|Sig#
|Action
|Stochastic
|BT2
|M15
|Entry_P
|Exit_P
|P/L
|1
|sell
|ok
|ok
|ok
|1.2085
|1.2092
|-7
|2
|buy
|ok
|ok
|ok
|1.2099
|1.2145
|46
|3
|sell
|ok
|ok
|ok
|1.2127
|1.2077
|50
|4
|none
|not ok
|ok
|not ok
|do not trade
|5
|buy
|ok
|ok
|ok
|1.2072
|1.2065
|-7
|6
|none
|ok
|ok
|ok
|Choppy market
|7
|none
|not ok
|ok
|ok
|do not trade
|8
|buy
|ok
|ok
|ok
|1.2078
|1.2127
|49
|9
|sell
|ok
|not ok
|not ok
|do not trade
|10
|sell
|ok
|ok
|not ok
|1.2133
|1.2043
|90
|11
|buy
|ok
|ok
|ok
|1.2042
|1.2052
|10