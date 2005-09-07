|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|15 Minut (M15) 2005.09.07 01:15 - 2005.12.29 16:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|lots=1; TakeProfit=10; StopLoss=30; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
|Słupki w tescie
|7862
|Ticks modelled
|237621
|Modelling quality
|89.13%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|-9136.64
|Gross profit
|39971.60
|Gross loss
|-49108.24
|Profit factor
|0.81
|Przewidywany zysk
|-12.67
|Absolute drawdown
|9136.64
|Maximal drawdown (%)
|10026.88 (92.1%)
|Transakcji w sumie
|721
|Short positions (won %)
|395 (69.37%)
|Long positions (won %)
|326 (68.40%)
|Profit trades (% of total)
|497 (68.93%)
|Loss trades (% of total)
|224 (31.07%)
|Największy
|profit trade
|111.76
|loss trade
|-308.88
|Average
|profit trade
|80.43
|loss trade
|-219.23
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (1253.92)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1236.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1253.92 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-1236.08 (5)
|Średni
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.09.07 01:35
|sell
|1
|1.00
|1.2467
|1.2497
|1.2457
|2
|2005.09.07 02:02
|t/p
|1
|1.00
|1.2457
|1.2497
|1.2457
|100.00
|10100.00
|3
|2005.09.07 02:42
|buy
|2
|1.00
|1.2455
|1.2425
|1.2465
|4
|2005.09.07 03:00
|close
|2
|1.00
|1.2462
|1.2425
|1.2465
|70.00
|10170.00
|5
|2005.09.07 03:00
|sell
|3
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2452
|6
|2005.09.07 04:05
|t/p
|3
|1.00
|1.2452
|1.2492
|1.2452
|100.00
|10270.00
|7
|2005.09.07 04:05
|buy
|4
|1.00
|1.2451
|1.2421
|1.2461
|8
|2005.09.07 05:21
|close
|4
|1.00
|1.2460
|1.2421
|1.2461
|90.00
|10360.00
|9
|2005.09.07 05:21
|sell
|5
|1.00
|1.2458
|1.2488
|1.2448
|10
|2005.09.07 06:03
|s/l
|5
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2448
|-300.00
|10060.00
|11
|2005.09.07 07:31
|buy
|6
|1.00
|1.2477
|1.2447
|1.2487
|12
|2005.09.07 08:20
|close
|6
|1.00
|1.2486
|1.2447
|1.2487
|90.00
|10150.00
|13
|2005.09.07 08:24
|sell
|7
|1.00
|1.2486
|1.2516
|1.2476
|14
|2005.09.07 08:57
|s/l
|7
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2476
|-300.00
|9850.00
|15
|2005.09.07 08:57
|sell
|8
|1.00
|1.2514
|1.2544
|1.2504
|16
|2005.09.07 10:08
|close
|8
|1.00
|1.2509
|1.2544
|1.2504
|50.00
|9900.00
|17
|2005.09.07 10:08
|buy
|9
|1.00
|1.2511
|1.2481
|1.2521
|18
|2005.09.07 10:58
|s/l
|9
|1.00
|1.2481
|1.2481
|1.2521
|-300.00
|9600.00
|19
|2005.09.07 12:45
|buy
|10
|1.00
|1.2465
|1.2435
|1.2475
|20
|2005.09.07 15:05
|s/l
|10
|1.00
|1.2435
|1.2435
|1.2475
|-300.00
|9300.00
|21
|2005.09.07 15:15
|buy
|11
|1.00
|1.2428
|1.2398
|1.2438
|22
|2005.09.07 15:30
|t/p
|11
|1.00
|1.2438
|1.2398
|1.2438
|100.00
|9400.00
|23
|2005.09.07 15:30
|buy
|12
|1.00
|1.2441
|1.2411
|1.2451
|24
|2005.09.07 16:35
|t/p
|12
|1.00
|1.2451
|1.2411
|1.2451
|100.00
|9500.00
|25
|2005.09.07 18:00
|sell
|13
|1.00
|1.2451
|1.2481
|1.2441
|26
|2005.09.07 19:26
|t/p
|13
|1.00
|1.2441
|1.2481
|1.2441
|100.00
|9600.00
|27
|2005.09.08 01:05
|sell
|14
|1.00
|1.2417
|1.2447
|1.2407
|28
|2005.09.08 02:45
|close
|14
|1.00
|1.2414
|1.2447
|1.2407
|30.00
|9630.00
|29
|2005.09.08 02:49
|buy
|15
|1.00
|1.2412
|1.2382
|1.2422
|30
|2005.09.08 04:30
|t/p
|15
|1.00
|1.2422
|1.2382
|1.2422
|100.00
|9730.00
|31
|2005.09.08 07:30
|sell
|16
|1.00
|1.2426
|1.2456
|1.2416
|32
|2005.09.08 10:26
|close
|16
|1.00
|1.2424
|1.2456
|1.2416
|20.00
|9750.00
|33
|2005.09.08 10:27
|buy
|17
|1.00
|1.2423
|1.2393
|1.2433
|34
|2005.09.08 13:06
|close
|17
|1.00
|1.2416
|1.2393
|1.2433
|-70.00
|9680.00
|35
|2005.09.08 13:07
|sell
|18
|1.00
|1.2417
|1.2447
|1.2407
|36
|2005.09.08 14:54
|s/l
|18
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2407
|-300.00
|9380.00
|37
|2005.09.08 20:37
|sell
|19
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2384
|38
|2005.09.08 22:30
|close
|19
|1.00
|1.2395
|1.2424
|1.2384
|-10.00
|9370.00
|39
|2005.09.08 23:05
|sell
|20
|1.00
|1.2400
|1.2430
|1.2390
|40
|2005.09.09 00:28
|close
|20
|1.00
|1.2394
|1.2430
|1.2390
|71.76
|9441.76
|41
|2005.09.09 01:15
|sell
|21
|1.00
|1.2398
|1.2428
|1.2388
|42
|2005.09.09 02:15
|close
|21
|1.00
|1.2394
|1.2428
|1.2388
|40.00
|9481.76
|43
|2005.09.09 02:17
|buy
|22
|1.00
|1.2394
|1.2364
|1.2404
|44
|2005.09.09 03:19
|close
|22
|1.00
|1.2395
|1.2364
|1.2404
|10.00
|9491.76
|45
|2005.09.09 03:19
|sell
|23
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2384
|46
|2005.09.09 04:02
|s/l
|23
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.2384
|-300.00
|9191.76
|47
|2005.09.09 08:57
|buy
|24
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2435
|48
|2005.09.09 11:44
|s/l
|24
|1.00
|1.2395
|1.2395
|1.2435
|-300.00
|8891.76
|49
|2005.09.09 12:46
|sell
|25
|1.00
|1.2405
|1.2435
|1.2395
|50
|2005.09.09 12:58
|t/p
|25
|1.00
|1.2395
|1.2435
|1.2395
|100.00
|8991.76
|51
|2005.09.09 14:10
|sell
|26
|1.00
|1.2407
|1.2437
|1.2397
|52
|2005.09.09 15:30
|close
|26
|1.00
|1.2405
|1.2437
|1.2397
|20.00
|9011.76
|53
|2005.09.09 15:30
|buy
|27
|1.00
|1.2405
|1.2375
|1.2415
|54
|2005.09.09 15:39
|t/p
|27
|1.00
|1.2415
|1.2375
|1.2415
|100.00
|9111.76
|55
|2005.09.09 15:42
|buy
|28
|1.00
|1.2412
|1.2382
|1.2422
|56
|2005.09.09 16:24
|t/p
|28
|1.00
|1.2422
|1.2382
|1.2422
|100.00
|9211.76
|57
|2005.09.09 16:30
|sell
|29
|1.00
|1.2419
|1.2449
|1.2409
|58
|2005.09.09 17:21
|s/l
|29
|1.00
|1.2449
|1.2449
|1.2409
|-300.00
|8911.76
|59
|2005.09.09 18:00
|buy
|30
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2435
|60
|2005.09.09 21:18
|close
|30
|1.00
|1.2410
|1.2395
|1.2435
|-150.00
|8761.76
|61
|2005.09.09 21:20
|sell
|31
|1.00
|1.2410
|1.2440
|1.2400
|62
|2005.09.11 23:22
|close
|31
|1.00
|1.2401
|1.2440
|1.2400
|90.00
|8851.76
|63
|2005.09.11 23:23
|buy
|32
|1.00
|1.2402
|1.2372
|1.2412
|64
|2005.09.12 00:42
|close
|32
|1.00
|1.2407
|1.2372
|1.2412
|41.12
|8892.88
|65
|2005.09.12 01:34
|sell
|33
|1.00
|1.2407
|1.2437
|1.2397
|66
|2005.09.12 02:25
|close
|33
|1.00
|1.2399
|1.2437
|1.2397
|80.00
|8972.88
|67
|2005.09.12 02:26
|buy
|34
|1.00
|1.2399
|1.2369
|1.2409
|68
|2005.09.12 04:16
|s/l
|34
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2409
|-300.00
|8672.88
|69
|2005.09.12 07:12
|buy
|35
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2334
|70
|2005.09.12 07:36
|t/p
|35
|1.00
|1.2334
|1.2294
|1.2334
|100.00
|8772.88
|71
|2005.09.12 07:45
|sell
|36
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|72
|2005.09.12 09:01
|close
|36
|1.00
|1.2328
|1.2366
|1.2326
|80.00
|8852.88
|73
|2005.09.12 09:01
|buy
|37
|1.00
|1.2327
|1.2297
|1.2337
|74
|2005.09.12 10:09
|close
|37
|1.00
|1.2330
|1.2297
|1.2337
|30.00
|8882.88
|75
|2005.09.12 10:15
|sell
|38
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2317
|76
|2005.09.12 12:23
|t/p
|38
|1.00
|1.2317
|1.2357
|1.2317
|100.00
|8982.88
|77
|2005.09.12 13:36
|sell
|39
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2309
|78
|2005.09.12 14:24
|t/p
|39
|1.00
|1.2309
|1.2349
|1.2309
|100.00
|9082.88
|79
|2005.09.12 14:46
|buy
|40
|1.00
|1.2299
|1.2269
|1.2309
|80
|2005.09.12 21:42
|close
|40
|1.00
|1.2283
|1.2269
|1.2309
|-160.00
|8922.88
|81
|2005.09.12 21:43
|sell
|41
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2274
|82
|2005.09.13 02:57
|close
|41
|1.00
|1.2281
|1.2314
|1.2274
|33.92
|8956.80
|83
|2005.09.13 02:58
|buy
|42
|1.00
|1.2280
|1.2250
|1.2290
|84
|2005.09.13 03:15
|t/p
|42
|1.00
|1.2290
|1.2250
|1.2290
|100.00
|9056.80
|85
|2005.09.13 03:21
|sell
|43
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.2286
|86
|2005.09.13 08:09
|t/p
|43
|1.00
|1.2286
|1.2326
|1.2286
|100.00
|9156.80
|87
|2005.09.13 10:02
|sell
|44
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2293
|88
|2005.09.13 10:30
|t/p
|44
|1.00
|1.2293
|1.2333
|1.2293
|100.00
|9256.80
|89
|2005.09.13 10:39
|buy
|45
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2296
|90
|2005.09.13 11:37
|close
|45
|1.00
|1.2294
|1.2256
|1.2296
|80.00
|9336.80
|91
|2005.09.13 14:30
|buy
|46
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2279
|92
|2005.09.13 14:39
|t/p
|46
|1.00
|1.2279
|1.2239
|1.2279
|100.00
|9436.80
|93
|2005.09.13 15:31
|buy
|47
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|94
|2005.09.13 16:07
|t/p
|47
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|9536.80
|95
|2005.09.13 16:15
|sell
|48
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2273
|96
|2005.09.13 16:33
|t/p
|48
|1.00
|1.2273
|1.2313
|1.2273
|100.00
|9636.80
|97
|2005.09.13 16:46
|sell
|49
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.2271
|98
|2005.09.13 17:31
|t/p
|49
|1.00
|1.2271
|1.2311
|1.2271
|100.00
|9736.80
|99
|2005.09.13 17:31
|buy
|50
|1.00
|1.2266
|1.2236
|1.2276
|100
|2005.09.13 23:40
|close
|50
|1.00
|1.2270
|1.2236
|1.2276
|40.00
|9776.80
|101
|2005.09.13 23:40
|sell
|51
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|102
|2005.09.14 00:29
|t/p
|51
|1.00
|1.2263
|1.2303
|1.2263
|103.92
|9880.72
|103
|2005.09.14 01:15
|sell
|52
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2267
|104
|2005.09.14 05:14
|s/l
|52
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2267
|-300.00
|9580.72
|105
|2005.09.14 08:36
|buy
|53
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2296
|106
|2005.09.14 09:42
|close
|53
|1.00
|1.2294
|1.2256
|1.2296
|80.00
|9660.72
|107
|2005.09.14 09:43
|sell
|54
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2285
|108
|2005.09.14 10:16
|t/p
|54
|1.00
|1.2285
|1.2325
|1.2285
|100.00
|9760.72
|109
|2005.09.14 11:45
|buy
|55
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2285
|110
|2005.09.14 12:05
|t/p
|55
|1.00
|1.2285
|1.2245
|1.2285
|100.00
|9860.72
|111
|2005.09.14 12:30
|sell
|56
|1.00
|1.2286
|1.2316
|1.2276
|112
|2005.09.14 13:58
|s/l
|56
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2276
|-300.00
|9560.72
|113
|2005.09.14 13:58
|sell
|57
|1.00
|1.2313
|1.2343
|1.2303
|114
|2005.09.14 14:39
|t/p
|57
|1.00
|1.2303
|1.2343
|1.2303
|100.00
|9660.72
|115
|2005.09.14 17:06
|buy
|58
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2298
|116
|2005.09.14 21:36
|close
|58
|1.00
|1.2280
|1.2258
|1.2298
|-80.00
|9580.72
|117
|2005.09.14 21:37
|sell
|59
|1.00
|1.2280
|1.2310
|1.2270
|118
|2005.09.15 02:45
|t/p
|59
|1.00
|1.2270
|1.2310
|1.2270
|103.92
|9684.64
|119
|2005.09.15 07:47
|sell
|60
|1.00
|1.2232
|1.2262
|1.2222
|120
|2005.09.15 08:02
|t/p
|60
|1.00
|1.2222
|1.2262
|1.2222
|100.00
|9784.64
|121
|2005.09.15 10:00
|sell
|61
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2203
|122
|2005.09.15 14:34
|close
|61
|1.00
|1.2223
|1.2243
|1.2203
|-100.00
|9684.64
|123
|2005.09.15 14:34
|buy
|62
|1.00
|1.2214
|1.2184
|1.2224
|124
|2005.09.15 16:40
|close
|62
|1.00
|1.2216
|1.2184
|1.2224
|20.00
|9704.64
|125
|2005.09.15 16:41
|sell
|63
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2206
|126
|2005.09.15 18:11
|t/p
|63
|1.00
|1.2206
|1.2246
|1.2206
|100.00
|9804.64
|127
|2005.09.15 18:23
|sell
|64
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|128
|2005.09.15 19:16
|t/p
|64
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|9904.64
|129
|2005.09.15 20:45
|sell
|65
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|130
|2005.09.16 01:50
|close
|65
|1.00
|1.2227
|1.2248
|1.2208
|-78.24
|9826.40
|131
|2005.09.16 01:51
|buy
|66
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2237
|132
|2005.09.16 03:29
|close
|66
|1.00
|1.2234
|1.2197
|1.2237
|70.00
|9896.40
|133
|2005.09.16 03:30
|sell
|67
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2225
|134
|2005.09.16 05:22
|s/l
|67
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2225
|-300.00
|9596.40
|135
|2005.09.16 05:22
|sell
|68
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2252
|136
|2005.09.16 06:33
|s/l
|68
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2252
|-300.00
|9296.40
|137
|2005.09.16 11:16
|sell
|69
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2262
|138
|2005.09.16 12:11
|t/p
|69
|1.00
|1.2262
|1.2302
|1.2262
|100.00
|9396.40
|139
|2005.09.16 12:11
|buy
|70
|1.00
|1.2261
|1.2231
|1.2271
|140
|2005.09.16 14:22
|s/l
|70
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2271
|-300.00
|9096.40
|141
|2005.09.16 18:50
|sell
|71
|1.00
|1.2222
|1.2252
|1.2212
|142
|2005.09.18 23:00
|t/p
|71
|1.00
|1.2212
|1.2252
|1.2212
|100.00
|9196.40
|143
|2005.09.18 23:00
|buy
|72
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2180
|144
|2005.09.19 01:52
|close
|72
|1.00
|1.2171
|1.2140
|1.2180
|1.12
|9197.52
|145
|2005.09.19 06:22
|sell
|73
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|146
|2005.09.19 06:24
|t/p
|73
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|9297.52
|147
|2005.09.19 09:05
|sell
|74
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2114
|148
|2005.09.19 12:05
|s/l
|74
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2114
|-300.00
|8997.52
|149
|2005.09.19 12:15
|sell
|75
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2135
|150
|2005.09.19 13:37
|t/p
|75
|1.00
|1.2135
|1.2175
|1.2135
|100.00
|9097.52
|151
|2005.09.19 14:27
|buy
|76
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2144
|152
|2005.09.19 15:29
|close
|76
|1.00
|1.2142
|1.2104
|1.2144
|80.00
|9177.52
|153
|2005.09.19 15:29
|sell
|77
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2132
|154
|2005.09.19 17:11
|s/l
|77
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2132
|-300.00
|8877.52
|155
|2005.09.19 17:11
|sell
|78
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2159
|156
|2005.09.19 17:17
|t/p
|78
|1.00
|1.2159
|1.2199
|1.2159
|100.00
|8977.52
|157
|2005.09.19 17:18
|sell
|79
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.2147
|158
|2005.09.19 18:53
|t/p
|79
|1.00
|1.2147
|1.2187
|1.2147
|100.00
|9077.52
|159
|2005.09.19 19:21
|buy
|80
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2154
|160
|2005.09.19 22:04
|t/p
|80
|1.00
|1.2154
|1.2114
|1.2154
|100.00
|9177.52
|161
|2005.09.19 22:18
|buy
|81
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2149
|162
|2005.09.20 01:17
|close
|81
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2149
|-8.88
|9168.64
|163
|2005.09.20 01:21
|sell
|82
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2129
|164
|2005.09.20 02:38
|close
|82
|1.00
|1.2140
|1.2169
|1.2129
|-10.00
|9158.64
|165
|2005.09.20 02:38
|buy
|83
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2148
|166
|2005.09.20 03:14
|t/p
|83
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2148
|100.00
|9258.64
|167
|2005.09.20 03:15
|sell
|84
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2138
|168
|2005.09.20 08:29
|s/l
|84
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2138
|-300.00
|8958.64
|169
|2005.09.20 08:29
|sell
|85
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2167
|170
|2005.09.20 08:57
|t/p
|85
|1.00
|1.2167
|1.2207
|1.2167
|100.00
|9058.64
|171
|2005.09.20 10:21
|sell
|86
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2148
|172
|2005.09.20 11:09
|t/p
|86
|1.00
|1.2148
|1.2188
|1.2148
|100.00
|9158.64
|173
|2005.09.20 11:19
|buy
|87
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2158
|174
|2005.09.20 11:29
|t/p
|87
|1.00
|1.2158
|1.2118
|1.2158
|100.00
|9258.64
|175
|2005.09.20 12:47
|sell
|88
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2148
|176
|2005.09.20 14:20
|close
|88
|1.00
|1.2154
|1.2188
|1.2148
|40.00
|9298.64
|177
|2005.09.20 14:20
|buy
|89
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2162
|178
|2005.09.20 15:30
|close
|89
|1.00
|1.2159
|1.2122
|1.2162
