Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.06.20 11:00 - 2005.12.19 08:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=60; stopLoss=50; lTakeProfit=100; sTakeProfit=80; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true;
NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
|Bars in test
|3151
|Ticks modelled
|2312370
|Modelling quality
|49.68%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|233800.00
|Gross profit
|330580.00
|Gross loss
|-96780.00
|Profit factor
|3.42
|Expected payoff
|61.25
|Absolute drawdown
|3670.00
|Maximal drawdown (%)
|4720.00 (1.9%)
|Total trades
|3817
|Short positions (won %)
|2487 (95.82%)
|Long positions (won %)
|1330 (93.23%)
|Profit trades (% of total)
|3623 (94.92%)
|Loss trades (% of total)
|194 (5.08%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-500.00
|Average
|profit trade
|91.24
|loss trade
|-498.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|272 (33510.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|33510.00 (272)
|consecutive loss (count of losses)
|-2000.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|22
|consecutive losses
|1
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.20 11:00
|buy
|1
|1.00
|1.2218
|1.2168
|1.2318
�
|2
|2005.06.20 13:01
|s/l
|1
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2318
|-500.00
|9500.00
|3
|2005.06.20 13:01
|buy
|2
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|4
|2005.06.20 13:17
|modify
|2
|1.00
|1.2151
|1.2161
|1.2251
|5
|2005.06.20 13:20
|s/l
|2
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2251
|100.00
|9600.00
�
|6
|2005.06.20 13:20
|buy
|3
|1.00
|1.2162
|1.2112
|1.2262
|7
|2005.06.20 13:58
|modify
|3
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2262
�
|8
|2005.06.20 13:58
|s/l
|3
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2262
|0.00
|9600.00
|9
|2005.06.20 13:58
|buy
|4
|1.00
|1.2153
|1.2103
|1.2253
�
|10
|2005.06.21 07:00
|s/l
|4
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2253
|-500.00
|9100.00
|11
|2005.06.21 07:00
|buy
|5
|1.00
|1.2102
|1.2052
|1.2202
�
|12
|2005.06.21 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2113
|1.2202
|13
|2005.06.21 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2115
|1.2202
�
|14
|2005.06.21 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2116
|1.2202
|15
|2005.06.21 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2124
|1.2202
�
|16
|2005.06.21 07:00
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2126
|1.2202
|17
|2005.06.21 07:01
|modify
|5
|1.00
|1.2102
|1.2127
|1.2202
�
|18
|2005.06.21 07:01
|s/l
|5
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2202
|250.00
|9350.00
|19
|2005.06.21 07:01
|buy
|6
|1.00
|1.2102
|1.2052
|1.2202
�
|20
|2005.06.21 07:07
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2202
|21
|2005.06.21 07:07
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2103
|1.2202
�
|22
|2005.06.21 07:10
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2108
|1.2202
|23
|2005.06.21 07:10
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2115
|1.2202
�
|24
|2005.06.21 07:11
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2116
|1.2202
|25
|2005.06.21 07:11
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2120
|1.2202
�
|26
|2005.06.21 07:11
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2121
|1.2202
|27
|2005.06.21 07:11
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2123
|1.2202
�
|28
|2005.06.21 07:14
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2124
|1.2202
|29
|2005.06.21 07:15
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2125
|1.2202
�
|30
|2005.06.21 07:15
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2127
|1.2202
|31
|2005.06.21 07:17
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2135
|1.2202
�
|32
|2005.06.21 07:17
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2136
|1.2202
|33
|2005.06.21 07:18
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2137
|1.2202
�
|34
|2005.06.21 07:19
|modify
|6
|1.00
|1.2102
|1.2138
|1.2202
|35
|2005.06.21 07:20
|s/l
|6
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2202
|360.00
|9710.00
�
|36
|2005.06.21 07:20
|buy
|7
|1.00
|1.2133
|1.2083
|1.2233
|37
|2005.06.21 09:58
|s/l
|7
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2233
|-500.00
|9210.00
�
|38
|2005.06.21 09:58
|buy
|8
|1.00
|1.2076
|1.2026
|1.2176
|39
|2005.06.21 10:07
|modify
|8
|1.00
|1.2076
|1.2077
|1.2176
�
|40
|2005.06.21 10:11
|modify
|8
|1.00
|1.2076
|1.2078
|1.2176
|41
|2005.06.21 10:11
|modify
|8
|1.00
|1.2076
|1.2080
|1.2176
�
|42
|2005.06.21 10:13
|modify
|8
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2176
|43
|2005.06.21 10:15
|modify
|8
|1.00
|1.2076
|1.2082
|1.2176
�
|44
|2005.06.21 10:56
|s/l
|8
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2176
|60.00
|9270.00
|45
|2005.06.21 10:56
|buy
|9
|1.00
|1.2084
|1.2034
|1.2184
�
|46
|2005.06.21 12:08
|modify
|9
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2184
|47
|2005.06.21 12:09
|modify
|9
|1.00
|1.2084
|1.2086
|1.2184
�
|48
|2005.06.21 12:11
|modify
|9
|1.00
|1.2084
|1.2087
|1.2184
|49
|2005.06.21 12:12
|modify
|9
|1.00
|1.2084
|1.2088
|1.2184
�
|50
|2005.06.21 12:54
|s/l
|9
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2184
|40.00
|9310.00
|51
|2005.06.21 12:54
|buy
|10
|1.00
|1.2089
|1.2039
|1.2189
�
|52
|2005.06.21 13:02
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2090
|1.2189
|53
|2005.06.21 13:03
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2093
|1.2189
�
|54
|2005.06.21 13:03
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2095
|1.2189
|55
|2005.06.21 13:05
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2096
|1.2189
�
|56
|2005.06.21 13:05
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2097
|1.2189
|57
|2005.06.21 13:07
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2099
|1.2189
�
|58
|2005.06.21 13:09
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2102
|1.2189
|59
|2005.06.21 13:10
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2103
|1.2189
�
|60
|2005.06.21 13:11
|modify
|10
|1.00
|1.2089
|1.2104
|1.2189
|61
|2005.06.21 13:28
|s/l
|10
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2189
|150.00
|9460.00
�
|62
|2005.06.21 13:28
|sell
|11
|1.00
|1.2104
|1.2154
|1.2024
|63
|2005.06.21 15:08
|s/l
|11
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2024
|-500.00
|8960.00
�
|64
|2005.06.21 15:08
|sell
|12
|1.00
|1.2152
|1.2202
|1.2072
|65
|2005.06.21 15:26
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2151
|1.2072
�
|66
|2005.06.21 15:27
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2149
|1.2072
|67
|2005.06.21 15:27
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2148
|1.2072
�
|68
|2005.06.21 15:30
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2147
|1.2072
|69
|2005.06.21 15:50
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2145
|1.2072
�
|70
|2005.06.21 15:50
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2144
|1.2072
|71
|2005.06.21 15:51
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2143
|1.2072
�
|72
|2005.06.21 15:54
|modify
|12
|1.00
|1.2152
|1.2142
|1.2072
|73
|2005.06.21 16:03
|s/l
|12
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2072
|100.00
|9060.00
�
|74
|2005.06.21 16:03
|sell
|13
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
|75
|2005.06.21 23:00
|s/l
|13
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2060
|-500.00
|8560.00
�
|76
|2005.06.21 23:00
|sell
|14
|1.00
|1.2193
|1.2243
|1.2113
|77
|2005.06.21 23:06
|modify
|14
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2113
�
|78
|2005.06.21 23:07
|modify
|14
|1.00
|1.2193
|1.2187
|1.2113
|79
|2005.06.21 23:07
|s/l
|14
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2113
|60.00
|8620.00
�
|80
|2005.06.21 23:07
|sell
|15
|1.00
|1.2188
|1.2238
|1.2108
|81
|2005.06.21 23:14
|modify
|15
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2108
�
|82
|2005.06.21 23:14
|modify
|15
|1.00
|1.2188
|1.2187
|1.2108
|83
|2005.06.21 23:18
|modify
|15
|1.00
|1.2188
|1.2186
|1.2108
�
|84
|2005.06.21 23:59
|s/l
|15
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2108
|20.00
|8640.00
|85
|2005.06.21 23:59
|sell
|16
|1.00
|1.2185
|1.2235
|1.2105
�
|86
|2005.06.22 01:15
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2184
|1.2105
|87
|2005.06.22 01:17
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2183
|1.2105
�
|88
|2005.06.22 01:37
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2182
|1.2105
|89
|2005.06.22 01:38
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.2105
�
|90
|2005.06.22 01:42
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2179
|1.2105
|91
|2005.06.22 02:36
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2178
|1.2105
�
|92
|2005.06.22 02:42
|modify
|16
|1.00
|1.2185
|1.2177
|1.2105
|93
|2005.06.22 05:00
|s/l
|16
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2105
|80.00
|8720.00
�
|94
|2005.06.22 05:00
|sell
|17
|1.00
|1.2175
|1.2225
|1.2095
|95
|2005.06.22 09:06
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2172
|1.2095
�
|96
|2005.06.22 09:17
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2171
|1.2095
|97
|2005.06.22 09:26
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2164
|1.2095
�
|98
|2005.06.22 09:27
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2158
|1.2095
|99
|2005.06.22 09:28
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2155
|1.2095
�
|100
|2005.06.22 09:28
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2154
|1.2095
|101
|2005.06.22 09:28
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2153
|1.2095
�
|102
|2005.06.22 09:30
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2152
|1.2095
|103
|2005.06.22 09:31
|modify
|17
|1.00
|1.2175
|1.2151
|1.2095
�
|104
|2005.06.22 09:35
|s/l
|17
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2095
|240.00
|8960.00
|105
|2005.06.22 09:35
|buy
|18
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|106
|2005.06.22 09:40
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2152
|1.2251
|107
|2005.06.22 09:40
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2154
|1.2251
�
|108
|2005.06.22 09:41
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2251
|109
|2005.06.22 09:42
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2157
|1.2251
�
|110
|2005.06.22 09:44
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2158
|1.2251
|111
|2005.06.22 09:44
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2159
|1.2251
�
|112
|2005.06.22 09:48
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2161
|1.2251
|113
|2005.06.22 09:57
|modify
|18
|1.00
|1.2151
|1.2165
|1.2251
�
|114
|2005.06.22 09:58
|s/l
|18
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2251
|140.00
|9100.00
|115
|2005.06.22 09:58
|buy
|19
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|116
|2005.06.22 11:02
|s/l
|19
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2265
|-500.00
|8600.00
|117
|2005.06.22 11:02
|buy
|20
|1.00
|1.2115
|1.2065
|1.2215
�
|118
|2005.06.22 14:36
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2215
|119
|2005.06.22 14:37
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2116
|1.2215
�
|120
|2005.06.22 14:40
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2117
|1.2215
|121
|2005.06.22 14:41
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2118
|1.2215
�
|122
|2005.06.22 14:50
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2215
|123
|2005.06.22 14:50
|modify
|20
|1.00
|1.2115
|1.2122
|1.2215
�
|124
|2005.06.22 14:54
|s/l
|20
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2215
|70.00
|8670.00
|125
|2005.06.22 14:54
|buy
|21
|1.00
|1.2118
|1.2068
|1.2218
�
|126
|2005.06.22 15:01
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2218
|127
|2005.06.22 15:33
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2120
|1.2218
�
|128
|2005.06.22 15:35
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2218
|129
|2005.06.22 15:36
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2124
|1.2218
�
|130
|2005.06.22 15:39
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2125
|1.2218
|131
|2005.06.22 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2126
|1.2218
�
|132
|2005.06.22 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.2118
|1.2127
|1.2218
|133
|2005.06.22 15:54
|s/l
|21
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2218
|90.00
|8760.00
�
|134
|2005.06.22 15:54
|buy
|22
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|135
|2005.06.23 01:36
|modify
|22
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2229
�
|136
|2005.06.23 01:49
|s/l
|22
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2229
|0.00
|8760.00
|137
|2005.06.23 01:49
|sell
|23
|1.00
|1.2128
|1.2178
|1.2048
�
|138
|2005.06.23 05:03
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2127
|1.2048
|139
|2005.06.23 05:04
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2125
|1.2048
�
|140
|2005.06.23 06:00
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2048
|141
|2005.06.23 06:05
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2122
|1.2048
�
|142
|2005.06.23 06:17
|s/l
|23
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2048
|60.00
|8820.00
|143
|2005.06.23 06:17
|buy
|24
|1.00
|1.2122
|1.2072
|1.2222
�
|144
|2005.06.23 11:55
|s/l
|24
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2222
|-500.00
|8320.00
|145
|2005.06.23 11:55
|buy
|25
|1.00
|1.2072
|1.2022
|1.2172
�
|146
|2005.06.23 18:52
|s/l
|25
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2172
|-500.00
|7820.00
|147
|2005.06.23 18:52
|buy
|26
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2124
�
|148
|2005.06.23 19:13
|modify
|26
|1.00
|1.2024
|1.2028
|1.2124
|149
|2005.06.23 19:58
|s/l
|26
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2124
|40.00
|7860.00
�
|150
|2005.06.23 19:58
|buy
|27
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|151
|2005.06.23 19:59
|modify
|27
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2128
�
|152
|2005.06.23 20:12
|modify
|27
|1.00
|1.2028
|1.2029
|1.2128
|153
|2005.06.23 20:12
|modify
|27
|1.00
|1.2028
|1.2031
|1.2128
�
|154
|2005.06.23 21:43
|s/l
|27
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2128
|30.00
|7890.00
|155
|2005.06.23 21:43
|buy
|28
|1.00
|1.2032
|1.1982
|1.2132
�
|156
|2005.06.24 04:01
|modify
|28
|1.00
|1.2032
|1.2035
|1.2132
|157
|2005.06.24 04:02
|s/l
|28
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2132
|30.00
|7920.00
�
|158
|2005.06.24 04:02
|sell
|29
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|159
|2005.06.24 04:05
|modify
|29
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|160
|2005.06.24 04:05
|modify
|29
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.1955
|161
|2005.06.24 04:05
|modify
|29
|1.00
|1.2035
|1.2029
|1.1955
�
|162
|2005.06.24 04:05
|s/l
|29
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1955
|60.00
|7980.00
|163
|2005.06.24 04:05
|sell
|30
|1.00
|1.2037
|1.2087
|1.1957
�
|164
|2005.06.24 04:06
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2029
|1.1957
|165
|2005.06.24 04:06
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2027
|1.1957
�
|166
|2005.06.24 04:06
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2026
|1.1957
|167
|2005.06.24 04:07
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2024
|1.1957
�
|168
|2005.06.24 04:08
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2023
|1.1957
|169
|2005.06.24 04:08
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2022
|1.1957
�
|170
|2005.06.24 04:10
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2021
|1.1957
|171
|2005.06.24 04:33
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2014
|1.1957
�
|172
|2005.06.24 04:38
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2012
|1.1957
|173
|2005.06.24 04:39
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2008
|1.1957
�
|174
|2005.06.24 04:40
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2004
|1.1957
|175
|2005.06.24 04:47
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2003
|1.1957
�
|176
|2005.06.24 04:47
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2002
|1.1957
|177
|2005.06.24 04:47
|modify
|30
|1.00
|1.2037
|1.2001
|1.1957
�
|178
|2005.06.24 04:58
|s/l
|30
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1957
|360.00
|8340.00
|179
|2005.06.24 04:58
|buy
|31
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|180
|2005.06.24 04:59
|modify
|31
|1.00
|1.2012
|1.2018
|1.2112
|181
|2005.06.24 05:00
|modify
|31
|1.00
|1.2012
|1.2023
|1.2112
�
|182
|2005.06.24 06:00
|modify
|31
|1.00
|1.2012
|1.2027
|1.2112
|183
|2005.06.24 06:58
|s/l
|31
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2112
|150.00
|8490.00
�
|184
|2005.06.24 06:58
|buy
|32
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|185
|2005.06.24 07:00
|modify
|32
|1.00
|1.2028
|1.2050
|1.2128
�
|186
|2005.06.24 07:01
|s/l
|32
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2128
|220.00
|8710.00
|187
|2005.06.24 07:01
|sell
|33
|1.00
|1.2046
|1.2096
|1.1966
�
|188
|2005.06.24 14:11
|s/l
|33
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.1966
|-500.00
|8210.00
|189
|2005.06.24 14:11
|sell
|34
|1.00
|1.2104
|1.2154
|1.2024
�
|190
|2005.06.24 14:13
|modify
|34
|1.00
|1.2104
|1.2094
|1.2024
|191
|2005.06.24 14:25
|modify
|34
|1.00
|1.2104
|1.2088
|1.2024
�
|192
|2005.06.24 14:56
|modify
|34
|1.00
|1.2104
|1.2087
|1.2024
|193
|2005.06.24 14:59
|s/l
|34
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2024
|170.00
|8380.00
�
|194
|2005.06.24 14:59
|sell
|35
|1.00
|1.2087
|1.2137
|1.2007
|195
|2005.06.26 23:02
|s/l
|35
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2007
|-500.00
|7880.00
�
|196
|2005.06.26 23:02
|sell
|36
|1.00
|1.2135
|1.2185
|1.2055
|197
|2005.06.26 23:05
|modify
|36
|1.00
|1.2135
|1.2124
|1.2055
�
|198
|2005.06.26 23:47
|modify
|36
|1.00
|1.2135
|1.2123
|1.2055
|199
|2005.06.26 23:58
|s/l
|36
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2055
|120.00
|8000.00
�
|200
|2005.06.26 23:58
|sell
|37
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|201
|2005.06.27 10:55
|s/l
|37
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2047
|-500.00
|7500.00
�
|202
|2005.06.27 10:55
|sell
|38
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
|203
|2005.06.27 12:01
|modify
|38
|1.00
|1.2178
|1.2177
|1.2098
�
|204
|2005.06.27 12:09
|modify
|38
|1.00
|1.2178
|1.2175
|1.2098
|205
|2005.06.27 12:10
|modify
|38
|1.00
|1.2178
|1.2174
|1.2098
�
|206
|2005.06.27 12:21
|modify
|38
|1.00
|1.2178
|1.2172
|1.2098
|207
|2005.06.27 12:31
|s/l
|38
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2098
|60.00
|7560.00
�
|208
|2005.06.27 12:31
|sell
|39
|1.00
|1.2170
|1.2220
|1.2090
|209
|2005.06.27 13:00
|modify
|39
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2090
�
|210
|2005.06.27 13:08
|modify
|39
|1.00
|1.2170
|1.2169
|1.2090
|211
|2005.06.27 13:20
|modify
|39
|1.00
|1.2170
|1.2168
|1.2090
�
|212
|2005.06.27 13:53
|s/l
|39
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2090
|20.00
|7580.00
|213
|2005.06.27 13:53
|sell
|40
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.2087
�
|214
|2005.06.27 15:05
|modify
|40
|1.00
|1.2167
|1.2162
|1.2087
|215
|2005.06.27 15:14
|modify
|40
|1.00
|1.2167
|1.2161
|1.2087
�
|216
|2005.06.27 15:17
|modify
|40
|1.00
|1.2167
|1.2157
|1.2087
|217
|2005.06.27 15:39
|s/l
|40
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2087
|100.00
|7680.00
�
|218
|2005.06.27 15:39
|buy
|41
|1.00
|1.2160
|1.2110
|1.2260
|219
|2005.06.28 07:00
|s/l
|41
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2260
|-500.00
|7180.00
�
|220
|2005.06.28 07:00
|buy
|42
|1.00
|1.2110
|1.2060
|1.2210
|221
|2005.06.28 07:29
|modify
|42
|1.00
|1.2110
|1.2112
|1.2210
�
|222
|2005.06.28 07:31
|modify
|42
|1.00
|1.2110
|1.2113
|1.2210
|223
|2005.06.28 07:33
|modify
|42
|1.00
|1.2110
|1.2114
|1.2210
�
|224
|2005.06.28 08:00
|s/l
|42
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2210
|40.00
|7220.00
|225
|2005.06.28 08:00
|buy
|43
|1.00
|1.2115
|1.2065
|1.2215
�
|226
|2005.06.28 14:00
|s/l
|43
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2215
|-500.00
|6720.00
|227
|2005.06.28 14:00
|buy
|44
|1.00
|1.2067
|1.2017
|1.2167
�
|228
|2005.06.28 14:19
|modify
|44
|1.00
|1.2067
|1.2068
|1.2167
|229
|2005.06.28 14:19
|modify
|44
|1.00
|1.2067
|1.2069
|1.2167
�
|230
|2005.06.28 14:20
|modify
|44
|1.00
|1.2067
|1.2075
|1.2167
|231
|2005.06.28 14:22
|modify
|44
|1.00
|1.2067
|1.2076
|1.2167
�
|232
|2005.06.28 14:25
|modify
|44
|1.00
|1.2067
|1.2078
|1.2167
|233
|2005.06.28 14:52
|s/l
|44
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2167
|110.00
|6830.00
�
|234
|2005.06.28 14:52
|buy
|45
|1.00
|1.2079
|1.2029
|1.2179
|235
|2005.06.29 07:34
|s/l
|45
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2179
|-500.00
|6330.00
�
|236
|2005.06.29 07:34
|buy
|46
|1.00
|1.2031
|1.1981
|1.2131
|237
|2005.06.29 08:01
|modify
|46
|1.00
|1.2031
|1.2037
|1.2131
�
|238
|2005.06.29 08:01
|modify
|46
|1.00
|1.2031
|1.2040
|1.2131
|239
|2005.06.29 08:04
|s/l
|46
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2131
|90.00
|6420.00
�
|240
|2005.06.29 08:04
|buy
|47
|1.00
|1.2041
|1.1991
|1.2141
|241
|2005.06.29 09:00
|modify
|47
|1.00
|1.2041
|1.2049
|1.2141
�
|242
|2005.06.29 09:03
|s/l
|47
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2141
|80.00
|6500.00
|243
|2005.06.29 09:03
|buy
|48
|1.00
|1.2048
|1.1998
|1.2148
�
|244
|2005.06.29 10:00
|modify
|48
|1.00
|1.2048
|1.2060
|1.2148
|245
|2005.06.29 10:38
|s/l
|48
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2148
|120.00
|6620.00
�
|246
|2005.06.29 10:38
|sell
|49
|1.00
|1.2060
|1.2110
|1.1980
|247
|2005.06.29 11:55
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.1980
�
|248
|2005.06.29 12:27
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2059
|1.1980
|249
|2005.06.29 12:34
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2058
|1.1980
�
|250
|2005.06.29 12:34
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2057
|1.1980
|251
|2005.06.29 12:40
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2056
|1.1980
�
|252
|2005.06.29 12:55
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.1980
|253
|2005.06.29 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2054
|1.1980
�
|254
|2005.06.29 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2053
|1.1980
|255
|2005.06.29 13:24
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2052
|1.1980
�
|256
|2005.06.29 13:25
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2051
|1.1980
|257
|2005.06.29 13:29
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2050
|1.1980
�
|258
|2005.06.29 13:36
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2049
|1.1980
|259
|2005.06.29 13:38
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2048
|1.1980
�
|260
|2005.06.29 13:38
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2047
|1.1980
|261
|2005.06.29 13:51
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2046
|1.1980
�
|262
|2005.06.29 13:53
|modify
|49
|1.00
|1.2060
|1.2045
|1.1980
|263
|2005.06.29 14:07
|s/l
|49
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.1980
|150.00
|6770.00
�
|264
|2005.06.29 14:07
|sell
|50
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
|265
|2005.06.29 14:19
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
�
|266
|2005.06.29 14:20
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2048
|1.1969
|267
|2005.06.29 14:20
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2046
|1.1969
�
|268
|2005.06.29 14:22
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2045
|1.1969
|269
|2005.06.29 14:22
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2044
|1.1969
�
|270
|2005.06.29 14:23
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2043
|1.1969
|271
|2005.06.29 14:23
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2042
|1.1969
�
|272
|2005.06.29 14:28
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2041
|1.1969
|273
|2005.06.29 14:29
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2040
|1.1969
�
|274
|2005.06.29 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2039
|1.1969
|275
|2005.06.29 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2038
|1.1969
�
|276
|2005.06.29 14:35
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2037
|1.1969
|277
|2005.06.29 14:35
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2036
|1.1969
�
|278
|2005.06.29 14:36
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2035
|1.1969
|279
|2005.06.29 14:38
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2034
|1.1969
�
|280
|2005.06.29 14:49
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2033
|1.1969
|281
|2005.06.29 14:50
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2032
|1.1969
�
|282
|2005.06.29 14:50
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2031
|1.1969
|283
|2005.06.29 14:51
|modify
|50
|1.00
|1.2049
|1.2030
|1.1969
�
|284
|2005.06.29 14:58
|s/l
|50
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1969
|190.00
|6960.00
|285
|2005.06.29 14:58
|buy
|51
|1.00
|1.2044
|1.1994
|1.2144
�
|286
|2005.06.29 14:59
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.2144
|287
|2005.06.29 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2050
|1.2144
�
|288
|2005.06.29 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2066
|1.2144
|289
|2005.06.29 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2067
|1.2144
�
|290
|2005.06.29 15:00
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2068
|1.2144
|291
|2005.06.29 15:04
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2072
|1.2144
�
|292
|2005.06.29 15:04
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2073
|1.2144
|293
|2005.06.29 15:05
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2075
|1.2144
�
|294
|2005.06.29 15:06
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2077
|1.2144
|295
|2005.06.29 15:06
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2080
|1.2144
�
|296
|2005.06.29 15:06
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2081
|1.2144
|297
|2005.06.29 15:07
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2092
|1.2144
�
|298
|2005.06.29 15:07
|modify
|51
|1.00
|1.2044
|1.2093
|1.2144
|299
|2005.06.29 15:08
|s/l
|51
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2144
|490.00
|7450.00
�
|300
|2005.06.29 15:08
|sell
|52
|1.00
|1.2092
|1.2142
|1.2012
|301
|2005.06.29 15:17
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2090
|1.2012
�
|302
|2005.06.29 15:17
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2086
|1.2012
|303
|2005.06.29 15:18
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2085
|1.2012
�
|304
|2005.06.29 15:18
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.2012
|305
|2005.06.29 15:18
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2083
|1.2012
�
|306
|2005.06.29 15:19
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2082
|1.2012
|307
|2005.06.29 15:19
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2081
|1.2012
�
|308
|2005.06.29 15:35
|modify
|52
|1.00
|1.2092
|1.2080
|1.2012
|309
|2005.06.29 15:59
|s/l
|52
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2012
|120.00
|7570.00
�
|310
|2005.06.29 15:59
|sell
|53
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.2011
|311
|2005.06.29 16:30
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
�
|312
|2005.06.29 16:30
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2090
|1.2011
|313
|2005.06.29 16:32
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2089
|1.2011
�
|314
|2005.06.29 16:33
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2087
|1.2011
|315
|2005.06.29 16:34
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2011
�
|316
|2005.06.29 16:35
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2085
|1.2011
|317
|2005.06.29 16:47
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2084
|1.2011
�
|318
|2005.06.29 16:48
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2081
|1.2011
|319
|2005.06.29 16:48
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2080
|1.2011
�
|320
|2005.06.29 16:49
|modify
|53
|1.00
|1.2091
|1.2079
|1.2011
|321
|2005.06.29 16:59
|s/l
|53
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2011
|120.00
|7690.00
�
|322
|2005.06.29 16:59
|sell
|54
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
|323
|2005.06.29 19:18
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2083
|1.2004
�
|324
|2005.06.29 19:21
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2082
|1.2004
|325
|2005.06.29 19:24
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2081
|1.2004
�
|326
|2005.06.29 19:26
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2080
|1.2004
|327
|2005.06.29 19:27
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2004
�
|328
|2005.06.29 19:31
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2078
|1.2004
|329
|2005.06.29 19:31
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2077
|1.2004
�
|330
|2005.06.29 19:44
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2076
|1.2004
|331
|2005.06.29 19:44
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2075
|1.2004
�
|332
|2005.06.29 19:45
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2074
|1.2004
|333
|2005.06.29 20:46
|modify
|54
|1.00
|1.2084
|1.2073
|1.2004
�
|334
|2005.06.29 21:01
|s/l
|54
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2004
|110.00
|7800.00
|335
|2005.06.29 21:07
|sell
|55
|1.00
|1.2076
|1.2126
|1.1996
�
|336
|2005.06.30 09:26
|modify
|55
|1.00
|1.2076
|1.2074
|1.1996
|337
|2005.06.30 09:26
|modify
|55
|1.00
|1.2076
|1.2073
|1.1996
�
|338
|2005.06.30 09:27
|modify
|55
|1.00
|1.2076
|1.2072
|1.1996
|339
|2005.06.30 09:27
|modify
|55
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.1996
�
|340
|2005.06.30 09:37
|s/l
|55
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1996
|50.00
|7850.00
|341
|2005.06.30 09:37
|buy
|56
|1.00
|1.2073
|1.2023
|1.2173
�
|342
|2005.06.30 11:35
|modify
|56
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2173
|343
|2005.06.30 11:35
|s/l
|56
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2173
|0.00
|7850.00
�
|344
|2005.06.30 11:35
|buy
|57
|1.00
|1.2066
|1.2016
|1.2166
|345
|2005.06.30 11:59
|modify
|57
|1.00
|1.2066
|1.2069
|1.2166
�
|346
|2005.06.30 12:00
|modify
|57
|1.00
|1.2066
|1.2070
|1.2166
|347
|2005.06.30 12:33
|modify
|57
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2166
�
|348
|2005.06.30 12:33
|modify
|57
|1.00
|1.2066
|1.2079
|1.2166
|349
|2005.06.30 12:33
|modify
|57
|1.00
|1.2066
|1.2091
|1.2166
�
|350
|2005.06.30 12:35
|s/l
|57
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2166
|250.00
|8100.00
|351
|2005.06.30 12:35
|sell
|58
|1.00
|1.2083
|1.2133
|1.2003
�
|352
|2005.06.30 18:15
|modify
|58
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2003
|353
|2005.06.30 18:15
|modify
|58
|1.00
|1.2083
|1.2082
|1.2003
�
|354
|2005.06.30 18:15
|modify
|58
|1.00
|1.2083
|1.2081
|1.2003
|355
|2005.06.30 18:16
|modify
|58
|1.00
|1.2083
|1.2080
|1.2003
�
|356
|2005.06.30 18:19
|s/l
|58
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2003
|30.00
|8130.00
|357
|2005.06.30 18:19
|buy
|59
|1.00
|1.2080
|1.2030
|1.2180
�
|358
|2005.06.30 18:26
|modify
|59
|1.00
|1.2080
|1.2087
|1.2180
|359
|2005.06.30 18:30
|s/l
|59
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2180
|70.00
|8200.00
�
|360
|2005.06.30 18:30
|buy
|60
|1.00
|1.2088
|1.2038
|1.2188
|361
|2005.06.30 18:54
|modify
|60
|1.00
|1.2088
|1.2092
|1.2188
�
|362
|2005.06.30 18:55
|modify
|60
|1.00
|1.2088
|1.2095
|1.2188
|363
|2005.06.30 19:14
|s/l
|60
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2188
|70.00
|8270.00
�
|364
|2005.06.30 19:14
|sell
|61
|1.00
|1.2095
|1.2145
|1.2015
|365
|2005.07.01 04:01
|modify
|61
|1.00
|1.2095
|1.2093
|1.2015
�
|366
|2005.07.01 04:01
|modify
|61
|1.00
|1.2095
|1.2088
|1.2015
|367
|2005.07.01 04:01
|modify
|61
|1.00
|1.2095
|1.2086
|1.2015
�
|368
|2005.07.01 04:01
|s/l
|61
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2015
|90.00
|8360.00
|369
|2005.07.01 04:01
|buy
|62
|1.00
|1.2087
|1.2037
|1.2187
�
|370
|2005.07.01 05:01
|s/l
|62
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2187
|-500.00
|7860.00
|371
|2005.07.01 05:01
|buy
|63
|1.00
|1.2036
|1.1986
|1.2136
�
|372
|2005.07.01 05:03
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2037
|1.2136
|373
|2005.07.01 05:03
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2038
|1.2136
�
|374
|2005.07.01 05:03
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2039
|1.2136
|375
|2005.07.01 05:03
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2040
|1.2136
�
|376
|2005.07.01 05:03
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2043
|1.2136
|377
|2005.07.01 05:04
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2045
|1.2136
�
|378
|2005.07.01 05:05
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2046
|1.2136
|379
|2005.07.01 05:05
|modify
|63
|1.00
|1.2036
|1.2047
|1.2136
�
|380
|2005.07.01 05:07
|s/l
|63
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2136
|110.00
|7970.00
|381
|2005.07.01 05:07
|buy
|64
|1.00
|1.2048
|1.1998
|1.2148
�
|382
|2005.07.01 05:10
|modify
|64
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.2148
|383
|2005.07.01 05:10
|s/l
|64
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2148
|50.00
|8020.00
�
|384
|2005.07.01 05:10
|buy
|65
|1.00
|1.2047
|1.1997
|1.2147
|385
|2005.07.01 05:10
|modify
|65
|1.00
|1.2047
|1.2049
|1.2147
�
|386
|2005.07.01 05:11
|modify
|65
|1.00
|1.2047
|1.2053
|1.2147
|387
|2005.07.01 05:11
|s/l
|65
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2147
|60.00
|8080.00
�
|388
|2005.07.01 05:11
|buy
|66
|1.00
|1.2047
|1.1997
|1.2147
|389
|2005.07.01 05:16
|modify
|66
|1.00
|1.2047
|1.2053
|1.2147
�
|390
|2005.07.01 05:58
|s/l
|66
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2147
|60.00
|8140.00
|391
|2005.07.01 05:58
|buy
|67
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
�
|392
|2005.07.01 05:58
|modify
|67
|1.00
|1.2045
|1.2048
|1.2145
|393
|2005.07.01 05:59
|modify
|67
|1.00
|1.2045
|1.2053
|1.2145
�
|394
|2005.07.01 05:59
|s/l
|67
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2145
|80.00
|8220.00
|395
|2005.07.01 05:59
|buy
|68
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
�
|396
|2005.07.01 07:38
|modify
|68
|1.00
|1.2045
|1.2046
|1.2145
|397
|2005.07.01 07:38
|modify
|68
|1.00
|1.2045
|1.2048
|1.2145
�
|398
|2005.07.01 07:56
|s/l
|68
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2145
|30.00
|8250.00
|399
|2005.07.01 07:56
|buy
|69
|1.00
|1.2049
|1.1999
|1.2149
�
|400
|2005.07.01 09:06
|modify
|69
|1.00
|1.2049
|1.2059
|1.2149
|401
|2005.07.01 09:06
|modify
|69
|1.00
|1.2049
|1.2072
|1.2149
�
|402
|2005.07.01 09:06
|s/l
|69
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2149
|230.00
|8480.00
|403
|2005.07.01 09:06
|sell
|70
|1.00
|1.2071
|1.2121
|1.1991
�
|404
|2005.07.01 09:29
|modify
|70
|1.00
|1.2071
|1.2070
|1.1991
|405
|2005.07.01 09:29
|s/l
|70
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1991
|10.00
|8490.00
�
|406
|2005.07.01 09:29
|sell
|71
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|407
|2005.07.01 09:29
|modify
|71
|1.00
|1.2074
|1.2072
|1.1994
�
|408
|2005.07.01 09:29
|modify
|71
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1994
|409
|2005.07.01 09:30
|s/l
|71
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1994
|40.00
|8530.00
�
|410
|2005.07.01 09:30
|sell
|72
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|411
|2005.07.01 09:31
|modify
|72
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1994
�
|412
|2005.07.01 09:31
|s/l
|72
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1994
|40.00
|8570.00
|413
|2005.07.01 09:31
|sell
|73
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|414
|2005.07.01 09:32
|modify
|73
|1.00
|1.2074
|1.2072
|1.1994
|415
|2005.07.01 09:32
|modify
|73
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1994
�
|416
|2005.07.01 09:32
|s/l
|73
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1994
|40.00
|8610.00
|417
|2005.07.01 09:32
|sell
|74
|1.00
|1.2077
|1.2127
|1.1997
�
|418
|2005.07.01 09:32
|modify
|74
|1.00
|1.2077
|1.2076
|1.1997
|419
|2005.07.01 09:32
|s/l
|74
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.1997
|10.00
|8620.00
�
|420
|2005.07.01 09:32
|sell
|75
|1.00
|1.2082
|1.2132
|1.2002
|421
|2005.07.01 09:54
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2076
|1.2002
�
|422
|2005.07.01 09:54
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2075
|1.2002
|423
|2005.07.01 09:54
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2074
|1.2002
�
|424
|2005.07.01 09:54
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2073
|1.2002
|425
|2005.07.01 09:55
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2071
|1.2002
�
|426
|2005.07.01 09:55
|modify
|75
|1.00
|1.2082
|1.2070
|1.2002
|427
|2005.07.01 09:58
|s/l
|75
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2002
|120.00
|8740.00
�
|428
|2005.07.01 09:58
|sell
|76
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.2010
|429
|2005.07.01 09:58
|modify
|76
|1.00
|1.2090
|1.2089
|1.2010
�
|430
|2005.07.01 09:58
|modify
|76
|1.00
|1.2090
|1.2073
|1.2010
|431
|2005.07.01 09:58
|modify
|76
|1.00
|1.2090
|1.2070
|1.2010
�
|432
|2005.07.01 09:58
|s/l
|76
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2010
|200.00
|8940.00
|433
|2005.07.01 09:58
|sell
|77
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.1989
�
|434
|2005.07.01 14:05
|modify
|77
|1.00
|1.2069
|1.2066
|1.1989
|435
|2005.07.01 14:05
|modify
|77
|1.00
|1.2069
|1.2065
|1.1989
�
|436
|2005.07.01 14:22
|modify
|77
|1.00
|1.2069
|1.2063
|1.1989
|437
|2005.07.01 14:23
|modify
|77
|1.00
|1.2069
|1.2058
|1.1989
�
|438
|2005.07.01 14:23
|modify
|77
|1.00
|1.2069
|1.2056
|1.1989
|439
|2005.07.01 14:23
|s/l
|77
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.1989
|130.00
|9070.00
�
|440
|2005.07.01 14:23
|buy
|78
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|441
|2005.07.01 14:48
|s/l
|78
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2164
|-500.00
|8570.00
�
|442
|2005.07.01 14:48
|buy
|79
|1.00
|1.2007
|1.1957
|1.2107
|443
|2005.07.01 14:48
|modify
|79
|1.00
|1.2007
|1.2021
|1.2107
�
|444
|2005.07.01 14:48
|modify
|79
|1.00
|1.2007
|1.2046
|1.2107
|445
|2005.07.01 14:48
|s/l
|79
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2107
|390.00
|8960.00
�
|446
|2005.07.01 14:48
|buy
|80
|1.00
|1.2047
|1.1997
|1.2147
|447
|2005.07.01 14:48
|s/l
|80
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2147
|-500.00
|8460.00
�
|448
|2005.07.01 14:48
|buy
|81
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2091
|449
|2005.07.01 14:48
|modify
|81
|1.00
|1.1991
|1.2031
|1.2091
�
|450
|2005.07.01 14:48
|s/l
|81
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2091
|400.00
|8860.00
|451
|2005.07.01 14:48
|buy
|82
|1.00
|1.2032
|1.1982
|1.2132
�
|452
|2005.07.01 14:48
|modify
|82
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2132
|453
|2005.07.01 14:48
|s/l
|82
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2132
|0.00
|8860.00
�
|454
|2005.07.01 14:48
|buy
|83
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|455
|2005.07.01 14:48
|modify
|83
|1.00
|1.2028
|1.2031
|1.2128
�
|456
|2005.07.01 14:48
|s/l
|83
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2128
|30.00
|8890.00
|457
|2005.07.01 14:48
|buy
|84
|1.00
|1.2025
|1.1975
|1.2125
�
|458
|2005.07.01 14:49
|modify
|84
|1.00
|1.2025
|1.2046
|1.2125
|459
|2005.07.01 14:49
|s/l
|84
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2125
|210.00
|9100.00
�
|460
|2005.07.01 14:49
|buy
|85
|1.00
|1.2047
|1.1997
|1.2147
|461
|2005.07.01 14:49
|s/l
|85
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2147
|-500.00
|8600.00
�
|462
|2005.07.01 14:49
|buy
|86
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
|463
|2005.07.01 14:50
|modify
|86
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.2085
�
|464
|2005.07.01 14:51
|s/l
|86
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2085
|50.00
|8650.00
|465
|2005.07.01 14:51
|buy
|87
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
�
|466
|2005.07.01 14:51
|modify
|87
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.2085
|467
|2005.07.01 14:51
|s/l
|87
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2085
|50.00
|8700.00
�
|468
|2005.07.01 14:51
|buy
|88
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
|469
|2005.07.01 14:51
|modify
|88
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.2085
�
|470
|2005.07.01 14:51
|modify
|88
|1.00
|1.1985
|1.1994
|1.2085
|471
|2005.07.01 14:51
|modify
|88
|1.00
|1.1985
|1.1995
|1.2085
�
|472
|2005.07.01 14:52
|modify
|88
|1.00
|1.1985
|1.2006
|1.2085
|473
|2005.07.01 14:52
|modify
|88
|1.00
|1.1985
|1.2010
|1.2085
�
|474
|2005.07.01 14:52
|s/l
|88
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2085
|250.00
|8950.00
|475
|2005.07.01 14:52
|buy
|89
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|476
|2005.07.01 14:53
|modify
|89
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|477
|2005.07.01 14:53
|modify
|89
|1.00
|1.2009
|1.2029
|1.2109
�
|478
|2005.07.01 14:53
|modify
|89
|1.00
|1.2009
|1.2033
|1.2109
|479
|2005.07.01 14:53
|s/l
|89
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2109
|240.00
|9190.00
�
|480
|2005.07.01 14:53
|buy
|90
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|481
|2005.07.01 14:53
|modify
|90
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2135
�
|482
|2005.07.01 14:53
|modify
|90
|1.00
|1.2035
|1.2047
|1.2135
|483
|2005.07.01 14:53
|s/l
|90
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2135
|120.00
|9310.00
�
|484
|2005.07.01 14:53
|buy
|91
|1.00
|1.2044
|1.1994
|1.2144
|485
|2005.07.01 14:54
|modify
|91
|1.00
|1.2044
|1.2047
|1.2144
�
|486
|2005.07.01 14:54
|s/l
|91
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2144
|30.00
|9340.00
|487
|2005.07.01 14:54
|buy
|92
|1.00
|1.2044
|1.1994
|1.2144
�
|488
|2005.07.01 14:58
|modify
|92
|1.00
|1.2044
|1.2047
|1.2144
|489
|2005.07.01 14:58
|s/l
|92
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2144
|30.00
|9370.00
�
|490
|2005.07.01 14:58
|buy
|93
|1.00
|1.1987
|1.1937
|1.2087
|491
|2005.07.01 14:58
|modify
|93
|1.00
|1.1987
|1.2029
|1.2087
�
|492
|2005.07.01 14:58
|s/l
|93
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2087
|420.00
|9790.00
|493
|2005.07.01 14:58
|buy
|94
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2127
�
|494
|2005.07.01 14:58
|modify
|94
|1.00
|1.2027
|1.2030
|1.2127
|495
|2005.07.01 14:58
|s/l
|94
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2127
|30.00
|9820.00
�
|496
|2005.07.01 14:58
|buy
|95
|1.00
|1.2022
|1.1972
|1.2122
|497
|2005.07.01 14:58
|modify
|95
|1.00
|1.2022
|1.2029
|1.2122
�
|498
|2005.07.01 14:58
|s/l
|95
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2122
|70.00
|9890.00
|499
|2005.07.01 14:58
|buy
|96
|1.00
|1.2029
|1.1979
|1.2129
�
|500
|2005.07.01 14:58
|modify
|96
|1.00
|1.2029
|1.2047
|1.2129
|501
|2005.07.01 14:58
|s/l
|96
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2129
|180.00
|10070.00
�
|502
|2005.07.01 14:58
|buy
|97
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
|503
|2005.07.01 14:59
|s/l
|97
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2145
|-500.00
|9570.00
�
|504
|2005.07.01 14:59
|buy
|98
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|505
|2005.07.01 14:59
|modify
|98
|1.00
|1.1978
|1.2029
|1.2078
�
|506
|2005.07.01 14:59
|s/l
|98
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2078
|510.00
|10080.00
|507
|2005.07.01 14:59
|buy
|99
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2127
�
|508
|2005.07.01 14:59
|modify
|99
|1.00
|1.2027
|1.2030
|1.2127
|509
|2005.07.01 14:59
|s/l
|99
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2127
|30.00
|10110.00
�
|510
|2005.07.01 14:59
|buy
|100
|1.00
|1.2022
|1.1972
|1.2122
|511
|2005.07.01 14:59
|modify
|100
|1.00
|1.2022
|1.2029
|1.2122
�
|512
|2005.07.01 14:59
|s/l
|100
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2122
|70.00
|10180.00
|513
|2005.07.01 14:59
|buy
|101
|1.00
|1.2029
|1.1979
|1.2129
�
|514
|2005.07.01 14:59
|s/l
|101
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2129
|-500.00
|9680.00
|515
|2005.07.01 14:59
|buy
|102
|1.00
|1.1970
|1.1920
|1.2070
�
|516
|2005.07.04 02:37
|s/l
|102
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.2070
|-500.00
|9180.00
|517
|2005.07.04 02:37
|buy
|103
|1.00
|1.1922
|1.1872
|1.2022
�
|518
|2005.07.04 06:29
|modify
|103
|1.00
|1.1922
|1.1932
|1.2022
|519
|2005.07.04 06:29
|s/l
|103
|1.00
|1.1932
|1.1932
|1.2022
|100.00
|9280.00
�
|520
|2005.07.04 06:29
|sell
|104
|1.00
|1.1924
|1.1974
|1.1844
|521
|2005.07.04 09:29
|modify
|104
|1.00
|1.1924
|1.1923
|1.1844
�
|522
|2005.07.04 10:10
|s/l
|104
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1844
|10.00
|9290.00
|523
|2005.07.04 10:10
|buy
|105
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
�
|524
|2005.07.05 06:52
|s/l
|105
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.2025
|-500.00
|8790.00
|525
|2005.07.05 06:52
|buy
|106
|1.00
|1.1876
|1.1826
|1.1976
�
|526
|2005.07.05 08:00
|modify
|106
|1.00
|1.1876
|1.1893
|1.1976
|527
|2005.07.05 08:00
|s/l
|106
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1976
|170.00
|8960.00
�
|528
|2005.07.05 08:00
|buy
|107
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|529
|2005.07.05 08:00
|modify
|107
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|530
|2005.07.05 08:00
|s/l
|107
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9040.00
|531
|2005.07.05 08:00
|buy
|108
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|532
|2005.07.05 08:00
|modify
|108
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|533
|2005.07.05 08:00
|s/l
|108
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9120.00
�
|534
|2005.07.05 08:00
|buy
|109
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|535
|2005.07.05 08:00
|modify
|109
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|536
|2005.07.05 08:00
|s/l
|109
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9200.00
|537
|2005.07.05 08:00
|buy
|110
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|538
|2005.07.05 08:00
|modify
|110
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|539
|2005.07.05 08:00
|s/l
|110
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9280.00
�
|540
|2005.07.05 08:00
|buy
|111
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|541
|2005.07.05 08:00
|modify
|111
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|542
|2005.07.05 08:00
|s/l
|111
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9360.00
|543
|2005.07.05 08:00
|buy
|112
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|544
|2005.07.05 08:00
|modify
|112
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|545
|2005.07.05 08:00
|s/l
|112
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9440.00
�
|546
|2005.07.05 08:00
|buy
|113
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|547
|2005.07.05 08:00
|modify
|113
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|548
|2005.07.05 08:00
|s/l
|113
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9520.00
|549
|2005.07.05 08:00
|buy
|114
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|550
|2005.07.05 08:00
|modify
|114
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|551
|2005.07.05 08:00
|s/l
|114
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9600.00
�
|552
|2005.07.05 08:00
|buy
|115
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|553
|2005.07.05 08:00
|modify
|115
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|554
|2005.07.05 08:00
|s/l
|115
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9680.00
|555
|2005.07.05 08:00
|buy
|116
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|556
|2005.07.05 08:00
|modify
|116
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|557
|2005.07.05 08:00
|s/l
|116
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9760.00
�
|558
|2005.07.05 08:00
|buy
|117
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|559
|2005.07.05 08:00
|modify
|117
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|560
|2005.07.05 08:00
|s/l
|117
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9840.00
|561
|2005.07.05 08:00
|buy
|118
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|562
|2005.07.05 08:00
|modify
|118
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|563
|2005.07.05 08:00
|s/l
|118
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|9920.00
�
|564
|2005.07.05 08:00
|buy
|119
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|565
|2005.07.05 08:00
|modify
|119
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|566
|2005.07.05 08:00
|s/l
|119
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10000.00
|567
|2005.07.05 08:00
|buy
|120
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|568
|2005.07.05 08:00
|modify
|120
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|569
|2005.07.05 08:00
|s/l
|120
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10080.00
�
|570
|2005.07.05 08:00
|buy
|121
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|571
|2005.07.05 08:00
|modify
|121
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|572
|2005.07.05 08:00
|s/l
|121
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10160.00
|573
|2005.07.05 08:00
|buy
|122
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|574
|2005.07.05 08:00
|modify
|122
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|575
|2005.07.05 08:00
|s/l
|122
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10240.00
�
|576
|2005.07.05 08:00
|buy
|123
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|577
|2005.07.05 08:00
|modify
|123
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|578
|2005.07.05 08:00
|s/l
|123
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10320.00
|579
|2005.07.05 08:00
|buy
|124
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|580
|2005.07.05 08:00
|modify
|124
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|581
|2005.07.05 08:00
|s/l
|124
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10400.00
�
|582
|2005.07.05 08:00
|buy
|125
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|583
|2005.07.05 08:00
|modify
|125
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|584
|2005.07.05 08:00
|s/l
|125
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10480.00
|585
|2005.07.05 08:00
|buy
|126
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|586
|2005.07.05 08:00
|modify
|126
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|587
|2005.07.05 08:00
|s/l
|126
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10560.00
�
|588
|2005.07.05 08:00
|buy
|127
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|589
|2005.07.05 08:00
|modify
|127
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|590
|2005.07.05 08:00
|s/l
|127
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10640.00
|591
|2005.07.05 08:00
|buy
|128
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|592
|2005.07.05 08:00
|modify
|128
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|593
|2005.07.05 08:00
|s/l
|128
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10720.00
�
|594
|2005.07.05 08:00
|buy
|129
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|595
|2005.07.05 08:00
|modify
|129
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|596
|2005.07.05 08:00
|s/l
|129
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10800.00
|597
|2005.07.05 08:00
|buy
|130
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|598
|2005.07.05 08:00
|modify
|130
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|599
|2005.07.05 08:00
|s/l
|130
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10880.00
�
|600
|2005.07.05 08:00
|buy
|131
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|601
|2005.07.05 08:00
|modify
|131
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|602
|2005.07.05 08:00
|s/l
|131
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|10960.00
|603
|2005.07.05 08:00
|buy
|132
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|604
|2005.07.05 08:00
|modify
|132
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|605
|2005.07.05 08:00
|s/l
|132
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|11040.00
�
|606
|2005.07.05 08:00
|buy
|133
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
|607
|2005.07.05 08:00
|modify
|133
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
�
|608
|2005.07.05 08:00
|s/l
|133
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|11120.00
|609
|2005.07.05 08:00
|buy
|134
|1.00
|1.1885
|1.1835
|1.1985
�
|610
|2005.07.05 08:02
|modify
|134
|1.00
|1.1885
|1.1893
|1.1985
|611
|2005.07.05 08:20
|s/l
|134
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1985
|80.00
|11200.00
�
|612
|2005.07.05 08:20
|buy
|135
|1.00
|1.1895
|1.1845
|1.1995
|613
|2005.07.05 08:29
|modify
|135
|1.00
|1.1895
|1.1908
|1.1995
�
|614
|2005.07.05 08:29
|modify
|135
|1.00
|1.1895
|1.1915
|1.1995
|615
|2005.07.05 08:29
|s/l
|135
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1995
|200.00
|11400.00
�
|616
|2005.07.05 08:29
|buy
|136
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|617
|2005.07.05 08:29
|modify
|136
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|618
|2005.07.05 08:29
|modify
|136
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|619
|2005.07.05 08:29
|s/l
|136
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|11610.00
�
|620
|2005.07.05 08:29
|buy
|137
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|621
|2005.07.05 08:29
|modify
|137
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|622
|2005.07.05 08:29
|modify
|137
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|623
|2005.07.05 08:29
|s/l
|137
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|11820.00
�
|624
|2005.07.05 08:29
|buy
|138
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|625
|2005.07.05 08:29
|modify
|138
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|626
|2005.07.05 08:29
|modify
|138
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|627
|2005.07.05 08:29
|s/l
|138
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|12030.00
�
|628
|2005.07.05 08:29
|buy
|139
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|629
|2005.07.05 08:29
|modify
|139
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|630
|2005.07.05 08:29
|modify
|139
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|631
|2005.07.05 08:29
|s/l
|139
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|12240.00
�
|632
|2005.07.05 08:29
|buy
|140
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|633
|2005.07.05 08:29
|modify
|140
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|634
|2005.07.05 08:29
|modify
|140
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|635
|2005.07.05 08:29
|s/l
|140
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|12450.00
�
|636
|2005.07.05 08:29
|buy
|141
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|637
|2005.07.05 08:29
|modify
|141
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|638
|2005.07.05 08:29
|modify
|141
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|639
|2005.07.05 08:29
|s/l
|141
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|12660.00
�
|640
|2005.07.05 08:29
|buy
|142
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|641
|2005.07.05 08:29
|modify
|142
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|642
|2005.07.05 08:29
|modify
|142
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|643
|2005.07.05 08:29
|s/l
|142
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|12870.00
�
|644
|2005.07.05 08:29
|buy
|143
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|645
|2005.07.05 08:29
|modify
|143
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|646
|2005.07.05 08:29
|modify
|143
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|647
|2005.07.05 08:29
|s/l
|143
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|13080.00
�
|648
|2005.07.05 08:29
|buy
|144
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|649
|2005.07.05 08:29
|modify
|144
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|650
|2005.07.05 08:29
|modify
|144
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|651
|2005.07.05 08:29
|s/l
|144
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|13290.00
�
|652
|2005.07.05 08:29
|buy
|145
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|653
|2005.07.05 08:29
|modify
|145
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|654
|2005.07.05 08:29
|modify
|145
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|655
|2005.07.05 08:29
|s/l
|145
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|13500.00
�
|656
|2005.07.05 08:29
|buy
|146
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|657
|2005.07.05 08:29
|modify
|146
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|658
|2005.07.05 08:29
|modify
|146
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|659
|2005.07.05 08:29
|s/l
|146
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|13710.00
�
|660
|2005.07.05 08:29
|buy
|147
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|661
|2005.07.05 08:29
|modify
|147
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|662
|2005.07.05 08:29
|modify
|147
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|663
|2005.07.05 08:29
|s/l
|147
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|13920.00
�
|664
|2005.07.05 08:29
|buy
|148
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|665
|2005.07.05 08:29
|modify
|148
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|666
|2005.07.05 08:29
|modify
|148
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|667
|2005.07.05 08:29
|s/l
|148
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|14130.00
�
|668
|2005.07.05 08:29
|buy
|149
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|669
|2005.07.05 08:29
|modify
|149
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|670
|2005.07.05 08:29
|modify
|149
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|671
|2005.07.05 08:29
|s/l
|149
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|14340.00
�
|672
|2005.07.05 08:29
|buy
|150
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|673
|2005.07.05 08:29
|modify
|150
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|674
|2005.07.05 08:29
|modify
|150
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|675
|2005.07.05 08:29
|s/l
|150
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|14550.00
�
|676
|2005.07.05 08:29
|buy
|151
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|677
|2005.07.05 08:29
|modify
|151
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|678
|2005.07.05 08:29
|modify
|151
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|679
|2005.07.05 08:29
|s/l
|151
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|14760.00
�
|680
|2005.07.05 08:29
|buy
|152
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|681
|2005.07.05 08:29
|modify
|152
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|682
|2005.07.05 08:29
|modify
|152
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|683
|2005.07.05 08:29
|s/l
|152
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|14970.00
�
|684
|2005.07.05 08:29
|buy
|153
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|685
|2005.07.05 08:29
|modify
|153
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|686
|2005.07.05 08:29
|modify
|153
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|687
|2005.07.05 08:29
|s/l
|153
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|15180.00
�
|688
|2005.07.05 08:29
|buy
|154
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|689
|2005.07.05 08:29
|modify
|154
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|690
|2005.07.05 08:29
|modify
|154
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|691
|2005.07.05 08:29
|s/l
|154
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|15390.00
�
|692
|2005.07.05 08:29
|buy
|155
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|693
|2005.07.05 08:29
|modify
|155
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|694
|2005.07.05 08:29
|modify
|155
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|695
|2005.07.05 08:29
|s/l
|155
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|15600.00
�
|696
|2005.07.05 08:29
|buy
|156
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|697
|2005.07.05 08:29
|modify
|156
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|698
|2005.07.05 08:29
|modify
|156
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|699
|2005.07.05 08:29
|s/l
|156
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|15810.00
�
|700
|2005.07.05 08:29
|buy
|157
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|701
|2005.07.05 08:29
|modify
|157
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|702
|2005.07.05 08:29
|modify
|157
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|703
|2005.07.05 08:29
|s/l
|157
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|16020.00
�
|704
|2005.07.05 08:29
|buy
|158
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|705
|2005.07.05 08:29
|modify
|158
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|706
|2005.07.05 08:29
|modify
|158
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|707
|2005.07.05 08:29
|s/l
|158
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|16230.00
�
|708
|2005.07.05 08:29
|buy
|159
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|709
|2005.07.05 08:29
|modify
|159
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|710
|2005.07.05 08:29
|modify
|159
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|711
|2005.07.05 08:29
|s/l
|159
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|16440.00
�
|712
|2005.07.05 08:29
|buy
|160
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|713
|2005.07.05 08:29
|modify
|160
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|714
|2005.07.05 08:29
|modify
|160
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|715
|2005.07.05 08:29
|s/l
|160
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|16650.00
�
|716
|2005.07.05 08:29
|buy
|161
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|717
|2005.07.05 08:29
|modify
|161
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|718
|2005.07.05 08:29
|modify
|161
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|719
|2005.07.05 08:29
|s/l
|161
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|16860.00
�
|720
|2005.07.05 08:29
|buy
|162
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|721
|2005.07.05 08:29
|modify
|162
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|722
|2005.07.05 08:29
|modify
|162
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|723
|2005.07.05 08:29
|s/l
|162
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1994
|210.00
|17070.00
�
|724
|2005.07.05 08:29
|buy
|163
|1.00
|1.1894
|1.1844
|1.1994
|725
|2005.07.05 08:29
|modify
|163
|1.00
|1.1894
|1.1908
|1.1994
�
|726
|2005.07.05 08:32
|modify
|163
|1.00
|1.1894
|1.1915
|1.1994
|727
|2005.07.05 08:32
|modify
|163
|1.00
|1.1894
|1.1923
|1.1994
�
|728
|2005.07.05 08:45
|s/l
|163
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1994
|290.00
|17360.00
|729
|2005.07.05 08:45
|sell
|164
|1.00
|1.1923
|1.1973
|1.1843
�
|730
|2005.07.05 08:47
|modify
|164
|1.00
|1.1923
|1.1907
|1.1843
|731
|2005.07.05 08:47
|s/l
|164
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1843
|160.00
|17520.00
�
|732
|2005.07.05 08:47
|sell
|165
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|733
|2005.07.05 08:47
|modify
|165
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|734
|2005.07.05 08:47
|s/l
|165
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|17600.00
|735
|2005.07.05 08:47
|sell
|166
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|736
|2005.07.05 08:47
|modify
|166
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|737
|2005.07.05 08:47
|s/l
|166
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|17680.00
�
|738
|2005.07.05 08:47
|sell
|167
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|739
|2005.07.05 08:48
|modify
|167
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|740
|2005.07.05 08:48
|s/l
|167
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|17760.00
|741
|2005.07.05 08:48
|sell
|168
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|742
|2005.07.05 08:48
|modify
|168
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|743
|2005.07.05 08:48
|s/l
|168
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|17840.00
�
|744
|2005.07.05 08:48
|sell
|169
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|745
|2005.07.05 08:48
|modify
|169
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|746
|2005.07.05 08:48
|s/l
|169
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|17920.00
|747
|2005.07.05 08:48
|sell
|170
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|748
|2005.07.05 08:48
|modify
|170
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|749
|2005.07.05 08:48
|s/l
|170
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18000.00
�
|750
|2005.07.05 08:48
|sell
|171
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|751
|2005.07.05 08:48
|modify
|171
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|752
|2005.07.05 08:48
|s/l
|171
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18080.00
|753
|2005.07.05 08:48
|sell
|172
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|754
|2005.07.05 08:48
|modify
|172
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|755
|2005.07.05 08:48
|s/l
|172
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18160.00
�
|756
|2005.07.05 08:48
|sell
|173
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|757
|2005.07.05 08:49
|modify
|173
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|758
|2005.07.05 08:49
|s/l
|173
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18240.00
|759
|2005.07.05 08:49
|sell
|174
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|760
|2005.07.05 08:49
|modify
|174
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|761
|2005.07.05 08:49
|s/l
|174
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18320.00
�
|762
|2005.07.05 08:49
|sell
|175
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|763
|2005.07.05 08:49
|modify
|175
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|764
|2005.07.05 08:49
|s/l
|175
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18400.00
|765
|2005.07.05 08:49
|sell
|176
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|766
|2005.07.05 08:49
|modify
|176
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|767
|2005.07.05 08:49
|s/l
|176
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18480.00
�
|768
|2005.07.05 08:49
|sell
|177
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
|769
|2005.07.05 08:49
|modify
|177
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
�
|770
|2005.07.05 08:49
|s/l
|177
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18560.00
|771
|2005.07.05 08:49
|sell
|178
|1.00
|1.1915
|1.1965
|1.1835
�
|772
|2005.07.05 08:49
|modify
|178
|1.00
|1.1915
|1.1907
|1.1835
|773
|2005.07.05 08:55
|s/l
|178
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1835
|80.00
|18640.00
�
|774
|2005.07.05 08:55
|sell
|179
|1.00
|1.1921
|1.1971
|1.1841
|775
|2005.07.05 08:55
|modify
|179
|1.00
|1.1921
|1.1916
|1.1841
�
|776
|2005.07.05 08:55
|s/l
|179
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1841
|50.00
|18690.00
|777
|2005.07.05 08:55
|sell
|180
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|778
|2005.07.05 08:55
|modify
|180
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|779
|2005.07.05 08:55
|s/l
|180
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|18780.00
�
|780
|2005.07.05 08:55
|sell
|181
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|781
|2005.07.05 08:55
|modify
|181
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|782
|2005.07.05 08:55
|s/l
|181
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|18870.00
|783
|2005.07.05 08:55
|sell
|182
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|784
|2005.07.05 08:55
|modify
|182
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|785
|2005.07.05 08:55
|s/l
|182
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|18960.00
�
|786
|2005.07.05 08:55
|sell
|183
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|787
|2005.07.05 08:55
|modify
|183
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|788
|2005.07.05 08:55
|s/l
|183
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19050.00
|789
|2005.07.05 08:55
|sell
|184
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|790
|2005.07.05 08:55
|modify
|184
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|791
|2005.07.05 08:55
|s/l
|184
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19140.00
�
|792
|2005.07.05 08:55
|sell
|185
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|793
|2005.07.05 08:56
|modify
|185
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|794
|2005.07.05 08:56
|s/l
|185
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19230.00
|795
|2005.07.05 08:56
|sell
|186
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|796
|2005.07.05 08:56
|modify
|186
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|797
|2005.07.05 08:56
|s/l
|186
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19320.00
�
|798
|2005.07.05 08:56
|sell
|187
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|799
|2005.07.05 08:56
|modify
|187
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|800
|2005.07.05 08:56
|s/l
|187
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19410.00
|801
|2005.07.05 08:56
|sell
|188
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|802
|2005.07.05 08:56
|modify
|188
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|803
|2005.07.05 08:56
|s/l
|188
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19500.00
�
|804
|2005.07.05 08:56
|sell
|189
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|805
|2005.07.05 08:56
|modify
|189
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|806
|2005.07.05 08:56
|s/l
|189
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19590.00
|807
|2005.07.05 08:56
|sell
|190
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|808
|2005.07.05 08:56
|modify
|190
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|809
|2005.07.05 08:56
|s/l
|190
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19680.00
�
|810
|2005.07.05 08:56
|sell
|191
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|811
|2005.07.05 08:57
|modify
|191
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
�
|812
|2005.07.05 08:57
|s/l
|191
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19770.00
|813
|2005.07.05 08:57
|sell
|192
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
�
|814
|2005.07.05 08:57
|modify
|192
|1.00
|1.1925
|1.1916
|1.1845
|815
|2005.07.05 08:57
|s/l
|192
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1845
|90.00
|19860.00
�
|816
|2005.07.05 08:57
|sell
|193
|1.00
|1.1925
|1.1975
|1.1845
|817
|2005.07.05 09:15
|modify
|193
|1.00
|1.1925
|1.1924
|1.1845
�
|818
|2005.07.05 09:15
|s/l
|193
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1845
|10.00
|19870.00
|819
|2005.07.05 09:15
|sell
|194
|1.00
|1.1924
|1.1974
|1.1844
�
|820
|2005.07.05 09:37
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1923
|1.1844
|821
|2005.07.05 09:40
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1922
|1.1844
�
|822
|2005.07.05 09:42
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1920
|1.1844
|823
|2005.07.05 09:42
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1919
|1.1844
�
|824
|2005.07.05 09:42
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1918
|1.1844
|825
|2005.07.05 09:42
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1916
|1.1844
�
|826
|2005.07.05 10:10
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1911
|1.1844
|827
|2005.07.05 10:10
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1907
|1.1844
�
|828
|2005.07.05 10:37
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1906
|1.1844
|829
|2005.07.05 11:32
|modify
|194
|1.00
|1.1924
|1.1892
|1.1844
�
|830
|2005.07.05 11:32
|s/l
|194
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1844
|320.00
|20190.00
|831
|2005.07.05 11:32
|buy
|195
|1.00
|1.1898
|1.1848
|1.1998
�
|832
|2005.07.05 12:37
|modify
|195
|1.00
|1.1898
|1.1899
|1.1998
|833
|2005.07.05 12:37
|s/l
|195
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1998
|10.00
|20200.00
�
|834
|2005.07.05 12:37
|sell
|196
|1.00
|1.1896
|1.1946
|1.1816
|835
|2005.07.06 06:00
|s/l
|196
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1816
|-500.00
|19700.00
�
|836
|2005.07.06 06:00
|sell
|197
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1865
|837
|2005.07.06 06:35
|modify
|197
|1.00
|1.1945
|1.1935
|1.1865
�
|838
|2005.07.06 06:35
|s/l
|197
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1865
|100.00
|19800.00
|839
|2005.07.06 06:35
|sell
|198
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|840
|2005.07.06 06:35
|modify
|198
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|841
|2005.07.06 06:35
|s/l
|198
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19810.00
�
|842
|2005.07.06 06:35
|sell
|199
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|843
|2005.07.06 06:35
|modify
|199
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|844
|2005.07.06 06:35
|s/l
|199
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19820.00
|845
|2005.07.06 06:35
|sell
|200
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|846
|2005.07.06 06:35
|modify
|200
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|847
|2005.07.06 06:35
|s/l
|200
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19830.00
�
|848
|2005.07.06 06:35
|sell
|201
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|849
|2005.07.06 06:35
|modify
|201
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|850
|2005.07.06 06:35
|s/l
|201
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19840.00
|851
|2005.07.06 06:35
|sell
|202
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|852
|2005.07.06 06:35
|modify
|202
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|853
|2005.07.06 06:35
|s/l
|202
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19850.00
�
|854
|2005.07.06 06:35
|sell
|203
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|855
|2005.07.06 06:36
|modify
|203
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|856
|2005.07.06 06:36
|s/l
|203
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19860.00
|857
|2005.07.06 06:36
|sell
|204
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|858
|2005.07.06 06:36
|modify
|204
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|859
|2005.07.06 06:36
|s/l
|204
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19870.00
�
|860
|2005.07.06 06:36
|sell
|205
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|861
|2005.07.06 06:36
|modify
|205
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|862
|2005.07.06 06:36
|s/l
|205
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19880.00
|863
|2005.07.06 06:36
|sell
|206
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|864
|2005.07.06 06:36
|modify
|206
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|865
|2005.07.06 06:36
|s/l
|206
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19890.00
�
|866
|2005.07.06 06:36
|sell
|207
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|867
|2005.07.06 06:36
|modify
|207
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|868
|2005.07.06 06:36
|s/l
|207
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19900.00
|869
|2005.07.06 06:36
|sell
|208
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|870
|2005.07.06 06:36
|modify
|208
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|871
|2005.07.06 06:36
|s/l
|208
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19910.00
�
|872
|2005.07.06 06:36
|sell
|209
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|873
|2005.07.06 06:37
|modify
|209
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|874
|2005.07.06 06:37
|s/l
|209
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19920.00
|875
|2005.07.06 06:37
|sell
|210
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
�
|876
|2005.07.06 06:37
|modify
|210
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
|877
|2005.07.06 06:37
|s/l
|210
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19930.00
�
|878
|2005.07.06 06:37
|sell
|211
|1.00
|1.1936
|1.1986
|1.1856
|879
|2005.07.06 06:37
|modify
|211
|1.00
|1.1936
|1.1935
|1.1856
�
|880
|2005.07.06 06:47
|s/l
|211
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1856
|10.00
|19940.00
|881
|2005.07.06 06:47
|sell
|212
|1.00
|1.1934
|1.1984
|1.1854
�
|882
|2005.07.06 09:00
|modify
|212
|1.00
|1.1934
|1.1914
|1.1854
|883
|2005.07.06 09:00
|s/l
|212
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1854
|200.00
|20140.00
�
|884
|2005.07.06 09:00
|buy
|213
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|885
|2005.07.06 09:00
|modify
|213
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|886
|2005.07.06 09:00
|s/l
|213
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20160.00
|887
|2005.07.06 09:00
|buy
|214
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|888
|2005.07.06 09:00
|modify
|214
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|889
|2005.07.06 09:00
|s/l
|214
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20250.00
�
|890
|2005.07.06 09:00
|buy
|215
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|891
|2005.07.06 09:00
|modify
|215
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|892
|2005.07.06 09:00
|s/l
|215
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20270.00
|893
|2005.07.06 09:00
|buy
|216
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|894
|2005.07.06 09:00
|modify
|216
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|895
|2005.07.06 09:00
|s/l
|216
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20360.00
�
|896
|2005.07.06 09:00
|buy
|217
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|897
|2005.07.06 09:00
|modify
|217
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|898
|2005.07.06 09:00
|s/l
|217
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20380.00
|899
|2005.07.06 09:00
|buy
|218
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|900
|2005.07.06 09:00
|modify
|218
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|901
|2005.07.06 09:00
|s/l
|218
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20470.00
�
|902
|2005.07.06 09:00
|buy
|219
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|903
|2005.07.06 09:00
|modify
|219
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|904
|2005.07.06 09:00
|s/l
|219
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20490.00
|905
|2005.07.06 09:00
|buy
|220
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|906
|2005.07.06 09:00
|modify
|220
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|907
|2005.07.06 09:00
|s/l
|220
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20580.00
�
|908
|2005.07.06 09:00
|buy
|221
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|909
|2005.07.06 09:00
|modify
|221
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|910
|2005.07.06 09:00
|s/l
|221
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20600.00
|911
|2005.07.06 09:00
|buy
|222
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|912
|2005.07.06 09:00
|modify
|222
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|913
|2005.07.06 09:00
|s/l
|222
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20690.00
�
|914
|2005.07.06 09:00
|buy
|223
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|915
|2005.07.06 09:00
|modify
|223
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|916
|2005.07.06 09:00
|s/l
|223
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20710.00
|917
|2005.07.06 09:00
|buy
|224
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|918
|2005.07.06 09:00
|modify
|224
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|919
|2005.07.06 09:00
|s/l
|224
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20800.00
�
|920
|2005.07.06 09:00
|buy
|225
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|921
|2005.07.06 09:00
|modify
|225
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|922
|2005.07.06 09:00
|s/l
|225
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20820.00
|923
|2005.07.06 09:00
|buy
|226
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|924
|2005.07.06 09:00
|modify
|226
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|925
|2005.07.06 09:00
|s/l
|226
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|20910.00
�
|926
|2005.07.06 09:00
|buy
|227
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|927
|2005.07.06 09:00
|modify
|227
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|928
|2005.07.06 09:00
|s/l
|227
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|20930.00
|929
|2005.07.06 09:00
|buy
|228
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|930
|2005.07.06 09:00
|modify
|228
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|931
|2005.07.06 09:00
|s/l
|228
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21020.00
�
|932
|2005.07.06 09:00
|buy
|229
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|933
|2005.07.06 09:00
|modify
|229
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|934
|2005.07.06 09:00
|s/l
|229
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21040.00
|935
|2005.07.06 09:00
|buy
|230
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|936
|2005.07.06 09:00
|modify
|230
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|937
|2005.07.06 09:00
|s/l
|230
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21130.00
�
|938
|2005.07.06 09:00
|buy
|231
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|939
|2005.07.06 09:00
|modify
|231
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|940
|2005.07.06 09:00
|s/l
|231
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21150.00
|941
|2005.07.06 09:00
|buy
|232
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|942
|2005.07.06 09:00
|modify
|232
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|943
|2005.07.06 09:00
|s/l
|232
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21240.00
�
|944
|2005.07.06 09:00
|buy
|233
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|945
|2005.07.06 09:00
|modify
|233
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|946
|2005.07.06 09:00
|s/l
|233
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21260.00
|947
|2005.07.06 09:00
|buy
|234
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|948
|2005.07.06 09:00
|modify
|234
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|949
|2005.07.06 09:00
|s/l
|234
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21350.00
�
|950
|2005.07.06 09:00
|buy
|235
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|951
|2005.07.06 09:00
|modify
|235
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|952
|2005.07.06 09:00
|s/l
|235
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21370.00
|953
|2005.07.06 09:00
|buy
|236
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|954
|2005.07.06 09:00
|modify
|236
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|955
|2005.07.06 09:00
|s/l
|236
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21460.00
�
|956
|2005.07.06 09:00
|buy
|237
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|957
|2005.07.06 09:00
|modify
|237
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|958
|2005.07.06 09:00
|s/l
|237
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21480.00
|959
|2005.07.06 09:00
|buy
|238
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|960
|2005.07.06 09:00
|modify
|238
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|961
|2005.07.06 09:00
|s/l
|238
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21570.00
�
|962
|2005.07.06 09:00
|buy
|239
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|963
|2005.07.06 09:00
|modify
|239
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|964
|2005.07.06 09:00
|s/l
|239
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21590.00
|965
|2005.07.06 09:00
|buy
|240
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|966
|2005.07.06 09:00
|modify
|240
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|967
|2005.07.06 09:00
|s/l
|240
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21680.00
�
|968
|2005.07.06 09:00
|buy
|241
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|969
|2005.07.06 09:00
|modify
|241
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|970
|2005.07.06 09:00
|s/l
|241
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21700.00
|971
|2005.07.06 09:00
|buy
|242
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|972
|2005.07.06 09:00
|modify
|242
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|973
|2005.07.06 09:00
|s/l
|242
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21790.00
�
|974
|2005.07.06 09:00
|buy
|243
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|975
|2005.07.06 09:00
|modify
|243
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|976
|2005.07.06 09:00
|s/l
|243
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21810.00
|977
|2005.07.06 09:00
|buy
|244
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|978
|2005.07.06 09:00
|modify
|244
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|979
|2005.07.06 09:00
|s/l
|244
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|21900.00
�
|980
|2005.07.06 09:00
|buy
|245
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|981
|2005.07.06 09:00
|modify
|245
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|982
|2005.07.06 09:00
|s/l
|245
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|21920.00
|983
|2005.07.06 09:00
|buy
|246
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|984
|2005.07.06 09:00
|modify
|246
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|985
|2005.07.06 09:00
|s/l
|246
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22010.00
�
|986
|2005.07.06 09:00
|buy
|247
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|987
|2005.07.06 09:00
|modify
|247
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|988
|2005.07.06 09:00
|s/l
|247
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22030.00
|989
|2005.07.06 09:00
|buy
|248
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|990
|2005.07.06 09:00
|modify
|248
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|991
|2005.07.06 09:00
|s/l
|248
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22120.00
�
|992
|2005.07.06 09:00
|buy
|249
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|993
|2005.07.06 09:00
|modify
|249
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|994
|2005.07.06 09:00
|s/l
|249
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22140.00
|995
|2005.07.06 09:00
|buy
|250
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|996
|2005.07.06 09:00
|modify
|250
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|997
|2005.07.06 09:00
|s/l
|250
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22230.00
�
|998
|2005.07.06 09:00
|buy
|251
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|999
|2005.07.06 09:00
|modify
|251
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1000
|2005.07.06 09:00
|s/l
|251
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22250.00
|1001
|2005.07.06 09:00
|buy
|252
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1002
|2005.07.06 09:00
|modify
|252
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1003
|2005.07.06 09:00
|s/l
|252
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22340.00
�
|1004
|2005.07.06 09:00
|buy
|253
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1005
|2005.07.06 09:00
|modify
|253
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1006
|2005.07.06 09:00
|s/l
|253
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22360.00
|1007
|2005.07.06 09:00
|buy
|254
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1008
|2005.07.06 09:00
|modify
|254
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1009
|2005.07.06 09:00
|s/l
|254
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22450.00
�
|1010
|2005.07.06 09:00
|buy
|255
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1011
|2005.07.06 09:00
|modify
|255
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1012
|2005.07.06 09:00
|s/l
|255
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22470.00
|1013
|2005.07.06 09:00
|buy
|256
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1014
|2005.07.06 09:00
|modify
|256
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1015
|2005.07.06 09:00
|s/l
|256
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22560.00
�
|1016
|2005.07.06 09:00
|buy
|257
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1017
|2005.07.06 09:00
|modify
|257
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1018
|2005.07.06 09:00
|s/l
|257
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22580.00
|1019
|2005.07.06 09:00
|buy
|258
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1020
|2005.07.06 09:00
|modify
|258
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1021
|2005.07.06 09:00
|s/l
|258
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22670.00
�
|1022
|2005.07.06 09:00
|buy
|259
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1023
|2005.07.06 09:00
|modify
|259
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1024
|2005.07.06 09:00
|s/l
|259
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22690.00
|1025
|2005.07.06 09:00
|buy
|260
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1026
|2005.07.06 09:00
|modify
|260
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1027
|2005.07.06 09:00
|s/l
|260
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22780.00
�
|1028
|2005.07.06 09:00
|buy
|261
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1029
|2005.07.06 09:00
|modify
|261
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1030
|2005.07.06 09:00
|s/l
|261
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22800.00
|1031
|2005.07.06 09:00
|buy
|262
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1032
|2005.07.06 09:00
|modify
|262
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1033
|2005.07.06 09:00
|s/l
|262
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|22890.00
�
|1034
|2005.07.06 09:00
|buy
|263
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1035
|2005.07.06 09:00
|modify
|263
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1036
|2005.07.06 09:00
|s/l
|263
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|22910.00
|1037
|2005.07.06 09:00
|buy
|264
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1038
|2005.07.06 09:00
|modify
|264
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1039
|2005.07.06 09:00
|s/l
|264
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23000.00
�
|1040
|2005.07.06 09:00
|buy
|265
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1041
|2005.07.06 09:00
|modify
|265
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1042
|2005.07.06 09:00
|s/l
|265
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23020.00
|1043
|2005.07.06 09:00
|buy
|266
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1044
|2005.07.06 09:00
|modify
|266
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1045
|2005.07.06 09:00
|s/l
|266
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23110.00
�
|1046
|2005.07.06 09:00
|buy
|267
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1047
|2005.07.06 09:00
|modify
|267
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1048
|2005.07.06 09:00
|s/l
|267
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23130.00
|1049
|2005.07.06 09:00
|buy
|268
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1050
|2005.07.06 09:02
|modify
|268
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1051
|2005.07.06 09:02
|s/l
|268
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23220.00
�
|1052
|2005.07.06 09:02
|buy
|269
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1053
|2005.07.06 09:02
|modify
|269
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1054
|2005.07.06 09:02
|s/l
|269
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23240.00
|1055
|2005.07.06 09:02
|buy
|270
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1056
|2005.07.06 09:02
|modify
|270
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1057
|2005.07.06 09:02
|s/l
|270
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23330.00
�
|1058
|2005.07.06 09:02
|buy
|271
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1059
|2005.07.06 09:02
|modify
|271
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1060
|2005.07.06 09:02
|s/l
|271
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23350.00
|1061
|2005.07.06 09:02
|buy
|272
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1062
|2005.07.06 09:02
|modify
|272
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1063
|2005.07.06 09:02
|s/l
|272
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23440.00
�
|1064
|2005.07.06 09:02
|buy
|273
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1065
|2005.07.06 09:02
|modify
|273
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1066
|2005.07.06 09:02
|s/l
|273
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23460.00
|1067
|2005.07.06 09:02
|buy
|274
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1068
|2005.07.06 09:03
|modify
|274
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1069
|2005.07.06 09:03
|s/l
|274
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23550.00
�
|1070
|2005.07.06 09:03
|buy
|275
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1071
|2005.07.06 09:03
|modify
|275
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1072
|2005.07.06 09:03
|s/l
|275
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23570.00
|1073
|2005.07.06 09:03
|buy
|276
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1074
|2005.07.06 09:03
|modify
|276
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1075
|2005.07.06 09:03
|s/l
|276
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23660.00
�
|1076
|2005.07.06 09:03
|buy
|277
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1077
|2005.07.06 09:03
|modify
|277
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1078
|2005.07.06 09:03
|s/l
|277
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23680.00
|1079
|2005.07.06 09:03
|buy
|278
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1080
|2005.07.06 09:03
|modify
|278
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1081
|2005.07.06 09:03
|s/l
|278
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23770.00
�
|1082
|2005.07.06 09:03
|buy
|279
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1083
|2005.07.06 09:03
|modify
|279
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1084
|2005.07.06 09:03
|s/l
|279
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23790.00
|1085
|2005.07.06 09:03
|buy
|280
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1086
|2005.07.06 09:03
|modify
|280
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1087
|2005.07.06 09:03
|s/l
|280
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23880.00
�
|1088
|2005.07.06 09:03
|buy
|281
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1089
|2005.07.06 09:03
|modify
|281
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1090
|2005.07.06 09:03
|s/l
|281
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|23900.00
|1091
|2005.07.06 09:03
|buy
|282
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1092
|2005.07.06 09:03
|modify
|282
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1093
|2005.07.06 09:03
|s/l
|282
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|23990.00
�
|1094
|2005.07.06 09:03
|buy
|283
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1095
|2005.07.06 09:03
|modify
|283
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1096
|2005.07.06 09:03
|s/l
|283
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24010.00
|1097
|2005.07.06 09:03
|buy
|284
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1098
|2005.07.06 09:03
|modify
|284
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1099
|2005.07.06 09:03
|s/l
|284
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24100.00
�
|1100
|2005.07.06 09:03
|buy
|285
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1101
|2005.07.06 09:03
|modify
|285
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1102
|2005.07.06 09:03
|s/l
|285
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24120.00
|1103
|2005.07.06 09:03
|buy
|286
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1104
|2005.07.06 09:04
|modify
|286
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1105
|2005.07.06 09:04
|s/l
|286
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24210.00
�
|1106
|2005.07.06 09:04
|buy
|287
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1107
|2005.07.06 09:04
|modify
|287
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1108
|2005.07.06 09:04
|s/l
|287
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24230.00
|1109
|2005.07.06 09:04
|buy
|288
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1110
|2005.07.06 09:04
|modify
|288
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1111
|2005.07.06 09:04
|s/l
|288
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24320.00
�
|1112
|2005.07.06 09:04
|buy
|289
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1113
|2005.07.06 09:04
|modify
|289
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1114
|2005.07.06 09:04
|s/l
|289
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24340.00
|1115
|2005.07.06 09:04
|buy
|290
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1116
|2005.07.06 09:04
|modify
|290
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1117
|2005.07.06 09:04
|s/l
|290
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24430.00
�
|1118
|2005.07.06 09:04
|buy
|291
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1119
|2005.07.06 09:04
|modify
|291
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1120
|2005.07.06 09:04
|s/l
|291
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24450.00
|1121
|2005.07.06 09:04
|buy
|292
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1122
|2005.07.06 09:04
|modify
|292
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1123
|2005.07.06 09:04
|s/l
|292
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24540.00
�
|1124
|2005.07.06 09:04
|buy
|293
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1125
|2005.07.06 09:04
|modify
|293
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1126
|2005.07.06 09:04
|s/l
|293
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24560.00
|1127
|2005.07.06 09:04
|buy
|294
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1128
|2005.07.06 09:04
|modify
|294
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1129
|2005.07.06 09:04
|s/l
|294
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1999
|90.00
|24650.00
�
|1130
|2005.07.06 09:04
|buy
|295
|1.00
|1.1903
|1.1853
|1.2003
|1131
|2005.07.06 09:04
|modify
|295
|1.00
|1.1903
|1.1905
|1.2003
�
|1132
|2005.07.06 09:04
|s/l
|295
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2003
|20.00
|24670.00
|1133
|2005.07.06 09:04
|buy
|296
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
�
|1134
|2005.07.06 09:10
|modify
|296
|1.00
|1.1899
|1.1908
|1.1999
|1135
|2005.07.06 09:10
|modify
|296
|1.00
|1.1899
|1.1909
|1.1999
�
|1136
|2005.07.06 09:12
|modify
|296
|1.00
|1.1899
|1.1910
|1.1999
|1137
|2005.07.06 09:25
|s/l
|296
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1999
|110.00
|24780.00
�
|1138
|2005.07.06 09:25
|buy
|297
|1.00
|1.1910
|1.1860
|1.2010
|1139
|2005.07.06 13:29
|modify
|297
|1.00
|1.1910
|1.1920
|1.2010
�
|1140
|2005.07.06 13:29
|s/l
|297
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.2010
|100.00
|24880.00
|1141
|2005.07.06 13:29
|sell
|298
|1.00
|1.1919
|1.1969
|1.1839
�
|1142
|2005.07.07 09:02
|s/l
|298
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1839
|-500.00
|24380.00
|1143
|2005.07.07 09:02
|sell
|299
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
�
|1144
|2005.07.07 09:20
|s/l
|299
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1888
|-500.00
|23880.00
|1145
|2005.07.07 09:20
|sell
|300
|1.00
|1.2028
|1.2078
|1.1948
�
|1146
|2005.07.07 09:22
|modify
|300
|1.00
|1.2028
|1.2023
|1.1948
|1147
|2005.07.07 09:22
|modify
|300
|1.00
|1.2028
|1.2020
|1.1948
�
|1148
|2005.07.07 09:22
|s/l
|300
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1948
|80.00
|23960.00
|1149
|2005.07.07 09:22
|sell
|301
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1150
|2005.07.07 09:22
|modify
|301
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1151
|2005.07.07 09:22
|s/l
|301
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|23980.00
�
|1152
|2005.07.07 09:22
|sell
|302
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1153
|2005.07.07 09:23
|modify
|302
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1154
|2005.07.07 09:23
|s/l
|302
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24000.00
|1155
|2005.07.07 09:23
|sell
|303
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1156
|2005.07.07 09:23
|modify
|303
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1157
|2005.07.07 09:23
|s/l
|303
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24020.00
�
|1158
|2005.07.07 09:23
|sell
|304
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1159
|2005.07.07 09:23
|modify
|304
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1160
|2005.07.07 09:23
|s/l
|304
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24040.00
|1161
|2005.07.07 09:23
|sell
|305
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1162
|2005.07.07 09:23
|modify
|305
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1163
|2005.07.07 09:23
|s/l
|305
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24060.00
�
|1164
|2005.07.07 09:23
|sell
|306
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1165
|2005.07.07 09:23
|modify
|306
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1166
|2005.07.07 09:23
|s/l
|306
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24080.00
|1167
|2005.07.07 09:23
|sell
|307
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1168
|2005.07.07 09:23
|modify
|307
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1169
|2005.07.07 09:23
|s/l
|307
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24100.00
�
|1170
|2005.07.07 09:23
|sell
|308
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1171
|2005.07.07 09:24
|modify
|308
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1172
|2005.07.07 09:24
|s/l
|308
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24120.00
|1173
|2005.07.07 09:24
|sell
|309
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1174
|2005.07.07 09:24
|modify
|309
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1175
|2005.07.07 09:24
|s/l
|309
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24140.00
�
|1176
|2005.07.07 09:24
|sell
|310
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1177
|2005.07.07 09:24
|modify
|310
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1178
|2005.07.07 09:24
|s/l
|310
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24160.00
|1179
|2005.07.07 09:24
|sell
|311
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1180
|2005.07.07 09:24
|modify
|311
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1181
|2005.07.07 09:24
|s/l
|311
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24180.00
�
|1182
|2005.07.07 09:24
|sell
|312
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1183
|2005.07.07 09:24
|modify
|312
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1184
|2005.07.07 09:24
|s/l
|312
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24200.00
|1185
|2005.07.07 09:24
|sell
|313
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
�
|1186
|2005.07.07 09:24
|modify
|313
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
|1187
|2005.07.07 09:24
|s/l
|313
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24220.00
�
|1188
|2005.07.07 09:24
|sell
|314
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1189
|2005.07.07 09:25
|modify
|314
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1942
�
|1190
|2005.07.07 09:29
|s/l
|314
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1942
|20.00
|24240.00
|1191
|2005.07.07 09:29
|sell
|315
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|1192
|2005.07.07 09:40
|modify
|315
|1.00
|1.2018
|1.1983
|1.1938
|1193
|2005.07.07 09:40
|modify
|315
|1.00
|1.2018
|1.1972
|1.1938
�
|1194
|2005.07.07 09:40
|s/l
|315
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1938
|460.00
|24700.00
|1195
|2005.07.07 09:40
|sell
|316
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1196
|2005.07.07 09:40
|modify
|316
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1197
|2005.07.07 09:40
|s/l
|316
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24720.00
�
|1198
|2005.07.07 09:40
|sell
|317
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1199
|2005.07.07 09:40
|modify
|317
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1200
|2005.07.07 09:40
|s/l
|317
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24740.00
|1201
|2005.07.07 09:40
|sell
|318
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1202
|2005.07.07 09:40
|modify
|318
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1203
|2005.07.07 09:40
|s/l
|318
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24760.00
�
|1204
|2005.07.07 09:40
|sell
|319
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1205
|2005.07.07 09:40
|modify
|319
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1206
|2005.07.07 09:40
|s/l
|319
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24780.00
|1207
|2005.07.07 09:40
|sell
|320
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1208
|2005.07.07 09:40
|modify
|320
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1209
|2005.07.07 09:40
|s/l
|320
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24800.00
�
|1210
|2005.07.07 09:40
|sell
|321
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1211
|2005.07.07 09:41
|modify
|321
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1212
|2005.07.07 09:41
|s/l
|321
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24820.00
|1213
|2005.07.07 09:41
|sell
|322
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1214
|2005.07.07 09:41
|modify
|322
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1215
|2005.07.07 09:41
|s/l
|322
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24840.00
�
|1216
|2005.07.07 09:41
|sell
|323
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1217
|2005.07.07 09:41
|modify
|323
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1218
|2005.07.07 09:41
|s/l
|323
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24860.00
|1219
|2005.07.07 09:41
|sell
|324
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1220
|2005.07.07 09:41
|modify
|324
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1221
|2005.07.07 09:41
|s/l
|324
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24880.00
�
|1222
|2005.07.07 09:41
|sell
|325
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1223
|2005.07.07 09:41
|modify
|325
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1224
|2005.07.07 09:41
|s/l
|325
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24900.00
|1225
|2005.07.07 09:41
|sell
|326
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1226
|2005.07.07 09:41
|modify
|326
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1227
|2005.07.07 09:41
|s/l
|326
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24920.00
�
|1228
|2005.07.07 09:41
|sell
|327
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1229
|2005.07.07 09:42
|modify
|327
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1230
|2005.07.07 09:42
|s/l
|327
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24940.00
|1231
|2005.07.07 09:42
|sell
|328
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1232
|2005.07.07 09:42
|modify
|328
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1233
|2005.07.07 09:42
|s/l
|328
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24960.00
�
|1234
|2005.07.07 09:42
|sell
|329
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1235
|2005.07.07 09:42
|modify
|329
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1236
|2005.07.07 09:42
|s/l
|329
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|24980.00
|1237
|2005.07.07 09:42
|sell
|330
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1238
|2005.07.07 09:42
|modify
|330
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1239
|2005.07.07 09:42
|s/l
|330
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25000.00
�
|1240
|2005.07.07 09:42
|sell
|331
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1241
|2005.07.07 09:42
|modify
|331
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1242
|2005.07.07 09:42
|s/l
|331
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25020.00
|1243
|2005.07.07 09:42
|sell
|332
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1244
|2005.07.07 09:43
|modify
|332
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1245
|2005.07.07 09:43
|s/l
|332
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25040.00
�
|1246
|2005.07.07 09:43
|sell
|333
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1247
|2005.07.07 09:43
|modify
|333
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1248
|2005.07.07 09:43
|s/l
|333
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25060.00
|1249
|2005.07.07 09:43
|sell
|334
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1250
|2005.07.07 09:43
|modify
|334
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1251
|2005.07.07 09:43
|s/l
|334
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25080.00
�
|1252
|2005.07.07 09:43
|sell
|335
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1253
|2005.07.07 09:43
|modify
|335
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1254
|2005.07.07 09:43
|s/l
|335
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25100.00
|1255
|2005.07.07 09:43
|sell
|336
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1256
|2005.07.07 09:43
|modify
|336
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1257
|2005.07.07 09:43
|s/l
|336
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25120.00
�
|1258
|2005.07.07 09:43
|sell
|337
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1259
|2005.07.07 09:43
|modify
|337
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1260
|2005.07.07 09:43
|s/l
|337
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25140.00
|1261
|2005.07.07 09:43
|sell
|338
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1262
|2005.07.07 09:44
|modify
|338
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1263
|2005.07.07 09:44
|s/l
|338
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25160.00
�
|1264
|2005.07.07 09:44
|sell
|339
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1265
|2005.07.07 09:44
|modify
|339
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1266
|2005.07.07 09:44
|s/l
|339
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25180.00
|1267
|2005.07.07 09:44
|sell
|340
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1268
|2005.07.07 09:44
|modify
|340
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1269
|2005.07.07 09:44
|s/l
|340
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25200.00
�
|1270
|2005.07.07 09:44
|sell
|341
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1271
|2005.07.07 09:44
|modify
|341
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
�
|1272
|2005.07.07 09:44
|s/l
|341
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25220.00
|1273
|2005.07.07 09:44
|sell
|342
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
�
|1274
|2005.07.07 09:44
|modify
|342
|1.00
|1.1974
|1.1972
|1.1894
|1275
|2005.07.07 09:44
|s/l
|342
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1894
|20.00
|25240.00
�
|1276
|2005.07.07 09:44
|sell
|343
|1.00
|1.1974
|1.2024
|1.1894
|1277
|2005.07.07 09:45
|s/l
|343
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1894
|-500.00
|24740.00
�
|1278
|2005.07.07 09:45
|sell
|344
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|1279
|2005.07.07 09:55
|modify
|344
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
�
|1280
|2005.07.07 09:55
|s/l
|344
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|24790.00
|1281
|2005.07.07 09:55
|sell
|345
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1953
�
|1282
|2005.07.07 09:55
|modify
|345
|1.00
|1.2033
|1.2014
|1.1953
|1283
|2005.07.07 09:55
|modify
|345
|1.00
|1.2033
|1.2011
|1.1953
�
|1284
|2005.07.07 09:55
|modify
|345
|1.00
|1.2033
|1.2004
|1.1953
|1285
|2005.07.07 09:55
|s/l
|345
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1953
|290.00
|25080.00
�
|1286
|2005.07.07 09:55
|sell
|346
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1287
|2005.07.07 09:55
|modify
|346
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1288
|2005.07.07 09:55
|s/l
|346
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25090.00
|1289
|2005.07.07 09:55
|sell
|347
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1290
|2005.07.07 09:55
|modify
|347
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1291
|2005.07.07 09:55
|s/l
|347
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25100.00
�
|1292
|2005.07.07 09:55
|sell
|348
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1293
|2005.07.07 09:55
|modify
|348
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1294
|2005.07.07 09:55
|s/l
|348
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25110.00
|1295
|2005.07.07 09:55
|sell
|349
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1296
|2005.07.07 09:55
|modify
|349
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1297
|2005.07.07 09:55
|s/l
|349
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25120.00
�
|1298
|2005.07.07 09:55
|sell
|350
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1299
|2005.07.07 09:55
|modify
|350
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1300
|2005.07.07 09:56
|s/l
|350
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25130.00
|1301
|2005.07.07 09:56
|sell
|351
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1302
|2005.07.07 09:56
|modify
|351
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1303
|2005.07.07 09:56
|s/l
|351
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25140.00
�
|1304
|2005.07.07 09:56
|sell
|352
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1305
|2005.07.07 09:56
|modify
|352
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1306
|2005.07.07 09:56
|s/l
|352
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25150.00
|1307
|2005.07.07 09:56
|sell
|353
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1308
|2005.07.07 09:56
|modify
|353
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1309
|2005.07.07 09:56
|s/l
|353
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25160.00
�
|1310
|2005.07.07 09:56
|sell
|354
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1311
|2005.07.07 09:56
|modify
|354
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1312
|2005.07.07 09:56
|s/l
|354
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25170.00
|1313
|2005.07.07 09:56
|sell
|355
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1314
|2005.07.07 09:56
|modify
|355
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1315
|2005.07.07 09:56
|s/l
|355
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25180.00
�
|1316
|2005.07.07 09:56
|sell
|356
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1317
|2005.07.07 09:56
|modify
|356
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1318
|2005.07.07 09:57
|s/l
|356
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25190.00
|1319
|2005.07.07 09:57
|sell
|357
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
�
|1320
|2005.07.07 09:57
|modify
|357
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
|1321
|2005.07.07 09:57
|s/l
|357
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1925
|10.00
|25200.00
�
|1322
|2005.07.07 09:57
|sell
|358
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|1323
|2005.07.07 09:57
|modify
|358
|1.00
|1.2005
|1.2004
|1.1925
�
|1324
|2005.07.07 10:00
|modify
|358
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.1925
|1325
|2005.07.07 10:07
|modify
|358
|1.00
|1.2005
|1.1993
|1.1925
�
|1326
|2005.07.07 10:22
|s/l
|358
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.1925
|120.00
|25320.00
|1327
|2005.07.07 10:22
|sell
|359
|1.00
|1.1992
|1.2042
|1.1912
�
|1328
|2005.07.07 11:29
|modify
|359
|1.00
|1.1992
|1.1984
|1.1912
|1329
|2005.07.07 11:29
|s/l
|359
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1912
|80.00
|25400.00
�
|1330
|2005.07.07 11:29
|sell
|360
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1331
|2005.07.07 11:29
|modify
|360
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1332
|2005.07.07 11:29
|s/l
|360
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|25510.00
|1333
|2005.07.07 11:29
|sell
|361
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1334
|2005.07.07 11:29
|modify
|361
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1335
|2005.07.07 11:29
|s/l
|361
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|25620.00
�
|1336
|2005.07.07 11:29
|sell
|362
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1337
|2005.07.07 11:29
|modify
|362
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1338
|2005.07.07 11:29
|s/l
|362
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|25730.00
|1339
|2005.07.07 11:29
|sell
|363
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1340
|2005.07.07 11:29
|modify
|363
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1341
|2005.07.07 11:29
|s/l
|363
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|25840.00
�
|1342
|2005.07.07 11:29
|sell
|364
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1343
|2005.07.07 11:29
|modify
|364
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1344
|2005.07.07 11:29
|s/l
|364
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|25950.00
|1345
|2005.07.07 11:29
|sell
|365
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1346
|2005.07.07 11:29
|modify
|365
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1347
|2005.07.07 11:29
|s/l
|365
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26060.00
�
|1348
|2005.07.07 11:29
|sell
|366
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1349
|2005.07.07 11:29
|modify
|366
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1350
|2005.07.07 11:29
|s/l
|366
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26170.00
|1351
|2005.07.07 11:29
|sell
|367
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1352
|2005.07.07 11:29
|modify
|367
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1353
|2005.07.07 11:29
|s/l
|367
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26280.00
�
|1354
|2005.07.07 11:29
|sell
|368
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1355
|2005.07.07 11:29
|modify
|368
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1356
|2005.07.07 11:29
|s/l
|368
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26390.00
|1357
|2005.07.07 11:29
|sell
|369
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1358
|2005.07.07 11:29
|modify
|369
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1359
|2005.07.07 11:29
|s/l
|369
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26500.00
�
|1360
|2005.07.07 11:29
|sell
|370
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1361
|2005.07.07 11:29
|modify
|370
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1362
|2005.07.07 11:29
|s/l
|370
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26610.00
|1363
|2005.07.07 11:29
|sell
|371
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1364
|2005.07.07 11:29
|modify
|371
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1365
|2005.07.07 11:29
|s/l
|371
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26720.00
�
|1366
|2005.07.07 11:29
|sell
|372
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1367
|2005.07.07 11:29
|modify
|372
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1368
|2005.07.07 11:29
|s/l
|372
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26830.00
|1369
|2005.07.07 11:29
|sell
|373
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1370
|2005.07.07 11:29
|modify
|373
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1371
|2005.07.07 11:29
|s/l
|373
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|26940.00
�
|1372
|2005.07.07 11:29
|sell
|374
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1373
|2005.07.07 11:29
|modify
|374
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1374
|2005.07.07 11:29
|s/l
|374
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27050.00
|1375
|2005.07.07 11:29
|sell
|375
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1376
|2005.07.07 11:29
|modify
|375
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1377
|2005.07.07 11:29
|s/l
|375
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27160.00
�
|1378
|2005.07.07 11:29
|sell
|376
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1379
|2005.07.07 11:29
|modify
|376
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1380
|2005.07.07 11:29
|s/l
|376
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27270.00
|1381
|2005.07.07 11:29
|sell
|377
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1382
|2005.07.07 11:29
|modify
|377
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1383
|2005.07.07 11:29
|s/l
|377
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27380.00
�
|1384
|2005.07.07 11:29
|sell
|378
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1385
|2005.07.07 11:29
|modify
|378
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1386
|2005.07.07 11:29
|s/l
|378
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27490.00
|1387
|2005.07.07 11:29
|sell
|379
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1388
|2005.07.07 11:29
|modify
|379
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1389
|2005.07.07 11:29
|s/l
|379
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27600.00
�
|1390
|2005.07.07 11:29
|sell
|380
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1391
|2005.07.07 11:29
|modify
|380
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1392
|2005.07.07 11:29
|s/l
|380
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27710.00
|1393
|2005.07.07 11:29
|sell
|381
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1394
|2005.07.07 11:29
|modify
|381
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1395
|2005.07.07 11:29
|s/l
|381
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27820.00
�
|1396
|2005.07.07 11:29
|sell
|382
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1397
|2005.07.07 11:29
|modify
|382
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1398
|2005.07.07 11:29
|s/l
|382
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|27930.00
|1399
|2005.07.07 11:29
|sell
|383
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1400
|2005.07.07 11:29
|modify
|383
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1401
|2005.07.07 11:29
|s/l
|383
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28040.00
�
|1402
|2005.07.07 11:29
|sell
|384
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1403
|2005.07.07 11:29
|modify
|384
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1404
|2005.07.07 11:29
|s/l
|384
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28150.00
|1405
|2005.07.07 11:29
|sell
|385
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1406
|2005.07.07 11:29
|modify
|385
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1407
|2005.07.07 11:29
|s/l
|385
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28260.00
�
|1408
|2005.07.07 11:29
|sell
|386
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1409
|2005.07.07 11:29
|modify
|386
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1410
|2005.07.07 11:29
|s/l
|386
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28370.00
|1411
|2005.07.07 11:29
|sell
|387
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1412
|2005.07.07 11:29
|modify
|387
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1413
|2005.07.07 11:32
|s/l
|387
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28480.00
�
|1414
|2005.07.07 11:32
|sell
|388
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1415
|2005.07.07 11:32
|modify
|388
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1416
|2005.07.07 11:32
|s/l
|388
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28590.00
|1417
|2005.07.07 11:32
|sell
|389
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1418
|2005.07.07 11:32
|modify
|389
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1419
|2005.07.07 11:32
|s/l
|389
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28700.00
�
|1420
|2005.07.07 11:32
|sell
|390
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1421
|2005.07.07 11:32
|modify
|390
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1422
|2005.07.07 11:33
|s/l
|390
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28810.00
|1423
|2005.07.07 11:33
|sell
|391
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1424
|2005.07.07 11:33
|modify
|391
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1425
|2005.07.07 11:33
|s/l
|391
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|28920.00
�
|1426
|2005.07.07 11:33
|sell
|392
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1427
|2005.07.07 11:33
|modify
|392
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1428
|2005.07.07 11:33
|s/l
|392
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29030.00
|1429
|2005.07.07 11:33
|sell
|393
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1430
|2005.07.07 11:33
|modify
|393
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1431
|2005.07.07 11:33
|s/l
|393
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29140.00
�
|1432
|2005.07.07 11:33
|sell
|394
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1433
|2005.07.07 11:33
|modify
|394
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1434
|2005.07.07 11:33
|s/l
|394
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29250.00
|1435
|2005.07.07 11:33
|sell
|395
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1436
|2005.07.07 11:33
|modify
|395
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1437
|2005.07.07 11:33
|s/l
|395
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29360.00
�
|1438
|2005.07.07 11:33
|sell
|396
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1439
|2005.07.07 11:33
|modify
|396
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1440
|2005.07.07 11:34
|s/l
|396
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29470.00
|1441
|2005.07.07 11:34
|sell
|397
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1442
|2005.07.07 11:34
|modify
|397
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1443
|2005.07.07 11:34
|s/l
|397
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29580.00
�
|1444
|2005.07.07 11:34
|sell
|398
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1445
|2005.07.07 11:34
|modify
|398
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1446
|2005.07.07 11:34
|s/l
|398
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29690.00
|1447
|2005.07.07 11:34
|sell
|399
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1448
|2005.07.07 11:34
|modify
|399
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1449
|2005.07.07 11:34
|s/l
|399
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29800.00
�
|1450
|2005.07.07 11:34
|sell
|400
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1451
|2005.07.07 11:34
|modify
|400
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
�
|1452
|2005.07.07 11:34
|s/l
|400
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|29910.00
|1453
|2005.07.07 11:34
|sell
|401
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
�
|1454
|2005.07.07 11:34
|modify
|401
|1.00
|1.1995
|1.1984
|1.1915
|1455
|2005.07.07 11:42
|s/l
|401
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1915
|110.00
|30020.00
�
|1456
|2005.07.07 11:42
|sell
|402
|1.00
|1.1995
|1.2045
|1.1915
|1457
|2005.07.07 11:55
|modify
|402
|1.00
|1.1995
|1.1994
|1.1915
�
|1458
|2005.07.07 11:55
|modify
|402
|1.00
|1.1995
|1.1991
|1.1915
|1459
|2005.07.07 11:55
|s/l
|402
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1915
|40.00
|30060.00
�
|1460
|2005.07.07 11:55
|sell
|403
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1461
|2005.07.07 11:55
|modify
|403
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1462
|2005.07.07 11:55
|s/l
|403
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30150.00
|1463
|2005.07.07 11:55
|sell
|404
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1464
|2005.07.07 11:55
|modify
|404
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1465
|2005.07.07 11:55
|s/l
|404
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30240.00
�
|1466
|2005.07.07 11:55
|sell
|405
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1467
|2005.07.07 11:55
|modify
|405
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1468
|2005.07.07 11:55
|s/l
|405
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30330.00
|1469
|2005.07.07 11:55
|sell
|406
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1470
|2005.07.07 11:55
|modify
|406
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1471
|2005.07.07 11:55
|s/l
|406
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30420.00
�
|1472
|2005.07.07 11:55
|sell
|407
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1473
|2005.07.07 11:55
|modify
|407
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1474
|2005.07.07 11:55
|s/l
|407
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30510.00
|1475
|2005.07.07 11:55
|sell
|408
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1476
|2005.07.07 11:55
|modify
|408
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1477
|2005.07.07 11:56
|s/l
|408
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30600.00
�
|1478
|2005.07.07 11:56
|sell
|409
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1479
|2005.07.07 11:56
|modify
|409
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1480
|2005.07.07 11:56
|s/l
|409
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30690.00
|1481
|2005.07.07 11:56
|sell
|410
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1482
|2005.07.07 11:56
|modify
|410
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1483
|2005.07.07 11:56
|s/l
|410
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30780.00
�
|1484
|2005.07.07 11:56
|sell
|411
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1485
|2005.07.07 11:56
|modify
|411
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1486
|2005.07.07 11:56
|s/l
|411
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30870.00
|1487
|2005.07.07 11:56
|sell
|412
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1488
|2005.07.07 11:56
|modify
|412
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1489
|2005.07.07 11:56
|s/l
|412
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|30960.00
�
|1490
|2005.07.07 11:56
|sell
|413
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1491
|2005.07.07 11:56
|modify
|413
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1492
|2005.07.07 11:56
|s/l
|413
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|31050.00
|1493
|2005.07.07 11:56
|sell
|414
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1494
|2005.07.07 11:56
|modify
|414
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1495
|2005.07.07 11:57
|s/l
|414
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|31140.00
�
|1496
|2005.07.07 11:57
|sell
|415
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
|1497
|2005.07.07 11:57
|modify
|415
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
�
|1498
|2005.07.07 11:57
|s/l
|415
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1917
|90.00
|31230.00
|1499
|2005.07.07 11:57
|sell
|416
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|1500
|2005.07.07 11:57
|modify
|416
|1.00
|1.1997
|1.1988
|1.1917
|1501
|2005.07.07 12:00
|modify
|416
|1.00
|1.1997
|1.1964
|1.1917
�
|1502
|2005.07.07 12:00
|s/l
|416
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1917
|330.00
|31560.00
|1503
|2005.07.07 12:00
|sell
|417
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1504
|2005.07.07 12:00
|modify
|417
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1505
|2005.07.07 12:00
|s/l
|417
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31630.00
�
|1506
|2005.07.07 12:00
|sell
|418
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1507
|2005.07.07 12:00
|modify
|418
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1508
|2005.07.07 12:00
|s/l
|418
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31700.00
|1509
|2005.07.07 12:00
|sell
|419
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1510
|2005.07.07 12:00
|modify
|419
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1511
|2005.07.07 12:00
|s/l
|419
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31770.00
�
|1512
|2005.07.07 12:00
|sell
|420
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1513
|2005.07.07 12:00
|modify
|420
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1514
|2005.07.07 12:00
|s/l
|420
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31840.00
|1515
|2005.07.07 12:00
|sell
|421
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1516
|2005.07.07 12:00
|modify
|421
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1517
|2005.07.07 12:00
|s/l
|421
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31910.00
�
|1518
|2005.07.07 12:00
|sell
|422
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1519
|2005.07.07 12:00
|modify
|422
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1520
|2005.07.07 12:00
|s/l
|422
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|31980.00
|1521
|2005.07.07 12:00
|sell
|423
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1522
|2005.07.07 12:00
|modify
|423
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1523
|2005.07.07 12:00
|s/l
|423
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32050.00
�
|1524
|2005.07.07 12:00
|sell
|424
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1525
|2005.07.07 12:00
|modify
|424
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1526
|2005.07.07 12:00
|s/l
|424
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32120.00
|1527
|2005.07.07 12:00
|sell
|425
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1528
|2005.07.07 12:00
|modify
|425
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1529
|2005.07.07 12:00
|s/l
|425
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32190.00
�
|1530
|2005.07.07 12:00
|sell
|426
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1531
|2005.07.07 12:00
|modify
|426
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1532
|2005.07.07 12:00
|s/l
|426
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32260.00
|1533
|2005.07.07 12:00
|sell
|427
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1534
|2005.07.07 12:00
|modify
|427
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1535
|2005.07.07 12:00
|s/l
|427
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32330.00
�
|1536
|2005.07.07 12:00
|sell
|428
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1537
|2005.07.07 12:00
|modify
|428
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1538
|2005.07.07 12:00
|s/l
|428
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32400.00
|1539
|2005.07.07 12:00
|sell
|429
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1540
|2005.07.07 12:00
|modify
|429
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1541
|2005.07.07 12:00
|s/l
|429
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32470.00
�
|1542
|2005.07.07 12:00
|sell
|430
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1543
|2005.07.07 12:00
|modify
|430
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1544
|2005.07.07 12:00
|s/l
|430
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32540.00
|1545
|2005.07.07 12:00
|sell
|431
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1546
|2005.07.07 12:00
|modify
|431
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1547
|2005.07.07 12:00
|s/l
|431
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32610.00
�
|1548
|2005.07.07 12:00
|sell
|432
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1549
|2005.07.07 12:00
|modify
|432
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1550
|2005.07.07 12:00
|s/l
|432
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32680.00
|1551
|2005.07.07 12:00
|sell
|433
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1552
|2005.07.07 12:00
|modify
|433
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1553
|2005.07.07 12:00
|s/l
|433
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32750.00
�
|1554
|2005.07.07 12:00
|sell
|434
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1555
|2005.07.07 12:00
|modify
|434
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1556
|2005.07.07 12:00
|s/l
|434
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32820.00
|1557
|2005.07.07 12:00
|sell
|435
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1558
|2005.07.07 12:00
|modify
|435
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1559
|2005.07.07 12:00
|s/l
|435
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32890.00
�
|1560
|2005.07.07 12:00
|sell
|436
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1561
|2005.07.07 12:00
|modify
|436
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1562
|2005.07.07 12:00
|s/l
|436
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|32960.00
|1563
|2005.07.07 12:00
|sell
|437
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1564
|2005.07.07 12:00
|modify
|437
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1565
|2005.07.07 12:00
|s/l
|437
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33030.00
�
|1566
|2005.07.07 12:00
|sell
|438
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1567
|2005.07.07 12:00
|modify
|438
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1568
|2005.07.07 12:00
|s/l
|438
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33100.00
|1569
|2005.07.07 12:00
|sell
|439
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1570
|2005.07.07 12:00
|modify
|439
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1571
|2005.07.07 12:00
|s/l
|439
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33170.00
�
|1572
|2005.07.07 12:00
|sell
|440
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1573
|2005.07.07 12:00
|modify
|440
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1574
|2005.07.07 12:00
|s/l
|440
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33240.00
|1575
|2005.07.07 12:00
|sell
|441
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
�
|1576
|2005.07.07 12:00
|modify
|441
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
|1577
|2005.07.07 12:00
|s/l
|441
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33310.00
�
|1578
|2005.07.07 12:00
|sell
|442
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|1579
|2005.07.07 12:02
|modify
|442
|1.00
|1.1971
|1.1964
|1.1891
�
|1580
|2005.07.07 12:12
|s/l
|442
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.1891
|70.00
|33380.00
|1581
|2005.07.07 12:12
|sell
|443
|1.00
|1.1967
|1.2017
|1.1887
�
|1582
|2005.07.07 12:29
|modify
|443
|1.00
|1.1967
|1.1952
|1.1887
|1583
|2005.07.07 12:29
|modify
|443
|1.00
|1.1967
|1.1951
|1.1887
�
|1584
|2005.07.07 12:29
|s/l
|443
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1887
|160.00
|33540.00
|1585
|2005.07.07 12:29
|sell
|444
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1586
|2005.07.07 12:29
|modify
|444
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1587
|2005.07.07 12:29
|modify
|444
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1588
|2005.07.07 12:29
|s/l
|444
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|33660.00
|1589
|2005.07.07 12:29
|sell
|445
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1590
|2005.07.07 12:29
|modify
|445
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1591
|2005.07.07 12:29
|modify
|445
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1592
|2005.07.07 12:29
|s/l
|445
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|33780.00
|1593
|2005.07.07 12:29
|sell
|446
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1594
|2005.07.07 12:29
|modify
|446
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1595
|2005.07.07 12:29
|modify
|446
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1596
|2005.07.07 12:29
|s/l
|446
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|33900.00
|1597
|2005.07.07 12:29
|sell
|447
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1598
|2005.07.07 12:29
|modify
|447
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1599
|2005.07.07 12:29
|modify
|447
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1600
|2005.07.07 12:29
|s/l
|447
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34020.00
|1601
|2005.07.07 12:29
|sell
|448
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1602
|2005.07.07 12:29
|modify
|448
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1603
|2005.07.07 12:29
|modify
|448
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1604
|2005.07.07 12:29
|s/l
|448
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34140.00
|1605
|2005.07.07 12:29
|sell
|449
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1606
|2005.07.07 12:29
|modify
|449
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1607
|2005.07.07 12:29
|modify
|449
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1608
|2005.07.07 12:29
|s/l
|449
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34260.00
|1609
|2005.07.07 12:29
|sell
|450
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1610
|2005.07.07 12:29
|modify
|450
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1611
|2005.07.07 12:29
|modify
|450
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1612
|2005.07.07 12:29
|s/l
|450
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34380.00
|1613
|2005.07.07 12:29
|sell
|451
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1614
|2005.07.07 12:29
|modify
|451
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1615
|2005.07.07 12:29
|modify
|451
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1616
|2005.07.07 12:29
|s/l
|451
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34500.00
|1617
|2005.07.07 12:29
|sell
|452
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1618
|2005.07.07 12:29
|modify
|452
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1619
|2005.07.07 12:29
|modify
|452
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1620
|2005.07.07 12:29
|s/l
|452
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34620.00
|1621
|2005.07.07 12:29
|sell
|453
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1622
|2005.07.07 12:29
|modify
|453
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1623
|2005.07.07 12:29
|modify
|453
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1624
|2005.07.07 12:29
|s/l
|453
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34740.00
|1625
|2005.07.07 12:29
|sell
|454
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1626
|2005.07.07 12:29
|modify
|454
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1627
|2005.07.07 12:29
|modify
|454
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1628
|2005.07.07 12:29
|s/l
|454
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34860.00
|1629
|2005.07.07 12:29
|sell
|455
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1630
|2005.07.07 12:29
|modify
|455
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1631
|2005.07.07 12:29
|modify
|455
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1632
|2005.07.07 12:29
|s/l
|455
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|34980.00
|1633
|2005.07.07 12:29
|sell
|456
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1634
|2005.07.07 12:29
|modify
|456
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1635
|2005.07.07 12:29
|modify
|456
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1636
|2005.07.07 12:29
|s/l
|456
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35100.00
|1637
|2005.07.07 12:29
|sell
|457
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1638
|2005.07.07 12:29
|modify
|457
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1639
|2005.07.07 12:29
|modify
|457
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1640
|2005.07.07 12:29
|s/l
|457
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35220.00
|1641
|2005.07.07 12:29
|sell
|458
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1642
|2005.07.07 12:29
|modify
|458
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1643
|2005.07.07 12:29
|modify
|458
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1644
|2005.07.07 12:29
|s/l
|458
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35340.00
|1645
|2005.07.07 12:29
|sell
|459
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1646
|2005.07.07 12:29
|modify
|459
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1647
|2005.07.07 12:29
|modify
|459
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1648
|2005.07.07 12:29
|s/l
|459
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35460.00
|1649
|2005.07.07 12:29
|sell
|460
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1650
|2005.07.07 12:29
|modify
|460
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1651
|2005.07.07 12:29
|modify
|460
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1652
|2005.07.07 12:29
|s/l
|460
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35580.00
|1653
|2005.07.07 12:29
|sell
|461
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1654
|2005.07.07 12:29
|modify
|461
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1655
|2005.07.07 12:29
|modify
|461
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1656
|2005.07.07 12:29
|s/l
|461
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35700.00
|1657
|2005.07.07 12:29
|sell
|462
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1658
|2005.07.07 12:29
|modify
|462
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1659
|2005.07.07 12:29
|modify
|462
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1660
|2005.07.07 12:29
|s/l
|462
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35820.00
|1661
|2005.07.07 12:29
|sell
|463
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1662
|2005.07.07 12:29
|modify
|463
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1663
|2005.07.07 12:29
|modify
|463
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1664
|2005.07.07 12:29
|s/l
|463
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|35940.00
|1665
|2005.07.07 12:29
|sell
|464
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1666
|2005.07.07 12:29
|modify
|464
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1667
|2005.07.07 12:29
|modify
|464
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1668
|2005.07.07 12:29
|s/l
|464
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36060.00
|1669
|2005.07.07 12:29
|sell
|465
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1670
|2005.07.07 12:29
|modify
|465
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1671
|2005.07.07 12:29
|modify
|465
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1672
|2005.07.07 12:29
|s/l
|465
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36180.00
|1673
|2005.07.07 12:29
|sell
|466
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1674
|2005.07.07 12:29
|modify
|466
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1675
|2005.07.07 12:29
|modify
|466
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1676
|2005.07.07 12:29
|s/l
|466
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36300.00
|1677
|2005.07.07 12:29
|sell
|467
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1678
|2005.07.07 12:29
|modify
|467
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1679
|2005.07.07 12:29
|modify
|467
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1680
|2005.07.07 12:29
|s/l
|467
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36420.00
|1681
|2005.07.07 12:29
|sell
|468
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1682
|2005.07.07 12:29
|modify
|468
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1683
|2005.07.07 12:29
|modify
|468
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1684
|2005.07.07 12:29
|s/l
|468
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36540.00
|1685
|2005.07.07 12:29
|sell
|469
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1686
|2005.07.07 12:29
|modify
|469
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1687
|2005.07.07 12:29
|modify
|469
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1688
|2005.07.07 12:29
|s/l
|469
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36660.00
|1689
|2005.07.07 12:29
|sell
|470
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1690
|2005.07.07 12:29
|modify
|470
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1691
|2005.07.07 12:29
|modify
|470
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1692
|2005.07.07 12:29
|s/l
|470
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1883
|120.00
|36780.00
|1693
|2005.07.07 12:29
|sell
|471
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|1694
|2005.07.07 12:29
|modify
|471
|1.00
|1.1963
|1.1952
|1.1883
|1695
|2005.07.07 12:32
|modify
|471
|1.00
|1.1963
|1.1951
|1.1883
�
|1696
|2005.07.07 12:35
|modify
|471
|1.00
|1.1963
|1.1950
|1.1883
|1697
|2005.07.07 12:40
|s/l
|471
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1883
|130.00
|36910.00
�
|1698
|2005.07.07 12:40
|buy
|472
|1.00
|1.1952
|1.1902
|1.2052
|1699
|2005.07.08 07:22
|s/l
|472
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2052
|-500.00
|36410.00
�
|1700
|2005.07.08 07:22
|buy
|473
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1701
|2005.07.08 07:22
|modify
|473
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1702
|2005.07.08 07:22
|s/l
|473
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1703
|2005.07.08 07:22
|buy
|474
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1704
|2005.07.08 07:22
|modify
|474
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1705
|2005.07.08 07:22
|s/l
|474
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1706
|2005.07.08 07:22
|buy
|475
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1707
|2005.07.08 07:23
|modify
|475
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1708
|2005.07.08 07:23
|s/l
|475
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1709
|2005.07.08 07:23
|buy
|476
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1710
|2005.07.08 07:23
|modify
|476
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1711
|2005.07.08 07:23
|s/l
|476
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1712
|2005.07.08 07:23
|buy
|477
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1713
|2005.07.08 07:23
|modify
|477
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1714
|2005.07.08 07:23
|s/l
|477
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1715
|2005.07.08 07:23
|buy
|478
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1716
|2005.07.08 07:23
|modify
|478
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1717
|2005.07.08 07:23
|s/l
|478
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1718
|2005.07.08 07:23
|buy
|479
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1719
|2005.07.08 07:23
|modify
|479
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1720
|2005.07.08 07:23
|s/l
|479
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1721
|2005.07.08 07:23
|buy
|480
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1722
|2005.07.08 07:23
|modify
|480
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1723
|2005.07.08 07:23
|s/l
|480
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1724
|2005.07.08 07:23
|buy
|481
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1725
|2005.07.08 07:24
|modify
|481
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1726
|2005.07.08 07:24
|s/l
|481
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1727
|2005.07.08 07:24
|buy
|482
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1728
|2005.07.08 07:24
|modify
|482
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1729
|2005.07.08 07:24
|s/l
|482
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1730
|2005.07.08 07:24
|buy
|483
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1731
|2005.07.08 07:24
|modify
|483
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1732
|2005.07.08 07:24
|s/l
|483
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1733
|2005.07.08 07:24
|buy
|484
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1734
|2005.07.08 07:24
|modify
|484
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1735
|2005.07.08 07:24
|s/l
|484
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1736
|2005.07.08 07:24
|buy
|485
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1737
|2005.07.08 07:24
|modify
|485
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
�
|1738
|2005.07.08 07:24
|s/l
|485
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
|1739
|2005.07.08 07:24
|buy
|486
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
�
|1740
|2005.07.08 07:24
|modify
|486
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|1741
|2005.07.08 07:25
|s/l
|486
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2000
|0.00
|36410.00
�
|1742
|2005.07.08 07:25
|buy
|487
|1.00
|1.1900
|1.1850
|1.2000
|1743
|2005.07.08 07:29
|modify
|487
|1.00
|1.1900
|1.1903
|1.2000
�
|1744
|2005.07.08 07:32
|modify
|487
|1.00
|1.1900
|1.1906
|1.2000
|1745
|2005.07.08 08:22
|s/l
|487
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.2000
|60.00
|36470.00
�
|1746
|2005.07.08 08:22
|buy
|488
|1.00
|1.1907
|1.1857
|1.2007
|1747
|2005.07.08 12:32
|modify
|488
|1.00
|1.1907
|1.1912
|1.2007
�
|1748
|2005.07.08 12:32
|modify
|488
|1.00
|1.1907
|1.1918
|1.2007
|1749
|2005.07.08 12:32
|s/l
|488
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.2007
|110.00
|36580.00
�
|1750
|2005.07.08 12:32
|sell
|489
|1.00
|1.1916
|1.1966
|1.1836
|1751
|2005.07.08 12:35
|modify
|489
|1.00
|1.1916
|1.1902
|1.1836
�
|1752
|2005.07.08 12:35
|s/l
|489
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1836
|140.00
|36720.00
|1753
|2005.07.08 12:35
|sell
|490
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1754
|2005.07.08 12:35
|modify
|490
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1755
|2005.07.08 12:35
|modify
|490
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1756
|2005.07.08 12:35
|s/l
|490
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|36900.00
|1757
|2005.07.08 12:35
|sell
|491
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1758
|2005.07.08 12:35
|modify
|491
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1759
|2005.07.08 12:35
|modify
|491
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1760
|2005.07.08 12:35
|s/l
|491
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37080.00
|1761
|2005.07.08 12:35
|sell
|492
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1762
|2005.07.08 12:35
|modify
|492
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1763
|2005.07.08 12:35
|modify
|492
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1764
|2005.07.08 12:35
|s/l
|492
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37260.00
|1765
|2005.07.08 12:35
|sell
|493
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1766
|2005.07.08 12:35
|modify
|493
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1767
|2005.07.08 12:35
|modify
|493
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1768
|2005.07.08 12:35
|s/l
|493
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37440.00
|1769
|2005.07.08 12:35
|sell
|494
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1770
|2005.07.08 12:35
|modify
|494
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1771
|2005.07.08 12:35
|modify
|494
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1772
|2005.07.08 12:35
|s/l
|494
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37620.00
|1773
|2005.07.08 12:35
|sell
|495
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1774
|2005.07.08 12:35
|modify
|495
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1775
|2005.07.08 12:36
|modify
|495
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1776
|2005.07.08 12:36
|s/l
|495
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37800.00
|1777
|2005.07.08 12:36
|sell
|496
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1778
|2005.07.08 12:36
|modify
|496
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1779
|2005.07.08 12:36
|modify
|496
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1780
|2005.07.08 12:36
|s/l
|496
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|37980.00
|1781
|2005.07.08 12:36
|sell
|497
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1782
|2005.07.08 12:36
|modify
|497
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1783
|2005.07.08 12:36
|modify
|497
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1784
|2005.07.08 12:36
|s/l
|497
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|38160.00
|1785
|2005.07.08 12:36
|sell
|498
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1786
|2005.07.08 12:36
|modify
|498
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1787
|2005.07.08 12:36
|modify
|498
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1788
|2005.07.08 12:36
|s/l
|498
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|38340.00
|1789
|2005.07.08 12:36
|sell
|499
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1790
|2005.07.08 12:36
|modify
|499
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1791
|2005.07.08 12:36
|modify
|499
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1792
|2005.07.08 12:36
|s/l
|499
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|38520.00
|1793
|2005.07.08 12:36
|sell
|500
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1794
|2005.07.08 12:36
|modify
|500
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1795
|2005.07.08 12:36
|modify
|500
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1796
|2005.07.08 12:36
|s/l
|500
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|38700.00
|1797
|2005.07.08 12:36
|sell
|501
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1798
|2005.07.08 12:36
|modify
|501
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1799
|2005.07.08 12:37
|modify
|501
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1800
|2005.07.08 12:37
|s/l
|501
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|38880.00
|1801
|2005.07.08 12:37
|sell
|502
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1802
|2005.07.08 12:37
|modify
|502
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1803
|2005.07.08 12:37
|modify
|502
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1804
|2005.07.08 12:37
|s/l
|502
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1840
|180.00
|39060.00
|1805
|2005.07.08 12:37
|sell
|503
|1.00
|1.1920
|1.1970
|1.1840
�
|1806
|2005.07.08 12:37
|modify
|503
|1.00
|1.1920
|1.1912
|1.1840
|1807
|2005.07.08 12:37
|modify
|503
|1.00
|1.1920
|1.1902
|1.1840
�
|1808
|2005.07.08 12:37
|modify
|503
|1.00
|1.1920
|1.1891
|1.1840
|1809
|2005.07.08 12:37
|modify
|503
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.1840
�
|1810
|2005.07.08 12:37
|modify
|503
|1.00
|1.1920
|1.1889
|1.1840
|1811
|2005.07.08 12:47
|s/l
|503
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1840
|310.00
|39370.00
�
|1812
|2005.07.08 12:47
|buy
|504
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1813
|2005.07.08 12:50
|modify
|504
|1.00
|1.1904
|1.1911
|1.2004
�
|1814
|2005.07.08 12:50
|modify
|504
|1.00
|1.1904
|1.1913
|1.2004
|1815
|2005.07.08 12:52
|s/l
|504
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2004
|90.00
|39460.00
�
|1816
|2005.07.08 12:52
|buy
|505
|1.00
|1.1910
|1.1860
|1.2010
|1817
|2005.07.08 12:52
|modify
|505
|1.00
|1.1910
|1.1913
|1.2010
�
|1818
|2005.07.08 12:52
|s/l
|505
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2010
|30.00
|39490.00
|1819
|2005.07.08 12:52
|buy
|506
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1820
|2005.07.08 12:52
|modify
|506
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1821
|2005.07.08 12:52
|modify
|506
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1822
|2005.07.08 12:52
|s/l
|506
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39570.00
|1823
|2005.07.08 12:52
|buy
|507
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1824
|2005.07.08 12:52
|modify
|507
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1825
|2005.07.08 12:52
|modify
|507
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1826
|2005.07.08 12:52
|s/l
|507
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39650.00
|1827
|2005.07.08 12:52
|buy
|508
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1828
|2005.07.08 12:52
|modify
|508
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1829
|2005.07.08 12:53
|modify
|508
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1830
|2005.07.08 12:53
|s/l
|508
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39730.00
|1831
|2005.07.08 12:53
|buy
|509
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1832
|2005.07.08 12:53
|modify
|509
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1833
|2005.07.08 12:53
|modify
|509
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1834
|2005.07.08 12:53
|s/l
|509
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39810.00
|1835
|2005.07.08 12:53
|buy
|510
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1836
|2005.07.08 12:53
|modify
|510
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1837
|2005.07.08 12:53
|modify
|510
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1838
|2005.07.08 12:53
|s/l
|510
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39890.00
|1839
|2005.07.08 12:53
|buy
|511
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1840
|2005.07.08 12:53
|modify
|511
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1841
|2005.07.08 12:53
|modify
|511
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1842
|2005.07.08 12:53
|s/l
|511
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|39970.00
|1843
|2005.07.08 12:53
|buy
|512
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1844
|2005.07.08 12:53
|modify
|512
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1845
|2005.07.08 12:53
|modify
|512
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1846
|2005.07.08 12:53
|s/l
|512
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40050.00
|1847
|2005.07.08 12:53
|buy
|513
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1848
|2005.07.08 12:53
|modify
|513
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1849
|2005.07.08 12:53
|modify
|513
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1850
|2005.07.08 12:53
|s/l
|513
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40130.00
|1851
|2005.07.08 12:53
|buy
|514
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1852
|2005.07.08 12:53
|modify
|514
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1853
|2005.07.08 12:54
|modify
|514
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1854
|2005.07.08 12:54
|s/l
|514
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40210.00
|1855
|2005.07.08 12:54
|buy
|515
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1856
|2005.07.08 12:54
|modify
|515
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1857
|2005.07.08 12:54
|modify
|515
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1858
|2005.07.08 12:54
|s/l
|515
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40290.00
|1859
|2005.07.08 12:54
|buy
|516
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1860
|2005.07.08 12:54
|modify
|516
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1861
|2005.07.08 12:54
|modify
|516
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1862
|2005.07.08 12:54
|s/l
|516
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40370.00
|1863
|2005.07.08 12:54
|buy
|517
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1864
|2005.07.08 12:54
|modify
|517
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1865
|2005.07.08 12:54
|modify
|517
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1866
|2005.07.08 12:54
|s/l
|517
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40450.00
|1867
|2005.07.08 12:54
|buy
|518
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1868
|2005.07.08 12:54
|modify
|518
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1869
|2005.07.08 12:54
|modify
|518
|1.00
|1.1905
|1.1913
|1.2005
�
|1870
|2005.07.08 12:54
|s/l
|518
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.2005
|80.00
|40530.00
|1871
|2005.07.08 12:54
|buy
|519
|1.00
|1.1905
|1.1855
|1.2005
�
|1872
|2005.07.08 12:54
|modify
|519
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|1873
|2005.07.08 12:54
|s/l
|519
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2005
|20.00
|40550.00
�
|1874
|2005.07.08 12:54
|buy
|520
|1.00
|1.1899
|1.1849
|1.1999
|1875
|2005.07.08 12:55
|modify
|520
|1.00
|1.1899
|1.1907
|1.1999
�
|1876
|2005.07.08 12:55
|s/l
|520
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1999
|80.00
|40630.00
|1877
|2005.07.08 12:55
|buy
|521
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1878
|2005.07.08 12:55
|modify
|521
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1879
|2005.07.08 12:55
|s/l
|521
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40660.00
�
|1880
|2005.07.08 12:55
|buy
|522
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1881
|2005.07.08 12:55
|modify
|522
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1882
|2005.07.08 12:55
|s/l
|522
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40690.00
|1883
|2005.07.08 12:55
|buy
|523
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1884
|2005.07.08 12:55
|modify
|523
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1885
|2005.07.08 12:55
|s/l
|523
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40720.00
�
|1886
|2005.07.08 12:55
|buy
|524
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1887
|2005.07.08 12:55
|modify
|524
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1888
|2005.07.08 12:55
|s/l
|524
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40750.00
|1889
|2005.07.08 12:55
|buy
|525
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1890
|2005.07.08 12:55
|modify
|525
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1891
|2005.07.08 12:55
|s/l
|525
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40780.00
�
|1892
|2005.07.08 12:55
|buy
|526
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1893
|2005.07.08 12:56
|modify
|526
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1894
|2005.07.08 12:56
|s/l
|526
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40810.00
|1895
|2005.07.08 12:56
|buy
|527
