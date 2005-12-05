|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.12.05 01:00 - 2006.02.03 22:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|17335
|Ticks modelled
|132011
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8.94
|Gross profit
|1194.78
|Gross loss
|-1185.85
|Profit factor
|1.01
|Expected payoff
|0.12
|Absolute drawdown
|294.63
|Maximal drawdown (%)
|313.42 (3.1%)
|Total trades
|73
|Short positions (won %)
|37 (32.43%)
|Long positions (won %)
|36 (27.78%)
|Profit trades (% of total)
|22 (30.14%)
|Loss trades (% of total)
|51 (69.86%)
|Largest
|profit trade
|231.21
|loss trade
|-58.54
|Average
|profit trade
|54.31
|loss trade
|-23.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (228.59)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-233.03)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|239.53 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-233.03 (9)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.05 00:59
|sell
|1
|0.10
|1.3188
|1.3230
|1.2888
|2
|2005.12.05 03:59
|close
|1
|0.10
|1.3198
|1.3230
|1.2888
|-7.58
|9992.42
|3
|2005.12.05 04:00
|buy
|2
|0.10
|1.3197
|1.3133
|1.3497
|4
|2005.12.05 12:59
|close
|2
|0.10
|1.3154
|1.3133
|1.3497
|-32.69
|9959.73
|5
|2005.12.05 13:00
|sell
|3
|0.10
|1.3153
|1.3236
|1.2853
|6
|2005.12.06 11:59
|close
|3
|0.10
|1.3101
|1.3236
|1.2853
|38.63
|9998.36
|7
|2005.12.06 13:00
|buy
|4
|0.10
|1.3096
|1.3032
|1.3396
|8
|2005.12.06 14:59
|close
|4
|0.10
|1.3062
|1.3032
|1.3396
|-26.03
|9972.33
|9
|2005.12.06 15:00
|sell
|5
|0.10
|1.3062
|1.3129
|1.2762
|10
|2005.12.07 02:59
|close
|5
|0.10
|1.3084
|1.3129
|1.2762
|-19.99
|9952.34
|11
|2005.12.07 04:00
|buy
|6
|0.10
|1.3081
|1.3017
|1.3381
|12
|2005.12.08 08:59
|close
|6
|0.10
|1.3106
|1.3017
|1.3381
|19.98
|9972.32
|13
|2005.12.08 09:00
|sell
|7
|0.10
|1.3104
|1.3181
|1.2804
|14
|2005.12.09 08:59
|close
|7
|0.10
|1.3042
|1.3181
|1.2804
|46.48
|10018.80
|15
|2005.12.09 09:00
|buy
|8
|0.10
|1.3041
|1.2969
|1.3341
|16
|2005.12.09 16:59
|close
|8
|0.10
|1.3013
|1.2969
|1.3341
|-21.52
|9997.28
|17
|2005.12.09 17:00
|sell
|9
|0.10
|1.3011
|1.3082
|1.2711
|18
|2005.12.12 00:59
|close
|9
|0.10
|1.3052
|1.3082
|1.2711
|-32.47
|9964.80
|19
|2005.12.12 01:00
|buy
|10
|0.10
|1.3050
|1.2980
|1.3350
|20
|2005.12.12 02:59
|close
|10
|0.10
|1.2994
|1.2980
|1.3350
|-43.10
|9921.70
|21
|2005.12.12 03:00
|sell
|11
|0.10
|1.2996
|1.3075
|1.2696
|22
|2005.12.13 09:59
|close
|11
|0.10
|1.2934
|1.3075
|1.2696
|46.88
|9968.58
|23
|2005.12.13 10:00
|buy
|12
|0.10
|1.2932
|1.2850
|1.3232
|24
|2005.12.14 01:59
|close
|12
|0.10
|1.2918
|1.2850
|1.3232
|-8.13
|9960.45
|25
|2005.12.14 02:00
|sell
|13
|0.10
|1.2917
|1.2981
|1.2617
|26
|2005.12.15 00:59
|close
|13
|0.10
|1.2850
|1.2981
|1.2617
|51.08
|10011.53
