|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.04.07 23:15 - 2006.01.12 15:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lots=1; TakeProfit=10; StopLoss=30; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
|Bars in test
|19002
|Ticks modelled
|1232050
|Modelling quality
|41.52%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|50220.44
|Gross profit
|200862.10
|Gross loss
|-150641.65
|Profit factor
|1.33
|Expected payoff
|17.76
|Absolute drawdown
|2623.06
|Maximal drawdown (%)
|3492.24 (32.1%)
|Total trades
|2828
|Short positions (won %)
|1588 (78.21%)
|Long positions (won %)
|1240 (78.39%)
|Profit trades (% of total)
|2214 (78.29%)
|Loss trades (% of total)
|614 (21.71%)
|Largest
|profit trade
|100.69
|loss trade
|-300.82
|Average
|profit trade
|90.72
|loss trade
|-245.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|38 (3740.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1332.47)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3740.00 (38)
|consecutive loss (count of losses)
|-1499.08 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.04.07 23:54
|buy
|1
|1.00
|1.2851
|1.2821
|1.2861
|2
|2005.04.08 01:01
|close
|1
|1.00
|1.2852
|1.2821
|1.2861
|9.18
|10009.18
|3
|2005.04.08 01:15
|sell
|2
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.2841
|4
|2005.04.08 01:51
|t/p
|2
|1.00
|1.2841
|1.2881
|1.2841
|100.00
|10109.18
|5
|2005.04.08 04:02
|sell
|3
|1.00
|1.2826
|1.2856
|1.2816
|6
|2005.04.08 05:25
|close
|3
|1.00
|1.2819
|1.2856
|1.2816
|70.00
|10179.18
|7
|2005.04.08 05:28
|buy
|4
|1.00
|1.2818
|1.2788
|1.2828
|8
|2005.04.08 06:46
|close
|4
|1.00
|1.2824
|1.2788
|1.2828
|60.00
|10239.18
|9
|2005.04.08 07:30
|sell
|5
|1.00
|1.2824
|1.2854
|1.2814
|10
|2005.04.08 08:51
|t/p
|5
|1.00
|1.2814
|1.2854
|1.2814
|100.00
|10339.18
|11
|2005.04.08 08:51
|buy
|6
|1.00
|1.2813
|1.2783
|1.2823
|12
|2005.04.08 09:15
|t/p
|6
|1.00
|1.2823
|1.2783
|1.2823
|100.00
|10439.18
|13
|2005.04.08 09:44
|buy
|7
|1.00
|1.2815
|1.2785
|1.2825
|14
|2005.04.08 10:01
|t/p
|7
|1.00
|1.2825
|1.2785
|1.2825
|100.00
|10539.18
|15
|2005.04.08 10:01
|sell
|8
|1.00
|1.2826
|1.2856
|1.2816
|16
|2005.04.08 13:31
|close
|8
|1.00
|1.2829
|1.2856
|1.2816
|-30.00
|10509.18
|17
|2005.04.08 13:36
|buy
|9
|1.00
|1.2829
|1.2799
|1.2839
|18
|2005.04.08 15:10
|close
|9
|1.00
|1.2835
|1.2799
|1.2839
|60.00
|10569.18
|19
|2005.04.08 15:10
|sell
|10
|1.00
|1.2834
|1.2864
|1.2824
|20
|2005.04.08 15:13
|t/p
|10
|1.00
|1.2824
|1.2864
|1.2824
|100.00
|10669.18
|21
|2005.04.08 16:09
|sell
|11
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2825
|22
|2005.04.08 16:20
|t/p
|11
|1.00
|1.2825
|1.2865
|1.2825
|100.00
|10769.18
|23
|2005.04.08 16:22
|sell
|12
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2825
|24
|2005.04.08 16:29
|t/p
|12
|1.00
|1.2825
|1.2865
|1.2825
|100.00
|10869.18
|25
|2005.04.08 16:49
|sell
|13
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2825
|26
|2005.04.08 17:21
|s/l
|13
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2825
|-300.00
|10569.18
|27
|2005.04.08 17:21
|sell
|14
|1.00
|1.2863
|1.2893
|1.2853
|28
|2005.04.08 17:37
|s/l
|14
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2853
|-300.00
|10269.18
|29
|2005.04.08 17:37
|sell
|15
|1.00
|1.2892
|1.2922
|1.2882
|30
|2005.04.08 17:40
|t/p
|15
|1.00
|1.2882
|1.2922
|1.2882
|100.00
|10369.18
|31
|2005.04.08 17:40
|sell
|16
|1.00
|1.2879
|1.2909
|1.2869
|32
|2005.04.08 17:58
|s/l
|16
|1.00
|1.2909
|1.2909
|1.2869
|-300.00
|10069.18
|33
|2005.04.11 01:00
|buy
|17
|1.00
|1.2920
|1.2890
|1.2930
|34
|2005.04.11 02:00
|close
|17
|1.00
|1.2925
|1.2890
|1.2930
|50.00
|10119.18
|35
|2005.04.11 02:00
|sell
|18
|1.00
|1.2925
|1.2955
|1.2915
|36
|2005.04.11 03:15
|t/p
|18
|1.00
|1.2915
|1.2955
|1.2915
|100.00
|10219.18
|37
|2005.04.11 03:15
|buy
|19
|1.00
|1.2909
|1.2879
|1.2919
|38
|2005.04.11 04:03
|t/p
|19
|1.00
|1.2919
|1.2879
|1.2919
|100.00
|10319.18
|39
|2005.04.11 04:03
|sell
|20
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2911
|40
|2005.04.11 10:01
|s/l
|20
|1.00
|1.2951
|1.2951
|1.2911
|-300.00
|10019.18
|41
|2005.04.11 10:01
|sell
|21
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2938
|42
|2005.04.11 13:26
|s/l
|21
|1.00
|1.2978
|1.2978
|1.2938
|-300.00
|9719.18
|43
|2005.04.11 13:26
|sell
|22
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2969
|44
|2005.04.11 14:15
|t/p
|22
|1.00
|1.2969
|1.3009
|1.2969
|100.00
|9819.18
|45
|2005.04.11 14:16
|buy
|23
|1.00
|1.2965
|1.2935
|1.2975
|46
|2005.04.11 17:20
|close
|23
|1.00
|1.2961
|1.2935
|1.2975
|-40.00
|9779.18
|47
|2005.04.11 17:55
|sell
|24
|1.00
|1.2973
|1.3003
|1.2963
|48
|2005.04.11 18:20
|s/l
|24
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.2963
|-300.00
|9479.18
|49
|2005.04.11 23:15
|sell
|25
|1.00
|1.2973
|1.3003
|1.2963
|50
|2005.04.12 08:45
|s/l
|25
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.2963
|-299.77
|9179.41
|51
|2005.04.12 08:45
|sell
|26
|1.00
|1.3000
|1.3030
|1.2990
|52
|2005.04.12 09:01
|t/p
|26
|1.00
|1.2990
|1.3030
|1.2990
|100.00
|9279.41
|53
|2005.04.12 11:31
|buy
|27
|1.00
|1.2983
|1.2953
|1.2993
|54
|2005.04.12 14:30
|s/l
|27
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2993
|-300.00
|8979.41
|55
|2005.04.12 14:30
|buy
|28
|1.00
|1.2956
|1.2926
|1.2966
|56
|2005.04.12 14:30
|t/p
|28
|1.00
|1.2966
|1.2926
|1.2966
|100.00
|9079.41
|57
|2005.04.12 14:30
|buy
|29
|1.00
|1.2969
|1.2939
|1.2979
|58
|2005.04.12 14:36
|t/p
|29
|1.00
|1.2979
|1.2939
|1.2979
|100.00
|9179.41
|59
|2005.04.12 14:41
|buy
|30
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.2978
|60
|2005.04.12 14:45
|s/l
|30
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2978
|-300.00
|8879.41
|61
|2005.04.12 14:45
|buy
|31
|1.00
|1.2919
|1.2889
|1.2929
|62
|2005.04.12 14:45
|t/p
|31
|1.00
|1.2929
|1.2889
|1.2929
|100.00
|8979.41
|63
|2005.04.12 14:45
|buy
|32
|1.00
|1.2932
|1.2902
|1.2942
|64
|2005.04.12 14:51
|t/p
|32
|1.00
|1.2942
|1.2902
|1.2942
|100.00
|9079.41
|65
|2005.04.12 14:51
|buy
|33
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2967
|66
|2005.04.12 14:57
|s/l
|33
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2967
|-300.00
|8779.41
|67
|2005.04.12 14:57
|buy
|34
|1.00
|1.2920
|1.2890
|1.2930
|68
|2005.04.12 14:57
|t/p
|34
|1.00
|1.2930
|1.2890
|1.2930
|100.00
|8879.41
|69
|2005.04.12 14:57
|buy
|35
|1.00
|1.2938
|1.2908
|1.2948
|70
|2005.04.12 14:59
|t/p
|35
|1.00
|1.2948
|1.2908
|1.2948
|100.00
|8979.41
|71
|2005.04.12 14:59
|buy
|36
|1.00
|1.2957
|1.2927
|1.2967
|72
|2005.04.12 14:59
|s/l
|36
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2967
|-300.00
|8679.41
|73
|2005.04.12 14:59
|buy
|37
|1.00
|1.2928
|1.2898
|1.2938
|74
|2005.04.12 15:29
|s/l
|37
|1.00
|1.2898
|1.2898
|1.2938
|-300.00
|8379.41
|75
|2005.04.12 15:29
|buy
|38
|1.00
|1.2898
|1.2868
|1.2908
|76
|2005.04.12 17:42
|s/l
|38
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2908
|-300.00
|8079.41
|77
|2005.04.12 18:47
|sell
|39
|1.00
|1.2885
|1.2915
|1.2875
|78
|2005.04.12 20:08
|t/p
|39
|1.00
|1.2875
|1.2915
|1.2875
|100.00
|8179.41
|79
|2005.04.12 20:08
|buy
|40
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.2885
|80
|2005.04.12 20:14
|t/p
|40
|1.00
|1.2885
|1.2845
|1.2885
|100.00
|8279.41
|81
|2005.04.12 23:46
|buy
|41
|1.00
|1.2918
|1.2888
|1.2928
|82
|2005.04.13 02:15
|close
|41
|1.00
|1.2919
|1.2888
|1.2928
|7.53
|8286.94
|83
|2005.04.13 02:15
|sell
|42
|1.00
|1.2917
|1.2947
|1.2907
|84
|2005.04.13 02:46
|t/p
|42
|1.00
|1.2907
|1.2947
|1.2907
|100.00
|8386.94
|85
|2005.04.13 03:01
|buy
|43
|1.00
|1.2904
|1.2874
|1.2914
|86
|2005.04.13 04:05
|close
|43
|1.00
|1.2908
|1.2874
|1.2914
|40.00
|8426.94
|87
|2005.04.13 04:05
|sell
|44
|1.00
|1.2910
|1.2940
|1.2900
|88
|2005.04.13 08:30
|s/l
|44
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.2900
|-300.00
|8126.94
|89
|2005.04.13 08:30
|sell
|45
|1.00
|1.2937
|1.2967
|1.2927
|90
|2005.04.13 10:48
|close
|45
|1.00
|1.2933
|1.2967
|1.2927
|40.00
|8166.94
|91
|2005.04.13 10:51
|buy
|46
|1.00
|1.2933
|1.2903
|1.2943
|92
|2005.04.13 11:12
|t/p
|46
|1.00
|1.2943
|1.2903
|1.2943
|100.00
|8266.94
|93
|2005.04.13 12:31
|buy
|47
|1.00
|1.2933
|1.2903
|1.2943
|94
|2005.04.13 14:37
|close
|47
|1.00
|1.2940
|1.2903
|1.2943
|70.00
|8336.94
|95
|2005.04.13 14:37
|sell
|48
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2931
|96
|2005.04.13 14:44
|t/p
|48
|1.00
|1.2931
|1.2971
|1.2931
|100.00
|8436.94
|97
|2005.04.13 14:44
|sell
|49
|1.00
|1.2937
|1.2967
|1.2927
|98
|2005.04.13 14:45
|t/p
|49
|1.00
|1.2927
|1.2967
|1.2927
|100.00
|8536.94
|99
|2005.04.13 14:46
|sell
|50
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2923
|100
|2005.04.13 14:59
|t/p
|50
|1.00
|1.2923
|1.2963
|1.2923
|100.00
|8636.94
|101
|2005.04.13 16:16
|sell
|51
|1.00
|1.2890
|1.2920
|1.2880
|102
|2005.04.13 17:06
|s/l
|51
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2880
|-300.00
|8336.94
|103
|2005.04.14 00:47
|buy
|52
|1.00
|1.2910
|1.2880
|1.2920
|104
|2005.04.14 04:30
|s/l
|52
|1.00
|1.2880
|1.2880
|1.2920
|-300.00
|8036.94
|105
|2005.04.14 07:04
|sell
|53
|1.00
|1.2883
|1.2913
|1.2873
|106
|2005.04.14 08:09
|close
|53
|1.00
|1.2877
|1.2913
|1.2873
|60.00
|8096.94
|107
|2005.04.14 08:09
|buy
|54
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.2886
|108
|2005.04.14 09:16
|close
|54
|1.00
|1.2881
|1.2846
|1.2886
|50.00
|8146.94
|109
|2005.04.14 09:16
|sell
|55
|1.00
|1.2884
|1.2914
|1.2874
|110
|2005.04.14 09:43
|t/p
|55
|1.00
|1.2874
|1.2914
|1.2874
|100.00
|8246.94
|111
|2005.04.14 11:30
|sell
|56
|1.00
|1.2878
|1.2908
|1.2868
|112
|2005.04.14 11:34
|t/p
|56
|1.00
|1.2868
|1.2908
|1.2868
|100.00
|8346.94
|113
|2005.04.14 16:48
|sell
|57
|1.00
|1.2816
|1.2846
|1.2806
|114
|2005.04.14 16:49
|t/p
|57
|1.00
|1.2806
|1.2846
|1.2806
|100.00
|8446.94
|115
|2005.04.14 16:50
|sell
|58
|1.00
|1.2816
|1.2846
|1.2806
|116
|2005.04.14 16:52
|t/p
|58
|1.00
|1.2806
|1.2846
|1.2806
|100.00
|8546.94
|117
|2005.04.14 16:59
|sell
|59
|1.00
|1.2801
|1.2831
|1.2791
|118
|2005.04.14 21:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2791
|-300.00
|8246.94
|119
|2005.04.14 21:00
|sell
|60
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2819
|120
|2005.04.14 21:53
|t/p
|60
|1.00
|1.2819
|1.2859
|1.2819
|100.00
|8346.94
|121
|2005.04.15 01:37
|sell
|61
|1.00
|1.2807
|1.2837
|1.2797
|122
|2005.04.15 04:00
|close
|61
|1.00
|1.2801
|1.2837
|1.2797
|60.00
|8406.94
|123
|2005.04.15 04:00
|buy
|62
|1.00
|1.2804
|1.2774
|1.2814
|124
|2005.04.15 07:46
|close
|62
|1.00
|1.2799
|1.2774
|1.2814
|-50.00
|8356.94
|125
|2005.04.15 07:46
|sell
|63
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2788
|126
|2005.04.15 08:20
|t/p
|63
|1.00
|1.2788
|1.2828
|1.2788
|100.00
|8456.94
|127
|2005.04.15 08:27
|buy
|64
|1.00
|1.2784
|1.2754
|1.2794
|128
|2005.04.15 08:29
|t/p
|64
|1.00
|1.2794
|1.2754
|1.2794
|100.00
|8556.94
|129
|2005.04.15 11:30
|buy
|65
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.2848
|130
|2005.04.15 12:43
|close
|65
|1.00
|1.2841
|1.2808
|1.2848
|30.00
|8586.94
|131
|2005.04.15 12:45
|sell
|66
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.2831
|132
|2005.04.15 13:06
|t/p
|66
|1.00
|1.2831
|1.2871
|1.2831
|100.00
|8686.94
|133
|2005.04.15 13:45
|sell
|67
|1.00
|1.2859
|1.2889
|1.2849
|134
|2005.04.15 14:44
|s/l
|67
|1.00
|1.2889
|1.2889
|1.2849
|-300.00
|8386.94
|135
|2005.04.15 15:03
|buy
|68
|1.00
|1.2851
|1.2821
|1.2861
|136
|2005.04.15 15:06
|t/p
|68
|1.00
|1.2861
|1.2821
|1.2861
|100.00
|8486.94
|137
|2005.04.15 15:15
|buy
|69
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2867
|138
|2005.04.15 15:27
|t/p
|69
|1.00
|1.2867
|1.2827
|1.2867
|100.00
|8586.94
|139
|2005.04.15 16:45
|sell
|70
|1.00
|1.2925
|1.2955
|1.2915
|140
|2005.04.15 18:30
|t/p
|70
|1.00
|1.2915
|1.2955
|1.2915
|100.00
|8686.94
|141
|2005.04.18 02:15
|buy
|71
|1.00
|1.2906
|1.2876
|1.2916
|142
|2005.04.18 03:15
|s/l
|71
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2916
|-300.00
|8386.94
|143
|2005.04.18 04:02
|sell
|72
|1.00
|1.2897
|1.2927
|1.2887
|144
|2005.04.18 04:13
|t/p
|72
|1.00
|1.2887
|1.2927
|1.2887
|100.00
|8486.94
|145
|2005.04.18 06:30
|sell
|73
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.2883
|146
|2005.04.18 08:47
|s/l
|73
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.2883
|-300.00
|8186.94
|147
|2005.04.18 08:47
|sell
|74
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2914
|148
|2005.04.18 09:17
|s/l
|74
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2914
|-300.00
|7886.94
|149
|2005.04.18 13:10
|sell
|75
|1.00
|1.2988
|1.3018
|1.2978
|150
|2005.04.18 13:16
|t/p
|75
|1.00
|1.2978
|1.3018
|1.2978
|100.00
|7986.94
|151
|2005.04.18 13:30
|buy
|76
|1.00
|1.2975
|1.2945
|1.2985
|152
|2005.04.18 15:00
|close
|76
|1.00
|1.2974
|1.2945
|1.2985
|-10.00
|7976.94
|153
|2005.04.18 15:01
|sell
|77
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2965
|154
|2005.04.18 16:24
|s/l
|77
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2965
|-300.00
|7676.94
|155
|2005.04.18 16:30
|sell
|78
|1.00
|1.3000
|1.3030
|1.2990
|156
|2005.04.18 17:27
|s/l
|78
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2990
|-300.00
|7376.94
|157
|2005.04.18 19:00
|buy
|79
|1.00
|1.3020
|1.2990
|1.3030
|158
|2005.04.18 19:12
|t/p
|79
|1.00
|1.3030
|1.2990
|1.3030
|100.00
|7476.94
|159
|2005.04.18 22:10
|sell
|80
|1.00
|1.3020
|1.3050
|1.3010
|160
|2005.04.19 08:45
|t/p
|80
|1.00
|1.3010
|1.3050
|1.3010
|100.23
|7577.17
|161
|2005.04.19 08:45
|buy
|81
|1.00
|1.3010
|1.2980
|1.3020
|162
|2005.04.19 08:46
|t/p
|81
|1.00
|1.3020
|1.2980
|1.3020
|100.00
|7677.17
|163
|2005.04.19 08:46
|buy
|82
|1.00
|1.3019
|1.2989
|1.3029
|164
|2005.04.19 09:21
|t/p
|82
|1.00
|1.3029
|1.2989
|1.3029
|100.00
|7777.17
|165
|2005.04.19 09:51
|sell
|83
|1.00
|1.3033
|1.3063
|1.3023
|166
|2005.04.19 10:18
|t/p
|83
|1.00
|1.3023
|1.3063
|1.3023
|100.00
|7877.17
|167
|2005.04.19 12:03
|sell
|84
|1.00
|1.3013
|1.3043
|1.3003
|168
|2005.04.19 12:07
|t/p
|84
|1.00
|1.3003
|1.3043
|1.3003
|100.00
|7977.17
|169
|2005.04.19 12:07
|sell
|85
|1.00
|1.3007
|1.3037
|1.2997
|170
|2005.04.19 12:42
|t/p
|85
|1.00
|1.2997
|1.3037
|1.2997
|100.00
|8077.17
|171
|2005.04.19 12:44
|sell
|86
|1.00
|1.3008
|1.3038
|1.2998
|172
|2005.04.19 12:44
|t/p
|86
|1.00
|1.2998
|1.3038
|1.2998
|100.00
|8177.17
|173
|2005.04.19 13:00
|buy
|87
|1.00
|1.2991
|1.2961
|1.3001
|174
|2005.04.19 13:52
|t/p
|87
|1.00
|1.3001
|1.2961
|1.3001
|100.00
|8277.17
|175
|2005.04.19 15:45
|buy
|88
|1.00
|1.2998
|1.2968
|1.3008
|176
|2005.04.19 16:04
|t/p
|88
|1.00
|1.3008
|1.2968
|1.3008
|100.00
|8377.17
|177
|2005.04.19 16:08
|buy
|89
|1.00
|1.3001
|1.2971
|1.3011
|178
|2005.04.19 16:14
|t/p
|89
|1.00
|1.3011
|1.2971
|1.3011
|100.00
|8477.17
|179
|2005.04.19 16:30
|sell
|90
|1.00
|1.3022
|1.3052
|1.3012
|180
|2005.04.19 16:48
|s/l
|90
|1.00
|1.3052
|1.3052
|1.3012
|-300.00
|8177.17
|181
|2005.04.19 16:48
|sell
|91
|1.00
|1.3050
|1.3080
|1.3040
|182
|2005.04.19 16:52
|t/p
|91
|1.00
|1.3040
|1.3080
|1.3040
|100.00
|8277.17
|183
|2005.04.19 16:52
|sell
|92
|1.00
|1.3037
|1.3067
|1.3027
|184
|2005.04.19 17:51
|t/p
|92
|1.00
|1.3027
|1.3067
|1.3027
|100.00
|8377.17
|185
|2005.04.19 21:00
|sell
|93
|1.00
|1.3042
|1.3072
|1.3032
|186
|2005.04.19 21:24
|s/l
|93
|1.00
|1.3072
|1.3072
|1.3032
|-300.00
|8077.17
|187
|2005.04.19 22:33
|buy
|94
|1.00
|1.3060
|1.3030
|1.3070
|188
|2005.04.20 00:15
|close
|94
|1.00
|1.3064
|1.3030
|1.3070
|37.53
|8114.69
|189
|2005.04.20 00:15
|sell
|95
|1.00
|1.3064
|1.3094
|1.3054
|190
|2005.04.20 07:00
|close
|95
|1.00
|1.3065
|1.3094
|1.3054
|-10.00
|8104.69
|191
|2005.04.20 07:01
|buy
|96
|1.00
|1.3066
|1.3036
|1.3076
|192
|2005.04.20 07:47
|t/p
|96
|1.00
|1.3076
|1.3036
|1.3076
|100.00
|8204.69
|193
|2005.04.20 08:00
|sell
|97
|1.00
|1.3072
|1.3102
|1.3062
|194
|2005.04.20 08:15
|t/p
|97
|1.00
|1.3062
|1.3102
|1.3062
|100.00
|8304.69
|195
|2005.04.20 08:30
|buy
|98
|1.00
|1.3059
|1.3029
|1.3069
|196
|2005.04.20 10:44
|s/l
|98
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.3069
|-300.00
|8004.69
|197
|2005.04.20 11:58
|buy
|99
|1.00
|1.3032
|1.3002
|1.3042
|198
|2005.04.20 11:59
|t/p
|99
|1.00
|1.3042
|1.3002
|1.3042
|100.00
|8104.69
|199
|2005.04.20 12:15
|sell
|100
|1.00
|1.3043
|1.3073
|1.3033
|200
|2005.04.20 14:38
|t/p
|100
|1.00
|1.3033
|1.3073
|1.3033
|100.00
|8204.69
|201
|2005.04.20 14:39
|buy
|101
|1.00
|1.3022
|1.2992
|1.3032
|202
|2005.04.20 15:14
|s/l
|101
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.3032
|-300.00
|7904.69
|203
|2005.04.20 15:14
|buy
|102
|1.00
|1.2993
|1.2963
|1.3003
|204
|2005.04.20 15:30
|t/p
|102
|1.00
|1.3003
|1.2963
|1.3003
|100.00
|8004.69
|205
|2005.04.20 16:00
|sell
|103
|1.00
|1.3060
|1.3090
|1.3050
|206
|2005.04.20 16:08
|t/p
|103
|1.00
|1.3050
|1.3090
|1.3050
|100.00
|8104.69
|207
|2005.04.20 16:08
|sell
|104
|1.00
|1.3047
|1.3077
|1.3037
|208
|2005.04.20 16:13
|t/p
|104
|1.00
|1.3037
|1.3077
|1.3037
|100.00
|8204.69
|209
|2005.04.20 16:14
|sell
|105
|1.00
|1.3051
|1.3081
|1.3041
|210
|2005.04.20 16:33
|s/l
|105
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.3041
|-300.00
|7904.69
|211
|2005.04.20 19:27
|sell
|106
|1.00
|1.3094
|1.3124
|1.3084
|212
|2005.04.20 20:08
|t/p
|106
|1.00
|1.3084
|1.3124
|1.3084
|100.00
|8004.69
|213
|2005.04.20 21:25
|sell
|107
|1.00
|1.3095
|1.3125
|1.3085
|214
|2005.04.20 22:50
|close
|107
|1.00
|1.3086
|1.3125
|1.3085
|90.00
|8094.69
|215
|2005.04.20 22:50
|buy
|108
|1.00
|1.3087
|1.3057
|1.3097
|216
|2005.04.21 01:33
|t/p
|108
|1.00
|1.3097
|1.3057
|1.3097
|99.18
|8193.87
|217
|2005.04.21 01:33
|sell
|109
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3087
|218
|2005.04.21 05:30
|close
|109
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3087
|0.00
|8193.87
|219
|2005.04.21 05:30
|buy
|110
|1.00
|1.3096
|1.3066
|1.3106
|220
|2005.04.21 07:47
|close
|110
|1.00
|1.3096
|1.3066
|1.3106
|0.00
|8193.87
|221
|2005.04.21 07:52
|sell
|111
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3087
|222
|2005.04.21 08:15
|t/p
|111
|1.00
|1.3087
|1.3127
|1.3087
|100.00
|8293.87
|223
|2005.04.21 08:16
|sell
|112
|1.00
|1.3096
|1.3126
|1.3086
|224
|2005.04.21 08:20
|t/p
|112
|1.00
|1.3086
|1.3126
|1.3086
|100.00
|8393.87
|225
|2005.04.21 08:21
|sell
|113
|1.00
|1.3095
|1.3125
|1.3085
|226
|2005.04.21 09:18
|t/p
|113
|1.00
|1.3085
|1.3125
|1.3085
|100.00
|8493.87
|227
|2005.04.21 09:31
|buy
|114
|1.00
|1.3076
|1.3046
|1.3086
|228
|2005.04.21 10:05
|t/p
|114
|1.00
|1.3086
|1.3046
|1.3086
|100.00
|8593.87
|229
|2005.04.21 10:49
|sell
|115
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3087
|230
|2005.04.21 11:13
|t/p
|115
|1.00
|1.3087
|1.3127
|1.3087
|100.00
|8693.87
|231
|2005.04.21 12:00
|sell
|116
|1.00
|1.3097
|1.3127
|1.3087
|232
|2005.04.21 12:26
|t/p
|116
|1.00
|1.3087
|1.3127
|1.3087
|100.00
|8793.87
|233
|2005.04.21 13:22
|buy
|117
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.3094
|234
|2005.04.21 13:54
|s/l
|117
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.3094
|-300.00
|8493.87
|235
|2005.04.21 13:54
|buy
|118
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3067
|236
|2005.04.21 14:15
|t/p
|118
|1.00
|1.3067
|1.3027
|1.3067
|100.00
|8593.87
|237
|2005.04.21 14:31
|sell
|119
|1.00
|1.3081
|1.3111
|1.3071
|238
|2005.04.21 14:35
|t/p
|119
|1.00
|1.3071
|1.3111
|1.3071
|100.00
|8693.87
|239
|2005.04.21 14:44
|sell
|120
|1.00
|1.3081
|1.3111
|1.3071
|240
|2005.04.21 14:58
|t/p
|120
|1.00
|1.3071
|1.3111
|1.3071
|100.00
|8793.87
|241
|2005.04.21 16:30
|sell
|121
|1.00
|1.3106
|1.3136
|1.3096
|242
|2005.04.21 17:20
|t/p
|121
|1.00
|1.3096
|1.3136
|1.3096
|100.00
|8893.87
|243
|2005.04.21 17:25
|buy
|122
|1.00
|1.3080
|1.3050
|1.3090
|244
|2005.04.21 17:26
|t/p
|122
|1.00
|1.3090
|1.3050
|1.3090
|100.00
|8993.87
|245
|2005.04.21 17:30
|buy
|123
|1.00
|1.3088
|1.3058
|1.3098
|246
|2005.04.21 18:09
|s/l
|123
|1.00
|1.3058
|1.3058
|1.3098
|-300.00
|8693.87
|247
|2005.04.21 18:09
|buy
|124
|1.00
|1.3057
|1.3027
|1.3067
|248
|2005.04.21 18:10
|t/p
|124
|1.00
|1.3067
|1.3027
|1.3067
|100.00
|8793.87
|249
|2005.04.21 18:10
|buy
|125
|1.00
|1.3076
|1.3046
|1.3086
|250
|2005.04.21 18:12
|t/p
|125
|1.00
|1.3086
|1.3046
|1.3086
|100.00
|8893.87
|251
|2005.04.21 18:12
|buy
|126
|1.00
|1.3091
|1.3061
|1.3101
|252
|2005.04.21 18:14
|s/l
|126
|1.00
|1.3061
|1.3061
|1.3101
|-300.00
|8593.87
|253
|2005.04.21 18:14
|buy
|127
|1.00
|1.3059
|1.3029
|1.3069
|254
|2005.04.21 18:24
|s/l
|127
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.3069
|-300.00
|8293.87
|255
|2005.04.21 20:30
|sell
|128
|1.00
|1.3049
|1.3079
|1.3039
|256
|2005.04.22 01:50
|t/p
|128
|1.00
|1.3039
|1.3079
|1.3039
|100.23
|8394.10
|257
|2005.04.22 04:00
|sell
|129
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.3026
|258
|2005.04.22 10:00
|s/l
|129
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3026
|-300.00
|8094.10
|259
|2005.04.22 10:00
|sell
|130
|1.00
|1.3064
|1.3094
|1.3054
|260
|2005.04.22 14:54
|s/l
|130
|1.00
|1.3094
|1.3094
|1.3054
|-300.00
|7794.10
|261
|2005.04.22 14:54
|sell
|131
|1.00
|1.3091
|1.3121
|1.3081
|262
|2005.04.22 15:04
|t/p
|131
|1.00
|1.3081
|1.3121
|1.3081
|100.00
|7894.10
|263
|2005.04.22 17:45
|buy
|132
|1.00
|1.3067
|1.3037
|1.3077
|264
|2005.04.22 19:15
|s/l
|132
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.3077
|-300.00
|7594.10
|265
|2005.04.22 19:15
|buy
|133
|1.00
|1.3038
|1.3008
|1.3048
|266
|2005.04.22 19:45
|t/p
|133
|1.00
|1.3048
|1.3008
|1.3048
|100.00
|7694.10
|267
|2005.04.25 00:00
|buy
|134
|1.00
|1.3058
|1.3028
|1.3068
|268
|2005.04.25 01:01
|close
|134
|1.00
|1.3057
|1.3028
|1.3068
|-10.00
|7684.10
|269
|2005.04.25 01:03
|sell
|135
|1.00
|1.3058
|1.3088
|1.3048
|270
|2005.04.25 01:19
|t/p
|135
|1.00
|1.3048
|1.3088
|1.3048
|100.00
|7784.10
|271
|2005.04.25 04:27
|buy
|136
|1.00
|1.3006
|1.2976
|1.3016
|272
|2005.04.25 05:01
|t/p
|136
|1.00
|1.3016
|1.2976
|1.3016
|100.00
|7884.10
|273
|2005.04.25 05:01
|sell
|137
|1.00
|1.3018
|1.3048
|1.3008
|274
|2005.04.25 10:20
|t/p
|137
|1.00
|1.3008
|1.3048
|1.3008
|100.00
|7984.10
|275
|2005.04.25 13:12
|buy
|138
|1.00
|1.2967
|1.2937
|1.2977
|276
|2005.04.25 14:51
|t/p
|138
|1.00
|1.2977
|1.2937
|1.2977
|100.00
|8084.10
|277
|2005.04.25 15:06
|sell
|139
|1.00
|1.2981
|1.3011
|1.2971
|278
|2005.04.25 16:09
|t/p
|139
|1.00
|1.2971
|1.3011
|1.2971
|100.00
|8184.10
|279
|2005.04.25 16:15
|buy
|140
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.2978
|280
|2005.04.25 16:45
|t/p
|140
|1.00
|1.2978
|1.2938
|1.2978
|100.00
|8284.10
|281
|2005.04.25 16:49
|sell
|141
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2976
|282
|2005.04.25 16:52
|t/p
|141
|1.00
|1.2976
|1.3016
|1.2976
|100.00
|8384.10
|283
|2005.04.25 17:00
|sell
|142
|1.00
|1.2978
|1.3008
|1.2968
|284
|2005.04.25 17:09
|t/p
|142
|1.00
|1.2968
|1.3008
|1.2968
|100.00
|8484.10
|285
|2005.04.25 17:18
|sell
|143
|1.00
|1.2979
|1.3009
|1.2969
|286
|2005.04.25 20:19
|close
|143
|1.00
|1.2975
|1.3009
|1.2969
|40.00
|8524.10
|287
|2005.04.25 20:20
|buy
|144
|1.00
|1.2975
|1.2945
|1.2985
|288
|2005.04.25 20:45
|t/p
|144
|1.00
|1.2985
|1.2945
|1.2985
|100.00
|8624.10
|289
|2005.04.25 21:00
|sell
|145
|1.00
|1.2988
|1.3018
|1.2978
|290
|2005.04.25 23:33
|close
|145
|1.00
|1.2995
|1.3018
|1.2978
|-70.00
|8554.10
|291
|2005.04.25 23:36
|buy
|146
|1.00
|1.2995
|1.2965
|1.3005
|292
|2005.04.26 00:55
|close
|146
|1.00
|1.2994
|1.2965
|1.3005
|-10.82
|8543.28
|293
|2005.04.26 00:57
|sell
|147
|1.00
|1.2994
|1.3024
|1.2984
|294
|2005.04.26 02:15
|close
|147
|1.00
|1.2985
|1.3024
|1.2984
|90.00
|8633.28
|295
|2005.04.26 02:15
|buy
|148
|1.00
|1.2985
|1.2955
|1.2995
|296
|2005.04.26 02:52
|close
|148
|1.00
|1.2994
|1.2955
|1.2995
|90.00
|8723.28
|297
|2005.04.26 02:53
|sell
|149
|1.00
|1.2995
|1.3025
|1.2985
|298
|2005.04.26 06:45
|close
|149
|1.00
|1.2998
|1.3025
|1.2985
|-30.00
|8693.28
|299
|2005.04.26 06:46
|buy
|150
|1.00
|1.2994
|1.2964
|1.3004
|300
|2005.04.26 06:47
|t/p
|150
|1.00
|1.3004
|1.2964
|1.3004
|100.00
|8793.28
|301
|2005.04.26 11:54
|sell
|151
|1.00
|1.2984
|1.3014
|1.2974
|302
|2005.04.26 13:10
|close
|151
|1.00
|1.2979
|1.3014
|1.2974
|50.00
|8843.28
|303
|2005.04.26 13:11
|buy
|152
|1.00
|1.2978
|1.2948
|1.2988
|304
|2005.04.26 14:15
|close
|152
|1.00
|1.2986
|1.2948
|1.2988
|80.00
|8923.28
|305
|2005.04.26 14:18
|sell
|153
|1.00
|1.2986
|1.3016
|1.2976
|306
|2005.04.26 16:07
|t/p
|153
|1.00
|1.2976
|1.3016
|1.2976
|100.00
|9023.28
|307
|2005.04.26 16:07
|buy
|154
|1.00
|1.2970
|1.2940
|1.2980
|308
|2005.04.26 16:12
|t/p
|154
|1.00
|1.2980
|1.2940
|1.2980
|100.00
|9123.28
|309
|2005.04.26 16:14
|buy
|155
|1.00
|1.2969
|1.2939
|1.2979
|310
|2005.04.26 19:15
|close
|155
|1.00
|1.2966
|1.2939
|1.2979
|-30.00
|9093.28
|311
|2005.04.26 20:45
|sell
|156
|1.00
|1.2969
|1.2999
|1.2959
|312
|2005.04.27 01:03
|close
|156
|1.00
|1.2981
|1.2999
|1.2959
|-119.31
|8973.97
|313
|2005.04.27 01:03
|buy
|157
|1.00
|1.2980
|1.2950
|1.2990
|314
|2005.04.27 03:30
|close
|157
|1.00
|1.2975
|1.2950
|1.2990
|-50.00
|8923.97
|315
|2005.04.27 03:30
|sell
|158
|1.00
|1.2976
|1.3006
|1.2966
|316
|2005.04.27 04:30
|t/p
|158
|1.00
|1.2966
|1.3006
|1.2966
|100.00
|9023.97
|317
|2005.04.27 04:30
|buy
|159
|1.00
|1.2965
|1.2935
|1.2975
|318
|2005.04.27 05:06
|t/p
|159
|1.00
|1.2975
|1.2935
|1.2975
|100.00
|9123.97
|319
|2005.04.27 05:06
|sell
|160
|1.00
|1.2975
|1.3005
|1.2965
|320
|2005.04.27 06:45
|t/p
|160
|1.00
|1.2965
|1.3005
|1.2965
|100.00
|9223.97
|321
|2005.04.27 09:32
|sell
|161
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2911
|322
|2005.04.27 09:39
|t/p
|161
|1.00
|1.2911
|1.2951
|1.2911
|100.00
|9323.97
|323
|2005.04.27 09:44
|sell
|162
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2911
|324
|2005.04.27 11:00
|close
|162
|1.00
|1.2916
|1.2951
|1.2911
|50.00
|9373.97
|325
|2005.04.27 11:14
|buy
|163
|1.00
|1.2916
|1.2886
|1.2926
|326
|2005.04.27 13:00
|t/p
|163
|1.00
|1.2926
|1.2886
|1.2926
|100.00
|9473.97
|327
|2005.04.27 13:00
|sell
|164
|1.00
|1.2927
|1.2957
|1.2917
|328
|2005.04.27 13:53
|t/p
|164
|1.00
|1.2917
|1.2957
|1.2917
|100.00
|9573.97
|329
|2005.04.27 14:30
|sell
|165
|1.00
|1.2931
|1.2961
|1.2921
|330
|2005.04.27 14:33
|s/l
|165
|1.00
|1.2961
|1.2961
|1.2921
|-300.00
|9273.97
|331
|2005.04.27 14:33
|sell
|166
|1.00
|1.2969
|1.2999
|1.2959
|332
|2005.04.27 14:33
|t/p
|166
|1.00
|1.2959
|1.2999
|1.2959
|100.00
|9373.97
|333
|2005.04.27 14:33
|sell
|167
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2944
|334
|2005.04.27 14:33
|t/p
|167
|1.00
|1.2944
|1.2984
|1.2944
|100.00
|9473.97
|335
|2005.04.27 14:33
|sell
|168
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2923
|336
|2005.04.27 14:44
|s/l
|168
|1.00
|1.2963
|1.2963
|1.2923
|-300.00
|9173.97
|337
|2005.04.27 14:44
|sell
|169
|1.00
|1.2962
|1.2992
|1.2952
|338
|2005.04.27 17:00
|close
|169
|1.00
|1.2964
|1.2992
|1.2952
|-20.00
|9153.97
|339
|2005.04.27 17:00
|buy
|170
|1.00
|1.2964
|1.2934
|1.2974
|340
|2005.04.27 17:49
|s/l
|170
|1.00
|1.2934
|1.2934
|1.2974
|-300.00
|8853.97
|341
|2005.04.27 19:10
|sell
|171
|1.00
|1.2943
|1.2973
|1.2933
|342
|2005.04.27 21:15
|t/p
|171
|1.00
|1.2933
|1.2973
|1.2933
|100.00
|8953.97
|343
|2005.04.27 21:15
|buy
|172
|1.00
|1.2928
|1.2898
|1.2938
|344
|2005.04.28 01:46
|close
|172
|1.00
|1.2930
|1.2898
|1.2938
|19.18
|8973.14
|345
|2005.04.28 01:46
|sell
|173
|1.00
|1.2930
|1.2960
|1.2920
|346
|2005.04.28 01:50
|t/p
|173
|1.00
|1.2920
|1.2960
|1.2920
|100.00
|9073.14
|347
|2005.04.28 02:00
|sell
|174
|1.00
|1.2931
|1.2961
|1.2921
|348
|2005.04.28 02:49
|t/p
|174
|1.00
|1.2921
|1.2961
|1.2921
|100.00
|9173.14
|349
|2005.04.28 03:31
|sell
|175
|1.00
|1.2933
|1.2963
|1.2923
|350
|2005.04.28 08:30
|close
|175
|1.00
|1.2924
|1.2963
|1.2923
|90.00
|9263.14
|351
|2005.04.28 08:31
|buy
|176
|1.00
|1.2925
|1.2895
|1.2935
|352
|2005.04.28 14:36
|t/p
|176
|1.00
|1.2935
|1.2895
|1.2935
|100.00
|9363.14
|353
|2005.04.28 14:37
|buy
|177
|1.00
|1.2906
|1.2876
|1.2916
|354
|2005.04.28 14:44
|t/p
|177
|1.00
|1.2916
|1.2876
|1.2916
|100.00
|9463.14
|355
|2005.04.28 14:45
|sell
|178
|1.00
|1.2925
|1.2955
|1.2915
|356
|2005.04.28 14:56
|t/p
|178
|1.00
|1.2915
|1.2955
|1.2915
|100.00
|9563.14
|357
|2005.04.28 14:57
|sell
|179
|1.00
|1.2921
|1.2951
|1.2911
|358
|2005.04.28 14:58
|t/p
|179
|1.00
|1.2911
|1.2951
|1.2911
|100.00
|9663.14
|359
|2005.04.28 17:12
|buy
|180
|1.00
|1.2905
|1.2875
|1.2915
|360
|2005.04.28 17:14
|t/p
|180
|1.00
|1.2915
|1.2875
|1.2915
|100.00
|9763.14
|361
|2005.04.28 17:20
|buy
|181
|1.00
|1.2906
|1.2876
|1.2916
|362
|2005.04.28 17:46
|t/p
|181
|1.00
|1.2916
|1.2876
|1.2916
|100.00
|9863.14
|363
|2005.04.28 17:46
|sell
|182
|1.00
|1.2918
|1.2948
|1.2908
|364
|2005.04.28 17:47
|t/p
|182
|1.00
|1.2908
|1.2948
|1.2908
|100.00
|9963.14
|365
|2005.04.28 18:48
|buy
|183
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.2912
|366
|2005.04.28 21:00
|close
|183
|1.00
|1.2895
|1.2872
|1.2912
|-70.00
|9893.14
|367
|2005.04.28 21:00
|sell
|184
|1.00
|1.2895
|1.2925
|1.2885
|368
|2005.04.29 05:00
|s/l
|184
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2885
|-299.77
|9593.37
|369
|2005.04.29 06:25
|sell
|185
|1.00
|1.2924
|1.2954
|1.2914
|370
|2005.04.29 06:42
|s/l
|185
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2914
|-300.00
|9293.37
|371
|2005.04.29 06:42
|sell
|186
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2944
|372
|2005.04.29 06:43
|t/p
|186
|1.00
|1.2944
|1.2984
|1.2944
|100.00
|9393.37
|373
|2005.04.29 06:43
|sell
|187
|1.00
|1.2941
|1.2971
|1.2931
|374
|2005.04.29 06:46
|t/p
|187
|1.00
|1.2931
|1.2971
|1.2931
|100.00
|9493.37
|375
|2005.04.29 06:47
|sell
|188
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2913
|376
|2005.04.29 08:08
|s/l
|188
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2913
|-300.00
|9193.37
|377
|2005.04.29 08:08
|sell
|189
|1.00
|1.2950
|1.2980
|1.2940
|378
|2005.04.29 08:57
|s/l
|189
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.2940
|-300.00
|8893.37
|379
|2005.04.29 11:41
|sell
|190
|1.00
|1.2970
|1.3000
|1.2960
|380
|2005.04.29 12:31
|t/p
|190
|1.00
|1.2960
|1.3000
|1.2960
|100.00
|8993.37
|381
|2005.04.29 12:45
|buy
|191
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.2964
|382
|2005.04.29 16:00
|s/l
|191
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2964
|-300.00
|8693.37
|383
|2005.04.29 21:15
|sell
|192
|1.00
|1.2869
|1.2899
|1.2859
|384
|2005.05.02 00:45
|t/p
|192
|1.00
|1.2859
|1.2899
|1.2859
|100.23
|8793.60
|385
|2005.05.02 04:45
|sell
|193
|1.00
|1.2854
|1.2884
|1.2844
|386
|2005.05.02 09:51
|close
|193
|1.00
|1.2852
|1.2884
|1.2844
|20.00
|8813.60
|387
|2005.05.02 09:51
|buy
|194
|1.00
|1.2852
|1.2822
|1.2862
|388
|2005.05.02 10:15
|close
|194
|1.00
|1.2860
|1.2822
|1.2862
|80.00
|8893.60
|389
|2005.05.02 10:15
|sell
|195
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|390
|2005.05.02 13:45
|close
|195
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|0.00
|8893.60
|391
|2005.05.02 13:45
|buy
|196
|1.00
|1.2861
|1.2831
|1.2871
|392
|2005.05.02 14:40
|close
|196
|1.00
|1.2870
|1.2831
|1.2871
|90.00
|8983.60
|393
|2005.05.02 14:42
|sell
|197
|1.00
|1.2870
|1.2900
|1.2860
|394
|2005.05.02 14:45
|t/p
|197
|1.00
|1.2860
|1.2900
|1.2860
|100.00
|9083.60
|395
|2005.05.02 18:42
|buy
|198
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.2851
|396
|2005.05.02 19:35
|t/p
|198
|1.00
|1.2851
|1.2811
|1.2851
|100.00
|9183.60
|397
|2005.05.02 20:05
|sell
|199
|1.00
|1.2857
|1.2887
|1.2847
|398
|2005.05.02 23:45
|close
|199
|1.00
|1.2855
|1.2887
|1.2847
|20.00
|9203.60
|399
|2005.05.02 23:50
|buy
|200
|1.00
|1.2853
|1.2823
|1.2863
|400
|2005.05.03 01:17
|close
|200
|1.00
|1.2854
|1.2823
|1.2863
|9.18
|9212.78
|401
|2005.05.03 01:17
|sell
|201
|1.00
|1.2858
|1.2888
|1.2848
|402
|2005.05.03 03:16
|t/p
|201
|1.00
|1.2848
|1.2888
|1.2848
|100.00
|9312.78
|403
|2005.05.03 07:31
|sell
|202
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2825
|404
|2005.05.03 09:02
|s/l
|202
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2825
|-300.00
|9012.78
|405
|2005.05.03 11:00
|sell
|203
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|406
|2005.05.03 12:48
|close
|203
|1.00
|1.2858
|1.2892
|1.2852
|40.00
|9052.78
|407
|2005.05.03 12:52
|buy
|204
|1.00
|1.2858
|1.2828
|1.2868
|408
|2005.05.03 14:11
|close
|204
|1.00
|1.2862
|1.2828
|1.2868
|40.00
|9092.78
|409
|2005.05.03 14:11
|sell
|205
|1.00
|1.2863
|1.2893
|1.2853
|410
|2005.05.03 14:17
|t/p
|205
|1.00
|1.2853
|1.2893
|1.2853
|100.00
|9192.78
|411
|2005.05.03 15:15
|sell
|206
|1.00
|1.2864
|1.2894
|1.2854
|412
|2005.05.03 15:24
|s/l
|206
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2854
|-300.00
|8892.78
|413
|2005.05.03 15:24
|sell
|207
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.2883
|414
|2005.05.03 15:26
|t/p
|207
|1.00
|1.2883
|1.2923
|1.2883
|100.00
|8992.78
|415
|2005.05.03 15:26
|sell
|208
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.2866
|416
|2005.05.03 20:15
|t/p
|208
|1.00
|1.2866
|1.2906
|1.2866
|100.00
|9092.78
|417
|2005.05.03 20:23
|sell
|209
|1.00
|1.2898
|1.2928
|1.2888
|418
|2005.05.03 20:29
|t/p
|209
|1.00
|1.2888
|1.2928
|1.2888
|100.00
|9192.78
|419
|2005.05.03 23:02
|buy
|210
|1.00
|1.2871
|1.2841
|1.2881
|420
|2005.05.03 23:49
|close
|210
|1.00
|1.2876
|1.2841
|1.2881
|50.00
|9242.78
|421
|2005.05.03 23:50
|sell
|211
|1.00
|1.2877
|1.2907
|1.2867
|422
|2005.05.04 03:30
|s/l
|211
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2867
|-299.31
|8943.47
|423
|2005.05.04 06:26
|sell
|212
|1.00
|1.2966
|1.2996
|1.2956
|424
|2005.05.04 07:45
|t/p
|212
|1.00
|1.2956
|1.2996
|1.2956
|100.00
|9043.47
|425
|2005.05.04 10:40
|sell
|213
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2938
|426
|2005.05.04 12:00
|close
|213
|1.00
|1.2941
|1.2978
|1.2938
|70.00
|9113.47
|427
|2005.05.04 12:00
|buy
|214
|1.00
|1.2942
|1.2912
|1.2952
|428
|2005.05.04 12:48
|t/p
|214
|1.00
|1.2952
|1.2912
|1.2952
|100.00
|9213.47
|429
|2005.05.04 12:48
|sell
|215
|1.00
|1.2954
|1.2984
|1.2944
|430
|2005.05.04 15:00
|t/p
|215
|1.00
|1.2944
|1.2984
|1.2944
|100.00
|9313.47
|431
|2005.05.04 15:00
|buy
|216
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2945
|432
|2005.05.04 15:00
|t/p
|216
|1.00
|1.2945
|1.2905
|1.2945
|100.00
|9413.47
|433
|2005.05.04 15:00
|buy
|217
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2945
|434
|2005.05.04 15:00
|t/p
|217
|1.00
|1.2945
|1.2905
|1.2945
|100.00
|9513.47
|435
|2005.05.04 15:07
|buy
|218
|1.00
|1.2943
|1.2913
|1.2953
|436
|2005.05.04 15:33
|t/p
|218
|1.00
|1.2953
|1.2913
|1.2953
|100.00
|9613.47
|437
|2005.05.04 15:48
|sell
|219
|1.00
|1.2960
|1.2990
|1.2950
|438
|2005.05.04 16:06
|t/p
|219
|1.00
|1.2950
|1.2990
|1.2950
|100.00
|9713.47
|439
|2005.05.04 16:30
|buy
|220
|1.00
|1.2944
|1.2914
|1.2954
|440
|2005.05.04 16:46
|t/p
|220
|1.00
|1.2954
|1.2914
|1.2954
|100.00
|9813.47
|441
|2005.05.04 17:48
|buy
|221
|1.00
|1.2936
|1.2906
|1.2946
|442
|2005.05.04 19:00
|close
|221
|1.00
|1.2942
|1.2906
|1.2946
|60.00
|9873.47
|443
|2005.05.04 19:00
|sell
|222
|1.00
|1.2942
|1.2972
|1.2932
|444
|2005.05.05 03:32
|t/p
|222
|1.00
|1.2932
|1.2972
|1.2932
|100.23
|9973.70
|445
|2005.05.05 05:16
|sell
|223
|1.00
|1.2938
|1.2968
|1.2928
|446
|2005.05.05 08:44
|s/l
|223
|1.00
|1.2968
|1.2968
|1.2928
|-300.00
|9673.70
|447
|2005.05.05 11:06
|buy
|224
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.2973
|448
|2005.05.05 11:08
|t/p
|224
|1.00
|1.2973
|1.2933
|1.2973
|100.00
|9773.70
|449
|2005.05.05 11:15
|buy
|225
|1.00
|1.2963
|1.2933
|1.2973
|450
|2005.05.05 11:43
|t/p
|225
|1.00
|1.2973
|1.2933
|1.2973
|100.00
|9873.70
|451
|2005.05.05 14:45
|sell
|226
|1.00
|1.2967
|1.2997
|1.2957
|452
|2005.05.05 15:01
|t/p
|226
|1.00
|1.2957
|1.2997
|1.2957
|100.00
|9973.70
|453
|2005.05.05 15:04
|sell
|227
|1.00
|1.2963
|1.2993
|1.2953
|454
|2005.05.05 15:16
|t/p
|227
|1.00
|1.2953
|1.2993
|1.2953
|100.00
|10073.70
|455
|2005.05.05 15:30
|buy
|228
|1.00
|1.2948
|1.2918
|1.2958
|456
|2005.05.05 15:36
|t/p
|228
|1.00
|1.2958
|1.2918
|1.2958
|100.00
|10173.70
|457
|2005.05.05 15:44
|buy
|229
|1.00
|1.2949
|1.2919
|1.2959
|458
|2005.05.05 16:21
|t/p
|229
|1.00
|1.2959
|1.2919
|1.2959
|100.00
|10273.70
|459
|2005.05.05 17:00
|buy
|230
|1.00
|1.2943
|1.2913
|1.2953
|460
|2005.05.05 18:34
|close
|230
|1.00
|1.2946
|1.2913
|1.2953
|30.00
|10303.70
|461
|2005.05.05 18:34
|sell
|231
|1.00
|1.2947
|1.2977
|1.2937
|462
|2005.05.05 18:43
|t/p
|231
|1.00
|1.2937
|1.2977
|1.2937
|100.00
|10403.70
|463
|2005.05.05 18:48
|sell
|232
|1.00
|1.2946
|1.2976
|1.2936
|464
|2005.05.05 19:41
|t/p
|232
|1.00
|1.2936
|1.2976
|1.2936
|100.00
|10503.70
|465
|2005.05.05 19:42
|buy
|233
|1.00
|1.2932
|1.2902
|1.2942
|466
|2005.05.05 19:48
|t/p
|233
|1.00
|1.2942
|1.2902
|1.2942
|100.00
|10603.70
|467
|2005.05.05 19:49
|buy
|234
|1.00
|1.2940
|1.2910
|1.2950
|468
|2005.05.05 20:32
|t/p
|234
|1.00
|1.2950
|1.2910
|1.2950
|100.00
|10703.70
|469
|2005.05.05 23:15
|sell
|235
|1.00
|1.2961
|1.2991
|1.2951
|470
|2005.05.06 00:36
|close
|235
|1.00
|1.2954
|1.2991
|1.2951
|70.23
|10773.93
|471
|2005.05.06 02:56
|sell
|236
|1.00
|1.2948
|1.2978
|1.2938
|472
|2005.05.06 04:00
|t/p
|236
|1.00
|1.2938
|1.2978
|1.2938
|100.00
|10873.93
|473
|2005.05.06 04:53
|sell
|237
|1.00
|1.2946
|1.2976
|1.2936
|474
|2005.05.06 07:00
|t/p
|237
|1.00
|1.2936
|1.2976
|1.2936
|100.00
|10973.93
|475
|2005.05.06 07:26
|buy
|238
|1.00
|1.2934
|1.2904
|1.2944
|476
|2005.05.06 07:46
|t/p
|238
|1.00
|1.2944
|1.2904
|1.2944
|100.00
|11073.93
|477
|2005.05.06 07:46
|sell
|239
|1.00
|1.2945
|1.2975
|1.2935
|478
|2005.05.06 08:22
|t/p
|239
|1.00
|1.2935
|1.2975
|1.2935
|100.00
|11173.93
|479
|2005.05.06 08:37
|buy
|240
|1.00
|1.2936
|1.2906
|1.2946
|480
|2005.05.06 09:03
|t/p
|240
|1.00
|1.2946
|1.2906
|1.2946
|100.00
|11273.93
|481
|2005.05.06 09:15
|sell
|241
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2934
|482
|2005.05.06 14:31
|t/p
|241
|1.00
|1.2934
|1.2974
|1.2934
|100.00
|11373.93
|483
|2005.05.06 20:26
|buy
|242
|1.00
|1.2819
|1.2789
|1.2829
|484
|2005.05.06 21:17
|close
|242
|1.00
|1.2825
|1.2789
|1.2829
|60.00
|11433.93
|485
|2005.05.06 21:18
|sell
|243
|1.00
|1.2825
|1.2855
|1.2815
|486
|2005.05.06 22:38
|t/p
|243
|1.00
|1.2815
|1.2855
|1.2815
|100.00
|11533.93
|487
|2005.05.09 02:03
|buy
|244
|1.00
|1.2814
|1.2784
|1.2824
|488
|2005.05.09 02:30
|close
|244
|1.00
|1.2821
|1.2784
|1.2824
|70.00
|11603.93
|489
|2005.05.09 02:30
|sell
|245
|1.00
|1.2826
|1.2856
|1.2816
|490
|2005.05.09 02:49
|t/p
|245
|1.00
|1.2816
|1.2856
|1.2816
|100.00
|11703.93
|491
|2005.05.09 03:15
|buy
|246
|1.00
|1.2812
|1.2782
|1.2822
|492
|2005.05.09 07:15
|close
|246
|1.00
|1.2806
|1.2782
|1.2822
|-60.00
|11643.93
|493
|2005.05.09 07:15
|sell
|247
|1.00
|1.2807
|1.2837
|1.2797
|494
|2005.05.09 07:16
|t/p
|247
|1.00
|1.2797
|1.2837
|1.2797
|100.00
|11743.93
|495
|2005.05.09 07:29
|sell
|248
|1.00
|1.2802
|1.2832
|1.2792
|496
|2005.05.09 08:57
|close
|248
|1.00
|1.2793
|1.2832
|1.2792
|90.00
|11833.93
|497
|2005.05.09 08:57
|buy
|249
|1.00
|1.2793
|1.2763
|1.2803
|498
|2005.05.09 09:01
|t/p
|249
|1.00
|1.2803
|1.2763
|1.2803
|100.00
|11933.93
|499
|2005.05.09 09:30
|sell
|250
|1.00
|1.2812
|1.2842
|1.2802
|500
|2005.05.09 11:59
|s/l
|250
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2802
|-300.00
|11633.93
|501
|2005.05.09 15:24
|sell
|251
|1.00
|1.2823
|1.2853
|1.2813
|502
|2005.05.09 16:17
|close
|251
|1.00
|1.2816
|1.2853
|1.2813
|70.00
|11703.93
|503
|2005.05.09 17:06
|sell
|252
|1.00
|1.2828
|1.2858
|1.2818
|504
|2005.05.09 23:00
|s/l
|252
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2818
|-300.00
|11403.93
|505
|2005.05.10 10:30
|sell
|253
|1.00
|1.2837
|1.2867
|1.2827
|506
|2005.05.10 10:32
|t/p
|253
|1.00
|1.2827
|1.2867
|1.2827
|100.00
|11503.93
|507
|2005.05.10 10:44
|sell
|254
|1.00
|1.2834
|1.2864
|1.2824
|508
|2005.05.10 13:05
|s/l
|254
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2824
|-300.00
|11203.93
|509
|2005.05.10 13:05
|sell
|255
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|510
|2005.05.10 14:37
|t/p
|255
|1.00
|1.2852
|1.2892
|1.2852
|100.00
|11303.93
|511
|2005.05.10 15:00
|sell
|256
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|512
|2005.05.10 15:07
|t/p
|256
|1.00
|1.2852
|1.2892
|1.2852
|100.00
|11403.93
|513
|2005.05.10 15:11
|sell
|257
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|514
|2005.05.10 15:14
|t/p
|257
|1.00
|1.2852
|1.2892
|1.2852
|100.00
|11503.93
|515
|2005.05.10 15:27
|sell
|258
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2852
|516
|2005.05.10 16:35
|close
|258
|1.00
|1.2856
|1.2892
|1.2852
|60.00
|11563.93
|517
|2005.05.10 16:36
|buy
|259
|1.00
|1.2856
|1.2826
|1.2866
|518
|2005.05.10 16:40
|t/p
|259
|1.00
|1.2866
|1.2826
|1.2866
|100.00
|11663.93
|519
|2005.05.10 18:09
|sell
|260
|1.00
|1.2876
|1.2906
|1.2866
|520
|2005.05.10 21:45
|t/p
|260
|1.00
|1.2866
|1.2906
|1.2866
|100.00
|11763.93
|521
|2005.05.10 22:37
|sell
|261
|1.00
|1.2872
|1.2902
|1.2862
|522
|2005.05.11 01:46
|close
|261
|1.00
|1.2876
|1.2902
|1.2862
|-39.31
|11724.62
|523
|2005.05.11 02:00
|buy
|262
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2887
|524
|2005.05.11 03:16
|close
|262
|1.00
|1.2880
|1.2847
|1.2887
|30.00
|11754.62
|525
|2005.05.11 03:16
|sell
|263
|1.00
|1.2881
|1.2911
|1.2871
|526
|2005.05.11 04:30
|close
|263
|1.00
|1.2874
|1.2911
|1.2871
|70.00
|11824.62
|527
|2005.05.11 04:30
|buy
|264
|1.00
|1.2872
|1.2842
|1.2882
|528
|2005.05.11 04:40
|t/p
|264
|1.00
|1.2882
|1.2842
|1.2882
|100.00
|11924.62
|529
|2005.05.11 04:44
|buy
|265
|1.00
|1.2873
|1.2843
|1.2883
|530
|2005.05.11 07:51
|close
|265
|1.00
|1.2874
|1.2843
|1.2883
|10.00
|11934.62
|531
|2005.05.11 07:54
|sell
|266
|1.00
|1.2872
|1.2902
|1.2862
|532
|2005.05.11 10:15
|s/l
|266
|1.00
|1.2902
|1.2902
|1.2862
|-300.00
|11634.62
|533
|2005.05.11 10:38
|buy
|267
|1.00
|1.2875
|1.2845
|1.2885
|534
|2005.05.11 10:42
|t/p
|267
|1.00
|1.2885
|1.2845
|1.2885
|100.00
|11734.62
|535
|2005.05.11 11:30
|sell
|268
|1.00
|1.2893
|1.2923
|1.2883
|536
|2005.05.11 11:53
|t/p
|268
|1.00
|1.2883
|1.2923
|1.2883
|100.00
|11834.62
|537
|2005.05.11 13:31
|buy
|269
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.2892
|538
|2005.05.11 14:32
|s/l
|269
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2892
|-300.00
|11534.62
|539
|2005.05.11 14:32
|buy
|270
|1.00
|1.2855
|1.2825
|1.2865
|540
|2005.05.11 14:35
|s/l
|270
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2865
|-300.00
|11234.62
|541
|2005.05.11 14:35
|buy
|271
|1.00
|1.2824
|1.2794
|1.2834
|542
|2005.05.11 14:35
|t/p
|271
|1.00
|1.2834
|1.2794
|1.2834
|100.00
|11334.62
|543
|2005.05.11 14:35
|buy
|272
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.2847
|544
|2005.05.11 14:36
|t/p
|272
|1.00
|1.2847
|1.2807
|1.2847
|100.00
|11434.62
|545
|2005.05.11 14:36
|buy
|273
|1.00
|1.2857
|1.2827
|1.2867
|546
|2005.05.11 14:39
|t/p
|273
|1.00
|1.2867
|1.2827
|1.2867
|100.00
|11534.62
|547
|2005.05.11 14:39
|buy
|274
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2887
|548
|2005.05.11 14:44
|s/l
|274
|1.00
|1.2847
|1.2847
|1.2887
|-300.00
|11234.62
|549
|2005.05.11 14:44
|buy
|275
|1.00
|1.2825
|1.2795
|1.2835
|550
|2005.05.11 14:49
|s/l
|275
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2835
|-300.00
|10934.62
|551
|2005.05.11 14:49
|buy
|276
|1.00
|1.2794
|1.2764
|1.2804
|552
|2005.05.11 14:51
|t/p
|276
|1.00
|1.2804
|1.2764
|1.2804
|100.00
|11034.62
|553
|2005.05.11 14:51
|buy
|277
|1.00
|1.2811
|1.2781
|1.2821
|554
|2005.05.11 14:59
|t/p
|277
|1.00
|1.2821
|1.2781
|1.2821
|100.00
|11134.62
|555
|2005.05.11 14:59
|buy
|278
|1.00
|1.2824
|1.2794
|1.2834
|556
|2005.05.11 15:14
|s/l
|278
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2834
|-300.00
|10834.62
|557
|2005.05.11 15:14
|buy
|279
|1.00
|1.2797
|1.2767
|1.2807
|558
|2005.05.11 16:34
|t/p
|279
|1.00
|1.2807
|1.2767
|1.2807
|100.00
|10934.62
|559
|2005.05.11 20:08
|buy
|280
|1.00
|1.2796
|1.2766
|1.2806
|560
|2005.05.11 21:30
|t/p
|280
|1.00
|1.2806
|1.2766
|1.2806
|100.00
|11034.62
|561
|2005.05.11 23:19
|buy
|281
|1.00
|1.2801
|1.2771
|1.2811
|562
|2005.05.12 00:45
|t/p
|281
|1.00
|1.2811
|1.2771
|1.2811
|99.18
|11133.80
|563
|2005.05.12 01:47
|buy
|282
|1.00
|1.2802
|1.2772
|1.2812
|564
|2005.05.12 04:01
|close
|282
|1.00
|1.2797
|1.2772
|1.2812
|-50.00
|11083.80
|565
|2005.05.12 04:02
|sell
|283
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2788
|566
|2005.05.12 06:41
|close
|283
|1.00
|1.2791
|1.2828
|1.2788
|70.00
|11153.80
|567
|2005.05.12 06:44
|buy
|284
|1.00
|1.2791
|1.2761
|1.2801
|568
|2005.05.12 08:52
|s/l
|284
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2801
|-300.00
|10853.80
|569
|2005.05.12 12:45
|sell
|285
|1.00
|1.2775
|1.2805
|1.2765
|570
|2005.05.12 13:09
|t/p
|285
|1.00
|1.2765
|1.2805
|1.2765
|100.00
|10953.80
|571
|2005.05.12 13:25
|buy
|286
|1.00
|1.2763
|1.2733
|1.2773
|572
|2005.05.12 14:37
|s/l
|286
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2773
|-300.00
|10653.80
|573
|2005.05.12 17:15
|sell
|287
|1.00
|1.2716
|1.2746
|1.2706
|574
|2005.05.12 18:12
|t/p
|287
|1.00
|1.2706
|1.2746
|1.2706
|100.00
|10753.80
|575
|2005.05.12 18:25
|buy
|288
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.2713
|576
|2005.05.12 19:00
|close
|288
|1.00
|1.2710
|1.2673
|1.2713
|70.00
|10823.80
|577
|2005.05.12 19:00
|sell
|289
|1.00
|1.2710
|1.2740
|1.2700
|578
|2005.05.12 20:08
|t/p
|289
|1.00
|1.2700
|1.2740
|1.2700
|100.00
|10923.80
|579
|2005.05.12 20:38
|buy
|290
|1.00
|1.2697
|1.2667
|1.2707
|580
|2005.05.12 20:48
|t/p
|290
|1.00
|1.2707
|1.2667
|1.2707
|100.00
|11023.80
|581
|2005.05.12 20:52
|buy
|291
|1.00
|1.2696
|1.2666
|1.2706
|582
|2005.05.12 21:00
|t/p
|291
|1.00
|1.2706
|1.2666
|1.2706
|100.00
|11123.80
|583
|2005.05.12 21:21
|buy
|292
|1.00
|1.2698
|1.2668
|1.2708
|584
|2005.05.12 23:12
|s/l
|292
|1.00
|1.2668
|1.2668
|1.2708
|-300.00
|10823.80
|585
|2005.05.12 23:12
|buy
|293
|1.00
|1.2671
|1.2641
|1.2681
|586
|2005.05.13 00:00
|t/p
|293
|1.00
|1.2681
|1.2641
|1.2681
|99.18
|10922.97
|587
|2005.05.13 01:02
|buy
|294
|1.00
|1.2674
|1.2644
|1.2684
|588
|2005.05.13 02:15
|t/p
|294
|1.00
|1.2684
|1.2644
|1.2684
|100.00
|11022.97
|589
|2005.05.13 02:15
|sell
|295
|1.00
|1.2685
|1.2715
|1.2675
|590
|2005.05.13 02:56
|t/p
|295
|1.00
|1.2675
|1.2715
|1.2675
|100.00
|11122.97
|591
|2005.05.13 02:56
|buy
|296
|1.00
|1.2675
|1.2645
|1.2685
|592
|2005.05.13 03:46
|close
|296
|1.00
|1.2681
|1.2645
|1.2685
|60.00
|11182.97
|593
|2005.05.13 03:47
|sell
|297
|1.00
|1.2683
|1.2713
|1.2673
|594
|2005.05.13 05:36
|t/p
|297
|1.00
|1.2673
|1.2713
|1.2673
|100.00
|11282.97
|595
|2005.05.13 05:36
|buy
|298
|1.00
|1.2668
|1.2638
|1.2678
|596
|2005.05.13 08:00
|t/p
|298
|1.00
|1.2678
|1.2638
|1.2678
|100.00
|11382.97
|597
|2005.05.13 08:00
|sell
|299
|1.00
|1.2678
|1.2708
|1.2668
|598
|2005.05.13 09:32
|t/p
|299
|1.00
|1.2668
|1.2708
|1.2668
|100.00
|11482.97
|599
|2005.05.13 09:32
|buy
|300
|1.00
|1.2668
|1.2638
|1.2678
|600
|2005.05.13 10:30
|t/p
|300
|1.00
|1.2678
|1.2638
|1.2678
|100.00
|11582.97
|601
|2005.05.13 11:00
|buy
|301
|1.00
|1.2659
|1.2629
|1.2669
|602
|2005.05.13 12:14
|s/l
|301
|1.00
|1.2629
|1.2629
|1.2669
|-300.00
|11282.97
|603
|2005.05.13 14:15
|sell
|302
|1.00
|1.2633
|1.2663
|1.2623
|604
|2005.05.13 14:28
|t/p
|302
|1.00
|1.2623
|1.2663
|1.2623
|100.00
|11382.97
|605
|2005.05.13 15:15
|sell
|303
|1.00
|1.2638
|1.2668
|1.2628
|606
|2005.05.13 15:29
|t/p
|303
|1.00
|1.2628
|1.2668
|1.2628
|100.00
|11482.97
|607
|2005.05.13 15:29
|sell
|304
|1.00
|1.2641
|1.2671
|1.2631
|608
|2005.05.13 15:55
|t/p
|304
|1.00
|1.2631
|1.2671
|1.2631
|100.00
|11582.97
|609
|2005.05.13 16:00
|sell
|305
|1.00
|1.2636
|1.2666
|1.2626
|610
|2005.05.13 16:05
|t/p
|305
|1.00
|1.2626
|1.2666
|1.2626
|100.00
|11682.97
|611
|2005.05.13 16:05
|sell
|306
|1.00
|1.2637
|1.2667
|1.2627
|612
|2005.05.13 16:06
|t/p
|306
|1.00
|1.2627
|1.2667
|1.2627
|100.00
|11782.97
|613
|2005.05.13 17:04
|sell
|307
|1.00
|1.2647
|1.2677
|1.2637
|614
|2005.05.13 17:21
|t/p
|307
|1.00
|1.2637
|1.2677
|1.2637
|100.00
|11882.97
|615
|2005.05.13 18:51
|buy
|308
|1.00
|1.2627
|1.2597
|1.2637
|616
|2005.05.13 19:45
|close
|308
|1.00
|1.2632
|1.2597
|1.2637
|50.00
|11932.97
|617
|2005.05.13 19:45
|sell
|309
|1.00
|1.2632
|1.2662
|1.2622
|618
|2005.05.13 20:04
|t/p
|309
|1.00
|1.2622
|1.2662
|1.2622
|100.00
|12032.97
|619
|2005.05.13 22:00
|sell
|310
|1.00
|1.2622
|1.2652
|1.2612
|620
|2005.05.16 00:16
|close
|310
|1.00
|1.2619
|1.2652
|1.2612
|30.23
|12063.20
|621
|2005.05.16 00:17
|buy
|311
|1.00
|1.2619
|1.2589
|1.2629
|622
|2005.05.16 01:10
|s/l
|311
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2629
|-300.00
|11763.20
|623
|2005.05.16 02:01
|sell
|312
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.2593
|624
|2005.05.16 08:05
|close
|312
|1.00
|1.2597
|1.2633
|1.2593
|60.00
|11823.20
|625
|2005.05.16 08:05
|buy
|313
|1.00
|1.2596
|1.2566
|1.2606
|626
|2005.05.16 10:15
|close
|313
|1.00
|1.2600
|1.2566
|1.2606
|40.00
|11863.20
|627
|2005.05.16 10:15
|sell
|314
|1.00
|1.2601
|1.2631
|1.2591
|628
|2005.05.16 11:30
|s/l
|314
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2591
|-300.00
|11563.20
|629
|2005.05.16 11:30
|sell
|315
|1.00
|1.2628
|1.2658
|1.2618
|630
|2005.05.16 11:46
|t/p
|315
|1.00
|1.2618
|1.2658
|1.2618
|100.00
|11663.20
|631
|2005.05.16 11:46
|sell
|316
|1.00
|1.2615
|1.2645
|1.2605
|632
|2005.05.16 12:54
|t/p
|316
|1.00
|1.2605
|1.2645
|1.2605
|100.00
|11763.20
|633
|2005.05.16 14:03
|sell
|317
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.2598
|634
|2005.05.16 15:10
|s/l
|317
|1.00
|1.2638
|1.2638
|1.2598
|-300.00
|11463.20
|635
|2005.05.16 16:49
|buy
|318
|1.00
|1.2620
|1.2590
|1.2630
|636
|2005.05.16 17:37
|t/p
|318
|1.00
|1.2630
|1.2590
|1.2630
|100.00
|11563.20
|637
|2005.05.16 17:45
|sell
|319
|1.00
|1.2635
|1.2665
|1.2625
|638
|2005.05.16 19:45
|close
|319
|1.00
|1.2626
|1.2665
|1.2625
|90.00
|11653.20
|639
|2005.05.16 19:45
|buy
|320
|1.00
|1.2625
|1.2595
|1.2635
|640
|2005.05.16 20:24
|t/p
|320
|1.00
|1.2635
|1.2595
|1.2635
|100.00
|11753.20
|641
|2005.05.16 20:30
|sell
|321
|1.00
|1.2634
|1.2664
|1.2624
|642
|2005.05.16 23:16
|close
|321
|1.00
|1.2629
|1.2664
|1.2624
|50.00
|11803.20
|643
|2005.05.16 23:16
|buy
|322
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.2638
|644
|2005.05.17 00:15
|close
|322
|1.00
|1.2636
|1.2598
|1.2638
|79.18
|11882.38
|645
|2005.05.17 00:15
|sell
|323
|1.00
|1.2635
|1.2665
|1.2625
|646
|2005.05.17 01:31
|t/p
|323
|1.00
|1.2625
|1.2665
|1.2625
|100.00
|11982.38
|647
|2005.05.17 01:46
|buy
|324
|1.00
|1.2623
|1.2593
|1.2633
|648
|2005.05.17 01:47
|t/p
|324
|1.00
|1.2633
|1.2593
|1.2633
|100.00
|12082.38
|649
|2005.05.17 03:45
|sell
|325
|1.00
|1.2616
|1.2646
|1.2606
|650
|2005.05.17 07:16
|s/l
|325
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2606
|-300.00
|11782.38
|651
|2005.05.17 07:16
|sell
|326
|1.00
|1.2643
|1.2673
|1.2633
|652
|2005.05.17 07:24
|t/p
|326
|1.00
|1.2633
|1.2673
|1.2633
|100.00
|11882.38
|653
|2005.05.17 07:24
|sell
|327
|1.00
|1.2630
|1.2660
|1.2620
|654
|2005.05.17 08:33
|close
|327
|1.00
|1.2629
|1.2660
|1.2620
|10.00
|11892.38
|655
|2005.05.17 08:33
|buy
|328
|1.00
|1.2629
|1.2599
|1.2639
|656
|2005.05.17 10:40
|close
|328
|1.00
|1.2636
|1.2599
|1.2639
|70.00
|11962.38
|657
|2005.05.17 10:41
|sell
|329
|1.00
|1.2639
|1.2669
|1.2629
|658
|2005.05.17 14:15
|t/p
|329
|1.00
|1.2629
|1.2669
|1.2629
|100.00
|12062.38
|659
|2005.05.17 15:30
|sell
|330
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2619
|660
|2005.05.17 20:52
|t/p
|330
|1.00
|1.2619
|1.2659
|1.2619
|100.00
|12162.38
|661
|2005.05.17 21:00
|buy
|331
|1.00
|1.2618
|1.2588
|1.2628
|662
|2005.05.17 23:45
|close
|331
|1.00
|1.2615
|1.2588
|1.2628
|-30.00
|12132.38
|663
|2005.05.17 23:45
|sell
|332
|1.00
|1.2612
|1.2642
|1.2602
|664
|2005.05.18 00:18
|t/p
|332
|1.00
|1.2602
|1.2642
|1.2602
|100.69
|12233.07
|665
|2005.05.18 00:18
|buy
|333
|1.00
|1.2601
|1.2571
|1.2611
|666
|2005.05.18 00:39
|t/p
|333
|1.00
|1.2611
|1.2571
|1.2611
|100.00
|12333.07
|667
|2005.05.18 00:56
|buy
|334
|1.00
|1.2601
|1.2571
|1.2611
|668
|2005.05.18 03:18
|close
|334
|1.00
|1.2606
|1.2571
|1.2611
|50.00
|12383.07
|669
|2005.05.18 03:18
|sell
|335
|1.00
|1.2605
|1.2635
|1.2595
|670
|2005.05.18 03:23
|t/p
|335
|1.00
|1.2595
|1.2635
|1.2595
|100.00
|12483.07
|671
|2005.05.18 03:33
|sell
|336
|1.00
|1.2605
|1.2635
|1.2595
|672
|2005.05.18 07:47
|close
|336
|1.00
|1.2605
|1.2635
|1.2595
|0.00
|12483.07
|673
|2005.05.18 10:16
|sell
|337
|1.00
|1.2630
|1.2660
|1.2620
|674
|2005.05.18 10:49
|t/p
|337
|1.00
|1.2620
|1.2660
|1.2620
|100.00
|12583.07
|675
|2005.05.18 11:02
|buy
|338
|1.00
|1.2610
|1.2580
|1.2620
|676
|2005.05.18 11:06
|t/p
|338
|1.00
|1.2620
|1.2580
|1.2620
|100.00
|12683.07
|677
|2005.05.18 11:14
|buy
|339
|1.00
|1.2615
|1.2585
|1.2625
|678
|2005.05.18 13:34
|close
|339
|1.00
|1.2620
|1.2585
|1.2625
|50.00
|12733.07
|679
|2005.05.18 13:35
|sell
|340
|1.00
|1.2620
|1.2650
|1.2610
|680
|2005.05.18 14:37
|s/l
|340
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.2610
|-300.00
|12433.07
|681
|2005.05.18 15:30
|buy
|341
|1.00
|1.2612
|1.2582
|1.2622
|682
|2005.05.18 15:31
|t/p
|341
|1.00
|1.2622
|1.2582
|1.2622
|100.00
|12533.07
|683
|2005.05.18 15:45
|buy
|342
|1.00
|1.2616
|1.2586
|1.2626
|684
|2005.05.18 16:13
|t/p
|342
|1.00
|1.2626
|1.2586
|1.2626
|100.00
|12633.07
|685
|2005.05.18 16:51
|sell
|343
|1.00
|1.2640
|1.2670
|1.2630
|686
|2005.05.18 17:41
|s/l
|343
|1.00
|1.2670
|1.2670
|1.2630
|-300.00
|12333.07
|687
|2005.05.18 19:00
|sell
|344
|1.00
|1.2672
|1.2702
|1.2662
|688
|2005.05.18 23:31
|close
|344
|1.00
|1.2675
|1.2702
|1.2662
|-30.00
|12303.07
|689
|2005.05.19 00:52
|sell
|345
|1.00
|1.2684
|1.2714
|1.2674
|690
|2005.05.19 01:15
|t/p
|345
|1.00
|1.2674
|1.2714
|1.2674
|100.00
|12403.07
|691
|2005.05.19 02:25
|sell
|346
|1.00
|1.2680
|1.2710
|1.2670
|692
|2005.05.19 05:30
|close
|346
|1.00
|1.2676
|1.2710
|1.2670
|40.00
|12443.07
|693
|2005.05.19 05:30
|buy
|347
|1.00
|1.2678
|1.2648
|1.2688
|694
|2005.05.19 06:05
|t/p
|347
|1.00
|1.2688
|1.2648
|1.2688
|100.00
|12543.07
|695
|2005.05.19 06:45
|buy
|348
|1.00
|1.2676
|1.2646
|1.2686
|696
|2005.05.19 08:02
|close
|348
|1.00
|1.2680
|1.2646
|1.2686
|40.00
|12583.07
|697
|2005.05.19 08:03
|sell
|349
|1.00
|1.2681
|1.2711
|1.2671
|698
|2005.05.19 09:20
|t/p
|349
|1.00
|1.2671
|1.2711
|1.2671
|100.00
|12683.07
|699
|2005.05.19 09:20
|buy
|350
|1.00
|1.2669
|1.2639
|1.2679
|700
|2005.05.19 12:34
|close
|350
|1.00
|1.2660
|1.2639
|1.2679
|-90.00
|12593.07
|701
|2005.05.19 13:27
|buy
|351
|1.00
|1.2643
|1.2613
|1.2653
|702
|2005.05.19 18:09
|s/l
|351
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.2653
|-300.00
|12293.07
|703
|2005.05.19 18:09
|buy
|352
|1.00
|1.2616
|1.2586
|1.2626
|704
|2005.05.19 18:17
|t/p
|352
|1.00
|1.2626
|1.2586
|1.2626
|100.00
|12393.07
|705
|2005.05.19 20:40
|buy
|353
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.2638
|706
|2005.05.19 20:45
|t/p
|353
|1.00
|1.2638
|1.2598
|1.2638
|100.00
|12493.07
|707
|2005.05.19 21:53
|buy
|354
|1.00
|1.2632
|1.2602
|1.2642
|708
|2005.05.19 22:30
|t/p
|354
|1.00
|1.2642
|1.2602
|1.2642
|100.00
|12593.07
|709
|2005.05.19 22:30
|sell
|355
|1.00
|1.2643
|1.2673
|1.2633
|710
|2005.05.20 00:18
|close
|355
|1.00
|1.2636
|1.2673
|1.2633
|70.23
|12663.30
|711
|2005.05.20 00:18
|buy
|356
|1.00
|1.2635
|1.2605
|1.2645
|712
|2005.05.20 03:10
|t/p
|356
|1.00
|1.2645
|1.2605
|1.2645
|100.00
|12763.30
|713
|2005.05.20 06:52
|buy
|357
|1.00
|1.2637
|1.2607
|1.2647
|714
|2005.05.20 07:28
|t/p
|357
|1.00
|1.2647
|1.2607
|1.2647
|100.00
|12863.30
|715
|2005.05.20 08:34
|buy
|358
|1.00
|1.2630
|1.2600
|1.2640
|716
|2005.05.20 08:38
|t/p
|358
|1.00
|1.2640
|1.2600
|1.2640
|100.00
|12963.30
|717
|2005.05.20 08:44
|buy
|359
|1.00
|1.2631
|1.2601
|1.2641
|718
|2005.05.20 09:08
|t/p
|359
|1.00
|1.2641
|1.2601
|1.2641
|100.00
|13063.30
|719
|2005.05.20 11:16
|buy
|360
|1.00
|1.2636
|1.2606
|1.2646
|720
|2005.05.20 14:14
|s/l
|360
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2646
|-300.00
|12763.30
|721
|2005.05.20 17:19
|buy
|361
|1.00
|1.2547
|1.2517
|1.2557
|722
|2005.05.20 17:30
|t/p
|361
|1.00
|1.2557
|1.2517
|1.2557
|100.00
|12863.30
|723
|2005.05.20 17:31
|buy
|362
|1.00
|1.2546
|1.2516
|1.2556
|724
|2005.05.20 17:45
|t/p
|362
|1.00
|1.2556
|1.2516
|1.2556
|100.00
|12963.30
|725
|2005.05.20 17:45
|sell
|363
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.2548
|726
|2005.05.20 17:56
|t/p
|363
|1.00
|1.2548
|1.2588
|1.2548
|100.00
|13063.30
|727
|2005.05.20 18:00
|sell
|364
|1.00
|1.2555
|1.2585
|1.2545
|728
|2005.05.20 19:40
|close
|364
|1.00
|1.2548
|1.2585
|1.2545
|70.00
|13133.30
|729
|2005.05.20 19:40
|buy
|365
|1.00
|1.2547
|1.2517
|1.2557
|730
|2005.05.20 20:47
|t/p
|365
|1.00
|1.2557
|1.2517
|1.2557
|100.00
|13233.30
|731
|2005.05.20 20:47
|sell
|366
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2549
|732
|2005.05.20 20:52
|t/p
|366
|1.00
|1.2549
|1.2589
|1.2549
|100.00
|13333.30
|733
|2005.05.20 21:01
|sell
|367
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2549
|734
|2005.05.20 23:22
|close
|367
|1.00
|1.2556
|1.2589
|1.2549
|30.00
|13363.30
|735
|2005.05.20 23:26
|buy
|368
|1.00
|1.2556
|1.2526
|1.2566
|736
|2005.05.23 01:00
|close
|368
|1.00
|1.2555
|1.2526
|1.2566
|-10.82
|13352.48
|737
|2005.05.23 01:00
|sell
|369
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.2548
|738
|2005.05.23 01:49
|t/p
|369
|1.00
|1.2548
|1.2588
|1.2548
|100.00
|13452.48
|739
|2005.05.23 01:50
|buy
|370
|1.00
|1.2547
|1.2517
|1.2557
|740
|2005.05.23 02:00
|t/p
|370
|1.00
|1.2557
|1.2517
|1.2557
|100.00
|13552.48
|741
|2005.05.23 05:15
|sell
|371
|1.00
|1.2567
|1.2597
|1.2557
|742
|2005.05.23 06:32
|close
|371
|1.00
|1.2561
|1.2597
|1.2557
|60.00
|13612.48
|743
|2005.05.23 06:47
|buy
|372
|1.00
|1.2560
|1.2530
|1.2570
|744
|2005.05.23 09:31
|close
|372
|1.00
|1.2556
|1.2530
|1.2570
|-40.00
|13572.48
|745
|2005.05.23 09:40
|sell
|373
|1.00
|1.2556
|1.2586
|1.2546
|746
|2005.05.23 09:44
|t/p
|373
|1.00
|1.2546
|1.2586
|1.2546
|100.00
|13672.48
|747
|2005.05.23 09:44
|sell
|374
|1.00
|1.2556
|1.2586
|1.2546
|748
|2005.05.23 10:43
|t/p
|374
|1.00
|1.2546
|1.2586
|1.2546
|100.00
|13772.48
|749
|2005.05.23 12:04
|sell
|375
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2549
|750
|2005.05.23 12:55
|t/p
|375
|1.00
|1.2549
|1.2589
|1.2549
|100.00
|13872.48
|751
|2005.05.23 13:00
|buy
|376
|1.00
|1.2551
|1.2521
|1.2561
|752
|2005.05.23 13:47
|close
|376
|1.00
|1.2558
|1.2521
|1.2561
|70.00
|13942.48
|753
|2005.05.23 13:48
|sell
|377
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2549
|754
|2005.05.23 14:08
|t/p
|377
|1.00
|1.2549
|1.2589
|1.2549
|100.00
|14042.48
|755
|2005.05.23 14:09
|sell
|378
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.2548
|756
|2005.05.23 14:22
|t/p
|378
|1.00
|1.2548
|1.2588
|1.2548
|100.00
|14142.48
|757
|2005.05.23 14:31
|sell
|379
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.2548
|758
|2005.05.23 16:17
|s/l
|379
|1.00
|1.2588
|1.2588
|1.2548
|-300.00
|13842.48
|759
|2005.05.23 17:19
|buy
|380
|1.00
|1.2573
|1.2543
|1.2583
|760
|2005.05.23 17:43
|t/p
|380
|1.00
|1.2583
|1.2543
|1.2583
|100.00
|13942.48
|761
|2005.05.23 19:25
|sell
|381
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.2558
|762
|2005.05.23 23:16
|close
|381
|1.00
|1.2575
|1.2598
|1.2558
|-70.00
|13872.48
|763
|2005.05.23 23:17
|buy
|382
|1.00
|1.2576
|1.2546
|1.2586
|764
|2005.05.24 00:34
|close
|382
|1.00
|1.2579
|1.2546
|1.2586
|29.18
|13901.65
|765
|2005.05.24 00:34
|sell
|383
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2570
|766
|2005.05.24 00:45
|t/p
|383
|1.00
|1.2570
|1.2610
|1.2570
|100.00
|14001.65
|767
|2005.05.24 02:01
|sell
|384
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.2566
|768
|2005.05.24 03:03
|t/p
|384
|1.00
|1.2566
|1.2606
|1.2566
|100.00
|14101.65
|769
|2005.05.24 03:03
|buy
|385
|1.00
|1.2566
|1.2536
|1.2576
|770
|2005.05.24 07:30
|close
|385
|1.00
|1.2573
|1.2536
|1.2576
|70.00
|14171.65
|771
|2005.05.24 07:32
|sell
|386
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2563
|772
|2005.05.24 08:59
|s/l
|386
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.2563
|-300.00
|13871.65
|773
|2005.05.24 10:00
|sell
|387
|1.00
|1.2599
|1.2629
|1.2589
|774
|2005.05.24 10:06
|t/p
|387
|1.00
|1.2589
|1.2629
|1.2589
|100.00
|13971.65
|775
|2005.05.24 10:12
|sell
|388
|1.00
|1.2599
|1.2629
|1.2589
|776
|2005.05.24 10:14
|t/p
|388
|1.00
|1.2589
|1.2629
|1.2589
|100.00
|14071.65
|777
|2005.05.24 12:17
|sell
|389
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.2579
|778
|2005.05.24 13:44
|s/l
|389
|1.00
|1.2619
|1.2619
|1.2579
|-300.00
|13771.65
|779
|2005.05.24 20:07
|sell
|390
|1.00
|1.2591
|1.2621
|1.2581
|780
|2005.05.24 20:10
|t/p
|390
|1.00
|1.2581
|1.2621
|1.2581
|100.00
|13871.65
|781
|2005.05.24 20:21
|sell
|391
|1.00
|1.2590
|1.2620
|1.2580
|782
|2005.05.24 20:32
|t/p
|391
|1.00
|1.2580
|1.2620
|1.2580
|100.00
|13971.65
|783
|2005.05.24 22:19
|sell
|392
|1.00
|1.2588
|1.2618
|1.2578
|784
|2005.05.24 23:00
|close
|392
|1.00
|1.2579
|1.2618
|1.2578
|90.00
|14061.65
|785
|2005.05.24 23:00
|buy
|393
|1.00
|1.2579
|1.2549
|1.2589
|786
|2005.05.24 23:03
|t/p
|393
|1.00
|1.2589
|1.2549
|1.2589
|100.00
|14161.65
|787
|2005.05.24 23:11
|buy
|394
