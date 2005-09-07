Strategy Tester Report
STI-1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres15 Minut (M15) 2005.09.07 01:15 - 2005.12.29 16:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parametrylots=1; TakeProfit=10; StopLoss=30; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
Słupki w tescie7862Ticks modelled237621Modelling quality89.13%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit-9136.64Gross profit39971.60Gross loss-49108.24
Profit factor0.81Przewidywany zysk-12.67
Absolute drawdown9136.64Maximal drawdown (%)10026.88 (92.1%)
Transakcji w sumie721Short positions (won %)395 (69.37%)Long positions (won %)326 (68.40%)
Profit trades (% of total)497 (68.93%)Loss trades (% of total)224 (31.07%)
Największyprofit trade111.76loss trade-308.88
Averageprofit trade80.43loss trade-219.23
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (1253.92)consecutive losses (loss in money)5 (-1236.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1253.92 (13)consecutive loss (count of losses)-1236.08 (5)
Średniconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.09.07 01:35sell11.001.24671.24971.2457
22005.09.07 02:02t/p11.001.24571.24971.2457100.0010100.00
32005.09.07 02:42buy21.001.24551.24251.2465
42005.09.07 03:00close21.001.24621.24251.246570.0010170.00
52005.09.07 03:00sell31.001.24621.24921.2452
62005.09.07 04:05t/p31.001.24521.24921.2452100.0010270.00
72005.09.07 04:05buy41.001.24511.24211.2461
82005.09.07 05:21close41.001.24601.24211.246190.0010360.00
92005.09.07 05:21sell51.001.24581.24881.2448
102005.09.07 06:03s/l51.001.24881.24881.2448-300.0010060.00
112005.09.07 07:31buy61.001.24771.24471.2487
122005.09.07 08:20close61.001.24861.24471.248790.0010150.00
132005.09.07 08:24sell71.001.24861.25161.2476
142005.09.07 08:57s/l71.001.25161.25161.2476-300.009850.00
152005.09.07 08:57sell81.001.25141.25441.2504
162005.09.07 10:08close81.001.25091.25441.250450.009900.00
172005.09.07 10:08buy91.001.25111.24811.2521
182005.09.07 10:58s/l91.001.24811.24811.2521-300.009600.00
192005.09.07 12:45buy101.001.24651.24351.2475
202005.09.07 15:05s/l101.001.24351.24351.2475-300.009300.00
212005.09.07 15:15buy111.001.24281.23981.2438
222005.09.07 15:30t/p111.001.24381.23981.2438100.009400.00
232005.09.07 15:30buy121.001.24411.24111.2451
242005.09.07 16:35t/p121.001.24511.24111.2451100.009500.00
252005.09.07 18:00sell131.001.24511.24811.2441
262005.09.07 19:26t/p131.001.24411.24811.2441100.009600.00
272005.09.08 01:05sell141.001.24171.24471.2407
282005.09.08 02:45close141.001.24141.24471.240730.009630.00
292005.09.08 02:49buy151.001.24121.23821.2422
302005.09.08 04:30t/p151.001.24221.23821.2422100.009730.00
312005.09.08 07:30sell161.001.24261.24561.2416
322005.09.08 10:26close161.001.24241.24561.241620.009750.00
332005.09.08 10:27buy171.001.24231.23931.2433
342005.09.08 13:06close171.001.24161.23931.2433-70.009680.00
352005.09.08 13:07sell181.001.24171.24471.2407
362005.09.08 14:54s/l181.001.24471.24471.2407-300.009380.00
372005.09.08 20:37sell191.001.23941.24241.2384
382005.09.08 22:30close191.001.23951.24241.2384-10.009370.00
392005.09.08 23:05sell201.001.24001.24301.2390
402005.09.09 00:28close201.001.23941.24301.239071.769441.76
412005.09.09 01:15sell211.001.23981.24281.2388
422005.09.09 02:15close211.001.23941.24281.238840.009481.76
432005.09.09 02:17buy221.001.23941.23641.2404
442005.09.09 03:19close221.001.23951.23641.240410.009491.76
452005.09.09 03:19sell231.001.23941.24241.2384
462005.09.09 04:02s/l231.001.24241.24241.2384-300.009191.76
472005.09.09 08:57buy241.001.24251.23951.2435
482005.09.09 11:44s/l241.001.23951.23951.2435-300.008891.76
492005.09.09 12:46sell251.001.24051.24351.2395
502005.09.09 12:58t/p251.001.23951.24351.2395100.008991.76
512005.09.09 14:10sell261.001.24071.24371.2397
522005.09.09 15:30close261.001.24051.24371.239720.009011.76
532005.09.09 15:30buy271.001.24051.23751.2415
542005.09.09 15:39t/p271.001.24151.23751.2415100.009111.76
552005.09.09 15:42buy281.001.24121.23821.2422
562005.09.09 16:24t/p281.001.24221.23821.2422100.009211.76
572005.09.09 16:30sell291.001.24191.24491.2409
582005.09.09 17:21s/l291.001.24491.24491.2409-300.008911.76
592005.09.09 18:00buy301.001.24251.23951.2435
602005.09.09 21:18close301.001.24101.23951.2435-150.008761.76
612005.09.09 21:20sell311.001.24101.24401.2400
622005.09.11 23:22close311.001.24011.24401.240090.008851.76
632005.09.11 23:23buy321.001.24021.23721.2412
642005.09.12 00:42close321.001.24071.23721.241241.128892.88
652005.09.12 01:34sell331.001.24071.24371.2397
662005.09.12 02:25close331.001.23991.24371.239780.008972.88
672005.09.12 02:26buy341.001.23991.23691.2409
682005.09.12 04:16s/l341.001.23691.23691.2409-300.008672.88
692005.09.12 07:12buy351.001.23241.22941.2334
702005.09.12 07:36t/p351.001.23341.22941.2334100.008772.88
712005.09.12 07:45sell361.001.23361.23661.2326
722005.09.12 09:01close361.001.23281.23661.232680.008852.88
732005.09.12 09:01buy371.001.23271.22971.2337
742005.09.12 10:09close371.001.23301.22971.233730.008882.88
752005.09.12 10:15sell381.001.23271.23571.2317
762005.09.12 12:23t/p381.001.23171.23571.2317100.008982.88
772005.09.12 13:36sell391.001.23191.23491.2309
782005.09.12 14:24t/p391.001.23091.23491.2309100.009082.88
792005.09.12 14:46buy401.001.22991.22691.2309
802005.09.12 21:42close401.001.22831.22691.2309-160.008922.88
812005.09.12 21:43sell411.001.22841.23141.2274
822005.09.13 02:57close411.001.22811.23141.227433.928956.80
832005.09.13 02:58buy421.001.22801.22501.2290
842005.09.13 03:15t/p421.001.22901.22501.2290100.009056.80
852005.09.13 03:21sell431.001.22961.23261.2286
862005.09.13 08:09t/p431.001.22861.23261.2286100.009156.80
872005.09.13 10:02sell441.001.23031.23331.2293
882005.09.13 10:30t/p441.001.22931.23331.2293100.009256.80
892005.09.13 10:39buy451.001.22861.22561.2296
902005.09.13 11:37close451.001.22941.22561.229680.009336.80
912005.09.13 14:30buy461.001.22691.22391.2279
922005.09.13 14:39t/p461.001.22791.22391.2279100.009436.80
932005.09.13 15:31buy471.001.22701.22401.2280
942005.09.13 16:07t/p471.001.22801.22401.2280100.009536.80
952005.09.13 16:15sell481.001.22831.23131.2273
962005.09.13 16:33t/p481.001.22731.23131.2273100.009636.80
972005.09.13 16:46sell491.001.22811.23111.2271
982005.09.13 17:31t/p491.001.22711.23111.2271100.009736.80
992005.09.13 17:31buy501.001.22661.22361.2276
1002005.09.13 23:40close501.001.22701.22361.227640.009776.80
1012005.09.13 23:40sell511.001.22731.23031.2263
1022005.09.14 00:29t/p511.001.22631.23031.2263103.929880.72
1032005.09.14 01:15sell521.001.22771.23071.2267
1042005.09.14 05:14s/l521.001.23071.23071.2267-300.009580.72
1052005.09.14 08:36buy531.001.22861.22561.2296
1062005.09.14 09:42close531.001.22941.22561.229680.009660.72
1072005.09.14 09:43sell541.001.22951.23251.2285
1082005.09.14 10:16t/p541.001.22851.23251.2285100.009760.72
1092005.09.14 11:45buy551.001.22751.22451.2285
1102005.09.14 12:05t/p551.001.22851.22451.2285100.009860.72
1112005.09.14 12:30sell561.001.22861.23161.2276
1122005.09.14 13:58s/l561.001.23161.23161.2276-300.009560.72
1132005.09.14 13:58sell571.001.23131.23431.2303
1142005.09.14 14:39t/p571.001.23031.23431.2303100.009660.72
1152005.09.14 17:06buy581.001.22881.22581.2298
1162005.09.14 21:36close581.001.22801.22581.2298-80.009580.72
1172005.09.14 21:37sell591.001.22801.23101.2270
1182005.09.15 02:45t/p591.001.22701.23101.2270103.929684.64
1192005.09.15 07:47sell601.001.22321.22621.2222
1202005.09.15 08:02t/p601.001.22221.22621.2222100.009784.64
1212005.09.15 10:00sell611.001.22131.22431.2203
1222005.09.15 14:34close611.001.22231.22431.2203-100.009684.64
1232005.09.15 14:34buy621.001.22141.21841.2224
1242005.09.15 16:40close621.001.22161.21841.222420.009704.64
1252005.09.15 16:41sell631.001.22161.22461.2206
1262005.09.15 18:11t/p631.001.22061.22461.2206100.009804.64
1272005.09.15 18:23sell641.001.22241.22541.2214
1282005.09.15 19:16t/p641.001.22141.22541.2214100.009904.64
1292005.09.15 20:45sell651.001.22181.22481.2208
1302005.09.16 01:50close651.001.22271.22481.2208-78.249826.40
1312005.09.16 01:51buy661.001.22271.21971.2237
1322005.09.16 03:29close661.001.22341.21971.223770.009896.40
1332005.09.16 03:30sell671.001.22351.22651.2225
1342005.09.16 05:22s/l671.001.22651.22651.2225-300.009596.40
1352005.09.16 05:22sell681.001.22621.22921.2252
1362005.09.16 06:33s/l681.001.22921.22921.2252-300.009296.40
1372005.09.16 11:16sell691.001.22721.23021.2262
1382005.09.16 12:11t/p691.001.22621.23021.2262100.009396.40
1392005.09.16 12:11buy701.001.22611.22311.2271
1402005.09.16 14:22s/l701.001.22311.22311.2271-300.009096.40
1412005.09.16 18:50sell711.001.22221.22521.2212
1422005.09.18 23:00t/p711.001.22121.22521.2212100.009196.40
1432005.09.18 23:00buy721.001.21701.21401.2180
1442005.09.19 01:52close721.001.21711.21401.21801.129197.52
1452005.09.19 06:22sell731.001.21711.22011.2161
1462005.09.19 06:24t/p731.001.21611.22011.2161100.009297.52
1472005.09.19 09:05sell741.001.21241.21541.2114
1482005.09.19 12:05s/l741.001.21541.21541.2114-300.008997.52
1492005.09.19 12:15sell751.001.21451.21751.2135
1502005.09.19 13:37t/p751.001.21351.21751.2135100.009097.52
1512005.09.19 14:27buy761.001.21341.21041.2144
1522005.09.19 15:29close761.001.21421.21041.214480.009177.52
1532005.09.19 15:29sell771.001.21421.21721.2132
1542005.09.19 17:11s/l771.001.21721.21721.2132-300.008877.52
1552005.09.19 17:11sell781.001.21691.21991.2159
1562005.09.19 17:17t/p781.001.21591.21991.2159100.008977.52
1572005.09.19 17:18sell791.001.21571.21871.2147
1582005.09.19 18:53t/p791.001.21471.21871.2147100.009077.52
1592005.09.19 19:21buy801.001.21441.21141.2154
1602005.09.19 22:04t/p801.001.21541.21141.2154100.009177.52
1612005.09.19 22:18buy811.001.21391.21091.2149
1622005.09.20 01:17close811.001.21391.21091.2149-8.889168.64
1632005.09.20 01:21sell821.001.21391.21691.2129
1642005.09.20 02:38close821.001.21401.21691.2129-10.009158.64
1652005.09.20 02:38buy831.001.21381.21081.2148
1662005.09.20 03:14t/p831.001.21481.21081.2148100.009258.64
1672005.09.20 03:15sell841.001.21481.21781.2138
