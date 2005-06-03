Strategy Tester Report
STI

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.04.07 23:15 - 2006.01.12 15:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterslots=1; TakeProfit=10; StopLoss=30; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
Bars in test19002Ticks modelled1232050Modelling quality41.52%
Initial deposit10000.00
Total net profit50220.44Gross profit200862.10Gross loss-150641.65
Profit factor1.33Expected payoff17.76
Absolute drawdown2623.06Maximal drawdown (%)3492.24 (32.1%)
Total trades2828Short positions (won %)1588 (78.21%)Long positions (won %)1240 (78.39%)
Profit trades (% of total)2214 (78.29%)Loss trades (% of total)614 (21.71%)
Largestprofit trade100.69loss trade-300.82
Averageprofit trade90.72loss trade-245.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)38 (3740.00)consecutive losses (loss in money)6 (-1332.47)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3740.00 (38)consecutive loss (count of losses)-1499.08 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.04.07 23:54buy11.001.28511.28211.2861
22005.04.08 01:01close11.001.28521.28211.28619.1810009.18
32005.04.08 01:15sell21.001.28511.28811.2841
42005.04.08 01:51t/p21.001.28411.28811.2841100.0010109.18
52005.04.08 04:02sell31.001.28261.28561.2816
62005.04.08 05:25close31.001.28191.28561.281670.0010179.18
72005.04.08 05:28buy41.001.28181.27881.2828
82005.04.08 06:46close41.001.28241.27881.282860.0010239.18
92005.04.08 07:30sell51.001.28241.28541.2814
102005.04.08 08:51t/p51.001.28141.28541.2814100.0010339.18
112005.04.08 08:51buy61.001.28131.27831.2823
122005.04.08 09:15t/p61.001.28231.27831.2823100.0010439.18
132005.04.08 09:44buy71.001.28151.27851.2825
142005.04.08 10:01t/p71.001.28251.27851.2825100.0010539.18
152005.04.08 10:01sell81.001.28261.28561.2816
162005.04.08 13:31close81.001.28291.28561.2816-30.0010509.18
172005.04.08 13:36buy91.001.28291.27991.2839
182005.04.08 15:10close91.001.28351.27991.283960.0010569.18
192005.04.08 15:10sell101.001.28341.28641.2824
202005.04.08 15:13t/p101.001.28241.28641.2824100.0010669.18
212005.04.08 16:09sell111.001.28351.28651.2825
222005.04.08 16:20t/p111.001.28251.28651.2825100.0010769.18
232005.04.08 16:22sell121.001.28351.28651.2825
242005.04.08 16:29t/p121.001.28251.28651.2825100.0010869.18
252005.04.08 16:49sell131.001.28351.28651.2825
262005.04.08 17:21s/l131.001.28651.28651.2825-300.0010569.18
272005.04.08 17:21sell141.001.28631.28931.2853
282005.04.08 17:37s/l141.001.28931.28931.2853-300.0010269.18
292005.04.08 17:37sell151.001.28921.29221.2882
302005.04.08 17:40t/p151.001.28821.29221.2882100.0010369.18
312005.04.08 17:40sell161.001.28791.29091.2869
322005.04.08 17:58s/l161.001.29091.29091.2869-300.0010069.18
332005.04.11 01:00buy171.001.29201.28901.2930
342005.04.11 02:00close171.001.29251.28901.293050.0010119.18
352005.04.11 02:00sell181.001.29251.29551.2915
362005.04.11 03:15t/p181.001.29151.29551.2915100.0010219.18
372005.04.11 03:15buy191.001.29091.28791.2919
382005.04.11 04:03t/p191.001.29191.28791.2919100.0010319.18
392005.04.11 04:03sell201.001.29211.29511.2911
402005.04.11 10:01s/l201.001.29511.29511.2911-300.0010019.18
412005.04.11 10:01sell211.001.29481.29781.2938
422005.04.11 13:26s/l211.001.29781.29781.2938-300.009719.18
432005.04.11 13:26sell221.001.29791.30091.2969
442005.04.11 14:15t/p221.001.29691.30091.2969100.009819.18
452005.04.11 14:16buy231.001.29651.29351.2975
462005.04.11 17:20close231.001.29611.29351.2975-40.009779.18
472005.04.11 17:55sell241.001.29731.30031.2963
482005.04.11 18:20s/l241.001.30031.30031.2963-300.009479.18
492005.04.11 23:15sell251.001.29731.30031.2963
502005.04.12 08:45s/l251.001.30031.30031.2963-299.779179.41
512005.04.12 08:45sell261.001.30001.30301.2990
522005.04.12 09:01t/p261.001.29901.30301.2990100.009279.41
532005.04.12 11:31buy271.001.29831.29531.2993
542005.04.12 14:30s/l271.001.29531.29531.2993-300.008979.41
552005.04.12 14:30buy281.001.29561.29261.2966
562005.04.12 14:30t/p281.001.29661.29261.2966100.009079.41
572005.04.12 14:30buy291.001.29691.29391.2979
582005.04.12 14:36t/p291.001.29791.29391.2979100.009179.41
592005.04.12 14:41buy301.001.29681.29381.2978
602005.04.12 14:45s/l301.001.29381.29381.2978-300.008879.41
612005.04.12 14:45buy311.001.29191.28891.2929
622005.04.12 14:45t/p311.001.29291.28891.2929100.008979.41
632005.04.12 14:45buy321.001.29321.29021.2942
642005.04.12 14:51t/p321.001.29421.29021.2942100.009079.41
652005.04.12 14:51buy331.001.29571.29271.2967
662005.04.12 14:57s/l331.001.29271.29271.2967-300.008779.41
672005.04.12 14:57buy341.001.29201.28901.2930
682005.04.12 14:57t/p341.001.29301.28901.2930100.008879.41
692005.04.12 14:57buy351.001.29381.29081.2948
702005.04.12 14:59t/p351.001.29481.29081.2948100.008979.41
712005.04.12 14:59buy361.001.29571.29271.2967
722005.04.12 14:59s/l361.001.29271.29271.2967-300.008679.41
732005.04.12 14:59buy371.001.29281.28981.2938
742005.04.12 15:29s/l371.001.28981.28981.2938-300.008379.41
752005.04.12 15:29buy381.001.28981.28681.2908
762005.04.12 17:42s/l381.001.28681.28681.2908-300.008079.41
772005.04.12 18:47sell391.001.28851.29151.2875
782005.04.12 20:08t/p391.001.28751.29151.2875100.008179.41
792005.04.12 20:08buy401.001.28751.28451.2885
802005.04.12 20:14t/p401.001.28851.28451.2885100.008279.41
812005.04.12 23:46buy411.001.29181.28881.2928
822005.04.13 02:15close411.001.29191.28881.29287.538286.94
832005.04.13 02:15sell421.001.29171.29471.2907
842005.04.13 02:46t/p421.001.29071.29471.2907100.008386.94
852005.04.13 03:01buy431.001.29041.28741.2914
862005.04.13 04:05close431.001.29081.28741.291440.008426.94
872005.04.13 04:05sell441.001.29101.29401.2900
882005.04.13 08:30s/l441.001.29401.29401.2900-300.008126.94
892005.04.13 08:30sell451.001.29371.29671.2927
902005.04.13 10:48close451.001.29331.29671.292740.008166.94
912005.04.13 10:51buy461.001.29331.29031.2943
922005.04.13 11:12t/p461.001.29431.29031.2943100.008266.94
932005.04.13 12:31buy471.001.29331.29031.2943
942005.04.13 14:37close471.001.29401.29031.294370.008336.94
952005.04.13 14:37sell481.001.29411.29711.2931
962005.04.13 14:44t/p481.001.29311.29711.2931100.008436.94
972005.04.13 14:44sell491.001.29371.29671.2927
982005.04.13 14:45t/p491.001.29271.29671.2927100.008536.94
992005.04.13 14:46sell501.001.29331.29631.2923
1002005.04.13 14:59t/p501.001.29231.29631.2923100.008636.94
1012005.04.13 16:16sell511.001.28901.29201.2880
1022005.04.13 17:06s/l511.001.29201.29201.2880-300.008336.94
1032005.04.14 00:47buy521.001.29101.28801.2920
1042005.04.14 04:30s/l521.001.28801.28801.2920-300.008036.94
1052005.04.14 07:04sell531.001.28831.29131.2873
1062005.04.14 08:09close531.001.28771.29131.287360.008096.94
1072005.04.14 08:09buy541.001.28761.28461.2886
1082005.04.14 09:16close541.001.28811.28461.288650.008146.94
1092005.04.14 09:16sell551.001.28841.29141.2874
1102005.04.14 09:43t/p551.001.28741.29141.2874100.008246.94
1112005.04.14 11:30sell561.001.28781.29081.2868
1122005.04.14 11:34t/p561.001.28681.29081.2868100.008346.94
1132005.04.14 16:48sell571.001.28161.28461.2806
1142005.04.14 16:49t/p571.001.28061.28461.2806100.008446.94
1152005.04.14 16:50sell581.001.28161.28461.2806
1162005.04.14 16:52t/p581.001.28061.28461.2806100.008546.94
1172005.04.14 16:59sell591.001.28011.28311.2791
1182005.04.14 21:00s/l591.001.28311.28311.2791-300.008246.94
1192005.04.14 21:00sell601.001.28291.28591.2819
1202005.04.14 21:53t/p601.001.28191.28591.2819100.008346.94
1212005.04.15 01:37sell611.001.28071.28371.2797
1222005.04.15 04:00close611.001.28011.28371.279760.008406.94
1232005.04.15 04:00buy621.001.28041.27741.2814
1242005.04.15 07:46close621.001.27991.27741.2814-50.008356.94
1252005.04.15 07:46sell631.001.27981.28281.2788
1262005.04.15 08:20t/p631.001.27881.28281.2788100.008456.94
1272005.04.15 08:27buy641.001.27841.27541.2794
1282005.04.15 08:29t/p641.001.27941.27541.2794100.008556.94
1292005.04.15 11:30buy651.001.28381.28081.2848
1302005.04.15 12:43close651.001.28411.28081.284830.008586.94
1312005.04.15 12:45sell661.001.28411.28711.2831
1322005.04.15 13:06t/p661.001.28311.28711.2831100.008686.94
1332005.04.15 13:45sell671.001.28591.28891.2849
1342005.04.15 14:44s/l671.001.28891.28891.2849-300.008386.94
1352005.04.15 15:03buy681.001.28511.28211.2861
1362005.04.15 15:06t/p681.001.28611.28211.2861100.008486.94
1372005.04.15 15:15buy691.001.28571.28271.2867
1382005.04.15 15:27t/p691.001.28671.28271.2867100.008586.94
1392005.04.15 16:45sell701.001.29251.29551.2915
1402005.04.15 18:30t/p701.001.29151.29551.2915100.008686.94
1412005.04.18 02:15buy711.001.29061.28761.2916
1422005.04.18 03:15s/l711.001.28761.28761.2916-300.008386.94
1432005.04.18 04:02sell721.001.28971.29271.2887
1442005.04.18 04:13t/p721.001.28871.29271.2887100.008486.94
1452005.04.18 06:30sell731.001.28931.29231.2883
1462005.04.18 08:47s/l731.001.29231.29231.2883-300.008186.94
1472005.04.18 08:47sell741.001.29241.29541.2914
1482005.04.18 09:17s/l741.001.29541.29541.2914-300.007886.94
1492005.04.18 13:10sell751.001.29881.30181.2978
1502005.04.18 13:16t/p751.001.29781.30181.2978100.007986.94
1512005.04.18 13:30buy761.001.29751.29451.2985
1522005.04.18 15:00close761.001.29741.29451.2985-10.007976.94
1532005.04.18 15:01sell771.001.29751.30051.2965
1542005.04.18 16:24s/l771.001.30051.30051.2965-300.007676.94
1552005.04.18 16:30sell781.001.30001.30301.2990
1562005.04.18 17:27s/l781.001.30301.30301.2990-300.007376.94
1572005.04.18 19:00buy791.001.30201.29901.3030
1582005.04.18 19:12t/p791.001.30301.29901.3030100.007476.94
1592005.04.18 22:10sell801.001.30201.30501.3010
1602005.04.19 08:45t/p801.001.30101.30501.3010100.237577.17
1612005.04.19 08:45buy811.001.30101.29801.3020
1622005.04.19 08:46t/p811.001.30201.29801.3020100.007677.17
1632005.04.19 08:46buy821.001.30191.29891.3029
1642005.04.19 09:21t/p821.001.30291.29891.3029100.007777.17
1652005.04.19 09:51sell831.001.30331.30631.3023
1662005.04.19 10:18t/p831.001.30231.30631.3023100.007877.17
1672005.04.19 12:03sell841.001.30131.30431.3003
1682005.04.19 12:07t/p841.001.30031.30431.3003100.007977.17
1692005.04.19 12:07sell851.001.30071.30371.2997
1702005.04.19 12:42t/p851.001.29971.30371.2997100.008077.17
1712005.04.19 12:44sell861.001.30081.30381.2998
1722005.04.19 12:44t/p861.001.29981.30381.2998100.008177.17
1732005.04.19 13:00buy871.001.29911.29611.3001
1742005.04.19 13:52t/p871.001.30011.29611.3001100.008277.17
1752005.04.19 15:45buy881.001.29981.29681.3008
1762005.04.19 16:04t/p881.001.30081.29681.3008100.008377.17
1772005.04.19 16:08buy891.001.30011.29711.3011
1782005.04.19 16:14t/p891.001.30111.29711.3011100.008477.17
1792005.04.19 16:30sell901.001.30221.30521.3012
1802005.04.19 16:48s/l901.001.30521.30521.3012-300.008177.17
1812005.04.19 16:48sell911.001.30501.30801.3040
1822005.04.19 16:52t/p911.001.30401.30801.3040100.008277.17
1832005.04.19 16:52sell921.001.30371.30671.3027
1842005.04.19 17:51t/p921.001.30271.30671.3027100.008377.17
1852005.04.19 21:00sell931.001.30421.30721.3032
1862005.04.19 21:24s/l931.001.30721.30721.3032-300.008077.17
1872005.04.19 22:33buy941.001.30601.30301.3070
1882005.04.20 00:15close941.001.30641.30301.307037.538114.69
1892005.04.20 00:15sell951.001.30641.30941.3054
1902005.04.20 07:00close951.001.30651.30941.3054-10.008104.69
1912005.04.20 07:01buy961.001.30661.30361.3076
1922005.04.20 07:47t/p961.001.30761.30361.3076100.008204.69
1932005.04.20 08:00sell971.001.30721.31021.3062
1942005.04.20 08:15t/p971.001.30621.31021.3062100.008304.69
1952005.04.20 08:30buy981.001.30591.30291.3069
1962005.04.20 10:44s/l981.001.30291.30291.3069-300.008004.69
1972005.04.20 11:58buy991.001.30321.30021.3042
1982005.04.20 11:59t/p991.001.30421.30021.3042100.008104.69
1992005.04.20 12:15sell1001.001.30431.30731.3033
2002005.04.20 14:38t/p1001.001.30331.30731.3033100.008204.69
2012005.04.20 14:39buy1011.001.30221.29921.3032
2022005.04.20 15:14s/l1011.001.29921.29921.3032-300.007904.69
2032005.04.20 15:14buy1021.001.29931.29631.3003
2042005.04.20 15:30t/p1021.001.30031.29631.3003100.008004.69
2052005.04.20 16:00sell1031.001.30601.30901.3050
2062005.04.20 16:08t/p1031.001.30501.30901.3050100.008104.69
2072005.04.20 16:08sell1041.001.30471.30771.3037
2082005.04.20 16:13t/p1041.001.30371.30771.3037100.008204.69
2092005.04.20 16:14sell1051.001.30511.30811.3041
2102005.04.20 16:33s/l1051.001.30811.30811.3041-300.007904.69
2112005.04.20 19:27sell1061.001.30941.31241.3084
2122005.04.20 20:08t/p1061.001.30841.31241.3084100.008004.69
2132005.04.20 21:25sell1071.001.30951.31251.3085
2142005.04.20 22:50close1071.001.30861.31251.308590.008094.69
2152005.04.20 22:50buy1081.001.30871.30571.3097
2162005.04.21 01:33t/p1081.001.30971.30571.309799.188193.87
2172005.04.21 01:33sell1091.001.30971.31271.3087
2182005.04.21 05:30close1091.001.30971.31271.30870.008193.87
2192005.04.21 05:30buy1101.001.30961.30661.3106
2202005.04.21 07:47close1101.001.30961.30661.31060.008193.87
2212005.04.21 07:52sell1111.001.30971.31271.3087
2222005.04.21 08:15t/p1111.001.30871.31271.3087100.008293.87
2232005.04.21 08:16sell1121.001.30961.31261.3086
2242005.04.21 08:20t/p1121.001.30861.31261.3086100.008393.87
2252005.04.21 08:21sell1131.001.30951.31251.3085
2262005.04.21 09:18t/p1131.001.30851.31251.3085100.008493.87
2272005.04.21 09:31buy1141.001.30761.30461.3086
2282005.04.21 10:05t/p1141.001.30861.30461.3086100.008593.87
2292005.04.21 10:49sell1151.001.30971.31271.3087
2302005.04.21 11:13t/p1151.001.30871.31271.3087100.008693.87
2312005.04.21 12:00sell1161.001.30971.31271.3087
2322005.04.21 12:26t/p1161.001.30871.31271.3087100.008793.87
2332005.04.21 13:22buy1171.001.30841.30541.3094
2342005.04.21 13:54s/l1171.001.30541.30541.3094-300.008493.87
2352005.04.21 13:54buy1181.001.30571.30271.3067
2362005.04.21 14:15t/p1181.001.30671.30271.3067100.008593.87
2372005.04.21 14:31sell1191.001.30811.31111.3071
2382005.04.21 14:35t/p1191.001.30711.31111.3071100.008693.87
2392005.04.21 14:44sell1201.001.30811.31111.3071
2402005.04.21 14:58t/p1201.001.30711.31111.3071100.008793.87
2412005.04.21 16:30sell1211.001.31061.31361.3096
2422005.04.21 17:20t/p1211.001.30961.31361.3096100.008893.87
2432005.04.21 17:25buy1221.001.30801.30501.3090
2442005.04.21 17:26t/p1221.001.30901.30501.3090100.008993.87
2452005.04.21 17:30buy1231.001.30881.30581.3098
2462005.04.21 18:09s/l1231.001.30581.30581.3098-300.008693.87
2472005.04.21 18:09buy1241.001.30571.30271.3067
2482005.04.21 18:10t/p1241.001.30671.30271.3067100.008793.87
2492005.04.21 18:10buy1251.001.30761.30461.3086
2502005.04.21 18:12t/p1251.001.30861.30461.3086100.008893.87
2512005.04.21 18:12buy1261.001.30911.30611.3101
2522005.04.21 18:14s/l1261.001.30611.30611.3101-300.008593.87
2532005.04.21 18:14buy1271.001.30591.30291.3069
2542005.04.21 18:24s/l1271.001.30291.30291.3069-300.008293.87
2552005.04.21 20:30sell1281.001.30491.30791.3039
2562005.04.22 01:50t/p1281.001.30391.30791.3039100.238394.10
2572005.04.22 04:00sell1291.001.30361.30661.3026
2582005.04.22 10:00s/l1291.001.30661.30661.3026-300.008094.10
2592005.04.22 10:00sell1301.001.30641.30941.3054
2602005.04.22 14:54s/l1301.001.30941.30941.3054-300.007794.10
2612005.04.22 14:54sell1311.001.30911.31211.3081
2622005.04.22 15:04t/p1311.001.30811.31211.3081100.007894.10
2632005.04.22 17:45buy1321.001.30671.30371.3077
2642005.04.22 19:15s/l1321.001.30371.30371.3077-300.007594.10
2652005.04.22 19:15buy1331.001.30381.30081.3048
2662005.04.22 19:45t/p1331.001.30481.30081.3048100.007694.10
2672005.04.25 00:00buy1341.001.30581.30281.3068
2682005.04.25 01:01close1341.001.30571.30281.3068-10.007684.10
2692005.04.25 01:03sell1351.001.30581.30881.3048
2702005.04.25 01:19t/p1351.001.30481.30881.3048100.007784.10
2712005.04.25 04:27buy1361.001.30061.29761.3016
2722005.04.25 05:01t/p1361.001.30161.29761.3016100.007884.10
2732005.04.25 05:01sell1371.001.30181.30481.3008
2742005.04.25 10:20t/p1371.001.30081.30481.3008100.007984.10
2752005.04.25 13:12buy1381.001.29671.29371.2977
2762005.04.25 14:51t/p1381.001.29771.29371.2977100.008084.10
2772005.04.25 15:06sell1391.001.29811.30111.2971
2782005.04.25 16:09t/p1391.001.29711.30111.2971100.008184.10
2792005.04.25 16:15buy1401.001.29681.29381.2978
2802005.04.25 16:45t/p1401.001.29781.29381.2978100.008284.10
2812005.04.25 16:49sell1411.001.29861.30161.2976
2822005.04.25 16:52t/p1411.001.29761.30161.2976100.008384.10
2832005.04.25 17:00sell1421.001.29781.30081.2968
2842005.04.25 17:09t/p1421.001.29681.30081.2968100.008484.10
2852005.04.25 17:18sell1431.001.29791.30091.2969
2862005.04.25 20:19close1431.001.29751.30091.296940.008524.10
2872005.04.25 20:20buy1441.001.29751.29451.2985
2882005.04.25 20:45t/p1441.001.29851.29451.2985100.008624.10
2892005.04.25 21:00sell1451.001.29881.30181.2978
2902005.04.25 23:33close1451.001.29951.30181.2978-70.008554.10
2912005.04.25 23:36buy1461.001.29951.29651.3005
2922005.04.26 00:55close1461.001.29941.29651.3005-10.828543.28
2932005.04.26 00:57sell1471.001.29941.30241.2984
2942005.04.26 02:15close1471.001.29851.30241.298490.008633.28
2952005.04.26 02:15buy1481.001.29851.29551.2995
2962005.04.26 02:52close1481.001.29941.29551.299590.008723.28
2972005.04.26 02:53sell1491.001.29951.30251.2985
2982005.04.26 06:45close1491.001.29981.30251.2985-30.008693.28
2992005.04.26 06:46buy1501.001.29941.29641.3004
3002005.04.26 06:47t/p1501.001.30041.29641.3004100.008793.28
3012005.04.26 11:54sell1511.001.29841.30141.2974
3022005.04.26 13:10close1511.001.29791.30141.297450.008843.28
3032005.04.26 13:11buy1521.001.29781.29481.2988
3042005.04.26 14:15close1521.001.29861.29481.298880.008923.28
3052005.04.26 14:18sell1531.001.29861.30161.2976
3062005.04.26 16:07t/p1531.001.29761.30161.2976100.009023.28
3072005.04.26 16:07buy1541.001.29701.29401.2980
3082005.04.26 16:12t/p1541.001.29801.29401.2980100.009123.28
3092005.04.26 16:14buy1551.001.29691.29391.2979
3102005.04.26 19:15close1551.001.29661.29391.2979-30.009093.28
3112005.04.26 20:45sell1561.001.29691.29991.2959
3122005.04.27 01:03close1561.001.29811.29991.2959-119.318973.97
3132005.04.27 01:03buy1571.001.29801.29501.2990
3142005.04.27 03:30close1571.001.29751.29501.2990-50.008923.97
3152005.04.27 03:30sell1581.001.29761.30061.2966
3162005.04.27 04:30t/p1581.001.29661.30061.2966100.009023.97
3172005.04.27 04:30buy1591.001.29651.29351.2975
3182005.04.27 05:06t/p1591.001.29751.29351.2975100.009123.97
3192005.04.27 05:06sell1601.001.29751.30051.2965
3202005.04.27 06:45t/p1601.001.29651.30051.2965100.009223.97
3212005.04.27 09:32sell1611.001.29211.29511.2911
3222005.04.27 09:39t/p1611.001.29111.29511.2911100.009323.97
3232005.04.27 09:44sell1621.001.29211.29511.2911
3242005.04.27 11:00close1621.001.29161.29511.291150.009373.97
3252005.04.27 11:14buy1631.001.29161.28861.2926
3262005.04.27 13:00t/p1631.001.29261.28861.2926100.009473.97
3272005.04.27 13:00sell1641.001.29271.29571.2917
3282005.04.27 13:53t/p1641.001.29171.29571.2917100.009573.97
3292005.04.27 14:30sell1651.001.29311.29611.2921
3302005.04.27 14:33s/l1651.001.29611.29611.2921-300.009273.97
3312005.04.27 14:33sell1661.001.29691.29991.2959
3322005.04.27 14:33t/p1661.001.29591.29991.2959100.009373.97
3332005.04.27 14:33sell1671.001.29541.29841.2944
3342005.04.27 14:33t/p1671.001.29441.29841.2944100.009473.97
3352005.04.27 14:33sell1681.001.29331.29631.2923
3362005.04.27 14:44s/l1681.001.29631.29631.2923-300.009173.97
3372005.04.27 14:44sell1691.001.29621.29921.2952
3382005.04.27 17:00close1691.001.29641.29921.2952-20.009153.97
3392005.04.27 17:00buy1701.001.29641.29341.2974
3402005.04.27 17:49s/l1701.001.29341.29341.2974-300.008853.97
3412005.04.27 19:10sell1711.001.29431.29731.2933
3422005.04.27 21:15t/p1711.001.29331.29731.2933100.008953.97
3432005.04.27 21:15buy1721.001.29281.28981.2938
3442005.04.28 01:46close1721.001.29301.28981.293819.188973.14
3452005.04.28 01:46sell1731.001.29301.29601.2920
3462005.04.28 01:50t/p1731.001.29201.29601.2920100.009073.14
3472005.04.28 02:00sell1741.001.29311.29611.2921
3482005.04.28 02:49t/p1741.001.29211.29611.2921100.009173.14
3492005.04.28 03:31sell1751.001.29331.29631.2923
3502005.04.28 08:30close1751.001.29241.29631.292390.009263.14
3512005.04.28 08:31buy1761.001.29251.28951.2935
3522005.04.28 14:36t/p1761.001.29351.28951.2935100.009363.14
3532005.04.28 14:37buy1771.001.29061.28761.2916
3542005.04.28 14:44t/p1771.001.29161.28761.2916100.009463.14
3552005.04.28 14:45sell1781.001.29251.29551.2915
3562005.04.28 14:56t/p1781.001.29151.29551.2915100.009563.14
3572005.04.28 14:57sell1791.001.29211.29511.2911
3582005.04.28 14:58t/p1791.001.29111.29511.2911100.009663.14
3592005.04.28 17:12buy1801.001.29051.28751.2915
3602005.04.28 17:14t/p1801.001.29151.28751.2915100.009763.14
3612005.04.28 17:20buy1811.001.29061.28761.2916
3622005.04.28 17:46t/p1811.001.29161.28761.2916100.009863.14
3632005.04.28 17:46sell1821.001.29181.29481.2908
3642005.04.28 17:47t/p1821.001.29081.29481.2908100.009963.14
3652005.04.28 18:48buy1831.001.29021.28721.2912
3662005.04.28 21:00close1831.001.28951.28721.2912-70.009893.14
3672005.04.28 21:00sell1841.001.28951.29251.2885
3682005.04.29 05:00s/l1841.001.29251.29251.2885-299.779593.37
3692005.04.29 06:25sell1851.001.29241.29541.2914
3702005.04.29 06:42s/l1851.001.29541.29541.2914-300.009293.37
3712005.04.29 06:42sell1861.001.29541.29841.2944
3722005.04.29 06:43t/p1861.001.29441.29841.2944100.009393.37
3732005.04.29 06:43sell1871.001.29411.29711.2931
3742005.04.29 06:46t/p1871.001.29311.29711.2931100.009493.37
3752005.04.29 06:47sell1881.001.29231.29531.2913
3762005.04.29 08:08s/l1881.001.29531.29531.2913-300.009193.37
3772005.04.29 08:08sell1891.001.29501.29801.2940
3782005.04.29 08:57s/l1891.001.29801.29801.2940-300.008893.37
3792005.04.29 11:41sell1901.001.29701.30001.2960
3802005.04.29 12:31t/p1901.001.29601.30001.2960100.008993.37
3812005.04.29 12:45buy1911.001.29541.29241.2964
3822005.04.29 16:00s/l1911.001.29241.29241.2964-300.008693.37
3832005.04.29 21:15sell1921.001.28691.28991.2859
3842005.05.02 00:45t/p1921.001.28591.28991.2859100.238793.60
3852005.05.02 04:45sell1931.001.28541.28841.2844
3862005.05.02 09:51close1931.001.28521.28841.284420.008813.60
3872005.05.02 09:51buy1941.001.28521.28221.2862
3882005.05.02 10:15close1941.001.28601.28221.286280.008893.60
3892005.05.02 10:15sell1951.001.28621.28921.2852
3902005.05.02 13:45close1951.001.28621.28921.28520.008893.60
3912005.05.02 13:45buy1961.001.28611.28311.2871
3922005.05.02 14:40close1961.001.28701.28311.287190.008983.60
3932005.05.02 14:42sell1971.001.28701.29001.2860
3942005.05.02 14:45t/p1971.001.28601.29001.2860100.009083.60
3952005.05.02 18:42buy1981.001.28411.28111.2851
3962005.05.02 19:35t/p1981.001.28511.28111.2851100.009183.60
3972005.05.02 20:05sell1991.001.28571.28871.2847
3982005.05.02 23:45close1991.001.28551.28871.284720.009203.60
3992005.05.02 23:50buy2001.001.28531.28231.2863
4002005.05.03 01:17close2001.001.28541.28231.28639.189212.78
4012005.05.03 01:17sell2011.001.28581.28881.2848
4022005.05.03 03:16t/p2011.001.28481.28881.2848100.009312.78
4032005.05.03 07:31sell2021.001.28351.28651.2825
4042005.05.03 09:02s/l2021.001.28651.28651.2825-300.009012.78
4052005.05.03 11:00sell2031.001.28621.28921.2852
4062005.05.03 12:48close2031.001.28581.28921.285240.009052.78
4072005.05.03 12:52buy2041.001.28581.28281.2868
4082005.05.03 14:11close2041.001.28621.28281.286840.009092.78
4092005.05.03 14:11sell2051.001.28631.28931.2853
4102005.05.03 14:17t/p2051.001.28531.28931.2853100.009192.78
4112005.05.03 15:15sell2061.001.28641.28941.2854
4122005.05.03 15:24s/l2061.001.28941.28941.2854-300.008892.78
4132005.05.03 15:24sell2071.001.28931.29231.2883
4142005.05.03 15:26t/p2071.001.28831.29231.2883100.008992.78
4152005.05.03 15:26sell2081.001.28761.29061.2866
4162005.05.03 20:15t/p2081.001.28661.29061.2866100.009092.78
4172005.05.03 20:23sell2091.001.28981.29281.2888
4182005.05.03 20:29t/p2091.001.28881.29281.2888100.009192.78
4192005.05.03 23:02buy2101.001.28711.28411.2881
4202005.05.03 23:49close2101.001.28761.28411.288150.009242.78
4212005.05.03 23:50sell2111.001.28771.29071.2867
4222005.05.04 03:30s/l2111.001.29071.29071.2867-299.318943.47
4232005.05.04 06:26sell2121.001.29661.29961.2956
4242005.05.04 07:45t/p2121.001.29561.29961.2956100.009043.47
4252005.05.04 10:40sell2131.001.29481.29781.2938
4262005.05.04 12:00close2131.001.29411.29781.293870.009113.47
4272005.05.04 12:00buy2141.001.29421.29121.2952
4282005.05.04 12:48t/p2141.001.29521.29121.2952100.009213.47
4292005.05.04 12:48sell2151.001.29541.29841.2944
4302005.05.04 15:00t/p2151.001.29441.29841.2944100.009313.47
4312005.05.04 15:00buy2161.001.29351.29051.2945
4322005.05.04 15:00t/p2161.001.29451.29051.2945100.009413.47
4332005.05.04 15:00buy2171.001.29351.29051.2945
4342005.05.04 15:00t/p2171.001.29451.29051.2945100.009513.47
4352005.05.04 15:07buy2181.001.29431.29131.2953
4362005.05.04 15:33t/p2181.001.29531.29131.2953100.009613.47
4372005.05.04 15:48sell2191.001.29601.29901.2950
4382005.05.04 16:06t/p2191.001.29501.29901.2950100.009713.47
4392005.05.04 16:30buy2201.001.29441.29141.2954
4402005.05.04 16:46t/p2201.001.29541.29141.2954100.009813.47
4412005.05.04 17:48buy2211.001.29361.29061.2946
4422005.05.04 19:00close2211.001.29421.29061.294660.009873.47
4432005.05.04 19:00sell2221.001.29421.29721.2932
4442005.05.05 03:32t/p2221.001.29321.29721.2932100.239973.70
4452005.05.05 05:16sell2231.001.29381.29681.2928
4462005.05.05 08:44s/l2231.001.29681.29681.2928-300.009673.70
4472005.05.05 11:06buy2241.001.29631.29331.2973
4482005.05.05 11:08t/p2241.001.29731.29331.2973100.009773.70
4492005.05.05 11:15buy2251.001.29631.29331.2973
4502005.05.05 11:43t/p2251.001.29731.29331.2973100.009873.70
4512005.05.05 14:45sell2261.001.29671.29971.2957
4522005.05.05 15:01t/p2261.001.29571.29971.2957100.009973.70
4532005.05.05 15:04sell2271.001.29631.29931.2953
4542005.05.05 15:16t/p2271.001.29531.29931.2953100.0010073.70
4552005.05.05 15:30buy2281.001.29481.29181.2958
4562005.05.05 15:36t/p2281.001.29581.29181.2958100.0010173.70
4572005.05.05 15:44buy2291.001.29491.29191.2959
4582005.05.05 16:21t/p2291.001.29591.29191.2959100.0010273.70
4592005.05.05 17:00buy2301.001.29431.29131.2953
4602005.05.05 18:34close2301.001.29461.29131.295330.0010303.70
4612005.05.05 18:34sell2311.001.29471.29771.2937
4622005.05.05 18:43t/p2311.001.29371.29771.2937100.0010403.70
4632005.05.05 18:48sell2321.001.29461.29761.2936
4642005.05.05 19:41t/p2321.001.29361.29761.2936100.0010503.70
4652005.05.05 19:42buy2331.001.29321.29021.2942
4662005.05.05 19:48t/p2331.001.29421.29021.2942100.0010603.70
4672005.05.05 19:49buy2341.001.29401.29101.2950
4682005.05.05 20:32t/p2341.001.29501.29101.2950100.0010703.70
4692005.05.05 23:15sell2351.001.29611.29911.2951
4702005.05.06 00:36close2351.001.29541.29911.295170.2310773.93
4712005.05.06 02:56sell2361.001.29481.29781.2938
4722005.05.06 04:00t/p2361.001.29381.29781.2938100.0010873.93
4732005.05.06 04:53sell2371.001.29461.29761.2936
4742005.05.06 07:00t/p2371.001.29361.29761.2936100.0010973.93
4752005.05.06 07:26buy2381.001.29341.29041.2944
4762005.05.06 07:46t/p2381.001.29441.29041.2944100.0011073.93
4772005.05.06 07:46sell2391.001.29451.29751.2935
4782005.05.06 08:22t/p2391.001.29351.29751.2935100.0011173.93
4792005.05.06 08:37buy2401.001.29361.29061.2946
4802005.05.06 09:03t/p2401.001.29461.29061.2946100.0011273.93
4812005.05.06 09:15sell2411.001.29441.29741.2934
4822005.05.06 14:31t/p2411.001.29341.29741.2934100.0011373.93
4832005.05.06 20:26buy2421.001.28191.27891.2829
4842005.05.06 21:17close2421.001.28251.27891.282960.0011433.93
4852005.05.06 21:18sell2431.001.28251.28551.2815
4862005.05.06 22:38t/p2431.001.28151.28551.2815100.0011533.93
4872005.05.09 02:03buy2441.001.28141.27841.2824
4882005.05.09 02:30close2441.001.28211.27841.282470.0011603.93
4892005.05.09 02:30sell2451.001.28261.28561.2816
4902005.05.09 02:49t/p2451.001.28161.28561.2816100.0011703.93
4912005.05.09 03:15buy2461.001.28121.27821.2822
4922005.05.09 07:15close2461.001.28061.27821.2822-60.0011643.93
4932005.05.09 07:15sell2471.001.28071.28371.2797
4942005.05.09 07:16t/p2471.001.27971.28371.2797100.0011743.93
4952005.05.09 07:29sell2481.001.28021.28321.2792
4962005.05.09 08:57close2481.001.27931.28321.279290.0011833.93
4972005.05.09 08:57buy2491.001.27931.27631.2803
4982005.05.09 09:01t/p2491.001.28031.27631.2803100.0011933.93
4992005.05.09 09:30sell2501.001.28121.28421.2802
5002005.05.09 11:59s/l2501.001.28421.28421.2802-300.0011633.93
5012005.05.09 15:24sell2511.001.28231.28531.2813
5022005.05.09 16:17close2511.001.28161.28531.281370.0011703.93
5032005.05.09 17:06sell2521.001.28281.28581.2818
5042005.05.09 23:00s/l2521.001.28581.28581.2818-300.0011403.93
5052005.05.10 10:30sell2531.001.28371.28671.2827
5062005.05.10 10:32t/p2531.001.28271.28671.2827100.0011503.93
5072005.05.10 10:44sell2541.001.28341.28641.2824
5082005.05.10 13:05s/l2541.001.28641.28641.2824-300.0011203.93
5092005.05.10 13:05sell2551.001.28621.28921.2852
5102005.05.10 14:37t/p2551.001.28521.28921.2852100.0011303.93
5112005.05.10 15:00sell2561.001.28621.28921.2852
5122005.05.10 15:07t/p2561.001.28521.28921.2852100.0011403.93
5132005.05.10 15:11sell2571.001.28621.28921.2852
5142005.05.10 15:14t/p2571.001.28521.28921.2852100.0011503.93
5152005.05.10 15:27sell2581.001.28621.28921.2852
5162005.05.10 16:35close2581.001.28561.28921.285260.0011563.93
5172005.05.10 16:36buy2591.001.28561.28261.2866
5182005.05.10 16:40t/p2591.001.28661.28261.2866100.0011663.93
5192005.05.10 18:09sell2601.001.28761.29061.2866
5202005.05.10 21:45t/p2601.001.28661.29061.2866100.0011763.93
5212005.05.10 22:37sell2611.001.28721.29021.2862
5222005.05.11 01:46close2611.001.28761.29021.2862-39.3111724.62
5232005.05.11 02:00buy2621.001.28771.28471.2887
5242005.05.11 03:16close2621.001.28801.28471.288730.0011754.62
5252005.05.11 03:16sell2631.001.28811.29111.2871
5262005.05.11 04:30close2631.001.28741.29111.287170.0011824.62
5272005.05.11 04:30buy2641.001.28721.28421.2882
5282005.05.11 04:40t/p2641.001.28821.28421.2882100.0011924.62
5292005.05.11 04:44buy2651.001.28731.28431.2883
5302005.05.11 07:51close2651.001.28741.28431.288310.0011934.62
5312005.05.11 07:54sell2661.001.28721.29021.2862
5322005.05.11 10:15s/l2661.001.29021.29021.2862-300.0011634.62
5332005.05.11 10:38buy2671.001.28751.28451.2885
5342005.05.11 10:42t/p2671.001.28851.28451.2885100.0011734.62
5352005.05.11 11:30sell2681.001.28931.29231.2883
5362005.05.11 11:53t/p2681.001.28831.29231.2883100.0011834.62
5372005.05.11 13:31buy2691.001.28821.28521.2892
5382005.05.11 14:32s/l2691.001.28521.28521.2892-300.0011534.62
5392005.05.11 14:32buy2701.001.28551.28251.2865
5402005.05.11 14:35s/l2701.001.28251.28251.2865-300.0011234.62
5412005.05.11 14:35buy2711.001.28241.27941.2834
5422005.05.11 14:35t/p2711.001.28341.27941.2834100.0011334.62
5432005.05.11 14:35buy2721.001.28371.28071.2847
5442005.05.11 14:36t/p2721.001.28471.28071.2847100.0011434.62
5452005.05.11 14:36buy2731.001.28571.28271.2867
5462005.05.11 14:39t/p2731.001.28671.28271.2867100.0011534.62
5472005.05.11 14:39buy2741.001.28771.28471.2887
5482005.05.11 14:44s/l2741.001.28471.28471.2887-300.0011234.62
5492005.05.11 14:44buy2751.001.28251.27951.2835
5502005.05.11 14:49s/l2751.001.27951.27951.2835-300.0010934.62
5512005.05.11 14:49buy2761.001.27941.27641.2804
5522005.05.11 14:51t/p2761.001.28041.27641.2804100.0011034.62
5532005.05.11 14:51buy2771.001.28111.27811.2821
5542005.05.11 14:59t/p2771.001.28211.27811.2821100.0011134.62
5552005.05.11 14:59buy2781.001.28241.27941.2834
5562005.05.11 15:14s/l2781.001.27941.27941.2834-300.0010834.62
5572005.05.11 15:14buy2791.001.27971.27671.2807
5582005.05.11 16:34t/p2791.001.28071.27671.2807100.0010934.62
5592005.05.11 20:08buy2801.001.27961.27661.2806
5602005.05.11 21:30t/p2801.001.28061.27661.2806100.0011034.62
5612005.05.11 23:19buy2811.001.28011.27711.2811
5622005.05.12 00:45t/p2811.001.28111.27711.281199.1811133.80
5632005.05.12 01:47buy2821.001.28021.27721.2812
5642005.05.12 04:01close2821.001.27971.27721.2812-50.0011083.80
5652005.05.12 04:02sell2831.001.27981.28281.2788
5662005.05.12 06:41close2831.001.27911.28281.278870.0011153.80
5672005.05.12 06:44buy2841.001.27911.27611.2801
5682005.05.12 08:52s/l2841.001.27611.27611.2801-300.0010853.80
5692005.05.12 12:45sell2851.001.27751.28051.2765
5702005.05.12 13:09t/p2851.001.27651.28051.2765100.0010953.80
5712005.05.12 13:25buy2861.001.27631.27331.2773
5722005.05.12 14:37s/l2861.001.27331.27331.2773-300.0010653.80
5732005.05.12 17:15sell2871.001.27161.27461.2706
5742005.05.12 18:12t/p2871.001.27061.27461.2706100.0010753.80
5752005.05.12 18:25buy2881.001.27031.26731.2713
5762005.05.12 19:00close2881.001.27101.26731.271370.0010823.80
5772005.05.12 19:00sell2891.001.27101.27401.2700
5782005.05.12 20:08t/p2891.001.27001.27401.2700100.0010923.80
5792005.05.12 20:38buy2901.001.26971.26671.2707
5802005.05.12 20:48t/p2901.001.27071.26671.2707100.0011023.80
5812005.05.12 20:52buy2911.001.26961.26661.2706
5822005.05.12 21:00t/p2911.001.27061.26661.2706100.0011123.80
5832005.05.12 21:21buy2921.001.26981.26681.2708
5842005.05.12 23:12s/l2921.001.26681.26681.2708-300.0010823.80
5852005.05.12 23:12buy2931.001.26711.26411.2681
5862005.05.13 00:00t/p2931.001.26811.26411.268199.1810922.97
5872005.05.13 01:02buy2941.001.26741.26441.2684
5882005.05.13 02:15t/p2941.001.26841.26441.2684100.0011022.97
5892005.05.13 02:15sell2951.001.26851.27151.2675
5902005.05.13 02:56t/p2951.001.26751.27151.2675100.0011122.97
5912005.05.13 02:56buy2961.001.26751.26451.2685
5922005.05.13 03:46close2961.001.26811.26451.268560.0011182.97
5932005.05.13 03:47sell2971.001.26831.27131.2673
5942005.05.13 05:36t/p2971.001.26731.27131.2673100.0011282.97
5952005.05.13 05:36buy2981.001.26681.26381.2678
5962005.05.13 08:00t/p2981.001.26781.26381.2678100.0011382.97
5972005.05.13 08:00sell2991.001.26781.27081.2668
5982005.05.13 09:32t/p2991.001.26681.27081.2668100.0011482.97
5992005.05.13 09:32buy3001.001.26681.26381.2678
6002005.05.13 10:30t/p3001.001.26781.26381.2678100.0011582.97
6012005.05.13 11:00buy3011.001.26591.26291.2669
6022005.05.13 12:14s/l3011.001.26291.26291.2669-300.0011282.97
6032005.05.13 14:15sell3021.001.26331.26631.2623
6042005.05.13 14:28t/p3021.001.26231.26631.2623100.0011382.97
6052005.05.13 15:15sell3031.001.26381.26681.2628
6062005.05.13 15:29t/p3031.001.26281.26681.2628100.0011482.97
6072005.05.13 15:29sell3041.001.26411.26711.2631
6082005.05.13 15:55t/p3041.001.26311.26711.2631100.0011582.97
6092005.05.13 16:00sell3051.001.26361.26661.2626
6102005.05.13 16:05t/p3051.001.26261.26661.2626100.0011682.97
6112005.05.13 16:05sell3061.001.26371.26671.2627
6122005.05.13 16:06t/p3061.001.26271.26671.2627100.0011782.97
6132005.05.13 17:04sell3071.001.26471.26771.2637
6142005.05.13 17:21t/p3071.001.26371.26771.2637100.0011882.97
6152005.05.13 18:51buy3081.001.26271.25971.2637
6162005.05.13 19:45close3081.001.26321.25971.263750.0011932.97
6172005.05.13 19:45sell3091.001.26321.26621.2622
6182005.05.13 20:04t/p3091.001.26221.26621.2622100.0012032.97
6192005.05.13 22:00sell3101.001.26221.26521.2612
6202005.05.16 00:16close3101.001.26191.26521.261230.2312063.20
6212005.05.16 00:17buy3111.001.26191.25891.2629
6222005.05.16 01:10s/l3111.001.25891.25891.2629-300.0011763.20
6232005.05.16 02:01sell3121.001.26031.26331.2593
6242005.05.16 08:05close3121.001.25971.26331.259360.0011823.20
6252005.05.16 08:05buy3131.001.25961.25661.2606
6262005.05.16 10:15close3131.001.26001.25661.260640.0011863.20
6272005.05.16 10:15sell3141.001.26011.26311.2591
6282005.05.16 11:30s/l3141.001.26311.26311.2591-300.0011563.20
6292005.05.16 11:30sell3151.001.26281.26581.2618
6302005.05.16 11:46t/p3151.001.26181.26581.2618100.0011663.20
6312005.05.16 11:46sell3161.001.26151.26451.2605
6322005.05.16 12:54t/p3161.001.26051.26451.2605100.0011763.20
6332005.05.16 14:03sell3171.001.26081.26381.2598
6342005.05.16 15:10s/l3171.001.26381.26381.2598-300.0011463.20
6352005.05.16 16:49buy3181.001.26201.25901.2630
6362005.05.16 17:37t/p3181.001.26301.25901.2630100.0011563.20
6372005.05.16 17:45sell3191.001.26351.26651.2625
6382005.05.16 19:45close3191.001.26261.26651.262590.0011653.20
6392005.05.16 19:45buy3201.001.26251.25951.2635
6402005.05.16 20:24t/p3201.001.26351.25951.2635100.0011753.20
6412005.05.16 20:30sell3211.001.26341.26641.2624
6422005.05.16 23:16close3211.001.26291.26641.262450.0011803.20
6432005.05.16 23:16buy3221.001.26281.25981.2638
6442005.05.17 00:15close3221.001.26361.25981.263879.1811882.38
6452005.05.17 00:15sell3231.001.26351.26651.2625
6462005.05.17 01:31t/p3231.001.26251.26651.2625100.0011982.38
6472005.05.17 01:46buy3241.001.26231.25931.2633
6482005.05.17 01:47t/p3241.001.26331.25931.2633100.0012082.38
6492005.05.17 03:45sell3251.001.26161.26461.2606
6502005.05.17 07:16s/l3251.001.26461.26461.2606-300.0011782.38
6512005.05.17 07:16sell3261.001.26431.26731.2633
6522005.05.17 07:24t/p3261.001.26331.26731.2633100.0011882.38
6532005.05.17 07:24sell3271.001.26301.26601.2620
6542005.05.17 08:33close3271.001.26291.26601.262010.0011892.38
6552005.05.17 08:33buy3281.001.26291.25991.2639
6562005.05.17 10:40close3281.001.26361.25991.263970.0011962.38
6572005.05.17 10:41sell3291.001.26391.26691.2629
6582005.05.17 14:15t/p3291.001.26291.26691.2629100.0012062.38
6592005.05.17 15:30sell3301.001.26291.26591.2619
6602005.05.17 20:52t/p3301.001.26191.26591.2619100.0012162.38
6612005.05.17 21:00buy3311.001.26181.25881.2628
6622005.05.17 23:45close3311.001.26151.25881.2628-30.0012132.38
6632005.05.17 23:45sell3321.001.26121.26421.2602
6642005.05.18 00:18t/p3321.001.26021.26421.2602100.6912233.07
6652005.05.18 00:18buy3331.001.26011.25711.2611
6662005.05.18 00:39t/p3331.001.26111.25711.2611100.0012333.07
6672005.05.18 00:56buy3341.001.26011.25711.2611
6682005.05.18 03:18close3341.001.26061.25711.261150.0012383.07
6692005.05.18 03:18sell3351.001.26051.26351.2595
6702005.05.18 03:23t/p3351.001.25951.26351.2595100.0012483.07
6712005.05.18 03:33sell3361.001.26051.26351.2595
6722005.05.18 07:47close3361.001.26051.26351.25950.0012483.07
6732005.05.18 10:16sell3371.001.26301.26601.2620
6742005.05.18 10:49t/p3371.001.26201.26601.2620100.0012583.07
6752005.05.18 11:02buy3381.001.26101.25801.2620
6762005.05.18 11:06t/p3381.001.26201.25801.2620100.0012683.07
6772005.05.18 11:14buy3391.001.26151.25851.2625
6782005.05.18 13:34close3391.001.26201.25851.262550.0012733.07
6792005.05.18 13:35sell3401.001.26201.26501.2610
6802005.05.18 14:37s/l3401.001.26501.26501.2610-300.0012433.07
6812005.05.18 15:30buy3411.001.26121.25821.2622
6822005.05.18 15:31t/p3411.001.26221.25821.2622100.0012533.07
6832005.05.18 15:45buy3421.001.26161.25861.2626
6842005.05.18 16:13t/p3421.001.26261.25861.2626100.0012633.07
6852005.05.18 16:51sell3431.001.26401.26701.2630
6862005.05.18 17:41s/l3431.001.26701.26701.2630-300.0012333.07
6872005.05.18 19:00sell3441.001.26721.27021.2662
6882005.05.18 23:31close3441.001.26751.27021.2662-30.0012303.07
6892005.05.19 00:52sell3451.001.26841.27141.2674
6902005.05.19 01:15t/p3451.001.26741.27141.2674100.0012403.07
6912005.05.19 02:25sell3461.001.26801.27101.2670
6922005.05.19 05:30close3461.001.26761.27101.267040.0012443.07
6932005.05.19 05:30buy3471.001.26781.26481.2688
6942005.05.19 06:05t/p3471.001.26881.26481.2688100.0012543.07
6952005.05.19 06:45buy3481.001.26761.26461.2686
6962005.05.19 08:02close3481.001.26801.26461.268640.0012583.07
6972005.05.19 08:03sell3491.001.26811.27111.2671
6982005.05.19 09:20t/p3491.001.26711.27111.2671100.0012683.07
6992005.05.19 09:20buy3501.001.26691.26391.2679
7002005.05.19 12:34close3501.001.26601.26391.2679-90.0012593.07
7012005.05.19 13:27buy3511.001.26431.26131.2653
7022005.05.19 18:09s/l3511.001.26131.26131.2653-300.0012293.07
7032005.05.19 18:09buy3521.001.26161.25861.2626
7042005.05.19 18:17t/p3521.001.26261.25861.2626100.0012393.07
7052005.05.19 20:40buy3531.001.26281.25981.2638
7062005.05.19 20:45t/p3531.001.26381.25981.2638100.0012493.07
7072005.05.19 21:53buy3541.001.26321.26021.2642
7082005.05.19 22:30t/p3541.001.26421.26021.2642100.0012593.07
7092005.05.19 22:30sell3551.001.26431.26731.2633
7102005.05.20 00:18close3551.001.26361.26731.263370.2312663.30
7112005.05.20 00:18buy3561.001.26351.26051.2645
7122005.05.20 03:10t/p3561.001.26451.26051.2645100.0012763.30
7132005.05.20 06:52buy3571.001.26371.26071.2647
7142005.05.20 07:28t/p3571.001.26471.26071.2647100.0012863.30
7152005.05.20 08:34buy3581.001.26301.26001.2640
7162005.05.20 08:38t/p3581.001.26401.26001.2640100.0012963.30
