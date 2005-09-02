Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.06.20 11:00 - 2005.12.19 08:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=60; stopLoss=50; lTakeProfit=100; sTakeProfit=80; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true;
NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
|Bars in test
|3151
|Ticks modelled
|2312370
|Modelling quality
|49.68%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|48890.00
|Gross profit
|96670.00
|Gross loss
|-47780.00
|Profit factor
|2.02
|Expected payoff
|40.44
|Absolute drawdown
|1500.00
|Maximal drawdown (%)
|4720.00 (7.5%)
|Total trades
|1209
|Short positions (won %)
|614 (92.35%)
|Long positions (won %)
|595 (91.76%)
|Profit trades (% of total)
|1113 (92.06%)
|Loss trades (% of total)
|96 (7.94%)
|Largest
|profit trade
|530.00
|loss trade
|-500.00
|Average
|profit trade
|86.86
|loss trade
|-497.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|126 (9340.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9340.00 (126)
|consecutive loss (count of losses)
|-1500.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|15
|consecutive losses
|1
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.01 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.2340
|1.2390
|1.2260
�
|2
|2005.09.01 10:45
|s/l
|1
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2260
|-500.00
|9500.00
|3
|2005.09.01 10:45
|sell
|2
|1.00
|1.2391
|1.2441
|1.2311
�
|4
|2005.09.01 14:17
|s/l
|2
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2311
|-500.00
|9000.00
|5
|2005.09.01 14:17
|sell
|3
|1.00
|1.2442
|1.2492
|1.2362
�
|6
|2005.09.01 18:07
|s/l
|3
|1.00
|1.2492
|1.2492
|1.2362
|-500.00
|8500.00
|7
|2005.09.01 18:07
|sell
|4
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|8
|2005.09.01 18:07
|modify
|4
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|9
|2005.09.01 18:07
|modify
|4
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10
|2005.09.01 18:07
|modify
|4
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|11
|2005.09.01 18:07
|s/l
|4
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|8620.00
�
|12
|2005.09.01 18:07
|sell
|5
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|13
|2005.09.01 18:07
|modify
|5
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|14
|2005.09.01 18:07
|modify
|5
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|15
|2005.09.01 18:07
|modify
|5
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|16
|2005.09.01 18:07
|s/l
|5
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|8740.00
|17
|2005.09.01 18:07
|sell
|6
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|18
|2005.09.01 18:07
|modify
|6
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|19
|2005.09.01 18:08
|modify
|6
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|20
|2005.09.01 18:08
|modify
|6
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|21
|2005.09.01 18:08
|s/l
|6
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|8860.00
�
|22
|2005.09.01 18:08
|sell
|7
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|23
|2005.09.01 18:08
|modify
|7
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|24
|2005.09.01 18:08
|modify
|7
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|25
|2005.09.01 18:08
|modify
|7
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|26
|2005.09.01 18:08
|s/l
|7
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|8980.00
|27
|2005.09.01 18:08
|sell
|8
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|28
|2005.09.01 18:08
|modify
|8
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|29
|2005.09.01 18:08
|modify
|8
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|30
|2005.09.01 18:08
|modify
|8
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|31
|2005.09.01 18:08
|s/l
|8
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9100.00
�
|32
|2005.09.01 18:08
|sell
|9
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|33
|2005.09.01 18:08
|modify
|9
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|34
|2005.09.01 18:08
|modify
|9
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|35
|2005.09.01 18:08
|modify
|9
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|36
|2005.09.01 18:08
|s/l
|9
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9220.00
|37
|2005.09.01 18:08
|sell
|10
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|38
|2005.09.01 18:08
|modify
|10
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|39
|2005.09.01 18:08
|modify
|10
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|40
|2005.09.01 18:08
|modify
|10
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|41
|2005.09.01 18:08
|s/l
|10
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9340.00
�
|42
|2005.09.01 18:08
|sell
|11
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|43
|2005.09.01 18:08
|modify
|11
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|44
|2005.09.01 18:08
|modify
|11
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|45
|2005.09.01 18:08
|modify
|11
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|46
|2005.09.01 18:08
|s/l
|11
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9460.00
|47
|2005.09.01 18:08
|sell
|12
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|48
|2005.09.01 18:08
|modify
|12
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|49
|2005.09.01 18:09
|modify
|12
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|50
|2005.09.01 18:09
|modify
|12
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|51
|2005.09.01 18:09
|s/l
|12
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9580.00
�
|52
|2005.09.01 18:09
|sell
|13
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|53
|2005.09.01 18:09
|modify
|13
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|54
|2005.09.01 18:09
|modify
|13
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|55
|2005.09.01 18:09
|modify
|13
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|56
|2005.09.01 18:09
|s/l
|13
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9700.00
|57
|2005.09.01 18:09
|sell
|14
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|58
|2005.09.01 18:09
|modify
|14
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|59
|2005.09.01 18:09
|modify
|14
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|60
|2005.09.01 18:09
|modify
|14
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|61
|2005.09.01 18:09
|s/l
|14
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|9820.00
�
|62
|2005.09.01 18:09
|sell
|15
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|63
|2005.09.01 18:09
|modify
|15
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|64
|2005.09.01 18:09
|modify
|15
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|65
|2005.09.01 18:10
|s/l
|15
|1.00
|1.2489
|1.2489
|1.2420
|110.00
|9930.00
�
|66
|2005.09.01 18:10
|sell
|16
|1.00
|1.2505
|1.2555
|1.2425
|67
|2005.09.01 19:00
|modify
|16
|1.00
|1.2505
|1.2498
|1.2425
�
|68
|2005.09.01 19:02
|s/l
|16
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2425
|70.00
|10000.00
|69
|2005.09.01 19:02
|sell
|17
|1.00
|1.2496
|1.2546
|1.2416
�
|70
|2005.09.01 23:35
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2416
|71
|2005.09.01 23:35
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2493
|1.2416
�
|72
|2005.09.02 00:00
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2492
|1.2416
|73
|2005.09.02 00:02
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2489
|1.2416
�
|74
|2005.09.02 00:02
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2488
|1.2416
|75
|2005.09.02 00:22
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2487
|1.2416
�
|76
|2005.09.02 00:29
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2486
|1.2416
|77
|2005.09.02 00:52
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2485
|1.2416
�
|78
|2005.09.02 00:52
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2484
|1.2416
|79
|2005.09.02 00:52
|modify
|17
|1.00
|1.2496
|1.2483
|1.2416
�
|80
|2005.09.02 01:00
|s/l
|17
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2416
|130.00
|10130.00
|81
|2005.09.02 01:00
|buy
|18
|1.00
|1.2483
|1.2433
|1.2583
�
|82
|2005.09.02 06:02
|modify
|18
|1.00
|1.2483
|1.2496
|1.2583
|83
|2005.09.02 06:10
|s/l
|18
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2583
|130.00
|10260.00
�
|84
|2005.09.02 06:10
|sell
|19
|1.00
|1.2493
|1.2543
|1.2413
|85
|2005.09.02 07:52
|s/l
|19
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2413
|-500.00
|9760.00
�
|86
|2005.09.02 07:52
|sell
|20
|1.00
|1.2544
|1.2594
|1.2464
|87
|2005.09.02 12:29
|modify
|20
|1.00
|1.2544
|1.2527
|1.2464
�
|88
|2005.09.02 12:29
|s/l
|20
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2464
|170.00
|9930.00
|89
|2005.09.02 12:29
|sell
|21
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|90
|2005.09.02 12:29
|modify
|21
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|91
|2005.09.02 12:29
|modify
|21
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|92
|2005.09.02 12:29
|modify
|21
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|93
|2005.09.02 12:29
|s/l
|21
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|10170.00
�
|94
|2005.09.02 12:29
|sell
|22
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|95
|2005.09.02 12:29
|modify
|22
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|96
|2005.09.02 12:29
|modify
|22
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|97
|2005.09.02 12:29
|modify
|22
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|98
|2005.09.02 12:29
|s/l
|22
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|10410.00
|99
|2005.09.02 12:29
|sell
|23
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|100
|2005.09.02 12:29
|modify
|23
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|101
|2005.09.02 12:29
|modify
|23
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|102
|2005.09.02 12:29
|modify
|23
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|103
|2005.09.02 12:29
|s/l
|23
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|10650.00
�
|104
|2005.09.02 12:29
|sell
|24
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|105
|2005.09.02 12:29
|modify
|24
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|106
|2005.09.02 12:29
|modify
|24
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|107
|2005.09.02 12:29
|modify
|24
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|108
|2005.09.02 12:29
|s/l
|24
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|10890.00
|109
|2005.09.02 12:29
|sell
|25
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|110
|2005.09.02 12:29
|modify
|25
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|111
|2005.09.02 12:29
|modify
|25
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|112
|2005.09.02 12:29
|modify
|25
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|113
|2005.09.02 12:29
|s/l
|25
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|11130.00
�
|114
|2005.09.02 12:29
|sell
|26
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|115
|2005.09.02 12:29
|modify
|26
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|116
|2005.09.02 12:29
|modify
|26
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|117
|2005.09.02 12:29
|modify
|26
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|118
|2005.09.02 12:29
|s/l
|26
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|11370.00
|119
|2005.09.02 12:29
|sell
|27
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|120
|2005.09.02 12:29
|modify
|27
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|121
|2005.09.02 12:29
|modify
|27
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|122
|2005.09.02 12:29
|modify
|27
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|123
|2005.09.02 12:29
|s/l
|27
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|11610.00
�
|124
|2005.09.02 12:29
|sell
|28
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|125
|2005.09.02 12:29
|modify
|28
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|126
|2005.09.02 12:29
|modify
|28
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|127
|2005.09.02 12:29
|modify
|28
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|128
|2005.09.02 12:29
|s/l
|28
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|11850.00
|129
|2005.09.02 12:29
|sell
|29
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|130
|2005.09.02 12:29
|modify
|29
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|131
|2005.09.02 12:29
|modify
|29
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|132
|2005.09.02 12:29
|modify
|29
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|133
|2005.09.02 12:29
|s/l
|29
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|12090.00
�
|134
|2005.09.02 12:29
|sell
|30
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|135
|2005.09.02 12:29
|modify
|30
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|136
|2005.09.02 12:29
|modify
|30
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|137
|2005.09.02 12:29
|modify
|30
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|138
|2005.09.02 12:29
|s/l
|30
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|12330.00
|139
|2005.09.02 12:29
|sell
|31
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|140
|2005.09.02 12:29
|modify
|31
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|141
|2005.09.02 12:29
|modify
|31
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|142
|2005.09.02 12:29
|modify
|31
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|143
|2005.09.02 12:29
|s/l
|31
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|12570.00
�
|144
|2005.09.02 12:29
|sell
|32
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|145
|2005.09.02 12:29
|modify
|32
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|146
|2005.09.02 12:29
|modify
|32
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|147
|2005.09.02 12:29
|modify
|32
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|148
|2005.09.02 12:29
|s/l
|32
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|12810.00
|149
|2005.09.02 12:29
|sell
|33
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|150
|2005.09.02 12:29
|modify
|33
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|151
|2005.09.02 12:29
|modify
|33
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|152
|2005.09.02 12:29
|modify
|33
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|153
|2005.09.02 12:29
|s/l
|33
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|13050.00
�
|154
|2005.09.02 12:29
|sell
|34
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|155
|2005.09.02 12:29
|modify
|34
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|156
|2005.09.02 12:29
|modify
|34
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|157
|2005.09.02 12:29
|modify
|34
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|158
|2005.09.02 12:29
|s/l
|34
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|13290.00
|159
|2005.09.02 12:29
|sell
|35
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|160
|2005.09.02 12:29
|modify
|35
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|161
|2005.09.02 12:29
|modify
|35
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|162
|2005.09.02 12:29
|modify
|35
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|163
|2005.09.02 12:29
|s/l
|35
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|13530.00
�
|164
|2005.09.02 12:29
|sell
|36
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|165
|2005.09.02 12:29
|modify
|36
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|166
|2005.09.02 12:29
|modify
|36
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|167
|2005.09.02 12:29
|modify
|36
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|168
|2005.09.02 12:29
|s/l
|36
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|13770.00
|169
|2005.09.02 12:29
|sell
|37
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|170
|2005.09.02 12:29
|modify
|37
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|171
|2005.09.02 12:29
|modify
|37
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|172
|2005.09.02 12:29
|modify
|37
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|173
|2005.09.02 12:29
|s/l
|37
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|14010.00
�
|174
|2005.09.02 12:29
|sell
|38
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|175
|2005.09.02 12:29
|modify
|38
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|176
|2005.09.02 12:29
|modify
|38
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|177
|2005.09.02 12:29
|modify
|38
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|178
|2005.09.02 12:29
|s/l
|38
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|14250.00
|179
|2005.09.02 12:29
|sell
|39
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|180
|2005.09.02 12:29
|modify
|39
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|181
|2005.09.02 12:29
|modify
|39
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|182
|2005.09.02 12:29
|modify
|39
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|183
|2005.09.02 12:29
|s/l
|39
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|14490.00
�
|184
|2005.09.02 12:29
|sell
|40
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|185
|2005.09.02 12:29
|modify
|40
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|186
|2005.09.02 12:29
|modify
|40
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|187
|2005.09.02 12:29
|modify
|40
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|188
|2005.09.02 12:29
|s/l
|40
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|14730.00
|189
|2005.09.02 12:29
|sell
|41
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|190
|2005.09.02 12:29
|modify
|41
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|191
|2005.09.02 12:29
|modify
|41
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|192
|2005.09.02 12:29
|modify
|41
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|193
|2005.09.02 12:29
|s/l
|41
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|14970.00
�
|194
|2005.09.02 12:29
|sell
|42
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|195
|2005.09.02 12:29
|modify
|42
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|196
|2005.09.02 12:29
|modify
|42
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|197
|2005.09.02 12:29
|modify
|42
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|198
|2005.09.02 12:29
|s/l
|42
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|15210.00
|199
|2005.09.02 12:29
|sell
|43
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|200
|2005.09.02 12:29
|modify
|43
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|201
|2005.09.02 12:29
|modify
|43
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|202
|2005.09.02 12:29
|modify
|43
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|203
|2005.09.02 12:29
|s/l
|43
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|15450.00
�
|204
|2005.09.02 12:29
|sell
|44
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|205
|2005.09.02 12:29
|modify
|44
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|206
|2005.09.02 12:29
|modify
|44
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|207
|2005.09.02 12:32
|modify
|44
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|208
|2005.09.02 12:32
|s/l
|44
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|15690.00
|209
|2005.09.02 12:32
|buy
|45
|1.00
|1.2530
|1.2480
|1.2630
�
|210
|2005.09.02 12:35
|modify
|45
|1.00
|1.2530
|1.2541
|1.2630
|211
|2005.09.02 12:35
|modify
|45
|1.00
|1.2530
|1.2546
|1.2630
�
|212
|2005.09.02 12:35
|s/l
|45
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2630
|160.00
|15850.00
|213
|2005.09.02 12:35
|buy
|46
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|214
|2005.09.02 12:35
|modify
|46
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|215
|2005.09.02 12:35
|modify
|46
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|216
|2005.09.02 12:35
|s/l
|46
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|15970.00
|217
|2005.09.02 12:35
|buy
|47
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|218
|2005.09.02 12:35
|modify
|47
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|219
|2005.09.02 12:35
|modify
|47
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|220
|2005.09.02 12:35
|s/l
|47
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16090.00
|221
|2005.09.02 12:35
|buy
|48
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|222
|2005.09.02 12:35
|modify
|48
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|223
|2005.09.02 12:35
|modify
|48
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|224
|2005.09.02 12:35
|s/l
|48
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16210.00
|225
|2005.09.02 12:35
|buy
|49
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|226
|2005.09.02 12:35
|modify
|49
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|227
|2005.09.02 12:35
|modify
|49
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|228
|2005.09.02 12:35
|s/l
|49
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16330.00
|229
|2005.09.02 12:35
|buy
|50
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|230
|2005.09.02 12:35
|modify
|50
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|231
|2005.09.02 12:35
|modify
|50
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|232
|2005.09.02 12:35
|s/l
|50
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16450.00
|233
|2005.09.02 12:35
|buy
|51
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|234
|2005.09.02 12:36
|modify
|51
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|235
|2005.09.02 12:36
|modify
|51
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|236
|2005.09.02 12:36
|s/l
|51
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16570.00
|237
|2005.09.02 12:36
|buy
|52
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|238
|2005.09.02 12:36
|modify
|52
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|239
|2005.09.02 12:36
|modify
|52
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|240
|2005.09.02 12:36
|s/l
|52
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16690.00
|241
|2005.09.02 12:36
|buy
|53
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|242
|2005.09.02 12:36
|modify
|53
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|243
|2005.09.02 12:36
|modify
|53
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|244
|2005.09.02 12:36
|s/l
|53
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16810.00
|245
|2005.09.02 12:36
|buy
|54
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|246
|2005.09.02 12:36
|modify
|54
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|247
|2005.09.02 12:36
|modify
|54
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|248
|2005.09.02 12:36
|s/l
|54
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|16930.00
|249
|2005.09.02 12:36
|buy
|55
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|250
|2005.09.02 12:36
|modify
|55
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|251
|2005.09.02 12:36
|modify
|55
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|252
|2005.09.02 12:36
|s/l
|55
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|17050.00
|253
|2005.09.02 12:36
|buy
|56
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|254
|2005.09.02 12:36
|modify
|56
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|255
|2005.09.02 12:36
|modify
|56
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|256
|2005.09.02 12:36
|s/l
|56
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|17170.00
|257
|2005.09.02 12:36
|buy
|57
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|258
|2005.09.02 12:37
|modify
|57
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
|259
|2005.09.02 12:37
|modify
|57
|1.00
|1.2534
|1.2556
|1.2634
�
|260
|2005.09.02 12:37
|modify
|57
|1.00
|1.2534
|1.2558
|1.2634
|261
|2005.09.02 12:45
|s/l
|57
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2634
|240.00
|17410.00
�
|262
|2005.09.02 12:45
|sell
|58
|1.00
|1.2558
|1.2608
|1.2478
|263
|2005.09.02 12:55
|modify
|58
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2478
�
|264
|2005.09.02 12:55
|modify
|58
|1.00
|1.2558
|1.2555
|1.2478
|265
|2005.09.02 12:55
|modify
|58
|1.00
|1.2558
|1.2551
|1.2478
�
|266
|2005.09.02 12:55
|modify
|58
|1.00
|1.2558
|1.2550
|1.2478
|267
|2005.09.02 12:55
|modify
|58
|1.00
|1.2558
|1.2534
|1.2478
�
|268
|2005.09.02 12:55
|s/l
|58
|1.00
|1.2534
|1.2534
|1.2478
|240.00
|17650.00
|269
|2005.09.02 12:55
|buy
|59
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|270
|2005.09.02 14:00
|modify
|59
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|271
|2005.09.02 14:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17680.00
�
|272
|2005.09.02 14:00
|buy
|60
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|273
|2005.09.02 14:00
|modify
|60
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|274
|2005.09.02 14:00
|s/l
|60
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17710.00
|275
|2005.09.02 14:00
|buy
|61
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|276
|2005.09.02 14:00
|modify
|61
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|277
|2005.09.02 14:00
|s/l
|61
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17740.00
�
|278
|2005.09.02 14:00
|buy
|62
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|279
|2005.09.02 14:00
|modify
|62
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|280
|2005.09.02 14:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17770.00
|281
|2005.09.02 14:00
|buy
|63
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|282
|2005.09.02 14:00
|modify
|63
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|283
|2005.09.02 14:00
|s/l
|63
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17800.00
�
|284
|2005.09.02 14:00
|buy
|64
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|285
|2005.09.02 14:00
|modify
|64
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|286
|2005.09.02 14:00
|s/l
|64
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17830.00
|287
|2005.09.02 14:00
|buy
|65
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|288
|2005.09.02 14:00
|modify
|65
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|289
|2005.09.02 14:00
|s/l
|65
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17860.00
�
|290
|2005.09.02 14:00
|buy
|66
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|291
|2005.09.02 14:00
|modify
|66
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|292
|2005.09.02 14:00
|s/l
|66
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17890.00
|293
|2005.09.02 14:00
|buy
|67
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|294
|2005.09.02 14:00
|modify
|67
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|295
|2005.09.02 14:00
|s/l
|67
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17920.00
�
|296
|2005.09.02 14:00
|buy
|68
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|297
|2005.09.02 14:00
|modify
|68
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|298
|2005.09.02 14:00
|s/l
|68
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17950.00
|299
|2005.09.02 14:00
|buy
|69
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|300
|2005.09.02 14:00
|modify
|69
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|301
|2005.09.02 14:00
|s/l
|69
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|17980.00
�
|302
|2005.09.02 14:00
|buy
|70
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|303
|2005.09.02 14:00
|modify
|70
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|304
|2005.09.02 14:00
|s/l
|70
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18010.00
|305
|2005.09.02 14:00
|buy
|71
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|306
|2005.09.02 14:00
|modify
|71
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|307
|2005.09.02 14:00
|s/l
|71
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18040.00
�
|308
|2005.09.02 14:00
|buy
|72
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|309
|2005.09.02 14:00
|modify
|72
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|310
|2005.09.02 14:00
|s/l
|72
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18070.00
|311
|2005.09.02 14:00
|buy
|73
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|312
|2005.09.02 14:00
|modify
|73
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|313
|2005.09.02 14:00
|s/l
|73
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18100.00
�
|314
|2005.09.02 14:00
|buy
|74
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|315
|2005.09.02 14:00
|modify
|74
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|316
|2005.09.02 14:00
|s/l
|74
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18130.00
|317
|2005.09.02 14:00
|buy
|75
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|318
|2005.09.02 14:00
|modify
|75
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|319
|2005.09.02 14:00
|s/l
|75
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18160.00
�
|320
|2005.09.02 14:00
|buy
|76
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|321
|2005.09.02 14:00
|modify
|76
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|322
|2005.09.02 14:00
|s/l
|76
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18190.00
|323
|2005.09.02 14:00
|buy
|77
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|324
|2005.09.02 14:00
|modify
|77
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|325
|2005.09.02 14:00
|s/l
|77
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18220.00
�
|326
|2005.09.02 14:00
|buy
|78
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|327
|2005.09.02 14:00
|modify
|78
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|328
|2005.09.02 14:00
|s/l
|78
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18250.00
|329
|2005.09.02 14:00
|buy
|79
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|330
|2005.09.02 14:00
|modify
|79
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|331
|2005.09.02 14:00
|s/l
|79
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18280.00
�
|332
|2005.09.02 14:00
|buy
|80
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|333
|2005.09.02 14:00
|modify
|80
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|334
|2005.09.02 14:00
|s/l
|80
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18310.00
|335
|2005.09.02 14:00
|buy
|81
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|336
|2005.09.02 14:00
|modify
|81
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|337
|2005.09.02 14:00
|s/l
|81
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18340.00
�
|338
|2005.09.02 14:00
|buy
|82
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|339
|2005.09.02 14:00
|modify
|82
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|340
|2005.09.02 14:00
|s/l
|82
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18370.00
|341
|2005.09.02 14:00
|buy
|83
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|342
|2005.09.02 14:02
|modify
|83
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|343
|2005.09.02 14:02
|s/l
|83
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|18400.00
�
|344
|2005.09.02 14:02
|buy
|84
|1.00
|1.2544
|1.2494
|1.2644
|345
|2005.09.05 01:32
|modify
|84
|1.00
|1.2544
|1.2550
|1.2644
�
|346
|2005.09.05 01:32
|modify
|84
|1.00
|1.2544
|1.2560
|1.2644
|347
|2005.09.05 01:32
|s/l
|84
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2644
|160.00
|18560.00
�
|348
|2005.09.05 01:32
|sell
|85
|1.00
|1.2548
|1.2598
|1.2468
|349
|2005.09.05 07:22
|modify
|85
|1.00
|1.2548
|1.2545
|1.2468
�
|350
|2005.09.05 07:22
|s/l
|85
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2468
|30.00
|18590.00
|351
|2005.09.05 07:22
|buy
|86
|1.00
|1.2545
|1.2495
|1.2645
�
|352
|2005.09.05 08:35
|modify
|86
|1.00
|1.2545
|1.2553
|1.2645
|353
|2005.09.05 08:35
|modify
|86
|1.00
|1.2545
|1.2554
|1.2645
�
|354
|2005.09.05 09:17
|s/l
|86
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2645
|90.00
|18680.00
|355
|2005.09.05 09:17
|buy
|87
|1.00
|1.2555
|1.2505
|1.2655
�
|356
|2005.09.05 23:52
|s/l
|87
|1.00
|1.2505
|1.2505
|1.2655
|-500.00
|18180.00
|357
|2005.09.05 23:52
|buy
|88
|1.00
|1.2506
|1.2456
|1.2606
�
|358
|2005.09.06 07:12
|s/l
|88
|1.00
|1.2456
|1.2456
|1.2606
|-500.00
|17680.00
|359
|2005.09.06 07:12
|buy
|89
|1.00
|1.2458
|1.2408
|1.2558
�
|360
|2005.09.06 07:17
|modify
|89
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2558
|361
|2005.09.06 07:20
|modify
|89
|1.00
|1.2458
|1.2462
|1.2558
�
|362
|2005.09.06 07:20
|modify
|89
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2558
|363
|2005.09.06 07:20
|modify
|89
|1.00
|1.2458
|1.2475
|1.2558
�
|364
|2005.09.06 07:20
|s/l
|89
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2558
|170.00
|17850.00
|365
|2005.09.06 07:20
|buy
|90
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|366
|2005.09.06 07:20
|modify
|90
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|367
|2005.09.06 07:20
|s/l
|90
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|368
|2005.09.06 07:20
|buy
|91
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|369
|2005.09.06 07:20
|modify
|91
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|370
|2005.09.06 07:20
|s/l
|91
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|371
|2005.09.06 07:20
|buy
|92
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|372
|2005.09.06 07:20
|modify
|92
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|373
|2005.09.06 07:20
|s/l
|92
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|374
|2005.09.06 07:20
|buy
|93
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|375
|2005.09.06 07:20
|modify
|93
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|376
|2005.09.06 07:20
|s/l
|93
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|377
|2005.09.06 07:20
|buy
|94
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|378
|2005.09.06 07:20
|modify
|94
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|379
|2005.09.06 07:21
|s/l
|94
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|380
|2005.09.06 07:21
|buy
|95
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|381
|2005.09.06 07:21
|modify
|95
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|382
|2005.09.06 07:21
|s/l
|95
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|383
|2005.09.06 07:21
|buy
|96
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|384
|2005.09.06 07:21
|modify
|96
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|385
|2005.09.06 07:21
|s/l
|96
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|386
|2005.09.06 07:21
|buy
|97
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|387
|2005.09.06 07:21
|modify
|97
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|388
|2005.09.06 07:21
|s/l
|97
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|389
|2005.09.06 07:21
|buy
|98
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|390
|2005.09.06 07:21
|modify
|98
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|391
|2005.09.06 07:21
|s/l
|98
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|392
|2005.09.06 07:21
|buy
|99
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|393
|2005.09.06 07:21
|modify
|99
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|394
|2005.09.06 07:21
|s/l
|99
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|395
|2005.09.06 07:21
|buy
|100
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|396
|2005.09.06 07:21
|modify
|100
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|397
|2005.09.06 07:22
|s/l
|100
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|398
|2005.09.06 07:22
|buy
|101
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|399
|2005.09.06 07:22
|modify
|101
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|400
|2005.09.06 07:22
|s/l
|101
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|401
|2005.09.06 07:22
|buy
|102
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|402
|2005.09.06 07:22
|modify
|102
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|403
|2005.09.06 07:22
|s/l
|102
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|404
|2005.09.06 07:22
|buy
|103
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|405
|2005.09.06 07:22
|modify
|103
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|406
|2005.09.06 07:23
|s/l
|103
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|407
|2005.09.06 07:23
|buy
|104
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|408
|2005.09.06 07:23
|modify
|104
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|409
|2005.09.06 07:23
|s/l
|104
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|410
|2005.09.06 07:23
|buy
|105
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|411
|2005.09.06 07:23
|modify
|105
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|412
|2005.09.06 07:23
|s/l
|105
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|413
|2005.09.06 07:23
|buy
|106
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|414
|2005.09.06 07:23
|modify
|106
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|415
|2005.09.06 07:23
|s/l
|106
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|416
|2005.09.06 07:23
|buy
|107
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|417
|2005.09.06 07:23
|modify
|107
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|418
|2005.09.06 07:23
|s/l
|107
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|419
|2005.09.06 07:23
|buy
|108
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|420
|2005.09.06 07:23
|modify
|108
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|421
|2005.09.06 07:23
|s/l
|108
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|422
|2005.09.06 07:23
|buy
|109
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|423
|2005.09.06 07:23
|modify
|109
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|424
|2005.09.06 07:24
|s/l
|109
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|425
|2005.09.06 07:24
|buy
|110
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|426
|2005.09.06 07:24
|modify
|110
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|427
|2005.09.06 07:24
|s/l
|110
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|428
|2005.09.06 07:24
|buy
|111
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|429
|2005.09.06 07:24
|modify
|111
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|430
|2005.09.06 07:24
|s/l
|111
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
|431
|2005.09.06 07:24
|buy
|112
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|432
|2005.09.06 07:24
|modify
|112
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|433
|2005.09.06 07:25
|s/l
|112
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|17850.00
�
|434
|2005.09.06 07:25
|buy
|113
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|435
|2005.09.06 12:00
|modify
|113
|1.00
|1.2475
|1.2478
|1.2575
�
|436
|2005.09.06 12:00
|modify
|113
|1.00
|1.2475
|1.2480
|1.2575
|437
|2005.09.06 12:05
|s/l
|113
|1.00
|1.2480
|1.2480
|1.2575
|50.00
|17900.00
�
|438
|2005.09.06 12:05
|sell
|114
|1.00
|1.2478
|1.2528
|1.2398
|439
|2005.09.06 21:20
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2478
|1.2398
�
|440
|2005.09.06 21:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2477
|1.2398
|441
|2005.09.06 21:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2476
|1.2398
�
|442
|2005.09.06 21:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2475
|1.2398
|443
|2005.09.06 21:50
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2474
|1.2398
�
|444
|2005.09.06 22:20
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2473
|1.2398
|445
|2005.09.06 22:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2472
|1.2398
�
|446
|2005.09.06 22:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2471
|1.2398
|447
|2005.09.06 22:22
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2470
|1.2398
�
|448
|2005.09.07 00:17
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2469
|1.2398
|449
|2005.09.07 00:45
|modify
|114
|1.00
|1.2478
|1.2468
|1.2398
�
|450
|2005.09.07 01:00
|s/l
|114
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2398
|100.00
|18000.00
|451
|2005.09.07 01:00
|sell
|115
|1.00
|1.2470
|1.2520
|1.2390
�
|452
|2005.09.07 02:02
|modify
|115
|1.00
|1.2470
|1.2467
|1.2390
|453
|2005.09.07 02:02
|modify
|115
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2390
�
|454
|2005.09.07 02:07
|modify
|115
|1.00
|1.2470
|1.2462
|1.2390
|455
|2005.09.07 03:00
|s/l
|115
|1.00
|1.2462
|1.2462
|1.2390
|80.00
|18080.00
�
|456
|2005.09.07 03:00
|sell
|116
|1.00
|1.2464
|1.2514
|1.2384
|457
|2005.09.07 03:22
|modify
|116
|1.00
|1.2464
|1.2463
|1.2384
�
|458
|2005.09.07 03:25
|s/l
|116
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2384
|10.00
|18090.00
|459
|2005.09.07 03:25
|sell
|117
|1.00
|1.2469
|1.2519
|1.2389
�
|460
|2005.09.07 03:25
|modify
|117
|1.00
|1.2469
|1.2463
|1.2389
|461
|2005.09.07 03:25
|s/l
|117
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2389
|60.00
|18150.00
�
|462
|2005.09.07 03:25
|sell
|118
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|463
|2005.09.07 03:25
|modify
|118
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|464
|2005.09.07 03:25
|s/l
|118
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18180.00
|465
|2005.09.07 03:25
|sell
|119
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|466
|2005.09.07 03:25
|modify
|119
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|467
|2005.09.07 03:25
|s/l
|119
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18210.00
�
|468
|2005.09.07 03:25
|sell
|120
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|469
|2005.09.07 03:25
|modify
|120
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|470
|2005.09.07 03:25
|s/l
|120
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18240.00
|471
|2005.09.07 03:25
|sell
|121
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|472
|2005.09.07 03:25
|modify
|121
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|473
|2005.09.07 03:25
|s/l
|121
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18270.00
�
|474
|2005.09.07 03:25
|sell
|122
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|475
|2005.09.07 03:25
|modify
|122
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|476
|2005.09.07 03:25
|s/l
|122
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18300.00
|477
|2005.09.07 03:25
|sell
|123
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|478
|2005.09.07 03:26
|modify
|123
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|479
|2005.09.07 03:26
|s/l
|123
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18330.00
�
|480
|2005.09.07 03:26
|sell
|124
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|481
|2005.09.07 03:26
|modify
|124
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|482
|2005.09.07 03:26
|s/l
|124
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18360.00
|483
|2005.09.07 03:26
|sell
|125
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|484
|2005.09.07 03:26
|modify
|125
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|485
|2005.09.07 03:26
|s/l
|125
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18390.00
�
|486
|2005.09.07 03:26
|sell
|126
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|487
|2005.09.07 03:26
|modify
|126
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|488
|2005.09.07 03:26
|s/l
|126
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18420.00
|489
|2005.09.07 03:26
|sell
|127
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|490
|2005.09.07 03:26
|modify
|127
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|491
|2005.09.07 03:26
|s/l
|127
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18450.00
�
|492
|2005.09.07 03:26
|sell
|128
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|493
|2005.09.07 03:26
|modify
|128
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|494
|2005.09.07 03:26
|s/l
|128
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|18480.00
|495
|2005.09.07 03:26
|sell
|129
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|496
|2005.09.07 06:42
|s/l
|129
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2386
|-500.00
|17980.00
|497
|2005.09.07 06:42
|sell
|130
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|498
|2005.09.07 06:42
|modify
|130
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|499
|2005.09.07 06:42
|s/l
|130
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|17990.00
�
|500
|2005.09.07 06:42
|sell
|131
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|501
|2005.09.07 06:42
|modify
|131
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|502
|2005.09.07 06:42
|s/l
|131
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18000.00
|503
|2005.09.07 06:42
|sell
|132
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|504
|2005.09.07 06:42
|modify
|132
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|505
|2005.09.07 06:43
|s/l
|132
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18010.00
�
|506
|2005.09.07 06:43
|sell
|133
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|507
|2005.09.07 06:43
|modify
|133
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|508
|2005.09.07 06:43
|s/l
|133
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18020.00
|509
|2005.09.07 06:43
|sell
|134
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|510
|2005.09.07 06:43
|modify
|134
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|511
|2005.09.07 06:43
|s/l
|134
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18030.00
�
|512
|2005.09.07 06:43
|sell
|135
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|513
|2005.09.07 06:43
|modify
|135
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|514
|2005.09.07 06:43
|s/l
|135
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18040.00
|515
|2005.09.07 06:43
|sell
|136
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|516
|2005.09.07 06:43
|modify
|136
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|517
|2005.09.07 06:43
|s/l
|136
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18050.00
�
|518
|2005.09.07 06:43
|sell
|137
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|519
|2005.09.07 06:43
|modify
|137
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|520
|2005.09.07 06:43
|s/l
|137
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18060.00
|521
|2005.09.07 06:43
|sell
|138
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|522
|2005.09.07 06:43
|modify
|138
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|523
|2005.09.07 06:44
|s/l
|138
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18070.00
�
|524
|2005.09.07 06:44
|sell
|139
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|525
|2005.09.07 06:44
|modify
|139
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|526
|2005.09.07 06:44
|s/l
|139
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18080.00
|527
|2005.09.07 06:44
|sell
|140
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|528
|2005.09.07 06:44
|modify
|140
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|529
|2005.09.07 06:44
|s/l
|140
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18090.00
�
|530
|2005.09.07 06:44
|sell
|141
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|531
|2005.09.07 06:44
|modify
|141
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|532
|2005.09.07 06:44
|s/l
|141
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|18100.00
|533
|2005.09.07 06:44
|sell
|142
|1.00
|1.2519
|1.2569
|1.2439
�
|534
|2005.09.07 08:00
|modify
|142
|1.00
|1.2519
|1.2513
|1.2439
|535
|2005.09.07 08:00
|s/l
|142
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2439
|60.00
|18160.00
�
|536
|2005.09.07 08:00
|sell
|143
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|537
|2005.09.07 08:00
|modify
|143
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|538
|2005.09.07 08:00
|s/l
|143
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18190.00
|539
|2005.09.07 08:00
|sell
|144
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|540
|2005.09.07 08:00
|modify
|144
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|541
|2005.09.07 08:00
|s/l
|144
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18220.00
�
|542
|2005.09.07 08:00
|sell
|145
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|543
|2005.09.07 08:00
|modify
|145
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|544
|2005.09.07 08:00
|s/l
|145
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18250.00
|545
|2005.09.07 08:00
|sell
|146
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|546
|2005.09.07 08:00
|modify
|146
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|547
|2005.09.07 08:00
|s/l
|146
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18280.00
�
|548
|2005.09.07 08:00
|sell
|147
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|549
|2005.09.07 08:00
|modify
|147
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|550
|2005.09.07 08:00
|s/l
|147
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18310.00
|551
|2005.09.07 08:00
|sell
|148
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|552
|2005.09.07 08:00
|modify
|148
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|553
|2005.09.07 08:00
|s/l
|148
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18340.00
�
|554
|2005.09.07 08:00
|sell
|149
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|555
|2005.09.07 08:00
|modify
|149
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|556
|2005.09.07 08:00
|s/l
|149
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18370.00
|557
|2005.09.07 08:00
|sell
|150
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|558
|2005.09.07 08:00
|modify
|150
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|559
|2005.09.07 08:00
|s/l
|150
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18400.00
�
|560
|2005.09.07 08:00
|sell
|151
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|561
|2005.09.07 08:00
|modify
|151
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|562
|2005.09.07 08:00
|s/l
|151
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18430.00
|563
|2005.09.07 08:00
|sell
|152
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|564
|2005.09.07 08:00
|modify
|152
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|565
|2005.09.07 08:00
|s/l
|152
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18460.00
�
|566
|2005.09.07 08:00
|sell
|153
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|567
|2005.09.07 08:00
|modify
|153
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|568
|2005.09.07 08:00
|s/l
|153
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18490.00
|569
|2005.09.07 08:00
|sell
|154
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|570
|2005.09.07 08:00
|modify
|154
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|571
|2005.09.07 08:00
|s/l
|154
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18520.00
�
|572
|2005.09.07 08:00
|sell
|155
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|573
|2005.09.07 08:00
|modify
|155
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|574
|2005.09.07 08:00
|s/l
|155
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18550.00
|575
|2005.09.07 08:00
|sell
|156
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|576
|2005.09.07 08:00
|modify
|156
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|577
|2005.09.07 08:00
|s/l
|156
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18580.00
�
|578
|2005.09.07 08:00
|sell
|157
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|579
|2005.09.07 08:00
|modify
|157
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|580
|2005.09.07 08:00
|s/l
|157
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18610.00
