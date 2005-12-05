Strategy Tester Report
Heder

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2005.12.05 01:00 - 2006.02.03 22:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test17335Ticks modelled132011Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit8.94Gross profit1194.78Gross loss-1185.85
Profit factor1.01Expected payoff0.12
Absolute drawdown294.63Maximal drawdown (%)313.42 (3.1%)
Total trades73Short positions (won %)37 (32.43%)Long positions (won %)36 (27.78%)
Profit trades (% of total)22 (30.14%)Loss trades (% of total)51 (69.86%)
Largestprofit trade231.21loss trade-58.54
Averageprofit trade54.31loss trade-23.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (228.59)consecutive losses (loss in money)9 (-233.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)239.53 (2)consecutive loss (count of losses)-233.03 (9)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.12.05 00:59sell10.101.31881.32301.2888
22005.12.05 03:59close10.101.31981.32301.2888-7.589992.42
32005.12.05 04:00buy20.101.31971.31331.3497
42005.12.05 12:59close20.101.31541.31331.3497-32.699959.73
52005.12.05 13:00sell30.101.31531.32361.2853
62005.12.06 11:59close30.101.31011.32361.285338.639998.36
72005.12.06 13:00buy40.101.30961.30321.3396
82005.12.06 14:59close40.101.30621.30321.3396-26.039972.33
92005.12.06 15:00sell50.101.30621.31291.2762
102005.12.07 02:59close50.101.30841.31291.2762-19.999952.34
112005.12.07 04:00buy60.101.30811.30171.3381
122005.12.08 08:59close60.101.31061.30171.338119.989972.32
132005.12.08 09:00sell70.101.31041.31811.2804
142005.12.09 08:59close70.101.30421.31811.280446.4810018.80
152005.12.09 09:00buy80.101.30411.29691.3341
162005.12.09 16:59close80.101.30131.29691.3341-21.529997.28
172005.12.09 17:00sell90.101.30111.30821.2711
182005.12.12 00:59close90.101.30521.30821.2711-32.479964.80
192005.12.12 01:00buy100.101.30501.29801.3350
202005.12.12 02:59close100.101.29941.29801.3350-43.109921.70
212005.12.12 03:00sell110.101.29961.30751.2696
222005.12.13 09:59close110.101.29341.30751.269646.889968.58
232005.12.13 10:00buy120.101.29321.28501.3232
242005.12.14 01:59close120.101.29181.28501.3232-8.139960.45
252005.12.14 02:00sell130.101.29171.29811.2617
262005.12.15 00:59close130.101.28501.29811.261751.0810011.53
272005.12.15 01:00buy140.101.28481.27771.3148
282005.12.15 02:59close140.101.28031.27771.3148-35.159976.38
292005.12.15 03:00sell150.101.27991.28721.2499
302005.12.15 06:59close150.101.28431.28721.2499-34.269942.12
312005.12.15 08:00buy160.101.28421.27751.3142
322005.12.16 08:59close160.101.28801.27751.314230.409972.52
332005.12.16 09:00sell170.101.28771.29441.2577
342005.12.16 13:59close170.101.29041.29441.2577-20.929951.60
352005.12.16 15:00buy180.101.29251.28421.3225
362005.12.19 00:59close180.101.28781.28421.3225-35.609916.00
372005.12.19 01:00sell190.101.28781.29451.2578
382005.12.19 05:59close190.101.29021.29451.2578-18.609897.40
392005.12.19 07:00sell200.101.28871.29441.2587
402005.12.19 08:59close200.101.29101.29441.2587-17.829879.58
412005.12.19 10:00buy210.101.29131.28471.3213
422005.12.21 11:59close210.101.30671.28471.3213121.4610001.04
432005.12.21 13:00buy220.101.30941.30221.3394
442005.12.22 15:59close220.101.31151.30221.339416.9110017.95
452005.12.22 16:00sell230.101.31121.31841.2812
462005.12.23 12:59close230.101.31291.31841.2812-14.0110003.94
472005.12.23 13:00buy240.101.31431.30641.3443
482005.12.23 21:59close240.101.31161.30641.3443-20.599983.35
492005.12.23 22:00sell250.101.31151.31751.2815
502005.12.26 03:59close250.101.31411.31751.2815-20.859962.50
512005.12.26 04:00buy260.101.31441.30751.3444
522005.12.26 09:59close260.101.31241.30751.3444-15.249947.26
532005.12.26 12:00sell270.101.31221.31781.2822
542005.12.26 16:59close270.101.31401.31781.2822-13.709933.56
552005.12.26 17:00buy280.101.31441.30771.3444
562005.12.26 18:59close280.101.31201.30771.3444-18.299915.27
572005.12.26 20:00sell290.101.31241.31761.2824
582005.12.26 22:59close290.101.31411.31761.2824-12.949902.33
592005.12.26 23:00buy300.101.31401.30771.3440
602005.12.27 09:59close300.101.31181.30771.3440-15.879886.46
612005.12.27 10:00sell310.101.31171.31851.2817
622005.12.27 14:59close310.101.31481.31851.2817-23.589862.88
632005.12.27 16:00buy320.101.31431.30831.3443
642005.12.28 04:59close320.101.31451.30831.34434.239867.11