7172005.05.20 08:44buy3591.001.26311.26011.2641
7182005.05.20 09:08t/p3591.001.26411.26011.2641100.0013063.30
7192005.05.20 11:16buy3601.001.26361.26061.2646
7202005.05.20 14:14s/l3601.001.26061.26061.2646-300.0012763.30
7212005.05.20 17:19buy3611.001.25471.25171.2557
7222005.05.20 17:30t/p3611.001.25571.25171.2557100.0012863.30
7232005.05.20 17:31buy3621.001.25461.25161.2556
7242005.05.20 17:45t/p3621.001.25561.25161.2556100.0012963.30
7252005.05.20 17:45sell3631.001.25581.25881.2548
7262005.05.20 17:56t/p3631.001.25481.25881.2548100.0013063.30
7272005.05.20 18:00sell3641.001.25551.25851.2545
7282005.05.20 19:40close3641.001.25481.25851.254570.0013133.30
7292005.05.20 19:40buy3651.001.25471.25171.2557
7302005.05.20 20:47t/p3651.001.25571.25171.2557100.0013233.30
7312005.05.20 20:47sell3661.001.25591.25891.2549
7322005.05.20 20:52t/p3661.001.25491.25891.2549100.0013333.30
7332005.05.20 21:01sell3671.001.25591.25891.2549
7342005.05.20 23:22close3671.001.25561.25891.254930.0013363.30
7352005.05.20 23:26buy3681.001.25561.25261.2566
7362005.05.23 01:00close3681.001.25551.25261.2566-10.8213352.48
7372005.05.23 01:00sell3691.001.25581.25881.2548
7382005.05.23 01:49t/p3691.001.25481.25881.2548100.0013452.48
7392005.05.23 01:50buy3701.001.25471.25171.2557
7402005.05.23 02:00t/p3701.001.25571.25171.2557100.0013552.48
7412005.05.23 05:15sell3711.001.25671.25971.2557
7422005.05.23 06:32close3711.001.25611.25971.255760.0013612.48
7432005.05.23 06:47buy3721.001.25601.25301.2570
7442005.05.23 09:31close3721.001.25561.25301.2570-40.0013572.48
7452005.05.23 09:40sell3731.001.25561.25861.2546
7462005.05.23 09:44t/p3731.001.25461.25861.2546100.0013672.48
7472005.05.23 09:44sell3741.001.25561.25861.2546
7482005.05.23 10:43t/p3741.001.25461.25861.2546100.0013772.48
7492005.05.23 12:04sell3751.001.25591.25891.2549
7502005.05.23 12:55t/p3751.001.25491.25891.2549100.0013872.48
7512005.05.23 13:00buy3761.001.25511.25211.2561
7522005.05.23 13:47close3761.001.25581.25211.256170.0013942.48
7532005.05.23 13:48sell3771.001.25591.25891.2549
7542005.05.23 14:08t/p3771.001.25491.25891.2549100.0014042.48
7552005.05.23 14:09sell3781.001.25581.25881.2548
7562005.05.23 14:22t/p3781.001.25481.25881.2548100.0014142.48
7572005.05.23 14:31sell3791.001.25581.25881.2548
7582005.05.23 16:17s/l3791.001.25881.25881.2548-300.0013842.48
7592005.05.23 17:19buy3801.001.25731.25431.2583
7602005.05.23 17:43t/p3801.001.25831.25431.2583100.0013942.48
7612005.05.23 19:25sell3811.001.25681.25981.2558
7622005.05.23 23:16close3811.001.25751.25981.2558-70.0013872.48
7632005.05.23 23:17buy3821.001.25761.25461.2586
7642005.05.24 00:34close3821.001.25791.25461.258629.1813901.65
7652005.05.24 00:34sell3831.001.25801.26101.2570
7662005.05.24 00:45t/p3831.001.25701.26101.2570100.0014001.65
7672005.05.24 02:01sell3841.001.25761.26061.2566
7682005.05.24 03:03t/p3841.001.25661.26061.2566100.0014101.65
7692005.05.24 03:03buy3851.001.25661.25361.2576
7702005.05.24 07:30close3851.001.25731.25361.257670.0014171.65
7712005.05.24 07:32sell3861.001.25731.26031.2563
7722005.05.24 08:59s/l3861.001.26031.26031.2563-300.0013871.65
7732005.05.24 10:00sell3871.001.25991.26291.2589
7742005.05.24 10:06t/p3871.001.25891.26291.2589100.0013971.65
7752005.05.24 10:12sell3881.001.25991.26291.2589
7762005.05.24 10:14t/p3881.001.25891.26291.2589100.0014071.65
7772005.05.24 12:17sell3891.001.25891.26191.2579
7782005.05.24 13:44s/l3891.001.26191.26191.2579-300.0013771.65
7792005.05.24 20:07sell3901.001.25911.26211.2581
7802005.05.24 20:10t/p3901.001.25811.26211.2581100.0013871.65
7812005.05.24 20:21sell3911.001.25901.26201.2580
7822005.05.24 20:32t/p3911.001.25801.26201.2580100.0013971.65
7832005.05.24 22:19sell3921.001.25881.26181.2578
7842005.05.24 23:00close3921.001.25791.26181.257890.0014061.65
7852005.05.24 23:00buy3931.001.25791.25491.2589
7862005.05.24 23:03t/p3931.001.25891.25491.2589100.0014161.65
7872005.05.24 23:11buy3941.001.25791.25491.2589
7882005.05.25 02:15close3941.001.25701.25491.2589-92.4714069.18
7892005.05.25 02:15sell3951.001.25691.25991.2559
7902005.05.25 04:00s/l3951.001.25991.25991.2559-300.0013769.18
7912005.05.25 06:43sell3961.001.26011.26311.2591
7922005.05.25 07:36t/p3961.001.25911.26311.2591100.0013869.18
7932005.05.25 07:37buy3971.001.25811.25511.2591
7942005.05.25 07:38t/p3971.001.25911.25511.2591100.0013969.18
7952005.05.25 07:44buy3981.001.25831.25531.2593
7962005.05.25 09:25close3981.001.25891.25531.259360.0014029.18
7972005.05.25 09:26sell3991.001.25891.26191.2579
7982005.05.25 09:34t/p3991.001.25791.26191.2579100.0014129.18
7992005.05.25 09:41sell4001.001.25891.26191.2579
8002005.05.25 09:44t/p4001.001.25791.26191.2579100.0014229.18
8012005.05.25 09:49buy4011.001.25751.25451.2585
8022005.05.25 10:08t/p4011.001.25851.25451.2585100.0014329.18
8032005.05.25 12:00buy4021.001.25761.25461.2586
8042005.05.25 14:02close4021.001.25691.25461.2586-70.0014259.18
8052005.05.25 14:04sell4031.001.25691.25991.2559
8062005.05.25 14:42t/p4031.001.25591.25991.2559100.0014359.18
8072005.05.25 14:46sell4041.001.25741.26041.2564
8082005.05.25 14:57t/p4041.001.25641.26041.2564100.0014459.18
8092005.05.25 14:59sell4051.001.25711.26011.2561
8102005.05.25 15:15s/l4051.001.26011.26011.2561-300.0014159.18
8112005.05.25 16:48buy4061.001.25981.25681.2608
8122005.05.25 17:13t/p4061.001.26081.25681.2608100.0014259.18
8132005.05.25 22:47buy4071.001.26021.25721.2612
8142005.05.25 23:50close4071.001.26101.25721.261280.0014339.18
8152005.05.25 23:53sell4081.001.26101.26401.2600
8162005.05.26 00:32t/p4081.001.26001.26401.2600100.2314439.41
8172005.05.26 00:47buy4091.001.25971.25671.2607
8182005.05.26 01:46t/p4091.001.26071.25671.2607100.0014539.41
8192005.05.26 01:47sell4101.001.26121.26421.2602
8202005.05.26 03:31close4101.001.26041.26421.260280.0014619.41
8212005.05.26 03:45buy4111.001.26021.25721.2612
8222005.05.26 06:31s/l4111.001.25721.25721.2612-300.0014319.41
8232005.05.26 08:51sell4121.001.25681.25981.2558
8242005.05.26 08:55t/p4121.001.25581.25981.2558100.0014419.41
8252005.05.26 10:45sell4131.001.25591.25891.2549
8262005.05.26 12:25close4131.001.25531.25891.254960.0014479.41
8272005.05.26 12:26buy4141.001.25531.25231.2563
8282005.05.26 13:23s/l4141.001.25231.25231.2563-300.0014179.41
8292005.05.26 15:28buy4151.001.25191.24891.2529
8302005.05.26 15:30t/p4151.001.25291.24891.2529100.0014279.41
8312005.05.26 15:30sell4161.001.25441.25741.2534
8322005.05.26 15:35t/p4161.001.25341.25741.2534100.0014379.41
8332005.05.26 15:44sell4171.001.25421.25721.2532
8342005.05.26 16:03t/p4171.001.25321.25721.2532100.0014479.41
8352005.05.26 16:33buy4181.001.25201.24901.2530
8362005.05.26 16:45t/p4181.001.25301.24901.2530100.0014579.41
8372005.05.26 16:55buy4191.001.25201.24901.2530
8382005.05.26 17:00t/p4191.001.25301.24901.2530100.0014679.41
8392005.05.26 17:00sell4201.001.25371.25671.2527
8402005.05.26 17:01t/p4201.001.25271.25671.2527100.0014779.41
8412005.05.26 17:14sell4211.001.25361.25661.2526
8422005.05.26 17:16t/p4211.001.25261.25661.2526100.0014879.41
8432005.05.26 17:45buy4221.001.25141.24841.2524
8442005.05.26 21:03close4221.001.25191.24841.252450.0014929.41
8452005.05.26 21:17sell4231.001.25181.25481.2508
8462005.05.26 22:10t/p4231.001.25081.25481.2508100.0015029.41
8472005.05.26 22:45sell4241.001.25171.25471.2507
8482005.05.27 10:14s/l4241.001.25471.25471.2507-299.7714729.64
8492005.05.27 10:44sell4251.001.25421.25721.2532
8502005.05.27 11:33t/p4251.001.25321.25721.2532100.0014829.64
8512005.05.27 12:56sell4261.001.25401.25701.2530
8522005.05.27 14:30close4261.001.25341.25701.253060.0014889.64
8532005.05.27 14:30buy4271.001.25341.25041.2544
8542005.05.27 14:37t/p4271.001.25441.25041.2544100.0014989.64
8552005.05.27 16:38sell4281.001.25481.25781.2538
8562005.05.27 17:54s/l4281.001.25781.25781.2538-300.0014689.64
8572005.05.27 19:00sell4291.001.25881.26181.2578
8582005.05.27 19:15t/p4291.001.25781.26181.2578100.0014789.64
8592005.05.27 19:16sell4301.001.25741.26041.2564
8602005.05.27 23:15close4301.001.25701.26041.256440.0014829.64
8612005.05.30 00:00buy4311.001.25421.25121.2552
8622005.05.30 02:12s/l4311.001.25121.25121.2552-300.0014529.64
8632005.05.30 02:21sell4321.001.25301.25601.2520
8642005.05.30 02:27t/p4321.001.25201.25601.2520100.0014629.64
8652005.05.30 02:45sell4331.001.25301.25601.2520
8662005.05.30 07:45close4331.001.25341.25601.2520-40.0014589.64
8672005.05.30 07:45buy4341.001.25341.25041.2544
8682005.05.30 12:30s/l4341.001.25041.25041.2544-300.0014289.64
8692005.05.30 16:45sell4351.001.24781.25081.2468
8702005.05.30 17:12t/p4351.001.24681.25081.2468100.0014389.64
8712005.05.30 19:45sell4361.001.24751.25051.2465
8722005.05.30 19:53t/p4361.001.24651.25051.2465100.0014489.64
8732005.05.30 20:00sell4371.001.24741.25041.2464
8742005.05.31 02:03close4371.001.24701.25041.246440.2314529.87
8752005.05.31 02:03buy4381.001.24691.24391.2479
8762005.05.31 02:05t/p4381.001.24791.24391.2479100.0014629.87
8772005.05.31 02:06buy4391.001.24681.24381.2478
8782005.05.31 02:07t/p4391.001.24781.24381.2478100.0014729.87
8792005.05.31 02:14buy4401.001.24691.24391.2479
8802005.05.31 03:02s/l4401.001.24391.24391.2479-300.0014429.87
8812005.05.31 07:00buy4411.001.23931.23631.2403
8822005.05.31 07:45close4411.001.23981.23631.240350.0014479.87
8832005.05.31 07:48sell4421.001.23981.24281.2388
8842005.05.31 08:25t/p4421.001.23881.24281.2388100.0014579.87
8852005.05.31 08:52buy4431.001.23821.23521.2392
8862005.05.31 09:19t/p4431.001.23921.23521.2392100.0014679.87
8872005.05.31 14:00sell4441.001.23421.23721.2332
8882005.05.31 14:06t/p4441.001.23321.23721.2332100.0014779.87
8892005.05.31 14:15sell4451.001.23351.23651.2325
8902005.05.31 16:17s/l4451.001.23651.23651.2325-300.0014479.87
8912005.05.31 22:17buy4461.001.23021.22721.2312
8922005.05.31 23:15t/p4461.001.23121.22721.2312100.0014579.87
8932005.06.01 02:45sell4471.001.23191.23491.2309
8942005.06.01 09:01close4471.001.23181.23491.230910.0014589.87
8952005.06.01 09:01buy4481.001.23171.22871.2327
8962005.06.01 09:43t/p4481.001.23271.22871.2327100.0014689.87
8972005.06.01 14:15buy4491.001.22311.22011.2241
8982005.06.01 14:37t/p4491.001.22411.22011.2241100.0014789.87
8992005.06.01 14:37buy4501.001.22391.22091.2249
9002005.06.01 15:06t/p4501.001.22491.22091.2249100.0014889.87
9012005.06.01 15:45sell4511.001.22511.22811.2241
9022005.06.01 16:10t/p4511.001.22411.22811.2241100.0014989.87
9032005.06.01 16:19sell4521.001.22621.22921.2252
9042005.06.01 16:22t/p4521.001.22521.22921.2252100.0015089.87
9052005.06.01 16:29sell4531.001.22601.22901.2250
9062005.06.01 17:08t/p4531.001.22501.22901.2250100.0015189.87
9072005.06.01 17:38buy4541.001.22371.22071.2247
9082005.06.01 21:33s/l4541.001.22071.22071.2247-300.0014889.87
9092005.06.02 00:56buy4551.001.21911.21611.2201
9102005.06.02 01:00t/p4551.001.22011.21611.2201100.0014989.87
9112005.06.02 03:30sell4561.001.22221.22521.2212
9122005.06.02 05:50t/p4561.001.22121.22521.2212100.0015089.87
9132005.06.02 07:30sell4571.001.22081.22381.2198
9142005.06.02 07:31t/p4571.001.21981.22381.2198100.0015189.87
9152005.06.02 07:45sell4581.001.22121.22421.2202
9162005.06.02 07:48t/p4581.001.22021.22421.2202100.0015289.87
9172005.06.02 07:53sell4591.001.22091.22391.2199
9182005.06.02 08:30s/l4591.001.22391.22391.2199-300.0014989.87
9192005.06.02 11:45buy4601.001.22701.22401.2280
9202005.06.02 11:46t/p4601.001.22801.22401.2280100.0015089.87
9212005.06.02 11:53buy4611.001.22691.22391.2279
9222005.06.02 11:54t/p4611.001.22791.22391.2279100.0015189.87
9232005.06.02 11:59buy4621.001.22701.22401.2280
9242005.06.02 12:43t/p4621.001.22801.22401.2280100.0015289.87
9252005.06.02 14:26sell4631.001.22721.23021.2262
9262005.06.02 15:03t/p4631.001.22621.23021.2262100.0015389.87
9272005.06.02 15:10sell4641.001.22721.23021.2262
9282005.06.02 15:14t/p4641.001.22621.23021.2262100.0015489.87
9292005.06.02 15:18buy4651.001.22541.22241.2264
9302005.06.02 16:08t/p4651.001.22641.22241.2264100.0015589.87
9312005.06.02 16:20sell4661.001.22721.23021.2262
9322005.06.02 17:07s/l4661.001.23021.23021.2262-300.0015289.87
9332005.06.02 21:22buy4671.001.22751.22451.2285
9342005.06.02 23:51close4671.001.22801.22451.228550.0015339.87
9352005.06.02 23:55sell4681.001.22801.23101.2270
9362005.06.03 00:48t/p4681.001.22701.23101.2270100.2315440.10
9372005.06.03 01:38sell4691.001.22761.23061.2266
9382005.06.03 04:16close4691.001.22801.23061.2266-40.0015400.10
9392005.06.03 04:17buy4701.001.22821.22521.2292
9402005.06.03 04:58t/p4701.001.22921.22521.2292100.0015500.10
9412005.06.03 05:12sell4711.001.22941.23241.2284
9422005.06.03 06:00t/p4711.001.22841.23241.2284100.0015600.10
9432005.06.03 06:00buy4721.001.22821.22521.2292
9442005.06.03 07:01t/p4721.001.22921.22521.2292100.0015700.10
9452005.06.03 07:30sell4731.001.22951.23251.2285
9462005.06.03 08:01t/p4731.001.22851.23251.2285100.0015800.10
9472005.06.03 08:01buy4741.001.22811.22511.2291
9482005.06.03 08:01t/p4741.001.22911.22511.2291100.0015900.10
9492005.06.03 08:02buy4751.001.22821.22521.2292
9502005.06.03 08:03s/l4751.001.22521.22521.2292-300.0015600.10
9512005.06.03 08:03buy4761.001.22531.22231.2263
9522005.06.03 08:04t/p4761.001.22631.22231.2263100.0015700.10
9532005.06.03 08:05buy4771.001.22751.22451.2285
9542005.06.03 08:06s/l4771.001.22451.22451.2285-300.0015400.10
9552005.06.03 08:06buy4781.001.22441.22141.2254
9562005.06.03 08:06t/p4781.001.22541.22141.2254100.0015500.10
9572005.06.03 08:06buy4791.001.22621.22321.2272
9582005.06.03 08:06t/p4791.001.22721.22321.2272100.0015600.10
9592005.06.03 08:06buy4801.001.22751.22451.2285
9602005.06.03 08:07t/p4801.001.22851.22451.2285100.0015700.10
9612005.06.03 08:14buy4811.001.22771.22471.2287
9622005.06.03 08:14s/l4811.001.22471.22471.2287-300.0015400.10
9632005.06.03 08:14buy4821.001.22421.22121.2252
9642005.06.03 08:23t/p4821.001.22521.22121.2252100.0015500.10
9652005.06.03 08:23buy4831.001.22551.22251.2265
9662005.06.03 08:29t/p4831.001.22651.22251.2265100.0015600.10
9672005.06.03 08:29buy4841.001.22701.22401.2280
9682005.06.03 09:07t/p4841.001.22801.22401.2280100.0015700.10
9692005.06.03 11:11sell4851.001.22871.23171.2277
9702005.06.03 11:11t/p4851.001.22771.23171.2277100.0015800.10
9712005.06.03 12:10buy4861.001.22681.22381.2278
9722005.06.03 12:11t/p4861.001.22781.22381.2278100.0015900.10
9732005.06.03 12:24buy4871.001.22701.22401.2280
9742005.06.03 12:33t/p4871.001.22801.22401.2280100.0016000.10
9752005.06.03 13:01sell4881.001.22871.23171.2277
9762005.06.03 14:30s/l4881.001.23171.23171.2277-300.0015700.10
9772005.06.03 14:30sell4891.001.23211.23511.2311
9782005.06.03 14:31t/p4891.001.23111.23511.2311100.0015800.10
9792005.06.03 14:31sell4901.001.23071.23371.2297
9802005.06.03 14:36s/l4901.001.23371.23371.2297-300.0015500.10
9812005.06.03 14:36sell4911.001.23341.23641.2324
9822005.06.03 14:36t/p4911.001.23241.23641.2324100.0015600.10
9832005.06.03 14:36sell4921.001.23081.23381.2298
9842005.06.03 14:36t/p4921.001.22981.23381.2298100.0015700.10
9852005.06.03 14:38sell4931.001.22951.23251.2285
9862005.06.03 14:43s/l4931.001.23251.23251.2285-300.0015400.10
9872005.06.03 14:43sell4941.001.23251.23551.2315
9882005.06.03 14:43t/p4941.001.23151.23551.2315100.0015500.10
9892005.06.03 14:43sell4951.001.22971.23271.2287
9902005.06.03 14:51t/p4951.001.22871.23271.2287100.0015600.10
9912005.06.03 14:51sell4961.001.22981.23281.2288
9922005.06.03 14:51t/p4961.001.22881.23281.2288100.0015700.10
9932005.06.03 14:58sell4971.001.23011.23311.2291
9942005.06.03 14:58t/p4971.001.22911.23311.2291100.0015800.10
9952005.06.03 14:59sell4981.001.22951.23251.2285
9962005.06.03 15:06t/p4981.001.22851.23251.2285100.0015900.10
9972005.06.03 15:07sell4991.001.22981.23281.2288
9982005.06.03 15:16t/p4991.001.22881.23281.2288100.0016000.10
9992005.06.03 15:29sell5001.001.22961.23261.2286
10002005.06.03 15:29t/p5001.001.22861.23261.2286100.0016100.10
10012005.06.03 19:30buy5011.001.22101.21801.2220
10022005.06.03 19:39t/p5011.001.22201.21801.2220100.0016200.10
10032005.06.03 19:42buy5021.001.22111.21811.2221
10042005.06.03 20:00t/p5021.001.22211.21811.2221100.0016300.10
10052005.06.06 00:09buy5031.001.22251.21951.2235
10062005.06.06 01:02t/p5031.001.22351.21951.2235100.0016400.10
10072005.06.06 01:38buy5041.001.22211.21911.2231
10082005.06.06 02:00t/p5041.001.22311.21911.2231100.0016500.10
10092005.06.06 02:15sell5051.001.22351.22651.2225
10102005.06.06 05:29s/l5051.001.22651.22651.2225-300.0016200.10
10112005.06.06 05:29sell5061.001.22621.22921.2252
10122005.06.06 07:01close5061.001.22551.22921.225270.0016270.10
10132005.06.06 07:01buy5071.001.22531.22231.2263
10142005.06.06 07:34t/p5071.001.22631.22231.2263100.0016370.10
10152005.06.06 07:45sell5081.001.22711.23011.2261
10162005.06.06 08:00t/p5081.001.22611.23011.2261100.0016470.10
10172005.06.06 08:11sell5091.001.22681.22981.2258
10182005.06.06 08:15t/p5091.001.22581.22981.2258100.0016570.10
10192005.06.06 08:30buy5101.001.22381.22081.2248
10202005.06.06 08:40t/p5101.001.22481.22081.2248100.0016670.10
10212005.06.06 08:40buy5111.001.22511.22211.2261
10222005.06.06 08:51t/p5111.001.22611.22211.2261100.0016770.10
10232005.06.06 09:11sell5121.001.22731.23031.2263
10242005.06.06 10:00t/p5121.001.22631.23031.2263100.0016870.10
10252005.06.06 10:51sell5131.001.22731.23031.2263
10262005.06.06 12:01t/p5131.001.22631.23031.2263100.0016970.10
10272005.06.06 13:27sell5141.001.22781.23081.2268
10282005.06.06 14:51t/p5141.001.22681.23081.2268100.0017070.10
10292005.06.06 15:46sell5151.001.22841.23141.2274
10302005.06.06 16:05t/p5151.001.22741.23141.2274100.0017170.10
10312005.06.06 16:06sell5161.001.22881.23181.2278
10322005.06.06 16:14t/p5161.001.22781.23181.2278100.0017270.10
10332005.06.06 16:16sell5171.001.22841.23141.2274
10342005.06.06 16:20t/p5171.001.22741.23141.2274100.0017370.10
10352005.06.06 16:20sell5181.001.22841.23141.2274
10362005.06.06 17:04t/p5181.001.22741.23141.2274100.0017470.10
10372005.06.06 21:45buy5191.001.22661.22361.2276
10382005.06.06 21:46t/p5191.001.22761.22361.2276100.0017570.10
10392005.06.06 21:49buy5201.001.22661.22361.2276
10402005.06.06 21:49t/p5201.001.22761.22361.2276100.0017670.10
10412005.06.06 21:59buy5211.001.22671.22371.2277
10422005.06.07 02:16close5211.001.22661.22371.2277-10.8217659.28
10432005.06.07 02:16sell5221.001.22671.22971.2257
10442005.06.07 03:09t/p5221.001.22571.22971.2257100.0017759.28
10452005.06.07 03:11buy5231.001.22531.22231.2263
10462005.06.07 04:15t/p5231.001.22631.22231.2263100.0017859.28
10472005.06.07 04:15sell5241.001.22681.22981.2258
10482005.06.07 04:15t/p5241.001.22581.22981.2258100.0017959.28
10492005.06.07 04:30sell5251.001.22711.23011.2261
10502005.06.07 04:58t/p5251.001.22611.23011.2261100.0018059.28
10512005.06.07 06:45sell5261.001.22691.22991.2259
10522005.06.07 06:46t/p5261.001.22591.22991.2259100.0018159.28
10532005.06.07 06:47sell5271.001.22641.22941.2254
10542005.06.07 08:15s/l5271.001.22941.22941.2254-300.0017859.28
10552005.06.07 09:18buy5281.001.22821.22521.2292
10562005.06.07 10:27t/p5281.001.22921.22521.2292100.0017959.28
10572005.06.07 10:27sell5291.001.22971.23271.2287
10582005.06.07 13:46t/p5291.001.22871.23271.2287100.0018059.28
10592005.06.07 15:19sell5301.001.22901.23201.2280
10602005.06.07 15:30t/p5301.001.22801.23201.2280100.0018159.28
10612005.06.07 16:00buy5311.001.22671.22371.2277
10622005.06.07 16:34t/p5311.001.22771.22371.2277100.0018259.28
10632005.06.07 18:00sell5321.001.22761.23061.2266
10642005.06.07 18:30t/p5321.001.22661.23061.2266100.0018359.28
10652005.06.07 23:00sell5331.001.22921.23221.2282
10662005.06.08 00:33t/p5331.001.22821.23221.2282100.6918459.97
10672005.06.08 01:46sell5341.001.22881.23181.2278
10682005.06.08 04:45close5341.001.22921.23181.2278-40.0018419.97
10692005.06.08 04:45buy5351.001.22921.22621.2302
10702005.06.08 04:46t/p5351.001.23021.22621.2302100.0018519.97
10712005.06.08 05:27sell5361.001.23071.23371.2297
10722005.06.08 08:00close5361.001.23101.23371.2297-30.0018489.97
10732005.06.08 08:00buy5371.001.23111.22811.2321
10742005.06.08 08:14t/p5371.001.23211.22811.2321100.0018589.97
10752005.06.08 08:15buy5381.001.23131.22831.2323
10762005.06.08 08:28t/p5381.001.23231.22831.2323100.0018689.97
10772005.06.08 08:35buy5391.001.23141.22841.2324
10782005.06.08 08:43t/p5391.001.23241.22841.2324100.0018789.97
10792005.06.08 09:12sell5401.001.23291.23591.2319
10802005.06.08 09:15t/p5401.001.23191.23591.2319100.0018889.97
10812005.06.08 09:48buy5411.001.23041.22741.2314
10822005.06.08 09:56t/p5411.001.23141.22741.2314100.0018989.97
10832005.06.08 10:26sell5421.001.23211.23511.2311
10842005.06.08 10:47t/p5421.001.23111.23511.2311100.0019089.97
10852005.06.08 11:33sell5431.001.23211.23511.2311
10862005.06.08 12:45close5431.001.23241.23511.2311-30.0019059.97
10872005.06.08 12:46buy5441.001.23241.22941.2334
10882005.06.08 13:14t/p5441.001.23341.22941.2334100.0019159.97
10892005.06.08 15:55sell5451.001.23301.23601.2320
10902005.06.08 17:49t/p5451.001.23201.23601.2320100.0019259.97
10912005.06.08 17:50sell5461.001.23391.23691.2329
10922005.06.08 17:59t/p5461.001.23291.23691.2329100.0019359.97
10932005.06.08 18:18buy5471.001.23111.22811.2321
10942005.06.08 18:48s/l5471.001.22811.22811.2321-300.0019059.97
10952005.06.08 22:45sell5481.001.22341.22641.2224
10962005.06.09 07:01close5481.001.22331.22641.222410.2319070.20
10972005.06.09 07:01buy5491.001.22301.22001.2240
10982005.06.09 07:10t/p5491.001.22401.22001.2240100.0019170.20
10992005.06.09 07:14buy5501.001.22291.21991.2239
11002005.06.09 07:39t/p5501.001.22391.21991.2239100.0019270.20
11012005.06.09 09:16sell5511.001.22291.22591.2219
11022005.06.09 13:36close5511.001.22271.22591.221920.0019290.20
11032005.06.09 13:38buy5521.001.22291.21991.2239
11042005.06.09 13:43t/p5521.001.22391.21991.2239100.0019390.20
11052005.06.09 13:44buy5531.001.22291.21991.2239
11062005.06.09 14:01t/p5531.001.22391.21991.2239100.0019490.20
11072005.06.09 16:10sell5541.001.22491.22791.2239
11082005.06.09 16:11t/p5541.001.22391.22791.2239100.0019590.20
11092005.06.10 04:47sell5551.001.22381.22681.2228
11102005.06.10 06:03close5551.001.22301.22681.222880.0019670.20
11112005.06.10 06:03buy5561.001.22281.21981.2238
11122005.06.10 06:10t/p5561.001.22381.21981.2238100.0019770.20
11132005.06.10 06:17buy5571.001.22301.22001.2240
11142005.06.10 07:09close5571.001.22381.22001.224080.0019850.20
11152005.06.10 07:09sell5581.001.22391.22691.2229
11162005.06.10 07:45t/p5581.001.22291.22691.2229100.0019950.20
11172005.06.10 07:45buy5591.001.22251.21951.2235
11182005.06.10 07:53t/p5591.001.22351.21951.2235100.0020050.20
11192005.06.10 07:59buy5601.001.22251.21951.2235
11202005.06.10 09:17close5601.001.22301.21951.223550.0020100.20
11212005.06.10 09:20sell5611.001.22301.22601.2220
11222005.06.10 09:30t/p5611.001.22201.22601.2220100.0020200.20
11232005.06.10 09:31sell5621.001.22301.22601.2220
11242005.06.10 09:43t/p5621.001.22201.22601.2220100.0020300.20
11252005.06.10 09:44sell5631.001.22301.22601.2220
11262005.06.10 09:45t/p5631.001.22201.22601.2220100.0020400.20
11272005.06.10 09:45buy5641.001.22161.21861.2226
11282005.06.10 10:05t/p5641.001.22261.21861.2226100.0020500.20
11292005.06.10 13:53buy5651.001.22271.21971.2237
11302005.06.10 14:00t/p5651.001.22371.21971.2237100.0020600.20
11312005.06.10 15:00buy5661.001.21971.21671.2207
11322005.06.10 15:11t/p5661.001.22071.21671.2207100.0020700.20
11332005.06.10 15:11buy5671.001.22121.21821.2222
11342005.06.10 15:44s/l5671.001.21821.21821.2222-300.0020400.20
11352005.06.10 18:00sell5681.001.21381.21681.2128
11362005.06.10 18:27t/p5681.001.21281.21681.2128100.0020500.20
11372005.06.10 18:56buy5691.001.21221.20921.2132
11382005.06.10 22:32close5691.001.21231.20921.213210.0020510.20
11392005.06.10 22:33sell5701.001.21241.21541.2114
11402005.06.13 00:00t/p5701.001.21141.21541.2114100.2320610.43
11412005.06.13 00:34buy5711.001.21151.20851.2125
11422005.06.13 01:00close5711.001.21151.20851.21250.0020610.43
11432005.06.13 01:01sell5721.001.21211.21511.2111
11442005.06.13 02:48t/p5721.001.21111.21511.2111100.0020710.43
11452005.06.13 07:15buy5731.001.21001.20701.2110
11462005.06.13 07:15t/p5731.001.21101.20701.2110100.0020810.43
11472005.06.13 07:24buy5741.001.21021.20721.2112
11482005.06.13 07:30t/p5741.001.21121.20721.2112100.0020910.43
11492005.06.13 07:54buy5751.001.20961.20661.2106
11502005.06.13 08:00t/p5751.001.21061.20661.2106100.0021010.43
11512005.06.13 09:36buy5761.001.20871.20571.2097
11522005.06.13 10:35s/l5761.001.20571.20571.2097-300.0020710.43
11532005.06.13 12:16sell5771.001.20641.20941.2054
11542005.06.13 12:33t/p5771.001.20541.20941.2054100.0020810.43
11552005.06.13 13:02buy5781.001.20481.20181.2058
11562005.06.13 13:31t/p5781.001.20581.20181.2058100.0020910.43
11572005.06.13 13:31sell5791.001.20591.20891.2049
11582005.06.13 13:33t/p5791.001.20491.20891.2049100.0021010.43
11592005.06.13 13:45sell5801.001.20651.20951.2055
11602005.06.13 13:57t/p5801.001.20551.20951.2055100.0021110.43
11612005.06.13 13:59sell5811.001.20601.20901.2050
11622005.06.13 15:10t/p5811.001.20501.20901.2050100.0021210.43
11632005.06.13 15:10buy5821.001.20501.20201.2060
11642005.06.13 15:17t/p5821.001.20601.20201.2060100.0021310.43
11652005.06.13 15:23buy5831.001.20521.20221.2062
11662005.06.13 15:32t/p5831.001.20621.20221.2062100.0021410.43
11672005.06.13 16:23buy5841.001.20471.20171.2057
11682005.06.13 18:01t/p5841.001.20571.20171.2057100.0021510.43
11692005.06.13 21:00sell5851.001.21071.21371.2097
11702005.06.14 01:19close5851.001.21081.21371.2097-9.7721500.66
11712005.06.14 01:19buy5861.001.21091.20791.2119
11722005.06.14 02:08t/p5861.001.21191.20791.2119100.0021600.66
11732005.06.14 02:15sell5871.001.21231.21531.2113
11742005.06.14 03:14s/l5871.001.21531.21531.2113-300.0021300.66
11752005.06.14 06:45buy5881.001.21231.20931.2133
11762005.06.14 08:37close5881.001.21261.20931.213330.0021330.66
11772005.06.14 08:38sell5891.001.21251.21551.2115
11782005.06.14 09:15s/l5891.001.21551.21551.2115-300.0021030.66
11792005.06.14 09:15sell5901.001.21521.21821.2142
11802005.06.14 09:20t/p5901.001.21421.21821.2142100.0021130.66
11812005.06.14 09:20sell5911.001.21381.21681.2128
11822005.06.14 09:50t/p5911.001.21281.21681.2128100.0021230.66
11832005.06.14 10:00buy5921.001.21311.21011.2141
11842005.06.14 11:27t/p5921.001.21411.21011.2141100.0021330.66
11852005.06.14 11:47buy5931.001.21181.20881.2128
11862005.06.14 11:47t/p5931.001.21281.20881.2128100.0021430.66
11872005.06.14 11:59buy5941.001.21251.20951.2135
11882005.06.14 11:59t/p5941.001.21351.20951.2135100.0021530.66
11892005.06.14 11:59buy5951.001.21181.20881.2128
11902005.06.14 12:32t/p5951.001.21281.20881.2128100.0021630.66
11912005.06.14 12:34buy5961.001.21241.20941.2134
11922005.06.14 14:38t/p5961.001.21341.20941.2134100.0021730.66
11932005.06.14 14:38buy5971.001.21131.20831.2123
11942005.06.14 14:38t/p5971.001.21231.20831.2123100.0021830.66
11952005.06.14 14:38buy5981.001.21101.20801.2120
11962005.06.14 14:44t/p5981.001.21201.20801.2120100.0021930.66
11972005.06.14 14:45sell5991.001.21381.21681.2128
11982005.06.14 15:00t/p5991.001.21281.21681.2128100.0022030.66
11992005.06.14 15:00sell6001.001.21241.21541.2114
12002005.06.14 15:01t/p6001.001.21141.21541.2114100.0022130.66
12012005.06.14 15:03sell6011.001.21261.21561.2116
12022005.06.14 15:04t/p6011.001.21161.21561.2116100.0022230.66
12032005.06.14 15:07sell6021.001.21281.21581.2118
12042005.06.14 15:07t/p6021.001.21181.21581.2118100.0022330.66
12052005.06.14 15:07sell6031.001.21321.21621.2122
12062005.06.14 15:08t/p6031.001.21221.21621.2122100.0022430.66
12072005.06.14 15:30buy6041.001.20651.20351.2075
12082005.06.14 15:59s/l6041.001.20351.20351.2075-300.0022130.66
12092005.06.14 15:59buy6051.001.20381.20081.2048
12102005.06.14 16:02t/p6051.001.20481.20081.2048100.0022230.66
12112005.06.14 20:38buy6061.001.20381.20081.2048
12122005.06.15 00:03close6061.001.20371.20081.2048-12.4722218.19
12132005.06.15 01:02buy6071.001.20271.19971.2037
12142005.06.15 02:00t/p6071.001.20371.19971.2037100.0022318.19
12152005.06.15 02:00sell6081.001.20371.20671.2027
12162005.06.15 04:45close6081.001.20401.20671.2027-30.0022288.19
12172005.06.15 04:46buy6091.001.20401.20101.2050
12182005.06.15 05:00t/p6091.001.20501.20101.2050100.0022388.19
12192005.06.15 05:10buy6101.001.20391.20091.2049
12202005.06.15 05:14t/p6101.001.20491.20091.2049100.0022488.19
12212005.06.15 05:32sell6111.001.20481.20781.2038
12222005.06.15 07:03close6111.001.20421.20781.203860.0022548.19
12232005.06.15 07:04buy6121.001.20411.20111.2051
12242005.06.15 07:30t/p6121.001.20511.20111.2051100.0022648.19
12252005.06.15 08:17buy6131.001.20401.20101.2050
12262005.06.15 08:26t/p6131.001.20501.20101.2050100.0022748.19
12272005.06.15 08:29buy6141.001.20361.20061.2046
12282005.06.15 08:39t/p6141.001.20461.20061.2046100.0022848.19
12292005.06.15 08:40buy6151.001.20401.20101.2050
12302005.06.15 09:04t/p6151.001.20501.20101.2050100.0022948.19
12312005.06.15 09:15sell6161.001.20531.20831.2043
12322005.06.15 10:45close6161.001.20511.20831.204320.0022968.19
12332005.06.15 10:45buy6171.001.20501.20201.2060
12342005.06.15 11:42t/p6171.001.20601.20201.2060100.0023068.19
12352005.06.15 11:42sell6181.001.20601.20901.2050
12362005.06.15 11:46t/p6181.001.20501.20901.2050100.0023168.19
12372005.06.15 11:48sell6191.001.20571.20871.2047
12382005.06.15 12:01t/p6191.001.20471.20871.2047100.0023268.19
12392005.06.15 12:30buy6201.001.20381.20081.2048
12402005.06.15 12:33t/p6201.001.20481.20081.2048100.0023368.19
12412005.06.15 13:40sell6211.001.20531.20831.2043
12422005.06.15 14:30t/p6211.001.20431.20831.2043100.0023468.19
12432005.06.15 14:30buy6221.001.20361.20061.2046
12442005.06.15 14:30t/p6221.001.20461.20061.2046100.0023568.19
12452005.06.15 14:36buy6231.001.20371.20071.2047
12462005.06.15 14:37t/p6231.001.20471.20071.2047100.0023668.19
12472005.06.15 15:06buy6241.001.20441.20141.2054
12482005.06.15 15:06t/p6241.001.20541.20141.2054100.0023768.19
12492005.06.15 15:21buy6251.001.20441.20141.2054
12502005.06.15 15:21t/p6251.001.20541.20141.2054100.0023868.19
12512005.06.15 15:30sell6261.001.20751.21051.2065
12522005.06.15 15:37s/l6261.001.21051.21051.2065-300.0023568.19
12532005.06.15 15:37sell6271.001.21101.21401.2100
12542005.06.15 15:38t/p6271.001.21001.21401.2100100.0023668.19
12552005.06.15 15:38sell6281.001.20961.21261.2086
12562005.06.15 15:38t/p6281.001.20861.21261.2086100.0023768.19
12572005.06.15 15:38sell6291.001.20791.21091.2069
12582005.06.15 15:41t/p6291.001.20691.21091.2069100.0023868.19
12592005.06.15 15:42sell6301.001.20791.21091.2069
12602005.06.15 15:43s/l6301.001.21091.21091.2069-300.0023568.19
12612005.06.15 15:43sell6311.001.21101.21401.2100
12622005.06.15 15:43t/p6311.001.21001.21401.2100100.0023668.19
12632005.06.15 15:43sell6321.001.20971.21271.2087
12642005.06.15 15:43t/p6321.001.20871.21271.2087100.0023768.19
12652005.06.15 15:43sell6331.001.20831.21131.2073
12662005.06.15 15:52s/l6331.001.21131.21131.2073-300.0023468.19
12672005.06.15 15:52sell6341.001.21151.21451.2105
12682005.06.15 15:53t/p6341.001.21051.21451.2105100.0023568.19
12692005.06.15 15:53sell6351.001.21021.21321.2092
12702005.06.15 16:19t/p6351.001.20921.21321.2092100.0023668.19
12712005.06.15 16:19sell6361.001.20881.21181.2078
12722005.06.15 16:58s/l6361.001.21181.21181.2078-300.0023368.19
12732005.06.15 18:27sell6371.001.21161.21461.2106
12742005.06.15 18:29t/p6371.001.21061.21461.2106100.0023468.19
12752005.06.15 19:47sell6381.001.21161.21461.2106
12762005.06.16 01:30close6381.001.21171.21461.2106-9.7723458.42
12772005.06.16 01:30buy6391.001.21161.20861.2126
12782005.06.16 04:34close6391.001.21011.20861.2126-150.0023308.42
12792005.06.16 04:34sell6401.001.21021.21321.2092
12802005.06.16 04:45t/p6401.001.20921.21321.2092100.0023408.42
12812005.06.16 04:48sell6411.001.21011.21311.2091
12822005.06.16 04:58t/p6411.001.20911.21311.2091100.0023508.42
12832005.06.16 06:15buy6421.001.20771.20471.2087
12842005.06.16 07:45t/p6421.001.20871.20471.2087100.0023608.42
12852005.06.16 10:15sell6431.001.20871.21171.2077
12862005.06.16 11:30s/l6431.001.21171.21171.2077-300.0023308.42
12872005.06.16 13:34buy6441.001.21131.20831.2123
12882005.06.16 13:43t/p6441.001.21231.20831.2123100.0023408.42
12892005.06.16 14:12sell6451.001.21291.21591.2119
12902005.06.16 14:14t/p6451.001.21191.21591.2119100.0023508.42
12912005.06.16 15:45buy6461.001.21121.20821.2122
12922005.06.16 15:47s/l6461.001.20821.20821.2122-300.0023208.42
12932005.06.16 15:47buy6471.001.20811.20511.2091
12942005.06.16 15:49t/p6471.001.20911.20511.2091100.0023308.42
12952005.06.16 15:49buy6481.001.21001.20701.2110
12962005.06.16 15:54t/p6481.001.21101.20701.2110100.0023408.42
12972005.06.16 15:54buy6491.001.21131.20831.2123
12982005.06.16 16:00s/l6491.001.20831.20831.2123-300.0023108.42
12992005.06.16 16:00buy6501.001.20851.20551.2095
13002005.06.16 16:10t/p6501.001.20951.20551.2095100.0023208.42
13012005.06.16 16:10buy6511.001.20981.20681.2108
13022005.06.16 16:15s/l6511.001.20681.20681.2108-300.0022908.42
13032005.06.16 19:11buy6521.001.20821.20521.2092
13042005.06.16 19:14t/p6521.001.20921.20521.2092100.0023008.42
13052005.06.16 19:26buy6531.001.20761.20461.2086
13062005.06.16 19:39t/p6531.001.20861.20461.2086100.0023108.42
13072005.06.16 20:18sell6541.001.20961.21261.2086
13082005.06.17 00:15close6541.001.21031.21261.2086-69.7723038.65
13092005.06.17 00:15buy6551.001.21031.20731.2113
13102005.06.17 03:00close6551.001.21101.20731.211370.0023108.65
13112005.06.17 03:00sell6561.001.21091.21391.2099
13122005.06.17 06:45close6561.001.21011.21391.209980.0023188.65
13132005.06.17 06:59buy6571.001.21031.20731.2113
13142005.06.17 08:45t/p6571.001.21131.20731.2113100.0023288.65
13152005.06.17 08:45sell6581.001.21131.21431.2103
13162005.06.17 09:44s/l6581.001.21431.21431.2103-300.0022988.65
13172005.06.17 10:58sell6591.001.21441.21741.2134
13182005.06.17 11:01t/p6591.001.21341.21741.2134100.0023088.65
13192005.06.17 12:02sell6601.001.21401.21701.2130
13202005.06.17 12:26s/l6601.001.21701.21701.2130-300.0022788.65
13212005.06.17 12:26sell6611.001.21701.22001.2160
13222005.06.17 12:30t/p6611.001.21601.22001.2160100.0022888.65
13232005.06.17 12:30sell6621.001.21571.21871.2147
13242005.06.17 12:44s/l6621.001.21871.21871.2147-300.0022588.65
13252005.06.17 12:44sell6631.001.21851.22151.2175
13262005.06.17 12:45t/p6631.001.21751.22151.2175100.0022688.65
13272005.06.17 14:42sell6641.001.21921.22221.2182
13282005.06.17 14:45t/p6641.001.21821.22221.2182100.0022788.65
13292005.06.17 14:45sell6651.001.21901.22201.2180
13302005.06.17 14:50t/p6651.001.21801.22201.2180100.0022888.65
13312005.06.17 14:51sell6661.001.21901.22201.2180
13322005.06.17 14:51t/p6661.001.21801.22201.2180100.0022988.65
13332005.06.17 14:52sell6671.001.21931.22231.2183
13342005.06.17 14:59t/p6671.001.21831.22231.2183100.0023088.65
13352005.06.17 18:54sell6681.001.22491.22791.2239
13362005.06.17 20:10s/l6681.001.22791.22791.2239-300.0022788.65
13372005.06.20 00:00buy6691.001.21911.21611.2201
13382005.06.20 00:44t/p6691.001.22011.21611.2201100.0022888.65
13392005.06.20 05:19sell6701.001.22341.22641.2224
13402005.06.20 06:37close6701.001.22261.22641.222480.0022968.65
13412005.06.20 06:37buy6711.001.22241.21941.2234
13422005.06.20 06:41t/p6711.001.22341.21941.2234100.0023068.65
13432005.06.20 06:44buy6721.001.22251.21951.2235
13442005.06.20 08:05s/l6721.001.21951.21951.2235-300.0022768.65
13452005.06.20 08:15sell6731.001.22231.22531.2213
13462005.06.20 10:16t/p6731.001.22131.22531.2213100.0022868.65
13472005.06.20 11:15sell6741.001.22291.22591.2219
13482005.06.20 12:00t/p6741.001.22191.22591.2219100.0022968.65
13492005.06.20 14:34sell6751.001.22231.22531.2213
13502005.06.20 14:35t/p6751.001.22131.22531.2213100.0023068.65
13512005.06.20 14:38sell6761.001.22241.22541.2214
13522005.06.20 14:39t/p6761.001.22141.22541.2214100.0023168.65
13532005.06.20 18:03sell6771.001.21451.21751.2135
13542005.06.21 01:46t/p6771.001.21351.21751.2135100.2323268.88
13552005.06.21 02:15sell6781.001.21531.21831.2143
13562005.06.21 02:19t/p6781.001.21431.21831.2143100.0023368.88
13572005.06.21 06:45sell6791.001.21531.21831.2143
13582005.06.21 07:01t/p6791.001.21431.21831.2143100.0023468.88
13592005.06.21 09:02sell6801.001.21511.21811.2141
13602005.06.21 09:20t/p6801.001.21411.21811.2141100.0023568.88
13612005.06.21 09:45buy6811.001.21121.20821.2122
13622005.06.21 11:14s/l6811.001.20821.20821.2122-300.0023268.88
13632005.06.21 13:10buy6821.001.20791.20491.2089
13642005.06.21 13:48t/p6821.001.20891.20491.2089100.0023368.88
13652005.06.21 13:55buy6831.001.20811.20511.2091
13662005.06.21 13:59t/p6831.001.20911.20511.2091100.0023468.88
13672005.06.21 14:00sell6841.001.20921.21221.2082
13682005.06.21 15:16s/l6841.001.21221.21221.2082-300.0023168.88
13692005.06.21 16:09buy6851.001.21011.20711.2111
13702005.06.21 16:17t/p6851.001.21111.20711.2111100.0023268.88
13712005.06.21 16:36buy6861.001.21011.20711.2111
13722005.06.21 16:47t/p6861.001.21111.20711.2111100.0023368.88
13732005.06.21 16:52buy6871.001.21011.20711.2111
13742005.06.21 16:59t/p6871.001.21111.20711.2111100.0023468.88
13752005.06.21 19:56sell6881.001.21561.21861.2146
13762005.06.21 22:23s/l6881.001.21861.21861.2146-300.0023168.88
13772005.06.21 22:23sell6891.001.21831.22131.2173
13782005.06.21 23:15close6891.001.21761.22131.217370.0023238.88
13792005.06.21 23:16buy6901.001.21761.21461.2186
13802005.06.22 01:11close6901.001.21781.21461.218617.5323256.41
13812005.06.22 01:12sell6911.001.21791.22091.2169
13822005.06.22 01:40s/l6911.001.22091.22091.2169-300.0022956.41
13832005.06.22 02:46buy6921.001.21731.21431.2183
13842005.06.22 06:32close6921.001.21741.21431.218310.0022966.41
13852005.06.22 06:33sell6931.001.21741.22041.2164
13862005.06.22 11:00close6931.001.21771.22041.2164-30.0022936.41
13872005.06.22 11:00buy6941.001.21751.21451.2185
13882005.06.22 11:02t/p6941.001.21851.21451.2185100.0023036.41
13892005.06.22 11:05buy6951.001.21771.21471.2187
13902005.06.22 11:06s/l6951.001.21471.21471.2187-300.0022736.41
13912005.06.22 11:06buy6961.001.21491.21191.2159
13922005.06.22 11:06t/p6961.001.21591.21191.2159100.0022836.41
13932005.06.22 11:06buy6971.001.21721.21421.2182
13942005.06.22 11:11t/p6971.001.21821.21421.2182100.0022936.41
13952005.06.22 11:14buy6981.001.21531.21231.2163
13962005.06.22 12:58s/l6981.001.21231.21231.2163-300.0022636.41
13972005.06.22 18:23buy6991.001.21041.20741.2114
13982005.06.22 18:32t/p6991.001.21141.20741.2114100.0022736.41
13992005.06.22 23:45sell7001.001.21371.21671.2127
14002005.06.23 00:01t/p7001.001.21271.21671.2127100.2322836.64
14012005.06.23 03:30buy7011.001.21271.20971.2137
14022005.06.23 03:43t/p7011.001.21371.20971.2137100.0022936.64
14032005.06.23 03:48buy7021.001.21271.20971.2137
14042005.06.23 04:12t/p7021.001.21371.20971.2137100.0023036.64
14052005.06.23 05:01buy7031.001.21271.20971.2137
14062005.06.23 08:36close7031.001.21281.20971.213710.0023046.64
14072005.06.23 08:36sell7041.001.21251.21551.2115
14082005.06.23 08:58t/p7041.001.21151.21551.2115100.0023146.64
14092005.06.23 09:28buy7051.001.21091.20791.2119
14102005.06.23 09:57s/l7051.001.20791.20791.2119-300.0022846.64
14112005.06.23 14:00buy7061.001.20761.20461.2086
14122005.06.23 14:38s/l7061.001.20461.20461.2086-300.0022546.64
14132005.06.23 14:38buy7071.001.20491.20191.2059
14142005.06.23 17:00t/p7071.001.20591.20191.2059100.0022646.64
14152005.06.23 17:00sell7081.001.20641.20941.2054
14162005.06.23 17:03t/p7081.001.20541.20941.2054100.0022746.64
14172005.06.23 17:15sell7091.001.20731.21031.2063
14182005.06.23 17:16t/p7091.001.20631.21031.2063100.0022846.64
14192005.06.23 17:16sell7101.001.20611.20911.2051
14202005.06.23 17:26t/p7101.001.20511.20911.2051100.0022946.64
14212005.06.23 17:29sell7111.001.20621.20921.2052
14222005.06.23 17:41t/p7111.001.20521.20921.2052100.0023046.64
14232005.06.23 20:37buy7121.001.20291.19991.2039
14242005.06.23 21:00t/p7121.001.20391.19991.2039100.0023146.64
14252005.06.23 21:16sell7131.001.20411.20711.2031
14262005.06.23 23:04close7131.001.20351.20711.203160.0023206.64
14272005.06.23 23:04buy7141.001.20331.20031.2043
14282005.06.24 01:00close7141.001.20361.20031.204329.1823235.82
14292005.06.24 04:01sell7151.001.20381.20681.2028
14302005.06.24 04:25t/p7151.001.20281.20681.2028100.0023335.82
14312005.06.24 06:00sell7161.001.20381.20681.2028
14322005.06.24 06:00t/p7161.001.20281.20681.2028100.0023435.82
14332005.06.24 06:00sell7171.001.20381.20681.2028
14342005.06.24 06:01t/p7171.001.20281.20681.2028100.0023535.82
14352005.06.24 06:15sell7181.001.20361.20661.2026
14362005.06.24 06:17t/p7181.001.20261.20661.2026100.0023635.82
