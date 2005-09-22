Strategy Tester Report
easyLMA_v5

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.09.20 14:00 - 2006.02.10 12:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=363278; PARAMETERS_TRADE="PARAMETERS TRADE"; Lots=0.1; Slippage=4; lStopLoss=60; sStopLoss=60; lTakeProfit=100; sTakeProfit=100; lTrailingStop=50; sTrailingStop=50; PARAMETERS_EXPERT="PARAMETERS EXPERT"; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="easyLMA"; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=19; PARAMETERS_INDICATOR_ONE="Moving Average"; MAsmallMode=1; MAsmall=55; MAbig=200; MAbigMode=1; PARAMETERS_INDICATOR_TWO="Stochastic"; KPeriod=14; DPeriod=5; Slowing=5; PARAMETERS_INDICATOR_THREE="Parabolic SAR"; Step=0.008; Maximum=0.05; PARAMETERS_INDICATOR_FOUR="Parabolic SAR"; Step2=0.02; Maximum2=0.2; PARAMETERS_INDICATOR_FIVE="I_XO_A_H"; BoxSize=34;
Bars in test5000Ticks modelled303433Modelling quality84.91%
Initial deposit1000.00
Total net profit160.49Gross profit250.09Gross loss-89.60
Profit factor2.79Expected payoff17.83
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)89.60 (7.8%)
Total trades9Short positions (won %)4 (75.00%)Long positions (won %)5 (80.00%)
Profit trades (% of total)7 (77.78%)Loss trades (% of total)2 (22.22%)
Largestprofit trade70.00loss trade-44.80
Averageprofit trade35.73loss trade-44.80
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (155.79)consecutive losses (loss in money)2 (-89.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)155.79 (5)consecutive loss (count of losses)-89.60 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.22 15:00sell10.101.79611.80251.7861
22005.09.22 16:23modify10.101.79611.79601.7861
32005.09.22 16:24modify10.101.79611.79591.7861
42005.09.22 16:24modify10.101.79611.79581.7861
52005.09.22 16:27modify10.101.79611.79571.7861
62005.09.22 16:27modify10.101.79611.79561.7861
72005.09.22 16:28modify10.101.79611.79551.7861
82005.09.22 16:29modify10.101.79611.79541.7861
92005.09.22 16:36modify10.101.79611.79531.7861
102005.09.22 16:37modify10.101.79611.79511.7861
112005.09.22 16:37modify10.101.79611.79501.7861
122005.09.22 16:39modify10.101.79611.79491.7861
132005.09.22 16:41modify10.101.79611.79451.7861
142005.09.22 16:41modify10.101.79611.79441.7861
152005.09.22 16:41modify10.101.79611.79431.7861
162005.09.22 16:42modify10.101.79611.79421.7861
172005.09.22 16:43modify10.101.79611.79411.7861
182005.09.22 16:43modify10.101.79611.79401.7861
192005.09.22 16:44modify10.101.79611.79391.7861
202005.09.22 16:46modify10.101.79611.79381.7861
212005.09.22 16:46modify10.101.79611.79361.7861
222005.09.22 16:47modify10.101.79611.79351.7861
232005.09.22 16:47modify10.101.79611.79341.7861
242005.09.22 16:47modify10.101.79611.79331.7861
252005.09.22 16:48modify10.101.79611.79321.7861
262005.09.22 16:49modify10.101.79611.79311.7861
272005.09.23 01:13s/l10.101.79311.79311.786120.881020.88
282005.10.06 00:00buy20.101.76741.76101.7774
292005.10.06 02:20modify20.101.76741.76741.7774
302005.10.06 02:23modify20.101.76741.76771.7774
312005.10.06 02:23modify20.101.76741.76821.7774