|70.00
|9368.64
|179
|2005.09.20 15:30
|sell
|90
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2148
|180
|2005.09.20 18:04
|s/l
|90
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2148
|-300.00
|9068.64
|181
|2005.09.20 22:45
|buy
|91
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2127
|182
|2005.09.21 02:25
|close
|91
|1.00
|1.2120
|1.2087
|1.2127
|21.12
|9089.76
|183
|2005.09.21 02:26
|sell
|92
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|184
|2005.09.21 04:24
|s/l
|92
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2111
|-300.00
|8789.76
|185
|2005.09.21 08:45
|sell
|93
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2195
|186
|2005.09.21 09:27
|t/p
|93
|1.00
|1.2195
|1.2235
|1.2195
|100.00
|8889.76
|187
|2005.09.21 09:30
|buy
|94
|1.00
|1.2194
|1.2164
|1.2204
|188
|2005.09.21 10:12
|t/p
|94
|1.00
|1.2204
|1.2164
|1.2204
|100.00
|8989.76
|189
|2005.09.21 10:12
|sell
|95
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2197
|190
|2005.09.21 11:39
|close
|95
|1.00
|1.2212
|1.2237
|1.2197
|-50.00
|8939.76
|191
|2005.09.21 11:40
|buy
|96
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2220
|192
|2005.09.21 12:23
|t/p
|96
|1.00
|1.2220
|1.2180
|1.2220
|100.00
|9039.76
|193
|2005.09.21 12:30
|sell
|97
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2209
|194
|2005.09.21 13:01
|t/p
|97
|1.00
|1.2209
|1.2249
|1.2209
|100.00
|9139.76
|195
|2005.09.21 13:51
|sell
|98
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2216
|196
|2005.09.21 15:07
|close
|98
|1.00
|1.2220
|1.2256
|1.2216
|60.00
|9199.76
|197
|2005.09.21 15:10
|buy
|99
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.2230
|198
|2005.09.21 16:03
|t/p
|99
|1.00
|1.2230
|1.2190
|1.2230
|100.00
|9299.76
|199
|2005.09.21 16:03
|sell
|100
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2221
|200
|2005.09.21 17:10
|t/p
|100
|1.00
|1.2221
|1.2261
|1.2221
|100.00
|9399.76
|201
|2005.09.21 17:29
|buy
|101
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2221
|202
|2005.09.21 19:37
|close
|101
|1.00
|1.2212
|1.2181
|1.2221
|10.00
|9409.76
|203
|2005.09.21 19:38
|sell
|102
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|204
|2005.09.21 20:45
|close
|102
|1.00
|1.2208
|1.2242
|1.2202
|40.00
|9449.76
|205
|2005.09.21 20:45
|buy
|103
|1.00
|1.2208
|1.2178
|1.2218
|206
|2005.09.21 22:12
|t/p
|103
|1.00
|1.2218
|1.2178
|1.2218
|100.00
|9549.76
|207
|2005.09.21 23:45
|sell
|104
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2209
|208
|2005.09.22 01:16
|close
|104
|1.00
|1.2224
|1.2249
|1.2209
|-46.08
|9503.68
|209
|2005.09.22 02:00
|sell
|105
|1.00
|1.2260
|1.2290
|1.2250
|210
|2005.09.22 02:57
|close
|105
|1.00
|1.2251
|1.2290
|1.2250
|90.00
|9593.68
|211
|2005.09.22 03:06
|buy
|106
|1.00
|1.2250
|1.2220
|1.2260
|212
|2005.09.22 03:46
|s/l
|106
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2260
|-300.00
|9293.68
|213
|2005.09.22 06:52
|buy
|107
|1.00
|1.2202
|1.2172
|1.2212
|214
|2005.09.22 07:17
|t/p
|107
|1.00
|1.2212
|1.2172
|1.2212
|100.00
|9393.68
|215
|2005.09.22 07:36
|sell
|108
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|216
|2005.09.22 08:17
|close
|108
|1.00
|1.2205
|1.2242
|1.2202
|70.00
|9463.68
|217
|2005.09.22 08:18
|buy
|109
|1.00
|1.2206
|1.2176
|1.2216
|218
|2005.09.22 08:32
|t/p
|109
|1.00
|1.2216
|1.2176
|1.2216
|100.00
|9563.68
|219
|2005.09.22 09:00
|sell
|110
|1.00
|1.2227
|1.2257
|1.2217
|220
|2005.09.22 09:12
|t/p
|110
|1.00
|1.2217
|1.2257
|1.2217
|100.00
|9663.68
|221
|2005.09.22 09:19
|sell
|111
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|222
|2005.09.22 11:10
|t/p
|111
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|9763.68
|223
|2005.09.22 11:11
|buy
|112
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2223
|224
|2005.09.22 12:45
|close
|112
|1.00
|1.2217
|1.2183
|1.2223
|40.00
|9803.68
|225
|2005.09.22 12:45
|sell
|113
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2207
|226
|2005.09.22 14:39
|close
|113
|1.00
|1.2219
|1.2247
|1.2207
|-20.00
|9783.68
|227
|2005.09.22 14:39
|buy
|114
|1.00
|1.2217
|1.2187
|1.2227
|228
|2005.09.22 15:34
|s/l
|114
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2227
|-300.00
|9483.68
|229
|2005.09.22 23:30
|buy
|115
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2158
|230
|2005.09.23 01:11
|t/p
|115
|1.00
|1.2158
|1.2118
|1.2158
|73.36
|9557.04
|231
|2005.09.23 01:15
|sell
|116
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|232
|2005.09.23 01:55
|t/p
|116
|1.00
|1.2146
|1.2186
|1.2146
|100.00
|9657.04
|233
|2005.09.23 01:55
|buy
|117
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2155
|234
|2005.09.23 03:26
|close
|117
|1.00
|1.2152
|1.2115
|1.2155
|70.00
|9727.04
|235
|2005.09.23 03:26
|sell
|118
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2144
|236
|2005.09.23 06:31
|close
|118
|1.00
|1.2149
|1.2184
|1.2144
|50.00
|9777.04
|237
|2005.09.23 06:32
|buy
|119
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2159
|238
|2005.09.23 07:30
|close
|119
|1.00
|1.2152
|1.2119
|1.2159
|30.00
|9807.04
|239
|2005.09.23 07:30
|sell
|120
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2143
|240
|2005.09.23 08:28
|close
|120
|1.00
|1.2145
|1.2183
|1.2143
|80.00
|9887.04
|241
|2005.09.23 08:30
|buy
|121
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2155
|242
|2005.09.23 09:27
|s/l
|121
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2155
|-300.00
|9587.04
|243
|2005.09.23 10:15
|sell
|122
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2125
|244
|2005.09.23 10:54
|t/p
|122
|1.00
|1.2125
|1.2165
|1.2125
|100.00
|9687.04
|245
|2005.09.23 11:17
|buy
|123
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2135
|246
|2005.09.23 11:21
|t/p
|123
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2135
|100.00
|9787.04
|247
|2005.09.23 11:35
|buy
|124
|1.00
|1.2121
|1.2091
|1.2131
|248
|2005.09.23 14:51
|s/l
|124
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2131
|-300.00
|9487.04
|249
|2005.09.23 14:51
|buy
|125
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2099
|250
|2005.09.23 16:18
|close
|125
|1.00
|1.2081
|1.2059
|1.2099
|-80.00
|9407.04
|251
|2005.09.23 16:19
|sell
|126
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|252
|2005.09.23 16:52
|t/p
|126
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2075
|100.00
|9507.04
|253
|2005.09.23 18:16
|buy
|127
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|254
|2005.09.25 23:00
|s/l
|127
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2077
|-300.00
|9207.04
|255
|2005.09.26 00:15
|buy
|128
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|256
|2005.09.26 01:15
|close
|128
|1.00
|1.2035
|1.1996
|1.2036
|90.00
|9297.04
|257
|2005.09.26 01:18
|sell
|129
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|258
|2005.09.26 02:31
|t/p
|129
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|9397.04
|259
|2005.09.26 02:31
|buy
|130
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2033
|260
|2005.09.26 03:46
|t/p
|130
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2033
|100.00
|9497.04
|261
|2005.09.26 03:46
|sell
|131
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.2023
|262
|2005.09.26 04:31
|t/p
|131
|1.00
|1.2023
|1.2063
|1.2023
|100.00
|9597.04
|263
|2005.09.26 09:25
|sell
|132
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.2023
|264
|2005.09.26 10:55
|s/l
|132
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2023
|-300.00
|9297.04
|265
|2005.09.26 11:37
|buy
|133
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2056
|266
|2005.09.26 12:27
|t/p
|133
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2056
|100.00
|9397.04
|267
|2005.09.26 13:00
|buy
|134
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2052
|268
|2005.09.26 16:03
|close
|134
|1.00
|1.2036
|1.2012
|1.2052
|-60.00
|9337.04
|269
|2005.09.26 17:45
|sell
|135
|1.00
|1.2050
|1.2080
|1.2040
|270
|2005.09.26 22:09
|s/l
|135
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2040
|-300.00
|9037.04
|271
|2005.09.26 22:15
|sell
|136
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2064
|272
|2005.09.27 03:11
|t/p
|136
|1.00
|1.2064
|1.2104
|1.2064
|103.92
|9140.96
|273
|2005.09.27 09:11
|sell
|137
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2008
|274
|2005.09.27 09:20
|t/p
|137
|1.00
|1.2008
|1.2048
|1.2008
|100.00
|9240.96
|275
|2005.09.27 09:45
|sell
|138
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.2000
|276
|2005.09.27 10:26
|s/l
|138
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2000
|-300.00
|8940.96
|277
|2005.09.27 10:26
|sell
|139
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2027
|278
|2005.09.27 12:20
|t/p
|139
|1.00
|1.2027
|1.2067
|1.2027
|100.00
|9040.96
|279
|2005.09.27 14:03
|buy
|140
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2021
|280
|2005.09.27 15:05
|close
|140
|1.00
|1.2014
|1.1981
|1.2021
|30.00
|9070.96
|281
|2005.09.27 15:15
|sell
|141
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.2004
|282
|2005.09.27 16:13
|t/p
|141
|1.00
|1.2004
|1.2044
|1.2004
|100.00
|9170.96
|283
|2005.09.27 16:15
|buy
|142
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2014
|284
|2005.09.27 16:27
|t/p
|142
|1.00
|1.2014
|1.1974
|1.2014
|100.00
|9270.96
|285
|2005.09.27 16:52
|buy
|143
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2016
|286
|2005.09.27 17:03
|t/p
|143
|1.00
|1.2016
|1.1976
|1.2016
|100.00
|9370.96
|287
|2005.09.27 18:37
|buy
|144
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|288
|2005.09.27 19:18
|t/p
|144
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|9470.96
|289
|2005.09.27 19:30
|sell
|145
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1997
|290
|2005.09.28 02:25
|s/l
|145
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1997
|-296.08
|9174.88
|291
|2005.09.28 02:25
|sell
|146
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|292
|2005.09.28 03:00
|t/p
|146
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|9274.88
|293
|2005.09.28 03:10
|buy
|147
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.2019
|294
|2005.09.28 03:52
|t/p
|147
|1.00
|1.2019
|1.1979
|1.2019
|100.00
|9374.88
|295
|2005.09.28 04:01
|sell
|148
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2016
|296
|2005.09.28 07:30
|close
|148
|1.00
|1.2023
|1.2056
|1.2016
|30.00
|9404.88
|297
|2005.09.28 07:31
|buy
|149
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2032
|298
|2005.09.28 08:03
|t/p
|149
|1.00
|1.2032
|1.1992
|1.2032
|100.00
|9504.88
|299
|2005.09.28 08:10
|sell
|150
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.2024
|300
|2005.09.28 10:29
|t/p
|150
|1.00
|1.2024
|1.2064
|1.2024
|100.00
|9604.88
|301
|2005.09.28 10:45
|buy
|151
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2022
|302
|2005.09.28 12:18
|t/p
|151
|1.00
|1.2022
|1.1982
|1.2022
|100.00
|9704.88
|303
|2005.09.28 12:20
|sell
|152
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.2015
|304
|2005.09.28 15:18
|close
|152
|1.00
|1.2020
|1.2055
|1.2015
|50.00
|9754.88
|305
|2005.09.28 15:18
|buy
|153
|1.00
|1.2018
|1.1988
|1.2028
|306
|2005.09.28 15:34
|t/p
|153
|1.00
|1.2028
|1.1988
|1.2028
|100.00
|9854.88
|307
|2005.09.28 18:00
|sell
|154
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|308
|2005.09.28 18:24
|s/l
|154
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2006
|-300.00
|9554.88
|309
|2005.09.28 18:24
|sell
|155
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|310
|2005.09.28 18:31
|t/p
|155
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|9654.88
|311
|2005.09.28 18:31
|sell
|156
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.2029
|312
|2005.09.28 19:11
|t/p
|156
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2029
|100.00
|9754.88
|313
|2005.09.28 19:45
|sell
|157
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|314
|2005.09.28 20:56
|close
|157
|1.00
|1.2027
|1.2065
|1.2025
|80.00
|9834.88
|315
|2005.09.28 20:57
|buy
|158
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|316
|2005.09.28 21:50
|close
|158
|1.00
|1.2030
|1.1996
|1.2036
|40.00
|9874.88
|317
|2005.09.28 21:54
|sell
|159
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.2020
|318
|2005.09.29 00:47
|s/l
|159
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2020
|-296.08
|9578.80
|319
|2005.09.29 00:47
|sell
|160
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|320
|2005.09.29 02:03
|close
|160
|1.00
|1.2048
|1.2087
|1.2047
|90.00
|9668.80
|321
|2005.09.29 02:40
|buy
|161
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|322
|2005.09.29 03:33
|close
|161
|1.00
|1.2052
|1.2018
|1.2058
|40.00
|9708.80
|323
|2005.09.29 03:34
|sell
|162
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|324
|2005.09.29 14:30
|close
|162
|1.00
|1.2050
|1.2083
|1.2043
|30.00
|9738.80
|325
|2005.09.29 14:40
|buy
|163
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2052
|326
|2005.09.29 14:55
|s/l
|163
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2052
|-300.00
|9438.80
|327
|2005.09.29 14:55
|buy
|164
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|328
|2005.09.29 15:46
|t/p
|164
|1.00
|1.2025
|1.1985
|1.2025
|100.00
|9538.80
|329
|2005.09.29 15:56
|sell
|165
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.2017
|330
|2005.09.29 16:14
|t/p
|165
|1.00
|1.2017
|1.2057
|1.2017
|100.00
|9638.80
|331
|2005.09.29 17:29
|sell
|166
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.2013
|332
|2005.09.30 03:34
|s/l
|166
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2013
|-288.24
|9350.56
|333
|2005.09.30 06:00
|sell
|167
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|334
|2005.09.30 06:40
|close
|167
|1.00
|1.2044
|1.2078
|1.2038
|40.00
|9390.56
|335
|2005.09.30 06:41
|buy
|168
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2053
|336
|2005.09.30 08:48
|close
|168
|1.00
|1.2038
|1.2013
|1.2053
|-50.00
|9340.56
|337
|2005.09.30 08:49
|sell
|169
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|338
|2005.09.30 08:59
|t/p
|169
|1.00
|1.2028
|1.2068
|1.2028
|100.00
|9440.56
|339
|2005.09.30 10:06
|sell
|170
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2016
|340
|2005.09.30 10:21
|t/p
|170
|1.00
|1.2016
|1.2056
|1.2016
|100.00
|9540.56
|341
|2005.09.30 11:24
|sell
|171
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.2013
|342
|2005.09.30 12:35
|s/l
|171
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2013
|-300.00
|9240.56
|343
|2005.09.30 15:54
|sell
|172
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|344
|2005.09.30 15:57
|t/p
|172
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|9340.56
|345
|2005.09.30 16:45
|sell
|173
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2061
|346
|2005.09.30 16:58
|t/p
|173
|1.00
|1.2061
|1.2101
|1.2061
|100.00
|9440.56
|347
|2005.09.30 16:58
|sell
|174
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|348
|2005.09.30 17:01
|t/p
|174
|1.00
|1.2048
|1.2088
|1.2048
|100.00
|9540.56
|349
|2005.09.30 17:05
|sell
|175
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|350
|2005.09.30 17:33
|s/l
|175
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2043
|-300.00
|9240.56
|351
|2005.09.30 18:25
|buy
|176
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|352
|2005.09.30 19:22
|s/l
|176
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.2058
|-300.00
|8940.56
|353
|2005.09.30 21:34
|sell
|177
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.2012
|354
|2005.10.03 02:14
|t/p
|177
|1.00
|1.2012
|1.2052
|1.2012
|103.92
|9044.48
|355
|2005.10.03 04:30
|buy
|178
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1946
|356
|2005.10.03 06:01
