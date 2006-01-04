Interbank FX, LLC
|Account: 240033
|Name: Rodrigo Kaus
|Currency: USD
|2006 January 10, 21:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3444425
|2006.01.04 13:10
|balance
|Deposit
|3 000.00
|3444645
|2006.01.04 13:16
|sell
|2.00
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:17
|203.85
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444648
|2006.01.04 13:17
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:17
|203.77
|0.00
|0.00
|-13.79
|3444709
|2006.01.04 13:18
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:18
|203.75
|0.00
|0.00
|-13.79
|3444716
|2006.01.04 13:18
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:18
|203.79
|0.00
|0.00
|-8.62
|3444724
|2006.01.04 13:18
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:19
|203.78
|0.00
|0.00
|-15.51
|3444813
|2006.01.04 13:19
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:19
|203.79
|0.00
|0.00
|-13.78
|3444838
|2006.01.04 13:19
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:19
|203.78
|0.00
|0.00
|-15.51
|3444867
|2006.01.04 13:19
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:19
|203.78
|0.00
|0.00
|-10.34
|3444877
|2006.01.04 13:19
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:19
|203.76
|0.00
|0.00
|-13.78
|3444888
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.00
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:20
|203.78
|0.00
|0.00
|-10.34
|3444915
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:20
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444933
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:20
|203.77
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444939
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:20
|203.77
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444953
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:20
|203.78
|0.00
|0.00
|-19.38
|3444958
|2006.01.04 13:20
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444969
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.23
|3444984
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.81
|0.00
|0.00
|-15.07
|3444991
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.80
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445004
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.86
|0.00
|0.00
|-10.77
|3445010
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.94
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.85
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445020
|2006.01.04 13:21
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.94
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:21
|203.84
|0.00
|0.00
|-21.53
|3445038
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.94
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.86
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445042
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.94
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.87
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445055
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.95
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.87
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445058
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.95
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.84
|0.00
|0.00
|-23.69
|3445067
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.92
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.84
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445071
|2006.01.04 13:22
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:22
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445072
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445080
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445088
|2006.01.04 13:23
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.90
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445093
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445098
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.80
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445103
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.81
|0.00
|0.00
|-12.92
|3445105
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:23
|203.79
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445111
|2006.01.04 13:23
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445114
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445116
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445120
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445130
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.81
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445148
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.79
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445166
|2006.01.04 13:24
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:24
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445175
|2006.01.04 13:25
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:25
|203.84
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445192
|2006.01.04 13:25
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:25
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445258
|2006.01.04 13:26
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:26
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445260