1682005.09.20 08:29s/l841.001.21781.21781.2138-300.008958.64
1692005.09.20 08:29sell851.001.21771.22071.2167
1702005.09.20 08:57t/p851.001.21671.22071.2167100.009058.64
1712005.09.20 10:21sell861.001.21581.21881.2148
1722005.09.20 11:09t/p861.001.21481.21881.2148100.009158.64
1732005.09.20 11:19buy871.001.21481.21181.2158
1742005.09.20 11:29t/p871.001.21581.21181.2158100.009258.64
1752005.09.20 12:47sell881.001.21581.21881.2148
1762005.09.20 14:20close881.001.21541.21881.214840.009298.64
1772005.09.20 14:20buy891.001.21521.21221.2162
1782005.09.20 15:30close891.001.21591.21221.216270.009368.64
1792005.09.20 15:30sell901.001.21581.21881.2148
1802005.09.20 18:04s/l901.001.21881.21881.2148-300.009068.64
1812005.09.20 22:45buy911.001.21171.20871.2127
1822005.09.21 02:25close911.001.21201.20871.212721.129089.76
1832005.09.21 02:26sell921.001.21211.21511.2111
1842005.09.21 04:24s/l921.001.21511.21511.2111-300.008789.76
1852005.09.21 08:45sell931.001.22051.22351.2195
1862005.09.21 09:27t/p931.001.21951.22351.2195100.008889.76
1872005.09.21 09:30buy941.001.21941.21641.2204
1882005.09.21 10:12t/p941.001.22041.21641.2204100.008989.76
1892005.09.21 10:12sell951.001.22071.22371.2197
1902005.09.21 11:39close951.001.22121.22371.2197-50.008939.76
1912005.09.21 11:40buy961.001.22101.21801.2220
1922005.09.21 12:23t/p961.001.22201.21801.2220100.009039.76
1932005.09.21 12:30sell971.001.22191.22491.2209
1942005.09.21 13:01t/p971.001.22091.22491.2209100.009139.76
1952005.09.21 13:51sell981.001.22261.22561.2216
1962005.09.21 15:07close981.001.22201.22561.221660.009199.76
1972005.09.21 15:10buy991.001.22201.21901.2230
1982005.09.21 16:03t/p991.001.22301.21901.2230100.009299.76
1992005.09.21 16:03sell1001.001.22311.22611.2221
2002005.09.21 17:10t/p1001.001.22211.22611.2221100.009399.76
2012005.09.21 17:29buy1011.001.22111.21811.2221
2022005.09.21 19:37close1011.001.22121.21811.222110.009409.76
2032005.09.21 19:38sell1021.001.22121.22421.2202
2042005.09.21 20:45close1021.001.22081.22421.220240.009449.76
2052005.09.21 20:45buy1031.001.22081.21781.2218
2062005.09.21 22:12t/p1031.001.22181.21781.2218100.009549.76
2072005.09.21 23:45sell1041.001.22191.22491.2209
2082005.09.22 01:16close1041.001.22241.22491.2209-46.089503.68
2092005.09.22 02:00sell1051.001.22601.22901.2250
2102005.09.22 02:57close1051.001.22511.22901.225090.009593.68
2112005.09.22 03:06buy1061.001.22501.22201.2260
2122005.09.22 03:46s/l1061.001.22201.22201.2260-300.009293.68
2132005.09.22 06:52buy1071.001.22021.21721.2212
2142005.09.22 07:17t/p1071.001.22121.21721.2212100.009393.68
2152005.09.22 07:36sell1081.001.22121.22421.2202
2162005.09.22 08:17close1081.001.22051.22421.220270.009463.68
2172005.09.22 08:18buy1091.001.22061.21761.2216
2182005.09.22 08:32t/p1091.001.22161.21761.2216100.009563.68
2192005.09.22 09:00sell1101.001.22271.22571.2217
2202005.09.22 09:12t/p1101.001.22171.22571.2217100.009663.68
2212005.09.22 09:19sell1111.001.22241.22541.2214
2222005.09.22 11:10t/p1111.001.22141.22541.2214100.009763.68
2232005.09.22 11:11buy1121.001.22131.21831.2223
2242005.09.22 12:45close1121.001.22171.21831.222340.009803.68
2252005.09.22 12:45sell1131.001.22171.22471.2207
2262005.09.22 14:39close1131.001.22191.22471.2207-20.009783.68
2272005.09.22 14:39buy1141.001.22171.21871.2227
2282005.09.22 15:34s/l1141.001.21871.21871.2227-300.009483.68
2292005.09.22 23:30buy1151.001.21481.21181.2158
2302005.09.23 01:11t/p1151.001.21581.21181.215873.369557.04
2312005.09.23 01:15sell1161.001.21561.21861.2146
2322005.09.23 01:55t/p1161.001.21461.21861.2146100.009657.04
2332005.09.23 01:55buy1171.001.21451.21151.2155
2342005.09.23 03:26close1171.001.21521.21151.215570.009727.04
2352005.09.23 03:26sell1181.001.21541.21841.2144
2362005.09.23 06:31close1181.001.21491.21841.214450.009777.04
2372005.09.23 06:32buy1191.001.21491.21191.2159
2382005.09.23 07:30close1191.001.21521.21191.215930.009807.04
2392005.09.23 07:30sell1201.001.21531.21831.2143
2402005.09.23 08:28close1201.001.21451.21831.214380.009887.04
2412005.09.23 08:30buy1211.001.21451.21151.2155
2422005.09.23 09:27s/l1211.001.21151.21151.2155-300.009587.04
2432005.09.23 10:15sell1221.001.21351.21651.2125
2442005.09.23 10:54t/p1221.001.21251.21651.2125100.009687.04
2452005.09.23 11:17buy1231.001.21251.20951.2135
2462005.09.23 11:21t/p1231.001.21351.20951.2135100.009787.04
2472005.09.23 11:35buy1241.001.21211.20911.2131
2482005.09.23 14:51s/l1241.001.20911.20911.2131-300.009487.04
2492005.09.23 14:51buy1251.001.20891.20591.2099
2502005.09.23 16:18close1251.001.20811.20591.2099-80.009407.04
2512005.09.23 16:19sell1261.001.20851.21151.2075
2522005.09.23 16:52t/p1261.001.20751.21151.2075100.009507.04
2532005.09.23 18:16buy1271.001.20671.20371.2077
2542005.09.25 23:00s/l1271.001.20371.20371.2077-300.009207.04
2552005.09.26 00:15buy1281.001.20261.19961.2036
2562005.09.26 01:15close1281.001.20351.19961.203690.009297.04
2572005.09.26 01:18sell1291.001.20351.20651.2025
2582005.09.26 02:31t/p1291.001.20251.20651.2025100.009397.04
2592005.09.26 02:31buy1301.001.20231.19931.2033
2602005.09.26 03:46t/p1301.001.20331.19931.2033100.009497.04
2612005.09.26 03:46sell1311.001.20331.20631.2023
2622005.09.26 04:31t/p1311.001.20231.20631.2023100.009597.04
2632005.09.26 09:25sell1321.001.20331.20631.2023
2642005.09.26 10:55s/l1321.001.20631.20631.2023-300.009297.04
2652005.09.26 11:37buy1331.001.20461.20161.2056
2662005.09.26 12:27t/p1331.001.20561.20161.2056100.009397.04
2672005.09.26 13:00buy1341.001.20421.20121.2052
2682005.09.26 16:03close1341.001.20361.20121.2052-60.009337.04
2692005.09.26 17:45sell1351.001.20501.20801.2040
2702005.09.26 22:09s/l1351.001.20801.20801.2040-300.009037.04
2712005.09.26 22:15sell1361.001.20741.21041.2064
2722005.09.27 03:11t/p1361.001.20641.21041.2064103.929140.96
2732005.09.27 09:11sell1371.001.20181.20481.2008
2742005.09.27 09:20t/p1371.001.20081.20481.2008100.009240.96
2752005.09.27 09:45sell1381.001.20101.20401.2000
2762005.09.27 10:26s/l1381.001.20401.20401.2000-300.008940.96
2772005.09.27 10:26sell1391.001.20371.20671.2027
2782005.09.27 12:20t/p1391.001.20271.20671.2027100.009040.96
2792005.09.27 14:03buy1401.001.20111.19811.2021
2802005.09.27 15:05close1401.001.20141.19811.202130.009070.96
2812005.09.27 15:15sell1411.001.20141.20441.2004
2822005.09.27 16:13t/p1411.001.20041.20441.2004100.009170.96
2832005.09.27 16:15buy1421.001.20041.19741.2014
2842005.09.27 16:27t/p1421.001.20141.19741.2014100.009270.96
2852005.09.27 16:52buy1431.001.20061.19761.2016
2862005.09.27 17:03t/p1431.001.20161.19761.2016100.009370.96
2872005.09.27 18:37buy1441.001.19881.19581.1998
2882005.09.27 19:18t/p1441.001.19981.19581.1998100.009470.96
2892005.09.27 19:30sell1451.001.20071.20371.1997
2902005.09.28 02:25s/l1451.001.20371.20371.1997-296.089174.88
2912005.09.28 02:25sell1461.001.20351.20651.2025
2922005.09.28 03:00t/p1461.001.20251.20651.2025100.009274.88
2932005.09.28 03:10buy1471.001.20091.19791.2019
2942005.09.28 03:52t/p1471.001.20191.19791.2019100.009374.88
2952005.09.28 04:01sell1481.001.20261.20561.2016
2962005.09.28 07:30close1481.001.20231.20561.201630.009404.88
2972005.09.28 07:31buy1491.001.20221.19921.2032
2982005.09.28 08:03t/p1491.001.20321.19921.2032100.009504.88
2992005.09.28 08:10sell1501.001.20341.20641.2024
3002005.09.28 10:29t/p1501.001.20241.20641.2024100.009604.88
3012005.09.28 10:45buy1511.001.20121.19821.2022
3022005.09.28 12:18t/p1511.001.20221.19821.2022100.009704.88
3032005.09.28 12:20sell1521.001.20251.20551.2015
3042005.09.28 15:18close1521.001.20201.20551.201550.009754.88
3052005.09.28 15:18buy1531.001.20181.19881.2028
3062005.09.28 15:34t/p1531.001.20281.19881.2028100.009854.88
3072005.09.28 18:00sell1541.001.20161.20461.2006
3082005.09.28 18:24s/l1541.001.20461.20461.2006-300.009554.88
3092005.09.28 18:24sell1551.001.20531.20831.2043
3102005.09.28 18:31t/p1551.001.20431.20831.2043100.009654.88
3112005.09.28 18:31sell1561.001.20391.20691.2029
3122005.09.28 19:11t/p1561.001.20291.20691.2029100.009754.88
3132005.09.28 19:45sell1571.001.20351.20651.2025
3142005.09.28 20:56close1571.001.20271.20651.202580.009834.88
3152005.09.28 20:57buy1581.001.20261.19961.2036
3162005.09.28 21:50close1581.001.20301.19961.203640.009874.88
3172005.09.28 21:54sell1591.001.20301.20601.2020
3182005.09.29 00:47s/l1591.001.20601.20601.2020-296.089578.80
3192005.09.29 00:47sell1601.001.20571.20871.2047
3202005.09.29 02:03close1601.001.20481.20871.204790.009668.80
3212005.09.29 02:40buy1611.001.20481.20181.2058
3222005.09.29 03:33close1611.001.20521.20181.205840.009708.80
3232005.09.29 03:34sell1621.001.20531.20831.2043
3242005.09.29 14:30close1621.001.20501.20831.204330.009738.80
3252005.09.29 14:40buy1631.001.20421.20121.2052
3262005.09.29 14:55s/l1631.001.20121.20121.2052-300.009438.80
3272005.09.29 14:55buy1641.001.20151.19851.2025
3282005.09.29 15:46t/p1641.001.20251.19851.2025100.009538.80
3292005.09.29 15:56sell1651.001.20271.20571.2017
3302005.09.29 16:14t/p1651.001.20171.20571.2017100.009638.80
3312005.09.29 17:29sell1661.001.20231.20531.2013
3322005.09.30 03:34s/l1661.001.20531.20531.2013-288.249350.56
3332005.09.30 06:00sell1671.001.20481.20781.2038
3342005.09.30 06:40close1671.001.20441.20781.203840.009390.56
3352005.09.30 06:41buy1681.001.20431.20131.2053
3362005.09.30 08:48close1681.001.20381.20131.2053-50.009340.56
3372005.09.30 08:49sell1691.001.20381.20681.2028
3382005.09.30 08:59t/p1691.001.20281.20681.2028100.009440.56
3392005.09.30 10:06sell1701.001.20261.20561.2016
3402005.09.30 10:21t/p1701.001.20161.20561.2016100.009540.56
3412005.09.30 11:24sell1711.001.20231.20531.2013
3422005.09.30 12:35s/l1711.001.20531.20531.2013-300.009240.56
3432005.09.30 15:54sell1721.001.20531.20831.2043
3442005.09.30 15:57t/p1721.001.20431.20831.2043100.009340.56
3452005.09.30 16:45sell1731.001.20711.21011.2061
3462005.09.30 16:58t/p1731.001.20611.21011.2061100.009440.56
3472005.09.30 16:58sell1741.001.20581.20881.2048
3482005.09.30 17:01t/p1741.001.20481.20881.2048100.009540.56
3492005.09.30 17:05sell1751.001.20531.20831.2043
3502005.09.30 17:33s/l1751.001.20831.20831.2043-300.009240.56
3512005.09.30 18:25buy1761.001.20481.20181.2058