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1896
|2005.07.08 12:56
|modify
|527
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1897
|2005.07.08 12:56
|s/l
|527
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40840.00
�
|1898
|2005.07.08 12:56
|buy
|528
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1899
|2005.07.08 12:56
|modify
|528
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1900
|2005.07.08 12:56
|s/l
|528
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40870.00
|1901
|2005.07.08 12:56
|buy
|529
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1902
|2005.07.08 12:56
|modify
|529
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1903
|2005.07.08 12:56
|s/l
|529
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40900.00
�
|1904
|2005.07.08 12:56
|buy
|530
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1905
|2005.07.08 12:56
|modify
|530
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1906
|2005.07.08 12:56
|s/l
|530
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40930.00
|1907
|2005.07.08 12:56
|buy
|531
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1908
|2005.07.08 12:56
|modify
|531
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1909
|2005.07.08 12:56
|s/l
|531
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40960.00
�
|1910
|2005.07.08 12:56
|buy
|532
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1911
|2005.07.08 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1912
|2005.07.08 12:57
|s/l
|532
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|40990.00
|1913
|2005.07.08 12:57
|buy
|533
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|1914
|2005.07.08 12:57
|modify
|533
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
|1915
|2005.07.08 12:57
|s/l
|533
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.2004
|30.00
|41020.00
�
|1916
|2005.07.08 12:57
|buy
|534
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
|1917
|2005.07.08 12:59
|modify
|534
|1.00
|1.1904
|1.1907
|1.2004
�
|1918
|2005.07.08 13:00
|modify
|534
|1.00
|1.1904
|1.1933
|1.2004
|1919
|2005.07.08 13:00
|s/l
|534
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.2004
|290.00
|41310.00
�
|1920
|2005.07.08 13:00
|sell
|535
|1.00
|1.1932
|1.1982
|1.1852
|1921
|2005.07.08 14:22
|s/l
|535
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1852
|-500.00
|40810.00
�
|1922
|2005.07.08 14:22
|sell
|536
|1.00
|1.1982
|1.2032
|1.1902
|1923
|2005.07.08 14:25
|modify
|536
|1.00
|1.1982
|1.1978
|1.1902
�
|1924
|2005.07.08 14:25
|s/l
|536
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1902
|40.00
|40850.00
|1925
|2005.07.08 14:25
|sell
|537
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1926
|2005.07.08 14:25
|modify
|537
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1927
|2005.07.08 14:25
|s/l
|537
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|40880.00
�
|1928
|2005.07.08 14:25
|sell
|538
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1929
|2005.07.08 14:25
|modify
|538
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1930
|2005.07.08 14:25
|s/l
|538
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|40910.00
|1931
|2005.07.08 14:25
|sell
|539
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1932
|2005.07.08 14:25
|modify
|539
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1933
|2005.07.08 14:25
|s/l
|539
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|40940.00
�
|1934
|2005.07.08 14:25
|sell
|540
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1935
|2005.07.08 14:25
|modify
|540
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1936
|2005.07.08 14:25
|s/l
|540
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|40970.00
|1937
|2005.07.08 14:25
|sell
|541
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1938
|2005.07.08 14:25
|modify
|541
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1939
|2005.07.08 14:25
|s/l
|541
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41000.00
�
|1940
|2005.07.08 14:25
|sell
|542
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1941
|2005.07.08 14:26
|modify
|542
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1942
|2005.07.08 14:26
|s/l
|542
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41030.00
|1943
|2005.07.08 14:26
|sell
|543
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1944
|2005.07.08 14:26
|modify
|543
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1945
|2005.07.08 14:26
|s/l
|543
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41060.00
�
|1946
|2005.07.08 14:26
|sell
|544
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1947
|2005.07.08 14:26
|modify
|544
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1948
|2005.07.08 14:26
|s/l
|544
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41090.00
|1949
|2005.07.08 14:26
|sell
|545
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1950
|2005.07.08 14:26
|modify
|545
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1951
|2005.07.08 14:26
|s/l
|545
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41120.00
�
|1952
|2005.07.08 14:26
|sell
|546
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1953
|2005.07.08 14:26
|modify
|546
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1954
|2005.07.08 14:26
|s/l
|546
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41150.00
|1955
|2005.07.08 14:26
|sell
|547
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1956
|2005.07.08 14:26
|modify
|547
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1957
|2005.07.08 14:26
|s/l
|547
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41180.00
�
|1958
|2005.07.08 14:26
|sell
|548
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1959
|2005.07.08 14:27
|modify
|548
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1960
|2005.07.08 14:27
|s/l
|548
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41210.00
|1961
|2005.07.08 14:27
|sell
|549
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
�
|1962
|2005.07.08 14:27
|modify
|549
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
|1963
|2005.07.08 14:27
|s/l
|549
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1901
|30.00
|41240.00
�
|1964
|2005.07.08 14:27
|sell
|550
|1.00
|1.1981
|1.2031
|1.1901
|1965
|2005.07.08 14:44
|modify
|550
|1.00
|1.1981
|1.1978
|1.1901
�
|1966
|2005.07.08 14:45
|modify
|550
|1.00
|1.1981
|1.1954
|1.1901
|1967
|2005.07.08 14:45
|modify
|550
|1.00
|1.1981
|1.1953
|1.1901
�
|1968
|2005.07.08 14:45
|modify
|550
|1.00
|1.1981
|1.1949
|1.1901
|1969
|2005.07.08 14:45
|s/l
|550
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1901
|320.00
|41560.00
�
|1970
|2005.07.08 14:45
|sell
|551
|1.00
|1.1948
|1.1998
|1.1868
|1971
|2005.07.08 15:12
|modify
|551
|1.00
|1.1948
|1.1942
|1.1868
�
|1972
|2005.07.08 15:42
|s/l
|551
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1868
|60.00
|41620.00
|1973
|2005.07.08 15:42
|sell
|552
|1.00
|1.1940
|1.1990
|1.1860
�
|1974
|2005.07.08 16:35
|modify
|552
|1.00
|1.1940
|1.1939
|1.1860
|1975
|2005.07.08 16:35
|modify
|552
|1.00
|1.1940
|1.1938
|1.1860
�
|1976
|2005.07.08 16:35
|modify
|552
|1.00
|1.1940
|1.1936
|1.1860
|1977
|2005.07.08 16:37
|s/l
|552
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1860
|40.00
|41660.00
�
|1978
|2005.07.08 16:37
|sell
|553
|1.00
|1.1934
|1.1984
|1.1854
|1979
|2005.07.11 02:12
|s/l
|553
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1854
|-500.00
|41160.00
�
|1980
|2005.07.11 02:12
|sell
|554
|1.00
|1.1984
|1.2034
|1.1904
|1981
|2005.07.11 14:00
|s/l
|554
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1904
|-500.00
|40660.00
�
|1982
|2005.07.11 14:00
|sell
|555
|1.00
|1.2037
|1.2087
|1.1957
|1983
|2005.07.11 14:00
|modify
|555
|1.00
|1.2037
|1.2036
|1.1957
�
|1984
|2005.07.11 14:00
|modify
|555
|1.00
|1.2037
|1.2029
|1.1957
|1985
|2005.07.11 14:00
|s/l
|555
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1957
|80.00
|40740.00
�
|1986
|2005.07.11 14:00
|sell
|556
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|1987
|2005.07.11 14:00
|modify
|556
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|1988
|2005.07.11 14:00
|s/l
|556
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40760.00
|1989
|2005.07.11 14:00
|sell
|557
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|1990
|2005.07.11 14:00
|modify
|557
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|1991
|2005.07.11 14:00
|s/l
|557
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40780.00
�
|1992
|2005.07.11 14:00
|sell
|558
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|1993
|2005.07.11 14:00
|modify
|558
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|1994
|2005.07.11 14:00
|s/l
|558
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40800.00
|1995
|2005.07.11 14:00
|sell
|559
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|1996
|2005.07.11 14:00
|modify
|559
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|1997
|2005.07.11 14:00
|s/l
|559
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40820.00
�
|1998
|2005.07.11 14:00
|sell
|560
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|1999
|2005.07.11 14:00
|modify
|560
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2000
|2005.07.11 14:00
|s/l
|560
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40840.00
|2001
|2005.07.11 14:00
|sell
|561
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2002
|2005.07.11 14:00
|modify
|561
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2003
|2005.07.11 14:00
|s/l
|561
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40860.00
�
|2004
|2005.07.11 14:00
|sell
|562
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2005
|2005.07.11 14:00
|modify
|562
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2006
|2005.07.11 14:00
|s/l
|562
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40880.00
|2007
|2005.07.11 14:00
|sell
|563
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2008
|2005.07.11 14:00
|modify
|563
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2009
|2005.07.11 14:00
|s/l
|563
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40900.00
�
|2010
|2005.07.11 14:00
|sell
|564
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2011
|2005.07.11 14:00
|modify
|564
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2012
|2005.07.11 14:00
|s/l
|564
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40920.00
|2013
|2005.07.11 14:00
|sell
|565
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2014
|2005.07.11 14:00
|modify
|565
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2015
|2005.07.11 14:00
|s/l
|565
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40940.00
�
|2016
|2005.07.11 14:00
|sell
|566
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2017
|2005.07.11 14:00
|modify
|566
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2018
|2005.07.11 14:00
|s/l
|566
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40960.00
|2019
|2005.07.11 14:00
|sell
|567
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2020
|2005.07.11 14:00
|modify
|567
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2021
|2005.07.11 14:00
|s/l
|567
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|40980.00
�
|2022
|2005.07.11 14:00
|sell
|568
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2023
|2005.07.11 14:00
|modify
|568
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2024
|2005.07.11 14:00
|s/l
|568
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41000.00
|2025
|2005.07.11 14:00
|sell
|569
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2026
|2005.07.11 14:00
|modify
|569
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2027
|2005.07.11 14:00
|s/l
|569
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41020.00
�
|2028
|2005.07.11 14:00
|sell
|570
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2029
|2005.07.11 14:00
|modify
|570
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2030
|2005.07.11 14:00
|s/l
|570
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41040.00
|2031
|2005.07.11 14:00
|sell
|571
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2032
|2005.07.11 14:00
|modify
|571
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2033
|2005.07.11 14:00
|s/l
|571
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41060.00
�
|2034
|2005.07.11 14:00
|sell
|572
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2035
|2005.07.11 14:00
|modify
|572
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2036
|2005.07.11 14:00
|s/l
|572
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41080.00
|2037
|2005.07.11 14:00
|sell
|573
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2038
|2005.07.11 14:00
|modify
|573
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2039
|2005.07.11 14:00
|s/l
|573
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41100.00
�
|2040
|2005.07.11 14:00
|sell
|574
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2041
|2005.07.11 14:00
|modify
|574
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2042
|2005.07.11 14:00
|s/l
|574
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41120.00
|2043
|2005.07.11 14:00
|sell
|575
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2044
|2005.07.11 14:00
|modify
|575
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2045
|2005.07.11 14:00
|s/l
|575
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41140.00
�
|2046
|2005.07.11 14:00
|sell
|576
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2047
|2005.07.11 14:00
|modify
|576
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2048
|2005.07.11 14:00
|s/l
|576
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41160.00
|2049
|2005.07.11 14:00
|sell
|577
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2050
|2005.07.11 14:00
|modify
|577
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2051
|2005.07.11 14:00
|s/l
|577
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41180.00
�
|2052
|2005.07.11 14:00
|sell
|578
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2053
|2005.07.11 14:00
|modify
|578
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2054
|2005.07.11 14:00
|s/l
|578
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41200.00
|2055
|2005.07.11 14:00
|sell
|579
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2056
|2005.07.11 14:00
|modify
|579
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2057
|2005.07.11 14:00
|s/l
|579
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41220.00
�
|2058
|2005.07.11 14:00
|sell
|580
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2059
|2005.07.11 14:00
|modify
|580
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2060
|2005.07.11 14:00
|s/l
|580
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41240.00
|2061
|2005.07.11 14:00
|sell
|581
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2062
|2005.07.11 14:00
|modify
|581
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2063
|2005.07.11 14:00
|s/l
|581
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41260.00
�
|2064
|2005.07.11 14:00
|sell
|582
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|2065
|2005.07.11 14:00
|modify
|582
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
�
|2066
|2005.07.11 14:00
|s/l
|582
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41280.00
|2067
|2005.07.11 14:00
|sell
|583
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|2068
|2005.07.11 14:05
|modify
|583
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.1951
|2069
|2005.07.11 14:25
|s/l
|583
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1951
|20.00
|41300.00
�
|2070
|2005.07.11 14:25
|sell
|584
|1.00
|1.2029
|1.2079
|1.1949
|2071
|2005.07.11 15:22
|s/l
|584
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1949
|-500.00
|40800.00
�
|2072
|2005.07.11 15:22
|sell
|585
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2073
|2005.07.11 15:22
|modify
|585
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2074
|2005.07.11 15:22
|s/l
|585
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40810.00
|2075
|2005.07.11 15:22
|sell
|586
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2076
|2005.07.11 15:22
|modify
|586
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2077
|2005.07.11 15:22
|s/l
|586
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40820.00
�
|2078
|2005.07.11 15:22
|sell
|587
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2079
|2005.07.11 15:22
|modify
|587
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2080
|2005.07.11 15:23
|s/l
|587
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40830.00
|2081
|2005.07.11 15:23
|sell
|588
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2082
|2005.07.11 15:23
|modify
|588
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2083
|2005.07.11 15:23
|s/l
|588
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40840.00
�
|2084
|2005.07.11 15:23
|sell
|589
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2085
|2005.07.11 15:23
|modify
|589
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2086
|2005.07.11 15:23
|s/l
|589
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40850.00
|2087
|2005.07.11 15:23
|sell
|590
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2088
|2005.07.11 15:23
|modify
|590
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2089
|2005.07.11 15:23
|s/l
|590
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40860.00
�
|2090
|2005.07.11 15:23
|sell
|591
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2091
|2005.07.11 15:23
|modify
|591
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2092
|2005.07.11 15:23
|s/l
|591
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40870.00
|2093
|2005.07.11 15:23
|sell
|592
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2094
|2005.07.11 15:23
|modify
|592
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2095
|2005.07.11 15:23
|s/l
|592
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40880.00
�
|2096
|2005.07.11 15:23
|sell
|593
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2097
|2005.07.11 15:23
|modify
|593
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2098
|2005.07.11 15:24
|s/l
|593
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40890.00
|2099
|2005.07.11 15:24
|sell
|594
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2100
|2005.07.11 15:24
|modify
|594
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2101
|2005.07.11 15:24
|s/l
|594
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40900.00
�
|2102
|2005.07.11 15:24
|sell
|595
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2103
|2005.07.11 15:24
|modify
|595
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2104
|2005.07.11 15:24
|s/l
|595
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40910.00
|2105
|2005.07.11 15:24
|sell
|596
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2106
|2005.07.11 15:24
|modify
|596
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2107
|2005.07.11 15:24
|s/l
|596
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40920.00
�
|2108
|2005.07.11 15:24
|sell
|597
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2109
|2005.07.11 15:24
|modify
|597
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|2110
|2005.07.11 15:24
|s/l
|597
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40930.00
|2111
|2005.07.11 15:24
|sell
|598
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|2112
|2005.07.11 15:24
|modify
|598
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|2113
|2005.07.11 15:25
|s/l
|598
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|40940.00
�
|2114
|2005.07.11 15:25
|sell
|599
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|2115
|2005.07.11 15:29
|modify
|599
|1.00
|1.2085
|1.2079
|1.2005
�
|2116
|2005.07.11 15:52
|s/l
|599
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2005
|60.00
|41000.00
|2117
|2005.07.11 15:52
|sell
|600
|1.00
|1.2077
|1.2127
|1.1997
�
|2118
|2005.07.11 16:00
|modify
|600
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|2119
|2005.07.11 16:22
|s/l
|600
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.1997
|0.00
|41000.00
�
|2120
|2005.07.11 16:22
|sell
|601
|1.00
|1.2075
|1.2125
|1.1995
|2121
|2005.07.11 23:35
|modify
|601
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1995
�
|2122
|2005.07.11 23:35
|modify
|601
|1.00
|1.2075
|1.2072
|1.1995
|2123
|2005.07.11 23:37
|modify
|601
|1.00
|1.2075
|1.2071
|1.1995
�
|2124
|2005.07.11 23:37
|modify
|601
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.1995
|2125
|2005.07.12 00:22
|modify
|601
|1.00
|1.2075
|1.2069
|1.1995
�
|2126
|2005.07.12 00:42
|s/l
|601
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.1995
|60.00
|41060.00
|2127
|2005.07.12 00:42
|buy
|602
|1.00
|1.2069
|1.2019
|1.2169
�
|2128
|2005.07.12 01:29
|modify
|602
|1.00
|1.2069
|1.2083
|1.2169
|2129
|2005.07.12 01:29
|modify
|602
|1.00
|1.2069
|1.2086
|1.2169
�
|2130
|2005.07.12 01:29
|s/l
|602
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2169
|170.00
|41230.00
|2131
|2005.07.12 01:29
|sell
|603
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|2132
|2005.07.12 02:05
|s/l
|603
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.1994
|-500.00
|40730.00
|2133
|2005.07.12 02:05
|sell
|604
|1.00
|1.2123
|1.2173
|1.2043
�
|2134
|2005.07.12 02:10
|modify
|604
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2043
|2135
|2005.07.12 02:12
|modify
|604
|1.00
|1.2123
|1.2122
|1.2043
�
|2136
|2005.07.12 02:15
|modify
|604
|1.00
|1.2123
|1.2121
|1.2043
|2137
|2005.07.12 02:15
|modify
|604
|1.00
|1.2123
|1.2120
|1.2043
�
|2138
|2005.07.12 02:22
|s/l
|604
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2043
|30.00
|40760.00
|2139
|2005.07.12 02:22
|sell
|605
|1.00
|1.2123
|1.2173
|1.2043
�
|2140
|2005.07.12 02:22
|modify
|605
|1.00
|1.2123
|1.2122
|1.2043
|2141
|2005.07.12 02:22
|s/l
|605
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2043
|10.00
|40770.00
�
|2142
|2005.07.12 02:22
|sell
|606
|1.00
|1.2120
|1.2170
|1.2040
|2143
|2005.07.12 04:17
|s/l
|606
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2040
|-500.00
|40270.00
�
|2144
|2005.07.12 04:17
|sell
|607
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|2145
|2005.07.12 04:32
|modify
|607
|1.00
|1.2173
|1.2171
|1.2093
�
|2146
|2005.07.12 04:32
|modify
|607
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
|2147
|2005.07.12 04:32
|s/l
|607
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2093
|30.00
|40300.00
�
|2148
|2005.07.12 04:32
|sell
|608
|1.00
|1.2168
|1.2218
|1.2088
|2149
|2005.07.12 06:00
|modify
|608
|1.00
|1.2168
|1.2160
|1.2088
�
|2150
|2005.07.12 06:00
|s/l
|608
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2088
|80.00
|40380.00
|2151
|2005.07.12 06:00
|sell
|609
|1.00
|1.2159
|1.2209
|1.2079
�
|2152
|2005.07.12 14:52
|s/l
|609
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2079
|-500.00
|39880.00
|2153
|2005.07.12 14:52
|sell
|610
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|2154
|2005.07.12 15:00
|modify
|610
|1.00
|1.2207
|1.2206
|1.2127
|2155
|2005.07.12 15:00
|modify
|610
|1.00
|1.2207
|1.2205
|1.2127
�
|2156
|2005.07.12 15:07
|modify
|610
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|2157
|2005.07.12 15:17
|s/l
|610
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|39950.00
�
|2158
|2005.07.12 15:17
|sell
|611
|1.00
|1.2200
|1.2250
|1.2120
|2159
|2005.07.12 18:05
|s/l
|611
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2120
|-500.00
|39450.00
�
|2160
|2005.07.12 18:05
|sell
|612
|1.00
|1.2248
|1.2298
|1.2168
|2161
|2005.07.12 19:00
|modify
|612
|1.00
|1.2248
|1.2247
|1.2168
�
|2162
|2005.07.12 19:02
|modify
|612
|1.00
|1.2248
|1.2246
|1.2168
|2163
|2005.07.12 20:15
|s/l
|612
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2168
|20.00
|39470.00
�
|2164
|2005.07.12 20:15
|sell
|613
|1.00
|1.2245
|1.2295
|1.2165
|2165
|2005.07.12 22:00
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2244
|1.2165
�
|2166
|2005.07.12 22:29
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2242
|1.2165
|2167
|2005.07.12 23:29
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2239
|1.2165
�
|2168
|2005.07.12 23:29
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2238
|1.2165
|2169
|2005.07.12 23:29
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2237
|1.2165
�
|2170
|2005.07.12 23:32
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2235
|1.2165
|2171
|2005.07.12 23:50
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2234
|1.2165
�
|2172
|2005.07.12 23:52
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2233
|1.2165
|2173
|2005.07.13 00:00
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2232
|1.2165
�
|2174
|2005.07.13 00:00
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2231
|1.2165
|2175
|2005.07.13 00:00
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2230
|1.2165
�
|2176
|2005.07.13 00:17
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2228
|1.2165
|2177
|2005.07.13 00:17
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2227
|1.2165
�
|2178
|2005.07.13 00:17
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2226
|1.2165
|2179
|2005.07.13 00:20
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2225
|1.2165
�
|2180
|2005.07.13 00:22
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2222
|1.2165
|2181
|2005.07.13 02:17
|modify
|613
|1.00
|1.2245
|1.2221
|1.2165
�
|2182
|2005.07.13 03:29
|s/l
|613
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2165
|240.00
|39710.00
|2183
|2005.07.13 03:29
|buy
|614
|1.00
|1.2221
|1.2171
|1.2321
�
|2184
|2005.07.13 09:47
|s/l
|614
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2321
|-500.00
|39210.00
|2185
|2005.07.13 09:47
|buy
|615
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|2186
|2005.07.13 10:00
|modify
|615
|1.00
|1.2170
|1.2173
|1.2270
|2187
|2005.07.13 10:35
|modify
|615
|1.00
|1.2170
|1.2174
|1.2270
�
|2188
|2005.07.13 11:10
|s/l
|615
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2270
|40.00
|39250.00
|2189
|2005.07.13 11:10
|buy
|616
|1.00
|1.2176
|1.2126
|1.2276
�
|2190
|2005.07.13 13:00
|s/l
|616
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2276
|-500.00
|38750.00
|2191
|2005.07.13 13:00
|buy
|617
|1.00
|1.2125
|1.2075
|1.2225
�
|2192
|2005.07.13 13:00
|modify
|617
|1.00
|1.2125
|1.2129
|1.2225
|2193
|2005.07.13 13:00
|modify
|617
|1.00
|1.2125
|1.2138
|1.2225
�
|2194
|2005.07.13 13:00
|s/l
|617
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2225
|130.00
|38880.00
|2195
|2005.07.13 13:00
|buy
|618
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2196
|2005.07.13 13:00
|modify
|618
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2197
|2005.07.13 13:00
|s/l
|618
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|38920.00
�
|2198
|2005.07.13 13:00
|buy
|619
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2199
|2005.07.13 13:00
|modify
|619
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2200
|2005.07.13 13:00
|s/l
|619
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|38960.00
|2201
|2005.07.13 13:00
|buy
|620
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2202
|2005.07.13 13:00
|modify
|620
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2203
|2005.07.13 13:00
|s/l
|620
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39000.00
�
|2204
|2005.07.13 13:00
|buy
|621
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2205
|2005.07.13 13:00
|modify
|621
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2206
|2005.07.13 13:00
|s/l
|621
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39040.00
|2207
|2005.07.13 13:00
|buy
|622
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2208
|2005.07.13 13:00
|modify
|622
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2209
|2005.07.13 13:00
|s/l
|622
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39080.00
�
|2210
|2005.07.13 13:00
|buy
|623
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2211
|2005.07.13 13:00
|modify
|623
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2212
|2005.07.13 13:00
|s/l
|623
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39120.00
|2213
|2005.07.13 13:00
|buy
|624
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2214
|2005.07.13 13:00
|modify
|624
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2215
|2005.07.13 13:00
|s/l
|624
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39160.00
�
|2216
|2005.07.13 13:00
|buy
|625
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2217
|2005.07.13 13:00
|modify
|625
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2218
|2005.07.13 13:00
|s/l
|625
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39200.00
|2219
|2005.07.13 13:00
|buy
|626
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2220
|2005.07.13 13:00
|modify
|626
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2221
|2005.07.13 13:00
|s/l
|626
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39240.00
�
|2222
|2005.07.13 13:00
|buy
|627
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2223
|2005.07.13 13:00
|modify
|627
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2224
|2005.07.13 13:00
|s/l
|627
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39280.00
|2225
|2005.07.13 13:00
|buy
|628
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2226
|2005.07.13 13:00
|modify
|628
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2227
|2005.07.13 13:00
|s/l
|628
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39320.00
�
|2228
|2005.07.13 13:00
|buy
|629
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2229
|2005.07.13 13:00
|modify
|629
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2230
|2005.07.13 13:00
|s/l
|629
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39360.00
|2231
|2005.07.13 13:00
|buy
|630
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2232
|2005.07.13 13:00
|modify
|630
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2233
|2005.07.13 13:00
|s/l
|630
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39400.00
�
|2234
|2005.07.13 13:00
|buy
|631
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2235
|2005.07.13 13:00
|modify
|631
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2236
|2005.07.13 13:00
|s/l
|631
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39440.00
|2237
|2005.07.13 13:00
|buy
|632
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2238
|2005.07.13 13:00
|modify
|632
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2239
|2005.07.13 13:00
|s/l
|632
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39480.00
�
|2240
|2005.07.13 13:00
|buy
|633
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2241
|2005.07.13 13:00
|modify
|633
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2242
|2005.07.13 13:00
|s/l
|633
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39520.00
|2243
|2005.07.13 13:00
|buy
|634
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2244
|2005.07.13 13:00
|modify
|634
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2245
|2005.07.13 13:00
|s/l
|634
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39560.00
�
|2246
|2005.07.13 13:00
|buy
|635
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2247
|2005.07.13 13:00
|modify
|635
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2248
|2005.07.13 13:00
|s/l
|635
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39600.00
|2249
|2005.07.13 13:00
|buy
|636
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2250
|2005.07.13 13:00
|modify
|636
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2251
|2005.07.13 13:00
|s/l
|636
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39640.00
�
|2252
|2005.07.13 13:00
|buy
|637
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2253
|2005.07.13 13:00
|modify
|637
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2254
|2005.07.13 13:00
|s/l
|637
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39680.00
|2255
|2005.07.13 13:00
|buy
|638
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2256
|2005.07.13 13:00
|modify
|638
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2257
|2005.07.13 13:00
|s/l
|638
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39720.00
�
|2258
|2005.07.13 13:00
|buy
|639
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2259
|2005.07.13 13:00
|modify
|639
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2260
|2005.07.13 13:00
|s/l
|639
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39760.00
|2261
|2005.07.13 13:00
|buy
|640
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2262
|2005.07.13 13:00
|modify
|640
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2263
|2005.07.13 13:00
|s/l
|640
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39800.00
�
|2264
|2005.07.13 13:00
|buy
|641
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2265
|2005.07.13 13:00
|modify
|641
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2266
|2005.07.13 13:00
|s/l
|641
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39840.00
|2267
|2005.07.13 13:00
|buy
|642
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2268
|2005.07.13 13:00
|modify
|642
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2269
|2005.07.13 13:00
|s/l
|642
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39880.00
�
|2270
|2005.07.13 13:00
|buy
|643
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
|2271
|2005.07.13 13:00
|modify
|643
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
�
|2272
|2005.07.13 13:00
|s/l
|643
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39920.00
|2273
|2005.07.13 13:00
|buy
|644
|1.00
|1.2134
|1.2084
|1.2234
�
|2274
|2005.07.13 13:05
|modify
|644
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2234
|2275
|2005.07.13 13:05
|s/l
|644
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2234
|40.00
|39960.00
�
|2276
|2005.07.13 13:05
|buy
|645
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2277
|2005.07.13 13:05
|modify
|645
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2278
|2005.07.13 13:05
|s/l
|645
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|39990.00
|2279
|2005.07.13 13:05
|buy
|646
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2280
|2005.07.13 13:05
|modify
|646
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2281
|2005.07.13 13:05
|s/l
|646
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40020.00
�
|2282
|2005.07.13 13:05
|buy
|647
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2283
|2005.07.13 13:05
|modify
|647
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2284
|2005.07.13 13:05
|s/l
|647
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40050.00
|2285
|2005.07.13 13:05
|buy
|648
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2286
|2005.07.13 13:05
|modify
|648
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2287
|2005.07.13 13:05
|s/l
|648
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40080.00
�
|2288
|2005.07.13 13:05
|buy
|649
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2289
|2005.07.13 13:06
|modify
|649
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2290
|2005.07.13 13:06
|s/l
|649
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40110.00
|2291
|2005.07.13 13:06
|buy
|650
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2292
|2005.07.13 13:06
|modify
|650
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2293
|2005.07.13 13:06
|s/l
|650
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40140.00
�
|2294
|2005.07.13 13:06
|buy
|651
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2295
|2005.07.13 13:06
|modify
|651
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2296
|2005.07.13 13:06
|s/l
|651
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40170.00
|2297
|2005.07.13 13:06
|buy
|652
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2298
|2005.07.13 13:06
|modify
|652
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2299
|2005.07.13 13:06
|s/l
|652
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40200.00
�
|2300
|2005.07.13 13:06
|buy
|653
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2301
|2005.07.13 13:06
|modify
|653
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2302
|2005.07.13 13:06
|s/l
|653
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40230.00
|2303
|2005.07.13 13:06
|buy
|654
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2304
|2005.07.13 13:06
|modify
|654
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2305
|2005.07.13 13:06
|s/l
|654
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40260.00
�
|2306
|2005.07.13 13:06
|buy
|655
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2307
|2005.07.13 13:07
|modify
|655
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2308
|2005.07.13 13:07
|s/l
|655
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40290.00
|2309
|2005.07.13 13:07
|buy
|656
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
�
|2310
|2005.07.13 13:07
|modify
|656
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
|2311
|2005.07.13 13:07
|s/l
|656
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40320.00
�
|2312
|2005.07.13 13:07
|buy
|657
|1.00
|1.2135
|1.2085
|1.2235
|2313
|2005.07.13 13:07
|modify
|657
|1.00
|1.2135
|1.2138
|1.2235
�
|2314
|2005.07.13 13:07
|s/l
|657
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2235
|30.00
|40350.00
|2315
|2005.07.13 13:07
|buy
|658
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2316
|2005.07.13 13:07
|modify
|658
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2317
|2005.07.13 13:07
|s/l
|658
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2318
|2005.07.13 13:07
|buy
|659
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2319
|2005.07.13 13:07
|modify
|659
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2320
|2005.07.13 13:07
|s/l
|659
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2321
|2005.07.13 13:07
|buy
|660
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2322
|2005.07.13 13:08
|modify
|660
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2323
|2005.07.13 13:08
|s/l
|660
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2324
|2005.07.13 13:08
|buy
|661
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2325
|2005.07.13 13:08
|modify
|661
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2326
|2005.07.13 13:08
|s/l
|661
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2327
|2005.07.13 13:08
|buy
|662
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2328
|2005.07.13 13:08
|modify
|662
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2329
|2005.07.13 13:08
|s/l
|662
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2330
|2005.07.13 13:08
|buy
|663
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2331
|2005.07.13 13:08
|modify
|663
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2332
|2005.07.13 13:08
|s/l
|663
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2333
|2005.07.13 13:08
|buy
|664
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2334
|2005.07.13 13:08
|modify
|664
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2335
|2005.07.13 13:08
|s/l
|664
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2336
|2005.07.13 13:08
|buy
|665
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2337
|2005.07.13 13:08
|modify
|665
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2338
|2005.07.13 13:08
|s/l
|665
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2339
|2005.07.13 13:08
|buy
|666
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2340
|2005.07.13 13:09
|modify
|666
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2341
|2005.07.13 13:09
|s/l
|666
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2342
|2005.07.13 13:09
|buy
|667
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2343
|2005.07.13 13:09
|modify
|667
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2344
|2005.07.13 13:09
|s/l
|667
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2345
|2005.07.13 13:09
|buy
|668
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2346
|2005.07.13 13:09
|modify
|668
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2347
|2005.07.13 13:09
|s/l
|668
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2348
|2005.07.13 13:09
|buy
|669
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2349
|2005.07.13 13:09
|modify
|669
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2350
|2005.07.13 13:09
|s/l
|669
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2351
|2005.07.13 13:09
|buy
|670
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|2352
|2005.07.13 13:09
|modify
|670
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|2353
|2005.07.13 13:09
|s/l
|670
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
�
|2354
|2005.07.13 13:09
|buy
|671
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|2355
|2005.07.13 13:09
|modify
|671
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|2356
|2005.07.13 13:10
|s/l
|671
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|40350.00
|2357
|2005.07.13 13:10
|buy
|672
|1.00
|1.2130
|1.2080
|1.2230
�
|2358
|2005.07.13 15:17
|s/l
|672
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2230
|-500.00
|39850.00
|2359
|2005.07.13 15:17
|buy
|673
|1.00
|1.2082
|1.2032
|1.2182
�
|2360
|2005.07.13 16:00
|modify
|673
|1.00
|1.2082
|1.2084
|1.2182
|2361
|2005.07.13 17:35
|s/l
|673
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2182
|20.00
|39870.00
�
|2362
|2005.07.13 17:35
|buy
|674
|1.00
|1.2086
|1.2036
|1.2186
|2363
|2005.07.14 12:35
|modify
|674
|1.00
|1.2086
|1.2099
|1.2186
�
|2364
|2005.07.14 12:35
|s/l
|674
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2186
|130.00
|40000.00
|2365
|2005.07.14 12:35
|sell
|675
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
�
|2366
|2005.07.14 12:35
|modify
|675
|1.00
|1.2093
|1.2085
|1.2013
|2367
|2005.07.14 12:35
|s/l
|675
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2013
|80.00
|40080.00
�
|2368
|2005.07.14 12:35
|sell
|676
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
|2369
|2005.07.14 12:47
|modify
|676
|1.00
|1.2084
|1.2081
|1.2004
�
|2370
|2005.07.14 12:47
|modify
|676
|1.00
|1.2084
|1.2076
|1.2004
|2371
|2005.07.14 12:55
|s/l
|676
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2004
|80.00
|40160.00
�
|2372
|2005.07.14 12:55
|sell
|677
|1.00
|1.2089
|1.2139
|1.2009
|2373
|2005.07.14 12:55
|modify
|677
|1.00
|1.2089
|1.2085
|1.2009
�
|2374
|2005.07.14 12:55
|s/l
|677
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2009
|40.00
|40200.00
|2375
|2005.07.14 12:55
|sell
|678
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|2376
|2005.07.15 06:00
|s/l
|678
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2004
|-500.00
|39700.00
|2377
|2005.07.15 06:00
|sell
|679
|1.00
|1.2133
|1.2183
|1.2053
�
|2378
|2005.07.15 06:00
|modify
|679
|1.00
|1.2133
|1.2127
|1.2053
|2379
|2005.07.15 06:00
|modify
|679
|1.00
|1.2133
|1.2126
|1.2053
�
|2380
|2005.07.15 06:00
|s/l
|679
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2053
|70.00
|39770.00
|2381
|2005.07.15 06:00
|sell
|680
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2382
|2005.07.15 06:00
|modify
|680
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2383
|2005.07.15 06:00
|s/l
|680
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39780.00
�
|2384
|2005.07.15 06:00
|sell
|681
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2385
|2005.07.15 06:00
|modify
|681
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2386
|2005.07.15 06:00
|s/l
|681
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39790.00
|2387
|2005.07.15 06:00
|sell
|682
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2388
|2005.07.15 06:00
|modify
|682
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2389
|2005.07.15 06:00
|s/l
|682
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39800.00
�
|2390
|2005.07.15 06:00
|sell
|683
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2391
|2005.07.15 06:00
|modify
|683
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2392
|2005.07.15 06:00
|s/l
|683
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39810.00
|2393
|2005.07.15 06:00
|sell
|684
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2394
|2005.07.15 06:00
|modify
|684
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2395
|2005.07.15 06:00
|s/l
|684
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39820.00
�
|2396
|2005.07.15 06:00
|sell
|685
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2397
|2005.07.15 06:00
|modify
|685
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2398
|2005.07.15 06:00
|s/l
|685
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39830.00
|2399
|2005.07.15 06:00
|sell
|686
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2400
|2005.07.15 06:00
|modify
|686
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2401
|2005.07.15 06:00
|s/l
|686
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39840.00
�
|2402
|2005.07.15 06:00
|sell
|687
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2403
|2005.07.15 06:00
|modify
|687
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2404
|2005.07.15 06:00
|s/l
|687
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39850.00
|2405
|2005.07.15 06:00
|sell
|688
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2406
|2005.07.15 06:00
|modify
|688
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2407
|2005.07.15 06:00
|s/l
|688
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39860.00
�
|2408
|2005.07.15 06:00
|sell
|689
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2409
|2005.07.15 06:00
|modify
|689
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2410
|2005.07.15 06:00
|s/l
|689
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39870.00
|2411
|2005.07.15 06:00
|sell
|690
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2412
|2005.07.15 06:00
|modify
|690
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2413
|2005.07.15 06:00
|s/l
|690
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39880.00
�
|2414
|2005.07.15 06:00
|sell
|691
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2415
|2005.07.15 06:00
|modify
|691
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2416
|2005.07.15 06:00
|s/l
|691
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39890.00
|2417
|2005.07.15 06:00
|sell
|692
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2418
|2005.07.15 06:00
|modify
|692
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2419
|2005.07.15 06:00
|s/l
|692
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39900.00
�
|2420
|2005.07.15 06:00
|sell
|693
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2421
|2005.07.15 06:00
|modify
|693
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2422
|2005.07.15 06:00
|s/l
|693
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39910.00
|2423
|2005.07.15 06:00
|sell
|694
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2424
|2005.07.15 06:00
|modify
|694
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2425
|2005.07.15 06:00
|s/l
|694
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39920.00
�
|2426
|2005.07.15 06:00
|sell
|695
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2427
|2005.07.15 06:00
|modify
|695
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2428
|2005.07.15 06:00
|s/l
|695
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39930.00
|2429
|2005.07.15 06:00
|sell
|696
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2430
|2005.07.15 06:00
|modify
|696
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2431
|2005.07.15 06:00
|s/l
|696
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39940.00
�
|2432
|2005.07.15 06:00
|sell
|697
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2433
|2005.07.15 06:00
|modify
|697
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2434
|2005.07.15 06:00
|s/l
|697
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39950.00
|2435
|2005.07.15 06:00
|sell
|698
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2436
|2005.07.15 06:00
|modify
|698
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2437
|2005.07.15 06:00
|s/l
|698
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39960.00
�
|2438
|2005.07.15 06:00
|sell
|699
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2439
|2005.07.15 06:00
|modify
|699
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2440
|2005.07.15 06:00
|s/l
|699
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39970.00
|2441
|2005.07.15 06:00
|sell
|700
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2442
|2005.07.15 06:00
|modify
|700
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2443
|2005.07.15 06:00
|s/l
|700
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39980.00
�
|2444
|2005.07.15 06:00
|sell
|701
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2445
|2005.07.15 06:00
|modify
|701
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2446
|2005.07.15 06:00
|s/l
|701
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|39990.00
|2447
|2005.07.15 06:00
|sell
|702
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2448
|2005.07.15 06:00
|modify
|702
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2449
|2005.07.15 06:00
|s/l
|702
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40000.00
�
|2450
|2005.07.15 06:00
|sell
|703
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2451
|2005.07.15 06:00
|modify
|703
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2452
|2005.07.15 06:00
|s/l
|703
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40010.00
|2453
|2005.07.15 06:00
|sell
|704
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2454
|2005.07.15 06:00
|modify
|704
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2455
|2005.07.15 06:00
|s/l
|704
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40020.00
�
|2456
|2005.07.15 06:00
|sell
|705
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2457
|2005.07.15 06:00
|modify
|705
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2458
|2005.07.15 06:00
|s/l
|705
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40030.00
|2459
|2005.07.15 06:00
|sell
|706
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2460
|2005.07.15 06:00
|modify
|706
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2461
|2005.07.15 06:00
|s/l
|706
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40040.00
�
|2462
|2005.07.15 06:00
|sell
|707
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2463
|2005.07.15 06:02
|modify
|707
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2464
|2005.07.15 06:02
|s/l
|707
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40050.00
|2465
|2005.07.15 06:02
|sell
|708
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2466
|2005.07.15 06:02
|modify
|708
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2467
|2005.07.15 06:02
|s/l
|708
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40060.00
�
|2468
|2005.07.15 06:02
|sell
|709
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2469
|2005.07.15 06:02
|modify
|709
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2470
|2005.07.15 06:02
|s/l
|709
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40070.00
|2471
|2005.07.15 06:02
|sell
|710
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2472
|2005.07.15 06:03
|modify
|710
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2473
|2005.07.15 06:03
|s/l
|710
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40080.00
�
|2474
|2005.07.15 06:03
|sell
|711
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2475
|2005.07.15 06:03
|modify
|711
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2476
|2005.07.15 06:03
|s/l
|711
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40090.00
|2477
|2005.07.15 06:03
|sell
|712
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2478
|2005.07.15 06:03
|modify
|712
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2479
|2005.07.15 06:03
|s/l
|712
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40100.00
�
|2480
|2005.07.15 06:03
|sell
|713
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2481
|2005.07.15 06:03
|modify
|713
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2482
|2005.07.15 06:03
|s/l
|713
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40110.00
|2483
|2005.07.15 06:03
|sell
|714
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2484
|2005.07.15 06:03
|modify
|714
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2485
|2005.07.15 06:03
|s/l
|714
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40120.00
�
|2486
|2005.07.15 06:03
|sell
|715
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2487
|2005.07.15 06:03
|modify
|715
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2488
|2005.07.15 06:03
|s/l
|715
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40130.00
|2489
|2005.07.15 06:03
|sell
|716
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2490
|2005.07.15 06:04
|modify
|716
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2491
|2005.07.15 06:04
|s/l
|716
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40140.00
�
|2492
|2005.07.15 06:04
|sell
|717
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2493
|2005.07.15 06:04
|modify
|717
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2494
|2005.07.15 06:04
|s/l
|717
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40150.00
|2495
|2005.07.15 06:04
|sell
|718
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2496
|2005.07.15 06:04
|modify
|718
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2497
|2005.07.15 06:04
|s/l
|718
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40160.00
�
|2498
|2005.07.15 06:04
|sell
|719
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2499
|2005.07.15 06:04
|modify
|719
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2500
|2005.07.15 06:04
|s/l
|719
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40170.00
|2501
|2005.07.15 06:04
|sell
|720
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2502
|2005.07.15 06:04
|modify
|720
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
|2503
|2005.07.15 06:04
|s/l
|720
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40180.00
�
|2504
|2005.07.15 06:04
|sell
|721
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2505
|2005.07.15 06:17
|modify
|721
|1.00
|1.2127
|1.2126
|1.2047
�
|2506
|2005.07.15 06:25
|s/l
|721
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2047
|10.00
|40190.00
|2507
|2005.07.15 06:25
|sell
|722
|1.00
|1.2125
|1.2175
|1.2045
�
|2508
|2005.07.15 08:29
|modify
|722
|1.00
|1.2125
|1.2122
|1.2045
|2509
|2005.07.15 08:29
|s/l
|722
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2045
|30.00
|40220.00
�
|2510
|2005.07.15 08:29
|sell
|723
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2511
|2005.07.15 08:29
|modify
|723
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2512
|2005.07.15 08:29
|s/l
|723
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40270.00
|2513
|2005.07.15 08:29
|sell
|724
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2514
|2005.07.15 08:29
|modify
|724
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2515
|2005.07.15 08:29
|s/l
|724
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40320.00
�
|2516
|2005.07.15 08:29
|sell
|725
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2517
|2005.07.15 08:29
|modify
|725
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2518
|2005.07.15 08:29
|s/l
|725
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40370.00
|2519
|2005.07.15 08:29
|sell
|726
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2520
|2005.07.15 08:29
|modify
|726
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2521
|2005.07.15 08:29
|s/l
|726
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40420.00
�
|2522
|2005.07.15 08:29
|sell
|727
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2523
|2005.07.15 08:29
|modify
|727
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2524
|2005.07.15 08:29
|s/l
|727
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40470.00
|2525
|2005.07.15 08:29
|sell
|728
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2526
|2005.07.15 08:29
|modify
|728
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2527
|2005.07.15 08:29
|s/l
|728
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40520.00
�
|2528
|2005.07.15 08:29
|sell
|729
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2529
|2005.07.15 08:29
|modify
|729
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2530
|2005.07.15 08:29
|s/l
|729
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40570.00
|2531
|2005.07.15 08:29
|sell
|730
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2532
|2005.07.15 08:29
|modify
|730
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2533
|2005.07.15 08:29
|s/l
|730
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40620.00
�
|2534
|2005.07.15 08:29
|sell
|731
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2535
|2005.07.15 08:29
|modify
|731
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2536
|2005.07.15 08:29
|s/l
|731
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40670.00
|2537
|2005.07.15 08:29
|sell
|732
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2538
|2005.07.15 08:29
|modify
|732
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2539
|2005.07.15 08:29
|s/l
|732
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40720.00
�
|2540
|2005.07.15 08:29
|sell
|733
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2541
|2005.07.15 08:29
|modify
|733
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2542
|2005.07.15 08:29
|s/l
|733
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40770.00
|2543
|2005.07.15 08:29
|sell
|734
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2544
|2005.07.15 08:29
|modify
|734
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2545
|2005.07.15 08:29
|s/l
|734
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40820.00
�
|2546
|2005.07.15 08:29
|sell
|735
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2547
|2005.07.15 08:29
|modify
|735
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2548
|2005.07.15 08:29
|s/l
|735
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40870.00
|2549
|2005.07.15 08:29
|sell
|736
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2550
|2005.07.15 08:29
|modify
|736
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2551
|2005.07.15 08:29
|s/l
|736
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40920.00
�
|2552
|2005.07.15 08:29
|sell
|737
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2553
|2005.07.15 08:29
|modify
|737
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2554
|2005.07.15 08:29
|s/l
|737
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|40970.00
|2555
|2005.07.15 08:29
|sell
|738
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2556
|2005.07.15 08:29
|modify
|738
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2557
|2005.07.15 08:29
|s/l
|738
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41020.00
�
|2558
|2005.07.15 08:29
|sell
|739
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2559
|2005.07.15 08:29
|modify
|739
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2560
|2005.07.15 08:29
|s/l
|739
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41070.00
|2561
|2005.07.15 08:29
|sell
|740
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2562
|2005.07.15 08:29
|modify
|740
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2563
|2005.07.15 08:29
|s/l
|740
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41120.00
�
|2564
|2005.07.15 08:29
|sell
|741
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2565
|2005.07.15 08:29
|modify
|741
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2566
|2005.07.15 08:29
|s/l
|741
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41170.00
|2567
|2005.07.15 08:29
|sell
|742
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2568
|2005.07.15 08:29
|modify
|742
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2569
|2005.07.15 08:29
|s/l
|742
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41220.00
�
|2570
|2005.07.15 08:29
|sell
|743
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2571
|2005.07.15 08:29
|modify
|743
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2572
|2005.07.15 08:29
|s/l
|743
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41270.00
|2573
|2005.07.15 08:29
|sell
|744
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2574
|2005.07.15 08:29
|modify
|744
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2575
|2005.07.15 08:29
|s/l
|744
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41320.00
�
|2576
|2005.07.15 08:29
|sell
|745
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2577
|2005.07.15 08:29
|modify
|745
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2578
|2005.07.15 08:29
|s/l
|745
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41370.00
|2579
|2005.07.15 08:29
|sell
|746
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2580
|2005.07.15 08:29
|modify
|746
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2581
|2005.07.15 08:29
|s/l
|746
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41420.00
�
|2582
|2005.07.15 08:29
|sell
|747
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2583
|2005.07.15 08:29
|modify
|747
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2584
|2005.07.15 08:29
|s/l
|747
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41470.00
|2585
|2005.07.15 08:29
|sell
|748
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2586
|2005.07.15 08:29
|modify
|748
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2587
|2005.07.15 08:29
|s/l
|748
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41520.00
�
|2588
|2005.07.15 08:29
|sell
|749
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
|2589
|2005.07.15 08:29
|modify
|749
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
�
|2590
|2005.07.15 08:29
|s/l
|749
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41570.00
|2591
|2005.07.15 08:29
|sell
|750
|1.00
|1.2127
|1.2177
|1.2047
�
|2592
|2005.07.15 08:32
|modify
|750
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2047
|2593
|2005.07.15 08:45
|s/l
|750
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2047
|50.00
|41620.00
�
|2594
|2005.07.15 08:45
|sell
|751
|1.00
|1.2121
|1.2171
|1.2041
|2595
|2005.07.15 09:29
|modify
|751
|1.00
|1.2121
|1.2115
|1.2041
�
|2596
|2005.07.15 09:29
|modify
|751
|1.00
|1.2121
|1.2113
|1.2041
|2597
|2005.07.15 09:29
|s/l
|751
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2041
|80.00
|41700.00
�
|2598
|2005.07.15 09:29
|buy
|752
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2211
|2599
|2005.07.15 12:37
|s/l
|752
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2211
|-500.00
|41200.00
�
|2600
|2005.07.15 12:37
|buy
|753
|1.00
|1.2060
|1.2010
|1.2160
|2601
|2005.07.15 12:37
|modify
|753
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2160
�
|2602
|2005.07.15 12:37
|modify
|753
|1.00
|1.2060
|1.2064
|1.2160
|2603
|2005.07.15 12:37
|s/l
|753
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2160
|40.00
|41240.00
�
|2604
|2005.07.15 12:37
|buy
|754
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2605
|2005.07.15 12:37
|modify
|754
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2606
|2005.07.15 12:37
|s/l
|754
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2607
|2005.07.15 12:37
|buy
|755
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2608
|2005.07.15 12:38
|modify
|755
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2609
|2005.07.15 12:38
|s/l
|755
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2610
|2005.07.15 12:38
|buy
|756
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2611
|2005.07.15 12:38
|modify
|756
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2612
|2005.07.15 12:38
|s/l
|756
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2613
|2005.07.15 12:38
|buy
|757
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2614
|2005.07.15 12:38
|modify
|757
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2615
|2005.07.15 12:38
|s/l
|757
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2616
|2005.07.15 12:38
|buy
|758
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2617
|2005.07.15 12:38
|modify
|758
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2618
|2005.07.15 12:38
|s/l
|758
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2619
|2005.07.15 12:38
|buy
|759
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2620
|2005.07.15 12:38
|modify
|759
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2621
|2005.07.15 12:38
|s/l
|759
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2622
|2005.07.15 12:38
|buy
|760
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2623
|2005.07.15 12:38
|modify
|760
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2624
|2005.07.15 12:38
|s/l
|760
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2625
|2005.07.15 12:38
|buy
|761
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2626
|2005.07.15 12:39
|modify
|761
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2627
|2005.07.15 12:39
|s/l
|761
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2628
|2005.07.15 12:39
|buy
|762
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2629
|2005.07.15 12:39
|modify
|762
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2630
|2005.07.15 12:39
|s/l
|762
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2631
|2005.07.15 12:39
|buy
|763
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2632
|2005.07.15 12:39
|modify
|763
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2633
|2005.07.15 12:39
|s/l
|763
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2634
|2005.07.15 12:39
|buy
|764
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2635
|2005.07.15 12:39
|modify
|764
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
�
|2636
|2005.07.15 12:39
|s/l
|764
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
|2637
|2005.07.15 12:39
|buy
|765
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
�
|2638
|2005.07.15 12:39
|modify
|765
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|2639
|2005.07.15 12:39
|s/l
|765
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|0.00
|41240.00
�
|2640
|2005.07.15 12:39
|buy
|766
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.2164
|2641
|2005.07.18 06:02
|modify
|766
|1.00
|1.2064
|1.2065
|1.2164
�
|2642
|2005.07.18 06:02
|s/l
|766
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2164
|10.00
|41250.00
|2643
|2005.07.18 06:02
|sell
|767
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|2644
|2005.07.19 04:17
|modify
|767
|1.00
|1.2053
|1.2052
|1.1973
|2645
|2005.07.19 04:17
|modify
|767
|1.00
|1.2053
|1.2050
|1.1973
�
|2646
|2005.07.19 04:17
|s/l
|767
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1973
|30.00
|41280.00
|2647
|2005.07.19 04:17
|buy
|768
|1.00
|1.2052
|1.2002
|1.2152
�
|2648
|2005.07.19 05:52
|s/l
|768
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2152
|-500.00
|40780.00
|2649
|2005.07.19 05:52
|buy
|769
|1.00
|1.2003
|1.1953
|1.2103
�
|2650
|2005.07.19 06:00
|modify
|769
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.2103
|2651
|2005.07.19 06:00
|s/l
|769
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2103
|50.00
|40830.00
�
|2652
|2005.07.19 06:00
|buy
|770
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
|2653
|2005.07.19 12:47
|s/l
|770
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2109
|-500.00
|40330.00
�
|2654
|2005.07.19 12:47
|buy
|771
|1.00
|1.1961
|1.1911
|1.2061
|2655
|2005.07.19 13:35
|modify
|771
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.2061
�
|2656
|2005.07.19 14:02
|modify
|771
|1.00
|1.1961
|1.1979
|1.2061
|2657
|2005.07.19 14:02
|s/l
|771
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2061
|180.00
|40510.00
�
|2658
|2005.07.19 14:02
|buy
|772
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2659
|2005.07.19 14:02
|modify
|772
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2660
|2005.07.19 14:02
|s/l
|772
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40520.00
|2661
|2005.07.19 14:02
|buy
|773
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2662
|2005.07.19 14:02
|modify
|773
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2663
|2005.07.19 14:02
|s/l
|773
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40530.00
�
|2664
|2005.07.19 14:02
|buy
|774
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2665
|2005.07.19 14:03
|modify
|774
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2666
|2005.07.19 14:03
|s/l
|774
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40540.00
|2667
|2005.07.19 14:03
|buy
|775
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2668
|2005.07.19 14:03
|modify
|775
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2669
|2005.07.19 14:03
|s/l
|775
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40550.00
�
|2670
|2005.07.19 14:03
|buy
|776
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2671
|2005.07.19 14:03
|modify
|776
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2672
|2005.07.19 14:03
|s/l
|776
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40560.00
|2673
|2005.07.19 14:03
|buy
|777
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2674
|2005.07.19 14:03
|modify
|777
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2675
|2005.07.19 14:03
|s/l
|777
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40570.00
�
|2676
|2005.07.19 14:03
|buy
|778
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2677
|2005.07.19 14:03
|modify
|778
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2678
|2005.07.19 14:03
|s/l
|778
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40580.00
|2679
|2005.07.19 14:03
|buy
|779
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2680
|2005.07.19 14:03
|modify
|779
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2681
|2005.07.19 14:03
|s/l
|779
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40590.00
�
|2682
|2005.07.19 14:03
|buy
|780
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2683
|2005.07.19 14:04
|modify
|780
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2684
|2005.07.19 14:04
|s/l
|780
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40600.00
|2685
|2005.07.19 14:04
|buy
|781
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2686
|2005.07.19 14:04
|modify
|781
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2687
|2005.07.19 14:04
|s/l
|781
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40610.00
�
|2688
|2005.07.19 14:04
|buy
|782
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2689
|2005.07.19 14:04
|modify
|782
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2690
|2005.07.19 14:04
|s/l
|782
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40620.00
|2691
|2005.07.19 14:04
|buy
|783
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2692
|2005.07.19 14:04
|modify
|783
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2693
|2005.07.19 14:04
|s/l
|783
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40630.00
�
|2694
|2005.07.19 14:04
|buy
|784
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
|2695
|2005.07.19 14:04
|modify
|784
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
�
|2696
|2005.07.19 14:04
|s/l
|784
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40640.00
|2697
|2005.07.19 14:04
|buy
|785
|1.00
|1.1978
|1.1928
|1.2078
�
|2698
|2005.07.19 14:05
|modify
|785
|1.00
|1.1978
|1.1979
|1.2078
|2699
|2005.07.19 14:05
|s/l
|785
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2078
|10.00
|40650.00
�
|2700
|2005.07.19 14:05
|sell
|786
|1.00
|1.1978
|1.2028
|1.1898
|2701
|2005.07.19 16:17
|s/l
|786
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1898
|-500.00
|40150.00
�
|2702
|2005.07.19 16:17
|sell
|787
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2703
|2005.07.19 16:17
|modify
|787
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2704
|2005.07.19 16:17
|modify
|787
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2705
|2005.07.19 16:17
|s/l
|787
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40260.00
�
|2706
|2005.07.19 16:17
|sell
|788
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2707
|2005.07.19 16:17
|modify
|788
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2708
|2005.07.19 16:17
|modify
|788
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2709
|2005.07.19 16:17
|s/l
|788
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40370.00
�
|2710
|2005.07.19 16:17
|sell
|789
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2711
|2005.07.19 16:18
|modify
|789
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2712
|2005.07.19 16:18
|modify
|789
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2713
|2005.07.19 16:18
|s/l
|789
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40480.00
�
|2714
|2005.07.19 16:18
|sell
|790
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2715
|2005.07.19 16:18
|modify
|790
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2716
|2005.07.19 16:18
|modify
|790
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2717
|2005.07.19 16:18
|s/l
|790
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40590.00
�
|2718
|2005.07.19 16:18
|sell
|791
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2719
|2005.07.19 16:18
|modify
|791
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2720
|2005.07.19 16:18
|modify
|791
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2721
|2005.07.19 16:18
|s/l
|791
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40700.00
�
|2722
|2005.07.19 16:18
|sell
|792
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2723
|2005.07.19 16:18
|modify
|792
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2724
|2005.07.19 16:18
|modify
|792
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2725
|2005.07.19 16:18
|s/l
|792
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40810.00
�
|2726
|2005.07.19 16:18
|sell
|793
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2727
|2005.07.19 16:18
|modify
|793
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2728
|2005.07.19 16:18
|modify
|793
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2729
|2005.07.19 16:18
|s/l
|793
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|40920.00
�
|2730
|2005.07.19 16:18
|sell
|794
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2731
|2005.07.19 16:18
|modify
|794
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2732
|2005.07.19 16:18
|modify
|794
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2733
|2005.07.19 16:18
|s/l
|794
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41030.00
�
|2734
|2005.07.19 16:18
|sell
|795
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2735
|2005.07.19 16:19
|modify
|795
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2736
|2005.07.19 16:19
|modify
|795
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2737
|2005.07.19 16:19
|s/l
|795
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41140.00
�
|2738
|2005.07.19 16:19
|sell
|796
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2739
|2005.07.19 16:19
|modify
|796
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2740
|2005.07.19 16:19
|modify
|796
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2741
|2005.07.19 16:19
|s/l
|796
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41250.00
�
|2742
|2005.07.19 16:19
|sell
|797
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2743
|2005.07.19 16:19
|modify
|797
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2744
|2005.07.19 16:19
|modify
|797
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2745
|2005.07.19 16:19
|s/l
|797
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41360.00
�
|2746
|2005.07.19 16:19
|sell
|798
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2747
|2005.07.19 16:19
|modify
|798
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2748
|2005.07.19 16:19
|modify
|798
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2749
|2005.07.19 16:19
|s/l
|798
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41470.00
�
|2750
|2005.07.19 16:19
|sell
|799
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2751
|2005.07.19 16:19
|modify
|799
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2752
|2005.07.19 16:19
|modify
|799
|1.00
|1.2027
|1.2016
|1.1947
|2753
|2005.07.19 16:19
|s/l
|799
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1947
|110.00
|41580.00
�
|2754
|2005.07.19 16:19
|sell
|800
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|2755
|2005.07.19 16:19
|modify
|800
|1.00
|1.2027
|1.2023
|1.1947
�
|2756
|2005.07.19 16:20
|s/l
|800
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1947
|40.00
|41620.00
|2757
|2005.07.19 16:20
|sell
|801
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|2758
|2005.07.19 16:22
|modify
|801
|1.00
|1.2027
|1.2017
|1.1947
|2759
|2005.07.19 16:22
|s/l
|801
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|100.00
|41720.00
�
|2760
|2005.07.19 16:22
|sell
|802
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2761
|2005.07.19 16:22
|modify
|802
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2762
|2005.07.19 16:22
|s/l
|802
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41750.00
|2763
|2005.07.19 16:22
|sell
|803
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2764
|2005.07.19 16:22
|modify
|803
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2765
|2005.07.19 16:22
|s/l
|803
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41780.00
�
|2766
|2005.07.19 16:22
|sell
|804
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2767
|2005.07.19 16:23
|modify
|804
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2768
|2005.07.19 16:23
|s/l
|804
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41810.00
|2769
|2005.07.19 16:23
|sell
|805
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2770
|2005.07.19 16:23
|modify
|805
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2771
|2005.07.19 16:23
|s/l
|805
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41840.00
�
|2772
|2005.07.19 16:23
|sell
|806
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2773
|2005.07.19 16:23
|modify
|806
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2774
|2005.07.19 16:23
|s/l
|806
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41870.00
|2775
|2005.07.19 16:23
|sell
|807
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2776
|2005.07.19 16:23
|modify
|807
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2777
|2005.07.19 16:23
|s/l
|807
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41900.00
�
|2778
|2005.07.19 16:23
|sell
|808
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2779
|2005.07.19 16:23
|modify
|808
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2780
|2005.07.19 16:23
|s/l
|808
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41930.00
|2781
|2005.07.19 16:23
|sell
|809
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2782
|2005.07.19 16:23
|modify
|809
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2783
|2005.07.19 16:23
|s/l
|809
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41960.00
�
|2784
|2005.07.19 16:23
|sell
|810
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2785
|2005.07.19 16:24
|modify
|810
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2786
|2005.07.19 16:24
|s/l
|810
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|41990.00
|2787
|2005.07.19 16:24
|sell
|811
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2788
|2005.07.19 16:24
|modify
|811
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2789
|2005.07.19 16:24
|s/l
|811
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|42020.00
�
|2790
|2005.07.19 16:24
|sell
|812
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2791
|2005.07.19 16:24
|modify
|812
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2792
|2005.07.19 16:24
|s/l
|812
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|42050.00
|2793
|2005.07.19 16:24
|sell
|813
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2794
|2005.07.19 16:24
|modify
|813
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2795
|2005.07.19 16:24
|s/l
|813
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|42080.00
�
|2796
|2005.07.19 16:24
|sell
|814
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|2797
|2005.07.19 16:24
|modify
|814
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|2798
|2005.07.19 16:24
|s/l
|814
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|42110.00
|2799
|2005.07.19 16:24
|sell
|815
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|2800
|2005.07.19 16:25
|modify
|815
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
|2801
|2005.07.19 16:25
|s/l
|815
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1940
|30.00
|42140.00
�
|2802
|2005.07.19 16:25
|sell
|816
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2803
|2005.07.19 16:25
|modify
|816
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2804
|2005.07.19 16:25
|modify
|816
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2805
|2005.07.19 16:25
|s/l
|816
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42190.00
�
|2806
|2005.07.19 16:25
|sell
|817
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2807
|2005.07.19 16:25
|modify
|817
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2808
|2005.07.19 16:25
|modify
|817
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2809
|2005.07.19 16:25
|s/l
|817
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42240.00
�
|2810
|2005.07.19 16:25
|sell
|818
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2811
|2005.07.19 16:25
|modify
|818
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2812
|2005.07.19 16:25
|modify
|818
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2813
|2005.07.19 16:25
|s/l
|818
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42290.00
�
|2814
|2005.07.19 16:25
|sell
|819
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2815
|2005.07.19 16:25
|modify
|819
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2816
|2005.07.19 16:25
|modify
|819
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2817
|2005.07.19 16:25
|s/l
|819
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42340.00
�
|2818
|2005.07.19 16:25
|sell
|820
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2819
|2005.07.19 16:25
|modify
|820
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2820
|2005.07.19 16:25
|modify
|820
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2821
|2005.07.19 16:25
|s/l
|820
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42390.00
�
|2822
|2005.07.19 16:25
|sell
|821
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2823
|2005.07.19 16:25
|modify
|821
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2824
|2005.07.19 16:26
|modify
|821
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2825
|2005.07.19 16:26
|s/l
|821
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42440.00
�
|2826
|2005.07.19 16:26
|sell
|822
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2827
|2005.07.19 16:26
|modify
|822
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2828
|2005.07.19 16:26
|modify
|822
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2829
|2005.07.19 16:26
|s/l
|822
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42490.00
�
|2830
|2005.07.19 16:26
|sell
|823
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2831
|2005.07.19 16:26
|modify
|823
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2832
|2005.07.19 16:26
|modify
|823
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2833
|2005.07.19 16:26
|s/l
|823
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42540.00
�
|2834
|2005.07.19 16:26
|sell
|824
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2835
|2005.07.19 16:26
|modify
|824
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2836
|2005.07.19 16:26
|modify
|824
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2837
|2005.07.19 16:26
|s/l
|824
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42590.00
�
|2838
|2005.07.19 16:26
|sell
|825
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2839
|2005.07.19 16:26
|modify
|825
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2840
|2005.07.19 16:26
|modify
|825
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2841
|2005.07.19 16:26
|s/l
|825
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42640.00
�
|2842
|2005.07.19 16:26
|sell
|826
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2843
|2005.07.19 16:26
|modify
|826
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2844
|2005.07.19 16:26
|modify
|826
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2845
|2005.07.19 16:26
|s/l
|826
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42690.00
�
|2846
|2005.07.19 16:26
|sell
|827
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2847
|2005.07.19 16:26
|modify
|827
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2848
|2005.07.19 16:27
|modify
|827
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2849
|2005.07.19 16:27
|s/l
|827
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42740.00
�
|2850
|2005.07.19 16:27
|sell
|828
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2851
|2005.07.19 16:27
|modify
|828
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2852
|2005.07.19 16:27
|modify
|828
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2853
|2005.07.19 16:27
|s/l
|828
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42790.00
�
|2854
|2005.07.19 16:27
|sell
|829
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2855
|2005.07.19 16:27
|modify
|829
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1942
�
|2856
|2005.07.19 16:27
|modify
|829
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1942
|2857
|2005.07.19 16:29
|s/l
|829
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1942
|50.00
|42840.00
�
|2858
|2005.07.19 16:29
|sell
|830
|1.00
|1.2022
|1.2072
|1.1942
|2859
|2005.07.20 01:22
|s/l
|830
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.1942
|-500.00
|42340.00
�
|2860
|2005.07.20 01:22
|sell
|831
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2861
|2005.07.20 01:22
|modify
|831
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2862
|2005.07.20 01:22
|modify
|831
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2863
|2005.07.20 01:22
|modify
|831
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2864
|2005.07.20 01:22
|modify
|831
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2865
|2005.07.20 01:22
|s/l
|831
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|42610.00
�
|2866
|2005.07.20 01:22
|sell
|832
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2867
|2005.07.20 01:22
|modify
|832
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2868
|2005.07.20 01:22
|modify
|832
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2869
|2005.07.20 01:22
|modify
|832
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2870
|2005.07.20 01:22
|modify
|832
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2871
|2005.07.20 01:22
|s/l
|832
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|42880.00
�
|2872
|2005.07.20 01:22
|sell
|833
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2873
|2005.07.20 01:22
|modify
|833
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2874
|2005.07.20 01:23
|modify
|833
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2875
|2005.07.20 01:23
|modify
|833
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2876
|2005.07.20 01:23
|modify
|833
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2877
|2005.07.20 01:23
|s/l
|833
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|43150.00
�
|2878
|2005.07.20 01:23
|sell
|834
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2879
|2005.07.20 01:23
|modify
|834
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2880
|2005.07.20 01:23
|modify
|834
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2881
|2005.07.20 01:23
|modify
|834
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2882
|2005.07.20 01:23
|modify
|834
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2883
|2005.07.20 01:23
|s/l
|834
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|43420.00
�
|2884
|2005.07.20 01:23
|sell
|835
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2885
|2005.07.20 01:23
|modify
|835
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2886
|2005.07.20 01:23
|modify
|835
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2887
|2005.07.20 01:23
|modify
|835
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2888
|2005.07.20 01:23
|modify
|835
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2889
|2005.07.20 01:23
|s/l
|835
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|43690.00
�
|2890
|2005.07.20 01:23
|sell
|836
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2891
|2005.07.20 01:23
|modify
|836
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2892
|2005.07.20 01:23
|modify
|836
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2893
|2005.07.20 01:23
|modify
|836
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2894
|2005.07.20 01:23
|modify
|836
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2895
|2005.07.20 01:23
|s/l
|836
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|43960.00
�
|2896
|2005.07.20 01:23
|sell
|837
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2897
|2005.07.20 01:23
|modify
|837
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2898
|2005.07.20 01:23
|modify
|837
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2899
|2005.07.20 01:23
|modify
|837
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2900
|2005.07.20 01:23
|modify
|837
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2901
|2005.07.20 01:23
|s/l
|837
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|44230.00
�
|2902
|2005.07.20 01:23
|sell
|838
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2903
|2005.07.20 01:23
|modify
|838
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2904
|2005.07.20 01:23
|modify
|838
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2905
|2005.07.20 01:23
|modify
|838
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2906
|2005.07.20 01:23
|modify
|838
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2907
|2005.07.20 01:23
|s/l
|838
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|44500.00
�
|2908
|2005.07.20 01:23
|sell
|839
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2909
|2005.07.20 01:23
|modify
|839
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2910
|2005.07.20 01:24
|modify
|839
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2911
|2005.07.20 01:24
|modify
|839
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2912
|2005.07.20 01:24
|modify
|839
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2913
|2005.07.20 01:24
|s/l
|839
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|44770.00
�
|2914
|2005.07.20 01:24
|sell
|840
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2915
|2005.07.20 01:24
|modify
|840
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2916
|2005.07.20 01:24
|modify
|840
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2917
|2005.07.20 01:24
|modify
|840
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2918
|2005.07.20 01:24
|modify
|840
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2919
|2005.07.20 01:24
|s/l
|840
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|45040.00
�
|2920
|2005.07.20 01:24
|sell
|841
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2921
|2005.07.20 01:24
|modify
|841
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2922
|2005.07.20 01:24
|modify
|841
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2923
|2005.07.20 01:24
|modify
|841
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2924
|2005.07.20 01:24
|modify
|841
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2925
|2005.07.20 01:24
|s/l
|841
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|45310.00
�
|2926
|2005.07.20 01:24
|sell
|842
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2927
|2005.07.20 01:24
|modify
|842
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2928
|2005.07.20 01:24
|modify
|842
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2929
|2005.07.20 01:24
|modify
|842
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2930
|2005.07.20 01:24
|modify
|842
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2931
|2005.07.20 01:24
|s/l
|842
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|45580.00
�
|2932
|2005.07.20 01:24
|sell
|843
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2933
|2005.07.20 01:24
|modify
|843
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2934
|2005.07.20 01:24
|modify
|843
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2935
|2005.07.20 01:24
|modify
|843
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2936
|2005.07.20 01:24
|modify
|843
|1.00
|1.2097
|1.2070
|1.2017
|2937
|2005.07.20 01:24
|s/l
|843
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2017
|270.00
|45850.00
�
|2938
|2005.07.20 01:24
|sell
|844
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2939
|2005.07.20 01:24
|modify
|844
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2940
|2005.07.20 01:24
|modify
|844
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2941
|2005.07.20 01:24
|modify
|844
|1.00
|1.2097
|1.2085
|1.2017
�
|2942
|2005.07.20 01:25
|s/l
|844
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2017
|120.00
|45970.00
|2943
|2005.07.20 01:25
|sell
|845
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2944
|2005.07.20 01:25
|modify
|845
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2945
|2005.07.20 01:25
|s/l
|845
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|45980.00
�
|2946
|2005.07.20 01:25
|sell
|846
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2947
|2005.07.20 01:25
|modify
|846
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2948
|2005.07.20 01:25
|s/l
|846
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|45990.00
|2949
|2005.07.20 01:25
|sell
|847
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2950
|2005.07.20 01:25
|modify
|847
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2951
|2005.07.20 01:25
|s/l
|847
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46000.00
�
|2952
|2005.07.20 01:25
|sell
|848
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2953
|2005.07.20 01:25
|modify
|848
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2954
|2005.07.20 01:25
|s/l
|848
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46010.00
|2955
|2005.07.20 01:25
|sell
|849
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2956
|2005.07.20 01:25
|modify
|849
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2957
|2005.07.20 01:25
|s/l
|849
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46020.00
�
|2958
|2005.07.20 01:25
|sell
|850
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2959
|2005.07.20 01:25
|modify
|850
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2960
|2005.07.20 01:25
|s/l
|850
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46030.00
|2961
|2005.07.20 01:25
|sell
|851
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2962
|2005.07.20 01:26
|modify
|851
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2963
|2005.07.20 01:26
|s/l
|851
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46040.00
�
|2964
|2005.07.20 01:26
|sell
|852
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2965
|2005.07.20 01:26
|modify
|852
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2966
|2005.07.20 01:26
|s/l
|852
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46050.00
|2967
|2005.07.20 01:26
|sell
|853
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2968
|2005.07.20 01:26
|modify
|853
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2969
|2005.07.20 01:26
|s/l
|853
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46060.00
�
|2970
|2005.07.20 01:26
|sell
|854
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2971
|2005.07.20 01:26
|modify
|854
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2972
|2005.07.20 01:26
|s/l
|854
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46070.00
|2973
|2005.07.20 01:26
|sell
|855
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2974
|2005.07.20 01:26
|modify
|855
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2975
|2005.07.20 01:26
|s/l
|855
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46080.00
�
|2976
|2005.07.20 01:26
|sell
|856
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2977
|2005.07.20 01:26
|modify
|856
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2978
|2005.07.20 01:26
|s/l
|856
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46090.00
|2979
|2005.07.20 01:26
|sell
|857
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2980
|2005.07.20 01:27
|modify
|857
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2981
|2005.07.20 01:27
|s/l
|857
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46100.00
�
|2982
|2005.07.20 01:27
|sell
|858
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
|2983
|2005.07.20 01:27
|modify
|858
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
�
|2984
|2005.07.20 01:27
|s/l
|858
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2017
|10.00
|46110.00
|2985
|2005.07.20 01:27
|sell
|859
|1.00
|1.2097
|1.2147
|1.2017
�
|2986
|2005.07.20 01:29
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2096
|1.2017
|2987
|2005.07.20 01:29
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2095
|1.2017
�
|2988
|2005.07.20 01:29
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2094
|1.2017
|2989
|2005.07.20 01:32
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2093
|1.2017
�
|2990
|2005.07.20 01:32
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2017
|2991
|2005.07.20 01:37
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2091
|1.2017
�
|2992
|2005.07.20 01:37
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2090
|1.2017
|2993
|2005.07.20 01:40
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2087
|1.2017
�
|2994
|2005.07.20 01:40
|modify
|859
|1.00
|1.2097
|1.2086
|1.2017
|2995
|2005.07.20 02:20
|s/l
|859
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2017
|110.00
|46220.00
�
|2996
|2005.07.20 02:20
|sell
|860
|1.00
|1.2086
|1.2136
|1.2006
|2997
|2005.07.20 06:00
|modify
|860
|1.00
|1.2086
|1.2076
|1.2006
�
|2998
|2005.07.20 06:07
|s/l
|860
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2006
|100.00
|46320.00
|2999
|2005.07.20 06:25
|buy
|861
|1.00
|1.2070
|1.2020
|1.2170
�
|3000
|2005.07.20 08:02
|modify
|861
|1.00
|1.2070
|1.2072
|1.2170
|3001
|2005.07.20 08:10
|modify
|861
|1.00
|1.2070
|1.2075
|1.2170
�
|3002
|2005.07.20 08:17
|s/l
|861
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2170
|50.00
|46370.00
|3003
|2005.07.20 08:17
|sell
|862
|1.00
|1.2075
|1.2125
|1.1995
�
|3004
|2005.07.20 14:00
|modify
|862
|1.00
|1.2075
|1.2053
|1.1995
|3005
|2005.07.20 14:00
|s/l
|862
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1995
|220.00
|46590.00
�
|3006
|2005.07.20 14:00
|sell
|863
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3007
|2005.07.20 14:00
|modify
|863
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3008
|2005.07.20 14:00
|modify
|863
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3009
|2005.07.20 14:00
|modify
|863
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3010
|2005.07.20 14:00
|s/l
|863
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|46850.00
|3011
|2005.07.20 14:00
|sell
|864
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3012
|2005.07.20 14:00
|modify
|864
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3013
|2005.07.20 14:00
|modify
|864
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3014
|2005.07.20 14:00
|modify
|864
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3015
|2005.07.20 14:00
|s/l
|864
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|47110.00
�
|3016
|2005.07.20 14:00
|sell
|865
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3017
|2005.07.20 14:00
|modify
|865
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3018
|2005.07.20 14:00
|modify
|865
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3019
|2005.07.20 14:00
|modify
|865
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3020
|2005.07.20 14:00
|s/l
|865
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|47370.00
|3021
|2005.07.20 14:00
|sell
|866
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3022
|2005.07.20 14:00
|modify
|866
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3023
|2005.07.20 14:00
|modify
|866
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3024
|2005.07.20 14:00
|modify
|866
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3025
|2005.07.20 14:00
|s/l
|866
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|47630.00
�
|3026
|2005.07.20 14:00
|sell
|867
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3027
|2005.07.20 14:00
|modify
|867
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3028
|2005.07.20 14:00
|modify
|867
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3029
|2005.07.20 14:00
|modify
|867
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3030
|2005.07.20 14:00
|s/l
|867
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|47890.00
|3031
|2005.07.20 14:00
|sell
|868
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3032
|2005.07.20 14:00
|modify
|868
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3033
|2005.07.20 14:00
|modify
|868
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3034
|2005.07.20 14:00
|modify
|868
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3035
|2005.07.20 14:00
|s/l
|868
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|48150.00
�
|3036
|2005.07.20 14:00
|sell
|869
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3037
|2005.07.20 14:00
|modify
|869
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3038
|2005.07.20 14:00
|modify
|869
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3039
|2005.07.20 14:00
|modify
|869
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3040
|2005.07.20 14:00
|s/l
|869
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|48410.00
|3041
|2005.07.20 14:00
|sell
|870
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3042
|2005.07.20 14:00
|modify
|870
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3043
|2005.07.20 14:00
|modify
|870
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3044
|2005.07.20 14:00
|modify
|870
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3045
|2005.07.20 14:00
|s/l
|870
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|48670.00
�
|3046
|2005.07.20 14:00
|sell
|871
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3047
|2005.07.20 14:00
|modify
|871
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3048
|2005.07.20 14:00
|modify
|871
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3049
|2005.07.20 14:00
|modify
|871
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3050
|2005.07.20 14:00
|s/l
|871
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|48930.00
|3051
|2005.07.20 14:00
|sell
|872
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3052
|2005.07.20 14:00
|modify
|872
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3053
|2005.07.20 14:00
|modify
|872
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3054
|2005.07.20 14:00
|modify
|872
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3055
|2005.07.20 14:00
|s/l
|872
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|49190.00
�
|3056
|2005.07.20 14:00
|sell
|873
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3057
|2005.07.20 14:00
|modify
|873
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3058
|2005.07.20 14:00
|modify
|873
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3059
|2005.07.20 14:00
|modify
|873
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3060
|2005.07.20 14:00
|s/l
|873
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|49450.00
|3061
|2005.07.20 14:00
|sell
|874
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3062
|2005.07.20 14:00
|modify
|874
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3063
|2005.07.20 14:00
|modify
|874
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3064
|2005.07.20 14:00
|modify
|874
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3065
|2005.07.20 14:00
|s/l
|874
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|49710.00
�
|3066
|2005.07.20 14:00
|sell
|875
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3067
|2005.07.20 14:00
|modify
|875
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3068
|2005.07.20 14:00
|modify
|875
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3069
|2005.07.20 14:00
|modify
|875
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3070
|2005.07.20 14:00
|s/l
|875
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|49970.00
|3071
|2005.07.20 14:00
|sell
|876
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3072
|2005.07.20 14:00
|modify
|876
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3073
|2005.07.20 14:00
|modify
|876
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3074
|2005.07.20 14:00
|modify
|876
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3075
|2005.07.20 14:00
|s/l
|876
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|50230.00
�
|3076
|2005.07.20 14:00
|sell
|877
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3077
|2005.07.20 14:00
|modify
|877
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3078
|2005.07.20 14:00
|modify
|877
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3079
|2005.07.20 14:00
|modify
|877
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3080
|2005.07.20 14:00
|s/l
|877
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|50490.00
|3081
|2005.07.20 14:00
|sell
|878
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3082
|2005.07.20 14:00
|modify
|878
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3083
|2005.07.20 14:00
|modify
|878
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3084
|2005.07.20 14:00
|modify
|878
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3085
|2005.07.20 14:00
|s/l
|878
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|50750.00
�
|3086
|2005.07.20 14:00
|sell
|879
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3087
|2005.07.20 14:00
|modify
|879
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3088
|2005.07.20 14:00
|modify
|879
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3089
|2005.07.20 14:00
|modify
|879
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3090
|2005.07.20 14:00
|s/l
|879
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|51010.00
|3091
|2005.07.20 14:00
|sell
|880
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3092
|2005.07.20 14:00
|modify
|880
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3093
|2005.07.20 14:00
|modify
|880
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3094
|2005.07.20 14:00
|modify
|880
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3095
|2005.07.20 14:00
|s/l
|880
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|51270.00
�
|3096
|2005.07.20 14:00
|sell
|881
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3097
|2005.07.20 14:00
|modify
|881
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3098
|2005.07.20 14:00
|modify
|881
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3099
|2005.07.20 14:00
|modify
|881
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3100
|2005.07.20 14:00
|s/l
|881
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|51530.00
|3101
|2005.07.20 14:00
|sell
|882
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3102
|2005.07.20 14:00
|modify
|882
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3103
|2005.07.20 14:00
|modify
|882
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3104
|2005.07.20 14:00
|modify
|882
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3105
|2005.07.20 14:00
|s/l
|882
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|51790.00
�
|3106
|2005.07.20 14:00
|sell
|883
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3107
|2005.07.20 14:00
|modify
|883
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3108
|2005.07.20 14:00
|modify
|883
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3109
|2005.07.20 14:00
|modify
|883
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3110
|2005.07.20 14:00
|s/l
|883
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|52050.00
|3111
|2005.07.20 14:00
|sell
|884
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3112
|2005.07.20 14:00
|modify
|884
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3113
|2005.07.20 14:00
|modify
|884
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3114
|2005.07.20 14:00
|modify
|884
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3115
|2005.07.20 14:00
|s/l
|884
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|52310.00
�
|3116
|2005.07.20 14:00
|sell
|885
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3117
|2005.07.20 14:00
|modify
|885
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3118
|2005.07.20 14:00
|modify
|885
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3119
|2005.07.20 14:00
|modify
|885
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3120
|2005.07.20 14:00
|s/l
|885
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|52570.00
|3121
|2005.07.20 14:00
|sell
|886
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3122
|2005.07.20 14:00
|modify
|886
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3123
|2005.07.20 14:00
|modify
|886
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3124
|2005.07.20 14:00
|modify
|886
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3125
|2005.07.20 14:00
|s/l
|886
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|52830.00
�
|3126
|2005.07.20 14:00
|sell
|887
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3127
|2005.07.20 14:00
|modify
|887
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3128
|2005.07.20 14:00
|modify
|887
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3129
|2005.07.20 14:00
|modify
|887
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3130
|2005.07.20 14:00
|s/l
|887
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|53090.00
|3131
|2005.07.20 14:00
|sell
|888
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3132
|2005.07.20 14:00
|modify
|888
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3133
|2005.07.20 14:00
|modify
|888
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3134
|2005.07.20 14:00
|modify
|888
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3135
|2005.07.20 14:00
|s/l
|888
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|53350.00
�
|3136
|2005.07.20 14:00
|sell
|889
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
|3137
|2005.07.20 14:00
|modify
|889
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
�
|3138
|2005.07.20 14:00
|modify
|889
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
|3139
|2005.07.20 14:00
|modify
|889
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
�
|3140
|2005.07.20 14:00
|s/l
|889
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|53610.00
|3141
|2005.07.20 14:00
|sell
|890
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|3142
|2005.07.20 14:00
|modify
|890
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1993
|3143
|2005.07.20 14:00
|modify
|890
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1993
�
|3144
|2005.07.20 14:00
|modify
|890
|1.00
|1.2073
|1.2047
|1.1993
|3145
|2005.07.20 14:02
|s/l
|890
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1993
|260.00
|53870.00
�
|3146
|2005.07.20 14:02
|sell
|891
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3147
|2005.07.20 14:02
|modify
|891
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3148
|2005.07.20 14:02
|modify
|891
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3149
|2005.07.20 14:02
|modify
|891
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3150
|2005.07.20 14:02
|s/l
|891
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|54140.00
|3151
|2005.07.20 14:02
|sell
|892
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3152
|2005.07.20 14:02
|modify
|892
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3153
|2005.07.20 14:02
|modify
|892
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3154
|2005.07.20 14:02
|modify
|892
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3155
|2005.07.20 14:02
|s/l
|892
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|54410.00
�
|3156
|2005.07.20 14:02
|sell
|893
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3157
|2005.07.20 14:02
|modify
|893
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3158
|2005.07.20 14:02
|modify
|893
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3159
|2005.07.20 14:02
|modify
|893
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3160
|2005.07.20 14:03
|s/l
|893
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|54680.00
|3161
|2005.07.20 14:03
|sell
|894
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3162
|2005.07.20 14:03
|modify
|894
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3163
|2005.07.20 14:03
|modify
|894
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3164
|2005.07.20 14:03
|modify
|894
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3165
|2005.07.20 14:03
|s/l
|894
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|54950.00
�
|3166
|2005.07.20 14:03
|sell
|895
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3167
|2005.07.20 14:03
|modify
|895
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3168
|2005.07.20 14:03
|modify
|895
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3169
|2005.07.20 14:03
|modify
|895
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3170
|2005.07.20 14:03
|s/l
|895
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|55220.00
|3171
|2005.07.20 14:03
|sell
|896
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3172
|2005.07.20 14:03
|modify
|896
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3173
|2005.07.20 14:03
|modify
|896
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3174
|2005.07.20 14:03
|modify
|896
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3175
|2005.07.20 14:03
|s/l
|896
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|55490.00
�
|3176
|2005.07.20 14:03
|sell
|897
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3177
|2005.07.20 14:03
|modify
|897
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3178
|2005.07.20 14:03
|modify
|897
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3179
|2005.07.20 14:03
|modify
|897
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3180
|2005.07.20 14:03
|s/l
|897
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|55760.00
|3181
|2005.07.20 14:03
|sell
|898
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3182
|2005.07.20 14:03
|modify
|898
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3183
|2005.07.20 14:03
|modify
|898
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3184
|2005.07.20 14:03
|modify
|898
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3185
|2005.07.20 14:03
|s/l
|898
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|56030.00
�
|3186
|2005.07.20 14:03
|sell
|899
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3187
|2005.07.20 14:03
|modify
|899
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3188
|2005.07.20 14:03
|modify
|899
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3189
|2005.07.20 14:03
|modify
|899
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3190
|2005.07.20 14:04
|s/l
|899
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|56300.00
|3191
|2005.07.20 14:04
|sell
|900
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3192
|2005.07.20 14:04
|modify
|900
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3193
|2005.07.20 14:04
|modify
|900
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3194
|2005.07.20 14:04
|modify
|900
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3195
|2005.07.20 14:04
|s/l
|900
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|56570.00
�
|3196
|2005.07.20 14:04
|sell
|901
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3197
|2005.07.20 14:04
|modify
|901
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3198
|2005.07.20 14:04
|modify
|901
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3199
|2005.07.20 14:04
|modify
|901
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3200
|2005.07.20 14:04
|s/l
|901
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|56840.00
|3201
|2005.07.20 14:04
|sell
|902
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3202
|2005.07.20 14:04
|modify
|902
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3203
|2005.07.20 14:04
|modify
|902
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3204
|2005.07.20 14:04
|modify
|902
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3205
|2005.07.20 14:04
|s/l
|902
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|57110.00
�
|3206
|2005.07.20 14:04
|sell
|903
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3207
|2005.07.20 14:04
|modify
|903
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
�
|3208
|2005.07.20 14:04
|modify
|903
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
|3209
|2005.07.20 14:04
|modify
|903
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3210
|2005.07.20 14:04
|s/l
|903
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|57380.00
|3211
|2005.07.20 14:04
|sell
|904
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
�
|3212
|2005.07.20 14:04
|modify
|904
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1994
|3213
|2005.07.20 14:04
|modify
|904
|1.00
|1.2074
|1.2053
|1.1994
�
|3214
|2005.07.20 14:04
|modify
|904
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
|3215
|2005.07.20 14:05
|s/l
|904
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|57650.00
�
|3216
|2005.07.20 14:05
|sell
|905
|1.00
|1.2074
|1.2124
|1.1994
|3217
|2005.07.20 14:10
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2073
|1.1994
�
|3218
|2005.07.20 14:10
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2071
|1.1994
|3219
|2005.07.20 14:10
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1994
�
|3220
|2005.07.20 14:10
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2066
|1.1994
|3221
|2005.07.20 14:10
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2065
|1.1994
�
|3222
|2005.07.20 14:15
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2060
|1.1994
|3223
|2005.07.20 14:15
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2056
|1.1994
�
|3224
|2005.07.20 14:15
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2050
|1.1994
|3225
|2005.07.20 14:15
|modify
|905
|1.00
|1.2074
|1.2047
|1.1994
�
|3226
|2005.07.20 14:15
|s/l
|905
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1994
|270.00
|57920.00
|3227
|2005.07.20 14:15
|buy
|906
|1.00
|1.2052
|1.2002
|1.2152
�
|3228
|2005.07.20 14:45
|s/l
|906
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2152
|-500.00
|57420.00
|3229
|2005.07.20 14:45
|buy
|907
|1.00
|1.2002
|1.1952
|1.2102
�
|3230
|2005.07.20 14:45
|modify
|907
|1.00
|1.2002
|1.2010
|1.2102
|3231
|2005.07.20 14:45
|s/l
|907
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2102
|80.00
|57500.00
�
|3232
|2005.07.20 14:45
|buy
|908
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
|3233
|2005.07.20 15:00
|modify
|908
|1.00
|1.2011
|1.2020
|1.2111
�
|3234
|2005.07.20 15:00
|s/l
|908
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2111
|90.00
|57590.00
|3235
|2005.07.20 15:00
|buy
|909
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3236
|2005.07.20 15:00
|modify
|909
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3237
|2005.07.20 15:00
|s/l
|909
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57640.00
�
|3238
|2005.07.20 15:00
|buy
|910
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3239
|2005.07.20 15:00
|modify
|910
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3240
|2005.07.20 15:00
|s/l
|910
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57690.00
|3241
|2005.07.20 15:00
|buy
|911
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3242
|2005.07.20 15:00
|modify
|911
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3243
|2005.07.20 15:00
|s/l
|911
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57740.00
�
|3244
|2005.07.20 15:00
|buy
|912
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3245
|2005.07.20 15:00
|modify
|912
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3246
|2005.07.20 15:00
|s/l
|912
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57790.00
|3247
|2005.07.20 15:00
|buy
|913
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3248
|2005.07.20 15:00
|modify
|913
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3249
|2005.07.20 15:00
|s/l
|913
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57840.00
�
|3250
|2005.07.20 15:00
|buy
|914
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3251
|2005.07.20 15:00
|modify
|914
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3252
|2005.07.20 15:00
|s/l
|914
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57890.00
|3253
|2005.07.20 15:00
|buy
|915
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3254
|2005.07.20 15:00
|modify
|915
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3255
|2005.07.20 15:00
|s/l
|915
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57940.00
�
|3256
|2005.07.20 15:00
|buy
|916
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3257
|2005.07.20 15:00
|modify
|916
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3258
|2005.07.20 15:00
|s/l
|916
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|57990.00
|3259
|2005.07.20 15:00
|buy
|917
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3260
|2005.07.20 15:00
|modify
|917
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3261
|2005.07.20 15:00
|s/l
|917
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58040.00
�
|3262
|2005.07.20 15:00
|buy
|918
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3263
|2005.07.20 15:00
|modify
|918
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3264
|2005.07.20 15:00
|s/l
|918
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58090.00
|3265
|2005.07.20 15:00
|buy
|919
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3266
|2005.07.20 15:00
|modify
|919
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3267
|2005.07.20 15:00
|s/l
|919
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58140.00
�
|3268
|2005.07.20 15:00
|buy
|920
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3269
|2005.07.20 15:00
|modify
|920
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3270
|2005.07.20 15:00
|s/l
|920
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58190.00
|3271
|2005.07.20 15:00
|buy
|921
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3272
|2005.07.20 15:00
|modify
|921
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3273
|2005.07.20 15:00
|s/l
|921
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58240.00
�
|3274
|2005.07.20 15:00
|buy
|922
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3275
|2005.07.20 15:00
|modify
|922
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3276
|2005.07.20 15:00
|s/l
|922
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58290.00
|3277
|2005.07.20 15:00
|buy
|923
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3278
|2005.07.20 15:00
|modify
|923
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3279
|2005.07.20 15:00
|s/l
|923
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58340.00
�
|3280
|2005.07.20 15:00
|buy
|924
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3281
|2005.07.20 15:00
|modify
|924
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3282
|2005.07.20 15:00
|s/l
|924
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58390.00
|3283
|2005.07.20 15:00
|buy
|925
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3284
|2005.07.20 15:00
|modify
|925
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3285
|2005.07.20 15:00
|s/l
|925
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58440.00
�
|3286
|2005.07.20 15:00
|buy
|926
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3287
|2005.07.20 15:00
|modify
|926
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3288
|2005.07.20 15:00
|s/l
|926
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58490.00
|3289
|2005.07.20 15:00
|buy
|927
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3290
|2005.07.20 15:00
|modify
|927
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3291
|2005.07.20 15:00
|s/l
|927
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58540.00
�
|3292
|2005.07.20 15:00
|buy
|928
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3293
|2005.07.20 15:00
|modify
|928
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3294
|2005.07.20 15:00
|s/l
|928
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58590.00
|3295
|2005.07.20 15:00
|buy
|929
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3296
|2005.07.20 15:00
|modify
|929
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3297
|2005.07.20 15:00
|s/l
|929
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58640.00
�
|3298
|2005.07.20 15:00
|buy
|930
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3299
|2005.07.20 15:00
|modify
|930
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3300
|2005.07.20 15:00
|s/l
|930
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58690.00
|3301
|2005.07.20 15:00
|buy
|931
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3302
|2005.07.20 15:00
|modify
|931
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3303
|2005.07.20 15:00
|s/l
|931
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58740.00
�
|3304
|2005.07.20 15:00
|buy
|932
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3305
|2005.07.20 15:00
|modify
|932
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3306
|2005.07.20 15:00
|s/l
|932
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58790.00
|3307
|2005.07.20 15:00
|buy
|933
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3308
|2005.07.20 15:00
|modify
|933
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3309
|2005.07.20 15:00
|s/l
|933
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58840.00
�
|3310
|2005.07.20 15:00
|buy
|934
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3311
|2005.07.20 15:00
|modify
|934
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3312
|2005.07.20 15:00
|s/l
|934
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58890.00
|3313
|2005.07.20 15:00
|buy
|935
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|3314
|2005.07.20 15:00
|modify
|935
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|3315
|2005.07.20 15:00
|s/l
|935
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58940.00
�
|3316
|2005.07.20 15:00
|buy
|936
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|3317
|2005.07.20 15:02
|modify
|936
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
�
|3318
|2005.07.20 15:22
|s/l
|936
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2115
|50.00
|58990.00
|3319
|2005.07.20 15:22
|buy
|937
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3320
|2005.07.20 15:22
|modify
|937
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3321
|2005.07.20 15:22
|s/l
|937
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59030.00
�
|3322
|2005.07.20 15:22
|buy
|938
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3323
|2005.07.20 15:22
|modify
|938
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3324
|2005.07.20 15:22
|s/l
|938
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59070.00
|3325
|2005.07.20 15:22
|buy
|939
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3326
|2005.07.20 15:22
|modify
|939
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3327
|2005.07.20 15:23
|s/l
|939
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59110.00
�
|3328
|2005.07.20 15:23
|buy
|940
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3329
|2005.07.20 15:23
|modify
|940
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3330
|2005.07.20 15:23
|s/l
|940
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59150.00
|3331
|2005.07.20 15:23
|buy
|941
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3332
|2005.07.20 15:23
|modify
|941
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3333
|2005.07.20 15:23
|s/l
|941
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59190.00
�
|3334
|2005.07.20 15:23
|buy
|942
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3335
|2005.07.20 15:23
|modify
|942
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3336
|2005.07.20 15:23
|s/l
|942
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59230.00
|3337
|2005.07.20 15:23
|buy
|943
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3338
|2005.07.20 15:23
|modify
|943
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3339
|2005.07.20 15:23
|s/l
|943
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59270.00
�
|3340
|2005.07.20 15:23
|buy
|944
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3341
|2005.07.20 15:23
|modify
|944
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3342
|2005.07.20 15:23
|s/l
|944
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59310.00
|3343
|2005.07.20 15:23
|buy
|945
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3344
|2005.07.20 15:23
|modify
|945
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3345
|2005.07.20 15:24
|s/l
|945
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59350.00
�
|3346
|2005.07.20 15:24
|buy
|946
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3347
|2005.07.20 15:24
|modify
|946
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3348
|2005.07.20 15:24
|s/l
|946
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59390.00
|3349
|2005.07.20 15:24
|buy
|947
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3350
|2005.07.20 15:24
|modify
|947
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3351
|2005.07.20 15:24
|s/l
|947
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59430.00
�
|3352
|2005.07.20 15:24
|buy
|948
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3353
|2005.07.20 15:24
|modify
|948
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3354
|2005.07.20 15:24
|s/l
|948
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59470.00
|3355
|2005.07.20 15:24
|buy
|949
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3356
|2005.07.20 15:24
|modify
|949
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3357
|2005.07.20 15:24
|s/l
|949
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59510.00
�
|3358
|2005.07.20 15:24
|buy
|950
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3359
|2005.07.20 15:24
|modify
|950
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3360
|2005.07.20 15:25
|s/l
|950
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59550.00
|3361
|2005.07.20 15:25
|buy
|951
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3362
|2005.07.20 15:25
|modify
|951
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2112
|3363
|2005.07.20 15:25
|s/l
|951
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2112
|0.00
|59550.00
�
|3364
|2005.07.20 15:25
|buy
|952
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3365
|2005.07.20 15:25
|modify
|952
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3366
|2005.07.20 15:25
|s/l
|952
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59590.00
|3367
|2005.07.20 15:25
|buy
|953
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3368
|2005.07.20 15:25
|modify
|953
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3369
|2005.07.20 15:25
|s/l
|953
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59630.00
�
|3370
|2005.07.20 15:25
|buy
|954
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3371
|2005.07.20 15:25
|modify
|954
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3372
|2005.07.20 15:25
|s/l
|954
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59670.00
|3373
|2005.07.20 15:25
|buy
|955
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3374
|2005.07.20 15:25
|modify
|955
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3375
|2005.07.20 15:25
|s/l
|955
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59710.00
�
|3376
|2005.07.20 15:25
|buy
|956
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3377
|2005.07.20 15:25
|modify
|956
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3378
|2005.07.20 15:25
|s/l
|956
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59750.00
|3379
|2005.07.20 15:25
|buy
|957
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3380
|2005.07.20 15:25
|modify
|957
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3381
|2005.07.20 15:26
|s/l
|957
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59790.00
�
|3382
|2005.07.20 15:26
|buy
|958
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3383
|2005.07.20 15:26
|modify
|958
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3384
|2005.07.20 15:26
|s/l
|958
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59830.00
|3385
|2005.07.20 15:26
|buy
|959
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3386
|2005.07.20 15:26
|modify
|959
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3387
|2005.07.20 15:26
|s/l
|959
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59870.00
�
|3388
|2005.07.20 15:26
|buy
|960
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3389
|2005.07.20 15:26
|modify
|960
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3390
|2005.07.20 15:26
|s/l
|960
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59910.00
|3391
|2005.07.20 15:26
|buy
|961
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3392
|2005.07.20 15:26
|modify
|961
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3393
|2005.07.20 15:26
|s/l
|961
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59950.00
�
|3394
|2005.07.20 15:26
|buy
|962
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3395
|2005.07.20 15:26
|modify
|962
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3396
|2005.07.20 15:26
|s/l
|962
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|59990.00
|3397
|2005.07.20 15:26
|buy
|963
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3398
|2005.07.20 15:26
|modify
|963
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3399
|2005.07.20 15:27
|s/l
|963
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|60030.00
�
|3400
|2005.07.20 15:27
|buy
|964
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|3401
|2005.07.20 15:27
|modify
|964
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
�
|3402
|2005.07.20 15:27
|s/l
|964
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2112
|40.00
|60070.00
|3403
|2005.07.20 15:27
|buy
|965
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
�
|3404
|2005.07.20 15:27
|modify
|965
|1.00
|1.2012
|1.2016
|1.2112
|3405
|2005.07.20 15:29
|modify
|965
|1.00
|1.2012
|1.2031
|1.2112
�
|3406
|2005.07.20 15:50
|s/l
|965
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2112
|190.00
|60260.00
|3407
|2005.07.20 15:50
|buy
|966
|1.00
|1.2030
|1.1980
|1.2130
�
|3408
|2005.07.20 16:00
|modify
|966
|1.00
|1.2030
|1.2033
|1.2130
|3409
|2005.07.20 17:00
|modify
|966
|1.00
|1.2030
|1.2070
|1.2130
�
|3410
|2005.07.20 17:00
|modify
|966
|1.00
|1.2030
|1.2074
|1.2130
|3411
|2005.07.20 17:00
|s/l
|966
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2130
|440.00
|60700.00
�
|3412
|2005.07.20 17:00
|buy
|967
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3413
|2005.07.20 17:00
|modify
|967
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3414
|2005.07.20 17:00
|modify
|967
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3415
|2005.07.20 17:00
|s/l
|967
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|60870.00
�
|3416
|2005.07.20 17:00
|buy
|968
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3417
|2005.07.20 17:00
|modify
|968
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3418
|2005.07.20 17:00
|modify
|968
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3419
|2005.07.20 17:00
|s/l
|968
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61040.00
�
|3420
|2005.07.20 17:00
|buy
|969
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3421
|2005.07.20 17:00
|modify
|969
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3422
|2005.07.20 17:00
|modify
|969
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3423
|2005.07.20 17:00
|s/l
|969
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61210.00
�
|3424
|2005.07.20 17:00
|buy
|970
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3425
|2005.07.20 17:00
|modify
|970
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3426
|2005.07.20 17:00
|modify
|970
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3427
|2005.07.20 17:00
|s/l
|970
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61380.00
�
|3428
|2005.07.20 17:00
|buy
|971
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3429
|2005.07.20 17:00
|modify
|971
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3430
|2005.07.20 17:00
|modify
|971
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3431
|2005.07.20 17:00
|s/l
|971
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61550.00
�
|3432
|2005.07.20 17:00
|buy
|972
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3433
|2005.07.20 17:00
|modify
|972
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3434
|2005.07.20 17:00
|modify
|972
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3435
|2005.07.20 17:00
|s/l
|972
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61720.00
�
|3436
|2005.07.20 17:00
|buy
|973
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3437
|2005.07.20 17:00
|modify
|973
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3438
|2005.07.20 17:00
|modify
|973
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3439
|2005.07.20 17:00
|s/l
|973
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|61890.00
�
|3440
|2005.07.20 17:00
|buy
|974
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3441
|2005.07.20 17:00
|modify
|974
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3442
|2005.07.20 17:00
|modify
|974
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3443
|2005.07.20 17:00
|s/l
|974
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62060.00
�
|3444
|2005.07.20 17:00
|buy
|975
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3445
|2005.07.20 17:00
|modify
|975
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3446
|2005.07.20 17:00
|modify
|975
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3447
|2005.07.20 17:00
|s/l
|975
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62230.00
�
|3448
|2005.07.20 17:00
|buy
|976
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3449
|2005.07.20 17:00
|modify
|976
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3450
|2005.07.20 17:00
|modify
|976
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3451
|2005.07.20 17:00
|s/l
|976
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62400.00
�
|3452
|2005.07.20 17:00
|buy
|977
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3453
|2005.07.20 17:00
|modify
|977
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3454
|2005.07.20 17:00
|modify
|977
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3455
|2005.07.20 17:00
|s/l
|977
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62570.00
�
|3456
|2005.07.20 17:00
|buy
|978
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3457
|2005.07.20 17:00
|modify
|978
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3458
|2005.07.20 17:00
|modify
|978
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3459
|2005.07.20 17:00
|s/l
|978
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62740.00
�
|3460
|2005.07.20 17:00
|buy
|979
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3461
|2005.07.20 17:00
|modify
|979
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3462
|2005.07.20 17:00
|modify
|979
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3463
|2005.07.20 17:00
|s/l
|979
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|62910.00
�
|3464
|2005.07.20 17:00
|buy
|980
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3465
|2005.07.20 17:00
|modify
|980
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3466
|2005.07.20 17:00
|modify
|980
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3467
|2005.07.20 17:00
|s/l
|980
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63080.00
�
|3468
|2005.07.20 17:00
|buy
|981
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3469
|2005.07.20 17:00
|modify
|981
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3470
|2005.07.20 17:00
|modify
|981
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3471
|2005.07.20 17:00
|s/l
|981
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63250.00
�
|3472
|2005.07.20 17:00
|buy
|982
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3473
|2005.07.20 17:00
|modify
|982
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3474
|2005.07.20 17:00
|modify
|982
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3475
|2005.07.20 17:00
|s/l
|982
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63420.00
�
|3476
|2005.07.20 17:00
|buy
|983
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3477
|2005.07.20 17:00
|modify
|983
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3478
|2005.07.20 17:00
|modify
|983
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3479
|2005.07.20 17:00
|s/l
|983
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63590.00
�
|3480
|2005.07.20 17:00
|buy
|984
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3481
|2005.07.20 17:00
|modify
|984
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3482
|2005.07.20 17:00
|modify
|984
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3483
|2005.07.20 17:00
|s/l
|984
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63760.00
�
|3484
|2005.07.20 17:00
|buy
|985
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3485
|2005.07.20 17:00
|modify
|985
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3486
|2005.07.20 17:00
|modify
|985
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3487
|2005.07.20 17:00
|s/l
|985
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|63930.00
�
|3488
|2005.07.20 17:00
|buy
|986
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3489
|2005.07.20 17:00
|modify
|986
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3490
|2005.07.20 17:00
|modify
|986
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3491
|2005.07.20 17:00
|s/l
|986
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64100.00
�
|3492
|2005.07.20 17:00
|buy
|987
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3493
|2005.07.20 17:00
|modify
|987
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3494
|2005.07.20 17:00
|modify
|987
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3495
|2005.07.20 17:00
|s/l
|987
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64270.00
�
|3496
|2005.07.20 17:00
|buy
|988
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3497
|2005.07.20 17:00
|modify
|988
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3498
|2005.07.20 17:00
|modify
|988
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3499
|2005.07.20 17:00
|s/l
|988
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64440.00
�
|3500
|2005.07.20 17:00
|buy
|989
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3501
|2005.07.20 17:00
|modify
|989
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3502
|2005.07.20 17:00
|modify
|989
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3503
|2005.07.20 17:00
|s/l
|989
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64610.00
�
|3504
|2005.07.20 17:00
|buy
|990
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3505
|2005.07.20 17:00
|modify
|990
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3506
|2005.07.20 17:00
|modify
|990
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3507
|2005.07.20 17:00
|s/l
|990
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64780.00
�
|3508
|2005.07.20 17:00
|buy
|991
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3509
|2005.07.20 17:00
|modify
|991
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3510
|2005.07.20 17:00
|modify
|991
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3511
|2005.07.20 17:00
|s/l
|991
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|64950.00
�
|3512
|2005.07.20 17:00
|buy
|992
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3513
|2005.07.20 17:00
|modify
|992
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3514
|2005.07.20 17:00
|modify
|992
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3515
|2005.07.20 17:00
|s/l
|992
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|65120.00
�
|3516
|2005.07.20 17:00
|buy
|993
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3517
|2005.07.20 17:00
|modify
|993
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3518
|2005.07.20 17:00
|modify
|993
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3519
|2005.07.20 17:00
|s/l
|993
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2157
|170.00
|65290.00
�
|3520
|2005.07.20 17:00
|buy
|994
|1.00
|1.2057
|1.2007
|1.2157
|3521
|2005.07.20 17:00
|modify
|994
|1.00
|1.2057
|1.2070
|1.2157
�
|3522
|2005.07.20 17:02
|modify
|994
|1.00
|1.2057
|1.2074
|1.2157
|3523
|2005.07.20 17:10
|modify
|994
|1.00
|1.2057
|1.2077
|1.2157
�
|3524
|2005.07.20 17:10
|modify
|994
|1.00
|1.2057
|1.2078
|1.2157
|3525
|2005.07.20 17:12
|s/l
|994
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2157
|210.00
|65500.00
�
|3526
|2005.07.20 17:12
|sell
|995
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.1983
|3527
|2005.07.20 17:15
|modify
|995
|1.00
|1.2063
|1.2062
|1.1983
�
|3528
|2005.07.20 17:17
|s/l
|995
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1983
|10.00
|65510.00
|3529
|2005.07.20 17:17
|sell
|996
|1.00
|1.2060
|1.2110
|1.1980
�
|3530
|2005.07.20 17:37
|s/l
|996
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.1980
|-500.00
|65010.00
|3531
|2005.07.20 17:37
|sell
|997
|1.00
|1.2119
|1.2169
|1.2039
�
|3532
|2005.07.20 17:37
|modify
|997
|1.00
|1.2119
|1.2116
|1.2039
|3533
|2005.07.20 17:37
|modify
|997
|1.00
|1.2119
|1.2110
|1.2039
�
|3534
|2005.07.20 17:37
|s/l
|997
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2039
|90.00
|65100.00
|3535
|2005.07.20 17:37
|sell
|998
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3536
|2005.07.20 17:40
|modify
|998
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3537
|2005.07.20 17:40
|s/l
|998
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3538
|2005.07.20 17:40
|sell
|999
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3539
|2005.07.20 17:40
|modify
|999
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3540
|2005.07.20 17:40
|s/l
|999
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3541
|2005.07.20 17:40
|sell
|1000
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3542
|2005.07.20 17:40
|modify
|1000
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3543
|2005.07.20 17:40
|s/l
|1000
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3544
|2005.07.20 17:40
|sell
|1001
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3545
|2005.07.20 17:40
|modify
|1001
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3546
|2005.07.20 17:40
|s/l
|1001
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3547
|2005.07.20 17:40
|sell
|1002
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3548
|2005.07.20 17:40
|modify
|1002
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3549
|2005.07.20 17:40
|s/l
|1002
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3550
|2005.07.20 17:40
|sell
|1003
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3551
|2005.07.20 17:40
|modify
|1003
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3552
|2005.07.20 17:40
|s/l
|1003
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3553
|2005.07.20 17:40
|sell
|1004
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3554
|2005.07.20 17:41
|modify
|1004
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3555
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1004
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3556
|2005.07.20 17:41
|sell
|1005
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3557
|2005.07.20 17:41
|modify
|1005
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3558
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1005
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3559
|2005.07.20 17:41
|sell
|1006
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3560
|2005.07.20 17:41
|modify
|1006
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3561
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1006
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3562
|2005.07.20 17:41
|sell
|1007
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3563
|2005.07.20 17:41
|modify
|1007
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3564
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1007
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3565
|2005.07.20 17:41
|sell
|1008
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3566
|2005.07.20 17:41
|modify
|1008
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3567
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1008
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3568
|2005.07.20 17:41
|sell
|1009
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3569
|2005.07.20 17:41
|modify
|1009
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3570
|2005.07.20 17:41
|s/l
|1009
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3571
|2005.07.20 17:41
|sell
|1010
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3572
|2005.07.20 17:42
|modify
|1010
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3573
|2005.07.20 17:42
|s/l
|1010
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3574
|2005.07.20 17:42
|sell
|1011
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
|3575
|2005.07.20 17:42
|modify
|1011
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
�
|3576
|2005.07.20 17:42
|s/l
|1011
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
|3577
|2005.07.20 17:42
|sell
|1012
|1.00
|1.2109
|1.2159
|1.2029
�
|3578
|2005.07.20 17:47
|modify
|1012
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|3579
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1012
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2029
|0.00
|65100.00
�
|3580
|2005.07.20 17:55
|sell
|1013
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3581
|2005.07.20 17:55
|modify
|1013
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3582
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1013
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65120.00
|3583
|2005.07.20 17:55
|sell
|1014
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3584
|2005.07.20 17:55
|modify
|1014
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3585
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1014
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65140.00
�
|3586
|2005.07.20 17:55
|sell
|1015
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3587
|2005.07.20 17:55
|modify
|1015
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3588
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1015
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65160.00
|3589
|2005.07.20 17:55
|sell
|1016
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3590
|2005.07.20 17:55
|modify
|1016
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3591
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1016
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65180.00
�
|3592
|2005.07.20 17:55
|sell
|1017
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3593
|2005.07.20 17:55
|modify
|1017
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3594
|2005.07.20 17:55
|s/l
|1017
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65200.00
|3595
|2005.07.20 17:55
|sell
|1018
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3596
|2005.07.20 17:55
|modify
|1018
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3597
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1018
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65220.00
�
|3598
|2005.07.20 17:56
|sell
|1019
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3599
|2005.07.20 17:56
|modify
|1019
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3600
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1019
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65240.00
|3601
|2005.07.20 17:56
|sell
|1020
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3602
|2005.07.20 17:56
|modify
|1020
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3603
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1020
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65260.00
�
|3604
|2005.07.20 17:56
|sell
|1021
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3605
|2005.07.20 17:56
|modify
|1021
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3606
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1021
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65280.00
|3607
|2005.07.20 17:56
|sell
|1022
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3608
|2005.07.20 17:56
|modify
|1022
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3609
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1022
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65300.00
�
|3610
|2005.07.20 17:56
|sell
|1023
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3611
|2005.07.20 17:56
|modify
|1023
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3612
|2005.07.20 17:56
|s/l
|1023
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65320.00
|3613
|2005.07.20 17:56
|sell
|1024
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3614
|2005.07.20 17:56
|modify
|1024
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3615
|2005.07.20 17:57
|s/l
|1024
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65340.00
�
|3616
|2005.07.20 17:57
|sell
|1025
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3617
|2005.07.20 17:57
|modify
|1025
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
�
|3618
|2005.07.20 17:57
|s/l
|1025
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65360.00
|3619
|2005.07.20 17:57
|sell
|1026
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|3620
|2005.07.20 17:57
|modify
|1026
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2032
|3621
|2005.07.20 17:57
|s/l
|1026
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2032
|20.00
|65380.00
�
|3622
|2005.07.20 17:57
|sell
|1027
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
|3623
|2005.07.20 18:22
|s/l
|1027
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2032
|-500.00
|64880.00
�
|3624
|2005.07.20 18:22
|sell
|1028
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3625
|2005.07.20 18:22
|modify
|1028
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3626
|2005.07.20 18:22
|modify
|1028
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3627
|2005.07.20 18:22
|modify
|1028
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3628
|2005.07.20 18:22
|s/l
|1028
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65390.00
|3629
|2005.07.20 18:22
|sell
|1029
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3630
|2005.07.20 18:22
|s/l
|1029
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64890.00
|3631
|2005.07.20 18:22
|sell
|1030
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3632
|2005.07.20 18:22
|modify
|1030
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3633
|2005.07.20 18:22
|modify
|1030
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3634
|2005.07.20 18:22
|modify
|1030
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3635
|2005.07.20 18:22
|s/l
|1030
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65400.00
�
|3636
|2005.07.20 18:22
|sell
|1031
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3637
|2005.07.20 18:22
|s/l
|1031
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64900.00
�
|3638
|2005.07.20 18:22
|sell
|1032
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3639
|2005.07.20 18:22
|modify
|1032
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3640
|2005.07.20 18:23
|modify
|1032
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3641
|2005.07.20 18:23
|modify
|1032
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3642
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1032
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65410.00
|3643
|2005.07.20 18:23
|sell
|1033
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3644
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1033
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64910.00
|3645
|2005.07.20 18:23
|sell
|1034
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3646
|2005.07.20 18:23
|modify
|1034
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3647
|2005.07.20 18:23
|modify
|1034
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3648
|2005.07.20 18:23
|modify
|1034
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3649
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1034
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65420.00
�
|3650
|2005.07.20 18:23
|sell
|1035
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3651
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1035
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64920.00
�
|3652
|2005.07.20 18:23
|sell
|1036
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3653
|2005.07.20 18:23
|modify
|1036
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3654
|2005.07.20 18:23
|modify
|1036
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3655
|2005.07.20 18:23
|modify
|1036
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3656
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1036
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65430.00
|3657
|2005.07.20 18:23
|sell
|1037
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3658
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1037
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64930.00
|3659
|2005.07.20 18:23
|sell
|1038
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3660
|2005.07.20 18:23
|modify
|1038
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3661
|2005.07.20 18:23
|modify
|1038
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3662
|2005.07.20 18:23
|modify
|1038
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3663
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1038
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65440.00
�
|3664
|2005.07.20 18:23
|sell
|1039
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3665
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1039
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64940.00
�
|3666
|2005.07.20 18:23
|sell
|1040
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3667
|2005.07.20 18:23
|modify
|1040
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3668
|2005.07.20 18:23
|modify
|1040
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3669
|2005.07.20 18:23
|modify
|1040
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3670
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1040
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65450.00
|3671
|2005.07.20 18:23
|sell
|1041
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3672
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1041
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64950.00
|3673
|2005.07.20 18:23
|sell
|1042
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3674
|2005.07.20 18:23
|modify
|1042
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3675
|2005.07.20 18:23
|modify
|1042
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3676
|2005.07.20 18:23
|modify
|1042
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3677
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1042
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65460.00
�
|3678
|2005.07.20 18:23
|sell
|1043
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3679
|2005.07.20 18:23
|s/l
|1043
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64960.00
�
|3680
|2005.07.20 18:23
|sell
|1044
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3681
|2005.07.20 18:23
|modify
|1044
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3682
|2005.07.20 18:24
|modify
|1044
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3683
|2005.07.20 18:24
|modify
|1044
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3684
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1044
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65470.00
|3685
|2005.07.20 18:24
|sell
|1045
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3686
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1045
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64970.00
|3687
|2005.07.20 18:24
|sell
|1046
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3688
|2005.07.20 18:24
|modify
|1046
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3689
|2005.07.20 18:24
|modify
|1046
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3690
|2005.07.20 18:24
|modify
|1046
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3691
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1046
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65480.00
�
|3692
|2005.07.20 18:24
|sell
|1047
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3693
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1047
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64980.00
�
|3694
|2005.07.20 18:24
|sell
|1048
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3695
|2005.07.20 18:24
|modify
|1048
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3696
|2005.07.20 18:24
|modify
|1048
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3697
|2005.07.20 18:24
|modify
|1048
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3698
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1048
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65490.00
|3699
|2005.07.20 18:24
|sell
|1049
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3700
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1049
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|64990.00
|3701
|2005.07.20 18:24
|sell
|1050
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3702
|2005.07.20 18:24
|modify
|1050
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3703
|2005.07.20 18:24
|modify
|1050
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3704
|2005.07.20 18:24
|modify
|1050
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
|3705
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1050
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65500.00
�
|3706
|2005.07.20 18:24
|sell
|1051
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
|3707
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1051
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|65000.00
�
|3708
|2005.07.20 18:24
|sell
|1052
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
|3709
|2005.07.20 18:24
|modify
|1052
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
�
|3710
|2005.07.20 18:24
|modify
|1052
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
|3711
|2005.07.20 18:24
|modify
|1052
|1.00
|1.2183
|1.2132
|1.2103
�
|3712
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1052
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2103
|510.00
|65510.00
|3713
|2005.07.20 18:24
|sell
|1053
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|3714
|2005.07.20 18:24
|s/l
|1053
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2050
|-500.00
|65010.00
|3715
|2005.07.20 18:24
|sell
|1054
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3716
|2005.07.20 18:24
|modify
|1054
|1.00
|1.2183
|1.2177
|1.2103
|3717
|2005.07.20 18:24
|modify
|1054
|1.00
|1.2183
|1.2142
|1.2103
�
|3718
|2005.07.20 18:25
|s/l
|1054
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2103
|410.00
|65420.00
|3719
|2005.07.20 18:25
|sell
|1055
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|3720
|2005.07.20 18:35
|modify
|1055
|1.00
|1.2183
|1.2178
|1.2103
|3721
|2005.07.20 18:35
|modify
|1055
|1.00
|1.2183
|1.2175
|1.2103
�
|3722
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1055
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2103
|80.00
|65500.00
|3723
|2005.07.20 18:35
|sell
|1056
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3724
|2005.07.20 18:35
|modify
|1056
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3725
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1056
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65510.00
�
|3726
|2005.07.20 18:35
|sell
|1057
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3727
|2005.07.20 18:35
|modify
|1057
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3728
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1057
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65520.00
|3729
|2005.07.20 18:35
|sell
|1058
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3730
|2005.07.20 18:35
|modify
|1058
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3731
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1058
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65530.00
�
|3732
|2005.07.20 18:35
|sell
|1059
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3733
|2005.07.20 18:35
|modify
|1059
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3734
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1059
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65540.00
|3735
|2005.07.20 18:35
|sell
|1060
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3736
|2005.07.20 18:35
|modify
|1060
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3737
|2005.07.20 18:35
|s/l
|1060
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65550.00
�
|3738
|2005.07.20 18:35
|sell
|1061
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3739
|2005.07.20 18:36
|modify
|1061
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3740
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1061
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65560.00
|3741
|2005.07.20 18:36
|sell
|1062
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3742
|2005.07.20 18:36
|modify
|1062
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3743
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1062
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65570.00
�
|3744
|2005.07.20 18:36
|sell
|1063
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3745
|2005.07.20 18:36
|modify
|1063
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3746
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1063
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65580.00
|3747
|2005.07.20 18:36
|sell
|1064
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3748
|2005.07.20 18:36
|modify
|1064
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3749
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1064
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65590.00
�
|3750
|2005.07.20 18:36
|sell
|1065
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3751