|2006.01.04 13:26
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:26
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445262
|2006.01.04 13:26
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:26
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445269
|2006.01.04 13:26
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:26
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445275
|2006.01.04 13:26
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.80
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445280
|2006.01.04 13:27
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445282
|2006.01.04 13:27
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.80
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.86
|0.00
|0.00
|-12.91
|3445297
|2006.01.04 13:27
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.82
|0.00
|0.00
|-10.76
|3445305
|2006.01.04 13:27
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.91
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.81
|0.00
|0.00
|-21.53
|3445309
|2006.01.04 13:27
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:27
|203.82
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445314
|2006.01.04 13:27
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.81
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445343
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.81
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445350
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.79
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445352
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.80
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445354
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445355
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.80
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445357
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.82
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445361
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.90
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:28
|203.81
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445362
|2006.01.04 13:28
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.80
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445364
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445377
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.80
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445391
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.22
|3445392
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.79
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445393
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.81
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445398
|2006.01.04 13:29
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:29
|203.81
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445428
|2006.01.04 13:30
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.89
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:31
|203.80
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445432
|2006.01.04 13:30
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:31
|203.78
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445433
|2006.01.04 13:30
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:31
|203.78
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445436
|2006.01.04 13:30
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:31
|203.78
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445468
|2006.01.04 13:31
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445469
|2006.01.04 13:31
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.77
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445470
|2006.01.04 13:31
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.77
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445472
|2006.01.04 13:31
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445516
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445519
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.77
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445521
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.75
|0.00
|0.00
|-23.69
|3445524
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.76
|0.00
|0.00
|-23.69
|3445526
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:32
|203.75
|0.00
|0.00
|-25.85
|3445528
|2006.01.04 13:32
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445561
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.82
|0.00
|0.00
|-4.31
|3445562
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.81
|0.00
|0.00
|-8.62
|3445565
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.80
|0.00
|0.00
|-10.77
|3445574
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.80
|0.00
|0.00
|-10.77
|3445578
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445587
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.87
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:33
|203.77
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445596
|2006.01.04 13:33
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445599
|2006.01.04 13:34
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.79
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445605
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.78
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.84