3522005.09.30 19:22s/l1761.001.20181.20181.2058-300.008940.56
3532005.09.30 21:34sell1771.001.20221.20521.2012
3542005.10.03 02:14t/p1771.001.20121.20521.2012103.929044.48
3552005.10.03 04:30buy1781.001.19361.19061.1946
3562005.10.03 06:01t/p1781.001.19461.19061.1946100.009144.48
3572005.10.03 09:15buy1791.001.19521.19221.1962
3582005.10.03 09:36t/p1791.001.19621.19221.1962100.009244.48
3592005.10.03 09:41buy1801.001.19551.19251.1965
3602005.10.03 10:58s/l1801.001.19251.19251.1965-300.008944.48
3612005.10.03 13:04buy1811.001.19251.18951.1935
3622005.10.03 14:51t/p1811.001.19351.18951.1935100.009044.48
3632005.10.03 14:51sell1821.001.19351.19651.1925
3642005.10.03 16:00t/p1821.001.19251.19651.1925100.009144.48
3652005.10.03 16:15buy1831.001.19151.18851.1925
3662005.10.03 17:19close1831.001.19181.18851.192530.009174.48
3672005.10.03 17:19sell1841.001.19211.19511.1911
3682005.10.03 17:25t/p1841.001.19111.19511.1911100.009274.48
3692005.10.03 18:30buy1851.001.19051.18751.1915
3702005.10.03 20:01close1851.001.19111.18751.191560.009334.48
3712005.10.03 20:02sell1861.001.19121.19421.1902
3722005.10.04 00:28close1861.001.19141.19421.1902-16.089318.40
3732005.10.04 00:30buy1871.001.19141.18841.1924
3742005.10.04 01:39close1871.001.19161.18841.192420.009338.40
3752005.10.04 01:40sell1881.001.19161.19461.1906
3762005.10.04 08:30close1881.001.19151.19461.190610.009348.40
3772005.10.04 08:31buy1891.001.19161.18861.1926
3782005.10.04 10:19t/p1891.001.19261.18861.1926100.009448.40
3792005.10.04 10:32sell1901.001.19281.19581.1918
3802005.10.04 12:31close1901.001.19261.19581.191820.009468.40
3812005.10.04 12:34buy1911.001.19261.18961.1936
3822005.10.04 13:38close1911.001.19341.18961.193680.009548.40
3832005.10.04 13:44sell1921.001.19341.19641.1924
3842005.10.04 14:34close1921.001.19261.19641.192480.009628.40
3852005.10.04 14:38buy1931.001.19261.18961.1936
3862005.10.04 14:56t/p1931.001.19361.18961.1936100.009728.40
3872005.10.04 15:34sell1941.001.19411.19711.1931
3882005.10.04 17:15t/p1941.001.19311.19711.1931100.009828.40
3892005.10.04 17:38buy1951.001.19271.18971.1937
3902005.10.04 18:22t/p1951.001.19371.18971.1937100.009928.40
3912005.10.04 18:30sell1961.001.19371.19671.1927
3922005.10.04 18:53t/p1961.001.19271.19671.1927100.0010028.40
3932005.10.04 19:17buy1971.001.19201.18901.1930
3942005.10.05 01:45close1971.001.19191.18901.1930-18.8810009.52
3952005.10.05 01:46sell1981.001.19201.19501.1910
3962005.10.05 06:21s/l1981.001.19501.19501.1910-300.009709.52
3972005.10.05 07:57buy1991.001.19411.19111.1951
3982005.10.05 08:30close1991.001.19471.19111.195160.009769.52
3992005.10.05 08:31sell2001.001.19481.19781.1938
4002005.10.05 12:25close2001.001.19551.19781.1938-70.009699.52
4012005.10.05 12:26buy2011.001.19541.19241.1964
4022005.10.05 16:02close2011.001.19501.19241.1964-40.009659.52
4032005.10.05 16:03sell2021.001.19521.19821.1942
4042005.10.05 16:36s/l2021.001.19821.19821.1942-300.009359.52
4052005.10.05 17:59sell2031.001.19861.20161.1976
4062005.10.05 18:05t/p2031.001.19761.20161.1976100.009459.52
4072005.10.05 18:30buy2041.001.19611.19311.1971
4082005.10.05 22:16t/p2041.001.19711.19311.1971100.009559.52
4092005.10.06 02:15sell2051.001.20301.20601.2020
4102005.10.06 03:01s/l2051.001.20601.20601.2020-300.009259.52
4112005.10.06 04:15sell2061.001.20461.20761.2036
4122005.10.06 05:43close2061.001.20451.20761.203610.009269.52
4132005.10.06 05:44buy2071.001.20471.20171.2057
4142005.10.06 06:08t/p2071.001.20571.20171.2057100.009369.52
4152005.10.06 06:15sell2081.001.20561.20861.2046
4162005.10.06 07:43close2081.001.20511.20861.204650.009419.52
4172005.10.06 07:44buy2091.001.20511.20211.2061
4182005.10.06 08:17close2091.001.20551.20211.206140.009459.52
4192005.10.06 08:20sell2101.001.20561.20861.2046
4202005.10.06 10:56close2101.001.20501.20861.204660.009519.52
4212005.10.06 10:59buy2111.001.20501.20201.2060
4222005.10.06 11:31t/p2111.001.20601.20201.2060100.009619.52
4232005.10.06 11:31sell2121.001.20601.20901.2050
4242005.10.06 12:11t/p2121.001.20501.20901.2050100.009719.52
4252005.10.06 12:15buy2131.001.20431.20131.2053
4262005.10.06 12:43t/p2131.001.20531.20131.2053100.009819.52
4272005.10.06 13:02sell2141.001.20581.20881.2048
4282005.10.06 14:20close2141.001.20491.20881.204890.009909.52
4292005.10.06 14:20buy2151.001.20501.20201.2060
4302005.10.06 14:27t/p2151.001.20601.20201.2060100.0010009.52
4312005.10.06 17:45sell2161.001.21341.21641.2124
4322005.10.06 19:44s/l2161.001.21641.21641.2124-300.009709.52
4332005.10.06 23:29sell2171.001.21891.22191.2179
4342005.10.07 00:12t/p2171.001.21791.22191.2179111.769821.28
4352005.10.07 00:23buy2181.001.21761.21461.2186
4362005.10.07 02:07close2181.001.21721.21461.2186-40.009781.28
4372005.10.07 02:07sell2191.001.21711.22011.2161
4382005.10.07 05:45close2191.001.21711.22011.21610.009781.28
4392005.10.07 05:45buy2201.001.21701.21401.2180
4402005.10.07 08:01close2201.001.21711.21401.218010.009791.28
4412005.10.07 08:02sell2211.001.21711.22011.2161
4422005.10.07 09:20t/p2211.001.21611.22011.2161100.009891.28
4432005.10.07 09:20buy2221.001.21581.21281.2168
4442005.10.07 09:29t/p2221.001.21681.21281.2168100.009991.28
4452005.10.07 10:30sell2231.001.21711.22011.2161
4462005.10.07 10:37t/p2231.001.21611.22011.2161100.0010091.28
4472005.10.07 10:59sell2241.001.21711.22011.2161
4482005.10.07 11:05t/p2241.001.21611.22011.2161100.0010191.28
4492005.10.07 11:15buy2251.001.21531.21231.2163
4502005.10.07 14:30s/l2251.001.21231.21231.2163-300.009891.28
4512005.10.07 18:11buy2261.001.21011.20711.2111
4522005.10.07 18:46t/p2261.001.21111.20711.2111100.009991.28
4532005.10.07 19:00sell2271.001.21171.21471.2107
4542005.10.09 23:00close2271.001.21181.21471.2107-10.009981.28
4552005.10.09 23:00buy2281.001.21201.20901.2130
4562005.10.10 00:01close2281.001.21191.20901.2130-18.889962.40
4572005.10.10 00:05sell2291.001.21201.21501.2110
4582005.10.10 01:02close2291.001.21151.21501.211050.0010012.40
4592005.10.10 01:03buy2301.001.21141.20841.2124
4602005.10.10 01:30close2301.001.21201.20841.212460.0010072.40
4612005.10.10 01:30sell2311.001.21231.21531.2113
4622005.10.10 04:15close2311.001.21261.21531.2113-30.0010042.40
4632005.10.10 04:15buy2321.001.21241.20941.2134
4642005.10.10 05:39close2321.001.21251.20941.213410.0010052.40
4652005.10.10 05:45sell2331.001.21251.21551.2115
4662005.10.10 06:18close2331.001.21191.21551.211560.0010112.40
4672005.10.10 06:20buy2341.001.21181.20881.2128
4682005.10.10 07:08close2341.001.21231.20881.212850.0010162.40
4692005.10.10 07:09sell2351.001.21231.21531.2113
4702005.10.10 09:59s/l2351.001.21531.21531.2113-300.009862.40
4712005.10.10 11:15buy2361.001.21311.21011.2141
4722005.10.10 12:02close2361.001.21381.21011.214170.009932.40
4732005.10.10 12:03sell2371.001.21381.21681.2128
4742005.10.10 12:30t/p2371.001.21281.21681.2128100.0010032.40
4752005.10.10 12:45buy2381.001.21261.20961.2136
4762005.10.10 14:00s/l2381.001.20961.20961.2136-300.009732.40
4772005.10.10 16:15buy2391.001.20621.20321.2072
4782005.10.10 18:02close2391.001.20621.20321.20720.009732.40
4792005.10.10 19:15sell2401.001.20571.20871.2047
4802005.10.11 00:30close2401.001.20631.20871.2047-56.089676.32
4812005.10.11 02:46buy2411.001.20441.20141.2054
4822005.10.11 06:46close2411.001.20341.20141.2054-100.009576.32
4832005.10.11 06:48sell2421.001.20351.20651.2025
4842005.10.11 07:52close2421.001.20301.20651.202550.009626.32
4852005.10.11 07:53buy2431.001.20261.19961.2036
4862005.10.11 09:01close2431.001.20301.19961.203640.009666.32
4872005.10.11 09:02sell2441.001.20301.20601.2020
4882005.10.11 09:58t/p2441.001.20201.20601.2020100.009766.32
4892005.10.11 13:20sell2451.001.20351.20651.2025
4902005.10.11 13:22t/p2451.001.20251.20651.2025100.009866.32
4912005.10.11 13:27sell2461.001.20351.20651.2025
4922005.10.11 13:29t/p2461.001.20251.20651.2025100.009966.32
4932005.10.11 17:06sell2471.001.20121.20421.2002
4942005.10.11 17:07t/p2471.001.20021.20421.2002100.0010066.32
4952005.10.11 17:08sell2481.001.20121.20421.2002
4962005.10.11 17:09t/p2481.001.20021.20421.2002100.0010166.32
4972005.10.11 17:14sell2491.001.20121.20421.2002
4982005.10.11 18:32t/p2491.001.20021.20421.2002100.0010266.32
4992005.10.11 18:54buy2501.001.19911.19611.2001
5002005.10.11 19:48t/p2501.001.20011.19611.2001100.0010366.32
5012005.10.11 20:10buy2511.001.19901.19601.2000
5022005.10.11 21:30close2511.001.19961.19601.200060.0010426.32
5032005.10.11 21:31sell2521.001.20001.20301.1990
5042005.10.11 23:48t/p2521.001.19901.20301.1990100.0010526.32
5052005.10.12 00:15buy2531.001.19841.19541.1994
5062005.10.12 03:32close2531.001.19701.19541.1994-140.0010386.32
5072005.10.12 03:46sell2541.001.19711.20011.1961
5082005.10.12 08:07close2541.001.19671.20011.196140.0010426.32
5092005.10.12 08:07buy2551.001.19651.19351.1975
5102005.10.12 09:15close2551.001.19661.19351.197510.0010436.32
5112005.10.12 09:16sell2561.001.19661.19961.1956
5122005.10.12 11:15s/l2561.001.19961.19961.1956-300.0010136.32
5132005.10.12 11:30sell2571.001.19941.20241.1984
5142005.10.12 13:44s/l2571.001.20241.20241.1984-300.009836.32
5152005.10.12 14:37buy2581.001.20021.19721.2012
5162005.10.12 14:56t/p2581.001.20121.19721.2012100.009936.32
5172005.10.12 15:00sell2591.001.20181.20481.2008
5182005.10.12 15:44s/l2591.001.20481.20481.2008-300.009636.32
5192005.10.12 15:44sell2601.001.20461.20761.2036
5202005.10.12 15:50t/p2601.001.20361.20761.2036100.009736.32
5212005.10.12 17:00sell2611.001.20281.20581.2018
5222005.10.12 20:00t/p2611.001.20181.20581.2018100.009836.32
5232005.10.12 23:44sell2621.001.20261.20561.2016
5242005.10.13 02:30t/p2621.001.20161.20561.2016103.929940.24
5252005.10.13 04:57buy2631.001.19771.19471.1987
5262005.10.13 05:00t/p2631.001.19871.19471.1987100.0010040.24
5272005.10.13 05:04buy2641.001.19771.19471.1987
5282005.10.13 05:14t/p2641.001.19871.19471.1987100.0010140.24
5292005.10.13 05:30sell2651.001.19901.20201.1980
5302005.10.13 07:54t/p2651.001.19801.20201.1980100.0010240.24
5312005.10.13 08:15sell2661.001.19901.20201.1980
5322005.10.13 09:51t/p2661.001.19801.20201.1980100.0010340.24
5332005.10.13 13:19buy2671.001.19771.19471.1987
5342005.10.13 13:45t/p2671.001.19871.19471.1987100.0010440.24
