:21
|sell
|1508
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|3016
|2005.01.31 18:33
|t/p
|1508
|0.10
|1.3037
|1.3093
|1.3037
|6.00
|8506.65
|3017
|2005.01.31 19:46
|buy
|1509
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|3018
|2005.01.31 19:59
|t/p
|1509
|0.10
|1.3032
|1.2976
|1.3032
|6.00
|8512.65
|3019
|2005.01.31 20:21
|sell
|1510
|0.10
|1.3033
|1.3083
|1.3027
|3020
|2005.01.31 22:05
|close
|1510
|0.10
|1.3042
|1.3083
|1.3027
|-9.00
|8503.65
|3021
|2005.01.31 22:05
|buy
|1511
|0.10
|1.3043
|1.2993
|1.3049
|3022
|2005.01.31 22:23
|close
|1511
|0.10
|1.3045
|1.2993
|1.3049
|2.00
|8505.65
|3023
|2005.01.31 22:24
|sell
|1512
|0.10
|1.3046
|1.3096
|1.3040
|3024
|2005.02.01 00:03
|close
|1512
|0.10
|1.3048
|1.3096
|1.3040
|3.30
|8508.95
|3025
|2005.02.01 00:04
|buy
|1513
|0.10
|1.3047
|1.2997
|1.3053
|3026
|2005.02.01 00:14
|t/p
|1513
|0.10
|1.3053
|1.2997
|1.3053
|6.00
|8514.95
|3027
|2005.02.01 00:44
|buy
|1514
|0.10
|1.3045
|1.2995
|1.3051
|3028
|2005.02.01 01:41
|close
|1514
|0.10
|1.3046
|1.2995
|1.3051
|1.00
|8515.95
|3029
|2005.02.01 02:01
|sell
|1515
|0.10
|1.3049
|1.3099
|1.3043
|3030
|2005.02.01 02:58
|close
|1515
|0.10
|1.3044
|1.3099
|1.3043
|5.00
|8520.95
|3031
|2005.02.01 02:59
|buy
|1516
|0.10
|1.3045
|1.2995
|1.3051
|3032
|2005.02.01 04:01
|t/p
|1516
|0.10
|1.3051
|1.2995
|1.3051
|6.00
|8526.95
|3033
|2005.02.01 04:50
|sell
|1517
|0.10
|1.3056
|1.3106
|1.3050
|3034
|2005.02.01 05:07
|close
|1517
|0.10
|1.3053
|1.3106
|1.3050
|3.00
|8529.95
|3035
|2005.02.01 05:07
|buy
|1518
|0.10
|1.3052
|1.3002
|1.3058
|3036
|2005.02.01 06:07
|t/p
|1518
|0.10
|1.3058
|1.3002
|1.3058
|6.00
|8535.95
|3037
|2005.02.01 06:11
|buy
|1519
|0.10
|1.3049
|1.2999
|1.3055
|3038
|2005.02.01 07:30
|close
|1519
|0.10
|1.3025
|1.2999
|1.3055
|-24.00
|8511.95
|3039
|2005.02.01 07:30
|sell
|1520
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|3040
|2005.02.01 08:13
|close
|1520
|0.10
|1.3024
|1.3076
|1.3020
|2.00
|8513.95
|3041
|2005.02.01 08:37
|sell
|1521
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|3042
|2005.02.01 12:18
|t/p
|1521
|0.10
|1.3025
|1.3081
|1.3025
|6.00
|8519.95
|3043
|2005.02.01 12:18
|buy
|1522
|0.10
|1.3025
|1.2975
|1.3031
|3044
|2005.02.01 13:21
|close
|1522
|0.10
|1.3014
|1.2975
|1.3031
|-11.00
|8508.95
|3045
|2005.02.01 13:21
|sell
|1523
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.3009
|3046
|2005.02.01 14:00
|close
|1523
|0.10
|1.3012
|1.3065
|1.3009
|3.00
|8511.95
|3047
|2005.02.01 14:01
|buy
|1524
|0.10
|1.3012
|1.2962
|1.3018
|3048
|2005.02.01 14:06
|t/p
|1524
|0.10
|1.3018
|1.2962
|1.3018
|6.00
|8517.95
|3049
|2005.02.01 14:45
|buy
|1525
|0.10
|1.3004
|1.2954
|1.3010
|3050
|2005.02.01 14:48
|t/p
|1525
|0.10
|1.3010
|1.2954
|1.3010
|6.00
|8523.95
|3051
|2005.02.01 15:31
|sell
|1526
|0.10
|1.3013
|1.3063
|1.3007
|3052
|2005.02.01 15:40
|t/p
|1526
|0.10
|1.3007
|1.3063
|1.3007
|6.00
|8529.95
|3053
|2005.02.01 15:42
|sell
|1527
|0.10
|1.3013
|1.3063
|1.3007
|3054
|2005.02.01 19:11
|close
|1527
|0.10
|1.3044
|1.3063
|1.3007
|-31.00
|8498.95
|3055
|2005.02.01 19:11
|buy
|1528
|0.10
|1.3045
|1.2995
|1.3051
|3056
|2005.02.01 20:21
|close
|1528
|0.10
|1.3046
|1.2995
|1.3051
|1.00
|8499.95
|3057
|2005.02.01 20:49
|sell
|1529
|0.10
|1.3046
|1.3096
|1.3040
|3058
|2005.02.01 21:09
|t/p
|1529
|0.10
|1.3040
|1.3096
|1.3040
|6.00
|8505.95
|3059
|2005.02.01 21:50
|sell
|1530
|0.10
|1.3040
|1.3090
|1.3034
|3060
|2005.02.01 22:18
|close
|1530
|0.10
|1.3038
|1.3090
|1.3034
|2.00
|8507.95
|3061
|2005.02.01 22:55
|sell
|1531
|0.10
|1.3044
|1.3094
|1.3038
|3062
|2005.02.02 01:32
|close
|1531
|0.10
|1.3071
|1.3094
|1.3038
|-11.10
|8496.85
|3063
|2005.02.02 01:32
|buy
|1532
|0.10
|1.3071
|1.3021
|1.3077
|3064
|2005.02.02 01:44
|t/p
|1532
|0.10
|1.3077
|1.3021
|1.3077
|6.00
|8502.85
|3065
|2005.02.02 01:45
|sell
|1533
|0.10
|1.3079
|1.3129
|1.3073
|3066
|2005.02.02 05:10
|close
|1533
|0.10
|1.3082
|1.3129
|1.3073
|-3.00
|8499.85
|3067
|2005.02.02 05:10
|buy
|1534
|0.10
|1.3083
|1.3033
|1.3089
|3068
|2005.02.02 05:32
|close
|1534
|0.10
|1.3081
|1.3033
|1.3089
|-2.00
|8497.85
|3069
|2005.02.02 05:35
|sell
|1535
|0.10
|1.3081
|1.3131
|1.3075
|3070
|2005.02.02 05:36
|t/p
|1535
|0.10
|1.3075
|1.3131
|1.3075
|6.00
|8503.85
|3071
|2005.02.02 06:30
|sell
|1536
|0.10
|1.3077
|1.3127
|1.3071
|3072
|2005.02.02 06:37
|t/p
|1536
|0.10
|1.3071
|1.3127
|1.3071
|6.00
|8509.85
|3073
|2005.02.02 06:38
|sell
|1537
|0.10
|1.3077
|1.3127
|1.3071
|3074
|2005.02.02 06:41
|t/p
|1537
|0.10
|1.3071
|1.3127
|1.3071
|6.00
|8515.85
|3075
|2005.02.02 07:17
|sell
|1538
|0.10
|1.3078
|1.3128
|1.3072
|3076
|2005.02.02 08:05
|close
|1538
|0.10
|1.3077
|1.3128
|1.3072
|1.00
|8516.85
|3077
|2005.02.02 08:06
|buy
|1539
|0.10
|1.3076
|1.3026
|1.3082
|3078
|2005.02.02 09:56
|close
|1539
|0.10
|1.3072
|1.3026
|1.3082
|-4.00
|8512.85
|3079
|2005.02.02 09:56
|sell
|1540
|0.10
|1.3073
|1.3123
|1.3067
|3080
|2005.02.02 10:56
|close
|1540
|0.10
|1.3075
|1.3123
|1.3067
|-2.00
|8510.85
|3081
|2005.02.02 10:56
|buy
|1541
|0.10
|1.3076
|1.3026
|1.3082
|3082
|2005.02.02 11:58
|close
|1541
|0.10
|1.3073
|1.3026
|1.3082
|-3.00
|8507.85
|3083
|2005.02.02 11:58
|sell
|1542
|0.10
|1.3073
|1.3123
|1.3067
|3084
|2005.02.02 12:10
|t/p
|1542
|0.10
|1.3067
|1.3123
|1.3067
|6.00
|8513.85
|3085
|2005.02.02 13:17
|buy
|1543
|0.10
|1.3067
|1.3017
|1.3073
|3086
|2005.02.02 15:00
|close
|1543
|0.10
|1.3036
|1.3017
|1.3073
|-31.00
|8482.85
|3087
|2005.02.02 15:04
|sell
|1544
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|3088
|2005.02.02 15:09
|t/p
|1544
|0.10
|1.3030
|1.3086
|1.3030
|6.00
|8488.85
|3089
|2005.02.02 15:55
|sell
|1545
|0.10
|1.3022
|1.3072
|1.3016
|3090
|2005.02.02 16:03
|t/p
|1545
|0.10
|1.3016
|1.3072
|1.3016
|6.00
|8494.85
|3091
|2005.02.02 17:45
|sell
|1546
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|3092
|2005.02.02 18:18
|close
|1546
|0.10
|1.3026
|1.3076
|1.3020
|0.00
|8494.85
|3093
|2005.02.02 18:21
|buy
|1547
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|3094
|2005.02.02 18:26
|t/p
|1547
|0.10
|1.3032
|1.2976
|1.3032
|6.00
|8500.85
|3095
|2005.02.02 19:45
|sell
|1548
|0.10
|1.3041
|1.3091
|1.3035
|3096
|2005.02.02 20:29
|t/p
|1548
|0.10
|1.3035
|1.3091
|1.3035
|6.00
|8506.85
|3097
|2005.02.02 20:29
|buy
|1549
|0.10
|1.3035
|1.2985
|1.3041
|3098
|2005.02.03 00:02
|close
|1549
|0.10
|1.3028
|1.2985
|1.3041
|-12.95
|8493.90
|3099
|2005.02.03 00:05
|sell
|1550
|0.10
|1.3028
|1.3078
|1.3022
|3100
|2005.02.03 00:13
|t/p
|1550
|0.10
|1.3022
|1.3078
|1.3022
|6.00
|8499.90
|3101
|2005.02.03 00:22
|buy
|1551
|0.10
|1.3022
|1.2972
|1.3028
|3102
|2005.02.03 00:49
|close
|1551
|0.10
|1.3027
|1.2972
|1.3028
|5.00
|8504.90
|3103
|2005.02.03 00:49
|sell
|1552
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|3104
|2005.02.03 00:55
|t/p
|1552
|0.10
|1.3021
|1.3077
|1.3021
|6.00
|8510.90
|3105
|2005.02.03 01:00
|buy
|1553
|0.10
|1.3017
|1.2967
|1.3023
|3106
|2005.02.03 01:18
|close
|1553
|0.10
|1.3020
|1.2967
|1.3023
|3.00
|8513.90
|3107
|2005.02.03 01:18
|sell
|1554
|0.10
|1.3020
|1.3070
|1.3014
|3108
|2005.02.03 01:57
|close
|1554
|0.10
|1.3023
|1.3070
|1.3014
|-3.00
|8510.90
|3109
|2005.02.03 02:46
|sell
|1555
|0.10
|1.3023
|1.3073
|1.3017
|3110
|2005.02.03 04:21
|close
|1555
|0.10
|1.3019
|1.3073
|1.3017
|4.00
|8514.90
|3111
|2005.02.03 05:55
|sell
|1556
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|3112
|2005.02.03 06:05
|close
|1556
|0.10
|1.3024
|1.3077
|1.3021
|3.00
|8517.90
|3113
|2005.02.03 06:05
|buy
|1557
|0.10
|1.3023
|1.2973
|1.3029
|3114
|2005.02.03 06:54
|close
|1557
|0.10
|1.3019
|1.2973
|1.3029
|-4.00
|8513.90
|3115
|2005.02.03 06:54
|sell
|1558
|0.10
|1.3019
|1.3069
|1.3013
|3116
|2005.02.03 07:35
|close
|1558
|0.10
|1.3021
|1.3069
|1.3013
|-2.00
|8511.90
|3117
|2005.02.03 07:35
|buy
|1559
|0.10
|1.3020
|1.2970
|1.3026
|3118
|2005.02.03 08:33
|close
|1559
|0.10
|1.3022
|1.2970
|1.3026
|2.00
|8513.90
|3119
|2005.02.03 09:00
|sell
|1560
|0.10
|1.3019
|1.3069
|1.3013
|3120
|2005.02.03 10:05
|close
|1560
|0.10
|1.3025
|1.3069
|1.3013
|-6.00
|8507.90
|3121
|2005.02.03 10:30
|buy
|1561
|0.10
|1.3024
|1.2974
|1.3030
|3122
|2005.02.03 11:35
|close
|1561
|0.10
|1.3019
|1.2974
|1.3030
|-5.00
|8502.90
|3123
|2005.02.03 11:35
|sell
|1562
|0.10
|1.3020
|1.3070
|1.3014
|3124
|2005.02.03 11:43
|t/p
|1562
|0.10
|1.3014
|1.3070
|1.3014
|6.00
|8508.90
|3125
|2005.02.03 12:30
|buy
|1563
|0.10
|1.2995
|1.2945
|1.3001
|3126
|2005.02.03 12:36
|t/p
|1563
|0.10
|1.3001
|1.2945
|1.3001
|6.00
|8514.90
|3127
|2005.02.03 13:42
|sell
|1564
|0.10
|1.2961
|1.3011
|1.2955
|3128
|2005.02.03 13:48
|t/p
|1564
|0.10
|1.2955
|1.3011
|1.2955
|6.00
|8520.90
|3129
|2005.02.03 13:55
|buy
|1565
|0.10
|1.2956
|1.2906
|1.2962
|3130
|2005.02.03 14:00
|t/p
|1565
|0.10
|1.2962
|1.2906
|1.2962
|6.00
|8526.90
|3131
|2005.02.03 14:04
|buy
|1566
|0.10
|1.2955
|1.2905
|1.2961
|3132
|2005.02.03 14:05
|close
|1566
|0.10
|1.2957
|1.2905
|1.2961
|2.00
|8528.90
|3133
|2005.02.03 14:06
|sell
|1567
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|3134
|2005.02.03 18:47
|close
|1567
|0.10
|1.2961
|1.3009
|1.2953
|-2.00
|8526.90
|3135
|2005.02.03 18:57
|sell
|1568
|0.10
|1.2965
|1.3015
|1.2959
|3136
|2005.02.04 00:40
|close
|1568
|0.10
|1.2963
|1.3015
|1.2959
|7.30
|8534.20
|3137
|2005.02.04 00:40
|buy
|1569
|0.10
|1.2964
|1.2914
|1.2970
|3138
|2005.02.04 02:01
|close
|1569
|0.10
|1.2969
|1.2914
|1.2970
|5.00
|8539.20
|3139
|2005.02.04 02:01
|sell
|1570
|0.10
|1.2968
|1.3018
|1.2962
|3140
|2005.02.04 06:00
|close
|1570
|0.10
|1.2970
|1.3018
|1.2962
|-2.00
|8537.20
|3141
|2005.02.04 06:00
|buy
|1571
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|3142
|2005.02.04 06:27
|close
|1571
|0.10
|1.2967
|1.2919
|1.2975
|-2.00
|8535.20
|3143
|2005.02.04 06:27
|sell
|1572
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.2960
|3144
|2005.02.04 08:03
|close
|1572
|0.10
|1.2968
|1.3016
|1.2960
|-2.00
|8533.20
|3145
|2005.02.04 08:04
|buy
|1573
|0.10
|1.2967
|1.2917
|1.2973
|3146
|2005.02.04 09:20
|close
|1573
|0.10
|1.2965
|1.2917
|1.2973
|-2.00
|8531.20
|3147
|2005.02.04 09:20
|sell
|1574
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.2960
|3148
|2005.02.04 10:34
|close
|1574
|0.10
|1.2967
|1.3016
|1.2960
|-1.00
|8530.20
|3149
|2005.02.04 10:34
|buy
|1575
|0.10
|1.2966
|1.2916
|1.2972
|3150
|2005.02.04 10:45
|close
|1575
|0.10
|1.2970
|1.2916
|1.2972
|4.00
|8534.20
|3151
|2005.02.04 10:48
|sell
|1576
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|3152
|2005.02.04 10:54
|t/p
|1576
|0.10
|1.2964
|1.3020
|1.2964
|6.00
|8540.20
|3153
|2005.02.04 11:00
|buy
|1577
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|3154
|2005.02.04 11:09
|t/p
|1577
|0.10
|1.2967
|1.2911
|1.2967
|6.00
|8546.20
|3155
|2005.02.04 11:10
|sell
|1578
|0.10
|1.2969
|1.3019
|1.2963
|3156
|2005.02.04 11:27
|t/p
|1578
|0.10
|1.2963
|1.3019
|1.2963
|6.00
|8552.20
|3157
|2005.02.04 11:30
|buy
|1579
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|3158
|2005.02.04 11:35
|t/p
|1579
|0.10
|1.2967
|1.2911
|1.2967
|6.00
|8558.20
|3159
|2005.02.04 11:52
|buy
|1580
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.2969
|3160
|2005.02.04 12:30
|t/p
|1580
|0.10
|1.2969
|1.2913
|1.2969
|6.00
|8564.20
|3161
|2005.02.04 12:30
|sell
|1581
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|3162
|2005.02.04 12:30
|s/l
|1581
|0.10
|1.3022
|1.3022
|1.2966
|-50.00
|8514.20
|3163
|2005.02.04 12:30
|sell
|1582
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.3028
|3164
|2005.02.04 12:32
|t/p
|1582
|0.10
|1.3028
|1.3084
|1.3028
|6.00
|8520.20
|3165
|2005.02.04 12:32
|sell
|1583
|0.10
|1.3007
|1.3057
|1.3001
|3166
|2005.02.04 12:47
|t/p
|1583
|0.10
|1.3001
|1.3057
|1.3001
|6.00
|8526.20
|3167
|2005.02.04 12:50
|buy
|1584
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2974
|3168
|2005.02.04 13:40
|close
|1584
|0.10
|1.2955
|1.2918
|1.2974
|-13.00
|8513.20
|3169
|2005.02.04 13:40
|sell
|1585
|0.10
|1.2953
|1.3003
|1.2947
|3170
|2005.02.04 14:31
|close
|1585
|0.10
|1.2952
|1.3003
|1.2947
|1.00
|8514.20
|3171
|2005.02.04 14:31
|buy
|1586
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|3172
|2005.02.04 16:05
|s/l
|1586
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2958
|-50.00
|8464.20
|3173
|2005.02.04 16:41
|buy
|1587
|0.10
|1.2900
|1.2850
|1.2906
|3174
|2005.02.04 19:45
|close
|1587
|0.10
|1.2877
|1.2850
|1.2906
|-23.00
|8441.20
|3175
|2005.02.04 19:45
|sell
|1588
|0.10
|1.2878
|1.2928
|1.2872
|3176
|2005.02.04 19:56
|close
|1588
|0.10
|1.2874
|1.2928
|1.2872
|4.00
|8445.20
|3177
|2005.02.04 19:57
|buy
|1589
|0.10
|1.2874
|1.2824
|1.2880
|3178
|2005.02.06 23:02
|close
|1589
|0.10
|1.2856
|1.2824
|1.2880
|-18.00
|8427.20
|3179
|2005.02.07 00:06
|sell
|1590
|0.10
|1.2838
|1.2888
|1.2832
|3180
|2005.02.07 00:38
|close
|1590
|0.10
|1.2839
|1.2888
|1.2832
|-1.00
|8426.20
|3181
|2005.02.07 00:38
|buy
|1591
|0.10
|1.2840
|1.2790
|1.2846
|3182
|2005.02.07 01:31
|close
|1591
|0.10
|1.2838
|1.2790
|1.2846
|-2.00
|8424.20
|3183
|2005.02.07 01:32
|sell
|1592
|0.10
|1.2839
|1.2889
|1.2833
|3184
|2005.02.07 01:58
|t/p
|1592
|0.10
|1.2833
|1.2889
|1.2833
|6.00
|8430.20
|3185
|2005.02.07 02:15
|sell
|1593
|0.10
|1.2835
|1.2885
|1.2829
|3186
|2005.02.07 02:39
|t/p
|1593
|0.10
|1.2829
|1.2885
|1.2829
|6.00
|8436.20
|3187
|2005.02.07 02:39
|buy
|1594
|0.10
|1.2829
|1.2779
|1.2835
|3188
|2005.02.07 03:15
|close
|1594
|0.10
|1.2833
|1.2779
|1.2835
|4.00
|8440.20
|3189
|2005.02.07 04:05
|sell
|1595
|0.10
|1.2832
|1.2882
|1.2826
|3190
|2005.02.07 06:18
|close
|1595
|0.10
|1.2843
|1.2882
|1.2826
|-11.00
|8429.20
|3191
|2005.02.07 06:18
|buy
|1596
|0.10
|1.2843
|1.2793
|1.2849
|3192
|2005.02.07 06:49
|close
|1596
|0.10
|1.2842
|1.2793
|1.2849
|-1.00
|8428.20
|3193
|2005.02.07 06:54
|sell
|1597
|0.10
|1.2842
|1.2892
|1.2836
|3194
|2005.02.07 08:27
|close
|1597
|0.10
|1.2838
|1.2892
|1.2836
|4.00
|8432.20
|3195
|2005.02.07 08:28
|buy
|1598
|0.10
|1.2838
|1.2788
|1.2844
|3196
|2005.02.07 08:34
|t/p
|1598
|0.10
|1.2844
|1.2788
|1.2844
|6.00
|8438.20
|3197
|2005.02.07 08:38
|buy
|1599
|0.10
|1.2838
|1.2788
|1.2844
|3198
|2005.02.07 08:52
|t/p
|1599
|0.10
|1.2844
|1.2788
|1.2844
|6.00
|8444.20
|3199
|2005.02.07 08:52
|sell
|1600
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2839
|3200
|2005.02.07 12:07
|close
|1600
|0.10
|1.2851
|1.2895
|1.2839
|-6.00
|8438.20
|3201
|2005.02.07 12:07
|buy
|1601
|0.10
|1.2851
|1.2801
|1.2857
|3202
|2005.02.07 12:39
|close
|1601
|0.10
|1.2846
|1.2801
|1.2857
|-5.00
|8433.20
|3203
|2005.02.07 12:39
|sell
|1602
|0.10
|1.2847
|1.2897
|1.2841
|3204
|2005.02.07 13:08
|t/p
|1602
|0.10
|1.2841
|1.2897
|1.2841
|6.00
|8439.20
|3205
|2005.02.07 13:42
|buy
|1603
|0.10
|1.2841
|1.2791
|1.2847
|3206
|2005.02.07 14:50
|close
|1603
|0.10
|1.2838
|1.2791
|1.2847
|-3.00
|8436.20
|3207
|2005.02.07 14:52
|sell
|1604
|0.10
|1.2841
|1.2891
|1.2835
|3208
|2005.02.07 14:59
|t/p
|1604
|0.10
|1.2835
|1.2891
|1.2835
|6.00
|8442.20
|3209
|2005.02.07 15:05
|buy
|1605
|0.10
|1.2826
|1.2776
|1.2832
|3210
|2005.02.07 15:57
|s/l
|1605
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2832
|-50.00
|8392.20
|3211
|2005.02.07 16:45
|sell
|1606
|0.10
|1.2756
|1.2806
|1.2750
|3212
|2005.02.07 17:34
|close
|1606
|0.10
|1.2753
|1.2806
|1.2750
|3.00
|8395.20
|3213
|2005.02.07 17:34
|buy
|1607
|0.10
|1.2753
|1.2703
|1.2759
|3214
|2005.02.07 17:44
|t/p
|1607
|0.10
|1.2759
|1.2703
|1.2759
|6.00
|8401.20
|3215
|2005.02.07 17:53
|sell
|1608
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2757
|3216
|2005.02.07 20:12
|t/p
|1608
|0.10
|1.2757
|1.2813
|1.2757
|6.00
|8407.20
|3217
|2005.02.07 21:27
|buy
|1609
|0.10
|1.2754
|1.2704
|1.2760
|3218
|2005.02.07 22:25
|close
|1609
|0.10
|1.2753
|1.2704
|1.2760
|-1.00
|8406.20
|3219
|2005.02.07 22:44
|sell
|1610
|0.10
|1.2766
|1.2816
|1.2760
|3220
|2005.02.07 22:44
|t/p
|1610
|0.10
|1.2760
|1.2816
|1.2760
|6.00
|8412.20
|3221
|2005.02.07 22:44
|sell
|1611
|0.10
|1.2757
|1.2807
|1.2751
|3222
|2005.02.07 23:54
|close
|1611
|0.10
|1.2764
|1.2807
|1.2751
|-7.00
|8405.20
|3223
|2005.02.08 00:16
|sell
|1612
|0.10
|1.2769
|1.2819
|1.2763
|3224
|2005.02.08 00:31
|t/p
|1612
|0.10
|1.2763
|1.2819
|1.2763
|6.00
|8411.20
|3225
|2005.02.08 01:20
|sell
|1613
|0.10
|1.2760
|1.2810
|1.2754
|3226
|2005.02.08 03:21
|close
|1613
|0.10
|1.2761
|1.2810
|1.2754
|-1.00
|8410.20
|3227
|2005.02.08 03:21
|buy
|1614
|0.10
|1.2761
|1.2711
|1.2767
|3228
|2005.02.08 04:50
|close
|1614
|0.10
|1.2762
|1.2711
|1.2767
|1.00
|8411.20
|3229
|2005.02.08 04:50
|sell
|1615
|0.10
|1.2762
|1.2812
|1.2756
|3230
|2005.02.08 05:48
|close
|1615
|0.10
|1.2763
|1.2812
|1.2756
|-1.00
|8410.20
|3231
|2005.02.08 05:48
|buy
|1616
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2769
|3232
|2005.02.08 05:52
|t/p
|1616
|0.10
|1.2769
|1.2713
|1.2769
|6.00
|8416.20
|3233
|2005.02.08 05:55
|buy
|1617
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2769
|3234
|2005.02.08 06:16
|close
|1617
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2769
|0.00
|8416.20
|3235
|2005.02.08 06:16
|sell
|1618
|0.10
|1.2763
|1.2813
|1.2757
|3236
|2005.02.08 07:21
|close
|1618
|0.10
|1.2762
|1.2813
|1.2757
|1.00
|8417.20
|3237
|2005.02.08 07:22
|buy
|1619
|0.10
|1.2761
|1.2711
|1.2767
|3238
|2005.02.08 07:26
|t/p
|1619
|0.10
|1.2767
|1.2711
|1.2767
|6.00
|8423.20
|3239
|2005.02.08 08:21
|buy
|1620
|0.10
|1.2764
|1.2714
|1.2770
|3240
|2005.02.08 08:37
|t/p
|1620
|0.10
|1.2770
|1.2714
|1.2770
|6.00
|8429.20
|3241
|2005.02.08 08:50
|buy
|1621
|0.10
|1.2762
|1.2712
|1.2768
|3242
|2005.02.08 10:23
|close
|1621
|0.10
|1.2739
|1.2712
|1.2768
|-23.00
|8406.20
|3243
|2005.02.08 10:26
|sell
|1622
|0.10
|1.2739
|1.2789
|1.2733
|3244
|2005.02.08 12:22
|close
|1622
|0.10
|1.2758
|1.2789
|1.2733
|-19.00
|8387.20
|3245
|2005.02.08 12:29
|buy
|1623
|0.10
|1.2758
|1.2708
|1.2764
|3246
|2005.02.08 12:42
|t/p
|1623
|0.10
|1.2764
|1.2708
|1.2764
|6.00
|8393.20
|3247
|2005.02.08 12:42
|sell
|1624
|0.10
|1.2764
|1.2814
|1.2758
|3248
|2005.02.08 13:06
|t/p
|1624
|0.10
|1.2758
|1.2814
|1.2758
|6.00
|8399.20
|3249
|2005.02.08 13:06
|buy
|1625
|0.10
|1.2757
|1.2707
|1.2763
|3250
|2005.02.08 14:10
|close
|1625
|0.10
|1.2754
|1.2707
|1.2763
|-3.00
|8396.20
|3251
|2005.02.08 14:10
|sell
|1626
|0.10
|1.2756
|1.2806
|1.2750
|3252
|2005.02.08 14:25
|t/p
|1626
|0.10
|1.2750
|1.2806
|1.2750
|6.00
|8402.20
|3253
|2005.02.08 14:25
|buy
|1627
|0.10
|1.2746
|1.2696
|1.2752
|3254
|2005.02.08 14:29
|t/p
|1627
|0.10
|1.2752
|1.2696
|1.2752
|6.00
|8408.20
|3255
|2005.02.08 14:40
|sell
|1628
|0.10
|1.2762
|1.2812
|1.2756
|3256
|2005.02.08 15:03
|t/p
|1628
|0.10
|1.2756
|1.2812
|1.2756
|6.00
|8414.20
|3257
|2005.02.08 15:03
|buy
|1629
|0.10
|1.2756
|1.2706
|1.2762
|3258
|2005.02.08 15:06
|t/p
|1629
|0.10
|1.2762
|1.2706
|1.2762
|6.00
|8420.20
|3259
|2005.02.08 15:08
|buy
|1630
|0.10
|1.2762
|1.2712
|1.2768
|3260
|2005.02.08 15:19
|t/p
|1630
|0.10
|1.2768
|1.2712
|1.2768
|6.00
|8426.20
|3261
|2005.02.08 15:20
|sell
|1631
|0.10
|1.2785
|1.2835
|1.2779
|3262
|2005.02.08 15:48
|close
|1631
|0.10
|1.2781
|1.2835
|1.2779
|4.00
|8430.20
|3263
|2005.02.08 15:48
|buy
|1632
|0.10
|1.2780
|1.2730
|1.2786
|3264
|2005.02.08 16:00
|t/p
|1632
|0.10
|1.2786
|1.2730
|1.2786
|6.00
|8436.20
|3265
|2005.02.08 16:24
|sell
|1633
|0.10
|1.2790
|1.2840
|1.2784
|3266
|2005.02.08 16:59
|close
|1633
|0.10
|1.2788
|1.2840
|1.2784
|2.00
|8438.20
|3267
|2005.02.08 16:59
|buy
|1634
|0.10
|1.2787
|1.2737
|1.2793
|3268
|2005.02.08 18:44
|close
|1634
|0.10
|1.2777
|1.2737
|1.2793
|-10.00
|8428.20
|3269
|2005.02.08 18:46
|sell
|1635
|0.10
|1.2777
|1.2827
|1.2771
|3270
|2005.02.08 18:59
|close
|1635
|0.10
|1.2774
|1.2827
|1.2771
|3.00
|8431.20
|3271
|2005.02.08 19:00
|buy
|1636
|0.10
|1.2774
|1.2724
|1.2780
|3272
|2005.02.08 20:11
|close
|1636
|0.10
|1.2769
|1.2724
|1.2780
|-5.00
|8426.20
|3273
|2005.02.08 20:40
|sell
|1637
|0.10
|1.2766
|1.2816
|1.2760
|3274
|2005.02.08 20:59
|close
|1637
|0.10
|1.2764
|1.2816
|1.2760
|2.00
|8428.20
|3275
|2005.02.08 20:59
|buy
|1638
|0.10
|1.2763
|1.2713
|1.2769
|3276
|2005.02.08 22:13
|t/p
|1638
|0.10
|1.2769
|1.2713
|1.2769
|6.00
|8434.20
|3277
|2005.02.08 23:01
|buy
|1639
|0.10
|1.2769
|1.2719
|1.2775
|3278
|2005.02.08 23:35
|close
|1639
|0.10
|1.2770
|1.2719
|1.2775
|1.00
|8435.20
|3279
|2005.02.08 23:35
|sell
|1640
|0.10
|1.2771
|1.2821
|1.2765
|3280
|2005.02.08 23:55
|close
|1640
|0.10
|1.2767
|1.2821
|1.2765
|4.00
|8439.20
|3281
|2005.02.08 23:55
|buy
|1641
|0.10
|1.2768
|1.2718
|1.2774
|3282
|2005.02.09 01:38
|close
|1641
|0.10
|1.2759
|1.2718
|1.2774
|-26.85
|8412.35
|3283
|2005.02.09 01:39
|sell
|1642
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2753
|3284
|2005.02.09 04:00
|close
|1642
|0.10
|1.2757
|1.2809
|1.2753
|2.00
|8414.35
|3285
|2005.02.09 04:01
|buy
|1643
|0.10
|1.2757
|1.2707
|1.2763
|3286
|2005.02.09 04:18
|close
|1643
|0.10
|1.2757
|1.2707
|1.2763
|0.00
|8414.35
|3287
|2005.02.09 04:19
|sell
|1644
|0.10
|1.2757
|1.2807
|1.2751
|3288
|2005.02.09 07:07
|close
|1644
|0.10
|1.2791
|1.2807
|1.2751
|-34.00
|8380.35
|3289
|2005.02.09 07:07
|buy
|1645
|0.10
|1.2790
|1.2740
|1.2796
|3290
|2005.02.09 08:05
|close
|1645
|0.10
|1.2775
|1.2740
|1.2796
|-15.00
|8365.35
|3291
|2005.02.09 08:05
|sell
|1646
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2768
|3292
|2005.02.09 09:51
|close
|1646
|0.10
|1.2784
|1.2824
|1.2768
|-10.00
|8355.35
|3293
|2005.02.09 10:55
|buy
|1647
|0.10
|1.2782
|1.2732
|1.2788
|3294
|2005.02.09 11:21
|close
|1647
|0.10
|1.2780
|1.2732
|1.2788
|-2.00
|8353.35
|3295
|2005.02.09 11:21
|sell
|1648
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|3296
|2005.02.09 12:00
|t/p
|1648
|0.10
|1.2775
|1.2831
|1.2775
|6.00
|8359.35
|3297
|2005.02.09 12:00
|buy
|1649
|0.10
|1.2775
|1.2725
|1.2781
|3298
|2005.02.09 12:39
|close
|1649
|0.10
|1.2770
|1.2725
|1.2781
|-5.00
|8354.35
|3299
|2005.02.09 12:39
|sell
|1650
|0.10
|1.2769
|1.2819
|1.2763
|3300
|2005.02.09 12:45
|t/p
|1650
|0.10
|1.2763
|1.2819
|1.2763
|6.00
|8360.35
|3301
|2005.02.09 12:49
|buy
|1651
|0.10
|1.2754
|1.2704
|1.2760
|3302
|2005.02.09 13:48
|close
|1651
|0.10
|1.2751
|1.2704
|1.2760
|-3.00
|8357.35
|3303
|2005.02.09 13:50