652005.12.28 07:00sell330.101.31471.31991.2847
662005.12.28 18:59close330.101.31821.31991.2847-26.559840.56
672005.12.28 21:00buy340.101.31691.30741.3469
682005.12.29 08:59close340.101.31351.30741.3469-24.999815.57
692005.12.29 10:00sell350.101.31311.31911.2831
702005.12.29 10:59close350.101.31611.31911.2831-22.799792.78
712005.12.29 11:00buy360.101.31611.30931.3461
722005.12.29 17:59close360.101.31341.30931.3461-20.569772.22
732005.12.29 20:00sell370.101.31451.31991.2845
742005.12.30 10:59close370.101.31521.31991.2845-6.389765.84
752005.12.30 11:00buy380.101.31561.30761.3456
762005.12.30 21:59close380.101.31321.30761.3456-18.289747.56
772005.12.30 22:00sell390.101.31351.31961.2835
782006.01.02 16:59close390.101.31401.31961.2835-4.879742.69
792006.01.02 18:00buy400.101.31461.30801.3446
802006.01.03 02:59close400.101.31031.30801.3446-31.929710.77
812006.01.03 03:00sell410.101.31001.31811.2800
822006.01.04 15:35t/p410.101.28001.31811.2800231.219941.98
832006.01.04 16:00sell420.101.28111.29051.2511
842006.01.05 07:59close420.101.27991.29051.25118.329950.30
852006.01.05 09:00buy430.101.28011.27371.3101
862006.01.05 14:59close430.101.27811.27371.3101-15.659934.65
872006.01.05 16:00sell440.101.27901.28401.2490
882006.01.06 03:59close440.101.27831.28401.24904.429939.06
892006.01.06 05:00buy450.101.27851.27241.3085
902006.01.06 13:59close450.101.27671.27241.3085-14.109924.96
912006.01.06 14:00sell460.101.27691.28281.2469
922006.01.09 08:59close460.101.27411.28281.246920.929945.88
932006.01.09 09:00buy470.101.27451.26611.3045
942006.01.10 11:59close470.101.27561.26611.30459.529955.40
952006.01.10 12:00sell480.101.27551.28241.2455
962006.01.10 13:59close480.101.27891.28241.2455-26.599928.81
972006.01.10 15:00buy490.101.28161.27291.3116
982006.01.11 14:59close490.101.28011.27291.3116-9.019919.80
992006.01.11 15:00sell500.101.28011.28611.2501
1002006.01.12 12:59close500.101.27601.28611.250131.079950.87
1012006.01.12 14:00buy510.101.27631.26971.3063
1022006.01.13 08:59close510.101.28221.26971.306346.919997.78
1032006.01.13 09:00sell520.101.28201.28911.2520
1042006.01.13 13:59close520.101.28691.28911.2520-38.089959.70
1052006.01.13 14:00buy530.101.28671.27891.3167
1062006.01.13 16:59close530.101.28221.27891.3167-35.109924.60
1072006.01.13 18:00sell540.101.28011.28841.2501
1082006.01.16 13:59close540.101.27821.28841.250113.809938.40
1092006.01.16 14:00buy550.101.27821.27131.3082
1102006.01.17 08:59close550.101.27701.27131.3082-8.509929.90
1112006.01.17 09:00sell560.101.27691.28441.2469
1122006.01.17 12:44s/l560.101.28441.28441.2469-58.549871.36
1132006.01.17 13:00buy570.101.28331.27471.3133
1142006.01.17 21:59close570.101.28011.27471.3133-25.009846.36
1152006.01.17 23:00sell580.101.27991.28631.2499
1162006.01.18 05:59close580.101.28221.28631.2499-21.129825.24
1172006.01.18 06:00buy590.101.28221.27611.3122
1182006.01.18 08:59close590.101.27771.27611.3122-35.229790.02
1192006.01.18 09:00sell600.101.27741.28581.2474
1202006.01.18 17:59close600.101.28311.28581.2474-44.429745.60
1212006.01.18 18:00buy610.101.28291.27331.3129
1222006.01.19 18:59close610.101.28171.27331.3129-8.469737.14
1232006.01.19 19:00sell620.101.28181.28861.2518
1242006.01.19 20:00close620.101.28551.28861.2518-28.789708.36
1252006.01.19 21:00buy630.101.28541.27901.3154
1262006.01.20 12:59close630.101.28491.27901.3154-2.999705.37
1272006.01.20 13:00sell640.101.28471.29011.2547
1282006.01.24 09:59close640.101.26231.29011.2547175.339880.70
1292006.01.24 10:00buy650.101.26231.25441.2923
1302006.01.24 18:59close650.101.25861.25441.2923-29.409851.30
1312006.01.24 19:00sell660.101.25841.26531.2284
1322006.01.24 22:59close660.101.26141.26531.2284-23.789827.52
1332006.01.25 00:00buy670.101.26231.25551.2923
1342006.01.25 10:59close670.101.25801.25551.2923-34.189793.34
1352006.01.25 11:00sell680.101.25771.26631.2277
1362006.01.25 15:59close680.101.26301.26631.2277-41.969751.38
1372006.01.25 17:00buy690.101.26231.25601.2923
1382006.01.31 03:59close690.101.28501.25601.2923180.269931.64
1392006.01.31 04:00sell700.101.28471.29131.2547
1402006.02.01 10:59close700.101.28231.29131.254715.549947.17
1412006.02.01 11:00buy710.101.28161.27441.3116
1422006.02.02 16:59close710.101.28571.27441.311632.799979.97
1432006.02.02 17:00sell720.101.28591.29381.2559
1442006.02.03 08:59close720.101.28831.29381.2559-19.699960.28
1452006.02.03 09:00buy730.101.28831.28141.3183
1462006.02.03 22:59close at stop730.101.29461.28141.318348.6610008.94