5352005.10.13 14:00sell2681.001.19861.20161.1976
5362005.10.13 14:30t/p2681.001.19761.20161.1976100.0010540.24
5372005.10.13 16:35sell2691.001.19371.19671.1927
5382005.10.13 16:36t/p2691.001.19271.19671.1927100.0010640.24
5392005.10.13 16:44sell2701.001.19371.19671.1927
5402005.10.13 18:12close2701.001.19321.19671.192750.0010690.24
5412005.10.13 18:12buy2711.001.19311.19011.1941
5422005.10.13 18:18t/p2711.001.19411.19011.1941100.0010790.24
5432005.10.13 18:18buy2721.001.19321.19021.1942
5442005.10.13 18:29t/p2721.001.19421.19021.1942100.0010890.24
5452005.10.13 18:45sell2731.001.19771.20071.1967
5462005.10.13 20:45s/l2731.001.20071.20071.1967-300.0010590.24
5472005.10.14 00:49buy2741.001.20161.19861.2026
5482005.10.14 03:22close2741.001.20121.19861.2026-40.0010550.24
5492005.10.14 03:22sell2751.001.20131.20431.2003
5502005.10.14 06:00s/l2751.001.20431.20431.2003-300.0010250.24
5512005.10.14 07:00buy2761.001.20331.20031.2043
5522005.10.14 09:40close2761.001.20271.20031.2043-60.0010190.24
5532005.10.14 09:45sell2771.001.20261.20561.2016
5542005.10.14 10:17t/p2771.001.20161.20561.2016100.0010290.24
5552005.10.14 10:17buy2781.001.20141.19841.2024
5562005.10.14 12:46s/l2781.001.19841.19841.2024-300.009990.24
5572005.10.14 12:46buy2791.001.19861.19561.1996
5582005.10.14 12:48t/p2791.001.19961.19561.1996100.0010090.24
5592005.10.14 12:48buy2801.001.19961.19661.2006
5602005.10.14 14:21close2801.001.19991.19661.200630.0010120.24
5612005.10.14 14:23sell2811.001.19991.20291.1989
5622005.10.14 14:32s/l2811.001.20291.20291.1989-300.009820.24
5632005.10.14 16:15sell2821.001.20291.20591.2019
5642005.10.14 16:42s/l2821.001.20591.20591.2019-300.009520.24
5652005.10.14 16:42sell2831.001.20691.20991.2059
5662005.10.14 16:42t/p2831.001.20591.20991.2059100.009620.24
5672005.10.14 16:42sell2841.001.20541.20841.2044
5682005.10.14 16:43t/p2841.001.20441.20841.2044100.009720.24
5692005.10.14 16:43sell2851.001.20381.20681.2028
5702005.10.14 16:45s/l2851.001.20681.20681.2028-300.009420.24
5712005.10.14 19:22buy2861.001.20711.20411.2081
5722005.10.14 19:24t/p2861.001.20811.20411.2081100.009520.24
5732005.10.14 19:41sell2871.001.20931.21231.2083
5742005.10.14 21:16t/p2871.001.20831.21231.2083100.009620.24
5752005.10.17 00:15buy2881.001.20721.20421.2082
5762005.10.17 02:01t/p2881.001.20821.20421.2082100.009720.24
5772005.10.17 02:01sell2891.001.20821.21121.2072
5782005.10.17 02:02t/p2891.001.20721.21121.2072100.009820.24
5792005.10.17 02:03sell2901.001.20721.21021.2062
5802005.10.17 02:16s/l2901.001.21021.21021.2062-300.009520.24
5812005.10.17 02:16sell2911.001.21051.21351.2095
5822005.10.17 02:17t/p2911.001.20951.21351.2095100.009620.24
5832005.10.17 02:17sell2921.001.20921.21221.2082
5842005.10.17 02:45s/l2921.001.21221.21221.2082-300.009320.24
5852005.10.17 03:30buy2931.001.20851.20551.2095
5862005.10.17 04:01t/p2931.001.20951.20551.2095100.009420.24
5872005.10.17 04:28sell2941.001.21041.21341.2094
5882005.10.17 07:35t/p2941.001.20941.21341.2094100.009520.24
5892005.10.17 07:45buy2951.001.20971.20671.2107
5902005.10.17 10:46s/l2951.001.20671.20671.2107-300.009220.24
5912005.10.17 10:46buy2961.001.20681.20381.2078
5922005.10.17 11:46s/l2961.001.20381.20381.2078-300.008920.24
5932005.10.17 13:57buy2971.001.20251.19951.2035
5942005.10.17 15:31t/p2971.001.20351.19951.2035100.009020.24
5952005.10.17 15:31sell2981.001.20351.20651.2025
5962005.10.17 16:07t/p2981.001.20251.20651.2025100.009120.24
5972005.10.17 16:09buy2991.001.20231.19931.2033
5982005.10.17 16:46t/p2991.001.20331.19931.2033100.009220.24
5992005.10.17 17:00sell3001.001.20271.20571.2017
6002005.10.17 18:30s/l3001.001.20571.20571.2017-300.008920.24
6012005.10.17 19:47buy3011.001.20421.20121.2052
6022005.10.17 23:02close3011.001.20271.20121.2052-150.008770.24
6032005.10.18 01:30sell3021.001.20151.20451.2005
6042005.10.18 01:30t/p3021.001.20051.20451.2005100.008870.24
6052005.10.18 01:31sell3031.001.20151.20451.2005
6062005.10.18 01:43t/p3031.001.20051.20451.2005100.008970.24
6072005.10.18 02:00buy3041.001.20061.19761.2016
6082005.10.18 03:04close3041.001.20051.19761.2016-10.008960.24
6092005.10.18 03:04sell3051.001.20061.20361.1996
6102005.10.18 06:08close3051.001.19981.20361.199680.009040.24
6112005.10.18 06:18buy3061.001.19961.19661.2006
6122005.10.18 09:50s/l3061.001.19661.19661.2006-300.008740.24
6132005.10.18 09:50buy3071.001.19671.19371.1977
6142005.10.18 10:15t/p3071.001.19771.19371.1977100.008840.24
6152005.10.18 10:16buy3081.001.19821.19521.1992
6162005.10.18 11:48s/l3081.001.19521.19521.1992-300.008540.24
6172005.10.18 16:39buy3091.001.19261.18961.1936
6182005.10.18 17:00t/p3091.001.19361.18961.1936100.008640.24
6192005.10.18 17:14buy3101.001.19301.19001.1940
6202005.10.18 17:15t/p3101.001.19401.19001.1940100.008740.24
6212005.10.18 17:15sell3111.001.19421.19721.1932
6222005.10.18 19:30s/l3111.001.19721.19721.1932-300.008440.24
6232005.10.18 19:30sell3121.001.19691.19991.1959
6242005.10.18 20:04t/p3121.001.19591.19991.1959100.008540.24
6252005.10.19 00:46buy3131.001.19571.19271.1967
6262005.10.19 01:48s/l3131.001.19271.19271.1967-300.008240.24
6272005.10.19 02:51sell3141.001.19421.19721.1932
6282005.10.19 03:57t/p3141.001.19321.19721.1932100.008340.24
6292005.10.19 03:57buy3151.001.19301.19001.1940
6302005.10.19 05:32close3151.001.19331.19001.194030.008370.24
6312005.10.19 05:33sell3161.001.19331.19631.1923
6322005.10.19 06:40close3161.001.19261.19631.192370.008440.24
6332005.10.19 06:42buy3171.001.19261.18961.1936
6342005.10.19 07:16close3171.001.19301.18961.193640.008480.24
6352005.10.19 07:17sell3181.001.19321.19621.1922
6362005.10.19 08:35close3181.001.19271.19621.192250.008530.24
6372005.10.19 08:35buy3191.001.19191.18891.1929
6382005.10.19 08:39s/l3191.001.18891.18891.1929-300.008230.24
6392005.10.19 08:39buy3201.001.18911.18611.1901
6402005.10.19 08:44t/p3201.001.19011.18611.1901100.008330.24
6412005.10.19 08:44buy3211.001.19121.18821.1922
6422005.10.19 08:53s/l3211.001.18821.18821.1922-300.008030.24
6432005.10.19 08:53buy3221.001.18851.18551.1895
6442005.10.19 09:32t/p3221.001.18951.18551.1895100.008130.24
6452005.10.19 13:38buy3231.001.19511.19211.1961
6462005.10.19 13:43t/p3231.001.19611.19211.1961100.008230.24
6472005.10.19 13:44buy3241.001.19521.19221.1962
6482005.10.19 13:59t/p3241.001.19621.19221.1962100.008330.24
6492005.10.19 14:08buy3251.001.19481.19181.1958
6502005.10.19 15:50t/p3251.001.19581.19181.1958100.008430.24
6512005.10.19 15:50sell3261.001.19581.19881.1948
6522005.10.19 16:54s/l3261.001.19881.19881.1948-300.008130.24
6532005.10.19 18:32buy3271.001.19761.19461.1986
6542005.10.19 18:44t/p3271.001.19861.19461.1986100.008230.24
6552005.10.19 18:44buy3281.001.19781.19481.1988
6562005.10.19 20:50close3281.001.19791.19481.198810.008240.24
6572005.10.19 20:54sell3291.001.19791.20091.1969
6582005.10.20 02:15close3291.001.19751.20091.196943.928284.16
6592005.10.20 02:15buy3301.001.19751.19451.1985
6602005.10.20 06:32close3301.001.19721.19451.1985-30.008254.16
6612005.10.20 06:32sell3311.001.19731.20031.1963
6622005.10.20 09:48close3311.001.19651.20031.196380.008334.16
6632005.10.20 09:50buy3321.001.19661.19361.1976
6642005.10.20 10:30t/p3321.001.19761.19361.1976100.008434.16
6652005.10.20 10:30sell3331.001.19761.20061.1966
6662005.10.20 11:01t/p3331.001.19661.20061.1966100.008534.16
6672005.10.20 11:15buy3341.001.19531.19231.1963
6682005.10.20 11:15t/p3341.001.19631.19231.1963100.008634.16
6692005.10.20 11:16buy3351.001.19591.19291.1969
6702005.10.20 11:30t/p3351.001.19691.19291.1969100.008734.16
6712005.10.20 12:57buy3361.001.19591.19291.1969
6722005.10.20 12:58t/p3361.001.19691.19291.1969100.008834.16
6732005.10.20 12:59buy3371.001.19591.19291.1969
6742005.10.20 14:30close3371.001.19591.19291.19690.008834.16
6752005.10.20 14:30sell3381.001.19591.19891.1949
6762005.10.20 16:21s/l3381.001.19891.19891.1949-300.008534.16
6772005.10.20 17:15buy3391.001.19691.19391.1979
6782005.10.20 17:19t/p3391.001.19791.19391.1979100.008634.16
6792005.10.20 17:20buy3401.001.19741.19441.1984
6802005.10.20 17:34t/p3401.001.19841.19441.1984100.008734.16
6812005.10.20 17:46sell3411.001.19871.20171.1977
6822005.10.20 18:06t/p3411.001.19771.20171.1977100.008834.16
6832005.10.20 19:45sell3421.001.19851.20151.1975
6842005.10.20 21:29s/l3421.001.20151.20151.1975-300.008534.16
6852005.10.21 01:32sell3431.001.20211.20511.2011
6862005.10.21 02:08s/l3431.001.20511.20511.2011-300.008234.16
6872005.10.21 02:08sell3441.001.20481.20781.2038
6882005.10.21 03:28s/l3441.001.20781.20781.2038-300.007934.16
6892005.10.21 05:40sell3451.001.20491.20791.2039
6902005.10.21 06:00t/p3451.001.20391.20791.2039100.008034.16
6912005.10.21 07:09sell3461.001.20451.20751.2035
6922005.10.21 07:30t/p3461.001.20351.20751.2035100.008134.16
6932005.10.21 07:30buy3471.001.20261.19961.2036
6942005.10.21 07:37t/p3471.001.20361.19961.2036100.008234.16
6952005.10.21 07:44buy3481.001.20291.19991.2039
6962005.10.21 08:06t/p3481.001.20391.19991.2039100.008334.16
6972005.10.21 08:08sell3491.001.20451.20751.2035
6982005.10.21 10:30close3491.001.20401.20751.203550.008384.16
6992005.10.21 10:30buy3501.001.20401.20101.2050
7002005.10.21 10:49t/p3501.001.20501.20101.2050100.008484.16
7012005.10.21 11:01buy3511.001.20431.20131.2053
7022005.10.21 12:30s/l3511.001.20131.20131.2053-300.008184.16
7032005.10.21 13:15sell3521.001.20221.20521.2012
7042005.10.21 13:57t/p3521.001.20121.20521.2012100.008284.16
7052005.10.21 14:00buy3531.001.20071.19771.2017
7062005.10.21 14:30t/p3531.001.20171.19771.2017100.008384.16
7072005.10.21 14:45sell3541.001.20211.20511.2011
7082005.10.21 17:09t/p3541.001.20111.20511.2011100.008484.16
7092005.10.21 19:30buy3551.001.19461.19161.1956
7102005.10.21 20:46close3551.001.19471.19161.195610.008494.16
7112005.10.23 23:00buy3561.001.19411.19111.1951
7122005.10.24 01:15close3561.001.19461.19111.195141.128535.28
7132005.10.24 01:15sell3571.001.19471.19771.1937
7142005.10.24 01:36t/p3571.001.19371.19771.1937100.008635.28
7152005.10.24 04:00sell3581.001.19411.19711.1931
7162005.10.24 04:17t/p3581.001.19311.19711.1931100.008735.28
7172005.10.24 04:46buy3591.001.19301.19001.1940