|1.00
|1.2579
|1.2549
|1.2589
|788
|2005.05.25 02:15
|close
|394
|1.00
|1.2570
|1.2549
|1.2589
|-92.47
|14069.18
|789
|2005.05.25 02:15
|sell
|395
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.2559
|790
|2005.05.25 04:00
|s/l
|395
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2559
|-300.00
|13769.18
|791
|2005.05.25 06:43
|sell
|396
|1.00
|1.2601
|1.2631
|1.2591
|792
|2005.05.25 07:36
|t/p
|396
|1.00
|1.2591
|1.2631
|1.2591
|100.00
|13869.18
|793
|2005.05.25 07:37
|buy
|397
|1.00
|1.2581
|1.2551
|1.2591
|794
|2005.05.25 07:38
|t/p
|397
|1.00
|1.2591
|1.2551
|1.2591
|100.00
|13969.18
|795
|2005.05.25 07:44
|buy
|398
|1.00
|1.2583
|1.2553
|1.2593
|796
|2005.05.25 09:25
|close
|398
|1.00
|1.2589
|1.2553
|1.2593
|60.00
|14029.18
|797
|2005.05.25 09:26
|sell
|399
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.2579
|798
|2005.05.25 09:34
|t/p
|399
|1.00
|1.2579
|1.2619
|1.2579
|100.00
|14129.18
|799
|2005.05.25 09:41
|sell
|400
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.2579
|800
|2005.05.25 09:44
|t/p
|400
|1.00
|1.2579
|1.2619
|1.2579
|100.00
|14229.18
|801
|2005.05.25 09:49
|buy
|401
|1.00
|1.2575
|1.2545
|1.2585
|802
|2005.05.25 10:08
|t/p
|401
|1.00
|1.2585
|1.2545
|1.2585
|100.00
|14329.18
|803
|2005.05.25 12:00
|buy
|402
|1.00
|1.2576
|1.2546
|1.2586
|804
|2005.05.25 14:02
|close
|402
|1.00
|1.2569
|1.2546
|1.2586
|-70.00
|14259.18
|805
|2005.05.25 14:04
|sell
|403
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.2559
|806
|2005.05.25 14:42
|t/p
|403
|1.00
|1.2559
|1.2599
|1.2559
|100.00
|14359.18
|807
|2005.05.25 14:46
|sell
|404
|1.00
|1.2574
|1.2604
|1.2564
|808
|2005.05.25 14:57
|t/p
|404
|1.00
|1.2564
|1.2604
|1.2564
|100.00
|14459.18
|809
|2005.05.25 14:59
|sell
|405
|1.00
|1.2571
|1.2601
|1.2561
|810
|2005.05.25 15:15
|s/l
|405
|1.00
|1.2601
|1.2601
|1.2561
|-300.00
|14159.18
|811
|2005.05.25 16:48
|buy
|406
|1.00
|1.2598
|1.2568
|1.2608
|812
|2005.05.25 17:13
|t/p
|406
|1.00
|1.2608
|1.2568
|1.2608
|100.00
|14259.18
|813
|2005.05.25 22:47
|buy
|407
|1.00
|1.2602
|1.2572
|1.2612
|814
|2005.05.25 23:50
|close
|407
|1.00
|1.2610
|1.2572
|1.2612
|80.00
|14339.18
|815
|2005.05.25 23:53
|sell
|408
|1.00
|1.2610
|1.2640
|1.2600
|816
|2005.05.26 00:32
|t/p
|408
|1.00
|1.2600
|1.2640
|1.2600
|100.23
|14439.41
|817
|2005.05.26 00:47
|buy
|409
|1.00
|1.2597
|1.2567
|1.2607
|818
|2005.05.26 01:46
|t/p
|409
|1.00
|1.2607
|1.2567
|1.2607
|100.00
|14539.41
|819
|2005.05.26 01:47
|sell
|410
|1.00
|1.2612
|1.2642
|1.2602
|820
|2005.05.26 03:31
|close
|410
|1.00
|1.2604
|1.2642
|1.2602
|80.00
|14619.41
|821
|2005.05.26 03:45
|buy
|411
|1.00
|1.2602
|1.2572
|1.2612
|822
|2005.05.26 06:31
|s/l
|411
|1.00
|1.2572
|1.2572
|1.2612
|-300.00
|14319.41
|823
|2005.05.26 08:51
|sell
|412
|1.00
|1.2568
|1.2598
|1.2558
|824
|2005.05.26 08:55
|t/p
|412
|1.00
|1.2558
|1.2598
|1.2558
|100.00
|14419.41
|825
|2005.05.26 10:45
|sell
|413
|1.00
|1.2559
|1.2589
|1.2549
|826
|2005.05.26 12:25
|close
|413
|1.00
|1.2553
|1.2589
|1.2549
|60.00
|14479.41
|827
|2005.05.26 12:26
|buy
|414
|1.00
|1.2553
|1.2523
|1.2563
|828
|2005.05.26 13:23
|s/l
|414
|1.00
|1.2523
|1.2523
|1.2563
|-300.00
|14179.41
|829
|2005.05.26 15:28
|buy
|415
|1.00
|1.2519
|1.2489
|1.2529
|830
|2005.05.26 15:30
|t/p
|415
|1.00
|1.2529
|1.2489
|1.2529
|100.00
|14279.41
|831
|2005.05.26 15:30
|sell
|416
|1.00
|1.2544
|1.2574
|1.2534
|832
|2005.05.26 15:35
|t/p
|416
|1.00
|1.2534
|1.2574
|1.2534
|100.00
|14379.41
|833
|2005.05.26 15:44
|sell
|417
|1.00
|1.2542
|1.2572
|1.2532
|834
|2005.05.26 16:03
|t/p
|417
|1.00
|1.2532
|1.2572
|1.2532
|100.00
|14479.41
|835
|2005.05.26 16:33
|buy
|418
|1.00
|1.2520
|1.2490
|1.2530
|836
|2005.05.26 16:45
|t/p
|418
|1.00
|1.2530
|1.2490
|1.2530
|100.00
|14579.41
|837
|2005.05.26 16:55
|buy
|419
|1.00
|1.2520
|1.2490
|1.2530
|838
|2005.05.26 17:00
|t/p
|419
|1.00
|1.2530
|1.2490
|1.2530
|100.00
|14679.41
|839
|2005.05.26 17:00
|sell
|420
|1.00
|1.2537
|1.2567
|1.2527
|840
|2005.05.26 17:01
|t/p
|420
|1.00
|1.2527
|1.2567
|1.2527
|100.00
|14779.41
|841
|2005.05.26 17:14
|sell
|421
|1.00
|1.2536
|1.2566
|1.2526
|842
|2005.05.26 17:16
|t/p
|421
|1.00
|1.2526
|1.2566
|1.2526
|100.00
|14879.41
|843
|2005.05.26 17:45
|buy
|422
|1.00
|1.2514
|1.2484
|1.2524
|844
|2005.05.26 21:03
|close
|422
|1.00
|1.2519
|1.2484
|1.2524
|50.00
|14929.41
|845
|2005.05.26 21:17
|sell
|423
|1.00
|1.2518
|1.2548
|1.2508
|846
|2005.05.26 22:10
|t/p
|423
|1.00
|1.2508
|1.2548
|1.2508
|100.00
|15029.41
|847
|2005.05.26 22:45
|sell
|424
|1.00
|1.2517
|1.2547
|1.2507
|848
|2005.05.27 10:14
|s/l
|424
|1.00
|1.2547
|1.2547
|1.2507
|-299.77
|14729.64
|849
|2005.05.27 10:44
|sell
|425
|1.00
|1.2542
|1.2572
|1.2532
|850
|2005.05.27 11:33
|t/p
|425
|1.00
|1.2532
|1.2572
|1.2532
|100.00
|14829.64
|851
|2005.05.27 12:56
|sell
|426
|1.00
|1.2540
|1.2570
|1.2530
|852
|2005.05.27 14:30
|close
|426
|1.00
|1.2534
|1.2570
|1.2530
|60.00
|14889.64
|853
|2005.05.27 14:30
|buy
|427
|1.00
|1.2534
|1.2504
|1.2544
|854
|2005.05.27 14:37
|t/p
|427
|1.00
|1.2544
|1.2504
|1.2544
|100.00
|14989.64
|855
|2005.05.27 16:38
|sell
|428
|1.00
|1.2548
|1.2578
|1.2538
|856
|2005.05.27 17:54
|s/l
|428
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2538
|-300.00
|14689.64
|857
|2005.05.27 19:00
|sell
|429
|1.00
|1.2588
|1.2618
|1.2578
|858
|2005.05.27 19:15
|t/p
|429
|1.00
|1.2578
|1.2618
|1.2578
|100.00
|14789.64
|859
|2005.05.27 19:16
|sell
|430
|1.00
|1.2574
|1.2604
|1.2564
|860
|2005.05.27 23:15
|close
|430
|1.00
|1.2570
|1.2604
|1.2564
|40.00
|14829.64
|861
|2005.05.30 00:00
|buy
|431
|1.00
|1.2542
|1.2512
|1.2552
|862
|2005.05.30 02:12
|s/l
|431
|1.00
|1.2512
|1.2512
|1.2552
|-300.00
|14529.64
|863
|2005.05.30 02:21
|sell
|432
|1.00
|1.2530
|1.2560
|1.2520
|864
|2005.05.30 02:27
|t/p
|432
|1.00
|1.2520
|1.2560
|1.2520
|100.00
|14629.64
|865
|2005.05.30 02:45
|sell
|433
|1.00
|1.2530
|1.2560
|1.2520
|866
|2005.05.30 07:45
|close
|433
|1.00
|1.2534
|1.2560
|1.2520
|-40.00
|14589.64
|867
|2005.05.30 07:45
|buy
|434
|1.00
|1.2534
|1.2504
|1.2544
|868
|2005.05.30 12:30
|s/l
|434
|1.00
|1.2504
|1.2504
|1.2544
|-300.00
|14289.64
|869
|2005.05.30 16:45
|sell
|435
|1.00
|1.2478
|1.2508
|1.2468
|870
|2005.05.30 17:12
|t/p
|435
|1.00
|1.2468
|1.2508
|1.2468
|100.00
|14389.64
|871
|2005.05.30 19:45
|sell
|436
|1.00
|1.2475
|1.2505
|1.2465
|872
|2005.05.30 19:53
|t/p
|436
|1.00
|1.2465
|1.2505
|1.2465
|100.00
|14489.64
|873
|2005.05.30 20:00
|sell
|437
|1.00
|1.2474
|1.2504
|1.2464
|874
|2005.05.31 02:03
|close
|437
|1.00
|1.2470
|1.2504
|1.2464
|40.23
|14529.87
|875
|2005.05.31 02:03
|buy
|438
|1.00
|1.2469
|1.2439
|1.2479
|876
|2005.05.31 02:05
|t/p
|438
|1.00
|1.2479
|1.2439
|1.2479
|100.00
|14629.87
|877
|2005.05.31 02:06
|buy
|439
|1.00
|1.2468
|1.2438
|1.2478
|878
|2005.05.31 02:07
|t/p
|439
|1.00
|1.2478
|1.2438
|1.2478
|100.00
|14729.87
|879
|2005.05.31 02:14
|buy
|440
|1.00
|1.2469
|1.2439
|1.2479
|880
|2005.05.31 03:02
|s/l
|440
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2479
|-300.00
|14429.87
|881
|2005.05.31 07:00
|buy
|441
|1.00
|1.2393
|1.2363
|1.2403
|882
|2005.05.31 07:45
|close
|441
|1.00
|1.2398
|1.2363
|1.2403
|50.00
|14479.87
|883
|2005.05.31 07:48
|sell
|442
|1.00
|1.2398
|1.2428
|1.2388
|884
|2005.05.31 08:25
|t/p
|442
|1.00
|1.2388
|1.2428
|1.2388
|100.00
|14579.87
|885
|2005.05.31 08:52
|buy
|443
|1.00
|1.2382
|1.2352
|1.2392
|886
|2005.05.31 09:19
|t/p
|443
|1.00
|1.2392
|1.2352
|1.2392
|100.00
|14679.87
|887
|2005.05.31 14:00
|sell
|444
|1.00
|1.2342
|1.2372
|1.2332
|888
|2005.05.31 14:06
|t/p
|444
|1.00
|1.2332
|1.2372
|1.2332
|100.00
|14779.87
|889
|2005.05.31 14:15
|sell
|445
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2325
|890
|2005.05.31 16:17
|s/l
|445
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.2325
|-300.00
|14479.87
|891
|2005.05.31 22:17
|buy
|446
|1.00
|1.2302
|1.2272
|1.2312
|892
|2005.05.31 23:15
|t/p
|446
|1.00
|1.2312
|1.2272
|1.2312
|100.00
|14579.87
|893
|2005.06.01 02:45
|sell
|447
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2309
|894
|2005.06.01 09:01
|close
|447
|1.00
|1.2318
|1.2349
|1.2309
|10.00
|14589.87
|895
|2005.06.01 09:01
|buy
|448
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2327
|896
|2005.06.01 09:43
|t/p
|448
|1.00
|1.2327
|1.2287
|1.2327
|100.00
|14689.87
|897
|2005.06.01 14:15
|buy
|449
|1.00
|1.2231
|1.2201
|1.2241
|898
|2005.06.01 14:37
|t/p
|449
|1.00
|1.2241
|1.2201
|1.2241
|100.00
|14789.87
|899
|2005.06.01 14:37
|buy
|450
|1.00
|1.2239
|1.2209
|1.2249
|900
|2005.06.01 15:06
|t/p
|450
|1.00
|1.2249
|1.2209
|1.2249
|100.00
|14889.87
|901
|2005.06.01 15:45
|sell
|451
|1.00
|1.2251
|1.2281
|1.2241
|902
|2005.06.01 16:10
|t/p
|451
|1.00
|1.2241
|1.2281
|1.2241
|100.00
|14989.87
|903
|2005.06.01 16:19
|sell
|452
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2252
|904
|2005.06.01 16:22
|t/p
|452
|1.00
|1.2252
|1.2292
|1.2252
|100.00
|15089.87
|905
|2005.06.01 16:29
|sell
|453
|1.00
|1.2260
|1.2290
|1.2250
|906
|2005.06.01 17:08
|t/p
|453
|1.00
|1.2250
|1.2290
|1.2250
|100.00
|15189.87
|907
|2005.06.01 17:38
|buy
|454
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2247
|908
|2005.06.01 21:33
|s/l
|454
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2247
|-300.00
|14889.87
|909
|2005.06.02 00:56
|buy
|455
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2201
|910
|2005.06.02 01:00
|t/p
|455
|1.00
|1.2201
|1.2161
|1.2201
|100.00
|14989.87
|911
|2005.06.02 03:30
|sell
|456
|1.00
|1.2222
|1.2252
|1.2212
|912
|2005.06.02 05:50
|t/p
|456
|1.00
|1.2212
|1.2252
|1.2212
|100.00
|15089.87
|913
|2005.06.02 07:30
|sell
|457
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2198
|914
|2005.06.02 07:31
|t/p
|457
|1.00
|1.2198
|1.2238
|1.2198
|100.00
|15189.87
|915
|2005.06.02 07:45
|sell
|458
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|916
|2005.06.02 07:48
|t/p
|458
|1.00
|1.2202
|1.2242
|1.2202
|100.00
|15289.87
|917
|2005.06.02 07:53
|sell
|459
|1.00
|1.2209
|1.2239
|1.2199
|918
|2005.06.02 08:30
|s/l
|459
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2199
|-300.00
|14989.87
|919
|2005.06.02 11:45
|buy
|460
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|920
|2005.06.02 11:46
|t/p
|460
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|15089.87
|921
|2005.06.02 11:53
|buy
|461
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2279
|922
|2005.06.02 11:54
|t/p
|461
|1.00
|1.2279
|1.2239
|1.2279
|100.00
|15189.87
|923
|2005.06.02 11:59
|buy
|462
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|924
|2005.06.02 12:43
|t/p
|462
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|15289.87
|925
|2005.06.02 14:26
|sell
|463
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2262
|926
|2005.06.02 15:03
|t/p
|463
|1.00
|1.2262
|1.2302
|1.2262
|100.00
|15389.87
|927
|2005.06.02 15:10
|sell
|464
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2262
|928
|2005.06.02 15:14
|t/p
|464
|1.00
|1.2262
|1.2302
|1.2262
|100.00
|15489.87
|929
|2005.06.02 15:18
|buy
|465
|1.00
|1.2254
|1.2224
|1.2264
|930
|2005.06.02 16:08
|t/p
|465
|1.00
|1.2264
|1.2224
|1.2264
|100.00
|15589.87
|931
|2005.06.02 16:20
|sell
|466
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2262
|932
|2005.06.02 17:07
|s/l
|466
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2262
|-300.00
|15289.87
|933
|2005.06.02 21:22
|buy
|467
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2285
|934
|2005.06.02 23:51
|close
|467
|1.00
|1.2280
|1.2245
|1.2285
|50.00
|15339.87
|935
|2005.06.02 23:55
|sell
|468
|1.00
|1.2280
|1.2310
|1.2270
|936
|2005.06.03 00:48
|t/p
|468
|1.00
|1.2270
|1.2310
|1.2270
|100.23
|15440.10
|937
|2005.06.03 01:38
|sell
|469
|1.00
|1.2276
|1.2306
|1.2266
|938
|2005.06.03 04:16
|close
|469
|1.00
|1.2280
|1.2306
|1.2266
|-40.00
|15400.10
|939
|2005.06.03 04:17
|buy
|470
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|940
|2005.06.03 04:58
|t/p
|470
|1.00
|1.2292
|1.2252
|1.2292
|100.00
|15500.10
|941
|2005.06.03 05:12
|sell
|471
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2284
|942
|2005.06.03 06:00
|t/p
|471
|1.00
|1.2284
|1.2324
|1.2284
|100.00
|15600.10
|943
|2005.06.03 06:00
|buy
|472
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|944
|2005.06.03 07:01
|t/p
|472
|1.00
|1.2292
|1.2252
|1.2292
|100.00
|15700.10
|945
|2005.06.03 07:30
|sell
|473
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2285
|946
|2005.06.03 08:01
|t/p
|473
|1.00
|1.2285
|1.2325
|1.2285
|100.00
|15800.10
|947
|2005.06.03 08:01
|buy
|474
|1.00
|1.2281
|1.2251
|1.2291
|948
|2005.06.03 08:01
|t/p
|474
|1.00
|1.2291
|1.2251
|1.2291
|100.00
|15900.10
|949
|2005.06.03 08:02
|buy
|475
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|950
|2005.06.03 08:03
|s/l
|475
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2292
|-300.00
|15600.10
|951
|2005.06.03 08:03
|buy
|476
|1.00
|1.2253
|1.2223
|1.2263
|952
|2005.06.03 08:04
|t/p
|476
|1.00
|1.2263
|1.2223
|1.2263
|100.00
|15700.10
|953
|2005.06.03 08:05
|buy
|477
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2285
|954
|2005.06.03 08:06
|s/l
|477
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.2285
|-300.00
|15400.10
|955
|2005.06.03 08:06
|buy
|478
|1.00
|1.2244
|1.2214
|1.2254
|956
|2005.06.03 08:06
|t/p
|478
|1.00
|1.2254
|1.2214
|1.2254
|100.00
|15500.10
|957
|2005.06.03 08:06
|buy
|479
|1.00
|1.2262
|1.2232
|1.2272
|958
|2005.06.03 08:06
|t/p
|479
|1.00
|1.2272
|1.2232
|1.2272
|100.00
|15600.10
|959
|2005.06.03 08:06
|buy
|480
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2285
|960
|2005.06.03 08:07
|t/p
|480
|1.00
|1.2285
|1.2245
|1.2285
|100.00
|15700.10
|961
|2005.06.03 08:14
|buy
|481
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.2287
|962
|2005.06.03 08:14
|s/l
|481
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2287
|-300.00
|15400.10
|963
|2005.06.03 08:14
|buy
|482
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2252
|964
|2005.06.03 08:23
|t/p
|482
|1.00
|1.2252
|1.2212
|1.2252
|100.00
|15500.10
|965
|2005.06.03 08:23
|buy
|483
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2265
|966
|2005.06.03 08:29
|t/p
|483
|1.00
|1.2265
|1.2225
|1.2265
|100.00
|15600.10
|967
|2005.06.03 08:29
|buy
|484
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|968
|2005.06.03 09:07
|t/p
|484
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|15700.10
|969
|2005.06.03 11:11
|sell
|485
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2277
|970
|2005.06.03 11:11
|t/p
|485
|1.00
|1.2277
|1.2317
|1.2277
|100.00
|15800.10
|971
|2005.06.03 12:10
|buy
|486
|1.00
|1.2268
|1.2238
|1.2278
|972
|2005.06.03 12:11
|t/p
|486
|1.00
|1.2278
|1.2238
|1.2278
|100.00
|15900.10
|973
|2005.06.03 12:24
|buy
|487
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|974
|2005.06.03 12:33
|t/p
|487
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|16000.10
|975
|2005.06.03 13:01
|sell
|488
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2277
|976
|2005.06.03 14:30
|s/l
|488
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2277
|-300.00
|15700.10
|977
|2005.06.03 14:30
|sell
|489
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2311
|978
|2005.06.03 14:31
|t/p
|489
|1.00
|1.2311
|1.2351
|1.2311
|100.00
|15800.10
|979
|2005.06.03 14:31
|sell
|490
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2297
|980
|2005.06.03 14:36
|s/l
|490
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2297
|-300.00
|15500.10
|981
|2005.06.03 14:36
|sell
|491
|1.00
|1.2334
|1.2364
|1.2324
|982
|2005.06.03 14:36
|t/p
|491
|1.00
|1.2324
|1.2364
|1.2324
|100.00
|15600.10
|983
|2005.06.03 14:36
|sell
|492
|1.00
|1.2308
|1.2338
|1.2298
|984
|2005.06.03 14:36
|t/p
|492
|1.00
|1.2298
|1.2338
|1.2298
|100.00
|15700.10
|985
|2005.06.03 14:38
|sell
|493
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2285
|986
|2005.06.03 14:43
|s/l
|493
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2285
|-300.00
|15400.10
|987
|2005.06.03 14:43
|sell
|494
|1.00
|1.2325
|1.2355
|1.2315
|988
|2005.06.03 14:43
|t/p
|494
|1.00
|1.2315
|1.2355
|1.2315
|100.00
|15500.10
|989
|2005.06.03 14:43
|sell
|495
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2287
|990
|2005.06.03 14:51
|t/p
|495
|1.00
|1.2287
|1.2327
|1.2287
|100.00
|15600.10
|991
|2005.06.03 14:51
|sell
|496
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2288
|992
|2005.06.03 14:51
|t/p
|496
|1.00
|1.2288
|1.2328
|1.2288
|100.00
|15700.10
|993
|2005.06.03 14:58
|sell
|497
|1.00
|1.2301
|1.2331
|1.2291
|994
|2005.06.03 14:58
|t/p
|497
|1.00
|1.2291
|1.2331
|1.2291
|100.00
|15800.10
|995
|2005.06.03 14:59
|sell
|498
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2285
|996
|2005.06.03 15:06
|t/p
|498
|1.00
|1.2285
|1.2325
|1.2285
|100.00
|15900.10
|997
|2005.06.03 15:07
|sell
|499
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2288
|998
|2005.06.03 15:16
|t/p
|499
|1.00
|1.2288
|1.2328
|1.2288
|100.00
|16000.10
|999
|2005.06.03 15:29
|sell
|500
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.2286
|1000
|2005.06.03 15:29
|t/p
|500
|1.00
|1.2286
|1.2326
|1.2286
|100.00
|16100.10
|1001
|2005.06.03 19:30
|buy
|501
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2220
|1002
|2005.06.03 19:39
|t/p
|501
|1.00
|1.2220
|1.2180
|1.2220
|100.00
|16200.10
|1003
|2005.06.03 19:42
|buy
|502
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2221
|1004
|2005.06.03 20:00
|t/p
|502
|1.00
|1.2221
|1.2181
|1.2221
|100.00
|16300.10
|1005
|2005.06.06 00:09
|buy
|503
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2235
|1006
|2005.06.06 01:02
|t/p
|503
|1.00
|1.2235
|1.2195
|1.2235
|100.00
|16400.10
|1007
|2005.06.06 01:38
|buy
|504
|1.00
|1.2221
|1.2191
|1.2231
|1008
|2005.06.06 02:00
|t/p
|504
|1.00
|1.2231
|1.2191
|1.2231
|100.00
|16500.10
|1009
|2005.06.06 02:15
|sell
|505
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2225
|1010
|2005.06.06 05:29
|s/l
|505
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2225
|-300.00
|16200.10
|1011
|2005.06.06 05:29
|sell
|506
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2252
|1012
|2005.06.06 07:01
|close
|506
|1.00
|1.2255
|1.2292
|1.2252
|70.00
|16270.10
|1013
|2005.06.06 07:01
|buy
|507
|1.00
|1.2253
|1.2223
|1.2263
|1014
|2005.06.06 07:34
|t/p
|507
|1.00
|1.2263
|1.2223
|1.2263
|100.00
|16370.10
|1015
|2005.06.06 07:45
|sell
|508
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2261
|1016
|2005.06.06 08:00
|t/p
|508
|1.00
|1.2261
|1.2301
|1.2261
|100.00
|16470.10
|1017
|2005.06.06 08:11
|sell
|509
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2258
|1018
|2005.06.06 08:15
|t/p
|509
|1.00
|1.2258
|1.2298
|1.2258
|100.00
|16570.10
|1019
|2005.06.06 08:30
|buy
|510
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.2248
|1020
|2005.06.06 08:40
|t/p
|510
|1.00
|1.2248
|1.2208
|1.2248
|100.00
|16670.10
|1021
|2005.06.06 08:40
|buy
|511
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2261
|1022
|2005.06.06 08:51
|t/p
|511
|1.00
|1.2261
|1.2221
|1.2261
|100.00
|16770.10
|1023
|2005.06.06 09:11
|sell
|512
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|1024
|2005.06.06 10:00
|t/p
|512
|1.00
|1.2263
|1.2303
|1.2263
|100.00
|16870.10
|1025
|2005.06.06 10:51
|sell
|513
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|1026
|2005.06.06 12:01
|t/p
|513
|1.00
|1.2263
|1.2303
|1.2263
|100.00
|16970.10
|1027
|2005.06.06 13:27
|sell
|514
|1.00
|1.2278
|1.2308
|1.2268
|1028
|2005.06.06 14:51
|t/p
|514
|1.00
|1.2268
|1.2308
|1.2268
|100.00
|17070.10
|1029
|2005.06.06 15:46
|sell
|515
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2274
|1030
|2005.06.06 16:05
|t/p
|515
|1.00
|1.2274
|1.2314
|1.2274
|100.00
|17170.10
|1031
|2005.06.06 16:06
|sell
|516
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.2278
|1032
|2005.06.06 16:14
|t/p
|516
|1.00
|1.2278
|1.2318
|1.2278
|100.00
|17270.10
|1033
|2005.06.06 16:16
|sell
|517
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2274
|1034
|2005.06.06 16:20
|t/p
|517
|1.00
|1.2274
|1.2314
|1.2274
|100.00
|17370.10
|1035
|2005.06.06 16:20
|sell
|518
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2274
|1036
|2005.06.06 17:04
|t/p
|518
|1.00
|1.2274
|1.2314
|1.2274
|100.00
|17470.10
|1037
|2005.06.06 21:45
|buy
|519
|1.00
|1.2266
|1.2236
|1.2276
|1038
|2005.06.06 21:46
|t/p
|519
|1.00
|1.2276
|1.2236
|1.2276
|100.00
|17570.10
|1039
|2005.06.06 21:49
|buy
|520
|1.00
|1.2266
|1.2236
|1.2276
|1040
|2005.06.06 21:49
|t/p
|520
|1.00
|1.2276
|1.2236
|1.2276
|100.00
|17670.10
|1041
|2005.06.06 21:59
|buy
|521
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2277
|1042
|2005.06.07 02:16
|close
|521
|1.00
|1.2266
|1.2237
|1.2277
|-10.82
|17659.28
|1043
|2005.06.07 02:16
|sell
|522
|1.00
|1.2267
|1.2297
|1.2257
|1044
|2005.06.07 03:09
|t/p
|522
|1.00
|1.2257
|1.2297
|1.2257
|100.00
|17759.28
|1045
|2005.06.07 03:11
|buy
|523
|1.00
|1.2253
|1.2223
|1.2263
|1046
|2005.06.07 04:15
|t/p
|523
|1.00
|1.2263
|1.2223
|1.2263
|100.00
|17859.28
|1047
|2005.06.07 04:15
|sell
|524
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2258
|1048
|2005.06.07 04:15
|t/p
|524
|1.00
|1.2258
|1.2298
|1.2258
|100.00
|17959.28
|1049
|2005.06.07 04:30
|sell
|525
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2261
|1050
|2005.06.07 04:58
|t/p
|525
|1.00
|1.2261
|1.2301
|1.2261
|100.00
|18059.28
|1051
|2005.06.07 06:45
|sell
|526
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2259
|1052
|2005.06.07 06:46
|t/p
|526
|1.00
|1.2259
|1.2299
|1.2259
|100.00
|18159.28
|1053
|2005.06.07 06:47
|sell
|527
|1.00
|1.2264
|1.2294
|1.2254
|1054
|2005.06.07 08:15
|s/l
|527
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2254
|-300.00
|17859.28
|1055
|2005.06.07 09:18
|buy
|528
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|1056
|2005.06.07 10:27
|t/p
|528
|1.00
|1.2292
|1.2252
|1.2292
|100.00
|17959.28
|1057
|2005.06.07 10:27
|sell
|529
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2287
|1058
|2005.06.07 13:46
|t/p
|529
|1.00
|1.2287
|1.2327
|1.2287
|100.00
|18059.28
|1059
|2005.06.07 15:19
|sell
|530
|1.00
|1.2290
|1.2320
|1.2280
|1060
|2005.06.07 15:30
|t/p
|530
|1.00
|1.2280
|1.2320
|1.2280
|100.00
|18159.28
|1061
|2005.06.07 16:00
|buy
|531
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2277
|1062
|2005.06.07 16:34
|t/p
|531
|1.00
|1.2277
|1.2237
|1.2277
|100.00
|18259.28
|1063
|2005.06.07 18:00
|sell
|532
|1.00
|1.2276
|1.2306
|1.2266
|1064
|2005.06.07 18:30
|t/p
|532
|1.00
|1.2266
|1.2306
|1.2266
|100.00
|18359.28
|1065
|2005.06.07 23:00
|sell
|533
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2282
|1066
|2005.06.08 00:33
|t/p
|533
|1.00
|1.2282
|1.2322
|1.2282
|100.69
|18459.97
|1067
|2005.06.08 01:46
|sell
|534
|1.00
|1.2288
|1.2318
|1.2278
|1068
|2005.06.08 04:45
|close
|534
|1.00
|1.2292
|1.2318
|1.2278
|-40.00
|18419.97
|1069
|2005.06.08 04:45
|buy
|535
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.2302
|1070
|2005.06.08 04:46
|t/p
|535
|1.00
|1.2302
|1.2262
|1.2302
|100.00
|18519.97
|1071
|2005.06.08 05:27
|sell
|536
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2297
|1072
|2005.06.08 08:00
|close
|536
|1.00
|1.2310
|1.2337
|1.2297
|-30.00
|18489.97
|1073
|2005.06.08 08:00
|buy
|537
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.2321
|1074
|2005.06.08 08:14
|t/p
|537
|1.00
|1.2321
|1.2281
|1.2321
|100.00
|18589.97
|1075
|2005.06.08 08:15
|buy
|538
|1.00
|1.2313
|1.2283
|1.2323
|1076
|2005.06.08 08:28
|t/p
|538
|1.00
|1.2323
|1.2283
|1.2323
|100.00
|18689.97
|1077
|2005.06.08 08:35
|buy
|539
|1.00
|1.2314
|1.2284
|1.2324
|1078
|2005.06.08 08:43
|t/p
|539
|1.00
|1.2324
|1.2284
|1.2324
|100.00
|18789.97
|1079
|2005.06.08 09:12
|sell
|540
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.2319
|1080
|2005.06.08 09:15
|t/p
|540
|1.00
|1.2319
|1.2359
|1.2319
|100.00
|18889.97
|1081
|2005.06.08 09:48
|buy
|541
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2314
|1082
|2005.06.08 09:56
|t/p
|541
|1.00
|1.2314
|1.2274
|1.2314
|100.00
|18989.97
|1083
|2005.06.08 10:26
|sell
|542
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2311
|1084
|2005.06.08 10:47
|t/p
|542
|1.00
|1.2311
|1.2351
|1.2311
|100.00
|19089.97
|1085
|2005.06.08 11:33
|sell
|543
|1.00
|1.2321
|1.2351
|1.2311
|1086
|2005.06.08 12:45
|close
|543
|1.00
|1.2324
|1.2351
|1.2311
|-30.00
|19059.97
|1087
|2005.06.08 12:46
|buy
|544
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2334
|1088
|2005.06.08 13:14
|t/p
|544
|1.00
|1.2334
|1.2294
|1.2334
|100.00
|19159.97
|1089
|2005.06.08 15:55
|sell
|545
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.2320
|1090
|2005.06.08 17:49
|t/p
|545
|1.00
|1.2320
|1.2360
|1.2320
|100.00
|19259.97
|1091
|2005.06.08 17:50
|sell
|546
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2329
|1092
|2005.06.08 17:59
|t/p
|546
|1.00
|1.2329
|1.2369
|1.2329
|100.00
|19359.97
|1093
|2005.06.08 18:18
|buy
|547
|1.00
|1.2311
|1.2281
|1.2321
|1094
|2005.06.08 18:48
|s/l
|547
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2321
|-300.00
|19059.97
|1095
|2005.06.08 22:45
|sell
|548
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2224
|1096
|2005.06.09 07:01
|close
|548
|1.00
|1.2233
|1.2264
|1.2224
|10.23
|19070.20
|1097
|2005.06.09 07:01
|buy
|549
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.2240
|1098
|2005.06.09 07:10
|t/p
|549
|1.00
|1.2240
|1.2200
|1.2240
|100.00
|19170.20
|1099
|2005.06.09 07:14
|buy
|550
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2239
|1100
|2005.06.09 07:39
|t/p
|550
|1.00
|1.2239
|1.2199
|1.2239
|100.00
|19270.20
|1101
|2005.06.09 09:16
|sell
|551
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2219
|1102
|2005.06.09 13:36
|close
|551
|1.00
|1.2227
|1.2259
|1.2219
|20.00
|19290.20
|1103
|2005.06.09 13:38
|buy
|552
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2239
|1104
|2005.06.09 13:43
|t/p
|552
|1.00
|1.2239
|1.2199
|1.2239
|100.00
|19390.20
|1105
|2005.06.09 13:44
|buy
|553
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2239
|1106
|2005.06.09 14:01
|t/p
|553
|1.00
|1.2239
|1.2199
|1.2239
|100.00
|19490.20
|1107
|2005.06.09 16:10
|sell
|554
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.2239
|1108
|2005.06.09 16:11
|t/p
|554
|1.00
|1.2239
|1.2279
|1.2239
|100.00
|19590.20
|1109
|2005.06.10 04:47
|sell
|555
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2228
|1110
|2005.06.10 06:03
|close
|555
|1.00
|1.2230
|1.2268
|1.2228
|80.00
|19670.20
|1111
|2005.06.10 06:03
|buy
|556
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2238
|1112
|2005.06.10 06:10
|t/p
|556
|1.00
|1.2238
|1.2198
|1.2238
|100.00
|19770.20
|1113
|2005.06.10 06:17
|buy
|557
|1.00
|1.2230
|1.2200
|1.2240
|1114
|2005.06.10 07:09
|close
|557
|1.00
|1.2238
|1.2200
|1.2240
|80.00
|19850.20
|1115
|2005.06.10 07:09
|sell
|558
|1.00
|1.2239
|1.2269
|1.2229
|1116
|2005.06.10 07:45
|t/p
|558
|1.00
|1.2229
|1.2269
|1.2229
|100.00
|19950.20
|1117
|2005.06.10 07:45
|buy
|559
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2235
|1118
|2005.06.10 07:53
|t/p
|559
|1.00
|1.2235
|1.2195
|1.2235
|100.00
|20050.20
|1119
|2005.06.10 07:59
|buy
|560
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2235
|1120
|2005.06.10 09:17
|close
|560
|1.00
|1.2230
|1.2195
|1.2235
|50.00
|20100.20
|1121
|2005.06.10 09:20
|sell
|561
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2220
|1122
|2005.06.10 09:30
|t/p
|561
|1.00
|1.2220
|1.2260
|1.2220
|100.00
|20200.20
|1123
|2005.06.10 09:31
|sell
|562
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2220
|1124
|2005.06.10 09:43
|t/p
|562
|1.00
|1.2220
|1.2260
|1.2220
|100.00
|20300.20
|1125
|2005.06.10 09:44
|sell
|563
|1.00
|1.2230
|1.2260
|1.2220
|1126
|2005.06.10 09:45
|t/p
|563
|1.00
|1.2220
|1.2260
|1.2220
|100.00
|20400.20
|1127
|2005.06.10 09:45
|buy
|564
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2226
|1128
|2005.06.10 10:05
|t/p
|564
|1.00
|1.2226
|1.2186
|1.2226
|100.00
|20500.20
|1129
|2005.06.10 13:53
|buy
|565
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2237
|1130
|2005.06.10 14:00
|t/p
|565
|1.00
|1.2237
|1.2197
|1.2237
|100.00
|20600.20
|1131
|2005.06.10 15:00
|buy
|566
|1.00
|1.2197
|1.2167
|1.2207
|1132
|2005.06.10 15:11
|t/p
|566
|1.00
|1.2207
|1.2167
|1.2207
|100.00
|20700.20
|1133
|2005.06.10 15:11
|buy
|567
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2222
|1134
|2005.06.10 15:44
|s/l
|567
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2222
|-300.00
|20400.20
|1135
|2005.06.10 18:00
|sell
|568
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|1136
|2005.06.10 18:27
|t/p
|568
|1.00
|1.2128
|1.2168
|1.2128
|100.00
|20500.20
|1137
|2005.06.10 18:56
|buy
|569
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2132
|1138
|2005.06.10 22:32
|close
|569
|1.00
|1.2123
|1.2092
|1.2132
|10.00
|20510.20
|1139
|2005.06.10 22:33
|sell
|570
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2114
|1140
|2005.06.13 00:00
|t/p
|570
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2114
|100.23
|20610.43
|1141
|2005.06.13 00:34
|buy
|571
|1.00
|1.2115
|1.2085
|1.2125
|1142
|2005.06.13 01:00
|close
|571
|1.00
|1.2115
|1.2085
|1.2125
|0.00
|20610.43
|1143
|2005.06.13 01:01
|sell
|572
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|1144
|2005.06.13 02:48
|t/p
|572
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|20710.43
|1145
|2005.06.13 07:15
|buy
|573
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2110
|1146
|2005.06.13 07:15
|t/p
|573
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.2110
|100.00
|20810.43
|1147
|2005.06.13 07:24
|buy
|574
|1.00
|1.2102
|1.2072
|1.2112
|1148
|2005.06.13 07:30
|t/p
|574
|1.00
|1.2112
|1.2072
|1.2112
|100.00
|20910.43
|1149
|2005.06.13 07:54
|buy
|575
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2106
|1150
|2005.06.13 08:00
|t/p
|575
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2106
|100.00
|21010.43
|1151
|2005.06.13 09:36
|buy
|576
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2097
|1152
|2005.06.13 10:35
|s/l
|576
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2097
|-300.00
|20710.43
|1153
|2005.06.13 12:16
|sell
|577
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2054
|1154
|2005.06.13 12:33
|t/p
|577
|1.00
|1.2054
|1.2094
|1.2054
|100.00
|20810.43
|1155
|2005.06.13 13:02
|buy
|578
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|1156
|2005.06.13 13:31
|t/p
|578
|1.00
|1.2058
|1.2018
|1.2058
|100.00
|20910.43
|1157
|2005.06.13 13:31
|sell
|579
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2049
|1158
|2005.06.13 13:33
|t/p
|579
|1.00
|1.2049
|1.2089
|1.2049
|100.00
|21010.43
|1159
|2005.06.13 13:45
|sell
|580
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2055
|1160
|2005.06.13 13:57
|t/p
|580
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2055
|100.00
|21110.43
|1161
|2005.06.13 13:59
|sell
|581
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.2050
|1162
|2005.06.13 15:10
|t/p
|581
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2050
|100.00
|21210.43
|1163
|2005.06.13 15:10
|buy
|582
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2060
|1164
|2005.06.13 15:17
|t/p
|582
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2060
|100.00
|21310.43
|1165
|2005.06.13 15:23
|buy
|583
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2062
|1166
|2005.06.13 15:32
|t/p
|583
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2062
|100.00
|21410.43
|1167
|2005.06.13 16:23
|buy
|584
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|1168
|2005.06.13 18:01
|t/p
|584
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2057
|100.00
|21510.43
|1169
|2005.06.13 21:00
|sell
|585
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2097
|1170
|2005.06.14 01:19
|close
|585
|1.00
|1.2108
|1.2137
|1.2097
|-9.77
|21500.66
|1171
|2005.06.14 01:19
|buy
|586
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2119
|1172
|2005.06.14 02:08
|t/p
|586
|1.00
|1.2119
|1.2079
|1.2119
|100.00
|21600.66
|1173
|2005.06.14 02:15
|sell
|587
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2113
|1174
|2005.06.14 03:14
|s/l
|587
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2113
|-300.00
|21300.66
|1175
|2005.06.14 06:45
|buy
|588
|1.00
|1.2123
|1.2093
|1.2133
|1176
|2005.06.14 08:37
|close
|588
|1.00
|1.2126
|1.2093
|1.2133
|30.00
|21330.66
|1177
|2005.06.14 08:38
|sell
|589
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|1178
|2005.06.14 09:15
|s/l
|589
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2115
|-300.00
|21030.66
|1179
|2005.06.14 09:15
|sell
|590
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2142
|1180
|2005.06.14 09:20
|t/p
|590
|1.00
|1.2142
|1.2182
|1.2142
|100.00
|21130.66
|1181
|2005.06.14 09:20
|sell
|591
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|1182
|2005.06.14 09:50
|t/p
|591
|1.00
|1.2128
|1.2168
|1.2128
|100.00
|21230.66
|1183
|2005.06.14 10:00
|buy
|592
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2141
|1184
|2005.06.14 11:27
|t/p
|592
|1.00
|1.2141
|1.2101
|1.2141
|100.00
|21330.66
|1185
|2005.06.14 11:47
|buy
|593
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2128
|1186
|2005.06.14 11:47
|t/p
|593
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2128
|100.00
|21430.66
|1187
|2005.06.14 11:59
|buy
|594
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2135
|1188
|2005.06.14 11:59
|t/p
|594
|1.00
|1.2135
|1.2095
|1.2135
|100.00
|21530.66
|1189
|2005.06.14 11:59
|buy
|595
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2128
|1190
|2005.06.14 12:32
|t/p
|595
|1.00
|1.2128
|1.2088
|1.2128
|100.00
|21630.66
|1191
|2005.06.14 12:34
|buy
|596
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2134
|1192
|2005.06.14 14:38
|t/p
|596
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2134
|100.00
|21730.66
|1193
|2005.06.14 14:38
|buy
|597
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2123
|1194
|2005.06.14 14:38
|t/p
|597
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2123
|100.00
|21830.66
|1195
|2005.06.14 14:38
|buy
|598
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2120
|1196
|2005.06.14 14:44
|t/p
|598
|1.00
|1.2120
|1.2080
|1.2120
|100.00
|21930.66
|1197
|2005.06.14 14:45
|sell
|599
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|1198
|2005.06.14 15:00
|t/p
|599
|1.00
|1.2128
|1.2168
|1.2128
|100.00
|22030.66
|1199
|2005.06.14 15:00
|sell
|600
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2114
|1200
|2005.06.14 15:01
|t/p
|600
|1.00
|1.2114
|1.2154
|1.2114
|100.00
|22130.66
|1201
|2005.06.14 15:03
|sell
|601
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2116
|1202
|2005.06.14 15:04
|t/p
|601
|1.00
|1.2116
|1.2156
|1.2116
|100.00
|22230.66
|1203
|2005.06.14 15:07
|sell
|602
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2118
|1204
|2005.06.14 15:07
|t/p
|602
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2118
|100.00
|22330.66
|1205
|2005.06.14 15:07
|sell
|603
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2122
|1206
|2005.06.14 15:08
|t/p
|603
|1.00
|1.2122
|1.2162
|1.2122
|100.00
|22430.66
|1207
|2005.06.14 15:30
|buy
|604
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2075
|1208
|2005.06.14 15:59
|s/l
|604
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2075
|-300.00
|22130.66
|1209
|2005.06.14 15:59
|buy
|605
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2048
|1210
|2005.06.14 16:02
|t/p
|605
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2048
|100.00
|22230.66
|1211
|2005.06.14 20:38
|buy
|606
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2048
|1212
|2005.06.15 00:03
|close
|606
|1.00
|1.2037
|1.2008
|1.2048
|-12.47
|22218.19
|1213
|2005.06.15 01:02
|buy
|607
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2037
|1214
|2005.06.15 02:00
|t/p
|607
|1.00
|1.2037
|1.1997
|1.2037
|100.00
|22318.19
|1215
|2005.06.15 02:00
|sell
|608
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2027
|1216
|2005.06.15 04:45
|close
|608
|1.00
|1.2040
|1.2067
|1.2027
|-30.00
|22288.19
|1217
|2005.06.15 04:46
|buy
|609
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2050
|1218
|2005.06.15 05:00
|t/p
|609
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2050
|100.00
|22388.19
|1219
|2005.06.15 05:10
|buy
|610
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2049
|1220
|2005.06.15 05:14
|t/p
|610
|1.00
|1.2049
|1.2009
|1.2049
|100.00
|22488.19
|1221
|2005.06.15 05:32
|sell
|611
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|1222
|2005.06.15 07:03
|close
|611
|1.00
|1.2042
|1.2078
|1.2038
|60.00
|22548.19
|1223
|2005.06.15 07:04
|buy
|612
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2051
|1224
|2005.06.15 07:30
|t/p
|612
|1.00
|1.2051
|1.2011
|1.2051
|100.00
|22648.19
|1225
|2005.06.15 08:17
|buy
|613
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2050
|1226
|2005.06.15 08:26
|t/p
|613
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2050
|100.00
|22748.19
|1227
|2005.06.15 08:29
|buy
|614
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2046
|1228
|2005.06.15 08:39
|t/p
|614
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2046
|100.00
|22848.19
|1229
|2005.06.15 08:40
|buy
|615
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2050
|1230
|2005.06.15 09:04
|t/p
|615
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2050
|100.00
|22948.19
|1231
|2005.06.15 09:15
|sell
|616
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|1232
|2005.06.15 10:45
|close
|616
|1.00
|1.2051
|1.2083
|1.2043
|20.00
|22968.19
|1233
|2005.06.15 10:45
|buy
|617
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2060
|1234
|2005.06.15 11:42
|t/p
|617
|1.00
|1.2060
|1.2020
|1.2060
|100.00
|23068.19
|1235
|2005.06.15 11:42
|sell
|618
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.2050
|1236
|2005.06.15 11:46
|t/p
|618
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2050
|100.00
|23168.19
|1237
|2005.06.15 11:48
|sell
|619
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|1238
|2005.06.15 12:01
|t/p
|619
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2047
|100.00
|23268.19
|1239
|2005.06.15 12:30
|buy
|620
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2048
|1240
|2005.06.15 12:33
|t/p
|620
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2048
|100.00
|23368.19
|1241
|2005.06.15 13:40
|sell
|621
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|1242
|2005.06.15 14:30
|t/p
|621
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|23468.19
|1243
|2005.06.15 14:30
|buy
|622
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2046
|1244
|2005.06.15 14:30
|t/p
|622
|1.00
|1.2046
|1.2006
|1.2046
|100.00
|23568.19
|1245
|2005.06.15 14:36
|buy
|623
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2047
|1246
|2005.06.15 14:37
|t/p
|623
|1.00
|1.2047
|1.2007
|1.2047
|100.00
|23668.19
|1247
|2005.06.15 15:06
|buy
|624
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|1248
|2005.06.15 15:06
|t/p
|624
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2054
|100.00
|23768.19
|1249
|2005.06.15 15:21
|buy
|625
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|1250
|2005.06.15 15:21
|t/p
|625
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2054
|100.00
|23868.19
|1251
|2005.06.15 15:30
|sell
|626
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|1252
|2005.06.15 15:37
|s/l
|626
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2065
|-300.00
|23568.19
|1253
|2005.06.15 15:37
|sell
|627
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|1254
|2005.06.15 15:38
|t/p
|627
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2100
|100.00
|23668.19
|1255
|2005.06.15 15:38
|sell
|628
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2086
|1256
|2005.06.15 15:38
|t/p
|628
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2086
|100.00
|23768.19
|1257
|2005.06.15 15:38
|sell
|629
|1.00
|1.2079
|1.2109
|1.2069
|1258
|2005.06.15 15:41
|t/p
|629
|1.00
|1.2069
|1.2109
|1.2069
|100.00
|23868.19
|1259
|2005.06.15 15:42
|sell
|630
|1.00
|1.2079
|1.2109
|1.2069
|1260
|2005.06.15 15:43
|s/l
|630
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2069
|-300.00
|23568.19
|1261
|2005.06.15 15:43
|sell
|631
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|1262
|2005.06.15 15:43
|t/p
|631
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2100
|100.00
|23668.19
|1263
|2005.06.15 15:43
|sell
|632
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2087
|1264
|2005.06.15 15:43
|t/p
|632
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2087
|100.00
|23768.19
|1265
|2005.06.15 15:43
|sell
|633
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2073
|1266
|2005.06.15 15:52
|s/l
|633
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2073
|-300.00
|23468.19
|1267
|2005.06.15 15:52
|sell
|634
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2105
|1268
|2005.06.15 15:53
|t/p
|634
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2105
|100.00
|23568.19
|1269
|2005.06.15 15:53
|sell
|635
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2092
|1270
|2005.06.15 16:19
|t/p
|635
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2092
|100.00
|23668.19
|1271
|2005.06.15 16:19
|sell
|636
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2078
|1272
|2005.06.15 16:58
|s/l
|636
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2078
|-300.00
|23368.19
|1273
|2005.06.15 18:27
|sell
|637
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.2106
|1274
|2005.06.15 18:29
|t/p
|637
|1.00
|1.2106
|1.2146
|1.2106
|100.00
|23468.19
|1275
|2005.06.15 19:47
|sell
|638
|1.00
|1.2116
|1.2146
|1.2106
|1276
|2005.06.16 01:30
|close
|638
|1.00
|1.2117
|1.2146
|1.2106
|-9.77
|23458.42
|1277
|2005.06.16 01:30
|buy
|639
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2126
|1278
|2005.06.16 04:34
|close
|639
|1.00
|1.2101
|1.2086
|1.2126
|-150.00
|23308.42
|1279
|2005.06.16 04:34
|sell
|640
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2092
|1280
|2005.06.16 04:45
|t/p
|640
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2092
|100.00
|23408.42
|1281
|2005.06.16 04:48
|sell
|641
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2091
|1282
|2005.06.16 04:58
|t/p
|641
|1.00
|1.2091
|1.2131
|1.2091
|100.00
|23508.42
|1283
|2005.06.16 06:15
|buy
|642
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2087
|1284
|2005.06.16 07:45
|t/p
|642
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2087
|100.00
|23608.42
|1285
|2005.06.16 10:15
|sell
|643
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2077
|1286
|2005.06.16 11:30
|s/l
|643
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2077
|-300.00
|23308.42
|1287
|2005.06.16 13:34
|buy
|644
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2123
|1288
|2005.06.16 13:43
|t/p
|644
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2123
|100.00
|23408.42
|1289
|2005.06.16 14:12
|sell
|645
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2119
|1290
|2005.06.16 14:14
|t/p
|645
|1.00
|1.2119
|1.2159
|1.2119
|100.00
|23508.42
|1291
|2005.06.16 15:45
|buy
|646
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2122
|1292
|2005.06.16 15:47
|s/l
|646
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2122
|-300.00
|23208.42
|1293
|2005.06.16 15:47
|buy
|647
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2091
|1294
|2005.06.16 15:49
|t/p
|647
|1.00
|1.2091
|1.2051
|1.2091
|100.00
|23308.42
|1295
|2005.06.16 15:49
|buy
|648
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2110
|1296
|2005.06.16 15:54
|t/p
|648
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.2110
|100.00
|23408.42
|1297
|2005.06.16 15:54
|buy
|649
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2123
|1298
|2005.06.16 16:00
|s/l
|649
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2123
|-300.00
|23108.42
|1299
|2005.06.16 16:00
|buy
|650
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2095
|1300
|2005.06.16 16:10
|t/p
|650
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2095
|100.00
|23208.42
|1301
|2005.06.16 16:10
|buy
|651
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2108
|1302
|2005.06.16 16:15
|s/l
|651
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2108
|-300.00
|22908.42
|1303
|2005.06.16 19:11
|buy
|652
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2092
|1304
|2005.06.16 19:14
|t/p
|652
|1.00
|1.2092
|1.2052
|1.2092
|100.00
|23008.42
|1305
|2005.06.16 19:26
|buy
|653
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2086
|1306
|2005.06.16 19:39
|t/p
|653
|1.00
|1.2086
|1.2046
|1.2086
|100.00
|23108.42
|1307
|2005.06.16 20:18
|sell
|654
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2086
|1308
|2005.06.17 00:15
|close
|654
|1.00
|1.2103
|1.2126
|1.2086
|-69.77
|23038.65
|1309
|2005.06.17 00:15
|buy
|655
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2113
|1310
|2005.06.17 03:00
|close
|655
|1.00
|1.2110
|1.2073
|1.2113
|70.00
|23108.65
|1311
|2005.06.17 03:00
|sell
|656
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2099
|1312
|2005.06.17 06:45
|close
|656
|1.00
|1.2101
|1.2139
|1.2099
|80.00
|23188.65
|1313
|2005.06.17 06:59
|buy
|657
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2113
|1314
|2005.06.17 08:45
|t/p
|657
|1.00
|1.2113
|1.2073
|1.2113
|100.00
|23288.65
|1315
|2005.06.17 08:45
|sell
|658
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|1316
|2005.06.17 09:44
|s/l
|658
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2103
|-300.00
|22988.65
|1317
|2005.06.17 10:58
|sell
|659
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|1318
|2005.06.17 11:01
|t/p
|659
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2134
|100.00
|23088.65
|1319
|2005.06.17 12:02
|sell
|660
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2130
|1320
|2005.06.17 12:26
|s/l
|660
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2130
|-300.00
|22788.65
|1321
|2005.06.17 12:26
|sell
|661
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2160
|1322
|2005.06.17 12:30
|t/p
|661
|1.00
|1.2160
|1.2200
|1.2160
|100.00
|22888.65
|1323
|2005.06.17 12:30
|sell
|662
|1.00
|1.2157
|1.2187
|1.2147
|1324
|2005.06.17 12:44
|s/l
|662
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2147
|-300.00
|22588.65
|1325
|2005.06.17 12:44
|sell
|663
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2175
|1326
|2005.06.17 12:45
|t/p
|663
|1.00
|1.2175
|1.2215
|1.2175
|100.00
|22688.65
|1327
|2005.06.17 14:42
|sell
|664
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2182
|1328
|2005.06.17 14:45
|t/p
|664
|1.00
|1.2182
|1.2222
|1.2182
|100.00
|22788.65
|1329
|2005.06.17 14:45
|sell
|665
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2180
|1330
|2005.06.17 14:50
|t/p
|665
|1.00
|1.2180
|1.2220
|1.2180
|100.00
|22888.65
|1331
|2005.06.17 14:51
|sell
|666
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2180
|1332
|2005.06.17 14:51
|t/p
|666
|1.00
|1.2180
|1.2220
|1.2180
|100.00
|22988.65
|1333
|2005.06.17 14:52
|sell
|667
|1.00
|1.2193
|1.2223
|1.2183
|1334
|2005.06.17 14:59
|t/p
|667
|1.00
|1.2183
|1.2223
|1.2183
|100.00
|23088.65
|1335
|2005.06.17 18:54
|sell
|668
|1.00
|1.2249
|1.2279
|1.2239
|1336
|2005.06.17 20:10
|s/l
|668
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2239
|-300.00
|22788.65
|1337
|2005.06.20 00:00
|buy
|669
|1.00
|1.2191
|1.2161
|1.2201
|1338
|2005.06.20 00:44
|t/p
|669
|1.00
|1.2201
|1.2161
|1.2201
|100.00
|22888.65
|1339
|2005.06.20 05:19
|sell
|670
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2224
|1340
|2005.06.20 06:37
|close
|670
|1.00
|1.2226
|1.2264
|1.2224
|80.00
|22968.65
|1341
|2005.06.20 06:37
|buy
|671
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.2234
|1342
|2005.06.20 06:41
|t/p
|671
|1.00
|1.2234
|1.2194
|1.2234
|100.00
|23068.65
|1343
|2005.06.20 06:44
|buy
|672
|1.00
|1.2225
|1.2195
|1.2235
|1344
|2005.06.20 08:05
|s/l
|672
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2235
|-300.00
|22768.65
|1345
|2005.06.20 08:15
|sell
|673
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|1346
|2005.06.20 10:16
|t/p
|673
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|22868.65
|1347
|2005.06.20 11:15
|sell
|674
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2219
|1348
|2005.06.20 12:00
|t/p
|674
|1.00
|1.2219
|1.2259
|1.2219
|100.00
|22968.65
|1349
|2005.06.20 14:34
|sell
|675
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|1350
|2005.06.20 14:35
|t/p
|675
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|23068.65
|1351
|2005.06.20 14:38
|sell
|676
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|1352
|2005.06.20 14:39
|t/p
|676
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|23168.65
|1353
|2005.06.20 18:03
|sell
|677
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2135
|1354
|2005.06.21 01:46
|t/p
|677
|1.00
|1.2135
|1.2175
|1.2135
|100.23
|23268.88
|1355
|2005.06.21 02:15
|sell
|678
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2143
|1356
|2005.06.21 02:19
|t/p
|678
|1.00
|1.2143
|1.2183
|1.2143
|100.00
|23368.88
|1357
|2005.06.21 06:45
|sell
|679
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2143
|1358
|2005.06.21 07:01
|t/p
|679
|1.00
|1.2143
|1.2183
|1.2143
|100.00
|23468.88
|1359
|2005.06.21 09:02
|sell
|680
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2141
|1360
|2005.06.21 09:20
|t/p
|680
|1.00
|1.2141
|1.2181
|1.2141
|100.00
|23568.88
|1361
|2005.06.21 09:45
|buy
|681
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2122
|1362
|2005.06.21 11:14
|s/l
|681
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2122
|-300.00
|23268.88
|1363
|2005.06.21 13:10
|buy
|682
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2089
|1364
|2005.06.21 13:48
|t/p
|682
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2089
|100.00
|23368.88
|1365
|2005.06.21 13:55
|buy
|683
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2091
|1366
|2005.06.21 13:59
|t/p
|683
|1.00
|1.2091
|1.2051
|1.2091
|100.00
|23468.88
|1367
|2005.06.21 14:00
|sell
|684
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2082
|1368
|2005.06.21 15:16
|s/l
|684
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2082
|-300.00
|23168.88
|1369
|2005.06.21 16:09
|buy
|685
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|1370
|2005.06.21 16:17
|t/p
|685
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|23268.88
|1371
|2005.06.21 16:36
|buy
|686
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|1372
|2005.06.21 16:47
|t/p
|686
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|23368.88
|1373
|2005.06.21 16:52
|buy
|687
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|1374
|2005.06.21 16:59
|t/p
|687
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|23468.88
|1375
|2005.06.21 19:56
|sell
|688
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|1376
|2005.06.21 22:23
|s/l
|688
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2146
|-300.00
|23168.88
|1377
|2005.06.21 22:23
|sell
|689
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2173
|1378
|2005.06.21 23:15
|close
|689
|1.00
|1.2176
|1.2213
|1.2173
|70.00
|23238.88
|1379
|2005.06.21 23:16
|buy
|690
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2186
|1380
|2005.06.22 01:11
|close
|690
|1.00
|1.2178
|1.2146
|1.2186
|17.53
|23256.41
|1381
|2005.06.22 01:12
|sell
|691
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|1382
|2005.06.22 01:40
|s/l
|691
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2169
|-300.00
|22956.41
|1383
|2005.06.22 02:46
|buy
|692
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2183
|1384
|2005.06.22 06:32
|close
|692
|1.00
|1.2174
|1.2143
|1.2183
|10.00
|22966.41
|1385
|2005.06.22 06:33
|sell
|693
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2164
|1386
|2005.06.22 11:00
|close
|693
|1.00
|1.2177
|1.2204
|1.2164
|-30.00
|22936.41
|1387
|2005.06.22 11:00
|buy
|694
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2185
|1388
|2005.06.22 11:02
|t/p
|694
|1.00
|1.2185
|1.2145
|1.2185
|100.00
|23036.41
|1389
|2005.06.22 11:05
|buy
|695
|1.00
|1.2177
|1.2147
|1.2187
|1390
|2005.06.22 11:06
|s/l
|695
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2187
|-300.00
|22736.41
|1391
|2005.06.22 11:06
|buy
|696
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2159
|1392
|2005.06.22 11:06
|t/p
|696
|1.00
|1.2159
|1.2119
|1.2159
|100.00
|22836.41
|1393
|2005.06.22 11:06
|buy
|697
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2182
|1394
|2005.06.22 11:11
|t/p
|697
|1.00
|1.2182
|1.2142
|1.2182
|100.00
|22936.41
|1395
|2005.06.22 11:14
|buy
|698
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2163
|1396
|2005.06.22 12:58
|s/l
|698
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2163
|-300.00
|22636.41
|1397
|2005.06.22 18:23
|buy
|699
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2114
|1398
|2005.06.22 18:32
|t/p
|699
|1.00
|1.2114
|1.2074
|1.2114
|100.00
|22736.41
|1399
|2005.06.22 23:45
|sell
|700
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2127
|1400
|2005.06.23 00:01
|t/p
|700
|1.00
|1.2127
|1.2167
|1.2127
|100.23
|22836.64
|1401
|2005.06.23 03:30
|buy
|701
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2137
|1402
|2005.06.23 03:43
|t/p
|701
|1.00
|1.2137
|1.2097
|1.2137
|100.00
|22936.64
|1403
|2005.06.23 03:48
|buy
|702
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2137
|1404
|2005.06.23 04:12
|t/p
|702
|1.00
|1.2137
|1.2097
|1.2137
|100.00
|23036.64
|1405
|2005.06.23 05:01
|buy
|703
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2137
|1406
|2005.06.23 08:36
|close
|703
|1.00
|1.2128
|1.2097
|1.2137
|10.00
|23046.64
|1407
|2005.06.23 08:36
|sell
|704
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|1408
|2005.06.23 08:58
|t/p
|704
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2115
|100.00
|23146.64
|1409
|2005.06.23 09:28
|buy
|705
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2119
|1410
|2005.06.23 09:57
|s/l
|705
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2119
|-300.00
|22846.64
|1411
|2005.06.23 14:00
|buy
|706
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2086
|1412
|2005.06.23 14:38
|s/l
|706
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2086
|-300.00
|22546.64
|1413
|2005.06.23 14:38
|buy
|707
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2059
|1414
|2005.06.23 17:00
|t/p
|707
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2059
|100.00
|22646.64
|1415
|2005.06.23 17:00
|sell
|708
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2054
|1416
|2005.06.23 17:03
|t/p
|708
|1.00
|1.2054
|1.2094
|1.2054
|100.00
|22746.64
|1417
|2005.06.23 17:15
|sell
|709
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2063
|1418
|2005.06.23 17:16
|t/p
|709
|1.00
|1.2063
|1.2103
|1.2063
|100.00
|22846.64
|1419
|2005.06.23 17:16
|sell
|710
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2051
|1420
|2005.06.23 17:26
|t/p
|710
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2051
|100.00
|22946.64
|1421
|2005.06.23 17:29
|sell
|711
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|1422
|2005.06.23 17:41
|t/p
|711
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|23046.64
|1423
|2005.06.23 20:37
|buy
|712
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2039
|1424
|2005.06.23 21:00
|t/p
|712
|1.00
|1.2039
|1.1999
|1.2039
|100.00
|23146.64
|1425
|2005.06.23 21:16
|sell
|713
|1.00
|1.2041
|1.2071
|1.2031
|1426
|2005.06.23 23:04
|close
|713
|1.00
|1.2035
|1.2071
|1.2031
|60.00
|23206.64
|1427
|2005.06.23 23:04
|buy
|714
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2043
|1428
|2005.06.24 01:00
|close
|714
|1.00
|1.2036
|1.2003
|1.2043
|29.18
|23235.82
|1429
|2005.06.24 04:01
|sell
|715
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|1430
|2005.06.24 04:25
|t/p
|715
|1.00
|1.2028
|1.2068
|1.2028
|100.00
|23335.82
|1431
|2005.06.24 06:00
|sell
|716
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|1432
|2005.06.24 06:00
|t/p
|716
|1.00
|1.2028
|1.2068
|1.2028
|100.00
|23435.82
|1433
|2005.06.24 06:00
|sell
|717
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|1434
|2005.06.24 06:01
|t/p
|717
|1.00
|1.2028
|1.2068
|1.2028
|100.00
|23535.82
|1435
|2005.06.24 06:15
|sell
|718
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.2026
|1436
|2005.06.24 06:17
|t/p
|718
|1.00
|1.2026
|1.2066
|1.2026
|100.00
|23635.82
|1437
|2005.06.24 06:29
|sell
|719
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.2026
|1438
|2005.06.24 09:31
|s/l
|719
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2026
|-300.00
|23335.82
|1439
|2005.06.24 09:31
|sell
|720
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2053
|1440
|2005.06.24 09:32
|t/p
|720
|1.00
|1.2053
|1.2093
|1.2053
|100.00
|23435.82
|1441
|2005.06.24 09:32
|sell
|721
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|1442
|2005.06.24 10:29
|s/l
|721
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2039
|-300.00
|23135.82
|1443
|2005.06.24 11:01
|buy
|722
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2064
|1444
|2005.06.24 11:14
|t/p
|722
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2064
|100.00
|23235.82
|1445
|2005.06.24 11:14
|buy
|723
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2064
|1446
|2005.06.24 11:43
|t/p
|723
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.2064
|100.00
|23335.82
|1447
|2005.06.24 11:53
|sell
|724
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2058
|1448
|2005.06.24 14:30
|close
|724
|1.00
|1.2073
|1.2098
|1.2058
|-50.00
|23285.82
|1449
|2005.06.24 14:30
|buy
|725
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2082
|1450
|2005.06.24 14:38
|t/p
|725
|1.00
|1.2082
|1.2042
|1.2082
|100.00
|23385.82
|1451
|2005.06.24 14:44
|buy
|726
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|1452
|2005.06.24 15:11
|t/p
|726
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2085
|100.00
|23485.82
|1453
|2005.06.24 15:17
|buy
|727
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|1454
|2005.06.24 15:23
|t/p
|727
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|23585.82
|1455
|2005.06.24 15:29
|buy
|728
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2086
|1456
|2005.06.24 15:57
|t/p
|728
|1.00
|1.2086
|1.2046
|1.2086
|100.00
|23685.82
|1457
|2005.06.24 17:15
|buy
|729
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2091
|1458
|2005.06.24 17:25
|t/p
|729
|1.00
|1.2091
|1.2051
|1.2091
|100.00
|23785.82
|1459
|2005.06.24 17:54
|sell
|730
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2086
|1460
|2005.06.24 18:00
|t/p
|730
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2086
|100.00
|23885.82
|1461
|2005.06.24 19:30
|buy
|731
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2089
|1462
|2005.06.24 20:07
|t/p
|731
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2089
|100.00
|23985.82
|1463
|2005.06.24 20:36
|sell
|732
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2084
|1464
|2005.06.24 22:45
|close
|732
|1.00
|1.2092
|1.2124
|1.2084
|20.00
|24005.82
|1465
|2005.06.24 22:45
|buy
|733
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2102
|1466
|2005.06.24 22:45
|t/p
|733
|1.00
|1.2102
|1.2062
|1.2102
|100.00
|24105.82
|1467
|2005.06.24 23:00
|buy
|734
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2101
|1468
|2005.06.24 23:06
|t/p
|734
|1.00
|1.2101
|1.2061
|1.2101
|100.00
|24205.82
|1469
|2005.06.24 23:19
|buy
|735
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2101
|1470
|2005.06.24 23:21
|t/p
|735
|1.00
|1.2101
|1.2061
|1.2101
|100.00
|24305.82
|1471
|2005.06.27 03:02
|sell
|736
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2122
|1472
|2005.06.27 08:35
|s/l
|736
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2122
|-300.00
|24005.82
|1473
|2005.06.27 08:45
|sell
|737
|1.00
|1.2172
|1.2202
|1.2162
|1474
|2005.06.27 10:01
|t/p
|737
|1.00
|1.2162
|1.2202
|1.2162
|100.00
|24105.82
|1475
|2005.06.27 12:25
|sell
|738
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2158
|1476
|2005.06.27 14:00
|close
|738
|1.00
|1.2172
|1.2198
|1.2158
|-40.00
|24065.82
|1477
|2005.06.27 14:00
|buy
|739
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2182
|1478
|2005.06.27 17:01
|s/l
|739
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2182
|-300.00
|23765.82
|1479
|2005.06.27 17:01
|buy
|740
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2154
|1480
|2005.06.27 17:01
|t/p
|740
|1.00
|1.2154
|1.2114
|1.2154
|100.00
|23865.82
|1481
|2005.06.27 17:14
|buy
|741
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2160
|1482
|2005.06.27 17:34
|t/p
|741
|1.00
|1.2160
|1.2120
|1.2160
|100.00
|23965.82
|1483
|2005.06.27 20:40
|buy
|742
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2165
|1484
|2005.06.27 20:50
|t/p
|742
|1.00
|1.2165
|1.2125
|1.2165
|100.00
|24065.82
|1485
|2005.06.27 20:55
|buy
|743
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2165
|1486
|2005.06.27 22:03
|t/p
|743
|1.00
|1.2165
|1.2125
|1.2165
|100.00
|24165.82
|1487
|2005.06.28 00:50
|buy
|744
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2170
|1488
|2005.06.28 01:30
|t/p
|744
|1.00
|1.2170
|1.2130
|1.2170
|100.00
|24265.82
|1489
|2005.06.28 02:00
|sell
|745
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2164
|1490
|2005.06.28 03:02
|t/p
|745
|1.00
|1.2164
|1.2204
|1.2164
|100.00
|24365.82
|1491
|2005.06.28 04:00
|sell
|746
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|1492
