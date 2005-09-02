Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.06.20 11:00 - 2005.12.19 08:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=60; stopLoss=50; lTakeProfit=100; sTakeProfit=80; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
Bars in test3151Ticks modelled2312370Modelling quality49.68%
Initial deposit10000.00
Total net profit48890.00Gross profit96670.00Gross loss-47780.00
Profit factor2.02Expected payoff40.44
Absolute drawdown1500.00Maximal drawdown (%)4720.00 (7.5%)
Total trades1209Short positions (won %)614 (92.35%)Long positions (won %)595 (91.76%)
Profit trades (% of total)1113 (92.06%)Loss trades (% of total)96 (7.94%)
Largestprofit trade530.00loss trade-500.00
Averageprofit trade86.86loss trade-497.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)126 (9340.00)consecutive losses (loss in money)3 (-1500.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9340.00 (126)consecutive loss (count of losses)-1500.00 (3)
Averageconsecutive wins15consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.01 00:00sell11.001.23401.23901.2260
22005.09.01 10:45s/l11.001.23901.23901.2260-500.009500.00
32005.09.01 10:45sell21.001.23911.24411.2311
42005.09.01 14:17s/l21.001.24411.24411.2311-500.009000.00
52005.09.01 14:17sell31.001.24421.24921.2362
62005.09.01 18:07s/l31.001.24921.24921.2362-500.008500.00
72005.09.01 18:07sell41.001.25001.25501.2420
82005.09.01 18:07modify41.001.25001.24921.2420
92005.09.01 18:07modify41.001.25001.24891.2420
102005.09.01 18:07modify41.001.25001.24881.2420
112005.09.01 18:07s/l41.001.24881.24881.2420120.008620.00
122005.09.01 18:07sell51.001.25001.25501.2420
132005.09.01 18:07modify51.001.25001.24921.2420
142005.09.01 18:07modify51.001.25001.24891.2420
152005.09.01 18:07modify51.001.25001.24881.2420
162005.09.01 18:07s/l51.001.24881.24881.2420120.008740.00
172005.09.01 18:07sell61.001.25001.25501.2420
182005.09.01 18:07modify61.001.25001.24921.2420
192005.09.01 18:08modify61.001.25001.24891.2420
202005.09.01 18:08modify61.001.25001.24881.2420
212005.09.01 18:08s/l61.001.24881.24881.2420120.008860.00
222005.09.01 18:08sell71.001.25001.25501.2420
232005.09.01 18:08modify71.001.25001.24921.2420
242005.09.01 18:08modify71.001.25001.24891.2420
252005.09.01 18:08modify71.001.25001.24881.2420
262005.09.01 18:08s/l71.001.24881.24881.2420120.008980.00
272005.09.01 18:08sell81.001.25001.25501.2420
282005.09.01 18:08modify81.001.25001.24921.2420
292005.09.01 18:08modify81.001.25001.24891.2420
302005.09.01 18:08modify81.001.25001.24881.2420
312005.09.01 18:08s/l81.001.24881.24881.2420120.009100.00
322005.09.01 18:08sell91.001.25001.25501.2420
332005.09.01 18:08modify91.001.25001.24921.2420
342005.09.01 18:08modify91.001.25001.24891.2420
352005.09.01 18:08modify91.001.25001.24881.2420
362005.09.01 18:08s/l91.001.24881.24881.2420120.009220.00
372005.09.01 18:08sell101.001.25001.25501.2420
382005.09.01 18:08modify101.001.25001.24921.2420
392005.09.01 18:08modify101.001.25001.24891.2420
402005.09.01 18:08modify101.001.25001.24881.2420
412005.09.01 18:08s/l101.001.24881.24881.2420120.009340.00
422005.09.01 18:08sell111.001.25001.25501.2420
432005.09.01 18:08modify111.001.25001.24921.2420
442005.09.01 18:08modify111.001.25001.24891.2420
452005.09.01 18:08modify111.001.25001.24881.2420
462005.09.01 18:08s/l111.001.24881.24881.2420120.009460.00
472005.09.01 18:08sell121.001.25001.25501.2420
482005.09.01 18:08modify121.001.25001.24921.2420
492005.09.01 18:09modify121.001.25001.24891.2420
502005.09.01 18:09modify121.001.25001.24881.2420
512005.09.01 18:09s/l121.001.24881.24881.2420120.009580.00
522005.09.01 18:09sell131.001.25001.25501.2420
532005.09.01 18:09modify131.001.25001.24921.2420
542005.09.01 18:09modify131.001.25001.24891.2420
552005.09.01 18:09modify131.001.25001.24881.2420
562005.09.01 18:09s/l131.001.24881.24881.2420120.009700.00
572005.09.01 18:09sell141.001.25001.25501.2420
582005.09.01 18:09modify141.001.25001.24921.2420
592005.09.01 18:09modify141.001.25001.24891.2420
602005.09.01 18:09modify141.001.25001.24881.2420
612005.09.01 18:09s/l141.001.24881.24881.2420120.009820.00
622005.09.01 18:09sell151.001.25001.25501.2420
632005.09.01 18:09modify151.001.25001.24921.2420
642005.09.01 18:09modify151.001.25001.24891.2420
652005.09.01 18:10s/l151.001.24891.24891.2420110.009930.00
662005.09.01 18:10sell161.001.25051.25551.2425
672005.09.01 19:00modify161.001.25051.24981.2425
682005.09.01 19:02s/l161.001.24981.24981.242570.0010000.00
692005.09.01 19:02sell171.001.24961.25461.2416
702005.09.01 23:35modify171.001.24961.24961.2416
712005.09.01 23:35modify171.001.24961.24931.2416
722005.09.02 00:00modify171.001.24961.24921.2416
732005.09.02 00:02modify171.001.24961.24891.2416
742005.09.02 00:02modify171.001.24961.24881.2416
752005.09.02 00:22modify171.001.24961.24871.2416
762005.09.02 00:29modify171.001.24961.24861.2416
772005.09.02 00:52modify171.001.24961.24851.2416
782005.09.02 00:52modify171.001.24961.24841.2416
792005.09.02 00:52modify171.001.24961.24831.2416
802005.09.02 01:00s/l171.001.24831.24831.2416130.0010130.00
812005.09.02 01:00buy181.001.24831.24331.2583
822005.09.02 06:02modify181.001.24831.24961.2583
832005.09.02 06:10s/l181.001.24961.24961.2583130.0010260.00
842005.09.02 06:10sell191.001.24931.25431.2413
852005.09.02 07:52s/l191.001.25431.25431.2413-500.009760.00
862005.09.02 07:52sell201.001.25441.25941.2464
872005.09.02 12:29modify201.001.25441.25271.2464
882005.09.02 12:29s/l201.001.25271.25271.2464170.009930.00
892005.09.02 12:29sell211.001.25511.26011.2471
902005.09.02 12:29modify211.001.25511.25501.2471
912005.09.02 12:29modify211.001.25511.25481.2471
922005.09.02 12:29modify211.001.25511.25271.2471
932005.09.02 12:29s/l211.001.25271.25271.2471240.0010170.00
942005.09.02 12:29sell221.001.25511.26011.2471
952005.09.02 12:29modify221.001.25511.25501.2471
962005.09.02 12:29modify221.001.25511.25481.2471
972005.09.02 12:29modify221.001.25511.25271.2471
982005.09.02 12:29s/l221.001.25271.25271.2471240.0010410.00
992005.09.02 12:29sell231.001.25511.26011.2471
1002005.09.02 12:29modify231.001.25511.25501.2471
1012005.09.02 12:29modify231.001.25511.25481.2471
1022005.09.02 12:29modify231.001.25511.25271.2471
1032005.09.02 12:29s/l231.001.25271.25271.2471240.0010650.00
1042005.09.02 12:29sell241.001.25511.26011.2471
1052005.09.02 12:29modify241.001.25511.25501.2471
1062005.09.02 12:29modify241.001.25511.25481.2471
1072005.09.02 12:29modify241.001.25511.25271.2471
1082005.09.02 12:29s/l241.001.25271.25271.2471240.0010890.00
1092005.09.02 12:29sell251.001.25511.26011.2471
1102005.09.02 12:29modify251.001.25511.25501.2471
1112005.09.02 12:29modify251.001.25511.25481.2471
1122005.09.02 12:29modify251.001.25511.25271.2471
1132005.09.02 12:29s/l251.001.25271.25271.2471240.0011130.00
1142005.09.02 12:29sell261.001.25511.26011.2471
1152005.09.02 12:29modify261.001.25511.25501.2471
1162005.09.02 12:29modify261.001.25511.25481.2471
1172005.09.02 12:29modify261.001.25511.25271.2471
1182005.09.02 12:29s/l261.001.25271.25271.2471240.0011370.00
1192005.09.02 12:29sell271.001.25511.26011.2471
1202005.09.02 12:29modify271.001.25511.25501.2471
1212005.09.02 12:29modify271.001.25511.25481.2471
1222005.09.02 12:29modify271.001.25511.25271.2471
1232005.09.02 12:29s/l271.001.25271.25271.2471240.0011610.00
1242005.09.02 12:29sell281.001.25511.26011.2471
1252005.09.02 12:29modify281.001.25511.25501.2471
1262005.09.02 12:29modify281.001.25511.25481.2471
1272005.09.02 12:29modify281.001.25511.25271.2471
1282005.09.02 12:29s/l281.001.25271.25271.2471240.0011850.00
1292005.09.02 12:29sell291.001.25511.26011.2471
1302005.09.02 12:29modify291.001.25511.25501.2471
1312005.09.02 12:29modify291.001.25511.25481.2471
1322005.09.02 12:29modify291.001.25511.25271.2471
1332005.09.02 12:29s/l291.001.25271.25271.2471240.0012090.00
1342005.09.02 12:29sell301.001.25511.26011.2471
1352005.09.02 12:29modify301.001.25511.25501.2471
1362005.09.02 12:29modify301.001.25511.25481.2471
1372005.09.02 12:29modify301.001.25511.25271.2471
1382005.09.02 12:29s/l301.001.25271.25271.2471240.0012330.00
1392005.09.02 12:29sell311.001.25511.26011.2471
1402005.09.02 12:29modify311.001.25511.25501.2471
1412005.09.02 12:29modify311.001.25511.25481.2471
1422005.09.02 12:29modify311.001.25511.25271.2471
1432005.09.02 12:29s/l311.001.25271.25271.2471240.0012570.00
1442005.09.02 12:29sell321.001.25511.26011.2471
1452005.09.02 12:29modify321.001.25511.25501.2471
1462005.09.02 12:29modify321.001.25511.25481.2471
1472005.09.02 12:29modify321.001.25511.25271.2471
1482005.09.02 12:29s/l321.001.25271.25271.2471240.0012810.00
1492005.09.02 12:29sell331.001.25511.26011.2471
1502005.09.02 12:29modify331.001.25511.25501.2471
1512005.09.02 12:29modify331.001.25511.25481.2471
1522005.09.02 12:29modify331.001.25511.25271.2471
1532005.09.02 12:29s/l331.001.25271.25271.2471240.0013050.00
1542005.09.02 12:29sell341.001.25511.26011.2471
1552005.09.02 12:29modify341.001.25511.25501.2471
1562005.09.02 12:29modify341.001.25511.25481.2471
1572005.09.02 12:29modify341.001.25511.25271.2471
1582005.09.02 12:29s/l341.001.25271.25271.2471240.0013290.00
1592005.09.02 12:29sell351.001.25511.26011.2471
1602005.09.02 12:29modify351.001.25511.25501.2471
1612005.09.02 12:29modify351.001.25511.25481.2471
1622005.09.02 12:29modify351.001.25511.25271.2471
1632005.09.02 12:29s/l351.001.25271.25271.2471240.0013530.00
1642005.09.02 12:29sell361.001.25511.26011.2471
1652005.09.02 12:29modify361.001.25511.25501.2471
1662005.09.02 12:29modify361.001.25511.25481.2471
1672005.09.02 12:29modify361.001.25511.25271.2471
1682005.09.02 12:29s/l361.001.25271.25271.2471240.0013770.00
1692005.09.02 12:29sell371.001.25511.26011.2471
1702005.09.02 12:29modify371.001.25511.25501.2471
1712005.09.02 12:29modify371.001.25511.25481.2471
1722005.09.02 12:29modify371.001.25511.25271.2471
1732005.09.02 12:29s/l371.001.25271.25271.2471240.0014010.00
1742005.09.02 12:29sell381.001.25511.26011.2471
1752005.09.02 12:29modify381.001.25511.25501.2471
1762005.09.02 12:29modify381.001.25511.25481.2471
1772005.09.02 12:29modify381.001.25511.25271.2471
1782005.09.02 12:29s/l381.001.25271.25271.2471240.0014250.00
1792005.09.02 12:29sell391.001.25511.26011.2471
1802005.09.02 12:29modify391.001.25511.25501.2471
1812005.09.02 12:29modify391.001.25511.25481.2471
1822005.09.02 12:29modify391.001.25511.25271.2471
1832005.09.02 12:29s/l391.001.25271.25271.2471240.0014490.00
1842005.09.02 12:29sell401.001.25511.26011.2471
1852005.09.02 12:29modify401.001.25511.25501.2471
1862005.09.02 12:29modify401.001.25511.25481.2471
1872005.09.02 12:29modify401.001.25511.25271.2471
1882005.09.02 12:29s/l401.001.25271.25271.2471240.0014730.00
1892005.09.02 12:29sell411.001.25511.26011.2471
1902005.09.02 12:29modify411.001.25511.25501.2471
1912005.09.02 12:29modify411.001.25511.25481.2471
1922005.09.02 12:29modify411.001.25511.25271.2471
1932005.09.02 12:29s/l411.001.25271.25271.2471240.0014970.00
1942005.09.02 12:29sell421.001.25511.26011.2471
1952005.09.02 12:29modify421.001.25511.25501.2471
1962005.09.02 12:29modify421.001.25511.25481.2471
1972005.09.02 12:29modify421.001.25511.25271.2471
1982005.09.02 12:29s/l421.001.25271.25271.2471240.0015210.00
1992005.09.02 12:29sell431.001.25511.26011.2471
2002005.09.02 12:29modify431.001.25511.25501.2471
2012005.09.02 12:29modify431.001.25511.25481.2471
2022005.09.02 12:29modify431.001.25511.25271.2471
2032005.09.02 12:29s/l431.001.25271.25271.2471240.0015450.00
2042005.09.02 12:29sell441.001.25511.26011.2471
2052005.09.02 12:29modify441.001.25511.25501.2471
2062005.09.02 12:29modify441.001.25511.25481.2471
2072005.09.02 12:32modify441.001.25511.25271.2471
2082005.09.02 12:32s/l441.001.25271.25271.2471240.0015690.00
2092005.09.02 12:32buy451.001.25301.24801.2630
2102005.09.02 12:35modify451.001.25301.25411.2630
2112005.09.02 12:35modify451.001.25301.25461.2630
2122005.09.02 12:35s/l451.001.25461.25461.2630160.0015850.00
2132005.09.02 12:35buy461.001.25341.24841.2634
2142005.09.02 12:35modify461.001.25341.25411.2634
2152005.09.02 12:35modify461.001.25341.25461.2634
2162005.09.02 12:35s/l461.001.25461.25461.2634120.0015970.00
2172005.09.02 12:35buy471.001.25341.24841.2634
2182005.09.02 12:35modify471.001.25341.25411.2634
2192005.09.02 12:35modify471.001.25341.25461.2634
2202005.09.02 12:35s/l471.001.25461.25461.2634120.0016090.00
2212005.09.02 12:35buy481.001.25341.24841.2634
2222005.09.02 12:35modify481.001.25341.25411.2634
2232005.09.02 12:35modify481.001.25341.25461.2634
2242005.09.02 12:35s/l481.001.25461.25461.2634120.0016210.00
2252005.09.02 12:35buy491.001.25341.24841.2634
2262005.09.02 12:35modify491.001.25341.25411.2634
2272005.09.02 12:35modify491.001.25341.25461.2634
2282005.09.02 12:35s/l491.001.25461.25461.2634120.0016330.00
2292005.09.02 12:35buy501.001.25341.24841.2634
2302005.09.02 12:35modify501.001.25341.25411.2634
2312005.09.02 12:35modify501.001.25341.25461.2634
2322005.09.02 12:35s/l501.001.25461.25461.2634120.0016450.00
2332005.09.02 12:35buy511.001.25341.24841.2634
2342005.09.02 12:36modify511.001.25341.25411.2634
2352005.09.02 12:36modify511.001.25341.25461.2634
2362005.09.02 12:36s/l511.001.25461.25461.2634120.0016570.00
2372005.09.02 12:36buy521.001.25341.24841.2634
2382005.09.02 12:36modify521.001.25341.25411.2634
2392005.09.02 12:36modify521.001.25341.25461.2634
2402005.09.02 12:36s/l521.001.25461.25461.2634120.0016690.00
2412005.09.02 12:36buy531.001.25341.24841.2634
2422005.09.02 12:36modify531.001.25341.25411.2634
2432005.09.02 12:36modify531.001.25341.25461.2634
2442005.09.02 12:36s/l531.001.25461.25461.2634120.0016810.00
2452005.09.02 12:36buy541.001.25341.24841.2634
2462005.09.02 12:36modify541.001.25341.25411.2634
2472005.09.02 12:36modify541.001.25341.25461.2634
2482005.09.02 12:36s/l541.001.25461.25461.2634120.0016930.00
2492005.09.02 12:36buy551.001.25341.24841.2634
2502005.09.02 12:36modify551.001.25341.25411.2634
2512005.09.02 12:36modify551.001.25341.25461.2634
2522005.09.02 12:36s/l551.001.25461.25461.2634120.0017050.00
2532005.09.02 12:36buy561.001.25341.24841.2634
2542005.09.02 12:36modify561.001.25341.25411.2634
2552005.09.02 12:36modify561.001.25341.25461.2634
2562005.09.02 12:36s/l561.001.25461.25461.2634120.0017170.00
2572005.09.02 12:36buy571.001.25341.24841.2634
2582005.09.02 12:37modify571.001.25341.25461.2634
2592005.09.02 12:37modify571.001.25341.25561.2634
2602005.09.02 12:37modify571.001.25341.25581.2634
2612005.09.02 12:45s/l571.001.25581.25581.2634240.0017410.00
2622005.09.02 12:45sell581.001.25581.26081.2478
2632005.09.02 12:55modify581.001.25581.25581.2478
2642005.09.02 12:55modify581.001.25581.25551.2478
2652005.09.02 12:55modify581.001.25581.25511.2478
2662005.09.02 12:55modify581.001.25581.25501.2478
2672005.09.02 12:55modify581.001.25581.25341.2478
2682005.09.02 12:55s/l581.001.25341.25341.2478240.0017650.00
2692005.09.02 12:55buy591.001.25401.24901.2640
2702005.09.02 14:00modify591.001.25401.25431.2640
2712005.09.02 14:00s/l591.001.25431.25431.264030.0017680.00
2722005.09.02 14:00buy601.001.25401.24901.2640
2732005.09.02 14:00modify601.001.25401.25431.2640
2742005.09.02 14:00s/l601.001.25431.25431.264030.0017710.00
2752005.09.02 14:00buy611.001.25401.24901.2640
2762005.09.02 14:00modify611.001.25401.25431.2640
2772005.09.02 14:00s/l611.001.25431.25431.264030.0017740.00
2782005.09.02 14:00buy621.001.25401.24901.2640
2792005.09.02 14:00modify621.001.25401.25431.2640
2802005.09.02 14:00s/l621.001.25431.25431.264030.0017770.00
2812005.09.02 14:00buy631.001.25401.24901.2640
2822005.09.02 14:00modify631.001.25401.25431.2640
2832005.09.02 14:00s/l631.001.25431.25431.264030.0017800.00
2842005.09.02 14:00buy641.001.25401.24901.2640
2852005.09.02 14:00modify641.001.25401.25431.2640
2862005.09.02 14:00s/l641.001.25431.25431.264030.0017830.00
2872005.09.02 14:00buy651.001.25401.24901.2640
2882005.09.02 14:00modify651.001.25401.25431.2640
2892005.09.02 14:00s/l651.001.25431.25431.264030.0017860.00
2902005.09.02 14:00buy661.001.25401.24901.2640
2912005.09.02 14:00modify661.001.25401.25431.2640
2922005.09.02 14:00s/l661.001.25431.25431.264030.0017890.00
2932005.09.02 14:00buy671.001.25401.24901.2640
2942005.09.02 14:00modify671.001.25401.25431.2640
2952005.09.02 14:00s/l671.001.25431.25431.264030.0017920.00
2962005.09.02 14:00buy681.001.25401.24901.2640
2972005.09.02 14:00modify681.001.25401.25431.2640
2982005.09.02 14:00s/l681.001.25431.25431.264030.0017950.00
2992005.09.02 14:00buy691.001.25401.24901.2640
3002005.09.02 14:00modify691.001.25401.25431.2640
3012005.09.02 14:00s/l691.001.25431.25431.264030.0017980.00
3022005.09.02 14:00buy701.001.25401.24901.2640
3032005.09.02 14:00modify701.001.25401.25431.2640
3042005.09.02 14:00s/l701.001.25431.25431.264030.0018010.00
3052005.09.02 14:00buy711.001.25401.24901.2640
3062005.09.02 14:00modify711.001.25401.25431.2640
3072005.09.02 14:00s/l711.001.25431.25431.264030.0018040.00
3082005.09.02 14:00buy721.001.25401.24901.2640
3092005.09.02 14:00modify721.001.25401.25431.2640
3102005.09.02 14:00s/l721.001.25431.25431.264030.0018070.00
3112005.09.02 14:00buy731.001.25401.24901.2640
3122005.09.02 14:00modify731.001.25401.25431.2640
3132005.09.02 14:00s/l731.001.25431.25431.264030.0018100.00
3142005.09.02 14:00buy741.001.25401.24901.2640
3152005.09.02 14:00modify741.001.25401.25431.2640
3162005.09.02 14:00s/l741.001.25431.25431.264030.0018130.00
3172005.09.02 14:00buy751.001.25401.24901.2640
3182005.09.02 14:00modify751.001.25401.25431.2640
3192005.09.02 14:00s/l751.001.25431.25431.264030.0018160.00
3202005.09.02 14:00buy761.001.25401.24901.2640
3212005.09.02 14:00modify761.001.25401.25431.2640
3222005.09.02 14:00s/l761.001.25431.25431.264030.0018190.00
3232005.09.02 14:00buy771.001.25401.24901.2640
3242005.09.02 14:00modify771.001.25401.25431.2640
3252005.09.02 14:00s/l771.001.25431.25431.264030.0018220.00
3262005.09.02 14:00buy781.001.25401.24901.2640
3272005.09.02 14:00modify781.001.25401.25431.2640
3282005.09.02 14:00s/l781.001.25431.25431.264030.0018250.00
3292005.09.02 14:00buy791.001.25401.24901.2640
3302005.09.02 14:00modify791.001.25401.25431.2640
3312005.09.02 14:00s/l791.001.25431.25431.264030.0018280.00
3322005.09.02 14:00buy801.001.25401.24901.2640
3332005.09.02 14:00modify801.001.25401.25431.2640
3342005.09.02 14:00s/l801.001.25431.25431.264030.0018310.00
3352005.09.02 14:00buy811.001.25401.24901.2640
3362005.09.02 14:00modify811.001.25401.25431.2640
3372005.09.02 14:00s/l811.001.25431.25431.264030.0018340.00
3382005.09.02 14:00buy821.001.25401.24901.2640
3392005.09.02 14:00modify821.001.25401.25431.2640
3402005.09.02 14:00s/l821.001.25431.25431.264030.0018370.00
3412005.09.02 14:00buy831.001.25401.24901.2640
3422005.09.02 14:02modify831.001.25401.25431.2640
3432005.09.02 14:02s/l831.001.25431.25431.264030.0018400.00
3442005.09.02 14:02buy841.001.25441.24941.2644
3452005.09.05 01:32modify841.001.25441.25501.2644
3462005.09.05 01:32modify841.001.25441.25601.2644
3472005.09.05 01:32s/l841.001.25601.25601.2644160.0018560.00
3482005.09.05 01:32sell851.001.25481.25981.2468
3492005.09.05 07:22modify851.001.25481.25451.2468
3502005.09.05 07:22s/l851.001.25451.25451.246830.0018590.00
3512005.09.05 07:22buy861.001.25451.24951.2645
3522005.09.05 08:35modify861.001.25451.25531.2645
3532005.09.05 08:35modify861.001.25451.25541.2645
3542005.09.05 09:17s/l861.001.25541.25541.264590.0018680.00
3552005.09.05 09:17buy871.001.25551.25051.2655
3562005.09.05 23:52s/l871.001.25051.25051.2655-500.0018180.00
3572005.09.05 23:52buy881.001.25061.24561.2606
3582005.09.06 07:12s/l881.001.24561.24561.2606-500.0017680.00
3592005.09.06 07:12buy891.001.24581.24081.2558
3602005.09.06 07:17modify891.001.24581.24581.2558
3612005.09.06 07:20modify891.001.24581.24621.2558
3622005.09.06 07:20modify891.001.24581.24631.2558
3632005.09.06 07:20modify891.001.24581.24751.2558
3642005.09.06 07:20s/l891.001.24751.24751.2558170.0017850.00
3652005.09.06 07:20buy901.001.24751.24251.2575
3662005.09.06 07:20modify901.001.24751.24751.2575
3672005.09.06 07:20s/l901.001.24751.24751.25750.0017850.00
3682005.09.06 07:20buy911.001.24751.24251.2575
3692005.09.06 07:20modify911.001.24751.24751.2575
3702005.09.06 07:20s/l911.001.24751.24751.25750.0017850.00
3712005.09.06 07:20buy921.001.24751.24251.2575
3722005.09.06 07:20modify921.001.24751.24751.2575
3732005.09.06 07:20s/l921.001.24751.24751.25750.0017850.00
3742005.09.06 07:20buy931.001.24751.24251.2575
3752005.09.06 07:20modify931.001.24751.24751.2575
3762005.09.06 07:20s/l931.001.24751.24751.25750.0017850.00
3772005.09.06 07:20buy941.001.24751.24251.2575
3782005.09.06 07:20modify941.001.24751.24751.2575
3792005.09.06 07:21s/l941.001.24751.24751.25750.0017850.00
3802005.09.06 07:21buy951.001.24751.24251.2575
3812005.09.06 07:21modify951.001.24751.24751.2575
3822005.09.06 07:21s/l951.001.24751.24751.25750.0017850.00
3832005.09.06 07:21buy961.001.24751.24251.2575
3842005.09.06 07:21modify961.001.24751.24751.2575
3852005.09.06 07:21s/l961.001.24751.24751.25750.0017850.00
3862005.09.06 07:21buy971.001.24751.24251.2575
3872005.09.06 07:21modify971.001.24751.24751.2575
3882005.09.06 07:21s/l971.001.24751.24751.25750.0017850.00
3892005.09.06 07:21buy981.001.24751.24251.2575
3902005.09.06 07:21modify981.001.24751.24751.2575
3912005.09.06 07:21s/l981.001.24751.24751.25750.0017850.00
3922005.09.06 07:21buy991.001.24751.24251.2575
3932005.09.06 07:21modify991.001.24751.24751.2575
3942005.09.06 07:21s/l991.001.24751.24751.25750.0017850.00
3952005.09.06 07:21buy1001.001.24751.24251.2575
3962005.09.06 07:21modify1001.001.24751.24751.2575
3972005.09.06 07:22s/l1001.001.24751.24751.25750.0017850.00
3982005.09.06 07:22buy1011.001.24751.24251.2575
3992005.09.06 07:22modify1011.001.24751.24751.2575
4002005.09.06 07:22s/l1011.001.24751.24751.25750.0017850.00
4012005.09.06 07:22buy1021.001.24751.24251.2575
4022005.09.06 07:22modify1021.001.24751.24751.2575
4032005.09.06 07:22s/l1021.001.24751.24751.25750.0017850.00
4042005.09.06 07:22buy1031.001.24751.24251.2575
4052005.09.06 07:22modify1031.001.24751.24751.2575
4062005.09.06 07:23s/l1031.001.24751.24751.25750.0017850.00
4072005.09.06 07:23buy1041.001.24751.24251.2575
4082005.09.06 07:23modify1041.001.24751.24751.2575
4092005.09.06 07:23s/l1041.001.24751.24751.25750.0017850.00
4102005.09.06 07:23buy1051.001.24751.24251.2575
4112005.09.06 07:23modify1051.001.24751.24751.2575
4122005.09.06 07:23s/l1051.001.24751.24751.25750.0017850.00
4132005.09.06 07:23buy1061.001.24751.24251.2575
4142005.09.06 07:23modify1061.001.24751.24751.2575
4152005.09.06 07:23s/l1061.001.24751.24751.25750.0017850.00
4162005.09.06 07:23buy1071.001.24751.24251.2575
4172005.09.06 07:23modify1071.001.24751.24751.2575
4182005.09.06 07:23s/l1071.001.24751.24751.25750.0017850.00
4192005.09.06 07:23buy1081.001.24751.24251.2575
4202005.09.06 07:23modify1081.001.24751.24751.2575
4212005.09.06 07:23s/l1081.001.24751.24751.25750.0017850.00
4222005.09.06 07:23buy1091.001.24751.24251.2575
4232005.09.06 07:23modify1091.001.24751.24751.2575
4242005.09.06 07:24s/l1091.001.24751.24751.25750.0017850.00
4252005.09.06 07:24buy1101.001.24751.24251.2575
4262005.09.06 07:24modify1101.001.24751.24751.2575
4272005.09.06 07:24s/l1101.001.24751.24751.25750.0017850.00
4282005.09.06 07:24buy1111.001.24751.24251.2575
4292005.09.06 07:24modify1111.001.24751.24751.2575
4302005.09.06 07:24s/l1111.001.24751.24751.25750.0017850.00
4312005.09.06 07:24buy1121.001.24751.24251.2575
4322005.09.06 07:24modify1121.001.24751.24751.2575
4332005.09.06 07:25s/l1121.001.24751.24751.25750.0017850.00
4342005.09.06 07:25buy1131.001.24751.24251.2575
4352005.09.06 12:00modify1131.001.24751.24781.2575
4362005.09.06 12:00modify1131.001.24751.24801.2575
4372005.09.06 12:05s/l1131.001.24801.24801.257550.0017900.00
4382005.09.06 12:05sell1141.001.24781.25281.2398
4392005.09.06 21:20modify1141.001.24781.24781.2398
4402005.09.06 21:22modify1141.001.24781.24771.2398
4412005.09.06 21:22modify1141.001.24781.24761.2398
4422005.09.06 21:22modify1141.001.24781.24751.2398
4432005.09.06 21:50modify1141.001.24781.24741.2398
4442005.09.06 22:20modify1141.001.24781.24731.2398
4452005.09.06 22:22modify1141.001.24781.24721.2398
4462005.09.06 22:22modify1141.001.24781.24711.2398
4472005.09.06 22:22modify1141.001.24781.24701.2398
4482005.09.07 00:17modify1141.001.24781.24691.2398
4492005.09.07 00:45modify1141.001.24781.24681.2398
4502005.09.07 01:00s/l1141.001.24681.24681.2398100.0018000.00
4512005.09.07 01:00sell1151.001.24701.25201.2390
4522005.09.07 02:02modify1151.001.24701.24671.2390
4532005.09.07 02:02modify1151.001.24701.24651.2390
4542005.09.07 02:07modify1151.001.24701.24621.2390
4552005.09.07 03:00s/l1151.001.24621.24621.239080.0018080.00
4562005.09.07 03:00sell1161.001.24641.25141.2384
4572005.09.07 03:22modify1161.001.24641.24631.2384
4582005.09.07 03:25s/l1161.001.24631.24631.238410.0018090.00
4592005.09.07 03:25sell1171.001.24691.25191.2389
4602005.09.07 03:25modify1171.001.24691.24631.2389
4612005.09.07 03:25s/l1171.001.24631.24631.238960.0018150.00
4622005.09.07 03:25sell1181.001.24661.25161.2386
4632005.09.07 03:25modify1181.001.24661.24631.2386
4642005.09.07 03:25s/l1181.001.24631.24631.238630.0018180.00
4652005.09.07 03:25sell1191.001.24661.25161.2386
4662005.09.07 03:25modify1191.001.24661.24631.2386
4672005.09.07 03:25s/l1191.001.24631.24631.238630.0018210.00
4682005.09.07 03:25sell1201.001.24661.25161.2386
4692005.09.07 03:25modify1201.001.24661.24631.2386
4702005.09.07 03:25s/l1201.001.24631.24631.238630.0018240.00
4712005.09.07 03:25sell1211.001.24661.25161.2386
4722005.09.07 03:25modify1211.001.24661.24631.2386
4732005.09.07 03:25s/l1211.001.24631.24631.238630.0018270.00
4742005.09.07 03:25sell1221.001.24661.25161.2386
4752005.09.07 03:25modify1221.001.24661.24631.2386
4762005.09.07 03:25s/l1221.001.24631.24631.238630.0018300.00
4772005.09.07 03:25sell1231.001.24661.25161.2386
4782005.09.07 03:26modify1231.001.24661.24631.2386
4792005.09.07 03:26s/l1231.001.24631.24631.238630.0018330.00
4802005.09.07 03:26sell1241.001.24661.25161.2386
4812005.09.07 03:26modify1241.001.24661.24631.2386
4822005.09.07 03:26s/l1241.001.24631.24631.238630.0018360.00
4832005.09.07 03:26sell1251.001.24661.25161.2386
4842005.09.07 03:26modify1251.001.24661.24631.2386
4852005.09.07 03:26s/l1251.001.24631.24631.238630.0018390.00
4862005.09.07 03:26sell1261.001.24661.25161.2386
4872005.09.07 03:26modify1261.001.24661.24631.2386
4882005.09.07 03:26s/l1261.001.24631.24631.238630.0018420.00
4892005.09.07 03:26sell1271.001.24661.25161.2386
4902005.09.07 03:26modify1271.001.24661.24631.2386
4912005.09.07 03:26s/l1271.001.24631.24631.238630.0018450.00
4922005.09.07 03:26sell1281.001.24661.25161.2386
4932005.09.07 03:26modify1281.001.24661.24631.2386
4942005.09.07 03:26s/l1281.001.24631.24631.238630.0018480.00
4952005.09.07 03:26sell1291.001.24661.25161.2386
4962005.09.07 06:42s/l1291.001.25161.25161.2386-500.0017980.00
4972005.09.07 06:42sell1301.001.25171.25671.2437
4982005.09.07 06:42modify1301.001.25171.25161.2437
4992005.09.07 06:42s/l1301.001.25161.25161.243710.0017990.00
5002005.09.07 06:42sell1311.001.25171.25671.2437
5012005.09.07 06:42modify1311.001.25171.25161.2437
5022005.09.07 06:42s/l1311.001.25161.25161.243710.0018000.00
5032005.09.07 06:42sell1321.001.25171.25671.2437
5042005.09.07 06:42modify1321.001.25171.25161.2437
5052005.09.07 06:43s/l1321.001.25161.25161.243710.0018010.00
5062005.09.07 06:43sell1331.001.25171.25671.2437
5072005.09.07 06:43modify1331.001.25171.25161.2437
5082005.09.07 06:43s/l1331.001.25161.25161.243710.0018020.00
5092005.09.07 06:43sell1341.001.25171.25671.2437
5102005.09.07 06:43modify1341.001.25171.25161.2437
5112005.09.07 06:43s/l1341.001.25161.25161.243710.0018030.00
5122005.09.07 06:43sell1351.001.25171.25671.2437
5132005.09.07 06:43modify1351.001.25171.25161.2437
5142005.09.07 06:43s/l1351.001.25161.25161.243710.0018040.00
5152005.09.07 06:43sell1361.001.25171.25671.2437
5162005.09.07 06:43modify1361.001.25171.25161.2437
5172005.09.07 06:43s/l1361.001.25161.25161.243710.0018050.00
5182005.09.07 06:43sell1371.001.25171.25671.2437
5192005.09.07 06:43modify1371.001.25171.25161.2437
5202005.09.07 06:43s/l1371.001.25161.25161.243710.0018060.00
5212005.09.07 06:43sell1381.001.25171.25671.2437
5222005.09.07 06:43modify1381.001.25171.25161.2437
5232005.09.07 06:44s/l1381.001.25161.25161.243710.0018070.00
5242005.09.07 06:44sell1391.001.25171.25671.2437
5252005.09.07 06:44modify1391.001.25171.25161.2437
5262005.09.07 06:44s/l1391.001.25161.25161.243710.0018080.00
5272005.09.07 06:44sell1401.001.25171.25671.2437
5282005.09.07 06:44modify1401.001.25171.25161.2437
5292005.09.07 06:44s/l1401.001.25161.25161.243710.0018090.00
5302005.09.07 06:44sell1411.001.25171.25671.2437
5312005.09.07 06:44modify1411.001.25171.25161.2437
5322005.09.07 06:44s/l1411.001.25161.25161.243710.0018100.00
5332005.09.07 06:44sell1421.001.25191.25691.2439
5342005.09.07 08:00modify1421.001.25191.25131.2439
5352005.09.07 08:00s/l1421.001.25131.25131.243960.0018160.00
5362005.09.07 08:00sell1431.001.25161.25661.2436
5372005.09.07 08:00modify1431.001.25161.25131.2436
5382005.09.07 08:00s/l1431.001.25131.25131.243630.0018190.00
5392005.09.07 08:00sell1441.001.25161.25661.2436
5402005.09.07 08:00modify1441.001.25161.25131.2436
5412005.09.07 08:00s/l1441.001.25131.25131.243630.0018220.00
5422005.09.07 08:00sell1451.001.25161.25661.2436
5432005.09.07 08:00modify1451.001.25161.25131.2436
5442005.09.07 08:00s/l1451.001.25131.25131.243630.0018250.00
5452005.09.07 08:00sell1461.001.25161.25661.2436
5462005.09.07 08:00modify1461.001.25161.25131.2436
5472005.09.07 08:00s/l1461.001.25131.25131.243630.0018280.00
5482005.09.07 08:00sell1471.001.25161.25661.2436
5492005.09.07 08:00modify1471.001.25161.25131.2436
5502005.09.07 08:00s/l1471.001.25131.25131.243630.0018310.00
5512005.09.07 08:00sell1481.001.25161.25661.2436
5522005.09.07 08:00modify1481.001.25161.25131.2436
5532005.09.07 08:00s/l1481.001.25131.25131.243630.0018340.00
5542005.09.07 08:00sell1491.001.25161.25661.2436
5552005.09.07 08:00modify1491.001.25161.25131.2436
5562005.09.07 08:00s/l1491.001.25131.25131.243630.0018370.00
5572005.09.07 08:00sell1501.001.25161.25661.2436
5582005.09.07 08:00modify1501.001.25161.25131.2436
5592005.09.07 08:00s/l1501.001.25131.25131.243630.0018400.00
5602005.09.07 08:00sell1511.001.25161.25661.2436
5612005.09.07 08:00modify1511.001.25161.25131.2436
5622005.09.07 08:00s/l1511.001.25131.25131.243630.0018430.00
5632005.09.07 08:00sell1521.001.25161.25661.2436
5642005.09.07 08:00modify1521.001.25161.25131.2436
5652005.09.07 08:00s/l1521.001.25131.25131.243630.0018460.00
5662005.09.07 08:00sell1531.001.25161.25661.2436
5672005.09.07 08:00modify1531.001.25161.25131.2436
5682005.09.07 08:00s/l1531.001.25131.25131.243630.0018490.00
5692005.09.07 08:00sell1541.001.25161.25661.2436
5702005.09.07 08:00modify1541.001.25161.25131.2436
5712005.09.07 08:00s/l1541.001.25131.25131.243630.0018520.00
5722005.09.07 08:00sell1551.001.25161.25661.2436
5732005.09.07 08:00modify1551.001.25161.25131.2436
5742005.09.07 08:00s/l1551.001.25131.25131.243630.0018550.00
5752005.09.07 08:00sell1561.001.25161.25661.2436
5762005.09.07 08:00modify1561.001.25161.25131.2436
5772005.09.07 08:00s/l1561.001.25131.25131.243630.0018580.00
5782005.09.07 08:00sell1571.001.25161.25661.2436
5792005.09.07 08:00modify1571.001.25161.25131.2436
5802005.09.07 08:00s/l1571.001.25131.25131.243630.0018610.00
5812005.09.07 08:00sell1581.001.25161.25661.2436
5822005.09.07 08:00modify1581.001.25161.25131.2436
5832005.09.07 08:00s/l1581.001.25131.25131.243630.0018640.00
5842005.09.07 08:00sell1591.001.25161.25661.2436
5852005.09.07 08:00modify1591.001.25161.25131.2436
5862005.09.07 08:00s/l1591.001.25131.25131.243630.0018670.00
5872005.09.07 08:00sell1601.001.25161.25661.2436
5882005.09.07 08:00modify1601.001.25161.25131.2436