7182005.10.24 05:30close3591.001.19341.19001.194040.008775.28
7192005.10.24 05:30sell3601.001.19331.19631.1923
7202005.10.24 12:33close3601.001.19401.19631.1923-70.008705.28
7212005.10.24 12:34buy3611.001.19391.19091.1949
7222005.10.24 13:37close3611.001.19481.19091.194990.008795.28
7232005.10.24 13:38sell3621.001.19481.19781.1938
7242005.10.24 16:13s/l3621.001.19781.19781.1938-300.008495.28
7252005.10.24 19:00buy3631.001.19621.19321.1972
7262005.10.24 19:00t/p3631.001.19721.19321.1972100.008595.28
7272005.10.24 19:00buy3641.001.19781.19481.1988
7282005.10.24 19:00t/p3641.001.19881.19481.1988100.008695.28
7292005.10.24 19:14buy3651.001.19811.19511.1991
7302005.10.25 02:00s/l3651.001.19511.19511.1991-308.888386.40
7312005.10.25 03:03sell3661.001.19601.19901.1950
7322005.10.25 08:06close3661.001.19581.19901.195020.008406.40
7332005.10.25 08:06buy3671.001.19571.19271.1967
7342005.10.25 09:31t/p3671.001.19671.19271.1967100.008506.40
7352005.10.25 12:00sell3681.001.20321.20621.2022
7362005.10.25 13:53close3681.001.20301.20621.202220.008526.40
7372005.10.25 13:59buy3691.001.20301.20001.2040
7382005.10.25 14:48close3691.001.20371.20001.204070.008596.40
7392005.10.25 14:48sell3701.001.20381.20681.2028
7402005.10.25 15:09s/l3701.001.20681.20681.2028-300.008296.40
7412005.10.25 15:09sell3711.001.20651.20951.2055
7422005.10.25 15:22t/p3711.001.20551.20951.2055100.008396.40
7432005.10.25 15:22sell3721.001.20521.20821.2042
7442005.10.25 16:08s/l3721.001.20821.20821.2042-300.008096.40
7452005.10.25 20:10sell3731.001.21131.21431.2103
7462005.10.25 21:00t/p3731.001.21031.21431.2103100.008196.40
7472005.10.25 21:15buy3741.001.20971.20671.2107
7482005.10.25 22:37t/p3741.001.21071.20671.2107100.008296.40
7492005.10.25 22:37sell3751.001.21071.21371.2097
7502005.10.26 00:15close3751.001.21011.21371.209763.928360.32
7512005.10.26 00:29buy3761.001.21011.20711.2111
7522005.10.26 00:51t/p3761.001.21111.20711.2111100.008460.32
7532005.10.26 00:57sell3771.001.21121.21421.2102
7542005.10.26 01:45t/p3771.001.21021.21421.2102100.008560.32
7552005.10.26 02:46sell3781.001.21031.21331.2093
7562005.10.26 03:00t/p3781.001.20931.21331.2093100.008660.32
7572005.10.26 03:30sell3791.001.21071.21371.2097
7582005.10.26 04:13t/p3791.001.20971.21371.2097100.008760.32
7592005.10.26 06:49buy3801.001.20951.20651.2105
7602005.10.26 07:30close3801.001.21041.20651.210590.008850.32
7612005.10.26 07:34sell3811.001.21031.21331.2093
7622005.10.26 08:18s/l3811.001.21331.21331.2093-300.008550.32
7632005.10.26 09:01buy3821.001.20991.20691.2109
7642005.10.26 09:02t/p3821.001.21091.20691.2109100.008650.32
7652005.10.26 09:07buy3831.001.20991.20691.2109
7662005.10.26 09:08t/p3831.001.21091.20691.2109100.008750.32
7672005.10.26 09:12buy3841.001.20961.20661.2106
7682005.10.26 09:13t/p3841.001.21061.20661.2106100.008850.32
7692005.10.26 09:14buy3851.001.20971.20671.2107
7702005.10.26 09:59s/l3851.001.20671.20671.2107-300.008550.32
7712005.10.26 11:56buy3861.001.20691.20391.2079
7722005.10.26 13:08t/p3861.001.20791.20391.2079100.008650.32
7732005.10.26 14:09buy3871.001.20611.20311.2071
7742005.10.26 15:00t/p3871.001.20711.20311.2071100.008750.32
7752005.10.26 15:06sell3881.001.20721.21021.2062
7762005.10.26 16:11s/l3881.001.21021.21021.2062-300.008450.32
7772005.10.26 16:49buy3891.001.20781.20481.2088
7782005.10.26 17:11t/p3891.001.20881.20481.2088100.008550.32
7792005.10.26 18:03buy3901.001.20781.20481.2088
7802005.10.26 19:15close3901.001.20751.20481.2088-30.008520.32
7812005.10.26 19:16sell3911.001.20771.21071.2067
7822005.10.26 20:14t/p3911.001.20671.21071.2067100.008620.32
7832005.10.26 20:15buy3921.001.20661.20361.2076
7842005.10.26 20:54t/p3921.001.20761.20361.2076100.008720.32
7852005.10.26 21:00sell3931.001.20771.21071.2067
7862005.10.26 21:36t/p3931.001.20671.21071.2067100.008820.32
7872005.10.26 22:01buy3941.001.20691.20391.2079
7882005.10.27 02:03close3941.001.20641.20391.2079-58.888761.44
7892005.10.27 02:03sell3951.001.20651.20951.2055
7902005.10.27 03:15s/l3951.001.20951.20951.2055-300.008461.44
7912005.10.27 04:33sell3961.001.20931.21231.2083
7922005.10.27 05:17s/l3961.001.21231.21231.2083-300.008161.44
7932005.10.27 05:17sell3971.001.21211.21511.2111
7942005.10.27 05:29t/p3971.001.21111.21511.2111100.008261.44
7952005.10.27 05:29sell3981.001.21081.21381.2098
7962005.10.27 07:21close3981.001.21111.21381.2098-30.008231.44
7972005.10.27 07:21buy3991.001.21091.20791.2119
7982005.10.27 09:05close3991.001.21101.20791.211910.008241.44
7992005.10.27 09:08sell4001.001.21101.21401.2100
8002005.10.27 10:09s/l4001.001.21401.21401.2100-300.007941.44
8012005.10.27 12:08sell4011.001.21361.21661.2126
8022005.10.27 12:49t/p4011.001.21261.21661.2126100.008041.44
8032005.10.27 15:49buy4021.001.21491.21191.2159
8042005.10.27 18:00close4021.001.21481.21191.2159-10.008031.44
8052005.10.27 18:00sell4031.001.21481.21781.2138
8062005.10.27 20:15t/p4031.001.21381.21781.2138100.008131.44
8072005.10.27 20:30buy4041.001.21331.21031.2143
8082005.10.27 21:02t/p4041.001.21431.21031.2143100.008231.44
8092005.10.27 21:36sell4051.001.21441.21741.2134
8102005.10.28 01:27close4051.001.21351.21741.2134101.768333.20
8112005.10.28 01:29buy4061.001.21351.21051.2145
8122005.10.28 02:01close4061.001.21441.21051.214590.008423.20
8132005.10.28 02:02sell4071.001.21441.21741.2134
8142005.10.28 03:01close4071.001.21391.21741.213450.008473.20
8152005.10.28 03:01buy4081.001.21371.21071.2147
8162005.10.28 04:45t/p4081.001.21471.21071.2147100.008573.20
8172005.10.28 07:30buy4091.001.21351.21051.2145
8182005.10.28 08:24t/p4091.001.21451.21051.2145100.008673.20
8192005.10.28 10:41buy4101.001.21501.21201.2160
8202005.10.28 11:10t/p4101.001.21601.21201.2160100.008773.20
8212005.10.28 16:00sell4111.001.21281.21581.2118
8222005.10.28 16:09t/p4111.001.21181.21581.2118100.008873.20
8232005.10.28 16:59buy4121.001.21011.20711.2111
8242005.10.28 18:20s/l4121.001.20711.20711.2111-300.008573.20
8252005.10.28 21:05sell4131.001.20681.20981.2058
8262005.10.30 23:30close4131.001.20591.20981.205890.008663.20
8272005.10.30 23:30buy4141.001.20581.20281.2068
8282005.10.31 00:12t/p4141.001.20681.20281.206891.128754.32
8292005.10.31 00:15sell4151.001.20691.20991.2059
8302005.10.31 01:01close4151.001.20601.20991.205990.008844.32
8312005.10.31 01:02buy4161.001.20601.20301.2070
8322005.10.31 02:00close4161.001.20621.20301.207020.008864.32
8332005.10.31 02:00sell4171.001.20621.20921.2052
8342005.10.31 02:19t/p4171.001.20521.20921.2052100.008964.32
8352005.10.31 02:54sell4181.001.20621.20921.2052
8362005.10.31 04:51close4181.001.20611.20921.205210.008974.32
8372005.10.31 04:52buy4191.001.20621.20321.2072
8382005.10.31 07:21close4191.001.20571.20321.2072-50.008924.32
8392005.10.31 07:21sell4201.001.20561.20861.2046
8402005.10.31 09:25close4201.001.20551.20861.204610.008934.32
8412005.10.31 10:24sell4211.001.20671.20971.2057
8422005.10.31 12:55t/p4211.001.20571.20971.2057100.009034.32
8432005.10.31 16:30sell4221.001.20161.20461.2006
8442005.10.31 16:59t/p4221.001.20061.20461.2006100.009134.32
8452005.10.31 17:01buy4231.001.20031.19731.2013
8462005.10.31 17:50s/l4231.001.19731.19731.2013-300.008834.32
8472005.10.31 18:29sell4241.001.19941.20241.1984
8482005.10.31 20:06close4241.001.19851.20241.198490.008924.32
8492005.10.31 20:06buy4251.001.19841.19541.1994
8502005.10.31 21:07close4251.001.19901.19541.199460.008984.32
8512005.10.31 21:07sell4261.001.19891.20191.1979
8522005.11.01 00:48close4261.001.19851.20191.197943.929028.24
8532005.11.01 00:49buy4271.001.19851.19551.1995
8542005.11.01 01:59close4271.001.19871.19551.199520.009048.24
8552005.11.01 02:02sell4281.001.19871.20171.1977
8562005.11.01 03:59t/p4281.001.19771.20171.1977100.009148.24
8572005.11.01 07:58sell4291.001.19811.20111.1971
8582005.11.01 10:38s/l4291.001.20111.20111.1971-300.008848.24
8592005.11.01 11:45sell4301.001.20041.20341.1994
8602005.11.01 12:54close4301.001.20031.20341.199410.008858.24
8612005.11.01 14:33sell4311.001.20161.20461.2006
8622005.11.01 15:50t/p4311.001.20061.20461.2006100.008958.24
8632005.11.01 15:50buy4321.001.20051.19751.2015
8642005.11.01 17:00s/l4321.001.19751.19751.2015-300.008658.24
8652005.11.01 19:55sell4331.001.20051.20351.1995
8662005.11.01 21:25t/p4331.001.19951.20351.1995100.008758.24
8672005.11.01 21:30buy4341.001.19951.19651.2005
8682005.11.01 21:33t/p4341.001.20051.19651.2005100.008858.24
8692005.11.01 21:36buy4351.001.19981.19681.2008
8702005.11.01 22:37t/p4351.001.20081.19681.2008100.008958.24
8712005.11.01 23:11sell4361.001.20171.20471.2007
8722005.11.02 02:53t/p4361.001.20071.20471.2007103.929062.16
8732005.11.02 03:47sell4371.001.20151.20451.2005
8742005.11.02 06:55s/l4371.001.20451.20451.2005-300.008762.16
8752005.11.02 07:51buy4381.001.20371.20071.2047
8762005.11.02 10:57s/l4381.001.20071.20071.2047-300.008462.16
8772005.11.02 12:13sell4391.001.20231.20531.2013
8782005.11.02 13:01t/p4391.001.20131.20531.2013100.008562.16
8792005.11.02 15:04buy4401.001.19911.19611.2001
8802005.11.02 15:20close4401.001.19961.19611.200150.008612.16
8812005.11.02 15:21sell4411.001.19971.20271.1987
8822005.11.02 15:58s/l4411.001.20271.20271.1987-300.008312.16
8832005.11.02 15:58sell4421.001.20241.20541.2014
8842005.11.02 17:08close4421.001.20251.20541.2014-10.008302.16
8852005.11.02 17:09buy4431.001.20251.19951.2035
8862005.11.02 17:16t/p4431.001.20351.19951.2035100.008402.16
8872005.11.02 17:45sell4441.001.20571.20871.2047
8882005.11.02 20:00close4441.001.20631.20871.2047-60.008342.16
8892005.11.02 20:01buy4451.001.20631.20331.2073
8902005.11.02 21:15close4451.001.20661.20331.207330.008372.16
8912005.11.02 21:15sell4461.001.20671.20971.2057
8922005.11.03 08:25close4461.001.20671.20971.20573.928376.08
8932005.11.03 08:29buy4471.001.20671.20371.2077
8942005.11.03 11:24close4471.001.20621.20371.2077-50.008326.08
8952005.11.03 11:25sell4481.001.20621.20921.2052
8962005.11.03 13:02t/p4481.001.20521.20921.2052100.008426.08
8972005.11.03 14:52buy4491.001.20561.20261.2066
8982005.11.03 15:34s/l4491.001.20261.20261.2066-300.008126.08
8992005.11.03 15:34buy4501.001.20291.19991.2039
9002005.11.03 15:42s/l4501.001.19991.19991.2039-300.007826.08
9012005.11.03 15:42buy4511.001.20021.19721.2012