|2005.06.28 05:15
|t/p
|746
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|24465.82
|1493
|2005.06.28 06:35
|sell
|747
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2157
|1494
|2005.06.28 07:46
|t/p
|747
|1.00
|1.2157
|1.2197
|1.2157
|100.00
|24565.82
|1495
|2005.06.28 07:47
|sell
|748
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2155
|1496
|2005.06.28 08:00
|t/p
|748
|1.00
|1.2155
|1.2195
|1.2155
|100.00
|24665.82
|1497
|2005.06.28 08:15
|buy
|749
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2155
|1498
|2005.06.28 09:28
|s/l
|749
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2155
|-300.00
|24365.82
|1499
|2005.06.28 10:16
|sell
|750
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.2117
|1500
|2005.06.28 10:27
|t/p
|750
|1.00
|1.2117
|1.2157
|1.2117
|100.00
|24465.82
|1501
|2005.06.28 10:29
|sell
|751
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|1502
|2005.06.28 10:43
|t/p
|751
|1.00
|1.2115
|1.2155
|1.2115
|100.00
|24565.82
|1503
|2005.06.28 12:30
|sell
|752
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|1504
|2005.06.28 13:54
|t/p
|752
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2100
|100.00
|24665.82
|1505
|2005.06.28 14:15
|buy
|753
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2108
|1506
|2005.06.28 16:00
|close
|753
|1.00
|1.2094
|1.2068
|1.2108
|-40.00
|24625.82
|1507
|2005.06.28 16:00
|sell
|754
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2084
|1508
|2005.06.28 16:08
|t/p
|754
|1.00
|1.2084
|1.2124
|1.2084
|100.00
|24725.82
|1509
|2005.06.28 16:30
|buy
|755
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2083
|1510
|2005.06.28 16:30
|t/p
|755
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2083
|100.00
|24825.82
|1511
|2005.06.28 16:33
|buy
|756
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2083
|1512
|2005.06.28 16:44
|t/p
|756
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2083
|100.00
|24925.82
|1513
|2005.06.28 20:45
|sell
|757
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2067
|1514
|2005.06.28 21:42
|t/p
|757
|1.00
|1.2067
|1.2107
|1.2067
|100.00
|25025.82
|1515
|2005.06.28 21:45
|buy
|758
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2079
|1516
|2005.06.28 23:30
|close
|758
|1.00
|1.2064
|1.2039
|1.2079
|-50.00
|24975.82
|1517
|2005.06.28 23:30
|sell
|759
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2055
|1518
|2005.06.29 03:05
|close
|759
|1.00
|1.2068
|1.2095
|1.2055
|-29.31
|24946.51
|1519
|2005.06.29 03:08
|buy
|760
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|1520
|2005.06.29 05:15
|close
|760
|1.00
|1.2070
|1.2038
|1.2078
|20.00
|24966.51
|1521
|2005.06.29 05:16
|sell
|761
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|1522
|2005.06.29 08:02
|t/p
|761
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2060
|100.00
|25066.51
|1523
|2005.06.29 08:08
|sell
|762
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|1524
|2005.06.29 08:09
|t/p
|762
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2060
|100.00
|25166.51
|1525
|2005.06.29 08:30
|buy
|763
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2053
|1526
|2005.06.29 10:30
|close
|763
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2053
|-20.00
|25146.51
|1527
|2005.06.29 10:30
|sell
|764
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.2032
|1528
|2005.06.29 11:18
|s/l
|764
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2032
|-300.00
|24846.51
|1529
|2005.06.29 13:24
|buy
|765
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|1530
|2005.06.29 16:19
|s/l
|765
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2065
|-300.00
|24546.51
|1531
|2005.06.29 16:39
|sell
|766
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|1532
|2005.06.29 16:40
|t/p
|766
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2059
|100.00
|24646.51
|1533
|2005.06.29 16:46
|sell
|767
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|1534
|2005.06.29 17:08
|s/l
|767
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2048
|-300.00
|24346.51
|1535
|2005.06.29 17:08
|sell
|768
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|1536
|2005.06.29 17:10
|t/p
|768
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2075
|100.00
|24446.51
|1537
|2005.06.29 17:10
|sell
|769
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|1538
|2005.06.29 17:38
|s/l
|769
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2060
|-300.00
|24146.51
|1539
|2005.06.29 18:34
|buy
|770
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2089
|1540
|2005.06.29 19:13
|t/p
|770
|1.00
|1.2089
|1.2049
|1.2089
|100.00
|24246.51
|1541
|2005.06.29 20:01
|buy
|771
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2089
|1542
|2005.06.29 23:08
|close
|771
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2089
|0.00
|24246.51
|1543
|2005.06.29 23:08
|sell
|772
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2071
|1544
|2005.06.29 23:50
|t/p
|772
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2071
|100.00
|24346.51
|1545
|2005.06.30 00:36
|sell
|773
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2071
|1546
|2005.06.30 02:46
|close
|773
|1.00
|1.2079
|1.2111
|1.2071
|20.00
|24366.51
|1547
|2005.06.30 02:46
|buy
|774
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2087
|1548
|2005.06.30 03:32
|t/p
|774
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2087
|100.00
|24466.51
|1549
|2005.06.30 03:46
|sell
|775
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|1550
|2005.06.30 08:22
|s/l
|775
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2075
|-300.00
|24166.51
|1551
|2005.06.30 08:22
|sell
|776
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|1552
|2005.06.30 08:22
|t/p
|776
|1.00
|1.2102
|1.2142
|1.2102
|100.00
|24266.51
|1553
|2005.06.30 08:22
|sell
|777
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1554
|2005.06.30 08:46
|t/p
|777
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|24366.51
|1555
|2005.06.30 09:00
|buy
|778
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2097
|1556
|2005.06.30 11:42
|s/l
|778
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2097
|-300.00
|24066.51
|1557
|2005.06.30 13:15
|sell
|779
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2056
|1558
|2005.06.30 14:07
|s/l
|779
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2056
|-300.00
|23766.51
|1559
|2005.06.30 14:57
|buy
|780
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|1560
|2005.06.30 14:58
|t/p
|780
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2085
|100.00
|23866.51
|1561
|2005.06.30 15:11
|buy
|781
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2090
|1562
|2005.06.30 16:01
|t/p
|781
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2090
|100.00
|23966.51
|1563
|2005.06.30 18:17
|sell
|782
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|1564
|2005.06.30 18:18
|t/p
|782
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2103
|100.00
|24066.51
|1565
|2005.06.30 18:25
|sell
|783
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2099
|1566
|2005.06.30 18:48
|t/p
|783
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2099
|100.00
|24166.51
|1567
|2005.06.30 18:51
|buy
|784
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2099
|1568
|2005.06.30 18:53
|t/p
|784
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2099
|100.00
|24266.51
|1569
|2005.06.30 20:54
|sell
|785
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|1570
|2005.06.30 20:55
|t/p
|785
|1.00
|1.2102
|1.2142
|1.2102
|100.00
|24366.51
|1571
|2005.06.30 21:09
|sell
|786
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2094
|1572
|2005.06.30 23:45
|t/p
|786
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2094
|100.00
|24466.51
|1573
|2005.06.30 23:45
|buy
|787
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2099
|1574
|2005.06.30 23:46
|t/p
|787
|1.00
|1.2099
|1.2059
|1.2099
|100.00
|24566.51
|1575
|2005.06.30 23:59
|buy
|788
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2101
|1576
|2005.07.01 01:48
|close
|788
|1.00
|1.2098
|1.2061
|1.2101
|69.18
|24635.68
|1577
|2005.07.01 01:49
|sell
|789
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1578
|2005.07.01 01:53
|t/p
|789
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|24735.68
|1579
|2005.07.01 01:55
|sell
|790
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1580
|2005.07.01 02:01
|t/p
|790
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|24835.68
|1581
|2005.07.01 02:17
|sell
|791
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1582
|2005.07.01 02:22
|t/p
|791
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|24935.68
|1583
|2005.07.01 02:23
|sell
|792
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1584
|2005.07.01 02:31
|t/p
|792
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|25035.68
|1585
|2005.07.01 02:32
|sell
|793
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1586
|2005.07.01 02:37
|t/p
|793
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|25135.68
|1587
|2005.07.01 02:47
|sell
|794
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1588
|2005.07.01 02:51
|t/p
|794
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|25235.68
|1589
|2005.07.01 02:53
|sell
|795
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1590
|2005.07.01 03:00
|t/p
|795
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|25335.68
|1591
|2005.07.01 03:21
|buy
|796
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2091
|1592
|2005.07.01 03:31
|t/p
|796
|1.00
|1.2091
|1.2051
|1.2091
|100.00
|25435.68
|1593
|2005.07.01 03:35
|buy
|797
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2094
|1594
|2005.07.01 03:46
|t/p
|797
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2094
|100.00
|25535.68
|1595
|2005.07.01 04:00
|sell
|798
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2082
|1596
|2005.07.01 06:02
|t/p
|798
|1.00
|1.2082
|1.2122
|1.2082
|100.00
|25635.68
|1597
|2005.07.01 09:00
|sell
|799
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|1598
|2005.07.01 09:00
|t/p
|799
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|25735.68
|1599
|2005.07.01 09:00
|sell
|800
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|1600
|2005.07.01 09:01
|t/p
|800
|1.00
|1.2038
|1.2078
|1.2038
|100.00
|25835.68
|1601
|2005.07.01 09:01
|sell
|801
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|1602
|2005.07.01 09:07
|t/p
|801
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2039
|100.00
|25935.68
|1603
|2005.07.01 09:14
|sell
|802
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|1604
|2005.07.01 09:42
|t/p
|802
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|26035.68
|1605
|2005.07.01 10:30
|sell
|803
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|1606
|2005.07.01 11:15
|s/l
|803
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2048
|-300.00
|25735.68
|1607
|2005.07.01 15:04
|buy
|804
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2086
|1608
|2005.07.01 16:03
|s/l
|804
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2086
|-300.00
|25435.68
|1609
|2005.07.01 21:17
|sell
|805
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1946
|1610
|2005.07.01 23:22
|close
|805
|1.00
|1.1947
|1.1986
|1.1946
|90.00
|25525.68
|1611
|2005.07.01 23:22
|buy
|806
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1957
|1612
|2005.07.01 23:29
|t/p
|806
|1.00
|1.1957
|1.1917
|1.1957
|100.00
|25625.68
|1613
|2005.07.04 00:00
|buy
|807
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1947
|1614
|2005.07.04 00:07
|s/l
|807
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1947
|-300.00
|25325.68
|1615
|2005.07.04 00:07
|buy
|808
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1920
|1616
|2005.07.04 00:15
|t/p
|808
|1.00
|1.1920
|1.1880
|1.1920
|100.00
|25425.68
|1617
|2005.07.04 00:15
|buy
|809
|1.00
|1.1923
|1.1893
|1.1933
|1618
|2005.07.04 00:45
|t/p
|809
|1.00
|1.1933
|1.1893
|1.1933
|100.00
|25525.68
|1619
|2005.07.04 03:26
|buy
|810
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.1939
|1620
|2005.07.04 06:00
|close
|810
|1.00
|1.1919
|1.1899
|1.1939
|-100.00
|25425.68
|1621
|2005.07.04 06:01
|sell
|811
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1910
|1622
|2005.07.04 08:47
|s/l
|811
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1910
|-300.00
|25125.68
|1623
|2005.07.04 09:00
|sell
|812
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|1624
|2005.07.04 09:03
|t/p
|812
|1.00
|1.1932
|1.1972
|1.1932
|100.00
|25225.68
|1625
|2005.07.04 09:04
|sell
|813
|1.00
|1.1930
|1.1960
|1.1920
|1626
|2005.07.04 10:17
|t/p
|813
|1.00
|1.1920
|1.1960
|1.1920
|100.00
|25325.68
|1627
|2005.07.04 15:08
|sell
|814
|1.00
|1.1911
|1.1941
|1.1901
|1628
|2005.07.04 15:32
|t/p
|814
|1.00
|1.1901
|1.1941
|1.1901
|100.00
|25425.68
|1629
|2005.07.04 16:49
|sell
|815
|1.00
|1.1908
|1.1938
|1.1898
|1630
|2005.07.04 17:11
|t/p
|815
|1.00
|1.1898
|1.1938
|1.1898
|100.00
|25525.68
|1631
|2005.07.04 18:19
|sell
|816
|1.00
|1.1909
|1.1939
|1.1899
|1632
|2005.07.04 20:07
|t/p
|816
|1.00
|1.1899
|1.1939
|1.1899
|100.00
|25625.68
|1633
|2005.07.04 21:30
|sell
|817
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1896
|1634
|2005.07.05 07:30
|close
|817
|1.00
|1.1907
|1.1936
|1.1896
|-9.77
|25615.91
|1635
|2005.07.05 07:30
|buy
|818
|1.00
|1.1906
|1.1876
|1.1916
|1636
|2005.07.05 08:30
|s/l
|818
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1916
|-300.00
|25315.91
|1637
|2005.07.05 10:45
|sell
|819
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1907
|1638
|2005.07.05 11:41
|t/p
|819
|1.00
|1.1907
|1.1947
|1.1907
|100.00
|25415.91
|1639
|2005.07.05 14:40
|sell
|820
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1895
|1640
|2005.07.05 14:40
|t/p
|820
|1.00
|1.1895
|1.1935
|1.1895
|100.00
|25515.91
|1641
|2005.07.05 14:44
|sell
|821
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1895
|1642
|2005.07.05 17:03
|close
|821
|1.00
|1.1904
|1.1935
|1.1895
|10.00
|25525.91
|1643
|2005.07.05 17:03
|buy
|822
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1915
|1644
|2005.07.05 17:36
|t/p
|822
|1.00
|1.1915
|1.1875
|1.1915
|100.00
|25625.91
|1645
|2005.07.05 17:36
|buy
|823
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1914
|1646
|2005.07.05 17:51
|t/p
|823
|1.00
|1.1914
|1.1874
|1.1914
|100.00
|25725.91
|1647
|2005.07.05 19:19
|sell
|824
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1908
|1648
|2005.07.05 19:22
|t/p
|824
|1.00
|1.1908
|1.1948
|1.1908
|100.00
|25825.91
|1649
|2005.07.05 19:30
|sell
|825
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1907
|1650
|2005.07.05 23:02
|close
|825
|1.00
|1.1913
|1.1947
|1.1907
|40.00
|25865.91
|1651
|2005.07.05 23:03
|buy
|826
|1.00
|1.1912
|1.1882
|1.1922
|1652
|2005.07.05 23:35
|t/p
|826
|1.00
|1.1922
|1.1882
|1.1922
|100.00
|25965.91
|1653
|2005.07.05 23:35
|sell
|827
|1.00
|1.1924
|1.1954
|1.1914
|1654
|2005.07.06 03:02
|close
|827
|1.00
|1.1923
|1.1954
|1.1914
|10.69
|25976.60
|1655
|2005.07.06 03:17
|buy
|828
|1.00
|1.1923
|1.1893
|1.1933
|1656
|2005.07.06 07:00
|close
|828
|1.00
|1.1923
|1.1893
|1.1933
|0.00
|25976.60
|1657
|2005.07.06 07:09
|sell
|829
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1917
|1658
|2005.07.06 08:54
|close
|829
|1.00
|1.1921
|1.1957
|1.1917
|60.00
|26036.60
|1659
|2005.07.06 08:59
|buy
|830
|1.00
|1.1922
|1.1892
|1.1932
|1660
|2005.07.06 09:29
|t/p
|830
|1.00
|1.1932
|1.1892
|1.1932
|100.00
|26136.60
|1661
|2005.07.06 09:58
|sell
|831
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|1662
|2005.07.06 09:58
|t/p
|831
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|26236.60
|1663
|2005.07.06 10:12
|sell
|832
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|1664
|2005.07.06 10:30
|t/p
|832
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|26336.60
|1665
|2005.07.06 10:37
|buy
|833
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1934
|1666
|2005.07.06 10:39
|t/p
|833
|1.00
|1.1934
|1.1894
|1.1934
|100.00
|26436.60
|1667
|2005.07.06 17:22
|buy
|834
|1.00
|1.1922
|1.1892
|1.1932
|1668
|2005.07.06 17:28
|t/p
|834
|1.00
|1.1932
|1.1892
|1.1932
|100.00
|26536.60
|1669
|2005.07.06 17:29
|buy
|835
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1928
|1670
|2005.07.06 17:47
|t/p
|835
|1.00
|1.1928
|1.1888
|1.1928
|100.00
|26636.60
|1671
|2005.07.06 21:45
|sell
|836
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1923
|1672
|2005.07.07 00:45
|close
|836
|1.00
|1.1928
|1.1963
|1.1923
|50.23
|26686.83
|1673
|2005.07.07 01:00
|buy
|837
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1937
|1674
|2005.07.07 02:17
|close
|837
|1.00
|1.1935
|1.1897
|1.1937
|80.00
|26766.83
|1675
|2005.07.07 02:27
|sell
|838
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|1676
|2005.07.07 02:34
|t/p
|838
|1.00
|1.1925
|1.1965
|1.1925
|100.00
|26866.83
|1677
|2005.07.07 02:34
|buy
|839
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1934
|1678
|2005.07.07 03:30
|close
|839
|1.00
|1.1932
|1.1894
|1.1934
|80.00
|26946.83
|1679
|2005.07.07 03:40
|sell
|840
|1.00
|1.1932
|1.1962
|1.1922
|1680
|2005.07.07 04:01
|t/p
|840
|1.00
|1.1922
|1.1962
|1.1922
|100.00
|27046.83
|1681
|2005.07.07 08:31
|sell
|841
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1923
|1682
|2005.07.07 08:37
|t/p
|841
|1.00
|1.1923
|1.1963
|1.1923
|100.00
|27146.83
|1683
|2005.07.07 08:44
|sell
|842
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|1684
|2005.07.07 08:55
|t/p
|842
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|27246.83
|1685
|2005.07.07 08:55
|sell
|843
|1.00
|1.1931
|1.1961
|1.1921
|1686
|2005.07.07 10:57
|s/l
|843
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1921
|-300.00
|26946.83
|1687
|2005.07.07 11:15
|sell
|844
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|1688
|2005.07.07 11:29
|s/l
|844
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1947
|-300.00
|26646.83
|1689
|2005.07.07 11:29
|sell
|845
|1.00
|1.2000
|1.2030
|1.1990
|1690
|2005.07.07 11:29
|s/l
|845
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1990
|-300.00
|26346.83
|1691
|2005.07.07 11:29
|sell
|846
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2034
|1692
|2005.07.07 11:29
|t/p
|846
|1.00
|1.2034
|1.2074
|1.2034
|100.00
|26446.83
|1693
|2005.07.07 11:29
|sell
|847
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|1694
|2005.07.07 11:30
|t/p
|847
|1.00
|1.2019
|1.2059
|1.2019
|100.00
|26546.83
|1695
|2005.07.07 11:30
|sell
|848
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|1696
|2005.07.07 11:31
|t/p
|848
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|26646.83
|1697
|2005.07.07 11:31
|sell
|849
|1.00
|1.2003
|1.2033
|1.1993
|1698
|2005.07.07 11:35
|t/p
|849
|1.00
|1.1993
|1.2033
|1.1993
|100.00
|26746.83
|1699
|2005.07.07 11:35
|sell
|850
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1977
|1700
|2005.07.07 11:36
|t/p
|850
|1.00
|1.1977
|1.2017
|1.1977
|100.00
|26846.83
|1701
|2005.07.07 11:36
|sell
|851
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1960
|1702
|2005.07.07 11:38
|s/l
|851
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.1960
|-300.00
|26546.83
|1703
|2005.07.07 11:38
|sell
|852
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1989
|1704
|2005.07.07 11:40
|t/p
|852
|1.00
|1.1989
|1.2029
|1.1989
|100.00
|26646.83
|1705
|2005.07.07 11:40
|sell
|853
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1975
|1706
|2005.07.07 11:41
|s/l
|853
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1975
|-300.00
|26346.83
|1707
|2005.07.07 11:41
|sell
|854
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.2010
|1708
|2005.07.07 11:41
|t/p
|854
|1.00
|1.2010
|1.2050
|1.2010
|100.00
|26446.83
|1709
|2005.07.07 11:41
|sell
|855
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1995
|1710
|2005.07.07 11:44
|s/l
|855
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1995
|-300.00
|26146.83
|1711
|2005.07.07 11:44
|sell
|856
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.2026
|1712
|2005.07.07 11:44
|t/p
|856
|1.00
|1.2026
|1.2066
|1.2026
|100.00
|26246.83
|1713
|2005.07.07 11:44
|sell
|857
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1971
|1714
|2005.07.07 11:48
|t/p
|857
|1.00
|1.1971
|1.2011
|1.1971
|100.00
|26346.83
|1715
|2005.07.07 12:45
|sell
|858
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|1716
|2005.07.07 12:48
|t/p
|858
|1.00
|1.2002
|1.2042
|1.2002
|100.00
|26446.83
|1717
|2005.07.07 12:52
|sell
|859
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1999
|1718
|2005.07.07 12:54
|t/p
|859
|1.00
|1.1999
|1.2039
|1.1999
|100.00
|26546.83
|1719
|2005.07.07 12:57
|sell
|860
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|1720
|2005.07.07 12:59
|t/p
|860
|1.00
|1.2002
|1.2042
|1.2002
|100.00
|26646.83
|1721
|2005.07.07 13:12
|sell
|861
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1999
|1722
|2005.07.07 13:18
|t/p
|861
|1.00
|1.1999
|1.2039
|1.1999
|100.00
|26746.83
|1723
|2005.07.07 16:53
|sell
|862
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1951
|1724
|2005.07.07 16:56
|t/p
|862
|1.00
|1.1951
|1.1991
|1.1951
|100.00
|26846.83
|1725
|2005.07.07 16:59
|sell
|863
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1944
|1726
|2005.07.07 17:33
|t/p
|863
|1.00
|1.1944
|1.1984
|1.1944
|100.00
|26946.83
|1727
|2005.07.07 17:37
|sell
|864
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1942
|1728
|2005.07.07 17:44
|t/p
|864
|1.00
|1.1942
|1.1982
|1.1942
|100.00
|27046.83
|1729
|2005.07.07 17:47
|buy
|865
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|1730
|2005.07.07 17:51
|t/p
|865
|1.00
|1.1938
|1.1898
|1.1938
|100.00
|27146.83
|1731
|2005.07.07 17:59
|buy
|866
|1.00
|1.1931
|1.1901
|1.1941
|1732
|2005.07.07 19:34
|t/p
|866
|1.00
|1.1941
|1.1901
|1.1941
|100.00
|27246.83
|1733
|2005.07.07 19:34
|sell
|867
|1.00
|1.1950
|1.1980
|1.1940
|1734
|2005.07.07 19:38
|t/p
|867
|1.00
|1.1940
|1.1980
|1.1940
|100.00
|27346.83
|1735
|2005.07.07 19:44
|sell
|868
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|1736
|2005.07.08 03:05
|t/p
|868
|1.00
|1.1932
|1.1972
|1.1932
|100.23
|27447.06
|1737
|2005.07.08 04:00
|sell
|869
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1935
|1738
|2005.07.08 04:03
|t/p
|869
|1.00
|1.1935
|1.1975
|1.1935
|100.00
|27547.06
|1739
|2005.07.08 04:08
|sell
|870
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1935
|1740
|2005.07.08 04:31
|t/p
|870
|1.00
|1.1935
|1.1975
|1.1935
|100.00
|27647.06
|1741
|2005.07.08 06:15
|sell
|871
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|1742
|2005.07.08 07:39
|t/p
|871
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|27747.06
|1743
|2005.07.08 10:43
|buy
|872
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1915
|1744
|2005.07.08 11:30
|t/p
|872
|1.00
|1.1915
|1.1875
|1.1915
|100.00
|27847.06
|1745
|2005.07.08 11:30
|sell
|873
|1.00
|1.1917
|1.1947
|1.1907
|1746
|2005.07.08 11:41
|t/p
|873
|1.00
|1.1907
|1.1947
|1.1907
|100.00
|27947.06
|1747
|2005.07.08 11:45
|sell
|874
|1.00
|1.1914
|1.1944
|1.1904
|1748
|2005.07.08 11:59
|t/p
|874
|1.00
|1.1904
|1.1944
|1.1904
|100.00
|28047.06
|1749
|2005.07.08 12:00
|sell
|875
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.1902
|1750
|2005.07.08 14:11
|close
|875
|1.00
|1.1903
|1.1942
|1.1902
|90.00
|28137.06
|1751
|2005.07.08 14:23
|buy
|876
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|1752
|2005.07.08 14:30
|t/p
|876
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|28237.06
|1753
|2005.07.08 14:37
|buy
|877
|1.00
|1.1896
|1.1866
|1.1906
|1754
|2005.07.08 14:44
|t/p
|877
|1.00
|1.1906
|1.1866
|1.1906
|100.00
|28337.06
|1755
|2005.07.08 14:52
|buy
|878
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|1756
|2005.07.08 14:59
|t/p
|878
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|28437.06
|1757
|2005.07.08 15:00
|sell
|879
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1913
|1758
|2005.07.08 15:01
|s/l
|879
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1913
|-300.00
|28137.06
|1759
|2005.07.08 15:01
|sell
|880
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1941
|1760
|2005.07.08 15:03
|t/p
|880
|1.00
|1.1941
|1.1981
|1.1941
|100.00
|28237.06
|1761
|2005.07.08 15:03
|sell
|881
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|1762
|2005.07.08 15:07
|t/p
|881
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|28337.06
|1763
|2005.07.08 15:07
|sell
|882
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1912
|1764
|2005.07.08 15:44
|s/l
|882
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1912
|-300.00
|28037.06
|1765
|2005.07.08 15:44
|sell
|883
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1948
|1766
|2005.07.08 16:14
|s/l
|883
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1948
|-300.00
|27737.06
|1767
|2005.07.08 16:50
|buy
|884
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.1953
|1768
|2005.07.08 16:57
|t/p
|884
|1.00
|1.1953
|1.1913
|1.1953
|100.00
|27837.06
|1769
|2005.07.08 16:59
|buy
|885
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1957
|1770
|2005.07.08 19:40
|close
|885
|1.00
|1.1938
|1.1917
|1.1957
|-90.00
|27747.06
|1771
|2005.07.08 19:40
|sell
|886
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1929
|1772
|2005.07.08 22:07
|s/l
|886
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1929
|-300.00
|27447.06
|1773
|2005.07.08 22:15
|sell
|887
|1.00
|1.1962
|1.1992
|1.1952
|1774
|2005.07.11 00:18
|close
|887
|1.00
|1.1961
|1.1992
|1.1952
|10.23
|27457.29
|1775
|2005.07.11 00:18
|buy
|888
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.1970
|1776
|2005.07.11 00:35
|t/p
|888
|1.00
|1.1970
|1.1930
|1.1970
|100.00
|27557.29
|1777
|2005.07.11 01:17
|sell
|889
|1.00
|1.1971
|1.2001
|1.1961
|1778
|2005.07.11 02:15
|close
|889
|1.00
|1.1962
|1.2001
|1.1961
|90.00
|27647.29
|1779
|2005.07.11 02:15
|buy
|890
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.1972
|1780
|2005.07.11 02:27
|t/p
|890
|1.00
|1.1972
|1.1932
|1.1972
|100.00
|27747.29
|1781
|2005.07.11 03:31
|sell
|891
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|1782
|2005.07.11 04:59
|s/l
|891
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1968
|-300.00
|27447.29
|1783
|2005.07.11 08:27
|sell
|892
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.2001
|1784
|2005.07.11 09:15
|t/p
|892
|1.00
|1.2001
|1.2041
|1.2001
|100.00
|27547.29
|1785
|2005.07.11 09:30
|buy
|893
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2014
|1786
|2005.07.11 09:44
|t/p
|893
|1.00
|1.2014
|1.1974
|1.2014
|100.00
|27647.29
|1787
|2005.07.11 09:45
|buy
|894
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2018
|1788
|2005.07.11 10:10
|t/p
|894
|1.00
|1.2018
|1.1978
|1.2018
|100.00
|27747.29
|1789
|2005.07.11 10:23
|sell
|895
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.2007
|1790
|2005.07.11 10:31
|t/p
|895
|1.00
|1.2007
|1.2047
|1.2007
|100.00
|27847.29
|1791
|2005.07.11 10:39
|sell
|896
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.2007
|1792
|2005.07.11 11:45
|t/p
|896
|1.00
|1.2007
|1.2047
|1.2007
|100.00
|27947.29
|1793
|2005.07.11 11:45
|buy
|897
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2011
|1794
|2005.07.11 11:50
|t/p
|897
|1.00
|1.2011
|1.1971
|1.2011
|100.00
|28047.29
|1795
|2005.07.11 12:00
|buy
|898
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2009
|1796
|2005.07.11 12:10
|t/p
|898
|1.00
|1.2009
|1.1969
|1.2009
|100.00
|28147.29
|1797
|2005.07.11 12:14
|buy
|899
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.2012
|1798
|2005.07.11 13:22
|close
|899
|1.00
|1.2009
|1.1972
|1.2012
|70.00
|28217.29
|1799
|2005.07.11 13:22
|sell
|900
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1999
|1800
|2005.07.11 16:20
|s/l
|900
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1999
|-300.00
|27917.29
|1801
|2005.07.11 19:27
|sell
|901
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2070
|1802
|2005.07.11 21:03
|t/p
|901
|1.00
|1.2070
|1.2110
|1.2070
|100.00
|28017.29
|1803
|2005.07.11 21:03
|buy
|902
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2080
|1804
|2005.07.11 21:09
|t/p
|902
|1.00
|1.2080
|1.2040
|1.2080
|100.00
|28117.29
|1805
|2005.07.11 21:14
|buy
|903
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2082
|1806
|2005.07.11 23:52
|close
|903
|1.00
|1.2081
|1.2042
|1.2082
|90.00
|28207.29
|1807
|2005.07.11 23:56
|sell
|904
|1.00
|1.2081
|1.2111
|1.2071
|1808
|2005.07.12 00:30
|t/p
|904
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2071
|100.23
|28307.52
|1809
|2005.07.12 02:47
|sell
|905
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|1810
|2005.07.12 03:31
|s/l
|905
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2060
|-300.00
|28007.52
|1811
|2005.07.12 05:45
|sell
|906
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2133
|1812
|2005.07.12 06:29
|s/l
|906
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2133
|-300.00
|27707.52
|1813
|2005.07.12 08:07
|buy
|907
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2156
|1814
|2005.07.12 08:09
|t/p
|907
|1.00
|1.2156
|1.2116
|1.2156
|100.00
|27807.52
|1815
|2005.07.12 08:22
|buy
|908
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2156
|1816
|2005.07.12 08:27
|t/p
|908
|1.00
|1.2156
|1.2116
|1.2156
|100.00
|27907.52
|1817
|2005.07.12 08:54
|sell
|909
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2159
|1818
|2005.07.12 11:47
|close
|909
|1.00
|1.2170
|1.2199
|1.2159
|-10.00
|27897.52
|1819
|2005.07.12 11:47
|buy
|910
|1.00
|1.2169
|1.2139
|1.2179
|1820
|2005.07.12 11:49
|t/p
|910
|1.00
|1.2179
|1.2139
|1.2179
|100.00
|27997.52
|1821
|2005.07.12 11:59
|buy
|911
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2178
|1822
|2005.07.12 12:18
|t/p
|911
|1.00
|1.2178
|1.2138
|1.2178
|100.00
|28097.52
|1823
|2005.07.12 12:22
|sell
|912
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2182
|1824
|2005.07.12 12:46
|t/p
|912
|1.00
|1.2182
|1.2222
|1.2182
|100.00
|28197.52
|1825
|2005.07.12 12:47
|sell
|913
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2184
|1826
|2005.07.12 12:59
|t/p
|913
|1.00
|1.2184
|1.2224
|1.2184
|100.00
|28297.52
|1827
|2005.07.12 13:15
|buy
|914
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.2167
|1828
|2005.07.12 13:17
|t/p
|914
|1.00
|1.2167
|1.2127
|1.2167
|100.00
|28397.52
|1829
|2005.07.12 13:29
|buy
|915
|1.00
|1.2161
|1.2131
|1.2171
|1830
|2005.07.12 14:02
|t/p
|915
|1.00
|1.2171
|1.2131
|1.2171
|100.00
|28497.52
|1831
|2005.07.12 15:16
|sell
|916
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2163
|1832
|2005.07.12 16:02
|s/l
|916
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2163
|-300.00
|28197.52
|1833
|2005.07.12 21:56
|sell
|917
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2230
|1834
|2005.07.13 00:01
|t/p
|917
|1.00
|1.2230
|1.2270
|1.2230
|100.69
|28298.21
|1835
|2005.07.13 05:04
|sell
|918
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2209
|1836
|2005.07.13 07:09
|close
|918
|1.00
|1.2210
|1.2249
|1.2209
|90.00
|28388.21
|1837
|2005.07.13 07:09
|buy
|919
|1.00
|1.2208
|1.2178
|1.2218
|1838
|2005.07.13 07:11
|t/p
|919
|1.00
|1.2218
|1.2178
|1.2218
|100.00
|28488.21
|1839
|2005.07.13 07:15
|buy
|920
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2222
|1840
|2005.07.13 09:56
|s/l
|920
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2222
|-300.00
|28188.21
|1841
|2005.07.13 11:45
|buy
|921
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2190
|1842
|2005.07.13 12:00
|t/p
|921
|1.00
|1.2190
|1.2150
|1.2190
|100.00
|28288.21
|1843
|2005.07.13 12:11
|buy
|922
|1.00
|1.2183
|1.2153
|1.2193
|1844
|2005.07.13 12:15
|t/p
|922
|1.00
|1.2193
|1.2153
|1.2193
|100.00
|28388.21
|1845
|2005.07.13 13:15
|buy
|923
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2189
|1846
|2005.07.13 13:50
|t/p
|923
|1.00
|1.2189
|1.2149
|1.2189
|100.00
|28488.21
|1847
|2005.07.13 14:04
|sell
|924
|1.00
|1.2189
|1.2219
|1.2179
|1848
|2005.07.13 14:37
|t/p
|924
|1.00
|1.2179
|1.2219
|1.2179
|100.00
|28588.21
|1849
|2005.07.13 14:45
|buy
|925
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2170
|1850
|2005.07.13 15:14
|s/l
|925
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2170
|-300.00
|28288.21
|1851
|2005.07.13 15:14
|buy
|926
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2138
|1852
|2005.07.13 15:14
|t/p
|926
|1.00
|1.2138
|1.2098
|1.2138
|100.00
|28388.21
|1853
|2005.07.13 15:14
|buy
|927
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2151
|1854
|2005.07.13 15:29
|s/l
|927
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2151
|-300.00
|28088.21
|1855
|2005.07.13 15:29
|buy
|928
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2124
|1856
|2005.07.13 15:47
|t/p
|928
|1.00
|1.2124
|1.2084
|1.2124
|100.00
|28188.21
|1857
|2005.07.13 16:45
|buy
|929
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|1858
|2005.07.13 20:40
|s/l
|929
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2111
|-300.00
|27888.21
|1859
|2005.07.13 20:45
|buy
|930
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2094
|1860
|2005.07.13 20:45
|t/p
|930
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2094
|100.00
|27988.21
|1861
|2005.07.13 20:48
|buy
|931
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2094
|1862
|2005.07.13 21:45
|t/p
|931
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2094
|100.00
|28088.21
|1863
|2005.07.13 23:00
|sell
|932
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1864
|2005.07.13 23:35
|t/p
|932
|1.00
|1.2088
|1.2128
|1.2088
|100.00
|28188.21
|1865
|2005.07.14 03:30
|sell
|933
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2070
|1866
|2005.07.14 03:46
|t/p
|933
|1.00
|1.2070
|1.2110
|1.2070
|100.00
|28288.21
|1867
|2005.07.14 04:15
|buy
|934
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|1868
|2005.07.14 05:01
|t/p
|934
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2077
|100.00
|28388.21
|1869
|2005.07.14 05:01
|sell
|935
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2068
|1870
|2005.07.14 05:13
|t/p
|935
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2068
|100.00
|28488.21
|1871
|2005.07.14 08:03
|sell
|936
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2068
|1872
|2005.07.14 08:05
|t/p
|936
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2068
|100.00
|28588.21
|1873
|2005.07.14 08:14
|sell
|937
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2067
|1874
|2005.07.14 08:39
|t/p
|937
|1.00
|1.2067
|1.2107
|1.2067
|100.00
|28688.21
|1875
|2005.07.14 08:47
|sell
|938
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2064
|1876
|2005.07.14 12:04
|close
|938
|1.00
|1.2075
|1.2104
|1.2064
|-10.00
|28678.21
|1877
|2005.07.14 12:04
|buy
|939
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2087
|1878
|2005.07.14 12:12
|t/p
|939
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2087
|100.00
|28778.21
|1879
|2005.07.14 12:14
|buy
|940
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2087
|1880
|2005.07.14 14:39
|t/p
|940
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2087
|100.00
|28878.21
|1881
|2005.07.14 15:00
|sell
|941
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2105
|1882
|2005.07.14 15:00
|t/p
|941
|1.00
|1.2105
|1.2145
|1.2105
|100.00
|28978.21
|1883
|2005.07.14 15:00
|sell
|942
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.2088
|1884
|2005.07.14 16:13
|s/l
|942
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2088
|-300.00
|28678.21
|1885
|2005.07.14 17:02
|buy
|943
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2104
|1886
|2005.07.14 17:06
|t/p
|943
|1.00
|1.2104
|1.2064
|1.2104
|100.00
|28778.21
|1887
|2005.07.14 19:30
|buy
|944
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2090
|1888
|2005.07.14 19:53
|t/p
|944
|1.00
|1.2090
|1.2050
|1.2090
|100.00
|28878.21
|1889
|2005.07.14 20:52
|sell
|945
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2090
|1890
|2005.07.14 21:03
|t/p
|945
|1.00
|1.2090
|1.2130
|1.2090
|100.00
|28978.21
|1891
|2005.07.14 21:50
|buy
|946
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2092
|1892
|2005.07.14 21:51
|t/p
|946
|1.00
|1.2092
|1.2052
|1.2092
|100.00
|29078.21
|1893
|2005.07.15 00:18
|sell
|947
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2080
|1894
|2005.07.15 08:07
|s/l
|947
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2080
|-300.00
|28778.21
|1895
|2005.07.15 10:13
|sell
|948
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|1896
|2005.07.15 10:30
|t/p
|948
|1.00
|1.2128
|1.2168
|1.2128
|100.00
|28878.21
|1897
|2005.07.15 10:30
|buy
|949
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2123
|1898
|2005.07.15 10:34
|t/p
|949
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2123
|100.00
|28978.21
|1899
|2005.07.15 10:45
|buy
|950
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2124
|1900
|2005.07.15 12:00
|s/l
|950
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2124
|-300.00
|28678.21
|1901
|2005.07.15 17:55
|buy
|951
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2044
|1902
|2005.07.15 18:02
|t/p
|951
|1.00
|1.2044
|1.2004
|1.2044
|100.00
|28778.21
|1903
|2005.07.15 18:17
|sell
|952
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|1904
|2005.07.15 20:37
|close
|952
|1.00
|1.2047
|1.2079
|1.2039
|20.00
|28798.21
|1905
|2005.07.15 20:38
|buy
|953
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|1906
|2005.07.18 04:45
|close
|953
|1.00
|1.2054
|1.2018
|1.2058
|59.18
|28857.39
|1907
|2005.07.18 04:45
|sell
|954
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|1908
|2005.07.18 05:38
|close
|954
|1.00
|1.2045
|1.2084
|1.2044
|90.00
|28947.39
|1909
|2005.07.18 05:38
|buy
|955
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|1910
|2005.07.18 07:16
|t/p
|955
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2054
|100.00
|29047.39
|1911
|2005.07.18 07:30
|sell
|956
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|1912
|2005.07.18 10:16
|close
|956
|1.00
|1.2064
|1.2086
|1.2046
|-80.00
|28967.39
|1913
|2005.07.18 10:16
|buy
|957
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2074
|1914
|2005.07.18 10:27
|t/p
|957
|1.00
|1.2074
|1.2034
|1.2074
|100.00
|29067.39
|1915
|2005.07.18 14:07
|sell
|958
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2051
|1916
|2005.07.18 14:45
|t/p
|958
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2051
|100.00
|29167.39
|1917
|2005.07.18 15:06
|sell
|959
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2056
|1918
|2005.07.18 15:11
|t/p
|959
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2056
|100.00
|29267.39
|1919
|2005.07.18 15:20
|sell
|960
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2053
|1920
|2005.07.18 16:31
|t/p
|960
|1.00
|1.2053
|1.2093
|1.2053
|100.00
|29367.39
|1921
|2005.07.18 17:03
|sell
|961
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|1922
|2005.07.18 17:09
|t/p
|961
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2065
|100.00
|29467.39
|1923
|2005.07.18 17:14
|sell
|962
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2066
|1924
|2005.07.18 19:00
|t/p
|962
|1.00
|1.2066
|1.2106
|1.2066
|100.00
|29567.39
|1925
|2005.07.18 22:39
|sell
|963
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|1926
|2005.07.18 22:50
|t/p
|963
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|29667.39
|1927
|2005.07.18 23:34
|buy
|964
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2061
|1928
|2005.07.19 00:52
|close
|964
|1.00
|1.2057
|1.2021
|1.2061
|59.18
|29726.57
|1929
|2005.07.19 01:06
|sell
|965
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|1930
|2005.07.19 02:55
|close
|965
|1.00
|1.2051
|1.2087
|1.2047
|60.00
|29786.57
|1931
|2005.07.19 02:56
|buy
|966
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2061
|1932
|2005.07.19 05:15
|close
|966
|1.00
|1.2059
|1.2021
|1.2061
|80.00
|29866.57
|1933
|2005.07.19 05:15
|sell
|967
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|1934
|2005.07.19 06:01
|t/p
|967
|1.00
|1.2048
|1.2088
|1.2048
|100.00
|29966.57
|1935
|2005.07.19 06:01
|buy
|968
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|1936
|2005.07.19 07:28
|s/l
|968
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2057
|-300.00
|29666.57
|1937
|2005.07.19 08:57
|buy
|969
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2014
|1938
|2005.07.19 12:53
|s/l
|969
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.2014
|-300.00
|29366.57
|1939
|2005.07.19 16:01
|sell
|970
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.1972
|1940
|2005.07.19 17:15
|s/l
|970
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1972
|-300.00
|29066.57
|1941
|2005.07.19 19:45
|sell
|971
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.2022
|1942
|2005.07.19 21:35
|close
|971
|1.00
|1.2037
|1.2062
|1.2022
|-50.00
|29016.57
|1943
|2005.07.19 21:35
|buy
|972
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2047
|1944
|2005.07.20 01:06
|close
|972
|1.00
|1.2029
|1.2007
|1.2047
|-82.47
|28934.09
|1945
|2005.07.20 01:06
|sell
|973
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.2021
|1946
|2005.07.20 03:02
|s/l
|973
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2021
|-300.00
|28634.09
|1947
|2005.07.20 07:00
|sell
|974
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|1948
|2005.07.20 07:07
|t/p
|974
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2075
|100.00
|28734.09
|1949
|2005.07.20 07:10
|sell
|975
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2074
|1950
|2005.07.20 07:50
|close
|975
|1.00
|1.2075
|1.2114
|1.2074
|90.00
|28824.09
|1951
|2005.07.20 07:51
|buy
|976
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2084
|1952
|2005.07.20 09:36
|close
|976
|1.00
|1.2066
|1.2044
|1.2084
|-80.00
|28744.09
|1953
|2005.07.20 09:37
|sell
|977
|1.00
|1.2067
|1.2097
|1.2057
|1954
|2005.07.20 16:04
|t/p
|977
|1.00
|1.2057
|1.2097
|1.2057
|100.00
|28844.09
|1955
|2005.07.20 16:04
|buy
|978
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2067
|1956
|2005.07.20 16:07
|t/p
|978
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2067
|100.00
|28944.09
|1957
|2005.07.20 16:07
|buy
|979
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|1958
|2005.07.20 16:08
|t/p
|979
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2065
|100.00
|29044.09
|1959
|2005.07.20 16:08
|buy
|980
|1.00
|1.2053
|1.2023
|1.2063
|1960
|2005.07.20 16:08
|t/p
|980
|1.00
|1.2063
|1.2023
|1.2063
|100.00
|29144.09
|1961
|2005.07.20 16:11
|buy
|981
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|1962
|2005.07.20 16:11
|t/p
|981
|1.00
|1.2058
|1.2018
|1.2058
|100.00
|29244.09
|1963
|2005.07.20 16:11
|buy
|982
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2071
|1964
|2005.07.20 16:15
|s/l
|982
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2071
|-300.00
|28944.09
|1965
|2005.07.20 16:15
|buy
|983
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2042
|1966
|2005.07.20 16:44
|s/l
|983
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2042
|-300.00
|28644.09
|1967
|2005.07.20 16:44
|buy
|984
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2013
|1968
|2005.07.20 16:47
|t/p
|984
|1.00
|1.2013
|1.1973
|1.2013
|100.00
|28744.09
|1969
|2005.07.20 16:47
|buy
|985
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2026
|1970
|2005.07.20 17:01
|t/p
|985
|1.00
|1.2026
|1.1986
|1.2026
|100.00
|28844.09
|1971
|2005.07.20 17:45
|sell
|986
|1.00
|1.2042
|1.2072
|1.2032
|1972
|2005.07.20 17:50
|t/p
|986
|1.00
|1.2032
|1.2072
|1.2032
|100.00
|28944.09
|1973
|2005.07.20 17:59
|sell
|987
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2034
|1974
|2005.07.20 19:18
|s/l
|987
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2034
|-300.00
|28644.09
|1975
|2005.07.20 19:18
|sell
|988
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2070
|1976
|2005.07.20 19:19
|t/p
|988
|1.00
|1.2070
|1.2110
|1.2070
|100.00
|28744.09
|1977
|2005.07.20 19:19
|sell
|989
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2049
|1978
|2005.07.20 19:20
|s/l
|989
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2049
|-300.00
|28444.09
|1979
|2005.07.20 19:20
|sell
|990
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|1980
|2005.07.20 19:20
|t/p
|990
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2083
|100.00
|28544.09
|1981
|2005.07.20 19:20
|sell
|991
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2063
|1982
|2005.07.20 19:21
|t/p
|991
|1.00
|1.2063
|1.2103
|1.2063
|100.00
|28644.09
|1983
|2005.07.20 19:21
|sell
|992
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2049
|1984
|2005.07.20 19:29
|s/l
|992
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2049
|-300.00
|28344.09
|1985
|2005.07.20 19:29
|sell
|993
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2082
|1986
|2005.07.20 19:33
|s/l
|993
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2082
|-300.00
|28044.09
|1987
|2005.07.20 19:33
|sell
|994
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2110
|1988
|2005.07.20 19:34
|t/p
|994
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2110
|100.00
|28144.09
|1989
|2005.07.20 19:34
|sell
|995
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|1990
|2005.07.20 19:34
|s/l
|995
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2083
|-300.00
|27844.09
|1991
|2005.07.20 19:34
|sell
|996
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.2112
|1992
|2005.07.20 19:36
|t/p
|996
|1.00
|1.2112
|1.2152
|1.2112
|100.00
|27944.09
|1993
|2005.07.20 19:36
|sell
|997
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2091
|1994
|2005.07.20 20:14
|s/l
|997
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2091
|-300.00
|27644.09
|1995
|2005.07.20 21:53
|buy
|998
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2158
|1996
|2005.07.20 23:26
|close
|998
|1.00
|1.2149
|1.2118
|1.2158
|10.00
|27654.09
|1997
|2005.07.20 23:40
|sell
|999
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2139
|1998
|2005.07.21 01:18
|close
|999
|1.00
|1.2148
|1.2179
|1.2139
|10.23
|27664.33
|1999
|2005.07.21 01:19
|buy
|1000
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2155
|2000
|2005.07.21 02:21
|close
|1000
|1.00
|1.2154
|1.2115
|1.2155
|90.00
|27754.33
|2001
|2005.07.21 02:21
|sell
|1001
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2145
|2002
|2005.07.21 02:51
|s/l
|1001
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2145
|-300.00
|27454.33
|2003
|2005.07.21 02:51
|sell
|1002
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2175
|2004
|2005.07.21 04:30
|t/p
|1002
|1.00
|1.2175
|1.2215
|1.2175
|100.00
|27554.33
|2005
|2005.07.21 08:49
|sell
|1003
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2150
|2006
|2005.07.21 09:46
|close
|1003
|1.00
|1.2153
|1.2190
|1.2150
|70.00
|27624.33
|2007
|2005.07.21 09:46
|buy
|1004
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2164
|2008
|2005.07.21 10:02
|t/p
|1004
|1.00
|1.2164
|1.2124
|1.2164
|100.00
|27724.33
|2009
|2005.07.21 11:11
|buy
|1005
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2163
|2010
|2005.07.21 11:12
|t/p
|1005
|1.00
|1.2163
|1.2123
|1.2163
|100.00
|27824.33
|2011
|2005.07.21 11:14
|buy
|1006
|1.00
|1.2156
|1.2126
|1.2166
|2012
|2005.07.21 11:33
|t/p
|1006
|1.00
|1.2166
|1.2126
|1.2166
|100.00
|27924.33
|2013
|2005.07.21 13:01
|sell
|1007
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2014
|2005.07.21 13:04
|t/p
|1007
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|28024.33
|2015
|2005.07.21 13:10
|sell
|1008
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2164
|2016
|2005.07.21 13:10
|t/p
|1008
|1.00
|1.2164
|1.2204
|1.2164
|100.00
|28124.33
|2017
|2005.07.21 13:15
|sell
|1009
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2018
|2005.07.21 13:16
|s/l
|1009
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2161
|-300.00
|27824.33
|2019
|2005.07.21 13:16
|sell
|1010
|1.00
|1.2202
|1.2232
|1.2192
|2020
|2005.07.21 13:17
|s/l
|1010
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2192
|-300.00
|27524.33
|2021
|2005.07.21 13:17
|sell
|1011
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2226
|2022
|2005.07.21 13:17
|t/p
|1011
|1.00
|1.2226
|1.2266
|1.2226
|100.00
|27624.33
|2023
|2005.07.21 13:17
|sell
|1012
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|2024
|2005.07.21 13:19
|t/p
|1012
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|27724.33
|2025
|2005.07.21 13:19
|sell
|1013
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2182
|2026
|2005.07.21 13:19
|t/p
|1013
|1.00
|1.2182
|1.2222
|1.2182
|100.00
|27824.33
|2027
|2005.07.21 13:19
|sell
|1014
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2167
|2028
|2005.07.21 13:22
|t/p
|1014
|1.00
|1.2167
|1.2207
|1.2167
|100.00
|27924.33
|2029
|2005.07.21 13:24
|sell
|1015
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2175
|2030
|2005.07.21 13:24
|s/l
|1015
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2175
|-300.00
|27624.33
|2031
|2005.07.21 13:24
|sell
|1016
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|2032
|2005.07.21 13:25
|t/p
|1016
|1.00
|1.2202
|1.2242
|1.2202
|100.00
|27724.33
|2033
|2005.07.21 13:25
|sell
|1017
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2180
|2034
|2005.07.21 13:25
|t/p
|1017
|1.00
|1.2180
|1.2220
|1.2180
|100.00
|27824.33
|2035
|2005.07.21 13:25
|sell
|1018
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2165
|2036
|2005.07.21 13:28
|t/p
|1018
|1.00
|1.2165
|1.2205
|1.2165
|100.00
|27924.33
|2037
|2005.07.21 13:29
|sell
|1019
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2038
|2005.07.21 13:29
|s/l
|1019
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2169
|-300.00
|27624.33
|2039
|2005.07.21 13:29
|sell
|1020
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2205
|2040
|2005.07.21 13:30
|s/l
|1020
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.2205
|-300.00
|27324.33
|2041
|2005.07.21 13:30
|sell
|1021
|1.00
|1.2243
|1.2273
|1.2233
|2042
|2005.07.21 13:38
|t/p
|1021
|1.00
|1.2233
|1.2273
|1.2233
|100.00
|27424.33
|2043
|2005.07.21 13:38
|sell
|1022
|1.00
|1.2190
|1.2220
|1.2180
|2044
|2005.07.21 13:38
|t/p
|1022
|1.00
|1.2180
|1.2220
|1.2180
|100.00
|27524.33
|2045
|2005.07.21 13:38
|sell
|1023
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2184
|2046
|2005.07.21 13:38
|t/p
|1023
|1.00
|1.2184
|1.2224
|1.2184
|100.00
|27624.33
|2047
|2005.07.21 13:38
|sell
|1024
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2048
|2005.07.21 13:38
|t/p
|1024
|1.00
|1.2169
|1.2209
|1.2169
|100.00
|27724.33
|2049
|2005.07.21 13:38
|sell
|1025
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2177
|2050
|2005.07.21 13:38
|s/l
|1025
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2177
|-300.00
|27424.33
|2051
|2005.07.21 13:38
|sell
|1026
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2210
|2052
|2005.07.21 13:39
|s/l
|1026
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2210
|-300.00
|27124.33
|2053
|2005.07.21 13:39
|sell
|1027
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2237
|2054
|2005.07.21 13:43
|t/p
|1027
|1.00
|1.2237
|1.2277
|1.2237
|100.00
|27224.33
|2055
|2005.07.21 13:43
|sell
|1028
|1.00
|1.2172
|1.2202
|1.2162
|2056
|2005.07.21 13:43
|s/l
|1028
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2162
|-300.00
|26924.33
|2057
|2005.07.21 13:43
|sell
|1029
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2196
|2058
|2005.07.21 13:43
|t/p
|1029
|1.00
|1.2196
|1.2236
|1.2196
|100.00
|27024.33
|2059
|2005.07.21 13:43
|sell
|1030
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2226
|2060
|2005.07.21 13:43
|t/p
|1030
|1.00
|1.2226
|1.2266
|1.2226
|100.00
|27124.33
|2061
|2005.07.21 13:43
|sell
|1031
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|2062
|2005.07.21 13:43
|t/p
|1031
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|27224.33
|2063
|2005.07.21 13:43
|sell
|1032
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2175
|2064
|2005.07.21 13:43
|s/l
|1032
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2175
|-300.00
|26924.33
|2065
|2005.07.21 13:43
|sell
|1033
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2226
|2066
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1033
|1.00
|1.2226
|1.2266
|1.2226
|100.00
|27024.33
|2067
|2005.07.21 13:44
|sell
|1034
|1.00
|1.2186
|1.2216
|1.2176
|2068
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1034
|1.00
|1.2176
|1.2216
|1.2176
|100.00
|27124.33
|2069
|2005.07.21 13:44
|sell
|1035
|1.00
|1.2209
|1.2239
|1.2199
|2070
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1035
|1.00
|1.2199
|1.2239
|1.2199
|100.00
|27224.33
|2071
|2005.07.21 13:44
|sell
|1036
|1.00
|1.2195
|1.2225
|1.2185
|2072
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1036
|1.00
|1.2185
|1.2225
|1.2185
|100.00
|27324.33
|2073
|2005.07.21 13:44
|sell
|1037
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2074
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1037
|1.00
|1.2169
|1.2209
|1.2169
|100.00
|27424.33
|2075
|2005.07.21 13:44
|sell
|1038
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2178
|2076
|2005.07.21 13:44
|s/l
|1038
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2178
|-300.00
|27124.33
|2077
|2005.07.21 13:44
|sell
|1039
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2230
|2078
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1039
|1.00
|1.2230
|1.2270
|1.2230
|100.00
|27224.33
|2079
|2005.07.21 13:44
|sell
|1040
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2201
|2080
|2005.07.21 13:44
|t/p
|1040
|1.00
|1.2201
|1.2241
|1.2201
|100.00
|27324.33
|2081
|2005.07.21 13:44
|sell
|1041
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2184
|2082
|2005.07.21 14:07
|t/p
|1041
|1.00
|1.2184
|1.2224
|1.2184
|100.00
|27424.33
|2083
|2005.07.21 15:46
|buy
|1042
|1.00
|1.2157
|1.2127
|1.2167
|2084
|2005.07.21 15:57
|t/p
|1042
|1.00
|1.2167
|1.2127
|1.2167
|100.00
|27524.33
|2085
|2005.07.21 15:59
|buy
|1043
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2165
|2086
|2005.07.21 16:11
|t/p
|1043
|1.00
|1.2165
|1.2125
|1.2165
|100.00
|27624.33
|2087
|2005.07.21 16:11
|buy
|1044
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2170
|2088
|2005.07.21 16:15
|s/l
|1044
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2170
|-300.00
|27324.33
|2089
|2005.07.21 17:45
|buy
|1045
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2119
|2090
|2005.07.21 17:54
|t/p
|1045
|1.00
|1.2119
|1.2079
|1.2119
|100.00
|27424.33
|2091
|2005.07.21 17:57
|buy
|1046
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2119
|2092
|2005.07.21 18:08
|t/p
|1046
|1.00
|1.2119
|1.2079
|1.2119
|100.00
|27524.33
|2093
|2005.07.21 18:15
|sell
|1047
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|2094
|2005.07.21 18:38
|s/l
|1047
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2128
|-300.00
|27224.33
|2095
|2005.07.21 18:38
|sell
|1048
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2096
|2005.07.21 18:38
|t/p
|1048
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|27324.33
|2097
|2005.07.21 18:38
|sell
|1049
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2142
|2098
|2005.07.21 18:41
|t/p
|1049
|1.00
|1.2142
|1.2182
|1.2142
|100.00
|27424.33
|2099
|2005.07.21 18:41
|sell
|1050
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2128
|2100
|2005.07.21 18:53
|s/l
|1050
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2128
|-300.00
|27124.33
|2101
|2005.07.21 20:26
|buy
|1051
|1.00
|1.2169
|1.2139
|1.2179
|2102
|2005.07.21 20:27
|t/p
|1051
|1.00
|1.2179
|1.2139
|1.2179
|100.00
|27224.33
|2103
|2005.07.21 20:39
|buy
|1052
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2183
|2104
|2005.07.21 21:49
|close
|1052
|1.00
|1.2177
|1.2143
|1.2183
|40.00
|27264.33
|2105
|2005.07.21 22:04
|sell
|1053
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2106
|2005.07.21 22:37
|t/p
|1053
|1.00
|1.2169
|1.2209
|1.2169
|100.00
|27364.33
|2107
|2005.07.21 22:53
|buy
|1054
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2180
|2108
|2005.07.22 01:30
|close
|1054
|1.00
|1.2171
|1.2140
|1.2180
|9.18
|27373.50
|2109
|2005.07.22 01:30
|sell
|1055
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2110
|2005.07.22 01:32
|t/p
|1055
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|27473.50
|2111
|2005.07.22 01:45
|buy
|1056
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2164
|2112
|2005.07.22 02:00
|t/p
|1056
|1.00
|1.2164
|1.2124
|1.2164
|100.00
|27573.50
|2113
|2005.07.22 02:02
|buy
|1057
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2165
|2114
|2005.07.22 02:06
|t/p
|1057
|1.00
|1.2165
|1.2125
|1.2165
|100.00
|27673.50
|2115
|2005.07.22 02:14
|buy
|1058
|1.00
|1.2156
|1.2126
|1.2166
|2116
|2005.07.22 02:51
|t/p
|1058
|1.00
|1.2166
|1.2126
|1.2166
|100.00
|27773.50
|2117
|2005.07.22 02:51
|sell
|1059
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2118
|2005.07.22 02:51
|t/p
|1059
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|27873.50
|2119
|2005.07.22 03:20
|sell
|1060
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2120
|2005.07.22 03:21
|t/p
|1060
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|27973.50
|2121
|2005.07.22 03:30
|sell
|1061
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2122
|2005.07.22 12:33
|t/p
|1061
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|28073.50
|2123
|2005.07.22 12:45
|buy
|1062
|1.00
|1.2162
|1.2132
|1.2172
|2124
|2005.07.22 15:20
|close
|1062
|1.00
|1.2150
|1.2132
|1.2172
|-120.00
|27953.50
|2125
|2005.07.22 15:21
|sell
|1063
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2141
|2126
|2005.07.22 15:41
|t/p
|1063
|1.00
|1.2141
|1.2181
|1.2141
|100.00
|28053.50
|2127
|2005.07.22 18:15
|buy
|1064
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2088
|2128
|2005.07.22 19:15
|close
|1064
|1.00
|1.2075
|1.2048
|1.2088
|-30.00
|28023.50
|2129
|2005.07.22 19:15
|sell
|1065
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|2130
|2005.07.22 20:57
|t/p
|1065
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2065
|100.00
|28123.50
|2131
|2005.07.22 23:00
|sell
|1066
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|2132
|2005.07.25 00:00
|t/p
|1066
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2059
|100.23
|28223.73
|2133
|2005.07.25 00:15
|buy
|1067
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|2134
|2005.07.25 01:00
|close
|1067
|1.00
|1.2055
|1.2018
|1.2058
|70.00
|28293.73
|2135
|2005.07.25 01:00
|sell
|1068
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|2136
|2005.07.25 02:27
|t/p
|1068
|1.00
|1.2046
|1.2086
|1.2046
|100.00
|28393.73
|2137
|2005.07.25 02:27
|buy
|1069
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2055
|2138
|2005.07.25 02:31
|t/p
|1069
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2055
|100.00
|28493.73
|2139
|2005.07.25 05:15
|sell
|1070
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|2140
|2005.07.25 08:34
|close
|1070
|1.00
|1.2047
|1.2084
|1.2044
|70.00
|28563.73
|2141
|2005.07.25 08:34
|buy
|1071
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2056
|2142
|2005.07.25 10:16
|close
|1071
|1.00
|1.2043
|1.2016
|1.2056
|-30.00
|28533.73
|2143
|2005.07.25 10:16
|sell
|1072
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2035
|2144
|2005.07.25 11:15
|s/l
|1072
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2035
|-300.00
|28233.73
|2145
|2005.07.25 12:26
|buy
|1073
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2067
|2146
|2005.07.25 12:43
|t/p
|1073
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2067
|100.00
|28333.73
|2147
|2005.07.25 13:13
|sell
|1074
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2066
|2148
|2005.07.25 13:54
|t/p
|1074
|1.00
|1.2066
|1.2106
|1.2066
|100.00
|28433.73
|2149
|2005.07.25 14:23
|buy
|1075
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2073
|2150
|2005.07.25 14:56
|t/p
|1075
|1.00
|1.2073
|1.2033
|1.2073
|100.00
|28533.73
|2151
|2005.07.25 16:30
|sell
|1076
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2070
|2152
|2005.07.25 16:35
|t/p
|1076
|1.00
|1.2070
|1.2110
|1.2070
|100.00
|28633.73
|2153
|2005.07.25 16:37
|sell
|1077
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.2070
|2154
|2005.07.25 16:50
|t/p
|1077
|1.00
|1.2070
|1.2110
|1.2070
|100.00
|28733.73
|2155
|2005.07.25 17:01
|buy
|1078
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|2156
|2005.07.25 18:12
|close
|1078
|1.00
|1.2066
|1.2032
|1.2072
|40.00
|28773.73
|2157
|2005.07.25 19:46
|buy
|1079
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2060
|2158
|2005.07.25 20:34
|close
|1079
|1.00
|1.2058
|1.2020
|1.2060
|80.00
|28853.73
|2159
|2005.07.25 21:00
|sell
|1080
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2049
|2160
|2005.07.25 22:53
|close
|1080
|1.00
|1.2060
|1.2089
|1.2049
|-10.00
|28843.73
|2161
|2005.07.25 22:53
|buy
|1081
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2073
|2162
|2005.07.25 23:46
|close
|1081
|1.00
|1.2068
|1.2033
|1.2073
|50.00
|28893.73
|2163
|2005.07.25 23:49
|sell
|1082
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2058
|2164
|2005.07.26 00:36
|t/p
|1082
|1.00
|1.2058
|1.2098
|1.2058
|100.23
|28993.96
|2165
|2005.07.26 00:36
|buy
|1083
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2068
|2166
|2005.07.26 04:30
|s/l
|1083
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2068
|-300.00