|581
|2005.09.07 08:00
|sell
|158
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|582
|2005.09.07 08:00
|modify
|158
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|583
|2005.09.07 08:00
|s/l
|158
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18640.00
�
|584
|2005.09.07 08:00
|sell
|159
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|585
|2005.09.07 08:00
|modify
|159
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|586
|2005.09.07 08:00
|s/l
|159
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18670.00
|587
|2005.09.07 08:00
|sell
|160
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|588
|2005.09.07 08:00
|modify
|160
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|589
|2005.09.07 08:00
|s/l
|160
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18700.00
�
|590
|2005.09.07 08:00
|sell
|161
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|591
|2005.09.07 08:00
|modify
|161
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|592
|2005.09.07 08:00
|s/l
|161
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18730.00
|593
|2005.09.07 08:00
|sell
|162
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|594
|2005.09.07 08:00
|modify
|162
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|595
|2005.09.07 08:00
|s/l
|162
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18760.00
�
|596
|2005.09.07 08:00
|sell
|163
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|597
|2005.09.07 08:00
|modify
|163
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|598
|2005.09.07 08:00
|s/l
|163
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18790.00
|599
|2005.09.07 08:00
|sell
|164
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|600
|2005.09.07 08:00
|modify
|164
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|601
|2005.09.07 08:00
|s/l
|164
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18820.00
�
|602
|2005.09.07 08:00
|sell
|165
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|603
|2005.09.07 08:00
|modify
|165
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|604
|2005.09.07 08:00
|s/l
|165
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18850.00
|605
|2005.09.07 08:00
|sell
|166
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|606
|2005.09.07 08:02
|modify
|166
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|607
|2005.09.07 08:20
|s/l
|166
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|18880.00
�
|608
|2005.09.07 08:20
|sell
|167
|1.00
|1.2515
|1.2565
|1.2435
|609
|2005.09.07 08:29
|modify
|167
|1.00
|1.2515
|1.2499
|1.2435
�
|610
|2005.09.07 08:29
|s/l
|167
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2435
|160.00
|19040.00
|611
|2005.09.07 08:29
|sell
|168
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|612
|2005.09.07 08:29
|modify
|168
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|613
|2005.09.07 08:29
|s/l
|168
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|614
|2005.09.07 08:29
|sell
|169
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|615
|2005.09.07 08:29
|modify
|169
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|616
|2005.09.07 08:29
|s/l
|169
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|617
|2005.09.07 08:29
|sell
|170
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|618
|2005.09.07 08:29
|modify
|170
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|619
|2005.09.07 08:29
|s/l
|170
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|620
|2005.09.07 08:29
|sell
|171
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|621
|2005.09.07 08:29
|modify
|171
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|622
|2005.09.07 08:29
|s/l
|171
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|623
|2005.09.07 08:29
|sell
|172
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|624
|2005.09.07 08:29
|modify
|172
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|625
|2005.09.07 08:29
|s/l
|172
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|626
|2005.09.07 08:29
|sell
|173
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|627
|2005.09.07 08:29
|modify
|173
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|628
|2005.09.07 08:29
|s/l
|173
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|629
|2005.09.07 08:29
|sell
|174
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|630
|2005.09.07 08:29
|modify
|174
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|631
|2005.09.07 08:29
|s/l
|174
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|632
|2005.09.07 08:29
|sell
|175
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|633
|2005.09.07 08:29
|modify
|175
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|634
|2005.09.07 08:29
|s/l
|175
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|635
|2005.09.07 08:29
|sell
|176
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|636
|2005.09.07 08:29
|modify
|176
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|637
|2005.09.07 08:29
|s/l
|176
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|638
|2005.09.07 08:29
|sell
|177
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|639
|2005.09.07 08:29
|modify
|177
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|640
|2005.09.07 08:29
|s/l
|177
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|641
|2005.09.07 08:29
|sell
|178
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|642
|2005.09.07 08:29
|modify
|178
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|643
|2005.09.07 08:29
|s/l
|178
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|644
|2005.09.07 08:29
|sell
|179
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|645
|2005.09.07 08:29
|modify
|179
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|646
|2005.09.07 08:29
|s/l
|179
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|647
|2005.09.07 08:29
|sell
|180
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|648
|2005.09.07 08:29
|modify
|180
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|649
|2005.09.07 08:29
|s/l
|180
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|650
|2005.09.07 08:29
|sell
|181
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|651
|2005.09.07 08:29
|modify
|181
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|652
|2005.09.07 08:29
|s/l
|181
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|653
|2005.09.07 08:29
|sell
|182
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|654
|2005.09.07 08:29
|modify
|182
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|655
|2005.09.07 08:29
|s/l
|182
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|656
|2005.09.07 08:29
|sell
|183
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|657
|2005.09.07 08:29
|modify
|183
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|658
|2005.09.07 08:29
|s/l
|183
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|659
|2005.09.07 08:29
|sell
|184
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|660
|2005.09.07 08:29
|modify
|184
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|661
|2005.09.07 08:29
|s/l
|184
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|662
|2005.09.07 08:29
|sell
|185
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|663
|2005.09.07 08:29
|modify
|185
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|664
|2005.09.07 08:29
|s/l
|185
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|665
|2005.09.07 08:29
|sell
|186
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|666
|2005.09.07 08:29
|modify
|186
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|667
|2005.09.07 08:29
|s/l
|186
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|668
|2005.09.07 08:29
|sell
|187
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|669
|2005.09.07 08:29
|modify
|187
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|670
|2005.09.07 08:29
|s/l
|187
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|671
|2005.09.07 08:29
|sell
|188
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|672
|2005.09.07 08:29
|modify
|188
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|673
|2005.09.07 08:29
|s/l
|188
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|674
|2005.09.07 08:29
|sell
|189
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|675
|2005.09.07 08:29
|modify
|189
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|676
|2005.09.07 08:29
|s/l
|189
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|677
|2005.09.07 08:29
|sell
|190
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|678
|2005.09.07 08:29
|modify
|190
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|679
|2005.09.07 08:29
|s/l
|190
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
�
|680
|2005.09.07 08:29
|sell
|191
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|681
|2005.09.07 08:32
|modify
|191
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|682
|2005.09.07 08:47
|s/l
|191
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|19040.00
|683
|2005.09.07 08:47
|sell
|192
|1.00
|1.2497
|1.2547
|1.2417
�
|684
|2005.09.07 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.2497
|1.2496
|1.2417
|685
|2005.09.07 09:00
|modify
|192
|1.00
|1.2497
|1.2495
|1.2417
�
|686
|2005.09.07 09:02
|modify
|192
|1.00
|1.2497
|1.2494
|1.2417
|687
|2005.09.07 09:10
|modify
|192
|1.00
|1.2497
|1.2493
|1.2417
�
|688
|2005.09.07 09:17
|s/l
|192
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2417
|40.00
|19080.00
|689
|2005.09.07 09:20
|buy
|193
|1.00
|1.2490
|1.2440
|1.2590
�
|690
|2005.09.07 13:07
|s/l
|193
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2590
|-500.00
|18580.00
|691
|2005.09.07 13:07
|buy
|194
|1.00
|1.2441
|1.2391
|1.2541
�
|692
|2005.09.07 14:29
|modify
|194
|1.00
|1.2441
|1.2442
|1.2541
|693
|2005.09.07 14:29
|s/l
|194
|1.00
|1.2442
|1.2442
|1.2541
|10.00
|18590.00
�
|694
|2005.09.07 14:29
|buy
|195
|1.00
|1.2444
|1.2394
|1.2544
|695
|2005.09.07 16:00
|modify
|195
|1.00
|1.2444
|1.2446
|1.2544
�
|696
|2005.09.07 16:00
|modify
|195
|1.00
|1.2444
|1.2447
|1.2544
|697
|2005.09.07 16:00
|s/l
|195
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2544
|30.00
|18620.00
�
|698
|2005.09.07 16:00
|buy
|196
|1.00
|1.2448
|1.2398
|1.2548
|699
|2005.09.07 16:02
|modify
|196
|1.00
|1.2448
|1.2449
|1.2548
�
|700
|2005.09.07 16:12
|s/l
|196
|1.00
|1.2449
|1.2449
|1.2548
|10.00
|18630.00
|701
|2005.09.07 16:12
|buy
|197
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|702
|2005.09.07 16:12
|modify
|197
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|703
|2005.09.07 16:12
|modify
|197
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|704
|2005.09.07 16:12
|s/l
|197
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18640.00
|705
|2005.09.07 16:12
|buy
|198
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|706
|2005.09.07 16:12
|modify
|198
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|707
|2005.09.07 16:12
|modify
|198
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|708
|2005.09.07 16:12
|s/l
|198
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18650.00
|709
|2005.09.07 16:12
|buy
|199
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|710
|2005.09.07 16:12
|modify
|199
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|711
|2005.09.07 16:12
|modify
|199
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|712
|2005.09.07 16:13
|s/l
|199
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18660.00
|713
|2005.09.07 16:13
|buy
|200
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|714
|2005.09.07 16:13
|modify
|200
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|715
|2005.09.07 16:13
|modify
|200
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|716
|2005.09.07 16:13
|s/l
|200
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18670.00
|717
|2005.09.07 16:13
|buy
|201
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|718
|2005.09.07 16:13
|modify
|201
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|719
|2005.09.07 16:13
|modify
|201
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|720
|2005.09.07 16:13
|s/l
|201
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18680.00
|721
|2005.09.07 16:13
|buy
|202
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|722
|2005.09.07 16:13
|modify
|202
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|723
|2005.09.07 16:13
|modify
|202
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|724
|2005.09.07 16:13
|s/l
|202
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18690.00
|725
|2005.09.07 16:13
|buy
|203
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|726
|2005.09.07 16:13
|modify
|203
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|727
|2005.09.07 16:13
|modify
|203
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|728
|2005.09.07 16:13
|s/l
|203
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18700.00
|729
|2005.09.07 16:13
|buy
|204
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|730
|2005.09.07 16:13
|modify
|204
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|731
|2005.09.07 16:13
|modify
|204
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|732
|2005.09.07 16:13
|s/l
|204
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18710.00
|733
|2005.09.07 16:13
|buy
|205
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|734
|2005.09.07 16:13
|modify
|205
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|735
|2005.09.07 16:13
|modify
|205
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|736
|2005.09.07 16:14
|s/l
|205
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18720.00
|737
|2005.09.07 16:14
|buy
|206
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|738
|2005.09.07 16:14
|modify
|206
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|739
|2005.09.07 16:14
|modify
|206
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|740
|2005.09.07 16:14
|s/l
|206
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18730.00
|741
|2005.09.07 16:14
|buy
|207
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|742
|2005.09.07 16:14
|modify
|207
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|743
|2005.09.07 16:14
|modify
|207
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|744
|2005.09.07 16:14
|s/l
|207
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18740.00
|745
|2005.09.07 16:14
|buy
|208
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|746
|2005.09.07 16:14
|modify
|208
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|747
|2005.09.07 16:14
|modify
|208
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|748
|2005.09.07 16:15
|s/l
|208
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|18750.00
|749
|2005.09.07 16:15
|buy
|209
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|750
|2005.09.08 14:37
|s/l
|209
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2546
|-500.00
|18250.00
|751
|2005.09.08 14:37
|buy
|210
|1.00
|1.2393
|1.2343
|1.2493
�
|752
|2005.09.08 14:47
|modify
|210
|1.00
|1.2393
|1.2398
|1.2493
|753
|2005.09.08 15:05
|s/l
|210
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2493
|50.00
|18300.00
�
|754
|2005.09.08 15:05
|buy
|211
|1.00
|1.2394
|1.2344
|1.2494
|755
|2005.09.08 15:07
|modify
|211
|1.00
|1.2394
|1.2397
|1.2494
�
|756
|2005.09.08 15:07
|s/l
|211
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2494
|30.00
|18330.00
|757
|2005.09.08 15:07
|buy
|212
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|758
|2005.09.08 15:07
|modify
|212
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|759
|2005.09.08 15:07
|s/l
|212
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18380.00
�
|760
|2005.09.08 15:07
|buy
|213
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|761
|2005.09.08 15:07
|modify
|213
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|762
|2005.09.08 15:07
|s/l
|213
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18430.00
|763
|2005.09.08 15:07
|buy
|214
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|764
|2005.09.08 15:08
|modify
|214
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|765
|2005.09.08 15:08
|s/l
|214
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18480.00
�
|766
|2005.09.08 15:08
|buy
|215
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|767
|2005.09.08 15:08
|modify
|215
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|768
|2005.09.08 15:08
|s/l
|215
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18530.00
|769
|2005.09.08 15:08
|buy
|216
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|770
|2005.09.08 15:08
|modify
|216
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|771
|2005.09.08 15:08
|s/l
|216
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18580.00
�
|772
|2005.09.08 15:08
|buy
|217
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|773
|2005.09.08 15:08
|modify
|217
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|774
|2005.09.08 15:08
|s/l
|217
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18630.00
|775
|2005.09.08 15:08
|buy
|218
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|776
|2005.09.08 15:08
|modify
|218
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|777
|2005.09.08 15:08
|s/l
|218
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18680.00
�
|778
|2005.09.08 15:08
|buy
|219
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|779
|2005.09.08 15:08
|modify
|219
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|780
|2005.09.08 15:08
|s/l
|219
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18730.00
|781
|2005.09.08 15:08
|buy
|220
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|782
|2005.09.08 15:09
|modify
|220
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|783
|2005.09.08 15:09
|s/l
|220
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18780.00
�
|784
|2005.09.08 15:09
|buy
|221
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|785
|2005.09.08 15:09
|modify
|221
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|786
|2005.09.08 15:09
|s/l
|221
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18830.00
|787
|2005.09.08 15:09
|buy
|222
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|788
|2005.09.08 15:09
|modify
|222
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|789
|2005.09.08 15:09
|s/l
|222
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|18880.00
�
|790
|2005.09.08 15:09
|buy
|223
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|791
|2005.09.08 15:15
|modify
|223
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|792
|2005.09.08 15:15
|modify
|223
|1.00
|1.2392
|1.2398
|1.2492
|793
|2005.09.08 15:22
|s/l
|223
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2492
|60.00
|18940.00
�
|794
|2005.09.08 15:22
|buy
|224
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|795
|2005.09.08 15:22
|modify
|224
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|796
|2005.09.08 15:22
|s/l
|224
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|18960.00
|797
|2005.09.08 15:22
|buy
|225
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|798
|2005.09.08 15:22
|modify
|225
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|799
|2005.09.08 15:22
|s/l
|225
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|18980.00
�
|800
|2005.09.08 15:22
|buy
|226
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|801
|2005.09.08 15:23
|modify
|226
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|802
|2005.09.08 15:23
|s/l
|226
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19000.00
|803
|2005.09.08 15:23
|buy
|227
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|804
|2005.09.08 15:23
|modify
|227
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|805
|2005.09.08 15:23
|s/l
|227
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19020.00
�
|806
|2005.09.08 15:23
|buy
|228
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|807
|2005.09.08 15:23
|modify
|228
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|808
|2005.09.08 15:23
|s/l
|228
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19040.00
|809
|2005.09.08 15:23
|buy
|229
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|810
|2005.09.08 15:23
|modify
|229
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|811
|2005.09.08 15:23
|s/l
|229
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19060.00
�
|812
|2005.09.08 15:23
|buy
|230
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|813
|2005.09.08 15:23
|modify
|230
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|814
|2005.09.08 15:23
|s/l
|230
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19080.00
|815
|2005.09.08 15:23
|buy
|231
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|816
|2005.09.08 15:23
|modify
|231
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|817
|2005.09.08 15:23
|s/l
|231
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19100.00
�
|818
|2005.09.08 15:23
|buy
|232
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|819
|2005.09.08 15:24
|modify
|232
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|820
|2005.09.08 15:24
|s/l
|232
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19120.00
|821
|2005.09.08 15:24
|buy
|233
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|822
|2005.09.08 15:24
|modify
|233
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|823
|2005.09.08 15:24
|s/l
|233
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19140.00
�
|824
|2005.09.08 15:24
|buy
|234
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|825
|2005.09.08 15:24
|modify
|234
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|826
|2005.09.08 15:24
|s/l
|234
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|19160.00
|827
|2005.09.08 15:24
|buy
|235
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|828
|2005.09.09 02:02
|modify
|235
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|829
|2005.09.09 02:02
|modify
|235
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2496
�
|830
|2005.09.09 02:12
|modify
|235
|1.00
|1.2396
|1.2404
|1.2496
|831
|2005.09.09 02:12
|s/l
|235
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2496
|80.00
|19240.00
�
|832
|2005.09.09 02:12
|sell
|236
|1.00
|1.2404
|1.2454
|1.2324
|833
|2005.09.09 11:15
|modify
|236
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2324
�
|834
|2005.09.09 11:20
|modify
|236
|1.00
|1.2404
|1.2402
|1.2324
|835
|2005.09.09 11:20
|modify
|236
|1.00
|1.2404
|1.2401
|1.2324
�
|836
|2005.09.09 11:20
|modify
|236
|1.00
|1.2404
|1.2400
|1.2324
|837
|2005.09.09 11:22
|modify
|236
|1.00
|1.2404
|1.2399
|1.2324
�
|838
|2005.09.09 11:29
|s/l
|236
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2324
|50.00
|19290.00
|839
|2005.09.09 11:29
|buy
|237
|1.00
|1.2399
|1.2349
|1.2499
�
|840
|2005.09.09 12:00
|modify
|237
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2499
|841
|2005.09.09 12:00
|modify
|237
|1.00
|1.2399
|1.2400
|1.2499
�
|842
|2005.09.09 12:00
|s/l
|237
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2499
|10.00
|19300.00
|843
|2005.09.09 12:00
|buy
|238
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|844
|2005.09.09 12:00
|modify
|238
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|845
|2005.09.09 12:00
|s/l
|238
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|846
|2005.09.09 12:00
|buy
|239
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|847
|2005.09.09 12:00
|modify
|239
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|848
|2005.09.09 12:00
|s/l
|239
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|849
|2005.09.09 12:00
|buy
|240
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|850
|2005.09.09 12:00
|modify
|240
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|851
|2005.09.09 12:00
|s/l
|240
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|852
|2005.09.09 12:00
|buy
|241
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|853
|2005.09.09 12:00
|modify
|241
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|854
|2005.09.09 12:00
|s/l
|241
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|855
|2005.09.09 12:00
|buy
|242
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|856
|2005.09.09 12:00
|modify
|242
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|857
|2005.09.09 12:00
|s/l
|242
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|858
|2005.09.09 12:00
|buy
|243
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|859
|2005.09.09 12:00
|modify
|243
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|860
|2005.09.09 12:00
|s/l
|243
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|861
|2005.09.09 12:00
|buy
|244
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|862
|2005.09.09 12:00
|modify
|244
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|863
|2005.09.09 12:00
|s/l
|244
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|864
|2005.09.09 12:00
|buy
|245
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|865
|2005.09.09 12:00
|modify
|245
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|866
|2005.09.09 12:00
|s/l
|245
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|867
|2005.09.09 12:00
|buy
|246
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|868
|2005.09.09 12:00
|modify
|246
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|869
|2005.09.09 12:00
|s/l
|246
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|870
|2005.09.09 12:00
|buy
|247
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|871
|2005.09.09 12:00
|modify
|247
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|872
|2005.09.09 12:00
|s/l
|247
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|873
|2005.09.09 12:00
|buy
|248
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|874
|2005.09.09 12:00
|modify
|248
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|875
|2005.09.09 12:00
|s/l
|248
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|876
|2005.09.09 12:00
|buy
|249
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|877
|2005.09.09 12:00
|modify
|249
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|878
|2005.09.09 12:00
|s/l
|249
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|879
|2005.09.09 12:00
|buy
|250
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|880
|2005.09.09 12:00
|modify
|250
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|881
|2005.09.09 12:00
|s/l
|250
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|882
|2005.09.09 12:00
|buy
|251
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|883
|2005.09.09 12:00
|modify
|251
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|884
|2005.09.09 12:00
|s/l
|251
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|885
|2005.09.09 12:00
|buy
|252
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|886
|2005.09.09 12:00
|modify
|252
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|887
|2005.09.09 12:00
|s/l
|252
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|888
|2005.09.09 12:00
|buy
|253
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|889
|2005.09.09 12:00
|modify
|253
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|890
|2005.09.09 12:00
|s/l
|253
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|891
|2005.09.09 12:00
|buy
|254
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|892
|2005.09.09 12:00
|modify
|254
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|893
|2005.09.09 12:00
|s/l
|254
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|894
|2005.09.09 12:00
|buy
|255
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|895
|2005.09.09 12:00
|modify
|255
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|896
|2005.09.09 12:00
|s/l
|255
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|897
|2005.09.09 12:00
|buy
|256
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|898
|2005.09.09 12:00
|modify
|256
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|899
|2005.09.09 12:00
|s/l
|256
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|900
|2005.09.09 12:00
|buy
|257
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|901
|2005.09.09 12:00
|modify
|257
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|902
|2005.09.09 12:00
|s/l
|257
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|903
|2005.09.09 12:00
|buy
|258
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|904
|2005.09.09 12:00
|modify
|258
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|905
|2005.09.09 12:00
|s/l
|258
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|906
|2005.09.09 12:00
|buy
|259
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|907
|2005.09.09 12:00
|modify
|259
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|908
|2005.09.09 12:00
|s/l
|259
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
|909
|2005.09.09 12:00
|buy
|260
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|910
|2005.09.09 12:00
|modify
|260
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|911
|2005.09.09 12:00
|s/l
|260
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|19300.00
�
|912
|2005.09.09 12:00
|buy
|261
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|913
|2005.09.09 12:02
|modify
|261
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|914
|2005.09.09 12:02
|modify
|261
|1.00
|1.2400
|1.2401
|1.2500
|915
|2005.09.09 12:15
|s/l
|261
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2500
|10.00
|19310.00
�
|916
|2005.09.09 12:15
|buy
|262
|1.00
|1.2401
|1.2351
|1.2501
|917
|2005.09.09 12:29
|modify
|262
|1.00
|1.2401
|1.2418
|1.2501
�
|918
|2005.09.09 12:29
|s/l
|262
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2501
|170.00
|19480.00
|919
|2005.09.09 12:29
|sell
|263
|1.00
|1.2418
|1.2468
|1.2338
�
|920
|2005.09.09 13:37
|modify
|263
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2338
|921
|2005.09.09 13:42
|modify
|263
|1.00
|1.2418
|1.2417
|1.2338
�
|922
|2005.09.09 13:42
|modify
|263
|1.00
|1.2418
|1.2416
|1.2338
|923
|2005.09.09 13:52
|s/l
|263
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2338
|20.00
|19500.00
�
|924
|2005.09.09 13:52
|sell
|264
|1.00
|1.2415
|1.2465
|1.2335
|925
|2005.09.09 14:10
|modify
|264
|1.00
|1.2415
|1.2411
|1.2335
�
|926
|2005.09.09 14:10
|modify
|264
|1.00
|1.2415
|1.2409
|1.2335
|927
|2005.09.09 14:17
|s/l
|264
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2335
|60.00
|19560.00
�
|928
|2005.09.09 14:17
|sell
|265
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|929
|2005.09.09 14:17
|modify
|265
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|930
|2005.09.09 14:17
|s/l
|265
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19600.00
|931
|2005.09.09 14:17
|sell
|266
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|932
|2005.09.09 14:17
|modify
|266
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|933
|2005.09.09 14:17
|s/l
|266
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19640.00
�
|934
|2005.09.09 14:17
|sell
|267
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|935
|2005.09.09 14:18
|modify
|267
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|936
|2005.09.09 14:18
|s/l
|267
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19680.00
|937
|2005.09.09 14:18
|sell
|268
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|938
|2005.09.09 14:18
|modify
|268
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|939
|2005.09.09 14:18
|s/l
|268
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19720.00
�
|940
|2005.09.09 14:18
|sell
|269
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|941
|2005.09.09 14:18
|modify
|269
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|942
|2005.09.09 14:18
|s/l
|269
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19760.00
|943
|2005.09.09 14:18
|sell
|270
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|944
|2005.09.09 14:18
|modify
|270
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|945
|2005.09.09 14:18
|s/l
|270
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19800.00
�
|946
|2005.09.09 14:18
|sell
|271
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|947
|2005.09.09 14:18
|modify
|271
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|948
|2005.09.09 14:18
|s/l
|271
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19840.00
|949
|2005.09.09 14:18
|sell
|272
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|950
|2005.09.09 14:18
|modify
|272
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|951
|2005.09.09 14:18
|s/l
|272
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19880.00
�
|952
|2005.09.09 14:18
|sell
|273
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|953
|2005.09.09 14:19
|modify
|273
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|954
|2005.09.09 14:19
|s/l
|273
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19920.00
|955
|2005.09.09 14:19
|sell
|274
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|956
|2005.09.09 14:19
|modify
|274
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|957
|2005.09.09 14:19
|s/l
|274
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|19960.00
�
|958
|2005.09.09 14:19
|sell
|275
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|959
|2005.09.09 14:19
|modify
|275
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|960
|2005.09.09 14:19
|s/l
|275
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|20000.00
|961
|2005.09.09 14:19
|sell
|276
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|962
|2005.09.11 23:00
|modify
|276
|1.00
|1.2414
|1.2413
|1.2334
|963
|2005.09.11 23:15
|modify
|276
|1.00
|1.2414
|1.2412
|1.2334
�
|964
|2005.09.11 23:32
|s/l
|276
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2334
|20.00
|20020.00
|965
|2005.09.11 23:32
|sell
|277
|1.00
|1.2413
|1.2463
|1.2333
�
|966
|2005.09.11 23:42
|modify
|277
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2333
|967
|2005.09.11 23:52
|modify
|277
|1.00
|1.2413
|1.2412
|1.2333
�
|968
|2005.09.11 23:55
|s/l
|277
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2333
|10.00
|20030.00
|969
|2005.09.11 23:55
|buy
|278
|1.00
|1.2414
|1.2364
|1.2514
�
|970
|2005.09.12 02:12
|s/l
|278
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2514
|-500.00
|19530.00
|971
|2005.09.12 02:12
|buy
|279
|1.00
|1.2366
|1.2316
|1.2466
�
|972
|2005.09.12 02:15
|modify
|279
|1.00
|1.2366
|1.2376
|1.2466
|973
|2005.09.12 02:15
|s/l
|279
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2466
|100.00
|19630.00
�
|974
|2005.09.12 02:15
|buy
|280
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|975
|2005.09.12 02:15
|modify
|280
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|976
|2005.09.12 02:15
|s/l
|280
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19640.00
|977
|2005.09.12 02:15
|buy
|281
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|978
|2005.09.12 02:15
|modify
|281
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|979
|2005.09.12 02:15
|s/l
|281
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19650.00
�
|980
|2005.09.12 02:15
|buy
|282
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|981
|2005.09.12 02:15
|modify
|282
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|982
|2005.09.12 02:15
|s/l
|282
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19660.00
|983
|2005.09.12 02:15
|buy
|283
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|984
|2005.09.12 02:15
|modify
|283
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|985
|2005.09.12 02:15
|s/l
|283
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19670.00
�
|986
|2005.09.12 02:15
|buy
|284
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|987
|2005.09.12 02:15
|modify
|284
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|988
|2005.09.12 02:15
|s/l
|284
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19680.00
|989
|2005.09.12 02:15
|buy
|285
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|990
|2005.09.12 02:16
|modify
|285
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|991
|2005.09.12 02:16
|s/l
|285
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19690.00
�
|992
|2005.09.12 02:16
|buy
|286
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|993
|2005.09.12 02:16
|modify
|286
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|994
|2005.09.12 02:16
|s/l
|286
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19700.00
|995
|2005.09.12 02:16
|buy
|287
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|996
|2005.09.12 02:16
|modify
|287
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|997
|2005.09.12 02:16
|s/l
|287
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19710.00
�
|998
|2005.09.12 02:16
|buy
|288
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|999
|2005.09.12 02:16
|modify
|288
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|1000
|2005.09.12 02:16
|s/l
|288
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19720.00
|1001
|2005.09.12 02:16
|buy
|289
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|1002
|2005.09.12 02:16
|modify
|289
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|1003
|2005.09.12 02:16
|s/l
|289
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19730.00
�
|1004
|2005.09.12 02:16
|buy
|290
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|1005
|2005.09.12 02:16
|modify
|290
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|1006
|2005.09.12 02:16
|s/l
|290
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19740.00
|1007
|2005.09.12 02:16
|buy
|291
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|1008
|2005.09.12 02:17
|modify
|291
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|1009
|2005.09.12 02:17
|s/l
|291
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|19750.00
�
|1010
|2005.09.12 02:17
|buy
|292
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1011
|2005.09.12 02:17
|modify
|292
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1012
|2005.09.12 02:17
|s/l
|292
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19780.00
|1013
|2005.09.12 02:17
|buy
|293
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1014
|2005.09.12 02:17
|modify
|293
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1015
|2005.09.12 02:17
|s/l
|293
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19810.00
�
|1016
|2005.09.12 02:17
|buy
|294
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1017
|2005.09.12 02:18
|modify
|294
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1018
|2005.09.12 02:18
|s/l
|294
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19840.00
|1019
|2005.09.12 02:18
|buy
|295
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1020
|2005.09.12 02:18
|modify
|295
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1021
|2005.09.12 02:18
|s/l
|295
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19870.00
�
|1022
|2005.09.12 02:18
|buy
|296
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1023
|2005.09.12 02:18
|modify
|296
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1024
|2005.09.12 02:18
|s/l
|296
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19900.00
|1025
|2005.09.12 02:18
|buy
|297
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1026
|2005.09.12 02:18
|modify
|297
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1027
|2005.09.12 02:18
|s/l
|297
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19930.00
�
|1028
|2005.09.12 02:18
|buy
|298
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1029
|2005.09.12 02:18
|modify
|298
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1030
|2005.09.12 02:18
|s/l
|298
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19960.00
|1031
|2005.09.12 02:18
|buy
|299
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1032
|2005.09.12 02:18
|modify
|299
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1033
|2005.09.12 02:18
|s/l
|299
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|19990.00
�
|1034
|2005.09.12 02:18
|buy
|300
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1035
|2005.09.12 02:19
|modify
|300
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1036
|2005.09.12 02:19
|s/l
|300
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|20020.00
|1037
|2005.09.12 02:19
|buy
|301
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1038
|2005.09.12 02:19
|modify
|301
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1039
|2005.09.12 02:19
|s/l
|301
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|20050.00
�
|1040
|2005.09.12 02:19
|buy
|302
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|1041
|2005.09.12 02:19
|modify
|302
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|1042
|2005.09.12 02:19
|s/l
|302
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|20080.00
|1043
|2005.09.12 02:19
|buy
|303
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|1044
|2005.09.12 02:19
|modify
|303
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|1045
|2005.09.12 02:25
|s/l
|303
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|20110.00
�
|1046
|2005.09.12 02:25
|buy
|304
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|1047
|2005.09.12 03:22
|s/l
|304
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2463
|-500.00
|19610.00
�
|1048
|2005.09.12 03:22
|buy
|305
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1049
|2005.09.12 03:25
|modify
|305
|1.00
|1.2309
|1.2311
|1.2409
�
|1050
|2005.09.12 03:25
|modify
|305
|1.00
|1.2309
|1.2317
|1.2409
|1051
|2005.09.12 03:25
|s/l
|305
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2409
|80.00
|19690.00
�
|1052
|2005.09.12 03:25
|buy
|306
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1053
|2005.09.12 03:25
|modify
|306
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1054
|2005.09.12 03:25
|modify
|306
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1055
|2005.09.12 03:25
|s/l
|306
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|19780.00
�
|1056
|2005.09.12 03:25
|buy
|307
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1057
|2005.09.12 03:25
|modify
|307
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1058
|2005.09.12 03:25
|modify
|307
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1059
|2005.09.12 03:25
|s/l
|307
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|19870.00
�
|1060
|2005.09.12 03:25
|buy
|308
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1061
|2005.09.12 03:25
|modify
|308
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1062
|2005.09.12 03:25
|modify
|308
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1063
|2005.09.12 03:25
|s/l
|308
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|19960.00
�
|1064
|2005.09.12 03:25
|buy
|309
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1065
|2005.09.12 03:25
|modify
|309
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1066
|2005.09.12 03:25
|modify
|309
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1067
|2005.09.12 03:25
|s/l
|309
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20050.00
�
|1068
|2005.09.12 03:25
|buy
|310
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1069
|2005.09.12 03:25
|modify
|310
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1070
|2005.09.12 03:25
|modify
|310
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1071
|2005.09.12 03:25
|s/l
|310
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20140.00
�
|1072
|2005.09.12 03:25
|buy
|311
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1073
|2005.09.12 03:25
|modify
|311
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1074
|2005.09.12 03:25
|modify
|311
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1075
|2005.09.12 03:26
|s/l
|311
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20230.00
�
|1076
|2005.09.12 03:26
|buy
|312
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1077
|2005.09.12 03:26
|modify
|312
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1078
|2005.09.12 03:26
|modify
|312
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1079
|2005.09.12 03:26
|s/l
|312
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20320.00
�
|1080
|2005.09.12 03:26
|buy
|313
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1081
|2005.09.12 03:26
|modify
|313
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1082
|2005.09.12 03:26
|modify
|313
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1083
|2005.09.12 03:26
|s/l
|313
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20410.00
�
|1084
|2005.09.12 03:26
|buy
|314
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1085
|2005.09.12 03:26
|modify
|314
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1086
|2005.09.12 03:26
|modify
|314
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1087
|2005.09.12 03:26
|s/l
|314
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20500.00
�
|1088
|2005.09.12 03:26
|buy
|315
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1089
|2005.09.12 03:26
|modify
|315
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1090
|2005.09.12 03:26
|modify
|315
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1091
|2005.09.12 03:26
|s/l
|315
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20590.00
�
|1092
|2005.09.12 03:26
|buy
|316
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1093
|2005.09.12 03:26
|modify
|316
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1094
|2005.09.12 03:26
|modify
|316
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1095
|2005.09.12 03:26
|s/l
|316
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|20680.00
�
|1096
|2005.09.12 03:26
|buy
|317
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|1097
|2005.09.12 03:26
|modify
|317
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|1098
|2005.09.12 03:26
|modify
|317
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|1099
|2005.09.12 03:29
|modify
|317
|1.00
|1.2309
|1.2324
|1.2409
�
|1100
|2005.09.12 03:52
|s/l
|317
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2409
|150.00
|20830.00
|1101
|2005.09.12 03:52
|buy
|318
|1.00
|1.2326
|1.2276
|1.2426
�
|1102
|2005.09.12 05:29
|modify
|318
|1.00
|1.2326
|1.2329
|1.2426
|1103
|2005.09.12 05:29
|s/l
|318
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2426
|30.00
|20860.00
�
|1104
|2005.09.12 05:29
|buy
|319
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1105
|2005.09.12 05:29
|modify
|319
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1106
|2005.09.12 05:29
|s/l
|319
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|20900.00
|1107
|2005.09.12 05:29
|buy
|320
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1108
|2005.09.12 05:29
|modify
|320
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1109
|2005.09.12 05:29
|s/l
|320
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|20940.00
�
|1110
|2005.09.12 05:29
|buy
|321
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1111
|2005.09.12 05:29
|modify
|321
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1112
|2005.09.12 05:29
|s/l
|321
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|20980.00
|1113
|2005.09.12 05:29
|buy
|322
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1114
|2005.09.12 05:29
|modify
|322
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1115
|2005.09.12 05:29
|s/l
|322
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21020.00
�
|1116
|2005.09.12 05:29
|buy
|323
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1117
|2005.09.12 05:29
|modify
|323
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1118
|2005.09.12 05:29
|s/l
|323
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21060.00
|1119
|2005.09.12 05:29
|buy
|324
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1120
|2005.09.12 05:29
|modify
|324
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1121
|2005.09.12 05:29
|s/l
|324
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21100.00
�
|1122
|2005.09.12 05:29
|buy
|325
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1123
|2005.09.12 05:29
|modify
|325
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1124
|2005.09.12 05:29
|s/l
|325
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21140.00
|1125
|2005.09.12 05:29
|buy
|326
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1126
|2005.09.12 05:29
|modify
|326
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1127
|2005.09.12 05:29
|s/l
|326
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21180.00
�
|1128
|2005.09.12 05:29
|buy
|327
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1129
|2005.09.12 05:29
|modify
|327
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1130
|2005.09.12 05:29
|s/l
|327
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21220.00
|1131
|2005.09.12 05:29
|buy
|328
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1132
|2005.09.12 05:29
|modify
|328
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1133
|2005.09.12 05:29
|s/l
|328
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21260.00
�
|1134
|2005.09.12 05:29
|buy
|329
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1135
|2005.09.12 05:29
|modify
|329
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1136
|2005.09.12 05:29
|s/l
|329
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21300.00
|1137
|2005.09.12 05:29
|buy
|330
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1138
|2005.09.12 05:29
|modify
|330
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1139
|2005.09.12 05:29
|s/l
|330
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21340.00
�
|1140
|2005.09.12 05:29
|buy
|331
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1141
|2005.09.12 05:29
|modify
|331
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1142
|2005.09.12 05:29
|s/l
|331
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21380.00
|1143
|2005.09.12 05:29
|buy
|332
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1144
|2005.09.12 05:29
|modify
|332
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1145
|2005.09.12 05:29
|s/l
|332
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21420.00
�
|1146
|2005.09.12 05:29
|buy
|333
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1147
|2005.09.12 05:29
|modify
|333
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1148
|2005.09.12 05:29
|s/l
|333
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21460.00
|1149
|2005.09.12 05:29
|buy
|334
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1150
|2005.09.12 05:29
|modify
|334
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1151
|2005.09.12 05:29
|s/l
|334
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21500.00
�
|1152
|2005.09.12 05:29
|buy
|335
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1153
|2005.09.12 05:29
|modify
|335
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1154
|2005.09.12 05:29
|s/l
|335
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21540.00
|1155
|2005.09.12 05:29
|buy
|336
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1156
|2005.09.12 05:29
|modify
|336
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1157
|2005.09.12 05:29
|s/l
|336
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21580.00
�
|1158
|2005.09.12 05:29
|buy
|337
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1159
|2005.09.12 05:29
|modify
|337
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1160
|2005.09.12 05:29
|s/l
|337
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21620.00
|1161
|2005.09.12 05:29
|buy
|338
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1162
|2005.09.12 05:29
|modify
|338
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1163
|2005.09.12 05:29
|s/l
|338
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21660.00
�
|1164
|2005.09.12 05:29
|buy
|339
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1165
|2005.09.12 05:29
|modify
|339
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1166
|2005.09.12 05:29
|s/l
|339
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21700.00
|1167
|2005.09.12 05:29
|buy
|340
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1168
|2005.09.12 05:29
|modify
|340
