|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.09.20 14:00 - 2006.02.10 12:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=363278; PARAMETERS_TRADE="PARAMETERS TRADE"; Lots=0.1; Slippage=4; lStopLoss=60; sStopLoss=60; lTakeProfit=100; sTakeProfit=100; lTrailingStop=50; sTrailingStop=50; PARAMETERS_EXPERT="PARAMETERS EXPERT"; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="easyLMA"; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=19; PARAMETERS_INDICATOR_ONE="Moving Average"; MAsmallMode=1; MAsmall=55; MAbig=200; MAbigMode=1; PARAMETERS_INDICATOR_TWO="Stochastic"; KPeriod=14; DPeriod=5; Slowing=5; PARAMETERS_INDICATOR_THREE="Parabolic SAR"; Step=0.008; Maximum=0.05; PARAMETERS_INDICATOR_FOUR="Parabolic SAR"; Step2=0.02; Maximum2=0.2; PARAMETERS_INDICATOR_FIVE="I_XO_A_H"; BoxSize=34;
|Bars in test
|5000
|Ticks modelled
|303433
|Modelling quality
|84.91%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|160.49
|Gross profit
|250.09
|Gross loss
|-89.60
|Profit factor
|2.79
|Expected payoff
|17.83
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|89.60 (7.8%)
|Total trades
|9
|Short positions (won %)
|4 (75.00%)
|Long positions (won %)
|5 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|7 (77.78%)
|Loss trades (% of total)
|2 (22.22%)
|Largest
|profit trade
|70.00
|loss trade
|-44.80
|Average
|profit trade
|35.73
|loss trade
|-44.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (155.79)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-89.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|155.79 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-89.60 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.22 15:00
|sell
|1
|0.10
|1.7961
|1.8025
|1.7861
|2
|2005.09.22 16:23
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7960
|1.7861
|3
|2005.09.22 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7959
|1.7861
|4
|2005.09.22 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7958
|1.7861
|5
|2005.09.22 16:27
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7957
|1.7861
|6
|2005.09.22 16:27
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7956
|1.7861
|7
|2005.09.22 16:28
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7955
|1.7861
|8
|2005.09.22 16:29
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7954
|1.7861
|9
|2005.09.22 16:36
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7953
|1.7861
|10
|2005.09.22 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7951
|1.7861
|11
|2005.09.22 16:37
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7950
|1.7861
|12
|2005.09.22 16:39
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7949
|1.7861
|13
|2005.09.22 16:41
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7945
|1.7861
|14
|2005.09.22 16:41
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7944
|1.7861
|15
|2005.09.22 16:41
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7943
|1.7861
|16
|2005.09.22 16:42
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7942
|1.7861
|17
|2005.09.22 16:43
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7941
|1.7861
|18
|2005.09.22 16:43
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7940
|1.7861
|19
|2005.09.22 16:44
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7939
|1.7861
|20
|2005.09.22 16:46
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7938
|1.7861
|21
|2005.09.22 16:46
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7936
|1.7861
|22
|2005.09.22 16:47
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7935
|1.7861
|23
|2005.09.22 16:47
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7934
|1.7861
|24
|2005.09.22 16:47
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7933
|1.7861
|25
|2005.09.22 16:48
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7932
|1.7861
|26
|2005.09.22 16:49
|modify
|1
|0.10
|1.7961
|1.7931
|1.7861
|27
|2005.09.23 01:13
|s/l
|1
|0.10
|1.7931
|1.7931
|1.7861
|20.88
|1020.88
|28
|2005.10.06 00:00
|buy
|2
|0.10
|1.7674
|1.7610
|1.7774
|29
|2005.10.06 02:20
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7674
|1.7774
|30
|2005.10.06 02:23
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7677
|1.7774
|31
|2005.10.06 02:23
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7682
|1.7774
|32
|2005.10.06 02:24
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7685
|1.7774
|33
|2005.10.06 02:30
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7686
|1.7774
|34
|2005.10.06 02:31
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7687
|1.7774
|35
|2005.10.06 02:31
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7688
|1.7774
|36
|2005.10.06 02:32
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7693
|1.7774
|37
|2005.10.06 02:32
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7695
|1.7774
|38
|2005.10.06 02:32
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7697
|1.7774
|39
|2005.10.06 02:33
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7699
|1.7774
|40
|2005.10.06 02:33
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7700
|1.7774
|41
|2005.10.06 02:33
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7702
|1.7774
|42
|2005.10.06 02:33
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7703
|1.7774
|43
|2005.10.06 02:33
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7705
|1.7774
|44
|2005.10.06 02:34
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7706
|1.7774
