Sig# Action Stochastic BT2 M15 Entry_P Exit_P P/L
1 sell ok ok ok 1.2085 1.2092 -7
2 buy ok ok ok 1.2099 1.2145 46
3 sell ok ok ok 1.2127 1.2077 50
4 none not ok ok not ok do not trade
5 buy ok ok ok 1.2072 1.2065 -7
6 none ok ok ok Choppy market
7 none not ok ok ok do not trade
8 buy ok ok ok 1.2078 1.2127 49
9 sell ok not ok not ok do not trade
10 sell ok ok not ok 1.2133 1.2043 90
11 buy ok ok ok 1.2042 1.2052 10