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1169
|2005.09.12 05:29
|s/l
|340
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21740.00
�
|1170
|2005.09.12 05:29
|buy
|341
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|1171
|2005.09.12 05:29
|modify
|341
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|1172
|2005.09.12 05:29
|s/l
|341
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21780.00
|1173
|2005.09.12 05:29
|buy
|342
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|1174
|2005.09.12 05:37
|modify
|342
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|1175
|2005.09.12 05:42
|s/l
|342
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|21820.00
�
|1176
|2005.09.12 05:42
|buy
|343
|1.00
|1.2330
|1.2280
|1.2430
|1177
|2005.09.12 06:00
|modify
|343
|1.00
|1.2330
|1.2334
|1.2430
�
|1178
|2005.09.12 06:35
|s/l
|343
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2430
|40.00
|21860.00
|1179
|2005.09.12 06:35
|buy
|344
|1.00
|1.2336
|1.2286
|1.2436
�
|1180
|2005.09.12 12:47
|s/l
|344
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2436
|-500.00
|21360.00
|1181
|2005.09.12 12:47
|buy
|345
|1.00
|1.2283
|1.2233
|1.2383
�
|1182
|2005.09.12 12:52
|modify
|345
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2383
|1183
|2005.09.12 13:32
|modify
|345
|1.00
|1.2283
|1.2284
|1.2383
�
|1184
|2005.09.12 13:52
|s/l
|345
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2383
|10.00
|21370.00
|1185
|2005.09.12 13:52
|buy
|346
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.2384
�
|1186
|2005.09.12 14:00
|modify
|346
|1.00
|1.2284
|1.2287
|1.2384
|1187
|2005.09.12 14:10
|s/l
|346
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2384
|30.00
|21400.00
�
|1188
|2005.09.12 14:10
|buy
|347
|1.00
|1.2289
|1.2239
|1.2389
|1189
|2005.09.13 01:20
|modify
|347
|1.00
|1.2289
|1.2290
|1.2389
�
|1190
|2005.09.13 01:20
|modify
|347
|1.00
|1.2289
|1.2291
|1.2389
|1191
|2005.09.13 01:20
|s/l
|347
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2389
|20.00
|21420.00
�
|1192
|2005.09.13 01:20
|sell
|348
|1.00
|1.2288
|1.2338
|1.2208
|1193
|2005.09.13 09:52
|modify
|348
|1.00
|1.2288
|1.2284
|1.2208
�
|1194
|2005.09.13 09:52
|modify
|348
|1.00
|1.2288
|1.2278
|1.2208
|1195
|2005.09.13 09:52
|s/l
|348
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2208
|100.00
|21520.00
�
|1196
|2005.09.13 09:52
|buy
|349
|1.00
|1.2280
|1.2230
|1.2380
|1197
|2005.09.13 12:32
|modify
|349
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2380
�
|1198
|2005.09.13 12:32
|modify
|349
|1.00
|1.2280
|1.2284
|1.2380
|1199
|2005.09.13 12:37
|s/l
|349
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2380
|40.00
|21560.00
�
|1200
|2005.09.13 12:37
|sell
|350
|1.00
|1.2284
|1.2334
|1.2204
|1201
|2005.09.13 12:42
|modify
|350
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
�
|1202
|2005.09.13 12:42
|s/l
|350
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
|0.00
|21560.00
|1203
|2005.09.13 12:42
|buy
|351
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.2384
�
|1204
|2005.09.14 01:20
|modify
|351
|1.00
|1.2284
|1.2285
|1.2384
|1205
|2005.09.14 01:20
|modify
|351
|1.00
|1.2284
|1.2286
|1.2384
�
|1206
|2005.09.14 01:20
|modify
|351
|1.00
|1.2284
|1.2288
|1.2384
|1207
|2005.09.14 03:17
|modify
|351
|1.00
|1.2284
|1.2290
|1.2384
�
|1208
|2005.09.14 05:00
|s/l
|351
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2384
|60.00
|21620.00
|1209
|2005.09.14 05:00
|sell
|352
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.2212
�
|1210
|2005.09.14 06:52
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2289
|1.2212
|1211
|2005.09.14 07:02
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2288
|1.2212
�
|1212
|2005.09.14 07:15
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2212
|1213
|2005.09.14 07:20
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2286
|1.2212
�
|1214
|2005.09.14 07:20
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2285
|1.2212
|1215
|2005.09.14 07:20
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2284
|1.2212
�
|1216
|2005.09.14 07:20
|modify
|352
|1.00
|1.2292
|1.2281
|1.2212
|1217
|2005.09.14 07:35
|s/l
|352
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2212
|110.00
|21730.00
�
|1218
|2005.09.14 07:35
|sell
|353
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1219
|2005.09.14 07:35
|modify
|353
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1220
|2005.09.14 07:35
|modify
|353
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1221
|2005.09.14 07:35
|s/l
|353
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|21830.00
�
|1222
|2005.09.14 07:35
|sell
|354
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1223
|2005.09.14 07:35
|modify
|354
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1224
|2005.09.14 07:35
|modify
|354
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1225
|2005.09.14 07:35
|s/l
|354
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|21930.00
�
|1226
|2005.09.14 07:35
|sell
|355
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1227
|2005.09.14 07:35
|modify
|355
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1228
|2005.09.14 07:35
|modify
|355
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1229
|2005.09.14 07:35
|s/l
|355
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22030.00
�
|1230
|2005.09.14 07:35
|sell
|356
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1231
|2005.09.14 07:35
|modify
|356
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1232
|2005.09.14 07:35
|modify
|356
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1233
|2005.09.14 07:35
|s/l
|356
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22130.00
�
|1234
|2005.09.14 07:35
|sell
|357
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1235
|2005.09.14 07:35
|modify
|357
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1236
|2005.09.14 07:35
|modify
|357
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1237
|2005.09.14 07:35
|s/l
|357
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22230.00
�
|1238
|2005.09.14 07:35
|sell
|358
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1239
|2005.09.14 07:35
|modify
|358
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1240
|2005.09.14 07:35
|modify
|358
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1241
|2005.09.14 07:36
|s/l
|358
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22330.00
�
|1242
|2005.09.14 07:36
|sell
|359
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1243
|2005.09.14 07:36
|modify
|359
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1244
|2005.09.14 07:36
|modify
|359
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1245
|2005.09.14 07:36
|s/l
|359
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22430.00
�
|1246
|2005.09.14 07:36
|sell
|360
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1247
|2005.09.14 07:36
|modify
|360
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1248
|2005.09.14 07:36
|modify
|360
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1249
|2005.09.14 07:36
|s/l
|360
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22530.00
�
|1250
|2005.09.14 07:36
|sell
|361
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1251
|2005.09.14 07:36
|modify
|361
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1252
|2005.09.14 07:36
|modify
|361
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1253
|2005.09.14 07:36
|s/l
|361
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22630.00
�
|1254
|2005.09.14 07:36
|sell
|362
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1255
|2005.09.14 07:36
|modify
|362
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1256
|2005.09.14 07:36
|modify
|362
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1257
|2005.09.14 07:36
|s/l
|362
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22730.00
�
|1258
|2005.09.14 07:36
|sell
|363
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1259
|2005.09.14 07:36
|modify
|363
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1260
|2005.09.14 07:36
|modify
|363
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1261
|2005.09.14 07:36
|s/l
|363
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22830.00
�
|1262
|2005.09.14 07:36
|sell
|364
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1263
|2005.09.14 07:36
|modify
|364
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1264
|2005.09.14 07:36
|modify
|364
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1265
|2005.09.14 07:37
|s/l
|364
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|22930.00
�
|1266
|2005.09.14 07:37
|sell
|365
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1267
|2005.09.14 07:37
|modify
|365
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1268
|2005.09.14 07:37
|modify
|365
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1269
|2005.09.14 07:37
|s/l
|365
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23030.00
�
|1270
|2005.09.14 07:37
|sell
|366
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1271
|2005.09.14 07:37
|modify
|366
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1272
|2005.09.14 07:37
|modify
|366
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1273
|2005.09.14 07:37
|s/l
|366
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23130.00
�
|1274
|2005.09.14 07:37
|sell
|367
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1275
|2005.09.14 07:37
|modify
|367
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1276
|2005.09.14 07:37
|modify
|367
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1277
|2005.09.14 07:38
|s/l
|367
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23230.00
�
|1278
|2005.09.14 07:38
|sell
|368
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1279
|2005.09.14 07:38
|modify
|368
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1280
|2005.09.14 07:38
|modify
|368
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1281
|2005.09.14 07:38
|s/l
|368
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23330.00
�
|1282
|2005.09.14 07:38
|sell
|369
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1283
|2005.09.14 07:38
|modify
|369
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1284
|2005.09.14 07:38
|modify
|369
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1285
|2005.09.14 07:38
|s/l
|369
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23430.00
�
|1286
|2005.09.14 07:38
|sell
|370
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1287
|2005.09.14 07:38
|modify
|370
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1288
|2005.09.14 07:38
|modify
|370
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1289
|2005.09.14 07:38
|s/l
|370
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23530.00
�
|1290
|2005.09.14 07:38
|sell
|371
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1291
|2005.09.14 07:38
|modify
|371
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1292
|2005.09.14 07:38
|modify
|371
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1293
|2005.09.14 07:38
|s/l
|371
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23630.00
�
|1294
|2005.09.14 07:38
|sell
|372
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1295
|2005.09.14 07:38
|modify
|372
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1296
|2005.09.14 07:38
|modify
|372
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1297
|2005.09.14 07:38
|s/l
|372
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23730.00
�
|1298
|2005.09.14 07:38
|sell
|373
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1299
|2005.09.14 07:38
|modify
|373
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1300
|2005.09.14 07:38
|modify
|373
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1301
|2005.09.14 07:39
|s/l
|373
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23830.00
�
|1302
|2005.09.14 07:39
|sell
|374
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1303
|2005.09.14 07:39
|modify
|374
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1304
|2005.09.14 07:39
|modify
|374
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1305
|2005.09.14 07:39
|s/l
|374
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|23930.00
�
|1306
|2005.09.14 07:39
|sell
|375
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1307
|2005.09.14 07:39
|modify
|375
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1308
|2005.09.14 07:39
|modify
|375
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1309
|2005.09.14 07:39
|s/l
|375
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|24030.00
�
|1310
|2005.09.14 07:39
|sell
|376
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|1311
|2005.09.14 07:39
|modify
|376
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|1312
|2005.09.14 07:54
|modify
|376
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|1313
|2005.09.14 07:55
|s/l
|376
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|24130.00
�
|1314
|2005.09.14 07:55
|buy
|377
|1.00
|1.2291
|1.2241
|1.2391
|1315
|2005.09.14 11:29
|modify
|377
|1.00
|1.2291
|1.2299
|1.2391
�
|1316
|2005.09.14 11:29
|s/l
|377
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2391
|80.00
|24210.00
|1317
|2005.09.14 11:29
|sell
|378
|1.00
|1.2295
|1.2345
|1.2215
�
|1318
|2005.09.14 15:00
|modify
|378
|1.00
|1.2295
|1.2291
|1.2215
|1319
|2005.09.14 15:00
|s/l
|378
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2215
|40.00
|24250.00
�
|1320
|2005.09.14 15:00
|sell
|379
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1321
|2005.09.14 15:00
|modify
|379
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1322
|2005.09.14 15:00
|s/l
|379
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|24400.00
|1323
|2005.09.14 15:00
|sell
|380
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1324
|2005.09.14 15:00
|modify
|380
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1325
|2005.09.14 15:00
|s/l
|380
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|24550.00
�
|1326
|2005.09.14 15:00
|sell
|381
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1327
|2005.09.14 15:00
|modify
|381
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1328
|2005.09.14 15:00
|s/l
|381
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|24700.00
|1329
|2005.09.14 15:00
|sell
|382
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1330
|2005.09.14 15:00
|modify
|382
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1331
|2005.09.14 15:00
|s/l
|382
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|24850.00
�
|1332
|2005.09.14 15:00
|sell
|383
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1333
|2005.09.14 15:00
|modify
|383
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1334
|2005.09.14 15:00
|s/l
|383
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25000.00
|1335
|2005.09.14 15:00
|sell
|384
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1336
|2005.09.14 15:00
|modify
|384
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1337
|2005.09.14 15:00
|s/l
|384
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25150.00
�
|1338
|2005.09.14 15:00
|sell
|385
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1339
|2005.09.14 15:00
|modify
|385
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1340
|2005.09.14 15:00
|s/l
|385
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25300.00
|1341
|2005.09.14 15:00
|sell
|386
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1342
|2005.09.14 15:00
|modify
|386
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1343
|2005.09.14 15:00
|s/l
|386
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25450.00
�
|1344
|2005.09.14 15:00
|sell
|387
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1345
|2005.09.14 15:00
|modify
|387
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1346
|2005.09.14 15:00
|s/l
|387
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25600.00
|1347
|2005.09.14 15:00
|sell
|388
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1348
|2005.09.14 15:00
|modify
|388
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1349
|2005.09.14 15:00
|s/l
|388
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25750.00
�
|1350
|2005.09.14 15:00
|sell
|389
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1351
|2005.09.14 15:00
|modify
|389
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1352
|2005.09.14 15:00
|s/l
|389
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|25900.00
|1353
|2005.09.14 15:00
|sell
|390
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1354
|2005.09.14 15:00
|modify
|390
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1355
|2005.09.14 15:00
|s/l
|390
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26050.00
�
|1356
|2005.09.14 15:00
|sell
|391
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1357
|2005.09.14 15:00
|modify
|391
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1358
|2005.09.14 15:00
|s/l
|391
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26200.00
|1359
|2005.09.14 15:00
|sell
|392
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1360
|2005.09.14 15:00
|modify
|392
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1361
|2005.09.14 15:00
|s/l
|392
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26350.00
�
|1362
|2005.09.14 15:00
|sell
|393
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1363
|2005.09.14 15:00
|modify
|393
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1364
|2005.09.14 15:00
|s/l
|393
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26500.00
|1365
|2005.09.14 15:00
|sell
|394
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1366
|2005.09.14 15:00
|modify
|394
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1367
|2005.09.14 15:00
|s/l
|394
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26650.00
�
|1368
|2005.09.14 15:00
|sell
|395
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1369
|2005.09.14 15:00
|modify
|395
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1370
|2005.09.14 15:00
|s/l
|395
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26800.00
|1371
|2005.09.14 15:00
|sell
|396
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1372
|2005.09.14 15:00
|modify
|396
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1373
|2005.09.14 15:00
|s/l
|396
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|26950.00
�
|1374
|2005.09.14 15:00
|sell
|397
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1375
|2005.09.14 15:00
|modify
|397
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1376
|2005.09.14 15:00
|s/l
|397
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27100.00
|1377
|2005.09.14 15:00
|sell
|398
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1378
|2005.09.14 15:00
|modify
|398
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1379
|2005.09.14 15:00
|s/l
|398
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27250.00
�
|1380
|2005.09.14 15:00
|sell
|399
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1381
|2005.09.14 15:00
|modify
|399
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1382
|2005.09.14 15:00
|s/l
|399
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27400.00
|1383
|2005.09.14 15:00
|sell
|400
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1384
|2005.09.14 15:00
|modify
|400
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1385
|2005.09.14 15:00
|s/l
|400
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27550.00
�
|1386
|2005.09.14 15:00
|sell
|401
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1387
|2005.09.14 15:00
|modify
|401
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1388
|2005.09.14 15:00
|s/l
|401
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27700.00
|1389
|2005.09.14 15:00
|sell
|402
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1390
|2005.09.14 15:02
|modify
|402
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1391
|2005.09.14 15:02
|s/l
|402
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|27850.00
�
|1392
|2005.09.14 15:02
|sell
|403
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1393
|2005.09.14 15:02
|modify
|403
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1394
|2005.09.14 15:02
|s/l
|403
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28000.00
|1395
|2005.09.14 15:02
|sell
|404
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1396
|2005.09.14 15:02
|modify
|404
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1397
|2005.09.14 15:02
|s/l
|404
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28150.00
�
|1398
|2005.09.14 15:02
|sell
|405
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1399
|2005.09.14 15:03
|modify
|405
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1400
|2005.09.14 15:03
|s/l
|405
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28300.00
|1401
|2005.09.14 15:03
|sell
|406
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1402
|2005.09.14 15:03
|modify
|406
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1403
|2005.09.14 15:03
|s/l
|406
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28450.00
�
|1404
|2005.09.14 15:03
|sell
|407
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1405
|2005.09.14 15:03
|modify
|407
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1406
|2005.09.14 15:03
|s/l
|407
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28600.00
|1407
|2005.09.14 15:03
|sell
|408
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1408
|2005.09.14 15:03
|modify
|408
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1409
|2005.09.14 15:03
|s/l
|408
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28750.00
�
|1410
|2005.09.14 15:03
|sell
|409
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1411
|2005.09.14 15:03
|modify
|409
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1412
|2005.09.14 15:03
|s/l
|409
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|28900.00
|1413
|2005.09.14 15:03
|sell
|410
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1414
|2005.09.14 15:03
|modify
|410
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1415
|2005.09.14 15:03
|s/l
|410
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|29050.00
�
|1416
|2005.09.14 15:03
|sell
|411
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1417
|2005.09.14 15:04
|modify
|411
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1418
|2005.09.14 15:04
|s/l
|411
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|29200.00
|1419
|2005.09.14 15:04
|sell
|412
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1420
|2005.09.14 15:04
|modify
|412
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1421
|2005.09.14 15:04
|s/l
|412
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|29350.00
�
|1422
|2005.09.14 15:04
|sell
|413
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1423
|2005.09.14 15:04
|modify
|413
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|1424
|2005.09.14 15:04
|s/l
|413
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|29500.00
|1425
|2005.09.14 15:04
|sell
|414
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|1426
|2005.09.14 15:04
|modify
|414
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|1427
|2005.09.14 15:05
|s/l
|414
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|29650.00
�
|1428
|2005.09.14 15:05
|sell
|415
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|1429
|2005.09.14 15:29
|modify
|415
|1.00
|1.2306
|1.2295
|1.2226
�
|1430
|2005.09.14 15:29
|modify
|415
|1.00
|1.2306
|1.2293
|1.2226
|1431
|2005.09.14 15:29
|s/l
|415
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2226
|130.00
|29780.00
�
|1432
|2005.09.14 15:29
|buy
|416
|1.00
|1.2294
|1.2244
|1.2394
|1433
|2005.09.15 01:22
|s/l
|416
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2394
|-500.00
|29280.00
�
|1434
|2005.09.15 01:22
|buy
|417
|1.00
|1.2240
|1.2190
|1.2340
|1435
|2005.09.16 02:37
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2340
�
|1436
|2005.09.16 02:40
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2241
|1.2340
|1437
|2005.09.16 02:52
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2242
|1.2340
�
|1438
|2005.09.16 02:52
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2243
|1.2340
|1439
|2005.09.16 03:05
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2244
|1.2340
�
|1440
|2005.09.16 03:07
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2245
|1.2340
|1441
|2005.09.16 03:20
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2246
|1.2340
�
|1442
|2005.09.16 03:22
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2247
|1.2340
|1443
|2005.09.16 03:22
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2248
|1.2340
�
|1444
|2005.09.16 03:22
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2249
|1.2340
|1445
|2005.09.16 04:17
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2250
|1.2340
�
|1446
|2005.09.16 04:17
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2253
|1.2340
|1447
|2005.09.16 04:20
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2254
|1.2340
�
|1448
|2005.09.16 04:20
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2256
|1.2340
|1449
|2005.09.16 04:20
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2259
|1.2340
�
|1450
|2005.09.16 04:20
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2263
|1.2340
|1451
|2005.09.16 04:22
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2264
|1.2340
�
|1452
|2005.09.16 04:42
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2265
|1.2340
|1453
|2005.09.16 04:45
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2266
|1.2340
�
|1454
|2005.09.16 04:45
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2267
|1.2340
|1455
|2005.09.16 04:45
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2340
�
|1456
|2005.09.16 04:45
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2273
|1.2340
|1457
|2005.09.16 04:45
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2274
|1.2340
�
|1458
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2276
|1.2340
|1459
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2278
|1.2340
�
|1460
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2282
|1.2340
|1461
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2287
|1.2340
�
|1462
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2288
|1.2340
|1463
|2005.09.16 04:47
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2289
|1.2340
�
|1464
|2005.09.16 04:50
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2290
|1.2340
|1465
|2005.09.16 04:52
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2291
|1.2340
�
|1466
|2005.09.16 04:52
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2292
|1.2340
|1467
|2005.09.16 04:52
|modify
|417
|1.00
|1.2240
|1.2293
|1.2340
�
|1468
|2005.09.16 05:02
|s/l
|417
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2340
|530.00
|29810.00
|1469
|2005.09.16 05:02
|sell
|418
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.2212
�
|1470
|2005.09.16 07:29
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2290
|1.2212
|1471
|2005.09.16 08:00
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2283
|1.2212
�
|1472
|2005.09.16 08:29
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2280
|1.2212
|1473
|2005.09.16 10:17
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2279
|1.2212
�
|1474
|2005.09.16 10:17
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2278
|1.2212
|1475
|2005.09.16 10:17
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2274
|1.2212
�
|1476
|2005.09.16 10:20
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2273
|1.2212
|1477
|2005.09.16 10:45
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2272
|1.2212
�
|1478
|2005.09.16 10:45
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2271
|1.2212
|1479
|2005.09.16 10:45
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2269
|1.2212
�
|1480
|2005.09.16 11:12
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2267
|1.2212
|1481
|2005.09.16 11:22
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2266
|1.2212
�
|1482
|2005.09.16 11:40
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2265
|1.2212
|1483
|2005.09.16 11:40
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2264
|1.2212
�
|1484
|2005.09.16 11:50
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2263
|1.2212
|1485
|2005.09.16 11:52
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.2212
�
|1486
|2005.09.16 11:52
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2261
|1.2212
|1487
|2005.09.16 11:52
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2260
|1.2212
�
|1488
|2005.09.16 12:07
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2259
|1.2212
|1489
|2005.09.16 12:07
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2257
|1.2212
�
|1490
|2005.09.16 12:10
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2256
|1.2212
|1491
|2005.09.16 12:17
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2255
|1.2212
�
|1492
|2005.09.16 12:20
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2251
|1.2212
|1493
|2005.09.16 12:20
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2250
|1.2212
�
|1494
|2005.09.16 12:20
|modify
|418
|1.00
|1.2292
|1.2248
|1.2212
|1495
|2005.09.16 12:29
|s/l
|418
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2212
|440.00
|30250.00
�
|1496
|2005.09.16 12:29
|buy
|419
|1.00
|1.2249
|1.2199
|1.2349
|1497
|2005.09.18 23:00
|s/l
|419
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2349
|-500.00
|29750.00
�
|1498
|2005.09.18 23:00
|buy
|420
|1.00
|1.2147
|1.2097
|1.2247
|1499
|2005.09.18 23:15
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2247
�
|1500
|2005.09.18 23:17
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2148
|1.2247
|1501
|2005.09.18 23:17
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2150
|1.2247
�
|1502
|2005.09.18 23:17
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2247
|1503
|2005.09.18 23:17
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2154
|1.2247
�
|1504
|2005.09.19 00:10
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2155
|1.2247
|1505
|2005.09.19 00:12
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2157
|1.2247
�
|1506
|2005.09.19 00:12
|modify
|420
|1.00
|1.2147
|1.2158
|1.2247
|1507
|2005.09.19 04:02
|s/l
|420
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2247
|110.00
|29860.00
�
|1508
|2005.09.19 04:02
|buy
|421
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1509
|2005.09.19 04:02
|modify
|421
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1510
|2005.09.19 04:02
|s/l
|421
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29880.00
|1511
|2005.09.19 04:02
|buy
|422
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1512
|2005.09.19 04:02
|modify
|422
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1513
|2005.09.19 04:02
|s/l
|422
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29900.00
�
|1514
|2005.09.19 04:02
|buy
|423
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1515
|2005.09.19 04:03
|modify
|423
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1516
|2005.09.19 04:03
|s/l
|423
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29920.00
|1517
|2005.09.19 04:03
|buy
|424
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1518
|2005.09.19 04:03
|modify
|424
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1519
|2005.09.19 04:03
|s/l
|424
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29940.00
�
|1520
|2005.09.19 04:03
|buy
|425
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1521
|2005.09.19 04:03
|modify
|425
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1522
|2005.09.19 04:03
|s/l
|425
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29960.00
|1523
|2005.09.19 04:03
|buy
|426
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1524
|2005.09.19 04:03
|modify
|426
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1525
|2005.09.19 04:03
|s/l
|426
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|29980.00
�
|1526
|2005.09.19 04:03
|buy
|427
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1527
|2005.09.19 04:03
|modify
|427
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1528
|2005.09.19 04:03
|s/l
|427
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30000.00
|1529
|2005.09.19 04:03
|buy
|428
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1530
|2005.09.19 04:03
|modify
|428
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1531
|2005.09.19 04:03
|s/l
|428
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30020.00
�
|1532
|2005.09.19 04:03
|buy
|429
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1533
|2005.09.19 04:04
|modify
|429
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1534
|2005.09.19 04:04
|s/l
|429
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30040.00
|1535
|2005.09.19 04:04
|buy
|430
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1536
|2005.09.19 04:04
|modify
|430
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1537
|2005.09.19 04:04
|s/l
|430
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30060.00
�
|1538
|2005.09.19 04:04
|buy
|431
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1539
|2005.09.19 04:04
|modify
|431
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1540
|2005.09.19 04:04
|s/l
|431
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30080.00
|1541
|2005.09.19 04:04
|buy
|432
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1542
|2005.09.19 04:04
|modify
|432
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1543
|2005.09.19 04:04
|s/l
|432
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30100.00
�
|1544
|2005.09.19 04:04
|buy
|433
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1545
|2005.09.19 04:04
|modify
|433
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|1546
|2005.09.19 04:04
|s/l
|433
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30120.00
|1547
|2005.09.19 04:04
|buy
|434
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|1548
|2005.09.19 04:04
|modify
|434
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|1549
|2005.09.19 04:07
|s/l
|434
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|30140.00
�
|1550
|2005.09.19 04:07
|buy
|435
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|1551
|2005.09.20 02:22
|modify
|435
|1.00
|1.2151
|1.2157
|1.2251
�
|1552
|2005.09.20 02:32
|s/l
|435
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2251
|60.00
|30200.00
|1553
|2005.09.20 02:32
|sell
|436
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
�
|1554
|2005.09.20 18:00
|modify
|436
|1.00
|1.2157
|1.2144
|1.2077
|1555
|2005.09.20 18:00
|s/l
|436
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2077
|130.00
|30330.00
�
|1556
|2005.09.20 18:00
|buy
|437
|1.00
|1.2153
|1.2103
|1.2253
|1557
|2005.09.20 18:05
|modify
|437
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2253
�
|1558
|2005.09.20 18:10
|modify
|437
|1.00
|1.2153
|1.2154
|1.2253
|1559
|2005.09.20 18:10
|modify
|437
|1.00
|1.2153
|1.2155
|1.2253
�
|1560
|2005.09.20 18:15
|modify
|437
|1.00
|1.2153
|1.2156
|1.2253
|1561
|2005.09.20 18:25
|s/l
|437
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2253
|30.00
|30360.00
�
|1562
|2005.09.20 18:25
|buy
|438
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|1563
|2005.09.21 03:22
|modify
|438
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2258
�
|1564
|2005.09.21 03:22
|modify
|438
|1.00
|1.2158
|1.2160
|1.2258
|1565
|2005.09.21 03:22
|modify
|438
|1.00
|1.2158
|1.2161
|1.2258
�
|1566
|2005.09.21 03:22
|modify
|438
|1.00
|1.2158
|1.2162
|1.2258
|1567
|2005.09.21 03:37
|s/l
|438
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2258
|40.00
|30400.00
�
|1568
|2005.09.21 03:37
|sell
|439
|1.00
|1.2162
|1.2212
|1.2082
|1569
|2005.09.21 05:17
|s/l
|439
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2082
|-500.00
|29900.00
�
|1570
|2005.09.21 05:17
|sell
|440
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|1571
|2005.09.21 05:29
|modify
|440
|1.00
|1.2212
|1.2204
|1.2132
�
|1572
|2005.09.21 05:29
|s/l
|440
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2132
|80.00
|29980.00
|1573
|2005.09.21 05:29
|sell
|441
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|1574
|2005.09.21 06:00
|modify
|441
|1.00
|1.2202
|1.2200
|1.2122
|1575
|2005.09.21 06:22
|s/l
|441
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2122
|20.00
|30000.00
�
|1576
|2005.09.21 06:22
|sell
|442
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|1577
|2005.09.21 23:50
|s/l
|442
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2118
|-500.00
|29500.00
�
|1578
|2005.09.21 23:50
|sell
|443
|1.00
|1.2246
|1.2296
|1.2166
|1579
|2005.09.22 01:00
|modify
|443
|1.00
|1.2246
|1.2240
|1.2166
�
|1580
|2005.09.22 01:00
|s/l
|443
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2166
|60.00
|29560.00
|1581
|2005.09.22 01:00
|sell
|444
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1582
|2005.09.22 01:00
|modify
|444
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1583
|2005.09.22 01:00
|s/l
|444
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|29690.00
�
|1584
|2005.09.22 01:00
|sell
|445
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1585
|2005.09.22 01:00
|modify
|445
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1586
|2005.09.22 01:00
|s/l
|445
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|29820.00
|1587
|2005.09.22 01:00
|sell
|446
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1588
|2005.09.22 01:00
|modify
|446
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1589
|2005.09.22 01:00
|s/l
|446
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|29950.00
�
|1590
|2005.09.22 01:00
|sell
|447
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1591
|2005.09.22 01:00
|modify
|447
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1592
|2005.09.22 01:00
|s/l
|447
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30080.00
|1593
|2005.09.22 01:00
|sell
|448
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1594
|2005.09.22 01:00
|modify
|448
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1595
|2005.09.22 01:00
|s/l
|448
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30210.00
�
|1596
|2005.09.22 01:00
|sell
|449
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1597
|2005.09.22 01:00
|modify
|449
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1598
|2005.09.22 01:00
|s/l
|449
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30340.00
|1599
|2005.09.22 01:00
|sell
|450
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1600
|2005.09.22 01:00
|modify
|450
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1601
|2005.09.22 01:00
|s/l
|450
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30470.00
�
|1602
|2005.09.22 01:00
|sell
|451
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1603
|2005.09.22 01:00
|modify
|451
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1604
|2005.09.22 01:00
|s/l
|451
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30600.00
|1605
|2005.09.22 01:00
|sell
|452
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1606
|2005.09.22 01:00
|modify
|452
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1607
|2005.09.22 01:00
|s/l
|452
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30730.00
�
|1608
|2005.09.22 01:00
|sell
|453
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1609
|2005.09.22 01:00
|modify
|453
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1610
|2005.09.22 01:00
|s/l
|453
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30860.00
|1611
|2005.09.22 01:00
|sell
|454
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1612
|2005.09.22 01:00
|modify
|454
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1613
|2005.09.22 01:00
|s/l
|454
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|30990.00
�
|1614
|2005.09.22 01:00
|sell
|455
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1615
|2005.09.22 01:00
|modify
|455
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1616
|2005.09.22 01:00
|s/l
|455
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31120.00
|1617
|2005.09.22 01:00
|sell
|456
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1618
|2005.09.22 01:00
|modify
|456
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1619
|2005.09.22 01:00
|s/l
|456
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31250.00
�
|1620
|2005.09.22 01:00
|sell
|457
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1621
|2005.09.22 01:00
|modify
|457
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1622
|2005.09.22 01:00
|s/l
|457
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31380.00
|1623
|2005.09.22 01:00
|sell
|458
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1624
|2005.09.22 01:00
|modify
|458
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1625
|2005.09.22 01:00
|s/l
|458
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31510.00
�
|1626
|2005.09.22 01:00
|sell
|459
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1627
|2005.09.22 01:00
|modify
|459
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1628
|2005.09.22 01:00
|s/l
|459
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31640.00
|1629
|2005.09.22 01:00
|sell
|460
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1630
|2005.09.22 01:00
|modify
|460
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1631
|2005.09.22 01:00
|s/l
|460
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31770.00
�
|1632
|2005.09.22 01:00
|sell
|461
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1633
|2005.09.22 01:00
|modify
|461
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1634
|2005.09.22 01:00
|s/l
|461
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|31900.00
|1635
|2005.09.22 01:00
|sell
|462
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1636
|2005.09.22 01:00
|modify
|462
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1637
|2005.09.22 01:00
|s/l
|462
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32030.00
�
|1638
|2005.09.22 01:00
|sell
|463
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1639
|2005.09.22 01:00
|modify
|463
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1640
|2005.09.22 01:00
|s/l
|463
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32160.00
|1641
|2005.09.22 01:00
|sell
|464
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1642
|2005.09.22 01:00
|modify
|464
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1643
|2005.09.22 01:00
|s/l
|464
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32290.00
�
|1644
|2005.09.22 01:00
|sell
|465
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1645
|2005.09.22 01:00
|modify
|465
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1646
|2005.09.22 01:00
|s/l
|465
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32420.00
|1647
|2005.09.22 01:00
|sell
|466
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|1648
|2005.09.22 01:00
|modify
|466
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|1649
|2005.09.22 01:00
|s/l
|466
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32550.00
�
|1650
|2005.09.22 01:00
|sell
|467
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|1651
|2005.09.22 01:02
|modify
|467
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|1652
|2005.09.22 01:20
|s/l
|467
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|32680.00
|1653
|2005.09.22 01:20
|sell
|468
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.2159
�
|1654
|2005.09.22 01:29
|modify
|468
|1.00
|1.2239
|1.2222
|1.2159
|1655
|2005.09.22 01:29
|s/l
|468
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2159
|170.00
|32850.00
�
|1656
|2005.09.22 01:29
|buy
|469
|1.00
|1.2226
|1.2176
|1.2326
|1657
|2005.09.22 14:02
|s/l
|469
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2326
|-500.00
|32350.00
�
|1658
|2005.09.22 14:02
|buy
|470
|1.00
|1.2178
|1.2128
|1.2278
|1659
|2005.09.22 14:12
|modify
|470
|1.00
|1.2178
|1.2181
|1.2278
�
|1660
|2005.09.22 14:12
|modify
|470
|1.00
|1.2178
|1.2182
|1.2278
|1661
|2005.09.22 14:12
|modify
|470
|1.00
|1.2178
|1.2184
|1.2278
�
|1662
|2005.09.22 14:20
|s/l
|470
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2278
|60.00
|32410.00
|1663
|2005.09.22 14:20
|buy
|471
|1.00
|1.2179
|1.2129
|1.2279
�
|1664
|2005.09.23 06:37
|s/l
|471
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2279
|-500.00
|31910.00
|1665
|2005.09.23 06:37
|buy
|472
|1.00
|1.2131
|1.2081
|1.2231
�
|1666
|2005.09.23 09:00
|modify
|472
|1.00
|1.2131
|1.2155
|1.2231
|1667
|2005.09.23 09:00
|s/l
|472
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2231
|240.00
|32150.00
�
|1668
|2005.09.23 09:00
|buy
|473
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1669
|2005.09.23 09:00
|modify
|473
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1670
|2005.09.23 09:00
|s/l
|473
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|32410.00
|1671
|2005.09.23 09:00
|buy
|474
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1672
|2005.09.23 09:00
|modify
|474
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1673
|2005.09.23 09:00
|s/l
|474
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|32670.00
�
|1674
|2005.09.23 09:00
|buy
|475
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1675
|2005.09.23 09:00
|modify
|475
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1676
|2005.09.23 09:00
|s/l
|475
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|32930.00
|1677
|2005.09.23 09:00
|buy
|476
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1678
|2005.09.23 09:00
|modify
|476
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1679
|2005.09.23 09:00
|s/l
|476
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|33190.00
�
|1680
|2005.09.23 09:00
|buy
|477
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1681
|2005.09.23 09:00
|modify
|477
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1682
|2005.09.23 09:00
|s/l
|477
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|33450.00
|1683
|2005.09.23 09:00
|buy
|478
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1684
|2005.09.23 09:00
|modify
|478
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1685
|2005.09.23 09:00
|s/l
|478
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|33710.00
�
|1686
|2005.09.23 09:00
|buy
|479
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1687
|2005.09.23 09:00
|modify
|479
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1688
|2005.09.23 09:00
|s/l
|479
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|33970.00
|1689
|2005.09.23 09:00
|buy
|480
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1690
|2005.09.23 09:00
|modify
|480
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1691
|2005.09.23 09:00
|s/l
|480
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|34230.00
�
|1692
|2005.09.23 09:00
|buy
|481
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1693
|2005.09.23 09:00
|modify
|481
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1694
|2005.09.23 09:00
|s/l
|481
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|34490.00
|1695
|2005.09.23 09:00
|buy
|482
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1696
|2005.09.23 09:00
|modify
|482
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1697
|2005.09.23 09:00
|s/l
|482
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|34750.00
�
|1698
|2005.09.23 09:00
|buy
|483
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1699
|2005.09.23 09:00
|modify
|483
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1700
|2005.09.23 09:00
|s/l
|483
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|35010.00
|1701
|2005.09.23 09:00
|buy
|484
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1702
|2005.09.23 09:00
|modify
|484
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1703
|2005.09.23 09:00
|s/l
|484
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|35270.00
�
|1704
|2005.09.23 09:00
|buy
|485
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1705
|2005.09.23 09:00
|modify
|485
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1706
|2005.09.23 09:00
|s/l
|485
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|35530.00
|1707
|2005.09.23 09:00
|buy
|486
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1708
|2005.09.23 09:00
|modify
|486
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1709
|2005.09.23 09:00
|s/l
|486
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|35790.00
�
|1710
|2005.09.23 09:00
|buy
|487
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1711
|2005.09.23 09:00
|modify
|487
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1712
|2005.09.23 09:00
|s/l
|487
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|36050.00
|1713
|2005.09.23 09:00
|buy
|488
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1714
|2005.09.23 09:00
|modify
|488
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1715
|2005.09.23 09:00
|s/l
|488
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|36310.00
�
|1716
|2005.09.23 09:00
|buy
|489
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1717
|2005.09.23 09:00
|modify
|489
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1718
|2005.09.23 09:00
|s/l
|489
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|36570.00
|1719
|2005.09.23 09:00
|buy
|490
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1720
|2005.09.23 09:00
|modify
|490
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1721
|2005.09.23 09:00
|s/l
|490
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|36830.00
�
|1722
|2005.09.23 09:00
|buy
|491
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1723
|2005.09.23 09:00
|modify
|491
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1724
|2005.09.23 09:00
|s/l
|491
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|37090.00
|1725
|2005.09.23 09:00
|buy
|492
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1726
|2005.09.23 09:00
|modify
|492
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1727
|2005.09.23 09:00
|s/l
|492
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|37350.00
�
|1728
|2005.09.23 09:00
|buy
|493
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1729
|2005.09.23 09:00
|modify
|493
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1730
|2005.09.23 09:00
|s/l
|493
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|37610.00
|1731
|2005.09.23 09:00
|buy
|494
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1732
|2005.09.23 09:00
|modify
|494
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1733
|2005.09.23 09:00
|s/l
|494
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|37870.00
�
|1734
|2005.09.23 09:00
|buy
|495
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|1735
|2005.09.23 09:00
|modify
|495
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|1736
|2005.09.23 09:00
|s/l
|495
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|38130.00
|1737
|2005.09.23 09:00
|buy
|496
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|1738
|2005.09.23 09:02
|modify
|496
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|1739
|2005.09.23 09:15
|s/l
|496
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|38390.00
�
|1740
|2005.09.23 09:15
|sell
|497
|1.00
|1.2155
|1.2205
|1.2075
|1741
|2005.09.23 09:15
|modify
|497
|1.00
|1.2155
|1.2145
|1.2075
�
|1742
|2005.09.23 09:15
|modify
|497
|1.00
|1.2155
|1.2143
|1.2075
|1743
|2005.09.23 09:15
|s/l
|497
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2075
|120.00
|38510.00
�
|1744
|2005.09.23 09:15
|sell
|498
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1745
|2005.09.23 09:15
|modify
|498
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1746
|2005.09.23 09:15
|modify
|498
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1747
|2005.09.23 09:15
|s/l
|498
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|38650.00
�
|1748
|2005.09.23 09:15
|sell
|499
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1749
|2005.09.23 09:15
|modify