|sell
|1652
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2745
|3304
|2005.02.09 15:18
|s/l
|1652
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2745
|-50.00
|8307.35
|3305
|2005.02.09 15:40
|sell
|1653
|0.10
|1.2801
|1.2851
|1.2795
|3306
|2005.02.09 15:46
|t/p
|1653
|0.10
|1.2795
|1.2851
|1.2795
|6.00
|8313.35
|3307
|2005.02.09 15:50
|buy
|1654
|0.10
|1.2784
|1.2734
|1.2790
|3308
|2005.02.09 15:55
|t/p
|1654
|0.10
|1.2790
|1.2734
|1.2790
|6.00
|8319.35
|3309
|2005.02.09 16:07
|sell
|1655
|0.10
|1.2801
|1.2851
|1.2795
|3310
|2005.02.09 16:08
|t/p
|1655
|0.10
|1.2795
|1.2851
|1.2795
|6.00
|8325.35
|3311
|2005.02.09 16:10
|sell
|1656
|0.10
|1.2799
|1.2849
|1.2793
|3312
|2005.02.09 16:14
|t/p
|1656
|0.10
|1.2793
|1.2849
|1.2793
|6.00
|8331.35
|3313
|2005.02.09 17:12
|sell
|1657
|0.10
|1.2795
|1.2845
|1.2789
|3314
|2005.02.09 18:28
|close
|1657
|0.10
|1.2802
|1.2845
|1.2789
|-7.00
|8324.35
|3315
|2005.02.09 18:29
|buy
|1658
|0.10
|1.2802
|1.2752
|1.2808
|3316
|2005.02.09 19:07
|close
|1658
|0.10
|1.2797
|1.2752
|1.2808
|-5.00
|8319.35
|3317
|2005.02.09 19:19
|sell
|1659
|0.10
|1.2797
|1.2847
|1.2791
|3318
|2005.02.09 21:00
|close
|1659
|0.10
|1.2803
|1.2847
|1.2791
|-6.00
|8313.35
|3319
|2005.02.09 21:01
|buy
|1660
|0.10
|1.2803
|1.2753
|1.2809
|3320
|2005.02.09 21:35
|close
|1660
|0.10
|1.2807
|1.2753
|1.2809
|4.00
|8317.35
|3321
|2005.02.09 21:37
|sell
|1661
|0.10
|1.2808
|1.2858
|1.2802
|3322
|2005.02.09 22:35
|close
|1661
|0.10
|1.2809
|1.2858
|1.2802
|-1.00
|8316.35
|3323
|2005.02.09 22:35
|buy
|1662
|0.10
|1.2808
|1.2758
|1.2814
|3324
|2005.02.09 23:30
|close
|1662
|0.10
|1.2805
|1.2758
|1.2814
|-3.00
|8313.35
|3325
|2005.02.09 23:30
|sell
|1663
|0.10
|1.2806
|1.2856
|1.2800
|3326
|2005.02.10 00:12
|close
|1663
|0.10
|1.2805
|1.2856
|1.2800
|6.30
|8319.65
|3327
|2005.02.10 00:12
|buy
|1664
|0.10
|1.2804
|1.2754
|1.2810
|3328
|2005.02.10 01:21
|close
|1664
|0.10
|1.2807
|1.2754
|1.2810
|3.00
|8322.65
|3329
|2005.02.10 01:22
|sell
|1665
|0.10
|1.2808
|1.2858
|1.2802
|3330
|2005.02.10 07:56
|t/p
|1665
|0.10
|1.2802
|1.2858
|1.2802
|6.00
|8328.65
|3331
|2005.02.10 08:20
|sell
|1666
|0.10
|1.2802
|1.2852
|1.2796
|3332
|2005.02.10 08:31
|t/p
|1666
|0.10
|1.2796
|1.2852
|1.2796
|6.00
|8334.65
|3333
|2005.02.10 08:36
|buy
|1667
|0.10
|1.2795
|1.2745
|1.2801
|3334
|2005.02.10 09:35
|close
|1667
|0.10
|1.2793
|1.2745
|1.2801
|-2.00
|8332.65
|3335
|2005.02.10 09:59
|buy
|1668
|0.10
|1.2789
|1.2739
|1.2795
|3336
|2005.02.10 12:01
|close
|1668
|0.10
|1.2783
|1.2739
|1.2795
|-6.00
|8326.65
|3337
|2005.02.10 12:01
|sell
|1669
|0.10
|1.2783
|1.2833
|1.2777
|3338
|2005.02.10 12:19
|t/p
|1669
|0.10
|1.2777
|1.2833
|1.2777
|6.00
|8332.65
|3339
|2005.02.10 12:20
|buy
|1670
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2784
|3340
|2005.02.10 12:25
|t/p
|1670
|0.10
|1.2784
|1.2728
|1.2784
|6.00
|8338.65
|3341
|2005.02.10 12:40
|buy
|1671
|0.10
|1.2758
|1.2708
|1.2764
|3342
|2005.02.10 12:43
|t/p
|1671
|0.10
|1.2764
|1.2708
|1.2764
|6.00
|8344.65
|3343
|2005.02.10 12:43
|buy
|1672
|0.10
|1.2766
|1.2716
|1.2772
|3344
|2005.02.10 12:48
|t/p
|1672
|0.10
|1.2772
|1.2716
|1.2772
|6.00
|8350.65
|3345
|2005.02.10 12:48
|buy
|1673
|0.10
|1.2775
|1.2725
|1.2781
|3346
|2005.02.10 12:57
|t/p
|1673
|0.10
|1.2781
|1.2725
|1.2781
|6.00
|8356.65
|3347
|2005.02.10 12:57
|sell
|1674
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2775
|3348
|2005.02.10 13:32
|s/l
|1674
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2775
|-50.00
|8306.65
|3349
|2005.02.10 14:55
|sell
|1675
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2883
|3350
|2005.02.10 15:28
|close
|1675
|0.10
|1.2887
|1.2939
|1.2883
|2.00
|8308.65
|3351
|2005.02.10 15:29
|buy
|1676
|0.10
|1.2886
|1.2836
|1.2892
|3352
|2005.02.10 15:55
|close
|1676
|0.10
|1.2886
|1.2836
|1.2892
|0.00
|8308.65
|3353
|2005.02.10 15:56
|sell
|1677
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|3354
|2005.02.10 17:16
|close
|1677
|0.10
|1.2889
|1.2936
|1.2880
|-3.00
|8305.65
|3355
|2005.02.10 17:16
|buy
|1678
|0.10
|1.2887
|1.2837
|1.2893
|3356
|2005.02.10 18:21
|close
|1678
|0.10
|1.2886
|1.2837
|1.2893
|-1.00
|8304.65
|3357
|2005.02.10 18:21
|sell
|1679
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|3358
|2005.02.10 18:58
|t/p
|1679
|0.10
|1.2880
|1.2936
|1.2880
|6.00
|8310.65
|3359
|2005.02.10 19:38
|sell
|1680
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2871
|3360
|2005.02.10 20:50
|close
|1680
|0.10
|1.2875
|1.2927
|1.2871
|2.00
|8312.65
|3361
|2005.02.10 20:52
|buy
|1681
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|3362
|2005.02.10 21:42
|close
|1681
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|0.00
|8312.65
|3363
|2005.02.10 21:43
|sell
|1682
|0.10
|1.2875
|1.2925
|1.2869
|3364
|2005.02.10 23:43
|close
|1682
|0.10
|1.2872
|1.2925
|1.2869
|3.00
|8315.65
|3365
|2005.02.10 23:44
|buy
|1683
|0.10
|1.2872
|1.2822
|1.2878
|3366
|2005.02.11 00:41
|close
|1683
|0.10
|1.2868
|1.2822
|1.2878
|-9.95
|8305.70
|3367
|2005.02.11 00:44
|sell
|1684
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|3368
|2005.02.11 06:07
|close
|1684
|0.10
|1.2867
|1.2918
|1.2862
|1.00
|8306.70
|3369
|2005.02.11 06:07
|buy
|1685
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2872
|3370
|2005.02.11 06:11
|t/p
|1685
|0.10
|1.2872
|1.2816
|1.2872
|6.00
|8312.70
|3371
|2005.02.11 06:18
|buy
|1686
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2873
|3372
|2005.02.11 06:51
|t/p
|1686
|0.10
|1.2873
|1.2817
|1.2873
|6.00
|8318.70
|3373
|2005.02.11 07:17
|buy
|1687
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2873
|3374
|2005.02.11 07:28
|t/p
|1687
|0.10
|1.2873
|1.2817
|1.2873
|6.00
|8324.70
|3375
|2005.02.11 07:28
|sell
|1688
|0.10
|1.2873
|1.2923
|1.2867
|3376
|2005.02.11 07:42
|t/p
|1688
|0.10
|1.2867
|1.2923
|1.2867
|6.00
|8330.70
|3377
|2005.02.11 08:04
|sell
|1689
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|3378
|2005.02.11 08:09
|t/p
|1689
|0.10
|1.2865
|1.2921
|1.2865
|6.00
|8336.70
|3379
|2005.02.11 08:54
|buy
|1690
|0.10
|1.2864
|1.2814
|1.2870
|3380
|2005.02.11 09:31
|close
|1690
|0.10
|1.2866
|1.2814
|1.2870
|2.00
|8338.70
|3381
|2005.02.11 09:58
|sell
|1691
|0.10
|1.2866
|1.2916
|1.2860
|3382
|2005.02.11 10:28
|close
|1691
|0.10
|1.2866
|1.2916
|1.2860
|0.00
|8338.70
|3383
|2005.02.11 10:28
|buy
|1692
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2872
|3384
|2005.02.11 11:00
|close
|1692
|0.10
|1.2864
|1.2816
|1.2872
|-2.00
|8336.70
|3385
|2005.02.11 11:00
|sell
|1693
|0.10
|1.2863
|1.2913
|1.2857
|3386
|2005.02.11 11:53
|t/p
|1693
|0.10
|1.2857
|1.2913
|1.2857
|6.00
|8342.70
|3387
|2005.02.11 12:18
|sell
|1694
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2853
|3388
|2005.02.11 13:35
|close
|1694
|0.10
|1.2862
|1.2909
|1.2853
|-3.00
|8339.70
|3389
|2005.02.11 13:39
|buy
|1695
|0.10
|1.2862
|1.2812
|1.2868
|3390
|2005.02.11 14:05
|close
|1695
|0.10
|1.2865
|1.2812
|1.2868
|3.00
|8342.70
|3391
|2005.02.11 14:05
|sell
|1696
|0.10
|1.2865
|1.2915
|1.2859
|3392
|2005.02.11 15:50
|close
|1696
|0.10
|1.2878
|1.2915
|1.2859
|-13.00
|8329.70
|3393
|2005.02.11 15:50
|buy
|1697
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2883
|3394
|2005.02.11 16:16
|close
|1697
|0.10
|1.2875
|1.2827
|1.2883
|-2.00
|8327.70
|3395
|2005.02.11 16:16
|sell
|1698
|0.10
|1.2875
|1.2925
|1.2869
|3396
|2005.02.11 16:31
|t/p
|1698
|0.10
|1.2869
|1.2925
|1.2869
|6.00
|8333.70
|3397
|2005.02.11 16:55
|buy
|1699
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2872
|3398
|2005.02.11 17:17
|close
|1699
|0.10
|1.2868
|1.2816
|1.2872
|2.00
|8335.70
|3399
|2005.02.11 17:18
|sell
|1700
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|3400
|2005.02.13 23:33
|close
|1700
|0.10
|1.2881
|1.2918
|1.2862
|-13.00
|8322.70
|3401
|2005.02.13 23:58
|sell
|1701
|0.10
|1.2890
|1.2940
|1.2884
|3402
|2005.02.14 00:33
|s/l
|1701
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.2884
|-44.70
|8278.00
|3403
|2005.02.14 01:43
|sell
|1702
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2933
|3404
|2005.02.14 03:22
|close
|1702
|0.10
|1.2935
|1.2989
|1.2933
|4.00
|8282.00
|3405
|2005.02.14 03:22
|buy
|1703
|0.10
|1.2934
|1.2884
|1.2940
|3406
|2005.02.14 04:11
|close
|1703
|0.10
|1.2935
|1.2884
|1.2940
|1.00
|8283.00
|3407
|2005.02.14 04:11
|sell
|1704
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2929
|3408
|2005.02.14 05:26
|close
|1704
|0.10
|1.2933
|1.2985
|1.2929
|2.00
|8285.00
|3409
|2005.02.14 05:27
|buy
|1705
|0.10
|1.2932
|1.2882
|1.2938
|3410
|2005.02.14 05:38
|close
|1705
|0.10
|1.2937
|1.2882
|1.2938
|5.00
|8290.00
|3411
|2005.02.14 05:40
|sell
|1706
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2929
|3412
|2005.02.14 06:05
|close
|1706
|0.10
|1.2931
|1.2985
|1.2929
|4.00
|8294.00
|3413
|2005.02.14 06:09
|buy
|1707
|0.10
|1.2931
|1.2881
|1.2937
|3414
|2005.02.14 06:17
|t/p
|1707
|0.10
|1.2937
|1.2881
|1.2937
|6.00
|8300.00
|3415
|2005.02.14 06:20
|sell
|1708
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2929
|3416
|2005.02.14 06:28
|t/p
|1708
|0.10
|1.2929
|1.2985
|1.2929
|6.00
|8306.00
|3417
|2005.02.14 06:54
|sell
|1709
|0.10
|1.2937
|1.2987
|1.2931
|3418
|2005.02.14 08:20
|close
|1709
|0.10
|1.2968
|1.2987
|1.2931
|-31.00
|8275.00
|3419
|2005.02.14 08:21
|buy
|1710
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2974
|3420
|2005.02.14 08:37
|close
|1710
|0.10
|1.2972
|1.2918
|1.2974
|4.00
|8279.00
|3421
|2005.02.14 08:39
|sell
|1711
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|3422
|2005.02.14 09:21
|close
|1711
|0.10
|1.2980
|1.3022
|1.2966
|-8.00
|8271.00
|3423
|2005.02.14 09:23
|buy
|1712
|0.10
|1.2980
|1.2930
|1.2986
|3424
|2005.02.14 10:08
|close
|1712
|0.10
|1.2972
|1.2930
|1.2986
|-8.00
|8263.00
|3425
|2005.02.14 10:09
|sell
|1713
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|3426
|2005.02.14 11:09
|close
|1713
|0.10
|1.2969
|1.3022
|1.2966
|3.00
|8266.00
|3427
|2005.02.14 11:11
|buy
|1714
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|3428
|2005.02.14 11:43
|close
|1714
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|0.00
|8266.00
|3429
|2005.02.14 11:43
|sell
|1715
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|3430
|2005.02.14 12:20
|t/p
|1715
|0.10
|1.2964
|1.3020
|1.2964
|6.00
|8272.00
|3431
|2005.02.14 12:27
|sell
|1716
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|3432
|2005.02.14 13:33
|t/p
|1716
|0.10
|1.2964
|1.3020
|1.2964
|6.00
|8278.00
|3433
|2005.02.14 14:18
|buy
|1717
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.2958
|3434
|2005.02.14 14:49
|t/p
|1717
|0.10
|1.2958
|1.2902
|1.2958
|6.00
|8284.00
|3435
|2005.02.14 15:46
|buy
|1718
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|3436
|2005.02.14 15:56
|t/p
|1718
|0.10
|1.2976
|1.2920
|1.2976
|6.00
|8290.00
|3437
|2005.02.14 16:00
|sell
|1719
|0.10
|1.2976
|1.3026
|1.2970
|3438
|2005.02.14 17:06
|close
|1719
|0.10
|1.2974
|1.3026
|1.2970
|2.00
|8292.00
|3439
|2005.02.14 17:07
|buy
|1720
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|3440
|2005.02.14 17:21
|close
|1720
|0.10
|1.2976
|1.2924
|1.2980
|2.00
|8294.00
|3441
|2005.02.14 17:23
|sell
|1721
|0.10
|1.2976
|1.3026
|1.2970
|3442
|2005.02.14 17:49
|close
|1721
|0.10
|1.2974
|1.3026
|1.2970
|2.00
|8296.00
|3443
|2005.02.14 17:52
|buy
|1722
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|3444
|2005.02.14 19:28
|close
|1722
|0.10
|1.2962
|1.2924
|1.2980
|-12.00
|8284.00
|3445
|2005.02.14 19:30
|sell
|1723
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|3446
|2005.02.14 21:48
|close
|1723
|0.10
|1.2976
|1.3012
|1.2956
|-14.00
|8270.00
|3447
|2005.02.14 21:48
|buy
|1724
|0.10
|1.2975
|1.2925
|1.2981
|3448
|2005.02.14 22:19
|close
|1724
|0.10
|1.2973
|1.2925
|1.2981
|-2.00
|8268.00
|3449
|2005.02.14 22:40
|sell
|1725
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2965
|3450
|2005.02.14 23:00
|close
|1725
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2965
|0.00
|8268.00
|3451
|2005.02.14 23:01
|buy
|1726
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|3452
|2005.02.14 23:28
|close
|1726
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|0.00
|8268.00
|3453
|2005.02.14 23:28
|sell
|1727
|0.10
|1.2971
|1.3021
|1.2965
|3454
|2005.02.14 23:43
|t/p
|1727
|0.10
|1.2965
|1.3021
|1.2965
|6.00
|8274.00
|3455
|2005.02.14 23:45
|buy
|1728
|0.10
|1.2965
|1.2915
|1.2971
|3456
|2005.02.14 23:56
|t/p
|1728
|0.10
|1.2971
|1.2915
|1.2971
|6.00
|8280.00
|3457
|2005.02.15 00:10
|buy
|1729
|0.10
|1.2964
|1.2914
|1.2970
|3458
|2005.02.15 00:22
|close
|1729
|0.10
|1.2967
|1.2914
|1.2970
|3.00
|8283.00
|3459
|2005.02.15 00:59
|buy
|1730
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|3460
|2005.02.15 01:18
|close
|1730
|0.10
|1.2964
|1.2911
|1.2967
|3.00
|8286.00
|3461
|2005.02.15 01:21
|sell
|1731
|0.10
|1.2964
|1.3014
|1.2958
|3462
|2005.02.15 02:05
|close
|1731
|0.10
|1.2962
|1.3014
|1.2958
|2.00
|8288.00
|3463
|2005.02.15 02:06
|buy
|1732
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.2968
|3464
|2005.02.15 04:13
|close
|1732
|0.10
|1.2958
|1.2912
|1.2968
|-4.00
|8284.00
|3465
|2005.02.15 04:13
|sell
|1733
|0.10
|1.2958
|1.3008
|1.2952
|3466
|2005.02.15 06:03
|close
|1733
|0.10
|1.2972
|1.3008
|1.2952
|-14.00
|8270.00
|3467
|2005.02.15 06:03
|buy
|1734
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|3468
|2005.02.15 07:30
|close
|1734
|0.10
|1.2966
|1.2921
|1.2977
|-5.00
|8265.00
|3469
|2005.02.15 07:30
|sell
|1735
|0.10
|1.2967
|1.3017
|1.2961
|3470
|2005.02.15 08:36
|close
|1735
|0.10
|1.2974
|1.3017
|1.2961
|-7.00
|8258.00
|3471
|2005.02.15 08:37
|buy
|1736
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|3472
|2005.02.15 08:48
|t/p
|1736
|0.10
|1.2980
|1.2924
|1.2980
|6.00
|8264.00
|3473
|2005.02.15 08:50
|sell
|1737
|0.10
|1.2984
|1.3034
|1.2978
|3474
|2005.02.15 09:33
|close
|1737
|0.10
|1.2982
|1.3034
|1.2978
|2.00
|8266.00
|3475
|2005.02.15 09:33
|buy
|1738
|0.10
|1.2981
|1.2931
|1.2987
|3476
|2005.02.15 10:22
|close
|1738
|0.10
|1.2984
|1.2931
|1.2987
|3.00
|8269.00
|3477
|2005.02.15 10:24
|sell
|1739
|0.10
|1.2984
|1.3034
|1.2978
|3478
|2005.02.15 10:49
|t/p
|1739
|0.10
|1.2978
|1.3034
|1.2978
|6.00
|8275.00
|3479
|2005.02.15 10:57
|buy
|1740
|0.10
|1.2977
|1.2927
|1.2983
|3480
|2005.02.15 11:27
|close
|1740
|0.10
|1.2979
|1.2927
|1.2983
|2.00
|8277.00
|3481
|2005.02.15 11:28
|sell
|1741
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|3482
|2005.02.15 11:55
|close
|1741
|0.10
|1.2985
|1.3029
|1.2973
|-6.00
|8271.00
|3483
|2005.02.15 11:57
|buy
|1742
|0.10
|1.2985
|1.2935
|1.2991
|3484
|2005.02.15 12:02
|t/p
|1742
|0.10
|1.2991
|1.2935
|1.2991
|6.00
|8277.00
|3485
|2005.02.15 12:10
|sell
|1743
|0.10
|1.3000
|1.3050
|1.2994
|3486
|2005.02.15 12:34
|s/l
|1743
|0.10
|1.3050
|1.3050
|1.2994
|-50.00
|8227.00
|3487
|2005.02.15 16:18
|sell
|1744
|0.10
|1.2986
|1.3036
|1.2980
|3488
|2005.02.15 17:55
|close
|1744
|0.10
|1.3004
|1.3036
|1.2980
|-18.00
|8209.00
|3489
|2005.02.15 17:55
|buy
|1745
|0.10
|1.3006
|1.2956
|1.3012
|3490
|2005.02.15 18:10
|close
|1745
|0.10
|1.3011
|1.2956
|1.3012
|5.00
|8214.00
|3491
|2005.02.15 18:10
|sell
|1746
|0.10
|1.3009
|1.3059
|1.3003
|3492
|2005.02.15 21:12
|close
|1746
|0.10
|1.3020
|1.3059
|1.3003
|-11.00
|8203.00
|3493
|2005.02.15 21:12
|buy
|1747
|0.10
|1.3021
|1.2971
|1.3027
|3494
|2005.02.15 22:13
|close
|1747
|0.10
|1.3020
|1.2971
|1.3027
|-1.00
|8202.00
|3495
|2005.02.15 22:13
|sell
|1748
|0.10
|1.3021
|1.3071
|1.3015
|3496
|2005.02.15 22:50
|close
|1748
|0.10
|1.3018
|1.3071
|1.3015
|3.00
|8205.00
|3497
|2005.02.15 22:50
|buy
|1749
|0.10
|1.3018
|1.2968
|1.3024
|3498
|2005.02.15 23:27
|close
|1749
|0.10
|1.3014
|1.2968
|1.3024
|-4.00
|8201.00
|3499
|2005.02.15 23:28
|sell
|1750
|0.10
|1.3014
|1.3064
|1.3008
|3500
|2005.02.15 23:59
|t/p
|1750
|0.10
|1.3008
|1.3064
|1.3008
|6.00
|8207.00
|3501
|2005.02.16 00:01
|buy
|1751
|0.10
|1.3005
|1.2955
|1.3011
|3502
|2005.02.16 00:17
|t/p
|1751
|0.10
|1.3011
|1.2955
|1.3011
|6.00
|8213.00
|3503
|2005.02.16 00:17
|sell
|1752
|0.10
|1.3011
|1.3061
|1.3005
|3504
|2005.02.16 01:30
|t/p
|1752
|0.10
|1.3005
|1.3061
|1.3005
|6.00
|8219.00
|3505
|2005.02.16 01:30
|buy
|1753
|0.10
|1.3005
|1.2955
|1.3011
|3506
|2005.02.16 01:45
|close
|1753
|0.10
|1.3009
|1.2955
|1.3011
|4.00
|8223.00
|3507
|2005.02.16 01:46
|sell
|1754
|0.10
|1.3009
|1.3059
|1.3003
|3508
|2005.02.16 04:39
|close
|1754
|0.10
|1.3022
|1.3059
|1.3003
|-13.00
|8210.00
|3509
|2005.02.16 04:40
|buy
|1755
|0.10
|1.3022
|1.2972
|1.3028
|3510
|2005.02.16 06:05
|close
|1755
|0.10
|1.3018
|1.2972
|1.3028
|-4.00
|8206.00
|3511
|2005.02.16 06:06
|sell
|1756
|0.10
|1.3019
|1.3069
|1.3013
|3512
|2005.02.16 07:21
|close
|1756
|0.10
|1.3021
|1.3069
|1.3013
|-2.00
|8204.00
|3513
|2005.02.16 07:21
|buy
|1757
|0.10
|1.3021
|1.2971
|1.3027
|3514
|2005.02.16 08:32
|close
|1757
|0.10
|1.3015
|1.2971
|1.3027
|-6.00
|8198.00
|3515
|2005.02.16 08:32
|sell
|1758
|0.10
|1.3015
|1.3065
|1.3009
|3516
|2005.02.16 11:08
|close
|1758
|0.10
|1.3022
|1.3065
|1.3009
|-7.00
|8191.00
|3517
|2005.02.16 11:08
|buy
|1759
|0.10
|1.3021
|1.2971
|1.3027
|3518
|2005.02.16 11:40
|t/p
|1759
|0.10
|1.3027
|1.2971
|1.3027
|6.00
|8197.00
|3519
|2005.02.16 12:38
|buy
|1760
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|3520
|2005.02.16 12:41
|t/p
|1760
|0.10
|1.3036
|1.2980
|1.3036
|6.00
|8203.00
|3521
|2005.02.16 13:06
|buy
|1761
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|3522
|2005.02.16 13:15
|t/p
|1761
|0.10
|1.3036
|1.2980
|1.3036
|6.00
|8209.00
|3523
|2005.02.16 13:50
|buy
|1762
|0.10
|1.3025
|1.2975
|1.3031
|3524
|2005.02.16 14:22
|s/l
|1762
|0.10
|1.2975
|1.2975
|1.3031
|-50.00
|8159.00
|3525
|2005.02.16 14:57
|sell
|1763
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|3526
|2005.02.16 15:30
|close
|1763
|0.10
|1.2983
|1.3029
|1.2973
|-4.00
|8155.00
|3527
|2005.02.16 15:30
|buy
|1764
|0.10
|1.2982
|1.2932
|1.2988
|3528
|2005.02.16 15:36
|t/p
|1764
|0.10
|1.2988
|1.2932
|1.2988
|6.00
|8161.00
|3529
|2005.02.16 15:40
|sell
|1765
|0.10
|1.2993
|1.3043
|1.2987
|3530
|2005.02.16 15:42
|t/p
|1765
|0.10
|1.2987
|1.3043
|1.2987
|6.00
|8167.00
|3531
|2005.02.16 15:51
|sell
|1766
|0.10
|1.2991
|1.3041
|1.2985
|3532
|2005.02.16 16:28
|close
|1766
|0.10
|1.2989
|1.3041
|1.2985
|2.00
|8169.00
|3533
|2005.02.16 16:29
|buy
|1767
|0.10
|1.2987
|1.2937
|1.2993
|3534
|2005.02.16 16:40
|t/p
|1767
|0.10
|1.2993
|1.2937
|1.2993
|6.00
|8175.00
|3535
|2005.02.16 16:45
|sell
|1768
|0.10
|1.2994
|1.3044
|1.2988
|3536
|2005.02.16 17:15
|s/l
|1768
|0.10
|1.3044
|1.3044
|1.2988
|-50.00
|8125.00
|3537
|2005.02.16 18:38
|sell
|1769
|0.10
|1.3045
|1.3095
|1.3039
|3538
|2005.02.16 18:57
|close
|1769
|0.10
|1.3041
|1.3095
|1.3039
|4.00
|8129.00
|3539
|2005.02.16 18:57
|buy
|1770
|0.10
|1.3041
|1.2991
|1.3047
|3540
|2005.02.16 20:11
|close
|1770
|0.10
|1.3028
|1.2991
|1.3047
|-13.00
|8116.00
|3541
|2005.02.16 20:11
|sell
|1771
|0.10
|1.3029
|1.3079
|1.3023
|3542
|2005.02.16 20:41
|close
|1771
|0.10
|1.3026
|1.3079
|1.3023
|3.00
|8119.00
|3543
|2005.02.16 20:43
|buy
|1772
|0.10
|1.3026
|1.2976
|1.3032
|3544
|2005.02.16 20:54
|t/p
|1772
|0.10
|1.3032
|1.2976
|1.3032
|6.00
|8125.00
|3545
|2005.02.16 20:55
|sell
|1773
|0.10
|1.3031
|1.3081
|1.3025
|3546
|2005.02.16 21:51
|close
|1773
|0.10
|1.3030
|1.3081
|1.3025
|1.00
|8126.00
|3547
|2005.02.16 21:51
|buy
|1774
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|3548
|2005.02.16 23:04
|close
|1774
|0.10
|1.3030
|1.2980
|1.3036
|0.00
|8126.00
|3549
|2005.02.16 23:05
|sell
|1775
|0.10
|1.3027
|1.3077
|1.3021
|3550
|2005.02.17 02:27
|close
|1775
|0.10
|1.3043
|1.3077
|1.3021
|-10.70
|8115.30
|3551
|2005.02.17 02:27
|buy
|1776
|0.10
|1.3042
|1.2992
|1.3048
|3552
|2005.02.17 03:14
|close
|1776
|0.10
|1.3045
|1.2992
|1.3048
|3.00
|8118.30
|3553
|2005.02.17 03:35
|sell
|1777
|0.10
|1.3045
|1.3095
|1.3039
|3554
|2005.02.17 05:58
|close
|1777
|0.10
|1.3041
|1.3095
|1.3039
|4.00
|8122.30
|3555
|2005.02.17 05:59
|buy
|1778
|0.10
|1.3041
|1.2991
|1.3047
|3556
|2005.02.17 06:17
|close
|1778
|0.10
|1.3043
|1.2991
|1.3047
|2.00
|8124.30
|3557
|2005.02.17 06:17
|sell
|1779
|0.10
|1.3044
|1.3094
|1.3038
|3558
|2005.02.17 08:18
|close
|1779
|0.10
|1.3049
|1.3094
|1.3038
|-5.00
|8119.30
|3559
|2005.02.17 08:33
|sell
|1780
|0.10
|1.3055
|1.3105
|1.3049
|3560
|2005.02.17 08:55
|close
|1780
|0.10
|1.3053
|1.3105
|1.3049
|2.00
|8121.30
|3561
|2005.02.17 09:11
|sell
|1781
|0.10
|1.3060
|1.3110
|1.3054
|3562
|2005.02.17 09:36
|close
|1781
|0.10
|1.3057
|1.3110
|1.3054
|3.00
|8124.30
|3563
|2005.02.17 09:54
|sell
|1782
|0.10
|1.3063
|1.3113
|1.3057
|3564
|2005.02.17 11:25
|close
|1782
|0.10
|1.3063
|1.3113
|1.3057
|0.00
|8124.30
|3565
|2005.02.17 11:25
|buy
|1783
|0.10
|1.3062
|1.3012
|1.3068
|3566
|2005.02.17 12:08
|close
|1783
|0.10
|1.3052
|1.3012
|1.3068
|-10.00
|8114.30
|3567
|2005.02.17 12:20
|buy
|1784
|0.10
|1.3042
|1.2992
|1.3048
|3568
|2005.02.17 13:22
|close
|1784
|0.10
|1.3029
|1.2992
|1.3048
|-13.00
|8101.30
|3569
|2005.02.17 13:22
|sell
|1785
|0.10
|1.3030
|1.3080
|1.3024
|3570
|2005.02.17 15:05
|s/l
|1785
|0.10
|1.3080
|1.3080
|1.3024
|-50.00
|8051.30
|3571
|2005.02.17 15:42
|sell
|1786
|0.10
|1.3081
|1.3131
|1.3075
|3572
|2005.02.17 16:00
|t/p
|1786
|0.10
|1.3075
|1.3131
|1.3075
|6.00
|8057.30
|3573
|2005.02.17 16:00
|buy
|1787
|0.10
|1.3075
|1.3025
|1.3081
|3574
|2005.02.17 16:01
|t/p
|1787
|0.10
|1.3081
|1.3025
|1.3081
|6.00
|8063.30
|3575
|2005.02.17 16:13
|buy
|1788
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|3576
|2005.02.17 16:26
|t/p
|1788
|0.10
|1.3084
|1.3028
|1.3084
|6.00
|8069.30
|3577
|2005.02.17 16:26
|sell
|1789
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|3578
|2005.02.17 16:33
|t/p
|1789
|0.10
|1.3079
|1.3135
|1.3079
|6.00
|8075.30
|3579
|2005.02.17 17:15
|sell
|1790
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|3580
|2005.02.17 17:22
|t/p
|1790
|0.10
|1.3079
|1.3135
|1.3079
|6.00
|8081.30
|3581
|2005.02.17 17:38
|sell
|1791
|0.10
|1.3085
|1.3135
|1.3079
|3582
|2005.02.17 17:59
|t/p
|1791
|0.10
|1.3079
|1.3135
|1.3079
|6.00
|8087.30
|3583
|2005.02.17 17:59
|buy
|1792