9022005.11.03 15:47t/p4511.001.20121.19721.2012100.007926.08
9032005.11.03 17:29buy4521.001.19891.19591.1999
9042005.11.03 17:55t/p4521.001.19991.19591.1999100.008026.08
9052005.11.03 18:59buy4531.001.19841.19541.1994
9062005.11.03 19:06s/l4531.001.19541.19541.1994-300.007726.08
9072005.11.03 19:06buy4541.001.19571.19271.1967
9082005.11.03 20:29t/p4541.001.19671.19271.1967100.007826.08
9092005.11.03 21:11buy4551.001.19521.19221.1962
9102005.11.03 23:46close4551.001.19481.19221.1962-40.007786.08
9112005.11.03 23:46sell4561.001.19481.19781.1938
9122005.11.04 00:42close4561.001.19391.19781.1938101.767887.84
9132005.11.04 00:43buy4571.001.19391.19091.1949
9142005.11.04 01:54close4571.001.19471.19091.194980.007967.84
9152005.11.04 01:55sell4581.001.19481.19781.1938
9162005.11.04 02:44t/p4581.001.19381.19781.1938100.008067.84
9172005.11.04 02:44buy4591.001.19381.19081.1948
9182005.11.04 04:10close4591.001.19431.19081.194850.008117.84
9192005.11.04 04:11sell4601.001.19451.19751.1935
9202005.11.04 05:45t/p4601.001.19351.19751.1935100.008217.84
9212005.11.04 08:13sell4611.001.19381.19681.1928
9222005.11.04 15:20t/p4611.001.19281.19681.1928100.008317.84
9232005.11.04 15:31sell4621.001.19441.19741.1934
9242005.11.04 15:35t/p4621.001.19341.19741.1934100.008417.84
9252005.11.04 15:37sell4631.001.19451.19751.1935
9262005.11.04 15:46s/l4631.001.19751.19751.1935-300.008117.84
9272005.11.04 15:46sell4641.001.19721.20021.1962
9282005.11.04 16:18t/p4641.001.19621.20021.1962100.008217.84
9292005.11.04 16:18sell4651.001.19591.19891.1949
9302005.11.04 16:28t/p4651.001.19491.19891.1949100.008317.84
9312005.11.04 16:28sell4661.001.19461.19761.1936
9322005.11.04 16:33t/p4661.001.19361.19761.1936100.008417.84
9332005.11.04 17:00buy4671.001.19211.18911.1931
9342005.11.04 17:09s/l4671.001.18911.18911.1931-300.008117.84
9352005.11.04 17:09buy4681.001.18941.18641.1904
9362005.11.04 17:29s/l4681.001.18641.18641.1904-300.007817.84
9372005.11.04 19:15buy4691.001.18191.17891.1829
9382005.11.04 20:03t/p4691.001.18291.17891.1829100.007917.84
9392005.11.04 20:03sell4701.001.18301.18601.1820
9402005.11.04 20:50t/p4701.001.18201.18601.1820100.008017.84
9412005.11.04 21:00buy4711.001.18171.17871.1827
9422005.11.07 03:15close4711.001.18141.17871.1827-38.887978.96
9432005.11.07 03:15sell4721.001.18141.18441.1804
9442005.11.07 09:28t/p4721.001.18041.18441.1804100.008078.96
9452005.11.07 09:45buy4731.001.17901.17601.1800
9462005.11.07 10:15t/p4731.001.18001.17601.1800100.008178.96
9472005.11.07 10:23sell4741.001.18171.18471.1807
9482005.11.07 10:31t/p4741.001.18071.18471.1807100.008278.96
9492005.11.07 10:31sell4751.001.18051.18351.1795
9502005.11.07 15:45close4751.001.18061.18351.1795-10.008268.96
9512005.11.07 15:45buy4761.001.18061.17761.1816
9522005.11.07 16:41s/l4761.001.17761.17761.1816-300.007968.96
9532005.11.07 17:30sell4771.001.17981.18281.1788
9542005.11.07 17:51t/p4771.001.17881.18281.1788100.008068.96
9552005.11.07 17:57sell4781.001.17961.18261.1786
9562005.11.07 18:07t/p4781.001.17861.18261.1786100.008168.96
9572005.11.07 19:31buy4791.001.17881.17581.1798
9582005.11.07 21:10t/p4791.001.17981.17581.1798100.008268.96
9592005.11.07 21:21sell4801.001.18051.18351.1795
9602005.11.08 00:45t/p4801.001.17951.18351.1795103.928372.88
9612005.11.08 02:02buy4811.001.17851.17551.1795
9622005.11.08 02:54s/l4811.001.17551.17551.1795-300.008072.88
9632005.11.08 05:45sell4821.001.17261.17561.1716
9642005.11.08 06:53close4821.001.17241.17561.171620.008092.88
9652005.11.08 06:57buy4831.001.17241.16941.1734
9662005.11.08 07:31close4831.001.17291.16941.173450.008142.88
9672005.11.08 07:32sell4841.001.17291.17591.1719
9682005.11.08 08:38close4841.001.17241.17591.171950.008192.88
9692005.11.08 08:47buy4851.001.17241.16941.1734
9702005.11.08 09:14close4851.001.17321.16941.173480.008272.88
9712005.11.08 09:14sell4861.001.17341.17641.1724
9722005.11.08 10:13t/p4861.001.17241.17641.1724100.008372.88
9732005.11.08 10:13buy4871.001.17241.16941.1734
9742005.11.08 11:19close4871.001.17301.16941.173460.008432.88
9752005.11.08 11:20sell4881.001.17301.17601.1720
9762005.11.08 16:50s/l4881.001.17601.17601.1720-300.008132.88
9772005.11.08 20:45sell4891.001.17891.18191.1779
9782005.11.08 21:13t/p4891.001.17791.18191.1779100.008232.88
9792005.11.08 21:18sell4901.001.17801.18101.1770
9802005.11.09 01:07close4901.001.17771.18101.177033.928266.80
9812005.11.09 01:08buy4911.001.17771.17471.1787
9822005.11.09 03:00close4911.001.17681.17471.1787-90.008176.80
9832005.11.09 03:01sell4921.001.17671.17971.1757
9842005.11.09 04:14close4921.001.17641.17971.175730.008206.80
9852005.11.09 04:15buy4931.001.17641.17341.1774
9862005.11.09 08:49close4931.001.17661.17341.177420.008226.80
9872005.11.09 08:52sell4941.001.17671.17971.1757
9882005.11.09 10:06close4941.001.17601.17971.175770.008296.80
9892005.11.09 10:08buy4951.001.17601.17301.1770
9902005.11.09 10:21t/p4951.001.17701.17301.1770100.008396.80
9912005.11.09 10:31sell4961.001.17751.18051.1765
9922005.11.09 11:42close4961.001.17671.18051.176580.008476.80
9932005.11.09 11:42buy4971.001.17651.17351.1775
9942005.11.09 13:26s/l4971.001.17351.17351.1775-300.008176.80
9952005.11.09 14:15sell4981.001.17471.17771.1737
9962005.11.09 15:55s/l4981.001.17771.17771.1737-300.007876.80
9972005.11.09 15:55sell4991.001.17741.18041.1764
9982005.11.09 16:28t/p4991.001.17641.18041.1764100.007976.80
9992005.11.09 16:31buy5001.001.17431.17131.1753
10002005.11.09 19:00close5001.001.17451.17131.175320.007996.80
10012005.11.09 19:00sell5011.001.17471.17771.1737
10022005.11.09 19:37t/p5011.001.17371.17771.1737100.008096.80
10032005.11.09 20:15sell5021.001.17501.17801.1740
10042005.11.09 22:25close5021.001.17651.17801.1740-150.007946.80
10052005.11.10 00:34sell5031.001.17671.17971.1757
10062005.11.10 02:20close5031.001.17641.17971.175730.007976.80
10072005.11.10 02:21buy5041.001.17641.17341.1774
10082005.11.10 03:15close5041.001.17681.17341.177440.008016.80
10092005.11.10 03:15sell5051.001.17681.17981.1758
10102005.11.10 06:04close5051.001.17591.17981.175890.008106.80
10112005.11.10 06:04buy5061.001.17581.17281.1768
10122005.11.10 07:29close5061.001.17611.17281.176830.008136.80
10132005.11.10 07:30sell5071.001.17601.17901.1750
10142005.11.10 12:43s/l5071.001.17901.17901.1750-300.007836.80
10152005.11.10 12:43sell5081.001.17871.18171.1777
10162005.11.10 13:00t/p5081.001.17771.18171.1777100.007936.80
10172005.11.10 13:30buy5091.001.17701.17401.1780
10182005.11.10 14:30t/p5091.001.17801.17401.1780100.008036.80
10192005.11.10 14:30sell5101.001.17881.18181.1778
10202005.11.10 14:31t/p5101.001.17781.18181.1778100.008136.80
10212005.11.10 14:33sell5111.001.17801.18101.1770
10222005.11.10 14:46t/p5111.001.17701.18101.1770100.008236.80
10232005.11.10 16:53sell5121.001.17501.17801.1740
10242005.11.10 17:21t/p5121.001.17401.17801.1740100.008336.80
10252005.11.10 17:46buy5131.001.17371.17071.1747
10262005.11.10 18:06t/p5131.001.17471.17071.1747100.008436.80
10272005.11.10 20:22sell5141.001.17391.17691.1729
10282005.11.10 20:40t/p5141.001.17291.17691.1729100.008536.80
10292005.11.10 21:00buy5151.001.16851.16551.1695
10302005.11.10 21:02t/p5151.001.16951.16551.1695100.008636.80
10312005.11.10 21:02buy5161.001.16981.16681.1708
10322005.11.11 02:14close5161.001.16931.16681.1708-76.648560.16
10332005.11.11 04:20buy5171.001.16871.16571.1697
10342005.11.11 05:00close5171.001.16941.16571.169770.008630.16
10352005.11.11 05:26sell5181.001.16941.17241.1684
10362005.11.11 07:00close5181.001.16871.17241.168470.008700.16
10372005.11.11 07:06buy5191.001.16861.16561.1696
10382005.11.11 07:48t/p5191.001.16961.16561.1696100.008800.16
10392005.11.11 07:48sell5201.001.16961.17261.1686
10402005.11.11 10:25close5201.001.17001.17261.1686-40.008760.16
10412005.11.11 10:25buy5211.001.16991.16691.1709
10422005.11.11 11:21close5211.001.17021.16691.170930.008790.16
10432005.11.11 11:23sell5221.001.17021.17321.1692
10442005.11.11 13:04t/p5221.001.16921.17321.1692100.008890.16
10452005.11.11 14:04sell5231.001.17041.17341.1694
10462005.11.11 16:37close5231.001.16961.17341.169480.008970.16
10472005.11.11 16:38buy5241.001.16951.16651.1705
10482005.11.11 16:57t/p5241.001.17051.16651.1705100.009070.16
10492005.11.14 00:45sell5251.001.17281.17581.1718
10502005.11.14 01:59close5251.001.17251.17581.171830.009100.16
10512005.11.14 01:59buy5261.001.17251.16951.1735
10522005.11.14 02:45close5261.001.17291.16951.173540.009140.16
10532005.11.14 02:45sell5271.001.17291.17591.1719
10542005.11.14 05:06s/l5271.001.17591.17591.1719-300.008840.16
10552005.11.14 07:15sell5281.001.17671.17971.1757
10562005.11.14 07:42t/p5281.001.17571.17971.1757100.008940.16
10572005.11.14 07:45buy5291.001.17571.17271.1767
10582005.11.14 10:04close5291.001.17591.17271.176720.008960.16
10592005.11.14 10:05sell5301.001.17611.17911.1751
10602005.11.14 10:42t/p5301.001.17511.17911.1751100.009060.16
10612005.11.14 11:11buy5311.001.17481.17181.1758
10622005.11.14 12:01close5311.001.17501.17181.175820.009080.16
10632005.11.14 12:04sell5321.001.17501.17801.1740
10642005.11.14 12:33t/p5321.001.17401.17801.1740100.009180.16
10652005.11.14 12:59buy5331.001.17341.17041.1744
10662005.11.14 14:20s/l5331.001.17041.17041.1744-300.008880.16
10672005.11.14 18:59sell5341.001.16841.17141.1674
10682005.11.15 05:53close5341.001.16921.17141.1674-76.088804.08
10692005.11.15 05:56buy5351.001.16921.16621.1702
10702005.11.15 07:43close5351.001.16921.16621.17020.008804.08
10712005.11.15 07:44sell5361.001.16921.17221.1682
10722005.11.15 11:04close5361.001.16961.17221.1682-40.008764.08
10732005.11.15 11:05buy5371.001.16981.16681.1708
10742005.11.15 11:58s/l5371.001.16681.16681.1708-300.008464.08
10752005.11.15 13:59sell5381.001.16611.16911.1651
10762005.11.15 14:53s/l5381.001.16911.16911.1651-300.008164.08
10772005.11.15 17:10sell5391.001.16921.17221.1682
10782005.11.15 17:38s/l5391.001.17221.17221.1682-300.007864.08
10792005.11.15 21:00sell5401.001.17081.17381.1698
10802005.11.16 00:35s/l5401.001.17381.17381.1698-296.087568.00
10812005.11.16 00:35sell5411.001.17351.17651.1725
10822005.11.16 01:42t/p5411.001.17251.17651.1725100.007668.00
