|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.12.01 00:00 - 2006.01.06 22:55
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|lTakeProfit=120; sTakeProfit=115; lTrailingStop=22; sTrailingStop=19; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Generate from Gordago"; Slippage=2; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.1; EnterPip=10;
|Bars in test
|22108
|Ticks modelled
|109566
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|390.15
|Gross profit
|390.15
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|20.53
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|0.00 (0.0%)
|Total trades
|19
|Short positions (won %)
|8 (100.00%)
|Long positions (won %)
|11 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|19 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|110.22
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|20.53
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (390.15)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|390.15 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|19
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.01 00:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.7304
|0.0000
|1.7414
|2
|2005.12.01 00:16
|buy
|1
|0.10
|1.7304
|0.0000
|1.7414
|3
|2005.12.01 18:45
|modify
|1
|0.10
|1.7304
|1.7307
|1.7414
|4
|2005.12.01 18:47
|modify
|1
|0.10
|1.7304
|1.7308
|1.7414
|5
|2005.12.01 19:36
|modify
|1
|0.10
|1.7304
|1.7316
|1.7414
|6
|2005.12.01 19:37
|modify
|1
|0.10
|1.7304
|1.7318
|1.7414
|7
|2005.12.01 19:39
|modify
|1
|0.10
|1.7304
|1.7320
|1.7414
|8
|2005.12.01 20:38
|s/l
|1
|0.10
|1.7320
|1.7320
|1.7414
|16.00
|10016.00
|9
|2005.12.01 20:38
|buy stop
|2
|0.10
|1.7334
|0.0000
|1.7444
|10
|2005.12.02 01:00
|buy
|2
|0.10
|1.7334
|0.0000
|1.7444
|11
|2005.12.02 14:55
|modify
|2
|0.10
|1.7334
|1.7337
|1.7444
|12
|2005.12.02 14:56
|modify
|2
|0.10
|1.7334
|1.7343
|1.7444
|13
|2005.12.02 14:57
|modify
|2
|0.10
|1.7334
|1.7354
|1.7444
|14
|2005.12.02 14:59
|s/l
|2
|0.10
|1.7354
|1.7354
|1.7444
|20.00
|10036.00
|15
|2005.12.02 14:59
|sell stop
|3
|0.10
|1.7342
|0.0000
|1.7237
|16
|2005.12.02 15:10
|sell
|3
|0.10
|1.7342
|0.0000
|1.7237
|17
|2005.12.02 15:23
|modify
|3
|0.10
|1.7342
|1.7339
|1.7237
|18
|2005.12.02 15:24
|modify
|3
|0.10
|1.7342
|1.7337
|1.7237
|19
|2005.12.02 15:24
|modify
|3
|0.10
|1.7342
|1.7319
|1.7237
|20
|2005.12.02 15:25
|modify
|3
|0.10
|1.7342
|1.7316
|1.7237
|21
|2005.12.02 15:25
|modify
|3
|0.10
|1.7342
|1.7315
|1.7237
|22
|2005.12.02 15:26
|s/l
|3
|0.10
|1.7315
|1.7315
|1.7237
|27.00
|10063.00
|23
|2005.12.02 15:26
|buy stop
|4
|0.10
|1.7325
|0.0000
|1.7435
|24
|2005.12.02 15:34
|buy
|4
|0.10
|1.7325
|0.0000
|1.7435
|25
|2005.12.02 19:16
|modify
|4
|0.10
|1.7325
|1.7329
|1.7435
|26
|2005.12.02 20:01
|s/l
|4
|0.10
|1.7329
|1.7329
|1.7435
|4.00
|10067.00
|27
|2005.12.02 20:01
|buy stop
|5
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7453
|28
|2005.12.02 20:42
|buy
|5
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7453
|29
|2005.12.05 13:50
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7346
|1.7453
|30
|2005.12.05 13:51
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7347
|1.7453
|31
|2005.12.05 13:55
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7350
|1.7453
|32
|2005.12.05 13:56
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7355
|1.7453
|33
|2005.12.05 14:00
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7356
|1.7453
