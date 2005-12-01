Strategy Tester Report
100 pips

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.12.01 00:00 - 2006.01.06 22:55
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParameterslTakeProfit=120; sTakeProfit=115; lTrailingStop=22; sTrailingStop=19; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Generate from Gordago"; Slippage=2; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.1; EnterPip=10;
Bars in test22108Ticks modelled109566Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit390.15Gross profit390.15Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff20.53
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)0.00 (0.0%)
Total trades19Short positions (won %)8 (100.00%)Long positions (won %)11 (100.00%)
Profit trades (% of total)19 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade110.22loss trade0.00
Averageprofit trade20.53loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (390.15)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)390.15 (19)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins19consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.12.01 00:00buy stop10.101.73040.00001.7414
22005.12.01 00:16buy10.101.73040.00001.7414
32005.12.01 18:45modify10.101.73041.73071.7414
42005.12.01 18:47modify10.101.73041.73081.7414
52005.12.01 19:36modify10.101.73041.73161.7414
62005.12.01 19:37modify10.101.73041.73181.7414
72005.12.01 19:39modify10.101.73041.73201.7414
82005.12.01 20:38s/l10.101.73201.73201.741416.0010016.00
92005.12.01 20:38buy stop20.101.73340.00001.7444
102005.12.02 01:00buy20.101.73340.00001.7444
112005.12.02 14:55modify20.101.73341.73371.7444
122005.12.02 14:56modify20.101.73341.73431.7444
132005.12.02 14:57modify20.101.73341.73541.7444
142005.12.02 14:59s/l20.101.73541.73541.744420.0010036.00
152005.12.02 14:59sell stop30.101.73420.00001.7237
162005.12.02 15:10sell30.101.73420.00001.7237
172005.12.02 15:23modify30.101.73421.73391.7237
182005.12.02 15:24modify30.101.73421.73371.7237
192005.12.02 15:24modify30.101.73421.73191.7237
202005.12.02 15:25modify30.101.73421.73161.7237
212005.12.02 15:25modify30.101.73421.73151.7237
222005.12.02 15:26s/l30.101.73151.73151.723727.0010063.00
232005.12.02 15:26buy stop40.101.73250.00001.7435
242005.12.02 15:34buy40.101.73250.00001.7435
252005.12.02 19:16modify40.101.73251.73291.7435
262005.12.02 20:01s/l40.101.73291.73291.74354.0010067.00
272005.12.02 20:01buy stop50.101.73430.00001.7453
282005.12.02 20:42buy50.101.73430.00001.7453
292005.12.05 13:50modify50.101.73431.73461.7453
302005.12.05 13:51modify50.101.73431.73471.7453
312005.12.05 13:55modify50.101.73431.73501.7453
322005.12.05 13:56modify50.101.73431.73551.7453
332005.12.05 14:00modify50.101.73431.73561.7453
342005.12.05 14:01modify50.101.73431.73581.7453
352005.12.05 14:02modify50.101.73431.73661.7453
362005.12.05 14:03modify50.101.73431.73751.7453
372005.12.05 14:14s/l50.101.73751.73751.745332.2310099.23
382005.12.05 14:14sell stop60.101.73620.00001.7257
392005.12.05 16:46sell60.101.73620.00001.7257
402005.12.06 11:19modify60.101.73621.73591.7257
412005.12.06 11:20modify60.101.73621.73571.7257
422005.12.06 11:20modify60.101.73621.73531.7257
432005.12.06 11:22modify60.101.73621.73521.7257
442005.12.06 11:23modify60.101.73621.73461.7257
452005.12.06 11:24modify60.101.73621.73441.7257
462005.12.06 11:24modify60.101.73621.73401.7257
472005.12.06 11:26modify60.101.73621.73381.7257
482005.12.06 11:27modify60.101.73621.73361.7257
492005.12.06 11:49s/l60.101.73361.73361.725725.4810124.70
502005.12.06 11:49buy stop70.101.73460.00001.7456
512005.12.06 12:00buy70.101.73460.00001.7456
522005.12.06 15:12modify70.101.73461.73501.7456
532005.12.06 15:13modify70.101.73461.73521.7456
542005.12.06 15:20s/l70.101.73521.73521.74566.0010130.70
552005.12.06 15:20sell stop80.101.73390.00001.7234
562005.12.06 15:32sell80.101.73390.00001.7234
572005.12.07 10:58modify80.101.73391.73391.7234
582005.12.07 10:59modify80.101.73391.73361.7234
592005.12.07 11:02modify80.101.73391.73311.7234
602005.12.07 11:03modify80.101.73391.73291.7234
612005.12.07 11:44modify80.101.73391.73271.7234
622005.12.07 11:55s/l80.101.73271.73271.723410.4310141.13
632005.12.07 11:55sell stop90.101.73130.00001.7208
642005.12.07 14:10sell90.101.73130.00001.7208
652005.12.07 14:22modify90.101.73131.73131.7208
662005.12.07 14:27s/l90.101.73131.73131.72080.0010141.13
672005.12.07 14:27buy stop100.101.73240.00001.7434
682005.12.07 14:33buy100.101.73240.00001.7434
692005.12.07 17:25modify100.101.73241.73261.7434
702005.12.07 17:30modify100.101.73241.73271.7434
712005.12.07 17:31modify100.101.73241.73291.7434