|499
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1750
|2005.09.23 09:15
|modify
|499
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1751
|2005.09.23 09:15
|s/l
|499
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|38790.00
�
|1752
|2005.09.23 09:15
|sell
|500
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1753
|2005.09.23 09:15
|modify
|500
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1754
|2005.09.23 09:15
|modify
|500
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1755
|2005.09.23 09:15
|s/l
|500
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|38930.00
�
|1756
|2005.09.23 09:15
|sell
|501
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1757
|2005.09.23 09:15
|modify
|501
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1758
|2005.09.23 09:15
|modify
|501
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1759
|2005.09.23 09:15
|s/l
|501
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39070.00
�
|1760
|2005.09.23 09:15
|sell
|502
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1761
|2005.09.23 09:15
|modify
|502
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1762
|2005.09.23 09:15
|modify
|502
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1763
|2005.09.23 09:15
|s/l
|502
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39210.00
�
|1764
|2005.09.23 09:15
|sell
|503
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1765
|2005.09.23 09:16
|modify
|503
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1766
|2005.09.23 09:16
|modify
|503
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1767
|2005.09.23 09:16
|s/l
|503
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39350.00
�
|1768
|2005.09.23 09:16
|sell
|504
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1769
|2005.09.23 09:16
|modify
|504
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1770
|2005.09.23 09:16
|modify
|504
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1771
|2005.09.23 09:16
|s/l
|504
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39490.00
�
|1772
|2005.09.23 09:16
|sell
|505
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1773
|2005.09.23 09:16
|modify
|505
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1774
|2005.09.23 09:16
|modify
|505
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1775
|2005.09.23 09:16
|s/l
|505
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39630.00
�
|1776
|2005.09.23 09:16
|sell
|506
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1777
|2005.09.23 09:16
|modify
|506
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1778
|2005.09.23 09:16
|modify
|506
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1779
|2005.09.23 09:16
|s/l
|506
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39770.00
�
|1780
|2005.09.23 09:16
|sell
|507
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1781
|2005.09.23 09:16
|modify
|507
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1782
|2005.09.23 09:16
|modify
|507
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1783
|2005.09.23 09:16
|s/l
|507
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|39910.00
�
|1784
|2005.09.23 09:16
|sell
|508
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1785
|2005.09.23 09:16
|modify
|508
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|1786
|2005.09.23 09:16
|modify
|508
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|1787
|2005.09.23 09:16
|s/l
|508
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|40050.00
�
|1788
|2005.09.23 09:16
|sell
|509
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|1789
|2005.09.23 09:17
|modify
|509
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
�
|1790
|2005.09.23 09:17
|modify
|509
|1.00
|1.2157
|1.2142
|1.2077
|1791
|2005.09.23 09:17
|modify
|509
|1.00
|1.2157
|1.2139
|1.2077
�
|1792
|2005.09.23 09:22
|s/l
|509
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2077
|180.00
|40230.00
|1793
|2005.09.23 09:22
|sell
|510
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2061
�
|1794
|2005.09.23 09:42
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2134
|1.2061
|1795
|2005.09.23 09:42
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2133
|1.2061
�
|1796
|2005.09.23 09:45
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2132
|1.2061
|1797
|2005.09.23 10:37
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2129
|1.2061
�
|1798
|2005.09.23 10:40
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2128
|1.2061
|1799
|2005.09.23 11:05
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2125
|1.2061
�
|1800
|2005.09.23 12:29
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2124
|1.2061
|1801
|2005.09.23 12:29
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2121
|1.2061
�
|1802
|2005.09.23 12:47
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2115
|1.2061
|1803
|2005.09.23 12:47
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2109
|1.2061
�
|1804
|2005.09.23 12:47
|modify
|510
|1.00
|1.2141
|1.2102
|1.2061
|1805
|2005.09.23 12:47
|s/l
|510
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2061
|390.00
|40620.00
�
|1806
|2005.09.23 12:47
|buy
|511
|1.00
|1.2102
|1.2052
|1.2202
|1807
|2005.09.23 17:37
|s/l
|511
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2202
|-500.00
|40120.00
�
|1808
|2005.09.23 17:37
|buy
|512
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2153
|1809
|2005.09.26 18:42
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2153
�
|1810
|2005.09.26 18:42
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2054
|1.2153
|1811
|2005.09.26 18:45
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2055
|1.2153
�
|1812
|2005.09.26 18:45
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2056
|1.2153
|1813
|2005.09.26 19:07
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2057
|1.2153
�
|1814
|2005.09.26 19:10
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2153
|1815
|2005.09.26 19:10
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2059
|1.2153
�
|1816
|2005.09.26 19:12
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2060
|1.2153
|1817
|2005.09.26 20:05
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2061
|1.2153
�
|1818
|2005.09.26 20:05
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2062
|1.2153
|1819
|2005.09.26 20:07
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2063
|1.2153
�
|1820
|2005.09.26 20:20
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2064
|1.2153
|1821
|2005.09.26 20:20
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2065
|1.2153
�
|1822
|2005.09.27 00:12
|modify
|512
|1.00
|1.2053
|1.2066
|1.2153
|1823
|2005.09.27 01:00
|s/l
|512
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2153
|130.00
|40250.00
�
|1824
|2005.09.27 01:00
|buy
|513
|1.00
|1.2061
|1.2011
|1.2161
|1825
|2005.09.27 06:02
|s/l
|513
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.2161
|-500.00
|39750.00
�
|1826
|2005.09.27 06:02
|buy
|514
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|1827
|2005.09.27 08:02
|modify
|514
|1.00
|1.2012
|1.2025
|1.2112
�
|1828
|2005.09.27 08:02
|s/l
|514
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2112
|130.00
|39880.00
|1829
|2005.09.27 08:02
|buy
|515
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1830
|2005.09.27 08:02
|modify
|515
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1831
|2005.09.27 08:02
|s/l
|515
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|39940.00
�
|1832
|2005.09.27 08:02
|buy
|516
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1833
|2005.09.27 08:02
|modify
|516
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1834
|2005.09.27 08:02
|s/l
|516
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40000.00
|1835
|2005.09.27 08:02
|buy
|517
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1836
|2005.09.27 08:03
|modify
|517
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1837
|2005.09.27 08:03
|s/l
|517
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40060.00
�
|1838
|2005.09.27 08:03
|buy
|518
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1839
|2005.09.27 08:03
|modify
|518
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1840
|2005.09.27 08:03
|s/l
|518
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40120.00
|1841
|2005.09.27 08:03
|buy
|519
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1842
|2005.09.27 08:03
|modify
|519
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1843
|2005.09.27 08:03
|s/l
|519
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40180.00
�
|1844
|2005.09.27 08:03
|buy
|520
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1845
|2005.09.27 08:03
|modify
|520
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1846
|2005.09.27 08:03
|s/l
|520
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40240.00
|1847
|2005.09.27 08:03
|buy
|521
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1848
|2005.09.27 08:03
|modify
|521
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1849
|2005.09.27 08:03
|s/l
|521
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40300.00
�
|1850
|2005.09.27 08:03
|buy
|522
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1851
|2005.09.27 08:03
|modify
|522
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1852
|2005.09.27 08:03
|s/l
|522
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40360.00
|1853
|2005.09.27 08:03
|buy
|523
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1854
|2005.09.27 08:04
|modify
|523
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1855
|2005.09.27 08:04
|s/l
|523
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40420.00
�
|1856
|2005.09.27 08:04
|buy
|524
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1857
|2005.09.27 08:04
|modify
|524
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1858
|2005.09.27 08:04
|s/l
|524
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40480.00
|1859
|2005.09.27 08:04
|buy
|525
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1860
|2005.09.27 08:04
|modify
|525
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1861
|2005.09.27 08:04
|s/l
|525
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40540.00
�
|1862
|2005.09.27 08:04
|buy
|526
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1863
|2005.09.27 08:05
|modify
|526
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1864
|2005.09.27 08:05
|s/l
|526
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40600.00
|1865
|2005.09.27 08:05
|buy
|527
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1866
|2005.09.27 08:05
|modify
|527
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1867
|2005.09.27 08:05
|s/l
|527
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40660.00
�
|1868
|2005.09.27 08:05
|buy
|528
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1869
|2005.09.27 08:05
|modify
|528
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1870
|2005.09.27 08:05
|s/l
|528
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40720.00
|1871
|2005.09.27 08:05
|buy
|529
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1872
|2005.09.27 08:05
|modify
|529
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1873
|2005.09.27 08:05
|s/l
|529
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40780.00
�
|1874
|2005.09.27 08:05
|buy
|530
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1875
|2005.09.27 08:05
|modify
|530
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1876
|2005.09.27 08:05
|s/l
|530
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40840.00
|1877
|2005.09.27 08:05
|buy
|531
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1878
|2005.09.27 08:05
|modify
|531
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1879
|2005.09.27 08:05
|s/l
|531
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40900.00
�
|1880
|2005.09.27 08:05
|buy
|532
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1881
|2005.09.27 08:06
|modify
|532
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1882
|2005.09.27 08:06
|s/l
|532
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|40960.00
|1883
|2005.09.27 08:06
|buy
|533
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1884
|2005.09.27 08:06
|modify
|533
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1885
|2005.09.27 08:06
|s/l
|533
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41020.00
�
|1886
|2005.09.27 08:06
|buy
|534
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1887
|2005.09.27 08:06
|modify
|534
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1888
|2005.09.27 08:06
|s/l
|534
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41080.00
|1889
|2005.09.27 08:06
|buy
|535
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1890
|2005.09.27 08:06
|modify
|535
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1891
|2005.09.27 08:06
|s/l
|535
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41140.00
�
|1892
|2005.09.27 08:06
|buy
|536
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1893
|2005.09.27 08:06
|modify
|536
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1894
|2005.09.27 08:06
|s/l
|536
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41200.00
|1895
|2005.09.27 08:06
|buy
|537
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|1896
|2005.09.27 08:06
|modify
|537
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|1897
|2005.09.27 08:06
|s/l
|537
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41260.00
�
|1898
|2005.09.27 08:06
|buy
|538
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|1899
|2005.09.27 08:07
|modify
|538
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|1900
|2005.09.27 08:07
|s/l
|538
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|41320.00
|1901
|2005.09.27 08:07
|buy
|539
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
�
|1902
|2005.09.27 08:25
|modify
|539
|1.00
|1.2011
|1.2012
|1.2111
|1903
|2005.09.27 08:25
|modify
|539
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
�
|1904
|2005.09.27 08:25
|modify
|539
|1.00
|1.2011
|1.2019
|1.2111
|1905
|2005.09.27 08:25
|s/l
|539
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2111
|80.00
|41400.00
�
|1906
|2005.09.27 08:25
|buy
|540
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1907
|2005.09.27 08:25
|modify
|540
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1908
|2005.09.27 08:25
|s/l
|540
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41480.00
|1909
|2005.09.27 08:25
|buy
|541
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1910
|2005.09.27 08:25
|modify
|541
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1911
|2005.09.27 08:25
|s/l
|541
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41560.00
�
|1912
|2005.09.27 08:25
|buy
|542
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1913
|2005.09.27 08:25
|modify
|542
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1914
|2005.09.27 08:25
|s/l
|542
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41640.00
|1915
|2005.09.27 08:25
|buy
|543
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1916
|2005.09.27 08:25
|modify
|543
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1917
|2005.09.27 08:25
|s/l
|543
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41720.00
�
|1918
|2005.09.27 08:25
|buy
|544
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1919
|2005.09.27 08:25
|modify
|544
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1920
|2005.09.27 08:25
|s/l
|544
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41800.00
|1921
|2005.09.27 08:25
|buy
|545
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1922
|2005.09.27 08:25
|modify
|545
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1923
|2005.09.27 08:26
|s/l
|545
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41880.00
�
|1924
|2005.09.27 08:26
|buy
|546
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1925
|2005.09.27 08:26
|modify
|546
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1926
|2005.09.27 08:26
|s/l
|546
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|41960.00
|1927
|2005.09.27 08:26
|buy
|547
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1928
|2005.09.27 08:26
|modify
|547
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1929
|2005.09.27 08:26
|s/l
|547
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|42040.00
�
|1930
|2005.09.27 08:26
|buy
|548
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1931
|2005.09.27 08:26
|modify
|548
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1932
|2005.09.27 08:26
|s/l
|548
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|42120.00
|1933
|2005.09.27 08:26
|buy
|549
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1934
|2005.09.27 08:26
|modify
|549
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1935
|2005.09.27 08:26
|s/l
|549
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|42200.00
�
|1936
|2005.09.27 08:26
|buy
|550
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|1937
|2005.09.27 08:26
|modify
|550
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|1938
|2005.09.27 08:26
|s/l
|550
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|42280.00
|1939
|2005.09.27 08:26
|buy
|551
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1940
|2005.09.27 08:26
|modify
|551
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|1941
|2005.09.27 08:29
|modify
|551
|1.00
|1.2016
|1.2031
|1.2116
�
|1942
|2005.09.27 09:15
|s/l
|551
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2116
|150.00
|42430.00
|1943
|2005.09.27 09:15
|sell
|552
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|1944
|2005.09.27 10:37
|modify
|552
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1950
|1945
|2005.09.27 10:37
|modify
|552
|1.00
|1.2030
|1.2029
|1.1950
�
|1946
|2005.09.27 11:15
|s/l
|552
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1950
|10.00
|42440.00
|1947
|2005.09.27 11:15
|sell
|553
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|1948
|2005.09.27 11:32
|modify
|553
|1.00
|1.2027
|1.2025
|1.1947
|1949
|2005.09.27 12:00
|modify
|553
|1.00
|1.2027
|1.2018
|1.1947
�
|1950
|2005.09.27 12:29
|modify
|553
|1.00
|1.2027
|1.2015
|1.1947
|1951
|2005.09.27 12:35
|s/l
|553
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1947
|120.00
|42560.00
�
|1952
|2005.09.27 12:35
|buy
|554
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|1953
|2005.09.27 14:00
|modify
|554
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
�
|1954
|2005.09.27 14:07
|s/l
|554
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
|0.00
|42560.00
|1955
|2005.09.27 14:07
|buy
|555
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|1956
|2005.09.28 00:15
|modify
|555
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.2116
|1957
|2005.09.28 00:15
|s/l
|555
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2116
|50.00
|42610.00
�
|1958
|2005.09.28 00:15
|sell
|556
|1.00
|1.2017
|1.2067
|1.1937
|1959
|2005.09.28 15:52
|modify
|556
|1.00
|1.2017
|1.2016
|1.1937
�
|1960
|2005.09.28 15:52
|modify
|556
|1.00
|1.2017
|1.2009
|1.1937
|1961
|2005.09.28 15:52
|s/l
|556
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1937
|80.00
|42690.00
�
|1962
|2005.09.28 15:52
|buy
|557
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|1963
|2005.09.28 16:07
|modify
|557
|1.00
|1.2012
|1.2027
|1.2112
�
|1964
|2005.09.28 16:07
|modify
|557
|1.00
|1.2012
|1.2035
|1.2112
|1965
|2005.09.28 16:07
|modify
|557
|1.00
|1.2012
|1.2039
|1.2112
�
|1966
|2005.09.28 16:07
|s/l
|557
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2112
|270.00
|42960.00
|1967
|2005.09.28 16:07
|sell
|558
|1.00
|1.2036
|1.2086
|1.1956
�
|1968
|2005.09.28 16:07
|modify
|558
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.1956
|1969
|2005.09.28 16:07
|s/l
|558
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1956
|50.00
|43010.00
�
|1970
|2005.09.28 16:07
|sell
|559
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|1971
|2005.09.28 16:07
|modify
|559
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|1972
|2005.09.28 16:07
|s/l
|559
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43120.00
|1973
|2005.09.28 16:07
|sell
|560
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|1974
|2005.09.28 16:07
|modify
|560
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|1975
|2005.09.28 16:08
|s/l
|560
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43230.00
�
|1976
|2005.09.28 16:08
|sell
|561
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|1977
|2005.09.28 16:08
|modify
|561
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|1978
|2005.09.28 16:08
|s/l
|561
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43340.00
|1979
|2005.09.28 16:08
|sell
|562
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|1980
|2005.09.28 16:08
|modify
|562
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|1981
|2005.09.28 16:08
|s/l
|562
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43450.00
�
|1982
|2005.09.28 16:08
|sell
|563
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|1983
|2005.09.28 16:08
|modify
|563
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|1984
|2005.09.28 16:08
|s/l
|563
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43560.00
|1985
|2005.09.28 16:08
|sell
|564
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|1986
|2005.09.28 16:08
|modify
|564
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|1987
|2005.09.28 16:08
|s/l
|564
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43670.00
�
|1988
|2005.09.28 16:08
|sell
|565
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|1989
|2005.09.28 16:08
|modify
|565
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|1990
|2005.09.28 16:08
|s/l
|565
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43780.00
|1991
|2005.09.28 16:08
|sell
|566
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|1992
|2005.09.28 16:08
|modify
|566
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|1993
|2005.09.28 16:09
|s/l
|566
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|43890.00
�
|1994
|2005.09.28 16:09
|sell
|567
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|1995
|2005.09.28 16:09
|modify
|567
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|1996
|2005.09.28 16:09
|s/l
|567
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44000.00
|1997
|2005.09.28 16:09
|sell
|568
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|1998
|2005.09.28 16:09
|modify
|568
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|1999
|2005.09.28 16:09
|s/l
|568
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44110.00
�
|2000
|2005.09.28 16:09
|sell
|569
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2001
|2005.09.28 16:09
|modify
|569
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2002
|2005.09.28 16:09
|s/l
|569
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44220.00
|2003
|2005.09.28 16:09
|sell
|570
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2004
|2005.09.28 16:10
|modify
|570
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2005
|2005.09.28 16:10
|s/l
|570
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44330.00
�
|2006
|2005.09.28 16:10
|sell
|571
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2007
|2005.09.28 16:10
|modify
|571
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2008
|2005.09.28 16:10
|s/l
|571
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44440.00
|2009
|2005.09.28 16:10
|sell
|572
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2010
|2005.09.28 16:10
|modify
|572
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2011
|2005.09.28 16:10
|s/l
|572
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44550.00
�
|2012
|2005.09.28 16:10
|sell
|573
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2013
|2005.09.28 16:10
|modify
|573
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2014
|2005.09.28 16:10
|s/l
|573
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44660.00
|2015
|2005.09.28 16:10
|sell
|574
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2016
|2005.09.28 16:10
|modify
|574
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2017
|2005.09.28 16:10
|s/l
|574
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44770.00
�
|2018
|2005.09.28 16:10
|sell
|575
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2019
|2005.09.28 16:10
|modify
|575
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2020
|2005.09.28 16:11
|s/l
|575
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44880.00
|2021
|2005.09.28 16:11
|sell
|576
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2022
|2005.09.28 16:11
|modify
|576
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2023
|2005.09.28 16:11
|s/l
|576
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|44990.00
�
|2024
|2005.09.28 16:11
|sell
|577
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2025
|2005.09.28 16:11
|modify
|577
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2026
|2005.09.28 16:11
|s/l
|577
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45100.00
|2027
|2005.09.28 16:11
|sell
|578
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2028
|2005.09.28 16:11
|modify
|578
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2029
|2005.09.28 16:11
|s/l
|578
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45210.00
�
|2030
|2005.09.28 16:11
|sell
|579
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2031
|2005.09.28 16:11
|modify
|579
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2032
|2005.09.28 16:11
|s/l
|579
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45320.00
|2033
|2005.09.28 16:11
|sell
|580
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2034
|2005.09.28 16:11
|modify
|580
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2035
|2005.09.28 16:11
|s/l
|580
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45430.00
�
|2036
|2005.09.28 16:11
|sell
|581
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2037
|2005.09.28 16:11
|modify
|581
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|2038
|2005.09.28 16:12
|s/l
|581
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45540.00
|2039
|2005.09.28 16:12
|sell
|582
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2040
|2005.09.28 16:25
|modify
|582
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|2041
|2005.09.28 16:25
|s/l
|582
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|45650.00
�
|2042
|2005.09.28 16:25
|sell
|583
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1953
|2043
|2005.09.28 16:25
|modify
|583
|1.00
|1.2033
|1.2031
|1.1953
�
|2044
|2005.09.28 16:25
|s/l
|583
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1953
|20.00
|45670.00
|2045
|2005.09.28 16:25
|sell
|584
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2046
|2005.09.28 16:25
|modify
|584
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2047
|2005.09.28 16:25
|s/l
|584
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45710.00
�
|2048
|2005.09.28 16:25
|sell
|585
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2049
|2005.09.28 16:25
|modify
|585
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|2050
|2005.09.28 16:25
|s/l
|585
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45750.00
|2051
|2005.09.28 16:25
|sell
|586
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2052
|2005.09.28 16:25
|modify
|586
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2053
|2005.09.28 16:25
|s/l
|586
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45790.00
�
|2054
|2005.09.28 16:25
|sell
|587
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2055
|2005.09.28 16:25
|modify
|587
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|2056
|2005.09.28 16:25
|s/l
|587
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45830.00
|2057
|2005.09.28 16:25
|sell
|588
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2058
|2005.09.28 16:25
|modify
|588
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2059
|2005.09.28 16:26
|s/l
|588
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45870.00
�
|2060
|2005.09.28 16:26
|sell
|589
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2061
|2005.09.28 16:26
|modify
|589
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|2062
|2005.09.28 16:26
|s/l
|589
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45910.00
|2063
|2005.09.28 16:26
|sell
|590
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2064
|2005.09.28 16:26
|modify
|590
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2065
|2005.09.28 16:26
|s/l
|590
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45950.00
�
|2066
|2005.09.28 16:26
|sell
|591
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2067
|2005.09.28 16:26
|modify
|591
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|2068
|2005.09.28 16:26
|s/l
|591
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|45990.00
|2069
|2005.09.28 16:26
|sell
|592
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2070
|2005.09.28 16:26
|modify
|592
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2071
|2005.09.28 16:26
|s/l
|592
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|46030.00
�
|2072
|2005.09.28 16:26
|sell
|593
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2073
|2005.09.28 16:26
|modify
|593
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|2074
|2005.09.28 16:26
|s/l
|593
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|46070.00
|2075
|2005.09.28 16:26
|sell
|594
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2076
|2005.09.28 16:26
|modify
|594
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|2077
|2005.09.28 16:27
|s/l
|594
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|46110.00
�
|2078
|2005.09.28 16:27
|sell
|595
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2079
|2005.09.29 12:35
|modify
|595
|1.00
|1.2035
|1.2029
|1.1955
�
|2080
|2005.09.29 12:35
|s/l
|595
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1955
|60.00
|46170.00
|2081
|2005.09.29 12:35
|buy
|596
|1.00
|1.2030
|1.1980
|1.2130
�
|2082
|2005.09.29 12:40
|modify
|596
|1.00
|1.2030
|1.2033
|1.2130
|2083
|2005.09.29 12:40
|s/l
|596
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2130
|30.00
|46200.00
�
|2084
|2005.09.29 12:40
|buy
|597
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2085
|2005.09.29 12:40
|modify
|597
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2086
|2005.09.29 12:40
|modify
|597
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2087
|2005.09.29 12:40
|s/l
|597
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46250.00
�
|2088
|2005.09.29 12:40
|buy
|598
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2089
|2005.09.29 12:40
|modify
|598
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2090
|2005.09.29 12:40
|modify
|598
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2091
|2005.09.29 12:40
|s/l
|598
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46300.00
�
|2092
|2005.09.29 12:40
|buy
|599
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2093
|2005.09.29 12:40
|modify
|599
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2094
|2005.09.29 12:40
|modify
|599
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2095
|2005.09.29 12:40
|s/l
|599
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46350.00
�
|2096
|2005.09.29 12:40
|buy
|600
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2097
|2005.09.29 12:40
|modify
|600
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2098
|2005.09.29 12:40
|modify
|600
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2099
|2005.09.29 12:40
|s/l
|600
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46400.00
�
|2100
|2005.09.29 12:40
|buy
|601
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2101
|2005.09.29 12:40
|modify
|601
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2102
|2005.09.29 12:40
|modify
|601
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2103
|2005.09.29 12:41
|s/l
|601
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46450.00
�
|2104
|2005.09.29 12:41
|buy
|602
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2105
|2005.09.29 12:41
|modify
|602
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2106
|2005.09.29 12:41
|modify
|602
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2107
|2005.09.29 12:41
|s/l
|602
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46500.00
�
|2108
|2005.09.29 12:41
|buy
|603
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2109
|2005.09.29 12:41
|modify
|603
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2110
|2005.09.29 12:41
|modify
|603
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2111
|2005.09.29 12:41
|s/l
|603
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46550.00
�
|2112
|2005.09.29 12:41
|buy
|604
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2113
|2005.09.29 12:41
|modify
|604
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2114
|2005.09.29 12:41
|modify
|604
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2115
|2005.09.29 12:41
|s/l
|604
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46600.00
�
|2116
|2005.09.29 12:41
|buy
|605
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2117
|2005.09.29 12:41
|modify
|605
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2118
|2005.09.29 12:41
|modify
|605
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2119
|2005.09.29 12:41
|s/l
|605
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46650.00
�
|2120
|2005.09.29 12:41
|buy
|606
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2121
|2005.09.29 12:41
|modify
|606
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2122
|2005.09.29 12:41
|modify
|606
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2123
|2005.09.29 12:41
|s/l
|606
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46700.00
�
|2124
|2005.09.29 12:41
|buy
|607
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2125
|2005.09.29 12:41
|modify
|607
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|2126
|2005.09.29 12:41
|modify
|607
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|2127
|2005.09.29 12:42
|s/l
|607
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46750.00
�
|2128
|2005.09.29 12:42
|buy
|608
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2129
|2005.09.29 12:42
|modify
|608
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
�
|2130
|2005.09.29 12:45
|s/l
|608
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|46800.00
|2131
|2005.09.29 12:45
|buy
|609
|1.00
|1.2031
|1.1981
|1.2131
�
|2132
|2005.09.29 18:05
|modify
|609
|1.00
|1.2031
|1.2033
|1.2131
|2133
|2005.09.29 18:05
|modify
|609
|1.00
|1.2031
|1.2034
|1.2131
�
|2134
|2005.09.29 18:05
|modify
|609
|1.00
|1.2031
|1.2035
|1.2131
|2135
|2005.09.29 18:10
|s/l
|609
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2131
|40.00
|46840.00
�
|2136
|2005.09.29 18:10
|sell
|610
|1.00
|1.2034
|1.2084
|1.1954
|2137
|2005.09.29 22:29
|modify
|610
|1.00
|1.2034
|1.2032
|1.1954
�
|2138
|2005.09.29 22:32
|s/l
|610
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1954
|20.00
|46860.00
|2139
|2005.09.29 22:32
|buy
|611
|1.00
|1.2032
|1.1982
|1.2132
�
|2140
|2005.09.30 01:29
|modify
|611
|1.00
|1.2032
|1.2039
|1.2132
|2141
|2005.09.30 03:50
|modify
|611
|1.00
|1.2032
|1.2040
|1.2132
�
|2142
|2005.09.30 03:50
|modify
|611
|1.00
|1.2032
|1.2041
|1.2132
|2143
|2005.09.30 04:32
|s/l
|611
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2132
|90.00
|46950.00
�
|2144
|2005.09.30 04:32
|sell
|612
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|2145
|2005.09.30 07:17
|modify
|612
|1.00
|1.2041
|1.2035
|1.1961
�
|2146
|2005.09.30 07:17
|modify
|612
|1.00
|1.2041
|1.2024
|1.1961
|2147
|2005.09.30 07:17
|modify
|612
|1.00
|1.2041
|1.2021
|1.1961
�
|2148
|2005.09.30 07:17
|s/l
|612
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1961
|200.00
|47150.00
|2149
|2005.09.30 07:17
|buy
|613
|1.00
|1.2025
|1.1975
|1.2125
�
|2150
|2005.09.30 10:00
|modify
|613
|1.00
|1.2025
|1.2035
|1.2125
|2151
|2005.09.30 10:00
|s/l
|613
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2125
|100.00
|47250.00
�
|2152
|2005.09.30 10:00
|buy
|614
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2153
|2005.09.30 10:00
|modify
|614
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2154
|2005.09.30 10:00
|s/l
|614
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47320.00
|2155
|2005.09.30 10:00
|buy
|615
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2156
|2005.09.30 10:00
|modify
|615
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2157
|2005.09.30 10:00
|s/l
|615
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47390.00
�
|2158
|2005.09.30 10:00
|buy
|616
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2159
|2005.09.30 10:00
|modify
|616
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2160
|2005.09.30 10:00
|s/l
|616
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47460.00
|2161
|2005.09.30 10:00
|buy
|617
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2162
|2005.09.30 10:00
|modify
|617
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2163
|2005.09.30 10:00
|s/l
|617
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47530.00
�
|2164
|2005.09.30 10:00
|buy
|618
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2165
|2005.09.30 10:00
|modify
|618
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2166
|2005.09.30 10:00
|s/l
|618
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47600.00
|2167
|2005.09.30 10:00
|buy
|619
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2168
|2005.09.30 10:00
|modify
|619
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2169
|2005.09.30 10:00
|s/l
|619
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47670.00
�
|2170
|2005.09.30 10:00
|buy
|620
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2171
|2005.09.30 10:00
|modify
|620
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2172
|2005.09.30 10:00
|s/l
|620
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47740.00
|2173
|2005.09.30 10:00
|buy
|621
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2174
|2005.09.30 10:00
|modify
|621
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2175
|2005.09.30 10:00
|s/l
|621
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47810.00
�
|2176
|2005.09.30 10:00
|buy
|622
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2177
|2005.09.30 10:00
|modify
|622
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2178
|2005.09.30 10:00
|s/l
|622
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47880.00
|2179
|2005.09.30 10:00
|buy
|623
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2180
|2005.09.30 10:00
|modify
|623
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2181
|2005.09.30 10:00
|s/l
|623
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|47950.00
�
|2182
|2005.09.30 10:00
|buy
|624
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2183
|2005.09.30 10:00
|modify
|624
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2184
|2005.09.30 10:00
|s/l
|624
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48020.00
|2185
|2005.09.30 10:00
|buy
|625
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2186
|2005.09.30 10:00
|modify
|625
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2187
|2005.09.30 10:00
|s/l
|625
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48090.00
�
|2188
|2005.09.30 10:00
|buy
|626
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2189
|2005.09.30 10:00
|modify
|626
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2190
|2005.09.30 10:00
|s/l
|626
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48160.00
|2191
|2005.09.30 10:00
|buy
|627
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2192
|2005.09.30 10:00
|modify
|627
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2193
|2005.09.30 10:00
|s/l
|627
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48230.00
�
|2194
|2005.09.30 10:00
|buy
|628
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2195
|2005.09.30 10:00
|modify
|628
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2196
|2005.09.30 10:00
|s/l
|628
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48300.00
|2197
|2005.09.30 10:00
|buy
|629
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2198
|2005.09.30 10:00
|modify
|629
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2199
|2005.09.30 10:00
|s/l
|629
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48370.00
�
|2200
|2005.09.30 10:00
|buy
|630
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2201
|2005.09.30 10:00
|modify
|630
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2202
|2005.09.30 10:00
|s/l
|630
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48440.00
|2203
|2005.09.30 10:00
|buy
|631
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2204
|2005.09.30 10:00
|modify
|631
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2205
|2005.09.30 10:00
|s/l
|631
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48510.00
�
|2206
|2005.09.30 10:00
|buy
|632
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2207
|2005.09.30 10:00
|modify
|632
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2208
|2005.09.30 10:00
|s/l
|632
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48580.00
|2209
|2005.09.30 10:00
|buy
|633
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2210
|2005.09.30 10:00
|modify
|633
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2211
|2005.09.30 10:00
|s/l
|633
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48650.00
�
|2212
|2005.09.30 10:00
|buy
|634
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2213
|2005.09.30 10:00
|modify
|634
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2214
|2005.09.30 10:00
|s/l
|634
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48720.00
|2215
|2005.09.30 10:00
|buy
|635
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2216
|2005.09.30 10:00
|modify
|635
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2217
|2005.09.30 10:00
|s/l
|635
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48790.00
�
|2218
|2005.09.30 10:00
|buy
|636
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|2219
|2005.09.30 10:00
|modify
|636
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|2220
|2005.09.30 10:00
|s/l
|636
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48860.00
|2221
|2005.09.30 10:00
|buy
|637
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2222
|2005.09.30 10:02
|modify
|637
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|2223
|2005.09.30 10:12
|s/l
|637
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|48930.00
�
|2224
|2005.09.30 10:12
|buy
|638
|1.00
|1.2034
|1.1984
|1.2134
|2225
|2005.09.30 10:29
|modify
|638
|1.00
|1.2034
|1.2044
|1.2134
�
|2226
|2005.09.30 10:29
|modify
|638
|1.00
|1.2034
|1.2046
|1.2134
|2227
|2005.09.30 10:29
|s/l
|638
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2134
|120.00
|49050.00
�
|2228
|2005.09.30 10:29
|sell
|639
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1964
|2229
|2005.09.30 12:29
|modify
|639
|1.00
|1.2044
|1.2040
|1.1964
�
|2230
|2005.09.30 12:29
|s/l
|639
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1964
|40.00
|49090.00
|2231
|2005.09.30 12:29
|sell
|640
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|2232
|2005.09.30 15:35
|s/l
|640
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1958
|-500.00
|48590.00
|2233
|2005.09.30 15:35
|sell
|641
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.2010
�
|2234
|2005.09.30 15:40
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|2235
|2005.09.30 15:40
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2089
|1.2010
�
|2236
|2005.09.30 15:42
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2087
|1.2010
|2237
|2005.09.30 15:42
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2080
|1.2010
�
|2238
|2005.09.30 15:42
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2071
|1.2010
|2239
|2005.09.30 15:42
|modify
|641
|1.00
|1.2090
|1.2070
|1.2010
�
|2240
|2005.09.30 15:42
|s/l
|641
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2010
|200.00
|48790.00
|2241
|2005.09.30 15:42
|sell
|642
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.1989
�
|2242
|2005.09.30 15:47
|modify
|642
|1.00
|1.2069
|1.2068
|1.1989
|2243
|2005.09.30 15:47
|modify
|642
|1.00
|1.2069
|1.2067
|1.1989
�
|2244
|2005.09.30 15:47
|s/l
|642
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1989
|20.00
|48810.00
|2245
|2005.09.30 15:47
|sell
|643
|1.00
|1.2066
|1.2116
|1.1986
�
|2246
|2005.09.30 16:10
|modify
|643
|1.00
|1.2066
|1.2064
|1.1986
|2247
|2005.09.30 16:10
|modify
|643
|1.00
|1.2066
|1.2060
|1.1986
�
|2248
|2005.09.30 16:10
|modify
|643
|1.00
|1.2066
|1.2059
|1.1986
|2249
|2005.09.30 16:15
|modify
|643
|1.00
|1.2066
|1.2058
|1.1986
�
|2250
|2005.09.30 16:15
|modify
|643
|1.00
|1.2066
|1.2057
|1.1986
|2251
|2005.09.30 16:17
|s/l
|643
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1986
|90.00
|48900.00
�
|2252
|2005.09.30 16:17
|sell
|644
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2253
|2005.09.30 16:17
|modify
|644
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2254
|2005.09.30 16:17
|modify
|644
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2255
|2005.09.30 16:17
|s/l
|644
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|48920.00
�
|2256
|2005.09.30 16:17
|sell
|645
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2257
|2005.09.30 16:17
|modify
|645
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2258
|2005.09.30 16:17
|modify
|645
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2259
|2005.09.30 16:17
|s/l
|645
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|48940.00
�
|2260
|2005.09.30 16:17
|sell
|646
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2261
|2005.09.30 16:18
|modify
|646
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2262
|2005.09.30 16:18
|modify
|646
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2263
|2005.09.30 16:18
|s/l
|646
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|48960.00
�
|2264
|2005.09.30 16:18
|sell
|647
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2265
|2005.09.30 16:18
|modify
|647
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2266
|2005.09.30 16:18
|modify
|647
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2267
|2005.09.30 16:18
|s/l
|647
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|48980.00
�
|2268
|2005.09.30 16:18
|sell
|648
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2269
|2005.09.30 16:18
|modify
|648
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2270
|2005.09.30 16:18
|modify
|648
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2271
|2005.09.30 16:18
|s/l
|648
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49000.00
�
|2272
|2005.09.30 16:18
|sell
|649
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2273
|2005.09.30 16:18
|modify
|649
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2274
|2005.09.30 16:18
|modify
|649
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2275
|2005.09.30 16:18
|s/l
|649
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49020.00
�
|2276
|2005.09.30 16:18
|sell
|650
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2277
|2005.09.30 16:18
|modify
|650
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2278
|2005.09.30 16:18
|modify
|650
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2279
|2005.09.30 16:18
|s/l
|650
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49040.00
�
|2280
|2005.09.30 16:18
|sell
|651
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2281
|2005.09.30 16:18
|modify
|651
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2282
|2005.09.30 16:18
|modify
|651
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2283
|2005.09.30 16:18
|s/l
|651
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49060.00
�
|2284
|2005.09.30 16:18
|sell
|652
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2285
|2005.09.30 16:19
|modify
|652
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2286
|2005.09.30 16:19
|modify
|652
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2287
|2005.09.30 16:19
|s/l
|652
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49080.00
�
|2288
|2005.09.30 16:19
|sell
|653
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2289
|2005.09.30 16:19
|modify
|653
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2290
|2005.09.30 16:19
|modify
|653
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2291
|2005.09.30 16:19
|s/l
|653
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49100.00
�
|2292
|2005.09.30 16:19
|sell
|654
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2293
|2005.09.30 16:19
|modify
|654
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2294
|2005.09.30 16:19
|modify
|654
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|2295
|2005.09.30 16:19
|s/l
|654
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|49120.00
�
|2296
|2005.09.30 16:19
|sell
|655
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|2297
|2005.09.30 16:35
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|2298
|2005.09.30 16:35
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2056
|1.1979
|2299
|2005.09.30 16:35
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2054
|1.1979
�
|2300
|2005.09.30 16:37
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2048
|1.1979
|2301
|2005.09.30 16:37
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2045
|1.1979
�
|2302
|2005.09.30 16:42
|modify
|655
|1.00
|1.2059
|1.2044
|1.1979
|2303
|2005.09.30 16:45
|s/l
|655
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1979
|150.00
|49270.00
�
|2304
|2005.09.30 16:45
|buy
|656
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
|2305
|2005.10.03 00:32
|s/l
|656
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2145
|-500.00
|48770.00
�
|2306
|2005.10.03 00:32
|buy
|657
|1.00
|1.1997
|1.1947
|1.2097
|2307
|2005.10.03 01:02
|s/l
|657
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2097
|-500.00
|48270.00
�
|2308
|2005.10.03 01:02
|buy
|658
|1.00
|1.1945
|1.1895
|1.2045
|2309
|2005.10.03 01:02
|modify
|658
|1.00
|1.1945
|1.1954
|1.2045
�
|2310
|2005.10.03 01:02
|s/l
|658
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2045
|90.00
|48360.00
|2311
|2005.10.03 01:02
|buy
|659
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2312
|2005.10.03 01:02
|modify
|659
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2313
|2005.10.03 01:02
|s/l
|659
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2314
|2005.10.03 01:02
|buy
|660
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|2315
|2005.10.03 01:03
|modify
|660
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|2316
|2005.10.03 01:03
|s/l
|660
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
|2317
|2005.10.03 01:03
|buy
|661
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2318
|2005.10.03 01:03
|modify
|661
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2319
|2005.10.03 01:03
|s/l
|661
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2320
|2005.10.03 01:03
|buy
|662
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|2321
|2005.10.03 01:03
|modify
|662
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|2322
|2005.10.03 01:03
|s/l
|662
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
|2323
|2005.10.03 01:03
|buy
|663
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2324
|2005.10.03 01:03
|modify
|663
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2325
|2005.10.03 01:03
|s/l
|663
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2326
|2005.10.03 01:03
|buy
|664
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|2327
|2005.10.03 01:03
|modify
|664
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|2328
|2005.10.03 01:03
|s/l
|664
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
|2329
|2005.10.03 01:03
|buy
|665
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2330