|28693.96
|2167
|2005.07.26 04:51
|sell
|1084
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.2028
|2168
|2005.07.26 04:53
|t/p
|1084
|1.00
|1.2028
|1.2068
|1.2028
|100.00
|28793.96
|2169
|2005.07.26 08:45
|sell
|1085
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|2170
|2005.07.26 09:06
|t/p
|1085
|1.00
|1.2046
|1.2086
|1.2046
|100.00
|28893.96
|2171
|2005.07.26 10:00
|sell
|1086
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|2172
|2005.07.26 10:04
|t/p
|1086
|1.00
|1.2047
|1.2087
|1.2047
|100.00
|28993.96
|2173
|2005.07.26 10:13
|sell
|1087
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|2174
|2005.07.26 10:14
|t/p
|1087
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2039
|100.00
|29093.96
|2175
|2005.07.26 13:45
|buy
|1088
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2006
|2176
|2005.07.26 13:53
|t/p
|1088
|1.00
|1.2006
|1.1966
|1.2006
|100.00
|29193.96
|2177
|2005.07.26 13:53
|buy
|1089
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2007
|2178
|2005.07.26 15:21
|close
|1089
|1.00
|1.2004
|1.1967
|1.2007
|70.00
|29263.96
|2179
|2005.07.26 17:51
|buy
|1090
|1.00
|1.2007
|1.1977
|1.2017
|2180
|2005.07.26 18:32
|t/p
|1090
|1.00
|1.2017
|1.1977
|1.2017
|100.00
|29363.96
|2181
|2005.07.26 18:32
|sell
|1091
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.2010
|2182
|2005.07.26 18:42
|t/p
|1091
|1.00
|1.2010
|1.2050
|1.2010
|100.00
|29463.96
|2183
|2005.07.26 18:45
|sell
|1092
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|2184
|2005.07.26 21:31
|close
|1092
|1.00
|1.2019
|1.2046
|1.2006
|-30.00
|29433.96
|2185
|2005.07.26 21:31
|buy
|1093
|1.00
|1.2018
|1.1988
|1.2028
|2186
|2005.07.27 02:03
|close
|1093
|1.00
|1.2022
|1.1988
|1.2028
|37.53
|29471.49
|2187
|2005.07.27 02:03
|sell
|1094
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.2012
|2188
|2005.07.27 03:00
|close
|1094
|1.00
|1.2015
|1.2052
|1.2012
|70.00
|29541.49
|2189
|2005.07.27 03:14
|buy
|1095
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|2190
|2005.07.27 03:17
|t/p
|1095
|1.00
|1.2025
|1.1985
|1.2025
|100.00
|29641.49
|2191
|2005.07.27 04:31
|buy
|1096
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2022
|2192
|2005.07.27 09:42
|s/l
|1096
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2022
|-300.00
|29341.49
|2193
|2005.07.27 10:20
|sell
|1097
|1.00
|1.1997
|1.2027
|1.1987
|2194
|2005.07.27 11:40
|close
|1097
|1.00
|1.1992
|1.2027
|1.1987
|50.00
|29391.49
|2195
|2005.07.27 11:40
|buy
|1098
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2001
|2196
|2005.07.27 11:48
|t/p
|1098
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2001
|100.00
|29491.49
|2197
|2005.07.27 14:07
|buy
|1099
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.2000
|2198
|2005.07.27 14:45
|t/p
|1099
|1.00
|1.2000
|1.1960
|1.2000
|100.00
|29591.49
|2199
|2005.07.27 14:45
|buy
|1100
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.1991
|2200
|2005.07.27 14:46
|t/p
|1100
|1.00
|1.1991
|1.1951
|1.1991
|100.00
|29691.49
|2201
|2005.07.27 14:46
|buy
|1101
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1995
|2202
|2005.07.27 14:59
|t/p
|1101
|1.00
|1.1995
|1.1955
|1.1995
|100.00
|29791.49
|2203
|2005.07.27 15:00
|sell
|1102
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|2204
|2005.07.27 15:00
|s/l
|1102
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2009
|-300.00
|29491.49
|2205
|2005.07.27 15:00
|sell
|1103
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|2206
|2005.07.27 15:00
|t/p
|1103
|1.00
|1.2038
|1.2078
|1.2038
|100.00
|29591.49
|2207
|2005.07.27 15:00
|sell
|1104
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.2021
|2208
|2005.07.27 15:51
|t/p
|1104
|1.00
|1.2021
|1.2061
|1.2021
|100.00
|29691.49
|2209
|2005.07.27 16:30
|sell
|1105
|1.00
|1.2041
|1.2071
|1.2031
|2210
|2005.07.27 19:54
|s/l
|1105
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2031
|-300.00
|29391.49
|2211
|2005.07.27 19:54
|sell
|1106
|1.00
|1.2068
|1.2098
|1.2058
|2212
|2005.07.28 00:03
|close
|1106
|1.00
|1.2064
|1.2098
|1.2058
|40.23
|29431.72
|2213
|2005.07.28 03:00
|buy
|1107
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|2214
|2005.07.28 03:07
|t/p
|1107
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2077
|100.00
|29531.72
|2215
|2005.07.28 05:32
|sell
|1108
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|2216
|2005.07.28 07:48
|close
|1108
|1.00
|1.2067
|1.2100
|1.2060
|30.00
|29561.72
|2217
|2005.07.28 07:49
|buy
|1109
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|2218
|2005.07.28 09:46
|s/l
|1109
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2077
|-300.00
|29261.72
|2219
|2005.07.28 10:34
|sell
|1110
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.2047
|2220
|2005.07.28 11:57
|close
|1110
|1.00
|1.2050
|1.2087
|1.2047
|70.00
|29331.72
|2221
|2005.07.28 12:24
|buy
|1111
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2062
|2222
|2005.07.28 12:31
|t/p
|1111
|1.00
|1.2062
|1.2022
|1.2062
|100.00
|29431.72
|2223
|2005.07.28 12:45
|sell
|1112
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2062
|2224
|2005.07.28 13:16
|s/l
|1112
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2062
|-300.00
|29131.72
|2225
|2005.07.28 13:16
|sell
|1113
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.2089
|2226
|2005.07.28 13:38
|t/p
|1113
|1.00
|1.2089
|1.2129
|1.2089
|100.00
|29231.72
|2227
|2005.07.28 15:27
|sell
|1114
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2094
|2228
|2005.07.28 15:36
|t/p
|1114
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2094
|100.00
|29331.72
|2229
|2005.07.28 16:00
|buy
|1115
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2088
|2230
|2005.07.28 17:15
|t/p
|1115
|1.00
|1.2088
|1.2048
|1.2088
|100.00
|29431.72
|2231
|2005.07.28 17:24
|sell
|1116
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2085
|2232
|2005.07.28 17:25
|s/l
|1116
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2085
|-300.00
|29131.72
|2233
|2005.07.28 17:25
|sell
|1117
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.2112
|2234
|2005.07.28 17:26
|t/p
|1117
|1.00
|1.2112
|1.2152
|1.2112
|100.00
|29231.72
|2235
|2005.07.28 17:26
|sell
|1118
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2099
|2236
|2005.07.28 17:28
|t/p
|1118
|1.00
|1.2099
|1.2139
|1.2099
|100.00
|29331.72
|2237
|2005.07.28 17:28
|sell
|1119
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2085
|2238
|2005.07.28 17:39
|s/l
|1119
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2085
|-300.00
|29031.72
|2239
|2005.07.28 21:30
|sell
|1120
|1.00
|1.2137
|1.2167
|1.2127
|2240
|2005.07.28 23:30
|close
|1120
|1.00
|1.2129
|1.2167
|1.2127
|80.00
|29111.72
|2241
|2005.07.28 23:30
|buy
|1121
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2138
|2242
|2005.07.29 02:05
|close
|1121
|1.00
|1.2134
|1.2098
|1.2138
|59.18
|29170.90
|2243
|2005.07.29 02:05
|sell
|1122
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2125
|2244
|2005.07.29 05:52
|t/p
|1122
|1.00
|1.2125
|1.2165
|1.2125
|100.00
|29270.90
|2245
|2005.07.29 08:44
|buy
|1123
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2130
|2246
|2005.07.29 10:12
|s/l
|1123
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2130
|-300.00
|28970.90
|2247
|2005.07.29 10:12
|buy
|1124
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2098
|2248
|2005.07.29 10:12
|t/p
|1124
|1.00
|1.2098
|1.2058
|1.2098
|100.00
|29070.90
|2249
|2005.07.29 10:12
|buy
|1125
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|2250
|2005.07.29 14:30
|t/p
|1125
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|29170.90
|2251
|2005.07.29 14:30
|sell
|1126
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2120
|2252
|2005.07.29 14:36
|t/p
|1126
|1.00
|1.2120
|1.2160
|1.2120
|100.00
|29270.90
|2253
|2005.07.29 14:36
|sell
|1127
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|2254
|2005.07.29 14:39
|t/p
|1127
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2103
|100.00
|29370.90
|2255
|2005.07.29 14:44
|sell
|1128
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2114
|2256
|2005.07.29 16:30
|s/l
|1128
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2114
|-300.00
|29070.90
|2257
|2005.07.29 16:30
|sell
|1129
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|2258
|2005.07.29 16:36
|t/p
|1129
|1.00
|1.2146
|1.2186
|1.2146
|100.00
|29170.90
|2259
|2005.07.29 16:40
|sell
|1130
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2133
|2260
|2005.07.29 17:06
|t/p
|1130
|1.00
|1.2133
|1.2173
|1.2133
|100.00
|29270.90
|2261
|2005.07.29 17:12
|sell
|1131
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2138
|2262
|2005.07.29 17:14
|t/p
|1131
|1.00
|1.2138
|1.2178
|1.2138
|100.00
|29370.90
|2263
|2005.07.29 17:15
|buy
|1132
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2129
|2264
|2005.07.29 17:43
|t/p
|1132
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2129
|100.00
|29470.90
|2265
|2005.07.29 17:44
|buy
|1133
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2132
|2266
|2005.07.29 17:58
|t/p
|1133
|1.00
|1.2132
|1.2092
|1.2132
|100.00
|29570.90
|2267
|2005.07.29 19:15
|sell
|1134
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2120
|2268
|2005.07.29 20:17
|close
|1134
|1.00
|1.2124
|1.2160
|1.2120
|60.00
|29630.90
|2269
|2005.07.29 20:18
|buy
|1135
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2134
|2270
|2005.08.01 02:02
|close
|1135
|1.00
|1.2129
|1.2094
|1.2134
|49.18
|29680.07
|2271
|2005.08.01 02:02
|sell
|1136
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2119
|2272
|2005.08.01 04:01
|s/l
|1136
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2119
|-300.00
|29380.07
|2273
|2005.08.01 06:15
|sell
|1137
|1.00
|1.2186
|1.2216
|1.2176
|2274
|2005.08.01 07:46
|close
|1137
|1.00
|1.2177
|1.2216
|1.2176
|90.00
|29470.07
|2275
|2005.08.01 09:08
|sell
|1138
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2177
|2276
|2005.08.01 09:15
|t/p
|1138
|1.00
|1.2177
|1.2217
|1.2177
|100.00
|29570.07
|2277
|2005.08.01 09:42
|sell
|1139
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2177
|2278
|2005.08.01 10:23
|s/l
|1139
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2177
|-300.00
|29270.07
|2279
|2005.08.01 12:30
|sell
|1140
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|2280
|2005.08.01 16:38
|s/l
|1140
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2208
|-300.00
|28970.07
|2281
|2005.08.01 16:38
|sell
|1141
|1.00
|1.2245
|1.2275
|1.2235
|2282
|2005.08.01 16:44
|t/p
|1141
|1.00
|1.2235
|1.2275
|1.2235
|100.00
|29070.07
|2283
|2005.08.01 17:00
|buy
|1142
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2220
|2284
|2005.08.01 18:39
|close
|1142
|1.00
|1.2211
|1.2180
|1.2220
|10.00
|29080.07
|2285
|2005.08.01 18:39
|sell
|1143
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2203
|2286
|2005.08.01 20:00
|t/p
|1143
|1.00
|1.2203
|1.2243
|1.2203
|100.00
|29180.07
|2287
|2005.08.01 22:52
|buy
|1144
|1.00
|1.2183
|1.2153
|1.2193
|2288
|2005.08.02 00:32
|close
|1144
|1.00
|1.2187
|1.2153
|1.2193
|39.18
|29219.25
|2289
|2005.08.02 00:44
|sell
|1145
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2175
|2290
|2005.08.02 03:30
|s/l
|1145
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2175
|-300.00
|28919.25
|2291
|2005.08.02 04:53
|buy
|1146
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2215
|2292
|2005.08.02 04:59
|t/p
|1146
|1.00
|1.2215
|1.2175
|1.2215
|100.00
|29019.25
|2293
|2005.08.02 05:00
|buy
|1147
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2215
|2294
|2005.08.02 05:45
|t/p
|1147
|1.00
|1.2215
|1.2175
|1.2215
|100.00
|29119.25
|2295
|2005.08.02 05:45
|sell
|1148
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2205
|2296
|2005.08.02 07:46
|close
|1148
|1.00
|1.2210
|1.2245
|1.2205
|50.00
|29169.25
|2297
|2005.08.02 07:48
|buy
|1149
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2221
|2298
|2005.08.02 09:37
|close
|1149
|1.00
|1.2217
|1.2181
|1.2221
|60.00
|29229.25
|2299
|2005.08.02 09:37
|sell
|1150
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|2300
|2005.08.02 14:15
|close
|1150
|1.00
|1.2211
|1.2248
|1.2208
|70.00
|29299.25
|2301
|2005.08.02 14:15
|buy
|1151
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2223
|2302
|2005.08.02 14:39
|t/p
|1151
|1.00
|1.2223
|1.2183
|1.2223
|100.00
|29399.25
|2303
|2005.08.02 15:00
|sell
|1152
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.2218
|2304
|2005.08.02 15:07
|t/p
|1152
|1.00
|1.2218
|1.2258
|1.2218
|100.00
|29499.25
|2305
|2005.08.02 15:07
|sell
|1153
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2215
|2306
|2005.08.02 15:51
|t/p
|1153
|1.00
|1.2215
|1.2255
|1.2215
|100.00
|29599.25
|2307
|2005.08.02 17:36
|sell
|1154
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2205
|2308
|2005.08.02 17:49
|t/p
|1154
|1.00
|1.2205
|1.2245
|1.2205
|100.00
|29699.25
|2309
|2005.08.02 18:03
|buy
|1155
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2210
|2310
|2005.08.02 21:16
|close
|1155
|1.00
|1.2199
|1.2170
|1.2210
|-10.00
|29689.25
|2311
|2005.08.02 21:16
|sell
|1156
|1.00
|1.2200
|1.2230
|1.2190
|2312
|2005.08.02 23:07
|t/p
|1156
|1.00
|1.2190
|1.2230
|1.2190
|100.00
|29789.25
|2313
|2005.08.02 23:15
|sell
|1157
|1.00
|1.2198
|1.2228
|1.2188
|2314
|2005.08.03 01:38
|t/p
|1157
|1.00
|1.2188
|1.2228
|1.2188
|100.69
|29889.94
|2315
|2005.08.03 02:01
|sell
|1158
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2184
|2316
|2005.08.03 02:30
|t/p
|1158
|1.00
|1.2184
|1.2224
|1.2184
|100.00
|29989.94
|2317
|2005.08.03 05:00
|sell
|1159
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2318
|2005.08.03 06:12
|t/p
|1159
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|30089.94
|2319
|2005.08.03 06:16
|sell
|1160
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2320
|2005.08.03 06:26
|t/p
|1160
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|30189.94
|2321
|2005.08.03 06:31
|sell
|1161
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2322
|2005.08.03 07:11
|t/p
|1161
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|30289.94
|2323
|2005.08.03 07:15
|sell
|1162
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2324
|2005.08.03 07:40
|t/p
|1162
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|30389.94
|2325
|2005.08.03 07:46
|sell
|1163
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2326
|2005.08.03 08:30
|s/l
|1163
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2161
|-300.00
|30089.94
|2327
|2005.08.03 08:30
|sell
|1164
|1.00
|1.2200
|1.2230
|1.2190
|2328
|2005.08.03 08:37
|t/p
|1164
|1.00
|1.2190
|1.2230
|1.2190
|100.00
|30189.94
|2329
|2005.08.03 08:37
|sell
|1165
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2177
|2330
|2005.08.03 10:13
|s/l
|1165
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2177
|-300.00
|29889.94
|2331
|2005.08.03 13:32
|buy
|1166
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.2311
|2332
|2005.08.03 14:11
|t/p
|1166
|1.00
|1.2311
|1.2271
|1.2311
|100.00
|29989.94
|2333
|2005.08.03 14:13
|sell
|1167
|1.00
|1.2314
|1.2344
|1.2304
|2334
|2005.08.03 15:49
|t/p
|1167
|1.00
|1.2304
|1.2344
|1.2304
|100.00
|30089.94
|2335
|2005.08.03 17:30
|sell
|1168
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2317
|2336
|2005.08.03 19:00
|close
|1168
|1.00
|1.2325
|1.2357
|1.2317
|20.00
|30109.94
|2337
|2005.08.03 19:01
|buy
|1169
|1.00
|1.2326
|1.2296
|1.2336
|2338
|2005.08.03 19:29
|t/p
|1169
|1.00
|1.2336
|1.2296
|1.2336
|100.00
|30209.94
|2339
|2005.08.03 19:30
|sell
|1170
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|2340
|2005.08.03 23:46
|close
|1170
|1.00
|1.2332
|1.2366
|1.2326
|40.00
|30249.94
|2341
|2005.08.04 00:15
|buy
|1171
|1.00
|1.2331
|1.2301
|1.2341
|2342
|2005.08.04 03:00
|close
|1171
|1.00
|1.2329
|1.2301
|1.2341
|-20.00
|30229.94
|2343
|2005.08.04 03:00
|sell
|1172
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.2319
|2344
|2005.08.04 03:16
|s/l
|1172
|1.00
|1.2359
|1.2359
|1.2319
|-300.00
|29929.94
|2345
|2005.08.04 03:16
|sell
|1173
|1.00
|1.2361
|1.2391
|1.2351
|2346
|2005.08.04 03:30
|t/p
|1173
|1.00
|1.2351
|1.2391
|1.2351
|100.00
|30029.94
|2347
|2005.08.04 03:30
|sell
|1174
|1.00
|1.2348
|1.2378
|1.2338
|2348
|2005.08.04 04:00
|t/p
|1174
|1.00
|1.2338
|1.2378
|1.2338
|100.00
|30129.94
|2349
|2005.08.04 04:30
|buy
|1175
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.2331
|2350
|2005.08.04 04:43
|t/p
|1175
|1.00
|1.2331
|1.2291
|1.2331
|100.00
|30229.94
|2351
|2005.08.04 07:24
|sell
|1176
|1.00
|1.2332
|1.2362
|1.2322
|2352
|2005.08.04 08:08
|close
|1176
|1.00
|1.2325
|1.2362
|1.2322
|70.00
|30299.94
|2353
|2005.08.04 08:08
|buy
|1177
|1.00
|1.2323
|1.2293
|1.2333
|2354
|2005.08.04 08:09
|t/p
|1177
|1.00
|1.2333
|1.2293
|1.2333
|100.00
|30399.94
|2355
|2005.08.04 08:22
|buy
|1178
|1.00
|1.2327
|1.2297
|1.2337
|2356
|2005.08.04 08:38
|t/p
|1178
|1.00
|1.2337
|1.2297
|1.2337
|100.00
|30499.94
|2357
|2005.08.04 09:00
|sell
|1179
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2328
|2358
|2005.08.04 09:06
|t/p
|1179
|1.00
|1.2328
|1.2368
|1.2328
|100.00
|30599.94
|2359
|2005.08.04 09:07
|sell
|1180
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|2360
|2005.08.04 09:18
|t/p
|1180
|1.00
|1.2326
|1.2366
|1.2326
|100.00
|30699.94
|2361
|2005.08.04 09:30
|buy
|1181
|1.00
|1.2315
|1.2285
|1.2325
|2362
|2005.08.04 12:03
|t/p
|1181
|1.00
|1.2325
|1.2285
|1.2325
|100.00
|30799.94
|2363
|2005.08.04 12:04
|sell
|1182
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.2320
|2364
|2005.08.04 12:04
|t/p
|1182
|1.00
|1.2320
|1.2360
|1.2320
|100.00
|30899.94
|2365
|2005.08.04 12:15
|sell
|1183
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.2320
|2366
|2005.08.04 14:09
|t/p
|1183
|1.00
|1.2320
|1.2360
|1.2320
|100.00
|30999.94
|2367
|2005.08.04 15:00
|sell
|1184
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2325
|2368
|2005.08.04 15:15
|t/p
|1184
|1.00
|1.2325
|1.2365
|1.2325
|100.00
|31099.94
|2369
|2005.08.04 15:15
|sell
|1185
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|2370
|2005.08.04 15:22
|t/p
|1185
|1.00
|1.2326
|1.2366
|1.2326
|100.00
|31199.94
|2371
|2005.08.04 15:30
|sell
|1186
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|2372
|2005.08.04 16:33
|s/l
|1186
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2326
|-300.00
|30899.94
|2373
|2005.08.04 22:37
|sell
|1187
|1.00
|1.2384
|1.2414
|1.2374
|2374
|2005.08.05 01:16
|close
|1187
|1.00
|1.2378
|1.2414
|1.2374
|60.23
|30960.17
|2375
|2005.08.05 01:49
|sell
|1188
|1.00
|1.2388
|1.2418
|1.2378
|2376
|2005.08.05 02:45
|t/p
|1188
|1.00
|1.2378
|1.2418
|1.2378
|100.00
|31060.17
|2377
|2005.08.05 02:45
|buy
|1189
|1.00
|1.2375
|1.2345
|1.2385
|2378
|2005.08.05 02:47
|t/p
|1189
|1.00
|1.2385
|1.2345
|1.2385
|100.00
|31160.17
|2379
|2005.08.05 02:59
|buy
|1190
|1.00
|1.2376
|1.2346
|1.2386
|2380
|2005.08.05 07:33
|close
|1190
|1.00
|1.2371
|1.2346
|1.2386
|-50.00
|31110.17
|2381
|2005.08.05 07:33
|sell
|1191
|1.00
|1.2370
|1.2400
|1.2360
|2382
|2005.08.05 13:07
|t/p
|1191
|1.00
|1.2360
|1.2400
|1.2360
|100.00
|31210.17
|2383
|2005.08.05 13:25
|sell
|1192
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2365
|2384
|2005.08.05 13:29
|t/p
|1192
|1.00
|1.2365
|1.2405
|1.2365
|100.00
|31310.17
|2385
|2005.08.05 13:29
|sell
|1193
|1.00
|1.2373
|1.2403
|1.2363
|2386
|2005.08.05 14:30
|t/p
|1193
|1.00
|1.2363
|1.2403
|1.2363
|100.00
|31410.17
|2387
|2005.08.05 14:30
|buy
|1194
|1.00
|1.2361
|1.2331
|1.2371
|2388
|2005.08.05 14:39
|t/p
|1194
|1.00
|1.2371
|1.2331
|1.2371
|100.00
|31510.17
|2389
|2005.08.05 14:39
|buy
|1195
|1.00
|1.2371
|1.2341
|1.2381
|2390
|2005.08.05 14:39
|t/p
|1195
|1.00
|1.2381
|1.2341
|1.2381
|100.00
|31610.17
|2391
|2005.08.05 14:40
|buy
|1196
|1.00
|1.2359
|1.2329
|1.2369
|2392
|2005.08.05 15:02
|s/l
|1196
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2369
|-300.00
|31310.17
|2393
|2005.08.05 15:02
|buy
|1197
|1.00
|1.2332
|1.2302
|1.2342
|2394
|2005.08.05 15:05
|t/p
|1197
|1.00
|1.2342
|1.2302
|1.2342
|100.00
|31410.17
|2395
|2005.08.05 15:05
|buy
|1198
|1.00
|1.2346
|1.2316
|1.2356
|2396
|2005.08.05 15:14
|s/l
|1198
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2356
|-300.00
|31110.17
|2397
|2005.08.05 15:14
|buy
|1199
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2327
|2398
|2005.08.05 15:22
|t/p
|1199
|1.00
|1.2327
|1.2287
|1.2327
|100.00
|31210.17
|2399
|2005.08.05 15:22
|buy
|1200
|1.00
|1.2335
|1.2305
|1.2345
|2400
|2005.08.05 15:23
|t/p
|1200
|1.00
|1.2345
|1.2305
|1.2345
|100.00
|31310.17
|2401
|2005.08.05 15:23
|buy
|1201
|1.00
|1.2353
|1.2323
|1.2363
|2402
|2005.08.05 15:24
|s/l
|1201
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2363
|-300.00
|31010.17
|2403
|2005.08.05 15:24
|buy
|1202
|1.00
|1.2326
|1.2296
|1.2336
|2404
|2005.08.05 15:28
|t/p
|1202
|1.00
|1.2336
|1.2296
|1.2336
|100.00
|31110.17
|2405
|2005.08.05 15:28
|buy
|1203
|1.00
|1.2340
|1.2310
|1.2350
|2406
|2005.08.05 15:29
|t/p
|1203
|1.00
|1.2350
|1.2310
|1.2350
|100.00
|31210.17
|2407
|2005.08.05 15:29
|buy
|1204
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.2367
|2408
|2005.08.05 15:59
|s/l
|1204
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2367
|-300.00
|30910.17
|2409
|2005.08.05 19:00
|sell
|1205
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2317
|2410
|2005.08.05 22:00
|s/l
|1205
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2317
|-300.00
|30610.17
|2411
|2005.08.08 00:00
|buy
|1206
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.2348
|2412
|2005.08.08 01:02
|close
|1206
|1.00
|1.2339
|1.2308
|1.2348
|10.00
|30620.17
|2413
|2005.08.08 01:03
|sell
|1207
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2328
|2414
|2005.08.08 05:02
|close
|1207
|1.00
|1.2331
|1.2368
|1.2328
|70.00
|30690.17
|2415
|2005.08.08 06:15
|sell
|1208
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2328
|2416
|2005.08.08 07:00
|t/p
|1208
|1.00
|1.2328
|1.2368
|1.2328
|100.00
|30790.17
|2417
|2005.08.08 09:00
|sell
|1209
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2323
|2418
|2005.08.08 09:30
|s/l
|1209
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2323
|-300.00
|30490.17
|2419
|2005.08.08 11:00
|sell
|1210
|1.00
|1.2368
|1.2398
|1.2358
|2420
|2005.08.08 12:53
|close
|1210
|1.00
|1.2372
|1.2398
|1.2358
|-40.00
|30450.17
|2421
|2005.08.08 12:53
|buy
|1211
|1.00
|1.2376
|1.2346
|1.2386
|2422
|2005.08.08 12:56
|t/p
|1211
|1.00
|1.2386
|1.2346
|1.2386
|100.00
|30550.17
|2423
|2005.08.08 12:59
|buy
|1212
|1.00
|1.2376
|1.2346
|1.2386
|2424
|2005.08.08 19:18
|close
|1212
|1.00
|1.2363
|1.2346
|1.2386
|-130.00
|30420.17
|2425
|2005.08.08 19:19
|sell
|1213
|1.00
|1.2363
|1.2393
|1.2353
|2426
|2005.08.08 21:30
|t/p
|1213
|1.00
|1.2353
|1.2393
|1.2353
|100.00
|30520.17
|2427
|2005.08.09 00:21
|buy
|1214
|1.00
|1.2348
|1.2318
|1.2358
|2428
|2005.08.09 00:30
|close
|1214
|1.00
|1.2351
|1.2318
|1.2358
|30.00
|30550.17
|2429
|2005.08.09 00:30
|sell
|1215
|1.00
|1.2351
|1.2381
|1.2341
|2430
|2005.08.09 03:00
|s/l
|1215
|1.00
|1.2381
|1.2381
|1.2341
|-300.00
|30250.17
|2431
|2005.08.09 03:00
|sell
|1216
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2389
|2432
|2005.08.09 03:00
|t/p
|1216
|1.00
|1.2389
|1.2429
|1.2389
|100.00
|30350.17
|2433
|2005.08.09 03:00
|sell
|1217
|1.00
|1.2373
|1.2403
|1.2363
|2434
|2005.08.09 04:25
|close
|1217
|1.00
|1.2371
|1.2403
|1.2363
|20.00
|30370.17
|2435
|2005.08.09 05:01
|buy
|1218
|1.00
|1.2370
|1.2340
|1.2380
|2436
|2005.08.09 07:39
|t/p
|1218
|1.00
|1.2380
|1.2340
|1.2380
|100.00
|30470.17
|2437
|2005.08.09 10:02
|buy
|1219
|1.00
|1.2378
|1.2348
|1.2388
|2438
|2005.08.09 13:52
|close
|1219
|1.00
|1.2370
|1.2348
|1.2388
|-80.00
|30390.17
|2439
|2005.08.09 13:54
|sell
|1220
|1.00
|1.2370
|1.2400
|1.2360
|2440
|2005.08.09 14:28
|t/p
|1220
|1.00
|1.2360
|1.2400
|1.2360
|100.00
|30490.17
|2441
|2005.08.09 14:28
|buy
|1221
|1.00
|1.2359
|1.2329
|1.2369
|2442
|2005.08.09 15:44
|s/l
|1221
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2369
|-300.00
|30190.17
|2443
|2005.08.09 16:04
|sell
|1222
|1.00
|1.2347
|1.2377
|1.2337
|2444
|2005.08.09 16:14
|t/p
|1222
|1.00
|1.2337
|1.2377
|1.2337
|100.00
|30290.17
|2445
|2005.08.09 16:14
|sell
|1223
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2335
|2446
|2005.08.09 18:25
|close
|1223
|1.00
|1.2342
|1.2375
|1.2335
|30.00
|30320.17
|2447
|2005.08.09 18:27
|buy
|1224
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.2351
|2448
|2005.08.09 20:15
|t/p
|1224
|1.00
|1.2351
|1.2311
|1.2351
|100.00
|30420.17
|2449
|2005.08.09 23:00
|sell
|1225
|1.00
|1.2370
|1.2400
|1.2360
|2450
|2005.08.10 01:03
|close
|1225
|1.00
|1.2370
|1.2400
|1.2360
|0.69
|30420.86
|2451
|2005.08.10 01:03
|buy
|1226
|1.00
|1.2370
|1.2340
|1.2380
|2452
|2005.08.10 03:51
|close
|1226
|1.00
|1.2357
|1.2340
|1.2380
|-130.00
|30290.86
|2453
|2005.08.10 03:51
|sell
|1227
|1.00
|1.2358
|1.2388
|1.2348
|2454
|2005.08.10 06:15
|close
|1227
|1.00
|1.2356
|1.2388
|1.2348
|20.00
|30310.86
|2455
|2005.08.10 06:15
|buy
|1228
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.2367
|2456
|2005.08.10 07:15
|close
|1228
|1.00
|1.2360
|1.2327
|1.2367
|30.00
|30340.86
|2457
|2005.08.10 07:15
|sell
|1229
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2350
|2458
|2005.08.10 08:34
|s/l
|1229
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2350
|-300.00
|30040.86
|2459
|2005.08.10 09:36
|buy
|1230
|1.00
|1.2378
|1.2348
|1.2388
|2460
|2005.08.10 10:32
|t/p
|1230
|1.00
|1.2388
|1.2348
|1.2388
|100.00
|30140.86
|2461
|2005.08.10 10:42
|sell
|1231
|1.00
|1.2390
|1.2420
|1.2380
|2462
|2005.08.10 11:26
|s/l
|1231
|1.00
|1.2420
|1.2420
|1.2380
|-300.00
|29840.86
|2463
|2005.08.10 15:30
|buy
|1232
|1.00
|1.2375
|1.2345
|1.2385
|2464
|2005.08.10 15:39
|t/p
|1232
|1.00
|1.2385
|1.2345
|1.2385
|100.00
|29940.86
|2465
|2005.08.10 15:43
|buy
|1233
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2389
|2466
|2005.08.10 15:54
|t/p
|1233
|1.00
|1.2389
|1.2349
|1.2389
|100.00
|30040.86
|2467
|2005.08.10 16:15
|sell
|1234
|1.00
|1.2395
|1.2425
|1.2385
|2468
|2005.08.10 16:32
|t/p
|1234
|1.00
|1.2385
|1.2425
|1.2385
|100.00
|30140.86
|2469
|2005.08.10 16:33
|sell
|1235
|1.00
|1.2388
|1.2418
|1.2378
|2470
|2005.08.10 17:01
|t/p
|1235
|1.00
|1.2378
|1.2418
|1.2378
|100.00
|30240.86
|2471
|2005.08.10 17:01
|buy
|1236
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.2387
|2472
|2005.08.10 17:30
|s/l
|1236
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2387
|-300.00
|29940.86
|2473
|2005.08.10 20:00
|sell
|1237
|1.00
|1.2357
|1.2387
|1.2347
|2474
|2005.08.10 23:00
|s/l
|1237
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2347
|-300.00
|29640.86
|2475
|2005.08.11 01:33
|sell
|1238
|1.00
|1.2387
|1.2417
|1.2377
|2476
|2005.08.11 02:22
|close
|1238
|1.00
|1.2380
|1.2417
|1.2377
|70.00
|29710.86
|2477
|2005.08.11 04:16
|buy
|1239
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.2407
|2478
|2005.08.11 05:07
|t/p
|1239
|1.00
|1.2407
|1.2367
|1.2407
|100.00
|29810.86
|2479
|2005.08.11 07:45
|buy
|1240
|1.00
|1.2391
|1.2361
|1.2401
|2480
|2005.08.11 07:54
|t/p
|1240
|1.00
|1.2401
|1.2361
|1.2401
|100.00
|29910.86
|2481
|2005.08.11 07:59
|buy
|1241
|1.00
|1.2398
|1.2368
|1.2408
|2482
|2005.08.11 09:07
|close
|1241
|1.00
|1.2407
|1.2368
|1.2408
|90.00
|30000.86
|2483
|2005.08.11 09:07
|sell
|1242
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2398
|2484
|2005.08.11 14:00
|close
|1242
|1.00
|1.2407
|1.2438
|1.2398
|10.00
|30010.86
|2485
|2005.08.11 14:00
|buy
|1243
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2418
|2486
|2005.08.11 14:39
|t/p
|1243
|1.00
|1.2418
|1.2378
|1.2418
|100.00
|30110.86
|2487
|2005.08.11 14:39
|sell
|1244
|1.00
|1.2421
|1.2451
|1.2411
|2488
|2005.08.11 14:41
|t/p
|1244
|1.00
|1.2411
|1.2451
|1.2411
|100.00
|30210.86
|2489
|2005.08.11 14:49
|sell
|1245
|1.00
|1.2415
|1.2445
|1.2405
|2490
|2005.08.11 15:37
|s/l
|1245
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2405
|-300.00
|29910.86
|2491
|2005.08.11 15:37
|sell
|1246
|1.00
|1.2445
|1.2475
|1.2435
|2492
|2005.08.11 15:39
|t/p
|1246
|1.00
|1.2435
|1.2475
|1.2435
|100.00
|30010.86
|2493
|2005.08.11 15:39
|sell
|1247
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2422
|2494
|2005.08.11 21:51
|s/l
|1247
|1.00
|1.2462
|1.2462
|1.2422
|-300.00
|29710.86
|2495
|2005.08.11 21:51
|sell
|1248
|1.00
|1.2459
|1.2489
|1.2449
|2496
|2005.08.12 03:00
|close
|1248
|1.00
|1.2454
|1.2489
|1.2449
|50.23
|29761.09
|2497
|2005.08.12 03:04
|buy
|1249
|1.00
|1.2454
|1.2424
|1.2464
|2498
|2005.08.12 03:46
|t/p
|1249
|1.00
|1.2464
|1.2424
|1.2464
|100.00
|29861.09
|2499
|2005.08.12 04:15
|sell
|1250
|1.00
|1.2464
|1.2494
|1.2454
|2500
|2005.08.12 08:01
|t/p
|1250
|1.00
|1.2454
|1.2494
|1.2454
|100.00
|29961.09
|2501
|2005.08.12 08:17
|sell
|1251
|1.00
|1.2462
|1.2492
|1.2452
|2502
|2005.08.12 12:46
|close
|1251
|1.00
|1.2468
|1.2492
|1.2452
|-60.00
|29901.09
|2503
|2005.08.12 12:46
|buy
|1252
|1.00
|1.2467
|1.2437
|1.2477
|2504
|2005.08.12 14:45
|s/l
|1252
|1.00
|1.2437
|1.2437
|1.2477
|-300.00
|29601.09
|2505
|2005.08.12 15:15
|buy
|1253
|1.00
|1.2389
|1.2359
|1.2399
|2506
|2005.08.12 15:21
|t/p
|1253
|1.00
|1.2399
|1.2359
|1.2399
|100.00
|29701.09
|2507
|2005.08.12 15:21
|buy
|1254
|1.00
|1.2402
|1.2372
|1.2412
|2508
|2005.08.12 15:23
|t/p
|1254
|1.00
|1.2412
|1.2372
|1.2412
|100.00
|29801.09
|2509
|2005.08.12 15:23
|buy
|1255
|1.00
|1.2415
|1.2385
|1.2425
|2510
|2005.08.12 15:29
|s/l
|1255
|1.00
|1.2385
|1.2385
|1.2425
|-300.00
|29501.09
|2511
|2005.08.12 15:29
|buy
|1256
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.2398
|2512
|2005.08.12 15:29
|t/p
|1256
|1.00
|1.2398
|1.2358
|1.2398
|100.00
|29601.09
|2513
|2005.08.12 15:29
|buy
|1257
|1.00
|1.2407
|1.2377
|1.2417
|2514
|2005.08.12 15:36
|t/p
|1257
|1.00
|1.2417
|1.2377
|1.2417
|100.00
|29701.09
|2515
|2005.08.12 15:36
|buy
|1258
|1.00
|1.2420
|1.2390
|1.2430
|2516
|2005.08.12 15:51
|t/p
|1258
|1.00
|1.2430
|1.2390
|1.2430
|100.00
|29801.09
|2517
|2005.08.12 18:49
|sell
|1259
|1.00
|1.2436
|1.2466
|1.2426
|2518
|2005.08.15 02:32
|t/p
|1259
|1.00
|1.2426
|1.2466
|1.2426
|100.23
|29901.32
|2519
|2005.08.15 05:09
|sell
|1260
|1.00
|1.2417
|1.2447
|1.2407
|2520
|2005.08.15 07:26
|close
|1260
|1.00
|1.2413
|1.2447
|1.2407
|40.00
|29941.32
|2521
|2005.08.15 07:38
|buy
|1261
|1.00
|1.2413
|1.2383
|1.2423
|2522
|2005.08.15 10:52
|s/l
|1261
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2423
|-300.00
|29641.32
|2523
|2005.08.15 12:33
|buy
|1262
|1.00
|1.2381
|1.2351
|1.2391
|2524
|2005.08.15 14:31
|close
|1262
|1.00
|1.2388
|1.2351
|1.2391
|70.00
|29711.32
|2525
|2005.08.15 14:31
|sell
|1263
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2376
|2526
|2005.08.15 15:05
|t/p
|1263
|1.00
|1.2376
|1.2416
|1.2376
|100.00
|29811.32
|2527
|2005.08.15 15:05
|buy
|1264
|1.00
|1.2368
|1.2338
|1.2378
|2528
|2005.08.15 17:17
|t/p
|1264
|1.00
|1.2378
|1.2338
|1.2378
|100.00
|29911.32
|2529
|2005.08.15 17:30
|sell
|1265
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2365
|2530
|2005.08.15 17:42
|t/p
|1265
|1.00
|1.2365
|1.2405
|1.2365
|100.00
|30011.32
|2531
|2005.08.15 19:00
|sell
|1266
|1.00
|1.2368
|1.2398
|1.2358
|2532
|2005.08.15 19:10
|t/p
|1266
|1.00
|1.2358
|1.2398
|1.2358
|100.00
|30111.32
|2533
|2005.08.15 19:17
|sell
|1267
|1.00
|1.2366
|1.2396
|1.2356
|2534
|2005.08.16 00:04
|close
|1267
|1.00
|1.2362
|1.2396
|1.2356
|40.23
|30151.55
|2535
|2005.08.16 00:04
|buy
|1268
|1.00
|1.2363
|1.2333
|1.2373
|2536
|2005.08.16 01:01
|close
|1268
|1.00
|1.2368
|1.2333
|1.2373
|50.00
|30201.55
|2537
|2005.08.16 01:01
|sell
|1269
|1.00
|1.2370
|1.2400
|1.2360
|2538
|2005.08.16 01:31
|t/p
|1269
|1.00
|1.2360
|1.2400
|1.2360
|100.00
|30301.55
|2539
|2005.08.16 01:45
|buy
|1270
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.2367
|2540
|2005.08.16 03:14
|s/l
|1270
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2367
|-300.00
|30001.55
|2541
|2005.08.16 06:17
|sell
|1271
|1.00
|1.2340
|1.2370
|1.2330
|2542
|2005.08.16 09:02
|s/l
|1271
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2330
|-300.00
|29701.55
|2543
|2005.08.16 10:20
|buy
|1272
|1.00
|1.2360
|1.2330
|1.2370
|2544
|2005.08.16 11:17
|s/l
|1272
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2370
|-300.00
|29401.55
|2545
|2005.08.16 14:41
|buy
|1273
|1.00
|1.2307
|1.2277
|1.2317
|2546
|2005.08.16 15:21
|t/p
|1273
|1.00
|1.2317
|1.2277
|1.2317
|100.00
|29501.55
|2547
|2005.08.16 15:22
|sell
|1274
|1.00
|1.2325
|1.2355
|1.2315
|2548
|2005.08.16 15:24
|t/p
|1274
|1.00
|1.2315
|1.2355
|1.2315
|100.00
|29601.55
|2549
|2005.08.16 15:50
|sell
|1275
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2310
|2550
|2005.08.16 17:34
|s/l
|1275
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2310
|-300.00
|29301.55
|2551
|2005.08.16 21:15
|sell
|1276
|1.00
|1.2364
|1.2394
|1.2354
|2552
|2005.08.16 23:19
|t/p
|1276
|1.00
|1.2354
|1.2394
|1.2354
|100.00
|29401.55
|2553
|2005.08.16 23:22
|sell
|1277
|1.00
|1.2362
|1.2392
|1.2352
|2554
|2005.08.16 23:30
|close
|1277
|1.00
|1.2356
|1.2392
|1.2352
|60.00
|29461.55
|2555
|2005.08.16 23:31
|buy
|1278
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.2366
|2556
|2005.08.17 01:20
|close
|1278
|1.00
|1.2363
|1.2326
|1.2366
|67.53
|29529.08
|2557
|2005.08.17 01:23
|sell
|1279
|1.00
|1.2366
|1.2396
|1.2356
|2558
|2005.08.17 01:45
|t/p
|1279
|1.00
|1.2356
|1.2396
|1.2356
|100.00
|29629.08
|2559
|2005.08.17 03:00
|buy
|1280
|1.00
|1.2340
|1.2310
|1.2350
|2560
|2005.08.17 03:03
|t/p
|1280
|1.00
|1.2350
|1.2310
|1.2350
|100.00
|29729.08
|2561
|2005.08.17 03:03
|buy
|1281
|1.00
|1.2351
|1.2321
|1.2361
|2562
|2005.08.17 06:06
|close
|1281
|1.00
|1.2337
|1.2321
|1.2361
|-140.00
|29589.08
|2563
|2005.08.17 06:09
|sell
|1282
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2327
|2564
|2005.08.17 06:14
|t/p
|1282
|1.00
|1.2327
|1.2367
|1.2327
|100.00
|29689.08
|2565
|2005.08.17 10:00
|sell
|1283
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2284
|2566
|2005.08.17 11:40
|t/p
|1283
|1.00
|1.2284
|1.2324
|1.2284
|100.00
|29789.08
|2567
|2005.08.17 11:40
|buy
|1284
|1.00
|1.2283
|1.2253
|1.2293
|2568
|2005.08.17 12:31
|close
|1284
|1.00
|1.2292
|1.2253
|1.2293
|90.00
|29879.08
|2569
|2005.08.17 12:31
|sell
|1285
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2282
|2570
|2005.08.17 14:40
|t/p
|1285
|1.00
|1.2282
|1.2322
|1.2282
|100.00
|29979.08
|2571
|2005.08.17 14:45
|sell
|1286
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2295
|2572
|2005.08.17 14:51
|t/p
|1286
|1.00
|1.2295
|1.2335
|1.2295
|100.00
|30079.08
|2573
|2005.08.17 15:00
|sell
|1287
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2295
|2574
|2005.08.17 16:03
|t/p
|1287
|1.00
|1.2295
|1.2335
|1.2295
|100.00
|30179.08
|2575
|2005.08.17 16:09
|buy
|1288
|1.00
|1.2287
|1.2257
|1.2297
|2576
|2005.08.17 16:15
|t/p
|1288
|1.00
|1.2297
|1.2257
|1.2297
|100.00
|30279.08
|2577
|2005.08.17 16:45
|sell
|1289
|1.00
|1.2311
|1.2341
|1.2301
|2578
|2005.08.17 16:46
|t/p
|1289
|1.00
|1.2301
|1.2341
|1.2301
|100.00
|30379.08
|2579
|2005.08.17 17:00
|sell
|1290
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2295
|2580
|2005.08.17 17:05
|t/p
|1290
|1.00
|1.2295
|1.2335
|1.2295
|100.00
|30479.08
|2581
|2005.08.17 17:52
|buy
|1291
|1.00
|1.2290
|1.2260
|1.2300
|2582
|2005.08.17 18:36
|s/l
|1291
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2300
|-300.00
|30179.08
|2583
|2005.08.17 20:42
|buy
|1292
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2275
|2584
|2005.08.17 23:02
|t/p
|1292
|1.00
|1.2275
|1.2235
|1.2275
|100.00
|30279.08
|2585
|2005.08.18 01:36
|buy
|1293
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2279
|2586
|2005.08.18 03:15
|close
|1293
|1.00
|1.2277
|1.2239
|1.2279
|80.00
|30359.08
|2587
|2005.08.18 03:15
|sell
|1294
|1.00
|1.2276
|1.2306
|1.2266
|2588
|2005.08.18 06:47
|close
|1294
|1.00
|1.2284
|1.2306
|1.2266
|-80.00
|30279.08
|2589
|2005.08.18 06:47
|buy
|1295
|1.00
|1.2283
|1.2253
|1.2293
|2590
|2005.08.18 11:17
|s/l
|1295
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2293
|-300.00
|29979.08
|2591
|2005.08.18 17:15
|sell
|1296
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2592
|2005.08.18 20:06
|close
|1296
|1.00
|1.2170
|1.2209
|1.2169
|90.00
|30069.08
|2593
|2005.08.18 20:08
|buy
|1297
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2180
|2594
|2005.08.18 20:31
|t/p
|1297
|1.00
|1.2180
|1.2140
|1.2180
|100.00
|30169.08
|2595
|2005.08.18 20:45
|sell
|1298
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2170
|2596
|2005.08.19 03:00
|close
|1298
|1.00
|1.2183
|1.2210
|1.2170
|-29.77
|30139.31
|2597
|2005.08.19 03:01
|buy
|1299
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2190
|2598
|2005.08.19 04:16
|close
|1299
|1.00
|1.2179
|1.2150
|1.2190
|-10.00
|30129.31
|2599
|2005.08.19 04:18
|sell
|1300
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2169
|2600
|2005.08.19 05:18
|close
|1300
|1.00
|1.2172
|1.2209
|1.2169
|70.00
|30199.31
|2601
|2005.08.19 05:30
|buy
|1301
|1.00
|1.2174
|1.2144
|1.2184
|2602
|2005.08.19 07:52
|close
|1301
|1.00
|1.2173
|1.2144
|1.2184
|-10.00
|30189.31
|2603
|2005.08.19 07:53
|sell
|1302
|1.00
|1.2174
|1.2204
|1.2164
|2604
|2005.08.19 08:56
|t/p
|1302
|1.00
|1.2164
|1.2204
|1.2164
|100.00
|30289.31
|2605
|2005.08.19 08:56
|buy
|1303
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2173
|2606
|2005.08.19 09:06
|close
|1303
|1.00
|1.2170
|1.2133
|1.2173
|70.00
|30359.31
|2607
|2005.08.19 09:06
|sell
|1304
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|2608
|2005.08.19 09:08
|t/p
|1304
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|30459.31
|2609
|2005.08.19 10:30
|sell
|1305
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2133
|2610
|2005.08.19 11:04
|s/l
|1305
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2133
|-300.00
|30159.31
|2611
|2005.08.19 11:04
|sell
|1306
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2160
|2612
|2005.08.19 11:05
|t/p
|1306
|1.00
|1.2160
|1.2200
|1.2160
|100.00
|30259.31
|2613
|2005.08.19 11:05
|sell
|1307
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2142
|2614
|2005.08.19 11:18
|s/l
|1307
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2142
|-300.00
|29959.31
|2615
|2005.08.19 13:00
|sell
|1308
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2167
|2616
|2005.08.19 14:23
|close
|1308
|1.00
|1.2176
|1.2207
|1.2167
|10.00
|29969.31
|2617
|2005.08.19 14:24
|buy
|1309
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2185
|2618
|2005.08.19 16:21
|s/l
|1309
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2185
|-300.00
|29669.31
|2619
|2005.08.19 18:00
|sell
|1310
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2136
|2620
|2005.08.19 18:50
|s/l
|1310
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2136
|-300.00
|29369.31
|2621
|2005.08.19 20:51
|sell
|1311
|1.00
|1.2172
|1.2202
|1.2162
|2622
|2005.08.19 22:08
|close
|1311
|1.00
|1.2164
|1.2202
|1.2162
|80.00
|29449.31
|2623
|2005.08.21 23:47
|sell
|1312
|1.00
|1.2170
|1.2200
|1.2160
|2624
|2005.08.22 01:48
|t/p
|1312
|1.00
|1.2160
|1.2200
|1.2160
|100.23
|29549.54
|2625
|2005.08.22 01:48
|buy
|1313
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2170
|2626
|2005.08.22 02:00
|close
|1313
|1.00
|1.2169
|1.2130
|1.2170
|90.00
|29639.54
|2627
|2005.08.22 02:00
|sell
|1314
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2159
|2628
|2005.08.22 07:16
|close
|1314
|1.00
|1.2180
|1.2199
|1.2159
|-110.00
|29529.54
|2629
|2005.08.22 07:17
|buy
|1315
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2189
|2630
|2005.08.22 08:11
|close
|1315
|1.00
|1.2188
|1.2149
|1.2189
|90.00
|29619.54
|2631
|2005.08.22 08:11
|sell
|1316
|1.00
|1.2187
|1.2217
|1.2177
|2632
|2005.08.22 08:32
|t/p
|1316
|1.00
|1.2177
|1.2217
|1.2177
|100.00
|29719.54
|2633
|2005.08.22 08:47
|buy
|1317
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2185
|2634
|2005.08.22 08:55
|t/p
|1317
|1.00
|1.2185
|1.2145
|1.2185
|100.00
|29819.54
|2635
|2005.08.22 09:24
|sell
|1318
|1.00
|1.2191
|1.2221
|1.2181
|2636
|2005.08.22 09:49
|t/p
|1318
|1.00
|1.2181
|1.2221
|1.2181
|100.00
|29919.54
|2637
|2005.08.22 11:32
|buy
|1319
|1.00
|1.2177
|1.2147
|1.2187
|2638
|2005.08.22 11:51
|t/p
|1319
|1.00
|1.2187
|1.2147
|1.2187
|100.00
|30019.54
|2639
|2005.08.22 12:00
|sell
|1320
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2178
|2640
|2005.08.22 12:50
|s/l
|1320
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2178
|-300.00
|29719.54
|2641
|2005.08.22 16:54
|sell
|1321
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2228
|2642
|2005.08.22 17:02
|t/p
|1321
|1.00
|1.2228
|1.2268
|1.2228
|100.00
|29819.54
|2643
|2005.08.22 17:11
|sell
|1322
|1.00
|1.2238
|1.2268
|1.2228
|2644
|2005.08.22 17:14
|t/p
|1322
|1.00
|1.2228
|1.2268
|1.2228
|100.00
|29919.54
|2645
|2005.08.22 19:49
|buy
|1323
|1.00
|1.2226
|1.2196
|1.2236
|2646
|2005.08.22 20:36
|close
|1323
|1.00
|1.2234
|1.2196
|1.2236
|80.00
|29999.54
|2647
|2005.08.22 20:37
|sell
|1324
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2225
|2648
|2005.08.22 21:02
|t/p
|1324
|1.00
|1.2225
|1.2265
|1.2225
|100.00
|30099.54
|2649
|2005.08.22 21:35
|sell
|1325
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2224
|2650
|2005.08.22 23:15
|t/p
|1325
|1.00
|1.2224
|1.2264
|1.2224
|100.00
|30199.54
|2651
|2005.08.23 00:03
|sell
|1326
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2221
|2652
|2005.08.23 02:01
|close
|1326
|1.00
|1.2228
|1.2261
|1.2221
|30.00
|30229.54
|2653
|2005.08.23 02:02
|buy
|1327
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2237
|2654
|2005.08.23 06:00
|close
|1327
|1.00
|1.2212
|1.2197
|1.2237
|-150.00
|30079.54
|2655
|2005.08.23 06:00
|sell
|1328
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|2656
|2005.08.23 07:26
|close
|1328
|1.00
|1.2204
|1.2242
|1.2202
|80.00
|30159.54
|2657
|2005.08.23 07:26
|buy
|1329
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.2214
|2658
|2005.08.23 08:05
|t/p
|1329
|1.00
|1.2214
|1.2174
|1.2214
|100.00
|30259.54
|2659
|2005.08.23 08:05
|sell
|1330
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|2660
|2005.08.23 08:07
|t/p
|1330
|1.00
|1.2208
|1.2248
|1.2208
|100.00
|30359.54
|2661
|2005.08.23 08:15
|sell
|1331
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2205
|2662
|2005.08.23 09:48
|s/l
|1331
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.2205
|-300.00
|30059.54
|2663
|2005.08.23 10:38
|buy
|1332
|1.00
|1.2226
|1.2196
|1.2236
|2664
|2005.08.23 10:44
|t/p
|1332
|1.00
|1.2236
|1.2196
|1.2236
|100.00
|30159.54
|2665
|2005.08.23 11:13
|sell
|1333
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2240
|2666
|2005.08.23 11:14
|t/p
|1333
|1.00
|1.2240
|1.2280
|1.2240
|100.00
|30259.54
|2667
|2005.08.23 13:45
|sell
|1334
|1.00
|1.2241
|1.2271
|1.2231
|2668
|2005.08.23 14:16
|close
|1334
|1.00
|1.2232
|1.2271
|1.2231
|90.00
|30349.54
|2669
|2005.08.23 14:16
|buy
|1335
|1.00
|1.2232
|1.2202
|1.2242
|2670
|2005.08.23 16:04
|s/l
|1335
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2242
|-300.00
|30049.54
|2671
|2005.08.23 16:48
|buy
|1336
|1.00
|1.2208
|1.2178
|1.2218
|2672
|2005.08.23 17:33
|t/p
|1336
|1.00
|1.2218
|1.2178
|1.2218
|100.00
|30149.54
|2673
|2005.08.23 21:09
|buy
|1337
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2239
|2674
|2005.08.23 22:04
|close
|1337
|1.00
|1.2235
|1.2199
|1.2239
|60.00
|30209.54
|2675
|2005.08.23 22:04
|sell
|1338
|1.00
|1.2236
|1.2266
|1.2226
|2676
|2005.08.24 01:17
|t/p
|1338
|1.00
|1.2226
|1.2266
|1.2226
|100.69
|30310.23
|2677
|2005.08.24 04:04
|sell
|1339
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2204
|2678
|2005.08.24 04:12
|t/p
|1339
|1.00
|1.2204
|1.2244
|1.2204
|100.00
|30410.23
|2679
|2005.08.24 04:17
|sell
|1340
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2204
|2680
|2005.08.24 06:10
|close
|1340
|1.00
|1.2205
|1.2244
|1.2204
|90.00
|30500.23
|2681
|2005.08.24 06:12
|buy
|1341
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2215
|2682
|2005.08.24 06:41
|s/l
|1341
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2215
|-300.00
|30200.23
|2683
|2005.08.24 06:41
|buy
|1342
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2188
|2684
|2005.08.24 06:45
|t/p
|1342
|1.00
|1.2188
|1.2148
|1.2188
|100.00
|30300.23
|2685
|2005.08.24 08:45
|buy
|1343
|1.00
|1.2167
|1.2137
|1.2177
|2686
|2005.08.24 09:16
|t/p
|1343
|1.00
|1.2177
|1.2137
|1.2177
|100.00
|30400.23
|2687
|2005.08.24 09:30
|sell
|1344
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2167
|2688
|2005.08.24 12:00
|s/l
|1344
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2167
|-300.00
|30100.23
|2689
|2005.08.24 13:23
|buy
|1345
|1.00
|1.2204
|1.2174
|1.2214
|2690
|2005.08.24 13:45
|t/p
|1345
|1.00
|1.2214
|1.2174
|1.2214
|100.00
|30200.23
|2691
|2005.08.24 14:03
|sell
|1346
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2207
|2692
|2005.08.24 14:31
|s/l
|1346
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2207
|-300.00
|29900.23
|2693
|2005.08.24 14:31
|sell
|1347
|1.00
|1.2246
|1.2276
|1.2236
|2694
|2005.08.24 14:34
|t/p
|1347
|1.00
|1.2236
|1.2276
|1.2236
|100.00
|30000.23
|2695
|2005.08.24 14:34
|sell
|1348
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2221
|2696
|2005.08.24 14:34
|t/p
|1348
|1.00
|1.2221
|1.2261
|1.2221
|100.00
|30100.23
|2697
|2005.08.24 14:34
|sell
|1349
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2207
|2698
|2005.08.24 14:46
|s/l
|1349
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2207
|-300.00
|29800.23
|2699
|2005.08.24 18:25
|sell
|1350
|1.00
|1.2259
|1.2289
|1.2249
|2700
|2005.08.24 21:00
|close
|1350
|1.00
|1.2266
|1.2289
|1.2249
|-70.00
|29730.23
|2701
|2005.08.24 21:01
|buy
|1351
|1.00
|1.2266
|1.2236
|1.2276
|2702
|2005.08.24 21:21
|t/p
|1351
|1.00
|1.2276
|1.2236
|1.2276
|100.00
|29830.23
|2703
|2005.08.24 23:15
|buy
|1352
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2275
|2704
|2005.08.25 02:15
|close
|1352
|1.00
|1.2266
|1.2235
|1.2275
|9.18
|29839.41
|2705
|2005.08.25 02:15
|sell
|1353
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|2706
|2005.08.25 04:34
|s/l
|1353
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2263
|-300.00
|29539.41
|2707
|2005.08.25 05:00
|buy
|1354
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2298
|2708
|2005.08.25 05:16
|t/p
|1354
|1.00
|1.2298
|1.2258
|1.2298
|100.00
|29639.41
|2709
|2005.08.25 05:45
|sell
|1355
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2297
|2710
|2005.08.25 07:22
|close
|1355
|1.00
|1.2300
|1.2337
|1.2297
|70.00
|29709.41
|2711
|2005.08.25 07:22
|buy
|1356
|1.00
|1.2300
|1.2270
|1.2310
|2712
|2005.08.25 07:29
|t/p
|1356
|1.00
|1.2310
|1.2270
|1.2310
|100.00
|29809.41
|2713
|2005.08.25 07:37
|buy
|1357
|1.00
|1.2297
|1.2267
|1.2307
|2714
|2005.08.25 08:10
|t/p
|1357
|1.00
|1.2307
|1.2267
|1.2307
|100.00
|29909.41
|2715
|2005.08.25 08:24
|sell
|1358
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2300
|2716
|2005.08.25 10:01
|t/p
|1358
|1.00
|1.2300
|1.2340
|1.2300
|100.00
|30009.41
|2717
|2005.08.25 13:00
|buy
|1359
|1.00
|1.2291
|1.2261
|1.2301
|2718
|2005.08.25 16:00
|close
|1359
|1.00
|1.2287
|1.2261
|1.2301
|-40.00
|29969.41
|2719
|2005.08.25 16:00
|sell
|1360
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2277
|2720
|2005.08.25 17:16
|s/l
|1360
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2277
|-300.00
|29669.41
|2721
|2005.08.25 19:42
|sell
|1361
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2302
|2722
|2005.08.25 21:35
|close
|1361
|1.00
|1.2303
|1.2342
|1.2302
|90.00
|29759.41
|2723
|2005.08.25 21:36
|buy
|1362
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2314
|2724
|2005.08.26 00:06
|close
|1362
|1.00
|1.2301
|1.2274
|1.2314
|-30.82
|29728.58
|2725
|2005.08.26 00:06
|sell
|1363
|1.00
|1.2302
|1.2332
|1.2292
|2726
|2005.08.26 01:02
|close
|1363
|1.00
|1.2294
|1.2332
|1.2292
|80.00
|29808.58
|2727
|2005.08.26 05:30
|sell
|1364
|1.00
|1.2305
|1.2335
|1.2295
|2728
|2005.08.26 08:06
|close
|1364
|1.00
|1.2308
|1.2335
|1.2295
|-30.00
|29778.58
|2729
|2005.08.26 08:06
|buy
|1365
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2318
|2730
|2005.08.26 08:13
|t/p
|1365
|1.00
|1.2318
|1.2278
|1.2318
|100.00
|29878.58
|2731
|2005.08.26 08:21
|buy
|1366
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2318
|2732
|2005.08.26 09:13
|t/p
|1366
|1.00
|1.2318
|1.2278
|1.2318
|100.00
|29978.58
|2733
|2005.08.26 09:26
|sell
|1367
|1.00
|1.2329
|1.2359
|1.2319
|2734
|2005.08.26 09:28
|t/p
|1367
|1.00
|1.2319
|1.2359
|1.2319
|100.00
|30078.58
|2735
|2005.08.26 09:29
|sell
|1368
|1.00
|1.2324
|1.2354
|1.2314
|2736
|2005.08.26 10:33
|t/p
|1368
|1.00
|1.2314
|1.2354
|1.2314
|100.00
|30178.58
|2737
|2005.08.26 10:33
|buy
|1369
|1.00
|1.2310
|1.2280
|1.2320
|2738
|2005.08.26 10:38
|t/p
|1369
|1.00
|1.2320
|1.2280
|1.2320
|100.00
|30278.58
|2739
|2005.08.26 10:47
|buy
|1370
|1.00
|1.2310
|1.2280
|1.2320
|2740
|2005.08.26 12:11
|t/p
|1370
|1.00
|1.2320
|1.2280
|1.2320
|100.00
|30378.58
|2741
|2005.08.26 12:11
|sell
|1371
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2310
|2742
|2005.08.26 12:45
|t/p
|1371
|1.00
|1.2310
|1.2350
|1.2310
|100.00
|30478.58
|2743
|2005.08.26 12:49
|sell
|1372
|1.00
|1.2318
|1.2348
|1.2308
|2744
|2005.08.26 12:59
|t/p
|1372
|1.00
|1.2308
|1.2348
|1.2308
|100.00
|30578.58
|2745
|2005.08.26 13:00
|buy
|1373
|1.00
|1.2304
|1.2274
|1.2314
|2746
|2005.08.26 14:52
|t/p
|1373
|1.00
|1.2314
|1.2274
|1.2314
|100.00
|30678.58
|2747
|2005.08.26 16:17
|sell
|1374
|1.00
|1.2323
|1.2353
|1.2313
|2748
|2005.08.26 19:01
|t/p
|1374
|1.00
|1.2313
|1.2353
|1.2313
|100.00
|30778.58
|2749
|2005.08.26 21:53
|sell
|1375
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2277
|2750
|2005.08.29 01:04
|s/l
|1375
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2277
|-299.77
|30478.81
|2751
|2005.08.29 03:07
|buy
|1376
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2334
|2752
|2005.08.29 03:12
|t/p
|1376
|1.00
|1.2334
|1.2294
|1.2334
|100.00
|30578.81
|2753
|2005.08.29 03:14
|buy
|1377
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.2331
|2754
|2005.08.29 04:15
|close
|1377
|1.00
|1.2324
|1.2291
|1.2331
|30.00
|30608.81
|2755
|2005.08.29 04:15
|sell
|1378
|1.00
|1.2324
|1.2354
|1.2314
|2756
|2005.08.29 06:45
|t/p
|1378
|1.00
|1.2314
|1.2354
|1.2314
|100.00
|30708.81
|2757
|2005.08.29 06:45
|buy
|1379
|1.00
|1.2313
|1.2283
|1.2323
|2758
|2005.08.29 07:08
|t/p
|1379
|1.00
|1.2323
|1.2283
|1.2323
|100.00
|30808.81
|2759
|2005.08.29 07:08
|sell
|1380
|1.00
|1.2326
|1.2356
|1.2316
|2760
|2005.08.29 07:32
|t/p
|1380
|1.00
|1.2316
|1.2356
|1.2316
|100.00
|30908.81
|2761
|2005.08.29 07:52
|sell
|1381
|1.00
|1.2324
|1.2354
|1.2314
|2762
|2005.08.29 09:45
|close
|1381
|1.00
|1.2318
|1.2354
|1.2314
|60.00
|30968.81
|2763
|2005.08.29 09:46
|buy
|1382
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2328
|2764
|2005.08.29 09:49
|t/p
|1382
|1.00
|1.2328
|1.2288
|1.2328
|100.00
|31068.81
|2765
|2005.08.29 11:18
|sell
|1383
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2310
|2766
|2005.08.29 11:45
|t/p
|1383
|1.00
|1.2310
|1.2350
|1.2310
|100.00
|31168.81
|2767
|2005.08.29 15:21
|sell
|1384
|1.00
|1.2294
|1.2324
|1.2284
|2768
|2005.08.29 16:25
|t/p
|1384
|1.00
|1.2284
|1.2324
|1.2284
|100.00
|31268.81
|2769
|2005.08.29 16:25
|buy
|1385
|1.00
|1.2281
|1.2251
|1.2291
|2770
|2005.08.29 16:34
|t/p
|1385
|1.00
|1.2291
|1.2251
|1.2291
|100.00
|31368.81
|2771
|2005.08.29 16:41
|buy
|1386
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|2772
|2005.08.29 17:13
|s/l
|1386
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2292
|-300.00
|31068.81
|2773
|2005.08.29 17:13
|buy
|1387
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2265
|2774
|2005.08.29 17:18
|t/p
|1387
|1.00
|1.2265
|1.2225
|1.2265
|100.00
|31168.81
|2775
|2005.08.29 17:18
|buy
|1388
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2279
|2776
|2005.08.29 17:59
|s/l
|1388
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2279
|-300.00
|30868.81
|2777
|2005.08.29 23:23
|buy
|1389
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.2234
|2778
|2005.08.30 00:48
|t/p
|1389
|1.00
|1.2234
|1.2194
|1.2234
|99.18
|30967.99
|2779
|2005.08.30 00:48
|sell
|1390
|1.00
|1.2234
|1.2264
|1.2224
|2780
|2005.08.30 01:49
|close
|1390
|1.00
|1.2226
|1.2264
|1.2224
|80.00
|31047.99
|2781
|2005.08.30 01:49
|buy
|1391
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2237
|2782
|2005.08.30 08:46
|close
|1391
|1.00
|1.2225
|1.2197
|1.2237
|-20.00
|31027.99
|2783
|2005.08.30 08:46
|sell
|1392
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2215
|2784
|2005.08.30 08:55
|t/p
|1392
|1.00
|1.2215
|1.2255
|1.2215
|100.00
|31127.99
|2785
|2005.08.30 09:02
|sell
|1393
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2215
|2786
|2005.08.30 09:11
|t/p
|1393
|1.00
|1.2215
|1.2255
|1.2215
|100.00
|31227.99
|2787
|2005.08.30 09:16
|sell
|1394
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2216
|2788
|2005.08.30 09:25
|t/p
|1394
|1.00
|1.2216
|1.2256
|1.2216
|100.00
|31327.99
|2789
|2005.08.30 09:29
|sell
|1395
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2216
|2790
|2005.08.30 10:31
|t/p
|1395
|1.00
|1.2216
|1.2256
|1.2216
|100.00
|31427.99
|2791
|2005.08.30 10:39
|buy
|1396
|1.00
|1.2209
|1.2179
|1.2219
|2792
|2005.08.30 10:43
|t/p
|1396
|1.00
|1.2219
|1.2179
|1.2219
|100.00
|31527.99
|2793
|2005.08.30 12:00
|buy
|1397
|1.00
|1.2203
|1.2173
|1.2213
|2794
|2005.08.30 13:45
|close
|1397
|1.00
|1.2192
|1.2173
|1.2213
|-110.00
|31417.99
|2795
|2005.08.30 13:45
|sell
|1398
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2182
|2796
|2005.08.30 14:13
|t/p
|1398
|1.00
|1.2182
|1.2222
|1.2182
|100.00
|31517.99
|2797
|2005.08.30 14:19
|buy
|1399
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2190
|2798
|2005.08.30 15:22
|t/p
|1399
|1.00
|1.2190
|1.2150
|1.2190
|100.00
|31617.99
|2799
|2005.08.30 15:22
|sell
|1400
|1.00
|1.2194
|1.2224
|1.2184
|2800
|2005.08.30 15:26
|t/p
|1400
|1.00
|1.2184
|1.2224
|1.2184
|100.00
|31717.99
|2801
|2005.08.30 16:39
|buy
|1401
|1.00
|1.2176
|1.2146
|1.2186
|2802
|2005.08.30 16:44
|t/p
|1401
|1.00
|1.2186
|1.2146
|1.2186
|100.00
|31817.99
|2803
|2005.08.30 17:02
|sell
|1402
|1.00
|1.2196
|1.2226
|1.2186
|2804
|2005.08.30 17:19
|s/l
|1402
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2186
|-300.00
|31517.99
|2805
|2005.08.30 17:19
|sell
|1403
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|2806
|2005.08.30 17:38
|t/p
|1403
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|31617.99
|2807
|2005.08.30 18:24
|buy
|1404
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2199
|2808
|2005.08.30 18:48
|t/p
|1404
|1.00
|1.2199
|1.2159
|1.2199
|100.00
|31717.99
|2809
|2005.08.30 19:02
|sell
|1405
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2196
|2810
|2005.08.31 01:15
|close
|1405
|1.00
|1.2215
|1.2236
|1.2196
|-89.31
|31628.68
|2811
|2005.08.31 01:16
|buy
|1406
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2223
|2812
|2005.08.31 02:03
|close
|1406
|1.00
|1.2221
|1.2183
|1.2223
|80.00
|31708.68
|2813
|2005.08.31 02:03
|sell
|1407
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2215
|2814
|2005.08.31 05:45
|close
|1407
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2215
|0.00
|31708.68
|2815
|2005.08.31 05:45
|buy
|1408
|1.00
|1.2224
|1.2194
|1.2234
|2816
|2005.08.31 08:30
|close
|1408
|1.00
|1.2219
|1.2194
|1.2234
|-50.00
|31658.68
|2817
|2005.08.31 08:30
|sell
|1409
|1.00
|1.2220
|1.2250
|1.2210
|2818
|2005.08.31 09:19
|t/p
|1409
|1.00
|1.2210
|1.2250
|1.2210
|100.00
|31758.68
|2819
|2005.08.31 13:32
|sell
|1410
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2197
|2820
|2005.08.31 13:38
|t/p
|1410
|1.00
|1.2197
|1.2237
|1.2197
|100.00
|31858.68
|2821
|2005.08.31 14:45
|sell
|1411
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2206
|2822
|2005.08.31 15:41
|t/p
|1411
|1.00
|1.2206
|1.2246
|1.2206
|100.00
|31958.68
|2823
|2005.08.31 16:15
|sell
|1412
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|2824
|2005.08.31 16:44
|s/l
|1412
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2263
|-300.00
|31658.68
|2825
|2005.08.31 16:44
|sell
|1413
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2290
|2826
|2005.08.31 16:54
|t/p
|1413
|1.00
|1.2290
|1.2330
|1.2290
|100.00
|31758.68
|2827
|2005.08.31 18:00
|sell
|1414
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2323
|2828
|2005.09.01 01:00
|close
|1414
|1.00
|1.2334
|1.2363
|1.2323
|-9.77
|31748.91
|2829
|2005.09.01 01:00
|buy
|1415
|1.00
|1.2335
|1.2305
|1.2345
|2830
|2005.09.01 01:50
|t/p
|1415
|1.00
|1.2345
|1.2305
|1.2345
|100.00
|31848.91
|2831
|2005.09.01 02:45
|buy
|1416
|1.00
|1.2332
|1.2302
|1.2342
|2832
|2005.09.01 03:33
|close
|1416
|1.00
|1.2339
|1.2302
|1.2342
|70.00
|31918.91
|2833
|2005.09.01 03:39
|sell
|1417
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2329
|2834
|2005.09.01 04:45
|t/p
|1417
|1.00
|1.2329
|1.2369
|1.2329
|100.00
|32018.91
|2835
|2005.09.01 04:45
|buy
|1418
|1.00
|1.2329
|1.2299
|1.2339
|2836
|2005.09.01 05:30
|close
|1418
|1.00
|1.2338
|1.2299
|1.2339
|90.00
|32108.91
|2837
|2005.09.01 06:05
|sell
|1419
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2328
|2838
|2005.09.01 08:30
|close
|1419
|1.00
|1.2331
|1.2368
|1.2328
|70.00
|32178.91
|2839
|2005.09.01 08:30
|buy
|1420
|1.00
|1.2330
|1.2300
|1.2340
|2840
|2005.09.01 09:01
|t/p
|1420
|1.00
|1.2340
|1.2300
|1.2340
|100.00
|32278.91
|2841
|2005.09.01 09:16
|sell
|1421
|1.00
|1.2341
|1.2371
|1.2331
|2842
|2005.09.01 10:15
|s/l
|1421
|1.00
|1.2371
|1.2371
|1.2331
|-300.00
|31978.91
|2843
|2005.09.01 10:15
|sell
|1422
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2365
|2844
|2005.09.01 10:15
|t/p
|1422
|1.00
|1.2365
|1.2405
|1.2365
|100.00
|32078.91
|2845
|2005.09.01 10:15
|sell
|1423
|1.00
|1.2362
|1.2392
|1.2352
|2846
|2005.09.01 10:15
|t/p
|1423
|1.00
|1.2352
|1.2392
|1.2352
|100.00
|32178.91
|2847
|2005.09.01 10:15
|sell
|1424
|1.00
|1.2348
|1.2378
|1.2338
|2848
|2005.09.01 10:15
|s/l
|1424
|1.00
|1.2378
|1.2378
|1.2338
|-300.00
|31878.91
|2849
|2005.09.01 10:15
|sell
|1425
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2365
|2850
|2005.09.01 10:15
|t/p
|1425
|1.00
|1.2365
|1.2405
|1.2365
|100.00
|31978.91
|2851
|2005.09.01 10:15
|sell
|1426
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2349
|2852
|2005.09.01 10:17
|t/p
|1426
|1.00
|1.2349
|1.2389
|1.2349
|100.00
|32078.91
|2853
|2005.09.01 10:17
|sell
|1427
|1.00
|1.2346
|1.2376
|1.2336
|2854
|2005.09.01 10:29
|s/l
|1427
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2336
|-300.00
|31778.91
|2855
|2005.09.01 10:29
|sell
|1428
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2365
|2856
|2005.09.01 10:29
|t/p
|1428
|1.00
|1.2365
|1.2405
|1.2365
|100.00
|31878.91
|2857
|2005.09.01 10:29
|sell
|1429
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2350
|2858
|2005.09.01 12:42
|s/l
|1429
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2350
|-300.00
|31578.91
|2859
|2005.09.01 12:42
|sell
|1430
|1.00
|1.2393
|1.2423
|1.2383
|2860
|2005.09.01 13:34
|t/p
|1430
|1.00
|1.2383
|1.2423
|1.2383
|100.00
|31678.91
|2861
|2005.09.01 13:45
|buy
|1431
|1.00
|1.2384
|1.2354
|1.2394
|2862
|2005.09.01 14:25
|t/p
|1431
|1.00
|1.2394
|1.2354
|1.2394
|100.00
|31778.91
|2863
|2005.09.01 14:25
|sell
|1432
|1.00
|1.2396
|1.2426
|1.2386
|2864
|2005.09.01 16:07
|s/l
|1432
|1.00
|1.2426
|1.2426
|1.2386
|-300.00
|31478.91
|2865
|2005.09.01 16:07
|sell
|1433
|1.00
|1.2423
|1.2453
|1.2413
|2866
|2005.09.01 16:10
|s/l
|1433
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2413
|-300.00
|31178.91
|2867
|2005.09.01 16:10
|sell
|1434
|1.00
|1.2450
|1.2480
|1.2440
|2868
|2005.09.01 17:13
|s/l
|1434
|1.00
|1.2480
|1.2480
|1.2440
|-300.00
|30878.91
|2869
|2005.09.01 23:15
|sell
|1435
|1.00
|1.2501
|1.2531
|1.2491
|2870
|2005.09.01 23:45
|t/p
|1435
|1.00
|1.2491
|1.2531
|1.2491
|100.00
|30978.91
|2871
|2005.09.02 01:30
|buy
|1436
|1.00
|1.2484
|1.2454
|1.2494
|2872
|2005.09.02 03:01
|close
|1436
|1.00
|1.2486
|1.2454
|1.2494
|20.00
|30998.91
|2873
|2005.09.02 03:01
|sell
|1437
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2475
|2874
|2005.09.02 06:15
|t/p
|1437
|1.00
|1.2475
|1.2515
|1.2475
|100.00
|31098.91
|2875
|2005.09.02 06:32
|sell
|1438
|1.00
|1.2485
|1.2515
|1.2475
|2876
|2005.09.02 08:00
|s/l
|1438
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2475
|-300.00
|30798.91
|2877
|2005.09.02 13:40
|sell
|1439
|1.00
|1.2558
|1.2588
|1.2548
|2878
|2005.09.02 14:00
|t/p
|1439
|1.00
|1.2548
|1.2588
|1.2548
|100.00
|30898.91
|2879
|2005.09.02 14:30
|buy
|1440
|1.00
|1.2515
|1.2485
|1.2525
|2880
|2005.09.02 14:30
|t/p
|1440
|1.00
|1.2525
|1.2485
|1.2525
|100.00
|30998.91
|2881
|2005.09.02 14:30
|buy
|1441
|1.00
|1.2528
|1.2498
|1.2538
|2882
|2005.09.02 14:30
|t/p
|1441
|1.00
|1.2538
|1.2498
|1.2538
|100.00
|31098.91
|2883
|2005.09.02 14:30
|buy
|1442
|1.00
|1.2545
|1.2515
|1.2555
|2884
|2005.09.02 14:30
|s/l
|1442
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2555
|-300.00
|30798.91
|2885
|2005.09.02 14:30
|buy
|1443
|1.00
|1.2515
|1.2485
|1.2525
|2886
|2005.09.02 14:36
|t/p
|1443
|1.00
|1.2525
|1.2485
|1.2525
|100.00
|30898.91
|2887
|2005.09.02 14:36
|buy
|1444
|1.00
|1.2528
|1.2498
|1.2538
|2888
|2005.09.02 14:38
|t/p
|1444
|1.00
|1.2538
|1.2498
|1.2538
|100.00
|30998.91
|2889