722005.12.07 17:55modify100.101.73241.73311.7434
732005.12.07 18:03s/l100.101.73311.73311.74347.0010148.13
742005.12.07 18:03buy stop110.101.73430.00001.7453
752005.12.07 18:04buy110.101.73430.00001.7453
762005.12.08 09:07modify110.101.73431.73471.7453
772005.12.08 09:08modify110.101.73431.73481.7453
782005.12.08 09:09modify110.101.73431.73491.7453
792005.12.08 09:10modify110.101.73431.73501.7453
802005.12.08 09:11modify110.101.73431.73521.7453
812005.12.08 09:20modify110.101.73431.73541.7453
822005.12.08 09:21modify110.101.73431.73561.7453
832005.12.08 09:21modify110.101.73431.73611.7453
842005.12.08 09:24modify110.101.73431.73641.7453
852005.12.08 09:25modify110.101.73431.73701.7453
862005.12.08 09:26modify110.101.73431.73741.7453
872005.12.08 09:31modify110.101.73431.73751.7453
882005.12.08 09:32modify110.101.73431.73761.7453
892005.12.08 09:33modify110.101.73431.73771.7453
902005.12.08 09:34modify110.101.73431.73901.7453
912005.12.08 09:39modify110.101.73431.73921.7453
922005.12.08 10:01modify110.101.73431.73941.7453
932005.12.08 10:02modify110.101.73431.73961.7453
942005.12.08 10:04modify110.101.73431.74131.7453
952005.12.08 10:08modify110.101.73431.74211.7453
962005.12.08 10:09t/p110.101.74531.74211.7453110.2210258.35
972005.12.08 10:09sell stop120.101.74480.00001.7343
982005.12.08 10:17sell120.101.74480.00001.7343
992005.12.08 10:56modify120.101.74481.74471.7343
1002005.12.08 11:25modify120.101.74481.74461.7343
1012005.12.08 11:31modify120.101.74481.74451.7343
1022005.12.08 11:52s/l120.101.74451.74451.73433.0010261.35
1032005.12.08 11:52sell stop130.101.74350.00001.7330
1042005.12.08 12:07sell130.101.74350.00001.7330
1052005.12.21 16:44modify130.101.74351.74341.7330
1062005.12.21 16:49modify130.101.74351.74331.7330
1072005.12.21 16:51modify130.101.74351.74321.7330
1082005.12.21 16:51modify130.101.74351.74201.7330
1092005.12.21 16:52modify130.101.74351.74141.7330
1102005.12.21 16:55modify130.101.74351.74101.7330
1112005.12.21 16:56modify130.101.74351.74061.7330
1122005.12.21 17:13s/l130.101.74061.74061.733022.1710283.53
1132005.12.21 17:13buy stop140.101.74170.00001.7527
1142005.12.21 18:42buy140.101.74170.00001.7527
1152005.12.21 20:33modify140.101.74171.74201.7527
1162005.12.21 20:41modify140.101.74171.74231.7527
1172005.12.21 20:42modify140.101.74171.74261.7527
1182005.12.21 20:42modify140.101.74171.74311.7527
1192005.12.21 21:06s/l140.101.74311.74311.752714.0010297.53
1202005.12.21 21:06buy stop150.101.74450.00001.7555
1212005.12.21 22:41buy150.101.74450.00001.7555
1222006.01.04 00:16modify150.101.74451.74461.7555
1232006.01.04 00:20modify150.101.74451.74471.7555
1242006.01.04 00:21modify150.101.74451.74491.7555
1252006.01.04 00:31modify150.101.74451.74581.7555
1262006.01.04 00:34modify150.101.74451.74591.7555
1272006.01.04 00:35modify150.101.74451.74601.7555
1282006.01.04 00:35modify150.101.74451.74611.7555
1292006.01.04 00:36modify150.101.74451.74631.7555
1302006.01.04 00:37modify150.101.74451.74651.7555
1312006.01.04 01:46modify150.101.74451.74661.7555
1322006.01.04 01:47modify150.101.74451.74721.7555
1332006.01.04 01:48modify150.101.74451.74751.7555
1342006.01.04 02:07s/l150.101.74751.74751.755533.1510330.67
1352006.01.04 02:07buy stop160.101.74880.00001.7598
1362006.01.04 03:05buy160.101.74880.00001.7598
1372006.01.04 03:26modify160.101.74881.74901.7598
1382006.01.04 03:27modify160.101.74881.74921.7598
1392006.01.04 03:27modify160.101.74881.74991.7598
1402006.01.04 03:28modify160.101.74881.75021.7598
1412006.01.04 04:07modify160.101.74881.75031.7598
1422006.01.04 04:09modify160.101.74881.75061.7598
1432006.01.04 04:12modify160.101.74881.75121.7598
1442006.01.04 04:13modify160.101.74881.75131.7598
1452006.01.04 04:55s/l160.101.75131.75131.759825.0010355.67
1462006.01.04 04:55buy stop170.101.75260.00001.7636
1472006.01.04 09:31buy170.101.75260.00001.7636
1482006.01.04 10:19modify170.101.75261.75291.7636
1492006.01.04 10:20modify170.101.75261.75301.7636
1502006.01.04 10:20modify170.101.75261.75461.7636
1512006.01.04 10:22s/l170.101.75461.75461.763620.0010375.67
1522006.01.04 10:22sell stop180.101.75340.00001.7429
1532006.01.04 12:48sell180.101.75340.00001.7429
1542006.01.05 09:53modify180.101.75341.75331.7429
1552006.01.05 10:14s/l180.101.75331.75331.74290.4710376.15
1562006.01.05 10:14sell stop190.101.75220.00001.7417
1572006.01.05 10:18sell190.101.75220.00001.7417
1582006.01.05 11:46modify190.101.75221.75211.7417
1592006.01.05 11:47modify190.101.75221.75191.7417
1602006.01.05 12:06modify190.101.75221.75111.7417
1612006.01.05 12:08modify190.101.75221.75101.7417
1622006.01.05 12:14modify190.101.75221.75081.7417
1632006.01.05 12:23s/l190.101.75081.75081.741714.0010390.15
1642006.01.05 12:23sell stop200.101.75020.00001.7397