|2005.07.20 18:36
|modify
|1065
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3752
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1065
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65600.00
|3753
|2005.07.20 18:36
|sell
|1066
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3754
|2005.07.20 18:36
|modify
|1066
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3755
|2005.07.20 18:36
|s/l
|1066
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65610.00
�
|3756
|2005.07.20 18:36
|sell
|1067
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3757
|2005.07.20 18:37
|modify
|1067
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3758
|2005.07.20 18:37
|s/l
|1067
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65620.00
|3759
|2005.07.20 18:37
|sell
|1068
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|3760
|2005.07.20 18:37
|modify
|1068
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
|3761
|2005.07.20 18:37
|s/l
|1068
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2096
|10.00
|65630.00
�
|3762
|2005.07.20 18:37
|sell
|1069
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3763
|2005.07.20 18:37
|modify
|1069
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3764
|2005.07.20 18:37
|modify
|1069
|1.00
|1.2176
|1.2173
|1.2096
|3765
|2005.07.20 18:37
|modify
|1069
|1.00
|1.2176
|1.2170
|1.2096
�
|3766
|2005.07.20 18:37
|modify
|1069
|1.00
|1.2176
|1.2169
|1.2096
|3767
|2005.07.20 18:42
|s/l
|1069
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2096
|70.00
|65700.00
�
|3768
|2005.07.20 18:42
|sell
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
|3769
|2005.07.20 19:29
|modify
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
�
|3770
|2005.07.20 19:29
|modify
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2165
|1.2089
|3771
|2005.07.20 19:32
|modify
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2162
|1.2089
�
|3772
|2005.07.20 20:00
|modify
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2153
|1.2089
|3773
|2005.07.20 20:29
|modify
|1070
|1.00
|1.2169
|1.2151
|1.2089
�
|3774
|2005.07.20 21:35
|s/l
|1070
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2089
|180.00
|65880.00
|3775
|2005.07.20 21:35
|sell
|1071
|1.00
|1.2149
|1.2199
|1.2069
�
|3776
|2005.07.21 01:22
|s/l
|1071
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2069
|-500.00
|65380.00
|3777
|2005.07.21 01:22
|sell
|1072
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3778
|2005.07.21 01:22
|modify
|1072
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3779
|2005.07.21 01:22
|modify
|1072
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3780
|2005.07.21 01:22
|s/l
|1072
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65410.00
|3781
|2005.07.21 01:22
|sell
|1073
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3782
|2005.07.21 01:22
|modify
|1073
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3783
|2005.07.21 01:22
|modify
|1073
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3784
|2005.07.21 01:22
|s/l
|1073
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65440.00
|3785
|2005.07.21 01:22
|sell
|1074
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3786
|2005.07.21 01:22
|modify
|1074
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3787
|2005.07.21 01:23
|modify
|1074
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3788
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1074
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65470.00
|3789
|2005.07.21 01:23
|sell
|1075
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3790
|2005.07.21 01:23
|modify
|1075
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3791
|2005.07.21 01:23
|modify
|1075
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3792
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1075
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65500.00
|3793
|2005.07.21 01:23
|sell
|1076
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3794
|2005.07.21 01:23
|modify
|1076
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3795
|2005.07.21 01:23
|modify
|1076
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3796
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1076
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65530.00
|3797
|2005.07.21 01:23
|sell
|1077
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3798
|2005.07.21 01:23
|modify
|1077
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3799
|2005.07.21 01:23
|modify
|1077
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3800
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1077
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65560.00
|3801
|2005.07.21 01:23
|sell
|1078
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3802
|2005.07.21 01:23
|modify
|1078
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3803
|2005.07.21 01:23
|modify
|1078
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3804
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1078
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65590.00
|3805
|2005.07.21 01:23
|sell
|1079
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3806
|2005.07.21 01:23
|modify
|1079
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3807
|2005.07.21 01:23
|modify
|1079
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3808
|2005.07.21 01:23
|s/l
|1079
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65620.00
|3809
|2005.07.21 01:23
|sell
|1080
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3810
|2005.07.21 01:23
|modify
|1080
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3811
|2005.07.21 01:24
|modify
|1080
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3812
|2005.07.21 01:24
|s/l
|1080
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65650.00
|3813
|2005.07.21 01:24
|sell
|1081
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3814
|2005.07.21 01:24
|modify
|1081
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3815
|2005.07.21 01:24
|modify
|1081
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3816
|2005.07.21 01:24
|s/l
|1081
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65680.00
|3817
|2005.07.21 01:24
|sell
|1082
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3818
|2005.07.21 01:24
|modify
|1082
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3819
|2005.07.21 01:24
|modify
|1082
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3820
|2005.07.21 01:24
|s/l
|1082
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65710.00
|3821
|2005.07.21 01:24
|sell
|1083
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3822
|2005.07.21 01:24
|modify
|1083
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3823
|2005.07.21 01:24
|modify
|1083
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3824
|2005.07.21 01:24
|s/l
|1083
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65740.00
|3825
|2005.07.21 01:24
|sell
|1084
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3826
|2005.07.21 01:24
|modify
|1084
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3827
|2005.07.21 01:24
|modify
|1084
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3828
|2005.07.21 01:24
|s/l
|1084
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65770.00
|3829
|2005.07.21 01:24
|sell
|1085
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3830
|2005.07.21 01:24
|modify
|1085
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|3831
|2005.07.21 01:24
|modify
|1085
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
�
|3832
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1085
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2118
|30.00
|65800.00
|3833
|2005.07.21 01:25
|sell
|1086
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3834
|2005.07.21 01:25
|modify
|1086
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3835
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1086
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65820.00
�
|3836
|2005.07.21 01:25
|sell
|1087
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3837
|2005.07.21 01:25
|modify
|1087
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3838
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1087
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65840.00
|3839
|2005.07.21 01:25
|sell
|1088
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3840
|2005.07.21 01:25
|modify
|1088
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3841
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1088
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65860.00
�
|3842
|2005.07.21 01:25
|sell
|1089
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3843
|2005.07.21 01:25
|modify
|1089
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3844
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1089
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65880.00
|3845
|2005.07.21 01:25
|sell
|1090
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3846
|2005.07.21 01:25
|modify
|1090
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3847
|2005.07.21 01:25
|s/l
|1090
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65900.00
�
|3848
|2005.07.21 01:25
|sell
|1091
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3849
|2005.07.21 01:26
|modify
|1091
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3850
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1091
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65920.00
|3851
|2005.07.21 01:26
|sell
|1092
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3852
|2005.07.21 01:26
|modify
|1092
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3853
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1092
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65940.00
�
|3854
|2005.07.21 01:26
|sell
|1093
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3855
|2005.07.21 01:26
|modify
|1093
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3856
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1093
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65960.00
|3857
|2005.07.21 01:26
|sell
|1094
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3858
|2005.07.21 01:26
|modify
|1094
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3859
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1094
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|65980.00
�
|3860
|2005.07.21 01:26
|sell
|1095
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3861
|2005.07.21 01:26
|modify
|1095
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3862
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1095
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|66000.00
|3863
|2005.07.21 01:26
|sell
|1096
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3864
|2005.07.21 01:26
|modify
|1096
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3865
|2005.07.21 01:26
|s/l
|1096
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|66020.00
�
|3866
|2005.07.21 01:26
|sell
|1097
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3867
|2005.07.21 01:27
|modify
|1097
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3868
|2005.07.21 01:27
|s/l
|1097
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|66040.00
|3869
|2005.07.21 01:27
|sell
|1098
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|3870
|2005.07.21 01:27
|modify
|1098
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
|3871
|2005.07.21 01:27
|s/l
|1098
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|20.00
|66060.00
�
|3872
|2005.07.21 01:27
|sell
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|3873
|2005.07.21 01:27
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|3874
|2005.07.21 01:29
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2118
|3875
|2005.07.21 01:32
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2192
|1.2118
�
|3876
|2005.07.21 01:32
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2191
|1.2118
|3877
|2005.07.21 02:29
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2175
|1.2118
�
|3878
|2005.07.21 02:29
|modify
|1099
|1.00
|1.2198
|1.2172
|1.2118
|3879
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1099
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2118
|260.00
|66320.00
�
|3880
|2005.07.21 02:29
|sell
|1100
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3881
|2005.07.21 02:29
|modify
|1100
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3882
|2005.07.21 02:29
|modify
|1100
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3883
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1100
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66360.00
�
|3884
|2005.07.21 02:29
|sell
|1101
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3885
|2005.07.21 02:29
|modify
|1101
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3886
|2005.07.21 02:29
|modify
|1101
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3887
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1101
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66400.00
�
|3888
|2005.07.21 02:29
|sell
|1102
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3889
|2005.07.21 02:29
|modify
|1102
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3890
|2005.07.21 02:29
|modify
|1102
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3891
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1102
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66440.00
�
|3892
|2005.07.21 02:29
|sell
|1103
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3893
|2005.07.21 02:29
|modify
|1103
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3894
|2005.07.21 02:29
|modify
|1103
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3895
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1103
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66480.00
�
|3896
|2005.07.21 02:29
|sell
|1104
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3897
|2005.07.21 02:29
|modify
|1104
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3898
|2005.07.21 02:29
|modify
|1104
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3899
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1104
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66520.00
�
|3900
|2005.07.21 02:29
|sell
|1105
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3901
|2005.07.21 02:29
|modify
|1105
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3902
|2005.07.21 02:29
|modify
|1105
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3903
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1105
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66560.00
�
|3904
|2005.07.21 02:29
|sell
|1106
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3905
|2005.07.21 02:29
|modify
|1106
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3906
|2005.07.21 02:29
|modify
|1106
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3907
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1106
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66600.00
�
|3908
|2005.07.21 02:29
|sell
|1107
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3909
|2005.07.21 02:29
|modify
|1107
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3910
|2005.07.21 02:29
|modify
|1107
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3911
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1107
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66640.00
�
|3912
|2005.07.21 02:29
|sell
|1108
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3913
|2005.07.21 02:29
|modify
|1108
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3914
|2005.07.21 02:29
|modify
|1108
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3915
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1108
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66680.00
�
|3916
|2005.07.21 02:29
|sell
|1109
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3917
|2005.07.21 02:29
|modify
|1109
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3918
|2005.07.21 02:29
|modify
|1109
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3919
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1109
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66720.00
�
|3920
|2005.07.21 02:29
|sell
|1110
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3921
|2005.07.21 02:29
|modify
|1110
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3922
|2005.07.21 02:29
|modify
|1110
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3923
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1110
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66760.00
�
|3924
|2005.07.21 02:29
|sell
|1111
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3925
|2005.07.21 02:29
|modify
|1111
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3926
|2005.07.21 02:29
|modify
|1111
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3927
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1111
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66800.00
�
|3928
|2005.07.21 02:29
|sell
|1112
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3929
|2005.07.21 02:29
|modify
|1112
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3930
|2005.07.21 02:29
|modify
|1112
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3931
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1112
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66840.00
�
|3932
|2005.07.21 02:29
|sell
|1113
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3933
|2005.07.21 02:29
|modify
|1113
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3934
|2005.07.21 02:29
|modify
|1113
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3935
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1113
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66880.00
�
|3936
|2005.07.21 02:29
|sell
|1114
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3937
|2005.07.21 02:29
|modify
|1114
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3938
|2005.07.21 02:29
|modify
|1114
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3939
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1114
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66920.00
�
|3940
|2005.07.21 02:29
|sell
|1115
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3941
|2005.07.21 02:29
|modify
|1115
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3942
|2005.07.21 02:29
|modify
|1115
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3943
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1115
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|66960.00
�
|3944
|2005.07.21 02:29
|sell
|1116
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3945
|2005.07.21 02:29
|modify
|1116
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3946
|2005.07.21 02:29
|modify
|1116
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3947
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1116
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67000.00
�
|3948
|2005.07.21 02:29
|sell
|1117
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3949
|2005.07.21 02:29
|modify
|1117
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3950
|2005.07.21 02:29
|modify
|1117
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3951
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1117
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67040.00
�
|3952
|2005.07.21 02:29
|sell
|1118
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3953
|2005.07.21 02:29
|modify
|1118
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3954
|2005.07.21 02:29
|modify
|1118
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3955
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1118
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67080.00
�
|3956
|2005.07.21 02:29
|sell
|1119
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3957
|2005.07.21 02:29
|modify
|1119
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3958
|2005.07.21 02:29
|modify
|1119
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3959
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1119
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67120.00
�
|3960
|2005.07.21 02:29
|sell
|1120
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3961
|2005.07.21 02:29
|modify
|1120
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3962
|2005.07.21 02:29
|modify
|1120
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3963
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1120
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67160.00
�
|3964
|2005.07.21 02:29
|sell
|1121
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3965
|2005.07.21 02:29
|modify
|1121
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3966
|2005.07.21 02:29
|modify
|1121
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3967
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1121
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67200.00
�
|3968
|2005.07.21 02:29
|sell
|1122
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3969
|2005.07.21 02:29
|modify
|1122
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3970
|2005.07.21 02:29
|modify
|1122
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3971
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1122
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67240.00
�
|3972
|2005.07.21 02:29
|sell
|1123
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3973
|2005.07.21 02:29
|modify
|1123
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3974
|2005.07.21 02:29
|modify
|1123
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3975
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1123
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67280.00
�
|3976
|2005.07.21 02:29
|sell
|1124
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3977
|2005.07.21 02:29
|modify
|1124
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3978
|2005.07.21 02:29
|modify
|1124
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3979
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1124
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67320.00
�
|3980
|2005.07.21 02:29
|sell
|1125
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3981
|2005.07.21 02:29
|modify
|1125
|1.00
|1.2176
|1.2175
|1.2096
�
|3982
|2005.07.21 02:29
|modify
|1125
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
|3983
|2005.07.21 02:29
|s/l
|1125
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2096
|40.00
|67360.00
�
|3984
|2005.07.21 02:29
|sell
|1126
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
|3985
|2005.07.21 02:32
|modify
|1126
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2096
�
|3986
|2005.07.21 02:42
|modify
|1126
|1.00
|1.2176
|1.2169
|1.2096
|3987
|2005.07.21 02:47
|s/l
|1126
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2096
|70.00
|67430.00
�
|3988
|2005.07.21 02:47
|sell
|1127
|1.00
|1.2168
|1.2218
|1.2088
|3989
|2005.07.21 03:10
|modify
|1127
|1.00
|1.2168
|1.2167
|1.2088
�
|3990
|2005.07.21 03:10
|modify
|1127
|1.00
|1.2168
|1.2166
|1.2088
|3991
|2005.07.21 03:10
|modify
|1127
|1.00
|1.2168
|1.2165
|1.2088
�
|3992
|2005.07.21 04:10
|s/l
|1127
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2088
|30.00
|67460.00
|3993
|2005.07.21 04:10
|sell
|1128
|1.00
|1.2164
|1.2214
|1.2084
�
|3994
|2005.07.21 05:42
|modify
|1128
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|3995
|2005.07.21 05:42
|s/l
|1128
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2084
|0.00
|67460.00
�
|3996
|2005.07.21 05:42
|buy
|1129
|1.00
|1.2164
|1.2114
|1.2264
|3997
|2005.07.21 07:00
|modify
|1129
|1.00
|1.2164
|1.2167
|1.2264
�
|3998
|2005.07.21 07:05
|s/l
|1129
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2264
|30.00
|67490.00
|3999
|2005.07.21 07:05
|sell
|1130
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.2087
�
|4000
|2005.07.21 10:05
|modify
|1130
|1.00
|1.2167
|1.2164
|1.2087
|4001
|2005.07.21 10:07
|modify
|1130
|1.00
|1.2167
|1.2153
|1.2087
�
|4002
|2005.07.21 10:10
|s/l
|1130
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2087
|140.00
|67630.00
|4003
|2005.07.21 10:10
|buy
|1131
|1.00
|1.2156
|1.2106
|1.2256
�
|4004
|2005.07.21 11:05
|modify
|1131
|1.00
|1.2156
|1.2162
|1.2256
|4005
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1131
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2256
|60.00
|67690.00
�
|4006
|2005.07.21 11:05
|sell
|1132
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|4007
|2005.07.21 11:05
|modify
|1132
|1.00
|1.2160
|1.2159
|1.2080
�
|4008
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1132
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2080
|10.00
|67700.00
|4009
|2005.07.21 11:05
|sell
|1133
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4010
|2005.07.21 11:05
|modify
|1133
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4011
|2005.07.21 11:05
|modify
|1133
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4012
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1133
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|67800.00
|4013
|2005.07.21 11:05
|sell
|1134
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4014
|2005.07.21 11:05
|modify
|1134
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4015
|2005.07.21 11:05
|modify
|1134
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4016
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1134
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|67900.00
|4017
|2005.07.21 11:05
|sell
|1135
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4018
|2005.07.21 11:05
|modify
|1135
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4019
|2005.07.21 11:05
|modify
|1135
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4020
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1135
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68000.00
|4021
|2005.07.21 11:05
|sell
|1136
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4022
|2005.07.21 11:05
|modify
|1136
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4023
|2005.07.21 11:05
|modify
|1136
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4024
|2005.07.21 11:05
|s/l
|1136
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68100.00
|4025
|2005.07.21 11:05
|sell
|1137
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4026
|2005.07.21 11:05
|modify
|1137
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4027
|2005.07.21 11:05
|modify
|1137
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4028
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1137
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68200.00
|4029
|2005.07.21 11:06
|sell
|1138
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4030
|2005.07.21 11:06
|modify
|1138
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4031
|2005.07.21 11:06
|modify
|1138
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4032
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1138
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68300.00
|4033
|2005.07.21 11:06
|sell
|1139
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4034
|2005.07.21 11:06
|modify
|1139
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4035
|2005.07.21 11:06
|modify
|1139
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4036
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1139
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68400.00
|4037
|2005.07.21 11:06
|sell
|1140
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4038
|2005.07.21 11:06
|modify
|1140
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4039
|2005.07.21 11:06
|modify
|1140
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4040
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1140
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68500.00
|4041
|2005.07.21 11:06
|sell
|1141
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4042
|2005.07.21 11:06
|modify
|1141
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4043
|2005.07.21 11:06
|modify
|1141
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4044
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1141
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68600.00
|4045
|2005.07.21 11:06
|sell
|1142
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4046
|2005.07.21 11:06
|modify
|1142
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4047
|2005.07.21 11:06
|modify
|1142
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4048
|2005.07.21 11:06
|s/l
|1142
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68700.00
|4049
|2005.07.21 11:06
|sell
|1143
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4050
|2005.07.21 11:06
|modify
|1143
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4051
|2005.07.21 11:06
|modify
|1143
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4052
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1143
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68800.00
|4053
|2005.07.21 11:07
|sell
|1144
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4054
|2005.07.21 11:07
|modify
|1144
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4055
|2005.07.21 11:07
|modify
|1144
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4056
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1144
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|68900.00
|4057
|2005.07.21 11:07
|sell
|1145
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4058
|2005.07.21 11:07
|modify
|1145
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|4059
|2005.07.21 11:07
|modify
|1145
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2089
�
|4060
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1145
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2089
|100.00
|69000.00
|4061
|2005.07.21 11:07
|sell
|1146
|1.00
|1.2169
|1.2219
|1.2089
�
|4062
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1146
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2089
|-500.00
|68500.00
|4063
|2005.07.21 11:07
|sell
|1147
|1.00
|1.2236
|1.2286
|1.2156
�
|4064
|2005.07.21 11:07
|modify
|1147
|1.00
|1.2236
|1.2225
|1.2156
|4065
|2005.07.21 11:07
|modify
|1147
|1.00
|1.2236
|1.2222
|1.2156
�
|4066
|2005.07.21 11:07
|modify
|1147
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2156
|4067
|2005.07.21 11:07
|modify
|1147
|1.00
|1.2236
|1.2194
|1.2156
�
|4068
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1147
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2156
|420.00
|68920.00
|4069
|2005.07.21 11:07
|sell
|1148
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4070
|2005.07.21 11:07
|modify
|1148
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4071
|2005.07.21 11:07
|modify
|1148
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4072
|2005.07.21 11:07
|modify
|1148
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4073
|2005.07.21 11:07
|s/l
|1148
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|69200.00
�
|4074
|2005.07.21 11:07
|sell
|1149
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4075
|2005.07.21 11:07
|modify
|1149
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4076
|2005.07.21 11:07
|modify
|1149
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4077
|2005.07.21 11:07
|modify
|1149
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4078
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1149
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|69480.00
|4079
|2005.07.21 11:08
|sell
|1150
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4080
|2005.07.21 11:08
|modify
|1150
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4081
|2005.07.21 11:08
|modify
|1150
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4082
|2005.07.21 11:08
|modify
|1150
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4083
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1150
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|69760.00
�
|4084
|2005.07.21 11:08
|sell
|1151
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4085
|2005.07.21 11:08
|modify
|1151
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4086
|2005.07.21 11:08
|modify
|1151
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4087
|2005.07.21 11:08
|modify
|1151
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4088
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1151
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|70040.00
|4089
|2005.07.21 11:08
|sell
|1152
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4090
|2005.07.21 11:08
|modify
|1152
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4091
|2005.07.21 11:08
|modify
|1152
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4092
|2005.07.21 11:08
|modify
|1152
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4093
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1152
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|70320.00
�
|4094
|2005.07.21 11:08
|sell
|1153
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4095
|2005.07.21 11:08
|modify
|1153
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4096
|2005.07.21 11:08
|modify
|1153
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4097
|2005.07.21 11:08
|modify
|1153
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4098
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1153
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|70600.00
|4099
|2005.07.21 11:08
|sell
|1154
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4100
|2005.07.21 11:08
|modify
|1154
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4101
|2005.07.21 11:08
|modify
|1154
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4102
|2005.07.21 11:08
|modify
|1154
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4103
|2005.07.21 11:08
|s/l
|1154
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|70880.00
�
|4104
|2005.07.21 11:08
|sell
|1155
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4105
|2005.07.21 11:08
|modify
|1155
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4106
|2005.07.21 11:08
|modify
|1155
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4107
|2005.07.21 11:08
|modify
|1155
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4108
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1155
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|71160.00
|4109
|2005.07.21 11:09
|sell
|1156
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4110
|2005.07.21 11:09
|modify
|1156
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4111
|2005.07.21 11:09
|modify
|1156
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4112
|2005.07.21 11:09
|modify
|1156
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4113
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1156
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|71440.00
�
|4114
|2005.07.21 11:09
|sell
|1157
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4115
|2005.07.21 11:09
|modify
|1157
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4116
|2005.07.21 11:09
|modify
|1157
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4117
|2005.07.21 11:09
|modify
|1157
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4118
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1157
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|71720.00
|4119
|2005.07.21 11:09
|sell
|1158
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4120
|2005.07.21 11:09
|modify
|1158
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4121
|2005.07.21 11:09
|modify
|1158
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4122
|2005.07.21 11:09
|modify
|1158
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4123
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1158
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|72000.00
�
|4124
|2005.07.21 11:09
|sell
|1159
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4125
|2005.07.21 11:09
|modify
|1159
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
�
|4126
|2005.07.21 11:09
|modify
|1159
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
|4127
|2005.07.21 11:09
|modify
|1159
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
�
|4128
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1159
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|72280.00
|4129
|2005.07.21 11:09
|sell
|1160
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
�
|4130
|2005.07.21 11:09
|modify
|1160
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2142
|4131
|2005.07.21 11:09
|modify
|1160
|1.00
|1.2222
|1.2206
|1.2142
�
|4132
|2005.07.21 11:09
|modify
|1160
|1.00
|1.2222
|1.2194
|1.2142
|4133
|2005.07.21 11:09
|s/l
|1160
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2142
|280.00
|72560.00
�
|4134
|2005.07.21 11:09
|sell
|1161
|1.00
|1.2222
|1.2272
|1.2142
|4135
|2005.07.21 11:10
|modify
|1161
|1.00
|1.2222
|1.2209
|1.2142
�
|4136
|2005.07.21 11:10
|modify
|1161
|1.00
|1.2222
|1.2205
|1.2142
|4137
|2005.07.21 11:10
|modify
|1161
|1.00
|1.2222
|1.2180
|1.2142
�
|4138
|2005.07.21 11:10
|modify
|1161
|1.00
|1.2222
|1.2161
|1.2142
|4139
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1161
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2142
|610.00
|73170.00
�
|4140
|2005.07.21 11:10
|sell
|1162
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4141
|2005.07.21 11:10
|modify
|1162
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4142
|2005.07.21 11:10
|modify
|1162
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4143
|2005.07.21 11:10
|modify
|1162
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4144
|2005.07.21 11:10
|modify
|1162
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4145
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1162
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|73700.00
�
|4146
|2005.07.21 11:10
|sell
|1163
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4147
|2005.07.21 11:10
|modify
|1163
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4148
|2005.07.21 11:10
|modify
|1163
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4149
|2005.07.21 11:10
|modify
|1163
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4150
|2005.07.21 11:10
|modify
|1163
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4151
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1163
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|74230.00
�
|4152
|2005.07.21 11:10
|sell
|1164
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4153
|2005.07.21 11:10
|modify
|1164
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4154
|2005.07.21 11:10
|modify
|1164
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4155
|2005.07.21 11:10
|modify
|1164
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4156
|2005.07.21 11:10
|modify
|1164
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4157
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1164
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|74760.00
�
|4158
|2005.07.21 11:10
|sell
|1165
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4159
|2005.07.21 11:10
|modify
|1165
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4160
|2005.07.21 11:10
|modify
|1165
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4161
|2005.07.21 11:10
|modify
|1165
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4162
|2005.07.21 11:10
|modify
|1165
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4163
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1165
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|75290.00
�
|4164
|2005.07.21 11:10
|sell
|1166
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4165
|2005.07.21 11:10
|modify
|1166
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4166
|2005.07.21 11:10
|modify
|1166
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4167
|2005.07.21 11:10
|modify
|1166
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4168
|2005.07.21 11:10
|modify
|1166
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4169
|2005.07.21 11:10
|s/l
|1166
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|75820.00
�
|4170
|2005.07.21 11:10
|sell
|1167
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4171
|2005.07.21 11:11
|modify
|1167
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4172
|2005.07.21 11:11
|modify
|1167
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4173
|2005.07.21 11:11
|modify
|1167
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4174
|2005.07.21 11:11
|modify
|1167
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4175
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1167
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|76350.00
�
|4176
|2005.07.21 11:11
|sell
|1168
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4177
|2005.07.21 11:11
|modify
|1168
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4178
|2005.07.21 11:11
|modify
|1168
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4179
|2005.07.21 11:11
|modify
|1168
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4180
|2005.07.21 11:11
|modify
|1168
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4181
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1168
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|76880.00
�
|4182
|2005.07.21 11:11
|sell
|1169
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4183
|2005.07.21 11:11
|modify
|1169
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4184
|2005.07.21 11:11
|modify
|1169
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4185
|2005.07.21 11:11
|modify
|1169
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4186
|2005.07.21 11:11
|modify
|1169
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4187
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1169
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|77410.00
�
|4188
|2005.07.21 11:11
|sell
|1170
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4189
|2005.07.21 11:11
|modify
|1170
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4190
|2005.07.21 11:11
|modify
|1170
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4191
|2005.07.21 11:11
|modify
|1170
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4192
|2005.07.21 11:11
|modify
|1170
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4193
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1170
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|77940.00
�
|4194
|2005.07.21 11:11
|sell
|1171
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4195
|2005.07.21 11:11
|modify
|1171
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4196
|2005.07.21 11:11
|modify
|1171
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4197
|2005.07.21 11:11
|modify
|1171
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4198
|2005.07.21 11:11
|modify
|1171
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4199
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1171
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|78470.00
�
|4200
|2005.07.21 11:11
|sell
|1172
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4201
|2005.07.21 11:11
|modify
|1172
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4202
|2005.07.21 11:11
|modify
|1172
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4203
|2005.07.21 11:11
|modify
|1172
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4204
|2005.07.21 11:11
|modify
|1172
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4205
|2005.07.21 11:11
|s/l
|1172
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|79000.00
�
|4206
|2005.07.21 11:11
|sell
|1173
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4207
|2005.07.21 11:12
|modify
|1173
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4208
|2005.07.21 11:12
|modify
|1173
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4209
|2005.07.21 11:12
|modify
|1173
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4210
|2005.07.21 11:12
|modify
|1173
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4211
|2005.07.21 11:12
|s/l
|1173
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|79530.00
�
|4212
|2005.07.21 11:12
|sell
|1174
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4213
|2005.07.21 11:12
|modify
|1174
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4214
|2005.07.21 11:12
|modify
|1174
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2134
|4215
|2005.07.21 11:12
|modify
|1174
|1.00
|1.2214
|1.2180
|1.2134
�
|4216
|2005.07.21 11:12
|modify
|1174
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4217
|2005.07.21 11:12
|s/l
|1174
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2134
|530.00
|80060.00
�
|4218
|2005.07.21 11:12
|sell
|1175
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|4219
|2005.07.21 11:12
|modify
|1175
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|4220
|2005.07.21 11:12
|modify
|1175
|1.00
|1.2214
|1.2161
|1.2134
|4221
|2005.07.21 11:22
|modify
|1175
|1.00
|1.2214
|1.2160
|1.2134
�
|4222
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1175
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2134
|540.00
|80600.00
|4223
|2005.07.21 11:25
|sell
|1176
|1.00
|1.2187
|1.2237
|1.2107
�
|4224
|2005.07.21 11:25
|modify
|1176
|1.00
|1.2187
|1.2179
|1.2107
|4225
|2005.07.21 11:25
|modify
|1176
|1.00
|1.2187
|1.2160
|1.2107
�
|4226
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1176
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2107
|270.00
|80870.00
|4227
|2005.07.21 11:25
|sell
|1177
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4228
|2005.07.21 11:25
|modify
|1177
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4229
|2005.07.21 11:25
|modify
|1177
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4230
|2005.07.21 11:25
|modify
|1177
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4231
|2005.07.21 11:25
|modify
|1177
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4232
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1177
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|81400.00
|4233
|2005.07.21 11:25
|sell
|1178
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4234
|2005.07.21 11:25
|modify
|1178
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4235
|2005.07.21 11:25
|modify
|1178
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4236
|2005.07.21 11:25
|modify
|1178
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4237
|2005.07.21 11:25
|modify
|1178
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4238
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1178
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|81930.00
|4239
|2005.07.21 11:25
|sell
|1179
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4240
|2005.07.21 11:25
|modify
|1179
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4241
|2005.07.21 11:25
|modify
|1179
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4242
|2005.07.21 11:25
|modify
|1179
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4243
|2005.07.21 11:25
|modify
|1179
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4244
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1179
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|82460.00
|4245
|2005.07.21 11:25
|sell
|1180
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4246
|2005.07.21 11:25
|modify
|1180
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4247
|2005.07.21 11:25
|modify
|1180
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4248
|2005.07.21 11:25
|modify
|1180
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4249
|2005.07.21 11:25
|modify
|1180
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4250
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1180
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|82990.00
|4251
|2005.07.21 11:25
|sell
|1181
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4252
|2005.07.21 11:25
|modify
|1181
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4253
|2005.07.21 11:25
|modify
|1181
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4254
|2005.07.21 11:25
|modify
|1181
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4255
|2005.07.21 11:25
|modify
|1181
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4256
|2005.07.21 11:25
|s/l
|1181
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|83520.00
|4257
|2005.07.21 11:25
|sell
|1182
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4258
|2005.07.21 11:25
|modify
|1182
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4259
|2005.07.21 11:26
|modify
|1182
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4260
|2005.07.21 11:26
|modify
|1182
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4261
|2005.07.21 11:26
|modify
|1182
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4262
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1182
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|84050.00
|4263
|2005.07.21 11:26
|sell
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4264
|2005.07.21 11:26
|modify
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4265
|2005.07.21 11:26
|modify
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4266
|2005.07.21 11:26
|modify
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4267
|2005.07.21 11:26
|modify
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4268
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1183
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|84580.00
|4269
|2005.07.21 11:26
|sell
|1184
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4270
|2005.07.21 11:26
|modify
|1184
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4271
|2005.07.21 11:26
|modify
|1184
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4272
|2005.07.21 11:26
|modify
|1184
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4273
|2005.07.21 11:26
|modify
|1184
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4274
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1184
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|85110.00
|4275
|2005.07.21 11:26
|sell
|1185
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4276
|2005.07.21 11:26
|modify
|1185
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4277
|2005.07.21 11:26
|modify
|1185
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4278
|2005.07.21 11:26
|modify
|1185
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4279
|2005.07.21 11:26
|modify
|1185
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4280
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1185
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|85640.00
|4281
|2005.07.21 11:26
|sell
|1186
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4282
|2005.07.21 11:26
|modify
|1186
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4283
|2005.07.21 11:26
|modify
|1186
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4284
|2005.07.21 11:26
|modify
|1186
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4285
|2005.07.21 11:26
|modify
|1186
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4286
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1186
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|86170.00
|4287
|2005.07.21 11:26
|sell
|1187
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4288
|2005.07.21 11:26
|modify
|1187
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4289
|2005.07.21 11:26
|modify
|1187
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4290
|2005.07.21 11:26
|modify
|1187
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4291
|2005.07.21 11:26
|modify
|1187
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4292
|2005.07.21 11:26
|s/l
|1187
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|86700.00
|4293
|2005.07.21 11:26
|sell
|1188
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4294
|2005.07.21 11:26
|modify
|1188
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4295
|2005.07.21 11:27
|modify
|1188
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4296
|2005.07.21 11:27
|modify
|1188
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4297
|2005.07.21 11:27
|modify
|1188
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4298
|2005.07.21 11:27
|s/l
|1188
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|87230.00
|4299
|2005.07.21 11:27
|sell
|1189
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4300
|2005.07.21 11:27
|modify
|1189
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4301
|2005.07.21 11:27
|modify
|1189
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4302
|2005.07.21 11:27
|modify
|1189
|1.00
|1.2213
|1.2179
|1.2133
|4303
|2005.07.21 11:27
|modify
|1189
|1.00
|1.2213
|1.2160
|1.2133
�
|4304
|2005.07.21 11:27
|s/l
|1189
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2133
|530.00
|87760.00
|4305
|2005.07.21 11:27
|sell
|1190
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
�
|4306
|2005.07.21 11:27
|modify
|1190
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4307
|2005.07.21 11:27
|modify
|1190
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2133
�
|4308
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1190
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2133
|90.00
|87850.00
|4309
|2005.07.21 11:29
|sell
|1191
|1.00
|1.2235
|1.2285
|1.2155
�
|4310
|2005.07.21 11:29
|modify
|1191
|1.00
|1.2235
|1.2179
|1.2155
|4311
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1191
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2155
|560.00
|88410.00
�
|4312
|2005.07.21 11:29
|sell
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4313
|2005.07.21 11:29
|modify
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4314
|2005.07.21 11:29
|modify
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4315
|2005.07.21 11:29
|modify
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4316
|2005.07.21 11:29
|modify
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4317
|2005.07.21 11:29
|modify
|1192
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4318
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1192
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|88800.00
|4319
|2005.07.21 11:29
|sell
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4320
|2005.07.21 11:29
|modify
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4321
|2005.07.21 11:29
|modify
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4322
|2005.07.21 11:29
|modify
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4323
|2005.07.21 11:29
|modify
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4324
|2005.07.21 11:29
|modify
|1193
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4325
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1193
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|89190.00
�
|4326
|2005.07.21 11:29
|sell
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4327
|2005.07.21 11:29
|modify
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4328
|2005.07.21 11:29
|modify
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4329
|2005.07.21 11:29
|modify
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4330
|2005.07.21 11:29
|modify
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4331
|2005.07.21 11:29
|modify
|1194
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4332
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1194
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|89580.00
|4333
|2005.07.21 11:29
|sell
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4334
|2005.07.21 11:29
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4335
|2005.07.21 11:29
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4336
|2005.07.21 11:29
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4337
|2005.07.21 11:29
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4338
|2005.07.21 11:29
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4339
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1195
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|89970.00
�
|4340
|2005.07.21 11:29
|sell
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4341
|2005.07.21 11:29
|modify
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4342
|2005.07.21 11:29
|modify
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4343
|2005.07.21 11:29
|modify
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4344
|2005.07.21 11:29
|modify
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4345
|2005.07.21 11:29
|modify
|1196
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4346
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1196
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|90360.00
|4347
|2005.07.21 11:29
|sell
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4348
|2005.07.21 11:29
|modify
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4349
|2005.07.21 11:29
|modify
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4350
|2005.07.21 11:29
|modify
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4351
|2005.07.21 11:29
|modify
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4352
|2005.07.21 11:29
|modify
|1197
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4353
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1197
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|90750.00
�
|4354
|2005.07.21 11:29
|sell
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4355
|2005.07.21 11:29
|modify
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4356
|2005.07.21 11:29
|modify
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4357
|2005.07.21 11:29
|modify
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4358
|2005.07.21 11:29
|modify
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4359
|2005.07.21 11:29
|modify
|1198
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4360
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1198
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|91140.00
|4361
|2005.07.21 11:29
|sell
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4362
|2005.07.21 11:29
|modify
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4363
|2005.07.21 11:29
|modify
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4364
|2005.07.21 11:29
|modify
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4365
|2005.07.21 11:29
|modify
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4366
|2005.07.21 11:29
|modify
|1199
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4367
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1199
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|91530.00
�
|4368
|2005.07.21 11:29
|sell
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4369
|2005.07.21 11:29
|modify
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4370
|2005.07.21 11:29
|modify
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4371
|2005.07.21 11:29
|modify
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4372
|2005.07.21 11:29
|modify
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4373
|2005.07.21 11:29
|modify
|1200
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4374
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1200
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|91920.00
|4375
|2005.07.21 11:29
|sell
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4376
|2005.07.21 11:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4377
|2005.07.21 11:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4378
|2005.07.21 11:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4379
|2005.07.21 11:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4380
|2005.07.21 11:29
|modify
|1201
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4381
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1201
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|92310.00
�
|4382
|2005.07.21 11:29
|sell
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4383
|2005.07.21 11:29
|modify
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4384
|2005.07.21 11:29
|modify
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4385
|2005.07.21 11:29
|modify
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4386
|2005.07.21 11:29
|modify
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4387
|2005.07.21 11:29
|modify
|1202
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4388
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1202
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|92700.00
|4389
|2005.07.21 11:29
|sell
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4390
|2005.07.21 11:29
|modify
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4391
|2005.07.21 11:29
|modify
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4392
|2005.07.21 11:29
|modify
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4393
|2005.07.21 11:29
|modify
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4394
|2005.07.21 11:29
|modify
|1203
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4395
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1203
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|93090.00
�
|4396
|2005.07.21 11:29
|sell
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4397
|2005.07.21 11:29
|modify
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4398
|2005.07.21 11:29
|modify
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4399
|2005.07.21 11:29
|modify
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4400
|2005.07.21 11:29
|modify
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4401
|2005.07.21 11:29
|modify
|1204
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4402
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1204
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|93480.00
|4403
|2005.07.21 11:29
|sell
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4404
|2005.07.21 11:29
|modify
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4405
|2005.07.21 11:29
|modify
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4406
|2005.07.21 11:29
|modify
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4407
|2005.07.21 11:29
|modify
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4408
|2005.07.21 11:29
|modify
|1205
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4409
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1205
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|93870.00
�
|4410
|2005.07.21 11:29
|sell
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4411
|2005.07.21 11:29
|modify
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4412
|2005.07.21 11:29
|modify
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4413
|2005.07.21 11:29
|modify
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4414
|2005.07.21 11:29
|modify
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4415
|2005.07.21 11:29
|modify
|1206
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4416
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1206
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|94260.00
|4417
|2005.07.21 11:29
|sell
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4418
|2005.07.21 11:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4419
|2005.07.21 11:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4420
|2005.07.21 11:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4421
|2005.07.21 11:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4422
|2005.07.21 11:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4423
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1207
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|94650.00
�
|4424
|2005.07.21 11:29
|sell
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4425
|2005.07.21 11:29
|modify
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4426
|2005.07.21 11:29
|modify
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4427
|2005.07.21 11:29
|modify
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4428
|2005.07.21 11:29
|modify
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4429
|2005.07.21 11:29
|modify
|1208
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4430
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1208
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|95040.00
|4431
|2005.07.21 11:29
|sell
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4432
|2005.07.21 11:29
|modify
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4433
|2005.07.21 11:29
|modify
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4434
|2005.07.21 11:29
|modify
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4435
|2005.07.21 11:29
|modify
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4436
|2005.07.21 11:29
|modify
|1209
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4437
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1209
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|95430.00
�
|4438
|2005.07.21 11:29
|sell
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4439
|2005.07.21 11:29
|modify
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4440
|2005.07.21 11:29
|modify
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4441
|2005.07.21 11:29
|modify
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4442
|2005.07.21 11:29
|modify
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4443
|2005.07.21 11:29
|modify
|1210
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4444
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1210
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|95820.00
|4445
|2005.07.21 11:29
|sell
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4446
|2005.07.21 11:29
|modify
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4447
|2005.07.21 11:29
|modify
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4448
|2005.07.21 11:29
|modify
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4449
|2005.07.21 11:29
|modify
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4450
|2005.07.21 11:29
|modify
|1211
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4451
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1211
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|96210.00
�
|4452
|2005.07.21 11:29
|sell
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4453
|2005.07.21 11:29
|modify
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4454
|2005.07.21 11:29
|modify
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4455
|2005.07.21 11:29
|modify
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4456
|2005.07.21 11:29
|modify
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4457
|2005.07.21 11:29
|modify
|1212
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4458
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1212
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|96600.00
|4459
|2005.07.21 11:29
|sell
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4460
|2005.07.21 11:29
|modify
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4461
|2005.07.21 11:29
|modify
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4462
|2005.07.21 11:29
|modify
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4463
|2005.07.21 11:29
|modify
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4464
|2005.07.21 11:29
|modify
|1213
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4465
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1213
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|96990.00
�
|4466
|2005.07.21 11:29
|sell
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4467
|2005.07.21 11:29
|modify
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4468
|2005.07.21 11:29
|modify
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4469
|2005.07.21 11:29
|modify
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4470
|2005.07.21 11:29
|modify
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4471
|2005.07.21 11:29
|modify
|1214
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4472
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1214
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|97380.00
|4473
|2005.07.21 11:29
|sell
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4474
|2005.07.21 11:29
|modify
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4475
|2005.07.21 11:29
|modify
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4476
|2005.07.21 11:29
|modify
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4477
|2005.07.21 11:29
|modify
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4478
|2005.07.21 11:29
|modify
|1215
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4479
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1215
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|97770.00
�
|4480
|2005.07.21 11:29
|sell
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4481
|2005.07.21 11:29
|modify
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4482
|2005.07.21 11:29
|modify
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4483
|2005.07.21 11:29
|modify
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4484
|2005.07.21 11:29
|modify
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4485
|2005.07.21 11:29
|modify
|1216
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4486
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1216
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|98160.00
|4487
|2005.07.21 11:29
|sell
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4488
|2005.07.21 11:29
|modify
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4489
|2005.07.21 11:29
|modify
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4490
|2005.07.21 11:29
|modify
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4491
|2005.07.21 11:29
|modify
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4492
|2005.07.21 11:29
|modify
|1217
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4493
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1217
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|98550.00
�
|4494
|2005.07.21 11:29
|sell
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4495
|2005.07.21 11:29
|modify
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
�
|4496
|2005.07.21 11:29
|modify
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
|4497
|2005.07.21 11:29
|modify
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
�
|4498
|2005.07.21 11:29
|modify
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
|4499
|2005.07.21 11:29
|modify
|1218
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4500
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1218
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|98940.00
|4501
|2005.07.21 11:29
|sell
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
�
|4502
|2005.07.21 11:29
|modify
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2138
|4503
|2005.07.21 11:29
|modify
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2138
�
|4504
|2005.07.21 11:29
|modify
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2194
|1.2138
|4505
|2005.07.21 11:29
|modify
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2189
|1.2138
�
|4506
|2005.07.21 11:29
|modify
|1219
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
|4507
|2005.07.21 11:29
|s/l
|1219
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|99330.00
�
|4508
|2005.07.21 11:29
|sell
|1220
|1.00
|1.2218
|1.2268
|1.2138
|4509
|2005.07.21 11:32
|modify
|1220
|1.00
|1.2218
|1.2179
|1.2138
�
|4510
|2005.07.21 11:32
|s/l
|1220
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2138
|390.00
|99720.00
|4511
|2005.07.21 11:32
|sell
|1221
|1.00
|1.2245
|1.2295
|1.2165
�
|4512
|2005.07.21 11:32
|modify
|1221
|1.00
|1.2245
|1.2223
|1.2165
|4513
|2005.07.21 11:32
|modify
|1221
|1.00
|1.2245
|1.2218
|1.2165
�
|4514
|2005.07.21 11:32
|modify
|1221
|1.00
|1.2245
|1.2196
|1.2165
|4515
|2005.07.21 11:32
|modify
|1221
|1.00
|1.2245
|1.2190
|1.2165
�
|4516
|2005.07.21 11:32
|t/p
|1221
|1.00
|1.2165
|1.2190
|1.2165
|800.00
|100520.00
|4517
|2005.07.21 11:32
|sell
|1222
|1.00
|1.2162
|1.2212
|1.2082
�
|4518
|2005.07.21 11:32
|s/l
|1222
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2082
|-500.00
|100020.00
|4519
|2005.07.21 11:32
|sell
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4520
|2005.07.21 11:32
|modify
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4521
|2005.07.21 11:32
|modify
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4522
|2005.07.21 11:32
|modify
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4523
|2005.07.21 11:32
|modify
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4524
|2005.07.21 11:32
|modify
|1223
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4525
|2005.07.21 11:32
|s/l
|1223
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|100480.00
�
|4526
|2005.07.21 11:32
|sell
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4527
|2005.07.21 11:32
|modify
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4528
|2005.07.21 11:32
|modify
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4529
|2005.07.21 11:32
|modify
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4530
|2005.07.21 11:32
|modify
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4531
|2005.07.21 11:32
|modify
|1224
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4532
|2005.07.21 11:32
|s/l
|1224
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|100940.00
|4533
|2005.07.21 11:32
|sell
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4534
|2005.07.21 11:33
|modify
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4535
|2005.07.21 11:33
|modify
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4536
|2005.07.21 11:33
|modify
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4537
|2005.07.21 11:33
|modify
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4538
|2005.07.21 11:33
|modify
|1225
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4539
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1225
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|101400.00
�
|4540
|2005.07.21 11:33
|sell
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4541
|2005.07.21 11:33
|modify
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4542
|2005.07.21 11:33
|modify
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4543
|2005.07.21 11:33
|modify
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4544
|2005.07.21 11:33
|modify
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4545
|2005.07.21 11:33
|modify
|1226
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4546
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1226
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|101860.00
|4547
|2005.07.21 11:33
|sell
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4548
|2005.07.21 11:33
|modify
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4549
|2005.07.21 11:33
|modify
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4550
|2005.07.21 11:33
|modify
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4551
|2005.07.21 11:33
|modify
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4552
|2005.07.21 11:33
|modify
|1227
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4553
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1227
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|102320.00
�
|4554
|2005.07.21 11:33
|sell
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4555
|2005.07.21 11:33
|modify
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4556
|2005.07.21 11:33
|modify
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4557
|2005.07.21 11:33
|modify
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4558
|2005.07.21 11:33
|modify
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4559
|2005.07.21 11:33
|modify
|1228
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4560
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1228
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|102780.00
|4561
|2005.07.21 11:33
|sell
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4562
|2005.07.21 11:33
|modify
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4563
|2005.07.21 11:33
|modify
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4564
|2005.07.21 11:33
|modify
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4565
|2005.07.21 11:33
|modify
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4566
|2005.07.21 11:33
|modify
|1229
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4567
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1229
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|103240.00
�
|4568
|2005.07.21 11:33
|sell
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4569
|2005.07.21 11:33
|modify
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4570
|2005.07.21 11:33
|modify
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4571
|2005.07.21 11:33
|modify
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4572
|2005.07.21 11:33
|modify
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4573
|2005.07.21 11:33
|modify
|1230
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4574
|2005.07.21 11:33
|s/l
|1230
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|103700.00
|4575
|2005.07.21 11:33
|sell
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4576
|2005.07.21 11:34
|modify
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4577
|2005.07.21 11:34
|modify
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4578
|2005.07.21 11:34
|modify
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4579
|2005.07.21 11:34
|modify
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4580
|2005.07.21 11:34
|modify
|1231
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4581
|2005.07.21 11:34
|s/l
|1231
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|104160.00
�
|4582
|2005.07.21 11:34
|sell
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4583
|2005.07.21 11:34
|modify
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4584
|2005.07.21 11:34
|modify
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4585
|2005.07.21 11:34
|modify
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4586
|2005.07.21 11:34
|modify
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4587
|2005.07.21 11:34
|modify
|1232
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4588
|2005.07.21 11:34
|s/l
|1232
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|104620.00
|4589
|2005.07.21 11:34
|sell
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4590
|2005.07.21 11:34
|modify
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4591
|2005.07.21 11:34
|modify
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4592
|2005.07.21 11:34
|modify
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4593
|2005.07.21 11:34
|modify
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4594
|2005.07.21 11:34
|modify
|1233
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4595
|2005.07.21 11:34
|s/l
|1233
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|105080.00
�
|4596
|2005.07.21 11:34
|sell
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4597
|2005.07.21 11:34
|modify
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
�
|4598
|2005.07.21 11:34
|modify
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4599
|2005.07.21 11:34
|modify
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
�
|4600
|2005.07.21 11:34
|modify
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
|4601
|2005.07.21 11:34
|modify
|1234
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
�
|4602
|2005.07.21 11:34
|s/l
|1234
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|105540.00
|4603
|2005.07.21 11:34
|sell
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
�
|4604
|2005.07.21 11:34
|modify
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2145
|4605
|2005.07.21 11:34
|modify
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
�
|4606
|2005.07.21 11:34
|modify
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2196
|1.2145
|4607
|2005.07.21 11:34
|modify
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2145
�
|4608
|2005.07.21 11:34
|modify
|1235
|1.00
|1.2225
|1.2179
|1.2145
|4609
|2005.07.21 11:34
|s/l
|1235
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2145
|460.00
|106000.00
�
|4610
|2005.07.21 11:34
|sell
|1236
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2145
|4611
|2005.07.21 11:52
|modify
|1236
|1.00
|1.2225
|1.2220
|1.2145
�
|4612
|2005.07.21 11:52
|modify
|1236
|1.00
|1.2225
|1.2218
|1.2145
|4613
|2005.07.21 11:52
|modify
|1236
|1.00
|1.2225
|1.2215
|1.2145
�
|4614
|2005.07.21 11:52
|s/l
|1236
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2145
|100.00
|106100.00
|4615
|2005.07.21 11:52
|sell
|1237
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4616
|2005.07.21 11:52
|modify
|1237
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4617
|2005.07.21 11:52
|s/l
|1237
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4618
|2005.07.21 11:52
|sell
|1238
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4619
|2005.07.21 11:52
|modify
|1238
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4620
|2005.07.21 11:52
|s/l
|1238
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4621
|2005.07.21 11:52
|sell
|1239
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4622
|2005.07.21 11:53
|modify
|1239
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4623
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1239
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4624
|2005.07.21 11:53
|sell
|1240
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4625
|2005.07.21 11:53
|modify
|1240
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4626
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1240
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4627
|2005.07.21 11:53
|sell
|1241
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4628
|2005.07.21 11:53
|modify
|1241
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4629
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1241
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4630
|2005.07.21 11:53
|sell
|1242
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4631
|2005.07.21 11:53
|modify
|1242
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4632
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1242
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4633
|2005.07.21 11:53
|sell
|1243
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4634
|2005.07.21 11:53
|modify
|1243
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4635
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1243
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4636
|2005.07.21 11:53
|sell
|1244
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4637
|2005.07.21 11:53
|modify
|1244
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4638
|2005.07.21 11:53
|s/l
|1244
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4639
|2005.07.21 11:53
|sell
|1245
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4640
|2005.07.21 11:54
|modify
|1245
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4641
|2005.07.21 11:54
|s/l
|1245
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4642
|2005.07.21 11:54
|sell
|1246
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4643
|2005.07.21 11:54
|modify
|1246
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4644
|2005.07.21 11:54
|s/l
|1246
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4645
|2005.07.21 11:54
|sell
|1247
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4646
|2005.07.21 11:54
|modify
|1247
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4647
|2005.07.21 11:54
|s/l
|1247
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4648
|2005.07.21 11:54
|sell
|1248
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4649
|2005.07.21 11:54
|modify
|1248
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4650
|2005.07.21 11:54
|s/l
|1248
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
|4651
|2005.07.21 11:54
|sell
|1249
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
�
|4652
|2005.07.21 11:54
|modify
|1249
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|4653
|2005.07.21 11:54
|s/l
|1249
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
|0.00
|106100.00
�
|4654
|2005.07.21 11:54
|sell
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|4655
|2005.07.21 11:54
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2135
�
|4656
|2005.07.21 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2208
|1.2135
|4657
|2005.07.21 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2206
|1.2135
�
|4658
|2005.07.21 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2205
|1.2135
|4659
|2005.07.21 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2202
|1.2135
�
|4660
|2005.07.21 12:00
|modify
|1250
|1.00
|1.2215
|1.2201
|1.2135
|4661
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1250
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2135
|140.00
|106240.00
�
|4662
|2005.07.21 12:00
|sell
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4663
|2005.07.21 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4664
|2005.07.21 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4665
|2005.07.21 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4666
|2005.07.21 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4667
|2005.07.21 12:00
|modify
|1251
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4668
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1251
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106350.00
|4669
|2005.07.21 12:00
|sell
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4670
|2005.07.21 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4671
|2005.07.21 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4672
|2005.07.21 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4673
|2005.07.21 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4674
|2005.07.21 12:00
|modify
|1252
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4675
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1252
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106460.00
�
|4676
|2005.07.21 12:00
|sell
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4677
|2005.07.21 12:00
|modify
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4678
|2005.07.21 12:00
|modify
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4679
|2005.07.21 12:00
|modify
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4680
|2005.07.21 12:00
|modify
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4681
|2005.07.21 12:00
|modify
|1253
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4682
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1253
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106570.00
|4683
|2005.07.21 12:00
|sell
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4684
|2005.07.21 12:00
|modify
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4685
|2005.07.21 12:00
|modify
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4686
|2005.07.21 12:00
|modify
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4687
|2005.07.21 12:00
|modify
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4688
|2005.07.21 12:00
|modify
|1254
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4689
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1254
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106680.00
�
|4690
|2005.07.21 12:00
|sell
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4691
|2005.07.21 12:00
|modify
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4692
|2005.07.21 12:00
|modify
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4693
|2005.07.21 12:00
|modify
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4694
|2005.07.21 12:00
|modify
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4695
|2005.07.21 12:00
|modify
|1255
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4696
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1255
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106790.00
|4697
|2005.07.21 12:00
|sell
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4698
|2005.07.21 12:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4699
|2005.07.21 12:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4700
|2005.07.21 12:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4701
|2005.07.21 12:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4702
|2005.07.21 12:00
|modify
|1256
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4703
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1256
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|106900.00
�
|4704
|2005.07.21 12:00
|sell
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4705
|2005.07.21 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4706
|2005.07.21 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4707
|2005.07.21 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4708
|2005.07.21 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4709
|2005.07.21 12:00
|modify
|1257
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4710
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1257
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107010.00
|4711
|2005.07.21 12:00
|sell
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4712
|2005.07.21 12:00
|modify
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4713
|2005.07.21 12:00
|modify
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4714
|2005.07.21 12:00
|modify
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4715
|2005.07.21 12:00
|modify
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4716
|2005.07.21 12:00
|modify
|1258
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4717
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1258
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107120.00
�
|4718
|2005.07.21 12:00
|sell
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4719
|2005.07.21 12:00
|modify
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4720
|2005.07.21 12:00
|modify
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4721
|2005.07.21 12:00
|modify
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4722
|2005.07.21 12:00
|modify
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4723
|2005.07.21 12:00
|modify
|1259
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4724
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1259
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107230.00
|4725
|2005.07.21 12:00
|sell
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4726
|2005.07.21 12:00
|modify
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4727
|2005.07.21 12:00
|modify
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4728
|2005.07.21 12:00
|modify
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4729
|2005.07.21 12:00
|modify
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4730
|2005.07.21 12:00
|modify
|1260
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4731
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1260
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107340.00
�
|4732
|2005.07.21 12:00
|sell
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4733
|2005.07.21 12:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4734
|2005.07.21 12:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4735
|2005.07.21 12:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4736
|2005.07.21 12:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4737
|2005.07.21 12:00
|modify
|1261
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4738
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1261
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107450.00
|4739
|2005.07.21 12:00
|sell
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4740
|2005.07.21 12:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4741
|2005.07.21 12:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4742
|2005.07.21 12:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4743
|2005.07.21 12:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4744
|2005.07.21 12:00
|modify
|1262
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4745
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1262
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107560.00
�
|4746
|2005.07.21 12:00
|sell
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4747
|2005.07.21 12:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4748
|2005.07.21 12:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4749
|2005.07.21 12:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4750
|2005.07.21 12:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4751
|2005.07.21 12:00
|modify
|1263
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4752
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1263
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107670.00
|4753
|2005.07.21 12:00
|sell
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4754
|2005.07.21 12:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4755
|2005.07.21 12:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4756
|2005.07.21 12:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4757
|2005.07.21 12:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4758
|2005.07.21 12:00
|modify
|1264
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4759
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1264
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107780.00
�
|4760
|2005.07.21 12:00
|sell
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4761
|2005.07.21 12:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4762
|2005.07.21 12:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4763
|2005.07.21 12:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4764
|2005.07.21 12:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4765
|2005.07.21 12:00
|modify
|1265
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4766
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1265
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|107890.00
|4767
|2005.07.21 12:00
|sell
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4768
|2005.07.21 12:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4769
|2005.07.21 12:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4770
|2005.07.21 12:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4771
|2005.07.21 12:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4772
|2005.07.21 12:00
|modify
|1266
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4773
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1266
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108000.00
�
|4774
|2005.07.21 12:00
|sell
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4775
|2005.07.21 12:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4776
|2005.07.21 12:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4777
|2005.07.21 12:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4778
|2005.07.21 12:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4779
|2005.07.21 12:00
|modify
|1267
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4780
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1267
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108110.00
|4781
|2005.07.21 12:00
|sell
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4782
|2005.07.21 12:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4783
|2005.07.21 12:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4784
|2005.07.21 12:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4785
|2005.07.21 12:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4786
|2005.07.21 12:00
|modify
|1268
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4787
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1268
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108220.00
�
|4788
|2005.07.21 12:00
|sell
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4789
|2005.07.21 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4790
|2005.07.21 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4791
|2005.07.21 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4792
|2005.07.21 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4793
|2005.07.21 12:00
|modify
|1269
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4794
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1269
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108330.00
|4795
|2005.07.21 12:00
|sell
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4796
|2005.07.21 12:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4797
|2005.07.21 12:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4798
|2005.07.21 12:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4799
|2005.07.21 12:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4800
|2005.07.21 12:00
|modify
|1270
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4801
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1270
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108440.00
�
|4802
|2005.07.21 12:00
|sell
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4803
|2005.07.21 12:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4804
|2005.07.21 12:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4805
|2005.07.21 12:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4806
|2005.07.21 12:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4807
|2005.07.21 12:00
|modify
|1271
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4808
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1271
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108550.00
|4809
|2005.07.21 12:00
|sell
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4810
|2005.07.21 12:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4811
|2005.07.21 12:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4812
|2005.07.21 12:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4813
|2005.07.21 12:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4814
|2005.07.21 12:00
|modify
|1272
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4815
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1272
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108660.00
�
|4816
|2005.07.21 12:00
|sell
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4817
|2005.07.21 12:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4818
|2005.07.21 12:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4819
|2005.07.21 12:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4820
|2005.07.21 12:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4821
|2005.07.21 12:00
|modify
|1273
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4822
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1273
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108770.00
|4823
|2005.07.21 12:00
|sell
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4824
|2005.07.21 12:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4825
|2005.07.21 12:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4826
|2005.07.21 12:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4827
|2005.07.21 12:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4828
|2005.07.21 12:00
|modify
|1274
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4829
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1274
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108880.00
�
|4830
|2005.07.21 12:00
|sell
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4831
|2005.07.21 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4832
|2005.07.21 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4833
|2005.07.21 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4834
|2005.07.21 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4835
|2005.07.21 12:00
|modify
|1275
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4836
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1275
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|108990.00
|4837
|2005.07.21 12:00
|sell
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4838
|2005.07.21 12:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4839
|2005.07.21 12:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
�
|4840
|2005.07.21 12:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
|4841
|2005.07.21 12:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
�
|4842
|2005.07.21 12:00
|modify
|1276
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
|4843
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1276
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|109100.00
�
|4844
|2005.07.21 12:00
|sell
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|4845
|2005.07.21 12:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
�
|4846
|2005.07.21 12:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2206
|1.2132
|4847
|2005.07.21 12:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2205
|1.2132
�
|4848
|2005.07.21 12:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2202
|1.2132
|4849
|2005.07.21 12:00
|modify
|1277
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4850
|2005.07.21 12:00
|s/l
|1277
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2132
|110.00
|109210.00
|4851
|2005.07.21 12:00
|sell
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
�
|4852
|2005.07.21 12:00
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2132
|4853
|2005.07.21 12:02
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2201
|1.2132
�
|4854
|2005.07.21 12:05
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2198
|1.2132
|4855
|2005.07.21 12:05
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2197
|1.2132
�
|4856
|2005.07.21 12:17
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2193
|1.2132
|4857
|2005.07.21 12:17
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2192
|1.2132
�
|4858
|2005.07.21 12:20
|modify
|1278
|1.00
|1.2212
|1.2191
|1.2132
|4859
|2005.07.21 12:22
|s/l
|1278
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2132
|210.00
|109420.00
�
|4860
|2005.07.21 12:22
|sell
|1279
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4861
|2005.07.21 12:22
|modify
|1279
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4862
|2005.07.21 12:22
|modify
|1279
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4863
|2005.07.21 12:22
|modify
|1279
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4864
|2005.07.21 12:22
|modify
|1279
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4865
|2005.07.21 12:22
|s/l
|1279
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|109640.00
�
|4866
|2005.07.21 12:22
|sell
|1280
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4867
|2005.07.21 12:22
|modify
|1280
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4868
|2005.07.21 12:22
|modify
|1280
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4869
|2005.07.21 12:22
|modify
|1280
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4870
|2005.07.21 12:22
|modify
|1280
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4871
|2005.07.21 12:22
|s/l
|1280
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|109860.00
�
|4872
|2005.07.21 12:22
|sell
|1281
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4873
|2005.07.21 12:22
|modify
|1281
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4874
|2005.07.21 12:22
|modify
|1281
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4875
|2005.07.21 12:23
|modify
|1281
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4876
|2005.07.21 12:23
|modify
|1281
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4877
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1281
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|110080.00
�
|4878
|2005.07.21 12:23
|sell
|1282
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4879
|2005.07.21 12:23
|modify
|1282
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4880
|2005.07.21 12:23
|modify
|1282
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4881
|2005.07.21 12:23
|modify
|1282
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4882
|2005.07.21 12:23
|modify
|1282
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4883
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1282
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|110300.00
�
|4884
|2005.07.21 12:23
|sell
|1283
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4885
|2005.07.21 12:23
|modify
|1283
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4886
|2005.07.21 12:23
|modify
|1283
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4887
|2005.07.21 12:23
|modify
|1283
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4888
|2005.07.21 12:23
|modify
|1283
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4889
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1283
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|110520.00
�
|4890
|2005.07.21 12:23
|sell
|1284
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4891
|2005.07.21 12:23
|modify
|1284
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4892
|2005.07.21 12:23
|modify
|1284
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4893
|2005.07.21 12:23
|modify
|1284
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4894
|2005.07.21 12:23
|modify
|1284
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4895
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1284
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|110740.00
�
|4896
|2005.07.21 12:23
|sell
|1285
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4897
|2005.07.21 12:23
|modify
|1285
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4898
|2005.07.21 12:23
|modify
|1285
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4899
|2005.07.21 12:23
|modify
|1285
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4900
|2005.07.21 12:23
|modify
|1285
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4901
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1285
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|110960.00
�
|4902
|2005.07.21 12:23
|sell
|1286
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4903
|2005.07.21 12:23
|modify
|1286
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4904
|2005.07.21 12:23
|modify
|1286
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4905
|2005.07.21 12:23
|modify
|1286
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4906
|2005.07.21 12:23
|modify
|1286
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4907
|2005.07.21 12:23
|s/l
|1286
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|111180.00
�
|4908
|2005.07.21 12:23
|sell
|1287
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4909
|2005.07.21 12:23
|modify
|1287
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4910
|2005.07.21 12:23
|modify
|1287
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4911
|2005.07.21 12:24
|modify
|1287
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4912
|2005.07.21 12:24
|modify
|1287
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4913
|2005.07.21 12:24
|s/l
|1287
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|111400.00
�
|4914
|2005.07.21 12:24
|sell
|1288
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4915
|2005.07.21 12:24
|modify
|1288
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4916
|2005.07.21 12:24
|modify
|1288
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4917
|2005.07.21 12:24
|modify
|1288
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4918
|2005.07.21 12:24
|modify
|1288
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4919
|2005.07.21 12:24
|s/l
|1288
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|111620.00
�
|4920
|2005.07.21 12:24
|sell
|1289
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4921
|2005.07.21 12:24
|modify
|1289
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4922
|2005.07.21 12:24
|modify
|1289
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4923
|2005.07.21 12:24
|modify
|1289
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4924
|2005.07.21 12:24
|modify
|1289
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4925
|2005.07.21 12:24
|s/l
|1289
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|111840.00
�
|4926
|2005.07.21 12:24
|sell
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4927
|2005.07.21 12:24
|modify
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4928
|2005.07.21 12:24
|modify
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4929
|2005.07.21 12:24
|modify
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4930
|2005.07.21 12:24
|modify
|1290
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4931
|2005.07.21 12:24
|s/l
|1290
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|112060.00
�
|4932
|2005.07.21 12:24
|sell
|1291
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4933
|2005.07.21 12:24
|modify
|1291
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4934
|2005.07.21 12:24
|modify
|1291
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4935
|2005.07.21 12:24
|modify
|1291
|1.00
|1.2213
|1.2192
|1.2133
�
|4936
|2005.07.21 12:24
|modify
|1291
|1.00
|1.2213
|1.2191
|1.2133
|4937
|2005.07.21 12:24
|s/l
|1291
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2133
|220.00
|112280.00
�
|4938
|2005.07.21 12:24
|sell
|1292
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4939
|2005.07.21 12:24
|modify
|1292
|1.00
|1.2213
|1.2201
|1.2133
�
|4940
|2005.07.21 12:24
|modify
|1292
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
|4941
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1292
|1.00
|1.2197
|1.2197
|1.2133
|160.00
|112440.00
�
|4942
|2005.07.21 12:25
|sell
|1293
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4943
|2005.07.21 12:25
|modify
|1293
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2133
�
|4944
|2005.07.21 12:25
|modify
|1293
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4945
|2005.07.21 12:25
|modify
|1293
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4946
|2005.07.21 12:25
|modify
|1293
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4947
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1293
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112490.00
�
|4948
|2005.07.21 12:25
|sell
|1294
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4949
|2005.07.21 12:25
|modify
|1294
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4950
|2005.07.21 12:25
|modify
|1294
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4951
|2005.07.21 12:25
|modify
|1294
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4952
|2005.07.21 12:25
|modify
|1294
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4953
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1294
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112540.00
�
|4954
|2005.07.21 12:25
|sell
|1295
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4955
|2005.07.21 12:25
|modify
|1295
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4956
|2005.07.21 12:25
|modify
|1295
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4957
|2005.07.21 12:25
|modify
|1295
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4958
|2005.07.21 12:25
|modify
|1295
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4959
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1295
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112590.00
�
|4960
|2005.07.21 12:25
|sell
|1296
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4961
|2005.07.21 12:25
|modify
|1296
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4962
|2005.07.21 12:25
|modify
|1296
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4963
|2005.07.21 12:25
|modify
|1296
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4964
|2005.07.21 12:25
|modify
|1296
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4965
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1296
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112640.00
�
|4966
|2005.07.21 12:25
|sell
|1297
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4967
|2005.07.21 12:25
|modify
|1297
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4968
|2005.07.21 12:25
|modify
|1297
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4969
|2005.07.21 12:25
|modify
|1297
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4970
|2005.07.21 12:25
|modify
|1297
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4971
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1297
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112690.00
�
|4972
|2005.07.21 12:25
|sell
|1298
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4973
|2005.07.21 12:25
|modify
|1298
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4974
|2005.07.21 12:25
|modify
|1298
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4975
|2005.07.21 12:25
|modify
|1298
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4976
|2005.07.21 12:25
|modify
|1298
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4977
|2005.07.21 12:25
|s/l
|1298
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112740.00
�
|4978
|2005.07.21 12:25
|sell
|1299
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4979
|2005.07.21 12:25
|modify
|1299
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4980
|2005.07.21 12:26
|modify
|1299
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4981
|2005.07.21 12:26
|modify
|1299
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4982
|2005.07.21 12:26
|modify
|1299
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4983
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1299
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112790.00
�
|4984
|2005.07.21 12:26
|sell
|1300
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4985
|2005.07.21 12:26
|modify
|1300
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4986
|2005.07.21 12:26
|modify
|1300
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4987
|2005.07.21 12:26
|modify
|1300
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4988
|2005.07.21 12:26
|modify
|1300
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4989
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1300
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112840.00
�
|4990
|2005.07.21 12:26
|sell
|1301
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4991
|2005.07.21 12:26
|modify
|1301
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4992
|2005.07.21 12:26
|modify
|1301
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4993
|2005.07.21 12:26
|modify
|1301
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|4994
|2005.07.21 12:26
|modify
|1301
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|4995
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1301
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112890.00
�
|4996
|2005.07.21 12:26
|sell
|1302
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|4997
|2005.07.21 12:26
|modify
|1302
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|4998
|2005.07.21 12:26
|modify
|1302
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|4999
|2005.07.21 12:26
|modify
|1302
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|5000
|2005.07.21 12:26
|modify
|1302
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5001
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1302
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112940.00
�
|5002
|2005.07.21 12:26
|sell
|1303
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|5003
|2005.07.21 12:26
|modify
|1303
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|5004
|2005.07.21 12:26
|modify
|1303
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|5005
|2005.07.21 12:26
|modify
|1303
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|5006
|2005.07.21 12:26
|modify
|1303
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5007
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1303
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|112990.00
�
|5008
|2005.07.21 12:26
|sell
|1304
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|5009
|2005.07.21 12:26
|modify
|1304
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|5010
|2005.07.21 12:26
|modify
|1304
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|5011
|2005.07.21 12:26
|modify
|1304
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|5012
|2005.07.21 12:26
|modify
|1304
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5013
|2005.07.21 12:26
|s/l
|1304
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|113040.00
�
|5014
|2005.07.21 12:26
|sell
|1305
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|5015
|2005.07.21 12:26
|modify
|1305
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|5016
|2005.07.21 12:27
|modify
|1305
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|5017
|2005.07.21 12:27
|modify
|1305
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|5018
|2005.07.21 12:27
|modify
|1305
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5019
|2005.07.21 12:27
|s/l
|1305
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|113090.00
�
|5020
|2005.07.21 12:27
|sell
|1306
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|5021
|2005.07.21 12:27
|modify
|1306
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|5022
|2005.07.21 12:27
|modify
|1306
|1.00
|1.2213
|1.2211
|1.2133
|5023
|2005.07.21 12:27
|modify
|1306
|1.00
|1.2213
|1.2209
|1.2133
�
|5024
|2005.07.21 12:27
|modify
|1306
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5025
|2005.07.21 12:27
|s/l
|1306
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2133
|50.00
|113140.00
�
|5026
|2005.07.21 12:27
|sell
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2263
|1.2133
|5027
|2005.07.21 12:27
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2212
|1.2133
�
|5028
|2005.07.21 12:29
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2208
|1.2133
|5029
|2005.07.21 12:32
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2200
|1.2133
�
|5030
|2005.07.21 12:32
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2198
|1.2133
|5031
|2005.07.21 12:40
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2197
|1.2133
�
|5032
|2005.07.21 12:40
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2196
|1.2133
|5033
|2005.07.21 12:45
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2187
|1.2133
�
|5034
|2005.07.21 12:45
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2185
|1.2133
|5035
|2005.07.21 12:47
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2133
�
|5036
|2005.07.21 12:47
|modify
|1307
|1.00
|1.2213
|1.2182
|1.2133
|5037
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1307
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2133
|310.00
|113450.00
�
|5038
|2005.07.21 12:50
|sell
|1308
|1.00
|1.2192
|1.2242
|1.2112
|5039
|2005.07.21 12:50
|modify
|1308
|1.00
|1.2192
|1.2188
|1.2112
�
|5040
|2005.07.21 12:50
|modify
|1308
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2112
|5041
|2005.07.21 12:50
|modify
|1308
|1.00
|1.2192
|1.2183
|1.2112
�
|5042
|2005.07.21 12:50
|modify
|1308
|1.00
|1.2192
|1.2182
|1.2112
|5043
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1308
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|100.00
|113550.00
�
|5044
|2005.07.21 12:50
|sell
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5045
|2005.07.21 12:50
|modify
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5046
|2005.07.21 12:50
|modify
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5047
|2005.07.21 12:50
|modify
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5048
|2005.07.21 12:50
|modify
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5049
|2005.07.21 12:50
|modify
|1309
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5050
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1309
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|113740.00
|5051
|2005.07.21 12:50
|sell
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5052
|2005.07.21 12:50
|modify
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5053
|2005.07.21 12:50
|modify
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5054
|2005.07.21 12:50
|modify
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5055
|2005.07.21 12:50
|modify
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5056
|2005.07.21 12:50
|modify
|1310
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5057
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1310
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|113930.00
�
|5058
|2005.07.21 12:50
|sell
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5059
|2005.07.21 12:50
|modify
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5060
|2005.07.21 12:50
|modify
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5061
|2005.07.21 12:50
|modify
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5062
|2005.07.21 12:50
|modify
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5063
|2005.07.21 12:50
|modify
|1311
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5064
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1311
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|114120.00
|5065
|2005.07.21 12:50
|sell
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5066
|2005.07.21 12:50
|modify
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5067
|2005.07.21 12:50
|modify
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5068
|2005.07.21 12:50
|modify
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5069
|2005.07.21 12:50
|modify
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5070
|2005.07.21 12:50
|modify
|1312
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5071
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1312
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|114310.00
�
|5072
|2005.07.21 12:50
|sell
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5073
|2005.07.21 12:50
|modify
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5074
|2005.07.21 12:50
|modify
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5075
|2005.07.21 12:50
|modify
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5076
|2005.07.21 12:50
|modify
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5077
|2005.07.21 12:50
|modify
|1313
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5078
|2005.07.21 12:50
|s/l
|1313
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|114500.00
|5079
|2005.07.21 12:50
|sell
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5080
|2005.07.21 12:51
|modify
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5081
|2005.07.21 12:51
|modify
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5082
|2005.07.21 12:51
|modify
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5083
|2005.07.21 12:51
|modify
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5084
|2005.07.21 12:51
|modify
|1314
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5085
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1314
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|114690.00
�
|5086
|2005.07.21 12:51
|sell
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5087
|2005.07.21 12:51
|modify
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5088
|2005.07.21 12:51
|modify
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5089
|2005.07.21 12:51
|modify
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5090
|2005.07.21 12:51
|modify
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5091
|2005.07.21 12:51
|modify
|1315
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5092
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1315
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|114880.00
|5093
|2005.07.21 12:51
|sell
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5094
|2005.07.21 12:51
|modify
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5095
|2005.07.21 12:51
|modify
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5096
|2005.07.21 12:51
|modify
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5097
|2005.07.21 12:51
|modify
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5098
|2005.07.21 12:51
|modify
|1316
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5099
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1316
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|115070.00
�
|5100
|2005.07.21 12:51
|sell
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5101
|2005.07.21 12:51
|modify
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5102
|2005.07.21 12:51
|modify
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5103
|2005.07.21 12:51
|modify
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5104
|2005.07.21 12:51
|modify
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5105
|2005.07.21 12:51
|modify
|1317
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5106
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1317
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|115260.00
|5107
|2005.07.21 12:51
|sell
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5108
|2005.07.21 12:51
|modify
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5109
|2005.07.21 12:51
|modify
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5110
|2005.07.21 12:51
|modify
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5111
|2005.07.21 12:51
|modify
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5112
|2005.07.21 12:51
|modify
|1318
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5113
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1318
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|115450.00
�
|5114
|2005.07.21 12:51
|sell
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5115
|2005.07.21 12:51
|modify
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5116
|2005.07.21 12:51
|modify
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5117
|2005.07.21 12:51
|modify
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5118
|2005.07.21 12:51
|modify
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
|5119
|2005.07.21 12:51
|modify
|1319
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
�
|5120
|2005.07.21 12:51
|s/l
|1319
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|115640.00
|5121
|2005.07.21 12:51
|sell
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5122
|2005.07.21 12:52
|modify
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
|5123
|2005.07.21 12:52
|modify
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
�
|5124
|2005.07.21 12:52
|modify
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
|5125
|2005.07.21 12:52
|modify
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2121
�
|5126
|2005.07.21 12:52
|modify
|1320
|1.00
|1.2201
|1.2182
|1.2121
|5127
|2005.07.21 12:52
|s/l
|1320
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2121
|190.00
|115830.00
�
|5128
|2005.07.21 12:52
|sell
|1321
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|5129
|2005.07.21 12:52
|modify
|1321
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2121
�
|5130
|2005.07.21 12:52
|modify
|1321
|1.00
|1.2201
|1.2188
|1.2121
|5131
|2005.07.21 12:52
|modify
|1321
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2121
�
|5132
|2005.07.21 12:52
|s/l
|1321
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2121
|140.00
|115970.00
|5133
|2005.07.21 12:52
|sell
|1322
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|5134
|2005.07.21 13:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2121
|5135
|2005.07.21 13:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2201
|1.2200
|1.2121
�
|5136
|2005.07.21 13:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2201
|1.2199
|1.2121
|5137
|2005.07.21 13:00
|modify
|1322
|1.00
|1.2201
|1.2198
|1.2121
�
|5138
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1322
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2121
|30.00
|116000.00
|5139
|2005.07.21 13:00
|sell
|1323
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5140
|2005.07.21 13:00
|modify
|1323
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5141
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1323
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5142
|2005.07.21 13:00
|sell
|1324
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5143
|2005.07.21 13:00
|modify
|1324
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5144
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1324
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5145
|2005.07.21 13:00
|sell
|1325
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5146
|2005.07.21 13:00
|modify
|1325
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5147
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1325
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5148
|2005.07.21 13:00
|sell
|1326
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5149
|2005.07.21 13:00
|modify
|1326
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5150
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1326
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5151
|2005.07.21 13:00
|sell
|1327
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5152
|2005.07.21 13:00
|modify
|1327
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5153
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1327
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5154
|2005.07.21 13:00
|sell
|1328
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5155
|2005.07.21 13:00
|modify
|1328
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5156
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1328
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5157
|2005.07.21 13:00
|sell
|1329
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5158
|2005.07.21 13:00
|modify
|1329
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5159
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1329
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5160
|2005.07.21 13:00
|sell
|1330
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5161
|2005.07.21 13:00
|modify
|1330
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5162
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1330
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5163
|2005.07.21 13:00
|sell
|1331
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5164
|2005.07.21 13:00
|modify
|1331
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5165
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1331
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5166
|2005.07.21 13:00
|sell
|1332
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5167
|2005.07.21 13:00
|modify
|1332
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5168
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1332
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5169
|2005.07.21 13:00
|sell
|1333
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5170
|2005.07.21 13:00
|modify
|1333
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5171
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1333
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5172
|2005.07.21 13:00
|sell
|1334
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5173
|2005.07.21 13:00
|modify
|1334
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5174
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1334
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5175
|2005.07.21 13:00
|sell
|1335
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5176
|2005.07.21 13:00
|modify
|1335
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5177
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1335
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5178
|2005.07.21 13:00
|sell
|1336
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5179
|2005.07.21 13:00
|modify
|1336
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5180
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1336
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5181
|2005.07.21 13:00
|sell
|1337
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5182
|2005.07.21 13:00
|modify
|1337
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5183
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1337
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5184
|2005.07.21 13:00
|sell
|1338
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5185
|2005.07.21 13:00
|modify
|1338
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5186
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1338
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5187
|2005.07.21 13:00
|sell
|1339
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5188
|2005.07.21 13:00
|modify
|1339
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5189
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1339
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5190
|2005.07.21 13:00
|sell
|1340
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5191
|2005.07.21 13:00
|modify
|1340
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5192
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1340
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5193
|2005.07.21 13:00
|sell
|1341
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5194
|2005.07.21 13:00
|modify
|1341
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5195
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1341
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5196
|2005.07.21 13:00
|sell
|1342
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5197
|2005.07.21 13:00
|modify
|1342
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5198
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1342
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5199
|2005.07.21 13:00
|sell
|1343
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5200
|2005.07.21 13:00
|modify
|1343
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5201
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1343
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5202
|2005.07.21 13:00
|sell
|1344
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5203
|2005.07.21 13:00
|modify
|1344
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5204
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1344
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5205
|2005.07.21 13:00
|sell
|1345
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5206
|2005.07.21 13:00
|modify
|1345
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5207
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1345
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5208
|2005.07.21 13:00
|sell
|1346
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5209
|2005.07.21 13:00
|modify
|1346
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5210
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1346
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5211
|2005.07.21 13:00
|sell
|1347
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5212
|2005.07.21 13:00
|modify
|1347
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5213
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1347
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5214
|2005.07.21 13:00
|sell
|1348
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5215
|2005.07.21 13:00
|modify
|1348
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5216
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1348
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
|5217
|2005.07.21 13:00
|sell
|1349
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|5218
|2005.07.21 13:00
|modify
|1349
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|5219
|2005.07.21 13:00
|s/l
|1349
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
|0.00
|116000.00
�
|5220
|2005.07.21 13:00
|sell
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|5221
|2005.07.21 13:02
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2118
�
|5222
|2005.07.21 13:07
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2197
|1.2118
|5223
|2005.07.21 13:07
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2196
|1.2118
�
|5224
|2005.07.21 13:12
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2188
|1.2118
|5225
|2005.07.21 13:12
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2187
|1.2118
�
|5226
|2005.07.21 13:15
|modify
|1350
|1.00
|1.2198
|1.2184
|1.2118
|5227
|2005.07.21 13:17
|s/l
|1350
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2118
|140.00
|116140.00
�
|5228
|2005.07.21 13:17
|sell
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5229
|2005.07.21 13:17
|modify
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5230
|2005.07.21 13:17
|modify
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5231
|2005.07.21 13:17
|modify
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5232
|2005.07.21 13:17
|modify
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5233
|2005.07.21 13:17
|modify
|1351
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5234
|2005.07.21 13:17
|s/l
|1351
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|116330.00
|5235
|2005.07.21 13:17
|sell
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5236
|2005.07.21 13:17
|modify
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5237
|2005.07.21 13:17
|modify
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5238
|2005.07.21 13:17
|modify
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5239
|2005.07.21 13:17
|modify
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5240
|2005.07.21 13:17
|modify
|1352
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5241
|2005.07.21 13:17
|s/l
|1352
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|116520.00
�
|5242
|2005.07.21 13:17
|sell
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5243
|2005.07.21 13:17
|modify
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5244
|2005.07.21 13:17
|modify
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5245
|2005.07.21 13:18
|modify
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5246
|2005.07.21 13:18
|modify
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5247
|2005.07.21 13:18
|modify
|1353
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5248
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1353
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|116710.00
|5249
|2005.07.21 13:18
|sell
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5250
|2005.07.21 13:18
|modify
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5251
|2005.07.21 13:18
|modify
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5252
|2005.07.21 13:18
|modify
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5253
|2005.07.21 13:18
|modify
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5254
|2005.07.21 13:18
|modify
|1354
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5255
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1354
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|116900.00
�
|5256
|2005.07.21 13:18
|sell
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5257
|2005.07.21 13:18
|modify
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5258
|2005.07.21 13:18
|modify
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5259
|2005.07.21 13:18
|modify
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5260
|2005.07.21 13:18
|modify
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5261
|2005.07.21 13:18
|modify
|1355
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5262
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1355
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|117090.00
|5263
|2005.07.21 13:18
|sell
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5264
|2005.07.21 13:18
|modify
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5265
|2005.07.21 13:18
|modify
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5266
|2005.07.21 13:18
|modify
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5267
|2005.07.21 13:18
|modify
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5268
|2005.07.21 13:18
|modify
|1356
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5269
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1356
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|117280.00
�
|5270
|2005.07.21 13:18
|sell
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5271
|2005.07.21 13:18
|modify
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5272
|2005.07.21 13:18
|modify
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5273
|2005.07.21 13:18
|modify
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5274
|2005.07.21 13:18
|modify
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5275
|2005.07.21 13:18
|modify
|1357
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5276
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1357
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|117470.00
|5277
|2005.07.21 13:18
|sell
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5278
|2005.07.21 13:18
|modify
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5279
|2005.07.21 13:18
|modify
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5280
|2005.07.21 13:18
|modify
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5281
|2005.07.21 13:18
|modify
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5282
|2005.07.21 13:18
|modify
|1358
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5283
|2005.07.21 13:18
|s/l
|1358
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|117660.00
�
|5284
|2005.07.21 13:18
|sell
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5285
|2005.07.21 13:18
|modify
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5286
|2005.07.21 13:18
|modify
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5287
|2005.07.21 13:19
|modify
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5288
|2005.07.21 13:19
|modify
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5289
|2005.07.21 13:19
|modify
|1359
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5290
|2005.07.21 13:19
|s/l
|1359
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|117850.00
|5291
|2005.07.21 13:19
|sell
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5292
|2005.07.21 13:19
|modify
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5293
|2005.07.21 13:19
|modify
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5294
|2005.07.21 13:19
|modify
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5295
|2005.07.21 13:19
|modify
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5296
|2005.07.21 13:19
|modify
|1360
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5297
|2005.07.21 13:19
|s/l
|1360
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|118040.00
�
|5298
|2005.07.21 13:19
|sell
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5299
|2005.07.21 13:19
|modify
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5300
|2005.07.21 13:19
|modify
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5301
|2005.07.21 13:19
|modify
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5302
|2005.07.21 13:19
|modify
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5303
|2005.07.21 13:19
|modify
|1361
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5304
|2005.07.21 13:19
|s/l
|1361
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|118230.00
|5305
|2005.07.21 13:19
|sell
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5306
|2005.07.21 13:19
|modify
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5307
|2005.07.21 13:19
|modify
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5308
|2005.07.21 13:19
|modify
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5309
|2005.07.21 13:19
|modify
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
�
|5310
|2005.07.21 13:19
|modify
|1362
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
|5311
|2005.07.21 13:19
|s/l
|1362
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|118420.00
�
|5312
|2005.07.21 13:19
|sell
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5313
|2005.07.21 13:19
|modify
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
�
|5314
|2005.07.21 13:19
|modify
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
|5315
|2005.07.21 13:19
|modify
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
�
|5316
|2005.07.21 13:19
|modify
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2185
|1.2123
|5317
|2005.07.21 13:19
|modify
|1363
|1.00
|1.2203
|1.2184
|1.2123
�
|5318
|2005.07.21 13:19
|s/l
|1363
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2123
|190.00
|118610.00
|5319
|2005.07.21 13:19
|sell
|1364
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|5320
|2005.07.21 13:19
|modify
|1364
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2123
|5321
|2005.07.21 13:19
|modify
|1364
|1.00
|1.2203
|1.2190
|1.2123
�
|5322
|2005.07.21 13:19
|modify
|1364
|1.00
|1.2203
|1.2189
|1.2123
|5323
|2005.07.21 13:20
|s/l
|1364
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2123
|140.00
|118750.00
�
|5324
|2005.07.21 13:20
|sell
|1365
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
|5325
|2005.07.21 13:25
|modify
|1365
|1.00
|1.2203
|1.2196
|1.2123
�
|5326
|2005.07.21 13:25
|modify
|1365
|1.00
|1.2203
|1.2193
|1.2123
|5327
|2005.07.21 13:25
|modify
|1365
|1.00
|1.2203
|1.2192
|1.2123
�
|5328
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1365
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2123
|110.00
|118860.00
|5329
|2005.07.21 13:25
|sell
|1366
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5330
|2005.07.21 13:25
|modify
|1366
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5331
|2005.07.21 13:25
|modify
|1366
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5332
|2005.07.21 13:25
|modify
|1366
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5333
|2005.07.21 13:25
|modify
|1366
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5334
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1366
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|118930.00
|5335
|2005.07.21 13:25
|sell
|1367
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5336
|2005.07.21 13:25
|modify
|1367
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5337
|2005.07.21 13:25
|modify
|1367
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5338
|2005.07.21 13:25
|modify
|1367
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5339
|2005.07.21 13:25
|modify
|1367
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5340
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1367
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119000.00
|5341
|2005.07.21 13:25
|sell
|1368
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5342
|2005.07.21 13:25
|modify
|1368
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5343
|2005.07.21 13:25
|modify
|1368
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5344
|2005.07.21 13:25
|modify
|1368
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5345
|2005.07.21 13:25
|modify
|1368
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5346
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1368
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119070.00
|5347
|2005.07.21 13:25
|sell
|1369
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5348
|2005.07.21 13:25
|modify
|1369
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5349
|2005.07.21 13:25
|modify
|1369
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5350
|2005.07.21 13:25
|modify
|1369
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5351
|2005.07.21 13:25
|modify
|1369
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5352
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1369
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119140.00
|5353
|2005.07.21 13:25
|sell
|1370
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5354
|2005.07.21 13:25
|modify
|1370
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5355
|2005.07.21 13:25
|modify
|1370
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5356
|2005.07.21 13:25
|modify
|1370
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5357
|2005.07.21 13:25
|modify
|1370
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5358
|2005.07.21 13:25
|s/l
|1370
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119210.00
|5359
|2005.07.21 13:25
|sell
|1371
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5360
|2005.07.21 13:25
|modify
|1371
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5361
|2005.07.21 13:26
|modify
|1371
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5362
|2005.07.21 13:26
|modify
|1371
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5363
|2005.07.21 13:26
|modify
|1371
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5364
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1371
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119280.00
|5365
|2005.07.21 13:26
|sell
|1372
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5366
|2005.07.21 13:26
|modify
|1372
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5367
|2005.07.21 13:26
|modify
|1372
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5368
|2005.07.21 13:26
|modify
|1372
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5369
|2005.07.21 13:26
|modify
|1372
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5370
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1372
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119350.00
|5371
|2005.07.21 13:26
|sell
|1373
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5372
|2005.07.21 13:26
|modify
|1373
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5373
|2005.07.21 13:26
|modify
|1373
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5374
|2005.07.21 13:26
|modify
|1373
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5375
|2005.07.21 13:26
|modify
|1373
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5376
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1373
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119420.00
|5377
|2005.07.21 13:26
|sell
|1374
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5378
|2005.07.21 13:26
|modify
|1374
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5379
|2005.07.21 13:26
|modify
|1374
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5380
|2005.07.21 13:26
|modify
|1374
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5381
|2005.07.21 13:26
|modify
|1374
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5382
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1374
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119490.00
|5383
|2005.07.21 13:26
|sell
|1375
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5384
|2005.07.21 13:26
|modify
|1375
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5385
|2005.07.21 13:26
|modify
|1375
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5386
|2005.07.21 13:26
|modify
|1375
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5387
|2005.07.21 13:26
|modify
|1375
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5388
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1375
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119560.00
|5389
|2005.07.21 13:26
|sell
|1376
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5390
|2005.07.21 13:26
|modify
|1376
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5391
|2005.07.21 13:26
|modify
|1376
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5392
|2005.07.21 13:26
|modify
|1376
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5393
|2005.07.21 13:26
|modify
|1376
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5394
|2005.07.21 13:26
|s/l
|1376
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119630.00
|5395
|2005.07.21 13:26
|sell
|1377
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5396
|2005.07.21 13:26
|modify
|1377
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5397
|2005.07.21 13:27
|modify
|1377
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5398
|2005.07.21 13:27
|modify
|1377
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5399
|2005.07.21 13:27
|modify
|1377
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5400
|2005.07.21 13:27
|s/l
|1377
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119700.00
|5401
|2005.07.21 13:27
|sell
|1378
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5402
|2005.07.21 13:27
|modify
|1378
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5403
|2005.07.21 13:27
|modify
|1378
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5404
|2005.07.21 13:27
|modify
|1378
|1.00
|1.2199
|1.2193
|1.2119
|5405
|2005.07.21 13:27
|modify
|1378
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
�
|5406
|2005.07.21 13:27
|s/l
|1378
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2119
|70.00
|119770.00
|5407
|2005.07.21 13:27
|sell
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2249
|1.2119
�
|5408
|2005.07.21 13:27
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2196
|1.2119
|5409
|2005.07.21 13:27
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2195
|1.2119
�
|5410
|2005.07.21 13:34
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2192
|1.2119
|5411
|2005.07.21 13:35
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2188
|1.2119
�
|5412
|2005.07.21 13:35
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2187
|1.2119
|5413
|2005.07.21 13:40
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2170
|1.2119
�
|5414
|2005.07.21 13:40
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2169
|1.2119
|5415
|2005.07.21 13:40
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2166
|1.2119
�
|5416
|2005.07.21 13:40
|modify
|1379
|1.00
|1.2199
|1.2165
|1.2119
|5417
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1379
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2119
|340.00
|120110.00
�
|5418
|2005.07.21 13:40
|sell
|1380
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5419
|2005.07.21 13:40
|modify
|1380
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5420
|2005.07.21 13:40
|modify
|1380
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5421
|2005.07.21 13:40
|modify
|1380
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5422
|2005.07.21 13:40
|modify
|1380
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5423
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1380
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120190.00
�
|5424
|2005.07.21 13:40
|sell
|1381
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5425
|2005.07.21 13:40
|modify
|1381
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5426
|2005.07.21 13:40
|modify
|1381
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5427
|2005.07.21 13:40
|modify
|1381
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5428
|2005.07.21 13:40
|modify
|1381
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5429
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1381
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120270.00
�
|5430
|2005.07.21 13:40
|sell
|1382
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5431
|2005.07.21 13:40
|modify
|1382
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5432
|2005.07.21 13:40
|modify
|1382
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5433
|2005.07.21 13:40
|modify
|1382
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5434
|2005.07.21 13:40
|modify
|1382
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5435
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1382
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120350.00
�
|5436
|2005.07.21 13:40
|sell
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5437
|2005.07.21 13:40
|modify
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5438
|2005.07.21 13:40
|modify
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5439
|2005.07.21 13:40
|modify
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5440
|2005.07.21 13:40
|modify
|1383
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5441
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1383
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120430.00
�
|5442
|2005.07.21 13:40
|sell
|1384
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5443
|2005.07.21 13:40
|modify
|1384
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5444
|2005.07.21 13:40
|modify
|1384
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5445
|2005.07.21 13:40
|modify
|1384
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5446
|2005.07.21 13:40
|modify
|1384
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5447
|2005.07.21 13:40
|s/l
|1384
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120510.00
�
|5448
|2005.07.21 13:40
|sell
|1385
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5449
|2005.07.21 13:41
|modify
|1385
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5450
|2005.07.21 13:41
|modify
|1385
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5451
|2005.07.21 13:41
|modify
|1385
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5452
|2005.07.21 13:41
|modify
|1385
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5453
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1385
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120590.00
�
|5454
|2005.07.21 13:41
|sell
|1386
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5455
|2005.07.21 13:41
|modify
|1386
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5456
|2005.07.21 13:41
|modify
|1386
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5457
|2005.07.21 13:41
|modify
|1386
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5458
|2005.07.21 13:41
|modify
|1386
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5459
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1386
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120670.00
�
|5460
|2005.07.21 13:41
|sell
|1387
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5461
|2005.07.21 13:41
|modify
|1387
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5462
|2005.07.21 13:41
|modify
|1387
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5463
|2005.07.21 13:41
|modify
|1387
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5464
|2005.07.21 13:41
|modify
|1387
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5465
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1387
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120750.00
�
|5466
|2005.07.21 13:41
|sell
|1388
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5467
|2005.07.21 13:41
|modify
|1388
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5468
|2005.07.21 13:41
|modify
|1388
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5469
|2005.07.21 13:41
|modify
|1388
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5470
|2005.07.21 13:41
|modify
|1388
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5471
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1388
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120830.00
�
|5472
|2005.07.21 13:41
|sell
|1389
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5473
|2005.07.21 13:41
|modify
|1389
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5474
|2005.07.21 13:41
|modify
|1389
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5475
|2005.07.21 13:41
|modify
|1389
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5476
|2005.07.21 13:41
|modify
|1389
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5477
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1389
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120910.00
�
|5478
|2005.07.21 13:41
|sell
|1390
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5479
|2005.07.21 13:41
|modify
|1390
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5480
|2005.07.21 13:41
|modify
|1390
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5481
|2005.07.21 13:41
|modify
|1390
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5482
|2005.07.21 13:41
|modify
|1390
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5483
|2005.07.21 13:41
|s/l
|1390
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|120990.00
�
|5484
|2005.07.21 13:41
|sell
|1391
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5485
|2005.07.21 13:42
|modify
|1391
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5486
|2005.07.21 13:42
|modify
|1391
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5487
|2005.07.21 13:42
|modify
|1391
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5488
|2005.07.21 13:42
|modify
|1391
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5489
|2005.07.21 13:42
|s/l
|1391
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|121070.00
�
|5490
|2005.07.21 13:42
|sell
|1392
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5491
|2005.07.21 13:42
|modify
|1392
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5492
|2005.07.21 13:42
|modify
|1392
|1.00
|1.2173
|1.2169
|1.2093
|5493
|2005.07.21 13:42
|modify
|1392
|1.00
|1.2173
|1.2166
|1.2093
�
|5494
|2005.07.21 13:42
|modify
|1392
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5495
|2005.07.21 13:42
|s/l
|1392
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2093
|80.00
|121150.00
�
|5496
|2005.07.21 13:42
|sell
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2223
|1.2093
|5497
|2005.07.21 13:42
|modify
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2170
|1.2093
�
|5498
|2005.07.21 13:42
|modify
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2093
|5499
|2005.07.21 13:42
|modify
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2160
|1.2093
�
|5500
|2005.07.21 13:42
|modify
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2159
|1.2093
|5501
|2005.07.21 13:42
|modify
|1393
|1.00
|1.2173
|1.2158
|1.2093
�
|5502
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1393
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2093
|150.00
|121300.00
|5503
|2005.07.21 13:45
|sell
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5504
|2005.07.21 13:45
|modify
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5505
|2005.07.21 13:45
|modify
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5506
|2005.07.21 13:45
|modify
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5507
|2005.07.21 13:45
|modify
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5508
|2005.07.21 13:45
|modify
|1394
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5509
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1394
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|121530.00
�
|5510
|2005.07.21 13:45
|sell
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5511
|2005.07.21 13:45
|modify
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5512
|2005.07.21 13:45
|modify
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5513
|2005.07.21 13:45
|modify
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5514
|2005.07.21 13:45
|modify
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5515
|2005.07.21 13:45
|modify
|1395
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5516
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1395
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|121760.00
|5517
|2005.07.21 13:45
|sell
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5518
|2005.07.21 13:45
|modify
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5519
|2005.07.21 13:45
|modify
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5520
|2005.07.21 13:45
|modify
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5521
|2005.07.21 13:45
|modify
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5522
|2005.07.21 13:45
|modify
|1396
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5523
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1396
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|121990.00
�
|5524
|2005.07.21 13:45
|sell
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5525
|2005.07.21 13:45
|modify
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5526
|2005.07.21 13:45
|modify
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5527
|2005.07.21 13:45
|modify
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5528
|2005.07.21 13:45
|modify
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5529
|2005.07.21 13:45
|modify
|1397
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5530
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1397
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|122220.00
|5531
|2005.07.21 13:45
|sell
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5532
|2005.07.21 13:45
|modify
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5533
|2005.07.21 13:45
|modify
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5534
|2005.07.21 13:45
|modify
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5535
|2005.07.21 13:45
|modify
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5536
|2005.07.21 13:45
|modify
|1398
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5537
|2005.07.21 13:45
|s/l
|1398
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|122450.00
�
|5538
|2005.07.21 13:45
|sell
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5539
|2005.07.21 13:45
|modify
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5540
|2005.07.21 13:46
|modify
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5541
|2005.07.21 13:46
|modify
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5542
|2005.07.21 13:46
|modify
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5543
|2005.07.21 13:46
|modify
|1399
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5544
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1399
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|122680.00
|5545
|2005.07.21 13:46
|sell
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5546
|2005.07.21 13:46
|modify
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5547
|2005.07.21 13:46
|modify
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5548
|2005.07.21 13:46
|modify
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5549
|2005.07.21 13:46
|modify
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5550
|2005.07.21 13:46
|modify
|1400
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5551
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1400
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|122910.00
�
|5552
|2005.07.21 13:46
|sell
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5553
|2005.07.21 13:46
|modify
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5554
|2005.07.21 13:46
|modify
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5555
|2005.07.21 13:46
|modify
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5556
|2005.07.21 13:46
|modify
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5557
|2005.07.21 13:46
|modify
|1401
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5558
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1401
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|123140.00
|5559
|2005.07.21 13:46
|sell
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5560
|2005.07.21 13:46
|modify
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5561
|2005.07.21 13:46
|modify
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5562
|2005.07.21 13:46
|modify
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5563
|2005.07.21 13:46
|modify
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5564
|2005.07.21 13:46
|modify
|1402
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5565
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1402
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|123370.00
�
|5566
|2005.07.21 13:46
|sell
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5567
|2005.07.21 13:46
|modify
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5568
|2005.07.21 13:46
|modify
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5569
|2005.07.21 13:46
|modify
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5570
|2005.07.21 13:46
|modify
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5571
|2005.07.21 13:46
|modify
|1403
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5572
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1403
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|123600.00
|5573
|2005.07.21 13:46
|sell
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5574