|2005.09.02 14:38
|buy
|1445
|1.00
|1.2544
|1.2514
|1.2554
|2890
|2005.09.02 14:39
|t/p
|1445
|1.00
|1.2554
|1.2514
|1.2554
|100.00
|31098.91
|2891
|2005.09.02 14:44
|buy
|1446
|1.00
|1.2544
|1.2514
|1.2554
|2892
|2005.09.02 15:01
|s/l
|1446
|1.00
|1.2514
|1.2514
|1.2554
|-300.00
|30798.91
|2893
|2005.09.02 16:35
|sell
|1447
|1.00
|1.2541
|1.2571
|1.2531
|2894
|2005.09.02 17:16
|t/p
|1447
|1.00
|1.2531
|1.2571
|1.2531
|100.00
|30898.91
|2895
|2005.09.02 18:21
|sell
|1448
|1.00
|1.2548
|1.2578
|1.2538
|2896
|2005.09.02 18:30
|t/p
|1448
|1.00
|1.2538
|1.2578
|1.2538
|100.00
|30998.91
|2897
|2005.09.02 18:46
|buy
|1449
|1.00
|1.2532
|1.2502
|1.2542
|2898
|2005.09.02 18:49
|t/p
|1449
|1.00
|1.2542
|1.2502
|1.2542
|100.00
|31098.91
|2899
|2005.09.02 20:03
|sell
|1450
|1.00
|1.2545
|1.2575
|1.2535
|2900
|2005.09.04 23:00
|close
|1450
|1.00
|1.2539
|1.2575
|1.2535
|60.00
|31158.91
|2901
|2005.09.04 23:02
|buy
|1451
|1.00
|1.2539
|1.2509
|1.2549
|2902
|2005.09.05 01:15
|close
|1451
|1.00
|1.2541
|1.2509
|1.2549
|19.18
|31178.09
|2903
|2005.09.05 02:15
|sell
|1452
|1.00
|1.2541
|1.2571
|1.2531
|2904
|2005.09.05 03:31
|s/l
|1452
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2531
|-300.00
|30878.09
|2905
|2005.09.05 03:31
|sell
|1453
|1.00
|1.2569
|1.2599
|1.2559
|2906
|2005.09.05 03:33
|t/p
|1453
|1.00
|1.2559
|1.2599
|1.2559
|100.00
|30978.09
|2907
|2005.09.05 03:33
|sell
|1454
|1.00
|1.2556
|1.2586
|1.2546
|2908
|2005.09.05 06:12
|s/l
|1454
|1.00
|1.2586
|1.2586
|1.2546
|-300.00
|30678.09
|2909
|2005.09.05 08:10
|sell
|1455
|1.00
|1.2583
|1.2613
|1.2573
|2910
|2005.09.05 08:18
|t/p
|1455
|1.00
|1.2573
|1.2613
|1.2573
|100.00
|30778.09
|2911
|2005.09.05 08:45
|buy
|1456
|1.00
|1.2549
|1.2519
|1.2559
|2912
|2005.09.05 10:21
|close
|1456
|1.00
|1.2551
|1.2519
|1.2559
|20.00
|30798.09
|2913
|2005.09.05 10:21
|sell
|1457
|1.00
|1.2552
|1.2582
|1.2542
|2914
|2005.09.05 10:27
|t/p
|1457
|1.00
|1.2542
|1.2582
|1.2542
|100.00
|30898.09
|2915
|2005.09.05 10:29
|sell
|1458
|1.00
|1.2554
|1.2584
|1.2544
|2916
|2005.09.05 13:16
|t/p
|1458
|1.00
|1.2544
|1.2584
|1.2544
|100.00
|30998.09
|2917
|2005.09.05 13:16
|buy
|1459
|1.00
|1.2540
|1.2510
|1.2550
|2918
|2005.09.05 13:18
|t/p
|1459
|1.00
|1.2550
|1.2510
|1.2550
|100.00
|31098.09
|2919
|2005.09.05 13:24
|buy
|1460
|1.00
|1.2540
|1.2510
|1.2550
|2920
|2005.09.05 14:45
|t/p
|1460
|1.00
|1.2550
|1.2510
|1.2550
|100.00
|31198.09
|2921
|2005.09.05 14:45
|sell
|1461
|1.00
|1.2553
|1.2583
|1.2543
|2922
|2005.09.05 15:22
|t/p
|1461
|1.00
|1.2543
|1.2583
|1.2543
|100.00
|31298.09
|2923
|2005.09.05 17:45
|sell
|1462
|1.00
|1.2541
|1.2571
|1.2531
|2924
|2005.09.05 17:49
|t/p
|1462
|1.00
|1.2531
|1.2571
|1.2531
|100.00
|31398.09
|2925
|2005.09.05 17:59
|sell
|1463
|1.00
|1.2536
|1.2566
|1.2526
|2926
|2005.09.05 18:33
|t/p
|1463
|1.00
|1.2526
|1.2566
|1.2526
|100.00
|31498.09
|2927
|2005.09.05 21:30
|sell
|1464
|1.00
|1.2529
|1.2559
|1.2519
|2928
|2005.09.06 00:06
|close
|1464
|1.00
|1.2536
|1.2559
|1.2519
|-69.77
|31428.32
|2929
|2005.09.06 00:16
|buy
|1465
|1.00
|1.2536
|1.2506
|1.2546
|2930
|2005.09.06 01:48
|s/l
|1465
|1.00
|1.2506
|1.2506
|1.2546
|-300.00
|31128.32
|2931
|2005.09.06 07:15
|sell
|1466
|1.00
|1.2495
|1.2525
|1.2485
|2932
|2005.09.06 08:36
|close
|1466
|1.00
|1.2490
|1.2525
|1.2485
|50.00
|31178.32
|2933
|2005.09.06 08:36
|buy
|1467
|1.00
|1.2489
|1.2459
|1.2499
|2934
|2005.09.06 09:21
|s/l
|1467
|1.00
|1.2459
|1.2459
|1.2499
|-300.00
|30878.32
|2935
|2005.09.06 10:45
|sell
|1468
|1.00
|1.2471
|1.2501
|1.2461
|2936
|2005.09.06 11:04
|t/p
|1468
|1.00
|1.2461
|1.2501
|1.2461
|100.00
|30978.32
|2937
|2005.09.06 12:15
|sell
|1469
|1.00
|1.2473
|1.2503
|1.2463
|2938
|2005.09.06 12:26
|t/p
|1469
|1.00
|1.2463
|1.2503
|1.2463
|100.00
|31078.32
|2939
|2005.09.06 16:05
|buy
|1470
|1.00
|1.2492
|1.2462
|1.2502
|2940
|2005.09.06 16:12
|t/p
|1470
|1.00
|1.2502
|1.2462
|1.2502
|100.00
|31178.32
|2941
|2005.09.06 16:14
|buy
|1471
|1.00
|1.2481
|1.2451
|1.2491
|2942
|2005.09.06 18:02
|t/p
|1471
|1.00
|1.2491
|1.2451
|1.2491
|100.00
|31278.32
|2943
|2005.09.07 01:31
|sell
|1472
|1.00
|1.2465
|1.2495
|1.2455
|2944
|2005.09.07 02:17
|t/p
|1472
|1.00
|1.2455
|1.2495
|1.2455
|100.00
|31378.32
|2945
|2005.09.07 02:26
|buy
|1473
|1.00
|1.2453
|1.2423
|1.2463
|2946
|2005.09.07 03:00
|close
|1473
|1.00
|1.2462
|1.2423
|1.2463
|90.00
|31468.32
|2947
|2005.09.07 03:00
|sell
|1474
|1.00
|1.2467
|1.2497
|1.2457
|2948
|2005.09.07 04:01
|t/p
|1474
|1.00
|1.2457
|1.2497
|1.2457
|100.00
|31568.32
|2949
|2005.09.07 04:09
|buy
|1475
|1.00
|1.2451
|1.2421
|1.2461
|2950
|2005.09.07 05:15
|t/p
|1475
|1.00
|1.2461
|1.2421
|1.2461
|100.00
|31668.32
|2951
|2005.09.07 05:15
|sell
|1476
|1.00
|1.2470
|1.2500
|1.2460
|2952
|2005.09.07 05:16
|t/p
|1476
|1.00
|1.2460
|1.2500
|1.2460
|100.00
|31768.32
|2953
|2005.09.07 05:29
|sell
|1477
|1.00
|1.2469
|1.2499
|1.2459
|2954
|2005.09.07 07:33
|close
|1477
|1.00
|1.2480
|1.2499
|1.2459
|-110.00
|31658.32
|2955
|2005.09.07 07:34
|buy
|1478
|1.00
|1.2479
|1.2449
|1.2489
|2956
|2005.09.07 08:28
|close
|1478
|1.00
|1.2487
|1.2449
|1.2489
|80.00
|31738.32
|2957
|2005.09.07 08:30
|sell
|1479
|1.00
|1.2488
|1.2518
|1.2478
|2958
|2005.09.07 08:57
|s/l
|1479
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2478
|-300.00
|31438.32
|2959
|2005.09.07 08:57
|sell
|1480
|1.00
|1.2520
|1.2550
|1.2510
|2960
|2005.09.07 08:58
|t/p
|1480
|1.00
|1.2510
|1.2550
|1.2510
|100.00
|31538.32
|2961
|2005.09.07 08:58
|sell
|1481
|1.00
|1.2507
|1.2537
|1.2497
|2962
|2005.09.07 09:29
|s/l
|1481
|1.00
|1.2537
|1.2537
|1.2497
|-300.00
|31238.32
|2963
|2005.09.07 10:01
|buy
|1482
|1.00
|1.2510
|1.2480
|1.2520
|2964
|2005.09.07 10:14
|t/p
|1482
|1.00
|1.2520
|1.2480
|1.2520
|100.00
|31338.32
|2965
|2005.09.07 10:14
|buy
|1483
|1.00
|1.2508
|1.2478
|1.2518
|2966
|2005.09.07 11:04
|s/l
|1483
|1.00
|1.2478
|1.2478
|1.2518
|-300.00
|31038.32
|2967
|2005.09.07 14:15
|buy
|1484
|1.00
|1.2452
|1.2422
|1.2462
|2968
|2005.09.07 14:23
|t/p
|1484
|1.00
|1.2462
|1.2422
|1.2462
|100.00
|31138.32
|2969
|2005.09.07 14:27
|buy
|1485
|1.00
|1.2454
|1.2424
|1.2464
|2970
|2005.09.07 14:29
|t/p
|1485
|1.00
|1.2464
|1.2424
|1.2464
|100.00
|31238.32
|2971
|2005.09.07 15:15
|buy
|1486
|1.00
|1.2426
|1.2396
|1.2436
|2972
|2005.09.07 15:36
|t/p
|1486
|1.00
|1.2436
|1.2396
|1.2436
|100.00
|31338.32
|2973
|2005.09.07 15:36
|buy
|1487
|1.00
|1.2441
|1.2411
|1.2451
|2974
|2005.09.07 16:35
|t/p
|1487
|1.00
|1.2451
|1.2411
|1.2451
|100.00
|31438.32
|2975
|2005.09.07 18:00
|sell
|1488
|1.00
|1.2447
|1.2477
|1.2437
|2976
|2005.09.07 19:25
|t/p
|1488
|1.00
|1.2437
|1.2477
|1.2437
|100.00
|31538.32
|2977
|2005.09.08 00:46
|sell
|1489
|1.00
|1.2417
|1.2447
|1.2407
|2978
|2005.09.08 02:45
|close
|1489
|1.00
|1.2412
|1.2447
|1.2407
|50.00
|31588.32
|2979
|2005.09.08 02:45
|buy
|1490
|1.00
|1.2410
|1.2380
|1.2420
|2980
|2005.09.08 04:15
|t/p
|1490
|1.00
|1.2420
|1.2380
|1.2420
|100.00
|31688.32
|2981
|2005.09.08 07:30
|sell
|1491
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2417
|2982
|2005.09.08 10:20
|close
|1491
|1.00
|1.2422
|1.2457
|1.2417
|50.00
|31738.32
|2983
|2005.09.08 10:20
|buy
|1492
|1.00
|1.2423
|1.2393
|1.2433
|2984
|2005.09.08 10:21
|t/p
|1492
|1.00
|1.2433
|1.2393
|1.2433
|100.00
|31838.32
|2985
|2005.09.08 10:29
|buy
|1493
|1.00
|1.2424
|1.2394
|1.2434
|2986
|2005.09.08 14:36
|t/p
|1493
|1.00
|1.2434
|1.2394
|1.2434
|100.00
|31938.32
|2987
|2005.09.08 16:30
|buy
|1494
|1.00
|1.2409
|1.2379
|1.2419
|2988
|2005.09.08 20:30
|close
|1494
|1.00
|1.2394
|1.2379
|1.2419
|-150.00
|31788.32
|2989
|2005.09.08 20:30
|sell
|1495
|1.00
|1.2397
|1.2427
|1.2387
|2990
|2005.09.09 00:21
|close
|1495
|1.00
|1.2394
|1.2427
|1.2387
|30.23
|31818.55
|2991
|2005.09.09 00:22
|buy
|1496
|1.00
|1.2394
|1.2364
|1.2404
|2992
|2005.09.09 01:16
|close
|1496
|1.00
|1.2402
|1.2364
|1.2404
|80.00
|31898.55
|2993
|2005.09.09 01:16
|sell
|1497
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2394
|2994
|2005.09.09 02:06
|t/p
|1497
|1.00
|1.2394
|1.2434
|1.2394
|100.00
|31998.55
|2995
|2005.09.09 02:16
|buy
|1498
|1.00
|1.2393
|1.2363
|1.2403
|2996
|2005.09.09 03:15
|close
|1498
|1.00
|1.2396
|1.2363
|1.2403
|30.00
|32028.55
|2997
|2005.09.09 03:15
|sell
|1499
|1.00
|1.2396
|1.2426
|1.2386
|2998
|2005.09.09 04:00
|s/l
|1499
|1.00
|1.2426
|1.2426
|1.2386
|-300.00
|31728.55
|2999
|2005.09.09 07:15
|sell
|1500
|1.00
|1.2427
|1.2457
|1.2417
|3000
|2005.09.09 08:52
|close
|1500
|1.00
|1.2425
|1.2457
|1.2417
|20.00
|31748.55
|3001
|2005.09.09 08:52
|buy
|1501
|1.00
|1.2424
|1.2394
|1.2434
|3002
|2005.09.09 08:53
|t/p
|1501
|1.00
|1.2434
|1.2394
|1.2434
|100.00
|31848.55
|3003
|2005.09.09 08:59
|buy
|1502
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2435
|3004
|2005.09.09 11:33
|s/l
|1502
|1.00
|1.2395
|1.2395
|1.2435
|-300.00
|31548.55
|3005
|2005.09.09 14:02
|sell
|1503
|1.00
|1.2405
|1.2435
|1.2395
|3006
|2005.09.09 14:12
|t/p
|1503
|1.00
|1.2395
|1.2435
|1.2395
|100.00
|31648.55
|3007
|2005.09.09 14:14
|sell
|1504
|1.00
|1.2414
|1.2444
|1.2404
|3008
|2005.09.09 15:30
|close
|1504
|1.00
|1.2405
|1.2444
|1.2404
|90.00
|31738.55
|3009
|2005.09.09 15:30
|buy
|1505
|1.00
|1.2405
|1.2375
|1.2415
|3010
|2005.09.09 15:35
|t/p
|1505
|1.00
|1.2415
|1.2375
|1.2415
|100.00
|31838.55
|3011
|2005.09.09 15:39
|buy
|1506
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2418
|3012
|2005.09.09 16:15
|t/p
|1506
|1.00
|1.2418
|1.2378
|1.2418
|100.00
|31938.55
|3013
|2005.09.09 16:47
|sell
|1507
|1.00
|1.2428
|1.2458
|1.2418
|3014
|2005.09.09 17:17
|s/l
|1507
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2418
|-300.00
|31638.55
|3015
|2005.09.09 18:00
|buy
|1508
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2435
|3016
|2005.09.09 21:53
|close
|1508
|1.00
|1.2411
|1.2395
|1.2435
|-140.00
|31498.55
|3017
|2005.09.09 21:54
|sell
|1509
|1.00
|1.2412
|1.2442
|1.2402
|3018
|2005.09.11 23:15
|close
|1509
|1.00
|1.2406
|1.2442
|1.2402
|60.00
|31558.55
|3019
|2005.09.11 23:15
|buy
|1510
|1.00
|1.2406
|1.2376
|1.2416
|3020
|2005.09.12 00:36
|close
|1510
|1.00
|1.2408
|1.2376
|1.2416
|19.18
|31577.72
|3021
|2005.09.12 01:34
|sell
|1511
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2398
|3022
|2005.09.12 02:17
|t/p
|1511
|1.00
|1.2398
|1.2438
|1.2398
|100.00
|31677.72
|3023
|2005.09.12 02:17
|buy
|1512
|1.00
|1.2398
|1.2368
|1.2408
|3024
|2005.09.12 04:28
|s/l
|1512
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2408
|-300.00
|31377.72
|3025
|2005.09.12 07:12
|buy
|1513
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2335
|3026
|2005.09.12 07:30
|t/p
|1513
|1.00
|1.2335
|1.2295
|1.2335
|100.00
|31477.72
|3027
|2005.09.12 07:45
|sell
|1514
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2326
|3028
|2005.09.12 09:08
|close
|1514
|1.00
|1.2332
|1.2366
|1.2326
|40.00
|31517.72
|3029
|2005.09.12 09:08
|buy
|1515
|1.00
|1.2330
|1.2300
|1.2340
|3030
|2005.09.12 10:04
|close
|1515
|1.00
|1.2332
|1.2300
|1.2340
|20.00
|31537.72
|3031
|2005.09.12 10:15
|sell
|1516
|1.00
|1.2327
|1.2357
|1.2317
|3032
|2005.09.12 12:11
|t/p
|1516
|1.00
|1.2317
|1.2357
|1.2317
|100.00
|31637.72
|3033
|2005.09.12 13:30
|sell
|1517
|1.00
|1.2319
|1.2349
|1.2309
|3034
|2005.09.12 14:18
|t/p
|1517
|1.00
|1.2309
|1.2349
|1.2309
|100.00
|31737.72
|3035
|2005.09.12 14:33
|buy
|1518
|1.00
|1.2309
|1.2279
|1.2319
|3036
|2005.09.12 15:58
|s/l
|1518
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2319
|-300.00
|31437.72
|3037
|2005.09.12 21:00
|buy
|1519
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.2287
|3038
|2005.09.12 21:31
|close
|1519
|1.00
|1.2284
|1.2247
|1.2287
|70.00
|31507.72
|3039
|2005.09.12 21:31
|sell
|1520
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2274
|3040
|2005.09.13 02:47
|close
|1520
|1.00
|1.2279
|1.2314
|1.2274
|50.23
|31557.95
|3041
|2005.09.13 02:47
|buy
|1521
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2292
|3042
|2005.09.13 03:15
|t/p
|1521
|1.00
|1.2292
|1.2252
|1.2292
|100.00
|31657.95
|3043
|2005.09.13 03:15
|sell
|1522
|1.00
|1.2303
|1.2333
|1.2293
|3044
|2005.09.13 03:16
|t/p
|1522
|1.00
|1.2293
|1.2333
|1.2293
|100.00
|31757.95
|3045
|2005.09.13 03:28
|sell
|1523
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2290
|3046
|2005.09.13 03:29
|t/p
|1523
|1.00
|1.2290
|1.2330
|1.2290
|100.00
|31857.95
|3047
|2005.09.13 03:29
|sell
|1524
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.2286
|3048
|2005.09.13 08:00
|close
|1524
|1.00
|1.2294
|1.2326
|1.2286
|20.00
|31877.95
|3049
|2005.09.13 08:00
|buy
|1525
|1.00
|1.2293
|1.2263
|1.2303
|3050
|2005.09.13 08:08
|t/p
|1525
|1.00
|1.2303
|1.2263
|1.2303
|100.00
|31977.95
|3051
|2005.09.13 08:14
|buy
|1526
|1.00
|1.2294
|1.2264
|1.2304
|3052
|2005.09.13 10:04
|close
|1526
|1.00
|1.2303
|1.2264
|1.2304
|90.00
|32067.95
|3053
|2005.09.13 10:04
|sell
|1527
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.2294
|3054
|2005.09.13 10:30
|t/p
|1527
|1.00
|1.2294
|1.2334
|1.2294
|100.00
|32167.95
|3055
|2005.09.13 10:31
|buy
|1528
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2294
|3056
|2005.09.13 10:34
|t/p
|1528
|1.00
|1.2294
|1.2254
|1.2294
|100.00
|32267.95
|3057
|2005.09.13 10:35
|buy
|1529
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.2289
|3058
|2005.09.13 10:35
|t/p
|1529
|1.00
|1.2289
|1.2249
|1.2289
|100.00
|32367.95
|3059
|2005.09.13 10:44
|buy
|1530
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2294
|3060
|2005.09.13 11:06
|t/p
|1530
|1.00
|1.2294
|1.2254
|1.2294
|100.00
|32467.95
|3061
|2005.09.13 11:11
|buy
|1531
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2296
|3062
|2005.09.13 11:34
|close
|1531
|1.00
|1.2295
|1.2256
|1.2296
|90.00
|32557.95
|3063
|2005.09.13 14:30
|buy
|1532
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|3064
|2005.09.13 14:30
|t/p
|1532
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|32657.95
|3065
|2005.09.13 14:41
|buy
|1533
|1.00
|1.2261
|1.2231
|1.2271
|3066
|2005.09.13 14:41
|t/p
|1533
|1.00
|1.2271
|1.2231
|1.2271
|100.00
|32757.95
|3067
|2005.09.13 14:41
|buy
|1534
|1.00
|1.2248
|1.2218
|1.2258
|3068
|2005.09.13 14:41
|t/p
|1534
|1.00
|1.2258
|1.2218
|1.2258
|100.00
|32857.95
|3069
|2005.09.13 14:41
|buy
|1535
|1.00
|1.2267
|1.2237
|1.2277
|3070
|2005.09.13 14:43
|t/p
|1535
|1.00
|1.2277
|1.2237
|1.2277
|100.00
|32957.95
|3071
|2005.09.13 15:25
|buy
|1536
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2280
|3072
|2005.09.13 16:00
|t/p
|1536
|1.00
|1.2280
|1.2240
|1.2280
|100.00
|33057.95
|3073
|2005.09.13 16:15
|sell
|1537
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2273
|3074
|2005.09.13 16:39
|t/p
|1537
|1.00
|1.2273
|1.2313
|1.2273
|100.00
|33157.95
|3075
|2005.09.13 16:45
|sell
|1538
|1.00
|1.2286
|1.2316
|1.2276
|3076
|2005.09.13 17:08
|t/p
|1538
|1.00
|1.2276
|1.2316
|1.2276
|100.00
|33257.95
|3077
|2005.09.13 20:17
|sell
|1539
|1.00
|1.2272
|1.2302
|1.2262
|3078
|2005.09.13 21:03
|close
|1539
|1.00
|1.2265
|1.2302
|1.2262
|70.00
|33327.95
|3079
|2005.09.13 21:04
|buy
|1540
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2275
|3080
|2005.09.13 21:45
|close
|1540
|1.00
|1.2272
|1.2235
|1.2275
|70.00
|33397.95
|3081
|2005.09.13 22:02
|sell
|1541
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2261
|3082
|2005.09.13 23:15
|t/p
|1541
|1.00
|1.2261
|1.2301
|1.2261
|100.00
|33497.95
|3083
|2005.09.13 23:34
|sell
|1542
|1.00
|1.2275
|1.2305
|1.2265
|3084
|2005.09.13 23:34
|t/p
|1542
|1.00
|1.2265
|1.2305
|1.2265
|100.00
|33597.95
|3085
|2005.09.13 23:47
|sell
|1543
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2263
|3086
|2005.09.14 00:21
|t/p
|1543
|1.00
|1.2263
|1.2303
|1.2263
|100.69
|33698.64
|3087
|2005.09.14 01:15
|sell
|1544
|1.00
|1.2277
|1.2307
|1.2267
|3088
|2005.09.14 05:13
|s/l
|1544
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2267
|-300.00
|33398.64
|3089
|2005.09.14 05:13
|sell
|1545
|1.00
|1.2304
|1.2334
|1.2294
|3090
|2005.09.14 06:45
|t/p
|1545
|1.00
|1.2294
|1.2334
|1.2294
|100.00
|33498.64
|3091
|2005.09.14 08:33
|buy
|1546
|1.00
|1.2285
|1.2255
|1.2295
|3092
|2005.09.14 09:37
|close
|1546
|1.00
|1.2291
|1.2255
|1.2295
|60.00
|33558.64
|3093
|2005.09.14 09:45
|sell
|1547
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2282
|3094
|2005.09.14 10:25
|t/p
|1547
|1.00
|1.2282
|1.2322
|1.2282
|100.00
|33658.64
|3095
|2005.09.14 11:45
|buy
|1548
|1.00
|1.2274
|1.2244
|1.2284
|3096
|2005.09.14 12:00
|t/p
|1548
|1.00
|1.2284
|1.2244
|1.2284
|100.00
|33758.64
|3097
|2005.09.14 12:03
|buy
|1549
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.2287
|3098
|2005.09.14 12:05
|t/p
|1549
|1.00
|1.2287
|1.2247
|1.2287
|100.00
|33858.64
|3099
|2005.09.14 12:28
|sell
|1550
|1.00
|1.2286
|1.2316
|1.2276
|3100
|2005.09.14 13:57
|s/l
|1550
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2276
|-300.00
|33558.64
|3101
|2005.09.14 13:57
|sell
|1551
|1.00
|1.2314
|1.2344
|1.2304
|3102
|2005.09.14 13:57
|t/p
|1551
|1.00
|1.2304
|1.2344
|1.2304
|100.00
|33658.64
|3103
|2005.09.14 13:57
|sell
|1552
|1.00
|1.2299
|1.2329
|1.2289
|3104
|2005.09.14 14:23
|s/l
|1552
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2289
|-300.00
|33358.64
|3105
|2005.09.14 17:06
|buy
|1553
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.2289
|3106
|2005.09.14 17:06
|t/p
|1553
|1.00
|1.2289
|1.2249
|1.2289
|100.00
|33458.64
|3107
|2005.09.14 17:06
|buy
|1554
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2298
|3108
|2005.09.14 17:07
|t/p
|1554
|1.00
|1.2298
|1.2258
|1.2298
|100.00
|33558.64
|3109
|2005.09.14 17:07
|buy
|1555
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2294
|3110
|2005.09.14 17:07
|t/p
|1555
|1.00
|1.2294
|1.2254
|1.2294
|100.00
|33658.64
|3111
|2005.09.14 17:09
|buy
|1556
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2294
|3112
|2005.09.14 17:26
|t/p
|1556
|1.00
|1.2294
|1.2254
|1.2294
|100.00
|33758.64
|3113
|2005.09.14 21:55
|sell
|1557
|1.00
|1.2281
|1.2311
|1.2271
|3114
|2005.09.15 01:09
|t/p
|1557
|1.00
|1.2271
|1.2311
|1.2271
|100.23
|33858.87
|3115
|2005.09.15 01:10
|sell
|1558
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2279
|3116
|2005.09.15 01:14
|t/p
|1558
|1.00
|1.2279
|1.2319
|1.2279
|100.00
|33958.87
|3117
|2005.09.15 07:47
|sell
|1559
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2221
|3118
|2005.09.15 08:00
|t/p
|1559
|1.00
|1.2221
|1.2261
|1.2221
|100.00
|34058.87
|3119
|2005.09.15 10:00
|sell
|1560
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2203
|3120
|2005.09.15 14:10
|close
|1560
|1.00
|1.2222
|1.2243
|1.2203
|-90.00
|33968.87
|3121
|2005.09.15 14:10
|buy
|1561
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2232
|3122
|2005.09.15 14:30
|t/p
|1561
|1.00
|1.2232
|1.2192
|1.2232
|100.00
|34068.87
|3123
|2005.09.15 14:32
|buy
|1562
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2232
|3124
|2005.09.15 15:31
|s/l
|1562
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2232
|-300.00
|33768.87
|3125
|2005.09.15 16:35
|sell
|1563
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2206
|3126
|2005.09.15 18:10
|t/p
|1563
|1.00
|1.2206
|1.2246
|1.2206
|100.00
|33868.87
|3127
|2005.09.15 18:20
|sell
|1564
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|3128
|2005.09.15 19:19
|t/p
|1564
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|33968.87
|3129
|2005.09.15 20:45
|sell
|1565
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|3130
|2005.09.16 01:48
|close
|1565
|1.00
|1.2227
|1.2248
|1.2208
|-89.77
|33879.10
|3131
|2005.09.16 01:52
|buy
|1566
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2238
|3132
|2005.09.16 03:25
|close
|1566
|1.00
|1.2235
|1.2198
|1.2238
|70.00
|33949.10
|3133
|2005.09.16 03:25
|sell
|1567
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2225
|3134
|2005.09.16 05:21
|s/l
|1567
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2225
|-300.00
|33649.10
|3135
|2005.09.16 11:17
|sell
|1568
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.2264
|3136
|2005.09.16 12:12
|close
|1568
|1.00
|1.2265
|1.2304
|1.2264
|90.00
|33739.10
|3137
|2005.09.16 12:12
|buy
|1569
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2274
|3138
|2005.09.16 14:20
|s/l
|1569
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2274
|-300.00
|33439.10
|3139
|2005.09.16 17:22
|sell
|1570
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|3140
|2005.09.16 17:50
|t/p
|1570
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|33539.10
|3141
|2005.09.16 19:20
|sell
|1571
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2213
|3142
|2005.09.18 23:00
|t/p
|1571
|1.00
|1.2213
|1.2253
|1.2213
|100.00
|33639.10
|3143
|2005.09.19 07:10
|buy
|1572
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2157
|3144
|2005.09.19 07:37
|s/l
|1572
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2157
|-300.00
|33339.10
|3145
|2005.09.19 09:05
|sell
|1573
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2114
|3146
|2005.09.19 11:08
|s/l
|1573
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2114
|-300.00
|33039.10
|3147
|2005.09.19 11:08
|sell
|1574
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2141
|3148
|2005.09.19 11:15
|t/p
|1574
|1.00
|1.2141
|1.2181
|1.2141
|100.00
|33139.10
|3149
|2005.09.19 11:54
|buy
|1575
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2142
|3150
|2005.09.19 12:00
|t/p
|1575
|1.00
|1.2142
|1.2102
|1.2142
|100.00
|33239.10
|3151
|2005.09.19 12:15
|sell
|1576
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2136
|3152
|2005.09.19 13:35
|t/p
|1576
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2136
|100.00
|33339.10
|3153
|2005.09.19 13:45
|sell
|1577
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2132
|3154
|2005.09.19 14:25
|close
|1577
|1.00
|1.2135
|1.2172
|1.2132
|70.00
|33409.10
|3155
|2005.09.19 14:30
|buy
|1578
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2142
|3156
|2005.09.19 15:25
|t/p
|1578
|1.00
|1.2142
|1.2102
|1.2142
|100.00
|33509.10
|3157
|2005.09.19 15:25
|sell
|1579
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2135
|3158
|2005.09.19 15:27
|t/p
|1579
|1.00
|1.2135
|1.2175
|1.2135
|100.00
|33609.10
|3159
|2005.09.19 15:30
|sell
|1580
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2133
|3160
|2005.09.19 18:54
|close
|1580
|1.00
|1.2142
|1.2173
|1.2133
|10.00
|33619.10
|3161
|2005.09.19 19:22
|buy
|1581
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2154
|3162
|2005.09.19 20:47
|close
|1581
|1.00
|1.2150
|1.2114
|1.2154
|60.00
|33679.10
|3163
|2005.09.19 20:47
|sell
|1582
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2140
|3164
|2005.09.19 22:15
|t/p
|1582
|1.00
|1.2140
|1.2180
|1.2140
|100.00
|33779.10
|3165
|2005.09.19 22:15
|buy
|1583
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2148
|3166
|2005.09.19 22:16
|t/p
|1583
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2148
|100.00
|33879.10
|3167
|2005.09.19 22:16
|buy
|1584
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2148
|3168
|2005.09.19 22:19
|t/p
|1584
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2148
|100.00
|33979.10
|3169
|2005.09.19 22:21
|buy
|1585
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2149
|3170
|2005.09.20 00:45
|close
|1585
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2149
|-0.82
|33978.28
|3171
|2005.09.20 00:45
|sell
|1586
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2129
|3172
|2005.09.20 02:35
|close
|1586
|1.00
|1.2137
|1.2169
|1.2129
|20.00
|33998.28
|3173
|2005.09.20 02:35
|buy
|1587
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2148
|3174
|2005.09.20 03:10
|t/p
|1587
|1.00
|1.2148
|1.2108
|1.2148
|100.00
|34098.28
|3175
|2005.09.20 03:15
|sell
|1588
|1.00
|1.2160
|1.2190
|1.2150
|3176
|2005.09.20 03:16
|t/p
|1588
|1.00
|1.2150
|1.2190
|1.2150
|100.00
|34198.28
|3177
|2005.09.20 03:16
|sell
|1589
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2141
|3178
|2005.09.20 07:45
|close
|1589
|1.00
|1.2152
|1.2181
|1.2141
|-10.00
|34188.28
|3179
|2005.09.20 07:45
|buy
|1590
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2162
|3180
|2005.09.20 08:10
|t/p
|1590
|1.00
|1.2162
|1.2122
|1.2162
|100.00
|34288.28
|3181
|2005.09.20 08:10
|buy
|1591
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2163
|3182
|2005.09.20 08:10
|t/p
|1591
|1.00
|1.2163
|1.2123
|1.2163
|100.00
|34388.28
|3183
|2005.09.20 08:13
|buy
|1592
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2163
|3184
|2005.09.20 08:15
|t/p
|1592
|1.00
|1.2163
|1.2123
|1.2163
|100.00
|34488.28
|3185
|2005.09.20 08:15
|sell
|1593
|1.00
|1.2169
|1.2199
|1.2159
|3186
|2005.09.20 08:55
|t/p
|1593
|1.00
|1.2159
|1.2199
|1.2159
|100.00
|34588.28
|3187
|2005.09.20 08:55
|sell
|1594
|1.00
|1.2171
|1.2201
|1.2161
|3188
|2005.09.20 08:55
|t/p
|1594
|1.00
|1.2161
|1.2201
|1.2161
|100.00
|34688.28
|3189
|2005.09.20 08:57
|sell
|1595
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2157
|3190
|2005.09.20 09:00
|t/p
|1595
|1.00
|1.2157
|1.2197
|1.2157
|100.00
|34788.28
|3191
|2005.09.20 10:24
|sell
|1596
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2149
|3192
|2005.09.20 11:05
|t/p
|1596
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2149
|100.00
|34888.28
|3193
|2005.09.20 11:19
|buy
|1597
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2156
|3194
|2005.09.20 11:26
|t/p
|1597
|1.00
|1.2156
|1.2116
|1.2156
|100.00
|34988.28
|3195
|2005.09.20 15:30
|sell
|1598
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|3196
|2005.09.20 18:00
|s/l
|1598
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2146
|-300.00
|34688.28
|3197
|2005.09.20 22:45
|buy
|1599
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2127
|3198
|2005.09.21 01:16
|close
|1599
|1.00
|1.2120
|1.2087
|1.2127
|27.53
|34715.81
|3199
|2005.09.21 01:20
|sell
|1600
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2110
|3200
|2005.09.21 03:52
|s/l
|1600
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2110
|-300.00
|34415.81
|3201
|2005.09.21 06:45
|sell
|1601
|1.00
|1.2186
|1.2216
|1.2176
|3202
|2005.09.21 07:24
|s/l
|1601
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2176
|-300.00
|34115.81
|3203
|2005.09.21 08:45
|sell
|1602
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2195
|3204
|2005.09.21 09:25
|t/p
|1602
|1.00
|1.2195
|1.2235
|1.2195
|100.00
|34215.81
|3205
|2005.09.21 09:48
|buy
|1603
|1.00
|1.2188
|1.2158
|1.2198
|3206
|2005.09.21 10:05
|t/p
|1603
|1.00
|1.2198
|1.2158
|1.2198
|100.00
|34315.81
|3207
|2005.09.21 10:10
|sell
|1604
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2198
|3208
|2005.09.21 11:37
|close
|1604
|1.00
|1.2213
|1.2238
|1.2198
|-50.00
|34265.81
|3209
|2005.09.21 11:38
|buy
|1605
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2222
|3210
|2005.09.21 12:20
|t/p
|1605
|1.00
|1.2222
|1.2182
|1.2222
|100.00
|34365.81
|3211
|2005.09.21 12:34
|sell
|1606
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2209
|3212
|2005.09.21 13:00
|t/p
|1606
|1.00
|1.2209
|1.2249
|1.2209
|100.00
|34465.81
|3213
|2005.09.21 13:52
|sell
|1607
|1.00
|1.2228
|1.2258
|1.2218
|3214
|2005.09.21 15:05
|close
|1607
|1.00
|1.2220
|1.2258
|1.2218
|80.00
|34545.81
|3215
|2005.09.21 15:05
|buy
|1608
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.2230
|3216
|2005.09.21 16:00
|close
|1608
|1.00
|1.2229
|1.2190
|1.2230
|90.00
|34635.81
|3217
|2005.09.21 16:00
|sell
|1609
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2221
|3218
|2005.09.21 17:10
|t/p
|1609
|1.00
|1.2221
|1.2261
|1.2221
|100.00
|34735.81
|3219
|2005.09.21 17:24
|buy
|1610
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2221
|3220
|2005.09.21 19:37
|close
|1610
|1.00
|1.2213
|1.2181
|1.2221
|20.00
|34755.81
|3221
|2005.09.21 19:38
|sell
|1611
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|3222
|2005.09.21 20:40
|close
|1611
|1.00
|1.2205
|1.2242
|1.2202
|70.00
|34825.81
|3223
|2005.09.21 20:40
|buy
|1612
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2215
|3224
|2005.09.21 22:05
|t/p
|1612
|1.00
|1.2215
|1.2175
|1.2215
|100.00
|34925.81
|3225
|2005.09.21 23:45
|sell
|1613
|1.00
|1.2218
|1.2248
|1.2208
|3226
|2005.09.22 01:43
|s/l
|1613
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2208
|-299.77
|34626.04
|3227
|2005.09.22 01:45
|sell
|1614
|1.00
|1.2248
|1.2278
|1.2238
|3228
|2005.09.22 03:07
|close
|1614
|1.00
|1.2248
|1.2278
|1.2238
|0.00
|34626.04
|3229
|2005.09.22 03:08
|buy
|1615
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.2257
|3230
|2005.09.22 03:46
|s/l
|1615
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2257
|-300.00
|34326.04
|3231
|2005.09.22 06:50
|buy
|1616
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.2211
|3232
|2005.09.22 07:15
|t/p
|1616
|1.00
|1.2211
|1.2171
|1.2211
|100.00
|34426.04
|3233
|2005.09.22 07:38
|sell
|1617
|1.00
|1.2213
|1.2243
|1.2203
|3234
|2005.09.22 08:05
|t/p
|1617
|1.00
|1.2203
|1.2243
|1.2203
|100.00
|34526.04
|3235
|2005.09.22 08:05
|sell
|1618
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2202
|3236
|2005.09.22 08:19
|close
|1618
|1.00
|1.2205
|1.2242
|1.2202
|70.00
|34596.04
|3237
|2005.09.22 08:19
|buy
|1619
|1.00
|1.2205
|1.2175
|1.2215
|3238
|2005.09.22 08:27
|t/p
|1619
|1.00
|1.2215
|1.2175
|1.2215
|100.00
|34696.04
|3239
|2005.09.22 09:00
|sell
|1620
|1.00
|1.2227
|1.2257
|1.2217
|3240
|2005.09.22 09:10
|t/p
|1620
|1.00
|1.2217
|1.2257
|1.2217
|100.00
|34796.04
|3241
|2005.09.22 09:17
|sell
|1621
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2214
|3242
|2005.09.22 11:08
|t/p
|1621
|1.00
|1.2214
|1.2254
|1.2214
|100.00
|34896.04
|3243
|2005.09.22 11:08
|buy
|1622
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2223
|3244
|2005.09.22 12:45
|close
|1622
|1.00
|1.2217
|1.2183
|1.2223
|40.00
|34936.04
|3245
|2005.09.22 12:45
|sell
|1623
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2207
|3246
|2005.09.22 14:37
|close
|1623
|1.00
|1.2216
|1.2247
|1.2207
|10.00
|34946.04
|3247
|2005.09.22 14:37
|buy
|1624
|1.00
|1.2215
|1.2185
|1.2225
|3248
|2005.09.22 15:30
|s/l
|1624
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2225
|-300.00
|34646.04
|3249
|2005.09.22 17:47
|sell
|1625
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|3250
|2005.09.22 18:00
|t/p
|1625
|1.00
|1.2146
|1.2186
|1.2146
|100.00
|34746.04
|3251
|2005.09.23 00:16
|sell
|1626
|1.00
|1.2156
|1.2186
|1.2146
|3252
|2005.09.23 01:35
|t/p
|1626
|1.00
|1.2146
|1.2186
|1.2146
|100.00
|34846.04
|3253
|2005.09.23 02:43
|buy
|1627
|1.00
|1.2145
|1.2115
|1.2155
|3254
|2005.09.23 03:25
|t/p
|1627
|1.00
|1.2155
|1.2115
|1.2155
|100.00
|34946.04
|3255
|2005.09.23 03:25
|sell
|1628
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2149
|3256
|2005.09.23 06:31
|t/p
|1628
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2149
|100.00
|35046.04
|3257
|2005.09.23 06:31
|buy
|1629
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2158
|3258
|2005.09.23 08:57
|s/l
|1629
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2158
|-300.00
|34746.04
|3259
|2005.09.23 08:57
|buy
|1630
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2129
|3260
|2005.09.23 09:05
|t/p
|1630
|1.00
|1.2129
|1.2089
|1.2129
|100.00
|34846.04
|3261
|2005.09.23 10:15
|sell
|1631
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2125
|3262
|2005.09.23 10:50
|t/p
|1631
|1.00
|1.2125
|1.2165
|1.2125
|100.00
|34946.04
|3263
|2005.09.23 11:17
|buy
|1632
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2134
|3264
|2005.09.23 11:18
|t/p
|1632
|1.00
|1.2134
|1.2094
|1.2134
|100.00
|35046.04
|3265
|2005.09.23 11:18
|buy
|1633
|1.00
|1.2123
|1.2093
|1.2133
|3266
|2005.09.23 11:18
|t/p
|1633
|1.00
|1.2133
|1.2093
|1.2133
|100.00
|35146.04
|3267
|2005.09.23 11:35
|buy
|1634
|1.00
|1.2121
|1.2091
|1.2131
|3268
|2005.09.23 11:46
|t/p
|1634
|1.00
|1.2131
|1.2091
|1.2131
|100.00
|35246.04
|3269
|2005.09.23 11:47
|buy
|1635
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2134
|3270
|2005.09.23 14:48
|s/l
|1635
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2134
|-300.00
|34946.04
|3271
|2005.09.23 16:15
|sell
|1636
|1.00
|1.2086
|1.2116
|1.2076
|3272
|2005.09.23 16:17
|t/p
|1636
|1.00
|1.2076
|1.2116
|1.2076
|100.00
|35046.04
|3273
|2005.09.23 16:19
|sell
|1637
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|3274
|2005.09.23 16:45
|t/p
|1637
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2075
|100.00
|35146.04
|3275
|2005.09.23 16:45
|sell
|1638
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2068
|3276
|2005.09.23 16:55
|t/p
|1638
|1.00
|1.2068
|1.2108
|1.2068
|100.00
|35246.04
|3277
|2005.09.23 17:16
|buy
|1639
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2083
|3278
|2005.09.23 21:37
|s/l
|1639
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2083
|-300.00
|34946.04
|3279
|2005.09.26 00:15
|buy
|1640
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2037
|3280
|2005.09.26 01:16
|close
|1640
|1.00
|1.2036
|1.1997
|1.2037
|90.00
|35036.04
|3281
|2005.09.26 01:16
|sell
|1641
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.2026
|3282
|2005.09.26 02:27
|t/p
|1641
|1.00
|1.2026
|1.2066
|1.2026
|100.00
|35136.04
|3283
|2005.09.26 02:31
|buy
|1642
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2031
|3284
|2005.09.26 03:45
|close
|1642
|1.00
|1.2028
|1.1991
|1.2031
|70.00
|35206.04
|3285
|2005.09.26 03:45
|sell
|1643
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|3286
|2005.09.26 08:10
|close
|1643
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|0.00
|35206.04
|3287
|2005.09.26 08:10
|buy
|1644
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2039
|3288
|2005.09.26 09:50
|close
|1644
|1.00
|1.2038
|1.1999
|1.2039
|90.00
|35296.04
|3289
|2005.09.26 09:50
|sell
|1645
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.2029
|3290
|2005.09.26 11:04
|s/l
|1645
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2029
|-300.00
|34996.04
|3291
|2005.09.26 11:38
|buy
|1646
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2056
|3292
|2005.09.26 11:55
|t/p
|1646
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2056
|100.00
|35096.04
|3293
|2005.09.26 11:55
|buy
|1647
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2055
|3294
|2005.09.26 11:55
|t/p
|1647
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2055
|100.00
|35196.04
|3295
|2005.09.26 11:58
|buy
|1648
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2055
|3296
|2005.09.26 12:00
|t/p
|1648
|1.00
|1.2055
|1.2015
|1.2055
|100.00
|35296.04
|3297
|2005.09.26 13:04
|buy
|1649
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2052
|3298
|2005.09.26 16:27
|close
|1649
|1.00
|1.2037
|1.2012
|1.2052
|-50.00
|35246.04
|3299
|2005.09.26 16:27
|sell
|1650
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2027
|3300
|2005.09.26 19:07
|close
|1650
|1.00
|1.2047
|1.2067
|1.2027
|-100.00
|35146.04
|3301
|2005.09.26 19:08
|buy
|1651
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|3302
|2005.09.26 19:35
|t/p
|1651
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2057
|100.00
|35246.04
|3303
|2005.09.26 20:12
|sell
|1652
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|3304
|2005.09.27 03:10
|close
|1652
|1.00
|1.2062
|1.2086
|1.2046
|-59.77
|35186.27
|3305
|2005.09.27 03:10
|buy
|1653
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2075
|3306
|2005.09.27 03:43
|s/l
|1653
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2075
|-300.00
|34886.27
|3307
|2005.09.27 05:30
|sell
|1654
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.2024
|3308
|2005.09.27 06:28
|t/p
|1654
|1.00
|1.2024
|1.2064
|1.2024
|100.00
|34986.27
|3309
|2005.09.27 06:28
|buy
|1655
|1.00
|1.2024
|1.1994
|1.2034
|3310
|2005.09.27 08:46
|s/l
|1655
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2034
|-300.00
|34686.27
|3311
|2005.09.27 09:15
|sell
|1656
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|3312
|2005.09.27 09:21
|t/p
|1656
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|34786.27
|3313
|2005.09.27 09:55
|sell
|1657
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.2003
|3314
|2005.09.27 10:28
|s/l
|1657
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2003
|-300.00
|34486.27
|3315
|2005.09.27 10:28
|sell
|1658
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2030
|3316
|2005.09.27 11:37
|t/p
|1658
|1.00
|1.2030
|1.2070
|1.2030
|100.00
|34586.27
|3317
|2005.09.27 14:02
|buy
|1659
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|3318
|2005.09.27 15:02
|close
|1659
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|0.00
|34586.27
|3319
|2005.09.27 15:02
|sell
|1660
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.2005
|3320
|2005.09.27 16:10
|t/p
|1660
|1.00
|1.2005
|1.2045
|1.2005
|100.00
|34686.27
|3321
|2005.09.27 16:15
|buy
|1661
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2014
|3322
|2005.09.27 16:18
|t/p
|1661
|1.00
|1.2014
|1.1974
|1.2014
|100.00
|34786.27
|3323
|2005.09.27 16:18
|buy
|1662
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2015
|3324
|2005.09.27 16:18
|t/p
|1662
|1.00
|1.2015
|1.1975
|1.2015
|100.00
|34886.27
|3325
|2005.09.27 16:18
|buy
|1663
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2015
|3326
|2005.09.27 16:18
|t/p
|1663
|1.00
|1.2015
|1.1975
|1.2015
|100.00
|34986.27
|3327
|2005.09.27 16:18
|buy
|1664
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2016
|3328
|2005.09.27 16:27
|t/p
|1664
|1.00
|1.2016
|1.1976
|1.2016
|100.00
|35086.27
|3329
|2005.09.27 16:51
|buy
|1665
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2015
|3330
|2005.09.27 17:01
|t/p
|1665
|1.00
|1.2015
|1.1975
|1.2015
|100.00
|35186.27
|3331
|2005.09.27 18:32
|buy
|1666
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2005
|3332
|2005.09.27 19:20
|t/p
|1666
|1.00
|1.2005
|1.1965
|1.2005
|100.00
|35286.27
|3333
|2005.09.27 19:30
|sell
|1667
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1997
|3334
|2005.09.28 02:23
|s/l
|1667
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1997
|-299.31
|34986.96
|3335
|2005.09.28 02:23
|sell
|1668
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.2024
|3336
|2005.09.28 03:00
|t/p
|1668
|1.00
|1.2024
|1.2064
|1.2024
|100.00
|35086.96
|3337
|2005.09.28 03:15
|buy
|1669
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2023
|3338
|2005.09.28 03:50
|t/p
|1669
|1.00
|1.2023
|1.1983
|1.2023
|100.00
|35186.96
|3339
|2005.09.28 04:04
|sell
|1670
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.2018
|3340
|2005.09.28 04:40
|t/p
|1670
|1.00
|1.2018
|1.2058
|1.2018
|100.00
|35286.96
|3341
|2005.09.28 05:45
|sell
|1671
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.2017
|3342
|2005.09.28 07:32
|close
|1671
|1.00
|1.2021
|1.2057
|1.2017
|60.00
|35346.96
|3343
|2005.09.28 07:32
|buy
|1672
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2032
|3344
|2005.09.28 07:55
|t/p
|1672
|1.00
|1.2032
|1.1992
|1.2032
|100.00
|35446.96
|3345
|2005.09.28 08:01
|sell
|1673
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.2024
|3346
|2005.09.28 09:46
|t/p
|1673
|1.00
|1.2024
|1.2064
|1.2024
|100.00
|35546.96
|3347
|2005.09.28 10:09
|sell
|1674
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2030
|3348
|2005.09.28 10:25
|t/p
|1674
|1.00
|1.2030
|1.2070
|1.2030
|100.00
|35646.96
|3349
|2005.09.28 10:45
|buy
|1675
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2021
|3350
|2005.09.28 12:16
|t/p
|1675
|1.00
|1.2021
|1.1981
|1.2021
|100.00
|35746.96
|3351
|2005.09.28 12:17
|sell
|1676
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.2014
|3352
|2005.09.28 15:15
|close
|1676
|1.00
|1.2020
|1.2054
|1.2014
|40.00
|35786.96
|3353
|2005.09.28 17:50
|sell
|1677
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.2007
|3354
|2005.09.28 18:23
|s/l
|1677
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2007
|-300.00
|35486.96
|3355
|2005.09.28 18:23
|sell
|1678
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.2042
|3356
|2005.09.28 18:30
|t/p
|1678
|1.00
|1.2042
|1.2082
|1.2042
|100.00
|35586.96
|3357
|2005.09.28 18:30
|sell
|1679
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.2023
|3358
|2005.09.28 20:59
|close
|1679
|1.00
|1.2026
|1.2063
|1.2023
|70.00
|35656.96
|3359
|2005.09.28 21:00
|buy
|1680
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|3360
|2005.09.28 21:53
|close
|1680
|1.00
|1.2031
|1.1996
|1.2036
|50.00
|35706.96
|3361
|2005.09.28 21:57
|sell
|1681
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.2022
|3362
|2005.09.29 00:48
|s/l
|1681
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2022
|-299.77
|35407.19
|3363
|2005.09.29 00:48
|sell
|1682
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2051
|3364
|2005.09.29 02:04
|t/p
|1682
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2051
|100.00
|35507.19
|3365
|2005.09.29 02:37
|buy
|1683
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|3366
|2005.09.29 03:33
|close
|1683
|1.00
|1.2054
|1.2017
|1.2057
|70.00
|35577.19
|3367
|2005.09.29 03:33
|sell
|1684
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|3368
|2005.09.29 10:33
|t/p
|1684
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|35677.19
|3369
|2005.09.29 11:08
|sell
|1685
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|3370
|2005.09.29 14:38
|t/p
|1685
|1.00
|1.2046
|1.2086
|1.2046
|100.00
|35777.19
|3371
|2005.09.29 14:38
|buy
|1686
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2056
|3372
|2005.09.29 14:53
|s/l
|1686
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2056
|-300.00
|35477.19
|3373
|2005.09.29 14:53
|buy
|1687
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2029
|3374
|2005.09.29 15:58
|t/p
|1687
|1.00
|1.2029
|1.1989
|1.2029
|100.00
|35577.19
|3375
|2005.09.29 15:58
|sell
|1688
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|3376
|2005.09.29 16:10
|t/p
|1688
|1.00
|1.2019
|1.2059
|1.2019
|100.00
|35677.19
|3377
|2005.09.29 16:33
|buy
|1689
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2022
|3378
|2005.09.29 16:36
|t/p
|1689
|1.00
|1.2022
|1.1982
|1.2022
|100.00
|35777.19
|3379
|2005.09.29 16:37
|buy
|1690
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2023
|3380
|2005.09.29 17:28
|t/p
|1690
|1.00
|1.2023
|1.1983
|1.2023
|100.00
|35877.19
|3381
|2005.09.29 17:28
|sell
|1691
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.2015
|3382
|2005.09.29 17:28
|t/p
|1691
|1.00
|1.2015
|1.2055
|1.2015
|100.00
|35977.19
|3383
|2005.09.29 17:31
|sell
|1692
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.2014
|3384
|2005.09.29 20:03
|s/l
|1692
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2014
|-300.00
|35677.19
|3385
|2005.09.29 20:03
|sell
|1693
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2041
|3386
|2005.09.29 20:05
|t/p
|1693
|1.00
|1.2041
|1.2081
|1.2041
|100.00
|35777.19
|3387
|2005.09.29 20:05
|sell
|1694
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.2026
|3388
|2005.09.30 00:18
|close
|1694
|1.00
|1.2031
|1.2066
|1.2026
|50.23
|35827.42
|3389
|2005.09.30 00:19
|buy
|1695
|1.00
|1.2031
|1.2001
|1.2041
|3390
|2005.09.30 02:38
|close
|1695
|1.00
|1.2032
|1.2001
|1.2041
|10.00
|35837.42
|3391
|2005.09.30 02:39
|sell
|1696
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.2023
|3392
|2005.09.30 06:32
|close
|1696
|1.00
|1.2043
|1.2063
|1.2023
|-100.00
|35737.42
|3393
|2005.09.30 06:32
|buy
|1697
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|3394
|2005.09.30 08:45
|close
|1697
|1.00
|1.2039
|1.2014
|1.2054
|-50.00
|35687.42
|3395
|2005.09.30 09:15
|buy
|1698
|1.00
|1.2024
|1.1994
|1.2034
|3396
|2005.09.30 12:08
|t/p
|1698
|1.00
|1.2034
|1.1994
|1.2034
|100.00
|35787.42
|3397
|2005.09.30 15:53
|sell
|1699
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|3398
|2005.09.30 15:54
|t/p
|1699
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|35887.42
|3399
|2005.09.30 15:57
|sell
|1700
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|3400
|2005.09.30 15:59
|t/p
|1700
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|35987.42
|3401
|2005.09.30 15:59
|sell
|1701
|1.00
|1.2053
|1.2083
|1.2043
|3402
|2005.09.30 15:59
|t/p
|1701
|1.00
|1.2043
|1.2083
|1.2043
|100.00
|36087.42
|3403
|2005.09.30 16:45
|sell
|1702
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2061
|3404
|2005.09.30 16:54
|t/p
|1702
|1.00
|1.2061
|1.2101
|1.2061
|100.00
|36187.42
|3405
|2005.09.30 16:54
|sell
|1703
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|3406
|2005.09.30 17:00
|t/p
|1703
|1.00
|1.2044
|1.2084
|1.2044
|100.00
|36287.42
|3407
|2005.09.30 17:00
|sell
|1704
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|3408
|2005.09.30 17:00
|t/p
|1704
|1.00
|1.2044
|1.2084
|1.2044
|100.00
|36387.42
|3409
|2005.09.30 17:00
|sell
|1705
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|3410
|2005.09.30 17:00
|t/p
|1705
|1.00
|1.2044
|1.2084
|1.2044
|100.00
|36487.42
|3411
|2005.09.30 17:00
|sell
|1706
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|3412
|2005.09.30 17:00
|t/p
|1706
|1.00
|1.2044
|1.2084
|1.2044
|100.00
|36587.42
|3413
|2005.09.30 17:02
|sell
|1707
|1.00
|1.2054
|1.2084
|1.2044
|3414
|2005.09.30 17:30
|s/l
|1707
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2044
|-300.00
|36287.42
|3415
|2005.09.30 18:26
|buy
|1708
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|3416
|2005.09.30 19:22
|s/l
|1708
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2057
|-300.00
|35987.42
|3417
|2005.09.30 21:32
|sell
|1709
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.2013
|3418
|2005.10.03 02:13
|t/p
|1709
|1.00
|1.2013
|1.2053
|1.2013
|100.23
|36087.65
|3419
|2005.10.03 04:30
|buy
|1710
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1946
|3420
|2005.10.03 05:56
|t/p
|1710
|1.00
|1.1946
|1.1906
|1.1946
|100.00
|36187.65
|3421
|2005.10.03 09:18
|buy
|1711
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1962
|3422
|2005.10.03 09:35
|t/p
|1711
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1962
|100.00
|36287.65
|3423
|2005.10.03 09:42
|buy
|1712
|1.00
|1.1951
|1.1921
|1.1961
|3424
|2005.10.03 09:55
|t/p
|1712
|1.00
|1.1961
|1.1921
|1.1961
|100.00
|36387.65
|3425
|2005.10.03 13:02
|buy
|1713
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1935
|3426
|2005.10.03 13:50
|t/p
|1713
|1.00
|1.1935
|1.1895
|1.1935
|100.00
|36487.65
|3427
|2005.10.03 14:11
|sell
|1714
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|3428
|2005.10.03 14:25
|t/p
|1714
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|36587.65
|3429
|2005.10.03 15:52
|sell
|1715
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|3430
|2005.10.03 16:00
|t/p
|1715
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|36687.65
|3431
|2005.10.03 16:15
|buy
|1716
|1.00
|1.1916
|1.1886
|1.1926
|3432
|2005.10.03 17:15
|close
|1716
|1.00
|1.1923
|1.1886
|1.1926
|70.00
|36757.65
|3433
|2005.10.03 17:15
|sell
|1717
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1912
|3434
|2005.10.03 17:15
|t/p
|1717
|1.00
|1.1912
|1.1952
|1.1912
|100.00
|36857.65
|3435
|2005.10.03 17:18
|sell
|1718
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1913
|3436
|2005.10.03 17:20
|t/p
|1718
|1.00
|1.1913
|1.1953
|1.1913
|100.00
|36957.65
|3437
|2005.10.03 17:23
|sell
|1719
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1912
|3438
|2005.10.03 17:25
|t/p
|1719
|1.00
|1.1912
|1.1952
|1.1912
|100.00
|37057.65
|3439
|2005.10.03 18:31
|buy
|1720
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.1915
|3440
|2005.10.03 20:07
|t/p
|1720
|1.00
|1.1915
|1.1875
|1.1915
|100.00
|37157.65
|3441
|2005.10.03 22:58
|sell
|1721
|1.00
|1.1919
|1.1949
|1.1909
|3442
|2005.10.04 00:33
|close
|1721
|1.00
|1.1910
|1.1949
|1.1909
|90.23
|37247.88
|3443
|2005.10.04 00:33
|buy
|1722
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3444
|2005.10.04 00:35
|t/p
|1722
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|37347.88
|3445
|2005.10.04 00:36
|buy
|1723
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1920
|3446
|2005.10.04 01:36
|t/p
|1723
|1.00
|1.1920
|1.1880
|1.1920
|100.00
|37447.88
|3447
|2005.10.04 01:36
|sell
|1724
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1910
|3448
|2005.10.04 03:13
|t/p
|1724
|1.00
|1.1910
|1.1950
|1.1910
|100.00
|37547.88
|3449
|2005.10.04 04:27
|sell
|1725
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1910
|3450
|2005.10.04 08:28
|close
|1725
|1.00
|1.1921
|1.1950
|1.1910
|-10.00
|37537.88
|3451
|2005.10.04 08:29
|buy
|1726
|1.00
|1.1921
|1.1891
|1.1931
|3452
|2005.10.04 10:16
|t/p
|1726
|1.00
|1.1931
|1.1891
|1.1931
|100.00
|37637.88
|3453
|2005.10.04 12:38
|buy
|1727
|1.00
|1.1923
|1.1893
|1.1933
|3454
|2005.10.04 13:00
|t/p
|1727
|1.00
|1.1933
|1.1893
|1.1933
|100.00
|37737.88
|3455
|2005.10.04 13:45
|sell
|1728
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|3456
|2005.10.04 14:30
|t/p
|1728
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|37837.88
|3457
|2005.10.04 15:31
|sell
|1729
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1933
|3458
|2005.10.04 15:51
|t/p
|1729
|1.00
|1.1933
|1.1973
|1.1933
|100.00
|37937.88
|3459
|2005.10.04 18:20
|sell
|1730
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|3460
|2005.10.04 18:50
|t/p
|1730
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|38037.88
|3461
|2005.10.04 18:53
|sell
|1731
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1924
|3462
|2005.10.04 18:55
|t/p
|1731
|1.00
|1.1924
|1.1964
|1.1924
|100.00
|38137.88
|3463
|2005.10.04 20:00
|sell
|1732
|1.00
|1.1928
|1.1958
|1.1918
|3464
|2005.10.04 23:03
|t/p
|1732
|1.00
|1.1918
|1.1958
|1.1918
|100.00
|38237.88
|3465
|2005.10.04 23:34
|sell
|1733
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1912
|3466
|2005.10.05 06:22
|s/l
|1733
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1912
|-299.31
|37938.57
|3467
|2005.10.05 07:44
|buy
|1734
|1.00
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|3468
|2005.10.05 08:30
|close
|1734
|1.00
|1.1948
|1.1911
|1.1951
|70.00
|38008.57
|3469
|2005.10.05 08:30
|sell
|1735
|1.00
|1.1949
|1.1979
|1.1939
|3470
|2005.10.05 12:27
|close
|1735
|1.00
|1.1954
|1.1979
|1.1939
|-50.00
|37958.57
|3471
|2005.10.05 12:27
|buy
|1736
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1960
|3472
|2005.10.05 16:01
|close
|1736
|1.00
|1.1953
|1.1920
|1.1960
|30.00
|37988.57
|3473
|2005.10.05 16:01
|sell
|1737
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1935
|3474
|2005.10.05 16:32
|s/l
|1737
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1935
|-300.00
|37688.57
|3475
|2005.10.05 16:32
|sell
|1738
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1962
|3476
|2005.10.05 16:39
|t/p
|1738
|1.00
|1.1962
|1.2002
|1.1962
|100.00
|37788.57
|3477
|2005.10.05 16:39
|sell
|1739
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1949
|3478
|2005.10.05 17:58
|s/l
|1739
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1949
|-300.00
|37488.57
|3479
|2005.10.05 18:30
|buy
|1740
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.1970
|3480
|2005.10.05 22:00
|close
|1740
|1.00
|1.1964
|1.1930
|1.1970
|40.00
|37528.57
|3481
|2005.10.05 22:00
|sell
|1741
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1954
|3482
|2005.10.05 23:56
|s/l
|1741
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.1954
|-300.00
|37228.57
|3483
|2005.10.06 02:15
|sell
|1742
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.2021
|3484
|2005.10.06 02:57
|s/l
|1742
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2021
|-300.00
|36928.57
|3485
|2005.10.06 04:28
|sell
|1743
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2041
|3486
|2005.10.06 05:40
|close
|1743
|1.00
|1.2047
|1.2081
|1.2041
|40.00
|36968.57
|3487
|2005.10.06 05:41
|buy
|1744
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2056
|3488
|2005.10.06 06:00
|t/p
|1744
|1.00
|1.2056
|1.2016
|1.2056
|100.00
|37068.57
|3489
|2005.10.06 06:18
|sell
|1745
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|3490
|2005.10.06 07:34
|close
|1745
|1.00
|1.2054
|1.2086
|1.2046
|20.00
|37088.57
|3491
|2005.10.06 07:46
|buy
|1746
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2057
|3492
|2005.10.06 08:11
|t/p
|1746
|1.00
|1.2057
|1.2017
|1.2057
|100.00
|37188.57
|3493
|2005.10.06 08:15
|sell
|1747
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|3494
|2005.10.06 10:58
|t/p
|1747
|1.00
|1.2048
|1.2088
|1.2048
|100.00
|37288.57
|3495
|2005.10.06 10:58
|buy
|1748
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|3496
|2005.10.06 11:25
|t/p
|1748
|1.00
|1.2058
|1.2018
|1.2058
|100.00
|37388.57
|3497
|2005.10.06 11:30
|sell
|1749
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|3498
|2005.10.06 12:00
|t/p
|1749
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|37488.57
|3499
|2005.10.06 12:15
|buy
|1750
|1.00
|1.2038
|1.2008
|1.2048
|3500
|2005.10.06 12:25
|t/p
|1750
|1.00
|1.2048
|1.2008
|1.2048
|100.00
|37588.57
|3501
|2005.10.06 12:25
|buy
|1751
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2054
|3502
|2005.10.06 12:40
|t/p
|1751
|1.00
|1.2054
|1.2014
|1.2054
|100.00
|37688.57
|3503
|2005.10.06 13:00
|sell
|1752
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2053
|3504
|2005.10.06 13:35
|t/p
|1752
|1.00
|1.2053
|1.2093
|1.2053
|100.00
|37788.57
|3505
|2005.10.06 14:15
|buy
|1753
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|3506
|2005.10.06 14:16
|t/p
|1753
|1.00
|1.2058
|1.2018
|1.2058
|100.00
|37888.57
|3507
|2005.10.06 14:16
|buy
|1754
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|3508
|2005.10.06 14:16
|t/p
|1754
|1.00
|1.2058
|1.2018
|1.2058
|100.00
|37988.57
|3509
|2005.10.06 14:19
|buy
|1755
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2059
|3510
|2005.10.06 14:19
|t/p
|1755
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2059
|100.00
|38088.57
|3511
|2005.10.06 14:19
|buy
|1756
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2059
|3512
|2005.10.06 14:27
|t/p
|1756
|1.00
|1.2059
|1.2019
|1.2059
|100.00
|38188.57
|3513
|2005.10.06 18:03
|sell
|1757
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2129
|3514
|2005.10.06 18:06
|t/p
|1757
|1.00
|1.2129
|1.2169
|1.2129
|100.00
|38288.57
|3515
|2005.10.06 18:35
|sell
|1758
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2130
|3516
|2005.10.06 19:46
|s/l
|1758
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2130
|-300.00
|37988.57
|3517
|2005.10.07 00:14
|buy
|1759
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2185
|3518
|2005.10.07 02:05
|close
|1759
|1.00
|1.2174
|1.2145
|1.2185
|-10.00
|37978.57
|3519
|2005.10.07 02:05
|sell
|1760
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2163
|3520
|2005.10.07 05:47
|close
|1760
|1.00
|1.2170
|1.2203
|1.2163
|30.00
|38008.57
|3521
|2005.10.07 05:49
|buy
|1761
|1.00
|1.2170
|1.2140
|1.2180
|3522
|2005.10.07 08:05
|close
|1761
|1.00
|1.2172
|1.2140
|1.2180
|20.00
|38028.57
|3523
|2005.10.07 08:05
|sell
|1762
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2163
|3524
|2005.10.07 08:07
|t/p
|1762
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2163
|100.00
|38128.57
|3525
|2005.10.07 08:08
|sell
|1763
|1.00
|1.2178
|1.2208
|1.2168
|3526
|2005.10.07 08:08
|t/p
|1763
|1.00
|1.2168
|1.2208
|1.2168
|100.00
|38228.57
|3527
|2005.10.07 08:08
|sell
|1764
|1.00
|1.2178
|1.2208
|1.2168
|3528
|2005.10.07 08:09
|t/p
|1764
|1.00
|1.2168
|1.2208
|1.2168
|100.00
|38328.57
|3529
|2005.10.07 08:09
|sell
|1765
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2166
|3530
|2005.10.07 08:09
|t/p
|1765
|1.00
|1.2166
|1.2206
|1.2166
|100.00
|38428.57
|3531
|2005.10.07 08:09
|sell
|1766
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2166
|3532
|2005.10.07 08:35
|t/p
|1766
|1.00
|1.2166
|1.2206
|1.2166
|100.00
|38528.57
|3533
|2005.10.07 08:35
|sell
|1767
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2163
|3534
|2005.10.07 08:45
|t/p
|1767
|1.00
|1.2163
|1.2203
|1.2163
|100.00
|38628.57
|3535
|2005.10.07 09:21
|buy
|1768
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2168
|3536
|2005.10.07 10:15
|t/p
|1768
|1.00
|1.2168
|1.2128
|1.2168
|100.00
|38728.57
|3537
|2005.10.07 10:15
|sell
|1769
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2158
|3538
|2005.10.07 11:06
|t/p
|1769
|1.00
|1.2158
|1.2198
|1.2158
|100.00
|38828.57
|3539
|2005.10.07 11:13
|buy
|1770
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2164
|3540
|2005.10.07 14:30
|s/l
|1770
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2164
|-300.00
|38528.57
|3541
|2005.10.07 16:00
|sell
|1771
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3542
|2005.10.07 16:00
|t/p
|1771
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|38628.57
|3543
|2005.10.07 16:00
|sell
|1772
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3544
|2005.10.07 16:00
|t/p
|1772
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|38728.57
|3545
|2005.10.07 16:00
|sell
|1773
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3546
|2005.10.07 16:00
|t/p
|1773
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|38828.57
|3547
|2005.10.07 16:00
|sell
|1774
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3548
|2005.10.07 16:02
|t/p
|1774
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|38928.57
|3549
|2005.10.07 16:03
|sell
|1775
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3550
|2005.10.07 17:22
|t/p
|1775
|1.00
|1.2111
|1.2151
|1.2111
|100.00
|39028.57
|3551
|2005.10.07 19:00
|sell
|1776
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2105
|3552
|2005.10.09 23:15
|close
|1776
|1.00
|1.2116
|1.2145
|1.2105
|-10.00
|39018.57
|3553
|2005.10.09 23:15
|buy
|1777
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2127
|3554
|2005.10.10 00:18
|close
|1777
|1.00
|1.2121
|1.2087
|1.2127
|39.18
|39057.75
|3555
|2005.10.10 00:24
|sell
|1778
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2111
|3556
|2005.10.10 01:04
|close
|1778
|1.00
|1.2114
|1.2151
|1.2111
|70.00
|39127.75
|3557
|2005.10.10 01:09
|buy
|1779
|1.00
|1.2113
|1.2083
|1.2123
|3558
|2005.10.10 01:30
|t/p
|1779
|1.00
|1.2123
|1.2083
|1.2123
|100.00
|39227.75
|3559
|2005.10.10 01:30
|sell
|1780
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|3560
|2005.10.10 04:16
|close
|1780
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|0.00
|39227.75
|3561
|2005.10.10 04:16
|buy
|1781
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2130
|3562
|2005.10.10 05:35
|close
|1781
|1.00
|1.2127
|1.2090
|1.2130
|70.00
|39297.75
|3563
|2005.10.10 05:35
|sell
|1782
|1.00
|1.2127
|1.2157
|1.2117
|3564
|2005.10.10 06:22
|close
|1782
|1.00
|1.2118
|1.2157
|1.2117
|90.00
|39387.75
|3565
|2005.10.10 06:22
|buy
|1783
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2127
|3566
|2005.10.10 07:05
|close
|1783
|1.00
|1.2125
|1.2087
|1.2127
|80.00
|39467.75
|3567
|2005.10.10 07:05
|sell
|1784
|1.00
|1.2125
|1.2155
|1.2115
|3568
|2005.10.10 09:52
|s/l
|1784
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2115
|-300.00
|39167.75
|3569
|2005.10.10 11:13
|buy
|1785
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2140
|3570
|2005.10.10 12:00
|t/p
|1785
|1.00
|1.2140
|1.2100
|1.2140
|100.00
|39267.75
|3571
|2005.10.10 12:00
|sell
|1786
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2132
|3572
|2005.10.10 12:35
|t/p
|1786
|1.00
|1.2132
|1.2172
|1.2132
|100.00
|39367.75
|3573
|2005.10.10 12:45
|buy
|1787
|1.00
|1.2125
|1.2095
|1.2135
|3574
|2005.10.10 14:02
|s/l
|1787
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2135
|-300.00
|39067.75
|3575
|2005.10.10 16:15
|buy
|1788
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2070
|3576
|2005.10.10 18:08
|close
|1788
|1.00
|1.2062
|1.2030
|1.2070
|20.00
|39087.75
|3577
|2005.10.10 18:09
|sell
|1789
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|3578
|2005.10.10 18:21
|t/p
|1789
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|39187.75
|3579
|2005.10.10 19:15
|sell
|1790
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|3580
|2005.10.11 00:28
|close
|1790
|1.00
|1.2062
|1.2086
|1.2046
|-59.77
|39127.98
|3581
|2005.10.11 00:29
|buy
|1791
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2071
|3582
|2005.10.11 02:52
|s/l
|1791
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2071
|-300.00
|38827.98
|3583
|2005.10.11 02:52
|buy
|1792
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2044
|3584
|2005.10.11 06:55
|close
|1792
|1.00
|1.2037
|1.2004
|1.2044
|30.00
|38857.98
|3585
|2005.10.11 06:55
|sell
|1793
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2027
|3586
|2005.10.11 07:17
|t/p
|1793
|1.00
|1.2027
|1.2067
|1.2027
|100.00
|38957.98
|3587
|2005.10.11 07:27
|sell
|1794
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|3588
|2005.10.11 07:52
|t/p
|1794
|1.00
|1.2025
|1.2065
|1.2025
|100.00
|39057.98
|3589
|2005.10.11 09:10
|sell
|1795
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.2022
|3590
|2005.10.11 09:40
|t/p
|1795
|1.00
|1.2022
|1.2062
|1.2022
|100.00
|39157.98
|3591
|2005.10.11 13:19
|sell
|1796
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2027
|3592
|2005.10.11 13:26
|t/p
|1796
|1.00
|1.2027
|1.2067
|1.2027
|100.00
|39257.98
|3593
|2005.10.11 14:15
|buy
|1797
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2027
|3594
|2005.10.11 14:35
|t/p
|1797
|1.00
|1.2027
|1.1987
|1.2027
|100.00
|39357.98
|3595
|2005.10.11 14:52
|buy
|1798
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2027
|3596
|2005.10.11 16:08
|s/l
|1798
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2027
|-300.00
|39057.98
|3597
|2005.10.11 17:06
|sell
|1799