|27
|2005.12.15 01:00
|buy
|14
|0.10
|1.2848
|1.2777
|1.3148
|28
|2005.12.15 02:59
|close
|14
|0.10
|1.2803
|1.2777
|1.3148
|-35.15
|9976.38
|29
|2005.12.15 03:00
|sell
|15
|0.10
|1.2799
|1.2872
|1.2499
|30
|2005.12.15 06:59
|close
|15
|0.10
|1.2843
|1.2872
|1.2499
|-34.26
|9942.12
|31
|2005.12.15 08:00
|buy
|16
|0.10
|1.2842
|1.2775
|1.3142
|32
|2005.12.16 08:59
|close
|16
|0.10
|1.2880
|1.2775
|1.3142
|30.40
|9972.52
|33
|2005.12.16 09:00
|sell
|17
|0.10
|1.2877
|1.2944
|1.2577
|34
|2005.12.16 13:59
|close
|17
|0.10
|1.2904
|1.2944
|1.2577
|-20.92
|9951.60
|35
|2005.12.16 15:00
|buy
|18
|0.10
|1.2925
|1.2842
|1.3225
|36
|2005.12.19 00:59
|close
|18
|0.10
|1.2878
|1.2842
|1.3225
|-35.60
|9916.00
|37
|2005.12.19 01:00
|sell
|19
|0.10
|1.2878
|1.2945
|1.2578
|38
|2005.12.19 05:59
|close
|19
|0.10
|1.2902
|1.2945
|1.2578
|-18.60
|9897.40
|39
|2005.12.19 07:00
|sell
|20
|0.10
|1.2887
|1.2944
|1.2587
|40
|2005.12.19 08:59
|close
|20
|0.10
|1.2910
|1.2944
|1.2587
|-17.82
|9879.58
|41
|2005.12.19 10:00
|buy
|21
|0.10
|1.2913
|1.2847
|1.3213
|42
|2005.12.21 11:59
|close
|21
|0.10
|1.3067
|1.2847
|1.3213
|121.46
|10001.04
|43
|2005.12.21 13:00
|buy
|22
|0.10
|1.3094
|1.3022
|1.3394
|44
|2005.12.22 15:59
|close
|22
|0.10
|1.3115
|1.3022
|1.3394
|16.91
|10017.95
|45
|2005.12.22 16:00
|sell
|23
|0.10
|1.3112
|1.3184
|1.2812
|46
|2005.12.23 12:59
|close
|23
|0.10
|1.3129
|1.3184
|1.2812
|-14.01
|10003.94
|47
|2005.12.23 13:00
|buy
|24
|0.10
|1.3143
|1.3064
|1.3443
|48
|2005.12.23 21:59
|close
|24
|0.10
|1.3116
|1.3064
|1.3443
|-20.59
|9983.35
|49
|2005.12.23 22:00
|sell
|25
|0.10
|1.3115
|1.3175
|1.2815
|50
|2005.12.26 03:59
|close
|25
|0.10
|1.3141
|1.3175
|1.2815
|-20.85
|9962.50
|51
|2005.12.26 04:00
|buy
|26
|0.10
|1.3144
|1.3075
|1.3444
|52
|2005.12.26 09:59
|close
|26
|0.10
|1.3124
|1.3075
|1.3444
|-15.24
|9947.26
|53
|2005.12.26 12:00
|sell
|27
|0.10
|1.3122
|1.3178
|1.2822
|54
|2005.12.26 16:59
|close
|27
|0.10
|1.3140
|1.3178
|1.2822
|-13.70
|9933.56
|55
|2005.12.26 17:00
|buy
|28
|0.10
|1.3144
|1.3077
|1.3444
|56
|2005.12.26 18:59
|close
|28
|0.10
|1.3120
|1.3077
|1.3444
|-18.29
|9915.27
|57
|2005.12.26 20:00
|sell
|29
|0.10
|1.3124
|1.3176
|1.2824
|58
|2005.12.26 22:59
|close
|29
|0.10
|1.3141
|1.3176
|1.2824
|-12.94
|9902.33
|59
|2005.12.26 23:00
|buy
|30
|0.10
|1.3140
|1.3077
|1.3440
|60
|2005.12.27 09:59
|close
|30
|0.10
|1.3118
|1.3077
|1.3440
|-15.87
|9886.46
|61
|2005.12.27 10:00
|sell
|31
|0.10
|1.3117
|1.3185
|1.2817
|62
|2005.12.27 14:59
|close
|31
|0.10
|1.3148
|1.3185
|1.2817
|-23.58
|9862.88
|63
|2005.12.27 16:00
|buy
|32
|0.10
|1.3143
|1.3083
|1.3443
|64
|2005.12.28 04:59
|close
|32
|0.10
|1.3145
|1.3083
|1.3443
|4.23
|9867.11
|65
|2005.12.28 07:00
|sell
|33
|0.10
|1.3147
|1.3199
|1.2847
|66
|2005.12.28 18:59
|close
|33
|0.10
|1.3182
|1.3199
|1.2847
|-26.55
|9840.56
|67
|2005.12.28 21:00