14372005.06.24 06:29sell7191.001.20361.20661.2026
14382005.06.24 09:31s/l7191.001.20661.20661.2026-300.0023335.82
14392005.06.24 09:31sell7201.001.20631.20931.2053
14402005.06.24 09:32t/p7201.001.20531.20931.2053100.0023435.82
14412005.06.24 09:32sell7211.001.20491.20791.2039
14422005.06.24 10:29s/l7211.001.20791.20791.2039-300.0023135.82
14432005.06.24 11:01buy7221.001.20541.20241.2064
14442005.06.24 11:14t/p7221.001.20641.20241.2064100.0023235.82
14452005.06.24 11:14buy7231.001.20541.20241.2064
14462005.06.24 11:43t/p7231.001.20641.20241.2064100.0023335.82
14472005.06.24 11:53sell7241.001.20681.20981.2058
14482005.06.24 14:30close7241.001.20731.20981.2058-50.0023285.82
14492005.06.24 14:30buy7251.001.20721.20421.2082
14502005.06.24 14:38t/p7251.001.20821.20421.2082100.0023385.82
14512005.06.24 14:44buy7261.001.20751.20451.2085
14522005.06.24 15:11t/p7261.001.20851.20451.2085100.0023485.82
14532005.06.24 15:17buy7271.001.20681.20381.2078
14542005.06.24 15:23t/p7271.001.20781.20381.2078100.0023585.82
14552005.06.24 15:29buy7281.001.20761.20461.2086
14562005.06.24 15:57t/p7281.001.20861.20461.2086100.0023685.82
14572005.06.24 17:15buy7291.001.20811.20511.2091
14582005.06.24 17:25t/p7291.001.20911.20511.2091100.0023785.82
14592005.06.24 17:54sell7301.001.20961.21261.2086
14602005.06.24 18:00t/p7301.001.20861.21261.2086100.0023885.82
14612005.06.24 19:30buy7311.001.20791.20491.2089
14622005.06.24 20:07t/p7311.001.20891.20491.2089100.0023985.82
14632005.06.24 20:36sell7321.001.20941.21241.2084
14642005.06.24 22:45close7321.001.20921.21241.208420.0024005.82
14652005.06.24 22:45buy7331.001.20921.20621.2102
14662005.06.24 22:45t/p7331.001.21021.20621.2102100.0024105.82
14672005.06.24 23:00buy7341.001.20911.20611.2101
14682005.06.24 23:06t/p7341.001.21011.20611.2101100.0024205.82
14692005.06.24 23:19buy7351.001.20911.20611.2101
14702005.06.24 23:21t/p7351.001.21011.20611.2101100.0024305.82
14712005.06.27 03:02sell7361.001.21321.21621.2122
14722005.06.27 08:35s/l7361.001.21621.21621.2122-300.0024005.82
14732005.06.27 08:45sell7371.001.21721.22021.2162
14742005.06.27 10:01t/p7371.001.21621.22021.2162100.0024105.82
14752005.06.27 12:25sell7381.001.21681.21981.2158
14762005.06.27 14:00close7381.001.21721.21981.2158-40.0024065.82
14772005.06.27 14:00buy7391.001.21721.21421.2182
14782005.06.27 17:01s/l7391.001.21421.21421.2182-300.0023765.82
14792005.06.27 17:01buy7401.001.21441.21141.2154
14802005.06.27 17:01t/p7401.001.21541.21141.2154100.0023865.82
14812005.06.27 17:14buy7411.001.21501.21201.2160
14822005.06.27 17:34t/p7411.001.21601.21201.2160100.0023965.82
14832005.06.27 20:40buy7421.001.21551.21251.2165
14842005.06.27 20:50t/p7421.001.21651.21251.2165100.0024065.82
14852005.06.27 20:55buy7431.001.21551.21251.2165
14862005.06.27 22:03t/p7431.001.21651.21251.2165100.0024165.82
14872005.06.28 00:50buy7441.001.21601.21301.2170
14882005.06.28 01:30t/p7441.001.21701.21301.2170100.0024265.82
14892005.06.28 02:00sell7451.001.21741.22041.2164
14902005.06.28 03:02t/p7451.001.21641.22041.2164100.0024365.82
14912005.06.28 04:00sell7461.001.21711.22011.2161
14922005.06.28 05:15t/p7461.001.21611.22011.2161100.0024465.82
14932005.06.28 06:35sell7471.001.21671.21971.2157
14942005.06.28 07:46t/p7471.001.21571.21971.2157100.0024565.82
14952005.06.28 07:47sell7481.001.21651.21951.2155
14962005.06.28 08:00t/p7481.001.21551.21951.2155100.0024665.82
14972005.06.28 08:15buy7491.001.21451.21151.2155
14982005.06.28 09:28s/l7491.001.21151.21151.2155-300.0024365.82
14992005.06.28 10:16sell7501.001.21271.21571.2117
15002005.06.28 10:27t/p7501.001.21171.21571.2117100.0024465.82
15012005.06.28 10:29sell7511.001.21251.21551.2115
15022005.06.28 10:43t/p7511.001.21151.21551.2115100.0024565.82
15032005.06.28 12:30sell7521.001.21101.21401.2100
15042005.06.28 13:54t/p7521.001.21001.21401.2100100.0024665.82
15052005.06.28 14:15buy7531.001.20981.20681.2108
15062005.06.28 16:00close7531.001.20941.20681.2108-40.0024625.82
15072005.06.28 16:00sell7541.001.20941.21241.2084
15082005.06.28 16:08t/p7541.001.20841.21241.2084100.0024725.82
15092005.06.28 16:30buy7551.001.20731.20431.2083
15102005.06.28 16:30t/p7551.001.20831.20431.2083100.0024825.82
15112005.06.28 16:33buy7561.001.20731.20431.2083
15122005.06.28 16:44t/p7561.001.20831.20431.2083100.0024925.82
15132005.06.28 20:45sell7571.001.20771.21071.2067
15142005.06.28 21:42t/p7571.001.20671.21071.2067100.0025025.82
15152005.06.28 21:45buy7581.001.20691.20391.2079
15162005.06.28 23:30close7581.001.20641.20391.2079-50.0024975.82
15172005.06.28 23:30sell7591.001.20651.20951.2055
15182005.06.29 03:05close7591.001.20681.20951.2055-29.3124946.51
15192005.06.29 03:08buy7601.001.20681.20381.2078
15202005.06.29 05:15close7601.001.20701.20381.207820.0024966.51
15212005.06.29 05:16sell7611.001.20701.21001.2060
15222005.06.29 08:02t/p7611.001.20601.21001.2060100.0025066.51
15232005.06.29 08:08sell7621.001.20701.21001.2060
15242005.06.29 08:09t/p7621.001.20601.21001.2060100.0025166.51
15252005.06.29 08:30buy7631.001.20431.20131.2053
15262005.06.29 10:30close7631.001.20411.20131.2053-20.0025146.51
15272005.06.29 10:30sell7641.001.20421.20721.2032
15282005.06.29 11:18s/l7641.001.20721.20721.2032-300.0024846.51
15292005.06.29 13:24buy7651.001.20551.20251.2065
15302005.06.29 16:19s/l7651.001.20251.20251.2065-300.0024546.51
15312005.06.29 16:39sell7661.001.20691.20991.2059
15322005.06.29 16:40t/p7661.001.20591.20991.2059100.0024646.51
15332005.06.29 16:46sell7671.001.20581.20881.2048
15342005.06.29 17:08s/l7671.001.20881.20881.2048-300.0024346.51
15352005.06.29 17:08sell7681.001.20851.21151.2075
15362005.06.29 17:10t/p7681.001.20751.21151.2075100.0024446.51
15372005.06.29 17:10sell7691.001.20701.21001.2060
15382005.06.29 17:38s/l7691.001.21001.21001.2060-300.0024146.51
15392005.06.29 18:34buy7701.001.20791.20491.2089
15402005.06.29 19:13t/p7701.001.20891.20491.2089100.0024246.51
15412005.06.29 20:01buy7711.001.20791.20491.2089
15422005.06.29 23:08close7711.001.20791.20491.20890.0024246.51
15432005.06.29 23:08sell7721.001.20811.21111.2071
15442005.06.29 23:50t/p7721.001.20711.21111.2071100.0024346.51
15452005.06.30 00:36sell7731.001.20811.21111.2071
15462005.06.30 02:46close7731.001.20791.21111.207120.0024366.51
15472005.06.30 02:46buy7741.001.20771.20471.2087
15482005.06.30 03:32t/p7741.001.20871.20471.2087100.0024466.51
15492005.06.30 03:46sell7751.001.20851.21151.2075
15502005.06.30 08:22s/l7751.001.21151.21151.2075-300.0024166.51
15512005.06.30 08:22sell7761.001.21121.21421.2102
15522005.06.30 08:22t/p7761.001.21021.21421.2102100.0024266.51
15532005.06.30 08:22sell7771.001.20981.21281.2088
15542005.06.30 08:46t/p7771.001.20881.21281.2088100.0024366.51
15552005.06.30 09:00buy7781.001.20871.20571.2097
15562005.06.30 11:42s/l7781.001.20571.20571.2097-300.0024066.51
15572005.06.30 13:15sell7791.001.20661.20961.2056
15582005.06.30 14:07s/l7791.001.20961.20961.2056-300.0023766.51
15592005.06.30 14:57buy7801.001.20751.20451.2085
15602005.06.30 14:58t/p7801.001.20851.20451.2085100.0023866.51
15612005.06.30 15:11buy7811.001.20801.20501.2090
15622005.06.30 16:01t/p7811.001.20901.20501.2090100.0023966.51
15632005.06.30 18:17sell7821.001.21131.21431.2103
15642005.06.30 18:18t/p7821.001.21031.21431.2103100.0024066.51
15652005.06.30 18:25sell7831.001.21091.21391.2099
15662005.06.30 18:48t/p7831.001.20991.21391.2099100.0024166.51
15672005.06.30 18:51buy7841.001.20891.20591.2099
15682005.06.30 18:53t/p7841.001.20991.20591.2099100.0024266.51
15692005.06.30 20:54sell7851.001.21121.21421.2102
15702005.06.30 20:55t/p7851.001.21021.21421.2102100.0024366.51
15712005.06.30 21:09sell7861.001.21041.21341.2094
15722005.06.30 23:45t/p7861.001.20941.21341.2094100.0024466.51
15732005.06.30 23:45buy7871.001.20891.20591.2099
15742005.06.30 23:46t/p7871.001.20991.20591.2099100.0024566.51
15752005.06.30 23:59buy7881.001.20911.20611.2101
15762005.07.01 01:48close7881.001.20981.20611.210169.1824635.68
15772005.07.01 01:49sell7891.001.20981.21281.2088
15782005.07.01 01:53t/p7891.001.20881.21281.2088100.0024735.68
15792005.07.01 01:55sell7901.001.20981.21281.2088
15802005.07.01 02:01t/p7901.001.20881.21281.2088100.0024835.68
15812005.07.01 02:17sell7911.001.20981.21281.2088
15822005.07.01 02:22t/p7911.001.20881.21281.2088100.0024935.68
15832005.07.01 02:23sell7921.001.20981.21281.2088
15842005.07.01 02:31t/p7921.001.20881.21281.2088100.0025035.68
15852005.07.01 02:32sell7931.001.20981.21281.2088
15862005.07.01 02:37t/p7931.001.20881.21281.2088100.0025135.68
15872005.07.01 02:47sell7941.001.20981.21281.2088
15882005.07.01 02:51t/p7941.001.20881.21281.2088100.0025235.68
15892005.07.01 02:53sell7951.001.20981.21281.2088
15902005.07.01 03:00t/p7951.001.20881.21281.2088100.0025335.68
15912005.07.01 03:21buy7961.001.20811.20511.2091
15922005.07.01 03:31t/p7961.001.20911.20511.2091100.0025435.68
15932005.07.01 03:35buy7971.001.20841.20541.2094
15942005.07.01 03:46t/p7971.001.20941.20541.2094100.0025535.68
15952005.07.01 04:00sell7981.001.20921.21221.2082
15962005.07.01 06:02t/p7981.001.20821.21221.2082100.0025635.68
15972005.07.01 09:00sell7991.001.20621.20921.2052
15982005.07.01 09:00t/p7991.001.20521.20921.2052100.0025735.68
15992005.07.01 09:00sell8001.001.20481.20781.2038
16002005.07.01 09:01t/p8001.001.20381.20781.2038100.0025835.68
16012005.07.01 09:01sell8011.001.20491.20791.2039
16022005.07.01 09:07t/p8011.001.20391.20791.2039100.0025935.68
16032005.07.01 09:14sell8021.001.20531.20831.2043
16042005.07.01 09:42t/p8021.001.20431.20831.2043100.0026035.68
16052005.07.01 10:30sell8031.001.20581.20881.2048
16062005.07.01 11:15s/l8031.001.20881.20881.2048-300.0025735.68
16072005.07.01 15:04buy8041.001.20761.20461.2086
16082005.07.01 16:03s/l8041.001.20461.20461.2086-300.0025435.68
16092005.07.01 21:17sell8051.001.19561.19861.1946
16102005.07.01 23:22close8051.001.19471.19861.194690.0025525.68
16112005.07.01 23:22buy8061.001.19471.19171.1957
16122005.07.01 23:29t/p8061.001.19571.19171.1957100.0025625.68
16132005.07.04 00:00buy8071.001.19371.19071.1947
16142005.07.04 00:07s/l8071.001.19071.19071.1947-300.0025325.68
16152005.07.04 00:07buy8081.001.19101.18801.1920
16162005.07.04 00:15t/p8081.001.19201.18801.1920100.0025425.68
16172005.07.04 00:15buy8091.001.19231.18931.1933
16182005.07.04 00:45t/p8091.001.19331.18931.1933100.0025525.68
16192005.07.04 03:26buy8101.001.19291.18991.1939
16202005.07.04 06:00close8101.001.19191.18991.1939-100.0025425.68
16212005.07.04 06:01sell8111.001.19201.19501.1910
16222005.07.04 08:47s/l8111.001.19501.19501.1910-300.0025125.68
16232005.07.04 09:00sell8121.001.19421.19721.1932
16242005.07.04 09:03t/p8121.001.19321.19721.1932100.0025225.68
16252005.07.04 09:04sell8131.001.19301.19601.1920
16262005.07.04 10:17t/p8131.001.19201.19601.1920100.0025325.68
16272005.07.04 15:08sell8141.001.19111.19411.1901
16282005.07.04 15:32t/p8141.001.19011.19411.1901100.0025425.68
16292005.07.04 16:49sell8151.001.19081.19381.1898
16302005.07.04 17:11t/p8151.001.18981.19381.1898100.0025525.68
16312005.07.04 18:19sell8161.001.19091.19391.1899
16322005.07.04 20:07t/p8161.001.18991.19391.1899100.0025625.68
16332005.07.04 21:30sell8171.001.19061.19361.1896
16342005.07.05 07:30close8171.001.19071.19361.1896-9.7725615.91
16352005.07.05 07:30buy8181.001.19061.18761.1916
16362005.07.05 08:30s/l8181.001.18761.18761.1916-300.0025315.91
16372005.07.05 10:45sell8191.001.19171.19471.1907
16382005.07.05 11:41t/p8191.001.19071.19471.1907100.0025415.91
16392005.07.05 14:40sell8201.001.19051.19351.1895
16402005.07.05 14:40t/p8201.001.18951.19351.1895100.0025515.91
16412005.07.05 14:44sell8211.001.19051.19351.1895
16422005.07.05 17:03close8211.001.19041.19351.189510.0025525.91
16432005.07.05 17:03buy8221.001.19051.18751.1915
16442005.07.05 17:36t/p8221.001.19151.18751.1915100.0025625.91
16452005.07.05 17:36buy8231.001.19041.18741.1914
16462005.07.05 17:51t/p8231.001.19141.18741.1914100.0025725.91
16472005.07.05 19:19sell8241.001.19181.19481.1908
16482005.07.05 19:22t/p8241.001.19081.19481.1908100.0025825.91
16492005.07.05 19:30sell8251.001.19171.19471.1907
16502005.07.05 23:02close8251.001.19131.19471.190740.0025865.91
16512005.07.05 23:03buy8261.001.19121.18821.1922
16522005.07.05 23:35t/p8261.001.19221.18821.1922100.0025965.91
16532005.07.05 23:35sell8271.001.19241.19541.1914
16542005.07.06 03:02close8271.001.19231.19541.191410.6925976.60
16552005.07.06 03:17buy8281.001.19231.18931.1933
16562005.07.06 07:00close8281.001.19231.18931.19330.0025976.60
16572005.07.06 07:09sell8291.001.19271.19571.1917
16582005.07.06 08:54close8291.001.19211.19571.191760.0026036.60
16592005.07.06 08:59buy8301.001.19221.18921.1932
16602005.07.06 09:29t/p8301.001.19321.18921.1932100.0026136.60
16612005.07.06 09:58sell8311.001.19461.19761.1936
16622005.07.06 09:58t/p8311.001.19361.19761.1936100.0026236.60
16632005.07.06 10:12sell8321.001.19461.19761.1936
16642005.07.06 10:30t/p8321.001.19361.19761.1936100.0026336.60
16652005.07.06 10:37buy8331.001.19241.18941.1934
16662005.07.06 10:39t/p8331.001.19341.18941.1934100.0026436.60
16672005.07.06 17:22buy8341.001.19221.18921.1932
16682005.07.06 17:28t/p8341.001.19321.18921.1932100.0026536.60
16692005.07.06 17:29buy8351.001.19181.18881.1928
16702005.07.06 17:47t/p8351.001.19281.18881.1928100.0026636.60
16712005.07.06 21:45sell8361.001.19331.19631.1923
16722005.07.07 00:45close8361.001.19281.19631.192350.2326686.83
16732005.07.07 01:00buy8371.001.19271.18971.1937
16742005.07.07 02:17close8371.001.19351.18971.193780.0026766.83
16752005.07.07 02:27sell8381.001.19351.19651.1925
16762005.07.07 02:34t/p8381.001.19251.19651.1925100.0026866.83
16772005.07.07 02:34buy8391.001.19241.18941.1934
16782005.07.07 03:30close8391.001.19321.18941.193480.0026946.83
16792005.07.07 03:40sell8401.001.19321.19621.1922
16802005.07.07 04:01t/p8401.001.19221.19621.1922100.0027046.83
16812005.07.07 08:31sell8411.001.19331.19631.1923
16822005.07.07 08:37t/p8411.001.19231.19631.1923100.0027146.83
16832005.07.07 08:44sell8421.001.19381.19681.1928
16842005.07.07 08:55t/p8421.001.19281.19681.1928100.0027246.83
16852005.07.07 08:55sell8431.001.19311.19611.1921
16862005.07.07 10:57s/l8431.001.19611.19611.1921-300.0026946.83
16872005.07.07 11:15sell8441.001.19571.19871.1947
16882005.07.07 11:29s/l8441.001.19871.19871.1947-300.0026646.83
16892005.07.07 11:29sell8451.001.20001.20301.1990
16902005.07.07 11:29s/l8451.001.20301.20301.1990-300.0026346.83
16912005.07.07 11:29sell8461.001.20441.20741.2034
16922005.07.07 11:29t/p8461.001.20341.20741.2034100.0026446.83
16932005.07.07 11:29sell8471.001.20291.20591.2019
16942005.07.07 11:30t/p8471.001.20191.20591.2019100.0026546.83
16952005.07.07 11:30sell8481.001.20161.20461.2006
16962005.07.07 11:31t/p8481.001.20061.20461.2006100.0026646.83
16972005.07.07 11:31sell8491.001.20031.20331.1993
16982005.07.07 11:35t/p8491.001.19931.20331.1993100.0026746.83
16992005.07.07 11:35sell8501.001.19871.20171.1977
17002005.07.07 11:36t/p8501.001.19771.20171.1977100.0026846.83
17012005.07.07 11:36sell8511.001.19701.20001.1960
17022005.07.07 11:38s/l8511.001.20001.20001.1960-300.0026546.83
17032005.07.07 11:38sell8521.001.19991.20291.1989
17042005.07.07 11:40t/p8521.001.19891.20291.1989100.0026646.83
17052005.07.07 11:40sell8531.001.19851.20151.1975
17062005.07.07 11:41s/l8531.001.20151.20151.1975-300.0026346.83
17072005.07.07 11:41sell8541.001.20201.20501.2010
17082005.07.07 11:41t/p8541.001.20101.20501.2010100.0026446.83
17092005.07.07 11:41sell8551.001.20051.20351.1995
17102005.07.07 11:44s/l8551.001.20351.20351.1995-300.0026146.83
17112005.07.07 11:44sell8561.001.20361.20661.2026
17122005.07.07 11:44t/p8561.001.20261.20661.2026100.0026246.83
17132005.07.07 11:44sell8571.001.19811.20111.1971
17142005.07.07 11:48t/p8571.001.19711.20111.1971100.0026346.83
17152005.07.07 12:45sell8581.001.20121.20421.2002
17162005.07.07 12:48t/p8581.001.20021.20421.2002100.0026446.83
17172005.07.07 12:52sell8591.001.20091.20391.1999
17182005.07.07 12:54t/p8591.001.19991.20391.1999100.0026546.83
17192005.07.07 12:57sell8601.001.20121.20421.2002
17202005.07.07 12:59t/p8601.001.20021.20421.2002100.0026646.83
17212005.07.07 13:12sell8611.001.20091.20391.1999
17222005.07.07 13:18t/p8611.001.19991.20391.1999100.0026746.83
17232005.07.07 16:53sell8621.001.19611.19911.1951
17242005.07.07 16:56t/p8621.001.19511.19911.1951100.0026846.83
17252005.07.07 16:59sell8631.001.19541.19841.1944
17262005.07.07 17:33t/p8631.001.19441.19841.1944100.0026946.83
17272005.07.07 17:37sell8641.001.19521.19821.1942
17282005.07.07 17:44t/p8641.001.19421.19821.1942100.0027046.83
17292005.07.07 17:47buy8651.001.19281.18981.1938
17302005.07.07 17:51t/p8651.001.19381.18981.1938100.0027146.83
17312005.07.07 17:59buy8661.001.19311.19011.1941
17322005.07.07 19:34t/p8661.001.19411.19011.1941100.0027246.83
17332005.07.07 19:34sell8671.001.19501.19801.1940
17342005.07.07 19:38t/p8671.001.19401.19801.1940100.0027346.83
17352005.07.07 19:44sell8681.001.19421.19721.1932
17362005.07.08 03:05t/p8681.001.19321.19721.1932100.2327447.06
17372005.07.08 04:00sell8691.001.19451.19751.1935
17382005.07.08 04:03t/p8691.001.19351.19751.1935100.0027547.06
17392005.07.08 04:08sell8701.001.19451.19751.1935
17402005.07.08 04:31t/p8701.001.19351.19751.1935100.0027647.06
17412005.07.08 06:15sell8711.001.19381.19681.1928
17422005.07.08 07:39t/p8711.001.19281.19681.1928100.0027747.06
17432005.07.08 10:43buy8721.001.19051.18751.1915
17442005.07.08 11:30t/p8721.001.19151.18751.1915100.0027847.06
17452005.07.08 11:30sell8731.001.19171.19471.1907
17462005.07.08 11:41t/p8731.001.19071.19471.1907100.0027947.06
17472005.07.08 11:45sell8741.001.19141.19441.1904
17482005.07.08 11:59t/p8741.001.19041.19441.1904100.0028047.06
17492005.07.08 12:00sell8751.001.19121.19421.1902
17502005.07.08 14:11close8751.001.19031.19421.190290.0028137.06
17512005.07.08 14:23buy8761.001.19031.18731.1913
17522005.07.08 14:30t/p8761.001.19131.18731.1913100.0028237.06
17532005.07.08 14:37buy8771.001.18961.18661.1906
17542005.07.08 14:44t/p8771.001.19061.18661.1906100.0028337.06
17552005.07.08 14:52buy8781.001.19031.18731.1913
17562005.07.08 14:59t/p8781.001.19131.18731.1913100.0028437.06
17572005.07.08 15:00sell8791.001.19231.19531.1913
17582005.07.08 15:01s/l8791.001.19531.19531.1913-300.0028137.06
17592005.07.08 15:01sell8801.001.19511.19811.1941
17602005.07.08 15:03t/p8801.001.19411.19811.1941100.0028237.06
17612005.07.08 15:03sell8811.001.19381.19681.1928
17622005.07.08 15:07t/p8811.001.19281.19681.1928100.0028337.06
17632005.07.08 15:07sell8821.001.19221.19521.1912
17642005.07.08 15:44s/l8821.001.19521.19521.1912-300.0028037.06
17652005.07.08 15:44sell8831.001.19581.19881.1948
17662005.07.08 16:14s/l8831.001.19881.19881.1948-300.0027737.06
17672005.07.08 16:50buy8841.001.19431.19131.1953
17682005.07.08 16:57t/p8841.001.19531.19131.1953100.0027837.06
17692005.07.08 16:59buy8851.001.19471.19171.1957
17702005.07.08 19:40close8851.001.19381.19171.1957-90.0027747.06
17712005.07.08 19:40sell8861.001.19391.19691.1929
17722005.07.08 22:07s/l8861.001.19691.19691.1929-300.0027447.06
17732005.07.08 22:15sell8871.001.19621.19921.1952
17742005.07.11 00:18close8871.001.19611.19921.195210.2327457.29
17752005.07.11 00:18buy8881.001.19601.19301.1970
17762005.07.11 00:35t/p8881.001.19701.19301.1970100.0027557.29
17772005.07.11 01:17sell8891.001.19711.20011.1961
17782005.07.11 02:15close8891.001.19621.20011.196190.0027647.29
17792005.07.11 02:15buy8901.001.19621.19321.1972
17802005.07.11 02:27t/p8901.001.19721.19321.1972100.0027747.29
17812005.07.11 03:31sell8911.001.19781.20081.1968
17822005.07.11 04:59s/l8911.001.20081.20081.1968-300.0027447.29
17832005.07.11 08:27sell8921.001.20111.20411.2001
17842005.07.11 09:15t/p8921.001.20011.20411.2001100.0027547.29
17852005.07.11 09:30buy8931.001.20041.19741.2014
17862005.07.11 09:44t/p8931.001.20141.19741.2014100.0027647.29
17872005.07.11 09:45buy8941.001.20081.19781.2018
17882005.07.11 10:10t/p8941.001.20181.19781.2018100.0027747.29
17892005.07.11 10:23sell8951.001.20171.20471.2007
17902005.07.11 10:31t/p8951.001.20071.20471.2007100.0027847.29
17912005.07.11 10:39sell8961.001.20171.20471.2007
17922005.07.11 11:45t/p8961.001.20071.20471.2007100.0027947.29
17932005.07.11 11:45buy8971.001.20011.19711.2011
17942005.07.11 11:50t/p8971.001.20111.19711.2011100.0028047.29
17952005.07.11 12:00buy8981.001.19991.19691.2009
17962005.07.11 12:10t/p8981.001.20091.19691.2009100.0028147.29
17972005.07.11 12:14buy8991.001.20021.19721.2012
17982005.07.11 13:22close8991.001.20091.19721.201270.0028217.29
17992005.07.11 13:22sell9001.001.20091.20391.1999
18002005.07.11 16:20s/l9001.001.20391.20391.1999-300.0027917.29
18012005.07.11 19:27sell9011.001.20801.21101.2070
18022005.07.11 21:03t/p9011.001.20701.21101.2070100.0028017.29
18032005.07.11 21:03buy9021.001.20701.20401.2080
18042005.07.11 21:09t/p9021.001.20801.20401.2080100.0028117.29
18052005.07.11 21:14buy9031.001.20721.20421.2082
18062005.07.11 23:52close9031.001.20811.20421.208290.0028207.29
18072005.07.11 23:56sell9041.001.20811.21111.2071
18082005.07.12 00:30t/p9041.001.20711.21111.2071100.2328307.52
18092005.07.12 02:47sell9051.001.20701.21001.2060
18102005.07.12 03:31s/l9051.001.21001.21001.2060-300.0028007.52
18112005.07.12 05:45sell9061.001.21431.21731.2133
18122005.07.12 06:29s/l9061.001.21731.21731.2133-300.0027707.52
18132005.07.12 08:07buy9071.001.21461.21161.2156
18142005.07.12 08:09t/p9071.001.21561.21161.2156100.0027807.52
18152005.07.12 08:22buy9081.001.21461.21161.2156
18162005.07.12 08:27t/p9081.001.21561.21161.2156100.0027907.52
18172005.07.12 08:54sell9091.001.21691.21991.2159
18182005.07.12 11:47close9091.001.21701.21991.2159-10.0027897.52
18192005.07.12 11:47buy9101.001.21691.21391.2179
18202005.07.12 11:49t/p9101.001.21791.21391.2179100.0027997.52
18212005.07.12 11:59buy9111.001.21681.21381.2178
18222005.07.12 12:18t/p9111.001.21781.21381.2178100.0028097.52
18232005.07.12 12:22sell9121.001.21921.22221.2182
18242005.07.12 12:46t/p9121.001.21821.22221.2182100.0028197.52
18252005.07.12 12:47sell9131.001.21941.22241.2184
18262005.07.12 12:59t/p9131.001.21841.22241.2184100.0028297.52
18272005.07.12 13:15buy9141.001.21571.21271.2167
18282005.07.12 13:17t/p9141.001.21671.21271.2167100.0028397.52
18292005.07.12 13:29buy9151.001.21611.21311.2171
18302005.07.12 14:02t/p9151.001.21711.21311.2171100.0028497.52
18312005.07.12 15:16sell9161.001.21731.22031.2163
18322005.07.12 16:02s/l9161.001.22031.22031.2163-300.0028197.52
18332005.07.12 21:56sell9171.001.22401.22701.2230
18342005.07.13 00:01t/p9171.001.22301.22701.2230100.6928298.21
18352005.07.13 05:04sell9181.001.22191.22491.2209
18362005.07.13 07:09close9181.001.22101.22491.220990.0028388.21
18372005.07.13 07:09buy9191.001.22081.21781.2218
18382005.07.13 07:11t/p9191.001.22181.21781.2218100.0028488.21
18392005.07.13 07:15buy9201.001.22121.21821.2222
18402005.07.13 09:56s/l9201.001.21821.21821.2222-300.0028188.21
18412005.07.13 11:45buy9211.001.21801.21501.2190
18422005.07.13 12:00t/p9211.001.21901.21501.2190100.0028288.21
18432005.07.13 12:11buy9221.001.21831.21531.2193
18442005.07.13 12:15t/p9221.001.21931.21531.2193100.0028388.21
18452005.07.13 13:15buy9231.001.21791.21491.2189
18462005.07.13 13:50t/p9231.001.21891.21491.2189100.0028488.21
18472005.07.13 14:04sell9241.001.21891.22191.2179
18482005.07.13 14:37t/p9241.001.21791.22191.2179100.0028588.21
18492005.07.13 14:45buy9251.001.21601.21301.2170
18502005.07.13 15:14s/l9251.001.21301.21301.2170-300.0028288.21
18512005.07.13 15:14buy9261.001.21281.20981.2138
18522005.07.13 15:14t/p9261.001.21381.20981.2138100.0028388.21
18532005.07.13 15:14buy9271.001.21411.21111.2151
18542005.07.13 15:29s/l9271.001.21111.21111.2151-300.0028088.21
18552005.07.13 15:29buy9281.001.21141.20841.2124
18562005.07.13 15:47t/p9281.001.21241.20841.2124100.0028188.21
18572005.07.13 16:45buy9291.001.21011.20711.2111
18582005.07.13 20:40s/l9291.001.20711.20711.2111-300.0027888.21
18592005.07.13 20:45buy9301.001.20841.20541.2094
18602005.07.13 20:45t/p9301.001.20941.20541.2094100.0027988.21
18612005.07.13 20:48buy9311.001.20841.20541.2094
18622005.07.13 21:45t/p9311.001.20941.20541.2094100.0028088.21
18632005.07.13 23:00sell9321.001.20981.21281.2088
18642005.07.13 23:35t/p9321.001.20881.21281.2088100.0028188.21
18652005.07.14 03:30sell9331.001.20801.21101.2070
18662005.07.14 03:46t/p9331.001.20701.21101.2070100.0028288.21
18672005.07.14 04:15buy9341.001.20671.20371.2077
18682005.07.14 05:01t/p9341.001.20771.20371.2077100.0028388.21
18692005.07.14 05:01sell9351.001.20781.21081.2068
18702005.07.14 05:13t/p9351.001.20681.21081.2068100.0028488.21
18712005.07.14 08:03sell9361.001.20781.21081.2068
18722005.07.14 08:05t/p9361.001.20681.21081.2068100.0028588.21
18732005.07.14 08:14sell9371.001.20771.21071.2067
18742005.07.14 08:39t/p9371.001.20671.21071.2067100.0028688.21
18752005.07.14 08:47sell9381.001.20741.21041.2064
18762005.07.14 12:04close9381.001.20751.21041.2064-10.0028678.21
18772005.07.14 12:04buy9391.001.20771.20471.2087
18782005.07.14 12:12t/p9391.001.20871.20471.2087100.0028778.21
18792005.07.14 12:14buy9401.001.20771.20471.2087
18802005.07.14 14:39t/p9401.001.20871.20471.2087100.0028878.21
18812005.07.14 15:00sell9411.001.21151.21451.2105
18822005.07.14 15:00t/p9411.001.21051.21451.2105100.0028978.21
18832005.07.14 15:00sell9421.001.20981.21281.2088
18842005.07.14 16:13s/l9421.001.21281.21281.2088-300.0028678.21
18852005.07.14 17:02buy9431.001.20941.20641.2104
18862005.07.14 17:06t/p9431.001.21041.20641.2104100.0028778.21
18872005.07.14 19:30buy9441.001.20801.20501.2090
18882005.07.14 19:53t/p9441.001.20901.20501.2090100.0028878.21
18892005.07.14 20:52sell9451.001.21001.21301.2090
18902005.07.14 21:03t/p9451.001.20901.21301.2090100.0028978.21
18912005.07.14 21:50buy9461.001.20821.20521.2092
18922005.07.14 21:51t/p9461.001.20921.20521.2092100.0029078.21
18932005.07.15 00:18sell9471.001.20901.21201.2080
18942005.07.15 08:07s/l9471.001.21201.21201.2080-300.0028778.21
18952005.07.15 10:13sell9481.001.21381.21681.2128
18962005.07.15 10:30t/p9481.001.21281.21681.2128100.0028878.21
18972005.07.15 10:30buy9491.001.21131.20831.2123
18982005.07.15 10:34t/p9491.001.21231.20831.2123100.0028978.21
18992005.07.15 10:45buy9501.001.21141.20841.2124
19002005.07.15 12:00s/l9501.001.20841.20841.2124-300.0028678.21
19012005.07.15 17:55buy9511.001.20341.20041.2044
19022005.07.15 18:02t/p9511.001.20441.20041.2044100.0028778.21
19032005.07.15 18:17sell9521.001.20491.20791.2039
19042005.07.15 20:37close9521.001.20471.20791.203920.0028798.21
19052005.07.15 20:38buy9531.001.20481.20181.2058
19062005.07.18 04:45close9531.001.20541.20181.205859.1828857.39
19072005.07.18 04:45sell9541.001.20541.20841.2044
19082005.07.18 05:38close9541.001.20451.20841.204490.0028947.39
19092005.07.18 05:38buy9551.001.20441.20141.2054
19102005.07.18 07:16t/p9551.001.20541.20141.2054100.0029047.39
19112005.07.18 07:30sell9561.001.20561.20861.2046
19122005.07.18 10:16close9561.001.20641.20861.2046-80.0028967.39
19132005.07.18 10:16buy9571.001.20641.20341.2074
19142005.07.18 10:27t/p9571.001.20741.20341.2074100.0029067.39
19152005.07.18 14:07sell9581.001.20611.20911.2051
19162005.07.18 14:45t/p9581.001.20511.20911.2051100.0029167.39
19172005.07.18 15:06sell9591.001.20661.20961.2056
19182005.07.18 15:11t/p9591.001.20561.20961.2056100.0029267.39
19192005.07.18 15:20sell9601.001.20631.20931.2053
19202005.07.18 16:31t/p9601.001.20531.20931.2053100.0029367.39
19212005.07.18 17:03sell9611.001.20751.21051.2065
19222005.07.18 17:09t/p9611.001.20651.21051.2065100.0029467.39
19232005.07.18 17:14sell9621.001.20761.21061.2066
19242005.07.18 19:00t/p9621.001.20661.21061.2066100.0029567.39
19252005.07.18 22:39sell9631.001.20621.20921.2052
19262005.07.18 22:50t/p9631.001.20521.20921.2052100.0029667.39
19272005.07.18 23:34buy9641.001.20511.20211.2061
19282005.07.19 00:52close9641.001.20571.20211.206159.1829726.57
19292005.07.19 01:06sell9651.001.20571.20871.2047
19302005.07.19 02:55close9651.001.20511.20871.204760.0029786.57
19312005.07.19 02:56buy9661.001.20511.20211.2061
19322005.07.19 05:15close9661.001.20591.20211.206180.0029866.57
19332005.07.19 05:15sell9671.001.20581.20881.2048
19342005.07.19 06:01t/p9671.001.20481.20881.2048100.0029966.57
19352005.07.19 06:01buy9681.001.20471.20171.2057
19362005.07.19 07:28s/l9681.001.20171.20171.2057-300.0029666.57
19372005.07.19 08:57buy9691.001.20041.19741.2014
19382005.07.19 12:53s/l9691.001.19741.19741.2014-300.0029366.57
19392005.07.19 16:01sell9701.001.19821.20121.1972
19402005.07.19 17:15s/l9701.001.20121.20121.1972-300.0029066.57
19412005.07.19 19:45sell9711.001.20321.20621.2022
19422005.07.19 21:35close9711.001.20371.20621.2022-50.0029016.57
19432005.07.19 21:35buy9721.001.20371.20071.2047
19442005.07.20 01:06close9721.001.20291.20071.2047-82.4728934.09
19452005.07.20 01:06sell9731.001.20311.20611.2021
19462005.07.20 03:02s/l9731.001.20611.20611.2021-300.0028634.09
19472005.07.20 07:00sell9741.001.20851.21151.2075
19482005.07.20 07:07t/p9741.001.20751.21151.2075100.0028734.09
19492005.07.20 07:10sell9751.001.20841.21141.2074
19502005.07.20 07:50close9751.001.20751.21141.207490.0028824.09
19512005.07.20 07:51buy9761.001.20741.20441.2084
19522005.07.20 09:36close9761.001.20661.20441.2084-80.0028744.09
19532005.07.20 09:37sell9771.001.20671.20971.2057
19542005.07.20 16:04t/p9771.001.20571.20971.2057100.0028844.09
19552005.07.20 16:04buy9781.001.20571.20271.2067
19562005.07.20 16:07t/p9781.001.20671.20271.2067100.0028944.09
19572005.07.20 16:07buy9791.001.20551.20251.2065
19582005.07.20 16:08t/p9791.001.20651.20251.2065100.0029044.09
19592005.07.20 16:08buy9801.001.20531.20231.2063
19602005.07.20 16:08t/p9801.001.20631.20231.2063100.0029144.09
19612005.07.20 16:11buy9811.001.20481.20181.2058
19622005.07.20 16:11t/p9811.001.20581.20181.2058100.0029244.09
19632005.07.20 16:11buy9821.001.20611.20311.2071
19642005.07.20 16:15s/l9821.001.20311.20311.2071-300.0028944.09
19652005.07.20 16:15buy9831.001.20321.20021.2042
19662005.07.20 16:44s/l9831.001.20021.20021.2042-300.0028644.09
19672005.07.20 16:44buy9841.001.20031.19731.2013
19682005.07.20 16:47t/p9841.001.20131.19731.2013100.0028744.09
19692005.07.20 16:47buy9851.001.20161.19861.2026
19702005.07.20 17:01t/p9851.001.20261.19861.2026100.0028844.09
19712005.07.20 17:45sell9861.001.20421.20721.2032
19722005.07.20 17:50t/p9861.001.20321.20721.2032100.0028944.09
19732005.07.20 17:59sell9871.001.20441.20741.2034
19742005.07.20 19:18s/l9871.001.20741.20741.2034-300.0028644.09
19752005.07.20 19:18sell9881.001.20801.21101.2070
19762005.07.20 19:19t/p9881.001.20701.21101.2070100.0028744.09
19772005.07.20 19:19sell9891.001.20591.20891.2049
19782005.07.20 19:20s/l9891.001.20891.20891.2049-300.0028444.09
19792005.07.20 19:20sell9901.001.20931.21231.2083
19802005.07.20 19:20t/p9901.001.20831.21231.2083100.0028544.09
19812005.07.20 19:20sell9911.001.20731.21031.2063
19822005.07.20 19:21t/p9911.001.20631.21031.2063100.0028644.09
19832005.07.20 19:21sell9921.001.20591.20891.2049
19842005.07.20 19:29s/l9921.001.20891.20891.2049-300.0028344.09
19852005.07.20 19:29sell9931.001.20921.21221.2082
19862005.07.20 19:33s/l9931.001.21221.21221.2082-300.0028044.09
19872005.07.20 19:33sell9941.001.21201.21501.2110
19882005.07.20 19:34t/p9941.001.21101.21501.2110100.0028144.09
19892005.07.20 19:34sell9951.001.20931.21231.2083
19902005.07.20 19:34s/l9951.001.21231.21231.2083-300.0027844.09
19912005.07.20 19:34sell9961.001.21221.21521.2112
19922005.07.20 19:36t/p9961.001.21121.21521.2112100.0027944.09
19932005.07.20 19:36sell9971.001.21011.21311.2091
19942005.07.20 20:14s/l9971.001.21311.21311.2091-300.0027644.09
19952005.07.20 21:53buy9981.001.21481.21181.2158
19962005.07.20 23:26close9981.001.21491.21181.215810.0027654.09
19972005.07.20 23:40sell9991.001.21491.21791.2139
19982005.07.21 01:18close9991.001.21481.21791.213910.2327664.33
19992005.07.21 01:19buy10001.001.21451.21151.2155
20002005.07.21 02:21close10001.001.21541.21151.215590.0027754.33
20012005.07.21 02:21sell10011.001.21551.21851.2145
20022005.07.21 02:51s/l10011.001.21851.21851.2145-300.0027454.33
20032005.07.21 02:51sell10021.001.21851.22151.2175
20042005.07.21 04:30t/p10021.001.21751.22151.2175100.0027554.33
20052005.07.21 08:49sell10031.001.21601.21901.2150
20062005.07.21 09:46close10031.001.21531.21901.215070.0027624.33
20072005.07.21 09:46buy10041.001.21541.21241.2164
20082005.07.21 10:02t/p10041.001.21641.21241.2164100.0027724.33
20092005.07.21 11:11buy10051.001.21531.21231.2163
20102005.07.21 11:12t/p10051.001.21631.21231.2163100.0027824.33
20112005.07.21 11:14buy10061.001.21561.21261.2166
20122005.07.21 11:33t/p10061.001.21661.21261.2166100.0027924.33
20132005.07.21 13:01sell10071.001.21711.22011.2161
20142005.07.21 13:04t/p10071.001.21611.22011.2161100.0028024.33
20152005.07.21 13:10sell10081.001.21741.22041.2164
20162005.07.21 13:10t/p10081.001.21641.22041.2164100.0028124.33
20172005.07.21 13:15sell10091.001.21711.22011.2161
20182005.07.21 13:16s/l10091.001.22011.22011.2161-300.0027824.33
20192005.07.21 13:16sell10101.001.22021.22321.2192
20202005.07.21 13:17s/l10101.001.22321.22321.2192-300.0027524.33
20212005.07.21 13:17sell10111.001.22361.22661.2226
20222005.07.21 13:17t/p10111.001.22261.22661.2226100.0027624.33
20232005.07.21 13:17sell10121.001.22231.22531.2213
20242005.07.21 13:19t/p10121.001.22131.22531.2213100.0027724.33
20252005.07.21 13:19sell10131.001.21921.22221.2182
20262005.07.21 13:19t/p10131.001.21821.22221.2182100.0027824.33
20272005.07.21 13:19sell10141.001.21771.22071.2167
20282005.07.21 13:22t/p10141.001.21671.22071.2167100.0027924.33
20292005.07.21 13:24sell10151.001.21851.22151.2175
20302005.07.21 13:24s/l10151.001.22151.22151.2175-300.0027624.33
20312005.07.21 13:24sell10161.001.22121.22421.2202
20322005.07.21 13:25t/p10161.001.22021.22421.2202100.0027724.33
20332005.07.21 13:25sell10171.001.21901.22201.2180
20342005.07.21 13:25t/p10171.001.21801.22201.2180100.0027824.33
20352005.07.21 13:25sell10181.001.21751.22051.2165
20362005.07.21 13:28t/p10181.001.21651.22051.2165100.0027924.33
20372005.07.21 13:29sell10191.001.21791.22091.2169
20382005.07.21 13:29s/l10191.001.22091.22091.2169-300.0027624.33
20392005.07.21 13:29sell10201.001.22151.22451.2205
20402005.07.21 13:30s/l10201.001.22451.22451.2205-300.0027324.33
20412005.07.21 13:30sell10211.001.22431.22731.2233
20422005.07.21 13:38t/p10211.001.22331.22731.2233100.0027424.33
20432005.07.21 13:38sell10221.001.21901.22201.2180
20442005.07.21 13:38t/p10221.001.21801.22201.2180100.0027524.33
20452005.07.21 13:38sell10231.001.21941.22241.2184
20462005.07.21 13:38t/p10231.001.21841.22241.2184100.0027624.33
20472005.07.21 13:38sell10241.001.21791.22091.2169
20482005.07.21 13:38t/p10241.001.21691.22091.2169100.0027724.33
20492005.07.21 13:38sell10251.001.21871.22171.2177
20502005.07.21 13:38s/l10251.001.22171.22171.2177-300.0027424.33
20512005.07.21 13:38sell10261.001.22201.22501.2210
20522005.07.21 13:39s/l10261.001.22501.22501.2210-300.0027124.33
20532005.07.21 13:39sell10271.001.22471.22771.2237
20542005.07.21 13:43t/p10271.001.22371.22771.2237100.0027224.33
20552005.07.21 13:43sell10281.001.21721.22021.2162
20562005.07.21 13:43s/l10281.001.22021.22021.2162-300.0026924.33
20572005.07.21 13:43sell10291.001.22061.22361.2196
20582005.07.21 13:43t/p10291.001.21961.22361.2196100.0027024.33
20592005.07.21 13:43sell10301.001.22361.22661.2226
20602005.07.21 13:43t/p10301.001.22261.22661.2226100.0027124.33
20612005.07.21 13:43sell10311.001.22231.22531.2213
20622005.07.21 13:43t/p10311.001.22131.22531.2213100.0027224.33
20632005.07.21 13:43sell10321.001.21851.22151.2175
20642005.07.21 13:43s/l10321.001.22151.22151.2175-300.0026924.33
20652005.07.21 13:43sell10331.001.22361.22661.2226
20662005.07.21 13:44t/p10331.001.22261.22661.2226100.0027024.33
20672005.07.21 13:44sell10341.001.21861.22161.2176
20682005.07.21 13:44t/p10341.001.21761.22161.2176100.0027124.33
20692005.07.21 13:44sell10351.001.22091.22391.2199
20702005.07.21 13:44t/p10351.001.21991.22391.2199100.0027224.33
20712005.07.21 13:44sell10361.001.21951.22251.2185
20722005.07.21 13:44t/p10361.001.21851.22251.2185100.0027324.33
20732005.07.21 13:44sell10371.001.21791.22091.2169
20742005.07.21 13:44t/p10371.001.21691.22091.2169100.0027424.33
20752005.07.21 13:44sell10381.001.21881.22181.2178
20762005.07.21 13:44s/l10381.001.22181.22181.2178-300.0027124.33
20772005.07.21 13:44sell10391.001.22401.22701.2230
20782005.07.21 13:44t/p10391.001.22301.22701.2230100.0027224.33
20792005.07.21 13:44sell10401.001.22111.22411.2201
20802005.07.21 13:44t/p10401.001.22011.22411.2201100.0027324.33
20812005.07.21 13:44sell10411.001.21941.22241.2184
20822005.07.21 14:07t/p10411.001.21841.22241.2184100.0027424.33
20832005.07.21 15:46buy10421.001.21571.21271.2167
20842005.07.21 15:57t/p10421.001.21671.21271.2167100.0027524.33
20852005.07.21 15:59buy10431.001.21551.21251.2165
20862005.07.21 16:11t/p10431.001.21651.21251.2165100.0027624.33
20872005.07.21 16:11buy10441.001.21601.21301.2170
20882005.07.21 16:15s/l10441.001.21301.21301.2170-300.0027324.33
20892005.07.21 17:45buy10451.001.21091.20791.2119
20902005.07.21 17:54t/p10451.001.21191.20791.2119100.0027424.33
20912005.07.21 17:57buy10461.001.21091.20791.2119
20922005.07.21 18:08t/p10461.001.21191.20791.2119100.0027524.33
20932005.07.21 18:15sell10471.001.21381.21681.2128
20942005.07.21 18:38s/l10471.001.21681.21681.2128-300.0027224.33
20952005.07.21 18:38sell10481.001.21711.22011.2161
20962005.07.21 18:38t/p10481.001.21611.22011.2161100.0027324.33
20972005.07.21 18:38sell10491.001.21521.21821.2142
20982005.07.21 18:41t/p10491.001.21421.21821.2142100.0027424.33
20992005.07.21 18:41sell10501.001.21381.21681.2128
21002005.07.21 18:53s/l10501.001.21681.21681.2128-300.0027124.33
21012005.07.21 20:26buy10511.001.21691.21391.2179
21022005.07.21 20:27t/p10511.001.21791.21391.2179100.0027224.33
21032005.07.21 20:39buy10521.001.21731.21431.2183
21042005.07.21 21:49close10521.001.21771.21431.218340.0027264.33
21052005.07.21 22:04sell10531.001.21791.22091.2169
21062005.07.21 22:37t/p10531.001.21691.22091.2169100.0027364.33
21072005.07.21 22:53buy10541.001.21701.21401.2180
21082005.07.22 01:30close10541.001.21711.21401.21809.1827373.50
21092005.07.22 01:30sell10551.001.21711.22011.2161
21102005.07.22 01:32t/p10551.001.21611.22011.2161100.0027473.50
21112005.07.22 01:45buy10561.001.21541.21241.2164
21122005.07.22 02:00t/p10561.001.21641.21241.2164100.0027573.50
21132005.07.22 02:02buy10571.001.21551.21251.2165
21142005.07.22 02:06t/p10571.001.21651.21251.2165100.0027673.50
21152005.07.22 02:14buy10581.001.21561.21261.2166
21162005.07.22 02:51t/p10581.001.21661.21261.2166100.0027773.50
21172005.07.22 02:51sell10591.001.21711.22011.2161
21182005.07.22 02:51t/p10591.001.21611.22011.2161100.0027873.50
21192005.07.22 03:20sell10601.001.21711.22011.2161
21202005.07.22 03:21t/p10601.001.21611.22011.2161100.0027973.50
21212005.07.22 03:30sell10611.001.21711.22011.2161
21222005.07.22 12:33t/p10611.001.21611.22011.2161100.0028073.50
21232005.07.22 12:45buy10621.001.21621.21321.2172
21242005.07.22 15:20close10621.001.21501.21321.2172-120.0027953.50
21252005.07.22 15:21sell10631.001.21511.21811.2141
21262005.07.22 15:41t/p10631.001.21411.21811.2141100.0028053.50
21272005.07.22 18:15buy10641.001.20781.20481.2088
21282005.07.22 19:15close10641.001.20751.20481.2088-30.0028023.50
21292005.07.22 19:15sell10651.001.20751.21051.2065
21302005.07.22 20:57t/p10651.001.20651.21051.2065100.0028123.50
21312005.07.22 23:00sell10661.001.20691.20991.2059
21322005.07.25 00:00t/p10661.001.20591.20991.2059100.2328223.73
21332005.07.25 00:15buy10671.001.20481.20181.2058
21342005.07.25 01:00close10671.001.20551.20181.205870.0028293.73
21352005.07.25 01:00sell10681.001.20561.20861.2046
21362005.07.25 02:27t/p10681.001.20461.20861.2046100.0028393.73
21372005.07.25 02:27buy10691.001.20451.20151.2055
21382005.07.25 02:31t/p10691.001.20551.20151.2055100.0028493.73
21392005.07.25 05:15sell10701.001.20541.20841.2044
21402005.07.25 08:34close10701.001.20471.20841.204470.0028563.73
21412005.07.25 08:34buy10711.001.20461.20161.2056
21422005.07.25 10:16close10711.001.20431.20161.2056-30.0028533.73
21432005.07.25 10:16sell10721.001.20451.20751.2035
21442005.07.25 11:15s/l10721.001.20751.20751.2035-300.0028233.73
21452005.07.25 12:26buy10731.001.20571.20271.2067
21462005.07.25 12:43t/p10731.001.20671.20271.2067100.0028333.73
21472005.07.25 13:13sell10741.001.20761.21061.2066