10832005.11.16 01:54buy5421.001.17221.16921.1732
10842005.11.16 07:15close5421.001.17141.16921.1732-80.007588.00
10852005.11.16 07:15sell5431.001.17141.17441.1704
10862005.11.16 11:30close5431.001.17071.17441.170470.007658.00
10872005.11.16 11:30buy5441.001.17071.16771.1717
10882005.11.16 12:01s/l5441.001.16771.16771.1717-300.007358.00
10892005.11.16 14:15buy5451.001.16781.16481.1688
10902005.11.16 14:28t/p5451.001.16881.16481.1688100.007458.00
10912005.11.16 14:31buy5461.001.16781.16481.1688
10922005.11.16 14:34t/p5461.001.16881.16481.1688100.007558.00
10932005.11.16 15:01buy5471.001.16781.16481.1688
10942005.11.16 15:46s/l5471.001.16481.16481.1688-300.007258.00
10952005.11.16 15:46buy5481.001.16501.16201.1660
10962005.11.16 16:11t/p5481.001.16601.16201.1660100.007358.00
10972005.11.16 18:30sell5491.001.16891.17191.1679
10982005.11.16 21:15close5491.001.16831.17191.167960.007418.00
10992005.11.16 21:19buy5501.001.16771.16471.1687
11002005.11.16 23:45close5501.001.16741.16471.1687-30.007388.00
11012005.11.16 23:46sell5511.001.16741.17041.1664
11022005.11.17 00:43close5511.001.16681.17041.166463.927451.92
11032005.11.17 04:28sell5521.001.16741.17041.1664
11042005.11.17 08:32t/p5521.001.16641.17041.1664100.007551.92
11052005.11.17 09:30sell5531.001.16671.16971.1657
11062005.11.17 10:05s/l5531.001.16971.16971.1657-300.007251.92
11072005.11.17 10:05sell5541.001.16941.17241.1684
11082005.11.17 10:35t/p5541.001.16841.17241.1684100.007351.92
11092005.11.17 11:13buy5551.001.16741.16441.1684
11102005.11.17 12:44t/p5551.001.16841.16441.1684100.007451.92
11112005.11.17 12:46sell5561.001.16861.17161.1676
11122005.11.17 15:01t/p5561.001.16761.17161.1676100.007551.92
11132005.11.17 15:01buy5571.001.16751.16451.1685
11142005.11.17 15:29t/p5571.001.16851.16451.1685100.007651.92
11152005.11.17 15:31sell5581.001.16951.17251.1685
11162005.11.17 16:46s/l5581.001.17251.17251.1685-300.007351.92
11172005.11.17 17:50buy5591.001.17071.16771.1717
11182005.11.17 18:01t/p5591.001.17171.16771.1717100.007451.92
11192005.11.17 20:30buy5601.001.17421.17121.1752
11202005.11.17 20:54t/p5601.001.17521.17121.1752100.007551.92
11212005.11.17 22:56buy5611.001.17511.17211.1761
11222005.11.18 00:31close5611.001.17461.17211.1761-76.647475.28
11232005.11.18 00:31sell5621.001.17461.17761.1736
11242005.11.18 02:55close5621.001.17451.17761.173610.007485.28
11252005.11.18 04:15buy5631.001.17361.17061.1746
11262005.11.18 06:24close5631.001.17251.17061.1746-110.007375.28
11272005.11.18 06:26sell5641.001.17251.17551.1715
11282005.11.18 08:01close5641.001.17161.17551.171590.007465.28
11292005.11.18 08:01buy5651.001.17151.16851.1725
11302005.11.18 08:20t/p5651.001.17251.16851.1725100.007565.28
11312005.11.18 09:15buy5661.001.17051.16751.1715
11322005.11.18 09:38s/l5661.001.16751.16751.1715-300.007265.28
11332005.11.18 09:38buy5671.001.16781.16481.1688
11342005.11.18 11:15close5671.001.16791.16481.168810.007275.28
11352005.11.18 11:15sell5681.001.16791.17091.1669
11362005.11.18 14:17close5681.001.16761.17091.166930.007305.28
11372005.11.18 14:19buy5691.001.16761.16461.1686
11382005.11.18 14:49t/p5691.001.16861.16461.1686100.007405.28
11392005.11.18 15:00sell5701.001.17121.17421.1702
11402005.11.18 15:03s/l5701.001.17421.17421.1702-300.007105.28
11412005.11.18 15:03sell5711.001.17411.17711.1731
11422005.11.18 15:30s/l5711.001.17711.17711.1731-300.006805.28
11432005.11.18 15:30sell5721.001.17681.17981.1758
11442005.11.18 16:03t/p5721.001.17581.17981.1758100.006905.28
11452005.11.18 16:15buy5731.001.17261.16961.1736
11462005.11.18 17:18close5731.001.17301.16961.173640.006945.28
11472005.11.18 17:19sell5741.001.17301.17601.1720
11482005.11.18 17:48s/l5741.001.17601.17601.1720-300.006645.28
11492005.11.18 17:48sell5751.001.17571.17871.1747
11502005.11.18 17:59t/p5751.001.17471.17871.1747100.006745.28
11512005.11.18 17:59sell5761.001.17441.17741.1734
11522005.11.18 18:41close5761.001.17361.17741.173480.006825.28
11532005.11.18 18:41buy5771.001.17351.17051.1745
11542005.11.18 18:48t/p5771.001.17451.17051.1745100.006925.28
11552005.11.18 19:19sell5781.001.17551.17851.1745
11562005.11.21 00:06s/l5781.001.17851.17851.1745-296.086629.20
11572005.11.21 01:03buy5791.001.17731.17431.1783
11582005.11.21 08:07close5791.001.17791.17431.178360.006689.20
11592005.11.21 08:07sell5801.001.17781.18081.1768
11602005.11.21 09:07t/p5801.001.17681.18081.1768100.006789.20
11612005.11.21 09:11sell5811.001.17781.18081.1768
11622005.11.21 09:23s/l5811.001.18081.18081.1768-300.006489.20
11632005.11.21 09:23sell5821.001.18081.18381.1798
11642005.11.21 14:59s/l5821.001.18381.18381.1798-300.006189.20
11652005.11.21 14:59sell5831.001.18351.18651.1825
11662005.11.21 15:23t/p5831.001.18251.18651.1825100.006289.20
11672005.11.21 16:08buy5841.001.17981.17681.1808
11682005.11.21 16:12s/l5841.001.17681.17681.1808-300.005989.20
11692005.11.21 16:12buy5851.001.17711.17411.1781
11702005.11.21 16:59s/l5851.001.17411.17411.1781-300.005689.20
11712005.11.21 20:15sell5861.001.17321.17621.1722
11722005.11.21 21:02close5861.001.17251.17621.172270.005759.20
11732005.11.21 21:03buy5871.001.17241.16941.1734
11742005.11.21 22:04close5871.001.17271.16941.173430.005789.20
11752005.11.21 22:05sell5881.001.17271.17571.1717
11762005.11.22 03:11close5881.001.17271.17571.17173.925793.12
11772005.11.22 03:21buy5891.001.17271.16971.1737
11782005.11.22 07:18close5891.001.17261.16971.1737-10.005783.12
11792005.11.22 07:19sell5901.001.17271.17571.1717
11802005.11.22 09:41t/p5901.001.17171.17571.1717100.005883.12
11812005.11.22 11:36sell5911.001.17111.17411.1701
11822005.11.22 12:34t/p5911.001.17011.17411.1701100.005983.12
11832005.11.22 12:34buy5921.001.17011.16711.1711
11842005.11.22 15:31close5921.001.17081.16711.171170.006053.12
11852005.11.22 15:31sell5931.001.17091.17391.1699
11862005.11.22 15:45t/p5931.001.16991.17391.1699100.006153.12
11872005.11.22 16:13sell5941.001.17081.17381.1698
11882005.11.22 17:11s/l5941.001.17381.17381.1698-300.005853.12
11892005.11.22 17:11sell5951.001.17351.17651.1725
11902005.11.22 17:13t/p5951.001.17251.17651.1725100.005953.12
11912005.11.22 17:13sell5961.001.17211.17511.1711
11922005.11.22 18:04s/l5961.001.17511.17511.1711-300.005653.12
11932005.11.22 19:27buy5971.001.17341.17041.1744
11942005.11.22 19:58t/p5971.001.17441.17041.1744100.005753.12
11952005.11.22 20:00sell5981.001.17451.17751.1735
11962005.11.22 20:07s/l5981.001.17751.17751.1735-300.005453.12
11972005.11.22 20:07sell5991.001.17731.18031.1763
11982005.11.22 20:12s/l5991.001.18031.18031.1763-300.005153.12
11992005.11.22 20:12sell6001.001.18001.18301.1790
12002005.11.22 20:13t/p6001.001.17901.18301.1790100.005253.12
12012005.11.22 20:13sell6011.001.17861.18161.1776
12022005.11.22 20:21s/l6011.001.18161.18161.1776-300.004953.12
12032005.11.22 20:21sell6021.001.18131.18431.1803
12042005.11.22 20:28t/p6021.001.18031.18431.1803100.005053.12
12052005.11.22 20:28sell6031.001.17991.18291.1789
12062005.11.23 00:48close6031.001.18151.18291.1789-156.084897.04
12072005.11.23 00:48buy6041.001.18141.17841.1824
12082005.11.23 01:43s/l6041.001.17841.17841.1824-300.004597.04
12092005.11.23 02:30sell6051.001.17961.18261.1786
12102005.11.23 06:57s/l6051.001.18261.18261.1786-300.004297.04
12112005.11.23 09:08sell6061.001.18421.18721.1832
12122005.11.23 09:28t/p6061.001.18321.18721.1832100.004397.04
12132005.11.23 11:28sell6071.001.18071.18371.1797
12142005.11.23 12:02t/p6071.001.17971.18371.1797100.004497.04
12152005.11.23 12:15buy6081.001.17761.17461.1786
12162005.11.23 13:15close6081.001.17801.17461.178640.004537.04
12172005.11.23 13:15sell6091.001.17811.18111.1771
12182005.11.23 15:17s/l6091.001.18111.18111.1771-300.004237.04
12192005.11.23 16:03buy6101.001.17941.17641.1804
12202005.11.23 18:05t/p6101.001.18041.17641.1804100.004337.04
12212005.11.23 20:41sell6111.001.18101.18401.1800
12222005.11.23 23:52close6111.001.18141.18401.1800-40.004297.04
12232005.11.23 23:53buy6121.001.18141.17841.1824
12242005.11.24 01:39close6121.001.18121.17841.1824-28.884268.16
12252005.11.24 01:40sell6131.001.18131.18431.1803
12262005.11.24 07:52t/p6131.001.18031.18431.1803100.004368.16
12272005.11.24 08:52sell6141.001.18081.18381.1798
12282005.11.24 10:02close6141.001.18041.18381.179840.004408.16
12292005.11.24 10:02buy6151.001.18011.17711.1811
12302005.11.24 14:30close6151.001.17911.17711.1811-100.004308.16
12312005.11.24 14:30sell6161.001.17901.18201.1780
12322005.11.24 17:31close6161.001.17831.18201.178070.004378.16
12332005.11.24 17:35buy6171.001.17831.17531.1793
12342005.11.24 18:21close6171.001.17871.17531.179340.004418.16
12352005.11.24 18:39sell6181.001.17841.18141.1774
12362005.11.25 01:02close6181.001.17771.18141.177481.764499.92
12372005.11.25 01:02buy6191.001.17761.17461.1786
12382005.11.25 04:00close6191.001.17731.17461.1786-30.004469.92
12392005.11.25 04:00sell6201.001.17731.18031.1763
12402005.11.25 08:04close6201.001.17641.18031.176390.004559.92
12412005.11.25 08:04buy6211.001.17651.17351.1775
12422005.11.25 11:51close6211.001.17571.17351.1775-80.004479.92
12432005.11.25 11:52sell6221.001.17571.17871.1747
12442005.11.25 12:45close6221.001.17501.17871.174770.004549.92
12452005.11.25 12:45buy6231.001.17501.17201.1760
12462005.11.25 13:50close6231.001.17551.17201.176050.004599.92
12472005.11.25 13:51sell6241.001.17561.17861.1746
12482005.11.25 16:00close6241.001.17551.17861.174610.004609.92
12492005.11.25 16:00buy6251.001.17531.17231.1763
12502005.11.25 17:56s/l6251.001.17231.17231.1763-300.004309.92
12512005.11.25 17:56buy6261.001.17251.16951.1735
12522005.11.28 00:55close6261.001.17141.16951.1735-118.884191.04
12532005.11.28 00:56sell6271.001.17141.17441.1704
12542005.11.28 01:06t/p6271.001.17041.17441.1704100.004291.04
12552005.11.28 05:40sell6281.001.16921.17221.1682
12562005.11.28 08:02close6281.001.16911.17221.168210.004301.04
12572005.11.28 08:02buy6291.001.16901.16601.1700
12582005.11.28 10:06close6291.001.16951.16601.170050.004351.04
12592005.11.28 10:10sell6301.001.16951.17251.1685
12602005.11.28 14:12s/l6301.001.17251.17251.1685-300.004051.04
12612005.11.28 15:31sell6311.001.17231.17531.1713
12622005.11.28 16:06s/l6311.001.17531.17531.1713-300.003751.04