|45
|2005.10.06 02:34
|modify
|2
|0.10
|1.7674
|1.7707
|1.7774
|46
|2005.10.06 10:21
|s/l
|2
|0.10
|1.7707
|1.7707
|1.7774
|23.10
|1043.98
|47
|2005.10.14 16:30
|buy
|3
|0.10
|1.7616
|1.7552
|1.7716
|48
|2005.10.14 16:55
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7617
|1.7716
|49
|2005.10.14 16:55
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7618
|1.7716
|50
|2005.10.14 17:15
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7619
|1.7716
|51
|2005.10.14 17:17
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7620
|1.7716
|52
|2005.10.14 17:17
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7622
|1.7716
|53
|2005.10.14 17:18
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7624
|1.7716
|54
|2005.10.14 17:18
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7625
|1.7716
|55
|2005.10.14 17:18
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7630
|1.7716
|56
|2005.10.14 17:18
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7632
|1.7716
|57
|2005.10.14 17:19
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7635
|1.7716
|58
|2005.10.14 17:22
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7636
|1.7716
|59
|2005.10.14 17:22
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7638
|1.7716
|60
|2005.10.14 18:11
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7642
|1.7716
|61
|2005.10.14 18:13
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7644
|1.7716
|62
|2005.10.14 18:15
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7645
|1.7716
|63
|2005.10.14 18:18
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7647
|1.7716
|64
|2005.10.14 18:48
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7650
|1.7716
|65
|2005.10.14 19:41
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7652
|1.7716
|66
|2005.10.14 19:43
|modify
|3
|0.10
|1.7616
|1.7654
|1.7716
|67
|2005.10.17 00:30
|s/l
|3
|0.10
|1.7654
|1.7654
|1.7716
|26.52
|1070.50
|68
|2005.10.31 15:00
|sell
|4
|0.10
|1.7736
|1.7800
|1.7636
|69
|2005.10.31 16:51
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.7636
|70
|2005.10.31 17:15
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7733
|1.7636
|71
|2005.10.31 17:16
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7731
|1.7636
|72
|2005.10.31 17:16
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7728
|1.7636
|73
|2005.11.01 00:19
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7726
|1.7636
|74
|2005.11.01 07:38
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7725
|1.7636
|75
|2005.11.01 07:38
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7724
|1.7636
|76
|2005.11.01 07:39
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7718
|1.7636
|77
|2005.11.01 07:43
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7716
|1.7636
|78
|2005.11.01 07:44
|modify
|4
|0.10
|1.7736
|1.7714
|1.7636
|79
|2005.11.01 08:45
|s/l
|4
|0.10
|1.7714
|1.7714
|1.7636
|15.28
|1085.79
|80
|2005.11.30 09:07
|buy
|5
|0.10
|1.7231
|1.7167
|1.7331
|81
|2005.11.30 14:40
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7231
|1.7331
|82
|2005.11.30 14:40
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7232
|1.7331
|83
|2005.11.30 16:23
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7234
|1.7331
|84
|2005.11.30 16:23
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7236
|1.7331
|85
|2005.11.30 16:23
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7239
|1.7331
|86
|2005.11.30 16:23
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7241
|1.7331
|87
|2005.11.30 16:24
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7242
|1.7331
|88
|2005.11.30 16:24
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7244
|1.7331
|89
|2005.11.30 16:24
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7246
|1.7331
|90
|2005.11.30 16:31
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7247
|1.7331
|91
|2005.11.30 16:31
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7248
|1.7331
|92
|2005.11.30 16:32
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7250
|1.7331
|93
|2005.11.30 16:32
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7252
|1.7331
|94
|2005.11.30 16:32
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7254
|1.7331
|95
|2005.11.30 16:33
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7255
|1.7331
|96
|2005.11.30 16:35
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7260
|1.7331
|97
|2005.11.30 16:35
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7261
|1.7331
|98
|2005.11.30 16:36
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7262
|1.7331
|99
|2005.11.30 16:36
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7263
|1.7331
|100
|2005.11.30 16:37
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7265
|1.7331
|101
|2005.11.30 16:37
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7267
|1.7331
|102
|2005.11.30 16:38
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7270
|1.7331
|103
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7271
|1.7331
|104
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7272
|1.7331
|105
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7274
|1.7331
|106
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7275
|1.7331
|107
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7277
|1.7331
|108
|2005.11.30 16:39
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7278
|1.7331
|109
|2005.11.30 16:44
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7279