21482005.07.25 13:54t/p10741.001.20661.21061.2066100.0028433.73
21492005.07.25 14:23buy10751.001.20631.20331.2073
21502005.07.25 14:56t/p10751.001.20731.20331.2073100.0028533.73
21512005.07.25 16:30sell10761.001.20801.21101.2070
21522005.07.25 16:35t/p10761.001.20701.21101.2070100.0028633.73
21532005.07.25 16:37sell10771.001.20801.21101.2070
21542005.07.25 16:50t/p10771.001.20701.21101.2070100.0028733.73
21552005.07.25 17:01buy10781.001.20621.20321.2072
21562005.07.25 18:12close10781.001.20661.20321.207240.0028773.73
21572005.07.25 19:46buy10791.001.20501.20201.2060
21582005.07.25 20:34close10791.001.20581.20201.206080.0028853.73
21592005.07.25 21:00sell10801.001.20591.20891.2049
21602005.07.25 22:53close10801.001.20601.20891.2049-10.0028843.73
21612005.07.25 22:53buy10811.001.20631.20331.2073
21622005.07.25 23:46close10811.001.20681.20331.207350.0028893.73
21632005.07.25 23:49sell10821.001.20681.20981.2058
21642005.07.26 00:36t/p10821.001.20581.20981.2058100.2328993.96
21652005.07.26 00:36buy10831.001.20581.20281.2068
21662005.07.26 04:30s/l10831.001.20281.20281.2068-300.0028693.96
21672005.07.26 04:51sell10841.001.20381.20681.2028
21682005.07.26 04:53t/p10841.001.20281.20681.2028100.0028793.96
21692005.07.26 08:45sell10851.001.20561.20861.2046
21702005.07.26 09:06t/p10851.001.20461.20861.2046100.0028893.96
21712005.07.26 10:00sell10861.001.20571.20871.2047
21722005.07.26 10:04t/p10861.001.20471.20871.2047100.0028993.96
21732005.07.26 10:13sell10871.001.20491.20791.2039
21742005.07.26 10:14t/p10871.001.20391.20791.2039100.0029093.96
21752005.07.26 13:45buy10881.001.19961.19661.2006
21762005.07.26 13:53t/p10881.001.20061.19661.2006100.0029193.96
21772005.07.26 13:53buy10891.001.19971.19671.2007
21782005.07.26 15:21close10891.001.20041.19671.200770.0029263.96
21792005.07.26 17:51buy10901.001.20071.19771.2017
21802005.07.26 18:32t/p10901.001.20171.19771.2017100.0029363.96
21812005.07.26 18:32sell10911.001.20201.20501.2010
21822005.07.26 18:42t/p10911.001.20101.20501.2010100.0029463.96
21832005.07.26 18:45sell10921.001.20161.20461.2006
21842005.07.26 21:31close10921.001.20191.20461.2006-30.0029433.96
21852005.07.26 21:31buy10931.001.20181.19881.2028
21862005.07.27 02:03close10931.001.20221.19881.202837.5329471.49
21872005.07.27 02:03sell10941.001.20221.20521.2012
21882005.07.27 03:00close10941.001.20151.20521.201270.0029541.49
21892005.07.27 03:14buy10951.001.20151.19851.2025
21902005.07.27 03:17t/p10951.001.20251.19851.2025100.0029641.49
21912005.07.27 04:31buy10961.001.20121.19821.2022
21922005.07.27 09:42s/l10961.001.19821.19821.2022-300.0029341.49
21932005.07.27 10:20sell10971.001.19971.20271.1987
21942005.07.27 11:40close10971.001.19921.20271.198750.0029391.49
21952005.07.27 11:40buy10981.001.19911.19611.2001
21962005.07.27 11:48t/p10981.001.20011.19611.2001100.0029491.49
21972005.07.27 14:07buy10991.001.19901.19601.2000
21982005.07.27 14:45t/p10991.001.20001.19601.2000100.0029591.49
21992005.07.27 14:45buy11001.001.19811.19511.1991
22002005.07.27 14:46t/p11001.001.19911.19511.1991100.0029691.49
22012005.07.27 14:46buy11011.001.19851.19551.1995
22022005.07.27 14:59t/p11011.001.19951.19551.1995100.0029791.49
22032005.07.27 15:00sell11021.001.20191.20491.2009
22042005.07.27 15:00s/l11021.001.20491.20491.2009-300.0029491.49
22052005.07.27 15:00sell11031.001.20481.20781.2038
22062005.07.27 15:00t/p11031.001.20381.20781.2038100.0029591.49
22072005.07.27 15:00sell11041.001.20311.20611.2021
22082005.07.27 15:51t/p11041.001.20211.20611.2021100.0029691.49
22092005.07.27 16:30sell11051.001.20411.20711.2031
22102005.07.27 19:54s/l11051.001.20711.20711.2031-300.0029391.49
22112005.07.27 19:54sell11061.001.20681.20981.2058
22122005.07.28 00:03close11061.001.20641.20981.205840.2329431.72
22132005.07.28 03:00buy11071.001.20671.20371.2077
22142005.07.28 03:07t/p11071.001.20771.20371.2077100.0029531.72
22152005.07.28 05:32sell11081.001.20701.21001.2060
22162005.07.28 07:48close11081.001.20671.21001.206030.0029561.72
22172005.07.28 07:49buy11091.001.20671.20371.2077
22182005.07.28 09:46s/l11091.001.20371.20371.2077-300.0029261.72
22192005.07.28 10:34sell11101.001.20571.20871.2047
22202005.07.28 11:57close11101.001.20501.20871.204770.0029331.72
22212005.07.28 12:24buy11111.001.20521.20221.2062
22222005.07.28 12:31t/p11111.001.20621.20221.2062100.0029431.72
22232005.07.28 12:45sell11121.001.20721.21021.2062
22242005.07.28 13:16s/l11121.001.21021.21021.2062-300.0029131.72
22252005.07.28 13:16sell11131.001.20991.21291.2089
22262005.07.28 13:38t/p11131.001.20891.21291.2089100.0029231.72
22272005.07.28 15:27sell11141.001.21041.21341.2094
22282005.07.28 15:36t/p11141.001.20941.21341.2094100.0029331.72
22292005.07.28 16:00buy11151.001.20781.20481.2088
22302005.07.28 17:15t/p11151.001.20881.20481.2088100.0029431.72
22312005.07.28 17:24sell11161.001.20951.21251.2085
22322005.07.28 17:25s/l11161.001.21251.21251.2085-300.0029131.72
22332005.07.28 17:25sell11171.001.21221.21521.2112
22342005.07.28 17:26t/p11171.001.21121.21521.2112100.0029231.72
22352005.07.28 17:26sell11181.001.21091.21391.2099
22362005.07.28 17:28t/p11181.001.20991.21391.2099100.0029331.72
22372005.07.28 17:28sell11191.001.20951.21251.2085
22382005.07.28 17:39s/l11191.001.21251.21251.2085-300.0029031.72
22392005.07.28 21:30sell11201.001.21371.21671.2127
22402005.07.28 23:30close11201.001.21291.21671.212780.0029111.72
22412005.07.28 23:30buy11211.001.21281.20981.2138
22422005.07.29 02:05close11211.001.21341.20981.213859.1829170.90
22432005.07.29 02:05sell11221.001.21351.21651.2125
22442005.07.29 05:52t/p11221.001.21251.21651.2125100.0029270.90
22452005.07.29 08:44buy11231.001.21201.20901.2130
22462005.07.29 10:12s/l11231.001.20901.20901.2130-300.0028970.90
22472005.07.29 10:12buy11241.001.20881.20581.2098
22482005.07.29 10:12t/p11241.001.20981.20581.2098100.0029070.90
22492005.07.29 10:12buy11251.001.21011.20711.2111
22502005.07.29 14:30t/p11251.001.21111.20711.2111100.0029170.90
22512005.07.29 14:30sell11261.001.21301.21601.2120
22522005.07.29 14:36t/p11261.001.21201.21601.2120100.0029270.90
22532005.07.29 14:36sell11271.001.21131.21431.2103
22542005.07.29 14:39t/p11271.001.21031.21431.2103100.0029370.90
22552005.07.29 14:44sell11281.001.21241.21541.2114
22562005.07.29 16:30s/l11281.001.21541.21541.2114-300.0029070.90
22572005.07.29 16:30sell11291.001.21561.21861.2146
22582005.07.29 16:36t/p11291.001.21461.21861.2146100.0029170.90
22592005.07.29 16:40sell11301.001.21431.21731.2133
22602005.07.29 17:06t/p11301.001.21331.21731.2133100.0029270.90
22612005.07.29 17:12sell11311.001.21481.21781.2138
22622005.07.29 17:14t/p11311.001.21381.21781.2138100.0029370.90
22632005.07.29 17:15buy11321.001.21191.20891.2129
22642005.07.29 17:43t/p11321.001.21291.20891.2129100.0029470.90
22652005.07.29 17:44buy11331.001.21221.20921.2132
22662005.07.29 17:58t/p11331.001.21321.20921.2132100.0029570.90
22672005.07.29 19:15sell11341.001.21301.21601.2120
22682005.07.29 20:17close11341.001.21241.21601.212060.0029630.90
22692005.07.29 20:18buy11351.001.21241.20941.2134
22702005.08.01 02:02close11351.001.21291.20941.213449.1829680.07
22712005.08.01 02:02sell11361.001.21291.21591.2119
22722005.08.01 04:01s/l11361.001.21591.21591.2119-300.0029380.07
22732005.08.01 06:15sell11371.001.21861.22161.2176
22742005.08.01 07:46close11371.001.21771.22161.217690.0029470.07
22752005.08.01 09:08sell11381.001.21871.22171.2177
22762005.08.01 09:15t/p11381.001.21771.22171.2177100.0029570.07
22772005.08.01 09:42sell11391.001.21871.22171.2177
22782005.08.01 10:23s/l11391.001.22171.22171.2177-300.0029270.07
22792005.08.01 12:30sell11401.001.22181.22481.2208
22802005.08.01 16:38s/l11401.001.22481.22481.2208-300.0028970.07
22812005.08.01 16:38sell11411.001.22451.22751.2235
22822005.08.01 16:44t/p11411.001.22351.22751.2235100.0029070.07
22832005.08.01 17:00buy11421.001.22101.21801.2220
22842005.08.01 18:39close11421.001.22111.21801.222010.0029080.07
22852005.08.01 18:39sell11431.001.22131.22431.2203
22862005.08.01 20:00t/p11431.001.22031.22431.2203100.0029180.07
22872005.08.01 22:52buy11441.001.21831.21531.2193
22882005.08.02 00:32close11441.001.21871.21531.219339.1829219.25
22892005.08.02 00:44sell11451.001.21851.22151.2175
22902005.08.02 03:30s/l11451.001.22151.22151.2175-300.0028919.25
22912005.08.02 04:53buy11461.001.22051.21751.2215
22922005.08.02 04:59t/p11461.001.22151.21751.2215100.0029019.25
22932005.08.02 05:00buy11471.001.22051.21751.2215
22942005.08.02 05:45t/p11471.001.22151.21751.2215100.0029119.25
22952005.08.02 05:45sell11481.001.22151.22451.2205
22962005.08.02 07:46close11481.001.22101.22451.220550.0029169.25
22972005.08.02 07:48buy11491.001.22111.21811.2221
22982005.08.02 09:37close11491.001.22171.21811.222160.0029229.25
22992005.08.02 09:37sell11501.001.22181.22481.2208
23002005.08.02 14:15close11501.001.22111.22481.220870.0029299.25
23012005.08.02 14:15buy11511.001.22131.21831.2223
23022005.08.02 14:39t/p11511.001.22231.21831.2223100.0029399.25
23032005.08.02 15:00sell11521.001.22281.22581.2218
23042005.08.02 15:07t/p11521.001.22181.22581.2218100.0029499.25
23052005.08.02 15:07sell11531.001.22251.22551.2215
23062005.08.02 15:51t/p11531.001.22151.22551.2215100.0029599.25
23072005.08.02 17:36sell11541.001.22151.22451.2205
23082005.08.02 17:49t/p11541.001.22051.22451.2205100.0029699.25
23092005.08.02 18:03buy11551.001.22001.21701.2210
23102005.08.02 21:16close11551.001.21991.21701.2210-10.0029689.25
23112005.08.02 21:16sell11561.001.22001.22301.2190
23122005.08.02 23:07t/p11561.001.21901.22301.2190100.0029789.25
23132005.08.02 23:15sell11571.001.21981.22281.2188
23142005.08.03 01:38t/p11571.001.21881.22281.2188100.6929889.94
23152005.08.03 02:01sell11581.001.21941.22241.2184
23162005.08.03 02:30t/p11581.001.21841.22241.2184100.0029989.94
23172005.08.03 05:00sell11591.001.21711.22011.2161
23182005.08.03 06:12t/p11591.001.21611.22011.2161100.0030089.94
23192005.08.03 06:16sell11601.001.21711.22011.2161
23202005.08.03 06:26t/p11601.001.21611.22011.2161100.0030189.94
23212005.08.03 06:31sell11611.001.21711.22011.2161
23222005.08.03 07:11t/p11611.001.21611.22011.2161100.0030289.94
23232005.08.03 07:15sell11621.001.21711.22011.2161
23242005.08.03 07:40t/p11621.001.21611.22011.2161100.0030389.94
23252005.08.03 07:46sell11631.001.21711.22011.2161
23262005.08.03 08:30s/l11631.001.22011.22011.2161-300.0030089.94
23272005.08.03 08:30sell11641.001.22001.22301.2190
23282005.08.03 08:37t/p11641.001.21901.22301.2190100.0030189.94
23292005.08.03 08:37sell11651.001.21871.22171.2177
23302005.08.03 10:13s/l11651.001.22171.22171.2177-300.0029889.94
23312005.08.03 13:32buy11661.001.23011.22711.2311
23322005.08.03 14:11t/p11661.001.23111.22711.2311100.0029989.94
23332005.08.03 14:13sell11671.001.23141.23441.2304
23342005.08.03 15:49t/p11671.001.23041.23441.2304100.0030089.94
23352005.08.03 17:30sell11681.001.23271.23571.2317
23362005.08.03 19:00close11681.001.23251.23571.231720.0030109.94
23372005.08.03 19:01buy11691.001.23261.22961.2336
23382005.08.03 19:29t/p11691.001.23361.22961.2336100.0030209.94
23392005.08.03 19:30sell11701.001.23361.23661.2326
23402005.08.03 23:46close11701.001.23321.23661.232640.0030249.94
23412005.08.04 00:15buy11711.001.23311.23011.2341
23422005.08.04 03:00close11711.001.23291.23011.2341-20.0030229.94
23432005.08.04 03:00sell11721.001.23291.23591.2319
23442005.08.04 03:16s/l11721.001.23591.23591.2319-300.0029929.94
23452005.08.04 03:16sell11731.001.23611.23911.2351
23462005.08.04 03:30t/p11731.001.23511.23911.2351100.0030029.94
23472005.08.04 03:30sell11741.001.23481.23781.2338
23482005.08.04 04:00t/p11741.001.23381.23781.2338100.0030129.94
23492005.08.04 04:30buy11751.001.23211.22911.2331
23502005.08.04 04:43t/p11751.001.23311.22911.2331100.0030229.94
23512005.08.04 07:24sell11761.001.23321.23621.2322
23522005.08.04 08:08close11761.001.23251.23621.232270.0030299.94
23532005.08.04 08:08buy11771.001.23231.22931.2333
23542005.08.04 08:09t/p11771.001.23331.22931.2333100.0030399.94
23552005.08.04 08:22buy11781.001.23271.22971.2337
23562005.08.04 08:38t/p11781.001.23371.22971.2337100.0030499.94
23572005.08.04 09:00sell11791.001.23381.23681.2328
23582005.08.04 09:06t/p11791.001.23281.23681.2328100.0030599.94
23592005.08.04 09:07sell11801.001.23361.23661.2326
23602005.08.04 09:18t/p11801.001.23261.23661.2326100.0030699.94
23612005.08.04 09:30buy11811.001.23151.22851.2325
23622005.08.04 12:03t/p11811.001.23251.22851.2325100.0030799.94
23632005.08.04 12:04sell11821.001.23301.23601.2320
23642005.08.04 12:04t/p11821.001.23201.23601.2320100.0030899.94
23652005.08.04 12:15sell11831.001.23301.23601.2320
23662005.08.04 14:09t/p11831.001.23201.23601.2320100.0030999.94
23672005.08.04 15:00sell11841.001.23351.23651.2325
23682005.08.04 15:15t/p11841.001.23251.23651.2325100.0031099.94
23692005.08.04 15:15sell11851.001.23361.23661.2326
23702005.08.04 15:22t/p11851.001.23261.23661.2326100.0031199.94
23712005.08.04 15:30sell11861.001.23361.23661.2326
23722005.08.04 16:33s/l11861.001.23661.23661.2326-300.0030899.94
23732005.08.04 22:37sell11871.001.23841.24141.2374
23742005.08.05 01:16close11871.001.23781.24141.237460.2330960.17
23752005.08.05 01:49sell11881.001.23881.24181.2378
23762005.08.05 02:45t/p11881.001.23781.24181.2378100.0031060.17
23772005.08.05 02:45buy11891.001.23751.23451.2385
23782005.08.05 02:47t/p11891.001.23851.23451.2385100.0031160.17
23792005.08.05 02:59buy11901.001.23761.23461.2386
23802005.08.05 07:33close11901.001.23711.23461.2386-50.0031110.17
23812005.08.05 07:33sell11911.001.23701.24001.2360
23822005.08.05 13:07t/p11911.001.23601.24001.2360100.0031210.17
23832005.08.05 13:25sell11921.001.23751.24051.2365
23842005.08.05 13:29t/p11921.001.23651.24051.2365100.0031310.17
23852005.08.05 13:29sell11931.001.23731.24031.2363
23862005.08.05 14:30t/p11931.001.23631.24031.2363100.0031410.17
23872005.08.05 14:30buy11941.001.23611.23311.2371
23882005.08.05 14:39t/p11941.001.23711.23311.2371100.0031510.17
23892005.08.05 14:39buy11951.001.23711.23411.2381
23902005.08.05 14:39t/p11951.001.23811.23411.2381100.0031610.17
23912005.08.05 14:40buy11961.001.23591.23291.2369
23922005.08.05 15:02s/l11961.001.23291.23291.2369-300.0031310.17
23932005.08.05 15:02buy11971.001.23321.23021.2342
23942005.08.05 15:05t/p11971.001.23421.23021.2342100.0031410.17
23952005.08.05 15:05buy11981.001.23461.23161.2356
23962005.08.05 15:14s/l11981.001.23161.23161.2356-300.0031110.17
23972005.08.05 15:14buy11991.001.23171.22871.2327
23982005.08.05 15:22t/p11991.001.23271.22871.2327100.0031210.17
23992005.08.05 15:22buy12001.001.23351.23051.2345
24002005.08.05 15:23t/p12001.001.23451.23051.2345100.0031310.17
24012005.08.05 15:23buy12011.001.23531.23231.2363
24022005.08.05 15:24s/l12011.001.23231.23231.2363-300.0031010.17
24032005.08.05 15:24buy12021.001.23261.22961.2336
24042005.08.05 15:28t/p12021.001.23361.22961.2336100.0031110.17
24052005.08.05 15:28buy12031.001.23401.23101.2350
24062005.08.05 15:29t/p12031.001.23501.23101.2350100.0031210.17
24072005.08.05 15:29buy12041.001.23571.23271.2367
24082005.08.05 15:59s/l12041.001.23271.23271.2367-300.0030910.17
24092005.08.05 19:00sell12051.001.23271.23571.2317
24102005.08.05 22:00s/l12051.001.23571.23571.2317-300.0030610.17
24112005.08.08 00:00buy12061.001.23381.23081.2348
24122005.08.08 01:02close12061.001.23391.23081.234810.0030620.17
24132005.08.08 01:03sell12071.001.23381.23681.2328
24142005.08.08 05:02close12071.001.23311.23681.232870.0030690.17
24152005.08.08 06:15sell12081.001.23381.23681.2328
24162005.08.08 07:00t/p12081.001.23281.23681.2328100.0030790.17
24172005.08.08 09:00sell12091.001.23331.23631.2323
24182005.08.08 09:30s/l12091.001.23631.23631.2323-300.0030490.17
24192005.08.08 11:00sell12101.001.23681.23981.2358
24202005.08.08 12:53close12101.001.23721.23981.2358-40.0030450.17
24212005.08.08 12:53buy12111.001.23761.23461.2386
24222005.08.08 12:56t/p12111.001.23861.23461.2386100.0030550.17
24232005.08.08 12:59buy12121.001.23761.23461.2386
24242005.08.08 19:18close12121.001.23631.23461.2386-130.0030420.17
24252005.08.08 19:19sell12131.001.23631.23931.2353
24262005.08.08 21:30t/p12131.001.23531.23931.2353100.0030520.17
24272005.08.09 00:21buy12141.001.23481.23181.2358
24282005.08.09 00:30close12141.001.23511.23181.235830.0030550.17
24292005.08.09 00:30sell12151.001.23511.23811.2341
24302005.08.09 03:00s/l12151.001.23811.23811.2341-300.0030250.17
24312005.08.09 03:00sell12161.001.23991.24291.2389
24322005.08.09 03:00t/p12161.001.23891.24291.2389100.0030350.17
24332005.08.09 03:00sell12171.001.23731.24031.2363
24342005.08.09 04:25close12171.001.23711.24031.236320.0030370.17
24352005.08.09 05:01buy12181.001.23701.23401.2380
24362005.08.09 07:39t/p12181.001.23801.23401.2380100.0030470.17
24372005.08.09 10:02buy12191.001.23781.23481.2388
24382005.08.09 13:52close12191.001.23701.23481.2388-80.0030390.17
24392005.08.09 13:54sell12201.001.23701.24001.2360
24402005.08.09 14:28t/p12201.001.23601.24001.2360100.0030490.17
24412005.08.09 14:28buy12211.001.23591.23291.2369
24422005.08.09 15:44s/l12211.001.23291.23291.2369-300.0030190.17
24432005.08.09 16:04sell12221.001.23471.23771.2337
24442005.08.09 16:14t/p12221.001.23371.23771.2337100.0030290.17
24452005.08.09 16:14sell12231.001.23451.23751.2335
24462005.08.09 18:25close12231.001.23421.23751.233530.0030320.17
24472005.08.09 18:27buy12241.001.23411.23111.2351
24482005.08.09 20:15t/p12241.001.23511.23111.2351100.0030420.17
24492005.08.09 23:00sell12251.001.23701.24001.2360
24502005.08.10 01:03close12251.001.23701.24001.23600.6930420.86
24512005.08.10 01:03buy12261.001.23701.23401.2380
24522005.08.10 03:51close12261.001.23571.23401.2380-130.0030290.86
24532005.08.10 03:51sell12271.001.23581.23881.2348
24542005.08.10 06:15close12271.001.23561.23881.234820.0030310.86
24552005.08.10 06:15buy12281.001.23571.23271.2367
24562005.08.10 07:15close12281.001.23601.23271.236730.0030340.86
24572005.08.10 07:15sell12291.001.23601.23901.2350
24582005.08.10 08:34s/l12291.001.23901.23901.2350-300.0030040.86
24592005.08.10 09:36buy12301.001.23781.23481.2388
24602005.08.10 10:32t/p12301.001.23881.23481.2388100.0030140.86
24612005.08.10 10:42sell12311.001.23901.24201.2380
24622005.08.10 11:26s/l12311.001.24201.24201.2380-300.0029840.86
24632005.08.10 15:30buy12321.001.23751.23451.2385
24642005.08.10 15:39t/p12321.001.23851.23451.2385100.0029940.86
24652005.08.10 15:43buy12331.001.23791.23491.2389
24662005.08.10 15:54t/p12331.001.23891.23491.2389100.0030040.86
24672005.08.10 16:15sell12341.001.23951.24251.2385
24682005.08.10 16:32t/p12341.001.23851.24251.2385100.0030140.86
24692005.08.10 16:33sell12351.001.23881.24181.2378
24702005.08.10 17:01t/p12351.001.23781.24181.2378100.0030240.86
24712005.08.10 17:01buy12361.001.23771.23471.2387
24722005.08.10 17:30s/l12361.001.23471.23471.2387-300.0029940.86
24732005.08.10 20:00sell12371.001.23571.23871.2347
24742005.08.10 23:00s/l12371.001.23871.23871.2347-300.0029640.86
24752005.08.11 01:33sell12381.001.23871.24171.2377
24762005.08.11 02:22close12381.001.23801.24171.237770.0029710.86
24772005.08.11 04:16buy12391.001.23971.23671.2407
24782005.08.11 05:07t/p12391.001.24071.23671.2407100.0029810.86
24792005.08.11 07:45buy12401.001.23911.23611.2401
24802005.08.11 07:54t/p12401.001.24011.23611.2401100.0029910.86
24812005.08.11 07:59buy12411.001.23981.23681.2408
24822005.08.11 09:07close12411.001.24071.23681.240890.0030000.86
24832005.08.11 09:07sell12421.001.24081.24381.2398
24842005.08.11 14:00close12421.001.24071.24381.239810.0030010.86
24852005.08.11 14:00buy12431.001.24081.23781.2418
24862005.08.11 14:39t/p12431.001.24181.23781.2418100.0030110.86
24872005.08.11 14:39sell12441.001.24211.24511.2411
24882005.08.11 14:41t/p12441.001.24111.24511.2411100.0030210.86
24892005.08.11 14:49sell12451.001.24151.24451.2405
24902005.08.11 15:37s/l12451.001.24451.24451.2405-300.0029910.86
24912005.08.11 15:37sell12461.001.24451.24751.2435
24922005.08.11 15:39t/p12461.001.24351.24751.2435100.0030010.86
24932005.08.11 15:39sell12471.001.24321.24621.2422
24942005.08.11 21:51s/l12471.001.24621.24621.2422-300.0029710.86
24952005.08.11 21:51sell12481.001.24591.24891.2449
24962005.08.12 03:00close12481.001.24541.24891.244950.2329761.09
24972005.08.12 03:04buy12491.001.24541.24241.2464
24982005.08.12 03:46t/p12491.001.24641.24241.2464100.0029861.09
24992005.08.12 04:15sell12501.001.24641.24941.2454
25002005.08.12 08:01t/p12501.001.24541.24941.2454100.0029961.09
25012005.08.12 08:17sell12511.001.24621.24921.2452
25022005.08.12 12:46close12511.001.24681.24921.2452-60.0029901.09
25032005.08.12 12:46buy12521.001.24671.24371.2477
25042005.08.12 14:45s/l12521.001.24371.24371.2477-300.0029601.09
25052005.08.12 15:15buy12531.001.23891.23591.2399
25062005.08.12 15:21t/p12531.001.23991.23591.2399100.0029701.09
25072005.08.12 15:21buy12541.001.24021.23721.2412
25082005.08.12 15:23t/p12541.001.24121.23721.2412100.0029801.09
25092005.08.12 15:23buy12551.001.24151.23851.2425
25102005.08.12 15:29s/l12551.001.23851.23851.2425-300.0029501.09
25112005.08.12 15:29buy12561.001.23881.23581.2398
25122005.08.12 15:29t/p12561.001.23981.23581.2398100.0029601.09
25132005.08.12 15:29buy12571.001.24071.23771.2417
25142005.08.12 15:36t/p12571.001.24171.23771.2417100.0029701.09
25152005.08.12 15:36buy12581.001.24201.23901.2430
25162005.08.12 15:51t/p12581.001.24301.23901.2430100.0029801.09
25172005.08.12 18:49sell12591.001.24361.24661.2426
25182005.08.15 02:32t/p12591.001.24261.24661.2426100.2329901.32
25192005.08.15 05:09sell12601.001.24171.24471.2407
25202005.08.15 07:26close12601.001.24131.24471.240740.0029941.32
25212005.08.15 07:38buy12611.001.24131.23831.2423
25222005.08.15 10:52s/l12611.001.23831.23831.2423-300.0029641.32
25232005.08.15 12:33buy12621.001.23811.23511.2391
25242005.08.15 14:31close12621.001.23881.23511.239170.0029711.32
25252005.08.15 14:31sell12631.001.23861.24161.2376
25262005.08.15 15:05t/p12631.001.23761.24161.2376100.0029811.32
25272005.08.15 15:05buy12641.001.23681.23381.2378
25282005.08.15 17:17t/p12641.001.23781.23381.2378100.0029911.32
25292005.08.15 17:30sell12651.001.23751.24051.2365
25302005.08.15 17:42t/p12651.001.23651.24051.2365100.0030011.32
25312005.08.15 19:00sell12661.001.23681.23981.2358
25322005.08.15 19:10t/p12661.001.23581.23981.2358100.0030111.32
25332005.08.15 19:17sell12671.001.23661.23961.2356
25342005.08.16 00:04close12671.001.23621.23961.235640.2330151.55
25352005.08.16 00:04buy12681.001.23631.23331.2373
25362005.08.16 01:01close12681.001.23681.23331.237350.0030201.55
25372005.08.16 01:01sell12691.001.23701.24001.2360
25382005.08.16 01:31t/p12691.001.23601.24001.2360100.0030301.55
25392005.08.16 01:45buy12701.001.23571.23271.2367
25402005.08.16 03:14s/l12701.001.23271.23271.2367-300.0030001.55
25412005.08.16 06:17sell12711.001.23401.23701.2330
25422005.08.16 09:02s/l12711.001.23701.23701.2330-300.0029701.55
25432005.08.16 10:20buy12721.001.23601.23301.2370
25442005.08.16 11:17s/l12721.001.23301.23301.2370-300.0029401.55
25452005.08.16 14:41buy12731.001.23071.22771.2317
25462005.08.16 15:21t/p12731.001.23171.22771.2317100.0029501.55
25472005.08.16 15:22sell12741.001.23251.23551.2315
25482005.08.16 15:24t/p12741.001.23151.23551.2315100.0029601.55
25492005.08.16 15:50sell12751.001.23201.23501.2310
25502005.08.16 17:34s/l12751.001.23501.23501.2310-300.0029301.55
25512005.08.16 21:15sell12761.001.23641.23941.2354
25522005.08.16 23:19t/p12761.001.23541.23941.2354100.0029401.55
25532005.08.16 23:22sell12771.001.23621.23921.2352
25542005.08.16 23:30close12771.001.23561.23921.235260.0029461.55
25552005.08.16 23:31buy12781.001.23561.23261.2366
25562005.08.17 01:20close12781.001.23631.23261.236667.5329529.08
25572005.08.17 01:23sell12791.001.23661.23961.2356
25582005.08.17 01:45t/p12791.001.23561.23961.2356100.0029629.08
25592005.08.17 03:00buy12801.001.23401.23101.2350
25602005.08.17 03:03t/p12801.001.23501.23101.2350100.0029729.08
25612005.08.17 03:03buy12811.001.23511.23211.2361
25622005.08.17 06:06close12811.001.23371.23211.2361-140.0029589.08
25632005.08.17 06:09sell12821.001.23371.23671.2327
25642005.08.17 06:14t/p12821.001.23271.23671.2327100.0029689.08
25652005.08.17 10:00sell12831.001.22941.23241.2284
25662005.08.17 11:40t/p12831.001.22841.23241.2284100.0029789.08
25672005.08.17 11:40buy12841.001.22831.22531.2293
25682005.08.17 12:31close12841.001.22921.22531.229390.0029879.08
25692005.08.17 12:31sell12851.001.22921.23221.2282
25702005.08.17 14:40t/p12851.001.22821.23221.2282100.0029979.08
25712005.08.17 14:45sell12861.001.23051.23351.2295
25722005.08.17 14:51t/p12861.001.22951.23351.2295100.0030079.08
25732005.08.17 15:00sell12871.001.23051.23351.2295
25742005.08.17 16:03t/p12871.001.22951.23351.2295100.0030179.08
25752005.08.17 16:09buy12881.001.22871.22571.2297
25762005.08.17 16:15t/p12881.001.22971.22571.2297100.0030279.08
25772005.08.17 16:45sell12891.001.23111.23411.2301
25782005.08.17 16:46t/p12891.001.23011.23411.2301100.0030379.08
25792005.08.17 17:00sell12901.001.23051.23351.2295
25802005.08.17 17:05t/p12901.001.22951.23351.2295100.0030479.08
25812005.08.17 17:52buy12911.001.22901.22601.2300
25822005.08.17 18:36s/l12911.001.22601.22601.2300-300.0030179.08
25832005.08.17 20:42buy12921.001.22651.22351.2275
25842005.08.17 23:02t/p12921.001.22751.22351.2275100.0030279.08
25852005.08.18 01:36buy12931.001.22691.22391.2279
25862005.08.18 03:15close12931.001.22771.22391.227980.0030359.08
25872005.08.18 03:15sell12941.001.22761.23061.2266
25882005.08.18 06:47close12941.001.22841.23061.2266-80.0030279.08
25892005.08.18 06:47buy12951.001.22831.22531.2293
25902005.08.18 11:17s/l12951.001.22531.22531.2293-300.0029979.08
25912005.08.18 17:15sell12961.001.21791.22091.2169
25922005.08.18 20:06close12961.001.21701.22091.216990.0030069.08
25932005.08.18 20:08buy12971.001.21701.21401.2180
25942005.08.18 20:31t/p12971.001.21801.21401.2180100.0030169.08
25952005.08.18 20:45sell12981.001.21801.22101.2170
25962005.08.19 03:00close12981.001.21831.22101.2170-29.7730139.31
25972005.08.19 03:01buy12991.001.21801.21501.2190
25982005.08.19 04:16close12991.001.21791.21501.2190-10.0030129.31
25992005.08.19 04:18sell13001.001.21791.22091.2169
26002005.08.19 05:18close13001.001.21721.22091.216970.0030199.31
26012005.08.19 05:30buy13011.001.21741.21441.2184
26022005.08.19 07:52close13011.001.21731.21441.2184-10.0030189.31
26032005.08.19 07:53sell13021.001.21741.22041.2164
26042005.08.19 08:56t/p13021.001.21641.22041.2164100.0030289.31
26052005.08.19 08:56buy13031.001.21631.21331.2173
26062005.08.19 09:06close13031.001.21701.21331.217370.0030359.31
26072005.08.19 09:06sell13041.001.21711.22011.2161
26082005.08.19 09:08t/p13041.001.21611.22011.2161100.0030459.31
26092005.08.19 10:30sell13051.001.21431.21731.2133
26102005.08.19 11:04s/l13051.001.21731.21731.2133-300.0030159.31
26112005.08.19 11:04sell13061.001.21701.22001.2160
26122005.08.19 11:05t/p13061.001.21601.22001.2160100.0030259.31
26132005.08.19 11:05sell13071.001.21521.21821.2142
26142005.08.19 11:18s/l13071.001.21821.21821.2142-300.0029959.31
26152005.08.19 13:00sell13081.001.21771.22071.2167
26162005.08.19 14:23close13081.001.21761.22071.216710.0029969.31
26172005.08.19 14:24buy13091.001.21751.21451.2185
26182005.08.19 16:21s/l13091.001.21451.21451.2185-300.0029669.31
26192005.08.19 18:00sell13101.001.21461.21761.2136
26202005.08.19 18:50s/l13101.001.21761.21761.2136-300.0029369.31
26212005.08.19 20:51sell13111.001.21721.22021.2162
26222005.08.19 22:08close13111.001.21641.22021.216280.0029449.31
26232005.08.21 23:47sell13121.001.21701.22001.2160
26242005.08.22 01:48t/p13121.001.21601.22001.2160100.2329549.54
26252005.08.22 01:48buy13131.001.21601.21301.2170
26262005.08.22 02:00close13131.001.21691.21301.217090.0029639.54
26272005.08.22 02:00sell13141.001.21691.21991.2159
26282005.08.22 07:16close13141.001.21801.21991.2159-110.0029529.54
26292005.08.22 07:17buy13151.001.21791.21491.2189
26302005.08.22 08:11close13151.001.21881.21491.218990.0029619.54
26312005.08.22 08:11sell13161.001.21871.22171.2177
26322005.08.22 08:32t/p13161.001.21771.22171.2177100.0029719.54
26332005.08.22 08:47buy13171.001.21751.21451.2185
26342005.08.22 08:55t/p13171.001.21851.21451.2185100.0029819.54
26352005.08.22 09:24sell13181.001.21911.22211.2181
26362005.08.22 09:49t/p13181.001.21811.22211.2181100.0029919.54
26372005.08.22 11:32buy13191.001.21771.21471.2187
26382005.08.22 11:51t/p13191.001.21871.21471.2187100.0030019.54
26392005.08.22 12:00sell13201.001.21881.22181.2178
26402005.08.22 12:50s/l13201.001.22181.22181.2178-300.0029719.54
26412005.08.22 16:54sell13211.001.22381.22681.2228
26422005.08.22 17:02t/p13211.001.22281.22681.2228100.0029819.54
26432005.08.22 17:11sell13221.001.22381.22681.2228
26442005.08.22 17:14t/p13221.001.22281.22681.2228100.0029919.54
26452005.08.22 19:49buy13231.001.22261.21961.2236
26462005.08.22 20:36close13231.001.22341.21961.223680.0029999.54
26472005.08.22 20:37sell13241.001.22351.22651.2225
26482005.08.22 21:02t/p13241.001.22251.22651.2225100.0030099.54
26492005.08.22 21:35sell13251.001.22341.22641.2224
26502005.08.22 23:15t/p13251.001.22241.22641.2224100.0030199.54
26512005.08.23 00:03sell13261.001.22311.22611.2221
26522005.08.23 02:01close13261.001.22281.22611.222130.0030229.54
26532005.08.23 02:02buy13271.001.22271.21971.2237
26542005.08.23 06:00close13271.001.22121.21971.2237-150.0030079.54
26552005.08.23 06:00sell13281.001.22121.22421.2202
26562005.08.23 07:26close13281.001.22041.22421.220280.0030159.54
26572005.08.23 07:26buy13291.001.22041.21741.2214
26582005.08.23 08:05t/p13291.001.22141.21741.2214100.0030259.54
26592005.08.23 08:05sell13301.001.22181.22481.2208
26602005.08.23 08:07t/p13301.001.22081.22481.2208100.0030359.54
26612005.08.23 08:15sell13311.001.22151.22451.2205
26622005.08.23 09:48s/l13311.001.22451.22451.2205-300.0030059.54
26632005.08.23 10:38buy13321.001.22261.21961.2236
26642005.08.23 10:44t/p13321.001.22361.21961.2236100.0030159.54
26652005.08.23 11:13sell13331.001.22501.22801.2240
26662005.08.23 11:14t/p13331.001.22401.22801.2240100.0030259.54
26672005.08.23 13:45sell13341.001.22411.22711.2231
26682005.08.23 14:16close13341.001.22321.22711.223190.0030349.54
26692005.08.23 14:16buy13351.001.22321.22021.2242
26702005.08.23 16:04s/l13351.001.22021.22021.2242-300.0030049.54
26712005.08.23 16:48buy13361.001.22081.21781.2218
26722005.08.23 17:33t/p13361.001.22181.21781.2218100.0030149.54
26732005.08.23 21:09buy13371.001.22291.21991.2239
26742005.08.23 22:04close13371.001.22351.21991.223960.0030209.54
26752005.08.23 22:04sell13381.001.22361.22661.2226
26762005.08.24 01:17t/p13381.001.22261.22661.2226100.6930310.23
26772005.08.24 04:04sell13391.001.22141.22441.2204
26782005.08.24 04:12t/p13391.001.22041.22441.2204100.0030410.23
26792005.08.24 04:17sell13401.001.22141.22441.2204
26802005.08.24 06:10close13401.001.22051.22441.220490.0030500.23
26812005.08.24 06:12buy13411.001.22051.21751.2215
26822005.08.24 06:41s/l13411.001.21751.21751.2215-300.0030200.23
26832005.08.24 06:41buy13421.001.21781.21481.2188
26842005.08.24 06:45t/p13421.001.21881.21481.2188100.0030300.23
26852005.08.24 08:45buy13431.001.21671.21371.2177
26862005.08.24 09:16t/p13431.001.21771.21371.2177100.0030400.23
26872005.08.24 09:30sell13441.001.21771.22071.2167
26882005.08.24 12:00s/l13441.001.22071.22071.2167-300.0030100.23
26892005.08.24 13:23buy13451.001.22041.21741.2214
26902005.08.24 13:45t/p13451.001.22141.21741.2214100.0030200.23
26912005.08.24 14:03sell13461.001.22171.22471.2207
26922005.08.24 14:31s/l13461.001.22471.22471.2207-300.0029900.23
26932005.08.24 14:31sell13471.001.22461.22761.2236
26942005.08.24 14:34t/p13471.001.22361.22761.2236100.0030000.23
26952005.08.24 14:34sell13481.001.22311.22611.2221
26962005.08.24 14:34t/p13481.001.22211.22611.2221100.0030100.23
26972005.08.24 14:34sell13491.001.22171.22471.2207
26982005.08.24 14:46s/l13491.001.22471.22471.2207-300.0029800.23
26992005.08.24 18:25sell13501.001.22591.22891.2249
27002005.08.24 21:00close13501.001.22661.22891.2249-70.0029730.23
27012005.08.24 21:01buy13511.001.22661.22361.2276
27022005.08.24 21:21t/p13511.001.22761.22361.2276100.0029830.23
27032005.08.24 23:15buy13521.001.22651.22351.2275
27042005.08.25 02:15close13521.001.22661.22351.22759.1829839.41
27052005.08.25 02:15sell13531.001.22731.23031.2263
27062005.08.25 04:34s/l13531.001.23031.23031.2263-300.0029539.41
27072005.08.25 05:00buy13541.001.22881.22581.2298
27082005.08.25 05:16t/p13541.001.22981.22581.2298100.0029639.41
27092005.08.25 05:45sell13551.001.23071.23371.2297
27102005.08.25 07:22close13551.001.23001.23371.229770.0029709.41
27112005.08.25 07:22buy13561.001.23001.22701.2310
27122005.08.25 07:29t/p13561.001.23101.22701.2310100.0029809.41
27132005.08.25 07:37buy13571.001.22971.22671.2307
27142005.08.25 08:10t/p13571.001.23071.22671.2307100.0029909.41
27152005.08.25 08:24sell13581.001.23101.23401.2300
27162005.08.25 10:01t/p13581.001.23001.23401.2300100.0030009.41
27172005.08.25 13:00buy13591.001.22911.22611.2301
27182005.08.25 16:00close13591.001.22871.22611.2301-40.0029969.41
27192005.08.25 16:00sell13601.001.22871.23171.2277
27202005.08.25 17:16s/l13601.001.23171.23171.2277-300.0029669.41
27212005.08.25 19:42sell13611.001.23121.23421.2302
27222005.08.25 21:35close13611.001.23031.23421.230290.0029759.41
27232005.08.25 21:36buy13621.001.23041.22741.2314
27242005.08.26 00:06close13621.001.23011.22741.2314-30.8229728.58
27252005.08.26 00:06sell13631.001.23021.23321.2292
27262005.08.26 01:02close13631.001.22941.23321.229280.0029808.58
27272005.08.26 05:30sell13641.001.23051.23351.2295
27282005.08.26 08:06close13641.001.23081.23351.2295-30.0029778.58
27292005.08.26 08:06buy13651.001.23081.22781.2318
27302005.08.26 08:13t/p13651.001.23181.22781.2318100.0029878.58
27312005.08.26 08:21buy13661.001.23081.22781.2318
27322005.08.26 09:13t/p13661.001.23181.22781.2318100.0029978.58
27332005.08.26 09:26sell13671.001.23291.23591.2319
27342005.08.26 09:28t/p13671.001.23191.23591.2319100.0030078.58
27352005.08.26 09:29sell13681.001.23241.23541.2314
27362005.08.26 10:33t/p13681.001.23141.23541.2314100.0030178.58
27372005.08.26 10:33buy13691.001.23101.22801.2320
27382005.08.26 10:38t/p13691.001.23201.22801.2320100.0030278.58
27392005.08.26 10:47buy13701.001.23101.22801.2320
27402005.08.26 12:11t/p13701.001.23201.22801.2320100.0030378.58
27412005.08.26 12:11sell13711.001.23201.23501.2310
27422005.08.26 12:45t/p13711.001.23101.23501.2310100.0030478.58
27432005.08.26 12:49sell13721.001.23181.23481.2308
27442005.08.26 12:59t/p13721.001.23081.23481.2308100.0030578.58
27452005.08.26 13:00buy13731.001.23041.22741.2314
27462005.08.26 14:52t/p13731.001.23141.22741.2314100.0030678.58
27472005.08.26 16:17sell13741.001.23231.23531.2313
27482005.08.26 19:01t/p13741.001.23131.23531.2313100.0030778.58
27492005.08.26 21:53sell13751.001.22871.23171.2277
27502005.08.29 01:04s/l13751.001.23171.23171.2277-299.7730478.81
27512005.08.29 03:07buy13761.001.23241.22941.2334
27522005.08.29 03:12t/p13761.001.23341.22941.2334100.0030578.81
27532005.08.29 03:14buy13771.001.23211.22911.2331
27542005.08.29 04:15close13771.001.23241.22911.233130.0030608.81
27552005.08.29 04:15sell13781.001.23241.23541.2314
27562005.08.29 06:45t/p13781.001.23141.23541.2314100.0030708.81
27572005.08.29 06:45buy13791.001.23131.22831.2323
27582005.08.29 07:08t/p13791.001.23231.22831.2323100.0030808.81
27592005.08.29 07:08sell13801.001.23261.23561.2316
27602005.08.29 07:32t/p13801.001.23161.23561.2316100.0030908.81
27612005.08.29 07:52sell13811.001.23241.23541.2314
27622005.08.29 09:45close13811.001.23181.23541.231460.0030968.81
27632005.08.29 09:46buy13821.001.23181.22881.2328
27642005.08.29 09:49t/p13821.001.23281.22881.2328100.0031068.81
27652005.08.29 11:18sell13831.001.23201.23501.2310
27662005.08.29 11:45t/p13831.001.23101.23501.2310100.0031168.81
27672005.08.29 15:21sell13841.001.22941.23241.2284
27682005.08.29 16:25t/p13841.001.22841.23241.2284100.0031268.81
27692005.08.29 16:25buy13851.001.22811.22511.2291
27702005.08.29 16:34t/p13851.001.22911.22511.2291100.0031368.81
27712005.08.29 16:41buy13861.001.22821.22521.2292
27722005.08.29 17:13s/l13861.001.22521.22521.2292-300.0031068.81
27732005.08.29 17:13buy13871.001.22551.22251.2265
27742005.08.29 17:18t/p13871.001.22651.22251.2265100.0031168.81
27752005.08.29 17:18buy13881.001.22691.22391.2279
27762005.08.29 17:59s/l13881.001.22391.22391.2279-300.0030868.81
27772005.08.29 23:23buy13891.001.22241.21941.2234
27782005.08.30 00:48t/p13891.001.22341.21941.223499.1830967.99
27792005.08.30 00:48sell13901.001.22341.22641.2224
27802005.08.30 01:49close13901.001.22261.22641.222480.0031047.99
27812005.08.30 01:49buy13911.001.22271.21971.2237
27822005.08.30 08:46close13911.001.22251.21971.2237-20.0031027.99
27832005.08.30 08:46sell13921.001.22251.22551.2215
27842005.08.30 08:55t/p13921.001.22151.22551.2215100.0031127.99
27852005.08.30 09:02sell13931.001.22251.22551.2215
27862005.08.30 09:11t/p13931.001.22151.22551.2215100.0031227.99
27872005.08.30 09:16sell13941.001.22261.22561.2216
27882005.08.30 09:25t/p13941.001.22161.22561.2216100.0031327.99
27892005.08.30 09:29sell13951.001.22261.22561.2216
27902005.08.30 10:31t/p13951.001.22161.22561.2216100.0031427.99
27912005.08.30 10:39buy13961.001.22091.21791.2219
27922005.08.30 10:43t/p13961.001.22191.21791.2219100.0031527.99
27932005.08.30 12:00buy13971.001.22031.21731.2213
27942005.08.30 13:45close13971.001.21921.21731.2213-110.0031417.99
27952005.08.30 13:45sell13981.001.21921.22221.2182
27962005.08.30 14:13t/p13981.001.21821.22221.2182100.0031517.99
27972005.08.30 14:19buy13991.001.21801.21501.2190
27982005.08.30 15:22t/p13991.001.21901.21501.2190100.0031617.99
27992005.08.30 15:22sell14001.001.21941.22241.2184
28002005.08.30 15:26t/p14001.001.21841.22241.2184100.0031717.99
28012005.08.30 16:39buy14011.001.21761.21461.2186
28022005.08.30 16:44t/p14011.001.21861.21461.2186100.0031817.99
28032005.08.30 17:02sell14021.001.21961.22261.2186
28042005.08.30 17:19s/l14021.001.22261.22261.2186-300.0031517.99
28052005.08.30 17:19sell14031.001.22231.22531.2213
28062005.08.30 17:38t/p14031.001.22131.22531.2213100.0031617.99
28072005.08.30 18:24buy14041.001.21891.21591.2199
28082005.08.30 18:48t/p14041.001.21991.21591.2199100.0031717.99
28092005.08.30 19:02sell14051.001.22061.22361.2196
28102005.08.31 01:15close14051.001.22151.22361.2196-89.3131628.68
28112005.08.31 01:16buy14061.001.22131.21831.2223
28122005.08.31 02:03close14061.001.22211.21831.222380.0031708.68
28132005.08.31 02:03sell14071.001.22251.22551.2215
28142005.08.31 05:45close14071.001.22251.22551.22150.0031708.68
28152005.08.31 05:45buy14081.001.22241.21941.2234
28162005.08.31 08:30close14081.001.22191.21941.2234-50.0031658.68
28172005.08.31 08:30sell14091.001.22201.22501.2210
28182005.08.31 09:19t/p14091.001.22101.22501.2210100.0031758.68
28192005.08.31 13:32sell14101.001.22071.22371.2197
28202005.08.31 13:38t/p14101.001.21971.22371.2197100.0031858.68
28212005.08.31 14:45sell14111.001.22161.22461.2206
28222005.08.31 15:41t/p14111.001.22061.22461.2206100.0031958.68
28232005.08.31 16:15sell14121.001.22731.23031.2263
28242005.08.31 16:44s/l14121.001.23031.23031.2263-300.0031658.68
28252005.08.31 16:44sell14131.001.23001.23301.2290
28262005.08.31 16:54t/p14131.001.22901.23301.2290100.0031758.68
28272005.08.31 18:00sell14141.001.23331.23631.2323
28282005.09.01 01:00close14141.001.23341.23631.2323-9.7731748.91
28292005.09.01 01:00buy14151.001.23351.23051.2345
28302005.09.01 01:50t/p14151.001.23451.23051.2345100.0031848.91
28312005.09.01 02:45buy14161.001.23321.23021.2342
28322005.09.01 03:33close14161.001.23391.23021.234270.0031918.91
28332005.09.01 03:39sell14171.001.23391.23691.2329
28342005.09.01 04:45t/p14171.001.23291.23691.2329100.0032018.91
28352005.09.01 04:45buy14181.001.23291.22991.2339
28362005.09.01 05:30close14181.001.23381.22991.233990.0032108.91
28372005.09.01 06:05sell14191.001.23381.23681.2328
28382005.09.01 08:30close14191.001.23311.23681.232870.0032178.91
28392005.09.01 08:30buy14201.001.23301.23001.2340
28402005.09.01 09:01t/p14201.001.23401.23001.2340100.0032278.91
28412005.09.01 09:16sell14211.001.23411.23711.2331
28422005.09.01 10:15s/l14211.001.23711.23711.2331-300.0031978.91
28432005.09.01 10:15sell14221.001.23751.24051.2365
28442005.09.01 10:15t/p14221.001.23651.24051.2365100.0032078.91
28452005.09.01 10:15sell14231.001.23621.23921.2352
28462005.09.01 10:15t/p14231.001.23521.23921.2352100.0032178.91
28472005.09.01 10:15sell14241.001.23481.23781.2338
28482005.09.01 10:15s/l14241.001.23781.23781.2338-300.0031878.91