|0.00
|0.00
|-12.92
|3445609
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.78
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.85
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445613
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.76
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.85
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445620
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.82
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445626
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.82
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445628
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.82
|0.00
|0.00
|-15.07
|3445631
|2006.01.04 13:34
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.73
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:34
|203.82
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445637
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.79
|0.00
|0.00
|-8.62
|3445642
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.76
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445646
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.77
|0.00
|0.00
|-12.92
|3445649
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.78
|0.00
|0.00
|-10.77
|3445653
|2006.01.04 13:35
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.84
|0.00
|0.00
|-19.38
|3445655
|2006.01.04 13:35
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:35
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445705
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445710
|2006.01.04 13:35
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.88
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.80
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445718
|2006.01.04 13:35
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.78
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.88
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445720
|2006.01.04 13:36
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.79
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.85
|0.00
|0.00
|-12.92
|3445752
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445755
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.78
|0.00
|0.00
|-17.23
|3445758
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.76
|0.00
|0.00
|-21.54
|3445759
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:36
|203.77
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445760
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.76
|0.00
|0.00
|-21.55
|3445761
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.76
|0.00
|0.00
|-21.55
|3445763
|2006.01.04 13:36
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.77
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445769
|2006.01.04 13:37
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.77
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445799
|2006.01.04 13:37
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.77
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.83
|0.00
|0.00
|-12.93
|3445846
|2006.01.04 13:37
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.76
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445849
|2006.01.04 13:37
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.86
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.76
|0.00
|0.00
|-21.55
|3445858
|2006.01.04 13:37
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:37
|203.84
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445869
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.76
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445872
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.76
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445875
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.76
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445876
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.77
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445881
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.85
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.76
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445882
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.75
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445883
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:38
|203.75
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445884
|2006.01.04 13:38
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.74
|0.00
|0.00
|-19.39
|3445891
|2006.01.04 13:38
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.76
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.83
|0.00
|0.00
|-15.08
|3445892
|2006.01.04 13:38
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445893
|2006.01.04 13:38
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.75
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.83
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445916
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.74
|0.00
|0.00
|-19.40
|3445930
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.74
|0.00
|0.00
|-19.40
|3445933
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.82
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.74
|0.00
|0.00
|-17.24
|3445936
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.82
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:39
|203.74
|0.00