|2005.07.21 13:46
|modify
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5575
|2005.07.21 13:46
|modify
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5576
|2005.07.21 13:46
|modify
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5577
|2005.07.21 13:46
|modify
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5578
|2005.07.21 13:46
|modify
|1404
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5579
|2005.07.21 13:46
|s/l
|1404
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|123830.00
�
|5580
|2005.07.21 13:46
|sell
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5581
|2005.07.21 13:46
|modify
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5582
|2005.07.21 13:47
|modify
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5583
|2005.07.21 13:47
|modify
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
�
|5584
|2005.07.21 13:47
|modify
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
|5585
|2005.07.21 13:47
|modify
|1405
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
�
|5586
|2005.07.21 13:47
|s/l
|1405
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|124060.00
|5587
|2005.07.21 13:47
|sell
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
�
|5588
|2005.07.21 13:47
|modify
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
|5589
|2005.07.21 13:47
|modify
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5590
|2005.07.21 13:47
|modify
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2164
|1.2101
|5591
|2005.07.21 13:47
|modify
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2159
|1.2101
�
|5592
|2005.07.21 13:47
|modify
|1406
|1.00
|1.2181
|1.2158
|1.2101
|5593
|2005.07.21 13:47
|s/l
|1406
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2101
|230.00
|124290.00
�
|5594
|2005.07.21 13:47
|sell
|1407
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5595
|2005.07.21 13:47
|modify
|1407
|1.00
|1.2181
|1.2179
|1.2101
�
|5596
|2005.07.21 13:47
|modify
|1407
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
|5597
|2005.07.21 13:47
|s/l
|1407
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2101
|140.00
|124430.00
�
|5598
|2005.07.21 13:47
|sell
|1408
|1.00
|1.2181
|1.2231
|1.2101
|5599
|2005.07.21 13:55
|modify
|1408
|1.00
|1.2181
|1.2171
|1.2101
�
|5600
|2005.07.21 13:55
|modify
|1408
|1.00
|1.2181
|1.2168
|1.2101
|5601
|2005.07.21 13:55
|modify
|1408
|1.00
|1.2181
|1.2167
|1.2101
�
|5602
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1408
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2101
|140.00
|124570.00
|5603
|2005.07.21 13:55
|sell
|1409
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5604
|2005.07.21 13:55
|modify
|1409
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5605
|2005.07.21 13:55
|modify
|1409
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5606
|2005.07.21 13:55
|modify
|1409
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5607
|2005.07.21 13:55
|modify
|1409
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5608
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1409
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|124680.00
|5609
|2005.07.21 13:55
|sell
|1410
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5610
|2005.07.21 13:55
|modify
|1410
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5611
|2005.07.21 13:55
|modify
|1410
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5612
|2005.07.21 13:55
|modify
|1410
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5613
|2005.07.21 13:55
|modify
|1410
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5614
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1410
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|124790.00
|5615
|2005.07.21 13:55
|sell
|1411
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5616
|2005.07.21 13:55
|modify
|1411
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5617
|2005.07.21 13:55
|modify
|1411
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5618
|2005.07.21 13:55
|modify
|1411
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5619
|2005.07.21 13:55
|modify
|1411
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5620
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1411
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|124900.00
|5621
|2005.07.21 13:55
|sell
|1412
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5622
|2005.07.21 13:55
|modify
|1412
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5623
|2005.07.21 13:55
|modify
|1412
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5624
|2005.07.21 13:55
|modify
|1412
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5625
|2005.07.21 13:55
|modify
|1412
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5626
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1412
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125010.00
|5627
|2005.07.21 13:55
|sell
|1413
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5628
|2005.07.21 13:55
|modify
|1413
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5629
|2005.07.21 13:55
|modify
|1413
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5630
|2005.07.21 13:55
|modify
|1413
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5631
|2005.07.21 13:55
|modify
|1413
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5632
|2005.07.21 13:55
|s/l
|1413
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125120.00
|5633
|2005.07.21 13:55
|sell
|1414
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5634
|2005.07.21 13:55
|modify
|1414
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5635
|2005.07.21 13:56
|modify
|1414
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5636
|2005.07.21 13:56
|modify
|1414
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5637
|2005.07.21 13:56
|modify
|1414
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5638
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1414
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125230.00
|5639
|2005.07.21 13:56
|sell
|1415
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5640
|2005.07.21 13:56
|modify
|1415
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5641
|2005.07.21 13:56
|modify
|1415
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5642
|2005.07.21 13:56
|modify
|1415
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5643
|2005.07.21 13:56
|modify
|1415
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5644
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1415
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125340.00
|5645
|2005.07.21 13:56
|sell
|1416
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5646
|2005.07.21 13:56
|modify
|1416
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5647
|2005.07.21 13:56
|modify
|1416
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5648
|2005.07.21 13:56
|modify
|1416
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5649
|2005.07.21 13:56
|modify
|1416
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5650
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1416
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125450.00
|5651
|2005.07.21 13:56
|sell
|1417
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5652
|2005.07.21 13:56
|modify
|1417
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5653
|2005.07.21 13:56
|modify
|1417
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5654
|2005.07.21 13:56
|modify
|1417
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5655
|2005.07.21 13:56
|modify
|1417
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5656
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1417
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125560.00
|5657
|2005.07.21 13:56
|sell
|1418
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5658
|2005.07.21 13:56
|modify
|1418
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5659
|2005.07.21 13:56
|modify
|1418
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5660
|2005.07.21 13:56
|modify
|1418
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5661
|2005.07.21 13:56
|modify
|1418
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5662
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1418
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125670.00
|5663
|2005.07.21 13:56
|sell
|1419
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5664
|2005.07.21 13:56
|modify
|1419
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5665
|2005.07.21 13:56
|modify
|1419
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5666
|2005.07.21 13:56
|modify
|1419
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5667
|2005.07.21 13:56
|modify
|1419
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5668
|2005.07.21 13:56
|s/l
|1419
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125780.00
|5669
|2005.07.21 13:56
|sell
|1420
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5670
|2005.07.21 13:56
|modify
|1420
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5671
|2005.07.21 13:57
|modify
|1420
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5672
|2005.07.21 13:57
|modify
|1420
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5673
|2005.07.21 13:57
|modify
|1420
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5674
|2005.07.21 13:57
|s/l
|1420
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|125890.00
|5675
|2005.07.21 13:57
|sell
|1421
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5676
|2005.07.21 13:57
|modify
|1421
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5677
|2005.07.21 13:57
|modify
|1421
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5678
|2005.07.21 13:57
|modify
|1421
|1.00
|1.2178
|1.2168
|1.2098
|5679
|2005.07.21 13:57
|modify
|1421
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
�
|5680
|2005.07.21 13:57
|s/l
|1421
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2098
|110.00
|126000.00
|5681
|2005.07.21 13:57
|sell
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2228
|1.2098
�
|5682
|2005.07.21 13:57
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2098
|5683
|2005.07.21 13:57
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2171
|1.2098
�
|5684
|2005.07.21 13:59
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2167
|1.2098
|5685
|2005.07.21 14:02
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2159
|1.2098
�
|5686
|2005.07.21 14:02
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2158
|1.2098
|5687
|2005.07.21 14:02
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2156
|1.2098
�
|5688
|2005.07.21 14:07
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2142
|1.2098
|5689
|2005.07.21 14:07
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2140
|1.2098
�
|5690
|2005.07.21 14:07
|modify
|1422
|1.00
|1.2178
|1.2139
|1.2098
|5691
|2005.07.21 14:07
|s/l
|1422
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2098
|390.00
|126390.00
�
|5692
|2005.07.21 14:07
|buy
|1423
|1.00
|1.2143
|1.2093
|1.2243
|5693
|2005.07.21 14:12
|modify
|1423
|1.00
|1.2143
|1.2151
|1.2243
�
|5694
|2005.07.21 14:12
|s/l
|1423
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2243
|80.00
|126470.00
|5695
|2005.07.21 14:12
|buy
|1424
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5696
|2005.07.21 14:12
|modify
|1424
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5697
|2005.07.21 14:12
|s/l
|1424
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126540.00
�
|5698
|2005.07.21 14:12
|buy
|1425
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5699
|2005.07.21 14:12
|modify
|1425
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5700
|2005.07.21 14:12
|s/l
|1425
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126610.00
|5701
|2005.07.21 14:12
|buy
|1426
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5702
|2005.07.21 14:13
|modify
|1426
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5703
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1426
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126680.00
�
|5704
|2005.07.21 14:13
|buy
|1427
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5705
|2005.07.21 14:13
|modify
|1427
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5706
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1427
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126750.00
|5707
|2005.07.21 14:13
|buy
|1428
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5708
|2005.07.21 14:13
|modify
|1428
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5709
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1428
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126820.00
�
|5710
|2005.07.21 14:13
|buy
|1429
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5711
|2005.07.21 14:13
|modify
|1429
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5712
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1429
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126890.00
|5713
|2005.07.21 14:13
|buy
|1430
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5714
|2005.07.21 14:13
|modify
|1430
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5715
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1430
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|126960.00
�
|5716
|2005.07.21 14:13
|buy
|1431
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5717
|2005.07.21 14:13
|modify
|1431
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5718
|2005.07.21 14:13
|s/l
|1431
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127030.00
|5719
|2005.07.21 14:13
|buy
|1432
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5720
|2005.07.21 14:14
|modify
|1432
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5721
|2005.07.21 14:14
|s/l
|1432
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127100.00
�
|5722
|2005.07.21 14:14
|buy
|1433
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5723
|2005.07.21 14:14
|modify
|1433
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5724
|2005.07.21 14:14
|s/l
|1433
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127170.00
|5725
|2005.07.21 14:14
|buy
|1434
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5726
|2005.07.21 14:14
|modify
|1434
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5727
|2005.07.21 14:14
|s/l
|1434
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127240.00
�
|5728
|2005.07.21 14:14
|buy
|1435
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5729
|2005.07.21 14:14
|modify
|1435
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5730
|2005.07.21 14:14
|s/l
|1435
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127310.00
|5731
|2005.07.21 14:14
|buy
|1436
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
�
|5732
|2005.07.21 14:14
|modify
|1436
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
|5733
|2005.07.21 14:14
|s/l
|1436
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127380.00
�
|5734
|2005.07.21 14:14
|buy
|1437
|1.00
|1.2144
|1.2094
|1.2244
|5735
|2005.07.21 14:15
|modify
|1437
|1.00
|1.2144
|1.2151
|1.2244
�
|5736
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1437
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2244
|70.00
|127450.00
|5737
|2005.07.21 14:25
|buy
|1438
|1.00
|1.2119
|1.2069
|1.2219
�
|5738
|2005.07.21 14:25
|modify
|1438
|1.00
|1.2119
|1.2138
|1.2219
|5739
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1438
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2219
|190.00
|127640.00
�
|5740
|2005.07.21 14:25
|buy
|1439
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5741
|2005.07.21 14:25
|modify
|1439
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5742
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1439
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5743
|2005.07.21 14:25
|buy
|1440
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5744
|2005.07.21 14:25
|modify
|1440
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5745
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1440
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5746
|2005.07.21 14:25
|buy
|1441
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5747
|2005.07.21 14:25
|modify
|1441
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5748
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1441
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5749
|2005.07.21 14:25
|buy
|1442
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5750
|2005.07.21 14:25
|modify
|1442
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5751
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1442
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5752
|2005.07.21 14:25
|buy
|1443
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5753
|2005.07.21 14:25
|modify
|1443
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5754
|2005.07.21 14:25
|s/l
|1443
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5755
|2005.07.21 14:25
|buy
|1444
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5756
|2005.07.21 14:26
|modify
|1444
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5757
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1444
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5758
|2005.07.21 14:26
|buy
|1445
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5759
|2005.07.21 14:26
|modify
|1445
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5760
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1445
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5761
|2005.07.21 14:26
|buy
|1446
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5762
|2005.07.21 14:26
|modify
|1446
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5763
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1446
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5764
|2005.07.21 14:26
|buy
|1447
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5765
|2005.07.21 14:26
|modify
|1447
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5766
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1447
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5767
|2005.07.21 14:26
|buy
|1448
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5768
|2005.07.21 14:26
|modify
|1448
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5769
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1448
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5770
|2005.07.21 14:26
|buy
|1449
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5771
|2005.07.21 14:26
|modify
|1449
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5772
|2005.07.21 14:26
|s/l
|1449
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5773
|2005.07.21 14:26
|buy
|1450
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5774
|2005.07.21 14:27
|modify
|1450
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|5775
|2005.07.21 14:27
|s/l
|1450
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
�
|5776
|2005.07.21 14:27
|buy
|1451
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
|5777
|2005.07.21 14:27
|modify
|1451
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
�
|5778
|2005.07.21 14:27
|s/l
|1451
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|0.00
|127640.00
|5779
|2005.07.21 14:27
|buy
|1452
|1.00
|1.2138
|1.2088
|1.2238
�
|5780
|2005.07.21 16:29
|modify
|1452
|1.00
|1.2138
|1.2157
|1.2238
|5781
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1452
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2238
|190.00
|127830.00
�
|5782
|2005.07.21 16:29
|sell
|1453
|1.00
|1.2156
|1.2206
|1.2076
|5783
|2005.07.21 16:29
|modify
|1453
|1.00
|1.2156
|1.2155
|1.2076
�
|5784
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1453
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2076
|10.00
|127840.00
|5785
|2005.07.21 16:29
|sell
|1454
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5786
|2005.07.21 16:29
|modify
|1454
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5787
|2005.07.21 16:29
|modify
|1454
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5788
|2005.07.21 16:29
|modify
|1454
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5789
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1454
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128010.00
�
|5790
|2005.07.21 16:29
|sell
|1455
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5791
|2005.07.21 16:29
|modify
|1455
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5792
|2005.07.21 16:29
|modify
|1455
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5793
|2005.07.21 16:29
|modify
|1455
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5794
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1455
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128180.00
|5795
|2005.07.21 16:29
|sell
|1456
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5796
|2005.07.21 16:29
|modify
|1456
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5797
|2005.07.21 16:29
|modify
|1456
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5798
|2005.07.21 16:29
|modify
|1456
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5799
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1456
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128350.00
�
|5800
|2005.07.21 16:29
|sell
|1457
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5801
|2005.07.21 16:29
|modify
|1457
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5802
|2005.07.21 16:29
|modify
|1457
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5803
|2005.07.21 16:29
|modify
|1457
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5804
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1457
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128520.00
|5805
|2005.07.21 16:29
|sell
|1458
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5806
|2005.07.21 16:29
|modify
|1458
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5807
|2005.07.21 16:29
|modify
|1458
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5808
|2005.07.21 16:29
|modify
|1458
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5809
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1458
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128690.00
�
|5810
|2005.07.21 16:29
|sell
|1459
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5811
|2005.07.21 16:29
|modify
|1459
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5812
|2005.07.21 16:29
|modify
|1459
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5813
|2005.07.21 16:29
|modify
|1459
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5814
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1459
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|128860.00
|5815
|2005.07.21 16:29
|sell
|1460
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5816
|2005.07.21 16:29
|modify
|1460
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5817
|2005.07.21 16:29
|modify
|1460
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5818
|2005.07.21 16:29
|modify
|1460
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5819
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1460
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129030.00
�
|5820
|2005.07.21 16:29
|sell
|1461
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5821
|2005.07.21 16:29
|modify
|1461
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5822
|2005.07.21 16:29
|modify
|1461
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5823
|2005.07.21 16:29
|modify
|1461
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5824
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1461
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129200.00
|5825
|2005.07.21 16:29
|sell
|1462
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5826
|2005.07.21 16:29
|modify
|1462
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5827
|2005.07.21 16:29
|modify
|1462
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5828
|2005.07.21 16:29
|modify
|1462
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5829
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1462
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129370.00
�
|5830
|2005.07.21 16:29
|sell
|1463
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5831
|2005.07.21 16:29
|modify
|1463
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5832
|2005.07.21 16:29
|modify
|1463
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5833
|2005.07.21 16:29
|modify
|1463
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5834
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1463
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129540.00
|5835
|2005.07.21 16:29
|sell
|1464
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5836
|2005.07.21 16:29
|modify
|1464
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5837
|2005.07.21 16:29
|modify
|1464
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5838
|2005.07.21 16:29
|modify
|1464
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5839
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1464
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129710.00
�
|5840
|2005.07.21 16:29
|sell
|1465
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5841
|2005.07.21 16:29
|modify
|1465
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5842
|2005.07.21 16:29
|modify
|1465
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5843
|2005.07.21 16:29
|modify
|1465
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5844
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1465
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|129880.00
|5845
|2005.07.21 16:29
|sell
|1466
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5846
|2005.07.21 16:29
|modify
|1466
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5847
|2005.07.21 16:29
|modify
|1466
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5848
|2005.07.21 16:29
|modify
|1466
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5849
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1466
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130050.00
�
|5850
|2005.07.21 16:29
|sell
|1467
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5851
|2005.07.21 16:29
|modify
|1467
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5852
|2005.07.21 16:29
|modify
|1467
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5853
|2005.07.21 16:29
|modify
|1467
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5854
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1467
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130220.00
|5855
|2005.07.21 16:29
|sell
|1468
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5856
|2005.07.21 16:29
|modify
|1468
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5857
|2005.07.21 16:29
|modify
|1468
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5858
|2005.07.21 16:29
|modify
|1468
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5859
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1468
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130390.00
�
|5860
|2005.07.21 16:29
|sell
|1469
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5861
|2005.07.21 16:29
|modify
|1469
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5862
|2005.07.21 16:29
|modify
|1469
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5863
|2005.07.21 16:29
|modify
|1469
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5864
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1469
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130560.00
|5865
|2005.07.21 16:29
|sell
|1470
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5866
|2005.07.21 16:29
|modify
|1470
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5867
|2005.07.21 16:29
|modify
|1470
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5868
|2005.07.21 16:29
|modify
|1470
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5869
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1470
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130730.00
�
|5870
|2005.07.21 16:29
|sell
|1471
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5871
|2005.07.21 16:29
|modify
|1471
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5872
|2005.07.21 16:29
|modify
|1471
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5873
|2005.07.21 16:29
|modify
|1471
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5874
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1471
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|130900.00
|5875
|2005.07.21 16:29
|sell
|1472
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5876
|2005.07.21 16:29
|modify
|1472
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5877
|2005.07.21 16:29
|modify
|1472
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5878
|2005.07.21 16:29
|modify
|1472
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5879
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1472
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131070.00
�
|5880
|2005.07.21 16:29
|sell
|1473
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5881
|2005.07.21 16:29
|modify
|1473
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5882
|2005.07.21 16:29
|modify
|1473
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5883
|2005.07.21 16:29
|modify
|1473
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5884
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1473
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131240.00
|5885
|2005.07.21 16:29
|sell
|1474
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5886
|2005.07.21 16:29
|modify
|1474
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5887
|2005.07.21 16:29
|modify
|1474
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5888
|2005.07.21 16:29
|modify
|1474
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5889
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1474
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131410.00
�
|5890
|2005.07.21 16:29
|sell
|1475
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5891
|2005.07.21 16:29
|modify
|1475
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5892
|2005.07.21 16:29
|modify
|1475
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5893
|2005.07.21 16:29
|modify
|1475
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5894
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1475
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131580.00
|5895
|2005.07.21 16:29
|sell
|1476
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5896
|2005.07.21 16:29
|modify
|1476
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5897
|2005.07.21 16:29
|modify
|1476
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5898
|2005.07.21 16:29
|modify
|1476
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5899
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1476
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131750.00
�
|5900
|2005.07.21 16:29
|sell
|1477
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5901
|2005.07.21 16:29
|modify
|1477
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5902
|2005.07.21 16:29
|modify
|1477
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5903
|2005.07.21 16:29
|modify
|1477
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5904
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1477
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|131920.00
|5905
|2005.07.21 16:29
|sell
|1478
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5906
|2005.07.21 16:29
|modify
|1478
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5907
|2005.07.21 16:29
|modify
|1478
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5908
|2005.07.21 16:29
|modify
|1478
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5909
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1478
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|132090.00
�
|5910
|2005.07.21 16:29
|sell
|1479
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5911
|2005.07.21 16:29
|modify
|1479
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
�
|5912
|2005.07.21 16:29
|modify
|1479
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5913
|2005.07.21 16:29
|modify
|1479
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
�
|5914
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1479
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|132260.00
|5915
|2005.07.21 16:29
|sell
|1480
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
�
|5916
|2005.07.21 16:29
|modify
|1480
|1.00
|1.2172
|1.2166
|1.2092
|5917
|2005.07.21 16:29
|modify
|1480
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
�
|5918
|2005.07.21 16:29
|modify
|1480
|1.00
|1.2172
|1.2155
|1.2092
|5919
|2005.07.21 16:29
|s/l
|1480
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2092
|170.00
|132430.00
�
|5920
|2005.07.21 16:29
|sell
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2222
|1.2092
|5921
|2005.07.21 16:40
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2092
�
|5922
|2005.07.21 16:40
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2170
|1.2092
|5923
|2005.07.21 16:40
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2092
�
|5924
|2005.07.21 16:42
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2162
|1.2092
|5925
|2005.07.21 16:42
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2160
|1.2092
�
|5926
|2005.07.21 16:42
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2157
|1.2092
|5927
|2005.07.21 16:45
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2154
|1.2092
�
|5928
|2005.07.21 16:45
|modify
|1481
|1.00
|1.2172
|1.2153
|1.2092
|5929
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1481
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2092
|190.00
|132620.00
�
|5930
|2005.07.21 16:55
|sell
|1482
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5931
|2005.07.21 16:55
|modify
|1482
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5932
|2005.07.21 16:55
|modify
|1482
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5933
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1482
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|132690.00
�
|5934
|2005.07.21 16:55
|sell
|1483
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5935
|2005.07.21 16:55
|modify
|1483
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5936
|2005.07.21 16:55
|modify
|1483
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5937
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1483
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|132760.00
�
|5938
|2005.07.21 16:55
|sell
|1484
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5939
|2005.07.21 16:55
|modify
|1484
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5940
|2005.07.21 16:55
|modify
|1484
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5941
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1484
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|132830.00
�
|5942
|2005.07.21 16:55
|sell
|1485
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5943
|2005.07.21 16:55
|modify
|1485
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5944
|2005.07.21 16:55
|modify
|1485
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5945
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1485
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|132900.00
�
|5946
|2005.07.21 16:55
|sell
|1486
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5947
|2005.07.21 16:55
|modify
|1486
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5948
|2005.07.21 16:55
|modify
|1486
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5949
|2005.07.21 16:55
|s/l
|1486
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|132970.00
�
|5950
|2005.07.21 16:55
|sell
|1487
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5951
|2005.07.21 16:56
|modify
|1487
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5952
|2005.07.21 16:56
|modify
|1487
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5953
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1487
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133040.00
�
|5954
|2005.07.21 16:56
|sell
|1488
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5955
|2005.07.21 16:56
|modify
|1488
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5956
|2005.07.21 16:56
|modify
|1488
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5957
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1488
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133110.00
�
|5958
|2005.07.21 16:56
|sell
|1489
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5959
|2005.07.21 16:56
|modify
|1489
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5960
|2005.07.21 16:56
|modify
|1489
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5961
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1489
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133180.00
�
|5962
|2005.07.21 16:56
|sell
|1490
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5963
|2005.07.21 16:56
|modify
|1490
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5964
|2005.07.21 16:56
|modify
|1490
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5965
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1490
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133250.00
�
|5966
|2005.07.21 16:56
|sell
|1491
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5967
|2005.07.21 16:56
|modify
|1491
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5968
|2005.07.21 16:56
|modify
|1491
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5969
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1491
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133320.00
�
|5970
|2005.07.21 16:56
|sell
|1492
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5971
|2005.07.21 16:56
|modify
|1492
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5972
|2005.07.21 16:56
|modify
|1492
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5973
|2005.07.21 16:56
|s/l
|1492
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133390.00
�
|5974
|2005.07.21 16:56
|sell
|1493
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5975
|2005.07.21 16:57
|modify
|1493
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5976
|2005.07.21 16:57
|modify
|1493
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5977
|2005.07.21 16:57
|s/l
|1493
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133460.00
�
|5978
|2005.07.21 16:57
|sell
|1494
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5979
|2005.07.21 16:57
|modify
|1494
|1.00
|1.2160
|1.2154
|1.2080
�
|5980
|2005.07.21 16:57
|modify
|1494
|1.00
|1.2160
|1.2153
|1.2080
|5981
|2005.07.21 16:57
|s/l
|1494
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2080
|70.00
|133530.00
�
|5982
|2005.07.21 16:57
|sell
|1495
|1.00
|1.2160
|1.2210
|1.2080
|5983
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1495
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2080
|-500.00
|133030.00
�
|5984
|2005.07.21 17:29
|sell
|1496
|1.00
|1.2210
|1.2260
|1.2130
|5985
|2005.07.21 17:29
|modify
|1496
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2130
�
|5986
|2005.07.21 17:29
|modify
|1496
|1.00
|1.2210
|1.2198
|1.2130
|5987
|2005.07.21 17:29
|modify
|1496
|1.00
|1.2210
|1.2196
|1.2130
�
|5988
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1496
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2130
|140.00
|133170.00
|5989
|2005.07.21 17:29
|sell
|1497
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|5990
|2005.07.21 17:29
|modify
|1497
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|5991
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1497
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|5992
|2005.07.21 17:29
|sell
|1498
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|5993
|2005.07.21 17:29
|modify
|1498
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|5994
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1498
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|5995
|2005.07.21 17:29
|sell
|1499
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|5996
|2005.07.21 17:29
|modify
|1499
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|5997
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1499
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|5998
|2005.07.21 17:29
|sell
|1500
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|5999
|2005.07.21 17:29
|modify
|1500
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6000
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1500
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6001
|2005.07.21 17:29
|sell
|1501
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6002
|2005.07.21 17:29
|modify
|1501
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6003
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1501
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6004
|2005.07.21 17:29
|sell
|1502
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6005
|2005.07.21 17:29
|modify
|1502
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6006
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1502
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6007
|2005.07.21 17:29
|sell
|1503
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6008
|2005.07.21 17:29
|modify
|1503
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6009
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1503
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6010
|2005.07.21 17:29
|sell
|1504
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6011
|2005.07.21 17:29
|modify
|1504
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6012
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1504
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6013
|2005.07.21 17:29
|sell
|1505
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6014
|2005.07.21 17:29
|modify
|1505
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6015
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1505
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6016
|2005.07.21 17:29
|sell
|1506
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6017
|2005.07.21 17:29
|modify
|1506
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6018
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1506
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6019
|2005.07.21 17:29
|sell
|1507
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6020
|2005.07.21 17:29
|modify
|1507
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6021
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1507
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6022
|2005.07.21 17:29
|sell
|1508
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6023
|2005.07.21 17:29
|modify
|1508
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6024
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1508
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6025
|2005.07.21 17:29
|sell
|1509
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6026
|2005.07.21 17:29
|modify
|1509
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6027
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1509
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6028
|2005.07.21 17:29
|sell
|1510
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6029
|2005.07.21 17:29
|modify
|1510
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6030
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1510
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6031
|2005.07.21 17:29
|sell
|1511
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6032
|2005.07.21 17:29
|modify
|1511
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6033
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1511
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6034
|2005.07.21 17:29
|sell
|1512
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6035
|2005.07.21 17:29
|modify
|1512
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6036
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1512
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6037
|2005.07.21 17:29
|sell
|1513
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6038
|2005.07.21 17:29
|modify
|1513
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6039
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1513
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6040
|2005.07.21 17:29
|sell
|1514
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6041
|2005.07.21 17:29
|modify
|1514
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6042
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1514
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6043
|2005.07.21 17:29
|sell
|1515
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6044
|2005.07.21 17:29
|modify
|1515
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6045
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1515
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6046
|2005.07.21 17:29
|sell
|1516
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6047
|2005.07.21 17:29
|modify
|1516
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6048
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1516
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6049
|2005.07.21 17:29
|sell
|1517
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6050
|2005.07.21 17:29
|modify
|1517
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6051
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1517
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6052
|2005.07.21 17:29
|sell
|1518
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6053
|2005.07.21 17:29
|modify
|1518
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6054
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1518
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6055
|2005.07.21 17:29
|sell
|1519
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6056
|2005.07.21 17:29
|modify
|1519
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6057
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1519
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6058
|2005.07.21 17:29
|sell
|1520
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6059
|2005.07.21 17:29
|modify
|1520
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6060
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1520
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6061
|2005.07.21 17:29
|sell
|1521
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6062
|2005.07.21 17:29
|modify
|1521
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6063
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1521
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
�
|6064
|2005.07.21 17:29
|sell
|1522
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
|6065
|2005.07.21 17:29
|modify
|1522
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
�
|6066
|2005.07.21 17:29
|s/l
|1522
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|0.00
|133170.00
|6067
|2005.07.21 17:29
|sell
|1523
|1.00
|1.2196
|1.2246
|1.2116
�
|6068
|2005.07.21 17:40
|modify
|1523
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2116
|6069
|2005.07.21 17:47
|modify
|1523
|1.00
|1.2196
|1.2195
|1.2116
�
|6070
|2005.07.21 17:47
|modify
|1523
|1.00
|1.2196
|1.2194
|1.2116
|6071
|2005.07.21 17:52
|s/l
|1523
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2116
|20.00
|133190.00
�
|6072
|2005.07.21 17:52
|sell
|1524
|1.00
|1.2193
|1.2243
|1.2113
|6073
|2005.07.21 18:07
|modify
|1524
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2113
�
|6074
|2005.07.21 18:07
|modify
|1524
|1.00
|1.2193
|1.2187
|1.2113
|6075
|2005.07.21 18:07
|s/l
|1524
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2113
|60.00
|133250.00
�
|6076
|2005.07.21 18:07
|sell
|1525
|1.00
|1.2186
|1.2236
|1.2106
|6077
|2005.07.21 18:15
|modify
|1525
|1.00
|1.2186
|1.2184
|1.2106
�
|6078
|2005.07.21 18:20
|s/l
|1525
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2106
|20.00
|133270.00
|6079
|2005.07.21 18:20
|sell
|1526
|1.00
|1.2183
|1.2233
|1.2103
�
|6080
|2005.07.21 18:35
|modify
|1526
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2103
|6081
|2005.07.21 18:42
|modify
|1526
|1.00
|1.2183
|1.2182
|1.2103
�
|6082
|2005.07.21 18:52
|s/l
|1526
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2103
|10.00
|133280.00
|6083
|2005.07.21 18:52
|sell
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2230
|1.2100
�
|6084
|2005.07.21 19:00
|modify
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2179
|1.2100
|6085
|2005.07.21 19:02
|modify
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2173
|1.2100
�
|6086
|2005.07.21 19:02
|modify
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2172
|1.2100
|6087
|2005.07.21 19:02
|modify
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2171
|1.2100
�
|6088
|2005.07.21 19:10
|modify
|1527
|1.00
|1.2180
|1.2170
|1.2100
|6089
|2005.07.21 19:17
|s/l
|1527
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2100
|100.00
|133380.00
�
|6090
|2005.07.21 19:17
|sell
|1528
|1.00
|1.2168
|1.2218
|1.2088
|6091
|2005.07.21 22:00
|modify
|1528
|1.00
|1.2168
|1.2161
|1.2088
�
|6092
|2005.07.21 22:00
|s/l
|1528
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2088
|70.00
|133450.00
|6093
|2005.07.21 22:00
|buy
|1529
|1.00
|1.2163
|1.2113
|1.2263
�
|6094
|2005.07.22 02:29
|modify
|1529
|1.00
|1.2163
|1.2166
|1.2263
|6095
|2005.07.22 02:29
|modify
|1529
|1.00
|1.2163
|1.2167
|1.2263
�
|6096
|2005.07.22 02:45
|s/l
|1529
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2263
|40.00
|133490.00
|6097
|2005.07.22 02:45
|sell
|1530
|1.00
|1.2166
|1.2216
|1.2086
�
|6098
|2005.07.22 10:29
|modify
|1530
|1.00
|1.2166
|1.2162
|1.2086
|6099
|2005.07.22 10:29
|s/l
|1530
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2086
|40.00
|133530.00
�
|6100
|2005.07.22 10:29
|buy
|1531
|1.00
|1.2166
|1.2116
|1.2266
|6101
|2005.07.22 13:50
|s/l
|1531
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2266
|-500.00
|133030.00
�
|6102
|2005.07.22 13:50
|buy
|1532
|1.00
|1.2118
|1.2068
|1.2218
|6103
|2005.07.22 14:32
|modify
|1532
|1.00
|1.2118
|1.2119
|1.2218
�
|6104
|2005.07.22 14:32
|modify
|1532
|1.00
|1.2118
|1.2120
|1.2218
|6105
|2005.07.22 14:37
|s/l
|1532
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2218
|20.00
|133050.00
�
|6106
|2005.07.22 14:37
|buy
|1533
|1.00
|1.2121
|1.2071
|1.2221
|6107
|2005.07.22 15:50
|s/l
|1533
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2221
|-500.00
|132550.00
�
|6108
|2005.07.22 15:50
|buy
|1534
|1.00
|1.2073
|1.2023
|1.2173
|6109
|2005.07.26 02:52
|s/l
|1534
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2173
|-500.00
|132050.00
�
|6110
|2005.07.26 02:52
|buy
|1535
|1.00
|1.2025
|1.1975
|1.2125
|6111
|2005.07.26 04:00
|modify
|1535
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2125
�
|6112
|2005.07.26 04:29
|modify
|1535
|1.00
|1.2025
|1.2031
|1.2125
|6113
|2005.07.26 05:29
|modify
|1535
|1.00
|1.2025
|1.2033
|1.2125
�
|6114
|2005.07.26 06:02
|modify
|1535
|1.00
|1.2025
|1.2034
|1.2125
|6115
|2005.07.26 06:29
|modify
|1535
|1.00
|1.2025
|1.2047
|1.2125
�
|6116
|2005.07.26 06:32
|s/l
|1535
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2125
|220.00
|132270.00
|6117
|2005.07.26 06:32
|sell
|1536
|1.00
|1.2046
|1.2096
|1.1966
�
|6118
|2005.07.26 08:02
|modify
|1536
|1.00
|1.2046
|1.2039
|1.1966
|6119
|2005.07.26 08:02
|s/l
|1536
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1966
|70.00
|132340.00
�
|6120
|2005.07.26 08:02
|buy
|1537
|1.00
|1.2039
|1.1989
|1.2139
|6121
|2005.07.26 08:10
|modify
|1537
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2139
�
|6122
|2005.07.26 08:17
|modify
|1537
|1.00
|1.2039
|1.2041
|1.2139
|6123
|2005.07.26 08:17
|modify
|1537
|1.00
|1.2039
|1.2043
|1.2139
�
|6124
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1537
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2139
|40.00
|132380.00
|6125
|2005.07.26 08:25
|buy
|1538
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6126
|2005.07.26 08:25
|modify
|1538
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6127
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1538
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132460.00
�
|6128
|2005.07.26 08:25
|buy
|1539
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6129
|2005.07.26 08:25
|modify
|1539
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6130
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1539
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132540.00
|6131
|2005.07.26 08:25
|buy
|1540
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6132
|2005.07.26 08:25
|modify
|1540
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6133
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1540
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132620.00
�
|6134
|2005.07.26 08:25
|buy
|1541
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6135
|2005.07.26 08:25
|modify
|1541
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6136
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1541
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132700.00
|6137
|2005.07.26 08:25
|buy
|1542
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6138
|2005.07.26 08:25
|modify
|1542
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6139
|2005.07.26 08:25
|s/l
|1542
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132780.00
�
|6140
|2005.07.26 08:25
|buy
|1543
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6141
|2005.07.26 08:26
|modify
|1543
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6142
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1543
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132860.00
|6143
|2005.07.26 08:26
|buy
|1544
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6144
|2005.07.26 08:26
|modify
|1544
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6145
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1544
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|132940.00
�
|6146
|2005.07.26 08:26
|buy
|1545
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6147
|2005.07.26 08:26
|modify
|1545
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6148
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1545
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133020.00
|6149
|2005.07.26 08:26
|buy
|1546
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6150
|2005.07.26 08:26
|modify
|1546
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6151
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1546
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133100.00
�
|6152
|2005.07.26 08:26
|buy
|1547
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6153
|2005.07.26 08:26
|modify
|1547
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6154
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1547
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133180.00
|6155
|2005.07.26 08:26
|buy
|1548
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6156
|2005.07.26 08:26
|modify
|1548
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6157
|2005.07.26 08:26
|s/l
|1548
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133260.00
�
|6158
|2005.07.26 08:26
|buy
|1549
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6159
|2005.07.26 08:27
|modify
|1549
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6160
|2005.07.26 08:27
|s/l
|1549
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133340.00
|6161
|2005.07.26 08:27
|buy
|1550
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6162
|2005.07.26 08:27
|modify
|1550
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
|6163
|2005.07.26 08:27
|s/l
|1550
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133420.00
�
|6164
|2005.07.26 08:27
|buy
|1551
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
|6165
|2005.07.26 08:27
|modify
|1551
|1.00
|1.2035
|1.2043
|1.2135
�
|6166
|2005.07.26 08:29
|s/l
|1551
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2135
|80.00
|133500.00
|6167
|2005.07.26 08:29
|buy
|1552
|1.00
|1.2035
|1.1985
|1.2135
�
|6168
|2005.07.26 12:12
|s/l
|1552
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2135
|-500.00
|133000.00
|6169
|2005.07.26 12:12
|buy
|1553
|1.00
|1.1986
|1.1936
|1.2086
�
|6170
|2005.07.26 13:00
|modify
|1553
|1.00
|1.1986
|1.1990
|1.2086
|6171
|2005.07.26 13:00
|s/l
|1553
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2086
|40.00
|133040.00
�
|6172
|2005.07.26 13:00
|buy
|1554
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
|6173
|2005.07.26 14:00
|modify
|1554
|1.00
|1.1990
|1.2012
|1.2090
�
|6174
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1554
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2090
|220.00
|133260.00
|6175
|2005.07.26 14:00
|sell
|1555
|1.00
|1.2009
|1.2059
|1.1929
�
|6176
|2005.07.26 14:00
|modify
|1555
|1.00
|1.2009
|1.2003
|1.1929
|6177
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1555
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1929
|60.00
|133320.00
�
|6178
|2005.07.26 14:00
|sell
|1556
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6179
|2005.07.26 14:00
|modify
|1556
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6180
|2005.07.26 14:00
|modify
|1556
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6181
|2005.07.26 14:00
|modify
|1556
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6182
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1556
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|133560.00
|6183
|2005.07.26 14:00
|sell
|1557
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6184
|2005.07.26 14:00
|modify
|1557
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6185
|2005.07.26 14:00
|modify
|1557
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6186
|2005.07.26 14:00
|modify
|1557
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6187
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1557
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|133800.00
�
|6188
|2005.07.26 14:00
|sell
|1558
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6189
|2005.07.26 14:00
|modify
|1558
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6190
|2005.07.26 14:00
|modify
|1558
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6191
|2005.07.26 14:00
|modify
|1558
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6192
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1558
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|134040.00
|6193
|2005.07.26 14:00
|sell
|1559
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6194
|2005.07.26 14:00
|modify
|1559
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6195
|2005.07.26 14:00
|modify
|1559
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6196
|2005.07.26 14:00
|modify
|1559
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6197
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1559
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|134280.00
�
|6198
|2005.07.26 14:00
|sell
|1560
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6199
|2005.07.26 14:00
|modify
|1560
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6200
|2005.07.26 14:00
|modify
|1560
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6201
|2005.07.26 14:00
|modify
|1560
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6202
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1560
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|134520.00
|6203
|2005.07.26 14:00
|sell
|1561
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6204
|2005.07.26 14:00
|modify
|1561
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6205
|2005.07.26 14:00
|modify
|1561
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6206
|2005.07.26 14:00
|modify
|1561
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6207
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1561
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|134760.00
�
|6208
|2005.07.26 14:00
|sell
|1562
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6209
|2005.07.26 14:00
|modify
|1562
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6210
|2005.07.26 14:00
|modify
|1562
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6211
|2005.07.26 14:00
|modify
|1562
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6212
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1562
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|135000.00
|6213
|2005.07.26 14:00
|sell
|1563
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6214
|2005.07.26 14:00
|modify
|1563
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6215
|2005.07.26 14:00
|modify
|1563
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6216
|2005.07.26 14:00
|modify
|1563
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6217
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1563
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|135240.00
�
|6218
|2005.07.26 14:00
|sell
|1564
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6219
|2005.07.26 14:00
|modify
|1564
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6220
|2005.07.26 14:00
|modify
|1564
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6221
|2005.07.26 14:00
|modify
|1564
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6222
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1564
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|135480.00
|6223
|2005.07.26 14:00
|sell
|1565
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6224
|2005.07.26 14:00
|modify
|1565
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6225
|2005.07.26 14:00
|modify
|1565
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6226
|2005.07.26 14:00
|modify
|1565
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6227
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1565
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|135720.00
�
|6228
|2005.07.26 14:00
|sell
|1566
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6229
|2005.07.26 14:00
|modify
|1566
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6230
|2005.07.26 14:00
|modify
|1566
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6231
|2005.07.26 14:00
|modify
|1566
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6232
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1566
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|135960.00
|6233
|2005.07.26 14:00
|sell
|1567
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6234
|2005.07.26 14:00
|modify
|1567
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6235
|2005.07.26 14:00
|modify
|1567
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6236
|2005.07.26 14:00
|modify
|1567
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6237
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1567
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|136200.00
�
|6238
|2005.07.26 14:00
|sell
|1568
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6239
|2005.07.26 14:00
|modify
|1568
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6240
|2005.07.26 14:00
|modify
|1568
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6241
|2005.07.26 14:00
|modify
|1568
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6242
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1568
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|136440.00
|6243
|2005.07.26 14:00
|sell
|1569
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6244
|2005.07.26 14:00
|modify
|1569
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6245
|2005.07.26 14:00
|modify
|1569
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6246
|2005.07.26 14:00
|modify
|1569
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6247
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1569
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|136680.00
�
|6248
|2005.07.26 14:00
|sell
|1570
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6249
|2005.07.26 14:00
|modify
|1570
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6250
|2005.07.26 14:00
|modify
|1570
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6251
|2005.07.26 14:00
|modify
|1570
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6252
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1570
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|136920.00
|6253
|2005.07.26 14:00
|sell
|1571
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6254
|2005.07.26 14:00
|modify
|1571
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6255
|2005.07.26 14:00
|modify
|1571
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6256
|2005.07.26 14:00
|modify
|1571
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6257
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1571
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|137160.00
�
|6258
|2005.07.26 14:00
|sell
|1572
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6259
|2005.07.26 14:00
|modify
|1572
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6260
|2005.07.26 14:00
|modify
|1572
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6261
|2005.07.26 14:00
|modify
|1572
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6262
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1572
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|137400.00
|6263
|2005.07.26 14:00
|sell
|1573
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6264
|2005.07.26 14:00
|modify
|1573
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6265
|2005.07.26 14:00
|modify
|1573
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6266
|2005.07.26 14:00
|modify
|1573
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6267
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1573
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|137640.00
�
|6268
|2005.07.26 14:00
|sell
|1574
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6269
|2005.07.26 14:00
|modify
|1574
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6270
|2005.07.26 14:00
|modify
|1574
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6271
|2005.07.26 14:00
|modify
|1574
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6272
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1574
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|137880.00
|6273
|2005.07.26 14:00
|sell
|1575
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6274
|2005.07.26 14:00
|modify
|1575
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6275
|2005.07.26 14:00
|modify
|1575
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6276
|2005.07.26 14:00
|modify
|1575
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6277
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1575
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|138120.00
�
|6278
|2005.07.26 14:00
|sell
|1576
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6279
|2005.07.26 14:00
|modify
|1576
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6280
|2005.07.26 14:00
|modify
|1576
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6281
|2005.07.26 14:00
|modify
|1576
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6282
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1576
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|138360.00
|6283
|2005.07.26 14:00
|sell
|1577
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6284
|2005.07.26 14:00
|modify
|1577
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6285
|2005.07.26 14:00
|modify
|1577
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6286
|2005.07.26 14:00
|modify
|1577
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6287
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1577
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|138600.00
�
|6288
|2005.07.26 14:00
|sell
|1578
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6289
|2005.07.26 14:00
|modify
|1578
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6290
|2005.07.26 14:00
|modify
|1578
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6291
|2005.07.26 14:00
|modify
|1578
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6292
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1578
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|138840.00
|6293
|2005.07.26 14:00
|sell
|1579
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6294
|2005.07.26 14:00
|modify
|1579
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6295
|2005.07.26 14:00
|modify
|1579
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6296
|2005.07.26 14:00
|modify
|1579
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6297
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1579
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|139080.00
�
|6298
|2005.07.26 14:00
|sell
|1580
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6299
|2005.07.26 14:00
|modify
|1580
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6300
|2005.07.26 14:00
|modify
|1580
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6301
|2005.07.26 14:00
|modify
|1580
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6302
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1580
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|139320.00
|6303
|2005.07.26 14:00
|sell
|1581
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6304
|2005.07.26 14:00
|modify
|1581
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6305
|2005.07.26 14:00
|modify
|1581
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6306
|2005.07.26 14:00
|modify
|1581
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
|6307
|2005.07.26 14:00
|s/l
|1581
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|139560.00
�
|6308
|2005.07.26 14:00
|sell
|1582
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6309
|2005.07.26 14:00
|modify
|1582
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6310
|2005.07.26 14:00
|modify
|1582
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
|6311
|2005.07.26 14:00
|modify
|1582
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6312
|2005.07.26 14:02
|s/l
|1582
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|139800.00
|6313
|2005.07.26 14:02
|sell
|1583
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6314
|2005.07.26 14:02
|modify
|1583
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6315
|2005.07.26 14:02
|s/l
|1583
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139810.00
�
|6316
|2005.07.26 14:02
|sell
|1584
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6317
|2005.07.26 14:02
|modify
|1584
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6318
|2005.07.26 14:02
|s/l
|1584
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139820.00
|6319
|2005.07.26 14:02
|sell
|1585
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6320
|2005.07.26 14:02
|modify
|1585
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6321
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1585
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139830.00
�
|6322
|2005.07.26 14:03
|sell
|1586
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6323
|2005.07.26 14:03
|modify
|1586
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6324
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1586
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139840.00
|6325
|2005.07.26 14:03
|sell
|1587
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6326
|2005.07.26 14:03
|modify
|1587
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6327
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1587
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139850.00
�
|6328
|2005.07.26 14:03
|sell
|1588
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6329
|2005.07.26 14:03
|modify
|1588
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6330
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1588
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139860.00
|6331
|2005.07.26 14:03
|sell
|1589
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6332
|2005.07.26 14:03
|modify
|1589
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6333
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1589
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139870.00
�
|6334
|2005.07.26 14:03
|sell
|1590
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6335
|2005.07.26 14:03
|modify
|1590
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6336
|2005.07.26 14:03
|s/l
|1590
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139880.00
|6337
|2005.07.26 14:03
|sell
|1591
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6338
|2005.07.26 14:03
|modify
|1591
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6339
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1591
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139890.00
�
|6340
|2005.07.26 14:04
|sell
|1592
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6341
|2005.07.26 14:04
|modify
|1592
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6342
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1592
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139900.00
|6343
|2005.07.26 14:04
|sell
|1593
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6344
|2005.07.26 14:04
|modify
|1593
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6345
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1593
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139910.00
�
|6346
|2005.07.26 14:04
|sell
|1594
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6347
|2005.07.26 14:04
|modify
|1594
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6348
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1594
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139920.00
|6349
|2005.07.26 14:04
|sell
|1595
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6350
|2005.07.26 14:04
|modify
|1595
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6351
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1595
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139930.00
�
|6352
|2005.07.26 14:04
|sell
|1596
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|6353
|2005.07.26 14:04
|modify
|1596
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
�
|6354
|2005.07.26 14:04
|s/l
|1596
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1947
|10.00
|139940.00
|6355
|2005.07.26 14:04
|sell
|1597
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|6356
|2005.07.26 14:05
|modify
|1597
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1947
|6357
|2005.07.26 14:07
|modify
|1597
|1.00
|1.2027
|1.2021
|1.1947
�
|6358
|2005.07.26 14:17
|modify
|1597
|1.00
|1.2027
|1.2014
|1.1947
|6359
|2005.07.26 14:17
|modify
|1597
|1.00
|1.2027
|1.2003
|1.1947
�
|6360
|2005.07.26 14:17
|s/l
|1597
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1947
|240.00
|140180.00
|6361
|2005.07.26 14:17
|sell
|1598
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6362
|2005.07.26 14:17
|modify
|1598
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6363
|2005.07.26 14:17
|s/l
|1598
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140250.00
�
|6364
|2005.07.26 14:17
|sell
|1599
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6365
|2005.07.26 14:17
|modify
|1599
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6366
|2005.07.26 14:17
|s/l
|1599
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140320.00
|6367
|2005.07.26 14:17
|sell
|1600
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6368
|2005.07.26 14:18
|modify
|1600
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6369
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1600
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140390.00
�
|6370
|2005.07.26 14:18
|sell
|1601
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6371
|2005.07.26 14:18
|modify
|1601
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6372
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1601
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140460.00
|6373
|2005.07.26 14:18
|sell
|1602
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6374
|2005.07.26 14:18
|modify
|1602
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6375
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1602
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140530.00
�
|6376
|2005.07.26 14:18
|sell
|1603
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6377
|2005.07.26 14:18
|modify
|1603
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6378
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1603
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140600.00
|6379
|2005.07.26 14:18
|sell
|1604
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6380
|2005.07.26 14:18
|modify
|1604
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6381
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1604
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140670.00
�
|6382
|2005.07.26 14:18
|sell
|1605
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6383
|2005.07.26 14:18
|modify
|1605
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6384
|2005.07.26 14:18
|s/l
|1605
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140740.00
|6385
|2005.07.26 14:18
|sell
|1606
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6386
|2005.07.26 14:19
|modify
|1606
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6387
|2005.07.26 14:19
|s/l
|1606
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140810.00
�
|6388
|2005.07.26 14:19
|sell
|1607
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6389
|2005.07.26 14:19
|modify
|1607
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6390
|2005.07.26 14:19
|s/l
|1607
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140880.00
|6391
|2005.07.26 14:19
|sell
|1608
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6392
|2005.07.26 14:19
|modify
|1608
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6393
|2005.07.26 14:19
|s/l
|1608
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|140950.00
�
|6394
|2005.07.26 14:19
|sell
|1609
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6395
|2005.07.26 14:19
|modify
|1609
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6396
|2005.07.26 14:19
|s/l
|1609
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|141020.00
|6397
|2005.07.26 14:19
|sell
|1610
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
�
|6398
|2005.07.26 14:19
|modify
|1610
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
|6399
|2005.07.26 14:19
|s/l
|1610
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|141090.00
�
|6400
|2005.07.26 14:19
|sell
|1611
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.1930
|6401
|2005.07.26 14:20
|modify
|1611
|1.00
|1.2010
|1.2003
|1.1930
�
|6402
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1611
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1930
|70.00
|141160.00
|6403
|2005.07.26 14:25
|sell
|1612
|1.00
|1.2015
|1.2065
|1.1935
�
|6404
|2005.07.26 14:25
|modify
|1612
|1.00
|1.2015
|1.2005
|1.1935
|6405
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1612
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1935
|100.00
|141260.00
�
|6406
|2005.07.26 14:25
|sell
|1613
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6407
|2005.07.26 14:25
|modify
|1613
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6408
|2005.07.26 14:25
|modify
|1613
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6409
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1613
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|141450.00
�
|6410
|2005.07.26 14:25
|sell
|1614
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6411
|2005.07.26 14:25
|modify
|1614
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6412
|2005.07.26 14:25
|modify
|1614
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6413
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1614
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|141640.00
�
|6414
|2005.07.26 14:25
|sell
|1615
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6415
|2005.07.26 14:25
|modify
|1615
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6416
|2005.07.26 14:25
|modify
|1615
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6417
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1615
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|141830.00
�
|6418
|2005.07.26 14:25
|sell
|1616
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6419
|2005.07.26 14:25
|modify
|1616
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6420
|2005.07.26 14:25
|modify
|1616
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6421
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1616
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142020.00
�
|6422
|2005.07.26 14:25
|sell
|1617
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6423
|2005.07.26 14:25
|modify
|1617
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6424
|2005.07.26 14:25
|modify
|1617
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6425
|2005.07.26 14:25
|s/l
|1617
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142210.00
�
|6426
|2005.07.26 14:25
|sell
|1618
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6427
|2005.07.26 14:26
|modify
|1618
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6428
|2005.07.26 14:26
|modify
|1618
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6429
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1618
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142400.00
�
|6430
|2005.07.26 14:26
|sell
|1619
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6431
|2005.07.26 14:26
|modify
|1619
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6432
|2005.07.26 14:26
|modify
|1619
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6433
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1619
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142590.00
�
|6434
|2005.07.26 14:26
|sell
|1620
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6435
|2005.07.26 14:26
|modify
|1620
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6436
|2005.07.26 14:26
|modify
|1620
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6437
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1620
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142780.00
�
|6438
|2005.07.26 14:26
|sell
|1621
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6439
|2005.07.26 14:26
|modify
|1621
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6440
|2005.07.26 14:26
|modify
|1621
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6441
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1621
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|142970.00
�
|6442
|2005.07.26 14:26
|sell
|1622
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6443
|2005.07.26 14:26
|modify
|1622
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6444
|2005.07.26 14:26
|modify
|1622
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6445
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1622
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|143160.00
�
|6446
|2005.07.26 14:26
|sell
|1623
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6447
|2005.07.26 14:26
|modify
|1623
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6448
|2005.07.26 14:26
|modify
|1623
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6449
|2005.07.26 14:26
|s/l
|1623
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|143350.00
�
|6450
|2005.07.26 14:26
|sell
|1624
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6451
|2005.07.26 14:27
|modify
|1624
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6452
|2005.07.26 14:27
|modify
|1624
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6453
|2005.07.26 14:27
|s/l
|1624
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|143540.00
�
|6454
|2005.07.26 14:27
|sell
|1625
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6455
|2005.07.26 14:27
|modify
|1625
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6456
|2005.07.26 14:27
|modify
|1625
|1.00
|1.2024
|1.2005
|1.1944
|6457
|2005.07.26 14:27
|s/l
|1625
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1944
|190.00
|143730.00
�
|6458
|2005.07.26 14:27
|sell
|1626
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6459
|2005.07.26 14:27
|modify
|1626
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|6460
|2005.07.26 14:29
|s/l
|1626
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1944
|30.00
|143760.00
|6461
|2005.07.26 14:29
|sell
|1627
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
�
|6462
|2005.07.26 15:40
|modify
|1627
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1944
|6463
|2005.07.26 15:40
|modify
|1627
|1.00
|1.2024
|1.2020
|1.1944
�
|6464
|2005.07.26 15:40
|modify
|1627
|1.00
|1.2024
|1.2013
|1.1944
|6465
|2005.07.26 15:40
|s/l
|1627
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1944
|110.00
|143870.00
�
|6466
|2005.07.26 15:40
|sell
|1628
|1.00
|1.2012
|1.2062
|1.1932
|6467
|2005.07.26 15:47
|modify
|1628
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1932
�
|6468
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1628
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1932
|0.00
|143870.00
|6469
|2005.07.26 15:50
|sell
|1629
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6470
|2005.07.26 15:50
|modify
|1629
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6471
|2005.07.26 15:50
|modify
|1629
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6472
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1629
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|143940.00
|6473
|2005.07.26 15:50
|sell
|1630
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6474
|2005.07.26 15:50
|modify
|1630
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6475
|2005.07.26 15:50
|modify
|1630
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6476
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1630
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144010.00
|6477
|2005.07.26 15:50
|sell
|1631
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6478
|2005.07.26 15:50
|modify
|1631
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6479
|2005.07.26 15:50
|modify
|1631
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6480
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1631
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144080.00
|6481
|2005.07.26 15:50
|sell
|1632
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6482
|2005.07.26 15:50
|modify
|1632
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6483
|2005.07.26 15:50
|modify
|1632
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6484
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1632
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144150.00
|6485
|2005.07.26 15:50
|sell
|1633
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6486
|2005.07.26 15:50
|modify
|1633
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6487
|2005.07.26 15:50
|modify
|1633
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6488
|2005.07.26 15:50
|s/l
|1633
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144220.00
|6489
|2005.07.26 15:50
|sell
|1634
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6490
|2005.07.26 15:51
|modify
|1634
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6491
|2005.07.26 15:51
|modify
|1634
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6492
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1634
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144290.00
|6493
|2005.07.26 15:51
|sell
|1635
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6494
|2005.07.26 15:51
|modify
|1635
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6495
|2005.07.26 15:51
|modify
|1635
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6496
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1635
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144360.00
|6497
|2005.07.26 15:51
|sell
|1636
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6498
|2005.07.26 15:51
|modify
|1636
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6499
|2005.07.26 15:51
|modify
|1636
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6500
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1636
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144430.00
|6501
|2005.07.26 15:51
|sell
|1637
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6502
|2005.07.26 15:51
|modify
|1637
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6503
|2005.07.26 15:51
|modify
|1637
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6504
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1637
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144500.00
|6505
|2005.07.26 15:51
|sell
|1638
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6506
|2005.07.26 15:51
|modify
|1638
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6507
|2005.07.26 15:51
|modify
|1638
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6508
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1638
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144570.00
|6509
|2005.07.26 15:51
|sell
|1639
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6510
|2005.07.26 15:51
|modify
|1639
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6511
|2005.07.26 15:51
|modify
|1639
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6512
|2005.07.26 15:51
|s/l
|1639
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144640.00
|6513
|2005.07.26 15:51
|sell
|1640
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6514
|2005.07.26 15:52
|modify
|1640
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6515
|2005.07.26 15:52
|modify
|1640
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6516
|2005.07.26 15:52
|s/l
|1640
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144710.00
|6517
|2005.07.26 15:52
|sell
|1641
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6518
|2005.07.26 15:52
|modify
|1641
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
|6519
|2005.07.26 15:52
|modify
|1641
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1939
�
|6520
|2005.07.26 15:52
|s/l
|1641
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1939
|70.00
|144780.00
|6521
|2005.07.26 15:52
|sell
|1642
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|6522
|2005.07.26 15:55
|modify
|1642
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.1939
|6523
|2005.07.26 15:55
|modify
|1642
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1939
�
|6524
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1642
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1939
|60.00
|144840.00
|6525
|2005.07.26 15:55
|sell
|1643
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6526
|2005.07.26 15:55
|modify
|1643
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6527
|2005.07.26 15:55
|modify
|1643
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6528
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1643
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|144890.00
|6529
|2005.07.26 15:55
|sell
|1644
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6530
|2005.07.26 15:55
|modify
|1644
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6531
|2005.07.26 15:55
|modify
|1644
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6532
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1644
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|144940.00
|6533
|2005.07.26 15:55
|sell
|1645
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6534
|2005.07.26 15:55
|modify
|1645
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6535
|2005.07.26 15:55
|modify
|1645
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6536
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1645
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|144990.00
|6537
|2005.07.26 15:55
|sell
|1646
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6538
|2005.07.26 15:55
|modify
|1646
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6539
|2005.07.26 15:55
|modify
|1646
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6540
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1646
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145040.00
|6541
|2005.07.26 15:55
|sell
|1647
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6542
|2005.07.26 15:55
|modify
|1647
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6543
|2005.07.26 15:55
|modify
|1647
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6544
|2005.07.26 15:55
|s/l
|1647
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145090.00
|6545
|2005.07.26 15:55
|sell
|1648
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6546
|2005.07.26 15:56
|modify
|1648
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6547
|2005.07.26 15:56
|modify
|1648
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6548
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1648
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145140.00
|6549
|2005.07.26 15:56
|sell
|1649
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6550
|2005.07.26 15:56
|modify
|1649
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6551
|2005.07.26 15:56
|modify
|1649
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6552
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1649
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145190.00
|6553
|2005.07.26 15:56
|sell
|1650
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6554
|2005.07.26 15:56
|modify
|1650
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6555
|2005.07.26 15:56
|modify
|1650
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6556
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1650
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145240.00
|6557
|2005.07.26 15:56
|sell
|1651
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6558
|2005.07.26 15:56
|modify
|1651
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6559
|2005.07.26 15:56
|modify
|1651
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6560
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1651
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145290.00
|6561
|2005.07.26 15:56
|sell
|1652
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6562
|2005.07.26 15:56
|modify
|1652
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6563
|2005.07.26 15:56
|modify
|1652
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6564
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1652
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145340.00
|6565
|2005.07.26 15:56
|sell
|1653
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6566
|2005.07.26 15:56
|modify
|1653
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6567
|2005.07.26 15:56
|modify
|1653
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6568
|2005.07.26 15:56
|s/l
|1653
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145390.00
|6569
|2005.07.26 15:56
|sell
|1654
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6570
|2005.07.26 15:57
|modify
|1654
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6571
|2005.07.26 15:57
|modify
|1654
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6572
|2005.07.26 15:57
|s/l
|1654
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145440.00
|6573
|2005.07.26 15:57
|sell
|1655
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6574
|2005.07.26 15:57
|modify
|1655
|1.00
|1.2018
|1.2014
|1.1938
|6575
|2005.07.26 15:57
|modify
|1655
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
�
|6576
|2005.07.26 15:57
|s/l
|1655
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145490.00
|6577
|2005.07.26 15:57
|sell
|1656
|1.00
|1.2018
|1.2068
|1.1938
�
|6578
|2005.07.26 15:59
|modify
|1656
|1.00
|1.2018
|1.2013
|1.1938
|6579
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1656
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1938
|50.00
|145540.00
�
|6580
|2005.07.26 16:45
|sell
|1657
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6581
|2005.07.26 16:45
|modify
|1657
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6582
|2005.07.26 16:45
|modify
|1657
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6583
|2005.07.26 16:45
|modify
|1657
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6584
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1657
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145610.00
|6585
|2005.07.26 16:45
|sell
|1658
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6586
|2005.07.26 16:45
|modify
|1658
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6587
|2005.07.26 16:45
|modify
|1658
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6588
|2005.07.26 16:45
|modify
|1658
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6589
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1658
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145680.00
�
|6590
|2005.07.26 16:45
|sell
|1659
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6591
|2005.07.26 16:45
|modify
|1659
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6592
|2005.07.26 16:45
|modify
|1659
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6593
|2005.07.26 16:45
|modify
|1659
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6594
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1659
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145750.00
|6595
|2005.07.26 16:45
|sell
|1660
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6596
|2005.07.26 16:45
|modify
|1660
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6597
|2005.07.26 16:45
|modify
|1660
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6598
|2005.07.26 16:45
|modify
|1660
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6599
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1660
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145820.00
�
|6600
|2005.07.26 16:45
|sell
|1661
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6601
|2005.07.26 16:45
|modify
|1661
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6602
|2005.07.26 16:45
|modify
|1661
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6603
|2005.07.26 16:45
|modify
|1661
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6604
|2005.07.26 16:45
|s/l
|1661
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145890.00
|6605
|2005.07.26 16:45
|sell
|1662
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6606
|2005.07.26 16:45
|modify
|1662
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6607
|2005.07.26 16:45
|modify
|1662
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6608
|2005.07.26 16:46
|modify
|1662
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6609
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1662
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|145960.00
�
|6610
|2005.07.26 16:46
|sell
|1663
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6611
|2005.07.26 16:46
|modify
|1663
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6612
|2005.07.26 16:46
|modify
|1663
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6613
|2005.07.26 16:46
|modify
|1663
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6614
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1663
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146030.00
|6615
|2005.07.26 16:46
|sell
|1664
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6616
|2005.07.26 16:46
|modify
|1664
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6617
|2005.07.26 16:46
|modify
|1664
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6618
|2005.07.26 16:46
|modify
|1664
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6619
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1664
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146100.00
�
|6620
|2005.07.26 16:46
|sell
|1665
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6621
|2005.07.26 16:46
|modify
|1665
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6622
|2005.07.26 16:46
|modify
|1665
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6623
|2005.07.26 16:46
|modify
|1665
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6624
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1665
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146170.00
|6625
|2005.07.26 16:46
|sell
|1666
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6626
|2005.07.26 16:46
|modify
|1666
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6627
|2005.07.26 16:46
|modify
|1666
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6628
|2005.07.26 16:46
|modify
|1666
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6629
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1666
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146240.00
�
|6630
|2005.07.26 16:46
|sell
|1667
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6631
|2005.07.26 16:46
|modify
|1667
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6632
|2005.07.26 16:46
|modify
|1667
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6633
|2005.07.26 16:46
|modify
|1667
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6634
|2005.07.26 16:46
|s/l
|1667
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146310.00
|6635
|2005.07.26 16:46
|sell
|1668
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6636
|2005.07.26 16:46
|modify
|1668
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6637
|2005.07.26 16:46
|modify
|1668
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
�
|6638
|2005.07.26 16:47
|modify
|1668
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|6639
|2005.07.26 16:47
|s/l
|1668
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146380.00
�
|6640
|2005.07.26 16:47
|sell
|1669
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6641
|2005.07.26 16:47
|modify
|1669
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6642
|2005.07.26 16:47
|modify
|1669
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6643
|2005.07.26 16:47
|modify
|1669
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
�
|6644
|2005.07.26 16:47
|s/l
|1669
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1951
|70.00
|146450.00
|6645
|2005.07.26 16:47
|sell
|1670
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
�
|6646
|2005.07.26 16:47
|modify
|1670
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|6647
|2005.07.26 16:47
|s/l
|1670
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1951
|10.00
|146460.00
�
|6648
|2005.07.26 16:47
|sell
|1671
|1.00
|1.2031
|1.2081
|1.1951
|6649
|2005.07.26 16:52
|modify
|1671
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
�
|6650
|2005.07.26 16:52
|modify
|1671
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|6651
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1671
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1951
|60.00
|146520.00
�
|6652
|2005.07.26 16:55
|sell
|1672
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6653
|2005.07.26 16:55
|modify
|1672
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6654
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1672
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146530.00
|6655
|2005.07.26 16:55
|sell
|1673
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6656
|2005.07.26 16:55
|modify
|1673
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6657
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1673
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146540.00
�
|6658
|2005.07.26 16:55
|sell
|1674
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6659
|2005.07.26 16:55
|modify
|1674
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6660
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1674
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146550.00
|6661
|2005.07.26 16:55
|sell
|1675
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6662
|2005.07.26 16:55
|modify
|1675
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6663
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1675
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146560.00
�
|6664
|2005.07.26 16:55
|sell
|1676
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6665
|2005.07.26 16:55
|modify
|1676
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6666
|2005.07.26 16:55
|s/l
|1676
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146570.00
|6667
|2005.07.26 16:55
|sell
|1677
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6668
|2005.07.26 16:55
|modify
|1677
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6669
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1677
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146580.00
�
|6670
|2005.07.26 16:56
|sell
|1678
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6671
|2005.07.26 16:56
|modify
|1678
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6672
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1678
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146590.00
|6673
|2005.07.26 16:56
|sell
|1679
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6674
|2005.07.26 16:56
|modify
|1679
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6675
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1679
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146600.00
�
|6676
|2005.07.26 16:56
|sell
|1680
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6677
|2005.07.26 16:56
|modify
|1680
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6678
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1680
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146610.00
|6679
|2005.07.26 16:56
|sell
|1681
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6680
|2005.07.26 16:56
|modify
|1681
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6681
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1681
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146620.00
�
|6682
|2005.07.26 16:56
|sell
|1682
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6683
|2005.07.26 16:56
|modify
|1682
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6684
|2005.07.26 16:56
|s/l
|1682
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146630.00
|6685
|2005.07.26 16:56
|sell
|1683
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6686
|2005.07.26 16:56
|modify
|1683
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
|6687
|2005.07.26 16:57
|s/l
|1683
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146640.00
�
|6688
|2005.07.26 16:57
|sell
|1684
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
|6689
|2005.07.26 16:57
|modify
|1684
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.1946
�
|6690
|2005.07.26 16:57
|s/l
|1684
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1946
|10.00
|146650.00
|6691
|2005.07.26 16:57
|sell
|1685
|1.00
|1.2026
|1.2076
|1.1946
�
|6692
|2005.07.26 20:32
|modify
|1685
|1.00
|1.2026
|1.2024
|1.1946
|6693
|2005.07.26 21:35
|s/l
|1685
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1946
|20.00
|146670.00
�
|6694
|2005.07.26 21:35
|sell
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|6695
|2005.07.27 04:00
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1944
�
|6696
|2005.07.27 04:00
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
|6697
|2005.07.27 04:20
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2017
|1.1944
�
|6698
|2005.07.27 06:10
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2016
|1.1944
|6699
|2005.07.27 06:10
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2015
|1.1944
�
|6700
|2005.07.27 06:10
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2014
|1.1944
|6701
|2005.07.27 06:17
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2012
|1.1944
�
|6702
|2005.07.27 06:17
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2010
|1.1944
|6703
|2005.07.27 06:22
|modify
|1686
|1.00
|1.2024
|1.2009
|1.1944
�
|6704
|2005.07.27 06:29
|s/l
|1686
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1944
|150.00
|146820.00
|6705
|2005.07.27 06:29
|buy
|1687
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
�
|6706
|2005.07.27 12:37
|modify
|1687
|1.00
|1.2011
|1.2015
|1.2111
|6707
|2005.07.27 12:37
|s/l
|1687
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2111
|40.00
|146860.00
�
|6708
|2005.07.27 12:37
|sell
|1688
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
|6709
|2005.07.27 12:40
|modify
|1688
|1.00
|1.2006
|1.2001
|1.1926
�
|6710
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1688
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1926
|50.00
|146910.00
|6711
|2005.07.27 12:40
|sell
|1689
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6712
|2005.07.27 12:40
|modify
|1689
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6713
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1689
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|146970.00
�
|6714
|2005.07.27 12:40
|sell
|1690
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6715
|2005.07.27 12:40
|modify
|1690
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6716
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1690
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147030.00
|6717
|2005.07.27 12:40
|sell
|1691
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6718
|2005.07.27 12:40
|modify
|1691
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6719
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1691
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147090.00
�
|6720
|2005.07.27 12:40
|sell
|1692
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6721
|2005.07.27 12:40
|modify
|1692
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6722
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1692
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147150.00
|6723
|2005.07.27 12:40
|sell
|1693
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6724
|2005.07.27 12:40
|modify
|1693
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6725
|2005.07.27 12:40
|s/l
|1693
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147210.00
�
|6726
|2005.07.27 12:40
|sell
|1694
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6727
|2005.07.27 12:41
|modify
|1694
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6728
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1694
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147270.00
|6729
|2005.07.27 12:41
|sell
|1695
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6730
|2005.07.27 12:41
|modify
|1695
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6731
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1695
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147330.00
�
|6732
|2005.07.27 12:41
|sell
|1696
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6733
|2005.07.27 12:41
|modify
|1696
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6734
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1696
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147390.00
|6735
|2005.07.27 12:41
|sell
|1697
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6736
|2005.07.27 12:41
|modify
|1697
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6737
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1697
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147450.00
�
|6738
|2005.07.27 12:41
|sell
|1698
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6739
|2005.07.27 12:41
|modify
|1698
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6740
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1698
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147510.00
|6741
|2005.07.27 12:41
|sell
|1699
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6742
|2005.07.27 12:41
|modify
|1699
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6743
|2005.07.27 12:41
|s/l
|1699
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147570.00
�
|6744
|2005.07.27 12:41
|sell
|1700
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6745
|2005.07.27 12:42
|modify
|1700
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6746
|2005.07.27 12:42
|s/l
|1700
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147630.00
|6747
|2005.07.27 12:42
|sell
|1701
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
�
|6748
|2005.07.27 12:42
|modify
|1701
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
|6749
|2005.07.27 12:42
|s/l
|1701
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147690.00
�
|6750
|2005.07.27 12:42
|sell
|1702
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|6751
|2005.07.27 12:42
|modify
|1702
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1927
�
|6752
|2005.07.27 12:42
|s/l
|1702
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1927
|60.00
|147750.00
|6753
|2005.07.27 12:42
|sell
|1703
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1920
�
|6754
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1703
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1920
|-500.00
|147250.00
|6755
|2005.07.27 13:05
|sell
|1704
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6756
|2005.07.27 13:05
|modify
|1704
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6757
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1704
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147290.00
�
|6758
|2005.07.27 13:05
|sell
|1705
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6759
|2005.07.27 13:05
|modify
|1705
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6760
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1705
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147330.00
|6761
|2005.07.27 13:05
|sell
|1706
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6762
|2005.07.27 13:05
|modify
|1706
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6763
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1706
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147370.00
�
|6764
|2005.07.27 13:05
|sell
|1707
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6765
|2005.07.27 13:05
|modify
|1707
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6766
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1707
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147410.00
|6767
|2005.07.27 13:05
|sell
|1708
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6768
|2005.07.27 13:05
|modify
|1708
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6769
|2005.07.27 13:05
|s/l
|1708
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147450.00
�
|6770
|2005.07.27 13:05
|sell
|1709
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6771
|2005.07.27 13:06
|modify
|1709
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6772
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1709
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147490.00
|6773
|2005.07.27 13:06
|sell
|1710
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6774
|2005.07.27 13:06
|modify
|1710
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6775
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1710
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147530.00
�
|6776
|2005.07.27 13:06
|sell
|1711
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6777
|2005.07.27 13:06
|modify
|1711
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6778
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1711
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147570.00
|6779
|2005.07.27 13:06
|sell
|1712
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6780
|2005.07.27 13:06
|modify
|1712
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6781
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1712
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147610.00
�
|6782
|2005.07.27 13:06
|sell
|1713
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6783
|2005.07.27 13:06
|modify
|1713
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6784
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1713
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147650.00
|6785
|2005.07.27 13:06
|sell
|1714
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6786
|2005.07.27 13:06
|modify
|1714
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6787
|2005.07.27 13:06
|s/l
|1714
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147690.00
�
|6788
|2005.07.27 13:06
|sell
|1715
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6789
|2005.07.27 13:07
|modify
|1715
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6790
|2005.07.27 13:07
|s/l
|1715
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147730.00
|6791
|2005.07.27 13:07
|sell
|1716
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6792
|2005.07.27 13:07
|modify
|1716
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
|6793
|2005.07.27 13:07
|s/l
|1716
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147770.00
�
|6794
|2005.07.27 13:07
|sell
|1717
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6795
|2005.07.27 13:07
|modify
|1717
|1.00
|1.2048
|1.2044
|1.1968
�
|6796
|2005.07.27 13:07
|s/l
|1717
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1968
|40.00
|147810.00
|6797
|2005.07.27 13:07
|sell
|1718
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6798
|2005.07.27 13:07
|modify
|1718
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6799
|2005.07.27 13:07
|modify
|1718
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6800
|2005.07.27 13:07
|modify
|1718
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6801
|2005.07.27 13:07
|s/l
|1718
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|147910.00
�
|6802
|2005.07.27 13:07
|sell
|1719
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6803
|2005.07.27 13:07
|modify
|1719
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6804
|2005.07.27 13:07
|modify
|1719
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6805
|2005.07.27 13:07
|modify
|1719
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6806
|2005.07.27 13:07
|s/l
|1719
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148010.00
|6807
|2005.07.27 13:07
|sell
|1720
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6808
|2005.07.27 13:07
|modify
|1720
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6809
|2005.07.27 13:07
|modify
|1720
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6810
|2005.07.27 13:08
|modify
|1720
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6811
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1720
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148110.00
�
|6812
|2005.07.27 13:08
|sell
|1721
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6813
|2005.07.27 13:08
|modify
|1721
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6814
|2005.07.27 13:08
|modify
|1721
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6815
|2005.07.27 13:08
|modify
|1721
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6816
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1721
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148210.00
|6817
|2005.07.27 13:08
|sell
|1722
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6818
|2005.07.27 13:08
|modify
|1722
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6819
|2005.07.27 13:08
|modify
|1722
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6820
|2005.07.27 13:08
|modify
|1722
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6821
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1722
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148310.00
�
|6822
|2005.07.27 13:08
|sell
|1723
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6823
|2005.07.27 13:08
|modify
|1723
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6824
|2005.07.27 13:08
|modify
|1723
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6825
|2005.07.27 13:08
|modify
|1723
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6826
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1723
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148410.00
|6827
|2005.07.27 13:08
|sell
|1724
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6828
|2005.07.27 13:08
|modify
|1724
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6829
|2005.07.27 13:08
|modify
|1724
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6830
|2005.07.27 13:08
|modify
|1724
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6831
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1724
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148510.00
�
|6832
|2005.07.27 13:08
|sell
|1725
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6833
|2005.07.27 13:08
|modify
|1725
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6834
|2005.07.27 13:08
|modify
|1725
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6835
|2005.07.27 13:08
|modify
|1725
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6836
|2005.07.27 13:08
|s/l
|1725
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148610.00
|6837
|2005.07.27 13:08
|sell
|1726
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6838
|2005.07.27 13:08
|modify
|1726
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6839
|2005.07.27 13:08
|modify
|1726
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6840
|2005.07.27 13:09
|modify
|1726
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6841
|2005.07.27 13:09
|s/l
|1726
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148710.00
�
|6842
|2005.07.27 13:09
|sell
|1727
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6843
|2005.07.27 13:09
|modify
|1727
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6844
|2005.07.27 13:09
|modify
|1727
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6845
|2005.07.27 13:09
|modify
|1727
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6846
|2005.07.27 13:09
|s/l
|1727
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148810.00
|6847
|2005.07.27 13:09
|sell
|1728
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6848
|2005.07.27 13:09
|modify
|1728
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6849
|2005.07.27 13:09
|modify
|1728
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6850
|2005.07.27 13:09
|modify
|1728
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6851
|2005.07.27 13:09
|s/l
|1728
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|148910.00
�
|6852
|2005.07.27 13:09
|sell
|1729
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6853
|2005.07.27 13:09
|modify
|1729
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6854
|2005.07.27 13:09
|modify
|1729
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6855
|2005.07.27 13:09
|modify
|1729
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6856
|2005.07.27 13:09
|s/l
|1729
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|149010.00
|6857
|2005.07.27 13:09
|sell
|1730
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
�
|6858
|2005.07.27 13:09
|modify
|1730
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
|6859
|2005.07.27 13:09
|modify
|1730
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
�
|6860
|2005.07.27 13:09
|modify
|1730
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
|6861
|2005.07.27 13:09
|s/l
|1730
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|149110.00
�
|6862
|2005.07.27 13:09
|sell
|1731
|1.00
|1.2048
|1.2098
|1.1968
|6863
|2005.07.27 13:09
|modify
|1731
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1968
�
|6864
|2005.07.27 13:09
|modify
|1731
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1968
|6865
|2005.07.27 13:09
|modify
|1731
|1.00
|1.2048
|1.2038
|1.1968
�
|6866
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1731
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1968
|100.00
|149210.00
|6867
|2005.07.27 13:10
|sell
|1732
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6868
|2005.07.27 13:10
|modify
|1732
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6869
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1732
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149250.00
�
|6870
|2005.07.27 13:10
|sell
|1733
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6871
|2005.07.27 13:10
|modify
|1733
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6872
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1733
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149290.00
|6873
|2005.07.27 13:10
|sell
|1734
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6874
|2005.07.27 13:10
|modify
|1734
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6875
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1734
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149330.00
�
|6876
|2005.07.27 13:10
|sell
|1735
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6877
|2005.07.27 13:10
|modify
|1735
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6878
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1735
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149370.00
|6879
|2005.07.27 13:10
|sell
|1736
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6880
|2005.07.27 13:10
|modify
|1736
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6881
|2005.07.27 13:10
|s/l
|1736
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149410.00
�
|6882
|2005.07.27 13:10
|sell
|1737
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6883
|2005.07.27 13:10
|modify
|1737
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6884
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1737
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149450.00
|6885
|2005.07.27 13:11
|sell
|1738
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6886
|2005.07.27 13:11
|modify
|1738
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6887
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1738
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149490.00
�
|6888
|2005.07.27 13:11
|sell
|1739
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6889
|2005.07.27 13:11
|modify
|1739
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6890
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1739
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149530.00
|6891
|2005.07.27 13:11
|sell
|1740
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6892
|2005.07.27 13:11
|modify
|1740
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6893
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1740
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149570.00
�
|6894
|2005.07.27 13:11
|sell
|1741
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6895
|2005.07.27 13:11
|modify
|1741
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6896
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1741
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149610.00
|6897
|2005.07.27 13:11
|sell
|1742
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6898
|2005.07.27 13:11
|modify
|1742
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6899
|2005.07.27 13:11
|s/l
|1742
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149650.00
�
|6900
|2005.07.27 13:11
|sell
|1743
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6901
|2005.07.27 13:11
|modify
|1743
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6902
|2005.07.27 13:12
|s/l
|1743
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149690.00
|6903
|2005.07.27 13:12
|sell
|1744
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6904
|2005.07.27 13:12
|modify
|1744
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6905
|2005.07.27 13:12
|s/l
|1744
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149730.00
�
|6906
|2005.07.27 13:12
|sell
|1745
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|6907
|2005.07.27 13:12
|modify
|1745
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|6908
|2005.07.27 13:12
|s/l
|1745
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1962
|40.00
|149770.00
|6909
|2005.07.27 13:12
|sell
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|6910
|2005.07.27 13:15
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|6911
|2005.07.27 13:17
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|6912
|2005.07.27 13:17
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2040
|1.1962
|6913
|2005.07.27 13:22
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
�
|6914
|2005.07.27 13:22
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|6915
|2005.07.27 13:22
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2037
|1.1962
�
|6916
|2005.07.27 13:22
|modify
|1746
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|6917
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1746
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1962
|60.00
|149830.00
�
|6918
|2005.07.27 13:25
|sell
|1747
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6919
|2005.07.27 13:25
|modify
|1747
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6920
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1747
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|149880.00
|6921
|2005.07.27 13:25
|sell
|1748
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6922
|2005.07.27 13:25
|modify
|1748
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6923
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1748
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|149930.00
�
|6924
|2005.07.27 13:25
|sell
|1749
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6925
|2005.07.27 13:25
|modify
|1749
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6926
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1749
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|149980.00
|6927
|2005.07.27 13:25
|sell
|1750
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6928
|2005.07.27 13:25
|modify
|1750
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6929
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1750
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150030.00
�
|6930
|2005.07.27 13:25
|sell
|1751
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6931
|2005.07.27 13:25
|modify
|1751
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6932
|2005.07.27 13:25
|s/l
|1751
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150080.00
|6933
|2005.07.27 13:25
|sell
|1752
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6934
|2005.07.27 13:26
|modify
|1752
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6935
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1752
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150130.00
�
|6936
|2005.07.27 13:26
|sell
|1753
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6937
|2005.07.27 13:26
|modify
|1753
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6938
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1753
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150180.00
|6939
|2005.07.27 13:26
|sell
|1754
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6940
|2005.07.27 13:26
|modify
|1754
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6941
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1754
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150230.00
�
|6942
|2005.07.27 13:26
|sell
|1755
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6943
|2005.07.27 13:26
|modify
|1755
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6944
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1755
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150280.00
|6945
|2005.07.27 13:26
|sell
|1756
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6946
|2005.07.27 13:26
|modify
|1756
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6947
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1756
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150330.00
�
|6948
|2005.07.27 13:26
|sell
|1757
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6949
|2005.07.27 13:26
|modify
|1757
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6950
|2005.07.27 13:26
|s/l
|1757
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150380.00
|6951
|2005.07.27 13:26
|sell
|1758
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6952
|2005.07.27 13:27
|modify
|1758
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|6953
|2005.07.27 13:27
|s/l
|1758
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150430.00
�
|6954
|2005.07.27 13:27
|sell
|1759
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6955
|2005.07.27 13:27
|modify
|1759
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
�
|6956
|2005.07.27 13:27
|s/l
|1759
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1961
|50.00
|150480.00
|6957
|2005.07.27 13:27
|sell
|1760
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6958
|2005.07.27 13:29
|modify
|1760
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|6959
|2005.07.27 13:29
|modify
|1760
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|6960
|2005.07.27 13:29
|modify
|1760
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|6961
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1760
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150510.00
�
|6962
|2005.07.27 13:29
|sell
|1761
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6963
|2005.07.27 13:29
|modify
|1761
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|6964
|2005.07.27 13:29
|modify
|1761
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|6965
|2005.07.27 13:29
|modify
|1761
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|6966
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1761
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150540.00
|6967
|2005.07.27 13:29
|sell
|1762
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6968
|2005.07.27 13:29
|modify
|1762
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|6969
|2005.07.27 13:29
|modify
|1762
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|6970
|2005.07.27 13:29
|modify
|1762
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|6971
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1762
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150570.00
�
|6972
|2005.07.27 13:29
|sell
|1763
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6973
|2005.07.27 13:29
|modify
|1763
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|6974
|2005.07.27 13:29
|modify
|1763
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|6975
|2005.07.27 13:29
|modify
|1763
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|6976
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1763
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150600.00
|6977
|2005.07.27 13:29
|sell
|1764
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6978
|2005.07.27 13:29
|modify
|1764
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|6979
|2005.07.27 13:29
|modify
|1764
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|6980
|2005.07.27 13:29
|modify
|1764
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|6981
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1764
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150630.00
�
|6982
|2005.07.27 13:29
|sell
|1765
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6983
|2005.07.27 13:29
|modify
|1765
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|6984
|2005.07.27 13:29
|modify
|1765
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|6985
|2005.07.27 13:29
|modify
|1765
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|6986
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1765
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150660.00
|6987
|2005.07.27 13:29
|sell
|1766
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6988
|2005.07.27 13:29
|modify
|1766
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|6989
|2005.07.27 13:29
|modify
|1766
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|6990
|2005.07.27 13:29
|modify
|1766
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|6991
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1766
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150690.00
�
|6992
|2005.07.27 13:29
|sell
|1767
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|6993
|2005.07.27 13:29
|modify
|1767
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|6994
|2005.07.27 13:29
|modify
|1767
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|6995
|2005.07.27 13:29
|modify
|1767
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|6996
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1767
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150720.00
|6997
|2005.07.27 13:29
|sell
|1768
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|6998
|2005.07.27 13:29
|modify
|1768
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|6999
|2005.07.27 13:29
|modify
|1768
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7000
|2005.07.27 13:29
|modify
|1768
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7001
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1768
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150750.00
�
|7002
|2005.07.27 13:29
|sell
|1769
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7003
|2005.07.27 13:29
|modify
|1769
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7004
|2005.07.27 13:29
|modify
|1769
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7005
|2005.07.27 13:29
|modify
|1769
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7006
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1769
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150780.00
|7007
|2005.07.27 13:29
|sell
|1770
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7008
|2005.07.27 13:29
|modify
|1770
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7009
|2005.07.27 13:29
|modify
|1770
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7010
|2005.07.27 13:29
|modify
|1770
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7011
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1770
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150810.00
�
|7012
|2005.07.27 13:29
|sell
|1771
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7013
|2005.07.27 13:29
|modify
|1771
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7014
|2005.07.27 13:29
|modify
|1771
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7015
|2005.07.27 13:29
|modify
|1771
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7016
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1771
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150840.00
|7017
|2005.07.27 13:29
|sell
|1772
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7018
|2005.07.27 13:29
|modify
|1772
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7019
|2005.07.27 13:29
|modify
|1772
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7020
|2005.07.27 13:29
|modify
|1772
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7021
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1772
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150870.00
�
|7022
|2005.07.27 13:29
|sell
|1773
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7023
|2005.07.27 13:29
|modify
|1773
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7024
|2005.07.27 13:29
|modify
|1773
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7025
|2005.07.27 13:29
|modify
|1773
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7026
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1773
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150900.00
|7027
|2005.07.27 13:29
|sell
|1774
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7028
|2005.07.27 13:29
|modify
|1774
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7029
|2005.07.27 13:29
|modify
|1774
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7030
|2005.07.27 13:29
|modify
|1774
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7031
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1774
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150930.00
�
|7032
|2005.07.27 13:29
|sell
|1775
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7033
|2005.07.27 13:29
|modify
|1775
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7034
|2005.07.27 13:29
|modify
|1775
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7035
|2005.07.27 13:29
|modify
|1775
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7036
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1775
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150960.00
|7037
|2005.07.27 13:29
|sell
|1776
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7038
|2005.07.27 13:29
|modify
|1776
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7039
|2005.07.27 13:29
|modify
|1776
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7040
|2005.07.27 13:29
|modify
|1776
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7041
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1776
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|150990.00
�
|7042
|2005.07.27 13:29
|sell
|1777
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7043
|2005.07.27 13:29
|modify
|1777
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7044
|2005.07.27 13:29
|modify
|1777
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7045
|2005.07.27 13:29
|modify
|1777
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7046
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1777
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151020.00
|7047
|2005.07.27 13:29
|sell
|1778
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7048
|2005.07.27 13:29
|modify
|1778
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7049
|2005.07.27 13:29
|modify
|1778
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7050
|2005.07.27 13:29
|modify
|1778
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7051
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1778
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151050.00
�
|7052
|2005.07.27 13:29
|sell
|1779
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7053
|2005.07.27 13:29
|modify
|1779
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7054
|2005.07.27 13:29
|modify
|1779
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7055
|2005.07.27 13:29
|modify
|1779
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7056
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1779
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151080.00
|7057
|2005.07.27 13:29
|sell
|1780
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7058
|2005.07.27 13:29
|modify
|1780
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7059
|2005.07.27 13:29
|modify
|1780
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7060
|2005.07.27 13:29
|modify
|1780
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7061
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1780
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151110.00
�
|7062
|2005.07.27 13:29
|sell
|1781
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7063
|2005.07.27 13:29
|modify
|1781
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7064
|2005.07.27 13:29
|modify
|1781
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7065
|2005.07.27 13:29
|modify
|1781
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7066
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1781
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151140.00
|7067
|2005.07.27 13:29
|sell
|1782
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7068
|2005.07.27 13:29
|modify
|1782
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7069
|2005.07.27 13:29
|modify
|1782
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7070
|2005.07.27 13:29
|modify
|1782
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7071
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1782
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151170.00
�
|7072
|2005.07.27 13:29
|sell
|1783
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7073
|2005.07.27 13:29
|modify
|1783
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7074
|2005.07.27 13:29
|modify
|1783
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7075
|2005.07.27 13:29
|modify
|1783
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7076
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1783
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151200.00
|7077
|2005.07.27 13:29
|sell
|1784
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7078
|2005.07.27 13:29
|modify
|1784
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7079
|2005.07.27 13:29
|modify
|1784
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7080
|2005.07.27 13:29
|modify
|1784
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7081
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1784
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151230.00
�
|7082
|2005.07.27 13:29
|sell
|1785
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7083
|2005.07.27 13:29
|modify
|1785
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7084
|2005.07.27 13:29
|modify
|1785
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7085
|2005.07.27 13:29
|modify
|1785
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7086
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1785
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151260.00
|7087
|2005.07.27 13:29
|sell
|1786
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7088
|2005.07.27 13:29
|modify
|1786
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7089
|2005.07.27 13:29
|modify
|1786
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7090
|2005.07.27 13:29
|modify
|1786
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7091
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1786
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151290.00
�
|7092
|2005.07.27 13:29
|sell
|1787
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|7093
|2005.07.27 13:29
|modify
|1787
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
�
|7094
|2005.07.27 13:29
|modify
|1787
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
|7095
|2005.07.27 13:29
|modify
|1787
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
�
|7096
|2005.07.27 13:29
|s/l
|1787
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1961
|30.00
|151320.00
|7097
|2005.07.27 13:29
|sell
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
�
|7098
|2005.07.27 13:29
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1961
|7099
|2005.07.27 13:29
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2039
|1.1961
�
|7100
|2005.07.27 13:32
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2038
|1.1961
|7101
|2005.07.27 13:35
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2037
|1.1961
�
|7102
|2005.07.27 13:35
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2036
|1.1961
|7103
|2005.07.27 13:50
|modify
|1788
|1.00
|1.2041
|1.2035
|1.1961
�
|7104
|2005.07.27 13:52
|s/l
|1788
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1961
|60.00
|151380.00
|7105
|2005.07.27 13:52
|sell
|1789
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7106
|2005.07.27 13:52
|modify
|1789
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7107
|2005.07.27 13:52
|modify
|1789
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7108
|2005.07.27 13:52
|modify
|1789
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7109
|2005.07.27 13:52
|s/l
|1789
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151450.00
�
|7110
|2005.07.27 13:52
|sell
|1790
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7111
|2005.07.27 13:52
|modify
|1790
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7112
|2005.07.27 13:52
|modify
|1790
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7113
|2005.07.27 13:52
|modify
|1790
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7114
|2005.07.27 13:52
|s/l
|1790
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151520.00
|7115
|2005.07.27 13:52
|sell
|1791
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7116
|2005.07.27 13:52
|modify
|1791
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7117
|2005.07.27 13:52
|modify
|1791
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7118
|2005.07.27 13:52
|modify
|1791
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7119
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1791
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151590.00
�
|7120
|2005.07.27 13:53
|sell
|1792
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7121
|2005.07.27 13:53
|modify
|1792
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7122
|2005.07.27 13:53
|modify
|1792
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7123
|2005.07.27 13:53
|modify
|1792
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7124
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1792
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151660.00
|7125
|2005.07.27 13:53
|sell
|1793
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7126
|2005.07.27 13:53
|modify
|1793
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7127
|2005.07.27 13:53
|modify
|1793
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7128
|2005.07.27 13:53
|modify
|1793
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7129
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1793
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151730.00
�
|7130
|2005.07.27 13:53
|sell
|1794
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7131
|2005.07.27 13:53
|modify
|1794
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7132
|2005.07.27 13:53
|modify
|1794
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7133
|2005.07.27 13:53
|modify
|1794
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7134
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1794
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151800.00
|7135
|2005.07.27 13:53
|sell
|1795
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7136
|2005.07.27 13:53
|modify
|1795
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7137
|2005.07.27 13:53
|modify
|1795
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7138
|2005.07.27 13:53
|modify
|1795
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7139
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1795
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151870.00
�
|7140
|2005.07.27 13:53
|sell
|1796
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7141
|2005.07.27 13:53
|modify
|1796
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7142
|2005.07.27 13:53
|modify
|1796
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7143
|2005.07.27 13:53
|modify
|1796
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7144
|2005.07.27 13:53
|s/l
|1796
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|151940.00
|7145
|2005.07.27 13:53
|sell
|1797
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7146
|2005.07.27 13:53
|modify
|1797
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7147
|2005.07.27 13:53
|modify
|1797
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7148
|2005.07.27 13:53
|modify
|1797
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7149
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1797
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152010.00
�
|7150
|2005.07.27 13:54
|sell
|1798
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7151
|2005.07.27 13:54
|modify
|1798
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7152
|2005.07.27 13:54
|modify
|1798
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7153
|2005.07.27 13:54
|modify
|1798
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7154
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1798
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152080.00
|7155
|2005.07.27 13:54
|sell
|1799
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7156
|2005.07.27 13:54
|modify
|1799
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7157
|2005.07.27 13:54
|modify
|1799
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7158
|2005.07.27 13:54
|modify
|1799
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7159
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1799
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152150.00
�
|7160
|2005.07.27 13:54
|sell
|1800
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7161
|2005.07.27 13:54
|modify
|1800
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7162
|2005.07.27 13:54
|modify
|1800
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7163
|2005.07.27 13:54
|modify
|1800
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7164
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1800
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152220.00
|7165
|2005.07.27 13:54
|sell
|1801
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7166
|2005.07.27 13:54
|modify
|1801
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
|7167
|2005.07.27 13:54
|modify
|1801
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
�
|7168
|2005.07.27 13:54
|modify
|1801
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
|7169
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1801
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152290.00
�
|7170
|2005.07.27 13:54
|sell
|1802
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|7171
|2005.07.27 13:54
|modify
|1802
|1.00
|1.2042
|1.2038
|1.1962
�
|7172
|2005.07.27 13:54
|modify
|1802
|1.00
|1.2042
|1.2036
|1.1962
|7173
|2005.07.27 13:54
|modify
|1802
|1.00
|1.2042
|1.2035
|1.1962
�
|7174
|2005.07.27 13:54
|s/l
|1802
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1962
|70.00
|152360.00
|7175
|2005.07.27 13:54
|sell
|1803
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7176
|2005.07.27 13:55
|modify
|1803
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7177
|2005.07.27 13:55
|modify
|1803
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7178
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1803
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152370.00
|7179
|2005.07.27 13:55
|sell
|1804
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7180
|2005.07.27 13:55
|modify
|1804
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7181
|2005.07.27 13:55
|modify
|1804
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7182
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1804
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152380.00
|7183
|2005.07.27 13:55
|sell
|1805
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7184
|2005.07.27 13:55
|modify
|1805
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7185
|2005.07.27 13:55
|modify
|1805
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7186
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1805
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152390.00
|7187
|2005.07.27 13:55
|sell
|1806
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7188
|2005.07.27 13:55
|modify
|1806
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7189
|2005.07.27 13:55
|modify
|1806
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7190
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1806
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152400.00
|7191
|2005.07.27 13:55
|sell
|1807
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7192
|2005.07.27 13:55
|modify
|1807
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7193
|2005.07.27 13:55
|modify
|1807
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7194
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1807
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152410.00
|7195
|2005.07.27 13:55
|sell
|1808
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7196
|2005.07.27 13:55
|modify
|1808
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7197
|2005.07.27 13:55
|modify
|1808
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7198
|2005.07.27 13:55
|s/l
|1808
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152420.00
|7199
|2005.07.27 13:55
|sell
|1809
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7200
|2005.07.27 13:56
|modify
|1809
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7201
|2005.07.27 13:56
|modify
|1809
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7202
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1809
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152430.00
|7203
|2005.07.27 13:56
|sell
|1810
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7204
|2005.07.27 13:56
|modify
|1810
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7205
|2005.07.27 13:56
|modify
|1810
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7206
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1810
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152440.00
|7207
|2005.07.27 13:56
|sell
|1811
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7208
|2005.07.27 13:56
|modify
|1811
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7209
|2005.07.27 13:56
|modify
|1811
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7210
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1811
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152450.00
|7211
|2005.07.27 13:56
|sell
|1812
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7212
|2005.07.27 13:56
|modify
|1812
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7213
|2005.07.27 13:56
|modify
|1812
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7214
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1812
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152460.00
|7215
|2005.07.27 13:56
|sell
|1813
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7216
|2005.07.27 13:56
|modify
|1813
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7217
|2005.07.27 13:56
|modify
|1813
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7218
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1813
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152470.00
|7219
|2005.07.27 13:56
|sell
|1814
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7220
|2005.07.27 13:56
|modify
|1814
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7221
|2005.07.27 13:56
|modify
|1814
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7222
|2005.07.27 13:56
|s/l
|1814
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152480.00
|7223
|2005.07.27 13:56
|sell
|1815
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7224
|2005.07.27 13:57
|modify
|1815
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7225
|2005.07.27 13:57
|modify
|1815
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7226
|2005.07.27 13:57
|s/l
|1815
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152490.00
|7227
|2005.07.27 13:57
|sell
|1816
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7228
|2005.07.27 13:57
|modify
|1816
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1962
|7229
|2005.07.27 13:57
|modify
|1816
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
�
|7230
|2005.07.27 13:57
|s/l
|1816
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1962
|10.00
|152500.00
|7231
|2005.07.27 13:57
|sell
|1817
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|7232
|2005.07.27 13:59
|modify
|1817
|1.00
|1.2042
|1.2041
|1.1962
|7233
|2005.07.27 14:02
|modify
|1817
|1.00
|1.2042
|1.2040
|1.1962
�
|7234
|2005.07.27 14:02
|modify
|1817
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
|7235
|2005.07.27 14:22
|s/l
|1817
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1962
|30.00
|152530.00
�
|7236
|2005.07.27 14:22
|sell
|1818
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|7237
|2005.07.28 11:00
|s/l
|1818
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.1960
|-500.00
|152030.00
�
|7238
|2005.07.28 11:00
|sell
|1819
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.2010
|7239
|2005.07.28 14:00
|modify
|1819
|1.00
|1.2090
|1.2084
|1.2010
�
|7240
|2005.07.28 14:00
|modify
|1819
|1.00
|1.2090
|1.2081
|1.2010
|7241
|2005.07.28 14:05
|modify
|1819
|1.00
|1.2090
|1.2079
|1.2010
�
|7242
|2005.07.28 14:05
|modify
|1819
|1.00
|1.2090
|1.2078
|1.2010
|7243
|2005.07.28 14:15
|s/l
|1819
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2010
|120.00
|152150.00
�
|7244
|2005.07.28 14:15
|sell
|1820
|1.00
|1.2077
|1.2127
|1.1997
|7245
|2005.07.28 15:35
|s/l
|1820
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.1997
|-500.00
|151650.00
�
|7246
|2005.07.28 15:35
|sell
|1821
|1.00
|1.2125
|1.2175
|1.2045
|7247
|2005.07.29 08:00
|modify
|1821
|1.00
|1.2125
|1.2124
|1.2045
�
|7248
|2005.07.29 08:00
|modify
|1821
|1.00
|1.2125
|1.2123
|1.2045
|7249
|2005.07.29 08:00
|modify
|1821
|1.00
|1.2125
|1.2122
|1.2045
�
|7250
|2005.07.29 08:05
|modify
|1821
|1.00
|1.2125
|1.2106
|1.2045
|7251
|2005.07.29 08:05
|s/l
|1821
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2045
|190.00
|151840.00
�
|7252
|2005.07.29 08:05
|buy
|1822
|1.00
|1.2107
|1.2057
|1.2207
|7253
|2005.07.29 12:29
|modify
|1822
|1.00
|1.2107
|1.2123
|1.2207
�
|7254
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1822
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2207
|160.00
|152000.00
|7255
|2005.07.29 12:29
|sell
|1823
|1.00
|1.2122
|1.2172
|1.2042
�
|7256
|2005.07.29 12:29
|modify
|1823
|1.00
|1.2122
|1.2111
|1.2042
|7257
|2005.07.29 12:29
|modify
|1823
|1.00
|1.2122
|1.2108
|1.2042
�
|7258
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1823
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2042
|140.00
|152140.00
|7259
|2005.07.29 12:29
|sell
|1824
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7260
|2005.07.29 12:29
|modify
|1824
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7261
|2005.07.29 12:29
|modify
|1824
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7262
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1824
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152190.00
|7263
|2005.07.29 12:29
|sell
|1825
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7264
|2005.07.29 12:29
|modify
|1825
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7265
|2005.07.29 12:29
|modify
|1825
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7266
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1825
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152240.00
|7267
|2005.07.29 12:29
|sell
|1826
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7268
|2005.07.29 12:29
|modify
|1826
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7269
|2005.07.29 12:29
|modify
|1826
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7270
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1826
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152290.00
|7271
|2005.07.29 12:29
|sell
|1827
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7272
|2005.07.29 12:29
|modify
|1827
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7273
|2005.07.29 12:29
|modify
|1827
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7274
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1827
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152340.00
|7275
|2005.07.29 12:29
|sell
|1828
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7276
|2005.07.29 12:29
|modify
|1828
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7277
|2005.07.29 12:29
|modify
|1828
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7278
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1828
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152390.00
|7279
|2005.07.29 12:29
|sell
|1829
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7280
|2005.07.29 12:29
|modify
|1829
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7281
|2005.07.29 12:29
|modify
|1829
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7282
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1829
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152440.00
|7283
|2005.07.29 12:29
|sell
|1830
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7284
|2005.07.29 12:29
|modify
|1830
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7285
|2005.07.29 12:29
|modify
|1830
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7286
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1830
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152490.00
|7287
|2005.07.29 12:29
|sell
|1831
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7288
|2005.07.29 12:29
|modify
|1831
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7289
|2005.07.29 12:29
|modify
|1831
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7290
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1831
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152540.00
|7291
|2005.07.29 12:29
|sell
|1832
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7292
|2005.07.29 12:29
|modify
|1832
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7293
|2005.07.29 12:29
|modify
|1832
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7294
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1832
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152590.00
|7295
|2005.07.29 12:29
|sell
|1833
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7296
|2005.07.29 12:29
|modify
|1833
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7297
|2005.07.29 12:29
|modify
|1833
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7298
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1833
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152640.00
|7299
|2005.07.29 12:29
|sell
|1834
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7300
|2005.07.29 12:29
|modify
|1834
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7301
|2005.07.29 12:29
|modify
|1834
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7302
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1834
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152690.00
|7303
|2005.07.29 12:29
|sell
|1835
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7304
|2005.07.29 12:29
|modify
|1835
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7305
|2005.07.29 12:29
|modify
|1835
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7306
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1835
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152740.00
|7307
|2005.07.29 12:29
|sell
|1836
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7308
|2005.07.29 12:29
|modify
|1836
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7309
|2005.07.29 12:29
|modify
|1836
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7310
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1836
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152790.00
|7311
|2005.07.29 12:29
|sell
|1837
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7312
|2005.07.29 12:29
|modify
|1837
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7313
|2005.07.29 12:29
|modify
|1837
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7314
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1837
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152840.00
|7315
|2005.07.29 12:29
|sell
|1838
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7316
|2005.07.29 12:29
|modify
|1838
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7317
|2005.07.29 12:29
|modify
|1838
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7318
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1838
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152890.00
|7319
|2005.07.29 12:29
|sell
|1839
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7320
|2005.07.29 12:29
|modify
|1839
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7321
|2005.07.29 12:29
|modify
|1839
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7322
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1839
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152940.00
|7323
|2005.07.29 12:29
|sell
|1840
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7324
|2005.07.29 12:29
|modify
|1840
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7325
|2005.07.29 12:29
|modify
|1840
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7326
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1840