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|3584
|2005.02.17 18:07
|t/p
|1792
|0.10
|1.3084
|1.3028
|1.3084
|6.00
|8093.30
|3585
|2005.02.17 18:11
|sell
|1793
|0.10
|1.3086
|1.3136
|1.3080
|3586
|2005.02.17 18:37
|t/p
|1793
|0.10
|1.3080
|1.3136
|1.3080
|6.00
|8099.30
|3587
|2005.02.17 18:38
|buy
|1794
|0.10
|1.3079
|1.3029
|1.3085
|3588
|2005.02.17 19:24
|close
|1794
|0.10
|1.3074
|1.3029
|1.3085
|-5.00
|8094.30
|3589
|2005.02.17 19:26
|sell
|1795
|0.10
|1.3075
|1.3125
|1.3069
|3590
|2005.02.17 20:12
|close
|1795
|0.10
|1.3072
|1.3125
|1.3069
|3.00
|8097.30
|3591
|2005.02.17 20:12
|buy
|1796
|0.10
|1.3072
|1.3022
|1.3078
|3592
|2005.02.17 22:12
|close
|1796
|0.10
|1.3075
|1.3022
|1.3078
|3.00
|8100.30
|3593
|2005.02.17 22:13
|sell
|1797
|0.10
|1.3075
|1.3125
|1.3069
|3594
|2005.02.17 22:29
|t/p
|1797
|0.10
|1.3069
|1.3125
|1.3069
|6.00
|8106.30
|3595
|2005.02.17 22:58
|sell
|1798
|0.10
|1.3072
|1.3122
|1.3066
|3596
|2005.02.17 23:40
|close
|1798
|0.10
|1.3069
|1.3122
|1.3066
|3.00
|8109.30
|3597
|2005.02.17 23:41
|buy
|1799
|0.10
|1.3069
|1.3019
|1.3075
|3598
|2005.02.18 01:08
|close
|1799
|0.10
|1.3066
|1.3019
|1.3075
|-8.95
|8100.35
|3599
|2005.02.18 01:08
|sell
|1800
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|3600
|2005.02.18 03:36
|close
|1800
|0.10
|1.3069
|1.3116
|1.3060
|-3.00
|8097.35
|3601
|2005.02.18 04:14
|sell
|1801
|0.10
|1.3071
|1.3121
|1.3065
|3602
|2005.02.18 07:05
|close
|1801
|0.10
|1.3066
|1.3121
|1.3065
|5.00
|8102.35
|3603
|2005.02.18 07:06
|buy
|1802
|0.10
|1.3065
|1.3015
|1.3071
|3604
|2005.02.18 07:34
|close
|1802
|0.10
|1.3064
|1.3015
|1.3071
|-1.00
|8101.35
|3605
|2005.02.18 07:36
|sell
|1803
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|3606
|2005.02.18 07:54
|t/p
|1803
|0.10
|1.3058
|1.3114
|1.3058
|6.00
|8107.35
|3607
|2005.02.18 07:55
|buy
|1804
|0.10
|1.3059
|1.3009
|1.3065
|3608
|2005.02.18 07:56
|t/p
|1804
|0.10
|1.3065
|1.3009
|1.3065
|6.00
|8113.35
|3609
|2005.02.18 08:05
|sell
|1805
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|3610
|2005.02.18 08:31
|t/p
|1805
|0.10
|1.3058
|1.3114
|1.3058
|6.00
|8119.35
|3611
|2005.02.18 08:41
|sell
|1806
|0.10
|1.3063
|1.3113
|1.3057
|3612
|2005.02.18 08:53
|t/p
|1806
|0.10
|1.3057
|1.3113
|1.3057
|6.00
|8125.35
|3613
|2005.02.18 09:08
|buy
|1807
|0.10
|1.3056
|1.3006
|1.3062
|3614
|2005.02.18 09:36
|close
|1807
|0.10
|1.3059
|1.3006
|1.3062
|3.00
|8128.35
|3615
|2005.02.18 09:36
|sell
|1808
|0.10
|1.3059
|1.3109
|1.3053
|3616
|2005.02.18 09:46
|t/p
|1808
|0.10
|1.3053
|1.3109
|1.3053
|6.00
|8134.35
|3617
|2005.02.18 09:46
|buy
|1809
|0.10
|1.3050
|1.3000
|1.3056
|3618
|2005.02.18 11:22
|close
|1809
|0.10
|1.3033
|1.3000
|1.3056
|-17.00
|8117.35
|3619
|2005.02.18 11:22
|sell
|1810
|0.10
|1.3034
|1.3084
|1.3028
|3620
|2005.02.18 12:30
|close
|1810
|0.10
|1.3036
|1.3084
|1.3028
|-2.00
|8115.35
|3621
|2005.02.18 12:30
|buy
|1811
|0.10
|1.3034
|1.2984
|1.3040
|3622
|2005.02.18 12:54
|t/p
|1811
|0.10
|1.3040
|1.2984
|1.3040
|6.00
|8121.35
|3623
|2005.02.18 12:54
|sell
|1812
|0.10
|1.3040
|1.3090
|1.3034
|3624
|2005.02.18 14:11
|close
|1812
|0.10
|1.3059
|1.3090
|1.3034
|-19.00
|8102.35
|3625
|2005.02.18 14:11
|buy
|1813
|0.10
|1.3058
|1.3008
|1.3064
|3626
|2005.02.18 14:45
|t/p
|1813
|0.10
|1.3064
|1.3008
|1.3064
|6.00
|8108.35
|3627
|2005.02.18 14:45
|sell
|1814
|0.10
|1.3065
|1.3115
|1.3059
|3628
|2005.02.18 15:21
|t/p
|1814
|0.10
|1.3059
|1.3115
|1.3059
|6.00
|8114.35
|3629
|2005.02.18 15:29
|sell
|1815
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|3630
|2005.02.18 16:05
|close
|1815
|0.10
|1.3067
|1.3116
|1.3060
|-1.00
|8113.35
|3631
|2005.02.18 16:05
|buy
|1816
|0.10
|1.3067
|1.3017
|1.3073
|3632
|2005.02.18 16:26
|close
|1816
|0.10
|1.3067
|1.3017
|1.3073
|0.00
|8113.35
|3633
|2005.02.18 16:26
|sell
|1817
|0.10
|1.3067
|1.3117
|1.3061
|3634
|2005.02.18 17:52
|close
|1817
|0.10
|1.3066
|1.3117
|1.3061
|1.00
|8114.35
|3635
|2005.02.18 17:52
|buy
|1818
|0.10
|1.3066
|1.3016
|1.3072
|3636
|2005.02.18 18:15
|close
|1818
|0.10
|1.3064
|1.3016
|1.3072
|-2.00
|8112.35
|3637
|2005.02.18 18:18
|sell
|1819
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|3638
|2005.02.18 18:40
|close
|1819
|0.10
|1.3063
|1.3114
|1.3058
|1.00
|8113.35
|3639
|2005.02.18 18:40
|buy
|1820
|0.10
|1.3064
|1.3014
|1.3070
|3640
|2005.02.18 19:01
|close
|1820
|0.10
|1.3066
|1.3014
|1.3070
|2.00
|8115.35
|3641
|2005.02.18 19:01
|sell
|1821
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|3642
|2005.02.20 22:01
|t/p
|1821
|0.10
|1.3060
|1.3116
|1.3060
|6.00
|8121.35
|3643
|2005.02.20 22:01
|buy
|1822
|0.10
|1.3055
|1.3005
|1.3061
|3644
|2005.02.20 22:16
|t/p
|1822
|0.10
|1.3061
|1.3005
|1.3061
|6.00
|8127.35
|3645
|2005.02.20 23:07
|sell
|1823
|0.10
|1.3070
|1.3120
|1.3064
|3646
|2005.02.20 23:30
|t/p
|1823
|0.10
|1.3064
|1.3120
|1.3064
|6.00
|8133.35
|3647
|2005.02.21 03:02
|sell
|1824
|0.10
|1.3045
|1.3095
|1.3039
|3648
|2005.02.21 07:55
|close
|1824
|0.10
|1.3069
|1.3095
|1.3039
|-24.00
|8109.35
|3649
|2005.02.21 08:01
|buy
|1825
|0.10
|1.3069
|1.3019
|1.3075
|3650
|2005.02.21 09:04
|close
|1825
|0.10
|1.3063
|1.3019
|1.3075
|-6.00
|8103.35
|3651
|2005.02.21 09:36
|buy
|1826
|0.10
|1.3057
|1.3007
|1.3063
|3652
|2005.02.21 09:49
|close
|1826
|0.10
|1.3061
|1.3007
|1.3063
|4.00
|8107.35
|3653
|2005.02.21 12:41
|sell
|1827
|0.10
|1.3054
|1.3104
|1.3048
|3654
|2005.02.21 18:01
|close
|1827
|0.10
|1.3066
|1.3104
|1.3048
|-12.00
|8095.35
|3655
|2005.02.21 18:01
|buy
|1828
|0.10
|1.3065
|1.3015
|1.3071
|3656
|2005.02.21 18:22
|close
|1828
|0.10
|1.3067
|1.3015
|1.3071
|2.00
|8097.35
|3657
|2005.02.21 18:37
|sell
|1829
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|3658
|2005.02.21 19:06
|close
|1829
|0.10
|1.3066
|1.3116
|1.3060
|0.00
|8097.35
|3659
|2005.02.21 19:09
|buy
|1830
|0.10
|1.3066
|1.3016
|1.3072
|3660
|2005.02.21 19:52
|close
|1830
|0.10
|1.3064
|1.3016
|1.3072
|-2.00
|8095.35
|3661
|2005.02.21 19:54
|sell
|1831
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|3662
|2005.02.21 20:16
|close
|1831
|0.10
|1.3064
|1.3114
|1.3058
|0.00
|8095.35
|3663
|2005.02.21 20:19
|buy
|1832
|0.10
|1.3063
|1.3013
|1.3069
|3664
|2005.02.21 20:43
|close
|1832
|0.10
|1.3062
|1.3013
|1.3069
|-1.00
|8094.35
|3665
|2005.02.21 20:48
|sell
|1833
|0.10
|1.3061
|1.3111
|1.3055
|3666
|2005.02.21 21:37
|close
|1833
|0.10
|1.3064
|1.3111
|1.3055
|-3.00
|8091.35
|3667
|2005.02.21 21:39
|buy
|1834
|0.10
|1.3064
|1.3014
|1.3070
|3668
|2005.02.21 22:25
|close
|1834
|0.10
|1.3058
|1.3014
|1.3070
|-6.00
|8085.35
|3669
|2005.02.21 22:25
|sell
|1835
|0.10
|1.3059
|1.3109
|1.3053
|3670
|2005.02.22 00:02
|close
|1835
|0.10
|1.3059
|1.3109
|1.3053
|5.30
|8090.65
|3671
|2005.02.22 00:03
|buy
|1836
|0.10
|1.3058
|1.3008
|1.3064
|3672
|2005.02.22 00:44
|t/p
|1836
|0.10
|1.3064
|1.3008
|1.3064
|6.00
|8096.65
|3673
|2005.02.22 02:40
|buy
|1837
|0.10
|1.3136
|1.3086
|1.3142
|3674
|2005.02.22 02:49
|t/p
|1837
|0.10
|1.3142
|1.3086
|1.3142
|6.00
|8102.65
|3675
|2005.02.22 03:08
|sell
|1838
|0.10
|1.3148
|1.3198
|1.3142
|3676
|2005.02.22 06:00
|close
|1838
|0.10
|1.3169
|1.3198
|1.3142
|-21.00
|8081.65
|3677
|2005.02.22 06:00
|buy
|1839
|0.10
|1.3168
|1.3118
|1.3174
|3678
|2005.02.22 06:19
|close
|1839
|0.10
|1.3173
|1.3118
|1.3174
|5.00
|8086.65
|3679
|2005.02.22 06:19
|sell
|1840
|0.10
|1.3174
|1.3224
|1.3168
|3680
|2005.02.22 06:24
|t/p
|1840
|0.10
|1.3168
|1.3224
|1.3168
|6.00
|8092.65
|3681
|2005.02.22 07:16
|buy
|1841
|0.10
|1.3177
|1.3127
|1.3183
|3682
|2005.02.22 07:26
|t/p
|1841
|0.10
|1.3183
|1.3127
|1.3183
|6.00
|8098.65
|3683
|2005.02.22 07:30
|sell
|1842
|0.10
|1.3183
|1.3233
|1.3177
|3684
|2005.02.22 07:39
|t/p
|1842
|0.10
|1.3177
|1.3233
|1.3177
|6.00
|8104.65
|3685
|2005.02.22 07:53
|buy
|1843
|0.10
|1.3176
|1.3126
|1.3182
|3686
|2005.02.22 08:20
|close
|1843
|0.10
|1.3178
|1.3126
|1.3182
|2.00
|8106.65
|3687
|2005.02.22 08:20
|sell
|1844
|0.10
|1.3178
|1.3228
|1.3172
|3688
|2005.02.22 11:28
|close
|1844
|0.10
|1.3203
|1.3228
|1.3172
|-25.00
|8081.65
|3689
|2005.02.22 11:31
|buy
|1845
|0.10
|1.3200
|1.3150
|1.3206
|3690
|2005.02.22 12:10
|close
|1845
|0.10
|1.3192
|1.3150
|1.3206
|-8.00
|8073.65
|3691
|2005.02.22 12:10
|sell
|1846
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|3692
|2005.02.22 12:40
|close
|1846
|0.10
|1.3204
|1.3242
|1.3186
|-12.00
|8061.65
|3693
|2005.02.22 12:40
|buy
|1847
|0.10
|1.3205
|1.3155
|1.3211
|3694
|2005.02.22 13:00
|close
|1847
|0.10
|1.3206
|1.3155
|1.3211
|1.00
|8062.65
|3695
|2005.02.22 13:01
|sell
|1848
|0.10
|1.3206
|1.3256
|1.3200
|3696
|2005.02.22 14:00
|close
|1848
|0.10
|1.3209
|1.3256
|1.3200
|-3.00
|8059.65
|3697
|2005.02.22 14:01
|buy
|1849
|0.10
|1.3209
|1.3159
|1.3215
|3698
|2005.02.22 14:02
|t/p
|1849
|0.10
|1.3215
|1.3159
|1.3215
|6.00
|8065.65
|3699
|2005.02.22 14:05
|buy
|1850
|0.10
|1.3209
|1.3159
|1.3215
|3700
|2005.02.22 14:45
|close
|1850
|0.10
|1.3211
|1.3159
|1.3215
|2.00
|8067.65
|3701
|2005.02.22 14:45
|sell
|1851
|0.10
|1.3212
|1.3262
|1.3206
|3702
|2005.02.22 15:45
|close
|1851
|0.10
|1.3230
|1.3262
|1.3206
|-18.00
|8049.65
|3703
|2005.02.22 15:46
|buy
|1852
|0.10
|1.3229
|1.3179
|1.3235
|3704
|2005.02.22 16:03
|t/p
|1852
|0.10
|1.3235
|1.3179
|1.3235
|6.00
|8055.65
|3705
|2005.02.22 16:08
|sell
|1853
|0.10
|1.3236
|1.3286
|1.3230
|3706
|2005.02.22 17:01
|close
|1853
|0.10
|1.3232
|1.3286
|1.3230
|4.00
|8059.65
|3707
|2005.02.22 17:01
|buy
|1854
|0.10
|1.3230
|1.3180
|1.3236
|3708
|2005.02.22 17:24
|close
|1854
|0.10
|1.3233
|1.3180
|1.3236
|3.00
|8062.65
|3709
|2005.02.22 17:24
|sell
|1855
|0.10
|1.3233
|1.3283
|1.3227
|3710
|2005.02.22 19:06
|close
|1855
|0.10
|1.3253
|1.3283
|1.3227
|-20.00
|8042.65
|3711
|2005.02.22 19:28
|sell
|1856
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|3712
|2005.02.22 21:27
|close
|1856
|0.10
|1.3257
|1.3306
|1.3250
|-1.00
|8041.65
|3713
|2005.02.22 21:28
|buy
|1857
|0.10
|1.3257
|1.3207
|1.3263
|3714
|2005.02.22 22:04
|close
|1857
|0.10
|1.3261
|1.3207
|1.3263
|4.00
|8045.65
|3715
|2005.02.22 22:05
|sell
|1858
|0.10
|1.3259
|1.3309
|1.3253
|3716
|2005.02.22 22:14
|t/p
|1858
|0.10
|1.3253
|1.3309
|1.3253
|6.00
|8051.65
|3717
|2005.02.22 22:51
|sell
|1859
|0.10
|1.3260
|1.3310
|1.3254
|3718
|2005.02.22 23:02
|t/p
|1859
|0.10
|1.3254
|1.3310
|1.3254
|6.00
|8057.65
|3719
|2005.02.22 23:02
|buy
|1860
|0.10
|1.3253
|1.3203
|1.3259
|3720
|2005.02.22 23:14
|t/p
|1860
|0.10
|1.3259
|1.3203
|1.3259
|6.00
|8063.65
|3721
|2005.02.22 23:20
|sell
|1861
|0.10
|1.3264
|1.3314
|1.3258
|3722
|2005.02.22 23:28
|t/p
|1861
|0.10
|1.3258
|1.3314
|1.3258
|6.00
|8069.65
|3723
|2005.02.22 23:31
|buy
|1862
|0.10
|1.3251
|1.3201
|1.3257
|3724
|2005.02.23 01:06
|t/p
|1862
|0.10
|1.3257
|1.3201
|1.3257
|-11.85
|8057.80
|3725
|2005.02.23 01:35
|sell
|1863
|0.10
|1.3258
|1.3308
|1.3252
|3726
|2005.02.23 02:05
|close
|1863
|0.10
|1.3261
|1.3308
|1.3252
|-3.00
|8054.80
|3727
|2005.02.23 02:05
|buy
|1864
|0.10
|1.3261
|1.3211
|1.3267
|3728
|2005.02.23 03:29
|close
|1864
|0.10
|1.3243
|1.3211
|1.3267
|-18.00
|8036.80
|3729
|2005.02.23 03:30
|sell
|1865
|0.10
|1.3243
|1.3293
|1.3237
|3730
|2005.02.23 03:37
|t/p
|1865
|0.10
|1.3237
|1.3293
|1.3237
|6.00
|8042.80
|3731
|2005.02.23 04:50
|sell
|1866
|0.10
|1.3244
|1.3294
|1.3238
|3732
|2005.02.23 05:46
|close
|1866
|0.10
|1.3239
|1.3294
|1.3238
|5.00
|8047.80
|3733
|2005.02.23 05:51
|buy
|1867
|0.10
|1.3239
|1.3189
|1.3245
|3734
|2005.02.23 07:07
|close
|1867
|0.10
|1.3223
|1.3189
|1.3245
|-16.00
|8031.80
|3735
|2005.02.23 07:07
|sell
|1868
|0.10
|1.3223
|1.3273
|1.3217
|3736
|2005.02.23 07:18
|t/p
|1868
|0.10
|1.3217
|1.3273
|1.3217
|6.00
|8037.80
|3737
|2005.02.23 07:20
|buy
|1869
|0.10
|1.3216
|1.3166
|1.3222
|3738
|2005.02.23 07:52
|close
|1869
|0.10
|1.3215
|1.3166
|1.3222
|-1.00
|8036.80
|3739
|2005.02.23 07:53
|sell
|1870
|0.10
|1.3216
|1.3266
|1.3210
|3740
|2005.02.23 08:05
|t/p
|1870
|0.10
|1.3210
|1.3266
|1.3210
|6.00
|8042.80
|3741
|2005.02.23 08:20
|sell
|1871
|0.10
|1.3220
|1.3270
|1.3214
|3742
|2005.02.23 08:56
|t/p
|1871
|0.10
|1.3214
|1.3270
|1.3214
|6.00
|8048.80
|3743
|2005.02.23 10:02
|buy
|1872
|0.10
|1.3205
|1.3155
|1.3211
|3744
|2005.02.23 10:28
|t/p
|1872
|0.10
|1.3211
|1.3155
|1.3211
|6.00
|8054.80
|3745
|2005.02.23 10:28
|sell
|1873
|0.10
|1.3212
|1.3262
|1.3206
|3746
|2005.02.23 10:53
|t/p
|1873
|0.10
|1.3206
|1.3262
|1.3206
|6.00
|8060.80
|3747
|2005.02.23 10:53
|buy
|1874
|0.10
|1.3206
|1.3156
|1.3212
|3748
|2005.02.23 11:34
|t/p
|1874
|0.10
|1.3212
|1.3156
|1.3212
|6.00
|8066.80
|3749
|2005.02.23 11:52
|buy
|1875
|0.10
|1.3202
|1.3152
|1.3208
|3750
|2005.02.23 12:19
|t/p
|1875
|0.10
|1.3208
|1.3152
|1.3208
|6.00
|8072.80
|3751
|2005.02.23 12:28
|sell
|1876
|0.10
|1.3209
|1.3259
|1.3203
|3752
|2005.02.23 12:29
|t/p
|1876
|0.10
|1.3203
|1.3259
|1.3203
|6.00
|8078.80
|3753
|2005.02.23 12:30
|sell
|1877
|0.10
|1.3209
|1.3259
|1.3203
|3754
|2005.02.23 12:35
|t/p
|1877
|0.10
|1.3203
|1.3259
|1.3203
|6.00
|8084.80
|3755
|2005.02.23 12:36
|buy
|1878
|0.10
|1.3201
|1.3151
|1.3207
|3756
|2005.02.23 12:37
|t/p
|1878
|0.10
|1.3207
|1.3151
|1.3207
|6.00
|8090.80
|3757
|2005.02.23 12:45
|buy
|1879
|0.10
|1.3201
|1.3151
|1.3207
|3758
|2005.02.23 12:47
|t/p
|1879
|0.10
|1.3207
|1.3151
|1.3207
|6.00
|8096.80
|3759
|2005.02.23 13:19
|buy
|1880
|0.10
|1.3214
|1.3164
|1.3220
|3760
|2005.02.23 14:00
|close
|1880
|0.10
|1.3210
|1.3164
|1.3220
|-4.00
|8092.80
|3761
|2005.02.23 14:00
|sell
|1881
|0.10
|1.3212
|1.3262
|1.3206
|3762
|2005.02.23 14:21
|t/p
|1881
|0.10
|1.3206
|1.3262
|1.3206
|6.00
|8098.80
|3763
|2005.02.23 14:32
|buy
|1882
|0.10
|1.3202
|1.3152
|1.3208
|3764
|2005.02.23 15:06
|close
|1882
|0.10
|1.3207
|1.3152
|1.3208
|5.00
|8103.80
|3765
|2005.02.23 15:06
|sell
|1883
|0.10
|1.3207
|1.3257
|1.3201
|3766
|2005.02.23 15:10
|t/p
|1883
|0.10
|1.3201
|1.3257
|1.3201
|6.00
|8109.80
|3767
|2005.02.23 16:36
|buy
|1884
|0.10
|1.3210
|1.3160
|1.3216
|3768
|2005.02.23 17:12
|t/p
|1884
|0.10
|1.3216
|1.3160
|1.3216
|6.00
|8115.80
|3769
|2005.02.23 17:12
|sell
|1885
|0.10
|1.3217
|1.3267
|1.3211
|3770
|2005.02.23 18:36
|close
|1885
|0.10
|1.3225
|1.3267
|1.3211
|-8.00
|8107.80
|3771
|2005.02.23 18:36
|buy
|1886
|0.10
|1.3225
|1.3175
|1.3231
|3772
|2005.02.23 18:55
|close
|1886
|0.10
|1.3227
|1.3175
|1.3231
|2.00
|8109.80
|3773
|2005.02.23 18:55
|sell
|1887
|0.10
|1.3228
|1.3278
|1.3222
|3774
|2005.02.23 19:09
|t/p
|1887
|0.10
|1.3222
|1.3278
|1.3222
|6.00
|8115.80
|3775
|2005.02.23 20:05
|buy
|1888
|0.10
|1.3210
|1.3160
|1.3216
|3776
|2005.02.23 20:18
|close
|1888
|0.10
|1.3213
|1.3160
|1.3216
|3.00
|8118.80
|3777
|2005.02.23 20:18
|sell
|1889
|0.10
|1.3213
|1.3263
|1.3207
|3778
|2005.02.23 21:18
|close
|1889
|0.10
|1.3209
|1.3263
|1.3207
|4.00
|8122.80
|3779
|2005.02.23 21:19
|buy
|1890
|0.10
|1.3209
|1.3159
|1.3215
|3780
|2005.02.23 21:52
|close
|1890
|0.10
|1.3209
|1.3159
|1.3215
|0.00
|8122.80
|3781
|2005.02.23 21:52
|sell
|1891
|0.10
|1.3210
|1.3260
|1.3204
|3782
|2005.02.23 22:15
|close
|1891
|0.10
|1.3205
|1.3260
|1.3204
|5.00
|8127.80
|3783
|2005.02.23 22:15
|buy
|1892
|0.10
|1.3205
|1.3155
|1.3211
|3784
|2005.02.23 22:29
|t/p
|1892
|0.10
|1.3211
|1.3155
|1.3211
|6.00
|8133.80
|3785
|2005.02.23 22:35
|sell
|1893
|0.10
|1.3213
|1.3263
|1.3207
|3786
|2005.02.23 22:43
|t/p
|1893
|0.10
|1.3207
|1.3263
|1.3207
|6.00
|8139.80
|3787
|2005.02.23 22:52
|buy
|1894
|0.10
|1.3203
|1.3153
|1.3209
|3788
|2005.02.23 23:18
|close
|1894
|0.10
|1.3204
|1.3153
|1.3209
|1.00
|8140.80
|3789
|2005.02.23 23:18
|sell
|1895
|0.10
|1.3205
|1.3255
|1.3199
|3790
|2005.02.24 05:02
|close
|1895
|0.10
|1.3239
|1.3255
|1.3199
|-28.70
|8112.10
|3791
|2005.02.24 05:04
|buy
|1896
|0.10
|1.3239
|1.3189
|1.3245
|3792
|2005.02.24 05:14
|close
|1896
|0.10
|1.3244
|1.3189
|1.3245
|5.00
|8117.10
|3793
|2005.02.24 05:14
|sell
|1897
|0.10
|1.3244
|1.3294
|1.3238
|3794
|2005.02.24 05:47
|t/p
|1897
|0.10
|1.3238
|1.3294
|1.3238
|6.00
|8123.10
|3795
|2005.02.24 05:47
|buy
|1898
|0.10
|1.3238
|1.3188
|1.3244
|3796
|2005.02.24 07:25
|close
|1898
|0.10
|1.3231
|1.3188
|1.3244
|-7.00
|8116.10
|3797
|2005.02.24 07:25
|sell
|1899
|0.10
|1.3231
|1.3281
|1.3225
|3798
|2005.02.24 08:15
|close
|1899
|0.10
|1.3247
|1.3281
|1.3225
|-16.00
|8100.10
|3799
|2005.02.24 08:15
|buy
|1900
|0.10
|1.3244
|1.3194
|1.3250
|3800
|2005.02.24 08:48
|t/p
|1900
|0.10
|1.3250
|1.3194
|1.3250
|6.00
|8106.10
|3801
|2005.02.24 08:48
|sell
|1901
|0.10
|1.3251
|1.3301
|1.3245
|3802
|2005.02.24 09:40
|close
|1901
|0.10
|1.3249
|1.3301
|1.3245
|2.00
|8108.10
|3803
|2005.02.24 09:40
|buy
|1902
|0.10
|1.3248
|1.3198
|1.3254
|3804
|2005.02.24 09:53
|t/p
|1902
|0.10
|1.3254
|1.3198
|1.3254
|6.00
|8114.10
|3805
|2005.02.24 09:55
|sell
|1903
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|3806
|2005.02.24 11:18
|close
|1903
|0.10
|1.3260
|1.3306
|1.3250
|-4.00
|8110.10
|3807
|2005.02.24 11:18
|buy
|1904
|0.10
|1.3260
|1.3210
|1.3266
|3808
|2005.02.24 11:35
|t/p
|1904
|0.10
|1.3266
|1.3210
|1.3266
|6.00
|8116.10
|3809
|2005.02.24 11:40
|buy
|1905
|0.10
|1.3258
|1.3208
|1.3264
|3810
|2005.02.24 12:08
|close
|1905
|0.10
|1.3262
|1.3208
|1.3264
|4.00
|8120.10
|3811
|2005.02.24 12:25
|buy
|1906
|0.10
|1.3256
|1.3206
|1.3262
|3812
|2005.02.24 13:17
|close
|1906
|0.10
|1.3250
|1.3206
|1.3262
|-6.00
|8114.10
|3813
|2005.02.24 13:17
|sell
|1907
|0.10
|1.3251
|1.3301
|1.3245
|3814
|2005.02.24 13:28
|t/p
|1907
|0.10
|1.3245
|1.3301
|1.3245
|6.00
|8120.10
|3815
|2005.02.24 13:37
|buy
|1908
|0.10
|1.3235
|1.3185
|1.3241
|3816
|2005.02.24 15:07
|s/l
|1908
|0.10
|1.3185
|1.3185
|1.3241
|-50.00
|8070.10
|3817
|2005.02.24 15:07
|buy
|1909
|0.10
|1.3187
|1.3137
|1.3193
|3818
|2005.02.24 15:11
|t/p
|1909
|0.10
|1.3193
|1.3137
|1.3193
|6.00
|8076.10
|3819
|2005.02.24 15:12
|buy
|1910
|0.10
|1.3190
|1.3140
|1.3196
|3820
|2005.02.24 15:39
|t/p
|1910
|0.10
|1.3196
|1.3140
|1.3196
|6.00
|8082.10
|3821
|2005.02.24 15:43
|sell
|1911
|0.10
|1.3198
|1.3248
|1.3192
|3822
|2005.02.24 17:45
|close
|1911
|0.10
|1.3212
|1.3248
|1.3192
|-14.00
|8068.10
|3823
|2005.02.24 17:45
|buy
|1912
|0.10
|1.3210
|1.3160
|1.3216
|3824
|2005.02.24 18:33
|close
|1912
|0.10
|1.3202
|1.3160
|1.3216
|-8.00
|8060.10
|3825
|2005.02.24 18:33
|sell
|1913
|0.10
|1.3202
|1.3252
|1.3196
|3826
|2005.02.24 19:18
|close
|1913
|0.10
|1.3198
|1.3252
|1.3196
|4.00
|8064.10
|3827
|2005.02.24 19:27
|sell
|1914
|0.10
|1.3203
|1.3253
|1.3197
|3828
|2005.02.24 20:15
|close
|1914
|0.10
|1.3202
|1.3253
|1.3197
|1.00
|8065.10
|3829
|2005.02.24 20:18
|buy
|1915
|0.10
|1.3202
|1.3152
|1.3208
|3830
|2005.02.24 22:49
|close
|1915
|0.10
|1.3189
|1.3152
|1.3208
|-13.00
|8052.10
|3831
|2005.02.24 22:49
|sell
|1916
|0.10
|1.3190
|1.3240
|1.3184
|3832
|2005.02.24 22:56
|t/p
|1916
|0.10
|1.3184
|1.3240
|1.3184
|6.00
|8058.10
|3833
|2005.02.24 22:57
|buy
|1917
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|3834
|2005.02.24 23:06
|t/p
|1917
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|8064.10
|3835
|2005.02.24 23:10
|sell
|1918
|0.10
|1.3189
|1.3239
|1.3183
|3836
|2005.02.25 00:56
|close
|1918
|0.10
|1.3203
|1.3239
|1.3183
|-8.70
|8055.40
|3837
|2005.02.25 00:57
|buy
|1919
|0.10
|1.3203
|1.3153
|1.3209
|3838
|2005.02.25 01:40
|close
|1919
|0.10
|1.3206
|1.3153
|1.3209
|3.00
|8058.40
|3839
|2005.02.25 01:45
|buy
|1920
|0.10
|1.3200
|1.3150
|1.3206
|3840
|2005.02.25 01:56
|t/p
|1920
|0.10
|1.3206
|1.3150
|1.3206
|6.00
|8064.40
|3841
|2005.02.25 02:10
|buy
|1921
|0.10
|1.3199
|1.3149
|1.3205
|3842
|2005.02.25 02:44
|close
|1921
|0.10
|1.3202
|1.3149
|1.3205
|3.00
|8067.40
|3843
|2005.02.25 02:45
|sell
|1922
|0.10
|1.3201
|1.3251
|1.3195
|3844
|2005.02.25 05:07
|close
|1922
|0.10
|1.3202
|1.3251
|1.3195
|-1.00
|8066.40
|3845
|2005.02.25 05:12
|buy
|1923
|0.10
|1.3200
|1.3150
|1.3206
|3846
|2005.02.25 06:45
|close
|1923
|0.10
|1.3188
|1.3150
|1.3206
|-12.00
|8054.40
|3847
|2005.02.25 06:45
|sell
|1924
|0.10
|1.3188
|1.3238
|1.3182
|3848
|2005.02.25 07:56
|close
|1924
|0.10
|1.3200
|1.3238
|1.3182
|-12.00
|8042.40
|3849
|2005.02.25 07:56
|buy
|1925
|0.10
|1.3200
|1.3150
|1.3206
|3850
|2005.02.25 08:08
|t/p
|1925
|0.10
|1.3206
|1.3150
|1.3206
|6.00
|8048.40
|3851
|2005.02.25 08:10
|sell
|1926
|0.10
|1.3204
|1.3254
|1.3198
|3852
|2005.02.25 08:56
|close
|1926
|0.10
|1.3200
|1.3254
|1.3198
|4.00
|8052.40
|3853
|2005.02.25 08:56
|buy
|1927
|0.10
|1.3201
|1.3151
|1.3207
|3854
|2005.02.25 09:51
|s/l
|1927
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3207
|-50.00
|8002.40
|3855
|2005.02.25 10:43
|buy
|1928
|0.10
|1.3158
|1.3108
|1.3164
|3856
|2005.02.25 11:01
|close
|1928
|0.10
|1.3161
|1.3108
|1.3164
|3.00
|8005.40
|3857
|2005.02.25 11:01
|sell
|1929
|0.10
|1.3161
|1.3211
|1.3155
|3858
|2005.02.25 11:09
|t/p
|1929
|0.10
|1.3155
|1.3211
|1.3155
|6.00
|8011.40
|3859
|2005.02.25 11:15
|buy
|1930
|0.10
|1.3150
|1.3100
|1.3156
|3860
|2005.02.25 11:26
|t/p
|1930
|0.10
|1.3156
|1.3100
|1.3156
|6.00
|8017.40
|3861
|2005.02.25 11:35
|sell
|1931
|0.10
|1.3156
|1.3206
|1.3150
|3862
|2005.02.25 12:31
|close
|1931
|0.10
|1.3162
|1.3206
|1.3150
|-6.00
|8011.40
|3863
|2005.02.25 12:31
|buy
|1932
|0.10
|1.3162
|1.3112
|1.3168
|3864
|2005.02.25 12:32
|t/p
|1932
|0.10
|1.3168
|1.3112
|1.3168
|6.00
|8017.40
|3865
|2005.02.25 13:15
|sell
|1933
|0.10
|1.3198
|1.3248
|1.3192
|3866
|2005.02.25 13:36
|t/p
|1933
|0.10
|1.3192
|1.3248
|1.3192
|6.00
|8023.40
|3867
|2005.02.25 13:40
|buy
|1934
|0.10
|1.3192
|1.3142
|1.3198
|3868
|2005.02.25 14:05
|close
|1934
|0.10
|1.3196
|1.3142
|1.3198
|4.00
|8027.40
|3869
|2005.02.25 14:05
|sell
|1935
|0.10
|1.3197
|1.3247
|1.3191
|3870
|2005.02.25 14:15
|t/p
|1935
|0.10
|1.3191
|1.3247
|1.3191
|6.00
|8033.40
|3871
|2005.02.25 14:18
|sell
|1936
|0.10
|1.3196
|1.3246
|1.3190
|3872
|2005.02.25 14:31
|t/p
|1936
|0.10
|1.3190
|1.3246
|1.3190
|6.00
|8039.40
|3873
|2005.02.25 14:32
|buy
|1937
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|3874
|2005.02.25 14:33
|t/p
|1937
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|8045.40
|3875
|2005.02.25 14:44
|buy
|1938
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|3876
|2005.02.25 14:49
|t/p
|1938
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|8051.40
|3877