|buy
|34
|0.10
|1.3169
|1.3074
|1.3469
|68
|2005.12.29 08:59
|close
|34
|0.10
|1.3135
|1.3074
|1.3469
|-24.99
|9815.57
|69
|2005.12.29 10:00
|sell
|35
|0.10
|1.3131
|1.3191
|1.2831
|70
|2005.12.29 10:59
|close
|35
|0.10
|1.3161
|1.3191
|1.2831
|-22.79
|9792.78
|71
|2005.12.29 11:00
|buy
|36
|0.10
|1.3161
|1.3093
|1.3461
|72
|2005.12.29 17:59
|close
|36
|0.10
|1.3134
|1.3093
|1.3461
|-20.56
|9772.22
|73
|2005.12.29 20:00
|sell
|37
|0.10
|1.3145
|1.3199
|1.2845
|74
|2005.12.30 10:59
|close
|37
|0.10
|1.3152
|1.3199
|1.2845
|-6.38
|9765.84
|75
|2005.12.30 11:00
|buy
|38
|0.10
|1.3156
|1.3076
|1.3456
|76
|2005.12.30 21:59
|close
|38
|0.10
|1.3132
|1.3076
|1.3456
|-18.28
|9747.56
|77
|2005.12.30 22:00
|sell
|39
|0.10
|1.3135
|1.3196
|1.2835
|78
|2006.01.02 16:59
|close
|39
|0.10
|1.3140
|1.3196
|1.2835
|-4.87
|9742.69
|79
|2006.01.02 18:00
|buy
|40
|0.10
|1.3146
|1.3080
|1.3446
|80
|2006.01.03 02:59
|close
|40
|0.10
|1.3103
|1.3080
|1.3446
|-31.92
|9710.77
|81
|2006.01.03 03:00
|sell
|41
|0.10
|1.3100
|1.3181
|1.2800
|82
|2006.01.04 15:35
|t/p
|41
|0.10
|1.2800
|1.3181
|1.2800
|231.21
|9941.98
|83
|2006.01.04 16:00
|sell
|42
|0.10
|1.2811
|1.2905
|1.2511
|84
|2006.01.05 07:59
|close
|42
|0.10
|1.2799
|1.2905
|1.2511
|8.32
|9950.30
|85
|2006.01.05 09:00
|buy
|43
|0.10
|1.2801
|1.2737
|1.3101
|86
|2006.01.05 14:59
|close
|43
|0.10
|1.2781
|1.2737
|1.3101
|-15.65
|9934.65
|87
|2006.01.05 16:00
|sell
|44
|0.10
|1.2790
|1.2840
|1.2490
|88
|2006.01.06 03:59
|close
|44
|0.10
|1.2783
|1.2840
|1.2490
|4.42
|9939.06
|89
|2006.01.06 05:00
|buy
|45
|0.10
|1.2785
|1.2724
|1.3085
|90
|2006.01.06 13:59
|close
|45
|0.10
|1.2767
|1.2724
|1.3085
|-14.10
|9924.96
|91
|2006.01.06 14:00
|sell
|46
|0.10
|1.2769
|1.2828
|1.2469
|92
|2006.01.09 08:59
|close
|46
|0.10
|1.2741
|1.2828
|1.2469
|20.92
|9945.88
|93
|2006.01.09 09:00
|buy
|47
|0.10
|1.2745
|1.2661
|1.3045
|94
|2006.01.10 11:59
|close
|47
|0.10
|1.2756
|1.2661
|1.3045
|9.52
|9955.40
|95
|2006.01.10 12:00
|sell
|48
|0.10
|1.2755
|1.2824
|1.2455
|96
|2006.01.10 13:59
|close
|48
|0.10
|1.2789
|1.2824
|1.2455
|-26.59
|9928.81
|97
|2006.01.10 15:00
|buy
|49
|0.10
|1.2816
|1.2729
|1.3116
|98
|2006.01.11 14:59
|close
|49
|0.10
|1.2801
|1.2729
|1.3116
|-9.01
|9919.80
|99
|2006.01.11 15:00
|sell
|50
|0.10
|1.2801
|1.2861
|1.2501
|100
|2006.01.12 12:59
|close
|50
|0.10
|1.2760
|1.2861
|1.2501
|31.07
|9950.87
|101
|2006.01.12 14:00
|buy
|51
|0.10
|1.2763
|1.2697
|1.3063
|102
|2006.01.13 08:59
|close
|51
|0.10
|1.2822
|1.2697
|1.3063
|46.91
|9997.78
|103
|2006.01.13 09:00
|sell
|52
|0.10
|1.2820
|1.2891
|1.2520
|104
|2006.01.13 13:59
|close
|52
|0.10
|1.2869
|1.2891
|1.2520
|-38.08
|9959.70
|105
|2006.01.13 14:00
|buy
|53
|0.10
|1.2867
|1.2789
|1.3167
|106
|2006.01.13 16:59
|close
|53
|0.10
|1.2822
|1.2789
|1.3167
|-35.10
|9924.60
|107
|2006.01.13 18:00
|sell
|54
|0.10
|1.2801