|0.00
|-17.24
|3446039
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.84
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:40
|203.74
|0.00
|0.00
|-21.56
|3446048
|2006.01.04 13:39
|buy
|2.50
|gbpjpym
|203.83
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:40
|203.77
|0.00
|0.00
|-12.93
|3446060
|2006.01.04 13:40
|sell
|2.50
|gbpjpym
|203.78
|0.00
|0.00
|2006.01.04 13:40
|203.88
|0.00
|0.00
|-21.55
|3446382
|2006.01.04 13:43
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2806
|0.0000
|1.2816
|2006.01.04 14:02
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.78
|3446383
|2006.01.04 13:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2103
|0.0000
|1.2089
|2006.01.04 14:02
|1.2089
|0.00
|0.00
|1.40
|3446386
|2006.01.04 13:43
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7572
|0.0000
|1.7557
|2006.01.04 14:17
|1.7557
|0.00
|0.00
|1.50
|3446400
|2006.01.04 13:43
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.03
|0.00
|116.13
|2006.01.04 14:04
|116.13
|0.00
|0.00
|0.86
|3447492
|2006.01.04 14:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2088
|0.0000
|1.2098
|2006.01.04 14:35
|1.2098
|0.00
|0.00
|1.00
|3447531
|2006.01.04 14:02
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2818
|0.0000
|1.2803
|2006.01.04 14:35
|1.2803
|0.00
|0.00
|1.17
|3447709
|2006.01.04 14:04
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.14
|0.00
|116.00
|2006.01.04 17:30
|116.00
|0.00
|0.00
|1.21
|3448446
|2006.01.04 14:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7557
|0.0000
|1.7567
|2006.01.04 14:33
|1.7567
|0.00
|0.00
|1.00
|3449156
|2006.01.04 14:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7567
|0.0000
|1.7553
|2006.01.04 14:47
|1.7553
|0.00
|0.00
|1.40
|3449286
|2006.01.04 14:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2804
|0.0000
|1.2814
|2006.01.04 14:43
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.78
|3449365
|2006.01.04 14:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2098
|0.0000
|1.2084
|2006.01.04 14:43
|1.2084
|0.00
|0.00
|1.40
|3449868
|2006.01.04 14:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2084
|0.0000
|1.2094
|2006.01.04 15:04
|1.2094
|0.00
|0.00
|1.00
|3449878
|2006.01.04 14:43
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2813
|0.0000
|1.2799
|2006.01.04 17:02
|1.2799
|0.00
|0.00
|1.09
|3449954
|2006.01.04 14:44
|sell
|0.10
|eurjpym
|140.42
|0.00
|140.27
|2006.01.05 07:06
|140.27
|0.00
|-0.22
|1.30
|3449956
|2006.01.04 14:44
|sell
|0.10
|gbpjpym
|204.01
|0.00
|203.87
|2006.01.04 20:22
|203.87
|0.00
|0.00
|1.21
|3449958
|2006.01.04 14:44
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.2492
|0.0000
|2.2478
|2006.01.04 17:31
|2.2478
|0.00
|0.00
|1.10
|3449982
|2006.01.04 14:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1516
|0.0000
|1.1536
|2006.01.05 13:38
|1.1536
|0.00
|0.08
|1.73
|3449986
|2006.01.04 14:45
|sell
|0.10
|chfjpym
|90.66
|0.00
|90.52
|2006.01.05 07:28
|90.52
|0.00
|-0.05
|1.21
|3450009
|2006.01.04 14:46
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6884
|0.0000
|0.6904
|2006.01.05 08:52
|0.6904
|0.00
|-0.26
|3.50
|3450092
|2006.01.04 14:47
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5482
|0.0000
|1.5468
|2006.01.04 18:04
|1.5468
|0.00
|0.00
|1.10
|3450179
|2006.01.04 14:47
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7550
|0.0000
|1.7560
|2006.01.04 14:54
|1.7560
|0.00
|0.00
|1.00
|3450736
|2006.01.04 14:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7564
|0.0000
|1.7574
|2006.01.04 15:02
|1.7574
|0.00
|0.00
|1.00
|3451138
|2006.01.04 15:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7574
|0.0000
|1.7560
|2006.01.04 22:55
|1.7560
|0.00
|-0.13
|1.40
|3451320
|2006.01.04 15:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2094
|0.0000
|1.2080
|2006.01.04 15:12
|1.2080
|0.00
|0.00
|1.40
|3451735
|2006.01.04 15:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2080
|0.0000
|1.2090
|2006.01.04 15:33
|1.2090
|0.00
|0.00
|1.00
|3452525
|2006.01.04 15:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2090
|0.0000
|1.2076
|2006.01.04 16:26
|1.2076
|0.00
|0.00
|1.40
|3454856
|2006.01.04 16:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2076
|0.0000
|1.2086
|2006.01.04 16:53
|1.2086
|0.00
|0.00
|1.00
|3455578
|2006.01.04 16:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2085
|0.0000
|1.2072
|2006.01.05 11:03
|1.2072
|0.00
|0.16
|1.30
|3455836
|2006.01.04 17:02
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2797
|0.0000
|1.2817
|2006.01.05 10:50
|1.2817
|0.00
|0.25
|1.56
|3457470
|2006.01.04 17:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.95
|0.00
|116.15
|2006.01.04 22:57
|116.15
|0.00
|0.31
|1.72
|3457476
|2006.01.04 17:31
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.2478
|0.0000
|2.2497
|2006.01.09 00:43
|2.2497
|0.00
|0.89
|1.49
|3459327
|2006.01.04 18:04
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5468
|0.0000
|1.5488
|2006.01.05 08:56
|1.5488
|0.00
|0.14
|1.56
|3574859
|2006.01.09 21:51
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.43
|0.00
|114.63
|2006.01.10 00:06
|114.63
|0.00
|0.10
|1.74
|3574862
|2006.01.09 21:51
|buy
|0.10
|gbpjpym
|202.03
|0.00
|202.23
|2006.01.10 00:04
|202.23
|0.00
|0.22
|1.75
|3574865
|2006.01.09 21:51
|sell
|0.10
|eurjpym
|138.26
|0.00
|138.06
|2006.01.10 06:48
|138.06
|0.00
|-0.07
|1.75
|3574867