5892005.09.07 08:00s/l1601.001.25131.25131.243630.0018700.00
5902005.09.07 08:00sell1611.001.25161.25661.2436
5912005.09.07 08:00modify1611.001.25161.25131.2436
5922005.09.07 08:00s/l1611.001.25131.25131.243630.0018730.00
5932005.09.07 08:00sell1621.001.25161.25661.2436
5942005.09.07 08:00modify1621.001.25161.25131.2436
5952005.09.07 08:00s/l1621.001.25131.25131.243630.0018760.00
5962005.09.07 08:00sell1631.001.25161.25661.2436
5972005.09.07 08:00modify1631.001.25161.25131.2436
5982005.09.07 08:00s/l1631.001.25131.25131.243630.0018790.00
5992005.09.07 08:00sell1641.001.25161.25661.2436
6002005.09.07 08:00modify1641.001.25161.25131.2436
6012005.09.07 08:00s/l1641.001.25131.25131.243630.0018820.00
6022005.09.07 08:00sell1651.001.25161.25661.2436
6032005.09.07 08:00modify1651.001.25161.25131.2436
6042005.09.07 08:00s/l1651.001.25131.25131.243630.0018850.00
6052005.09.07 08:00sell1661.001.25161.25661.2436
6062005.09.07 08:02modify1661.001.25161.25131.2436
6072005.09.07 08:20s/l1661.001.25131.25131.243630.0018880.00
6082005.09.07 08:20sell1671.001.25151.25651.2435
6092005.09.07 08:29modify1671.001.25151.24991.2435
6102005.09.07 08:29s/l1671.001.24991.24991.2435160.0019040.00
6112005.09.07 08:29sell1681.001.24991.25491.2419
6122005.09.07 08:29modify1681.001.24991.24991.2419
6132005.09.07 08:29s/l1681.001.24991.24991.24190.0019040.00
6142005.09.07 08:29sell1691.001.24991.25491.2419
6152005.09.07 08:29modify1691.001.24991.24991.2419
6162005.09.07 08:29s/l1691.001.24991.24991.24190.0019040.00
6172005.09.07 08:29sell1701.001.24991.25491.2419
6182005.09.07 08:29modify1701.001.24991.24991.2419
6192005.09.07 08:29s/l1701.001.24991.24991.24190.0019040.00
6202005.09.07 08:29sell1711.001.24991.25491.2419
6212005.09.07 08:29modify1711.001.24991.24991.2419
6222005.09.07 08:29s/l1711.001.24991.24991.24190.0019040.00
6232005.09.07 08:29sell1721.001.24991.25491.2419
6242005.09.07 08:29modify1721.001.24991.24991.2419
6252005.09.07 08:29s/l1721.001.24991.24991.24190.0019040.00
6262005.09.07 08:29sell1731.001.24991.25491.2419
6272005.09.07 08:29modify1731.001.24991.24991.2419
6282005.09.07 08:29s/l1731.001.24991.24991.24190.0019040.00
6292005.09.07 08:29sell1741.001.24991.25491.2419
6302005.09.07 08:29modify1741.001.24991.24991.2419
6312005.09.07 08:29s/l1741.001.24991.24991.24190.0019040.00
6322005.09.07 08:29sell1751.001.24991.25491.2419
6332005.09.07 08:29modify1751.001.24991.24991.2419
6342005.09.07 08:29s/l1751.001.24991.24991.24190.0019040.00
6352005.09.07 08:29sell1761.001.24991.25491.2419
6362005.09.07 08:29modify1761.001.24991.24991.2419
6372005.09.07 08:29s/l1761.001.24991.24991.24190.0019040.00
6382005.09.07 08:29sell1771.001.24991.25491.2419
6392005.09.07 08:29modify1771.001.24991.24991.2419
6402005.09.07 08:29s/l1771.001.24991.24991.24190.0019040.00
6412005.09.07 08:29sell1781.001.24991.25491.2419
6422005.09.07 08:29modify1781.001.24991.24991.2419
6432005.09.07 08:29s/l1781.001.24991.24991.24190.0019040.00
6442005.09.07 08:29sell1791.001.24991.25491.2419
6452005.09.07 08:29modify1791.001.24991.24991.2419
6462005.09.07 08:29s/l1791.001.24991.24991.24190.0019040.00
6472005.09.07 08:29sell1801.001.24991.25491.2419
6482005.09.07 08:29modify1801.001.24991.24991.2419
6492005.09.07 08:29s/l1801.001.24991.24991.24190.0019040.00
6502005.09.07 08:29sell1811.001.24991.25491.2419
6512005.09.07 08:29modify1811.001.24991.24991.2419
6522005.09.07 08:29s/l1811.001.24991.24991.24190.0019040.00
6532005.09.07 08:29sell1821.001.24991.25491.2419
6542005.09.07 08:29modify1821.001.24991.24991.2419
6552005.09.07 08:29s/l1821.001.24991.24991.24190.0019040.00
6562005.09.07 08:29sell1831.001.24991.25491.2419
6572005.09.07 08:29modify1831.001.24991.24991.2419
6582005.09.07 08:29s/l1831.001.24991.24991.24190.0019040.00
6592005.09.07 08:29sell1841.001.24991.25491.2419
6602005.09.07 08:29modify1841.001.24991.24991.2419
6612005.09.07 08:29s/l1841.001.24991.24991.24190.0019040.00
6622005.09.07 08:29sell1851.001.24991.25491.2419
6632005.09.07 08:29modify1851.001.24991.24991.2419
6642005.09.07 08:29s/l1851.001.24991.24991.24190.0019040.00
6652005.09.07 08:29sell1861.001.24991.25491.2419
6662005.09.07 08:29modify1861.001.24991.24991.2419
6672005.09.07 08:29s/l1861.001.24991.24991.24190.0019040.00
6682005.09.07 08:29sell1871.001.24991.25491.2419
6692005.09.07 08:29modify1871.001.24991.24991.2419
6702005.09.07 08:29s/l1871.001.24991.24991.24190.0019040.00
6712005.09.07 08:29sell1881.001.24991.25491.2419
6722005.09.07 08:29modify1881.001.24991.24991.2419
6732005.09.07 08:29s/l1881.001.24991.24991.24190.0019040.00
6742005.09.07 08:29sell1891.001.24991.25491.2419
6752005.09.07 08:29modify1891.001.24991.24991.2419
6762005.09.07 08:29s/l1891.001.24991.24991.24190.0019040.00
6772005.09.07 08:29sell1901.001.24991.25491.2419
6782005.09.07 08:29modify1901.001.24991.24991.2419
6792005.09.07 08:29s/l1901.001.24991.24991.24190.0019040.00
6802005.09.07 08:29sell1911.001.24991.25491.2419
6812005.09.07 08:32modify1911.001.24991.24991.2419
6822005.09.07 08:47s/l1911.001.24991.24991.24190.0019040.00
6832005.09.07 08:47sell1921.001.24971.25471.2417
6842005.09.07 09:00modify1921.001.24971.24961.2417
6852005.09.07 09:00modify1921.001.24971.24951.2417
6862005.09.07 09:02modify1921.001.24971.24941.2417
6872005.09.07 09:10modify1921.001.24971.24931.2417
6882005.09.07 09:17s/l1921.001.24931.24931.241740.0019080.00
6892005.09.07 09:20buy1931.001.24901.24401.2590
6902005.09.07 13:07s/l1931.001.24401.24401.2590-500.0018580.00
6912005.09.07 13:07buy1941.001.24411.23911.2541
6922005.09.07 14:29modify1941.001.24411.24421.2541
6932005.09.07 14:29s/l1941.001.24421.24421.254110.0018590.00
6942005.09.07 14:29buy1951.001.24441.23941.2544
6952005.09.07 16:00modify1951.001.24441.24461.2544
6962005.09.07 16:00modify1951.001.24441.24471.2544
6972005.09.07 16:00s/l1951.001.24471.24471.254430.0018620.00
6982005.09.07 16:00buy1961.001.24481.23981.2548
6992005.09.07 16:02modify1961.001.24481.24491.2548
7002005.09.07 16:12s/l1961.001.24491.24491.254810.0018630.00
7012005.09.07 16:12buy1971.001.24461.23961.2546
7022005.09.07 16:12modify1971.001.24461.24461.2546
7032005.09.07 16:12modify1971.001.24461.24471.2546
7042005.09.07 16:12s/l1971.001.24471.24471.254610.0018640.00
7052005.09.07 16:12buy1981.001.24461.23961.2546
7062005.09.07 16:12modify1981.001.24461.24461.2546
7072005.09.07 16:12modify1981.001.24461.24471.2546
7082005.09.07 16:12s/l1981.001.24471.24471.254610.0018650.00
7092005.09.07 16:12buy1991.001.24461.23961.2546
7102005.09.07 16:12modify1991.001.24461.24461.2546
7112005.09.07 16:12modify1991.001.24461.24471.2546
7122005.09.07 16:13s/l1991.001.24471.24471.254610.0018660.00
7132005.09.07 16:13buy2001.001.24461.23961.2546
7142005.09.07 16:13modify2001.001.24461.24461.2546
7152005.09.07 16:13modify2001.001.24461.24471.2546
7162005.09.07 16:13s/l2001.001.24471.24471.254610.0018670.00
7172005.09.07 16:13buy2011.001.24461.23961.2546
7182005.09.07 16:13modify2011.001.24461.24461.2546
7192005.09.07 16:13modify2011.001.24461.24471.2546
7202005.09.07 16:13s/l2011.001.24471.24471.254610.0018680.00
7212005.09.07 16:13buy2021.001.24461.23961.2546
7222005.09.07 16:13modify2021.001.24461.24461.2546
7232005.09.07 16:13modify2021.001.24461.24471.2546
7242005.09.07 16:13s/l2021.001.24471.24471.254610.0018690.00
7252005.09.07 16:13buy2031.001.24461.23961.2546
7262005.09.07 16:13modify2031.001.24461.24461.2546
7272005.09.07 16:13modify2031.001.24461.24471.2546
7282005.09.07 16:13s/l2031.001.24471.24471.254610.0018700.00
7292005.09.07 16:13buy2041.001.24461.23961.2546
7302005.09.07 16:13modify2041.001.24461.24461.2546
7312005.09.07 16:13modify2041.001.24461.24471.2546
7322005.09.07 16:13s/l2041.001.24471.24471.254610.0018710.00
7332005.09.07 16:13buy2051.001.24461.23961.2546
7342005.09.07 16:13modify2051.001.24461.24461.2546
7352005.09.07 16:13modify2051.001.24461.24471.2546
7362005.09.07 16:14s/l2051.001.24471.24471.254610.0018720.00
7372005.09.07 16:14buy2061.001.24461.23961.2546
7382005.09.07 16:14modify2061.001.24461.24461.2546
7392005.09.07 16:14modify2061.001.24461.24471.2546
7402005.09.07 16:14s/l2061.001.24471.24471.254610.0018730.00
7412005.09.07 16:14buy2071.001.24461.23961.2546
7422005.09.07 16:14modify2071.001.24461.24461.2546
7432005.09.07 16:14modify2071.001.24461.24471.2546
7442005.09.07 16:14s/l2071.001.24471.24471.254610.0018740.00
7452005.09.07 16:14buy2081.001.24461.23961.2546
7462005.09.07 16:14modify2081.001.24461.24461.2546
7472005.09.07 16:14modify2081.001.24461.24471.2546
7482005.09.07 16:15s/l2081.001.24471.24471.254610.0018750.00
7492005.09.07 16:15buy2091.001.24461.23961.2546
7502005.09.08 14:37s/l2091.001.23961.23961.2546-500.0018250.00
7512005.09.08 14:37buy2101.001.23931.23431.2493
7522005.09.08 14:47modify2101.001.23931.23981.2493
7532005.09.08 15:05s/l2101.001.23981.23981.249350.0018300.00
7542005.09.08 15:05buy2111.001.23941.23441.2494
7552005.09.08 15:07modify2111.001.23941.23971.2494
7562005.09.08 15:07s/l2111.001.23971.23971.249430.0018330.00
7572005.09.08 15:07buy2121.001.23921.23421.2492
7582005.09.08 15:07modify2121.001.23921.23971.2492
7592005.09.08 15:07s/l2121.001.23971.23971.249250.0018380.00
7602005.09.08 15:07buy2131.001.23921.23421.2492
7612005.09.08 15:07modify2131.001.23921.23971.2492
7622005.09.08 15:07s/l2131.001.23971.23971.249250.0018430.00
7632005.09.08 15:07buy2141.001.23921.23421.2492
7642005.09.08 15:08modify2141.001.23921.23971.2492
7652005.09.08 15:08s/l2141.001.23971.23971.249250.0018480.00
7662005.09.08 15:08buy2151.001.23921.23421.2492
7672005.09.08 15:08modify2151.001.23921.23971.2492
7682005.09.08 15:08s/l2151.001.23971.23971.249250.0018530.00
7692005.09.08 15:08buy2161.001.23921.23421.2492
7702005.09.08 15:08modify2161.001.23921.23971.2492
7712005.09.08 15:08s/l2161.001.23971.23971.249250.0018580.00
7722005.09.08 15:08buy2171.001.23921.23421.2492
7732005.09.08 15:08modify2171.001.23921.23971.2492
7742005.09.08 15:08s/l2171.001.23971.23971.249250.0018630.00
7752005.09.08 15:08buy2181.001.23921.23421.2492
7762005.09.08 15:08modify2181.001.23921.23971.2492
7772005.09.08 15:08s/l2181.001.23971.23971.249250.0018680.00
7782005.09.08 15:08buy2191.001.23921.23421.2492
7792005.09.08 15:08modify2191.001.23921.23971.2492
7802005.09.08 15:08s/l2191.001.23971.23971.249250.0018730.00
7812005.09.08 15:08buy2201.001.23921.23421.2492
7822005.09.08 15:09modify2201.001.23921.23971.2492
7832005.09.08 15:09s/l2201.001.23971.23971.249250.0018780.00
7842005.09.08 15:09buy2211.001.23921.23421.2492
7852005.09.08 15:09modify2211.001.23921.23971.2492
7862005.09.08 15:09s/l2211.001.23971.23971.249250.0018830.00
7872005.09.08 15:09buy2221.001.23921.23421.2492
7882005.09.08 15:09modify2221.001.23921.23971.2492
7892005.09.08 15:09s/l2221.001.23971.23971.249250.0018880.00
7902005.09.08 15:09buy2231.001.23921.23421.2492
7912005.09.08 15:15modify2231.001.23921.23971.2492
7922005.09.08 15:15modify2231.001.23921.23981.2492
7932005.09.08 15:22s/l2231.001.23981.23981.249260.0018940.00
7942005.09.08 15:22buy2241.001.23961.23461.2496
7952005.09.08 15:22modify2241.001.23961.23981.2496
7962005.09.08 15:22s/l2241.001.23981.23981.249620.0018960.00
7972005.09.08 15:22buy2251.001.23961.23461.2496
7982005.09.08 15:22modify2251.001.23961.23981.2496
7992005.09.08 15:22s/l2251.001.23981.23981.249620.0018980.00
8002005.09.08 15:22buy2261.001.23961.23461.2496
8012005.09.08 15:23modify2261.001.23961.23981.2496
8022005.09.08 15:23s/l2261.001.23981.23981.249620.0019000.00
8032005.09.08 15:23buy2271.001.23961.23461.2496
8042005.09.08 15:23modify2271.001.23961.23981.2496
8052005.09.08 15:23s/l2271.001.23981.23981.249620.0019020.00
8062005.09.08 15:23buy2281.001.23961.23461.2496
8072005.09.08 15:23modify2281.001.23961.23981.2496
8082005.09.08 15:23s/l2281.001.23981.23981.249620.0019040.00
8092005.09.08 15:23buy2291.001.23961.23461.2496
8102005.09.08 15:23modify2291.001.23961.23981.2496
8112005.09.08 15:23s/l2291.001.23981.23981.249620.0019060.00
8122005.09.08 15:23buy2301.001.23961.23461.2496
8132005.09.08 15:23modify2301.001.23961.23981.2496
8142005.09.08 15:23s/l2301.001.23981.23981.249620.0019080.00
8152005.09.08 15:23buy2311.001.23961.23461.2496
8162005.09.08 15:23modify2311.001.23961.23981.2496
8172005.09.08 15:23s/l2311.001.23981.23981.249620.0019100.00
8182005.09.08 15:23buy2321.001.23961.23461.2496
8192005.09.08 15:24modify2321.001.23961.23981.2496
8202005.09.08 15:24s/l2321.001.23981.23981.249620.0019120.00
8212005.09.08 15:24buy2331.001.23961.23461.2496
8222005.09.08 15:24modify2331.001.23961.23981.2496
8232005.09.08 15:24s/l2331.001.23981.23981.249620.0019140.00
8242005.09.08 15:24buy2341.001.23961.23461.2496
8252005.09.08 15:24modify2341.001.23961.23981.2496
8262005.09.08 15:24s/l2341.001.23981.23981.249620.0019160.00
8272005.09.08 15:24buy2351.001.23961.23461.2496
8282005.09.09 02:02modify2351.001.23961.23981.2496
8292005.09.09 02:02modify2351.001.23961.24011.2496
8302005.09.09 02:12modify2351.001.23961.24041.2496
8312005.09.09 02:12s/l2351.001.24041.24041.249680.0019240.00
8322005.09.09 02:12sell2361.001.24041.24541.2324
8332005.09.09 11:15modify2361.001.24041.24041.2324
8342005.09.09 11:20modify2361.001.24041.24021.2324
8352005.09.09 11:20modify2361.001.24041.24011.2324
8362005.09.09 11:20modify2361.001.24041.24001.2324
8372005.09.09 11:22modify2361.001.24041.23991.2324
8382005.09.09 11:29s/l2361.001.23991.23991.232450.0019290.00
8392005.09.09 11:29buy2371.001.23991.23491.2499
8402005.09.09 12:00modify2371.001.23991.23991.2499
8412005.09.09 12:00modify2371.001.23991.24001.2499
8422005.09.09 12:00s/l2371.001.24001.24001.249910.0019300.00
8432005.09.09 12:00buy2381.001.24001.23501.2500
8442005.09.09 12:00modify2381.001.24001.24001.2500
8452005.09.09 12:00s/l2381.001.24001.24001.25000.0019300.00
8462005.09.09 12:00buy2391.001.24001.23501.2500
8472005.09.09 12:00modify2391.001.24001.24001.2500
8482005.09.09 12:00s/l2391.001.24001.24001.25000.0019300.00
8492005.09.09 12:00buy2401.001.24001.23501.2500
8502005.09.09 12:00modify2401.001.24001.24001.2500
8512005.09.09 12:00s/l2401.001.24001.24001.25000.0019300.00
8522005.09.09 12:00buy2411.001.24001.23501.2500
8532005.09.09 12:00modify2411.001.24001.24001.2500
8542005.09.09 12:00s/l2411.001.24001.24001.25000.0019300.00
8552005.09.09 12:00buy2421.001.24001.23501.2500
8562005.09.09 12:00modify2421.001.24001.24001.2500
8572005.09.09 12:00s/l2421.001.24001.24001.25000.0019300.00
8582005.09.09 12:00buy2431.001.24001.23501.2500
8592005.09.09 12:00modify2431.001.24001.24001.2500
8602005.09.09 12:00s/l2431.001.24001.24001.25000.0019300.00
8612005.09.09 12:00buy2441.001.24001.23501.2500
8622005.09.09 12:00modify2441.001.24001.24001.2500
8632005.09.09 12:00s/l2441.001.24001.24001.25000.0019300.00
8642005.09.09 12:00buy2451.001.24001.23501.2500
8652005.09.09 12:00modify2451.001.24001.24001.2500
8662005.09.09 12:00s/l2451.001.24001.24001.25000.0019300.00
8672005.09.09 12:00buy2461.001.24001.23501.2500
8682005.09.09 12:00modify2461.001.24001.24001.2500
8692005.09.09 12:00s/l2461.001.24001.24001.25000.0019300.00
8702005.09.09 12:00buy2471.001.24001.23501.2500
8712005.09.09 12:00modify2471.001.24001.24001.2500
8722005.09.09 12:00s/l2471.001.24001.24001.25000.0019300.00
8732005.09.09 12:00buy2481.001.24001.23501.2500
8742005.09.09 12:00modify2481.001.24001.24001.2500
8752005.09.09 12:00s/l2481.001.24001.24001.25000.0019300.00
8762005.09.09 12:00buy2491.001.24001.23501.2500
8772005.09.09 12:00modify2491.001.24001.24001.2500
8782005.09.09 12:00s/l2491.001.24001.24001.25000.0019300.00
8792005.09.09 12:00buy2501.001.24001.23501.2500
8802005.09.09 12:00modify2501.001.24001.24001.2500
8812005.09.09 12:00s/l2501.001.24001.24001.25000.0019300.00
8822005.09.09 12:00buy2511.001.24001.23501.2500
8832005.09.09 12:00modify2511.001.24001.24001.2500
8842005.09.09 12:00s/l2511.001.24001.24001.25000.0019300.00
8852005.09.09 12:00buy2521.001.24001.23501.2500
8862005.09.09 12:00modify2521.001.24001.24001.2500
8872005.09.09 12:00s/l2521.001.24001.24001.25000.0019300.00
8882005.09.09 12:00buy2531.001.24001.23501.2500
8892005.09.09 12:00modify2531.001.24001.24001.2500
8902005.09.09 12:00s/l2531.001.24001.24001.25000.0019300.00
8912005.09.09 12:00buy2541.001.24001.23501.2500
8922005.09.09 12:00modify2541.001.24001.24001.2500
8932005.09.09 12:00s/l2541.001.24001.24001.25000.0019300.00
8942005.09.09 12:00buy2551.001.24001.23501.2500
8952005.09.09 12:00modify2551.001.24001.24001.2500
8962005.09.09 12:00s/l2551.001.24001.24001.25000.0019300.00
8972005.09.09 12:00buy2561.001.24001.23501.2500
8982005.09.09 12:00modify2561.001.24001.24001.2500
8992005.09.09 12:00s/l2561.001.24001.24001.25000.0019300.00
9002005.09.09 12:00buy2571.001.24001.23501.2500
9012005.09.09 12:00modify2571.001.24001.24001.2500
9022005.09.09 12:00s/l2571.001.24001.24001.25000.0019300.00
9032005.09.09 12:00buy2581.001.24001.23501.2500
9042005.09.09 12:00modify2581.001.24001.24001.2500
9052005.09.09 12:00s/l2581.001.24001.24001.25000.0019300.00
9062005.09.09 12:00buy2591.001.24001.23501.2500
9072005.09.09 12:00modify2591.001.24001.24001.2500
9082005.09.09 12:00s/l2591.001.24001.24001.25000.0019300.00
9092005.09.09 12:00buy2601.001.24001.23501.2500
9102005.09.09 12:00modify2601.001.24001.24001.2500
9112005.09.09 12:00s/l2601.001.24001.24001.25000.0019300.00
9122005.09.09 12:00buy2611.001.24001.23501.2500
9132005.09.09 12:02modify2611.001.24001.24001.2500
9142005.09.09 12:02modify2611.001.24001.24011.2500
9152005.09.09 12:15s/l2611.001.24011.24011.250010.0019310.00
9162005.09.09 12:15buy2621.001.24011.23511.2501
9172005.09.09 12:29modify2621.001.24011.24181.2501
9182005.09.09 12:29s/l2621.001.24181.24181.2501170.0019480.00
9192005.09.09 12:29sell2631.001.24181.24681.2338
9202005.09.09 13:37modify2631.001.24181.24181.2338
9212005.09.09 13:42modify2631.001.24181.24171.2338
9222005.09.09 13:42modify2631.001.24181.24161.2338
9232005.09.09 13:52s/l2631.001.24161.24161.233820.0019500.00
9242005.09.09 13:52sell2641.001.24151.24651.2335
9252005.09.09 14:10modify2641.001.24151.24111.2335
9262005.09.09 14:10modify2641.001.24151.24091.2335
9272005.09.09 14:17s/l2641.001.24091.24091.233560.0019560.00
9282005.09.09 14:17sell2651.001.24141.24641.2334
9292005.09.09 14:17modify2651.001.24141.24101.2334
9302005.09.09 14:17s/l2651.001.24101.24101.233440.0019600.00
9312005.09.09 14:17sell2661.001.24141.24641.2334
9322005.09.09 14:17modify2661.001.24141.24101.2334
9332005.09.09 14:17s/l2661.001.24101.24101.233440.0019640.00
9342005.09.09 14:17sell2671.001.24141.24641.2334
9352005.09.09 14:18modify2671.001.24141.24101.2334
9362005.09.09 14:18s/l2671.001.24101.24101.233440.0019680.00
9372005.09.09 14:18sell2681.001.24141.24641.2334
9382005.09.09 14:18modify2681.001.24141.24101.2334
9392005.09.09 14:18s/l2681.001.24101.24101.233440.0019720.00
9402005.09.09 14:18sell2691.001.24141.24641.2334
9412005.09.09 14:18modify2691.001.24141.24101.2334
9422005.09.09 14:18s/l2691.001.24101.24101.233440.0019760.00
9432005.09.09 14:18sell2701.001.24141.24641.2334
9442005.09.09 14:18modify2701.001.24141.24101.2334
9452005.09.09 14:18s/l2701.001.24101.24101.233440.0019800.00
9462005.09.09 14:18sell2711.001.24141.24641.2334
9472005.09.09 14:18modify2711.001.24141.24101.2334
9482005.09.09 14:18s/l2711.001.24101.24101.233440.0019840.00
9492005.09.09 14:18sell2721.001.24141.24641.2334
9502005.09.09 14:18modify2721.001.24141.24101.2334
9512005.09.09 14:18s/l2721.001.24101.24101.233440.0019880.00
9522005.09.09 14:18sell2731.001.24141.24641.2334
9532005.09.09 14:19modify2731.001.24141.24101.2334
9542005.09.09 14:19s/l2731.001.24101.24101.233440.0019920.00
9552005.09.09 14:19sell2741.001.24141.24641.2334
9562005.09.09 14:19modify2741.001.24141.24101.2334
9572005.09.09 14:19s/l2741.001.24101.24101.233440.0019960.00
9582005.09.09 14:19sell2751.001.24141.24641.2334
9592005.09.09 14:19modify2751.001.24141.24101.2334
9602005.09.09 14:19s/l2751.001.24101.24101.233440.0020000.00
9612005.09.09 14:19sell2761.001.24141.24641.2334
9622005.09.11 23:00modify2761.001.24141.24131.2334
9632005.09.11 23:15modify2761.001.24141.24121.2334
9642005.09.11 23:32s/l2761.001.24121.24121.233420.0020020.00
9652005.09.11 23:32sell2771.001.24131.24631.2333
9662005.09.11 23:42modify2771.001.24131.24131.2333
9672005.09.11 23:52modify2771.001.24131.24121.2333
9682005.09.11 23:55s/l2771.001.24121.24121.233310.0020030.00
9692005.09.11 23:55buy2781.001.24141.23641.2514
9702005.09.12 02:12s/l2781.001.23641.23641.2514-500.0019530.00
9712005.09.12 02:12buy2791.001.23661.23161.2466
9722005.09.12 02:15modify2791.001.23661.23761.2466
9732005.09.12 02:15s/l2791.001.23761.23761.2466100.0019630.00
9742005.09.12 02:15buy2801.001.23751.23251.2475
9752005.09.12 02:15modify2801.001.23751.23761.2475
9762005.09.12 02:15s/l2801.001.23761.23761.247510.0019640.00
9772005.09.12 02:15buy2811.001.23751.23251.2475
9782005.09.12 02:15modify2811.001.23751.23761.2475
9792005.09.12 02:15s/l2811.001.23761.23761.247510.0019650.00
9802005.09.12 02:15buy2821.001.23751.23251.2475
9812005.09.12 02:15modify2821.001.23751.23761.2475
9822005.09.12 02:15s/l2821.001.23761.23761.247510.0019660.00
9832005.09.12 02:15buy2831.001.23751.23251.2475
9842005.09.12 02:15modify2831.001.23751.23761.2475
9852005.09.12 02:15s/l2831.001.23761.23761.247510.0019670.00
9862005.09.12 02:15buy2841.001.23751.23251.2475
9872005.09.12 02:15modify2841.001.23751.23761.2475
9882005.09.12 02:15s/l2841.001.23761.23761.247510.0019680.00
9892005.09.12 02:15buy2851.001.23751.23251.2475
9902005.09.12 02:16modify2851.001.23751.23761.2475
9912005.09.12 02:16s/l2851.001.23761.23761.247510.0019690.00
9922005.09.12 02:16buy2861.001.23751.23251.2475
9932005.09.12 02:16modify2861.001.23751.23761.2475
9942005.09.12 02:16s/l2861.001.23761.23761.247510.0019700.00
9952005.09.12 02:16buy2871.001.23751.23251.2475
9962005.09.12 02:16modify2871.001.23751.23761.2475
9972005.09.12 02:16s/l2871.001.23761.23761.247510.0019710.00
9982005.09.12 02:16buy2881.001.23751.23251.2475
9992005.09.12 02:16modify2881.001.23751.23761.2475
10002005.09.12 02:16s/l2881.001.23761.23761.247510.0019720.00
10012005.09.12 02:16buy2891.001.23751.23251.2475
10022005.09.12 02:16modify2891.001.23751.23761.2475
10032005.09.12 02:16s/l2891.001.23761.23761.247510.0019730.00
10042005.09.12 02:16buy2901.001.23751.23251.2475
10052005.09.12 02:16modify2901.001.23751.23761.2475
10062005.09.12 02:16s/l2901.001.23761.23761.247510.0019740.00
10072005.09.12 02:16buy2911.001.23751.23251.2475
10082005.09.12 02:17modify2911.001.23751.23761.2475
10092005.09.12 02:17s/l2911.001.23761.23761.247510.0019750.00
10102005.09.12 02:17buy2921.001.23731.23231.2473
10112005.09.12 02:17modify2921.001.23731.23761.2473
10122005.09.12 02:17s/l2921.001.23761.23761.247330.0019780.00
10132005.09.12 02:17buy2931.001.23731.23231.2473
10142005.09.12 02:17modify2931.001.23731.23761.2473
10152005.09.12 02:17s/l2931.001.23761.23761.247330.0019810.00
10162005.09.12 02:17buy2941.001.23731.23231.2473
10172005.09.12 02:18modify2941.001.23731.23761.2473
10182005.09.12 02:18s/l2941.001.23761.23761.247330.0019840.00
10192005.09.12 02:18buy2951.001.23731.23231.2473
10202005.09.12 02:18modify2951.001.23731.23761.2473
10212005.09.12 02:18s/l2951.001.23761.23761.247330.0019870.00
10222005.09.12 02:18buy2961.001.23731.23231.2473
10232005.09.12 02:18modify2961.001.23731.23761.2473
10242005.09.12 02:18s/l2961.001.23761.23761.247330.0019900.00
10252005.09.12 02:18buy2971.001.23731.23231.2473
10262005.09.12 02:18modify2971.001.23731.23761.2473
10272005.09.12 02:18s/l2971.001.23761.23761.247330.0019930.00
10282005.09.12 02:18buy2981.001.23731.23231.2473
10292005.09.12 02:18modify2981.001.23731.23761.2473
10302005.09.12 02:18s/l2981.001.23761.23761.247330.0019960.00
10312005.09.12 02:18buy2991.001.23731.23231.2473
10322005.09.12 02:18modify2991.001.23731.23761.2473
10332005.09.12 02:18s/l2991.001.23761.23761.247330.0019990.00
10342005.09.12 02:18buy3001.001.23731.23231.2473
10352005.09.12 02:19modify3001.001.23731.23761.2473
10362005.09.12 02:19s/l3001.001.23761.23761.247330.0020020.00
10372005.09.12 02:19buy3011.001.23731.23231.2473
10382005.09.12 02:19modify3011.001.23731.23761.2473
10392005.09.12 02:19s/l3011.001.23761.23761.247330.0020050.00
10402005.09.12 02:19buy3021.001.23731.23231.2473
10412005.09.12 02:19modify3021.001.23731.23761.2473
10422005.09.12 02:19s/l3021.001.23761.23761.247330.0020080.00
10432005.09.12 02:19buy3031.001.23731.23231.2473
10442005.09.12 02:19modify3031.001.23731.23761.2473
10452005.09.12 02:25s/l3031.001.23761.23761.247330.0020110.00
10462005.09.12 02:25buy3041.001.23631.23131.2463
10472005.09.12 03:22s/l3041.001.23131.23131.2463-500.0019610.00
10482005.09.12 03:22buy3051.001.23091.22591.2409
10492005.09.12 03:25modify3051.001.23091.23111.2409
10502005.09.12 03:25modify3051.001.23091.23171.2409
10512005.09.12 03:25s/l3051.001.23171.23171.240980.0019690.00
10522005.09.12 03:25buy3061.001.23091.22591.2409
10532005.09.12 03:25modify3061.001.23091.23151.2409
10542005.09.12 03:25modify3061.001.23091.23181.2409
10552005.09.12 03:25s/l3061.001.23181.23181.240990.0019780.00
10562005.09.12 03:25buy3071.001.23091.22591.2409
10572005.09.12 03:25modify3071.001.23091.23151.2409
10582005.09.12 03:25modify3071.001.23091.23181.2409
10592005.09.12 03:25s/l3071.001.23181.23181.240990.0019870.00
10602005.09.12 03:25buy3081.001.23091.22591.2409
10612005.09.12 03:25modify3081.001.23091.23151.2409
10622005.09.12 03:25modify3081.001.23091.23181.2409
10632005.09.12 03:25s/l3081.001.23181.23181.240990.0019960.00
10642005.09.12 03:25buy3091.001.23091.22591.2409
10652005.09.12 03:25modify3091.001.23091.23151.2409
10662005.09.12 03:25modify3091.001.23091.23181.2409
10672005.09.12 03:25s/l3091.001.23181.23181.240990.0020050.00
10682005.09.12 03:25buy3101.001.23091.22591.2409
10692005.09.12 03:25modify3101.001.23091.23151.2409
10702005.09.12 03:25modify3101.001.23091.23181.2409
10712005.09.12 03:25s/l3101.001.23181.23181.240990.0020140.00
10722005.09.12 03:25buy3111.001.23091.22591.2409
10732005.09.12 03:25modify3111.001.23091.23151.2409
10742005.09.12 03:25modify3111.001.23091.23181.2409
10752005.09.12 03:26s/l3111.001.23181.23181.240990.0020230.00
10762005.09.12 03:26buy3121.001.23091.22591.2409
10772005.09.12 03:26modify3121.001.23091.23151.2409
10782005.09.12 03:26modify3121.001.23091.23181.2409
10792005.09.12 03:26s/l3121.001.23181.23181.240990.0020320.00
10802005.09.12 03:26buy3131.001.23091.22591.2409
10812005.09.12 03:26modify3131.001.23091.23151.2409
10822005.09.12 03:26modify3131.001.23091.23181.2409
10832005.09.12 03:26s/l3131.001.23181.23181.240990.0020410.00
10842005.09.12 03:26buy3141.001.23091.22591.2409
10852005.09.12 03:26modify3141.001.23091.23151.2409
10862005.09.12 03:26modify3141.001.23091.23181.2409
10872005.09.12 03:26s/l3141.001.23181.23181.240990.0020500.00
10882005.09.12 03:26buy3151.001.23091.22591.2409
10892005.09.12 03:26modify3151.001.23091.23151.2409
10902005.09.12 03:26modify3151.001.23091.23181.2409
10912005.09.12 03:26s/l3151.001.23181.23181.240990.0020590.00
10922005.09.12 03:26buy3161.001.23091.22591.2409
10932005.09.12 03:26modify3161.001.23091.23151.2409
10942005.09.12 03:26modify3161.001.23091.23181.2409
10952005.09.12 03:26s/l3161.001.23181.23181.240990.0020680.00
10962005.09.12 03:26buy3171.001.23091.22591.2409
10972005.09.12 03:26modify3171.001.23091.23151.2409
10982005.09.12 03:26modify3171.001.23091.23181.2409
10992005.09.12 03:29modify3171.001.23091.23241.2409
11002005.09.12 03:52s/l3171.001.23241.23241.2409150.0020830.00
11012005.09.12 03:52buy3181.001.23261.22761.2426
11022005.09.12 05:29modify3181.001.23261.23291.2426
11032005.09.12 05:29s/l3181.001.23291.23291.242630.0020860.00
11042005.09.12 05:29buy3191.001.23251.22751.2425
11052005.09.12 05:29modify3191.001.23251.23291.2425
11062005.09.12 05:29s/l3191.001.23291.23291.242540.0020900.00
11072005.09.12 05:29buy3201.001.23251.22751.2425
11082005.09.12 05:29modify3201.001.23251.23291.2425
11092005.09.12 05:29s/l3201.001.23291.23291.242540.0020940.00
11102005.09.12 05:29buy3211.001.23251.22751.2425
11112005.09.12 05:29modify3211.001.23251.23291.2425
11122005.09.12 05:29s/l3211.001.23291.23291.242540.0020980.00
11132005.09.12 05:29buy3221.001.23251.22751.2425
11142005.09.12 05:29modify3221.001.23251.23291.2425
11152005.09.12 05:29s/l3221.001.23291.23291.242540.0021020.00
11162005.09.12 05:29buy3231.001.23251.22751.2425
11172005.09.12 05:29modify3231.001.23251.23291.2425
11182005.09.12 05:29s/l3231.001.23291.23291.242540.0021060.00
11192005.09.12 05:29buy3241.001.23251.22751.2425
11202005.09.12 05:29modify3241.001.23251.23291.2425
11212005.09.12 05:29s/l3241.001.23291.23291.242540.0021100.00
11222005.09.12 05:29buy3251.001.23251.22751.2425
11232005.09.12 05:29modify3251.001.23251.23291.2425
11242005.09.12 05:29s/l3251.001.23291.23291.242540.0021140.00
11252005.09.12 05:29buy3261.001.23251.22751.2425
11262005.09.12 05:29modify3261.001.23251.23291.2425
11272005.09.12 05:29s/l3261.001.23291.23291.242540.0021180.00
11282005.09.12 05:29buy3271.001.23251.22751.2425
11292005.09.12 05:29modify3271.001.23251.23291.2425
11302005.09.12 05:29s/l3271.001.23291.23291.242540.0021220.00
11312005.09.12 05:29buy3281.001.23251.22751.2425
11322005.09.12 05:29modify3281.001.23251.23291.2425
11332005.09.12 05:29s/l3281.001.23291.23291.242540.0021260.00
11342005.09.12 05:29buy3291.001.23251.22751.2425
11352005.09.12 05:29modify3291.001.23251.23291.2425
11362005.09.12 05:29s/l3291.001.23291.23291.242540.0021300.00
11372005.09.12 05:29buy3301.001.23251.22751.2425
11382005.09.12 05:29modify3301.001.23251.23291.2425
11392005.09.12 05:29s/l3301.001.23291.23291.242540.0021340.00
11402005.09.12 05:29buy3311.001.23251.22751.2425
11412005.09.12 05:29modify3311.001.23251.23291.2425
11422005.09.12 05:29s/l3311.001.23291.23291.242540.0021380.00
11432005.09.12 05:29buy3321.001.23251.22751.2425
11442005.09.12 05:29modify3321.001.23251.23291.2425
11452005.09.12 05:29s/l3321.001.23291.23291.242540.0021420.00
11462005.09.12 05:29buy3331.001.23251.22751.2425
11472005.09.12 05:29modify3331.001.23251.23291.2425
11482005.09.12 05:29s/l3331.001.23291.23291.242540.0021460.00
11492005.09.12 05:29buy3341.001.23251.22751.2425
11502005.09.12 05:29modify3341.001.23251.23291.2425
11512005.09.12 05:29s/l3341.001.23291.23291.242540.0021500.00
11522005.09.12 05:29buy3351.001.23251.22751.2425
11532005.09.12 05:29modify3351.001.23251.23291.2425
11542005.09.12 05:29s/l3351.001.23291.23291.242540.0021540.00
11552005.09.12 05:29buy3361.001.23251.22751.2425
11562005.09.12 05:29modify3361.001.23251.23291.2425
11572005.09.12 05:29s/l3361.001.23291.23291.242540.0021580.00
11582005.09.12 05:29buy3371.001.23251.22751.2425
11592005.09.12 05:29modify3371.001.23251.23291.2425
11602005.09.12 05:29s/l3371.001.23291.23291.242540.0021620.00
11612005.09.12 05:29buy3381.001.23251.22751.2425
11622005.09.12 05:29modify3381.001.23251.23291.2425
11632005.09.12 05:29s/l3381.001.23291.23291.242540.0021660.00
11642005.09.12 05:29buy3391.001.23251.22751.2425
11652005.09.12 05:29modify3391.001.23251.23291.2425
11662005.09.12 05:29s/l3391.001.23291.23291.242540.0021700.00
11672005.09.12 05:29buy3401.001.23251.22751.2425
11682005.09.12 05:29modify3401.001.23251.23291.2425
11692005.09.12 05:29s/l3401.001.23291.23291.242540.0021740.00
11702005.09.12 05:29buy3411.001.23251.22751.2425
11712005.09.12 05:29modify3411.001.23251.23291.2425
11722005.09.12 05:29s/l3411.001.23291.23291.242540.0021780.00
11732005.09.12 05:29buy3421.001.23251.22751.2425
11742005.09.12 05:37modify3421.001.23251.23291.2425
11752005.09.12 05:42s/l3421.001.23291.23291.242540.0021820.00
11762005.09.12 05:42buy3431.001.23301.22801.2430
11772005.09.12 06:00modify3431.001.23301.23341.2430
11782005.09.12 06:35s/l3431.001.23341.23341.243040.0021860.00
11792005.09.12 06:35buy3441.001.23361.22861.2436
11802005.09.12 12:47s/l3441.001.22861.22861.2436-500.0021360.00
11812005.09.12 12:47buy3451.001.22831.22331.2383
11822005.09.12 12:52modify3451.001.22831.22831.2383
