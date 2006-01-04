Interbank FX, LLC

Account: 240033 Name: Rodrigo Kaus Currency: USD 2006 January 10, 21:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34444252006.01.04 13:10balanceDeposit3 000.00
34446452006.01.04 13:16sell2.00gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:17203.850.000.00-17.23
34446482006.01.04 13:17buy2.00gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:17203.770.000.00-13.79
34447092006.01.04 13:18buy2.00gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:18203.750.000.00-13.79
34447162006.01.04 13:18buy2.00gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:18203.790.000.00-8.62
34447242006.01.04 13:18buy2.00gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:19203.780.000.00-15.51
34448132006.01.04 13:19buy2.00gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:19203.790.000.00-13.78
34448382006.01.04 13:19buy2.00gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:19203.780.000.00-15.51
34448672006.01.04 13:19buy2.00gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:19203.780.000.00-10.34
34448772006.01.04 13:19buy2.00gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:19203.760.000.00-13.78
34448882006.01.04 13:20buy2.00gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:20203.780.000.00-10.34
34449152006.01.04 13:20buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:20203.780.000.00-17.23
34449332006.01.04 13:20buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:20203.770.000.00-17.23
34449392006.01.04 13:20buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:20203.770.000.00-17.23
34449532006.01.04 13:20buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:20203.780.000.00-19.38
34449582006.01.04 13:20buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:21203.780.000.00-17.23
34449692006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:21203.800.000.00-17.23
34449842006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:21203.810.000.00-15.07
34449912006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:21203.800.000.00-19.38
34450042006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:21203.860.000.00-10.77
34450102006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.940.000.002006.01.04 13:21203.850.000.00-19.38
34450202006.01.04 13:21buy2.50gbpjpym203.940.000.002006.01.04 13:21203.840.000.00-21.53
34450382006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.940.000.002006.01.04 13:22203.860.000.00-17.23
34450422006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.940.000.002006.01.04 13:22203.870.000.00-15.07
34450552006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.950.000.002006.01.04 13:22203.870.000.00-17.23
34450582006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.950.000.002006.01.04 13:22203.840.000.00-23.69
34450672006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.920.000.002006.01.04 13:22203.840.000.00-17.23
34450712006.01.04 13:22buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:22203.830.000.00-17.23
34450722006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:23203.830.000.00-17.23
34450802006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:23203.830.000.00-17.23
34450882006.01.04 13:23sell2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:23203.900.000.00-15.07
34450932006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:23203.820.000.00-17.23
34450982006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:23203.800.000.00-15.08
34451032006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:23203.810.000.00-12.92
34451052006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:23203.790.000.00-17.23
34451112006.01.04 13:23buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:24203.790.000.00-15.08
34451142006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:24203.810.000.00-17.23
34451162006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:24203.810.000.00-17.23
34451202006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:24203.810.000.00-17.23
34451302006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:24203.810.000.00-15.08
34451482006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:24203.790.000.00-19.39
34451662006.01.04 13:24buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:24203.820.000.00-17.23
34451752006.01.04 13:25buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:25203.840.000.00-15.07
34451922006.01.04 13:25buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:25203.810.000.00-17.23
34452582006.01.04 13:26buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:26203.800.000.00-17.22
34452602006.01.04 13:26buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:26203.820.000.00-17.22
34452622006.01.04 13:26buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:26203.820.000.00-17.22
34452692006.01.04 13:26buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:26203.820.000.00-17.22
34452752006.01.04 13:26buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:27203.800.000.00-15.07