|2005.02.25 14:58
|sell
|1939
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|3878
|2005.02.25 15:37
|close
|1939
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|0.00
|8051.40
|3879
|2005.02.25 15:37
|buy
|1940
|0.10
|1.3192
|1.3142
|1.3198
|3880
|2005.02.25 15:38
|t/p
|1940
|0.10
|1.3198
|1.3142
|1.3198
|6.00
|8057.40
|3881
|2005.02.25 15:39
|buy
|1941
|0.10
|1.3192
|1.3142
|1.3198
|3882
|2005.02.25 15:44
|t/p
|1941
|0.10
|1.3198
|1.3142
|1.3198
|6.00
|8063.40
|3883
|2005.02.25 15:46
|buy
|1942
|0.10
|1.3194
|1.3144
|1.3200
|3884
|2005.02.25 16:13
|t/p
|1942
|0.10
|1.3200
|1.3144
|1.3200
|6.00
|8069.40
|3885
|2005.02.25 16:14
|sell
|1943
|0.10
|1.3205
|1.3255
|1.3199
|3886
|2005.02.25 19:41
|close
|1943
|0.10
|1.3240
|1.3255
|1.3199
|-35.00
|8034.40
|3887
|2005.02.25 19:41
|buy
|1944
|0.10
|1.3240
|1.3190
|1.3246
|3888
|2005.02.27 22:51
|close
|1944
|0.10
|1.3239
|1.3190
|1.3246
|-1.00
|8033.40
|3889
|2005.02.27 22:51
|sell
|1945
|0.10
|1.3240
|1.3290
|1.3234
|3890
|2005.02.28 00:05
|close
|1945
|0.10
|1.3259
|1.3290
|1.3234
|-13.70
|8019.70
|3891
|2005.02.28 00:05
|buy
|1946
|0.10
|1.3258
|1.3208
|1.3264
|3892
|2005.02.28 00:14
|t/p
|1946
|0.10
|1.3264
|1.3208
|1.3264
|6.00
|8025.70
|3893
|2005.02.28 00:29
|sell
|1947
|0.10
|1.3266
|1.3316
|1.3260
|3894
|2005.02.28 03:05
|close
|1947
|0.10
|1.3271
|1.3316
|1.3260
|-5.00
|8020.70
|3895
|2005.02.28 03:17
|sell
|1948
|0.10
|1.3273
|1.3323
|1.3267
|3896
|2005.02.28 03:41
|t/p
|1948
|0.10
|1.3267
|1.3323
|1.3267
|6.00
|8026.70
|3897
|2005.02.28 04:25
|sell
|1949
|0.10
|1.3269
|1.3319
|1.3263
|3898
|2005.02.28 05:33
|close
|1949
|0.10
|1.3269
|1.3319
|1.3263
|0.00
|8026.70
|3899
|2005.02.28 05:33
|buy
|1950
|0.10
|1.3269
|1.3219
|1.3275
|3900
|2005.02.28 12:29
|close
|1950
|0.10
|1.3257
|1.3219
|1.3275
|-12.00
|8014.70
|3901
|2005.02.28 12:29
|sell
|1951
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|3902
|2005.02.28 12:31
|t/p
|1951
|0.10
|1.3250
|1.3306
|1.3250
|6.00
|8020.70
|3903
|2005.02.28 12:43
|sell
|1952
|0.10
|1.3257
|1.3307
|1.3251
|3904
|2005.02.28 13:10
|close
|1952
|0.10
|1.3261
|1.3307
|1.3251
|-4.00
|8016.70
|3905
|2005.02.28 13:10
|buy
|1953
|0.10
|1.3260
|1.3210
|1.3266
|3906
|2005.02.28 14:11
|close
|1953
|0.10
|1.3259
|1.3210
|1.3266
|-1.00
|8015.70
|3907
|2005.02.28 14:12
|sell
|1954
|0.10
|1.3263
|1.3313
|1.3257
|3908
|2005.02.28 14:16
|t/p
|1954
|0.10
|1.3257
|1.3313
|1.3257
|6.00
|8021.70
|3909
|2005.02.28 14:18
|sell
|1955
|0.10
|1.3257
|1.3307
|1.3251
|3910
|2005.02.28 15:05
|close
|1955
|0.10
|1.3262
|1.3307
|1.3251
|-5.00
|8016.70
|3911
|2005.02.28 15:05
|buy
|1956
|0.10
|1.3261
|1.3211
|1.3267
|3912
|2005.02.28 15:29
|t/p
|1956
|0.10
|1.3267
|1.3211
|1.3267
|6.00
|8022.70
|3913
|2005.02.28 15:30
|sell
|1957
|0.10
|1.3274
|1.3324
|1.3268
|3914
|2005.02.28 15:31
|t/p
|1957
|0.10
|1.3268
|1.3324
|1.3268
|6.00
|8028.70
|3915
|2005.02.28 16:20
|buy
|1958
|0.10
|1.3258
|1.3208
|1.3264
|3916
|2005.02.28 18:05
|close
|1958
|0.10
|1.3256
|1.3208
|1.3264
|-2.00
|8026.70
|3917
|2005.02.28 18:06
|sell
|1959
|0.10
|1.3256
|1.3306
|1.3250
|3918
|2005.02.28 18:25
|t/p
|1959
|0.10
|1.3250
|1.3306
|1.3250
|6.00
|8032.70
|3919
|2005.02.28 18:25
|buy
|1960
|0.10
|1.3249
|1.3199
|1.3255
|3920
|2005.02.28 19:30
|close
|1960
|0.10
|1.3237
|1.3199
|1.3255
|-12.00
|8020.70
|3921
|2005.02.28 19:30
|sell
|1961
|0.10
|1.3238
|1.3288
|1.3232
|3922
|2005.02.28 20:24
|close
|1961
|0.10
|1.3235
|1.3288
|1.3232
|3.00
|8023.70
|3923
|2005.02.28 20:28
|buy
|1962
|0.10
|1.3235
|1.3185
|1.3241
|3924
|2005.02.28 22:55
|close
|1962
|0.10
|1.3215
|1.3185
|1.3241
|-20.00
|8003.70
|3925
|2005.02.28 23:14
|buy
|1963
|0.10
|1.3211
|1.3161
|1.3217
|3926
|2005.02.28 23:56
|t/p
|1963
|0.10
|1.3217
|1.3161
|1.3217
|6.00
|8009.70
|3927
|2005.03.01 02:20
|sell
|1964
|0.10
|1.3188
|1.3238
|1.3182
|3928
|2005.03.01 05:12
|close
|1964
|0.10
|1.3196
|1.3238
|1.3182
|-8.00
|8001.70
|3929
|2005.03.01 05:13
|buy
|1965
|0.10
|1.3196
|1.3146
|1.3202
|3930
|2005.03.01 05:22
|t/p
|1965
|0.10
|1.3202
|1.3146
|1.3202
|6.00
|8007.70
|3931
|2005.03.01 05:26
|sell
|1966
|0.10
|1.3203
|1.3253
|1.3197
|3932
|2005.03.01 05:36
|t/p
|1966
|0.10
|1.3197
|1.3253
|1.3197
|6.00
|8013.70
|3933
|2005.03.01 05:40
|buy
|1967
|0.10
|1.3196
|1.3146
|1.3202
|3934
|2005.03.01 06:55
|close
|1967
|0.10
|1.3192
|1.3146
|1.3202
|-4.00
|8009.70
|3935
|2005.03.01 06:55
|sell
|1968
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|3936
|2005.03.01 07:11
|t/p
|1968
|0.10
|1.3186
|1.3242
|1.3186
|6.00
|8015.70
|3937
|2005.03.01 07:39
|sell
|1969
|0.10
|1.3195
|1.3245
|1.3189
|3938
|2005.03.01 09:30
|close
|1969
|0.10
|1.3205
|1.3245
|1.3189
|-10.00
|8005.70
|3939
|2005.03.01 09:30
|buy
|1970
|0.10
|1.3205
|1.3155
|1.3211
|3940
|2005.03.01 09:52
|close
|1970
|0.10
|1.3208
|1.3155
|1.3211
|3.00
|8008.70
|3941
|2005.03.01 09:53
|sell
|1971
|0.10
|1.3208
|1.3258
|1.3202
|3942
|2005.03.01 12:42
|t/p
|1971
|0.10
|1.3202
|1.3258
|1.3202
|6.00
|8014.70
|3943
|2005.03.01 13:32
|sell
|1972
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|3944
|2005.03.01 14:38
|close
|1972
|0.10
|1.3193
|1.3242
|1.3186
|-1.00
|8013.70
|3945
|2005.03.01 14:38
|buy
|1973
|0.10
|1.3194
|1.3144
|1.3200
|3946
|2005.03.01 15:04
|close
|1973
|0.10
|1.3192
|1.3144
|1.3200
|-2.00
|8011.70
|3947
|2005.03.01 15:04
|sell
|1974
|0.10
|1.3193
|1.3243
|1.3187
|3948
|2005.03.01 15:18
|t/p
|1974
|0.10
|1.3187
|1.3243
|1.3187
|6.00
|8017.70
|3949
|2005.03.01 15:35
|sell
|1975
|0.10
|1.3197
|1.3247
|1.3191
|3950
|2005.03.01 15:43
|t/p
|1975
|0.10
|1.3191
|1.3247
|1.3191
|6.00
|8023.70
|3951
|2005.03.01 15:53
|buy
|1976
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|3952
|2005.03.01 16:21
|close
|1976
|0.10
|1.3188
|1.3134
|1.3190
|4.00
|8027.70
|3953
|2005.03.01 16:24
|sell
|1977
|0.10
|1.3188
|1.3238
|1.3182
|3954
|2005.03.01 16:30
|t/p
|1977
|0.10
|1.3182
|1.3238
|1.3182
|6.00
|8033.70
|3955
|2005.03.01 16:30
|buy
|1978
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|3956
|2005.03.01 17:05
|close
|1978
|0.10
|1.3181
|1.3132
|1.3188
|-1.00
|8032.70
|3957
|2005.03.01 17:05
|sell
|1979
|0.10
|1.3181
|1.3231
|1.3175
|3958
|2005.03.01 17:39
|t/p
|1979
|0.10
|1.3175
|1.3231
|1.3175
|6.00
|8038.70
|3959
|2005.03.01 20:10
|sell
|1980
|0.10
|1.3184
|1.3234
|1.3178
|3960
|2005.03.01 21:15
|close
|1980
|0.10
|1.3185
|1.3234
|1.3178
|-1.00
|8037.70
|3961
|2005.03.01 21:50
|buy
|1981
|0.10
|1.3181
|1.3131
|1.3187
|3962
|2005.03.01 22:10
|close
|1981
|0.10
|1.3184
|1.3131
|1.3187
|3.00
|8040.70
|3963
|2005.03.01 22:25
|buy
|1982
|0.10
|1.3179
|1.3129
|1.3185
|3964
|2005.03.01 23:11
|close
|1982
|0.10
|1.3173
|1.3129
|1.3185
|-6.00
|8034.70
|3965
|2005.03.01 23:11
|sell
|1983
|0.10
|1.3174
|1.3224
|1.3168
|3966
|2005.03.01 23:33
|close
|1983
|0.10
|1.3169
|1.3224
|1.3168
|5.00
|8039.70
|3967
|2005.03.01 23:33
|buy
|1984
|0.10
|1.3168
|1.3118
|1.3174
|3968
|2005.03.02 00:15
|close
|1984
|0.10
|1.3165
|1.3118
|1.3174
|-20.85
|8018.85
|3969
|2005.03.02 00:15
|sell
|1985
|0.10
|1.3164
|1.3214
|1.3158
|3970
|2005.03.02 00:38
|t/p
|1985
|0.10
|1.3158
|1.3214
|1.3158
|6.00
|8024.85
|3971
|2005.03.02 00:41
|buy
|1986
|0.10
|1.3156
|1.3106
|1.3162
|3972
|2005.03.02 01:20
|close
|1986
|0.10
|1.3156
|1.3106
|1.3162
|0.00
|8024.85
|3973
|2005.03.02 01:20
|sell
|1987
|0.10
|1.3155
|1.3205
|1.3149
|3974
|2005.03.02 05:04
|close
|1987
|0.10
|1.3155
|1.3205
|1.3149
|0.00
|8024.85
|3975
|2005.03.02 05:04
|buy
|1988
|0.10
|1.3155
|1.3105
|1.3161
|3976
|2005.03.02 05:21
|close
|1988
|0.10
|1.3160
|1.3105
|1.3161
|5.00
|8029.85
|3977
|2005.03.02 05:22
|sell
|1989
|0.10
|1.3160
|1.3210
|1.3154
|3978
|2005.03.02 06:30
|close
|1989
|0.10
|1.3164
|1.3210
|1.3154
|-4.00
|8025.85
|3979
|2005.03.02 06:30
|buy
|1990
|0.10
|1.3164
|1.3114
|1.3170
|3980
|2005.03.02 07:12
|t/p
|1990
|0.10
|1.3170
|1.3114
|1.3170
|6.00
|8031.85
|3981
|2005.03.02 09:22
|sell
|1991
|0.10
|1.3115
|1.3165
|1.3109
|3982
|2005.03.02 09:26
|t/p
|1991
|0.10
|1.3109
|1.3165
|1.3109
|6.00
|8037.85
|3983
|2005.03.02 09:31
|sell
|1992
|0.10
|1.3115
|1.3165
|1.3109
|3984
|2005.03.02 09:46
|t/p
|1992
|0.10
|1.3109
|1.3165
|1.3109
|6.00
|8043.85
|3985
|2005.03.02 10:33
|sell
|1993
|0.10
|1.3112
|1.3162
|1.3106
|3986
|2005.03.02 11:55
|close
|1993
|0.10
|1.3112
|1.3162
|1.3106
|0.00
|8043.85
|3987
|2005.03.02 11:55
|buy
|1994
|0.10
|1.3112
|1.3062
|1.3118
|3988
|2005.03.02 12:42
|close
|1994
|0.10
|1.3108
|1.3062
|1.3118
|-4.00
|8039.85
|3989
|2005.03.02 12:42
|sell
|1995
|0.10
|1.3109
|1.3159
|1.3103
|3990
|2005.03.02 12:48
|t/p
|1995
|0.10
|1.3103
|1.3159
|1.3103
|6.00
|8045.85
|3991
|2005.03.02 12:55
|buy
|1996
|0.10
|1.3096
|1.3046
|1.3102
|3992
|2005.03.02 13:07
|t/p
|1996
|0.10
|1.3102
|1.3046
|1.3102
|6.00
|8051.85
|3993
|2005.03.02 13:10
|sell
|1997
|0.10
|1.3104
|1.3154
|1.3098
|3994
|2005.03.02 13:13
|t/p
|1997
|0.10
|1.3098
|1.3154
|1.3098
|6.00
|8057.85
|3995
|2005.03.02 13:14
|sell
|1998
|0.10
|1.3098
|1.3148
|1.3092
|3996
|2005.03.02 23:39
|close
|1998
|0.10
|1.3136
|1.3148
|1.3092
|-38.00
|8019.85
|3997
|2005.03.02 23:39
|buy
|1999
|0.10
|1.3136
|1.3086
|1.3142
|3998
|2005.03.03 00:31
|close
|1999
|0.10
|1.3126
|1.3086
|1.3142
|-15.95
|8003.90
|3999
|2005.03.03 00:31
|sell
|2000
|0.10
|1.3126
|1.3176
|1.3120
|4000
|2005.03.03 04:05
|close
|2000
|0.10
|1.3132
|1.3176
|1.3120
|-6.00
|7997.90
|4001
|2005.03.03 04:06
|buy
|2001
|0.10
|1.3132
|1.3082
|1.3138
|4002
|2005.03.03 05:08
|close
|2001
|0.10
|1.3132
|1.3082
|1.3138
|0.00
|7997.90
|4003
|2005.03.03 05:09
|sell
|2002
|0.10
|1.3133
|1.3183
|1.3127
|4004
|2005.03.03 05:37
|close
|2002
|0.10
|1.3128
|1.3183
|1.3127
|5.00
|8002.90
|4005
|2005.03.03 05:37
|buy
|2003
|0.10
|1.3128
|1.3078
|1.3134
|4006
|2005.03.03 05:51
|close
|2003
|0.10
|1.3132
|1.3078
|1.3134
|4.00
|8006.90
|4007
|2005.03.03 05:51
|sell
|2004
|0.10
|1.3132
|1.3182
|1.3126
|4008
|2005.03.03 06:37
|t/p
|2004
|0.10
|1.3126
|1.3182
|1.3126
|6.00
|8012.90
|4009
|2005.03.03 06:37
|buy
|2005
|0.10
|1.3126
|1.3076
|1.3132
|4010
|2005.03.03 07:02
|close
|2005
|0.10
|1.3128
|1.3076
|1.3132
|2.00
|8014.90
|4011
|2005.03.03 07:02
|sell
|2006
|0.10
|1.3129
|1.3179
|1.3123
|4012
|2005.03.03 07:36
|close
|2006
|0.10
|1.3134
|1.3179
|1.3123
|-5.00
|8009.90
|4013
|2005.03.03 07:36
|buy
|2007
|0.10
|1.3134
|1.3084
|1.3140
|4014
|2005.03.03 07:48
|t/p
|2007
|0.10
|1.3140
|1.3084
|1.3140
|6.00
|8015.90
|4015
|2005.03.03 08:25
|sell
|2008
|0.10
|1.3142
|1.3192
|1.3136
|4016
|2005.03.03 09:41
|close
|2008
|0.10
|1.3153
|1.3192
|1.3136
|-11.00
|8004.90
|4017
|2005.03.03 09:43
|buy
|2009
|0.10
|1.3152
|1.3102
|1.3158
|4018
|2005.03.03 14:49
|close
|2009
|0.10
|1.3135
|1.3102
|1.3158
|-17.00
|7987.90
|4019
|2005.03.03 14:49
|sell
|2010
|0.10
|1.3136
|1.3186
|1.3130
|4020
|2005.03.03 14:58
|t/p
|2010
|0.10
|1.3130
|1.3186
|1.3130
|6.00
|7993.90
|4021
|2005.03.03 15:05
|buy
|2011
|0.10
|1.3120
|1.3070
|1.3126
|4022
|2005.03.03 15:07
|t/p
|2011
|0.10
|1.3126
|1.3070
|1.3126
|6.00
|7999.90
|4023
|2005.03.03 15:36
|buy
|2012
|0.10
|1.3124
|1.3074
|1.3130
|4024
|2005.03.03 16:52
|close
|2012
|0.10
|1.3126
|1.3074
|1.3130
|2.00
|8001.90
|4025
|2005.03.03 16:58
|sell
|2013
|0.10
|1.3126
|1.3176
|1.3120
|4026
|2005.03.03 17:10
|t/p
|2013
|0.10
|1.3120
|1.3176
|1.3120
|6.00
|8007.90
|4027
|2005.03.03 19:30
|sell
|2014
|0.10
|1.3111
|1.3161
|1.3105
|4028
|2005.03.03 20:06
|close
|2014
|0.10
|1.3110
|1.3161
|1.3105
|1.00
|8008.90
|4029
|2005.03.03 20:13
|buy
|2015
|0.10
|1.3110
|1.3060
|1.3116
|4030
|2005.03.03 21:51
|close
|2015
|0.10
|1.3109
|1.3060
|1.3116
|-1.00
|8007.90
|4031
|2005.03.03 22:02
|sell
|2016
|0.10
|1.3109
|1.3159
|1.3103
|4032
|2005.03.03 22:19
|t/p
|2016
|0.10
|1.3103
|1.3159
|1.3103
|6.00
|8013.90
|4033
|2005.03.03 22:36
|sell
|2017
|0.10
|1.3108
|1.3158
|1.3102
|4034
|2005.03.03 22:54
|t/p
|2017
|0.10
|1.3102
|1.3158
|1.3102
|6.00
|8019.90
|4035
|2005.03.03 23:04
|sell
|2018
|0.10
|1.3109
|1.3159
|1.3103
|4036
|2005.03.03 23:48
|close
|2018
|0.10
|1.3105
|1.3159
|1.3103
|4.00
|8023.90
|4037
|2005.03.03 23:48
|buy
|2019
|0.10
|1.3105
|1.3055
|1.3111
|4038
|2005.03.03 23:59
|t/p
|2019
|0.10
|1.3111
|1.3055
|1.3111
|6.00
|8029.90
|4039
|2005.03.04 00:00
|sell
|2020
|0.10
|1.3111
|1.3161
|1.3105
|4040
|2005.03.04 03:43
|t/p
|2020
|0.10
|1.3105
|1.3161
|1.3105
|6.00
|8035.90
|4041
|2005.03.04 04:24
|buy
|2021
|0.10
|1.3101
|1.3051
|1.3107
|4042
|2005.03.04 05:00
|close
|2021
|0.10
|1.3102
|1.3051
|1.3107
|1.00
|8036.90
|4043
|2005.03.04 05:03
|sell
|2022
|0.10
|1.3102
|1.3152
|1.3096
|4044
|2005.03.04 06:26
|close
|2022
|0.10
|1.3108
|1.3152
|1.3096
|-6.00
|8030.90
|4045
|2005.03.04 06:26
|buy
|2023
|0.10
|1.3108
|1.3058
|1.3114
|4046
|2005.03.04 06:56
|close
|2023
|0.10
|1.3110
|1.3058
|1.3114
|2.00
|8032.90
|4047
|2005.03.04 06:56
|sell
|2024
|0.10
|1.3110
|1.3160
|1.3104
|4048
|2005.03.04 08:00
|close
|2024
|0.10
|1.3108
|1.3160
|1.3104
|2.00
|8034.90
|4049
|2005.03.04 08:22
|sell
|2025
|0.10
|1.3114
|1.3164
|1.3108
|4050
|2005.03.04 10:44
|close
|2025
|0.10
|1.3115
|1.3164
|1.3108
|-1.00
|8033.90
|4051
|2005.03.04 11:03
|sell
|2026
|0.10
|1.3117
|1.3167
|1.3111
|4052
|2005.03.04 12:19
|close
|2026
|0.10
|1.3115
|1.3167
|1.3111
|2.00
|8035.90
|4053
|2005.03.04 12:26
|buy
|2027
|0.10
|1.3112
|1.3062
|1.3118
|4054
|2005.03.04 12:27
|t/p
|2027
|0.10
|1.3118
|1.3062
|1.3118
|6.00
|8041.90
|4055
|2005.03.04 12:29
|buy
|2028
|0.10
|1.3112
|1.3062
|1.3118
|4056
|2005.03.04 12:30
|t/p
|2028
|0.10
|1.3118
|1.3062
|1.3118
|6.00
|8047.90
|4057
|2005.03.04 12:30
|sell
|2029
|0.10
|1.3127
|1.3177
|1.3121
|4058
|2005.03.04 12:34
|t/p
|2029
|0.10
|1.3121
|1.3177
|1.3121
|6.00
|8053.90
|4059
|2005.03.04 12:34
|sell
|2030
|0.10
|1.3121
|1.3171
|1.3115
|4060
|2005.03.04 12:39
|t/p
|2030
|0.10
|1.3115
|1.3171
|1.3115
|6.00
|8059.90
|4061
|2005.03.04 12:39
|sell
|2031
|0.10
|1.3121
|1.3171
|1.3115
|4062
|2005.03.04 13:02
|s/l
|2031
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3115
|-50.00
|8009.90
|4063
|2005.03.04 13:02
|sell
|2032
|0.10
|1.3169
|1.3219
|1.3163
|4064
|2005.03.04 13:05
|t/p
|2032
|0.10
|1.3163
|1.3219
|1.3163
|6.00
|8015.90
|4065
|2005.03.04 14:16
|buy
|2033
|0.10
|1.3208
|1.3158
|1.3214
|4066
|2005.03.04 14:28
|t/p
|2033
|0.10
|1.3214
|1.3158
|1.3214
|6.00
|8021.90
|4067
|2005.03.04 14:31
|sell
|2034
|0.10
|1.3217
|1.3267
|1.3211
|4068
|2005.03.04 15:19
|close
|2034
|0.10
|1.3235
|1.3267
|1.3211
|-18.00
|8003.90
|4069
|2005.03.04 15:19
|buy
|2035
|0.10
|1.3236
|1.3186
|1.3242
|4070
|2005.03.04 15:26
|t/p
|2035
|0.10
|1.3242
|1.3186
|1.3242
|6.00
|8009.90
|4071
|2005.03.04 15:31
|sell
|2036
|0.10
|1.3243
|1.3293
|1.3237
|4072
|2005.03.04 16:59
|close
|2036
|0.10
|1.3244
|1.3293
|1.3237
|-1.00
|8008.90
|4073
|2005.03.04 17:00
|buy
|2037
|0.10
|1.3243
|1.3193
|1.3249
|4074
|2005.03.04 17:20
|close
|2037
|0.10
|1.3245
|1.3193
|1.3249
|2.00
|8010.90
|4075
|2005.03.04 17:21
|sell
|2038
|0.10
|1.3245
|1.3295
|1.3239
|4076
|2005.03.04 17:52
|close
|2038
|0.10
|1.3240
|1.3295
|1.3239
|5.00
|8015.90
|4077
|2005.03.04 17:52
|buy
|2039
|0.10
|1.3240
|1.3190
|1.3246
|4078
|2005.03.04 18:15
|close
|2039
|0.10
|1.3242
|1.3190
|1.3246
|2.00
|8017.90
|4079
|2005.03.04 18:15
|sell
|2040
|0.10
|1.3243
|1.3293
|1.3237
|4080
|2005.03.04 18:47
|t/p
|2040
|0.10
|1.3237
|1.3293
|1.3237
|6.00
|8023.90
|4081
|2005.03.04 18:47
|buy
|2041
|0.10
|1.3237
|1.3187
|1.3243
|4082
|2005.03.04 19:28
|close
|2041
|0.10
|1.3236
|1.3187
|1.3243
|-1.00
|8022.90
|4083
|2005.03.04 19:28
|sell
|2042
|0.10
|1.3236
|1.3286
|1.3230
|4084
|2005.03.06 22:02
|close
|2042
|0.10
|1.3232
|1.3286
|1.3230
|4.00
|8026.90
|4085
|2005.03.06 22:05
|buy
|2043
|0.10
|1.3233
|1.3183
|1.3239
|4086
|2005.03.06 22:28
|t/p
|2043
|0.10
|1.3239
|1.3183
|1.3239
|6.00
|8032.90
|4087
|2005.03.06 22:28
|sell
|2044
|0.10
|1.3242
|1.3292
|1.3236
|4088
|2005.03.06 22:31
|t/p
|2044
|0.10
|1.3236
|1.3292
|1.3236
|6.00
|8038.90
|4089
|2005.03.06 22:33
|sell
|2045
|0.10
|1.3242
|1.3292
|1.3236
|4090
|2005.03.06 22:59
|t/p
|2045
|0.10
|1.3236
|1.3292
|1.3236
|6.00
|8044.90
|4091
|2005.03.06 23:00
|buy
|2046
|0.10
|1.3233
|1.3183
|1.3239
|4092
|2005.03.06 23:34
|t/p
|2046
|0.10
|1.3239
|1.3183
|1.3239
|6.00
|8050.90
|4093
|2005.03.06 23:35
|sell
|2047
|0.10
|1.3240
|1.3290
|1.3234
|4094
|2005.03.06 23:58
|close
|2047
|0.10
|1.3235
|1.3290
|1.3234
|5.00
|8055.90
|4095
|2005.03.06 23:59
|buy
|2048
|0.10
|1.3235
|1.3185
|1.3241
|4096
|2005.03.07 01:04
|close
|2048
|0.10
|1.3234
|1.3185
|1.3241
|-6.95
|8048.95
|4097
|2005.03.07 01:05
|sell
|2049
|0.10
|1.3234
|1.3284
|1.3228
|4098
|2005.03.07 01:48
|t/p
|2049
|0.10
|1.3228
|1.3284
|1.3228
|6.00
|8054.95
|4099
|2005.03.07 02:29
|sell
|2050
|0.10
|1.3233
|1.3283
|1.3227
|4100
|2005.03.07 05:12
|t/p
|2050
|0.10
|1.3227
|1.3283
|1.3227
|6.00
|8060.95
|4101
|2005.03.07 05:27
|sell
|2051
|0.10
|1.3231
|1.3281
|1.3225
|4102
|2005.03.07 06:34
|t/p
|2051
|0.10
|1.3225
|1.3281
|1.3225
|6.00
|8066.95
|4103
|2005.03.07 06:57
|sell
|2052
|0.10
|1.3232
|1.3282
|1.3226
|4104
|2005.03.07 07:02
|t/p
|2052
|0.10
|1.3226
|1.3282
|1.3226
|6.00
|8072.95
|4105
|2005.03.07 07:03
|buy
|2053
|0.10
|1.3224
|1.3174
|1.3230
|4106
|2005.03.07 07:10
|t/p
|2053
|0.10
|1.3230
|1.3174
|1.3230
|6.00
|8078.95
|4107
|2005.03.07 09:10
|buy
|2054
|0.10
|1.3222
|1.3172
|1.3228
|4108
|2005.03.07 09:45
|close
|2054
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3228
|-8.00
|8070.95
|4109
|2005.03.07 09:46
|sell
|2055
|0.10
|1.3214
|1.3264
|1.3208
|4110
|2005.03.07 09:57
|t/p
|2055
|0.10
|1.3208
|1.3264
|1.3208
|6.00
|8076.95
|4111
|2005.03.07 10:02
|buy
|2056
|0.10
|1.3207
|1.3157
|1.3213
|4112
|2005.03.07 10:23
|close
|2056
|0.10
|1.3211
|1.3157
|1.3213
|4.00
|8080.95
|4113
|2005.03.07 10:23
|sell
|2057
|0.10
|1.3211
|1.3261
|1.3205
|4114
|2005.03.07 11:17
|close
|2057
|0.10
|1.3207
|1.3261
|1.3205
|4.00
|8084.95
|4115
|2005.03.07 11:18
|buy
|2058
|0.10
|1.3207
|1.3157
|1.3213
|4116
|2005.03.07 13:23
|close
|2058
|0.10
|1.3192
|1.3157
|1.3213
|-15.00
|8069.95
|4117
|2005.03.07 13:23
|sell
|2059
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|4118
|2005.03.07 13:49
|close
|2059
|0.10
|1.3190
|1.3242
|1.3186
|2.00
|8071.95
|4119
|2005.03.07 13:50
|buy
|2060
|0.10
|1.3190
|1.3140
|1.3196
|4120
|2005.03.07 15:01
|close
|2060
|0.10
|1.3193
|1.3140
|1.3196
|3.00
|8074.95
|4121
|2005.03.07 15:01
|sell
|2061
|0.10
|1.3193
|1.3243
|1.3187
|4122
|2005.03.07 17:05
|close
|2061
|0.10
|1.3210
|1.3243
|1.3187
|-17.00
|8057.95
|4123
|2005.03.07 17:19
|buy
|2062
|0.10
|1.3210
|1.3160
|1.3216
|4124
|2005.03.07 17:26
|close
|2062
|0.10
|1.3213
|1.3160
|1.3216
|3.00
|8060.95
|4125
|2005.03.07 17:27
|sell
|2063
|0.10
|1.3213
|1.3263
|1.3207
|4126
|2005.03.07 17:46
|t/p
|2063
|0.10
|1.3207
|1.3263
|1.3207
|6.00
|8066.95
|4127
|2005.03.07 19:26
|sell
|2064
|0.10
|1.3206
|1.3256
|1.3200
|4128
|2005.03.07 22:02
|close
|2064
|0.10
|1.3215
|1.3256
|1.3200
|-9.00
|8057.95
|4129
|2005.03.07 22:06
|buy
|2065
|0.10
|1.3215
|1.3165
|1.3221
|4130
|2005.03.07 22:20
|close
|2065
|0.10
|1.3217
|1.3165
|1.3221
|2.00
|8059.95
|4131
|2005.03.07 22:21
|sell
|2066
|0.10
|1.3217
|1.3267
|1.3211
|4132
|2005.03.07 22:51
|close
|2066
|0.10
|1.3216
|1.3267
|1.3211
|1.00
|8060.95
|4133
|2005.03.07 22:54
|buy
|2067
|0.10
|1.3216
|1.3166
|1.3222
|4134
|2005.03.08 00:04
|close
|2067
|0.10
|1.3214
|1.3166
|1.3222
|-7.95
|8053.00
|4135
|2005.03.08 00:04
|sell
|2068
|0.10
|1.3215
|1.3265
|1.3209
|4136
|2005.03.08 01:20
|close
|2068
|0.10
|1.3222
|1.3265
|1.3209
|-7.00
|8046.00
|4137
|2005.03.08 01:20
|buy
|2069
|0.10
|1.3222
|1.3172
|1.3228
|4138
|2005.03.08 01:35
|close
|2069
|0.10
|1.3225
|1.3172
|1.3228
|3.00
|8049.00
|4139
|2005.03.08 01:35
|sell
|2070
|0.10
|1.3224
|1.3274
|1.3218
|4140
|2005.03.08 05:19
|close
|2070
|0.10
|1.3222
|1.3274
|1.3218
|2.00
|8051.00
|4141
|2005.03.08 05:19
|buy
|2071
|0.10
|1.3222
|1.3172
|1.3228
|4142
|2005.03.08 05:35
|close
|2071
|0.10
|1.3225
|1.3172
|1.3228
|3.00
|8054.00
|4143
|2005.03.08 05:35
|sell
|2072
|0.10
|1.3226
|1.3276
|1.3220
|4144
|2005.03.08 05:46
|t/p
|2072
|0.10
|1.3220
|1.3276
|1.3220
|6.00
|8060.00
|4145
|2005.03.08 06:21
|sell
|2073
|0.10
|1.3219
|1.3269
|1.3213
|4146
|2005.03.08 08:03
|close
|2073
|0.10
|1.3246
|1.3269
|1.3213
|-27.00
|8033.00
|4147
|2005.03.08 08:03
|buy
|2074
|0.10
|1.3247
|1.3197
|1.3253
|4148
|2005.03.08 08:06
|t/p
|2074
|0.10
|1.3253
|1.3197
|1.3253
|6.00
|8039.00
|4149
|2005.03.08 08:14
|sell
|2075
|0.10
|1.3260
|1.3310
|1.3254
|4150
|2005.03.08 08:22
|t/p
|2075
|0.10
|1.3254
|1.3310
|1.3254
|6.00
|8045.00
|4151
|2005.03.08 09:45
|sell
|2076
|0.10
|1.3238
|1.3288
|1.3232
|4152
|2005.03.08 12:22
|close
|2076
|0.10
|1.3244
|1.3288
|1.3232
|-6.00
|8039.00
|4153
|2005.03.08 12:22
|buy
|2077
|0.10
|1.3244
|1.3194
|1.3250
|4154
|2005.03.08 12:45
|close
|2077
|0.10
|1.3247
|1.3194
|1.3250
|3.00
|8042.00
|4155
|2005.03.08 12:45
|sell
|2078
|0.10
|1.3246
|1.3296
|1.3240
|4156
|2005.03.08 13:24
|s/l
|2078
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3240
|-50.00
|7992.00
|4157
|2005.03.08 13:55
|sell
|2079
|0.10
|1.3313
|1.3363
|1.3307
|4158
|2005.03.08 18:31
|close
|2079
|0.10
|1.3340
|1.3363
|1.3307
|-27.00
|7965.00
|4159
|2005.03.08 18:33
|buy
|2080
|0.10
|1.3340
|1.3290
|1.3346
|4160
|2005.03.08 19:28
|close
|2080
|0.10
|1.3344
|1.3290
|1.3346
|4.00
|7969.00
|4161
|2005.03.08 20:46
|sell
|2081
|0.10
|1.3343
|1.3393
|1.3337
|4162
|2005.03.08 22:17
|close
|2081
|0.10
|1.3344
|1.3393
|1.3337
|-1.00
|7968.00
|4163
|2005.03.08 22:17
|buy
|2082
|0.10
|1.3344
|1.3294
|1.3350
|4164
|2005.03.08 23:00
|close
|2082
|0.10
|1.3344
|1.3294
|1.3350
|0.00
|7968.00
|4165
|2005.03.08 23:00
|sell
|2083
|0.10
|1.3345
|1.3395
|1.3339
|4166
|2005.03.08 23:34
|close
|2083
|0.10
|1.3345
|1.3395
|1.3339
|0.00
|7968.00
|4167
|2005.03.08 23:54
|sell
|2084
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3342
|4168
|2005.03.09 00:05
|t/p
|2084
|0.10
|1.3342
|1.3398
|1.3342
|21.90
|7989.90
|4169
|2005.03.09 00:10
|buy
|2085
|0.10
|1.3342
|1.3292
|1.3348
|4170
|2005.03.09 00:37
|close
|2085
|0.10
|1.3343
|1.3292
|1.3348
|1.00
|7990.90
|4171
|2005.03.09 00:39
|sell
|2086
|0.10
|1.3343
|1.3393
|1.3337
|4172
|2005.03.09 01:26