11832005.09.12 13:32modify3451.001.22831.22841.2383
11842005.09.12 13:52s/l3451.001.22841.22841.238310.0021370.00
11852005.09.12 13:52buy3461.001.22841.22341.2384
11862005.09.12 14:00modify3461.001.22841.22871.2384
11872005.09.12 14:10s/l3461.001.22871.22871.238430.0021400.00
11882005.09.12 14:10buy3471.001.22891.22391.2389
11892005.09.13 01:20modify3471.001.22891.22901.2389
11902005.09.13 01:20modify3471.001.22891.22911.2389
11912005.09.13 01:20s/l3471.001.22911.22911.238920.0021420.00
11922005.09.13 01:20sell3481.001.22881.23381.2208
11932005.09.13 09:52modify3481.001.22881.22841.2208
11942005.09.13 09:52modify3481.001.22881.22781.2208
11952005.09.13 09:52s/l3481.001.22781.22781.2208100.0021520.00
11962005.09.13 09:52buy3491.001.22801.22301.2380
11972005.09.13 12:32modify3491.001.22801.22801.2380
11982005.09.13 12:32modify3491.001.22801.22841.2380
11992005.09.13 12:37s/l3491.001.22841.22841.238040.0021560.00
12002005.09.13 12:37sell3501.001.22841.23341.2204
12012005.09.13 12:42modify3501.001.22841.22841.2204
12022005.09.13 12:42s/l3501.001.22841.22841.22040.0021560.00
12032005.09.13 12:42buy3511.001.22841.22341.2384
12042005.09.14 01:20modify3511.001.22841.22851.2384
12052005.09.14 01:20modify3511.001.22841.22861.2384
12062005.09.14 01:20modify3511.001.22841.22881.2384
12072005.09.14 03:17modify3511.001.22841.22901.2384
12082005.09.14 05:00s/l3511.001.22901.22901.238460.0021620.00
12092005.09.14 05:00sell3521.001.22921.23421.2212
12102005.09.14 06:52modify3521.001.22921.22891.2212
12112005.09.14 07:02modify3521.001.22921.22881.2212
12122005.09.14 07:15modify3521.001.22921.22871.2212
12132005.09.14 07:20modify3521.001.22921.22861.2212
12142005.09.14 07:20modify3521.001.22921.22851.2212
12152005.09.14 07:20modify3521.001.22921.22841.2212
12162005.09.14 07:20modify3521.001.22921.22811.2212
12172005.09.14 07:35s/l3521.001.22811.22811.2212110.0021730.00
12182005.09.14 07:35sell3531.001.22981.23481.2218
12192005.09.14 07:35modify3531.001.22981.22981.2218
12202005.09.14 07:35modify3531.001.22981.22881.2218
12212005.09.14 07:35s/l3531.001.22881.22881.2218100.0021830.00
12222005.09.14 07:35sell3541.001.22981.23481.2218
12232005.09.14 07:35modify3541.001.22981.22981.2218
12242005.09.14 07:35modify3541.001.22981.22881.2218
12252005.09.14 07:35s/l3541.001.22881.22881.2218100.0021930.00
12262005.09.14 07:35sell3551.001.22981.23481.2218
12272005.09.14 07:35modify3551.001.22981.22981.2218
12282005.09.14 07:35modify3551.001.22981.22881.2218
12292005.09.14 07:35s/l3551.001.22881.22881.2218100.0022030.00
12302005.09.14 07:35sell3561.001.22981.23481.2218
12312005.09.14 07:35modify3561.001.22981.22981.2218
12322005.09.14 07:35modify3561.001.22981.22881.2218
12332005.09.14 07:35s/l3561.001.22881.22881.2218100.0022130.00
12342005.09.14 07:35sell3571.001.22981.23481.2218
12352005.09.14 07:35modify3571.001.22981.22981.2218
12362005.09.14 07:35modify3571.001.22981.22881.2218
12372005.09.14 07:35s/l3571.001.22881.22881.2218100.0022230.00
12382005.09.14 07:35sell3581.001.22981.23481.2218
12392005.09.14 07:35modify3581.001.22981.22981.2218
12402005.09.14 07:35modify3581.001.22981.22881.2218
12412005.09.14 07:36s/l3581.001.22881.22881.2218100.0022330.00
12422005.09.14 07:36sell3591.001.22981.23481.2218
12432005.09.14 07:36modify3591.001.22981.22981.2218
12442005.09.14 07:36modify3591.001.22981.22881.2218
12452005.09.14 07:36s/l3591.001.22881.22881.2218100.0022430.00
12462005.09.14 07:36sell3601.001.22981.23481.2218
12472005.09.14 07:36modify3601.001.22981.22981.2218
12482005.09.14 07:36modify3601.001.22981.22881.2218
12492005.09.14 07:36s/l3601.001.22881.22881.2218100.0022530.00
12502005.09.14 07:36sell3611.001.22981.23481.2218
12512005.09.14 07:36modify3611.001.22981.22981.2218
12522005.09.14 07:36modify3611.001.22981.22881.2218
12532005.09.14 07:36s/l3611.001.22881.22881.2218100.0022630.00
12542005.09.14 07:36sell3621.001.22981.23481.2218
12552005.09.14 07:36modify3621.001.22981.22981.2218
12562005.09.14 07:36modify3621.001.22981.22881.2218
12572005.09.14 07:36s/l3621.001.22881.22881.2218100.0022730.00
12582005.09.14 07:36sell3631.001.22981.23481.2218
12592005.09.14 07:36modify3631.001.22981.22981.2218
12602005.09.14 07:36modify3631.001.22981.22881.2218
12612005.09.14 07:36s/l3631.001.22881.22881.2218100.0022830.00
12622005.09.14 07:36sell3641.001.22981.23481.2218
12632005.09.14 07:36modify3641.001.22981.22981.2218
12642005.09.14 07:36modify3641.001.22981.22881.2218
12652005.09.14 07:37s/l3641.001.22881.22881.2218100.0022930.00
12662005.09.14 07:37sell3651.001.22981.23481.2218
12672005.09.14 07:37modify3651.001.22981.22981.2218
12682005.09.14 07:37modify3651.001.22981.22881.2218
12692005.09.14 07:37s/l3651.001.22881.22881.2218100.0023030.00
12702005.09.14 07:37sell3661.001.22981.23481.2218
12712005.09.14 07:37modify3661.001.22981.22981.2218
12722005.09.14 07:37modify3661.001.22981.22881.2218
12732005.09.14 07:37s/l3661.001.22881.22881.2218100.0023130.00
12742005.09.14 07:37sell3671.001.22981.23481.2218
12752005.09.14 07:37modify3671.001.22981.22981.2218
12762005.09.14 07:37modify3671.001.22981.22881.2218
12772005.09.14 07:38s/l3671.001.22881.22881.2218100.0023230.00
12782005.09.14 07:38sell3681.001.22981.23481.2218
12792005.09.14 07:38modify3681.001.22981.22981.2218
12802005.09.14 07:38modify3681.001.22981.22881.2218
12812005.09.14 07:38s/l3681.001.22881.22881.2218100.0023330.00
12822005.09.14 07:38sell3691.001.22981.23481.2218
12832005.09.14 07:38modify3691.001.22981.22981.2218
12842005.09.14 07:38modify3691.001.22981.22881.2218
12852005.09.14 07:38s/l3691.001.22881.22881.2218100.0023430.00
12862005.09.14 07:38sell3701.001.22981.23481.2218
12872005.09.14 07:38modify3701.001.22981.22981.2218
12882005.09.14 07:38modify3701.001.22981.22881.2218
12892005.09.14 07:38s/l3701.001.22881.22881.2218100.0023530.00
12902005.09.14 07:38sell3711.001.22981.23481.2218
12912005.09.14 07:38modify3711.001.22981.22981.2218
12922005.09.14 07:38modify3711.001.22981.22881.2218
12932005.09.14 07:38s/l3711.001.22881.22881.2218100.0023630.00
12942005.09.14 07:38sell3721.001.22981.23481.2218
12952005.09.14 07:38modify3721.001.22981.22981.2218
12962005.09.14 07:38modify3721.001.22981.22881.2218
12972005.09.14 07:38s/l3721.001.22881.22881.2218100.0023730.00
12982005.09.14 07:38sell3731.001.22981.23481.2218
12992005.09.14 07:38modify3731.001.22981.22981.2218
13002005.09.14 07:38modify3731.001.22981.22881.2218
13012005.09.14 07:39s/l3731.001.22881.22881.2218100.0023830.00
13022005.09.14 07:39sell3741.001.22981.23481.2218
13032005.09.14 07:39modify3741.001.22981.22981.2218
13042005.09.14 07:39modify3741.001.22981.22881.2218
13052005.09.14 07:39s/l3741.001.22881.22881.2218100.0023930.00
13062005.09.14 07:39sell3751.001.22981.23481.2218
13072005.09.14 07:39modify3751.001.22981.22981.2218
13082005.09.14 07:39modify3751.001.22981.22881.2218
13092005.09.14 07:39s/l3751.001.22881.22881.2218100.0024030.00
13102005.09.14 07:39sell3761.001.22981.23481.2218
13112005.09.14 07:39modify3761.001.22981.22981.2218
13122005.09.14 07:54modify3761.001.22981.22881.2218
13132005.09.14 07:55s/l3761.001.22881.22881.2218100.0024130.00
13142005.09.14 07:55buy3771.001.22911.22411.2391
13152005.09.14 11:29modify3771.001.22911.22991.2391
13162005.09.14 11:29s/l3771.001.22991.22991.239180.0024210.00
13172005.09.14 11:29sell3781.001.22951.23451.2215
13182005.09.14 15:00modify3781.001.22951.22911.2215
13192005.09.14 15:00s/l3781.001.22911.22911.221540.0024250.00
13202005.09.14 15:00sell3791.001.23061.23561.2226
13212005.09.14 15:00modify3791.001.23061.22911.2226
13222005.09.14 15:00s/l3791.001.22911.22911.2226150.0024400.00
13232005.09.14 15:00sell3801.001.23061.23561.2226
13242005.09.14 15:00modify3801.001.23061.22911.2226
13252005.09.14 15:00s/l3801.001.22911.22911.2226150.0024550.00
13262005.09.14 15:00sell3811.001.23061.23561.2226
13272005.09.14 15:00modify3811.001.23061.22911.2226
13282005.09.14 15:00s/l3811.001.22911.22911.2226150.0024700.00
13292005.09.14 15:00sell3821.001.23061.23561.2226
13302005.09.14 15:00modify3821.001.23061.22911.2226
13312005.09.14 15:00s/l3821.001.22911.22911.2226150.0024850.00
13322005.09.14 15:00sell3831.001.23061.23561.2226
13332005.09.14 15:00modify3831.001.23061.22911.2226
13342005.09.14 15:00s/l3831.001.22911.22911.2226150.0025000.00
13352005.09.14 15:00sell3841.001.23061.23561.2226
13362005.09.14 15:00modify3841.001.23061.22911.2226
13372005.09.14 15:00s/l3841.001.22911.22911.2226150.0025150.00
13382005.09.14 15:00sell3851.001.23061.23561.2226
13392005.09.14 15:00modify3851.001.23061.22911.2226
13402005.09.14 15:00s/l3851.001.22911.22911.2226150.0025300.00
13412005.09.14 15:00sell3861.001.23061.23561.2226
13422005.09.14 15:00modify3861.001.23061.22911.2226
13432005.09.14 15:00s/l3861.001.22911.22911.2226150.0025450.00
13442005.09.14 15:00sell3871.001.23061.23561.2226
13452005.09.14 15:00modify3871.001.23061.22911.2226
13462005.09.14 15:00s/l3871.001.22911.22911.2226150.0025600.00
13472005.09.14 15:00sell3881.001.23061.23561.2226
13482005.09.14 15:00modify3881.001.23061.22911.2226
13492005.09.14 15:00s/l3881.001.22911.22911.2226150.0025750.00
13502005.09.14 15:00sell3891.001.23061.23561.2226
13512005.09.14 15:00modify3891.001.23061.22911.2226
13522005.09.14 15:00s/l3891.001.22911.22911.2226150.0025900.00
13532005.09.14 15:00sell3901.001.23061.23561.2226
13542005.09.14 15:00modify3901.001.23061.22911.2226
13552005.09.14 15:00s/l3901.001.22911.22911.2226150.0026050.00
13562005.09.14 15:00sell3911.001.23061.23561.2226
13572005.09.14 15:00modify3911.001.23061.22911.2226
13582005.09.14 15:00s/l3911.001.22911.22911.2226150.0026200.00
13592005.09.14 15:00sell3921.001.23061.23561.2226
13602005.09.14 15:00modify3921.001.23061.22911.2226
13612005.09.14 15:00s/l3921.001.22911.22911.2226150.0026350.00
13622005.09.14 15:00sell3931.001.23061.23561.2226
13632005.09.14 15:00modify3931.001.23061.22911.2226
13642005.09.14 15:00s/l3931.001.22911.22911.2226150.0026500.00
13652005.09.14 15:00sell3941.001.23061.23561.2226
13662005.09.14 15:00modify3941.001.23061.22911.2226
13672005.09.14 15:00s/l3941.001.22911.22911.2226150.0026650.00
13682005.09.14 15:00sell3951.001.23061.23561.2226
13692005.09.14 15:00modify3951.001.23061.22911.2226
13702005.09.14 15:00s/l3951.001.22911.22911.2226150.0026800.00
13712005.09.14 15:00sell3961.001.23061.23561.2226
13722005.09.14 15:00modify3961.001.23061.22911.2226
13732005.09.14 15:00s/l3961.001.22911.22911.2226150.0026950.00
13742005.09.14 15:00sell3971.001.23061.23561.2226
13752005.09.14 15:00modify3971.001.23061.22911.2226
13762005.09.14 15:00s/l3971.001.22911.22911.2226150.0027100.00
13772005.09.14 15:00sell3981.001.23061.23561.2226
13782005.09.14 15:00modify3981.001.23061.22911.2226
13792005.09.14 15:00s/l3981.001.22911.22911.2226150.0027250.00
13802005.09.14 15:00sell3991.001.23061.23561.2226
13812005.09.14 15:00modify3991.001.23061.22911.2226
13822005.09.14 15:00s/l3991.001.22911.22911.2226150.0027400.00
13832005.09.14 15:00sell4001.001.23061.23561.2226
13842005.09.14 15:00modify4001.001.23061.22911.2226
13852005.09.14 15:00s/l4001.001.22911.22911.2226150.0027550.00
13862005.09.14 15:00sell4011.001.23061.23561.2226
13872005.09.14 15:00modify4011.001.23061.22911.2226
13882005.09.14 15:00s/l4011.001.22911.22911.2226150.0027700.00
13892005.09.14 15:00sell4021.001.23061.23561.2226
13902005.09.14 15:02modify4021.001.23061.22911.2226
13912005.09.14 15:02s/l4021.001.22911.22911.2226150.0027850.00
13922005.09.14 15:02sell4031.001.23061.23561.2226
13932005.09.14 15:02modify4031.001.23061.22911.2226
13942005.09.14 15:02s/l4031.001.22911.22911.2226150.0028000.00
13952005.09.14 15:02sell4041.001.23061.23561.2226
13962005.09.14 15:02modify4041.001.23061.22911.2226
13972005.09.14 15:02s/l4041.001.22911.22911.2226150.0028150.00
13982005.09.14 15:02sell4051.001.23061.23561.2226
13992005.09.14 15:03modify4051.001.23061.22911.2226
14002005.09.14 15:03s/l4051.001.22911.22911.2226150.0028300.00
14012005.09.14 15:03sell4061.001.23061.23561.2226
14022005.09.14 15:03modify4061.001.23061.22911.2226
14032005.09.14 15:03s/l4061.001.22911.22911.2226150.0028450.00
14042005.09.14 15:03sell4071.001.23061.23561.2226
14052005.09.14 15:03modify4071.001.23061.22911.2226
14062005.09.14 15:03s/l4071.001.22911.22911.2226150.0028600.00
14072005.09.14 15:03sell4081.001.23061.23561.2226
14082005.09.14 15:03modify4081.001.23061.22911.2226
14092005.09.14 15:03s/l4081.001.22911.22911.2226150.0028750.00
14102005.09.14 15:03sell4091.001.23061.23561.2226
14112005.09.14 15:03modify4091.001.23061.22911.2226
14122005.09.14 15:03s/l4091.001.22911.22911.2226150.0028900.00
14132005.09.14 15:03sell4101.001.23061.23561.2226
14142005.09.14 15:03modify4101.001.23061.22911.2226
14152005.09.14 15:03s/l4101.001.22911.22911.2226150.0029050.00
14162005.09.14 15:03sell4111.001.23061.23561.2226
14172005.09.14 15:04modify4111.001.23061.22911.2226
14182005.09.14 15:04s/l4111.001.22911.22911.2226150.0029200.00
14192005.09.14 15:04sell4121.001.23061.23561.2226
14202005.09.14 15:04modify4121.001.23061.22911.2226
14212005.09.14 15:04s/l4121.001.22911.22911.2226150.0029350.00
14222005.09.14 15:04sell4131.001.23061.23561.2226
14232005.09.14 15:04modify4131.001.23061.22911.2226
14242005.09.14 15:04s/l4131.001.22911.22911.2226150.0029500.00
14252005.09.14 15:04sell4141.001.23061.23561.2226
14262005.09.14 15:04modify4141.001.23061.22911.2226
14272005.09.14 15:05s/l4141.001.22911.22911.2226150.0029650.00
14282005.09.14 15:05sell4151.001.23061.23561.2226
14292005.09.14 15:29modify4151.001.23061.22951.2226
14302005.09.14 15:29modify4151.001.23061.22931.2226
14312005.09.14 15:29s/l4151.001.22931.22931.2226130.0029780.00
14322005.09.14 15:29buy4161.001.22941.22441.2394
14332005.09.15 01:22s/l4161.001.22441.22441.2394-500.0029280.00
14342005.09.15 01:22buy4171.001.22401.21901.2340
14352005.09.16 02:37modify4171.001.22401.22401.2340
14362005.09.16 02:40modify4171.001.22401.22411.2340
14372005.09.16 02:52modify4171.001.22401.22421.2340
14382005.09.16 02:52modify4171.001.22401.22431.2340
14392005.09.16 03:05modify4171.001.22401.22441.2340
14402005.09.16 03:07modify4171.001.22401.22451.2340
14412005.09.16 03:20modify4171.001.22401.22461.2340
14422005.09.16 03:22modify4171.001.22401.22471.2340
14432005.09.16 03:22modify4171.001.22401.22481.2340
14442005.09.16 03:22modify4171.001.22401.22491.2340
14452005.09.16 04:17modify4171.001.22401.22501.2340
14462005.09.16 04:17modify4171.001.22401.22531.2340
14472005.09.16 04:20modify4171.001.22401.22541.2340
14482005.09.16 04:20modify4171.001.22401.22561.2340
14492005.09.16 04:20modify4171.001.22401.22591.2340
14502005.09.16 04:20modify4171.001.22401.22631.2340
14512005.09.16 04:22modify4171.001.22401.22641.2340
14522005.09.16 04:42modify4171.001.22401.22651.2340
14532005.09.16 04:45modify4171.001.22401.22661.2340
14542005.09.16 04:45modify4171.001.22401.22671.2340
14552005.09.16 04:45modify4171.001.22401.22701.2340
14562005.09.16 04:45modify4171.001.22401.22731.2340
14572005.09.16 04:45modify4171.001.22401.22741.2340
14582005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22761.2340
14592005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22781.2340
14602005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22821.2340
14612005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22871.2340
14622005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22881.2340
14632005.09.16 04:47modify4171.001.22401.22891.2340
14642005.09.16 04:50modify4171.001.22401.22901.2340
14652005.09.16 04:52modify4171.001.22401.22911.2340
14662005.09.16 04:52modify4171.001.22401.22921.2340
14672005.09.16 04:52modify4171.001.22401.22931.2340
14682005.09.16 05:02s/l4171.001.22931.22931.2340530.0029810.00
14692005.09.16 05:02sell4181.001.22921.23421.2212
14702005.09.16 07:29modify4181.001.22921.22901.2212
14712005.09.16 08:00modify4181.001.22921.22831.2212
14722005.09.16 08:29modify4181.001.22921.22801.2212
14732005.09.16 10:17modify4181.001.22921.22791.2212
14742005.09.16 10:17modify4181.001.22921.22781.2212
14752005.09.16 10:17modify4181.001.22921.22741.2212
14762005.09.16 10:20modify4181.001.22921.22731.2212
14772005.09.16 10:45modify4181.001.22921.22721.2212
14782005.09.16 10:45modify4181.001.22921.22711.2212
14792005.09.16 10:45modify4181.001.22921.22691.2212
14802005.09.16 11:12modify4181.001.22921.22671.2212
14812005.09.16 11:22modify4181.001.22921.22661.2212
14822005.09.16 11:40modify4181.001.22921.22651.2212
14832005.09.16 11:40modify4181.001.22921.22641.2212
14842005.09.16 11:50modify4181.001.22921.22631.2212
14852005.09.16 11:52modify4181.001.22921.22621.2212
14862005.09.16 11:52modify4181.001.22921.22611.2212
14872005.09.16 11:52modify4181.001.22921.22601.2212
14882005.09.16 12:07modify4181.001.22921.22591.2212
14892005.09.16 12:07modify4181.001.22921.22571.2212
14902005.09.16 12:10modify4181.001.22921.22561.2212
14912005.09.16 12:17modify4181.001.22921.22551.2212
14922005.09.16 12:20modify4181.001.22921.22511.2212
14932005.09.16 12:20modify4181.001.22921.22501.2212
14942005.09.16 12:20modify4181.001.22921.22481.2212
14952005.09.16 12:29s/l4181.001.22481.22481.2212440.0030250.00
14962005.09.16 12:29buy4191.001.22491.21991.2349
14972005.09.18 23:00s/l4191.001.21991.21991.2349-500.0029750.00
14982005.09.18 23:00buy4201.001.21471.20971.2247
14992005.09.18 23:15modify4201.001.21471.21471.2247
15002005.09.18 23:17modify4201.001.21471.21481.2247
15012005.09.18 23:17modify4201.001.21471.21501.2247
15022005.09.18 23:17modify4201.001.21471.21521.2247
15032005.09.18 23:17modify4201.001.21471.21541.2247
15042005.09.19 00:10modify4201.001.21471.21551.2247
15052005.09.19 00:12modify4201.001.21471.21571.2247
15062005.09.19 00:12modify4201.001.21471.21581.2247
15072005.09.19 04:02s/l4201.001.21581.21581.2247110.0029860.00
15082005.09.19 04:02buy4211.001.21511.21011.2251
15092005.09.19 04:02modify4211.001.21511.21531.2251
15102005.09.19 04:02s/l4211.001.21531.21531.225120.0029880.00
15112005.09.19 04:02buy4221.001.21511.21011.2251
15122005.09.19 04:02modify4221.001.21511.21531.2251
15132005.09.19 04:02s/l4221.001.21531.21531.225120.0029900.00
15142005.09.19 04:02buy4231.001.21511.21011.2251
15152005.09.19 04:03modify4231.001.21511.21531.2251
15162005.09.19 04:03s/l4231.001.21531.21531.225120.0029920.00
15172005.09.19 04:03buy4241.001.21511.21011.2251
15182005.09.19 04:03modify4241.001.21511.21531.2251
15192005.09.19 04:03s/l4241.001.21531.21531.225120.0029940.00
15202005.09.19 04:03buy4251.001.21511.21011.2251
15212005.09.19 04:03modify4251.001.21511.21531.2251
15222005.09.19 04:03s/l4251.001.21531.21531.225120.0029960.00
15232005.09.19 04:03buy4261.001.21511.21011.2251
15242005.09.19 04:03modify4261.001.21511.21531.2251
15252005.09.19 04:03s/l4261.001.21531.21531.225120.0029980.00
15262005.09.19 04:03buy4271.001.21511.21011.2251
15272005.09.19 04:03modify4271.001.21511.21531.2251
15282005.09.19 04:03s/l4271.001.21531.21531.225120.0030000.00
15292005.09.19 04:03buy4281.001.21511.21011.2251
15302005.09.19 04:03modify4281.001.21511.21531.2251
15312005.09.19 04:03s/l4281.001.21531.21531.225120.0030020.00
15322005.09.19 04:03buy4291.001.21511.21011.2251
15332005.09.19 04:04modify4291.001.21511.21531.2251
15342005.09.19 04:04s/l4291.001.21531.21531.225120.0030040.00
15352005.09.19 04:04buy4301.001.21511.21011.2251
15362005.09.19 04:04modify4301.001.21511.21531.2251
15372005.09.19 04:04s/l4301.001.21531.21531.225120.0030060.00
15382005.09.19 04:04buy4311.001.21511.21011.2251
15392005.09.19 04:04modify4311.001.21511.21531.2251
15402005.09.19 04:04s/l4311.001.21531.21531.225120.0030080.00
15412005.09.19 04:04buy4321.001.21511.21011.2251
15422005.09.19 04:04modify4321.001.21511.21531.2251
15432005.09.19 04:04s/l4321.001.21531.21531.225120.0030100.00
15442005.09.19 04:04buy4331.001.21511.21011.2251
15452005.09.19 04:04modify4331.001.21511.21531.2251
15462005.09.19 04:04s/l4331.001.21531.21531.225120.0030120.00
15472005.09.19 04:04buy4341.001.21511.21011.2251
15482005.09.19 04:04modify4341.001.21511.21531.2251
15492005.09.19 04:07s/l4341.001.21531.21531.225120.0030140.00
15502005.09.19 04:07buy4351.001.21511.21011.2251
15512005.09.20 02:22modify4351.001.21511.21571.2251
15522005.09.20 02:32s/l4351.001.21571.21571.225160.0030200.00
15532005.09.20 02:32sell4361.001.21571.22071.2077
15542005.09.20 18:00modify4361.001.21571.21441.2077
15552005.09.20 18:00s/l4361.001.21441.21441.2077130.0030330.00
15562005.09.20 18:00buy4371.001.21531.21031.2253
15572005.09.20 18:05modify4371.001.21531.21531.2253
15582005.09.20 18:10modify4371.001.21531.21541.2253
15592005.09.20 18:10modify4371.001.21531.21551.2253
15602005.09.20 18:15modify4371.001.21531.21561.2253
15612005.09.20 18:25s/l4371.001.21561.21561.225330.0030360.00
15622005.09.20 18:25buy4381.001.21581.21081.2258
15632005.09.21 03:22modify4381.001.21581.21581.2258
15642005.09.21 03:22modify4381.001.21581.21601.2258
15652005.09.21 03:22modify4381.001.21581.21611.2258
15662005.09.21 03:22modify4381.001.21581.21621.2258
15672005.09.21 03:37s/l4381.001.21621.21621.225840.0030400.00
15682005.09.21 03:37sell4391.001.21621.22121.2082
15692005.09.21 05:17s/l4391.001.22121.22121.2082-500.0029900.00
15702005.09.21 05:17sell4401.001.22121.22621.2132
15712005.09.21 05:29modify4401.001.22121.22041.2132
15722005.09.21 05:29s/l4401.001.22041.22041.213280.0029980.00
15732005.09.21 05:29sell4411.001.22021.22521.2122
15742005.09.21 06:00modify4411.001.22021.22001.2122
15752005.09.21 06:22s/l4411.001.22001.22001.212220.0030000.00
15762005.09.21 06:22sell4421.001.21981.22481.2118
15772005.09.21 23:50s/l4421.001.22481.22481.2118-500.0029500.00
15782005.09.21 23:50sell4431.001.22461.22961.2166
15792005.09.22 01:00modify4431.001.22461.22401.2166
15802005.09.22 01:00s/l4431.001.22401.22401.216660.0029560.00
15812005.09.22 01:00sell4441.001.22531.23031.2173
15822005.09.22 01:00modify4441.001.22531.22401.2173
15832005.09.22 01:00s/l4441.001.22401.22401.2173130.0029690.00
15842005.09.22 01:00sell4451.001.22531.23031.2173
15852005.09.22 01:00modify4451.001.22531.22401.2173
15862005.09.22 01:00s/l4451.001.22401.22401.2173130.0029820.00
15872005.09.22 01:00sell4461.001.22531.23031.2173
15882005.09.22 01:00modify4461.001.22531.22401.2173
15892005.09.22 01:00s/l4461.001.22401.22401.2173130.0029950.00
15902005.09.22 01:00sell4471.001.22531.23031.2173
15912005.09.22 01:00modify4471.001.22531.22401.2173
15922005.09.22 01:00s/l4471.001.22401.22401.2173130.0030080.00
15932005.09.22 01:00sell4481.001.22531.23031.2173
15942005.09.22 01:00modify4481.001.22531.22401.2173
15952005.09.22 01:00s/l4481.001.22401.22401.2173130.0030210.00
15962005.09.22 01:00sell4491.001.22531.23031.2173
15972005.09.22 01:00modify4491.001.22531.22401.2173
15982005.09.22 01:00s/l4491.001.22401.22401.2173130.0030340.00
15992005.09.22 01:00sell4501.001.22531.23031.2173
16002005.09.22 01:00modify4501.001.22531.22401.2173
16012005.09.22 01:00s/l4501.001.22401.22401.2173130.0030470.00
16022005.09.22 01:00sell4511.001.22531.23031.2173
16032005.09.22 01:00modify4511.001.22531.22401.2173
16042005.09.22 01:00s/l4511.001.22401.22401.2173130.0030600.00
16052005.09.22 01:00sell4521.001.22531.23031.2173
16062005.09.22 01:00modify4521.001.22531.22401.2173
16072005.09.22 01:00s/l4521.001.22401.22401.2173130.0030730.00
16082005.09.22 01:00sell4531.001.22531.23031.2173
16092005.09.22 01:00modify4531.001.22531.22401.2173
16102005.09.22 01:00s/l4531.001.22401.22401.2173130.0030860.00
16112005.09.22 01:00sell4541.001.22531.23031.2173
16122005.09.22 01:00modify4541.001.22531.22401.2173
16132005.09.22 01:00s/l4541.001.22401.22401.2173130.0030990.00
16142005.09.22 01:00sell4551.001.22531.23031.2173
16152005.09.22 01:00modify4551.001.22531.22401.2173
16162005.09.22 01:00s/l4551.001.22401.22401.2173130.0031120.00
16172005.09.22 01:00sell4561.001.22531.23031.2173
16182005.09.22 01:00modify4561.001.22531.22401.2173
16192005.09.22 01:00s/l4561.001.22401.22401.2173130.0031250.00
16202005.09.22 01:00sell4571.001.22531.23031.2173
16212005.09.22 01:00modify4571.001.22531.22401.2173
16222005.09.22 01:00s/l4571.001.22401.22401.2173130.0031380.00
16232005.09.22 01:00sell4581.001.22531.23031.2173
16242005.09.22 01:00modify4581.001.22531.22401.2173
16252005.09.22 01:00s/l4581.001.22401.22401.2173130.0031510.00
16262005.09.22 01:00sell4591.001.22531.23031.2173
16272005.09.22 01:00modify4591.001.22531.22401.2173
16282005.09.22 01:00s/l4591.001.22401.22401.2173130.0031640.00
16292005.09.22 01:00sell4601.001.22531.23031.2173
16302005.09.22 01:00modify4601.001.22531.22401.2173
16312005.09.22 01:00s/l4601.001.22401.22401.2173130.0031770.00
16322005.09.22 01:00sell4611.001.22531.23031.2173
16332005.09.22 01:00modify4611.001.22531.22401.2173
16342005.09.22 01:00s/l4611.001.22401.22401.2173130.0031900.00
16352005.09.22 01:00sell4621.001.22531.23031.2173
16362005.09.22 01:00modify4621.001.22531.22401.2173
16372005.09.22 01:00s/l4621.001.22401.22401.2173130.0032030.00
16382005.09.22 01:00sell4631.001.22531.23031.2173
16392005.09.22 01:00modify4631.001.22531.22401.2173
16402005.09.22 01:00s/l4631.001.22401.22401.2173130.0032160.00
16412005.09.22 01:00sell4641.001.22531.23031.2173
16422005.09.22 01:00modify4641.001.22531.22401.2173
16432005.09.22 01:00s/l4641.001.22401.22401.2173130.0032290.00
16442005.09.22 01:00sell4651.001.22531.23031.2173
16452005.09.22 01:00modify4651.001.22531.22401.2173
16462005.09.22 01:00s/l4651.001.22401.22401.2173130.0032420.00
16472005.09.22 01:00sell4661.001.22531.23031.2173
16482005.09.22 01:00modify4661.001.22531.22401.2173
16492005.09.22 01:00s/l4661.001.22401.22401.2173130.0032550.00
16502005.09.22 01:00sell4671.001.22531.23031.2173
16512005.09.22 01:02modify4671.001.22531.22401.2173
16522005.09.22 01:20s/l4671.001.22401.22401.2173130.0032680.00
16532005.09.22 01:20sell4681.001.22391.22891.2159
16542005.09.22 01:29modify4681.001.22391.22221.2159
16552005.09.22 01:29s/l4681.001.22221.22221.2159170.0032850.00
16562005.09.22 01:29buy4691.001.22261.21761.2326
16572005.09.22 14:02s/l4691.001.21761.21761.2326-500.0032350.00
16582005.09.22 14:02buy4701.001.21781.21281.2278
16592005.09.22 14:12modify4701.001.21781.21811.2278
16602005.09.22 14:12modify4701.001.21781.21821.2278
16612005.09.22 14:12modify4701.001.21781.21841.2278
16622005.09.22 14:20s/l4701.001.21841.21841.227860.0032410.00
16632005.09.22 14:20buy4711.001.21791.21291.2279
16642005.09.23 06:37s/l4711.001.21291.21291.2279-500.0031910.00
16652005.09.23 06:37buy4721.001.21311.20811.2231
16662005.09.23 09:00modify4721.001.21311.21551.2231
16672005.09.23 09:00s/l4721.001.21551.21551.2231240.0032150.00
16682005.09.23 09:00buy4731.001.21291.20791.2229
16692005.09.23 09:00modify4731.001.21291.21551.2229
16702005.09.23 09:00s/l4731.001.21551.21551.2229260.0032410.00
16712005.09.23 09:00buy4741.001.21291.20791.2229
16722005.09.23 09:00modify4741.001.21291.21551.2229
16732005.09.23 09:00s/l4741.001.21551.21551.2229260.0032670.00
16742005.09.23 09:00buy4751.001.21291.20791.2229
16752005.09.23 09:00modify4751.001.21291.21551.2229
16762005.09.23 09:00s/l4751.001.21551.21551.2229260.0032930.00
16772005.09.23 09:00buy4761.001.21291.20791.2229
16782005.09.23 09:00modify4761.001.21291.21551.2229
16792005.09.23 09:00s/l4761.001.21551.21551.2229260.0033190.00
16802005.09.23 09:00buy4771.001.21291.20791.2229
16812005.09.23 09:00modify4771.001.21291.21551.2229
16822005.09.23 09:00s/l4771.001.21551.21551.2229260.0033450.00
16832005.09.23 09:00buy4781.001.21291.20791.2229
16842005.09.23 09:00modify4781.001.21291.21551.2229
16852005.09.23 09:00s/l4781.001.21551.21551.2229260.0033710.00
16862005.09.23 09:00buy4791.001.21291.20791.2229
16872005.09.23 09:00modify4791.001.21291.21551.2229
16882005.09.23 09:00s/l4791.001.21551.21551.2229260.0033970.00
16892005.09.23 09:00buy4801.001.21291.20791.2229
16902005.09.23 09:00modify4801.001.21291.21551.2229
16912005.09.23 09:00s/l4801.001.21551.21551.2229260.0034230.00
16922005.09.23 09:00buy4811.001.21291.20791.2229
16932005.09.23 09:00modify4811.001.21291.21551.2229
16942005.09.23 09:00s/l4811.001.21551.21551.2229260.0034490.00
16952005.09.23 09:00buy4821.001.21291.20791.2229
16962005.09.23 09:00modify4821.001.21291.21551.2229
16972005.09.23 09:00s/l4821.001.21551.21551.2229260.0034750.00
16982005.09.23 09:00buy4831.001.21291.20791.2229
16992005.09.23 09:00modify4831.001.21291.21551.2229
17002005.09.23 09:00s/l4831.001.21551.21551.2229260.0035010.00
17012005.09.23 09:00buy4841.001.21291.20791.2229
17022005.09.23 09:00modify4841.001.21291.21551.2229
17032005.09.23 09:00s/l4841.001.21551.21551.2229260.0035270.00
17042005.09.23 09:00buy4851.001.21291.20791.2229
17052005.09.23 09:00modify4851.001.21291.21551.2229
17062005.09.23 09:00s/l4851.001.21551.21551.2229260.0035530.00
17072005.09.23 09:00buy4861.001.21291.20791.2229
17082005.09.23 09:00modify4861.001.21291.21551.2229
17092005.09.23 09:00s/l4861.001.21551.21551.2229260.0035790.00
17102005.09.23 09:00buy4871.001.21291.20791.2229
17112005.09.23 09:00modify4871.001.21291.21551.2229
17122005.09.23 09:00s/l4871.001.21551.21551.2229260.0036050.00
17132005.09.23 09:00buy4881.001.21291.20791.2229
17142005.09.23 09:00modify4881.001.21291.21551.2229
17152005.09.23 09:00s/l4881.001.21551.21551.2229260.0036310.00
17162005.09.23 09:00buy4891.001.21291.20791.2229
17172005.09.23 09:00modify4891.001.21291.21551.2229
17182005.09.23 09:00s/l4891.001.21551.21551.2229260.0036570.00
17192005.09.23 09:00buy4901.001.21291.20791.2229
17202005.09.23 09:00modify4901.001.21291.21551.2229
17212005.09.23 09:00s/l4901.001.21551.21551.2229260.0036830.00
17222005.09.23 09:00buy4911.001.21291.20791.2229
17232005.09.23 09:00modify4911.001.21291.21551.2229
17242005.09.23 09:00s/l4911.001.21551.21551.2229260.0037090.00
17252005.09.23 09:00buy4921.001.21291.20791.2229
17262005.09.23 09:00modify4921.001.21291.21551.2229
17272005.09.23 09:00s/l4921.001.21551.21551.2229260.0037350.00
17282005.09.23 09:00buy4931.001.21291.20791.2229
17292005.09.23 09:00modify4931.001.21291.21551.2229
17302005.09.23 09:00s/l4931.001.21551.21551.2229260.0037610.00
17312005.09.23 09:00buy4941.001.21291.20791.2229
17322005.09.23 09:00modify4941.001.21291.21551.2229
17332005.09.23 09:00s/l4941.001.21551.21551.2229260.0037870.00
17342005.09.23 09:00buy4951.001.21291.20791.2229
17352005.09.23 09:00modify4951.001.21291.21551.2229
17362005.09.23 09:00s/l4951.001.21551.21551.2229260.0038130.00
17372005.09.23 09:00buy4961.001.21291.20791.2229
17382005.09.23 09:02modify4961.001.21291.21551.2229
17392005.09.23 09:15s/l4961.001.21551.21551.2229260.0038390.00
17402005.09.23 09:15sell4971.001.21551.22051.2075
17412005.09.23 09:15modify4971.001.21551.21451.2075
17422005.09.23 09:15modify4971.001.21551.21431.2075
17432005.09.23 09:15s/l4971.001.21431.21431.2075120.0038510.00
17442005.09.23 09:15sell4981.001.21571.22071.2077
17452005.09.23 09:15modify4981.001.21571.21451.2077
17462005.09.23 09:15modify4981.001.21571.21431.2077
17472005.09.23 09:15s/l4981.001.21431.21431.2077140.0038650.00
17482005.09.23 09:15sell4991.001.21571.22071.2077
17492005.09.23 09:15modify4991.001.21571.21451.2077
17502005.09.23 09:15modify4991.001.21571.21431.2077
17512005.09.23 09:15s/l4991.001.21431.21431.2077140.0038790.00
17522005.09.23 09:15sell5001.001.21571.22071.2077
17532005.09.23 09:15modify5001.001.21571.21451.2077
17542005.09.23 09:15modify5001.001.21571.21431.2077
17552005.09.23 09:15s/l5001.001.21431.21431.2077140.0038930.00
17562005.09.23 09:15sell5011.001.21571.22071.2077
17572005.09.23 09:15modify5011.001.21571.21451.2077
17582005.09.23 09:15modify5011.001.21571.21431.2077
17592005.09.23 09:15s/l5011.001.21431.21431.2077140.0039070.00
17602005.09.23 09:15sell5021.001.21571.22071.2077
17612005.09.23 09:15modify5021.001.21571.21451.2077
17622005.09.23 09:15modify5021.001.21571.21431.2077
17632005.09.23 09:15s/l5021.001.21431.21431.2077140.0039210.00
17642005.09.23 09:15sell5031.001.21571.22071.2077
17652005.09.23 09:16modify5031.001.21571.21451.2077
17662005.09.23 09:16modify5031.001.21571.21431.2077