|2005.10.03 01:03
|modify
|665
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2331
|2005.10.03 01:03
|s/l
|665
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2332
|2005.10.03 01:03
|buy
|666
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|2333
|2005.10.03 01:04
|modify
|666
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|2334
|2005.10.03 01:04
|s/l
|666
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
|2335
|2005.10.03 01:04
|buy
|667
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2336
|2005.10.03 01:04
|modify
|667
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2337
|2005.10.03 01:04
|s/l
|667
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2338
|2005.10.03 01:04
|buy
|668
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|2339
|2005.10.03 01:04
|modify
|668
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|2340
|2005.10.03 01:04
|s/l
|668
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
|2341
|2005.10.03 01:04
|buy
|669
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|2342
|2005.10.03 01:04
|modify
|669
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|2343
|2005.10.03 01:05
|s/l
|669
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|48360.00
�
|2344
|2005.10.03 01:05
|buy
|670
|1.00
|1.1945
|1.1895
|1.2045
|2345
|2005.10.03 06:00
|modify
|670
|1.00
|1.1945
|1.1951
|1.2045
�
|2346
|2005.10.03 06:07
|s/l
|670
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2045
|60.00
|48420.00
|2347
|2005.10.03 06:07
|buy
|671
|1.00
|1.1953
|1.1903
|1.2053
�
|2348
|2005.10.03 06:52
|modify
|671
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2053
|2349
|2005.10.03 07:02
|s/l
|671
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2053
|0.00
|48420.00
�
|2350
|2005.10.03 07:02
|buy
|672
|1.00
|1.1952
|1.1902
|1.2052
|2351
|2005.10.03 07:22
|modify
|672
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.2052
�
|2352
|2005.10.03 07:22
|modify
|672
|1.00
|1.1952
|1.1953
|1.2052
|2353
|2005.10.03 07:22
|modify
|672
|1.00
|1.1952
|1.1954
|1.2052
�
|2354
|2005.10.03 07:29
|s/l
|672
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2052
|20.00
|48440.00
|2355
|2005.10.03 07:29
|buy
|673
|1.00
|1.1951
|1.1901
|1.2051
�
|2356
|2005.10.03 22:29
|s/l
|673
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.2051
|-500.00
|47940.00
|2357
|2005.10.03 22:29
|buy
|674
|1.00
|1.1902
|1.1852
|1.2002
�
|2358
|2005.10.03 23:02
|modify
|674
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2002
|2359
|2005.10.03 23:29
|modify
|674
|1.00
|1.1902
|1.1908
|1.2002
�
|2360
|2005.10.03 23:52
|s/l
|674
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.2002
|60.00
|48000.00
|2361
|2005.10.03 23:52
|buy
|675
|1.00
|1.1908
|1.1858
|1.2008
�
|2362
|2005.10.04 00:10
|modify
|675
|1.00
|1.1908
|1.1909
|1.2008
|2363
|2005.10.04 00:10
|modify
|675
|1.00
|1.1908
|1.1911
|1.2008
�
|2364
|2005.10.04 01:15
|s/l
|675
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.2008
|30.00
|48030.00
|2365
|2005.10.04 01:15
|buy
|676
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|2366
|2005.10.04 03:12
|modify
|676
|1.00
|1.1912
|1.1913
|1.2012
|2367
|2005.10.04 03:12
|modify
|676
|1.00
|1.1912
|1.1919
|1.2012
�
|2368
|2005.10.04 03:12
|s/l
|676
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.2012
|70.00
|48100.00
|2369
|2005.10.04 03:12
|sell
|677
|1.00
|1.1916
|1.1966
|1.1836
�
|2370
|2005.10.05 07:40
|s/l
|677
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1836
|-500.00
|47600.00
|2371
|2005.10.05 07:40
|sell
|678
|1.00
|1.1964
|1.2014
|1.1884
�
|2372
|2005.10.05 12:00
|modify
|678
|1.00
|1.1964
|1.1958
|1.1884
|2373
|2005.10.05 12:00
|modify
|678
|1.00
|1.1964
|1.1957
|1.1884
�
|2374
|2005.10.05 12:02
|modify
|678
|1.00
|1.1964
|1.1956
|1.1884
|2375
|2005.10.05 12:30
|modify
|678
|1.00
|1.1964
|1.1947
|1.1884
�
|2376
|2005.10.05 13:23
|modify
|678
|1.00
|1.1964
|1.1945
|1.1884
|2377
|2005.10.05 14:00
|s/l
|678
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1884
|190.00
|47790.00
�
|2378
|2005.10.05 14:00
|sell
|679
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2379
|2005.10.05 14:00
|modify
|679
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2380
|2005.10.05 14:00
|modify
|679
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2381
|2005.10.05 14:00
|s/l
|679
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|47940.00
�
|2382
|2005.10.05 14:00
|sell
|680
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2383
|2005.10.05 14:00
|modify
|680
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2384
|2005.10.05 14:00
|modify
|680
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2385
|2005.10.05 14:00
|s/l
|680
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48090.00
�
|2386
|2005.10.05 14:00
|sell
|681
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2387
|2005.10.05 14:00
|modify
|681
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2388
|2005.10.05 14:00
|modify
|681
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2389
|2005.10.05 14:00
|s/l
|681
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48240.00
�
|2390
|2005.10.05 14:00
|sell
|682
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2391
|2005.10.05 14:00
|modify
|682
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2392
|2005.10.05 14:00
|modify
|682
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2393
|2005.10.05 14:00
|s/l
|682
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48390.00
�
|2394
|2005.10.05 14:00
|sell
|683
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2395
|2005.10.05 14:00
|modify
|683
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2396
|2005.10.05 14:00
|modify
|683
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2397
|2005.10.05 14:00
|s/l
|683
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48540.00
�
|2398
|2005.10.05 14:00
|sell
|684
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2399
|2005.10.05 14:00
|modify
|684
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2400
|2005.10.05 14:00
|modify
|684
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2401
|2005.10.05 14:01
|s/l
|684
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48690.00
�
|2402
|2005.10.05 14:01
|sell
|685
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2403
|2005.10.05 14:01
|modify
|685
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2404
|2005.10.05 14:01
|modify
|685
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2405
|2005.10.05 14:01
|s/l
|685
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48840.00
�
|2406
|2005.10.05 14:01
|sell
|686
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2407
|2005.10.05 14:01
|modify
|686
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|2408
|2005.10.05 14:01
|modify
|686
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|2409
|2005.10.05 14:01
|s/l
|686
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|48990.00
�
|2410
|2005.10.05 14:01
|sell
|687
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|2411
|2005.10.05 14:05
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1966
|1.1888
�
|2412
|2005.10.05 14:05
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1965
|1.1888
|2413
|2005.10.05 14:07
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1963
|1.1888
�
|2414
|2005.10.05 14:07
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1960
|1.1888
|2415
|2005.10.05 14:07
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1959
|1.1888
�
|2416
|2005.10.05 14:07
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1956
|1.1888
|2417
|2005.10.05 14:07
|modify
|687
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
�
|2418
|2005.10.05 14:25
|s/l
|687
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|49140.00
|2419
|2005.10.05 14:25
|sell
|688
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|2420
|2005.10.05 14:25
|modify
|688
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|2421
|2005.10.05 14:25
|modify
|688
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|2422
|2005.10.05 14:25
|s/l
|688
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|49260.00
|2423
|2005.10.05 14:25
|sell
|689
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|2424
|2005.10.05 14:25
|modify
|689
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|2425
|2005.10.05 14:25
|modify
|689
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|2426
|2005.10.05 14:26
|s/l
|689
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|49380.00
|2427
|2005.10.05 14:26
|sell
|690
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|2428
|2005.10.05 14:26
|modify
|690
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|2429
|2005.10.05 14:26
|modify
|690
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|2430
|2005.10.05 14:26
|s/l
|690
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|49500.00
|2431
|2005.10.05 14:26
|sell
|691
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|2432
|2005.10.05 14:26
|modify
|691
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|2433
|2005.10.05 14:26
|modify
|691
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|2434
|2005.10.05 14:27
|s/l
|691
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|49620.00
|2435
|2005.10.05 14:27
|sell
|692
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|2436
|2005.10.05 21:52
|s/l
|692
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1885
|-500.00
|49120.00
|2437
|2005.10.05 21:52
|sell
|693
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.1936
�
|2438
|2005.10.05 22:07
|modify
|693
|1.00
|1.2016
|1.2014
|1.1936
|2439
|2005.10.05 22:07
|modify
|693
|1.00
|1.2016
|1.2011
|1.1936
�
|2440
|2005.10.05 22:08
|modify
|693
|1.00
|1.2016
|1.2009
|1.1936
|2441
|2005.10.05 22:15
|s/l
|693
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1936
|70.00
|49190.00
�
|2442
|2005.10.05 22:15
|sell
|694
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|2443
|2005.10.06 00:42
|s/l
|694
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1927
|-500.00
|48690.00
�
|2444
|2005.10.06 00:42
|sell
|695
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|2445
|2005.10.06 01:00
|modify
|695
|1.00
|1.2058
|1.2057
|1.1978
�
|2446
|2005.10.06 01:22
|s/l
|695
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1978
|10.00
|48700.00
|2447
|2005.10.06 01:22
|sell
|696
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|2448
|2005.10.06 01:25
|modify
|696
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|2449
|2005.10.06 01:26
|s/l
|696
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|48700.00
�
|2450
|2005.10.06 01:26
|sell
|697
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|2451
|2005.10.06 01:26
|modify
|697
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|2452
|2005.10.06 01:30
|modify
|697
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.1978
|2453
|2005.10.06 02:34
|s/l
|697
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1978
|50.00
|48750.00
�
|2454
|2005.10.06 02:34
|sell
|698
|1.00
|1.2052
|1.2102
|1.1972
|2455
|2005.10.06 10:05
|modify
|698
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
�
|2456
|2005.10.06 10:07
|s/l
|698
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|0.00
|48750.00
|2457
|2005.10.06 10:07
|buy
|699
|1.00
|1.2055
|1.2005
|1.2155
�
|2458
|2005.10.06 12:32
|modify
|699
|1.00
|1.2055
|1.2063
|1.2155
|2459
|2005.10.06 12:32
|modify
|699
|1.00
|1.2055
|1.2065
|1.2155
�
|2460
|2005.10.06 12:32
|s/l
|699
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2155
|100.00
|48850.00
|2461
|2005.10.06 12:32
|sell
|700
|1.00
|1.2065
|1.2115
|1.1985
�
|2462
|2005.10.06 13:00
|s/l
|700
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.1985
|-500.00
|48350.00
|2463
|2005.10.06 13:00
|sell
|701
|1.00
|1.2120
|1.2170
|1.2040
�
|2464
|2005.10.06 13:00
|modify
|701
|1.00
|1.2120
|1.2098
|1.2040
|2465
|2005.10.06 13:00
|s/l
|701
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2040
|220.00
|48570.00
�
|2466
|2005.10.06 13:00
|sell
|702
|1.00
|1.2103
|1.2153
|1.2023
|2467
|2005.10.06 13:00
|modify
|702
|1.00
|1.2103
|1.2094
|1.2023
�
|2468
|2005.10.06 13:00
|s/l
|702
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2023
|90.00
|48660.00
|2469
|2005.10.06 13:00
|sell
|703
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2470
|2005.10.06 13:00
|modify
|703
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|2471
|2005.10.06 13:00
|s/l
|703
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
�
|2472
|2005.10.06 13:00
|sell
|704
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|2473
|2005.10.06 13:00
|modify
|704
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|2474
|2005.10.06 13:00
|s/l
|704
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
|2475
|2005.10.06 13:00
|sell
|705
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2476
|2005.10.06 13:00
|modify
|705
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|2477
|2005.10.06 13:00
|s/l
|705
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
�
|2478
|2005.10.06 13:00
|sell
|706
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|2479
|2005.10.06 13:00
|modify
|706
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|2480
|2005.10.06 13:00
|s/l
|706
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
|2481
|2005.10.06 13:00
|sell
|707
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2482
|2005.10.06 13:00
|modify
|707
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|2483
|2005.10.06 13:00
|s/l
|707
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
�
|2484
|2005.10.06 13:00
|sell
|708
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|2485
|2005.10.06 13:01
|modify
|708
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|2486
|2005.10.06 13:01
|s/l
|708
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
|2487
|2005.10.06 13:01
|sell
|709
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2488
|2005.10.06 13:01
|modify
|709
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|2489
|2005.10.06 13:02
|s/l
|709
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|48660.00
�
|2490
|2005.10.06 13:02
|sell
|710
|1.00
|1.2120
|1.2170
|1.2040
|2491
|2005.10.06 13:02
|modify
|710
|1.00
|1.2120
|1.2110
|1.2040
�
|2492
|2005.10.06 13:02
|s/l
|710
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2040
|100.00
|48760.00
|2493
|2005.10.06 13:02
|sell
|711
|1.00
|1.2116
|1.2166
|1.2036
�
|2494
|2005.10.06 13:02
|modify
|711
|1.00
|1.2116
|1.2097
|1.2036
|2495
|2005.10.06 13:02
|s/l
|711
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2036
|190.00
|48950.00
�
|2496
|2005.10.06 13:02
|sell
|712
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2022
|2497
|2005.10.06 13:03
|modify
|712
|1.00
|1.2102
|1.2092
|1.2022
�
|2498
|2005.10.06 13:03
|s/l
|712
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2022
|100.00
|49050.00
|2499
|2005.10.06 13:03
|sell
|713
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
�
|2500
|2005.10.06 13:03
|modify
|713
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
|2501
|2005.10.06 13:03
|s/l
|713
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2013
|10.00
|49060.00
�
|2502
|2005.10.06 13:03
|sell
|714
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
|2503
|2005.10.06 13:04
|modify
|714
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
�
|2504
|2005.10.06 13:04
|s/l
|714
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2013
|10.00
|49070.00
|2505
|2005.10.06 13:04
|sell
|715
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
�
|2506
|2005.10.06 13:05
|modify
|715
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
|2507
|2005.10.06 13:05
|modify
|715
|1.00
|1.2093
|1.2089
|1.2013
�
|2508
|2005.10.06 13:05
|modify
|715
|1.00
|1.2093
|1.2087
|1.2013
|2509
|2005.10.06 13:05
|modify
|715
|1.00
|1.2093
|1.2085
|1.2013
�
|2510
|2005.10.06 13:12
|modify
|715
|1.00
|1.2093
|1.2084
|1.2013
|2511
|2005.10.06 13:22
|s/l
|715
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2013
|90.00
|49160.00
�
|2512
|2005.10.06 13:22
|sell
|716
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|2513
|2005.10.06 13:23
|modify
|716
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|2514
|2005.10.06 13:23
|s/l
|716
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|49160.00
|2515
|2005.10.06 13:23
|sell
|717
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2516
|2005.10.06 13:23
|modify
|717
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|2517
|2005.10.06 13:23
|s/l
|717
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|49160.00
�
|2518
|2005.10.06 13:23
|sell
|718
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|2519
|2005.10.06 13:24
|modify
|718
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|2520
|2005.10.06 13:24
|s/l
|718
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|49160.00
|2521
|2005.10.06 13:24
|sell
|719
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|2522
|2005.10.06 16:40
|s/l
|719
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2014
|-500.00
|48660.00
|2523
|2005.10.06 16:40
|sell
|720
|1.00
|1.2150
|1.2200
|1.2070
�
|2524
|2005.10.06 18:52
|s/l
|720
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2070
|-500.00
|48160.00
|2525
|2005.10.06 18:52
|sell
|721
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|2526
|2005.10.06 19:00
|modify
|721
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
|2527
|2005.10.06 19:09
|modify
|721
|1.00
|1.2198
|1.2194
|1.2118
�
|2528
|2005.10.06 20:07
|modify
|721
|1.00
|1.2198
|1.2192
|1.2118
|2529
|2005.10.06 20:36
|modify
|721
|1.00
|1.2198
|1.2191
|1.2118
�
|2530
|2005.10.06 21:13
|s/l
|721
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2118
|70.00
|48230.00
|2531
|2005.10.06 21:13
|sell
|722
|1.00
|1.2189
|1.2239
|1.2109
�
|2532
|2005.10.06 22:00
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2187
|1.2109
|2533
|2005.10.06 22:30
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2185
|1.2109
�
|2534
|2005.10.06 23:00
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2109
|2535
|2005.10.06 23:00
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2183
|1.2109
�
|2536
|2005.10.06 23:24
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2182
|1.2109
|2537
|2005.10.06 23:52
|modify
|722
|1.00
|1.2189
|1.2177
|1.2109
�
|2538
|2005.10.07 00:13
|s/l
|722
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2109
|120.00
|48350.00
|2539
|2005.10.07 00:13
|buy
|723
|1.00
|1.2177
|1.2127
|1.2277
�
|2540
|2005.10.07 12:32
|s/l
|723
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2277
|-500.00
|47850.00
|2541
|2005.10.07 12:32
|buy
|724
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|2542
|2005.10.10 07:00
|modify
|724
|1.00
|1.2129
|1.2133
|1.2229
|2543
|2005.10.10 07:00
|s/l
|724
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2229
|40.00
|47890.00
�
|2544
|2005.10.10 07:00
|sell
|725
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
|2545
|2005.10.10 10:50
|modify
|725
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
�
|2546
|2005.10.10 11:00
|modify
|725
|1.00
|1.2132
|1.2131
|1.2052
|2547
|2005.10.10 11:52
|modify
|725
|1.00
|1.2132
|1.2123
|1.2052
�
|2548
|2005.10.10 11:53
|modify
|725
|1.00
|1.2132
|1.2119
|1.2052
|2549
|2005.10.10 11:53
|modify
|725
|1.00
|1.2132
|1.2114
|1.2052
�
|2550
|2005.10.10 11:53
|s/l
|725
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2052
|180.00
|48070.00
|2551
|2005.10.10 11:53
|buy
|726
|1.00
|1.2115
|1.2065
|1.2215
�
|2552
|2005.10.10 12:52
|s/l
|726
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2215
|-500.00
|47570.00
|2553
|2005.10.10 12:52
|buy
|727
|1.00
|1.2066
|1.2016
|1.2166
�
|2554
|2005.10.11 06:00
|s/l
|727
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2166
|-500.00
|47070.00
|2555
|2005.10.11 06:00
|buy
|728
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|2556
|2005.10.11 07:15
|modify
|728
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
|2557
|2005.10.11 07:16
|modify
|728
|1.00
|1.2015
|1.2016
|1.2115
�
|2558
|2005.10.11 08:10
|modify
|728
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|2559
|2005.10.11 08:10
|modify
|728
|1.00
|1.2015
|1.2022
|1.2115
�
|2560
|2005.10.11 08:11
|s/l
|728
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2115
|70.00
|47140.00
|2561
|2005.10.11 08:11
|buy
|729
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2124
�
|2562
|2005.10.11 08:37
|modify
|729
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.2124
|2563
|2005.10.11 08:37
|modify
|729
|1.00
|1.2024
|1.2031
|1.2124
�
|2564
|2005.10.11 10:05
|s/l
|729
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2124
|70.00
|47210.00
|2565
|2005.10.11 10:05
|sell
|730
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|2566
|2005.10.11 12:00
|modify
|730
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|2567
|2005.10.11 12:00
|s/l
|730
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47240.00
�
|2568
|2005.10.11 12:00
|sell
|731
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|2569
|2005.10.11 12:00
|modify
|731
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|2570
|2005.10.11 12:00
|s/l
|731
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47270.00
|2571
|2005.10.11 12:00
|sell
|732
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|2572
|2005.10.11 12:01
|modify
|732
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|2573
|2005.10.11 12:01
|s/l
|732
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47300.00
�
|2574
|2005.10.11 12:01
|sell
|733
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|2575
|2005.10.11 12:01
|modify
|733
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|2576
|2005.10.11 12:01
|s/l
|733
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47330.00
|2577
|2005.10.11 12:01
|sell
|734
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|2578
|2005.10.11 12:02
|modify
|734
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|2579
|2005.10.11 12:02
|s/l
|734
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47360.00
�
|2580
|2005.10.11 12:02
|sell
|735
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|2581
|2005.10.11 12:02
|modify
|735
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|2582
|2005.10.11 12:08
|s/l
|735
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|47390.00
|2583
|2005.10.11 12:08
|buy
|736
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|2584
|2005.10.11 18:37
|s/l
|736
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2128
|-500.00
|46890.00
|2585
|2005.10.11 18:37
|buy
|737
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|2586
|2005.10.11 18:42
|modify
|737
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|2587
|2005.10.11 18:47
|s/l
|737
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|46890.00
�
|2588
|2005.10.11 18:47
|buy
|738
|1.00
|1.1981
|1.1931
|1.2081
|2589
|2005.10.11 19:37
|modify
|738
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
�
|2590
|2005.10.11 19:38
|modify
|738
|1.00
|1.1981
|1.1985
|1.2081
|2591
|2005.10.11 22:00
|s/l
|738
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2081
|40.00
|46930.00
�
|2592
|2005.10.11 22:00
|buy
|739
|1.00
|1.1986
|1.1936
|1.2086
|2593
|2005.10.12 11:13
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2086
�
|2594
|2005.10.12 11:13
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.1989
|1.2086
|2595
|2005.10.12 11:13
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.1990
|1.2086
�
|2596
|2005.10.12 11:17
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2086
|2597
|2005.10.12 11:18
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.1998
|1.2086
�
|2598
|2005.10.12 11:18
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2001
|1.2086
|2599
|2005.10.12 11:18
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2002
|1.2086
�
|2600
|2005.10.12 11:20
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2003
|1.2086
|2601
|2005.10.12 11:20
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2004
|1.2086
�
|2602
|2005.10.12 11:40
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2006
|1.2086
|2603
|2005.10.12 11:45
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2007
|1.2086
�
|2604
|2005.10.12 11:45
|modify
|739
|1.00
|1.1986
|1.2008
|1.2086
|2605
|2005.10.12 12:00
|s/l
|739
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2086
|220.00
|47150.00
�
|2606
|2005.10.12 12:00
|sell
|740
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|2607
|2005.10.12 16:22
|s/l
|740
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1925
|-500.00
|46650.00
�
|2608
|2005.10.12 16:22
|sell
|741
|1.00
|1.2054
|1.2104
|1.1974
|2609
|2005.10.12 16:30
|modify
|741
|1.00
|1.2054
|1.2051
|1.1974
�
|2610
|2005.10.12 16:30
|modify
|741
|1.00
|1.2054
|1.2049
|1.1974
|2611
|2005.10.12 16:35
|modify
|741
|1.00
|1.2054
|1.2048
|1.1974
�
|2612
|2005.10.12 16:36
|modify
|741
|1.00
|1.2054
|1.2047
|1.1974
|2613
|2005.10.12 17:30
|modify
|741
|1.00
|1.2054
|1.2034
|1.1974
�
|2614
|2005.10.12 17:30
|s/l
|741
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1974
|200.00
|46850.00
|2615
|2005.10.12 17:30
|sell
|742
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2616
|2005.10.12 17:30
|modify
|742
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
|2617
|2005.10.12 17:30
|s/l
|742
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|46860.00
�
|2618
|2005.10.12 17:30
|sell
|743
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2619
|2005.10.12 17:31
|modify
|743
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
�
|2620
|2005.10.12 17:31
|s/l
|743
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|46870.00
|2621
|2005.10.12 17:31
|sell
|744
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|2622
|2005.10.12 17:31
|modify
|744
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
|2623
|2005.10.12 17:31
|s/l
|744
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|46880.00
�
|2624
|2005.10.12 17:31
|sell
|745
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|2625
|2005.10.12 17:32
|modify
|745
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
�
|2626
|2005.10.12 17:32
|s/l
|745
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|46890.00
|2627
|2005.10.12 17:32
|sell
|746
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1953
�
|2628
|2005.10.12 18:00
|modify
|746
|1.00
|1.2033
|1.2029
|1.1953
|2629
|2005.10.12 18:00
|modify
|746
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.1953
�
|2630
|2005.10.12 18:08
|modify
|746
|1.00
|1.2033
|1.2027
|1.1953
|2631
|2005.10.12 18:40
|s/l
|746
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1953
|60.00
|46950.00
�
|2632
|2005.10.12 18:40
|sell
|747
|1.00
|1.2032
|1.2082
|1.1952
|2633
|2005.10.13 00:35
|modify
|747
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1952
�
|2634
|2005.10.13 00:35
|modify
|747
|1.00
|1.2032
|1.2028
|1.1952
|2635
|2005.10.13 01:00
|modify
|747
|1.00
|1.2032
|1.2025
|1.1952
�
|2636
|2005.10.13 01:00
|modify
|747
|1.00
|1.2032
|1.2024
|1.1952
|2637
|2005.10.13 01:02
|modify
|747
|1.00
|1.2032
|1.2000
|1.1952
�
|2638
|2005.10.13 01:02
|s/l
|747
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.1952
|320.00
|47270.00
|2639
|2005.10.13 01:02
|buy
|748
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2100
�
|2640
|2005.10.13 12:32
|s/l
|748
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2100
|-500.00
|46770.00
|2641
|2005.10.13 12:32
|buy
|749
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.2049
�
|2642
|2005.10.13 12:45
|modify
|749
|1.00
|1.1949
|1.1973
|1.2049
|2643
|2005.10.13 12:45
|s/l
|749
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2049
|240.00
|47010.00
�
|2644
|2005.10.13 12:45
|buy
|750
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|2645
|2005.10.13 12:45
|modify
|750
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|2646
|2005.10.13 12:45
|s/l
|750
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|47010.00
|2647
|2005.10.13 12:45
|buy
|751
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|2648
|2005.10.13 12:45
|modify
|751
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|2649
|2005.10.13 12:45
|s/l
|751
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|47140.00
�
|2650
|2005.10.13 12:45
|buy
|752
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|2651
|2005.10.13 12:45
|modify
|752
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|2652
|2005.10.13 12:45
|s/l
|752
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|47140.00
|2653
|2005.10.13 12:45
|buy
|753
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|2654
|2005.10.13 12:46
|modify
|753
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|2655
|2005.10.13 12:46
|s/l
|753
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|47270.00
�
|2656
|2005.10.13 12:46
|buy
|754
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|2657
|2005.10.13 12:46
|modify
|754
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|2658
|2005.10.13 12:46
|s/l
|754
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|47270.00
|2659
|2005.10.13 12:46
|buy
|755
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|2660
|2005.10.13 12:46
|modify
|755
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|2661
|2005.10.13 12:46
|s/l
|755
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|47400.00
�
|2662
|2005.10.13 12:46
|buy
|756
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|2663
|2005.10.13 12:46
|modify
|756
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|2664
|2005.10.13 12:46
|s/l
|756
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|47400.00
|2665
|2005.10.13 12:46
|buy
|757
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|2666
|2005.10.13 12:47
|modify
|757
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|2667
|2005.10.13 12:47
|s/l
|757
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|47530.00
�
|2668
|2005.10.13 12:47
|buy
|758
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
|2669
|2005.10.13 12:48
|modify
|758
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
�
|2670
|2005.10.13 12:48
|s/l
|758
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|47530.00
|2671
|2005.10.13 12:48
|buy
|759
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
�
|2672
|2005.10.13 12:48
|modify
|759
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|2673
|2005.10.13 12:48
|s/l
|759
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|47530.00
�
|2674
|2005.10.13 12:48
|buy
|760
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
|2675
|2005.10.13 12:49
|modify
|760
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
�
|2676
|2005.10.13 12:49
|s/l
|760
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|47530.00
|2677
|2005.10.13 12:49
|buy
|761
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
�
|2678
|2005.10.13 13:53
|s/l
|761
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.2073
|-500.00
|47030.00
|2679
|2005.10.13 13:53
|buy
|762
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
�
|2680
|2005.10.13 15:02
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|2681
|2005.10.13 15:13
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1927
|1.2025
�
|2682
|2005.10.13 15:13
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1928
|1.2025
|2683
|2005.10.13 15:40
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.2025
�
|2684
|2005.10.13 15:40
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1931
|1.2025
|2685
|2005.10.13 16:07
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1935
|1.2025
�
|2686
|2005.10.13 16:07
|modify
|762
|1.00
|1.1925
|1.1939
|1.2025
|2687
|2005.10.13 16:08
|s/l
|762
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2025
|140.00
|47170.00
�
|2688
|2005.10.13 16:08
|buy
|763
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.2039
|2689
|2005.10.13 16:08
|modify
|763
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
�
|2690
|2005.10.13 16:09
|s/l
|763
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|0.00
|47170.00
|2691
|2005.10.13 16:09
|buy
|764
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.2039
�
|2692
|2005.10.13 16:10
|modify
|764
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|2693
|2005.10.13 16:10
|s/l
|764
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|0.00
|47170.00
�
|2694
|2005.10.13 16:10
|buy
|765
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
|2695
|2005.10.13 16:11
|modify
|765
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
�
|2696
|2005.10.13 16:11
|s/l
|765
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|47180.00
|2697
|2005.10.13 16:11
|buy
|766
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
�
|2698
|2005.10.13 16:12
|modify
|766
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
|2699
|2005.10.13 16:15
|s/l
|766
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|47190.00
�
|2700
|2005.10.13 16:15
|buy
|767
|1.00
|1.1930
|1.1880
|1.2030
|2701
|2005.10.13 16:25
|modify
|767
|1.00
|1.1930
|1.1937
|1.2030
�
|2702
|2005.10.13 16:25
|modify
|767
|1.00
|1.1930
|1.1939
|1.2030
|2703
|2005.10.13 16:25
|s/l
|767
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2030
|90.00
|47280.00
�
|2704
|2005.10.13 16:25
|buy
|768
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
|2705
|2005.10.13 16:26
|modify
|768
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
�
|2706
|2005.10.13 16:26
|s/l
|768
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|47290.00
|2707
|2005.10.13 16:26
|buy
|769
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
�
|2708
|2005.10.13 16:34
|modify
|769
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
|2709
|2005.10.13 16:35
|modify
|769
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.2038
�
|2710
|2005.10.13 16:35
|modify
|769
|1.00
|1.1938
|1.1973
|1.2038
|2711
|2005.10.13 16:35
|s/l
|769
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2038
|350.00
|47640.00
�
|2712
|2005.10.13 16:35
|sell
|770
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
|2713
|2005.10.13 18:48
|s/l
|770
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1885
|-500.00
|47140.00
�
|2714
|2005.10.13 18:48
|sell
|771
|1.00
|1.2013
|1.2063
|1.1933
|2715
|2005.10.14 00:20
|modify
|771
|1.00
|1.2013
|1.2009
|1.1933
�
|2716
|2005.10.14 00:32
|s/l
|771
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1933
|40.00
|47180.00
|2717
|2005.10.14 00:32
|buy
|772
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
�
|2718
|2005.10.14 02:32
|modify
|772
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2111
|2719
|2005.10.14 02:32
|modify
|772
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
�
|2720
|2005.10.14 03:00
|modify
|772
|1.00
|1.2011
|1.2020
|1.2111
|2721
|2005.10.14 03:13
|s/l
|772
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2111
|90.00
|47270.00
�
|2722
|2005.10.14 03:13
|sell
|773
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2723
|2005.10.14 09:10
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2019
|1.1940
�
|2724
|2005.10.14 09:11
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2018
|1.1940
|2725
|2005.10.14 09:22
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2726
|2005.10.14 09:23
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.1940
|2727
|2005.10.14 09:38
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2013
|1.1940
�
|2728
|2005.10.14 09:38
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2012
|1.1940
|2729
|2005.10.14 09:50
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2011
|1.1940
�
|2730
|2005.10.14 10:32
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2010
|1.1940
|2731
|2005.10.14 10:45
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2008
|1.1940
�
|2732
|2005.10.14 10:50
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2001
|1.1940
|2733
|2005.10.14 10:51
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.2000
|1.1940
�
|2734
|2005.10.14 11:18
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.1999
|1.1940
|2735
|2005.10.14 11:18
|modify
|773
|1.00
|1.2020
|1.1997
|1.1940
�
|2736
|2005.10.14 12:00
|s/l
|773
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1940
|230.00
|47500.00
|2737
|2005.10.14 12:00
|buy
|774
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
�
|2738
|2005.10.14 12:30
|modify
|774
|1.00
|1.1998
|1.2010
|1.2098
|2739
|2005.10.14 12:30
|modify
|774
|1.00
|1.1998
|1.2012
|1.2098
�
|2740
|2005.10.14 12:30
|s/l
|774
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2098
|140.00
|47640.00
|2741
|2005.10.14 12:30
|buy
|775
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2742
|2005.10.14 12:30
|modify
|775
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2743
|2005.10.14 12:30
|modify
|775
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2744
|2005.10.14 12:30
|s/l
|775
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47670.00
|2745
|2005.10.14 12:30
|buy
|776
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2746
|2005.10.14 12:30
|modify
|776
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2747
|2005.10.14 12:30
|modify
|776
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2748
|2005.10.14 12:30
|s/l
|776
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47700.00
|2749
|2005.10.14 12:30
|buy
|777
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2750
|2005.10.14 12:30
|modify
|777
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2751
|2005.10.14 12:30
|modify
|777
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2752
|2005.10.14 12:30
|s/l
|777
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47730.00
|2753
|2005.10.14 12:30
|buy
|778
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2754
|2005.10.14 12:30
|modify
|778
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2755
|2005.10.14 12:30
|modify
|778
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2756
|2005.10.14 12:30
|s/l
|778
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47760.00
|2757
|2005.10.14 12:30
|buy
|779
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2758
|2005.10.14 12:30
|modify
|779
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2759
|2005.10.14 12:30
|modify
|779
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2760
|2005.10.14 12:30
|s/l
|779
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47790.00
|2761
|2005.10.14 12:30
|buy
|780
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2762
|2005.10.14 12:31
|modify
|780
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2763
|2005.10.14 12:31
|modify
|780
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2764
|2005.10.14 12:31
|s/l
|780
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47820.00
|2765
|2005.10.14 12:31
|buy
|781
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2766
|2005.10.14 12:31
|modify
|781
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2767
|2005.10.14 12:31
|modify
|781
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2768
|2005.10.14 12:31
|s/l
|781
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47850.00
|2769
|2005.10.14 12:31
|buy
|782
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2770
|2005.10.14 12:31
|modify
|782
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|2771
|2005.10.14 12:31
|modify
|782
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|2772
|2005.10.14 12:31
|s/l
|782
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|47880.00
|2773
|2005.10.14 12:31
|buy
|783
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|2774
|2005.10.14 12:32
|modify
|783
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
|2775
|2005.10.14 12:32
|modify
|783
|1.00
|1.2009
|1.2030
|1.2109
�
|2776
|2005.10.14 12:32
|modify
|783
|1.00
|1.2009
|1.2032
|1.2109
|2777
|2005.10.14 12:32
|s/l
|783
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2109
|230.00
|48110.00
�
|2778
|2005.10.14 12:32
|sell
|784
|1.00
|1.2029
|1.2079
|1.1949
|2779
|2005.10.14 12:35
|modify
|784
|1.00
|1.2029
|1.2008
|1.1949
�
|2780
|2005.10.14 12:35
|modify
|784
|1.00
|1.2029
|1.2004
|1.1949
|2781
|2005.10.14 12:35
|s/l
|784
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1949
|250.00
|48360.00
�
|2782
|2005.10.14 12:35
|buy
|785
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|2783
|2005.10.14 12:35
|modify
|785
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
�
|2784
|2005.10.14 12:35
|modify
|785
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
|2785
|2005.10.14 12:35
|s/l
|785
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|48790.00
�
|2786
|2005.10.14 12:35
|sell
|786
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2787
|2005.10.14 12:35
|modify
|786
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
�
|2788
|2005.10.14 12:35
|modify
|786
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
|2789
|2005.10.14 12:35
|modify
|786
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
�
|2790
|2005.10.14 12:35
|s/l
|786
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|49170.00
|2791
|2005.10.14 12:35
|buy
|787
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
�
|2792
|2005.10.14 12:35
|modify
|787
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
|2793
|2005.10.14 12:35
|modify
|787
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
�
|2794
|2005.10.14 12:35
|s/l
|787
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|49600.00
|2795
|2005.10.14 12:35
|sell
|788
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2796
|2005.10.14 12:35
|modify
|788
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
|2797
|2005.10.14 12:36
|modify
|788
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
�
|2798
|2005.10.14 12:36
|modify
|788
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
|2799
|2005.10.14 12:36
|s/l
|788
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|49980.00
�
|2800
|2005.10.14 12:36
|buy
|789
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|2801
|2005.10.14 12:36
|modify
|789
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
�
|2802
|2005.10.14 12:36
|modify
|789
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
|2803
|2005.10.14 12:36
|s/l
|789
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|50410.00
�
|2804
|2005.10.14 12:36
|sell
|790
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|2805
|2005.10.14 12:36
|modify
|790
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
�
|2806
|2005.10.14 12:36
|modify
|790
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
|2807
|2005.10.14 12:36
|modify
|790
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
�
|2808
|2005.10.14 12:36
|s/l
|790
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|50790.00
|2809
|2005.10.14 12:36
|buy
|791
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
�
|2810
|2005.10.14 12:36
|modify
|791
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
|2811
|2005.10.14 12:36
|modify
|791
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
�
|2812
|2005.10.14 12:36
|s/l
|791
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|51220.00
|2813
|2005.10.14 12:36
|sell
|792
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|2814
|2005.10.14 12:36
|modify
|792
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
|2815
|2005.10.14 12:37
|modify
|792
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
�
|2816
|2005.10.14 12:37
|modify
|792
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
|2817
|2005.10.14 12:37
|s/l
|792
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|51600.00
�
|2818
|2005.10.14 12:37
|buy
|793
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|2819
|2005.10.14 12:55
|modify
|793
|1.00
|1.2005
|1.2006
|1.2105
�
|2820
|2005.10.14 12:55
|modify
|793
|1.00
|1.2005
|1.2008
|1.2105
|2821
|2005.10.14 12:55
|s/l
|793
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2105
|30.00
|51630.00
�
|2822
|2005.10.14 12:55
|buy
|794
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|2823
|2005.10.14 12:55
|modify
|794
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|2824
|2005.10.14 12:55
|modify
|794
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|2825
|2005.10.14 12:55
|s/l
|794
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|51700.00
�
|2826
|2005.10.14 12:55
|buy
|795
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|2827
|2005.10.14 12:56
|modify
|795
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|2828
|2005.10.14 12:56
|modify
|795
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|2829
|2005.10.14 12:56
|s/l
|795
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|51770.00
�
|2830
|2005.10.14 12:56
|buy
|796
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|2831
|2005.10.14 12:56
|modify
|796
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|2832
|2005.10.14 12:56
|modify
|796
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|2833
|2005.10.14 12:56
|s/l
|796
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|51840.00
�
|2834
|2005.10.14 12:56
|buy
|797
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|2835
|2005.10.14 12:59
|modify
|797
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
�
|2836
|2005.10.14 13:00
|modify
|797
|1.00
|1.2001
|1.2014
|1.2101
|2837
|2005.10.14 13:07
|s/l
|797
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2101
|130.00
|51970.00
�
|2838
|2005.10.14 13:07
|sell
|798
|1.00
|1.2013
|1.2063
|1.1933
|2839
|2005.10.14 13:42
|modify
|798
|1.00
|1.2013
|1.2012
|1.1933
�
|2840
|2005.10.14 13:42
|modify
|798
|1.00
|1.2013
|1.2011
|1.1933
|2841
|2005.10.14 13:42
|s/l
|798
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1933
|20.00
|51990.00
�
|2842
|2005.10.14 13:42
|buy
|799
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
|2843
|2005.10.14 14:20
|modify
|799
|1.00
|1.2011
|1.2025
|1.2111
�
|2844
|2005.10.14 14:20
|s/l
|799
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2111
|140.00
|52130.00
|2845
|2005.10.14 14:20
|sell
|800
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|2846
|2005.10.14 14:20
|modify
|800
|1.00
|1.2019
|1.2018
|1.1939
|2847
|2005.10.14 14:20
|s/l
|800
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1939
|10.00
|52140.00
�
|2848
|2005.10.14 14:20
|sell
|801
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|2849
|2005.10.14 14:21
|modify
|801
|1.00
|1.2040
|1.2036
|1.1960
�
|2850
|2005.10.14 14:21
|modify
|801
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
|2851
|2005.10.14 14:21
|modify
|801
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
�
|2852
|2005.10.14 14:21
|s/l
|801
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1960
|220.00
|52360.00
|2853
|2005.10.14 14:21
|sell
|802
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|2854
|2005.10.14 14:21
|modify
|802
|1.00
|1.2040
|1.2036
|1.1960
|2855
|2005.10.14 14:21
|modify
|802
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|2856
|2005.10.14 14:22
|modify
|802
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
|2857
|2005.10.14 14:22
|s/l
|802
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1960
|220.00
|52580.00
�
|2858
|2005.10.14 14:22
|sell
|803
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|2859
|2005.10.14 14:22
|modify
|803
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
�
|2860
|2005.10.14 14:22
|modify
|803
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
|2861
|2005.10.14 14:22
|modify
|803
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|2862
|2005.10.14 14:23
|s/l
|803
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|52780.00
|2863
|2005.10.14 14:23
|sell
|804
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|2864
|2005.10.14 14:23
|modify
|804
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|2865
|2005.10.14 14:23
|modify
|804
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
�
|2866
|2005.10.14 14:23
|modify
|804
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
|2867
|2005.10.14 14:23
|s/l
|804
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|52980.00
�
|2868
|2005.10.14 14:23
|sell
|805
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|2869
|2005.10.14 14:24
|modify
|805
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
�
|2870
|2005.10.14 14:24
|modify
|805
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
|2871
|2005.10.14 14:24
|modify
|805
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|2872
|2005.10.14 14:24
|s/l
|805
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|53180.00
|2873
|2005.10.14 14:24
|sell
|806
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|2874
|2005.10.14 14:24
|modify
|806
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|2875
|2005.10.14 14:25
|modify
|806
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|2876
|2005.10.14 14:25
|s/l
|806
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|53380.00
|2877
|2005.10.14 14:25
|sell
|807
|1.00
|1.2021
|1.2071
|1.1941
�
|2878
|2005.10.14 14:25
|modify
|807
|1.00
|1.2021
|1.2020
|1.1941
|2879
|2005.10.14 14:25
|s/l
|807
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1941
|10.00
|53390.00
�
|2880
|2005.10.14 14:25
|sell
|808
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
|2881
|2005.10.14 14:25
|modify
|808
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|2882
|2005.10.14 14:25
|modify
|808
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
|2883
|2005.10.14 14:25
|modify
|808
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
�
|2884
|2005.10.14 14:26
|s/l
|808
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|53570.00
|2885
|2005.10.14 14:26
|sell
|809
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|2886
|2005.10.14 14:26
|modify
|809
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
|2887
|2005.10.14 14:26
|modify
|809
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
�
|2888
|2005.10.14 14:26
|modify
|809
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
|2889
|2005.10.14 14:26
|s/l
|809
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|53750.00
�
|2890
|2005.10.14 14:26
|sell
|810
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
|2891
|2005.10.14 14:27
|modify
|810
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|2892
|2005.10.14 14:27
|modify
|810
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
|2893
|2005.10.14 14:27
|modify
|810
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
�
|2894
|2005.10.14 14:37
|s/l
|810
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|53930.00
|2895
|2005.10.14 14:37
|sell
|811
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|2896
|2005.10.14 15:22
|s/l
|811
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1958
|-500.00
|53430.00
|2897
|2005.10.14 15:22
|sell
|812
|1.00
|1.2092
|1.2142
|1.2012
�
|2898
|2005.10.14 15:22
|modify
|812
|1.00
|1.2092
|1.2085
|1.2012
|2899
|2005.10.14 15:23
|modify
|812
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.2012
�
|2900
|2005.10.14 15:23
|s/l
|812
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2012
|80.00
|53510.00
|2901
|2005.10.14 15:23
|sell
|813
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2902
|2005.10.14 15:23
|modify
|813
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2903
|2005.10.14 15:23
|s/l
|813
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|53520.00
�
|2904
|2005.10.14 15:23
|sell
|814
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2905
|2005.10.14 15:24
|modify
|814
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2906
|2005.10.14 15:24
|s/l
|814
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|53530.00
|2907
|2005.10.14 15:24
|sell
|815
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2908
|2005.10.14 15:35
|modify
|815
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2909
|2005.10.14 15:42
|s/l
|815
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|53540.00
�
|2910
|2005.10.14 15:42
|sell
|816
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2911
|2005.10.14 17:00
|modify
|816
|1.00
|1.2085
|1.2083
|1.2005
�
|2912
|2005.10.14 17:00
|s/l
|816
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2005
|20.00
|53560.00
|2913
|2005.10.14 17:00
|sell
|817
|1.00
|1.2081
|1.2131
|1.2001
�
|2914
|2005.10.16 23:00
|modify