|2006.01.09 21:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|2006.01.10 10:15
|1.2104
|0.00
|-0.06
|2.00
|3574880
|2006.01.09 21:52
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.2527
|0.0000
|2.2547
|2006.01.10 00:03
|2.2547
|0.00
|0.18
|1.57
|3574885
|2006.01.09 21:52
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7653
|0.0000
|1.7673
|2006.01.10 08:27
|1.7673
|0.00
|0.03
|2.00
|3574918
|2006.01.09 21:53
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5422
|0.0000
|1.5442
|2006.01.10 10:57
|1.5442
|0.00
|0.05
|1.57
|3574935
|2006.01.09 21:55
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1678
|0.0000
|1.1658
|2006.01.10 14:52
|1.1658
|0.00
|-0.03
|1.72
|3577345
|2006.01.10 00:04
|sell
|0.10
|gbpjpym
|202.23
|0.00
|202.03
|2006.01.10 02:03
|202.03
|0.00
|0.00
|1.75
|3577501
|2006.01.10 00:06
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.62
|0.00
|114.42
|2006.01.10 01:16
|114.42
|0.00
|0.00
|1.75
|3580112
|2006.01.10 01:24
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.45
|0.00
|114.65
|2006.01.10 02:31
|114.65
|0.00
|0.00
|1.74
|3590085
|2006.01.10 07:56
|sell
|0.10
|gbpjpym
|201.98
|0.00
|201.78
|2006.01.10 08:44
|201.78
|0.00
|0.00
|1.75
|3590086
|2006.01.10 07:56
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.48
|0.00
|114.28
|2006.01.10 08:27
|114.28
|0.00
|0.00
|1.75
|3591978
|2006.01.10 08:27
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.26
|0.00
|114.46
|2006.01.10 13:03
|114.46
|0.00
|0.00
|1.75
|3592028
|2006.01.10 08:27
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7673
|0.0000
|1.7653
|2006.01.10 09:01
|1.7653
|0.00
|0.00
|2.00
|3592984
|2006.01.10 08:44
|buy
|0.10
|gbpjpym
|201.80
|0.00
|202.00
|2006.01.10 09:55
|202.00
|0.00
|0.00
|1.75
|3593768
|2006.01.10 09:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7653
|0.0000
|1.7673
|2006.01.10 09:55
|1.7673
|0.00
|0.00
|2.00
|3594906
|2006.01.10 09:55
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7674
|0.0000
|1.7654
|2006.01.10 13:40
|1.7654
|0.00
|0.00
|2.00
|3596169
|2006.01.10 10:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2106
|0.0000
|1.2084
|2006.01.10 12:12
|1.2084
|0.00
|0.00
|2.20
|3601311
|2006.01.10 13:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.46
|0.00
|114.26
|2006.01.10 15:03
|114.26
|0.00
|0.00
|1.75
|3602286
|2006.01.10 13:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7654
|0.0000
|1.7674
|2006.01.10 15:12
|1.7674
|0.00
|0.00
|2.00
|3605141
|2006.01.10 15:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|114.26
|0.00
|114.46
|2006.01.10 15:59
|114.46
|0.00
|0.00
|1.75
|3605728
|2006.01.10 15:12
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.7674
|0.0000
|1.7654
|2006.01.10 15:48
|1.7654
|0.00
|0.00
|2.00
|3594903
|2006.01.10 09:55
|sell
|0.10
|gbpjpym
|202.00
|0.00
|201.80
|2006.01.10 21:23
|201.80
|0.00
|0.00
|1.75
|
|0.00
|
|1.59
|-2 224.83
|Closed P/L:
|-2 223.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3450003
|2006.01.04 14:46
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7440
|0.0000
|0.7426
|
|0.7491
|0.00
|-0.23
|-5.10
|3574864
|2006.01.09 21:51
|buy
|0.10
|chfjpym
|89.71
|0.00
|89.91
|
|89.25
|0.00
|0.01
|-4.02
|3597909
|2006.01.10 10:58
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5441
|0.0000
|1.5421
|
|1.5450
|0.00
|0.00
|-0.70
|3574888
|2006.01.09 21:52
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6844
|0.0000
|0.6824
|
|0.6838
|0.00
|0.07
|1.06
|3590089
|2006.01.10 07:56
|sell
|0.10
|eurjpym
|137.97
|0.00
|137.77
|
|137.96
|0.00
|0.00
|0.09
|3599725
|2006.01.10 12:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2084
|0.0000
|1.2104
|
|1.2065
|0.00
|0.00
|-1.90
|3577212
|2006.01.10 00:03
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.2548
|0.0000
|2.2528
|
|2.2605
|0.00
|0.00
|-4.45
|3606961
|2006.01.10 15:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.7656
|0.0000
|1.7676
|
|1.7651
|0.00
|0.00
|-0.50
|3604142
|2006.01.10 14:52
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1659
|0.0000
|1.1678
|
|1.1655
|0.00
|0.00
|-0.34
|3574871
|2006.01.09 21:51
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2758
|0.0000
|1.2739
|
|1.2805
|0.00
|-0.09
|-3.67
|3607231
|2006.01.10 15:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.45
|0.00
|114.26
|
|114.34
|0.00
|0.00
|0.96
|3613351
|2006.01.10 21:23
|buy
|0.10
|audnzdm
|1.0821
|0.0000
|1.0840
|
|1.0802
|0.00
|0.00
|-1.32
|3613352
|2006.01.10 21:23
|buy
|0.10
|audcadm
|0.8729
|0.0000
|0.8749
|
|0.8726
|0.00
|0.00
|-0.26
|3613353
|2006.01.10 21:23
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6116
|0.0000
|1.6096
|
|1.6117
|0.00
|0.00
|-0.07
|3613355
|2006.01.10 21:23
|buy
|0.10
|nzdjpym
|79.15
|0.00
|79.35
|
|79.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3613358
|2006.01.10 21:23
|buy
|0.10
|gbpjpym
|201.81
|0.00
|202.01
|
|201.77
|0.00
|0.00
|-0.35
|3613370
|2006.01.10 21:25
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.6926
|0.0000
|0.6946
|
|0.6927
|0.00
|0.00
|0.10
|3613371
|2006.01.10 21:25
|buy
|0.10
|audjpym
|85.61
|0.00
|85.81
|
|85.58
|0.00
|0.00
|-0.26
|3613375
|2006.01.10 21:26
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4059
|0.0000
|1.4039
|
|1.4070
|0.00
|0.00
|-0.94
|
|0.00
|
|-0.24
|-21.67
|
|Floating P/L:
|-21.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 223.24
|Floating P/L:
|-21.91
|Margin:
|95.00
|Balance:
|776.76
|Equity:
|754.85
|Free Margin:
|659.85