|34
|2005.12.05 14:01
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7358
|1.7453
|35
|2005.12.05 14:02
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7366
|1.7453
|36
|2005.12.05 14:03
|modify
|5
|0.10
|1.7343
|1.7375
|1.7453
|37
|2005.12.05 14:14
|s/l
|5
|0.10
|1.7375
|1.7375
|1.7453
|32.23
|10099.23
|38
|2005.12.05 14:14
|sell stop
|6
|0.10
|1.7362
|0.0000
|1.7257
|39
|2005.12.05 16:46
|sell
|6
|0.10
|1.7362
|0.0000
|1.7257
|40
|2005.12.06 11:19
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7359
|1.7257
|41
|2005.12.06 11:20
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7357
|1.7257
|42
|2005.12.06 11:20
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7353
|1.7257
|43
|2005.12.06 11:22
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7352
|1.7257
|44
|2005.12.06 11:23
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7346
|1.7257
|45
|2005.12.06 11:24
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7344
|1.7257
|46
|2005.12.06 11:24
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7340
|1.7257
|47
|2005.12.06 11:26
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7338
|1.7257
|48
|2005.12.06 11:27
|modify
|6
|0.10
|1.7362
|1.7336
|1.7257
|49
|2005.12.06 11:49
|s/l
|6
|0.10
|1.7336
|1.7336
|1.7257
|25.48
|10124.70
|50
|2005.12.06 11:49
|buy stop
|7
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7456
|51
|2005.12.06 12:00
|buy
|7
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7456
|52
|2005.12.06 15:12
|modify
|7
|0.10
|1.7346
|1.7350
|1.7456
|53
|2005.12.06 15:13
|modify
|7
|0.10
|1.7346
|1.7352
|1.7456
|54
|2005.12.06 15:20
|s/l
|7
|0.10
|1.7352
|1.7352
|1.7456
|6.00
|10130.70
|55
|2005.12.06 15:20
|sell stop
|8
|0.10
|1.7339
|0.0000
|1.7234
|56
|2005.12.06 15:32
|sell
|8
|0.10
|1.7339
|0.0000
|1.7234
|57
|2005.12.07 10:58
|modify
|8
|0.10
|1.7339
|1.7339
|1.7234
|58
|2005.12.07 10:59
|modify
|8
|0.10
|1.7339
|1.7336
|1.7234
|59
|2005.12.07 11:02
|modify
|8
|0.10
|1.7339
|1.7331
|1.7234
|60
|2005.12.07 11:03
|modify
|8
|0.10
|1.7339
|1.7329
|1.7234
|61
|2005.12.07 11:44
|modify
|8
|0.10
|1.7339
|1.7327
|1.7234
|62
|2005.12.07 11:55
|s/l
|8
|0.10
|1.7327
|1.7327
|1.7234
|10.43
|10141.13
|63
|2005.12.07 11:55
|sell stop
|9
|0.10
|1.7313
|0.0000
|1.7208
|64
|2005.12.07 14:10
|sell
|9
|0.10
|1.7313
|0.0000
|1.7208
|65
|2005.12.07 14:22
|modify
|9
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.7208
|66
|2005.12.07 14:27
|s/l
|9
|0.10
|1.7313
|1.7313
|1.7208
|0.00
|10141.13
|67
|2005.12.07 14:27
|buy stop
|10
|0.10
|1.7324
|0.0000
|1.7434
|68
|2005.12.07 14:33
|buy
|10
|0.10
|1.7324
|0.0000
|1.7434
|69
|2005.12.07 17:25
|modify
|10
|0.10
|1.7324
|1.7326
|1.7434
|70
|2005.12.07 17:30
|modify
|10
|0.10
|1.7324
|1.7327
|1.7434
|71
|2005.12.07 17:31
|modify
|10
|0.10
|1.7324
|1.7329
|1.7434
|72
|2005.12.07 17:55
|modify
|10
|0.10
|1.7324
|1.7331
|1.7434
|73
|2005.12.07 18:03
|s/l
|10
|0.10
|1.7331
|1.7331
|1.7434
|7.00
|10148.13
|74
|2005.12.07 18:03
|buy stop
|11
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7453
|75
|2005.12.07 18:04
|buy
|11
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7453
|76
|2005.12.08 09:07
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7347
|1.7453
|77
|2005.12.08 09:08
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7348
|1.7453
|78
|2005.12.08 09:09
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7349
|1.7453
|79
|2005.12.08 09:10