|817
|1.00
|1.2081
|1.2077
|1.2001
|2915
|2005.10.17 00:10
|s/l
|817
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2001
|40.00
|53600.00
�
|2916
|2005.10.17 00:10
|sell
|818
|1.00
|1.2083
|1.2133
|1.2003
|2917
|2005.10.17 00:10
|modify
|818
|1.00
|1.2083
|1.2081
|1.2003
�
|2918
|2005.10.17 00:10
|s/l
|818
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2003
|20.00
|53620.00
|2919
|2005.10.17 00:10
|sell
|819
|1.00
|1.2096
|1.2146
|1.2016
�
|2920
|2005.10.17 00:11
|modify
|819
|1.00
|1.2096
|1.2081
|1.2016
|2921
|2005.10.17 00:11
|s/l
|819
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2016
|150.00
|53770.00
�
|2922
|2005.10.17 00:11
|sell
|820
|1.00
|1.2096
|1.2146
|1.2016
|2923
|2005.10.17 00:20
|modify
|820
|1.00
|1.2096
|1.2093
|1.2016
�
|2924
|2005.10.17 00:22
|modify
|820
|1.00
|1.2096
|1.2092
|1.2016
|2925
|2005.10.17 00:22
|modify
|820
|1.00
|1.2096
|1.2090
|1.2016
�
|2926
|2005.10.17 00:22
|modify
|820
|1.00
|1.2096
|1.2080
|1.2016
|2927
|2005.10.17 00:25
|s/l
|820
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2016
|160.00
|53930.00
�
|2928
|2005.10.17 00:25
|sell
|821
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2022
|2929
|2005.10.17 00:25
|modify
|821
|1.00
|1.2102
|1.2080
|1.2022
�
|2930
|2005.10.17 00:25
|s/l
|821
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2022
|220.00
|54150.00
|2931
|2005.10.17 00:25
|sell
|822
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.2011
�
|2932
|2005.10.17 00:26
|modify
|822
|1.00
|1.2091
|1.2080
|1.2011
|2933
|2005.10.17 00:26
|s/l
|822
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2011
|110.00
|54260.00
�
|2934
|2005.10.17 00:26
|sell
|823
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.2011
|2935
|2005.10.17 06:52
|modify
|823
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
�
|2936
|2005.10.17 07:02
|s/l
|823
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|0.00
|54260.00
|2937
|2005.10.17 07:02
|buy
|824
|1.00
|1.2091
|1.2041
|1.2191
�
|2938
|2005.10.17 09:45
|s/l
|824
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2191
|-500.00
|53760.00
|2939
|2005.10.17 09:45
|buy
|825
|1.00
|1.2040
|1.1990
|1.2140
�
|2940
|2005.10.17 16:30
|modify
|825
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2140
|2941
|2005.10.17 16:31
|modify
|825
|1.00
|1.2040
|1.2041
|1.2140
�
|2942
|2005.10.17 16:50
|modify
|825
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.2140
|2943
|2005.10.17 16:51
|modify
|825
|1.00
|1.2040
|1.2047
|1.2140
�
|2944
|2005.10.17 17:03
|s/l
|825
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2140
|70.00
|53830.00
|2945
|2005.10.17 17:03
|sell
|826
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1964
�
|2946
|2005.10.17 18:07
|modify
|826
|1.00
|1.2044
|1.2042
|1.1964
|2947
|2005.10.17 18:48
|s/l
|826
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1964
|20.00
|53850.00
�
|2948
|2005.10.17 18:48
|sell
|827
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|2949
|2005.10.17 20:00
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2038
|1.1960
�
|2950
|2005.10.17 20:54
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|2951
|2005.10.17 21:47
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.1960
�
|2952
|2005.10.17 21:48
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2034
|1.1960
|2953
|2005.10.17 21:51
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2033
|1.1960
�
|2954
|2005.10.17 22:29
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2032
|1.1960
|2955
|2005.10.17 22:33
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2028
|1.1960
�
|2956
|2005.10.17 22:33
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2027
|1.1960
|2957
|2005.10.17 22:37
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2026
|1.1960
�
|2958
|2005.10.17 22:43
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2025
|1.1960
|2959
|2005.10.17 22:45
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2024
|1.1960
�
|2960
|2005.10.17 22:53
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2023
|1.1960
|2961
|2005.10.17 22:53
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
�
|2962
|2005.10.17 23:46
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2021
|1.1960
|2963
|2005.10.17 23:47
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2019
|1.1960
�
|2964
|2005.10.17 23:48
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
|2965
|2005.10.17 23:48
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2017
|1.1960
�
|2966
|2005.10.17 23:48
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2016
|1.1960
|2967
|2005.10.17 23:50
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2015
|1.1960
�
|2968
|2005.10.17 23:52
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.1960
|2969
|2005.10.18 00:16
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2009
|1.1960
�
|2970
|2005.10.18 00:16
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2008
|1.1960
|2971
|2005.10.18 00:18
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2007
|1.1960
�
|2972
|2005.10.18 00:18
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2006
|1.1960
|2973
|2005.10.18 00:20
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2004
|1.1960
�
|2974
|2005.10.18 00:20
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2003
|1.1960
|2975
|2005.10.18 00:20
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2002
|1.1960
�
|2976
|2005.10.18 00:48
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2001
|1.1960
|2977
|2005.10.18 00:53
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.1960
�
|2978
|2005.10.18 00:53
|modify
|827
|1.00
|1.2040
|1.1999
|1.1960
|2979
|2005.10.18 01:00
|s/l
|827
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1960
|410.00
|54260.00
�
|2980
|2005.10.18 01:00
|buy
|828
|1.00
|1.1999
|1.1949
|1.2099
|2981
|2005.10.18 09:47
|s/l
|828
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.2099
|-500.00
|53760.00
�
|2982
|2005.10.18 09:47
|buy
|829
|1.00
|1.1947
|1.1897
|1.2047
|2983
|2005.10.18 09:48
|modify
|829
|1.00
|1.1947
|1.1951
|1.2047
�
|2984
|2005.10.18 09:48
|modify
|829
|1.00
|1.1947
|1.1954
|1.2047
|2985
|2005.10.18 09:49
|s/l
|829
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2047
|70.00
|53830.00
�
|2986
|2005.10.18 09:49
|buy
|830
|1.00
|1.1947
|1.1897
|1.2047
|2987
|2005.10.18 17:00
|modify
|830
|1.00
|1.1947
|1.1951
|1.2047
�
|2988
|2005.10.18 17:00
|s/l
|830
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2047
|40.00
|53870.00
|2989
|2005.10.18 17:00
|sell
|831
|1.00
|1.1949
|1.1999
|1.1869
�
|2990
|2005.10.18 23:30
|modify
|831
|1.00
|1.1949
|1.1942
|1.1869
|2991
|2005.10.18 23:30
|s/l
|831
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1869
|70.00
|53940.00
�
|2992
|2005.10.18 23:30
|buy
|832
|1.00
|1.1942
|1.1892
|1.2042
|2993
|2005.10.19 06:32
|s/l
|832
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.2042
|-500.00
|53440.00
�
|2994
|2005.10.19 06:32
|buy
|833
|1.00
|1.1893
|1.1843
|1.1993
|2995
|2005.10.19 06:33
|modify
|833
|1.00
|1.1893
|1.1902
|1.1993
�
|2996
|2005.10.19 06:33
|s/l
|833
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1993
|90.00
|53530.00
|2997
|2005.10.19 06:33
|buy
|834
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
�
|2998
|2005.10.19 06:33
|modify
|834
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|2999
|2005.10.19 06:33
|s/l
|834
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|53590.00
�
|3000
|2005.10.19 06:33
|buy
|835
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
|3001
|2005.10.19 06:34
|modify
|835
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
�
|3002
|2005.10.19 06:34
|s/l
|835
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|53650.00
|3003
|2005.10.19 06:34
|buy
|836
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
�
|3004
|2005.10.19 06:34
|modify
|836
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|3005
|2005.10.19 06:34
|s/l
|836
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|53710.00
�
|3006
|2005.10.19 06:34
|buy
|837
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
|3007
|2005.10.19 06:52
|modify
|837
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1996
�
|3008
|2005.10.19 06:52
|modify
|837
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|3009
|2005.10.19 06:52
|modify
|837
|1.00
|1.1896
|1.1917
|1.1996
�
|3010
|2005.10.19 06:53
|s/l
|837
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1996
|210.00
|53920.00
|3011
|2005.10.19 06:53
|buy
|838
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|3012
|2005.10.19 06:53
|modify
|838
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
|3013
|2005.10.19 06:53
|s/l
|838
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|53970.00
�
|3014
|2005.10.19 06:53
|buy
|839
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
|3015
|2005.10.19 06:53
|modify
|839
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
�
|3016
|2005.10.19 06:54
|s/l
|839
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|54020.00
|3017
|2005.10.19 06:54
|buy
|840
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|3018
|2005.10.19 06:54
|modify
|840
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
|3019
|2005.10.19 06:54
|s/l
|840
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|54070.00
�
|3020
|2005.10.19 06:54
|buy
|841
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
|3021
|2005.10.19 06:54
|modify
|841
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
�
|3022
|2005.10.19 06:55
|s/l
|841
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|54120.00
|3023
|2005.10.19 06:55
|buy
|842
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|3024
|2005.10.19 06:55
|modify
|842
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|3025
|2005.10.19 06:55
|s/l
|842
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|54120.00
�
|3026
|2005.10.19 06:55
|buy
|843
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
|3027
|2005.10.19 06:55
|modify
|843
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
�
|3028
|2005.10.19 06:56
|s/l
|843
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|54120.00
|3029
|2005.10.19 06:56
|buy
|844
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|3030
|2005.10.19 06:56
|modify
|844
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|3031
|2005.10.19 06:56
|s/l
|844
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|54120.00
�
|3032
|2005.10.19 06:56
|buy
|845
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
|3033
|2005.10.19 06:56
|modify
|845
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
�
|3034
|2005.10.19 06:57
|s/l
|845
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|54120.00
|3035
|2005.10.19 06:57
|buy
|846
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|3036
|2005.10.19 09:10
|modify
|846
|1.00
|1.1917
|1.1936
|1.2017
|3037
|2005.10.19 09:10
|modify
|846
|1.00
|1.1917
|1.1938
|1.2017
�
|3038
|2005.10.19 09:10
|modify
|846
|1.00
|1.1917
|1.1944
|1.2017
|3039
|2005.10.19 09:10
|s/l
|846
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.2017
|270.00
|54390.00
�
|3040
|2005.10.19 09:10
|sell
|847
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
|3041
|2005.10.19 09:15
|modify
|847
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
�
|3042
|2005.10.19 09:15
|s/l
|847
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|54390.00
|3043
|2005.10.19 09:15
|sell
|848
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
�
|3044
|2005.10.19 09:15
|modify
|848
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|3045
|2005.10.19 09:16
|s/l
|848
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|54390.00
�
|3046
|2005.10.19 09:16
|sell
|849
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
|3047
|2005.10.19 09:16
|modify
|849
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
�
|3048
|2005.10.19 09:16
|s/l
|849
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|54390.00
|3049
|2005.10.19 09:16
|sell
|850
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
�
|3050
|2005.10.19 09:16
|modify
|850
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|3051
|2005.10.19 09:25
|s/l
|850
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|54390.00
�
|3052
|2005.10.19 09:25
|sell
|851
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
|3053
|2005.10.19 09:25
|modify
|851
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
�
|3054
|2005.10.19 09:25
|s/l
|851
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|54500.00
|3055
|2005.10.19 09:25
|sell
|852
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
�
|3056
|2005.10.19 09:25
|modify
|852
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
|3057
|2005.10.19 09:26
|s/l
|852
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|54610.00
�
|3058
|2005.10.19 09:26
|sell
|853
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
|3059
|2005.10.19 09:26
|modify
|853
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
�
|3060
|2005.10.19 09:26
|s/l
|853
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|54720.00
|3061
|2005.10.19 09:26
|sell
|854
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
�
|3062
|2005.10.19 09:26
|modify
|854
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
|3063
|2005.10.19 09:30
|s/l
|854
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|54830.00
�
|3064
|2005.10.19 09:30
|sell
|855
|1.00
|1.1947
|1.1997
|1.1867
|3065
|2005.10.19 15:02
|s/l
|855
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1867
|-500.00
|54330.00
�
|3066
|2005.10.19 15:02
|sell
|856
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1920
|3067
|2005.10.19 15:03
|modify
|856
|1.00
|1.2000
|1.1998
|1.1920
�
|3068
|2005.10.19 15:03
|s/l
|856
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1920
|20.00
|54350.00
|3069
|2005.10.19 15:03
|sell
|857
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|3070
|2005.10.19 16:32
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1917
|3071
|2005.10.19 16:32
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1996
|1.1917
�
|3072
|2005.10.19 16:35
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1991
|1.1917
|3073
|2005.10.19 16:35
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1990
|1.1917
�
|3074
|2005.10.19 16:40
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1986
|1.1917
|3075
|2005.10.19 16:40
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1985
|1.1917
�
|3076
|2005.10.19 16:40
|modify
|857
|1.00
|1.1997
|1.1983
|1.1917
|3077
|2005.10.19 16:42
|s/l
|857
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.1917
|140.00
|54490.00
�
|3078
|2005.10.19 16:42
|sell
|858
|1.00
|1.1982
|1.2032
|1.1902
|3079
|2005.10.19 17:07
|modify
|858
|1.00
|1.1982
|1.1981
|1.1902
�
|3080
|2005.10.19 17:18
|s/l
|858
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1902
|10.00
|54500.00
|3081
|2005.10.19 17:18
|sell
|859
|1.00
|1.1979
|1.2029
|1.1899
�
|3082
|2005.10.20 03:05
|modify
|859
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.1899
|3083
|2005.10.20 03:06
|modify
|859
|1.00
|1.1979
|1.1978
|1.1899
�
|3084
|2005.10.20 03:23
|modify
|859
|1.00
|1.1979
|1.1977
|1.1899
|3085
|2005.10.20 03:33
|modify
|859
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.1899
�
|3086
|2005.10.20 03:51
|modify
|859
|1.00
|1.1979
|1.1973
|1.1899
|3087
|2005.10.20 04:30
|s/l
|859
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.1899
|60.00
|54560.00
�
|3088
|2005.10.20 04:30
|buy
|860
|1.00
|1.1975
|1.1925
|1.2075
|3089
|2005.10.20 06:30
|modify
|860
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.2075
�
|3090
|2005.10.20 06:30
|s/l
|860
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2075
|50.00
|54610.00
|3091
|2005.10.20 06:30
|sell
|861
|1.00
|1.1978
|1.2028
|1.1898
�
|3092
|2005.10.20 07:37
|modify
|861
|1.00
|1.1978
|1.1977
|1.1898
|3093
|2005.10.20 07:38
|modify
|861
|1.00
|1.1978
|1.1976
|1.1898
�
|3094
|2005.10.20 07:53
|s/l
|861
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1898
|20.00
|54630.00
|3095
|2005.10.20 07:53
|sell
|862
|1.00
|1.1977
|1.2027
|1.1897
�
|3096
|2005.10.20 08:05
|modify
|862
|1.00
|1.1977
|1.1975
|1.1897
|3097
|2005.10.20 08:06
|modify
|862
|1.00
|1.1977
|1.1974
|1.1897
�
|3098
|2005.10.20 08:47
|s/l
|862
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1897
|30.00
|54660.00
|3099
|2005.10.20 08:47
|sell
|863
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1896
�
|3100
|2005.10.20 09:00
|modify
|863
|1.00
|1.1976
|1.1965
|1.1896
|3101
|2005.10.20 09:00
|s/l
|863
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1896
|110.00
|54770.00
�
|3102
|2005.10.20 09:00
|buy
|864
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|3103
|2005.10.20 09:42
|modify
|864
|1.00
|1.1966
|1.1970
|1.2066
�
|3104
|2005.10.20 09:42
|s/l
|864
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2066
|40.00
|54810.00
|3105
|2005.10.20 09:42
|buy
|865
|1.00
|1.1970
|1.1920
|1.2070
�
|3106
|2005.10.20 14:00
|modify
|865
|1.00
|1.1970
|1.1971
|1.2070
|3107
|2005.10.20 14:02
|s/l
|865
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2070
|10.00
|54820.00
�
|3108
|2005.10.20 14:02
|sell
|866
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|3109
|2005.10.20 19:38
|s/l
|866
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1891
|-500.00
|54320.00
�
|3110
|2005.10.20 19:38
|sell
|867
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|3111
|2005.10.21 00:10
|s/l
|867
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1940
|-500.00
|53820.00
�
|3112
|2005.10.21 00:10
|sell
|868
|1.00
|1.2068
|1.2118
|1.1988
|3113
|2005.10.21 00:30
|modify
|868
|1.00
|1.2068
|1.2067
|1.1988
�
|3114
|2005.10.21 01:00
|modify
|868
|1.00
|1.2068
|1.2058
|1.1988
|3115
|2005.10.21 01:00
|s/l
|868
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1988
|100.00
|53920.00
�
|3116
|2005.10.21 01:00
|sell
|869
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|3117
|2005.10.21 01:00
|modify
|869
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|3118
|2005.10.21 01:00
|s/l
|869
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
|3119
|2005.10.21 01:00
|sell
|870
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|3120
|2005.10.21 01:00
|modify
|870
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|3121
|2005.10.21 01:01
|s/l
|870
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
�
|3122
|2005.10.21 01:01
|sell
|871
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|3123
|2005.10.21 01:01
|modify
|871
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|3124
|2005.10.21 01:01
|s/l
|871
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
|3125
|2005.10.21 01:01
|sell
|872
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|3126
|2005.10.21 01:01
|modify
|872
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|3127
|2005.10.21 01:01
|s/l
|872
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
�
|3128
|2005.10.21 01:01
|sell
|873
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|3129
|2005.10.21 01:01
|modify
|873
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|3130
|2005.10.21 01:02
|s/l
|873
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
|3131
|2005.10.21 01:02
|sell
|874
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|3132
|2005.10.21 01:02
|modify
|874
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|3133
|2005.10.21 01:20
|s/l
|874
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|53920.00
�
|3134
|2005.10.21 01:20
|sell
|875
|1.00
|1.2060
|1.2110
|1.1980
|3135
|2005.10.21 02:00
|modify
|875
|1.00
|1.2060
|1.2051
|1.1980
�
|3136
|2005.10.21 02:00
|modify
|875
|1.00
|1.2060
|1.2050
|1.1980
|3137
|2005.10.21 02:00
|modify
|875
|1.00
|1.2060
|1.2049
|1.1980
�
|3138
|2005.10.21 02:00
|s/l
|875
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1980
|110.00
|54030.00
|3139
|2005.10.21 02:00
|sell
|876
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
�
|3140
|2005.10.21 02:01
|modify
|876
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|3141
|2005.10.21 02:01
|s/l
|876
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|0.00
|54030.00
�
|3142
|2005.10.21 02:01
|sell
|877
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
|3143
|2005.10.21 02:01
|modify
|877
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
�
|3144
|2005.10.21 02:01
|s/l
|877
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|0.00
|54030.00
|3145
|2005.10.21 02:01
|sell
|878
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
�
|3146
|2005.10.21 02:02
|modify
|878
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|3147
|2005.10.21 02:02
|modify
|878
|1.00
|1.2049
|1.2048
|1.1969
�
|3148
|2005.10.21 02:05
|modify
|878
|1.00
|1.2049
|1.2047
|1.1969
|3149
|2005.10.21 02:11
|modify
|878
|1.00
|1.2049
|1.2046
|1.1969
�
|3150
|2005.10.21 02:17
|s/l
|878
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1969
|30.00
|54060.00
|3151
|2005.10.21 02:17
|sell
|879
|1.00
|1.2047
|1.2097
|1.1967
�
|3152
|2005.10.21 02:25
|modify
|879
|1.00
|1.2047
|1.2046
|1.1967
|3153
|2005.10.21 02:25
|s/l
|879
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1967
|10.00
|54070.00
�
|3154
|2005.10.21 02:25
|sell
|880
|1.00
|1.2045
|1.2095
|1.1965
|3155
|2005.10.21 05:40
|modify
|880
|1.00
|1.2045
|1.2041
|1.1965
�
|3156
|2005.10.21 06:00
|s/l
|880
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1965
|40.00
|54110.00
|3157
|2005.10.21 06:00
|sell
|881
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|3158
|2005.10.21 06:00
|modify
|881
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|3159
|2005.10.21 06:00
|s/l
|881
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|54150.00
�
|3160
|2005.10.21 06:00
|sell
|882
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
|3161
|2005.10.21 06:00
|modify
|882
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
�
|3162
|2005.10.21 06:01
|s/l
|882
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|54190.00
|3163
|2005.10.21 06:01
|sell
|883
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|3164
|2005.10.21 06:01
|modify
|883
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|3165
|2005.10.21 06:01
|s/l
|883
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|54230.00
�
|3166
|2005.10.21 06:01
|sell
|884
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
|3167
|2005.10.21 06:01
|modify
|884
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
�
|3168
|2005.10.21 06:02
|s/l
|884
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|54270.00
|3169
|2005.10.21 06:02
|sell
|885
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|3170
|2005.10.21 06:07
|modify
|885
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|3171
|2005.10.21 06:08
|s/l
|885
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|54310.00
�
|3172
|2005.10.21 06:08
|sell
|886
|1.00
|1.2047
|1.2097
|1.1967
|3173
|2005.10.21 09:30
|modify
|886
|1.00
|1.2047
|1.2041
|1.1967
�
|3174
|2005.10.21 09:30
|s/l
|886
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1967
|60.00
|54370.00
|3175
|2005.10.21 09:30
|buy
|887
|1.00
|1.2043
|1.1993
|1.2143
�
|3176
|2005.10.21 15:02
|s/l
|887
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2143
|-500.00
|53870.00
|3177
|2005.10.21 15:02
|buy
|888
|1.00
|1.1993
|1.1943
|1.2093
�
|3178
|2005.10.21 15:15
|modify
|888
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2093
|3179
|2005.10.21 15:15
|s/l
|888
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2093
|0.00
|53870.00
�
|3180
|2005.10.21 15:15
|buy
|889
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
|3181
|2005.10.21 15:16
|modify
|889
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
�
|3182
|2005.10.21 15:16
|s/l
|889
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2090
|30.00
|53900.00
|3183
|2005.10.21 15:16
|buy
|890
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
�
|3184
|2005.10.21 15:16
|modify
|890
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
|3185
|2005.10.21 15:17
|s/l
|890
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2090
|30.00
|53930.00
�
|3186
|2005.10.21 15:17
|buy
|891
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
|3187
|2005.10.21 15:17
|modify
|891
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
�
|3188
|2005.10.21 15:20
|modify
|891
|1.00
|1.1990
|1.2000
|1.2090
|3189
|2005.10.21 15:20
|modify
|891
|1.00
|1.1990
|1.2002
|1.2090
�
|3190
|2005.10.21 15:22
|s/l
|891
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2090
|120.00
|54050.00
|3191
|2005.10.21 15:22
|buy
|892
|1.00
|1.2003
|1.1953
|1.2103
�
|3192
|2005.10.21 15:37
|s/l
|892
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2103
|-500.00
|53550.00
|3193
|2005.10.21 15:37
|buy
|893
|1.00
|1.1955
|1.1905
|1.2055
�
|3194
|2005.10.21 15:47
|modify
|893
|1.00
|1.1955
|1.1957
|1.2055
|3195
|2005.10.21 15:47
|modify
|893
|1.00
|1.1955
|1.1958
|1.2055
�
|3196
|2005.10.21 15:53
|s/l
|893
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.2055
|30.00
|53580.00
|3197
|2005.10.21 15:53
|buy
|894
|1.00
|1.1959
|1.1909
|1.2059
�
|3198
|2005.10.24 14:20
|modify
|894
|1.00
|1.1959
|1.1960
|1.2059
|3199
|2005.10.24 14:20
|modify
|894
|1.00
|1.1959
|1.1963
|1.2059
�
|3200
|2005.10.24 14:20
|s/l
|894
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2059
|40.00
|53620.00
|3201
|2005.10.24 14:20
|sell
|895
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|3202
|2005.10.24 16:17
|s/l
|895
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1883
|-500.00
|53120.00
|3203
|2005.10.24 16:17
|sell
|896
|1.00
|1.2015
|1.2065
|1.1935
�
|3204
|2005.10.24 16:30
|modify
|896
|1.00
|1.2015
|1.2006
|1.1935
|3205
|2005.10.24 16:30
|modify
|896
|1.00
|1.2015
|1.2005
|1.1935
�
|3206
|2005.10.24 16:30
|s/l
|896
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1935
|100.00
|53220.00
|3207
|2005.10.24 16:30
|sell
|897
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
�
|3208
|2005.10.24 16:30
|modify
|897
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
|3209
|2005.10.24 16:30
|s/l
|897
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|53230.00
�
|3210
|2005.10.24 16:30
|sell
|898
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
|3211
|2005.10.24 16:31
|modify
|898
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
�
|3212
|2005.10.24 16:31
|s/l
|898
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|53240.00
|3213
|2005.10.24 16:31
|sell
|899
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
�
|3214
|2005.10.24 16:31
|modify
|899
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
|3215
|2005.10.24 16:31
|s/l
|899
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|53250.00
�
|3216
|2005.10.24 16:31
|sell
|900
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
|3217
|2005.10.24 16:32
|modify
|900
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
�
|3218
|2005.10.24 16:33
|modify
|900
|1.00
|1.2006
|1.2004
|1.1926
|3219
|2005.10.24 16:53
|s/l
|900
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1926
|20.00
|53270.00
�
|3220
|2005.10.24 16:53
|sell
|901
|1.00
|1.2003
|1.2053
|1.1923
|3221
|2005.10.24 17:00
|modify
|901
|1.00
|1.2003
|1.1987
|1.1923
�
|3222
|2005.10.24 17:00
|s/l
|901
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1923
|160.00
|53430.00
|3223
|2005.10.24 17:00
|sell
|902
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|3224
|2005.10.24 17:00
|modify
|902
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|3225
|2005.10.24 17:00
|s/l
|902
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|53430.00
�
|3226
|2005.10.24 17:00
|sell
|903
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|3227
|2005.10.24 17:00
|modify
|903
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
�
|3228
|2005.10.24 17:00
|s/l
|903
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|53430.00
|3229
|2005.10.24 17:00
|sell
|904
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|3230
|2005.10.24 17:01
|modify
|904
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|3231
|2005.10.24 17:01
|s/l
|904
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|53430.00
�
|3232
|2005.10.24 17:01
|sell
|905
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|3233
|2005.10.24 17:01
|modify
|905
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
�
|3234
|2005.10.24 17:01
|s/l
|905
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|53430.00
|3235
|2005.10.24 17:01
|sell
|906
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|3236
|2005.10.24 17:01
|modify
|906
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|3237
|2005.10.24 17:02
|modify
|906
|1.00
|1.1987
|1.1985
|1.1907
�
|3238
|2005.10.24 17:02
|modify
|906
|1.00
|1.1987
|1.1977
|1.1907
|3239
|2005.10.24 17:05
|s/l
|906
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1907
|100.00
|53530.00
�
|3240
|2005.10.24 17:05
|sell
|907
|1.00
|1.1975
|1.2025
|1.1895
|3241
|2005.10.24 23:32
|modify
|907
|1.00
|1.1975
|1.1973
|1.1895
�
|3242
|2005.10.24 23:32
|modify
|907
|1.00
|1.1975
|1.1972
|1.1895
|3243
|2005.10.24 23:40
|s/l
|907
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1895
|30.00
|53560.00
�
|3244
|2005.10.24 23:40
|buy
|908
|1.00
|1.1972
|1.1922
|1.2072
|3245
|2005.10.25 08:02
|modify
|908
|1.00
|1.1972
|1.1985
|1.2072
�
|3246
|2005.10.25 08:02
|modify
|908
|1.00
|1.1972
|1.1989
|1.2072
|3247
|2005.10.25 08:03
|s/l
|908
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.2072
|170.00
|53730.00
�
|3248
|2005.10.25 08:03
|sell
|909
|1.00
|1.1979
|1.2029
|1.1899
|3249
|2005.10.25 08:30
|s/l
|909
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1899
|-500.00
|53230.00
�
|3250
|2005.10.25 08:30
|sell
|910
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|3251
|2005.10.25 08:30
|modify
|910
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1947
�
|3252
|2005.10.25 08:30
|modify
|910
|1.00
|1.2027
|1.2019
|1.1947
|3253
|2005.10.25 08:30
|modify
|910
|1.00
|1.2027
|1.2017
|1.1947
�
|3254
|2005.10.25 08:30
|s/l
|910
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|100.00
|53330.00
|3255
|2005.10.25 08:30
|sell
|911
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3256
|2005.10.25 08:30
|modify
|911
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3257
|2005.10.25 08:30
|modify
|911
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|3258
|2005.10.25 08:30
|s/l
|911
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53350.00
|3259
|2005.10.25 08:30
|sell
|912
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3260
|2005.10.25 08:30
|modify
|912
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3261
|2005.10.25 08:30
|modify
|912
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|3262
|2005.10.25 08:30
|s/l
|912
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53370.00
|3263
|2005.10.25 08:30
|sell
|913
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3264
|2005.10.25 08:31
|modify
|913
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3265
|2005.10.25 08:31
|modify
|913
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|3266
|2005.10.25 08:31
|s/l
|913
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53390.00
|3267
|2005.10.25 08:31
|sell
|914
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3268
|2005.10.25 08:31
|modify
|914
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3269
|2005.10.25 08:31
|modify
|914
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|3270
|2005.10.25 08:31
|s/l
|914
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53410.00
|3271
|2005.10.25 08:31
|sell
|915
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3272
|2005.10.25 08:31
|modify
|915
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3273
|2005.10.25 08:31
|modify
|915
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|3274
|2005.10.25 08:31
|s/l
|915
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53430.00
|3275
|2005.10.25 08:31
|sell
|916
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|3276
|2005.10.25 08:45
|modify
|916
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|3277
|2005.10.25 08:45
|modify
|916
|1.00
|1.2019
|1.2018
|1.1939
�
|3278
|2005.10.25 08:50
|modify
|916
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
|3279
|2005.10.25 08:52
|s/l
|916
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|53450.00
�
|3280
|2005.10.25 08:52
|sell
|917
|1.00
|1.2015
|1.2065
|1.1935
|3281
|2005.10.25 12:45
|s/l
|917
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1935
|-500.00
|52950.00
�
|3282
|2005.10.25 12:45
|sell
|918
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.1983
|3283
|2005.10.25 14:20
|s/l
|918
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.1983
|-500.00
|52450.00
�
|3284
|2005.10.25 14:20
|sell
|919
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
|3285
|2005.10.25 14:20
|modify
|919
|1.00
|1.2114
|1.2105
|1.2034
�
|3286
|2005.10.25 14:21
|s/l
|919
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2034
|90.00
|52540.00
|3287
|2005.10.25 14:21
|sell
|920
|1.00
|1.2104
|1.2154
|1.2024
�
|3288
|2005.10.26 07:15
|modify
|920
|1.00
|1.2104
|1.2089
|1.2024
|3289
|2005.10.26 07:15
|s/l
|920
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2024
|150.00
|52690.00
�
|3290
|2005.10.26 07:15
|sell
|921
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|3291
|2005.10.26 07:15
|modify
|921
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|3292
|2005.10.26 07:15
|modify
|921
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|3293
|2005.10.26 07:15
|modify
|921
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|3294
|2005.10.26 07:16
|s/l
|921
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|52910.00
|3295
|2005.10.26 07:16
|sell
|922
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|3296
|2005.10.26 07:16
|modify
|922
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|3297
|2005.10.26 07:16
|modify
|922
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
�
|3298
|2005.10.26 07:16
|modify
|922
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
|3299
|2005.10.26 07:17
|s/l
|922
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|53130.00
�
|3300
|2005.10.26 07:17
|sell
|923
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|3301
|2005.10.26 07:17
|modify
|923
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|3302
|2005.10.26 07:17
|modify
|923
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|3303
|2005.10.26 07:17
|modify
|923
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|3304
|2005.10.26 07:18
|s/l
|923
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|53350.00
|3305
|2005.10.26 07:18
|sell
|924
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|3306
|2005.10.26 07:18
|modify
|924
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|3307
|2005.10.26 07:18
|modify
|924
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
�
|3308
|2005.10.26 07:18
|modify
|924
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
|3309
|2005.10.26 07:18
|s/l
|924
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|53570.00
�
|3310
|2005.10.26 07:18
|sell
|925
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|3311
|2005.10.26 07:19
|modify
|925
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|3312
|2005.10.26 07:19
|modify
|925
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|3313
|2005.10.26 07:19
|modify
|925
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|3314
|2005.10.26 07:19
|s/l
|925
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|53790.00
|3315
|2005.10.26 07:19
|sell
|926
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|3316
|2005.10.26 07:19
|modify
|926
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|3317
|2005.10.26 07:22
|s/l
|926
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2031
|140.00
|53930.00
�
|3318
|2005.10.26 07:22
|sell
|927
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|3319
|2005.10.26 07:25
|modify
|927
|1.00
|1.2111
|1.2100
|1.2031
�
|3320
|2005.10.26 07:25
|modify
|927
|1.00
|1.2111
|1.2098
|1.2031
|3321
|2005.10.26 07:25
|modify
|927
|1.00
|1.2111
|1.2092
|1.2031
�
|3322
|2005.10.26 07:25
|s/l
|927
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2031
|190.00
|54120.00
|3323
|2005.10.26 07:25
|sell
|928
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
�
|3324
|2005.10.26 07:26
|modify
|928
|1.00
|1.2114
|1.2100
|1.2034
|3325
|2005.10.26 07:26
|modify
|928
|1.00
|1.2114
|1.2098
|1.2034
�
|3326
|2005.10.26 07:26
|modify
|928
|1.00
|1.2114
|1.2092
|1.2034
|3327
|2005.10.26 07:26
|s/l
|928
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2034
|220.00
|54340.00
�
|3328
|2005.10.26 07:26
|sell
|929
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
|3329
|2005.10.26 07:26
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2100
|1.2034
�
|3330
|2005.10.26 07:26
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2098
|1.2034
|3331
|2005.10.26 07:29
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2092
|1.2034
�
|3332
|2005.10.26 07:30
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2089
|1.2034
|3333
|2005.10.26 07:42
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2083
|1.2034
�
|3334
|2005.10.26 07:42
|modify
|929
|1.00
|1.2114
|1.2078
|1.2034
|3335
|2005.10.26 07:42
|s/l
|929
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2034
|360.00
|54700.00
�
|3336
|2005.10.26 07:42
|buy
|930
|1.00
|1.2078
|1.2028
|1.2178
|3337
|2005.10.26 14:00
|modify
|930
|1.00
|1.2078
|1.2085
|1.2178
�
|3338
|2005.10.26 14:00
|s/l
|930
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2178
|70.00
|54770.00
|3339
|2005.10.26 14:00
|sell
|931
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|3340
|2005.10.26 16:07
|modify
|931
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|3341
|2005.10.26 16:08
|modify
|931
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2005
�
|3342
|2005.10.26 16:08
|s/l
|931
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2005
|80.00
|54850.00
|3343
|2005.10.26 16:08
|sell
|932
|1.00
|1.2076
|1.2126
|1.1996
�
|3344
|2005.10.26 21:30
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2074
|1.1996
|3345
|2005.10.26 21:30
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2073
|1.1996
�
|3346
|2005.10.26 21:34
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2072
|1.1996
|3347
|2005.10.26 22:00
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.1996
�
|3348
|2005.10.26 23:42
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2069
|1.1996
|3349
|2005.10.26 23:45
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2067
|1.1996
�
|3350
|2005.10.26 23:47
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2063
|1.1996
|3351
|2005.10.26 23:47
|modify
|932
|1.00
|1.2076
|1.2059
|1.1996
�
|3352
|2005.10.27 00:00
|s/l
|932
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1996
|170.00
|55020.00
|3353
|2005.10.27 00:00
|sell
|933
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3354
|2005.10.27 00:00
|modify
|933
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3355
|2005.10.27 00:00
|modify
|933
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3356
|2005.10.27 00:00
|s/l
|933
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|55240.00
|3357
|2005.10.27 00:00
|sell
|934
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3358
|2005.10.27 00:00
|modify
|934
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3359
|2005.10.27 00:00
|modify
|934
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3360
|2005.10.27 00:00
|s/l
|934
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|55460.00
|3361
|2005.10.27 00:00
|sell
|935
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3362
|2005.10.27 00:00
|modify
|935
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3363
|2005.10.27 00:00
|modify
|935
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3364
|2005.10.27 00:01
|s/l
|935
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|55680.00
|3365
|2005.10.27 00:01
|sell
|936
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3366
|2005.10.27 00:01
|modify
|936
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3367
|2005.10.27 00:01
|modify
|936
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3368
|2005.10.27 00:01
|s/l
|936
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|55900.00
|3369
|2005.10.27 00:01
|sell
|937
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3370
|2005.10.27 00:01
|modify
|937
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3371
|2005.10.27 00:01
|modify
|937
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3372
|2005.10.27 00:01
|s/l
|937
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|56120.00
|3373
|2005.10.27 00:01
|sell
|938
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3374
|2005.10.27 00:01
|modify
|938
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3375
|2005.10.27 00:02
|s/l
|938
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2008
|40.00
|56160.00
�
|3376
|2005.10.27 00:02
|sell
|939
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
|3377
|2005.10.27 00:02
|modify
|939
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3378
|2005.10.27 00:02
|s/l
|939
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|56380.00
|3379
|2005.10.27 00:02
|sell
|940
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3380
|2005.10.27 00:03
|modify
|940
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3381
|2005.10.27 00:03
|modify
|940
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3382
|2005.10.27 00:03
|s/l
|940
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|56600.00
|3383
|2005.10.27 00:03
|sell
|941
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3384
|2005.10.27 00:04
|modify
|941
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|3385
|2005.10.27 00:04
|modify
|941
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|3386
|2005.10.27 00:04
|s/l
|941
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|56820.00
|3387
|2005.10.27 00:04
|sell
|942
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|3388
|2005.10.27 00:25
|modify
|942
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
|3389
|2005.10.27 00:25
|s/l
|942
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|57040.00
�
|3390
|2005.10.27 00:25
|sell
|943
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.1989
|3391
|2005.10.27 00:25
|modify
|943
|1.00
|1.2069
|1.2066
|1.1989
�
|3392
|2005.10.27 00:25
|s/l
|943
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1989
|30.00
|57070.00
|3393
|2005.10.27 00:25
|sell
|944
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|3394
|2005.10.27 00:26
|modify
|944
|1.00
|1.2084
|1.2083
|1.2004
|3395
|2005.10.27 00:26
|modify
|944
|1.00
|1.2084
|1.2066
|1.2004
�
|3396
|2005.10.27 00:26
|s/l
|944
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2004
|180.00
|57250.00
|3397
|2005.10.27 00:26
|sell
|945
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|3398
|2005.10.27 00:26
|modify
|945
|1.00
|1.2084
|1.2083
|1.2004
|3399
|2005.10.27 00:26
|modify
|945
|1.00
|1.2084
|1.2066
|1.2004
�
|3400
|2005.10.27 00:27
|s/l
|945
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2004
|180.00
|57430.00
|3401
|2005.10.27 00:27
|sell
|946
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|3402
|2005.10.27 08:03
|s/l
|946
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2004
|-500.00
|56930.00
|3403
|2005.10.27 08:03
|sell
|947
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
�
|3404
|2005.10.27 09:41
|modify
|947
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
|3405
|2005.10.27 10:17
|s/l
|947
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
|0.00
|56930.00
�
|3406
|2005.10.27 10:17
|sell
|948
|1.00
|1.2134
|1.2184
|1.2054
|3407
|2005.10.27 10:35
|modify
|948
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
�
|3408
|2005.10.27 10:40
|s/l
|948
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|0.00
|56930.00
|3409
|2005.10.27 10:40
|sell
|949
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
�
|3410
|2005.10.28 12:52
|modify
|949
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2052
|3411
|2005.10.28 12:52
|modify
|949
|1.00
|1.2132
|1.2123
|1.2052
�
|3412
|2005.10.28 12:52
|modify
|949
|1.00
|1.2132
|1.2111
|1.2052
|3413
|2005.10.28 12:53
|s/l
|949
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2052
|210.00
|57140.00
�
|3414
|2005.10.28 12:53
|buy
|950
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|3415
|2005.10.28 16:10
|s/l
|950
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2229
|-500.00
|56640.00
�
|3416
|2005.10.28 16:10
|buy
|951
|1.00
|1.2076
|1.2026
|1.2176
|3417
|2005.10.31 12:52
|s/l
|951
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2176
|-500.00
|56140.00
�
|3418
|2005.10.31 12:52
|buy
|952
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2127
|3419
|2005.10.31 15:42
|s/l
|952
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2127
|-500.00
|55640.00
�
|3420
|2005.10.31 15:42
|buy
|953
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|3421
|2005.10.31 16:00
|modify
|953
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|3422
|2005.10.31 16:00
|s/l
|953
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
|3423
|2005.10.31 16:00
|buy
|954
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|3424
|2005.10.31 16:00
|modify
|954
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|3425
|2005.10.31 16:00
|s/l
|954
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
�
|3426
|2005.10.31 16:00
|buy
|955
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|3427
|2005.10.31 16:00
|modify
|955
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|3428
|2005.10.31 16:01
|s/l
|955
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
|3429
|2005.10.31 16:01
|buy
|956
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|3430
|2005.10.31 16:01
|modify
|956
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|3431
|2005.10.31 16:01
|s/l
|956
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
�
|3432
|2005.10.31 16:01
|buy
|957
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|3433
|2005.10.31 16:01
|modify
|957
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|3434
|2005.10.31 16:01
|s/l
|957
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
|3435
|2005.10.31 16:01
|buy
|958
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|3436
|2005.10.31 16:01
|modify
|958
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|3437
|2005.10.31 16:22
|s/l
|958
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|55640.00
�
|3438
|2005.10.31 16:22
|buy
|959
|1.00
|1.1981
|1.1931
|1.2081
|3439
|2005.10.31 16:30
|modify
|959
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
�
|3440
|2005.10.31 17:00
|modify
|959
|1.00
|1.1981
|1.1983
|1.2081
|3441
|2005.10.31 17:03
|modify
|959
|1.00
|1.1981
|1.1984
|1.2081
�
|3442
|2005.10.31 18:05
|s/l
|959
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2081
|30.00
|55670.00
|3443
|2005.10.31 18:05
|buy
|960
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
�
|3444
|2005.11.01 08:23
|modify
|960
|1.00
|1.1985
|1.1988
|1.2085
|3445
|2005.11.01 08:23
|s/l
|960
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2085
|30.00
|55700.00
�
|3446
|2005.11.01 08:23
|sell
|961
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|3447
|2005.11.01 22:32
|s/l
|961
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1907
|-500.00
|55200.00
�
|3448
|2005.11.01 22:32
|sell
|962
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|3449
|2005.11.02 00:02
|modify
|962
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|3450
|2005.11.02 00:03
|modify
|962
|1.00
|1.2035
|1.2027
|1.1955
|3451
|2005.11.02 00:30
|modify
|962
|1.00
|1.2035
|1.2021
|1.1955
�
|3452
|2005.11.02 02:06
|s/l
|962
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1955
|140.00
|55340.00
|3453
|2005.11.02 02:06
|sell
|963
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|3454
|2005.11.02 11:07
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|3455
|2005.11.02 11:08
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2019
|1.1940
�
|3456
|2005.11.02 11:12
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2012
|1.1940
|3457
|2005.11.02 11:14
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2009
|1.1940
�
|3458
|2005.11.02 11:15
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2008
|1.1940
|3459
|2005.11.02 11:16
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2006
|1.1940
�
|3460
|2005.11.02 11:16
|modify
|963
|1.00
|1.2020
|1.2005
|1.1940
|3461
|2005.11.02 13:00
|s/l
|963
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1940
|150.00
|55490.00
�
|3462
|2005.11.02 13:00
|buy
|964
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
|3463
|2005.11.02 13:35
|modify
|964
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2111
�
|3464
|2005.11.02 13:36
|modify
|964
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
|3465
|2005.11.02 13:45
|s/l
|964
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2111
|30.00
|55520.00
�
|3466
|2005.11.02 13:45
|buy
|965
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
|3467
|2005.11.02 13:46
|modify
|965
|1.00
|1.2004
|1.2007
|1.2104
�
|3468
|2005.11.02 13:46
|modify
|965
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.2104
|3469
|2005.11.02 13:47
|s/l
|965
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.2104
|50.00
|55570.00
�
|3470
|2005.11.02 13:47
|buy
|966
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
|3471
|2005.11.02 13:55
|modify
|966
|1.00
|1.2004
|1.2010
|1.2104
�
|3472
|2005.11.02 13:55
|modify
|966
|1.00
|1.2004
|1.2012
|1.2104
|3473
|2005.11.02 13:56
|s/l
|966
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2104
|80.00
|55650.00
�
|3474
|2005.11.02 13:56
|buy
|967
|1.00
|1.2007
|1.1957
|1.2107
|3475
|2005.11.02 13:57
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2010
|1.2107
�
|3476
|2005.11.02 13:59
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.2107
|3477
|2005.11.02 14:02
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2020
|1.2107
�
|3478
|2005.11.02 14:02
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2024
|1.2107
|3479
|2005.11.02 14:30
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2025
|1.2107
�
|3480
|2005.11.02 14:30
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2026
|1.2107
|3481
|2005.11.02 14:53
|modify
|967
|1.00
|1.2007
|1.2030
|1.2107
�
|3482
|2005.11.02 15:07
|s/l
|967
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2107
|230.00
|55880.00
|3483
|2005.11.02 15:07
|sell
|968
|1.00
|1.2025
|1.2075
|1.1945
�
|3484
|2005.11.02 17:29
|s/l
|968
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1945
|-500.00
|55380.00
|3485
|2005.11.02 17:29
|sell
|969
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3486
|2005.11.02 18:30
|modify
|969
|1.00
|1.2073
|1.2072
|1.1993
|3487
|2005.11.02 19:10
|s/l
|969
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.1993
|10.00
|55390.00
�
|3488
|2005.11.02 19:10
|sell
|970
|1.00
|1.2070
|1.2120
|1.1990
|3489
|2005.11.03 07:54
|modify
|970
|1.00
|1.2070
|1.2069
|1.1990
�
|3490
|2005.11.03 08:49
|modify
|970
|1.00
|1.2070
|1.2068
|1.1990
|3491
|2005.11.03 08:49
|modify
|970
|1.00
|1.2070
|1.2067
|1.1990
�
|3492
|2005.11.03 09:10
|s/l
|970
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1990
|30.00
|55420.00
|3493
|2005.11.03 09:10
|sell
|971
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.1987
�
|3494
|2005.11.03 11:05
|modify
|971
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1987
|3495
|2005.11.03 11:07
|modify
|971
|1.00
|1.2067
|1.2066
|1.1987
�
|3496
|2005.11.03 11:12
|modify
|971
|1.00
|1.2067
|1.2064
|1.1987
|3497
|2005.11.03 11:30
|s/l
|971
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.1987
|30.00
|55450.00
�
|3498
|2005.11.03 11:30
|sell
|972
|1.00
|1.2064
|1.2114
|1.1984
|3499
|2005.11.03 12:35
|modify
|972
|1.00
|1.2064
|1.2063
|1.1984
�
|3500
|2005.11.03 12:38
|s/l
|972
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.1984
|10.00
|55460.00
|3501
|2005.11.03 12:38
|sell
|973
|1.00
|1.2062
|1.2112
|1.1982
�
|3502
|2005.11.03 13:00
|modify
|973
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|3503
|2005.11.03 13:00