|close
|2086
|0.10
|1.3341
|1.3393
|1.3337
|2.00
|7992.90
|4173
|2005.03.09 01:27
|buy
|2087
|0.10
|1.3341
|1.3291
|1.3347
|4174
|2005.03.09 01:38
|close
|2087
|0.10
|1.3344
|1.3291
|1.3347
|3.00
|7995.90
|4175
|2005.03.09 01:38
|sell
|2088
|0.10
|1.3345
|1.3395
|1.3339
|4176
|2005.03.09 02:28
|t/p
|2088
|0.10
|1.3339
|1.3395
|1.3339
|6.00
|8001.90
|4177
|2005.03.09 02:28
|buy
|2089
|0.10
|1.3338
|1.3288
|1.3344
|4178
|2005.03.09 02:55
|close
|2089
|0.10
|1.3342
|1.3288
|1.3344
|4.00
|8005.90
|4179
|2005.03.09 02:55
|sell
|2090
|0.10
|1.3342
|1.3392
|1.3336
|4180
|2005.03.09 03:41
|close
|2090
|0.10
|1.3340
|1.3392
|1.3336
|2.00
|8007.90
|4181
|2005.03.09 03:41
|buy
|2091
|0.10
|1.3339
|1.3289
|1.3345
|4182
|2005.03.09 03:50
|t/p
|2091
|0.10
|1.3345
|1.3289
|1.3345
|6.00
|8013.90
|4183
|2005.03.09 03:50
|sell
|2092
|0.10
|1.3345
|1.3395
|1.3339
|4184
|2005.03.09 04:49
|t/p
|2092
|0.10
|1.3339
|1.3395
|1.3339
|6.00
|8019.90
|4185
|2005.03.09 05:19
|sell
|2093
|0.10
|1.3342
|1.3392
|1.3336
|4186
|2005.03.09 05:41
|close
|2093
|0.10
|1.3337
|1.3392
|1.3336
|5.00
|8024.90
|4187
|2005.03.09 05:51
|sell
|2094
|0.10
|1.3339
|1.3389
|1.3333
|4188
|2005.03.09 06:25
|close
|2094
|0.10
|1.3339
|1.3389
|1.3333
|0.00
|8024.90
|4189
|2005.03.09 06:26
|buy
|2095
|0.10
|1.3339
|1.3289
|1.3345
|4190
|2005.03.09 06:45
|close
|2095
|0.10
|1.3341
|1.3289
|1.3345
|2.00
|8026.90
|4191
|2005.03.09 06:45
|sell
|2096
|0.10
|1.3342
|1.3392
|1.3336
|4192
|2005.03.09 07:45
|close
|2096
|0.10
|1.3369
|1.3392
|1.3336
|-27.00
|7999.90
|4193
|2005.03.09 07:45
|buy
|2097
|0.10
|1.3368
|1.3318
|1.3374
|4194
|2005.03.09 08:07
|t/p
|2097
|0.10
|1.3374
|1.3318
|1.3374
|6.00
|8005.90
|4195
|2005.03.09 08:07
|sell
|2098
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|4196
|2005.03.09 08:23
|t/p
|2098
|0.10
|1.3369
|1.3425
|1.3369
|6.00
|8011.90
|4197
|2005.03.09 09:10
|buy
|2099
|0.10
|1.3365
|1.3315
|1.3371
|4198
|2005.03.09 09:22
|close
|2099
|0.10
|1.3369
|1.3315
|1.3371
|4.00
|8015.90
|4199
|2005.03.09 09:22
|sell
|2100
|0.10
|1.3369
|1.3419
|1.3363
|4200
|2005.03.09 11:31
|t/p
|2100
|0.10
|1.3363
|1.3419
|1.3363
|6.00
|8021.90
|4201
|2005.03.09 12:30
|sell
|2101
|0.10
|1.3357
|1.3407
|1.3351
|4202
|2005.03.09 12:43
|t/p
|2101
|0.10
|1.3351
|1.3407
|1.3351
|6.00
|8027.90
|4203
|2005.03.09 12:45
|buy
|2102
|0.10
|1.3349
|1.3299
|1.3355
|4204
|2005.03.09 12:52
|t/p
|2102
|0.10
|1.3355
|1.3299
|1.3355
|6.00
|8033.90
|4205
|2005.03.09 13:45
|sell
|2103
|0.10
|1.3348
|1.3398
|1.3342
|4206
|2005.03.09 14:29
|close
|2103
|0.10
|1.3350
|1.3398
|1.3342
|-2.00
|8031.90
|4207
|2005.03.09 14:29
|buy
|2104
|0.10
|1.3350
|1.3300
|1.3356
|4208
|2005.03.09 14:33
|t/p
|2104
|0.10
|1.3356
|1.3300
|1.3356
|6.00
|8037.90
|4209
|2005.03.09 14:41
|sell
|2105
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3360
|4210
|2005.03.09 14:55
|t/p
|2105
|0.10
|1.3360
|1.3416
|1.3360
|6.00
|8043.90
|4211
|2005.03.09 15:12
|sell
|2106
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3360
|4212
|2005.03.09 16:48
|s/l
|2106
|0.10
|1.3416
|1.3416
|1.3360
|-50.00
|7993.90
|4213
|2005.03.09 17:12
|sell
|2107
|0.10
|1.3414
|1.3464
|1.3408
|4214
|2005.03.09 17:37
|t/p
|2107
|0.10
|1.3408
|1.3464
|1.3408
|6.00
|7999.90
|4215
|2005.03.09 17:37
|buy
|2108
|0.10
|1.3408
|1.3358
|1.3414
|4216
|2005.03.09 17:48
|t/p
|2108
|0.10
|1.3414
|1.3358
|1.3414
|6.00
|8005.90
|4217
|2005.03.09 17:49
|sell
|2109
|0.10
|1.3415
|1.3465
|1.3409
|4218
|2005.03.09 18:33
|t/p
|2109
|0.10
|1.3409
|1.3465
|1.3409
|6.00
|8011.90
|4219
|2005.03.09 19:15
|sell
|2110
|0.10
|1.3404
|1.3454
|1.3398
|4220
|2005.03.09 19:27
|t/p
|2110
|0.10
|1.3398
|1.3454
|1.3398
|6.00
|8017.90
|4221
|2005.03.09 19:35
|buy
|2111
|0.10
|1.3397
|1.3347
|1.3403
|4222
|2005.03.09 20:39
|close
|2111
|0.10
|1.3388
|1.3347
|1.3403
|-9.00
|8008.90
|4223
|2005.03.09 20:39
|sell
|2112
|0.10
|1.3389
|1.3439
|1.3383
|4224
|2005.03.09 21:48
|close
|2112
|0.10
|1.3392
|1.3439
|1.3383
|-3.00
|8005.90
|4225
|2005.03.09 21:48
|buy
|2113
|0.10
|1.3392
|1.3342
|1.3398
|4226
|2005.03.09 22:05
|close
|2113
|0.10
|1.3393
|1.3342
|1.3398
|1.00
|8006.90
|4227
|2005.03.09 22:05
|sell
|2114
|0.10
|1.3392
|1.3442
|1.3386
|4228
|2005.03.09 22:19
|t/p
|2114
|0.10
|1.3386
|1.3442
|1.3386
|6.00
|8012.90
|4229
|2005.03.09 22:25
|buy
|2115
|0.10
|1.3386
|1.3336
|1.3392
|4230
|2005.03.09 23:30
|close
|2115
|0.10
|1.3375
|1.3336
|1.3392
|-11.00
|8001.90
|4231
|2005.03.09 23:30
|sell
|2116
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|4232
|2005.03.10 00:37
|close
|2116
|0.10
|1.3386
|1.3425
|1.3369
|-5.70
|7996.20
|4233
|2005.03.10 00:37
|buy
|2117
|0.10
|1.3385
|1.3335
|1.3391
|4234
|2005.03.10 00:54
|t/p
|2117
|0.10
|1.3391
|1.3335
|1.3391
|6.00
|8002.20
|4235
|2005.03.10 00:54
|sell
|2118
|0.10
|1.3391
|1.3441
|1.3385
|4236
|2005.03.10 01:20
|s/l
|2118
|0.10
|1.3441
|1.3441
|1.3385
|-50.00
|7952.20
|4237
|2005.03.10 01:39
|buy
|2119
|0.10
|1.3424
|1.3374
|1.3430
|4238
|2005.03.10 02:22
|close
|2119
|0.10
|1.3420
|1.3374
|1.3430
|-4.00
|7948.20
|4239
|2005.03.10 02:23
|sell
|2120
|0.10
|1.3420
|1.3470
|1.3414
|4240
|2005.03.10 04:02
|close
|2120
|0.10
|1.3427
|1.3470
|1.3414
|-7.00
|7941.20
|4241
|2005.03.10 04:07
|buy
|2121
|0.10
|1.3427
|1.3377
|1.3433
|4242
|2005.03.10 04:50
|close
|2121
|0.10
|1.3422
|1.3377
|1.3433
|-5.00
|7936.20
|4243
|2005.03.10 04:50
|sell
|2122
|0.10
|1.3423
|1.3473
|1.3417
|4244
|2005.03.10 05:54
|close
|2122
|0.10
|1.3423
|1.3473
|1.3417
|0.00
|7936.20
|4245
|2005.03.10 05:54
|buy
|2123
|0.10
|1.3423
|1.3373
|1.3429
|4246
|2005.03.10 06:10
|close
|2123
|0.10
|1.3428
|1.3373
|1.3429
|5.00
|7941.20
|4247
|2005.03.10 06:10
|sell
|2124
|0.10
|1.3429
|1.3479
|1.3423
|4248
|2005.03.10 07:04
|close
|2124
|0.10
|1.3439
|1.3479
|1.3423
|-10.00
|7931.20
|4249
|2005.03.10 07:04
|buy
|2125
|0.10
|1.3438
|1.3388
|1.3444
|4250
|2005.03.10 07:18
|t/p
|2125
|0.10
|1.3444
|1.3388
|1.3444
|6.00
|7937.20
|4251
|2005.03.10 07:18
|sell
|2126
|0.10
|1.3446
|1.3496
|1.3440
|4252
|2005.03.10 07:32
|t/p
|2126
|0.10
|1.3440
|1.3496
|1.3440
|6.00
|7943.20
|4253
|2005.03.10 08:10
|sell
|2127
|0.10
|1.3436
|1.3486
|1.3430
|4254
|2005.03.10 08:37
|close
|2127
|0.10
|1.3437
|1.3486
|1.3430
|-1.00
|7942.20
|4255
|2005.03.10 08:37
|buy
|2128
|0.10
|1.3437
|1.3387
|1.3443
|4256
|2005.03.10 10:08
|close
|2128
|0.10
|1.3416
|1.3387
|1.3443
|-21.00
|7921.20
|4257
|2005.03.10 10:08
|sell
|2129
|0.10
|1.3416
|1.3466
|1.3410
|4258
|2005.03.10 10:58
|close
|2129
|0.10
|1.3418
|1.3466
|1.3410
|-2.00
|7919.20
|4259
|2005.03.10 10:58
|buy
|2130
|0.10
|1.3417
|1.3367
|1.3423
|4260
|2005.03.10 11:14
|t/p
|2130
|0.10
|1.3423
|1.3367
|1.3423
|6.00
|7925.20
|4261
|2005.03.10 11:15
|sell
|2131
|0.10
|1.3424
|1.3474
|1.3418
|4262
|2005.03.10 11:33
|t/p
|2131
|0.10
|1.3418
|1.3474
|1.3418
|6.00
|7931.20
|4263
|2005.03.10 11:34
|buy
|2132
|0.10
|1.3415
|1.3365
|1.3421
|4264
|2005.03.10 12:30
|close
|2132
|0.10
|1.3417
|1.3365
|1.3421
|2.00
|7933.20
|4265
|2005.03.10 12:30
|sell
|2133
|0.10
|1.3418
|1.3468
|1.3412
|4266
|2005.03.10 13:10
|close
|2133
|0.10
|1.3422
|1.3468
|1.3412
|-4.00
|7929.20
|4267
|2005.03.10 13:10
|buy
|2134
|0.10
|1.3421
|1.3371
|1.3427
|4268
|2005.03.10 13:16
|t/p
|2134
|0.10
|1.3427
|1.3371
|1.3427
|6.00
|7935.20
|4269
|2005.03.10 14:25
|sell
|2135
|0.10
|1.3421
|1.3471
|1.3415
|4270
|2005.03.10 14:45
|t/p
|2135
|0.10
|1.3415
|1.3471
|1.3415
|6.00
|7941.20
|4271
|2005.03.10 15:10
|sell
|2136
|0.10
|1.3411
|1.3461
|1.3405
|4272
|2005.03.10 16:03
|close
|2136
|0.10
|1.3406
|1.3461
|1.3405
|5.00
|7946.20
|4273
|2005.03.10 16:03
|buy
|2137
|0.10
|1.3405
|1.3355
|1.3411
|4274
|2005.03.10 16:13
|close
|2137
|0.10
|1.3410
|1.3355
|1.3411
|5.00
|7951.20
|4275
|2005.03.10 16:13
|sell
|2138
|0.10
|1.3411
|1.3461
|1.3405
|4276
|2005.03.10 18:45
|close
|2138
|0.10
|1.3432
|1.3461
|1.3405
|-21.00
|7930.20
|4277
|2005.03.10 18:45
|buy
|2139
|0.10
|1.3433
|1.3383
|1.3439
|4278
|2005.03.10 19:20
|close
|2139
|0.10
|1.3430
|1.3383
|1.3439
|-3.00
|7927.20
|4279
|2005.03.10 20:12
|buy
|2140
|0.10
|1.3427
|1.3377
|1.3433
|4280
|2005.03.10 21:16
|close
|2140
|0.10
|1.3422
|1.3377
|1.3433
|-5.00
|7922.20
|4281
|2005.03.10 21:25
|sell
|2141
|0.10
|1.3422
|1.3472
|1.3416
|4282
|2005.03.10 23:03
|close
|2141
|0.10
|1.3433
|1.3472
|1.3416
|-11.00
|7911.20
|4283
|2005.03.10 23:03
|buy
|2142
|0.10
|1.3433
|1.3383
|1.3439
|4284
|2005.03.10 23:58
|close
|2142
|0.10
|1.3427
|1.3383
|1.3439
|-6.00
|7905.20
|4285
|2005.03.10 23:58
|sell
|2143
|0.10
|1.3427
|1.3477
|1.3421
|4286
|2005.03.11 01:47
|t/p
|2143
|0.10
|1.3421
|1.3477
|1.3421
|11.30
|7916.50
|4287
|2005.03.11 01:50
|buy
|2144
|0.10
|1.3423
|1.3373
|1.3429
|4288
|2005.03.11 02:37
|close
|2144
|0.10
|1.3424
|1.3373
|1.3429
|1.00
|7917.50
|4289
|2005.03.11 02:40
|sell
|2145
|0.10
|1.3424
|1.3474
|1.3418
|4290
|2005.03.11 07:58
|t/p
|2145
|0.10
|1.3418
|1.3474
|1.3418
|6.00
|7923.50
|4291
|2005.03.11 09:05
|buy
|2146
|0.10
|1.3408
|1.3358
|1.3414
|4292
|2005.03.11 09:29
|close
|2146
|0.10
|1.3413
|1.3358
|1.3414
|5.00
|7928.50
|4293
|2005.03.11 10:01
|sell
|2147
|0.10
|1.3414
|1.3464
|1.3408
|4294
|2005.03.11 10:48
|close
|2147
|0.10
|1.3413
|1.3464
|1.3408
|1.00
|7929.50
|4295
|2005.03.11 10:49
|buy
|2148
|0.10
|1.3413
|1.3363
|1.3419
|4296
|2005.03.11 11:57
|close
|2148
|0.10
|1.3415
|1.3363
|1.3419
|2.00
|7931.50
|4297
|2005.03.11 11:57
|sell
|2149
|0.10
|1.3415
|1.3465
|1.3409
|4298
|2005.03.11 12:35
|s/l
|2149
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3409
|-50.00
|7881.50
|4299
|2005.03.11 12:55
|buy
|2150
|0.10
|1.3450
|1.3400
|1.3456
|4300
|2005.03.11 12:58
|s/l
|2150
|0.10
|1.3400
|1.3400
|1.3456
|-50.00
|7831.50
|4301
|2005.03.11 12:58
|buy
|2151
|0.10
|1.3398
|1.3348
|1.3404
|4302
|2005.03.11 12:58
|t/p
|2151
|0.10
|1.3404
|1.3348
|1.3404
|6.00
|7837.50
|4303
|2005.03.11 12:58
|buy
|2152
|0.10
|1.3406
|1.3356
|1.3412
|4304
|2005.03.11 12:59
|t/p
|2152
|0.10
|1.3412
|1.3356
|1.3412
|6.00
|7843.50
|4305
|2005.03.11 12:59
|buy
|2153
|0.10
|1.3414
|1.3364
|1.3420
|4306
|2005.03.11 13:01
|t/p
|2153
|0.10
|1.3420
|1.3364
|1.3420
|6.00
|7849.50
|4307
|2005.03.11 13:01
|buy
|2154
|0.10
|1.3422
|1.3372
|1.3428
|4308
|2005.03.11 13:22
|t/p
|2154
|0.10
|1.3428
|1.3372
|1.3428
|6.00
|7855.50
|4309
|2005.03.11 15:37
|buy
|2155
|0.10
|1.3460
|1.3410
|1.3466
|4310
|2005.03.11 15:49
|t/p
|2155
|0.10
|1.3466
|1.3410
|1.3466
|6.00
|7861.50
|4311
|2005.03.11 15:55
|sell
|2156
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3458
|4312
|2005.03.11 16:34
|t/p
|2156
|0.10
|1.3458
|1.3514
|1.3458
|6.00
|7867.50
|4313
|2005.03.11 16:46
|sell
|2157
|0.10
|1.3466
|1.3516
|1.3460
|4314
|2005.03.11 17:07
|close
|2157
|0.10
|1.3461
|1.3516
|1.3460
|5.00
|7872.50
|4315
|2005.03.11 17:07
|buy
|2158
|0.10
|1.3461
|1.3411
|1.3467
|4316
|2005.03.11 17:46
|close
|2158
|0.10
|1.3464
|1.3411
|1.3467
|3.00
|7875.50
|4317
|2005.03.11 17:46
|sell
|2159
|0.10
|1.3464
|1.3514
|1.3458
|4318
|2005.03.11 18:25
|t/p
|2159
|0.10
|1.3458
|1.3514
|1.3458
|6.00
|7881.50
|4319
|2005.03.11 18:57
|buy
|2160
|0.10
|1.3455
|1.3405
|1.3461
|4320
|2005.03.11 19:16
|close
|2160
|0.10
|1.3460
|1.3405
|1.3461
|5.00
|7886.50
|4321
|2005.03.11 19:30
|buy
|2161
|0.10
|1.3451
|1.3401
|1.3457
|4322
|2005.03.13 22:00
|t/p
|2161
|0.10
|1.3457
|1.3401
|1.3457
|6.00
|7892.50
|4323
|2005.03.13 22:00
|sell
|2162
|0.10
|1.3463
|1.3513
|1.3457
|4324
|2005.03.13 23:10
|close
|2162
|0.10
|1.3466
|1.3513
|1.3457
|-3.00
|7889.50
|4325
|2005.03.14 00:30
|buy
|2163
|0.10
|1.3453
|1.3403
|1.3459
|4326
|2005.03.14 00:45
|close
|2163
|0.10
|1.3457
|1.3403
|1.3459
|4.00
|7893.50
|4327
|2005.03.14 00:45
|sell
|2164
|0.10
|1.3458
|1.3508
|1.3452
|4328
|2005.03.14 01:01
|t/p
|2164
|0.10
|1.3452
|1.3508
|1.3452
|6.00
|7899.50
|4329
|2005.03.14 01:01
|buy
|2165
|0.10
|1.3451
|1.3401
|1.3457
|4330
|2005.03.14 01:33
|close
|2165
|0.10
|1.3453
|1.3401
|1.3457
|2.00
|7901.50
|4331
|2005.03.14 01:33
|sell
|2166
|0.10
|1.3454
|1.3504
|1.3448
|4332
|2005.03.14 02:44
|close
|2166
|0.10
|1.3449
|1.3504
|1.3448
|5.00
|7906.50
|4333
|2005.03.14 02:44
|buy
|2167
|0.10
|1.3448
|1.3398
|1.3454
|4334
|2005.03.14 02:57
|close
|2167
|0.10
|1.3452
|1.3398
|1.3454
|4.00
|7910.50
|4335
|2005.03.14 02:58
|sell
|2168
|0.10
|1.3453
|1.3503
|1.3447
|4336
|2005.03.14 03:14
|close
|2168
|0.10
|1.3448
|1.3503
|1.3447
|5.00
|7915.50
|4337
|2005.03.14 03:22
|sell
|2169
|0.10
|1.3451
|1.3501
|1.3445
|4338
|2005.03.14 04:19
|t/p
|2169
|0.10
|1.3445
|1.3501
|1.3445
|6.00
|7921.50
|4339
|2005.03.14 05:55
|sell
|2170
|0.10
|1.3433
|1.3483
|1.3427
|4340
|2005.03.14 06:02
|t/p
|2170
|0.10
|1.3427
|1.3483
|1.3427
|6.00
|7927.50
|4341
|2005.03.14 06:05
|buy
|2171
|0.10
|1.3424
|1.3374
|1.3430
|4342
|2005.03.14 06:14
|t/p
|2171
|0.10
|1.3430
|1.3374
|1.3430
|6.00
|7933.50
|4343
|2005.03.14 06:33
|buy
|2172
|0.10
|1.3423
|1.3373
|1.3429
|4344
|2005.03.14 08:45
|close
|2172
|0.10
|1.3414
|1.3373
|1.3429
|-9.00
|7924.50
|4345
|2005.03.14 08:45
|sell
|2173
|0.10
|1.3415
|1.3465
|1.3409
|4346
|2005.03.14 08:50
|t/p
|2173
|0.10
|1.3409
|1.3465
|1.3409
|6.00
|7930.50
|4347
|2005.03.14 08:50
|sell
|2174
|0.10
|1.3407
|1.3457
|1.3401
|4348
|2005.03.14 09:03
|close
|2174
|0.10
|1.3403
|1.3457
|1.3401
|4.00
|7934.50
|4349
|2005.03.14 09:04
|buy
|2175
|0.10
|1.3403
|1.3353
|1.3409
|4350
|2005.03.14 09:23
|close
|2175
|0.10
|1.3406
|1.3353
|1.3409
|3.00
|7937.50
|4351
|2005.03.14 09:24
|sell
|2176
|0.10
|1.3406
|1.3456
|1.3400
|4352
|2005.03.14 11:27
|t/p
|2176
|0.10
|1.3400
|1.3456
|1.3400
|6.00
|7943.50
|4353
|2005.03.14 12:15
|buy
|2177
|0.10
|1.3374
|1.3324
|1.3380
|4354
|2005.03.14 12:29
|t/p
|2177
|0.10
|1.3380
|1.3324
|1.3380
|6.00
|7949.50
|4355
|2005.03.14 12:35
|sell
|2178
|0.10
|1.3385
|1.3435
|1.3379
|4356
|2005.03.14 13:22
|close
|2178
|0.10
|1.3382
|1.3435
|1.3379
|3.00
|7952.50
|4357
|2005.03.14 13:22
|buy
|2179
|0.10
|1.3383
|1.3333
|1.3389
|4358
|2005.03.14 14:05
|close
|2179
|0.10
|1.3387
|1.3333
|1.3389
|4.00
|7956.50
|4359
|2005.03.14 14:05
|sell
|2180
|0.10
|1.3388
|1.3438
|1.3382
|4360
|2005.03.14 14:24
|t/p
|2180
|0.10
|1.3382
|1.3438
|1.3382
|6.00
|7962.50
|4361
|2005.03.14 14:25
|buy
|2181
|0.10
|1.3379
|1.3329
|1.3385
|4362
|2005.03.14 17:35
|close
|2181
|0.10
|1.3352
|1.3329
|1.3385
|-27.00
|7935.50
|4363
|2005.03.14 17:35
|sell
|2182
|0.10
|1.3351
|1.3401
|1.3345
|4364
|2005.03.14 23:21
|close
|2182
|0.10
|1.3361
|1.3401
|1.3345
|-10.00
|7925.50
|4365
|2005.03.14 23:21
|buy
|2183
|0.10
|1.3362
|1.3312
|1.3368
|4366
|2005.03.14 23:50
|close
|2183
|0.10
|1.3356
|1.3312
|1.3368
|-6.00
|7919.50
|4367
|2005.03.14 23:50
|sell
|2184
|0.10
|1.3356
|1.3406
|1.3350
|4368
|2005.03.14 23:54
|t/p
|2184
|0.10
|1.3350
|1.3406
|1.3350
|6.00
|7925.50
|4369
|2005.03.14 23:57
|sell
|2185
|0.10
|1.3356
|1.3406
|1.3350
|4370
|2005.03.15 00:43
|close
|2185
|0.10
|1.3355
|1.3406
|1.3350
|6.30
|7931.80
|4371
|2005.03.15 00:43
|buy
|2186
|0.10
|1.3355
|1.3305
|1.3361
|4372
|2005.03.15 01:00
|close
|2186
|0.10
|1.3357
|1.3305
|1.3361
|2.00
|7933.80
|4373
|2005.03.15 01:01
|sell
|2187
|0.10
|1.3357
|1.3407
|1.3351
|4374
|2005.03.15 04:56
|close
|2187
|0.10
|1.3363
|1.3407
|1.3351
|-6.00
|7927.80
|4375
|2005.03.15 04:56
|buy
|2188
|0.10
|1.3363
|1.3313
|1.3369
|4376
|2005.03.15 05:48
|close
|2188
|0.10
|1.3359
|1.3313
|1.3369
|-4.00
|7923.80
|4377
|2005.03.15 05:48
|sell
|2189
|0.10
|1.3359
|1.3409
|1.3353
|4378
|2005.03.15 06:48
|close
|2189
|0.10
|1.3355
|1.3409
|1.3353
|4.00
|7927.80
|4379
|2005.03.15 06:48
|buy
|2190
|0.10
|1.3355
|1.3305
|1.3361
|4380
|2005.03.15 07:07
|close
|2190
|0.10
|1.3359
|1.3305
|1.3361
|4.00
|7931.80
|4381
|2005.03.15 07:08
|sell
|2191
|0.10
|1.3359
|1.3409
|1.3353
|4382
|2005.03.15 07:58
|t/p
|2191
|0.10
|1.3353
|1.3409
|1.3353
|6.00
|7937.80
|4383
|2005.03.15 09:30
|sell
|2192
|0.10
|1.3364
|1.3414
|1.3358
|4384
|2005.03.15 13:04
|t/p
|2192
|0.10
|1.3358
|1.3414
|1.3358
|6.00
|7943.80
|4385
|2005.03.15 13:05
|buy
|2193
|0.10
|1.3355
|1.3305
|1.3361
|4386
|2005.03.15 13:05
|t/p
|2193
|0.10
|1.3361
|1.3305
|1.3361
|6.00
|7949.80
|4387
|2005.03.15 13:05
|buy
|2194
|0.10
|1.3363
|1.3313
|1.3369
|4388
|2005.03.15 13:46
|s/l
|2194
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3369
|-50.00
|7899.80
|4389
|2005.03.15 14:01
|sell
|2195
|0.10
|1.3324
|1.3374
|1.3318
|4390
|2005.03.15 14:44
|t/p
|2195
|0.10
|1.3318
|1.3374
|1.3318
|6.00
|7905.80
|4391
|2005.03.15 15:40
|sell
|2196
|0.10
|1.3316
|1.3366
|1.3310
|4392
|2005.03.15 15:48
|t/p
|2196
|0.10
|1.3310
|1.3366
|1.3310
|6.00
|7911.80
|4393
|2005.03.15 15:57
|buy
|2197
|0.10
|1.3302
|1.3252
|1.3308
|4394
|2005.03.15 16:02
|t/p
|2197
|0.10
|1.3308
|1.3252
|1.3308
|6.00
|7917.80
|4395
|2005.03.15 17:25
|buy
|2198
|0.10
|1.3313
|1.3263
|1.3319
|4396
|2005.03.15 17:52
|close
|2198
|0.10
|1.3317
|1.3263
|1.3319
|4.00
|7921.80
|4397
|2005.03.15 17:56
|sell
|2199
|0.10
|1.3317
|1.3367
|1.3311
|4398
|2005.03.15 20:01
|t/p
|2199
|0.10
|1.3311
|1.3367
|1.3311
|6.00
|7927.80
|4399
|2005.03.15 20:36
|sell
|2200
|0.10
|1.3308
|1.3358
|1.3302
|4400
|2005.03.15 21:00
|close
|2200
|0.10
|1.3304
|1.3358
|1.3302
|4.00
|7931.80
|4401
|2005.03.15 21:00
|buy
|2201
|0.10
|1.3305
|1.3255
|1.3311
|4402
|2005.03.15 21:45
|t/p
|2201
|0.10
|1.3311
|1.3255
|1.3311
|6.00
|7937.80
|4403
|2005.03.15 22:56
|buy
|2202
|0.10
|1.3308
|1.3258
|1.3314
|4404
|2005.03.15 23:40
|t/p
|2202
|0.10
|1.3314
|1.3258
|1.3314
|6.00
|7943.80
|4405
|2005.03.15 23:40
|sell
|2203
|0.10
|1.3314
|1.3364
|1.3308
|4406
|2005.03.16 00:04
|t/p
|2203
|0.10
|1.3308
|1.3364
|1.3308
|21.90
|7965.70
|4407
|2005.03.16 00:04
|buy
|2204
|0.10
|1.3307
|1.3257
|1.3313
|4408
|2005.03.16 02:34
|close
|2204
|0.10
|1.3296
|1.3257
|1.3313
|-11.00
|7954.70
|4409
|2005.03.16 02:34
|sell
|2205
|0.10
|1.3297
|1.3347
|1.3291
|4410
|2005.03.16 06:39
|s/l
|2205
|0.10
|1.3347
|1.3347
|1.3291
|-50.00
|7904.70
|4411
|2005.03.16 07:50
|sell
|2206
|0.10
|1.3366
|1.3416
|1.3360
|4412
|2005.03.16 08:26
|t/p
|2206
|0.10
|1.3360
|1.3416
|1.3360
|6.00
|7910.70
|4413
|2005.03.16 08:26
|buy
|2207
|0.10
|1.3358
|1.3308
|1.3364
|4414
|2005.03.16 08:53
|close
|2207
|0.10
|1.3360
|1.3308
|1.3364
|2.00
|7912.70
|4415
|2005.03.16 08:53
|sell
|2208
|0.10
|1.3360
|1.3410
|1.3354
|4416
|2005.03.16 08:56
|t/p
|2208
|0.10
|1.3354
|1.3410
|1.3354
|6.00
|7918.70
|4417
|2005.03.16 09:00
|buy
|2209
|0.10
|1.3352
|1.3302
|1.3358
|4418
|2005.03.16 09:09
|t/p
|2209
|0.10
|1.3358
|1.3302
|1.3358
|6.00
|7924.70
|4419
|2005.03.16 09:11
|buy
|2210
|0.10
|1.3354
|1.3304
|1.3360
|4420
|2005.03.16 09:34
|close
|2210
|0.10
|1.3359
|1.3304
|1.3360
|5.00
|7929.70
|4421
|2005.03.16 09:34
|sell
|2211
|0.10
|1.3360
|1.3410
|1.3354
|4422
|2005.03.16 09:45
|t/p
|2211
|0.10
|1.3354
|1.3410
|1.3354
|6.00
|7935.70
|4423
|2005.03.16 09:45
|buy
|2212
|0.10
|1.3353
|1.3303
|1.3359
|4424
|2005.03.16 10:34
|close
|2212
|0.10
|1.3349
|1.3303
|1.3359
|-4.00
|7931.70
|4425
|2005.03.16 11:53
|buy
|2213
|0.10
|1.3383
|1.3333
|1.3389
|4426
|2005.03.16 12:30
|close
|2213
|0.10
|1.3384
|1.3333
|1.3389
|1.00
|7932.70
|4427
|2005.03.16 12:30
|sell
|2214
|0.10
|1.3387
|1.3437
|1.3381
|4428
|2005.03.16 13:05
|close
|2214
|0.10
|1.3413
|1.3437
|1.3381
|-26.00
|7906.70
|4429
|2005.03.16 13:05
|buy
|2215
|0.10
|1.3412
|1.3362
|1.3418
|4430
|2005.03.16 13:34
|t/p
|2215
|0.10
|1.3418
|1.3362
|1.3418
|6.00
|7912.70
|4431
|2005.03.16 13:48
|sell
|2216
|0.10
|1.3428
|1.3478
|1.3422
|4432
|2005.03.16 13:59
|t/p
|2216
|0.10
|1.3422
|1.3478
|1.3422
|6.00
|7918.70
|4433
|2005.03.16 14:07
|buy
|2217
|0.10
|1.3417
|1.3367
|1.3423
|4434
|2005.03.16 14:27
|t/p
|2217
|0.10
|1.3423
|1.3367
|1.3423
|6.00
|7924.70
|4435
|2005.03.16 14:37
|sell
|2218
|0.10
|1.3426
|1.3476
|1.3420
|4436
|2005.03.16 15:17
|t/p
|2218
|0.10
|1.3420
|1.3476
|1.3420
|6.00
|7930.70
|4437
|2005.03.16 16:12
|sell
|2219
|0.10
|1.3424
|1.3474
|1.3418
|4438
|2005.03.16 16:18
|t/p
|2219
|0.10
|1.3418
|1.3474
|1.3418
|6.00
|7936.70
|4439
|2005.03.16 17:06
|buy
|2220
|0.10
|1.3405
|1.3355
|1.3411
|4440
|2005.03.16 17:24
|close
|2220
|0.10
|1.3410
|1.3355
|1.3411
|5.00
|7941.70
|4441
|2005.03.16 17:25
|sell
|2221
|0.10
|1.3410
|1.3460
|1.3404
|4442
|2005.03.16 18:29
|close
|2221
|0.10
|1.3416
|1.3460
|1.3404
|-6.00
|7935.70
|4443
|2005.03.16 18:30
|buy
|2222
|0.10
|1.3416
|1.3366
|1.3422
|4444
|2005.03.16 18:56
|close
|2222
|0.10
|1.3416
|1.3366
|1.3422
|0.00
|7935.70
|4445
|2005.03.16 18:57
|sell
|2223
|0.10
|1.3416
|1.3466
|1.3410
|4446
|2005.03.16 20:21
|close
|2223
|0.10
|1.3415
|1.3466
|1.3410
|1.00
|7936.70
|4447
|2005.03.16 20:24
|buy
|2224
|0.10
|1.3415
|1.3365
|1.3421
|4448
|2005.03.16 21:10
|t/p
|2224
|0.10
|1.3421
|1.3365
|1.3421
|6.00
|7942.70
|4449
|2005.03.16 22:04
|buy
|2225
|0.10
|1.3415
|1.3365
|1.3421
|4450
|2005.03.16 22:33
|close
|2225
|0.10
|1.3417
|1.3365
|1.3421
|2.00
|7944.70
|4451
|2005.03.16 22:33
|sell
|2226
|0.10
|1.3417
|1.3467
|1.3411
|4452
|2005.03.16 22:41
|close
|2226
|0.10
|1.3412
|1.3467
|1.3411
|5.00
|7949.70
|4453
|2005.03.16 22:41
|buy
|2227
|0.10
|1.3412
|1.3362
|1.3418
|4454
|2005.03.17 00:40
|close
|2227
|0.10
|1.3406
|1.3362
|1.3418
|-11.95
|7937.75
|4455
|2005.03.17 00:40
|sell
|2228
|0.10
|1.3407
|1.3457
|1.3401
|4456
|2005.03.17 01:59
|close
|2228
|0.10
|1.3407
|1.3457
|1.3401
|0.00
|7937.75
|4457
|2005.03.17 01:59
|buy
|2229
|0.10
|1.3406
|1.3356
|1.3412
|4458
|2005.03.17 04:28
|close
|2229
|0.10
|1.3399
|1.3356
|1.3412
|-7.00
|7930.75
|4459
|2005.03.17 04:28
|sell
|2230
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|4460
|2005.03.17 04:52
|t/p
|2230
|0.10
|1.3393
|1.3449
|1.3393
|6.00
|7936.75
|4461
|2005.03.17 04:52
|buy
|2231
|0.10
|1.3393
|1.3343
|1.3399
|4462
|2005.03.17 05:02
|t/p
|2231
|0.10
|1.3399
|1.3343
|1.3399
|6.00
|7942.75
|4463
|2005.03.17 05:02
|sell
|2232
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|4464
|2005.03.17 06:55
|close
|2232
|0.10
|1.3404
|1.3449
|1.3393
|-5.00
|7937.75
|4465
|2005.03.17 06:55
|buy
|2233
|0.10
|1.3405
|1.3355
|1.3411
|4466
|2005.03.17 07:25
|close
|2233
|0.10
|1.3405
|1.3355
|1.3411
|0.00
|7937.75
|4467
|2005.03.17 07:25
|sell
|2234
|0.10
|1.3406
|1.3456
|1.3400
|4468
|2005.03.17 07:37
|t/p
|2234
|0.10