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7350
|1.7453
|80
|2005.12.08 09:11
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7352
|1.7453
|81
|2005.12.08 09:20
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7354
|1.7453
|82
|2005.12.08 09:21
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7356
|1.7453
|83
|2005.12.08 09:21
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7361
|1.7453
|84
|2005.12.08 09:24
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7364
|1.7453
|85
|2005.12.08 09:25
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7370
|1.7453
|86
|2005.12.08 09:26
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7374
|1.7453
|87
|2005.12.08 09:31
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7375
|1.7453
|88
|2005.12.08 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7376
|1.7453
|89
|2005.12.08 09:33
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7377
|1.7453
|90
|2005.12.08 09:34
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7390
|1.7453
|91
|2005.12.08 09:39
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7392
|1.7453
|92
|2005.12.08 10:01
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7453
|93
|2005.12.08 10:02
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7396
|1.7453
|94
|2005.12.08 10:04
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7413
|1.7453
|95
|2005.12.08 10:08
|modify
|11
|0.10
|1.7343
|1.7421
|1.7453
|96
|2005.12.08 10:09
|t/p
|11
|0.10
|1.7453
|1.7421
|1.7453
|110.22
|10258.35
|97
|2005.12.08 10:09
|sell stop
|12
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7343
|98
|2005.12.08 10:17
|sell
|12
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7343
|99
|2005.12.08 10:56
|modify
|12
|0.10
|1.7448
|1.7447
|1.7343
|100
|2005.12.08 11:25
|modify
|12
|0.10
|1.7448
|1.7446
|1.7343
|101
|2005.12.08 11:31
|modify
|12
|0.10
|1.7448
|1.7445
|1.7343
|102
|2005.12.08 11:52
|s/l
|12
|0.10
|1.7445
|1.7445
|1.7343
|3.00
|10261.35
|103
|2005.12.08 11:52
|sell stop
|13
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7330
|104
|2005.12.08 12:07
|sell
|13
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7330
|105
|2005.12.21 16:44
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7434
|1.7330
|106
|2005.12.21 16:49
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7433
|1.7330
|107
|2005.12.21 16:51
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7432
|1.7330
|108
|2005.12.21 16:51
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7420
|1.7330
|109
|2005.12.21 16:52
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7414
|1.7330
|110
|2005.12.21 16:55
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7410
|1.7330
|111
|2005.12.21 16:56
|modify
|13
|0.10
|1.7435
|1.7406
|1.7330
|112
|2005.12.21 17:13
|s/l
|13
|0.10
|1.7406
|1.7406
|1.7330
|22.17
|10283.53
|113
|2005.12.21 17:13
|buy stop
|14
|0.10
|1.7417
|0.0000
|1.7527
|114
|2005.12.21 18:42
|buy
|14
|0.10
|1.7417
|0.0000
|1.7527
|115
|2005.12.21 20:33
|modify
|14
|0.10
|1.7417
|1.7420
|1.7527
|116
|2005.12.21 20:41
|modify
|14
|0.10
|1.7417
|1.7423
|1.7527
|117
|2005.12.21 20:42
|modify
|14
|0.10
|1.7417
|1.7426
|1.7527
|118
|2005.12.21 20:42
|modify
|14
|0.10
|1.7417
|1.7431
|1.7527
|119
|2005.12.21 21:06
|s/l
|14
|0.10
|1.7431
|1.7431
|1.7527
|14.00
|10297.53
|120
|2005.12.21 21:06
|buy stop
|15
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7555
|121
|2005.12.21 22:41
|buy
|15
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7555