28492005.09.01 10:15sell14251.001.23751.24051.2365
28502005.09.01 10:15t/p14251.001.23651.24051.2365100.0031978.91
28512005.09.01 10:15sell14261.001.23591.23891.2349
28522005.09.01 10:17t/p14261.001.23491.23891.2349100.0032078.91
28532005.09.01 10:17sell14271.001.23461.23761.2336
28542005.09.01 10:29s/l14271.001.23761.23761.2336-300.0031778.91
28552005.09.01 10:29sell14281.001.23751.24051.2365
28562005.09.01 10:29t/p14281.001.23651.24051.2365100.0031878.91
28572005.09.01 10:29sell14291.001.23601.23901.2350
28582005.09.01 12:42s/l14291.001.23901.23901.2350-300.0031578.91
28592005.09.01 12:42sell14301.001.23931.24231.2383
28602005.09.01 13:34t/p14301.001.23831.24231.2383100.0031678.91
28612005.09.01 13:45buy14311.001.23841.23541.2394
28622005.09.01 14:25t/p14311.001.23941.23541.2394100.0031778.91
28632005.09.01 14:25sell14321.001.23961.24261.2386
28642005.09.01 16:07s/l14321.001.24261.24261.2386-300.0031478.91
28652005.09.01 16:07sell14331.001.24231.24531.2413
28662005.09.01 16:10s/l14331.001.24531.24531.2413-300.0031178.91
28672005.09.01 16:10sell14341.001.24501.24801.2440
28682005.09.01 17:13s/l14341.001.24801.24801.2440-300.0030878.91
28692005.09.01 23:15sell14351.001.25011.25311.2491
28702005.09.01 23:45t/p14351.001.24911.25311.2491100.0030978.91
28712005.09.02 01:30buy14361.001.24841.24541.2494
28722005.09.02 03:01close14361.001.24861.24541.249420.0030998.91
28732005.09.02 03:01sell14371.001.24851.25151.2475
28742005.09.02 06:15t/p14371.001.24751.25151.2475100.0031098.91
28752005.09.02 06:32sell14381.001.24851.25151.2475
28762005.09.02 08:00s/l14381.001.25151.25151.2475-300.0030798.91
28772005.09.02 13:40sell14391.001.25581.25881.2548
28782005.09.02 14:00t/p14391.001.25481.25881.2548100.0030898.91
28792005.09.02 14:30buy14401.001.25151.24851.2525
28802005.09.02 14:30t/p14401.001.25251.24851.2525100.0030998.91
28812005.09.02 14:30buy14411.001.25281.24981.2538
28822005.09.02 14:30t/p14411.001.25381.24981.2538100.0031098.91
28832005.09.02 14:30buy14421.001.25451.25151.2555
28842005.09.02 14:30s/l14421.001.25151.25151.2555-300.0030798.91
28852005.09.02 14:30buy14431.001.25151.24851.2525
28862005.09.02 14:36t/p14431.001.25251.24851.2525100.0030898.91
28872005.09.02 14:36buy14441.001.25281.24981.2538
28882005.09.02 14:38t/p14441.001.25381.24981.2538100.0030998.91
28892005.09.02 14:38buy14451.001.25441.25141.2554
28902005.09.02 14:39t/p14451.001.25541.25141.2554100.0031098.91
28912005.09.02 14:44buy14461.001.25441.25141.2554
28922005.09.02 15:01s/l14461.001.25141.25141.2554-300.0030798.91
28932005.09.02 16:35sell14471.001.25411.25711.2531
28942005.09.02 17:16t/p14471.001.25311.25711.2531100.0030898.91
28952005.09.02 18:21sell14481.001.25481.25781.2538
28962005.09.02 18:30t/p14481.001.25381.25781.2538100.0030998.91
28972005.09.02 18:46buy14491.001.25321.25021.2542
28982005.09.02 18:49t/p14491.001.25421.25021.2542100.0031098.91
28992005.09.02 20:03sell14501.001.25451.25751.2535
29002005.09.04 23:00close14501.001.25391.25751.253560.0031158.91
29012005.09.04 23:02buy14511.001.25391.25091.2549
29022005.09.05 01:15close14511.001.25411.25091.254919.1831178.09
29032005.09.05 02:15sell14521.001.25411.25711.2531
29042005.09.05 03:31s/l14521.001.25711.25711.2531-300.0030878.09
29052005.09.05 03:31sell14531.001.25691.25991.2559
29062005.09.05 03:33t/p14531.001.25591.25991.2559100.0030978.09
29072005.09.05 03:33sell14541.001.25561.25861.2546
29082005.09.05 06:12s/l14541.001.25861.25861.2546-300.0030678.09
29092005.09.05 08:10sell14551.001.25831.26131.2573
29102005.09.05 08:18t/p14551.001.25731.26131.2573100.0030778.09
29112005.09.05 08:45buy14561.001.25491.25191.2559
29122005.09.05 10:21close14561.001.25511.25191.255920.0030798.09
29132005.09.05 10:21sell14571.001.25521.25821.2542
29142005.09.05 10:27t/p14571.001.25421.25821.2542100.0030898.09
29152005.09.05 10:29sell14581.001.25541.25841.2544
29162005.09.05 13:16t/p14581.001.25441.25841.2544100.0030998.09
29172005.09.05 13:16buy14591.001.25401.25101.2550
29182005.09.05 13:18t/p14591.001.25501.25101.2550100.0031098.09
29192005.09.05 13:24buy14601.001.25401.25101.2550
29202005.09.05 14:45t/p14601.001.25501.25101.2550100.0031198.09
29212005.09.05 14:45sell14611.001.25531.25831.2543
29222005.09.05 15:22t/p14611.001.25431.25831.2543100.0031298.09
29232005.09.05 17:45sell14621.001.25411.25711.2531
29242005.09.05 17:49t/p14621.001.25311.25711.2531100.0031398.09
29252005.09.05 17:59sell14631.001.25361.25661.2526
29262005.09.05 18:33t/p14631.001.25261.25661.2526100.0031498.09
29272005.09.05 21:30sell14641.001.25291.25591.2519
29282005.09.06 00:06close14641.001.25361.25591.2519-69.7731428.32
29292005.09.06 00:16buy14651.001.25361.25061.2546
29302005.09.06 01:48s/l14651.001.25061.25061.2546-300.0031128.32
29312005.09.06 07:15sell14661.001.24951.25251.2485
29322005.09.06 08:36close14661.001.24901.25251.248550.0031178.32
29332005.09.06 08:36buy14671.001.24891.24591.2499
29342005.09.06 09:21s/l14671.001.24591.24591.2499-300.0030878.32
29352005.09.06 10:45sell14681.001.24711.25011.2461
29362005.09.06 11:04t/p14681.001.24611.25011.2461100.0030978.32
29372005.09.06 12:15sell14691.001.24731.25031.2463
29382005.09.06 12:26t/p14691.001.24631.25031.2463100.0031078.32
29392005.09.06 16:05buy14701.001.24921.24621.2502
29402005.09.06 16:12t/p14701.001.25021.24621.2502100.0031178.32
29412005.09.06 16:14buy14711.001.24811.24511.2491
29422005.09.06 18:02t/p14711.001.24911.24511.2491100.0031278.32
29432005.09.07 01:31sell14721.001.24651.24951.2455
29442005.09.07 02:17t/p14721.001.24551.24951.2455100.0031378.32
29452005.09.07 02:26buy14731.001.24531.24231.2463
29462005.09.07 03:00close14731.001.24621.24231.246390.0031468.32
29472005.09.07 03:00sell14741.001.24671.24971.2457
29482005.09.07 04:01t/p14741.001.24571.24971.2457100.0031568.32
29492005.09.07 04:09buy14751.001.24511.24211.2461
29502005.09.07 05:15t/p14751.001.24611.24211.2461100.0031668.32
29512005.09.07 05:15sell14761.001.24701.25001.2460
29522005.09.07 05:16t/p14761.001.24601.25001.2460100.0031768.32
29532005.09.07 05:29sell14771.001.24691.24991.2459
29542005.09.07 07:33close14771.001.24801.24991.2459-110.0031658.32
29552005.09.07 07:34buy14781.001.24791.24491.2489
29562005.09.07 08:28close14781.001.24871.24491.248980.0031738.32
29572005.09.07 08:30sell14791.001.24881.25181.2478
29582005.09.07 08:57s/l14791.001.25181.25181.2478-300.0031438.32
29592005.09.07 08:57sell14801.001.25201.25501.2510
29602005.09.07 08:58t/p14801.001.25101.25501.2510100.0031538.32
29612005.09.07 08:58sell14811.001.25071.25371.2497
29622005.09.07 09:29s/l14811.001.25371.25371.2497-300.0031238.32
29632005.09.07 10:01buy14821.001.25101.24801.2520
29642005.09.07 10:14t/p14821.001.25201.24801.2520100.0031338.32
29652005.09.07 10:14buy14831.001.25081.24781.2518
29662005.09.07 11:04s/l14831.001.24781.24781.2518-300.0031038.32
29672005.09.07 14:15buy14841.001.24521.24221.2462
29682005.09.07 14:23t/p14841.001.24621.24221.2462100.0031138.32
29692005.09.07 14:27buy14851.001.24541.24241.2464
29702005.09.07 14:29t/p14851.001.24641.24241.2464100.0031238.32
29712005.09.07 15:15buy14861.001.24261.23961.2436
29722005.09.07 15:36t/p14861.001.24361.23961.2436100.0031338.32
29732005.09.07 15:36buy14871.001.24411.24111.2451
29742005.09.07 16:35t/p14871.001.24511.24111.2451100.0031438.32
29752005.09.07 18:00sell14881.001.24471.24771.2437
29762005.09.07 19:25t/p14881.001.24371.24771.2437100.0031538.32
29772005.09.08 00:46sell14891.001.24171.24471.2407
29782005.09.08 02:45close14891.001.24121.24471.240750.0031588.32
29792005.09.08 02:45buy14901.001.24101.23801.2420
29802005.09.08 04:15t/p14901.001.24201.23801.2420100.0031688.32
29812005.09.08 07:30sell14911.001.24271.24571.2417
29822005.09.08 10:20close14911.001.24221.24571.241750.0031738.32
29832005.09.08 10:20buy14921.001.24231.23931.2433
29842005.09.08 10:21t/p14921.001.24331.23931.2433100.0031838.32
29852005.09.08 10:29buy14931.001.24241.23941.2434
29862005.09.08 14:36t/p14931.001.24341.23941.2434100.0031938.32
29872005.09.08 16:30buy14941.001.24091.23791.2419
29882005.09.08 20:30close14941.001.23941.23791.2419-150.0031788.32
29892005.09.08 20:30sell14951.001.23971.24271.2387
29902005.09.09 00:21close14951.001.23941.24271.238730.2331818.55
29912005.09.09 00:22buy14961.001.23941.23641.2404
29922005.09.09 01:16close14961.001.24021.23641.240480.0031898.55
29932005.09.09 01:16sell14971.001.24041.24341.2394
29942005.09.09 02:06t/p14971.001.23941.24341.2394100.0031998.55
29952005.09.09 02:16buy14981.001.23931.23631.2403
29962005.09.09 03:15close14981.001.23961.23631.240330.0032028.55
29972005.09.09 03:15sell14991.001.23961.24261.2386
29982005.09.09 04:00s/l14991.001.24261.24261.2386-300.0031728.55
29992005.09.09 07:15sell15001.001.24271.24571.2417
30002005.09.09 08:52close15001.001.24251.24571.241720.0031748.55
30012005.09.09 08:52buy15011.001.24241.23941.2434
30022005.09.09 08:53t/p15011.001.24341.23941.2434100.0031848.55
30032005.09.09 08:59buy15021.001.24251.23951.2435
30042005.09.09 11:33s/l15021.001.23951.23951.2435-300.0031548.55
30052005.09.09 14:02sell15031.001.24051.24351.2395
30062005.09.09 14:12t/p15031.001.23951.24351.2395100.0031648.55
30072005.09.09 14:14sell15041.001.24141.24441.2404
30082005.09.09 15:30close15041.001.24051.24441.240490.0031738.55
30092005.09.09 15:30buy15051.001.24051.23751.2415
30102005.09.09 15:35t/p15051.001.24151.23751.2415100.0031838.55
30112005.09.09 15:39buy15061.001.24081.23781.2418
30122005.09.09 16:15t/p15061.001.24181.23781.2418100.0031938.55
30132005.09.09 16:47sell15071.001.24281.24581.2418
30142005.09.09 17:17s/l15071.001.24581.24581.2418-300.0031638.55
30152005.09.09 18:00buy15081.001.24251.23951.2435
30162005.09.09 21:53close15081.001.24111.23951.2435-140.0031498.55
30172005.09.09 21:54sell15091.001.24121.24421.2402
30182005.09.11 23:15close15091.001.24061.24421.240260.0031558.55
30192005.09.11 23:15buy15101.001.24061.23761.2416
30202005.09.12 00:36close15101.001.24081.23761.241619.1831577.72
30212005.09.12 01:34sell15111.001.24081.24381.2398
30222005.09.12 02:17t/p15111.001.23981.24381.2398100.0031677.72
30232005.09.12 02:17buy15121.001.23981.23681.2408
30242005.09.12 04:28s/l15121.001.23681.23681.2408-300.0031377.72
30252005.09.12 07:12buy15131.001.23251.22951.2335
30262005.09.12 07:30t/p15131.001.23351.22951.2335100.0031477.72
30272005.09.12 07:45sell15141.001.23361.23661.2326
30282005.09.12 09:08close15141.001.23321.23661.232640.0031517.72
30292005.09.12 09:08buy15151.001.23301.23001.2340
30302005.09.12 10:04close15151.001.23321.23001.234020.0031537.72
30312005.09.12 10:15sell15161.001.23271.23571.2317
30322005.09.12 12:11t/p15161.001.23171.23571.2317100.0031637.72
30332005.09.12 13:30sell15171.001.23191.23491.2309
30342005.09.12 14:18t/p15171.001.23091.23491.2309100.0031737.72
30352005.09.12 14:33buy15181.001.23091.22791.2319
30362005.09.12 15:58s/l15181.001.22791.22791.2319-300.0031437.72
30372005.09.12 21:00buy15191.001.22771.22471.2287
30382005.09.12 21:31close15191.001.22841.22471.228770.0031507.72
30392005.09.12 21:31sell15201.001.22841.23141.2274
30402005.09.13 02:47close15201.001.22791.23141.227450.2331557.95
30412005.09.13 02:47buy15211.001.22821.22521.2292
30422005.09.13 03:15t/p15211.001.22921.22521.2292100.0031657.95
30432005.09.13 03:15sell15221.001.23031.23331.2293
30442005.09.13 03:16t/p15221.001.22931.23331.2293100.0031757.95
30452005.09.13 03:28sell15231.001.23001.23301.2290
30462005.09.13 03:29t/p15231.001.22901.23301.2290100.0031857.95
30472005.09.13 03:29sell15241.001.22961.23261.2286
30482005.09.13 08:00close15241.001.22941.23261.228620.0031877.95
30492005.09.13 08:00buy15251.001.22931.22631.2303
30502005.09.13 08:08t/p15251.001.23031.22631.2303100.0031977.95
30512005.09.13 08:14buy15261.001.22941.22641.2304
30522005.09.13 10:04close15261.001.23031.22641.230490.0032067.95
30532005.09.13 10:04sell15271.001.23041.23341.2294
30542005.09.13 10:30t/p15271.001.22941.23341.2294100.0032167.95
30552005.09.13 10:31buy15281.001.22841.22541.2294
30562005.09.13 10:34t/p15281.001.22941.22541.2294100.0032267.95
30572005.09.13 10:35buy15291.001.22791.22491.2289
30582005.09.13 10:35t/p15291.001.22891.22491.2289100.0032367.95
30592005.09.13 10:44buy15301.001.22841.22541.2294
30602005.09.13 11:06t/p15301.001.22941.22541.2294100.0032467.95
30612005.09.13 11:11buy15311.001.22861.22561.2296
30622005.09.13 11:34close15311.001.22951.22561.229690.0032557.95
30632005.09.13 14:30buy15321.001.22701.22401.2280
30642005.09.13 14:30t/p15321.001.22801.22401.2280100.0032657.95
30652005.09.13 14:41buy15331.001.22611.22311.2271
30662005.09.13 14:41t/p15331.001.22711.22311.2271100.0032757.95
30672005.09.13 14:41buy15341.001.22481.22181.2258
30682005.09.13 14:41t/p15341.001.22581.22181.2258100.0032857.95
30692005.09.13 14:41buy15351.001.22671.22371.2277
30702005.09.13 14:43t/p15351.001.22771.22371.2277100.0032957.95
30712005.09.13 15:25buy15361.001.22701.22401.2280
30722005.09.13 16:00t/p15361.001.22801.22401.2280100.0033057.95
30732005.09.13 16:15sell15371.001.22831.23131.2273
30742005.09.13 16:39t/p15371.001.22731.23131.2273100.0033157.95
30752005.09.13 16:45sell15381.001.22861.23161.2276
30762005.09.13 17:08t/p15381.001.22761.23161.2276100.0033257.95
30772005.09.13 20:17sell15391.001.22721.23021.2262
30782005.09.13 21:03close15391.001.22651.23021.226270.0033327.95
30792005.09.13 21:04buy15401.001.22651.22351.2275
30802005.09.13 21:45close15401.001.22721.22351.227570.0033397.95
30812005.09.13 22:02sell15411.001.22711.23011.2261
30822005.09.13 23:15t/p15411.001.22611.23011.2261100.0033497.95
30832005.09.13 23:34sell15421.001.22751.23051.2265
30842005.09.13 23:34t/p15421.001.22651.23051.2265100.0033597.95
30852005.09.13 23:47sell15431.001.22731.23031.2263
30862005.09.14 00:21t/p15431.001.22631.23031.2263100.6933698.64
30872005.09.14 01:15sell15441.001.22771.23071.2267
30882005.09.14 05:13s/l15441.001.23071.23071.2267-300.0033398.64
30892005.09.14 05:13sell15451.001.23041.23341.2294
30902005.09.14 06:45t/p15451.001.22941.23341.2294100.0033498.64
30912005.09.14 08:33buy15461.001.22851.22551.2295
30922005.09.14 09:37close15461.001.22911.22551.229560.0033558.64
30932005.09.14 09:45sell15471.001.22921.23221.2282
30942005.09.14 10:25t/p15471.001.22821.23221.2282100.0033658.64
30952005.09.14 11:45buy15481.001.22741.22441.2284
30962005.09.14 12:00t/p15481.001.22841.22441.2284100.0033758.64
30972005.09.14 12:03buy15491.001.22771.22471.2287
30982005.09.14 12:05t/p15491.001.22871.22471.2287100.0033858.64
30992005.09.14 12:28sell15501.001.22861.23161.2276
31002005.09.14 13:57s/l15501.001.23161.23161.2276-300.0033558.64
31012005.09.14 13:57sell15511.001.23141.23441.2304
31022005.09.14 13:57t/p15511.001.23041.23441.2304100.0033658.64
31032005.09.14 13:57sell15521.001.22991.23291.2289
31042005.09.14 14:23s/l15521.001.23291.23291.2289-300.0033358.64
31052005.09.14 17:06buy15531.001.22791.22491.2289
31062005.09.14 17:06t/p15531.001.22891.22491.2289100.0033458.64
31072005.09.14 17:06buy15541.001.22881.22581.2298
31082005.09.14 17:07t/p15541.001.22981.22581.2298100.0033558.64
31092005.09.14 17:07buy15551.001.22841.22541.2294
31102005.09.14 17:07t/p15551.001.22941.22541.2294100.0033658.64
31112005.09.14 17:09buy15561.001.22841.22541.2294
31122005.09.14 17:26t/p15561.001.22941.22541.2294100.0033758.64
31132005.09.14 21:55sell15571.001.22811.23111.2271
31142005.09.15 01:09t/p15571.001.22711.23111.2271100.2333858.87
31152005.09.15 01:10sell15581.001.22891.23191.2279
31162005.09.15 01:14t/p15581.001.22791.23191.2279100.0033958.87
31172005.09.15 07:47sell15591.001.22311.22611.2221
31182005.09.15 08:00t/p15591.001.22211.22611.2221100.0034058.87
31192005.09.15 10:00sell15601.001.22131.22431.2203
31202005.09.15 14:10close15601.001.22221.22431.2203-90.0033968.87
31212005.09.15 14:10buy15611.001.22221.21921.2232
31222005.09.15 14:30t/p15611.001.22321.21921.2232100.0034068.87
31232005.09.15 14:32buy15621.001.22221.21921.2232
31242005.09.15 15:31s/l15621.001.21921.21921.2232-300.0033768.87
31252005.09.15 16:35sell15631.001.22161.22461.2206
31262005.09.15 18:10t/p15631.001.22061.22461.2206100.0033868.87
31272005.09.15 18:20sell15641.001.22241.22541.2214
31282005.09.15 19:19t/p15641.001.22141.22541.2214100.0033968.87
31292005.09.15 20:45sell15651.001.22181.22481.2208
31302005.09.16 01:48close15651.001.22271.22481.2208-89.7733879.10
31312005.09.16 01:52buy15661.001.22281.21981.2238
31322005.09.16 03:25close15661.001.22351.21981.223870.0033949.10
31332005.09.16 03:25sell15671.001.22351.22651.2225
31342005.09.16 05:21s/l15671.001.22651.22651.2225-300.0033649.10
31352005.09.16 11:17sell15681.001.22741.23041.2264
31362005.09.16 12:12close15681.001.22651.23041.226490.0033739.10
31372005.09.16 12:12buy15691.001.22641.22341.2274
31382005.09.16 14:20s/l15691.001.22341.22341.2274-300.0033439.10
31392005.09.16 17:22sell15701.001.22241.22541.2214
31402005.09.16 17:50t/p15701.001.22141.22541.2214100.0033539.10
31412005.09.16 19:20sell15711.001.22231.22531.2213
31422005.09.18 23:00t/p15711.001.22131.22531.2213100.0033639.10
31432005.09.19 07:10buy15721.001.21471.21171.2157
31442005.09.19 07:37s/l15721.001.21171.21171.2157-300.0033339.10
31452005.09.19 09:05sell15731.001.21241.21541.2114
31462005.09.19 11:08s/l15731.001.21541.21541.2114-300.0033039.10
31472005.09.19 11:08sell15741.001.21511.21811.2141
31482005.09.19 11:15t/p15741.001.21411.21811.2141100.0033139.10
31492005.09.19 11:54buy15751.001.21321.21021.2142
31502005.09.19 12:00t/p15751.001.21421.21021.2142100.0033239.10
31512005.09.19 12:15sell15761.001.21461.21761.2136
31522005.09.19 13:35t/p15761.001.21361.21761.2136100.0033339.10
31532005.09.19 13:45sell15771.001.21421.21721.2132
31542005.09.19 14:25close15771.001.21351.21721.213270.0033409.10
31552005.09.19 14:30buy15781.001.21321.21021.2142
31562005.09.19 15:25t/p15781.001.21421.21021.2142100.0033509.10
31572005.09.19 15:25sell15791.001.21451.21751.2135
31582005.09.19 15:27t/p15791.001.21351.21751.2135100.0033609.10
31592005.09.19 15:30sell15801.001.21431.21731.2133
31602005.09.19 18:54close15801.001.21421.21731.213310.0033619.10
31612005.09.19 19:22buy15811.001.21441.21141.2154
31622005.09.19 20:47close15811.001.21501.21141.215460.0033679.10
31632005.09.19 20:47sell15821.001.21501.21801.2140
31642005.09.19 22:15t/p15821.001.21401.21801.2140100.0033779.10
31652005.09.19 22:15buy15831.001.21381.21081.2148
31662005.09.19 22:16t/p15831.001.21481.21081.2148100.0033879.10
31672005.09.19 22:16buy15841.001.21381.21081.2148
31682005.09.19 22:19t/p15841.001.21481.21081.2148100.0033979.10
31692005.09.19 22:21buy15851.001.21391.21091.2149
31702005.09.20 00:45close15851.001.21391.21091.2149-0.8233978.28
31712005.09.20 00:45sell15861.001.21391.21691.2129
31722005.09.20 02:35close15861.001.21371.21691.212920.0033998.28
31732005.09.20 02:35buy15871.001.21381.21081.2148
31742005.09.20 03:10t/p15871.001.21481.21081.2148100.0034098.28
31752005.09.20 03:15sell15881.001.21601.21901.2150
31762005.09.20 03:16t/p15881.001.21501.21901.2150100.0034198.28
31772005.09.20 03:16sell15891.001.21511.21811.2141
31782005.09.20 07:45close15891.001.21521.21811.2141-10.0034188.28
31792005.09.20 07:45buy15901.001.21521.21221.2162
31802005.09.20 08:10t/p15901.001.21621.21221.2162100.0034288.28
31812005.09.20 08:10buy15911.001.21531.21231.2163
31822005.09.20 08:10t/p15911.001.21631.21231.2163100.0034388.28
31832005.09.20 08:13buy15921.001.21531.21231.2163
31842005.09.20 08:15t/p15921.001.21631.21231.2163100.0034488.28
31852005.09.20 08:15sell15931.001.21691.21991.2159
31862005.09.20 08:55t/p15931.001.21591.21991.2159100.0034588.28
31872005.09.20 08:55sell15941.001.21711.22011.2161
31882005.09.20 08:55t/p15941.001.21611.22011.2161100.0034688.28
31892005.09.20 08:57sell15951.001.21671.21971.2157
31902005.09.20 09:00t/p15951.001.21571.21971.2157100.0034788.28
31912005.09.20 10:24sell15961.001.21591.21891.2149
31922005.09.20 11:05t/p15961.001.21491.21891.2149100.0034888.28
31932005.09.20 11:19buy15971.001.21461.21161.2156
31942005.09.20 11:26t/p15971.001.21561.21161.2156100.0034988.28
31952005.09.20 15:30sell15981.001.21561.21861.2146
31962005.09.20 18:00s/l15981.001.21861.21861.2146-300.0034688.28
31972005.09.20 22:45buy15991.001.21171.20871.2127
31982005.09.21 01:16close15991.001.21201.20871.212727.5334715.81
31992005.09.21 01:20sell16001.001.21201.21501.2110
32002005.09.21 03:52s/l16001.001.21501.21501.2110-300.0034415.81
32012005.09.21 06:45sell16011.001.21861.22161.2176
32022005.09.21 07:24s/l16011.001.22161.22161.2176-300.0034115.81
32032005.09.21 08:45sell16021.001.22051.22351.2195
32042005.09.21 09:25t/p16021.001.21951.22351.2195100.0034215.81
32052005.09.21 09:48buy16031.001.21881.21581.2198
32062005.09.21 10:05t/p16031.001.21981.21581.2198100.0034315.81
32072005.09.21 10:10sell16041.001.22081.22381.2198
32082005.09.21 11:37close16041.001.22131.22381.2198-50.0034265.81
32092005.09.21 11:38buy16051.001.22121.21821.2222
32102005.09.21 12:20t/p16051.001.22221.21821.2222100.0034365.81
32112005.09.21 12:34sell16061.001.22191.22491.2209
32122005.09.21 13:00t/p16061.001.22091.22491.2209100.0034465.81
32132005.09.21 13:52sell16071.001.22281.22581.2218
32142005.09.21 15:05close16071.001.22201.22581.221880.0034545.81
32152005.09.21 15:05buy16081.001.22201.21901.2230
32162005.09.21 16:00close16081.001.22291.21901.223090.0034635.81
32172005.09.21 16:00sell16091.001.22311.22611.2221
32182005.09.21 17:10t/p16091.001.22211.22611.2221100.0034735.81
32192005.09.21 17:24buy16101.001.22111.21811.2221
32202005.09.21 19:37close16101.001.22131.21811.222120.0034755.81
32212005.09.21 19:38sell16111.001.22121.22421.2202
32222005.09.21 20:40close16111.001.22051.22421.220270.0034825.81
32232005.09.21 20:40buy16121.001.22051.21751.2215
32242005.09.21 22:05t/p16121.001.22151.21751.2215100.0034925.81
32252005.09.21 23:45sell16131.001.22181.22481.2208
32262005.09.22 01:43s/l16131.001.22481.22481.2208-299.7734626.04
32272005.09.22 01:45sell16141.001.22481.22781.2238
32282005.09.22 03:07close16141.001.22481.22781.22380.0034626.04
32292005.09.22 03:08buy16151.001.22471.22171.2257
32302005.09.22 03:46s/l16151.001.22171.22171.2257-300.0034326.04
32312005.09.22 06:50buy16161.001.22011.21711.2211
32322005.09.22 07:15t/p16161.001.22111.21711.2211100.0034426.04
32332005.09.22 07:38sell16171.001.22131.22431.2203
32342005.09.22 08:05t/p16171.001.22031.22431.2203100.0034526.04
32352005.09.22 08:05sell16181.001.22121.22421.2202
32362005.09.22 08:19close16181.001.22051.22421.220270.0034596.04
32372005.09.22 08:19buy16191.001.22051.21751.2215
32382005.09.22 08:27t/p16191.001.22151.21751.2215100.0034696.04
32392005.09.22 09:00sell16201.001.22271.22571.2217
32402005.09.22 09:10t/p16201.001.22171.22571.2217100.0034796.04
32412005.09.22 09:17sell16211.001.22241.22541.2214
32422005.09.22 11:08t/p16211.001.22141.22541.2214100.0034896.04
32432005.09.22 11:08buy16221.001.22131.21831.2223
32442005.09.22 12:45close16221.001.22171.21831.222340.0034936.04
32452005.09.22 12:45sell16231.001.22171.22471.2207
32462005.09.22 14:37close16231.001.22161.22471.220710.0034946.04
32472005.09.22 14:37buy16241.001.22151.21851.2225
32482005.09.22 15:30s/l16241.001.21851.21851.2225-300.0034646.04
32492005.09.22 17:47sell16251.001.21561.21861.2146
32502005.09.22 18:00t/p16251.001.21461.21861.2146100.0034746.04
32512005.09.23 00:16sell16261.001.21561.21861.2146
32522005.09.23 01:35t/p16261.001.21461.21861.2146100.0034846.04
32532005.09.23 02:43buy16271.001.21451.21151.2155
32542005.09.23 03:25t/p16271.001.21551.21151.2155100.0034946.04
32552005.09.23 03:25sell16281.001.21591.21891.2149
32562005.09.23 06:31t/p16281.001.21491.21891.2149100.0035046.04
32572005.09.23 06:31buy16291.001.21481.21181.2158
32582005.09.23 08:57s/l16291.001.21181.21181.2158-300.0034746.04
32592005.09.23 08:57buy16301.001.21191.20891.2129
32602005.09.23 09:05t/p16301.001.21291.20891.2129100.0034846.04
32612005.09.23 10:15sell16311.001.21351.21651.2125
32622005.09.23 10:50t/p16311.001.21251.21651.2125100.0034946.04
32632005.09.23 11:17buy16321.001.21241.20941.2134
32642005.09.23 11:18t/p16321.001.21341.20941.2134100.0035046.04
32652005.09.23 11:18buy16331.001.21231.20931.2133
32662005.09.23 11:18t/p16331.001.21331.20931.2133100.0035146.04
32672005.09.23 11:35buy16341.001.21211.20911.2131
32682005.09.23 11:46t/p16341.001.21311.20911.2131100.0035246.04
32692005.09.23 11:47buy16351.001.21241.20941.2134
32702005.09.23 14:48s/l16351.001.20941.20941.2134-300.0034946.04
32712005.09.23 16:15sell16361.001.20861.21161.2076
32722005.09.23 16:17t/p16361.001.20761.21161.2076100.0035046.04
32732005.09.23 16:19sell16371.001.20851.21151.2075
32742005.09.23 16:45t/p16371.001.20751.21151.2075100.0035146.04
32752005.09.23 16:45sell16381.001.20781.21081.2068
32762005.09.23 16:55t/p16381.001.20681.21081.2068100.0035246.04
32772005.09.23 17:16buy16391.001.20731.20431.2083
32782005.09.23 21:37s/l16391.001.20431.20431.2083-300.0034946.04
32792005.09.26 00:15buy16401.001.20271.19971.2037
32802005.09.26 01:16close16401.001.20361.19971.203790.0035036.04
32812005.09.26 01:16sell16411.001.20361.20661.2026
32822005.09.26 02:27t/p16411.001.20261.20661.2026100.0035136.04
32832005.09.26 02:31buy16421.001.20211.19911.2031
32842005.09.26 03:45close16421.001.20281.19911.203170.0035206.04
32852005.09.26 03:45sell16431.001.20291.20591.2019
32862005.09.26 08:10close16431.001.20291.20591.20190.0035206.04
32872005.09.26 08:10buy16441.001.20291.19991.2039
32882005.09.26 09:50close16441.001.20381.19991.203990.0035296.04
32892005.09.26 09:50sell16451.001.20391.20691.2029
32902005.09.26 11:04s/l16451.001.20691.20691.2029-300.0034996.04
32912005.09.26 11:38buy16461.001.20461.20161.2056
32922005.09.26 11:55t/p16461.001.20561.20161.2056100.0035096.04
32932005.09.26 11:55buy16471.001.20451.20151.2055
32942005.09.26 11:55t/p16471.001.20551.20151.2055100.0035196.04
32952005.09.26 11:58buy16481.001.20451.20151.2055
32962005.09.26 12:00t/p16481.001.20551.20151.2055100.0035296.04
32972005.09.26 13:04buy16491.001.20421.20121.2052
32982005.09.26 16:27close16491.001.20371.20121.2052-50.0035246.04
32992005.09.26 16:27sell16501.001.20371.20671.2027
33002005.09.26 19:07close16501.001.20471.20671.2027-100.0035146.04
33012005.09.26 19:08buy16511.001.20471.20171.2057
33022005.09.26 19:35t/p16511.001.20571.20171.2057100.0035246.04
33032005.09.26 20:12sell16521.001.20561.20861.2046
33042005.09.27 03:10close16521.001.20621.20861.2046-59.7735186.27
33052005.09.27 03:10buy16531.001.20651.20351.2075
33062005.09.27 03:43s/l16531.001.20351.20351.2075-300.0034886.27
33072005.09.27 05:30sell16541.001.20341.20641.2024
33082005.09.27 06:28t/p16541.001.20241.20641.2024100.0034986.27
33092005.09.27 06:28buy16551.001.20241.19941.2034
33102005.09.27 08:46s/l16551.001.19941.19941.2034-300.0034686.27
33112005.09.27 09:15sell16561.001.20161.20461.2006
33122005.09.27 09:21t/p16561.001.20061.20461.2006100.0034786.27
33132005.09.27 09:55sell16571.001.20131.20431.2003
33142005.09.27 10:28s/l16571.001.20431.20431.2003-300.0034486.27
33152005.09.27 10:28sell16581.001.20401.20701.2030
33162005.09.27 11:37t/p16581.001.20301.20701.2030100.0034586.27
33172005.09.27 14:02buy16591.001.20151.19851.2025
33182005.09.27 15:02close16591.001.20151.19851.20250.0034586.27
33192005.09.27 15:02sell16601.001.20151.20451.2005
33202005.09.27 16:10t/p16601.001.20051.20451.2005100.0034686.27
33212005.09.27 16:15buy16611.001.20041.19741.2014
33222005.09.27 16:18t/p16611.001.20141.19741.2014100.0034786.27
33232005.09.27 16:18buy16621.001.20051.19751.2015
33242005.09.27 16:18t/p16621.001.20151.19751.2015100.0034886.27
33252005.09.27 16:18buy16631.001.20051.19751.2015
33262005.09.27 16:18t/p16631.001.20151.19751.2015100.0034986.27
33272005.09.27 16:18buy16641.001.20061.19761.2016
33282005.09.27 16:27t/p16641.001.20161.19761.2016100.0035086.27
33292005.09.27 16:51buy16651.001.20051.19751.2015
33302005.09.27 17:01t/p16651.001.20151.19751.2015100.0035186.27
33312005.09.27 18:32buy16661.001.19951.19651.2005
33322005.09.27 19:20t/p16661.001.20051.19651.2005100.0035286.27
33332005.09.27 19:30sell16671.001.20071.20371.1997
33342005.09.28 02:23s/l16671.001.20371.20371.1997-299.3134986.96
33352005.09.28 02:23sell16681.001.20341.20641.2024
33362005.09.28 03:00t/p16681.001.20241.20641.2024100.0035086.96
33372005.09.28 03:15buy16691.001.20131.19831.2023
33382005.09.28 03:50t/p16691.001.20231.19831.2023100.0035186.96
33392005.09.28 04:04sell16701.001.20281.20581.2018
33402005.09.28 04:40t/p16701.001.20181.20581.2018100.0035286.96
33412005.09.28 05:45sell16711.001.20271.20571.2017
33422005.09.28 07:32close16711.001.20211.20571.201760.0035346.96
33432005.09.28 07:32buy16721.001.20221.19921.2032
33442005.09.28 07:55t/p16721.001.20321.19921.2032100.0035446.96
33452005.09.28 08:01sell16731.001.20341.20641.2024
33462005.09.28 09:46t/p16731.001.20241.20641.2024100.0035546.96
33472005.09.28 10:09sell16741.001.20401.20701.2030
33482005.09.28 10:25t/p16741.001.20301.20701.2030100.0035646.96
33492005.09.28 10:45buy16751.001.20111.19811.2021
33502005.09.28 12:16t/p16751.001.20211.19811.2021100.0035746.96
33512005.09.28 12:17sell16761.001.20241.20541.2014
33522005.09.28 15:15close16761.001.20201.20541.201440.0035786.96
33532005.09.28 17:50sell16771.001.20171.20471.2007
33542005.09.28 18:23s/l16771.001.20471.20471.2007-300.0035486.96
33552005.09.28 18:23sell16781.001.20521.20821.2042
33562005.09.28 18:30t/p16781.001.20421.20821.2042100.0035586.96
33572005.09.28 18:30sell16791.001.20331.20631.2023
33582005.09.28 20:59close16791.001.20261.20631.202370.0035656.96
33592005.09.28 21:00buy16801.001.20261.19961.2036
33602005.09.28 21:53close16801.001.20311.19961.203650.0035706.96
33612005.09.28 21:57sell16811.001.20321.20621.2022
33622005.09.29 00:48s/l16811.001.20621.20621.2022-299.7735407.19
33632005.09.29 00:48sell16821.001.20611.20911.2051
33642005.09.29 02:04t/p16821.001.20511.20911.2051100.0035507.19
33652005.09.29 02:37buy16831.001.20471.20171.2057
33662005.09.29 03:33close16831.001.20541.20171.205770.0035577.19
33672005.09.29 03:33sell16841.001.20531.20831.2043
33682005.09.29 10:33t/p16841.001.20431.20831.2043100.0035677.19
33692005.09.29 11:08sell16851.001.20561.20861.2046
33702005.09.29 14:38t/p16851.001.20461.20861.2046100.0035777.19
33712005.09.29 14:38buy16861.001.20461.20161.2056
33722005.09.29 14:53s/l16861.001.20161.20161.2056-300.0035477.19
33732005.09.29 14:53buy16871.001.20191.19891.2029
33742005.09.29 15:58t/p16871.001.20291.19891.2029100.0035577.19
33752005.09.29 15:58sell16881.001.20291.20591.2019
33762005.09.29 16:10t/p16881.001.20191.20591.2019100.0035677.19
33772005.09.29 16:33buy16891.001.20121.19821.2022
33782005.09.29 16:36t/p16891.001.20221.19821.2022100.0035777.19
33792005.09.29 16:37buy16901.001.20131.19831.2023
33802005.09.29 17:28t/p16901.001.20231.19831.2023100.0035877.19
33812005.09.29 17:28sell16911.001.20251.20551.2015
33822005.09.29 17:28t/p16911.001.20151.20551.2015100.0035977.19
33832005.09.29 17:31sell16921.001.20241.20541.2014
33842005.09.29 20:03s/l16921.001.20541.20541.2014-300.0035677.19
33852005.09.29 20:03sell16931.001.20511.20811.2041
33862005.09.29 20:05t/p16931.001.20411.20811.2041100.0035777.19
33872005.09.29 20:05sell16941.001.20361.20661.2026
33882005.09.30 00:18close16941.001.20311.20661.202650.2335827.42
33892005.09.30 00:19buy16951.001.20311.20011.2041
33902005.09.30 02:38close16951.001.20321.20011.204110.0035837.42
33912005.09.30 02:39sell16961.001.20331.20631.2023
33922005.09.30 06:32close16961.001.20431.20631.2023-100.0035737.42
33932005.09.30 06:32buy16971.001.20441.20141.2054
33942005.09.30 08:45close16971.001.20391.20141.2054-50.0035687.42
33952005.09.30 09:15buy16981.001.20241.19941.2034
33962005.09.30 12:08t/p16981.001.20341.19941.2034100.0035787.42
33972005.09.30 15:53sell16991.001.20531.20831.2043
33982005.09.30 15:54t/p16991.001.20431.20831.2043100.0035887.42
33992005.09.30 15:57sell17001.001.20531.20831.2043
34002005.09.30 15:59t/p17001.001.20431.20831.2043100.0035987.42
34012005.09.30 15:59sell17011.001.20531.20831.2043
34022005.09.30 15:59t/p17011.001.20431.20831.2043100.0036087.42
34032005.09.30 16:45sell17021.001.20711.21011.2061
34042005.09.30 16:54t/p17021.001.20611.21011.2061100.0036187.42
34052005.09.30 16:54sell17031.001.20541.20841.2044
34062005.09.30 17:00t/p17031.001.20441.20841.2044100.0036287.42
34072005.09.30 17:00sell17041.001.20541.20841.2044
34082005.09.30 17:00t/p17041.001.20441.20841.2044100.0036387.42
34092005.09.30 17:00sell17051.001.20541.20841.2044
34102005.09.30 17:00t/p17051.001.20441.20841.2044100.0036487.42
34112005.09.30 17:00sell17061.001.20541.20841.2044
34122005.09.30 17:00t/p17061.001.20441.20841.2044100.0036587.42
34132005.09.30 17:02sell17071.001.20541.20841.2044
34142005.09.30 17:30s/l17071.001.20841.20841.2044-300.0036287.42
34152005.09.30 18:26buy17081.001.20471.20171.2057
34162005.09.30 19:22s/l17081.001.20171.20171.2057-300.0035987.42
34172005.09.30 21:32sell17091.001.20231.20531.2013
34182005.10.03 02:13t/p17091.001.20131.20531.2013100.2336087.65
34192005.10.03 04:30buy17101.001.19361.19061.1946
34202005.10.03 05:56t/p17101.001.19461.19061.1946100.0036187.65
34212005.10.03 09:18buy17111.001.19521.19221.1962
34222005.10.03 09:35t/p17111.001.19621.19221.1962100.0036287.65
34232005.10.03 09:42buy17121.001.19511.19211.1961
34242005.10.03 09:55t/p17121.001.19611.19211.1961100.0036387.65
34252005.10.03 13:02buy17131.001.19251.18951.1935
34262005.10.03 13:50t/p17131.001.19351.18951.1935100.0036487.65
34272005.10.03 14:11sell17141.001.19381.19681.1928
34282005.10.03 14:25t/p17141.001.19281.19681.1928100.0036587.65
34292005.10.03 15:52sell17151.001.19381.19681.1928
34302005.10.03 16:00t/p17151.001.19281.19681.1928100.0036687.65
34312005.10.03 16:15buy17161.001.19161.18861.1926
34322005.10.03 17:15close17161.001.19231.18861.192670.0036757.65
34332005.10.03 17:15sell17171.001.19221.19521.1912
34342005.10.03 17:15t/p17171.001.19121.19521.1912100.0036857.65
34352005.10.03 17:18sell17181.001.19231.19531.1913
34362005.10.03 17:20t/p17181.001.19131.19531.1913100.0036957.65
34372005.10.03 17:23sell17191.001.19221.19521.1912
34382005.10.03 17:25t/p17191.001.19121.19521.1912100.0037057.65
34392005.10.03 18:31buy17201.001.19051.18751.1915
34402005.10.03 20:07t/p17201.001.19151.18751.1915100.0037157.65
34412005.10.03 22:58sell17211.001.19191.19491.1909
34422005.10.04 00:33close17211.001.19101.19491.190990.2337247.88
34432005.10.04 00:33buy17221.001.19071.18771.1917
34442005.10.04 00:35t/p17221.001.19171.18771.1917100.0037347.88
34452005.10.04 00:36buy17231.001.19101.18801.1920
34462005.10.04 01:36t/p17231.001.19201.18801.1920100.0037447.88
34472005.10.04 01:36sell17241.001.19201.19501.1910
34482005.10.04 03:13t/p17241.001.19101.19501.1910100.0037547.88
34492005.10.04 04:27sell17251.001.19201.19501.1910
34502005.10.04 08:28close17251.001.19211.19501.1910-10.0037537.88
34512005.10.04 08:29buy17261.001.19211.18911.1931
34522005.10.04 10:16t/p17261.001.19311.18911.1931100.0037637.88
34532005.10.04 12:38buy17271.001.19231.18931.1933
34542005.10.04 13:00t/p17271.001.19331.18931.1933100.0037737.88
34552005.10.04 13:45sell17281.001.19381.19681.1928
34562005.10.04 14:30t/p17281.001.19281.19681.1928100.0037837.88
34572005.10.04 15:31sell17291.001.19431.19731.1933
34582005.10.04 15:51t/p17291.001.19331.19731.1933100.0037937.88
34592005.10.04 18:20sell17301.001.19381.19681.1928
34602005.10.04 18:50t/p17301.001.19281.19681.1928100.0038037.88
34612005.10.04 18:53sell17311.001.19341.19641.1924
34622005.10.04 18:55t/p17311.001.19241.19641.1924100.0038137.88
34632005.10.04 20:00sell17321.001.19281.19581.1918
34642005.10.04 23:03t/p17321.001.19181.19581.1918100.0038237.88
34652005.10.04 23:34sell17331.001.19221.19521.1912
34662005.10.05 06:22s/l17331.001.19521.19521.1912-299.3137938.57
34672005.10.05 07:44buy17341.001.19411.19111.1951
34682005.10.05 08:30close17341.001.19481.19111.195170.0038008.57
34692005.10.05 08:30sell17351.001.19491.19791.1939
34702005.10.05 12:27close17351.001.19541.19791.1939-50.0037958.57
34712005.10.05 12:27buy17361.001.19501.19201.1960
34722005.10.05 16:01close17361.001.19531.19201.196030.0037988.57
34732005.10.05 16:01sell17371.001.19451.19751.1935
34742005.10.05 16:32s/l17371.001.19751.19751.1935-300.0037688.57
34752005.10.05 16:32sell17381.001.19721.20021.1962
34762005.10.05 16:39t/p17381.001.19621.20021.1962100.0037788.57
34772005.10.05 16:39sell17391.001.19591.19891.1949
34782005.10.05 17:58s/l17391.001.19891.19891.1949-300.0037488.57
34792005.10.05 18:30buy17401.001.19601.19301.1970
34802005.10.05 22:00close17401.001.19641.19301.197040.0037528.57
34812005.10.05 22:00sell17411.001.19641.19941.1954
34822005.10.05 23:56s/l17411.001.19941.19941.1954-300.0037228.57
34832005.10.06 02:15sell17421.001.20311.20611.2021
34842005.10.06 02:57s/l17421.001.20611.20611.2021-300.0036928.57
34852005.10.06 04:28sell17431.001.20511.20811.2041
34862005.10.06 05:40close17431.001.20471.20811.204140.0036968.57
34872005.10.06 05:41buy17441.001.20461.20161.2056
34882005.10.06 06:00t/p17441.001.20561.20161.2056100.0037068.57
34892005.10.06 06:18sell17451.001.20561.20861.2046
34902005.10.06 07:34close17451.001.20541.20861.204620.0037088.57
34912005.10.06 07:46buy17461.001.20471.20171.2057
34922005.10.06 08:11t/p17461.001.20571.20171.2057100.0037188.57
34932005.10.06 08:15sell17471.001.20581.20881.2048
34942005.10.06 10:58t/p17471.001.20481.20881.2048100.0037288.57
34952005.10.06 10:58buy17481.001.20481.20181.2058
34962005.10.06 11:25t/p17481.001.20581.20181.2058100.0037388.57
34972005.10.06 11:30sell17491.001.20621.20921.2052
34982005.10.06 12:00t/p17491.001.20521.20921.2052100.0037488.57
34992005.10.06 12:15buy17501.001.20381.20081.2048
35002005.10.06 12:25t/p17501.001.20481.20081.2048100.0037588.57
35012005.10.06 12:25buy17511.001.20441.20141.2054
35022005.10.06 12:40t/p17511.001.20541.20141.2054100.0037688.57
35032005.10.06 13:00sell17521.001.20631.20931.2053
35042005.10.06 13:35t/p17521.001.20531.20931.2053100.0037788.57
35052005.10.06 14:15buy17531.001.20481.20181.2058
35062005.10.06 14:16t/p17531.001.20581.20181.2058100.0037888.57
35072005.10.06 14:16buy17541.001.20481.20181.2058
35082005.10.06 14:16t/p17541.001.20581.20181.2058100.0037988.57
35092005.10.06 14:19buy17551.001.20491.20191.2059
35102005.10.06 14:19t/p17551.001.20591.20191.2059100.0038088.57
35112005.10.06 14:19buy17561.001.20491.20191.2059
35122005.10.06 14:27t/p17561.001.20591.20191.2059100.0038188.57
35132005.10.06 18:03sell17571.001.21391.21691.2129
35142005.10.06 18:06t/p17571.001.21291.21691.2129100.0038288.57
35152005.10.06 18:35sell17581.001.21401.21701.2130
35162005.10.06 19:46s/l17581.001.21701.21701.2130-300.0037988.57
35172005.10.07 00:14buy17591.001.21751.21451.2185
35182005.10.07 02:05close17591.001.21741.21451.2185-10.0037978.57
35192005.10.07 02:05sell17601.001.21731.22031.2163
35202005.10.07 05:47close17601.001.21701.22031.216330.0038008.57
35212005.10.07 05:49buy17611.001.21701.21401.2180
35222005.10.07 08:05close17611.001.21721.21401.218020.0038028.57
35232005.10.07 08:05sell17621.001.21731.22031.2163
35242005.10.07 08:07t/p17621.001.21631.22031.2163100.0038128.57
35252005.10.07 08:08sell17631.001.21781.22081.2168
35262005.10.07 08:08t/p17631.001.21681.22081.2168100.0038228.57
35272005.10.07 08:08sell17641.001.21781.22081.2168
35282005.10.07 08:09t/p17641.001.21681.22081.2168100.0038328.57
35292005.10.07 08:09sell17651.001.21761.22061.2166
35302005.10.07 08:09t/p17651.001.21661.22061.2166100.0038428.57
35312005.10.07 08:09sell17661.001.21761.22061.2166
35322005.10.07 08:35t/p17661.001.21661.22061.2166100.0038528.57
35332005.10.07 08:35sell17671.001.21731.22031.2163
35342005.10.07 08:45t/p17671.001.21631.22031.2163100.0038628.57
35352005.10.07 09:21buy17681.001.21581.21281.2168
35362005.10.07 10:15t/p17681.001.21681.21281.2168100.0038728.57
35372005.10.07 10:15sell17691.001.21681.21981.2158
35382005.10.07 11:06t/p17691.001.21581.21981.2158100.0038828.57
35392005.10.07 11:13buy17701.001.21541.21241.2164
35402005.10.07 14:30s/l17701.001.21241.21241.2164-300.0038528.57
35412005.10.07 16:00sell17711.001.21211.21511.2111
35422005.10.07 16:00t/p17711.001.21111.21511.2111100.0038628.57
35432005.10.07 16:00sell17721.001.21211.21511.2111
35442005.10.07 16:00t/p17721.001.21111.21511.2111100.0038728.57
35452005.10.07 16:00sell17731.001.21211.21511.2111
35462005.10.07 16:00t/p17731.001.21111.21511.2111100.0038828.57
35472005.10.07 16:00sell17741.001.21211.21511.2111
35482005.10.07 16:02t/p17741.001.21111.21511.2111100.0038928.57
35492005.10.07 16:03sell17751.001.21211.21511.2111
35502005.10.07 17:22t/p17751.001.21111.21511.2111100.0039028.57