17672005.09.23 09:16s/l5031.001.21431.21431.2077140.0039350.00
17682005.09.23 09:16sell5041.001.21571.22071.2077
17692005.09.23 09:16modify5041.001.21571.21451.2077
17702005.09.23 09:16modify5041.001.21571.21431.2077
17712005.09.23 09:16s/l5041.001.21431.21431.2077140.0039490.00
17722005.09.23 09:16sell5051.001.21571.22071.2077
17732005.09.23 09:16modify5051.001.21571.21451.2077
17742005.09.23 09:16modify5051.001.21571.21431.2077
17752005.09.23 09:16s/l5051.001.21431.21431.2077140.0039630.00
17762005.09.23 09:16sell5061.001.21571.22071.2077
17772005.09.23 09:16modify5061.001.21571.21451.2077
17782005.09.23 09:16modify5061.001.21571.21431.2077
17792005.09.23 09:16s/l5061.001.21431.21431.2077140.0039770.00
17802005.09.23 09:16sell5071.001.21571.22071.2077
17812005.09.23 09:16modify5071.001.21571.21451.2077
17822005.09.23 09:16modify5071.001.21571.21431.2077
17832005.09.23 09:16s/l5071.001.21431.21431.2077140.0039910.00
17842005.09.23 09:16sell5081.001.21571.22071.2077
17852005.09.23 09:16modify5081.001.21571.21451.2077
17862005.09.23 09:16modify5081.001.21571.21431.2077
17872005.09.23 09:16s/l5081.001.21431.21431.2077140.0040050.00
17882005.09.23 09:16sell5091.001.21571.22071.2077
17892005.09.23 09:17modify5091.001.21571.21431.2077
17902005.09.23 09:17modify5091.001.21571.21421.2077
17912005.09.23 09:17modify5091.001.21571.21391.2077
17922005.09.23 09:22s/l5091.001.21391.21391.2077180.0040230.00
17932005.09.23 09:22sell5101.001.21411.21911.2061
17942005.09.23 09:42modify5101.001.21411.21341.2061
17952005.09.23 09:42modify5101.001.21411.21331.2061
17962005.09.23 09:45modify5101.001.21411.21321.2061
17972005.09.23 10:37modify5101.001.21411.21291.2061
17982005.09.23 10:40modify5101.001.21411.21281.2061
17992005.09.23 11:05modify5101.001.21411.21251.2061
18002005.09.23 12:29modify5101.001.21411.21241.2061
18012005.09.23 12:29modify5101.001.21411.21211.2061
18022005.09.23 12:47modify5101.001.21411.21151.2061
18032005.09.23 12:47modify5101.001.21411.21091.2061
18042005.09.23 12:47modify5101.001.21411.21021.2061
18052005.09.23 12:47s/l5101.001.21021.21021.2061390.0040620.00
18062005.09.23 12:47buy5111.001.21021.20521.2202
18072005.09.23 17:37s/l5111.001.20521.20521.2202-500.0040120.00
18082005.09.23 17:37buy5121.001.20531.20031.2153
18092005.09.26 18:42modify5121.001.20531.20531.2153
18102005.09.26 18:42modify5121.001.20531.20541.2153
18112005.09.26 18:45modify5121.001.20531.20551.2153
18122005.09.26 18:45modify5121.001.20531.20561.2153
18132005.09.26 19:07modify5121.001.20531.20571.2153
18142005.09.26 19:10modify5121.001.20531.20581.2153
18152005.09.26 19:10modify5121.001.20531.20591.2153
18162005.09.26 19:12modify5121.001.20531.20601.2153
18172005.09.26 20:05modify5121.001.20531.20611.2153
18182005.09.26 20:05modify5121.001.20531.20621.2153
18192005.09.26 20:07modify5121.001.20531.20631.2153
18202005.09.26 20:20modify5121.001.20531.20641.2153
18212005.09.26 20:20modify5121.001.20531.20651.2153
18222005.09.27 00:12modify5121.001.20531.20661.2153
18232005.09.27 01:00s/l5121.001.20661.20661.2153130.0040250.00
18242005.09.27 01:00buy5131.001.20611.20111.2161
18252005.09.27 06:02s/l5131.001.20111.20111.2161-500.0039750.00
18262005.09.27 06:02buy5141.001.20121.19621.2112
18272005.09.27 08:02modify5141.001.20121.20251.2112
18282005.09.27 08:02s/l5141.001.20251.20251.2112130.0039880.00
18292005.09.27 08:02buy5151.001.20191.19691.2119
18302005.09.27 08:02modify5151.001.20191.20251.2119
18312005.09.27 08:02s/l5151.001.20251.20251.211960.0039940.00
18322005.09.27 08:02buy5161.001.20191.19691.2119
18332005.09.27 08:02modify5161.001.20191.20251.2119
18342005.09.27 08:02s/l5161.001.20251.20251.211960.0040000.00
18352005.09.27 08:02buy5171.001.20191.19691.2119
18362005.09.27 08:03modify5171.001.20191.20251.2119
18372005.09.27 08:03s/l5171.001.20251.20251.211960.0040060.00
18382005.09.27 08:03buy5181.001.20191.19691.2119
18392005.09.27 08:03modify5181.001.20191.20251.2119
18402005.09.27 08:03s/l5181.001.20251.20251.211960.0040120.00
18412005.09.27 08:03buy5191.001.20191.19691.2119
18422005.09.27 08:03modify5191.001.20191.20251.2119
18432005.09.27 08:03s/l5191.001.20251.20251.211960.0040180.00
18442005.09.27 08:03buy5201.001.20191.19691.2119
18452005.09.27 08:03modify5201.001.20191.20251.2119
18462005.09.27 08:03s/l5201.001.20251.20251.211960.0040240.00
18472005.09.27 08:03buy5211.001.20191.19691.2119
18482005.09.27 08:03modify5211.001.20191.20251.2119
18492005.09.27 08:03s/l5211.001.20251.20251.211960.0040300.00
18502005.09.27 08:03buy5221.001.20191.19691.2119
18512005.09.27 08:03modify5221.001.20191.20251.2119
18522005.09.27 08:03s/l5221.001.20251.20251.211960.0040360.00
18532005.09.27 08:03buy5231.001.20191.19691.2119
18542005.09.27 08:04modify5231.001.20191.20251.2119
18552005.09.27 08:04s/l5231.001.20251.20251.211960.0040420.00
18562005.09.27 08:04buy5241.001.20191.19691.2119
18572005.09.27 08:04modify5241.001.20191.20251.2119
18582005.09.27 08:04s/l5241.001.20251.20251.211960.0040480.00
18592005.09.27 08:04buy5251.001.20191.19691.2119
18602005.09.27 08:04modify5251.001.20191.20251.2119
18612005.09.27 08:04s/l5251.001.20251.20251.211960.0040540.00
18622005.09.27 08:04buy5261.001.20191.19691.2119
18632005.09.27 08:05modify5261.001.20191.20251.2119
18642005.09.27 08:05s/l5261.001.20251.20251.211960.0040600.00
18652005.09.27 08:05buy5271.001.20191.19691.2119
18662005.09.27 08:05modify5271.001.20191.20251.2119
18672005.09.27 08:05s/l5271.001.20251.20251.211960.0040660.00
18682005.09.27 08:05buy5281.001.20191.19691.2119
18692005.09.27 08:05modify5281.001.20191.20251.2119
18702005.09.27 08:05s/l5281.001.20251.20251.211960.0040720.00
18712005.09.27 08:05buy5291.001.20191.19691.2119
18722005.09.27 08:05modify5291.001.20191.20251.2119
18732005.09.27 08:05s/l5291.001.20251.20251.211960.0040780.00
18742005.09.27 08:05buy5301.001.20191.19691.2119
18752005.09.27 08:05modify5301.001.20191.20251.2119
18762005.09.27 08:05s/l5301.001.20251.20251.211960.0040840.00
18772005.09.27 08:05buy5311.001.20191.19691.2119
18782005.09.27 08:05modify5311.001.20191.20251.2119
18792005.09.27 08:05s/l5311.001.20251.20251.211960.0040900.00
18802005.09.27 08:05buy5321.001.20191.19691.2119
18812005.09.27 08:06modify5321.001.20191.20251.2119
18822005.09.27 08:06s/l5321.001.20251.20251.211960.0040960.00
18832005.09.27 08:06buy5331.001.20191.19691.2119
18842005.09.27 08:06modify5331.001.20191.20251.2119
18852005.09.27 08:06s/l5331.001.20251.20251.211960.0041020.00
18862005.09.27 08:06buy5341.001.20191.19691.2119
18872005.09.27 08:06modify5341.001.20191.20251.2119
18882005.09.27 08:06s/l5341.001.20251.20251.211960.0041080.00
18892005.09.27 08:06buy5351.001.20191.19691.2119
18902005.09.27 08:06modify5351.001.20191.20251.2119
18912005.09.27 08:06s/l5351.001.20251.20251.211960.0041140.00
18922005.09.27 08:06buy5361.001.20191.19691.2119
18932005.09.27 08:06modify5361.001.20191.20251.2119
18942005.09.27 08:06s/l5361.001.20251.20251.211960.0041200.00
18952005.09.27 08:06buy5371.001.20191.19691.2119
18962005.09.27 08:06modify5371.001.20191.20251.2119
18972005.09.27 08:06s/l5371.001.20251.20251.211960.0041260.00
18982005.09.27 08:06buy5381.001.20191.19691.2119
18992005.09.27 08:07modify5381.001.20191.20251.2119
19002005.09.27 08:07s/l5381.001.20251.20251.211960.0041320.00
19012005.09.27 08:07buy5391.001.20111.19611.2111
19022005.09.27 08:25modify5391.001.20111.20121.2111
19032005.09.27 08:25modify5391.001.20111.20141.2111
19042005.09.27 08:25modify5391.001.20111.20191.2111
19052005.09.27 08:25s/l5391.001.20191.20191.211180.0041400.00
19062005.09.27 08:25buy5401.001.20161.19661.2116
19072005.09.27 08:25modify5401.001.20161.20241.2116
19082005.09.27 08:25s/l5401.001.20241.20241.211680.0041480.00
19092005.09.27 08:25buy5411.001.20161.19661.2116
19102005.09.27 08:25modify5411.001.20161.20241.2116
19112005.09.27 08:25s/l5411.001.20241.20241.211680.0041560.00
19122005.09.27 08:25buy5421.001.20161.19661.2116
19132005.09.27 08:25modify5421.001.20161.20241.2116
19142005.09.27 08:25s/l5421.001.20241.20241.211680.0041640.00
19152005.09.27 08:25buy5431.001.20161.19661.2116
19162005.09.27 08:25modify5431.001.20161.20241.2116
19172005.09.27 08:25s/l5431.001.20241.20241.211680.0041720.00
19182005.09.27 08:25buy5441.001.20161.19661.2116
19192005.09.27 08:25modify5441.001.20161.20241.2116
19202005.09.27 08:25s/l5441.001.20241.20241.211680.0041800.00
19212005.09.27 08:25buy5451.001.20161.19661.2116
19222005.09.27 08:25modify5451.001.20161.20241.2116
19232005.09.27 08:26s/l5451.001.20241.20241.211680.0041880.00
19242005.09.27 08:26buy5461.001.20161.19661.2116
19252005.09.27 08:26modify5461.001.20161.20241.2116
19262005.09.27 08:26s/l5461.001.20241.20241.211680.0041960.00
19272005.09.27 08:26buy5471.001.20161.19661.2116
19282005.09.27 08:26modify5471.001.20161.20241.2116
19292005.09.27 08:26s/l5471.001.20241.20241.211680.0042040.00
19302005.09.27 08:26buy5481.001.20161.19661.2116
19312005.09.27 08:26modify5481.001.20161.20241.2116
19322005.09.27 08:26s/l5481.001.20241.20241.211680.0042120.00
19332005.09.27 08:26buy5491.001.20161.19661.2116
19342005.09.27 08:26modify5491.001.20161.20241.2116
19352005.09.27 08:26s/l5491.001.20241.20241.211680.0042200.00
19362005.09.27 08:26buy5501.001.20161.19661.2116
19372005.09.27 08:26modify5501.001.20161.20241.2116
19382005.09.27 08:26s/l5501.001.20241.20241.211680.0042280.00
19392005.09.27 08:26buy5511.001.20161.19661.2116
19402005.09.27 08:26modify5511.001.20161.20241.2116
19412005.09.27 08:29modify5511.001.20161.20311.2116
19422005.09.27 09:15s/l5511.001.20311.20311.2116150.0042430.00
19432005.09.27 09:15sell5521.001.20301.20801.1950
19442005.09.27 10:37modify5521.001.20301.20301.1950
19452005.09.27 10:37modify5521.001.20301.20291.1950
19462005.09.27 11:15s/l5521.001.20291.20291.195010.0042440.00
19472005.09.27 11:15sell5531.001.20271.20771.1947
19482005.09.27 11:32modify5531.001.20271.20251.1947
19492005.09.27 12:00modify5531.001.20271.20181.1947
19502005.09.27 12:29modify5531.001.20271.20151.1947
19512005.09.27 12:35s/l5531.001.20151.20151.1947120.0042560.00
19522005.09.27 12:35buy5541.001.20151.19651.2115
19532005.09.27 14:00modify5541.001.20151.20151.2115
19542005.09.27 14:07s/l5541.001.20151.20151.21150.0042560.00
19552005.09.27 14:07buy5551.001.20161.19661.2116
19562005.09.28 00:15modify5551.001.20161.20211.2116
19572005.09.28 00:15s/l5551.001.20211.20211.211650.0042610.00
19582005.09.28 00:15sell5561.001.20171.20671.1937
19592005.09.28 15:52modify5561.001.20171.20161.1937
19602005.09.28 15:52modify5561.001.20171.20091.1937
19612005.09.28 15:52s/l5561.001.20091.20091.193780.0042690.00
19622005.09.28 15:52buy5571.001.20121.19621.2112
19632005.09.28 16:07modify5571.001.20121.20271.2112
19642005.09.28 16:07modify5571.001.20121.20351.2112
19652005.09.28 16:07modify5571.001.20121.20391.2112
19662005.09.28 16:07s/l5571.001.20391.20391.2112270.0042960.00
19672005.09.28 16:07sell5581.001.20361.20861.1956
19682005.09.28 16:07modify5581.001.20361.20311.1956
19692005.09.28 16:07s/l5581.001.20311.20311.195650.0043010.00
19702005.09.28 16:07sell5591.001.20421.20921.1962
19712005.09.28 16:07modify5591.001.20421.20311.1962
19722005.09.28 16:07s/l5591.001.20311.20311.1962110.0043120.00
19732005.09.28 16:07sell5601.001.20421.20921.1962
19742005.09.28 16:07modify5601.001.20421.20311.1962
19752005.09.28 16:08s/l5601.001.20311.20311.1962110.0043230.00
19762005.09.28 16:08sell5611.001.20421.20921.1962
19772005.09.28 16:08modify5611.001.20421.20311.1962
19782005.09.28 16:08s/l5611.001.20311.20311.1962110.0043340.00
19792005.09.28 16:08sell5621.001.20421.20921.1962
19802005.09.28 16:08modify5621.001.20421.20311.1962
19812005.09.28 16:08s/l5621.001.20311.20311.1962110.0043450.00
19822005.09.28 16:08sell5631.001.20421.20921.1962
19832005.09.28 16:08modify5631.001.20421.20311.1962
19842005.09.28 16:08s/l5631.001.20311.20311.1962110.0043560.00
19852005.09.28 16:08sell5641.001.20421.20921.1962
19862005.09.28 16:08modify5641.001.20421.20311.1962
19872005.09.28 16:08s/l5641.001.20311.20311.1962110.0043670.00
19882005.09.28 16:08sell5651.001.20421.20921.1962
19892005.09.28 16:08modify5651.001.20421.20311.1962
19902005.09.28 16:08s/l5651.001.20311.20311.1962110.0043780.00
19912005.09.28 16:08sell5661.001.20421.20921.1962
19922005.09.28 16:08modify5661.001.20421.20311.1962
19932005.09.28 16:09s/l5661.001.20311.20311.1962110.0043890.00
19942005.09.28 16:09sell5671.001.20421.20921.1962
19952005.09.28 16:09modify5671.001.20421.20311.1962
19962005.09.28 16:09s/l5671.001.20311.20311.1962110.0044000.00
19972005.09.28 16:09sell5681.001.20421.20921.1962
19982005.09.28 16:09modify5681.001.20421.20311.1962
19992005.09.28 16:09s/l5681.001.20311.20311.1962110.0044110.00
20002005.09.28 16:09sell5691.001.20421.20921.1962
20012005.09.28 16:09modify5691.001.20421.20311.1962
20022005.09.28 16:09s/l5691.001.20311.20311.1962110.0044220.00
20032005.09.28 16:09sell5701.001.20421.20921.1962
20042005.09.28 16:10modify5701.001.20421.20311.1962
20052005.09.28 16:10s/l5701.001.20311.20311.1962110.0044330.00
20062005.09.28 16:10sell5711.001.20421.20921.1962
20072005.09.28 16:10modify5711.001.20421.20311.1962
20082005.09.28 16:10s/l5711.001.20311.20311.1962110.0044440.00
20092005.09.28 16:10sell5721.001.20421.20921.1962
20102005.09.28 16:10modify5721.001.20421.20311.1962
20112005.09.28 16:10s/l5721.001.20311.20311.1962110.0044550.00
20122005.09.28 16:10sell5731.001.20421.20921.1962
20132005.09.28 16:10modify5731.001.20421.20311.1962
20142005.09.28 16:10s/l5731.001.20311.20311.1962110.0044660.00
20152005.09.28 16:10sell5741.001.20421.20921.1962
20162005.09.28 16:10modify5741.001.20421.20311.1962
20172005.09.28 16:10s/l5741.001.20311.20311.1962110.0044770.00
20182005.09.28 16:10sell5751.001.20421.20921.1962
20192005.09.28 16:10modify5751.001.20421.20311.1962
20202005.09.28 16:11s/l5751.001.20311.20311.1962110.0044880.00
20212005.09.28 16:11sell5761.001.20421.20921.1962
20222005.09.28 16:11modify5761.001.20421.20311.1962
20232005.09.28 16:11s/l5761.001.20311.20311.1962110.0044990.00
20242005.09.28 16:11sell5771.001.20421.20921.1962
20252005.09.28 16:11modify5771.001.20421.20311.1962
20262005.09.28 16:11s/l5771.001.20311.20311.1962110.0045100.00
20272005.09.28 16:11sell5781.001.20421.20921.1962
20282005.09.28 16:11modify5781.001.20421.20311.1962
20292005.09.28 16:11s/l5781.001.20311.20311.1962110.0045210.00
20302005.09.28 16:11sell5791.001.20421.20921.1962
20312005.09.28 16:11modify5791.001.20421.20311.1962
20322005.09.28 16:11s/l5791.001.20311.20311.1962110.0045320.00
20332005.09.28 16:11sell5801.001.20421.20921.1962
20342005.09.28 16:11modify5801.001.20421.20311.1962
20352005.09.28 16:11s/l5801.001.20311.20311.1962110.0045430.00
20362005.09.28 16:11sell5811.001.20421.20921.1962
20372005.09.28 16:11modify5811.001.20421.20311.1962
20382005.09.28 16:12s/l5811.001.20311.20311.1962110.0045540.00
20392005.09.28 16:12sell5821.001.20421.20921.1962
20402005.09.28 16:25modify5821.001.20421.20311.1962
20412005.09.28 16:25s/l5821.001.20311.20311.1962110.0045650.00
20422005.09.28 16:25sell5831.001.20331.20831.1953
20432005.09.28 16:25modify5831.001.20331.20311.1953
20442005.09.28 16:25s/l5831.001.20311.20311.195320.0045670.00
20452005.09.28 16:25sell5841.001.20351.20851.1955
20462005.09.28 16:25modify5841.001.20351.20311.1955
20472005.09.28 16:25s/l5841.001.20311.20311.195540.0045710.00
20482005.09.28 16:25sell5851.001.20351.20851.1955
20492005.09.28 16:25modify5851.001.20351.20311.1955
20502005.09.28 16:25s/l5851.001.20311.20311.195540.0045750.00
20512005.09.28 16:25sell5861.001.20351.20851.1955
20522005.09.28 16:25modify5861.001.20351.20311.1955
20532005.09.28 16:25s/l5861.001.20311.20311.195540.0045790.00
20542005.09.28 16:25sell5871.001.20351.20851.1955
20552005.09.28 16:25modify5871.001.20351.20311.1955
20562005.09.28 16:25s/l5871.001.20311.20311.195540.0045830.00
20572005.09.28 16:25sell5881.001.20351.20851.1955
20582005.09.28 16:25modify5881.001.20351.20311.1955
20592005.09.28 16:26s/l5881.001.20311.20311.195540.0045870.00
20602005.09.28 16:26sell5891.001.20351.20851.1955
20612005.09.28 16:26modify5891.001.20351.20311.1955
20622005.09.28 16:26s/l5891.001.20311.20311.195540.0045910.00
20632005.09.28 16:26sell5901.001.20351.20851.1955
20642005.09.28 16:26modify5901.001.20351.20311.1955
20652005.09.28 16:26s/l5901.001.20311.20311.195540.0045950.00
20662005.09.28 16:26sell5911.001.20351.20851.1955
20672005.09.28 16:26modify5911.001.20351.20311.1955
20682005.09.28 16:26s/l5911.001.20311.20311.195540.0045990.00
20692005.09.28 16:26sell5921.001.20351.20851.1955
20702005.09.28 16:26modify5921.001.20351.20311.1955
20712005.09.28 16:26s/l5921.001.20311.20311.195540.0046030.00
20722005.09.28 16:26sell5931.001.20351.20851.1955
20732005.09.28 16:26modify5931.001.20351.20311.1955
20742005.09.28 16:26s/l5931.001.20311.20311.195540.0046070.00
20752005.09.28 16:26sell5941.001.20351.20851.1955
20762005.09.28 16:26modify5941.001.20351.20311.1955
20772005.09.28 16:27s/l5941.001.20311.20311.195540.0046110.00
20782005.09.28 16:27sell5951.001.20351.20851.1955
20792005.09.29 12:35modify5951.001.20351.20291.1955
20802005.09.29 12:35s/l5951.001.20291.20291.195560.0046170.00
20812005.09.29 12:35buy5961.001.20301.19801.2130
20822005.09.29 12:40modify5961.001.20301.20331.2130
20832005.09.29 12:40s/l5961.001.20331.20331.213030.0046200.00
20842005.09.29 12:40buy5971.001.20281.19781.2128
20852005.09.29 12:40modify5971.001.20281.20301.2128
20862005.09.29 12:40modify5971.001.20281.20331.2128
20872005.09.29 12:40s/l5971.001.20331.20331.212850.0046250.00
20882005.09.29 12:40buy5981.001.20281.19781.2128
20892005.09.29 12:40modify5981.001.20281.20301.2128
20902005.09.29 12:40modify5981.001.20281.20331.2128
20912005.09.29 12:40s/l5981.001.20331.20331.212850.0046300.00
20922005.09.29 12:40buy5991.001.20281.19781.2128
20932005.09.29 12:40modify5991.001.20281.20301.2128
20942005.09.29 12:40modify5991.001.20281.20331.2128
20952005.09.29 12:40s/l5991.001.20331.20331.212850.0046350.00
20962005.09.29 12:40buy6001.001.20281.19781.2128
20972005.09.29 12:40modify6001.001.20281.20301.2128
20982005.09.29 12:40modify6001.001.20281.20331.2128
20992005.09.29 12:40s/l6001.001.20331.20331.212850.0046400.00
21002005.09.29 12:40buy6011.001.20281.19781.2128
21012005.09.29 12:40modify6011.001.20281.20301.2128
21022005.09.29 12:40modify6011.001.20281.20331.2128
21032005.09.29 12:41s/l6011.001.20331.20331.212850.0046450.00
21042005.09.29 12:41buy6021.001.20281.19781.2128
21052005.09.29 12:41modify6021.001.20281.20301.2128
21062005.09.29 12:41modify6021.001.20281.20331.2128
21072005.09.29 12:41s/l6021.001.20331.20331.212850.0046500.00
21082005.09.29 12:41buy6031.001.20281.19781.2128
21092005.09.29 12:41modify6031.001.20281.20301.2128
21102005.09.29 12:41modify6031.001.20281.20331.2128
21112005.09.29 12:41s/l6031.001.20331.20331.212850.0046550.00
21122005.09.29 12:41buy6041.001.20281.19781.2128
21132005.09.29 12:41modify6041.001.20281.20301.2128
21142005.09.29 12:41modify6041.001.20281.20331.2128
21152005.09.29 12:41s/l6041.001.20331.20331.212850.0046600.00
21162005.09.29 12:41buy6051.001.20281.19781.2128
21172005.09.29 12:41modify6051.001.20281.20301.2128
21182005.09.29 12:41modify6051.001.20281.20331.2128
21192005.09.29 12:41s/l6051.001.20331.20331.212850.0046650.00
21202005.09.29 12:41buy6061.001.20281.19781.2128
21212005.09.29 12:41modify6061.001.20281.20301.2128
21222005.09.29 12:41modify6061.001.20281.20331.2128
21232005.09.29 12:41s/l6061.001.20331.20331.212850.0046700.00
21242005.09.29 12:41buy6071.001.20281.19781.2128
21252005.09.29 12:41modify6071.001.20281.20301.2128
21262005.09.29 12:41modify6071.001.20281.20331.2128
21272005.09.29 12:42s/l6071.001.20331.20331.212850.0046750.00
21282005.09.29 12:42buy6081.001.20281.19781.2128
21292005.09.29 12:42modify6081.001.20281.20331.2128
21302005.09.29 12:45s/l6081.001.20331.20331.212850.0046800.00
21312005.09.29 12:45buy6091.001.20311.19811.2131
21322005.09.29 18:05modify6091.001.20311.20331.2131
21332005.09.29 18:05modify6091.001.20311.20341.2131
21342005.09.29 18:05modify6091.001.20311.20351.2131
21352005.09.29 18:10s/l6091.001.20351.20351.213140.0046840.00
21362005.09.29 18:10sell6101.001.20341.20841.1954
21372005.09.29 22:29modify6101.001.20341.20321.1954
21382005.09.29 22:32s/l6101.001.20321.20321.195420.0046860.00
21392005.09.29 22:32buy6111.001.20321.19821.2132
21402005.09.30 01:29modify6111.001.20321.20391.2132
21412005.09.30 03:50modify6111.001.20321.20401.2132
21422005.09.30 03:50modify6111.001.20321.20411.2132
21432005.09.30 04:32s/l6111.001.20411.20411.213290.0046950.00
21442005.09.30 04:32sell6121.001.20411.20911.1961
21452005.09.30 07:17modify6121.001.20411.20351.1961
21462005.09.30 07:17modify6121.001.20411.20241.1961
21472005.09.30 07:17modify6121.001.20411.20211.1961
21482005.09.30 07:17s/l6121.001.20211.20211.1961200.0047150.00
21492005.09.30 07:17buy6131.001.20251.19751.2125
21502005.09.30 10:00modify6131.001.20251.20351.2125
21512005.09.30 10:00s/l6131.001.20351.20351.2125100.0047250.00
21522005.09.30 10:00buy6141.001.20281.19781.2128
21532005.09.30 10:00modify6141.001.20281.20351.2128
21542005.09.30 10:00s/l6141.001.20351.20351.212870.0047320.00
21552005.09.30 10:00buy6151.001.20281.19781.2128
21562005.09.30 10:00modify6151.001.20281.20351.2128
21572005.09.30 10:00s/l6151.001.20351.20351.212870.0047390.00
21582005.09.30 10:00buy6161.001.20281.19781.2128
21592005.09.30 10:00modify6161.001.20281.20351.2128
21602005.09.30 10:00s/l6161.001.20351.20351.212870.0047460.00
21612005.09.30 10:00buy6171.001.20281.19781.2128
21622005.09.30 10:00modify6171.001.20281.20351.2128
21632005.09.30 10:00s/l6171.001.20351.20351.212870.0047530.00
21642005.09.30 10:00buy6181.001.20281.19781.2128
21652005.09.30 10:00modify6181.001.20281.20351.2128
21662005.09.30 10:00s/l6181.001.20351.20351.212870.0047600.00
21672005.09.30 10:00buy6191.001.20281.19781.2128
21682005.09.30 10:00modify6191.001.20281.20351.2128
21692005.09.30 10:00s/l6191.001.20351.20351.212870.0047670.00
21702005.09.30 10:00buy6201.001.20281.19781.2128
21712005.09.30 10:00modify6201.001.20281.20351.2128
21722005.09.30 10:00s/l6201.001.20351.20351.212870.0047740.00
21732005.09.30 10:00buy6211.001.20281.19781.2128
21742005.09.30 10:00modify6211.001.20281.20351.2128
21752005.09.30 10:00s/l6211.001.20351.20351.212870.0047810.00
21762005.09.30 10:00buy6221.001.20281.19781.2128
21772005.09.30 10:00modify6221.001.20281.20351.2128
21782005.09.30 10:00s/l6221.001.20351.20351.212870.0047880.00
21792005.09.30 10:00buy6231.001.20281.19781.2128
21802005.09.30 10:00modify6231.001.20281.20351.2128
21812005.09.30 10:00s/l6231.001.20351.20351.212870.0047950.00
21822005.09.30 10:00buy6241.001.20281.19781.2128
21832005.09.30 10:00modify6241.001.20281.20351.2128
21842005.09.30 10:00s/l6241.001.20351.20351.212870.0048020.00
21852005.09.30 10:00buy6251.001.20281.19781.2128
21862005.09.30 10:00modify6251.001.20281.20351.2128
21872005.09.30 10:00s/l6251.001.20351.20351.212870.0048090.00
21882005.09.30 10:00buy6261.001.20281.19781.2128
21892005.09.30 10:00modify6261.001.20281.20351.2128
21902005.09.30 10:00s/l6261.001.20351.20351.212870.0048160.00
21912005.09.30 10:00buy6271.001.20281.19781.2128
21922005.09.30 10:00modify6271.001.20281.20351.2128
21932005.09.30 10:00s/l6271.001.20351.20351.212870.0048230.00
21942005.09.30 10:00buy6281.001.20281.19781.2128
21952005.09.30 10:00modify6281.001.20281.20351.2128
21962005.09.30 10:00s/l6281.001.20351.20351.212870.0048300.00
21972005.09.30 10:00buy6291.001.20281.19781.2128
21982005.09.30 10:00modify6291.001.20281.20351.2128
21992005.09.30 10:00s/l6291.001.20351.20351.212870.0048370.00
22002005.09.30 10:00buy6301.001.20281.19781.2128
22012005.09.30 10:00modify6301.001.20281.20351.2128
22022005.09.30 10:00s/l6301.001.20351.20351.212870.0048440.00
22032005.09.30 10:00buy6311.001.20281.19781.2128
22042005.09.30 10:00modify6311.001.20281.20351.2128
22052005.09.30 10:00s/l6311.001.20351.20351.212870.0048510.00
22062005.09.30 10:00buy6321.001.20281.19781.2128
22072005.09.30 10:00modify6321.001.20281.20351.2128
22082005.09.30 10:00s/l6321.001.20351.20351.212870.0048580.00
22092005.09.30 10:00buy6331.001.20281.19781.2128
22102005.09.30 10:00modify6331.001.20281.20351.2128
22112005.09.30 10:00s/l6331.001.20351.20351.212870.0048650.00
22122005.09.30 10:00buy6341.001.20281.19781.2128
22132005.09.30 10:00modify6341.001.20281.20351.2128
22142005.09.30 10:00s/l6341.001.20351.20351.212870.0048720.00
22152005.09.30 10:00buy6351.001.20281.19781.2128
22162005.09.30 10:00modify6351.001.20281.20351.2128
22172005.09.30 10:00s/l6351.001.20351.20351.212870.0048790.00
22182005.09.30 10:00buy6361.001.20281.19781.2128
22192005.09.30 10:00modify6361.001.20281.20351.2128
22202005.09.30 10:00s/l6361.001.20351.20351.212870.0048860.00
22212005.09.30 10:00buy6371.001.20281.19781.2128
22222005.09.30 10:02modify6371.001.20281.20351.2128
22232005.09.30 10:12s/l6371.001.20351.20351.212870.0048930.00
22242005.09.30 10:12buy6381.001.20341.19841.2134
22252005.09.30 10:29modify6381.001.20341.20441.2134
22262005.09.30 10:29modify6381.001.20341.20461.2134
22272005.09.30 10:29s/l6381.001.20461.20461.2134120.0049050.00
22282005.09.30 10:29sell6391.001.20441.20941.1964
22292005.09.30 12:29modify6391.001.20441.20401.1964
22302005.09.30 12:29s/l6391.001.20401.20401.196440.0049090.00
22312005.09.30 12:29sell6401.001.20381.20881.1958
22322005.09.30 15:35s/l6401.001.20881.20881.1958-500.0048590.00
22332005.09.30 15:35sell6411.001.20901.21401.2010
22342005.09.30 15:40modify6411.001.20901.20901.2010
22352005.09.30 15:40modify6411.001.20901.20891.2010
22362005.09.30 15:42modify6411.001.20901.20871.2010
22372005.09.30 15:42modify6411.001.20901.20801.2010
22382005.09.30 15:42modify6411.001.20901.20711.2010
22392005.09.30 15:42modify6411.001.20901.20701.2010
22402005.09.30 15:42s/l6411.001.20701.20701.2010200.0048790.00
22412005.09.30 15:42sell6421.001.20691.21191.1989
22422005.09.30 15:47modify6421.001.20691.20681.1989
22432005.09.30 15:47modify6421.001.20691.20671.1989
22442005.09.30 15:47s/l6421.001.20671.20671.198920.0048810.00
22452005.09.30 15:47sell6431.001.20661.21161.1986
22462005.09.30 16:10modify6431.001.20661.20641.1986
22472005.09.30 16:10modify6431.001.20661.20601.1986
22482005.09.30 16:10modify6431.001.20661.20591.1986
22492005.09.30 16:15modify6431.001.20661.20581.1986
22502005.09.30 16:15modify6431.001.20661.20571.1986
22512005.09.30 16:17s/l6431.001.20571.20571.198690.0048900.00
22522005.09.30 16:17sell6441.001.20591.21091.1979
22532005.09.30 16:17modify6441.001.20591.20581.1979
22542005.09.30 16:17modify6441.001.20591.20571.1979
22552005.09.30 16:17s/l6441.001.20571.20571.197920.0048920.00
22562005.09.30 16:17sell6451.001.20591.21091.1979
22572005.09.30 16:17modify6451.001.20591.20581.1979
22582005.09.30 16:17modify6451.001.20591.20571.1979
22592005.09.30 16:17s/l6451.001.20571.20571.197920.0048940.00
22602005.09.30 16:17sell6461.001.20591.21091.1979
22612005.09.30 16:18modify6461.001.20591.20581.1979
22622005.09.30 16:18modify6461.001.20591.20571.1979
22632005.09.30 16:18s/l6461.001.20571.20571.197920.0048960.00
22642005.09.30 16:18sell6471.001.20591.21091.1979
22652005.09.30 16:18modify6471.001.20591.20581.1979
22662005.09.30 16:18modify6471.001.20591.20571.1979
22672005.09.30 16:18s/l6471.001.20571.20571.197920.0048980.00
22682005.09.30 16:18sell6481.001.20591.21091.1979
22692005.09.30 16:18modify6481.001.20591.20581.1979
22702005.09.30 16:18modify6481.001.20591.20571.1979
22712005.09.30 16:18s/l6481.001.20571.20571.197920.0049000.00
22722005.09.30 16:18sell6491.001.20591.21091.1979
22732005.09.30 16:18modify6491.001.20591.20581.1979
22742005.09.30 16:18modify6491.001.20591.20571.1979
22752005.09.30 16:18s/l6491.001.20571.20571.197920.0049020.00
22762005.09.30 16:18sell6501.001.20591.21091.1979
22772005.09.30 16:18modify6501.001.20591.20581.1979
22782005.09.30 16:18modify6501.001.20591.20571.1979
22792005.09.30 16:18s/l6501.001.20571.20571.197920.0049040.00
22802005.09.30 16:18sell6511.001.20591.21091.1979
22812005.09.30 16:18modify6511.001.20591.20581.1979
22822005.09.30 16:18modify6511.001.20591.20571.1979
22832005.09.30 16:18s/l6511.001.20571.20571.197920.0049060.00
22842005.09.30 16:18sell6521.001.20591.21091.1979
22852005.09.30 16:19modify6521.001.20591.20581.1979
22862005.09.30 16:19modify6521.001.20591.20571.1979
22872005.09.30 16:19s/l6521.001.20571.20571.197920.0049080.00
22882005.09.30 16:19sell6531.001.20591.21091.1979
22892005.09.30 16:19modify6531.001.20591.20581.1979
22902005.09.30 16:19modify6531.001.20591.20571.1979
22912005.09.30 16:19s/l6531.001.20571.20571.197920.0049100.00
22922005.09.30 16:19sell6541.001.20591.21091.1979
22932005.09.30 16:19modify6541.001.20591.20581.1979
22942005.09.30 16:19modify6541.001.20591.20571.1979
22952005.09.30 16:19s/l6541.001.20571.20571.197920.0049120.00
22962005.09.30 16:19sell6551.001.20591.21091.1979
22972005.09.30 16:35modify6551.001.20591.20581.1979
22982005.09.30 16:35modify6551.001.20591.20561.1979
22992005.09.30 16:35modify6551.001.20591.20541.1979
23002005.09.30 16:37modify6551.001.20591.20481.1979
23012005.09.30 16:37modify6551.001.20591.20451.1979
23022005.09.30 16:42modify6551.001.20591.20441.1979
23032005.09.30 16:45s/l6551.001.20441.20441.1979150.0049270.00
23042005.09.30 16:45buy6561.001.20451.19951.2145
23052005.10.03 00:32s/l6561.001.19951.19951.2145-500.0048770.00
23062005.10.03 00:32buy6571.001.19971.19471.2097
23072005.10.03 01:02s/l6571.001.19471.19471.2097-500.0048270.00
23082005.10.03 01:02buy6581.001.19451.18951.2045
23092005.10.03 01:02modify6581.001.19451.19541.2045
23102005.10.03 01:02s/l6581.001.19541.19541.204590.0048360.00
23112005.10.03 01:02buy6591.001.19541.19041.2054
23122005.10.03 01:02modify6591.001.19541.19541.2054
23132005.10.03 01:02s/l6591.001.19541.19541.20540.0048360.00
23142005.10.03 01:02buy6601.001.19541.19041.2054
23152005.10.03 01:03modify6601.001.19541.19541.2054
23162005.10.03 01:03s/l6601.001.19541.19541.20540.0048360.00
23172005.10.03 01:03buy6611.001.19541.19041.2054
23182005.10.03 01:03modify6611.001.19541.19541.2054
23192005.10.03 01:03s/l6611.001.19541.19541.20540.0048360.00
23202005.10.03 01:03buy6621.001.19541.19041.2054
23212005.10.03 01:03modify6621.001.19541.19541.2054
23222005.10.03 01:03s/l6621.001.19541.19541.20540.0048360.00
23232005.10.03 01:03buy6631.001.19541.19041.2054
23242005.10.03 01:03modify6631.001.19541.19541.2054
23252005.10.03 01:03s/l6631.001.19541.19541.20540.0048360.00
23262005.10.03 01:03buy6641.001.19541.19041.2054
23272005.10.03 01:03modify6641.001.19541.19541.2054
23282005.10.03 01:03s/l6641.001.19541.19541.20540.0048360.00
23292005.10.03 01:03buy6651.001.19541.19041.2054
23302005.10.03 01:03modify6651.001.19541.19541.2054
23312005.10.03 01:03s/l6651.001.19541.19541.20540.0048360.00
23322005.10.03 01:03buy6661.001.19541.19041.2054
23332005.10.03 01:04modify6661.001.19541.19541.2054
23342005.10.03 01:04s/l6661.001.19541.19541.20540.0048360.00
23352005.10.03 01:04buy6671.001.19541.19041.2054
23362005.10.03 01:04modify6671.001.19541.19541.2054
23372005.10.03 01:04s/l6671.001.19541.19541.20540.0048360.00
23382005.10.03 01:04buy6681.001.19541.19041.2054
23392005.10.03 01:04modify6681.001.19541.19541.2054
23402005.10.03 01:04s/l6681.001.19541.19541.20540.0048360.00
23412005.10.03 01:04buy6691.001.19541.19041.2054
23422005.10.03 01:04modify6691.001.19541.19541.2054
23432005.10.03 01:05s/l6691.001.19541.19541.20540.0048360.00
23442005.10.03 01:05buy6701.001.19451.18951.2045
23452005.10.03 06:00modify6701.001.19451.19511.2045
23462005.10.03 06:07s/l6701.001.19511.19511.204560.0048420.00
23472005.10.03 06:07buy6711.001.19531.19031.2053
23482005.10.03 06:52modify6711.001.19531.19531.2053
23492005.10.03 07:02s/l6711.001.19531.19531.20530.0048420.00
23502005.10.03 07:02buy6721.001.19521.19021.2052
23512005.10.03 07:22modify6721.001.19521.19521.2052
23522005.10.03 07:22modify6721.001.19521.19531.2052
23532005.10.03 07:22modify6721.001.19521.19541.2052