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.2001
|3598
|2005.10.11 17:07
|t/p
|1799
|1.00
|1.2001
|1.2041
|1.2001
|100.00
|39157.98
|3599
|2005.10.11 17:10
|sell
|1800
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.2001
|3600
|2005.10.11 17:12
|t/p
|1800
|1.00
|1.2001
|1.2041
|1.2001
|100.00
|39257.98
|3601
|2005.10.11 17:13
|sell
|1801
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.2001
|3602
|2005.10.11 18:32
|t/p
|1801
|1.00
|1.2001
|1.2041
|1.2001
|100.00
|39357.98
|3603
|2005.10.11 18:43
|buy
|1802
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2001
|3604
|2005.10.11 19:56
|t/p
|1802
|1.00
|1.2001
|1.1961
|1.2001
|100.00
|39457.98
|3605
|2005.10.11 20:12
|buy
|1803
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|3606
|2005.10.11 20:22
|t/p
|1803
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|39557.98
|3607
|2005.10.11 20:27
|buy
|1804
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.1997
|3608
|2005.10.11 21:33
|close
|1804
|1.00
|1.1995
|1.1957
|1.1997
|80.00
|39637.98
|3609
|2005.10.11 21:34
|sell
|1805
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.1985
|3610
|2005.10.12 00:13
|t/p
|1805
|1.00
|1.1985
|1.2025
|1.1985
|100.69
|39738.67
|3611
|2005.10.12 00:15
|buy
|1806
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1995
|3612
|2005.10.12 02:57
|s/l
|1806
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.1995
|-300.00
|39438.67
|3613
|2005.10.12 03:36
|sell
|1807
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1962
|3614
|2005.10.12 08:03
|close
|1807
|1.00
|1.1965
|1.2002
|1.1962
|70.00
|39508.67
|3615
|2005.10.12 08:03
|buy
|1808
|1.00
|1.1966
|1.1936
|1.1976
|3616
|2005.10.12 09:18
|close
|1808
|1.00
|1.1970
|1.1936
|1.1976
|40.00
|39548.67
|3617
|2005.10.12 09:18
|sell
|1809
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1959
|3618
|2005.10.12 11:15
|s/l
|1809
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1959
|-300.00
|39248.67
|3619
|2005.10.12 11:30
|sell
|1810
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1983
|3620
|2005.10.12 13:28
|s/l
|1810
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1983
|-300.00
|38948.67
|3621
|2005.10.12 14:30
|buy
|1811
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2013
|3622
|2005.10.12 14:55
|t/p
|1811
|1.00
|1.2013
|1.1973
|1.2013
|100.00
|39048.67
|3623
|2005.10.12 15:00
|sell
|1812
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.2018
|3624
|2005.10.12 15:00
|t/p
|1812
|1.00
|1.2018
|1.2058
|1.2018
|100.00
|39148.67
|3625
|2005.10.12 15:00
|sell
|1813
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.2010
|3626
|2005.10.12 15:42
|s/l
|1813
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2010
|-300.00
|38848.67
|3627
|2005.10.12 15:42
|sell
|1814
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2037
|3628
|2005.10.12 15:44
|t/p
|1814
|1.00
|1.2037
|1.2077
|1.2037
|100.00
|38948.67
|3629
|2005.10.12 15:44
|sell
|1815
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.2024
|3630
|2005.10.12 16:00
|t/p
|1815
|1.00
|1.2024
|1.2064
|1.2024
|100.00
|39048.67
|3631
|2005.10.12 17:03
|sell
|1816
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.2021
|3632
|2005.10.12 19:42
|t/p
|1816
|1.00
|1.2021
|1.2061
|1.2021
|100.00
|39148.67
|3633
|2005.10.12 22:49
|buy
|1817
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2033
|3634
|2005.10.12 23:49
|close
|1817
|1.00
|1.2029
|1.1993
|1.2033
|60.00
|39208.67
|3635
|2005.10.13 00:04
|sell
|1818
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|3636
|2005.10.13 01:00
|t/p
|1818
|1.00
|1.2019
|1.2059
|1.2019
|100.00
|39308.67
|3637
|2005.10.13 01:30
|sell
|1819
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.2029
|3638
|2005.10.13 01:30
|t/p
|1819
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2029
|100.00
|39408.67
|3639
|2005.10.13 01:30
|sell
|1820
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.2029
|3640
|2005.10.13 01:32
|t/p
|1820
|1.00
|1.2029
|1.2069
|1.2029
|100.00
|39508.67
|3641
|2005.10.13 01:35
|sell
|1821
|1.00
|1.2031
|1.2061
|1.2021
|3642
|2005.10.13 01:51
|t/p
|1821
|1.00
|1.2021
|1.2061
|1.2021
|100.00
|39608.67
|3643
|2005.10.13 04:45
|buy
|1822
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.1982
|3644
|2005.10.13 05:05
|t/p
|1822
|1.00
|1.1982
|1.1942
|1.1982
|100.00
|39708.67
|3645
|2005.10.13 05:33
|sell
|1823
|1.00
|1.1992
|1.2022
|1.1982
|3646
|2005.10.13 07:43
|t/p
|1823
|1.00
|1.1982
|1.2022
|1.1982
|100.00
|39808.67
|3647
|2005.10.13 08:15
|sell
|1824
|1.00
|1.1991
|1.2021
|1.1981
|3648
|2005.10.13 09:52
|t/p
|1824
|1.00
|1.1981
|1.2021
|1.1981
|100.00
|39908.67
|3649
|2005.10.13 12:27
|sell
|1825
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1975
|3650
|2005.10.13 13:20
|t/p
|1825
|1.00
|1.1975
|1.2015
|1.1975
|100.00
|40008.67
|3651
|2005.10.13 13:20
|buy
|1826
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.1985
|3652
|2005.10.13 13:50
|t/p
|1826
|1.00
|1.1985
|1.1945
|1.1985
|100.00
|40108.67
|3653
|2005.10.13 14:05
|sell
|1827
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1977
|3654
|2005.10.13 14:05
|t/p
|1827
|1.00
|1.1977
|1.2017
|1.1977
|100.00
|40208.67
|3655
|2005.10.13 14:12
|sell
|1828
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.1976
|3656
|2005.10.13 14:30
|t/p
|1828
|1.00
|1.1976
|1.2016
|1.1976
|100.00
|40308.67
|3657
|2005.10.13 14:30
|sell
|1829
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3658
|2005.10.13 14:30
|t/p
|1829
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40408.67
|3659
|2005.10.13 14:30
|sell
|1830
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3660
|2005.10.13 14:30
|t/p
|1830
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40508.67
|3661
|2005.10.13 14:30
|sell
|1831
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3662
|2005.10.13 14:30
|t/p
|1831
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40608.67
|3663
|2005.10.13 14:31
|sell
|1832
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3664
|2005.10.13 14:31
|t/p
|1832
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40708.67
|3665
|2005.10.13 14:31
|sell
|1833
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3666
|2005.10.13 14:31
|t/p
|1833
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40808.67
|3667
|2005.10.13 14:31
|sell
|1834
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3668
|2005.10.13 14:31
|t/p
|1834
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|40908.67
|3669
|2005.10.13 14:31
|sell
|1835
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3670
|2005.10.13 14:31
|t/p
|1835
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41008.67
|3671
|2005.10.13 14:32
|sell
|1836
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3672
|2005.10.13 14:32
|t/p
|1836
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41108.67
|3673
|2005.10.13 14:32
|sell
|1837
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3674
|2005.10.13 14:32
|t/p
|1837
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41208.67
|3675
|2005.10.13 14:33
|sell
|1838
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3676
|2005.10.13 14:34
|t/p
|1838
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41308.67
|3677
|2005.10.13 14:34
|sell
|1839
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3678
|2005.10.13 14:34
|t/p
|1839
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41408.67
|3679
|2005.10.13 14:34
|sell
|1840
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3680
|2005.10.13 14:34
|t/p
|1840
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41508.67
|3681
|2005.10.13 14:34
|sell
|1841
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3682
|2005.10.13 14:34
|t/p
|1841
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41608.67
|3683
|2005.10.13 16:45
|sell
|1842
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|3684
|2005.10.13 16:52
|t/p
|1842
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|41708.67
|3685
|2005.10.13 17:02
|sell
|1843
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1927
|3686
|2005.10.13 18:12
|close
|1843
|1.00
|1.1929
|1.1967
|1.1927
|80.00
|41788.67
|3687
|2005.10.13 18:13
|buy
|1844
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3688
|2005.10.13 18:16
|t/p
|1844
|1.00
|1.1938
|1.1898
|1.1938
|100.00
|41888.67
|3689
|2005.10.13 18:17
|buy
|1845
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3690
|2005.10.13 18:20
|t/p
|1845
|1.00
|1.1938
|1.1898
|1.1938
|100.00
|41988.67
|3691
|2005.10.13 18:45
|sell
|1846
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|3692
|2005.10.13 20:48
|s/l
|1846
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1968
|-300.00
|41688.67
|3693
|2005.10.13 21:00
|sell
|1847
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2008
|3694
|2005.10.14 00:42
|close
|1847
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2008
|0.23
|41688.90
|3695
|2005.10.14 00:58
|buy
|1848
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|3696
|2005.10.14 03:25
|close
|1848
|1.00
|1.2012
|1.1985
|1.2025
|-30.00
|41658.90
|3697
|2005.10.14 03:25
|sell
|1849
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.2002
|3698
|2005.10.14 06:00
|s/l
|1849
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2002
|-300.00
|41358.90
|3699
|2005.10.14 06:59
|buy
|1850
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|3700
|2005.10.14 07:06
|t/p
|1850
|1.00
|1.2036
|1.1996
|1.2036
|100.00
|41458.90
|3701
|2005.10.14 07:17
|buy
|1851
|1.00
|1.2033
|1.2003
|1.2043
|3702
|2005.10.14 09:30
|close
|1851
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.2043
|-60.00
|41398.90
|3703
|2005.10.14 09:30
|sell
|1852
|1.00
|1.2027
|1.2057
|1.2017
|3704
|2005.10.14 10:15
|t/p
|1852
|1.00
|1.2017
|1.2057
|1.2017
|100.00
|41498.90
|3705
|2005.10.14 10:29
|buy
|1853
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2023
|3706
|2005.10.14 12:50
|s/l
|1853
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2023
|-300.00
|41198.90
|3707
|2005.10.14 12:50
|buy
|1854
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.1996
|3708
|2005.10.14 14:03
|t/p
|1854
|1.00
|1.1996
|1.1956
|1.1996
|100.00
|41298.90
|3709
|2005.10.14 16:17
|sell
|1855
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|3710
|2005.10.14 16:33
|s/l
|1855
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2019
|-300.00
|40998.90
|3711
|2005.10.14 16:33
|sell
|1856
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|3712
|2005.10.14 17:16
|s/l
|1856
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2046
|-300.00
|40698.90
|3713
|2005.10.14 19:15
|buy
|1857
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|3714
|2005.10.14 19:15
|t/p
|1857
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|40798.90
|3715
|2005.10.14 19:15
|buy
|1858
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|3716
|2005.10.14 19:15
|t/p
|1858
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|40898.90
|3717
|2005.10.14 19:16
|buy
|1859
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|3718
|2005.10.14 19:17
|t/p
|1859
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|40998.90
|3719
|2005.10.14 19:18
|buy
|1860
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|3720
|2005.10.14 19:18
|t/p
|1860
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|41098.90
|3721
|2005.10.14 19:18
|buy
|1861
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2078
|3722
|2005.10.14 19:26
|t/p
|1861
|1.00
|1.2078
|1.2038
|1.2078
|100.00
|41198.90
|3723
|2005.10.14 19:35
|sell
|1862
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2085
|3724
|2005.10.14 21:10
|t/p
|1862
|1.00
|1.2085
|1.2125
|1.2085
|100.00
|41298.90
|3725
|2005.10.16 23:21
|sell
|1863
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2084
|3726
|2005.10.16 23:23
|t/p
|1863
|1.00
|1.2084
|1.2124
|1.2084
|100.00
|41398.90
|3727
|2005.10.17 00:15
|buy
|1864
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2082
|3728
|2005.10.17 02:05
|close
|1864
|1.00
|1.2075
|1.2042
|1.2082
|30.00
|41428.90
|3729
|2005.10.17 02:05
|sell
|1865
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2063
|3730
|2005.10.17 02:23
|s/l
|1865
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2063
|-300.00
|41128.90
|3731
|2005.10.17 02:23
|sell
|1866
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2091
|3732
|2005.10.17 03:20
|t/p
|1866
|1.00
|1.2091
|1.2131
|1.2091
|100.00
|41228.90
|3733
|2005.10.17 03:33
|buy
|1867
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2095
|3734
|2005.10.17 04:00
|t/p
|1867
|1.00
|1.2095
|1.2055
|1.2095
|100.00
|41328.90
|3735
|2005.10.17 04:18
|sell
|1868
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2094
|3736
|2005.10.17 07:26
|t/p
|1868
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2094
|100.00
|41428.90
|3737
|2005.10.17 07:52
|buy
|1869
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2097
|3738
|2005.10.17 09:00
|close
|1869
|1.00
|1.2089
|1.2057
|1.2097
|20.00
|41448.90
|3739
|2005.10.17 09:00
|sell
|1870
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2080
|3740
|2005.10.17 09:15
|t/p
|1870
|1.00
|1.2080
|1.2120
|1.2080
|100.00
|41548.90
|3741
|2005.10.17 10:49
|buy
|1871
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2080
|3742
|2005.10.17 11:48
|s/l
|1871
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2080
|-300.00
|41248.90
|3743
|2005.10.17 13:50
|buy
|1872
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|3744
|2005.10.17 15:45
|t/p
|1872
|1.00
|1.2036
|1.1996
|1.2036
|100.00
|41348.90
|3745
|2005.10.17 17:00
|sell
|1873
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.2019
|3746
|2005.10.17 18:41
|s/l
|1873
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2019
|-300.00
|41048.90
|3747
|2005.10.17 19:48
|buy
|1874
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2051
|3748
|2005.10.18 00:28
|s/l
|1874
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.2051
|-300.82
|40748.07
|3749
|2005.10.18 02:02
|buy
|1875
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2015
|3750
|2005.10.18 03:04
|close
|1875
|1.00
|1.2007
|1.1975
|1.2015
|20.00
|40768.07
|3751
|2005.10.18 03:04
|sell
|1876
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1996
|3752
|2005.10.18 03:30
|t/p
|1876
|1.00
|1.1996
|1.2036
|1.1996
|100.00
|40868.07
|3753
|2005.10.18 03:30
|sell
|1877
|1.00
|1.2001
|1.2031
|1.1991
|3754
|2005.10.18 06:27
|t/p
|1877
|1.00
|1.1991
|1.2031
|1.1991
|100.00
|40968.07
|3755
|2005.10.18 08:00
|buy
|1878
|1.00
|1.1984
|1.1954
|1.1994
|3756
|2005.10.18 08:07
|t/p
|1878
|1.00
|1.1994
|1.1954
|1.1994
|100.00
|41068.07
|3757
|2005.10.18 08:18
|buy
|1879
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.1996
|3758
|2005.10.18 08:25
|t/p
|1879
|1.00
|1.1996
|1.1956
|1.1996
|100.00
|41168.07
|3759
|2005.10.18 09:45
|buy
|1880
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|3760
|2005.10.18 09:47
|t/p
|1880
|1.00
|1.1987
|1.1947
|1.1987
|100.00
|41268.07
|3761
|2005.10.18 09:49
|buy
|1881
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.1991
|3762
|2005.10.18 11:48
|s/l
|1881
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1991
|-300.00
|40968.07
|3763
|2005.10.18 16:25
|buy
|1882
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.1939
|3764
|2005.10.18 17:10
|t/p
|1882
|1.00
|1.1939
|1.1899
|1.1939
|100.00
|41068.07
|3765
|2005.10.18 17:15
|sell
|1883
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|3766
|2005.10.18 17:16
|t/p
|1883
|1.00
|1.1938
|1.1978
|1.1938
|100.00
|41168.07
|3767
|2005.10.18 17:16
|sell
|1884
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|3768
|2005.10.18 19:38
|s/l
|1884
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1932
|-300.00
|40868.07
|3769
|2005.10.18 19:38
|sell
|1885
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1959
|3770
|2005.10.18 19:50
|t/p
|1885
|1.00
|1.1959
|1.1999
|1.1959
|100.00
|40968.07
|3771
|2005.10.18 20:38
|buy
|1886
|1.00
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|3772
|2005.10.18 20:39
|t/p
|1886
|1.00
|1.1951
|1.1911
|1.1951
|100.00
|41068.07
|3773
|2005.10.18 21:32
|sell
|1887
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1949
|3774
|2005.10.19 00:52
|close
|1887
|1.00
|1.1955
|1.1989
|1.1949
|40.69
|41108.77
|3775
|2005.10.19 00:52
|buy
|1888
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.1965
|3776
|2005.10.19 01:51
|s/l
|1888
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1965
|-300.00
|40808.77
|3777
|2005.10.19 02:55
|sell
|1889
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1933
|3778
|2005.10.19 03:40
|t/p
|1889
|1.00
|1.1933
|1.1973
|1.1933
|100.00
|40908.77
|3779
|2005.10.19 03:58
|buy
|1890
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1940
|3780
|2005.10.19 05:43
|close
|1890
|1.00
|1.1935
|1.1900
|1.1940
|50.00
|40958.77
|3781
|2005.10.19 05:44
|sell
|1891
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|3782
|2005.10.19 06:34
|t/p
|1891
|1.00
|1.1925
|1.1965
|1.1925
|100.00
|41058.77
|3783
|2005.10.19 06:34
|buy
|1892
|1.00
|1.1924
|1.1894
|1.1934
|3784
|2005.10.19 07:17
|close
|1892
|1.00
|1.1932
|1.1894
|1.1934
|80.00
|41138.77
|3785
|2005.10.19 07:17
|sell
|1893
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1924
|3786
|2005.10.19 08:30
|close
|1893
|1.00
|1.1930
|1.1964
|1.1924
|40.00
|41178.77
|3787
|2005.10.19 08:30
|buy
|1894
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1940
|3788
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1894
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1940
|-300.00
|40878.77
|3789
|2005.10.19 08:34
|buy
|1895
|1.00
|1.1887
|1.1857
|1.1897
|3790
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1895
|1.00
|1.1897
|1.1857
|1.1897
|100.00
|40978.77
|3791
|2005.10.19 08:34
|buy
|1896
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|3792
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1896
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|41078.77
|3793
|2005.10.19 08:34
|buy
|1897
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3794
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1897
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40778.77
|3795
|2005.10.19 08:34
|buy
|1898
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3796
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1898
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40878.77
|3797
|2005.10.19 08:34
|buy
|1899
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3798
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1899
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40978.77
|3799
|2005.10.19 08:34
|buy
|1900
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3800
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1900
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40678.77
|3801
|2005.10.19 08:34
|buy
|1901
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3802
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1901
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40778.77
|3803
|2005.10.19 08:34
|buy
|1902
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3804
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1902
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40878.77
|3805
|2005.10.19 08:34
|buy
|1903
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3806
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1903
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40578.77
|3807
|2005.10.19 08:34
|buy
|1904
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3808
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1904
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40678.77
|3809
|2005.10.19 08:34
|buy
|1905
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3810
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1905
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40778.77
|3811
|2005.10.19 08:34
|buy
|1906
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3812
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1906
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40478.77
|3813
|2005.10.19 08:34
|buy
|1907
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3814
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1907
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40578.77
|3815
|2005.10.19 08:34
|buy
|1908
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3816
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1908
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40678.77
|3817
|2005.10.19 08:34
|buy
|1909
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3818
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1909
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40378.77
|3819
|2005.10.19 08:34
|buy
|1910
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3820
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1910
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40478.77
|3821
|2005.10.19 08:34
|buy
|1911
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3822
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1911
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40578.77
|3823
|2005.10.19 08:34
|buy
|1912
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3824
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1912
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40278.77
|3825
|2005.10.19 08:34
|buy
|1913
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3826
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1913
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40378.77
|3827
|2005.10.19 08:34
|buy
|1914
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|3828
|2005.10.19 08:34
|t/p
|1914
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|40478.77
|3829
|2005.10.19 08:34
|buy
|1915
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|3830
|2005.10.19 08:34
|s/l
|1915
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1938
|-300.00
|40178.77
|3831
|2005.10.19 08:34
|buy
|1916
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3832
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1916
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|40278.77
|3833
|2005.10.19 08:35
|buy
|1917
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1930
|3834
|2005.10.19 08:35
|s/l
|1917
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1930
|-300.00
|39978.77
|3835
|2005.10.19 08:35
|buy
|1918
|1.00
|1.1890
|1.1860
|1.1900
|3836
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1918
|1.00
|1.1900
|1.1860
|1.1900
|100.00
|40078.77
|3837
|2005.10.19 08:35
|buy
|1919
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|3838
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1919
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|40178.77
|3839
|2005.10.19 08:35
|buy
|1920
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1930
|3840
|2005.10.19 08:35
|s/l
|1920
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1930
|-300.00
|39878.77
|3841
|2005.10.19 08:35
|buy
|1921
|1.00
|1.1890
|1.1860
|1.1900
|3842
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1921
|1.00
|1.1900
|1.1860
|1.1900
|100.00
|39978.77
|3843
|2005.10.19 08:35
|buy
|1922
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|3844
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1922
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|40078.77
|3845
|2005.10.19 08:35
|buy
|1923
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1930
|3846
|2005.10.19 08:35
|s/l
|1923
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1930
|-300.00
|39778.77
|3847
|2005.10.19 08:35
|buy
|1924
|1.00
|1.1890
|1.1860
|1.1900
|3848
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1924
|1.00
|1.1900
|1.1860
|1.1900
|100.00
|39878.77
|3849
|2005.10.19 08:35
|buy
|1925
|1.00
|1.1903
|1.1873
|1.1913
|3850
|2005.10.19 08:35
|t/p
|1925
|1.00
|1.1913
|1.1873
|1.1913
|100.00
|39978.77
|3851
|2005.10.19 08:35
|buy
|1926
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1930
|3852
|2005.10.19 08:39
|s/l
|1926
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1930
|-300.00
|39678.77
|3853
|2005.10.19 08:39
|buy
|1927
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|3854
|2005.10.19 09:42
|t/p
|1927
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|39778.77
|3855
|2005.10.19 13:35
|buy
|1928
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1960
|3856
|2005.10.19 13:55
|t/p
|1928
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1960
|100.00
|39878.77
|3857
|2005.10.19 14:02
|buy
|1929
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1960
|3858
|2005.10.19 15:45
|close
|1929
|1.00
|1.1956
|1.1920
|1.1960
|60.00
|39938.77
|3859
|2005.10.19 15:45
|sell
|1930
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1946
|3860
|2005.10.19 16:55
|s/l
|1930
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1946
|-300.00
|39638.77
|3861
|2005.10.19 20:35
|buy
|1931
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.1975
|3862
|2005.10.19 20:46
|t/p
|1931
|1.00
|1.1975
|1.1935
|1.1975
|100.00
|39738.77
|3863
|2005.10.19 20:51
|sell
|1932
|1.00
|1.1980
|1.2010
|1.1970
|3864
|2005.10.20 00:45
|close
|1932
|1.00
|1.1976
|1.2010
|1.1970
|40.23
|39779.00
|3865
|2005.10.20 00:45
|buy
|1933
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|3866
|2005.10.20 06:35
|close
|1933
|1.00
|1.1973
|1.1947
|1.1987
|-40.00
|39739.00
|3867
|2005.10.20 06:35
|sell
|1934
|1.00
|1.1973
|1.2003
|1.1963
|3868
|2005.10.20 08:17
|t/p
|1934
|1.00
|1.1963
|1.2003
|1.1963
|100.00
|39839.00
|3869
|2005.10.20 09:00
|sell
|1935
|1.00
|1.1986
|1.2016
|1.1976
|3870
|2005.10.20 09:20
|t/p
|1935
|1.00
|1.1976
|1.2016
|1.1976
|100.00
|39939.00
|3871
|2005.10.20 09:20
|sell
|1936
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1969
|3872
|2005.10.20 09:43
|t/p
|1936
|1.00
|1.1969
|1.2009
|1.1969
|100.00
|40039.00
|3873
|2005.10.20 09:52
|buy
|1937
|1.00
|1.1965
|1.1935
|1.1975
|3874
|2005.10.20 10:30
|t/p
|1937
|1.00
|1.1975
|1.1935
|1.1975
|100.00
|40139.00
|3875
|2005.10.20 10:30
|sell
|1938
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|3876
|2005.10.20 10:31
|t/p
|1938
|1.00
|1.1968
|1.2008
|1.1968
|100.00
|40239.00
|3877
|2005.10.20 10:31
|sell
|1939
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|3878
|2005.10.20 10:31
|t/p
|1939
|1.00
|1.1968
|1.2008
|1.1968
|100.00
|40339.00
|3879
|2005.10.20 10:34
|sell
|1940
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1973
|3880
|2005.10.20 11:00
|t/p
|1940
|1.00
|1.1973
|1.2013
|1.1973
|100.00
|40439.00
|3881
|2005.10.20 11:00
|sell
|1941
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1964
|3882
|2005.10.20 11:09
|t/p
|1941
|1.00
|1.1964
|1.2004
|1.1964
|100.00
|40539.00
|3883
|2005.10.20 11:15
|buy
|1942
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1962
|3884
|2005.10.20 11:20
|t/p
|1942
|1.00
|1.1962
|1.1922
|1.1962
|100.00
|40639.00
|3885
|2005.10.20 11:23
|buy
|1943
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.1970
|3886
|2005.10.20 11:31
|t/p
|1943
|1.00
|1.1970
|1.1930
|1.1970
|100.00
|40739.00
|3887
|2005.10.20 11:31
|buy
|1944
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.1971
|3888
|2005.10.20 11:31
|t/p
|1944
|1.00
|1.1971
|1.1931
|1.1971
|100.00
|40839.00
|3889
|2005.10.20 11:32
|buy
|1945
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.1971
|3890
|2005.10.20 11:35
|t/p
|1945
|1.00
|1.1971
|1.1931
|1.1971
|100.00
|40939.00
|3891
|2005.10.20 13:31
|buy
|1946
|1.00
|1.1956
|1.1926
|1.1966
|3892
|2005.10.20 14:56
|close
|1946
|1.00
|1.1964
|1.1926
|1.1966
|80.00
|41019.00
|3893
|2005.10.20 14:56
|sell
|1947
|1.00
|1.1962
|1.1992
|1.1952
|3894
|2005.10.20 16:43
|s/l
|1947
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.1952
|-300.00
|40719.00
|3895
|2005.10.20 17:15
|buy
|1948
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.1981
|3896
|2005.10.20 17:20
|t/p
|1948
|1.00
|1.1981
|1.1941
|1.1981
|100.00
|40819.00
|3897
|2005.10.20 17:23
|buy
|1949
|1.00
|1.1970
|1.1940
|1.1980
|3898
|2005.10.20 17:24
|t/p
|1949
|1.00
|1.1980
|1.1940
|1.1980
|100.00
|40919.00
|3899
|2005.10.20 17:24
|buy
|1950
|1.00
|1.1971
|1.1941
|1.1981
|3900
|2005.10.20 17:24
|t/p
|1950
|1.00
|1.1981
|1.1941
|1.1981
|100.00
|41019.00
|3901
|2005.10.20 17:52
|sell
|1951
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|3902
|2005.10.20 18:00
|t/p
|1951
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|41119.00
|3903
|2005.10.20 19:46
|sell
|1952
|1.00
|1.1987
|1.2017
|1.1977
|3904
|2005.10.20 21:28
|s/l
|1952
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1977
|-300.00
|40819.00
|3905
|2005.10.21 01:32
|sell
|1953
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|3906
|2005.10.21 02:12
|s/l
|1953
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2009
|-300.00
|40519.00
|3907
|2005.10.21 02:12
|sell
|1954
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2036
|3908
|2005.10.21 03:15
|s/l
|1954
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2036
|-300.00
|40219.00
|3909
|2005.10.21 05:32
|sell
|1955
|1.00
|1.2051
|1.2081
|1.2041
|3910
|2005.10.21 05:40
|t/p
|1955
|1.00
|1.2041
|1.2081
|1.2041
|100.00
|40319.00
|3911
|2005.10.21 07:06
|sell
|1956
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2036
|3912
|2005.10.21 07:20
|t/p
|1956
|1.00
|1.2036
|1.2076
|1.2036
|100.00
|40419.00
|3913
|2005.10.21 07:36
|buy
|1957
|1.00
|1.2030
|1.2000
|1.2040
|3914
|2005.10.21 08:00
|t/p
|1957
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.2040
|100.00
|40519.00
|3915
|2005.10.21 08:33
|sell
|1958
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.2036
|3916
|2005.10.21 10:30
|close
|1958
|1.00
|1.2040
|1.2076
|1.2036
|60.00
|40579.00
|3917
|2005.10.21 10:30
|buy
|1959
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2050
|3918
|2005.10.21 10:41
|t/p
|1959
|1.00
|1.2050
|1.2010
|1.2050
|100.00
|40679.00
|3919
|2005.10.21 10:52
|buy
|1960
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2052
|3920
|2005.10.21 12:18
|s/l
|1960
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2052
|-300.00
|40379.00
|3921
|2005.10.21 13:23
|sell
|1961
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.2012
|3922
|2005.10.21 13:54
|t/p
|1961
|1.00
|1.2012
|1.2052
|1.2012
|100.00
|40479.00
|3923
|2005.10.21 14:04
|buy
|1962
|1.00
|1.2002
|1.1972
|1.2012
|3924
|2005.10.21 14:12
|t/p
|1962
|1.00
|1.2012
|1.1972
|1.2012
|100.00
|40579.00
|3925
|2005.10.21 14:45
|sell
|1963
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|3926
|2005.10.21 17:12
|t/p
|1963
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|40679.00
|3927
|2005.10.21 19:30
|buy
|1964
|1.00
|1.1945
|1.1915
|1.1955
|3928
|2005.10.21 20:47
|close
|1964
|1.00
|1.1948
|1.1915
|1.1955
|30.00
|40709.00
|3929
|2005.10.21 20:47
|sell
|1965
|1.00
|1.1948
|1.1978
|1.1938
|3930
|2005.10.23 23:00
|close
|1965
|1.00
|1.1939
|1.1978
|1.1938
|90.00
|40799.00
|3931
|2005.10.23 23:01
|buy
|1966
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1949
|3932
|2005.10.23 23:05
|t/p
|1966
|1.00
|1.1949
|1.1909
|1.1949
|100.00
|40899.00
|3933
|2005.10.23 23:07
|buy
|1967
|1.00
|1.1939
|1.1909
|1.1949
|3934
|2005.10.24 01:22
|close
|1967
|1.00
|1.1946
|1.1909
|1.1949
|69.18
|40968.17
|3935
|2005.10.24 01:23
|sell
|1968
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|3936
|2005.10.24 01:32
|t/p
|1968
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|41068.17
|3937
|2005.10.24 02:00
|buy
|1969
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.1942
|3938
|2005.10.24 02:20
|t/p
|1969
|1.00
|1.1942
|1.1902
|1.1942
|100.00
|41168.17
|3939
|2005.10.24 02:27
|buy
|1970
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1946
|3940
|2005.10.24 04:01
|close
|1970
|1.00
|1.1942
|1.1906
|1.1946
|60.00
|41228.17
|3941
|2005.10.24 04:01
|sell
|1971
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1932
|3942
|2005.10.24 04:10
|t/p
|1971
|1.00
|1.1932
|1.1972
|1.1932
|100.00
|41328.17
|3943
|2005.10.24 04:28
|buy
|1972
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.1939
|3944
|2005.10.24 05:35
|close
|1972
|1.00
|1.1933
|1.1899
|1.1939
|40.00
|41368.17
|3945
|2005.10.24 05:35
|sell
|1973
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|3946
|2005.10.24 15:03
|s/l
|1973
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1925
|-300.00
|41068.17
|3947
|2005.10.24 19:07
|buy
|1974
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1988
|3948
|2005.10.24 19:07
|t/p
|1974
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.1988
|100.00
|41168.17
|3949
|2005.10.24 19:07
|buy
|1975
|1.00
|1.1979
|1.1949
|1.1989
|3950
|2005.10.24 19:08
|t/p
|1975
|1.00
|1.1989
|1.1949
|1.1989
|100.00
|41268.17
|3951
|2005.10.24 19:08
|buy
|1976
|1.00
|1.1979
|1.1949
|1.1989
|3952
|2005.10.24 19:08
|t/p
|1976
|1.00
|1.1989
|1.1949
|1.1989
|100.00
|41368.17
|3953
|2005.10.24 19:08
|buy
|1977
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.1987
|3954
|2005.10.24 19:08
|t/p
|1977
|1.00
|1.1987
|1.1947
|1.1987
|100.00
|41468.17
|3955
|2005.10.24 19:08
|buy
|1978
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.1996
|3956
|2005.10.25 01:52
|s/l
|1978
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1996
|-300.82
|41167.35
|3957
|2005.10.25 03:07
|sell
|1979
|1.00
|1.1963
|1.1993
|1.1953
|3958
|2005.10.25 03:15
|t/p
|1979
|1.00
|1.1953
|1.1993
|1.1953
|100.00
|41267.35
|3959
|2005.10.25 03:23
|sell
|1980
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1951
|3960
|2005.10.25 04:52
|close
|1980
|1.00
|1.1956
|1.1991
|1.1951
|50.00
|41317.35
|3961
|2005.10.25 04:53
|buy
|1981
|1.00
|1.1956
|1.1926
|1.1966
|3962
|2005.10.25 05:15
|close
|1981
|1.00
|1.1965
|1.1926
|1.1966
|90.00
|41407.35
|3963
|2005.10.25 05:15
|sell
|1982
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1955
|3964
|2005.10.25 08:12
|t/p
|1982
|1.00
|1.1955
|1.1995
|1.1955
|100.00
|41507.35
|3965
|2005.10.25 08:12
|buy
|1983
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1964
|3966
|2005.10.25 09:35
|t/p
|1983
|1.00
|1.1964
|1.1924
|1.1964
|100.00
|41607.35
|3967
|2005.10.25 09:35
|sell
|1984
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1955
|3968
|2005.10.25 10:15
|s/l
|1984
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.1955
|-300.00
|41307.35
|3969
|2005.10.25 12:00
|sell
|1985
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.2022
|3970
|2005.10.25 13:58
|close
|1985
|1.00
|1.2029
|1.2062
|1.2022
|30.00
|41337.35
|3971
|2005.10.25 13:58
|buy
|1986
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2039
|3972
|2005.10.25 14:49
|t/p
|1986
|1.00
|1.2039
|1.1999
|1.2039
|100.00
|41437.35
|3973
|2005.10.25 14:49
|sell
|1987
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2034
|3974
|2005.10.25 15:46
|s/l
|1987
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2034
|-300.00
|41137.35
|3975
|2005.10.25 20:05
|sell
|1988
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|3976
|2005.10.25 20:55
|t/p
|1988
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2103
|100.00
|41237.35
|3977
|2005.10.25 21:18
|buy
|1989
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2106
|3978
|2005.10.25 22:30
|t/p
|1989
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2106
|100.00
|41337.35
|3979
|2005.10.25 22:45
|sell
|1990
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2096
|3980
|2005.10.26 00:21
|close
|1990
|1.00
|1.2104
|1.2136
|1.2096
|20.69
|41358.04
|3981
|2005.10.26 00:21
|buy
|1991
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2114
|3982
|2005.10.26 00:55
|close
|1991
|1.00
|1.2112
|1.2074
|1.2114
|80.00
|41438.04
|3983
|2005.10.26 00:55
|sell
|1992
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|3984
|2005.10.26 01:25
|t/p
|1992
|1.00
|1.2102
|1.2142
|1.2102
|100.00
|41538.04
|3985
|2005.10.26 01:52
|buy
|1993
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2110
|3986
|2005.10.26 02:48
|close
|1993
|1.00
|1.2108
|1.2070
|1.2110
|80.00
|41618.04
|3987
|2005.10.26 02:48
|sell
|1994
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2093
|3988
|2005.10.26 02:56
|t/p
|1994
|1.00
|1.2093
|1.2133
|1.2093
|100.00
|41718.04
|3989
|2005.10.26 02:58
|sell
|1995
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2092
|3990
|2005.10.26 03:10
|t/p
|1995
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2092
|100.00
|41818.04
|3991
|2005.10.26 03:40
|sell
|1996
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|3992
|2005.10.26 03:40
|t/p
|1996
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2100
|100.00
|41918.04
|3993
|2005.10.26 03:40
|sell
|1997
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2092
|3994
|2005.10.26 06:58
|t/p
|1997
|1.00
|1.2092
|1.2132
|1.2092
|100.00
|42018.04
|3995
|2005.10.26 06:58
|buy
|1998
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2102
|3996
|2005.10.26 07:35
|t/p
|1998
|1.00
|1.2102
|1.2062
|1.2102
|100.00
|42118.04
|3997
|2005.10.26 07:40
|sell
|1999
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2097
|3998
|2005.10.26 08:00
|t/p
|1999
|1.00
|1.2097
|1.2137
|1.2097
|100.00
|42218.04
|3999
|2005.10.26 08:00
|sell
|2000
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2090
|4000
|2005.10.26 08:16
|s/l
|2000
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2090
|-300.00
|41918.04
|4001
|2005.10.26 09:12
|buy
|2001
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2103
|4002
|2005.10.26 09:47
|s/l
|2001
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2103
|-300.00
|41618.04
|4003
|2005.10.26 11:48
|buy
|2002
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|4004
|2005.10.26 12:10
|t/p
|2002
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2077
|100.00
|41718.04
|4005
|2005.10.26 14:13
|buy
|2003
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2067
|4006
|2005.10.26 14:45
|t/p
|2003
|1.00
|1.2067
|1.2027
|1.2067
|100.00
|41818.04
|4007
|2005.10.26 14:46
|buy
|2004
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2070
|4008
|2005.10.26 14:50
|t/p
|2004
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2070
|100.00
|41918.04
|4009
|2005.10.26 15:19
|sell
|2005
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|4010
|2005.10.26 15:30
|t/p
|2005
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2065
|100.00
|42018.04
|4011
|2005.10.26 15:35
|sell
|2006
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|4012
|2005.10.26 16:45
|close
|2006
|1.00
|1.2070
|1.2105
|1.2065
|50.00
|42068.04
|4013
|2005.10.26 16:45
|buy
|2007
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2081
|4014
|2005.10.26 16:45
|t/p
|2007
|1.00
|1.2081
|1.2041
|1.2081
|100.00
|42168.04
|4015
|2005.10.26 16:46
|buy
|2008
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2086
|4016
|2005.10.26 17:05
|t/p
|2008
|1.00
|1.2086
|1.2046
|1.2086
|100.00
|42268.04
|4017
|2005.10.26 18:02
|buy
|2009
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|4018
|2005.10.26 19:15
|close
|2009
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|0.00
|42268.04
|4019
|2005.10.26 19:15
|sell
|2010
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|4020
|2005.10.26 20:11
|t/p
|2010
|1.00
|1.2065
|1.2105
|1.2065
|100.00
|42368.04
|4021
|2005.10.26 20:15
|buy
|2011
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2077
|4022
|2005.10.26 20:50
|t/p
|2011
|1.00
|1.2077
|1.2037
|1.2077
|100.00
|42468.04
|4023
|2005.10.26 21:03
|sell
|2012
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2065
|4024
|2005.10.26 22:00
|close
|2012
|1.00
|1.2067
|1.2105
|1.2065
|80.00
|42548.04
|4025
|2005.10.26 22:00
|buy
|2013
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2076
|4026
|2005.10.27 02:15
|t/p
|2013
|1.00
|1.2076
|1.2036
|1.2076
|99.18
|42647.21
|4027
|2005.10.27 02:30
|sell
|2014
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|4028
|2005.10.27 05:08
|s/l
|2014
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2075
|-300.00
|42347.21
|4029
|2005.10.27 05:08
|sell
|2015
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|4030
|2005.10.27 07:19
|t/p
|2015
|1.00
|1.2102
|1.2142
|1.2102
|100.00
|42447.21
|4031
|2005.10.27 07:19
|buy
|2016
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2108
|4032
|2005.10.27 07:19
|t/p
|2016
|1.00
|1.2108
|1.2068
|1.2108
|100.00
|42547.21
|4033
|2005.10.27 07:19
|buy
|2017
|1.00
|1.2104
|1.2074
|1.2114
|4034
|2005.10.27 07:22
|t/p
|2017
|1.00
|1.2114
|1.2074
|1.2114
|100.00
|42647.21
|4035
|2005.10.27 07:22
|buy
|2018
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2120
|4036
|2005.10.27 09:08
|close
|2018
|1.00
|1.2111
|1.2080
|1.2120
|10.00
|42657.21
|4037
|2005.10.27 09:08
|sell
|2019
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2105
|4038
|2005.10.27 10:06
|s/l
|2019
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2105
|-300.00
|42357.21
|4039
|2005.10.27 12:05
|sell
|2020
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|4040
|2005.10.27 12:05
|t/p
|2020
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2134
|100.00
|42457.21
|4041
|2005.10.27 12:05
|sell
|2021
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|4042
|2005.10.27 12:05
|t/p
|2021
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2134
|100.00
|42557.21
|4043
|2005.10.27 12:05
|sell
|2022
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2134
|4044
|2005.10.27 12:06
|t/p
|2022
|1.00
|1.2134
|1.2174
|1.2134
|100.00
|42657.21
|4045
|2005.10.27 12:09
|sell
|2023
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2130
|4046
|2005.10.27 12:09
|t/p
|2023
|1.00
|1.2130
|1.2170
|1.2130
|100.00
|42757.21
|4047
|2005.10.27 12:09
|sell
|2024
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2130
|4048
|2005.10.27 12:45
|t/p
|2024
|1.00
|1.2130
|1.2170
|1.2130
|100.00
|42857.21
|4049
|2005.10.27 15:53
|buy
|2025
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.2153
|4050
|2005.10.27 15:57
|t/p
|2025
|1.00
|1.2153
|1.2113
|1.2153
|100.00
|42957.21
|4051
|2005.10.27 15:57
|buy
|2026
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2156
|4052
|2005.10.27 18:00
|close
|2026
|1.00
|1.2147
|1.2116
|1.2156
|10.00
|42967.21
|4053
|2005.10.27 18:00
|sell
|2027
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2137
|4054
|2005.10.27 18:54
|t/p
|2027
|1.00
|1.2137
|1.2177
|1.2137
|100.00
|43067.21
|4055
|2005.10.27 20:30
|buy
|2028
|1.00
|1.2133
|1.2103
|1.2143
|4056
|2005.10.27 20:54
|t/p
|2028
|1.00
|1.2143
|1.2103
|1.2143
|100.00
|43167.21
|4057
|2005.10.27 21:22
|sell
|2029
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2135
|4058
|2005.10.28 01:28
|t/p
|2029
|1.00
|1.2135
|1.2175
|1.2135
|100.23
|43267.44
|4059
|2005.10.28 02:00
|sell
|2030
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2144
|4060
|2005.10.28 02:00
|t/p
|2030
|1.00
|1.2144
|1.2184
|1.2144
|100.00
|43367.44
|4061
|2005.10.28 02:00
|sell
|2031
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2137
|4062
|2005.10.28 03:01
|t/p
|2031
|1.00
|1.2137
|1.2177
|1.2137
|100.00
|43467.44
|4063
|2005.10.28 03:01
|buy
|2032
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2144
|4064
|2005.10.28 03:03
|t/p
|2032
|1.00
|1.2144
|1.2104
|1.2144
|100.00
|43567.44
|4065
|2005.10.28 03:03
|buy
|2033
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2147
|4066
|2005.10.28 04:42
|t/p
|2033
|1.00
|1.2147
|1.2107
|1.2147
|100.00
|43667.44
|4067
|2005.10.28 08:15
|sell
|2034
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2132
|4068
|2005.10.28 09:52
|s/l
|2034
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2132
|-300.00
|43367.44
|4069
|2005.10.28 10:25
|buy
|2035
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2159
|4070
|2005.10.28 11:00
|t/p
|2035
|1.00
|1.2159
|1.2119
|1.2159
|100.00
|43467.44
|4071
|2005.10.28 13:36
|buy
|2036
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2151
|4072
|2005.10.28 14:48
|s/l
|2036
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2151
|-300.00
|43167.44
|4073
|2005.10.28 16:03
|sell
|2037
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2119
|4074
|2005.10.28 16:04
|t/p
|2037
|1.00
|1.2119
|1.2159
|1.2119
|100.00
|43267.44
|4075
|2005.10.28 16:58
|buy
|2038
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2110
|4076
|2005.10.28 18:23
|s/l
|2038
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2110
|-300.00
|42967.44
|4077
|2005.10.28 21:06
|sell
|2039
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|4078
|2005.10.30 23:28
|t/p
|2039
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2059
|100.00
|43067.44
|4079
|2005.10.30 23:33
|buy
|2040
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2068
|4080
|2005.10.31 00:05
|t/p
|2040
|1.00
|1.2068
|1.2028
|1.2068
|99.18
|43166.62
|4081
|2005.10.31 00:15
|sell
|2041
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|4082
|2005.10.31 01:00
|t/p
|2041
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2060
|100.00
|43266.62
|4083
|2005.10.31 01:07
|buy
|2042
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2068
|4084
|2005.10.31 02:00
|close
|2042
|1.00
|1.2062
|1.2028
|1.2068
|40.00
|43306.62
|4085
|2005.10.31 02:00
|sell
|2043
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|4086
|2005.10.31 02:15
|t/p
|2043
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|43406.62
|4087
|2005.10.31 04:48
|buy
|2044
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|4088
|2005.10.31 07:21
|close
|2044
|1.00
|1.2057
|1.2032
|1.2072
|-50.00
|43356.62
|4089
|2005.10.31 07:21
|sell
|2045
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2048
|4090
|2005.10.31 10:33
|s/l
|2045
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2048
|-300.00
|43056.62
|4091
|2005.10.31 10:33
|sell
|2046
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2077
|4092
|2005.10.31 10:47
|t/p
|2046
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2077
|100.00
|43156.62
|4093
|2005.10.31 10:47
|sell
|2047
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2063
|4094
|2005.10.31 11:53
|t/p
|2047
|1.00
|1.2063
|1.2103
|1.2063
|100.00
|43256.62
|4095
|2005.10.31 16:33
|sell
|2048
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|4096
|2005.10.31 16:36
|t/p
|2048
|1.00
|1.2009
|1.2049
|1.2009
|100.00
|43356.62
|4097
|2005.10.31 16:37
|sell
|2049
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|4098
|2005.10.31 16:40
|t/p
|2049
|1.00
|1.2009
|1.2049
|1.2009
|100.00
|43456.62
|4099
|2005.10.31 17:00
|buy
|2050
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.2006
|4100
|2005.10.31 17:02
|t/p
|2050
|1.00
|1.2006
|1.1966
|1.2006
|100.00
|43556.62
|4101
|2005.10.31 17:02
|buy
|2051
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2009
|4102
|2005.10.31 17:50
|s/l
|2051
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.2009
|-300.00
|43256.62
|4103
|2005.10.31 20:08
|buy
|2052
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1993
|4104
|2005.10.31 21:07
|t/p
|2052
|1.00
|1.1993
|1.1953
|1.1993
|100.00
|43356.62
|4105
|2005.10.31 21:07
|sell
|2053
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1983
|4106
|2005.10.31 22:11
|t/p
|2053
|1.00
|1.1983
|1.2023
|1.1983
|100.00
|43456.62
|4107
|2005.10.31 23:43
|sell
|2054
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1984
|4108
|2005.11.01 00:20
|close
|2054
|1.00
|1.1985
|1.2024
|1.1984
|90.23
|43546.85
|4109
|2005.11.01 00:20
|buy
|2055
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1995
|4110
|2005.11.01 01:57
|close
|2055
|1.00
|1.1988
|1.1955
|1.1995
|30.00
|43576.85
|4111
|2005.11.01 02:01
|sell
|2056
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|4112
|2005.11.01 02:06
|t/p
|2056
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|43676.85
|4113
|2005.11.01 05:57
|sell
|2057
|1.00
|1.1982
|1.2012
|1.1972
|4114
|2005.11.01 08:42
|close
|2057
|1.00
|1.1974
|1.2012
|1.1972
|80.00
|43756.85
|4115
|2005.11.01 08:42
|buy
|2058
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.1984
|4116
|2005.11.01 09:02
|t/p
|2058
|1.00
|1.1984
|1.1944
|1.1984
|100.00
|43856.85
|4117
|2005.11.01 09:15
|sell
|2059
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1973
|4118
|2005.11.01 10:38
|s/l
|2059
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1973
|-300.00
|43556.85
|4119
|2005.11.01 11:45
|sell
|2060
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1995
|4120
|2005.11.01 12:52
|close
|2060
|1.00
|1.2001
|1.2035
|1.1995
|40.00
|43596.85
|4121
|2005.11.01 12:52
|buy
|2061
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2011
|4122
|2005.11.01 13:05
|t/p
|2061
|1.00
|1.2011
|1.1971
|1.2011
|100.00
|43696.85
|4123
|2005.11.01 15:55
|buy
|2062
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2005
|4124
|2005.11.01 18:31
|t/p
|2062
|1.00
|1.2005
|1.1965
|1.2005
|100.00
|43796.85
|4125
|2005.11.01 19:57
|sell
|2063
|1.00
|1.2006
|1.2036
|1.1996
|4126
|2005.11.01 21:09
|t/p
|2063
|1.00
|1.1996
|1.2036
|1.1996
|100.00
|43896.85
|4127
|2005.11.01 21:11
|sell
|2064
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1997
|4128
|2005.11.01 21:15
|t/p
|2064
|1.00
|1.1997
|1.2037
|1.1997
|100.00
|43996.85
|4129
|2005.11.01 21:15
|sell
|2065
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4130
|2005.11.01 21:15
|t/p
|2065
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44096.85
|4131
|2005.11.01 21:15
|sell
|2066
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4132
|2005.11.01 21:15
|t/p
|2066
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44196.85
|4133
|2005.11.01 21:15
|sell
|2067
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4134
|2005.11.01 21:15
|t/p
|2067
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44296.85
|4135
|2005.11.01 21:15
|sell
|2068
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4136
|2005.11.01 21:15
|t/p
|2068
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44396.85
|4137
|2005.11.01 21:16
|sell
|2069
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4138
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2069
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44496.85
|4139
|2005.11.01 21:16
|sell
|2070
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4140
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2070
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44596.85
|4141
|2005.11.01 21:16
|sell
|2071
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4142
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2071
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44696.85
|4143
|2005.11.01 21:16
|sell
|2072
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4144
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2072
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44796.85
|4145
|2005.11.01 21:16
|sell
|2073
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4146
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2073
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44896.85
|4147
|2005.11.01 21:16
|sell
|2074
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4148
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2074
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|44996.85
|4149
|2005.11.01 21:16
|sell
|2075
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4150
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2075
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45096.85
|4151
|2005.11.01 21:16
|sell
|2076
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4152
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2076
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45196.85
|4153
|2005.11.01 21:16
|sell
|2077
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4154
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2077
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45296.85
|4155
|2005.11.01 21:16
|sell
|2078
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4156
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2078
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45396.85
|4157
|2005.11.01 21:16
|sell
|2079
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4158
|2005.11.01 21:16
|t/p
|2079
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45496.85
|4159
|2005.11.01 21:19
|sell
|2080
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|4160
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2080
|1.00
|1.2006
|1.2046
|1.2006
|100.00
|45596.85
|4161
|2005.11.01 21:23
|sell
|2081
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4162
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2081
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|45696.85
|4163
|2005.11.01 21:23
|sell
|2082
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4164
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2082
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|45796.85
|4165
|2005.11.01 21:23
|sell
|2083
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4166
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2083
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|45896.85
|4167
|2005.11.01 21:23
|sell
|2084
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4168
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2084
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|45996.85
|4169
|2005.11.01 21:23
|sell
|2085
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4170
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2085
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|46096.85
|4171
|2005.11.01 21:23
|sell
|2086
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4172
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2086
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|46196.85
|4173
|2005.11.01 21:23
|sell
|2087
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4174
|2005.11.01 21:23
|t/p
|2087
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|46296.85
|4175
|2005.11.01 21:23
|sell
|2088
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|4176
|2005.11.01 21:24
|t/p
|2088
|1.00
|1.2011
|1.2051
|1.2011
|100.00
|46396.85
|4177
|2005.11.01 21:30
|buy
|2089
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2004
|4178
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2089
|1.00
|1.2004
|1.1964
|1.2004
|100.00
|46496.85
|4179
|2005.11.01 21:33
|buy
|2090
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2004
|4180
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2090
|1.00
|1.2004
|1.1964
|1.2004
|100.00
|46596.85
|4181
|2005.11.01 21:33
|buy
|2091
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2004
|4182
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2091
|1.00
|1.2004
|1.1964
|1.2004
|100.00
|46696.85
|4183
|2005.11.01 21:33
|buy
|2092
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2003
|4184
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2092
|1.00
|1.2003
|1.1963
|1.2003
|100.00
|46796.85
|4185
|2005.11.01 21:33
|buy
|2093
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2003
|4186
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2093
|1.00
|1.2003
|1.1963
|1.2003
|100.00
|46896.85
|4187
|2005.11.01 21:33
|buy
|2094
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2003
|4188
|2005.11.01 21:33
|t/p
|2094
|1.00
|1.2003
|1.1963
|1.2003
|100.00
|46996.85
|4189
|2005.11.01 21:34
|buy
|2095
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2003
|4190
|2005.11.01 21:37
|t/p
|2095
|1.00
|1.2003
|1.1963
|1.2003
|100.00
|47096.85
|4191
|2005.11.01 21:38
|buy
|2096
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2004
|4192
|2005.11.01 21:42
|t/p
|2096
|1.00
|1.2004
|1.1964
|1.2004
|100.00
|47196.85
|4193
|2005.11.01 21:42
|buy
|2097
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2007
|4194
|2005.11.01 22:35
|t/p
|2097
|1.00
|1.2007
|1.1967
|1.2007
|100.00
|47296.85
|4195
|2005.11.02 01:28
|buy
|2098
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2029
|4196
|2005.11.02 03:49
|close
|2098
|1.00
|1.2017
|1.1989
|1.2029
|-20.00
|47276.85
|4197
|2005.11.02 03:54
|sell
|2099
|1.00
|1.2017
|1.2047
|1.2007
|4198
|2005.11.02 06:12
|s/l
|2099
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2007
|-300.00
|46976.85
|4199
|2005.11.02 07:50
|buy
|2100
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2045
|4200
|2005.11.02 10:58
|s/l
|2100
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.2045
|-300.00
|46676.85
|4201
|2005.11.02 12:12
|sell
|2101
|1.00
|1.2024
|1.2054
|1.2014
|4202
|2005.11.02 12:31
|t/p
|2101
|1.00
|1.2014
|1.2054
|1.2014
|100.00
|46776.85
|4203
|2005.11.02 13:02
|buy
|2102
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2014
|4204
|2005.11.02 15:22
|close
|2102
|1.00
|1.2002
|1.1974
|1.2014
|-20.00
|46756.85
|4205
|2005.11.02 15:22
|sell
|2103
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.1988
|4206
|2005.11.02 15:57
|s/l
|2103
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1988
|-300.00
|46456.85
|4207
|2005.11.02 15:57
|sell
|2104
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2016
|4208
|2005.11.02 17:04
|close
|2104
|1.00
|1.2021
|1.2056
|1.2016
|50.00
|46506.85
|4209
|2005.11.02 17:04
|buy
|2105
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2033
|4210
|2005.11.02 17:15
|t/p
|2105
|1.00
|1.2033
|1.1993
|1.2033
|100.00
|46606.85
|4211
|2005.11.02 17:45
|sell
|2106
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2049
|4212
|2005.11.02 20:00
|close
|2106
|1.00
|1.2062
|1.2089
|1.2049
|-30.00
|46576.85
|4213
|2005.11.02 20:00
|buy
|2107
|1.00
|1.2062
|1.2032
|1.2072
|4214
|2005.11.02 21:29
|t/p
|2107
|1.00
|1.2072
|1.2032
|1.2072
|100.00
|46676.85
|4215
|2005.11.02 21:29
|sell
|2108
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2063
|4216
|2005.11.03 01:44
|t/p
|2108
|1.00
|1.2063
|1.2103
|1.2063
|100.23
|46777.08
|4217
|2005.11.03 02:45
|sell
|2109
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|4218
|2005.11.03 08:45
|close
|2109
|1.00
|1.2064
|1.2100
|1.2060
|60.00
|46837.08
|4219
|2005.11.03 08:45
|buy
|2110
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2073
|4220
|2005.11.03 11:27
|close
|2110
|1.00
|1.2067
|1.2033
|1.2073
|40.00
|46877.08
|4221
|2005.11.03 11:27
|sell
|2111
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2056
|4222
|2005.11.03 11:55
|t/p
|2111
|1.00
|1.2056
|1.2096
|1.2056
|100.00
|46977.08
|4223
|2005.11.03 14:45
|buy
|2112
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|4224
|2005.11.03 14:45
|t/p
|2112
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2065
|100.00
|47077.08
|4225
|2005.11.03 14:45
|buy
|2113
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|4226
|2005.11.03 14:45
|t/p
|2113
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2065
|100.00
|47177.08
|4227
|2005.11.03 14:45
|buy
|2114
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|4228
|2005.11.03 14:45
|t/p
|2114
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2065
|100.00
|47277.08
|4229
|2005.11.03 14:45
|buy
|2115
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2065
|4230
|2005.11.03 14:45
|t/p
|2115
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.2065
|100.00
|47377.08
|4231
|2005.11.03 14:49
|buy
|2116
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2058
|4232
|2005.11.03 15:35
|s/l
|2116
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.2058
|-300.00
|47077.08
|4233
|2005.11.03 15:35
|buy
|2117
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2022
|4234
|2005.11.03 16:12
|s/l
|2117
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2022
|-300.00
|46777.08
|4235
|2005.11.03 17:28
|buy
|2118
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|4236
|2005.11.03 17:50
|t/p
|2118
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|46877.08
|4237
|2005.11.03 17:50
|buy
|2119
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|4238
|2005.11.03 17:50
|t/p
|2119
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|46977.08
|4239
|2005.11.03 17:50
|buy
|2120
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|4240
|2005.11.03 17:50
|t/p
|2120
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|47077.08
|4241
|2005.11.03 17:51
|buy
|2121
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1998
|4242
|2005.11.03 17:54
|t/p
|2121
|1.00
|1.1998
|1.1958
|1.1998
|100.00
|47177.08
|4243
|2005.11.03 17:54
|buy
|2122
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.1997
|4244
|2005.11.03 17:54
|t/p
|2122
|1.00
|1.1997
|1.1957
|1.1997
|100.00
|47277.08
|4245
|2005.11.03 18:57
|buy
|2123
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1992
|4246
|2005.11.03 19:08
|s/l
|2123
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1992
|-300.00
|46977.08
|4247
|2005.11.03 19:08
|buy
|2124
|1.00
|1.1955
|1.1925
|1.1965
|4248
|2005.11.03 20:22
|t/p
|2124
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1965
|100.00
|47077.08
|4249
|2005.11.03 21:12
|buy
|2125
|1.00
|1.1951
|1.1921
|1.1961
|4250
|2005.11.03 23:47
|close
|2125
|1.00
|1.1949
|1.1921
|1.1961
|-20.00
|47057.08
|4251
|2005.11.04 01:33
|sell
|2126
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1937
|4252
|2005.11.04 02:44
|t/p
|2126
|1.00
|1.1937
|1.1977
|1.1937
|100.00
|47157.08
|4253
|2005.11.04 02:45
|buy
|2127
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1946
|4254
|2005.11.04 04:10
|t/p
|2127
|1.00
|1.1946
|1.1906
|1.1946
|100.00
|47257.08
|4255
|2005.11.04 04:10
|sell
|2128
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|4256
|2005.11.04 05:45
|t/p
|2128
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|47357.08
|4257
|2005.11.04 08:11
|sell
|2129
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1929