35512005.10.07 19:00sell17761.001.21151.21451.2105
35522005.10.09 23:15close17761.001.21161.21451.2105-10.0039018.57
35532005.10.09 23:15buy17771.001.21171.20871.2127
35542005.10.10 00:18close17771.001.21211.20871.212739.1839057.75
35552005.10.10 00:24sell17781.001.21211.21511.2111
35562005.10.10 01:04close17781.001.21141.21511.211170.0039127.75
35572005.10.10 01:09buy17791.001.21131.20831.2123
35582005.10.10 01:30t/p17791.001.21231.20831.2123100.0039227.75
35592005.10.10 01:30sell17801.001.21251.21551.2115
35602005.10.10 04:16close17801.001.21251.21551.21150.0039227.75
35612005.10.10 04:16buy17811.001.21201.20901.2130
35622005.10.10 05:35close17811.001.21271.20901.213070.0039297.75
35632005.10.10 05:35sell17821.001.21271.21571.2117
35642005.10.10 06:22close17821.001.21181.21571.211790.0039387.75
35652005.10.10 06:22buy17831.001.21171.20871.2127
35662005.10.10 07:05close17831.001.21251.20871.212780.0039467.75
35672005.10.10 07:05sell17841.001.21251.21551.2115
35682005.10.10 09:52s/l17841.001.21551.21551.2115-300.0039167.75
35692005.10.10 11:13buy17851.001.21301.21001.2140
35702005.10.10 12:00t/p17851.001.21401.21001.2140100.0039267.75
35712005.10.10 12:00sell17861.001.21421.21721.2132
35722005.10.10 12:35t/p17861.001.21321.21721.2132100.0039367.75
35732005.10.10 12:45buy17871.001.21251.20951.2135
35742005.10.10 14:02s/l17871.001.20951.20951.2135-300.0039067.75
35752005.10.10 16:15buy17881.001.20601.20301.2070
35762005.10.10 18:08close17881.001.20621.20301.207020.0039087.75
35772005.10.10 18:09sell17891.001.20621.20921.2052
35782005.10.10 18:21t/p17891.001.20521.20921.2052100.0039187.75
35792005.10.10 19:15sell17901.001.20561.20861.2046
35802005.10.11 00:28close17901.001.20621.20861.2046-59.7739127.98
35812005.10.11 00:29buy17911.001.20611.20311.2071
35822005.10.11 02:52s/l17911.001.20311.20311.2071-300.0038827.98
35832005.10.11 02:52buy17921.001.20341.20041.2044
35842005.10.11 06:55close17921.001.20371.20041.204430.0038857.98
35852005.10.11 06:55sell17931.001.20371.20671.2027
35862005.10.11 07:17t/p17931.001.20271.20671.2027100.0038957.98
35872005.10.11 07:27sell17941.001.20351.20651.2025
35882005.10.11 07:52t/p17941.001.20251.20651.2025100.0039057.98
35892005.10.11 09:10sell17951.001.20321.20621.2022
35902005.10.11 09:40t/p17951.001.20221.20621.2022100.0039157.98
35912005.10.11 13:19sell17961.001.20371.20671.2027
35922005.10.11 13:26t/p17961.001.20271.20671.2027100.0039257.98
35932005.10.11 14:15buy17971.001.20171.19871.2027
35942005.10.11 14:35t/p17971.001.20271.19871.2027100.0039357.98
35952005.10.11 14:52buy17981.001.20171.19871.2027
35962005.10.11 16:08s/l17981.001.19871.19871.2027-300.0039057.98
35972005.10.11 17:06sell17991.001.20111.20411.2001
35982005.10.11 17:07t/p17991.001.20011.20411.2001100.0039157.98
35992005.10.11 17:10sell18001.001.20111.20411.2001
36002005.10.11 17:12t/p18001.001.20011.20411.2001100.0039257.98
36012005.10.11 17:13sell18011.001.20111.20411.2001
36022005.10.11 18:32t/p18011.001.20011.20411.2001100.0039357.98
36032005.10.11 18:43buy18021.001.19911.19611.2001
36042005.10.11 19:56t/p18021.001.20011.19611.2001100.0039457.98
36052005.10.11 20:12buy18031.001.19881.19581.1998
36062005.10.11 20:22t/p18031.001.19981.19581.1998100.0039557.98
36072005.10.11 20:27buy18041.001.19871.19571.1997
36082005.10.11 21:33close18041.001.19951.19571.199780.0039637.98
36092005.10.11 21:34sell18051.001.19951.20251.1985
36102005.10.12 00:13t/p18051.001.19851.20251.1985100.6939738.67
36112005.10.12 00:15buy18061.001.19851.19551.1995
36122005.10.12 02:57s/l18061.001.19551.19551.1995-300.0039438.67
36132005.10.12 03:36sell18071.001.19721.20021.1962
36142005.10.12 08:03close18071.001.19651.20021.196270.0039508.67
36152005.10.12 08:03buy18081.001.19661.19361.1976
36162005.10.12 09:18close18081.001.19701.19361.197640.0039548.67
36172005.10.12 09:18sell18091.001.19691.19991.1959
36182005.10.12 11:15s/l18091.001.19991.19991.1959-300.0039248.67
36192005.10.12 11:30sell18101.001.19931.20231.1983
36202005.10.12 13:28s/l18101.001.20231.20231.1983-300.0038948.67
36212005.10.12 14:30buy18111.001.20031.19731.2013
36222005.10.12 14:55t/p18111.001.20131.19731.2013100.0039048.67
36232005.10.12 15:00sell18121.001.20281.20581.2018
36242005.10.12 15:00t/p18121.001.20181.20581.2018100.0039148.67
36252005.10.12 15:00sell18131.001.20201.20501.2010
36262005.10.12 15:42s/l18131.001.20501.20501.2010-300.0038848.67
36272005.10.12 15:42sell18141.001.20471.20771.2037
36282005.10.12 15:44t/p18141.001.20371.20771.2037100.0038948.67
36292005.10.12 15:44sell18151.001.20341.20641.2024
36302005.10.12 16:00t/p18151.001.20241.20641.2024100.0039048.67
36312005.10.12 17:03sell18161.001.20311.20611.2021
36322005.10.12 19:42t/p18161.001.20211.20611.2021100.0039148.67
36332005.10.12 22:49buy18171.001.20231.19931.2033
36342005.10.12 23:49close18171.001.20291.19931.203360.0039208.67
36352005.10.13 00:04sell18181.001.20291.20591.2019
36362005.10.13 01:00t/p18181.001.20191.20591.2019100.0039308.67
36372005.10.13 01:30sell18191.001.20391.20691.2029
36382005.10.13 01:30t/p18191.001.20291.20691.2029100.0039408.67
36392005.10.13 01:30sell18201.001.20391.20691.2029
36402005.10.13 01:32t/p18201.001.20291.20691.2029100.0039508.67
36412005.10.13 01:35sell18211.001.20311.20611.2021
36422005.10.13 01:51t/p18211.001.20211.20611.2021100.0039608.67
36432005.10.13 04:45buy18221.001.19721.19421.1982
36442005.10.13 05:05t/p18221.001.19821.19421.1982100.0039708.67
36452005.10.13 05:33sell18231.001.19921.20221.1982
36462005.10.13 07:43t/p18231.001.19821.20221.1982100.0039808.67
36472005.10.13 08:15sell18241.001.19911.20211.1981
36482005.10.13 09:52t/p18241.001.19811.20211.1981100.0039908.67
36492005.10.13 12:27sell18251.001.19851.20151.1975
36502005.10.13 13:20t/p18251.001.19751.20151.1975100.0040008.67
36512005.10.13 13:20buy18261.001.19751.19451.1985
36522005.10.13 13:50t/p18261.001.19851.19451.1985100.0040108.67
36532005.10.13 14:05sell18271.001.19871.20171.1977
36542005.10.13 14:05t/p18271.001.19771.20171.1977100.0040208.67
36552005.10.13 14:12sell18281.001.19861.20161.1976
36562005.10.13 14:30t/p18281.001.19761.20161.1976100.0040308.67
36572005.10.13 14:30sell18291.001.19881.20181.1978
36582005.10.13 14:30t/p18291.001.19781.20181.1978100.0040408.67
36592005.10.13 14:30sell18301.001.19881.20181.1978
36602005.10.13 14:30t/p18301.001.19781.20181.1978100.0040508.67
36612005.10.13 14:30sell18311.001.19881.20181.1978
36622005.10.13 14:30t/p18311.001.19781.20181.1978100.0040608.67
36632005.10.13 14:31sell18321.001.19881.20181.1978
36642005.10.13 14:31t/p18321.001.19781.20181.1978100.0040708.67
36652005.10.13 14:31sell18331.001.19881.20181.1978
36662005.10.13 14:31t/p18331.001.19781.20181.1978100.0040808.67
36672005.10.13 14:31sell18341.001.19881.20181.1978
36682005.10.13 14:31t/p18341.001.19781.20181.1978100.0040908.67
36692005.10.13 14:31sell18351.001.19881.20181.1978
36702005.10.13 14:31t/p18351.001.19781.20181.1978100.0041008.67
36712005.10.13 14:32sell18361.001.19881.20181.1978
36722005.10.13 14:32t/p18361.001.19781.20181.1978100.0041108.67
36732005.10.13 14:32sell18371.001.19881.20181.1978
36742005.10.13 14:32t/p18371.001.19781.20181.1978100.0041208.67
36752005.10.13 14:33sell18381.001.19881.20181.1978
36762005.10.13 14:34t/p18381.001.19781.20181.1978100.0041308.67
36772005.10.13 14:34sell18391.001.19881.20181.1978
36782005.10.13 14:34t/p18391.001.19781.20181.1978100.0041408.67
36792005.10.13 14:34sell18401.001.19881.20181.1978
36802005.10.13 14:34t/p18401.001.19781.20181.1978100.0041508.67
36812005.10.13 14:34sell18411.001.19881.20181.1978
36822005.10.13 14:34t/p18411.001.19781.20181.1978100.0041608.67
36832005.10.13 16:45sell18421.001.19381.19681.1928
36842005.10.13 16:52t/p18421.001.19281.19681.1928100.0041708.67
36852005.10.13 17:02sell18431.001.19371.19671.1927
36862005.10.13 18:12close18431.001.19291.19671.192780.0041788.67
36872005.10.13 18:13buy18441.001.19281.18981.1938
36882005.10.13 18:16t/p18441.001.19381.18981.1938100.0041888.67
36892005.10.13 18:17buy18451.001.19281.18981.1938
36902005.10.13 18:20t/p18451.001.19381.18981.1938100.0041988.67
36912005.10.13 18:45sell18461.001.19781.20081.1968
36922005.10.13 20:48s/l18461.001.20081.20081.1968-300.0041688.67
36932005.10.13 21:00sell18471.001.20181.20481.2008
36942005.10.14 00:42close18471.001.20181.20481.20080.2341688.90
36952005.10.14 00:58buy18481.001.20151.19851.2025
36962005.10.14 03:25close18481.001.20121.19851.2025-30.0041658.90
36972005.10.14 03:25sell18491.001.20121.20421.2002
36982005.10.14 06:00s/l18491.001.20421.20421.2002-300.0041358.90
36992005.10.14 06:59buy18501.001.20261.19961.2036
37002005.10.14 07:06t/p18501.001.20361.19961.2036100.0041458.90
37012005.10.14 07:17buy18511.001.20331.20031.2043
37022005.10.14 09:30close18511.001.20271.20031.2043-60.0041398.90
37032005.10.14 09:30sell18521.001.20271.20571.2017
37042005.10.14 10:15t/p18521.001.20171.20571.2017100.0041498.90
37052005.10.14 10:29buy18531.001.20131.19831.2023
37062005.10.14 12:50s/l18531.001.19831.19831.2023-300.0041198.90
37072005.10.14 12:50buy18541.001.19861.19561.1996
37082005.10.14 14:03t/p18541.001.19961.19561.1996100.0041298.90
37092005.10.14 16:17sell18551.001.20291.20591.2019
37102005.10.14 16:33s/l18551.001.20591.20591.2019-300.0040998.90
37112005.10.14 16:33sell18561.001.20561.20861.2046
37122005.10.14 17:16s/l18561.001.20861.20861.2046-300.0040698.90
37132005.10.14 19:15buy18571.001.20681.20381.2078
37142005.10.14 19:15t/p18571.001.20781.20381.2078100.0040798.90
37152005.10.14 19:15buy18581.001.20681.20381.2078
37162005.10.14 19:15t/p18581.001.20781.20381.2078100.0040898.90
37172005.10.14 19:16buy18591.001.20681.20381.2078
37182005.10.14 19:17t/p18591.001.20781.20381.2078100.0040998.90
37192005.10.14 19:18buy18601.001.20681.20381.2078
37202005.10.14 19:18t/p18601.001.20781.20381.2078100.0041098.90
37212005.10.14 19:18buy18611.001.20681.20381.2078
37222005.10.14 19:26t/p18611.001.20781.20381.2078100.0041198.90
37232005.10.14 19:35sell18621.001.20951.21251.2085
37242005.10.14 21:10t/p18621.001.20851.21251.2085100.0041298.90
37252005.10.16 23:21sell18631.001.20941.21241.2084
37262005.10.16 23:23t/p18631.001.20841.21241.2084100.0041398.90
37272005.10.17 00:15buy18641.001.20721.20421.2082
37282005.10.17 02:05close18641.001.20751.20421.208230.0041428.90
37292005.10.17 02:05sell18651.001.20731.21031.2063
37302005.10.17 02:23s/l18651.001.21031.21031.2063-300.0041128.90
37312005.10.17 02:23sell18661.001.21011.21311.2091
37322005.10.17 03:20t/p18661.001.20911.21311.2091100.0041228.90
37332005.10.17 03:33buy18671.001.20851.20551.2095
37342005.10.17 04:00t/p18671.001.20951.20551.2095100.0041328.90
37352005.10.17 04:18sell18681.001.21041.21341.2094
37362005.10.17 07:26t/p18681.001.20941.21341.2094100.0041428.90
37372005.10.17 07:52buy18691.001.20871.20571.2097
37382005.10.17 09:00close18691.001.20891.20571.209720.0041448.90
37392005.10.17 09:00sell18701.001.20901.21201.2080
37402005.10.17 09:15t/p18701.001.20801.21201.2080100.0041548.90
37412005.10.17 10:49buy18711.001.20701.20401.2080
37422005.10.17 11:48s/l18711.001.20401.20401.2080-300.0041248.90
37432005.10.17 13:50buy18721.001.20261.19961.2036
37442005.10.17 15:45t/p18721.001.20361.19961.2036100.0041348.90
37452005.10.17 17:00sell18731.001.20291.20591.2019
37462005.10.17 18:41s/l18731.001.20591.20591.2019-300.0041048.90
37472005.10.17 19:48buy18741.001.20411.20111.2051
37482005.10.18 00:28s/l18741.001.20111.20111.2051-300.8240748.07
37492005.10.18 02:02buy18751.001.20051.19751.2015
37502005.10.18 03:04close18751.001.20071.19751.201520.0040768.07
37512005.10.18 03:04sell18761.001.20061.20361.1996
37522005.10.18 03:30t/p18761.001.19961.20361.1996100.0040868.07
37532005.10.18 03:30sell18771.001.20011.20311.1991
37542005.10.18 06:27t/p18771.001.19911.20311.1991100.0040968.07
37552005.10.18 08:00buy18781.001.19841.19541.1994
37562005.10.18 08:07t/p18781.001.19941.19541.1994100.0041068.07
37572005.10.18 08:18buy18791.001.19861.19561.1996
37582005.10.18 08:25t/p18791.001.19961.19561.1996100.0041168.07
37592005.10.18 09:45buy18801.001.19771.19471.1987
37602005.10.18 09:47t/p18801.001.19871.19471.1987100.0041268.07
37612005.10.18 09:49buy18811.001.19811.19511.1991
37622005.10.18 11:48s/l18811.001.19511.19511.1991-300.0040968.07
37632005.10.18 16:25buy18821.001.19291.18991.1939
37642005.10.18 17:10t/p18821.001.19391.18991.1939100.0041068.07
37652005.10.18 17:15sell18831.001.19481.19781.1938
37662005.10.18 17:16t/p18831.001.19381.19781.1938100.0041168.07
37672005.10.18 17:16sell18841.001.19421.19721.1932
37682005.10.18 19:38s/l18841.001.19721.19721.1932-300.0040868.07
37692005.10.18 19:38sell18851.001.19691.19991.1959
37702005.10.18 19:50t/p18851.001.19591.19991.1959100.0040968.07
37712005.10.18 20:38buy18861.001.19411.19111.1951
37722005.10.18 20:39t/p18861.001.19511.19111.1951100.0041068.07
37732005.10.18 21:32sell18871.001.19591.19891.1949
37742005.10.19 00:52close18871.001.19551.19891.194940.6941108.77
37752005.10.19 00:52buy18881.001.19551.19251.1965
37762005.10.19 01:51s/l18881.001.19251.19251.1965-300.0040808.77
37772005.10.19 02:55sell18891.001.19431.19731.1933
37782005.10.19 03:40t/p18891.001.19331.19731.1933100.0040908.77
37792005.10.19 03:58buy18901.001.19301.19001.1940
37802005.10.19 05:43close18901.001.19351.19001.194050.0040958.77
37812005.10.19 05:44sell18911.001.19351.19651.1925
37822005.10.19 06:34t/p18911.001.19251.19651.1925100.0041058.77
37832005.10.19 06:34buy18921.001.19241.18941.1934
37842005.10.19 07:17close18921.001.19321.18941.193480.0041138.77
37852005.10.19 07:17sell18931.001.19341.19641.1924
37862005.10.19 08:30close18931.001.19301.19641.192440.0041178.77
37872005.10.19 08:30buy18941.001.19301.19001.1940
37882005.10.19 08:34s/l18941.001.19001.19001.1940-300.0040878.77
37892005.10.19 08:34buy18951.001.18871.18571.1897
37902005.10.19 08:34t/p18951.001.18971.18571.1897100.0040978.77
37912005.10.19 08:34buy18961.001.19031.18731.1913
37922005.10.19 08:34t/p18961.001.19131.18731.1913100.0041078.77
37932005.10.19 08:34buy18971.001.19281.18981.1938
37942005.10.19 08:34s/l18971.001.18981.18981.1938-300.0040778.77
37952005.10.19 08:34buy18981.001.18911.18611.1901
37962005.10.19 08:34t/p18981.001.19011.18611.1901100.0040878.77
37972005.10.19 08:34buy18991.001.19071.18771.1917
37982005.10.19 08:34t/p18991.001.19171.18771.1917100.0040978.77
37992005.10.19 08:34buy19001.001.19281.18981.1938
38002005.10.19 08:34s/l19001.001.18981.18981.1938-300.0040678.77
38012005.10.19 08:34buy19011.001.18911.18611.1901
38022005.10.19 08:34t/p19011.001.19011.18611.1901100.0040778.77
38032005.10.19 08:34buy19021.001.19071.18771.1917
38042005.10.19 08:34t/p19021.001.19171.18771.1917100.0040878.77
38052005.10.19 08:34buy19031.001.19281.18981.1938
38062005.10.19 08:34s/l19031.001.18981.18981.1938-300.0040578.77
38072005.10.19 08:34buy19041.001.18911.18611.1901
38082005.10.19 08:34t/p19041.001.19011.18611.1901100.0040678.77
38092005.10.19 08:34buy19051.001.19071.18771.1917
38102005.10.19 08:34t/p19051.001.19171.18771.1917100.0040778.77
38112005.10.19 08:34buy19061.001.19281.18981.1938
38122005.10.19 08:34s/l19061.001.18981.18981.1938-300.0040478.77
38132005.10.19 08:34buy19071.001.18911.18611.1901
38142005.10.19 08:34t/p19071.001.19011.18611.1901100.0040578.77
38152005.10.19 08:34buy19081.001.19071.18771.1917
38162005.10.19 08:34t/p19081.001.19171.18771.1917100.0040678.77
38172005.10.19 08:34buy19091.001.19281.18981.1938
38182005.10.19 08:34s/l19091.001.18981.18981.1938-300.0040378.77
38192005.10.19 08:34buy19101.001.18911.18611.1901
38202005.10.19 08:34t/p19101.001.19011.18611.1901100.0040478.77
38212005.10.19 08:34buy19111.001.19071.18771.1917
38222005.10.19 08:34t/p19111.001.19171.18771.1917100.0040578.77
38232005.10.19 08:34buy19121.001.19281.18981.1938
38242005.10.19 08:34s/l19121.001.18981.18981.1938-300.0040278.77
38252005.10.19 08:34buy19131.001.18911.18611.1901
38262005.10.19 08:34t/p19131.001.19011.18611.1901100.0040378.77
38272005.10.19 08:34buy19141.001.19071.18771.1917
38282005.10.19 08:34t/p19141.001.19171.18771.1917100.0040478.77
38292005.10.19 08:34buy19151.001.19281.18981.1938
38302005.10.19 08:34s/l19151.001.18981.18981.1938-300.0040178.77
38312005.10.19 08:34buy19161.001.18911.18611.1901
38322005.10.19 08:35t/p19161.001.19011.18611.1901100.0040278.77
38332005.10.19 08:35buy19171.001.19201.18901.1930
38342005.10.19 08:35s/l19171.001.18901.18901.1930-300.0039978.77
38352005.10.19 08:35buy19181.001.18901.18601.1900
38362005.10.19 08:35t/p19181.001.19001.18601.1900100.0040078.77
38372005.10.19 08:35buy19191.001.19031.18731.1913
38382005.10.19 08:35t/p19191.001.19131.18731.1913100.0040178.77
38392005.10.19 08:35buy19201.001.19201.18901.1930
38402005.10.19 08:35s/l19201.001.18901.18901.1930-300.0039878.77
38412005.10.19 08:35buy19211.001.18901.18601.1900
38422005.10.19 08:35t/p19211.001.19001.18601.1900100.0039978.77
38432005.10.19 08:35buy19221.001.19031.18731.1913
38442005.10.19 08:35t/p19221.001.19131.18731.1913100.0040078.77
38452005.10.19 08:35buy19231.001.19201.18901.1930
38462005.10.19 08:35s/l19231.001.18901.18901.1930-300.0039778.77
38472005.10.19 08:35buy19241.001.18901.18601.1900
38482005.10.19 08:35t/p19241.001.19001.18601.1900100.0039878.77
38492005.10.19 08:35buy19251.001.19031.18731.1913
38502005.10.19 08:35t/p19251.001.19131.18731.1913100.0039978.77
38512005.10.19 08:35buy19261.001.19201.18901.1930
38522005.10.19 08:39s/l19261.001.18901.18901.1930-300.0039678.77
38532005.10.19 08:39buy19271.001.18911.18611.1901
38542005.10.19 09:42t/p19271.001.19011.18611.1901100.0039778.77
38552005.10.19 13:35buy19281.001.19501.19201.1960
38562005.10.19 13:55t/p19281.001.19601.19201.1960100.0039878.77
38572005.10.19 14:02buy19291.001.19501.19201.1960
38582005.10.19 15:45close19291.001.19561.19201.196060.0039938.77
38592005.10.19 15:45sell19301.001.19561.19861.1946
38602005.10.19 16:55s/l19301.001.19861.19861.1946-300.0039638.77
38612005.10.19 20:35buy19311.001.19651.19351.1975
38622005.10.19 20:46t/p19311.001.19751.19351.1975100.0039738.77
38632005.10.19 20:51sell19321.001.19801.20101.1970
38642005.10.20 00:45close19321.001.19761.20101.197040.2339779.00
38652005.10.20 00:45buy19331.001.19771.19471.1987
38662005.10.20 06:35close19331.001.19731.19471.1987-40.0039739.00
38672005.10.20 06:35sell19341.001.19731.20031.1963
38682005.10.20 08:17t/p19341.001.19631.20031.1963100.0039839.00
38692005.10.20 09:00sell19351.001.19861.20161.1976
38702005.10.20 09:20t/p19351.001.19761.20161.1976100.0039939.00
38712005.10.20 09:20sell19361.001.19791.20091.1969
38722005.10.20 09:43t/p19361.001.19691.20091.1969100.0040039.00
38732005.10.20 09:52buy19371.001.19651.19351.1975
38742005.10.20 10:30t/p19371.001.19751.19351.1975100.0040139.00
38752005.10.20 10:30sell19381.001.19781.20081.1968
38762005.10.20 10:31t/p19381.001.19681.20081.1968100.0040239.00
38772005.10.20 10:31sell19391.001.19781.20081.1968
38782005.10.20 10:31t/p19391.001.19681.20081.1968100.0040339.00
38792005.10.20 10:34sell19401.001.19831.20131.1973
38802005.10.20 11:00t/p19401.001.19731.20131.1973100.0040439.00
38812005.10.20 11:00sell19411.001.19741.20041.1964
38822005.10.20 11:09t/p19411.001.19641.20041.1964100.0040539.00
38832005.10.20 11:15buy19421.001.19521.19221.1962
38842005.10.20 11:20t/p19421.001.19621.19221.1962100.0040639.00
38852005.10.20 11:23buy19431.001.19601.19301.1970
38862005.10.20 11:31t/p19431.001.19701.19301.1970100.0040739.00
38872005.10.20 11:31buy19441.001.19611.19311.1971
38882005.10.20 11:31t/p19441.001.19711.19311.1971100.0040839.00
38892005.10.20 11:32buy19451.001.19611.19311.1971
38902005.10.20 11:35t/p19451.001.19711.19311.1971100.0040939.00
38912005.10.20 13:31buy19461.001.19561.19261.1966
38922005.10.20 14:56close19461.001.19641.19261.196680.0041019.00
38932005.10.20 14:56sell19471.001.19621.19921.1952
38942005.10.20 16:43s/l19471.001.19921.19921.1952-300.0040719.00
38952005.10.20 17:15buy19481.001.19711.19411.1981
38962005.10.20 17:20t/p19481.001.19811.19411.1981100.0040819.00
38972005.10.20 17:23buy19491.001.19701.19401.1980
38982005.10.20 17:24t/p19491.001.19801.19401.1980100.0040919.00
38992005.10.20 17:24buy19501.001.19711.19411.1981
39002005.10.20 17:24t/p19501.001.19811.19411.1981100.0041019.00
39012005.10.20 17:52sell19511.001.19881.20181.1978
39022005.10.20 18:00t/p19511.001.19781.20181.1978100.0041119.00
39032005.10.20 19:46sell19521.001.19871.20171.1977
39042005.10.20 21:28s/l19521.001.20171.20171.1977-300.0040819.00
39052005.10.21 01:32sell19531.001.20191.20491.2009
39062005.10.21 02:12s/l19531.001.20491.20491.2009-300.0040519.00
39072005.10.21 02:12sell19541.001.20461.20761.2036
39082005.10.21 03:15s/l19541.001.20761.20761.2036-300.0040219.00
39092005.10.21 05:32sell19551.001.20511.20811.2041
39102005.10.21 05:40t/p19551.001.20411.20811.2041100.0040319.00
39112005.10.21 07:06sell19561.001.20461.20761.2036
39122005.10.21 07:20t/p19561.001.20361.20761.2036100.0040419.00
39132005.10.21 07:36buy19571.001.20301.20001.2040
39142005.10.21 08:00t/p19571.001.20401.20001.2040100.0040519.00
39152005.10.21 08:33sell19581.001.20461.20761.2036
39162005.10.21 10:30close19581.001.20401.20761.203660.0040579.00
39172005.10.21 10:30buy19591.001.20401.20101.2050
39182005.10.21 10:41t/p19591.001.20501.20101.2050100.0040679.00
39192005.10.21 10:52buy19601.001.20421.20121.2052
39202005.10.21 12:18s/l19601.001.20121.20121.2052-300.0040379.00
39212005.10.21 13:23sell19611.001.20221.20521.2012
39222005.10.21 13:54t/p19611.001.20121.20521.2012100.0040479.00
39232005.10.21 14:04buy19621.001.20021.19721.2012
39242005.10.21 14:12t/p19621.001.20121.19721.2012100.0040579.00
39252005.10.21 14:45sell19631.001.20211.20511.2011
39262005.10.21 17:12t/p19631.001.20111.20511.2011100.0040679.00
39272005.10.21 19:30buy19641.001.19451.19151.1955
39282005.10.21 20:47close19641.001.19481.19151.195530.0040709.00
39292005.10.21 20:47sell19651.001.19481.19781.1938
39302005.10.23 23:00close19651.001.19391.19781.193890.0040799.00
39312005.10.23 23:01buy19661.001.19391.19091.1949
39322005.10.23 23:05t/p19661.001.19491.19091.1949100.0040899.00
39332005.10.23 23:07buy19671.001.19391.19091.1949
39342005.10.24 01:22close19671.001.19461.19091.194969.1840968.17
39352005.10.24 01:23sell19681.001.19461.19761.1936
39362005.10.24 01:32t/p19681.001.19361.19761.1936100.0041068.17
39372005.10.24 02:00buy19691.001.19321.19021.1942
39382005.10.24 02:20t/p19691.001.19421.19021.1942100.0041168.17
39392005.10.24 02:27buy19701.001.19361.19061.1946
39402005.10.24 04:01close19701.001.19421.19061.194660.0041228.17
39412005.10.24 04:01sell19711.001.19421.19721.1932
39422005.10.24 04:10t/p19711.001.19321.19721.1932100.0041328.17
39432005.10.24 04:28buy19721.001.19291.18991.1939
39442005.10.24 05:35close19721.001.19331.18991.193940.0041368.17
39452005.10.24 05:35sell19731.001.19351.19651.1925
39462005.10.24 15:03s/l19731.001.19651.19651.1925-300.0041068.17
39472005.10.24 19:07buy19741.001.19781.19481.1988
39482005.10.24 19:07t/p19741.001.19881.19481.1988100.0041168.17
39492005.10.24 19:07buy19751.001.19791.19491.1989
39502005.10.24 19:08t/p19751.001.19891.19491.1989100.0041268.17
39512005.10.24 19:08buy19761.001.19791.19491.1989
39522005.10.24 19:08t/p19761.001.19891.19491.1989100.0041368.17
39532005.10.24 19:08buy19771.001.19771.19471.1987
39542005.10.24 19:08t/p19771.001.19871.19471.1987100.0041468.17
39552005.10.24 19:08buy19781.001.19861.19561.1996
39562005.10.25 01:52s/l19781.001.19561.19561.1996-300.8241167.35
39572005.10.25 03:07sell19791.001.19631.19931.1953
39582005.10.25 03:15t/p19791.001.19531.19931.1953100.0041267.35
39592005.10.25 03:23sell19801.001.19611.19911.1951
39602005.10.25 04:52close19801.001.19561.19911.195150.0041317.35
39612005.10.25 04:53buy19811.001.19561.19261.1966
39622005.10.25 05:15close19811.001.19651.19261.196690.0041407.35
39632005.10.25 05:15sell19821.001.19651.19951.1955
39642005.10.25 08:12t/p19821.001.19551.19951.1955100.0041507.35
39652005.10.25 08:12buy19831.001.19541.19241.1964
39662005.10.25 09:35t/p19831.001.19641.19241.1964100.0041607.35
39672005.10.25 09:35sell19841.001.19651.19951.1955
39682005.10.25 10:15s/l19841.001.19951.19951.1955-300.0041307.35
39692005.10.25 12:00sell19851.001.20321.20621.2022
39702005.10.25 13:58close19851.001.20291.20621.202230.0041337.35
39712005.10.25 13:58buy19861.001.20291.19991.2039
39722005.10.25 14:49t/p19861.001.20391.19991.2039100.0041437.35
39732005.10.25 14:49sell19871.001.20441.20741.2034
39742005.10.25 15:46s/l19871.001.20741.20741.2034-300.0041137.35
39752005.10.25 20:05sell19881.001.21131.21431.2103
39762005.10.25 20:55t/p19881.001.21031.21431.2103100.0041237.35
39772005.10.25 21:18buy19891.001.20961.20661.2106
39782005.10.25 22:30t/p19891.001.21061.20661.2106100.0041337.35
39792005.10.25 22:45sell19901.001.21061.21361.2096
39802005.10.26 00:21close19901.001.21041.21361.209620.6941358.04
39812005.10.26 00:21buy19911.001.21041.20741.2114
39822005.10.26 00:55close19911.001.21121.20741.211480.0041438.04
39832005.10.26 00:55sell19921.001.21121.21421.2102
39842005.10.26 01:25t/p19921.001.21021.21421.2102100.0041538.04
39852005.10.26 01:52buy19931.001.21001.20701.2110
39862005.10.26 02:48close19931.001.21081.20701.211080.0041618.04
39872005.10.26 02:48sell19941.001.21031.21331.2093
39882005.10.26 02:56t/p19941.001.20931.21331.2093100.0041718.04
39892005.10.26 02:58sell19951.001.21021.21321.2092
39902005.10.26 03:10t/p19951.001.20921.21321.2092100.0041818.04
39912005.10.26 03:40sell19961.001.21101.21401.2100
39922005.10.26 03:40t/p19961.001.21001.21401.2100100.0041918.04
39932005.10.26 03:40sell19971.001.21021.21321.2092
39942005.10.26 06:58t/p19971.001.20921.21321.2092100.0042018.04
39952005.10.26 06:58buy19981.001.20921.20621.2102
39962005.10.26 07:35t/p19981.001.21021.20621.2102100.0042118.04
39972005.10.26 07:40sell19991.001.21071.21371.2097
39982005.10.26 08:00t/p19991.001.20971.21371.2097100.0042218.04
39992005.10.26 08:00sell20001.001.21001.21301.2090
40002005.10.26 08:16s/l20001.001.21301.21301.2090-300.0041918.04
40012005.10.26 09:12buy20011.001.20931.20631.2103
40022005.10.26 09:47s/l20011.001.20631.20631.2103-300.0041618.04
40032005.10.26 11:48buy20021.001.20671.20371.2077
40042005.10.26 12:10t/p20021.001.20771.20371.2077100.0041718.04
40052005.10.26 14:13buy20031.001.20571.20271.2067
40062005.10.26 14:45t/p20031.001.20671.20271.2067100.0041818.04
40072005.10.26 14:46buy20041.001.20601.20301.2070
40082005.10.26 14:50t/p20041.001.20701.20301.2070100.0041918.04
40092005.10.26 15:19sell20051.001.20751.21051.2065
40102005.10.26 15:30t/p20051.001.20651.21051.2065100.0042018.04
40112005.10.26 15:35sell20061.001.20751.21051.2065
40122005.10.26 16:45close20061.001.20701.21051.206550.0042068.04
40132005.10.26 16:45buy20071.001.20711.20411.2081
40142005.10.26 16:45t/p20071.001.20811.20411.2081100.0042168.04
40152005.10.26 16:46buy20081.001.20761.20461.2086
40162005.10.26 17:05t/p20081.001.20861.20461.2086100.0042268.04
40172005.10.26 18:02buy20091.001.20751.20451.2085
40182005.10.26 19:15close20091.001.20751.20451.20850.0042268.04
40192005.10.26 19:15sell20101.001.20751.21051.2065
40202005.10.26 20:11t/p20101.001.20651.21051.2065100.0042368.04
40212005.10.26 20:15buy20111.001.20671.20371.2077
40222005.10.26 20:50t/p20111.001.20771.20371.2077100.0042468.04
40232005.10.26 21:03sell20121.001.20751.21051.2065
40242005.10.26 22:00close20121.001.20671.21051.206580.0042548.04
40252005.10.26 22:00buy20131.001.20661.20361.2076
40262005.10.27 02:15t/p20131.001.20761.20361.207699.1842647.21
40272005.10.27 02:30sell20141.001.20851.21151.2075
40282005.10.27 05:08s/l20141.001.21151.21151.2075-300.0042347.21
40292005.10.27 05:08sell20151.001.21121.21421.2102
40302005.10.27 07:19t/p20151.001.21021.21421.2102100.0042447.21
40312005.10.27 07:19buy20161.001.20981.20681.2108
40322005.10.27 07:19t/p20161.001.21081.20681.2108100.0042547.21
40332005.10.27 07:19buy20171.001.21041.20741.2114
40342005.10.27 07:22t/p20171.001.21141.20741.2114100.0042647.21
40352005.10.27 07:22buy20181.001.21101.20801.2120
40362005.10.27 09:08close20181.001.21111.20801.212010.0042657.21
40372005.10.27 09:08sell20191.001.21151.21451.2105
40382005.10.27 10:06s/l20191.001.21451.21451.2105-300.0042357.21
40392005.10.27 12:05sell20201.001.21441.21741.2134
40402005.10.27 12:05t/p20201.001.21341.21741.2134100.0042457.21
40412005.10.27 12:05sell20211.001.21441.21741.2134
40422005.10.27 12:05t/p20211.001.21341.21741.2134100.0042557.21
40432005.10.27 12:05sell20221.001.21441.21741.2134
40442005.10.27 12:06t/p20221.001.21341.21741.2134100.0042657.21
40452005.10.27 12:09sell20231.001.21401.21701.2130
40462005.10.27 12:09t/p20231.001.21301.21701.2130100.0042757.21
40472005.10.27 12:09sell20241.001.21401.21701.2130
40482005.10.27 12:45t/p20241.001.21301.21701.2130100.0042857.21
40492005.10.27 15:53buy20251.001.21431.21131.2153
40502005.10.27 15:57t/p20251.001.21531.21131.2153100.0042957.21
40512005.10.27 15:57buy20261.001.21461.21161.2156
40522005.10.27 18:00close20261.001.21471.21161.215610.0042967.21
40532005.10.27 18:00sell20271.001.21471.21771.2137
40542005.10.27 18:54t/p20271.001.21371.21771.2137100.0043067.21
40552005.10.27 20:30buy20281.001.21331.21031.2143
40562005.10.27 20:54t/p20281.001.21431.21031.2143100.0043167.21
40572005.10.27 21:22sell20291.001.21451.21751.2135
40582005.10.28 01:28t/p20291.001.21351.21751.2135100.2343267.44
40592005.10.28 02:00sell20301.001.21541.21841.2144
40602005.10.28 02:00t/p20301.001.21441.21841.2144100.0043367.44
40612005.10.28 02:00sell20311.001.21471.21771.2137
40622005.10.28 03:01t/p20311.001.21371.21771.2137100.0043467.44
40632005.10.28 03:01buy20321.001.21341.21041.2144
40642005.10.28 03:03t/p20321.001.21441.21041.2144100.0043567.44
40652005.10.28 03:03buy20331.001.21371.21071.2147
40662005.10.28 04:42t/p20331.001.21471.21071.2147100.0043667.44
40672005.10.28 08:15sell20341.001.21421.21721.2132
40682005.10.28 09:52s/l20341.001.21721.21721.2132-300.0043367.44
40692005.10.28 10:25buy20351.001.21491.21191.2159
40702005.10.28 11:00t/p20351.001.21591.21191.2159100.0043467.44
40712005.10.28 13:36buy20361.001.21411.21111.2151
40722005.10.28 14:48s/l20361.001.21111.21111.2151-300.0043167.44
40732005.10.28 16:03sell20371.001.21291.21591.2119
40742005.10.28 16:04t/p20371.001.21191.21591.2119100.0043267.44
40752005.10.28 16:58buy20381.001.21001.20701.2110
40762005.10.28 18:23s/l20381.001.20701.20701.2110-300.0042967.44
40772005.10.28 21:06sell20391.001.20691.20991.2059
40782005.10.30 23:28t/p20391.001.20591.20991.2059100.0043067.44
40792005.10.30 23:33buy20401.001.20581.20281.2068
40802005.10.31 00:05t/p20401.001.20681.20281.206899.1843166.62
40812005.10.31 00:15sell20411.001.20701.21001.2060
40822005.10.31 01:00t/p20411.001.20601.21001.2060100.0043266.62
40832005.10.31 01:07buy20421.001.20581.20281.2068
40842005.10.31 02:00close20421.001.20621.20281.206840.0043306.62
40852005.10.31 02:00sell20431.001.20621.20921.2052
40862005.10.31 02:15t/p20431.001.20521.20921.2052100.0043406.62
40872005.10.31 04:48buy20441.001.20621.20321.2072
40882005.10.31 07:21close20441.001.20571.20321.2072-50.0043356.62
40892005.10.31 07:21sell20451.001.20581.20881.2048
40902005.10.31 10:33s/l20451.001.20881.20881.2048-300.0043056.62
40912005.10.31 10:33sell20461.001.20871.21171.2077
40922005.10.31 10:47t/p20461.001.20771.21171.2077100.0043156.62
40932005.10.31 10:47sell20471.001.20731.21031.2063
40942005.10.31 11:53t/p20471.001.20631.21031.2063100.0043256.62
40952005.10.31 16:33sell20481.001.20191.20491.2009
40962005.10.31 16:36t/p20481.001.20091.20491.2009100.0043356.62
40972005.10.31 16:37sell20491.001.20191.20491.2009
40982005.10.31 16:40t/p20491.001.20091.20491.2009100.0043456.62
40992005.10.31 17:00buy20501.001.19961.19661.2006
41002005.10.31 17:02t/p20501.001.20061.19661.2006100.0043556.62
41012005.10.31 17:02buy20511.001.19991.19691.2009
41022005.10.31 17:50s/l20511.001.19691.19691.2009-300.0043256.62
41032005.10.31 20:08buy20521.001.19831.19531.1993
41042005.10.31 21:07t/p20521.001.19931.19531.1993100.0043356.62
41052005.10.31 21:07sell20531.001.19931.20231.1983
41062005.10.31 22:11t/p20531.001.19831.20231.1983100.0043456.62
41072005.10.31 23:43sell20541.001.19941.20241.1984
41082005.11.01 00:20close20541.001.19851.20241.198490.2343546.85
41092005.11.01 00:20buy20551.001.19851.19551.1995
41102005.11.01 01:57close20551.001.19881.19551.199530.0043576.85
41112005.11.01 02:01sell20561.001.19881.20181.1978
41122005.11.01 02:06t/p20561.001.19781.20181.1978100.0043676.85
41132005.11.01 05:57sell20571.001.19821.20121.1972
41142005.11.01 08:42close20571.001.19741.20121.197280.0043756.85
41152005.11.01 08:42buy20581.001.19741.19441.1984
41162005.11.01 09:02t/p20581.001.19841.19441.1984100.0043856.85
41172005.11.01 09:15sell20591.001.19831.20131.1973
41182005.11.01 10:38s/l20591.001.20131.20131.1973-300.0043556.85
41192005.11.01 11:45sell20601.001.20051.20351.1995
41202005.11.01 12:52close20601.001.20011.20351.199540.0043596.85
41212005.11.01 12:52buy20611.001.20011.19711.2011
41222005.11.01 13:05t/p20611.001.20111.19711.2011100.0043696.85
41232005.11.01 15:55buy20621.001.19951.19651.2005
41242005.11.01 18:31t/p20621.001.20051.19651.2005100.0043796.85
41252005.11.01 19:57sell20631.001.20061.20361.1996
41262005.11.01 21:09t/p20631.001.19961.20361.1996100.0043896.85
41272005.11.01 21:11sell20641.001.20071.20371.1997
41282005.11.01 21:15t/p20641.001.19971.20371.1997100.0043996.85
41292005.11.01 21:15sell20651.001.20161.20461.2006
41302005.11.01 21:15t/p20651.001.20061.20461.2006100.0044096.85
41312005.11.01 21:15sell20661.001.20161.20461.2006
41322005.11.01 21:15t/p20661.001.20061.20461.2006100.0044196.85
41332005.11.01 21:15sell20671.001.20161.20461.2006
41342005.11.01 21:15t/p20671.001.20061.20461.2006100.0044296.85
41352005.11.01 21:15sell20681.001.20161.20461.2006
41362005.11.01 21:15t/p20681.001.20061.20461.2006100.0044396.85
41372005.11.01 21:16sell20691.001.20161.20461.2006
41382005.11.01 21:16t/p20691.001.20061.20461.2006100.0044496.85
41392005.11.01 21:16sell20701.001.20161.20461.2006
41402005.11.01 21:16t/p20701.001.20061.20461.2006100.0044596.85
41412005.11.01 21:16sell20711.001.20161.20461.2006
41422005.11.01 21:16t/p20711.001.20061.20461.2006100.0044696.85
41432005.11.01 21:16sell20721.001.20161.20461.2006
41442005.11.01 21:16t/p20721.001.20061.20461.2006100.0044796.85
41452005.11.01 21:16sell20731.001.20161.20461.2006
41462005.11.01 21:16t/p20731.001.20061.20461.2006100.0044896.85
41472005.11.01 21:16sell20741.001.20161.20461.2006
41482005.11.01 21:16t/p20741.001.20061.20461.2006100.0044996.85
41492005.11.01 21:16sell20751.001.20161.20461.2006
41502005.11.01 21:16t/p20751.001.20061.20461.2006100.0045096.85
41512005.11.01 21:16sell20761.001.20161.20461.2006
41522005.11.01 21:16t/p20761.001.20061.20461.2006100.0045196.85
41532005.11.01 21:16sell20771.001.20161.20461.2006
41542005.11.01 21:16t/p20771.001.20061.20461.2006100.0045296.85
41552005.11.01 21:16sell20781.001.20161.20461.2006
41562005.11.01 21:16t/p20781.001.20061.20461.2006100.0045396.85
41572005.11.01 21:16sell20791.001.20161.20461.2006
41582005.11.01 21:16t/p20791.001.20061.20461.2006100.0045496.85
41592005.11.01 21:19sell20801.001.20161.20461.2006
41602005.11.01 21:23t/p20801.001.20061.20461.2006100.0045596.85
41612005.11.01 21:23sell20811.001.20211.20511.2011
41622005.11.01 21:23t/p20811.001.20111.20511.2011100.0045696.85
41632005.11.01 21:23sell20821.001.20211.20511.2011
41642005.11.01 21:23t/p20821.001.20111.20511.2011100.0045796.85
41652005.11.01 21:23sell20831.001.20211.20511.2011
41662005.11.01 21:23t/p20831.001.20111.20511.2011100.0045896.85
41672005.11.01 21:23sell20841.001.20211.20511.2011
41682005.11.01 21:23t/p20841.001.20111.20511.2011100.0045996.85
41692005.11.01 21:23sell20851.001.20211.20511.2011
41702005.11.01 21:23t/p20851.001.20111.20511.2011100.0046096.85
41712005.11.01 21:23sell20861.001.20211.20511.2011
41722005.11.01 21:23t/p20861.001.20111.20511.2011100.0046196.85
41732005.11.01 21:23sell20871.001.20211.20511.2011
41742005.11.01 21:23t/p20871.001.20111.20511.2011100.0046296.85
41752005.11.01 21:23sell20881.001.20211.20511.2011
41762005.11.01 21:24t/p20881.001.20111.20511.2011100.0046396.85
41772005.11.01 21:30buy20891.001.19941.19641.2004
41782005.11.01 21:33t/p20891.001.20041.19641.2004100.0046496.85
41792005.11.01 21:33buy20901.001.19941.19641.2004
41802005.11.01 21:33t/p20901.001.20041.19641.2004100.0046596.85
41812005.11.01 21:33buy20911.001.19941.19641.2004
41822005.11.01 21:33t/p20911.001.20041.19641.2004100.0046696.85
41832005.11.01 21:33buy20921.001.19931.19631.2003
41842005.11.01 21:33t/p20921.001.20031.19631.2003100.0046796.85
41852005.11.01 21:33buy20931.001.19931.19631.2003
41862005.11.01 21:33t/p20931.001.20031.19631.2003100.0046896.85
41872005.11.01 21:33buy20941.001.19931.19631.2003
41882005.11.01 21:33t/p20941.001.20031.19631.2003100.0046996.85
41892005.11.01 21:34buy20951.001.19931.19631.2003
41902005.11.01 21:37t/p20951.001.20031.19631.2003100.0047096.85
41912005.11.01 21:38buy20961.001.19941.19641.2004
41922005.11.01 21:42t/p20961.001.20041.19641.2004100.0047196.85
41932005.11.01 21:42buy20971.001.19971.19671.2007
41942005.11.01 22:35t/p20971.001.20071.19671.2007100.0047296.85
41952005.11.02 01:28buy20981.001.20191.19891.2029
41962005.11.02 03:49close20981.001.20171.19891.2029-20.0047276.85
41972005.11.02 03:54sell20991.001.20171.20471.2007
41982005.11.02 06:12s/l20991.001.20471.20471.2007-300.0046976.85
41992005.11.02 07:50buy21001.001.20351.20051.2045
42002005.11.02 10:58s/l21001.001.20051.20051.2045-300.0046676.85
42012005.11.02 12:12sell21011.001.20241.20541.2014
42022005.11.02 12:31t/p21011.001.20141.20541.2014100.0046776.85
42032005.11.02 13:02buy21021.001.20041.19741.2014
42042005.11.02 15:22close21021.001.20021.19741.2014-20.0046756.85
42052005.11.02 15:22sell21031.001.19981.20281.1988
42062005.11.02 15:57s/l21031.001.20281.20281.1988-300.0046456.85
42072005.11.02 15:57sell21041.001.20261.20561.2016
42082005.11.02 17:04close21041.001.20211.20561.201650.0046506.85
42092005.11.02 17:04buy21051.001.20231.19931.2033
42102005.11.02 17:15t/p21051.001.20331.19931.2033100.0046606.85
42112005.11.02 17:45sell21061.001.20591.20891.2049
42122005.11.02 20:00close21061.001.20621.20891.2049-30.0046576.85
42132005.11.02 20:00buy21071.001.20621.20321.2072
42142005.11.02 21:29t/p21071.001.20721.20321.2072100.0046676.85
42152005.11.02 21:29sell21081.001.20731.21031.2063
42162005.11.03 01:44t/p21081.001.20631.21031.2063100.2346777.08
42172005.11.03 02:45sell21091.001.20701.21001.2060
42182005.11.03 08:45close21091.001.20641.21001.206060.0046837.08
42192005.11.03 08:45buy21101.001.20631.20331.2073
42202005.11.03 11:27close21101.001.20671.20331.207340.0046877.08
42212005.11.03 11:27sell21111.001.20661.20961.2056
42222005.11.03 11:55t/p21111.001.20561.20961.2056100.0046977.08
42232005.11.03 14:45buy21121.001.20551.20251.2065
42242005.11.03 14:45t/p21121.001.20651.20251.2065100.0047077.08
42252005.11.03 14:45buy21131.001.20551.20251.2065
42262005.11.03 14:45t/p21131.001.20651.20251.2065100.0047177.08
42272005.11.03 14:45buy21141.001.20551.20251.2065
42282005.11.03 14:45t/p21141.001.20651.20251.2065100.0047277.08
42292005.11.03 14:45buy21151.001.20551.20251.2065
42302005.11.03 14:45t/p21151.001.20651.20251.2065100.0047377.08
42312005.11.03 14:49buy21161.001.20481.20181.2058
42322005.11.03 15:35s/l21161.001.20181.20181.2058-300.0047077.08
42332005.11.03 15:35buy21171.001.20121.19821.2022
42342005.11.03 16:12s/l21171.001.19821.19821.2022-300.0046777.08
42352005.11.03 17:28buy21181.001.19881.19581.1998
42362005.11.03 17:50t/p21181.001.19981.19581.1998100.0046877.08
42372005.11.03 17:50buy21191.001.19881.19581.1998
42382005.11.03 17:50t/p21191.001.19981.19581.1998100.0046977.08
42392005.11.03 17:50buy21201.001.19881.19581.1998
42402005.11.03 17:50t/p21201.001.19981.19581.1998100.0047077.08
42412005.11.03 17:51buy21211.001.19881.19581.1998
42422005.11.03 17:54t/p21211.001.19981.19581.1998100.0047177.08
42432005.11.03 17:54buy21221.001.19871.19571.1997
42442005.11.03 17:54t/p21221.001.19971.19571.1997100.0047277.08
42452005.11.03 18:57buy21231.001.19821.19521.1992
42462005.11.03 19:08s/l21231.001.19521.19521.1992-300.0046977.08
42472005.11.03 19:08buy21241.001.19551.19251.1965
42482005.11.03 20:22t/p21241.001.19651.19251.1965100.0047077.08
42492005.11.03 21:12buy21251.001.19511.19211.1961
42502005.11.03 23:47close21251.001.19491.19211.1961-20.0047057.08
42512005.11.04 01:33sell21261.001.19471.19771.1937
42522005.11.04 02:44t/p21261.001.19371.19771.1937100.0047157.08
42532005.11.04 02:45buy21271.001.19361.19061.1946