|1.3400
|1.3456
|1.3400
|6.00
|7943.75
|4469
|2005.03.17 08:17
|buy
|2235
|0.10
|1.3396
|1.3346
|1.3402
|4470
|2005.03.17 08:54
|close
|2235
|0.10
|1.3399
|1.3346
|1.3402
|3.00
|7946.75
|4471
|2005.03.17 08:54
|sell
|2236
|0.10
|1.3399
|1.3449
|1.3393
|4472
|2005.03.17 09:00
|t/p
|2236
|0.10
|1.3393
|1.3449
|1.3393
|6.00
|7952.75
|4473
|2005.03.17 09:19
|buy
|2237
|0.10
|1.3388
|1.3338
|1.3394
|4474
|2005.03.17 10:13
|close
|2237
|0.10
|1.3373
|1.3338
|1.3394
|-15.00
|7937.75
|4475
|2005.03.17 10:13
|sell
|2238
|0.10
|1.3373
|1.3423
|1.3367
|4476
|2005.03.17 11:18
|close
|2238
|0.10
|1.3377
|1.3423
|1.3367
|-4.00
|7933.75
|4477
|2005.03.17 11:19
|buy
|2239
|0.10
|1.3377
|1.3327
|1.3383
|4478
|2005.03.17 11:28
|t/p
|2239
|0.10
|1.3383
|1.3327
|1.3383
|6.00
|7939.75
|4479
|2005.03.17 11:30
|sell
|2240
|0.10
|1.3387
|1.3437
|1.3381
|4480
|2005.03.17 12:03
|close
|2240
|0.10
|1.3386
|1.3437
|1.3381
|1.00
|7940.75
|4481
|2005.03.17 12:03
|buy
|2241
|0.10
|1.3385
|1.3335
|1.3391
|4482
|2005.03.17 13:15
|close
|2241
|0.10
|1.3357
|1.3335
|1.3391
|-28.00
|7912.75
|4483
|2005.03.17 13:15
|sell
|2242
|0.10
|1.3357
|1.3407
|1.3351
|4484
|2005.03.17 13:38
|t/p
|2242
|0.10
|1.3351
|1.3407
|1.3351
|6.00
|7918.75
|4485
|2005.03.17 13:59
|sell
|2243
|0.10
|1.3362
|1.3412
|1.3356
|4486
|2005.03.17 14:03
|t/p
|2243
|0.10
|1.3356
|1.3412
|1.3356
|6.00
|7924.75
|4487
|2005.03.17 14:35
|sell
|2244
|0.10
|1.3375
|1.3425
|1.3369
|4488
|2005.03.17 15:10
|close
|2244
|0.10
|1.3370
|1.3425
|1.3369
|5.00
|7929.75
|4489
|2005.03.17 15:12
|buy
|2245
|0.10
|1.3370
|1.3320
|1.3376
|4490
|2005.03.17 15:37
|close
|2245
|0.10
|1.3373
|1.3320
|1.3376
|3.00
|7932.75
|4491
|2005.03.17 15:37
|sell
|2246
|0.10
|1.3373
|1.3423
|1.3367
|4492
|2005.03.17 16:54
|t/p
|2246
|0.10
|1.3367
|1.3423
|1.3367
|6.00
|7938.75
|4493
|2005.03.17 18:12
|sell
|2247
|0.10
|1.3367
|1.3417
|1.3361
|4494
|2005.03.17 23:11
|close
|2247
|0.10
|1.3373
|1.3417
|1.3361
|-6.00
|7932.75
|4495
|2005.03.17 23:20
|sell
|2248
|0.10
|1.3378
|1.3428
|1.3372
|4496
|2005.03.18 00:30
|t/p
|2248
|0.10
|1.3372
|1.3428
|1.3372
|11.30
|7944.05
|4497
|2005.03.18 01:45
|sell
|2249
|0.10
|1.3376
|1.3426
|1.3370
|4498
|2005.03.18 03:07
|close
|2249
|0.10
|1.3373
|1.3426
|1.3370
|3.00
|7947.05
|4499
|2005.03.18 03:16
|buy
|2250
|0.10
|1.3372
|1.3322
|1.3378
|4500
|2005.03.18 05:07
|close
|2250
|0.10
|1.3362
|1.3322
|1.3378
|-10.00
|7937.05
|4501
|2005.03.18 05:07
|sell
|2251
|0.10
|1.3362
|1.3412
|1.3356
|4502
|2005.03.18 05:30
|close
|2251
|0.10
|1.3357
|1.3412
|1.3356
|5.00
|7942.05
|4503
|2005.03.18 05:30
|buy
|2252
|0.10
|1.3356
|1.3306
|1.3362
|4504
|2005.03.18 05:38
|t/p
|2252
|0.10
|1.3362
|1.3306
|1.3362
|6.00
|7948.05
|4505
|2005.03.18 05:45
|sell
|2253
|0.10
|1.3365
|1.3415
|1.3359
|4506
|2005.03.18 06:04
|close
|2253
|0.10
|1.3360
|1.3415
|1.3359
|5.00
|7953.05
|4507
|2005.03.18 06:04
|buy
|2254
|0.10
|1.3360
|1.3310
|1.3366
|4508
|2005.03.18 06:40
|close
|2254
|0.10
|1.3361
|1.3310
|1.3366
|1.00
|7954.05
|4509
|2005.03.18 06:40
|sell
|2255
|0.10
|1.3362
|1.3412
|1.3356
|4510
|2005.03.18 06:44
|t/p
|2255
|0.10
|1.3356
|1.3412
|1.3356
|6.00
|7960.05
|4511
|2005.03.18 07:32
|sell
|2256
|0.10
|1.3349
|1.3399
|1.3343
|4512
|2005.03.18 07:46
|t/p
|2256
|0.10
|1.3343
|1.3399
|1.3343
|6.00
|7966.05
|4513
|2005.03.18 07:50
|buy
|2257
|0.10
|1.3327
|1.3277
|1.3333
|4514
|2005.03.18 09:02
|close
|2257
|0.10
|1.3320
|1.3277
|1.3333
|-7.00
|7959.05
|4515
|2005.03.18 09:17
|buy
|2258
|0.10
|1.3312
|1.3262
|1.3318
|4516
|2005.03.18 09:28
|t/p
|2258
|0.10
|1.3318
|1.3262
|1.3318
|6.00
|7965.05
|4517
|2005.03.18 09:28
|sell
|2259
|0.10
|1.3318
|1.3368
|1.3312
|4518
|2005.03.18 09:43
|t/p
|2259
|0.10
|1.3312
|1.3368
|1.3312
|6.00
|7971.05
|4519
|2005.03.18 09:43
|sell
|2260
|0.10
|1.3315
|1.3365
|1.3309
|4520
|2005.03.18 09:45
|close
|2260
|0.10
|1.3312
|1.3365
|1.3309
|3.00
|7974.05
|4521
|2005.03.18 09:45
|buy
|2261
|0.10
|1.3311
|1.3261
|1.3317
|4522
|2005.03.18 09:49
|t/p
|2261
|0.10
|1.3317
|1.3261
|1.3317
|6.00
|7980.05
|4523
|2005.03.18 09:56
|buy
|2262
|0.10
|1.3312
|1.3262
|1.3318
|4524
|2005.03.18 10:33
|t/p
|2262
|0.10
|1.3318
|1.3262
|1.3318
|6.00
|7986.05
|4525
|2005.03.18 11:00
|buy
|2263
|0.10
|1.3313
|1.3263
|1.3319
|4526
|2005.03.18 11:42
|close
|2263
|0.10
|1.3310
|1.3263
|1.3319
|-3.00
|7983.05
|4527
|2005.03.18 11:42
|sell
|2264
|0.10
|1.3310
|1.3360
|1.3304
|4528
|2005.03.18 11:43
|t/p
|2264
|0.10
|1.3304
|1.3360
|1.3304
|6.00
|7989.05
|4529
|2005.03.18 11:48
|sell
|2265
|0.10
|1.3310
|1.3360
|1.3304
|4530
|2005.03.18 11:54
|t/p
|2265
|0.10
|1.3304
|1.3360
|1.3304
|6.00
|7995.05
|4531
|2005.03.18 12:00
|buy
|2266
|0.10
|1.3294
|1.3244
|1.3300
|4532
|2005.03.18 13:09
|close
|2266
|0.10
|1.3285
|1.3244
|1.3300
|-9.00
|7986.05
|4533
|2005.03.18 13:09
|sell
|2267
|0.10
|1.3285
|1.3335
|1.3279
|4534
|2005.03.18 13:31
|t/p
|2267
|0.10
|1.3279
|1.3335
|1.3279
|6.00
|7992.05
|4535
|2005.03.18 13:31
|buy
|2268
|0.10
|1.3279
|1.3229
|1.3285
|4536
|2005.03.18 14:02
|close
|2268
|0.10
|1.3284
|1.3229
|1.3285
|5.00
|7997.05
|4537
|2005.03.18 14:02
|sell
|2269
|0.10
|1.3285
|1.3335
|1.3279
|4538
|2005.03.18 14:08
|t/p
|2269
|0.10
|1.3279
|1.3335
|1.3279
|6.00
|8003.05
|4539
|2005.03.18 14:10
|sell
|2270
|0.10
|1.3282
|1.3332
|1.3276
|4540
|2005.03.18 14:23
|t/p
|2270
|0.10
|1.3276
|1.3332
|1.3276
|6.00
|8009.05
|4541
|2005.03.18 14:24
|buy
|2271
|0.10
|1.3273
|1.3223
|1.3279
|4542
|2005.03.18 14:42
|t/p
|2271
|0.10
|1.3279
|1.3223
|1.3279
|6.00
|8015.05
|4543
|2005.03.18 14:59
|sell
|2272
|0.10
|1.3285
|1.3335
|1.3279
|4544
|2005.03.18 15:12
|t/p
|2272
|0.10
|1.3279
|1.3335
|1.3279
|6.00
|8021.05
|4545
|2005.03.18 15:12
|buy
|2273
|0.10
|1.3279
|1.3229
|1.3285
|4546
|2005.03.18 15:18
|t/p
|2273
|0.10
|1.3285
|1.3229
|1.3285
|6.00
|8027.05
|4547
|2005.03.18 15:30
|sell
|2274
|0.10
|1.3293
|1.3343
|1.3287
|4548
|2005.03.18 16:41
|close
|2274
|0.10
|1.3314
|1.3343
|1.3287
|-21.00
|8006.05
|4549
|2005.03.18 16:43
|buy
|2275
|0.10
|1.3314
|1.3264
|1.3320
|4550
|2005.03.18 17:51
|close
|2275
|0.10
|1.3313
|1.3264
|1.3320
|-1.00
|8005.05
|4551
|2005.03.18 17:53
|sell
|2276
|0.10
|1.3314
|1.3364
|1.3308
|4552
|2005.03.18 18:22
|t/p
|2276
|0.10
|1.3308
|1.3364
|1.3308
|6.00
|8011.05
|4553
|2005.03.18 19:00
|sell
|2277
|0.10
|1.3311
|1.3361
|1.3305
|4554
|2005.03.20 22:31
|close
|2277
|0.10
|1.3311
|1.3361
|1.3305
|0.00
|8011.05
|4555
|2005.03.20 22:52
|buy
|2278
|0.10
|1.3308
|1.3258
|1.3314
|4556
|2005.03.20 22:58
|t/p
|2278
|0.10
|1.3314
|1.3258
|1.3314
|6.00
|8017.05
|4557
|2005.03.20 23:48
|sell
|2279
|0.10
|1.3312
|1.3362
|1.3306
|4558
|2005.03.20 23:50
|t/p
|2279
|0.10
|1.3306
|1.3362
|1.3306
|6.00
|8023.05
|4559
|2005.03.21 00:01
|buy
|2280
|0.10
|1.3304
|1.3254
|1.3310
|4560
|2005.03.21 01:58
|s/l
|2280
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3310
|-50.00
|7973.05
|4561
|2005.03.21 01:58
|buy
|2281
|0.10
|1.3256
|1.3206
|1.3262
|4562
|2005.03.21 02:31
|close
|2281
|0.10
|1.3261
|1.3206
|1.3262
|5.00
|7978.05
|4563
|2005.03.21 02:31
|sell
|2282
|0.10
|1.3262
|1.3312
|1.3256
|4564
|2005.03.21 02:55
|t/p
|2282
|0.10
|1.3256
|1.3312
|1.3256
|6.00
|7984.05
|4565
|2005.03.21 02:56
|buy
|2283
|0.10
|1.3254
|1.3204
|1.3260
|4566
|2005.03.21 04:30
|close
|2283
|0.10
|1.3255
|1.3204
|1.3260
|1.00
|7985.05
|4567
|2005.03.21 04:30
|sell
|2284
|0.10
|1.3255
|1.3305
|1.3249
|4568
|2005.03.21 06:32
|close
|2284
|0.10
|1.3260
|1.3305
|1.3249
|-5.00
|7980.05
|4569
|2005.03.21 06:32
|buy
|2285
|0.10
|1.3259
|1.3209
|1.3265
|4570
|2005.03.21 07:31
|s/l
|2285
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3265
|-50.00
|7930.05
|4571
|2005.03.21 07:31
|buy
|2286
|0.10
|1.3211
|1.3161
|1.3217
|4572
|2005.03.21 07:58
|t/p
|2286
|0.10
|1.3217
|1.3161
|1.3217
|6.00
|7936.05
|4573
|2005.03.21 08:00
|sell
|2287
|0.10
|1.3216
|1.3266
|1.3210
|4574
|2005.03.21 09:42
|close
|2287
|0.10
|1.3218
|1.3266
|1.3210
|-2.00
|7934.05
|4575
|2005.03.21 09:44
|buy
|2288
|0.10
|1.3218
|1.3168
|1.3224
|4576
|2005.03.21 11:58
|close
|2288
|0.10
|1.3200
|1.3168
|1.3224
|-18.00
|7916.05
|4577
|2005.03.21 12:00
|sell
|2289
|0.10
|1.3201
|1.3251
|1.3195
|4578
|2005.03.21 12:16
|t/p
|2289
|0.10
|1.3195
|1.3251
|1.3195
|6.00
|7922.05
|4579
|2005.03.21 12:19
|buy
|2290
|0.10
|1.3190
|1.3140
|1.3196
|4580
|2005.03.21 13:05
|close
|2290
|0.10
|1.3187
|1.3140
|1.3196
|-3.00
|7919.05
|4581
|2005.03.21 13:05
|sell
|2291
|0.10
|1.3188
|1.3238
|1.3182
|4582
|2005.03.21 13:43
|close
|2291
|0.10
|1.3185
|1.3238
|1.3182
|3.00
|7922.05
|4583
|2005.03.21 13:43
|buy
|2292
|0.10
|1.3185
|1.3135
|1.3191
|4584
|2005.03.21 13:50
|t/p
|2292
|0.10
|1.3191
|1.3135
|1.3191
|6.00
|7928.05
|4585
|2005.03.21 13:50
|sell
|2293
|0.10
|1.3191
|1.3241
|1.3185
|4586
|2005.03.21 14:13
|t/p
|2293
|0.10
|1.3185
|1.3241
|1.3185
|6.00
|7934.05
|4587
|2005.03.21 14:18
|sell
|2294
|0.10
|1.3191
|1.3241
|1.3185
|4588
|2005.03.21 14:19
|t/p
|2294
|0.10
|1.3185
|1.3241
|1.3185
|6.00
|7940.05
|4589
|2005.03.21 14:20
|buy
|2295
|0.10
|1.3182
|1.3132
|1.3188
|4590
|2005.03.21 14:25
|t/p
|2295
|0.10
|1.3188
|1.3132
|1.3188
|6.00
|7946.05
|4591
|2005.03.21 14:35
|sell
|2296
|0.10
|1.3191
|1.3241
|1.3185
|4592
|2005.03.21 14:42
|t/p
|2296
|0.10
|1.3185
|1.3241
|1.3185
|6.00
|7952.05
|4593
|2005.03.21 14:45
|buy
|2297
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|4594
|2005.03.21 15:06
|close
|2297
|0.10
|1.3189
|1.3134
|1.3190
|5.00
|7957.05
|4595
|2005.03.21 15:07
|sell
|2298
|0.10
|1.3189
|1.3239
|1.3183
|4596
|2005.03.21 15:25
|t/p
|2298
|0.10
|1.3183
|1.3239
|1.3183
|6.00
|7963.05
|4597
|2005.03.21 15:26
|buy
|2299
|0.10
|1.3180
|1.3130
|1.3186
|4598
|2005.03.21 16:32
|close
|2299
|0.10
|1.3153
|1.3130
|1.3186
|-27.00
|7936.05
|4599
|2005.03.21 16:32
|sell
|2300
|0.10
|1.3153
|1.3203
|1.3147
|4600
|2005.03.21 20:28
|close
|2300
|0.10
|1.3166
|1.3203
|1.3147
|-13.00
|7923.05
|4601
|2005.03.21 20:28
|buy
|2301
|0.10
|1.3166
|1.3116
|1.3172
|4602
|2005.03.21 21:09
|close
|2301
|0.10
|1.3162
|1.3116
|1.3172
|-4.00
|7919.05
|4603
|2005.03.21 21:10
|sell
|2302
|0.10
|1.3162
|1.3212
|1.3156
|4604
|2005.03.21 22:02
|close
|2302
|0.10
|1.3162
|1.3212
|1.3156
|0.00
|7919.05
|4605
|2005.03.21 22:02
|buy
|2303
|0.10
|1.3162
|1.3112
|1.3168
|4606
|2005.03.21 23:05
|close
|2303
|0.10
|1.3165
|1.3112
|1.3168
|3.00
|7922.05
|4607
|2005.03.21 23:05
|sell
|2304
|0.10
|1.3164
|1.3214
|1.3158
|4608
|2005.03.21 23:37
|close
|2304
|0.10
|1.3159
|1.3214
|1.3158
|5.00
|7927.05
|4609
|2005.03.21 23:37
|buy
|2305
|0.10
|1.3159
|1.3109
|1.3165
|4610
|2005.03.21 23:54
|t/p
|2305
|0.10
|1.3165
|1.3109
|1.3165
|6.00
|7933.05
|4611
|2005.03.22 01:05
|buy
|2306
|0.10
|1.3168
|1.3118
|1.3174
|4612
|2005.03.22 01:40
|close
|2306
|0.10
|1.3171
|1.3118
|1.3174
|3.00
|7936.05
|4613
|2005.03.22 01:40
|sell
|2307
|0.10
|1.3172
|1.3222
|1.3166
|4614
|2005.03.22 02:06
|close
|2307
|0.10
|1.3168
|1.3222
|1.3166
|4.00
|7940.05
|4615
|2005.03.22 02:12
|buy
|2308
|0.10
|1.3167
|1.3117
|1.3173
|4616
|2005.03.22 02:33
|close
|2308
|0.10
|1.3170
|1.3117
|1.3173
|3.00
|7943.05
|4617
|2005.03.22 02:34
|sell
|2309
|0.10
|1.3170
|1.3220
|1.3164
|4618
|2005.03.22 03:48
|close
|2309
|0.10
|1.3165
|1.3220
|1.3164
|5.00
|7948.05
|4619
|2005.03.22 03:49
|buy
|2310
|0.10
|1.3165
|1.3115
|1.3171
|4620
|2005.03.22 04:23
|close
|2310
|0.10
|1.3165
|1.3115
|1.3171
|0.00
|7948.05
|4621
|2005.03.22 04:30
|sell
|2311
|0.10
|1.3164
|1.3214
|1.3158
|4622
|2005.03.22 05:25
|close
|2311
|0.10
|1.3162
|1.3214
|1.3158
|2.00
|7950.05
|4623
|2005.03.22 05:25
|buy
|2312
|0.10
|1.3162
|1.3112
|1.3168
|4624
|2005.03.22 05:46
|close
|2312
|0.10
|1.3161
|1.3112
|1.3168
|-1.00
|7949.05
|4625
|2005.03.22 05:46
|sell
|2313
|0.10
|1.3162
|1.3212
|1.3156
|4626
|2005.03.22 06:21
|close
|2313
|0.10
|1.3165
|1.3212
|1.3156
|-3.00
|7946.05
|4627
|2005.03.22 06:21
|buy
|2314
|0.10
|1.3164
|1.3114
|1.3170
|4628
|2005.03.22 06:47
|close
|2314
|0.10
|1.3163
|1.3114
|1.3170
|-1.00
|7945.05
|4629
|2005.03.22 06:48
|sell
|2315
|0.10
|1.3163
|1.3213
|1.3157
|4630
|2005.03.22 07:52
|close
|2315
|0.10
|1.3178
|1.3213
|1.3157
|-15.00
|7930.05
|4631
|2005.03.22 07:52
|buy
|2316
|0.10
|1.3178
|1.3128
|1.3184
|4632
|2005.03.22 08:39
|close
|2316
|0.10
|1.3172
|1.3128
|1.3184
|-6.00
|7924.05
|4633
|2005.03.22 08:49
|sell
|2317
|0.10
|1.3172
|1.3222
|1.3166
|4634
|2005.03.22 09:42
|close
|2317
|0.10
|1.3175
|1.3222
|1.3166
|-3.00
|7921.05
|4635
|2005.03.22 09:43
|buy
|2318
|0.10
|1.3175
|1.3125
|1.3181
|4636
|2005.03.22 09:51
|t/p
|2318
|0.10
|1.3181
|1.3125
|1.3181
|6.00
|7927.05
|4637
|2005.03.22 09:55
|sell
|2319
|0.10
|1.3183
|1.3233
|1.3177
|4638
|2005.03.22 10:36
|close
|2319
|0.10
|1.3184
|1.3233
|1.3177
|-1.00
|7926.05
|4639
|2005.03.22 10:42
|buy
|2320
|0.10
|1.3184
|1.3134
|1.3190
|4640
|2005.03.22 10:48
|t/p
|2320
|0.10
|1.3190
|1.3134
|1.3190
|6.00
|7932.05
|4641
|2005.03.22 11:20
|sell
|2321
|0.10
|1.3189
|1.3239
|1.3183
|4642
|2005.03.22 11:27
|t/p
|2321
|0.10
|1.3183
|1.3239
|1.3183
|6.00
|7938.05
|4643
|2005.03.22 12:25
|sell
|2322
|0.10
|1.3178
|1.3228
|1.3172
|4644
|2005.03.22 13:35
|close
|2322
|0.10
|1.3184
|1.3228
|1.3172
|-6.00
|7932.05
|4645
|2005.03.22 13:43
|sell
|2323
|0.10
|1.3192
|1.3242
|1.3186
|4646
|2005.03.22 15:40
|close
|2323
|0.10
|1.3203
|1.3242
|1.3186
|-11.00
|7921.05
|4647
|2005.03.22 15:40
|buy
|2324
|0.10
|1.3202
|1.3152
|1.3208
|4648
|2005.03.22 15:49
|t/p
|2324
|0.10
|1.3208
|1.3152
|1.3208
|6.00
|7927.05
|4649
|2005.03.22 16:24
|buy
|2325
|0.10
|1.3202
|1.3152
|1.3208
|4650
|2005.03.22 17:07
|close
|2325
|0.10
|1.3199
|1.3152
|1.3208
|-3.00
|7924.05
|4651
|2005.03.22 17:30
|sell
|2326
|0.10
|1.3200
|1.3250
|1.3194
|4652
|2005.03.22 18:01
|close
|2326
|0.10
|1.3195
|1.3250
|1.3194
|5.00
|7929.05
|4653
|2005.03.22 18:01
|buy
|2327
|0.10
|1.3194
|1.3144
|1.3200
|4654
|2005.03.22 18:11
|t/p
|2327
|0.10
|1.3200
|1.3144
|1.3200
|6.00
|7935.05
|4655
|2005.03.22 18:15
|sell
|2328
|0.10
|1.3199
|1.3249
|1.3193
|4656
|2005.03.22 18:18
|t/p
|2328
|0.10
|1.3193
|1.3249
|1.3193
|6.00
|7941.05
|4657
|2005.03.22 18:25
|buy
|2329
|0.10
|1.3149
|1.3099
|1.3155
|4658
|2005.03.22 18:50
|s/l
|2329
|0.10
|1.3099
|1.3099
|1.3155
|-50.00
|7891.05
|4659
|2005.03.22 19:25
|sell
|2330
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|4660
|2005.03.22 20:30
|t/p
|2330
|0.10
|1.3077
|1.3133
|1.3077
|6.00
|7897.05
|4661
|2005.03.22 20:56
|sell
|2331
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|4662
|2005.03.22 21:09
|t/p
|2331
|0.10
|1.3077
|1.3133
|1.3077
|6.00
|7903.05
|4663
|2005.03.22 21:10
|buy
|2332
|0.10
|1.3073
|1.3023
|1.3079
|4664
|2005.03.22 21:29
|close
|2332
|0.10
|1.3075
|1.3023
|1.3079
|2.00
|7905.05
|4665
|2005.03.22 21:29
|sell
|2333
|0.10
|1.3075
|1.3125
|1.3069
|4666
|2005.03.22 22:10
|close
|2333
|0.10
|1.3080
|1.3125
|1.3069
|-5.00
|7900.05
|4667
|2005.03.22 22:11
|buy
|2334
|0.10
|1.3080
|1.3030
|1.3086
|4668
|2005.03.22 22:26
|close
|2334
|0.10
|1.3083
|1.3030
|1.3086
|3.00
|7903.05
|4669
|2005.03.22 22:26
|sell
|2335
|0.10
|1.3083
|1.3133
|1.3077
|4670
|2005.03.22 22:49
|close
|2335
|0.10
|1.3079
|1.3133
|1.3077
|4.00
|7907.05
|4671
|2005.03.22 22:49
|buy
|2336
|0.10
|1.3079
|1.3029
|1.3085
|4672
|2005.03.22 23:18
|close
|2336
|0.10
|1.3081
|1.3029
|1.3085
|2.00
|7909.05
|4673
|2005.03.22 23:18
|sell
|2337
|0.10
|1.3081
|1.3131
|1.3075
|4674
|2005.03.22 23:20
|t/p
|2337
|0.10
|1.3075
|1.3131
|1.3075
|6.00
|7915.05
|4675
|2005.03.22 23:40
|sell
|2338
|0.10
|1.3078
|1.3128
|1.3072
|4676
|2005.03.23 04:17
|close
|2338
|0.10
|1.3077
|1.3128
|1.3072
|16.90
|7931.95
|4677
|2005.03.23 04:17
|buy
|2339
|0.10
|1.3077
|1.3027
|1.3083
|4678
|2005.03.23 04:37
|close
|2339
|0.10
|1.3078
|1.3027
|1.3083
|1.00
|7932.95
|4679
|2005.03.23 04:37
|sell
|2340
|0.10
|1.3078
|1.3128
|1.3072
|4680
|2005.03.23 05:28
|close
|2340
|0.10
|1.3077
|1.3128
|1.3072
|1.00
|7933.95
|4681
|2005.03.23 05:28
|buy
|2341
|0.10
|1.3077
|1.3027
|1.3083
|4682
|2005.03.23 06:00
|close
|2341
|0.10
|1.3074
|1.3027
|1.3083
|-3.00
|7930.95
|4683
|2005.03.23 06:00
|sell
|2342
|0.10
|1.3074
|1.3124
|1.3068
|4684
|2005.03.23 06:49
|close
|2342
|0.10
|1.3078
|1.3124
|1.3068
|-4.00
|7926.95
|4685
|2005.03.23 06:50
|buy
|2343
|0.10
|1.3078
|1.3028
|1.3084
|4686
|2005.03.23 07:23
|close
|2343
|0.10
|1.3077
|1.3028
|1.3084
|-1.00
|7925.95
|4687
|2005.03.23 07:24
|sell
|2344
|0.10
|1.3077
|1.3127
|1.3071
|4688
|2005.03.23 07:39
|t/p
|2344
|0.10
|1.3071
|1.3127
|1.3071
|6.00
|7931.95
|4689
|2005.03.23 07:39
|buy
|2345
|0.10
|1.3071
|1.3021
|1.3077
|4690
|2005.03.23 08:56
|s/l
|2345
|0.10
|1.3021
|1.3021
|1.3077
|-50.00
|7881.95
|4691
|2005.03.23 09:16
|sell
|2346
|0.10
|1.3030
|1.3080
|1.3024
|4692
|2005.03.23 10:30
|close
|2346
|0.10
|1.3045
|1.3080
|1.3024
|-15.00
|7866.95
|4693
|2005.03.23 10:30
|buy
|2347
|0.10
|1.3046
|1.2996
|1.3052
|4694
|2005.03.23 10:52
|close
|2347
|0.10
|1.3044
|1.2996
|1.3052
|-2.00
|7864.95
|4695
|2005.03.23 10:53
|sell
|2348
|0.10
|1.3044
|1.3094
|1.3038
|4696
|2005.03.23 11:08
|t/p
|2348
|0.10
|1.3038
|1.3094
|1.3038
|6.00
|7870.95
|4697
|2005.03.23 11:08
|buy
|2349
|0.10
|1.3037
|1.2987
|1.3043
|4698
|2005.03.23 11:24
|t/p
|2349
|0.10
|1.3043
|1.2987
|1.3043
|6.00
|7876.95
|4699
|2005.03.23 11:26
|sell
|2350
|0.10
|1.3046
|1.3096
|1.3040
|4700
|2005.03.23 11:40
|t/p
|2350
|0.10
|1.3040
|1.3096
|1.3040
|6.00
|7882.95
|4701
|2005.03.23 11:42
|buy
|2351
|0.10
|1.3036
|1.2986
|1.3042
|4702
|2005.03.23 11:56
|t/p
|2351
|0.10
|1.3042
|1.2986
|1.3042
|6.00
|7888.95
|4703
|2005.03.23 12:00
|sell
|2352
|0.10
|1.3043
|1.3093
|1.3037
|4704
|2005.03.23 12:20
|close
|2352
|0.10
|1.3039
|1.3093
|1.3037
|4.00
|7892.95
|4705
|2005.03.23 12:21
|buy
|2353
|0.10
|1.3039
|1.2989
|1.3045
|4706
|2005.03.23 12:34
|s/l
|2353
|0.10
|1.2989
|1.2989
|1.3045
|-50.00
|7842.95
|4707
|2005.03.23 12:55
|sell
|2354
|0.10
|1.3012
|1.3062
|1.3006
|4708
|2005.03.23 13:40
|close
|2354
|0.10
|1.3017
|1.3062
|1.3006
|-5.00
|7837.95
|4709
|2005.03.23 13:41
|buy
|2355
|0.10
|1.3017
|1.2967
|1.3023
|4710
|2005.03.23 13:42
|t/p
|2355
|0.10
|1.3023
|1.2967
|1.3023
|6.00
|7843.95
|4711
|2005.03.23 13:47
|sell
|2356
|0.10
|1.3036
|1.3086
|1.3030
|4712
|2005.03.23 13:56
|t/p
|2356
|0.10
|1.3030
|1.3086
|1.3030
|6.00
|7849.95
|4713
|2005.03.23 14:09
|buy
|2357
|0.10
|1.3020
|1.2970
|1.3026
|4714
|2005.03.23 14:11
|t/p
|2357
|0.10
|1.3026
|1.2970
|1.3026
|6.00
|7855.95
|4715
|2005.03.23 14:41
|buy
|2358
|0.10
|1.3020
|1.2970
|1.3026
|4716
|2005.03.23 16:14
|s/l
|2358
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.3026
|-50.00
|7805.95
|4717
|2005.03.23 16:15
|buy
|2359
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|4718
|2005.03.23 16:16
|t/p
|2359
|0.10
|1.2975
|1.2919
|1.2975
|6.00
|7811.95
|4719
|2005.03.23 16:16
|buy
|2360
|0.10
|1.2977
|1.2927
|1.2983
|4720
|2005.03.23 16:40
|t/p
|2360
|0.10
|1.2983
|1.2927
|1.2983
|6.00
|7817.95
|4721
|2005.03.23 16:43
|sell
|2361
|0.10
|1.2988
|1.3038
|1.2982
|4722
|2005.03.23 17:44
|t/p
|2361
|0.10
|1.2982
|1.3038
|1.2982
|6.00
|7823.95
|4723
|2005.03.23 18:15
|buy
|2362
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.2969
|4724
|2005.03.23 18:22
|t/p
|2362
|0.10
|1.2969
|1.2913
|1.2969
|6.00
|7829.95
|4725
|2005.03.23 18:22
|buy
|2363
|0.10
|1.2971
|1.2921
|1.2977
|4726
|2005.03.23 18:38
|t/p
|2363
|0.10
|1.2977
|1.2921
|1.2977
|6.00
|7835.95
|4727
|2005.03.23 18:38
|sell
|2364
|0.10
|1.2977
|1.3027
|1.2971
|4728
|2005.03.23 18:49
|t/p
|2364
|0.10
|1.2971
|1.3027
|1.2971
|6.00
|7841.95
|4729
|2005.03.23 19:18
|buy
|2365
|0.10
|1.2972
|1.2922
|1.2978
|4730
|2005.03.23 19:50
|close
|2365
|0.10
|1.2974
|1.2922
|1.2978
|2.00
|7843.95
|4731
|2005.03.23 19:51
|sell
|2366
|0.10
|1.2974
|1.3024
|1.2968
|4732
|2005.03.23 20:52
|close
|2366
|0.10
|1.2981
|1.3024
|1.2968
|-7.00
|7836.95
|4733
|2005.03.23 21:16
|sell
|2367
|0.10
|1.2989
|1.3039
|1.2983
|4734
|2005.03.23 21:57
|close
|2367
|0.10
|1.2988
|1.3039
|1.2983
|1.00
|7837.95
|4735
|2005.03.23 21:57
|buy
|2368
|0.10
|1.2987
|1.2937
|1.2993
|4736
|2005.03.23 22:13
|close
|2368
|0.10
|1.2991
|1.2937
|1.2993
|4.00
|7841.95
|4737
|2005.03.23 22:13
|sell
|2369
|0.10
|1.2991
|1.3041
|1.2985
|4738
|2005.03.23 23:18
|t/p
|2369
|0.10
|1.2985
|1.3041
|1.2985
|6.00
|7847.95
|4739
|2005.03.24 00:55
|sell
|2370
|0.10
|1.2975
|1.3025
|1.2969
|4740
|2005.03.24 02:55
|close
|2370
|0.10
|1.2987
|1.3025
|1.2969
|-12.00
|7835.95
|4741
|2005.03.24 02:55
|buy
|2371
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.2994
|4742
|2005.03.24 04:27
|close
|2371
|0.10
|1.2990
|1.2938
|1.2994
|2.00
|7837.95
|4743
|2005.03.24 04:28
|sell
|2372
|0.10
|1.2990
|1.3040
|1.2984
|4744
|2005.03.24 06:03
|close
|2372
|0.10
|1.3002
|1.3040
|1.2984
|-12.00
|7825.95
|4745
|2005.03.24 06:03
|buy
|2373
|0.10
|1.3002
|1.2952
|1.3008
|4746
|2005.03.24 06:18
|close
|2373
|0.10
|1.3006
|1.2952
|1.3008
|4.00
|7829.95
|4747
|2005.03.24 06:18
|sell
|2374
|0.10
|1.3006
|1.3056
|1.3000
|4748
|2005.03.24 06:50
|t/p
|2374
|0.10
|1.3000
|1.3056
|1.3000
|6.00
|7835.95
|4749
|2005.03.24 07:09
|sell
|2375
|0.10
|1.3007
|1.3057
|1.3001
|4750
|2005.03.24 08:22
|close
|2375
|0.10
|1.3016
|1.3057
|1.3001
|-9.00
|7826.95
|4751
|2005.03.24 08:22
|buy
|2376
|0.10
|1.3016
|1.2966
|1.3022
|4752
|2005.03.24 10:02
|close
|2376
|0.10
|1.2984
|1.2966
|1.3022
|-32.00
|7794.95
|4753
|2005.03.24 10:03
|sell
|2377
|0.10
|1.2984
|1.3034
|1.2978
|4754
|2005.03.24 10:30
|close
|2377
|0.10
|1.2979
|1.3034
|1.2978
|5.00
|7799.95
|4755
|2005.03.24 10:30
|buy
|2378
|0.10
|1.2979
|1.2929
|1.2985
|4756
|2005.03.24 10:50
|close
|2378
|0.10
|1.2984
|1.2929
|1.2985
|5.00
|7804.95
|4757
|2005.03.24 10:50
|sell
|2379
|0.10
|1.2984
|1.3034
|1.2978
|4758
|2005.03.24 11:48
|close
|2379
|0.10
|1.2986
|1.3034
|1.2978
|-2.00
|7802.95
|4759
|2005.03.24 11:54
|buy
|2380
|0.10
|1.2986
|1.2936
|1.2992
|4760
|2005.03.24 11:57
|t/p
|2380
|0.10
|1.2992
|1.2936
|1.2992
|6.00
|7808.95
|4761
|2005.03.24 12:30
|sell
|2381
|0.10
|1.2986
|1.3036
|1.2980
|4762
|2005.03.24 12:33
|t/p
|2381
|0.10
|1.2980
|1.3036
|1.2980
|6.00
|7814.95
|4763
|2005.03.24 12:36
|sell
|2382
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2976
|4764
|2005.03.24 13:20