|4258
|2005.11.04 15:15
|t/p
|2129
|1.00
|1.1929
|1.1969
|1.1929
|100.00
|47457.08
|4259
|2005.11.04 15:31
|sell
|2130
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1941
|4260
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2130
|1.00
|1.1941
|1.1981
|1.1941
|100.00
|47557.08
|4261
|2005.11.04 15:32
|sell
|2131
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|4262
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2131
|1.00
|1.1947
|1.1987
|1.1947
|100.00
|47657.08
|4263
|2005.11.04 15:32
|sell
|2132
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|4264
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2132
|1.00
|1.1947
|1.1987
|1.1947
|100.00
|47757.08
|4265
|2005.11.04 15:32
|sell
|2133
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|4266
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2133
|1.00
|1.1947
|1.1987
|1.1947
|100.00
|47857.08
|4267
|2005.11.04 15:32
|sell
|2134
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|4268
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2134
|1.00
|1.1947
|1.1987
|1.1947
|100.00
|47957.08
|4269
|2005.11.04 15:32
|sell
|2135
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1947
|4270
|2005.11.04 15:32
|t/p
|2135
|1.00
|1.1947
|1.1987
|1.1947
|100.00
|48057.08
|4271
|2005.11.04 15:36
|sell
|2136
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1948
|4272
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2136
|1.00
|1.1948
|1.1988
|1.1948
|100.00
|48157.08
|4273
|2005.11.04 15:36
|sell
|2137
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4274
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2137
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48257.08
|4275
|2005.11.04 15:36
|sell
|2138
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4276
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2138
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48357.08
|4277
|2005.11.04 15:36
|sell
|2139
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4278
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2139
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48457.08
|4279
|2005.11.04 15:36
|sell
|2140
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4280
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2140
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48557.08
|4281
|2005.11.04 15:36
|sell
|2141
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4282
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2141
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48657.08
|4283
|2005.11.04 15:36
|sell
|2142
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4284
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2142
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48757.08
|4285
|2005.11.04 15:36
|sell
|2143
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4286
|2005.11.04 15:36
|t/p
|2143
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48857.08
|4287
|2005.11.04 15:36
|sell
|2144
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|4288
|2005.11.04 15:37
|t/p
|2144
|1.00
|1.1945
|1.1985
|1.1945
|100.00
|48957.08
|4289
|2005.11.04 15:39
|sell
|2145
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1941
|4290
|2005.11.04 15:39
|t/p
|2145
|1.00
|1.1941
|1.1981
|1.1941
|100.00
|49057.08
|4291
|2005.11.04 15:39
|sell
|2146
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1944
|4292
|2005.11.04 15:39
|t/p
|2146
|1.00
|1.1944
|1.1984
|1.1944
|100.00
|49157.08
|4293
|2005.11.04 15:39
|sell
|2147
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1944
|4294
|2005.11.04 15:39
|t/p
|2147
|1.00
|1.1944
|1.1984
|1.1944
|100.00
|49257.08
|4295
|2005.11.04 15:39
|sell
|2148
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1944
|4296
|2005.11.04 15:39
|t/p
|2148
|1.00
|1.1944
|1.1984
|1.1944
|100.00
|49357.08
|4297
|2005.11.04 15:39
|sell
|2149
|1.00
|1.1954
|1.1984
|1.1944
|4298
|2005.11.04 16:02
|s/l
|2149
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1944
|-300.00
|49057.08
|4299
|2005.11.04 16:02
|sell
|2150
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1971
|4300
|2005.11.04 16:15
|t/p
|2150
|1.00
|1.1971
|1.2011
|1.1971
|100.00
|49157.08
|4301
|2005.11.04 16:15
|sell
|2151
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1948
|4302
|2005.11.04 16:24
|t/p
|2151
|1.00
|1.1948
|1.1988
|1.1948
|100.00
|49257.08
|4303
|2005.11.04 16:24
|sell
|2152
|1.00
|1.1946
|1.1976
|1.1936
|4304
|2005.11.04 16:30
|t/p
|2152
|1.00
|1.1936
|1.1976
|1.1936
|100.00
|49357.08
|4305
|2005.11.04 16:57
|buy
|2153
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1929
|4306
|2005.11.04 17:08
|s/l
|2153
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1929
|-300.00
|49057.08
|4307
|2005.11.04 17:08
|buy
|2154
|1.00
|1.1891
|1.1861
|1.1901
|4308
|2005.11.04 17:09
|t/p
|2154
|1.00
|1.1901
|1.1861
|1.1901
|100.00
|49157.08
|4309
|2005.11.04 17:09
|buy
|2155
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1914
|4310
|2005.11.04 17:27
|s/l
|2155
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1914
|-300.00
|48857.08
|4311
|2005.11.04 19:15
|buy
|2156
|1.00
|1.1818
|1.1788
|1.1828
|4312
|2005.11.07 09:12
|close
|2156
|1.00
|1.1821
|1.1788
|1.1828
|29.18
|48886.26
|4313
|2005.11.07 09:13
|sell
|2157
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4314
|2005.11.07 09:15
|t/p
|2157
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|48986.26
|4315
|2005.11.07 09:16
|sell
|2158
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4316
|2005.11.07 09:16
|t/p
|2158
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49086.26
|4317
|2005.11.07 09:16
|sell
|2159
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4318
|2005.11.07 09:16
|t/p
|2159
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49186.26
|4319
|2005.11.07 09:16
|sell
|2160
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4320
|2005.11.07 09:16
|t/p
|2160
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49286.26
|4321
|2005.11.07 09:19
|sell
|2161
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4322
|2005.11.07 09:19
|t/p
|2161
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49386.26
|4323
|2005.11.07 09:19
|sell
|2162
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4324
|2005.11.07 09:19
|t/p
|2162
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49486.26
|4325
|2005.11.07 09:45
|buy
|2163
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1802
|4326
|2005.11.07 10:10
|t/p
|2163
|1.00
|1.1802
|1.1762
|1.1802
|100.00
|49586.26
|4327
|2005.11.07 10:11
|buy
|2164
|1.00
|1.1795
|1.1765
|1.1805
|4328
|2005.11.07 10:15
|t/p
|2164
|1.00
|1.1805
|1.1765
|1.1805
|100.00
|49686.26
|4329
|2005.11.07 10:19
|sell
|2165
|1.00
|1.1821
|1.1851
|1.1811
|4330
|2005.11.07 10:19
|t/p
|2165
|1.00
|1.1811
|1.1851
|1.1811
|100.00
|49786.26
|4331
|2005.11.07 10:19
|sell
|2166
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4332
|2005.11.07 10:19
|t/p
|2166
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49886.26
|4333
|2005.11.07 10:19
|sell
|2167
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4334
|2005.11.07 10:19
|t/p
|2167
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|49986.26
|4335
|2005.11.07 10:19
|sell
|2168
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4336
|2005.11.07 10:19
|t/p
|2168
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|50086.26
|4337
|2005.11.07 10:19
|sell
|2169
|1.00
|1.1818
|1.1848
|1.1808
|4338
|2005.11.07 10:20
|t/p
|2169
|1.00
|1.1808
|1.1848
|1.1808
|100.00
|50186.26
|4339
|2005.11.07 10:21
|sell
|2170
|1.00
|1.1821
|1.1851
|1.1811
|4340
|2005.11.07 10:21
|t/p
|2170
|1.00
|1.1811
|1.1851
|1.1811
|100.00
|50286.26
|4341
|2005.11.07 10:28
|sell
|2171
|1.00
|1.1822
|1.1852
|1.1812
|4342
|2005.11.07 10:30
|t/p
|2171
|1.00
|1.1812
|1.1852
|1.1812
|100.00
|50386.26
|4343
|2005.11.07 10:30
|sell
|2172
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1797
|4344
|2005.11.07 15:45
|close
|2172
|1.00
|1.1804
|1.1837
|1.1797
|30.00
|50416.26
|4345
|2005.11.07 15:45
|buy
|2173
|1.00
|1.1804
|1.1774
|1.1814
|4346
|2005.11.07 16:31
|s/l
|2173
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1814
|-300.00
|50116.26
|4347
|2005.11.07 17:30
|sell
|2174
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.1790
|4348
|2005.11.07 17:49
|t/p
|2174
|1.00
|1.1790
|1.1830
|1.1790
|100.00
|50216.26
|4349
|2005.11.07 17:58
|sell
|2175
|1.00
|1.1797
|1.1827
|1.1787
|4350
|2005.11.07 18:00
|t/p
|2175
|1.00
|1.1787
|1.1827
|1.1787
|100.00
|50316.26
|4351
|2005.11.07 19:30
|buy
|2176
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|4352
|2005.11.07 20:43
|t/p
|2176
|1.00
|1.1796
|1.1756
|1.1796
|100.00
|50416.26
|4353
|2005.11.07 21:18
|sell
|2177
|1.00
|1.1806
|1.1836
|1.1796
|4354
|2005.11.08 00:15
|t/p
|2177
|1.00
|1.1796
|1.1836
|1.1796
|100.23
|50516.49
|4355
|2005.11.08 01:30
|sell
|2178
|1.00
|1.1798
|1.1828
|1.1788
|4356
|2005.11.08 02:00
|t/p
|2178
|1.00
|1.1788
|1.1828
|1.1788
|100.00
|50616.49
|4357
|2005.11.08 02:00
|buy
|2179
|1.00
|1.1783
|1.1753
|1.1793
|4358
|2005.11.08 02:06
|t/p
|2179
|1.00
|1.1793
|1.1753
|1.1793
|100.00
|50716.49
|4359
|2005.11.08 02:14
|buy
|2180
|1.00
|1.1784
|1.1754
|1.1794
|4360
|2005.11.08 02:51
|s/l
|2180
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1794
|-300.00
|50416.49
|4361
|2005.11.08 06:12
|sell
|2181
|1.00
|1.1730
|1.1760
|1.1720
|4362
|2005.11.08 08:34
|close
|2181
|1.00
|1.1723
|1.1760
|1.1720
|70.00
|50486.49
|4363
|2005.11.08 08:38
|buy
|2182
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|4364
|2005.11.08 09:10
|t/p
|2182
|1.00
|1.1734
|1.1694
|1.1734
|100.00
|50586.49
|4365
|2005.11.08 09:10
|sell
|2183
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1725
|4366
|2005.11.08 09:54
|t/p
|2183
|1.00
|1.1725
|1.1765
|1.1725
|100.00
|50686.49
|4367
|2005.11.08 10:00
|buy
|2184
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1733
|4368
|2005.11.08 11:21
|close
|2184
|1.00
|1.1732
|1.1693
|1.1733
|90.00
|50776.49
|4369
|2005.11.08 11:21
|sell
|2185
|1.00
|1.1733
|1.1763
|1.1723
|4370
|2005.11.08 11:32
|t/p
|2185
|1.00
|1.1723
|1.1763
|1.1723
|100.00
|50876.49
|4371
|2005.11.08 11:33
|sell
|2186
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1722
|4372
|2005.11.08 11:37
|t/p
|2186
|1.00
|1.1722
|1.1762
|1.1722
|100.00
|50976.49
|4373
|2005.11.08 11:42
|sell
|2187
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1722
|4374
|2005.11.08 13:38
|t/p
|2187
|1.00
|1.1722
|1.1762
|1.1722
|100.00
|51076.49
|4375
|2005.11.08 14:19
|sell
|2188
|1.00
|1.1734
|1.1764
|1.1724
|4376
|2005.11.08 16:50
|s/l
|2188
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1724
|-300.00
|50776.49
|4377
|2005.11.08 20:45
|sell
|2189
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|4378
|2005.11.08 21:10
|t/p
|2189
|1.00
|1.1777
|1.1817
|1.1777
|100.00
|50876.49
|4379
|2005.11.08 21:11
|sell
|2190
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4380
|2005.11.08 22:14
|t/p
|2190
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|50976.49
|4381
|2005.11.09 01:07
|buy
|2191
|1.00
|1.1775
|1.1745
|1.1785
|4382
|2005.11.09 03:04
|close
|2191
|1.00
|1.1769
|1.1745
|1.1785
|-60.00
|50916.49
|4383
|2005.11.09 03:08
|sell
|2192
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1763
|4384
|2005.11.09 04:12
|t/p
|2192
|1.00
|1.1763
|1.1803
|1.1763
|100.00
|51016.49
|4385
|2005.11.09 04:12
|buy
|2193
|1.00
|1.1763
|1.1733
|1.1773
|4386
|2005.11.09 08:46
|close
|2193
|1.00
|1.1766
|1.1733
|1.1773
|30.00
|51046.49
|4387
|2005.11.09 08:48
|sell
|2194
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|4388
|2005.11.09 10:07
|close
|2194
|1.00
|1.1759
|1.1797
|1.1757
|80.00
|51126.49
|4389
|2005.11.09 10:07
|buy
|2195
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.1769
|4390
|2005.11.09 10:20
|t/p
|2195
|1.00
|1.1769
|1.1729
|1.1769
|100.00
|51226.49
|4391
|2005.11.09 10:33
|sell
|2196
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|4392
|2005.11.09 10:37
|t/p
|2196
|1.00
|1.1769
|1.1809
|1.1769
|100.00
|51326.49
|4393
|2005.11.09 11:05
|sell
|2197
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1767
|4394
|2005.11.09 11:30
|t/p
|2197
|1.00
|1.1767
|1.1807
|1.1767
|100.00
|51426.49
|4395
|2005.11.09 11:43
|buy
|2198
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1776
|4396
|2005.11.09 13:18
|s/l
|2198
|1.00
|1.1736
|1.1736
|1.1776
|-300.00
|51126.49
|4397
|2005.11.09 14:15
|sell
|2199
|1.00
|1.1747
|1.1777
|1.1737
|4398
|2005.11.09 15:57
|s/l
|2199
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1737
|-300.00
|50826.49
|4399
|2005.11.09 15:57
|sell
|2200
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1764
|4400
|2005.11.09 16:24
|t/p
|2200
|1.00
|1.1764
|1.1804
|1.1764
|100.00
|50926.49
|4401
|2005.11.09 16:30
|buy
|2201
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1736
|4402
|2005.11.09 16:30
|t/p
|2201
|1.00
|1.1736
|1.1696
|1.1736
|100.00
|51026.49
|4403
|2005.11.09 16:30
|buy
|2202
|1.00
|1.1745
|1.1715
|1.1755
|4404
|2005.11.09 17:30
|s/l
|2202
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1755
|-300.00
|50726.49
|4405
|2005.11.09 19:03
|sell
|2203
|1.00
|1.1754
|1.1784
|1.1744
|4406
|2005.11.09 19:15
|t/p
|2203
|1.00
|1.1744
|1.1784
|1.1744
|100.00
|50826.49
|4407
|2005.11.09 20:15
|sell
|2204
|1.00
|1.1749
|1.1779
|1.1739
|4408
|2005.11.09 21:19
|s/l
|2204
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1739
|-300.00
|50526.49
|4409
|2005.11.09 22:28
|buy
|2205
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1774
|4410
|2005.11.09 22:35
|t/p
|2205
|1.00
|1.1774
|1.1734
|1.1774
|100.00
|50626.49
|4411
|2005.11.09 23:15
|buy
|2206
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1774
|4412
|2005.11.10 00:31
|close
|2206
|1.00
|1.1769
|1.1734
|1.1774
|49.18
|50675.66
|4413
|2005.11.10 00:33
|sell
|2207
|1.00
|1.1769
|1.1799
|1.1759
|4414
|2005.11.10 02:23
|close
|2207
|1.00
|1.1762
|1.1799
|1.1759
|70.00
|50745.66
|4415
|2005.11.10 02:23
|buy
|2208
|1.00
|1.1762
|1.1732
|1.1772
|4416
|2005.11.10 03:15
|close
|2208
|1.00
|1.1767
|1.1732
|1.1772
|50.00
|50795.66
|4417
|2005.11.10 03:16
|sell
|2209
|1.00
|1.1767
|1.1797
|1.1757
|4418
|2005.11.10 05:03
|close
|2209
|1.00
|1.1762
|1.1797
|1.1757
|50.00
|50845.66
|4419
|2005.11.10 05:03
|buy
|2210
|1.00
|1.1761
|1.1731
|1.1771
|4420
|2005.11.10 07:26
|close
|2210
|1.00
|1.1762
|1.1731
|1.1771
|10.00
|50855.66
|4421
|2005.11.10 07:27
|sell
|2211
|1.00
|1.1762
|1.1792
|1.1752
|4422
|2005.11.10 13:40
|s/l
|2211
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1752
|-300.00
|50555.66
|4423
|2005.11.10 13:40
|sell
|2212
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1779
|4424
|2005.11.10 13:52
|t/p
|2212
|1.00
|1.1779
|1.1819
|1.1779
|100.00
|50655.66
|4425
|2005.11.10 14:33
|buy
|2213
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1774
|4426
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2213
|1.00
|1.1774
|1.1734
|1.1774
|100.00
|50755.66
|4427
|2005.11.10 15:30
|sell
|2214
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4428
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2214
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|50855.66
|4429
|2005.11.10 15:30
|sell
|2215
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|4430
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2215
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|50955.66
|4431
|2005.11.10 15:30
|sell
|2216
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4432
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2216
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|51055.66
|4433
|2005.11.10 15:30
|sell
|2217
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4434
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2217
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|51155.66
|4435
|2005.11.10 15:30
|sell
|2218
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|4436
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2218
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|51255.66
|4437
|2005.11.10 15:30
|sell
|2219
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4438
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2219
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|51355.66
|4439
|2005.11.10 15:30
|sell
|2220
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4440
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2220
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|51455.66
|4441
|2005.11.10 15:30
|sell
|2221
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|4442
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2221
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|51555.66
|4443
|2005.11.10 15:30
|sell
|2222
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4444
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2222
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|51655.66
|4445
|2005.11.10 15:30
|sell
|2223
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4446
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2223
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|51755.66
|4447
|2005.11.10 15:30
|sell
|2224
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|4448
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2224
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|51855.66
|4449
|2005.11.10 15:30
|sell
|2225
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4450
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2225
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|51955.66
|4451
|2005.11.10 15:30
|sell
|2226
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4452
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2226
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|52055.66
|4453
|2005.11.10 15:30
|sell
|2227
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|4454
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2227
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|52155.66
|4455
|2005.11.10 15:30
|sell
|2228
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4456
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2228
|1.00
|1.1773
|1.1813
|1.1773
|100.00
|52255.66
|4457
|2005.11.10 15:30
|sell
|2229
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4458
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2229
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|52355.66
|4459
|2005.11.10 15:30
|sell
|2230
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|4460
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2230
|1.00
|1.1774
|1.1814
|1.1774
|100.00
|52455.66
|4461
|2005.11.10 15:30
|sell
|2231
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4462
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2231
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|52555.66
|4463
|2005.11.10 15:30
|sell
|2232
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|4464
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2232
|1.00
|1.1774
|1.1814
|1.1774
|100.00
|52655.66
|4465
|2005.11.10 15:30
|sell
|2233
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4466
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2233
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|52755.66
|4467
|2005.11.10 15:30
|sell
|2234
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|4468
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2234
|1.00
|1.1774
|1.1814
|1.1774
|100.00
|52855.66
|4469
|2005.11.10 15:30
|sell
|2235
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4470
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2235
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|52955.66
|4471
|2005.11.10 15:30
|sell
|2236
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|4472
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2236
|1.00
|1.1774
|1.1814
|1.1774
|100.00
|53055.66
|4473
|2005.11.10 15:30
|sell
|2237
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4474
|2005.11.10 15:30
|t/p
|2237
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|53155.66
|4475
|2005.11.10 15:30
|sell
|2238
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|4476
|2005.11.10 15:31
|t/p
|2238
|1.00
|1.1774
|1.1814
|1.1774
|100.00
|53255.66
|4477
|2005.11.10 15:34
|sell
|2239
|1.00
|1.1781
|1.1811
|1.1771
|4478
|2005.11.10 15:45
|t/p
|2239
|1.00
|1.1771
|1.1811
|1.1771
|100.00
|53355.66
|4479
|2005.11.10 17:53
|sell
|2240
|1.00
|1.1751
|1.1781
|1.1741
|4480
|2005.11.10 17:53
|t/p
|2240
|1.00
|1.1741
|1.1781
|1.1741
|100.00
|53455.66
|4481
|2005.11.10 17:53
|sell
|2241
|1.00
|1.1751
|1.1781
|1.1741
|4482
|2005.11.10 18:06
|t/p
|2241
|1.00
|1.1741
|1.1781
|1.1741
|100.00
|53555.66
|4483
|2005.11.10 18:47
|buy
|2242
|1.00
|1.1729
|1.1699
|1.1739
|4484
|2005.11.10 18:49
|t/p
|2242
|1.00
|1.1739
|1.1699
|1.1739
|100.00
|53655.66
|4485
|2005.11.10 18:49
|buy
|2243
|1.00
|1.1736
|1.1706
|1.1746
|4486
|2005.11.10 19:02
|t/p
|2243
|1.00
|1.1746
|1.1706
|1.1746
|100.00
|53755.66
|4487
|2005.11.10 21:20
|sell
|2244
|1.00
|1.1741
|1.1771
|1.1731
|4488
|2005.11.10 21:30
|t/p
|2244
|1.00
|1.1731
|1.1771
|1.1731
|100.00
|53855.66
|4489
|2005.11.10 21:39
|buy
|2245
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1736
|4490
|2005.11.10 21:58
|s/l
|2245
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1736
|-300.00
|53555.66
|4491
|2005.11.10 21:58
|buy
|2246
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.1709
|4492
|2005.11.11 00:33
|close
|2246
|1.00
|1.1689
|1.1669
|1.1709
|-100.82
|53454.84
|4493
|2005.11.11 00:33
|sell
|2247
|1.00
|1.1688
|1.1718
|1.1678
|4494
|2005.11.11 01:51
|close
|2247
|1.00
|1.1682
|1.1718
|1.1678
|60.00
|53514.84
|4495
|2005.11.11 01:51
|buy
|2248
|1.00
|1.1682
|1.1652
|1.1692
|4496
|2005.11.11 03:12
|t/p
|2248
|1.00
|1.1692
|1.1652
|1.1692
|100.00
|53614.84
|4497
|2005.11.11 03:12
|sell
|2249
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1684
|4498
|2005.11.11 05:30
|close
|2249
|1.00
|1.1686
|1.1724
|1.1684
|80.00
|53694.84
|4499
|2005.11.11 05:34
|buy
|2250
|1.00
|1.1686
|1.1656
|1.1696
|4500
|2005.11.11 06:29
|close
|2250
|1.00
|1.1695
|1.1656
|1.1696
|90.00
|53784.84
|4501
|2005.11.11 06:29
|sell
|2251
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1685
|4502
|2005.11.11 07:44
|close
|2251
|1.00
|1.1688
|1.1725
|1.1685
|70.00
|53854.84
|4503
|2005.11.11 07:56
|buy
|2252
|1.00
|1.1688
|1.1658
|1.1698
|4504
|2005.11.11 08:47
|t/p
|2252
|1.00
|1.1698
|1.1658
|1.1698
|100.00
|53954.84
|4505
|2005.11.11 08:47
|sell
|2253
|1.00
|1.1699
|1.1729
|1.1689
|4506
|2005.11.11 11:28
|t/p
|2253
|1.00
|1.1689
|1.1729
|1.1689
|100.00
|54054.84
|4507
|2005.11.11 11:28
|buy
|2254
|1.00
|1.1687
|1.1657
|1.1697
|4508
|2005.11.11 11:45
|t/p
|2254
|1.00
|1.1697
|1.1657
|1.1697
|100.00
|54154.84
|4509
|2005.11.11 12:22
|sell
|2255
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1693
|4510
|2005.11.11 13:55
|t/p
|2255
|1.00
|1.1693
|1.1733
|1.1693
|100.00
|54254.84
|4511
|2005.11.11 14:53
|sell
|2256
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1693
|4512
|2005.11.11 17:35
|t/p
|2256
|1.00
|1.1693
|1.1733
|1.1693
|100.00
|54354.84
|4513
|2005.11.14 00:20
|sell
|2257
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1718
|4514
|2005.11.14 01:09
|t/p
|2257
|1.00
|1.1718
|1.1758
|1.1718
|100.00
|54454.84
|4515
|2005.11.14 01:42
|sell
|2258
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|4516
|2005.11.14 02:58
|close
|2258
|1.00
|1.1723
|1.1756
|1.1716
|30.00
|54484.84
|4517
|2005.11.14 03:04
|buy
|2259
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1733
|4518
|2005.11.14 03:47
|close
|2259
|1.00
|1.1732
|1.1693
|1.1733
|90.00
|54574.84
|4519
|2005.11.14 03:50
|sell
|2260
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1722
|4520
|2005.11.14 06:08
|s/l
|2260
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1722
|-300.00
|54274.84
|4521
|2005.11.14 06:08
|sell
|2261
|1.00
|1.1759
|1.1789
|1.1749
|4522
|2005.11.14 08:45
|close
|2261
|1.00
|1.1755
|1.1789
|1.1749
|40.00
|54314.84
|4523
|2005.11.14 08:45
|buy
|2262
|1.00
|1.1755
|1.1725
|1.1765
|4524
|2005.11.14 11:03
|close
|2262
|1.00
|1.1762
|1.1725
|1.1765
|70.00
|54384.84
|4525
|2005.11.14 11:03
|sell
|2263
|1.00
|1.1761
|1.1791
|1.1751
|4526
|2005.11.14 11:40
|t/p
|2263
|1.00
|1.1751
|1.1791
|1.1751
|100.00
|54484.84
|4527
|2005.11.14 12:12
|buy
|2264
|1.00
|1.1747
|1.1717
|1.1757
|4528
|2005.11.14 13:00
|close
|2264
|1.00
|1.1751
|1.1717
|1.1757
|40.00
|54524.84
|4529
|2005.11.14 13:00
|sell
|2265
|1.00
|1.1750
|1.1780
|1.1740
|4530
|2005.11.14 13:16
|t/p
|2265
|1.00
|1.1740
|1.1780
|1.1740
|100.00
|54624.84
|4531
|2005.11.14 13:55
|buy
|2266
|1.00
|1.1733
|1.1703
|1.1743
|4532
|2005.11.14 15:20
|s/l
|2266
|1.00
|1.1703
|1.1703
|1.1743
|-300.00
|54324.84
|4533
|2005.11.14 17:48
|buy
|2267
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|4534
|2005.11.14 17:49
|t/p
|2267
|1.00
|1.1702
|1.1662
|1.1702
|100.00
|54424.84
|4535
|2005.11.14 19:58
|sell
|2268
|1.00
|1.1685
|1.1715
|1.1675
|4536
|2005.11.15 10:23
|s/l
|2268
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1675
|-299.77
|54125.07
|4537
|2005.11.15 12:02
|buy
|2269
|1.00
|1.1697
|1.1667
|1.1707
|4538
|2005.11.15 12:57
|s/l
|2269
|1.00
|1.1667
|1.1667
|1.1707
|-300.00
|53825.07
|4539
|2005.11.15 12:57
|buy
|2270
|1.00
|1.1670
|1.1640
|1.1680
|4540
|2005.11.15 14:13
|s/l
|2270
|1.00
|1.1640
|1.1640
|1.1680
|-300.00
|53525.07
|4541
|2005.11.15 14:55
|sell
|2271
|1.00
|1.1660
|1.1690
|1.1650
|4542
|2005.11.15 15:53
|s/l
|2271
|1.00
|1.1690
|1.1690
|1.1650
|-300.00
|53225.07
|4543
|2005.11.15 22:00
|sell
|2272
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|4544
|2005.11.16 01:33
|s/l
|2272
|1.00
|1.1739
|1.1739
|1.1699
|-299.31
|52925.76
|4545
|2005.11.16 01:33
|sell
|2273
|1.00
|1.1736
|1.1766
|1.1726
|4546
|2005.11.16 02:10
|t/p
|2273
|1.00
|1.1726
|1.1766
|1.1726
|100.00
|53025.76
|4547
|2005.11.16 02:53
|buy
|2274
|1.00
|1.1721
|1.1691
|1.1731
|4548
|2005.11.16 09:30
|close
|2274
|1.00
|1.1716
|1.1691
|1.1731
|-50.00
|52975.76
|4549
|2005.11.16 09:30
|sell
|2275
|1.00
|1.1716
|1.1746
|1.1706
|4550
|2005.11.16 12:23
|t/p
|2275
|1.00
|1.1706
|1.1746
|1.1706
|100.00
|53075.76
|4551
|2005.11.16 12:30
|buy
|2276
|1.00
|1.1706
|1.1676
|1.1716
|4552
|2005.11.16 13:02
|s/l
|2276
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1716
|-300.00
|52775.76
|4553
|2005.11.16 16:00
|buy
|2277
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4554
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2277
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|52875.76
|4555
|2005.11.16 16:00
|buy
|2278
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4556
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2278
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|52975.76
|4557
|2005.11.16 16:00
|buy
|2279
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4558
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2279
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|53075.76
|4559
|2005.11.16 16:00
|buy
|2280
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4560
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2280
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|53175.76
|4561
|2005.11.16 16:00
|buy
|2281
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4562
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2281
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|53275.76
|4563
|2005.11.16 16:00
|buy
|2282
|1.00
|1.1664
|1.1634
|1.1674
|4564
|2005.11.16 16:00
|t/p
|2282
|1.00
|1.1674
|1.1634
|1.1674
|100.00
|53375.76
|4565
|2005.11.16 16:00
|buy
|2283
|1.00
|1.1672
|1.1642
|1.1682
|4566
|2005.11.16 16:01
|t/p
|2283
|1.00
|1.1682
|1.1642
|1.1682
|100.00
|53475.76
|4567
|2005.11.16 16:04
|buy
|2284
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4568
|2005.11.16 16:07
|t/p
|2284
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|53575.76
|4569
|2005.11.16 16:09
|buy
|2285
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4570
|2005.11.16 16:09
|t/p
|2285
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|53675.76
|4571
|2005.11.16 16:09
|buy
|2286
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4572
|2005.11.16 16:09
|t/p
|2286
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|53775.76
|4573
|2005.11.16 16:09
|buy
|2287
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4574
|2005.11.16 16:48
|s/l
|2287
|1.00
|1.1644
|1.1644
|1.1684
|-300.00
|53475.76
|4575
|2005.11.16 16:48
|buy
|2288
|1.00
|1.1647
|1.1617
|1.1657
|4576
|2005.11.16 16:50
|t/p
|2288
|1.00
|1.1657
|1.1617
|1.1657
|100.00
|53575.76
|4577
|2005.11.16 16:50
|buy
|2289
|1.00
|1.1660
|1.1630
|1.1670
|4578
|2005.11.16 17:37
|t/p
|2289
|1.00
|1.1670
|1.1630
|1.1670
|100.00
|53675.76
|4579
|2005.11.16 17:37
|sell
|2290
|1.00
|1.1673
|1.1703
|1.1663
|4580
|2005.11.16 17:40
|t/p
|2290
|1.00
|1.1663
|1.1703
|1.1663
|100.00
|53775.76
|4581
|2005.11.16 19:47
|sell
|2291
|1.00
|1.1686
|1.1716
|1.1676
|4582
|2005.11.16 22:18
|t/p
|2291
|1.00
|1.1676
|1.1716
|1.1676
|100.00
|53875.76
|4583
|2005.11.17 00:47
|sell
|2292
|1.00
|1.1675
|1.1705
|1.1665
|4584
|2005.11.17 04:52
|t/p
|2292
|1.00
|1.1665
|1.1705
|1.1665
|100.00
|53975.76
|4585
|2005.11.17 05:25
|sell
|2293
|1.00
|1.1676
|1.1706
|1.1666
|4586
|2005.11.17 06:51
|t/p
|2293
|1.00
|1.1666
|1.1706
|1.1666
|100.00
|54075.76
|4587
|2005.11.17 08:33
|sell
|2294
|1.00
|1.1677
|1.1707
|1.1667
|4588
|2005.11.17 09:30
|t/p
|2294
|1.00
|1.1667
|1.1707
|1.1667
|100.00
|54175.76
|4589
|2005.11.17 10:33
|sell
|2295
|1.00
|1.1671
|1.1701
|1.1661
|4590
|2005.11.17 11:08
|s/l
|2295
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1661
|-300.00
|53875.76
|4591
|2005.11.17 11:08
|sell
|2296
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1688
|4592
|2005.11.17 11:30
|t/p
|2296
|1.00
|1.1688
|1.1728
|1.1688
|100.00
|53975.76
|4593
|2005.11.17 12:11
|buy
|2297
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4594
|2005.11.17 13:25
|t/p
|2297
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54075.76
|4595
|2005.11.17 15:54
|buy
|2298
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4596
|2005.11.17 15:54
|t/p
|2298
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54175.76
|4597
|2005.11.17 15:54
|buy
|2299
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4598
|2005.11.17 15:54
|t/p
|2299
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54275.76
|4599
|2005.11.17 15:54
|buy
|2300
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4600
|2005.11.17 15:54
|t/p
|2300
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54375.76
|4601
|2005.11.17 15:54
|buy
|2301
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4602
|2005.11.17 15:54
|t/p
|2301
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54475.76
|4603
|2005.11.17 15:55
|buy
|2302
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4604
|2005.11.17 15:55
|t/p
|2302
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54575.76
|4605
|2005.11.17 15:55
|buy
|2303
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4606
|2005.11.17 15:55
|t/p
|2303
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54675.76
|4607
|2005.11.17 15:55
|buy
|2304
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4608
|2005.11.17 15:55
|t/p
|2304
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54775.76
|4609
|2005.11.17 15:57
|buy
|2305
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4610
|2005.11.17 15:57
|t/p
|2305
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54875.76
|4611
|2005.11.17 15:57
|buy
|2306
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1683
|4612
|2005.11.17 16:25
|t/p
|2306
|1.00
|1.1683
|1.1643
|1.1683
|100.00
|54975.76
|4613
|2005.11.17 16:25
|buy
|2307
|1.00
|1.1679
|1.1649
|1.1689
|4614
|2005.11.17 16:25
|t/p
|2307
|1.00
|1.1689
|1.1649
|1.1689
|100.00
|55075.76
|4615
|2005.11.17 16:27
|buy
|2308
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|4616
|2005.11.17 16:27
|t/p
|2308
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|55175.76
|4617
|2005.11.17 16:27
|buy
|2309
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|4618
|2005.11.17 16:27
|t/p
|2309
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|55275.76
|4619
|2005.11.17 16:27
|buy
|2310
|1.00
|1.1677
|1.1647
|1.1687
|4620
|2005.11.17 16:29
|t/p
|2310
|1.00
|1.1687
|1.1647
|1.1687
|100.00
|55375.76
|4621
|2005.11.17 16:29
|buy
|2311
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|4622
|2005.11.17 16:29
|t/p
|2311
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|55475.76
|4623
|2005.11.17 16:30
|sell
|2312
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4624
|2005.11.17 16:30
|t/p
|2312
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|55575.76
|4625
|2005.11.17 16:30
|sell
|2313
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4626
|2005.11.17 16:30
|t/p
|2313
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|55675.76
|4627
|2005.11.17 16:30
|sell
|2314
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4628
|2005.11.17 16:30
|t/p
|2314
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|55775.76
|4629
|2005.11.17 16:30
|sell
|2315
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4630
|2005.11.17 16:30
|t/p
|2315
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|55875.76
|4631
|2005.11.17 16:30
|sell
|2316
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4632
|2005.11.17 16:31
|t/p
|2316
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|55975.76
|4633
|2005.11.17 16:31
|sell
|2317
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4634
|2005.11.17 16:31
|t/p
|2317
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|56075.76
|4635
|2005.11.17 16:31
|sell
|2318
|1.00
|1.1702
|1.1732
|1.1692
|4636
|2005.11.17 16:32
|t/p
|2318
|1.00
|1.1692
|1.1732
|1.1692
|100.00
|56175.76
|4637
|2005.11.17 16:38
|sell
|2319
|1.00
|1.1697
|1.1727
|1.1687
|4638
|2005.11.17 17:45
|s/l
|2319
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1687
|-300.00
|55875.76
|4639
|2005.11.17 18:47
|buy
|2320
|1.00
|1.1704
|1.1674
|1.1714
|4640
|2005.11.17 19:00
|t/p
|2320
|1.00
|1.1714
|1.1674
|1.1714
|100.00
|55975.76
|4641
|2005.11.17 19:03
|buy
|2321
|1.00
|1.1706
|1.1676
|1.1716
|4642
|2005.11.17 19:10
|t/p
|2321
|1.00
|1.1716
|1.1676
|1.1716
|100.00
|56075.76
|4643
|2005.11.17 21:33
|buy
|2322
|1.00
|1.1741
|1.1711
|1.1751
|4644
|2005.11.17 21:50
|t/p
|2322
|1.00
|1.1751
|1.1711
|1.1751
|100.00
|56175.76
|4645
|2005.11.17 23:55
|buy
|2323
|1.00
|1.1749
|1.1719
|1.1759
|4646
|2005.11.18 01:32
|close
|2323
|1.00
|1.1747
|1.1719
|1.1759
|-20.82
|56154.94
|4647
|2005.11.18 01:32
|sell
|2324
|1.00
|1.1746
|1.1776
|1.1736
|4648
|2005.11.18 04:52
|t/p
|2324
|1.00
|1.1736
|1.1776
|1.1736
|100.00
|56254.94
|4649
|2005.11.18 05:15
|buy
|2325
|1.00
|1.1735
|1.1705
|1.1745
|4650
|2005.11.18 07:28
|close
|2325
|1.00
|1.1727
|1.1705
|1.1745
|-80.00
|56174.94
|4651
|2005.11.18 08:25
|buy
|2326
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1726
|4652
|2005.11.18 08:25
|t/p
|2326
|1.00
|1.1726
|1.1686
|1.1726
|100.00
|56274.94
|4653
|2005.11.18 08:25
|buy
|2327
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1726
|4654
|2005.11.18 08:25
|t/p
|2327
|1.00
|1.1726
|1.1686
|1.1726
|100.00
|56374.94
|4655
|2005.11.18 08:25
|buy
|2328
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1726
|4656
|2005.11.18 08:25
|t/p
|2328
|1.00
|1.1726
|1.1686
|1.1726
|100.00
|56474.94
|4657
|2005.11.18 08:25
|buy
|2329
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1726
|4658
|2005.11.18 08:26
|t/p
|2329
|1.00
|1.1726
|1.1686
|1.1726
|100.00
|56574.94
|4659
|2005.11.18 08:30
|buy
|2330
|1.00
|1.1718
|1.1688
|1.1728
|4660
|2005.11.18 10:27
|s/l
|2330
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1728
|-300.00
|56274.94
|4661
|2005.11.18 10:27
|buy
|2331
|1.00
|1.1691
|1.1661
|1.1701
|4662
|2005.11.18 11:28
|s/l
|2331
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1701
|-300.00
|55974.94
|4663
|2005.11.18 12:16
|sell
|2332
|1.00
|1.1681
|1.1711
|1.1671
|4664
|2005.11.18 15:10
|close
|2332
|1.00
|1.1678
|1.1711
|1.1671
|30.00
|56004.94
|4665
|2005.11.18 15:11
|buy
|2333
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|4666
|2005.11.18 15:45
|t/p
|2333
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|56104.94
|4667
|2005.11.18 15:45
|buy
|2334
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4668
|2005.11.18 15:45
|t/p
|2334
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|56204.94
|4669
|2005.11.18 15:45
|buy
|2335
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4670
|2005.11.18 15:45
|t/p
|2335
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|56304.94
|4671
|2005.11.18 15:45
|buy
|2336
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4672
|2005.11.18 15:45
|t/p
|2336
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|56404.94
|4673
|2005.11.18 15:45
|buy
|2337
|1.00
|1.1674
|1.1644
|1.1684
|4674
|2005.11.18 15:45
|t/p
|2337
|1.00
|1.1684
|1.1644
|1.1684
|100.00
|56504.94
|4675
|2005.11.18 15:46
|buy
|2338
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1686
|4676
|2005.11.18 15:46
|t/p
|2338
|1.00
|1.1686
|1.1646
|1.1686
|100.00
|56604.94
|4677
|2005.11.18 15:46
|buy
|2339
|1.00
|1.1677
|1.1647
|1.1687
|4678
|2005.11.18 15:46
|t/p
|2339
|1.00
|1.1687
|1.1647
|1.1687
|100.00
|56704.94
|4679
|2005.11.18 15:46
|buy
|2340
|1.00
|1.1677
|1.1647
|1.1687
|4680
|2005.11.18 15:49
|t/p
|2340
|1.00
|1.1687
|1.1647
|1.1687
|100.00
|56804.94
|4681
|2005.11.18 15:49
|buy
|2341
|1.00
|1.1675
|1.1645
|1.1685
|4682
|2005.11.18 15:49
|t/p
|2341
|1.00
|1.1685
|1.1645
|1.1685
|100.00
|56904.94
|4683
|2005.11.18 15:49
|buy
|2342
|1.00
|1.1675
|1.1645
|1.1685
|4684
|2005.11.18 15:49
|t/p
|2342
|1.00
|1.1685
|1.1645
|1.1685
|100.00
|57004.94
|4685
|2005.11.18 16:00
|sell
|2343
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1702
|4686
|2005.11.18 16:03
|s/l
|2343
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1702
|-300.00
|56704.94
|4687
|2005.11.18 16:03
|sell
|2344
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1738
|4688
|2005.11.18 16:03
|t/p
|2344
|1.00
|1.1738
|1.1778
|1.1738
|100.00
|56804.94
|4689
|2005.11.18 16:03
|sell
|2345
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1717
|4690
|2005.11.18 16:22
|s/l
|2345
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1717
|-300.00
|56504.94
|4691
|2005.11.18 16:22
|sell
|2346
|1.00
|1.1756
|1.1786
|1.1746
|4692
|2005.11.18 16:32
|s/l
|2346
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1746
|-300.00
|56204.94
|4693
|2005.11.18 16:32
|sell
|2347
|1.00
|1.1793
|1.1823
|1.1783
|4694
|2005.11.18 16:32
|t/p
|2347
|1.00
|1.1783
|1.1823
|1.1783
|100.00
|56304.94
|4695
|2005.11.18 16:32
|sell
|2348
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|4696
|2005.11.18 16:45
|t/p
|2348
|1.00
|1.1769
|1.1809
|1.1769
|100.00
|56404.94
|4697
|2005.11.18 17:15
|buy
|2349
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1733
|4698
|2005.11.18 18:15
|t/p
|2349
|1.00
|1.1733
|1.1693
|1.1733
|100.00
|56504.94
|4699
|2005.11.18 18:15
|sell
|2350
|1.00
|1.1733
|1.1763
|1.1723
|4700
|2005.11.18 18:17
|t/p
|2350
|1.00
|1.1723
|1.1763
|1.1723
|100.00
|56604.94
|4701
|2005.11.18 18:18
|sell
|2351
|1.00
|1.1730
|1.1760
|1.1720
|4702
|2005.11.18 18:47
|s/l
|2351
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1720
|-300.00
|56304.94
|4703
|2005.11.18 18:47
|sell
|2352
|1.00
|1.1757
|1.1787
|1.1747
|4704
|2005.11.18 18:54
|t/p
|2352
|1.00
|1.1747
|1.1787
|1.1747
|100.00
|56404.94
|4705
|2005.11.18 18:54
|sell
|2353
|1.00
|1.1738
|1.1768
|1.1728
|4706
|2005.11.18 19:40
|close
|2353
|1.00
|1.1733
|1.1768
|1.1728
|50.00
|56454.94
|4707
|2005.11.18 19:41
|buy
|2354
|1.00
|1.1733
|1.1703
|1.1743
|4708
|2005.11.18 19:45
|t/p
|2354
|1.00
|1.1743
|1.1703
|1.1743
|100.00
|56554.94
|4709
|2005.11.18 20:18
|sell
|2355
|1.00
|1.1756
|1.1786
|1.1746
|4710
|2005.11.21 01:05
|s/l
|2355
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1746
|-299.77
|56255.17
|4711
|2005.11.21 02:27
|buy
|2356
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1777
|4712
|2005.11.21 02:55
|t/p
|2356
|1.00
|1.1777
|1.1737
|1.1777
|100.00
|56355.17
|4713
|2005.11.21 04:38
|sell
|2357
|1.00
|1.1776
|1.1806
|1.1766
|4714
|2005.11.21 08:13
|close
|2357
|1.00
|1.1774
|1.1806
|1.1766
|20.00
|56375.17
|4715
|2005.11.21 08:13
|buy
|2358
|1.00
|1.1773
|1.1743
|1.1783
|4716
|2005.11.21 09:00
|close
|2358
|1.00
|1.1780
|1.1743
|1.1783
|70.00
|56445.17
|4717
|2005.11.21 09:00
|sell
|2359
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|4718
|2005.11.21 09:47
|t/p
|2359
|1.00
|1.1770
|1.1810
|1.1770
|100.00
|56545.17
|4719
|2005.11.21 09:52
|buy
|2360
|1.00
|1.1768
|1.1738
|1.1778
|4720
|2005.11.21 09:55
|t/p
|2360
|1.00
|1.1778
|1.1738
|1.1778
|100.00
|56645.17
|4721
|2005.11.21 10:05
|buy
|2361
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1779
|4722
|2005.11.21 10:11
|t/p
|2361
|1.00
|1.1779
|1.1739
|1.1779
|100.00
|56745.17
|4723
|2005.11.21 13:00
|sell
|2362
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4724
|2005.11.21 13:39
|t/p
|2362
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|56845.17
|4725
|2005.11.21 13:40
|sell
|2363
|1.00
|1.1824
|1.1854
|1.1814
|4726
|2005.11.21 13:58
|t/p
|2363
|1.00
|1.1814
|1.1854
|1.1814
|100.00
|56945.17
|4727
|2005.11.21 15:01
|buy
|2364
|1.00
|1.1810
|1.1780
|1.1820
|4728
|2005.11.21 15:39
|t/p
|2364
|1.00
|1.1820
|1.1780
|1.1820
|100.00
|57045.17
|4729
|2005.11.21 15:43
|sell
|2365
|1.00
|1.1825
|1.1855
|1.1815
|4730
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2365
|1.00
|1.1815
|1.1855
|1.1815
|100.00
|57145.17
|4731
|2005.11.21 16:19
|sell
|2366
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4732
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2366
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57245.17
|4733
|2005.11.21 16:19
|sell
|2367
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4734
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2367
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57345.17
|4735
|2005.11.21 16:19
|sell
|2368
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4736
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2368
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57445.17
|4737
|2005.11.21 16:19
|sell
|2369
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4738
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2369
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57545.17
|4739
|2005.11.21 16:19
|sell
|2370
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4740
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2370
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57645.17
|4741
|2005.11.21 16:19
|sell
|2371
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4742
|2005.11.21 16:19
|t/p
|2371
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57745.17
|4743
|2005.11.21 16:19
|sell
|2372
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4744
|2005.11.21 16:20
|t/p
|2372
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|57845.17
|4745
|2005.11.21 16:21
|sell
|2373
|1.00
|1.1825
|1.1855
|1.1815
|4746
|2005.11.21 16:24
|t/p
|2373
|1.00
|1.1815
|1.1855
|1.1815
|100.00
|57945.17
|4747
|2005.11.21 16:24
|sell
|2374
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4748
|2005.11.21 16:24
|t/p
|2374
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|58045.17
|4749
|2005.11.21 16:24
|sell
|2375
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4750
|2005.11.21 16:24
|t/p
|2375
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|58145.17
|4751
|2005.11.21 16:24
|sell
|2376
|1.00
|1.1827
|1.1857
|1.1817
|4752
|2005.11.21 16:25
|t/p
|2376
|1.00
|1.1817
|1.1857
|1.1817
|100.00
|58245.17
|4753
|2005.11.21 16:25
|sell
|2377
|1.00
|1.1825
|1.1855
|1.1815
|4754
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2377
|1.00
|1.1815
|1.1855
|1.1815
|100.00
|58345.17
|4755
|2005.11.21 17:05
|buy
|2378
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4756
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2378
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|58445.17
|4757
|2005.11.21 17:05
|buy
|2379
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1815
|4758
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2379
|1.00
|1.1815
|1.1775
|1.1815
|100.00
|58545.17
|4759
|2005.11.21 17:05
|buy
|2380
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4760
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2380
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|58645.17
|4761
|2005.11.21 17:05
|buy
|2381
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1815
|4762
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2381
|1.00
|1.1815
|1.1775
|1.1815
|100.00
|58745.17
|4763
|2005.11.21 17:05
|buy
|2382
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4764
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2382
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|58845.17
|4765
|2005.11.21 17:05
|buy
|2383
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1815
|4766
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2383
|1.00
|1.1815
|1.1775
|1.1815
|100.00
|58945.17
|4767
|2005.11.21 17:05
|buy
|2384
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4768
|2005.11.21 17:05
|t/p
|2384
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|59045.17
|4769
|2005.11.21 17:05
|buy
|2385
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1815
|4770
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2385
|1.00
|1.1815
|1.1775
|1.1815
|100.00
|59145.17
|4771
|2005.11.21 17:06
|buy
|2386
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4772
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2386
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|59245.17
|4773
|2005.11.21 17:06
|buy
|2387
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|4774
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2387
|1.00
|1.1816
|1.1776
|1.1816
|100.00
|59345.17
|4775
|2005.11.21 17:06
|buy
|2388
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4776
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2388
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|59445.17
|4777
|2005.11.21 17:06
|buy
|2389
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|4778
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2389
|1.00
|1.1816
|1.1776
|1.1816
|100.00
|59545.17
|4779
|2005.11.21 17:06
|buy
|2390
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4780
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2390
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|59645.17
|4781
|2005.11.21 17:06
|buy
|2391
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|4782
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2391
|1.00
|1.1816
|1.1776
|1.1816
|100.00
|59745.17
|4783
|2005.11.21 17:06
|buy
|2392
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|4784
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2392
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|59845.17
|4785
|2005.11.21 17:06
|buy
|2393
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|4786
|2005.11.21 17:06
|t/p
|2393
|1.00
|1.1816
|1.1776
|1.1816
|100.00
|59945.17
|4787
|2005.11.21 17:08
|buy
|2394
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1818
|4788
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2394
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1818
|-300.00
|59645.17
|4789
|2005.11.21 17:10
|buy
|2395
|1.00
|1.1774
|1.1744
|1.1784
|4790
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2395
|1.00
|1.1784
|1.1744
|1.1784
|100.00
|59745.17
|4791
|2005.11.21 17:10
|buy
|2396
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1802
|4792
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2396
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1802
|-300.00
|59445.17
|4793
|2005.11.21 17:10
|buy
|2397
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4794
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2397
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|59545.17
|4795
|2005.11.21 17:10
|buy
|2398
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|4796
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2398
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1792
|-300.00
|59245.17
|4797
|2005.11.21 17:10
|buy
|2399
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4798
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2399
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|59345.17
|4799
|2005.11.21 17:10
|buy
|2400
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|4800
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2400
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1792
|-300.00
|59045.17
|4801
|2005.11.21 17:10
|buy
|2401
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4802
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2401
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|59145.17
|4803
|2005.11.21 17:10
|buy
|2402
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|4804
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2402
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1792
|-300.00
|58845.17
|4805
|2005.11.21 17:10
|buy
|2403
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4806
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2403
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|58945.17
|4807
|2005.11.21 17:10
|buy
|2404
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|4808
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2404
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1792
|-300.00
|58645.17
|4809
|2005.11.21 17:10
|buy
|2405
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4810
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2405
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|58745.17
|4811
|2005.11.21 17:10
|buy
|2406
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|4812
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2406
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1792
|-300.00
|58445.17
|4813
|2005.11.21 17:10
|buy
|2407
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4814
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2407
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|58545.17
|4815
|2005.11.21 17:10
|buy
|2408
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1787
|4816
|2005.11.21 17:10
|s/l
|2408
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1787
|-300.00
|58245.17
|4817
|2005.11.21 17:10
|buy
|2409
|1.00
|1.1750
|1.1720
|1.1760
|4818
|2005.11.21 17:10
|t/p
|2409
|1.00
|1.1760
|1.1720
|1.1760
|100.00
|58345.17
|4819
|2005.11.21 17:10
|buy
|2410
|1.00
|1.1773
|1.1743
|1.1783
|4820
|2005.11.21 17:11
|t/p
|2410
|1.00
|1.1783
|1.1743
|1.1783
|100.00
|58445.17
|4821
|2005.11.21 17:11
|buy
|2411
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|4822
|2005.11.21 17:18
|s/l
|2411
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1796
|-300.00
|58145.17
|4823
|2005.11.21 21:15
|sell
|2412
|1.00
|1.1731
|1.1761
|1.1721
|4824
|2005.11.21 22:00
|close
|2412
|1.00
|1.1724
|1.1761
|1.1721
|70.00
|58215.17
|4825
|2005.11.21 22:00
|buy
|2413
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1734
|4826
|2005.11.21 23:01
|close
|2413
|1.00
|1.1727
|1.1694
|1.1734
|30.00
|58245.17
|4827
|2005.11.21 23:01
|sell
|2414
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1718
|4828
|2005.11.22 04:11
|close
|2414
|1.00
|1.1726
|1.1758
|1.1718
|20.23
|58265.40
|4829
|2005.11.22 04:11
|buy
|2415
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1736
|4830
|2005.11.22 08:16
|close
|2415
|1.00
|1.1728
|1.1696
|1.1736
|20.00
|58285.40
|4831
|2005.11.22 08:16
|sell
|2416
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1719
|4832
|2005.11.22 10:39
|t/p
|2416
|1.00
|1.1719
|1.1759
|1.1719
|100.00
|58385.40
|4833
|2005.11.22 12:37
|sell
|2417
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1703
|4834
|2005.11.22 13:24
|t/p
|2417
|1.00
|1.1703
|1.1743
|1.1703
|100.00
|58485.40
|4835
|2005.11.22 13:34
|buy
|2418
|1.00
|1.1699
|1.1669
|1.1709
|4836
|2005.11.22 14:46
|t/p
|2418
|1.00
|1.1709
|1.1669
|1.1709
|100.00
|58585.40
|4837
|2005.11.22 16:30
|sell
|2419
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1703
|4838
|2005.11.22 16:30
|t/p
|2419
|1.00
|1.1703
|1.1743
|1.1703
|100.00
|58685.40
|4839
|2005.11.22 16:30
|sell
|2420
|1.00
|1.1710
|1.1740
|1.1700
|4840
|2005.11.22 16:45
|t/p
|2420
|1.00
|1.1700
|1.1740
|1.1700
|100.00
|58785.40
|4841
|2005.11.22 17:11
|sell
|2421
|1.00
|1.1710
|1.1740
|1.1700
|4842
|2005.11.22 17:11
|t/p
|2421
|1.00
|1.1700
|1.1740
|1.1700
|100.00
|58885.40
|4843
|2005.11.22 17:11
|sell
|2422
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|4844
|2005.11.22 17:11
|t/p
|2422
|1.00
|1.1698
|1.1738
|1.1698
|100.00
|58985.40
|4845
|2005.11.22 17:11
|sell
|2423
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|4846
|2005.11.22 17:11
|t/p
|2423
|1.00
|1.1698
|1.1738
|1.1698
|100.00
|59085.40
|4847
|2005.11.22 17:11
|sell
|2424
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|4848
|2005.11.22 17:12
|t/p
|2424
|1.00
|1.1698
|1.1738
|1.1698
|100.00
|59185.40
|4849
|2005.11.22 17:14
|sell
|2425
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|4850
|2005.11.22 17:14
|t/p
|2425
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|59285.40
|4851
|2005.11.22 17:14
|sell
|2426
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|4852
|2005.11.22 17:14
|t/p
|2426
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|59385.40
|4853
|2005.11.22 17:14
|sell
|2427
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|4854
|2005.11.22 17:14
|t/p
|2427
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|59485.40
|4855
|2005.11.22 17:14
|sell
|2428
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|4856
|2005.11.22 17:22
|t/p
|2428
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|59585.40
|4857
|2005.11.22 17:23
|sell
|2429
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|4858
|2005.11.22 17:23
|t/p
|2429
|1.00
|1.1699
|1.1739
|1.1699
|100.00
|59685.40
|4859
|2005.11.22 17:23
|sell
|2430
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|4860
|2005.11.22 17:24
|t/p
|2430
|1.00
|1.1699
|1.1739
|1.1699
|100.00
|59785.40
|4861
|2005.11.22 17:24
|sell
|2431
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|4862
|2005.11.22 17:27
|t/p
|2431
|1.00
|1.1699
|1.1739
|1.1699
|100.00
|59885.40
|4863
|2005.11.22 17:28
|sell
|2432
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|4864
|2005.11.22 17:48
|s/l
|2432
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1698
|-300.00
|59585.40
|4865
|2005.11.22 17:48
|sell
|2433
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1725
|4866
|2005.11.22 17:50
|t/p
|2433
|1.00
|1.1725
|1.1765
|1.1725
|100.00
|59685.40
|4867
|2005.11.22 17:50
|sell
|2434
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1711
|4868
|2005.11.22 19:00
|s/l
|2434
|1.00
|1.1751
|1.1751
|1.1711
|-300.00
|59385.40
|4869
|2005.11.22 20:27
|buy
|2435
|1.00
|1.1730
|1.1700
|1.1740
|4870
|2005.11.22 20:40
|t/p
|2435
|1.00
|1.1740
|1.1700
|1.1740
|100.00
|59485.40
|4871
|2005.11.22 20:58
|sell
|2436
|1.00
|1.1745
|1.1775
|1.1735
|4872
|2005.11.22 21:08
|s/l
|2436
|1.00
|1.1775
|1.1775
|1.1735
|-300.00
|59185.40
|4873
|2005.11.22 21:08
|sell
|2437
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1762
|4874
|2005.11.22 21:13
|s/l
|2437
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1762
|-300.00
|58885.40
|4875
|2005.11.22 21:13
|sell
|2438
|1.00
|1.1803
|1.1833
|1.1793
|4876
|2005.11.22 21:13
|t/p
|2438
|1.00
|1.1793
|1.1833
|1.1793
|100.00
|58985.40
|4877
|2005.11.22 21:13
|sell
|2439
|1.00
|1.1783
|1.1813
|1.1773
|4878
|2005.11.22 21:23
|s/l
|2439
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1773
|-300.00
|58685.40
|4879
|2005.11.22 21:23
|sell
|2440
|1.00
|1.1810
|1.1840
|1.1800
|4880
|2005.11.22 21:24
|t/p
|2440
|1.00
|1.1800
|1.1840
|1.1800
|100.00
|58785.40
|4881
|2005.11.22 21:24
|sell
|2441
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1785
|4882
|2005.11.22 21:47
|s/l
|2441
|1.00
|1.1825
|1.1825
|1.1785
|-300.00
|58485.40
|4883
|2005.11.23 00:49
|sell
|2442
|1.00
|1.1823
|1.1853
|1.1813
|4884
|2005.11.23 01:47
|t/p
|2442
|1.00
|1.1813
|1.1853
|1.1813
|100.00
|58585.40
|4885
|2005.11.23 01:47
|buy
|2443
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1823
|4886
|2005.11.23 02:43
|s/l
|2443
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1823
|-300.00
|58285.40
|4887
|2005.11.23 03:33
|sell
|2444
|1.00
|1.1799
|1.1829
|1.1789
|4888
|2005.11.23 04:38
|close
|2444
|1.00
|1.1794
|1.1829
|1.1789
|50.00
|58335.40
|4889
|2005.11.23 04:39
|buy
|2445
|1.00
|1.1794
|1.1764
|1.1804
|4890
|2005.11.23 05:35
|t/p
|2445
|1.00
|1.1804
|1.1764
|1.1804
|100.00
|58435.40
|4891
|2005.11.23 10:04
|sell
|2446
|1.00
|1.1845
|1.1875
|1.1835
|4892
|2005.11.23 10:10
|t/p
|2446
|1.00
|1.1835
|1.1875
|1.1835
|100.00
|58535.40
|4893
|2005.11.23 12:28
|sell
|2447
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1797
|4894
|2005.11.23 13:00
|t/p
|2447
|1.00
|1.1797
|1.1837
|1.1797
|100.00
|58635.40
|4895
|2005.11.23 13:15
|buy
|2448
|1.00
|1.1778
|1.1748
|1.1788
|4896
|2005.11.23 14:15
|close
|2448
|1.00
|1.1779
|1.1748
|1.1788
|10.00
|58645.40
|4897
|2005.11.23 14:15
|sell
|2449
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|4898
|2005.11.23 16:07
|s/l
|2449
|1.00
|1.1809
|1.1809
|1.1769
|-300.00
|58345.40
|4899
|2005.11.23 16:07
|sell
|2450
|1.00
|1.1806
|1.1836
|1.1796
|4900
|2005.11.23 16:40
|t/p
|2450
|1.00
|1.1796
|1.1836
|1.1796
|100.00
|58445.40
|4901
|2005.11.23 17:07
|buy
|2451
|1.00
|1.1776
|1.1746
|1.1786
|4902
|2005.11.23 17:07
|t/p
|2451
|1.00
|1.1786
|1.1746
|1.1786
|100.00
|58545.40
|4903
|2005.11.23 17:07
|buy
|2452
|1.00
|1.1781
|1.1751
|1.1791
|4904
|2005.11.23 17:20
|t/p
|2452
|1.00
|1.1791
|1.1751
|1.1791
|100.00
|58645.40
|4905
|2005.11.23 21:42
|sell
|2453
|1.00
|1.1812
|1.1842
|1.1802
|4906
|2005.11.24 08:38
|t/p
|2453
|1.00
|1.1802
|1.1842
|1.1802
|100.23
|58745.63
|4907
|2005.11.24 09:53
|sell
|2454
|1.00
|1.1812
|1.1842
|1.1802
|4908
|2005.11.24 11:03
|t/p
|2454
|1.00
|1.1802
|1.1842
|1.1802
|100.00
|58845.63
|4909
|2005.11.24 11:03
|buy
|2455
|1.00
|1.1802
|1.1772
|1.1812
|4910
|2005.11.24 12:38
|close
|2455
|1.00
|1.1810
|1.1772
|1.1812
|80.00
|58925.63
|4911
|2005.11.24 12:39
|sell
|2456
|1.00
|1.1810
|1.1840
|1.1800
|4912
|2005.11.24 12:40
|t/p
|2456
|1.00
|1.1800
|1.1840
|1.1800
|100.00
|59025.63
|4913
|2005.11.24 13:45
|buy
|2457
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1802
|4914
|2005.11.24 15:30
|close
|2457
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1802
|0.00
|59025.63
|4915
|2005.11.24 15:30
|sell
|2458
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1779
|4916
|2005.11.24 16:45
|close
|2458
|1.00
|1.1786
|1.1819
|1.1779
|30.00
|59055.63
|4917
|2005.11.24 16:45
|buy
|2459
|1.00
|1.1784
|1.1754
|1.1794
|4918
|2005.11.24 19:20
|close
|2459
|1.00
|1.1787
|1.1754
|1.1794
|30.00
|59085.63
|4919
|2005.11.24 19:20
|sell
|2460
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|4920
|2005.11.25 01:45
|t/p
|2460
|1.00
|1.1777
|1.1817
|1.1777
|100.23
|59185.86
|4921
|2005.11.25 04:05
|buy
|2461
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.1768
|4922
|2005.11.25 04:25
|t/p
|2461
|1.00
|1.1768
|1.1728
|1.1768
|100.00
|59285.86
|4923
|2005.11.25 05:00
|sell
|2462
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1762
|4924
|2005.11.25 09:00
|close
|2462
|1.00
|1.1764
|1.1802
|1.1762
|80.00
|59365.86
|4925
|2005.11.25 09:01
|buy
|2463
|1.00
|1.1763
|1.1733
|1.1773
|4926
|2005.11.25 14:50
|close
|2463
|1.00
|1.1757
|1.1733
|1.1773
|-60.00
|59305.86
|4927
|2005.11.25 14:50
|sell
|2464
|1.00
|1.1757
|1.1787
|1.1747
|4928
|2005.11.25 17:02
|close
|2464
|1.00
|1.1751
|1.1787
|1.1747
|60.00
|59365.86
|4929
|2005.11.25 17:02
|buy
|2465
|1.00
|1.1749
|1.1719
|1.1759
|4930
|2005.11.25 18:58
|s/l
|2465
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1759
|-300.00
|59065.86
|4931
|2005.11.25 18:58
|buy
|2466
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.1732
|4932
|2005.11.28 01:49
|close
|2466
|1.00
|1.1712
|1.1692
|1.1732
|-100.82
|58965.03
|4933
|2005.11.28 01:49
|sell
|2467
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1703
|4934
|2005.11.28 02:00
|t/p
|2467
|1.00
|1.1703
|1.1743
|1.1703
|100.00
|59065.03
|4935
|2005.11.28 02:02
|sell
|2468
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1702
|4936
|2005.11.28 02:05
|t/p
|2468
|1.00
|1.1702
|1.1742
|1.1702
|100.00
|59165.03
|4937
|2005.11.28 02:30
|buy
|2469
|1.00
|1.1704
|1.1674
|1.1714
|4938
|2005.11.28 03:38
|close
|2469
|1.00
|1.1701
|1.1674
|1.1714
|-30.00
|59135.03
|4939
|2005.11.28 03:38
|sell
|2470
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1691
|4940
|2005.11.28 04:41
|t/p
|2470
|1.00
|1.1691
|1.1731
|1.1691
|100.00
|59235.03
|4941
|2005.11.28 06:40
|sell
|2471
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1684
|4942
|2005.11.28 09:02
|close
|2471
|1.00
|1.1686
|1.1724
|1.1684
|80.00
|59315.03
|4943
|2005.11.28 09:02
|buy
|2472
|1.00
|1.1690
|1.1660
|1.1700
|4944
|2005.11.28 09:15
|t/p
|2472
|1.00
|1.1700
|1.1660
|1.1700
|100.00
|59415.03
|4945
|2005.11.28 11:00
|sell
|2473
|1.00
|1.1694
|1.1724
|1.1684
|4946
|2005.11.28 15:01
|s/l
|2473