12632005.11.28 19:00sell6321.001.18081.18381.1798
12642005.11.28 19:18s/l6321.001.18381.18381.1798-300.003451.04
12652005.11.28 19:18sell6331.001.18351.18651.1825
12662005.11.28 20:07s/l6331.001.18651.18651.1825-300.003151.04
12672005.11.28 23:00sell6341.001.18591.18891.1849
12682005.11.28 23:13t/p6341.001.18491.18891.1849100.003251.04
12692005.11.29 01:00sell6351.001.18471.18771.1837
12702005.11.29 02:18close6351.001.18461.18771.183710.003261.04
12712005.11.29 02:18buy6361.001.18451.18151.1855
12722005.11.29 02:40s/l6361.001.18151.18151.1855-300.002961.04
12732005.11.29 02:40buy6371.001.18171.17871.1827
12742005.11.29 05:30close6371.001.18201.17871.182730.002991.04
12752005.11.29 08:05buy6381.001.18201.17901.1830
12762005.11.29 08:14t/p6381.001.18301.17901.1830100.003091.04
12772005.11.29 08:53sell6391.001.18331.18631.1823
12782005.11.29 09:41t/p6391.001.18231.18631.1823100.003191.04
12792005.11.29 13:59buy6401.001.18131.17831.1823
12802005.11.29 14:20s/l6401.001.17831.17831.1823-300.002891.04
12812005.11.29 14:20buy6411.001.17861.17561.1796
12822005.11.29 14:50s/l6411.001.17561.17561.1796-300.002591.04
12832005.11.29 15:30sell6421.001.17881.18181.1778
12842005.11.29 16:00t/p6421.001.17781.18181.1778100.002691.04
12852005.11.29 16:15buy6431.001.17491.17191.1759
12862005.11.29 16:24t/p6431.001.17591.17191.1759100.002791.04
12872005.11.29 16:24buy6441.001.17621.17321.1772
12882005.11.29 17:04t/p6441.001.17721.17321.1772100.002891.04
12892005.11.29 17:29sell6451.001.17801.18101.1770
12902005.11.29 18:20close6451.001.17711.18101.177090.002981.04
12912005.11.29 18:20buy6461.001.17691.17391.1779
12922005.11.29 18:56t/p6461.001.17791.17391.1779100.003081.04
12932005.11.29 18:57sell6471.001.17841.18141.1774
12942005.11.29 20:43close6471.001.17831.18141.177410.003091.04
12952005.11.29 22:47buy6481.001.17811.17511.1791
12962005.11.30 01:45close6481.001.17741.17511.1791-78.883012.16
12972005.11.30 01:47sell6491.001.17741.18041.1764
12982005.11.30 09:49close6491.001.17821.18041.1764-80.002932.16
12992005.11.30 09:49buy6501.001.17821.17521.1792
13002005.11.30 13:45close6501.001.17811.17521.1792-10.002922.16
13012005.11.30 13:45sell6511.001.17821.18121.1772
13022005.11.30 14:14t/p6511.001.17721.18121.1772100.003022.16
13032005.11.30 14:26sell6521.001.17761.18061.1766
13042005.11.30 14:51t/p6521.001.17661.18061.1766100.003122.16
13052005.11.30 16:45sell6531.001.17971.18271.1787
13062005.11.30 17:07t/p6531.001.17871.18271.1787100.003222.16
13072005.11.30 17:07sell6541.001.17841.18141.1774
13082005.12.01 02:57close6541.001.17881.18141.1774-36.083186.08
13092005.12.01 02:58buy6551.001.17871.17571.1797
13102005.12.01 04:22close6551.001.17891.17571.179720.003206.08
13112005.12.01 04:23sell6561.001.17911.18211.1781
13122005.12.01 06:04t/p6561.001.17811.18211.1781100.003306.08
13132005.12.01 07:03sell6571.001.17861.18161.1776
13142005.12.01 08:14close6571.001.17801.18161.177660.003366.08
13152005.12.01 08:14buy6581.001.17791.17491.1789
13162005.12.01 12:13t/p6581.001.17891.17491.1789100.003466.08
13172005.12.01 12:53buy6591.001.17741.17441.1784
13182005.12.01 13:48s/l6591.001.17441.17441.1784-300.003166.08
13192005.12.01 17:33buy6601.001.17061.16761.1716
13202005.12.01 18:25close6601.001.17121.16761.171660.003226.08
13212005.12.01 18:25sell6611.001.17131.17431.1703
13222005.12.01 20:54s/l6611.001.17431.17431.1703-300.002926.08
13232005.12.02 00:46sell6621.001.17391.17691.1729
13242005.12.02 01:50close6621.001.17311.17691.172980.003006.08
13252005.12.02 01:51buy6631.001.17311.17011.1741
13262005.12.02 03:49close6631.001.17271.17011.1741-40.002966.08
13272005.12.02 03:50sell6641.001.17261.17561.1716
13282005.12.02 07:33close6641.001.17261.17561.17160.002966.08
13292005.12.02 07:52buy6651.001.17231.16931.1733
13302005.12.02 13:34s/l6651.001.16931.16931.1733-300.002666.08
13312005.12.02 14:33buy6661.001.16931.16631.1703
13322005.12.02 14:37t/p6661.001.17031.16631.1703100.002766.08
13332005.12.02 15:15sell6671.001.17211.17511.1711
13342005.12.02 15:24t/p6671.001.17111.17511.1711100.002866.08
13352005.12.02 15:52buy6681.001.16931.16631.1703
13362005.12.02 15:57s/l6681.001.16631.16631.1703-300.002566.08
13372005.12.02 15:57buy6691.001.16661.16361.1676
13382005.12.02 16:04t/p6691.001.16761.16361.1676100.002666.08
13392005.12.02 16:04buy6701.001.16791.16491.1689
13402005.12.02 16:32t/p6701.001.16891.16491.1689100.002766.08
13412005.12.02 16:45sell6711.001.17031.17331.1693
13422005.12.02 16:51t/p6711.001.16931.17331.1693100.002866.08
13432005.12.02 17:26sell6721.001.17031.17331.1693
13442005.12.02 20:02close6721.001.17091.17331.1693-60.002806.08
13452005.12.02 20:02buy6731.001.17081.16781.1718
13462005.12.05 00:32close6731.001.17051.16781.1718-38.882767.20
13472005.12.05 00:43sell6741.001.17111.17411.1701
13482005.12.05 02:09close6741.001.17101.17411.170110.002777.20
13492005.12.05 02:10buy6751.001.17101.16801.1720
13502005.12.05 06:00close6751.001.16951.16801.1720-150.002627.20
13512005.12.05 06:00sell6761.001.16951.17251.1685
13522005.12.05 08:35close6761.001.16911.17251.168540.002667.20
13532005.12.05 08:36buy6771.001.16921.16621.1702
13542005.12.05 09:04close6771.001.17011.16621.170290.002757.20
13552005.12.05 09:04sell6781.001.17021.17321.1692
13562005.12.05 09:24t/p6781.001.16921.17321.1692100.002857.20
13572005.12.05 09:51sell6791.001.17021.17321.1692
13582005.12.05 12:11s/l6791.001.17321.17321.1692-300.002557.20
13592005.12.05 12:11sell6801.001.17291.17591.1719
13602005.12.05 13:50s/l6801.001.17591.17591.1719-300.002257.20
13612005.12.05 16:30buy6811.001.17581.17281.1768
13622005.12.05 17:08t/p6811.001.17681.17281.1768100.002357.20
13632005.12.05 17:30sell6821.001.17681.17981.1758
13642005.12.05 18:10s/l6821.001.17981.17981.1758-300.002057.20
13652005.12.05 22:15buy6831.001.17881.17581.1798
13662005.12.05 23:06close6831.001.17931.17581.179850.002107.20
13672005.12.05 23:07sell6841.001.17921.18221.1782
13682005.12.06 00:41close6841.001.17861.18221.178263.922171.12
13692005.12.06 00:42buy6851.001.17861.17561.1796
13702005.12.06 01:51close6851.001.17931.17561.179670.002241.12
13712005.12.06 01:52sell6861.001.17921.18221.1782
13722005.12.06 02:38close6861.001.17831.18221.178290.002331.12
13732005.12.06 05:17sell6871.001.17861.18161.1776
13742005.12.06 08:03close6871.001.17851.18161.177610.002341.12
13752005.12.06 08:05buy6881.001.17851.17551.1795
13762005.12.06 12:16close6881.001.17761.17551.1795-90.002251.12
13772005.12.06 12:17sell6891.001.17761.18061.1766
13782005.12.06 15:12s/l6891.001.18061.18061.1766-300.001951.12
13792005.12.06 15:29buy6901.001.17721.17421.1782
13802005.12.06 17:12t/p6901.001.17821.17421.1782100.002051.12
13812005.12.06 18:15sell6911.001.17881.18181.1778
13822005.12.06 20:47close6911.001.17941.18181.1778-60.001991.12
13832005.12.06 20:55buy6921.001.17941.17641.1804
13842005.12.07 00:23close6921.001.17861.17641.1804-88.881902.24
13852005.12.07 00:23sell6931.001.17871.18171.1777
13862005.12.07 01:30close6931.001.17851.18171.177720.001922.24
13872005.12.07 01:30buy6941.001.17861.17561.1796
13882005.12.07 08:24s/l6941.001.17561.17561.1796-300.001622.24
13892005.12.07 09:17sell6951.001.17621.17921.1752
13902005.12.07 10:02t/p6951.001.17521.17921.1752100.001722.24
13912005.12.07 10:08buy6961.001.17481.17181.1758
13922005.12.07 11:46s/l6961.001.17181.17181.1758-300.001422.24
13932005.12.07 13:16sell6971.001.17241.17541.1714
13942005.12.07 14:05t/p6971.001.17141.17541.1714100.001522.24
13952005.12.07 14:20buy6981.001.17101.16801.1720
13962005.12.07 14:57t/p6981.001.17201.16801.1720100.001622.24
13972005.12.07 15:00sell6991.001.17231.17531.1713
13982005.12.07 18:02t/p6991.001.17131.17531.1713100.001722.24
13992005.12.07 19:49sell7001.001.17181.17481.1708
14002005.12.07 23:48close7001.001.17161.17481.170820.001742.24
14012005.12.07 23:49buy7011.001.17151.16851.1725
14022005.12.08 01:01close7011.001.17171.16851.172511.121753.36
14032005.12.08 01:03sell7021.001.17171.17471.1707
14042005.12.08 02:18close7021.001.17201.17471.1707-30.001723.36
14052005.12.08 02:19buy7031.001.17201.16901.1730
14062005.12.08 05:06close7031.001.17161.16901.1730-40.001683.36
14072005.12.08 05:07sell7041.001.17171.17471.1707
14082005.12.08 09:00s/l7041.001.17471.17471.1707-300.001383.36
14092005.12.08 12:51sell7051.001.17781.18081.1768
14102005.12.08 14:00close7051.001.17691.18081.176890.001473.36
14112005.12.08 14:49sell7061.001.17781.18081.1768
14122005.12.08 15:36t/p7061.001.17681.18081.1768100.001573.36
14132005.12.08 15:45buy7071.001.17701.17401.1780
14142005.12.08 16:10t/p7071.001.17801.17401.1780100.001673.36
14152005.12.08 20:00buy7081.001.18271.17971.1837
14162005.12.08 23:01close7081.001.18241.17971.1837-30.001643.36
14172005.12.08 23:01sell7091.001.18261.18561.1816
14182005.12.08 23:23t/p7091.001.18161.18561.1816100.001743.36
14192005.12.09 01:32buy7101.001.18081.17781.1818
14202005.12.09 08:49s/l7101.001.17781.17781.1818-300.001443.36
14212005.12.09 10:00buy7111.001.17751.17451.1785
14222005.12.09 11:24t/p7111.001.17851.17451.1785100.001543.36
14232005.12.09 11:26sell7121.001.17881.18181.1778
14242005.12.09 13:30s/l7121.001.18181.18181.1778-300.001243.36
14252005.12.09 13:53buy7131.001.17981.17681.1808
14262005.12.09 15:51t/p7131.001.18081.17681.1808100.001343.36
14272005.12.09 16:00sell7141.001.18151.18451.1805
14282005.12.11 23:00t/p7141.001.18051.18451.1805100.001443.36
14292005.12.12 00:00sell7151.001.17891.18191.1779
14302005.12.12 02:22s/l7151.001.18191.18191.1779-300.001143.36
14312005.12.12 03:56buy7161.001.18251.17951.1835
14322005.12.12 04:27t/p7161.001.18351.17951.1835100.001243.36
14332005.12.12 04:30sell7171.001.18411.18711.1831
14342005.12.12 05:13t/p7171.001.18311.18711.1831100.001343.36
14352005.12.12 06:02sell7181.001.18411.18711.1831
14362005.12.12 06:58close7181.001.18341.18711.183170.001413.36
14372005.12.12 06:59buy7191.001.18341.18041.1844
14382005.12.12 09:20close7191.001.18391.18041.184450.001463.36
14392005.12.12 09:20sell7201.001.18401.18701.1830
14402005.12.12 09:39s/l7201.001.18701.18701.1830-300.001163.36
14412005.12.12 09:39sell7211.001.18681.18981.1858
14422005.12.12 13:50s/l7211.001.18981.18981.1858-300.00863.36