23542005.10.03 07:29s/l6721.001.19541.19541.205220.0048440.00
23552005.10.03 07:29buy6731.001.19511.19011.2051
23562005.10.03 22:29s/l6731.001.19011.19011.2051-500.0047940.00
23572005.10.03 22:29buy6741.001.19021.18521.2002
23582005.10.03 23:02modify6741.001.19021.19021.2002
23592005.10.03 23:29modify6741.001.19021.19081.2002
23602005.10.03 23:52s/l6741.001.19081.19081.200260.0048000.00
23612005.10.03 23:52buy6751.001.19081.18581.2008
23622005.10.04 00:10modify6751.001.19081.19091.2008
23632005.10.04 00:10modify6751.001.19081.19111.2008
23642005.10.04 01:15s/l6751.001.19111.19111.200830.0048030.00
23652005.10.04 01:15buy6761.001.19121.18621.2012
23662005.10.04 03:12modify6761.001.19121.19131.2012
23672005.10.04 03:12modify6761.001.19121.19191.2012
23682005.10.04 03:12s/l6761.001.19191.19191.201270.0048100.00
23692005.10.04 03:12sell6771.001.19161.19661.1836
23702005.10.05 07:40s/l6771.001.19661.19661.1836-500.0047600.00
23712005.10.05 07:40sell6781.001.19641.20141.1884
23722005.10.05 12:00modify6781.001.19641.19581.1884
23732005.10.05 12:00modify6781.001.19641.19571.1884
23742005.10.05 12:02modify6781.001.19641.19561.1884
23752005.10.05 12:30modify6781.001.19641.19471.1884
23762005.10.05 13:23modify6781.001.19641.19451.1884
23772005.10.05 14:00s/l6781.001.19451.19451.1884190.0047790.00
23782005.10.05 14:00sell6791.001.19681.20181.1888
23792005.10.05 14:00modify6791.001.19681.19611.1888
23802005.10.05 14:00modify6791.001.19681.19531.1888
23812005.10.05 14:00s/l6791.001.19531.19531.1888150.0047940.00
23822005.10.05 14:00sell6801.001.19681.20181.1888
23832005.10.05 14:00modify6801.001.19681.19611.1888
23842005.10.05 14:00modify6801.001.19681.19531.1888
23852005.10.05 14:00s/l6801.001.19531.19531.1888150.0048090.00
23862005.10.05 14:00sell6811.001.19681.20181.1888
23872005.10.05 14:00modify6811.001.19681.19611.1888
23882005.10.05 14:00modify6811.001.19681.19531.1888
23892005.10.05 14:00s/l6811.001.19531.19531.1888150.0048240.00
23902005.10.05 14:00sell6821.001.19681.20181.1888
23912005.10.05 14:00modify6821.001.19681.19611.1888
23922005.10.05 14:00modify6821.001.19681.19531.1888
23932005.10.05 14:00s/l6821.001.19531.19531.1888150.0048390.00
23942005.10.05 14:00sell6831.001.19681.20181.1888
23952005.10.05 14:00modify6831.001.19681.19611.1888
23962005.10.05 14:00modify6831.001.19681.19531.1888
23972005.10.05 14:00s/l6831.001.19531.19531.1888150.0048540.00
23982005.10.05 14:00sell6841.001.19681.20181.1888
23992005.10.05 14:00modify6841.001.19681.19611.1888
24002005.10.05 14:00modify6841.001.19681.19531.1888
24012005.10.05 14:01s/l6841.001.19531.19531.1888150.0048690.00
24022005.10.05 14:01sell6851.001.19681.20181.1888
24032005.10.05 14:01modify6851.001.19681.19611.1888
24042005.10.05 14:01modify6851.001.19681.19531.1888
24052005.10.05 14:01s/l6851.001.19531.19531.1888150.0048840.00
24062005.10.05 14:01sell6861.001.19681.20181.1888
24072005.10.05 14:01modify6861.001.19681.19611.1888
24082005.10.05 14:01modify6861.001.19681.19531.1888
24092005.10.05 14:01s/l6861.001.19531.19531.1888150.0048990.00
24102005.10.05 14:01sell6871.001.19681.20181.1888
24112005.10.05 14:05modify6871.001.19681.19661.1888
24122005.10.05 14:05modify6871.001.19681.19651.1888
24132005.10.05 14:07modify6871.001.19681.19631.1888
24142005.10.05 14:07modify6871.001.19681.19601.1888
24152005.10.05 14:07modify6871.001.19681.19591.1888
24162005.10.05 14:07modify6871.001.19681.19561.1888
24172005.10.05 14:07modify6871.001.19681.19531.1888
24182005.10.05 14:25s/l6871.001.19531.19531.1888150.0049140.00
24192005.10.05 14:25sell6881.001.19651.20151.1885
24202005.10.05 14:25modify6881.001.19651.19601.1885
24212005.10.05 14:25modify6881.001.19651.19531.1885
24222005.10.05 14:25s/l6881.001.19531.19531.1885120.0049260.00
24232005.10.05 14:25sell6891.001.19651.20151.1885
24242005.10.05 14:25modify6891.001.19651.19601.1885
24252005.10.05 14:25modify6891.001.19651.19531.1885
24262005.10.05 14:26s/l6891.001.19531.19531.1885120.0049380.00
24272005.10.05 14:26sell6901.001.19651.20151.1885
24282005.10.05 14:26modify6901.001.19651.19601.1885
24292005.10.05 14:26modify6901.001.19651.19531.1885
24302005.10.05 14:26s/l6901.001.19531.19531.1885120.0049500.00
24312005.10.05 14:26sell6911.001.19651.20151.1885
24322005.10.05 14:26modify6911.001.19651.19601.1885
24332005.10.05 14:26modify6911.001.19651.19531.1885
24342005.10.05 14:27s/l6911.001.19531.19531.1885120.0049620.00
24352005.10.05 14:27sell6921.001.19651.20151.1885
24362005.10.05 21:52s/l6921.001.20151.20151.1885-500.0049120.00
24372005.10.05 21:52sell6931.001.20161.20661.1936
24382005.10.05 22:07modify6931.001.20161.20141.1936
24392005.10.05 22:07modify6931.001.20161.20111.1936
24402005.10.05 22:08modify6931.001.20161.20091.1936
24412005.10.05 22:15s/l6931.001.20091.20091.193670.0049190.00
24422005.10.05 22:15sell6941.001.20071.20571.1927
24432005.10.06 00:42s/l6941.001.20571.20571.1927-500.0048690.00
24442005.10.06 00:42sell6951.001.20581.21081.1978
24452005.10.06 01:00modify6951.001.20581.20571.1978
24462005.10.06 01:22s/l6951.001.20571.20571.197810.0048700.00
24472005.10.06 01:22sell6961.001.20581.21081.1978
24482005.10.06 01:25modify6961.001.20581.20581.1978
24492005.10.06 01:26s/l6961.001.20581.20581.19780.0048700.00
24502005.10.06 01:26sell6971.001.20581.21081.1978
24512005.10.06 01:26modify6971.001.20581.20581.1978
24522005.10.06 01:30modify6971.001.20581.20531.1978
24532005.10.06 02:34s/l6971.001.20531.20531.197850.0048750.00
24542005.10.06 02:34sell6981.001.20521.21021.1972
24552005.10.06 10:05modify6981.001.20521.20521.1972
24562005.10.06 10:07s/l6981.001.20521.20521.19720.0048750.00
24572005.10.06 10:07buy6991.001.20551.20051.2155
24582005.10.06 12:32modify6991.001.20551.20631.2155
24592005.10.06 12:32modify6991.001.20551.20651.2155
24602005.10.06 12:32s/l6991.001.20651.20651.2155100.0048850.00
24612005.10.06 12:32sell7001.001.20651.21151.1985
24622005.10.06 13:00s/l7001.001.21151.21151.1985-500.0048350.00
24632005.10.06 13:00sell7011.001.21201.21701.2040
24642005.10.06 13:00modify7011.001.21201.20981.2040
24652005.10.06 13:00s/l7011.001.20981.20981.2040220.0048570.00
24662005.10.06 13:00sell7021.001.21031.21531.2023
24672005.10.06 13:00modify7021.001.21031.20941.2023
24682005.10.06 13:00s/l7021.001.20941.20941.202390.0048660.00
24692005.10.06 13:00sell7031.001.20941.21441.2014
24702005.10.06 13:00modify7031.001.20941.20941.2014
24712005.10.06 13:00s/l7031.001.20941.20941.20140.0048660.00
24722005.10.06 13:00sell7041.001.20941.21441.2014
24732005.10.06 13:00modify7041.001.20941.20941.2014
24742005.10.06 13:00s/l7041.001.20941.20941.20140.0048660.00
24752005.10.06 13:00sell7051.001.20941.21441.2014
24762005.10.06 13:00modify7051.001.20941.20941.2014
24772005.10.06 13:00s/l7051.001.20941.20941.20140.0048660.00
24782005.10.06 13:00sell7061.001.20941.21441.2014
24792005.10.06 13:00modify7061.001.20941.20941.2014
24802005.10.06 13:00s/l7061.001.20941.20941.20140.0048660.00
24812005.10.06 13:00sell7071.001.20941.21441.2014
24822005.10.06 13:00modify7071.001.20941.20941.2014
24832005.10.06 13:00s/l7071.001.20941.20941.20140.0048660.00
24842005.10.06 13:00sell7081.001.20941.21441.2014
24852005.10.06 13:01modify7081.001.20941.20941.2014
24862005.10.06 13:01s/l7081.001.20941.20941.20140.0048660.00
24872005.10.06 13:01sell7091.001.20941.21441.2014
24882005.10.06 13:01modify7091.001.20941.20941.2014
24892005.10.06 13:02s/l7091.001.20941.20941.20140.0048660.00
24902005.10.06 13:02sell7101.001.21201.21701.2040
24912005.10.06 13:02modify7101.001.21201.21101.2040
24922005.10.06 13:02s/l7101.001.21101.21101.2040100.0048760.00
24932005.10.06 13:02sell7111.001.21161.21661.2036
24942005.10.06 13:02modify7111.001.21161.20971.2036
24952005.10.06 13:02s/l7111.001.20971.20971.2036190.0048950.00
24962005.10.06 13:02sell7121.001.21021.21521.2022
24972005.10.06 13:03modify7121.001.21021.20921.2022
24982005.10.06 13:03s/l7121.001.20921.20921.2022100.0049050.00
24992005.10.06 13:03sell7131.001.20931.21431.2013
25002005.10.06 13:03modify7131.001.20931.20921.2013
25012005.10.06 13:03s/l7131.001.20921.20921.201310.0049060.00
25022005.10.06 13:03sell7141.001.20931.21431.2013
25032005.10.06 13:04modify7141.001.20931.20921.2013
25042005.10.06 13:04s/l7141.001.20921.20921.201310.0049070.00
25052005.10.06 13:04sell7151.001.20931.21431.2013
25062005.10.06 13:05modify7151.001.20931.20921.2013
25072005.10.06 13:05modify7151.001.20931.20891.2013
25082005.10.06 13:05modify7151.001.20931.20871.2013
25092005.10.06 13:05modify7151.001.20931.20851.2013
25102005.10.06 13:12modify7151.001.20931.20841.2013
25112005.10.06 13:22s/l7151.001.20841.20841.201390.0049160.00
25122005.10.06 13:22sell7161.001.20941.21441.2014
25132005.10.06 13:23modify7161.001.20941.20941.2014
25142005.10.06 13:23s/l7161.001.20941.20941.20140.0049160.00
25152005.10.06 13:23sell7171.001.20941.21441.2014
25162005.10.06 13:23modify7171.001.20941.20941.2014
25172005.10.06 13:23s/l7171.001.20941.20941.20140.0049160.00
25182005.10.06 13:23sell7181.001.20941.21441.2014
25192005.10.06 13:24modify7181.001.20941.20941.2014
25202005.10.06 13:24s/l7181.001.20941.20941.20140.0049160.00
25212005.10.06 13:24sell7191.001.20941.21441.2014
25222005.10.06 16:40s/l7191.001.21441.21441.2014-500.0048660.00
25232005.10.06 16:40sell7201.001.21501.22001.2070
25242005.10.06 18:52s/l7201.001.22001.22001.2070-500.0048160.00
25252005.10.06 18:52sell7211.001.21981.22481.2118
25262005.10.06 19:00modify7211.001.21981.21951.2118
25272005.10.06 19:09modify7211.001.21981.21941.2118
25282005.10.06 20:07modify7211.001.21981.21921.2118
25292005.10.06 20:36modify7211.001.21981.21911.2118
25302005.10.06 21:13s/l7211.001.21911.21911.211870.0048230.00
25312005.10.06 21:13sell7221.001.21891.22391.2109
25322005.10.06 22:00modify7221.001.21891.21871.2109
25332005.10.06 22:30modify7221.001.21891.21851.2109
25342005.10.06 23:00modify7221.001.21891.21841.2109
25352005.10.06 23:00modify7221.001.21891.21831.2109
25362005.10.06 23:24modify7221.001.21891.21821.2109
25372005.10.06 23:52modify7221.001.21891.21771.2109
25382005.10.07 00:13s/l7221.001.21771.21771.2109120.0048350.00
25392005.10.07 00:13buy7231.001.21771.21271.2277
25402005.10.07 12:32s/l7231.001.21271.21271.2277-500.0047850.00
25412005.10.07 12:32buy7241.001.21291.20791.2229
25422005.10.10 07:00modify7241.001.21291.21331.2229
25432005.10.10 07:00s/l7241.001.21331.21331.222940.0047890.00
25442005.10.10 07:00sell7251.001.21321.21821.2052
25452005.10.10 10:50modify7251.001.21321.21321.2052
25462005.10.10 11:00modify7251.001.21321.21311.2052
25472005.10.10 11:52modify7251.001.21321.21231.2052
25482005.10.10 11:53modify7251.001.21321.21191.2052
25492005.10.10 11:53modify7251.001.21321.21141.2052
25502005.10.10 11:53s/l7251.001.21141.21141.2052180.0048070.00
25512005.10.10 11:53buy7261.001.21151.20651.2215
25522005.10.10 12:52s/l7261.001.20651.20651.2215-500.0047570.00
25532005.10.10 12:52buy7271.001.20661.20161.2166
25542005.10.11 06:00s/l7271.001.20161.20161.2166-500.0047070.00
25552005.10.11 06:00buy7281.001.20151.19651.2115
25562005.10.11 07:15modify7281.001.20151.20151.2115
25572005.10.11 07:16modify7281.001.20151.20161.2115
25582005.10.11 08:10modify7281.001.20151.20201.2115
25592005.10.11 08:10modify7281.001.20151.20221.2115
25602005.10.11 08:11s/l7281.001.20221.20221.211570.0047140.00
25612005.10.11 08:11buy7291.001.20241.19741.2124
25622005.10.11 08:37modify7291.001.20241.20291.2124
25632005.10.11 08:37modify7291.001.20241.20311.2124
25642005.10.11 10:05s/l7291.001.20311.20311.212470.0047210.00
25652005.10.11 10:05sell7301.001.20301.20801.1950
25662005.10.11 12:00modify7301.001.20301.20271.1950
25672005.10.11 12:00s/l7301.001.20271.20271.195030.0047240.00
25682005.10.11 12:00sell7311.001.20301.20801.1950
25692005.10.11 12:00modify7311.001.20301.20271.1950
25702005.10.11 12:00s/l7311.001.20271.20271.195030.0047270.00
25712005.10.11 12:00sell7321.001.20301.20801.1950
25722005.10.11 12:01modify7321.001.20301.20271.1950
25732005.10.11 12:01s/l7321.001.20271.20271.195030.0047300.00
25742005.10.11 12:01sell7331.001.20301.20801.1950
25752005.10.11 12:01modify7331.001.20301.20271.1950
25762005.10.11 12:01s/l7331.001.20271.20271.195030.0047330.00
25772005.10.11 12:01sell7341.001.20301.20801.1950
25782005.10.11 12:02modify7341.001.20301.20271.1950
25792005.10.11 12:02s/l7341.001.20271.20271.195030.0047360.00
25802005.10.11 12:02sell7351.001.20301.20801.1950
25812005.10.11 12:02modify7351.001.20301.20271.1950
25822005.10.11 12:08s/l7351.001.20271.20271.195030.0047390.00
25832005.10.11 12:08buy7361.001.20281.19781.2128
25842005.10.11 18:37s/l7361.001.19781.19781.2128-500.0046890.00
25852005.10.11 18:37buy7371.001.19791.19291.2079
25862005.10.11 18:42modify7371.001.19791.19791.2079
25872005.10.11 18:47s/l7371.001.19791.19791.20790.0046890.00
25882005.10.11 18:47buy7381.001.19811.19311.2081
25892005.10.11 19:37modify7381.001.19811.19821.2081
25902005.10.11 19:38modify7381.001.19811.19851.2081
25912005.10.11 22:00s/l7381.001.19851.19851.208140.0046930.00
25922005.10.11 22:00buy7391.001.19861.19361.2086
25932005.10.12 11:13modify7391.001.19861.19861.2086
25942005.10.12 11:13modify7391.001.19861.19891.2086
25952005.10.12 11:13modify7391.001.19861.19901.2086
25962005.10.12 11:17modify7391.001.19861.19941.2086
25972005.10.12 11:18modify7391.001.19861.19981.2086
25982005.10.12 11:18modify7391.001.19861.20011.2086
25992005.10.12 11:18modify7391.001.19861.20021.2086
26002005.10.12 11:20modify7391.001.19861.20031.2086
26012005.10.12 11:20modify7391.001.19861.20041.2086
26022005.10.12 11:40modify7391.001.19861.20061.2086
26032005.10.12 11:45modify7391.001.19861.20071.2086
26042005.10.12 11:45modify7391.001.19861.20081.2086
26052005.10.12 12:00s/l7391.001.20081.20081.2086220.0047150.00
26062005.10.12 12:00sell7401.001.20051.20551.1925
26072005.10.12 16:22s/l7401.001.20551.20551.1925-500.0046650.00
26082005.10.12 16:22sell7411.001.20541.21041.1974
26092005.10.12 16:30modify7411.001.20541.20511.1974
26102005.10.12 16:30modify7411.001.20541.20491.1974
26112005.10.12 16:35modify7411.001.20541.20481.1974
26122005.10.12 16:36modify7411.001.20541.20471.1974
26132005.10.12 17:30modify7411.001.20541.20341.1974
26142005.10.12 17:30s/l7411.001.20341.20341.1974200.0046850.00
26152005.10.12 17:30sell7421.001.20351.20851.1955
26162005.10.12 17:30modify7421.001.20351.20341.1955
26172005.10.12 17:30s/l7421.001.20341.20341.195510.0046860.00
26182005.10.12 17:30sell7431.001.20351.20851.1955
26192005.10.12 17:31modify7431.001.20351.20341.1955
26202005.10.12 17:31s/l7431.001.20341.20341.195510.0046870.00
26212005.10.12 17:31sell7441.001.20351.20851.1955
26222005.10.12 17:31modify7441.001.20351.20341.1955
26232005.10.12 17:31s/l7441.001.20341.20341.195510.0046880.00
26242005.10.12 17:31sell7451.001.20351.20851.1955
26252005.10.12 17:32modify7451.001.20351.20341.1955
26262005.10.12 17:32s/l7451.001.20341.20341.195510.0046890.00
26272005.10.12 17:32sell7461.001.20331.20831.1953
26282005.10.12 18:00modify7461.001.20331.20291.1953
26292005.10.12 18:00modify7461.001.20331.20281.1953
26302005.10.12 18:08modify7461.001.20331.20271.1953
26312005.10.12 18:40s/l7461.001.20271.20271.195360.0046950.00
26322005.10.12 18:40sell7471.001.20321.20821.1952
26332005.10.13 00:35modify7471.001.20321.20301.1952
26342005.10.13 00:35modify7471.001.20321.20281.1952
26352005.10.13 01:00modify7471.001.20321.20251.1952
26362005.10.13 01:00modify7471.001.20321.20241.1952
26372005.10.13 01:02modify7471.001.20321.20001.1952
26382005.10.13 01:02s/l7471.001.20001.20001.1952320.0047270.00
26392005.10.13 01:02buy7481.001.20001.19501.2100
26402005.10.13 12:32s/l7481.001.19501.19501.2100-500.0046770.00
26412005.10.13 12:32buy7491.001.19491.18991.2049
26422005.10.13 12:45modify7491.001.19491.19731.2049
26432005.10.13 12:45s/l7491.001.19731.19731.2049240.0047010.00
26442005.10.13 12:45buy7501.001.19661.19161.2066
26452005.10.13 12:45modify7501.001.19661.19661.2066
26462005.10.13 12:45s/l7501.001.19661.19661.20660.0047010.00
26472005.10.13 12:45buy7511.001.19601.19101.2060
26482005.10.13 12:45modify7511.001.19601.19731.2060
26492005.10.13 12:45s/l7511.001.19731.19731.2060130.0047140.00
26502005.10.13 12:45buy7521.001.19661.19161.2066
26512005.10.13 12:45modify7521.001.19661.19661.2066
26522005.10.13 12:45s/l7521.001.19661.19661.20660.0047140.00
26532005.10.13 12:45buy7531.001.19601.19101.2060
26542005.10.13 12:46modify7531.001.19601.19731.2060
26552005.10.13 12:46s/l7531.001.19731.19731.2060130.0047270.00
26562005.10.13 12:46buy7541.001.19661.19161.2066
26572005.10.13 12:46modify7541.001.19661.19661.2066
26582005.10.13 12:46s/l7541.001.19661.19661.20660.0047270.00
26592005.10.13 12:46buy7551.001.19601.19101.2060
26602005.10.13 12:46modify7551.001.19601.19731.2060
26612005.10.13 12:46s/l7551.001.19731.19731.2060130.0047400.00
26622005.10.13 12:46buy7561.001.19661.19161.2066
26632005.10.13 12:46modify7561.001.19661.19661.2066
26642005.10.13 12:46s/l7561.001.19661.19661.20660.0047400.00
26652005.10.13 12:46buy7571.001.19601.19101.2060
26662005.10.13 12:47modify7571.001.19601.19731.2060
26672005.10.13 12:47s/l7571.001.19731.19731.2060130.0047530.00
26682005.10.13 12:47buy7581.001.19731.19231.2073
26692005.10.13 12:48modify7581.001.19731.19731.2073
26702005.10.13 12:48s/l7581.001.19731.19731.20730.0047530.00
26712005.10.13 12:48buy7591.001.19731.19231.2073
26722005.10.13 12:48modify7591.001.19731.19731.2073
26732005.10.13 12:48s/l7591.001.19731.19731.20730.0047530.00
26742005.10.13 12:48buy7601.001.19731.19231.2073
26752005.10.13 12:49modify7601.001.19731.19731.2073
26762005.10.13 12:49s/l7601.001.19731.19731.20730.0047530.00
26772005.10.13 12:49buy7611.001.19731.19231.2073
26782005.10.13 13:53s/l7611.001.19231.19231.2073-500.0047030.00
26792005.10.13 13:53buy7621.001.19251.18751.2025
26802005.10.13 15:02modify7621.001.19251.19251.2025
26812005.10.13 15:13modify7621.001.19251.19271.2025
26822005.10.13 15:13modify7621.001.19251.19281.2025
26832005.10.13 15:40modify7621.001.19251.19301.2025
26842005.10.13 15:40modify7621.001.19251.19311.2025
26852005.10.13 16:07modify7621.001.19251.19351.2025
26862005.10.13 16:07modify7621.001.19251.19391.2025
26872005.10.13 16:08s/l7621.001.19391.19391.2025140.0047170.00
26882005.10.13 16:08buy7631.001.19391.18891.2039
26892005.10.13 16:08modify7631.001.19391.19391.2039
26902005.10.13 16:09s/l7631.001.19391.19391.20390.0047170.00
26912005.10.13 16:09buy7641.001.19391.18891.2039
26922005.10.13 16:10modify7641.001.19391.19391.2039
26932005.10.13 16:10s/l7641.001.19391.19391.20390.0047170.00
26942005.10.13 16:10buy7651.001.19381.18881.2038
26952005.10.13 16:11modify7651.001.19381.19391.2038
26962005.10.13 16:11s/l7651.001.19391.19391.203810.0047180.00
26972005.10.13 16:11buy7661.001.19381.18881.2038
26982005.10.13 16:12modify7661.001.19381.19391.2038
26992005.10.13 16:15s/l7661.001.19391.19391.203810.0047190.00
27002005.10.13 16:15buy7671.001.19301.18801.2030
27012005.10.13 16:25modify7671.001.19301.19371.2030
27022005.10.13 16:25modify7671.001.19301.19391.2030
27032005.10.13 16:25s/l7671.001.19391.19391.203090.0047280.00
27042005.10.13 16:25buy7681.001.19381.18881.2038
27052005.10.13 16:26modify7681.001.19381.19391.2038
27062005.10.13 16:26s/l7681.001.19391.19391.203810.0047290.00
27072005.10.13 16:26buy7691.001.19381.18881.2038
27082005.10.13 16:34modify7691.001.19381.19391.2038
27092005.10.13 16:35modify7691.001.19381.19681.2038
27102005.10.13 16:35modify7691.001.19381.19731.2038
27112005.10.13 16:35s/l7691.001.19731.19731.2038350.0047640.00
27122005.10.13 16:35sell7701.001.19651.20151.1885
27132005.10.13 18:48s/l7701.001.20151.20151.1885-500.0047140.00
27142005.10.13 18:48sell7711.001.20131.20631.1933
27152005.10.14 00:20modify7711.001.20131.20091.1933
27162005.10.14 00:32s/l7711.001.20091.20091.193340.0047180.00
27172005.10.14 00:32buy7721.001.20111.19611.2111
27182005.10.14 02:32modify7721.001.20111.20131.2111
27192005.10.14 02:32modify7721.001.20111.20141.2111
27202005.10.14 03:00modify7721.001.20111.20201.2111
27212005.10.14 03:13s/l7721.001.20201.20201.211190.0047270.00
27222005.10.14 03:13sell7731.001.20201.20701.1940
27232005.10.14 09:10modify7731.001.20201.20191.1940
27242005.10.14 09:11modify7731.001.20201.20181.1940
27252005.10.14 09:22modify7731.001.20201.20171.1940
27262005.10.14 09:23modify7731.001.20201.20151.1940
27272005.10.14 09:38modify7731.001.20201.20131.1940
27282005.10.14 09:38modify7731.001.20201.20121.1940
27292005.10.14 09:50modify7731.001.20201.20111.1940
27302005.10.14 10:32modify7731.001.20201.20101.1940
27312005.10.14 10:45modify7731.001.20201.20081.1940
27322005.10.14 10:50modify7731.001.20201.20011.1940
27332005.10.14 10:51modify7731.001.20201.20001.1940
27342005.10.14 11:18modify7731.001.20201.19991.1940
27352005.10.14 11:18modify7731.001.20201.19971.1940
27362005.10.14 12:00s/l7731.001.19971.19971.1940230.0047500.00
27372005.10.14 12:00buy7741.001.19981.19481.2098
27382005.10.14 12:30modify7741.001.19981.20101.2098
27392005.10.14 12:30modify7741.001.19981.20121.2098
27402005.10.14 12:30s/l7741.001.20121.20121.2098140.0047640.00
27412005.10.14 12:30buy7751.001.20091.19591.2109
27422005.10.14 12:30modify7751.001.20091.20101.2109
27432005.10.14 12:30modify7751.001.20091.20121.2109
27442005.10.14 12:30s/l7751.001.20121.20121.210930.0047670.00
27452005.10.14 12:30buy7761.001.20091.19591.2109
27462005.10.14 12:30modify7761.001.20091.20101.2109
27472005.10.14 12:30modify7761.001.20091.20121.2109
27482005.10.14 12:30s/l7761.001.20121.20121.210930.0047700.00
27492005.10.14 12:30buy7771.001.20091.19591.2109
27502005.10.14 12:30modify7771.001.20091.20101.2109
27512005.10.14 12:30modify7771.001.20091.20121.2109
27522005.10.14 12:30s/l7771.001.20121.20121.210930.0047730.00
27532005.10.14 12:30buy7781.001.20091.19591.2109
27542005.10.14 12:30modify7781.001.20091.20101.2109
27552005.10.14 12:30modify7781.001.20091.20121.2109
27562005.10.14 12:30s/l7781.001.20121.20121.210930.0047760.00
27572005.10.14 12:30buy7791.001.20091.19591.2109
27582005.10.14 12:30modify7791.001.20091.20101.2109
27592005.10.14 12:30modify7791.001.20091.20121.2109
27602005.10.14 12:30s/l7791.001.20121.20121.210930.0047790.00
27612005.10.14 12:30buy7801.001.20091.19591.2109
27622005.10.14 12:31modify7801.001.20091.20101.2109
27632005.10.14 12:31modify7801.001.20091.20121.2109
27642005.10.14 12:31s/l7801.001.20121.20121.210930.0047820.00
27652005.10.14 12:31buy7811.001.20091.19591.2109
27662005.10.14 12:31modify7811.001.20091.20101.2109
27672005.10.14 12:31modify7811.001.20091.20121.2109
27682005.10.14 12:31s/l7811.001.20121.20121.210930.0047850.00
27692005.10.14 12:31buy7821.001.20091.19591.2109
27702005.10.14 12:31modify7821.001.20091.20101.2109
27712005.10.14 12:31modify7821.001.20091.20121.2109
27722005.10.14 12:31s/l7821.001.20121.20121.210930.0047880.00
27732005.10.14 12:31buy7831.001.20091.19591.2109
27742005.10.14 12:32modify7831.001.20091.20121.2109
27752005.10.14 12:32modify7831.001.20091.20301.2109
27762005.10.14 12:32modify7831.001.20091.20321.2109
27772005.10.14 12:32s/l7831.001.20321.20321.2109230.0048110.00
27782005.10.14 12:32sell7841.001.20291.20791.1949
27792005.10.14 12:35modify7841.001.20291.20081.1949
27802005.10.14 12:35modify7841.001.20291.20041.1949
27812005.10.14 12:35s/l7841.001.20041.20041.1949250.0048360.00
27822005.10.14 12:35buy7851.001.20051.19551.2105
27832005.10.14 12:35modify7851.001.20051.20441.2105
27842005.10.14 12:35modify7851.001.20051.20481.2105
27852005.10.14 12:35s/l7851.001.20481.20481.2105430.0048790.00
27862005.10.14 12:35sell7861.001.20421.20921.1962
27872005.10.14 12:35modify7861.001.20421.20391.1962
27882005.10.14 12:35modify7861.001.20421.20081.1962
27892005.10.14 12:35modify7861.001.20421.20041.1962
27902005.10.14 12:35s/l7861.001.20041.20041.1962380.0049170.00
27912005.10.14 12:35buy7871.001.20051.19551.2105
27922005.10.14 12:35modify7871.001.20051.20441.2105
27932005.10.14 12:35modify7871.001.20051.20481.2105
27942005.10.14 12:35s/l7871.001.20481.20481.2105430.0049600.00
27952005.10.14 12:35sell7881.001.20421.20921.1962
27962005.10.14 12:35modify7881.001.20421.20391.1962
27972005.10.14 12:36modify7881.001.20421.20081.1962
27982005.10.14 12:36modify7881.001.20421.20041.1962
27992005.10.14 12:36s/l7881.001.20041.20041.1962380.0049980.00
28002005.10.14 12:36buy7891.001.20051.19551.2105
28012005.10.14 12:36modify7891.001.20051.20441.2105
28022005.10.14 12:36modify7891.001.20051.20481.2105
28032005.10.14 12:36s/l7891.001.20481.20481.2105430.0050410.00
28042005.10.14 12:36sell7901.001.20421.20921.1962
28052005.10.14 12:36modify7901.001.20421.20391.1962
28062005.10.14 12:36modify7901.001.20421.20081.1962
28072005.10.14 12:36modify7901.001.20421.20041.1962
28082005.10.14 12:36s/l7901.001.20041.20041.1962380.0050790.00
28092005.10.14 12:36buy7911.001.20051.19551.2105
28102005.10.14 12:36modify7911.001.20051.20441.2105
28112005.10.14 12:36modify7911.001.20051.20481.2105
28122005.10.14 12:36s/l7911.001.20481.20481.2105430.0051220.00
28132005.10.14 12:36sell7921.001.20421.20921.1962
28142005.10.14 12:36modify7921.001.20421.20391.1962
28152005.10.14 12:37modify7921.001.20421.20081.1962
28162005.10.14 12:37modify7921.001.20421.20041.1962
28172005.10.14 12:37s/l7921.001.20041.20041.1962380.0051600.00
28182005.10.14 12:37buy7931.001.20051.19551.2105
28192005.10.14 12:55modify7931.001.20051.20061.2105
28202005.10.14 12:55modify7931.001.20051.20081.2105
28212005.10.14 12:55s/l7931.001.20081.20081.210530.0051630.00
28222005.10.14 12:55buy7941.001.20011.19511.2101
28232005.10.14 12:55modify7941.001.20011.20061.2101
28242005.10.14 12:55modify7941.001.20011.20081.2101
28252005.10.14 12:55s/l7941.001.20081.20081.210170.0051700.00
28262005.10.14 12:55buy7951.001.20011.19511.2101
28272005.10.14 12:56modify7951.001.20011.20061.2101
28282005.10.14 12:56modify7951.001.20011.20081.2101
28292005.10.14 12:56s/l7951.001.20081.20081.210170.0051770.00
28302005.10.14 12:56buy7961.001.20011.19511.2101
28312005.10.14 12:56modify7961.001.20011.20061.2101
28322005.10.14 12:56modify7961.001.20011.20081.2101
28332005.10.14 12:56s/l7961.001.20081.20081.210170.0051840.00
28342005.10.14 12:56buy7971.001.20011.19511.2101
28352005.10.14 12:59modify7971.001.20011.20081.2101
28362005.10.14 13:00modify7971.001.20011.20141.2101
28372005.10.14 13:07s/l7971.001.20141.20141.2101130.0051970.00
28382005.10.14 13:07sell7981.001.20131.20631.1933
28392005.10.14 13:42modify7981.001.20131.20121.1933
28402005.10.14 13:42modify7981.001.20131.20111.1933
28412005.10.14 13:42s/l7981.001.20111.20111.193320.0051990.00
28422005.10.14 13:42buy7991.001.20111.19611.2111
28432005.10.14 14:20modify7991.001.20111.20251.2111
28442005.10.14 14:20s/l7991.001.20251.20251.2111140.0052130.00
28452005.10.14 14:20sell8001.001.20191.20691.1939
28462005.10.14 14:20modify8001.001.20191.20181.1939
28472005.10.14 14:20s/l8001.001.20181.20181.193910.0052140.00
28482005.10.14 14:20sell8011.001.20401.20901.1960
28492005.10.14 14:21modify8011.001.20401.20361.1960
28502005.10.14 14:21modify8011.001.20401.20201.1960
28512005.10.14 14:21modify8011.001.20401.20181.1960
28522005.10.14 14:21s/l8011.001.20181.20181.1960220.0052360.00
28532005.10.14 14:21sell8021.001.20401.20901.1960
28542005.10.14 14:21modify8021.001.20401.20361.1960
28552005.10.14 14:21modify8021.001.20401.20201.1960
28562005.10.14 14:22modify8021.001.20401.20181.1960
28572005.10.14 14:22s/l8021.001.20181.20181.1960220.0052580.00
28582005.10.14 14:22sell8031.001.20401.20901.1960
28592005.10.14 14:22modify8031.001.20401.20371.1960
28602005.10.14 14:22modify8031.001.20401.20221.1960
28612005.10.14 14:22modify8031.001.20401.20201.1960
28622005.10.14 14:23s/l8031.001.20201.20201.1960200.0052780.00
28632005.10.14 14:23sell8041.001.20401.20901.1960
28642005.10.14 14:23modify8041.001.20401.20371.1960
28652005.10.14 14:23modify8041.001.20401.20221.1960
28662005.10.14 14:23modify8041.001.20401.20201.1960
28672005.10.14 14:23s/l8041.001.20201.20201.1960200.0052980.00
28682005.10.14 14:23sell8051.001.20401.20901.1960
28692005.10.14 14:24modify8051.001.20401.20371.1960
28702005.10.14 14:24modify8051.001.20401.20221.1960
28712005.10.14 14:24modify8051.001.20401.20201.1960
28722005.10.14 14:24s/l8051.001.20201.20201.1960200.0053180.00
28732005.10.14 14:24sell8061.001.20401.20901.1960
28742005.10.14 14:24modify8061.001.20401.20371.1960
28752005.10.14 14:25modify8061.001.20401.20201.1960
28762005.10.14 14:25s/l8061.001.20201.20201.1960200.0053380.00
28772005.10.14 14:25sell8071.001.20211.20711.1941
28782005.10.14 14:25modify8071.001.20211.20201.1941
28792005.10.14 14:25s/l8071.001.20201.20201.194110.0053390.00
28802005.10.14 14:25sell8081.001.20381.20881.1958
28812005.10.14 14:25modify8081.001.20381.20361.1958
28822005.10.14 14:25modify8081.001.20381.20221.1958
28832005.10.14 14:25modify8081.001.20381.20201.1958
28842005.10.14 14:26s/l8081.001.20201.20201.1958180.0053570.00
28852005.10.14 14:26sell8091.001.20381.20881.1958
28862005.10.14 14:26modify8091.001.20381.20361.1958
28872005.10.14 14:26modify8091.001.20381.20221.1958
28882005.10.14 14:26modify8091.001.20381.20201.1958
28892005.10.14 14:26s/l8091.001.20201.20201.1958180.0053750.00
28902005.10.14 14:26sell8101.001.20381.20881.1958
28912005.10.14 14:27modify8101.001.20381.20361.1958
28922005.10.14 14:27modify8101.001.20381.20221.1958
28932005.10.14 14:27modify8101.001.20381.20201.1958
28942005.10.14 14:37s/l8101.001.20201.20201.1958180.0053930.00
28952005.10.14 14:37sell8111.001.20381.20881.1958
28962005.10.14 15:22s/l8111.001.20881.20881.1958-500.0053430.00
28972005.10.14 15:22sell8121.001.20921.21421.2012
28982005.10.14 15:22modify8121.001.20921.20851.2012
28992005.10.14 15:23modify8121.001.20921.20841.2012
29002005.10.14 15:23s/l8121.001.20841.20841.201280.0053510.00
29012005.10.14 15:23sell8131.001.20851.21351.2005
29022005.10.14 15:23modify8131.001.20851.20841.2005
29032005.10.14 15:23s/l8131.001.20841.20841.200510.0053520.00
29042005.10.14 15:23sell8141.001.20851.21351.2005
29052005.10.14 15:24modify8141.001.20851.20841.2005
29062005.10.14 15:24s/l8141.001.20841.20841.200510.0053530.00
29072005.10.14 15:24sell8151.001.20851.21351.2005
29082005.10.14 15:35modify8151.001.20851.20841.2005
29092005.10.14 15:42s/l8151.001.20841.20841.200510.0053540.00
29102005.10.14 15:42sell8161.001.20851.21351.2005
29112005.10.14 17:00modify8161.001.20851.20831.2005
29122005.10.14 17:00s/l8161.001.20831.20831.200520.0053560.00
29132005.10.14 17:00sell8171.001.20811.21311.2001
29142005.10.16 23:00modify8171.001.20811.20771.2001
29152005.10.17 00:10s/l8171.001.20771.20771.200140.0053600.00
29162005.10.17 00:10sell8181.001.20831.21331.2003
29172005.10.17 00:10modify8181.001.20831.20811.2003
29182005.10.17 00:10s/l8181.001.20811.20811.200320.0053620.00
29192005.10.17 00:10sell8191.001.20961.21461.2016
29202005.10.17 00:11modify8191.001.20961.20811.2016
29212005.10.17 00:11s/l8191.001.20811.20811.2016150.0053770.00
29222005.10.17 00:11sell8201.001.20961.21461.2016
29232005.10.17 00:20modify8201.001.20961.20931.2016
29242005.10.17 00:22modify8201.001.20961.20921.2016
29252005.10.17 00:22modify8201.001.20961.20901.2016
29262005.10.17 00:22modify8201.001.20961.20801.2016
29272005.10.17 00:25s/l8201.001.20801.20801.2016160.0053930.00
29282005.10.17 00:25sell8211.001.21021.21521.2022
29292005.10.17 00:25modify8211.001.21021.20801.2022
29302005.10.17 00:25s/l8211.001.20801.20801.2022220.0054150.00
29312005.10.17 00:25sell8221.001.20911.21411.2011
29322005.10.17 00:26modify8221.001.20911.20801.2011
29332005.10.17 00:26s/l8221.001.20801.20801.2011110.0054260.00
29342005.10.17 00:26sell8231.001.20911.21411.2011
29352005.10.17 06:52modify8231.001.20911.20911.2011
29362005.10.17 07:02s/l8231.001.20911.20911.20110.0054260.00
29372005.10.17 07:02buy8241.001.20911.20411.2191
29382005.10.17 09:45s/l8241.001.20411.20411.2191-500.0053760.00
29392005.10.17 09:45buy8251.001.20401.19901.2140
29402005.10.17 16:30modify8251.001.20401.20401.2140
29412005.10.17 16:31modify8251.001.20401.20411.2140