|t/p
|178
|1.00
|1.1946
|1.1906
|1.1946
|100.00
|9144.48
|357
|2005.10.03 09:15
|buy
|179
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1962
|358
|2005.10.03 09:36
|t/p
|179
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1962
|100.00
|9244.48
|359
|2005.10.03 09:41
|buy
|180
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.1965
|360
|2005.10.03 10:58
|s/l
|180
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1965
|-300.00
|8944.48
|361
|2005.10.03 13:04
|buy
|181
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1935
|362
|2005.10.03 14:51
|t/p
|181
|1.00
|1.1935
|1.1895
|1.1935
|100.00
|9044.48
|363
|2005.10.03 14:51
|sell
|182
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|364
|2005.10.03 16:00
|t/p
|182
|1.00
|1.1925
|1.1965
|1.1925
|100.00
|9144.48
|365
|2005.10.03 16:15
|buy
|183
|1.00
|1.1915
|1.1885
|1.1925
|366
|2005.10.03 17:19
|close
|183
|1.00
|1.1918
|1.1885
|1.1925
|30.00
|9174.48
|367
|2005.10.03 17:19
|sell
|184
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1911
|368
|2005.10.03 17:25
|t/p
|184
|1.00
|1.1911
|1.1951
|1.1911
|100.00
|9274.48
|369
|2005.10.03 18:30
|buy
|185
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1915
|370
|2005.10.03 20:01
|close
|185
|1.00
|1.1911
|1.1875
|1.1915
|60.00
|9334.48
|371
|2005.10.03 20:02
|sell
|186
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.1902
|372
|2005.10.04 00:28
|close
|186
|1.00
|1.1914
|1.1942
|1.1902
|-16.08
|9318.40
|373
|2005.10.04 00:30
|buy
|187
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1924
|374
|2005.10.04 01:39
|close
|187
|1.00
|1.1916
|1.1884
|1.1924
|20.00
|9338.40
|375
|2005.10.04 01:40
|sell
|188
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1906
|376
|2005.10.04 08:30
|close
|188
|1.00
|1.1915
|1.1946
|1.1906
|10.00
|9348.40
|377
|2005.10.04 08:31
|buy
|189
|1.00
|1.1916
|1.1886
|1.1926
|378
|2005.10.04 10:19
|t/p
|189
|1.00
|1.1926
|1.1886
|1.1926
|100.00
|9448.40
|379
|2005.10.04 10:32
|sell
|190
|1.00
|1.1928
|1.1958
|1.1918
|380
|2005.10.04 12:31
|close
|190
|1.00
|1.1926
|1.1958
|1.1918
|20.00
|9468.40
|381
|2005.10.04 12:34
|buy
|191
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1936
|382
|2005.10.04 13:38
|close
|191
|1.00
|1.1934
|1.1896
|1.1936
|80.00
|9548.40
|383
|2005.10.04 13:44
|sell
|192
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1924
|384
|2005.10.04 14:34
|close
|192
|1.00
|1.1926
|1.1964
|1.1924
|80.00
|9628.40
|385
|2005.10.04 14:38
|buy
|193
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1936
|386
|2005.10.04 14:56
|t/p
|193
|1.00
|1.1936
|1.1896
|1.1936
|100.00
|9728.40
|387
|2005.10.04 15:34
|sell
|194
|1.00
|1.1941
|1.1971
|1.1931
|388
|2005.10.04 17:15
|t/p
|194
|1.00
|1.1931
|1.1971
|1.1931
|100.00
|9828.40
|389
|2005.10.04 17:38
|buy
|195
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1937
|390
|2005.10.04 18:22
|t/p
|195
|1.00
|1.1937
|1.1897
|1.1937
|100.00
|9928.40
|391
|2005.10.04 18:30
|sell
|196
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1927
|392
|2005.10.04 18:53
|t/p
|196
|1.00
|1.1927
|1.1967
|1.1927
|100.00
|10028.40
|393
|2005.10.04 19:17
|buy
|197
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1930
|394
|2005.10.05 01:45
|close
|197
|1.00
|1.1919
|1.1890
|1.1930
|-18.88
|10009.52
|395
|2005.10.05 01:46
|sell
|198
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1910
|396
|2005.10.05 06:21
|s/l
|198
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1910
|-300.00
|9709.52
|397
|2005.10.05 07:57
|buy
|199
|1.00
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|398
|2005.10.05 08:30
|close
|199
|1.00
|1.1947
|1.1911
|1.1951
|60.00
|9769.52
|399
|2005.10.05 08:31
|sell
|200
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|400
|2005.10.05 12:25
|close
|200
|1.00
|1.1955
|1.1978
|1.1938
|-70.00
|9699.52
|401
|2005.10.05 12:26
|buy
|201
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1964
|402
|2005.10.05 16:02
|close
|201
|1.00
|1.1950
|1.1924
|1.1964
|-40.00
|9659.52
|403
|2005.10.05 16:03
|sell
|202
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1942
|404
|2005.10.05 16:36
|s/l
|202
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1942
|-300.00
|9359.52
|405
|2005.10.05 17:59
|sell
|203
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.1976
|406
|2005.10.05 18:05
|t/p
|203
|1.00
|1.1976
|1.2016
|1.1976
|100.00
|9459.52
|407
|2005.10.05 18:30
|buy
|204
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.1971
|408
|2005.10.05 22:16
|t/p
|204
|1.00
|1.1971
|1.1931
|1.1971
|100.00
|9559.52
|409
|2005.10.06 02:15
|sell
|205
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.2020
|410
|2005.10.06 03:01
|s/l
|205
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2020
|-300.00
|9259.52
|411
|2005.10.06 04:15
|sell
|206
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2036
|412
|2005.10.06 05:43
|close
|206
|1.00
|1.2045
|1.2076
|1.2036
|10.00
|9269.52
|413
|2005.10.06 05:44
|buy
|207
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|414
|2005.10.06 06:08
|t/p
|207
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2057
|100.00
|9369.52
|415
|2005.10.06 06:15
|sell
|208
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|416
|2005.10.06 07:43
|close
|208
|1.00
|1.2051
|1.2086
|1.2046
|50.00
|9419.52
|417
|2005.10.06 07:44
|buy
|209
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2061
|418
|2005.10.06 08:17
|close
|209
|1.00
|1.2055
|1.2021
|1.2061
|40.00
|9459.52
|419
|2005.10.06 08:20
|sell
|210
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|420
|2005.10.06 10:56
|close
|210
|1.00
|1.2050
|1.2086
|1.2046
|60.00
|9519.52
|421
|2005.10.06 10:59
|buy
|211
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2060
|422
|2005.10.06 11:31
|t/p
|211
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2060
|100.00
|9619.52
|423
|2005.10.06 11:31
|sell
|212
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.2050
|424
|2005.10.06 12:11
|t/p
|212
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2050
|100.00
|9719.52
|425
|2005.10.06 12:15
|buy
|213
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2053
|426
|2005.10.06 12:43
|t/p
|213
|1.00
|1.2053
|1.2013
|1.2053
|100.00
|9819.52
|427
|2005.10.06 13:02
|sell
|214
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|428
|2005.10.06 14:20
|close
|214
|1.00
|1.2049
|1.2088
|1.2048
|90.00
|9909.52
|429
|2005.10.06 14:20
|buy
|215
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2060
|430
|2005.10.06 14:27
|t/p
|215
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2060
|100.00
|10009.52
|431
|2005.10.06 17:45
|sell
|216
|1.00
|1.2134
|1.2164
|1.2124
|432
|2005.10.06 19:44
|s/l
|216
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2124
|-300.00
|9709.52
|433
|2005.10.06 23:29
|sell
|217
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2179
|434
|2005.10.07 00:12
|t/p
|217
|1.00
|1.2179
|1.2219
|1.2179
|111.76
|9821.28
|435
|2005.10.07 00:23
|buy
|218
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2186
|436
|2005.10.07 02:07
|close
|218
|1.00
|1.2172
|1.2146
|1.2186
|-40.00
|9781.28
|437
|2005.10.07 02:07
|sell
|219
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|438
|2005.10.07 05:45
|close
|219
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|0.00
|9781.28
|439
|2005.10.07 05:45
|buy
|220
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2180
|440
|2005.10.07 08:01
|close
|220
|1.00
|1.2171
|1.2140
|1.2180
|10.00
|9791.28
|441
|2005.10.07 08:02
|sell
|221
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|442
|2005.10.07 09:20
|t/p
|221
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|9891.28
|443
|2005.10.07 09:20
|buy
|222
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2168
|444
|2005.10.07 09:29
|t/p
|222
|1.00
|1.2168
|1.2128
|1.2168
|100.00
|9991.28
|445
|2005.10.07 10:30
|sell
|223
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|446
|2005.10.07 10:37
|t/p
|223
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|10091.28
|447
|2005.10.07 10:59
|sell
|224
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|448
|2005.10.07 11:05
|t/p
|224
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|10191.28
|449
|2005.10.07 11:15
|buy
|225
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2163
|450
|2005.10.07 14:30
|s/l
|225
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2163
|-300.00
|9891.28
|451
|2005.10.07 18:11
|buy
|226
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|452
|2005.10.07 18:46
|t/p
|226
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|9991.28
|453
|2005.10.07 19:00
|sell
|227
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2107
|454
|2005.10.09 23:00
|close
|227
|1.00
|1.2118
|1.2147
|1.2107
|-10.00
|9981.28
|455
|2005.10.09 23:00
|buy
|228
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2130
|456
|2005.10.10 00:01
|close
|228
|1.00
|1.2119
|1.2090
|1.2130
|-18.88
|9962.40
|457
|2005.10.10 00:05
|sell
|229
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2110
|458
|2005.10.10 01:02
|close
|229
|1.00
|1.2115
|1.2150
|1.2110
|50.00
|10012.40
|459
|2005.10.10 01:03
|buy
|230
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2124
|460
|2005.10.10 01:30
|close
|230
|1.00
|1.2120
|1.2084
|1.2124
|60.00
|10072.40
|461
|2005.10.10 01:30
|sell
|231
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2113
|462
|2005.10.10 04:15
|close
|231
|1.00
|1.2126
|1.2153
|1.2113
|-30.00
|10042.40
|463
|2005.10.10 04:15
|buy
|232
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2134
|464
|2005.10.10 05:39
|close
|232
|1.00
|1.2125
|1.2094
|1.2134
|10.00
|10052.40
|465
|2005.10.10 05:45
|sell
|233
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|466
|2005.10.10 06:18
|close
|233
|1.00
|1.2119
|1.2155
|1.2115
|60.00
|10112.40
|467
|2005.10.10 06:20
|buy
|234
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2128
|468
|2005.10.10 07:08
|close
|234
|1.00
|1.2123
|1.2088
|1.2128
|50.00
|10162.40
|469
|2005.10.10 07:09
|sell
|235
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2113
|470
|2005.10.10 09:59
|s/l
|235
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2113
|-300.00
|9862.40
|471
|2005.10.10 11:15
|buy
|236
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2141
|472
|2005.10.10 12:02
|close
|236
|1.00
|1.2138
|1.2101
|1.2141
|70.00
|9932.40
|473
|2005.10.10 12:03
|sell
|237
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|474
|2005.10.10 12:30
|t/p
|237
|1.00
|1.2128
|1.2168
|1.2128
|100.00
|10032.40
|475
|2005.10.10 12:45
|buy
|238
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.2136
|476
|2005.10.10 14:00
|s/l
|238
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2136
|-300.00
|9732.40
|477
|2005.10.10 16:15
|buy
|239
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|478
|2005.10.10 18:02
|close
|239
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|0.00
|9732.40
|479
|2005.10.10 19:15
|sell
|240
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|480
|2005.10.11 00:30
|close
|240
|1.00
|1.2063
|1.2087
|1.2047
|-56.08
|9676.32
|481
|2005.10.11 02:46
|buy
|241
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|482
|2005.10.11 06:46
|close
|241
|1.00
|1.2034
|1.2014
|1.2054
|-100.00
|9576.32
|483
|2005.10.11 06:48
|sell
|242
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|484
|2005.10.11 07:52
|close
|242
|1.00
|1.2030
|1.2065
|1.2025
|50.00
|9626.32
|485
|2005.10.11 07:53
|buy
|243
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|486
|2005.10.11 09:01
|close
|243
|1.00
|1.2030
|1.1996
|1.2036
|40.00
|9666.32
|487
|2005.10.11 09:02
|sell
|244
|1.00
|1.2030
|1.2060
|1.2020
|488
|2005.10.11 09:58
|t/p
|244
|1.00
|1.2020
|1.2060
|1.2020
|100.00
|9766.32
|489
|2005.10.11 13:20
|sell
|245
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|490
|2005.10.11 13:22
|t/p
|245
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|9866.32
|491
|2005.10.11 13:27
|sell
|246
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|492
|2005.10.11 13:29
|t/p
|246
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|9966.32
|493
|2005.10.11 17:06
|sell
|247
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|494
|2005.10.11 17:07
|t/p
|247
|1.00
|1.2002
|1.2042
|1.2002
|100.00
|10066.32
|495
|2005.10.11 17:08
|sell
|248
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|496
|2005.10.11 17:09
|t/p
|248
|1.00
|1.2002
|1.2042
|1.2002
|100.00
|10166.32
|497
|2005.10.11 17:14
|sell
|249
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|498
|2005.10.11 18:32
|t/p
|249
|1.00
|1.2002
|1.2042
|1.2002
|100.00
|10266.32
|499
|2005.10.11 18:54
|buy
|250
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2001
|500
|2005.10.11 19:48
|t/p
|250
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2001
|100.00
|10366.32
|501
|2005.10.11 20:10
|buy
|251
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.2000
|502
|2005.10.11 21:30
|close
|251
|1.00
|1.1996
|1.1960
|1.2000
|60.00
|10426.32
|503
|2005.10.11 21:31
|sell
|252
|1.00
|1.2000
|1.2030
|1.1990
|504
|2005.10.11 23:48
|t/p
|252
|1.00
|1.1990
|1.2030
|1.1990
|100.00
|10526.32
|505
|2005.10.12 00:15
|buy
|253
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1994
|506
|2005.10.12 03:32
|close
|253
|1.00
|1.1970
|1.1954
|1.1994
|-140.00
|10386.32
|507
|2005.10.12 03:46
|sell
|254
|1.00
|1.1971
|1.2001
|1.1961
|508
|2005.10.12 08:07
|close
|254
|1.00
|1.1967
|1.2001
|1.1961
|40.00
|10426.32
|509
|2005.10.12 08:07
|buy
|255
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.1975
|510
|2005.10.12 09:15
|close
|255
|1.00
|1.1966
|1.1935
|1.1975
|10.00
|10436.32
|511
|2005.10.12 09:16
|sell
|256
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1956
|512
|2005.10.12 11:15
|s/l
|256
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1956
|-300.00
|10136.32
|513
|2005.10.12 11:30
|sell
|257
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1984
|514
|2005.10.12 13:44
|s/l
|257
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1984
|-300.00
|9836.32
|515
|2005.10.12 14:37
|buy
|258
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.2012
|516
|2005.10.12 14:56
|t/p
|258
|1.00
|1.2012
|1.1972
|1.2012
|100.00
|9936.32
|517
|2005.10.12 15:00
|sell
|259
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2008
|518
|2005.10.12 15:44
|s/l
|259
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2008
|-300.00
|9636.32
|519
|2005.10.12 15:44
|sell
|260
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2036
|520
|2005.10.12 15:50
|t/p
|260
|1.00
|1.2036
|1.2076
|1.2036
|100.00
|9736.32
|521
|2005.10.12 17:00
|sell
|261
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.2018
|522
|2005.10.12 20:00
|t/p
|261
|1.00
|1.2018
|1.2058
|1.2018
|100.00
|9836.32
|523
|2005.10.12 23:44
|sell
|262
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2016
|524
|2005.10.13 02:30
|t/p
|262
|1.00
|1.2016
|1.2056
|1.2016
|103.92
|9940.24
|525
|2005.10.13 04:57
|buy
|263
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|526
|2005.10.13 05:00
|t/p
|263
|1.00
|1.1987
|1.1947
|1.1987
|100.00
|10040.24
|527
|2005.10.13 05:04
|buy
|264
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|528
|2005.10.13 05:14
|t/p
|264
|1.00
|1.1987
|1.1947
|1.1987
|100.00
|10140.24
|529
|2005.10.13 05:30
|sell
|265
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1980
|530
|2005.10.13 07:54
|t/p
|265
|1.00
|1.1980
|1.2020
|1.1980
|100.00
|10240.24
|531
|2005.10.13 08:15
|sell
|266
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1980
|532
|2005.10.13 09:51
|t/p
|266
|1.00
|1.1980
|1.2020
|1.1980
|100.00
|10340.24
|533
|2005.10.13 13:19
|buy
|267