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|152990.00
|7327
|2005.07.29 12:29
|sell
|1841
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7328
|2005.07.29 12:29
|modify
|1841
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7329
|2005.07.29 12:29
|modify
|1841
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7330
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1841
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153040.00
|7331
|2005.07.29 12:29
|sell
|1842
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7332
|2005.07.29 12:29
|modify
|1842
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7333
|2005.07.29 12:29
|modify
|1842
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7334
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1842
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153090.00
|7335
|2005.07.29 12:29
|sell
|1843
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7336
|2005.07.29 12:29
|modify
|1843
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7337
|2005.07.29 12:29
|modify
|1843
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7338
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1843
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153140.00
|7339
|2005.07.29 12:29
|sell
|1844
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7340
|2005.07.29 12:29
|modify
|1844
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7341
|2005.07.29 12:29
|modify
|1844
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7342
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1844
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153190.00
|7343
|2005.07.29 12:29
|sell
|1845
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7344
|2005.07.29 12:29
|modify
|1845
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7345
|2005.07.29 12:29
|modify
|1845
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7346
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1845
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153240.00
|7347
|2005.07.29 12:29
|sell
|1846
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7348
|2005.07.29 12:29
|modify
|1846
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7349
|2005.07.29 12:29
|modify
|1846
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7350
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1846
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153290.00
|7351
|2005.07.29 12:29
|sell
|1847
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7352
|2005.07.29 12:29
|modify
|1847
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7353
|2005.07.29 12:29
|modify
|1847
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7354
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1847
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153340.00
|7355
|2005.07.29 12:29
|sell
|1848
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7356
|2005.07.29 12:29
|modify
|1848
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7357
|2005.07.29 12:29
|modify
|1848
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7358
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1848
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153390.00
|7359
|2005.07.29 12:29
|sell
|1849
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7360
|2005.07.29 12:29
|modify
|1849
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7361
|2005.07.29 12:29
|modify
|1849
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7362
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1849
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153440.00
|7363
|2005.07.29 12:29
|sell
|1850
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7364
|2005.07.29 12:29
|modify
|1850
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7365
|2005.07.29 12:29
|modify
|1850
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2033
�
|7366
|2005.07.29 12:29
|s/l
|1850
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|50.00
|153490.00
|7367
|2005.07.29 12:29
|sell
|1851
|1.00
|1.2113
|1.2163
|1.2033
�
|7368
|2005.07.29 12:29
|modify
|1851
|1.00
|1.2113
|1.2111
|1.2033
|7369
|2005.07.29 12:32
|s/l
|1851
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2033
|20.00
|153510.00
�
|7370
|2005.07.29 12:32
|sell
|1852
|1.00
|1.2138
|1.2188
|1.2058
|7371
|2005.07.29 12:32
|modify
|1852
|1.00
|1.2138
|1.2106
|1.2058
�
|7372
|2005.07.29 12:32
|s/l
|1852
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2058
|320.00
|153830.00
|7373
|2005.07.29 12:32
|sell
|1853
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7374
|2005.07.29 12:32
|modify
|1853
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7375
|2005.07.29 12:32
|modify
|1853
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7376
|2005.07.29 12:32
|s/l
|1853
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|153890.00
|7377
|2005.07.29 12:32
|sell
|1854
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7378
|2005.07.29 12:32
|modify
|1854
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7379
|2005.07.29 12:32
|modify
|1854
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7380
|2005.07.29 12:32
|s/l
|1854
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|153950.00
|7381
|2005.07.29 12:32
|sell
|1855
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7382
|2005.07.29 12:32
|modify
|1855
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7383
|2005.07.29 12:33
|modify
|1855
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7384
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1855
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154010.00
|7385
|2005.07.29 12:33
|sell
|1856
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7386
|2005.07.29 12:33
|modify
|1856
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7387
|2005.07.29 12:33
|modify
|1856
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7388
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1856
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154070.00
|7389
|2005.07.29 12:33
|sell
|1857
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7390
|2005.07.29 12:33
|modify
|1857
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7391
|2005.07.29 12:33
|modify
|1857
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7392
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1857
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154130.00
|7393
|2005.07.29 12:33
|sell
|1858
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7394
|2005.07.29 12:33
|modify
|1858
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7395
|2005.07.29 12:33
|modify
|1858
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7396
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1858
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154190.00
|7397
|2005.07.29 12:33
|sell
|1859
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7398
|2005.07.29 12:33
|modify
|1859
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7399
|2005.07.29 12:33
|modify
|1859
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7400
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1859
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154250.00
|7401
|2005.07.29 12:33
|sell
|1860
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7402
|2005.07.29 12:33
|modify
|1860
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7403
|2005.07.29 12:33
|modify
|1860
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7404
|2005.07.29 12:33
|s/l
|1860
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154310.00
|7405
|2005.07.29 12:33
|sell
|1861
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7406
|2005.07.29 12:33
|modify
|1861
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7407
|2005.07.29 12:34
|modify
|1861
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7408
|2005.07.29 12:34
|s/l
|1861
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154370.00
|7409
|2005.07.29 12:34
|sell
|1862
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7410
|2005.07.29 12:34
|modify
|1862
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7411
|2005.07.29 12:34
|modify
|1862
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7412
|2005.07.29 12:34
|s/l
|1862
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154430.00
|7413
|2005.07.29 12:34
|sell
|1863
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7414
|2005.07.29 12:34
|modify
|1863
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7415
|2005.07.29 12:34
|modify
|1863
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7416
|2005.07.29 12:34
|s/l
|1863
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154490.00
|7417
|2005.07.29 12:34
|sell
|1864
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7418
|2005.07.29 12:34
|modify
|1864
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7419
|2005.07.29 12:34
|modify
|1864
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7420
|2005.07.29 12:34
|s/l
|1864
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154550.00
|7421
|2005.07.29 12:34
|sell
|1865
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7422
|2005.07.29 12:34
|modify
|1865
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7423
|2005.07.29 12:34
|modify
|1865
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7424
|2005.07.29 12:34
|s/l
|1865
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2032
|60.00
|154610.00
|7425
|2005.07.29 12:34
|sell
|1866
|1.00
|1.2112
|1.2162
|1.2032
�
|7426
|2005.07.29 12:34
|modify
|1866
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2032
|7427
|2005.07.29 12:34
|modify
|1866
|1.00
|1.2112
|1.2106
|1.2032
�
|7428
|2005.07.29 12:35
|modify
|1866
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2032
|7429
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1866
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2032
|100.00
|154710.00
�
|7430
|2005.07.29 12:55
|sell
|1867
|1.00
|1.2115
|1.2165
|1.2035
|7431
|2005.07.29 12:55
|modify
|1867
|1.00
|1.2115
|1.2107
|1.2035
�
|7432
|2005.07.29 12:55
|modify
|1867
|1.00
|1.2115
|1.2104
|1.2035
|7433
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1867
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2035
|110.00
|154820.00
�
|7434
|2005.07.29 12:55
|sell
|1868
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7435
|2005.07.29 12:55
|modify
|1868
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7436
|2005.07.29 12:55
|modify
|1868
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7437
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1868
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|154860.00
�
|7438
|2005.07.29 12:55
|sell
|1869
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7439
|2005.07.29 12:55
|modify
|1869
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7440
|2005.07.29 12:55
|modify
|1869
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7441
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1869
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|154900.00
�
|7442
|2005.07.29 12:55
|sell
|1870
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7443
|2005.07.29 12:55
|modify
|1870
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7444
|2005.07.29 12:55
|modify
|1870
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7445
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1870
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|154940.00
�
|7446
|2005.07.29 12:55
|sell
|1871
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7447
|2005.07.29 12:55
|modify
|1871
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7448
|2005.07.29 12:55
|modify
|1871
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7449
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1871
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|154980.00
�
|7450
|2005.07.29 12:55
|sell
|1872
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7451
|2005.07.29 12:55
|modify
|1872
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7452
|2005.07.29 12:55
|modify
|1872
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7453
|2005.07.29 12:55
|s/l
|1872
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155020.00
�
|7454
|2005.07.29 12:55
|sell
|1873
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7455
|2005.07.29 12:56
|modify
|1873
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7456
|2005.07.29 12:56
|modify
|1873
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7457
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1873
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155060.00
�
|7458
|2005.07.29 12:56
|sell
|1874
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7459
|2005.07.29 12:56
|modify
|1874
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7460
|2005.07.29 12:56
|modify
|1874
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7461
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1874
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155100.00
�
|7462
|2005.07.29 12:56
|sell
|1875
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7463
|2005.07.29 12:56
|modify
|1875
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7464
|2005.07.29 12:56
|modify
|1875
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7465
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1875
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155140.00
�
|7466
|2005.07.29 12:56
|sell
|1876
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7467
|2005.07.29 12:56
|modify
|1876
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7468
|2005.07.29 12:56
|modify
|1876
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7469
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1876
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155180.00
�
|7470
|2005.07.29 12:56
|sell
|1877
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7471
|2005.07.29 12:56
|modify
|1877
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7472
|2005.07.29 12:56
|modify
|1877
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7473
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1877
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155220.00
�
|7474
|2005.07.29 12:56
|sell
|1878
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7475
|2005.07.29 12:56
|modify
|1878
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7476
|2005.07.29 12:56
|modify
|1878
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7477
|2005.07.29 12:56
|s/l
|1878
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155260.00
�
|7478
|2005.07.29 12:56
|sell
|1879
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7479
|2005.07.29 12:57
|modify
|1879
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7480
|2005.07.29 12:57
|modify
|1879
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7481
|2005.07.29 12:57
|s/l
|1879
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155300.00
�
|7482
|2005.07.29 12:57
|sell
|1880
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7483
|2005.07.29 12:57
|modify
|1880
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7484
|2005.07.29 12:57
|modify
|1880
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.2028
|7485
|2005.07.29 12:57
|s/l
|1880
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2028
|40.00
|155340.00
�
|7486
|2005.07.29 12:57
|sell
|1881
|1.00
|1.2108
|1.2158
|1.2028
|7487
|2005.07.29 12:57
|modify
|1881
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2028
�
|7488
|2005.07.29 12:59
|s/l
|1881
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2028
|10.00
|155350.00
|7489
|2005.07.29 12:59
|sell
|1882
|1.00
|1.2130
|1.2180
|1.2050
�
|7490
|2005.07.29 15:00
|modify
|1882
|1.00
|1.2130
|1.2128
|1.2050
|7491
|2005.07.29 15:00
|modify
|1882
|1.00
|1.2130
|1.2124
|1.2050
�
|7492
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1882
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2050
|60.00
|155410.00
|7493
|2005.07.29 15:00
|sell
|1883
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7494
|2005.07.29 15:00
|modify
|1883
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7495
|2005.07.29 15:00
|modify
|1883
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7496
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1883
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|155570.00
|7497
|2005.07.29 15:00
|sell
|1884
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7498
|2005.07.29 15:00
|modify
|1884
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7499
|2005.07.29 15:00
|modify
|1884
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7500
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1884
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|155730.00
|7501
|2005.07.29 15:00
|sell
|1885
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7502
|2005.07.29 15:00
|modify
|1885
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7503
|2005.07.29 15:00
|modify
|1885
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7504
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1885
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|155890.00
|7505
|2005.07.29 15:00
|sell
|1886
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7506
|2005.07.29 15:00
|modify
|1886
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7507
|2005.07.29 15:00
|modify
|1886
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7508
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1886
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156050.00
|7509
|2005.07.29 15:00
|sell
|1887
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7510
|2005.07.29 15:00
|modify
|1887
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7511
|2005.07.29 15:00
|modify
|1887
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7512
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1887
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156210.00
|7513
|2005.07.29 15:00
|sell
|1888
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7514
|2005.07.29 15:00
|modify
|1888
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7515
|2005.07.29 15:00
|modify
|1888
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7516
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1888
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156370.00
|7517
|2005.07.29 15:00
|sell
|1889
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7518
|2005.07.29 15:00
|modify
|1889
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7519
|2005.07.29 15:00
|modify
|1889
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7520
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1889
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156530.00
|7521
|2005.07.29 15:00
|sell
|1890
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7522
|2005.07.29 15:00
|modify
|1890
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7523
|2005.07.29 15:00
|modify
|1890
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7524
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1890
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156690.00
|7525
|2005.07.29 15:00
|sell
|1891
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7526
|2005.07.29 15:00
|modify
|1891
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7527
|2005.07.29 15:00
|modify
|1891
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7528
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1891
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|156850.00
|7529
|2005.07.29 15:00
|sell
|1892
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7530
|2005.07.29 15:00
|modify
|1892
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7531
|2005.07.29 15:00
|modify
|1892
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7532
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1892
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157010.00
|7533
|2005.07.29 15:00
|sell
|1893
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7534
|2005.07.29 15:00
|modify
|1893
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7535
|2005.07.29 15:00
|modify
|1893
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7536
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1893
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157170.00
|7537
|2005.07.29 15:00
|sell
|1894
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7538
|2005.07.29 15:00
|modify
|1894
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7539
|2005.07.29 15:00
|modify
|1894
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7540
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1894
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157330.00
|7541
|2005.07.29 15:00
|sell
|1895
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7542
|2005.07.29 15:00
|modify
|1895
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7543
|2005.07.29 15:00
|modify
|1895
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7544
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1895
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157490.00
|7545
|2005.07.29 15:00
|sell
|1896
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7546
|2005.07.29 15:00
|modify
|1896
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7547
|2005.07.29 15:00
|modify
|1896
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7548
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1896
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157650.00
|7549
|2005.07.29 15:00
|sell
|1897
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7550
|2005.07.29 15:00
|modify
|1897
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7551
|2005.07.29 15:00
|modify
|1897
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7552
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1897
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157810.00
|7553
|2005.07.29 15:00
|sell
|1898
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7554
|2005.07.29 15:00
|modify
|1898
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7555
|2005.07.29 15:00
|modify
|1898
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7556
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1898
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|157970.00
|7557
|2005.07.29 15:00
|sell
|1899
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7558
|2005.07.29 15:00
|modify
|1899
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7559
|2005.07.29 15:00
|modify
|1899
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7560
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1899
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158130.00
|7561
|2005.07.29 15:00
|sell
|1900
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7562
|2005.07.29 15:00
|modify
|1900
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7563
|2005.07.29 15:00
|modify
|1900
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7564
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1900
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158290.00
|7565
|2005.07.29 15:00
|sell
|1901
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7566
|2005.07.29 15:00
|modify
|1901
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7567
|2005.07.29 15:00
|modify
|1901
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7568
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1901
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158450.00
|7569
|2005.07.29 15:00
|sell
|1902
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7570
|2005.07.29 15:00
|modify
|1902
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7571
|2005.07.29 15:00
|modify
|1902
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7572
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1902
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158610.00
|7573
|2005.07.29 15:00
|sell
|1903
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7574
|2005.07.29 15:00
|modify
|1903
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7575
|2005.07.29 15:00
|modify
|1903
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7576
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1903
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158770.00
|7577
|2005.07.29 15:00
|sell
|1904
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7578
|2005.07.29 15:00
|modify
|1904
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7579
|2005.07.29 15:00
|modify
|1904
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7580
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1904
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|158930.00
|7581
|2005.07.29 15:00
|sell
|1905
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7582
|2005.07.29 15:00
|modify
|1905
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7583
|2005.07.29 15:00
|modify
|1905
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7584
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1905
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|159090.00
|7585
|2005.07.29 15:00
|sell
|1906
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7586
|2005.07.29 15:00
|modify
|1906
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7587
|2005.07.29 15:00
|modify
|1906
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7588
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1906
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|159250.00
|7589
|2005.07.29 15:00
|sell
|1907
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7590
|2005.07.29 15:00
|modify
|1907
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7591
|2005.07.29 15:00
|modify
|1907
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7592
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1907
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|159410.00
|7593
|2005.07.29 15:00
|sell
|1908
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7594
|2005.07.29 15:00
|modify
|1908
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7595
|2005.07.29 15:00
|modify
|1908
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7596
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1908
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|159570.00
|7597
|2005.07.29 15:00
|sell
|1909
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7598
|2005.07.29 15:00
|modify
|1909
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7599
|2005.07.29 15:00
|modify
|1909
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7600
|2005.07.29 15:00
|s/l
|1909
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2060
|160.00
|159730.00
|7601
|2005.07.29 15:00
|sell
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2060
�
|7602
|2005.07.29 15:00
|modify
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2128
|1.2060
|7603
|2005.07.29 15:00
|modify
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2124
|1.2060
�
|7604
|2005.07.29 15:02
|modify
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2120
|1.2060
|7605
|2005.07.29 15:02
|modify
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2119
|1.2060
�
|7606
|2005.07.29 15:02
|modify
|1910
|1.00
|1.2140
|1.2118
|1.2060
|7607
|2005.07.29 15:07
|s/l
|1910
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2060
|220.00
|159950.00
�
|7608
|2005.07.29 15:07
|sell
|1911
|1.00
|1.2119
|1.2169
|1.2039
|7609
|2005.08.01 02:45
|s/l
|1911
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2039
|-500.00
|159450.00
�
|7610
|2005.08.01 02:45
|sell
|1912
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.2087
|7611
|2005.08.01 08:10
|s/l
|1912
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2087
|-500.00
|158950.00
�
|7612
|2005.08.01 08:10
|sell
|1913
|1.00
|1.2215
|1.2265
|1.2135
|7613
|2005.08.01 08:17
|modify
|1913
|1.00
|1.2215
|1.2213
|1.2135
�
|7614
|2005.08.01 08:17
|modify
|1913
|1.00
|1.2215
|1.2200
|1.2135
|7615
|2005.08.01 08:17
|s/l
|1913
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2135
|150.00
|159100.00
�
|7616
|2005.08.01 08:17
|sell
|1914
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7617
|2005.08.01 08:17
|modify
|1914
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7618
|2005.08.01 08:17
|s/l
|1914
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159140.00
|7619
|2005.08.01 08:17
|sell
|1915
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7620
|2005.08.01 08:17
|modify
|1915
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7621
|2005.08.01 08:17
|s/l
|1915
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159180.00
�
|7622
|2005.08.01 08:17
|sell
|1916
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7623
|2005.08.01 08:18
|modify
|1916
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7624
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1916
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159220.00
|7625
|2005.08.01 08:18
|sell
|1917
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7626
|2005.08.01 08:18
|modify
|1917
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7627
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1917
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159260.00
�
|7628
|2005.08.01 08:18
|sell
|1918
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7629
|2005.08.01 08:18
|modify
|1918
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7630
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1918
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159300.00
|7631
|2005.08.01 08:18
|sell
|1919
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7632
|2005.08.01 08:18
|modify
|1919
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7633
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1919
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159340.00
�
|7634
|2005.08.01 08:18
|sell
|1920
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7635
|2005.08.01 08:18
|modify
|1920
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7636
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1920
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159380.00
|7637
|2005.08.01 08:18
|sell
|1921
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7638
|2005.08.01 08:18
|modify
|1921
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7639
|2005.08.01 08:18
|s/l
|1921
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159420.00
�
|7640
|2005.08.01 08:18
|sell
|1922
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7641
|2005.08.01 08:19
|modify
|1922
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7642
|2005.08.01 08:19
|s/l
|1922
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159460.00
|7643
|2005.08.01 08:19
|sell
|1923
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7644
|2005.08.01 08:19
|modify
|1923
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7645
|2005.08.01 08:19
|s/l
|1923
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159500.00
�
|7646
|2005.08.01 08:19
|sell
|1924
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7647
|2005.08.01 08:19
|modify
|1924
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7648
|2005.08.01 08:19
|s/l
|1924
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159540.00
|7649
|2005.08.01 08:19
|sell
|1925
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7650
|2005.08.01 08:19
|modify
|1925
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7651
|2005.08.01 08:19
|s/l
|1925
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159580.00
�
|7652
|2005.08.01 08:19
|sell
|1926
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|7653
|2005.08.01 08:19
|modify
|1926
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
�
|7654
|2005.08.01 08:19
|s/l
|1926
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159620.00
|7655
|2005.08.01 08:19
|sell
|1927
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|7656
|2005.08.01 08:20
|modify
|1927
|1.00
|1.2204
|1.2200
|1.2124
|7657
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1927
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2124
|40.00
|159660.00
�
|7658
|2005.08.01 08:20
|sell
|1928
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
|7659
|2005.08.01 08:20
|modify
|1928
|1.00
|1.2201
|1.2200
|1.2121
�
|7660
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1928
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2121
|10.00
|159670.00
|7661
|2005.08.01 08:20
|sell
|1929
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7662
|2005.08.01 08:20
|modify
|1929
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7663
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1929
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|159740.00
�
|7664
|2005.08.01 08:20
|sell
|1930
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7665
|2005.08.01 08:20
|modify
|1930
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7666
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1930
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|159810.00
|7667
|2005.08.01 08:20
|sell
|1931
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7668
|2005.08.01 08:20
|modify
|1931
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7669
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1931
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|159880.00
�
|7670
|2005.08.01 08:20
|sell
|1932
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7671
|2005.08.01 08:20
|modify
|1932
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7672
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1932
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|159950.00
|7673
|2005.08.01 08:20
|sell
|1933
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7674
|2005.08.01 08:20
|modify
|1933
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7675
|2005.08.01 08:20
|s/l
|1933
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160020.00
�
|7676
|2005.08.01 08:20
|sell
|1934
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7677
|2005.08.01 08:21
|modify
|1934
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7678
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1934
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160090.00
|7679
|2005.08.01 08:21
|sell
|1935
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7680
|2005.08.01 08:21
|modify
|1935
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7681
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1935
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160160.00
�
|7682
|2005.08.01 08:21
|sell
|1936
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7683
|2005.08.01 08:21
|modify
|1936
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7684
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1936
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160230.00
|7685
|2005.08.01 08:21
|sell
|1937
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7686
|2005.08.01 08:21
|modify
|1937
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7687
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1937
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160300.00
�
|7688
|2005.08.01 08:21
|sell
|1938
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7689
|2005.08.01 08:21
|modify
|1938
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7690
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1938
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160370.00
|7691
|2005.08.01 08:21
|sell
|1939
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7692
|2005.08.01 08:21
|modify
|1939
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7693
|2005.08.01 08:21
|s/l
|1939
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160440.00
�
|7694
|2005.08.01 08:21
|sell
|1940
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7695
|2005.08.01 08:22
|modify
|1940
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7696
|2005.08.01 08:22
|s/l
|1940
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160510.00
|7697
|2005.08.01 08:22
|sell
|1941
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
�
|7698
|2005.08.01 08:22
|modify
|1941
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
|7699
|2005.08.01 08:22
|s/l
|1941
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160580.00
�
|7700
|2005.08.01 08:22
|sell
|1942
|1.00
|1.2207
|1.2257
|1.2127
|7701
|2005.08.01 15:00
|modify
|1942
|1.00
|1.2207
|1.2200
|1.2127
�
|7702
|2005.08.01 15:00
|s/l
|1942
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2127
|70.00
|160650.00
|7703
|2005.08.01 15:00
|buy
|1943
|1.00
|1.2208
|1.2158
|1.2308
�
|7704
|2005.08.02 04:15
|modify
|1943
|1.00
|1.2208
|1.2209
|1.2308
|7705
|2005.08.02 04:15
|modify
|1943
|1.00
|1.2208
|1.2210
|1.2308
�
|7706
|2005.08.02 04:17
|modify
|1943
|1.00
|1.2208
|1.2211
|1.2308
|7707
|2005.08.02 04:25
|s/l
|1943
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2308
|30.00
|160680.00
�
|7708
|2005.08.02 04:25
|sell
|1944
|1.00
|1.2210
|1.2260
|1.2130
|7709
|2005.08.02 07:05
|modify
|1944
|1.00
|1.2210
|1.2203
|1.2130
�
|7710
|2005.08.02 07:05
|s/l
|1944
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2130
|70.00
|160750.00
|7711
|2005.08.02 07:05
|buy
|1945
|1.00
|1.2209
|1.2159
|1.2309
�
|7712
|2005.08.02 07:29
|modify
|1945
|1.00
|1.2209
|1.2211
|1.2309
|7713
|2005.08.02 07:29
|s/l
|1945
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2309
|20.00
|160770.00
�
|7714
|2005.08.02 07:29
|sell
|1946
|1.00
|1.2214
|1.2264
|1.2134
|7715
|2005.08.02 14:02
|modify
|1946
|1.00
|1.2214
|1.2213
|1.2134
�
|7716
|2005.08.02 14:02
|modify
|1946
|1.00
|1.2214
|1.2212
|1.2134
|7717
|2005.08.02 14:17
|modify
|1946
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2134
�
|7718
|2005.08.02 14:20
|s/l
|1946
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2134
|50.00
|160820.00
|7719
|2005.08.02 14:20
|buy
|1947
|1.00
|1.2218
|1.2168
|1.2318
�
|7720
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1947
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2318
|-500.00
|160320.00
|7721
|2005.08.03 00:37
|buy
|1948
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7722
|2005.08.03 00:37
|modify
|1948
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7723
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1948
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160380.00
�
|7724
|2005.08.03 00:37
|buy
|1949
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7725
|2005.08.03 00:37
|modify
|1949
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7726
|2005.08.03 00:37
|modify
|1949
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7727
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1949
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160410.00
�
|7728
|2005.08.03 00:37
|buy
|1950
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7729
|2005.08.03 00:37
|modify
|1950
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7730
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1950
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160470.00
|7731
|2005.08.03 00:37
|buy
|1951
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7732
|2005.08.03 00:37
|modify
|1951
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7733
|2005.08.03 00:37
|modify
|1951
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7734
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1951
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160500.00
|7735
|2005.08.03 00:37
|buy
|1952
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7736
|2005.08.03 00:37
|modify
|1952
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7737
|2005.08.03 00:37
|s/l
|1952
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160560.00
�
|7738
|2005.08.03 00:37
|buy
|1953
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7739
|2005.08.03 00:38
|modify
|1953
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7740
|2005.08.03 00:38
|modify
|1953
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7741
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1953
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160590.00
�
|7742
|2005.08.03 00:38
|buy
|1954
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7743
|2005.08.03 00:38
|modify
|1954
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7744
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1954
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160650.00
|7745
|2005.08.03 00:38
|buy
|1955
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7746
|2005.08.03 00:38
|modify
|1955
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7747
|2005.08.03 00:38
|modify
|1955
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7748
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1955
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160680.00
|7749
|2005.08.03 00:38
|buy
|1956
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7750
|2005.08.03 00:38
|modify
|1956
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7751
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1956
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160740.00
�
|7752
|2005.08.03 00:38
|buy
|1957
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7753
|2005.08.03 00:38
|modify
|1957
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7754
|2005.08.03 00:38
|modify
|1957
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7755
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1957
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160770.00
�
|7756
|2005.08.03 00:38
|buy
|1958
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7757
|2005.08.03 00:38
|modify
|1958
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7758
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1958
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160830.00
|7759
|2005.08.03 00:38
|buy
|1959
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7760
|2005.08.03 00:38
|modify
|1959
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7761
|2005.08.03 00:38
|modify
|1959
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7762
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1959
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160860.00
|7763
|2005.08.03 00:38
|buy
|1960
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7764
|2005.08.03 00:38
|modify
|1960
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7765
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1960
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|160920.00
�
|7766
|2005.08.03 00:38
|buy
|1961
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7767
|2005.08.03 00:38
|modify
|1961
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7768
|2005.08.03 00:38
|modify
|1961
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7769
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1961
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|160950.00
�
|7770
|2005.08.03 00:38
|buy
|1962
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7771
|2005.08.03 00:38
|modify
|1962
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7772
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1962
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161010.00
|7773
|2005.08.03 00:38
|buy
|1963
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7774
|2005.08.03 00:38
|modify
|1963
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7775
|2005.08.03 00:38
|modify
|1963
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7776
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1963
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161040.00
|7777
|2005.08.03 00:38
|buy
|1964
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7778
|2005.08.03 00:38
|modify
|1964
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7779
|2005.08.03 00:38
|s/l
|1964
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161100.00
�
|7780
|2005.08.03 00:38
|buy
|1965
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7781
|2005.08.03 00:39
|modify
|1965
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7782
|2005.08.03 00:39
|modify
|1965
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7783
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1965
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161130.00
�
|7784
|2005.08.03 00:39
|buy
|1966
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7785
|2005.08.03 00:39
|modify
|1966
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7786
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1966
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161190.00
|7787
|2005.08.03 00:39
|buy
|1967
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7788
|2005.08.03 00:39
|modify
|1967
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7789
|2005.08.03 00:39
|modify
|1967
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7790
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1967
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161220.00
|7791
|2005.08.03 00:39
|buy
|1968
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7792
|2005.08.03 00:39
|modify
|1968
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7793
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1968
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161280.00
�
|7794
|2005.08.03 00:39
|buy
|1969
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7795
|2005.08.03 00:39
|modify
|1969
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7796
|2005.08.03 00:39
|modify
|1969
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7797
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1969
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161310.00
�
|7798
|2005.08.03 00:39
|buy
|1970
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7799
|2005.08.03 00:39
|modify
|1970
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7800
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1970
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161370.00
|7801
|2005.08.03 00:39
|buy
|1971
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7802
|2005.08.03 00:39
|modify
|1971
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7803
|2005.08.03 00:39
|modify
|1971
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7804
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1971
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161400.00
|7805
|2005.08.03 00:39
|buy
|1972
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7806
|2005.08.03 00:39
|modify
|1972
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7807
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1972
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161460.00
�
|7808
|2005.08.03 00:39
|buy
|1973
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7809
|2005.08.03 00:39
|modify
|1973
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7810
|2005.08.03 00:39
|modify
|1973
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7811
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1973
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161490.00
�
|7812
|2005.08.03 00:39
|buy
|1974
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7813
|2005.08.03 00:39
|modify
|1974
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7814
|2005.08.03 00:39
|s/l
|1974
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161550.00
|7815
|2005.08.03 00:39
|buy
|1975
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7816
|2005.08.03 00:40
|modify
|1975
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7817
|2005.08.03 00:40
|modify
|1975
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7818
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1975
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161580.00
|7819
|2005.08.03 00:40
|buy
|1976
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7820
|2005.08.03 00:40
|modify
|1976
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7821
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1976
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161640.00
�
|7822
|2005.08.03 00:40
|buy
|1977
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7823
|2005.08.03 00:40
|modify
|1977
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7824
|2005.08.03 00:40
|modify
|1977
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7825
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1977
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161670.00
�
|7826
|2005.08.03 00:40
|buy
|1978
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7827
|2005.08.03 00:40
|modify
|1978
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7828
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1978
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161730.00
|7829
|2005.08.03 00:40
|buy
|1979
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7830
|2005.08.03 00:40
|modify
|1979
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7831
|2005.08.03 00:40
|modify
|1979
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7832
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1979
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161760.00
|7833
|2005.08.03 00:40
|buy
|1980
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7834
|2005.08.03 00:40
|modify
|1980
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7835
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1980
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161820.00
�
|7836
|2005.08.03 00:40
|buy
|1981
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7837
|2005.08.03 00:40
|modify
|1981
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7838
|2005.08.03 00:40
|modify
|1981
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7839
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1981
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161850.00
�
|7840
|2005.08.03 00:40
|buy
|1982
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7841
|2005.08.03 00:40
|modify
|1982
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7842
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1982
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|161910.00
|7843
|2005.08.03 00:40
|buy
|1983
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7844
|2005.08.03 00:40
|modify
|1983
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7845
|2005.08.03 00:40
|modify
|1983
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7846
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1983
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|161940.00
|7847
|2005.08.03 00:40
|buy
|1984
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7848
|2005.08.03 00:40
|modify
|1984
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7849
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1984
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162000.00
�
|7850
|2005.08.03 00:40
|buy
|1985
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7851
|2005.08.03 00:40
|modify
|1985
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7852
|2005.08.03 00:40
|modify
|1985
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7853
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1985
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162030.00
�
|7854
|2005.08.03 00:40
|buy
|1986
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7855
|2005.08.03 00:40
|modify
|1986
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7856
|2005.08.03 00:40
|s/l
|1986
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162090.00
|7857
|2005.08.03 00:40
|buy
|1987
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7858
|2005.08.03 00:41
|modify
|1987
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7859
|2005.08.03 00:41
|modify
|1987
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7860
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1987
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162120.00
|7861
|2005.08.03 00:41
|buy
|1988
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7862
|2005.08.03 00:41
|modify
|1988
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7863
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1988
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162180.00
�
|7864
|2005.08.03 00:41
|buy
|1989
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7865
|2005.08.03 00:41
|modify
|1989
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7866
|2005.08.03 00:41
|modify
|1989
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7867
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1989
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162210.00
�
|7868
|2005.08.03 00:41
|buy
|1990
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7869
|2005.08.03 00:41
|modify
|1990
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7870
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1990
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162270.00
|7871
|2005.08.03 00:41
|buy
|1991
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7872
|2005.08.03 00:41
|modify
|1991
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7873
|2005.08.03 00:41
|modify
|1991
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7874
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1991
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162300.00
|7875
|2005.08.03 00:41
|buy
|1992
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7876
|2005.08.03 00:41
|modify
|1992
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7877
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1992
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162360.00
�
|7878
|2005.08.03 00:41
|buy
|1993
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7879
|2005.08.03 00:41
|modify
|1993
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7880
|2005.08.03 00:41
|modify
|1993
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7881
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1993
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162390.00
�
|7882
|2005.08.03 00:41
|buy
|1994
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7883
|2005.08.03 00:41
|modify
|1994
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7884
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1994
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162450.00
|7885
|2005.08.03 00:41
|buy
|1995
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7886
|2005.08.03 00:41
|modify
|1995
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7887
|2005.08.03 00:41
|modify
|1995
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7888
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1995
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162480.00
|7889
|2005.08.03 00:41
|buy
|1996
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7890
|2005.08.03 00:41
|modify
|1996
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7891
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1996
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162540.00
�
|7892
|2005.08.03 00:41
|buy
|1997
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7893
|2005.08.03 00:41
|modify
|1997
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7894
|2005.08.03 00:41
|modify
|1997
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7895
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1997
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162570.00
�
|7896
|2005.08.03 00:41
|buy
|1998
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7897
|2005.08.03 00:41
|modify
|1998
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7898
|2005.08.03 00:41
|s/l
|1998
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162630.00
|7899
|2005.08.03 00:41
|buy
|1999
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7900
|2005.08.03 00:42
|modify
|1999
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|7901
|2005.08.03 00:42
|modify
|1999
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
�
|7902
|2005.08.03 00:42
|s/l
|1999
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162660.00
|7903
|2005.08.03 00:42
|buy
|2000
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
�
|7904
|2005.08.03 00:42
|modify
|2000
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|7905
|2005.08.03 00:42
|s/l
|2000
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162720.00
�
|7906
|2005.08.03 00:42
|buy
|2001
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
|7907
|2005.08.03 00:42
|modify
|2001
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
�
|7908
|2005.08.03 00:42
|modify
|2001
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7909
|2005.08.03 00:42
|s/l
|2001
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162750.00
�
|7910
|2005.08.03 00:42
|buy
|2002
|1.00
|1.2165
|1.2115
|1.2265
|7911
|2005.08.03 00:42
|modify
|2002
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
�
|7912
|2005.08.03 00:42
|s/l
|2002
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2265
|60.00
|162810.00
|7913
|2005.08.03 00:42
|buy
|2003
|1.00
|1.2168
|1.2118
|1.2268
�
|7914
|2005.08.03 00:44
|modify
|2003
|1.00
|1.2168
|1.2171
|1.2268
|7915
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2003
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2268
|30.00
|162840.00
�
|7916
|2005.08.03 00:45
|buy
|2004
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7917
|2005.08.03 00:45
|modify
|2004
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7918
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2004
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162850.00
|7919
|2005.08.03 00:45
|buy
|2005
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7920
|2005.08.03 00:45
|modify
|2005
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7921
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2005
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162860.00
�
|7922
|2005.08.03 00:45
|buy
|2006
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7923
|2005.08.03 00:45
|modify
|2006
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7924
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2006
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162870.00
|7925
|2005.08.03 00:45
|buy
|2007
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7926
|2005.08.03 00:45
|modify
|2007
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7927
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2007
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162880.00
�
|7928
|2005.08.03 00:45
|buy
|2008
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7929
|2005.08.03 00:45
|modify
|2008
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7930
|2005.08.03 00:45
|s/l
|2008
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162890.00
|7931
|2005.08.03 00:45
|buy
|2009
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7932
|2005.08.03 00:45
|modify
|2009
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7933
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2009
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162900.00
�
|7934
|2005.08.03 00:46
|buy
|2010
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7935
|2005.08.03 00:46
|modify
|2010
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7936
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2010
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162910.00
|7937
|2005.08.03 00:46
|buy
|2011
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7938
|2005.08.03 00:46
|modify
|2011
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7939
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2011
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162920.00
�
|7940
|2005.08.03 00:46
|buy
|2012
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7941
|2005.08.03 00:46
|modify
|2012
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7942
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2012
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162930.00
|7943
|2005.08.03 00:46
|buy
|2013
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7944
|2005.08.03 00:46
|modify
|2013
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7945
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2013
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162940.00
�
|7946
|2005.08.03 00:46
|buy
|2014
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7947
|2005.08.03 00:46
|modify
|2014
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7948
|2005.08.03 00:46
|s/l
|2014
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162950.00
|7949
|2005.08.03 00:46
|buy
|2015
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7950
|2005.08.03 00:46
|modify
|2015
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7951
|2005.08.03 00:47
|s/l
|2015
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162960.00
�
|7952
|2005.08.03 00:47
|buy
|2016
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7953
|2005.08.03 00:47
|modify
|2016
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
�
|7954
|2005.08.03 00:47
|s/l
|2016
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162970.00
|7955
|2005.08.03 00:47
|buy
|2017
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
�
|7956
|2005.08.03 00:47
|modify
|2017
|1.00
|1.2170
|1.2171
|1.2270
|7957
|2005.08.03 00:47
|s/l
|2017
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2270
|10.00
|162980.00
�
|7958
|2005.08.03 00:47
|buy
|2018
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2270
|7959
|2005.08.03 06:00
|modify
|2018
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.2270
�
|7960
|2005.08.03 06:00
|s/l
|2018
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2270
|50.00
|163030.00
|7961
|2005.08.03 06:00
|sell
|2019
|1.00
|1.2167
|1.2217
|1.2087
�
|7962
|2005.08.03 08:17
|s/l
|2019
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2087
|-500.00
|162530.00
|7963
|2005.08.03 08:17
|sell
|2020
|1.00
|1.2217
|1.2267
|1.2137
�
|7964
|2005.08.03 09:12
|s/l
|2020
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.2137
|-500.00
|162030.00
|7965
|2005.08.03 09:12
|sell
|2021
|1.00
|1.2266
|1.2316
|1.2186
�
|7966
|2005.08.03 09:22
|s/l
|2021
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2186
|-500.00
|161530.00
|7967
|2005.08.03 09:22
|sell
|2022
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7968
|2005.08.03 09:22
|modify
|2022
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7969
|2005.08.03 09:22
|modify
|2022
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7970
|2005.08.03 09:22
|s/l
|2022
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161550.00
|7971
|2005.08.03 09:22
|sell
|2023
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7972
|2005.08.03 09:22
|modify
|2023
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7973
|2005.08.03 09:22
|modify
|2023
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7974
|2005.08.03 09:22
|s/l
|2023
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161570.00
|7975
|2005.08.03 09:22
|sell
|2024
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7976
|2005.08.03 09:23
|modify
|2024
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7977
|2005.08.03 09:23
|modify
|2024
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7978
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2024
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161590.00
|7979
|2005.08.03 09:23
|sell
|2025
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7980
|2005.08.03 09:23
|modify
|2025
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7981
|2005.08.03 09:23
|modify
|2025
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7982
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2025
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161610.00
|7983
|2005.08.03 09:23
|sell
|2026
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7984
|2005.08.03 09:23
|modify
|2026
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7985
|2005.08.03 09:23
|modify
|2026
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7986
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2026
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161630.00
|7987
|2005.08.03 09:23
|sell
|2027
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7988
|2005.08.03 09:23
|modify
|2027
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7989
|2005.08.03 09:23
|modify
|2027
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7990
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2027
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161650.00
|7991
|2005.08.03 09:23
|sell
|2028
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7992
|2005.08.03 09:23
|modify
|2028
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7993
|2005.08.03 09:23
|modify
|2028
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7994
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2028
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161670.00
|7995
|2005.08.03 09:23
|sell
|2029
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|7996
|2005.08.03 09:23
|modify
|2029
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|7997
|2005.08.03 09:23
|modify
|2029
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|7998
|2005.08.03 09:23
|s/l
|2029
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161690.00
|7999
|2005.08.03 09:23
|sell
|2030
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8000
|2005.08.03 09:24
|modify
|2030
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8001
|2005.08.03 09:24
|modify
|2030
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|8002
|2005.08.03 09:24
|s/l
|2030
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161710.00
|8003
|2005.08.03 09:24
|sell
|2031
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8004
|2005.08.03 09:24
|modify
|2031
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8005
|2005.08.03 09:24
|modify
|2031
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|8006
|2005.08.03 09:24
|s/l
|2031
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161730.00
|8007
|2005.08.03 09:24
|sell
|2032
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8008
|2005.08.03 09:24
|modify
|2032
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8009
|2005.08.03 09:24
|modify
|2032
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|8010
|2005.08.03 09:24
|s/l
|2032
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161750.00
|8011
|2005.08.03 09:24
|sell
|2033
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8012
|2005.08.03 09:24
|modify
|2033
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8013
|2005.08.03 09:24
|modify
|2033
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|8014
|2005.08.03 09:24
|s/l
|2033
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161770.00
|8015
|2005.08.03 09:24
|sell
|2034
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8016
|2005.08.03 09:24
|modify
|2034
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8017
|2005.08.03 09:24
|modify
|2034
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|8018
|2005.08.03 09:24
|s/l
|2034
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|161790.00
|8019
|2005.08.03 09:24
|sell
|2035
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|8020
|2005.08.03 09:24
|modify
|2035
|1.00
|1.2317
|1.2316
|1.2237
|8021
|2005.08.03 09:25
|s/l
|2035
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2237
|10.00
|161800.00
�
|8022
|2005.08.03 09:25
|sell
|2036
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
|8023
|2005.08.03 11:00
|modify
|2036
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2237
�
|8024
|2005.08.03 11:29
|modify
|2036
|1.00
|1.2317
|1.2314
|1.2237
|8025
|2005.08.03 12:10
|s/l
|2036
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2237
|30.00
|161830.00
�
|8026
|2005.08.03 12:10
|sell
|2037
|1.00
|1.2312
|1.2362
|1.2232
|8027
|2005.08.04 01:00
|s/l
|2037
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2232
|-500.00
|161330.00
�
|8028
|2005.08.04 01:00
|sell
|2038
|1.00
|1.2365
|1.2415
|1.2285
|8029
|2005.08.04 01:00
|modify
|2038
|1.00
|1.2365
|1.2361
|1.2285
�
|8030
|2005.08.04 01:00
|modify
|2038
|1.00
|1.2365
|1.2344
|1.2285
|8031
|2005.08.04 01:00
|s/l
|2038
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2285
|210.00
|161540.00
�
|8032
|2005.08.04 01:00
|sell
|2039
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
|8033
|2005.08.04 01:00
|modify
|2039
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
�
|8034
|2005.08.04 01:00
|s/l
|2039
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|161680.00
|8035
|2005.08.04 01:00
|sell
|2040
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
�
|8036
|2005.08.04 01:01
|modify
|2040
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
|8037
|2005.08.04 01:01
|s/l
|2040
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|161820.00
�
|8038
|2005.08.04 01:01
|sell
|2041
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
|8039
|2005.08.04 01:01
|modify
|2041
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
�
|8040
|2005.08.04 01:01
|s/l
|2041
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|161960.00
|8041
|2005.08.04 01:01
|sell
|2042
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
�
|8042
|2005.08.04 01:01
|modify
|2042
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
|8043
|2005.08.04 01:01
|s/l
|2042
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162100.00
�
|8044
|2005.08.04 01:01
|sell
|2043
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
|8045
|2005.08.04 01:02
|modify
|2043
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
�
|8046
|2005.08.04 01:02
|s/l
|2043
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162240.00
|8047
|2005.08.04 01:02
|sell
|2044
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
�
|8048
|2005.08.04 01:22
|modify
|2044
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
|8049
|2005.08.04 01:22
|s/l
|2044
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162380.00
�
|8050
|2005.08.04 01:22
|sell
|2045
|1.00
|1.2344
|1.2394
|1.2264
|8051
|2005.08.04 01:23
|modify
|2045
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
�
|8052
|2005.08.04 01:23
|s/l
|2045
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|0.00
|162380.00
|8053
|2005.08.04 01:23
|sell
|2046
|1.00
|1.2344
|1.2394
|1.2264
�
|8054
|2005.08.04 01:23
|modify
|2046
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|8055
|2005.08.04 01:24
|s/l
|2046
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|0.00
|162380.00
�
|8056
|2005.08.04 01:24
|sell
|2047
|1.00
|1.2344
|1.2394
|1.2264
|8057
|2005.08.04 01:24
|modify
|2047
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
�
|8058
|2005.08.04 01:24
|s/l
|2047
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|0.00
|162380.00
|8059
|2005.08.04 01:24
|sell
|2048
|1.00
|1.2344
|1.2394
|1.2264
�
|8060
|2005.08.04 01:25
|modify
|2048
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|8061
|2005.08.04 01:25
|s/l
|2048
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2264
|0.00
|162380.00
�
|8062
|2005.08.04 01:25
|sell
|2049
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
|8063
|2005.08.04 01:25
|modify
|2049
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
�
|8064
|2005.08.04 01:25
|s/l
|2049
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162520.00
|8065
|2005.08.04 01:25
|sell
|2050
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
�
|8066
|2005.08.04 01:26
|modify
|2050
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
|8067
|2005.08.04 01:26
|s/l
|2050
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162660.00
�
|8068
|2005.08.04 01:26
|sell
|2051
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
|8069
|2005.08.04 01:26
|modify
|2051
|1.00
|1.2358
|1.2344
|1.2278
�
|8070
|2005.08.04 01:27
|s/l
|2051
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2278
|140.00
|162800.00
|8071
|2005.08.04 01:27
|sell
|2052
|1.00
|1.2358
|1.2408
|1.2278
�
|8072
|2005.08.04 01:50
|modify
|2052
|1.00
|1.2358
|1.2357
|1.2278
|8073
|2005.08.04 01:50
|s/l
|2052
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2278
|10.00
|162810.00
�
|8074
|2005.08.04 01:50
|sell
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2405
|1.2275
|8075
|2005.08.04 02:17
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2350
|1.2275
�
|8076
|2005.08.04 02:32
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2349
|1.2275
|8077
|2005.08.04 02:33
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2348
|1.2275
�
|8078
|2005.08.04 02:35
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2343
|1.2275
|8079
|2005.08.04 02:45
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2336
|1.2275
�
|8080
|2005.08.04 02:45
|modify
|2053
|1.00
|1.2355
|1.2335
|1.2275
|8081
|2005.08.04 02:50
|s/l
|2053
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2275
|200.00
|163010.00
�
|8082
|2005.08.04 02:50
|sell
|2054
|1.00
|1.2338
|1.2388
|1.2258
|8083
|2005.08.04 02:50
|modify
|2054
|1.00
|1.2338
|1.2337
|1.2258
�
|8084
|2005.08.04 02:50
|s/l
|2054
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2258
|10.00
|163020.00
|8085
|2005.08.04 02:50
|sell
|2055
|1.00
|1.2338
|1.2388
|1.2258
�
|8086
|2005.08.04 02:51
|modify
|2055
|1.00
|1.2338
|1.2337
|1.2258
|8087
|2005.08.04 02:51
|s/l
|2055
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2258
|10.00
|163030.00
�
|8088
|2005.08.04 02:51
|sell
|2056
|1.00
|1.2338
|1.2388
|1.2258
|8089
|2005.08.04 02:52
|modify
|2056
|1.00
|1.2338
|1.2337
|1.2258
�
|8090
|2005.08.04 02:52
|s/l
|2056
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2258
|10.00
|163040.00
|8091
|2005.08.04 02:52
|sell
|2057
|1.00
|1.2338
|1.2388
|1.2258
�
|8092
|2005.08.04 04:07
|modify
|2057
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2258
|8093
|2005.08.04 05:35
|s/l
|2057
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2258
|0.00
|163040.00
�
|8094
|2005.08.04 05:35
|sell
|2058
|1.00
|1.2340
|1.2390
|1.2260
|8095
|2005.08.04 06:00
|modify
|2058
|1.00
|1.2340
|1.2336
|1.2260
�
|8096
|2005.08.04 06:00
|s/l
|2058
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2260
|40.00
|163080.00
|8097
|2005.08.04 06:00
|sell
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2385
|1.2255
�
|8098
|2005.08.04 07:05
|modify
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2334
|1.2255
|8099
|2005.08.04 07:05
|modify
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2332
|1.2255
�
|8100
|2005.08.04 07:12
|modify
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2329
|1.2255
|8101
|2005.08.04 07:12
|modify
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2327
|1.2255
�
|8102
|2005.08.04 07:12
|modify
|2059
|1.00
|1.2335
|1.2326
|1.2255
|8103
|2005.08.04 07:20
|s/l
|2059
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2255
|90.00
|163170.00
�
|8104
|2005.08.04 07:20
|buy
|2060
|1.00
|1.2328
|1.2278
|1.2428
|8105
|2005.08.04 10:10
|modify
|2060
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2428
�
|8106
|2005.08.04 10:10
|s/l
|2060
|1.00
|1.2328
|1.2328
|1.2428
|0.00
|163170.00
|8107
|2005.08.04 10:10
|sell
|2061
|1.00
|1.2326
|1.2376
|1.2246
�
|8108
|2005.08.04 12:35
|modify
|2061
|1.00
|1.2326
|1.2325
|1.2246
|8109
|2005.08.04 12:35
|modify
|2061
|1.00
|1.2326
|1.2323
|1.2246
�
|8110
|2005.08.04 12:45
|s/l
|2061
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2246
|30.00
|163200.00
|8111
|2005.08.04 12:45
|sell
|2062
|1.00
|1.2326
|1.2376
|1.2246
�
|8112
|2005.08.04 15:02
|s/l
|2062
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2246
|-500.00
|162700.00
|8113
|2005.08.04 15:02
|sell
|2063
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8114
|2005.08.04 15:02
|modify
|2063
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8115
|2005.08.04 15:02
|s/l
|2063
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162730.00
�
|8116
|2005.08.04 15:02
|sell
|2064
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8117
|2005.08.04 15:02
|modify
|2064
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8118
|2005.08.04 15:02
|s/l
|2064
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162760.00
|8119
|2005.08.04 15:02
|sell
|2065
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8120
|2005.08.04 15:03
|modify
|2065
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8121
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2065
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162790.00
�
|8122
|2005.08.04 15:03
|sell
|2066
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8123
|2005.08.04 15:03
|modify
|2066
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8124
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2066
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162820.00
|8125
|2005.08.04 15:03
|sell
|2067
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8126
|2005.08.04 15:03
|modify
|2067
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8127
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2067
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162850.00
�
|8128
|2005.08.04 15:03
|sell
|2068
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8129
|2005.08.04 15:03
|modify
|2068
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8130
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2068
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162880.00
|8131
|2005.08.04 15:03
|sell
|2069
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8132
|2005.08.04 15:03
|modify
|2069
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8133
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2069
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162910.00
�
|8134
|2005.08.04 15:03
|sell
|2070
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8135
|2005.08.04 15:03
|modify
|2070
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8136
|2005.08.04 15:03
|s/l
|2070
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162940.00
|8137
|2005.08.04 15:03
|sell
|2071
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8138
|2005.08.04 15:04
|modify
|2071
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8139
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2071
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|162970.00
�
|8140
|2005.08.04 15:04
|sell
|2072
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8141
|2005.08.04 15:04
|modify
|2072
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8142
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2072
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|163000.00
|8143
|2005.08.04 15:04
|sell
|2073
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8144
|2005.08.04 15:04
|modify
|2073
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8145
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2073
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|163030.00
�
|8146
|2005.08.04 15:04
|sell
|2074
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8147
|2005.08.04 15:04
|modify
|2074
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8148
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2074
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|163060.00
|8149
|2005.08.04 15:04
|sell
|2075
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8150
|2005.08.04 15:04
|modify
|2075
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
|8151
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2075
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|163090.00
�
|8152
|2005.08.04 15:04
|sell
|2076
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
|8153
|2005.08.04 15:04
|modify
|2076
|1.00
|1.2387
|1.2384
|1.2307
�
|8154
|2005.08.04 15:04
|s/l
|2076
|1.00
|1.2384
|1.2384
|1.2307
|30.00
|163120.00
|8155
|2005.08.04 15:04
|sell
|2077
|1.00
|1.2387
|1.2437
|1.2307
�
|8156
|2005.08.05 01:52
|modify
|2077
|1.00
|1.2387
|1.2386
|1.2307
|8157
|2005.08.05 02:07
|s/l
|2077
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2307
|10.00
|163130.00
�
|8158
|2005.08.05 02:07
|sell
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2435
|1.2305
|8159
|2005.08.05 02:47
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2385
|1.2305
�
|8160
|2005.08.05 03:15
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2378
|1.2305
|8161
|2005.08.05 03:22
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2376
|1.2305
�
|8162
|2005.08.05 03:22
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2375
|1.2305
|8163
|2005.08.05 04:22
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2373
|1.2305
�
|8164
|2005.08.05 04:22
|modify
|2078
|1.00
|1.2385
|1.2371
|1.2305
|8165
|2005.08.05 05:29
|s/l
|2078
|1.00
|1.2371
|1.2371
|1.2305
|140.00
|163270.00
�
|8166
|2005.08.05 05:29
|sell
|2079
|1.00
|1.2375
|1.2425
|1.2295
|8167
|2005.08.05 11:02
|modify
|2079
|1.00
|1.2375
|1.2374
|1.2295
�
|8168
|2005.08.05 11:10
|s/l
|2079
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2295
|10.00
|163280.00
|8169
|2005.08.05 11:10
|buy
|2080
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8170
|2005.08.05 11:32
|modify
|2080
|1.00
|1.2368
|1.2369
|1.2468
|8171
|2005.08.05 11:37
|modify
|2080
|1.00
|1.2368
|1.2373
|1.2468
�
|8172
|2005.08.05 12:05
|modify
|2080
|1.00
|1.2368
|1.2375
|1.2468
|8173
|2005.08.05 12:29
|s/l
|2080
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2468
|70.00
|163350.00
�
|8174
|2005.08.05 12:29
|buy
|2081
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|8175
|2005.08.05 12:32
|modify
|2081
|1.00
|1.2375
|1.2377
|1.2475
�
|8176
|2005.08.05 12:32
|s/l
|2081
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2475
|20.00
|163370.00
|8177
|2005.08.05 12:32
|sell
|2082
|1.00
|1.2375
|1.2425
|1.2295
�
|8178
|2005.08.05 12:47
|modify
|2082
|1.00
|1.2375
|1.2366
|1.2295
|8179
|2005.08.05 12:47
|modify
|2082
|1.00
|1.2375
|1.2365
|1.2295
�
|8180
|2005.08.05 12:47
|modify
|2082
|1.00
|1.2375
|1.2361
|1.2295
|8181
|2005.08.05 12:47
|modify
|2082
|1.00
|1.2375
|1.2352
|1.2295
�
|8182
|2005.08.05 12:47
|s/l
|2082
|1.00
|1.2352
|1.2352
|1.2295
|230.00
|163600.00
|8183
|2005.08.05 12:47
|buy
|2083
|1.00
|1.2361
|1.2311
|1.2461
�
|8184
|2005.08.05 12:50
|modify
|2083
|1.00
|1.2361
|1.2374
|1.2461
|8185
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2083
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2461
|130.00
|163730.00
�
|8186
|2005.08.05 12:50
|buy
|2084
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8187
|2005.08.05 12:50
|modify
|2084
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8188
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2084
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|163860.00
|8189
|2005.08.05 12:50
|buy
|2085
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8190
|2005.08.05 12:50
|modify
|2085
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8191
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2085
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|163930.00
�
|8192
|2005.08.05 12:50
|buy
|2086
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8193
|2005.08.05 12:50
|modify
|2086
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8194
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2086
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|164060.00
|8195
|2005.08.05 12:50
|buy
|2087
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8196
|2005.08.05 12:50
|modify
|2087
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8197
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2087
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|164130.00
�
|8198
|2005.08.05 12:50
|buy
|2088
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8199
|2005.08.05 12:50
|modify
|2088
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8200
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2088
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|164260.00
|8201
|2005.08.05 12:50
|buy
|2089
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8202
|2005.08.05 12:50
|modify
|2089
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8203
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2089
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|164330.00
�
|8204
|2005.08.05 12:50
|buy
|2090
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8205
|2005.08.05 12:50
|modify
|2090
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8206
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2090
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|164460.00
|8207
|2005.08.05 12:50
|buy
|2091
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8208
|2005.08.05 12:50
|modify
|2091
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8209
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2091
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|164530.00
�
|8210
|2005.08.05 12:50
|buy
|2092
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8211
|2005.08.05 12:50
|modify
|2092
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8212
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2092
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|164660.00
|8213
|2005.08.05 12:50
|buy
|2093
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8214
|2005.08.05 12:50
|modify
|2093
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8215
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2093
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|164730.00
�
|8216
|2005.08.05 12:50
|buy
|2094
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8217
|2005.08.05 12:50
|modify
|2094
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8218
|2005.08.05 12:50
|s/l
|2094
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|164860.00
|8219
|2005.08.05 12:50
|buy
|2095
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8220
|2005.08.05 12:51
|modify
|2095
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8221
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2095
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|164930.00
�
|8222
|2005.08.05 12:51
|buy
|2096
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8223
|2005.08.05 12:51
|modify
|2096
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8224
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2096
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|165060.00
|8225
|2005.08.05 12:51
|buy
|2097
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8226
|2005.08.05 12:51
|modify
|2097
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8227
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2097
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|165130.00
�
|8228
|2005.08.05 12:51
|buy
|2098
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8229
|2005.08.05 12:51
|modify
|2098
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8230
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2098
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|165260.00
|8231
|2005.08.05 12:51
|buy
|2099
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8232
|2005.08.05 12:51
|modify
|2099
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8233
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2099
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|165330.00
�
|8234
|2005.08.05 12:51
|buy
|2100
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8235
|2005.08.05 12:51
|modify
|2100
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8236
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2100
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|165460.00
|8237
|2005.08.05 12:51
|buy
|2101
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8238
|2005.08.05 12:51
|modify
|2101
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8239
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2101
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|165530.00
�
|8240
|2005.08.05 12:51
|buy
|2102
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8241
|2005.08.05 12:51
|modify
|2102
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8242
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2102
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|165660.00
|8243
|2005.08.05 12:51
|buy
|2103
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8244
|2005.08.05 12:51
|modify
|2103
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8245
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2103
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|165730.00
�
|8246
|2005.08.05 12:51
|buy
|2104
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8247
|2005.08.05 12:51
|modify
|2104
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8248
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2104
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|165860.00
|8249
|2005.08.05 12:51
|buy
|2105
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8250
|2005.08.05 12:51
|modify
|2105
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8251
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2105
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|165930.00
�
|8252
|2005.08.05 12:51
|buy
|2106
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8253
|2005.08.05 12:51
|modify
|2106
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8254
|2005.08.05 12:51
|s/l
|2106
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|166060.00
|8255
|2005.08.05 12:51
|buy
|2107
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8256
|2005.08.05 12:52
|modify
|2107
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8257
|2005.08.05 12:52
|s/l
|2107
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|166130.00
�
|8258
|2005.08.05 12:52
|buy
|2108
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8259
|2005.08.05 12:52
|modify
|2108
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8260
|2005.08.05 12:52
|s/l
|2108
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|166260.00
|8261
|2005.08.05 12:52
|buy
|2109
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8262
|2005.08.05 12:52
|modify
|2109
|1.00
|1.2367
|1.2374
|1.2467
|8263
|2005.08.05 12:52
|s/l
|2109
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2467
|70.00
|166330.00
�
|8264
|2005.08.05 12:52
|buy
|2110
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|8265
|2005.08.05 12:52
|modify
|2110
|1.00
|1.2363
|1.2376
|1.2463
�
|8266
|2005.08.05 12:52
|s/l
|2110
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2463
|130.00
|166460.00
|8267
|2005.08.05 12:52
|buy
|2111
|1.00
|1.2367
|1.2317
|1.2467
�
|8268
|2005.08.05 12:52
|modify
|2111
|1.00
|1.2367
|1.2376
|1.2467
|8269
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2111
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2467
|90.00
|166550.00
�
|8270
|2005.08.05 12:55
|buy
|2112
|1.00
|1.2364
|1.2314
|1.2464
|8271
|2005.08.05 12:55
|modify
|2112
|1.00
|1.2364
|1.2372
|1.2464
�
|8272
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2112
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2464
|80.00
|166630.00
|8273
|2005.08.05 12:55
|buy
|2113
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8274
|2005.08.05 12:55
|modify
|2113
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8275
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2113
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|166690.00
�
|8276
|2005.08.05 12:55
|buy
|2114
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8277
|2005.08.05 12:55
|modify
|2114
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8278
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2114
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|166700.00
|8279
|2005.08.05 12:55
|buy
|2115
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8280
|2005.08.05 12:55
|modify
|2115
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8281
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2115
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|166760.00
�
|8282
|2005.08.05 12:55
|buy
|2116
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8283
|2005.08.05 12:55
|modify
|2116
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8284
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2116
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|166770.00
|8285
|2005.08.05 12:55
|buy
|2117
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8286
|2005.08.05 12:55
|modify
|2117
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8287
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2117
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|166830.00
�
|8288
|2005.08.05 12:55
|buy
|2118
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8289
|2005.08.05 12:55
|modify
|2118
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8290
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2118
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|166840.00
|8291
|2005.08.05 12:55
|buy
|2119
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8292
|2005.08.05 12:55
|modify
|2119
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8293
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2119
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|166900.00
�
|8294
|2005.08.05 12:55
|buy
|2120
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8295
|2005.08.05 12:55
|modify
|2120
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8296
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2120
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|166910.00
|8297
|2005.08.05 12:55
|buy
|2121
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8298
|2005.08.05 12:55
|modify
|2121
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8299
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2121
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|166970.00
�
|8300
|2005.08.05 12:55
|buy
|2122
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8301
|2005.08.05 12:55
|modify
|2122
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8302
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2122
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|166980.00
|8303
|2005.08.05 12:55
|buy
|2123
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8304
|2005.08.05 12:55
|modify
|2123
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8305
|2005.08.05 12:55
|s/l
|2123
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167040.00
�
|8306
|2005.08.05 12:55
|buy
|2124
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8307
|2005.08.05 12:56
|modify
|2124
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8308
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2124
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167050.00
|8309
|2005.08.05 12:56
|buy
|2125
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8310
|2005.08.05 12:56
|modify
|2125
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8311
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2125
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167110.00
�
|8312
|2005.08.05 12:56
|buy
|2126
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8313
|2005.08.05 12:56
|modify
|2126
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8314
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2126
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167120.00
|8315
|2005.08.05 12:56
|buy
|2127
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8316
|2005.08.05 12:56
|modify
|2127
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8317
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2127
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167180.00
�
|8318
|2005.08.05 12:56
|buy
|2128
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8319
|2005.08.05 12:56
|modify
|2128
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8320
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2128
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167190.00
|8321
|2005.08.05 12:56
|buy
|2129
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8322
|2005.08.05 12:56
|modify
|2129
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8323
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2129
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167250.00
�
|8324
|2005.08.05 12:56
|buy
|2130
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8325
|2005.08.05 12:56
|modify
|2130
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8326
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2130
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167260.00
|8327
|2005.08.05 12:56
|buy
|2131
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8328
|2005.08.05 12:56
|modify
|2131
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8329
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2131
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167320.00
�
|8330
|2005.08.05 12:56
|buy
|2132
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8331
|2005.08.05 12:56
|modify
|2132
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8332
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2132
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167330.00
|8333
|2005.08.05 12:56
|buy
|2133
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8334
|2005.08.05 12:56
|modify
|2133
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8335
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2133
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167390.00
�
|8336
|2005.08.05 12:56
|buy
|2134
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8337
|2005.08.05 12:56
|modify
|2134
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8338
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2134
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167400.00
|8339
|2005.08.05 12:56
|buy
|2135
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8340
|2005.08.05 12:56
|modify
|2135
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8341
|2005.08.05 12:56
|s/l
|2135
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167460.00
�
|8342
|2005.08.05 12:56
|buy
|2136
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8343
|2005.08.05 12:57
|modify
|2136
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8344
|2005.08.05 12:57
|s/l
|2136
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167470.00
|8345
|2005.08.05 12:57
|buy
|2137
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8346
|2005.08.05 12:57
|modify
|2137
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8347
|2005.08.05 12:57
|s/l
|2137
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167530.00
�
|8348
|2005.08.05 12:57
|buy
|2138
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8349
|2005.08.05 12:57
|modify
|2138
|1.00
|1.2371
|1.2372
|1.2471
�
|8350
|2005.08.05 12:57
|s/l
|2138
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2471
|10.00
|167540.00
|8351
|2005.08.05 12:57
|buy
|2139
|1.00
|1.2368
|1.2318
|1.2468
�
|8352
|2005.08.05 12:57
|modify
|2139
|1.00
|1.2368
|1.2374
|1.2468
|8353
|2005.08.05 12:57
|s/l
|2139
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2468
|60.00
|167600.00
�
|8354
|2005.08.05 12:57
|buy
|2140
|1.00
|1.2371
|1.2321
|1.2471
|8355
|2005.08.05 13:15
|s/l
|2140
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2471
|-500.00
|167100.00
�
|8356
|2005.08.05 13:15
|buy
|2141
|1.00
|1.2317
|1.2267
|1.2417
|8357
|2005.08.05 13:15
|modify
|2141
|1.00
|1.2317
|1.2324
|1.2417
�
|8358
|2005.08.05 13:15
|modify
|2141
|1.00
|1.2317
|1.2325
|1.2417
|8359
|2005.08.05 13:15
|s/l
|2141
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2417
|80.00
|167180.00
�
|8360
|2005.08.05 13:15
|buy
|2142
|1.00
|1.2326
|1.2276
|1.2426
|8361
|2005.08.05 13:17
|modify
|2142
|1.00
|1.2326
|1.2338
|1.2426
�
|8362
|2005.08.05 13:17
|modify
|2142
|1.00
|1.2326
|1.2340
|1.2426
|8363
|2005.08.05 13:17
|s/l
|2142
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2426
|140.00
|167320.00
�
|8364
|2005.08.05 13:17
|buy
|2143
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8365
|2005.08.05 13:17
|modify
|2143
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8366
|2005.08.05 13:17
|s/l
|2143
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167330.00
|8367
|2005.08.05 13:17
|buy
|2144
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8368
|2005.08.05 13:17
|modify
|2144
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8369
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2144
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167340.00
�
|8370
|2005.08.05 13:18
|buy
|2145
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8371
|2005.08.05 13:18
|modify
|2145
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8372
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2145
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167350.00
|8373
|2005.08.05 13:18
|buy
|2146
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8374
|2005.08.05 13:18
|modify
|2146
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8375
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2146
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167360.00
�
|8376
|2005.08.05 13:18
|buy
|2147
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8377
|2005.08.05 13:18
|modify
|2147
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8378
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2147
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167370.00
|8379
|2005.08.05 13:18
|buy
|2148
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8380
|2005.08.05 13:18
|modify
|2148
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8381
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2148
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167380.00
�
|8382
|2005.08.05 13:18
|buy
|2149
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8383
|2005.08.05 13:18
|modify
|2149
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8384
|2005.08.05 13:18
|s/l
|2149
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167390.00
|8385
|2005.08.05 13:18
|buy
|2150
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8386
|2005.08.05 13:18
|modify
|2150
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8387
|2005.08.05 13:19
|s/l
|2150
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167400.00
�
|8388
|2005.08.05 13:19
|buy
|2151
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8389
|2005.08.05 13:19
|modify
|2151
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8390
|2005.08.05 13:19
|s/l
|2151
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167410.00
|8391
|2005.08.05 13:19
|buy
|2152
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8392
|2005.08.05 13:19
|modify
|2152
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8393
|2005.08.05 13:19
|s/l
|2152
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167420.00
�
|8394
|2005.08.05 13:19
|buy
|2153
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8395
|2005.08.05 13:19
|modify
|2153
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8396
|2005.08.05 13:19
|s/l
|2153
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167430.00
|8397
|2005.08.05 13:19
|buy
|2154
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
�
|8398
|2005.08.05 13:19
|modify
|2154
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
|8399
|2005.08.05 13:19
|s/l
|2154
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2439
|10.00
|167440.00
�
|8400
|2005.08.05 13:19
|buy
|2155
|1.00
|1.2339
|1.2289
|1.2439
|8401
|2005.08.05 13:19
|modify
|2155
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2439
�
|8402
|2005.08.05 13:29
|modify
|2155
|1.00
|1.2339
|1.2349
|1.2439
|8403
|2005.08.05 13:42
|s/l
|2155
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2439
|100.00
|167540.00
�
|8404
|2005.08.05 13:42
|buy
|2156
|1.00
|1.2347
|1.2297
|1.2447
|8405
|2005.08.05 13:45
|modify
|2156
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2447
�
|8406
|2005.08.05 13:45
|s/l
|2156
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2447
|0.00
|167540.00
|8407
|2005.08.05 13:45
|buy
|2157
|1.00
|1.2342
|1.2292
|1.2442
�
|8408
|2005.08.05 13:45
|modify
|2157
|1.00
|1.2342
|1.2348
|1.2442
|8409
|2005.08.05 13:45
|s/l
|2157
|1.00
|1.2348
|1.2348
|1.2442
|60.00
|167600.00
�
|8410
|2005.08.05 13:45
|buy
|2158
|1.00
|1.2350
|1.2300
|1.2450
|8411
|2005.08.08 07:40
|modify
|2158
|1.00
|1.2350
|1.2352
|1.2450
�
|8412
|2005.08.08 07:40
|modify
|2158
|1.00
|1.2350
|1.2354
|1.2450
|8413
|2005.08.08 07:40
|modify
|2158
|1.00
|1.2350
|1.2358
|1.2450
�
|8414
|2005.08.08 07:40
|s/l
|2158
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2450
|80.00
|167680.00
|8415
|2005.08.08 07:40
|sell
|2159
|1.00
|1.2354
|1.2404
|1.2274
�
|8416
|2005.08.09 05:37
|s/l
|2159
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2274
|-500.00
|167180.00
|8417
|2005.08.09 05:37
|sell
|2160
|1.00
|1.2404
|1.2454
|1.2324
�
|8418
|2005.08.09 05:45
|modify
|2160
|1.00
|1.2404
|1.2388
|1.2324
|8419
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2160
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.2324
|160.00
|167340.00
�
|8420
|2005.08.09 05:45
|sell
|2161
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8421
|2005.08.09 05:45
|modify
|2161
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8422
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2161
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167360.00
|8423
|2005.08.09 05:45
|sell
|2162
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8424
|2005.08.09 05:45
|modify
|2162
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8425
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2162
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167380.00
�
|8426
|2005.08.09 05:45
|sell
|2163
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8427
|2005.08.09 05:45
|modify
|2163
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8428
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2163
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167400.00
|8429
|2005.08.09 05:45
|sell
|2164
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8430
|2005.08.09 05:45
|modify
|2164
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8431
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2164
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167420.00
�
|8432
|2005.08.09 05:45
|sell
|2165
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8433
|2005.08.09 05:45
|modify
|2165
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8434
|2005.08.09 05:45
|s/l
|2165
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167440.00
|8435
|2005.08.09 05:45
|sell
|2166
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8436
|2005.08.09 05:45
|modify
|2166
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8437
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2166
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167460.00
�
|8438
|2005.08.09 05:46
|sell
|2167
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8439
|2005.08.09 05:46
|modify
|2167
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8440
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2167
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167480.00
|8441
|2005.08.09 05:46
|sell
|2168
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8442
|2005.08.09 05:46
|modify
|2168
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8443
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2168
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167500.00
�
|8444
|2005.08.09 05:46
|sell
|2169
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8445
|2005.08.09 05:46
|modify
|2169
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8446
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2169
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167520.00
|8447
|2005.08.09 05:46
|sell
|2170
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8448
|2005.08.09 05:46
|modify
|2170
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8449
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2170
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167540.00
�
|8450
|2005.08.09 05:46
|sell
|2171
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8451
|2005.08.09 05:46
|modify
|2171
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8452
|2005.08.09 05:46
|s/l
|2171
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167560.00
|8453
|2005.08.09 05:46
|sell
|2172
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8454
|2005.08.09 05:46
|modify
|2172
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8455
|2005.08.09 05:47
|s/l
|2172
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167580.00
�
|8456
|2005.08.09 05:47
|sell
|2173
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
|8457
|2005.08.09 05:47
|modify
|2173
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
�
|8458
|2005.08.09 05:47
|s/l
|2173
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167600.00
|8459
|2005.08.09 05:47
|sell
|2174
|1.00
|1.2389
|1.2439
|1.2309
�
|8460
|2005.08.09 05:47
|modify
|2174
|1.00
|1.2389
|1.2387
|1.2309
|8461
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2174
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2309
|20.00
|167620.00
�
|8462
|2005.08.09 05:55
|sell
|2175
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8463
|2005.08.09 05:55
|modify
|2175
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8464
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2175
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167660.00
|8465
|2005.08.09 05:55
|sell
|2176
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8466
|2005.08.09 05:55
|modify
|2176
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8467
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2176
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167700.00
�
|8468
|2005.08.09 05:55
|sell
|2177
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8469
|2005.08.09 05:55
|modify
|2177
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8470
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2177
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167740.00
|8471
|2005.08.09 05:55
|sell
|2178
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8472
|2005.08.09 05:55
|modify
|2178
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8473
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2178
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167780.00
�
|8474
|2005.08.09 05:55
|sell
|2179
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8475
|2005.08.09 05:55
|modify
|2179
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8476
|2005.08.09 05:55
|s/l
|2179
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167820.00
|8477
|2005.08.09 05:55
|sell
|2180
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8478
|2005.08.09 05:55
|modify
|2180
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8479
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2180
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167860.00
�
|8480
|2005.08.09 05:56
|sell
|2181
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8481
|2005.08.09 05:56
|modify
|2181
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8482
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2181
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167900.00
|8483
|2005.08.09 05:56
|sell
|2182
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8484
|2005.08.09 05:56
|modify
|2182
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8485
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2182
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167940.00
�
|8486
|2005.08.09 05:56
|sell
|2183
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8487
|2005.08.09 05:56
|modify
|2183
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8488
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2183
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|167980.00
|8489
|2005.08.09 05:56
|sell
|2184
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8490
|2005.08.09 05:56
|modify
|2184
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8491
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2184
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|168020.00
�
|8492
|2005.08.09 05:56
|sell
|2185
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8493
|2005.08.09 05:56
|modify
|2185
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8494
|2005.08.09 05:56
|s/l
|2185
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|168060.00
|8495
|2005.08.09 05:56
|sell
|2186
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8496
|2005.08.09 05:56
|modify
|2186
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8497
|2005.08.09 05:57
|s/l
|2186
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|168100.00
�
|8498
|2005.08.09 05:57
|sell
|2187
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8499
|2005.08.09 05:57
|modify
|2187
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
�
|8500
|2005.08.09 05:57
|s/l
|2187
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|168140.00
|8501
|2005.08.09 05:57
|sell
|2188
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8502
|2005.08.09 05:57
|modify
|2188
|1.00
|1.2395
|1.2391
|1.2315
|8503
|2005.08.09 05:57
|s/l
|2188
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2315
|40.00
|168180.00
�
|8504
|2005.08.09 05:57
|sell
|2189
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8505
|2005.08.09 08:02
|modify
|2189
|1.00
|1.2395
|1.2384
|1.2315
�
|8506
|2005.08.09 08:02
|modify
|2189
|1.00
|1.2395
|1.2379
|1.2315
|8507
|2005.08.09 08:02
|s/l
|2189
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2315
|160.00
|168340.00
�
|8508
|2005.08.09 08:02
|buy
|2190
|1.00
|1.2382
|1.2332
|1.2482
|8509
|2005.08.09 13:15
|s/l
|2190
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2482
|-500.00
|167840.00
�
|8510
|2005.08.09 13:15
|buy
|2191
|1.00
|1.2334
|1.2284
|1.2434
|8511
|2005.08.09 15:00
|modify
|2191
|1.00
|1.2334
|1.2342
|1.2434
�
|8512
|2005.08.09 16:10
|s/l
|2191
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2434
|80.00
|167920.00
|8513
|2005.08.09 16:10
|buy
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2292
|1.2442
�
|8514
|2005.08.09 18:10
|modify
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2345
|1.2442
|8515
|2005.08.09 18:10
|modify
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.2442
�
|8516
|2005.08.09 18:12
|modify
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2351
|1.2442
|8517
|2005.08.09 18:12
|modify
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2353
|1.2442
�
|8518
|2005.08.09 18:12
|modify
|2192
|1.00
|1.2342
|1.2355
|1.2442
|8519
|2005.08.09 18:22
|s/l
|2192
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.2442
|130.00
|168050.00
�
|8520
|2005.08.09 18:22
|sell
|2193
|1.00
|1.2355
|1.2405
|1.2275
|8521
|2005.08.10 09:07
|s/l
|2193
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2275
|-500.00
|167550.00
�
|8522
|2005.08.10 09:07
|sell
|2194
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8523
|2005.08.10 09:07
|modify
|2194
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8524
|2005.08.10 09:07
|modify
|2194
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8525
|2005.08.10 09:07
|s/l
|2194
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167570.00
�
|8526
|2005.08.10 09:07
|sell
|2195
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8527
|2005.08.10 09:07
|modify
|2195
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8528
|2005.08.10 09:07
|modify
|2195
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8529
|2005.08.10 09:07
|s/l
|2195
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167590.00
�
|8530
|2005.08.10 09:07
|sell
|2196
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8531
|2005.08.10 09:07
|modify
|2196
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8532
|2005.08.10 09:07
|modify
|2196
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8533
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2196
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167610.00
�
|8534
|2005.08.10 09:08
|sell
|2197
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8535
|2005.08.10 09:08
|modify
|2197
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8536
|2005.08.10 09:08
|modify
|2197
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8537
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2197
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167630.00
�
|8538
|2005.08.10 09:08
|sell
|2198
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8539
|2005.08.10 09:08
|modify
|2198
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8540
|2005.08.10 09:08
|modify
|2198
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8541
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2198
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167650.00
�
|8542
|2005.08.10 09:08
|sell
|2199
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8543
|2005.08.10 09:08
|modify
|2199
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8544
|2005.08.10 09:08
|modify
|2199
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8545
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2199
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167670.00
�
|8546
|2005.08.10 09:08
|sell
|2200
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8547
|2005.08.10 09:08
|modify
|2200
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8548
|2005.08.10 09:08
|modify
|2200
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8549
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2200
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167690.00
�
|8550
|2005.08.10 09:08
|sell
|2201
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8551
|2005.08.10 09:08
|modify
|2201
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8552
|2005.08.10 09:08
|modify
|2201
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8553
|2005.08.10 09:08
|s/l
|2201
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167710.00
�
|8554
|2005.08.10 09:08
|sell
|2202
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8555
|2005.08.10 09:08
|modify
|2202
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8556
|2005.08.10 09:08
|modify
|2202
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8557
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2202
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167730.00
�
|8558
|2005.08.10 09:09
|sell
|2203
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8559
|2005.08.10 09:09
|modify
|2203
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8560
|2005.08.10 09:09
|modify
|2203
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8561
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2203
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167750.00
�
|8562
|2005.08.10 09:09
|sell
|2204
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8563
|2005.08.10 09:09
|modify
|2204
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8564
|2005.08.10 09:09
|modify
|2204
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8565
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2204
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167770.00
�
|8566
|2005.08.10 09:09
|sell
|2205
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8567
|2005.08.10 09:09
|modify
|2205
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8568
|2005.08.10 09:09
|modify
|2205
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8569
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2205
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167790.00
�
|8570
|2005.08.10 09:09
|sell
|2206
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8571
|2005.08.10 09:09
|modify
|2206
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8572
|2005.08.10 09:09
|modify
|2206
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8573
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2206
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167810.00
�
|8574
|2005.08.10 09:09
|sell
|2207
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8575
|2005.08.10 09:09
|modify
|2207
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2325
�
|8576
|2005.08.10 09:09
|modify
|2207
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2325
|8577
|2005.08.10 09:09
|s/l
|2207
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2325
|20.00
|167830.00
�
|8578
|2005.08.10 09:09
|sell
|2208
|1.00
|1.2405
|1.2455
|1.2325
|8579
|2005.08.10 10:29
|modify
|2208
|1.00
|1.2405
|1.2396
|1.2325
�
|8580
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2208
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2325
|90.00
|167920.00
|8581
|2005.08.10 10:29
|sell
|2209
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8582
|2005.08.10 10:29
|modify
|2209
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8583
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2209
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167930.00
�
|8584
|2005.08.10 10:29
|sell
|2210
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8585
|2005.08.10 10:29
|modify
|2210
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8586
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2210
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167940.00
|8587
|2005.08.10 10:29
|sell
|2211
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8588
|2005.08.10 10:29
|modify
|2211
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8589
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2211
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167950.00
�
|8590
|2005.08.10 10:29
|sell
|2212
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8591
|2005.08.10 10:29
|modify
|2212
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8592
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2212
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167960.00
|8593
|2005.08.10 10:29
|sell
|2213
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8594
|2005.08.10 10:29
|modify
|2213
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8595
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2213
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167970.00
�
|8596
|2005.08.10 10:29
|sell
|2214
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8597
|2005.08.10 10:29
|modify
|2214
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8598
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2214
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167980.00
|8599
|2005.08.10 10:29
|sell
|2215
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8600
|2005.08.10 10:29
|modify
|2215
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8601
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2215
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|167990.00
�
|8602
|2005.08.10 10:29
|sell
|2216
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8603
|2005.08.10 10:29
|modify
|2216
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8604
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2216
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168000.00
|8605
|2005.08.10 10:29
|sell
|2217
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8606
|2005.08.10 10:29
|modify
|2217
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8607
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2217
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168010.00
�
|8608
|2005.08.10 10:29
|sell
|2218
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8609
|2005.08.10 10:29
|modify
|2218
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8610
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2218
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168020.00
|8611
|2005.08.10 10:29
|sell
|2219
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8612
|2005.08.10 10:29
|modify
|2219
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8613
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2219
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168030.00
�
|8614
|2005.08.10 10:29
|sell
|2220
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8615
|2005.08.10 10:29
|modify
|2220
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8616
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2220
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168040.00
|8617
|2005.08.10 10:29
|sell
|2221
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8618
|2005.08.10 10:29
|modify
|2221
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8619
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2221
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168050.00
�
|8620
|2005.08.10 10:29
|sell
|2222
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8621
|2005.08.10 10:29
|modify
|2222
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8622
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2222
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168060.00
|8623
|2005.08.10 10:29
|sell
|2223
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8624
|2005.08.10 10:29
|modify
|2223
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8625
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2223
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168070.00
�
|8626
|2005.08.10 10:29
|sell
|2224
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8627
|2005.08.10 10:29
|modify
|2224
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8628
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2224
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168080.00
|8629
|2005.08.10 10:29
|sell
|2225
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8630
|2005.08.10 10:29
|modify
|2225
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8631
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2225
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168090.00
�
|8632
|2005.08.10 10:29
|sell
|2226
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8633
|2005.08.10 10:29
|modify
|2226
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8634
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2226
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168100.00
|8635
|2005.08.10 10:29
|sell
|2227
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8636
|2005.08.10 10:29
|modify
|2227
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8637
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2227
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168110.00
�
|8638
|2005.08.10 10:29
|sell
|2228
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8639
|2005.08.10 10:29
|modify
|2228
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8640
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2228
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168120.00
|8641
|2005.08.10 10:29
|sell
|2229
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8642
|2005.08.10 10:29
|modify
|2229
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8643
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2229
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168130.00
�
|8644
|2005.08.10 10:29
|sell
|2230
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8645
|2005.08.10 10:29
|modify
|2230
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8646
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2230
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168140.00
|8647
|2005.08.10 10:29
|sell
|2231
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8648
|2005.08.10 10:29
|modify
|2231
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8649
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2231
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168150.00
�
|8650
|2005.08.10 10:29
|sell
|2232
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8651
|2005.08.10 10:29
|modify
|2232
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8652
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2232
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168160.00
|8653
|2005.08.10 10:29
|sell
|2233
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8654
|2005.08.10 10:29
|modify
|2233
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8655
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2233
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168170.00
�
|8656
|2005.08.10 10:29
|sell
|2234
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8657
|2005.08.10 10:29
|modify
|2234
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8658
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2234
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168180.00
|8659
|2005.08.10 10:29
|sell
|2235
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
�
|8660
|2005.08.10 10:29
|modify
|2235
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
|8661
|2005.08.10 10:29
|s/l
|2235
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168190.00
�
|8662
|2005.08.10 10:29
|sell
|2236
|1.00
|1.2397
|1.2447
|1.2317
|8663
|2005.08.10 10:29
|modify
|2236
|1.00
|1.2397
|1.2396
|1.2317
�
|8664
|2005.08.10 10:50
|s/l
|2236
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2317
|10.00
|168200.00
|8665
|2005.08.10 10:50
|sell
|2237
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
�
|8666
|2005.08.10 12:07
|modify
|2237
|1.00
|1.2395
|1.2393
|1.2315
|8667
|2005.08.10 12:40
|s/l
|2237
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2315
|20.00
|168220.00
�
|8668
|2005.08.10 12:40
|sell
|2238
|1.00
|1.2393
|1.2443
|1.2313
|8669
|2005.08.10 13:02
|modify
|2238
|1.00
|1.2393
|1.2391
|1.2313
�
|8670
|2005.08.10 13:02
|modify
|2238
|1.00
|1.2393
|1.2389
|1.2313
|8671
|2005.08.10 13:29
|modify
|2238
|1.00
|1.2393
|1.2388
|1.2313
�
|8672
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2238
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.2313
|50.00
|168270.00
|8673
|2005.08.10 13:35
|sell
|2239
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8674
|2005.08.10 13:35
|modify
|2239
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8675
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2239
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8676
|2005.08.10 13:35
|sell
|2240
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8677
|2005.08.10 13:35
|modify
|2240
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8678
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2240
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8679
|2005.08.10 13:35
|sell
|2241
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8680
|2005.08.10 13:35
|modify
|2241
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8681
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2241
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8682
|2005.08.10 13:35
|sell
|2242
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8683
|2005.08.10 13:35
|modify
|2242
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8684
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2242
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8685
|2005.08.10 13:35
|sell
|2243
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8686
|2005.08.10 13:35
|modify
|2243
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8687
|2005.08.10 13:35
|s/l
|2243
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8688
|2005.08.10 13:35
|sell
|2244
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8689
|2005.08.10 13:35
|modify
|2244
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8690
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2244
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8691
|2005.08.10 13:36
|sell
|2245
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8692
|2005.08.10 13:36
|modify
|2245
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8693
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2245
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8694
|2005.08.10 13:36
|sell
|2246
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8695
|2005.08.10 13:36
|modify
|2246
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8696
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2246
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8697
|2005.08.10 13:36
|sell
|2247
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8698
|2005.08.10 13:36
|modify
|2247
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8699
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2247
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8700
|2005.08.10 13:36
|sell
|2248
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8701
|2005.08.10 13:36
|modify
|2248
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8702
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2248
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8703
|2005.08.10 13:36
|sell
|2249
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8704
|2005.08.10 13:36
|modify
|2249
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8705
|2005.08.10 13:36
|s/l
|2249
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8706
|2005.08.10 13:36
|sell
|2250
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8707
|2005.08.10 13:36
|modify
|2250
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8708
|2005.08.10 13:37
|s/l
|2250
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8709
|2005.08.10 13:37
|sell
|2251
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8710
|2005.08.10 13:37
|modify
|2251
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8711
|2005.08.10 13:37
|s/l
|2251
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
�
|8712
|2005.08.10 13:37
|sell
|2252
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8713
|2005.08.10 13:37
|modify
|2252
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
�
|8714
|2005.08.10 13:37
|s/l
|2252
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|0.00
|168270.00
|8715
|2005.08.10 13:37
|sell
|2253
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8716
|2005.08.10 13:42
|modify
|2253
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2310
|8717
|2005.08.10 13:42
|modify
|2253
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8718
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2253
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168280.00
|8719
|2005.08.10 13:55
|sell
|2254
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8720
|2005.08.10 13:55
|modify
|2254
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8721
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2254
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168290.00
�
|8722
|2005.08.10 13:55
|sell
|2255
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8723
|2005.08.10 13:55
|modify
|2255
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8724
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2255
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168300.00
|8725
|2005.08.10 13:55
|sell
|2256
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8726
|2005.08.10 13:55
|modify
|2256
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8727
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2256
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168310.00
�
|8728
|2005.08.10 13:55
|sell
|2257
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8729
|2005.08.10 13:55
|modify
|2257
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8730
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2257
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168320.00
|8731
|2005.08.10 13:55
|sell
|2258
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8732
|2005.08.10 13:55
|modify
|2258
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8733
|2005.08.10 13:55
|s/l
|2258
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168330.00
�
|8734
|2005.08.10 13:55
|sell
|2259
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8735
|2005.08.10 13:56
|modify
|2259
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8736
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2259
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168340.00
|8737
|2005.08.10 13:56
|sell
|2260
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8738
|2005.08.10 13:56
|modify
|2260
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8739
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2260
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168350.00
�
|8740
|2005.08.10 13:56
|sell
|2261
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8741
|2005.08.10 13:56
|modify
|2261
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8742
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2261
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168360.00
|8743
|2005.08.10 13:56
|sell
|2262
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8744
|2005.08.10 13:56
|modify
|2262
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8745
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2262
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168370.00
�
|8746
|2005.08.10 13:56
|sell
|2263
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8747
|2005.08.10 13:56
|modify
|2263
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8748
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2263
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168380.00
|8749
|2005.08.10 13:56
|sell
|2264
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8750
|2005.08.10 13:56
|modify
|2264
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8751
|2005.08.10 13:56
|s/l
|2264
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168390.00
�
|8752
|2005.08.10 13:56
|sell
|2265
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8753
|2005.08.10 13:57
|modify
|2265
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8754
|2005.08.10 13:57
|s/l
|2265
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168400.00
|8755
|2005.08.10 13:57
|sell
|2266
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8756
|2005.08.10 13:57
|modify
|2266
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
|8757
|2005.08.10 13:57
|s/l
|2266
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168410.00
�
|8758
|2005.08.10 13:57
|sell
|2267
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
|8759
|2005.08.10 13:57
|modify
|2267
|1.00
|1.2390
|1.2389
|1.2310
�
|8760
|2005.08.10 13:57
|s/l
|2267
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2310
|10.00
|168420.00
|8761
|2005.08.10 13:57
|sell
|2268
|1.00
|1.2390
|1.2440
|1.2310
�
|8762
|2005.08.10 15:05
|modify
|2268
|1.00
|1.2390
|1.2380
|1.2310
|8763
|2005.08.10 15:05
|modify
|2268
|1.00
|1.2390
|1.2376
|1.2310
�
|8764
|2005.08.10 15:05
|s/l
|2268
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2310
|140.00
|168560.00
|8765
|2005.08.10 15:05
|buy
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2328
|1.2478
�
|8766
|2005.08.11 00:40
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2381
|1.2478
|8767
|2005.08.11 00:42
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2382
|1.2478
�
|8768
|2005.08.11 00:42
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2383
|1.2478
|8769
|2005.08.11 00:42
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2384
|1.2478
�
|8770
|2005.08.11 01:07
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2392
|1.2478
|8771
|2005.08.11 01:07
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2393
|1.2478
�
|8772
|2005.08.11 01:10
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2394
|1.2478
|8773
|2005.08.11 01:10
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2395
|1.2478
�
|8774
|2005.08.11 01:10
|modify
|2269
|1.00
|1.2378
|1.2396
|1.2478
|8775
|2005.08.11 02:00
|s/l
|2269
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2478
|180.00
|168740.00
�
|8776
|2005.08.11 02:00
|sell
|2270
|1.00
|1.2395
|1.2445
|1.2315
|8777
|2005.08.11 13:40
|s/l
|2270
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2315
|-500.00
|168240.00
�
|8778
|2005.08.11 13:40
|sell
|2271
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2364
|8779
|2005.08.11 14:02
|modify
|2271
|1.00
|1.2444
|1.2442
|1.2364
�
|8780
|2005.08.11 14:02
|modify
|2271
|1.00
|1.2444
|1.2441
|1.2364
|8781
|2005.08.11 14:12
|s/l
|2271
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2364
|30.00
|168270.00
�
|8782
|2005.08.11 14:12
|sell
|2272
|1.00
|1.2439
|1.2489
|1.2359
|8783
|2005.08.12 12:52
|modify
|2272
|1.00
|1.2439
|1.2435
|1.2359
�
|8784
|2005.08.12 12:52
|modify
|2272
|1.00
|1.2439
|1.2433
|1.2359
|8785
|2005.08.12 12:52
|modify
|2272
|1.00
|1.2439
|1.2423
|1.2359
�
|8786
|2005.08.12 12:52
|s/l
|2272
|1.00
|1.2423
|1.2423
|1.2359
|160.00
|168430.00
|8787
|2005.08.12 12:52
|buy
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2381
|1.2531
�
|8788
|2005.08.12 18:32
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2431
|1.2531
|8789
|2005.08.14 23:00
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2435
|1.2531
�
|8790
|2005.08.14 23:00
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2436
|1.2531
|8791
|2005.08.14 23:12
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2437
|1.2531
�
|8792
|2005.08.14 23:15
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2439
|1.2531
|8793
|2005.08.14 23:15
|modify
|2273
|1.00
|1.2431
|1.2440
|1.2531
�
|8794
|2005.08.15 00:00
|s/l
|2273
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2531
|90.00
|168520.00
|8795
|2005.08.15 00:00
|sell
|2274
|1.00
|1.2442
|1.2492
|1.2362
�
|8796
|2005.08.15 00:32
|modify
|2274
|1.00
|1.2442
|1.2440
|1.2362
|8797
|2005.08.15 00:50
|s/l
|2274
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2362
|20.00
|168540.00
�
|8798
|2005.08.15 00:50
|buy
|2275
|1.00
|1.2440
|1.2390
|1.2540
|8799
|2005.08.15 05:37
|s/l
|2275
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2540
|-500.00
|168040.00
�
|8800
|2005.08.15 05:37
|buy
|2276
|1.00
|1.2391
|1.2341
|1.2491
|8801
|2005.08.15 07:10
|modify
|2276
|1.00
|1.2391
|1.2392
|1.2491
�
|8802
|2005.08.15 07:47
|s/l
|2276
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2491
|10.00
|168050.00
|8803
|2005.08.15 07:47
|buy
|2277
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|8804
|2005.08.16 00:17
|s/l
|2277
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2492
|-500.00
|167550.00
|8805
|2005.08.16 00:17
|buy
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2291
|1.2441
�
|8806
|2005.08.16 06:17
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2342
|1.2441
|8807
|2005.08.16 06:20
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2344
|1.2441
�
|8808
|2005.08.16 06:20
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2441
|8809
|2005.08.16 06:20
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2347
|1.2441
�
|8810
|2005.08.16 07:22
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2349
|1.2441
|8811
|2005.08.16 07:22
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2350
|1.2441
�
|8812
|2005.08.16 07:22
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2353
|1.2441
|8813
|2005.08.16 07:40
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2354
|1.2441
�
|8814
|2005.08.16 07:42
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2355
|1.2441
|8815
|2005.08.16 07:50
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2356
|1.2441
�
|8816
|2005.08.16 07:50
|modify
|2278
|1.00
|1.2341
|1.2357
|1.2441
|8817
|2005.08.16 08:00
|s/l
|2278
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2441
|160.00
|167710.00
�
|8818
|2005.08.16 08:00
|sell
|2279
|1.00
|1.2357
|1.2407
|1.2277
|8819
|2005.08.16 08:32
|modify
|2279
|1.00
|1.2357
|1.2352
|1.2277
�
|8820
|2005.08.16 08:32
|modify
|2279
|1.00
|1.2357
|1.2349
|1.2277
|8821
|2005.08.16 08:32
|s/l
|2279
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2277
|80.00
|167790.00
�
|8822
|2005.08.16 08:32
|sell
|2280
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8823
|2005.08.16 08:32
|modify
|2280
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8824
|2005.08.16 08:32
|s/l
|2280
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167800.00
|8825
|2005.08.16 08:32
|sell
|2281
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8826
|2005.08.16 08:32
|modify
|2281
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8827
|2005.08.16 08:32
|s/l
|2281
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167810.00
�
|8828
|2005.08.16 08:32
|sell
|2282
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8829
|2005.08.16 08:33
|modify
|2282
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8830
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2282
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167820.00
|8831
|2005.08.16 08:33
|sell
|2283
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8832
|2005.08.16 08:33
|modify
|2283
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8833
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2283
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167830.00
�
|8834
|2005.08.16 08:33
|sell
|2284
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8835
|2005.08.16 08:33
|modify
|2284
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8836
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2284
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167840.00
|8837
|2005.08.16 08:33
|sell
|2285
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8838
|2005.08.16 08:33
|modify
|2285
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8839
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2285
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167850.00
�
|8840
|2005.08.16 08:33
|sell
|2286
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8841
|2005.08.16 08:33
|modify
|2286
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8842
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2286
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167860.00
|8843
|2005.08.16 08:33
|sell
|2287
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8844
|2005.08.16 08:33
|modify
|2287
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8845
|2005.08.16 08:33
|s/l
|2287
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167870.00
�
|8846
|2005.08.16 08:33
|sell
|2288
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8847
|2005.08.16 08:34
|modify
|2288
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8848
|2005.08.16 08:34
|s/l
|2288
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167880.00
|8849
|2005.08.16 08:34
|sell
|2289
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8850
|2005.08.16 08:34
|modify
|2289
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8851
|2005.08.16 08:34
|s/l
|2289
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167890.00
�
|8852
|2005.08.16 08:34
|sell
|2290
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8853
|2005.08.16 08:34
|modify
|2290
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8854
|2005.08.16 08:34
|s/l
|2290
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167900.00
|8855
|2005.08.16 08:34
|sell
|2291
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8856
|2005.08.16 08:34
|modify
|2291
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8857
|2005.08.16 08:34
|s/l
|2291
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167910.00
�
|8858
|2005.08.16 08:34
|sell
|2292
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8859
|2005.08.16 08:34
|modify
|2292
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8860
|2005.08.16 08:34
|s/l
|2292
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167920.00
|8861
|2005.08.16 08:34
|sell
|2293
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8862
|2005.08.16 08:34
|modify
|2293
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8863
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2293
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167930.00
�
|8864
|2005.08.16 08:35
|sell
|2294
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8865
|2005.08.16 08:35
|modify
|2294
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8866
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2294
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167940.00
|8867
|2005.08.16 08:35
|sell
|2295
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8868
|2005.08.16 08:35
|modify
|2295
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8869
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2295
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167950.00
�
|8870
|2005.08.16 08:35
|sell
|2296
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8871
|2005.08.16 08:35
|modify
|2296
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8872
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2296
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167960.00
|8873
|2005.08.16 08:35
|sell
|2297
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8874
|2005.08.16 08:35
|modify
|2297
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8875
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2297
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167970.00
�
|8876
|2005.08.16 08:35
|sell
|2298
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8877
|2005.08.16 08:35
|modify
|2298
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8878
|2005.08.16 08:35
|s/l
|2298
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167980.00
|8879
|2005.08.16 08:35
|sell
|2299
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8880
|2005.08.16 08:35
|modify
|2299
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8881
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2299
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|167990.00
�
|8882
|2005.08.16 08:36
|sell
|2300
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8883
|2005.08.16 08:36
|modify
|2300
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8884
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2300
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168000.00
|8885
|2005.08.16 08:36
|sell
|2301
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8886
|2005.08.16 08:36
|modify
|2301
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8887
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2301
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168010.00
�
|8888
|2005.08.16 08:36
|sell
|2302
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8889
|2005.08.16 08:36
|modify
|2302
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8890
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2302
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168020.00
|8891
|2005.08.16 08:36
|sell
|2303
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8892
|2005.08.16 08:36
|modify
|2303
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8893
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2303
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168030.00
�
|8894
|2005.08.16 08:36
|sell
|2304
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8895
|2005.08.16 08:36
|modify
|2304
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8896
|2005.08.16 08:36
|s/l
|2304
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168040.00
|8897
|2005.08.16 08:36
|sell
|2305
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8898
|2005.08.16 08:36
|modify
|2305
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8899
|2005.08.16 08:37
|s/l
|2305
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168050.00
�
|8900
|2005.08.16 08:37
|sell
|2306
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8901
|2005.08.16 08:37
|modify
|2306
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
�
|8902
|2005.08.16 08:37
|s/l
|2306
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168060.00
|8903
|2005.08.16 08:37
|sell
|2307
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
�
|8904
|2005.08.16 08:37
|modify
|2307
|1.00
|1.2350
|1.2349
|1.2270
|8905
|2005.08.16 08:37
|s/l
|2307
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2270
|10.00
|168070.00
�
|8906
|2005.08.16 08:37
|sell
|2308
|1.00
|1.2350
|1.2400
|1.2270
|8907
|2005.08.16 09:00
|modify
|2308
|1.00
|1.2350
|1.2332
|1.2270
�
|8908
|2005.08.16 09:00
|s/l
|2308
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2270
|180.00
|168250.00
|8909
|2005.08.16 09:00
|buy
|2309
|1.00
|1.2332
|1.2282
|1.2432
�
|8910
|2005.08.16 15:29
|modify
|2309
|1.00
|1.2332
|1.2334
|1.2432
|8911
|2005.08.16 15:45
|s/l
|2309
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2432
|20.00
|168270.00
�
|8912
|2005.08.16 15:45
|sell
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2384
|1.2254
|8913
|2005.08.17 04:22
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2254
�
|8914
|2005.08.17 04:22
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2333
|1.2254
|8915
|2005.08.17 04:22
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2332
|1.2254
�
|8916
|2005.08.17 04:22
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2331
|1.2254
|8917
|2005.08.17 05:50
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2330
|1.2254
�
|8918
|2005.08.17 06:02
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2254
|8919
|2005.08.17 06:02
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2328
|1.2254
�
|8920
|2005.08.17 06:02
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2326
|1.2254
|8921
|2005.08.17 06:02
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2324
|1.2254
�
|8922
|2005.08.17 06:05
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2323
|1.2254
|8923
|2005.08.17 06:05
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2322
|1.2254
�
|8924
|2005.08.17 06:07
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2321
|1.2254
|8925
|2005.08.17 06:07
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2320
|1.2254
�
|8926
|2005.08.17 06:10
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2318
|1.2254
|8927
|2005.08.17 06:10
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2317
|1.2254
�
|8928
|2005.08.17 06:12
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2313
|1.2254
|8929
|2005.08.17 06:17
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2312
|1.2254
�
|8930
|2005.08.17 06:17
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2311
|1.2254
|8931
|2005.08.17 06:17
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2309
|1.2254
�
|8932
|2005.08.17 06:17
|modify
|2310
|1.00
|1.2334
|1.2307
|1.2254
|8933
|2005.08.17 06:29
|s/l
|2310
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2254
|270.00
|168540.00
�
|8934
|2005.08.17 06:29
|buy
|2311
|1.00
|1.2311
|1.2261
|1.2411
|8935
|2005.08.17 16:52
|s/l
|2311
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2411
|-500.00
|168040.00
�
|8936
|2005.08.17 16:52
|buy
|2312
|1.00
|1.2263
|1.2213
|1.2363
|8937
|2005.08.17 22:02
|modify
|2312
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2363
�
|8938
|2005.08.17 22:22
|modify
|2312
|1.00
|1.2263
|1.2264
|1.2363
|8939
|2005.08.17 23:32
|s/l
|2312
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2363
|10.00
|168050.00
�
|8940
|2005.08.17 23:32
|buy
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2214
|1.2364
|8941
|2005.08.18 02:29
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2270
|1.2364
�
|8942
|2005.08.18 02:29
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2271
|1.2364
|8943
|2005.08.18 02:32
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2274
|1.2364
�
|8944
|2005.08.18 03:22
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2275
|1.2364
|8945
|2005.08.18 04:17
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2276
|1.2364
�
|8946
|2005.08.18 04:20
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2278
|1.2364
|8947
|2005.08.18 04:20
|modify
|2313
|1.00
|1.2264
|1.2279
|1.2364
�
|8948
|2005.08.18 04:32
|s/l
|2313
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2364
|150.00
|168200.00
|8949
|2005.08.18 04:32
|sell
|2314
|1.00
|1.2279
|1.2329
|1.2199
�
|8950
|2005.08.18 05:29
|modify
|2314
|1.00
|1.2279
|1.2276
|1.2199
|8951
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2314
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2199
|30.00
|168230.00
�
|8952
|2005.08.18 05:29
|sell
|2315
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8953
|2005.08.18 05:29
|modify
|2315
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8954
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2315
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168280.00
|8955
|2005.08.18 05:29
|sell
|2316
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8956
|2005.08.18 05:29
|modify
|2316
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8957
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2316
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168330.00
�
|8958
|2005.08.18 05:29
|sell
|2317
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8959
|2005.08.18 05:29
|modify
|2317
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8960
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2317
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168380.00
|8961
|2005.08.18 05:29
|sell
|2318
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8962
|2005.08.18 05:29
|modify
|2318
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8963
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2318
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168430.00
�
|8964
|2005.08.18 05:29
|sell
|2319
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8965
|2005.08.18 05:29
|modify
|2319
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8966
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2319
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168480.00
|8967
|2005.08.18 05:29
|sell
|2320
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8968
|2005.08.18 05:29
|modify
|2320
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8969
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2320
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168530.00
�
|8970
|2005.08.18 05:29
|sell
|2321
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8971
|2005.08.18 05:29
|modify
|2321
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8972
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2321
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168580.00
|8973
|2005.08.18 05:29
|sell
|2322
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8974
|2005.08.18 05:29
|modify
|2322
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8975
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2322
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168630.00
�
|8976
|2005.08.18 05:29
|sell
|2323
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8977
|2005.08.18 05:29
|modify
|2323
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8978
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2323
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168680.00
|8979
|2005.08.18 05:29
|sell
|2324
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8980
|2005.08.18 05:29
|modify
|2324
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8981
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2324
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168730.00
�
|8982
|2005.08.18 05:29
|sell
|2325
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8983
|2005.08.18 05:29
|modify
|2325
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8984
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2325
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168780.00
|8985
|2005.08.18 05:29
|sell
|2326
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8986
|2005.08.18 05:29
|modify
|2326
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8987
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2326
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168830.00
�
|8988
|2005.08.18 05:29
|sell
|2327
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8989
|2005.08.18 05:29
|modify
|2327
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8990
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2327
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168880.00
|8991
|2005.08.18 05:29
|sell
|2328
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8992
|2005.08.18 05:29
|modify
|2328
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8993
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2328
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168930.00
�
|8994
|2005.08.18 05:29
|sell
|2329
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|8995
|2005.08.18 05:29
|modify
|2329
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|8996
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2329
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|168980.00
|8997
|2005.08.18 05:29
|sell
|2330
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|8998
|2005.08.18 05:29
|modify
|2330
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|8999
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2330
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169030.00
�
|9000
|2005.08.18 05:29
|sell
|2331
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9001
|2005.08.18 05:29
|modify
|2331
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9002
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2331
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169080.00
|9003
|2005.08.18 05:29
|sell
|2332
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9004
|2005.08.18 05:29
|modify
|2332
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9005
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2332
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169130.00
�
|9006
|2005.08.18 05:29
|sell
|2333
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9007
|2005.08.18 05:29
|modify
|2333
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9008
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2333
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169180.00
|9009
|2005.08.18 05:29
|sell
|2334
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9010
|2005.08.18 05:29
|modify
|2334
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9011
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2334
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169230.00
�
|9012
|2005.08.18 05:29
|sell
|2335
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9013
|2005.08.18 05:29
|modify
|2335
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9014
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2335
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169280.00
|9015
|2005.08.18 05:29
|sell
|2336
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9016
|2005.08.18 05:29
|modify
|2336
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9017
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2336
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169330.00
�
|9018
|2005.08.18 05:29
|sell
|2337
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9019
|2005.08.18 05:29
|modify
|2337
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9020
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2337
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169380.00
|9021
|2005.08.18 05:29
|sell
|2338
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9022
|2005.08.18 05:29
|modify
|2338
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9023
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2338
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169430.00
�
|9024
|2005.08.18 05:29
|sell
|2339
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9025
|2005.08.18 05:29
|modify
|2339
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9026
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2339
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169480.00
|9027
|2005.08.18 05:29
|sell
|2340
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9028
|2005.08.18 05:29
|modify
|2340
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9029
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2340
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169530.00
�
|9030
|2005.08.18 05:29
|sell
|2341
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9031
|2005.08.18 05:29
|modify
|2341
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9032
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2341
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169580.00
|9033
|2005.08.18 05:29
|sell
|2342
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
�
|9034
|2005.08.18 05:29
|modify
|2342
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
|9035
|2005.08.18 05:29
|s/l
|2342
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169630.00
�
|9036
|2005.08.18 05:29
|sell
|2343
|1.00
|1.2281
|1.2331
|1.2201
|9037
|2005.08.18 05:35
|modify
|2343
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2201
�
|9038
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2343
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2201
|50.00
|169680.00
|9039
|2005.08.18 05:35
|sell
|2344
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9040
|2005.08.18 05:35
|modify
|2344
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9041
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2344
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|169740.00
�
|9042
|2005.08.18 05:35
|sell
|2345
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9043
|2005.08.18 05:35
|modify
|2345
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9044
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2345
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|169800.00
|9045
|2005.08.18 05:35
|sell
|2346
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9046
|2005.08.18 05:35
|modify
|2346
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9047
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2346
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|169860.00
�
|9048
|2005.08.18 05:35
|sell
|2347
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9049
|2005.08.18 05:35
|modify
|2347
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9050
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2347
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|169920.00
|9051
|2005.08.18 05:35
|sell
|2348
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9052
|2005.08.18 05:35
|modify
|2348
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9053
|2005.08.18 05:35
|s/l
|2348
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|169980.00
�
|9054
|2005.08.18 05:35
|sell
|2349
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9055
|2005.08.18 05:36
|modify
|2349
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9056
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2349
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170040.00
|9057
|2005.08.18 05:36
|sell
|2350
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9058
|2005.08.18 05:36
|modify
|2350
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9059
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2350
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170100.00
�
|9060
|2005.08.18 05:36
|sell
|2351
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9061
|2005.08.18 05:36
|modify
|2351
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9062
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2351
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170160.00
|9063
|2005.08.18 05:36
|sell
|2352
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9064
|2005.08.18 05:36
|modify
|2352
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9065
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2352
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170220.00
�
|9066
|2005.08.18 05:36
|sell
|2353
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9067
|2005.08.18 05:36
|modify
|2353
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9068
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2353
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170280.00
|9069
|2005.08.18 05:36
|sell
|2354
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9070
|2005.08.18 05:36
|modify
|2354
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9071
|2005.08.18 05:36
|s/l
|2354
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170340.00
�
|9072
|2005.08.18 05:36
|sell
|2355
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9073
|2005.08.18 05:37