|modify
|973
|1.00
|1.2062
|1.2061
|1.1982
�
|3504
|2005.11.03 13:00
|modify
|973
|1.00
|1.2062
|1.2060
|1.1982
|3505
|2005.11.03 13:02
|modify
|973
|1.00
|1.2062
|1.2055
|1.1982
�
|3506
|2005.11.03 13:30
|modify
|973
|1.00
|1.2062
|1.2042
|1.1982
|3507
|2005.11.03 13:30
|s/l
|973
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1982
|200.00
|55660.00
�
|3508
|2005.11.03 13:30
|buy
|974
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
|3509
|2005.11.03 14:22
|s/l
|974
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2145
|-500.00
|55160.00
�
|3510
|2005.11.03 14:22
|buy
|975
|1.00
|1.1994
|1.1944
|1.2094
|3511
|2005.11.03 14:25
|modify
|975
|1.00
|1.1994
|1.1998
|1.2094
�
|3512
|2005.11.03 14:25
|s/l
|975
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2094
|40.00
|55200.00
|3513
|2005.11.03 14:25
|buy
|976
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
�
|3514
|2005.11.03 14:26
|modify
|976
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
|3515
|2005.11.03 14:27
|s/l
|976
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
|0.00
|55200.00
�
|3516
|2005.11.03 14:27
|buy
|977
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
|3517
|2005.11.03 14:29
|modify
|977
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
�
|3518
|2005.11.03 14:30
|modify
|977
|1.00
|1.1998
|1.2001
|1.2098
|3519
|2005.11.03 14:54
|s/l
|977
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2098
|30.00
|55230.00
�
|3520
|2005.11.03 14:54
|buy
|978
|1.00
|1.2003
|1.1953
|1.2103
|3521
|2005.11.03 17:17
|s/l
|978
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2103
|-500.00
|54730.00
�
|3522
|2005.11.03 17:17
|buy
|979
|1.00
|1.1955
|1.1905
|1.2055
|3523
|2005.11.04 13:32
|modify
|979
|1.00
|1.1955
|1.1956
|1.2055
�
|3524
|2005.11.04 13:32
|modify
|979
|1.00
|1.1955
|1.1961
|1.2055
|3525
|2005.11.04 13:32
|modify
|979
|1.00
|1.1955
|1.1963
|1.2055
�
|3526
|2005.11.04 13:35
|s/l
|979
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2055
|80.00
|54810.00
|3527
|2005.11.04 13:35
|sell
|980
|1.00
|1.1950
|1.2000
|1.1870
�
|3528
|2005.11.04 13:37
|modify
|980
|1.00
|1.1950
|1.1936
|1.1870
|3529
|2005.11.04 13:38
|s/l
|980
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1870
|140.00
|54950.00
�
|3530
|2005.11.04 13:38
|buy
|981
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
|3531
|2005.11.04 13:42
|modify
|981
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
�
|3532
|2005.11.04 13:43
|s/l
|981
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2044
|10.00
|54960.00
|3533
|2005.11.04 13:43
|buy
|982
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
�
|3534
|2005.11.04 13:43
|modify
|982
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
|3535
|2005.11.04 13:43
|modify
|982
|1.00
|1.1944
|1.1950
|1.2044
�
|3536
|2005.11.04 13:43
|s/l
|982
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2044
|60.00
|55020.00
|3537
|2005.11.04 13:43
|buy
|983
|1.00
|1.1942
|1.1892
|1.2042
�
|3538
|2005.11.04 13:44
|modify
|983
|1.00
|1.1942
|1.1945
|1.2042
|3539
|2005.11.04 13:44
|s/l
|983
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2042
|30.00
|55050.00
�
|3540
|2005.11.04 13:44
|buy
|984
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
|3541
|2005.11.04 13:44
|modify
|984
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
�
|3542
|2005.11.04 13:47
|modify
|984
|1.00
|1.1944
|1.1950
|1.2044
|3543
|2005.11.04 13:47
|s/l
|984
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2044
|60.00
|55110.00
�
|3544
|2005.11.04 13:47
|sell
|985
|1.00
|1.1944
|1.1994
|1.1864
|3545
|2005.11.04 13:47
|modify
|985
|1.00
|1.1944
|1.1935
|1.1864
�
|3546
|2005.11.04 13:47
|s/l
|985
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1864
|90.00
|55200.00
|3547
|2005.11.04 13:47
|buy
|986
|1.00
|1.1941
|1.1891
|1.2041
�
|3548
|2005.11.04 13:48
|modify
|986
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|3549
|2005.11.04 13:48
|s/l
|986
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|0.00
|55200.00
�
|3550
|2005.11.04 13:48
|buy
|987
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.2023
|3551
|2005.11.04 13:48
|modify
|987
|1.00
|1.1923
|1.1924
|1.2023
�
|3552
|2005.11.04 13:48
|modify
|987
|1.00
|1.1923
|1.1941
|1.2023
|3553
|2005.11.04 13:48
|modify
|987
|1.00
|1.1923
|1.1950
|1.2023
�
|3554
|2005.11.04 13:48
|s/l
|987
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2023
|270.00
|55470.00
|3555
|2005.11.04 13:48
|sell
|988
|1.00
|1.1944
|1.1994
|1.1864
�
|3556
|2005.11.04 13:49
|modify
|988
|1.00
|1.1944
|1.1935
|1.1864
|3557
|2005.11.04 13:49
|s/l
|988
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1864
|90.00
|55560.00
�
|3558
|2005.11.04 13:49
|buy
|989
|1.00
|1.1941
|1.1891
|1.2041
|3559
|2005.11.04 13:49
|modify
|989
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
�
|3560
|2005.11.04 13:49
|s/l
|989
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|0.00
|55560.00
|3561
|2005.11.04 13:49
|buy
|990
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.2023
�
|3562
|2005.11.04 13:49
|modify
|990
|1.00
|1.1923
|1.1924
|1.2023
|3563
|2005.11.04 13:49
|s/l
|990
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2023
|10.00
|55570.00
�
|3564
|2005.11.04 13:49
|buy
|991
|1.00
|1.1920
|1.1870
|1.2020
|3565
|2005.11.04 13:52
|modify
|991
|1.00
|1.1920
|1.1922
|1.2020
�
|3566
|2005.11.04 13:52
|modify
|991
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.2020
|3567
|2005.11.04 13:53
|s/l
|991
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2020
|50.00
|55620.00
�
|3568
|2005.11.04 13:53
|buy
|992
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
|3569
|2005.11.04 13:54
|modify
|992
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
�
|3570
|2005.11.04 13:54
|s/l
|992
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|0.00
|55620.00
|3571
|2005.11.04 13:54
|buy
|993
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
�
|3572
|2005.11.04 13:54
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|3573
|2005.11.04 13:55
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1927
|1.2025
�
|3574
|2005.11.04 13:55
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1932
|1.2025
|3575
|2005.11.04 13:55
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1941
|1.2025
�
|3576
|2005.11.04 13:55
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.2025
|3577
|2005.11.04 13:55
|modify
|993
|1.00
|1.1925
|1.1962
|1.2025
�
|3578
|2005.11.04 13:55
|s/l
|993
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2025
|370.00
|55990.00
|3579
|2005.11.04 13:55
|sell
|994
|1.00
|1.1961
|1.2011
|1.1881
�
|3580
|2005.11.04 13:55
|modify
|994
|1.00
|1.1961
|1.1957
|1.1881
|3581
|2005.11.04 13:55
|s/l
|994
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.1881
|40.00
|56030.00
�
|3582
|2005.11.04 13:55
|sell
|995
|1.00
|1.1956
|1.2006
|1.1876
|3583
|2005.11.04 14:23
|modify
|995
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
�
|3584
|2005.11.04 14:23
|s/l
|995
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|0.00
|56030.00
|3585
|2005.11.04 14:23
|sell
|996
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
�
|3586
|2005.11.04 14:25
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1956
|1.1888
|3587
|2005.11.04 14:30
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1955
|1.1888
�
|3588
|2005.11.04 14:30
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1954
|1.1888
|3589
|2005.11.04 14:30
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
�
|3590
|2005.11.04 14:32
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1950
|1.1888
|3591
|2005.11.04 14:32
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1948
|1.1888
�
|3592
|2005.11.04 14:50
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1943
|1.1888
|3593
|2005.11.04 14:50
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1942
|1.1888
�
|3594
|2005.11.04 14:51
|modify
|996
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1888
|3595
|2005.11.04 14:53
|s/l
|996
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1888
|300.00
|56330.00
�
|3596
|2005.11.04 14:53
|buy
|997
|1.00
|1.1948
|1.1898
|1.2048
|3597
|2005.11.04 15:00
|s/l
|997
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.2048
|-500.00
|55830.00
�
|3598
|2005.11.04 15:00
|buy
|998
|1.00
|1.1898
|1.1848
|1.1998
|3599
|2005.11.04 15:00
|modify
|998
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1998
�
|3600
|2005.11.04 15:00
|s/l
|998
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1998
|50.00
|55880.00
|3601
|2005.11.04 15:00
|buy
|999
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|3602
|2005.11.04 15:20
|modify
|999
|1.00
|1.1904
|1.1905
|1.2004
|3603
|2005.11.04 15:20
|s/l
|999
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2004
|10.00
|55890.00
�
|3604
|2005.11.04 15:20
|buy
|1000
|1.00
|1.1884
|1.1834
|1.1984
|3605
|2005.11.04 15:22
|modify
|1000
|1.00
|1.1884
|1.1905
|1.1984
�
|3606
|2005.11.04 15:22
|s/l
|1000
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1984
|210.00
|56100.00
|3607
|2005.11.04 15:22
|buy
|1001
|1.00
|1.1884
|1.1834
|1.1984
�
|3608
|2005.11.04 15:22
|modify
|1001
|1.00
|1.1884
|1.1905
|1.1984
|3609
|2005.11.04 15:25
|s/l
|1001
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1984
|210.00
|56310.00
�
|3610
|2005.11.04 15:25
|buy
|1002
|1.00
|1.1875
|1.1825
|1.1975
|3611
|2005.11.04 15:25
|modify
|1002
|1.00
|1.1875
|1.1898
|1.1975
�
|3612
|2005.11.04 15:25
|s/l
|1002
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1975
|230.00
|56540.00
|3613
|2005.11.04 15:25
|buy
|1003
|1.00
|1.1881
|1.1831
|1.1981
�
|3614
|2005.11.04 15:27
|modify
|1003
|1.00
|1.1881
|1.1898
|1.1981
|3615
|2005.11.04 15:33
|s/l
|1003
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1981
|170.00
|56710.00
�
|3616
|2005.11.04 15:33
|buy
|1004
|1.00
|1.1860
|1.1810
|1.1960
|3617
|2005.11.04 15:45
|s/l
|1004
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1960
|-500.00
|56210.00
�
|3618
|2005.11.04 15:45
|buy
|1005
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.1906
|3619
|2005.11.04 15:45
|modify
|1005
|1.00
|1.1806
|1.1843
|1.1906
�
|3620
|2005.11.04 15:45
|s/l
|1005
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1906
|370.00
|56580.00
|3621
|2005.11.04 15:45
|buy
|1006
|1.00
|1.1826
|1.1776
|1.1926
�
|3622
|2005.11.04 15:46
|modify
|1006
|1.00
|1.1826
|1.1843
|1.1926
|3623
|2005.11.04 15:46
|s/l
|1006
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1926
|170.00
|56750.00
�
|3624
|2005.11.04 15:46
|buy
|1007
|1.00
|1.1826
|1.1776
|1.1926
|3625
|2005.11.04 15:48
|modify
|1007
|1.00
|1.1826
|1.1845
|1.1926
�
|3626
|2005.11.04 15:48
|s/l
|1007
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1926
|190.00
|56940.00
|3627
|2005.11.04 15:48
|buy
|1008
|1.00
|1.1827
|1.1777
|1.1927
�
|3628
|2005.11.04 15:49
|modify
|1008
|1.00
|1.1827
|1.1845
|1.1927
|3629
|2005.11.04 15:52
|s/l
|1008
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1927
|180.00
|57120.00
�
|3630
|2005.11.04 15:52
|buy
|1009
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
|3631
|2005.11.04 15:52
|modify
|1009
|1.00
|1.1831
|1.1843
|1.1931
�
|3632
|2005.11.04 15:53
|s/l
|1009
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1931
|120.00
|57240.00
|3633
|2005.11.04 15:53
|buy
|1010
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
�
|3634
|2005.11.04 15:54
|modify
|1010
|1.00
|1.1831
|1.1843
|1.1931
|3635
|2005.11.04 15:54
|s/l
|1010
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1931
|120.00
|57360.00
�
|3636
|2005.11.04 15:54
|buy
|1011
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
|3637
|2005.11.07 13:32
|s/l
|1011
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1931
|-500.00
|56860.00
�
|3638
|2005.11.07 13:32
|buy
|1012
|1.00
|1.1782
|1.1732
|1.1882
|3639
|2005.11.07 13:35
|modify
|1012
|1.00
|1.1782
|1.1793
|1.1882
�
|3640
|2005.11.07 13:35
|s/l
|1012
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1882
|110.00
|56970.00
|3641
|2005.11.07 13:35
|buy
|1013
|1.00
|1.1795
|1.1745
|1.1895
�
|3642
|2005.11.07 15:30
|modify
|1013
|1.00
|1.1795
|1.1797
|1.1895
|3643
|2005.11.07 15:30
|modify
|1013
|1.00
|1.1795
|1.1798
|1.1895
�
|3644
|2005.11.07 15:30
|modify
|1013
|1.00
|1.1795
|1.1799
|1.1895
|3645
|2005.11.07 15:30
|s/l
|1013
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1895
|40.00
|57010.00
�
|3646
|2005.11.07 15:30
|buy
|1014
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|3647
|2005.11.07 15:31
|modify
|1014
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1898
�
|3648
|2005.11.07 15:31
|modify
|1014
|1.00
|1.1798
|1.1799
|1.1898
|3649
|2005.11.07 15:31
|s/l
|1014
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1898
|10.00
|57020.00
�
|3650
|2005.11.07 15:31
|buy
|1015
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|3651
|2005.11.07 15:32
|modify
|1015
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1898
�
|3652
|2005.11.07 15:32
|modify
|1015
|1.00
|1.1798
|1.1799
|1.1898
|3653
|2005.11.07 15:33
|modify
|1015
|1.00
|1.1798
|1.1801
|1.1898
�
|3654
|2005.11.07 15:35
|modify
|1015
|1.00
|1.1798
|1.1802
|1.1898
|3655
|2005.11.07 15:48
|s/l
|1015
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1898
|40.00
|57060.00
�
|3656
|2005.11.07 15:48
|buy
|1016
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|3657
|2005.11.07 19:30
|modify
|1016
|1.00
|1.1798
|1.1802
|1.1898
�
|3658
|2005.11.07 19:30
|modify
|1016
|1.00
|1.1798
|1.1803
|1.1898
|3659
|2005.11.07 19:35
|modify
|1016
|1.00
|1.1798
|1.1805
|1.1898
�
|3660
|2005.11.07 22:00
|s/l
|1016
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1898
|70.00
|57130.00
|3661
|2005.11.07 22:00
|sell
|1017
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1723
�
|3662
|2005.11.08 00:00
|modify
|1017
|1.00
|1.1803
|1.1802
|1.1723
|3663
|2005.11.08 00:02
|modify
|1017
|1.00
|1.1803
|1.1801
|1.1723
�
|3664
|2005.11.08 00:03
|modify
|1017
|1.00
|1.1803
|1.1800
|1.1723
|3665
|2005.11.08 00:30
|modify
|1017
|1.00
|1.1803
|1.1766
|1.1723
�
|3666
|2005.11.08 00:30
|s/l
|1017
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1723
|370.00
|57500.00
|3667
|2005.11.08 00:30
|buy
|1018
|1.00
|1.1781
|1.1731
|1.1881
�
|3668
|2005.11.08 01:00
|s/l
|1018
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1881
|-500.00
|57000.00
|3669
|2005.11.08 01:00
|buy
|1019
|1.00
|1.1732
|1.1682
|1.1832
�
|3670
|2005.11.08 01:00
|modify
|1019
|1.00
|1.1732
|1.1744
|1.1832
|3671
|2005.11.08 01:00
|modify
|1019
|1.00
|1.1732
|1.1750
|1.1832
�
|3672
|2005.11.08 01:01
|s/l
|1019
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1832
|180.00
|57180.00
|3673
|2005.11.08 01:01
|buy
|1020
|1.00
|1.1746
|1.1696
|1.1846
�
|3674
|2005.11.08 01:01
|modify
|1020
|1.00
|1.1746
|1.1750
|1.1846
|3675
|2005.11.08 01:01
|s/l
|1020
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1846
|40.00
|57220.00
�
|3676
|2005.11.08 01:01
|buy
|1021
|1.00
|1.1746
|1.1696
|1.1846
|3677
|2005.11.08 01:05
|modify
|1021
|1.00
|1.1746
|1.1749
|1.1846
�
|3678
|2005.11.08 01:05
|modify
|1021
|1.00
|1.1746
|1.1750
|1.1846
|3679
|2005.11.08 01:12
|s/l
|1021
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1846
|40.00
|57260.00
�
|3680
|2005.11.08 01:12
|buy
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|3681
|2005.11.08 15:02
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1752
|1.1851
�
|3682
|2005.11.08 15:05
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1756
|1.1851
|3683
|2005.11.08 15:05
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1757
|1.1851
�
|3684
|2005.11.08 15:23
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1760
|1.1851
|3685
|2005.11.08 15:23
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1761
|1.1851
�
|3686
|2005.11.08 15:23
|modify
|1022
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
|3687
|2005.11.08 15:35
|s/l
|1022
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1851
|120.00
|57380.00
�
|3688
|2005.11.08 15:35
|sell
|1023
|1.00
|1.1755
|1.1805
|1.1675
|3689
|2005.11.09 11:20
|modify
|1023
|1.00
|1.1755
|1.1752
|1.1675
�
|3690
|2005.11.09 11:20
|s/l
|1023
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1675
|30.00
|57410.00
|3691
|2005.11.09 11:20
|buy
|1024
|1.00
|1.1757
|1.1707
|1.1857
�
|3692
|2005.11.09 13:30
|modify
|1024
|1.00
|1.1757
|1.1767
|1.1857
|3693
|2005.11.09 13:30
|s/l
|1024
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1857
|100.00
|57510.00
�
|3694
|2005.11.09 13:30
|buy
|1025
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|3695
|2005.11.09 13:31
|modify
|1025
|1.00
|1.1751
|1.1767
|1.1851
�
|3696
|2005.11.09 13:31
|s/l
|1025
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1851
|160.00
|57670.00
|3697
|2005.11.09 13:31
|buy
|1026
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
�
|3698
|2005.11.09 13:32
|modify
|1026
|1.00
|1.1751
|1.1767
|1.1851
|3699
|2005.11.09 13:37
|s/l
|1026
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1851
|160.00
|57830.00
�
|3700
|2005.11.09 13:37
|buy
|1027
|1.00
|1.1750
|1.1700
|1.1850
|3701
|2005.11.09 13:38
|modify
|1027
|1.00
|1.1750
|1.1762
|1.1850
�
|3702
|2005.11.09 13:39
|s/l
|1027
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1850
|120.00
|57950.00
|3703
|2005.11.09 13:39
|buy
|1028
|1.00
|1.1750
|1.1700
|1.1850
�
|3704
|2005.11.09 13:55
|modify
|1028
|1.00
|1.1750
|1.1765
|1.1850
|3705
|2005.11.09 13:56
|s/l
|1028
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1850
|150.00
|58100.00
�
|3706
|2005.11.09 13:56
|buy
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1699
|1.1849
|3707
|2005.11.09 13:59
|modify
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1765
|1.1849
�
|3708
|2005.11.09 14:00
|modify
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1767
|1.1849
|3709
|2005.11.09 14:00
|modify
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1771
|1.1849
�
|3710
|2005.11.09 14:02
|modify
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1772
|1.1849
|3711
|2005.11.09 14:03
|modify
|1029
|1.00
|1.1749
|1.1773
|1.1849
�
|3712
|2005.11.09 14:05
|s/l
|1029
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1849
|240.00
|58340.00
|3713
|2005.11.09 14:05
|sell
|1030
|1.00
|1.1770
|1.1820
|1.1690
�
|3714
|2005.11.09 14:13
|modify
|1030
|1.00
|1.1770
|1.1762
|1.1690
|3715
|2005.11.09 14:19
|s/l
|1030
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1690
|80.00
|58420.00
�
|3716
|2005.11.09 14:19
|sell
|1031
|1.00
|1.1764
|1.1814
|1.1684
|3717
|2005.11.09 14:33
|modify
|1031
|1.00
|1.1764
|1.1761
|1.1684
�
|3718
|2005.11.09 14:33
|modify
|1031
|1.00
|1.1764
|1.1756
|1.1684
|3719
|2005.11.09 14:40
|modify
|1031
|1.00
|1.1764
|1.1746
|1.1684
�
|3720
|2005.11.09 14:41
|modify
|1031
|1.00
|1.1764
|1.1741
|1.1684
|3721
|2005.11.09 14:41
|s/l
|1031
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1684
|230.00
|58650.00
�
|3722
|2005.11.09 14:41
|buy
|1032
|1.00
|1.1743
|1.1693
|1.1843
|3723
|2005.11.09 18:05
|modify
|1032
|1.00
|1.1743
|1.1750
|1.1843
�
|3724
|2005.11.09 18:05
|s/l
|1032
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1843
|70.00
|58720.00
|3725
|2005.11.09 18:05
|sell
|1033
|1.00
|1.1748
|1.1798
|1.1668
�
|3726
|2005.11.09 18:11
|modify
|1033
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1668
|3727
|2005.11.09 18:26
|s/l
|1033
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1668
|0.00
|58720.00
�
|3728
|2005.11.09 18:26
|sell
|1034
|1.00
|1.1757
|1.1807
|1.1677
|3729
|2005.11.09 18:26
|modify
|1034
|1.00
|1.1757
|1.1754
|1.1677
�
|3730
|2005.11.09 18:26
|modify
|1034
|1.00
|1.1757
|1.1749
|1.1677
|3731
|2005.11.09 18:29
|s/l
|1034
|1.00
|1.1749
|1.1749
|1.1677
|80.00
|58800.00
�
|3732
|2005.11.09 18:29
|sell
|1035
|1.00
|1.1757
|1.1807
|1.1677
|3733
|2005.11.10 13:30
|modify
|1035
|1.00
|1.1757
|1.1756
|1.1677
�
|3734
|2005.11.10 13:30
|s/l
|1035
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1677
|10.00
|58810.00
|3735
|2005.11.10 13:30
|buy
|1036
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
�
|3736
|2005.11.10 13:37
|modify
|1036
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1862
|3737
|2005.11.10 13:37
|modify
|1036
|1.00
|1.1762
|1.1771
|1.1862
�
|3738
|2005.11.10 13:38
|s/l
|1036
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1862
|90.00
|58900.00
|3739
|2005.11.10 13:38
|buy
|1037
|1.00
|1.1772
|1.1722
|1.1872
�
|3740
|2005.11.10 13:40
|modify
|1037
|1.00
|1.1772
|1.1775
|1.1872
|3741
|2005.11.10 13:40
|modify
|1037
|1.00
|1.1772
|1.1779
|1.1872
�
|3742
|2005.11.10 13:40
|modify
|1037
|1.00
|1.1772
|1.1781
|1.1872
|3743
|2005.11.10 13:43
|s/l
|1037
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1872
|90.00
|58990.00
�
|3744
|2005.11.10 13:43
|sell
|1038
|1.00
|1.1780
|1.1830
|1.1700
|3745
|2005.11.10 13:52
|modify
|1038
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1700
�
|3746
|2005.11.10 13:52
|modify
|1038
|1.00
|1.1780
|1.1776
|1.1700
|3747
|2005.11.10 13:53
|modify
|1038
|1.00
|1.1780
|1.1771
|1.1700
�
|3748
|2005.11.10 13:53
|modify
|1038
|1.00
|1.1780
|1.1768
|1.1700
|3749
|2005.11.10 13:53
|s/l
|1038
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1700
|120.00
|59110.00
�
|3750
|2005.11.10 13:53
|buy
|1039
|1.00
|1.1768
|1.1718
|1.1868
|3751
|2005.11.10 19:32
|s/l
|1039
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1868
|-500.00
|58610.00
�
|3752
|2005.11.10 19:32
|buy
|1040
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
|3753
|2005.11.10 19:33
|modify
|1040
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
�
|3754
|2005.11.10 19:34
|s/l
|1040
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|0.00
|58610.00
|3755
|2005.11.10 19:34
|buy
|1041
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
�
|3756
|2005.11.14 00:00
|modify
|1041
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|3757
|2005.11.14 00:00
|modify
|1041
|1.00
|1.1718
|1.1719
|1.1818
�
|3758
|2005.11.14 00:05
|s/l
|1041
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1818
|10.00
|58620.00
|3759
|2005.11.14 00:05
|sell
|1042
|1.00
|1.1719
|1.1769
|1.1639
�
|3760
|2005.11.14 04:15
|s/l
|1042
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1639
|-500.00
|58120.00
|3761
|2005.11.14 04:15
|sell
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1820
|1.1690
�
|3762
|2005.11.14 06:30
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.1690
|3763
|2005.11.14 07:00
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1764
|1.1690
�
|3764
|2005.11.14 07:00
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1763
|1.1690
|3765
|2005.11.14 07:10
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1762
|1.1690
�
|3766
|2005.11.14 07:36
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1761
|1.1690
|3767
|2005.11.14 07:37
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1760
|1.1690
�
|3768
|2005.11.14 08:02
|modify
|1043
|1.00
|1.1770
|1.1757
|1.1690
|3769
|2005.11.14 08:35
|s/l
|1043
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1690
|130.00
|58250.00
�
|3770
|2005.11.14 08:35
|sell
|1044
|1.00
|1.1755
|1.1805
|1.1675
|3771
|2005.11.14 10:42
|modify
|1044
|1.00
|1.1755
|1.1753
|1.1675
�
|3772
|2005.11.14 10:45
|modify
|1044
|1.00
|1.1755
|1.1752
|1.1675
|3773
|2005.11.14 10:51
|s/l
|1044
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1675
|30.00
|58280.00
�
|3774
|2005.11.14 10:51
|buy
|1045
|1.00
|1.1752
|1.1702
|1.1852
|3775
|2005.11.14 13:20
|s/l
|1045
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1852
|-500.00
|57780.00
�
|3776
|2005.11.14 13:20
|buy
|1046
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1799
|3777
|2005.11.15 12:06
|s/l
|1046
|1.00
|1.1649
|1.1649
|1.1799
|-500.00
|57280.00
�
|3778
|2005.11.15 12:06
|buy
|1047
|1.00
|1.1651
|1.1601
|1.1751
|3779
|2005.11.15 13:00
|modify
|1047
|1.00
|1.1651
|1.1656
|1.1751
�
|3780
|2005.11.15 13:30
|modify
|1047
|1.00
|1.1651
|1.1660
|1.1751
|3781
|2005.11.15 13:36
|s/l
|1047
|1.00
|1.1660
|1.1660
|1.1751
|90.00
|57370.00
�
|3782
|2005.11.15 13:36
|buy
|1048
|1.00
|1.1662
|1.1612
|1.1762
|3783
|2005.11.15 13:56
|modify
|1048
|1.00
|1.1662
|1.1669
|1.1762
�
|3784
|2005.11.15 13:56
|modify
|1048
|1.00
|1.1662
|1.1673
|1.1762
|3785
|2005.11.15 13:56
|modify
|1048
|1.00
|1.1662
|1.1674
|1.1762
�
|3786
|2005.11.15 14:00
|s/l
|1048
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1762
|120.00
|57490.00
|3787
|2005.11.15 14:00
|buy
|1049
|1.00
|1.1676
|1.1626
|1.1776
�
|3788
|2005.11.15 14:55
|modify
|1049
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1776
|3789
|2005.11.15 15:00
|s/l
|1049
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1776
|0.00
|57490.00
�
|3790
|2005.11.15 15:00
|buy
|1050
|1.00
|1.1659
|1.1609
|1.1759
|3791
|2005.11.15 15:00
|modify
|1050
|1.00
|1.1659
|1.1660
|1.1759
�
|3792
|2005.11.15 15:01
|modify
|1050
|1.00
|1.1659
|1.1663
|1.1759
|3793
|2005.11.15 15:02
|s/l
|1050
|1.00
|1.1663
|1.1663
|1.1759
|40.00
|57530.00
�
|3794
|2005.11.15 15:02
|buy
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1609
|1.1759
|3795
|2005.11.15 15:08
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1659
|1.1759
�
|3796
|2005.11.15 15:09
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1661
|1.1759
|3797
|2005.11.15 15:09
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1662
|1.1759
�
|3798
|2005.11.15 15:09
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1663
|1.1759
|3799
|2005.11.15 15:10
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1664
|1.1759
�
|3800
|2005.11.15 15:11
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1665
|1.1759
|3801
|2005.11.15 15:12
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1666
|1.1759
�
|3802
|2005.11.15 15:12
|modify
|1051
|1.00
|1.1659
|1.1667
|1.1759
|3803
|2005.11.15 15:13
|s/l
|1051
|1.00
|1.1667
|1.1667
|1.1759
|80.00
|57610.00
�
|3804
|2005.11.15 15:13
|buy
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1615
|1.1765
|3805
|2005.11.15 15:19
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1665
|1.1765
�
|3806
|2005.11.15 15:19
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1666
|1.1765
|3807
|2005.11.15 15:20
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1672
|1.1765
�
|3808
|2005.11.15 15:20
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1673
|1.1765
|3809
|2005.11.15 15:22
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1674
|1.1765
�
|3810
|2005.11.15 15:22
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1681
|1.1765
|3811
|2005.11.15 15:25
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1684
|1.1765
�
|3812
|2005.11.15 15:26
|modify
|1052
|1.00
|1.1665
|1.1685
|1.1765
|3813
|2005.11.15 15:30
|s/l
|1052
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1765
|200.00
|57810.00
�
|3814
|2005.11.15 15:30
|sell
|1053
|1.00
|1.1681
|1.1731
|1.1601
|3815
|2005.11.15 23:30
|s/l
|1053
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1601
|-500.00
|57310.00
�
|3816
|2005.11.15 23:30
|sell
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1786
|1.1656
|3817
|2005.11.16 00:48
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1735
|1.1656
�
|3818
|2005.11.16 01:03
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1734
|1.1656
|3819
|2005.11.16 03:19
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1733
|1.1656
�
|3820
|2005.11.16 04:11
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1730
|1.1656
|3821
|2005.11.16 04:24
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1729
|1.1656
�
|3822
|2005.11.16 05:23
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1728
|1.1656
|3823
|2005.11.16 05:33
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1727
|1.1656
�
|3824
|2005.11.16 05:33
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1726
|1.1656
|3825
|2005.11.16 05:36
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1725
|1.1656
�
|3826
|2005.11.16 05:37
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1724
|1.1656
|3827
|2005.11.16 06:39
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1723
|1.1656
�
|3828
|2005.11.16 06:40
|modify
|1054
|1.00
|1.1736
|1.1722
|1.1656
|3829
|2005.11.16 07:30
|s/l
|1054
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1656
|140.00
|57450.00
�
|3830
|2005.11.16 07:30
|sell
|1055
|1.00
|1.1721
|1.1771
|1.1641
|3831
|2005.11.16 10:30
|modify
|1055
|1.00
|1.1721
|1.1708
|1.1641
�
|3832
|2005.11.16 10:31
|s/l
|1055
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1641
|130.00
|57580.00
|3833
|2005.11.16 10:31
|buy
|1056
|1.00
|1.1708
|1.1658
|1.1808
�
|3834
|2005.11.16 14:41
|s/l
|1056
|1.00
|1.1658
|1.1658
|1.1808
|-500.00
|57080.00
|3835
|2005.11.16 14:41
|buy
|1057
|1.00
|1.1660
|1.1610
|1.1760
�
|3836
|2005.11.16 16:01
|modify
|1057
|1.00
|1.1660
|1.1664
|1.1760
|3837
|2005.11.16 16:02
|modify
|1057
|1.00
|1.1660
|1.1666
|1.1760
�
|3838
|2005.11.16 16:02
|modify
|1057
|1.00
|1.1660
|1.1668
|1.1760
|3839
|2005.11.16 16:03
|modify
|1057
|1.00
|1.1660
|1.1669
|1.1760
�
|3840
|2005.11.16 16:04
|s/l
|1057
|1.00
|1.1669
|1.1669
|1.1760
|90.00
|57170.00
|3841
|2005.11.16 16:04
|buy
|1058
|1.00
|1.1670
|1.1620
|1.1770
�
|3842
|2005.11.16 16:15
|modify
|1058
|1.00
|1.1670
|1.1673
|1.1770
|3843
|2005.11.16 16:16
|modify
|1058
|1.00
|1.1670
|1.1676
|1.1770
�
|3844
|2005.11.16 16:47
|s/l
|1058
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1770
|60.00
|57230.00
|3845
|2005.11.16 16:47
|buy
|1059
|1.00
|1.1677
|1.1627
|1.1777
�
|3846
|2005.11.16 17:24
|modify
|1059
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1777
|3847
|2005.11.16 17:25
|modify
|1059
|1.00
|1.1677
|1.1678
|1.1777
�
|3848
|2005.11.16 17:26
|s/l
|1059
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1777
|10.00
|57240.00
|3849
|2005.11.16 17:26
|sell
|1060
|1.00
|1.1678
|1.1728
|1.1598
�
|3850
|2005.11.17 02:56
|modify
|1060
|1.00
|1.1678
|1.1677
|1.1598
|3851
|2005.11.17 02:56
|modify
|1060
|1.00
|1.1678
|1.1675
|1.1598
�
|3852
|2005.11.17 03:15
|s/l
|1060
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1598
|30.00
|57270.00
|3853
|2005.11.17 03:15
|sell
|1061
|1.00
|1.1675
|1.1725
|1.1595
�
|3854
|2005.11.17 07:31
|modify
|1061
|1.00
|1.1675
|1.1671
|1.1595
|3855
|2005.11.17 07:41
|s/l
|1061
|1.00
|1.1671
|1.1671
|1.1595
|40.00
|57310.00
�
|3856
|2005.11.17 07:41
|buy
|1062
|1.00
|1.1671
|1.1621
|1.1771
|3857
|2005.11.17 08:50
|modify
|1062
|1.00
|1.1671
|1.1679
|1.1771
�
|3858
|2005.11.17 08:50
|modify
|1062
|1.00
|1.1671
|1.1681
|1.1771
|3859
|2005.11.17 08:51
|s/l
|1062
|1.00
|1.1681
|1.1681
|1.1771
|100.00
|57410.00
�
|3860
|2005.11.17 08:51
|sell
|1063
|1.00
|1.1678
|1.1728
|1.1598
|3861
|2005.11.17 15:55
|s/l
|1063
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1598
|-500.00
|56910.00
�
|3862
|2005.11.17 15:55
|sell
|1064
|1.00
|1.1726
|1.1776
|1.1646
|3863
|2005.11.17 16:17
|modify
|1064
|1.00
|1.1726
|1.1725
|1.1646
�
|3864
|2005.11.17 16:19
|s/l
|1064
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1646
|10.00
|56920.00
|3865
|2005.11.17 16:19
|sell
|1065
|1.00
|1.1724
|1.1774
|1.1644
�
|3866
|2005.11.17 16:45
|modify
|1065
|1.00
|1.1724
|1.1718
|1.1644
|3867
|2005.11.17 17:04
|s/l
|1065
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1644
|60.00
|56980.00
�
|3868
|2005.11.17 17:04
|sell
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1766
|1.1636
|3869
|2005.11.18 08:19
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1713
|1.1636
�
|3870
|2005.11.18 08:20
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1710
|1.1636
|3871
|2005.11.18 08:24
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1708
|1.1636
�
|3872
|2005.11.18 08:27
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1705
|1.1636
|3873
|2005.11.18 08:27
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1704
|1.1636
�
|3874
|2005.11.18 08:27
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1702
|1.1636
|3875
|2005.11.18 08:33
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1700
|1.1636
�
|3876
|2005.11.18 08:37
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1699
|1.1636
|3877
|2005.11.18 08:40
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1698
|1.1636
�
|3878
|2005.11.18 08:40
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1696
|1.1636
|3879
|2005.11.18 08:41
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1692
|1.1636
�
|3880
|2005.11.18 08:41
|modify
|1066
|1.00
|1.1716
|1.1689
|1.1636
|3881
|2005.11.18 09:05
|s/l
|1066
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1636
|270.00
|57250.00
�
|3882
|2005.11.18 09:05
|buy
|1067
|1.00
|1.1689
|1.1639
|1.1789
|3883
|2005.11.18 13:45
|modify
|1067
|1.00
|1.1689
|1.1708
|1.1789
�
|3884
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1067
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1789
|190.00
|57440.00
|3885
|2005.11.18 13:45
|buy
|1068
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|3886
|2005.11.18 13:45
|modify
|1068
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
|3887
|2005.11.18 13:45
|modify
|1068
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
�
|3888
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1068
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|57600.00
|3889
|2005.11.18 13:45
|buy
|1069
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
�
|3890
|2005.11.18 13:45
|modify
|1069
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
|3891
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1069
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|57850.00
�
|3892
|2005.11.18 13:45
|buy
|1070
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
|3893
|2005.11.18 13:45
|modify
|1070
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
�
|3894
|2005.11.18 13:45
|modify
|1070
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
|3895
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1070
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|58010.00
�
|3896
|2005.11.18 13:45
|buy
|1071
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
|3897
|2005.11.18 13:45
|modify
|1071
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
�
|3898
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1071
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|58260.00
|3899
|2005.11.18 13:45
|buy
|1072
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|3900
|2005.11.18 13:45
|modify
|1072
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
|3901
|2005.11.18 13:45
|modify
|1072
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
�
|3902
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1072
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|58420.00
|3903
|2005.11.18 13:45
|buy
|1073
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
�
|3904
|2005.11.18 13:45
|modify
|1073
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
|3905
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1073
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|58670.00
�
|3906
|2005.11.18 13:45
|buy
|1074
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
|3907
|2005.11.18 13:45
|modify
|1074
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
�
|3908
|2005.11.18 13:45
|modify
|1074
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
|3909
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1074
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|58830.00
�
|3910
|2005.11.18 13:45
|buy
|1075
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
|3911
|2005.11.18 13:45
|modify
|1075
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
�
|3912
|2005.11.18 13:45
|s/l
|1075
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|59080.00
|3913
|2005.11.18 13:45
|buy
|1076
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|3914
|2005.11.18 13:46
|modify
|1076
|1.00
|1.1688
|1.1708
|1.1788
|3915
|2005.11.18 13:46
|s/l
|1076
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1788
|200.00
|59280.00
�
|3916
|2005.11.18 13:46
|sell
|1077
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|3917
|2005.11.18 13:47
|modify
|1077
|1.00
|1.1705
|1.1694
|1.1625
�
|3918
|2005.11.18 13:47
|modify
|1077
|1.00
|1.1705
|1.1686
|1.1625
|3919
|2005.11.18 13:47
|s/l
|1077
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1625
|190.00
|59470.00
�
|3920
|2005.11.18 13:47
|sell
|1078
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|3921
|2005.11.18 13:47
|modify
|1078
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
�
|3922
|2005.11.18 13:48
|s/l
|1078
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|59550.00
|3923
|2005.11.18 13:48
|sell
|1079
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
�
|3924
|2005.11.18 13:48
|modify
|1079
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
|3925
|2005.11.18 13:48
|modify
|1079
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|3926
|2005.11.18 13:48
|s/l
|1079
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|59660.00
|3927
|2005.11.18 13:48
|sell
|1080
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|3928
|2005.11.18 13:48
|modify
|1080
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
|3929
|2005.11.18 13:48
|s/l
|1080
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|59740.00
�
|3930
|2005.11.18 13:48
|sell
|1081
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
|3931
|2005.11.18 13:48
|modify
|1081
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|3932
|2005.11.18 13:50
|s/l
|1081
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|59850.00
|3933
|2005.11.18 13:50
|sell
|1082
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
�
|3934
|2005.11.18 13:50
|modify
|1082
|1.00
|1.1703
|1.1699
|1.1623
|3935
|2005.11.18 13:50
|modify
|1082
|1.00
|1.1703
|1.1692
|1.1623
�
|3936
|2005.11.18 13:50
|s/l
|1082
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1623
|110.00
|59960.00
|3937
|2005.11.18 13:50
|sell
|1083
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|3938
|2005.11.18 13:50
|modify
|1083
|1.00
|1.1705
|1.1701
|1.1625
|3939
|2005.11.18 13:50
|s/l
|1083
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1625
|40.00
|60000.00
�
|3940
|2005.11.18 13:50
|sell
|1084
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
|3941
|2005.11.18 13:50
|modify
|1084
|1.00
|1.1703
|1.1699
|1.1623
�
|3942
|2005.11.18 13:50
|modify
|1084
|1.00
|1.1703
|1.1692
|1.1623
|3943
|2005.11.18 13:50
|s/l
|1084
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1623
|110.00
|60110.00
�
|3944
|2005.11.18 13:50
|sell
|1085
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|3945
|2005.11.18 13:50
|modify
|1085
|1.00
|1.1705
|1.1701
|1.1625
�
|3946
|2005.11.18 13:51
|s/l
|1085
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1625
|40.00
|60150.00
|3947
|2005.11.18 13:51
|sell
|1086
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
�
|3948
|2005.11.18 13:55
|modify
|1086
|1.00
|1.1703
|1.1697
|1.1623
|3949
|2005.11.18 13:55
|s/l
|1086
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1623
|60.00
|60210.00
�
|3950
|2005.11.18 13:55
|sell
|1087
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
|3951
|2005.11.18 13:55
|modify
|1087
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
�
|3952
|2005.11.18 13:55
|modify
|1087
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
|3953
|2005.11.18 13:55
|s/l
|1087
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|60320.00
�
|3954
|2005.11.18 13:55
|sell
|1088
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|3955
|2005.11.18 13:55
|modify
|1088
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
�
|3956
|2005.11.18 13:55
|s/l
|1088
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|60400.00
|3957
|2005.11.18 13:55
|sell
|1089
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
�
|3958
|2005.11.18 13:55
|modify
|1089
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
|3959
|2005.11.18 13:55
|modify
|1089
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|3960
|2005.11.18 13:56
|s/l
|1089
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|60510.00
|3961
|2005.11.18 13:56
|sell
|1090
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|3962
|2005.11.18 13:56
|modify
|1090
|1.00
|1.1705
|1.1686
|1.1625
|3963
|2005.11.18 13:56
|modify
|1090
|1.00
|1.1705
|1.1685
|1.1625
�
|3964
|2005.11.18 13:57
|s/l
|1090
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1625
|200.00
|60710.00
|3965
|2005.11.18 13:57
|buy
|1091
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1787
�
|3966
|2005.11.18 13:57
|modify
|1091
|1.00
|1.1687
|1.1688
|1.1787
|3967
|2005.11.18 13:57
|modify
|1091
|1.00
|1.1687
|1.1695
|1.1787
�
|3968
|2005.11.18 13:57
|s/l
|1091
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1787
|80.00
|60790.00
|3969
|2005.11.18 13:57
|buy
|1092
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1780
�
|3970
|2005.11.18 13:57
|modify
|1092
|1.00
|1.1680
|1.1698
|1.1780
|3971
|2005.11.18 13:58
|s/l
|1092
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1780
|180.00
|60970.00
�
|3972
|2005.11.18 13:58
|buy
|1093
|1.00
|1.1684
|1.1634
|1.1784
|3973
|2005.11.18 13:58
|modify
|1093
|1.00
|1.1684
|1.1688
|1.1784
�
|3974
|2005.11.18 13:58
|modify
|1093
|1.00
|1.1684
|1.1695
|1.1784
|3975
|2005.11.18 13:58
|s/l
|1093
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1784
|110.00
|61080.00
�
|3976
|2005.11.18 13:58
|buy
|1094
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1780
|3977
|2005.11.18 13:58
|modify
|1094
|1.00
|1.1680
|1.1698
|1.1780
�
|3978
|2005.11.18 13:58
|s/l
|1094
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1780
|180.00
|61260.00
|3979
|2005.11.18 13:58
|buy
|1095
|1.00
|1.1684
|1.1634
|1.1784
�
|3980
|2005.11.18 13:59
|modify
|1095
|1.00
|1.1684
|1.1698
|1.1784
|3981
|2005.11.18 14:00
|modify
|1095
|1.00
|1.1684
|1.1728
|1.1784
�
|3982
|2005.11.18 14:00
|modify
|1095
|1.00
|1.1684
|1.1732
|1.1784
|3983
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1095
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1784
|480.00
|61740.00
�
|3984
|2005.11.18 14:00
|sell
|1096
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.1650
|3985
|2005.11.18 14:00
|modify
|1096
|1.00
|1.1730
|1.1729
|1.1650
�
|3986
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1096
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1650
|10.00
|61750.00
|3987
|2005.11.18 14:00
|sell
|1097
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|3988
|2005.11.18 14:00
|modify
|1097
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|3989
|2005.11.18 14:00
|modify
|1097
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|3990
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1097
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|61890.00
|3991
|2005.11.18 14:00
|sell
|1098
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|3992
|2005.11.18 14:00
|modify
|1098
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|3993
|2005.11.18 14:00
|modify
|1098
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|3994
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1098
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|62030.00
|3995
|2005.11.18 14:00
|sell
|1099
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|3996
|2005.11.18 14:00
|modify
|1099
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|3997
|2005.11.18 14:00
|modify
|1099
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|3998
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1099
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|62170.00
|3999
|2005.11.18 14:00
|sell
|1100
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|4000
|2005.11.18 14:00
|modify
|1100
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|4001
|2005.11.18 14:00
|modify
|1100
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|4002
|2005.11.18 14:00
|s/l
|1100
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|62310.00
|4003
|2005.11.18 14:00
|sell
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|4004
|2005.11.18 14:10
|modify
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|4005
|2005.11.18 14:11
|modify
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1735
|1.1663
�
|4006
|2005.11.18 14:11
|modify
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1734
|1.1663
|4007
|2005.11.18 14:11
|modify
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1732
|1.1663
�
|4008
|2005.11.18 14:11
|modify
|1101
|1.00
|1.1743
|1.1727
|1.1663
|4009
|2005.11.18 14:12
|s/l
|1101
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1663
|160.00
|62470.00
�
|4010
|2005.11.18 14:12
|sell
|1102
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|4011
|2005.11.18 14:12
|modify
|1102
|1.00
|1.1738
|1.1737
|1.1658
�
|4012
|2005.11.18 14:12
|modify
|1102
|1.00
|1.1738
|1.1727
|1.1658
|4013
|2005.11.18 14:12
|s/l
|1102
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1658
|110.00
|62580.00
�
|4014
|2005.11.18 14:12
|sell
|1103
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|4015
|2005.11.18 14:13
|modify
|1103
|1.00
|1.1738
|1.1737
|1.1658
�
|4016
|2005.11.18 14:13
|modify
|1103
|1.00
|1.1738
|1.1727
|1.1658
|4017
|2005.11.18 14:13
|s/l
|1103
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1658
|110.00
|62690.00
�
|4018
|2005.11.18 14:13
|sell
|1104
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|4019
|2005.11.18 14:41
|s/l
|1104
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1658
|-500.00
|62190.00
�
|4020
|2005.11.18 14:41
|sell
|1105
|1.00
|1.1790
|1.1840
|1.1710
|4021
|2005.11.18 14:42
|modify
|1105
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1710
�
|4022
|2005.11.18 14:42
|s/l
|1105
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1710
|0.00
|62190.00
|4023
|2005.11.18 14:42
|sell
|1106
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
�
|4024
|2005.11.18 14:42
|modify
|1106
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
|4025
|2005.11.18 14:42
|modify
|1106
|1.00
|1.1795
|1.1792
|1.1715
�
|4026
|2005.11.18 14:42
|modify
|1106
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
|4027
|2005.11.18 14:42
|s/l
|1106
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1715
|50.00
|62240.00
�
|4028
|2005.11.18 14:42
|sell
|1107
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
|4029
|2005.11.18 14:42
|modify
|1107
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
�
|4030
|2005.11.18 14:43
|modify
|1107
|1.00
|1.1795
|1.1792
|1.1715
|4031
|2005.11.18 14:43
|modify
|1107
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
�
|4032
|2005.11.18 14:43
|s/l
|1107
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1715
|50.00
|62290.00
|4033
|2005.11.18 14:43
|sell
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
�
|4034
|2005.11.18 14:43
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
|4035
|2005.11.18 14:48
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
�
|4036
|2005.11.18 14:50
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1788
|1.1715
|4037
|2005.11.18 14:51
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1786
|1.1715
�
|4038
|2005.11.18 14:51
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1785
|1.1715
|4039
|2005.11.18 14:52
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1781
|1.1715
�
|4040
|2005.11.18 14:52
|modify
|1108
|1.00
|1.1795
|1.1780
|1.1715
|4041
|2005.11.18 14:55
|s/l
|1108
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1715
|150.00
|62440.00
�
|4042
|2005.11.18 14:55
|sell
|1109
|1.00
|1.1778
|1.1828
|1.1698
|4043
|2005.11.18 15:03
|modify
|1109
|1.00
|1.1778
|1.1765
|1.1698
�
|4044
|2005.11.18 15:03
|modify
|1109
|1.00
|1.1778
|1.1764
|1.1698
|4045
|2005.11.18 15:03
|modify
|1109
|1.00
|1.1778
|1.1763
|1.1698
�
|4046
|2005.11.18 15:04
|s/l
|1109
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1698
|150.00
|62590.00
|4047
|2005.11.18 15:04
|sell
|1110
|1.00
|1.1766
|1.1816
|1.1686
�
|4048
|2005.11.18 15:04
|modify
|1110
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1686
|4049
|2005.11.18 15:04
|modify
|1110
|1.00
|1.1766
|1.1765
|1.1686
�
|4050
|2005.11.18 15:04
|modify
|1110
|1.00
|1.1766
|1.1764
|1.1686
|4051
|2005.11.18 15:04
|modify
|1110
|1.00
|1.1766
|1.1763
|1.1686
�
|4052
|2005.11.18 15:04
|s/l
|1110
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1686
|30.00
|62620.00
|4053
|2005.11.18 15:04
|sell
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1816
|1.1686
�
|4054
|2005.11.18 15:05
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1763
|1.1686
|4055
|2005.11.18 15:05
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1755
|1.1686
�
|4056
|2005.11.18 15:05
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1754
|1.1686
|4057
|2005.11.18 15:06
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1752
|1.1686
�
|4058
|2005.11.18 15:06
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1738
|1.1686
|4059
|2005.11.18 15:06
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1737
|1.1686
�
|4060
|2005.11.18 15:06
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1686
|4061
|2005.11.18 15:06
|modify
|1111
|1.00
|1.1766
|1.1735
|1.1686
�
|4062
|2005.11.18 15:06
|s/l
|1111
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1686
|310.00
|62930.00
|4063
|2005.11.18 15:06
|sell
|1112
|1.00
|1.1735
|1.1785
|1.1655
�
|4064
|2005.11.18 15:07
|modify
|1112
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1655
|4065
|2005.11.18 15:07
|s/l
|1112
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1655
|0.00
|62930.00
�
|4066
|2005.11.18 15:07
|sell
|1113
|1.00
|1.1739
|1.1789
|1.1659
|4067
|2005.11.18 15:08
|modify
|1113
|1.00
|1.1739
|1.1739
|1.1659
�
|4068
|2005.11.18 15:08
|modify
|1113
|1.00
|1.1739
|1.1738
|1.1659
|4069
|2005.11.18 15:08
|modify
|1113
|1.00
|1.1739
|1.1735
|1.1659
�
|4070
|2005.11.18 15:08
|s/l
|1113
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1659
|40.00
|62970.00
|4071
|2005.11.18 15:08
|sell
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1789
|1.1659
�
|4072
|2005.11.18 15:17
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1733
|1.1659
|4073
|2005.11.18 15:17
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1732
|1.1659
�
|4074
|2005.11.18 15:17
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1731
|1.1659
|4075
|2005.11.18 15:18
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1728
|1.1659
�
|4076
|2005.11.18 15:19
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1727
|1.1659
|4077
|2005.11.18 15:19
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1726
|1.1659
�
|4078
|2005.11.18 15:20
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1717
|1.1659
|4079
|2005.11.18 15:20
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1716
|1.1659
�
|4080
|2005.11.18 15:20
|modify
|1114
|1.00
|1.1739
|1.1715
|1.1659
|4081
|2005.11.18 15:21
|s/l
|1114
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1659
|240.00
|63210.00
�
|4082
|2005.11.18 15:21
|sell
|1115
|1.00
|1.1717
|1.1767
|1.1637
|4083
|2005.11.18 15:21
|modify
|1115
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1637
�
|4084
|2005.11.18 15:21
|modify
|1115
|1.00
|1.1717
|1.1715
|1.1637
|4085
|2005.11.18 15:21
|s/l
|1115
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1637
|20.00
|63230.00
�
|4086
|2005.11.18 15:21
|sell
|1116
|1.00
|1.1717
|1.1767
|1.1637
|4087
|2005.11.18 18:31
|s/l
|1116
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1637
|-500.00
|62730.00
�
|4088
|2005.11.18 18:31
|sell
|1117
|1.00
|1.1765
|1.1815
|1.1685
|4089
|2005.11.21 08:24
|s/l
|1117
|1.00
|1.1815
|1.1815
|1.1685
|-500.00
|62230.00
�
|4090
|2005.11.21 08:24
|sell
|1118
|1.00
|1.1815
|1.1865
|1.1735
|4091
|2005.11.21 15:06
|modify
|1118
|1.00
|1.1815
|1.1795
|1.1735
�
|4092
|2005.11.21 15:06
|s/l
|1118
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1735
|200.00
|62430.00
|4093
|2005.11.21 15:06
|buy
|1119
|1.00
|1.1812
|1.1762
|1.1912
�
|4094
|2005.11.21 15:07
|modify
|1119
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1912
|4095
|2005.11.21 15:07
|s/l
|1119
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1912
|0.00
|62430.00
�
|4096
|2005.11.21 15:07
|buy
|1120
|1.00
|1.1811
|1.1761
|1.1911
|4097
|2005.11.21 15:10
|s/l
|1120
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1911
|-500.00
|61930.00
�
|4098
|2005.11.21 15:10
|buy
|1121
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|4099