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|534
|2005.10.13 13:45
|t/p
|267
|1.00
|1.1987
|1.1947
|1.1987
|100.00
|10440.24
|535
|2005.10.13 14:00
|sell
|268
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.1976
|536
|2005.10.13 14:30
|t/p
|268
|1.00
|1.1976
|1.2016
|1.1976
|100.00
|10540.24
|537
|2005.10.13 16:35
|sell
|269
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1927
|538
|2005.10.13 16:36
|t/p
|269
|1.00
|1.1927
|1.1967
|1.1927
|100.00
|10640.24
|539
|2005.10.13 16:44
|sell
|270
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1927
|540
|2005.10.13 18:12
|close
|270
|1.00
|1.1932
|1.1967
|1.1927
|50.00
|10690.24
|541
|2005.10.13 18:12
|buy
|271
|1.00
|1.1931
|1.1901
|1.1941
|542
|2005.10.13 18:18
|t/p
|271
|1.00
|1.1941
|1.1901
|1.1941
|100.00
|10790.24
|543
|2005.10.13 18:18
|buy
|272
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.1942
|544
|2005.10.13 18:29
|t/p
|272
|1.00
|1.1942
|1.1902
|1.1942
|100.00
|10890.24
|545
|2005.10.13 18:45
|sell
|273
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1967
|546
|2005.10.13 20:45
|s/l
|273
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1967
|-300.00
|10590.24
|547
|2005.10.14 00:49
|buy
|274
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2026
|548
|2005.10.14 03:22
|close
|274
|1.00
|1.2012
|1.1986
|1.2026
|-40.00
|10550.24
|549
|2005.10.14 03:22
|sell
|275
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.2003
|550
|2005.10.14 06:00
|s/l
|275
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2003
|-300.00
|10250.24
|551
|2005.10.14 07:00
|buy
|276
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2043
|552
|2005.10.14 09:40
|close
|276
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.2043
|-60.00
|10190.24
|553
|2005.10.14 09:45
|sell
|277
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2016
|554
|2005.10.14 10:17
|t/p
|277
|1.00
|1.2016
|1.2056
|1.2016
|100.00
|10290.24
|555
|2005.10.14 10:17
|buy
|278
|1.00
|1.2014
|1.1984
|1.2024
|556
|2005.10.14 12:46
|s/l
|278
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2024
|-300.00
|9990.24
|557
|2005.10.14 12:46
|buy
|279
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.1996
|558
|2005.10.14 12:48
|t/p
|279
|1.00
|1.1996
|1.1956
|1.1996
|100.00
|10090.24
|559
|2005.10.14 12:48
|buy
|280
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2006
|560
|2005.10.14 14:21
|close
|280
|1.00
|1.1999
|1.1966
|1.2006
|30.00
|10120.24
|561
|2005.10.14 14:23
|sell
|281
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1989
|562
|2005.10.14 14:32
|s/l
|281
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1989
|-300.00
|9820.24
|563
|2005.10.14 16:15
|sell
|282
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|564
|2005.10.14 16:42
|s/l
|282
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2019
|-300.00
|9520.24
|565
|2005.10.14 16:42
|sell
|283
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|566
|2005.10.14 16:42
|t/p
|283
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2059
|100.00
|9620.24
|567
|2005.10.14 16:42
|sell
|284
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|568
|2005.10.14 16:43
|t/p
|284
|1.00
|1.2044
|1.2084
|1.2044
|100.00
|9720.24
|569
|2005.10.14 16:43
|sell
|285
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|570
|2005.10.14 16:45
|s/l
|285
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2028
|-300.00
|9420.24
|571
|2005.10.14 19:22
|buy
|286
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2081
|572
|2005.10.14 19:24
|t/p
|286
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2081
|100.00
|9520.24
|573
|2005.10.14 19:41
|sell
|287
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|574
|2005.10.14 21:16
|t/p
|287
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2083
|100.00
|9620.24
|575
|2005.10.17 00:15
|buy
|288
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2082
|576
|2005.10.17 02:01
|t/p
|288
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2082
|100.00
|9720.24
|577
|2005.10.17 02:01
|sell
|289
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2072
|578
|2005.10.17 02:02
|t/p
|289
|1.00
|1.2072
|1.2112
|1.2072
|100.00
|9820.24
|579
|2005.10.17 02:03
|sell
|290
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2062
|580
|2005.10.17 02:16
|s/l
|290
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2062
|-300.00
|9520.24
|581
|2005.10.17 02:16
|sell
|291
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2095
|582
|2005.10.17 02:17
|t/p
|291
|1.00
|1.2095
|1.2135
|1.2095
|100.00
|9620.24
|583
|2005.10.17 02:17
|sell
|292
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2082
|584
|2005.10.17 02:45
|s/l
|292
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2082
|-300.00
|9320.24
|585
|2005.10.17 03:30
|buy
|293
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2095
|586
|2005.10.17 04:01
|t/p
|293
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2095
|100.00
|9420.24
|587
|2005.10.17 04:28
|sell
|294
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2094
|588
|2005.10.17 07:35
|t/p
|294
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2094
|100.00
|9520.24
|589
|2005.10.17 07:45
|buy
|295
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2107
|590
|2005.10.17 10:46
|s/l
|295
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2107
|-300.00
|9220.24
|591
|2005.10.17 10:46
|buy
|296
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|592
|2005.10.17 11:46
|s/l
|296
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2078
|-300.00
|8920.24
|593
|2005.10.17 13:57
|buy
|297
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2035
|594
|2005.10.17 15:31
|t/p
|297
|1.00
|1.2035
|1.1995
|1.2035
|100.00
|9020.24
|595
|2005.10.17 15:31
|sell
|298
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|596
|2005.10.17 16:07
|t/p
|298
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|9120.24
|597
|2005.10.17 16:09
|buy
|299
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2033
|598
|2005.10.17 16:46
|t/p
|299
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2033
|100.00
|9220.24
|599
|2005.10.17 17:00
|sell
|300
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.2017
|600
|2005.10.17 18:30
|s/l
|300
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2017
|-300.00
|8920.24
|601
|2005.10.17 19:47
|buy
|301
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2052
|602
|2005.10.17 23:02
|close
|301
|1.00
|1.2027
|1.2012
|1.2052
|-150.00
|8770.24
|603
|2005.10.18 01:30
|sell
|302
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.2005
|604
|2005.10.18 01:30
|t/p
|302
|1.00
|1.2005
|1.2045
|1.2005
|100.00
|8870.24
|605
|2005.10.18 01:31
|sell
|303
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.2005
|606
|2005.10.18 01:43
|t/p
|303
|1.00
|1.2005
|1.2045
|1.2005
|100.00
|8970.24
|607
|2005.10.18 02:00
|buy
|304
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2016
|608
|2005.10.18 03:04
|close
|304
|1.00
|1.2005
|1.1976
|1.2016
|-10.00
|8960.24
|609
|2005.10.18 03:04
|sell
|305
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1996
|610
|2005.10.18 06:08
|close
|305
|1.00
|1.1998
|1.2036
|1.1996
|80.00
|9040.24
|611
|2005.10.18 06:18
|buy
|306
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2006
|612
|2005.10.18 09:50
|s/l
|306
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2006
|-300.00
|8740.24
|613
|2005.10.18 09:50
|buy
|307
|1.00
|1.1967
|1.1937
|1.1977
|614
|2005.10.18 10:15
|t/p
|307
|1.00
|1.1977
|1.1937
|1.1977
|100.00
|8840.24
|615
|2005.10.18 10:16
|buy
|308
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1992
|616
|2005.10.18 11:48
|s/l
|308
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1992
|-300.00
|8540.24
|617
|2005.10.18 16:39
|buy
|309
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1936
|618
|2005.10.18 17:00
|t/p
|309
|1.00
|1.1936
|1.1896
|1.1936
|100.00
|8640.24
|619
|2005.10.18 17:14
|buy
|310
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1940
|620
|2005.10.18 17:15
|t/p
|310
|1.00
|1.1940
|1.1900
|1.1940
|100.00
|8740.24
|621
|2005.10.18 17:15
|sell
|311
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|622
|2005.10.18 19:30
|s/l
|311
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1932
|-300.00
|8440.24
|623
|2005.10.18 19:30
|sell
|312
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1959
|624
|2005.10.18 20:04
|t/p
|312
|1.00
|1.1959
|1.1999
|1.1959
|100.00
|8540.24
|625
|2005.10.19 00:46
|buy
|313
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1967
|626
|2005.10.19 01:48
|s/l
|313
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1967
|-300.00
|8240.24
|627
|2005.10.19 02:51
|sell
|314
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|628
|2005.10.19 03:57
|t/p
|314
|1.00
|1.1932
|1.1972
|1.1932
|100.00
|8340.24
|629
|2005.10.19 03:57
|buy
|315
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1940
|630
|2005.10.19 05:32
|close
|315
|1.00
|1.1933
|1.1900
|1.1940
|30.00
|8370.24
|631
|2005.10.19 05:33
|sell
|316
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1923
|632
|2005.10.19 06:40
|close
|316
|1.00
|1.1926
|1.1963
|1.1923
|70.00
|8440.24
|633
|2005.10.19 06:42
|buy
|317
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1936
|634
|2005.10.19 07:16
|close
|317
|1.00
|1.1930
|1.1896
|1.1936
|40.00
|8480.24
|635
|2005.10.19 07:17
|sell
|318
|1.00
|1.1932
|1.1962
|1.1922
|636
|2005.10.19 08:35
|close
|318
|1.00
|1.1927
|1.1962
|1.1922
|50.00
|8530.24
|637
|2005.10.19 08:35
|buy
|319
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1929
|638
|2005.10.19 08:39
|s/l
|319
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1929
|-300.00
|8230.24
|639
|2005.10.19 08:39
|buy
|320
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|640
|2005.10.19 08:44
|t/p
|320
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|8330.24
|641
|2005.10.19 08:44
|buy
|321
|1.00
|1.1912
|1.1882
|1.1922
|642
|2005.10.19 08:53
|s/l
|321
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1922
|-300.00
|8030.24
|643
|2005.10.19 08:53
|buy
|322
|1.00
|1.1885
|1.1855
|1.1895
|644
|2005.10.19 09:32
|t/p
|322
|1.00
|1.1895
|1.1855
|1.1895
|100.00
|8130.24
|645
|2005.10.19 13:38
|buy
|323
|1.00
|1.1951
|1.1921
|1.1961
|646
|2005.10.19 13:43
|t/p
|323
|1.00
|1.1961
|1.1921
|1.1961
|100.00
|8230.24
|647
|2005.10.19 13:44
|buy
|324
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1962
|648
|2005.10.19 13:59
|t/p
|324
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1962
|100.00
|8330.24
|649
|2005.10.19 14:08
|buy
|325
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1958
|650
|2005.10.19 15:50
|t/p
|325
|1.00
|1.1958
|1.1918
|1.1958
|100.00
|8430.24
|651
|2005.10.19 15:50
|sell
|326
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1948
|652
|2005.10.19 16:54
|s/l
|326
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1948
|-300.00
|8130.24
|653
|2005.10.19 18:32
|buy
|327
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.1986
|654
|2005.10.19 18:44
|t/p
|327
|1.00
|1.1986
|1.1946
|1.1986
|100.00
|8230.24
|655
|2005.10.19 18:44
|buy
|328
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1988
|656
|2005.10.19 20:50
|close
|328
|1.00
|1.1979
|1.1948
|1.1988
|10.00
|8240.24
|657
|2005.10.19 20:54
|sell
|329
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1969
|658
|2005.10.20 02:15
|close
|329
|1.00
|1.1975
|1.2009
|1.1969
|43.92
|8284.16
|659
|2005.10.20 02:15
|buy
|330
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.1985
|660
|2005.10.20 06:32
|close
|330
|1.00
|1.1972
|1.1945
|1.1985
|-30.00
|8254.16
|661
|2005.10.20 06:32
|sell
|331
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1963
|662
|2005.10.20 09:48
|close
|331
|1.00
|1.1965
|1.2003
|1.1963
|80.00
|8334.16
|663
|2005.10.20 09:50
|buy
|332
|1.00
|1.1966
|1.1936
|1.1976
|664
|2005.10.20 10:30
|t/p
|332
|1.00
|1.1976
|1.1936
|1.1976
|100.00
|8434.16
|665
|2005.10.20 10:30
|sell
|333
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1966
|666
|2005.10.20 11:01
|t/p
|333
|1.00
|1.1966
|1.2006
|1.1966
|100.00
|8534.16
|667
|2005.10.20 11:15
|buy
|334
|1.00
|1.1953
|1.1923
|1.1963
|668
|2005.10.20 11:15
|t/p
|334
|1.00
|1.1963
|1.1923
|1.1963
|100.00
|8634.16
|669
|2005.10.20 11:16
|buy
|335
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1969
|670
|2005.10.20 11:30
|t/p
|335
|1.00
|1.1969
|1.1929
|1.1969
|100.00
|8734.16
|671
|2005.10.20 12:57
|buy
|336
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1969
|672
|2005.10.20 12:58
|t/p
|336
|1.00
|1.1969
|1.1929
|1.1969
|100.00
|8834.16
|673
|2005.10.20 12:59
|buy
|337
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1969
|674
|2005.10.20 14:30
|close
|337
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1969
|0.00
|8834.16
|675
|2005.10.20 14:30
|sell
|338
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1949
|676
|2005.10.20 16:21
|s/l
|338
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1949
|-300.00
|8534.16
|677
|2005.10.20 17:15
|buy
|339
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.1979
|678
|2005.10.20 17:19
|t/p
|339
|1.00
|1.1979
|1.1939
|1.1979
|100.00
|8634.16
|679
|2005.10.20 17:20
|buy
|340
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.1984
|680
|2005.10.20 17:34
|t/p
|340
|1.00
|1.1984
|1.1944
|1.1984
|100.00
|8734.16
|681
|2005.10.20 17:46
|sell
|341
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1977
|682
|2005.10.20 18:06
|t/p
|341
|1.00
|1.1977
|1.2017
|1.1977
|100.00
|8834.16
|683
|2005.10.20 19:45
|sell
|342
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1975
|684
|2005.10.20 21:29
|s/l
|342
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1975
|-300.00
|8534.16
|685
|2005.10.21 01:32
|sell
|343
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|686
|2005.10.21 02:08
|s/l
|343
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.2011
|-300.00
|8234.16
|687
|2005.10.21 02:08
|sell
|344
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|688
|2005.10.21 03:28
|s/l
|344
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2038
|-300.00
|7934.16
|689
|2005.10.21 05:40
|sell
|345
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|690
|2005.10.21 06:00
|t/p
|345
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2039
|100.00
|8034.16
|691
|2005.10.21 07:09
|sell
|346
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2035
|692
|2005.10.21 07:30
|t/p
|346
|1.00
|1.2035
|1.2075
|1.2035
|100.00
|8134.16
|693
|2005.10.21 07:30
|buy
|347
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|694
|2005.10.21 07:37
|t/p
|347
|1.00
|1.2036
|1.1996
|1.2036
|100.00
|8234.16
|695
|2005.10.21 07:44
|buy
|348
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2039
|696
|2005.10.21 08:06
|t/p
|348
|1.00
|1.2039
|1.1999
|1.2039
|100.00
|8334.16
|697
|2005.10.21 08:08
|sell
|349
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2035
|698
|2005.10.21 10:30
|close
|349
|1.00
|1.2040
|1.2075
|1.2035
|50.00
|8384.16
|699
|2005.10.21 10:30
|buy
|350
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2050
|700
|2005.10.21 10:49
|t/p
|350
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2050
|100.00
|8484.16
|701
|2005.10.21 11:01
|buy
|351
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2053
|702
|2005.10.21 12:30
|s/l
|351
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.2053
|-300.00
|8184.16
|703
|2005.10.21 13:15
|sell
|352
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.2012
|704
|2005.10.21 13:57
|t/p
|352
|1.00
|1.2012
|1.2052
|1.2012
|100.00
|8284.16
|705
|2005.10.21 14:00
|buy
|353
|1.00
|1.2007
|1.1977
|1.2017
|706
|2005.10.21 14:30
|t/p
|353
|1.00
|1.2017
|1.1977
|1.2017