|modify
|2355
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9074
|2005.08.18 05:37
|s/l
|2355
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170400.00
|9075
|2005.08.18 05:37
|sell
|2356
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9076
|2005.08.18 05:37
|modify
|2356
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
|9077
|2005.08.18 05:37
|s/l
|2356
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170460.00
�
|9078
|2005.08.18 05:37
|sell
|2357
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9079
|2005.08.18 05:37
|modify
|2357
|1.00
|1.2282
|1.2276
|1.2202
�
|9080
|2005.08.18 05:37
|s/l
|2357
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2202
|60.00
|170520.00
|9081
|2005.08.18 05:37
|sell
|2358
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9082
|2005.08.18 05:55
|modify
|2358
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9083
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2358
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170530.00
�
|9084
|2005.08.18 05:55
|sell
|2359
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9085
|2005.08.18 05:55
|modify
|2359
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9086
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2359
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170540.00
|9087
|2005.08.18 05:55
|sell
|2360
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9088
|2005.08.18 05:55
|modify
|2360
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9089
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2360
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170550.00
�
|9090
|2005.08.18 05:55
|sell
|2361
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9091
|2005.08.18 05:55
|modify
|2361
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9092
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2361
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170560.00
|9093
|2005.08.18 05:55
|sell
|2362
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9094
|2005.08.18 05:55
|modify
|2362
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9095
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2362
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170570.00
�
|9096
|2005.08.18 05:55
|sell
|2363
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9097
|2005.08.18 05:55
|modify
|2363
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9098
|2005.08.18 05:55
|s/l
|2363
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170580.00
|9099
|2005.08.18 05:55
|sell
|2364
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9100
|2005.08.18 05:56
|modify
|2364
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9101
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2364
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170590.00
�
|9102
|2005.08.18 05:56
|sell
|2365
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9103
|2005.08.18 05:56
|modify
|2365
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9104
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2365
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170600.00
|9105
|2005.08.18 05:56
|sell
|2366
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9106
|2005.08.18 05:56
|modify
|2366
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9107
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2366
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170610.00
�
|9108
|2005.08.18 05:56
|sell
|2367
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9109
|2005.08.18 05:56
|modify
|2367
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9110
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2367
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170620.00
|9111
|2005.08.18 05:56
|sell
|2368
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9112
|2005.08.18 05:56
|modify
|2368
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9113
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2368
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170630.00
�
|9114
|2005.08.18 05:56
|sell
|2369
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9115
|2005.08.18 05:56
|modify
|2369
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9116
|2005.08.18 05:56
|s/l
|2369
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170640.00
|9117
|2005.08.18 05:56
|sell
|2370
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9118
|2005.08.18 05:57
|modify
|2370
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9119
|2005.08.18 05:57
|s/l
|2370
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170650.00
�
|9120
|2005.08.18 05:57
|sell
|2371
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
|9121
|2005.08.18 05:57
|modify
|2371
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
�
|9122
|2005.08.18 05:57
|s/l
|2371
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170660.00
|9123
|2005.08.18 05:57
|sell
|2372
|1.00
|1.2282
|1.2332
|1.2202
�
|9124
|2005.08.18 05:59
|modify
|2372
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2202
|9125
|2005.08.18 07:32
|s/l
|2372
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2202
|10.00
|170670.00
�
|9126
|2005.08.18 07:32
|sell
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2333
|1.2203
|9127
|2005.08.18 08:15
|modify
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2282
|1.2203
�
|9128
|2005.08.18 08:35
|modify
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2281
|1.2203
|9129
|2005.08.18 08:42
|modify
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2275
|1.2203
�
|9130
|2005.08.18 08:42
|modify
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2274
|1.2203
|9131
|2005.08.18 08:42
|modify
|2373
|1.00
|1.2283
|1.2272
|1.2203
�
|9132
|2005.08.18 09:00
|s/l
|2373
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2203
|110.00
|170780.00
|9133
|2005.08.18 09:00
|buy
|2374
|1.00
|1.2272
|1.2222
|1.2372
�
|9134
|2005.08.18 10:50
|s/l
|2374
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2372
|-500.00
|170280.00
|9135
|2005.08.18 10:50
|buy
|2375
|1.00
|1.2224
|1.2174
|1.2324
�
|9136
|2005.08.18 13:52
|s/l
|2375
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2324
|-500.00
|169780.00
|9137
|2005.08.18 13:52
|buy
|2376
|1.00
|1.2176
|1.2126
|1.2276
�
|9138
|2005.08.19 00:22
|modify
|2376
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2276
|9139
|2005.08.19 00:52
|modify
|2376
|1.00
|1.2176
|1.2177
|1.2276
�
|9140
|2005.08.19 01:05
|s/l
|2376
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2276
|10.00
|169790.00
|9141
|2005.08.19 01:05
|buy
|2377
|1.00
|1.2178
|1.2128
|1.2278
�
|9142
|2005.08.19 07:52
|s/l
|2377
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2278
|-500.00
|169290.00
|9143
|2005.08.19 07:52
|buy
|2378
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2228
�
|9144
|2005.08.19 08:00
|modify
|2378
|1.00
|1.2128
|1.2132
|1.2228
|9145
|2005.08.19 08:22
|s/l
|2378
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2228
|40.00
|169330.00
�
|9146
|2005.08.19 08:22
|buy
|2379
|1.00
|1.2133
|1.2083
|1.2233
|9147
|2005.08.19 08:29
|modify
|2379
|1.00
|1.2133
|1.2136
|1.2233
�
|9148
|2005.08.19 09:00
|modify
|2379
|1.00
|1.2133
|1.2171
|1.2233
|9149
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2379
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2233
|380.00
|169710.00
�
|9150
|2005.08.19 09:00
|buy
|2380
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9151
|2005.08.19 09:00
|modify
|2380
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9152
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2380
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|169840.00
|9153
|2005.08.19 09:00
|buy
|2381
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9154
|2005.08.19 09:00
|modify
|2381
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9155
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2381
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|169970.00
�
|9156
|2005.08.19 09:00
|buy
|2382
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9157
|2005.08.19 09:00
|modify
|2382
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9158
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2382
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170100.00
|9159
|2005.08.19 09:00
|buy
|2383
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9160
|2005.08.19 09:00
|modify
|2383
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9161
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2383
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170230.00
�
|9162
|2005.08.19 09:00
|buy
|2384
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9163
|2005.08.19 09:00
|modify
|2384
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9164
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2384
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170360.00
|9165
|2005.08.19 09:00
|buy
|2385
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9166
|2005.08.19 09:00
|modify
|2385
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9167
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2385
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170490.00
�
|9168
|2005.08.19 09:00
|buy
|2386
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9169
|2005.08.19 09:00
|modify
|2386
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9170
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2386
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170620.00
|9171
|2005.08.19 09:00
|buy
|2387
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9172
|2005.08.19 09:00
|modify
|2387
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9173
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2387
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170750.00
�
|9174
|2005.08.19 09:00
|buy
|2388
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9175
|2005.08.19 09:00
|modify
|2388
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9176
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2388
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|170880.00
|9177
|2005.08.19 09:00
|buy
|2389
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9178
|2005.08.19 09:00
|modify
|2389
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9179
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2389
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171010.00
�
|9180
|2005.08.19 09:00
|buy
|2390
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9181
|2005.08.19 09:00
|modify
|2390
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9182
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2390
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171140.00
|9183
|2005.08.19 09:00
|buy
|2391
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9184
|2005.08.19 09:00
|modify
|2391
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9185
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2391
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171270.00
�
|9186
|2005.08.19 09:00
|buy
|2392
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9187
|2005.08.19 09:00
|modify
|2392
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9188
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2392
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171400.00
|9189
|2005.08.19 09:00
|buy
|2393
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9190
|2005.08.19 09:00
|modify
|2393
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9191
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2393
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171530.00
�
|9192
|2005.08.19 09:00
|buy
|2394
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9193
|2005.08.19 09:00
|modify
|2394
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9194
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2394
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171660.00
|9195
|2005.08.19 09:00
|buy
|2395
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9196
|2005.08.19 09:00
|modify
|2395
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9197
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2395
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171790.00
�
|9198
|2005.08.19 09:00
|buy
|2396
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9199
|2005.08.19 09:00
|modify
|2396
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9200
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2396
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|171920.00
|9201
|2005.08.19 09:00
|buy
|2397
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9202
|2005.08.19 09:00
|modify
|2397
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9203
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2397
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172050.00
�
|9204
|2005.08.19 09:00
|buy
|2398
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9205
|2005.08.19 09:00
|modify
|2398
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9206
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2398
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172180.00
|9207
|2005.08.19 09:00
|buy
|2399
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9208
|2005.08.19 09:00
|modify
|2399
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9209
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2399
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172310.00
�
|9210
|2005.08.19 09:00
|buy
|2400
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9211
|2005.08.19 09:00
|modify
|2400
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9212
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2400
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172440.00
|9213
|2005.08.19 09:00
|buy
|2401
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9214
|2005.08.19 09:00
|modify
|2401
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9215
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2401
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172570.00
�
|9216
|2005.08.19 09:00
|buy
|2402
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9217
|2005.08.19 09:00
|modify
|2402
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9218
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2402
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172700.00
|9219
|2005.08.19 09:00
|buy
|2403
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9220
|2005.08.19 09:00
|modify
|2403
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9221
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2403
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172830.00
�
|9222
|2005.08.19 09:00
|buy
|2404
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9223
|2005.08.19 09:00
|modify
|2404
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9224
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2404
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|172960.00
|9225
|2005.08.19 09:00
|buy
|2405
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9226
|2005.08.19 09:00
|modify
|2405
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9227
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2405
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|173090.00
�
|9228
|2005.08.19 09:00
|buy
|2406
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|9229
|2005.08.19 09:00
|modify
|2406
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
�
|9230
|2005.08.19 09:00
|s/l
|2406
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|173220.00
|9231
|2005.08.19 09:00
|buy
|2407
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
�
|9232
|2005.08.19 09:00
|modify
|2407
|1.00
|1.2158
|1.2171
|1.2258
|9233
|2005.08.19 09:17
|s/l
|2407
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2258
|130.00
|173350.00
�
|9234
|2005.08.19 09:17
|buy
|2408
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9235
|2005.08.19 09:17
|modify
|2408
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9236
|2005.08.19 09:17
|s/l
|2408
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173370.00
|9237
|2005.08.19 09:17
|buy
|2409
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9238
|2005.08.19 09:17
|modify
|2409
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9239
|2005.08.19 09:17
|s/l
|2409
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173390.00
�
|9240
|2005.08.19 09:17
|buy
|2410
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9241
|2005.08.19 09:18
|modify
|2410
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9242
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2410
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173410.00
|9243
|2005.08.19 09:18
|buy
|2411
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9244
|2005.08.19 09:18
|modify
|2411
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9245
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2411
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173430.00
�
|9246
|2005.08.19 09:18
|buy
|2412
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9247
|2005.08.19 09:18
|modify
|2412
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9248
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2412
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173450.00
|9249
|2005.08.19 09:18
|buy
|2413
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9250
|2005.08.19 09:18
|modify
|2413
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9251
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2413
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173470.00
�
|9252
|2005.08.19 09:18
|buy
|2414
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9253
|2005.08.19 09:18
|modify
|2414
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9254
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2414
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173490.00
|9255
|2005.08.19 09:18
|buy
|2415
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9256
|2005.08.19 09:18
|modify
|2415
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9257
|2005.08.19 09:18
|s/l
|2415
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173510.00
�
|9258
|2005.08.19 09:18
|buy
|2416
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9259
|2005.08.19 09:19
|modify
|2416
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9260
|2005.08.19 09:19
|s/l
|2416
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173530.00
|9261
|2005.08.19 09:19
|buy
|2417
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9262
|2005.08.19 09:19
|modify
|2417
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9263
|2005.08.19 09:19
|s/l
|2417
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173550.00
�
|9264
|2005.08.19 09:19
|buy
|2418
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9265
|2005.08.19 09:19
|modify
|2418
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9266
|2005.08.19 09:19
|s/l
|2418
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173570.00
|9267
|2005.08.19 09:19
|buy
|2419
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9268
|2005.08.19 09:19
|modify
|2419
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9269
|2005.08.19 09:19
|s/l
|2419
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173590.00
�
|9270
|2005.08.19 09:19
|buy
|2420
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
|9271
|2005.08.19 09:19
|modify
|2420
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
�
|9272
|2005.08.19 09:19
|s/l
|2420
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173610.00
|9273
|2005.08.19 09:19
|buy
|2421
|1.00
|1.2161
|1.2111
|1.2261
�
|9274
|2005.08.19 09:19
|modify
|2421
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2261
|9275
|2005.08.19 09:20
|s/l
|2421
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2261
|20.00
|173630.00
�
|9276
|2005.08.19 09:20
|buy
|2422
|1.00
|1.2157
|1.2107
|1.2257
|9277
|2005.08.19 09:25
|modify
|2422
|1.00
|1.2157
|1.2167
|1.2257
�
|9278
|2005.08.19 09:25
|s/l
|2422
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2257
|100.00
|173730.00
|9279
|2005.08.19 09:25
|sell
|2423
|1.00
|1.2163
|1.2213
|1.2083
�
|9280
|2005.08.19 14:00
|modify
|2423
|1.00
|1.2163
|1.2157
|1.2083
|9281
|2005.08.19 14:00
|s/l
|2423
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2083
|60.00
|173790.00
�
|9282
|2005.08.19 14:00
|buy
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2116
|1.2266
|9283
|2005.08.22 02:02
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2266
�
|9284
|2005.08.22 02:02
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2167
|1.2266
|9285
|2005.08.22 02:02
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2168
|1.2266
�
|9286
|2005.08.22 02:29
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2169
|1.2266
|9287
|2005.08.22 02:52
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2170
|1.2266
�
|9288
|2005.08.22 02:52
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2172
|1.2266
|9289
|2005.08.22 03:22
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2173
|1.2266
�
|9290
|2005.08.22 03:22
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2175
|1.2266
|9291
|2005.08.22 03:22
|modify
|2424
|1.00
|1.2166
|1.2176
|1.2266
�
|9292
|2005.08.22 05:00
|s/l
|2424
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2266
|100.00
|173890.00
|9293
|2005.08.22 05:00
|sell
|2425
|1.00
|1.2176
|1.2226
|1.2096
�
|9294
|2005.08.22 11:20
|s/l
|2425
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2096
|-500.00
|173390.00
|9295
|2005.08.22 11:20
|sell
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
�
|9296
|2005.08.23 01:22
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|9297
|2005.08.23 01:52
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2223
|1.2144
�
|9298
|2005.08.23 01:52
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
|9299
|2005.08.23 03:15
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2220
|1.2144
�
|9300
|2005.08.23 03:15
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9301
|2005.08.23 03:15
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2218
|1.2144
�
|9302
|2005.08.23 03:20
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2217
|1.2144
|9303
|2005.08.23 03:20
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2216
|1.2144
�
|9304
|2005.08.23 05:37
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2212
|1.2144
|9305
|2005.08.23 05:37
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2211
|1.2144
�
|9306
|2005.08.23 05:45
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2209
|1.2144
|9307
|2005.08.23 05:45
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2208
|1.2144
�
|9308
|2005.08.23 05:45
|modify
|2426
|1.00
|1.2224
|1.2207
|1.2144
|9309
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2426
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2144
|170.00
|173560.00
�
|9310
|2005.08.23 06:00
|sell
|2427
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9311
|2005.08.23 06:00
|modify
|2427
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9312
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2427
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173570.00
|9313
|2005.08.23 06:00
|sell
|2428
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9314
|2005.08.23 06:00
|modify
|2428
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9315
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2428
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173580.00
�
|9316
|2005.08.23 06:00
|sell
|2429
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9317
|2005.08.23 06:00
|modify
|2429
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9318
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2429
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173590.00
|9319
|2005.08.23 06:00
|sell
|2430
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9320
|2005.08.23 06:00
|modify
|2430
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9321
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2430
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173600.00
�
|9322
|2005.08.23 06:00
|sell
|2431
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9323
|2005.08.23 06:00
|modify
|2431
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9324
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2431
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173610.00
|9325
|2005.08.23 06:00
|sell
|2432
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9326
|2005.08.23 06:00
|modify
|2432
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9327
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2432
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173620.00
�
|9328
|2005.08.23 06:00
|sell
|2433
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9329
|2005.08.23 06:00
|modify
|2433
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9330
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2433
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173630.00
|9331
|2005.08.23 06:00
|sell
|2434
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9332
|2005.08.23 06:00
|modify
|2434
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9333
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2434
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173640.00
�
|9334
|2005.08.23 06:00
|sell
|2435
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9335
|2005.08.23 06:00
|modify
|2435
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9336
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2435
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173650.00
|9337
|2005.08.23 06:00
|sell
|2436
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9338
|2005.08.23 06:00
|modify
|2436
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9339
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2436
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173660.00
�
|9340
|2005.08.23 06:00
|sell
|2437
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9341
|2005.08.23 06:00
|modify
|2437
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9342
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2437
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173670.00
|9343
|2005.08.23 06:00
|sell
|2438
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9344
|2005.08.23 06:00
|modify
|2438
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9345
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2438
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173680.00
�
|9346
|2005.08.23 06:00
|sell
|2439
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9347
|2005.08.23 06:00
|modify
|2439
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9348
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2439
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173690.00
|9349
|2005.08.23 06:00
|sell
|2440
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9350
|2005.08.23 06:00
|modify
|2440
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9351
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2440
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173700.00
�
|9352
|2005.08.23 06:00
|sell
|2441
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9353
|2005.08.23 06:00
|modify
|2441
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9354
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2441
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173710.00
|9355
|2005.08.23 06:00
|sell
|2442
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9356
|2005.08.23 06:00
|modify
|2442
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9357
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2442
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173720.00
�
|9358
|2005.08.23 06:00
|sell
|2443
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9359
|2005.08.23 06:00
|modify
|2443
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9360
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2443
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173730.00
|9361
|2005.08.23 06:00
|sell
|2444
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
�
|9362
|2005.08.23 06:00
|modify
|2444
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
|9363
|2005.08.23 06:00
|s/l
|2444
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2141
|10.00
|173740.00
�
|9364
|2005.08.23 06:00
|sell
|2445
|1.00
|1.2221
|1.2271
|1.2141
|9365
|2005.08.23 06:22
|modify
|2445
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2141
�
|9366
|2005.08.23 06:22
|modify
|2445
|1.00
|1.2221
|1.2219
|1.2141
|9367
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2445
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2141
|20.00
|173760.00
�
|9368
|2005.08.23 06:25
|sell
|2446
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9369
|2005.08.23 06:25
|modify
|2446
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9370
|2005.08.23 06:25
|modify
|2446
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9371
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2446
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|173810.00
�
|9372
|2005.08.23 06:25
|sell
|2447
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9373
|2005.08.23 06:25
|modify
|2447
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9374
|2005.08.23 06:25
|modify
|2447
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9375
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2447
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|173860.00
�
|9376
|2005.08.23 06:25
|sell
|2448
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9377
|2005.08.23 06:25
|modify
|2448
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9378
|2005.08.23 06:25
|modify
|2448
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9379
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2448
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|173910.00
�
|9380
|2005.08.23 06:25
|sell
|2449
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9381
|2005.08.23 06:25
|modify
|2449
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9382
|2005.08.23 06:25
|modify
|2449
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9383
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2449
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|173960.00
�
|9384
|2005.08.23 06:25
|sell
|2450
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9385
|2005.08.23 06:25
|modify
|2450
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9386
|2005.08.23 06:25
|modify
|2450
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9387
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2450
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|174010.00
�
|9388
|2005.08.23 06:25
|sell
|2451
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9389
|2005.08.23 06:25
|modify
|2451
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9390
|2005.08.23 06:25
|modify
|2451
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9391
|2005.08.23 06:25
|s/l
|2451
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|174060.00
�
|9392
|2005.08.23 06:25
|sell
|2452
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9393
|2005.08.23 06:26
|modify
|2452
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9394
|2005.08.23 06:26
|modify
|2452
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9395
|2005.08.23 06:26
|s/l
|2452
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|174110.00
�
|9396
|2005.08.23 06:26
|sell
|2453
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9397
|2005.08.23 06:26
|modify
|2453
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9398
|2005.08.23 06:26
|modify
|2453
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9399
|2005.08.23 06:26
|s/l
|2453
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|174160.00
�
|9400
|2005.08.23 06:26
|sell
|2454
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9401
|2005.08.23 06:26
|modify
|2454
|1.00
|1.2224
|1.2221
|1.2144
�
|9402
|2005.08.23 06:26
|modify
|2454
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9403
|2005.08.23 06:26
|s/l
|2454
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2144
|50.00
|174210.00
�
|9404
|2005.08.23 06:26
|sell
|2455
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
|9405
|2005.08.23 12:35
|modify
|2455
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
�
|9406
|2005.08.23 12:35
|s/l
|2455
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|0.00
|174210.00
|9407
|2005.08.23 12:35
|buy
|2456
|1.00
|1.2224
|1.2174
|1.2324
�
|9408
|2005.08.23 18:20
|modify
|2456
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2324
|9409
|2005.08.23 18:22
|modify
|2456
|1.00
|1.2224
|1.2225
|1.2324
�
|9410
|2005.08.23 19:05
|s/l
|2456
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2324
|10.00
|174220.00
|9411
|2005.08.23 19:05
|sell
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2274
|1.2144
�
|9412
|2005.08.24 00:29
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2144
|9413
|2005.08.24 00:29
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2223
|1.2144
�
|9414
|2005.08.24 00:29
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2222
|1.2144
|9415
|2005.08.24 00:50
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2220
|1.2144
�
|9416
|2005.08.24 00:50
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2219
|1.2144
|9417
|2005.08.24 00:52
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2218
|1.2144
�
|9418
|2005.08.24 00:52
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2217
|1.2144
|9419
|2005.08.24 00:52
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2216
|1.2144
�
|9420
|2005.08.24 01:50
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2215
|1.2144
|9421
|2005.08.24 01:50
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2213
|1.2144
�
|9422
|2005.08.24 01:52
|modify
|2457
|1.00
|1.2224
|1.2212
|1.2144
|9423
|2005.08.24 02:00
|s/l
|2457
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2144
|120.00
|174340.00
�
|9424
|2005.08.24 02:00
|buy
|2458
|1.00
|1.2220
|1.2170
|1.2320
|9425
|2005.08.24 05:10
|s/l
|2458
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2320
|-500.00
|173840.00
�
|9426
|2005.08.24 05:10
|buy
|2459
|1.00
|1.2172
|1.2122
|1.2272
|9427
|2005.08.24 09:00
|modify
|2459
|1.00
|1.2172
|1.2176
|1.2272
�
|9428
|2005.08.24 09:29
|modify
|2459
|1.00
|1.2172
|1.2188
|1.2272
|9429
|2005.08.24 09:42
|s/l
|2459
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2272
|160.00
|174000.00
�
|9430
|2005.08.24 09:42
|buy
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2139
|1.2289
|9431
|2005.08.24 10:00
|modify
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2289
�
|9432
|2005.08.24 10:00
|modify
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2196
|1.2289
|9433
|2005.08.24 10:22
|modify
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2198
|1.2289
�
|9434
|2005.08.24 10:22
|modify
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2200
|1.2289
|9435
|2005.08.24 10:52
|modify
|2460
|1.00
|1.2189
|1.2201
|1.2289
�
|9436
|2005.08.24 11:10
|s/l
|2460
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2289
|120.00
|174120.00
|9437
|2005.08.24 11:10
|sell
|2461
|1.00
|1.2201
|1.2251
|1.2121
�
|9438
|2005.08.24 12:45
|s/l
|2461
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2121
|-500.00
|173620.00
|9439
|2005.08.24 12:45
|sell
|2462
|1.00
|1.2249
|1.2299
|1.2169
�
|9440
|2005.08.24 15:00
|modify
|2462
|1.00
|1.2249
|1.2247
|1.2169
|9441
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2462
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2169
|20.00
|173640.00
�
|9442
|2005.08.24 15:00
|sell
|2463
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9443
|2005.08.24 15:00
|modify
|2463
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9444
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2463
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|173710.00
|9445
|2005.08.24 15:00
|sell
|2464
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9446
|2005.08.24 15:00
|modify
|2464
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9447
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2464
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|173780.00
�
|9448
|2005.08.24 15:00
|sell
|2465
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9449
|2005.08.24 15:00
|modify
|2465
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9450
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2465
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|173850.00
|9451
|2005.08.24 15:00
|sell
|2466
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9452
|2005.08.24 15:00
|modify
|2466
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9453
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2466
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|173920.00
�
|9454
|2005.08.24 15:00
|sell
|2467
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9455
|2005.08.24 15:00
|modify
|2467
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9456
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2467
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|173990.00
|9457
|2005.08.24 15:00
|sell
|2468
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9458
|2005.08.24 15:00
|modify
|2468
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9459
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2468
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174060.00
�
|9460
|2005.08.24 15:00
|sell
|2469
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9461
|2005.08.24 15:00
|modify
|2469
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9462
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2469
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174130.00
|9463
|2005.08.24 15:00
|sell
|2470
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9464
|2005.08.24 15:00
|modify
|2470
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9465
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2470
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174200.00
�
|9466
|2005.08.24 15:00
|sell
|2471
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9467
|2005.08.24 15:00
|modify
|2471
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9468
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2471
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174270.00
|9469
|2005.08.24 15:00
|sell
|2472
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9470
|2005.08.24 15:00
|modify
|2472
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9471
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2472
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174340.00
�
|9472
|2005.08.24 15:00
|sell
|2473
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9473
|2005.08.24 15:00
|modify
|2473
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9474
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2473
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174410.00
|9475
|2005.08.24 15:00
|sell
|2474
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9476
|2005.08.24 15:00
|modify
|2474
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9477
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2474
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174480.00
�
|9478
|2005.08.24 15:00
|sell
|2475
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9479
|2005.08.24 15:00
|modify
|2475
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9480
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2475
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174550.00
|9481
|2005.08.24 15:00
|sell
|2476
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9482
|2005.08.24 15:00
|modify
|2476
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9483
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2476
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174620.00
�
|9484
|2005.08.24 15:00
|sell
|2477
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9485
|2005.08.24 15:00
|modify
|2477
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9486
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2477
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174690.00
|9487
|2005.08.24 15:00
|sell
|2478
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9488
|2005.08.24 15:00
|modify
|2478
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9489
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2478
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174760.00
�
|9490
|2005.08.24 15:00
|sell
|2479
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9491
|2005.08.24 15:00
|modify
|2479
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9492
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2479
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174830.00
|9493
|2005.08.24 15:00
|sell
|2480
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
�
|9494
|2005.08.24 15:00
|modify
|2480
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
|9495
|2005.08.24 15:00
|s/l
|2480
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174900.00
�
|9496
|2005.08.24 15:00
|sell
|2481
|1.00
|1.2254
|1.2304
|1.2174
|9497
|2005.08.24 15:02
|modify
|2481
|1.00
|1.2254
|1.2247
|1.2174
�
|9498
|2005.08.24 15:15
|s/l
|2481
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2174
|70.00
|174970.00
|9499
|2005.08.24 15:15
|sell
|2482
|1.00
|1.2247
|1.2297
|1.2167
�
|9500
|2005.08.24 15:29
|modify
|2482
|1.00
|1.2247
|1.2246
|1.2167
|9501
|2005.08.24 15:32
|modify
|2482
|1.00
|1.2247
|1.2245
|1.2167
�
|9502
|2005.08.24 15:32
|modify
|2482
|1.00
|1.2247
|1.2244
|1.2167
|9503
|2005.08.24 15:45
|s/l
|2482
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2167
|30.00
|175000.00
�
|9504
|2005.08.24 15:45
|sell
|2483
|1.00
|1.2244
|1.2294
|1.2164
|9505
|2005.08.25 02:20
|s/l
|2483
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2164
|-500.00
|174500.00
�
|9506
|2005.08.25 02:20
|sell
|2484
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|9507
|2005.08.25 12:07
|modify
|2484
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
�
|9508
|2005.08.25 12:07
|modify
|2484
|1.00
|1.2298
|1.2284
|1.2218
|9509
|2005.08.25 12:07
|s/l
|2484
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2218
|140.00
|174640.00
�
|9510
|2005.08.25 12:07
|buy
|2485
|1.00
|1.2288
|1.2238
|1.2388
|9511
|2005.08.25 15:02
|modify
|2485
|1.00
|1.2288
|1.2289
|1.2388
�
|9512
|2005.08.25 15:02
|modify
|2485
|1.00
|1.2288
|1.2298
|1.2388
|9513
|2005.08.25 15:02
|modify
|2485
|1.00
|1.2288
|1.2301
|1.2388
�
|9514
|2005.08.25 15:02
|s/l
|2485
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2388
|130.00
|174770.00
|9515
|2005.08.25 15:02
|sell
|2486
|1.00
|1.2300
|1.2350
|1.2220
�
|9516
|2005.08.25 23:17
|modify
|2486
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2220
|9517
|2005.08.25 23:37
|modify
|2486
|1.00
|1.2300
|1.2299
|1.2220
�
|9518
|2005.08.25 23:37
|modify
|2486
|1.00
|1.2300
|1.2298
|1.2220
|9519
|2005.08.25 23:45
|modify
|2486
|1.00
|1.2300
|1.2297
|1.2220
�
|9520
|2005.08.26 01:29
|s/l
|2486
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2220
|30.00
|174800.00
|9521
|2005.08.26 01:29
|sell
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2347
|1.2217
�
|9522
|2005.08.26 18:52
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2296
|1.2217
|9523
|2005.08.26 18:52
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2295
|1.2217
�
|9524
|2005.08.26 18:52
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2294
|1.2217
|9525
|2005.08.26 18:52
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2293
|1.2217
�
|9526
|2005.08.26 19:22
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2217
|9527
|2005.08.26 19:22
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2291
|1.2217
�
|9528
|2005.08.26 19:22
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2290
|1.2217
|9529
|2005.08.26 19:22
|modify
|2487
|1.00
|1.2297
|1.2288
|1.2217
�
|9530
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2487
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2217
|90.00
|174890.00
|9531
|2005.08.28 23:00
|buy
|2488
|1.00
|1.2300
|1.2250
|1.2400
�
|9532
|2005.08.28 23:00
|modify
|2488
|1.00
|1.2300
|1.2316
|1.2400
|9533
|2005.08.28 23:00
|modify
|2488
|1.00
|1.2300
|1.2317
|1.2400
�
|9534
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2488
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2400
|170.00
|175060.00
|9535
|2005.08.28 23:00
|sell
|2489
|1.00
|1.2317
|1.2367
|1.2237
�
|9536
|2005.08.28 23:00
|modify
|2489
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2237
|9537
|2005.08.28 23:00
|modify
|2489
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2237
�
|9538
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2489
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2237
|20.00
|175080.00
|9539
|2005.08.28 23:00
|sell
|2490
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9540
|2005.08.28 23:00
|modify
|2490
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9541
|2005.08.28 23:00
|modify
|2490
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9542
|2005.08.28 23:00
|modify
|2490
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9543
|2005.08.28 23:00
|modify
|2490
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9544
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2490
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|175240.00
|9545
|2005.08.28 23:00
|sell
|2491
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9546
|2005.08.28 23:00
|modify
|2491
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9547
|2005.08.28 23:00
|modify
|2491
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9548
|2005.08.28 23:00
|modify
|2491
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9549
|2005.08.28 23:00
|modify
|2491
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9550
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2491
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|175400.00
|9551
|2005.08.28 23:00
|sell
|2492
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9552
|2005.08.28 23:00
|modify
|2492
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9553
|2005.08.28 23:00
|modify
|2492
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9554
|2005.08.28 23:00
|modify
|2492
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9555
|2005.08.28 23:00
|modify
|2492
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9556
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2492
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|175560.00
|9557
|2005.08.28 23:00
|sell
|2493
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9558
|2005.08.28 23:00
|modify
|2493
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9559
|2005.08.28 23:00
|modify
|2493
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9560
|2005.08.28 23:00
|modify
|2493
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9561
|2005.08.28 23:00
|modify
|2493
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9562
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2493
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|175720.00
|9563
|2005.08.28 23:00
|sell
|2494
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9564
|2005.08.28 23:00
|modify
|2494
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9565
|2005.08.28 23:00
|modify
|2494
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9566
|2005.08.28 23:00
|modify
|2494
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9567
|2005.08.28 23:00
|modify
|2494
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9568
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2494
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|175880.00
|9569
|2005.08.28 23:00
|sell
|2495
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9570
|2005.08.28 23:00
|modify
|2495
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9571
|2005.08.28 23:00
|modify
|2495
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9572
|2005.08.28 23:00
|modify
|2495
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9573
|2005.08.28 23:00
|modify
|2495
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9574
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2495
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176040.00
|9575
|2005.08.28 23:00
|sell
|2496
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9576
|2005.08.28 23:00
|modify
|2496
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9577
|2005.08.28 23:00
|modify
|2496
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9578
|2005.08.28 23:00
|modify
|2496
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9579
|2005.08.28 23:00
|modify
|2496
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9580
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2496
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176200.00
|9581
|2005.08.28 23:00
|sell
|2497
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9582
|2005.08.28 23:00
|modify
|2497
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9583
|2005.08.28 23:00
|modify
|2497
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9584
|2005.08.28 23:00
|modify
|2497
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9585
|2005.08.28 23:00
|modify
|2497
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9586
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2497
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176360.00
|9587
|2005.08.28 23:00
|sell
|2498
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9588
|2005.08.28 23:00
|modify
|2498
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9589
|2005.08.28 23:00
|modify
|2498
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9590
|2005.08.28 23:00
|modify
|2498
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9591
|2005.08.28 23:00
|modify
|2498
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9592
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2498
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176520.00
|9593
|2005.08.28 23:00
|sell
|2499
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9594
|2005.08.28 23:00
|modify
|2499
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9595
|2005.08.28 23:00
|modify
|2499
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9596
|2005.08.28 23:00
|modify
|2499
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9597
|2005.08.28 23:00
|modify
|2499
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9598
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2499
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176680.00
|9599
|2005.08.28 23:00
|sell
|2500
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9600
|2005.08.28 23:00
|modify
|2500
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9601
|2005.08.28 23:00
|modify
|2500
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9602
|2005.08.28 23:00
|modify
|2500
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9603
|2005.08.28 23:00
|modify
|2500
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9604
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2500
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|176840.00
|9605
|2005.08.28 23:00
|sell
|2501
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9606
|2005.08.28 23:00
|modify
|2501
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9607
|2005.08.28 23:00
|modify
|2501
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9608
|2005.08.28 23:00
|modify
|2501
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9609
|2005.08.28 23:00
|modify
|2501
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9610
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2501
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177000.00
|9611
|2005.08.28 23:00
|sell
|2502
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9612
|2005.08.28 23:00
|modify
|2502
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9613
|2005.08.28 23:00
|modify
|2502
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9614
|2005.08.28 23:00
|modify
|2502
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9615
|2005.08.28 23:00
|modify
|2502
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9616
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2502
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177160.00
|9617
|2005.08.28 23:00
|sell
|2503
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9618
|2005.08.28 23:00
|modify
|2503
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9619
|2005.08.28 23:00
|modify
|2503
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9620
|2005.08.28 23:00
|modify
|2503
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9621
|2005.08.28 23:00
|modify
|2503
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9622
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2503
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177320.00
|9623
|2005.08.28 23:00
|sell
|2504
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9624
|2005.08.28 23:00
|modify
|2504
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9625
|2005.08.28 23:00
|modify
|2504
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9626
|2005.08.28 23:00
|modify
|2504
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9627
|2005.08.28 23:00
|modify
|2504
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9628
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2504
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177480.00
|9629
|2005.08.28 23:00
|sell
|2505
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9630
|2005.08.28 23:00
|modify
|2505
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9631
|2005.08.28 23:00
|modify
|2505
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9632
|2005.08.28 23:00
|modify
|2505
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9633
|2005.08.28 23:00
|modify
|2505
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9634
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2505
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177640.00
|9635
|2005.08.28 23:00
|sell
|2506
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9636
|2005.08.28 23:00
|modify
|2506
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9637
|2005.08.28 23:00
|modify
|2506
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
�
|9638
|2005.08.28 23:00
|modify
|2506
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
|9639
|2005.08.28 23:00
|modify
|2506
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9640
|2005.08.28 23:00
|s/l
|2506
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177800.00
|9641
|2005.08.28 23:00
|sell
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2381
|1.2251
�
|9642
|2005.08.28 23:15
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2330
|1.2251
|9643
|2005.08.28 23:15
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2329
|1.2251
�
|9644
|2005.08.28 23:15
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2326
|1.2251
|9645
|2005.08.28 23:15
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2324
|1.2251
�
|9646
|2005.08.28 23:15
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2323
|1.2251
|9647
|2005.08.28 23:17
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2320
|1.2251
�
|9648
|2005.08.28 23:17
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2319
|1.2251
|9649
|2005.08.28 23:20
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2317
|1.2251
�
|9650
|2005.08.28 23:22
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2316
|1.2251
|9651
|2005.08.28 23:22
|modify
|2507
|1.00
|1.2331
|1.2315
|1.2251
�
|9652
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2507
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2251
|160.00
|177960.00
|9653
|2005.08.28 23:25
|sell
|2508
|1.00
|1.2322
|1.2372
|1.2242
�
|9654
|2005.08.28 23:25
|modify
|2508
|1.00
|1.2322
|1.2321
|1.2242
|9655
|2005.08.28 23:25
|modify
|2508
|1.00
|1.2322
|1.2318
|1.2242
�
|9656
|2005.08.28 23:25
|modify
|2508
|1.00
|1.2322
|1.2316
|1.2242
|9657
|2005.08.28 23:25
|modify
|2508
|1.00
|1.2322
|1.2315
|1.2242
�
|9658
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2508
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2242
|70.00
|178030.00
|9659
|2005.08.28 23:25
|sell
|2509
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9660
|2005.08.28 23:25
|modify
|2509
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9661
|2005.08.28 23:25
|modify
|2509
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9662
|2005.08.28 23:25
|modify
|2509
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9663
|2005.08.28 23:25
|modify
|2509
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9664
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2509
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178090.00
|9665
|2005.08.28 23:25
|sell
|2510
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9666
|2005.08.28 23:25
|modify
|2510
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9667
|2005.08.28 23:25
|modify
|2510
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9668
|2005.08.28 23:25
|modify
|2510
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9669
|2005.08.28 23:25
|modify
|2510
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9670
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2510
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178150.00
|9671
|2005.08.28 23:25
|sell
|2511
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9672
|2005.08.28 23:25
|modify
|2511
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9673
|2005.08.28 23:25
|modify
|2511
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9674
|2005.08.28 23:25
|modify
|2511
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9675
|2005.08.28 23:25
|modify
|2511
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9676
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2511
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178210.00
|9677
|2005.08.28 23:25
|sell
|2512
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9678
|2005.08.28 23:25
|modify
|2512
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9679
|2005.08.28 23:25
|modify
|2512
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9680
|2005.08.28 23:25
|modify
|2512
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9681
|2005.08.28 23:25
|modify
|2512
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9682
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2512
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178270.00
|9683
|2005.08.28 23:25
|sell
|2513
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9684
|2005.08.28 23:25
|modify
|2513
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9685
|2005.08.28 23:25
|modify
|2513
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9686
|2005.08.28 23:25
|modify
|2513
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9687
|2005.08.28 23:25
|modify
|2513
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9688
|2005.08.28 23:25
|s/l
|2513
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178330.00
|9689
|2005.08.28 23:25
|sell
|2514
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9690
|2005.08.28 23:26
|modify
|2514
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9691
|2005.08.28 23:26
|modify
|2514
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9692
|2005.08.28 23:26
|modify
|2514
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9693
|2005.08.28 23:26
|modify
|2514
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9694
|2005.08.28 23:26
|s/l
|2514
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178390.00
|9695
|2005.08.28 23:26
|sell
|2515
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9696
|2005.08.28 23:26
|modify
|2515
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9697
|2005.08.28 23:26
|modify
|2515
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9698
|2005.08.28 23:26
|modify
|2515
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9699
|2005.08.28 23:26
|modify
|2515
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9700
|2005.08.28 23:26
|s/l
|2515
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178450.00
|9701
|2005.08.28 23:26
|sell
|2516
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9702
|2005.08.28 23:26
|modify
|2516
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9703
|2005.08.28 23:26
|modify
|2516
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
�
|9704
|2005.08.28 23:26
|modify
|2516
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2241
|9705
|2005.08.28 23:26
|modify
|2516
|1.00
|1.2321
|1.2315
|1.2241
�
|9706
|2005.08.28 23:26
|s/l
|2516
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2241
|60.00
|178510.00
|9707
|2005.08.28 23:26
|sell
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2371
|1.2241
�
|9708
|2005.08.29 10:30
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2241
|9709
|2005.08.29 10:30
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2319
|1.2241
�
|9710
|2005.08.29 10:47
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2308
|1.2241
|9711
|2005.08.29 10:52
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2307
|1.2241
�
|9712
|2005.08.29 12:10
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2306
|1.2241
|9713
|2005.08.29 12:20
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2305
|1.2241
�
|9714
|2005.08.29 12:20
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2304
|1.2241
|9715
|2005.08.29 12:20
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2303
|1.2241
�
|9716
|2005.08.29 12:22
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2302
|1.2241
|9717
|2005.08.29 12:37
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2301
|1.2241
�
|9718
|2005.08.29 12:47
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2298
|1.2241
|9719
|2005.08.29 12:50
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2297
|1.2241
�
|9720
|2005.08.29 12:50
|modify
|2517
|1.00
|1.2321
|1.2296
|1.2241
|9721
|2005.08.29 13:00
|s/l
|2517
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2241
|250.00
|178760.00
�
|9722
|2005.08.29 13:00
|buy
|2518
|1.00
|1.2300
|1.2250
|1.2400
|9723
|2005.08.29 15:40
|s/l
|2518
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2400
|-500.00
|178260.00
�
|9724
|2005.08.29 15:40
|buy
|2519
|1.00
|1.2252
|1.2202
|1.2352
|9725
|2005.08.30 09:30
|s/l
|2519
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2352
|-500.00
|177760.00
�
|9726
|2005.08.30 09:30
|buy
|2520
|1.00
|1.2197
|1.2147
|1.2297
|9727
|2005.08.30 09:30
|modify
|2520
|1.00
|1.2197
|1.2200
|1.2297
�
|9728
|2005.08.30 09:30
|modify
|2520
|1.00
|1.2197
|1.2205
|1.2297
|9729
|2005.08.30 09:30
|s/l
|2520
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2297
|80.00
|177840.00
�
|9730
|2005.08.30 09:30
|buy
|2521
|1.00
|1.2201
|1.2151
|1.2301
|9731
|2005.08.30 09:30
|modify
|2521
|1.00
|1.2201
|1.2205
|1.2301
�
|9732
|2005.08.30 09:30
|s/l
|2521
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2301
|40.00
|177880.00
|9733
|2005.08.30 09:30
|buy
|2522
|1.00
|1.2201
|1.2151
|1.2301
�
|9734
|2005.08.30 09:31
|modify
|2522
|1.00
|1.2201
|1.2205
|1.2301
|9735
|2005.08.30 09:31
|s/l
|2522
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2301
|40.00
|177920.00
�
|9736
|2005.08.30 09:31
|buy
|2523
|1.00
|1.2201
|1.2151
|1.2301
|9737
|2005.08.30 09:31
|modify
|2523
|1.00
|1.2201
|1.2205
|1.2301
�
|9738
|2005.08.30 09:31
|s/l
|2523
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2301
|40.00
|177960.00
|9739
|2005.08.30 09:31
|buy
|2524
|1.00
|1.2201
|1.2151
|1.2301
�
|9740
|2005.08.30 09:45
|modify
|2524
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2301
|9741
|2005.08.30 09:45
|modify
|2524
|1.00
|1.2201
|1.2203
|1.2301
�
|9742
|2005.08.30 09:45
|modify
|2524
|1.00
|1.2201
|1.2204
|1.2301
|9743
|2005.08.30 09:52
|s/l
|2524
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2301
|30.00
|177990.00
�
|9744
|2005.08.30 09:52
|buy
|2525
|1.00
|1.2201
|1.2151
|1.2301
|9745
|2005.08.30 15:00
|modify
|2525
|1.00
|1.2201
|1.2211
|1.2301
�
|9746
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2525
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2301
|100.00
|178090.00
|9747
|2005.08.30 15:00
|sell
|2526
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9748
|2005.08.30 15:00
|modify
|2526
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9749
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2526
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178110.00
�
|9750
|2005.08.30 15:00
|sell
|2527
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9751
|2005.08.30 15:00
|modify
|2527
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9752
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2527
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178130.00
|9753
|2005.08.30 15:00
|sell
|2528
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9754
|2005.08.30 15:00
|modify
|2528
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9755
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2528
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178150.00
�
|9756
|2005.08.30 15:00
|sell
|2529
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9757
|2005.08.30 15:00
|modify
|2529
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9758
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2529
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178170.00
|9759
|2005.08.30 15:00
|sell
|2530
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9760
|2005.08.30 15:00
|modify
|2530
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9761
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2530
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178190.00
�
|9762
|2005.08.30 15:00
|sell
|2531
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9763
|2005.08.30 15:00
|modify
|2531
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9764
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2531
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178210.00
|9765
|2005.08.30 15:00
|sell
|2532
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9766
|2005.08.30 15:00
|modify
|2532
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9767
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2532
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178230.00
�
|9768
|2005.08.30 15:00
|sell
|2533
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9769
|2005.08.30 15:00
|modify
|2533
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9770
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2533
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178250.00
|9771
|2005.08.30 15:00
|sell
|2534
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9772
|2005.08.30 15:00
|modify
|2534
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9773
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2534
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178270.00
�
|9774
|2005.08.30 15:00
|sell
|2535
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9775
|2005.08.30 15:00
|modify
|2535
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9776
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2535
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178290.00
|9777
|2005.08.30 15:00
|sell
|2536
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9778
|2005.08.30 15:00
|modify
|2536
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9779
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2536
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178310.00
�
|9780
|2005.08.30 15:00
|sell
|2537
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9781
|2005.08.30 15:00
|modify
|2537
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9782
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2537
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178330.00
|9783
|2005.08.30 15:00
|sell
|2538
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9784
|2005.08.30 15:00
|modify
|2538
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9785
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2538
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178350.00
�
|9786
|2005.08.30 15:00
|sell
|2539
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9787
|2005.08.30 15:00
|modify
|2539
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9788
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2539
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178370.00
|9789
|2005.08.30 15:00
|sell
|2540
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9790
|2005.08.30 15:00
|modify
|2540
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9791
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2540
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178390.00
�
|9792
|2005.08.30 15:00
|sell
|2541
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9793
|2005.08.30 15:00
|modify
|2541
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9794
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2541
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178410.00
|9795
|2005.08.30 15:00
|sell
|2542
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9796
|2005.08.30 15:00
|modify
|2542
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9797
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2542
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178430.00
�
|9798
|2005.08.30 15:00
|sell
|2543
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9799
|2005.08.30 15:00
|modify
|2543
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
�
|9800
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2543
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178450.00
|9801
|2005.08.30 15:00
|sell
|2544
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
�
|9802
|2005.08.30 15:00
|modify
|2544
|1.00
|1.2209
|1.2207
|1.2129
|9803
|2005.08.30 15:00
|s/l
|2544
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2129
|20.00
|178470.00
�
|9804
|2005.08.30 15:00
|sell
|2545
|1.00
|1.2209
|1.2259
|1.2129
|9805
|2005.08.30 15:12
|modify
|2545
|1.00
|1.2209
|1.2204
|1.2129
�
|9806
|2005.08.30 15:12
|s/l
|2545
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2129
|50.00
|178520.00
|9807
|2005.08.30 15:12
|sell
|2546
|1.00
|1.2203
|1.2253
|1.2123
�
|9808
|2005.08.30 16:07
|modify
|2546
|1.00
|1.2203
|1.2199
|1.2123
|9809
|2005.08.30 16:07
|s/l
|2546
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2123
|40.00
|178560.00
�
|9810
|2005.08.30 16:07
|sell
|2547
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9811
|2005.08.30 16:07
|modify
|2547
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9812
|2005.08.30 16:08
|s/l
|2547
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178590.00
|9813
|2005.08.30 16:08
|sell
|2548
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9814
|2005.08.30 16:08
|modify
|2548
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9815
|2005.08.30 16:08
|s/l
|2548
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178620.00
�
|9816
|2005.08.30 16:08
|sell
|2549
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9817
|2005.08.30 16:08
|modify
|2549
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9818
|2005.08.30 16:08
|s/l
|2549
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178650.00
|9819
|2005.08.30 16:08
|sell
|2550
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9820
|2005.08.30 16:08
|modify
|2550
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9821
|2005.08.30 16:09
|s/l
|2550
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178680.00
�
|9822
|2005.08.30 16:09
|sell
|2551
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9823
|2005.08.30 16:09
|modify
|2551
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9824
|2005.08.30 16:09
|s/l
|2551
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178710.00
|9825
|2005.08.30 16:09
|sell
|2552
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9826
|2005.08.30 16:09
|modify
|2552
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9827
|2005.08.30 16:09
|s/l
|2552
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178740.00
�
|9828
|2005.08.30 16:09
|sell
|2553
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9829
|2005.08.30 16:10
|modify
|2553
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9830
|2005.08.30 16:10
|s/l
|2553
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178770.00
|9831
|2005.08.30 16:10
|sell
|2554
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9832
|2005.08.30 16:10
|modify
|2554
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9833
|2005.08.30 16:10
|s/l
|2554
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178800.00
�
|9834
|2005.08.30 16:10
|sell
|2555
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9835
|2005.08.30 16:10
|modify
|2555
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9836
|2005.08.30 16:10
|s/l
|2555
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178830.00
|9837
|2005.08.30 16:10
|sell
|2556
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9838
|2005.08.30 16:11
|modify
|2556
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9839
|2005.08.30 16:11
|s/l
|2556
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178860.00
�
|9840
|2005.08.30 16:11
|sell
|2557
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9841
|2005.08.30 16:11
|modify
|2557
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9842
|2005.08.30 16:11
|s/l
|2557
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178890.00
|9843
|2005.08.30 16:11
|sell
|2558
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9844
|2005.08.30 16:11
|modify
|2558
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
|9845
|2005.08.30 16:11
|s/l
|2558
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178920.00
�
|9846
|2005.08.30 16:11
|sell
|2559
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
|9847
|2005.08.30 16:12
|modify
|2559
|1.00
|1.2202
|1.2199
|1.2122
�
|9848
|2005.08.30 16:12
|s/l
|2559
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2122
|30.00
|178950.00
|9849
|2005.08.30 16:12
|sell
|2560
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9850
|2005.08.30 16:25
|modify
|2560
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|9851
|2005.08.30 16:25
|s/l
|2560
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2122
|0.00
|178950.00
�
|9852
|2005.08.30 16:25
|sell
|2561
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|9853
|2005.08.30 16:25
|modify
|2561
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
�
|9854
|2005.08.30 16:25
|s/l
|2561
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|178970.00
|9855
|2005.08.30 16:25
|sell
|2562
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|9856
|2005.08.30 16:25
|modify
|2562
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
|9857
|2005.08.30 16:25
|s/l
|2562
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|178990.00
�
|9858
|2005.08.30 16:25
|sell
|2563
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|9859
|2005.08.30 16:26
|modify
|2563
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
�
|9860
|2005.08.30 16:26
|s/l
|2563
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|179010.00
|9861
|2005.08.30 16:26
|sell
|2564
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|9862
|2005.08.30 16:26
|modify
|2564
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
|9863
|2005.08.30 16:26
|s/l
|2564
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|179030.00
�
|9864
|2005.08.30 16:26
|sell
|2565
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|9865
|2005.08.30 16:26
|modify
|2565
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
�
|9866
|2005.08.30 16:26
|s/l
|2565
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|179050.00
|9867
|2005.08.30 16:26
|sell
|2566
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
�
|9868
|2005.08.30 16:27
|modify
|2566
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
|9869
|2005.08.30 16:27
|s/l
|2566
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|179070.00
�
|9870
|2005.08.30 16:27
|sell
|2567
|1.00
|1.2204
|1.2254
|1.2124
|9871
|2005.08.30 16:29
|modify
|2567
|1.00
|1.2204
|1.2202
|1.2124
�
|9872
|2005.08.30 17:17
|s/l
|2567
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2124
|20.00
|179090.00
|9873
|2005.08.30 17:17
|sell
|2568
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|9874
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2568
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2122
|-500.00
|178590.00
|9875
|2005.08.31 14:20
|sell
|2569
|1.00
|1.2268
|1.2318
|1.2188
�
|9876
|2005.08.31 14:20
|modify
|2569
|1.00
|1.2268
|1.2242
|1.2188
|9877
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2569
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2188
|260.00
|178850.00
�
|9878
|2005.08.31 14:20
|sell
|2570
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9879
|2005.08.31 14:20
|modify
|2570
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9880
|2005.08.31 14:20
|modify
|2570
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9881
|2005.08.31 14:20
|modify
|2570
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9882
|2005.08.31 14:20
|modify
|2570
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9883
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2570
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|179320.00
�
|9884
|2005.08.31 14:20
|sell
|2571
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9885
|2005.08.31 14:20
|modify
|2571
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9886
|2005.08.31 14:20
|modify
|2571
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9887
|2005.08.31 14:20
|modify
|2571
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9888
|2005.08.31 14:20
|modify
|2571
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9889
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2571
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|179790.00
�
|9890
|2005.08.31 14:20
|sell
|2572
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9891
|2005.08.31 14:20
|modify
|2572
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9892
|2005.08.31 14:20
|modify
|2572
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9893
|2005.08.31 14:20
|modify
|2572
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9894
|2005.08.31 14:20
|modify
|2572
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9895
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2572
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|180260.00
�
|9896
|2005.08.31 14:20
|sell
|2573
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9897
|2005.08.31 14:20
|modify
|2573
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9898
|2005.08.31 14:20
|modify
|2573
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9899
|2005.08.31 14:20
|modify
|2573
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9900
|2005.08.31 14:20
|modify
|2573
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9901
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2573
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|180730.00
�
|9902
|2005.08.31 14:20
|sell
|2574
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9903
|2005.08.31 14:20
|modify
|2574
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9904
|2005.08.31 14:20
|modify
|2574
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9905
|2005.08.31 14:20
|modify
|2574
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9906
|2005.08.31 14:20
|modify
|2574
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9907
|2005.08.31 14:20
|s/l
|2574
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|181200.00
�
|9908
|2005.08.31 14:20
|sell
|2575
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9909
|2005.08.31 14:21
|modify
|2575
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9910
|2005.08.31 14:21
|modify
|2575
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9911
|2005.08.31 14:21
|modify
|2575
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9912
|2005.08.31 14:21
|modify
|2575
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9913
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2575
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|181670.00
�
|9914
|2005.08.31 14:21
|sell
|2576
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9915
|2005.08.31 14:21
|modify
|2576
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9916
|2005.08.31 14:21
|modify
|2576
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9917
|2005.08.31 14:21
|modify
|2576
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9918
|2005.08.31 14:21
|modify
|2576
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9919
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2576
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|182140.00
�
|9920
|2005.08.31 14:21
|sell
|2577
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9921
|2005.08.31 14:21
|modify
|2577
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9922
|2005.08.31 14:21
|modify
|2577
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9923
|2005.08.31 14:21
|modify
|2577
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9924
|2005.08.31 14:21
|modify
|2577
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9925
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2577
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|182610.00
�
|9926
|2005.08.31 14:21
|sell
|2578
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9927
|2005.08.31 14:21
|modify
|2578
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9928
|2005.08.31 14:21
|modify
|2578
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9929
|2005.08.31 14:21
|modify
|2578
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9930
|2005.08.31 14:21
|modify
|2578
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9931
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2578
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|183080.00
�
|9932
|2005.08.31 14:21
|sell
|2579
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9933
|2005.08.31 14:21
|modify
|2579
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9934
|2005.08.31 14:21
|modify
|2579
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9935
|2005.08.31 14:21
|modify
|2579
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9936
|2005.08.31 14:21
|modify
|2579
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9937
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2579
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|183550.00
�
|9938
|2005.08.31 14:21
|sell
|2580
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9939
|2005.08.31 14:21
|modify
|2580
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9940
|2005.08.31 14:21
|modify
|2580
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|9941
|2005.08.31 14:21
|modify
|2580
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|9942
|2005.08.31 14:21
|modify
|2580
|1.00
|1.2289
|1.2242
|1.2209
|9943
|2005.08.31 14:21
|s/l
|2580
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|470.00
|184020.00
�
|9944
|2005.08.31 14:21
|sell
|2581
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|9945
|2005.08.31 14:22
|modify
|2581
|1.00
|1.2289
|1.2285
|1.2209
�
|9946
|2005.08.31 14:22
|s/l
|2581
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2209
|40.00
|184060.00
|9947
|2005.08.31 14:22
|sell
|2582
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9948
|2005.08.31 14:22
|modify
|2582
|1.00
|1.2289
|1.2288
|1.2209
|9949
|2005.08.31 14:22
|modify
|2582
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9950
|2005.08.31 14:22
|modify
|2582
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9951
|2005.08.31 14:22
|modify
|2582
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9952
|2005.08.31 14:22
|s/l
|2582
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|184520.00
|9953
|2005.08.31 14:22
|sell
|2583
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9954
|2005.08.31 14:22
|modify
|2583
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9955
|2005.08.31 14:22
|modify
|2583
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9956
|2005.08.31 14:22
|modify
|2583
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9957
|2005.08.31 14:22
|modify
|2583
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9958
|2005.08.31 14:22
|s/l
|2583
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|184980.00
|9959
|2005.08.31 14:22
|sell
|2584
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9960
|2005.08.31 14:22
|modify
|2584
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9961
|2005.08.31 14:22
|modify
|2584
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9962
|2005.08.31 14:22
|modify
|2584
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9963
|2005.08.31 14:22
|modify
|2584
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9964
|2005.08.31 14:22
|s/l
|2584
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|185440.00
|9965
|2005.08.31 14:22
|sell
|2585
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9966
|2005.08.31 14:23
|modify
|2585
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9967
|2005.08.31 14:23
|modify
|2585
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9968
|2005.08.31 14:23
|modify
|2585
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9969
|2005.08.31 14:23
|modify
|2585
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9970
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2585
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|185900.00
|9971
|2005.08.31 14:23
|sell
|2586
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9972
|2005.08.31 14:23
|modify
|2586
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9973
|2005.08.31 14:23
|modify
|2586
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9974
|2005.08.31 14:23
|modify
|2586
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9975
|2005.08.31 14:23
|modify
|2586
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9976
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2586
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|186360.00
|9977
|2005.08.31 14:23
|sell
|2587
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9978
|2005.08.31 14:23
|modify
|2587
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9979
|2005.08.31 14:23
|modify
|2587
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9980
|2005.08.31 14:23
|modify
|2587
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9981
|2005.08.31 14:23
|modify
|2587
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9982
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2587
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|186820.00
|9983
|2005.08.31 14:23
|sell
|2588
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9984
|2005.08.31 14:23
|modify
|2588
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9985
|2005.08.31 14:23
|modify
|2588
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9986
|2005.08.31 14:23
|modify
|2588
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9987
|2005.08.31 14:23
|modify
|2588
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9988
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2588
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|187280.00
|9989
|2005.08.31 14:23
|sell
|2589
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9990
|2005.08.31 14:23
|modify
|2589
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9991
|2005.08.31 14:23
|modify
|2589
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9992
|2005.08.31 14:23
|modify
|2589
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9993
|2005.08.31 14:23
|modify
|2589
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|9994
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2589
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|187740.00
|9995
|2005.08.31 14:23
|sell
|2590
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|9996
|2005.08.31 14:23
|modify
|2590
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|9997
|2005.08.31 14:23
|modify
|2590
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|9998
|2005.08.31 14:23
|modify
|2590
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|9999
|2005.08.31 14:23
|modify
|2590
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|10000
|2005.08.31 14:23
|s/l
|2590
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|188200.00
|10001
|2005.08.31 14:23
|sell
|2591
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|10002
|2005.08.31 14:24
|modify
|2591
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|10003
|2005.08.31 14:24
|modify
|2591
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|10004
|2005.08.31 14:24
|modify
|2591
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|10005
|2005.08.31 14:24
|modify
|2591
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|10006
|2005.08.31 14:24
|s/l
|2591
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|188660.00
|10007
|2005.08.31 14:24
|sell
|2592
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|10008
|2005.08.31 14:24
|modify
|2592
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|10009
|2005.08.31 14:24
|modify
|2592
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|10010
|2005.08.31 14:24
|modify
|2592
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|10011
|2005.08.31 14:24
|modify
|2592
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|10012
|2005.08.31 14:24
|s/l
|2592
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|189120.00
|10013
|2005.08.31 14:24
|sell
|2593
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|10014
|2005.08.31 14:24
|modify
|2593
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|10015
|2005.08.31 14:24
|modify
|2593
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
�
|10016
|2005.08.31 14:24
|modify
|2593
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
|10017
|2005.08.31 14:24
|modify
|2593
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|10018
|2005.08.31 14:24
|s/l
|2593
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|189580.00
|10019
|2005.08.31 14:24
|sell
|2594
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|10020
|2005.08.31 14:24
|modify
|2594
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
|10021
|2005.08.31 14:25
|modify
|2594
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
�
|10022
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2594
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|190040.00
|10023
|2005.08.31 14:25
|sell
|2595
|1.00
|1.2271
|1.2321
|1.2191
�
|10024
|2005.08.31 14:25
|modify
|2595
|1.00
|1.2271
|1.2243
|1.2191
|10025
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2595
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2191
|280.00
|190320.00
�
|10026
|2005.08.31 14:25
|sell
|2596
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10027
|2005.08.31 14:25
|modify
|2596
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10028
|2005.08.31 14:25
|modify
|2596
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10029
|2005.08.31 14:25
|modify
|2596
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10030
|2005.08.31 14:25
|modify
|2596
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10031
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2596
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|190780.00
�
|10032
|2005.08.31 14:25
|sell
|2597
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10033
|2005.08.31 14:25
|modify
|2597
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10034
|2005.08.31 14:25
|modify
|2597
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10035
|2005.08.31 14:25
|modify
|2597
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10036
|2005.08.31 14:25
|modify
|2597
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10037
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2597
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|191240.00
�
|10038
|2005.08.31 14:25
|sell
|2598
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10039
|2005.08.31 14:25
|modify
|2598
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10040
|2005.08.31 14:25
|modify
|2598
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10041
|2005.08.31 14:25
|modify
|2598
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10042
|2005.08.31 14:25
|modify
|2598
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10043
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2598
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|191700.00
�
|10044
|2005.08.31 14:25
|sell
|2599
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10045
|2005.08.31 14:25
|modify
|2599
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10046
|2005.08.31 14:25
|modify
|2599
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10047
|2005.08.31 14:25
|modify
|2599
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10048
|2005.08.31 14:25
|modify
|2599
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10049
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2599
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|192160.00
�
|10050
|2005.08.31 14:25
|sell
|2600
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10051
|2005.08.31 14:25
|modify
|2600
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10052
|2005.08.31 14:25
|modify
|2600
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10053
|2005.08.31 14:25
|modify
|2600
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10054
|2005.08.31 14:25
|modify
|2600
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10055
|2005.08.31 14:25
|s/l
|2600
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|192620.00
�
|10056
|2005.08.31 14:25
|sell
|2601
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10057
|2005.08.31 14:26
|modify
|2601
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10058
|2005.08.31 14:26
|modify
|2601
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10059
|2005.08.31 14:26
|modify
|2601
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10060
|2005.08.31 14:26
|modify
|2601
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10061
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2601
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|193080.00
�
|10062
|2005.08.31 14:26
|sell
|2602
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10063
|2005.08.31 14:26
|modify
|2602
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10064
|2005.08.31 14:26
|modify
|2602
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10065
|2005.08.31 14:26
|modify
|2602
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10066
|2005.08.31 14:26
|modify
|2602
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10067
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2602
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|193540.00
�
|10068
|2005.08.31 14:26
|sell
|2603
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10069
|2005.08.31 14:26
|modify
|2603
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10070
|2005.08.31 14:26
|modify
|2603
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10071
|2005.08.31 14:26
|modify
|2603
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10072
|2005.08.31 14:26
|modify
|2603
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10073
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2603
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|194000.00
�
|10074
|2005.08.31 14:26
|sell
|2604
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10075
|2005.08.31 14:26
|modify
|2604
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10076
|2005.08.31 14:26
|modify
|2604
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10077
|2005.08.31 14:26
|modify
|2604
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10078
|2005.08.31 14:26
|modify
|2604
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10079
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2604
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|194460.00
�
|10080
|2005.08.31 14:26
|sell
|2605
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10081
|2005.08.31 14:26
|modify
|2605
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10082
|2005.08.31 14:26
|modify
|2605
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10083
|2005.08.31 14:26
|modify
|2605
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10084
|2005.08.31 14:26
|modify
|2605
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10085
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2605
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|194920.00
�
|10086
|2005.08.31 14:26
|sell
|2606
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10087
|2005.08.31 14:26
|modify
|2606
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10088
|2005.08.31 14:26
|modify
|2606
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2209
|10089
|2005.08.31 14:26
|modify
|2606
|1.00
|1.2289
|1.2274
|1.2209
�
|10090
|2005.08.31 14:26
|modify
|2606
|1.00
|1.2289
|1.2243
|1.2209
|10091
|2005.08.31 14:26
|s/l
|2606
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2209
|460.00
|195380.00
�
|10092
|2005.08.31 14:26
|sell
|2607
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
|10093
|2005.08.31 14:27
|modify
|2607
|1.00
|1.2289
|1.2286
|1.2209
�
|10094
|2005.08.31 14:29
|s/l
|2607
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2209
|30.00
|195410.00
|10095
|2005.08.31 14:29
|sell
|2608
|1.00
|1.2289
|1.2339
|1.2209
�
|10096
|2005.08.31 16:17
|s/l
|2608
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2209
|-500.00
|194910.00
|10097
|2005.08.31 16:17
|sell
|2609
|1.00
|1.2337
|1.2387
|1.2257
�
|10098
|2005.09.01 10:45
|s/l
|2609
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2257
|-500.00
|194410.00
|10099
|2005.09.01 10:45
|sell
|2610
|1.00
|1.2391
|1.2441
|1.2311
�
|10100
|2005.09.01 14:17
|s/l
|2610
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2311
|-500.00
|193910.00
|10101
|2005.09.01 14:17
|sell
|2611
|1.00
|1.2442
|1.2492
|1.2362
�
|10102
|2005.09.01 18:07
|s/l
|2611
|1.00
|1.2492
|1.2492
|1.2362
|-500.00
|193410.00
|10103
|2005.09.01 18:07
|sell
|2612
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10104
|2005.09.01 18:07
|modify
|2612
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10105
|2005.09.01 18:07
|modify
|2612
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10106
|2005.09.01 18:07
|modify
|2612
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10107
|2005.09.01 18:07
|s/l
|2612
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|193530.00
�
|10108
|2005.09.01 18:07
|sell
|2613
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10109
|2005.09.01 18:07
|modify
|2613
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10110
|2005.09.01 18:07
|modify
|2613
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10111
|2005.09.01 18:07
|modify
|2613
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|10112
|2005.09.01 18:07
|s/l
|2613
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|193650.00
|10113
|2005.09.01 18:07
|sell
|2614
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10114
|2005.09.01 18:07
|modify
|2614
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10115
|2005.09.01 18:08
|modify
|2614
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10116
|2005.09.01 18:08
|modify
|2614
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10117
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2614
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|193770.00
�
|10118
|2005.09.01 18:08
|sell
|2615
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10119
|2005.09.01 18:08
|modify
|2615
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10120
|2005.09.01 18:08
|modify
|2615
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10121
|2005.09.01 18:08
|modify
|2615
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|10122
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2615
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|193890.00
|10123
|2005.09.01 18:08
|sell
|2616
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10124
|2005.09.01 18:08
|modify
|2616
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10125
|2005.09.01 18:08
|modify
|2616
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10126
|2005.09.01 18:08
|modify
|2616
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10127
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2616
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194010.00
�
|10128
|2005.09.01 18:08
|sell
|2617
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10129
|2005.09.01 18:08
|modify
|2617
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10130
|2005.09.01 18:08
|modify
|2617
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10131
|2005.09.01 18:08
|modify
|2617
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|10132
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2617
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194130.00
|10133
|2005.09.01 18:08
|sell
|2618
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10134
|2005.09.01 18:08
|modify
|2618
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10135
|2005.09.01 18:08
|modify
|2618
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10136
|2005.09.01 18:08
|modify
|2618
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10137
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2618
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194250.00
�
|10138
|2005.09.01 18:08
|sell
|2619
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10139
|2005.09.01 18:08
|modify
|2619
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10140
|2005.09.01 18:08
|modify
|2619
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10141
|2005.09.01 18:08
|modify
|2619
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|10142
|2005.09.01 18:08
|s/l
|2619
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194370.00
|10143
|2005.09.01 18:08
|sell
|2620
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10144
|2005.09.01 18:08
|modify
|2620
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10145
|2005.09.01 18:09
|modify
|2620
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10146
|2005.09.01 18:09
|modify
|2620
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10147
|2005.09.01 18:09
|s/l
|2620
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194490.00
�
|10148
|2005.09.01 18:09
|sell
|2621
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10149
|2005.09.01 18:09
|modify
|2621
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10150
|2005.09.01 18:09
|modify
|2621
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10151
|2005.09.01 18:09
|modify
|2621
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
�
|10152
|2005.09.01 18:09
|s/l
|2621
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194610.00
|10153
|2005.09.01 18:09
|sell
|2622
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
�
|10154
|2005.09.01 18:09
|modify
|2622
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
|10155
|2005.09.01 18:09
|modify
|2622
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
�
|10156
|2005.09.01 18:09
|modify
|2622
|1.00
|1.2500
|1.2488
|1.2420
|10157
|2005.09.01 18:09
|s/l
|2622
|1.00
|1.2488
|1.2488
|1.2420
|120.00
|194730.00
�
|10158
|2005.09.01 18:09
|sell
|2623
|1.00
|1.2500
|1.2550
|1.2420
|10159
|2005.09.01 18:09
|modify
|2623
|1.00
|1.2500
|1.2492
|1.2420
�
|10160
|2005.09.01 18:09
|modify
|2623
|1.00
|1.2500
|1.2489
|1.2420
|10161
|2005.09.01 18:10
|s/l
|2623
|1.00
|1.2489
|1.2489
|1.2420
|110.00
|194840.00
�
|10162
|2005.09.01 18:10
|sell
|2624
|1.00
|1.2505
|1.2555
|1.2425
|10163
|2005.09.01 19:00
|modify
|2624
|1.00
|1.2505
|1.2498
|1.2425
�
|10164
|2005.09.01 19:02
|s/l
|2624
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2425
|70.00
|194910.00
|10165
|2005.09.01 19:02
|sell
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2546
|1.2416
�
|10166
|2005.09.01 23:35
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2416
|10167
|2005.09.01 23:35
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2493
|1.2416
�
|10168
|2005.09.02 00:00
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2492
|1.2416
|10169
|2005.09.02 00:02
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2489
|1.2416
�
|10170
|2005.09.02 00:02
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2488
|1.2416
|10171
|2005.09.02 00:22
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2487
|1.2416
�
|10172
|2005.09.02 00:29
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2486
|1.2416
|10173
|2005.09.02 00:52
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2485
|1.2416
�
|10174
|2005.09.02 00:52
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2484
|1.2416
|10175
|2005.09.02 00:52
|modify
|2625
|1.00
|1.2496
|1.2483
|1.2416
�
|10176
|2005.09.02 01:00
|s/l
|2625
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2416
|130.00
|195040.00
|10177
|2005.09.02 01:00
|buy
|2626
|1.00
|1.2483
|1.2433
|1.2583
�
|10178
|2005.09.02 06:02
|modify
|2626
|1.00
|1.2483
|1.2496
|1.2583
|10179
|2005.09.02 06:10
|s/l
|2626
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2583
|130.00
|195170.00
�
|10180
|2005.09.02 06:10
|sell
|2627
|1.00
|1.2493
|1.2543
|1.2413
|10181
|2005.09.02 07:52
|s/l
|2627
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2413
|-500.00
|194670.00
�
|10182
|2005.09.02 07:52
|sell
|2628
|1.00
|1.2544
|1.2594
|1.2464
|10183
|2005.09.02 12:29
|modify
|2628
|1.00
|1.2544
|1.2527
|1.2464
�
|10184
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2628
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2464
|170.00
|194840.00
|10185
|2005.09.02 12:29
|sell
|2629
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10186
|2005.09.02 12:29
|modify
|2629
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10187
|2005.09.02 12:29
|modify
|2629
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10188
|2005.09.02 12:29
|modify
|2629
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10189
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2629
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|195080.00
�
|10190
|2005.09.02 12:29
|sell
|2630
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10191
|2005.09.02 12:29
|modify
|2630
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10192
|2005.09.02 12:29
|modify
|2630
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10193
|2005.09.02 12:29
|modify
|2630
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10194
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2630
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|195320.00
|10195
|2005.09.02 12:29
|sell
|2631
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10196
|2005.09.02 12:29
|modify
|2631
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10197
|2005.09.02 12:29
|modify
|2631
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10198
|2005.09.02 12:29
|modify
|2631
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10199
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2631
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|195560.00
�
|10200
|2005.09.02 12:29
|sell
|2632
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10201
|2005.09.02 12:29
|modify
|2632
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10202
|2005.09.02 12:29
|modify
|2632
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10203
|2005.09.02 12:29
|modify
|2632
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10204
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2632
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|195800.00
|10205
|2005.09.02 12:29
|sell
|2633
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10206
|2005.09.02 12:29
|modify
|2633
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10207
|2005.09.02 12:29
|modify
|2633
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10208
|2005.09.02 12:29
|modify
|2633
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10209
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2633
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|196040.00
�
|10210
|2005.09.02 12:29
|sell
|2634
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10211
|2005.09.02 12:29
|modify
|2634
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10212
|2005.09.02 12:29
|modify
|2634
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10213
|2005.09.02 12:29
|modify
|2634
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10214
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2634
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|196280.00
|10215
|2005.09.02 12:29
|sell
|2635
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10216
|2005.09.02 12:29
|modify
|2635
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10217
|2005.09.02 12:29
|modify
|2635
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10218
|2005.09.02 12:29
|modify
|2635
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10219
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2635
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|196520.00
�
|10220
|2005.09.02 12:29
|sell
|2636
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10221
|2005.09.02 12:29
|modify
|2636
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10222
|2005.09.02 12:29
|modify
|2636
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10223
|2005.09.02 12:29
|modify
|2636
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10224
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2636
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|196760.00
|10225
|2005.09.02 12:29
|sell
|2637
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10226
|2005.09.02 12:29
|modify
|2637
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10227
|2005.09.02 12:29
|modify
|2637
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10228
|2005.09.02 12:29
|modify
|2637
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10229
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2637
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|197000.00
�
|10230
|2005.09.02 12:29
|sell
|2638
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10231
|2005.09.02 12:29
|modify
|2638
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10232
|2005.09.02 12:29
|modify
|2638
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10233
|2005.09.02 12:29
|modify
|2638
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10234
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2638
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|197240.00
|10235
|2005.09.02 12:29
|sell
|2639
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10236
|2005.09.02 12:29
|modify
|2639
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10237
|2005.09.02 12:29
|modify
|2639
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10238
|2005.09.02 12:29
|modify
|2639
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10239
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2639
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|197480.00
�
|10240
|2005.09.02 12:29
|sell
|2640
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10241
|2005.09.02 12:29
|modify
|2640
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10242
|2005.09.02 12:29
|modify
|2640
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10243
|2005.09.02 12:29
|modify
|2640
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10244
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2640
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|197720.00
|10245
|2005.09.02 12:29
|sell
|2641
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10246
|2005.09.02 12:29
|modify
|2641
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10247
|2005.09.02 12:29
|modify
|2641
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10248
|2005.09.02 12:29
|modify
|2641
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10249
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2641
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|197960.00
�
|10250
|2005.09.02 12:29
|sell
|2642
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10251
|2005.09.02 12:29
|modify
|2642
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10252
|2005.09.02 12:29
|modify
|2642
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10253
|2005.09.02 12:29
|modify
|2642
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10254
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2642
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|198200.00
|10255
|2005.09.02 12:29
|sell
|2643
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10256
|2005.09.02 12:29
|modify
|2643
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10257
|2005.09.02 12:29
|modify
|2643
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10258
|2005.09.02 12:29
|modify
|2643
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10259
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2643
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|198440.00
�
|10260
|2005.09.02 12:29
|sell
|2644
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10261
|2005.09.02 12:29
|modify
|2644
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10262
|2005.09.02 12:29
|modify
|2644
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10263
|2005.09.02 12:29
|modify
|2644
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10264
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2644
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|198680.00
|10265
|2005.09.02 12:29
|sell
|2645
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10266
|2005.09.02 12:29
|modify
|2645
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10267
|2005.09.02 12:29
|modify
|2645
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10268
|2005.09.02 12:29
|modify
|2645
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10269
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2645
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|198920.00
�
|10270
|2005.09.02 12:29
|sell
|2646
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10271
|2005.09.02 12:29
|modify
|2646
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10272
|2005.09.02 12:29
|modify
|2646
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10273
|2005.09.02 12:29
|modify
|2646
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10274
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2646
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|199160.00
|10275
|2005.09.02 12:29
|sell
|2647
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10276
|2005.09.02 12:29
|modify
|2647
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10277
|2005.09.02 12:29
|modify
|2647
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10278
|2005.09.02 12:29
|modify
|2647
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10279
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2647
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|199400.00
�
|10280
|2005.09.02 12:29
|sell
|2648
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10281
|2005.09.02 12:29
|modify
|2648
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10282
|2005.09.02 12:29
|modify
|2648
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10283
|2005.09.02 12:29
|modify
|2648
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10284
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2648
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|199640.00
|10285
|2005.09.02 12:29
|sell
|2649
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10286
|2005.09.02 12:29
|modify
|2649
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10287
|2005.09.02 12:29
|modify
|2649
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10288
|2005.09.02 12:29
|modify
|2649
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10289
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2649
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|199880.00
�
|10290
|2005.09.02 12:29
|sell
|2650
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10291
|2005.09.02 12:29
|modify
|2650
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10292
|2005.09.02 12:29
|modify
|2650
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10293
|2005.09.02 12:29
|modify
|2650
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10294
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2650
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|200120.00
|10295
|2005.09.02 12:29
|sell
|2651
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
�
|10296
|2005.09.02 12:29
|modify
|2651
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
|10297
|2005.09.02 12:29
|modify
|2651
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
�
|10298
|2005.09.02 12:29
|modify
|2651
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
|10299
|2005.09.02 12:29
|s/l
|2651
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|200360.00
�
|10300
|2005.09.02 12:29
|sell
|2652
|1.00
|1.2551
|1.2601
|1.2471
|10301
|2005.09.02 12:29
|modify
|2652
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2471
�
|10302
|2005.09.02 12:29
|modify
|2652
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2471
|10303
|2005.09.02 12:32
|modify
|2652
|1.00
|1.2551
|1.2527
|1.2471
�
|10304
|2005.09.02 12:32
|s/l
|2652
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2471
|240.00
|200600.00
|10305
|2005.09.02 12:32
|buy
|2653
|1.00
|1.2530
|1.2480
|1.2630
�
|10306
|2005.09.02 12:35
|modify
|2653
|1.00
|1.2530
|1.2541
|1.2630
|10307
|2005.09.02 12:35
|modify
|2653
|1.00
|1.2530
|1.2546
|1.2630
�
|10308
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2653
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2630
|160.00
|200760.00
|10309
|2005.09.02 12:35
|buy
|2654
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10310
|2005.09.02 12:35
|modify
|2654
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10311
|2005.09.02 12:35
|modify
|2654
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10312
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2654
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|200880.00
|10313
|2005.09.02 12:35
|buy
|2655
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10314
|2005.09.02 12:35
|modify
|2655
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10315
|2005.09.02 12:35
|modify
|2655
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10316
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2655
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201000.00
|10317
|2005.09.02 12:35
|buy
|2656
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10318
|2005.09.02 12:35
|modify
|2656
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10319
|2005.09.02 12:35
|modify
|2656
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10320
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2656
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201120.00
|10321
|2005.09.02 12:35
|buy
|2657
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10322
|2005.09.02 12:35
|modify
|2657
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10323
|2005.09.02 12:35
|modify
|2657
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10324
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2657
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201240.00
|10325
|2005.09.02 12:35
|buy
|2658
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10326
|2005.09.02 12:35
|modify
|2658
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10327
|2005.09.02 12:35
|modify
|2658
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10328
|2005.09.02 12:35
|s/l
|2658
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201360.00
|10329
|2005.09.02 12:35
|buy
|2659
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10330
|2005.09.02 12:36
|modify
|2659
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10331
|2005.09.02 12:36
|modify
|2659
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10332
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2659
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201480.00
|10333
|2005.09.02 12:36
|buy
|2660
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10334
|2005.09.02 12:36
|modify
|2660
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10335
|2005.09.02 12:36
|modify
|2660
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10336
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2660
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201600.00
|10337
|2005.09.02 12:36
|buy
|2661
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10338
|2005.09.02 12:36
|modify
|2661
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10339
|2005.09.02 12:36
|modify
|2661
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10340
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2661
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201720.00
|10341
|2005.09.02 12:36
|buy
|2662
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10342
|2005.09.02 12:36
|modify
|2662
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10343
|2005.09.02 12:36
|modify
|2662
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10344
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2662
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201840.00
|10345
|2005.09.02 12:36
|buy
|2663
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10346
|2005.09.02 12:36
|modify
|2663
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10347
|2005.09.02 12:36
|modify
|2663
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10348
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2663
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|201960.00
|10349
|2005.09.02 12:36
|buy
|2664
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10350
|2005.09.02 12:36
|modify
|2664
|1.00
|1.2534
|1.2541
|1.2634
|10351
|2005.09.02 12:36
|modify
|2664
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
�
|10352
|2005.09.02 12:36
|s/l
|2664
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2634
|120.00
|202080.00
|10353
|2005.09.02 12:36
|buy
|2665
|1.00
|1.2534
|1.2484
|1.2634
�
|10354
|2005.09.02 12:37
|modify
|2665
|1.00
|1.2534
|1.2546
|1.2634
|10355
|2005.09.02 12:37
|modify
|2665
|1.00
|1.2534
|1.2556
|1.2634
�
|10356
|2005.09.02 12:37
|modify
|2665
|1.00
|1.2534
|1.2558
|1.2634
|10357
|2005.09.02 12:45
|s/l
|2665
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2634
|240.00
|202320.00
�
|10358
|2005.09.02 12:45
|sell
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2608
|1.2478
|10359
|2005.09.02 12:55
|modify
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2558
|1.2478
�
|10360
|2005.09.02 12:55
|modify
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2555
|1.2478
|10361
|2005.09.02 12:55
|modify
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2551
|1.2478
�
|10362
|2005.09.02 12:55
|modify
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2550
|1.2478
|10363
|2005.09.02 12:55
|modify
|2666
|1.00
|1.2558
|1.2534
|1.2478
�
|10364
|2005.09.02 12:55
|s/l
|2666
|1.00
|1.2534
|1.2534
|1.2478
|240.00
|202560.00
|10365
|2005.09.02 12:55
|buy
|2667
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10366
|2005.09.02 14:00
|modify
|2667
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10367
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2667
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202590.00
�
|10368
|2005.09.02 14:00
|buy
|2668
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10369
|2005.09.02 14:00
|modify
|2668
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10370
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2668
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202620.00
|10371
|2005.09.02 14:00
|buy
|2669
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10372
|2005.09.02 14:00
|modify
|2669
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10373
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2669
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202650.00
�
|10374
|2005.09.02 14:00
|buy
|2670
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10375
|2005.09.02 14:00
|modify
|2670
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10376
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2670
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202680.00
|10377
|2005.09.02 14:00
|buy
|2671
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10378
|2005.09.02 14:00
|modify
|2671
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10379
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2671
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202710.00
�
|10380
|2005.09.02 14:00
|buy
|2672
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10381
|2005.09.02 14:00
|modify
|2672
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10382
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2672
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202740.00
|10383
|2005.09.02 14:00
|buy
|2673
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10384
|2005.09.02 14:00
|modify
|2673
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10385
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2673
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202770.00
�
|10386
|2005.09.02 14:00
|buy
|2674
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10387
|2005.09.02 14:00
|modify
|2674
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10388
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2674
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202800.00
|10389
|2005.09.02 14:00
|buy
|2675
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10390
|2005.09.02 14:00
|modify
|2675
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10391
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2675
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202830.00
�
|10392
|2005.09.02 14:00
|buy
|2676
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10393
|2005.09.02 14:00
|modify
|2676
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10394
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2676
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202860.00
|10395
|2005.09.02 14:00
|buy
|2677
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10396
|2005.09.02 14:00
|modify
|2677
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10397
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2677
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202890.00
�
|10398
|2005.09.02 14:00
|buy
|2678
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10399
|2005.09.02 14:00
|modify
|2678
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10400
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2678
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202920.00
|10401
|2005.09.02 14:00
|buy
|2679
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10402
|2005.09.02 14:00
|modify
|2679
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10403
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2679
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202950.00
�
|10404
|2005.09.02 14:00
|buy
|2680
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10405
|2005.09.02 14:00
|modify
|2680
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10406
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2680
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|202980.00
|10407
|2005.09.02 14:00
|buy
|2681
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10408
|2005.09.02 14:00
|modify
|2681
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10409
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2681
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203010.00
�
|10410
|2005.09.02 14:00
|buy
|2682
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10411
|2005.09.02 14:00
|modify
|2682
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10412
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2682
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203040.00
|10413
|2005.09.02 14:00
|buy
|2683
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10414
|2005.09.02 14:00
|modify
|2683
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10415
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2683
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203070.00
�
|10416
|2005.09.02 14:00
|buy
|2684
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10417
|2005.09.02 14:00
|modify
|2684
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10418
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2684
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203100.00
|10419
|2005.09.02 14:00
|buy
|2685
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10420
|2005.09.02 14:00
|modify
|2685
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10421
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2685
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203130.00
�
|10422
|2005.09.02 14:00
|buy
|2686
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10423
|2005.09.02 14:00
|modify
|2686
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10424
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2686
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203160.00
|10425
|2005.09.02 14:00
|buy
|2687
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10426
|2005.09.02 14:00
|modify
|2687
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10427
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2687
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203190.00
�
|10428
|2005.09.02 14:00
|buy
|2688
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10429
|2005.09.02 14:00
|modify
|2688
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10430
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2688
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203220.00
|10431
|2005.09.02 14:00
|buy
|2689
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10432
|2005.09.02 14:00
|modify
|2689
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10433
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2689
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203250.00
�
|10434
|2005.09.02 14:00
|buy
|2690
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
|10435
|2005.09.02 14:00
|modify
|2690
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
�
|10436
|2005.09.02 14:00
|s/l
|2690
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203280.00
|10437
|2005.09.02 14:00
|buy
|2691
|1.00
|1.2540
|1.2490
|1.2640
�
|10438
|2005.09.02 14:02
|modify
|2691
|1.00
|1.2540
|1.2543
|1.2640
|10439
|2005.09.02 14:02
|s/l
|2691
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2640
|30.00
|203310.00
�
|10440
|2005.09.02 14:02
|buy
|2692
|1.00
|1.2544
|1.2494
|1.2644
|10441
|2005.09.05 01:32
|modify
|2692
|1.00
|1.2544
|1.2550
|1.2644
�
|10442
|2005.09.05 01:32
|modify
|2692
|1.00
|1.2544
|1.2560
|1.2644
|10443
|2005.09.05 01:32
|s/l
|2692
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2644
|160.00
|203470.00
�
|10444
|2005.09.05 01:32
|sell
|2693
|1.00
|1.2548
|1.2598
|1.2468
|10445
|2005.09.05 07:22
|modify
|2693
|1.00
|1.2548
|1.2545
|1.2468
�
|10446
|2005.09.05 07:22
|s/l
|2693
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2468
|30.00
|203500.00
|10447
|2005.09.05 07:22
|buy
|2694
|1.00
|1.2545
|1.2495
|1.2645
�
|10448
|2005.09.05 08:35
|modify
|2694
|1.00
|1.2545
|1.2553
|1.2645
|10449
|2005.09.05 08:35
|modify
|2694
|1.00
|1.2545
|1.2554
|1.2645
�
|10450
|2005.09.05 09:17
|s/l
|2694
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2645
|90.00
|203590.00
|10451
|2005.09.05 09:17
|buy
|2695
|1.00
|1.2555
|1.2505
|1.2655
�
|10452
|2005.09.05 23:52
|s/l
|2695
|1.00
|1.2505
|1.2505
|1.2655
|-500.00
|203090.00
|10453
|2005.09.05 23:52
|buy
|2696
|1.00
|1.2506
|1.2456
|1.2606
�
|10454
|2005.09.06 07:12
|s/l
|2696
|1.00
|1.2456
|1.2456
|1.2606
|-500.00
|202590.00
|10455
|2005.09.06 07:12
|buy
|2697
|1.00
|1.2458
|1.2408
|1.2558
�
|10456
|2005.09.06 07:17
|modify
|2697
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2558
|10457
|2005.09.06 07:20
|modify
|2697
|1.00
|1.2458
|1.2462
|1.2558
�
|10458
|2005.09.06 07:20
|modify
|2697
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2558
|10459
|2005.09.06 07:20
|modify
|2697
|1.00
|1.2458
|1.2475
|1.2558
�
|10460
|2005.09.06 07:20
|s/l
|2697
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2558
|170.00
|202760.00
|10461
|2005.09.06 07:20
|buy
|2698
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10462
|2005.09.06 07:20
|modify
|2698
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10463
|2005.09.06 07:20
|s/l
|2698
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10464
|2005.09.06 07:20
|buy
|2699
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10465
|2005.09.06 07:20
|modify
|2699
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10466
|2005.09.06 07:20
|s/l
|2699
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10467
|2005.09.06 07:20
|buy
|2700
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10468
|2005.09.06 07:20
|modify
|2700
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10469
|2005.09.06 07:20
|s/l
|2700
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10470
|2005.09.06 07:20
|buy
|2701
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10471
|2005.09.06 07:20
|modify
|2701
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10472
|2005.09.06 07:20
|s/l
|2701
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10473
|2005.09.06 07:20
|buy
|2702
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10474
|2005.09.06 07:20
|modify
|2702
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10475
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2702
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10476
|2005.09.06 07:21
|buy
|2703
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10477
|2005.09.06 07:21
|modify
|2703
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10478
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2703
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10479
|2005.09.06 07:21
|buy
|2704
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10480
|2005.09.06 07:21
|modify
|2704
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10481
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2704
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10482
|2005.09.06 07:21
|buy
|2705
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10483
|2005.09.06 07:21
|modify
|2705
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10484
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2705
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10485
|2005.09.06 07:21
|buy
|2706
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10486
|2005.09.06 07:21
|modify
|2706
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10487
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2706
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10488
|2005.09.06 07:21
|buy
|2707
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10489
|2005.09.06 07:21
|modify
|2707
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10490
|2005.09.06 07:21
|s/l
|2707
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10491
|2005.09.06 07:21
|buy
|2708
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10492
|2005.09.06 07:21
|modify
|2708
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10493
|2005.09.06 07:22
|s/l
|2708
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10494
|2005.09.06 07:22
|buy
|2709
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10495
|2005.09.06 07:22
|modify
|2709
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10496
|2005.09.06 07:22
|s/l
|2709
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10497
|2005.09.06 07:22
|buy
|2710
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10498
|2005.09.06 07:22
|modify
|2710
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10499
|2005.09.06 07:22
|s/l
|2710
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10500
|2005.09.06 07:22
|buy
|2711
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10501
|2005.09.06 07:22
|modify
|2711
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10502
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2711
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10503
|2005.09.06 07:23
|buy
|2712
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10504
|2005.09.06 07:23
|modify
|2712
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10505
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2712
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10506
|2005.09.06 07:23
|buy
|2713
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10507
|2005.09.06 07:23
|modify
|2713
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10508
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2713
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10509
|2005.09.06 07:23
|buy
|2714
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10510
|2005.09.06 07:23
|modify
|2714
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10511
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2714
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10512
|2005.09.06 07:23
|buy
|2715
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10513
|2005.09.06 07:23
|modify
|2715
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10514
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2715
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10515
|2005.09.06 07:23
|buy
|2716
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10516
|2005.09.06 07:23
|modify
|2716
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10517
|2005.09.06 07:23
|s/l
|2716
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10518
|2005.09.06 07:23
|buy
|2717
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10519
|2005.09.06 07:23
|modify
|2717
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10520
|2005.09.06 07:24
|s/l
|2717
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10521
|2005.09.06 07:24
|buy
|2718
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10522
|2005.09.06 07:24
|modify
|2718
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10523
|2005.09.06 07:24
|s/l
|2718
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10524
|2005.09.06 07:24
|buy
|2719
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10525
|2005.09.06 07:24
|modify
|2719
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
�
|10526
|2005.09.06 07:24
|s/l
|2719
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
|10527
|2005.09.06 07:24
|buy
|2720
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
�
|10528
|2005.09.06 07:24
|modify
|2720
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|10529
|2005.09.06 07:25
|s/l
|2720
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|0.00
|202760.00
�
|10530
|2005.09.06 07:25
|buy
|2721
|1.00
|1.2475
|1.2425
|1.2575
|10531
|2005.09.06 12:00
|modify
|2721
|1.00
|1.2475
|1.2478
|1.2575
�
|10532
|2005.09.06 12:00
|modify
|2721
|1.00
|1.2475
|1.2480
|1.2575
|10533
|2005.09.06 12:05
|s/l
|2721
|1.00
|1.2480
|1.2480
|1.2575
|50.00
|202810.00
�
|10534
|2005.09.06 12:05
|sell
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2528
|1.2398
|10535
|2005.09.06 21:20
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2478
|1.2398
�
|10536
|2005.09.06 21:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2477
|1.2398
|10537
|2005.09.06 21:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2476
|1.2398
�
|10538
|2005.09.06 21:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2475
|1.2398
|10539
|2005.09.06 21:50
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2474
|1.2398
�
|10540
|2005.09.06 22:20
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2473
|1.2398
|10541
|2005.09.06 22:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2472
|1.2398
�
|10542
|2005.09.06 22:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2471
|1.2398
|10543
|2005.09.06 22:22
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2470
|1.2398
�
|10544
|2005.09.07 00:17
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2469
|1.2398
|10545
|2005.09.07 00:45
|modify
|2722
|1.00
|1.2478
|1.2468
|1.2398
�
|10546
|2005.09.07 01:00
|s/l
|2722
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2398
|100.00
|202910.00
|10547
|2005.09.07 01:00
|sell
|2723
|1.00
|1.2470
|1.2520
|1.2390
�
|10548
|2005.09.07 02:02
|modify
|2723
|1.00
|1.2470
|1.2467
|1.2390
|10549
|2005.09.07 02:02
|modify
|2723
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2390
�
|10550
|2005.09.07 02:07
|modify
|2723
|1.00
|1.2470
|1.2462
|1.2390
|10551
|2005.09.07 03:00
|s/l
|2723
|1.00
|1.2462
|1.2462
|1.2390
|80.00
|202990.00
�
|10552
|2005.09.07 03:00
|sell
|2724
|1.00
|1.2464
|1.2514
|1.2384
|10553
|2005.09.07 03:22
|modify
|2724
|1.00
|1.2464
|1.2463
|1.2384
�
|10554
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2724
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2384
|10.00
|203000.00
|10555
|2005.09.07 03:25
|sell
|2725
|1.00
|1.2469
|1.2519
|1.2389
�
|10556
|2005.09.07 03:25
|modify
|2725
|1.00
|1.2469
|1.2463
|1.2389
|10557
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2725
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2389
|60.00
|203060.00
�
|10558
|2005.09.07 03:25
|sell
|2726
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10559
|2005.09.07 03:25
|modify
|2726
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10560
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2726
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203090.00
|10561
|2005.09.07 03:25
|sell
|2727
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10562
|2005.09.07 03:25
|modify
|2727
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|10563
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2727
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203120.00
�
|10564
|2005.09.07 03:25
|sell
|2728
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10565
|2005.09.07 03:25
|modify
|2728
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10566
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2728
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203150.00
|10567
|2005.09.07 03:25
|sell
|2729
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10568
|2005.09.07 03:25
|modify
|2729
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|10569
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2729
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203180.00
�
|10570
|2005.09.07 03:25
|sell
|2730
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10571
|2005.09.07 03:25
|modify
|2730
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10572
|2005.09.07 03:25
|s/l
|2730
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203210.00
|10573
|2005.09.07 03:25
|sell
|2731
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10574
|2005.09.07 03:26
|modify
|2731
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|10575
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2731
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203240.00
�
|10576
|2005.09.07 03:26
|sell
|2732
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10577
|2005.09.07 03:26
|modify
|2732
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10578
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2732
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203270.00
|10579
|2005.09.07 03:26
|sell
|2733
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10580
|2005.09.07 03:26
|modify
|2733
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|10581
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2733
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203300.00
�
|10582
|2005.09.07 03:26
|sell
|2734
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10583
|2005.09.07 03:26
|modify
|2734
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10584
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2734
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203330.00
|10585
|2005.09.07 03:26
|sell
|2735
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10586
|2005.09.07 03:26
|modify
|2735
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
|10587
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2735
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203360.00
�
|10588
|2005.09.07 03:26
|sell
|2736
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
|10589
|2005.09.07 03:26
|modify
|2736
|1.00
|1.2466
|1.2463
|1.2386
�
|10590
|2005.09.07 03:26
|s/l
|2736
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2386
|30.00
|203390.00
|10591
|2005.09.07 03:26
|sell
|2737
|1.00
|1.2466
|1.2516
|1.2386
�
|10592
|2005.09.07 06:42
|s/l
|2737
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2386
|-500.00
|202890.00
|10593
|2005.09.07 06:42
|sell
|2738
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10594
|2005.09.07 06:42
|modify
|2738
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10595
|2005.09.07 06:42
|s/l
|2738
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202900.00
�
|10596
|2005.09.07 06:42
|sell
|2739
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10597
|2005.09.07 06:42
|modify
|2739
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10598
|2005.09.07 06:42
|s/l
|2739
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202910.00
|10599
|2005.09.07 06:42
|sell
|2740
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10600
|2005.09.07 06:42
|modify
|2740
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10601
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2740
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202920.00
�
|10602
|2005.09.07 06:43
|sell
|2741
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10603
|2005.09.07 06:43
|modify
|2741
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10604
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2741
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202930.00
|10605
|2005.09.07 06:43
|sell
|2742
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10606
|2005.09.07 06:43
|modify
|2742
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10607
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2742
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202940.00
�
|10608
|2005.09.07 06:43
|sell
|2743
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10609
|2005.09.07 06:43
|modify
|2743
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10610
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2743
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202950.00
|10611
|2005.09.07 06:43
|sell
|2744
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10612
|2005.09.07 06:43
|modify
|2744
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10613
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2744
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202960.00
�
|10614
|2005.09.07 06:43
|sell
|2745
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10615
|2005.09.07 06:43
|modify
|2745
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10616
|2005.09.07 06:43
|s/l
|2745
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202970.00
|10617
|2005.09.07 06:43
|sell
|2746
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10618
|2005.09.07 06:43
|modify
|2746
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10619
|2005.09.07 06:44
|s/l
|2746
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202980.00
�
|10620
|2005.09.07 06:44
|sell
|2747
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10621
|2005.09.07 06:44
|modify
|2747
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10622
|2005.09.07 06:44
|s/l
|2747
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|202990.00
|10623
|2005.09.07 06:44
|sell
|2748
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
�
|10624
|2005.09.07 06:44
|modify
|2748
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
|10625
|2005.09.07 06:44
|s/l
|2748
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|203000.00
�
|10626
|2005.09.07 06:44
|sell
|2749
|1.00
|1.2517
|1.2567
|1.2437
|10627
|2005.09.07 06:44
|modify
|2749
|1.00
|1.2517
|1.2516
|1.2437
�
|10628
|2005.09.07 06:44
|s/l
|2749
|1.00
|1.2516
|1.2516
|1.2437
|10.00
|203010.00
|10629
|2005.09.07 06:44
|sell
|2750
|1.00
|1.2519
|1.2569
|1.2439
�
|10630
|2005.09.07 08:00
|modify
|2750
|1.00
|1.2519
|1.2513
|1.2439
|10631
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2750
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2439
|60.00
|203070.00
�
|10632
|2005.09.07 08:00
|sell
|2751
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10633
|2005.09.07 08:00
|modify
|2751
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10634
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2751
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203100.00
|10635
|2005.09.07 08:00
|sell
|2752
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10636
|2005.09.07 08:00
|modify
|2752
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10637
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2752
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203130.00
�
|10638
|2005.09.07 08:00
|sell
|2753
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10639
|2005.09.07 08:00
|modify
|2753
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10640
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2753
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203160.00
|10641
|2005.09.07 08:00
|sell
|2754
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10642
|2005.09.07 08:00
|modify
|2754
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10643
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2754
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203190.00
�
|10644
|2005.09.07 08:00
|sell
|2755
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10645
|2005.09.07 08:00
|modify
|2755
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10646
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2755
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203220.00
|10647
|2005.09.07 08:00
|sell
|2756
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10648
|2005.09.07 08:00
|modify
|2756
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10649
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2756
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203250.00
�
|10650
|2005.09.07 08:00
|sell
|2757
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10651
|2005.09.07 08:00
|modify
|2757
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10652
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2757
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203280.00
|10653
|2005.09.07 08:00
|sell
|2758
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10654
|2005.09.07 08:00
|modify
|2758
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10655
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2758
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203310.00
�
|10656
|2005.09.07 08:00
|sell
|2759
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10657
|2005.09.07 08:00
|modify
|2759
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10658
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2759
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203340.00
|10659
|2005.09.07 08:00
|sell
|2760
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10660
|2005.09.07 08:00
|modify
|2760
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10661
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2760
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203370.00
�
|10662
|2005.09.07 08:00
|sell
|2761
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10663
|2005.09.07 08:00
|modify
|2761
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10664
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2761
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203400.00
|10665
|2005.09.07 08:00
|sell
|2762
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10666
|2005.09.07 08:00
|modify
|2762
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10667
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2762
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203430.00
�
|10668
|2005.09.07 08:00
|sell
|2763
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10669
|2005.09.07 08:00
|modify
|2763
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10670
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2763
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203460.00
|10671
|2005.09.07 08:00
|sell
|2764
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10672
|2005.09.07 08:00
|modify
|2764
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10673
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2764
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203490.00
�
|10674
|2005.09.07 08:00
|sell
|2765
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10675
|2005.09.07 08:00
|modify
|2765
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10676
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2765
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203520.00
|10677
|2005.09.07 08:00
|sell
|2766
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10678
|2005.09.07 08:00
|modify
|2766
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10679
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2766
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203550.00
�
|10680
|2005.09.07 08:00
|sell
|2767
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10681
|2005.09.07 08:00
|modify
|2767
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10682
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2767
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203580.00
|10683
|2005.09.07 08:00
|sell
|2768
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10684
|2005.09.07 08:00
|modify
|2768
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10685
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2768
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203610.00
�
|10686
|2005.09.07 08:00
|sell
|2769
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10687
|2005.09.07 08:00
|modify
|2769
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10688
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2769
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203640.00
|10689
|2005.09.07 08:00
|sell
|2770
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10690
|2005.09.07 08:00
|modify
|2770
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10691
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2770
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203670.00
�
|10692
|2005.09.07 08:00
|sell
|2771
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10693
|2005.09.07 08:00
|modify
|2771
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10694
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2771
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203700.00
|10695
|2005.09.07 08:00
|sell
|2772
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10696
|2005.09.07 08:00
|modify
|2772
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10697
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2772
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203730.00
�
|10698
|2005.09.07 08:00
|sell
|2773
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
|10699
|2005.09.07 08:00
|modify
|2773
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
�
|10700
|2005.09.07 08:00
|s/l
|2773
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203760.00
|10701
|2005.09.07 08:00
|sell
|2774
|1.00
|1.2516
|1.2566
|1.2436
�
|10702
|2005.09.07 08:02
|modify
|2774
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2436
|10703
|2005.09.07 08:20
|s/l
|2774
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2436
|30.00
|203790.00
�
|10704
|2005.09.07 08:20
|sell
|2775
|1.00
|1.2515
|1.2565
|1.2435
|10705
|2005.09.07 08:29
|modify
|2775
|1.00
|1.2515
|1.2499
|1.2435
�
|10706
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2775
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2435
|160.00
|203950.00
|10707
|2005.09.07 08:29
|sell
|2776
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10708
|2005.09.07 08:29
|modify
|2776
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10709
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2776
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10710
|2005.09.07 08:29
|sell
|2777
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10711
|2005.09.07 08:29
|modify
|2777
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10712
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2777
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10713
|2005.09.07 08:29
|sell
|2778
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10714
|2005.09.07 08:29
|modify
|2778
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10715
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2778
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10716
|2005.09.07 08:29
|sell
|2779
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10717
|2005.09.07 08:29
|modify
|2779
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10718
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2779
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10719
|2005.09.07 08:29
|sell
|2780
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10720
|2005.09.07 08:29
|modify
|2780
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10721
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2780
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10722
|2005.09.07 08:29
|sell
|2781
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10723
|2005.09.07 08:29
|modify
|2781
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10724
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2781
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10725
|2005.09.07 08:29
|sell
|2782
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10726
|2005.09.07 08:29
|modify
|2782
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10727
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2782
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10728
|2005.09.07 08:29
|sell
|2783
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10729
|2005.09.07 08:29
|modify
|2783
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10730
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2783
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10731
|2005.09.07 08:29
|sell
|2784
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10732
|2005.09.07 08:29
|modify
|2784
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10733
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2784
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10734
|2005.09.07 08:29
|sell
|2785
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10735
|2005.09.07 08:29
|modify
|2785
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10736
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2785
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10737
|2005.09.07 08:29
|sell
|2786
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10738
|2005.09.07 08:29
|modify
|2786
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10739
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2786
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10740
|2005.09.07 08:29
|sell
|2787
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10741
|2005.09.07 08:29
|modify
|2787
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10742
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2787
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10743
|2005.09.07 08:29
|sell
|2788
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10744
|2005.09.07 08:29
|modify
|2788
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10745
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2788
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10746
|2005.09.07 08:29
|sell
|2789
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10747
|2005.09.07 08:29
|modify
|2789
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10748
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2789
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10749
|2005.09.07 08:29
|sell
|2790
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10750
|2005.09.07 08:29
|modify
|2790
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10751
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2790
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10752
|2005.09.07 08:29
|sell
|2791
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10753
|2005.09.07 08:29
|modify
|2791
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10754
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2791
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10755
|2005.09.07 08:29
|sell
|2792
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10756
|2005.09.07 08:29
|modify
|2792
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10757
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2792
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10758
|2005.09.07 08:29
|sell
|2793
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10759
|2005.09.07 08:29
|modify
|2793
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10760
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2793
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10761
|2005.09.07 08:29
|sell
|2794
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10762
|2005.09.07 08:29
|modify
|2794
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10763
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2794
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10764
|2005.09.07 08:29
|sell
|2795
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10765
|2005.09.07 08:29
|modify
|2795
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10766
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2795
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10767
|2005.09.07 08:29
|sell
|2796
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10768
|2005.09.07 08:29
|modify
|2796
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10769
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2796
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10770
|2005.09.07 08:29
|sell
|2797
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10771
|2005.09.07 08:29
|modify
|2797
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10772
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2797
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10773
|2005.09.07 08:29
|sell
|2798
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
�
|10774
|2005.09.07 08:29
|modify
|2798
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|10775
|2005.09.07 08:29
|s/l
|2798
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
�
|10776
|2005.09.07 08:29
|sell
|2799
|1.00
|1.2499
|1.2549
|1.2419
|10777
|2005.09.07 08:32
|modify
|2799
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
�
|10778
|2005.09.07 08:47
|s/l
|2799
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2419
|0.00
|203950.00
|10779
|2005.09.07 08:47
|sell
|2800
|1.00
|1.2497
|1.2547
|1.2417
�
|10780
|2005.09.07 09:00
|modify
|2800
|1.00
|1.2497
|1.2496
|1.2417
|10781
|2005.09.07 09:00
|modify
|2800
|1.00
|1.2497
|1.2495
|1.2417
�
|10782
|2005.09.07 09:02
|modify
|2800
|1.00
|1.2497
|1.2494
|1.2417
|10783
|2005.09.07 09:10
|modify
|2800
|1.00
|1.2497
|1.2493
|1.2417
�
|10784
|2005.09.07 09:17
|s/l
|2800
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2417
|40.00
|203990.00
|10785
|2005.09.07 09:20
|buy
|2801
|1.00
|1.2490
|1.2440
|1.2590
�
|10786
|2005.09.07 13:07
|s/l
|2801
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2590
|-500.00
|203490.00
|10787
|2005.09.07 13:07
|buy
|2802
|1.00
|1.2441
|1.2391
|1.2541
�
|10788
|2005.09.07 14:29
|modify
|2802
|1.00
|1.2441
|1.2442
|1.2541
|10789
|2005.09.07 14:29
|s/l
|2802
|1.00
|1.2442
|1.2442
|1.2541
|10.00
|203500.00
�
|10790
|2005.09.07 14:29
|buy
|2803
|1.00
|1.2444
|1.2394
|1.2544
|10791
|2005.09.07 16:00
|modify
|2803
|1.00
|1.2444
|1.2446
|1.2544
�
|10792
|2005.09.07 16:00
|modify
|2803
|1.00
|1.2444
|1.2447
|1.2544
|10793
|2005.09.07 16:00
|s/l
|2803
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2544
|30.00
|203530.00
�
|10794
|2005.09.07 16:00
|buy
|2804
|1.00
|1.2448
|1.2398
|1.2548
|10795
|2005.09.07 16:02
|modify
|2804
|1.00
|1.2448
|1.2449
|1.2548
�
|10796
|2005.09.07 16:12
|s/l
|2804
|1.00
|1.2449
|1.2449
|1.2548
|10.00
|203540.00
|10797
|2005.09.07 16:12
|buy
|2805
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10798
|2005.09.07 16:12
|modify
|2805
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10799
|2005.09.07 16:12
|modify
|2805
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10800
|2005.09.07 16:12
|s/l
|2805
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203550.00
|10801
|2005.09.07 16:12
|buy
|2806
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10802
|2005.09.07 16:12
|modify
|2806
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10803
|2005.09.07 16:12
|modify
|2806
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10804
|2005.09.07 16:12
|s/l
|2806
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203560.00
|10805
|2005.09.07 16:12
|buy
|2807
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10806
|2005.09.07 16:12
|modify
|2807
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10807
|2005.09.07 16:12
|modify
|2807
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10808
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2807
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203570.00
|10809
|2005.09.07 16:13
|buy
|2808
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10810
|2005.09.07 16:13
|modify
|2808
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10811
|2005.09.07 16:13
|modify
|2808
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10812
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2808
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203580.00
|10813
|2005.09.07 16:13
|buy
|2809
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10814
|2005.09.07 16:13
|modify
|2809
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10815
|2005.09.07 16:13
|modify
|2809
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10816
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2809
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203590.00
|10817
|2005.09.07 16:13
|buy
|2810
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10818
|2005.09.07 16:13
|modify
|2810
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10819
|2005.09.07 16:13
|modify
|2810
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10820
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2810
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203600.00
|10821
|2005.09.07 16:13
|buy
|2811
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10822
|2005.09.07 16:13
|modify
|2811
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10823
|2005.09.07 16:13
|modify
|2811
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10824
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2811
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203610.00
|10825
|2005.09.07 16:13
|buy
|2812
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10826
|2005.09.07 16:13
|modify
|2812
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10827
|2005.09.07 16:13
|modify
|2812
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10828
|2005.09.07 16:13
|s/l
|2812
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203620.00
|10829
|2005.09.07 16:13
|buy
|2813
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10830
|2005.09.07 16:13
|modify
|2813
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10831
|2005.09.07 16:13
|modify
|2813