|1.7331
|110
|2005.11.30 16:44
|modify
|5
|0.10
|1.7231
|1.7280
|1.7331
|111
|2005.11.30 16:44
|t/p
|5
|0.10
|1.7331
|1.7280
|1.7331
|70.00
|1155.79
|112
|2006.01.03 11:02
|buy
|6
|0.10
|1.7329
|1.7265
|1.7429
|113
|2006.01.03 14:21
|s/l
|6
|0.10
|1.7265
|1.7265
|1.7429
|-44.80
|1110.99
|114
|2006.01.17 14:01
|sell
|7
|0.10
|1.7623
|1.7687
|1.7523
|115
|2006.01.17 23:23
|s/l
|7
|0.10
|1.7687
|1.7687
|1.7523
|-44.80
|1066.19
|116
|2006.01.20 22:00
|buy
|8
|0.10
|1.7714
|1.7650
|1.7814
|117
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7715
|1.7814
|118
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7716
|1.7814
|119
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7718
|1.7814
|120
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7719
|1.7814
|121
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7720
|1.7814
|122
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7722
|1.7814
|123
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7723
|1.7814
|124
|2006.01.23 01:42
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7725
|1.7814
|125
|2006.01.23 01:43
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7728
|1.7814
|126
|2006.01.23 01:44
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7729
|1.7814
|127
|2006.01.23 01:44
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7731
|1.7814
|128
|2006.01.23 01:45
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7732
|1.7814
|129
|2006.01.23 01:45
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7733
|1.7814
|130
|2006.01.23 02:16
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7734
|1.7814
|131
|2006.01.23 02:16
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7737
|1.7814
|132
|2006.01.23 02:16
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7738
|1.7814
|133
|2006.01.23 02:16
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7739
|1.7814
|134
|2006.01.23 02:18
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7740
|1.7814
|135
|2006.01.23 02:44
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7742
|1.7814
|136
|2006.01.23 02:44
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7744
|1.7814
|137
|2006.01.23 02:44
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7745
|1.7814
|138
|2006.01.23 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7746
|1.7814
|139
|2006.01.23 02:59
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7747
|1.7814
|140
|2006.01.23 02:59
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7748
|1.7814
|141
|2006.01.23 03:00
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7749
|1.7814
|142
|2006.01.23 03:00
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7750
|1.7814
|143
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7751
|1.7814
|144
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7752
|1.7814
|145
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7753
|1.7814
|146
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7754
|1.7814
|147
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7756
|1.7814
|148
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7759
|1.7814
|149
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7761
|1.7814
|150
|2006.01.23 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.7714
|1.7763
|1.7814
|151
|2006.01.23 03:19
|t/p
|8
|0.10
|1.7814
|1.7763
|1.7814
|69.92
|1136.11
|152
|2006.01.27 17:00
|sell
|9
|0.10
|1.7725
|1.7789
|1.7625
|153
|2006.01.27 19:29
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7724
|1.7625
|154
|2006.01.27 19:30
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7723
|1.7625
|155
|2006.01.27 19:30
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7721
|1.7625
|156
|2006.01.30 04:09
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7719
|1.7625
|157
|2006.01.30 04:09
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7716
|1.7625
|158
|2006.01.30 04:09
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7714
|1.7625
|159
|2006.01.30 04:10
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7713
|1.7625
|160
|2006.01.30 04:10
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7711
|1.7625
|161
|2006.01.30 09:28
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7710
|1.7625
|162
|2006.01.30 09:28
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7708
|1.7625
|163
|2006.01.30 09:28
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7704
|1.7625
|164
|2006.01.30 09:28
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7701
|1.7625
|165
|2006.01.30 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7700
|1.7625
|166
|2006.01.30 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7699
|1.7625
|167
|2006.01.30 09:29
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7698
|1.7625
|168
|2006.01.30 09:31
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7697
|1.7625
|169
|2006.01.30 09:31
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7695
|1.7625
|170
|2006.01.30 09:31
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7694
|1.7625
|171
|2006.01.30 09:31
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7693
|1.7625
|172
|2006.01.30 10:06
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7692
|1.7625
|173
|2006.01.30 10:06
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7691
|1.7625
|174
|2006.01.30 10:06
|modify
|9
|0.10
|1.7725
|1.7690
|1.7625
|175
|2006.01.30 14:42
|s/l
|9
|0.10
|1.7690
|1.7690
|1.7625
|24.38
|1160.49