42542005.11.04 04:10t/p21271.001.19461.19061.1946100.0047257.08
42552005.11.04 04:10sell21281.001.19461.19761.1936
42562005.11.04 05:45t/p21281.001.19361.19761.1936100.0047357.08
42572005.11.04 08:11sell21291.001.19391.19691.1929
42582005.11.04 15:15t/p21291.001.19291.19691.1929100.0047457.08
42592005.11.04 15:31sell21301.001.19511.19811.1941
42602005.11.04 15:32t/p21301.001.19411.19811.1941100.0047557.08
42612005.11.04 15:32sell21311.001.19571.19871.1947
42622005.11.04 15:32t/p21311.001.19471.19871.1947100.0047657.08
42632005.11.04 15:32sell21321.001.19571.19871.1947
42642005.11.04 15:32t/p21321.001.19471.19871.1947100.0047757.08
42652005.11.04 15:32sell21331.001.19571.19871.1947
42662005.11.04 15:32t/p21331.001.19471.19871.1947100.0047857.08
42672005.11.04 15:32sell21341.001.19571.19871.1947
42682005.11.04 15:32t/p21341.001.19471.19871.1947100.0047957.08
42692005.11.04 15:32sell21351.001.19571.19871.1947
42702005.11.04 15:32t/p21351.001.19471.19871.1947100.0048057.08
42712005.11.04 15:36sell21361.001.19581.19881.1948
42722005.11.04 15:36t/p21361.001.19481.19881.1948100.0048157.08
42732005.11.04 15:36sell21371.001.19551.19851.1945
42742005.11.04 15:36t/p21371.001.19451.19851.1945100.0048257.08
42752005.11.04 15:36sell21381.001.19551.19851.1945
42762005.11.04 15:36t/p21381.001.19451.19851.1945100.0048357.08
42772005.11.04 15:36sell21391.001.19551.19851.1945
42782005.11.04 15:36t/p21391.001.19451.19851.1945100.0048457.08
42792005.11.04 15:36sell21401.001.19551.19851.1945
42802005.11.04 15:36t/p21401.001.19451.19851.1945100.0048557.08
42812005.11.04 15:36sell21411.001.19551.19851.1945
42822005.11.04 15:36t/p21411.001.19451.19851.1945100.0048657.08
42832005.11.04 15:36sell21421.001.19551.19851.1945
42842005.11.04 15:36t/p21421.001.19451.19851.1945100.0048757.08
42852005.11.04 15:36sell21431.001.19551.19851.1945
42862005.11.04 15:36t/p21431.001.19451.19851.1945100.0048857.08
42872005.11.04 15:36sell21441.001.19551.19851.1945
42882005.11.04 15:37t/p21441.001.19451.19851.1945100.0048957.08
42892005.11.04 15:39sell21451.001.19511.19811.1941
42902005.11.04 15:39t/p21451.001.19411.19811.1941100.0049057.08
42912005.11.04 15:39sell21461.001.19541.19841.1944
42922005.11.04 15:39t/p21461.001.19441.19841.1944100.0049157.08
42932005.11.04 15:39sell21471.001.19541.19841.1944
42942005.11.04 15:39t/p21471.001.19441.19841.1944100.0049257.08
42952005.11.04 15:39sell21481.001.19541.19841.1944
42962005.11.04 15:39t/p21481.001.19441.19841.1944100.0049357.08
42972005.11.04 15:39sell21491.001.19541.19841.1944
42982005.11.04 16:02s/l21491.001.19841.19841.1944-300.0049057.08
42992005.11.04 16:02sell21501.001.19811.20111.1971
43002005.11.04 16:15t/p21501.001.19711.20111.1971100.0049157.08
43012005.11.04 16:15sell21511.001.19581.19881.1948
43022005.11.04 16:24t/p21511.001.19481.19881.1948100.0049257.08
43032005.11.04 16:24sell21521.001.19461.19761.1936
43042005.11.04 16:30t/p21521.001.19361.19761.1936100.0049357.08
43052005.11.04 16:57buy21531.001.19191.18891.1929
43062005.11.04 17:08s/l21531.001.18891.18891.1929-300.0049057.08
43072005.11.04 17:08buy21541.001.18911.18611.1901
43082005.11.04 17:09t/p21541.001.19011.18611.1901100.0049157.08
43092005.11.04 17:09buy21551.001.19041.18741.1914
43102005.11.04 17:27s/l21551.001.18741.18741.1914-300.0048857.08
43112005.11.04 19:15buy21561.001.18181.17881.1828
43122005.11.07 09:12close21561.001.18211.17881.182829.1848886.26
43132005.11.07 09:13sell21571.001.18181.18481.1808
43142005.11.07 09:15t/p21571.001.18081.18481.1808100.0048986.26
43152005.11.07 09:16sell21581.001.18181.18481.1808
43162005.11.07 09:16t/p21581.001.18081.18481.1808100.0049086.26
43172005.11.07 09:16sell21591.001.18181.18481.1808
43182005.11.07 09:16t/p21591.001.18081.18481.1808100.0049186.26
43192005.11.07 09:16sell21601.001.18181.18481.1808
43202005.11.07 09:16t/p21601.001.18081.18481.1808100.0049286.26
43212005.11.07 09:19sell21611.001.18181.18481.1808
43222005.11.07 09:19t/p21611.001.18081.18481.1808100.0049386.26
43232005.11.07 09:19sell21621.001.18181.18481.1808
43242005.11.07 09:19t/p21621.001.18081.18481.1808100.0049486.26
43252005.11.07 09:45buy21631.001.17921.17621.1802
43262005.11.07 10:10t/p21631.001.18021.17621.1802100.0049586.26
43272005.11.07 10:11buy21641.001.17951.17651.1805
43282005.11.07 10:15t/p21641.001.18051.17651.1805100.0049686.26
43292005.11.07 10:19sell21651.001.18211.18511.1811
43302005.11.07 10:19t/p21651.001.18111.18511.1811100.0049786.26
43312005.11.07 10:19sell21661.001.18181.18481.1808
43322005.11.07 10:19t/p21661.001.18081.18481.1808100.0049886.26
43332005.11.07 10:19sell21671.001.18181.18481.1808
43342005.11.07 10:19t/p21671.001.18081.18481.1808100.0049986.26
43352005.11.07 10:19sell21681.001.18181.18481.1808
43362005.11.07 10:19t/p21681.001.18081.18481.1808100.0050086.26
43372005.11.07 10:19sell21691.001.18181.18481.1808
43382005.11.07 10:20t/p21691.001.18081.18481.1808100.0050186.26
43392005.11.07 10:21sell21701.001.18211.18511.1811
43402005.11.07 10:21t/p21701.001.18111.18511.1811100.0050286.26
43412005.11.07 10:28sell21711.001.18221.18521.1812
43422005.11.07 10:30t/p21711.001.18121.18521.1812100.0050386.26
43432005.11.07 10:30sell21721.001.18071.18371.1797
43442005.11.07 15:45close21721.001.18041.18371.179730.0050416.26
43452005.11.07 15:45buy21731.001.18041.17741.1814
43462005.11.07 16:31s/l21731.001.17741.17741.1814-300.0050116.26
43472005.11.07 17:30sell21741.001.18001.18301.1790
43482005.11.07 17:49t/p21741.001.17901.18301.1790100.0050216.26
43492005.11.07 17:58sell21751.001.17971.18271.1787
43502005.11.07 18:00t/p21751.001.17871.18271.1787100.0050316.26
43512005.11.07 19:30buy21761.001.17861.17561.1796
43522005.11.07 20:43t/p21761.001.17961.17561.1796100.0050416.26
43532005.11.07 21:18sell21771.001.18061.18361.1796
43542005.11.08 00:15t/p21771.001.17961.18361.1796100.2350516.49
43552005.11.08 01:30sell21781.001.17981.18281.1788
43562005.11.08 02:00t/p21781.001.17881.18281.1788100.0050616.49
43572005.11.08 02:00buy21791.001.17831.17531.1793
43582005.11.08 02:06t/p21791.001.17931.17531.1793100.0050716.49
43592005.11.08 02:14buy21801.001.17841.17541.1794
43602005.11.08 02:51s/l21801.001.17541.17541.1794-300.0050416.49
43612005.11.08 06:12sell21811.001.17301.17601.1720
43622005.11.08 08:34close21811.001.17231.17601.172070.0050486.49
43632005.11.08 08:38buy21821.001.17241.16941.1734
43642005.11.08 09:10t/p21821.001.17341.16941.1734100.0050586.49
43652005.11.08 09:10sell21831.001.17351.17651.1725
43662005.11.08 09:54t/p21831.001.17251.17651.1725100.0050686.49
43672005.11.08 10:00buy21841.001.17231.16931.1733
43682005.11.08 11:21close21841.001.17321.16931.173390.0050776.49
43692005.11.08 11:21sell21851.001.17331.17631.1723
43702005.11.08 11:32t/p21851.001.17231.17631.1723100.0050876.49
43712005.11.08 11:33sell21861.001.17321.17621.1722
43722005.11.08 11:37t/p21861.001.17221.17621.1722100.0050976.49
43732005.11.08 11:42sell21871.001.17321.17621.1722
43742005.11.08 13:38t/p21871.001.17221.17621.1722100.0051076.49
43752005.11.08 14:19sell21881.001.17341.17641.1724
43762005.11.08 16:50s/l21881.001.17641.17641.1724-300.0050776.49
43772005.11.08 20:45sell21891.001.17871.18171.1777
43782005.11.08 21:10t/p21891.001.17771.18171.1777100.0050876.49
43792005.11.08 21:11sell21901.001.17831.18131.1773
43802005.11.08 22:14t/p21901.001.17731.18131.1773100.0050976.49
43812005.11.09 01:07buy21911.001.17751.17451.1785
43822005.11.09 03:04close21911.001.17691.17451.1785-60.0050916.49
43832005.11.09 03:08sell21921.001.17731.18031.1763
43842005.11.09 04:12t/p21921.001.17631.18031.1763100.0051016.49
43852005.11.09 04:12buy21931.001.17631.17331.1773
43862005.11.09 08:46close21931.001.17661.17331.177330.0051046.49
43872005.11.09 08:48sell21941.001.17671.17971.1757
43882005.11.09 10:07close21941.001.17591.17971.175780.0051126.49
43892005.11.09 10:07buy21951.001.17591.17291.1769
43902005.11.09 10:20t/p21951.001.17691.17291.1769100.0051226.49
43912005.11.09 10:33sell21961.001.17791.18091.1769
43922005.11.09 10:37t/p21961.001.17691.18091.1769100.0051326.49
43932005.11.09 11:05sell21971.001.17771.18071.1767
43942005.11.09 11:30t/p21971.001.17671.18071.1767100.0051426.49
43952005.11.09 11:43buy21981.001.17661.17361.1776
43962005.11.09 13:18s/l21981.001.17361.17361.1776-300.0051126.49
43972005.11.09 14:15sell21991.001.17471.17771.1737
43982005.11.09 15:57s/l21991.001.17771.17771.1737-300.0050826.49
43992005.11.09 15:57sell22001.001.17741.18041.1764
44002005.11.09 16:24t/p22001.001.17641.18041.1764100.0050926.49
44012005.11.09 16:30buy22011.001.17261.16961.1736
44022005.11.09 16:30t/p22011.001.17361.16961.1736100.0051026.49
44032005.11.09 16:30buy22021.001.17451.17151.1755
44042005.11.09 17:30s/l22021.001.17151.17151.1755-300.0050726.49
44052005.11.09 19:03sell22031.001.17541.17841.1744
44062005.11.09 19:15t/p22031.001.17441.17841.1744100.0050826.49
44072005.11.09 20:15sell22041.001.17491.17791.1739
44082005.11.09 21:19s/l22041.001.17791.17791.1739-300.0050526.49
44092005.11.09 22:28buy22051.001.17641.17341.1774
44102005.11.09 22:35t/p22051.001.17741.17341.1774100.0050626.49
44112005.11.09 23:15buy22061.001.17641.17341.1774
44122005.11.10 00:31close22061.001.17691.17341.177449.1850675.66
44132005.11.10 00:33sell22071.001.17691.17991.1759
44142005.11.10 02:23close22071.001.17621.17991.175970.0050745.66
44152005.11.10 02:23buy22081.001.17621.17321.1772
44162005.11.10 03:15close22081.001.17671.17321.177250.0050795.66
44172005.11.10 03:16sell22091.001.17671.17971.1757
44182005.11.10 05:03close22091.001.17621.17971.175750.0050845.66
44192005.11.10 05:03buy22101.001.17611.17311.1771
44202005.11.10 07:26close22101.001.17621.17311.177110.0050855.66
44212005.11.10 07:27sell22111.001.17621.17921.1752
44222005.11.10 13:40s/l22111.001.17921.17921.1752-300.0050555.66
44232005.11.10 13:40sell22121.001.17891.18191.1779
44242005.11.10 13:52t/p22121.001.17791.18191.1779100.0050655.66
44252005.11.10 14:33buy22131.001.17641.17341.1774
44262005.11.10 15:30t/p22131.001.17741.17341.1774100.0050755.66
44272005.11.10 15:30sell22141.001.17881.18181.1778
44282005.11.10 15:30t/p22141.001.17781.18181.1778100.0050855.66
44292005.11.10 15:30sell22151.001.17961.18261.1786
44302005.11.10 15:30t/p22151.001.17861.18261.1786100.0050955.66
44312005.11.10 15:30sell22161.001.17831.18131.1773
44322005.11.10 15:30t/p22161.001.17731.18131.1773100.0051055.66
44332005.11.10 15:30sell22171.001.17881.18181.1778
44342005.11.10 15:30t/p22171.001.17781.18181.1778100.0051155.66
44352005.11.10 15:30sell22181.001.17961.18261.1786
44362005.11.10 15:30t/p22181.001.17861.18261.1786100.0051255.66
44372005.11.10 15:30sell22191.001.17831.18131.1773
44382005.11.10 15:30t/p22191.001.17731.18131.1773100.0051355.66
44392005.11.10 15:30sell22201.001.17881.18181.1778
44402005.11.10 15:30t/p22201.001.17781.18181.1778100.0051455.66
44412005.11.10 15:30sell22211.001.17961.18261.1786
44422005.11.10 15:30t/p22211.001.17861.18261.1786100.0051555.66
44432005.11.10 15:30sell22221.001.17831.18131.1773
44442005.11.10 15:30t/p22221.001.17731.18131.1773100.0051655.66
44452005.11.10 15:30sell22231.001.17881.18181.1778
44462005.11.10 15:30t/p22231.001.17781.18181.1778100.0051755.66
44472005.11.10 15:30sell22241.001.17961.18261.1786
44482005.11.10 15:30t/p22241.001.17861.18261.1786100.0051855.66
44492005.11.10 15:30sell22251.001.17831.18131.1773
44502005.11.10 15:30t/p22251.001.17731.18131.1773100.0051955.66
44512005.11.10 15:30sell22261.001.17881.18181.1778
44522005.11.10 15:30t/p22261.001.17781.18181.1778100.0052055.66
44532005.11.10 15:30sell22271.001.17961.18261.1786
44542005.11.10 15:30t/p22271.001.17861.18261.1786100.0052155.66
44552005.11.10 15:30sell22281.001.17831.18131.1773
44562005.11.10 15:30t/p22281.001.17731.18131.1773100.0052255.66
44572005.11.10 15:30sell22291.001.17881.18181.1778
44582005.11.10 15:30t/p22291.001.17781.18181.1778100.0052355.66
44592005.11.10 15:30sell22301.001.17841.18141.1774
44602005.11.10 15:30t/p22301.001.17741.18141.1774100.0052455.66
44612005.11.10 15:30sell22311.001.17881.18181.1778
44622005.11.10 15:30t/p22311.001.17781.18181.1778100.0052555.66
44632005.11.10 15:30sell22321.001.17841.18141.1774
44642005.11.10 15:30t/p22321.001.17741.18141.1774100.0052655.66
44652005.11.10 15:30sell22331.001.17881.18181.1778
44662005.11.10 15:30t/p22331.001.17781.18181.1778100.0052755.66
44672005.11.10 15:30sell22341.001.17841.18141.1774
44682005.11.10 15:30t/p22341.001.17741.18141.1774100.0052855.66
44692005.11.10 15:30sell22351.001.17881.18181.1778
44702005.11.10 15:30t/p22351.001.17781.18181.1778100.0052955.66
44712005.11.10 15:30sell22361.001.17841.18141.1774
44722005.11.10 15:30t/p22361.001.17741.18141.1774100.0053055.66
44732005.11.10 15:30sell22371.001.17881.18181.1778
44742005.11.10 15:30t/p22371.001.17781.18181.1778100.0053155.66
44752005.11.10 15:30sell22381.001.17841.18141.1774
44762005.11.10 15:31t/p22381.001.17741.18141.1774100.0053255.66
44772005.11.10 15:34sell22391.001.17811.18111.1771
44782005.11.10 15:45t/p22391.001.17711.18111.1771100.0053355.66
44792005.11.10 17:53sell22401.001.17511.17811.1741
44802005.11.10 17:53t/p22401.001.17411.17811.1741100.0053455.66
44812005.11.10 17:53sell22411.001.17511.17811.1741
44822005.11.10 18:06t/p22411.001.17411.17811.1741100.0053555.66
44832005.11.10 18:47buy22421.001.17291.16991.1739
44842005.11.10 18:49t/p22421.001.17391.16991.1739100.0053655.66
44852005.11.10 18:49buy22431.001.17361.17061.1746
44862005.11.10 19:02t/p22431.001.17461.17061.1746100.0053755.66
44872005.11.10 21:20sell22441.001.17411.17711.1731
44882005.11.10 21:30t/p22441.001.17311.17711.1731100.0053855.66
44892005.11.10 21:39buy22451.001.17261.16961.1736
44902005.11.10 21:58s/l22451.001.16961.16961.1736-300.0053555.66
44912005.11.10 21:58buy22461.001.16991.16691.1709
44922005.11.11 00:33close22461.001.16891.16691.1709-100.8253454.84
44932005.11.11 00:33sell22471.001.16881.17181.1678
44942005.11.11 01:51close22471.001.16821.17181.167860.0053514.84
44952005.11.11 01:51buy22481.001.16821.16521.1692
44962005.11.11 03:12t/p22481.001.16921.16521.1692100.0053614.84
44972005.11.11 03:12sell22491.001.16941.17241.1684
44982005.11.11 05:30close22491.001.16861.17241.168480.0053694.84
44992005.11.11 05:34buy22501.001.16861.16561.1696
45002005.11.11 06:29close22501.001.16951.16561.169690.0053784.84
45012005.11.11 06:29sell22511.001.16951.17251.1685
45022005.11.11 07:44close22511.001.16881.17251.168570.0053854.84
45032005.11.11 07:56buy22521.001.16881.16581.1698
45042005.11.11 08:47t/p22521.001.16981.16581.1698100.0053954.84
45052005.11.11 08:47sell22531.001.16991.17291.1689
45062005.11.11 11:28t/p22531.001.16891.17291.1689100.0054054.84
45072005.11.11 11:28buy22541.001.16871.16571.1697
45082005.11.11 11:45t/p22541.001.16971.16571.1697100.0054154.84
45092005.11.11 12:22sell22551.001.17031.17331.1693
45102005.11.11 13:55t/p22551.001.16931.17331.1693100.0054254.84
45112005.11.11 14:53sell22561.001.17031.17331.1693
45122005.11.11 17:35t/p22561.001.16931.17331.1693100.0054354.84
45132005.11.14 00:20sell22571.001.17281.17581.1718
45142005.11.14 01:09t/p22571.001.17181.17581.1718100.0054454.84
45152005.11.14 01:42sell22581.001.17261.17561.1716
45162005.11.14 02:58close22581.001.17231.17561.171630.0054484.84
45172005.11.14 03:04buy22591.001.17231.16931.1733
45182005.11.14 03:47close22591.001.17321.16931.173390.0054574.84
45192005.11.14 03:50sell22601.001.17321.17621.1722
45202005.11.14 06:08s/l22601.001.17621.17621.1722-300.0054274.84
45212005.11.14 06:08sell22611.001.17591.17891.1749
45222005.11.14 08:45close22611.001.17551.17891.174940.0054314.84
45232005.11.14 08:45buy22621.001.17551.17251.1765
45242005.11.14 11:03close22621.001.17621.17251.176570.0054384.84
45252005.11.14 11:03sell22631.001.17611.17911.1751
45262005.11.14 11:40t/p22631.001.17511.17911.1751100.0054484.84
45272005.11.14 12:12buy22641.001.17471.17171.1757
45282005.11.14 13:00close22641.001.17511.17171.175740.0054524.84
45292005.11.14 13:00sell22651.001.17501.17801.1740
45302005.11.14 13:16t/p22651.001.17401.17801.1740100.0054624.84
45312005.11.14 13:55buy22661.001.17331.17031.1743
45322005.11.14 15:20s/l22661.001.17031.17031.1743-300.0054324.84
45332005.11.14 17:48buy22671.001.16921.16621.1702
45342005.11.14 17:49t/p22671.001.17021.16621.1702100.0054424.84
45352005.11.14 19:58sell22681.001.16851.17151.1675
45362005.11.15 10:23s/l22681.001.17151.17151.1675-299.7754125.07
45372005.11.15 12:02buy22691.001.16971.16671.1707
45382005.11.15 12:57s/l22691.001.16671.16671.1707-300.0053825.07
45392005.11.15 12:57buy22701.001.16701.16401.1680
45402005.11.15 14:13s/l22701.001.16401.16401.1680-300.0053525.07
45412005.11.15 14:55sell22711.001.16601.16901.1650
45422005.11.15 15:53s/l22711.001.16901.16901.1650-300.0053225.07
45432005.11.15 22:00sell22721.001.17091.17391.1699
45442005.11.16 01:33s/l22721.001.17391.17391.1699-299.3152925.76
45452005.11.16 01:33sell22731.001.17361.17661.1726
45462005.11.16 02:10t/p22731.001.17261.17661.1726100.0053025.76
45472005.11.16 02:53buy22741.001.17211.16911.1731
45482005.11.16 09:30close22741.001.17161.16911.1731-50.0052975.76
45492005.11.16 09:30sell22751.001.17161.17461.1706
45502005.11.16 12:23t/p22751.001.17061.17461.1706100.0053075.76
45512005.11.16 12:30buy22761.001.17061.16761.1716
45522005.11.16 13:02s/l22761.001.16761.16761.1716-300.0052775.76
45532005.11.16 16:00buy22771.001.16641.16341.1674
45542005.11.16 16:00t/p22771.001.16741.16341.1674100.0052875.76
45552005.11.16 16:00buy22781.001.16641.16341.1674
45562005.11.16 16:00t/p22781.001.16741.16341.1674100.0052975.76
45572005.11.16 16:00buy22791.001.16641.16341.1674
45582005.11.16 16:00t/p22791.001.16741.16341.1674100.0053075.76
45592005.11.16 16:00buy22801.001.16641.16341.1674
45602005.11.16 16:00t/p22801.001.16741.16341.1674100.0053175.76
45612005.11.16 16:00buy22811.001.16641.16341.1674
45622005.11.16 16:00t/p22811.001.16741.16341.1674100.0053275.76
45632005.11.16 16:00buy22821.001.16641.16341.1674
45642005.11.16 16:00t/p22821.001.16741.16341.1674100.0053375.76
45652005.11.16 16:00buy22831.001.16721.16421.1682
45662005.11.16 16:01t/p22831.001.16821.16421.1682100.0053475.76
45672005.11.16 16:04buy22841.001.16731.16431.1683
45682005.11.16 16:07t/p22841.001.16831.16431.1683100.0053575.76
45692005.11.16 16:09buy22851.001.16741.16441.1684
45702005.11.16 16:09t/p22851.001.16841.16441.1684100.0053675.76
45712005.11.16 16:09buy22861.001.16741.16441.1684
45722005.11.16 16:09t/p22861.001.16841.16441.1684100.0053775.76
45732005.11.16 16:09buy22871.001.16741.16441.1684
45742005.11.16 16:48s/l22871.001.16441.16441.1684-300.0053475.76
45752005.11.16 16:48buy22881.001.16471.16171.1657
45762005.11.16 16:50t/p22881.001.16571.16171.1657100.0053575.76
45772005.11.16 16:50buy22891.001.16601.16301.1670
45782005.11.16 17:37t/p22891.001.16701.16301.1670100.0053675.76
45792005.11.16 17:37sell22901.001.16731.17031.1663
45802005.11.16 17:40t/p22901.001.16631.17031.1663100.0053775.76
45812005.11.16 19:47sell22911.001.16861.17161.1676
45822005.11.16 22:18t/p22911.001.16761.17161.1676100.0053875.76
45832005.11.17 00:47sell22921.001.16751.17051.1665
45842005.11.17 04:52t/p22921.001.16651.17051.1665100.0053975.76
45852005.11.17 05:25sell22931.001.16761.17061.1666
45862005.11.17 06:51t/p22931.001.16661.17061.1666100.0054075.76
45872005.11.17 08:33sell22941.001.16771.17071.1667
45882005.11.17 09:30t/p22941.001.16671.17071.1667100.0054175.76
45892005.11.17 10:33sell22951.001.16711.17011.1661
45902005.11.17 11:08s/l22951.001.17011.17011.1661-300.0053875.76
45912005.11.17 11:08sell22961.001.16981.17281.1688
45922005.11.17 11:30t/p22961.001.16881.17281.1688100.0053975.76
45932005.11.17 12:11buy22971.001.16731.16431.1683
45942005.11.17 13:25t/p22971.001.16831.16431.1683100.0054075.76
45952005.11.17 15:54buy22981.001.16731.16431.1683
45962005.11.17 15:54t/p22981.001.16831.16431.1683100.0054175.76
45972005.11.17 15:54buy22991.001.16731.16431.1683
45982005.11.17 15:54t/p22991.001.16831.16431.1683100.0054275.76
45992005.11.17 15:54buy23001.001.16731.16431.1683
46002005.11.17 15:54t/p23001.001.16831.16431.1683100.0054375.76
46012005.11.17 15:54buy23011.001.16731.16431.1683
46022005.11.17 15:54t/p23011.001.16831.16431.1683100.0054475.76
46032005.11.17 15:55buy23021.001.16731.16431.1683
46042005.11.17 15:55t/p23021.001.16831.16431.1683100.0054575.76
46052005.11.17 15:55buy23031.001.16731.16431.1683
46062005.11.17 15:55t/p23031.001.16831.16431.1683100.0054675.76
46072005.11.17 15:55buy23041.001.16731.16431.1683
46082005.11.17 15:55t/p23041.001.16831.16431.1683100.0054775.76
46092005.11.17 15:57buy23051.001.16731.16431.1683
46102005.11.17 15:57t/p23051.001.16831.16431.1683100.0054875.76
46112005.11.17 15:57buy23061.001.16731.16431.1683
46122005.11.17 16:25t/p23061.001.16831.16431.1683100.0054975.76
46132005.11.17 16:25buy23071.001.16791.16491.1689
46142005.11.17 16:25t/p23071.001.16891.16491.1689100.0055075.76
46152005.11.17 16:27buy23081.001.16781.16481.1688
46162005.11.17 16:27t/p23081.001.16881.16481.1688100.0055175.76
46172005.11.17 16:27buy23091.001.16781.16481.1688
46182005.11.17 16:27t/p23091.001.16881.16481.1688100.0055275.76
46192005.11.17 16:27buy23101.001.16771.16471.1687
46202005.11.17 16:29t/p23101.001.16871.16471.1687100.0055375.76
46212005.11.17 16:29buy23111.001.16781.16481.1688
46222005.11.17 16:29t/p23111.001.16881.16481.1688100.0055475.76
46232005.11.17 16:30sell23121.001.17021.17321.1692
46242005.11.17 16:30t/p23121.001.16921.17321.1692100.0055575.76
46252005.11.17 16:30sell23131.001.17021.17321.1692
46262005.11.17 16:30t/p23131.001.16921.17321.1692100.0055675.76
46272005.11.17 16:30sell23141.001.17021.17321.1692
46282005.11.17 16:30t/p23141.001.16921.17321.1692100.0055775.76
46292005.11.17 16:30sell23151.001.17021.17321.1692
46302005.11.17 16:30t/p23151.001.16921.17321.1692100.0055875.76
46312005.11.17 16:30sell23161.001.17021.17321.1692
46322005.11.17 16:31t/p23161.001.16921.17321.1692100.0055975.76
46332005.11.17 16:31sell23171.001.17021.17321.1692
46342005.11.17 16:31t/p23171.001.16921.17321.1692100.0056075.76
46352005.11.17 16:31sell23181.001.17021.17321.1692
46362005.11.17 16:32t/p23181.001.16921.17321.1692100.0056175.76
46372005.11.17 16:38sell23191.001.16971.17271.1687
46382005.11.17 17:45s/l23191.001.17271.17271.1687-300.0055875.76
46392005.11.17 18:47buy23201.001.17041.16741.1714
46402005.11.17 19:00t/p23201.001.17141.16741.1714100.0055975.76
46412005.11.17 19:03buy23211.001.17061.16761.1716
46422005.11.17 19:10t/p23211.001.17161.16761.1716100.0056075.76
46432005.11.17 21:33buy23221.001.17411.17111.1751
46442005.11.17 21:50t/p23221.001.17511.17111.1751100.0056175.76
46452005.11.17 23:55buy23231.001.17491.17191.1759
46462005.11.18 01:32close23231.001.17471.17191.1759-20.8256154.94
46472005.11.18 01:32sell23241.001.17461.17761.1736
46482005.11.18 04:52t/p23241.001.17361.17761.1736100.0056254.94
46492005.11.18 05:15buy23251.001.17351.17051.1745
46502005.11.18 07:28close23251.001.17271.17051.1745-80.0056174.94
46512005.11.18 08:25buy23261.001.17161.16861.1726
46522005.11.18 08:25t/p23261.001.17261.16861.1726100.0056274.94
46532005.11.18 08:25buy23271.001.17161.16861.1726
46542005.11.18 08:25t/p23271.001.17261.16861.1726100.0056374.94
46552005.11.18 08:25buy23281.001.17161.16861.1726
46562005.11.18 08:25t/p23281.001.17261.16861.1726100.0056474.94
46572005.11.18 08:25buy23291.001.17161.16861.1726
46582005.11.18 08:26t/p23291.001.17261.16861.1726100.0056574.94
46592005.11.18 08:30buy23301.001.17181.16881.1728
46602005.11.18 10:27s/l23301.001.16881.16881.1728-300.0056274.94
46612005.11.18 10:27buy23311.001.16911.16611.1701
46622005.11.18 11:28s/l23311.001.16611.16611.1701-300.0055974.94
46632005.11.18 12:16sell23321.001.16811.17111.1671
46642005.11.18 15:10close23321.001.16781.17111.167130.0056004.94
46652005.11.18 15:11buy23331.001.16781.16481.1688
46662005.11.18 15:45t/p23331.001.16881.16481.1688100.0056104.94
46672005.11.18 15:45buy23341.001.16741.16441.1684
46682005.11.18 15:45t/p23341.001.16841.16441.1684100.0056204.94
46692005.11.18 15:45buy23351.001.16741.16441.1684
46702005.11.18 15:45t/p23351.001.16841.16441.1684100.0056304.94
46712005.11.18 15:45buy23361.001.16741.16441.1684
46722005.11.18 15:45t/p23361.001.16841.16441.1684100.0056404.94
46732005.11.18 15:45buy23371.001.16741.16441.1684
46742005.11.18 15:45t/p23371.001.16841.16441.1684100.0056504.94
46752005.11.18 15:46buy23381.001.16761.16461.1686
46762005.11.18 15:46t/p23381.001.16861.16461.1686100.0056604.94
46772005.11.18 15:46buy23391.001.16771.16471.1687
46782005.11.18 15:46t/p23391.001.16871.16471.1687100.0056704.94
46792005.11.18 15:46buy23401.001.16771.16471.1687
46802005.11.18 15:49t/p23401.001.16871.16471.1687100.0056804.94
46812005.11.18 15:49buy23411.001.16751.16451.1685
46822005.11.18 15:49t/p23411.001.16851.16451.1685100.0056904.94
46832005.11.18 15:49buy23421.001.16751.16451.1685
46842005.11.18 15:49t/p23421.001.16851.16451.1685100.0057004.94
46852005.11.18 16:00sell23431.001.17121.17421.1702
46862005.11.18 16:03s/l23431.001.17421.17421.1702-300.0056704.94
46872005.11.18 16:03sell23441.001.17481.17781.1738
46882005.11.18 16:03t/p23441.001.17381.17781.1738100.0056804.94
46892005.11.18 16:03sell23451.001.17271.17571.1717
46902005.11.18 16:22s/l23451.001.17571.17571.1717-300.0056504.94
46912005.11.18 16:22sell23461.001.17561.17861.1746
46922005.11.18 16:32s/l23461.001.17861.17861.1746-300.0056204.94
46932005.11.18 16:32sell23471.001.17931.18231.1783
46942005.11.18 16:32t/p23471.001.17831.18231.1783100.0056304.94
46952005.11.18 16:32sell23481.001.17791.18091.1769
46962005.11.18 16:45t/p23481.001.17691.18091.1769100.0056404.94
46972005.11.18 17:15buy23491.001.17231.16931.1733
46982005.11.18 18:15t/p23491.001.17331.16931.1733100.0056504.94
46992005.11.18 18:15sell23501.001.17331.17631.1723
47002005.11.18 18:17t/p23501.001.17231.17631.1723100.0056604.94
47012005.11.18 18:18sell23511.001.17301.17601.1720
47022005.11.18 18:47s/l23511.001.17601.17601.1720-300.0056304.94
47032005.11.18 18:47sell23521.001.17571.17871.1747
47042005.11.18 18:54t/p23521.001.17471.17871.1747100.0056404.94
47052005.11.18 18:54sell23531.001.17381.17681.1728
47062005.11.18 19:40close23531.001.17331.17681.172850.0056454.94
47072005.11.18 19:41buy23541.001.17331.17031.1743
47082005.11.18 19:45t/p23541.001.17431.17031.1743100.0056554.94
47092005.11.18 20:18sell23551.001.17561.17861.1746
47102005.11.21 01:05s/l23551.001.17861.17861.1746-299.7756255.17
47112005.11.21 02:27buy23561.001.17671.17371.1777
47122005.11.21 02:55t/p23561.001.17771.17371.1777100.0056355.17
47132005.11.21 04:38sell23571.001.17761.18061.1766
47142005.11.21 08:13close23571.001.17741.18061.176620.0056375.17
47152005.11.21 08:13buy23581.001.17731.17431.1783
47162005.11.21 09:00close23581.001.17801.17431.178370.0056445.17
47172005.11.21 09:00sell23591.001.17801.18101.1770
47182005.11.21 09:47t/p23591.001.17701.18101.1770100.0056545.17
47192005.11.21 09:52buy23601.001.17681.17381.1778
47202005.11.21 09:55t/p23601.001.17781.17381.1778100.0056645.17
47212005.11.21 10:05buy23611.001.17691.17391.1779
47222005.11.21 10:11t/p23611.001.17791.17391.1779100.0056745.17
47232005.11.21 13:00sell23621.001.18271.18571.1817
47242005.11.21 13:39t/p23621.001.18171.18571.1817100.0056845.17
47252005.11.21 13:40sell23631.001.18241.18541.1814
47262005.11.21 13:58t/p23631.001.18141.18541.1814100.0056945.17
47272005.11.21 15:01buy23641.001.18101.17801.1820
47282005.11.21 15:39t/p23641.001.18201.17801.1820100.0057045.17
47292005.11.21 15:43sell23651.001.18251.18551.1815
47302005.11.21 16:19t/p23651.001.18151.18551.1815100.0057145.17
47312005.11.21 16:19sell23661.001.18271.18571.1817
47322005.11.21 16:19t/p23661.001.18171.18571.1817100.0057245.17
47332005.11.21 16:19sell23671.001.18271.18571.1817
47342005.11.21 16:19t/p23671.001.18171.18571.1817100.0057345.17
47352005.11.21 16:19sell23681.001.18271.18571.1817
47362005.11.21 16:19t/p23681.001.18171.18571.1817100.0057445.17
47372005.11.21 16:19sell23691.001.18271.18571.1817
47382005.11.21 16:19t/p23691.001.18171.18571.1817100.0057545.17
47392005.11.21 16:19sell23701.001.18271.18571.1817
47402005.11.21 16:19t/p23701.001.18171.18571.1817100.0057645.17
47412005.11.21 16:19sell23711.001.18271.18571.1817
47422005.11.21 16:19t/p23711.001.18171.18571.1817100.0057745.17
47432005.11.21 16:19sell23721.001.18271.18571.1817
47442005.11.21 16:20t/p23721.001.18171.18571.1817100.0057845.17
47452005.11.21 16:21sell23731.001.18251.18551.1815
47462005.11.21 16:24t/p23731.001.18151.18551.1815100.0057945.17
47472005.11.21 16:24sell23741.001.18271.18571.1817
47482005.11.21 16:24t/p23741.001.18171.18571.1817100.0058045.17
47492005.11.21 16:24sell23751.001.18271.18571.1817
47502005.11.21 16:24t/p23751.001.18171.18571.1817100.0058145.17
47512005.11.21 16:24sell23761.001.18271.18571.1817
47522005.11.21 16:25t/p23761.001.18171.18571.1817100.0058245.17
47532005.11.21 16:25sell23771.001.18251.18551.1815
47542005.11.21 17:05t/p23771.001.18151.18551.1815100.0058345.17
47552005.11.21 17:05buy23781.001.17791.17491.1789
47562005.11.21 17:05t/p23781.001.17891.17491.1789100.0058445.17
47572005.11.21 17:05buy23791.001.18051.17751.1815
47582005.11.21 17:05t/p23791.001.18151.17751.1815100.0058545.17
47592005.11.21 17:05buy23801.001.17791.17491.1789
47602005.11.21 17:05t/p23801.001.17891.17491.1789100.0058645.17
47612005.11.21 17:05buy23811.001.18051.17751.1815
47622005.11.21 17:05t/p23811.001.18151.17751.1815100.0058745.17
47632005.11.21 17:05buy23821.001.17791.17491.1789
47642005.11.21 17:05t/p23821.001.17891.17491.1789100.0058845.17
47652005.11.21 17:05buy23831.001.18051.17751.1815
47662005.11.21 17:05t/p23831.001.18151.17751.1815100.0058945.17
47672005.11.21 17:05buy23841.001.17791.17491.1789
47682005.11.21 17:05t/p23841.001.17891.17491.1789100.0059045.17
47692005.11.21 17:05buy23851.001.18051.17751.1815
47702005.11.21 17:06t/p23851.001.18151.17751.1815100.0059145.17
47712005.11.21 17:06buy23861.001.17791.17491.1789
47722005.11.21 17:06t/p23861.001.17891.17491.1789100.0059245.17
47732005.11.21 17:06buy23871.001.18061.17761.1816
47742005.11.21 17:06t/p23871.001.18161.17761.1816100.0059345.17
47752005.11.21 17:06buy23881.001.17791.17491.1789
47762005.11.21 17:06t/p23881.001.17891.17491.1789100.0059445.17
47772005.11.21 17:06buy23891.001.18061.17761.1816
47782005.11.21 17:06t/p23891.001.18161.17761.1816100.0059545.17
47792005.11.21 17:06buy23901.001.17791.17491.1789
47802005.11.21 17:06t/p23901.001.17891.17491.1789100.0059645.17
47812005.11.21 17:06buy23911.001.18061.17761.1816
47822005.11.21 17:06t/p23911.001.18161.17761.1816100.0059745.17
47832005.11.21 17:06buy23921.001.17791.17491.1789
47842005.11.21 17:06t/p23921.001.17891.17491.1789100.0059845.17
47852005.11.21 17:06buy23931.001.18061.17761.1816
47862005.11.21 17:06t/p23931.001.18161.17761.1816100.0059945.17
47872005.11.21 17:08buy23941.001.18081.17781.1818
47882005.11.21 17:10s/l23941.001.17781.17781.1818-300.0059645.17
47892005.11.21 17:10buy23951.001.17741.17441.1784
47902005.11.21 17:10t/p23951.001.17841.17441.1784100.0059745.17
47912005.11.21 17:10buy23961.001.17921.17621.1802
47922005.11.21 17:10s/l23961.001.17621.17621.1802-300.0059445.17
47932005.11.21 17:10buy23971.001.17501.17201.1760
47942005.11.21 17:10t/p23971.001.17601.17201.1760100.0059545.17
47952005.11.21 17:10buy23981.001.17821.17521.1792
47962005.11.21 17:10s/l23981.001.17521.17521.1792-300.0059245.17
47972005.11.21 17:10buy23991.001.17501.17201.1760
47982005.11.21 17:10t/p23991.001.17601.17201.1760100.0059345.17
47992005.11.21 17:10buy24001.001.17821.17521.1792
48002005.11.21 17:10s/l24001.001.17521.17521.1792-300.0059045.17
48012005.11.21 17:10buy24011.001.17501.17201.1760
48022005.11.21 17:10t/p24011.001.17601.17201.1760100.0059145.17
48032005.11.21 17:10buy24021.001.17821.17521.1792
48042005.11.21 17:10s/l24021.001.17521.17521.1792-300.0058845.17
48052005.11.21 17:10buy24031.001.17501.17201.1760
48062005.11.21 17:10t/p24031.001.17601.17201.1760100.0058945.17
48072005.11.21 17:10buy24041.001.17821.17521.1792
48082005.11.21 17:10s/l24041.001.17521.17521.1792-300.0058645.17
48092005.11.21 17:10buy24051.001.17501.17201.1760
48102005.11.21 17:10t/p24051.001.17601.17201.1760100.0058745.17
48112005.11.21 17:10buy24061.001.17821.17521.1792
48122005.11.21 17:10s/l24061.001.17521.17521.1792-300.0058445.17
48132005.11.21 17:10buy24071.001.17501.17201.1760
48142005.11.21 17:10t/p24071.001.17601.17201.1760100.0058545.17
48152005.11.21 17:10buy24081.001.17771.17471.1787
48162005.11.21 17:10s/l24081.001.17471.17471.1787-300.0058245.17
48172005.11.21 17:10buy24091.001.17501.17201.1760
48182005.11.21 17:10t/p24091.001.17601.17201.1760100.0058345.17
48192005.11.21 17:10buy24101.001.17731.17431.1783
48202005.11.21 17:11t/p24101.001.17831.17431.1783100.0058445.17
48212005.11.21 17:11buy24111.001.17861.17561.1796
48222005.11.21 17:18s/l24111.001.17561.17561.1796-300.0058145.17
48232005.11.21 21:15sell24121.001.17311.17611.1721
48242005.11.21 22:00close24121.001.17241.17611.172170.0058215.17
48252005.11.21 22:00buy24131.001.17241.16941.1734
48262005.11.21 23:01close24131.001.17271.16941.173430.0058245.17
48272005.11.21 23:01sell24141.001.17281.17581.1718
48282005.11.22 04:11close24141.001.17261.17581.171820.2358265.40
48292005.11.22 04:11buy24151.001.17261.16961.1736
48302005.11.22 08:16close24151.001.17281.16961.173620.0058285.40
48312005.11.22 08:16sell24161.001.17291.17591.1719
48322005.11.22 10:39t/p24161.001.17191.17591.1719100.0058385.40
48332005.11.22 12:37sell24171.001.17131.17431.1703
48342005.11.22 13:24t/p24171.001.17031.17431.1703100.0058485.40
48352005.11.22 13:34buy24181.001.16991.16691.1709
48362005.11.22 14:46t/p24181.001.17091.16691.1709100.0058585.40
48372005.11.22 16:30sell24191.001.17131.17431.1703
48382005.11.22 16:30t/p24191.001.17031.17431.1703100.0058685.40
48392005.11.22 16:30sell24201.001.17101.17401.1700
48402005.11.22 16:45t/p24201.001.17001.17401.1700100.0058785.40
48412005.11.22 17:11sell24211.001.17101.17401.1700
48422005.11.22 17:11t/p24211.001.17001.17401.1700100.0058885.40
48432005.11.22 17:11sell24221.001.17081.17381.1698
48442005.11.22 17:11t/p24221.001.16981.17381.1698100.0058985.40
48452005.11.22 17:11sell24231.001.17081.17381.1698
48462005.11.22 17:11t/p24231.001.16981.17381.1698100.0059085.40
48472005.11.22 17:11sell24241.001.17081.17381.1698
48482005.11.22 17:12t/p24241.001.16981.17381.1698100.0059185.40
48492005.11.22 17:14sell24251.001.17111.17411.1701
48502005.11.22 17:14t/p24251.001.17011.17411.1701100.0059285.40
48512005.11.22 17:14sell24261.001.17111.17411.1701
48522005.11.22 17:14t/p24261.001.17011.17411.1701100.0059385.40
48532005.11.22 17:14sell24271.001.17111.17411.1701
48542005.11.22 17:14t/p24271.001.17011.17411.1701100.0059485.40
48552005.11.22 17:14sell24281.001.17111.17411.1701
48562005.11.22 17:22t/p24281.001.17011.17411.1701100.0059585.40
48572005.11.22 17:23sell24291.001.17091.17391.1699
48582005.11.22 17:23t/p24291.001.16991.17391.1699100.0059685.40
48592005.11.22 17:23sell24301.001.17091.17391.1699
48602005.11.22 17:24t/p24301.001.16991.17391.1699100.0059785.40
48612005.11.22 17:24sell24311.001.17091.17391.1699
48622005.11.22 17:27t/p24311.001.16991.17391.1699100.0059885.40
48632005.11.22 17:28sell24321.001.17081.17381.1698
48642005.11.22 17:48s/l24321.001.17381.17381.1698-300.0059585.40
48652005.11.22 17:48sell24331.001.17351.17651.1725
48662005.11.22 17:50t/p24331.001.17251.17651.1725100.0059685.40
48672005.11.22 17:50sell24341.001.17211.17511.1711
48682005.11.22 19:00s/l24341.001.17511.17511.1711-300.0059385.40
48692005.11.22 20:27buy24351.001.17301.17001.1740
48702005.11.22 20:40t/p24351.001.17401.17001.1740100.0059485.40
48712005.11.22 20:58sell24361.001.17451.17751.1735
48722005.11.22 21:08s/l24361.001.17751.17751.1735-300.0059185.40
48732005.11.22 21:08sell24371.001.17721.18021.1762
48742005.11.22 21:13s/l24371.001.18021.18021.1762-300.0058885.40
48752005.11.22 21:13sell24381.001.18031.18331.1793
48762005.11.22 21:13t/p24381.001.17931.18331.1793100.0058985.40
48772005.11.22 21:13sell24391.001.17831.18131.1773
48782005.11.22 21:23s/l24391.001.18131.18131.1773-300.0058685.40
48792005.11.22 21:23sell24401.001.18101.18401.1800
48802005.11.22 21:24t/p24401.001.18001.18401.1800100.0058785.40
48812005.11.22 21:24sell24411.001.17951.18251.1785
48822005.11.22 21:47s/l24411.001.18251.18251.1785-300.0058485.40
48832005.11.23 00:49sell24421.001.18231.18531.1813
48842005.11.23 01:47t/p24421.001.18131.18531.1813100.0058585.40
48852005.11.23 01:47buy24431.001.18131.17831.1823
48862005.11.23 02:43s/l24431.001.17831.17831.1823-300.0058285.40
48872005.11.23 03:33sell24441.001.17991.18291.1789
48882005.11.23 04:38close24441.001.17941.18291.178950.0058335.40
48892005.11.23 04:39buy24451.001.17941.17641.1804
48902005.11.23 05:35t/p24451.001.18041.17641.1804100.0058435.40
48912005.11.23 10:04sell24461.001.18451.18751.1835
48922005.11.23 10:10t/p24461.001.18351.18751.1835100.0058535.40
48932005.11.23 12:28sell24471.001.18071.18371.1797
48942005.11.23 13:00t/p24471.001.17971.18371.1797100.0058635.40
48952005.11.23 13:15buy24481.001.17781.17481.1788
48962005.11.23 14:15close24481.001.17791.17481.178810.0058645.40
48972005.11.23 14:15sell24491.001.17791.18091.1769
48982005.11.23 16:07s/l24491.001.18091.18091.1769-300.0058345.40
48992005.11.23 16:07sell24501.001.18061.18361.1796
49002005.11.23 16:40t/p24501.001.17961.18361.1796100.0058445.40
49012005.11.23 17:07buy24511.001.17761.17461.1786
49022005.11.23 17:07t/p24511.001.17861.17461.1786100.0058545.40
49032005.11.23 17:07buy24521.001.17811.17511.1791
49042005.11.23 17:20t/p24521.001.17911.17511.1791100.0058645.40
49052005.11.23 21:42sell24531.001.18121.18421.1802
49062005.11.24 08:38t/p24531.001.18021.18421.1802100.2358745.63
49072005.11.24 09:53sell24541.001.18121.18421.1802
49082005.11.24 11:03t/p24541.001.18021.18421.1802100.0058845.63
49092005.11.24 11:03buy24551.001.18021.17721.1812
49102005.11.24 12:38close24551.001.18101.17721.181280.0058925.63
49112005.11.24 12:39sell24561.001.18101.18401.1800
49122005.11.24 12:40t/p24561.001.18001.18401.1800100.0059025.63
49132005.11.24 13:45buy24571.001.17921.17621.1802
49142005.11.24 15:30close24571.001.17921.17621.18020.0059025.63
49152005.11.24 15:30sell24581.001.17891.18191.1779
49162005.11.24 16:45close24581.001.17861.18191.177930.0059055.63
49172005.11.24 16:45buy24591.001.17841.17541.1794
49182005.11.24 19:20close24591.001.17871.17541.179430.0059085.63
49192005.11.24 19:20sell24601.001.17871.18171.1777
49202005.11.25 01:45t/p24601.001.17771.18171.1777100.2359185.86
49212005.11.25 04:05buy24611.001.17581.17281.1768
49222005.11.25 04:25t/p24611.001.17681.17281.1768100.0059285.86
49232005.11.25 05:00sell24621.001.17721.18021.1762
49242005.11.25 09:00close24621.001.17641.18021.176280.0059365.86
49252005.11.25 09:01buy24631.001.17631.17331.1773
49262005.11.25 14:50close24631.001.17571.17331.1773-60.0059305.86
49272005.11.25 14:50sell24641.001.17571.17871.1747
49282005.11.25 17:02close24641.001.17511.17871.174760.0059365.86
49292005.11.25 17:02buy24651.001.17491.17191.1759
49302005.11.25 18:58s/l24651.001.17191.17191.1759-300.0059065.86
49312005.11.25 18:58buy24661.001.17221.16921.1732
49322005.11.28 01:49close24661.001.17121.16921.1732-100.8258965.03
49332005.11.28 01:49sell24671.001.17131.17431.1703
49342005.11.28 02:00t/p24671.001.17031.17431.1703100.0059065.03
49352005.11.28 02:02sell24681.001.17121.17421.1702
49362005.11.28 02:05t/p24681.001.17021.17421.1702100.0059165.03
49372005.11.28 02:30buy24691.001.17041.16741.1714
49382005.11.28 03:38close24691.001.17011.16741.1714-30.0059135.03
49392005.11.28 03:38sell24701.001.17011.17311.1691
49402005.11.28 04:41t/p24701.001.16911.17311.1691100.0059235.03
49412005.11.28 06:40sell24711.001.16941.17241.1684
49422005.11.28 09:02close24711.001.16861.17241.168480.0059315.03
49432005.11.28 09:02buy24721.001.16901.16601.1700
49442005.11.28 09:15t/p24721.001.17001.16601.1700100.0059415.03
49452005.11.28 11:00sell24731.001.16941.17241.1684
49462005.11.28 15:01s/l24731.001.17241.17241.1684-300.0059115.03
49472005.11.28 16:33sell24741.001.17241.17541.1714
49482005.11.28 17:05s/l24741.001.17541.17541.1714-300.0058815.03
49492005.11.28 20:00sell24751.001.18081.18381.1798
49502005.11.28 20:17s/l24751.001.18381.18381.1798-300.0058515.03
49512005.11.28 20:17sell24761.001.18351.18651.1825
49522005.11.28 21:05s/l24761.001.18651.18651.1825-300.0058215.03
49532005.11.29 00:09sell24771.001.18551.18851.1845
49542005.11.29 00:16t/p24771.001.18451.18851.1845100.0058315.03
49552005.11.29 01:46buy24781.001.18361.18061.1846