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10832
|2005.09.07 16:14
|s/l
|2813
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203630.00
|10833
|2005.09.07 16:14
|buy
|2814
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10834
|2005.09.07 16:14
|modify
|2814
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10835
|2005.09.07 16:14
|modify
|2814
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10836
|2005.09.07 16:14
|s/l
|2814
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203640.00
|10837
|2005.09.07 16:14
|buy
|2815
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10838
|2005.09.07 16:14
|modify
|2815
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10839
|2005.09.07 16:14
|modify
|2815
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10840
|2005.09.07 16:14
|s/l
|2815
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203650.00
|10841
|2005.09.07 16:14
|buy
|2816
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10842
|2005.09.07 16:14
|modify
|2816
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2546
|10843
|2005.09.07 16:14
|modify
|2816
|1.00
|1.2446
|1.2447
|1.2546
�
|10844
|2005.09.07 16:15
|s/l
|2816
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2546
|10.00
|203660.00
|10845
|2005.09.07 16:15
|buy
|2817
|1.00
|1.2446
|1.2396
|1.2546
�
|10846
|2005.09.08 14:37
|s/l
|2817
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2546
|-500.00
|203160.00
|10847
|2005.09.08 14:37
|buy
|2818
|1.00
|1.2393
|1.2343
|1.2493
�
|10848
|2005.09.08 14:47
|modify
|2818
|1.00
|1.2393
|1.2398
|1.2493
|10849
|2005.09.08 15:05
|s/l
|2818
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2493
|50.00
|203210.00
�
|10850
|2005.09.08 15:05
|buy
|2819
|1.00
|1.2394
|1.2344
|1.2494
|10851
|2005.09.08 15:07
|modify
|2819
|1.00
|1.2394
|1.2397
|1.2494
�
|10852
|2005.09.08 15:07
|s/l
|2819
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2494
|30.00
|203240.00
|10853
|2005.09.08 15:07
|buy
|2820
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10854
|2005.09.08 15:07
|modify
|2820
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10855
|2005.09.08 15:07
|s/l
|2820
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203290.00
�
|10856
|2005.09.08 15:07
|buy
|2821
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10857
|2005.09.08 15:07
|modify
|2821
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10858
|2005.09.08 15:07
|s/l
|2821
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203340.00
|10859
|2005.09.08 15:07
|buy
|2822
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10860
|2005.09.08 15:08
|modify
|2822
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10861
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2822
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203390.00
�
|10862
|2005.09.08 15:08
|buy
|2823
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10863
|2005.09.08 15:08
|modify
|2823
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10864
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2823
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203440.00
|10865
|2005.09.08 15:08
|buy
|2824
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10866
|2005.09.08 15:08
|modify
|2824
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10867
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2824
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203490.00
�
|10868
|2005.09.08 15:08
|buy
|2825
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10869
|2005.09.08 15:08
|modify
|2825
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10870
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2825
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203540.00
|10871
|2005.09.08 15:08
|buy
|2826
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10872
|2005.09.08 15:08
|modify
|2826
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10873
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2826
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203590.00
�
|10874
|2005.09.08 15:08
|buy
|2827
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10875
|2005.09.08 15:08
|modify
|2827
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10876
|2005.09.08 15:08
|s/l
|2827
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203640.00
|10877
|2005.09.08 15:08
|buy
|2828
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10878
|2005.09.08 15:09
|modify
|2828
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10879
|2005.09.08 15:09
|s/l
|2828
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203690.00
�
|10880
|2005.09.08 15:09
|buy
|2829
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10881
|2005.09.08 15:09
|modify
|2829
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10882
|2005.09.08 15:09
|s/l
|2829
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203740.00
|10883
|2005.09.08 15:09
|buy
|2830
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
�
|10884
|2005.09.08 15:09
|modify
|2830
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
|10885
|2005.09.08 15:09
|s/l
|2830
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2492
|50.00
|203790.00
�
|10886
|2005.09.08 15:09
|buy
|2831
|1.00
|1.2392
|1.2342
|1.2492
|10887
|2005.09.08 15:15
|modify
|2831
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2492
�
|10888
|2005.09.08 15:15
|modify
|2831
|1.00
|1.2392
|1.2398
|1.2492
|10889
|2005.09.08 15:22
|s/l
|2831
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2492
|60.00
|203850.00
�
|10890
|2005.09.08 15:22
|buy
|2832
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10891
|2005.09.08 15:22
|modify
|2832
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10892
|2005.09.08 15:22
|s/l
|2832
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203870.00
|10893
|2005.09.08 15:22
|buy
|2833
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10894
|2005.09.08 15:22
|modify
|2833
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10895
|2005.09.08 15:22
|s/l
|2833
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203890.00
�
|10896
|2005.09.08 15:22
|buy
|2834
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10897
|2005.09.08 15:23
|modify
|2834
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10898
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2834
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203910.00
|10899
|2005.09.08 15:23
|buy
|2835
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10900
|2005.09.08 15:23
|modify
|2835
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10901
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2835
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203930.00
�
|10902
|2005.09.08 15:23
|buy
|2836
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10903
|2005.09.08 15:23
|modify
|2836
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10904
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2836
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203950.00
|10905
|2005.09.08 15:23
|buy
|2837
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10906
|2005.09.08 15:23
|modify
|2837
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10907
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2837
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203970.00
�
|10908
|2005.09.08 15:23
|buy
|2838
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10909
|2005.09.08 15:23
|modify
|2838
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10910
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2838
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|203990.00
|10911
|2005.09.08 15:23
|buy
|2839
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10912
|2005.09.08 15:23
|modify
|2839
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10913
|2005.09.08 15:23
|s/l
|2839
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|204010.00
�
|10914
|2005.09.08 15:23
|buy
|2840
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10915
|2005.09.08 15:24
|modify
|2840
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10916
|2005.09.08 15:24
|s/l
|2840
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|204030.00
|10917
|2005.09.08 15:24
|buy
|2841
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10918
|2005.09.08 15:24
|modify
|2841
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10919
|2005.09.08 15:24
|s/l
|2841
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|204050.00
�
|10920
|2005.09.08 15:24
|buy
|2842
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
|10921
|2005.09.08 15:24
|modify
|2842
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
�
|10922
|2005.09.08 15:24
|s/l
|2842
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2496
|20.00
|204070.00
|10923
|2005.09.08 15:24
|buy
|2843
|1.00
|1.2396
|1.2346
|1.2496
�
|10924
|2005.09.09 02:02
|modify
|2843
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2496
|10925
|2005.09.09 02:02
|modify
|2843
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2496
�
|10926
|2005.09.09 02:12
|modify
|2843
|1.00
|1.2396
|1.2404
|1.2496
|10927
|2005.09.09 02:12
|s/l
|2843
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2496
|80.00
|204150.00
�
|10928
|2005.09.09 02:12
|sell
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2454
|1.2324
|10929
|2005.09.09 11:15
|modify
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2404
|1.2324
�
|10930
|2005.09.09 11:20
|modify
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2402
|1.2324
|10931
|2005.09.09 11:20
|modify
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2401
|1.2324
�
|10932
|2005.09.09 11:20
|modify
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2400
|1.2324
|10933
|2005.09.09 11:22
|modify
|2844
|1.00
|1.2404
|1.2399
|1.2324
�
|10934
|2005.09.09 11:29
|s/l
|2844
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2324
|50.00
|204200.00
|10935
|2005.09.09 11:29
|buy
|2845
|1.00
|1.2399
|1.2349
|1.2499
�
|10936
|2005.09.09 12:00
|modify
|2845
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2499
|10937
|2005.09.09 12:00
|modify
|2845
|1.00
|1.2399
|1.2400
|1.2499
�
|10938
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2845
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2499
|10.00
|204210.00
|10939
|2005.09.09 12:00
|buy
|2846
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10940
|2005.09.09 12:00
|modify
|2846
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10941
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2846
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10942
|2005.09.09 12:00
|buy
|2847
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10943
|2005.09.09 12:00
|modify
|2847
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10944
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2847
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10945
|2005.09.09 12:00
|buy
|2848
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10946
|2005.09.09 12:00
|modify
|2848
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10947
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2848
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10948
|2005.09.09 12:00
|buy
|2849
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10949
|2005.09.09 12:00
|modify
|2849
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10950
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2849
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10951
|2005.09.09 12:00
|buy
|2850
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10952
|2005.09.09 12:00
|modify
|2850
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10953
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2850
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10954
|2005.09.09 12:00
|buy
|2851
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10955
|2005.09.09 12:00
|modify
|2851
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10956
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2851
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10957
|2005.09.09 12:00
|buy
|2852
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10958
|2005.09.09 12:00
|modify
|2852
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10959
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2852
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10960
|2005.09.09 12:00
|buy
|2853
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10961
|2005.09.09 12:00
|modify
|2853
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10962
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2853
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10963
|2005.09.09 12:00
|buy
|2854
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10964
|2005.09.09 12:00
|modify
|2854
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10965
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2854
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10966
|2005.09.09 12:00
|buy
|2855
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10967
|2005.09.09 12:00
|modify
|2855
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10968
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2855
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10969
|2005.09.09 12:00
|buy
|2856
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10970
|2005.09.09 12:00
|modify
|2856
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10971
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2856
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10972
|2005.09.09 12:00
|buy
|2857
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10973
|2005.09.09 12:00
|modify
|2857
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10974
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2857
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10975
|2005.09.09 12:00
|buy
|2858
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10976
|2005.09.09 12:00
|modify
|2858
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10977
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2858
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10978
|2005.09.09 12:00
|buy
|2859
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10979
|2005.09.09 12:00
|modify
|2859
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10980
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2859
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10981
|2005.09.09 12:00
|buy
|2860
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10982
|2005.09.09 12:00
|modify
|2860
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10983
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2860
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10984
|2005.09.09 12:00
|buy
|2861
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10985
|2005.09.09 12:00
|modify
|2861
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10986
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2861
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10987
|2005.09.09 12:00
|buy
|2862
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10988
|2005.09.09 12:00
|modify
|2862
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10989
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2862
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10990
|2005.09.09 12:00
|buy
|2863
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10991
|2005.09.09 12:00
|modify
|2863
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10992
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2863
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10993
|2005.09.09 12:00
|buy
|2864
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|10994
|2005.09.09 12:00
|modify
|2864
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|10995
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2864
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|10996
|2005.09.09 12:00
|buy
|2865
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|10997
|2005.09.09 12:00
|modify
|2865
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|10998
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2865
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|10999
|2005.09.09 12:00
|buy
|2866
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|11000
|2005.09.09 12:00
|modify
|2866
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|11001
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2866
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|11002
|2005.09.09 12:00
|buy
|2867
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|11003
|2005.09.09 12:00
|modify
|2867
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|11004
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2867
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
|11005
|2005.09.09 12:00
|buy
|2868
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
�
|11006
|2005.09.09 12:00
|modify
|2868
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|11007
|2005.09.09 12:00
|s/l
|2868
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
|0.00
|204210.00
�
|11008
|2005.09.09 12:00
|buy
|2869
|1.00
|1.2400
|1.2350
|1.2500
|11009
|2005.09.09 12:02
|modify
|2869
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2500
�
|11010
|2005.09.09 12:02
|modify
|2869
|1.00
|1.2400
|1.2401
|1.2500
|11011
|2005.09.09 12:15
|s/l
|2869
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2500
|10.00
|204220.00
�
|11012
|2005.09.09 12:15
|buy
|2870
|1.00
|1.2401
|1.2351
|1.2501
|11013
|2005.09.09 12:29
|modify
|2870
|1.00
|1.2401
|1.2418
|1.2501
�
|11014
|2005.09.09 12:29
|s/l
|2870
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2501
|170.00
|204390.00
|11015
|2005.09.09 12:29
|sell
|2871
|1.00
|1.2418
|1.2468
|1.2338
�
|11016
|2005.09.09 13:37
|modify
|2871
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2338
|11017
|2005.09.09 13:42
|modify
|2871
|1.00
|1.2418
|1.2417
|1.2338
�
|11018
|2005.09.09 13:42
|modify
|2871
|1.00
|1.2418
|1.2416
|1.2338
|11019
|2005.09.09 13:52
|s/l
|2871
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2338
|20.00
|204410.00
�
|11020
|2005.09.09 13:52
|sell
|2872
|1.00
|1.2415
|1.2465
|1.2335
|11021
|2005.09.09 14:10
|modify
|2872
|1.00
|1.2415
|1.2411
|1.2335
�
|11022
|2005.09.09 14:10
|modify
|2872
|1.00
|1.2415
|1.2409
|1.2335
|11023
|2005.09.09 14:17
|s/l
|2872
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2335
|60.00
|204470.00
�
|11024
|2005.09.09 14:17
|sell
|2873
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11025
|2005.09.09 14:17
|modify
|2873
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11026
|2005.09.09 14:17
|s/l
|2873
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204510.00
|11027
|2005.09.09 14:17
|sell
|2874
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11028
|2005.09.09 14:17
|modify
|2874
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|11029
|2005.09.09 14:17
|s/l
|2874
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204550.00
�
|11030
|2005.09.09 14:17
|sell
|2875
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11031
|2005.09.09 14:18
|modify
|2875
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11032
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2875
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204590.00
|11033
|2005.09.09 14:18
|sell
|2876
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11034
|2005.09.09 14:18
|modify
|2876
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|11035
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2876
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204630.00
�
|11036
|2005.09.09 14:18
|sell
|2877
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11037
|2005.09.09 14:18
|modify
|2877
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11038
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2877
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204670.00
|11039
|2005.09.09 14:18
|sell
|2878
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11040
|2005.09.09 14:18
|modify
|2878
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|11041
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2878
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204710.00
�
|11042
|2005.09.09 14:18
|sell
|2879
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11043
|2005.09.09 14:18
|modify
|2879
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11044
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2879
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204750.00
|11045
|2005.09.09 14:18
|sell
|2880
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11046
|2005.09.09 14:18
|modify
|2880
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|11047
|2005.09.09 14:18
|s/l
|2880
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204790.00
�
|11048
|2005.09.09 14:18
|sell
|2881
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11049
|2005.09.09 14:19
|modify
|2881
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11050
|2005.09.09 14:19
|s/l
|2881
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204830.00
|11051
|2005.09.09 14:19
|sell
|2882
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11052
|2005.09.09 14:19
|modify
|2882
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
|11053
|2005.09.09 14:19
|s/l
|2882
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204870.00
�
|11054
|2005.09.09 14:19
|sell
|2883
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
|11055
|2005.09.09 14:19
|modify
|2883
|1.00
|1.2414
|1.2410
|1.2334
�
|11056
|2005.09.09 14:19
|s/l
|2883
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2334
|40.00
|204910.00
|11057
|2005.09.09 14:19
|sell
|2884
|1.00
|1.2414
|1.2464
|1.2334
�
|11058
|2005.09.11 23:00
|modify
|2884
|1.00
|1.2414
|1.2413
|1.2334
|11059
|2005.09.11 23:15
|modify
|2884
|1.00
|1.2414
|1.2412
|1.2334
�
|11060
|2005.09.11 23:32
|s/l
|2884
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2334
|20.00
|204930.00
|11061
|2005.09.11 23:32
|sell
|2885
|1.00
|1.2413
|1.2463
|1.2333
�
|11062
|2005.09.11 23:42
|modify
|2885
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2333
|11063
|2005.09.11 23:52
|modify
|2885
|1.00
|1.2413
|1.2412
|1.2333
�
|11064
|2005.09.11 23:55
|s/l
|2885
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2333
|10.00
|204940.00
|11065
|2005.09.11 23:55
|buy
|2886
|1.00
|1.2414
|1.2364
|1.2514
�
|11066
|2005.09.12 02:12
|s/l
|2886
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2514
|-500.00
|204440.00
|11067
|2005.09.12 02:12
|buy
|2887
|1.00
|1.2366
|1.2316
|1.2466
�
|11068
|2005.09.12 02:15
|modify
|2887
|1.00
|1.2366
|1.2376
|1.2466
|11069
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2887
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2466
|100.00
|204540.00
�
|11070
|2005.09.12 02:15
|buy
|2888
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11071
|2005.09.12 02:15
|modify
|2888
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11072
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2888
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204550.00
|11073
|2005.09.12 02:15
|buy
|2889
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11074
|2005.09.12 02:15
|modify
|2889
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11075
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2889
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204560.00
�
|11076
|2005.09.12 02:15
|buy
|2890
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11077
|2005.09.12 02:15
|modify
|2890
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11078
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2890
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204570.00
|11079
|2005.09.12 02:15
|buy
|2891
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11080
|2005.09.12 02:15
|modify
|2891
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11081
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2891
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204580.00
�
|11082
|2005.09.12 02:15
|buy
|2892
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11083
|2005.09.12 02:15
|modify
|2892
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11084
|2005.09.12 02:15
|s/l
|2892
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204590.00
|11085
|2005.09.12 02:15
|buy
|2893
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11086
|2005.09.12 02:16
|modify
|2893
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11087
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2893
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204600.00
�
|11088
|2005.09.12 02:16
|buy
|2894
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11089
|2005.09.12 02:16
|modify
|2894
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11090
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2894
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204610.00
|11091
|2005.09.12 02:16
|buy
|2895
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11092
|2005.09.12 02:16
|modify
|2895
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11093
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2895
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204620.00
�
|11094
|2005.09.12 02:16
|buy
|2896
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11095
|2005.09.12 02:16
|modify
|2896
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11096
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2896
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204630.00
|11097
|2005.09.12 02:16
|buy
|2897
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11098
|2005.09.12 02:16
|modify
|2897
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11099
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2897
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204640.00
�
|11100
|2005.09.12 02:16
|buy
|2898
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
|11101
|2005.09.12 02:16
|modify
|2898
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
�
|11102
|2005.09.12 02:16
|s/l
|2898
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204650.00
|11103
|2005.09.12 02:16
|buy
|2899
|1.00
|1.2375
|1.2325
|1.2475
�
|11104
|2005.09.12 02:17
|modify
|2899
|1.00
|1.2375
|1.2376
|1.2475
|11105
|2005.09.12 02:17
|s/l
|2899
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2475
|10.00
|204660.00
�
|11106
|2005.09.12 02:17
|buy
|2900
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11107
|2005.09.12 02:17
|modify
|2900
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11108
|2005.09.12 02:17
|s/l
|2900
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204690.00
|11109
|2005.09.12 02:17
|buy
|2901
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11110
|2005.09.12 02:17
|modify
|2901
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11111
|2005.09.12 02:17
|s/l
|2901
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204720.00
�
|11112
|2005.09.12 02:17
|buy
|2902
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11113
|2005.09.12 02:18
|modify
|2902
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11114
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2902
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204750.00
|11115
|2005.09.12 02:18
|buy
|2903
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11116
|2005.09.12 02:18
|modify
|2903
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11117
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2903
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204780.00
�
|11118
|2005.09.12 02:18
|buy
|2904
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11119
|2005.09.12 02:18
|modify
|2904
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11120
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2904
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204810.00
|11121
|2005.09.12 02:18
|buy
|2905
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11122
|2005.09.12 02:18
|modify
|2905
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11123
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2905
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204840.00
�
|11124
|2005.09.12 02:18
|buy
|2906
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11125
|2005.09.12 02:18
|modify
|2906
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11126
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2906
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204870.00
|11127
|2005.09.12 02:18
|buy
|2907
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11128
|2005.09.12 02:18
|modify
|2907
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11129
|2005.09.12 02:18
|s/l
|2907
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204900.00
�
|11130
|2005.09.12 02:18
|buy
|2908
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11131
|2005.09.12 02:19
|modify
|2908
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11132
|2005.09.12 02:19
|s/l
|2908
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204930.00
|11133
|2005.09.12 02:19
|buy
|2909
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11134
|2005.09.12 02:19
|modify
|2909
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11135
|2005.09.12 02:19
|s/l
|2909
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204960.00
�
|11136
|2005.09.12 02:19
|buy
|2910
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
|11137
|2005.09.12 02:19
|modify
|2910
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
�
|11138
|2005.09.12 02:19
|s/l
|2910
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|204990.00
|11139
|2005.09.12 02:19
|buy
|2911
|1.00
|1.2373
|1.2323
|1.2473
�
|11140
|2005.09.12 02:19
|modify
|2911
|1.00
|1.2373
|1.2376
|1.2473
|11141
|2005.09.12 02:25
|s/l
|2911
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2473
|30.00
|205020.00
�
|11142
|2005.09.12 02:25
|buy
|2912
|1.00
|1.2363
|1.2313
|1.2463
|11143
|2005.09.12 03:22
|s/l
|2912
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2463
|-500.00
|204520.00
�
|11144
|2005.09.12 03:22
|buy
|2913
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11145
|2005.09.12 03:25
|modify
|2913
|1.00
|1.2309
|1.2311
|1.2409
�
|11146
|2005.09.12 03:25
|modify
|2913
|1.00
|1.2309
|1.2317
|1.2409
|11147
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2913
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2409
|80.00
|204600.00
�
|11148
|2005.09.12 03:25
|buy
|2914
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11149
|2005.09.12 03:25
|modify
|2914
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11150
|2005.09.12 03:25
|modify
|2914
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11151
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2914
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|204690.00
�
|11152
|2005.09.12 03:25
|buy
|2915
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11153
|2005.09.12 03:25
|modify
|2915
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11154
|2005.09.12 03:25
|modify
|2915
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11155
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2915
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|204780.00
�
|11156
|2005.09.12 03:25
|buy
|2916
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11157
|2005.09.12 03:25
|modify
|2916
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11158
|2005.09.12 03:25
|modify
|2916
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11159
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2916
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|204870.00
�
|11160
|2005.09.12 03:25
|buy
|2917
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11161
|2005.09.12 03:25
|modify
|2917
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11162
|2005.09.12 03:25
|modify
|2917
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11163
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2917
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|204960.00
�
|11164
|2005.09.12 03:25
|buy
|2918
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11165
|2005.09.12 03:25
|modify
|2918
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11166
|2005.09.12 03:25
|modify
|2918
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11167
|2005.09.12 03:25
|s/l
|2918
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205050.00
�
|11168
|2005.09.12 03:25
|buy
|2919
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11169
|2005.09.12 03:25
|modify
|2919
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11170
|2005.09.12 03:25
|modify
|2919
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11171
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2919
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205140.00
�
|11172
|2005.09.12 03:26
|buy
|2920
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11173
|2005.09.12 03:26
|modify
|2920
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11174
|2005.09.12 03:26
|modify
|2920
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11175
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2920
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205230.00
�
|11176
|2005.09.12 03:26
|buy
|2921
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11177
|2005.09.12 03:26
|modify
|2921
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11178
|2005.09.12 03:26
|modify
|2921
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11179
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2921
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205320.00
�
|11180
|2005.09.12 03:26
|buy
|2922
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11181
|2005.09.12 03:26
|modify
|2922
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11182
|2005.09.12 03:26
|modify
|2922
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11183
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2922
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205410.00
�
|11184
|2005.09.12 03:26
|buy
|2923
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11185
|2005.09.12 03:26
|modify
|2923
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11186
|2005.09.12 03:26
|modify
|2923
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11187
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2923
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205500.00
�
|11188
|2005.09.12 03:26
|buy
|2924
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11189
|2005.09.12 03:26
|modify
|2924
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11190
|2005.09.12 03:26
|modify
|2924
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11191
|2005.09.12 03:26
|s/l
|2924
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2409
|90.00
|205590.00
�
|11192
|2005.09.12 03:26
|buy
|2925
|1.00
|1.2309
|1.2259
|1.2409
|11193
|2005.09.12 03:26
|modify
|2925
|1.00
|1.2309
|1.2315
|1.2409
�
|11194
|2005.09.12 03:26
|modify
|2925
|1.00
|1.2309
|1.2318
|1.2409
|11195
|2005.09.12 03:29
|modify
|2925
|1.00
|1.2309
|1.2324
|1.2409
�
|11196
|2005.09.12 03:52
|s/l
|2925
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2409
|150.00
|205740.00
|11197
|2005.09.12 03:52
|buy
|2926
|1.00
|1.2326
|1.2276
|1.2426
�
|11198
|2005.09.12 05:29
|modify
|2926
|1.00
|1.2326
|1.2329
|1.2426
|11199
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2926
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2426
|30.00
|205770.00
�
|11200
|2005.09.12 05:29
|buy
|2927
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11201
|2005.09.12 05:29
|modify
|2927
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11202
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2927
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|205810.00
|11203
|2005.09.12 05:29
|buy
|2928
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11204
|2005.09.12 05:29
|modify
|2928
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11205
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2928
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|205850.00
�
|11206
|2005.09.12 05:29
|buy
|2929
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11207
|2005.09.12 05:29
|modify
|2929
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11208
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2929
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|205890.00
|11209
|2005.09.12 05:29
|buy
|2930
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11210
|2005.09.12 05:29
|modify
|2930
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11211
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2930
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|205930.00
�
|11212
|2005.09.12 05:29
|buy
|2931
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11213
|2005.09.12 05:29
|modify
|2931
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11214
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2931
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|205970.00
|11215
|2005.09.12 05:29
|buy
|2932
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11216
|2005.09.12 05:29
|modify
|2932
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11217
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2932
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206010.00
�
|11218
|2005.09.12 05:29
|buy
|2933
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11219
|2005.09.12 05:29
|modify
|2933
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11220
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2933
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206050.00
|11221
|2005.09.12 05:29
|buy
|2934
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11222
|2005.09.12 05:29
|modify
|2934
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11223
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2934
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206090.00
�
|11224
|2005.09.12 05:29
|buy
|2935
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11225
|2005.09.12 05:29
|modify
|2935
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11226
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2935
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206130.00
|11227
|2005.09.12 05:29
|buy
|2936
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11228
|2005.09.12 05:29
|modify
|2936
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11229
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2936
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206170.00
�
|11230
|2005.09.12 05:29
|buy
|2937
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11231
|2005.09.12 05:29
|modify
|2937
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11232
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2937
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206210.00
|11233
|2005.09.12 05:29
|buy
|2938
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11234
|2005.09.12 05:29
|modify
|2938
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11235
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2938
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206250.00
�
|11236
|2005.09.12 05:29
|buy
|2939
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11237
|2005.09.12 05:29
|modify
|2939
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11238
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2939
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206290.00
|11239
|2005.09.12 05:29
|buy
|2940
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11240
|2005.09.12 05:29
|modify
|2940
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11241
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2940
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206330.00
�
|11242
|2005.09.12 05:29
|buy
|2941
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11243
|2005.09.12 05:29
|modify
|2941
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11244
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2941
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206370.00
|11245
|2005.09.12 05:29
|buy
|2942
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11246
|2005.09.12 05:29
|modify
|2942
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11247
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2942
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206410.00
�
|11248
|2005.09.12 05:29
|buy
|2943
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11249
|2005.09.12 05:29
|modify
|2943
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11250
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2943
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206450.00
|11251
|2005.09.12 05:29
|buy
|2944
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11252
|2005.09.12 05:29
|modify
|2944
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11253
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2944
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206490.00
�
|11254
|2005.09.12 05:29
|buy
|2945
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11255
|2005.09.12 05:29
|modify
|2945
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11256
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2945
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206530.00
|11257
|2005.09.12 05:29
|buy
|2946
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11258
|2005.09.12 05:29
|modify
|2946
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11259
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2946
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206570.00
�
|11260
|2005.09.12 05:29
|buy
|2947
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11261
|2005.09.12 05:29
|modify
|2947
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11262
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2947
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206610.00
|11263
|2005.09.12 05:29
|buy
|2948
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11264
|2005.09.12 05:29
|modify
|2948
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11265
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2948
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206650.00
�
|11266
|2005.09.12 05:29
|buy
|2949
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
|11267
|2005.09.12 05:29
|modify
|2949
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
�
|11268
|2005.09.12 05:29
|s/l
|2949
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206690.00
|11269
|2005.09.12 05:29
|buy
|2950
|1.00
|1.2325
|1.2275
|1.2425
�
|11270
|2005.09.12 05:37
|modify
|2950
|1.00
|1.2325
|1.2329
|1.2425
|11271
|2005.09.12 05:42
|s/l
|2950
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2425
|40.00
|206730.00
�
|11272
|2005.09.12 05:42
|buy
|2951
|1.00
|1.2330
|1.2280
|1.2430
|11273
|2005.09.12 06:00
|modify
|2951
|1.00
|1.2330
|1.2334
|1.2430
�
|11274
|2005.09.12 06:35
|s/l
|2951
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2430
|40.00
|206770.00
|11275
|2005.09.12 06:35
|buy
|2952
|1.00
|1.2336
|1.2286
|1.2436
�
|11276
|2005.09.12 12:47
|s/l
|2952
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2436
|-500.00
|206270.00
|11277
|2005.09.12 12:47
|buy
|2953
|1.00
|1.2283
|1.2233
|1.2383
�
|11278
|2005.09.12 12:52
|modify
|2953
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2383
|11279
|2005.09.12 13:32
|modify
|2953
|1.00
|1.2283
|1.2284
|1.2383
�
|11280
|2005.09.12 13:52
|s/l
|2953
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2383
|10.00
|206280.00
|11281
|2005.09.12 13:52
|buy
|2954
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.2384
�
|11282
|2005.09.12 14:00
|modify
|2954
|1.00
|1.2284
|1.2287
|1.2384
|11283
|2005.09.12 14:10
|s/l
|2954
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2384
|30.00
|206310.00
�
|11284
|2005.09.12 14:10
|buy
|2955
|1.00
|1.2289
|1.2239
|1.2389
|11285
|2005.09.13 01:20
|modify
|2955
|1.00
|1.2289
|1.2290
|1.2389
�
|11286
|2005.09.13 01:20
|modify
|2955
|1.00
|1.2289
|1.2291
|1.2389
|11287
|2005.09.13 01:20
|s/l
|2955
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2389
|20.00
|206330.00
�
|11288
|2005.09.13 01:20
|sell
|2956
|1.00
|1.2288
|1.2338
|1.2208
|11289
|2005.09.13 09:52
|modify
|2956
|1.00
|1.2288
|1.2284
|1.2208
�
|11290
|2005.09.13 09:52
|modify
|2956
|1.00
|1.2288
|1.2278
|1.2208
|11291
|2005.09.13 09:52
|s/l
|2956
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2208
|100.00
|206430.00
�
|11292
|2005.09.13 09:52
|buy
|2957
|1.00
|1.2280
|1.2230
|1.2380
|11293
|2005.09.13 12:32
|modify
|2957
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2380
�
|11294
|2005.09.13 12:32
|modify
|2957
|1.00
|1.2280
|1.2284
|1.2380
|11295
|2005.09.13 12:37
|s/l
|2957
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2380
|40.00
|206470.00
�
|11296
|2005.09.13 12:37
|sell
|2958
|1.00
|1.2284
|1.2334
|1.2204
|11297
|2005.09.13 12:42
|modify
|2958
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
�
|11298
|2005.09.13 12:42
|s/l
|2958
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2204
|0.00
|206470.00
|11299
|2005.09.13 12:42
|buy
|2959
|1.00
|1.2284
|1.2234
|1.2384
�
|11300
|2005.09.14 01:20
|modify
|2959
|1.00
|1.2284
|1.2285
|1.2384
|11301
|2005.09.14 01:20
|modify
|2959
|1.00
|1.2284
|1.2286
|1.2384
�
|11302
|2005.09.14 01:20
|modify
|2959
|1.00
|1.2284
|1.2288
|1.2384
|11303
|2005.09.14 03:17
|modify
|2959
|1.00
|1.2284
|1.2290
|1.2384
�
|11304
|2005.09.14 05:00
|s/l
|2959
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2384
|60.00
|206530.00
|11305
|2005.09.14 05:00
|sell
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.2212
�
|11306
|2005.09.14 06:52
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2289
|1.2212
|11307
|2005.09.14 07:02
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2288
|1.2212
�
|11308
|2005.09.14 07:15
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2212
|11309
|2005.09.14 07:20
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2286
|1.2212
�
|11310
|2005.09.14 07:20
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2285
|1.2212
|11311
|2005.09.14 07:20
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2284
|1.2212
�
|11312
|2005.09.14 07:20
|modify
|2960
|1.00
|1.2292
|1.2281
|1.2212
|11313
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2960
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2212
|110.00
|206640.00
�
|11314
|2005.09.14 07:35
|sell
|2961
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11315
|2005.09.14 07:35
|modify
|2961
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11316
|2005.09.14 07:35
|modify
|2961
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11317
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2961
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|206740.00
�
|11318
|2005.09.14 07:35
|sell
|2962
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11319
|2005.09.14 07:35
|modify
|2962
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11320
|2005.09.14 07:35
|modify
|2962
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11321
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2962
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|206840.00
�
|11322
|2005.09.14 07:35
|sell
|2963
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11323
|2005.09.14 07:35
|modify
|2963
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11324
|2005.09.14 07:35
|modify
|2963
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11325
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2963
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|206940.00
�
|11326
|2005.09.14 07:35
|sell
|2964
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11327
|2005.09.14 07:35
|modify
|2964
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11328
|2005.09.14 07:35
|modify
|2964
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11329
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2964
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207040.00
�
|11330
|2005.09.14 07:35
|sell
|2965
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11331
|2005.09.14 07:35
|modify
|2965
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11332
|2005.09.14 07:35
|modify
|2965
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11333
|2005.09.14 07:35
|s/l
|2965
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207140.00
�
|11334
|2005.09.14 07:35
|sell
|2966
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11335
|2005.09.14 07:35
|modify
|2966
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11336
|2005.09.14 07:35
|modify
|2966
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11337
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2966
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207240.00
�
|11338
|2005.09.14 07:36
|sell
|2967
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11339
|2005.09.14 07:36
|modify
|2967
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11340
|2005.09.14 07:36
|modify
|2967
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11341
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2967
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207340.00
�
|11342
|2005.09.14 07:36
|sell
|2968
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11343
|2005.09.14 07:36
|modify
|2968
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11344
|2005.09.14 07:36
|modify
|2968
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11345
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2968
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207440.00
�
|11346
|2005.09.14 07:36
|sell
|2969
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11347
|2005.09.14 07:36
|modify
|2969
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11348
|2005.09.14 07:36
|modify
|2969
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11349
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2969
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207540.00
�
|11350
|2005.09.14 07:36
|sell
|2970
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11351
|2005.09.14 07:36
|modify
|2970
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11352
|2005.09.14 07:36
|modify
|2970
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11353
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2970
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207640.00
�
|11354
|2005.09.14 07:36
|sell
|2971
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11355
|2005.09.14 07:36
|modify
|2971
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11356
|2005.09.14 07:36
|modify
|2971
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11357
|2005.09.14 07:36
|s/l
|2971
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207740.00
�
|11358
|2005.09.14 07:36
|sell
|2972
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11359
|2005.09.14 07:36
|modify
|2972
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11360
|2005.09.14 07:36
|modify
|2972
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11361
|2005.09.14 07:37
|s/l
|2972
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207840.00
�
|11362
|2005.09.14 07:37
|sell
|2973
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11363
|2005.09.14 07:37
|modify
|2973
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11364
|2005.09.14 07:37
|modify
|2973
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11365
|2005.09.14 07:37
|s/l
|2973
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|207940.00
�
|11366
|2005.09.14 07:37
|sell
|2974
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11367
|2005.09.14 07:37
|modify
|2974
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11368
|2005.09.14 07:37
|modify
|2974
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11369
|2005.09.14 07:37
|s/l
|2974
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208040.00
�
|11370
|2005.09.14 07:37
|sell
|2975
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11371
|2005.09.14 07:37
|modify
|2975
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11372
|2005.09.14 07:37
|modify
|2975
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11373
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2975
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208140.00
�
|11374
|2005.09.14 07:38
|sell
|2976
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11375
|2005.09.14 07:38
|modify
|2976
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11376
|2005.09.14 07:38
|modify
|2976
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11377
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2976
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208240.00
�
|11378
|2005.09.14 07:38
|sell
|2977
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11379
|2005.09.14 07:38
|modify
|2977
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11380
|2005.09.14 07:38
|modify
|2977
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11381
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2977
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208340.00
�
|11382
|2005.09.14 07:38
|sell
|2978
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11383
|2005.09.14 07:38
|modify
|2978
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11384
|2005.09.14 07:38
|modify
|2978
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11385
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2978
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208440.00
�
|11386
|2005.09.14 07:38
|sell
|2979
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11387
|2005.09.14 07:38
|modify
|2979
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11388
|2005.09.14 07:38
|modify
|2979
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11389
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2979
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208540.00
�
|11390
|2005.09.14 07:38
|sell
|2980
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11391
|2005.09.14 07:38
|modify
|2980
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11392
|2005.09.14 07:38
|modify
|2980
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11393
|2005.09.14 07:38
|s/l
|2980
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208640.00
�
|11394
|2005.09.14 07:38
|sell
|2981
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11395
|2005.09.14 07:38
|modify
|2981
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11396
|2005.09.14 07:38
|modify
|2981
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11397
|2005.09.14 07:39
|s/l
|2981
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208740.00
�
|11398
|2005.09.14 07:39
|sell
|2982
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11399
|2005.09.14 07:39
|modify
|2982
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11400
|2005.09.14 07:39
|modify
|2982
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11401
|2005.09.14 07:39
|s/l
|2982
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208840.00
�
|11402
|2005.09.14 07:39
|sell
|2983
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11403
|2005.09.14 07:39
|modify
|2983
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11404
|2005.09.14 07:39
|modify
|2983
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11405
|2005.09.14 07:39
|s/l
|2983
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|208940.00
�
|11406
|2005.09.14 07:39
|sell
|2984
|1.00
|1.2298
|1.2348
|1.2218
|11407
|2005.09.14 07:39
|modify
|2984
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2218
�
|11408
|2005.09.14 07:54
|modify
|2984
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2218
|11409
|2005.09.14 07:55
|s/l
|2984
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2218
|100.00
|209040.00
�
|11410
|2005.09.14 07:55
|buy
|2985
|1.00
|1.2291
|1.2241
|1.2391
|11411
|2005.09.14 11:29
|modify
|2985
|1.00
|1.2291
|1.2299
|1.2391
�
|11412
|2005.09.14 11:29
|s/l
|2985
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2391
|80.00
|209120.00
|11413
|2005.09.14 11:29
|sell
|2986
|1.00
|1.2295
|1.2345
|1.2215
�
|11414
|2005.09.14 15:00
|modify
|2986
|1.00
|1.2295
|1.2291
|1.2215
|11415
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2986
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2215
|40.00
|209160.00
�
|11416
|2005.09.14 15:00
|sell
|2987
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11417
|2005.09.14 15:00
|modify
|2987
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11418
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2987
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|209310.00
|11419
|2005.09.14 15:00
|sell
|2988
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11420
|2005.09.14 15:00
|modify
|2988
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11421
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2988
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|209460.00
�
|11422
|2005.09.14 15:00
|sell
|2989
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11423
|2005.09.14 15:00
|modify
|2989
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11424
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2989
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|209610.00
|11425
|2005.09.14 15:00
|sell
|2990
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11426
|2005.09.14 15:00
|modify
|2990
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11427
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2990
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|209760.00
�
|11428
|2005.09.14 15:00
|sell
|2991
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11429
|2005.09.14 15:00
|modify
|2991
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11430
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2991
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|209910.00
|11431
|2005.09.14 15:00
|sell
|2992
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11432
|2005.09.14 15:00
|modify
|2992
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11433
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2992
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210060.00
�
|11434
|2005.09.14 15:00
|sell
|2993
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11435
|2005.09.14 15:00
|modify
|2993
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11436
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2993
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210210.00
|11437
|2005.09.14 15:00
|sell
|2994
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11438
|2005.09.14 15:00
|modify
|2994
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11439
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2994
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210360.00
�
|11440
|2005.09.14 15:00
|sell
|2995
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11441
|2005.09.14 15:00
|modify
|2995
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11442
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2995
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210510.00
|11443
|2005.09.14 15:00
|sell
|2996
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11444
|2005.09.14 15:00
|modify
|2996
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11445
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2996
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210660.00
�
|11446
|2005.09.14 15:00
|sell
|2997
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11447
|2005.09.14 15:00
|modify
|2997
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11448
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2997
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210810.00
|11449
|2005.09.14 15:00
|sell
|2998
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11450
|2005.09.14 15:00
|modify
|2998
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11451
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2998
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|210960.00
�
|11452
|2005.09.14 15:00
|sell
|2999
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11453
|2005.09.14 15:00
|modify
|2999
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11454
|2005.09.14 15:00
|s/l
|2999
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211110.00
|11455
|2005.09.14 15:00
|sell
|3000
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11456
|2005.09.14 15:00
|modify
|3000
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11457
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3000
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211260.00
�
|11458
|2005.09.14 15:00
|sell
|3001
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11459
|2005.09.14 15:00
|modify
|3001
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11460
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3001
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211410.00
|11461
|2005.09.14 15:00
|sell
|3002
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11462
|2005.09.14 15:00
|modify
|3002
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11463
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3002
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211560.00
�
|11464
|2005.09.14 15:00
|sell
|3003
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11465
|2005.09.14 15:00
|modify
|3003
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11466
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3003
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211710.00
|11467
|2005.09.14 15:00
|sell
|3004
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11468
|2005.09.14 15:00
|modify
|3004
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11469
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3004
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|211860.00
�
|11470
|2005.09.14 15:00
|sell
|3005
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11471
|2005.09.14 15:00
|modify
|3005
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11472
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3005
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212010.00
|11473
|2005.09.14 15:00
|sell
|3006
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11474
|2005.09.14 15:00
|modify
|3006
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11475
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3006
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212160.00
�
|11476
|2005.09.14 15:00
|sell
|3007
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11477
|2005.09.14 15:00
|modify
|3007
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11478
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3007
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212310.00
|11479
|2005.09.14 15:00
|sell
|3008
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11480
|2005.09.14 15:00
|modify
|3008
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11481
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3008
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212460.00
�
|11482
|2005.09.14 15:00
|sell
|3009
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11483
|2005.09.14 15:00
|modify
|3009
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11484
|2005.09.14 15:00
|s/l
|3009
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212610.00
|11485
|2005.09.14 15:00
|sell
|3010
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11486
|2005.09.14 15:02
|modify
|3010
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11487
|2005.09.14 15:02
|s/l
|3010
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212760.00
�
|11488
|2005.09.14 15:02
|sell
|3011
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11489
|2005.09.14 15:02
|modify
|3011
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11490
|2005.09.14 15:02
|s/l
|3011
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|212910.00
|11491
|2005.09.14 15:02
|sell
|3012
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11492
|2005.09.14 15:02
|modify
|3012
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11493
|2005.09.14 15:02
|s/l
|3012
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213060.00
�
|11494
|2005.09.14 15:02
|sell
|3013
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11495
|2005.09.14 15:03
|modify
|3013
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11496
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3013
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213210.00
|11497
|2005.09.14 15:03
|sell
|3014
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11498
|2005.09.14 15:03
|modify
|3014
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11499
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3014
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213360.00
�
|11500
|2005.09.14 15:03
|sell
|3015
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11501
|2005.09.14 15:03
|modify
|3015
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11502
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3015
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213510.00
|11503
|2005.09.14 15:03
|sell
|3016
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11504
|2005.09.14 15:03
|modify
|3016
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11505
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3016
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213660.00
�
|11506
|2005.09.14 15:03
|sell
|3017
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11507
|2005.09.14 15:03
|modify
|3017
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11508
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3017
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213810.00
|11509
|2005.09.14 15:03
|sell
|3018
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11510
|2005.09.14 15:03
|modify
|3018
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11511
|2005.09.14 15:03
|s/l
|3018
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|213960.00
�
|11512
|2005.09.14 15:03
|sell
|3019
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11513
|2005.09.14 15:04
|modify
|3019
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11514
|2005.09.14 15:04
|s/l
|3019
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|214110.00
|11515
|2005.09.14 15:04
|sell
|3020
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11516
|2005.09.14 15:04
|modify
|3020
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11517
|2005.09.14 15:04
|s/l
|3020
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|214260.00
�
|11518
|2005.09.14 15:04
|sell
|3021
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11519
|2005.09.14 15:04
|modify
|3021
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
�
|11520
|2005.09.14 15:04
|s/l
|3021
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|214410.00
|11521
|2005.09.14 15:04
|sell
|3022
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
�
|11522
|2005.09.14 15:04
|modify
|3022
|1.00
|1.2306
|1.2291
|1.2226
|11523
|2005.09.14 15:05
|s/l
|3022
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2226
|150.00
|214560.00
�
|11524
|2005.09.14 15:05
|sell
|3023
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2226
|11525
|2005.09.14 15:29
|modify
|3023
|1.00
|1.2306
|1.2295
|1.2226
�
|11526
|2005.09.14 15:29
|modify
|3023
|1.00
|1.2306
|1.2293
|1.2226
|11527
|2005.09.14 15:29
|s/l
|3023
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2226
|130.00
|214690.00
�
|11528
|2005.09.14 15:29
|buy
|3024
|1.00
|1.2294
|1.2244
|1.2394
|11529
|2005.09.15 01:22
|s/l
|3024
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2394
|-500.00
|214190.00
�
|11530
|2005.09.15 01:22
|buy
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2190
|1.2340
|11531
|2005.09.16 02:37
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2340
�
|11532
|2005.09.16 02:40
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2241
|1.2340
|11533
|2005.09.16 02:52
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2242
|1.2340
�
|11534
|2005.09.16 02:52
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2243
|1.2340
|11535
|2005.09.16 03:05
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2244
|1.2340
�
|11536
|2005.09.16 03:07
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2245
|1.2340
|11537
|2005.09.16 03:20
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2246
|1.2340
�
|11538
|2005.09.16 03:22
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2247
|1.2340
|11539
|2005.09.16 03:22
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2248
|1.2340
�
|11540
|2005.09.16 03:22
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2249
|1.2340
|11541
|2005.09.16 04:17
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2250
|1.2340
�
|11542
|2005.09.16 04:17
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2253
|1.2340
|11543
|2005.09.16 04:20
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2254
|1.2340
�
|11544
|2005.09.16 04:20
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2256
|1.2340
|11545
|2005.09.16 04:20
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2259
|1.2340
�
|11546
|2005.09.16 04:20
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2263
|1.2340
|11547
|2005.09.16 04:22
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2264
|1.2340
�
|11548
|2005.09.16 04:42
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2265
|1.2340
|11549
|2005.09.16 04:45
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2266
|1.2340
�
|11550
|2005.09.16 04:45
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2267
|1.2340
|11551
|2005.09.16 04:45
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2270
|1.2340
�
|11552
|2005.09.16 04:45
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2273
|1.2340
|11553
|2005.09.16 04:45
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2274
|1.2340
�
|11554
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2276
|1.2340
|11555
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2278
|1.2340
�
|11556
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2282
|1.2340
|11557
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2287
|1.2340
�
|11558
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2288
|1.2340
|11559
|2005.09.16 04:47
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2289
|1.2340
�
|11560
|2005.09.16 04:50
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2290
|1.2340
|11561
|2005.09.16 04:52
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2291
|1.2340
�
|11562
|2005.09.16 04:52
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2292
|1.2340
|11563
|2005.09.16 04:52
|modify
|3025
|1.00
|1.2240
|1.2293
|1.2340
�
|11564
|2005.09.16 05:02
|s/l
|3025
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2340
|530.00
|214720.00
|11565
|2005.09.16 05:02
|sell
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2342
|1.2212
�
|11566
|2005.09.16 07:29
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2290
|1.2212
|11567
|2005.09.16 08:00
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2283
|1.2212
�
|11568
|2005.09.16 08:29
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2280
|1.2212
|11569
|2005.09.16 10:17
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2279
|1.2212
�
|11570
|2005.09.16 10:17
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2278
|1.2212
|11571
|2005.09.16 10:17
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2274
|1.2212
�
|11572
|2005.09.16 10:20
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2273
|1.2212
|11573
|2005.09.16 10:45
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2272
|1.2212
�
|11574
|2005.09.16 10:45
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2271
|1.2212
|11575
|2005.09.16 10:45
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2269
|1.2212
�
|11576
|2005.09.16 11:12
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2267
|1.2212
|11577
|2005.09.16 11:22
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2266
|1.2212
�
|11578
|2005.09.16 11:40
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2265
|1.2212
|11579
|2005.09.16 11:40
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2264
|1.2212
�
|11580
|2005.09.16 11:50
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2263
|1.2212
|11581
|2005.09.16 11:52
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2262
|1.2212
�
|11582
|2005.09.16 11:52
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2261
|1.2212
|11583
|2005.09.16 11:52
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2260
|1.2212
�
|11584
|2005.09.16 12:07
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2259
|1.2212
|11585
|2005.09.16 12:07
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2257
|1.2212
�
|11586
|2005.09.16 12:10
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2256
|1.2212
|11587
|2005.09.16 12:17
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2255
|1.2212
�
|11588
|2005.09.16 12:20
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2251
|1.2212
|11589
|2005.09.16 12:20
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2250
|1.2212
�
|11590
|2005.09.16 12:20
|modify
|3026
|1.00
|1.2292
|1.2248
|1.2212
|11591
|2005.09.16 12:29
|s/l
|3026
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2212
|440.00
|215160.00
�
|11592
|2005.09.16 12:29
|buy
|3027
|1.00
|1.2249
|1.2199
|1.2349
|11593
|2005.09.18 23:00
|s/l
|3027
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2349
|-500.00
|214660.00
�
|11594
|2005.09.18 23:00
|buy
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2097
|1.2247
|11595
|2005.09.18 23:15
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2247
�
|11596
|2005.09.18 23:17
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2148
|1.2247
|11597
|2005.09.18 23:17
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2150
|1.2247
�
|11598
|2005.09.18 23:17
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2247
|11599
|2005.09.18 23:17
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2154
|1.2247
�
|11600
|2005.09.19 00:10
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2155
|1.2247
|11601
|2005.09.19 00:12
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2157
|1.2247
�
|11602
|2005.09.19 00:12
|modify
|3028
|1.00
|1.2147
|1.2158
|1.2247
|11603
|2005.09.19 04:02
|s/l
|3028
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2247
|110.00
|214770.00
�
|11604
|2005.09.19 04:02
|buy
|3029
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11605
|2005.09.19 04:02
|modify
|3029
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11606
|2005.09.19 04:02
|s/l
|3029
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214790.00
|11607
|2005.09.19 04:02
|buy
|3030
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11608
|2005.09.19 04:02
|modify
|3030
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11609
|2005.09.19 04:02
|s/l
|3030
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214810.00
�
|11610
|2005.09.19 04:02
|buy
|3031
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11611
|2005.09.19 04:03
|modify
|3031
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11612
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3031
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214830.00
|11613
|2005.09.19 04:03
|buy
|3032
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11614
|2005.09.19 04:03
|modify
|3032
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11615
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3032
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214850.00
�
|11616
|2005.09.19 04:03
|buy
|3033
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11617
|2005.09.19 04:03
|modify
|3033
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11618
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3033
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214870.00
|11619
|2005.09.19 04:03
|buy
|3034
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11620
|2005.09.19 04:03
|modify
|3034
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11621
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3034
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214890.00
�
|11622
|2005.09.19 04:03
|buy
|3035
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11623
|2005.09.19 04:03
|modify
|3035
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11624
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3035
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214910.00
|11625
|2005.09.19 04:03
|buy
|3036
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11626
|2005.09.19 04:03
|modify
|3036
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11627
|2005.09.19 04:03
|s/l
|3036
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214930.00
�
|11628
|2005.09.19 04:03
|buy
|3037
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11629
|2005.09.19 04:04
|modify
|3037
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11630
|2005.09.19 04:04
|s/l
|3037
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214950.00
|11631
|2005.09.19 04:04
|buy
|3038
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11632
|2005.09.19 04:04
|modify
|3038
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11633
|2005.09.19 04:04
|s/l
|3038
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214970.00
�
|11634
|2005.09.19 04:04
|buy
|3039
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11635
|2005.09.19 04:04
|modify
|3039
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11636
|2005.09.19 04:04
|s/l
|3039
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|214990.00
|11637
|2005.09.19 04:04
|buy
|3040
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11638
|2005.09.19 04:04
|modify
|3040
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11639
|2005.09.19 04:04
|s/l
|3040
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|215010.00
�
|11640
|2005.09.19 04:04
|buy
|3041
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11641
|2005.09.19 04:04
|modify
|3041
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
�
|11642
|2005.09.19 04:04
|s/l
|3041
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|215030.00
|11643
|2005.09.19 04:04
|buy
|3042
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
�
|11644
|2005.09.19 04:04
|modify
|3042
|1.00
|1.2151
|1.2153
|1.2251
|11645
|2005.09.19 04:07
|s/l
|3042
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2251
|20.00
|215050.00
�
|11646
|2005.09.19 04:07
|buy
|3043
|1.00
|1.2151
|1.2101
|1.2251
|11647
|2005.09.20 02:22
|modify
|3043
|1.00
|1.2151
|1.2157
|1.2251
�
|11648
|2005.09.20 02:32
|s/l
|3043
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2251
|60.00
|215110.00
|11649
|2005.09.20 02:32
|sell
|3044
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
�
|11650
|2005.09.20 18:00
|modify
|3044
|1.00
|1.2157
|1.2144
|1.2077
|11651
|2005.09.20 18:00
|s/l
|3044
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2077
|130.00
|215240.00
�
|11652
|2005.09.20 18:00
|buy
|3045
|1.00
|1.2153
|1.2103
|1.2253
|11653
|2005.09.20 18:05
|modify
|3045
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2253
�
|11654
|2005.09.20 18:10
|modify
|3045
|1.00
|1.2153
|1.2154
|1.2253
|11655
|2005.09.20 18:10
|modify
|3045
|1.00
|1.2153
|1.2155
|1.2253
�
|11656
|2005.09.20 18:15
|modify
|3045
|1.00
|1.2153
|1.2156
|1.2253
|11657
|2005.09.20 18:25
|s/l
|3045
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2253
|30.00
|215270.00
�
|11658
|2005.09.20 18:25
|buy
|3046
|1.00
|1.2158
|1.2108
|1.2258
|11659
|2005.09.21 03:22
|modify
|3046
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2258
�
|11660
|2005.09.21 03:22
|modify
|3046
|1.00
|1.2158
|1.2160
|1.2258
|11661
|2005.09.21 03:22
|modify
|3046
|1.00
|1.2158
|1.2161
|1.2258
�
|11662
|2005.09.21 03:22
|modify
|3046
|1.00
|1.2158
|1.2162
|1.2258
|11663
|2005.09.21 03:37
|s/l
|3046
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2258
|40.00
|215310.00
�
|11664
|2005.09.21 03:37
|sell
|3047
|1.00
|1.2162
|1.2212
|1.2082
|11665
|2005.09.21 05:17
|s/l
|3047
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2082
|-500.00
|214810.00
�
|11666
|2005.09.21 05:17
|sell
|3048
|1.00
|1.2212
|1.2262
|1.2132
|11667
|2005.09.21 05:29
|modify
|3048
|1.00
|1.2212
|1.2204
|1.2132
�
|11668
|2005.09.21 05:29
|s/l
|3048
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2132
|80.00
|214890.00
|11669
|2005.09.21 05:29
|sell
|3049
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2122
�
|11670
|2005.09.21 06:00
|modify
|3049
|1.00
|1.2202
|1.2200
|1.2122
|11671
|2005.09.21 06:22
|s/l
|3049
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2122
|20.00
|214910.00
�
|11672
|2005.09.21 06:22
|sell
|3050
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
|11673
|2005.09.21 23:50
|s/l
|3050
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2118
|-500.00
|214410.00
�
|11674
|2005.09.21 23:50
|sell
|3051
|1.00
|1.2246
|1.2296
|1.2166
|11675
|2005.09.22 01:00
|modify
|3051
|1.00
|1.2246
|1.2240
|1.2166
�
|11676
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3051
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2166
|60.00
|214470.00
|11677
|2005.09.22 01:00
|sell
|3052
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11678
|2005.09.22 01:00
|modify
|3052
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11679
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3052
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|214600.00
�
|11680
|2005.09.22 01:00
|sell
|3053
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11681
|2005.09.22 01:00
|modify
|3053
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11682
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3053
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|214730.00
|11683
|2005.09.22 01:00
|sell
|3054
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11684
|2005.09.22 01:00
|modify
|3054
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11685
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3054
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|214860.00
�
|11686
|2005.09.22 01:00
|sell
|3055
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11687
|2005.09.22 01:00
|modify
|3055
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11688
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3055
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|214990.00
|11689
|2005.09.22 01:00
|sell
|3056
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11690
|2005.09.22 01:00
|modify
|3056
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11691
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3056
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215120.00
�
|11692
|2005.09.22 01:00
|sell
|3057
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11693
|2005.09.22 01:00
|modify
|3057
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11694
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3057
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215250.00
|11695
|2005.09.22 01:00
|sell
|3058
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11696
|2005.09.22 01:00
|modify
|3058
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11697
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3058
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215380.00
�
|11698
|2005.09.22 01:00
|sell
|3059
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11699
|2005.09.22 01:00
|modify
|3059
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11700
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3059
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215510.00
|11701
|2005.09.22 01:00
|sell
|3060
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11702
|2005.09.22 01:00
|modify
|3060
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11703
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3060
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215640.00
�
|11704
|2005.09.22 01:00
|sell
|3061
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11705
|2005.09.22 01:00
|modify
|3061
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11706
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3061
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215770.00
|11707
|2005.09.22 01:00
|sell
|3062
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11708
|2005.09.22 01:00
|modify
|3062
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11709
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3062
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|215900.00
�
|11710
|2005.09.22 01:00
|sell
|3063
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11711
|2005.09.22 01:00
|modify
|3063
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11712
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3063
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216030.00
|11713
|2005.09.22 01:00
|sell
|3064
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11714
|2005.09.22 01:00
|modify
|3064
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11715
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3064
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216160.00
�
|11716
|2005.09.22 01:00
|sell
|3065
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11717
|2005.09.22 01:00
|modify
|3065
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11718
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3065
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216290.00
|11719
|2005.09.22 01:00
|sell
|3066
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11720
|2005.09.22 01:00
|modify
|3066
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11721
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3066
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216420.00
�
|11722
|2005.09.22 01:00
|sell
|3067
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11723
|2005.09.22 01:00
|modify
|3067
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11724
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3067
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216550.00
|11725
|2005.09.22 01:00
|sell
|3068
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11726
|2005.09.22 01:00
|modify
|3068
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11727
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3068
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216680.00
�
|11728
|2005.09.22 01:00
|sell
|3069
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11729
|2005.09.22 01:00
|modify
|3069
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11730
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3069
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216810.00
|11731
|2005.09.22 01:00
|sell
|3070
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11732
|2005.09.22 01:00
|modify
|3070
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11733
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3070
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|216940.00
�
|11734
|2005.09.22 01:00
|sell
|3071
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11735
|2005.09.22 01:00
|modify
|3071
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11736
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3071
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|217070.00
|11737
|2005.09.22 01:00
|sell
|3072
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11738
|2005.09.22 01:00
|modify
|3072
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11739
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3072
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|217200.00
�
|11740
|2005.09.22 01:00
|sell
|3073
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11741
|2005.09.22 01:00
|modify
|3073
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11742
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3073
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|217330.00
|11743
|2005.09.22 01:00
|sell
|3074
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
�
|11744
|2005.09.22 01:00
|modify
|3074
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
|11745
|2005.09.22 01:00
|s/l
|3074
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|217460.00
�
|11746
|2005.09.22 01:00
|sell
|3075
|1.00
|1.2253
|1.2303
|1.2173
|11747
|2005.09.22 01:02
|modify
|3075
|1.00
|1.2253
|1.2240
|1.2173
�
|11748
|2005.09.22 01:20
|s/l
|3075
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2173
|130.00
|217590.00
|11749
|2005.09.22 01:20
|sell
|3076
|1.00
|1.2239
|1.2289
|1.2159
�
|11750
|2005.09.22 01:29
|modify
|3076
|1.00
|1.2239
|1.2222
|1.2159
|11751
|2005.09.22 01:29
|s/l
|3076
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2159
|170.00
|217760.00
�
|11752
|2005.09.22 01:29
|buy
|3077
|1.00
|1.2226
|1.2176
|1.2326
|11753
|2005.09.22 14:02
|s/l
|3077
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2326
|-500.00
|217260.00
�
|11754
|2005.09.22 14:02
|buy
|3078
|1.00
|1.2178
|1.2128
|1.2278
|11755
|2005.09.22 14:12
|modify
|3078
|1.00
|1.2178
|1.2181
|1.2278
�
|11756
|2005.09.22 14:12
|modify
|3078
|1.00
|1.2178
|1.2182
|1.2278
|11757
|2005.09.22 14:12
|modify
|3078
|1.00
|1.2178
|1.2184
|1.2278
�
|11758
|2005.09.22 14:20
|s/l
|3078
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2278
|60.00
|217320.00
|11759
|2005.09.22 14:20
|buy
|3079
|1.00
|1.2179
|1.2129
|1.2279
�
|11760
|2005.09.23 06:37
|s/l
|3079
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2279
|-500.00
|216820.00
|11761
|2005.09.23 06:37
|buy
|3080
|1.00
|1.2131
|1.2081
|1.2231
�
|11762
|2005.09.23 09:00
|modify
|3080
|1.00
|1.2131
|1.2155
|1.2231
|11763
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3080
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2231
|240.00
|217060.00
�
|11764
|2005.09.23 09:00
|buy
|3081
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11765
|2005.09.23 09:00
|modify
|3081
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11766
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3081
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|217320.00
|11767
|2005.09.23 09:00
|buy
|3082
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11768
|2005.09.23 09:00
|modify
|3082
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11769
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3082
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|217580.00
�
|11770
|2005.09.23 09:00
|buy
|3083
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11771
|2005.09.23 09:00
|modify
|3083
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11772
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3083
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|217840.00
|11773
|2005.09.23 09:00
|buy
|3084
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11774
|2005.09.23 09:00
|modify
|3084
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11775
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3084
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|218100.00
�
|11776
|2005.09.23 09:00
|buy
|3085
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11777
|2005.09.23 09:00
|modify
|3085
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11778
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3085
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|218360.00
|11779
|2005.09.23 09:00
|buy
|3086
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11780
|2005.09.23 09:00
|modify
|3086
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11781
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3086
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|218620.00
�
|11782
|2005.09.23 09:00
|buy
|3087
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11783
|2005.09.23 09:00
|modify
|3087
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11784
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3087
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|218880.00
|11785
|2005.09.23 09:00
|buy
|3088
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11786
|2005.09.23 09:00
|modify
|3088
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11787
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3088
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|219140.00
�
|11788
|2005.09.23 09:00
|buy
|3089
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11789
|2005.09.23 09:00
|modify
|3089
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11790
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3089
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|219400.00
|11791
|2005.09.23 09:00
|buy
|3090
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11792
|2005.09.23 09:00
|modify
|3090
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11793
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3090
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|219660.00
�
|11794
|2005.09.23 09:00
|buy
|3091
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11795
|2005.09.23 09:00
|modify
|3091
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11796
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3091
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|219920.00
|11797
|2005.09.23 09:00
|buy
|3092
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11798
|2005.09.23 09:00
|modify
|3092
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11799
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3092
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|220180.00
�
|11800
|2005.09.23 09:00
|buy
|3093
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11801
|2005.09.23 09:00
|modify
|3093
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11802
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3093
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|220440.00
|11803
|2005.09.23 09:00
|buy
|3094
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11804
|2005.09.23 09:00
|modify
|3094
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11805
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3094
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|220700.00
�
|11806
|2005.09.23 09:00
|buy
|3095
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11807
|2005.09.23 09:00
|modify
|3095
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11808
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3095
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|220960.00
|11809
|2005.09.23 09:00
|buy
|3096
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11810
|2005.09.23 09:00
|modify
|3096
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11811
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3096
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|221220.00
�
|11812
|2005.09.23 09:00
|buy
|3097
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11813
|2005.09.23 09:00
|modify
|3097
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11814
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3097
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|221480.00
|11815
|2005.09.23 09:00
|buy
|3098
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11816
|2005.09.23 09:00
|modify
|3098
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11817
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3098
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|221740.00
�
|11818
|2005.09.23 09:00
|buy
|3099
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11819
|2005.09.23 09:00
|modify
|3099
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11820
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3099
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|222000.00
|11821
|2005.09.23 09:00
|buy
|3100
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11822
|2005.09.23 09:00
|modify
|3100
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11823
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3100
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|222260.00
�
|11824
|2005.09.23 09:00
|buy
|3101
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11825
|2005.09.23 09:00
|modify
|3101
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11826
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3101
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|222520.00
|11827
|2005.09.23 09:00
|buy
|3102
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11828
|2005.09.23 09:00
|modify
|3102
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11829
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3102
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|222780.00
�
|11830
|2005.09.23 09:00
|buy
|3103
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|11831
|2005.09.23 09:00
|modify
|3103
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
�
|11832
|2005.09.23 09:00
|s/l
|3103
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|223040.00
|11833
|2005.09.23 09:00
|buy
|3104
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|11834
|2005.09.23 09:02
|modify
|3104
|1.00
|1.2129
|1.2155
|1.2229
|11835
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3104
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2229
|260.00
|223300.00
�
|11836
|2005.09.23 09:15
|sell
|3105
|1.00
|1.2155
|1.2205
|1.2075
|11837
|2005.09.23 09:15
|modify
|3105
|1.00
|1.2155
|1.2145
|1.2075
�
|11838
|2005.09.23 09:15
|modify
|3105
|1.00
|1.2155
|1.2143
|1.2075
|11839
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3105
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2075
|120.00
|223420.00
�
|11840
|2005.09.23 09:15
|sell
|3106
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11841
|2005.09.23 09:15
|modify
|3106
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11842
|2005.09.23 09:15
|modify
|3106
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11843
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3106
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|223560.00
�
|11844
|2005.09.23 09:15
|sell
|3107
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11845
|2005.09.23 09:15
|modify
|3107
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11846
|2005.09.23 09:15
|modify
|3107
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11847
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3107
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|223700.00
�
|11848
|2005.09.23 09:15
|sell
|3108
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11849
|2005.09.23 09:15
|modify
|3108
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11850
|2005.09.23 09:15
|modify
|3108
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11851
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3108
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|223840.00
�
|11852
|2005.09.23 09:15
|sell
|3109
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11853
|2005.09.23 09:15
|modify
|3109
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11854
|2005.09.23 09:15
|modify
|3109
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11855
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3109
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|223980.00
�
|11856
|2005.09.23 09:15
|sell
|3110
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11857
|2005.09.23 09:15
|modify
|3110
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11858
|2005.09.23 09:15
|modify
|3110
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11859
|2005.09.23 09:15
|s/l
|3110
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224120.00
�
|11860
|2005.09.23 09:15
|sell
|3111
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11861
|2005.09.23 09:16
|modify
|3111
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11862
|2005.09.23 09:16
|modify
|3111
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11863
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3111
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224260.00
�
|11864
|2005.09.23 09:16
|sell
|3112
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11865
|2005.09.23 09:16
|modify
|3112
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11866
|2005.09.23 09:16
|modify
|3112
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11867
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3112
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224400.00
�
|11868
|2005.09.23 09:16
|sell
|3113
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11869
|2005.09.23 09:16
|modify
|3113
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11870
|2005.09.23 09:16
|modify
|3113
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11871
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3113
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224540.00
�
|11872
|2005.09.23 09:16
|sell
|3114
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11873
|2005.09.23 09:16
|modify
|3114
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11874
|2005.09.23 09:16
|modify
|3114
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11875
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3114
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224680.00
�
|11876
|2005.09.23 09:16
|sell
|3115
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11877
|2005.09.23 09:16
|modify
|3115
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11878
|2005.09.23 09:16
|modify
|3115
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11879
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3115
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224820.00
�
|11880
|2005.09.23 09:16
|sell
|3116
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11881
|2005.09.23 09:16
|modify
|3116
|1.00
|1.2157
|1.2145
|1.2077
�
|11882
|2005.09.23 09:16
|modify
|3116
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
|11883
|2005.09.23 09:16
|s/l
|3116
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2077
|140.00
|224960.00
�
|11884
|2005.09.23 09:16
|sell
|3117
|1.00
|1.2157
|1.2207
|1.2077
|11885
|2005.09.23 09:17
|modify
|3117
|1.00
|1.2157
|1.2143
|1.2077
�
|11886
|2005.09.23 09:17
|modify
|3117
|1.00
|1.2157
|1.2142
|1.2077
|11887
|2005.09.23 09:17
|modify
|3117
|1.00
|1.2157
|1.2139
|1.2077
�
|11888
|2005.09.23 09:22
|s/l
|3117
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2077
|180.00
|225140.00
|11889
|2005.09.23 09:22
|sell
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2061
�
|11890
|2005.09.23 09:42
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2134
|1.2061
|11891
|2005.09.23 09:42
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2133
|1.2061
�
|11892
|2005.09.23 09:45
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2132
|1.2061
|11893
|2005.09.23 10:37
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2129
|1.2061
�
|11894
|2005.09.23 10:40
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2128
|1.2061
|11895
|2005.09.23 11:05
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2125
|1.2061
�
|11896
|2005.09.23 12:29
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2124
|1.2061
|11897
|2005.09.23 12:29
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2121
|1.2061
�
|11898
|2005.09.23 12:47
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2115
|1.2061
|11899
|2005.09.23 12:47
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2109
|1.2061
�
|11900
|2005.09.23 12:47
|modify
|3118
|1.00
|1.2141
|1.2102
|1.2061
|11901
|2005.09.23 12:47
|s/l
|3118
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2061
|390.00
|225530.00
�
|11902
|2005.09.23 12:47
|buy
|3119
|1.00
|1.2102
|1.2052
|1.2202
|11903
|2005.09.23 17:37
|s/l
|3119
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2202
|-500.00
|225030.00
�
|11904
|2005.09.23 17:37
|buy
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2153
|11905
|2005.09.26 18:42
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2153
�
|11906
|2005.09.26 18:42
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2054
|1.2153
|11907
|2005.09.26 18:45
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2055
|1.2153
�
|11908
|2005.09.26 18:45
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2056
|1.2153
|11909
|2005.09.26 19:07
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2057
|1.2153
�
|11910
|2005.09.26 19:10
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2153
|11911
|2005.09.26 19:10
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2059
|1.2153
�
|11912
|2005.09.26 19:12
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2060
|1.2153
|11913
|2005.09.26 20:05
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2061
|1.2153
�
|11914
|2005.09.26 20:05
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2062
|1.2153
|11915
|2005.09.26 20:07
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2063
|1.2153
�
|11916
|2005.09.26 20:20
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2064
|1.2153
|11917
|2005.09.26 20:20
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2065
|1.2153
�
|11918
|2005.09.27 00:12
|modify
|3120
|1.00
|1.2053
|1.2066
|1.2153
|11919
|2005.09.27 01:00
|s/l
|3120
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2153
|130.00
|225160.00
�
|11920
|2005.09.27 01:00
|buy
|3121
|1.00
|1.2061
|1.2011
|1.2161
|11921
|2005.09.27 06:02
|s/l
|3121
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.2161
|-500.00
|224660.00
�
|11922
|2005.09.27 06:02
|buy
|3122
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|11923
|2005.09.27 08:02
|modify
|3122
|1.00
|1.2012
|1.2025
|1.2112
�
|11924
|2005.09.27 08:02
|s/l
|3122
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2112
|130.00
|224790.00
|11925
|2005.09.27 08:02
|buy
|3123
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11926
|2005.09.27 08:02
|modify
|3123
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11927
|2005.09.27 08:02
|s/l
|3123
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|224850.00
�
|11928
|2005.09.27 08:02
|buy
|3124
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11929
|2005.09.27 08:02
|modify
|3124
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11930
|2005.09.27 08:02
|s/l
|3124
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|224910.00
|11931
|2005.09.27 08:02
|buy
|3125
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11932
|2005.09.27 08:03
|modify
|3125
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11933
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3125
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|224970.00
�
|11934
|2005.09.27 08:03
|buy
|3126
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11935
|2005.09.27 08:03
|modify
|3126
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11936
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3126
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225030.00
|11937
|2005.09.27 08:03
|buy
|3127
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11938
|2005.09.27 08:03
|modify
|3127
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11939
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3127
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225090.00
�
|11940
|2005.09.27 08:03
|buy
|3128
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11941
|2005.09.27 08:03
|modify
|3128
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11942
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3128
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225150.00
|11943
|2005.09.27 08:03
|buy
|3129
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11944
|2005.09.27 08:03
|modify
|3129
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11945
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3129
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225210.00
�
|11946
|2005.09.27 08:03
|buy
|3130
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11947
|2005.09.27 08:03
|modify
|3130
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11948
|2005.09.27 08:03
|s/l
|3130
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225270.00
|11949
|2005.09.27 08:03
|buy
|3131
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11950
|2005.09.27 08:04
|modify
|3131
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11951
|2005.09.27 08:04
|s/l
|3131
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225330.00
�
|11952
|2005.09.27 08:04
|buy
|3132
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11953
|2005.09.27 08:04
|modify
|3132
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11954
|2005.09.27 08:04
|s/l
|3132
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225390.00
|11955
|2005.09.27 08:04
|buy
|3133
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11956
|2005.09.27 08:04
|modify
|3133
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11957
|2005.09.27 08:04
|s/l
|3133
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225450.00
�
|11958
|2005.09.27 08:04
|buy
|3134
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11959
|2005.09.27 08:05
|modify
|3134
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11960
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3134
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225510.00
|11961
|2005.09.27 08:05
|buy
|3135
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11962
|2005.09.27 08:05
|modify
|3135
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11963
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3135
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225570.00
�
|11964
|2005.09.27 08:05
|buy
|3136
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11965
|2005.09.27 08:05
|modify
|3136
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11966
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3136
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225630.00
|11967
|2005.09.27 08:05
|buy
|3137
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11968
|2005.09.27 08:05
|modify
|3137
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11969
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3137
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225690.00
�
|11970
|2005.09.27 08:05
|buy
|3138
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11971
|2005.09.27 08:05
|modify
|3138
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11972
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3138
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225750.00
|11973
|2005.09.27 08:05
|buy
|3139
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11974
|2005.09.27 08:05
|modify
|3139
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11975
|2005.09.27 08:05
|s/l
|3139
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225810.00
�
|11976
|2005.09.27 08:05
|buy
|3140
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11977
|2005.09.27 08:06
|modify
|3140
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11978
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3140
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225870.00
|11979
|2005.09.27 08:06
|buy
|3141
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11980
|2005.09.27 08:06
|modify
|3141
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11981
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3141
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225930.00
�
|11982
|2005.09.27 08:06
|buy
|3142
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11983
|2005.09.27 08:06
|modify
|3142
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11984
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3142
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|225990.00
|11985
|2005.09.27 08:06
|buy
|3143
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11986
|2005.09.27 08:06
|modify
|3143
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11987
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3143
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|226050.00
�
|11988
|2005.09.27 08:06
|buy
|3144
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11989
|2005.09.27 08:06
|modify
|3144
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11990
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3144
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|226110.00
|11991
|2005.09.27 08:06
|buy
|3145
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
�
|11992
|2005.09.27 08:06
|modify
|3145
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
|11993
|2005.09.27 08:06
|s/l
|3145
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|226170.00
�
|11994
|2005.09.27 08:06
|buy
|3146
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.2119
|11995
|2005.09.27 08:07
|modify
|3146
|1.00
|1.2019
|1.2025
|1.2119
�
|11996
|2005.09.27 08:07
|s/l
|3146
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2119
|60.00
|226230.00
|11997
|2005.09.27 08:07
|buy
|3147
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
�
|11998
|2005.09.27 08:25
|modify
|3147
|1.00
|1.2011
|1.2012
|1.2111
|11999
|2005.09.27 08:25
|modify
|3147
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
�
|12000
|2005.09.27 08:25
|modify
|3147
|1.00
|1.2011
|1.2019
|1.2111
|12001
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3147
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2111
|80.00
|226310.00
�
|12002
|2005.09.27 08:25
|buy
|3148
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12003
|2005.09.27 08:25
|modify
|3148
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12004
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3148
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226390.00
|12005
|2005.09.27 08:25
|buy
|3149
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12006
|2005.09.27 08:25
|modify
|3149
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12007
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3149
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226470.00
�
|12008
|2005.09.27 08:25
|buy
|3150
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12009
|2005.09.27 08:25
|modify
|3150
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12010
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3150
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226550.00
|12011
|2005.09.27 08:25
|buy
|3151
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12012
|2005.09.27 08:25
|modify
|3151
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12013
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3151
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226630.00
�
|12014
|2005.09.27 08:25
|buy
|3152
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12015
|2005.09.27 08:25
|modify
|3152
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12016
|2005.09.27 08:25
|s/l
|3152
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226710.00
|12017
|2005.09.27 08:25
|buy
|3153
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12018
|2005.09.27 08:25
|modify
|3153
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12019
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3153
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226790.00
�
|12020
|2005.09.27 08:26
|buy
|3154
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12021
|2005.09.27 08:26
|modify
|3154
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12022
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3154
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226870.00
|12023
|2005.09.27 08:26
|buy
|3155
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12024
|2005.09.27 08:26
|modify
|3155
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12025
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3155
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|226950.00
�
|12026
|2005.09.27 08:26
|buy
|3156
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12027
|2005.09.27 08:26
|modify
|3156
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12028
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3156
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|227030.00
|12029
|2005.09.27 08:26
|buy
|3157
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12030
|2005.09.27 08:26
|modify
|3157
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12031
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3157
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|227110.00
�
|12032
|2005.09.27 08:26
|buy
|3158
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
|12033
|2005.09.27 08:26
|modify
|3158
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
�
|12034
|2005.09.27 08:26
|s/l
|3158
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2116
|80.00
|227190.00
|12035
|2005.09.27 08:26
|buy
|3159
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12036
|2005.09.27 08:26
|modify
|3159
|1.00
|1.2016
|1.2024
|1.2116
|12037
|2005.09.27 08:29
|modify
|3159
|1.00
|1.2016
|1.2031
|1.2116
�
|12038
|2005.09.27 09:15
|s/l
|3159
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2116
|150.00
|227340.00
|12039
|2005.09.27 09:15
|sell
|3160
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|12040
|2005.09.27 10:37
|modify
|3160
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1950
|12041
|2005.09.27 10:37
|modify
|3160
|1.00
|1.2030
|1.2029
|1.1950
�
|12042
|2005.09.27 11:15
|s/l
|3160
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1950
|10.00
|227350.00
|12043
|2005.09.27 11:15
|sell
|3161
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
�
|12044
|2005.09.27 11:32
|modify
|3161
|1.00
|1.2027
|1.2025
|1.1947
|12045
|2005.09.27 12:00
|modify
|3161
|1.00
|1.2027
|1.2018
|1.1947
�
|12046
|2005.09.27 12:29
|modify
|3161
|1.00
|1.2027
|1.2015
|1.1947
|12047
|2005.09.27 12:35
|s/l
|3161
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1947
|120.00
|227470.00
�
|12048
|2005.09.27 12:35
|buy
|3162
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
|12049
|2005.09.27 14:00
|modify
|3162
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
�
|12050
|2005.09.27 14:07
|s/l
|3162
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
|0.00
|227470.00
|12051
|2005.09.27 14:07
|buy
|3163
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2116
�
|12052
|2005.09.28 00:15
|modify
|3163
|1.00
|1.2016
|1.2021
|1.2116
|12053
|2005.09.28 00:15
|s/l
|3163
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2116
|50.00
|227520.00
�
|12054
|2005.09.28 00:15
|sell
|3164
|1.00
|1.2017
|1.2067
|1.1937
|12055
|2005.09.28 15:52
|modify
|3164
|1.00
|1.2017
|1.2016
|1.1937
�
|12056
|2005.09.28 15:52
|modify
|3164
|1.00
|1.2017
|1.2009
|1.1937
|12057
|2005.09.28 15:52
|s/l
|3164
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1937
|80.00
|227600.00
�
|12058
|2005.09.28 15:52
|buy
|3165
|1.00
|1.2012
|1.1962
|1.2112
|12059
|2005.09.28 16:07
|modify
|3165
|1.00
|1.2012
|1.2027
|1.2112
�
|12060
|2005.09.28 16:07
|modify
|3165
|1.00
|1.2012
|1.2035
|1.2112
|12061
|2005.09.28 16:07
|modify
|3165
|1.00
|1.2012
|1.2039
|1.2112
�
|12062
|2005.09.28 16:07
|s/l
|3165
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2112
|270.00
|227870.00
|12063
|2005.09.28 16:07
|sell
|3166
|1.00
|1.2036
|1.2086
|1.1956
�
|12064
|2005.09.28 16:07
|modify
|3166
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.1956
|12065
|2005.09.28 16:07
|s/l
|3166
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1956
|50.00
|227920.00
�
|12066
|2005.09.28 16:07
|sell
|3167
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12067
|2005.09.28 16:07
|modify
|3167
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12068
|2005.09.28 16:07
|s/l
|3167
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228030.00
|12069
|2005.09.28 16:07
|sell
|3168
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12070
|2005.09.28 16:07
|modify
|3168
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12071
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3168
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228140.00
�
|12072
|2005.09.28 16:08
|sell
|3169
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12073
|2005.09.28 16:08
|modify
|3169
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12074
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3169
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228250.00
|12075
|2005.09.28 16:08
|sell
|3170
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12076
|2005.09.28 16:08
|modify
|3170
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12077
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3170
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228360.00
�
|12078
|2005.09.28 16:08
|sell
|3171
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12079
|2005.09.28 16:08
|modify
|3171
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12080
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3171
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228470.00
|12081
|2005.09.28 16:08
|sell
|3172
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12082
|2005.09.28 16:08
|modify
|3172
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12083
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3172
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228580.00
�
|12084
|2005.09.28 16:08
|sell
|3173
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12085
|2005.09.28 16:08
|modify
|3173
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12086
|2005.09.28 16:08
|s/l
|3173
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228690.00
|12087
|2005.09.28 16:08
|sell
|3174
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12088
|2005.09.28 16:08
|modify
|3174
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12089
|2005.09.28 16:09
|s/l
|3174
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228800.00
�
|12090
|2005.09.28 16:09
|sell
|3175
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12091
|2005.09.28 16:09
|modify
|3175
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12092
|2005.09.28 16:09
|s/l
|3175
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|228910.00
|12093
|2005.09.28 16:09
|sell
|3176
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12094
|2005.09.28 16:09
|modify
|3176
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12095
|2005.09.28 16:09
|s/l
|3176
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229020.00
�
|12096
|2005.09.28 16:09
|sell
|3177
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12097
|2005.09.28 16:09
|modify
|3177
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12098
|2005.09.28 16:09
|s/l
|3177
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229130.00
|12099
|2005.09.28 16:09
|sell
|3178
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12100
|2005.09.28 16:10
|modify
|3178
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12101
|2005.09.28 16:10
|s/l
|3178
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229240.00
�
|12102
|2005.09.28 16:10
|sell
|3179
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12103
|2005.09.28 16:10
|modify
|3179
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12104
|2005.09.28 16:10
|s/l
|3179
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229350.00
|12105
|2005.09.28 16:10
|sell
|3180
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12106
|2005.09.28 16:10
|modify
|3180
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12107
|2005.09.28 16:10
|s/l
|3180
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229460.00
�
|12108
|2005.09.28 16:10
|sell
|3181
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12109
|2005.09.28 16:10
|modify
|3181
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12110
|2005.09.28 16:10
|s/l
|3181
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229570.00
|12111
|2005.09.28 16:10
|sell
|3182
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12112
|2005.09.28 16:10
|modify
|3182
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12113
|2005.09.28 16:10
|s/l
|3182
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229680.00
�
|12114
|2005.09.28 16:10
|sell
|3183
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12115
|2005.09.28 16:10
|modify
|3183
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12116
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3183
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229790.00
|12117
|2005.09.28 16:11
|sell
|3184
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12118
|2005.09.28 16:11
|modify
|3184
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12119
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3184
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|229900.00
�
|12120
|2005.09.28 16:11
|sell
|3185
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12121
|2005.09.28 16:11
|modify
|3185
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12122
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3185
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230010.00
|12123
|2005.09.28 16:11
|sell
|3186
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12124
|2005.09.28 16:11
|modify
|3186
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12125
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3186
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230120.00
�
|12126
|2005.09.28 16:11
|sell
|3187
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12127
|2005.09.28 16:11
|modify
|3187
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12128
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3187
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230230.00
|12129
|2005.09.28 16:11
|sell
|3188
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12130
|2005.09.28 16:11
|modify
|3188
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12131
|2005.09.28 16:11
|s/l
|3188
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230340.00
�
|12132
|2005.09.28 16:11
|sell
|3189
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12133
|2005.09.28 16:11
|modify
|3189
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
�
|12134
|2005.09.28 16:12
|s/l
|3189
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230450.00
|12135
|2005.09.28 16:12
|sell
|3190
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12136
|2005.09.28 16:25
|modify
|3190
|1.00
|1.2042
|1.2031
|1.1962
|12137
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3190
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1962
|110.00
|230560.00
�
|12138
|2005.09.28 16:25
|sell
|3191
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1953
|12139
|2005.09.28 16:25
|modify
|3191
|1.00
|1.2033
|1.2031
|1.1953
�
|12140
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3191
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1953
|20.00
|230580.00
|12141
|2005.09.28 16:25
|sell
|3192
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12142
|2005.09.28 16:25
|modify
|3192
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12143
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3192
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230620.00
�
|12144
|2005.09.28 16:25
|sell
|3193
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12145
|2005.09.28 16:25
|modify
|3193
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|12146
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3193
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230660.00
|12147
|2005.09.28 16:25
|sell
|3194
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12148
|2005.09.28 16:25
|modify
|3194
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12149
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3194
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230700.00
�
|12150
|2005.09.28 16:25
|sell
|3195
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12151
|2005.09.28 16:25
|modify
|3195
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|12152
|2005.09.28 16:25
|s/l
|3195
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230740.00
|12153
|2005.09.28 16:25
|sell
|3196
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12154
|2005.09.28 16:25
|modify
|3196
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12155
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3196
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230780.00
�
|12156
|2005.09.28 16:26
|sell
|3197
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12157
|2005.09.28 16:26
|modify
|3197
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|12158
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3197
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230820.00
|12159
|2005.09.28 16:26
|sell
|3198
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12160
|2005.09.28 16:26
|modify
|3198
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12161
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3198
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230860.00
�
|12162
|2005.09.28 16:26
|sell
|3199
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12163
|2005.09.28 16:26
|modify
|3199
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|12164
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3199
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230900.00
|12165
|2005.09.28 16:26
|sell
|3200
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12166
|2005.09.28 16:26
|modify
|3200
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12167
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3200
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230940.00
�
|12168
|2005.09.28 16:26
|sell
|3201
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12169
|2005.09.28 16:26
|modify
|3201
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|12170
|2005.09.28 16:26
|s/l
|3201
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|230980.00
|12171
|2005.09.28 16:26
|sell
|3202
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12172
|2005.09.28 16:26
|modify
|3202
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
|12173
|2005.09.28 16:27
|s/l
|3202
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1955
|40.00
|231020.00
�
|12174
|2005.09.28 16:27
|sell
|3203
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12175
|2005.09.29 12:35
|modify
|3203
|1.00
|1.2035
|1.2029
|1.1955
�
|12176
|2005.09.29 12:35
|s/l
|3203
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1955
|60.00
|231080.00
|12177
|2005.09.29 12:35
|buy
|3204
|1.00
|1.2030
|1.1980
|1.2130
�
|12178
|2005.09.29 12:40
|modify
|3204
|1.00
|1.2030
|1.2033
|1.2130
|12179
|2005.09.29 12:40
|s/l
|3204
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2130
|30.00
|231110.00
�
|12180
|2005.09.29 12:40
|buy
|3205
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12181
|2005.09.29 12:40
|modify
|3205
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12182
|2005.09.29 12:40
|modify
|3205
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12183
|2005.09.29 12:40
|s/l
|3205
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231160.00
�
|12184
|2005.09.29 12:40
|buy
|3206
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12185
|2005.09.29 12:40
|modify
|3206
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12186
|2005.09.29 12:40
|modify
|3206
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12187
|2005.09.29 12:40
|s/l
|3206
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231210.00
�
|12188
|2005.09.29 12:40
|buy
|3207
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12189
|2005.09.29 12:40
|modify
|3207
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12190
|2005.09.29 12:40
|modify
|3207
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12191
|2005.09.29 12:40
|s/l
|3207
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231260.00
�
|12192
|2005.09.29 12:40
|buy
|3208
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12193
|2005.09.29 12:40
|modify
|3208
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12194
|2005.09.29 12:40
|modify
|3208
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12195
|2005.09.29 12:40
|s/l
|3208
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231310.00
�
|12196
|2005.09.29 12:40
|buy
|3209
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12197
|2005.09.29 12:40
|modify
|3209
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12198
|2005.09.29 12:40
|modify
|3209
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12199
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3209
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231360.00
�
|12200
|2005.09.29 12:41
|buy
|3210
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12201
|2005.09.29 12:41
|modify
|3210
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12202
|2005.09.29 12:41
|modify
|3210
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12203
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3210
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231410.00
�
|12204
|2005.09.29 12:41
|buy
|3211
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12205
|2005.09.29 12:41
|modify
|3211
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12206
|2005.09.29 12:41
|modify
|3211
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12207
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3211
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231460.00
�
|12208
|2005.09.29 12:41
|buy
|3212
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12209
|2005.09.29 12:41
|modify
|3212
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12210
|2005.09.29 12:41
|modify
|3212
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12211
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3212
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231510.00
�
|12212
|2005.09.29 12:41
|buy
|3213
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12213
|2005.09.29 12:41
|modify
|3213
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12214
|2005.09.29 12:41
|modify
|3213
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12215
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3213
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231560.00
�
|12216
|2005.09.29 12:41
|buy
|3214
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12217
|2005.09.29 12:41
|modify
|3214
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12218
|2005.09.29 12:41
|modify
|3214
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12219
|2005.09.29 12:41
|s/l
|3214
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231610.00
�
|12220
|2005.09.29 12:41
|buy
|3215
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12221
|2005.09.29 12:41
|modify
|3215
|1.00
|1.2028
|1.2030
|1.2128
�
|12222
|2005.09.29 12:41
|modify
|3215
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
|12223
|2005.09.29 12:42
|s/l
|3215
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231660.00
�
|12224
|2005.09.29 12:42
|buy
|3216
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12225
|2005.09.29 12:42
|modify
|3216
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2128
�
|12226
|2005.09.29 12:45
|s/l
|3216
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2128
|50.00
|231710.00
|12227
|2005.09.29 12:45
|buy
|3217
|1.00
|1.2031
|1.1981
|1.2131
�
|12228
|2005.09.29 18:05
|modify
|3217
|1.00
|1.2031
|1.2033
|1.2131
|12229
|2005.09.29 18:05
|modify
|3217
|1.00
|1.2031
|1.2034
|1.2131
�
|12230
|2005.09.29 18:05
|modify
|3217
|1.00
|1.2031
|1.2035
|1.2131
|12231
|2005.09.29 18:10
|s/l
|3217
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2131
|40.00
|231750.00
�
|12232
|2005.09.29 18:10
|sell
|3218
|1.00
|1.2034
|1.2084
|1.1954
|12233
|2005.09.29 22:29
|modify
|3218
|1.00
|1.2034
|1.2032
|1.1954
�
|12234
|2005.09.29 22:32
|s/l
|3218
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1954
|20.00
|231770.00
|12235
|2005.09.29 22:32
|buy
|3219
|1.00
|1.2032
|1.1982
|1.2132
�
|12236
|2005.09.30 01:29
|modify
|3219
|1.00
|1.2032
|1.2039
|1.2132
|12237
|2005.09.30 03:50
|modify
|3219
|1.00
|1.2032
|1.2040
|1.2132
�
|12238
|2005.09.30 03:50
|modify
|3219
|1.00
|1.2032
|1.2041
|1.2132
|12239
|2005.09.30 04:32
|s/l
|3219
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2132
|90.00
|231860.00
�
|12240
|2005.09.30 04:32
|sell
|3220
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.1961
|12241
|2005.09.30 07:17
|modify
|3220
|1.00
|1.2041
|1.2035
|1.1961
�
|12242
|2005.09.30 07:17
|modify
|3220
|1.00
|1.2041
|1.2024
|1.1961
|12243
|2005.09.30 07:17
|modify
|3220
|1.00
|1.2041
|1.2021
|1.1961
�
|12244
|2005.09.30 07:17
|s/l
|3220
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1961
|200.00
|232060.00
|12245
|2005.09.30 07:17
|buy
|3221
|1.00
|1.2025
|1.1975
|1.2125
�
|12246
|2005.09.30 10:00
|modify
|3221
|1.00
|1.2025
|1.2035
|1.2125
|12247
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3221
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2125
|100.00
|232160.00
�
|12248
|2005.09.30 10:00
|buy
|3222
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12249
|2005.09.30 10:00
|modify
|3222
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12250
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3222
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232230.00
|12251
|2005.09.30 10:00
|buy
|3223
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12252
|2005.09.30 10:00
|modify
|3223
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12253
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3223
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232300.00
�
|12254
|2005.09.30 10:00
|buy
|3224
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12255
|2005.09.30 10:00
|modify
|3224
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12256
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3224
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232370.00
|12257
|2005.09.30 10:00
|buy
|3225
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12258
|2005.09.30 10:00
|modify
|3225
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12259
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3225
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232440.00
�
|12260
|2005.09.30 10:00
|buy
|3226
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12261
|2005.09.30 10:00
|modify
|3226
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12262
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3226
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232510.00
|12263
|2005.09.30 10:00
|buy
|3227
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12264
|2005.09.30 10:00
|modify
|3227
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12265
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3227
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232580.00
�
|12266
|2005.09.30 10:00
|buy
|3228
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12267
|2005.09.30 10:00
|modify
|3228
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12268
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3228
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232650.00
|12269
|2005.09.30 10:00
|buy
|3229
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12270
|2005.09.30 10:00
|modify
|3229
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12271
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3229
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232720.00
�
|12272
|2005.09.30 10:00
|buy
|3230
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12273
|2005.09.30 10:00
|modify
|3230
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12274
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3230
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232790.00
|12275
|2005.09.30 10:00
|buy
|3231
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12276
|2005.09.30 10:00
|modify
|3231
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12277
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3231
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232860.00
�
|12278
|2005.09.30 10:00
|buy
|3232
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12279
|2005.09.30 10:00
|modify
|3232
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12280
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3232
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|232930.00
|12281
|2005.09.30 10:00
|buy
|3233
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12282
|2005.09.30 10:00
|modify
|3233
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12283
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3233
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233000.00
�
|12284
|2005.09.30 10:00
|buy
|3234
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12285
|2005.09.30 10:00
|modify
|3234
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12286
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3234
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233070.00
|12287
|2005.09.30 10:00
|buy
|3235
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12288
|2005.09.30 10:00
|modify
|3235
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12289
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3235
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233140.00
�
|12290
|2005.09.30 10:00
|buy
|3236
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12291
|2005.09.30 10:00
|modify
|3236
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12292
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3236
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233210.00
|12293
|2005.09.30 10:00
|buy
|3237
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12294
|2005.09.30 10:00
|modify
|3237
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12295
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3237
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233280.00
�
|12296
|2005.09.30 10:00
|buy
|3238
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12297
|2005.09.30 10:00
|modify
|3238
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12298
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3238
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233350.00
|12299
|2005.09.30 10:00
|buy
|3239
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12300
|2005.09.30 10:00
|modify
|3239
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12301
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3239
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233420.00
�
|12302
|2005.09.30 10:00
|buy
|3240
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12303
|2005.09.30 10:00
|modify
|3240
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12304
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3240
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233490.00
|12305
|2005.09.30 10:00
|buy
|3241
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12306
|2005.09.30 10:00
|modify
|3241
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12307
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3241
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233560.00
�
|12308
|2005.09.30 10:00
|buy
|3242
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12309
|2005.09.30 10:00
|modify
|3242
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12310
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3242
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233630.00
|12311
|2005.09.30 10:00
|buy
|3243
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12312
|2005.09.30 10:00
|modify
|3243
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12313
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3243
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233700.00
�
|12314
|2005.09.30 10:00
|buy
|3244
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
|12315
|2005.09.30 10:00
|modify
|3244
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
�
|12316
|2005.09.30 10:00
|s/l
|3244
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233770.00
|12317
|2005.09.30 10:00
|buy
|3245
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12318
|2005.09.30 10:02
|modify
|3245
|1.00
|1.2028
|1.2035
|1.2128
|12319
|2005.09.30 10:12
|s/l
|3245
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2128
|70.00
|233840.00
�
|12320
|2005.09.30 10:12
|buy
|3246
|1.00
|1.2034
|1.1984
|1.2134
|12321
|2005.09.30 10:29
|modify
|3246
|1.00
|1.2034
|1.2044
|1.2134
�
|12322
|2005.09.30 10:29
|modify
|3246
|1.00
|1.2034
|1.2046
|1.2134
|12323
|2005.09.30 10:29
|s/l
|3246
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2134
|120.00
|233960.00
�
|12324
|2005.09.30 10:29
|sell
|3247
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1964
|12325
|2005.09.30 12:29
|modify
|3247
|1.00
|1.2044
|1.2040
|1.1964
�
|12326
|2005.09.30 12:29
|s/l
|3247
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1964
|40.00
|234000.00
|12327
|2005.09.30 12:29
|sell
|3248
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|12328
|2005.09.30 15:35
|s/l
|3248
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1958
|-500.00
|233500.00
|12329
|2005.09.30 15:35
|sell
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2140
|1.2010
�
|12330
|2005.09.30 15:40
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2010
|12331
|2005.09.30 15:40
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2089
|1.2010
�
|12332
|2005.09.30 15:42
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2087
|1.2010
|12333
|2005.09.30 15:42
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2080
|1.2010
�
|12334
|2005.09.30 15:42
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2071
|1.2010
|12335
|2005.09.30 15:42
|modify
|3249
|1.00
|1.2090
|1.2070
|1.2010
�
|12336
|2005.09.30 15:42
|s/l
|3249
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2010
|200.00
|233700.00
|12337
|2005.09.30 15:42
|sell
|3250
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.1989
�
|12338
|2005.09.30 15:47
|modify
|3250
|1.00
|1.2069
|1.2068
|1.1989
|12339
|2005.09.30 15:47
|modify
|3250
|1.00
|1.2069
|1.2067
|1.1989
�
|12340
|2005.09.30 15:47
|s/l
|3250
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1989
|20.00
|233720.00
|12341
|2005.09.30 15:47
|sell
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2116
|1.1986
�
|12342
|2005.09.30 16:10
|modify
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2064
|1.1986
|12343
|2005.09.30 16:10
|modify
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2060
|1.1986
�
|12344
|2005.09.30 16:10
|modify
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2059
|1.1986
|12345
|2005.09.30 16:15
|modify
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2058
|1.1986
�
|12346
|2005.09.30 16:15
|modify
|3251
|1.00
|1.2066
|1.2057
|1.1986
|12347
|2005.09.30 16:17
|s/l
|3251
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1986
|90.00
|233810.00
�
|12348
|2005.09.30 16:17
|sell
|3252
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12349
|2005.09.30 16:17
|modify
|3252
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12350
|2005.09.30 16:17
|modify
|3252
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12351
|2005.09.30 16:17
|s/l
|3252
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233830.00
�
|12352
|2005.09.30 16:17
|sell
|3253
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12353
|2005.09.30 16:17
|modify
|3253
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12354
|2005.09.30 16:17
|modify
|3253
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12355
|2005.09.30 16:17
|s/l
|3253
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233850.00
�
|12356
|2005.09.30 16:17
|sell
|3254
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12357
|2005.09.30 16:18
|modify
|3254
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12358
|2005.09.30 16:18
|modify
|3254
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12359
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3254
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233870.00
�
|12360
|2005.09.30 16:18
|sell
|3255
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12361
|2005.09.30 16:18
|modify
|3255
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12362
|2005.09.30 16:18
|modify
|3255
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12363
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3255
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233890.00
�
|12364
|2005.09.30 16:18
|sell
|3256
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12365
|2005.09.30 16:18
|modify
|3256
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12366
|2005.09.30 16:18
|modify
|3256
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12367
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3256
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233910.00
�
|12368
|2005.09.30 16:18
|sell
|3257
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12369
|2005.09.30 16:18
|modify
|3257
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12370
|2005.09.30 16:18
|modify
|3257
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12371
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3257
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233930.00
�
|12372
|2005.09.30 16:18
|sell
|3258
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12373
|2005.09.30 16:18
|modify
|3258
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12374
|2005.09.30 16:18
|modify
|3258
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12375
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3258
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233950.00
�
|12376
|2005.09.30 16:18
|sell
|3259
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12377
|2005.09.30 16:18
|modify
|3259
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12378
|2005.09.30 16:18
|modify
|3259
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12379
|2005.09.30 16:18
|s/l
|3259
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233970.00
�
|12380
|2005.09.30 16:18
|sell
|3260
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12381
|2005.09.30 16:19
|modify
|3260
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12382
|2005.09.30 16:19
|modify
|3260
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12383
|2005.09.30 16:19
|s/l
|3260
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|233990.00
�
|12384
|2005.09.30 16:19
|sell
|3261
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12385
|2005.09.30 16:19
|modify
|3261
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12386
|2005.09.30 16:19
|modify
|3261
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12387
|2005.09.30 16:19
|s/l
|3261
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|234010.00
�
|12388
|2005.09.30 16:19
|sell
|3262
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12389
|2005.09.30 16:19
|modify
|3262
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12390
|2005.09.30 16:19
|modify
|3262
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.1979
|12391
|2005.09.30 16:19
|s/l
|3262
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1979
|20.00
|234030.00
�
|12392
|2005.09.30 16:19
|sell
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2109
|1.1979
|12393
|2005.09.30 16:35
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.1979
�
|12394
|2005.09.30 16:35
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2056
|1.1979
|12395
|2005.09.30 16:35
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2054
|1.1979
�
|12396
|2005.09.30 16:37
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2048
|1.1979
|12397
|2005.09.30 16:37
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2045
|1.1979
�
|12398
|2005.09.30 16:42
|modify
|3263
|1.00
|1.2059
|1.2044
|1.1979
|12399
|2005.09.30 16:45
|s/l
|3263
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1979
|150.00
|234180.00
�
|12400
|2005.09.30 16:45
|buy
|3264
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
|12401
|2005.10.03 00:32
|s/l
|3264
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2145
|-500.00
|233680.00
�
|12402
|2005.10.03 00:32
|buy
|3265
|1.00
|1.1997
|1.1947
|1.2097
|12403
|2005.10.03 01:02
|s/l
|3265
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2097
|-500.00
|233180.00
�
|12404
|2005.10.03 01:02
|buy
|3266
|1.00
|1.1945
|1.1895
|1.2045
|12405
|2005.10.03 01:02
|modify
|3266
|1.00
|1.1945
|1.1954
|1.2045
�
|12406
|2005.10.03 01:02
|s/l
|3266
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2045
|90.00
|233270.00
|12407
|2005.10.03 01:02
|buy
|3267
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12408
|2005.10.03 01:02
|modify
|3267
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12409
|2005.10.03 01:02
|s/l
|3267
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12410
|2005.10.03 01:02
|buy
|3268
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|12411
|2005.10.03 01:03
|modify
|3268
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|12412
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3268
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
|12413
|2005.10.03 01:03
|buy
|3269
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12414
|2005.10.03 01:03
|modify
|3269
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12415
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3269
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12416
|2005.10.03 01:03
|buy
|3270
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|12417
|2005.10.03 01:03
|modify
|3270
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|12418
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3270
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
|12419
|2005.10.03 01:03
|buy
|3271
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12420
|2005.10.03 01:03
|modify
|3271
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12421
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3271
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12422
|2005.10.03 01:03
|buy
|3272
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|12423
|2005.10.03 01:03
|modify
|3272
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|12424
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3272
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
|12425
|2005.10.03 01:03
|buy
|3273
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12426
|2005.10.03 01:03
|modify
|3273
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12427
|2005.10.03 01:03
|s/l
|3273
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12428
|2005.10.03 01:03
|buy
|3274
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|12429
|2005.10.03 01:04
|modify
|3274
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|12430
|2005.10.03 01:04
|s/l
|3274
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
|12431
|2005.10.03 01:04
|buy
|3275
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12432
|2005.10.03 01:04
|modify
|3275
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12433
|2005.10.03 01:04
|s/l
|3275
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12434
|2005.10.03 01:04
|buy
|3276
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
|12435
|2005.10.03 01:04
|modify
|3276
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
�
|12436
|2005.10.03 01:04
|s/l
|3276
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
|12437
|2005.10.03 01:04
|buy
|3277
|1.00
|1.1954
|1.1904
|1.2054
�
|12438
|2005.10.03 01:04
|modify
|3277
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|12439
|2005.10.03 01:05
|s/l
|3277
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2054
|0.00
|233270.00
�
|12440
|2005.10.03 01:05
|buy
|3278
|1.00
|1.1945
|1.1895
|1.2045
|12441
|2005.10.03 06:00
|modify
|3278
|1.00
|1.1945
|1.1951
|1.2045
�
|12442
|2005.10.03 06:07
|s/l
|3278
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2045
|60.00
|233330.00
|12443
|2005.10.03 06:07
|buy
|3279
|1.00
|1.1953
|1.1903
|1.2053
�
|12444
|2005.10.03 06:52
|modify
|3279
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2053
|12445
|2005.10.03 07:02
|s/l
|3279
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2053
|0.00
|233330.00
�
|12446
|2005.10.03 07:02
|buy
|3280
|1.00
|1.1952
|1.1902
|1.2052
|12447
|2005.10.03 07:22
|modify
|3280
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.2052
�
|12448
|2005.10.03 07:22
|modify
|3280
|1.00
|1.1952
|1.1953
|1.2052
|12449
|2005.10.03 07:22
|modify
|3280
|1.00
|1.1952
|1.1954
|1.2052
�
|12450
|2005.10.03 07:29
|s/l
|3280
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2052
|20.00
|233350.00
|12451
|2005.10.03 07:29
|buy
|3281
|1.00
|1.1951
|1.1901
|1.2051
�
|12452
|2005.10.03 22:29
|s/l
|3281
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.2051
|-500.00
|232850.00
|12453
|2005.10.03 22:29
|buy
|3282
|1.00
|1.1902
|1.1852
|1.2002
�
|12454
|2005.10.03 23:02
|modify
|3282
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2002
|12455
|2005.10.03 23:29
|modify
|3282
|1.00
|1.1902
|1.1908
|1.2002
�
|12456
|2005.10.03 23:52
|s/l
|3282
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.2002
|60.00
|232910.00
|12457
|2005.10.03 23:52
|buy
|3283
|1.00
|1.1908
|1.1858
|1.2008
�
|12458
|2005.10.04 00:10
|modify
|3283
|1.00
|1.1908
|1.1909
|1.2008
|12459
|2005.10.04 00:10
|modify
|3283
|1.00
|1.1908
|1.1911
|1.2008
�
|12460
|2005.10.04 01:15
|s/l
|3283
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.2008
|30.00
|232940.00
|12461
|2005.10.04 01:15
|buy
|3284
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|12462
|2005.10.04 03:12
|modify
|3284
|1.00
|1.1912
|1.1913
|1.2012
|12463
|2005.10.04 03:12
|modify
|3284
|1.00
|1.1912
|1.1919
|1.2012
�
|12464
|2005.10.04 03:12
|s/l
|3284
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.2012
|70.00
|233010.00
|12465
|2005.10.04 03:12
|sell
|3285
|1.00
|1.1916
|1.1966
|1.1836
�
|12466
|2005.10.05 07:40
|s/l
|3285
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1836
|-500.00
|232510.00
|12467
|2005.10.05 07:40
|sell
|3286
|1.00
|1.1964
|1.2014
|1.1884
�
|12468
|2005.10.05 12:00
|modify
|3286
|1.00
|1.1964
|1.1958
|1.1884
|12469
|2005.10.05 12:00
|modify
|3286
|1.00
|1.1964
|1.1957
|1.1884
�
|12470
|2005.10.05 12:02
|modify
|3286
|1.00
|1.1964
|1.1956
|1.1884
|12471
|2005.10.05 12:30
|modify
|3286
|1.00
|1.1964
|1.1947
|1.1884
�
|12472
|2005.10.05 13:23
|modify
|3286
|1.00
|1.1964
|1.1945
|1.1884
|12473
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3286
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1884
|190.00
|232700.00
�
|12474
|2005.10.05 14:00
|sell
|3287
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12475
|2005.10.05 14:00
|modify
|3287
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12476
|2005.10.05 14:00
|modify
|3287
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12477
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3287
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|232850.00
�
|12478
|2005.10.05 14:00
|sell
|3288
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12479
|2005.10.05 14:00
|modify
|3288
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12480
|2005.10.05 14:00
|modify
|3288
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12481
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3288
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233000.00
�
|12482
|2005.10.05 14:00
|sell
|3289
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12483
|2005.10.05 14:00
|modify
|3289
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12484
|2005.10.05 14:00
|modify
|3289
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12485
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3289
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233150.00
�
|12486
|2005.10.05 14:00
|sell
|3290
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12487
|2005.10.05 14:00
|modify
|3290
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12488
|2005.10.05 14:00
|modify
|3290
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12489
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3290
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233300.00
�
|12490
|2005.10.05 14:00
|sell
|3291
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12491
|2005.10.05 14:00
|modify
|3291
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12492
|2005.10.05 14:00
|modify
|3291
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12493
|2005.10.05 14:00
|s/l
|3291
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233450.00
�
|12494
|2005.10.05 14:00
|sell
|3292
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12495
|2005.10.05 14:00
|modify
|3292
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12496
|2005.10.05 14:00
|modify
|3292
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12497
|2005.10.05 14:01
|s/l
|3292
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233600.00
�
|12498
|2005.10.05 14:01
|sell
|3293
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12499
|2005.10.05 14:01
|modify
|3293
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12500
|2005.10.05 14:01
|modify
|3293
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12501
|2005.10.05 14:01
|s/l
|3293
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233750.00
�
|12502
|2005.10.05 14:01
|sell
|3294
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12503
|2005.10.05 14:01
|modify
|3294
|1.00
|1.1968
|1.1961
|1.1888
�
|12504
|2005.10.05 14:01
|modify
|3294
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
|12505
|2005.10.05 14:01
|s/l
|3294
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|233900.00
�
|12506
|2005.10.05 14:01
|sell
|3295
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
|12507
|2005.10.05 14:05
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1966
|1.1888
�
|12508
|2005.10.05 14:05
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1965
|1.1888
|12509
|2005.10.05 14:07
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1963
|1.1888
�
|12510
|2005.10.05 14:07
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1960
|1.1888
|12511
|2005.10.05 14:07
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1959
|1.1888
�
|12512
|2005.10.05 14:07
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1956
|1.1888
|12513
|2005.10.05 14:07
|modify
|3295
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
�
|12514
|2005.10.05 14:25
|s/l
|3295
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1888
|150.00
|234050.00
|12515
|2005.10.05 14:25
|sell
|3296
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|12516
|2005.10.05 14:25
|modify
|3296
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|12517
|2005.10.05 14:25
|modify
|3296
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|12518
|2005.10.05 14:25
|s/l
|3296
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|234170.00
|12519
|2005.10.05 14:25
|sell
|3297
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|12520
|2005.10.05 14:25
|modify
|3297
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|12521
|2005.10.05 14:25
|modify
|3297
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|12522
|2005.10.05 14:26
|s/l
|3297
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|234290.00
|12523
|2005.10.05 14:26
|sell
|3298
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|12524
|2005.10.05 14:26
|modify
|3298
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|12525
|2005.10.05 14:26
|modify
|3298
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|12526
|2005.10.05 14:26
|s/l
|3298
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|234410.00
|12527
|2005.10.05 14:26
|sell
|3299
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|12528
|2005.10.05 14:26
|modify
|3299
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.1885
|12529
|2005.10.05 14:26
|modify
|3299
|1.00
|1.1965
|1.1953
|1.1885
�
|12530
|2005.10.05 14:27
|s/l
|3299
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1885
|120.00
|234530.00
|12531
|2005.10.05 14:27
|sell
|3300
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
�
|12532
|2005.10.05 21:52
|s/l
|3300
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1885
|-500.00
|234030.00
|12533
|2005.10.05 21:52
|sell
|3301
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.1936
�
|12534
|2005.10.05 22:07
|modify
|3301
|1.00
|1.2016
|1.2014
|1.1936
|12535
|2005.10.05 22:07
|modify
|3301
|1.00
|1.2016
|1.2011
|1.1936
�
|12536
|2005.10.05 22:08
|modify
|3301
|1.00
|1.2016
|1.2009
|1.1936
|12537
|2005.10.05 22:15
|s/l
|3301
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1936
|70.00
|234100.00
�
|12538
|2005.10.05 22:15
|sell
|3302
|1.00
|1.2007
|1.2057
|1.1927
|12539
|2005.10.06 00:42
|s/l
|3302
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1927
|-500.00
|233600.00
�
|12540
|2005.10.06 00:42
|sell
|3303
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|12541
|2005.10.06 01:00
|modify
|3303
|1.00
|1.2058
|1.2057
|1.1978
�
|12542
|2005.10.06 01:22
|s/l
|3303
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1978
|10.00
|233610.00
|12543
|2005.10.06 01:22
|sell
|3304
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|12544
|2005.10.06 01:25
|modify
|3304
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|12545
|2005.10.06 01:26
|s/l
|3304
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|233610.00
�
|12546
|2005.10.06 01:26
|sell
|3305
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|12547
|2005.10.06 01:26
|modify
|3305
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|12548
|2005.10.06 01:30
|modify
|3305
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.1978
|12549
|2005.10.06 02:34
|s/l
|3305
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1978
|50.00
|233660.00
�
|12550
|2005.10.06 02:34
|sell
|3306
|1.00
|1.2052
|1.2102
|1.1972
|12551
|2005.10.06 10:05
|modify
|3306
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
�
|12552
|2005.10.06 10:07
|s/l
|3306
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1972
|0.00
|233660.00
|12553
|2005.10.06 10:07
|buy
|3307
|1.00
|1.2055
|1.2005
|1.2155
�
|12554
|2005.10.06 12:32
|modify
|3307
|1.00
|1.2055
|1.2063
|1.2155
|12555
|2005.10.06 12:32
|modify
|3307
|1.00
|1.2055
|1.2065
|1.2155
�
|12556
|2005.10.06 12:32
|s/l
|3307
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2155
|100.00
|233760.00
|12557
|2005.10.06 12:32
|sell
|3308
|1.00
|1.2065
|1.2115
|1.1985
�
|12558
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3308
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.1985
|-500.00
|233260.00
|12559
|2005.10.06 13:00
|sell
|3309
|1.00
|1.2120
|1.2170
|1.2040
�
|12560
|2005.10.06 13:00
|modify
|3309
|1.00
|1.2120
|1.2098
|1.2040
|12561
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3309
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2040
|220.00
|233480.00
�
|12562
|2005.10.06 13:00
|sell
|3310
|1.00
|1.2103
|1.2153
|1.2023
|12563
|2005.10.06 13:00
|modify
|3310
|1.00
|1.2103
|1.2094
|1.2023
�
|12564
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3310
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2023
|90.00
|233570.00
|12565
|2005.10.06 13:00
|sell
|3311
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12566
|2005.10.06 13:00
|modify
|3311
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|12567
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3311
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
�
|12568
|2005.10.06 13:00
|sell
|3312
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|12569
|2005.10.06 13:00
|modify
|3312
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|12570
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3312
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
|12571
|2005.10.06 13:00
|sell
|3313
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12572
|2005.10.06 13:00
|modify
|3313
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|12573
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3313
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
�
|12574
|2005.10.06 13:00
|sell
|3314
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|12575
|2005.10.06 13:00
|modify
|3314
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|12576
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3314
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
|12577
|2005.10.06 13:00
|sell
|3315
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12578
|2005.10.06 13:00
|modify
|3315
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|12579
|2005.10.06 13:00
|s/l
|3315
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