322005.10.06 02:24modify20.101.76741.76851.7774
332005.10.06 02:30modify20.101.76741.76861.7774
342005.10.06 02:31modify20.101.76741.76871.7774
352005.10.06 02:31modify20.101.76741.76881.7774
362005.10.06 02:32modify20.101.76741.76931.7774
372005.10.06 02:32modify20.101.76741.76951.7774
382005.10.06 02:32modify20.101.76741.76971.7774
392005.10.06 02:33modify20.101.76741.76991.7774
402005.10.06 02:33modify20.101.76741.77001.7774
412005.10.06 02:33modify20.101.76741.77021.7774
422005.10.06 02:33modify20.101.76741.77031.7774
432005.10.06 02:33modify20.101.76741.77051.7774
442005.10.06 02:34modify20.101.76741.77061.7774
452005.10.06 02:34modify20.101.76741.77071.7774
462005.10.06 10:21s/l20.101.77071.77071.777423.101043.98
472005.10.14 16:30buy30.101.76161.75521.7716
482005.10.14 16:55modify30.101.76161.76171.7716
492005.10.14 16:55modify30.101.76161.76181.7716
502005.10.14 17:15modify30.101.76161.76191.7716
512005.10.14 17:17modify30.101.76161.76201.7716
522005.10.14 17:17modify30.101.76161.76221.7716
532005.10.14 17:18modify30.101.76161.76241.7716
542005.10.14 17:18modify30.101.76161.76251.7716
552005.10.14 17:18modify30.101.76161.76301.7716
562005.10.14 17:18modify30.101.76161.76321.7716
572005.10.14 17:19modify30.101.76161.76351.7716
582005.10.14 17:22modify30.101.76161.76361.7716
592005.10.14 17:22modify30.101.76161.76381.7716
602005.10.14 18:11modify30.101.76161.76421.7716
612005.10.14 18:13modify30.101.76161.76441.7716
622005.10.14 18:15modify30.101.76161.76451.7716
632005.10.14 18:18modify30.101.76161.76471.7716
642005.10.14 18:48modify30.101.76161.76501.7716
652005.10.14 19:41modify30.101.76161.76521.7716
662005.10.14 19:43modify30.101.76161.76541.7716
672005.10.17 00:30s/l30.101.76541.76541.771626.521070.50
682005.10.31 15:00sell40.101.77361.78001.7636
692005.10.31 16:51modify40.101.77361.77361.7636
702005.10.31 17:15modify40.101.77361.77331.7636
712005.10.31 17:16modify40.101.77361.77311.7636
722005.10.31 17:16modify40.101.77361.77281.7636
732005.11.01 00:19modify40.101.77361.77261.7636
742005.11.01 07:38modify40.101.77361.77251.7636
752005.11.01 07:38modify40.101.77361.77241.7636
762005.11.01 07:39modify40.101.77361.77181.7636
772005.11.01 07:43modify40.101.77361.77161.7636
782005.11.01 07:44modify40.101.77361.77141.7636
792005.11.01 08:45s/l40.101.77141.77141.763615.281085.79
802005.11.30 09:07buy50.101.72311.71671.7331
812005.11.30 14:40modify50.101.72311.72311.7331
822005.11.30 14:40modify50.101.72311.72321.7331
832005.11.30 16:23modify50.101.72311.72341.7331
842005.11.30 16:23modify50.101.72311.72361.7331
852005.11.30 16:23modify50.101.72311.72391.7331
862005.11.30 16:23modify50.101.72311.72411.7331
872005.11.30 16:24modify50.101.72311.72421.7331
882005.11.30 16:24modify50.101.72311.72441.7331
892005.11.30 16:24modify50.101.72311.72461.7331
902005.11.30 16:31modify50.101.72311.72471.7331
912005.11.30 16:31modify50.101.72311.72481.7331
922005.11.30 16:32modify50.101.72311.72501.7331
932005.11.30 16:32modify50.101.72311.72521.7331
942005.11.30 16:32modify50.101.72311.72541.7331
952005.11.30 16:33modify50.101.72311.72551.7331
962005.11.30 16:35modify50.101.72311.72601.7331
972005.11.30 16:35modify50.101.72311.72611.7331
982005.11.30 16:36modify50.101.72311.72621.7331