49562005.11.29 01:55t/p24781.001.18461.18061.1846100.0058415.03
49572005.11.29 02:15sell24791.001.18551.18851.1845
49582005.11.29 03:17t/p24791.001.18451.18851.1845100.0058515.03
49592005.11.29 03:17buy24801.001.18451.18151.1855
49602005.11.29 03:22s/l24801.001.18151.18151.1855-300.0058215.03
49612005.11.29 03:22buy24811.001.18171.17871.1827
49622005.11.29 03:22t/p24811.001.18271.17871.1827100.0058315.03
49632005.11.29 03:22buy24821.001.18301.18001.1840
49642005.11.29 03:23t/p24821.001.18401.18001.1840100.0058415.03
49652005.11.29 03:23buy24831.001.18431.18131.1853
49662005.11.29 03:42s/l24831.001.18131.18131.1853-300.0058115.03
49672005.11.29 03:42buy24841.001.18131.17831.1823
49682005.11.29 04:30t/p24841.001.18231.17831.1823100.0058215.03
49692005.11.29 07:32sell24851.001.18291.18591.1819
49702005.11.29 09:03t/p24851.001.18191.18591.1819100.0058315.03
49712005.11.29 09:03buy24861.001.18191.17891.1829
49722005.11.29 09:11t/p24861.001.18291.17891.1829100.0058415.03
49732005.11.29 09:11buy24871.001.18191.17891.1829
49742005.11.29 09:11t/p24871.001.18291.17891.1829100.0058515.03
49752005.11.29 09:11buy24881.001.18191.17891.1829
49762005.11.29 09:12t/p24881.001.18291.17891.1829100.0058615.03
49772005.11.29 09:12buy24891.001.18191.17891.1829
49782005.11.29 09:14t/p24891.001.18291.17891.1829100.0058715.03
49792005.11.29 09:14buy24901.001.18171.17871.1827
49802005.11.29 09:14t/p24901.001.18271.17871.1827100.0058815.03
49812005.11.29 09:14buy24911.001.18171.17871.1827
49822005.11.29 09:14t/p24911.001.18271.17871.1827100.0058915.03
49832005.11.29 09:51sell24921.001.18341.18641.1824
49842005.11.29 10:37t/p24921.001.18241.18641.1824100.0059015.03
49852005.11.29 14:58buy24931.001.18061.17761.1816
49862005.11.29 15:32s/l24931.001.17761.17761.1816-300.0058715.03
49872005.11.29 16:30sell24941.001.17881.18181.1778
49882005.11.29 16:39t/p24941.001.17781.18181.1778100.0058815.03
49892005.11.29 17:15buy24951.001.17461.17161.1756
49902005.11.29 17:15t/p24951.001.17561.17161.1756100.0058915.03
49912005.11.29 17:15buy24961.001.17591.17291.1769
49922005.11.29 18:01t/p24961.001.17691.17291.1769100.0059015.03
49932005.11.29 18:08sell24971.001.17791.18091.1769
49942005.11.29 19:23t/p24971.001.17691.18091.1769100.0059115.03
49952005.11.29 19:23buy24981.001.17661.17361.1776
49962005.11.29 19:50t/p24981.001.17761.17361.1776100.0059215.03
49972005.11.29 19:55sell24991.001.17871.18171.1777
49982005.11.29 19:56t/p24991.001.17771.18171.1777100.0059315.03
49992005.11.29 19:59sell25001.001.17861.18161.1776
50002005.11.29 23:45close25001.001.17811.18161.177650.0059365.03
50012005.11.29 23:46buy25011.001.17811.17511.1791
50022005.11.30 04:21close25011.001.17771.17511.1791-42.4759322.56
50032005.11.30 04:21sell25021.001.17771.18071.1767
50042005.11.30 06:35close25021.001.17801.18071.1767-30.0059292.56
50052005.11.30 06:35buy25031.001.17801.17501.1790
50062005.11.30 07:33close25031.001.17831.17501.179030.0059322.56
50072005.11.30 07:34sell25041.001.17841.18141.1774
50082005.11.30 10:45close25041.001.17801.18141.177440.0059362.56
50092005.11.30 10:45buy25051.001.17811.17511.1791
50102005.11.30 14:39close25051.001.17851.17511.179140.0059402.56
50112005.11.30 14:45sell25061.001.17801.18101.1770
50122005.11.30 15:10t/p25061.001.17701.18101.1770100.0059502.56
50132005.11.30 15:25sell25071.001.17801.18101.1770
50142005.11.30 15:32t/p25071.001.17701.18101.1770100.0059602.56
50152005.11.30 15:39sell25081.001.17911.18211.1781
50162005.11.30 15:42t/p25081.001.17811.18211.1781100.0059702.56
50172005.11.30 15:43sell25091.001.17851.18151.1775
50182005.11.30 15:46t/p25091.001.17751.18151.1775100.0059802.56
50192005.11.30 17:45sell25101.001.18001.18301.1790
50202005.11.30 17:49t/p25101.001.17901.18301.1790100.0059902.56
50212005.11.30 17:49sell25111.001.17841.18141.1774
50222005.12.01 09:03close25111.001.17791.18141.177450.2359952.79
50232005.12.01 09:03buy25121.001.17791.17491.1789
50242005.12.01 11:18close25121.001.17821.17491.178930.0059982.79
50252005.12.01 11:19sell25131.001.17821.18121.1772
50262005.12.01 13:54close25131.001.17731.18121.177290.0060072.79
50272005.12.01 13:54buy25141.001.17721.17421.1782
50282005.12.01 14:48s/l25141.001.17421.17421.1782-300.0059772.79
50292005.12.01 17:35sell25151.001.17201.17501.1710
50302005.12.01 17:42t/p25151.001.17101.17501.1710100.0059872.79
50312005.12.01 17:53sell25161.001.17201.17501.1710
50322005.12.01 18:01t/p25161.001.17101.17501.1710100.0059972.79
50332005.12.01 18:33buy25171.001.17031.16731.1713
50342005.12.01 19:25t/p25171.001.17131.16731.1713100.0060072.79
50352005.12.01 19:30sell25181.001.17121.17421.1702
50362005.12.01 20:43s/l25181.001.17421.17421.1702-300.0059772.79
50372005.12.01 23:28sell25191.001.17381.17681.1728
50382005.12.02 02:30close25191.001.17341.17681.172840.2359813.02
50392005.12.02 02:30buy25201.001.17341.17041.1744
50402005.12.02 04:50close25201.001.17271.17041.1744-70.0059743.02
50412005.12.02 04:51sell25211.001.17271.17571.1717
50422005.12.02 08:44close25211.001.17231.17571.171740.0059783.02
50432005.12.02 08:52buy25221.001.17221.16921.1732
50442005.12.02 11:45close25221.001.17161.16921.1732-60.0059723.02
50452005.12.02 14:58sell25231.001.17101.17401.1700
50462005.12.02 15:13t/p25231.001.17001.17401.1700100.0059823.02
50472005.12.02 15:33buy25241.001.16921.16621.1702
50482005.12.02 15:36t/p25241.001.17021.16621.1702100.0059923.02
50492005.12.02 16:00sell25251.001.17261.17561.1716
50502005.12.02 16:23t/p25251.001.17161.17561.1716100.0060023.02
50512005.12.02 16:23sell25261.001.17131.17431.1703
50522005.12.02 16:24t/p25261.001.17031.17431.1703100.0060123.02
50532005.12.02 16:36sell25271.001.17091.17391.1699
50542005.12.02 16:50t/p25271.001.16991.17391.1699100.0060223.02
50552005.12.02 16:52buy25281.001.16921.16621.1702
50562005.12.02 16:57s/l25281.001.16621.16621.1702-300.0059923.02
50572005.12.02 16:57buy25291.001.16651.16351.1675
50582005.12.02 17:04t/p25291.001.16751.16351.1675100.0060023.02
50592005.12.02 17:04buy25301.001.16781.16481.1688
50602005.12.02 17:29t/p25301.001.16881.16481.1688100.0060123.02
50612005.12.02 17:45sell25311.001.17041.17341.1694
50622005.12.02 17:49t/p25311.001.16941.17341.1694100.0060223.02
50632005.12.02 21:02buy25321.001.17081.16781.1718
50642005.12.02 22:59t/p25321.001.17181.16781.1718100.0060323.02
50652005.12.05 00:00buy25331.001.17021.16721.1712
50662005.12.05 01:33close25331.001.17051.16721.171230.0060353.02
50672005.12.05 01:45sell25341.001.17111.17411.1701
50682005.12.05 03:36t/p25341.001.17011.17411.1701100.0060453.02
50692005.12.05 03:36buy25351.001.17011.16711.1711
50702005.12.05 07:00close25351.001.16961.16711.1711-50.0060403.02
50712005.12.05 07:04sell25361.001.16951.17251.1685
50722005.12.05 09:35close25361.001.16901.17251.168550.0060453.02
50732005.12.05 09:37buy25371.001.16911.16611.1701
50742005.12.05 10:04t/p25371.001.17011.16611.1701100.0060553.02
50752005.12.05 10:04sell25381.001.17031.17331.1693
50762005.12.05 10:19t/p25381.001.16931.17331.1693100.0060653.02
50772005.12.05 12:55sell25391.001.17081.17381.1698
50782005.12.05 13:12s/l25391.001.17381.17381.1698-300.0060353.02
50792005.12.05 13:12sell25401.001.17351.17651.1725
50802005.12.05 14:54s/l25401.001.17651.17651.1725-300.0060053.02
50812005.12.05 15:15sell25411.001.17641.17941.1754
50822005.12.05 16:13t/p25411.001.17541.17941.1754100.0060153.02
50832005.12.05 17:16sell25421.001.17751.18051.1765
50842005.12.05 17:29t/p25421.001.17651.18051.1765100.0060253.02
50852005.12.05 17:30buy25431.001.17571.17271.1767
50862005.12.05 18:07t/p25431.001.17671.17271.1767100.0060353.02
50872005.12.06 00:25sell25441.001.17931.18231.1783
50882005.12.06 01:46close25441.001.17851.18231.178380.0060433.02
50892005.12.06 01:46buy25451.001.17841.17541.1794
50902005.12.06 02:51close25451.001.17921.17541.179480.0060513.02
50912005.12.06 02:52sell25461.001.17921.18221.1782
50922005.12.06 03:38t/p25461.001.17821.18221.1782100.0060613.02
50932005.12.06 03:38buy25471.001.17821.17521.1792
50942005.12.06 06:16close25471.001.17851.17521.179230.0060643.02
50952005.12.06 06:17sell25481.001.17851.18151.1775
50962005.12.06 09:07close25481.001.17801.18151.177550.0060693.02
50972005.12.06 09:07buy25491.001.17791.17491.1789
50982005.12.06 10:31t/p25491.001.17891.17491.1789100.0060793.02
50992005.12.06 11:13buy25501.001.17711.17411.1781
51002005.12.06 13:15close25501.001.17771.17411.178160.0060853.02
51012005.12.06 13:16sell25511.001.17771.18071.1767
51022005.12.06 16:12s/l25511.001.18071.18071.1767-300.0060553.02
51032005.12.06 16:29buy25521.001.17701.17401.1780
51042005.12.06 18:04t/p25521.001.17801.17401.1780100.0060653.02
51052005.12.06 19:28sell25531.001.17891.18191.1779
51062005.12.06 23:59t/p25531.001.17791.18191.1779100.0060753.02
51072005.12.07 01:23sell25541.001.17871.18171.1777
51082005.12.07 02:30close25541.001.17861.18171.177710.0060763.02
51092005.12.07 02:30buy25551.001.17861.17561.1796
51102005.12.07 09:24s/l25551.001.17561.17561.1796-300.0060463.02
51112005.12.07 10:19sell25561.001.17631.17931.1753
51122005.12.07 10:55t/p25561.001.17531.17931.1753100.0060563.02
51132005.12.07 11:07buy25571.001.17481.17181.1758
51142005.12.07 12:46s/l25571.001.17181.17181.1758-300.0060263.02
51152005.12.07 14:13sell25581.001.17261.17561.1716
51162005.12.07 14:35t/p25581.001.17161.17561.1716100.0060363.02
51172005.12.07 15:20buy25591.001.17091.16791.1719
51182005.12.07 15:42t/p25591.001.17191.16791.1719100.0060463.02
51192005.12.07 16:00sell25601.001.17261.17561.1716
51202005.12.07 16:39t/p25601.001.17161.17561.1716100.0060563.02
51212005.12.07 19:02buy25611.001.17121.16821.1722
51222005.12.07 20:55close25611.001.17191.16821.172270.0060633.02
51232005.12.07 20:55sell25621.001.17201.17501.1710
51242005.12.08 00:47close25621.001.17181.17501.171020.2360653.25
51252005.12.08 00:48buy25631.001.17141.16841.1724
51262005.12.08 02:02close25631.001.17191.16841.172450.0060703.25
51272005.12.08 02:03sell25641.001.17181.17481.1708
51282005.12.08 03:26close25641.001.17141.17481.170840.0060743.25
51292005.12.08 03:36buy25651.001.17141.16841.1724
51302005.12.08 06:06close25651.001.17171.16841.172430.0060773.25
51312005.12.08 06:09sell25661.001.17171.17471.1707
51322005.12.08 09:57s/l25661.001.17471.17471.1707-300.0060473.25
51332005.12.08 13:51sell25671.001.17791.18091.1769
51342005.12.08 14:08t/p25671.001.17691.18091.1769100.0060573.25
51352005.12.08 15:02buy25681.001.17651.17351.1775
51362005.12.08 15:24t/p25681.001.17751.17351.1775100.0060673.25
51372005.12.08 15:49sell25691.001.17791.18091.1769
51382005.12.08 16:34t/p25691.001.17691.18091.1769100.0060773.25
51392005.12.08 16:45buy25701.001.17691.17391.1779
51402005.12.08 17:06t/p25701.001.17791.17391.1779100.0060873.25
51412005.12.08 17:30sell25711.001.18291.18591.1819
51422005.12.08 17:53t/p25711.001.18191.18591.1819100.0060973.25
51432005.12.08 17:53sell25721.001.18161.18461.1806
51442005.12.08 18:21s/l25721.001.18461.18461.1806-300.0060673.25
51452005.12.08 21:00buy25731.001.18251.17951.1835
51462005.12.09 00:01close25731.001.18241.17951.1835-10.8260662.43
51472005.12.09 00:01sell25741.001.18251.18551.1815
51482005.12.09 00:23t/p25741.001.18151.18551.1815100.0060762.43
51492005.12.09 02:32buy25751.001.18071.17771.1817
51502005.12.09 09:49s/l25751.001.17771.17771.1817-300.0060462.43
51512005.12.09 11:00buy25761.001.17731.17431.1783
51522005.12.09 12:24t/p25761.001.17831.17431.1783100.0060562.43
51532005.12.09 12:25sell25771.001.17901.18201.1780
51542005.12.09 15:00close25771.001.17951.18201.1780-50.0060512.43
51552005.12.09 15:00buy25781.001.17961.17661.1806
51562005.12.09 16:44t/p25781.001.18061.17661.1806100.0060612.43
51572005.12.12 01:00sell25791.001.17861.18161.1776
51582005.12.12 03:20s/l25791.001.18161.18161.1776-300.0060312.43
51592005.12.12 04:56buy25801.001.18241.17941.1834
51602005.12.12 05:25t/p25801.001.18341.17941.1834100.0060412.43
51612005.12.12 05:30sell25811.001.18431.18731.1833
51622005.12.12 06:11t/p25811.001.18331.18731.1833100.0060512.43
51632005.12.12 07:01sell25821.001.18431.18731.1833
51642005.12.12 07:58t/p25821.001.18331.18731.1833100.0060612.43
51652005.12.12 08:24sell25831.001.18421.18721.1832
51662005.12.12 09:07t/p25831.001.18321.18721.1832100.0060712.43
51672005.12.12 10:20sell25841.001.18401.18701.1830
51682005.12.12 10:29s/l25841.001.18701.18701.1830-300.0060412.43
51692005.12.12 10:29sell25851.001.18671.18971.1857
51702005.12.12 11:08s/l25851.001.18971.18971.1857-300.0060112.43
51712005.12.12 14:12buy25861.001.18761.18461.1886
51722005.12.12 14:37t/p25861.001.18861.18461.1886100.0060212.43
51732005.12.12 14:45sell25871.001.18891.19191.1879
51742005.12.12 14:52s/l25871.001.19191.19191.1879-300.0059912.43
51752005.12.12 14:52sell25881.001.19161.19461.1906
51762005.12.12 15:19s/l25881.001.19461.19461.1906-300.0059612.43
51772005.12.12 15:19sell25891.001.19431.19731.1933
51782005.12.12 15:36s/l25891.001.19731.19731.1933-300.0059312.43
51792005.12.12 17:30sell25901.001.19561.19861.1946
51802005.12.12 17:38t/p25901.001.19461.19861.1946100.0059412.43
51812005.12.12 17:48sell25911.001.19561.19861.1946
51822005.12.12 22:04t/p25911.001.19461.19861.1946100.0059512.43
51832005.12.12 22:32sell25921.001.19551.19851.1945
51842005.12.13 01:42close25921.001.19501.19851.194550.2359562.66
51852005.12.13 01:43buy25931.001.19501.19201.1960
51862005.12.13 03:44t/p25931.001.19601.19201.1960100.0059662.66
51872005.12.13 08:15sell25941.001.19591.19891.1949
51882005.12.13 10:02close25941.001.19501.19891.194990.0059752.66
51892005.12.13 10:02buy25951.001.19491.19191.1959
51902005.12.13 10:57s/l25951.001.19191.19191.1959-300.0059452.66
51912005.12.13 12:00sell25961.001.19271.19571.1917
51922005.12.13 12:23t/p25961.001.19171.19571.1917100.0059552.66
51932005.12.13 12:45sell25971.001.19271.19571.1917
51942005.12.13 13:01t/p25971.001.19171.19571.1917100.0059652.66
51952005.12.13 17:17sell25981.001.19381.19681.1928
51962005.12.13 17:58t/p25981.001.19281.19681.1928100.0059752.66
51972005.12.13 18:59buy25991.001.19251.18951.1935
51982005.12.13 19:51t/p25991.001.19351.18951.1935100.0059852.66
51992005.12.13 19:51sell26001.001.19351.19651.1925
52002005.12.13 21:18s/l26001.001.19651.19651.1925-300.0059552.66
52012005.12.13 21:18sell26011.001.19661.19961.1956
52022005.12.13 21:33t/p26011.001.19561.19961.1956100.0059652.66
52032005.12.13 23:49sell26021.001.19431.19731.1933
52042005.12.14 00:13t/p26021.001.19331.19731.1933100.6959753.35
52052005.12.14 01:48sell26031.001.19471.19771.1937
52062005.12.14 03:33s/l26031.001.19771.19771.1937-300.0059453.35
52072005.12.14 07:59buy26041.001.19971.19671.2007
52082005.12.14 08:14t/p26041.001.20071.19671.2007100.0059553.35
52092005.12.14 09:45sell26051.001.20081.20381.1998
52102005.12.14 10:29s/l26051.001.20381.20381.1998-300.0059253.35
52112005.12.14 11:30buy26061.001.20201.19901.2030
52122005.12.14 12:06t/p26061.001.20301.19901.2030100.0059353.35
52132005.12.14 14:16buy26071.001.20171.19871.2027
52142005.12.14 15:14close26071.001.20221.19871.202750.0059403.35
52152005.12.14 15:14sell26081.001.20211.20511.2011
52162005.12.14 15:31s/l26081.001.20511.20511.2011-300.0059103.35
52172005.12.14 15:31sell26091.001.20481.20781.2038
52182005.12.14 15:33t/p26091.001.20381.20781.2038100.0059203.35
52192005.12.14 15:33sell26101.001.20351.20651.2025
52202005.12.14 15:38s/l26101.001.20651.20651.2025-300.0058903.35
52212005.12.14 15:38sell26111.001.20621.20921.2052
52222005.12.14 15:40t/p26111.001.20521.20921.2052100.0059003.35
52232005.12.14 15:40sell26121.001.20491.20791.2039
52242005.12.14 15:52t/p26121.001.20391.20791.2039100.0059103.35
52252005.12.14 19:30buy26131.001.20201.19901.2030
52262005.12.14 21:01s/l26131.001.19901.19901.2030-300.0058803.35
52272005.12.14 22:22buy26141.001.19951.19651.2005
52282005.12.14 22:40t/p26141.001.20051.19651.2005100.0058903.35
52292005.12.15 00:16buy26151.001.19941.19641.2004
52302005.12.15 03:15t/p26151.001.20041.19641.2004100.0059003.35
52312005.12.15 06:43sell26161.001.19941.20241.1984
52322005.12.15 07:26t/p26161.001.19841.20241.1984100.0059103.35
52332005.12.15 07:36buy26171.001.19781.19481.1988
52342005.12.15 08:17t/p26171.001.19881.19481.1988100.0059203.35
52352005.12.15 09:04buy26181.001.19781.19481.1988
52362005.12.15 09:06t/p26181.001.19881.19481.1988100.0059303.35
52372005.12.15 09:15sell26191.001.19881.20181.1978
52382005.12.15 09:48t/p26191.001.19781.20181.1978100.0059403.35
52392005.12.15 09:52sell26201.001.19881.20181.1978
52402005.12.15 10:12s/l26201.001.20181.20181.1978-300.0059103.35
52412005.12.15 15:30sell26211.001.20141.20441.2004
52422005.12.15 15:30t/p26211.001.20041.20441.2004100.0059203.35
52432005.12.15 15:54sell26221.001.20141.20441.2004
52442005.12.15 15:59t/p26221.001.20041.20441.2004100.0059303.35
52452005.12.15 18:12sell26231.001.19781.20081.1968
52462005.12.15 18:42t/p26231.001.19681.20081.1968100.0059403.35
52472005.12.15 18:42sell26241.001.19651.19951.1955
52482005.12.15 19:33t/p26241.001.19551.19951.1955100.0059503.35
52492005.12.15 21:47sell26251.001.19681.19981.1958
52502005.12.16 00:48close26251.001.19661.19981.195820.2359523.58
52512005.12.16 00:49buy26261.001.19681.19381.1978
52522005.12.16 03:18s/l26261.001.19381.19381.1978-300.0059223.58
52532005.12.16 06:37sell26271.001.19561.19861.1946
52542005.12.16 10:00s/l26271.001.19861.19861.1946-300.0058923.58
52552005.12.16 10:00sell26281.001.19831.20131.1973
52562005.12.16 11:00s/l26281.001.20131.20131.1973-300.0058623.58
52572005.12.16 14:48buy26291.001.19821.19521.1992
52582005.12.16 15:19t/p26291.001.19921.19521.1992100.0058723.58
52592005.12.16 15:36buy26301.001.19831.19531.1993
52602005.12.16 16:14close26301.001.19871.19531.199340.0058763.58
52612005.12.16 16:37sell26311.001.19961.20261.1986
52622005.12.19 00:00s/l26311.001.20261.20261.1986-299.7758463.81
52632005.12.19 02:40buy26321.001.20261.19961.2036
52642005.12.19 10:11close26321.001.20181.19961.2036-80.0058383.81
52652005.12.19 10:11sell26331.001.20191.20491.2009
52662005.12.19 12:12t/p26331.001.20091.20491.2009100.0058483.81
52672005.12.19 14:25buy26341.001.20061.19761.2016
52682005.12.19 14:53s/l26341.001.19761.19761.2016-300.0058183.81
52692005.12.19 17:15sell26351.001.19991.20291.1989
52702005.12.19 18:06t/p26351.001.19891.20291.1989100.0058283.81
52712005.12.19 19:41sell26361.001.20041.20341.1994
52722005.12.19 20:05t/p26361.001.19941.20341.1994100.0058383.81
52732005.12.19 20:05buy26371.001.19911.19611.2001
52742005.12.19 21:29close26371.001.19991.19611.200180.0058463.81
52752005.12.19 21:30sell26381.001.19991.20291.1989
52762005.12.20 03:05close26381.001.20011.20291.1989-19.7758444.04
52772005.12.20 03:06buy26391.001.20011.19711.2011
52782005.12.20 06:34s/l26391.001.19711.19711.2011-300.0058144.04
52792005.12.20 09:24buy26401.001.19761.19461.1986
52802005.12.20 09:48t/p26401.001.19861.19461.1986100.0058244.04
52812005.12.20 10:53buy26411.001.19751.19451.1985
52822005.12.20 12:00close26411.001.19781.19451.198530.0058274.04
52832005.12.20 12:01sell26421.001.19781.20081.1968
52842005.12.20 14:02t/p26421.001.19681.20081.1968100.0058374.04
52852005.12.20 14:03buy26431.001.19611.19311.1971
52862005.12.20 14:38t/p26431.001.19711.19311.1971100.0058474.04
52872005.12.20 21:13sell26441.001.18601.18901.1850
52882005.12.21 00:02close26441.001.18561.18901.185040.6958514.73
52892005.12.21 00:30sell26451.001.18661.18961.1856
52902005.12.21 02:27close26451.001.18621.18961.185640.0058554.73
52912005.12.21 02:28buy26461.001.18621.18321.1872
52922005.12.21 02:32t/p26461.001.18721.18321.1872100.0058654.73
52932005.12.21 03:00sell26471.001.18801.19101.1870
52942005.12.21 05:02t/p26471.001.18701.19101.1870100.0058754.73
52952005.12.21 08:00sell26481.001.18711.19011.1861
52962005.12.21 10:04s/l26481.001.19011.19011.1861-300.0058454.73
52972005.12.21 11:42sell26491.001.18941.19241.1884
52982005.12.21 12:30t/p26491.001.18841.19241.1884100.0058554.73
52992005.12.21 12:53buy26501.001.18801.18501.1890
53002005.12.21 15:58s/l26501.001.18501.18501.1890-300.0058254.73
53012005.12.21 15:58buy26511.001.18531.18231.1863
53022005.12.21 15:58t/p26511.001.18631.18231.1863100.0058354.73
53032005.12.21 16:01buy26521.001.18581.18281.1868
53042005.12.21 16:32s/l26521.001.18281.18281.1868-300.0058054.73
53052005.12.21 16:32buy26531.001.18301.18001.1840
53062005.12.21 16:34t/p26531.001.18401.18001.1840100.0058154.73
53072005.12.21 16:34buy26541.001.18431.18131.1853
53082005.12.21 16:36t/p26541.001.18531.18131.1853100.0058254.73
53092005.12.21 16:36buy26551.001.18571.18271.1867
53102005.12.21 16:42s/l26551.001.18271.18271.1867-300.0057954.73
53112005.12.21 16:42buy26561.001.18271.17971.1837
53122005.12.21 16:42t/p26561.001.18371.17971.1837100.0058054.73
53132005.12.21 16:42buy26571.001.18401.18101.1850
53142005.12.21 16:44s/l26571.001.18101.18101.1850-300.0057754.73
53152005.12.21 16:44buy26581.001.18091.17791.1819
53162005.12.21 16:51t/p26581.001.18191.17791.1819100.0057854.73
53172005.12.21 18:58buy26591.001.18061.17761.1816
53182005.12.21 19:02t/p26591.001.18161.17761.1816100.0057954.73
53192005.12.21 20:02sell26601.001.18231.18531.1813
53202005.12.22 02:15close26601.001.18261.18531.1813-29.7757924.96
53212005.12.22 02:15buy26611.001.18271.17971.1837
53222005.12.22 02:45t/p26611.001.18371.17971.1837100.0058024.96
53232005.12.22 02:47buy26621.001.18281.17981.1838
53242005.12.22 03:00close26621.001.18361.17981.183880.0058104.96
53252005.12.22 03:00sell26631.001.18381.18681.1828
53262005.12.22 03:31t/p26631.001.18281.18681.1828100.0058204.96
53272005.12.22 06:34sell26641.001.18341.18641.1824
53282005.12.22 08:37close26641.001.18291.18641.182450.0058254.96
53292005.12.22 08:37buy26651.001.18281.17981.1838
53302005.12.22 11:30t/p26651.001.18381.17981.1838100.0058354.96
53312005.12.22 11:30sell26661.001.18391.18691.1829
53322005.12.22 11:31t/p26661.001.18291.18691.1829100.0058454.96
53332005.12.22 11:40sell26671.001.18351.18651.1825
53342005.12.22 11:40t/p26671.001.18251.18651.1825100.0058554.96
53352005.12.22 11:40sell26681.001.18431.18731.1833
53362005.12.22 11:40t/p26681.001.18331.18731.1833100.0058654.96
53372005.12.22 11:41sell26691.001.18471.18771.1837
53382005.12.22 11:41t/p26691.001.18371.18771.1837100.0058754.96
53392005.12.22 11:41sell26701.001.18331.18631.1823
53402005.12.22 11:41t/p26701.001.18231.18631.1823100.0058854.96
53412005.12.22 11:44sell26711.001.18331.18631.1823
53422005.12.22 11:44t/p26711.001.18231.18631.1823100.0058954.96
53432005.12.22 11:44sell26721.001.18421.18721.1832
53442005.12.22 11:48t/p26721.001.18321.18721.1832100.0059054.96
53452005.12.22 11:48sell26731.001.18341.18641.1824
53462005.12.22 12:02t/p26731.001.18241.18641.1824100.0059154.96
53472005.12.22 12:14sell26741.001.18311.18611.1821
53482005.12.22 12:26t/p26741.001.18211.18611.1821100.0059254.96
53492005.12.22 13:00sell26751.001.18311.18611.1821
53502005.12.22 13:24t/p26751.001.18211.18611.1821100.0059354.96
53512005.12.22 15:15buy26761.001.18161.17861.1826
53522005.12.22 15:35t/p26761.001.18261.17861.1826100.0059454.96
53532005.12.22 15:40sell26771.001.18331.18631.1823
53542005.12.22 15:40t/p26771.001.18231.18631.1823100.0059554.96
53552005.12.22 15:54sell26781.001.18361.18661.1826
53562005.12.22 15:55t/p26781.001.18261.18661.1826100.0059654.96
53572005.12.22 15:59sell26791.001.18361.18661.1826
53582005.12.22 16:34s/l26791.001.18661.18661.1826-300.0059354.96
53592005.12.22 18:11buy26801.001.18631.18331.1873
53602005.12.22 18:28t/p26801.001.18731.18331.1873100.0059454.96
53612005.12.22 18:57sell26811.001.18801.19101.1870
53622005.12.22 19:24t/p26811.001.18701.19101.1870100.0059554.96
53632005.12.22 19:39buy26821.001.18681.18381.1878
53642005.12.22 21:03close26821.001.18771.18381.187890.0059644.96
53652005.12.22 21:08sell26831.001.18771.19071.1867
53662005.12.22 23:20close26831.001.18691.19071.186780.0059724.96
53672005.12.22 23:29buy26841.001.18711.18411.1881
53682005.12.23 00:20close26841.001.18791.18411.188179.1859804.14
53692005.12.23 00:21sell26851.001.18801.19101.1870
53702005.12.23 01:02t/p26851.001.18701.19101.1870100.0059904.14
53712005.12.23 02:03sell26861.001.18741.19041.1864
53722005.12.23 03:00close26861.001.18651.19041.186490.0059994.14
53732005.12.23 03:00buy26871.001.18661.18361.1876
53742005.12.23 03:46close26871.001.18751.18361.187690.0060084.14
53752005.12.23 03:46sell26881.001.18761.19061.1866
53762005.12.23 06:02close26881.001.18711.19061.186650.0060134.14
53772005.12.23 06:02buy26891.001.18741.18441.1884
53782005.12.23 06:57close26891.001.18811.18441.188470.0060204.14
53792005.12.23 09:39sell26901.001.18791.19091.1869
53802005.12.23 10:16t/p26901.001.18691.19091.1869100.0060304.14
53812005.12.23 11:22sell26911.001.18781.19081.1868
53822005.12.23 13:00t/p26911.001.18681.19081.1868100.0060404.14
53832005.12.23 15:57buy26921.001.18411.18111.1851
53842005.12.23 17:00t/p26921.001.18511.18111.1851100.0060504.14
53852005.12.23 17:05sell26931.001.18561.18861.1846
53862005.12.23 17:10t/p26931.001.18461.18861.1846100.0060604.14
53872005.12.23 17:20sell26941.001.18571.18871.1847
53882005.12.23 17:22t/p26941.001.18471.18871.1847100.0060704.14
53892005.12.23 17:22sell26951.001.18631.18931.1853
53902005.12.23 17:22t/p26951.001.18531.18931.1853100.0060804.14
53912005.12.23 17:22sell26961.001.18691.18991.1859
53922005.12.23 17:23t/p26961.001.18591.18991.1859100.0060904.14
53932005.12.23 17:29sell26971.001.18651.18951.1855
53942005.12.23 18:39t/p26971.001.18551.18951.1855100.0061004.14
53952005.12.23 19:47sell26981.001.18621.18921.1852
53962005.12.23 21:46close26981.001.18621.18921.18520.0061004.14
53972005.12.23 21:48buy26991.001.18621.18321.1872
53982005.12.23 22:16close26991.001.18701.18321.187280.0061084.14
53992005.12.23 22:16sell27001.001.18691.18991.1859
54002005.12.26 00:30close27001.001.18611.18991.185980.2361164.37
54012005.12.26 00:30buy27011.001.18571.18271.1867
54022005.12.26 00:37t/p27011.001.18671.18271.1867100.0061264.37
54032005.12.26 00:44buy27021.001.18611.18311.1871
54042005.12.27 02:01s/l27021.001.18311.18311.1871-300.8260963.54
54052005.12.27 03:02sell27031.001.18381.18681.1828
54062005.12.27 10:30s/l27031.001.18681.18681.1828-300.0060663.54
54072005.12.27 12:27sell27041.001.18661.18961.1856
54082005.12.27 12:46t/p27041.001.18561.18961.1856100.0060763.54
54092005.12.27 12:57sell27051.001.18661.18961.1856
54102005.12.27 13:45t/p27051.001.18561.18961.1856100.0060863.54
54112005.12.27 13:45buy27061.001.18521.18221.1862
54122005.12.27 13:56t/p27061.001.18621.18221.1862100.0060963.54
54132005.12.27 14:00buy27071.001.18471.18171.1857
54142005.12.27 14:25t/p27071.001.18571.18171.1857100.0061063.54
54152005.12.27 16:45sell27081.001.18551.18851.1845
54162005.12.27 21:13t/p27081.001.18451.18851.1845100.0061163.54
54172005.12.27 21:15buy27091.001.18451.18151.1855
54182005.12.28 00:34close27091.001.18331.18151.1855-122.4761041.07
54192005.12.28 01:32sell27101.001.18351.18651.1825
54202005.12.28 07:03close27101.001.18461.18651.1825-110.0060931.07
54212005.12.28 07:03buy27111.001.18451.18151.1855
54222005.12.28 07:41t/p27111.001.18551.18151.1855100.0061031.07
54232005.12.28 07:45sell27121.001.18541.18841.1844
54242005.12.28 09:03s/l27121.001.18841.18841.1844-300.0060731.07
54252005.12.28 10:58buy27131.001.19071.18771.1917
54262005.12.28 12:20close27131.001.19121.18771.191750.0060781.07
54272005.12.28 12:20sell27141.001.19131.19431.1903
54282005.12.28 15:07close27141.001.19131.19431.19030.0060781.07
54292005.12.28 15:07buy27151.001.19121.18821.1922
54302005.12.28 16:26close27151.001.19171.18821.192250.0060831.07
54312005.12.28 16:26sell27161.001.19181.19481.1908
54322005.12.28 17:06t/p27161.001.19081.19481.1908100.0060931.07
54332005.12.28 17:06buy27171.001.19071.18771.1917
54342005.12.28 17:28t/p27171.001.19171.18771.1917100.0061031.07
54352005.12.28 17:42buy27181.001.19101.18801.1920
54362005.12.28 18:53s/l27181.001.18801.18801.1920-300.0060731.07
54372005.12.28 19:00buy27191.001.18771.18471.1887
54382005.12.28 19:08s/l27191.001.18471.18471.1887-300.0060431.07
54392005.12.28 19:08buy27201.001.18501.18201.1860
54402005.12.28 21:01s/l27201.001.18201.18201.1860-300.0060131.07
54412005.12.28 22:00sell27211.001.18291.18591.1819
54422005.12.29 02:49s/l27211.001.18591.18591.1819-299.7759831.30
54432005.12.29 03:42buy27221.001.18441.18141.1854
54442005.12.29 04:01t/p27221.001.18541.18141.1854100.0059931.30
54452005.12.29 04:19buy27231.001.18471.18171.1857
54462005.12.29 06:01close27231.001.18461.18171.1857-10.0059921.30
54472005.12.29 06:06sell27241.001.18461.18761.1836
54482005.12.29 09:22s/l27241.001.18761.18761.1836-300.0059621.30
54492005.12.29 09:22sell27251.001.18731.19031.1863
54502005.12.29 10:21t/p27251.001.18631.19031.1863100.0059721.30
54512005.12.29 13:30buy27261.001.18421.18121.1852
54522005.12.29 19:20t/p27261.001.18521.18121.1852100.0059821.30
54532005.12.29 20:17buy27271.001.18381.18081.1848
54542005.12.29 22:17t/p27271.001.18481.18081.1848100.0059921.30
54552005.12.30 00:35buy27281.001.18371.18071.1847
54562005.12.30 01:46t/p27281.001.18471.18071.1847100.0060021.30
54572005.12.30 03:06buy27291.001.18401.18101.1850
54582005.12.30 04:16close27291.001.18491.18101.185090.0060111.30
54592005.12.30 04:16sell27301.001.18501.18801.1840
54602005.12.30 05:35s/l27301.001.18801.18801.1840-300.0059811.30
54612005.12.30 07:35buy27311.001.18701.18401.1880
54622005.12.30 08:28close27311.001.18771.18401.188070.0059881.30
54632005.12.30 08:29sell27321.001.18781.19081.1868
54642005.12.30 09:32close27321.001.18761.19081.186820.0059901.30
54652005.12.30 09:32buy27331.001.18741.18441.1884
54662005.12.30 10:57s/l27331.001.18441.18441.1884-300.0059601.30
54672005.12.30 13:23sell27341.001.18411.18711.1831
54682005.12.30 13:51t/p27341.001.18311.18711.1831100.0059701.30
54692005.12.30 14:13buy27351.001.18271.17971.1837
54702005.12.30 14:32s/l27351.001.17971.17971.1837-300.0059401.30
54712005.12.30 14:32buy27361.001.17991.17691.1809
54722005.12.30 14:50t/p27361.001.18091.17691.1809100.0059501.30
54732005.12.30 16:43sell27371.001.17961.18261.1786
54742005.12.30 17:15t/p27371.001.17861.18261.1786100.0059601.30
54752005.12.30 18:00sell27381.001.18041.18341.1794
54762005.12.30 18:26s/l27381.001.18341.18341.1794-300.0059301.30
54772005.12.30 18:26sell27391.001.18311.18611.1821
54782005.12.30 20:06t/p27391.001.18211.18611.1821100.0059401.30
54792005.12.30 20:30buy27401.001.18231.17931.1833
54802005.12.30 22:00t/p27401.001.18331.17931.1833100.0059501.30
54812005.12.30 22:00sell27411.001.18331.18631.1823
54822006.01.02 08:21t/p27411.001.18231.18631.1823100.2359601.53
54832006.01.02 08:51sell27421.001.18371.18671.1827
54842006.01.02 09:03t/p27421.001.18271.18671.1827100.0059701.53
54852006.01.02 09:49sell27431.001.18371.18671.1827
54862006.01.02 10:22s/l27431.001.18671.18671.1827-300.0059401.53
54872006.01.02 12:30buy27441.001.18421.18121.1852
54882006.01.02 18:27s/l27441.001.18121.18121.1852-300.0059101.53
54892006.01.02 19:43sell27451.001.18221.18521.1812
54902006.01.02 23:47close27451.001.18191.18521.181230.0059131.53
54912006.01.03 02:12sell27461.001.18311.18611.1821
54922006.01.03 03:55s/l27461.001.18611.18611.1821-300.0058831.53
54932006.01.03 08:39buy27471.001.18841.18541.1894
54942006.01.03 10:00t/p27471.001.18941.18541.1894100.0058931.53
54952006.01.03 11:11buy27481.001.18711.18411.1881
54962006.01.03 11:52t/p27481.001.18811.18411.1881100.0059031.53
54972006.01.03 12:00sell27491.001.18871.19171.1877
54982006.01.03 13:37t/p27491.001.18771.19171.1877100.0059131.53
54992006.01.03 14:23sell27501.001.18911.19211.1881
55002006.01.03 14:41t/p27501.001.18811.19211.1881100.0059231.53
55012006.01.03 15:03buy27511.001.18731.18431.1883
55022006.01.03 15:55t/p27511.001.18831.18431.1883100.0059331.53
55032006.01.03 16:17sell27521.001.18861.19161.1876
55042006.01.03 16:31s/l27521.001.19161.19161.1876-300.0059031.53
55052006.01.03 16:31sell27531.001.19131.19431.1903
55062006.01.03 17:00s/l27531.001.19431.19431.1903-300.0058731.53
55072006.01.03 17:00sell27541.001.19401.19701.1930
55082006.01.03 17:50s/l27541.001.19701.19701.1930-300.0058431.53
55092006.01.03 22:00sell27551.001.20201.20501.2010
55102006.01.03 22:58close27551.001.20141.20501.201060.0058491.53
55112006.01.03 22:58buy27561.001.20131.19831.2023
55122006.01.04 01:00close27561.001.20161.19831.202327.5358519.06
55132006.01.04 01:01sell27571.001.20161.20461.2006
55142006.01.04 02:42s/l27571.001.20461.20461.2006-300.0058219.06
55152006.01.04 08:53buy27581.001.20541.20241.2064
55162006.01.04 09:45close27581.001.20601.20241.206460.0058279.06
55172006.01.04 09:46sell27591.001.20601.20901.2050
55182006.01.04 09:59t/p27591.001.20501.20901.2050100.0058379.06
55192006.01.04 11:10sell27601.001.20551.20851.2045
55202006.01.04 11:20s/l27601.001.20851.20851.2045-300.0058079.06
55212006.01.04 11:20sell27611.001.20821.21121.2072
55222006.01.04 11:22t/p27611.001.20721.21121.2072100.0058179.06
55232006.01.04 11:22sell27621.001.20691.20991.2059
55242006.01.04 11:24t/p27621.001.20591.20991.2059100.0058279.06
55252006.01.04 11:24sell27631.001.20561.20861.2046
55262006.01.04 11:35s/l27631.001.20861.20861.2046-300.0057979.06
55272006.01.04 11:35sell27641.001.20831.21131.2073
55282006.01.04 11:40t/p27641.001.20731.21131.2073100.0058079.06
55292006.01.04 11:40sell27651.001.20701.21001.2060
55302006.01.04 12:05t/p27651.001.20601.21001.2060100.0058179.06
55312006.01.04 14:00sell27661.001.20661.20961.2056
55322006.01.04 14:35s/l27661.001.20961.20961.2056-300.0057879.06
55332006.01.04 14:35sell27671.001.20931.21231.2083
55342006.01.04 15:01t/p27671.001.20831.21231.2083100.0057979.06
55352006.01.04 16:01sell27681.001.20961.21261.2086
55362006.01.04 16:03t/p27681.001.20861.21261.2086100.0058079.06
55372006.01.04 16:47buy27691.001.20751.20451.2085
55382006.01.04 17:00t/p27691.001.20851.20451.2085100.0058179.06
55392006.01.04 19:19sell27701.001.21011.21311.2091
55402006.01.04 19:30s/l27701.001.21311.21311.2091-300.0057879.06
55412006.01.04 19:30sell27711.001.21281.21581.2118
55422006.01.04 19:46t/p27711.001.21181.21581.2118100.0057979.06
55432006.01.04 23:04sell27721.001.21301.21601.2120
55442006.01.04 23:53t/p27721.001.21201.21601.2120100.0058079.06
55452006.01.05 01:43sell27731.001.21191.21491.2109
55462006.01.05 01:48t/p27731.001.21091.21491.2109100.0058179.06
55472006.01.05 02:04sell27741.001.21131.21431.2103
55482006.01.05 02:48t/p27741.001.21031.21431.2103100.0058279.06
55492006.01.05 03:05buy27751.001.21011.20711.2111
55502006.01.05 03:32t/p27751.001.21111.20711.2111100.0058379.06
55512006.01.05 03:46sell27761.001.21171.21471.2107
55522006.01.05 04:05t/p27761.001.21071.21471.2107100.0058479.06
55532006.01.05 05:42buy27771.001.20991.20691.2109
55542006.01.05 07:57close27771.001.21051.20691.210960.0058539.06
55552006.01.05 07:58sell27781.001.21041.21341.2094
55562006.01.05 08:34t/p27781.001.20941.21341.2094100.0058639.06
55572006.01.05 08:34buy27791.001.20941.20641.2104
55582006.01.05 08:46t/p27791.001.21041.20641.2104100.0058739.06
55592006.01.05 09:00buy27801.001.20941.20641.2104
55602006.01.05 09:04t/p27801.001.21041.20641.2104100.0058839.06
55612006.01.05 13:00buy27811.001.20841.20541.2094
55622006.01.05 14:49t/p27811.001.20941.20541.2094100.0058939.06
55632006.01.05 15:45buy27821.001.20771.20471.2087
55642006.01.05 16:18t/p27821.001.20871.20471.2087100.0059039.06
55652006.01.05 18:10sell27831.001.20971.21271.2087
55662006.01.05 18:36t/p27831.001.20871.21271.2087100.0059139.06
55672006.01.05 23:55sell27841.001.21101.21401.2100
55682006.01.06 00:38t/p27841.001.21001.21401.2100100.2359239.29
55692006.01.06 00:41buy27851.001.20981.20681.2108
55702006.01.06 01:47close27851.001.21051.20681.210870.0059309.29
55712006.01.06 01:47sell27861.001.21061.21361.2096
55722006.01.06 03:27close27861.001.21021.21361.209640.0059349.29
55732006.01.06 03:27buy27871.001.21011.20711.2111
55742006.01.06 06:37close27871.001.20941.20711.2111-70.0059279.29
55752006.01.06 06:38sell27881.001.20941.21241.2084
55762006.01.06 09:06close27881.001.20851.21241.208490.0059369.29
55772006.01.06 09:06buy27891.001.20841.20541.2094
55782006.01.06 09:25t/p27891.001.20941.20541.2094100.0059469.29
55792006.01.06 09:30sell27901.001.20931.21231.2083
55802006.01.06 15:30s/l27901.001.21231.21231.2083-300.0059169.29
55812006.01.06 15:36buy27911.001.20901.20601.2100
55822006.01.06 15:37t/p27911.001.21001.20601.2100100.0059269.29
55832006.01.06 16:00sell27921.001.21591.21891.2149
55842006.01.06 16:13t/p27921.001.21491.21891.2149100.0059369.29
55852006.01.06 16:13sell27931.001.21461.21761.2136
55862006.01.06 16:40t/p27931.001.21361.21761.2136100.0059469.29
55872006.01.06 17:15sell27941.001.21611.21911.2151
55882006.01.06 17:26t/p27941.001.21511.21911.2151100.0059569.29
55892006.01.06 19:01sell27951.001.21471.21771.2137
55902006.01.09 00:04close27951.001.21471.21771.21370.2359569.52
55912006.01.09 00:05buy27961.001.21471.21171.2157
55922006.01.09 02:59close27961.001.21471.21171.21570.0059569.52
55932006.01.09 02:59sell27971.001.21461.21761.2136
55942006.01.09 05:10t/p27971.001.21361.21761.2136100.0059669.52
55952006.01.09 08:44buy27981.001.21371.21071.2147
55962006.01.09 09:47s/l27981.001.21071.21071.2147-300.0059369.52
55972006.01.09 12:01sell27991.001.20871.21171.2077
55982006.01.09 12:15t/p27991.001.20771.21171.2077100.0059469.52
55992006.01.09 13:44buy28001.001.20731.20431.2083
56002006.01.09 14:30t/p28001.001.20831.20431.2083100.0059569.52
56012006.01.09 14:40sell28011.001.20851.21151.2075
56022006.01.09 15:13t/p28011.001.20751.21151.2075100.0059669.52
56032006.01.09 16:59buy28021.001.20751.20451.2085
56042006.01.09 17:28t/p28021.001.20851.20451.2085100.0059769.52
56052006.01.09 18:17buy28031.001.20641.20341.2074
56062006.01.09 19:33close28031.001.20731.20341.207490.0059859.52
56072006.01.09 19:33sell28041.001.20741.21041.2064
56082006.01.10 04:25close28041.001.20651.21041.206490.2359949.75
56092006.01.10 04:25buy28051.001.20641.20341.2074
56102006.01.10 09:07close28051.001.20611.20341.2074-30.0059919.75
56112006.01.10 09:07sell28061.001.20641.20941.2054
56122006.01.10 09:27t/p28061.001.20541.20941.2054100.0060019.75
56132006.01.10 10:01sell28071.001.20641.20941.2054
56142006.01.10 12:09s/l28071.001.20941.20941.2054-300.0059719.75
56152006.01.10 12:09sell28081.001.20911.21211.2081
56162006.01.10 14:15t/p28081.001.20811.21211.2081100.0059819.75
56172006.01.10 16:58sell28091.001.20641.20941.2054
56182006.01.10 19:00close28091.001.20601.20941.205440.0059859.75
56192006.01.10 19:05buy28101.001.20601.20301.2070
56202006.01.10 20:14t/p28101.001.20701.20301.2070100.0059959.75
56212006.01.10 20:38sell28111.001.20721.21021.2062
56222006.01.11 00:02t/p28111.001.20621.21021.2062100.6960060.44
56232006.01.11 01:20sell28121.001.20631.20931.2053
56242006.01.11 02:16close28121.001.20571.20931.205360.0060120.44
56252006.01.11 02:23buy28131.001.20571.20271.2067
56262006.01.11 03:14close28131.001.20611.20271.206740.0060160.44
56272006.01.11 03:15sell28141.001.20621.20921.2052
56282006.01.11 07:17close28141.001.20651.20921.2052-30.0060130.44
56292006.01.11 07:18buy28151.001.20651.20351.2075
56302006.01.11 10:15close28151.001.20641.20351.2075-10.0060120.44
56312006.01.11 10:15sell28161.001.20651.20951.2055
56322006.01.11 10:40t/p28161.001.20551.20951.2055100.0060220.44
56332006.01.11 12:35sell28171.001.20621.20921.2052
56342006.01.11 14:25s/l28171.001.20921.20921.2052-300.0059920.44
56352006.01.11 16:08sell28181.001.20921.21221.2082
56362006.01.11 18:00close28181.001.20961.21221.2082-40.0059880.44
56372006.01.11 18:01buy28191.001.20961.20661.2106
56382006.01.11 18:23t/p28191.001.21061.20661.2106100.0059980.44
56392006.01.11 18:45sell28201.001.21121.21421.2102
56402006.01.11 19:06s/l28201.001.21421.21421.2102-300.0059680.44
56412006.01.11 19:06sell28211.001.21391.21691.2129
56422006.01.11 19:30t/p28211.001.21291.21691.2129100.0059780.44
56432006.01.11 21:05buy28221.001.21271.20971.2137
56442006.01.11 21:29close28221.001.21341.20971.213770.0059850.44
56452006.01.11 21:29sell28231.001.21351.21651.2125
56462006.01.11 21:48t/p28231.001.21251.21651.2125100.0059950.44
56472006.01.12 03:07sell28241.001.21401.21701.2130
56482006.01.12 06:50close28241.001.21391.21701.213010.0059960.44
56492006.01.12 06:50buy28251.001.21401.21101.2150
56502006.01.12 07:53close28251.001.21411.21101.215010.0059970.44
56512006.01.12 07:53sell28261.001.21411.21711.2131
56522006.01.12 09:30close28261.001.21361.21711.213150.0060020.44
56532006.01.12 09:30buy28271.001.21351.21051.2145
56542006.01.12 09:56t/p28271.001.21451.21051.2145100.0060120.44
56552006.01.12 11:10sell28281.001.21521.21821.2142
56562006.01.12 12:04t/p28281.001.21421.21821.2142100.0060220.44