|100.00
|8384.16
|707
|2005.10.21 14:45
|sell
|354
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|708
|2005.10.21 17:09
|t/p
|354
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|8484.16
|709
|2005.10.21 19:30
|buy
|355
|1.00
|1.1946
|1.1916
|1.1956
|710
|2005.10.21 20:46
|close
|355
|1.00
|1.1947
|1.1916
|1.1956
|10.00
|8494.16
|711
|2005.10.23 23:00
|buy
|356
|1.00
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|712
|2005.10.24 01:15
|close
|356
|1.00
|1.1946
|1.1911
|1.1951
|41.12
|8535.28
|713
|2005.10.24 01:15
|sell
|357
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1937
|714
|2005.10.24 01:36
|t/p
|357
|1.00
|1.1937
|1.1977
|1.1937
|100.00
|8635.28
|715
|2005.10.24 04:00
|sell
|358
|1.00
|1.1941
|1.1971
|1.1931
|716
|2005.10.24 04:17
|t/p
|358
|1.00
|1.1931
|1.1971
|1.1931
|100.00
|8735.28
|717
|2005.10.24 04:46
|buy
|359
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1940
|718
|2005.10.24 05:30
|close
|359
|1.00
|1.1934
|1.1900
|1.1940
|40.00
|8775.28
|719
|2005.10.24 05:30
|sell
|360
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1923
|720
|2005.10.24 12:33
|close
|360
|1.00
|1.1940
|1.1963
|1.1923
|-70.00
|8705.28
|721
|2005.10.24 12:34
|buy
|361
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1949
|722
|2005.10.24 13:37
|close
|361
|1.00
|1.1948
|1.1909
|1.1949
|90.00
|8795.28
|723
|2005.10.24 13:38
|sell
|362
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|724
|2005.10.24 16:13
|s/l
|362
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1938
|-300.00
|8495.28
|725
|2005.10.24 19:00
|buy
|363
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.1972
|726
|2005.10.24 19:00
|t/p
|363
|1.00
|1.1972
|1.1932
|1.1972
|100.00
|8595.28
|727
|2005.10.24 19:00
|buy
|364
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1988
|728
|2005.10.24 19:00
|t/p
|364
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.1988
|100.00
|8695.28
|729
|2005.10.24 19:14
|buy
|365
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.1991
|730
|2005.10.25 02:00
|s/l
|365
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1991
|-308.88
|8386.40
|731
|2005.10.25 03:03
|sell
|366
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.1950
|732
|2005.10.25 08:06
|close
|366
|1.00
|1.1958
|1.1990
|1.1950
|20.00
|8406.40
|733
|2005.10.25 08:06
|buy
|367
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1967
|734
|2005.10.25 09:31
|t/p
|367
|1.00
|1.1967
|1.1927
|1.1967
|100.00
|8506.40
|735
|2005.10.25 12:00
|sell
|368
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.2022
|736
|2005.10.25 13:53
|close
|368
|1.00
|1.2030
|1.2062
|1.2022
|20.00
|8526.40
|737
|2005.10.25 13:59
|buy
|369
|1.00
|1.2030
|1.2000
|1.2040
|738
|2005.10.25 14:48
|close
|369
|1.00
|1.2037
|1.2000
|1.2040
|70.00
|8596.40
|739
|2005.10.25 14:48
|sell
|370
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|740
|2005.10.25 15:09
|s/l
|370
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2028
|-300.00
|8296.40
|741
|2005.10.25 15:09
|sell
|371
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2055
|742
|2005.10.25 15:22
|t/p
|371
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2055
|100.00
|8396.40
|743
|2005.10.25 15:22
|sell
|372
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.2042
|744
|2005.10.25 16:08
|s/l
|372
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2042
|-300.00
|8096.40
|745
|2005.10.25 20:10
|sell
|373
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|746
|2005.10.25 21:00
|t/p
|373
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2103
|100.00
|8196.40
|747
|2005.10.25 21:15
|buy
|374
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2107
|748
|2005.10.25 22:37
|t/p
|374
|1.00
|1.2107
|1.2067
|1.2107
|100.00
|8296.40
|749
|2005.10.25 22:37
|sell
|375
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2097
|750
|2005.10.26 00:15
|close
|375
|1.00
|1.2101
|1.2137
|1.2097
|63.92
|8360.32
|751
|2005.10.26 00:29
|buy
|376
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|752
|2005.10.26 00:51
|t/p
|376
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|8460.32
|753
|2005.10.26 00:57
|sell
|377
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|754
|2005.10.26 01:45
|t/p
|377
|1.00
|1.2102
|1.2142
|1.2102
|100.00
|8560.32
|755
|2005.10.26 02:46
|sell
|378
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2093
|756
|2005.10.26 03:00
|t/p
|378
|1.00
|1.2093
|1.2133
|1.2093
|100.00
|8660.32
|757
|2005.10.26 03:30
|sell
|379
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2097
|758
|2005.10.26 04:13
|t/p
|379
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2097
|100.00
|8760.32
|759
|2005.10.26 06:49
|buy
|380
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2105
|760
|2005.10.26 07:30
|close
|380
|1.00
|1.2104
|1.2065
|1.2105
|90.00
|8850.32
|761
|2005.10.26 07:34
|sell
|381
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2093
|762
|2005.10.26 08:18
|s/l
|381
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2093
|-300.00
|8550.32
|763
|2005.10.26 09:01
|buy
|382
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2109
|764
|2005.10.26 09:02
|t/p
|382
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2109
|100.00
|8650.32
|765
|2005.10.26 09:07
|buy
|383
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2109
|766
|2005.10.26 09:08
|t/p
|383
|1.00
|1.2109
|1.2069
|1.2109
|100.00
|8750.32
|767
|2005.10.26 09:12
|buy
|384
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2106
|768
|2005.10.26 09:13
|t/p
|384
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2106
|100.00
|8850.32
|769
|2005.10.26 09:14
|buy
|385
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2107
|770
|2005.10.26 09:59
|s/l
|385
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2107
|-300.00
|8550.32
|771
|2005.10.26 11:56
|buy
|386
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2079
|772
|2005.10.26 13:08
|t/p
|386
|1.00
|1.2079
|1.2039
|1.2079
|100.00
|8650.32
|773
|2005.10.26 14:09
|buy
|387
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2071
|774
|2005.10.26 15:00
|t/p
|387
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2071
|100.00
|8750.32
|775
|2005.10.26 15:06
|sell
|388
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2062
|776
|2005.10.26 16:11
|s/l
|388
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2062
|-300.00
|8450.32
|777
|2005.10.26 16:49
|buy
|389
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2088
|778
|2005.10.26 17:11
|t/p
|389
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2088
|100.00
|8550.32
|779
|2005.10.26 18:03
|buy
|390
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2088
|780
|2005.10.26 19:15
|close
|390
|1.00
|1.2075
|1.2048
|1.2088
|-30.00
|8520.32
|781
|2005.10.26 19:16
|sell
|391
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2067
|782
|2005.10.26 20:14
|t/p
|391
|1.00
|1.2067
|1.2107
|1.2067
|100.00
|8620.32
|783
|2005.10.26 20:15
|buy
|392
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2076
|784
|2005.10.26 20:54
|t/p
|392
|1.00
|1.2076
|1.2036
|1.2076
|100.00
|8720.32
|785
|2005.10.26 21:00
|sell
|393
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2067
|786
|2005.10.26 21:36
|t/p
|393
|1.00
|1.2067
|1.2107
|1.2067
|100.00
|8820.32
|787
|2005.10.26 22:01
|buy
|394
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2079
|788
|2005.10.27 02:03
|close
|394
|1.00
|1.2064
|1.2039
|1.2079
|-58.88
|8761.44
|789
|2005.10.27 02:03
|sell
|395
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2055
|790
|2005.10.27 03:15
|s/l
|395
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2055
|-300.00
|8461.44
|791
|2005.10.27 04:33
|sell
|396
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|792
|2005.10.27 05:17
|s/l
|396
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2083
|-300.00
|8161.44
|793
|2005.10.27 05:17
|sell
|397
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|794
|2005.10.27 05:29
|t/p
|397
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|8261.44
|795
|2005.10.27 05:29
|sell
|398
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2098
|796
|2005.10.27 07:21
|close
|398
|1.00
|1.2111
|1.2138
|1.2098
|-30.00
|8231.44
|797
|2005.10.27 07:21
|buy
|399
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2119
|798
|2005.10.27 09:05
|close
|399
|1.00
|1.2110
|1.2079
|1.2119
|10.00
|8241.44
|799
|2005.10.27 09:08
|sell
|400
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|800
|2005.10.27 10:09
|s/l
|400
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2100
|-300.00
|7941.44
|801
|2005.10.27 12:08
|sell
|401
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2126
|802
|2005.10.27 12:49
|t/p
|401
|1.00
|1.2126
|1.2166
|1.2126
|100.00
|8041.44
|803
|2005.10.27 15:49
|buy
|402
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2159
|804
|2005.10.27 18:00
|close
|402
|1.00
|1.2148
|1.2119
|1.2159
|-10.00
|8031.44
|805
|2005.10.27 18:00
|sell
|403
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2138
|806
|2005.10.27 20:15
|t/p
|403
|1.00
|1.2138
|1.2178
|1.2138
|100.00
|8131.44
|807
|2005.10.27 20:30
|buy
|404
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2143
|808
|2005.10.27 21:02
|t/p
|404
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2143
|100.00
|8231.44
|809
|2005.10.27 21:36
|sell
|405
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|810
|2005.10.28 01:27
|close
|405
|1.00
|1.2135
|1.2174
|1.2134
|101.76
|8333.20
|811
|2005.10.28 01:29
|buy
|406
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2145
|812
|2005.10.28 02:01
|close
|406
|1.00
|1.2144
|1.2105
|1.2145
|90.00
|8423.20
|813
|2005.10.28 02:02
|sell
|407
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|814
|2005.10.28 03:01
|close
|407
|1.00
|1.2139
|1.2174
|1.2134
|50.00
|8473.20
|815
|2005.10.28 03:01
|buy
|408
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2147
|816
|2005.10.28 04:45
|t/p
|408
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2147
|100.00
|8573.20
|817
|2005.10.28 07:30
|buy
|409
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2145
|818
|2005.10.28 08:24
|t/p
|409
|1.00
|1.2145
|1.2105
|1.2145
|100.00
|8673.20
|819
|2005.10.28 10:41
|buy
|410
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2160
|820
|2005.10.28 11:10
|t/p
|410
|1.00
|1.2160
|1.2120
|1.2160
|100.00
|8773.20
|821
|2005.10.28 16:00
|sell
|411
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2118
|822
|2005.10.28 16:09
|t/p
|411
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2118
|100.00
|8873.20
|823
|2005.10.28 16:59
|buy
|412
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|824
|2005.10.28 18:20
|s/l
|412
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2111
|-300.00
|8573.20
|825
|2005.10.28 21:05
|sell
|413
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2058
|826
|2005.10.30 23:30
|close
|413
|1.00
|1.2059
|1.2098
|1.2058
|90.00
|8663.20
|827
|2005.10.30 23:30
|buy
|414
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2068
|828
|2005.10.31 00:12
|t/p
|414
|1.00
|1.2068
|1.2028
|1.2068
|91.12
|8754.32
|829
|2005.10.31 00:15
|sell
|415
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|830
|2005.10.31 01:01
|close
|415
|1.00
|1.2060
|1.2099
|1.2059
|90.00
|8844.32
|831
|2005.10.31 01:02
|buy
|416
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2070
|832
|2005.10.31 02:00
|close
|416
|1.00
|1.2062
|1.2030
|1.2070
|20.00
|8864.32
|833
|2005.10.31 02:00
|sell
|417
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|834
|2005.10.31 02:19
|t/p
|417
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|8964.32
|835
|2005.10.31 02:54
|sell
|418
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|836
|2005.10.31 04:51
|close
|418
|1.00
|1.2061
|1.2092
|1.2052
|10.00
|8974.32
|837
|2005.10.31 04:52
|buy
|419
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|838
|2005.10.31 07:21
|close
|419
|1.00
|1.2057
|1.2032
|1.2072
|-50.00
|8924.32
|839
|2005.10.31 07:21
|sell
|420
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|840
|2005.10.31 09:25
|close
|420
|1.00
|1.2055
|1.2086
|1.2046
|10.00
|8934.32
|841
|2005.10.31 10:24
|sell
|421
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2057
|842
|2005.10.31 12:55
|t/p
|421
|1.00
|1.2057
|1.2097
|1.2057
|100.00
|9034.32
|843
|2005.10.31 16:30
|sell
|422
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|844
|2005.10.31 16:59
|t/p
|422
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|9134.32
|845
|2005.10.31 17:01
|buy
|423
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2013
|846
|2005.10.31 17:50
|s/l
|423
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2013
|-300.00
|8834.32
|847
|2005.10.31 18:29
|sell
|424
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1984
|848
|2005.10.31 20:06
|close
|424
|1.00
|1.1985
|1.2024
|1.1984
|90.00
|8924.32
|849
|2005.10.31 20:06
|buy
|425
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1994
|850
|2005.10.31 21:07
|close
|425
|1.00
|1.1990
|1.1954
|1.1994
|60.00
|8984.32
|851
|2005.10.31 21:07
|sell
|426
|1.00
|1.1989
|1.2019
|1.1979
|852
|2005.11.01 00:48
|close
|426
|1.00
|1.1985
|1.2019
|1.1979
|43.92
|9028.24
|853
|2005.11.01 00:49
|buy
|427
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1995
|854
|2005.11.01 01:59
|close
|427
|1.00
|1.1987
|1.1955
|1.1995
|20.00
|9048.24
|855
|2005.11.01 02:02
|sell
|428
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1977
|856
|2005.11.01 03:59
|t/p
|428
|1.00
|1.1977
|1.2017
|1.1977
|100.00
|9148.24
|857
|2005.11.01 07:58
|sell
|429
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1971
|858
|2005.11.01 10:38
|s/l
|429
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1971
|-300.00
|8848.24
|859
|2005.11.01 11:45
|sell
|430
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1994
|860
|2005.11.01 12:54
|close
|430
|1.00
|1.2003
|1.2034
|1.1994
|10.00
|8858.24
|861
|2005.11.01 14:33
|sell
|431
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|862
|2005.11.01 15:50
|t/p
|431
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|8958.24
|863
|2005.11.01 15:50
|buy
|432
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2015
|864
|2005.11.01 17:00
|s/l
|432
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2015
|-300.00
|8658.24
|865
|2005.11.01 19:55
|sell
|433
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1995
|866
|2005.11.01 21:25
|t/p
|433
|1.00
|1.1995
|1.2035
|1.1995
|100.00
|8758.24
|867
|2005.11.01 21:30
|buy
|434
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2005
|868
|2005.11.01 21:33
|t/p
|434
|1.00
|1.2005
|1.1965
|1.2005
|100.00
|8858.24
|869
|2005.11.01 21:36
|buy
|435
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2008
|870
|2005.11.01 22:37
|t/p
|435
|1.00
|1.2008
|1.1968
|1.2008
|100.00
|8958.24
|871
|2005.11.01 23:11
|sell
|436
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.2007
|872
|2005.11.02 02:53
|t/p
|436
|1.00
|1.2007
|1.2047
|1.2007
|103.92
|9062.16
|873
|2005.11.02 03:47
|sell
|437
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.2005
|874
|2005.11.02 06:55
|s/l
|437
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2005
|-300.00
|8762.16
|875
|2005.11.02 07:51
|buy
|438
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2047
|876
|2005.11.02 10:57
|s/l
|438
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2047
|-300.00
|8462.16
|877
|2005.11.02 12:13
|sell
|439
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.2013
|878
|2005.11.02 13:01
|t/p
|439
|1.00
|1.2013
|1.2053
|1.2013
|100.00
|8562.16
|879
|2005.11.02 15:04
|buy
|440
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2001
|880
|2005.11.02 15:20