29422005.10.17 16:50modify8251.001.20401.20451.2140
29432005.10.17 16:51modify8251.001.20401.20471.2140
29442005.10.17 17:03s/l8251.001.20471.20471.214070.0053830.00
29452005.10.17 17:03sell8261.001.20441.20941.1964
29462005.10.17 18:07modify8261.001.20441.20421.1964
29472005.10.17 18:48s/l8261.001.20421.20421.196420.0053850.00
29482005.10.17 18:48sell8271.001.20401.20901.1960
29492005.10.17 20:00modify8271.001.20401.20381.1960
29502005.10.17 20:54modify8271.001.20401.20371.1960
29512005.10.17 21:47modify8271.001.20401.20351.1960
29522005.10.17 21:48modify8271.001.20401.20341.1960
29532005.10.17 21:51modify8271.001.20401.20331.1960
29542005.10.17 22:29modify8271.001.20401.20321.1960
29552005.10.17 22:33modify8271.001.20401.20281.1960
29562005.10.17 22:33modify8271.001.20401.20271.1960
29572005.10.17 22:37modify8271.001.20401.20261.1960
29582005.10.17 22:43modify8271.001.20401.20251.1960
29592005.10.17 22:45modify8271.001.20401.20241.1960
29602005.10.17 22:53modify8271.001.20401.20231.1960
29612005.10.17 22:53modify8271.001.20401.20221.1960
29622005.10.17 23:46modify8271.001.20401.20211.1960
29632005.10.17 23:47modify8271.001.20401.20191.1960
29642005.10.17 23:48modify8271.001.20401.20181.1960
29652005.10.17 23:48modify8271.001.20401.20171.1960
29662005.10.17 23:48modify8271.001.20401.20161.1960
29672005.10.17 23:50modify8271.001.20401.20151.1960
29682005.10.17 23:52modify8271.001.20401.20101.1960
29692005.10.18 00:16modify8271.001.20401.20091.1960
29702005.10.18 00:16modify8271.001.20401.20081.1960
29712005.10.18 00:18modify8271.001.20401.20071.1960
29722005.10.18 00:18modify8271.001.20401.20061.1960
29732005.10.18 00:20modify8271.001.20401.20041.1960
29742005.10.18 00:20modify8271.001.20401.20031.1960
29752005.10.18 00:20modify8271.001.20401.20021.1960
29762005.10.18 00:48modify8271.001.20401.20011.1960
29772005.10.18 00:53modify8271.001.20401.20001.1960
29782005.10.18 00:53modify8271.001.20401.19991.1960
29792005.10.18 01:00s/l8271.001.19991.19991.1960410.0054260.00
29802005.10.18 01:00buy8281.001.19991.19491.2099
29812005.10.18 09:47s/l8281.001.19491.19491.2099-500.0053760.00
29822005.10.18 09:47buy8291.001.19471.18971.2047
29832005.10.18 09:48modify8291.001.19471.19511.2047
29842005.10.18 09:48modify8291.001.19471.19541.2047
29852005.10.18 09:49s/l8291.001.19541.19541.204770.0053830.00
29862005.10.18 09:49buy8301.001.19471.18971.2047
29872005.10.18 17:00modify8301.001.19471.19511.2047
29882005.10.18 17:00s/l8301.001.19511.19511.204740.0053870.00
29892005.10.18 17:00sell8311.001.19491.19991.1869
29902005.10.18 23:30modify8311.001.19491.19421.1869
29912005.10.18 23:30s/l8311.001.19421.19421.186970.0053940.00
29922005.10.18 23:30buy8321.001.19421.18921.2042
29932005.10.19 06:32s/l8321.001.18921.18921.2042-500.0053440.00
29942005.10.19 06:32buy8331.001.18931.18431.1993
29952005.10.19 06:33modify8331.001.18931.19021.1993
29962005.10.19 06:33s/l8331.001.19021.19021.199390.0053530.00
29972005.10.19 06:33buy8341.001.18961.18461.1996
29982005.10.19 06:33modify8341.001.18961.19021.1996
29992005.10.19 06:33s/l8341.001.19021.19021.199660.0053590.00
30002005.10.19 06:33buy8351.001.18961.18461.1996
30012005.10.19 06:34modify8351.001.18961.19021.1996
30022005.10.19 06:34s/l8351.001.19021.19021.199660.0053650.00
30032005.10.19 06:34buy8361.001.18961.18461.1996
30042005.10.19 06:34modify8361.001.18961.19021.1996
30052005.10.19 06:34s/l8361.001.19021.19021.199660.0053710.00
30062005.10.19 06:34buy8371.001.18961.18461.1996
30072005.10.19 06:52modify8371.001.18961.18961.1996
30082005.10.19 06:52modify8371.001.18961.19021.1996
30092005.10.19 06:52modify8371.001.18961.19171.1996
30102005.10.19 06:53s/l8371.001.19171.19171.1996210.0053920.00
30112005.10.19 06:53buy8381.001.19121.18621.2012
30122005.10.19 06:53modify8381.001.19121.19171.2012
30132005.10.19 06:53s/l8381.001.19171.19171.201250.0053970.00
30142005.10.19 06:53buy8391.001.19121.18621.2012
30152005.10.19 06:53modify8391.001.19121.19171.2012
30162005.10.19 06:54s/l8391.001.19171.19171.201250.0054020.00
30172005.10.19 06:54buy8401.001.19121.18621.2012
30182005.10.19 06:54modify8401.001.19121.19171.2012
30192005.10.19 06:54s/l8401.001.19171.19171.201250.0054070.00
30202005.10.19 06:54buy8411.001.19121.18621.2012
30212005.10.19 06:54modify8411.001.19121.19171.2012
30222005.10.19 06:55s/l8411.001.19171.19171.201250.0054120.00
30232005.10.19 06:55buy8421.001.19171.18671.2017
30242005.10.19 06:55modify8421.001.19171.19171.2017
30252005.10.19 06:55s/l8421.001.19171.19171.20170.0054120.00
30262005.10.19 06:55buy8431.001.19171.18671.2017
30272005.10.19 06:55modify8431.001.19171.19171.2017
30282005.10.19 06:56s/l8431.001.19171.19171.20170.0054120.00
30292005.10.19 06:56buy8441.001.19171.18671.2017
30302005.10.19 06:56modify8441.001.19171.19171.2017
30312005.10.19 06:56s/l8441.001.19171.19171.20170.0054120.00
30322005.10.19 06:56buy8451.001.19171.18671.2017
30332005.10.19 06:56modify8451.001.19171.19171.2017
30342005.10.19 06:57s/l8451.001.19171.19171.20170.0054120.00
30352005.10.19 06:57buy8461.001.19171.18671.2017
30362005.10.19 09:10modify8461.001.19171.19361.2017
30372005.10.19 09:10modify8461.001.19171.19381.2017
30382005.10.19 09:10modify8461.001.19171.19441.2017
30392005.10.19 09:10s/l8461.001.19441.19441.2017270.0054390.00
30402005.10.19 09:10sell8471.001.19271.19771.1847
30412005.10.19 09:15modify8471.001.19271.19271.1847
30422005.10.19 09:15s/l8471.001.19271.19271.18470.0054390.00
30432005.10.19 09:15sell8481.001.19271.19771.1847
30442005.10.19 09:15modify8481.001.19271.19271.1847
30452005.10.19 09:16s/l8481.001.19271.19271.18470.0054390.00
30462005.10.19 09:16sell8491.001.19271.19771.1847
30472005.10.19 09:16modify8491.001.19271.19271.1847
30482005.10.19 09:16s/l8491.001.19271.19271.18470.0054390.00
30492005.10.19 09:16sell8501.001.19271.19771.1847
30502005.10.19 09:16modify8501.001.19271.19271.1847
30512005.10.19 09:25s/l8501.001.19271.19271.18470.0054390.00
30522005.10.19 09:25sell8511.001.19381.19881.1858
30532005.10.19 09:25modify8511.001.19381.19271.1858
30542005.10.19 09:25s/l8511.001.19271.19271.1858110.0054500.00
30552005.10.19 09:25sell8521.001.19381.19881.1858
30562005.10.19 09:25modify8521.001.19381.19271.1858
30572005.10.19 09:26s/l8521.001.19271.19271.1858110.0054610.00
30582005.10.19 09:26sell8531.001.19381.19881.1858
30592005.10.19 09:26modify8531.001.19381.19271.1858
30602005.10.19 09:26s/l8531.001.19271.19271.1858110.0054720.00
30612005.10.19 09:26sell8541.001.19381.19881.1858
30622005.10.19 09:26modify8541.001.19381.19271.1858
30632005.10.19 09:30s/l8541.001.19271.19271.1858110.0054830.00
30642005.10.19 09:30sell8551.001.19471.19971.1867
30652005.10.19 15:02s/l8551.001.19971.19971.1867-500.0054330.00
30662005.10.19 15:02sell8561.001.20001.20501.1920
30672005.10.19 15:03modify8561.001.20001.19981.1920
30682005.10.19 15:03s/l8561.001.19981.19981.192020.0054350.00
30692005.10.19 15:03sell8571.001.19971.20471.1917
30702005.10.19 16:32modify8571.001.19971.19971.1917
30712005.10.19 16:32modify8571.001.19971.19961.1917
30722005.10.19 16:35modify8571.001.19971.19911.1917
30732005.10.19 16:35modify8571.001.19971.19901.1917
30742005.10.19 16:40modify8571.001.19971.19861.1917
30752005.10.19 16:40modify8571.001.19971.19851.1917
30762005.10.19 16:40modify8571.001.19971.19831.1917
30772005.10.19 16:42s/l8571.001.19831.19831.1917140.0054490.00
30782005.10.19 16:42sell8581.001.19821.20321.1902
30792005.10.19 17:07modify8581.001.19821.19811.1902
30802005.10.19 17:18s/l8581.001.19811.19811.190210.0054500.00
30812005.10.19 17:18sell8591.001.19791.20291.1899
30822005.10.20 03:05modify8591.001.19791.19791.1899
30832005.10.20 03:06modify8591.001.19791.19781.1899
30842005.10.20 03:23modify8591.001.19791.19771.1899
30852005.10.20 03:33modify8591.001.19791.19741.1899
30862005.10.20 03:51modify8591.001.19791.19731.1899
30872005.10.20 04:30s/l8591.001.19731.19731.189960.0054560.00
30882005.10.20 04:30buy8601.001.19751.19251.2075
30892005.10.20 06:30modify8601.001.19751.19801.2075
30902005.10.20 06:30s/l8601.001.19801.19801.207550.0054610.00
30912005.10.20 06:30sell8611.001.19781.20281.1898
30922005.10.20 07:37modify8611.001.19781.19771.1898
30932005.10.20 07:38modify8611.001.19781.19761.1898
30942005.10.20 07:53s/l8611.001.19761.19761.189820.0054630.00
30952005.10.20 07:53sell8621.001.19771.20271.1897
30962005.10.20 08:05modify8621.001.19771.19751.1897
30972005.10.20 08:06modify8621.001.19771.19741.1897
30982005.10.20 08:47s/l8621.001.19741.19741.189730.0054660.00
30992005.10.20 08:47sell8631.001.19761.20261.1896
31002005.10.20 09:00modify8631.001.19761.19651.1896
31012005.10.20 09:00s/l8631.001.19651.19651.1896110.0054770.00
31022005.10.20 09:00buy8641.001.19661.19161.2066
31032005.10.20 09:42modify8641.001.19661.19701.2066
31042005.10.20 09:42s/l8641.001.19701.19701.206640.0054810.00
31052005.10.20 09:42buy8651.001.19701.19201.2070
31062005.10.20 14:00modify8651.001.19701.19711.2070
31072005.10.20 14:02s/l8651.001.19711.19711.207010.0054820.00
31082005.10.20 14:02sell8661.001.19711.20211.1891
31092005.10.20 19:38s/l8661.001.20211.20211.1891-500.0054320.00
31102005.10.20 19:38sell8671.001.20201.20701.1940
31112005.10.21 00:10s/l8671.001.20701.20701.1940-500.0053820.00
31122005.10.21 00:10sell8681.001.20681.21181.1988
31132005.10.21 00:30modify8681.001.20681.20671.1988
31142005.10.21 01:00modify8681.001.20681.20581.1988
31152005.10.21 01:00s/l8681.001.20581.20581.1988100.0053920.00
31162005.10.21 01:00sell8691.001.20581.21081.1978
31172005.10.21 01:00modify8691.001.20581.20581.1978
31182005.10.21 01:00s/l8691.001.20581.20581.19780.0053920.00
31192005.10.21 01:00sell8701.001.20581.21081.1978
31202005.10.21 01:00modify8701.001.20581.20581.1978
31212005.10.21 01:01s/l8701.001.20581.20581.19780.0053920.00
31222005.10.21 01:01sell8711.001.20581.21081.1978
31232005.10.21 01:01modify8711.001.20581.20581.1978
31242005.10.21 01:01s/l8711.001.20581.20581.19780.0053920.00
31252005.10.21 01:01sell8721.001.20581.21081.1978
31262005.10.21 01:01modify8721.001.20581.20581.1978
31272005.10.21 01:01s/l8721.001.20581.20581.19780.0053920.00
31282005.10.21 01:01sell8731.001.20581.21081.1978
31292005.10.21 01:01modify8731.001.20581.20581.1978
31302005.10.21 01:02s/l8731.001.20581.20581.19780.0053920.00
31312005.10.21 01:02sell8741.001.20581.21081.1978
31322005.10.21 01:02modify8741.001.20581.20581.1978
31332005.10.21 01:20s/l8741.001.20581.20581.19780.0053920.00
31342005.10.21 01:20sell8751.001.20601.21101.1980
31352005.10.21 02:00modify8751.001.20601.20511.1980
31362005.10.21 02:00modify8751.001.20601.20501.1980
31372005.10.21 02:00modify8751.001.20601.20491.1980
31382005.10.21 02:00s/l8751.001.20491.20491.1980110.0054030.00
31392005.10.21 02:00sell8761.001.20491.20991.1969
31402005.10.21 02:01modify8761.001.20491.20491.1969
31412005.10.21 02:01s/l8761.001.20491.20491.19690.0054030.00
31422005.10.21 02:01sell8771.001.20491.20991.1969
31432005.10.21 02:01modify8771.001.20491.20491.1969
31442005.10.21 02:01s/l8771.001.20491.20491.19690.0054030.00
31452005.10.21 02:01sell8781.001.20491.20991.1969
31462005.10.21 02:02modify8781.001.20491.20491.1969
31472005.10.21 02:02modify8781.001.20491.20481.1969
31482005.10.21 02:05modify8781.001.20491.20471.1969
31492005.10.21 02:11modify8781.001.20491.20461.1969
31502005.10.21 02:17s/l8781.001.20461.20461.196930.0054060.00
31512005.10.21 02:17sell8791.001.20471.20971.1967
31522005.10.21 02:25modify8791.001.20471.20461.1967
31532005.10.21 02:25s/l8791.001.20461.20461.196710.0054070.00
31542005.10.21 02:25sell8801.001.20451.20951.1965
31552005.10.21 05:40modify8801.001.20451.20411.1965
31562005.10.21 06:00s/l8801.001.20411.20411.196540.0054110.00
31572005.10.21 06:00sell8811.001.20531.21031.1973
31582005.10.21 06:00modify8811.001.20531.20491.1973
31592005.10.21 06:00s/l8811.001.20491.20491.197340.0054150.00
31602005.10.21 06:00sell8821.001.20531.21031.1973
31612005.10.21 06:00modify8821.001.20531.20491.1973
31622005.10.21 06:01s/l8821.001.20491.20491.197340.0054190.00
31632005.10.21 06:01sell8831.001.20531.21031.1973
31642005.10.21 06:01modify8831.001.20531.20491.1973
31652005.10.21 06:01s/l8831.001.20491.20491.197340.0054230.00
31662005.10.21 06:01sell8841.001.20531.21031.1973
31672005.10.21 06:01modify8841.001.20531.20491.1973
31682005.10.21 06:02s/l8841.001.20491.20491.197340.0054270.00
31692005.10.21 06:02sell8851.001.20531.21031.1973
31702005.10.21 06:07modify8851.001.20531.20491.1973
31712005.10.21 06:08s/l8851.001.20491.20491.197340.0054310.00
31722005.10.21 06:08sell8861.001.20471.20971.1967
31732005.10.21 09:30modify8861.001.20471.20411.1967
31742005.10.21 09:30s/l8861.001.20411.20411.196760.0054370.00
31752005.10.21 09:30buy8871.001.20431.19931.2143
31762005.10.21 15:02s/l8871.001.19931.19931.2143-500.0053870.00
31772005.10.21 15:02buy8881.001.19931.19431.2093
31782005.10.21 15:15modify8881.001.19931.19931.2093
31792005.10.21 15:15s/l8881.001.19931.19931.20930.0053870.00
31802005.10.21 15:15buy8891.001.19901.19401.2090
31812005.10.21 15:16modify8891.001.19901.19931.2090
31822005.10.21 15:16s/l8891.001.19931.19931.209030.0053900.00
31832005.10.21 15:16buy8901.001.19901.19401.2090
31842005.10.21 15:16modify8901.001.19901.19931.2090
31852005.10.21 15:17s/l8901.001.19931.19931.209030.0053930.00
31862005.10.21 15:17buy8911.001.19901.19401.2090
31872005.10.21 15:17modify8911.001.19901.19931.2090
31882005.10.21 15:20modify8911.001.19901.20001.2090
31892005.10.21 15:20modify8911.001.19901.20021.2090
31902005.10.21 15:22s/l8911.001.20021.20021.2090120.0054050.00
31912005.10.21 15:22buy8921.001.20031.19531.2103
31922005.10.21 15:37s/l8921.001.19531.19531.2103-500.0053550.00
31932005.10.21 15:37buy8931.001.19551.19051.2055
31942005.10.21 15:47modify8931.001.19551.19571.2055
31952005.10.21 15:47modify8931.001.19551.19581.2055
31962005.10.21 15:53s/l8931.001.19581.19581.205530.0053580.00
31972005.10.21 15:53buy8941.001.19591.19091.2059
31982005.10.24 14:20modify8941.001.19591.19601.2059
31992005.10.24 14:20modify8941.001.19591.19631.2059
32002005.10.24 14:20s/l8941.001.19631.19631.205940.0053620.00
32012005.10.24 14:20sell8951.001.19631.20131.1883
32022005.10.24 16:17s/l8951.001.20131.20131.1883-500.0053120.00
32032005.10.24 16:17sell8961.001.20151.20651.1935
32042005.10.24 16:30modify8961.001.20151.20061.1935
32052005.10.24 16:30modify8961.001.20151.20051.1935
32062005.10.24 16:30s/l8961.001.20051.20051.1935100.0053220.00
32072005.10.24 16:30sell8971.001.20061.20561.1926
32082005.10.24 16:30modify8971.001.20061.20051.1926
32092005.10.24 16:30s/l8971.001.20051.20051.192610.0053230.00
32102005.10.24 16:30sell8981.001.20061.20561.1926
32112005.10.24 16:31modify8981.001.20061.20051.1926
32122005.10.24 16:31s/l8981.001.20051.20051.192610.0053240.00
32132005.10.24 16:31sell8991.001.20061.20561.1926
32142005.10.24 16:31modify8991.001.20061.20051.1926
32152005.10.24 16:31s/l8991.001.20051.20051.192610.0053250.00
32162005.10.24 16:31sell9001.001.20061.20561.1926
32172005.10.24 16:32modify9001.001.20061.20051.1926
32182005.10.24 16:33modify9001.001.20061.20041.1926
32192005.10.24 16:53s/l9001.001.20041.20041.192620.0053270.00
32202005.10.24 16:53sell9011.001.20031.20531.1923
32212005.10.24 17:00modify9011.001.20031.19871.1923
32222005.10.24 17:00s/l9011.001.19871.19871.1923160.0053430.00
32232005.10.24 17:00sell9021.001.19871.20371.1907
32242005.10.24 17:00modify9021.001.19871.19871.1907
32252005.10.24 17:00s/l9021.001.19871.19871.19070.0053430.00
32262005.10.24 17:00sell9031.001.19871.20371.1907
32272005.10.24 17:00modify9031.001.19871.19871.1907
32282005.10.24 17:00s/l9031.001.19871.19871.19070.0053430.00
32292005.10.24 17:00sell9041.001.19871.20371.1907
32302005.10.24 17:01modify9041.001.19871.19871.1907
32312005.10.24 17:01s/l9041.001.19871.19871.19070.0053430.00
32322005.10.24 17:01sell9051.001.19871.20371.1907
32332005.10.24 17:01modify9051.001.19871.19871.1907
32342005.10.24 17:01s/l9051.001.19871.19871.19070.0053430.00
32352005.10.24 17:01sell9061.001.19871.20371.1907
32362005.10.24 17:01modify9061.001.19871.19871.1907
32372005.10.24 17:02modify9061.001.19871.19851.1907
32382005.10.24 17:02modify9061.001.19871.19771.1907
32392005.10.24 17:05s/l9061.001.19771.19771.1907100.0053530.00
32402005.10.24 17:05sell9071.001.19751.20251.1895
32412005.10.24 23:32modify9071.001.19751.19731.1895
32422005.10.24 23:32modify9071.001.19751.19721.1895
32432005.10.24 23:40s/l9071.001.19721.19721.189530.0053560.00
32442005.10.24 23:40buy9081.001.19721.19221.2072
32452005.10.25 08:02modify9081.001.19721.19851.2072
32462005.10.25 08:02modify9081.001.19721.19891.2072
32472005.10.25 08:03s/l9081.001.19891.19891.2072170.0053730.00
32482005.10.25 08:03sell9091.001.19791.20291.1899
32492005.10.25 08:30s/l9091.001.20291.20291.1899-500.0053230.00
32502005.10.25 08:30sell9101.001.20271.20771.1947
32512005.10.25 08:30modify9101.001.20271.20271.1947
32522005.10.25 08:30modify9101.001.20271.20191.1947
32532005.10.25 08:30modify9101.001.20271.20171.1947
32542005.10.25 08:30s/l9101.001.20171.20171.1947100.0053330.00
32552005.10.25 08:30sell9111.001.20191.20691.1939
32562005.10.25 08:30modify9111.001.20191.20191.1939
32572005.10.25 08:30modify9111.001.20191.20171.1939
32582005.10.25 08:30s/l9111.001.20171.20171.193920.0053350.00
32592005.10.25 08:30sell9121.001.20191.20691.1939
32602005.10.25 08:30modify9121.001.20191.20191.1939
32612005.10.25 08:30modify9121.001.20191.20171.1939
32622005.10.25 08:30s/l9121.001.20171.20171.193920.0053370.00
32632005.10.25 08:30sell9131.001.20191.20691.1939
32642005.10.25 08:31modify9131.001.20191.20191.1939
32652005.10.25 08:31modify9131.001.20191.20171.1939
32662005.10.25 08:31s/l9131.001.20171.20171.193920.0053390.00
32672005.10.25 08:31sell9141.001.20191.20691.1939
32682005.10.25 08:31modify9141.001.20191.20191.1939
32692005.10.25 08:31modify9141.001.20191.20171.1939
32702005.10.25 08:31s/l9141.001.20171.20171.193920.0053410.00
32712005.10.25 08:31sell9151.001.20191.20691.1939
32722005.10.25 08:31modify9151.001.20191.20191.1939
32732005.10.25 08:31modify9151.001.20191.20171.1939
32742005.10.25 08:31s/l9151.001.20171.20171.193920.0053430.00
32752005.10.25 08:31sell9161.001.20191.20691.1939
32762005.10.25 08:45modify9161.001.20191.20191.1939
32772005.10.25 08:45modify9161.001.20191.20181.1939
32782005.10.25 08:50modify9161.001.20191.20171.1939
32792005.10.25 08:52s/l9161.001.20171.20171.193920.0053450.00
32802005.10.25 08:52sell9171.001.20151.20651.1935
32812005.10.25 12:45s/l9171.001.20651.20651.1935-500.0052950.00
32822005.10.25 12:45sell9181.001.20631.21131.1983
32832005.10.25 14:20s/l9181.001.21131.21131.1983-500.0052450.00
32842005.10.25 14:20sell9191.001.21141.21641.2034
32852005.10.25 14:20modify9191.001.21141.21051.2034
32862005.10.25 14:21s/l9191.001.21051.21051.203490.0052540.00
32872005.10.25 14:21sell9201.001.21041.21541.2024
32882005.10.26 07:15modify9201.001.21041.20891.2024
32892005.10.26 07:15s/l9201.001.20891.20891.2024150.0052690.00
32902005.10.26 07:15sell9211.001.21111.21611.2031
32912005.10.26 07:15modify9211.001.21111.20971.2031
32922005.10.26 07:15modify9211.001.21111.20951.2031
32932005.10.26 07:15modify9211.001.21111.20891.2031
32942005.10.26 07:16s/l9211.001.20891.20891.2031220.0052910.00
32952005.10.26 07:16sell9221.001.21111.21611.2031
32962005.10.26 07:16modify9221.001.21111.20971.2031
32972005.10.26 07:16modify9221.001.21111.20951.2031
32982005.10.26 07:16modify9221.001.21111.20891.2031
32992005.10.26 07:17s/l9221.001.20891.20891.2031220.0053130.00
33002005.10.26 07:17sell9231.001.21111.21611.2031
33012005.10.26 07:17modify9231.001.21111.20971.2031
33022005.10.26 07:17modify9231.001.21111.20951.2031
33032005.10.26 07:17modify9231.001.21111.20891.2031
33042005.10.26 07:18s/l9231.001.20891.20891.2031220.0053350.00
33052005.10.26 07:18sell9241.001.21111.21611.2031
33062005.10.26 07:18modify9241.001.21111.20971.2031
33072005.10.26 07:18modify9241.001.21111.20951.2031
33082005.10.26 07:18modify9241.001.21111.20891.2031
33092005.10.26 07:18s/l9241.001.20891.20891.2031220.0053570.00
33102005.10.26 07:18sell9251.001.21111.21611.2031
33112005.10.26 07:19modify9251.001.21111.20971.2031
33122005.10.26 07:19modify9251.001.21111.20951.2031
33132005.10.26 07:19modify9251.001.21111.20891.2031
33142005.10.26 07:19s/l9251.001.20891.20891.2031220.0053790.00
33152005.10.26 07:19sell9261.001.21111.21611.2031
33162005.10.26 07:19modify9261.001.21111.20971.2031
33172005.10.26 07:22s/l9261.001.20971.20971.2031140.0053930.00
33182005.10.26 07:22sell9271.001.21111.21611.2031
33192005.10.26 07:25modify9271.001.21111.21001.2031
33202005.10.26 07:25modify9271.001.21111.20981.2031
33212005.10.26 07:25modify9271.001.21111.20921.2031
33222005.10.26 07:25s/l9271.001.20921.20921.2031190.0054120.00
33232005.10.26 07:25sell9281.001.21141.21641.2034
33242005.10.26 07:26modify9281.001.21141.21001.2034
33252005.10.26 07:26modify9281.001.21141.20981.2034
33262005.10.26 07:26modify9281.001.21141.20921.2034
33272005.10.26 07:26s/l9281.001.20921.20921.2034220.0054340.00
33282005.10.26 07:26sell9291.001.21141.21641.2034
33292005.10.26 07:26modify9291.001.21141.21001.2034
33302005.10.26 07:26modify9291.001.21141.20981.2034
33312005.10.26 07:29modify9291.001.21141.20921.2034
33322005.10.26 07:30modify9291.001.21141.20891.2034
33332005.10.26 07:42modify9291.001.21141.20831.2034
33342005.10.26 07:42modify9291.001.21141.20781.2034
33352005.10.26 07:42s/l9291.001.20781.20781.2034360.0054700.00
33362005.10.26 07:42buy9301.001.20781.20281.2178
33372005.10.26 14:00modify9301.001.20781.20851.2178
33382005.10.26 14:00s/l9301.001.20851.20851.217870.0054770.00
33392005.10.26 14:00sell9311.001.20851.21351.2005
33402005.10.26 16:07modify9311.001.20851.20841.2005
33412005.10.26 16:08modify9311.001.20851.20771.2005
33422005.10.26 16:08s/l9311.001.20771.20771.200580.0054850.00
33432005.10.26 16:08sell9321.001.20761.21261.1996
33442005.10.26 21:30modify9321.001.20761.20741.1996
33452005.10.26 21:30modify9321.001.20761.20731.1996
33462005.10.26 21:34modify9321.001.20761.20721.1996
33472005.10.26 22:00modify9321.001.20761.20711.1996
33482005.10.26 23:42modify9321.001.20761.20691.1996
33492005.10.26 23:45modify9321.001.20761.20671.1996
33502005.10.26 23:47modify9321.001.20761.20631.1996
33512005.10.26 23:47modify9321.001.20761.20591.1996
33522005.10.27 00:00s/l9321.001.20591.20591.1996170.0055020.00
33532005.10.27 00:00sell9331.001.20881.21381.2008
33542005.10.27 00:00modify9331.001.20881.20841.2008
33552005.10.27 00:00modify9331.001.20881.20661.2008
33562005.10.27 00:00s/l9331.001.20661.20661.2008220.0055240.00
33572005.10.27 00:00sell9341.001.20881.21381.2008
33582005.10.27 00:00modify9341.001.20881.20841.2008
33592005.10.27 00:00modify9341.001.20881.20661.2008
33602005.10.27 00:00s/l9341.001.20661.20661.2008220.0055460.00
33612005.10.27 00:00sell9351.001.20881.21381.2008
33622005.10.27 00:00modify9351.001.20881.20841.2008
33632005.10.27 00:00modify9351.001.20881.20661.2008
33642005.10.27 00:01s/l9351.001.20661.20661.2008220.0055680.00
33652005.10.27 00:01sell9361.001.20881.21381.2008
33662005.10.27 00:01modify9361.001.20881.20841.2008
33672005.10.27 00:01modify9361.001.20881.20661.2008
33682005.10.27 00:01s/l9361.001.20661.20661.2008220.0055900.00
33692005.10.27 00:01sell9371.001.20881.21381.2008
33702005.10.27 00:01modify9371.001.20881.20841.2008
33712005.10.27 00:01modify9371.001.20881.20661.2008
33722005.10.27 00:01s/l9371.001.20661.20661.2008220.0056120.00
33732005.10.27 00:01sell9381.001.20881.21381.2008
33742005.10.27 00:01modify9381.001.20881.20841.2008
33752005.10.27 00:02s/l9381.001.20841.20841.200840.0056160.00
33762005.10.27 00:02sell9391.001.20881.21381.2008
33772005.10.27 00:02modify9391.001.20881.20661.2008
33782005.10.27 00:02s/l9391.001.20661.20661.2008220.0056380.00
33792005.10.27 00:02sell9401.001.20881.21381.2008
33802005.10.27 00:03modify9401.001.20881.20841.2008
33812005.10.27 00:03modify9401.001.20881.20661.2008
33822005.10.27 00:03s/l9401.001.20661.20661.2008220.0056600.00
33832005.10.27 00:03sell9411.001.20881.21381.2008
33842005.10.27 00:04modify9411.001.20881.20841.2008
33852005.10.27 00:04modify9411.001.20881.20661.2008
33862005.10.27 00:04s/l9411.001.20661.20661.2008220.0056820.00
33872005.10.27 00:04sell9421.001.20881.21381.2008
33882005.10.27 00:25modify9421.001.20881.20661.2008
33892005.10.27 00:25s/l9421.001.20661.20661.2008220.0057040.00
33902005.10.27 00:25sell9431.001.20691.21191.1989
33912005.10.27 00:25modify9431.001.20691.20661.1989
33922005.10.27 00:25s/l9431.001.20661.20661.198930.0057070.00
33932005.10.27 00:25sell9441.001.20841.21341.2004
33942005.10.27 00:26modify9441.001.20841.20831.2004
33952005.10.27 00:26modify9441.001.20841.20661.2004
33962005.10.27 00:26s/l9441.001.20661.20661.2004180.0057250.00
33972005.10.27 00:26sell9451.001.20841.21341.2004
33982005.10.27 00:26modify9451.001.20841.20831.2004
33992005.10.27 00:26modify9451.001.20841.20661.2004
34002005.10.27 00:27s/l9451.001.20661.20661.2004180.0057430.00
34012005.10.27 00:27sell9461.001.20841.21341.2004
34022005.10.27 08:03s/l9461.001.21341.21341.2004-500.0056930.00
34032005.10.27 08:03sell9471.001.21321.21821.2052
34042005.10.27 09:41modify9471.001.21321.21321.2052
34052005.10.27 10:17s/l9471.001.21321.21321.20520.0056930.00
34062005.10.27 10:17sell9481.001.21341.21841.2054
34072005.10.27 10:35modify9481.001.21341.21341.2054
34082005.10.27 10:40s/l9481.001.21341.21341.20540.0056930.00
34092005.10.27 10:40sell9491.001.21321.21821.2052
34102005.10.28 12:52modify9491.001.21321.21271.2052
34112005.10.28 12:52modify9491.001.21321.21231.2052
34122005.10.28 12:52modify9491.001.21321.21111.2052
34132005.10.28 12:53s/l9491.001.21111.21111.2052210.0057140.00
34142005.10.28 12:53buy9501.001.21291.20791.2229
34152005.10.28 16:10s/l9501.001.20791.20791.2229-500.0056640.00
34162005.10.28 16:10buy9511.001.20761.20261.2176
34172005.10.31 12:52s/l9511.001.20261.20261.2176-500.0056140.00
34182005.10.31 12:52buy9521.001.20271.19771.2127
34192005.10.31 15:42s/l9521.001.19771.19771.2127-500.0055640.00
34202005.10.31 15:42buy9531.001.19791.19291.2079
34212005.10.31 16:00modify9531.001.19791.19791.2079
34222005.10.31 16:00s/l9531.001.19791.19791.20790.0055640.00
34232005.10.31 16:00buy9541.001.19791.19291.2079
34242005.10.31 16:00modify9541.001.19791.19791.2079
34252005.10.31 16:00s/l9541.001.19791.19791.20790.0055640.00
34262005.10.31 16:00buy9551.001.19791.19291.2079
34272005.10.31 16:00modify9551.001.19791.19791.2079
34282005.10.31 16:01s/l9551.001.19791.19791.20790.0055640.00
34292005.10.31 16:01buy9561.001.19791.19291.2079
34302005.10.31 16:01modify9561.001.19791.19791.2079
34312005.10.31 16:01s/l9561.001.19791.19791.20790.0055640.00
34322005.10.31 16:01buy9571.001.19791.19291.2079
34332005.10.31 16:01modify9571.001.19791.19791.2079
34342005.10.31 16:01s/l9571.001.19791.19791.20790.0055640.00
34352005.10.31 16:01buy9581.001.19791.19291.2079
34362005.10.31 16:01modify9581.001.19791.19791.2079
34372005.10.31 16:22s/l9581.001.19791.19791.20790.0055640.00
34382005.10.31 16:22buy9591.001.19811.19311.2081
34392005.10.31 16:30modify9591.001.19811.19821.2081
34402005.10.31 17:00modify9591.001.19811.19831.2081
34412005.10.31 17:03modify9591.001.19811.19841.2081
34422005.10.31 18:05s/l9591.001.19841.19841.208130.0055670.00
34432005.10.31 18:05buy9601.001.19851.19351.2085
34442005.11.01 08:23modify9601.001.19851.19881.2085
34452005.11.01 08:23s/l9601.001.19881.19881.208530.0055700.00
34462005.11.01 08:23sell9611.001.19871.20371.1907
34472005.11.01 22:32s/l9611.001.20371.20371.1907-500.0055200.00
34482005.11.01 22:32sell9621.001.20351.20851.1955
34492005.11.02 00:02modify9621.001.20351.20311.1955
34502005.11.02 00:03modify9621.001.20351.20271.1955
34512005.11.02 00:30modify9621.001.20351.20211.1955
34522005.11.02 02:06s/l9621.001.20211.20211.1955140.0055340.00
34532005.11.02 02:06sell9631.001.20201.20701.1940
34542005.11.02 11:07modify9631.001.20201.20201.1940
34552005.11.02 11:08modify9631.001.20201.20191.1940
34562005.11.02 11:12modify9631.001.20201.20121.1940
34572005.11.02 11:14modify9631.001.20201.20091.1940
34582005.11.02 11:15modify9631.001.20201.20081.1940
34592005.11.02 11:16modify9631.001.20201.20061.1940
34602005.11.02 11:16modify9631.001.20201.20051.1940
34612005.11.02 13:00s/l9631.001.20051.20051.1940150.0055490.00
34622005.11.02 13:00buy9641.001.20111.19611.2111
34632005.11.02 13:35modify9641.001.20111.20131.2111
34642005.11.02 13:36modify9641.001.20111.20141.2111
34652005.11.02 13:45s/l9641.001.20141.20141.211130.0055520.00
34662005.11.02 13:45buy9651.001.20041.19541.2104
34672005.11.02 13:46modify9651.001.20041.20071.2104
34682005.11.02 13:46modify9651.001.20041.20091.2104
34692005.11.02 13:47s/l9651.001.20091.20091.210450.0055570.00
34702005.11.02 13:47buy9661.001.20041.19541.2104
34712005.11.02 13:55modify9661.001.20041.20101.2104
34722005.11.02 13:55modify9661.001.20041.20121.2104
34732005.11.02 13:56s/l9661.001.20121.20121.210480.0055650.00
34742005.11.02 13:56buy9671.001.20071.19571.2107
34752005.11.02 13:57modify9671.001.20071.20101.2107
34762005.11.02 13:59modify9671.001.20071.20121.2107
34772005.11.02 14:02modify9671.001.20071.20201.2107
34782005.11.02 14:02modify9671.001.20071.20241.2107
34792005.11.02 14:30modify9671.001.20071.20251.2107
34802005.11.02 14:30modify9671.001.20071.20261.2107
34812005.11.02 14:53modify9671.001.20071.20301.2107
34822005.11.02 15:07s/l9671.001.20301.20301.2107230.0055880.00
34832005.11.02 15:07sell9681.001.20251.20751.1945
34842005.11.02 17:29s/l9681.001.20751.20751.1945-500.0055380.00
34852005.11.02 17:29sell9691.001.20731.21231.1993
34862005.11.02 18:30modify9691.001.20731.20721.1993
34872005.11.02 19:10s/l9691.001.20721.20721.199310.0055390.00
34882005.11.02 19:10sell9701.001.20701.21201.1990
34892005.11.03 07:54modify9701.001.20701.20691.1990
34902005.11.03 08:49modify9701.001.20701.20681.1990
34912005.11.03 08:49modify9701.001.20701.20671.1990
34922005.11.03 09:10s/l9701.001.20671.20671.199030.0055420.00
34932005.11.03 09:10sell9711.001.20671.21171.1987
34942005.11.03 11:05modify9711.001.20671.20671.1987
34952005.11.03 11:07modify9711.001.20671.20661.1987
34962005.11.03 11:12modify9711.001.20671.20641.1987
34972005.11.03 11:30s/l9711.001.20641.20641.198730.0055450.00
34982005.11.03 11:30sell9721.001.20641.21141.1984
34992005.11.03 12:35modify9721.001.20641.20631.1984
35002005.11.03 12:38s/l9721.001.20631.20631.198410.0055460.00
35012005.11.03 12:38sell9731.001.20621.21121.1982
35022005.11.03 13:00modify9731.001.20621.20621.1982
35032005.11.03 13:00modify9731.001.20621.20611.1982
35042005.11.03 13:00modify9731.001.20621.20601.1982
35052005.11.03 13:02modify9731.001.20621.20551.1982
35062005.11.03 13:30modify9731.001.20621.20421.1982
35072005.11.03 13:30s/l9731.001.20421.20421.1982200.0055660.00
35082005.11.03 13:30buy9741.001.20451.19951.2145
35092005.11.03 14:22s/l9741.001.19951.19951.2145-500.0055160.00
35102005.11.03 14:22buy9751.001.19941.19441.2094
35112005.11.03 14:25modify9751.001.19941.19981.2094
35122005.11.03 14:25s/l9751.001.19981.19981.209440.0055200.00
35132005.11.03 14:25buy9761.001.19981.19481.2098
35142005.11.03 14:26modify9761.001.19981.19981.2098
35152005.11.03 14:27s/l9761.001.19981.19981.20980.0055200.00
35162005.11.03 14:27buy9771.001.19981.19481.2098
35172005.11.03 14:29modify9771.001.19981.19981.2098
35182005.11.03 14:30modify9771.001.19981.20011.2098
35192005.11.03 14:54s/l9771.001.20011.20011.209830.0055230.00
35202005.11.03 14:54buy9781.001.20031.19531.2103
35212005.11.03 17:17s/l9781.001.19531.19531.2103-500.0054730.00
35222005.11.03 17:17buy9791.001.19551.19051.2055
35232005.11.04 13:32modify9791.001.19551.19561.2055
35242005.11.04 13:32modify9791.001.19551.19611.2055
35252005.11.04 13:32modify9791.001.19551.19631.2055
35262005.11.04 13:35s/l9791.001.19631.19631.205580.0054810.00
35272005.11.04 13:35sell9801.001.19501.20001.1870
35282005.11.04 13:37modify9801.001.19501.19361.1870