|2005.11.21 15:10
|modify
|1121
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
�
|4100
|2005.11.21 15:10
|modify
|1121
|1.00
|1.1751
|1.1765
|1.1851
|4101
|2005.11.21 15:10
|s/l
|1121
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1851
|140.00
|62070.00
�
|4102
|2005.11.21 15:10
|buy
|1122
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|4103
|2005.11.21 15:10
|modify
|1122
|1.00
|1.1751
|1.1760
|1.1851
�
|4104
|2005.11.21 15:11
|modify
|1122
|1.00
|1.1751
|1.1761
|1.1851
|4105
|2005.11.21 15:11
|modify
|1122
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
�
|4106
|2005.11.21 15:11
|s/l
|1122
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1851
|120.00
|62190.00
|4107
|2005.11.21 15:11
|buy
|1123
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
�
|4108
|2005.11.21 15:11
|modify
|1123
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
|4109
|2005.11.21 15:11
|modify
|1123
|1.00
|1.1751
|1.1765
|1.1851
�
|4110
|2005.11.21 15:11
|modify
|1123
|1.00
|1.1751
|1.1766
|1.1851
|4111
|2005.11.21 15:11
|modify
|1123
|1.00
|1.1751
|1.1773
|1.1851
�
|4112
|2005.11.21 15:12
|s/l
|1123
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1851
|220.00
|62410.00
|4113
|2005.11.21 15:12
|buy
|1124
|1.00
|1.1774
|1.1724
|1.1874
�
|4114
|2005.11.21 15:14
|modify
|1124
|1.00
|1.1774
|1.1775
|1.1874
|4115
|2005.11.21 15:14
|s/l
|1124
|1.00
|1.1775
|1.1775
|1.1874
|10.00
|62420.00
�
|4116
|2005.11.21 15:14
|buy
|1125
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
|4117
|2005.11.21 15:14
|modify
|1125
|1.00
|1.1762
|1.1765
|1.1862
�
|4118
|2005.11.21 15:14
|modify
|1125
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1862
|4119
|2005.11.21 15:14
|modify
|1125
|1.00
|1.1762
|1.1772
|1.1862
�
|4120
|2005.11.21 15:14
|s/l
|1125
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1862
|100.00
|62520.00
|4121
|2005.11.21 15:14
|buy
|1126
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
�
|4122
|2005.11.21 15:21
|modify
|1126
|1.00
|1.1762
|1.1763
|1.1862
|4123
|2005.11.21 15:22
|modify
|1126
|1.00
|1.1762
|1.1764
|1.1862
�
|4124
|2005.11.21 15:24
|s/l
|1126
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1862
|20.00
|62540.00
|4125
|2005.11.21 15:24
|buy
|1127
|1.00
|1.1766
|1.1716
|1.1866
�
|4126
|2005.11.21 15:28
|modify
|1127
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1866
|4127
|2005.11.21 15:32
|s/l
|1127
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1866
|0.00
|62540.00
�
|4128
|2005.11.21 15:32
|buy
|1128
|1.00
|1.1766
|1.1716
|1.1866
|4129
|2005.11.22 08:40
|s/l
|1128
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1866
|-500.00
|62040.00
�
|4130
|2005.11.22 08:40
|buy
|1129
|1.00
|1.1714
|1.1664
|1.1814
|4131
|2005.11.22 15:47
|modify
|1129
|1.00
|1.1714
|1.1721
|1.1814
�
|4132
|2005.11.22 15:47
|s/l
|1129
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1814
|70.00
|62110.00
|4133
|2005.11.22 15:47
|sell
|1130
|1.00
|1.1719
|1.1769
|1.1639
�
|4134
|2005.11.22 19:03
|s/l
|1130
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1639
|-500.00
|61610.00
|4135
|2005.11.22 19:03
|sell
|1131
|1.00
|1.1767
|1.1817
|1.1687
�
|4136
|2005.11.22 19:23
|s/l
|1131
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1687
|-500.00
|61110.00
|4137
|2005.11.22 19:23
|sell
|1132
|1.00
|1.1815
|1.1865
|1.1735
�
|4138
|2005.11.22 19:25
|modify
|1132
|1.00
|1.1815
|1.1814
|1.1735
|4139
|2005.11.22 19:42
|s/l
|1132
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.1735
|10.00
|61120.00
�
|4140
|2005.11.22 19:42
|sell
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1863
|1.1733
|4141
|2005.11.23 00:23
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1733
�
|4142
|2005.11.23 00:30
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1811
|1.1733
|4143
|2005.11.23 00:33
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1810
|1.1733
�
|4144
|2005.11.23 00:33
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1808
|1.1733
|4145
|2005.11.23 00:34
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1805
|1.1733
�
|4146
|2005.11.23 00:42
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1804
|1.1733
|4147
|2005.11.23 00:43
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1803
|1.1733
�
|4148
|2005.11.23 00:43
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1802
|1.1733
|4149
|2005.11.23 00:43
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1801
|1.1733
�
|4150
|2005.11.23 00:44
|modify
|1133
|1.00
|1.1813
|1.1800
|1.1733
|4151
|2005.11.23 01:32
|s/l
|1133
|1.00
|1.1800
|1.1800
|1.1733
|130.00
|61250.00
�
|4152
|2005.11.23 01:32
|buy
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1751
|1.1901
|4153
|2005.11.23 05:36
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1901
�
|4154
|2005.11.23 05:36
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1802
|1.1901
|4155
|2005.11.23 05:39
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1803
|1.1901
�
|4156
|2005.11.23 05:49
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1804
|1.1901
|4157
|2005.11.23 05:53
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1805
|1.1901
�
|4158
|2005.11.23 05:53
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1806
|1.1901
|4159
|2005.11.23 05:54
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1807
|1.1901
�
|4160
|2005.11.23 05:58
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1808
|1.1901
|4161
|2005.11.23 05:59
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1809
|1.1901
�
|4162
|2005.11.23 06:07
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1810
|1.1901
|4163
|2005.11.23 06:07
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1812
|1.1901
�
|4164
|2005.11.23 06:08
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1813
|1.1901
|4165
|2005.11.23 06:08
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1815
|1.1901
�
|4166
|2005.11.23 06:10
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1817
|1.1901
|4167
|2005.11.23 06:10
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1821
|1.1901
�
|4168
|2005.11.23 06:11
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1827
|1.1901
|4169
|2005.11.23 06:11
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1828
|1.1901
�
|4170
|2005.11.23 06:11
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1832
|1.1901
|4171
|2005.11.23 06:12
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1833
|1.1901
�
|4172
|2005.11.23 06:12
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1834
|1.1901
|4173
|2005.11.23 06:12
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1836
|1.1901
�
|4174
|2005.11.23 06:13
|modify
|1134
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1901
|4175
|2005.11.23 06:13
|s/l
|1134
|1.00
|1.1851
|1.1851
|1.1901
|500.00
|61750.00
�
|4176
|2005.11.23 06:13
|sell
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1901
|1.1771
|4177
|2005.11.23 06:35
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1845
|1.1771
�
|4178
|2005.11.23 07:20
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1844
|1.1771
|4179
|2005.11.23 07:20
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1843
|1.1771
�
|4180
|2005.11.23 07:20
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1839
|1.1771
|4181
|2005.11.23 07:21
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1838
|1.1771
�
|4182
|2005.11.23 07:21
|modify
|1135
|1.00
|1.1851
|1.1837
|1.1771
|4183
|2005.11.23 07:28
|s/l
|1135
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1771
|140.00
|61890.00
�
|4184
|2005.11.23 07:28
|sell
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1886
|1.1756
|4185
|2005.11.23 08:35
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1833
|1.1756
�
|4186
|2005.11.23 08:53
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1830
|1.1756
|4187
|2005.11.23 08:53
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1829
|1.1756
�
|4188
|2005.11.23 08:53
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1828
|1.1756
|4189
|2005.11.23 08:54
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1827
|1.1756
�
|4190
|2005.11.23 09:07
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1826
|1.1756
|4191
|2005.11.23 09:07
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1825
|1.1756
�
|4192
|2005.11.23 09:07
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1824
|1.1756
|4193
|2005.11.23 09:08
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1823
|1.1756
�
|4194
|2005.11.23 09:08
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1822
|1.1756
|4195
|2005.11.23 09:08
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1819
|1.1756
�
|4196
|2005.11.23 09:14
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1818
|1.1756
|4197
|2005.11.23 09:19
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1816
|1.1756
�
|4198
|2005.11.23 09:22
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1815
|1.1756
|4199
|2005.11.23 09:23
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1814
|1.1756
�
|4200
|2005.11.23 09:23
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1813
|1.1756
|4201
|2005.11.23 09:28
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1811
|1.1756
�
|4202
|2005.11.23 09:31
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1810
|1.1756
|4203
|2005.11.23 09:32
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1807
|1.1756
�
|4204
|2005.11.23 09:33
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1756
|4205
|2005.11.23 10:08
|modify
|1136
|1.00
|1.1836
|1.1805
|1.1756
�
|4206
|2005.11.23 10:25
|s/l
|1136
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1756
|310.00
|62200.00
|4207
|2005.11.23 10:25
|buy
|1137
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.1906
�
|4208
|2005.11.23 21:45
|modify
|1137
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1906
|4209
|2005.11.23 21:47
|modify
|1137
|1.00
|1.1806
|1.1807
|1.1906
�
|4210
|2005.11.23 21:50
|modify
|1137
|1.00
|1.1806
|1.1808
|1.1906
|4211
|2005.11.23 23:13
|s/l
|1137
|1.00
|1.1808
|1.1808
|1.1906
|20.00
|62220.00
�
|4212
|2005.11.23 23:13
|buy
|1138
|1.00
|1.1809
|1.1759
|1.1909
|4213
|2005.11.25 02:05
|s/l
|1138
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1909
|-500.00
|61720.00
�
|4214
|2005.11.25 02:05
|buy
|1139
|1.00
|1.1760
|1.1710
|1.1860
|4215
|2005.11.25 03:12
|modify
|1139
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1860
�
|4216
|2005.11.25 03:13
|modify
|1139
|1.00
|1.1760
|1.1761
|1.1860
|4217
|2005.11.25 03:45
|modify
|1139
|1.00
|1.1760
|1.1762
|1.1860
�
|4218
|2005.11.25 03:56
|modify
|1139
|1.00
|1.1760
|1.1763
|1.1860
|4219
|2005.11.25 07:01
|s/l
|1139
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1860
|30.00
|61750.00
�
|4220
|2005.11.25 07:01
|buy
|1140
|1.00
|1.1765
|1.1715
|1.1865
|4221
|2005.11.25 17:04
|s/l
|1140
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1865
|-500.00
|61250.00
�
|4222
|2005.11.25 17:04
|buy
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1667
|1.1817
|4223
|2005.11.28 15:01
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1718
|1.1817
�
|4224
|2005.11.28 15:02
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1721
|1.1817
|4225
|2005.11.28 15:05
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1734
|1.1817
�
|4226
|2005.11.28 15:06
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1737
|1.1817
|4227
|2005.11.28 15:23
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1739
|1.1817
�
|4228
|2005.11.28 15:23
|modify
|1141
|1.00
|1.1717
|1.1743
|1.1817
|4229
|2005.11.28 15:24
|s/l
|1141
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1817
|260.00
|61510.00
�
|4230
|2005.11.28 15:24
|sell
|1142
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
|4231
|2005.11.28 15:48
|s/l
|1142
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1663
|-500.00
|61010.00
�
|4232
|2005.11.28 15:48
|sell
|1143
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1711
|4233
|2005.11.28 18:19
|s/l
|1143
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1711
|-500.00
|60510.00
�
|4234
|2005.11.28 18:19
|sell
|1144
|1.00
|1.1840
|1.1890
|1.1760
|4235
|2005.11.28 19:11
|s/l
|1144
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1760
|-500.00
|60010.00
�
|4236
|2005.11.28 19:11
|sell
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1940
|1.1810
|4237
|2005.11.28 19:15
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1888
|1.1810
�
|4238
|2005.11.28 19:15
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1887
|1.1810
|4239
|2005.11.28 19:20
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1886
|1.1810
�
|4240
|2005.11.28 19:45
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1881
|1.1810
|4241
|2005.11.28 20:26
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1880
|1.1810
�
|4242
|2005.11.28 20:31
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1879
|1.1810
|4243
|2005.11.28 20:31
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1878
|1.1810
�
|4244
|2005.11.28 20:35
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1877
|1.1810
|4245
|2005.11.28 20:35
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1874
|1.1810
�
|4246
|2005.11.28 20:35
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1872
|1.1810
|4247
|2005.11.28 20:38
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1869
|1.1810
�
|4248
|2005.11.28 20:56
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1868
|1.1810
|4249
|2005.11.28 20:57
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1867
|1.1810
�
|4250
|2005.11.28 20:57
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1866
|1.1810
|4251
|2005.11.28 20:57
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1865
|1.1810
�
|4252
|2005.11.28 20:57
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1863
|1.1810
|4253
|2005.11.28 20:58
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1862
|1.1810
�
|4254
|2005.11.28 20:58
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1861
|1.1810
|4255
|2005.11.28 20:58
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1859
|1.1810
�
|4256
|2005.11.28 21:09
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1858
|1.1810
|4257
|2005.11.28 21:32
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1856
|1.1810
�
|4258
|2005.11.28 21:32
|modify
|1145
|1.00
|1.1890
|1.1853
|1.1810
|4259
|2005.11.28 22:01
|s/l
|1145
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1810
|370.00
|60380.00
�
|4260
|2005.11.28 22:01
|sell
|1146
|1.00
|1.1851
|1.1901
|1.1771
|4261
|2005.11.28 23:46
|modify
|1146
|1.00
|1.1851
|1.1848
|1.1771
�
|4262
|2005.11.29 00:00
|s/l
|1146
|1.00
|1.1848
|1.1848
|1.1771
|30.00
|60410.00
|4263
|2005.11.29 00:03
|buy
|1147
|1.00
|1.1845
|1.1795
|1.1945
�
|4264
|2005.11.29 00:29
|modify
|1147
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|4265
|2005.11.29 01:17
|s/l
|1147
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|0.00
|60410.00
�
|4266
|2005.11.29 01:17
|buy
|1148
|1.00
|1.1846
|1.1796
|1.1946
|4267
|2005.11.29 13:02
|s/l
|1148
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.1946
|-500.00
|59910.00
�
|4268
|2005.11.29 13:02
|buy
|1149
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1897
|4269
|2005.11.29 15:00
|s/l
|1149
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1897
|-500.00
|59410.00
�
|4270
|2005.11.29 15:00
|buy
|1150
|1.00
|1.1745
|1.1695
|1.1845
|4271
|2005.11.29 15:00
|modify
|1150
|1.00
|1.1745
|1.1754
|1.1845
�
|4272
|2005.11.29 15:00
|modify
|1150
|1.00
|1.1745
|1.1762
|1.1845
|4273
|2005.11.29 15:00
|s/l
|1150
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1845
|170.00
|59580.00
�
|4274
|2005.11.29 15:00
|buy
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1714
|1.1864
|4275
|2005.11.29 16:28
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1864
�
|4276
|2005.11.29 16:30
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1766
|1.1864
|4277
|2005.11.29 16:30
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1864
�
|4278
|2005.11.29 16:31
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1768
|1.1864
|4279
|2005.11.29 16:31
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1864
�
|4280
|2005.11.29 16:31
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1770
|1.1864
|4281
|2005.11.29 16:32
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1771
|1.1864
�
|4282
|2005.11.29 16:32
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1775
|1.1864
|4283
|2005.11.29 16:32
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1776
|1.1864
�
|4284
|2005.11.29 16:34
|modify
|1151
|1.00
|1.1764
|1.1777
|1.1864
|4285
|2005.11.29 19:00
|s/l
|1151
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1864
|130.00
|59710.00
�
|4286
|2005.11.29 19:00
|buy
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1728
|1.1878
|4287
|2005.11.29 19:03
|modify
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1878
�
|4288
|2005.11.29 19:03
|modify
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1780
|1.1878
|4289
|2005.11.29 19:03
|modify
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1781
|1.1878
�
|4290
|2005.11.29 19:03
|modify
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1783
|1.1878
|4291
|2005.11.29 19:03
|modify
|1152
|1.00
|1.1778
|1.1784
|1.1878
�
|4292
|2005.11.29 19:40
|s/l
|1152
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1878
|60.00
|59770.00
|4293
|2005.11.29 19:40
|buy
|1153
|1.00
|1.1784
|1.1734
|1.1884
�
|4294
|2005.11.30 08:05
|modify
|1153
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1884
|4295
|2005.11.30 08:40
|s/l
|1153
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1884
|0.00
|59770.00
�
|4296
|2005.11.30 08:40
|buy
|1154
|1.00
|1.1782
|1.1732
|1.1882
|4297
|2005.11.30 15:38
|modify
|1154
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1882
�
|4298
|2005.11.30 15:38
|modify
|1154
|1.00
|1.1782
|1.1788
|1.1882
|4299
|2005.11.30 15:50
|s/l
|1154
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1882
|60.00
|59830.00
�
|4300
|2005.11.30 15:50
|sell
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1837
|1.1707
|4301
|2005.12.01 11:55
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1707
�
|4302
|2005.12.01 11:57
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1786
|1.1707
|4303
|2005.12.01 11:57
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1785
|1.1707
�
|4304
|2005.12.01 11:58
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1782
|1.1707
|4305
|2005.12.01 11:59
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1781
|1.1707
�
|4306
|2005.12.01 12:27
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1780
|1.1707
|4307
|2005.12.01 12:34
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1779
|1.1707
�
|4308
|2005.12.01 12:43
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1777
|1.1707
|4309
|2005.12.01 12:44
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1776
|1.1707
�
|4310
|2005.12.01 12:45
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1773
|1.1707
|4311
|2005.12.01 12:45
|modify
|1155
|1.00
|1.1787
|1.1771
|1.1707
�
|4312
|2005.12.01 12:47
|s/l
|1155
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1707
|160.00
|59990.00
|4313
|2005.12.01 12:47
|buy
|1156
|1.00
|1.1772
|1.1722
|1.1872
�
|4314
|2005.12.01 13:47
|s/l
|1156
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1872
|-500.00
|59490.00
|4315
|2005.12.01 13:47
|buy
|1157
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
�
|4316
|2005.12.01 13:55
|modify
|1157
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|4317
|2005.12.01 14:03
|s/l
|1157
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|0.00
|59490.00
�
|4318
|2005.12.01 14:03
|buy
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1670
|1.1820
|4319
|2005.12.01 18:40
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1820
�
|4320
|2005.12.01 18:42
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1721
|1.1820
|4321
|2005.12.01 18:44
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1722
|1.1820
�
|4322
|2005.12.01 18:44
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1723
|1.1820
|4323
|2005.12.01 19:42
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1724
|1.1820
�
|4324
|2005.12.01 19:51
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1725
|1.1820
|4325
|2005.12.01 19:56
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1729
|1.1820
�
|4326
|2005.12.01 19:56
|modify
|1158
|1.00
|1.1720
|1.1730
|1.1820
|4327
|2005.12.01 20:15
|s/l
|1158
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1820
|100.00
|59590.00
�
|4328
|2005.12.01 20:15
|sell
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.1650
|4329
|2005.12.02 07:23
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1650
�
|4330
|2005.12.02 07:31
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1728
|1.1650
|4331
|2005.12.02 07:32
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1726
|1.1650
�
|4332
|2005.12.02 07:41
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1725
|1.1650
|4333
|2005.12.02 07:44
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1724
|1.1650
�
|4334
|2005.12.02 07:49
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1723
|1.1650
|4335
|2005.12.02 07:54
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1721
|1.1650
�
|4336
|2005.12.02 07:54
|modify
|1159
|1.00
|1.1730
|1.1720
|1.1650
|4337
|2005.12.02 08:05
|s/l
|1159
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1650
|100.00
|59690.00
�
|4338
|2005.12.02 08:05
|buy
|1160
|1.00
|1.1720
|1.1670
|1.1820
|4339
|2005.12.02 13:50
|modify
|1160
|1.00
|1.1720
|1.1722
|1.1820
�
|4340
|2005.12.02 13:58
|modify
|1160
|1.00
|1.1720
|1.1723
|1.1820
|4341
|2005.12.02 13:58
|modify
|1160
|1.00
|1.1720
|1.1734
|1.1820
�
|4342
|2005.12.02 13:59
|s/l
|1160
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1820
|140.00
|59830.00
|4343
|2005.12.02 13:59
|sell
|1161
|1.00
|1.1734
|1.1784
|1.1654
�
|4344
|2005.12.02 14:11
|modify
|1161
|1.00
|1.1734
|1.1733
|1.1654
|4345
|2005.12.02 14:12
|s/l
|1161
|1.00
|1.1733
|1.1733
|1.1654
|10.00
|59840.00
�
|4346
|2005.12.02 14:12
|sell
|1162
|1.00
|1.1731
|1.1781
|1.1651
|4347
|2005.12.02 14:20
|modify
|1162
|1.00
|1.1731
|1.1728
|1.1651
�
|4348
|2005.12.02 14:20
|modify
|1162
|1.00
|1.1731
|1.1719
|1.1651
|4349
|2005.12.02 14:20
|modify
|1162
|1.00
|1.1731
|1.1714
|1.1651
�
|4350
|2005.12.02 14:20
|s/l
|1162
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1651
|170.00
|60010.00
|4351
|2005.12.02 14:20
|sell
|1163
|1.00
|1.1712
|1.1762
|1.1632
�
|4352
|2005.12.02 14:25
|modify
|1163
|1.00
|1.1712
|1.1711
|1.1632
|4353
|2005.12.02 14:52
|modify
|1163
|1.00
|1.1712
|1.1693
|1.1632
�
|4354
|2005.12.02 14:52
|s/l
|1163
|1.00
|1.1693
|1.1693
|1.1632
|190.00
|60200.00
|4355
|2005.12.02 14:52
|buy
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1651
|1.1801
�
|4356
|2005.12.02 17:11
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1801
|4357
|2005.12.02 18:04
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1702
|1.1801
�
|4358
|2005.12.02 18:14
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1703
|1.1801
|4359
|2005.12.02 18:17
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1704
|1.1801
�
|4360
|2005.12.02 18:18
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1708
|1.1801
|4361
|2005.12.02 18:18
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1710
|1.1801
�
|4362
|2005.12.02 18:18
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1712
|1.1801
|4363
|2005.12.02 18:18
|modify
|1164
|1.00
|1.1701
|1.1714
|1.1801
�
|4364
|2005.12.02 18:35
|s/l
|1164
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1801
|130.00
|60330.00
|4365
|2005.12.02 18:35
|sell
|1165
|1.00
|1.1713
|1.1763
|1.1633
�
|4366
|2005.12.04 23:05
|modify
|1165
|1.00
|1.1713
|1.1712
|1.1633
|4367
|2005.12.04 23:14
|modify
|1165
|1.00
|1.1713
|1.1711
|1.1633
�
|4368
|2005.12.04 23:41
|s/l
|1165
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1633
|20.00
|60350.00
|4369
|2005.12.04 23:41
|sell
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1762
|1.1632
�
|4370
|2005.12.05 02:21
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.1632
|4371
|2005.12.05 03:18
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1711
|1.1632
�
|4372
|2005.12.05 03:28
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1710
|1.1632
|4373
|2005.12.05 03:30
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1709
|1.1632
�
|4374
|2005.12.05 03:39
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1707
|1.1632
|4375
|2005.12.05 04:11
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1706
|1.1632
�
|4376
|2005.12.05 04:29
|modify
|1166
|1.00
|1.1712
|1.1705
|1.1632
|4377
|2005.12.05 06:29
|s/l
|1166
|1.00
|1.1705
|1.1705
|1.1632
|70.00
|60420.00
�
|4378
|2005.12.05 06:29
|sell
|1167
|1.00
|1.1704
|1.1754
|1.1624
|4379
|2005.12.05 12:50
|s/l
|1167
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1624
|-500.00
|59920.00
�
|4380
|2005.12.05 12:50
|sell
|1168
|1.00
|1.1760
|1.1810
|1.1680
|4381
|2005.12.05 15:48
|modify
|1168
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1680
�
|4382
|2005.12.05 15:56
|s/l
|1168
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1680
|0.00
|59920.00
|4383
|2005.12.05 15:56
|sell
|1169
|1.00
|1.1759
|1.1809
|1.1679
�
|4384
|2005.12.05 17:42
|s/l
|1169
|1.00
|1.1809
|1.1809
|1.1679
|-500.00
|59420.00
|4385
|2005.12.05 17:42
|sell
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1857
|1.1727
�
|4386
|2005.12.05 19:46
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|4387
|2005.12.05 21:00
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1806
|1.1727
�
|4388
|2005.12.05 21:01
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1805
|1.1727
|4389
|2005.12.05 21:01
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1804
|1.1727
�
|4390
|2005.12.05 21:05
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1802
|1.1727
|4391
|2005.12.05 21:13
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1801
|1.1727
�
|4392
|2005.12.05 21:14
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1800
|1.1727
|4393
|2005.12.05 21:19
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1799
|1.1727
�
|4394
|2005.12.06 01:35
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1798
|1.1727
|4395
|2005.12.06 03:37
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1797
|1.1727
�
|4396
|2005.12.06 03:37
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1795
|1.1727
|4397
|2005.12.06 03:37
|modify
|1170
|1.00
|1.1807
|1.1794
|1.1727
�
|4398
|2005.12.06 05:58
|s/l
|1170
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1727
|130.00
|59550.00
|4399
|2005.12.06 05:58
|sell
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1842
|1.1712
�
|4400
|2005.12.06 07:22
|modify
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1712
|4401
|2005.12.06 07:23
|modify
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1791
|1.1712
�
|4402
|2005.12.06 07:23
|modify
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1790
|1.1712
|4403
|2005.12.06 07:25
|modify
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1789
|1.1712
�
|4404
|2005.12.06 07:29
|modify
|1171
|1.00
|1.1792
|1.1788
|1.1712
|4405
|2005.12.06 07:41
|s/l
|1171
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1712
|40.00
|59590.00
�
|4406
|2005.12.06 07:41
|sell
|1172
|1.00
|1.1786
|1.1836
|1.1706
|4407
|2005.12.06 09:10
|modify
|1172
|1.00
|1.1786
|1.1782
|1.1706
�
|4408
|2005.12.06 10:25
|modify
|1172
|1.00
|1.1786
|1.1778
|1.1706
|4409
|2005.12.06 11:00
|s/l
|1172
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1706
|80.00
|59670.00
�
|4410
|2005.12.06 11:00
|buy
|1173
|1.00
|1.1779
|1.1729
|1.1879
|4411
|2005.12.06 13:06
|modify
|1173
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1879
�
|4412
|2005.12.06 13:31
|s/l
|1173
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1879
|0.00
|59670.00
|4413
|2005.12.06 13:31
|buy
|1174
|1.00
|1.1779
|1.1729
|1.1879
�
|4414
|2005.12.06 14:10
|modify
|1174
|1.00
|1.1779
|1.1792
|1.1879
|4415
|2005.12.06 14:10
|s/l
|1174
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1879
|130.00
|59800.00
�
|4416
|2005.12.06 14:10
|sell
|1175
|1.00
|1.1786
|1.1836
|1.1706
|4417
|2005.12.06 14:25
|modify
|1175
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1706
�
|4418
|2005.12.06 14:27
|s/l
|1175
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1706
|50.00
|59850.00
|4419
|2005.12.06 14:27
|buy
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1731
|1.1881
�
|4420
|2005.12.06 17:32
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1782
|1.1881
|4421
|2005.12.06 17:32
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1783
|1.1881
�
|4422
|2005.12.06 18:06
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1784
|1.1881
|4423
|2005.12.06 18:06
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1786
|1.1881
�
|4424
|2005.12.06 18:07
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1787
|1.1881
|4425
|2005.12.06 18:08
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1788
|1.1881
�
|4426
|2005.12.06 18:46
|modify
|1176
|1.00
|1.1781
|1.1789
|1.1881
|4427
|2005.12.06 20:21
|s/l
|1176
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1881
|80.00
|59930.00
�
|4428
|2005.12.06 20:21
|sell
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1838
|1.1708
|4429
|2005.12.07 01:23
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1708
�
|4430
|2005.12.07 01:24
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1787
|1.1708
|4431
|2005.12.07 01:55
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1786
|1.1708
�
|4432
|2005.12.07 01:56
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1784
|1.1708
|4433
|2005.12.07 01:58
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1708
�
|4434
|2005.12.07 02:44
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1782
|1.1708
|4435
|2005.12.07 06:38
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1778
|1.1708
�
|4436
|2005.12.07 06:42
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1776
|1.1708
|4437
|2005.12.07 07:07
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1775
|1.1708
�
|4438
|2005.12.07 07:08
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1774
|1.1708
|4439
|2005.12.07 07:20
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1773
|1.1708
�
|4440
|2005.12.07 07:21
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1772
|1.1708
|4441
|2005.12.07 07:21
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1767
|1.1708
�
|4442
|2005.12.07 07:25
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1765
|1.1708
|4443
|2005.12.07 07:25
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1764
|1.1708
�
|4444
|2005.12.07 07:25
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1763
|1.1708
|4445
|2005.12.07 07:25
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1759
|1.1708
�
|4446
|2005.12.07 07:29
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1708
|4447
|2005.12.07 07:34
|modify
|1177
|1.00
|1.1788
|1.1756
|1.1708
�
|4448
|2005.12.07 07:56
|s/l
|1177
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1708
|320.00
|60250.00
|4449
|2005.12.07 07:56
|buy
|1178
|1.00
|1.1757
|1.1707
|1.1857
�
|4450
|2005.12.07 11:39
|s/l
|1178
|1.00
|1.1707
|1.1707
|1.1857
|-500.00
|59750.00
|4451
|2005.12.07 11:39
|buy
|1179
|1.00
|1.1707
|1.1657
|1.1807
�
|4452
|2005.12.07 12:10
|modify
|1179
|1.00
|1.1707
|1.1710
|1.1807
|4453
|2005.12.07 12:15
|modify
|1179
|1.00
|1.1707
|1.1711
|1.1807
�
|4454
|2005.12.07 13:07
|s/l
|1179
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1807
|40.00
|59790.00
|4455
|2005.12.07 13:07
|buy
|1180
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1813
�
|4456
|2005.12.07 14:00
|modify
|1180
|1.00
|1.1713
|1.1713
|1.1813
|4457
|2005.12.07 14:03
|modify
|1180
|1.00
|1.1713
|1.1715
|1.1813
�
|4458
|2005.12.07 14:03
|modify
|1180
|1.00
|1.1713
|1.1716
|1.1813
|4459
|2005.12.07 14:35
|s/l
|1180
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1813
|30.00
|59820.00
�
|4460
|2005.12.07 14:35
|buy
|1181
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
|4461
|2005.12.07 14:50
|modify
|1181
|1.00
|1.1718
|1.1719
|1.1818
�
|4462
|2005.12.07 15:12
|s/l
|1181
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1818
|10.00
|59830.00
|4463
|2005.12.07 15:12
|buy
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1671
|1.1821
�
|4464
|2005.12.08 07:39
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1821
|4465
|2005.12.08 07:48
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1722
|1.1821
�
|4466
|2005.12.08 07:48
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1723
|1.1821
|4467
|2005.12.08 07:49
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1724
|1.1821
�
|4468
|2005.12.08 07:49
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1726
|1.1821
|4469
|2005.12.08 07:58
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1728
|1.1821
�
|4470
|2005.12.08 08:01
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1729
|1.1821
|4471
|2005.12.08 08:02
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1732
|1.1821
�
|4472
|2005.12.08 08:06
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1733
|1.1821
|4473
|2005.12.08 08:07
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1735
|1.1821
�
|4474
|2005.12.08 08:07
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1736
|1.1821
|4475
|2005.12.08 08:09
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1737
|1.1821
�
|4476
|2005.12.08 08:09
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1738
|1.1821
|4477
|2005.12.08 08:14
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1739
|1.1821
�
|4478
|2005.12.08 08:23
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1740
|1.1821
|4479
|2005.12.08 08:23
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1741
|1.1821
�
|4480
|2005.12.08 08:25
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1742
|1.1821
|4481
|2005.12.08 08:25
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1745
|1.1821
�
|4482
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1748
|1.1821
|4483
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1749
|1.1821
�
|4484
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1750
|1.1821
|4485
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1821
�
|4486
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1752
|1.1821
|4487
|2005.12.08 08:27
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1756
|1.1821
�
|4488
|2005.12.08 08:32
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1757
|1.1821
|4489
|2005.12.08 08:32
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1758
|1.1821
�
|4490
|2005.12.08 08:32
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1759
|1.1821
|4491
|2005.12.08 08:32
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1760
|1.1821
�
|4492
|2005.12.08 08:32
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1762
|1.1821
|4493
|2005.12.08 08:34
|modify
|1182
|1.00
|1.1721
|1.1764
|1.1821
�
|4494
|2005.12.08 08:45
|s/l
|1182
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1821
|430.00
|60260.00
|4495
|2005.12.08 08:45
|sell
|1183
|1.00
|1.1764
|1.1814
|1.1684
�
|4496
|2005.12.08 15:24
|s/l
|1183
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.1684
|-500.00
|59760.00
|4497
|2005.12.08 15:24
|sell
|1184
|1.00
|1.1812
|1.1862
|1.1732
�
|4498
|2005.12.09 00:41
|modify
|1184
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1732
|4499
|2005.12.09 00:41
|modify
|1184
|1.00
|1.1812
|1.1811
|1.1732
�
|4500
|2005.12.09 00:44
|modify
|1184
|1.00
|1.1812
|1.1810
|1.1732
|4501
|2005.12.09 00:44
|modify
|1184
|1.00
|1.1812
|1.1806
|1.1732
�
|4502
|2005.12.09 02:52
|s/l
|1184
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1732
|60.00
|59820.00
|4503
|2005.12.09 02:52
|buy
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1907
�
|4504
|2005.12.09 14:54
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1811
|1.1907
|4505
|2005.12.09 15:04
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1813
|1.1907
�
|4506
|2005.12.09 15:07
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1814
|1.1907
|4507
|2005.12.09 15:07
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1815
|1.1907
�
|4508
|2005.12.09 15:08
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1816
|1.1907
|4509
|2005.12.09 15:08
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1818
|1.1907
�
|4510
|2005.12.09 15:08
|modify
|1185
|1.00
|1.1807
|1.1821
|1.1907
|4511
|2005.12.09 15:15
|s/l
|1185
|1.00
|1.1821
|1.1821
|1.1907
|140.00
|59960.00
�
|4512
|2005.12.09 15:15
|sell
|1186
|1.00
|1.1819
|1.1869
|1.1739
|4513
|2005.12.11 22:00
|modify
|1186
|1.00
|1.1819
|1.1798
|1.1739
�
|4514
|2005.12.11 22:14
|modify
|1186
|1.00
|1.1819
|1.1795
|1.1739
|4515
|2005.12.11 23:21
|s/l
|1186
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1739
|240.00
|60200.00
�
|4516
|2005.12.11 23:21
|buy
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1745
|1.1895
|4517
|2005.12.12 01:20
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1800
|1.1895
�
|4518
|2005.12.12 01:21
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1803
|1.1895
|4519
|2005.12.12 01:21
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1805
|1.1895
�
|4520
|2005.12.12 01:21
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1807
|1.1895
|4521
|2005.12.12 01:21
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1809
|1.1895
�
|4522
|2005.12.12 01:42
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1814
|1.1895
|4523
|2005.12.12 01:42
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1815
|1.1895
�
|4524
|2005.12.12 01:42
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1817
|1.1895
|4525
|2005.12.12 01:51
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1818
|1.1895
�
|4526
|2005.12.12 01:55
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1820
|1.1895
|4527
|2005.12.12 01:55
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1821
|1.1895
�
|4528
|2005.12.12 01:59
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1823
|1.1895
|4529
|2005.12.12 02:04
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1824
|1.1895
�
|4530
|2005.12.12 02:13
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1895
|4531
|2005.12.12 02:14
|modify
|1187
|1.00
|1.1795
|1.1826
|1.1895
�
|4532
|2005.12.12 02:56
|s/l
|1187
|1.00
|1.1826
|1.1826
|1.1895
|310.00
|60510.00
|4533
|2005.12.12 02:56
|sell
|1188
|1.00
|1.1824
|1.1874
|1.1744
�
|4534
|2005.12.12 08:47
|s/l
|1188
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1744
|-500.00
|60010.00
|4535
|2005.12.12 08:47
|sell
|1189
|1.00
|1.1873
|1.1923
|1.1793
�
|4536
|2005.12.12 12:52
|s/l
|1189
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1793
|-500.00
|59510.00
|4537
|2005.12.12 12:52
|sell
|1190
|1.00
|1.1921
|1.1971
|1.1841
�
|4538
|2005.12.12 13:36
|s/l
|1190
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1841
|-500.00
|59010.00
|4539
|2005.12.12 13:36
|sell
|1191
|1.00
|1.1969
|1.2019
|1.1889
�
|4540
|2005.12.12 14:01
|modify
|1191
|1.00
|1.1969
|1.1968
|1.1889
|4541
|2005.12.12 14:01
|modify
|1191
|1.00
|1.1969
|1.1967
|1.1889
�
|4542
|2005.12.12 14:19
|s/l
|1191
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1889
|20.00
|59030.00
|4543
|2005.12.12 14:19
|sell
|1192
|1.00
|1.1967
|1.2017
|1.1887
�
|4544
|2005.12.12 14:32
|modify
|1192
|1.00
|1.1967
|1.1966
|1.1887
|4545
|2005.12.12 14:33
|modify
|1192
|1.00
|1.1967
|1.1965
|1.1887
�
|4546
|2005.12.12 14:33
|modify
|1192
|1.00
|1.1967
|1.1963
|1.1887
|4547
|2005.12.12 14:33
|modify
|1192
|1.00
|1.1967
|1.1961
|1.1887
�
|4548
|2005.12.12 16:22
|s/l
|1192
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1887
|60.00
|59090.00
|4549
|2005.12.12 16:22
|sell
|1193
|1.00
|1.1959
|1.2009
|1.1879
�
|4550
|2005.12.13 08:04
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1879
|4551
|2005.12.13 08:04
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1958
|1.1879
�
|4552
|2005.12.13 08:05
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1955
|1.1879
|4553
|2005.12.13 08:20
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1953
|1.1879
�
|4554
|2005.12.13 08:20
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1952
|1.1879
|4555
|2005.12.13 08:20
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1950
|1.1879
�
|4556
|2005.12.13 08:21
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1948
|1.1879
|4557
|2005.12.13 08:21
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1947
|1.1879
�
|4558
|2005.12.13 08:21
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1946
|1.1879
|4559
|2005.12.13 08:24
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1945
|1.1879
�
|4560
|2005.12.13 08:42
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1944
|1.1879
|4561
|2005.12.13 08:43
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1940
|1.1879
�
|4562
|2005.12.13 08:47
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1939
|1.1879
|4563
|2005.12.13 08:59
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1938
|1.1879
�
|4564
|2005.12.13 09:03
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1936
|1.1879
|4565
|2005.12.13 09:06
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1935
|1.1879
�
|4566
|2005.12.13 09:19
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1933
|1.1879
|4567
|2005.12.13 09:19
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1932
|1.1879
�
|4568
|2005.12.13 09:22
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1931
|1.1879
|4569
|2005.12.13 09:30
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1930
|1.1879
�
|4570
|2005.12.13 09:30
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1879
|4571
|2005.12.13 09:36
|modify
|1193
|1.00
|1.1959
|1.1927
|1.1879
�
|4572
|2005.12.13 10:01
|s/l
|1193
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1879
|320.00
|59410.00
|4573
|2005.12.13 10:01
|buy
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1881
|1.2031
�
|4574
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.2031
|4575
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1933
|1.2031
�
|4576
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1935
|1.2031
|4577
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1937
|1.2031
�
|4578
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1939
|1.2031
|4579
|2005.12.13 19:14
|modify
|1194
|1.00
|1.1931
|1.1941
|1.2031
�
|4580
|2005.12.13 19:15
|s/l
|1194
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2031
|100.00
|59510.00
|4581
|2005.12.13 19:15
|sell
|1195
|1.00
|1.1941
|1.1991
|1.1861
�
|4582
|2005.12.14 01:45
|s/l
|1195
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1861
|-500.00
|59010.00
|4583
|2005.12.14 01:45
|sell
|1196
|1.00
|1.1989
|1.2039
|1.1909
�
|4584
|2005.12.14 08:38
|s/l
|1196
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1909
|-500.00
|58510.00
|4585
|2005.12.14 08:38
|sell
|1197
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|4586
|2005.12.14 09:26
|modify
|1197
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1958
|4587
|2005.12.14 09:30
|modify
|1197
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|4588
|2005.12.14 09:40
|modify
|1197
|1.00
|1.2038
|1.2035
|1.1958
|4589
|2005.12.14 09:40
|modify
|1197
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.1958
�
|4590
|2005.12.14 10:13
|s/l
|1197
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1958
|50.00
|58560.00
|4591
|2005.12.14 10:13
|sell
|1198
|1.00
|1.2032
|1.2082
|1.1952
�
|4592
|2005.12.14 10:36
|modify
|1198
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1952
|4593
|2005.12.14 10:37
|modify
|1198
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1952
�
|4594
|2005.12.14 10:38
|modify
|1198
|1.00
|1.2032
|1.2029
|1.1952
|4595
|2005.12.14 10:39
|modify
|1198
|1.00
|1.2032
|1.2028
|1.1952
�
|4596
|2005.12.14 11:20
|s/l
|1198
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1952
|40.00
|58600.00
|4597
|2005.12.14 11:20
|sell
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2078
|1.1948
�
|4598
|2005.12.14 18:05
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1948
|4599
|2005.12.14 18:42
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2027
|1.1948
�
|4600
|2005.12.14 18:42
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2026
|1.1948
|4601
|2005.12.14 18:42
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2025
|1.1948
�
|4602
|2005.12.14 18:42
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2024
|1.1948
|4603
|2005.12.14 18:51
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2023
|1.1948
�
|4604
|2005.12.14 18:51
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2020
|1.1948
|4605
|2005.12.14 18:51
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2018
|1.1948
�
|4606
|2005.12.14 18:51
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2017
|1.1948
|4607
|2005.12.14 18:51
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2015
|1.1948
�
|4608
|2005.12.14 18:58
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2012
|1.1948
|4609
|2005.12.14 19:01
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2010
|1.1948
�
|4610
|2005.12.14 19:02
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2009
|1.1948
|4611
|2005.12.14 19:02
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2006
|1.1948
�
|4612
|2005.12.14 19:02
|modify
|1199
|1.00
|1.2028
|1.2005
|1.1948
|4613
|2005.12.14 19:17
|s/l
|1199
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1948
|230.00
|58830.00
�
|4614
|2005.12.14 19:17
|buy
|1200
|1.00
|1.2006
|1.1956
|1.2106
|4615
|2005.12.15 09:38
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2106
�
|4616
|2005.12.15 09:39
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2007
|1.2106
|4617
|2005.12.15 09:39
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2009
|1.2106
�
|4618
|2005.12.15 09:40
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2012
|1.2106
|4619
|2005.12.15 09:40
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2015
|1.2106
�
|4620
|2005.12.15 09:40
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2016
|1.2106
|4621
|2005.12.15 09:41
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2018
|1.2106
�
|4622
|2005.12.15 09:41
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2020
|1.2106
|4623
|2005.12.15 09:42
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2023
|1.2106
�
|4624
|2005.12.15 09:53
|modify
|1200
|1.00
|1.2006
|1.2024
|1.2106
|4625
|2005.12.15 10:08
|s/l
|1200
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2106
|180.00
|59010.00
�
|4626
|2005.12.15 10:08
|sell
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|4627
|2005.12.15 11:46
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.1944
�
|4628
|2005.12.15 12:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1944
|4629
|2005.12.15 12:34
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|4630
|2005.12.15 12:34
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.1944
|4631
|2005.12.15 13:00
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2018
|1.1944
�
|4632
|2005.12.15 13:13
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2017
|1.1944
|4633
|2005.12.15 13:15
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2016
|1.1944
�
|4634
|2005.12.15 13:15
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2012
|1.1944
|4635
|2005.12.15 13:16
|modify
|1201
|1.00
|1.2024
|1.2011
|1.1944
�
|4636
|2005.12.15 13:30
|s/l
|1201
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1944
|130.00
|59140.00
|4637
|2005.12.15 13:30
|sell
|1202
|1.00
|1.2011
|1.2061
|1.1931
�
|4638
|2005.12.15 13:36
|modify
|1202
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|4639
|2005.12.15 13:51
|s/l
|1202
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|0.00
|59140.00
�
|4640
|2005.12.15 13:51
|sell
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2061
|1.1931
|4641
|2005.12.15 14:00
|modify
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2009
|1.1931
�
|4642
|2005.12.15 14:00
|modify
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2006
|1.1931
|4643
|2005.12.15 14:01
|modify
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2005
|1.1931
�
|4644
|2005.12.15 14:01
|modify
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2004
|1.1931
|4645
|2005.12.15 14:01
|modify
|1203
|1.00
|1.2011
|1.2003
|1.1931
�
|4646
|2005.12.15 14:03
|s/l
|1203
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1931
|80.00
|59220.00
|4647
|2005.12.15 14:03
|buy
|1204
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
�
|4648
|2005.12.15 15:13
|s/l
|1204
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2104
|-500.00
|58720.00
|4649
|2005.12.15 15:13
|buy
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1906
|1.2056
�
|4650
|2005.12.15 16:12
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2056
|4651
|2005.12.15 16:12
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1958
|1.2056
�
|4652
|2005.12.15 16:12
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1960
|1.2056
|4653
|2005.12.15 16:12
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1961
|1.2056
�
|4654
|2005.12.15 16:12
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1963
|1.2056
|4655
|2005.12.15 16:13
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1964
|1.2056
�
|4656
|2005.12.15 16:13
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1965
|1.2056
|4657
|2005.12.15 16:13
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1967
|1.2056
�
|4658
|2005.12.15 16:30
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1969
|1.2056
|4659
|2005.12.15 16:30
|modify
|1205
|1.00
|1.1956
|1.1970
|1.2056
�
|4660
|2005.12.15 16:41
|s/l
|1205
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2056
|140.00
|58860.00
|4661
|2005.12.15 16:41
|buy
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1921
|1.2071
�
|4662
|2005.12.16 08:01
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2071
|4663
|2005.12.16 08:01
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1972
|1.2071
�
|4664
|2005.12.16 08:02
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1973
|1.2071
|4665
|2005.12.16 08:04
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1975
|1.2071
�
|4666
|2005.12.16 08:06
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.2071
|4667
|2005.12.16 08:07
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1980
|1.2071
�
|4668
|2005.12.16 08:07
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1982
|1.2071
|4669
|2005.12.16 08:08
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1983
|1.2071
�
|4670
|2005.12.16 08:12
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1984
|1.2071
|4671
|2005.12.16 08:29
|modify
|1206
|1.00
|1.1971
|1.1987
|1.2071
�
|4672
|2005.12.16 08:38
|s/l
|1206
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2071
|160.00
|59020.00
|4673
|2005.12.16 08:38
|sell
|1207
|1.00
|1.1986
|1.2036
|1.1906
�
|4674
|2005.12.16 13:54
|modify
|1207
|1.00
|1.1986
|1.1985
|1.1906
|4675
|2005.12.16 13:55
|modify
|1207
|1.00
|1.1986
|1.1984
|1.1906
�
|4676
|2005.12.16 14:13
|s/l
|1207
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1906
|20.00
|59040.00
|4677
|2005.12.16 14:13
|buy
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
�
|4678
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1986
|1.2085
|4679
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1987
|1.2085
�
|4680
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1989
|1.2085
|4681
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.2085
�
|4682
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1992
|1.2085
|4683
|2005.12.16 15:11
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1993
|1.2085
�
|4684
|2005.12.16 15:12
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1995
|1.2085
|4685
|2005.12.16 15:13
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1997
|1.2085
�
|4686
|2005.12.16 15:14
|modify
|1208
|1.00
|1.1985
|1.1998
|1.2085
|4687
|2005.12.16 15:26
|s/l
|1208
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2085
|130.00
|59170.00
�
|4688
|2005.12.16 15:26
|sell
|1209
|1.00
|1.1998
|1.2048
|1.1918
|4689
|2005.12.19 08:59
|close at stop
|1209
|1.00
|1.2026
|1.2048
|1.1918
|-280.00
|58890.00