|close
|440
|1.00
|1.1996
|1.1961
|1.2001
|50.00
|8612.16
|881
|2005.11.02 15:21
|sell
|441
|1.00
|1.1997
|1.2027
|1.1987
|882
|2005.11.02 15:58
|s/l
|441
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1987
|-300.00
|8312.16
|883
|2005.11.02 15:58
|sell
|442
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.2014
|884
|2005.11.02 17:08
|close
|442
|1.00
|1.2025
|1.2054
|1.2014
|-10.00
|8302.16
|885
|2005.11.02 17:09
|buy
|443
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2035
|886
|2005.11.02 17:16
|t/p
|443
|1.00
|1.2035
|1.1995
|1.2035
|100.00
|8402.16
|887
|2005.11.02 17:45
|sell
|444
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|888
|2005.11.02 20:00
|close
|444
|1.00
|1.2063
|1.2087
|1.2047
|-60.00
|8342.16
|889
|2005.11.02 20:01
|buy
|445
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2073
|890
|2005.11.02 21:15
|close
|445
|1.00
|1.2066
|1.2033
|1.2073
|30.00
|8372.16
|891
|2005.11.02 21:15
|sell
|446
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2057
|892
|2005.11.03 08:25
|close
|446
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2057
|3.92
|8376.08
|893
|2005.11.03 08:29
|buy
|447
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|894
|2005.11.03 11:24
|close
|447
|1.00
|1.2062
|1.2037
|1.2077
|-50.00
|8326.08
|895
|2005.11.03 11:25
|sell
|448
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|896
|2005.11.03 13:02
|t/p
|448
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|8426.08
|897
|2005.11.03 14:52
|buy
|449
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2066
|898
|2005.11.03 15:34
|s/l
|449
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2066
|-300.00
|8126.08
|899
|2005.11.03 15:34
|buy
|450
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2039
|900
|2005.11.03 15:42
|s/l
|450
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2039
|-300.00
|7826.08
|901
|2005.11.03 15:42
|buy
|451
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.2012
|902
|2005.11.03 15:47
|t/p
|451
|1.00
|1.2012
|1.1972
|1.2012
|100.00
|7926.08
|903
|2005.11.03 17:29
|buy
|452
|1.00
|1.1989
|1.1959
|1.1999
|904
|2005.11.03 17:55
|t/p
|452
|1.00
|1.1999
|1.1959
|1.1999
|100.00
|8026.08
|905
|2005.11.03 18:59
|buy
|453
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1994
|906
|2005.11.03 19:06
|s/l
|453
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.1994
|-300.00
|7726.08
|907
|2005.11.03 19:06
|buy
|454
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1967
|908
|2005.11.03 20:29
|t/p
|454
|1.00
|1.1967
|1.1927
|1.1967
|100.00
|7826.08
|909
|2005.11.03 21:11
|buy
|455
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1962
|910
|2005.11.03 23:46
|close
|455
|1.00
|1.1948
|1.1922
|1.1962
|-40.00
|7786.08
|911
|2005.11.03 23:46
|sell
|456
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|912
|2005.11.04 00:42
|close
|456
|1.00
|1.1939
|1.1978
|1.1938
|101.76
|7887.84
|913
|2005.11.04 00:43
|buy
|457
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1949
|914
|2005.11.04 01:54
|close
|457
|1.00
|1.1947
|1.1909
|1.1949
|80.00
|7967.84
|915
|2005.11.04 01:55
|sell
|458
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|916
|2005.11.04 02:44
|t/p
|458
|1.00
|1.1938
|1.1978
|1.1938
|100.00
|8067.84
|917
|2005.11.04 02:44
|buy
|459
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1948
|918
|2005.11.04 04:10
|close
|459
|1.00
|1.1943
|1.1908
|1.1948
|50.00
|8117.84
|919
|2005.11.04 04:11
|sell
|460
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1935
|920
|2005.11.04 05:45
|t/p
|460
|1.00
|1.1935
|1.1975
|1.1935
|100.00
|8217.84
|921
|2005.11.04 08:13
|sell
|461
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|922
|2005.11.04 15:20
|t/p
|461
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|8317.84
|923
|2005.11.04 15:31
|sell
|462
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.1934
|924
|2005.11.04 15:35
|t/p
|462
|1.00
|1.1934
|1.1974
|1.1934
|100.00
|8417.84
|925
|2005.11.04 15:37
|sell
|463
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1935
|926
|2005.11.04 15:46
|s/l
|463
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1935
|-300.00
|8117.84
|927
|2005.11.04 15:46
|sell
|464
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1962
|928
|2005.11.04 16:18
|t/p
|464
|1.00
|1.1962
|1.2002
|1.1962
|100.00
|8217.84
|929
|2005.11.04 16:18
|sell
|465
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1949
|930
|2005.11.04 16:28
|t/p
|465
|1.00
|1.1949
|1.1989
|1.1949
|100.00
|8317.84
|931
|2005.11.04 16:28
|sell
|466
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|932
|2005.11.04 16:33
|t/p
|466
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|8417.84
|933
|2005.11.04 17:00
|buy
|467
|1.00
|1.1921
|1.1891
|1.1931
|934
|2005.11.04 17:09
|s/l
|467
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.1931
|-300.00
|8117.84
|935
|2005.11.04 17:09
|buy
|468
|1.00
|1.1894
|1.1864
|1.1904
|936
|2005.11.04 17:29
|s/l
|468
|1.00
|1.1864
|1.1864
|1.1904
|-300.00
|7817.84
|937
|2005.11.04 19:15
|buy
|469
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1829
|938
|2005.11.04 20:03
|t/p
|469
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1829
|100.00
|7917.84
|939
|2005.11.04 20:03
|sell
|470
|1.00
|1.1830
|1.1860
|1.1820
|940
|2005.11.04 20:50
|t/p
|470
|1.00
|1.1820
|1.1860
|1.1820
|100.00
|8017.84
|941
|2005.11.04 21:00
|buy
|471
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1827
|942
|2005.11.07 03:15
|close
|471
|1.00
|1.1814
|1.1787
|1.1827
|-38.88
|7978.96
|943
|2005.11.07 03:15
|sell
|472
|1.00
|1.1814
|1.1844
|1.1804
|944
|2005.11.07 09:28
|t/p
|472
|1.00
|1.1804
|1.1844
|1.1804
|100.00
|8078.96
|945
|2005.11.07 09:45
|buy
|473
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1800
|946
|2005.11.07 10:15
|t/p
|473
|1.00
|1.1800
|1.1760
|1.1800
|100.00
|8178.96
|947
|2005.11.07 10:23
|sell
|474
|1.00
|1.1817
|1.1847
|1.1807
|948
|2005.11.07 10:31
|t/p
|474
|1.00
|1.1807
|1.1847
|1.1807
|100.00
|8278.96
|949
|2005.11.07 10:31
|sell
|475
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.1795
|950
|2005.11.07 15:45
|close
|475
|1.00
|1.1806
|1.1835
|1.1795
|-10.00
|8268.96
|951
|2005.11.07 15:45
|buy
|476
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|952
|2005.11.07 16:41
|s/l
|476
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1816
|-300.00
|7968.96
|953
|2005.11.07 17:30
|sell
|477
|1.00
|1.1798
|1.1828
|1.1788
|954
|2005.11.07 17:51
|t/p
|477
|1.00
|1.1788
|1.1828
|1.1788
|100.00
|8068.96
|955
|2005.11.07 17:57
|sell
|478
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|956
|2005.11.07 18:07
|t/p
|478
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|8168.96
|957
|2005.11.07 19:31
|buy
|479
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1798
|958
|2005.11.07 21:10
|t/p
|479
|1.00
|1.1798
|1.1758
|1.1798
|100.00
|8268.96
|959
|2005.11.07 21:21
|sell
|480
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.1795
|960
|2005.11.08 00:45
|t/p
|480
|1.00
|1.1795
|1.1835
|1.1795
|103.92
|8372.88
|961
|2005.11.08 02:02
|buy
|481
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1795
|962
|2005.11.08 02:54
|s/l
|481
|1.00
|1.1755
|1.1755
|1.1795
|-300.00
|8072.88
|963
|2005.11.08 05:45
|sell
|482
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|964
|2005.11.08 06:53
|close
|482
|1.00
|1.1724
|1.1756
|1.1716
|20.00
|8092.88
|965
|2005.11.08 06:57
|buy
|483
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|966
|2005.11.08 07:31
|close
|483
|1.00
|1.1729
|1.1694
|1.1734
|50.00
|8142.88
|967
|2005.11.08 07:32
|sell
|484
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1719
|968
|2005.11.08 08:38
|close
|484
|1.00
|1.1724
|1.1759
|1.1719
|50.00
|8192.88
|969
|2005.11.08 08:47
|buy
|485
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|970
|2005.11.08 09:14
|close
|485
|1.00
|1.1732
|1.1694
|1.1734
|80.00
|8272.88
|971
|2005.11.08 09:14
|sell
|486
|1.00
|1.1734
|1.1764
|1.1724
|972
|2005.11.08 10:13
|t/p
|486
|1.00
|1.1724
|1.1764
|1.1724
|100.00
|8372.88
|973
|2005.11.08 10:13
|buy
|487
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|974
|2005.11.08 11:19
|close
|487
|1.00
|1.1730
|1.1694
|1.1734
|60.00
|8432.88
|975
|2005.11.08 11:20
|sell
|488
|1.00
|1.1730
|1.1760
|1.1720
|976
|2005.11.08 16:50
|s/l
|488
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1720
|-300.00
|8132.88
|977
|2005.11.08 20:45
|sell
|489
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1779
|978
|2005.11.08 21:13
|t/p
|489
|1.00
|1.1779
|1.1819
|1.1779
|100.00
|8232.88
|979
|2005.11.08 21:18
|sell
|490
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|980
|2005.11.09 01:07
|close
|490
|1.00
|1.1777
|1.1810
|1.1770
|33.92
|8266.80
|981
|2005.11.09 01:08
|buy
|491
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1787
|982
|2005.11.09 03:00
|close
|491
|1.00
|1.1768
|1.1747
|1.1787
|-90.00
|8176.80
|983
|2005.11.09 03:01
|sell
|492
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|984
|2005.11.09 04:14
|close
|492
|1.00
|1.1764
|1.1797
|1.1757
|30.00
|8206.80
|985
|2005.11.09 04:15
|buy
|493
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1774
|986
|2005.11.09 08:49
|close
|493
|1.00
|1.1766
|1.1734
|1.1774
|20.00
|8226.80
|987
|2005.11.09 08:52
|sell
|494
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|988
|2005.11.09 10:06
|close
|494
|1.00
|1.1760
|1.1797
|1.1757
|70.00
|8296.80
|989
|2005.11.09 10:08
|buy
|495
|1.00
|1.1760
|1.1730
|1.1770
|990
|2005.11.09 10:21
|t/p
|495
|1.00
|1.1770
|1.1730
|1.1770
|100.00
|8396.80
|991
|2005.11.09 10:31
|sell
|496
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1765
|992
|2005.11.09 11:42
|close
|496
|1.00
|1.1767
|1.1805
|1.1765
|80.00
|8476.80
|993
|2005.11.09 11:42
|buy
|497
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1775
|994
|2005.11.09 13:26
|s/l
|497
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1775
|-300.00
|8176.80
|995
|2005.11.09 14:15
|sell
|498
|1.00
|1.1747
|1.1777
|1.1737
|996
|2005.11.09 15:55
|s/l
|498
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1737
|-300.00
|7876.80
|997
|2005.11.09 15:55
|sell
|499
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1764
|998
|2005.11.09 16:28
|t/p
|499
|1.00
|1.1764
|1.1804
|1.1764
|100.00
|7976.80
|999
|2005.11.09 16:31
|buy
|500
|1.00
|1.1743
|1.1713
|1.1753
|1000
|2005.11.09 19:00
|close
|500
|1.00
|1.1745
|1.1713
|1.1753
|20.00
|7996.80
|1001
|2005.11.09 19:00
|sell
|501
|1.00
|1.1747
|1.1777
|1.1737
|1002
|2005.11.09 19:37
|t/p
|501
|1.00
|1.1737
|1.1777
|1.1737
|100.00
|8096.80
|1003
|2005.11.09 20:15
|sell
|502
|1.00
|1.1750
|1.1780
|1.1740
|1004
|2005.11.09 22:25
|close
|502
|1.00
|1.1765
|1.1780
|1.1740
|-150.00
|7946.80
|1005
|2005.11.10 00:34
|sell
|503
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|1006
|2005.11.10 02:20
|close
|503
|1.00
|1.1764
|1.1797
|1.1757
|30.00
|7976.80
|1007
|2005.11.10 02:21
|buy
|504
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1774
|1008
|2005.11.10 03:15
|close
|504
|1.00
|1.1768
|1.1734
|1.1774
|40.00
|8016.80
|1009
|2005.11.10 03:15
|sell
|505
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1758
|1010
|2005.11.10 06:04
|close
|505
|1.00
|1.1759
|1.1798
|1.1758
|90.00
|8106.80
|1011
|2005.11.10 06:04
|buy
|506
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.1768
|1012
|2005.11.10 07:29
|close
|506
|1.00
|1.1761
|1.1728
|1.1768
|30.00
|8136.80
|1013
|2005.11.10 07:30
|sell
|507
|1.00
|1.1760
|1.1790
|1.1750
|1014
|2005.11.10 12:43
|s/l
|507
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1750
|-300.00
|7836.80
|1015
|2005.11.10 12:43
|sell
|508
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|1016
|2005.11.10 13:00
|t/p
|508
|1.00
|1.1777
|1.1817
|1.1777
|100.00
|7936.80
|1017
|2005.11.10 13:30
|buy
|509
|1.00
|1.1770
|1.1740
|1.1780
|1018
|2005.11.10 14:30
|t/p
|509
|1.00
|1.1780
|1.1740
|1.1780
|100.00
|8036.80
|1019
|2005.11.10 14:30
|sell
|510
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|1020
|2005.11.10 14:31
|t/p
|510
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|8136.80
|1021
|2005.11.10 14:33
|sell
|511
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|1022
|2005.11.10 14:46
|t/p
|511
|1.00
|1.1770
|1.1810
|1.1770
|100.00
|8236.80
|1023
|2005.11.10 16:53
|sell
|512
|1.00
|1.1750
|1.1780
|1.1740
|1024
|2005.11.10 17:21
|t/p
|512
|1.00
|1.1740
|1.1780
|1.1740
|100.00
|8336.80
|1025
|2005.11.10 17:46
|buy
|513
|1.00
|1.1737
|1.1707
|1.1747
|1026
|2005.11.10 18:06
|t/p
|513
|1.00
|1.1747
|1.1707
|1.1747
|100.00
|8436.80
|1027
|2005.11.10 20:22
|sell
|514
|1.00
|1.1739
|1.1769
|1.1729
|1028
|2005.11.10 20:40
|t/p
|514
|1.00
|1.1729
|1.1769
|1.1729
|100.00
|8536.80
|1029
|2005.11.10 21:00
|buy
|515
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1695
|1030
|2005.11.10 21:02
|t/p
|515
|1.00
|1.1695
|1.1655
|1.1695
|100.00
|8636.80
|1031
|2005.11.10 21:02
|buy
|516
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1708
|1032
|2005.11.11 02:14
|close
|516
|1.00
|1.1693
|1.1668
|1.1708
|-76.64
|8560.16
|1033
|2005.11.11 04:20
|buy
|517
|1.00
|1.1687
|1.1657
|1.1697
|1034
|2005.11.11 05:00
|close
|517
|1.00
|1.1694
|1.1657
|1.1697
|70.00
|8630.16
|1035
|2005.11.11 05:26
|sell
|518
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1684
|1036
|2005.11.11 07:00
|close
|518
|1.00
|1.1687
|1.1724
|1.1684
|70.00
|8700.16
|1037
|2005.11.11 07:06
|buy
|519
|1.00
|1.1686
|1.1656
|1.1696
|1038
|2005.11.11 07:48
|t/p
|519
|1.00
|1.1696
|1.1656
|1.1696
|100.00
|8800.16
|1039
|2005.11.11 07:48
|sell
|520
|1.00
|1.1696
|1.1726
|1.1686
|1040
|2005.11.11 10:25
|close
|520
|1.00
|1.1700
|1.1726
|1.1686
|-40.00
|8760.16
|1041
|2005.11.11 10:25
|buy
|521
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.1709
|1042
|2005.11.11 11:21
|close
|521
|1.00
|1.1702
|1.1669
|1.1709
|30.00
|8790.16
|1043
|2005.11.11 11:23
|sell
|522
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|1044
|2005.11.11 13:04
|t/p
|522
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|8890.16
|1045
|2005.11.11 14:04
|sell
|523
|1.00
|1.1704
|1.1734
|1.1694
|1046
|2005.11.11 16:37
|close
|523
|1.00
|1.1696
|1.1734
|1.1694
|80.00
|8970.16
|1047
|2005.11.11 16:38
|buy
|524
|1.00
|1.1695
|1.1665
|1.1705
|1048
|2005.11.11 16:57
|t/p
|524
|1.00
|1.1705
|1.1665
|1.1705
|100.00
|9070.16
|1049
|2005.11.14 00:45
|sell
|525
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1718
|1050
|2005.11.14 01:59
|close
|525
|1.00
|1.1725
|1.1758
|1.1718
|30.00
|9100.16
|1051
|2005.11.14 01:59
|buy
|526
|1.00
|1.1725
|1.1695
|1.1735
|1052
|2005.11.14 02:45
|close
|526
|1.00
|1.1729
|1.1695
|1.1735
|40.00
|9140.16
|1053
|2005.11.14 02:45
|sell
|527
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1719
|1054
|2005.11.14 05:06
|s/l
|527
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1719
|-300.00
|8840.16
|1055
|2005.11.14 07:15
|sell
|528
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|1056
|2005.11.14 07:42
|t/p
|528
|1.00
|1.1757
|1.1797
|1.1757
|100.00
|8940.16
|1057
|2005.11.14 07:45
|buy
|529
|1.00
|1.1757
|1.1727
|1.1767
|1058
|2005.11.14 10:04
|close
|529
|1.00
|1.1759
|1.1727
|1.1767
|20.00
|8960.16
|1059
|2005.11.14 10:05
|sell
|530
|1.00
|1.1761
|1.1791
|1.1751
|1060
|2005.11.14 10:42
|t/p
|530
|1.00
|1.1751
|1.1791
|1.1751
|100.00
|9060.16
|1061
|2005.11.14 11:11
|buy
|531
|1.00
|1.1748
|1.1718
|1.1758
|1062
|2005.11.14 12:01
|close
|531
|1.00
|1.1750
|1.1718
|1.1758
|20.00
|9080.16
|1063
|2005.11.14 12:04
|sell
|532
|1.00
|1.1750
|1.1780
|1.1740
|1064
|2005.11.14 12:33
|t/p
|532
|1.00
|1.1740
|1.1780
|1.1740
|100.00
|9180.16
|1065
|2005.11.14 12:59
|buy
|533
|1.00
|1.1734
|1.1704