35292005.11.04 13:38s/l9801.001.19361.19361.1870140.0054950.00
35302005.11.04 13:38buy9811.001.19441.18941.2044
35312005.11.04 13:42modify9811.001.19441.19451.2044
35322005.11.04 13:43s/l9811.001.19451.19451.204410.0054960.00
35332005.11.04 13:43buy9821.001.19441.18941.2044
35342005.11.04 13:43modify9821.001.19441.19451.2044
35352005.11.04 13:43modify9821.001.19441.19501.2044
35362005.11.04 13:43s/l9821.001.19501.19501.204460.0055020.00
35372005.11.04 13:43buy9831.001.19421.18921.2042
35382005.11.04 13:44modify9831.001.19421.19451.2042
35392005.11.04 13:44s/l9831.001.19451.19451.204230.0055050.00
35402005.11.04 13:44buy9841.001.19441.18941.2044
35412005.11.04 13:44modify9841.001.19441.19451.2044
35422005.11.04 13:47modify9841.001.19441.19501.2044
35432005.11.04 13:47s/l9841.001.19501.19501.204460.0055110.00
35442005.11.04 13:47sell9851.001.19441.19941.1864
35452005.11.04 13:47modify9851.001.19441.19351.1864
35462005.11.04 13:47s/l9851.001.19351.19351.186490.0055200.00
35472005.11.04 13:47buy9861.001.19411.18911.2041
35482005.11.04 13:48modify9861.001.19411.19411.2041
35492005.11.04 13:48s/l9861.001.19411.19411.20410.0055200.00
35502005.11.04 13:48buy9871.001.19231.18731.2023
35512005.11.04 13:48modify9871.001.19231.19241.2023
35522005.11.04 13:48modify9871.001.19231.19411.2023
35532005.11.04 13:48modify9871.001.19231.19501.2023
35542005.11.04 13:48s/l9871.001.19501.19501.2023270.0055470.00
35552005.11.04 13:48sell9881.001.19441.19941.1864
35562005.11.04 13:49modify9881.001.19441.19351.1864
35572005.11.04 13:49s/l9881.001.19351.19351.186490.0055560.00
35582005.11.04 13:49buy9891.001.19411.18911.2041
35592005.11.04 13:49modify9891.001.19411.19411.2041
35602005.11.04 13:49s/l9891.001.19411.19411.20410.0055560.00
35612005.11.04 13:49buy9901.001.19231.18731.2023
35622005.11.04 13:49modify9901.001.19231.19241.2023
35632005.11.04 13:49s/l9901.001.19241.19241.202310.0055570.00
35642005.11.04 13:49buy9911.001.19201.18701.2020
35652005.11.04 13:52modify9911.001.19201.19221.2020
35662005.11.04 13:52modify9911.001.19201.19251.2020
35672005.11.04 13:53s/l9911.001.19251.19251.202050.0055620.00
35682005.11.04 13:53buy9921.001.19251.18751.2025
35692005.11.04 13:54modify9921.001.19251.19251.2025
35702005.11.04 13:54s/l9921.001.19251.19251.20250.0055620.00
35712005.11.04 13:54buy9931.001.19251.18751.2025
35722005.11.04 13:54modify9931.001.19251.19251.2025
35732005.11.04 13:55modify9931.001.19251.19271.2025
35742005.11.04 13:55modify9931.001.19251.19321.2025
35752005.11.04 13:55modify9931.001.19251.19411.2025
35762005.11.04 13:55modify9931.001.19251.19551.2025
35772005.11.04 13:55modify9931.001.19251.19621.2025
35782005.11.04 13:55s/l9931.001.19621.19621.2025370.0055990.00
35792005.11.04 13:55sell9941.001.19611.20111.1881
35802005.11.04 13:55modify9941.001.19611.19571.1881
35812005.11.04 13:55s/l9941.001.19571.19571.188140.0056030.00
35822005.11.04 13:55sell9951.001.19561.20061.1876
35832005.11.04 14:23modify9951.001.19561.19561.1876
35842005.11.04 14:23s/l9951.001.19561.19561.18760.0056030.00
35852005.11.04 14:23sell9961.001.19681.20181.1888
35862005.11.04 14:25modify9961.001.19681.19561.1888
35872005.11.04 14:30modify9961.001.19681.19551.1888
35882005.11.04 14:30modify9961.001.19681.19541.1888
35892005.11.04 14:30modify9961.001.19681.19531.1888
35902005.11.04 14:32modify9961.001.19681.19501.1888
35912005.11.04 14:32modify9961.001.19681.19481.1888
35922005.11.04 14:50modify9961.001.19681.19431.1888
35932005.11.04 14:50modify9961.001.19681.19421.1888
35942005.11.04 14:51modify9961.001.19681.19381.1888
35952005.11.04 14:53s/l9961.001.19381.19381.1888300.0056330.00
35962005.11.04 14:53buy9971.001.19481.18981.2048
35972005.11.04 15:00s/l9971.001.18981.18981.2048-500.0055830.00
35982005.11.04 15:00buy9981.001.18981.18481.1998
35992005.11.04 15:00modify9981.001.18981.19031.1998
36002005.11.04 15:00s/l9981.001.19031.19031.199850.0055880.00
36012005.11.04 15:00buy9991.001.19041.18541.2004
36022005.11.04 15:20modify9991.001.19041.19051.2004
36032005.11.04 15:20s/l9991.001.19051.19051.200410.0055890.00
36042005.11.04 15:20buy10001.001.18841.18341.1984
36052005.11.04 15:22modify10001.001.18841.19051.1984
36062005.11.04 15:22s/l10001.001.19051.19051.1984210.0056100.00
36072005.11.04 15:22buy10011.001.18841.18341.1984
36082005.11.04 15:22modify10011.001.18841.19051.1984
36092005.11.04 15:25s/l10011.001.19051.19051.1984210.0056310.00
36102005.11.04 15:25buy10021.001.18751.18251.1975
36112005.11.04 15:25modify10021.001.18751.18981.1975
36122005.11.04 15:25s/l10021.001.18981.18981.1975230.0056540.00
36132005.11.04 15:25buy10031.001.18811.18311.1981
36142005.11.04 15:27modify10031.001.18811.18981.1981
36152005.11.04 15:33s/l10031.001.18981.18981.1981170.0056710.00
36162005.11.04 15:33buy10041.001.18601.18101.1960
36172005.11.04 15:45s/l10041.001.18101.18101.1960-500.0056210.00
36182005.11.04 15:45buy10051.001.18061.17561.1906
36192005.11.04 15:45modify10051.001.18061.18431.1906
36202005.11.04 15:45s/l10051.001.18431.18431.1906370.0056580.00
36212005.11.04 15:45buy10061.001.18261.17761.1926
36222005.11.04 15:46modify10061.001.18261.18431.1926
36232005.11.04 15:46s/l10061.001.18431.18431.1926170.0056750.00
36242005.11.04 15:46buy10071.001.18261.17761.1926
36252005.11.04 15:48modify10071.001.18261.18451.1926
36262005.11.04 15:48s/l10071.001.18451.18451.1926190.0056940.00
36272005.11.04 15:48buy10081.001.18271.17771.1927
36282005.11.04 15:49modify10081.001.18271.18451.1927
36292005.11.04 15:52s/l10081.001.18451.18451.1927180.0057120.00
36302005.11.04 15:52buy10091.001.18311.17811.1931
36312005.11.04 15:52modify10091.001.18311.18431.1931
36322005.11.04 15:53s/l10091.001.18431.18431.1931120.0057240.00
36332005.11.04 15:53buy10101.001.18311.17811.1931
36342005.11.04 15:54modify10101.001.18311.18431.1931
36352005.11.04 15:54s/l10101.001.18431.18431.1931120.0057360.00
36362005.11.04 15:54buy10111.001.18311.17811.1931
36372005.11.07 13:32s/l10111.001.17811.17811.1931-500.0056860.00
36382005.11.07 13:32buy10121.001.17821.17321.1882
36392005.11.07 13:35modify10121.001.17821.17931.1882
36402005.11.07 13:35s/l10121.001.17931.17931.1882110.0056970.00
36412005.11.07 13:35buy10131.001.17951.17451.1895
36422005.11.07 15:30modify10131.001.17951.17971.1895
36432005.11.07 15:30modify10131.001.17951.17981.1895
36442005.11.07 15:30modify10131.001.17951.17991.1895
36452005.11.07 15:30s/l10131.001.17991.17991.189540.0057010.00
36462005.11.07 15:30buy10141.001.17981.17481.1898
36472005.11.07 15:31modify10141.001.17981.17981.1898
36482005.11.07 15:31modify10141.001.17981.17991.1898
36492005.11.07 15:31s/l10141.001.17991.17991.189810.0057020.00
36502005.11.07 15:31buy10151.001.17981.17481.1898
36512005.11.07 15:32modify10151.001.17981.17981.1898
36522005.11.07 15:32modify10151.001.17981.17991.1898
36532005.11.07 15:33modify10151.001.17981.18011.1898
36542005.11.07 15:35modify10151.001.17981.18021.1898
36552005.11.07 15:48s/l10151.001.18021.18021.189840.0057060.00
36562005.11.07 15:48buy10161.001.17981.17481.1898
36572005.11.07 19:30modify10161.001.17981.18021.1898
36582005.11.07 19:30modify10161.001.17981.18031.1898
36592005.11.07 19:35modify10161.001.17981.18051.1898
36602005.11.07 22:00s/l10161.001.18051.18051.189870.0057130.00
36612005.11.07 22:00sell10171.001.18031.18531.1723
36622005.11.08 00:00modify10171.001.18031.18021.1723
36632005.11.08 00:02modify10171.001.18031.18011.1723
36642005.11.08 00:03modify10171.001.18031.18001.1723
36652005.11.08 00:30modify10171.001.18031.17661.1723
36662005.11.08 00:30s/l10171.001.17661.17661.1723370.0057500.00
36672005.11.08 00:30buy10181.001.17811.17311.1881
36682005.11.08 01:00s/l10181.001.17311.17311.1881-500.0057000.00
36692005.11.08 01:00buy10191.001.17321.16821.1832
36702005.11.08 01:00modify10191.001.17321.17441.1832
36712005.11.08 01:00modify10191.001.17321.17501.1832
36722005.11.08 01:01s/l10191.001.17501.17501.1832180.0057180.00
36732005.11.08 01:01buy10201.001.17461.16961.1846
36742005.11.08 01:01modify10201.001.17461.17501.1846
36752005.11.08 01:01s/l10201.001.17501.17501.184640.0057220.00
36762005.11.08 01:01buy10211.001.17461.16961.1846
36772005.11.08 01:05modify10211.001.17461.17491.1846
36782005.11.08 01:05modify10211.001.17461.17501.1846
36792005.11.08 01:12s/l10211.001.17501.17501.184640.0057260.00
36802005.11.08 01:12buy10221.001.17511.17011.1851
36812005.11.08 15:02modify10221.001.17511.17521.1851
36822005.11.08 15:05modify10221.001.17511.17561.1851
36832005.11.08 15:05modify10221.001.17511.17571.1851
36842005.11.08 15:23modify10221.001.17511.17601.1851
36852005.11.08 15:23modify10221.001.17511.17611.1851
36862005.11.08 15:23modify10221.001.17511.17631.1851
36872005.11.08 15:35s/l10221.001.17631.17631.1851120.0057380.00
36882005.11.08 15:35sell10231.001.17551.18051.1675
36892005.11.09 11:20modify10231.001.17551.17521.1675
36902005.11.09 11:20s/l10231.001.17521.17521.167530.0057410.00
36912005.11.09 11:20buy10241.001.17571.17071.1857
36922005.11.09 13:30modify10241.001.17571.17671.1857
36932005.11.09 13:30s/l10241.001.17671.17671.1857100.0057510.00
36942005.11.09 13:30buy10251.001.17511.17011.1851
36952005.11.09 13:31modify10251.001.17511.17671.1851
36962005.11.09 13:31s/l10251.001.17671.17671.1851160.0057670.00
36972005.11.09 13:31buy10261.001.17511.17011.1851
36982005.11.09 13:32modify10261.001.17511.17671.1851
36992005.11.09 13:37s/l10261.001.17671.17671.1851160.0057830.00
37002005.11.09 13:37buy10271.001.17501.17001.1850
37012005.11.09 13:38modify10271.001.17501.17621.1850
37022005.11.09 13:39s/l10271.001.17621.17621.1850120.0057950.00
37032005.11.09 13:39buy10281.001.17501.17001.1850
37042005.11.09 13:55modify10281.001.17501.17651.1850
37052005.11.09 13:56s/l10281.001.17651.17651.1850150.0058100.00
37062005.11.09 13:56buy10291.001.17491.16991.1849
37072005.11.09 13:59modify10291.001.17491.17651.1849
37082005.11.09 14:00modify10291.001.17491.17671.1849
37092005.11.09 14:00modify10291.001.17491.17711.1849
37102005.11.09 14:02modify10291.001.17491.17721.1849
37112005.11.09 14:03modify10291.001.17491.17731.1849
37122005.11.09 14:05s/l10291.001.17731.17731.1849240.0058340.00
37132005.11.09 14:05sell10301.001.17701.18201.1690
37142005.11.09 14:13modify10301.001.17701.17621.1690
37152005.11.09 14:19s/l10301.001.17621.17621.169080.0058420.00
37162005.11.09 14:19sell10311.001.17641.18141.1684
37172005.11.09 14:33modify10311.001.17641.17611.1684
37182005.11.09 14:33modify10311.001.17641.17561.1684
37192005.11.09 14:40modify10311.001.17641.17461.1684
37202005.11.09 14:41modify10311.001.17641.17411.1684
37212005.11.09 14:41s/l10311.001.17411.17411.1684230.0058650.00
37222005.11.09 14:41buy10321.001.17431.16931.1843
37232005.11.09 18:05modify10321.001.17431.17501.1843
37242005.11.09 18:05s/l10321.001.17501.17501.184370.0058720.00
37252005.11.09 18:05sell10331.001.17481.17981.1668
37262005.11.09 18:11modify10331.001.17481.17481.1668
37272005.11.09 18:26s/l10331.001.17481.17481.16680.0058720.00
37282005.11.09 18:26sell10341.001.17571.18071.1677
37292005.11.09 18:26modify10341.001.17571.17541.1677
37302005.11.09 18:26modify10341.001.17571.17491.1677
37312005.11.09 18:29s/l10341.001.17491.17491.167780.0058800.00
37322005.11.09 18:29sell10351.001.17571.18071.1677
37332005.11.10 13:30modify10351.001.17571.17561.1677
37342005.11.10 13:30s/l10351.001.17561.17561.167710.0058810.00
37352005.11.10 13:30buy10361.001.17621.17121.1862
37362005.11.10 13:37modify10361.001.17621.17671.1862
37372005.11.10 13:37modify10361.001.17621.17711.1862
37382005.11.10 13:38s/l10361.001.17711.17711.186290.0058900.00
37392005.11.10 13:38buy10371.001.17721.17221.1872
37402005.11.10 13:40modify10371.001.17721.17751.1872
37412005.11.10 13:40modify10371.001.17721.17791.1872
37422005.11.10 13:40modify10371.001.17721.17811.1872
37432005.11.10 13:43s/l10371.001.17811.17811.187290.0058990.00
37442005.11.10 13:43sell10381.001.17801.18301.1700
37452005.11.10 13:52modify10381.001.17801.17801.1700
37462005.11.10 13:52modify10381.001.17801.17761.1700
37472005.11.10 13:53modify10381.001.17801.17711.1700
37482005.11.10 13:53modify10381.001.17801.17681.1700
37492005.11.10 13:53s/l10381.001.17681.17681.1700120.0059110.00
37502005.11.10 13:53buy10391.001.17681.17181.1868
37512005.11.10 19:32s/l10391.001.17181.17181.1868-500.0058610.00
37522005.11.10 19:32buy10401.001.17181.16681.1818
37532005.11.10 19:33modify10401.001.17181.17181.1818
37542005.11.10 19:34s/l10401.001.17181.17181.18180.0058610.00
37552005.11.10 19:34buy10411.001.17181.16681.1818
37562005.11.14 00:00modify10411.001.17181.17181.1818
37572005.11.14 00:00modify10411.001.17181.17191.1818
37582005.11.14 00:05s/l10411.001.17191.17191.181810.0058620.00
37592005.11.14 00:05sell10421.001.17191.17691.1639
37602005.11.14 04:15s/l10421.001.17691.17691.1639-500.0058120.00
37612005.11.14 04:15sell10431.001.17701.18201.1690
37622005.11.14 06:30modify10431.001.17701.17701.1690
37632005.11.14 07:00modify10431.001.17701.17641.1690
37642005.11.14 07:00modify10431.001.17701.17631.1690
37652005.11.14 07:10modify10431.001.17701.17621.1690
37662005.11.14 07:36modify10431.001.17701.17611.1690
37672005.11.14 07:37modify10431.001.17701.17601.1690
37682005.11.14 08:02modify10431.001.17701.17571.1690
37692005.11.14 08:35s/l10431.001.17571.17571.1690130.0058250.00
37702005.11.14 08:35sell10441.001.17551.18051.1675
37712005.11.14 10:42modify10441.001.17551.17531.1675
37722005.11.14 10:45modify10441.001.17551.17521.1675
37732005.11.14 10:51s/l10441.001.17521.17521.167530.0058280.00
37742005.11.14 10:51buy10451.001.17521.17021.1852
37752005.11.14 13:20s/l10451.001.17021.17021.1852-500.0057780.00
37762005.11.14 13:20buy10461.001.16991.16491.1799
37772005.11.15 12:06s/l10461.001.16491.16491.1799-500.0057280.00
37782005.11.15 12:06buy10471.001.16511.16011.1751
37792005.11.15 13:00modify10471.001.16511.16561.1751
37802005.11.15 13:30modify10471.001.16511.16601.1751
37812005.11.15 13:36s/l10471.001.16601.16601.175190.0057370.00
37822005.11.15 13:36buy10481.001.16621.16121.1762
37832005.11.15 13:56modify10481.001.16621.16691.1762
37842005.11.15 13:56modify10481.001.16621.16731.1762
37852005.11.15 13:56modify10481.001.16621.16741.1762
37862005.11.15 14:00s/l10481.001.16741.16741.1762120.0057490.00
37872005.11.15 14:00buy10491.001.16761.16261.1776
37882005.11.15 14:55modify10491.001.16761.16761.1776
37892005.11.15 15:00s/l10491.001.16761.16761.17760.0057490.00
37902005.11.15 15:00buy10501.001.16591.16091.1759
37912005.11.15 15:00modify10501.001.16591.16601.1759
37922005.11.15 15:01modify10501.001.16591.16631.1759
37932005.11.15 15:02s/l10501.001.16631.16631.175940.0057530.00
37942005.11.15 15:02buy10511.001.16591.16091.1759
37952005.11.15 15:08modify10511.001.16591.16591.1759
37962005.11.15 15:09modify10511.001.16591.16611.1759
37972005.11.15 15:09modify10511.001.16591.16621.1759
37982005.11.15 15:09modify10511.001.16591.16631.1759
37992005.11.15 15:10modify10511.001.16591.16641.1759
38002005.11.15 15:11modify10511.001.16591.16651.1759
38012005.11.15 15:12modify10511.001.16591.16661.1759
38022005.11.15 15:12modify10511.001.16591.16671.1759
38032005.11.15 15:13s/l10511.001.16671.16671.175980.0057610.00
38042005.11.15 15:13buy10521.001.16651.16151.1765
38052005.11.15 15:19modify10521.001.16651.16651.1765
38062005.11.15 15:19modify10521.001.16651.16661.1765
38072005.11.15 15:20modify10521.001.16651.16721.1765
38082005.11.15 15:20modify10521.001.16651.16731.1765
38092005.11.15 15:22modify10521.001.16651.16741.1765
38102005.11.15 15:22modify10521.001.16651.16811.1765
38112005.11.15 15:25modify10521.001.16651.16841.1765
38122005.11.15 15:26modify10521.001.16651.16851.1765
38132005.11.15 15:30s/l10521.001.16851.16851.1765200.0057810.00
38142005.11.15 15:30sell10531.001.16811.17311.1601
38152005.11.15 23:30s/l10531.001.17311.17311.1601-500.0057310.00
38162005.11.15 23:30sell10541.001.17361.17861.1656
38172005.11.16 00:48modify10541.001.17361.17351.1656
38182005.11.16 01:03modify10541.001.17361.17341.1656
38192005.11.16 03:19modify10541.001.17361.17331.1656
38202005.11.16 04:11modify10541.001.17361.17301.1656
38212005.11.16 04:24modify10541.001.17361.17291.1656
38222005.11.16 05:23modify10541.001.17361.17281.1656
38232005.11.16 05:33modify10541.001.17361.17271.1656
38242005.11.16 05:33modify10541.001.17361.17261.1656
38252005.11.16 05:36modify10541.001.17361.17251.1656
38262005.11.16 05:37modify10541.001.17361.17241.1656
38272005.11.16 06:39modify10541.001.17361.17231.1656
38282005.11.16 06:40modify10541.001.17361.17221.1656
38292005.11.16 07:30s/l10541.001.17221.17221.1656140.0057450.00
38302005.11.16 07:30sell10551.001.17211.17711.1641
38312005.11.16 10:30modify10551.001.17211.17081.1641
38322005.11.16 10:31s/l10551.001.17081.17081.1641130.0057580.00
38332005.11.16 10:31buy10561.001.17081.16581.1808
38342005.11.16 14:41s/l10561.001.16581.16581.1808-500.0057080.00
38352005.11.16 14:41buy10571.001.16601.16101.1760
38362005.11.16 16:01modify10571.001.16601.16641.1760
38372005.11.16 16:02modify10571.001.16601.16661.1760
38382005.11.16 16:02modify10571.001.16601.16681.1760
38392005.11.16 16:03modify10571.001.16601.16691.1760
38402005.11.16 16:04s/l10571.001.16691.16691.176090.0057170.00
38412005.11.16 16:04buy10581.001.16701.16201.1770
38422005.11.16 16:15modify10581.001.16701.16731.1770
38432005.11.16 16:16modify10581.001.16701.16761.1770
38442005.11.16 16:47s/l10581.001.16761.16761.177060.0057230.00
38452005.11.16 16:47buy10591.001.16771.16271.1777
38462005.11.16 17:24modify10591.001.16771.16771.1777
38472005.11.16 17:25modify10591.001.16771.16781.1777
38482005.11.16 17:26s/l10591.001.16781.16781.177710.0057240.00
38492005.11.16 17:26sell10601.001.16781.17281.1598
38502005.11.17 02:56modify10601.001.16781.16771.1598
38512005.11.17 02:56modify10601.001.16781.16751.1598
38522005.11.17 03:15s/l10601.001.16751.16751.159830.0057270.00
38532005.11.17 03:15sell10611.001.16751.17251.1595
38542005.11.17 07:31modify10611.001.16751.16711.1595
38552005.11.17 07:41s/l10611.001.16711.16711.159540.0057310.00
38562005.11.17 07:41buy10621.001.16711.16211.1771
38572005.11.17 08:50modify10621.001.16711.16791.1771
38582005.11.17 08:50modify10621.001.16711.16811.1771
38592005.11.17 08:51s/l10621.001.16811.16811.1771100.0057410.00
38602005.11.17 08:51sell10631.001.16781.17281.1598
38612005.11.17 15:55s/l10631.001.17281.17281.1598-500.0056910.00
38622005.11.17 15:55sell10641.001.17261.17761.1646
38632005.11.17 16:17modify10641.001.17261.17251.1646
38642005.11.17 16:19s/l10641.001.17251.17251.164610.0056920.00
38652005.11.17 16:19sell10651.001.17241.17741.1644
38662005.11.17 16:45modify10651.001.17241.17181.1644
38672005.11.17 17:04s/l10651.001.17181.17181.164460.0056980.00
38682005.11.17 17:04sell10661.001.17161.17661.1636
38692005.11.18 08:19modify10661.001.17161.17131.1636
38702005.11.18 08:20modify10661.001.17161.17101.1636
38712005.11.18 08:24modify10661.001.17161.17081.1636
38722005.11.18 08:27modify10661.001.17161.17051.1636
38732005.11.18 08:27modify10661.001.17161.17041.1636
38742005.11.18 08:27modify10661.001.17161.17021.1636
38752005.11.18 08:33modify10661.001.17161.17001.1636
38762005.11.18 08:37modify10661.001.17161.16991.1636
38772005.11.18 08:40modify10661.001.17161.16981.1636
38782005.11.18 08:40modify10661.001.17161.16961.1636
38792005.11.18 08:41modify10661.001.17161.16921.1636
38802005.11.18 08:41modify10661.001.17161.16891.1636
38812005.11.18 09:05s/l10661.001.16891.16891.1636270.0057250.00
38822005.11.18 09:05buy10671.001.16891.16391.1789
38832005.11.18 13:45modify10671.001.16891.17081.1789
38842005.11.18 13:45s/l10671.001.17081.17081.1789190.0057440.00
38852005.11.18 13:45buy10681.001.16881.16381.1788
38862005.11.18 13:45modify10681.001.16881.16961.1788
38872005.11.18 13:45modify10681.001.16881.17041.1788
38882005.11.18 13:45s/l10681.001.17041.17041.1788160.0057600.00
38892005.11.18 13:45buy10691.001.16831.16331.1783
38902005.11.18 13:45modify10691.001.16831.17081.1783
38912005.11.18 13:45s/l10691.001.17081.17081.1783250.0057850.00
38922005.11.18 13:45buy10701.001.16881.16381.1788
38932005.11.18 13:45modify10701.001.16881.16961.1788
38942005.11.18 13:45modify10701.001.16881.17041.1788
38952005.11.18 13:45s/l10701.001.17041.17041.1788160.0058010.00
38962005.11.18 13:45buy10711.001.16831.16331.1783
38972005.11.18 13:45modify10711.001.16831.17081.1783
38982005.11.18 13:45s/l10711.001.17081.17081.1783250.0058260.00
38992005.11.18 13:45buy10721.001.16881.16381.1788
39002005.11.18 13:45modify10721.001.16881.16961.1788
39012005.11.18 13:45modify10721.001.16881.17041.1788
39022005.11.18 13:45s/l10721.001.17041.17041.1788160.0058420.00
39032005.11.18 13:45buy10731.001.16831.16331.1783
39042005.11.18 13:45modify10731.001.16831.17081.1783
39052005.11.18 13:45s/l10731.001.17081.17081.1783250.0058670.00
39062005.11.18 13:45buy10741.001.16881.16381.1788
39072005.11.18 13:45modify10741.001.16881.16961.1788
39082005.11.18 13:45modify10741.001.16881.17041.1788
39092005.11.18 13:45s/l10741.001.17041.17041.1788160.0058830.00
39102005.11.18 13:45buy10751.001.16831.16331.1783
39112005.11.18 13:45modify10751.001.16831.17081.1783
39122005.11.18 13:45s/l10751.001.17081.17081.1783250.0059080.00
39132005.11.18 13:45buy10761.001.16881.16381.1788
39142005.11.18 13:46modify10761.001.16881.17081.1788
39152005.11.18 13:46s/l10761.001.17081.17081.1788200.0059280.00
39162005.11.18 13:46sell10771.001.17051.17551.1625
39172005.11.18 13:47modify10771.001.17051.16941.1625
39182005.11.18 13:47modify10771.001.17051.16861.1625
39192005.11.18 13:47s/l10771.001.16861.16861.1625190.0059470.00
39202005.11.18 13:47sell10781.001.17051.17551.1625
39212005.11.18 13:47modify10781.001.17051.16971.1625
39222005.11.18 13:48s/l10781.001.16971.16971.162580.0059550.00
39232005.11.18 13:48sell10791.001.16971.17471.1617
39242005.11.18 13:48modify10791.001.16971.16941.1617
39252005.11.18 13:48modify10791.001.16971.16861.1617
39262005.11.18 13:48s/l10791.001.16861.16861.1617110.0059660.00
39272005.11.18 13:48sell10801.001.17051.17551.1625
39282005.11.18 13:48modify10801.001.17051.16971.1625
39292005.11.18 13:48s/l10801.001.16971.16971.162580.0059740.00
39302005.11.18 13:48sell10811.001.16971.17471.1617
39312005.11.18 13:48modify10811.001.16971.16861.1617
39322005.11.18 13:50s/l10811.001.16861.16861.1617110.0059850.00
39332005.11.18 13:50sell10821.001.17031.17531.1623
39342005.11.18 13:50modify10821.001.17031.16991.1623
39352005.11.18 13:50modify10821.001.17031.16921.1623
39362005.11.18 13:50s/l10821.001.16921.16921.1623110.0059960.00
39372005.11.18 13:50sell10831.001.17051.17551.1625
39382005.11.18 13:50modify10831.001.17051.17011.1625
39392005.11.18 13:50s/l10831.001.17011.17011.162540.0060000.00
39402005.11.18 13:50sell10841.001.17031.17531.1623
39412005.11.18 13:50modify10841.001.17031.16991.1623
39422005.11.18 13:50modify10841.001.17031.16921.1623
39432005.11.18 13:50s/l10841.001.16921.16921.1623110.0060110.00
39442005.11.18 13:50sell10851.001.17051.17551.1625
39452005.11.18 13:50modify10851.001.17051.17011.1625
39462005.11.18 13:51s/l10851.001.17011.17011.162540.0060150.00
39472005.11.18 13:51sell10861.001.17031.17531.1623
39482005.11.18 13:55modify10861.001.17031.16971.1623
39492005.11.18 13:55s/l10861.001.16971.16971.162360.0060210.00
39502005.11.18 13:55sell10871.001.16971.17471.1617
39512005.11.18 13:55modify10871.001.16971.16941.1617
39522005.11.18 13:55modify10871.001.16971.16861.1617
39532005.11.18 13:55s/l10871.001.16861.16861.1617110.0060320.00
39542005.11.18 13:55sell10881.001.17051.17551.1625
39552005.11.18 13:55modify10881.001.17051.16971.1625
39562005.11.18 13:55s/l10881.001.16971.16971.162580.0060400.00
39572005.11.18 13:55sell10891.001.16971.17471.1617
39582005.11.18 13:55modify10891.001.16971.16941.1617
39592005.11.18 13:55modify10891.001.16971.16861.1617
39602005.11.18 13:56s/l10891.001.16861.16861.1617110.0060510.00
39612005.11.18 13:56sell10901.001.17051.17551.1625
39622005.11.18 13:56modify10901.001.17051.16861.1625
39632005.11.18 13:56modify10901.001.17051.16851.1625
39642005.11.18 13:57s/l10901.001.16851.16851.1625200.0060710.00
39652005.11.18 13:57buy10911.001.16871.16371.1787
39662005.11.18 13:57modify10911.001.16871.16881.1787
39672005.11.18 13:57modify10911.001.16871.16951.1787
39682005.11.18 13:57s/l10911.001.16951.16951.178780.0060790.00
39692005.11.18 13:57buy10921.001.16801.16301.1780
39702005.11.18 13:57modify10921.001.16801.16981.1780
39712005.11.18 13:58s/l10921.001.16981.16981.1780180.0060970.00
39722005.11.18 13:58buy10931.001.16841.16341.1784
39732005.11.18 13:58modify10931.001.16841.16881.1784
39742005.11.18 13:58modify10931.001.16841.16951.1784
39752005.11.18 13:58s/l10931.001.16951.16951.1784110.0061080.00
39762005.11.18 13:58buy10941.001.16801.16301.1780
39772005.11.18 13:58modify10941.001.16801.16981.1780
39782005.11.18 13:58s/l10941.001.16981.16981.1780180.0061260.00
39792005.11.18 13:58buy10951.001.16841.16341.1784
39802005.11.18 13:59modify10951.001.16841.16981.1784
39812005.11.18 14:00modify10951.001.16841.17281.1784
39822005.11.18 14:00modify10951.001.16841.17321.1784
39832005.11.18 14:00s/l10951.001.17321.17321.1784480.0061740.00
39842005.11.18 14:00sell10961.001.17301.17801.1650
39852005.11.18 14:00modify10961.001.17301.17291.1650
39862005.11.18 14:00s/l10961.001.17291.17291.165010.0061750.00
39872005.11.18 14:00sell10971.001.17431.17931.1663
39882005.11.18 14:00modify10971.001.17431.17411.1663
39892005.11.18 14:00modify10971.001.17431.17291.1663
39902005.11.18 14:00s/l10971.001.17291.17291.1663140.0061890.00
39912005.11.18 14:00sell10981.001.17431.17931.1663
39922005.11.18 14:00modify10981.001.17431.17411.1663
39932005.11.18 14:00modify10981.001.17431.17291.1663
39942005.11.18 14:00s/l10981.001.17291.17291.1663140.0062030.00
39952005.11.18 14:00sell10991.001.17431.17931.1663
39962005.11.18 14:00modify10991.001.17431.17411.1663
39972005.11.18 14:00modify10991.001.17431.17291.1663
39982005.11.18 14:00s/l10991.001.17291.17291.1663140.0062170.00
39992005.11.18 14:00sell11001.001.17431.17931.1663
40002005.11.18 14:00modify11001.001.17431.17411.1663
40012005.11.18 14:00modify11001.001.17431.17291.1663
40022005.11.18 14:00s/l11001.001.17291.17291.1663140.0062310.00
40032005.11.18 14:00sell11011.001.17431.17931.1663
40042005.11.18 14:10modify11011.001.17431.17411.1663
40052005.11.18 14:11modify11011.001.17431.17351.1663
40062005.11.18 14:11modify11011.001.17431.17341.1663
40072005.11.18 14:11modify11011.001.17431.17321.1663
40082005.11.18 14:11modify11011.001.17431.17271.1663
40092005.11.18 14:12s/l11011.001.17271.17271.1663160.0062470.00
40102005.11.18 14:12sell11021.001.17381.17881.1658
40112005.11.18 14:12modify11021.001.17381.17371.1658
40122005.11.18 14:12modify11021.001.17381.17271.1658
40132005.11.18 14:12s/l11021.001.17271.17271.1658110.0062580.00
40142005.11.18 14:12sell11031.001.17381.17881.1658
40152005.11.18 14:13modify11031.001.17381.17371.1658
40162005.11.18 14:13modify11031.001.17381.17271.1658
40172005.11.18 14:13s/l11031.001.17271.17271.1658110.0062690.00
40182005.11.18 14:13sell11041.001.17381.17881.1658
40192005.11.18 14:41s/l11041.001.17881.17881.1658-500.0062190.00
40202005.11.18 14:41sell11051.001.17901.18401.1710
40212005.11.18 14:42modify11051.001.17901.17901.1710
40222005.11.18 14:42s/l11051.001.17901.17901.17100.0062190.00
40232005.11.18 14:42sell11061.001.17951.18451.1715
40242005.11.18 14:42modify11061.001.17951.17931.1715
40252005.11.18 14:42modify11061.001.17951.17921.1715
40262005.11.18 14:42modify11061.001.17951.17901.1715
40272005.11.18 14:42s/l11061.001.17901.17901.171550.0062240.00
40282005.11.18 14:42sell11071.001.17951.18451.1715
40292005.11.18 14:42modify11071.001.17951.17931.1715
40302005.11.18 14:43modify11071.001.17951.17921.1715
40312005.11.18 14:43modify11071.001.17951.17901.1715
40322005.11.18 14:43s/l11071.001.17901.17901.171550.0062290.00
40332005.11.18 14:43sell11081.001.17951.18451.1715
40342005.11.18 14:43modify11081.001.17951.17931.1715
40352005.11.18 14:48modify11081.001.17951.17901.1715
40362005.11.18 14:50modify11081.001.17951.17881.1715
40372005.11.18 14:51modify11081.001.17951.17861.1715
40382005.11.18 14:51modify11081.001.17951.17851.1715
40392005.11.18 14:52modify11081.001.17951.17811.1715
40402005.11.18 14:52modify11081.001.17951.17801.1715
40412005.11.18 14:55s/l11081.001.17801.17801.1715150.0062440.00
40422005.11.18 14:55sell11091.001.17781.18281.1698
40432005.11.18 15:03modify11091.001.17781.17651.1698
40442005.11.18 15:03modify11091.001.17781.17641.1698
40452005.11.18 15:03modify11091.001.17781.17631.1698
40462005.11.18 15:04s/l11091.001.17631.17631.1698150.0062590.00
40472005.11.18 15:04sell11101.001.17661.18161.1686
40482005.11.18 15:04modify11101.001.17661.17661.1686
40492005.11.18 15:04modify11101.001.17661.17651.1686
40502005.11.18 15:04modify11101.001.17661.17641.1686
40512005.11.18 15:04modify11101.001.17661.17631.1686
40522005.11.18 15:04s/l11101.001.17631.17631.168630.0062620.00
40532005.11.18 15:04sell11111.001.17661.18161.1686
40542005.11.18 15:05modify11111.001.17661.17631.1686
40552005.11.18 15:05modify11111.001.17661.17551.1686
40562005.11.18 15:05modify11111.001.17661.17541.1686
40572005.11.18 15:06modify11111.001.17661.17521.1686
40582005.11.18 15:06modify11111.001.17661.17381.1686
40592005.11.18 15:06modify11111.001.17661.17371.1686
40602005.11.18 15:06modify11111.001.17661.17361.1686
40612005.11.18 15:06modify11111.001.17661.17351.1686
40622005.11.18 15:06s/l11111.001.17351.17351.1686310.0062930.00
40632005.11.18 15:06sell11121.001.17351.17851.1655
40642005.11.18 15:07modify11121.001.17351.17351.1655
40652005.11.18 15:07s/l11121.001.17351.17351.16550.0062930.00
40662005.11.18 15:07sell11131.001.17391.17891.1659
40672005.11.18 15:08modify11131.001.17391.17391.1659
40682005.11.18 15:08modify11131.001.17391.17381.1659
40692005.11.18 15:08modify11131.001.17391.17351.1659
40702005.11.18 15:08s/l11131.001.17351.17351.165940.0062970.00
40712005.11.18 15:08sell11141.001.17391.17891.1659
40722005.11.18 15:17modify11141.001.17391.17331.1659
40732005.11.18 15:17modify11141.001.17391.17321.1659
40742005.11.18 15:17modify11141.001.17391.17311.1659
40752005.11.18 15:18modify11141.001.17391.17281.1659
40762005.11.18 15:19modify11141.001.17391.17271.1659
40772005.11.18 15:19modify11141.001.17391.17261.1659
40782005.11.18 15:20modify11141.001.17391.17171.1659
40792005.11.18 15:20modify11141.001.17391.17161.1659
40802005.11.18 15:20modify11141.001.17391.17151.1659
40812005.11.18 15:21s/l11141.001.17151.17151.1659240.0063210.00
40822005.11.18 15:21sell11151.001.17171.17671.1637
40832005.11.18 15:21modify11151.001.17171.17171.1637
40842005.11.18 15:21modify11151.001.17171.17151.1637
40852005.11.18 15:21s/l11151.001.17151.17151.163720.0063230.00
40862005.11.18 15:21sell11161.001.17171.17671.1637
40872005.11.18 18:31s/l11161.001.17671.17671.1637-500.0062730.00
40882005.11.18 18:31sell11171.001.17651.18151.1685
40892005.11.21 08:24s/l11171.001.18151.18151.1685-500.0062230.00
40902005.11.21 08:24sell11181.001.18151.18651.1735
40912005.11.21 15:06modify11181.001.18151.17951.1735
40922005.11.21 15:06s/l11181.001.17951.17951.1735200.0062430.00
40932005.11.21 15:06buy11191.001.18121.17621.1912
40942005.11.21 15:07modify11191.001.18121.18121.1912
40952005.11.21 15:07s/l11191.001.18121.18121.19120.0062430.00
40962005.11.21 15:07buy11201.001.18111.17611.1911
40972005.11.21 15:10s/l11201.001.17611.17611.1911-500.0061930.00
40982005.11.21 15:10buy11211.001.17511.17011.1851
40992005.11.21 15:10modify11211.001.17511.17631.1851
41002005.11.21 15:10modify11211.001.17511.17651.1851
41012005.11.21 15:10s/l11211.001.17651.17651.1851140.0062070.00
41022005.11.21 15:10buy11221.001.17511.17011.1851
41032005.11.21 15:10modify11221.001.17511.17601.1851
41042005.11.21 15:11modify11221.001.17511.17611.1851
41052005.11.21 15:11modify11221.001.17511.17631.1851
41062005.11.21 15:11s/l11221.001.17631.17631.1851120.0062190.00
41072005.11.21 15:11buy11231.001.17511.17011.1851
41082005.11.21 15:11modify11231.001.17511.17631.1851