|1.2884
|1.2501
|108
|2006.01.16 13:59
|close
|54
|0.10
|1.2782
|1.2884
|1.2501
|13.80
|9938.40
|109
|2006.01.16 14:00
|buy
|55
|0.10
|1.2782
|1.2713
|1.3082
|110
|2006.01.17 08:59
|close
|55
|0.10
|1.2770
|1.2713
|1.3082
|-8.50
|9929.90
|111
|2006.01.17 09:00
|sell
|56
|0.10
|1.2769
|1.2844
|1.2469
|112
|2006.01.17 12:44
|s/l
|56
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2469
|-58.54
|9871.36
|113
|2006.01.17 13:00
|buy
|57
|0.10
|1.2833
|1.2747
|1.3133
|114
|2006.01.17 21:59
|close
|57
|0.10
|1.2801
|1.2747
|1.3133
|-25.00
|9846.36
|115
|2006.01.17 23:00
|sell
|58
|0.10
|1.2799
|1.2863
|1.2499
|116
|2006.01.18 05:59
|close
|58
|0.10
|1.2822
|1.2863
|1.2499
|-21.12
|9825.24
|117
|2006.01.18 06:00
|buy
|59
|0.10
|1.2822
|1.2761
|1.3122
|118
|2006.01.18 08:59
|close
|59
|0.10
|1.2777
|1.2761
|1.3122
|-35.22
|9790.02
|119
|2006.01.18 09:00
|sell
|60
|0.10
|1.2774
|1.2858
|1.2474
|120
|2006.01.18 17:59
|close
|60
|0.10
|1.2831
|1.2858
|1.2474
|-44.42
|9745.60
|121
|2006.01.18 18:00
|buy
|61
|0.10
|1.2829
|1.2733
|1.3129
|122
|2006.01.19 18:59
|close
|61
|0.10
|1.2817
|1.2733
|1.3129
|-8.46
|9737.14
|123
|2006.01.19 19:00
|sell
|62
|0.10
|1.2818
|1.2886
|1.2518
|124
|2006.01.19 20:00
|close
|62
|0.10
|1.2855
|1.2886
|1.2518
|-28.78
|9708.36
|125
|2006.01.19 21:00
|buy
|63
|0.10
|1.2854
|1.2790
|1.3154
|126
|2006.01.20 12:59
|close
|63
|0.10
|1.2849
|1.2790
|1.3154
|-2.99
|9705.37
|127
|2006.01.20 13:00
|sell
|64
|0.10
|1.2847
|1.2901
|1.2547
|128
|2006.01.24 09:59
|close
|64
|0.10
|1.2623
|1.2901
|1.2547
|175.33
|9880.70
|129
|2006.01.24 10:00
|buy
|65
|0.10
|1.2623
|1.2544
|1.2923
|130
|2006.01.24 18:59
|close
|65
|0.10
|1.2586
|1.2544
|1.2923
|-29.40
|9851.30
|131
|2006.01.24 19:00
|sell
|66
|0.10
|1.2584
|1.2653
|1.2284
|132
|2006.01.24 22:59
|close
|66
|0.10
|1.2614
|1.2653
|1.2284
|-23.78
|9827.52
|133
|2006.01.25 00:00
|buy
|67
|0.10
|1.2623
|1.2555
|1.2923
|134
|2006.01.25 10:59
|close
|67
|0.10
|1.2580
|1.2555
|1.2923
|-34.18
|9793.34
|135
|2006.01.25 11:00
|sell
|68
|0.10
|1.2577
|1.2663
|1.2277
|136
|2006.01.25 15:59
|close
|68
|0.10
|1.2630
|1.2663
|1.2277
|-41.96
|9751.38
|137
|2006.01.25 17:00
|buy
|69
|0.10
|1.2623
|1.2560
|1.2923
|138
|2006.01.31 03:59
|close
|69
|0.10
|1.2850
|1.2560
|1.2923
|180.26
|9931.64
|139
|2006.01.31 04:00
|sell
|70
|0.10
|1.2847
|1.2913
|1.2547
|140
|2006.02.01 10:59
|close
|70
|0.10
|1.2823
|1.2913
|1.2547
|15.54
|9947.17
|141
|2006.02.01 11:00
|buy
|71
|0.10
|1.2816
|1.2744
|1.3116
|142
|2006.02.02 16:59
|close
|71
|0.10
|1.2857
|1.2744
|1.3116
|32.79
|9979.97
|143
|2006.02.02 17:00
|sell
|72
|0.10
|1.2859
|1.2938
|1.2559
|144
|2006.02.03 08:59
|close
|72
|0.10
|1.2883
|1.2938
|1.2559
|-19.69
|9960.28
|145
|2006.02.03 09:00
|buy
|73
|0.10
|1.2883
|1.2814
|1.3183
|146
|2006.02.03 22:59
|close at stop
|73
|0.10
|1.2946
|1.2814
|1.3183
|48.66
|10008.94