|122
|2006.01.04 00:16
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7446
|1.7555
|123
|2006.01.04 00:20
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7447
|1.7555
|124
|2006.01.04 00:21
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7449
|1.7555
|125
|2006.01.04 00:31
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7458
|1.7555
|126
|2006.01.04 00:34
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7459
|1.7555
|127
|2006.01.04 00:35
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7460
|1.7555
|128
|2006.01.04 00:35
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7461
|1.7555
|129
|2006.01.04 00:36
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7463
|1.7555
|130
|2006.01.04 00:37
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7465
|1.7555
|131
|2006.01.04 01:46
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7466
|1.7555
|132
|2006.01.04 01:47
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7472
|1.7555
|133
|2006.01.04 01:48
|modify
|15
|0.10
|1.7445
|1.7475
|1.7555
|134
|2006.01.04 02:07
|s/l
|15
|0.10
|1.7475
|1.7475
|1.7555
|33.15
|10330.67
|135
|2006.01.04 02:07
|buy stop
|16
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7598
|136
|2006.01.04 03:05
|buy
|16
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7598
|137
|2006.01.04 03:26
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7490
|1.7598
|138
|2006.01.04 03:27
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7492
|1.7598
|139
|2006.01.04 03:27
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7499
|1.7598
|140
|2006.01.04 03:28
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7502
|1.7598
|141
|2006.01.04 04:07
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7503
|1.7598
|142
|2006.01.04 04:09
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7506
|1.7598
|143
|2006.01.04 04:12
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7512
|1.7598
|144
|2006.01.04 04:13
|modify
|16
|0.10
|1.7488
|1.7513
|1.7598
|145
|2006.01.04 04:55
|s/l
|16
|0.10
|1.7513
|1.7513
|1.7598
|25.00
|10355.67
|146
|2006.01.04 04:55
|buy stop
|17
|0.10
|1.7526
|0.0000
|1.7636
|147
|2006.01.04 09:31
|buy
|17
|0.10
|1.7526
|0.0000
|1.7636
|148
|2006.01.04 10:19
|modify
|17
|0.10
|1.7526
|1.7529
|1.7636
|149
|2006.01.04 10:20
|modify
|17
|0.10
|1.7526
|1.7530
|1.7636
|150
|2006.01.04 10:20
|modify
|17
|0.10
|1.7526
|1.7546
|1.7636
|151
|2006.01.04 10:22
|s/l
|17
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7636
|20.00
|10375.67
|152
|2006.01.04 10:22
|sell stop
|18
|0.10
|1.7534
|0.0000
|1.7429
|153
|2006.01.04 12:48
|sell
|18
|0.10
|1.7534
|0.0000
|1.7429
|154
|2006.01.05 09:53
|modify
|18
|0.10
|1.7534
|1.7533
|1.7429
|155
|2006.01.05 10:14
|s/l
|18
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.7429
|0.47
|10376.15
|156
|2006.01.05 10:14
|sell stop
|19
|0.10
|1.7522
|0.0000
|1.7417
|157
|2006.01.05 10:18
|sell
|19
|0.10
|1.7522
|0.0000
|1.7417
|158
|2006.01.05 11:46
|modify
|19
|0.10
|1.7522
|1.7521
|1.7417
|159
|2006.01.05 11:47
|modify
|19
|0.10
|1.7522
|1.7519
|1.7417
|160
|2006.01.05 12:06
|modify
|19
|0.10
|1.7522
|1.7511
|1.7417
|161
|2006.01.05 12:08
|modify
|19
|0.10
|1.7522
|1.7510
|1.7417
|162
|2006.01.05 12:14
|modify
|19
|0.10
|1.7522
|1.7508
|1.7417
|163
|2006.01.05 12:23
|s/l
|19
|0.10
|1.7508
|1.7508
|1.7417
|14.00
|10390.15
|164
|2006.01.05 12:23
|sell stop
|20
|0.10
|1.7502
|0.0000
|1.7397