992005.11.30 16:36modify50.101.72311.72631.7331
1002005.11.30 16:37modify50.101.72311.72651.7331
1012005.11.30 16:37modify50.101.72311.72671.7331
1022005.11.30 16:38modify50.101.72311.72701.7331
1032005.11.30 16:39modify50.101.72311.72711.7331
1042005.11.30 16:39modify50.101.72311.72721.7331
1052005.11.30 16:39modify50.101.72311.72741.7331
1062005.11.30 16:39modify50.101.72311.72751.7331
1072005.11.30 16:39modify50.101.72311.72771.7331
1082005.11.30 16:39modify50.101.72311.72781.7331
1092005.11.30 16:44modify50.101.72311.72791.7331
1102005.11.30 16:44modify50.101.72311.72801.7331
1112005.11.30 16:44t/p50.101.73311.72801.733170.001155.79
1122006.01.03 11:02buy60.101.73291.72651.7429
1132006.01.03 14:21s/l60.101.72651.72651.7429-44.801110.99
1142006.01.17 14:01sell70.101.76231.76871.7523
1152006.01.17 23:23s/l70.101.76871.76871.7523-44.801066.19
1162006.01.20 22:00buy80.101.77141.76501.7814
1172006.01.23 01:42modify80.101.77141.77151.7814
1182006.01.23 01:42modify80.101.77141.77161.7814
1192006.01.23 01:42modify80.101.77141.77181.7814
1202006.01.23 01:42modify80.101.77141.77191.7814
1212006.01.23 01:42modify80.101.77141.77201.7814
1222006.01.23 01:42modify80.101.77141.77221.7814
1232006.01.23 01:42modify80.101.77141.77231.7814
1242006.01.23 01:42modify80.101.77141.77251.7814
1252006.01.23 01:43modify80.101.77141.77281.7814
1262006.01.23 01:44modify80.101.77141.77291.7814
1272006.01.23 01:44modify80.101.77141.77311.7814
1282006.01.23 01:45modify80.101.77141.77321.7814
1292006.01.23 01:45modify80.101.77141.77331.7814
1302006.01.23 02:16modify80.101.77141.77341.7814
1312006.01.23 02:16modify80.101.77141.77371.7814
1322006.01.23 02:16modify80.101.77141.77381.7814
1332006.01.23 02:16modify80.101.77141.77391.7814
1342006.01.23 02:18modify80.101.77141.77401.7814
1352006.01.23 02:44modify80.101.77141.77421.7814
1362006.01.23 02:44modify80.101.77141.77441.7814
1372006.01.23 02:44modify80.101.77141.77451.7814
1382006.01.23 02:45modify80.101.77141.77461.7814
1392006.01.23 02:59modify80.101.77141.77471.7814
1402006.01.23 02:59modify80.101.77141.77481.7814
1412006.01.23 03:00modify80.101.77141.77491.7814
1422006.01.23 03:00modify80.101.77141.77501.7814
1432006.01.23 03:19modify80.101.77141.77511.7814
1442006.01.23 03:19modify80.101.77141.77521.7814
1452006.01.23 03:19modify80.101.77141.77531.7814
1462006.01.23 03:19modify80.101.77141.77541.7814
1472006.01.23 03:19modify80.101.77141.77561.7814
1482006.01.23 03:19modify80.101.77141.77591.7814
1492006.01.23 03:19modify80.101.77141.77611.7814
1502006.01.23 03:19modify80.101.77141.77631.7814
1512006.01.23 03:19t/p80.101.78141.77631.781469.921136.11
1522006.01.27 17:00sell90.101.77251.77891.7625
1532006.01.27 19:29modify90.101.77251.77241.7625
1542006.01.27 19:30modify90.101.77251.77231.7625
1552006.01.27 19:30modify90.101.77251.77211.7625
1562006.01.30 04:09modify90.101.77251.77191.7625
1572006.01.30 04:09modify90.101.77251.77161.7625
1582006.01.30 04:09modify90.101.77251.77141.7625
1592006.01.30 04:10modify90.101.77251.77131.7625
1602006.01.30 04:10modify90.101.77251.77111.7625
1612006.01.30 09:28modify90.101.77251.77101.7625
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