|1.00
|1.1724
|1.1724
|1.1684
|-300.00
|59115.03
|4947
|2005.11.28 16:33
|sell
|2474
|1.00
|1.1724
|1.1754
|1.1714
|4948
|2005.11.28 17:05
|s/l
|2474
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1714
|-300.00
|58815.03
|4949
|2005.11.28 20:00
|sell
|2475
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1798
|4950
|2005.11.28 20:17
|s/l
|2475
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1798
|-300.00
|58515.03
|4951
|2005.11.28 20:17
|sell
|2476
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1825
|4952
|2005.11.28 21:05
|s/l
|2476
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1825
|-300.00
|58215.03
|4953
|2005.11.29 00:09
|sell
|2477
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.1845
|4954
|2005.11.29 00:16
|t/p
|2477
|1.00
|1.1845
|1.1885
|1.1845
|100.00
|58315.03
|4955
|2005.11.29 01:46
|buy
|2478
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1846
|4956
|2005.11.29 01:55
|t/p
|2478
|1.00
|1.1846
|1.1806
|1.1846
|100.00
|58415.03
|4957
|2005.11.29 02:15
|sell
|2479
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.1845
|4958
|2005.11.29 03:17
|t/p
|2479
|1.00
|1.1845
|1.1885
|1.1845
|100.00
|58515.03
|4959
|2005.11.29 03:17
|buy
|2480
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1855
|4960
|2005.11.29 03:22
|s/l
|2480
|1.00
|1.1815
|1.1815
|1.1855
|-300.00
|58215.03
|4961
|2005.11.29 03:22
|buy
|2481
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1827
|4962
|2005.11.29 03:22
|t/p
|2481
|1.00
|1.1827
|1.1787
|1.1827
|100.00
|58315.03
|4963
|2005.11.29 03:22
|buy
|2482
|1.00
|1.1830
|1.1800
|1.1840
|4964
|2005.11.29 03:23
|t/p
|2482
|1.00
|1.1840
|1.1800
|1.1840
|100.00
|58415.03
|4965
|2005.11.29 03:23
|buy
|2483
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1853
|4966
|2005.11.29 03:42
|s/l
|2483
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1853
|-300.00
|58115.03
|4967
|2005.11.29 03:42
|buy
|2484
|1.00
|1.1813
|1.1783
|1.1823
|4968
|2005.11.29 04:30
|t/p
|2484
|1.00
|1.1823
|1.1783
|1.1823
|100.00
|58215.03
|4969
|2005.11.29 07:32
|sell
|2485
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1819
|4970
|2005.11.29 09:03
|t/p
|2485
|1.00
|1.1819
|1.1859
|1.1819
|100.00
|58315.03
|4971
|2005.11.29 09:03
|buy
|2486
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1829
|4972
|2005.11.29 09:11
|t/p
|2486
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1829
|100.00
|58415.03
|4973
|2005.11.29 09:11
|buy
|2487
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1829
|4974
|2005.11.29 09:11
|t/p
|2487
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1829
|100.00
|58515.03
|4975
|2005.11.29 09:11
|buy
|2488
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1829
|4976
|2005.11.29 09:12
|t/p
|2488
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1829
|100.00
|58615.03
|4977
|2005.11.29 09:12
|buy
|2489
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1829
|4978
|2005.11.29 09:14
|t/p
|2489
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1829
|100.00
|58715.03
|4979
|2005.11.29 09:14
|buy
|2490
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1827
|4980
|2005.11.29 09:14
|t/p
|2490
|1.00
|1.1827
|1.1787
|1.1827
|100.00
|58815.03
|4981
|2005.11.29 09:14
|buy
|2491
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1827
|4982
|2005.11.29 09:14
|t/p
|2491
|1.00
|1.1827
|1.1787
|1.1827
|100.00
|58915.03
|4983
|2005.11.29 09:51
|sell
|2492
|1.00
|1.1834
|1.1864
|1.1824
|4984
|2005.11.29 10:37
|t/p
|2492
|1.00
|1.1824
|1.1864
|1.1824
|100.00
|59015.03
|4985
|2005.11.29 14:58
|buy
|2493
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|4986
|2005.11.29 15:32
|s/l
|2493
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1816
|-300.00
|58715.03
|4987
|2005.11.29 16:30
|sell
|2494
|1.00
|1.1788
|1.1818
|1.1778
|4988
|2005.11.29 16:39
|t/p
|2494
|1.00
|1.1778
|1.1818
|1.1778
|100.00
|58815.03
|4989
|2005.11.29 17:15
|buy
|2495
|1.00
|1.1746
|1.1716
|1.1756
|4990
|2005.11.29 17:15
|t/p
|2495
|1.00
|1.1756
|1.1716
|1.1756
|100.00
|58915.03
|4991
|2005.11.29 17:15
|buy
|2496
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.1769
|4992
|2005.11.29 18:01
|t/p
|2496
|1.00
|1.1769
|1.1729
|1.1769
|100.00
|59015.03
|4993
|2005.11.29 18:08
|sell
|2497
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|4994
|2005.11.29 19:23
|t/p
|2497
|1.00
|1.1769
|1.1809
|1.1769
|100.00
|59115.03
|4995
|2005.11.29 19:23
|buy
|2498
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1776
|4996
|2005.11.29 19:50
|t/p
|2498
|1.00
|1.1776
|1.1736
|1.1776
|100.00
|59215.03
|4997
|2005.11.29 19:55
|sell
|2499
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|4998
|2005.11.29 19:56
|t/p
|2499
|1.00
|1.1777
|1.1817
|1.1777
|100.00
|59315.03
|4999
|2005.11.29 19:59
|sell
|2500
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1776
|5000
|2005.11.29 23:45
|close
|2500
|1.00
|1.1781
|1.1816
|1.1776
|50.00
|59365.03
|5001
|2005.11.29 23:46
|buy
|2501
|1.00
|1.1781
|1.1751
|1.1791
|5002
|2005.11.30 04:21
|close
|2501
|1.00
|1.1777
|1.1751
|1.1791
|-42.47
|59322.56
|5003
|2005.11.30 04:21
|sell
|2502
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1767
|5004
|2005.11.30 06:35
|close
|2502
|1.00
|1.1780
|1.1807
|1.1767
|-30.00
|59292.56
|5005
|2005.11.30 06:35
|buy
|2503
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1790
|5006
|2005.11.30 07:33
|close
|2503
|1.00
|1.1783
|1.1750
|1.1790
|30.00
|59322.56
|5007
|2005.11.30 07:34
|sell
|2504
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|5008
|2005.11.30 10:45
|close
|2504
|1.00
|1.1780
|1.1814
|1.1774
|40.00
|59362.56
|5009
|2005.11.30 10:45
|buy
|2505
|1.00
|1.1781
|1.1751
|1.1791
|5010
|2005.11.30 14:39
|close
|2505
|1.00
|1.1785
|1.1751
|1.1791
|40.00
|59402.56
|5011
|2005.11.30 14:45
|sell
|2506
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|5012
|2005.11.30 15:10
|t/p
|2506
|1.00
|1.1770
|1.1810
|1.1770
|100.00
|59502.56
|5013
|2005.11.30 15:25
|sell
|2507
|1.00
|1.1780
|1.1810
|1.1770
|5014
|2005.11.30 15:32
|t/p
|2507
|1.00
|1.1770
|1.1810
|1.1770
|100.00
|59602.56
|5015
|2005.11.30 15:39
|sell
|2508
|1.00
|1.1791
|1.1821
|1.1781
|5016
|2005.11.30 15:42
|t/p
|2508
|1.00
|1.1781
|1.1821
|1.1781
|100.00
|59702.56
|5017
|2005.11.30 15:43
|sell
|2509
|1.00
|1.1785
|1.1815
|1.1775
|5018
|2005.11.30 15:46
|t/p
|2509
|1.00
|1.1775
|1.1815
|1.1775
|100.00
|59802.56
|5019
|2005.11.30 17:45
|sell
|2510
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.1790
|5020
|2005.11.30 17:49
|t/p
|2510
|1.00
|1.1790
|1.1830
|1.1790
|100.00
|59902.56
|5021
|2005.11.30 17:49
|sell
|2511
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1774
|5022
|2005.12.01 09:03
|close
|2511
|1.00
|1.1779
|1.1814
|1.1774
|50.23
|59952.79
|5023
|2005.12.01 09:03
|buy
|2512
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|5024
|2005.12.01 11:18
|close
|2512
|1.00
|1.1782
|1.1749
|1.1789
|30.00
|59982.79
|5025
|2005.12.01 11:19
|sell
|2513
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.1772
|5026
|2005.12.01 13:54
|close
|2513
|1.00
|1.1773
|1.1812
|1.1772
|90.00
|60072.79
|5027
|2005.12.01 13:54
|buy
|2514
|1.00
|1.1772
|1.1742
|1.1782
|5028
|2005.12.01 14:48
|s/l
|2514
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1782
|-300.00
|59772.79
|5029
|2005.12.01 17:35
|sell
|2515
|1.00
|1.1720
|1.1750
|1.1710
|5030
|2005.12.01 17:42
|t/p
|2515
|1.00
|1.1710
|1.1750
|1.1710
|100.00
|59872.79
|5031
|2005.12.01 17:53
|sell
|2516
|1.00
|1.1720
|1.1750
|1.1710
|5032
|2005.12.01 18:01
|t/p
|2516
|1.00
|1.1710
|1.1750
|1.1710
|100.00
|59972.79
|5033
|2005.12.01 18:33
|buy
|2517
|1.00
|1.1703
|1.1673
|1.1713
|5034
|2005.12.01 19:25
|t/p
|2517
|1.00
|1.1713
|1.1673
|1.1713
|100.00
|60072.79
|5035
|2005.12.01 19:30
|sell
|2518
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1702
|5036
|2005.12.01 20:43
|s/l
|2518
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1702
|-300.00
|59772.79
|5037
|2005.12.01 23:28
|sell
|2519
|1.00
|1.1738
|1.1768
|1.1728
|5038
|2005.12.02 02:30
|close
|2519
|1.00
|1.1734
|1.1768
|1.1728
|40.23
|59813.02
|5039
|2005.12.02 02:30
|buy
|2520
|1.00
|1.1734
|1.1704
|1.1744
|5040
|2005.12.02 04:50
|close
|2520
|1.00
|1.1727
|1.1704
|1.1744
|-70.00
|59743.02
|5041
|2005.12.02 04:51
|sell
|2521
|1.00
|1.1727
|1.1757
|1.1717
|5042
|2005.12.02 08:44
|close
|2521
|1.00
|1.1723
|1.1757
|1.1717
|40.00
|59783.02
|5043
|2005.12.02 08:52
|buy
|2522
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.1732
|5044
|2005.12.02 11:45
|close
|2522
|1.00
|1.1716
|1.1692
|1.1732
|-60.00
|59723.02
|5045
|2005.12.02 14:58
|sell
|2523
|1.00
|1.1710
|1.1740
|1.1700
|5046
|2005.12.02 15:13
|t/p
|2523
|1.00
|1.1700
|1.1740
|1.1700
|100.00
|59823.02
|5047
|2005.12.02 15:33
|buy
|2524
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|5048
|2005.12.02 15:36
|t/p
|2524
|1.00
|1.1702
|1.1662
|1.1702
|100.00
|59923.02
|5049
|2005.12.02 16:00
|sell
|2525
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|5050
|2005.12.02 16:23
|t/p
|2525
|1.00
|1.1716
|1.1756
|1.1716
|100.00
|60023.02
|5051
|2005.12.02 16:23
|sell
|2526
|1.00
|1.1713
|1.1743
|1.1703
|5052
|2005.12.02 16:24
|t/p
|2526
|1.00
|1.1703
|1.1743
|1.1703
|100.00
|60123.02
|5053
|2005.12.02 16:36
|sell
|2527
|1.00
|1.1709
|1.1739
|1.1699
|5054
|2005.12.02 16:50
|t/p
|2527
|1.00
|1.1699
|1.1739
|1.1699
|100.00
|60223.02
|5055
|2005.12.02 16:52
|buy
|2528
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1702
|5056
|2005.12.02 16:57
|s/l
|2528
|1.00
|1.1662
|1.1662
|1.1702
|-300.00
|59923.02
|5057
|2005.12.02 16:57
|buy
|2529
|1.00
|1.1665
|1.1635
|1.1675
|5058
|2005.12.02 17:04
|t/p
|2529
|1.00
|1.1675
|1.1635
|1.1675
|100.00
|60023.02
|5059
|2005.12.02 17:04
|buy
|2530
|1.00
|1.1678
|1.1648
|1.1688
|5060
|2005.12.02 17:29
|t/p
|2530
|1.00
|1.1688
|1.1648
|1.1688
|100.00
|60123.02
|5061
|2005.12.02 17:45
|sell
|2531
|1.00
|1.1704
|1.1734
|1.1694
|5062
|2005.12.02 17:49
|t/p
|2531
|1.00
|1.1694
|1.1734
|1.1694
|100.00
|60223.02
|5063
|2005.12.02 21:02
|buy
|2532
|1.00
|1.1708
|1.1678
|1.1718
|5064
|2005.12.02 22:59
|t/p
|2532
|1.00
|1.1718
|1.1678
|1.1718
|100.00
|60323.02
|5065
|2005.12.05 00:00
|buy
|2533
|1.00
|1.1702
|1.1672
|1.1712
|5066
|2005.12.05 01:33
|close
|2533
|1.00
|1.1705
|1.1672
|1.1712
|30.00
|60353.02
|5067
|2005.12.05 01:45
|sell
|2534
|1.00
|1.1711
|1.1741
|1.1701
|5068
|2005.12.05 03:36
|t/p
|2534
|1.00
|1.1701
|1.1741
|1.1701
|100.00
|60453.02
|5069
|2005.12.05 03:36
|buy
|2535
|1.00
|1.1701
|1.1671
|1.1711
|5070
|2005.12.05 07:00
|close
|2535
|1.00
|1.1696
|1.1671
|1.1711
|-50.00
|60403.02
|5071
|2005.12.05 07:04
|sell
|2536
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1685
|5072
|2005.12.05 09:35
|close
|2536
|1.00
|1.1690
|1.1725
|1.1685
|50.00
|60453.02
|5073
|2005.12.05 09:37
|buy
|2537
|1.00
|1.1691
|1.1661
|1.1701
|5074
|2005.12.05 10:04
|t/p
|2537
|1.00
|1.1701
|1.1661
|1.1701
|100.00
|60553.02
|5075
|2005.12.05 10:04
|sell
|2538
|1.00
|1.1703
|1.1733
|1.1693
|5076
|2005.12.05 10:19
|t/p
|2538
|1.00
|1.1693
|1.1733
|1.1693
|100.00
|60653.02
|5077
|2005.12.05 12:55
|sell
|2539
|1.00
|1.1708
|1.1738
|1.1698
|5078
|2005.12.05 13:12
|s/l
|2539
|1.00
|1.1738
|1.1738
|1.1698
|-300.00
|60353.02
|5079
|2005.12.05 13:12
|sell
|2540
|1.00
|1.1735
|1.1765
|1.1725
|5080
|2005.12.05 14:54
|s/l
|2540
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1725
|-300.00
|60053.02
|5081
|2005.12.05 15:15
|sell
|2541
|1.00
|1.1764
|1.1794
|1.1754
|5082
|2005.12.05 16:13
|t/p
|2541
|1.00
|1.1754
|1.1794
|1.1754
|100.00
|60153.02
|5083
|2005.12.05 17:16
|sell
|2542
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1765
|5084
|2005.12.05 17:29
|t/p
|2542
|1.00
|1.1765
|1.1805
|1.1765
|100.00
|60253.02
|5085
|2005.12.05 17:30
|buy
|2543
|1.00
|1.1757
|1.1727
|1.1767
|5086
|2005.12.05 18:07
|t/p
|2543
|1.00
|1.1767
|1.1727
|1.1767
|100.00
|60353.02
|5087
|2005.12.06 00:25
|sell
|2544
|1.00
|1.1793
|1.1823
|1.1783
|5088
|2005.12.06 01:46
|close
|2544
|1.00
|1.1785
|1.1823
|1.1783
|80.00
|60433.02
|5089
|2005.12.06 01:46
|buy
|2545
|1.00
|1.1784
|1.1754
|1.1794
|5090
|2005.12.06 02:51
|close
|2545
|1.00
|1.1792
|1.1754
|1.1794
|80.00
|60513.02
|5091
|2005.12.06 02:52
|sell
|2546
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1782
|5092
|2005.12.06 03:38
|t/p
|2546
|1.00
|1.1782
|1.1822
|1.1782
|100.00
|60613.02
|5093
|2005.12.06 03:38
|buy
|2547
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1792
|5094
|2005.12.06 06:16
|close
|2547
|1.00
|1.1785
|1.1752
|1.1792
|30.00
|60643.02
|5095
|2005.12.06 06:17
|sell
|2548
|1.00
|1.1785
|1.1815
|1.1775
|5096
|2005.12.06 09:07
|close
|2548
|1.00
|1.1780
|1.1815
|1.1775
|50.00
|60693.02
|5097
|2005.12.06 09:07
|buy
|2549
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1789
|5098
|2005.12.06 10:31
|t/p
|2549
|1.00
|1.1789
|1.1749
|1.1789
|100.00
|60793.02
|5099
|2005.12.06 11:13
|buy
|2550
|1.00
|1.1771
|1.1741
|1.1781
|5100
|2005.12.06 13:15
|close
|2550
|1.00
|1.1777
|1.1741
|1.1781
|60.00
|60853.02
|5101
|2005.12.06 13:16
|sell
|2551
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1767
|5102
|2005.12.06 16:12
|s/l
|2551
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1767
|-300.00
|60553.02
|5103
|2005.12.06 16:29
|buy
|2552
|1.00
|1.1770
|1.1740
|1.1780
|5104
|2005.12.06 18:04
|t/p
|2552
|1.00
|1.1780
|1.1740
|1.1780
|100.00
|60653.02
|5105
|2005.12.06 19:28
|sell
|2553
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1779
|5106
|2005.12.06 23:59
|t/p
|2553
|1.00
|1.1779
|1.1819
|1.1779
|100.00
|60753.02
|5107
|2005.12.07 01:23
|sell
|2554
|1.00
|1.1787
|1.1817
|1.1777
|5108
|2005.12.07 02:30
|close
|2554
|1.00
|1.1786
|1.1817
|1.1777
|10.00
|60763.02
|5109
|2005.12.07 02:30
|buy
|2555
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1796
|5110
|2005.12.07 09:24
|s/l
|2555
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1796
|-300.00
|60463.02
|5111
|2005.12.07 10:19
|sell
|2556
|1.00
|1.1763
|1.1793
|1.1753
|5112
|2005.12.07 10:55
|t/p
|2556
|1.00
|1.1753
|1.1793
|1.1753
|100.00
|60563.02
|5113
|2005.12.07 11:07
|buy
|2557
|1.00
|1.1748
|1.1718
|1.1758
|5114
|2005.12.07 12:46
|s/l
|2557
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1758
|-300.00
|60263.02
|5115
|2005.12.07 14:13
|sell
|2558
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|5116
|2005.12.07 14:35
|t/p
|2558
|1.00
|1.1716
|1.1756
|1.1716
|100.00
|60363.02
|5117
|2005.12.07 15:20
|buy
|2559
|1.00
|1.1709
|1.1679
|1.1719
|5118
|2005.12.07 15:42
|t/p
|2559
|1.00
|1.1719
|1.1679
|1.1719
|100.00
|60463.02
|5119
|2005.12.07 16:00
|sell
|2560
|1.00
|1.1726
|1.1756
|1.1716
|5120
|2005.12.07 16:39
|t/p
|2560
|1.00
|1.1716
|1.1756
|1.1716
|100.00
|60563.02
|5121
|2005.12.07 19:02
|buy
|2561
|1.00
|1.1712
|1.1682
|1.1722
|5122
|2005.12.07 20:55
|close
|2561
|1.00
|1.1719
|1.1682
|1.1722
|70.00
|60633.02
|5123
|2005.12.07 20:55
|sell
|2562
|1.00
|1.1720
|1.1750
|1.1710
|5124
|2005.12.08 00:47
|close
|2562
|1.00
|1.1718
|1.1750
|1.1710
|20.23
|60653.25
|5125
|2005.12.08 00:48
|buy
|2563
|1.00
|1.1714
|1.1684
|1.1724
|5126
|2005.12.08 02:02
|close
|2563
|1.00
|1.1719
|1.1684
|1.1724
|50.00
|60703.25
|5127
|2005.12.08 02:03
|sell
|2564
|1.00
|1.1718
|1.1748
|1.1708
|5128
|2005.12.08 03:26
|close
|2564
|1.00
|1.1714
|1.1748
|1.1708
|40.00
|60743.25
|5129
|2005.12.08 03:36
|buy
|2565
|1.00
|1.1714
|1.1684
|1.1724
|5130
|2005.12.08 06:06
|close
|2565
|1.00
|1.1717
|1.1684
|1.1724
|30.00
|60773.25
|5131
|2005.12.08 06:09
|sell
|2566
|1.00
|1.1717
|1.1747
|1.1707
|5132
|2005.12.08 09:57
|s/l
|2566
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1707
|-300.00
|60473.25
|5133
|2005.12.08 13:51
|sell
|2567
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|5134
|2005.12.08 14:08
|t/p
|2567
|1.00
|1.1769
|1.1809
|1.1769
|100.00
|60573.25
|5135
|2005.12.08 15:02
|buy
|2568
|1.00
|1.1765
|1.1735
|1.1775
|5136
|2005.12.08 15:24
|t/p
|2568
|1.00
|1.1775
|1.1735
|1.1775
|100.00
|60673.25
|5137
|2005.12.08 15:49
|sell
|2569
|1.00
|1.1779
|1.1809
|1.1769
|5138
|2005.12.08 16:34
|t/p
|2569
|1.00
|1.1769
|1.1809
|1.1769
|100.00
|60773.25
|5139
|2005.12.08 16:45
|buy
|2570
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1779
|5140
|2005.12.08 17:06
|t/p
|2570
|1.00
|1.1779
|1.1739
|1.1779
|100.00
|60873.25
|5141
|2005.12.08 17:30
|sell
|2571
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1819
|5142
|2005.12.08 17:53
|t/p
|2571
|1.00
|1.1819
|1.1859
|1.1819
|100.00
|60973.25
|5143
|2005.12.08 17:53
|sell
|2572
|1.00
|1.1816
|1.1846
|1.1806
|5144
|2005.12.08 18:21
|s/l
|2572
|1.00
|1.1846
|1.1846
|1.1806
|-300.00
|60673.25
|5145
|2005.12.08 21:00
|buy
|2573
|1.00
|1.1825
|1.1795
|1.1835
|5146
|2005.12.09 00:01
|close
|2573
|1.00
|1.1824
|1.1795
|1.1835
|-10.82
|60662.43
|5147
|2005.12.09 00:01
|sell
|2574
|1.00
|1.1825
|1.1855
|1.1815
|5148
|2005.12.09 00:23
|t/p
|2574
|1.00
|1.1815
|1.1855
|1.1815
|100.00
|60762.43
|5149
|2005.12.09 02:32
|buy
|2575
|1.00
|1.1807
|1.1777
|1.1817
|5150
|2005.12.09 09:49
|s/l
|2575
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1817
|-300.00
|60462.43
|5151
|2005.12.09 11:00
|buy
|2576
|1.00
|1.1773
|1.1743
|1.1783
|5152
|2005.12.09 12:24
|t/p
|2576
|1.00
|1.1783
|1.1743
|1.1783
|100.00
|60562.43
|5153
|2005.12.09 12:25
|sell
|2577
|1.00
|1.1790
|1.1820
|1.1780
|5154
|2005.12.09 15:00
|close
|2577
|1.00
|1.1795
|1.1820
|1.1780
|-50.00
|60512.43
|5155
|2005.12.09 15:00
|buy
|2578
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1806
|5156
|2005.12.09 16:44
|t/p
|2578
|1.00
|1.1806
|1.1766
|1.1806
|100.00
|60612.43
|5157
|2005.12.12 01:00
|sell
|2579
|1.00
|1.1786
|1.1816
|1.1776
|5158
|2005.12.12 03:20
|s/l
|2579
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1776
|-300.00
|60312.43
|5159
|2005.12.12 04:56
|buy
|2580
|1.00
|1.1824
|1.1794
|1.1834
|5160
|2005.12.12 05:25
|t/p
|2580
|1.00
|1.1834
|1.1794
|1.1834
|100.00
|60412.43
|5161
|2005.12.12 05:30
|sell
|2581
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.1833
|5162
|2005.12.12 06:11
|t/p
|2581
|1.00
|1.1833
|1.1873
|1.1833
|100.00
|60512.43
|5163
|2005.12.12 07:01
|sell
|2582
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.1833
|5164
|2005.12.12 07:58
|t/p
|2582
|1.00
|1.1833
|1.1873
|1.1833
|100.00
|60612.43
|5165
|2005.12.12 08:24
|sell
|2583
|1.00
|1.1842
|1.1872
|1.1832
|5166
|2005.12.12 09:07
|t/p
|2583
|1.00
|1.1832
|1.1872
|1.1832
|100.00
|60712.43
|5167
|2005.12.12 10:20
|sell
|2584
|1.00
|1.1840
|1.1870
|1.1830
|5168
|2005.12.12 10:29
|s/l
|2584
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1830
|-300.00
|60412.43
|5169
|2005.12.12 10:29
|sell
|2585
|1.00
|1.1867
|1.1897
|1.1857
|5170
|2005.12.12 11:08
|s/l
|2585
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1857
|-300.00
|60112.43
|5171
|2005.12.12 14:12
|buy
|2586
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1886
|5172
|2005.12.12 14:37
|t/p
|2586
|1.00
|1.1886
|1.1846
|1.1886
|100.00
|60212.43
|5173
|2005.12.12 14:45
|sell
|2587
|1.00
|1.1889
|1.1919
|1.1879
|5174
|2005.12.12 14:52
|s/l
|2587
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1879
|-300.00
|59912.43
|5175
|2005.12.12 14:52
|sell
|2588
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1906
|5176
|2005.12.12 15:19
|s/l
|2588
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1906
|-300.00
|59612.43
|5177
|2005.12.12 15:19
|sell
|2589
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1933
|5178
|2005.12.12 15:36
|s/l
|2589
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.1933
|-300.00
|59312.43
|5179
|2005.12.12 17:30
|sell
|2590
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1946
|5180
|2005.12.12 17:38
|t/p
|2590
|1.00
|1.1946
|1.1986
|1.1946
|100.00
|59412.43
|5181
|2005.12.12 17:48
|sell
|2591
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1946
|5182
|2005.12.12 22:04
|t/p
|2591
|1.00
|1.1946
|1.1986
|1.1946
|100.00
|59512.43
|5183
|2005.12.12 22:32
|sell
|2592
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1945
|5184
|2005.12.13 01:42
|close
|2592
|1.00
|1.1950
|1.1985
|1.1945
|50.23
|59562.66
|5185
|2005.12.13 01:43
|buy
|2593
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1960
|5186
|2005.12.13 03:44
|t/p
|2593
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1960
|100.00
|59662.66
|5187
|2005.12.13 08:15
|sell
|2594
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1949
|5188
|2005.12.13 10:02
|close
|2594
|1.00
|1.1950
|1.1989
|1.1949
|90.00
|59752.66
|5189
|2005.12.13 10:02
|buy
|2595
|1.00
|1.1949
|1.1919
|1.1959
|5190
|2005.12.13 10:57
|s/l
|2595
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1959
|-300.00
|59452.66
|5191
|2005.12.13 12:00
|sell
|2596
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1917
|5192
|2005.12.13 12:23
|t/p
|2596
|1.00
|1.1917
|1.1957
|1.1917
|100.00
|59552.66
|5193
|2005.12.13 12:45
|sell
|2597
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1917
|5194
|2005.12.13 13:01
|t/p
|2597
|1.00
|1.1917
|1.1957
|1.1917
|100.00
|59652.66
|5195
|2005.12.13 17:17
|sell
|2598
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|5196
|2005.12.13 17:58
|t/p
|2598
|1.00
|1.1928
|1.1968
|1.1928
|100.00
|59752.66
|5197
|2005.12.13 18:59
|buy
|2599
|1.00
|1.1925
|1.1895
|1.1935
|5198
|2005.12.13 19:51
|t/p
|2599
|1.00
|1.1935
|1.1895
|1.1935
|100.00
|59852.66
|5199
|2005.12.13 19:51
|sell
|2600
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|5200
|2005.12.13 21:18
|s/l
|2600
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1925
|-300.00
|59552.66
|5201
|2005.12.13 21:18
|sell
|2601
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1956
|5202
|2005.12.13 21:33
|t/p
|2601
|1.00
|1.1956
|1.1996
|1.1956
|100.00
|59652.66
|5203
|2005.12.13 23:49
|sell
|2602
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1933
|5204
|2005.12.14 00:13
|t/p
|2602
|1.00
|1.1933
|1.1973
|1.1933
|100.69
|59753.35
|5205
|2005.12.14 01:48
|sell
|2603
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1937
|5206
|2005.12.14 03:33
|s/l
|2603
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1937
|-300.00
|59453.35
|5207
|2005.12.14 07:59
|buy
|2604
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2007
|5208
|2005.12.14 08:14
|t/p
|2604
|1.00
|1.2007
|1.1967
|1.2007
|100.00
|59553.35
|5209
|2005.12.14 09:45
|sell
|2605
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.1998
|5210
|2005.12.14 10:29
|s/l
|2605
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1998
|-300.00
|59253.35
|5211
|2005.12.14 11:30
|buy
|2606
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.2030
|5212
|2005.12.14 12:06
|t/p
|2606
|1.00
|1.2030
|1.1990
|1.2030
|100.00
|59353.35
|5213
|2005.12.14 14:16
|buy
|2607
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2027
|5214
|2005.12.14 15:14
|close
|2607
|1.00
|1.2022
|1.1987
|1.2027
|50.00
|59403.35
|5215
|2005.12.14 15:14
|sell
|2608
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.2011
|5216
|2005.12.14 15:31
|s/l
|2608
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.2011
|-300.00
|59103.35
|5217
|2005.12.14 15:31
|sell
|2609
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.2038
|5218
|2005.12.14 15:33
|t/p
|2609
|1.00
|1.2038
|1.2078
|1.2038
|100.00
|59203.35
|5219
|2005.12.14 15:33
|sell
|2610
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.2025
|5220
|2005.12.14 15:38
|s/l
|2610
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2025
|-300.00
|58903.35
|5221
|2005.12.14 15:38
|sell
|2611
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|5222
|2005.12.14 15:40
|t/p
|2611
|1.00
|1.2052
|1.2092
|1.2052
|100.00
|59003.35
|5223
|2005.12.14 15:40
|sell
|2612
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.2039
|5224
|2005.12.14 15:52
|t/p
|2612
|1.00
|1.2039
|1.2079
|1.2039
|100.00
|59103.35
|5225
|2005.12.14 19:30
|buy
|2613
|1.00
|1.2020
|1.1990
|1.2030
|5226
|2005.12.14 21:01
|s/l
|2613
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2030
|-300.00
|58803.35
|5227
|2005.12.14 22:22
|buy
|2614
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2005
|5228
|2005.12.14 22:40
|t/p
|2614
|1.00
|1.2005
|1.1965
|1.2005
|100.00
|58903.35
|5229
|2005.12.15 00:16
|buy
|2615
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2004
|5230
|2005.12.15 03:15
|t/p
|2615
|1.00
|1.2004
|1.1964
|1.2004
|100.00
|59003.35
|5231
|2005.12.15 06:43
|sell
|2616
|1.00
|1.1994
|1.2024
|1.1984
|5232
|2005.12.15 07:26
|t/p
|2616
|1.00
|1.1984
|1.2024
|1.1984
|100.00
|59103.35
|5233
|2005.12.15 07:36
|buy
|2617
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1988
|5234
|2005.12.15 08:17
|t/p
|2617
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.1988
|100.00
|59203.35
|5235
|2005.12.15 09:04
|buy
|2618
|1.00
|1.1978
|1.1948
|1.1988
|5236
|2005.12.15 09:06
|t/p
|2618
|1.00
|1.1988
|1.1948
|1.1988
|100.00
|59303.35
|5237
|2005.12.15 09:15
|sell
|2619
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|5238
|2005.12.15 09:48
|t/p
|2619
|1.00
|1.1978
|1.2018
|1.1978
|100.00
|59403.35
|5239
|2005.12.15 09:52
|sell
|2620
|1.00
|1.1988
|1.2018
|1.1978
|5240
|2005.12.15 10:12
|s/l
|2620
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1978
|-300.00
|59103.35
|5241
|2005.12.15 15:30
|sell
|2621
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.2004
|5242
|2005.12.15 15:30
|t/p
|2621
|1.00
|1.2004
|1.2044
|1.2004
|100.00
|59203.35
|5243
|2005.12.15 15:54
|sell
|2622
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.2004
|5244
|2005.12.15 15:59
|t/p
|2622
|1.00
|1.2004
|1.2044
|1.2004
|100.00
|59303.35
|5245
|2005.12.15 18:12
|sell
|2623
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|5246
|2005.12.15 18:42
|t/p
|2623
|1.00
|1.1968
|1.2008
|1.1968
|100.00
|59403.35
|5247
|2005.12.15 18:42
|sell
|2624
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1955
|5248
|2005.12.15 19:33
|t/p
|2624
|1.00
|1.1955
|1.1995
|1.1955
|100.00
|59503.35
|5249
|2005.12.15 21:47
|sell
|2625
|1.00
|1.1968
|1.1998
|1.1958
|5250
|2005.12.16 00:48
|close
|2625
|1.00
|1.1966
|1.1998
|1.1958
|20.23
|59523.58
|5251
|2005.12.16 00:49
|buy
|2626
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1978
|5252
|2005.12.16 03:18
|s/l
|2626
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1978
|-300.00
|59223.58
|5253
|2005.12.16 06:37
|sell
|2627
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1946
|5254
|2005.12.16 10:00
|s/l
|2627
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1946
|-300.00
|58923.58
|5255
|2005.12.16 10:00
|sell
|2628
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1973
|5256
|2005.12.16 11:00
|s/l
|2628
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1973
|-300.00
|58623.58
|5257
|2005.12.16 14:48
|buy
|2629
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1992
|5258
|2005.12.16 15:19
|t/p
|2629
|1.00
|1.1992
|1.1952
|1.1992
|100.00
|58723.58
|5259
|2005.12.16 15:36
|buy
|2630
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1993
|5260
|2005.12.16 16:14
|close
|2630
|1.00
|1.1987
|1.1953
|1.1993
|40.00
|58763.58
|5261
|2005.12.16 16:37
|sell
|2631
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.1986
|5262
|2005.12.19 00:00
|s/l
|2631
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1986
|-299.77
|58463.81
|5263
|2005.12.19 02:40
|buy
|2632
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2036
|5264
|2005.12.19 10:11
|close
|2632
|1.00
|1.2018
|1.1996
|1.2036
|-80.00
|58383.81
|5265
|2005.12.19 10:11
|sell
|2633
|1.00
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|5266
|2005.12.19 12:12
|t/p
|2633
|1.00
|1.2009
|1.2049
|1.2009
|100.00
|58483.81
|5267
|2005.12.19 14:25
|buy
|2634
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2016
|5268
|2005.12.19 14:53
|s/l
|2634
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.2016
|-300.00
|58183.81
|5269
|2005.12.19 17:15
|sell
|2635
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1989
|5270
|2005.12.19 18:06
|t/p
|2635
|1.00
|1.1989
|1.2029
|1.1989
|100.00
|58283.81
|5271
|2005.12.19 19:41
|sell
|2636
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1994
|5272
|2005.12.19 20:05
|t/p
|2636
|1.00
|1.1994
|1.2034
|1.1994
|100.00
|58383.81
|5273
|2005.12.19 20:05
|buy
|2637
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.2001
|5274
|2005.12.19 21:29
|close
|2637
|1.00
|1.1999
|1.1961
|1.2001
|80.00
|58463.81
|5275
|2005.12.19 21:30
|sell
|2638
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1989
|5276
|2005.12.20 03:05
|close
|2638
|1.00
|1.2001
|1.2029
|1.1989
|-19.77
|58444.04
|5277
|2005.12.20 03:06
|buy
|2639
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2011
|5278
|2005.12.20 06:34
|s/l
|2639
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2011
|-300.00
|58144.04
|5279
|2005.12.20 09:24
|buy
|2640
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.1986
|5280
|2005.12.20 09:48
|t/p
|2640
|1.00
|1.1986
|1.1946
|1.1986
|100.00
|58244.04
|5281
|2005.12.20 10:53
|buy
|2641
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.1985
|5282
|2005.12.20 12:00
|close
|2641
|1.00
|1.1978
|1.1945
|1.1985
|30.00
|58274.04
|5283
|2005.12.20 12:01
|sell
|2642
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1968
|5284
|2005.12.20 14:02
|t/p
|2642
|1.00
|1.1968
|1.2008
|1.1968
|100.00
|58374.04
|5285
|2005.12.20 14:03
|buy
|2643
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.1971
|5286
|2005.12.20 14:38
|t/p
|2643
|1.00
|1.1971
|1.1931
|1.1971
|100.00
|58474.04
|5287
|2005.12.20 21:13
|sell
|2644
|1.00
|1.1860
|1.1890
|1.1850
|5288
|2005.12.21 00:02
|close
|2644
|1.00
|1.1856
|1.1890
|1.1850
|40.69
|58514.73
|5289
|2005.12.21 00:30
|sell
|2645
|1.00
|1.1866
|1.1896
|1.1856
|5290
|2005.12.21 02:27
|close
|2645
|1.00
|1.1862
|1.1896
|1.1856
|40.00
|58554.73
|5291
|2005.12.21 02:28
|buy
|2646
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.1872
|5292
|2005.12.21 02:32
|t/p
|2646
|1.00
|1.1872
|1.1832
|1.1872
|100.00
|58654.73
|5293
|2005.12.21 03:00
|sell
|2647
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1870
|5294
|2005.12.21 05:02
|t/p
|2647
|1.00
|1.1870
|1.1910
|1.1870
|100.00
|58754.73
|5295
|2005.12.21 08:00
|sell
|2648
|1.00
|1.1871
|1.1901
|1.1861
|5296
|2005.12.21 10:04
|s/l
|2648
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.1861
|-300.00
|58454.73
|5297
|2005.12.21 11:42
|sell
|2649
|1.00
|1.1894
|1.1924
|1.1884
|5298
|2005.12.21 12:30
|t/p
|2649
|1.00
|1.1884
|1.1924
|1.1884
|100.00
|58554.73
|5299
|2005.12.21 12:53
|buy
|2650
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1890
|5300
|2005.12.21 15:58
|s/l
|2650
|1.00
|1.1850
|1.1850
|1.1890
|-300.00
|58254.73
|5301
|2005.12.21 15:58
|buy
|2651
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1863
|5302
|2005.12.21 15:58
|t/p
|2651
|1.00
|1.1863
|1.1823
|1.1863
|100.00
|58354.73
|5303
|2005.12.21 16:01
|buy
|2652
|1.00
|1.1858
|1.1828
|1.1868
|5304
|2005.12.21 16:32
|s/l
|2652
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1868
|-300.00
|58054.73
|5305
|2005.12.21 16:32
|buy
|2653
|1.00
|1.1830
|1.1800
|1.1840
|5306
|2005.12.21 16:34
|t/p
|2653
|1.00
|1.1840
|1.1800
|1.1840
|100.00
|58154.73
|5307
|2005.12.21 16:34
|buy
|2654
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1853
|5308
|2005.12.21 16:36
|t/p
|2654
|1.00
|1.1853
|1.1813
|1.1853
|100.00
|58254.73
|5309
|2005.12.21 16:36
|buy
|2655
|1.00
|1.1857
|1.1827
|1.1867
|5310
|2005.12.21 16:42
|s/l
|2655
|1.00
|1.1827
|1.1827
|1.1867
|-300.00
|57954.73
|5311
|2005.12.21 16:42
|buy
|2656
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1837
|5312
|2005.12.21 16:42
|t/p
|2656
|1.00
|1.1837
|1.1797
|1.1837
|100.00
|58054.73
|5313
|2005.12.21 16:42
|buy
|2657
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1850
|5314
|2005.12.21 16:44
|s/l
|2657
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1850
|-300.00
|57754.73
|5315
|2005.12.21 16:44
|buy
|2658
|1.00
|1.1809
|1.1779
|1.1819
|5316
|2005.12.21 16:51
|t/p
|2658
|1.00
|1.1819
|1.1779
|1.1819
|100.00
|57854.73
|5317
|2005.12.21 18:58
|buy
|2659
|1.00
|1.1806
|1.1776
|1.1816
|5318
|2005.12.21 19:02
|t/p
|2659
|1.00
|1.1816
|1.1776
|1.1816
|100.00
|57954.73
|5319
|2005.12.21 20:02
|sell
|2660
|1.00
|1.1823
|1.1853
|1.1813
|5320
|2005.12.22 02:15
|close
|2660
|1.00
|1.1826
|1.1853
|1.1813
|-29.77
|57924.96
|5321
|2005.12.22 02:15
|buy
|2661
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1837
|5322
|2005.12.22 02:45
|t/p
|2661
|1.00
|1.1837
|1.1797
|1.1837
|100.00
|58024.96
|5323
|2005.12.22 02:47
|buy
|2662
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1838
|5324
|2005.12.22 03:00
|close
|2662
|1.00
|1.1836
|1.1798
|1.1838
|80.00
|58104.96
|5325
|2005.12.22 03:00
|sell
|2663
|1.00
|1.1838
|1.1868
|1.1828
|5326
|2005.12.22 03:31
|t/p
|2663
|1.00
|1.1828
|1.1868
|1.1828
|100.00
|58204.96
|5327
|2005.12.22 06:34
|sell
|2664
|1.00
|1.1834
|1.1864
|1.1824
|5328
|2005.12.22 08:37
|close
|2664
|1.00
|1.1829
|1.1864
|1.1824
|50.00
|58254.96
|5329
|2005.12.22 08:37
|buy
|2665
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1838
|5330
|2005.12.22 11:30
|t/p
|2665
|1.00
|1.1838
|1.1798
|1.1838
|100.00
|58354.96
|5331
|2005.12.22 11:30
|sell
|2666
|1.00
|1.1839
|1.1869
|1.1829
|5332
|2005.12.22 11:31
|t/p
|2666
|1.00
|1.1829
|1.1869
|1.1829
|100.00
|58454.96
|5333
|2005.12.22 11:40
|sell
|2667
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1825
|5334
|2005.12.22 11:40
|t/p
|2667
|1.00
|1.1825
|1.1865
|1.1825
|100.00
|58554.96
|5335
|2005.12.22 11:40
|sell
|2668
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.1833
|5336
|2005.12.22 11:40
|t/p
|2668
|1.00
|1.1833
|1.1873
|1.1833
|100.00
|58654.96
|5337
|2005.12.22 11:41
|sell
|2669
|1.00
|1.1847
|1.1877
|1.1837
|5338
|2005.12.22 11:41
|t/p
|2669
|1.00
|1.1837
|1.1877
|1.1837
|100.00
|58754.96
|5339
|2005.12.22 11:41
|sell
|2670
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1823
|5340
|2005.12.22 11:41
|t/p
|2670
|1.00
|1.1823
|1.1863
|1.1823
|100.00
|58854.96
|5341
|2005.12.22 11:44
|sell
|2671
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1823
|5342
|2005.12.22 11:44
|t/p
|2671
|1.00
|1.1823
|1.1863
|1.1823
|100.00
|58954.96
|5343
|2005.12.22 11:44
|sell
|2672
|1.00
|1.1842
|1.1872
|1.1832
|5344
|2005.12.22 11:48
|t/p
|2672
|1.00
|1.1832
|1.1872
|1.1832
|100.00
|59054.96
|5345
|2005.12.22 11:48
|sell
|2673
|1.00
|1.1834
|1.1864
|1.1824
|5346
|2005.12.22 12:02
|t/p
|2673
|1.00
|1.1824
|1.1864
|1.1824
|100.00
|59154.96
|5347
|2005.12.22 12:14
|sell
|2674
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1821
|5348
|2005.12.22 12:26
|t/p
|2674
|1.00
|1.1821
|1.1861
|1.1821
|100.00
|59254.96
|5349
|2005.12.22 13:00
|sell
|2675
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1821
|5350
|2005.12.22 13:24
|t/p
|2675
|1.00
|1.1821
|1.1861
|1.1821
|100.00
|59354.96
|5351
|2005.12.22 15:15
|buy
|2676
|1.00
|1.1816
|1.1786
|1.1826
|5352
|2005.12.22 15:35
|t/p
|2676
|1.00
|1.1826
|1.1786
|1.1826
|100.00
|59454.96
|5353
|2005.12.22 15:40
|sell
|2677
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1823
|5354
|2005.12.22 15:40
|t/p
|2677
|1.00
|1.1823
|1.1863
|1.1823
|100.00
|59554.96
|5355
|2005.12.22 15:54
|sell
|2678
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1826
|5356
|2005.12.22 15:55
|t/p
|2678
|1.00
|1.1826
|1.1866
|1.1826
|100.00
|59654.96
|5357
|2005.12.22 15:59
|sell
|2679
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1826
|5358
|2005.12.22 16:34
|s/l
|2679
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1826
|-300.00
|59354.96
|5359
|2005.12.22 18:11
|buy
|2680
|1.00
|1.1863
|1.1833
|1.1873
|5360
|2005.12.22 18:28
|t/p
|2680
|1.00
|1.1873
|1.1833
|1.1873
|100.00
|59454.96
|5361
|2005.12.22 18:57
|sell
|2681
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1870
|5362
|2005.12.22 19:24
|t/p
|2681
|1.00
|1.1870
|1.1910
|1.1870
|100.00
|59554.96
|5363
|2005.12.22 19:39
|buy
|2682
|1.00
|1.1868
|1.1838
|1.1878
|5364
|2005.12.22 21:03
|close
|2682
|1.00
|1.1877
|1.1838
|1.1878
|90.00
|59644.96
|5365
|2005.12.22 21:08
|sell
|2683
|1.00
|1.1877
|1.1907
|1.1867
|5366
|2005.12.22 23:20
|close
|2683
|1.00
|1.1869
|1.1907
|1.1867
|80.00
|59724.96
|5367
|2005.12.22 23:29
|buy
|2684
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1881
|5368
|2005.12.23 00:20
|close
|2684
|1.00
|1.1879
|1.1841
|1.1881
|79.18
|59804.14
|5369
|2005.12.23 00:21
|sell
|2685
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1870
|5370
|2005.12.23 01:02
|t/p
|2685
|1.00
|1.1870
|1.1910
|1.1870
|100.00
|59904.14
|5371
|2005.12.23 02:03
|sell
|2686
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1864
|5372
|2005.12.23 03:00
|close
|2686
|1.00
|1.1865
|1.1904
|1.1864
|90.00
|59994.14
|5373
|2005.12.23 03:00
|buy
|2687
|1.00
|1.1866
|1.1836
|1.1876
|5374
|2005.12.23 03:46
|close
|2687
|1.00
|1.1875
|1.1836
|1.1876
|90.00
|60084.14
|5375
|2005.12.23 03:46
|sell
|2688
|1.00
|1.1876
|1.1906
|1.1866
|5376
|2005.12.23 06:02
|close
|2688
|1.00
|1.1871
|1.1906
|1.1866
|50.00
|60134.14
|5377
|2005.12.23 06:02
|buy
|2689
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1884
|5378
|2005.12.23 06:57
|close
|2689
|1.00
|1.1881
|1.1844
|1.1884
|70.00
|60204.14
|5379
|2005.12.23 09:39
|sell
|2690
|1.00
|1.1879
|1.1909
|1.1869
|5380
|2005.12.23 10:16
|t/p
|2690
|1.00
|1.1869
|1.1909
|1.1869
|100.00
|60304.14
|5381
|2005.12.23 11:22
|sell
|2691
|1.00
|1.1878
|1.1908
|1.1868
|5382
|2005.12.23 13:00
|t/p
|2691
|1.00
|1.1868
|1.1908
|1.1868
|100.00
|60404.14
|5383
|2005.12.23 15:57
|buy
|2692
|1.00
|1.1841
|1.1811
|1.1851
|5384
|2005.12.23 17:00
|t/p
|2692
|1.00
|1.1851
|1.1811
|1.1851
|100.00
|60504.14
|5385
|2005.12.23 17:05
|sell
|2693
|1.00
|1.1856
|1.1886
|1.1846
|5386
|2005.12.23 17:10
|t/p
|2693
|1.00
|1.1846
|1.1886
|1.1846
|100.00
|60604.14
|5387
|2005.12.23 17:20
|sell
|2694
|1.00
|1.1857
|1.1887
|1.1847
|5388
|2005.12.23 17:22
|t/p
|2694
|1.00
|1.1847
|1.1887
|1.1847
|100.00
|60704.14
|5389
|2005.12.23 17:22
|sell
|2695
|1.00
|1.1863
|1.1893
|1.1853
|5390
|2005.12.23 17:22
|t/p
|2695
|1.00
|1.1853
|1.1893
|1.1853
|100.00
|60804.14
|5391
|2005.12.23 17:22
|sell
|2696
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1859
|5392
|2005.12.23 17:23
|t/p
|2696
|1.00
|1.1859
|1.1899
|1.1859
|100.00
|60904.14
|5393
|2005.12.23 17:29
|sell
|2697
|1.00
|1.1865
|1.1895
|1.1855
|5394
|2005.12.23 18:39
|t/p
|2697
|1.00
|1.1855
|1.1895
|1.1855
|100.00
|61004.14
|5395
|2005.12.23 19:47
|sell
|2698
|1.00
|1.1862
|1.1892
|1.1852
|5396
|2005.12.23 21:46
|close
|2698
|1.00
|1.1862
|1.1892
|1.1852
|0.00
|61004.14
|5397
|2005.12.23 21:48
|buy
|2699
|1.00
|1.1862
|1.1832
|1.1872
|5398
|2005.12.23 22:16
|close
|2699
|1.00
|1.1870
|1.1832
|1.1872
|80.00
|61084.14
|5399
|2005.12.23 22:16
|sell
|2700
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1859
|5400
|2005.12.26 00:30
|close
|2700
|1.00
|1.1861
|1.1899
|1.1859
|80.23
|61164.37
|5401
|2005.12.26 00:30
|buy
|2701
|1.00
|1.1857
|1.1827
|1.1867
|5402
|2005.12.26 00:37
|t/p
|2701
|1.00
|1.1867
|1.1827
|1.1867
|100.00
|61264.37
|5403
|2005.12.26 00:44
|buy
|2702
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1871
|5404
|2005.12.27 02:01
|s/l
|2702
|1.00
|1.1831
|1.1831
|1.1871
|-300.82
|60963.54
|5405
|2005.12.27 03:02
|sell
|2703
|1.00
|1.1838
|1.1868
|1.1828
|5406
|2005.12.27 10:30
|s/l
|2703
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1828
|-300.00
|60663.54
|5407
|2005.12.27 12:27
|sell
|2704
|1.00
|1.1866
|1.1896
|1.1856
|5408
|2005.12.27 12:46
|t/p
|2704
|1.00
|1.1856
|1.1896
|1.1856
|100.00
|60763.54
|5409
|2005.12.27 12:57
|sell
|2705
|1.00
|1.1866
|1.1896
|1.1856
|5410
|2005.12.27 13:45
|t/p
|2705
|1.00
|1.1856
|1.1896
|1.1856
|100.00
|60863.54
|5411
|2005.12.27 13:45
|buy
|2706
|1.00
|1.1852
|1.1822
|1.1862
|5412
|2005.12.27 13:56
|t/p
|2706
|1.00
|1.1862
|1.1822
|1.1862
|100.00
|60963.54
|5413
|2005.12.27 14:00
|buy
|2707
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1857
|5414
|2005.12.27 14:25
|t/p
|2707
|1.00
|1.1857
|1.1817
|1.1857
|100.00
|61063.54
|5415
|2005.12.27 16:45
|sell
|2708
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.1845
|5416
|2005.12.27 21:13
|t/p
|2708
|1.00
|1.1845
|1.1885
|1.1845
|100.00
|61163.54
|5417
|2005.12.27 21:15
|buy
|2709
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1855
|5418
|2005.12.28 00:34
|close
|2709
|1.00
|1.1833
|1.1815
|1.1855
|-122.47
|61041.07
|5419
|2005.12.28 01:32
|sell
|2710
|1.00
|1.1835
|1.1865
|1.1825
|5420
|2005.12.28 07:03
|close
|2710
|1.00
|1.1846
|1.1865
|1.1825
|-110.00
|60931.07
|5421
|2005.12.28 07:03
|buy
|2711
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1855
|5422
|2005.12.28 07:41
|t/p
|2711
|1.00
|1.1855
|1.1815
|1.1855
|100.00
|61031.07
|5423
|2005.12.28 07:45
|sell
|2712
|1.00
|1.1854
|1.1884
|1.1844
|5424
|2005.12.28 09:03
|s/l
|2712
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1844
|-300.00
|60731.07
|5425
|2005.12.28 10:58
|buy
|2713
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|5426
|2005.12.28 12:20
|close
|2713
|1.00
|1.1912
|1.1877
|1.1917
|50.00
|60781.07
|5427
|2005.12.28 12:20
|sell
|2714
|1.00
|1.1913
|1.1943
|1.1903
|5428
|2005.12.28 15:07
|close
|2714
|1.00
|1.1913
|1.1943
|1.1903
|0.00
|60781.07
|5429
|2005.12.28 15:07
|buy
|2715
|1.00
|1.1912
|1.1882
|1.1922
|5430
|2005.12.28 16:26
|close
|2715
|1.00
|1.1917
|1.1882
|1.1922
|50.00
|60831.07
|5431
|2005.12.28 16:26
|sell
|2716
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1908
|5432
|2005.12.28 17:06
|t/p
|2716
|1.00
|1.1908
|1.1948
|1.1908
|100.00
|60931.07
|5433
|2005.12.28 17:06
|buy
|2717
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|5434
|2005.12.28 17:28
|t/p
|2717
|1.00
|1.1917
|1.1877
|1.1917
|100.00
|61031.07
|5435
|2005.12.28 17:42
|buy
|2718
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1920
|5436
|2005.12.28 18:53
|s/l
|2718
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1920
|-300.00
|60731.07
|5437
|2005.12.28 19:00
|buy
|2719
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1887
|5438
|2005.12.28 19:08
|s/l
|2719
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1887
|-300.00
|60431.07
|5439
|2005.12.28 19:08
|buy
|2720
|1.00
|1.1850
|1.1820
|1.1860
|5440
|2005.12.28 21:01
|s/l
|2720
|1.00
|1.1820
|1.1820
|1.1860
|-300.00
|60131.07
|5441
|2005.12.28 22:00
|sell
|2721
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1819
|5442
|2005.12.29 02:49
|s/l
|2721
|1.00
|1.1859
|1.1859
|1.1819
|-299.77
|59831.30
|5443
|2005.12.29 03:42
|buy
|2722
|1.00
|1.1844
|1.1814
|1.1854
|5444
|2005.12.29 04:01
|t/p
|2722
|1.00
|1.1854
|1.1814
|1.1854
|100.00
|59931.30
|5445
|2005.12.29 04:19
|buy
|2723
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1857
|5446
|2005.12.29 06:01
|close
|2723
|1.00
|1.1846
|1.1817
|1.1857
|-10.00
|59921.30
|5447
|2005.12.29 06:06
|sell
|2724
|1.00
|1.1846
|1.1876
|1.1836
|5448
|2005.12.29 09:22
|s/l
|2724
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1836
|-300.00
|59621.30
|5449
|2005.12.29 09:22
|sell
|2725
|1.00
|1.1873
|1.1903
|1.1863
|5450
|2005.12.29 10:21
|t/p
|2725
|1.00
|1.1863
|1.1903
|1.1863
|100.00
|59721.30
|5451
|2005.12.29 13:30
|buy
|2726
|1.00
|1.1842
|1.1812
|1.1852
|5452
|2005.12.29 19:20
|t/p
|2726
|1.00
|1.1852
|1.1812
|1.1852
|100.00
|59821.30
|5453
|2005.12.29 20:17
|buy
|2727
|1.00
|1.1838
|1.1808
|1.1848
|5454
|2005.12.29 22:17
|t/p
|2727
|1.00
|1.1848
|1.1808
|1.1848
|100.00
|59921.30
|5455
|2005.12.30 00:35
|buy
|2728
|1.00
|1.1837
|1.1807
|1.1847
|5456
|2005.12.30 01:46
|t/p
|2728
|1.00
|1.1847
|1.1807
|1.1847
|100.00
|60021.30
|5457
|2005.12.30 03:06
|buy
|2729
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1850
|5458
|2005.12.30 04:16
|close
|2729
|1.00
|1.1849
|1.1810
|1.1850
|90.00
|60111.30
|5459
|2005.12.30 04:16
|sell
|2730
|1.00
|1.1850
|1.1880
|1.1840
|5460
|2005.12.30 05:35
|s/l
|2730
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1840
|-300.00
|59811.30
|5461
|2005.12.30 07:35
|buy
|2731
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1880
|5462
|2005.12.30 08:28
|close
|2731
|1.00
|1.1877
|1.1840
|1.1880
|70.00
|59881.30
|5463
|2005.12.30 08:29
|sell
|2732
|1.00
|1.1878
|1.1908
|1.1868
|5464
|2005.12.30 09:32
|close
|2732
|1.00
|1.1876
|1.1908
|1.1868
|20.00
|59901.30
|5465
|2005.12.30 09:32
|buy
|2733
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1884
|5466
|2005.12.30 10:57
|s/l
|2733
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1884
|-300.00
|59601.30
|5467
|2005.12.30 13:23
|sell
|2734
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.1831
|5468
|2005.12.30 13:51
|t/p
|2734
|1.00
|1.1831
|1.1871
|1.1831
|100.00
|59701.30
|5469
|2005.12.30 14:13
|buy
|2735
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1837
|5470
|2005.12.30 14:32
|s/l
|2735
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.1837
|-300.00
|59401.30
|5471
|2005.12.30 14:32
|buy
|2736
|1.00
|1.1799
|1.1769
|1.1809
|5472
|2005.12.30 14:50
|t/p
|2736
|1.00
|1.1809
|1.1769
|1.1809
|100.00
|59501.30
|5473
|2005.12.30 16:43
|sell
|2737
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1786
|5474
|2005.12.30 17:15
|t/p
|2737
|1.00
|1.1786
|1.1826
|1.1786
|100.00
|59601.30
|5475
|2005.12.30 18:00
|sell
|2738
|1.00
|1.1804
|1.1834
|1.1794
|5476
|2005.12.30 18:26
|s/l
|2738
|1.00
|1.1834
|1.1834
|1.1794
|-300.00
|59301.30
|5477
|2005.12.30 18:26
|sell
|2739
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1821
|5478
|2005.12.30 20:06
|t/p
|2739
|1.00
|1.1821
|1.1861
|1.1821
|100.00
|59401.30
|5479
|2005.12.30 20:30
|buy
|2740
|1.00
|1.1823
|1.1793
|1.1833
|5480
|2005.12.30 22:00
|t/p
|2740
|1.00
|1.1833
|1.1793
|1.1833
|100.00
|59501.30
|5481
|2005.12.30 22:00
|sell
|2741
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1823
|5482
|2006.01.02 08:21
|t/p
|2741
|1.00
|1.1823
|1.1863
|1.1823
|100.23
|59601.53
|5483
|2006.01.02 08:51
|sell
|2742
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1827
|5484
|2006.01.02 09:03
|t/p
|2742
|1.00
|1.1827
|1.1867
|1.1827
|100.00
|59701.53
|5485
|2006.01.02 09:49
|sell
|2743
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1827
|5486
|2006.01.02 10:22
|s/l
|2743
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1827
|-300.00
|59401.53
|5487
|2006.01.02 12:30
|buy
|2744
|1.00
|1.1842
|1.1812
|1.1852
|5488
|2006.01.02 18:27
|s/l
|2744
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1852
|-300.00
|59101.53
|5489
|2006.01.02 19:43
|sell
|2745
|1.00
|1.1822
|1.1852
|1.1812
|5490
|2006.01.02 23:47
|close
|2745
|1.00
|1.1819
|1.1852
|1.1812
|30.00
|59131.53
|5491
|2006.01.03 02:12
|sell
|2746
|1.00
|1.1831
|1.1861
|1.1821
|5492
|2006.01.03 03:55
|s/l
|2746
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1821
|-300.00
|58831.53
|5493
|2006.01.03 08:39
|buy
|2747
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1894
|5494
|2006.01.03 10:00
|t/p
|2747
|1.00
|1.1894
|1.1854
|1.1894
|100.00
|58931.53
|5495
|2006.01.03 11:11
|buy
|2748
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1881
|5496
|2006.01.03 11:52
|t/p
|2748
|1.00
|1.1881
|1.1841
|1.1881
|100.00
|59031.53
|5497
|2006.01.03 12:00
|sell
|2749
|1.00
|1.1887
|1.1917
|1.1877
|5498
|2006.01.03 13:37
|t/p
|2749
|1.00
|1.1877
|1.1917
|1.1877
|100.00
|59131.53
|5499
|2006.01.03 14:23
|sell
|2750
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.1881
|5500
|2006.01.03 14:41
|t/p
|2750
|1.00
|1.1881
|1.1921
|1.1881
|100.00
|59231.53
|5501
|2006.01.03 15:03
|buy
|2751
|1.00
|1.1873
|1.1843
|1.1883
|5502
|2006.01.03 15:55
|t/p
|2751
|1.00
|1.1883
|1.1843
|1.1883
|100.00
|59331.53
|5503
|2006.01.03 16:17
|sell
|2752
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1876
|5504
|2006.01.03 16:31
|s/l
|2752
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1876
|-300.00
|59031.53
|5505
|2006.01.03 16:31
|sell
|2753
|1.00
|1.1913
|1.1943
|1.1903
|5506
|2006.01.03 17:00
|s/l
|2753
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.1903
|-300.00
|58731.53
|5507
|2006.01.03 17:00
|sell
|2754
|1.00
|1.1940
|1.1970
|1.1930
|5508
|2006.01.03 17:50
|s/l
|2754
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1930
|-300.00
|58431.53
|5509
|2006.01.03 22:00
|sell
|2755
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.2010
|5510
|2006.01.03 22:58
|close
|2755
|1.00
|1.2014
|1.2050
|1.2010
|60.00
|58491.53
|5511
|2006.01.03 22:58
|buy
|2756
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2023
|5512
|2006.01.04 01:00
|close
|2756
|1.00
|1.2016
|1.1983
|1.2023
|27.53
|58519.06
|5513
|2006.01.04 01:01
|sell
|2757
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.2006
|5514
|2006.01.04 02:42
|s/l
|2757
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2006
|-300.00
|58219.06
|5515
|2006.01.04 08:53
|buy
|2758
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2064
|5516
|2006.01.04 09:45
|close
|2758
|1.00
|1.2060
|1.2024
|1.2064
|60.00
|58279.06
|5517
|2006.01.04 09:46
|sell
|2759
|1.00
|1.2060
|1.2090
|1.2050
|5518
|2006.01.04 09:59
|t/p
|2759
|1.00
|1.2050
|1.2090
|1.2050
|100.00
|58379.06
|5519
|2006.01.04 11:10
|sell
|2760
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2045
|5520
|2006.01.04 11:20
|s/l
|2760
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2045
|-300.00
|58079.06
|5521
|2006.01.04 11:20
|sell
|2761
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2072
|5522
|2006.01.04 11:22
|t/p
|2761
|1.00
|1.2072
|1.2112
|1.2072
|100.00
|58179.06
|5523
|2006.01.04 11:22
|sell
|2762
|1.00
|1.2069
|1.2099
|1.2059
|5524
|2006.01.04 11:24
|t/p
|2762
|1.00
|1.2059
|1.2099
|1.2059
|100.00
|58279.06
|5525
|2006.01.04 11:24
|sell
|2763
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2046
|5526
|2006.01.04 11:35
|s/l
|2763
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2046
|-300.00
|57979.06
|5527
|2006.01.04 11:35
|sell
|2764
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2073
|5528
|2006.01.04 11:40
|t/p
|2764
|1.00
|1.2073
|1.2113
|1.2073
|100.00
|58079.06
|5529
|2006.01.04 11:40
|sell
|2765
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2060
|5530
|2006.01.04 12:05
|t/p
|2765
|1.00
|1.2060
|1.2100
|1.2060
|100.00
|58179.06
|5531
|2006.01.04 14:00
|sell
|2766
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2056
|5532
|2006.01.04 14:35
|s/l
|2766
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2056
|-300.00
|57879.06
|5533
|2006.01.04 14:35
|sell
|2767
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|5534
|2006.01.04 15:01
|t/p
|2767
|1.00
|1.2083
|1.2123
|1.2083
|100.00
|57979.06
|5535
|2006.01.04 16:01
|sell
|2768
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2086
|5536
|2006.01.04 16:03
|t/p
|2768
|1.00
|1.2086
|1.2126
|1.2086
|100.00
|58079.06
|5537
|2006.01.04 16:47
|buy
|2769
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|5538
|2006.01.04 17:00
|t/p
|2769
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2085
|100.00
|58179.06
|5539
|2006.01.04 19:19
|sell
|2770
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2091
|5540
|2006.01.04 19:30
|s/l
|2770
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2091
|-300.00
|57879.06
|5541
|2006.01.04 19:30
|sell
|2771
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2118
|5542
|2006.01.04 19:46
|t/p
|2771
|1.00
|1.2118
|1.2158
|1.2118
|100.00
|57979.06
|5543
|2006.01.04 23:04
|sell
|2772
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2120
|5544
|2006.01.04 23:53
|t/p
|2772
|1.00
|1.2120
|1.2160
|1.2120
|100.00
|58079.06
|5545
|2006.01.05 01:43
|sell
|2773
|1.00
|1.2119
|1.2149
|1.2109
|5546
|2006.01.05 01:48
|t/p
|2773
|1.00
|1.2109
|1.2149
|1.2109
|100.00
|58179.06
|5547
|2006.01.05 02:04
|sell
|2774
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2103
|5548
|2006.01.05 02:48
|t/p
|2774
|1.00
|1.2103
|1.2143
|1.2103
|100.00
|58279.06
|5549
|2006.01.05 03:05
|buy
|2775
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|5550
|2006.01.05 03:32
|t/p
|2775
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.2111
|100.00
|58379.06
|5551
|2006.01.05 03:46
|sell
|2776
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2107
|5552
|2006.01.05 04:05
|t/p
|2776
|1.00
|1.2107
|1.2147
|1.2107
|100.00
|58479.06
|5553
|2006.01.05 05:42
|buy
|2777
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2109
|5554
|2006.01.05 07:57
|close
|2777
|1.00
|1.2105
|1.2069
|1.2109
|60.00
|58539.06
|5555
|2006.01.05 07:58
|sell
|2778
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2094
|5556
|2006.01.05 08:34
|t/p
|2778
|1.00
|1.2094
|1.2134
|1.2094
|100.00
|58639.06
|5557
|2006.01.05 08:34
|buy
|2779
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2104
|5558
|2006.01.05 08:46
|t/p
|2779
|1.00
|1.2104
|1.2064
|1.2104
|100.00
|58739.06
|5559
|2006.01.05 09:00
|buy
|2780
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2104
|5560
|2006.01.05 09:04
|t/p
|2780
|1.00
|1.2104
|1.2064
|1.2104
|100.00
|58839.06
|5561
|2006.01.05 13:00
|buy
|2781
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2094
|5562
|2006.01.05 14:49
|t/p
|2781
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2094
|100.00
|58939.06
|5563
|2006.01.05 15:45
|buy
|2782
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2087
|5564
|2006.01.05 16:18
|t/p
|2782
|1.00
|1.2087
|1.2047
|1.2087
|100.00
|59039.06
|5565
|2006.01.05 18:10
|sell
|2783
|1.00
|1.2097
|1.2127
|1.2087
|5566
|2006.01.05 18:36
|t/p
|2783
|1.00
|1.2087
|1.2127
|1.2087
|100.00
|59139.06
|5567
|2006.01.05 23:55
|sell
|2784
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2100
|5568
|2006.01.06 00:38
|t/p
|2784
|1.00
|1.2100
|1.2140
|1.2100
|100.23
|59239.29
|5569
|2006.01.06 00:41
|buy
|2785
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2108
|5570
|2006.01.06 01:47
|close
|2785
|1.00
|1.2105
|1.2068
|1.2108
|70.00
|59309.29
|5571
|2006.01.06 01:47
|sell
|2786
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2096
|5572
|2006.01.06 03:27
|close
|2786
|1.00
|1.2102
|1.2136
|1.2096
|40.00
|59349.29
|5573
|2006.01.06 03:27
|buy
|2787
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2111
|5574
|2006.01.06 06:37
|close
|2787
|1.00
|1.2094
|1.2071
|1.2111
|-70.00
|59279.29
|5575
|2006.01.06 06:38
|sell
|2788
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2084
|5576
|2006.01.06 09:06
|close
|2788
|1.00
|1.2085
|1.2124
|1.2084
|90.00
|59369.29
|5577
|2006.01.06 09:06
|buy
|2789
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2094
|5578
|2006.01.06 09:25
|t/p
|2789
|1.00
|1.2094
|1.2054
|1.2094
|100.00
|59469.29
|5579
|2006.01.06 09:30
|sell
|2790
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2083
|5580
|2006.01.06 15:30
|s/l
|2790
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2083
|-300.00
|59169.29
|5581
|2006.01.06 15:36
|buy
|2791
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2100
|5582
|2006.01.06 15:37
|t/p
|2791
|1.00
|1.2100
|1.2060
|1.2100
|100.00
|59269.29
|5583
|2006.01.06 16:00
|sell
|2792
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2149
|5584
|2006.01.06 16:13
|t/p
|2792
|1.00
|1.2149
|1.2189
|1.2149
|100.00
|59369.29
|5585
|2006.01.06 16:13
|sell
|2793
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2136
|5586
|2006.01.06 16:40
|t/p
|2793
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2136
|100.00
|59469.29
|5587
|2006.01.06 17:15
|sell
|2794
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2151
|5588
|2006.01.06 17:26
|t/p
|2794
|1.00
|1.2151
|1.2191
|1.2151
|100.00
|59569.29
|5589
|2006.01.06 19:01
|sell
|2795
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2137
|5590
|2006.01.09 00:04
|close
|2795
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2137
|0.23
|59569.52
|5591
|2006.01.09 00:05
|buy
|2796
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2157
|5592
|2006.01.09 02:59
|close
|2796
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2157
|0.00
|59569.52
|5593
|2006.01.09 02:59
|sell
|2797
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2136
|5594
|2006.01.09 05:10
|t/p
|2797
|1.00
|1.2136
|1.2176
|1.2136
|100.00
|59669.52
|5595
|2006.01.09 08:44
|buy
|2798
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2147
|5596
|2006.01.09 09:47
|s/l
|2798
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2147
|-300.00
|59369.52
|5597
|2006.01.09 12:01
|sell
|2799
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.2077
|5598
|2006.01.09 12:15
|t/p
|2799
|1.00
|1.2077
|1.2117
|1.2077
|100.00
|59469.52
|5599
|2006.01.09 13:44
|buy
|2800
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2083
|5600
|2006.01.09 14:30
|t/p
|2800
|1.00
|1.2083
|1.2043
|1.2083
|100.00
|59569.52
|5601
|2006.01.09 14:40
|sell
|2801
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2075
|5602
|2006.01.09 15:13
|t/p
|2801
|1.00
|1.2075
|1.2115
|1.2075
|100.00
|59669.52
|5603
|2006.01.09 16:59
|buy
|2802
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2085
|5604
|2006.01.09 17:28
|t/p
|2802
|1.00
|1.2085
|1.2045
|1.2085
|100.00
|59769.52
|5605
|2006.01.09 18:17
|buy
|2803
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2074
|5606
|2006.01.09 19:33
|close
|2803
|1.00
|1.2073
|1.2034
|1.2074
|90.00
|59859.52
|5607
|2006.01.09 19:33
|sell
|2804
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2064
|5608
|2006.01.10 04:25
|close
|2804
|1.00
|1.2065
|1.2104
|1.2064
|90.23
|59949.75
|5609
|2006.01.10 04:25
|buy
|2805
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2074
|5610
|2006.01.10 09:07
|close
|2805
|1.00
|1.2061
|1.2034
|1.2074
|-30.00
|59919.75
|5611
|2006.01.10 09:07
|sell
|2806
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2054
|5612
|2006.01.10 09:27
|t/p
|2806
|1.00
|1.2054
|1.2094
|1.2054
|100.00
|60019.75
|5613
|2006.01.10 10:01
|sell
|2807
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2054
|5614
|2006.01.10 12:09
|s/l
|2807
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2054
|-300.00
|59719.75
|5615
|2006.01.10 12:09
|sell
|2808
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2081
|5616
|2006.01.10 14:15
|t/p
|2808
|1.00
|1.2081
|1.2121
|1.2081
|100.00
|59819.75
|5617
|2006.01.10 16:58
|sell
|2809
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2054
|5618
|2006.01.10 19:00
|close
|2809
|1.00
|1.2060
|1.2094
|1.2054
|40.00
|59859.75
|5619
|2006.01.10 19:05
|buy
|2810
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2070
|5620
|2006.01.10 20:14
|t/p
|2810
|1.00
|1.2070
|1.2030
|1.2070
|100.00
|59959.75
|5621
|2006.01.10 20:38
|sell
|2811
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2062
|5622
|2006.01.11 00:02
|t/p
|2811
|1.00
|1.2062
|1.2102
|1.2062
|100.69
|60060.44
|5623
|2006.01.11 01:20
|sell
|2812
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.2053
|5624
|2006.01.11 02:16
|close
|2812
|1.00
|1.2057
|1.2093
|1.2053
|60.00
|60120.44
|5625
|2006.01.11 02:23
|buy
|2813
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2067
|5626
|2006.01.11 03:14
|close
|2813
|1.00
|1.2061
|1.2027
|1.2067
|40.00
|60160.44
|5627
|2006.01.11 03:15
|sell
|2814
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|5628
|2006.01.11 07:17
|close
|2814
|1.00
|1.2065
|1.2092
|1.2052
|-30.00
|60130.44
|5629
|2006.01.11 07:18
|buy
|2815
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2075
|5630
|2006.01.11 10:15
|close
|2815
|1.00
|1.2064
|1.2035
|1.2075
|-10.00
|60120.44
|5631
|2006.01.11 10:15
|sell
|2816
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2055
|5632
|2006.01.11 10:40
|t/p
|2816
|1.00
|1.2055
|1.2095
|1.2055
|100.00
|60220.44
|5633
|2006.01.11 12:35
|sell
|2817
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2052
|5634
|2006.01.11 14:25
|s/l
|2817
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2052
|-300.00
|59920.44
|5635
|2006.01.11 16:08
|sell
|2818
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2082
|5636
|2006.01.11 18:00
|close
|2818
|1.00
|1.2096
|1.2122
|1.2082
|-40.00
|59880.44
|5637
|2006.01.11 18:01
|buy
|2819
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2106
|5638
|2006.01.11 18:23
|t/p
|2819
|1.00
|1.2106
|1.2066
|1.2106
|100.00
|59980.44
|5639
|2006.01.11 18:45
|sell
|2820
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.2102
|5640
|2006.01.11 19:06
|s/l
|2820
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2102
|-300.00
|59680.44
|5641
|2006.01.11 19:06
|sell
|2821
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2129
|5642
|2006.01.11 19:30
|t/p
|2821
|1.00
|1.2129
|1.2169
|1.2129
|100.00
|59780.44
|5643
|2006.01.11 21:05
|buy
|2822
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2137
|5644
|2006.01.11 21:29
|close
|2822
|1.00
|1.2134
|1.2097
|1.2137
|70.00
|59850.44
|5645
|2006.01.11 21:29
|sell
|2823
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2125
|5646
|2006.01.11 21:48
|t/p
|2823
|1.00
|1.2125
|1.2165
|1.2125
|100.00
|59950.44
|5647
|2006.01.12 03:07
|sell
|2824
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2130
|5648
|2006.01.12 06:50
|close
|2824
|1.00
|1.2139
|1.2170
|1.2130
|10.00
|59960.44
|5649
|2006.01.12 06:50
|buy
|2825
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2150
|5650
|2006.01.12 07:53
|close
|2825
|1.00
|1.2141
|1.2110
|1.2150
|10.00
|59970.44
|5651
|2006.01.12 07:53
|sell
|2826
|1.00
|1.2141
|1.2171
|1.2131
|5652
|2006.01.12 09:30
|close
|2826
|1.00
|1.2136
|1.2171
|1.2131
|50.00
|60020.44
|5653
|2006.01.12 09:30
|buy
|2827
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2145
|5654
|2006.01.12 09:56
|t/p
|2827
|1.00
|1.2145
|1.2105
|1.2145
|100.00
|60120.44
|5655
|2006.01.12 11:10
|sell
|2828
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2142
|5656
|2006.01.12 12:04
|t/p
|2828
|1.00
|1.2142
|1.2182
|1.2142
|100.00
|60220.44