34452802006.01.04 13:27buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:27203.810.000.00-17.22
34452822006.01.04 13:27sell2.50gbpjpym203.800.000.002006.01.04 13:27203.860.000.00-12.91
34452972006.01.04 13:27buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:27203.820.000.00-10.76
34453052006.01.04 13:27buy2.50gbpjpym203.910.000.002006.01.04 13:27203.810.000.00-21.53
34453092006.01.04 13:27buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:27203.820.000.00-15.07
34453142006.01.04 13:27buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:28203.810.000.00-17.22
34453432006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:28203.810.000.00-19.38
34453502006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:28203.790.000.00-19.38
34453522006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:28203.800.000.00-15.07
34453542006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:28203.790.000.00-15.07
34453552006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:28203.800.000.00-15.07
34453572006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:28203.820.000.00-17.22
34453612006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.900.000.002006.01.04 13:28203.810.000.00-19.38
34453622006.01.04 13:28buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:29203.800.000.00-19.38
34453642006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:29203.800.000.00-17.22
34453772006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:29203.800.000.00-19.38
34453912006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:29203.800.000.00-17.22
34453922006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:29203.790.000.00-19.38
34453932006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:29203.810.000.00-15.07
34453982006.01.04 13:29buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:29203.810.000.00-15.07
34454282006.01.04 13:30buy2.50gbpjpym203.890.000.002006.01.04 13:31203.800.000.00-19.38
34454322006.01.04 13:30buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:31203.780.000.00-21.54
34454332006.01.04 13:30buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:31203.780.000.00-21.54
34454362006.01.04 13:30buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:31203.780.000.00-21.54
34454682006.01.04 13:31buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.790.000.00-15.08
34454692006.01.04 13:31buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.770.000.00-19.38
34454702006.01.04 13:31buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.770.000.00-19.39
34454722006.01.04 13:31buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.780.000.00-17.23
34455162006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.780.000.00-17.23
34455192006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.770.000.00-19.39
34455212006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:32203.750.000.00-23.69
34455242006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:32203.760.000.00-23.69
34455262006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:32203.750.000.00-25.85
34455282006.01.04 13:32buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:33203.780.000.00-17.23
34455612006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:33203.820.000.00-4.31
34455622006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:33203.810.000.00-8.62
34455652006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:33203.800.000.00-10.77
34455742006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:33203.800.000.00-10.77
34455782006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:33203.790.000.00-15.08
34455872006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.870.000.002006.01.04 13:33203.770.000.00-21.54
34455962006.01.04 13:33buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:34203.790.000.00-15.08
34455992006.01.04 13:34buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:34203.790.000.00-15.08
34456052006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.780.000.002006.01.04 13:34203.840.000.00-12.92
34456092006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.780.000.002006.01.04 13:34203.850.000.00-15.07
34456132006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.760.000.002006.01.04 13:34203.850.000.00-19.38
34456202006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:34203.820.000.00-15.07
34456262006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:34203.820.000.00-15.07
34456282006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:34203.820.000.00-15.07
34456312006.01.04 13:34sell2.50gbpjpym203.730.000.002006.01.04 13:34203.820.000.00-19.38
34456372006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:35203.790.000.00-8.62
34456422006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:35203.760.000.00-15.08
34456462006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:35203.770.000.00-12.92
34456492006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:35203.780.000.00-10.77