|1.1744
|1066
|2005.11.14 14:20
|s/l
|533
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1744
|-300.00
|8880.16
|1067
|2005.11.14 18:59
|sell
|534
|1.00
|1.1684
|1.1714
|1.1674
|1068
|2005.11.15 05:53
|close
|534
|1.00
|1.1692
|1.1714
|1.1674
|-76.08
|8804.08
|1069
|2005.11.15 05:56
|buy
|535
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|1070
|2005.11.15 07:43
|close
|535
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|0.00
|8804.08
|1071
|2005.11.15 07:44
|sell
|536
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1682
|1072
|2005.11.15 11:04
|close
|536
|1.00
|1.1696
|1.1722
|1.1682
|-40.00
|8764.08
|1073
|2005.11.15 11:05
|buy
|537
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1708
|1074
|2005.11.15 11:58
|s/l
|537
|1.00
|1.1668
|1.1668
|1.1708
|-300.00
|8464.08
|1075
|2005.11.15 13:59
|sell
|538
|1.00
|1.1661
|1.1691
|1.1651
|1076
|2005.11.15 14:53
|s/l
|538
|1.00
|1.1691
|1.1691
|1.1651
|-300.00
|8164.08
|1077
|2005.11.15 17:10
|sell
|539
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1682
|1078
|2005.11.15 17:38
|s/l
|539
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1682
|-300.00
|7864.08
|1079
|2005.11.15 21:00
|sell
|540
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|1080
|2005.11.16 00:35
|s/l
|540
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1698
|-296.08
|7568.00
|1081
|2005.11.16 00:35
|sell
|541
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1725
|1082
|2005.11.16 01:42
|t/p
|541
|1.00
|1.1725
|1.1765
|1.1725
|100.00
|7668.00
|1083
|2005.11.16 01:54
|buy
|542
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.1732
|1084
|2005.11.16 07:15
|close
|542
|1.00
|1.1714
|1.1692
|1.1732
|-80.00
|7588.00
|1085
|2005.11.16 07:15
|sell
|543
|1.00
|1.1714
|1.1744
|1.1704
|1086
|2005.11.16 11:30
|close
|543
|1.00
|1.1707
|1.1744
|1.1704
|70.00
|7658.00
|1087
|2005.11.16 11:30
|buy
|544
|1.00
|1.1707
|1.1677
|1.1717
|1088
|2005.11.16 12:01
|s/l
|544
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1717
|-300.00
|7358.00
|1089
|2005.11.16 14:15
|buy
|545
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|1090
|2005.11.16 14:28
|t/p
|545
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|7458.00
|1091
|2005.11.16 14:31
|buy
|546
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|1092
|2005.11.16 14:34
|t/p
|546
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|7558.00
|1093
|2005.11.16 15:01
|buy
|547
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|1094
|2005.11.16 15:46
|s/l
|547
|1.00
|1.1648
|1.1648
|1.1688
|-300.00
|7258.00
|1095
|2005.11.16 15:46
|buy
|548
|1.00
|1.1650
|1.1620
|1.1660
|1096
|2005.11.16 16:11
|t/p
|548
|1.00
|1.1660
|1.1620
|1.1660
|100.00
|7358.00
|1097
|2005.11.16 18:30
|sell
|549
|1.00
|1.1689
|1.1719
|1.1679
|1098
|2005.11.16 21:15
|close
|549
|1.00
|1.1683
|1.1719
|1.1679
|60.00
|7418.00
|1099
|2005.11.16 21:19
|buy
|550
|1.00
|1.1677
|1.1647
|1.1687
|1100
|2005.11.16 23:45
|close
|550
|1.00
|1.1674
|1.1647
|1.1687
|-30.00
|7388.00
|1101
|2005.11.16 23:46
|sell
|551
|1.00
|1.1674
|1.1704
|1.1664
|1102
|2005.11.17 00:43
|close
|551
|1.00
|1.1668
|1.1704
|1.1664
|63.92
|7451.92
|1103
|2005.11.17 04:28
|sell
|552
|1.00
|1.1674
|1.1704
|1.1664
|1104
|2005.11.17 08:32
|t/p
|552
|1.00
|1.1664
|1.1704
|1.1664
|100.00
|7551.92
|1105
|2005.11.17 09:30
|sell
|553
|1.00
|1.1667
|1.1697
|1.1657
|1106
|2005.11.17 10:05
|s/l
|553
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1657
|-300.00
|7251.92
|1107
|2005.11.17 10:05
|sell
|554
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1684
|1108
|2005.11.17 10:35
|t/p
|554
|1.00
|1.1684
|1.1724
|1.1684
|100.00
|7351.92
|1109
|2005.11.17 11:13
|buy
|555
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|1110
|2005.11.17 12:44
|t/p
|555
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|7451.92
|1111
|2005.11.17 12:46
|sell
|556
|1.00
|1.1686
|1.1716
|1.1676
|1112
|2005.11.17 15:01
|t/p
|556
|1.00
|1.1676
|1.1716
|1.1676
|100.00
|7551.92
|1113
|2005.11.17 15:01
|buy
|557
|1.00
|1.1675
|1.1645
|1.1685
|1114
|2005.11.17 15:29
|t/p
|557
|1.00
|1.1685
|1.1645
|1.1685
|100.00
|7651.92
|1115
|2005.11.17 15:31
|sell
|558
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1685
|1116
|2005.11.17 16:46
|s/l
|558
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1685
|-300.00
|7351.92
|1117
|2005.11.17 17:50
|buy
|559
|1.00
|1.1707
|1.1677
|1.1717
|1118
|2005.11.17 18:01
|t/p
|559
|1.00
|1.1717
|1.1677
|1.1717
|100.00
|7451.92
|1119
|2005.11.17 20:30
|buy
|560
|1.00
|1.1742
|1.1712
|1.1752
|1120
|2005.11.17 20:54
|t/p
|560
|1.00
|1.1752
|1.1712
|1.1752
|100.00
|7551.92
|1121
|2005.11.17 22:56
|buy
|561
|1.00
|1.1751
|1.1721
|1.1761
|1122
|2005.11.18 00:31
|close
|561
|1.00
|1.1746
|1.1721
|1.1761
|-76.64
|7475.28
|1123
|2005.11.18 00:31
|sell
|562
|1.00
|1.1746
|1.1776
|1.1736
|1124
|2005.11.18 02:55
|close
|562
|1.00
|1.1745
|1.1776
|1.1736
|10.00
|7485.28
|1125
|2005.11.18 04:15
|buy
|563
|1.00
|1.1736
|1.1706
|1.1746
|1126
|2005.11.18 06:24
|close
|563
|1.00
|1.1725
|1.1706
|1.1746
|-110.00
|7375.28
|1127
|2005.11.18 06:26
|sell
|564
|1.00
|1.1725
|1.1755
|1.1715
|1128
|2005.11.18 08:01
|close
|564
|1.00
|1.1716
|1.1755
|1.1715
|90.00
|7465.28
|1129
|2005.11.18 08:01
|buy
|565
|1.00
|1.1715
|1.1685
|1.1725
|1130
|2005.11.18 08:20
|t/p
|565
|1.00
|1.1725
|1.1685
|1.1725
|100.00
|7565.28
|1131
|2005.11.18 09:15
|buy
|566
|1.00
|1.1705
|1.1675
|1.1715
|1132
|2005.11.18 09:38
|s/l
|566
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1715
|-300.00
|7265.28
|1133
|2005.11.18 09:38
|buy
|567
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|1134
|2005.11.18 11:15
|close
|567
|1.00
|1.1679
|1.1648
|1.1688
|10.00
|7275.28
|1135
|2005.11.18 11:15
|sell
|568
|1.00
|1.1679
|1.1709
|1.1669
|1136
|2005.11.18 14:17
|close
|568
|1.00
|1.1676
|1.1709
|1.1669
|30.00
|7305.28
|1137
|2005.11.18 14:19
|buy
|569
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1686
|1138
|2005.11.18 14:49
|t/p
|569
|1.00
|1.1686
|1.1646
|1.1686
|100.00
|7405.28
|1139
|2005.11.18 15:00
|sell
|570
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1702
|1140
|2005.11.18 15:03
|s/l
|570
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1702
|-300.00
|7105.28
|1141
|2005.11.18 15:03
|sell
|571
|1.00
|1.1741
|1.1771
|1.1731
|1142
|2005.11.18 15:30
|s/l
|571
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1731
|-300.00
|6805.28
|1143
|2005.11.18 15:30
|sell
|572
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1758
|1144
|2005.11.18 16:03
|t/p
|572
|1.00
|1.1758
|1.1798
|1.1758
|100.00
|6905.28
|1145
|2005.11.18 16:15
|buy
|573
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1736
|1146
|2005.11.18 17:18
|close
|573
|1.00
|1.1730
|1.1696
|1.1736
|40.00
|6945.28
|1147
|2005.11.18 17:19
|sell
|574
|1.00
|1.1730
|1.1760
|1.1720
|1148
|2005.11.18 17:48
|s/l
|574
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1720
|-300.00
|6645.28
|1149
|2005.11.18 17:48
|sell
|575
|1.00
|1.1757
|1.1787
|1.1747
|1150
|2005.11.18 17:59
|t/p
|575
|1.00
|1.1747
|1.1787
|1.1747
|100.00
|6745.28
|1151
|2005.11.18 17:59
|sell
|576
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.1734
|1152
|2005.11.18 18:41
|close
|576
|1.00
|1.1736
|1.1774
|1.1734
|80.00
|6825.28
|1153
|2005.11.18 18:41
|buy
|577
|1.00
|1.1735
|1.1705
|1.1745
|1154
|2005.11.18 18:48
|t/p
|577
|1.00
|1.1745
|1.1705
|1.1745
|100.00
|6925.28
|1155
|2005.11.18 19:19
|sell
|578
|1.00
|1.1755
|1.1785
|1.1745
|1156
|2005.11.21 00:06
|s/l
|578
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1745
|-296.08
|6629.20
|1157
|2005.11.21 01:03
|buy
|579
|1.00
|1.1773
|1.1743
|1.1783
|1158
|2005.11.21 08:07
|close
|579
|1.00
|1.1779
|1.1743
|1.1783
|60.00
|6689.20
|1159
|2005.11.21 08:07
|sell
|580
|1.00
|1.1778
|1.1808
|1.1768
|1160
|2005.11.21 09:07
|t/p
|580
|1.00
|1.1768
|1.1808
|1.1768
|100.00
|6789.20
|1161
|2005.11.21 09:11
|sell
|581
|1.00
|1.1778
|1.1808
|1.1768
|1162
|2005.11.21 09:23
|s/l
|581
|1.00
|1.1808
|1.1808
|1.1768
|-300.00
|6489.20
|1163
|2005.11.21 09:23
|sell
|582
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1798
|1164
|2005.11.21 14:59
|s/l
|582
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1798
|-300.00
|6189.20
|1165
|2005.11.21 14:59
|sell
|583
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1825
|1166
|2005.11.21 15:23
|t/p
|583
|1.00
|1.1825
|1.1865
|1.1825
|100.00
|6289.20
|1167
|2005.11.21 16:08
|buy
|584
|1.00
|1.1798
|1.1768
|1.1808
|1168
|2005.11.21 16:12
|s/l
|584
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1808
|-300.00
|5989.20
|1169
|2005.11.21 16:12
|buy
|585
|1.00
|1.1771
|1.1741
|1.1781
|1170
|2005.11.21 16:59
|s/l
|585
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1781
|-300.00
|5689.20
|1171
|2005.11.21 20:15
|sell
|586
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1722
|1172
|2005.11.21 21:02
|close
|586
|1.00
|1.1725
|1.1762
|1.1722
|70.00
|5759.20
|1173
|2005.11.21 21:03
|buy
|587
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|1174
|2005.11.21 22:04
|close
|587
|1.00
|1.1727
|1.1694
|1.1734
|30.00
|5789.20
|1175
|2005.11.21 22:05
|sell
|588
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1717
|1176
|2005.11.22 03:11
|close
|588
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1717
|3.92
|5793.12
|1177
|2005.11.22 03:21
|buy
|589
|1.00
|1.1727
|1.1697
|1.1737
|1178
|2005.11.22 07:18
|close
|589
|1.00
|1.1726
|1.1697
|1.1737
|-10.00
|5783.12
|1179
|2005.11.22 07:19
|sell
|590
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1717
|1180
|2005.11.22 09:41
|t/p
|590
|1.00
|1.1717
|1.1757
|1.1717
|100.00
|5883.12
|1181
|2005.11.22 11:36
|sell
|591
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|1182
|2005.11.22 12:34
|t/p
|591
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|5983.12
|1183
|2005.11.22 12:34
|buy
|592
|1.00
|1.1701
|1.1671
|1.1711
|1184
|2005.11.22 15:31
|close
|592
|1.00
|1.1708
|1.1671
|1.1711
|70.00
|6053.12
|1185
|2005.11.22 15:31
|sell
|593
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|1186
|2005.11.22 15:45
|t/p
|593
|1.00
|1.1699
|1.1739
|1.1699
|100.00
|6153.12
|1187
|2005.11.22 16:13
|sell
|594
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|1188
|2005.11.22 17:11
|s/l
|594
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1698
|-300.00
|5853.12
|1189
|2005.11.22 17:11
|sell
|595
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1725
|1190
|2005.11.22 17:13
|t/p
|595
|1.00
|1.1725
|1.1765
|1.1725
|100.00
|5953.12
|1191
|2005.11.22 17:13
|sell
|596
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1711
|1192
|2005.11.22 18:04
|s/l
|596
|1.00
|1.1751
|1.1751
|1.1711
|-300.00
|5653.12
|1193
|2005.11.22 19:27
|buy
|597
|1.00
|1.1734
|1.1704
|1.1744
|1194
|2005.11.22 19:58
|t/p
|597
|1.00
|1.1744
|1.1704
|1.1744
|100.00
|5753.12
|1195
|2005.11.22 20:00
|sell
|598
|1.00
|1.1745
|1.1775
|1.1735
|1196
|2005.11.22 20:07
|s/l
|598
|1.00
|1.1775
|1.1775
|1.1735
|-300.00
|5453.12
|1197
|2005.11.22 20:07
|sell
|599
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1763
|1198
|2005.11.22 20:12
|s/l
|599
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.1763
|-300.00
|5153.12
|1199
|2005.11.22 20:12
|sell
|600
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.1790
|1200
|2005.11.22 20:13
|t/p
|600
|1.00
|1.1790
|1.1830
|1.1790
|100.00
|5253.12
|1201
|2005.11.22 20:13
|sell
|601
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1776
|1202
|2005.11.22 20:21
|s/l
|601
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1776
|-300.00
|4953.12
|1203
|2005.11.22 20:21
|sell
|602
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1803
|1204
|2005.11.22 20:28
|t/p
|602
|1.00
|1.1803
|1.1843
|1.1803
|100.00
|5053.12
|1205
|2005.11.22 20:28
|sell
|603
|1.00
|1.1799
|1.1829
|1.1789
|1206
|2005.11.23 00:48
|close
|603
|1.00
|1.1815
|1.1829
|1.1789
|-156.08
|4897.04
|1207
|2005.11.23 00:48
|buy
|604
|1.00
|1.1814
|1.1784
|1.1824
|1208
|2005.11.23 01:43
|s/l
|604
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1824
|-300.00
|4597.04
|1209
|2005.11.23 02:30
|sell
|605
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|1210
|2005.11.23 06:57
|s/l
|605
|1.00
|1.1826
|1.1826
|1.1786
|-300.00
|4297.04
|1211
|2005.11.23 09:08
|sell
|606
|1.00
|1.1842
|1.1872
|1.1832
|1212
|2005.11.23 09:28
|t/p
|606
|1.00
|1.1832
|1.1872
|1.1832
|100.00
|4397.04
|1213
|2005.11.23 11:28
|sell
|607
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1797
|1214
|2005.11.23 12:02
|t/p
|607
|1.00
|1.1797
|1.1837
|1.1797
|100.00
|4497.04
|1215
|2005.11.23 12:15
|buy
|608
|1.00
|1.1776
|1.1746
|1.1786
|1216
|2005.11.23 13:15
|close
|608
|1.00
|1.1780
|1.1746
|1.1786
|40.00
|4537.04
|1217
|2005.11.23 13:15
|sell
|609
|1.00
|1.1781
|1.1811
|1.1771
|1218
|2005.11.23 15:17
|s/l
|609
|1.00
|1.1811
|1.1811
|1.1771
|-300.00
|4237.04
|1219
|2005.11.23 16:03
|buy
|610
|1.00
|1.1794
|1.1764
|1.1804
|1220
|2005.11.23 18:05
|t/p
|610
|1.00
|1.1804
|1.1764
|1.1804
|100.00
|4337.04
|1221
|2005.11.23 20:41
|sell
|611
|1.00
|1.1810
|1.1840
|1.1800
|1222
|2005.11.23 23:52
|close
|611
|1.00
|1.1814
|1.1840
|1.1800
|-40.00
|4297.04
|1223
|2005.11.23 23:53
|buy
|612
|1.00
|1.1814
|1.1784
|1.1824
|1224
|2005.11.24 01:39
|close
|612
|1.00
|1.1812
|1.1784
|1.1824
|-28.88
|4268.16
|1225
|2005.11.24 01:40
|sell
|613
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1803
|1226
|2005.11.24 07:52
|t/p
|613
|1.00
|1.1803
|1.1843
|1.1803
|100.00
|4368.16
|1227
|2005.11.24 08:52
|sell
|614
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1798
|1228
|2005.11.24 10:02
|close
|614
|1.00
|1.1804
|1.1838
|1.1798
|40.00
|4408.16
|1229
|2005.11.24 10:02
|buy
|615
|1.00
|1.1801
|1.1771
|1.1811
|1230
|2005.11.24 14:30
|close
|615
|1.00
|1.1791
|1.1771
|1.1811
|-100.00
|4308.16
|1231
|2005.11.24 14:30
|sell
|616
|1.00
|1.1790
|1.1820
|1.1780
|1232
|2005.11.24 17:31
|close
|616
|1.00
|1.1783
|1.1820
|1.1780
|70.00
|4378.16
|1233
|2005.11.24 17:35
|buy
|617
|1.00
|1.1783
|1.1753
|1.1793
|1234
|2005.11.24 18:21
|close
|617
|1.00
|1.1787
|1.1753
|1.1793
|40.00
|4418.16
|1235
|2005.11.24 18:39
|sell
|618
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|1236
|2005.11.25 01:02
|close
|618
|1.00
|1.1777
|1.1814
|1.1774
|81.76
|4499.92
|1237
|2005.11.25 01:02
|buy
|619
|1.00
|1.1776
|1.1746
|1.1786
|1238
|2005.11.25 04:00
|close
|619
|1.00
|1.1773
|1.1746
|1.1786
|-30.00
|4469.92
|1239
|2005.11.25 04:00
|sell
|620
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1763
|1240
|2005.11.25 08:04
|close
|620
|1.00
|1.1764
|1.1803
|1.1763
|90.00
|4559.92
|1241
|2005.11.25 08:04
|buy
|621
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1775
|1242
|2005.11.25 11:51
|close
|621
|1.00
|1.1757
|1.1735
|1.1775
|-80.00
|4479.92
|1243
|2005.11.25 11:52
|sell
|622
|1.00
|1.1757
|1.1787
|1.1747
|1244
|2005.11.25 12:45
|close
|622
|1.00
|1.1750
|1.1787
|1.1747
|70.00
|4549.92
|1245
|2005.11.25 12:45
|buy
|623
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|1246
|2005.11.25 13:50
|close
|623
|1.00
|1.1755
|1.1720
|1.1760
|50.00
|4599.92
|1247
|2005.11.25 13:51
|sell
|624
|1.00
|1.1756
|1.1786
|1.1746
|1248
|2005.11.25 16:00
|close
|624
|1.00
|1.1755
|1.1786
|1.1746
|10.00
|4609.92
|1249
|2005.11.25 16:00
|buy
|625
|1.00
|1.1753
|1.1723
|1.1763
|1250
|2005.11.25 17:56
|s/l
|625
|1.00
|1.1723
|1.1723
|1.1763
|-300.00
|4309.92
|1251
|2005.11.25 17:56
|buy
|626
|1.00
|1.1725
|1.1695
|1.1735
|1252
|2005.11.28 00:55
|close
|626
|1.00
|1.1714
|1.1695
|1.1735
|-118.88
|4191.04
|1253
|2005.11.28 00:56
|sell
|627
|1.00
|1.1714
|1.1744
|1.1704
|1254
|2005.11.28 01:06
|t/p
|627
|1.00
|1.1704
|1.1744
|1.1704
|100.00