|close
|2382
|0.10
|1.2987
|1.3032
|1.2976
|-5.00
|7809.95
|4765
|2005.03.24 13:20
|buy
|2383
|0.10
|1.2988
|1.2938
|1.2994
|4766
|2005.03.24 13:58
|close
|2383
|0.10
|1.2989
|1.2938
|1.2994
|1.00
|7810.95
|4767
|2005.03.24 13:58
|sell
|2384
|0.10
|1.2989
|1.3039
|1.2983
|4768
|2005.03.24 14:09
|t/p
|2384
|0.10
|1.2983
|1.3039
|1.2983
|6.00
|7816.95
|4769
|2005.03.24 14:10
|buy
|2385
|0.10
|1.2980
|1.2930
|1.2986
|4770
|2005.03.24 15:02
|close
|2385
|0.10
|1.2971
|1.2930
|1.2986
|-9.00
|7807.95
|4771
|2005.03.24 15:02
|sell
|2386
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|4772
|2005.03.24 15:29
|t/p
|2386
|0.10
|1.2966
|1.3022
|1.2966
|6.00
|7813.95
|4773
|2005.03.24 15:30
|buy
|2387
|0.10
|1.2963
|1.2913
|1.2969
|4774
|2005.03.24 15:33
|t/p
|2387
|0.10
|1.2969
|1.2913
|1.2969
|6.00
|7819.95
|4775
|2005.03.24 16:20
|sell
|2388
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|4776
|2005.03.24 16:55
|close
|2388
|0.10
|1.2958
|1.3009
|1.2953
|1.00
|7820.95
|4777
|2005.03.24 16:55
|buy
|2389
|0.10
|1.2957
|1.2907
|1.2963
|4778
|2005.03.24 18:31
|close
|2389
|0.10
|1.2944
|1.2907
|1.2963
|-13.00
|7807.95
|4779
|2005.03.24 19:40
|sell
|2390
|0.10
|1.2939
|1.2989
|1.2933
|4780
|2005.03.24 20:10
|close
|2390
|0.10
|1.2937
|1.2989
|1.2933
|2.00
|7809.95
|4781
|2005.03.24 20:11
|buy
|2391
|0.10
|1.2937
|1.2887
|1.2943
|4782
|2005.03.24 20:20
|close
|2391
|0.10
|1.2941
|1.2887
|1.2943
|4.00
|7813.95
|4783
|2005.03.24 20:20
|sell
|2392
|0.10
|1.2940
|1.2990
|1.2934
|4784
|2005.03.24 22:00
|close
|2392
|0.10
|1.2939
|1.2990
|1.2934
|1.00
|7814.95
|4785
|2005.03.24 22:00
|buy
|2393
|0.10
|1.2939
|1.2889
|1.2945
|4786
|2005.03.24 22:35
|close
|2393
|0.10
|1.2936
|1.2889
|1.2945
|-3.00
|7811.95
|4787
|2005.03.24 23:08
|sell
|2394
|0.10
|1.2932
|1.2982
|1.2926
|4788
|2005.03.25 10:29
|close
|2394
|0.10
|1.2950
|1.2982
|1.2926
|-12.70
|7799.25
|4789
|2005.03.25 10:29
|buy
|2395
|0.10
|1.2951
|1.2901
|1.2957
|4790
|2005.03.25 10:47
|close
|2395
|0.10
|1.2954
|1.2901
|1.2957
|3.00
|7802.25
|4791
|2005.03.25 10:48
|sell
|2396
|0.10
|1.2955
|1.3005
|1.2949
|4792
|2005.03.25 11:56
|close
|2396
|0.10
|1.2956
|1.3005
|1.2949
|-1.00
|7801.25
|4793
|2005.03.25 11:57
|buy
|2397
|0.10
|1.2956
|1.2906
|1.2962
|4794
|2005.03.25 13:33
|close
|2397
|0.10
|1.2951
|1.2906
|1.2962
|-5.00
|7796.25
|4795
|2005.03.25 13:33
|sell
|2398
|0.10
|1.2951
|1.3001
|1.2945
|4796
|2005.03.27 22:25
|close
|2398
|0.10
|1.2946
|1.3001
|1.2945
|5.00
|7801.25
|4797
|2005.03.27 22:26
|buy
|2399
|0.10
|1.2948
|1.2898
|1.2954
|4798
|2005.03.27 22:39
|close
|2399
|0.10
|1.2953
|1.2898
|1.2954
|5.00
|7806.25
|4799
|2005.03.27 22:39
|sell
|2400
|0.10
|1.2951
|1.3001
|1.2945
|4800
|2005.03.27 23:36
|t/p
|2400
|0.10
|1.2945
|1.3001
|1.2945
|6.00
|7812.25
|4801
|2005.03.27 23:47
|buy
|2401
|0.10
|1.2940
|1.2890
|1.2946
|4802
|2005.03.28 01:00
|s/l
|2401
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2946
|-55.95
|7756.30
|4803
|2005.03.28 01:00
|buy
|2402
|0.10
|1.2892
|1.2842
|1.2898
|4804
|2005.03.28 01:20
|close
|2402
|0.10
|1.2893
|1.2842
|1.2898
|1.00
|7757.30
|4805
|2005.03.28 01:21
|sell
|2403
|0.10
|1.2893
|1.2943
|1.2887
|4806
|2005.03.28 03:17
|close
|2403
|0.10
|1.2906
|1.2943
|1.2887
|-13.00
|7744.30
|4807
|2005.03.28 03:17
|buy
|2404
|0.10
|1.2905
|1.2855
|1.2911
|4808
|2005.03.28 03:49
|t/p
|2404
|0.10
|1.2911
|1.2855
|1.2911
|6.00
|7750.30
|4809
|2005.03.28 06:53
|sell
|2405
|0.10
|1.2908
|1.2958
|1.2902
|4810
|2005.03.28 09:05
|close
|2405
|0.10
|1.2917
|1.2958
|1.2902
|-9.00
|7741.30
|4811
|2005.03.28 09:05
|buy
|2406
|0.10
|1.2916
|1.2866
|1.2922
|4812
|2005.03.28 09:50
|close
|2406
|0.10
|1.2917
|1.2866
|1.2922
|1.00
|7742.30
|4813
|2005.03.28 09:51
|sell
|2407
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2911
|4814
|2005.03.28 12:19
|t/p
|2407
|0.10
|1.2911
|1.2967
|1.2911
|6.00
|7748.30
|4815
|2005.03.28 13:10
|sell
|2408
|0.10
|1.2882
|1.2932
|1.2876
|4816
|2005.03.28 13:12
|t/p
|2408
|0.10
|1.2876
|1.2932
|1.2876
|6.00
|7754.30
|4817
|2005.03.28 13:14
|sell
|2409
|0.10
|1.2882
|1.2932
|1.2876
|4818
|2005.03.28 13:51
|close
|2409
|0.10
|1.2882
|1.2932
|1.2876
|0.00
|7754.30
|4819
|2005.03.28 13:51
|buy
|2410
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|4820
|2005.03.28 14:16
|close
|2410
|0.10
|1.2886
|1.2832
|1.2888
|4.00
|7758.30
|4821
|2005.03.28 14:16
|sell
|2411
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|4822
|2005.03.28 14:24
|t/p
|2411
|0.10
|1.2880
|1.2936
|1.2880
|6.00
|7764.30
|4823
|2005.03.28 14:31
|buy
|2412
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|4824
|2005.03.28 15:21
|close
|2412
|0.10
|1.2869
|1.2825
|1.2881
|-6.00
|7758.30
|4825
|2005.03.28 15:21
|sell
|2413
|0.10
|1.2869
|1.2919
|1.2863
|4826
|2005.03.28 15:45
|close
|2413
|0.10
|1.2866
|1.2919
|1.2863
|3.00
|7761.30
|4827
|2005.03.28 15:45
|buy
|2414
|0.10
|1.2865
|1.2815
|1.2871
|4828
|2005.03.28 15:46
|t/p
|2414
|0.10
|1.2871
|1.2815
|1.2871
|6.00
|7767.30
|4829
|2005.03.28 15:55
|sell
|2415
|0.10
|1.2881
|1.2931
|1.2875
|4830
|2005.03.28 16:01
|t/p
|2415
|0.10
|1.2875
|1.2931
|1.2875
|6.00
|7773.30
|4831
|2005.03.28 16:01
|sell
|2416
|0.10
|1.2873
|1.2923
|1.2867
|4832
|2005.03.28 17:46
|close
|2416
|0.10
|1.2877
|1.2923
|1.2867
|-4.00
|7769.30
|4833
|2005.03.28 17:47
|buy
|2417
|0.10
|1.2876
|1.2826
|1.2882
|4834
|2005.03.28 18:17
|close
|2417
|0.10
|1.2879
|1.2826
|1.2882
|3.00
|7772.30
|4835
|2005.03.28 18:18
|sell
|2418
|0.10
|1.2879
|1.2929
|1.2873
|4836
|2005.03.28 18:40
|close
|2418
|0.10
|1.2876
|1.2929
|1.2873
|3.00
|7775.30
|4837
|2005.03.28 18:41
|buy
|2419
|0.10
|1.2876
|1.2826
|1.2882
|4838
|2005.03.28 19:17
|t/p
|2419
|0.10
|1.2882
|1.2826
|1.2882
|6.00
|7781.30
|4839
|2005.03.28 19:51
|sell
|2420
|0.10
|1.2884
|1.2934
|1.2878
|4840
|2005.03.28 20:43
|close
|2420
|0.10
|1.2890
|1.2934
|1.2878
|-6.00
|7775.30
|4841
|2005.03.28 20:44
|buy
|2421
|0.10
|1.2890
|1.2840
|1.2896
|4842
|2005.03.28 20:54
|t/p
|2421
|0.10
|1.2896
|1.2840
|1.2896
|6.00
|7781.30
|4843
|2005.03.28 20:55
|sell
|2422
|0.10
|1.2894
|1.2944
|1.2888
|4844
|2005.03.28 21:42
|t/p
|2422
|0.10
|1.2888
|1.2944
|1.2888
|6.00
|7787.30
|4845
|2005.03.28 22:00
|sell
|2423
|0.10
|1.2893
|1.2943
|1.2887
|4846
|2005.03.28 22:15
|t/p
|2423
|0.10
|1.2887
|1.2943
|1.2887
|6.00
|7793.30
|4847
|2005.03.28 22:57
|sell
|2424
|0.10
|1.2885
|1.2935
|1.2879
|4848
|2005.03.29 01:00
|close
|2424
|0.10
|1.2920
|1.2935
|1.2879
|-29.70
|7763.60
|4849
|2005.03.29 01:01
|buy
|2425
|0.10
|1.2920
|1.2870
|1.2926
|4850
|2005.03.29 01:15
|close
|2425
|0.10
|1.2922
|1.2870
|1.2926
|2.00
|7765.60
|4851
|2005.03.29 01:15
|sell
|2426
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2917
|4852
|2005.03.29 02:49
|close
|2426
|0.10
|1.2942
|1.2973
|1.2917
|-19.00
|7746.60
|4853
|2005.03.29 02:49
|buy
|2427
|0.10
|1.2942
|1.2892
|1.2948
|4854
|2005.03.29 04:36
|close
|2427
|0.10
|1.2935
|1.2892
|1.2948
|-7.00
|7739.60
|4855
|2005.03.29 04:36
|sell
|2428
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2929
|4856
|2005.03.29 04:51
|t/p
|2428
|0.10
|1.2929
|1.2985
|1.2929
|6.00
|7745.60
|4857
|2005.03.29 04:56
|buy
|2429
|0.10
|1.2928
|1.2878
|1.2934
|4858
|2005.03.29 05:39
|t/p
|2429
|0.10
|1.2934
|1.2878
|1.2934
|6.00
|7751.60
|4859
|2005.03.29 05:45
|sell
|2430
|0.10
|1.2943
|1.2993
|1.2937
|4860
|2005.03.29 05:48
|t/p
|2430
|0.10
|1.2937
|1.2993
|1.2937
|6.00
|7757.60
|4861
|2005.03.29 05:48
|sell
|2431
|0.10
|1.2935
|1.2985
|1.2929
|4862
|2005.03.29 06:36
|close
|2431
|0.10
|1.2937
|1.2985
|1.2929
|-2.00
|7755.60
|4863
|2005.03.29 06:36
|buy
|2432
|0.10
|1.2937
|1.2887
|1.2943
|4864
|2005.03.29 07:21
|close
|2432
|0.10
|1.2929
|1.2887
|1.2943
|-8.00
|7747.60
|4865
|2005.03.29 07:29
|sell
|2433
|0.10
|1.2929
|1.2979
|1.2923
|4866
|2005.03.29 09:45
|close
|2433
|0.10
|1.2934
|1.2979
|1.2923
|-5.00
|7742.60
|4867
|2005.03.29 09:48
|buy
|2434
|0.10
|1.2934
|1.2884
|1.2940
|4868
|2005.03.29 10:53
|close
|2434
|0.10
|1.2917
|1.2884
|1.2940
|-17.00
|7725.60
|4869
|2005.03.29 10:53
|sell
|2435
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2912
|4870
|2005.03.29 11:09
|t/p
|2435
|0.10
|1.2912
|1.2968
|1.2912
|6.00
|7731.60
|4871
|2005.03.29 11:20
|sell
|2436
|0.10
|1.2928
|1.2978
|1.2922
|4872
|2005.03.29 12:00
|close
|2436
|0.10
|1.2928
|1.2978
|1.2922
|0.00
|7731.60
|4873
|2005.03.29 12:00
|buy
|2437
|0.10
|1.2927
|1.2877
|1.2933
|4874
|2005.03.29 13:56
|close
|2437
|0.10
|1.2911
|1.2877
|1.2933
|-16.00
|7715.60
|4875
|2005.03.29 13:59
|sell
|2438
|0.10
|1.2911
|1.2961
|1.2905
|4876
|2005.03.29 15:11
|close
|2438
|0.10
|1.2913
|1.2961
|1.2905
|-2.00
|7713.60
|4877
|2005.03.29 15:11
|buy
|2439
|0.10
|1.2913
|1.2863
|1.2919
|4878
|2005.03.29 15:18
|t/p
|2439
|0.10
|1.2919
|1.2863
|1.2919
|6.00
|7719.60
|4879
|2005.03.29 15:36
|buy
|2440
|0.10
|1.2913
|1.2863
|1.2919
|4880
|2005.03.29 15:59
|close
|2440
|0.10
|1.2913
|1.2863
|1.2919
|0.00
|7719.60
|4881
|2005.03.29 15:59
|sell
|2441
|0.10
|1.2914
|1.2964
|1.2908
|4882
|2005.03.29 16:17
|t/p
|2441
|0.10
|1.2908
|1.2964
|1.2908
|6.00
|7725.60
|4883
|2005.03.29 17:30
|sell
|2442
|0.10
|1.2920
|1.2970
|1.2914
|4884
|2005.03.29 19:41
|close
|2442
|0.10
|1.2919
|1.2970
|1.2914
|1.00
|7726.60
|4885
|2005.03.29 19:41
|buy
|2443
|0.10
|1.2919
|1.2869
|1.2925
|4886
|2005.03.29 20:16
|close
|2443
|0.10
|1.2922
|1.2869
|1.2925
|3.00
|7729.60
|4887
|2005.03.29 20:20
|sell
|2444
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2917
|4888
|2005.03.29 20:59
|close
|2444
|0.10
|1.2922
|1.2973
|1.2917
|1.00
|7730.60
|4889
|2005.03.29 20:59
|buy
|2445
|0.10
|1.2923
|1.2873
|1.2929
|4890
|2005.03.29 21:03
|t/p
|2445
|0.10
|1.2929
|1.2873
|1.2929
|6.00
|7736.60
|4891
|2005.03.29 21:05
|sell
|2446
|0.10
|1.2932
|1.2982
|1.2926
|4892
|2005.03.29 22:08
|close
|2446
|0.10
|1.2934
|1.2982
|1.2926
|-2.00
|7734.60
|4893
|2005.03.29 22:36
|sell
|2447
|0.10
|1.2934
|1.2984
|1.2928
|4894
|2005.03.29 22:50
|t/p
|2447
|0.10
|1.2928
|1.2984
|1.2928
|6.00
|7740.60
|4895
|2005.03.29 22:51
|buy
|2448
|0.10
|1.2926
|1.2876
|1.2932
|4896
|2005.03.29 22:54
|t/p
|2448
|0.10
|1.2932
|1.2876
|1.2932
|6.00
|7746.60
|4897
|2005.03.29 23:00
|sell
|2449
|0.10
|1.2934
|1.2984
|1.2928
|4898
|2005.03.29 23:26
|t/p
|2449
|0.10
|1.2928
|1.2984
|1.2928
|6.00
|7752.60
|4899
|2005.03.29 23:32
|buy
|2450
|0.10
|1.2920
|1.2870
|1.2926
|4900
|2005.03.29 23:39
|t/p
|2450
|0.10
|1.2926
|1.2870
|1.2926
|6.00
|7758.60
|4901
|2005.03.29 23:45
|sell
|2451
|0.10
|1.2930
|1.2980
|1.2924
|4902
|2005.03.30 02:58
|close
|2451
|0.10
|1.2947
|1.2980
|1.2924
|-1.10
|7757.50
|4903
|2005.03.30 02:59
|buy
|2452
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2953
|4904
|2005.03.30 03:07
|t/p
|2452
|0.10
|1.2953
|1.2897
|1.2953
|6.00
|7763.50
|4905
|2005.03.30 03:10
|sell
|2453
|0.10
|1.2952
|1.3002
|1.2946
|4906
|2005.03.30 03:26
|t/p
|2453
|0.10
|1.2946
|1.3002
|1.2946
|6.00
|7769.50
|4907
|2005.03.30 03:26
|buy
|2454
|0.10
|1.2946
|1.2896
|1.2952
|4908
|2005.03.30 04:25
|close
|2454
|0.10
|1.2948
|1.2896
|1.2952
|2.00
|7771.50
|4909
|2005.03.30 05:12
|buy
|2455
|0.10
|1.2947
|1.2897
|1.2953
|4910
|2005.03.30 05:23
|t/p
|2455
|0.10
|1.2953
|1.2897
|1.2953
|6.00
|7777.50
|4911
|2005.03.30 05:25
|sell
|2456
|0.10
|1.2956
|1.3006
|1.2950
|4912
|2005.03.30 07:20
|close
|2456
|0.10
|1.2965
|1.3006
|1.2950
|-9.00
|7768.50
|4913
|2005.03.30 07:20
|buy
|2457
|0.10
|1.2966
|1.2916
|1.2972
|4914
|2005.03.30 07:59
|close
|2457
|0.10
|1.2964
|1.2916
|1.2972
|-2.00
|7766.50
|4915
|2005.03.30 07:59
|sell
|2458
|0.10
|1.2965
|1.3015
|1.2959
|4916
|2005.03.30 08:42
|t/p
|2458
|0.10
|1.2959
|1.3015
|1.2959
|6.00
|7772.50
|4917
|2005.03.30 09:47
|buy
|2459
|0.10
|1.2941
|1.2891
|1.2947
|4918
|2005.03.30 10:01
|t/p
|2459
|0.10
|1.2947
|1.2891
|1.2947
|6.00
|7778.50
|4919
|2005.03.30 10:26
|buy
|2460
|0.10
|1.2941
|1.2891
|1.2947
|4920
|2005.03.30 10:51
|close
|2460
|0.10
|1.2946
|1.2891
|1.2947
|5.00
|7783.50
|4921
|2005.03.30 10:52
|sell
|2461
|0.10
|1.2946
|1.2996
|1.2940
|4922
|2005.03.30 12:00
|close
|2461
|0.10
|1.2944
|1.2996
|1.2940
|2.00
|7785.50
|4923
|2005.03.30 12:00
|buy
|2462
|0.10
|1.2944
|1.2894
|1.2950
|4924
|2005.03.30 12:30
|close
|2462
|0.10
|1.2944
|1.2894
|1.2950
|0.00
|7785.50
|4925
|2005.03.30 12:32
|sell
|2463
|0.10
|1.2944
|1.2994
|1.2938
|4926
|2005.03.30 13:40
|close
|2463
|0.10
|1.2964
|1.2994
|1.2938
|-20.00
|7765.50
|4927
|2005.03.30 13:40
|buy
|2464
|0.10
|1.2964
|1.2914
|1.2970
|4928
|2005.03.30 14:25
|close
|2464
|0.10
|1.2959
|1.2914
|1.2970
|-5.00
|7760.50
|4929
|2005.03.30 14:25
|sell
|2465
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|4930
|2005.03.30 14:50
|close
|2465
|0.10
|1.2954
|1.3009
|1.2953
|5.00
|7765.50
|4931
|2005.03.30 14:51
|buy
|2466
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|4932
|2005.03.30 16:56
|t/p
|2466
|0.10
|1.2960
|1.2904
|1.2960
|6.00
|7771.50
|4933
|2005.03.30 17:19
|buy
|2467
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|4934
|2005.03.30 20:10
|close
|2467
|0.10
|1.2920
|1.2904
|1.2960
|-34.00
|7737.50
|4935
|2005.03.30 20:10
|sell
|2468
|0.10
|1.2920
|1.2970
|1.2914
|4936
|2005.03.30 20:47
|close
|2468
|0.10
|1.2916
|1.2970
|1.2914
|4.00
|7741.50
|4937
|2005.03.30 20:48
|buy
|2469
|0.10
|1.2917
|1.2867
|1.2923
|4938
|2005.03.30 21:13
|close
|2469
|0.10
|1.2916
|1.2867
|1.2923
|-1.00
|7740.50
|4939
|2005.03.30 21:15
|sell
|2470
|0.10
|1.2916
|1.2966
|1.2910
|4940
|2005.03.30 21:45
|close
|2470
|0.10
|1.2914
|1.2966
|1.2910
|2.00
|7742.50
|4941
|2005.03.30 21:49
|buy
|2471
|0.10
|1.2914
|1.2864
|1.2920
|4942
|2005.03.30 22:11
|close
|2471
|0.10
|1.2915
|1.2864
|1.2920
|1.00
|7743.50
|4943
|2005.03.30 22:11
|sell
|2472
|0.10
|1.2915
|1.2965
|1.2909
|4944
|2005.03.31 00:25
|close
|2472
|0.10
|1.2924
|1.2965
|1.2909
|-3.70
|7739.80
|4945
|2005.03.31 00:26
|buy
|2473
|0.10
|1.2923
|1.2873
|1.2929
|4946
|2005.03.31 01:12
|close
|2473
|0.10
|1.2920
|1.2873
|1.2929
|-3.00
|7736.80
|4947
|2005.03.31 01:13
|sell
|2474
|0.10
|1.2920
|1.2970
|1.2914
|4948
|2005.03.31 01:52
|t/p
|2474
|0.10
|1.2914
|1.2970
|1.2914
|6.00
|7742.80
|4949
|2005.03.31 02:05
|sell
|2475
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2912
|4950
|2005.03.31 03:55
|close
|2475
|0.10
|1.2917
|1.2968
|1.2912
|1.00
|7743.80
|4951
|2005.03.31 03:55
|buy
|2476
|0.10
|1.2915
|1.2865
|1.2921
|4952
|2005.03.31 04:49
|close
|2476
|0.10
|1.2919
|1.2865
|1.2921
|4.00
|7747.80
|4953
|2005.03.31 04:49
|sell
|2477
|0.10
|1.2919
|1.2969
|1.2913
|4954
|2005.03.31 10:56
|s/l
|2477
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2913
|-50.00
|7697.80
|4955
|2005.03.31 11:08
|buy
|2478
|0.10
|1.2959
|1.2909
|1.2965
|4956
|2005.03.31 11:15
|t/p
|2478
|0.10
|1.2965
|1.2909
|1.2965
|6.00
|7703.80
|4957
|2005.03.31 11:40
|sell
|2479
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|4958
|2005.03.31 12:05
|t/p
|2479
|0.10
|1.2956
|1.3012
|1.2956
|6.00
|7709.80
|4959
|2005.03.31 12:30
|sell
|2480
|0.10
|1.2960
|1.3010
|1.2954
|4960
|2005.03.31 13:26
|s/l
|2480
|0.10
|1.3010
|1.3010
|1.2954
|-50.00
|7659.80
|4961
|2005.03.31 13:51
|buy
|2481
|0.10
|1.3003
|1.2953
|1.3009
|4962
|2005.03.31 14:33
|s/l
|2481
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.3009
|-50.00
|7609.80
|4963
|2005.03.31 16:14
|sell
|2482
|0.10
|1.2973
|1.3023
|1.2967
|4964
|2005.03.31 16:41
|close
|2482
|0.10
|1.2968
|1.3023
|1.2967
|5.00
|7614.80
|4965
|2005.03.31 16:41
|buy
|2483
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|4966
|2005.03.31 16:50
|close
|2483
|0.10
|1.2973
|1.2919
|1.2975
|4.00
|7618.80
|4967
|2005.03.31 16:50
|sell
|2484
|0.10
|1.2974
|1.3024
|1.2968
|4968
|2005.03.31 16:53
|t/p
|2484
|0.10
|1.2968
|1.3024
|1.2968
|6.00
|7624.80
|4969
|2005.03.31 17:15
|sell
|2485
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|4970
|2005.03.31 17:35
|close
|2485
|0.10
|1.2968
|1.3020
|1.2964
|2.00
|7626.80
|4971
|2005.03.31 17:35
|buy
|2486
|0.10
|1.2968
|1.2918
|1.2974
|4972
|2005.03.31 18:29
|close
|2486
|0.10
|1.2964
|1.2918
|1.2974
|-4.00
|7622.80
|4973
|2005.03.31 18:30
|sell
|2487
|0.10
|1.2964
|1.3014
|1.2958
|4974
|2005.03.31 19:05
|t/p
|2487
|0.10
|1.2958
|1.3014
|1.2958
|6.00
|7628.80
|4975
|2005.03.31 19:45
|sell
|2488
|0.10
|1.2962
|1.3012
|1.2956
|4976
|2005.03.31 22:21
|close
|2488
|0.10
|1.2961
|1.3012
|1.2956
|1.00
|7629.80
|4977
|2005.03.31 22:23
|buy
|2489
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|4978
|2005.03.31 22:36
|t/p
|2489
|0.10
|1.2967
|1.2911
|1.2967
|6.00
|7635.80
|4979
|2005.03.31 23:01
|buy
|2490
|0.10
|1.2961
|1.2911
|1.2967
|4980
|2005.03.31 23:29
|close
|2490
|0.10
|1.2963
|1.2911
|1.2967
|2.00
|7637.80
|4981
|2005.03.31 23:29
|sell
|2491
|0.10
|1.2963
|1.3013
|1.2957
|4982
|2005.04.01 00:05
|t/p
|2491
|0.10
|1.2957
|1.3013
|1.2957
|11.30
|7649.10
|4983
|2005.04.01 00:05
|buy
|2492
|0.10
|1.2956
|1.2906
|1.2962
|4984
|2005.04.01 01:02
|close
|2492
|0.10
|1.2957
|1.2906
|1.2962
|1.00
|7650.10
|4985
|2005.04.01 01:46
|buy
|2493
|0.10
|1.2954
|1.2904
|1.2960
|4986
|2005.04.01 02:04
|close
|2493
|0.10
|1.2957
|1.2904
|1.2960
|3.00
|7653.10
|4987
|2005.04.01 02:09
|sell
|2494
|0.10
|1.2957
|1.3007
|1.2951
|4988
|2005.04.01 05:04
|close
|2494
|0.10
|1.2959
|1.3007
|1.2951
|-2.00
|7651.10
|4989
|2005.04.01 05:04
|buy
|2495
|0.10
|1.2958
|1.2908
|1.2964
|4990
|2005.04.01 05:13
|t/p
|2495
|0.10
|1.2964
|1.2908
|1.2964
|6.00
|7657.10
|4991
|2005.04.01 06:05
|sell
|2496
|0.10
|1.2967
|1.3017
|1.2961
|4992
|2005.04.01 06:20
|close
|2496
|0.10
|1.2964
|1.3017
|1.2961
|3.00
|7660.10
|4993
|2005.04.01 06:33
|sell
|2497
|0.10
|1.2968
|1.3018
|1.2962
|4994
|2005.04.01 09:21
|t/p
|2497
|0.10
|1.2962
|1.3018
|1.2962
|6.00
|7666.10
|4995
|2005.04.01 09:27
|buy
|2498
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.2968
|4996
|2005.04.01 12:09
|close
|2498
|0.10
|1.2963
|1.2912
|1.2968
|1.00
|7667.10
|4997
|2005.04.01 12:10
|sell
|2499
|0.10
|1.2964
|1.3014
|1.2958
|4998
|2005.04.01 12:40
|s/l
|2499
|0.10
|1.3014
|1.3014
|1.2958
|-50.00
|7617.10
|4999
|2005.04.01 12:50
|sell
|2500
|0.10
|1.3032
|1.3082
|1.3026
|5000
|2005.04.01 12:56
|t/p
|2500
|0.10
|1.3026
|1.3082
|1.3026
|6.00
|7623.10
|5001
|2005.04.01 12:56
|sell
|2501
|0.10
|1.3024
|1.3074
|1.3018
|5002
|2005.04.01 12:58
|t/p
|2501
|0.10
|1.3018
|1.3074
|1.3018
|6.00
|7629.10
|5003
|2005.04.01 12:58
|sell
|2502
|0.10
|1.3016
|1.3066
|1.3010
|5004
|2005.04.01 12:59
|t/p
|2502
|0.10
|1.3010
|1.3066
|1.3010
|6.00
|7635.10
|5005
|2005.04.01 12:59
|sell
|2503
|0.10
|1.3008
|1.3058
|1.3002
|5006
|2005.04.01 13:00
|close
|2503
|0.10
|1.3008
|1.3058
|1.3002
|0.00
|7635.10
|5007
|2005.04.01 13:00
|buy
|2504
|0.10
|1.3007
|1.2957
|1.3013
|5008
|2005.04.01 13:54
|s/l
|2504
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3013
|-50.00
|7585.10
|5009
|2005.04.01 14:50
|buy
|2505
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2883
|5010
|2005.04.01 14:54
|t/p
|2505
|0.10
|1.2883
|1.2827
|1.2883
|6.00
|7591.10
|5011
|2005.04.01 16:25
|sell
|2506
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|5012
|2005.04.01 16:32
|t/p
|2506
|0.10
|1.2890
|1.2946
|1.2890
|6.00
|7597.10
|5013
|2005.04.01 16:42
|sell
|2507
|0.10
|1.2893
|1.2943
|1.2887
|5014
|2005.04.01 17:33
|close
|2507
|0.10
|1.2900
|1.2943
|1.2887
|-7.00
|7590.10
|5015
|2005.04.01 17:33
|buy
|2508
|0.10
|1.2898
|1.2848
|1.2904
|5016
|2005.04.01 17:55
|close
|2508
|0.10
|1.2896
|1.2848
|1.2904
|-2.00
|7588.10
|5017
|2005.04.01 17:55
|sell
|2509
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|5018
|2005.04.03 22:05
|t/p
|2509
|0.10
|1.2890
|1.2946
|1.2890
|6.00
|7594.10
|5019
|2005.04.03 22:05
|buy
|2510
|0.10
|1.2885
|1.2835
|1.2891
|5020
|2005.04.03 22:41
|close
|2510
|0.10
|1.2885
|1.2835
|1.2891
|0.00
|7594.10
|5021
|2005.04.03 22:41
|sell
|2511
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2880
|5022
|2005.04.03 23:21
|close
|2511
|0.10
|1.2888
|1.2936
|1.2880
|-2.00
|7592.10
|5023
|2005.04.04 00:05
|sell
|2512
|0.10
|1.2891
|1.2941
|1.2885
|5024
|2005.04.04 03:42
|close
|2512
|0.10
|1.2898
|1.2941
|1.2885
|-7.00
|7585.10
|5025
|2005.04.04 03:42
|buy
|2513
|0.10
|1.2897
|1.2847
|1.2903
|5026
|2005.04.04 05:00
|close
|2513
|0.10
|1.2895
|1.2847
|1.2903
|-2.00
|7583.10
|5027
|2005.04.04 05:01
|sell
|2514
|0.10
|1.2895
|1.2945
|1.2889
|5028
|2005.04.04 06:05
|close
|2514
|0.10
|1.2892
|1.2945
|1.2889
|3.00
|7586.10
|5029
|2005.04.04 06:05
|buy
|2515
|0.10
|1.2891
|1.2841
|1.2897
|5030
|2005.04.04 06:43
|close
|2515
|0.10
|1.2886
|1.2841
|1.2897
|-5.00
|7581.10
|5031
|2005.04.04 06:43
|sell
|2516
|0.10
|1.2887
|1.2937
|1.2881
|5032
|2005.04.04 07:40
|close
|2516
|0.10
|1.2892
|1.2937
|1.2881
|-5.00
|7576.10
|5033
|2005.04.04 07:40
|buy
|2517
|0.10
|1.2892
|1.2842
|1.2898
|5034
|2005.04.04 08:11
|close
|2517
|0.10
|1.2896
|1.2842
|1.2898
|4.00
|7580.10
|5035
|2005.04.04 08:11
|sell
|2518
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|5036
|2005.04.04 08:17
|t/p
|2518
|0.10
|1.2890
|1.2946
|1.2890
|6.00
|7586.10
|5037
|2005.04.04 09:04
|buy
|2519
|0.10
|1.2881
|1.2831
|1.2887
|5038
|2005.04.04 09:32
|t/p
|2519
|0.10
|1.2887
|1.2831
|1.2887
|6.00
|7592.10
|5039
|2005.04.04 09:33
|sell
|2520
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2883
|5040
|2005.04.04 09:58
|close
|2520
|0.10
|1.2888
|1.2939
|1.2883
|1.00
|7593.10
|5041
|2005.04.04 09:58
|buy
|2521
|0.10
|1.2887
|1.2837
|1.2893
|5042
|2005.04.04 10:14
|close
|2521
|0.10
|1.2891
|1.2837
|1.2893
|4.00
|7597.10
|5043
|2005.04.04 10:15
|sell
|2522
|0.10
|1.2893
|1.2943
|1.2887
|5044
|2005.04.04 10:34
|t/p
|2522
|0.10
|1.2887
|1.2943
|1.2887
|6.00
|7603.10
|5045
|2005.04.04 10:41
|buy
|2523
|0.10
|1.2884
|1.2834
|1.2890
|5046
|2005.04.04 11:11
|close
|2523
|0.10
|1.2887
|1.2834
|1.2890
|3.00
|7606.10
|5047
|2005.04.04 11:11
|sell
|2524
|0.10
|1.2888
|1.2938
|1.2882
|5048
|2005.04.04 11:34
|close
|2524
|0.10
|1.2886
|1.2938
|1.2882
|2.00
|7608.10
|5049
|2005.04.04 11:34
|buy
|2525
|0.10
|1.2886
|1.2836
|1.2892
|5050
|2005.04.04 11:50
|close
|2525
|0.10
|1.2889
|1.2836
|1.2892
|3.00
|7611.10
|5051
|2005.04.04 11:53
|sell
|2526
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2883
|5052
|2005.04.04 11:57
|t/p
|2526