34456532006.01.04 13:35sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:35203.840.000.00-19.38
34456552006.01.04 13:35sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:35203.830.000.00-17.23
34457052006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:36203.800.000.00-17.23
34457102006.01.04 13:35buy2.50gbpjpym203.880.000.002006.01.04 13:36203.800.000.00-17.23
34457182006.01.04 13:35sell2.50gbpjpym203.780.000.002006.01.04 13:36203.880.000.00-21.54
34457202006.01.04 13:36sell2.50gbpjpym203.790.000.002006.01.04 13:36203.850.000.00-12.92
34457522006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:36203.780.000.00-17.23
34457552006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:36203.780.000.00-17.23
34457582006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:36203.760.000.00-21.54
34457592006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:36203.770.000.00-19.39
34457602006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:37203.760.000.00-21.55
34457612006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:37203.760.000.00-21.55
34457632006.01.04 13:36buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:37203.770.000.00-15.08
34457692006.01.04 13:37buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:37203.770.000.00-17.24
34457992006.01.04 13:37sell2.50gbpjpym203.770.000.002006.01.04 13:37203.830.000.00-12.93
34458462006.01.04 13:37buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:37203.760.000.00-19.39
34458492006.01.04 13:37buy2.50gbpjpym203.860.000.002006.01.04 13:37203.760.000.00-21.55
34458582006.01.04 13:37sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:37203.840.000.00-19.39
34458692006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:38203.760.000.00-17.24
34458722006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:38203.760.000.00-17.24
34458752006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:38203.760.000.00-17.24
34458762006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:38203.770.000.00-15.08
34458812006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.850.000.002006.01.04 13:38203.760.000.00-19.39
34458822006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:39203.750.000.00-17.24
34458832006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:38203.750.000.00-19.39
34458842006.01.04 13:38buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:39203.740.000.00-19.39
34458912006.01.04 13:38sell2.50gbpjpym203.760.000.002006.01.04 13:39203.830.000.00-15.08
34458922006.01.04 13:38sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:39203.830.000.00-17.24
34458932006.01.04 13:38sell2.50gbpjpym203.750.000.002006.01.04 13:39203.830.000.00-17.24
34459162006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:39203.740.000.00-19.40
34459302006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:39203.740.000.00-19.40
34459332006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.820.000.002006.01.04 13:39203.740.000.00-17.24
34459362006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.820.000.002006.01.04 13:39203.740.000.00-17.24
34460392006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.840.000.002006.01.04 13:40203.740.000.00-21.56
34460482006.01.04 13:39buy2.50gbpjpym203.830.000.002006.01.04 13:40203.770.000.00-12.93
34460602006.01.04 13:40sell2.50gbpjpym203.780.000.002006.01.04 13:40203.880.000.00-21.55
34463822006.01.04 13:43buy0.10usdchfm1.28060.00001.28162006.01.04 14:021.28160.000.000.78
34463832006.01.04 13:43sell0.10eurusdm1.21030.00001.20892006.01.04 14:021.20890.000.001.40
34463862006.01.04 13:43sell0.10gbpusdm1.75720.00001.75572006.01.04 14:171.75570.000.001.50
34464002006.01.04 13:43buy0.10usdjpym116.030.00116.132006.01.04 14:04116.130.000.000.86
34474922006.01.04 14:02buy0.10eurusdm1.20880.00001.20982006.01.04 14:351.20980.000.001.00
34475312006.01.04 14:02sell0.10usdchfm1.28180.00001.28032006.01.04 14:351.28030.000.001.17
34477092006.01.04 14:04sell0.10usdjpym116.140.00116.002006.01.04 17:30116.000.000.001.21
34484462006.01.04 14:17buy0.10gbpusdm1.75570.00001.75672006.01.04 14:331.75670.000.001.00
34491562006.01.04 14:33sell0.10gbpusdm1.75670.00001.75532006.01.04 14:471.75530.000.001.40
34492862006.01.04 14:35buy0.10usdchfm1.28040.00001.28142006.01.04 14:431.28140.000.000.78
34493652006.01.04 14:35sell0.10eurusdm1.20980.00001.20842006.01.04 14:431.20840.000.001.40
34498682006.01.04 14:43buy0.10eurusdm1.20840.00001.20942006.01.04 15:041.20940.000.001.00
34498782006.01.04 14:43sell0.10usdchfm1.28130.00001.27992006.01.04 17:021.27990.000.001.09
34499542006.01.04 14:44sell0.10eurjpym140.420.00140.272006.01.05 07:06140.270.00-0.221.30
34499562006.01.04 14:44sell0.10gbpjpym204.010.00203.872006.01.04 20:22203.870.000.001.21
34499582006.01.04 14:44sell0.10gbpchfm2.24920.00002.24782006.01.04 17:312.24780.000.001.10
34499822006.01.04 14:45buy0.10usdcadm1.15160.00001.15362006.01.05 13:381.15360.000.081.73
34499862006.01.04 14:45sell0.10chfjpym90.660.0090.522006.01.05 07:2890.520.00-0.051.21
34500092006.01.04 14:46buy0.10eurgbpm0.68840.00000.69042006.01.05 08:520.69040.00-0.263.50