|4291.04
|1255
|2005.11.28 05:40
|sell
|628
|1.00
|1.1692
|1.1722
|1.1682
|1256
|2005.11.28 08:02
|close
|628
|1.00
|1.1691
|1.1722
|1.1682
|10.00
|4301.04
|1257
|2005.11.28 08:02
|buy
|629
|1.00
|1.1690
|1.1660
|1.1700
|1258
|2005.11.28 10:06
|close
|629
|1.00
|1.1695
|1.1660
|1.1700
|50.00
|4351.04
|1259
|2005.11.28 10:10
|sell
|630
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1685
|1260
|2005.11.28 14:12
|s/l
|630
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1685
|-300.00
|4051.04
|1261
|2005.11.28 15:31
|sell
|631
|1.00
|1.1723
|1.1753
|1.1713
|1262
|2005.11.28 16:06
|s/l
|631
|1.00
|1.1753
|1.1753
|1.1713
|-300.00
|3751.04
|1263
|2005.11.28 19:00
|sell
|632
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1798
|1264
|2005.11.28 19:18
|s/l
|632
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1798
|-300.00
|3451.04
|1265
|2005.11.28 19:18
|sell
|633
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1825
|1266
|2005.11.28 20:07
|s/l
|633
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1825
|-300.00
|3151.04
|1267
|2005.11.28 23:00
|sell
|634
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.1849
|1268
|2005.11.28 23:13
|t/p
|634
|1.00
|1.1849
|1.1889
|1.1849
|100.00
|3251.04
|1269
|2005.11.29 01:00
|sell
|635
|1.00
|1.1847
|1.1877
|1.1837
|1270
|2005.11.29 02:18
|close
|635
|1.00
|1.1846
|1.1877
|1.1837
|10.00
|3261.04
|1271
|2005.11.29 02:18
|buy
|636
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1855
|1272
|2005.11.29 02:40
|s/l
|636
|1.00
|1.1815
|1.1815
|1.1855
|-300.00
|2961.04
|1273
|2005.11.29 02:40
|buy
|637
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1827
|1274
|2005.11.29 05:30
|close
|637
|1.00
|1.1820
|1.1787
|1.1827
|30.00
|2991.04
|1275
|2005.11.29 08:05
|buy
|638
|1.00
|1.1820
|1.1790
|1.1830
|1276
|2005.11.29 08:14
|t/p
|638
|1.00
|1.1830
|1.1790
|1.1830
|100.00
|3091.04
|1277
|2005.11.29 08:53
|sell
|639
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1823
|1278
|2005.11.29 09:41
|t/p
|639
|1.00
|1.1823
|1.1863
|1.1823
|100.00
|3191.04
|1279
|2005.11.29 13:59
|buy
|640
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1823
|1280
|2005.11.29 14:20
|s/l
|640
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1823
|-300.00
|2891.04
|1281
|2005.11.29 14:20
|buy
|641
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|1282
|2005.11.29 14:50
|s/l
|641
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1796
|-300.00
|2591.04
|1283
|2005.11.29 15:30
|sell
|642
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|1284
|2005.11.29 16:00
|t/p
|642
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|2691.04
|1285
|2005.11.29 16:15
|buy
|643
|1.00
|1.1749
|1.1719
|1.1759
|1286
|2005.11.29 16:24
|t/p
|643
|1.00
|1.1759
|1.1719
|1.1759
|100.00
|2791.04
|1287
|2005.11.29 16:24
|buy
|644
|1.00
|1.1762
|1.1732
|1.1772
|1288
|2005.11.29 17:04
|t/p
|644
|1.00
|1.1772
|1.1732
|1.1772
|100.00
|2891.04
|1289
|2005.11.29 17:29
|sell
|645
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|1290
|2005.11.29 18:20
|close
|645
|1.00
|1.1771
|1.1810
|1.1770
|90.00
|2981.04
|1291
|2005.11.29 18:20
|buy
|646
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1779
|1292
|2005.11.29 18:56
|t/p
|646
|1.00
|1.1779
|1.1739
|1.1779
|100.00
|3081.04
|1293
|2005.11.29 18:57
|sell
|647
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|1294
|2005.11.29 20:43
|close
|647
|1.00
|1.1783
|1.1814
|1.1774
|10.00
|3091.04
|1295
|2005.11.29 22:47
|buy
|648
|1.00
|1.1781
|1.1751
|1.1791
|1296
|2005.11.30 01:45
|close
|648
|1.00
|1.1774
|1.1751
|1.1791
|-78.88
|3012.16
|1297
|2005.11.30 01:47
|sell
|649
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1764
|1298
|2005.11.30 09:49
|close
|649
|1.00
|1.1782
|1.1804
|1.1764
|-80.00
|2932.16
|1299
|2005.11.30 09:49
|buy
|650
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|1300
|2005.11.30 13:45
|close
|650
|1.00
|1.1781
|1.1752
|1.1792
|-10.00
|2922.16
|1301
|2005.11.30 13:45
|sell
|651
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.1772
|1302
|2005.11.30 14:14
|t/p
|651
|1.00
|1.1772
|1.1812
|1.1772
|100.00
|3022.16
|1303
|2005.11.30 14:26
|sell
|652
|1.00
|1.1776
|1.1806
|1.1766
|1304
|2005.11.30 14:51
|t/p
|652
|1.00
|1.1766
|1.1806
|1.1766
|100.00
|3122.16
|1305
|2005.11.30 16:45
|sell
|653
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.1787
|1306
|2005.11.30 17:07
|t/p
|653
|1.00
|1.1787
|1.1827
|1.1787
|100.00
|3222.16
|1307
|2005.11.30 17:07
|sell
|654
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|1308
|2005.12.01 02:57
|close
|654
|1.00
|1.1788
|1.1814
|1.1774
|-36.08
|3186.08
|1309
|2005.12.01 02:58
|buy
|655
|1.00
|1.1787
|1.1757
|1.1797
|1310
|2005.12.01 04:22
|close
|655
|1.00
|1.1789
|1.1757
|1.1797
|20.00
|3206.08
|1311
|2005.12.01 04:23
|sell
|656
|1.00
|1.1791
|1.1821
|1.1781
|1312
|2005.12.01 06:04
|t/p
|656
|1.00
|1.1781
|1.1821
|1.1781
|100.00
|3306.08
|1313
|2005.12.01 07:03
|sell
|657
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1776
|1314
|2005.12.01 08:14
|close
|657
|1.00
|1.1780
|1.1816
|1.1776
|60.00
|3366.08
|1315
|2005.12.01 08:14
|buy
|658
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|1316
|2005.12.01 12:13
|t/p
|658
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|3466.08
|1317
|2005.12.01 12:53
|buy
|659
|1.00
|1.1774
|1.1744
|1.1784
|1318
|2005.12.01 13:48
|s/l
|659
|1.00
|1.1744
|1.1744
|1.1784
|-300.00
|3166.08
|1319
|2005.12.01 17:33
|buy
|660
|1.00
|1.1706
|1.1676
|1.1716
|1320
|2005.12.01 18:25
|close
|660
|1.00
|1.1712
|1.1676
|1.1716
|60.00
|3226.08
|1321
|2005.12.01 18:25
|sell
|661
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1703
|1322
|2005.12.01 20:54
|s/l
|661
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1703
|-300.00
|2926.08
|1323
|2005.12.02 00:46
|sell
|662
|1.00
|1.1739
|1.1769
|1.1729
|1324
|2005.12.02 01:50
|close
|662
|1.00
|1.1731
|1.1769
|1.1729
|80.00
|3006.08
|1325
|2005.12.02 01:51
|buy
|663
|1.00
|1.1731
|1.1701
|1.1741
|1326
|2005.12.02 03:49
|close
|663
|1.00
|1.1727
|1.1701
|1.1741
|-40.00
|2966.08
|1327
|2005.12.02 03:50
|sell
|664
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|1328
|2005.12.02 07:33
|close
|664
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|0.00
|2966.08
|1329
|2005.12.02 07:52
|buy
|665
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1733
|1330
|2005.12.02 13:34
|s/l
|665
|1.00
|1.1693
|1.1693
|1.1733
|-300.00
|2666.08
|1331
|2005.12.02 14:33
|buy
|666
|1.00
|1.1693
|1.1663
|1.1703
|1332
|2005.12.02 14:37
|t/p
|666
|1.00
|1.1703
|1.1663
|1.1703
|100.00
|2766.08
|1333
|2005.12.02 15:15
|sell
|667
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1711
|1334
|2005.12.02 15:24
|t/p
|667
|1.00
|1.1711
|1.1751
|1.1711
|100.00
|2866.08
|1335
|2005.12.02 15:52
|buy
|668
|1.00
|1.1693
|1.1663
|1.1703
|1336
|2005.12.02 15:57
|s/l
|668
|1.00
|1.1663
|1.1663
|1.1703
|-300.00
|2566.08
|1337
|2005.12.02 15:57
|buy
|669
|1.00
|1.1666
|1.1636
|1.1676
|1338
|2005.12.02 16:04
|t/p
|669
|1.00
|1.1676
|1.1636
|1.1676
|100.00
|2666.08
|1339
|2005.12.02 16:04
|buy
|670
|1.00
|1.1679
|1.1649
|1.1689
|1340
|2005.12.02 16:32
|t/p
|670
|1.00
|1.1689
|1.1649
|1.1689
|100.00
|2766.08
|1341
|2005.12.02 16:45
|sell
|671
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1693
|1342
|2005.12.02 16:51
|t/p
|671
|1.00
|1.1693
|1.1733
|1.1693
|100.00
|2866.08
|1343
|2005.12.02 17:26
|sell
|672
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1693
|1344
|2005.12.02 20:02
|close
|672
|1.00
|1.1709
|1.1733
|1.1693
|-60.00
|2806.08
|1345
|2005.12.02 20:02
|buy
|673
|1.00
|1.1708
|1.1678
|1.1718
|1346
|2005.12.05 00:32
|close
|673
|1.00
|1.1705
|1.1678
|1.1718
|-38.88
|2767.20
|1347
|2005.12.05 00:43
|sell
|674
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|1348
|2005.12.05 02:09
|close
|674
|1.00
|1.1710
|1.1741
|1.1701
|10.00
|2777.20
|1349
|2005.12.05 02:10
|buy
|675
|1.00
|1.1710
|1.1680
|1.1720
|1350
|2005.12.05 06:00
|close
|675
|1.00
|1.1695
|1.1680
|1.1720
|-150.00
|2627.20
|1351
|2005.12.05 06:00
|sell
|676
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1685
|1352
|2005.12.05 08:35
|close
|676
|1.00
|1.1691
|1.1725
|1.1685
|40.00
|2667.20
|1353
|2005.12.05 08:36
|buy
|677
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|1354
|2005.12.05 09:04
|close
|677
|1.00
|1.1701
|1.1662
|1.1702
|90.00
|2757.20
|1355
|2005.12.05 09:04
|sell
|678
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|1356
|2005.12.05 09:24
|t/p
|678
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|2857.20
|1357
|2005.12.05 09:51
|sell
|679
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|1358
|2005.12.05 12:11
|s/l
|679
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1692
|-300.00
|2557.20
|1359
|2005.12.05 12:11
|sell
|680
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1719
|1360
|2005.12.05 13:50
|s/l
|680
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1719
|-300.00
|2257.20
|1361
|2005.12.05 16:30
|buy
|681
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.1768
|1362
|2005.12.05 17:08
|t/p
|681
|1.00
|1.1768
|1.1728
|1.1768
|100.00
|2357.20
|1363
|2005.12.05 17:30
|sell
|682
|1.00
|1.1768
|1.1798
|1.1758
|1364
|2005.12.05 18:10
|s/l
|682
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1758
|-300.00
|2057.20
|1365
|2005.12.05 22:15
|buy
|683
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1798
|1366
|2005.12.05 23:06
|close
|683
|1.00
|1.1793
|1.1758
|1.1798
|50.00
|2107.20
|1367
|2005.12.05 23:07
|sell
|684
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1782
|1368
|2005.12.06 00:41
|close
|684
|1.00
|1.1786
|1.1822
|1.1782
|63.92
|2171.12
|1369
|2005.12.06 00:42
|buy
|685
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|1370
|2005.12.06 01:51
|close
|685
|1.00
|1.1793
|1.1756
|1.1796
|70.00
|2241.12
|1371
|2005.12.06 01:52
|sell
|686
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1782
|1372
|2005.12.06 02:38
|close
|686
|1.00
|1.1783
|1.1822
|1.1782
|90.00
|2331.12
|1373
|2005.12.06 05:17
|sell
|687
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1776
|1374
|2005.12.06 08:03
|close
|687
|1.00
|1.1785
|1.1816
|1.1776
|10.00
|2341.12
|1375
|2005.12.06 08:05
|buy
|688
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1795
|1376
|2005.12.06 12:16
|close
|688
|1.00
|1.1776
|1.1755
|1.1795
|-90.00
|2251.12
|1377
|2005.12.06 12:17
|sell
|689
|1.00
|1.1776
|1.1806
|1.1766
|1378
|2005.12.06 15:12
|s/l
|689
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1766
|-300.00
|1951.12
|1379
|2005.12.06 15:29
|buy
|690
|1.00
|1.1772
|1.1742
|1.1782
|1380
|2005.12.06 17:12
|t/p
|690
|1.00
|1.1782
|1.1742
|1.1782
|100.00
|2051.12
|1381
|2005.12.06 18:15
|sell
|691
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|1382
|2005.12.06 20:47
|close
|691
|1.00
|1.1794
|1.1818
|1.1778
|-60.00
|1991.12
|1383
|2005.12.06 20:55
|buy
|692
|1.00
|1.1794
|1.1764
|1.1804
|1384
|2005.12.07 00:23
|close
|692
|1.00
|1.1786
|1.1764
|1.1804
|-88.88
|1902.24
|1385
|2005.12.07 00:23
|sell
|693
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|1386
|2005.12.07 01:30
|close
|693
|1.00
|1.1785
|1.1817
|1.1777
|20.00
|1922.24
|1387
|2005.12.07 01:30
|buy
|694
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|1388
|2005.12.07 08:24
|s/l
|694
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1796
|-300.00
|1622.24
|1389
|2005.12.07 09:17
|sell
|695
|1.00
|1.1762
|1.1792
|1.1752
|1390
|2005.12.07 10:02
|t/p
|695
|1.00
|1.1752
|1.1792
|1.1752
|100.00
|1722.24
|1391
|2005.12.07 10:08
|buy
|696
|1.00
|1.1748
|1.1718
|1.1758
|1392
|2005.12.07 11:46
|s/l
|696
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1758
|-300.00
|1422.24
|1393
|2005.12.07 13:16
|sell
|697
|1.00
|1.1724
|1.1754
|1.1714
|1394
|2005.12.07 14:05
|t/p
|697
|1.00
|1.1714
|1.1754
|1.1714
|100.00
|1522.24
|1395
|2005.12.07 14:20
|buy
|698
|1.00
|1.1710
|1.1680
|1.1720
|1396
|2005.12.07 14:57
|t/p
|698
|1.00
|1.1720
|1.1680
|1.1720
|100.00
|1622.24
|1397
|2005.12.07 15:00
|sell
|699
|1.00
|1.1723
|1.1753
|1.1713
|1398
|2005.12.07 18:02
|t/p
|699
|1.00
|1.1713
|1.1753
|1.1713
|100.00
|1722.24
|1399
|2005.12.07 19:49
|sell
|700
|1.00
|1.1718
|1.1748
|1.1708
|1400
|2005.12.07 23:48
|close
|700
|1.00
|1.1716
|1.1748
|1.1708
|20.00
|1742.24
|1401
|2005.12.07 23:49
|buy
|701
|1.00
|1.1715
|1.1685
|1.1725
|1402
|2005.12.08 01:01
|close
|701
|1.00
|1.1717
|1.1685
|1.1725
|11.12
|1753.36
|1403
|2005.12.08 01:03
|sell
|702
|1.00
|1.1717
|1.1747
|1.1707
|1404
|2005.12.08 02:18
|close
|702
|1.00
|1.1720
|1.1747
|1.1707
|-30.00
|1723.36
|1405
|2005.12.08 02:19
|buy
|703
|1.00
|1.1720
|1.1690
|1.1730
|1406
|2005.12.08 05:06
|close
|703
|1.00
|1.1716
|1.1690
|1.1730
|-40.00
|1683.36
|1407
|2005.12.08 05:07
|sell
|704
|1.00
|1.1717
|1.1747
|1.1707
|1408
|2005.12.08 09:00
|s/l
|704
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1707
|-300.00
|1383.36
|1409
|2005.12.08 12:51
|sell
|705
|1.00
|1.1778
|1.1808
|1.1768
|1410
|2005.12.08 14:00
|close
|705
|1.00
|1.1769
|1.1808
|1.1768
|90.00
|1473.36
|1411
|2005.12.08 14:49
|sell
|706
|1.00
|1.1778
|1.1808
|1.1768
|1412
|2005.12.08 15:36
|t/p
|706
|1.00
|1.1768
|1.1808
|1.1768
|100.00
|1573.36
|1413
|2005.12.08 15:45
|buy
|707
|1.00
|1.1770
|1.1740
|1.1780
|1414
|2005.12.08 16:10
|t/p
|707
|1.00
|1.1780
|1.1740
|1.1780
|100.00
|1673.36
|1415
|2005.12.08 20:00
|buy
|708
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1837
|1416
|2005.12.08 23:01
|close
|708
|1.00
|1.1824
|1.1797
|1.1837
|-30.00
|1643.36
|1417
|2005.12.08 23:01
|sell
|709
|1.00
|1.1826
|1.1856
|1.1816
|1418
|2005.12.08 23:23
|t/p
|709
|1.00
|1.1816
|1.1856
|1.1816
|100.00
|1743.36
|1419
|2005.12.09 01:32
|buy
|710
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1818
|1420
|2005.12.09 08:49
|s/l
|710
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1818
|-300.00
|1443.36
|1421
|2005.12.09 10:00
|buy
|711
|1.00
|1.1775
|1.1745
|1.1785
|1422
|2005.12.09 11:24
|t/p
|711
|1.00
|1.1785
|1.1745
|1.1785
|100.00
|1543.36
|1423
|2005.12.09 11:26
|sell
|712
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|1424
|2005.12.09 13:30
|s/l
|712
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.1778
|-300.00
|1243.36
|1425
|2005.12.09 13:53
|buy
|713
|1.00
|1.1798
|1.1768
|1.1808
|1426
|2005.12.09 15:51
|t/p
|713
|1.00
|1.1808
|1.1768
|1.1808
|100.00
|1343.36
|1427
|2005.12.09 16:00
|sell
|714
|1.00
|1.1815
|1.1845
|1.1805
|1428
|2005.12.11 23:00
|t/p
|714
|1.00
|1.1805
|1.1845
|1.1805
|100.00
|1443.36
|1429
|2005.12.12 00:00
|sell
|715
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1779
|1430
|2005.12.12 02:22
|s/l
|715
|1.00
|1.1819
|1.1819
|1.1779
|-300.00
|1143.36
|1431
|2005.12.12 03:56
|buy
|716
|1.00
|1.1825
|1.1795
|1.1835
|1432
|2005.12.12 04:27
|t/p
|716
|1.00
|1.1835
|1.1795
|1.1835
|100.00
|1243.36
|1433
|2005.12.12 04:30
|sell
|717
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.1831
|1434
|2005.12.12 05:13
|t/p
|717
|1.00
|1.1831
|1.1871
|1.1831
|100.00
|1343.36
|1435
|2005.12.12 06:02
|sell
|718
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.1831
|1436
|2005.12.12 06:58
|close
|718
|1.00
|1.1834
|1.1871
|1.1831
|70.00
|1413.36
|1437
|2005.12.12 06:59
|buy
|719
|1.00
|1.1834
|1.1804
|1.1844
|1438
|2005.12.12 09:20
|close
|719
|1.00
|1.1839
|1.1804
|1.1844
|50.00
|1463.36
|1439
|2005.12.12 09:20
|sell
|720
|1.00
|1.1840
|1.1870
|1.1830
|1440
|2005.12.12 09:39
|s/l
|720
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1830
|-300.00
|1163.36
|1441
|2005.12.12 09:39
|sell
|721
|1.00
|1.1868
|1.1898
|1.1858
|1442
|2005.12.12 13:50
|s/l
|721
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1858
|-300.00
|863.36