41092005.11.21 15:11modify11231.001.17511.17651.1851
41102005.11.21 15:11modify11231.001.17511.17661.1851
41112005.11.21 15:11modify11231.001.17511.17731.1851
41122005.11.21 15:12s/l11231.001.17731.17731.1851220.0062410.00
41132005.11.21 15:12buy11241.001.17741.17241.1874
41142005.11.21 15:14modify11241.001.17741.17751.1874
41152005.11.21 15:14s/l11241.001.17751.17751.187410.0062420.00
41162005.11.21 15:14buy11251.001.17621.17121.1862
41172005.11.21 15:14modify11251.001.17621.17651.1862
41182005.11.21 15:14modify11251.001.17621.17671.1862
41192005.11.21 15:14modify11251.001.17621.17721.1862
41202005.11.21 15:14s/l11251.001.17721.17721.1862100.0062520.00
41212005.11.21 15:14buy11261.001.17621.17121.1862
41222005.11.21 15:21modify11261.001.17621.17631.1862
41232005.11.21 15:22modify11261.001.17621.17641.1862
41242005.11.21 15:24s/l11261.001.17641.17641.186220.0062540.00
41252005.11.21 15:24buy11271.001.17661.17161.1866
41262005.11.21 15:28modify11271.001.17661.17661.1866
41272005.11.21 15:32s/l11271.001.17661.17661.18660.0062540.00
41282005.11.21 15:32buy11281.001.17661.17161.1866
41292005.11.22 08:40s/l11281.001.17161.17161.1866-500.0062040.00
41302005.11.22 08:40buy11291.001.17141.16641.1814
41312005.11.22 15:47modify11291.001.17141.17211.1814
41322005.11.22 15:47s/l11291.001.17211.17211.181470.0062110.00
41332005.11.22 15:47sell11301.001.17191.17691.1639
41342005.11.22 19:03s/l11301.001.17691.17691.1639-500.0061610.00
41352005.11.22 19:03sell11311.001.17671.18171.1687
41362005.11.22 19:23s/l11311.001.18171.18171.1687-500.0061110.00
41372005.11.22 19:23sell11321.001.18151.18651.1735
41382005.11.22 19:25modify11321.001.18151.18141.1735
41392005.11.22 19:42s/l11321.001.18141.18141.173510.0061120.00
41402005.11.22 19:42sell11331.001.18131.18631.1733
41412005.11.23 00:23modify11331.001.18131.18131.1733
41422005.11.23 00:30modify11331.001.18131.18111.1733
41432005.11.23 00:33modify11331.001.18131.18101.1733
41442005.11.23 00:33modify11331.001.18131.18081.1733
41452005.11.23 00:34modify11331.001.18131.18051.1733
41462005.11.23 00:42modify11331.001.18131.18041.1733
41472005.11.23 00:43modify11331.001.18131.18031.1733
41482005.11.23 00:43modify11331.001.18131.18021.1733
41492005.11.23 00:43modify11331.001.18131.18011.1733
41502005.11.23 00:44modify11331.001.18131.18001.1733
41512005.11.23 01:32s/l11331.001.18001.18001.1733130.0061250.00
41522005.11.23 01:32buy11341.001.18011.17511.1901
41532005.11.23 05:36modify11341.001.18011.18011.1901
41542005.11.23 05:36modify11341.001.18011.18021.1901
41552005.11.23 05:39modify11341.001.18011.18031.1901
41562005.11.23 05:49modify11341.001.18011.18041.1901
41572005.11.23 05:53modify11341.001.18011.18051.1901
41582005.11.23 05:53modify11341.001.18011.18061.1901
41592005.11.23 05:54modify11341.001.18011.18071.1901
41602005.11.23 05:58modify11341.001.18011.18081.1901
41612005.11.23 05:59modify11341.001.18011.18091.1901
41622005.11.23 06:07modify11341.001.18011.18101.1901
41632005.11.23 06:07modify11341.001.18011.18121.1901
41642005.11.23 06:08modify11341.001.18011.18131.1901
41652005.11.23 06:08modify11341.001.18011.18151.1901
41662005.11.23 06:10modify11341.001.18011.18171.1901
41672005.11.23 06:10modify11341.001.18011.18211.1901
41682005.11.23 06:11modify11341.001.18011.18271.1901
41692005.11.23 06:11modify11341.001.18011.18281.1901
41702005.11.23 06:11modify11341.001.18011.18321.1901
41712005.11.23 06:12modify11341.001.18011.18331.1901
41722005.11.23 06:12modify11341.001.18011.18341.1901
41732005.11.23 06:12modify11341.001.18011.18361.1901
41742005.11.23 06:13modify11341.001.18011.18511.1901
41752005.11.23 06:13s/l11341.001.18511.18511.1901500.0061750.00
41762005.11.23 06:13sell11351.001.18511.19011.1771
41772005.11.23 06:35modify11351.001.18511.18451.1771
41782005.11.23 07:20modify11351.001.18511.18441.1771
41792005.11.23 07:20modify11351.001.18511.18431.1771
41802005.11.23 07:20modify11351.001.18511.18391.1771
41812005.11.23 07:21modify11351.001.18511.18381.1771
41822005.11.23 07:21modify11351.001.18511.18371.1771
41832005.11.23 07:28s/l11351.001.18371.18371.1771140.0061890.00
41842005.11.23 07:28sell11361.001.18361.18861.1756
41852005.11.23 08:35modify11361.001.18361.18331.1756
41862005.11.23 08:53modify11361.001.18361.18301.1756
41872005.11.23 08:53modify11361.001.18361.18291.1756
41882005.11.23 08:53modify11361.001.18361.18281.1756
41892005.11.23 08:54modify11361.001.18361.18271.1756
41902005.11.23 09:07modify11361.001.18361.18261.1756
41912005.11.23 09:07modify11361.001.18361.18251.1756
41922005.11.23 09:07modify11361.001.18361.18241.1756
41932005.11.23 09:08modify11361.001.18361.18231.1756
41942005.11.23 09:08modify11361.001.18361.18221.1756
41952005.11.23 09:08modify11361.001.18361.18191.1756
41962005.11.23 09:14modify11361.001.18361.18181.1756
41972005.11.23 09:19modify11361.001.18361.18161.1756
41982005.11.23 09:22modify11361.001.18361.18151.1756
41992005.11.23 09:23modify11361.001.18361.18141.1756
42002005.11.23 09:23modify11361.001.18361.18131.1756
42012005.11.23 09:28modify11361.001.18361.18111.1756
42022005.11.23 09:31modify11361.001.18361.18101.1756
42032005.11.23 09:32modify11361.001.18361.18071.1756
42042005.11.23 09:33modify11361.001.18361.18061.1756
42052005.11.23 10:08modify11361.001.18361.18051.1756
42062005.11.23 10:25s/l11361.001.18051.18051.1756310.0062200.00
42072005.11.23 10:25buy11371.001.18061.17561.1906
42082005.11.23 21:45modify11371.001.18061.18061.1906
42092005.11.23 21:47modify11371.001.18061.18071.1906
42102005.11.23 21:50modify11371.001.18061.18081.1906
42112005.11.23 23:13s/l11371.001.18081.18081.190620.0062220.00
42122005.11.23 23:13buy11381.001.18091.17591.1909
42132005.11.25 02:05s/l11381.001.17591.17591.1909-500.0061720.00
42142005.11.25 02:05buy11391.001.17601.17101.1860
42152005.11.25 03:12modify11391.001.17601.17601.1860
42162005.11.25 03:13modify11391.001.17601.17611.1860
42172005.11.25 03:45modify11391.001.17601.17621.1860
42182005.11.25 03:56modify11391.001.17601.17631.1860
42192005.11.25 07:01s/l11391.001.17631.17631.186030.0061750.00
42202005.11.25 07:01buy11401.001.17651.17151.1865
42212005.11.25 17:04s/l11401.001.17151.17151.1865-500.0061250.00
42222005.11.25 17:04buy11411.001.17171.16671.1817
42232005.11.28 15:01modify11411.001.17171.17181.1817
42242005.11.28 15:02modify11411.001.17171.17211.1817
42252005.11.28 15:05modify11411.001.17171.17341.1817
42262005.11.28 15:06modify11411.001.17171.17371.1817
42272005.11.28 15:23modify11411.001.17171.17391.1817
42282005.11.28 15:23modify11411.001.17171.17431.1817
42292005.11.28 15:24s/l11411.001.17431.17431.1817260.0061510.00
42302005.11.28 15:24sell11421.001.17431.17931.1663
42312005.11.28 15:48s/l11421.001.17931.17931.1663-500.0061010.00
42322005.11.28 15:48sell11431.001.17911.18411.1711
42332005.11.28 18:19s/l11431.001.18411.18411.1711-500.0060510.00
42342005.11.28 18:19sell11441.001.18401.18901.1760
42352005.11.28 19:11s/l11441.001.18901.18901.1760-500.0060010.00
42362005.11.28 19:11sell11451.001.18901.19401.1810
42372005.11.28 19:15modify11451.001.18901.18881.1810
42382005.11.28 19:15modify11451.001.18901.18871.1810
42392005.11.28 19:20modify11451.001.18901.18861.1810
42402005.11.28 19:45modify11451.001.18901.18811.1810
42412005.11.28 20:26modify11451.001.18901.18801.1810
42422005.11.28 20:31modify11451.001.18901.18791.1810
42432005.11.28 20:31modify11451.001.18901.18781.1810
42442005.11.28 20:35modify11451.001.18901.18771.1810
42452005.11.28 20:35modify11451.001.18901.18741.1810
42462005.11.28 20:35modify11451.001.18901.18721.1810
42472005.11.28 20:38modify11451.001.18901.18691.1810
42482005.11.28 20:56modify11451.001.18901.18681.1810
42492005.11.28 20:57modify11451.001.18901.18671.1810
42502005.11.28 20:57modify11451.001.18901.18661.1810
42512005.11.28 20:57modify11451.001.18901.18651.1810
42522005.11.28 20:57modify11451.001.18901.18631.1810
42532005.11.28 20:58modify11451.001.18901.18621.1810
42542005.11.28 20:58modify11451.001.18901.18611.1810
42552005.11.28 20:58modify11451.001.18901.18591.1810
42562005.11.28 21:09modify11451.001.18901.18581.1810
42572005.11.28 21:32modify11451.001.18901.18561.1810
42582005.11.28 21:32modify11451.001.18901.18531.1810
42592005.11.28 22:01s/l11451.001.18531.18531.1810370.0060380.00
42602005.11.28 22:01sell11461.001.18511.19011.1771
42612005.11.28 23:46modify11461.001.18511.18481.1771
42622005.11.29 00:00s/l11461.001.18481.18481.177130.0060410.00
42632005.11.29 00:03buy11471.001.18451.17951.1945
42642005.11.29 00:29modify11471.001.18451.18451.1945
42652005.11.29 01:17s/l11471.001.18451.18451.19450.0060410.00
42662005.11.29 01:17buy11481.001.18461.17961.1946
42672005.11.29 13:02s/l11481.001.17961.17961.1946-500.0059910.00
42682005.11.29 13:02buy11491.001.17971.17471.1897
42692005.11.29 15:00s/l11491.001.17471.17471.1897-500.0059410.00
42702005.11.29 15:00buy11501.001.17451.16951.1845
42712005.11.29 15:00modify11501.001.17451.17541.1845
42722005.11.29 15:00modify11501.001.17451.17621.1845
42732005.11.29 15:00s/l11501.001.17621.17621.1845170.0059580.00
42742005.11.29 15:00buy11511.001.17641.17141.1864
42752005.11.29 16:28modify11511.001.17641.17651.1864
42762005.11.29 16:30modify11511.001.17641.17661.1864
42772005.11.29 16:30modify11511.001.17641.17671.1864
42782005.11.29 16:31modify11511.001.17641.17681.1864
42792005.11.29 16:31modify11511.001.17641.17691.1864
42802005.11.29 16:31modify11511.001.17641.17701.1864
42812005.11.29 16:32modify11511.001.17641.17711.1864
42822005.11.29 16:32modify11511.001.17641.17751.1864
42832005.11.29 16:32modify11511.001.17641.17761.1864
42842005.11.29 16:34modify11511.001.17641.17771.1864
42852005.11.29 19:00s/l11511.001.17771.17771.1864130.0059710.00
42862005.11.29 19:00buy11521.001.17781.17281.1878
42872005.11.29 19:03modify11521.001.17781.17781.1878
42882005.11.29 19:03modify11521.001.17781.17801.1878
42892005.11.29 19:03modify11521.001.17781.17811.1878
42902005.11.29 19:03modify11521.001.17781.17831.1878
42912005.11.29 19:03modify11521.001.17781.17841.1878
42922005.11.29 19:40s/l11521.001.17841.17841.187860.0059770.00
42932005.11.29 19:40buy11531.001.17841.17341.1884
42942005.11.30 08:05modify11531.001.17841.17841.1884
42952005.11.30 08:40s/l11531.001.17841.17841.18840.0059770.00
42962005.11.30 08:40buy11541.001.17821.17321.1882
42972005.11.30 15:38modify11541.001.17821.17821.1882
42982005.11.30 15:38modify11541.001.17821.17881.1882
42992005.11.30 15:50s/l11541.001.17881.17881.188260.0059830.00
43002005.11.30 15:50sell11551.001.17871.18371.1707
43012005.12.01 11:55modify11551.001.17871.17871.1707
43022005.12.01 11:57modify11551.001.17871.17861.1707
43032005.12.01 11:57modify11551.001.17871.17851.1707
43042005.12.01 11:58modify11551.001.17871.17821.1707
43052005.12.01 11:59modify11551.001.17871.17811.1707
43062005.12.01 12:27modify11551.001.17871.17801.1707
43072005.12.01 12:34modify11551.001.17871.17791.1707
43082005.12.01 12:43modify11551.001.17871.17771.1707
43092005.12.01 12:44modify11551.001.17871.17761.1707
43102005.12.01 12:45modify11551.001.17871.17731.1707
43112005.12.01 12:45modify11551.001.17871.17711.1707
43122005.12.01 12:47s/l11551.001.17711.17711.1707160.0059990.00
43132005.12.01 12:47buy11561.001.17721.17221.1872
43142005.12.01 13:47s/l11561.001.17221.17221.1872-500.0059490.00
43152005.12.01 13:47buy11571.001.17181.16681.1818
43162005.12.01 13:55modify11571.001.17181.17181.1818
43172005.12.01 14:03s/l11571.001.17181.17181.18180.0059490.00
43182005.12.01 14:03buy11581.001.17201.16701.1820
43192005.12.01 18:40modify11581.001.17201.17201.1820
43202005.12.01 18:42modify11581.001.17201.17211.1820
43212005.12.01 18:44modify11581.001.17201.17221.1820
43222005.12.01 18:44modify11581.001.17201.17231.1820
43232005.12.01 19:42modify11581.001.17201.17241.1820
43242005.12.01 19:51modify11581.001.17201.17251.1820
43252005.12.01 19:56modify11581.001.17201.17291.1820
43262005.12.01 19:56modify11581.001.17201.17301.1820
43272005.12.01 20:15s/l11581.001.17301.17301.1820100.0059590.00
43282005.12.01 20:15sell11591.001.17301.17801.1650
43292005.12.02 07:23modify11591.001.17301.17301.1650
43302005.12.02 07:31modify11591.001.17301.17281.1650
43312005.12.02 07:32modify11591.001.17301.17261.1650
43322005.12.02 07:41modify11591.001.17301.17251.1650
43332005.12.02 07:44modify11591.001.17301.17241.1650
43342005.12.02 07:49modify11591.001.17301.17231.1650
43352005.12.02 07:54modify11591.001.17301.17211.1650
43362005.12.02 07:54modify11591.001.17301.17201.1650
43372005.12.02 08:05s/l11591.001.17201.17201.1650100.0059690.00
43382005.12.02 08:05buy11601.001.17201.16701.1820
43392005.12.02 13:50modify11601.001.17201.17221.1820
43402005.12.02 13:58modify11601.001.17201.17231.1820
43412005.12.02 13:58modify11601.001.17201.17341.1820
43422005.12.02 13:59s/l11601.001.17341.17341.1820140.0059830.00
43432005.12.02 13:59sell11611.001.17341.17841.1654
43442005.12.02 14:11modify11611.001.17341.17331.1654
43452005.12.02 14:12s/l11611.001.17331.17331.165410.0059840.00
43462005.12.02 14:12sell11621.001.17311.17811.1651
43472005.12.02 14:20modify11621.001.17311.17281.1651
43482005.12.02 14:20modify11621.001.17311.17191.1651
43492005.12.02 14:20modify11621.001.17311.17141.1651
43502005.12.02 14:20s/l11621.001.17141.17141.1651170.0060010.00
43512005.12.02 14:20sell11631.001.17121.17621.1632
43522005.12.02 14:25modify11631.001.17121.17111.1632
43532005.12.02 14:52modify11631.001.17121.16931.1632
43542005.12.02 14:52s/l11631.001.16931.16931.1632190.0060200.00
43552005.12.02 14:52buy11641.001.17011.16511.1801
43562005.12.02 17:11modify11641.001.17011.17011.1801
43572005.12.02 18:04modify11641.001.17011.17021.1801
43582005.12.02 18:14modify11641.001.17011.17031.1801
43592005.12.02 18:17modify11641.001.17011.17041.1801
43602005.12.02 18:18modify11641.001.17011.17081.1801
43612005.12.02 18:18modify11641.001.17011.17101.1801
43622005.12.02 18:18modify11641.001.17011.17121.1801
43632005.12.02 18:18modify11641.001.17011.17141.1801
43642005.12.02 18:35s/l11641.001.17141.17141.1801130.0060330.00
43652005.12.02 18:35sell11651.001.17131.17631.1633
43662005.12.04 23:05modify11651.001.17131.17121.1633
43672005.12.04 23:14modify11651.001.17131.17111.1633
43682005.12.04 23:41s/l11651.001.17111.17111.163320.0060350.00
43692005.12.04 23:41sell11661.001.17121.17621.1632
43702005.12.05 02:21modify11661.001.17121.17121.1632
43712005.12.05 03:18modify11661.001.17121.17111.1632
43722005.12.05 03:28modify11661.001.17121.17101.1632
43732005.12.05 03:30modify11661.001.17121.17091.1632
43742005.12.05 03:39modify11661.001.17121.17071.1632
43752005.12.05 04:11modify11661.001.17121.17061.1632
43762005.12.05 04:29modify11661.001.17121.17051.1632
43772005.12.05 06:29s/l11661.001.17051.17051.163270.0060420.00
43782005.12.05 06:29sell11671.001.17041.17541.1624
43792005.12.05 12:50s/l11671.001.17541.17541.1624-500.0059920.00
43802005.12.05 12:50sell11681.001.17601.18101.1680
43812005.12.05 15:48modify11681.001.17601.17601.1680
43822005.12.05 15:56s/l11681.001.17601.17601.16800.0059920.00
43832005.12.05 15:56sell11691.001.17591.18091.1679
43842005.12.05 17:42s/l11691.001.18091.18091.1679-500.0059420.00
43852005.12.05 17:42sell11701.001.18071.18571.1727
43862005.12.05 19:46modify11701.001.18071.18071.1727
43872005.12.05 21:00modify11701.001.18071.18061.1727
43882005.12.05 21:01modify11701.001.18071.18051.1727
43892005.12.05 21:01modify11701.001.18071.18041.1727
43902005.12.05 21:05modify11701.001.18071.18021.1727
43912005.12.05 21:13modify11701.001.18071.18011.1727
43922005.12.05 21:14modify11701.001.18071.18001.1727
43932005.12.05 21:19modify11701.001.18071.17991.1727
43942005.12.06 01:35modify11701.001.18071.17981.1727
43952005.12.06 03:37modify11701.001.18071.17971.1727
43962005.12.06 03:37modify11701.001.18071.17951.1727
43972005.12.06 03:37modify11701.001.18071.17941.1727
43982005.12.06 05:58s/l11701.001.17941.17941.1727130.0059550.00
43992005.12.06 05:58sell11711.001.17921.18421.1712
44002005.12.06 07:22modify11711.001.17921.17921.1712
44012005.12.06 07:23modify11711.001.17921.17911.1712
44022005.12.06 07:23modify11711.001.17921.17901.1712
44032005.12.06 07:25modify11711.001.17921.17891.1712
44042005.12.06 07:29modify11711.001.17921.17881.1712
44052005.12.06 07:41s/l11711.001.17881.17881.171240.0059590.00
44062005.12.06 07:41sell11721.001.17861.18361.1706
44072005.12.06 09:10modify11721.001.17861.17821.1706
44082005.12.06 10:25modify11721.001.17861.17781.1706
44092005.12.06 11:00s/l11721.001.17781.17781.170680.0059670.00
44102005.12.06 11:00buy11731.001.17791.17291.1879
44112005.12.06 13:06modify11731.001.17791.17791.1879
44122005.12.06 13:31s/l11731.001.17791.17791.18790.0059670.00
44132005.12.06 13:31buy11741.001.17791.17291.1879
44142005.12.06 14:10modify11741.001.17791.17921.1879
44152005.12.06 14:10s/l11741.001.17921.17921.1879130.0059800.00
44162005.12.06 14:10sell11751.001.17861.18361.1706
44172005.12.06 14:25modify11751.001.17861.17811.1706
44182005.12.06 14:27s/l11751.001.17811.17811.170650.0059850.00
44192005.12.06 14:27buy11761.001.17811.17311.1881
44202005.12.06 17:32modify11761.001.17811.17821.1881
44212005.12.06 17:32modify11761.001.17811.17831.1881
44222005.12.06 18:06modify11761.001.17811.17841.1881
44232005.12.06 18:06modify11761.001.17811.17861.1881
44242005.12.06 18:07modify11761.001.17811.17871.1881
44252005.12.06 18:08modify11761.001.17811.17881.1881
44262005.12.06 18:46modify11761.001.17811.17891.1881
44272005.12.06 20:21s/l11761.001.17891.17891.188180.0059930.00
44282005.12.06 20:21sell11771.001.17881.18381.1708
44292005.12.07 01:23modify11771.001.17881.17881.1708
44302005.12.07 01:24modify11771.001.17881.17871.1708
44312005.12.07 01:55modify11771.001.17881.17861.1708
44322005.12.07 01:56modify11771.001.17881.17841.1708
44332005.12.07 01:58modify11771.001.17881.17831.1708
44342005.12.07 02:44modify11771.001.17881.17821.1708
44352005.12.07 06:38modify11771.001.17881.17781.1708
44362005.12.07 06:42modify11771.001.17881.17761.1708
44372005.12.07 07:07modify11771.001.17881.17751.1708
44382005.12.07 07:08modify11771.001.17881.17741.1708
44392005.12.07 07:20modify11771.001.17881.17731.1708
44402005.12.07 07:21modify11771.001.17881.17721.1708
44412005.12.07 07:21modify11771.001.17881.17671.1708
44422005.12.07 07:25modify11771.001.17881.17651.1708
44432005.12.07 07:25modify11771.001.17881.17641.1708
44442005.12.07 07:25modify11771.001.17881.17631.1708
44452005.12.07 07:25modify11771.001.17881.17591.1708
44462005.12.07 07:29modify11771.001.17881.17581.1708
44472005.12.07 07:34modify11771.001.17881.17561.1708
44482005.12.07 07:56s/l11771.001.17561.17561.1708320.0060250.00
44492005.12.07 07:56buy11781.001.17571.17071.1857
44502005.12.07 11:39s/l11781.001.17071.17071.1857-500.0059750.00
44512005.12.07 11:39buy11791.001.17071.16571.1807
44522005.12.07 12:10modify11791.001.17071.17101.1807
44532005.12.07 12:15modify11791.001.17071.17111.1807
44542005.12.07 13:07s/l11791.001.17111.17111.180740.0059790.00
44552005.12.07 13:07buy11801.001.17131.16631.1813
44562005.12.07 14:00modify11801.001.17131.17131.1813
44572005.12.07 14:03modify11801.001.17131.17151.1813
44582005.12.07 14:03modify11801.001.17131.17161.1813
44592005.12.07 14:35s/l11801.001.17161.17161.181330.0059820.00
44602005.12.07 14:35buy11811.001.17181.16681.1818
44612005.12.07 14:50modify11811.001.17181.17191.1818
44622005.12.07 15:12s/l11811.001.17191.17191.181810.0059830.00
44632005.12.07 15:12buy11821.001.17211.16711.1821
44642005.12.08 07:39modify11821.001.17211.17211.1821
44652005.12.08 07:48modify11821.001.17211.17221.1821
44662005.12.08 07:48modify11821.001.17211.17231.1821
44672005.12.08 07:49modify11821.001.17211.17241.1821
44682005.12.08 07:49modify11821.001.17211.17261.1821
44692005.12.08 07:58modify11821.001.17211.17281.1821
44702005.12.08 08:01modify11821.001.17211.17291.1821
44712005.12.08 08:02modify11821.001.17211.17321.1821
44722005.12.08 08:06modify11821.001.17211.17331.1821
44732005.12.08 08:07modify11821.001.17211.17351.1821
44742005.12.08 08:07modify11821.001.17211.17361.1821
44752005.12.08 08:09modify11821.001.17211.17371.1821
44762005.12.08 08:09modify11821.001.17211.17381.1821
44772005.12.08 08:14modify11821.001.17211.17391.1821
44782005.12.08 08:23modify11821.001.17211.17401.1821
44792005.12.08 08:23modify11821.001.17211.17411.1821
44802005.12.08 08:25modify11821.001.17211.17421.1821
44812005.12.08 08:25modify11821.001.17211.17451.1821
44822005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17481.1821
44832005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17491.1821
44842005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17501.1821
44852005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17511.1821
44862005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17521.1821
44872005.12.08 08:27modify11821.001.17211.17561.1821
44882005.12.08 08:32modify11821.001.17211.17571.1821
44892005.12.08 08:32modify11821.001.17211.17581.1821
44902005.12.08 08:32modify11821.001.17211.17591.1821
44912005.12.08 08:32modify11821.001.17211.17601.1821
44922005.12.08 08:32modify11821.001.17211.17621.1821
44932005.12.08 08:34modify11821.001.17211.17641.1821
44942005.12.08 08:45s/l11821.001.17641.17641.1821430.0060260.00
44952005.12.08 08:45sell11831.001.17641.18141.1684
44962005.12.08 15:24s/l11831.001.18141.18141.1684-500.0059760.00
44972005.12.08 15:24sell11841.001.18121.18621.1732
44982005.12.09 00:41modify11841.001.18121.18121.1732
44992005.12.09 00:41modify11841.001.18121.18111.1732
45002005.12.09 00:44modify11841.001.18121.18101.1732
45012005.12.09 00:44modify11841.001.18121.18061.1732
45022005.12.09 02:52s/l11841.001.18061.18061.173260.0059820.00
45032005.12.09 02:52buy11851.001.18071.17571.1907
45042005.12.09 14:54modify11851.001.18071.18111.1907
45052005.12.09 15:04modify11851.001.18071.18131.1907
45062005.12.09 15:07modify11851.001.18071.18141.1907
45072005.12.09 15:07modify11851.001.18071.18151.1907
45082005.12.09 15:08modify11851.001.18071.18161.1907
45092005.12.09 15:08modify11851.001.18071.18181.1907
45102005.12.09 15:08modify11851.001.18071.18211.1907
45112005.12.09 15:15s/l11851.001.18211.18211.1907140.0059960.00
45122005.12.09 15:15sell11861.001.18191.18691.1739
45132005.12.11 22:00modify11861.001.18191.17981.1739
45142005.12.11 22:14modify11861.001.18191.17951.1739
45152005.12.11 23:21s/l11861.001.17951.17951.1739240.0060200.00
45162005.12.11 23:21buy11871.001.17951.17451.1895
45172005.12.12 01:20modify11871.001.17951.18001.1895
45182005.12.12 01:21modify11871.001.17951.18031.1895
45192005.12.12 01:21modify11871.001.17951.18051.1895
45202005.12.12 01:21modify11871.001.17951.18071.1895
45212005.12.12 01:21modify11871.001.17951.18091.1895
45222005.12.12 01:42modify11871.001.17951.18141.1895
45232005.12.12 01:42modify11871.001.17951.18151.1895
45242005.12.12 01:42modify11871.001.17951.18171.1895
45252005.12.12 01:51modify11871.001.17951.18181.1895
45262005.12.12 01:55modify11871.001.17951.18201.1895
45272005.12.12 01:55modify11871.001.17951.18211.1895
45282005.12.12 01:59modify11871.001.17951.18231.1895
45292005.12.12 02:04modify11871.001.17951.18241.1895
45302005.12.12 02:13modify11871.001.17951.18251.1895
45312005.12.12 02:14modify11871.001.17951.18261.1895
45322005.12.12 02:56s/l11871.001.18261.18261.1895310.0060510.00
45332005.12.12 02:56sell11881.001.18241.18741.1744
45342005.12.12 08:47s/l11881.001.18741.18741.1744-500.0060010.00
45352005.12.12 08:47sell11891.001.18731.19231.1793
45362005.12.12 12:52s/l11891.001.19231.19231.1793-500.0059510.00
45372005.12.12 12:52sell11901.001.19211.19711.1841
45382005.12.12 13:36s/l11901.001.19711.19711.1841-500.0059010.00
45392005.12.12 13:36sell11911.001.19691.20191.1889
45402005.12.12 14:01modify11911.001.19691.19681.1889
45412005.12.12 14:01modify11911.001.19691.19671.1889
45422005.12.12 14:19s/l11911.001.19671.19671.188920.0059030.00
45432005.12.12 14:19sell11921.001.19671.20171.1887
45442005.12.12 14:32modify11921.001.19671.19661.1887
45452005.12.12 14:33modify11921.001.19671.19651.1887
45462005.12.12 14:33modify11921.001.19671.19631.1887
45472005.12.12 14:33modify11921.001.19671.19611.1887
45482005.12.12 16:22s/l11921.001.19611.19611.188760.0059090.00
45492005.12.12 16:22sell11931.001.19591.20091.1879
45502005.12.13 08:04modify11931.001.19591.19591.1879
45512005.12.13 08:04modify11931.001.19591.19581.1879
45522005.12.13 08:05modify11931.001.19591.19551.1879
45532005.12.13 08:20modify11931.001.19591.19531.1879
45542005.12.13 08:20modify11931.001.19591.19521.1879
45552005.12.13 08:20modify11931.001.19591.19501.1879
45562005.12.13 08:21modify11931.001.19591.19481.1879
45572005.12.13 08:21modify11931.001.19591.19471.1879
45582005.12.13 08:21modify11931.001.19591.19461.1879
45592005.12.13 08:24modify11931.001.19591.19451.1879
45602005.12.13 08:42modify11931.001.19591.19441.1879
45612005.12.13 08:43modify11931.001.19591.19401.1879
45622005.12.13 08:47modify11931.001.19591.19391.1879
45632005.12.13 08:59modify11931.001.19591.19381.1879
45642005.12.13 09:03modify11931.001.19591.19361.1879
45652005.12.13 09:06modify11931.001.19591.19351.1879
45662005.12.13 09:19modify11931.001.19591.19331.1879
45672005.12.13 09:19modify11931.001.19591.19321.1879
45682005.12.13 09:22modify11931.001.19591.19311.1879
45692005.12.13 09:30modify11931.001.19591.19301.1879
45702005.12.13 09:30modify11931.001.19591.19291.1879
45712005.12.13 09:36modify11931.001.19591.19271.1879
45722005.12.13 10:01s/l11931.001.19271.19271.1879320.0059410.00
45732005.12.13 10:01buy11941.001.19311.18811.2031
45742005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19311.2031
45752005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19331.2031
45762005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19351.2031
45772005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19371.2031
45782005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19391.2031
45792005.12.13 19:14modify11941.001.19311.19411.2031
45802005.12.13 19:15s/l11941.001.19411.19411.2031100.0059510.00
45812005.12.13 19:15sell11951.001.19411.19911.1861
45822005.12.14 01:45s/l11951.001.19911.19911.1861-500.0059010.00
45832005.12.14 01:45sell11961.001.19891.20391.1909
45842005.12.14 08:38s/l11961.001.20391.20391.1909-500.0058510.00
45852005.12.14 08:38sell11971.001.20381.20881.1958
45862005.12.14 09:26modify11971.001.20381.20371.1958
45872005.12.14 09:30modify11971.001.20381.20361.1958
45882005.12.14 09:40modify11971.001.20381.20351.1958
45892005.12.14 09:40modify11971.001.20381.20331.1958
45902005.12.14 10:13s/l11971.001.20331.20331.195850.0058560.00
45912005.12.14 10:13sell11981.001.20321.20821.1952
45922005.12.14 10:36modify11981.001.20321.20321.1952
45932005.12.14 10:37modify11981.001.20321.20301.1952
45942005.12.14 10:38modify11981.001.20321.20291.1952
45952005.12.14 10:39modify11981.001.20321.20281.1952
45962005.12.14 11:20s/l11981.001.20281.20281.195240.0058600.00
45972005.12.14 11:20sell11991.001.20281.20781.1948
45982005.12.14 18:05modify11991.001.20281.20281.1948
45992005.12.14 18:42modify11991.001.20281.20271.1948
46002005.12.14 18:42modify11991.001.20281.20261.1948
46012005.12.14 18:42modify11991.001.20281.20251.1948
46022005.12.14 18:42modify11991.001.20281.20241.1948
46032005.12.14 18:51modify11991.001.20281.20231.1948
46042005.12.14 18:51modify11991.001.20281.20201.1948
46052005.12.14 18:51modify11991.001.20281.20181.1948
46062005.12.14 18:51modify11991.001.20281.20171.1948
46072005.12.14 18:51modify11991.001.20281.20151.1948
46082005.12.14 18:58modify11991.001.20281.20121.1948
46092005.12.14 19:01modify11991.001.20281.20101.1948
46102005.12.14 19:02modify11991.001.20281.20091.1948
46112005.12.14 19:02modify11991.001.20281.20061.1948
46122005.12.14 19:02modify11991.001.20281.20051.1948
46132005.12.14 19:17s/l11991.001.20051.20051.1948230.0058830.00
46142005.12.14 19:17buy12001.001.20061.19561.2106
46152005.12.15 09:38modify12001.001.20061.20061.2106
46162005.12.15 09:39modify12001.001.20061.20071.2106
46172005.12.15 09:39modify12001.001.20061.20091.2106
46182005.12.15 09:40modify12001.001.20061.20121.2106
46192005.12.15 09:40modify12001.001.20061.20151.2106
46202005.12.15 09:40modify12001.001.20061.20161.2106
46212005.12.15 09:41modify12001.001.20061.20181.2106
46222005.12.15 09:41modify12001.001.20061.20201.2106
46232005.12.15 09:42modify12001.001.20061.20231.2106
46242005.12.15 09:53modify12001.001.20061.20241.2106
46252005.12.15 10:08s/l12001.001.20241.20241.2106180.0059010.00
46262005.12.15 10:08sell12011.001.20241.20741.1944
46272005.12.15 11:46modify12011.001.20241.20231.1944
46282005.12.15 12:29modify12011.001.20241.20221.1944
46292005.12.15 12:34modify12011.001.20241.20211.1944
46302005.12.15 12:34modify12011.001.20241.20191.1944
46312005.12.15 13:00modify12011.001.20241.20181.1944
46322005.12.15 13:13modify12011.001.20241.20171.1944
46332005.12.15 13:15modify12011.001.20241.20161.1944
46342005.12.15 13:15modify12011.001.20241.20121.1944
46352005.12.15 13:16modify12011.001.20241.20111.1944
46362005.12.15 13:30s/l12011.001.20111.20111.1944130.0059140.00
46372005.12.15 13:30sell12021.001.20111.20611.1931
46382005.12.15 13:36modify12021.001.20111.20111.1931
46392005.12.15 13:51s/l12021.001.20111.20111.19310.0059140.00
46402005.12.15 13:51sell12031.001.20111.20611.1931
46412005.12.15 14:00modify12031.001.20111.20091.1931
46422005.12.15 14:00modify12031.001.20111.20061.1931
46432005.12.15 14:01modify12031.001.20111.20051.1931
46442005.12.15 14:01modify12031.001.20111.20041.1931
46452005.12.15 14:01modify12031.001.20111.20031.1931
46462005.12.15 14:03s/l12031.001.20031.20031.193180.0059220.00
46472005.12.15 14:03buy12041.001.20041.19541.2104
46482005.12.15 15:13s/l12041.001.19541.19541.2104-500.0058720.00
46492005.12.15 15:13buy12051.001.19561.19061.2056
46502005.12.15 16:12modify12051.001.19561.19561.2056
46512005.12.15 16:12modify12051.001.19561.19581.2056
46522005.12.15 16:12modify12051.001.19561.19601.2056
46532005.12.15 16:12modify12051.001.19561.19611.2056
46542005.12.15 16:12modify12051.001.19561.19631.2056
46552005.12.15 16:13modify12051.001.19561.19641.2056
46562005.12.15 16:13modify12051.001.19561.19651.2056
46572005.12.15 16:13modify12051.001.19561.19671.2056
46582005.12.15 16:30modify12051.001.19561.19691.2056
46592005.12.15 16:30modify12051.001.19561.19701.2056
46602005.12.15 16:41s/l12051.001.19701.19701.2056140.0058860.00
46612005.12.15 16:41buy12061.001.19711.19211.2071
46622005.12.16 08:01modify12061.001.19711.19711.2071
46632005.12.16 08:01modify12061.001.19711.19721.2071
46642005.12.16 08:02modify12061.001.19711.19731.2071
46652005.12.16 08:04modify12061.001.19711.19751.2071
46662005.12.16 08:06modify12061.001.19711.19761.2071
46672005.12.16 08:07modify12061.001.19711.19801.2071
46682005.12.16 08:07modify12061.001.19711.19821.2071
46692005.12.16 08:08modify12061.001.19711.19831.2071
46702005.12.16 08:12modify12061.001.19711.19841.2071
46712005.12.16 08:29modify12061.001.19711.19871.2071
46722005.12.16 08:38s/l12061.001.19871.19871.2071160.0059020.00
46732005.12.16 08:38sell12071.001.19861.20361.1906
46742005.12.16 13:54modify12071.001.19861.19851.1906
46752005.12.16 13:55modify12071.001.19861.19841.1906
46762005.12.16 14:13s/l12071.001.19841.19841.190620.0059040.00
46772005.12.16 14:13buy12081.001.19851.19351.2085
46782005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19861.2085
46792005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19871.2085
46802005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19891.2085
46812005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19901.2085
46822005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19921.2085
46832005.12.16 15:11modify12081.001.19851.19931.2085
46842005.12.16 15:12modify12081.001.19851.19951.2085
46852005.12.16 15:13modify12081.001.19851.19971.2085
46862005.12.16 15:14modify12081.001.19851.19981.2085
46872005.12.16 15:26s/l12081.001.19981.19981.2085130.0059170.00
46882005.12.16 15:26sell12091.001.19981.20481.1918
46892005.12.19 08:59close at stop12091.001.20261.20481.1918-280.0058890.00