34500922006.01.04 14:47sell0.10eurchfm1.54820.00001.54682006.01.04 18:041.54680.000.001.10
34501792006.01.04 14:47buy0.10gbpusdm1.75500.00001.75602006.01.04 14:541.75600.000.001.00
34507362006.01.04 14:54buy0.10gbpusdm1.75640.00001.75742006.01.04 15:021.75740.000.001.00
34511382006.01.04 15:02sell0.10gbpusdm1.75740.00001.75602006.01.04 22:551.75600.00-0.131.40
34513202006.01.04 15:04sell0.10eurusdm1.20940.00001.20802006.01.04 15:121.20800.000.001.40
34517352006.01.04 15:12buy0.10eurusdm1.20800.00001.20902006.01.04 15:331.20900.000.001.00
34525252006.01.04 15:33sell0.10eurusdm1.20900.00001.20762006.01.04 16:261.20760.000.001.40
34548562006.01.04 16:26buy0.10eurusdm1.20760.00001.20862006.01.04 16:531.20860.000.001.00
34555782006.01.04 16:53sell0.10eurusdm1.20850.00001.20722006.01.05 11:031.20720.000.161.30
34558362006.01.04 17:02buy0.10usdchfm1.27970.00001.28172006.01.05 10:501.28170.000.251.56
34574702006.01.04 17:31buy0.10usdjpym115.950.00116.152006.01.04 22:57116.150.000.311.72
34574762006.01.04 17:31buy0.10gbpchfm2.24780.00002.24972006.01.09 00:432.24970.000.891.49
34593272006.01.04 18:04buy0.10eurchfm1.54680.00001.54882006.01.05 08:561.54880.000.141.56
35748592006.01.09 21:51buy0.10usdjpym114.430.00114.632006.01.10 00:06114.630.000.101.74
35748622006.01.09 21:51buy0.10gbpjpym202.030.00202.232006.01.10 00:04202.230.000.221.75
35748652006.01.09 21:51sell0.10eurjpym138.260.00138.062006.01.10 06:48138.060.00-0.071.75
35748672006.01.09 21:51buy0.10eurusdm1.20840.00001.21042006.01.10 10:151.21040.00-0.062.00
35748802006.01.09 21:52buy0.10gbpchfm2.25270.00002.25472006.01.10 00:032.25470.000.181.57
35748852006.01.09 21:52buy0.10gbpusdm1.76530.00001.76732006.01.10 08:271.76730.000.032.00
35749182006.01.09 21:53buy0.10eurchfm1.54220.00001.54422006.01.10 10:571.54420.000.051.57
35749352006.01.09 21:55sell0.10usdcadm1.16780.00001.16582006.01.10 14:521.16580.00-0.031.72
35773452006.01.10 00:04sell0.10gbpjpym202.230.00202.032006.01.10 02:03202.030.000.001.75
35775012006.01.10 00:06sell0.10usdjpym114.620.00114.422006.01.10 01:16114.420.000.001.75
35801122006.01.10 01:24buy0.10usdjpym114.450.00114.652006.01.10 02:31114.650.000.001.74
35900852006.01.10 07:56sell0.10gbpjpym201.980.00201.782006.01.10 08:44201.780.000.001.75
35900862006.01.10 07:56sell0.10usdjpym114.480.00114.282006.01.10 08:27114.280.000.001.75
35919782006.01.10 08:27buy0.10usdjpym114.260.00114.462006.01.10 13:03114.460.000.001.75
35920282006.01.10 08:27sell0.10gbpusdm1.76730.00001.76532006.01.10 09:011.76530.000.002.00
35929842006.01.10 08:44buy0.10gbpjpym201.800.00202.002006.01.10 09:55202.000.000.001.75
35937682006.01.10 09:01buy0.10gbpusdm1.76530.00001.76732006.01.10 09:551.76730.000.002.00
35949062006.01.10 09:55sell0.10gbpusdm1.76740.00001.76542006.01.10 13:401.76540.000.002.00
35961692006.01.10 10:15sell0.10eurusdm1.21060.00001.20842006.01.10 12:121.20840.000.002.20
36013112006.01.10 13:03sell0.10usdjpym114.460.00114.262006.01.10 15:03114.260.000.001.75
36022862006.01.10 13:40buy0.10gbpusdm1.76540.00001.76742006.01.10 15:121.76740.000.002.00
36051412006.01.10 15:03buy0.10usdjpym114.260.00114.462006.01.10 15:59114.460.000.001.75
36057282006.01.10 15:12sell0.10gbpusdm1.76740.00001.76542006.01.10 15:481.76540.000.002.00
35949032006.01.10 09:55sell0.10gbpjpym202.000.00201.802006.01.10 21:23201.800.000.001.75
  0.00 1.59 -2 224.83
Closed P/L: -2 223.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
34500032006.01.04 14:46sell0.10audusdm0.74400.00000.7426 0.74910.00-0.23-5.10
35748642006.01.09 21:51buy0.10chfjpym89.710.0089.91 89.250.000.01-4.02
35979092006.01.10 10:58sell0.10eurchfm1.54410.00001.5421 1.54500.000.00-0.70
35748882006.01.09 21:52sell0.10eurgbpm0.68440.00000.6824 0.68380.000.071.06
35900892006.01.10 07:56sell0.10eurjpym137.970.00137.77 137.960.000.000.09
35997252006.01.10 12:12buy0.10eurusdm1.20840.00001.2104 1.20650.000.00-1.90
35772122006.01.10 00:03sell0.10gbpchfm2.25480.00002.2528 2.26050.000.00-4.45
36069612006.01.10 15:49buy0.10gbpusdm1.76560.00001.7676 1.76510.000.00-0.50
36041422006.01.10 14:52buy0.10usdcadm1.16590.00001.1678 1.16550.000.00-0.34
35748712006.01.09 21:51sell0.10usdchfm1.27580.00001.2739 1.28050.00-0.09-3.67
36072312006.01.10 15:59sell0.10usdjpym114.450.00114.26 114.340.000.000.96
36133512006.01.10 21:23buy0.10audnzdm1.08210.00001.0840 1.08020.000.00-1.32
36133522006.01.10 21:23buy0.10audcadm0.87290.00000.8749 0.87260.000.00-0.26
36133532006.01.10 21:23sell0.10euraudm1.61160.00001.6096 1.61170.000.00-0.07
36133552006.01.10 21:23buy0.10nzdjpym79.150.0079.35 79.150.000.000.00
36133582006.01.10 21:23buy0.10gbpjpym201.810.00202.01 201.770.000.00-0.35
36133702006.01.10 21:25buy0.10nzdusdm0.69260.00000.6946 0.69270.000.000.10
36133712006.01.10 21:25buy0.10audjpym85.610.0085.81 85.580.000.00-0.26
36133752006.01.10 21:26sell0.10eurcadm1.40590.00001.4039 1.40700.000.00-0.94
  0.00 -0.24 -21.67
 Floating P/L: -21.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 223.24 Floating P/L: -21.91 Margin: 95.00
Balance: 776.76 Equity: 754.85 Free Margin: 659.85