|0.10
|1.2883
|1.2939
|1.2883
|6.00
|7617.10
|5053
|2005.04.04 12:05
|buy
|2527
|0.10
|1.2880
|1.2830
|1.2886
|5054
|2005.04.04 12:19
|t/p
|2527
|0.10
|1.2886
|1.2830
|1.2886
|6.00
|7623.10
|5055
|2005.04.04 12:20
|sell
|2528
|0.10
|1.2888
|1.2938
|1.2882
|5056
|2005.04.04 12:57
|t/p
|2528
|0.10
|1.2882
|1.2938
|1.2882
|6.00
|7629.10
|5057
|2005.04.04 12:57
|buy
|2529
|0.10
|1.2881
|1.2831
|1.2887
|5058
|2005.04.04 13:51
|close
|2529
|0.10
|1.2853
|1.2831
|1.2887
|-28.00
|7601.10
|5059
|2005.04.04 13:53
|sell
|2530
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2847
|5060
|2005.04.04 14:02
|t/p
|2530
|0.10
|1.2847
|1.2903
|1.2847
|6.00
|7607.10
|5061
|2005.04.04 14:06
|buy
|2531
|0.10
|1.2841
|1.2791
|1.2847
|5062
|2005.04.04 15:36
|close
|2531
|0.10
|1.2829
|1.2791
|1.2847
|-12.00
|7595.10
|5063
|2005.04.04 15:38
|sell
|2532
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2823
|5064
|2005.04.04 16:05
|close
|2532
|0.10
|1.2829
|1.2879
|1.2823
|0.00
|7595.10
|5065
|2005.04.04 16:06
|buy
|2533
|0.10
|1.2829
|1.2779
|1.2835
|5066
|2005.04.04 16:23
|t/p
|2533
|0.10
|1.2835
|1.2779
|1.2835
|6.00
|7601.10
|5067
|2005.04.04 16:26
|sell
|2534
|0.10
|1.2837
|1.2887
|1.2831
|5068
|2005.04.04 18:03
|close
|2534
|0.10
|1.2834
|1.2887
|1.2831
|3.00
|7604.10
|5069
|2005.04.04 20:00
|sell
|2535
|0.10
|1.2854
|1.2904
|1.2848
|5070
|2005.04.04 20:48
|t/p
|2535
|0.10
|1.2848
|1.2904
|1.2848
|6.00
|7610.10
|5071
|2005.04.04 21:05
|sell
|2536
|0.10
|1.2850
|1.2900
|1.2844
|5072
|2005.04.04 22:48
|close
|2536
|0.10
|1.2848
|1.2900
|1.2844
|2.00
|7612.10
|5073
|2005.04.04 22:51
|buy
|2537
|0.10
|1.2847
|1.2797
|1.2853
|5074
|2005.04.04 23:12
|close
|2537
|0.10
|1.2850
|1.2797
|1.2853
|3.00
|7615.10
|5075
|2005.04.04 23:14
|sell
|2538
|0.10
|1.2851
|1.2901
|1.2845
|5076
|2005.04.04 23:57
|close
|2538
|0.10
|1.2848
|1.2901
|1.2845
|3.00
|7618.10
|5077
|2005.04.04 23:57
|buy
|2539
|0.10
|1.2849
|1.2799
|1.2855
|5078
|2005.04.05 00:17
|close
|2539
|0.10
|1.2850
|1.2799
|1.2855
|-4.95
|7613.15
|5079
|2005.04.05 00:17
|sell
|2540
|0.10
|1.2851
|1.2901
|1.2845
|5080
|2005.04.05 00:27
|t/p
|2540
|0.10
|1.2845
|1.2901
|1.2845
|6.00
|7619.15
|5081
|2005.04.05 00:43
|buy
|2541
|0.10
|1.2841
|1.2791
|1.2847
|5082
|2005.04.05 02:15
|close
|2541
|0.10
|1.2830
|1.2791
|1.2847
|-11.00
|7608.15
|5083
|2005.04.05 02:29
|buy
|2542
|0.10
|1.2823
|1.2773
|1.2829
|5084
|2005.04.05 02:43
|t/p
|2542
|0.10
|1.2829
|1.2773
|1.2829
|6.00
|7614.15
|5085
|2005.04.05 02:45
|sell
|2543
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2821
|5086
|2005.04.05 02:54
|t/p
|2543
|0.10
|1.2821
|1.2877
|1.2821
|6.00
|7620.15
|5087
|2005.04.05 03:00
|buy
|2544
|0.10
|1.2822
|1.2772
|1.2828
|5088
|2005.04.05 03:30
|close
|2544
|0.10
|1.2819
|1.2772
|1.2828
|-3.00
|7617.15
|5089
|2005.04.05 03:31
|sell
|2545
|0.10
|1.2819
|1.2869
|1.2813
|5090
|2005.04.05 05:16
|close
|2545
|0.10
|1.2827
|1.2869
|1.2813
|-8.00
|7609.15
|5091
|2005.04.05 05:17
|buy
|2546
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2833
|5092
|2005.04.05 06:01
|close
|2546
|0.10
|1.2825
|1.2777
|1.2833
|-2.00
|7607.15
|5093
|2005.04.05 06:01
|sell
|2547
|0.10
|1.2826
|1.2876
|1.2820
|5094
|2005.04.05 06:42
|t/p
|2547
|0.10
|1.2820
|1.2876
|1.2820
|6.00
|7613.15
|5095
|2005.04.05 06:42
|buy
|2548
|0.10
|1.2819
|1.2769
|1.2825
|5096
|2005.04.05 08:08
|close
|2548
|0.10
|1.2816
|1.2769
|1.2825
|-3.00
|7610.15
|5097
|2005.04.05 08:09
|sell
|2549
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2810
|5098
|2005.04.05 09:40
|close
|2549
|0.10
|1.2817
|1.2866
|1.2810
|-1.00
|7609.15
|5099
|2005.04.05 09:50
|sell
|2550
|0.10
|1.2824
|1.2874
|1.2818
|5100
|2005.04.05 10:00
|t/p
|2550
|0.10
|1.2818
|1.2874
|1.2818
|6.00
|7615.15
|5101
|2005.04.05 10:08
|buy
|2551
|0.10
|1.2815
|1.2765
|1.2821
|5102
|2005.04.05 11:50
|close
|2551
|0.10
|1.2810
|1.2765
|1.2821
|-5.00
|7610.15
|5103
|2005.04.05 11:51
|sell
|2552
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2805
|5104
|2005.04.05 12:58
|s/l
|2552
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2805
|-50.00
|7560.15
|5105
|2005.04.05 13:49
|buy
|2553
|0.10
|1.2852
|1.2802
|1.2858
|5106
|2005.04.05 15:07
|close
|2553
|0.10
|1.2844
|1.2802
|1.2858
|-8.00
|7552.15
|5107
|2005.04.05 15:07
|sell
|2554
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2839
|5108
|2005.04.05 15:41
|t/p
|2554
|0.10
|1.2839
|1.2895
|1.2839
|6.00
|7558.15
|5109
|2005.04.05 15:44
|buy
|2555
|0.10
|1.2837
|1.2787
|1.2843
|5110
|2005.04.05 16:00
|close
|2555
|0.10
|1.2842
|1.2787
|1.2843
|5.00
|7563.15
|5111
|2005.04.05 16:00
|sell
|2556
|0.10
|1.2841
|1.2891
|1.2835
|5112
|2005.04.05 17:22
|close
|2556
|0.10
|1.2844
|1.2891
|1.2835
|-3.00
|7560.15
|5113
|2005.04.05 17:22
|buy
|2557
|0.10
|1.2843
|1.2793
|1.2849
|5114
|2005.04.05 17:36
|close
|2557
|0.10
|1.2846
|1.2793
|1.2849
|3.00
|7563.15
|5115
|2005.04.05 17:36
|sell
|2558
|0.10
|1.2846
|1.2896
|1.2840
|5116
|2005.04.05 21:09
|close
|2558
|0.10
|1.2861
|1.2896
|1.2840
|-15.00
|7548.15
|5117
|2005.04.05 21:09
|buy
|2559
|0.10
|1.2860
|1.2810
|1.2866
|5118
|2005.04.05 22:24
|close
|2559
|0.10
|1.2859
|1.2810
|1.2866
|-1.00
|7547.15
|5119
|2005.04.05 23:02
|sell
|2560
|0.10
|1.2858
|1.2908
|1.2852
|5120
|2005.04.05 23:30
|t/p
|2560
|0.10
|1.2852
|1.2908
|1.2852
|6.00
|7553.15
|5121
|2005.04.05 23:35
|buy
|2561
|0.10
|1.2852
|1.2802
|1.2858
|5122
|2005.04.06 00:31
|close
|2561
|0.10
|1.2845
|1.2802
|1.2858
|-24.85
|7528.30
|5123
|2005.04.06 00:31
|sell
|2562
|0.10
|1.2846
|1.2896
|1.2840
|5124
|2005.04.06 05:37
|close
|2562
|0.10
|1.2875
|1.2896
|1.2840
|-29.00
|7499.30
|5125
|2005.04.06 05:37
|buy
|2563
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|5126
|2005.04.06 05:51
|t/p
|2563
|0.10
|1.2881
|1.2825
|1.2881
|6.00
|7505.30
|5127
|2005.04.06 06:36
|sell
|2564
|0.10
|1.2882
|1.2932
|1.2876
|5128
|2005.04.06 06:56
|close
|2564
|0.10
|1.2877
|1.2932
|1.2876
|5.00
|7510.30
|5129
|2005.04.06 06:56
|buy
|2565
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2883
|5130
|2005.04.06 07:48
|close
|2565
|0.10
|1.2879
|1.2827
|1.2883
|2.00
|7512.30
|5131
|2005.04.06 07:49
|sell
|2566
|0.10
|1.2879
|1.2929
|1.2873
|5132
|2005.04.06 08:15
|close
|2566
|0.10
|1.2881
|1.2929
|1.2873
|-2.00
|7510.30
|5133
|2005.04.06 08:15
|buy
|2567
|0.10
|1.2881
|1.2831
|1.2887
|5134
|2005.04.06 08:36
|close
|2567
|0.10
|1.2882
|1.2831
|1.2887
|1.00
|7511.30
|5135
|2005.04.06 08:36
|sell
|2568
|0.10
|1.2883
|1.2933
|1.2877
|5136
|2005.04.06 09:48
|close
|2568
|0.10
|1.2895
|1.2933
|1.2877
|-12.00
|7499.30
|5137
|2005.04.06 09:49
|buy
|2569
|0.10
|1.2895
|1.2845
|1.2901
|5138
|2005.04.06 10:16
|close
|2569
|0.10
|1.2897
|1.2845
|1.2901
|2.00
|7501.30
|5139
|2005.04.06 10:16
|sell
|2570
|0.10
|1.2898
|1.2948
|1.2892
|5140
|2005.04.06 10:47
|t/p
|2570
|0.10
|1.2892
|1.2948
|1.2892
|6.00
|7507.30
|5141
|2005.04.06 10:54
|buy
|2571
|0.10
|1.2886
|1.2836
|1.2892
|5142
|2005.04.06 11:04
|t/p
|2571
|0.10
|1.2892
|1.2836
|1.2892
|6.00
|7513.30
|5143
|2005.04.06 13:02
|sell
|2572
|0.10
|1.2858
|1.2908
|1.2852
|5144
|2005.04.06 13:08
|t/p
|2572
|0.10
|1.2852
|1.2908
|1.2852
|6.00
|7519.30
|5145
|2005.04.06 14:12
|buy
|2573
|0.10
|1.2856
|1.2806
|1.2862
|5146
|2005.04.06 14:56
|close
|2573
|0.10
|1.2852
|1.2806
|1.2862
|-4.00
|7515.30
|5147
|2005.04.06 14:57
|sell
|2574
|0.10
|1.2852
|1.2902
|1.2846
|5148
|2005.04.06 16:04
|close
|2574
|0.10
|1.2854
|1.2902
|1.2846
|-2.00
|7513.30
|5149
|2005.04.06 16:05
|buy
|2575
|0.10
|1.2854
|1.2804
|1.2860
|5150
|2005.04.06 16:12
|t/p
|2575
|0.10
|1.2860
|1.2804
|1.2860
|6.00
|7519.30
|5151
|2005.04.06 16:20
|sell
|2576
|0.10
|1.2867
|1.2917
|1.2861
|5152
|2005.04.06 18:30
|close
|2576
|0.10
|1.2879
|1.2917
|1.2861
|-12.00
|7507.30
|5153
|2005.04.06 18:30
|buy
|2577
|0.10
|1.2879
|1.2829
|1.2885
|5154
|2005.04.06 19:05
|close
|2577
|0.10
|1.2878
|1.2829
|1.2885
|-1.00
|7506.30
|5155
|2005.04.06 19:05
|sell
|2578
|0.10
|1.2879
|1.2929
|1.2873
|5156
|2005.04.06 19:08
|t/p
|2578
|0.10
|1.2873
|1.2929
|1.2873
|6.00
|7512.30
|5157
|2005.04.06 19:47
|sell
|2579
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|5158
|2005.04.06 21:17
|close
|2579
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|0.00
|7512.30
|5159
|2005.04.06 21:17
|buy
|2580
|0.10
|1.2868
|1.2818
|1.2874
|5160
|2005.04.06 21:25
|close
|2580
|0.10
|1.2871
|1.2818
|1.2874
|3.00
|7515.30
|5161
|2005.04.06 21:27
|sell
|2581
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2865
|5162
|2005.04.06 22:45
|t/p
|2581
|0.10
|1.2865
|1.2921
|1.2865
|6.00
|7521.30
|5163
|2005.04.06 23:21
|sell
|2582
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2866
|5164
|2005.04.07 00:18
|close
|2582
|0.10
|1.2867
|1.2922
|1.2866
|10.30
|7531.60
|5165
|2005.04.07 00:21
|buy
|2583
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2873
|5166
|2005.04.07 00:55
|close
|2583
|0.10
|1.2868
|1.2817
|1.2873
|1.00
|7532.60
|5167
|2005.04.07 00:55
|sell
|2584
|0.10
|1.2868
|1.2918
|1.2862
|5168
|2005.04.07 03:56
|close
|2584
|0.10
|1.2882
|1.2918
|1.2862
|-14.00
|7518.60
|5169
|2005.04.07 03:56
|buy
|2585
|0.10
|1.2883
|1.2833
|1.2889
|5170
|2005.04.07 04:06
|close
|2585
|0.10
|1.2887
|1.2833
|1.2889
|4.00
|7522.60
|5171
|2005.04.07 04:06
|sell
|2586
|0.10
|1.2887
|1.2937
|1.2881
|5172
|2005.04.07 07:55
|s/l
|2586
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2881
|-50.00
|7472.60
|5173
|2005.04.07 08:15
|buy
|2587
|0.10
|1.2925
|1.2875
|1.2931
|5174
|2005.04.07 08:47
|close
|2587
|0.10
|1.2919
|1.2875
|1.2931
|-6.00
|7466.60
|5175
|2005.04.07 08:51
|sell
|2588
|0.10
|1.2919
|1.2969
|1.2913
|5176
|2005.04.07 09:16
|close
|2588
|0.10
|1.2916
|1.2969
|1.2913
|3.00
|7469.60
|5177
|2005.04.07 09:16
|buy
|2589
|0.10
|1.2916
|1.2866
|1.2922
|5178
|2005.04.07 09:36
|close
|2589
|0.10
|1.2917
|1.2866
|1.2922
|1.00
|7470.60
|5179
|2005.04.07 09:36
|sell
|2590
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2912
|5180
|2005.04.07 09:46
|t/p
|2590
|0.10
|1.2912
|1.2968
|1.2912
|6.00
|7476.60
|5181
|2005.04.07 10:15
|buy
|2591
|0.10
|1.2905
|1.2855
|1.2911
|5182
|2005.04.07 11:20
|close
|2591
|0.10
|1.2907
|1.2855
|1.2911
|2.00
|7478.60
|5183
|2005.04.07 11:20
|sell
|2592
|0.10
|1.2905
|1.2955
|1.2899
|5184
|2005.04.07 13:02
|close
|2592
|0.10
|1.2921
|1.2955
|1.2899
|-16.00
|7462.60
|5185
|2005.04.07 13:41
|buy
|2593
|0.10
|1.2920
|1.2870
|1.2926
|5186
|2005.04.07 14:00
|close
|2593
|0.10
|1.2923
|1.2870
|1.2926
|3.00
|7465.60
|5187
|2005.04.07 14:00
|sell
|2594
|0.10
|1.2924
|1.2974
|1.2918
|5188
|2005.04.07 14:02
|t/p
|2594
|0.10
|1.2918
|1.2974
|1.2918
|6.00
|7471.60
|5189
|2005.04.07 14:17
|sell
|2595
|0.10
|1.2923
|1.2973
|1.2917
|5190
|2005.04.07 14:20
|t/p
|2595
|0.10
|1.2917
|1.2973
|1.2917
|6.00
|7477.60
|5191
|2005.04.07 14:24
|sell
|2596
|0.10
|1.2924
|1.2974
|1.2918
|5192
|2005.04.07 14:39
|t/p
|2596
|0.10
|1.2918
|1.2974
|1.2918
|6.00
|7483.60
|5193
|2005.04.07 14:44
|buy
|2597
|0.10
|1.2915
|1.2865
|1.2921
|5194
|2005.04.07 15:30
|close
|2597
|0.10
|1.2913
|1.2865
|1.2921
|-2.00
|7481.60
|5195
|2005.04.07 15:30
|sell
|2598
|0.10
|1.2912
|1.2962
|1.2906
|5196
|2005.04.07 15:37
|t/p
|2598
|0.10
|1.2906
|1.2962
|1.2906
|6.00
|7487.60
|5197
|2005.04.07 15:50
|buy
|2599
|0.10
|1.2905
|1.2855
|1.2911
|5198
|2005.04.07 15:55
|close
|2599
|0.10
|1.2910
|1.2855
|1.2911
|5.00
|7492.60
|5199
|2005.04.07 15:55
|sell
|2600
|0.10
|1.2909
|1.2959
|1.2903
|5200
|2005.04.07 16:03
|t/p
|2600
|0.10
|1.2903
|1.2959
|1.2903
|6.00
|7498.60
|5201
|2005.04.07 16:28
|sell
|2601
|0.10
|1.2909
|1.2959
|1.2903
|5202
|2005.04.07 16:29
|t/p
|2601
|0.10
|1.2903
|1.2959
|1.2903
|6.00
|7504.60
|5203
|2005.04.07 16:29
|sell
|2602
|0.10
|1.2910
|1.2960
|1.2904
|5204
|2005.04.07 16:34
|t/p
|2602
|0.10
|1.2904
|1.2960
|1.2904
|6.00
|7510.60
|5205
|2005.04.07 16:34
|sell
|2603
|0.10
|1.2909
|1.2959
|1.2903
|5206
|2005.04.07 16:36
|t/p
|2603
|0.10
|1.2903
|1.2959
|1.2903
|6.00
|7516.60
|5207
|2005.04.07 18:01
|sell
|2604
|0.10
|1.2859
|1.2909
|1.2853
|5208
|2005.04.07 18:08
|t/p
|2604
|0.10
|1.2853
|1.2909
|1.2853
|6.00
|7522.60
|5209
|2005.04.07 19:35
|sell
|2605
|0.10
|1.2853
|1.2903
|1.2847
|5210
|2005.04.07 21:56
|close
|2605
|0.10
|1.2850
|1.2903
|1.2847
|3.00
|7525.60
|5211
|2005.04.07 22:35
|sell
|2606
|0.10
|1.2849
|1.2899
|1.2843
|5212
|2005.04.07 23:32
|close
|2606
|0.10
|1.2848
|1.2899
|1.2843
|1.00
|7526.60
|5213
|2005.04.07 23:32
|buy
|2607
|0.10
|1.2847
|1.2797
|1.2853
|5214
|2005.04.07 23:52
|close
|2607
|0.10
|1.2848
|1.2797
|1.2853
|1.00
|7527.60
|5215
|2005.04.07 23:55
|sell
|2608
|0.10
|1.2847
|1.2897
|1.2841
|5216
|2005.04.07 23:59
|t/p
|2608
|0.10
|1.2841
|1.2897
|1.2841
|6.00
|7533.60
|5217
|2005.04.08 00:00
|buy
|2609
|0.10
|1.2835
|1.2785
|1.2841
|5218
|2005.04.08 00:39
|close
|2609
|0.10
|1.2826
|1.2785
|1.2841
|-9.00
|7524.60
|5219
|2005.04.08 00:39
|sell
|2610
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2821
|5220
|2005.04.08 00:41
|t/p
|2610
|0.10
|1.2821
|1.2877
|1.2821
|6.00
|7530.60
|5221
|2005.04.08 00:50
|buy
|2611
|0.10
|1.2819
|1.2769
|1.2825
|5222
|2005.04.08 01:20
|close
|2611
|0.10
|1.2820
|1.2769
|1.2825
|1.00
|7531.60
|5223
|2005.04.08 02:31
|buy
|2612
|0.10
|1.2823
|1.2773
|1.2829
|5224
|2005.04.08 05:26
|close
|2612
|0.10
|1.2822
|1.2773
|1.2829
|-1.00
|7530.60
|5225
|2005.04.08 05:26
|sell
|2613
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2817
|5226
|2005.04.08 06:57
|t/p
|2613
|0.10
|1.2817
|1.2873
|1.2817
|6.00
|7536.60
|5227
|2005.04.08 07:00
|buy
|2614
|0.10
|1.2813
|1.2763
|1.2819
|5228
|2005.04.08 07:11
|t/p
|2614
|0.10
|1.2819
|1.2763
|1.2819
|6.00
|7542.60
|5229
|2005.04.08 07:25
|sell
|2615
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2817
|5230
|2005.04.08 07:31
|t/p
|2615
|0.10
|1.2817
|1.2873
|1.2817
|6.00
|7548.60
|5231
|2005.04.08 07:34
|buy
|2616
|0.10
|1.2814
|1.2764
|1.2820
|5232
|2005.04.08 07:38
|t/p
|2616
|0.10
|1.2820
|1.2764
|1.2820
|6.00
|7554.60
|5233
|2005.04.08 08:30
|sell
|2617
|0.10
|1.2828
|1.2878
|1.2822
|5234
|2005.04.08 11:34
|close
|2617
|0.10
|1.2832
|1.2878
|1.2822
|-4.00
|7550.60
|5235
|2005.04.08 11:34
|buy
|2618
|0.10
|1.2832
|1.2782
|1.2838
|5236
|2005.04.08 12:30
|close
|2618
|0.10
|1.2820
|1.2782
|1.2838
|-12.00
|7538.60
|5237
|2005.04.08 12:30
|sell
|2619
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2815
|5238
|2005.04.08 12:41
|t/p
|2619
|0.10
|1.2815
|1.2871
|1.2815
|6.00
|7544.60
|5239
|2005.04.08 13:15
|sell
|2620
|0.10
|1.2831
|1.2881
|1.2825
|5240
|2005.04.08 13:20
|t/p
|2620
|0.10
|1.2825
|1.2881
|1.2825
|6.00
|7550.60
|5241
|2005.04.08 13:20
|sell
|2621
|0.10
|1.2823
|1.2873
|1.2817
|5242
|2005.04.08 14:28
|close
|2621
|0.10
|1.2826
|1.2873
|1.2817
|-3.00
|7547.60
|5243
|2005.04.08 14:28
|buy
|2622
|0.10
|1.2825
|1.2775
|1.2831
|5244
|2005.04.08 14:39
|t/p
|2622
|0.10
|1.2831
|1.2775
|1.2831
|6.00
|7553.60
|5245
|2005.04.08 14:40
|sell
|2623
|0.10
|1.2833
|1.2883
|1.2827
|5246
|2005.04.08 15:24
|s/l
|2623
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2827
|-50.00
|7503.60
|5247
|2005.04.08 16:54
|sell
|2624
|0.10
|1.2919
|1.2969
|1.2913
|5248
|2005.04.08 17:28
|t/p
|2624
|0.10
|1.2913
|1.2969
|1.2913
|6.00
|7509.60
|5249
|2005.04.08 17:40
|sell
|2625
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2912
|5250
|2005.04.08 18:22
|close
|2625
|0.10
|1.2918
|1.2968
|1.2912
|0.00
|7509.60
|5251
|2005.04.08 18:22
|buy
|2626
|0.10
|1.2918
|1.2868
|1.2924
|5252
|2005.04.08 18:48
|close
|2626
|0.10
|1.2922
|1.2868
|1.2924
|4.00
|7513.60
|5253
|2005.04.08 18:49
|sell
|2627
|0.10
|1.2922
|1.2972
|1.2916
|5254
|2005.04.10 22:12
|close
|2627
|0.10
|1.2920
|1.2972
|1.2916
|2.00
|7515.60
|5255
|2005.04.10 22:16
|buy
|2628
|0.10
|1.2921
|1.2871
|1.2927
|5256
|2005.04.10 22:26
|close
|2628
|0.10
|1.2926
|1.2871
|1.2927
|5.00
|7520.60
|5257
|2005.04.10 22:26
|sell
|2629
|0.10
|1.2927
|1.2977
|1.2921
|5258
|2005.04.10 22:56
|t/p
|2629
|0.10
|1.2921
|1.2977
|1.2921
|6.00
|7526.60
|5259
|2005.04.10 23:40
|sell
|2630
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2911
|5260
|2005.04.11 01:23
|t/p
|2630
|0.10
|1.2911
|1.2967
|1.2911
|11.30
|7537.90
|5261
|2005.04.11 02:02
|sell
|2631
|0.10
|1.2916
|1.2966
|1.2910
|5262
|2005.04.11 07:05
|close
|2631
|0.10
|1.2929
|1.2966
|1.2910
|-13.00
|7524.90
|5263
|2005.04.11 07:05
|buy
|2632
|0.10
|1.2930
|1.2880
|1.2936
|5264
|2005.04.11 07:51
|close
|2632
|0.10
|1.2928
|1.2880
|1.2936
|-2.00
|7522.90
|5265
|2005.04.11 07:52
|sell
|2633
|0.10
|1.2929
|1.2979
|1.2923
|5266
|2005.04.11 10:05
|close
|2633
|0.10
|1.2963
|1.2979
|1.2923
|-34.00
|7488.90
|5267
|2005.04.11 10:06
|buy
|2634
|0.10
|1.2962
|1.2912
|1.2968
|5268
|2005.04.11 11:10
|close
|2634
|0.10
|1.2963
|1.2912
|1.2968
|1.00
|7489.90
|5269
|2005.04.11 11:10
|sell
|2635
|0.10
|1.2963
|1.3013
|1.2957
|5270
|2005.04.11 11:49
|close
|2635
|0.10
|1.2974
|1.3013
|1.2957
|-11.00
|7478.90
|5271
|2005.04.11 11:50
|buy
|2636
|0.10
|1.2974
|1.2924
|1.2980
|5272
|2005.04.11 12:00
|close
|2636
|0.10
|1.2978
|1.2924
|1.2980
|4.00
|7482.90
|5273
|2005.04.11 12:00
|sell
|2637
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|5274
|2005.04.11 12:08
|t/p
|2637
|0.10
|1.2973
|1.3029
|1.2973
|6.00
|7488.90
|5275
|2005.04.11 12:15
|buy
|2638
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|5276
|2005.04.11 13:20
|close
|2638
|0.10
|1.2964
|1.2920
|1.2976
|-6.00
|7482.90
|5277
|2005.04.11 13:20
|sell
|2639
|0.10
|1.2966
|1.3016
|1.2960
|5278
|2005.04.11 13:30
|t/p
|2639
|0.10
|1.2960
|1.3016
|1.2960
|6.00
|7488.90
|5279
|2005.04.11 13:33
|sell
|2640
|0.10
|1.2963
|1.3013
|1.2957
|5280
|2005.04.11 14:20
|t/p
|2640
|0.10
|1.2957
|1.3013
|1.2957
|6.00
|7494.90
|5281
|2005.04.11 14:42
|sell
|2641
|0.10
|1.2955
|1.3005
|1.2949
|5282
|2005.04.11 15:04
|close
|2641
|0.10
|1.2950
|1.3005
|1.2949
|5.00
|7499.90
|5283
|2005.04.11 15:05
|buy
|2642
|0.10
|1.2950
|1.2900
|1.2956
|5284
|2005.04.11 15:10
|t/p
|2642
|0.10
|1.2956
|1.2900
|1.2956
|6.00
|7505.90
|5285
|2005.04.11 15:20
|sell
|2643
|0.10
|1.2959
|1.3009
|1.2953
|5286
|2005.04.11 18:38
|close
|2643
|0.10
|1.2980
|1.3009
|1.2953
|-21.00
|7484.90
|5287
|2005.04.11 18:49
|buy
|2644
|0.10
|1.2979
|1.2929
|1.2985
|5288
|2005.04.11 18:50
|close
|2644
|0.10
|1.2983
|1.2929
|1.2985
|4.00
|7488.90
|5289
|2005.04.11 18:51
|sell
|2645
|0.10
|1.2983
|1.3033
|1.2977
|5290
|2005.04.11 19:02
|t/p
|2645
|0.10
|1.2977
|1.3033
|1.2977
|6.00
|7494.90
|5291
|2005.04.11 19:05
|buy
|2646
|0.10
|1.2977
|1.2927
|1.2983
|5292
|2005.04.11 19:52
|close
|2646
|0.10
|1.2977
|1.2927
|1.2983
|0.00
|7494.90
|5293
|2005.04.11 19:52
|sell
|2647
|0.10
|1.2977
|1.3027
|1.2971
|5294
|2005.04.11 20:15
|t/p
|2647
|0.10
|1.2971
|1.3027
|1.2971
|6.00
|7500.90
|5295
|2005.04.11 20:18
|buy
|2648
|0.10
|1.2970
|1.2920
|1.2976
|5296
|2005.04.11 20:49
|close
|2648
|0.10
|1.2972
|1.2920
|1.2976
|2.00
|7502.90
|5297
|2005.04.11 20:52
|sell
|2649
|0.10
|1.2972
|1.3022
|1.2966
|5298
|2005.04.11 22:20
|close
|2649
|0.10
|1.2969
|1.3022
|1.2966
|3.00
|7505.90
|5299
|2005.04.11 22:20
|buy
|2650
|0.10
|1.2969
|1.2919
|1.2975
|5300
|2005.04.11 23:05
|close
|2650
|0.10
|1.2970
|1.2919
|1.2975
|1.00
|7506.90
|5301
|2005.04.11 23:25
|sell
|2651
|0.10
|1.2970
|1.3020
|1.2964
|5302
|2005.04.12 05:50
|close
|2651
|0.10
|1.2976
|1.3020
|1.2964
|-0.70
|7506.20
|5303
|2005.04.12 05:50
|buy
|2652
|0.10
|1.2975
|1.2925
|1.2981
|5304
|2005.04.12 06:05
|close
|2652
|0.10
|1.2977
|1.2925
|1.2981
|2.00
|7508.20
|5305
|2005.04.12 06:05
|sell
|2653
|0.10
|1.2978
|1.3028
|1.2972
|5306
|2005.04.12 09:43
|close
|2653
|0.10
|1.2984
|1.3028
|1.2972
|-6.00
|7502.20
|5307
|2005.04.12 09:43
|buy
|2654
|0.10
|1.2982
|1.2932
|1.2988
|5308
|2005.04.12 10:25
|close
|2654
|0.10
|1.2979
|1.2932
|1.2988
|-3.00
|7499.20
|5309
|2005.04.12 10:26
|sell
|2655
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|5310
|2005.04.12 10:30
|t/p
|2655
|0.10
|1.2973
|1.3029
|1.2973
|6.00
|7505.20
|5311
|2005.04.12 11:02
|sell
|2656
|0.10
|1.2979
|1.3029
|1.2973
|5312
|2005.04.12 11:31
|close
|2656
|0.10
|1.2975
|1.3029
|1.2973
|4.00
|7509.20
|5313
|2005.04.12 11:31
|buy
|2657
|0.10
|1.2975
|1.2925
|1.2981
|5314
|2005.04.12 11:47
|t/p
|2657
|0.10
|1.2981
|1.2925
|1.2981
|6.00
|7515.20
|5315
|2005.04.12 11:48
|sell
|2658
|0.10
|1.2982
|1.3032
|1.2976
|5316
|2005.04.12 12:33
|t/p
|2658
|0.10
|1.2976
|1.3032
|1.2976
|6.00
|7521.20
|5317
|2005.04.12 13:40
|sell
|2659
|0.10
|1.2896
|1.2946
|1.2890
|5318
|2005.04.12 13:48
|t/p
|2659
|0.10
|1.2890
|1.2946
|1.2890
|6.00
|7527.20
|5319
|2005.04.12 14:45
|sell
|2660
|0.10
|1.2892
|1.2942
|1.2886
|5320
|2005.04.12 14:48
|t/p
|2660
|0.10
|1.2886
|1.2942
|1.2886
|6.00
|7533.20
|5321
|2005.04.12 16:05
|sell
|2661
|0.10
|1.2876
|1.2926
|1.2870
|5322
|2005.04.12 16:14
|t/p
|2661
|0.10
|1.2870
|1.2926
|1.2870
|6.00
|7539.20
|5323
|2005.04.12 17:21
|buy
|2662
|0.10
|1.2882
|1.2832
|1.2888
|5324
|2005.04.12 17:40
|close
|2662
|0.10
|1.2885
|1.2832
|1.2888
|3.00
|7542.20
|5325
|2005.04.12 17:40
|sell
|2663
|0.10
|1.2882
|1.2932
|1.2876
|5326
|2005.04.12 18:01
|t/p
|2663
|0.10
|1.2876
|1.2932
|1.2876
|6.00
|7548.20
|5327
|2005.04.12 18:01
|buy
|2664
|0.10
|1.2875
|1.2825
|1.2881
|5328
|2005.04.12 18:03
|t/p
|2664
|0.10
|1.2881
|1.2825
|1.2881
|6.00
|7554.20
|5329
|2005.04.12 18:05
|sell
|2665
|0.10
|1.2885
|1.2935
|1.2879
|5330
|2005.04.12 23:44
|close
|2665
|0.10
|1.2912
|1.2935
|1.2879
|-27.00
|7527.20
|5331
|2005.04.12 23:45
|buy
|2666
|0.10
|1.2912
|1.2862
|1.2918
|5332
|2005.04.13 00:16
|close
|2666
|0.10
|1.2915
|1.2862
|1.2918
|-14.85
|7512.35
|5333
|2005.04.13 00:16
|sell
|2667
|0.10
|1.2917
|1.2967
|1.2911
|5334
|2005.04.13 00:49
|t/p
|2667
|0.10
|1.2911
|1.2967
|1.2911
|6.00
|7518.35
|5335
|2005.04.13 00:55
|buy
|2668
|0.10
|1.2911
|1.2861
|1.2917
|5336
|2005.04.13 01:50
|close
|2668
|0.10
|1.2905
|1.2861
|1.2917
|-6.00
|7512.35
|5337
|2005.04.13 01:50
|sell
|2669
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2897
|5338
|2005.04.13 02:07
|close
|2669
|0.10
|1.2900
|1.2953
|1.2897
|3.00
|7515.35
|5339
|2005.04.13 02:15
|sell
|2670
|0.10
|1.2910
|1.2960
|1.2904
|5340
|2005.04.13 03:38
|close at stop
|2670
|0.10
|1.2914
|1.2960
|1.2904
|-4.00
|7511.35