�
|12580
|2005.10.06 13:00
|sell
|3316
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|12581
|2005.10.06 13:01
|modify
|3316
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|12582
|2005.10.06 13:01
|s/l
|3316
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
|12583
|2005.10.06 13:01
|sell
|3317
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12584
|2005.10.06 13:01
|modify
|3317
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|12585
|2005.10.06 13:02
|s/l
|3317
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|233570.00
�
|12586
|2005.10.06 13:02
|sell
|3318
|1.00
|1.2120
|1.2170
|1.2040
|12587
|2005.10.06 13:02
|modify
|3318
|1.00
|1.2120
|1.2110
|1.2040
�
|12588
|2005.10.06 13:02
|s/l
|3318
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2040
|100.00
|233670.00
|12589
|2005.10.06 13:02
|sell
|3319
|1.00
|1.2116
|1.2166
|1.2036
�
|12590
|2005.10.06 13:02
|modify
|3319
|1.00
|1.2116
|1.2097
|1.2036
|12591
|2005.10.06 13:02
|s/l
|3319
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2036
|190.00
|233860.00
�
|12592
|2005.10.06 13:02
|sell
|3320
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2022
|12593
|2005.10.06 13:03
|modify
|3320
|1.00
|1.2102
|1.2092
|1.2022
�
|12594
|2005.10.06 13:03
|s/l
|3320
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2022
|100.00
|233960.00
|12595
|2005.10.06 13:03
|sell
|3321
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
�
|12596
|2005.10.06 13:03
|modify
|3321
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
|12597
|2005.10.06 13:03
|s/l
|3321
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2013
|10.00
|233970.00
�
|12598
|2005.10.06 13:03
|sell
|3322
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
|12599
|2005.10.06 13:04
|modify
|3322
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
�
|12600
|2005.10.06 13:04
|s/l
|3322
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2013
|10.00
|233980.00
|12601
|2005.10.06 13:04
|sell
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2143
|1.2013
�
|12602
|2005.10.06 13:05
|modify
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2092
|1.2013
|12603
|2005.10.06 13:05
|modify
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2089
|1.2013
�
|12604
|2005.10.06 13:05
|modify
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2087
|1.2013
|12605
|2005.10.06 13:05
|modify
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2085
|1.2013
�
|12606
|2005.10.06 13:12
|modify
|3323
|1.00
|1.2093
|1.2084
|1.2013
|12607
|2005.10.06 13:22
|s/l
|3323
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2013
|90.00
|234070.00
�
|12608
|2005.10.06 13:22
|sell
|3324
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|12609
|2005.10.06 13:23
|modify
|3324
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|12610
|2005.10.06 13:23
|s/l
|3324
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|234070.00
|12611
|2005.10.06 13:23
|sell
|3325
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12612
|2005.10.06 13:23
|modify
|3325
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|12613
|2005.10.06 13:23
|s/l
|3325
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|234070.00
�
|12614
|2005.10.06 13:23
|sell
|3326
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
|12615
|2005.10.06 13:24
|modify
|3326
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
�
|12616
|2005.10.06 13:24
|s/l
|3326
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|0.00
|234070.00
|12617
|2005.10.06 13:24
|sell
|3327
|1.00
|1.2094
|1.2144
|1.2014
�
|12618
|2005.10.06 16:40
|s/l
|3327
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2014
|-500.00
|233570.00
|12619
|2005.10.06 16:40
|sell
|3328
|1.00
|1.2150
|1.2200
|1.2070
�
|12620
|2005.10.06 18:52
|s/l
|3328
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2070
|-500.00
|233070.00
|12621
|2005.10.06 18:52
|sell
|3329
|1.00
|1.2198
|1.2248
|1.2118
�
|12622
|2005.10.06 19:00
|modify
|3329
|1.00
|1.2198
|1.2195
|1.2118
|12623
|2005.10.06 19:09
|modify
|3329
|1.00
|1.2198
|1.2194
|1.2118
�
|12624
|2005.10.06 20:07
|modify
|3329
|1.00
|1.2198
|1.2192
|1.2118
|12625
|2005.10.06 20:36
|modify
|3329
|1.00
|1.2198
|1.2191
|1.2118
�
|12626
|2005.10.06 21:13
|s/l
|3329
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2118
|70.00
|233140.00
|12627
|2005.10.06 21:13
|sell
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2239
|1.2109
�
|12628
|2005.10.06 22:00
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2187
|1.2109
|12629
|2005.10.06 22:30
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2185
|1.2109
�
|12630
|2005.10.06 23:00
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2109
|12631
|2005.10.06 23:00
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2183
|1.2109
�
|12632
|2005.10.06 23:24
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2182
|1.2109
|12633
|2005.10.06 23:52
|modify
|3330
|1.00
|1.2189
|1.2177
|1.2109
�
|12634
|2005.10.07 00:13
|s/l
|3330
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2109
|120.00
|233260.00
|12635
|2005.10.07 00:13
|buy
|3331
|1.00
|1.2177
|1.2127
|1.2277
�
|12636
|2005.10.07 12:32
|s/l
|3331
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2277
|-500.00
|232760.00
|12637
|2005.10.07 12:32
|buy
|3332
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
�
|12638
|2005.10.10 07:00
|modify
|3332
|1.00
|1.2129
|1.2133
|1.2229
|12639
|2005.10.10 07:00
|s/l
|3332
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2229
|40.00
|232800.00
�
|12640
|2005.10.10 07:00
|sell
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
|12641
|2005.10.10 10:50
|modify
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
�
|12642
|2005.10.10 11:00
|modify
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2131
|1.2052
|12643
|2005.10.10 11:52
|modify
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2123
|1.2052
�
|12644
|2005.10.10 11:53
|modify
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2119
|1.2052
|12645
|2005.10.10 11:53
|modify
|3333
|1.00
|1.2132
|1.2114
|1.2052
�
|12646
|2005.10.10 11:53
|s/l
|3333
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2052
|180.00
|232980.00
|12647
|2005.10.10 11:53
|buy
|3334
|1.00
|1.2115
|1.2065
|1.2215
�
|12648
|2005.10.10 12:52
|s/l
|3334
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2215
|-500.00
|232480.00
|12649
|2005.10.10 12:52
|buy
|3335
|1.00
|1.2066
|1.2016
|1.2166
�
|12650
|2005.10.11 06:00
|s/l
|3335
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2166
|-500.00
|231980.00
|12651
|2005.10.11 06:00
|buy
|3336
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2115
�
|12652
|2005.10.11 07:15
|modify
|3336
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2115
|12653
|2005.10.11 07:16
|modify
|3336
|1.00
|1.2015
|1.2016
|1.2115
�
|12654
|2005.10.11 08:10
|modify
|3336
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.2115
|12655
|2005.10.11 08:10
|modify
|3336
|1.00
|1.2015
|1.2022
|1.2115
�
|12656
|2005.10.11 08:11
|s/l
|3336
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2115
|70.00
|232050.00
|12657
|2005.10.11 08:11
|buy
|3337
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2124
�
|12658
|2005.10.11 08:37
|modify
|3337
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.2124
|12659
|2005.10.11 08:37
|modify
|3337
|1.00
|1.2024
|1.2031
|1.2124
�
|12660
|2005.10.11 10:05
|s/l
|3337
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2124
|70.00
|232120.00
|12661
|2005.10.11 10:05
|sell
|3338
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|12662
|2005.10.11 12:00
|modify
|3338
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|12663
|2005.10.11 12:00
|s/l
|3338
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232150.00
�
|12664
|2005.10.11 12:00
|sell
|3339
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|12665
|2005.10.11 12:00
|modify
|3339
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|12666
|2005.10.11 12:00
|s/l
|3339
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232180.00
|12667
|2005.10.11 12:00
|sell
|3340
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|12668
|2005.10.11 12:01
|modify
|3340
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|12669
|2005.10.11 12:01
|s/l
|3340
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232210.00
�
|12670
|2005.10.11 12:01
|sell
|3341
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|12671
|2005.10.11 12:01
|modify
|3341
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|12672
|2005.10.11 12:01
|s/l
|3341
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232240.00
|12673
|2005.10.11 12:01
|sell
|3342
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
�
|12674
|2005.10.11 12:02
|modify
|3342
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
|12675
|2005.10.11 12:02
|s/l
|3342
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232270.00
�
|12676
|2005.10.11 12:02
|sell
|3343
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.1950
|12677
|2005.10.11 12:02
|modify
|3343
|1.00
|1.2030
|1.2027
|1.1950
�
|12678
|2005.10.11 12:08
|s/l
|3343
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1950
|30.00
|232300.00
|12679
|2005.10.11 12:08
|buy
|3344
|1.00
|1.2028
|1.1978
|1.2128
�
|12680
|2005.10.11 18:37
|s/l
|3344
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2128
|-500.00
|231800.00
|12681
|2005.10.11 18:37
|buy
|3345
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|12682
|2005.10.11 18:42
|modify
|3345
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|12683
|2005.10.11 18:47
|s/l
|3345
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|231800.00
�
|12684
|2005.10.11 18:47
|buy
|3346
|1.00
|1.1981
|1.1931
|1.2081
|12685
|2005.10.11 19:37
|modify
|3346
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
�
|12686
|2005.10.11 19:38
|modify
|3346
|1.00
|1.1981
|1.1985
|1.2081
|12687
|2005.10.11 22:00
|s/l
|3346
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2081
|40.00
|231840.00
�
|12688
|2005.10.11 22:00
|buy
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1936
|1.2086
|12689
|2005.10.12 11:13
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2086
�
|12690
|2005.10.12 11:13
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1989
|1.2086
|12691
|2005.10.12 11:13
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1990
|1.2086
�
|12692
|2005.10.12 11:17
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2086
|12693
|2005.10.12 11:18
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.1998
|1.2086
�
|12694
|2005.10.12 11:18
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2001
|1.2086
|12695
|2005.10.12 11:18
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2002
|1.2086
�
|12696
|2005.10.12 11:20
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2003
|1.2086
|12697
|2005.10.12 11:20
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2004
|1.2086
�
|12698
|2005.10.12 11:40
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2006
|1.2086
|12699
|2005.10.12 11:45
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2007
|1.2086
�
|12700
|2005.10.12 11:45
|modify
|3347
|1.00
|1.1986
|1.2008
|1.2086
|12701
|2005.10.12 12:00
|s/l
|3347
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2086
|220.00
|232060.00
�
|12702
|2005.10.12 12:00
|sell
|3348
|1.00
|1.2005
|1.2055
|1.1925
|12703
|2005.10.12 16:22
|s/l
|3348
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1925
|-500.00
|231560.00
�
|12704
|2005.10.12 16:22
|sell
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2104
|1.1974
|12705
|2005.10.12 16:30
|modify
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2051
|1.1974
�
|12706
|2005.10.12 16:30
|modify
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2049
|1.1974
|12707
|2005.10.12 16:35
|modify
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2048
|1.1974
�
|12708
|2005.10.12 16:36
|modify
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2047
|1.1974
|12709
|2005.10.12 17:30
|modify
|3349
|1.00
|1.2054
|1.2034
|1.1974
�
|12710
|2005.10.12 17:30
|s/l
|3349
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1974
|200.00
|231760.00
|12711
|2005.10.12 17:30
|sell
|3350
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12712
|2005.10.12 17:30
|modify
|3350
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
|12713
|2005.10.12 17:30
|s/l
|3350
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|231770.00
�
|12714
|2005.10.12 17:30
|sell
|3351
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12715
|2005.10.12 17:31
|modify
|3351
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
�
|12716
|2005.10.12 17:31
|s/l
|3351
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|231780.00
|12717
|2005.10.12 17:31
|sell
|3352
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
�
|12718
|2005.10.12 17:31
|modify
|3352
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
|12719
|2005.10.12 17:31
|s/l
|3352
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|231790.00
�
|12720
|2005.10.12 17:31
|sell
|3353
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|12721
|2005.10.12 17:32
|modify
|3353
|1.00
|1.2035
|1.2034
|1.1955
�
|12722
|2005.10.12 17:32
|s/l
|3353
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1955
|10.00
|231800.00
|12723
|2005.10.12 17:32
|sell
|3354
|1.00
|1.2033
|1.2083
|1.1953
�
|12724
|2005.10.12 18:00
|modify
|3354
|1.00
|1.2033
|1.2029
|1.1953
|12725
|2005.10.12 18:00
|modify
|3354
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.1953
�
|12726
|2005.10.12 18:08
|modify
|3354
|1.00
|1.2033
|1.2027
|1.1953
|12727
|2005.10.12 18:40
|s/l
|3354
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1953
|60.00
|231860.00
�
|12728
|2005.10.12 18:40
|sell
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2082
|1.1952
|12729
|2005.10.13 00:35
|modify
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1952
�
|12730
|2005.10.13 00:35
|modify
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2028
|1.1952
|12731
|2005.10.13 01:00
|modify
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2025
|1.1952
�
|12732
|2005.10.13 01:00
|modify
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2024
|1.1952
|12733
|2005.10.13 01:02
|modify
|3355
|1.00
|1.2032
|1.2000
|1.1952
�
|12734
|2005.10.13 01:02
|s/l
|3355
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.1952
|320.00
|232180.00
|12735
|2005.10.13 01:02
|buy
|3356
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2100
�
|12736
|2005.10.13 12:32
|s/l
|3356
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2100
|-500.00
|231680.00
|12737
|2005.10.13 12:32
|buy
|3357
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.2049
�
|12738
|2005.10.13 12:45
|modify
|3357
|1.00
|1.1949
|1.1973
|1.2049
|12739
|2005.10.13 12:45
|s/l
|3357
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2049
|240.00
|231920.00
�
|12740
|2005.10.13 12:45
|buy
|3358
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|12741
|2005.10.13 12:45
|modify
|3358
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|12742
|2005.10.13 12:45
|s/l
|3358
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|231920.00
|12743
|2005.10.13 12:45
|buy
|3359
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|12744
|2005.10.13 12:45
|modify
|3359
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|12745
|2005.10.13 12:45
|s/l
|3359
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|232050.00
�
|12746
|2005.10.13 12:45
|buy
|3360
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|12747
|2005.10.13 12:45
|modify
|3360
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|12748
|2005.10.13 12:45
|s/l
|3360
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|232050.00
|12749
|2005.10.13 12:45
|buy
|3361
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|12750
|2005.10.13 12:46
|modify
|3361
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|12751
|2005.10.13 12:46
|s/l
|3361
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|232180.00
�
|12752
|2005.10.13 12:46
|buy
|3362
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|12753
|2005.10.13 12:46
|modify
|3362
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|12754
|2005.10.13 12:46
|s/l
|3362
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|232180.00
|12755
|2005.10.13 12:46
|buy
|3363
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|12756
|2005.10.13 12:46
|modify
|3363
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|12757
|2005.10.13 12:46
|s/l
|3363
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|232310.00
�
|12758
|2005.10.13 12:46
|buy
|3364
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|12759
|2005.10.13 12:46
|modify
|3364
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
�
|12760
|2005.10.13 12:46
|s/l
|3364
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2066
|0.00
|232310.00
|12761
|2005.10.13 12:46
|buy
|3365
|1.00
|1.1960
|1.1910
|1.2060
�
|12762
|2005.10.13 12:47
|modify
|3365
|1.00
|1.1960
|1.1973
|1.2060
|12763
|2005.10.13 12:47
|s/l
|3365
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2060
|130.00
|232440.00
�
|12764
|2005.10.13 12:47
|buy
|3366
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
|12765
|2005.10.13 12:48
|modify
|3366
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
�
|12766
|2005.10.13 12:48
|s/l
|3366
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|232440.00
|12767
|2005.10.13 12:48
|buy
|3367
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
�
|12768
|2005.10.13 12:48
|modify
|3367
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|12769
|2005.10.13 12:48
|s/l
|3367
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|232440.00
�
|12770
|2005.10.13 12:48
|buy
|3368
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
|12771
|2005.10.13 12:49
|modify
|3368
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
�
|12772
|2005.10.13 12:49
|s/l
|3368
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|0.00
|232440.00
|12773
|2005.10.13 12:49
|buy
|3369
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.2073
�
|12774
|2005.10.13 13:53
|s/l
|3369
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.2073
|-500.00
|231940.00
|12775
|2005.10.13 13:53
|buy
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
�
|12776
|2005.10.13 15:02
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|12777
|2005.10.13 15:13
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1927
|1.2025
�
|12778
|2005.10.13 15:13
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1928
|1.2025
|12779
|2005.10.13 15:40
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.2025
�
|12780
|2005.10.13 15:40
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1931
|1.2025
|12781
|2005.10.13 16:07
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1935
|1.2025
�
|12782
|2005.10.13 16:07
|modify
|3370
|1.00
|1.1925
|1.1939
|1.2025
|12783
|2005.10.13 16:08
|s/l
|3370
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2025
|140.00
|232080.00
�
|12784
|2005.10.13 16:08
|buy
|3371
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.2039
|12785
|2005.10.13 16:08
|modify
|3371
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
�
|12786
|2005.10.13 16:09
|s/l
|3371
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|0.00
|232080.00
|12787
|2005.10.13 16:09
|buy
|3372
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.2039
�
|12788
|2005.10.13 16:10
|modify
|3372
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|12789
|2005.10.13 16:10
|s/l
|3372
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2039
|0.00
|232080.00
�
|12790
|2005.10.13 16:10
|buy
|3373
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
|12791
|2005.10.13 16:11
|modify
|3373
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
�
|12792
|2005.10.13 16:11
|s/l
|3373
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|232090.00
|12793
|2005.10.13 16:11
|buy
|3374
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
�
|12794
|2005.10.13 16:12
|modify
|3374
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
|12795
|2005.10.13 16:15
|s/l
|3374
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|232100.00
�
|12796
|2005.10.13 16:15
|buy
|3375
|1.00
|1.1930
|1.1880
|1.2030
|12797
|2005.10.13 16:25
|modify
|3375
|1.00
|1.1930
|1.1937
|1.2030
�
|12798
|2005.10.13 16:25
|modify
|3375
|1.00
|1.1930
|1.1939
|1.2030
|12799
|2005.10.13 16:25
|s/l
|3375
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2030
|90.00
|232190.00
�
|12800
|2005.10.13 16:25
|buy
|3376
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
|12801
|2005.10.13 16:26
|modify
|3376
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
�
|12802
|2005.10.13 16:26
|s/l
|3376
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2038
|10.00
|232200.00
|12803
|2005.10.13 16:26
|buy
|3377
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.2038
�
|12804
|2005.10.13 16:34
|modify
|3377
|1.00
|1.1938
|1.1939
|1.2038
|12805
|2005.10.13 16:35
|modify
|3377
|1.00
|1.1938
|1.1968
|1.2038
�
|12806
|2005.10.13 16:35
|modify
|3377
|1.00
|1.1938
|1.1973
|1.2038
|12807
|2005.10.13 16:35
|s/l
|3377
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2038
|350.00
|232550.00
�
|12808
|2005.10.13 16:35
|sell
|3378
|1.00
|1.1965
|1.2015
|1.1885
|12809
|2005.10.13 18:48
|s/l
|3378
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1885
|-500.00
|232050.00
�
|12810
|2005.10.13 18:48
|sell
|3379
|1.00
|1.2013
|1.2063
|1.1933
|12811
|2005.10.14 00:20
|modify
|3379
|1.00
|1.2013
|1.2009
|1.1933
�
|12812
|2005.10.14 00:32
|s/l
|3379
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1933
|40.00
|232090.00
|12813
|2005.10.14 00:32
|buy
|3380
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
�
|12814
|2005.10.14 02:32
|modify
|3380
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2111
|12815
|2005.10.14 02:32
|modify
|3380
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
�
|12816
|2005.10.14 03:00
|modify
|3380
|1.00
|1.2011
|1.2020
|1.2111
|12817
|2005.10.14 03:13
|s/l
|3380
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2111
|90.00
|232180.00
�
|12818
|2005.10.14 03:13
|sell
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|12819
|2005.10.14 09:10
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2019
|1.1940
�
|12820
|2005.10.14 09:11
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2018
|1.1940
|12821
|2005.10.14 09:22
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2017
|1.1940
�
|12822
|2005.10.14 09:23
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.1940
|12823
|2005.10.14 09:38
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2013
|1.1940
�
|12824
|2005.10.14 09:38
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2012
|1.1940
|12825
|2005.10.14 09:50
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2011
|1.1940
�
|12826
|2005.10.14 10:32
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2010
|1.1940
|12827
|2005.10.14 10:45
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2008
|1.1940
�
|12828
|2005.10.14 10:50
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2001
|1.1940
|12829
|2005.10.14 10:51
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.2000
|1.1940
�
|12830
|2005.10.14 11:18
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.1999
|1.1940
|12831
|2005.10.14 11:18
|modify
|3381
|1.00
|1.2020
|1.1997
|1.1940
�
|12832
|2005.10.14 12:00
|s/l
|3381
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1940
|230.00
|232410.00
|12833
|2005.10.14 12:00
|buy
|3382
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
�
|12834
|2005.10.14 12:30
|modify
|3382
|1.00
|1.1998
|1.2010
|1.2098
|12835
|2005.10.14 12:30
|modify
|3382
|1.00
|1.1998
|1.2012
|1.2098
�
|12836
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3382
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2098
|140.00
|232550.00
|12837
|2005.10.14 12:30
|buy
|3383
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12838
|2005.10.14 12:30
|modify
|3383
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12839
|2005.10.14 12:30
|modify
|3383
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12840
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3383
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232580.00
|12841
|2005.10.14 12:30
|buy
|3384
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12842
|2005.10.14 12:30
|modify
|3384
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12843
|2005.10.14 12:30
|modify
|3384
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12844
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3384
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232610.00
|12845
|2005.10.14 12:30
|buy
|3385
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12846
|2005.10.14 12:30
|modify
|3385
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12847
|2005.10.14 12:30
|modify
|3385
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12848
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3385
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232640.00
|12849
|2005.10.14 12:30
|buy
|3386
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12850
|2005.10.14 12:30
|modify
|3386
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12851
|2005.10.14 12:30
|modify
|3386
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12852
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3386
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232670.00
|12853
|2005.10.14 12:30
|buy
|3387
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12854
|2005.10.14 12:30
|modify
|3387
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12855
|2005.10.14 12:30
|modify
|3387
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12856
|2005.10.14 12:30
|s/l
|3387
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232700.00
|12857
|2005.10.14 12:30
|buy
|3388
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12858
|2005.10.14 12:31
|modify
|3388
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12859
|2005.10.14 12:31
|modify
|3388
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12860
|2005.10.14 12:31
|s/l
|3388
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232730.00
|12861
|2005.10.14 12:31
|buy
|3389
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12862
|2005.10.14 12:31
|modify
|3389
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12863
|2005.10.14 12:31
|modify
|3389
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12864
|2005.10.14 12:31
|s/l
|3389
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232760.00
|12865
|2005.10.14 12:31
|buy
|3390
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12866
|2005.10.14 12:31
|modify
|3390
|1.00
|1.2009
|1.2010
|1.2109
|12867
|2005.10.14 12:31
|modify
|3390
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
�
|12868
|2005.10.14 12:31
|s/l
|3390
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2109
|30.00
|232790.00
|12869
|2005.10.14 12:31
|buy
|3391
|1.00
|1.2009
|1.1959
|1.2109
�
|12870
|2005.10.14 12:32
|modify
|3391
|1.00
|1.2009
|1.2012
|1.2109
|12871
|2005.10.14 12:32
|modify
|3391
|1.00
|1.2009
|1.2030
|1.2109
�
|12872
|2005.10.14 12:32
|modify
|3391
|1.00
|1.2009
|1.2032
|1.2109
|12873
|2005.10.14 12:32
|s/l
|3391
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2109
|230.00
|233020.00
�
|12874
|2005.10.14 12:32
|sell
|3392
|1.00
|1.2029
|1.2079
|1.1949
|12875
|2005.10.14 12:35
|modify
|3392
|1.00
|1.2029
|1.2008
|1.1949
�
|12876
|2005.10.14 12:35
|modify
|3392
|1.00
|1.2029
|1.2004
|1.1949
|12877
|2005.10.14 12:35
|s/l
|3392
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1949
|250.00
|233270.00
�
|12878
|2005.10.14 12:35
|buy
|3393
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|12879
|2005.10.14 12:35
|modify
|3393
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
�
|12880
|2005.10.14 12:35
|modify
|3393
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
|12881
|2005.10.14 12:35
|s/l
|3393
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|233700.00
�
|12882
|2005.10.14 12:35
|sell
|3394
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12883
|2005.10.14 12:35
|modify
|3394
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
�
|12884
|2005.10.14 12:35
|modify
|3394
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
|12885
|2005.10.14 12:35
|modify
|3394
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
�
|12886
|2005.10.14 12:35
|s/l
|3394
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|234080.00
|12887
|2005.10.14 12:35
|buy
|3395
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
�
|12888
|2005.10.14 12:35
|modify
|3395
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
|12889
|2005.10.14 12:35
|modify
|3395
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
�
|12890
|2005.10.14 12:35
|s/l
|3395
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|234510.00
|12891
|2005.10.14 12:35
|sell
|3396
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12892
|2005.10.14 12:35
|modify
|3396
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
|12893
|2005.10.14 12:36
|modify
|3396
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
�
|12894
|2005.10.14 12:36
|modify
|3396
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
|12895
|2005.10.14 12:36
|s/l
|3396
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|234890.00
�
|12896
|2005.10.14 12:36
|buy
|3397
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|12897
|2005.10.14 12:36
|modify
|3397
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
�
|12898
|2005.10.14 12:36
|modify
|3397
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
|12899
|2005.10.14 12:36
|s/l
|3397
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|235320.00
�
|12900
|2005.10.14 12:36
|sell
|3398
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
|12901
|2005.10.14 12:36
|modify
|3398
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
�
|12902
|2005.10.14 12:36
|modify
|3398
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
|12903
|2005.10.14 12:36
|modify
|3398
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
�
|12904
|2005.10.14 12:36
|s/l
|3398
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|235700.00
|12905
|2005.10.14 12:36
|buy
|3399
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
�
|12906
|2005.10.14 12:36
|modify
|3399
|1.00
|1.2005
|1.2044
|1.2105
|12907
|2005.10.14 12:36
|modify
|3399
|1.00
|1.2005
|1.2048
|1.2105
�
|12908
|2005.10.14 12:36
|s/l
|3399
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2105
|430.00
|236130.00
|12909
|2005.10.14 12:36
|sell
|3400
|1.00
|1.2042
|1.2092
|1.1962
�
|12910
|2005.10.14 12:36
|modify
|3400
|1.00
|1.2042
|1.2039
|1.1962
|12911
|2005.10.14 12:37
|modify
|3400
|1.00
|1.2042
|1.2008
|1.1962
�
|12912
|2005.10.14 12:37
|modify
|3400
|1.00
|1.2042
|1.2004
|1.1962
|12913
|2005.10.14 12:37
|s/l
|3400
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1962
|380.00
|236510.00
�
|12914
|2005.10.14 12:37
|buy
|3401
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2105
|12915
|2005.10.14 12:55
|modify
|3401
|1.00
|1.2005
|1.2006
|1.2105
�
|12916
|2005.10.14 12:55
|modify
|3401
|1.00
|1.2005
|1.2008
|1.2105
|12917
|2005.10.14 12:55
|s/l
|3401
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2105
|30.00
|236540.00
�
|12918
|2005.10.14 12:55
|buy
|3402
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|12919
|2005.10.14 12:55
|modify
|3402
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|12920
|2005.10.14 12:55
|modify
|3402
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|12921
|2005.10.14 12:55
|s/l
|3402
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|236610.00
�
|12922
|2005.10.14 12:55
|buy
|3403
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|12923
|2005.10.14 12:56
|modify
|3403
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|12924
|2005.10.14 12:56
|modify
|3403
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|12925
|2005.10.14 12:56
|s/l
|3403
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|236680.00
�
|12926
|2005.10.14 12:56
|buy
|3404
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|12927
|2005.10.14 12:56
|modify
|3404
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.2101
�
|12928
|2005.10.14 12:56
|modify
|3404
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
|12929
|2005.10.14 12:56
|s/l
|3404
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2101
|70.00
|236750.00
�
|12930
|2005.10.14 12:56
|buy
|3405
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2101
|12931
|2005.10.14 12:59
|modify
|3405
|1.00
|1.2001
|1.2008
|1.2101
�
|12932
|2005.10.14 13:00
|modify
|3405
|1.00
|1.2001
|1.2014
|1.2101
|12933
|2005.10.14 13:07
|s/l
|3405
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2101
|130.00
|236880.00
�
|12934
|2005.10.14 13:07
|sell
|3406
|1.00
|1.2013
|1.2063
|1.1933
|12935
|2005.10.14 13:42
|modify
|3406
|1.00
|1.2013
|1.2012
|1.1933
�
|12936
|2005.10.14 13:42
|modify
|3406
|1.00
|1.2013
|1.2011
|1.1933
|12937
|2005.10.14 13:42
|s/l
|3406
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1933
|20.00
|236900.00
�
|12938
|2005.10.14 13:42
|buy
|3407
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
|12939
|2005.10.14 14:20
|modify
|3407
|1.00
|1.2011
|1.2025
|1.2111
�
|12940
|2005.10.14 14:20
|s/l
|3407
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2111
|140.00
|237040.00
|12941
|2005.10.14 14:20
|sell
|3408
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|12942
|2005.10.14 14:20
|modify
|3408
|1.00
|1.2019
|1.2018
|1.1939
|12943
|2005.10.14 14:20
|s/l
|3408
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1939
|10.00
|237050.00
�
|12944
|2005.10.14 14:20
|sell
|3409
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|12945
|2005.10.14 14:21
|modify
|3409
|1.00
|1.2040
|1.2036
|1.1960
�
|12946
|2005.10.14 14:21
|modify
|3409
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
|12947
|2005.10.14 14:21
|modify
|3409
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
�
|12948
|2005.10.14 14:21
|s/l
|3409
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1960
|220.00
|237270.00
|12949
|2005.10.14 14:21
|sell
|3410
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|12950
|2005.10.14 14:21
|modify
|3410
|1.00
|1.2040
|1.2036
|1.1960
|12951
|2005.10.14 14:21
|modify
|3410
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|12952
|2005.10.14 14:22
|modify
|3410
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
|12953
|2005.10.14 14:22
|s/l
|3410
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1960
|220.00
|237490.00
�
|12954
|2005.10.14 14:22
|sell
|3411
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|12955
|2005.10.14 14:22
|modify
|3411
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
�
|12956
|2005.10.14 14:22
|modify
|3411
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
|12957
|2005.10.14 14:22
|modify
|3411
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|12958
|2005.10.14 14:23
|s/l
|3411
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|237690.00
|12959
|2005.10.14 14:23
|sell
|3412
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|12960
|2005.10.14 14:23
|modify
|3412
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|12961
|2005.10.14 14:23
|modify
|3412
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
�
|12962
|2005.10.14 14:23
|modify
|3412
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
|12963
|2005.10.14 14:23
|s/l
|3412
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|237890.00
�
|12964
|2005.10.14 14:23
|sell
|3413
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|12965
|2005.10.14 14:24
|modify
|3413
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
�
|12966
|2005.10.14 14:24
|modify
|3413
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
|12967
|2005.10.14 14:24
|modify
|3413
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|12968
|2005.10.14 14:24
|s/l
|3413
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|238090.00
|12969
|2005.10.14 14:24
|sell
|3414
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
�
|12970
|2005.10.14 14:24
|modify
|3414
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|12971
|2005.10.14 14:25
|modify
|3414
|1.00
|1.2040
|1.2020
|1.1960
�
|12972
|2005.10.14 14:25
|s/l
|3414
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|200.00
|238290.00
|12973
|2005.10.14 14:25
|sell
|3415
|1.00
|1.2021
|1.2071
|1.1941
�
|12974
|2005.10.14 14:25
|modify
|3415
|1.00
|1.2021
|1.2020
|1.1941
|12975
|2005.10.14 14:25
|s/l
|3415
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1941
|10.00
|238300.00
�
|12976
|2005.10.14 14:25
|sell
|3416
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
|12977
|2005.10.14 14:25
|modify
|3416
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|12978
|2005.10.14 14:25
|modify
|3416
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
|12979
|2005.10.14 14:25
|modify
|3416
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
�
|12980
|2005.10.14 14:26
|s/l
|3416
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|238480.00
|12981
|2005.10.14 14:26
|sell
|3417
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|12982
|2005.10.14 14:26
|modify
|3417
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
|12983
|2005.10.14 14:26
|modify
|3417
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
�
|12984
|2005.10.14 14:26
|modify
|3417
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
|12985
|2005.10.14 14:26
|s/l
|3417
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|238660.00
�
|12986
|2005.10.14 14:26
|sell
|3418
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
|12987
|2005.10.14 14:27
|modify
|3418
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|12988
|2005.10.14 14:27
|modify
|3418
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1958
|12989
|2005.10.14 14:27
|modify
|3418
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1958
�
|12990
|2005.10.14 14:37
|s/l
|3418
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1958
|180.00
|238840.00
|12991
|2005.10.14 14:37
|sell
|3419
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|12992
|2005.10.14 15:22
|s/l
|3419
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1958
|-500.00
|238340.00
|12993
|2005.10.14 15:22
|sell
|3420
|1.00
|1.2092
|1.2142
|1.2012
�
|12994
|2005.10.14 15:22
|modify
|3420
|1.00
|1.2092
|1.2085
|1.2012
|12995
|2005.10.14 15:23
|modify
|3420
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.2012
�
|12996
|2005.10.14 15:23
|s/l
|3420
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2012
|80.00
|238420.00
|12997
|2005.10.14 15:23
|sell
|3421
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|12998
|2005.10.14 15:23
|modify
|3421
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|12999
|2005.10.14 15:23
|s/l
|3421
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|238430.00
�
|13000
|2005.10.14 15:23
|sell
|3422
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|13001
|2005.10.14 15:24
|modify
|3422
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
�
|13002
|2005.10.14 15:24
|s/l
|3422
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|238440.00
|13003
|2005.10.14 15:24
|sell
|3423
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|13004
|2005.10.14 15:35
|modify
|3423
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|13005
|2005.10.14 15:42
|s/l
|3423
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2005
|10.00
|238450.00
�
|13006
|2005.10.14 15:42
|sell
|3424
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
|13007
|2005.10.14 17:00
|modify
|3424
|1.00
|1.2085
|1.2083
|1.2005
�
|13008
|2005.10.14 17:00
|s/l
|3424
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2005
|20.00
|238470.00
|13009
|2005.10.14 17:00
|sell
|3425
|1.00
|1.2081
|1.2131
|1.2001
�
|13010
|2005.10.16 23:00
|modify
|3425
|1.00
|1.2081
|1.2077
|1.2001
|13011
|2005.10.17 00:10
|s/l
|3425
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2001
|40.00
|238510.00
�
|13012
|2005.10.17 00:10
|sell
|3426
|1.00
|1.2083
|1.2133
|1.2003
|13013
|2005.10.17 00:10
|modify
|3426
|1.00
|1.2083
|1.2081
|1.2003
�
|13014
|2005.10.17 00:10
|s/l
|3426
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2003
|20.00
|238530.00
|13015
|2005.10.17 00:10
|sell
|3427
|1.00
|1.2096
|1.2146
|1.2016
�
|13016
|2005.10.17 00:11
|modify
|3427
|1.00
|1.2096
|1.2081
|1.2016
|13017
|2005.10.17 00:11
|s/l
|3427
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2016
|150.00
|238680.00
�
|13018
|2005.10.17 00:11
|sell
|3428
|1.00
|1.2096
|1.2146
|1.2016
|13019
|2005.10.17 00:20
|modify
|3428
|1.00
|1.2096
|1.2093
|1.2016
�
|13020
|2005.10.17 00:22
|modify
|3428
|1.00
|1.2096
|1.2092
|1.2016
|13021
|2005.10.17 00:22
|modify
|3428
|1.00
|1.2096
|1.2090
|1.2016
�
|13022
|2005.10.17 00:22
|modify
|3428
|1.00
|1.2096
|1.2080
|1.2016
|13023
|2005.10.17 00:25
|s/l
|3428
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2016
|160.00
|238840.00
�
|13024
|2005.10.17 00:25
|sell
|3429
|1.00
|1.2102
|1.2152
|1.2022
|13025
|2005.10.17 00:25
|modify
|3429
|1.00
|1.2102
|1.2080
|1.2022
�
|13026
|2005.10.17 00:25
|s/l
|3429
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2022
|220.00
|239060.00
|13027
|2005.10.17 00:25
|sell
|3430
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.2011
�
|13028
|2005.10.17 00:26
|modify
|3430
|1.00
|1.2091
|1.2080
|1.2011
|13029
|2005.10.17 00:26
|s/l
|3430
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2011
|110.00
|239170.00
�
|13030
|2005.10.17 00:26
|sell
|3431
|1.00
|1.2091
|1.2141
|1.2011
|13031
|2005.10.17 06:52
|modify
|3431
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
�
|13032
|2005.10.17 07:02
|s/l
|3431
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2011
|0.00
|239170.00
|13033
|2005.10.17 07:02
|buy
|3432
|1.00
|1.2091
|1.2041
|1.2191
�
|13034
|2005.10.17 09:45
|s/l
|3432
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2191
|-500.00
|238670.00
|13035
|2005.10.17 09:45
|buy
|3433
|1.00
|1.2040
|1.1990
|1.2140
�
|13036
|2005.10.17 16:30
|modify
|3433
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2140
|13037
|2005.10.17 16:31
|modify
|3433
|1.00
|1.2040
|1.2041
|1.2140
�
|13038
|2005.10.17 16:50
|modify
|3433
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.2140
|13039
|2005.10.17 16:51
|modify
|3433
|1.00
|1.2040
|1.2047
|1.2140
�
|13040
|2005.10.17 17:03
|s/l
|3433
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2140
|70.00
|238740.00
|13041
|2005.10.17 17:03
|sell
|3434
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.1964
�
|13042
|2005.10.17 18:07
|modify
|3434
|1.00
|1.2044
|1.2042
|1.1964
|13043
|2005.10.17 18:48
|s/l
|3434
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1964
|20.00
|238760.00
�
|13044
|2005.10.17 18:48
|sell
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2090
|1.1960
|13045
|2005.10.17 20:00
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2038
|1.1960
�
|13046
|2005.10.17 20:54
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1960
|13047
|2005.10.17 21:47
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.1960
�
|13048
|2005.10.17 21:48
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2034
|1.1960
|13049
|2005.10.17 21:51
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2033
|1.1960
�
|13050
|2005.10.17 22:29
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2032
|1.1960
|13051
|2005.10.17 22:33
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2028
|1.1960
�
|13052
|2005.10.17 22:33
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2027
|1.1960
|13053
|2005.10.17 22:37
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2026
|1.1960
�
|13054
|2005.10.17 22:43
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2025
|1.1960
|13055
|2005.10.17 22:45
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2024
|1.1960
�
|13056
|2005.10.17 22:53
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2023
|1.1960
|13057
|2005.10.17 22:53
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2022
|1.1960
�
|13058
|2005.10.17 23:46
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2021
|1.1960
|13059
|2005.10.17 23:47
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2019
|1.1960
�
|13060
|2005.10.17 23:48
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2018
|1.1960
|13061
|2005.10.17 23:48
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2017
|1.1960
�
|13062
|2005.10.17 23:48
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2016
|1.1960
|13063
|2005.10.17 23:50
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2015
|1.1960
�
|13064
|2005.10.17 23:52
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.1960
|13065
|2005.10.18 00:16
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2009
|1.1960
�
|13066
|2005.10.18 00:16
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2008
|1.1960
|13067
|2005.10.18 00:18
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2007
|1.1960
�
|13068
|2005.10.18 00:18
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2006
|1.1960
|13069
|2005.10.18 00:20
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2004
|1.1960
�
|13070
|2005.10.18 00:20
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2003
|1.1960
|13071
|2005.10.18 00:20
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2002
|1.1960
�
|13072
|2005.10.18 00:48
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2001
|1.1960
|13073
|2005.10.18 00:53
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.2000
|1.1960
�
|13074
|2005.10.18 00:53
|modify
|3435
|1.00
|1.2040
|1.1999
|1.1960
|13075
|2005.10.18 01:00
|s/l
|3435
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1960
|410.00
|239170.00
�
|13076
|2005.10.18 01:00
|buy
|3436
|1.00
|1.1999
|1.1949
|1.2099
|13077
|2005.10.18 09:47
|s/l
|3436
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.2099
|-500.00
|238670.00
�
|13078
|2005.10.18 09:47
|buy
|3437
|1.00
|1.1947
|1.1897
|1.2047
|13079
|2005.10.18 09:48
|modify
|3437
|1.00
|1.1947
|1.1951
|1.2047
�
|13080
|2005.10.18 09:48
|modify
|3437
|1.00
|1.1947
|1.1954
|1.2047
|13081
|2005.10.18 09:49
|s/l
|3437
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2047
|70.00
|238740.00
�
|13082
|2005.10.18 09:49
|buy
|3438
|1.00
|1.1947
|1.1897
|1.2047
|13083
|2005.10.18 17:00
|modify
|3438
|1.00
|1.1947
|1.1951
|1.2047
�
|13084
|2005.10.18 17:00
|s/l
|3438
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2047
|40.00
|238780.00
|13085
|2005.10.18 17:00
|sell
|3439
|1.00
|1.1949
|1.1999
|1.1869
�
|13086
|2005.10.18 23:30
|modify
|3439
|1.00
|1.1949
|1.1942
|1.1869
|13087
|2005.10.18 23:30
|s/l
|3439
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1869
|70.00
|238850.00
�
|13088
|2005.10.18 23:30
|buy
|3440
|1.00
|1.1942
|1.1892
|1.2042
|13089
|2005.10.19 06:32
|s/l
|3440
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.2042
|-500.00
|238350.00
�
|13090
|2005.10.19 06:32
|buy
|3441
|1.00
|1.1893
|1.1843
|1.1993
|13091
|2005.10.19 06:33
|modify
|3441
|1.00
|1.1893
|1.1902
|1.1993
�
|13092
|2005.10.19 06:33
|s/l
|3441
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1993
|90.00
|238440.00
|13093
|2005.10.19 06:33
|buy
|3442
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
�
|13094
|2005.10.19 06:33
|modify
|3442
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|13095
|2005.10.19 06:33
|s/l
|3442
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|238500.00
�
|13096
|2005.10.19 06:33
|buy
|3443
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
|13097
|2005.10.19 06:34
|modify
|3443
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
�
|13098
|2005.10.19 06:34
|s/l
|3443
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|238560.00
|13099
|2005.10.19 06:34
|buy
|3444
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
�
|13100
|2005.10.19 06:34
|modify
|3444
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|13101
|2005.10.19 06:34
|s/l
|3444
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1996
|60.00
|238620.00
�
|13102
|2005.10.19 06:34
|buy
|3445
|1.00
|1.1896
|1.1846
|1.1996
|13103
|2005.10.19 06:52
|modify
|3445
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1996
�
|13104
|2005.10.19 06:52
|modify
|3445
|1.00
|1.1896
|1.1902
|1.1996
|13105
|2005.10.19 06:52
|modify
|3445
|1.00
|1.1896
|1.1917
|1.1996
�
|13106
|2005.10.19 06:53
|s/l
|3445
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1996
|210.00
|238830.00
|13107
|2005.10.19 06:53
|buy
|3446
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|13108
|2005.10.19 06:53
|modify
|3446
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
|13109
|2005.10.19 06:53
|s/l
|3446
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|238880.00
�
|13110
|2005.10.19 06:53
|buy
|3447
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
|13111
|2005.10.19 06:53
|modify
|3447
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
�
|13112
|2005.10.19 06:54
|s/l
|3447
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|238930.00
|13113
|2005.10.19 06:54
|buy
|3448
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
�
|13114
|2005.10.19 06:54
|modify
|3448
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
|13115
|2005.10.19 06:54
|s/l
|3448
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|238980.00
�
|13116
|2005.10.19 06:54
|buy
|3449
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.2012
|13117
|2005.10.19 06:54
|modify
|3449
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.2012
�
|13118
|2005.10.19 06:55
|s/l
|3449
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2012
|50.00
|239030.00
|13119
|2005.10.19 06:55
|buy
|3450
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|13120
|2005.10.19 06:55
|modify
|3450
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|13121
|2005.10.19 06:55
|s/l
|3450
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|239030.00
�
|13122
|2005.10.19 06:55
|buy
|3451
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
|13123
|2005.10.19 06:55
|modify
|3451
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
�
|13124
|2005.10.19 06:56
|s/l
|3451
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|239030.00
|13125
|2005.10.19 06:56
|buy
|3452
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|13126
|2005.10.19 06:56
|modify
|3452
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|13127
|2005.10.19 06:56
|s/l
|3452
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|239030.00
�
|13128
|2005.10.19 06:56
|buy
|3453
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
|13129
|2005.10.19 06:56
|modify
|3453
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
�
|13130
|2005.10.19 06:57
|s/l
|3453
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.2017
|0.00
|239030.00
|13131
|2005.10.19 06:57
|buy
|3454
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.2017
�
|13132
|2005.10.19 09:10
|modify
|3454
|1.00
|1.1917
|1.1936
|1.2017
|13133
|2005.10.19 09:10
|modify
|3454
|1.00
|1.1917
|1.1938
|1.2017
�
|13134
|2005.10.19 09:10
|modify
|3454
|1.00
|1.1917
|1.1944
|1.2017
|13135
|2005.10.19 09:10
|s/l
|3454
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.2017
|270.00
|239300.00
�
|13136
|2005.10.19 09:10
|sell
|3455
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
|13137
|2005.10.19 09:15
|modify
|3455
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
�
|13138
|2005.10.19 09:15
|s/l
|3455
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|239300.00
|13139
|2005.10.19 09:15
|sell
|3456
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
�
|13140
|2005.10.19 09:15
|modify
|3456
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|13141
|2005.10.19 09:16
|s/l
|3456
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|239300.00
�
|13142
|2005.10.19 09:16
|sell
|3457
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
|13143
|2005.10.19 09:16
|modify
|3457
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
�
|13144
|2005.10.19 09:16
|s/l
|3457
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|239300.00
|13145
|2005.10.19 09:16
|sell
|3458
|1.00
|1.1927
|1.1977
|1.1847
�
|13146
|2005.10.19 09:16
|modify
|3458
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|13147
|2005.10.19 09:25
|s/l
|3458
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1847
|0.00
|239300.00
�
|13148
|2005.10.19 09:25
|sell
|3459
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
|13149
|2005.10.19 09:25
|modify
|3459
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
�
|13150
|2005.10.19 09:25
|s/l
|3459
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|239410.00
|13151
|2005.10.19 09:25
|sell
|3460
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
�
|13152
|2005.10.19 09:25
|modify
|3460
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
|13153
|2005.10.19 09:26
|s/l
|3460
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|239520.00
�
|13154
|2005.10.19 09:26
|sell
|3461
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
|13155
|2005.10.19 09:26
|modify
|3461
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
�
|13156
|2005.10.19 09:26
|s/l
|3461
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|239630.00
|13157
|2005.10.19 09:26
|sell
|3462
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1858
�
|13158
|2005.10.19 09:26
|modify
|3462
|1.00
|1.1938
|1.1927
|1.1858
|13159
|2005.10.19 09:30
|s/l
|3462
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1858
|110.00
|239740.00
�
|13160
|2005.10.19 09:30
|sell
|3463
|1.00
|1.1947
|1.1997
|1.1867
|13161
|2005.10.19 15:02
|s/l
|3463
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1867
|-500.00
|239240.00
�
|13162
|2005.10.19 15:02
|sell
|3464
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1920
|13163
|2005.10.19 15:03
|modify
|3464
|1.00
|1.2000
|1.1998
|1.1920
�
|13164
|2005.10.19 15:03
|s/l
|3464
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1920
|20.00
|239260.00
|13165
|2005.10.19 15:03
|sell
|3465
|1.00
|1.1997
|1.2047
|1.1917
�
|13166
|2005.10.19 16:32
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1917
|13167
|2005.10.19 16:32
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1996
|1.1917
�
|13168
|2005.10.19 16:35
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1991
|1.1917
|13169
|2005.10.19 16:35
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1990
|1.1917
�
|13170
|2005.10.19 16:40
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1986
|1.1917
|13171
|2005.10.19 16:40
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1985
|1.1917
�
|13172
|2005.10.19 16:40
|modify
|3465
|1.00
|1.1997
|1.1983
|1.1917
|13173
|2005.10.19 16:42
|s/l
|3465
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.1917
|140.00
|239400.00
�
|13174
|2005.10.19 16:42
|sell
|3466
|1.00
|1.1982
|1.2032
|1.1902
|13175
|2005.10.19 17:07
|modify
|3466
|1.00
|1.1982
|1.1981
|1.1902
�
|13176
|2005.10.19 17:18
|s/l
|3466
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1902
|10.00
|239410.00
|13177
|2005.10.19 17:18
|sell
|3467
|1.00
|1.1979
|1.2029
|1.1899
�
|13178
|2005.10.20 03:05
|modify
|3467
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.1899
|13179
|2005.10.20 03:06
|modify
|3467
|1.00
|1.1979
|1.1978
|1.1899
�
|13180
|2005.10.20 03:23
|modify
|3467
|1.00
|1.1979
|1.1977
|1.1899
|13181
|2005.10.20 03:33
|modify
|3467
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.1899
�
|13182
|2005.10.20 03:51
|modify
|3467
|1.00
|1.1979
|1.1973
|1.1899
|13183
|2005.10.20 04:30
|s/l
|3467
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.1899
|60.00
|239470.00
�
|13184
|2005.10.20 04:30
|buy
|3468
|1.00
|1.1975
|1.1925
|1.2075
|13185
|2005.10.20 06:30
|modify
|3468
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.2075
�
|13186
|2005.10.20 06:30
|s/l
|3468
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2075
|50.00
|239520.00
|13187
|2005.10.20 06:30
|sell
|3469
|1.00
|1.1978
|1.2028
|1.1898
�
|13188
|2005.10.20 07:37
|modify
|3469
|1.00
|1.1978
|1.1977
|1.1898
|13189
|2005.10.20 07:38
|modify
|3469
|1.00
|1.1978
|1.1976
|1.1898
�
|13190
|2005.10.20 07:53
|s/l
|3469
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1898
|20.00
|239540.00
|13191
|2005.10.20 07:53
|sell
|3470
|1.00
|1.1977
|1.2027
|1.1897
�
|13192
|2005.10.20 08:05
|modify
|3470
|1.00
|1.1977
|1.1975
|1.1897
|13193
|2005.10.20 08:06
|modify
|3470
|1.00
|1.1977
|1.1974
|1.1897
�
|13194
|2005.10.20 08:47
|s/l
|3470
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1897
|30.00
|239570.00
|13195
|2005.10.20 08:47
|sell
|3471
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1896
�
|13196
|2005.10.20 09:00
|modify
|3471
|1.00
|1.1976
|1.1965
|1.1896
|13197
|2005.10.20 09:00
|s/l
|3471
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1896
|110.00
|239680.00
�
|13198
|2005.10.20 09:00
|buy
|3472
|1.00
|1.1966
|1.1916
|1.2066
|13199
|2005.10.20 09:42
|modify
|3472
|1.00
|1.1966
|1.1970
|1.2066
�
|13200
|2005.10.20 09:42
|s/l
|3472
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2066
|40.00
|239720.00
|13201
|2005.10.20 09:42
|buy
|3473
|1.00
|1.1970
|1.1920
|1.2070
�
|13202
|2005.10.20 14:00
|modify
|3473
|1.00
|1.1970
|1.1971
|1.2070
|13203
|2005.10.20 14:02
|s/l
|3473
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2070
|10.00
|239730.00
�
|13204
|2005.10.20 14:02
|sell
|3474
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1891
|13205
|2005.10.20 19:38
|s/l
|3474
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1891
|-500.00
|239230.00
�
|13206
|2005.10.20 19:38
|sell
|3475
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
|13207
|2005.10.21 00:10
|s/l
|3475
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1940
|-500.00
|238730.00
�
|13208
|2005.10.21 00:10
|sell
|3476
|1.00
|1.2068
|1.2118
|1.1988
|13209
|2005.10.21 00:30
|modify
|3476
|1.00
|1.2068
|1.2067
|1.1988
�
|13210
|2005.10.21 01:00
|modify
|3476
|1.00
|1.2068
|1.2058
|1.1988
|13211
|2005.10.21 01:00
|s/l
|3476
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1988
|100.00
|238830.00
�
|13212
|2005.10.21 01:00
|sell
|3477
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|13213
|2005.10.21 01:00
|modify
|3477
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|13214
|2005.10.21 01:00
|s/l
|3477
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
|13215
|2005.10.21 01:00
|sell
|3478
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|13216
|2005.10.21 01:00
|modify
|3478
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|13217
|2005.10.21 01:01
|s/l
|3478
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
�
|13218
|2005.10.21 01:01
|sell
|3479
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|13219
|2005.10.21 01:01
|modify
|3479
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|13220
|2005.10.21 01:01
|s/l
|3479
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
|13221
|2005.10.21 01:01
|sell
|3480
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|13222
|2005.10.21 01:01
|modify
|3480
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|13223
|2005.10.21 01:01
|s/l
|3480
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
�
|13224
|2005.10.21 01:01
|sell
|3481
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
|13225
|2005.10.21 01:01
|modify
|3481
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
�
|13226
|2005.10.21 01:02
|s/l
|3481
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
|13227
|2005.10.21 01:02
|sell
|3482
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.1978
�
|13228
|2005.10.21 01:02
|modify
|3482
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|13229
|2005.10.21 01:20
|s/l
|3482
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.1978
|0.00
|238830.00
�
|13230
|2005.10.21 01:20
|sell
|3483
|1.00
|1.2060
|1.2110
|1.1980
|13231
|2005.10.21 02:00
|modify
|3483
|1.00
|1.2060
|1.2051
|1.1980
�
|13232
|2005.10.21 02:00
|modify
|3483
|1.00
|1.2060
|1.2050
|1.1980
|13233
|2005.10.21 02:00
|modify
|3483
|1.00
|1.2060
|1.2049
|1.1980
�
|13234
|2005.10.21 02:00
|s/l
|3483
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1980
|110.00
|238940.00
|13235
|2005.10.21 02:00
|sell
|3484
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
�
|13236
|2005.10.21 02:01
|modify
|3484
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|13237
|2005.10.21 02:01
|s/l
|3484
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|0.00
|238940.00
�
|13238
|2005.10.21 02:01
|sell
|3485
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
|13239
|2005.10.21 02:01
|modify
|3485
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
�
|13240
|2005.10.21 02:01
|s/l
|3485
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|0.00
|238940.00
|13241
|2005.10.21 02:01
|sell
|3486
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.1969
�
|13242
|2005.10.21 02:02
|modify
|3486
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1969
|13243
|2005.10.21 02:02
|modify
|3486
|1.00
|1.2049
|1.2048
|1.1969
�
|13244
|2005.10.21 02:05
|modify
|3486
|1.00
|1.2049
|1.2047
|1.1969
|13245
|2005.10.21 02:11
|modify
|3486
|1.00
|1.2049
|1.2046
|1.1969
�
|13246
|2005.10.21 02:17
|s/l
|3486
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1969
|30.00
|238970.00
|13247
|2005.10.21 02:17
|sell
|3487
|1.00
|1.2047
|1.2097
|1.1967
�
|13248
|2005.10.21 02:25
|modify
|3487
|1.00
|1.2047
|1.2046
|1.1967
|13249
|2005.10.21 02:25
|s/l
|3487
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1967
|10.00
|238980.00
�
|13250
|2005.10.21 02:25
|sell
|3488
|1.00
|1.2045
|1.2095
|1.1965
|13251
|2005.10.21 05:40
|modify
|3488
|1.00
|1.2045
|1.2041
|1.1965
�
|13252
|2005.10.21 06:00
|s/l
|3488
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1965
|40.00
|239020.00
|13253
|2005.10.21 06:00
|sell
|3489
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|13254
|2005.10.21 06:00
|modify
|3489
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|13255
|2005.10.21 06:00
|s/l
|3489
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|239060.00
�
|13256
|2005.10.21 06:00
|sell
|3490
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
|13257
|2005.10.21 06:00
|modify
|3490
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
�
|13258
|2005.10.21 06:01
|s/l
|3490
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|239100.00
|13259
|2005.10.21 06:01
|sell
|3491
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|13260
|2005.10.21 06:01
|modify
|3491
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|13261
|2005.10.21 06:01
|s/l
|3491
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|239140.00
�
|13262
|2005.10.21 06:01
|sell
|3492
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
|13263
|2005.10.21 06:01
|modify
|3492
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
�
|13264
|2005.10.21 06:02
|s/l
|3492
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|239180.00
|13265
|2005.10.21 06:02
|sell
|3493
|1.00
|1.2053
|1.2103
|1.1973
�
|13266
|2005.10.21 06:07
|modify
|3493
|1.00
|1.2053
|1.2049
|1.1973
|13267
|2005.10.21 06:08
|s/l
|3493
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|40.00
|239220.00
�
|13268
|2005.10.21 06:08
|sell
|3494
|1.00
|1.2047
|1.2097
|1.1967
|13269
|2005.10.21 09:30
|modify
|3494
|1.00
|1.2047
|1.2041
|1.1967
�
|13270
|2005.10.21 09:30
|s/l
|3494
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1967
|60.00
|239280.00
|13271
|2005.10.21 09:30
|buy
|3495
|1.00
|1.2043
|1.1993
|1.2143
�
|13272
|2005.10.21 15:02
|s/l
|3495
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2143
|-500.00
|238780.00
|13273
|2005.10.21 15:02
|buy
|3496
|1.00
|1.1993
|1.1943
|1.2093
�
|13274
|2005.10.21 15:15
|modify
|3496
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2093
|13275
|2005.10.21 15:15
|s/l
|3496
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2093
|0.00
|238780.00
�
|13276
|2005.10.21 15:15
|buy
|3497
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
|13277
|2005.10.21 15:16
|modify
|3497
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
�
|13278
|2005.10.21 15:16
|s/l
|3497
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2090
|30.00
|238810.00
|13279
|2005.10.21 15:16
|buy
|3498
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
�
|13280
|2005.10.21 15:16
|modify
|3498
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
|13281
|2005.10.21 15:17
|s/l
|3498
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2090
|30.00
|238840.00
�
|13282
|2005.10.21 15:17
|buy
|3499
|1.00
|1.1990
|1.1940
|1.2090
|13283
|2005.10.21 15:17
|modify
|3499
|1.00
|1.1990
|1.1993
|1.2090
�
|13284
|2005.10.21 15:20
|modify
|3499
|1.00
|1.1990
|1.2000
|1.2090
|13285
|2005.10.21 15:20
|modify
|3499
|1.00
|1.1990
|1.2002
|1.2090
�
|13286
|2005.10.21 15:22
|s/l
|3499
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2090
|120.00
|238960.00
|13287
|2005.10.21 15:22
|buy
|3500
|1.00
|1.2003
|1.1953
|1.2103
�
|13288
|2005.10.21 15:37
|s/l
|3500
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2103
|-500.00
|238460.00
|13289
|2005.10.21 15:37
|buy
|3501
|1.00
|1.1955
|1.1905
|1.2055
�
|13290
|2005.10.21 15:47
|modify
|3501
|1.00
|1.1955
|1.1957
|1.2055
|13291
|2005.10.21 15:47
|modify
|3501
|1.00
|1.1955
|1.1958
|1.2055
�
|13292
|2005.10.21 15:53
|s/l
|3501
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.2055
|30.00
|238490.00
|13293
|2005.10.21 15:53
|buy
|3502
|1.00
|1.1959
|1.1909
|1.2059
�
|13294
|2005.10.24 14:20
|modify
|3502
|1.00
|1.1959
|1.1960
|1.2059
|13295
|2005.10.24 14:20
|modify
|3502
|1.00
|1.1959
|1.1963
|1.2059
�
|13296
|2005.10.24 14:20
|s/l
|3502
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2059
|40.00
|238530.00
|13297
|2005.10.24 14:20
|sell
|3503
|1.00
|1.1963
|1.2013
|1.1883
�
|13298
|2005.10.24 16:17
|s/l
|3503
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1883
|-500.00
|238030.00
|13299
|2005.10.24 16:17
|sell
|3504
|1.00
|1.2015
|1.2065
|1.1935
�
|13300
|2005.10.24 16:30
|modify
|3504
|1.00
|1.2015
|1.2006
|1.1935
|13301
|2005.10.24 16:30
|modify
|3504
|1.00
|1.2015
|1.2005
|1.1935
�
|13302
|2005.10.24 16:30
|s/l
|3504
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1935
|100.00
|238130.00
|13303
|2005.10.24 16:30
|sell
|3505
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
�
|13304
|2005.10.24 16:30
|modify
|3505
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
|13305
|2005.10.24 16:30
|s/l
|3505
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|238140.00
�
|13306
|2005.10.24 16:30
|sell
|3506
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
|13307
|2005.10.24 16:31
|modify
|3506
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
�
|13308
|2005.10.24 16:31
|s/l
|3506
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|238150.00
|13309
|2005.10.24 16:31
|sell
|3507
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
�
|13310
|2005.10.24 16:31
|modify
|3507
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
|13311
|2005.10.24 16:31
|s/l
|3507
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1926
|10.00
|238160.00
�
|13312
|2005.10.24 16:31
|sell
|3508
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1926
|13313
|2005.10.24 16:32
|modify
|3508
|1.00
|1.2006
|1.2005
|1.1926
�
|13314
|2005.10.24 16:33
|modify
|3508
|1.00
|1.2006
|1.2004
|1.1926
|13315
|2005.10.24 16:53
|s/l
|3508
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1926
|20.00
|238180.00
�
|13316
|2005.10.24 16:53
|sell
|3509
|1.00
|1.2003
|1.2053
|1.1923
|13317
|2005.10.24 17:00
|modify
|3509
|1.00
|1.2003
|1.1987
|1.1923
�
|13318
|2005.10.24 17:00
|s/l
|3509
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1923
|160.00
|238340.00
|13319
|2005.10.24 17:00
|sell
|3510
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|13320
|2005.10.24 17:00
|modify
|3510
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|13321
|2005.10.24 17:00
|s/l
|3510
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|238340.00
�
|13322
|2005.10.24 17:00
|sell
|3511
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|13323
|2005.10.24 17:00
|modify
|3511
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
�
|13324
|2005.10.24 17:00
|s/l
|3511
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|238340.00
|13325
|2005.10.24 17:00
|sell
|3512
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|13326
|2005.10.24 17:01
|modify
|3512
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|13327
|2005.10.24 17:01
|s/l
|3512
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|238340.00
�
|13328
|2005.10.24 17:01
|sell
|3513
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|13329
|2005.10.24 17:01
|modify
|3513
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
�
|13330
|2005.10.24 17:01
|s/l
|3513
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|0.00
|238340.00
|13331
|2005.10.24 17:01
|sell
|3514
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
�
|13332
|2005.10.24 17:01
|modify
|3514
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1907
|13333
|2005.10.24 17:02
|modify
|3514
|1.00
|1.1987
|1.1985
|1.1907
�
|13334
|2005.10.24 17:02
|modify
|3514
|1.00
|1.1987
|1.1977
|1.1907
|13335
|2005.10.24 17:05
|s/l
|3514
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1907
|100.00
|238440.00
�
|13336
|2005.10.24 17:05
|sell
|3515
|1.00
|1.1975
|1.2025
|1.1895
|13337
|2005.10.24 23:32
|modify
|3515
|1.00
|1.1975
|1.1973
|1.1895
�
|13338
|2005.10.24 23:32
|modify
|3515
|1.00
|1.1975
|1.1972
|1.1895
|13339
|2005.10.24 23:40
|s/l
|3515
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1895
|30.00
|238470.00
�
|13340
|2005.10.24 23:40
|buy
|3516
|1.00
|1.1972
|1.1922
|1.2072
|13341
|2005.10.25 08:02
|modify
|3516
|1.00
|1.1972
|1.1985
|1.2072
�
|13342
|2005.10.25 08:02
|modify
|3516
|1.00
|1.1972
|1.1989
|1.2072
|13343
|2005.10.25 08:03
|s/l
|3516
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.2072
|170.00
|238640.00
�
|13344
|2005.10.25 08:03
|sell
|3517
|1.00
|1.1979
|1.2029
|1.1899
|13345
|2005.10.25 08:30
|s/l
|3517
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1899
|-500.00
|238140.00
�
|13346
|2005.10.25 08:30
|sell
|3518
|1.00
|1.2027
|1.2077
|1.1947
|13347
|2005.10.25 08:30
|modify
|3518
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1947
�
|13348
|2005.10.25 08:30
|modify
|3518
|1.00
|1.2027
|1.2019
|1.1947
|13349
|2005.10.25 08:30
|modify
|3518
|1.00
|1.2027
|1.2017
|1.1947
�
|13350
|2005.10.25 08:30
|s/l
|3518
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|100.00
|238240.00
|13351
|2005.10.25 08:30
|sell
|3519
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13352
|2005.10.25 08:30
|modify
|3519
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13353
|2005.10.25 08:30
|modify
|3519
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|13354
|2005.10.25 08:30
|s/l
|3519
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238260.00
|13355
|2005.10.25 08:30
|sell
|3520
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13356
|2005.10.25 08:30
|modify
|3520
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13357
|2005.10.25 08:30
|modify
|3520
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|13358
|2005.10.25 08:30
|s/l
|3520
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238280.00
|13359
|2005.10.25 08:30
|sell
|3521
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13360
|2005.10.25 08:31
|modify
|3521
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13361
|2005.10.25 08:31
|modify
|3521
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|13362
|2005.10.25 08:31
|s/l
|3521
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238300.00
|13363
|2005.10.25 08:31
|sell
|3522
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13364
|2005.10.25 08:31
|modify
|3522
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13365
|2005.10.25 08:31
|modify
|3522
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|13366
|2005.10.25 08:31
|s/l
|3522
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238320.00
|13367
|2005.10.25 08:31
|sell
|3523
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13368
|2005.10.25 08:31
|modify
|3523
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13369
|2005.10.25 08:31
|modify
|3523
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
�
|13370
|2005.10.25 08:31
|s/l
|3523
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238340.00
|13371
|2005.10.25 08:31
|sell
|3524
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.1939
�
|13372
|2005.10.25 08:45
|modify
|3524
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1939
|13373
|2005.10.25 08:45
|modify
|3524
|1.00
|1.2019
|1.2018
|1.1939
�
|13374
|2005.10.25 08:50
|modify
|3524
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1939
|13375
|2005.10.25 08:52
|s/l
|3524
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1939
|20.00
|238360.00
�
|13376
|2005.10.25 08:52
|sell
|3525
|1.00
|1.2015
|1.2065
|1.1935
|13377
|2005.10.25 12:45
|s/l
|3525
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1935
|-500.00
|237860.00
�
|13378
|2005.10.25 12:45
|sell
|3526
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.1983
|13379
|2005.10.25 14:20
|s/l
|3526
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.1983
|-500.00
|237360.00
�
|13380
|2005.10.25 14:20
|sell
|3527
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
|13381
|2005.10.25 14:20
|modify
|3527
|1.00
|1.2114
|1.2105
|1.2034
�
|13382
|2005.10.25 14:21
|s/l
|3527
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2034
|90.00
|237450.00
|13383
|2005.10.25 14:21
|sell
|3528
|1.00
|1.2104
|1.2154
|1.2024
�
|13384
|2005.10.26 07:15
|modify
|3528
|1.00
|1.2104
|1.2089
|1.2024
|13385
|2005.10.26 07:15
|s/l
|3528
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2024
|150.00
|237600.00
�
|13386
|2005.10.26 07:15
|sell
|3529
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|13387
|2005.10.26 07:15
|modify
|3529
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|13388
|2005.10.26 07:15
|modify
|3529
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|13389
|2005.10.26 07:15
|modify
|3529
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|13390
|2005.10.26 07:16
|s/l
|3529
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|237820.00
|13391
|2005.10.26 07:16
|sell
|3530
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|13392
|2005.10.26 07:16
|modify
|3530
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|13393
|2005.10.26 07:16
|modify
|3530
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
�
|13394
|2005.10.26 07:16
|modify
|3530
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
|13395
|2005.10.26 07:17
|s/l
|3530
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|238040.00
�
|13396
|2005.10.26 07:17
|sell
|3531
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|13397
|2005.10.26 07:17
|modify
|3531
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|13398
|2005.10.26 07:17
|modify
|3531
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|13399
|2005.10.26 07:17
|modify
|3531
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|13400
|2005.10.26 07:18
|s/l
|3531
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|238260.00
|13401
|2005.10.26 07:18
|sell
|3532
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|13402
|2005.10.26 07:18
|modify
|3532
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|13403
|2005.10.26 07:18
|modify
|3532
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
�
|13404
|2005.10.26 07:18
|modify
|3532
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
|13405
|2005.10.26 07:18
|s/l
|3532
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|238480.00
�
|13406
|2005.10.26 07:18
|sell
|3533
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|13407
|2005.10.26 07:19
|modify
|3533
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
�
|13408
|2005.10.26 07:19
|modify
|3533
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.2031
|13409
|2005.10.26 07:19
|modify
|3533
|1.00
|1.2111
|1.2089
|1.2031
�
|13410
|2005.10.26 07:19
|s/l
|3533
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2031
|220.00
|238700.00
|13411
|2005.10.26 07:19
|sell
|3534
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
�
|13412
|2005.10.26 07:19
|modify
|3534
|1.00
|1.2111
|1.2097
|1.2031
|13413
|2005.10.26 07:22
|s/l
|3534
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2031
|140.00
|238840.00
�
|13414
|2005.10.26 07:22
|sell
|3535
|1.00
|1.2111
|1.2161
|1.2031
|13415
|2005.10.26 07:25
|modify
|3535
|1.00
|1.2111
|1.2100
|1.2031
�
|13416
|2005.10.26 07:25
|modify
|3535
|1.00
|1.2111
|1.2098
|1.2031
|13417
|2005.10.26 07:25
|modify
|3535
|1.00
|1.2111
|1.2092
|1.2031
�
|13418
|2005.10.26 07:25
|s/l
|3535
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2031
|190.00
|239030.00
|13419
|2005.10.26 07:25
|sell
|3536
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
�
|13420
|2005.10.26 07:26
|modify
|3536
|1.00
|1.2114
|1.2100
|1.2034
|13421
|2005.10.26 07:26
|modify
|3536
|1.00
|1.2114
|1.2098
|1.2034
�
|13422
|2005.10.26 07:26
|modify
|3536
|1.00
|1.2114
|1.2092
|1.2034
|13423
|2005.10.26 07:26
|s/l
|3536
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2034
|220.00
|239250.00
�
|13424
|2005.10.26 07:26
|sell
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2034
|13425
|2005.10.26 07:26
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2100
|1.2034
�
|13426
|2005.10.26 07:26
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2098
|1.2034
|13427
|2005.10.26 07:29
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2092
|1.2034
�
|13428
|2005.10.26 07:30
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2089
|1.2034
|13429
|2005.10.26 07:42
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2083
|1.2034
�
|13430
|2005.10.26 07:42
|modify
|3537
|1.00
|1.2114
|1.2078
|1.2034
|13431
|2005.10.26 07:42
|s/l
|3537
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2034
|360.00
|239610.00
�
|13432
|2005.10.26 07:42
|buy
|3538
|1.00
|1.2078
|1.2028
|1.2178
|13433
|2005.10.26 14:00
|modify
|3538
|1.00
|1.2078
|1.2085
|1.2178
�
|13434
|2005.10.26 14:00
|s/l
|3538
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2178
|70.00
|239680.00
|13435
|2005.10.26 14:00
|sell
|3539
|1.00
|1.2085
|1.2135
|1.2005
�
|13436
|2005.10.26 16:07
|modify
|3539
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2005
|13437
|2005.10.26 16:08
|modify
|3539
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2005
�
|13438
|2005.10.26 16:08
|s/l
|3539
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2005
|80.00
|239760.00
|13439
|2005.10.26 16:08
|sell
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2126
|1.1996
�
|13440
|2005.10.26 21:30
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2074
|1.1996
|13441
|2005.10.26 21:30
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2073
|1.1996
�
|13442
|2005.10.26 21:34
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2072
|1.1996
|13443
|2005.10.26 22:00
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.1996
�
|13444
|2005.10.26 23:42
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2069
|1.1996
|13445
|2005.10.26 23:45
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2067
|1.1996
�
|13446
|2005.10.26 23:47
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2063
|1.1996
|13447
|2005.10.26 23:47
|modify
|3540
|1.00
|1.2076
|1.2059
|1.1996
�
|13448
|2005.10.27 00:00
|s/l
|3540
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1996
|170.00
|239930.00
|13449
|2005.10.27 00:00
|sell
|3541
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13450
|2005.10.27 00:00
|modify
|3541
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13451
|2005.10.27 00:00
|modify
|3541
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13452
|2005.10.27 00:00
|s/l
|3541
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|240150.00
|13453
|2005.10.27 00:00
|sell
|3542
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13454
|2005.10.27 00:00
|modify
|3542
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13455
|2005.10.27 00:00
|modify
|3542
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13456
|2005.10.27 00:00
|s/l
|3542
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|240370.00
|13457
|2005.10.27 00:00
|sell
|3543
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13458
|2005.10.27 00:00
|modify
|3543
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13459
|2005.10.27 00:00
|modify
|3543
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13460
|2005.10.27 00:01
|s/l
|3543
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|240590.00
|13461
|2005.10.27 00:01
|sell
|3544
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13462
|2005.10.27 00:01
|modify
|3544
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13463
|2005.10.27 00:01
|modify
|3544
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13464
|2005.10.27 00:01
|s/l
|3544
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|240810.00
|13465
|2005.10.27 00:01
|sell
|3545
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13466
|2005.10.27 00:01
|modify
|3545
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13467
|2005.10.27 00:01
|modify
|3545
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13468
|2005.10.27 00:01
|s/l
|3545
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|241030.00
|13469
|2005.10.27 00:01
|sell
|3546
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13470
|2005.10.27 00:01
|modify
|3546
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13471
|2005.10.27 00:02
|s/l
|3546
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2008
|40.00
|241070.00
�
|13472
|2005.10.27 00:02
|sell
|3547
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
|13473
|2005.10.27 00:02
|modify
|3547
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13474
|2005.10.27 00:02
|s/l
|3547
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|241290.00
|13475
|2005.10.27 00:02
|sell
|3548
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13476
|2005.10.27 00:03
|modify
|3548
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13477
|2005.10.27 00:03
|modify
|3548
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13478
|2005.10.27 00:03
|s/l
|3548
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|241510.00
|13479
|2005.10.27 00:03
|sell
|3549
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13480
|2005.10.27 00:04
|modify
|3549
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.2008
|13481
|2005.10.27 00:04
|modify
|3549
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
�
|13482
|2005.10.27 00:04
|s/l
|3549
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|241730.00
|13483
|2005.10.27 00:04
|sell
|3550
|1.00
|1.2088
|1.2138
|1.2008
�
|13484
|2005.10.27 00:25
|modify
|3550
|1.00
|1.2088
|1.2066
|1.2008
|13485
|2005.10.27 00:25
|s/l
|3550
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2008
|220.00
|241950.00
�
|13486
|2005.10.27 00:25
|sell
|3551
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.1989
|13487
|2005.10.27 00:25
|modify
|3551
|1.00
|1.2069
|1.2066
|1.1989
�
|13488
|2005.10.27 00:25
|s/l
|3551
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.1989
|30.00
|241980.00
|13489
|2005.10.27 00:25
|sell
|3552
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|13490
|2005.10.27 00:26
|modify
|3552
|1.00
|1.2084
|1.2083
|1.2004
|13491
|2005.10.27 00:26
|modify
|3552
|1.00
|1.2084
|1.2066
|1.2004
�
|13492
|2005.10.27 00:26
|s/l
|3552
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2004
|180.00
|242160.00
|13493
|2005.10.27 00:26
|sell
|3553
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|13494
|2005.10.27 00:26
|modify
|3553
|1.00
|1.2084
|1.2083
|1.2004
|13495
|2005.10.27 00:26
|modify
|3553
|1.00
|1.2084
|1.2066
|1.2004
�
|13496
|2005.10.27 00:27
|s/l
|3553
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2004
|180.00
|242340.00
|13497
|2005.10.27 00:27
|sell
|3554
|1.00
|1.2084
|1.2134
|1.2004
�
|13498
|2005.10.27 08:03
|s/l
|3554
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2004
|-500.00
|241840.00
|13499
|2005.10.27 08:03
|sell
|3555
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
�
|13500
|2005.10.27 09:41
|modify
|3555
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
|13501
|2005.10.27 10:17
|s/l
|3555
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2052
|0.00
|241840.00
�
|13502
|2005.10.27 10:17
|sell
|3556
|1.00
|1.2134
|1.2184
|1.2054
|13503
|2005.10.27 10:35
|modify
|3556
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
�
|13504
|2005.10.27 10:40
|s/l
|3556
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2054
|0.00
|241840.00
|13505
|2005.10.27 10:40
|sell
|3557
|1.00
|1.2132
|1.2182
|1.2052
�
|13506
|2005.10.28 12:52
|modify
|3557
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2052
|13507
|2005.10.28 12:52
|modify
|3557
|1.00
|1.2132
|1.2123
|1.2052
�
|13508
|2005.10.28 12:52
|modify
|3557
|1.00
|1.2132
|1.2111
|1.2052
|13509
|2005.10.28 12:53
|s/l
|3557
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2052
|210.00
|242050.00
�
|13510
|2005.10.28 12:53
|buy
|3558
|1.00
|1.2129
|1.2079
|1.2229
|13511
|2005.10.28 16:10
|s/l
|3558
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2229
|-500.00
|241550.00
�
|13512
|2005.10.28 16:10
|buy
|3559
|1.00
|1.2076
|1.2026
|1.2176
|13513
|2005.10.31 12:52
|s/l
|3559
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2176
|-500.00
|241050.00
�
|13514
|2005.10.31 12:52
|buy
|3560
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2127
|13515
|2005.10.31 15:42
|s/l
|3560
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2127
|-500.00
|240550.00
�
|13516
|2005.10.31 15:42
|buy
|3561
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|13517
|2005.10.31 16:00
|modify
|3561
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|13518
|2005.10.31 16:00
|s/l
|3561
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
|13519
|2005.10.31 16:00
|buy
|3562
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|13520
|2005.10.31 16:00
|modify
|3562
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|13521
|2005.10.31 16:00
|s/l
|3562
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
�
|13522
|2005.10.31 16:00
|buy
|3563
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|13523
|2005.10.31 16:00
|modify
|3563
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|13524
|2005.10.31 16:01
|s/l
|3563
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
|13525
|2005.10.31 16:01
|buy
|3564
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|13526
|2005.10.31 16:01
|modify
|3564
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|13527
|2005.10.31 16:01
|s/l
|3564
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
�
|13528
|2005.10.31 16:01
|buy
|3565
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
|13529
|2005.10.31 16:01
|modify
|3565
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
�
|13530
|2005.10.31 16:01
|s/l
|3565
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
|13531
|2005.10.31 16:01
|buy
|3566
|1.00
|1.1979
|1.1929
|1.2079
�
|13532
|2005.10.31 16:01
|modify
|3566
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|13533
|2005.10.31 16:22
|s/l
|3566
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.2079
|0.00
|240550.00
�
|13534
|2005.10.31 16:22
|buy
|3567
|1.00
|1.1981
|1.1931
|1.2081
|13535
|2005.10.31 16:30
|modify
|3567
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
�
|13536
|2005.10.31 17:00
|modify
|3567
|1.00
|1.1981
|1.1983
|1.2081
|13537
|2005.10.31 17:03
|modify
|3567
|1.00
|1.1981
|1.1984
|1.2081
�
|13538
|2005.10.31 18:05
|s/l
|3567
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2081
|30.00
|240580.00
|13539
|2005.10.31 18:05
|buy
|3568
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
�
|13540
|2005.11.01 08:23
|modify
|3568
|1.00
|1.1985
|1.1988
|1.2085
|13541
|2005.11.01 08:23
|s/l
|3568
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2085
|30.00
|240610.00
�
|13542
|2005.11.01 08:23
|sell
|3569
|1.00
|1.1987
|1.2037
|1.1907
|13543
|2005.11.01 22:32
|s/l
|3569
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1907
|-500.00
|240110.00
�
|13544
|2005.11.01 22:32
|sell
|3570
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.1955
|13545
|2005.11.02 00:02
|modify
|3570
|1.00
|1.2035
|1.2031
|1.1955
�
|13546
|2005.11.02 00:03
|modify
|3570
|1.00
|1.2035
|1.2027
|1.1955
|13547
|2005.11.02 00:30
|modify
|3570
|1.00
|1.2035
|1.2021
|1.1955
�
|13548
|2005.11.02 02:06
|s/l
|3570
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1955
|140.00
|240250.00
|13549
|2005.11.02 02:06
|sell
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.1940
�
|13550
|2005.11.02 11:07
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1940
|13551
|2005.11.02 11:08
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2019
|1.1940
�
|13552
|2005.11.02 11:12
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2012
|1.1940
|13553
|2005.11.02 11:14
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2009
|1.1940
�
|13554
|2005.11.02 11:15
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2008
|1.1940
|13555
|2005.11.02 11:16
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2006
|1.1940
�
|13556
|2005.11.02 11:16
|modify
|3571
|1.00
|1.2020
|1.2005
|1.1940
|13557
|2005.11.02 13:00
|s/l
|3571
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1940
|150.00
|240400.00
�
|13558
|2005.11.02 13:00
|buy
|3572
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2111
|13559
|2005.11.02 13:35
|modify
|3572
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2111
�
|13560
|2005.11.02 13:36
|modify
|3572
|1.00
|1.2011
|1.2014
|1.2111
|13561
|2005.11.02 13:45
|s/l
|3572
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2111
|30.00
|240430.00
�
|13562
|2005.11.02 13:45
|buy
|3573
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
|13563
|2005.11.02 13:46
|modify
|3573
|1.00
|1.2004
|1.2007
|1.2104
�
|13564
|2005.11.02 13:46
|modify
|3573
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.2104
|13565
|2005.11.02 13:47
|s/l
|3573
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.2104
|50.00
|240480.00
�
|13566
|2005.11.02 13:47
|buy
|3574
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
|13567
|2005.11.02 13:55
|modify
|3574
|1.00
|1.2004
|1.2010
|1.2104
�
|13568
|2005.11.02 13:55
|modify
|3574
|1.00
|1.2004
|1.2012
|1.2104
|13569
|2005.11.02 13:56
|s/l
|3574
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2104
|80.00
|240560.00
�
|13570
|2005.11.02 13:56
|buy
|3575
|1.00
|1.2007
|1.1957
|1.2107
|13571
|2005.11.02 13:57
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2010
|1.2107
�
|13572
|2005.11.02 13:59
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2012
|1.2107
|13573
|2005.11.02 14:02
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2020
|1.2107
�
|13574
|2005.11.02 14:02
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2024
|1.2107
|13575
|2005.11.02 14:30
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2025
|1.2107
�
|13576
|2005.11.02 14:30
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2026
|1.2107
|13577
|2005.11.02 14:53
|modify
|3575
|1.00
|1.2007
|1.2030
|1.2107
�
|13578
|2005.11.02 15:07
|s/l
|3575
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2107
|230.00
|240790.00
|13579
|2005.11.02 15:07
|sell
|3576
|1.00
|1.2025
|1.2075
|1.1945
�
|13580
|2005.11.02 17:29
|s/l
|3576
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1945
|-500.00
|240290.00
|13581
|2005.11.02 17:29
|sell
|3577
|1.00
|1.2073
|1.2123
|1.1993
�
|13582
|2005.11.02 18:30
|modify
|3577
|1.00
|1.2073
|1.2072
|1.1993
|13583
|2005.11.02 19:10
|s/l
|3577
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.1993
|10.00
|240300.00
�
|13584
|2005.11.02 19:10
|sell
|3578
|1.00
|1.2070
|1.2120
|1.1990
|13585
|2005.11.03 07:54
|modify
|3578
|1.00
|1.2070
|1.2069
|1.1990
�
|13586
|2005.11.03 08:49
|modify
|3578
|1.00
|1.2070
|1.2068
|1.1990
|13587
|2005.11.03 08:49
|modify
|3578
|1.00
|1.2070
|1.2067
|1.1990
�
|13588
|2005.11.03 09:10
|s/l
|3578
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1990
|30.00
|240330.00
|13589
|2005.11.03 09:10
|sell
|3579
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.1987
�
|13590
|2005.11.03 11:05
|modify
|3579
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1987
|13591
|2005.11.03 11:07
|modify
|3579
|1.00
|1.2067
|1.2066
|1.1987
�
|13592
|2005.11.03 11:12
|modify
|3579
|1.00
|1.2067
|1.2064
|1.1987
|13593
|2005.11.03 11:30
|s/l
|3579
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.1987
|30.00
|240360.00
�
|13594
|2005.11.03 11:30
|sell
|3580
|1.00
|1.2064
|1.2114
|1.1984
|13595
|2005.11.03 12:35
|modify
|3580
|1.00
|1.2064
|1.2063
|1.1984
�
|13596
|2005.11.03 12:38
|s/l
|3580
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.1984
|10.00
|240370.00
|13597
|2005.11.03 12:38
|sell
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2112
|1.1982
�
|13598
|2005.11.03 13:00
|modify
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1982
|13599
|2005.11.03 13:00
|modify
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2061
|1.1982
�
|13600
|2005.11.03 13:00
|modify
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2060
|1.1982
|13601
|2005.11.03 13:02
|modify
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2055
|1.1982
�
|13602
|2005.11.03 13:30
|modify
|3581
|1.00
|1.2062
|1.2042
|1.1982
|13603
|2005.11.03 13:30
|s/l
|3581
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.1982
|200.00
|240570.00
�
|13604
|2005.11.03 13:30
|buy
|3582
|1.00
|1.2045
|1.1995
|1.2145
|13605
|2005.11.03 14:22
|s/l
|3582
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2145
|-500.00
|240070.00
�
|13606
|2005.11.03 14:22
|buy
|3583
|1.00
|1.1994
|1.1944
|1.2094
|13607
|2005.11.03 14:25
|modify
|3583
|1.00
|1.1994
|1.1998
|1.2094
�
|13608
|2005.11.03 14:25
|s/l
|3583
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2094
|40.00
|240110.00
|13609
|2005.11.03 14:25
|buy
|3584
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
�
|13610
|2005.11.03 14:26
|modify
|3584
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
|13611
|2005.11.03 14:27
|s/l
|3584
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
|0.00
|240110.00
�
|13612
|2005.11.03 14:27
|buy
|3585
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2098
|13613
|2005.11.03 14:29
|modify
|3585
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
�
|13614
|2005.11.03 14:30
|modify
|3585
|1.00
|1.1998
|1.2001
|1.2098
|13615
|2005.11.03 14:54
|s/l
|3585
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2098
|30.00
|240140.00
�
|13616
|2005.11.03 14:54
|buy
|3586
|1.00
|1.2003
|1.1953
|1.2103
|13617
|2005.11.03 17:17
|s/l
|3586
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.2103
|-500.00
|239640.00
�
|13618
|2005.11.03 17:17
|buy
|3587
|1.00
|1.1955
|1.1905
|1.2055
|13619
|2005.11.04 13:32
|modify
|3587
|1.00
|1.1955
|1.1956
|1.2055
�
|13620
|2005.11.04 13:32
|modify
|3587
|1.00
|1.1955
|1.1961
|1.2055
|13621
|2005.11.04 13:32
|modify
|3587
|1.00
|1.1955
|1.1963
|1.2055
�
|13622
|2005.11.04 13:35
|s/l
|3587
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2055
|80.00
|239720.00
|13623
|2005.11.04 13:35
|sell
|3588
|1.00
|1.1950
|1.2000
|1.1870
�
|13624
|2005.11.04 13:37
|modify
|3588
|1.00
|1.1950
|1.1936
|1.1870
|13625
|2005.11.04 13:38
|s/l
|3588
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1870
|140.00
|239860.00
�
|13626
|2005.11.04 13:38
|buy
|3589
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
|13627
|2005.11.04 13:42
|modify
|3589
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
�
|13628
|2005.11.04 13:43
|s/l
|3589
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2044
|10.00
|239870.00
|13629
|2005.11.04 13:43
|buy
|3590
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
�
|13630
|2005.11.04 13:43
|modify
|3590
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
|13631
|2005.11.04 13:43
|modify
|3590
|1.00
|1.1944
|1.1950
|1.2044
�
|13632
|2005.11.04 13:43
|s/l
|3590
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2044
|60.00
|239930.00
|13633
|2005.11.04 13:43
|buy
|3591
|1.00
|1.1942
|1.1892
|1.2042
�
|13634
|2005.11.04 13:44
|modify
|3591
|1.00
|1.1942
|1.1945
|1.2042
|13635
|2005.11.04 13:44
|s/l
|3591
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2042
|30.00
|239960.00
�
|13636
|2005.11.04 13:44
|buy
|3592
|1.00
|1.1944
|1.1894
|1.2044
|13637
|2005.11.04 13:44
|modify
|3592
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2044
�
|13638
|2005.11.04 13:47
|modify
|3592
|1.00
|1.1944
|1.1950
|1.2044
|13639
|2005.11.04 13:47
|s/l
|3592
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2044
|60.00
|240020.00
�
|13640
|2005.11.04 13:47
|sell
|3593
|1.00
|1.1944
|1.1994
|1.1864
|13641
|2005.11.04 13:47
|modify
|3593
|1.00
|1.1944
|1.1935
|1.1864
�
|13642
|2005.11.04 13:47
|s/l
|3593
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1864
|90.00
|240110.00
|13643
|2005.11.04 13:47
|buy
|3594
|1.00
|1.1941
|1.1891
|1.2041
�
|13644
|2005.11.04 13:48
|modify
|3594
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|13645
|2005.11.04 13:48
|s/l
|3594
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|0.00
|240110.00
�
|13646
|2005.11.04 13:48
|buy
|3595
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.2023
|13647
|2005.11.04 13:48
|modify
|3595
|1.00
|1.1923
|1.1924
|1.2023
�
|13648
|2005.11.04 13:48
|modify
|3595
|1.00
|1.1923
|1.1941
|1.2023
|13649
|2005.11.04 13:48
|modify
|3595
|1.00
|1.1923
|1.1950
|1.2023
�
|13650
|2005.11.04 13:48
|s/l
|3595
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2023
|270.00
|240380.00
|13651
|2005.11.04 13:48
|sell
|3596
|1.00
|1.1944
|1.1994
|1.1864
�
|13652
|2005.11.04 13:49
|modify
|3596
|1.00
|1.1944
|1.1935
|1.1864
|13653
|2005.11.04 13:49
|s/l
|3596
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1864
|90.00
|240470.00
�
|13654
|2005.11.04 13:49
|buy
|3597
|1.00
|1.1941
|1.1891
|1.2041
|13655
|2005.11.04 13:49
|modify
|3597
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
�
|13656
|2005.11.04 13:49
|s/l
|3597
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2041
|0.00
|240470.00
|13657
|2005.11.04 13:49
|buy
|3598
|1.00
|1.1923
|1.1873
|1.2023
�
|13658
|2005.11.04 13:49
|modify
|3598
|1.00
|1.1923
|1.1924
|1.2023
|13659
|2005.11.04 13:49
|s/l
|3598
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.2023
|10.00
|240480.00
�
|13660
|2005.11.04 13:49
|buy
|3599
|1.00
|1.1920
|1.1870
|1.2020
|13661
|2005.11.04 13:52
|modify
|3599
|1.00
|1.1920
|1.1922
|1.2020
�
|13662
|2005.11.04 13:52
|modify
|3599
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.2020
|13663
|2005.11.04 13:53
|s/l
|3599
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2020
|50.00
|240530.00
�
|13664
|2005.11.04 13:53
|buy
|3600
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
|13665
|2005.11.04 13:54
|modify
|3600
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
�
|13666
|2005.11.04 13:54
|s/l
|3600
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|0.00
|240530.00
|13667
|2005.11.04 13:54
|buy
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1875
|1.2025
�
|13668
|2005.11.04 13:54
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.2025
|13669
|2005.11.04 13:55
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1927
|1.2025
�
|13670
|2005.11.04 13:55
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1932
|1.2025
|13671
|2005.11.04 13:55
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1941
|1.2025
�
|13672
|2005.11.04 13:55
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.2025
|13673
|2005.11.04 13:55
|modify
|3601
|1.00
|1.1925
|1.1962
|1.2025
�
|13674
|2005.11.04 13:55
|s/l
|3601
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2025
|370.00
|240900.00
|13675
|2005.11.04 13:55
|sell
|3602
|1.00
|1.1961
|1.2011
|1.1881
�
|13676
|2005.11.04 13:55
|modify
|3602
|1.00
|1.1961
|1.1957
|1.1881
|13677
|2005.11.04 13:55
|s/l
|3602
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.1881
|40.00
|240940.00
�
|13678
|2005.11.04 13:55
|sell
|3603
|1.00
|1.1956
|1.2006
|1.1876
|13679
|2005.11.04 14:23
|modify
|3603
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
�
|13680
|2005.11.04 14:23
|s/l
|3603
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1876
|0.00
|240940.00
|13681
|2005.11.04 14:23
|sell
|3604
|1.00
|1.1968
|1.2018
|1.1888
�
|13682
|2005.11.04 14:25
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1956
|1.1888
|13683
|2005.11.04 14:30
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1955
|1.1888
�
|13684
|2005.11.04 14:30
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1954
|1.1888
|13685
|2005.11.04 14:30
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1953
|1.1888
�
|13686
|2005.11.04 14:32
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1950
|1.1888
|13687
|2005.11.04 14:32
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1948
|1.1888
�
|13688
|2005.11.04 14:50
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1943
|1.1888
|13689
|2005.11.04 14:50
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1942
|1.1888
�
|13690
|2005.11.04 14:51
|modify
|3604
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1888
|13691
|2005.11.04 14:53
|s/l
|3604
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1888
|300.00
|241240.00
�
|13692
|2005.11.04 14:53
|buy
|3605
|1.00
|1.1948
|1.1898
|1.2048
|13693
|2005.11.04 15:00
|s/l
|3605
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.2048
|-500.00
|240740.00
�
|13694
|2005.11.04 15:00
|buy
|3606
|1.00
|1.1898
|1.1848
|1.1998
|13695
|2005.11.04 15:00
|modify
|3606
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1998
�
|13696
|2005.11.04 15:00
|s/l
|3606
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1998
|50.00
|240790.00
|13697
|2005.11.04 15:00
|buy
|3607
|1.00
|1.1904
|1.1854
|1.2004
�
|13698
|2005.11.04 15:20
|modify
|3607
|1.00
|1.1904
|1.1905
|1.2004
|13699
|2005.11.04 15:20
|s/l
|3607
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2004
|10.00
|240800.00
�
|13700
|2005.11.04 15:20
|buy
|3608
|1.00
|1.1884
|1.1834
|1.1984
|13701
|2005.11.04 15:22
|modify
|3608
|1.00
|1.1884
|1.1905
|1.1984
�
|13702
|2005.11.04 15:22
|s/l
|3608
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1984
|210.00
|241010.00
|13703
|2005.11.04 15:22
|buy
|3609
|1.00
|1.1884
|1.1834
|1.1984
�
|13704
|2005.11.04 15:22
|modify
|3609
|1.00
|1.1884
|1.1905
|1.1984
|13705
|2005.11.04 15:25
|s/l
|3609
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1984
|210.00
|241220.00
�
|13706
|2005.11.04 15:25
|buy
|3610
|1.00
|1.1875
|1.1825
|1.1975
|13707
|2005.11.04 15:25
|modify
|3610
|1.00
|1.1875
|1.1898
|1.1975
�
|13708
|2005.11.04 15:25
|s/l
|3610
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1975
|230.00
|241450.00
|13709
|2005.11.04 15:25
|buy
|3611
|1.00
|1.1881
|1.1831
|1.1981
�
|13710
|2005.11.04 15:27
|modify
|3611
|1.00
|1.1881
|1.1898
|1.1981
|13711
|2005.11.04 15:33
|s/l
|3611
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1981
|170.00
|241620.00
�
|13712
|2005.11.04 15:33
|buy
|3612
|1.00
|1.1860
|1.1810
|1.1960
|13713
|2005.11.04 15:45
|s/l
|3612
|1.00
|1.1810
|1.1810
|1.1960
|-500.00
|241120.00
�
|13714
|2005.11.04 15:45
|buy
|3613
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.1906
|13715
|2005.11.04 15:45
|modify
|3613
|1.00
|1.1806
|1.1843
|1.1906
�
|13716
|2005.11.04 15:45
|s/l
|3613
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1906
|370.00
|241490.00
|13717
|2005.11.04 15:45
|buy
|3614
|1.00
|1.1826
|1.1776
|1.1926
�
|13718
|2005.11.04 15:46
|modify
|3614
|1.00
|1.1826
|1.1843
|1.1926
|13719
|2005.11.04 15:46
|s/l
|3614
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1926
|170.00
|241660.00
�
|13720
|2005.11.04 15:46
|buy
|3615
|1.00
|1.1826
|1.1776
|1.1926
|13721
|2005.11.04 15:48
|modify
|3615
|1.00
|1.1826
|1.1845
|1.1926
�
|13722
|2005.11.04 15:48
|s/l
|3615
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1926
|190.00
|241850.00
|13723
|2005.11.04 15:48
|buy
|3616
|1.00
|1.1827
|1.1777
|1.1927
�
|13724
|2005.11.04 15:49
|modify
|3616
|1.00
|1.1827
|1.1845
|1.1927
|13725
|2005.11.04 15:52
|s/l
|3616
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1927
|180.00
|242030.00
�
|13726
|2005.11.04 15:52
|buy
|3617
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
|13727
|2005.11.04 15:52
|modify
|3617
|1.00
|1.1831
|1.1843
|1.1931
�
|13728
|2005.11.04 15:53
|s/l
|3617
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1931
|120.00
|242150.00
|13729
|2005.11.04 15:53
|buy
|3618
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
�
|13730
|2005.11.04 15:54
|modify
|3618
|1.00
|1.1831
|1.1843
|1.1931
|13731
|2005.11.04 15:54
|s/l
|3618
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1931
|120.00
|242270.00
�
|13732
|2005.11.04 15:54
|buy
|3619
|1.00
|1.1831
|1.1781
|1.1931
|13733
|2005.11.07 13:32
|s/l
|3619
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1931
|-500.00
|241770.00
�
|13734
|2005.11.07 13:32
|buy
|3620
|1.00
|1.1782
|1.1732
|1.1882
|13735
|2005.11.07 13:35
|modify
|3620
|1.00
|1.1782
|1.1793
|1.1882
�
|13736
|2005.11.07 13:35
|s/l
|3620
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1882
|110.00
|241880.00
|13737
|2005.11.07 13:35
|buy
|3621
|1.00
|1.1795
|1.1745
|1.1895
�
|13738
|2005.11.07 15:30
|modify
|3621
|1.00
|1.1795
|1.1797
|1.1895
|13739
|2005.11.07 15:30
|modify
|3621
|1.00
|1.1795
|1.1798
|1.1895
�
|13740
|2005.11.07 15:30
|modify
|3621
|1.00
|1.1795
|1.1799
|1.1895
|13741
|2005.11.07 15:30
|s/l
|3621
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1895
|40.00
|241920.00
�
|13742
|2005.11.07 15:30
|buy
|3622
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|13743
|2005.11.07 15:31
|modify
|3622
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1898
�
|13744
|2005.11.07 15:31
|modify
|3622
|1.00
|1.1798
|1.1799
|1.1898
|13745
|2005.11.07 15:31
|s/l
|3622
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1898
|10.00
|241930.00
�
|13746
|2005.11.07 15:31
|buy
|3623
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|13747
|2005.11.07 15:32
|modify
|3623
|1.00
|1.1798
|1.1798
|1.1898
�
|13748
|2005.11.07 15:32
|modify
|3623
|1.00
|1.1798
|1.1799
|1.1898
|13749
|2005.11.07 15:33
|modify
|3623
|1.00
|1.1798
|1.1801
|1.1898
�
|13750
|2005.11.07 15:35
|modify
|3623
|1.00
|1.1798
|1.1802
|1.1898
|13751
|2005.11.07 15:48
|s/l
|3623
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1898
|40.00
|241970.00
�
|13752
|2005.11.07 15:48
|buy
|3624
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1898
|13753
|2005.11.07 19:30
|modify
|3624
|1.00
|1.1798
|1.1802
|1.1898
�
|13754
|2005.11.07 19:30
|modify
|3624
|1.00
|1.1798
|1.1803
|1.1898
|13755
|2005.11.07 19:35
|modify
|3624
|1.00
|1.1798
|1.1805
|1.1898
�
|13756
|2005.11.07 22:00
|s/l
|3624
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1898
|70.00
|242040.00
|13757
|2005.11.07 22:00
|sell
|3625
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1723
�
|13758
|2005.11.08 00:00
|modify
|3625
|1.00
|1.1803
|1.1802
|1.1723
|13759
|2005.11.08 00:02
|modify
|3625
|1.00
|1.1803
|1.1801
|1.1723
�
|13760
|2005.11.08 00:03
|modify
|3625
|1.00
|1.1803
|1.1800
|1.1723
|13761
|2005.11.08 00:30
|modify
|3625
|1.00
|1.1803
|1.1766
|1.1723
�
|13762
|2005.11.08 00:30
|s/l
|3625
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1723
|370.00
|242410.00
|13763
|2005.11.08 00:30
|buy
|3626
|1.00
|1.1781
|1.1731
|1.1881
�
|13764
|2005.11.08 01:00
|s/l
|3626
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1881
|-500.00
|241910.00
|13765
|2005.11.08 01:00
|buy
|3627
|1.00
|1.1732
|1.1682
|1.1832
�
|13766
|2005.11.08 01:00
|modify
|3627
|1.00
|1.1732
|1.1744
|1.1832
|13767
|2005.11.08 01:00
|modify
|3627
|1.00
|1.1732
|1.1750
|1.1832
�
|13768
|2005.11.08 01:01
|s/l
|3627
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1832
|180.00
|242090.00
|13769
|2005.11.08 01:01
|buy
|3628
|1.00
|1.1746
|1.1696
|1.1846
�
|13770
|2005.11.08 01:01
|modify
|3628
|1.00
|1.1746
|1.1750
|1.1846
|13771
|2005.11.08 01:01
|s/l
|3628
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1846
|40.00
|242130.00
�
|13772
|2005.11.08 01:01
|buy
|3629
|1.00
|1.1746
|1.1696
|1.1846
|13773
|2005.11.08 01:05
|modify
|3629
|1.00
|1.1746
|1.1749
|1.1846
�
|13774
|2005.11.08 01:05
|modify
|3629
|1.00
|1.1746
|1.1750
|1.1846
|13775
|2005.11.08 01:12
|s/l
|3629
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1846
|40.00
|242170.00
�
|13776
|2005.11.08 01:12
|buy
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|13777
|2005.11.08 15:02
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1752
|1.1851
�
|13778
|2005.11.08 15:05
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1756
|1.1851
|13779
|2005.11.08 15:05
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1757
|1.1851
�
|13780
|2005.11.08 15:23
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1760
|1.1851
|13781
|2005.11.08 15:23
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1761
|1.1851
�
|13782
|2005.11.08 15:23
|modify
|3630
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
|13783
|2005.11.08 15:35
|s/l
|3630
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1851
|120.00
|242290.00
�
|13784
|2005.11.08 15:35
|sell
|3631
|1.00
|1.1755
|1.1805
|1.1675
|13785
|2005.11.09 11:20
|modify
|3631
|1.00
|1.1755
|1.1752
|1.1675
�
|13786
|2005.11.09 11:20
|s/l
|3631
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1675
|30.00
|242320.00
|13787
|2005.11.09 11:20
|buy
|3632
|1.00
|1.1757
|1.1707
|1.1857
�
|13788
|2005.11.09 13:30
|modify
|3632
|1.00
|1.1757
|1.1767
|1.1857
|13789
|2005.11.09 13:30
|s/l
|3632
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1857
|100.00
|242420.00
�
|13790
|2005.11.09 13:30
|buy
|3633
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|13791
|2005.11.09 13:31
|modify
|3633
|1.00
|1.1751
|1.1767
|1.1851
�
|13792
|2005.11.09 13:31
|s/l
|3633
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1851
|160.00
|242580.00
|13793
|2005.11.09 13:31
|buy
|3634
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
�
|13794
|2005.11.09 13:32
|modify
|3634
|1.00
|1.1751
|1.1767
|1.1851
|13795
|2005.11.09 13:37
|s/l
|3634
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1851
|160.00
|242740.00
�
|13796
|2005.11.09 13:37
|buy
|3635
|1.00
|1.1750
|1.1700
|1.1850
|13797
|2005.11.09 13:38
|modify
|3635
|1.00
|1.1750
|1.1762
|1.1850
�
|13798
|2005.11.09 13:39
|s/l
|3635
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1850
|120.00
|242860.00
|13799
|2005.11.09 13:39
|buy
|3636
|1.00
|1.1750
|1.1700
|1.1850
�
|13800
|2005.11.09 13:55
|modify
|3636
|1.00
|1.1750
|1.1765
|1.1850
|13801
|2005.11.09 13:56
|s/l
|3636
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1850
|150.00
|243010.00
�
|13802
|2005.11.09 13:56
|buy
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1699
|1.1849
|13803
|2005.11.09 13:59
|modify
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1765
|1.1849
�
|13804
|2005.11.09 14:00
|modify
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1767
|1.1849
|13805
|2005.11.09 14:00
|modify
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1771
|1.1849
�
|13806
|2005.11.09 14:02
|modify
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1772
|1.1849
|13807
|2005.11.09 14:03
|modify
|3637
|1.00
|1.1749
|1.1773
|1.1849
�
|13808
|2005.11.09 14:05
|s/l
|3637
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1849
|240.00
|243250.00
|13809
|2005.11.09 14:05
|sell
|3638
|1.00
|1.1770
|1.1820
|1.1690
�
|13810
|2005.11.09 14:13
|modify
|3638
|1.00
|1.1770
|1.1762
|1.1690
|13811
|2005.11.09 14:19
|s/l
|3638
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1690
|80.00
|243330.00
�
|13812
|2005.11.09 14:19
|sell
|3639
|1.00
|1.1764
|1.1814
|1.1684
|13813
|2005.11.09 14:33
|modify
|3639
|1.00
|1.1764
|1.1761
|1.1684
�
|13814
|2005.11.09 14:33
|modify
|3639
|1.00
|1.1764
|1.1756
|1.1684
|13815
|2005.11.09 14:40
|modify
|3639
|1.00
|1.1764
|1.1746
|1.1684
�
|13816
|2005.11.09 14:41
|modify
|3639
|1.00
|1.1764
|1.1741
|1.1684
|13817
|2005.11.09 14:41
|s/l
|3639
|1.00
|1.1741
|1.1741
|1.1684
|230.00
|243560.00
�
|13818
|2005.11.09 14:41
|buy
|3640
|1.00
|1.1743
|1.1693
|1.1843
|13819
|2005.11.09 18:05
|modify
|3640
|1.00
|1.1743
|1.1750
|1.1843
�
|13820
|2005.11.09 18:05
|s/l
|3640
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1843
|70.00
|243630.00
|13821
|2005.11.09 18:05
|sell
|3641
|1.00
|1.1748
|1.1798
|1.1668
�
|13822
|2005.11.09 18:11
|modify
|3641
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1668
|13823
|2005.11.09 18:26
|s/l
|3641
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1668
|0.00
|243630.00
�
|13824
|2005.11.09 18:26
|sell
|3642
|1.00
|1.1757
|1.1807
|1.1677
|13825
|2005.11.09 18:26
|modify
|3642
|1.00
|1.1757
|1.1754
|1.1677
�
|13826
|2005.11.09 18:26
|modify
|3642
|1.00
|1.1757
|1.1749
|1.1677
|13827
|2005.11.09 18:29
|s/l
|3642
|1.00
|1.1749
|1.1749
|1.1677
|80.00
|243710.00
�
|13828
|2005.11.09 18:29
|sell
|3643
|1.00
|1.1757
|1.1807
|1.1677
|13829
|2005.11.10 13:30
|modify
|3643
|1.00
|1.1757
|1.1756
|1.1677
�
|13830
|2005.11.10 13:30
|s/l
|3643
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1677
|10.00
|243720.00
|13831
|2005.11.10 13:30
|buy
|3644
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
�
|13832
|2005.11.10 13:37
|modify
|3644
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1862
|13833
|2005.11.10 13:37
|modify
|3644
|1.00
|1.1762
|1.1771
|1.1862
�
|13834
|2005.11.10 13:38
|s/l
|3644
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1862
|90.00
|243810.00
|13835
|2005.11.10 13:38
|buy
|3645
|1.00
|1.1772
|1.1722
|1.1872
�
|13836
|2005.11.10 13:40
|modify
|3645
|1.00
|1.1772
|1.1775
|1.1872
|13837
|2005.11.10 13:40
|modify
|3645
|1.00
|1.1772
|1.1779
|1.1872
�
|13838
|2005.11.10 13:40
|modify
|3645
|1.00
|1.1772
|1.1781
|1.1872
|13839
|2005.11.10 13:43
|s/l
|3645
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1872
|90.00
|243900.00
�
|13840
|2005.11.10 13:43
|sell
|3646
|1.00
|1.1780
|1.1830
|1.1700
|13841
|2005.11.10 13:52
|modify
|3646
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1700
�
|13842
|2005.11.10 13:52
|modify
|3646
|1.00
|1.1780
|1.1776
|1.1700
|13843
|2005.11.10 13:53
|modify
|3646
|1.00
|1.1780
|1.1771
|1.1700
�
|13844
|2005.11.10 13:53
|modify
|3646
|1.00
|1.1780
|1.1768
|1.1700
|13845
|2005.11.10 13:53
|s/l
|3646
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1700
|120.00
|244020.00
�
|13846
|2005.11.10 13:53
|buy
|3647
|1.00
|1.1768
|1.1718
|1.1868
|13847
|2005.11.10 19:32
|s/l
|3647
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1868
|-500.00
|243520.00
�
|13848
|2005.11.10 19:32
|buy
|3648
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
|13849
|2005.11.10 19:33
|modify
|3648
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
�
|13850
|2005.11.10 19:34
|s/l
|3648
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|0.00
|243520.00
|13851
|2005.11.10 19:34
|buy
|3649
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
�
|13852
|2005.11.14 00:00
|modify
|3649
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|13853
|2005.11.14 00:00
|modify
|3649
|1.00
|1.1718
|1.1719
|1.1818
�
|13854
|2005.11.14 00:05
|s/l
|3649
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1818
|10.00
|243530.00
|13855
|2005.11.14 00:05
|sell
|3650
|1.00
|1.1719
|1.1769
|1.1639
�
|13856
|2005.11.14 04:15
|s/l
|3650
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1639
|-500.00
|243030.00
|13857
|2005.11.14 04:15
|sell
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1820
|1.1690
�
|13858
|2005.11.14 06:30
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.1690
|13859
|2005.11.14 07:00
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1764
|1.1690
�
|13860
|2005.11.14 07:00
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1763
|1.1690
|13861
|2005.11.14 07:10
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1762
|1.1690
�
|13862
|2005.11.14 07:36
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1761
|1.1690
|13863
|2005.11.14 07:37
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1760
|1.1690
�
|13864
|2005.11.14 08:02
|modify
|3651
|1.00
|1.1770
|1.1757
|1.1690
|13865
|2005.11.14 08:35
|s/l
|3651
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1690
|130.00
|243160.00
�
|13866
|2005.11.14 08:35
|sell
|3652
|1.00
|1.1755
|1.1805
|1.1675
|13867
|2005.11.14 10:42
|modify
|3652
|1.00
|1.1755
|1.1753
|1.1675
�
|13868
|2005.11.14 10:45
|modify
|3652
|1.00
|1.1755
|1.1752
|1.1675
|13869
|2005.11.14 10:51
|s/l
|3652
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1675
|30.00
|243190.00
�
|13870
|2005.11.14 10:51
|buy
|3653
|1.00
|1.1752
|1.1702
|1.1852
|13871
|2005.11.14 13:20
|s/l
|3653
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1852
|-500.00
|242690.00
�
|13872
|2005.11.14 13:20
|buy
|3654
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1799
|13873
|2005.11.15 12:06
|s/l
|3654
|1.00
|1.1649
|1.1649
|1.1799
|-500.00
|242190.00
�
|13874
|2005.11.15 12:06
|buy
|3655
|1.00
|1.1651
|1.1601
|1.1751
|13875
|2005.11.15 13:00
|modify
|3655
|1.00
|1.1651
|1.1656
|1.1751
�
|13876
|2005.11.15 13:30
|modify
|3655
|1.00
|1.1651
|1.1660
|1.1751
|13877
|2005.11.15 13:36
|s/l
|3655
|1.00
|1.1660
|1.1660
|1.1751
|90.00
|242280.00
�
|13878
|2005.11.15 13:36
|buy
|3656
|1.00
|1.1662
|1.1612
|1.1762
|13879
|2005.11.15 13:56
|modify
|3656
|1.00
|1.1662
|1.1669
|1.1762
�
|13880
|2005.11.15 13:56
|modify
|3656
|1.00
|1.1662
|1.1673
|1.1762
|13881
|2005.11.15 13:56
|modify
|3656
|1.00
|1.1662
|1.1674
|1.1762
�
|13882
|2005.11.15 14:00
|s/l
|3656
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1762
|120.00
|242400.00
|13883
|2005.11.15 14:00
|buy
|3657
|1.00
|1.1676
|1.1626
|1.1776
�
|13884
|2005.11.15 14:55
|modify
|3657
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1776
|13885
|2005.11.15 15:00
|s/l
|3657
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1776
|0.00
|242400.00
�
|13886
|2005.11.15 15:00
|buy
|3658
|1.00
|1.1659
|1.1609
|1.1759
|13887
|2005.11.15 15:00
|modify
|3658
|1.00
|1.1659
|1.1660
|1.1759
�
|13888
|2005.11.15 15:01
|modify
|3658
|1.00
|1.1659
|1.1663
|1.1759
|13889
|2005.11.15 15:02
|s/l
|3658
|1.00
|1.1663
|1.1663
|1.1759
|40.00
|242440.00
�
|13890
|2005.11.15 15:02
|buy
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1609
|1.1759
|13891
|2005.11.15 15:08
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1659
|1.1759
�
|13892
|2005.11.15 15:09
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1661
|1.1759
|13893
|2005.11.15 15:09
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1662
|1.1759
�
|13894
|2005.11.15 15:09
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1663
|1.1759
|13895
|2005.11.15 15:10
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1664
|1.1759
�
|13896
|2005.11.15 15:11
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1665
|1.1759
|13897
|2005.11.15 15:12
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1666
|1.1759
�
|13898
|2005.11.15 15:12
|modify
|3659
|1.00
|1.1659
|1.1667
|1.1759
|13899
|2005.11.15 15:13
|s/l
|3659
|1.00
|1.1667
|1.1667
|1.1759
|80.00
|242520.00
�
|13900
|2005.11.15 15:13
|buy
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1615
|1.1765
|13901
|2005.11.15 15:19
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1665
|1.1765
�
|13902
|2005.11.15 15:19
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1666
|1.1765
|13903
|2005.11.15 15:20
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1672
|1.1765
�
|13904
|2005.11.15 15:20
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1673
|1.1765
|13905
|2005.11.15 15:22
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1674
|1.1765
�
|13906
|2005.11.15 15:22
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1681
|1.1765
|13907
|2005.11.15 15:25
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1684
|1.1765
�
|13908
|2005.11.15 15:26
|modify
|3660
|1.00
|1.1665
|1.1685
|1.1765
|13909
|2005.11.15 15:30
|s/l
|3660
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1765
|200.00
|242720.00
�
|13910
|2005.11.15 15:30
|sell
|3661
|1.00
|1.1681
|1.1731
|1.1601
|13911
|2005.11.15 23:30
|s/l
|3661
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1601
|-500.00
|242220.00
�
|13912
|2005.11.15 23:30
|sell
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1786
|1.1656
|13913
|2005.11.16 00:48
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1735
|1.1656
�
|13914
|2005.11.16 01:03
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1734
|1.1656
|13915
|2005.11.16 03:19
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1733
|1.1656
�
|13916
|2005.11.16 04:11
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1730
|1.1656
|13917
|2005.11.16 04:24
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1729
|1.1656
�
|13918
|2005.11.16 05:23
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1728
|1.1656
|13919
|2005.11.16 05:33
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1727
|1.1656
�
|13920
|2005.11.16 05:33
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1726
|1.1656
|13921
|2005.11.16 05:36
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1725
|1.1656
�
|13922
|2005.11.16 05:37
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1724
|1.1656
|13923
|2005.11.16 06:39
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1723
|1.1656
�
|13924
|2005.11.16 06:40
|modify
|3662
|1.00
|1.1736
|1.1722
|1.1656
|13925
|2005.11.16 07:30
|s/l
|3662
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1656
|140.00
|242360.00
�
|13926
|2005.11.16 07:30
|sell
|3663
|1.00
|1.1721
|1.1771
|1.1641
|13927
|2005.11.16 10:30
|modify
|3663
|1.00
|1.1721
|1.1708
|1.1641
�
|13928
|2005.11.16 10:31
|s/l
|3663
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1641
|130.00
|242490.00
|13929
|2005.11.16 10:31
|buy
|3664
|1.00
|1.1708
|1.1658
|1.1808
�
|13930
|2005.11.16 14:41
|s/l
|3664
|1.00
|1.1658
|1.1658
|1.1808
|-500.00
|241990.00
|13931
|2005.11.16 14:41
|buy
|3665
|1.00
|1.1660
|1.1610
|1.1760
�
|13932
|2005.11.16 16:01
|modify
|3665
|1.00
|1.1660
|1.1664
|1.1760
|13933
|2005.11.16 16:02
|modify
|3665
|1.00
|1.1660
|1.1666
|1.1760
�
|13934
|2005.11.16 16:02
|modify
|3665
|1.00
|1.1660
|1.1668
|1.1760
|13935
|2005.11.16 16:03
|modify
|3665
|1.00
|1.1660
|1.1669
|1.1760
�
|13936
|2005.11.16 16:04
|s/l
|3665
|1.00
|1.1669
|1.1669
|1.1760
|90.00
|242080.00
|13937
|2005.11.16 16:04
|buy
|3666
|1.00
|1.1670
|1.1620
|1.1770
�
|13938
|2005.11.16 16:15
|modify
|3666
|1.00
|1.1670
|1.1673
|1.1770
|13939
|2005.11.16 16:16
|modify
|3666
|1.00
|1.1670
|1.1676
|1.1770
�
|13940
|2005.11.16 16:47
|s/l
|3666
|1.00
|1.1676
|1.1676
|1.1770
|60.00
|242140.00
|13941
|2005.11.16 16:47
|buy
|3667
|1.00
|1.1677
|1.1627
|1.1777
�
|13942
|2005.11.16 17:24
|modify
|3667
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1777
|13943
|2005.11.16 17:25
|modify
|3667
|1.00
|1.1677
|1.1678
|1.1777
�
|13944
|2005.11.16 17:26
|s/l
|3667
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1777
|10.00
|242150.00
|13945
|2005.11.16 17:26
|sell
|3668
|1.00
|1.1678
|1.1728
|1.1598
�
|13946
|2005.11.17 02:56
|modify
|3668
|1.00
|1.1678
|1.1677
|1.1598
|13947
|2005.11.17 02:56
|modify
|3668
|1.00
|1.1678
|1.1675
|1.1598
�
|13948
|2005.11.17 03:15
|s/l
|3668
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1598
|30.00
|242180.00
|13949
|2005.11.17 03:15
|sell
|3669
|1.00
|1.1675
|1.1725
|1.1595
�
|13950
|2005.11.17 07:31
|modify
|3669
|1.00
|1.1675
|1.1671
|1.1595
|13951
|2005.11.17 07:41
|s/l
|3669
|1.00
|1.1671
|1.1671
|1.1595
|40.00
|242220.00
�
|13952
|2005.11.17 07:41
|buy
|3670
|1.00
|1.1671
|1.1621
|1.1771
|13953
|2005.11.17 08:50
|modify
|3670
|1.00
|1.1671
|1.1679
|1.1771
�
|13954
|2005.11.17 08:50
|modify
|3670
|1.00
|1.1671
|1.1681
|1.1771
|13955
|2005.11.17 08:51
|s/l
|3670
|1.00
|1.1681
|1.1681
|1.1771
|100.00
|242320.00
�
|13956
|2005.11.17 08:51
|sell
|3671
|1.00
|1.1678
|1.1728
|1.1598
|13957
|2005.11.17 15:55
|s/l
|3671
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1598
|-500.00
|241820.00
�
|13958
|2005.11.17 15:55
|sell
|3672
|1.00
|1.1726
|1.1776
|1.1646
|13959
|2005.11.17 16:17
|modify
|3672
|1.00
|1.1726
|1.1725
|1.1646
�
|13960
|2005.11.17 16:19
|s/l
|3672
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1646
|10.00
|241830.00
|13961
|2005.11.17 16:19
|sell
|3673
|1.00
|1.1724
|1.1774
|1.1644
�
|13962
|2005.11.17 16:45
|modify
|3673
|1.00
|1.1724
|1.1718
|1.1644
|13963
|2005.11.17 17:04
|s/l
|3673
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1644
|60.00
|241890.00
�
|13964
|2005.11.17 17:04
|sell
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1766
|1.1636
|13965
|2005.11.18 08:19
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1713
|1.1636
�
|13966
|2005.11.18 08:20
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1710
|1.1636
|13967
|2005.11.18 08:24
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1708
|1.1636
�
|13968
|2005.11.18 08:27
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1705
|1.1636
|13969
|2005.11.18 08:27
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1704
|1.1636
�
|13970
|2005.11.18 08:27
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1702
|1.1636
|13971
|2005.11.18 08:33
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1700
|1.1636
�
|13972
|2005.11.18 08:37
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1699
|1.1636
|13973
|2005.11.18 08:40
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1698
|1.1636
�
|13974
|2005.11.18 08:40
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1696
|1.1636
|13975
|2005.11.18 08:41
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1692
|1.1636
�
|13976
|2005.11.18 08:41
|modify
|3674
|1.00
|1.1716
|1.1689
|1.1636
|13977
|2005.11.18 09:05
|s/l
|3674
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1636
|270.00
|242160.00
�
|13978
|2005.11.18 09:05
|buy
|3675
|1.00
|1.1689
|1.1639
|1.1789
|13979
|2005.11.18 13:45
|modify
|3675
|1.00
|1.1689
|1.1708
|1.1789
�
|13980
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3675
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1789
|190.00
|242350.00
|13981
|2005.11.18 13:45
|buy
|3676
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|13982
|2005.11.18 13:45
|modify
|3676
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
|13983
|2005.11.18 13:45
|modify
|3676
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
�
|13984
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3676
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|242510.00
|13985
|2005.11.18 13:45
|buy
|3677
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
�
|13986
|2005.11.18 13:45
|modify
|3677
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
|13987
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3677
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|242760.00
�
|13988
|2005.11.18 13:45
|buy
|3678
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
|13989
|2005.11.18 13:45
|modify
|3678
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
�
|13990
|2005.11.18 13:45
|modify
|3678
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
|13991
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3678
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|242920.00
�
|13992
|2005.11.18 13:45
|buy
|3679
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
|13993
|2005.11.18 13:45
|modify
|3679
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
�
|13994
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3679
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|243170.00
|13995
|2005.11.18 13:45
|buy
|3680
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|13996
|2005.11.18 13:45
|modify
|3680
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
|13997
|2005.11.18 13:45
|modify
|3680
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
�
|13998
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3680
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|243330.00
|13999
|2005.11.18 13:45
|buy
|3681
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
�
|14000
|2005.11.18 13:45
|modify
|3681
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
|14001
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3681
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|243580.00
�
|14002
|2005.11.18 13:45
|buy
|3682
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
|14003
|2005.11.18 13:45
|modify
|3682
|1.00
|1.1688
|1.1696
|1.1788
�
|14004
|2005.11.18 13:45
|modify
|3682
|1.00
|1.1688
|1.1704
|1.1788
|14005
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3682
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1788
|160.00
|243740.00
�
|14006
|2005.11.18 13:45
|buy
|3683
|1.00
|1.1683
|1.1633
|1.1783
|14007
|2005.11.18 13:45
|modify
|3683
|1.00
|1.1683
|1.1708
|1.1783
�
|14008
|2005.11.18 13:45
|s/l
|3683
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1783
|250.00
|243990.00
|14009
|2005.11.18 13:45
|buy
|3684
|1.00
|1.1688
|1.1638
|1.1788
�
|14010
|2005.11.18 13:46
|modify
|3684
|1.00
|1.1688
|1.1708
|1.1788
|14011
|2005.11.18 13:46
|s/l
|3684
|1.00
|1.1708
|1.1708
|1.1788
|200.00
|244190.00
�
|14012
|2005.11.18 13:46
|sell
|3685
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|14013
|2005.11.18 13:47
|modify
|3685
|1.00
|1.1705
|1.1694
|1.1625
�
|14014
|2005.11.18 13:47
|modify
|3685
|1.00
|1.1705
|1.1686
|1.1625
|14015
|2005.11.18 13:47
|s/l
|3685
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1625
|190.00
|244380.00
�
|14016
|2005.11.18 13:47
|sell
|3686
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|14017
|2005.11.18 13:47
|modify
|3686
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
�
|14018
|2005.11.18 13:48
|s/l
|3686
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|244460.00
|14019
|2005.11.18 13:48
|sell
|3687
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
�
|14020
|2005.11.18 13:48
|modify
|3687
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
|14021
|2005.11.18 13:48
|modify
|3687
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|14022
|2005.11.18 13:48
|s/l
|3687
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|244570.00
|14023
|2005.11.18 13:48
|sell
|3688
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|14024
|2005.11.18 13:48
|modify
|3688
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
|14025
|2005.11.18 13:48
|s/l
|3688
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|244650.00
�
|14026
|2005.11.18 13:48
|sell
|3689
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
|14027
|2005.11.18 13:48
|modify
|3689
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|14028
|2005.11.18 13:50
|s/l
|3689
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|244760.00
|14029
|2005.11.18 13:50
|sell
|3690
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
�
|14030
|2005.11.18 13:50
|modify
|3690
|1.00
|1.1703
|1.1699
|1.1623
|14031
|2005.11.18 13:50
|modify
|3690
|1.00
|1.1703
|1.1692
|1.1623
�
|14032
|2005.11.18 13:50
|s/l
|3690
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1623
|110.00
|244870.00
|14033
|2005.11.18 13:50
|sell
|3691
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|14034
|2005.11.18 13:50
|modify
|3691
|1.00
|1.1705
|1.1701
|1.1625
|14035
|2005.11.18 13:50
|s/l
|3691
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1625
|40.00
|244910.00
�
|14036
|2005.11.18 13:50
|sell
|3692
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
|14037
|2005.11.18 13:50
|modify
|3692
|1.00
|1.1703
|1.1699
|1.1623
�
|14038
|2005.11.18 13:50
|modify
|3692
|1.00
|1.1703
|1.1692
|1.1623
|14039
|2005.11.18 13:50
|s/l
|3692
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1623
|110.00
|245020.00
�
|14040
|2005.11.18 13:50
|sell
|3693
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|14041
|2005.11.18 13:50
|modify
|3693
|1.00
|1.1705
|1.1701
|1.1625
�
|14042
|2005.11.18 13:51
|s/l
|3693
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1625
|40.00
|245060.00
|14043
|2005.11.18 13:51
|sell
|3694
|1.00
|1.1703
|1.1753
|1.1623
�
|14044
|2005.11.18 13:55
|modify
|3694
|1.00
|1.1703
|1.1697
|1.1623
|14045
|2005.11.18 13:55
|s/l
|3694
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1623
|60.00
|245120.00
�
|14046
|2005.11.18 13:55
|sell
|3695
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
|14047
|2005.11.18 13:55
|modify
|3695
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
�
|14048
|2005.11.18 13:55
|modify
|3695
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
|14049
|2005.11.18 13:55
|s/l
|3695
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|245230.00
�
|14050
|2005.11.18 13:55
|sell
|3696
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
|14051
|2005.11.18 13:55
|modify
|3696
|1.00
|1.1705
|1.1697
|1.1625
�
|14052
|2005.11.18 13:55
|s/l
|3696
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1625
|80.00
|245310.00
|14053
|2005.11.18 13:55
|sell
|3697
|1.00
|1.1697
|1.1747
|1.1617
�
|14054
|2005.11.18 13:55
|modify
|3697
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1617
|14055
|2005.11.18 13:55
|modify
|3697
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1617
�
|14056
|2005.11.18 13:56
|s/l
|3697
|1.00
|1.1686
|1.1686
|1.1617
|110.00
|245420.00
|14057
|2005.11.18 13:56
|sell
|3698
|1.00
|1.1705
|1.1755
|1.1625
�
|14058
|2005.11.18 13:56
|modify
|3698
|1.00
|1.1705
|1.1686
|1.1625
|14059
|2005.11.18 13:56
|modify
|3698
|1.00
|1.1705
|1.1685
|1.1625
�
|14060
|2005.11.18 13:57
|s/l
|3698
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1625
|200.00
|245620.00
|14061
|2005.11.18 13:57
|buy
|3699
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1787
�
|14062
|2005.11.18 13:57
|modify
|3699
|1.00
|1.1687
|1.1688
|1.1787
|14063
|2005.11.18 13:57
|modify
|3699
|1.00
|1.1687
|1.1695
|1.1787
�
|14064
|2005.11.18 13:57
|s/l
|3699
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1787
|80.00
|245700.00
|14065
|2005.11.18 13:57
|buy
|3700
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1780
�
|14066
|2005.11.18 13:57
|modify
|3700
|1.00
|1.1680
|1.1698
|1.1780
|14067
|2005.11.18 13:58
|s/l
|3700
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1780
|180.00
|245880.00
�
|14068
|2005.11.18 13:58
|buy
|3701
|1.00
|1.1684
|1.1634
|1.1784
|14069
|2005.11.18 13:58
|modify
|3701
|1.00
|1.1684
|1.1688
|1.1784
�
|14070
|2005.11.18 13:58
|modify
|3701
|1.00
|1.1684
|1.1695
|1.1784
|14071
|2005.11.18 13:58
|s/l
|3701
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1784
|110.00
|245990.00
�
|14072
|2005.11.18 13:58
|buy
|3702
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1780
|14073
|2005.11.18 13:58
|modify
|3702
|1.00
|1.1680
|1.1698
|1.1780
�
|14074
|2005.11.18 13:58
|s/l
|3702
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1780
|180.00
|246170.00
|14075
|2005.11.18 13:58
|buy
|3703
|1.00
|1.1684
|1.1634
|1.1784
�
|14076
|2005.11.18 13:59
|modify
|3703
|1.00
|1.1684
|1.1698
|1.1784
|14077
|2005.11.18 14:00
|modify
|3703
|1.00
|1.1684
|1.1728
|1.1784
�
|14078
|2005.11.18 14:00
|modify
|3703
|1.00
|1.1684
|1.1732
|1.1784
|14079
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3703
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1784
|480.00
|246650.00
�
|14080
|2005.11.18 14:00
|sell
|3704
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.1650
|14081
|2005.11.18 14:00
|modify
|3704
|1.00
|1.1730
|1.1729
|1.1650
�
|14082
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3704
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1650
|10.00
|246660.00
|14083
|2005.11.18 14:00
|sell
|3705
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|14084
|2005.11.18 14:00
|modify
|3705
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|14085
|2005.11.18 14:00
|modify
|3705
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|14086
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3705
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|246800.00
|14087
|2005.11.18 14:00
|sell
|3706
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|14088
|2005.11.18 14:00
|modify
|3706
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|14089
|2005.11.18 14:00
|modify
|3706
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|14090
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3706
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|246940.00
|14091
|2005.11.18 14:00
|sell
|3707
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|14092
|2005.11.18 14:00
|modify
|3707
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|14093
|2005.11.18 14:00
|modify
|3707
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|14094
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3707
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|247080.00
|14095
|2005.11.18 14:00
|sell
|3708
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|14096
|2005.11.18 14:00
|modify
|3708
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|14097
|2005.11.18 14:00
|modify
|3708
|1.00
|1.1743
|1.1729
|1.1663
�
|14098
|2005.11.18 14:00
|s/l
|3708
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1663
|140.00
|247220.00
|14099
|2005.11.18 14:00
|sell
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
�
|14100
|2005.11.18 14:10
|modify
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1741
|1.1663
|14101
|2005.11.18 14:11
|modify
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1735
|1.1663
�
|14102
|2005.11.18 14:11
|modify
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1734
|1.1663
|14103
|2005.11.18 14:11
|modify
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1732
|1.1663
�
|14104
|2005.11.18 14:11
|modify
|3709
|1.00
|1.1743
|1.1727
|1.1663
|14105
|2005.11.18 14:12
|s/l
|3709
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1663
|160.00
|247380.00
�
|14106
|2005.11.18 14:12
|sell
|3710
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|14107
|2005.11.18 14:12
|modify
|3710
|1.00
|1.1738
|1.1737
|1.1658
�
|14108
|2005.11.18 14:12
|modify
|3710
|1.00
|1.1738
|1.1727
|1.1658
|14109
|2005.11.18 14:12
|s/l
|3710
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1658
|110.00
|247490.00
�
|14110
|2005.11.18 14:12
|sell
|3711
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|14111
|2005.11.18 14:13
|modify
|3711
|1.00
|1.1738
|1.1737
|1.1658
�
|14112
|2005.11.18 14:13
|modify
|3711
|1.00
|1.1738
|1.1727
|1.1658
|14113
|2005.11.18 14:13
|s/l
|3711
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1658
|110.00
|247600.00
�
|14114
|2005.11.18 14:13
|sell
|3712
|1.00
|1.1738
|1.1788
|1.1658
|14115
|2005.11.18 14:41
|s/l
|3712
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1658
|-500.00
|247100.00
�
|14116
|2005.11.18 14:41
|sell
|3713
|1.00
|1.1790
|1.1840
|1.1710
|14117
|2005.11.18 14:42
|modify
|3713
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1710
�
|14118
|2005.11.18 14:42
|s/l
|3713
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1710
|0.00
|247100.00
|14119
|2005.11.18 14:42
|sell
|3714
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
�
|14120
|2005.11.18 14:42
|modify
|3714
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
|14121
|2005.11.18 14:42
|modify
|3714
|1.00
|1.1795
|1.1792
|1.1715
�
|14122
|2005.11.18 14:42
|modify
|3714
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
|14123
|2005.11.18 14:42
|s/l
|3714
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1715
|50.00
|247150.00
�
|14124
|2005.11.18 14:42
|sell
|3715
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
|14125
|2005.11.18 14:42
|modify
|3715
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
�
|14126
|2005.11.18 14:43
|modify
|3715
|1.00
|1.1795
|1.1792
|1.1715
|14127
|2005.11.18 14:43
|modify
|3715
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
�
|14128
|2005.11.18 14:43
|s/l
|3715
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1715
|50.00
|247200.00
|14129
|2005.11.18 14:43
|sell
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1845
|1.1715
�
|14130
|2005.11.18 14:43
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1715
|14131
|2005.11.18 14:48
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1790
|1.1715
�
|14132
|2005.11.18 14:50
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1788
|1.1715
|14133
|2005.11.18 14:51
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1786
|1.1715
�
|14134
|2005.11.18 14:51
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1785
|1.1715
|14135
|2005.11.18 14:52
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1781
|1.1715
�
|14136
|2005.11.18 14:52
|modify
|3716
|1.00
|1.1795
|1.1780
|1.1715
|14137
|2005.11.18 14:55
|s/l
|3716
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1715
|150.00
|247350.00
�
|14138
|2005.11.18 14:55
|sell
|3717
|1.00
|1.1778
|1.1828
|1.1698
|14139
|2005.11.18 15:03
|modify
|3717
|1.00
|1.1778
|1.1765
|1.1698
�
|14140
|2005.11.18 15:03
|modify
|3717
|1.00
|1.1778
|1.1764
|1.1698
|14141
|2005.11.18 15:03
|modify
|3717
|1.00
|1.1778
|1.1763
|1.1698
�
|14142
|2005.11.18 15:04
|s/l
|3717
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1698
|150.00
|247500.00
|14143
|2005.11.18 15:04
|sell
|3718
|1.00
|1.1766
|1.1816
|1.1686
�
|14144
|2005.11.18 15:04
|modify
|3718
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1686
|14145
|2005.11.18 15:04
|modify
|3718
|1.00
|1.1766
|1.1765
|1.1686
�
|14146
|2005.11.18 15:04
|modify
|3718
|1.00
|1.1766
|1.1764
|1.1686
|14147
|2005.11.18 15:04
|modify
|3718
|1.00
|1.1766
|1.1763
|1.1686
�
|14148
|2005.11.18 15:04
|s/l
|3718
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1686
|30.00
|247530.00
|14149
|2005.11.18 15:04
|sell
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1816
|1.1686
�
|14150
|2005.11.18 15:05
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1763
|1.1686
|14151
|2005.11.18 15:05
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1755
|1.1686
�
|14152
|2005.11.18 15:05
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1754
|1.1686
|14153
|2005.11.18 15:06
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1752
|1.1686
�
|14154
|2005.11.18 15:06
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1738
|1.1686
|14155
|2005.11.18 15:06
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1737
|1.1686
�
|14156
|2005.11.18 15:06
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1686
|14157
|2005.11.18 15:06
|modify
|3719
|1.00
|1.1766
|1.1735
|1.1686
�
|14158
|2005.11.18 15:06
|s/l
|3719
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1686
|310.00
|247840.00
|14159
|2005.11.18 15:06
|sell
|3720
|1.00
|1.1735
|1.1785
|1.1655
�
|14160
|2005.11.18 15:07
|modify
|3720
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1655
|14161
|2005.11.18 15:07
|s/l
|3720
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1655
|0.00
|247840.00
�
|14162
|2005.11.18 15:07
|sell
|3721
|1.00
|1.1739
|1.1789
|1.1659
|14163
|2005.11.18 15:08
|modify
|3721
|1.00
|1.1739
|1.1739
|1.1659
�
|14164
|2005.11.18 15:08
|modify
|3721
|1.00
|1.1739
|1.1738
|1.1659
|14165
|2005.11.18 15:08
|modify
|3721
|1.00
|1.1739
|1.1735
|1.1659
�
|14166
|2005.11.18 15:08
|s/l
|3721
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1659
|40.00
|247880.00
|14167
|2005.11.18 15:08
|sell
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1789
|1.1659
�
|14168
|2005.11.18 15:17
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1733
|1.1659
|14169
|2005.11.18 15:17
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1732
|1.1659
�
|14170
|2005.11.18 15:17
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1731
|1.1659
|14171
|2005.11.18 15:18
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1728
|1.1659
�
|14172
|2005.11.18 15:19
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1727
|1.1659
|14173
|2005.11.18 15:19
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1726
|1.1659
�
|14174
|2005.11.18 15:20
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1717
|1.1659
|14175
|2005.11.18 15:20
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1716
|1.1659
�
|14176
|2005.11.18 15:20
|modify
|3722
|1.00
|1.1739
|1.1715
|1.1659
|14177
|2005.11.18 15:21
|s/l
|3722
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1659
|240.00
|248120.00
�
|14178
|2005.11.18 15:21
|sell
|3723
|1.00
|1.1717
|1.1767
|1.1637
|14179
|2005.11.18 15:21
|modify
|3723
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1637
�
|14180
|2005.11.18 15:21
|modify
|3723
|1.00
|1.1717
|1.1715
|1.1637
|14181
|2005.11.18 15:21
|s/l
|3723
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1637
|20.00
|248140.00
�
|14182
|2005.11.18 15:21
|sell
|3724
|1.00
|1.1717
|1.1767
|1.1637
|14183
|2005.11.18 18:31
|s/l
|3724
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1637
|-500.00
|247640.00
�
|14184
|2005.11.18 18:31
|sell
|3725
|1.00
|1.1765
|1.1815
|1.1685
|14185
|2005.11.21 08:24
|s/l
|3725
|1.00
|1.1815
|1.1815
|1.1685
|-500.00
|247140.00
�
|14186
|2005.11.21 08:24
|sell
|3726
|1.00
|1.1815
|1.1865
|1.1735
|14187
|2005.11.21 15:06
|modify
|3726
|1.00
|1.1815
|1.1795
|1.1735
�
|14188
|2005.11.21 15:06
|s/l
|3726
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1735
|200.00
|247340.00
|14189
|2005.11.21 15:06
|buy
|3727
|1.00
|1.1812
|1.1762
|1.1912
�
|14190
|2005.11.21 15:07
|modify
|3727
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1912
|14191
|2005.11.21 15:07
|s/l
|3727
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1912
|0.00
|247340.00
�
|14192
|2005.11.21 15:07
|buy
|3728
|1.00
|1.1811
|1.1761
|1.1911
|14193
|2005.11.21 15:10
|s/l
|3728
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1911
|-500.00
|246840.00
�
|14194
|2005.11.21 15:10
|buy
|3729
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|14195
|2005.11.21 15:10
|modify
|3729
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
�
|14196
|2005.11.21 15:10
|modify
|3729
|1.00
|1.1751
|1.1765
|1.1851
|14197
|2005.11.21 15:10
|s/l
|3729
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1851
|140.00
|246980.00
�
|14198
|2005.11.21 15:10
|buy
|3730
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
|14199
|2005.11.21 15:10
|modify
|3730
|1.00
|1.1751
|1.1760
|1.1851
�
|14200
|2005.11.21 15:11
|modify
|3730
|1.00
|1.1751
|1.1761
|1.1851
|14201
|2005.11.21 15:11
|modify
|3730
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
�
|14202
|2005.11.21 15:11
|s/l
|3730
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1851
|120.00
|247100.00
|14203
|2005.11.21 15:11
|buy
|3731
|1.00
|1.1751
|1.1701
|1.1851
�
|14204
|2005.11.21 15:11
|modify
|3731
|1.00
|1.1751
|1.1763
|1.1851
|14205
|2005.11.21 15:11
|modify
|3731
|1.00
|1.1751
|1.1765
|1.1851
�
|14206
|2005.11.21 15:11
|modify
|3731
|1.00
|1.1751
|1.1766
|1.1851
|14207
|2005.11.21 15:11
|modify
|3731
|1.00
|1.1751
|1.1773
|1.1851
�
|14208
|2005.11.21 15:12
|s/l
|3731
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1851
|220.00
|247320.00
|14209
|2005.11.21 15:12
|buy
|3732
|1.00
|1.1774
|1.1724
|1.1874
�
|14210
|2005.11.21 15:14
|modify
|3732
|1.00
|1.1774
|1.1775
|1.1874
|14211
|2005.11.21 15:14
|s/l
|3732
|1.00
|1.1775
|1.1775
|1.1874
|10.00
|247330.00
�
|14212
|2005.11.21 15:14
|buy
|3733
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
|14213
|2005.11.21 15:14
|modify
|3733
|1.00
|1.1762
|1.1765
|1.1862
�
|14214
|2005.11.21 15:14
|modify
|3733
|1.00
|1.1762
|1.1767
|1.1862
|14215
|2005.11.21 15:14
|modify
|3733
|1.00
|1.1762
|1.1772
|1.1862
�
|14216
|2005.11.21 15:14
|s/l
|3733
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1862
|100.00
|247430.00
|14217
|2005.11.21 15:14
|buy
|3734
|1.00
|1.1762
|1.1712
|1.1862
�
|14218
|2005.11.21 15:21
|modify
|3734
|1.00
|1.1762
|1.1763
|1.1862
|14219
|2005.11.21 15:22
|modify
|3734
|1.00
|1.1762
|1.1764
|1.1862
�
|14220
|2005.11.21 15:24
|s/l
|3734
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1862
|20.00
|247450.00
|14221
|2005.11.21 15:24
|buy
|3735
|1.00
|1.1766
|1.1716
|1.1866
�
|14222
|2005.11.21 15:28
|modify
|3735
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1866
|14223
|2005.11.21 15:32
|s/l
|3735
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1866
|0.00
|247450.00
�
|14224
|2005.11.21 15:32
|buy
|3736
|1.00
|1.1766
|1.1716
|1.1866
|14225
|2005.11.22 08:40
|s/l
|3736
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1866
|-500.00
|246950.00
�
|14226
|2005.11.22 08:40
|buy
|3737
|1.00
|1.1714
|1.1664
|1.1814
|14227
|2005.11.22 15:47
|modify
|3737
|1.00
|1.1714
|1.1721
|1.1814
�
|14228
|2005.11.22 15:47
|s/l
|3737
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1814
|70.00
|247020.00
|14229
|2005.11.22 15:47
|sell
|3738
|1.00
|1.1719
|1.1769
|1.1639
�
|14230
|2005.11.22 19:03
|s/l
|3738
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1639
|-500.00
|246520.00
|14231
|2005.11.22 19:03
|sell
|3739
|1.00
|1.1767
|1.1817
|1.1687
�
|14232
|2005.11.22 19:23
|s/l
|3739
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1687
|-500.00
|246020.00
|14233
|2005.11.22 19:23
|sell
|3740
|1.00
|1.1815
|1.1865
|1.1735
�
|14234
|2005.11.22 19:25
|modify
|3740
|1.00
|1.1815
|1.1814
|1.1735
|14235
|2005.11.22 19:42
|s/l
|3740
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.1735
|10.00
|246030.00
�
|14236
|2005.11.22 19:42
|sell
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1863
|1.1733
|14237
|2005.11.23 00:23
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1733
�
|14238
|2005.11.23 00:30
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1811
|1.1733
|14239
|2005.11.23 00:33
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1810
|1.1733
�
|14240
|2005.11.23 00:33
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1808
|1.1733
|14241
|2005.11.23 00:34
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1805
|1.1733
�
|14242
|2005.11.23 00:42
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1804
|1.1733
|14243
|2005.11.23 00:43
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1803
|1.1733
�
|14244
|2005.11.23 00:43
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1802
|1.1733
|14245
|2005.11.23 00:43
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1801
|1.1733
�
|14246
|2005.11.23 00:44
|modify
|3741
|1.00
|1.1813
|1.1800
|1.1733
|14247
|2005.11.23 01:32
|s/l
|3741
|1.00
|1.1800
|1.1800
|1.1733
|130.00
|246160.00
�
|14248
|2005.11.23 01:32
|buy
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1751
|1.1901
|14249
|2005.11.23 05:36
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1901
�
|14250
|2005.11.23 05:36
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1802
|1.1901
|14251
|2005.11.23 05:39
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1803
|1.1901
�
|14252
|2005.11.23 05:49
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1804
|1.1901
|14253
|2005.11.23 05:53
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1805
|1.1901
�
|14254
|2005.11.23 05:53
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1806
|1.1901
|14255
|2005.11.23 05:54
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1807
|1.1901
�
|14256
|2005.11.23 05:58
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1808
|1.1901
|14257
|2005.11.23 05:59
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1809
|1.1901
�
|14258
|2005.11.23 06:07
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1810
|1.1901
|14259
|2005.11.23 06:07
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1812
|1.1901
�
|14260
|2005.11.23 06:08
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1813
|1.1901
|14261
|2005.11.23 06:08
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1815
|1.1901
�
|14262
|2005.11.23 06:10
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1817
|1.1901
|14263
|2005.11.23 06:10
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1821
|1.1901
�
|14264
|2005.11.23 06:11
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1827
|1.1901
|14265
|2005.11.23 06:11
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1828
|1.1901
�
|14266
|2005.11.23 06:11
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1832
|1.1901
|14267
|2005.11.23 06:12
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1833
|1.1901
�
|14268
|2005.11.23 06:12
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1834
|1.1901
|14269
|2005.11.23 06:12
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1836
|1.1901
�
|14270
|2005.11.23 06:13
|modify
|3742
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1901
|14271
|2005.11.23 06:13
|s/l
|3742
|1.00
|1.1851
|1.1851
|1.1901
|500.00
|246660.00
�
|14272
|2005.11.23 06:13
|sell
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1901
|1.1771
|14273
|2005.11.23 06:35
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1845
|1.1771
�
|14274
|2005.11.23 07:20
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1844
|1.1771
|14275
|2005.11.23 07:20
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1843
|1.1771
�
|14276
|2005.11.23 07:20
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1839
|1.1771
|14277
|2005.11.23 07:21
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1838
|1.1771
�
|14278
|2005.11.23 07:21
|modify
|3743
|1.00
|1.1851
|1.1837
|1.1771
|14279
|2005.11.23 07:28
|s/l
|3743
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1771
|140.00
|246800.00
�
|14280
|2005.11.23 07:28
|sell
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1886
|1.1756
|14281
|2005.11.23 08:35
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1833
|1.1756
�
|14282
|2005.11.23 08:53
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1830
|1.1756
|14283
|2005.11.23 08:53
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1829
|1.1756
�
|14284
|2005.11.23 08:53
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1828
|1.1756
|14285
|2005.11.23 08:54
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1827
|1.1756
�
|14286
|2005.11.23 09:07
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1826
|1.1756
|14287
|2005.11.23 09:07
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1825
|1.1756
�
|14288
|2005.11.23 09:07
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1824
|1.1756
|14289
|2005.11.23 09:08
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1823
|1.1756
�
|14290
|2005.11.23 09:08
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1822
|1.1756
|14291
|2005.11.23 09:08
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1819
|1.1756
�
|14292
|2005.11.23 09:14
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1818
|1.1756
|14293
|2005.11.23 09:19
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1816
|1.1756
�
|14294
|2005.11.23 09:22
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1815
|1.1756
|14295
|2005.11.23 09:23
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1814
|1.1756
�
|14296
|2005.11.23 09:23
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1813
|1.1756
|14297
|2005.11.23 09:28
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1811
|1.1756
�
|14298
|2005.11.23 09:31
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1810
|1.1756
|14299
|2005.11.23 09:32
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1807
|1.1756
�
|14300
|2005.11.23 09:33
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1756
|14301
|2005.11.23 10:08
|modify
|3744
|1.00
|1.1836
|1.1805
|1.1756
�
|14302
|2005.11.23 10:25
|s/l
|3744
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1756
|310.00
|247110.00
|14303
|2005.11.23 10:25
|buy
|3745
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.1906
�
|14304
|2005.11.23 21:45
|modify
|3745
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1906
|14305
|2005.11.23 21:47
|modify
|3745
|1.00
|1.1806
|1.1807
|1.1906
�
|14306
|2005.11.23 21:50
|modify
|3745
|1.00
|1.1806
|1.1808
|1.1906
|14307
|2005.11.23 23:13
|s/l
|3745
|1.00
|1.1808
|1.1808
|1.1906
|20.00
|247130.00
�
|14308
|2005.11.23 23:13
|buy
|3746
|1.00
|1.1809
|1.1759
|1.1909
|14309
|2005.11.25 02:05
|s/l
|3746
|1.00
|1.1759
|1.1759
|1.1909
|-500.00
|246630.00
�
|14310
|2005.11.25 02:05
|buy
|3747
|1.00
|1.1760
|1.1710
|1.1860
|14311
|2005.11.25 03:12
|modify
|3747
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1860
�
|14312
|2005.11.25 03:13
|modify
|3747
|1.00
|1.1760
|1.1761
|1.1860
|14313
|2005.11.25 03:45
|modify
|3747
|1.00
|1.1760
|1.1762
|1.1860
�
|14314
|2005.11.25 03:56
|modify
|3747
|1.00
|1.1760
|1.1763
|1.1860
|14315
|2005.11.25 07:01
|s/l
|3747
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1860
|30.00
|246660.00
�
|14316
|2005.11.25 07:01
|buy
|3748
|1.00
|1.1765
|1.1715
|1.1865
|14317
|2005.11.25 17:04
|s/l
|3748
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1865
|-500.00
|246160.00
�
|14318
|2005.11.25 17:04
|buy
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1667
|1.1817
|14319
|2005.11.28 15:01
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1718
|1.1817
�
|14320
|2005.11.28 15:02
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1721
|1.1817
|14321
|2005.11.28 15:05
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1734
|1.1817
�
|14322
|2005.11.28 15:06
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1737
|1.1817
|14323
|2005.11.28 15:23
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1739
|1.1817
�
|14324
|2005.11.28 15:23
|modify
|3749
|1.00
|1.1717
|1.1743
|1.1817
|14325
|2005.11.28 15:24
|s/l
|3749
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1817
|260.00
|246420.00
�
|14326
|2005.11.28 15:24
|sell
|3750
|1.00
|1.1743
|1.1793
|1.1663
|14327
|2005.11.28 15:48
|s/l
|3750
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1663
|-500.00
|245920.00
�
|14328
|2005.11.28 15:48
|sell
|3751
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1711
|14329
|2005.11.28 18:19
|s/l
|3751
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1711
|-500.00
|245420.00
�
|14330
|2005.11.28 18:19
|sell
|3752
|1.00
|1.1840
|1.1890
|1.1760
|14331
|2005.11.28 19:11
|s/l
|3752
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1760
|-500.00
|244920.00
�
|14332
|2005.11.28 19:11
|sell
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1940
|1.1810
|14333
|2005.11.28 19:15
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1888
|1.1810
�
|14334
|2005.11.28 19:15
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1887
|1.1810
|14335
|2005.11.28 19:20
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1886
|1.1810
�
|14336
|2005.11.28 19:45
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1881
|1.1810
|14337
|2005.11.28 20:26
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1880
|1.1810
�
|14338
|2005.11.28 20:31
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1879
|1.1810
|14339
|2005.11.28 20:31
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1878
|1.1810
�
|14340
|2005.11.28 20:35
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1877
|1.1810
|14341
|2005.11.28 20:35
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1874
|1.1810
�
|14342
|2005.11.28 20:35
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1872
|1.1810
|14343
|2005.11.28 20:38
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1869
|1.1810
�
|14344
|2005.11.28 20:56
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1868
|1.1810
|14345
|2005.11.28 20:57
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1867
|1.1810
�
|14346
|2005.11.28 20:57
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1866
|1.1810
|14347
|2005.11.28 20:57
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1865
|1.1810
�
|14348
|2005.11.28 20:57
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1863
|1.1810
|14349
|2005.11.28 20:58
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1862
|1.1810
�
|14350
|2005.11.28 20:58
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1861
|1.1810
|14351
|2005.11.28 20:58
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1859
|1.1810
�
|14352
|2005.11.28 21:09
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1858
|1.1810
|14353
|2005.11.28 21:32
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1856
|1.1810
�
|14354
|2005.11.28 21:32
|modify
|3753
|1.00
|1.1890
|1.1853
|1.1810
|14355
|2005.11.28 22:01
|s/l
|3753
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1810
|370.00
|245290.00
�
|14356
|2005.11.28 22:01
|sell
|3754
|1.00
|1.1851
|1.1901
|1.1771
|14357
|2005.11.28 23:46
|modify
|3754
|1.00
|1.1851
|1.1848
|1.1771
�
|14358
|2005.11.29 00:00
|s/l
|3754
|1.00
|1.1848
|1.1848
|1.1771
|30.00
|245320.00
|14359
|2005.11.29 00:03
|buy
|3755
|1.00
|1.1845
|1.1795
|1.1945
�
|14360
|2005.11.29 00:29
|modify
|3755
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|14361
|2005.11.29 01:17
|s/l
|3755
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|0.00
|245320.00
�
|14362
|2005.11.29 01:17
|buy
|3756
|1.00
|1.1846
|1.1796
|1.1946
|14363
|2005.11.29 13:02
|s/l
|3756
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.1946
|-500.00
|244820.00
�
|14364
|2005.11.29 13:02
|buy
|3757
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1897
|14365
|2005.11.29 15:00
|s/l
|3757
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1897
|-500.00
|244320.00
�
|14366
|2005.11.29 15:00
|buy
|3758
|1.00
|1.1745
|1.1695
|1.1845
|14367
|2005.11.29 15:00
|modify
|3758
|1.00
|1.1745
|1.1754
|1.1845
�
|14368
|2005.11.29 15:00
|modify
|3758
|1.00
|1.1745
|1.1762
|1.1845
|14369
|2005.11.29 15:00
|s/l
|3758
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1845
|170.00
|244490.00
�
|14370
|2005.11.29 15:00
|buy
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1714
|1.1864
|14371
|2005.11.29 16:28
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1864
�
|14372
|2005.11.29 16:30
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1766
|1.1864
|14373
|2005.11.29 16:30
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1864
�
|14374
|2005.11.29 16:31
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1768
|1.1864
|14375
|2005.11.29 16:31
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1864
�
|14376
|2005.11.29 16:31
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1770
|1.1864
|14377
|2005.11.29 16:32
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1771
|1.1864
�
|14378
|2005.11.29 16:32
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1775
|1.1864
|14379
|2005.11.29 16:32
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1776
|1.1864
�
|14380
|2005.11.29 16:34
|modify
|3759
|1.00
|1.1764
|1.1777
|1.1864
|14381
|2005.11.29 19:00
|s/l
|3759
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1864
|130.00
|244620.00
�
|14382
|2005.11.29 19:00
|buy
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1728
|1.1878
|14383
|2005.11.29 19:03
|modify
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1878
�
|14384
|2005.11.29 19:03
|modify
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1780
|1.1878
|14385
|2005.11.29 19:03
|modify
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1781
|1.1878
�
|14386
|2005.11.29 19:03
|modify
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1783
|1.1878
|14387
|2005.11.29 19:03
|modify
|3760
|1.00
|1.1778
|1.1784
|1.1878
�
|14388
|2005.11.29 19:40
|s/l
|3760
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1878
|60.00
|244680.00
|14389
|2005.11.29 19:40
|buy
|3761
|1.00
|1.1784
|1.1734
|1.1884
�
|14390
|2005.11.30 08:05
|modify
|3761
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1884
|14391
|2005.11.30 08:40
|s/l
|3761
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1884
|0.00
|244680.00
�
|14392
|2005.11.30 08:40
|buy
|3762
|1.00
|1.1782
|1.1732
|1.1882
|14393
|2005.11.30 15:38
|modify
|3762
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1882
�
|14394
|2005.11.30 15:38
|modify
|3762
|1.00
|1.1782
|1.1788
|1.1882
|14395
|2005.11.30 15:50
|s/l
|3762
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1882
|60.00
|244740.00
�
|14396
|2005.11.30 15:50
|sell
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1837
|1.1707
|14397
|2005.12.01 11:55
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1707
�
|14398
|2005.12.01 11:57
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1786
|1.1707
|14399
|2005.12.01 11:57
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1785
|1.1707
�
|14400
|2005.12.01 11:58
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1782
|1.1707
|14401
|2005.12.01 11:59
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1781
|1.1707
�
|14402
|2005.12.01 12:27
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1780
|1.1707
|14403
|2005.12.01 12:34
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1779
|1.1707
�
|14404
|2005.12.01 12:43
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1777
|1.1707
|14405
|2005.12.01 12:44
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1776
|1.1707
�
|14406
|2005.12.01 12:45
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1773
|1.1707
|14407
|2005.12.01 12:45
|modify
|3763
|1.00
|1.1787
|1.1771
|1.1707
�
|14408
|2005.12.01 12:47
|s/l
|3763
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1707
|160.00
|244900.00
|14409
|2005.12.01 12:47
|buy
|3764
|1.00
|1.1772
|1.1722
|1.1872
�
|14410
|2005.12.01 13:47
|s/l
|3764
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1872
|-500.00
|244400.00
|14411
|2005.12.01 13:47
|buy
|3765
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
�
|14412
|2005.12.01 13:55
|modify
|3765
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|14413
|2005.12.01 14:03
|s/l
|3765
|1.00
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|0.00
|244400.00
�
|14414
|2005.12.01 14:03
|buy
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1670
|1.1820
|14415
|2005.12.01 18:40
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1820
�
|14416
|2005.12.01 18:42
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1721
|1.1820
|14417
|2005.12.01 18:44
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1722
|1.1820
�
|14418
|2005.12.01 18:44
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1723
|1.1820
|14419
|2005.12.01 19:42
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1724
|1.1820
�
|14420
|2005.12.01 19:51
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1725
|1.1820
|14421
|2005.12.01 19:56
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1729
|1.1820
�
|14422
|2005.12.01 19:56
|modify
|3766
|1.00
|1.1720
|1.1730
|1.1820
|14423
|2005.12.01 20:15
|s/l
|3766
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1820
|100.00
|244500.00
�
|14424
|2005.12.01 20:15
|sell
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.1650
|14425
|2005.12.02 07:23
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1730
|1.1650
�
|14426
|2005.12.02 07:31
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1728
|1.1650
|14427
|2005.12.02 07:32
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1726
|1.1650
�
|14428
|2005.12.02 07:41
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1725
|1.1650
|14429
|2005.12.02 07:44
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1724
|1.1650
�
|14430
|2005.12.02 07:49
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1723
|1.1650
|14431
|2005.12.02 07:54
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1721
|1.1650
�
|14432
|2005.12.02 07:54
|modify
|3767
|1.00
|1.1730
|1.1720
|1.1650
|14433
|2005.12.02 08:05
|s/l
|3767
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1650
|100.00
|244600.00
�
|14434
|2005.12.02 08:05
|buy
|3768
|1.00
|1.1720
|1.1670
|1.1820
|14435
|2005.12.02 13:50
|modify
|3768
|1.00
|1.1720
|1.1722
|1.1820
�
|14436
|2005.12.02 13:58
|modify
|3768
|1.00
|1.1720
|1.1723
|1.1820
|14437
|2005.12.02 13:58
|modify
|3768
|1.00
|1.1720
|1.1734
|1.1820
�
|14438
|2005.12.02 13:59
|s/l
|3768
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1820
|140.00
|244740.00
|14439
|2005.12.02 13:59
|sell
|3769
|1.00
|1.1734
|1.1784
|1.1654
�
|14440
|2005.12.02 14:11
|modify
|3769
|1.00
|1.1734
|1.1733
|1.1654
|14441
|2005.12.02 14:12
|s/l
|3769
|1.00
|1.1733
|1.1733
|1.1654
|10.00
|244750.00
�
|14442
|2005.12.02 14:12
|sell
|3770
|1.00
|1.1731
|1.1781
|1.1651
|14443
|2005.12.02 14:20
|modify
|3770
|1.00
|1.1731
|1.1728
|1.1651
�
|14444
|2005.12.02 14:20
|modify
|3770
|1.00
|1.1731
|1.1719
|1.1651
|14445
|2005.12.02 14:20
|modify
|3770
|1.00
|1.1731
|1.1714
|1.1651
�
|14446
|2005.12.02 14:20
|s/l
|3770
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1651
|170.00
|244920.00
|14447
|2005.12.02 14:20
|sell
|3771
|1.00
|1.1712
|1.1762
|1.1632
�
|14448
|2005.12.02 14:25
|modify
|3771
|1.00
|1.1712
|1.1711
|1.1632
|14449
|2005.12.02 14:52
|modify
|3771
|1.00
|1.1712
|1.1693
|1.1632
�
|14450
|2005.12.02 14:52
|s/l
|3771
|1.00
|1.1693
|1.1693
|1.1632
|190.00
|245110.00
|14451
|2005.12.02 14:52
|buy
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1651
|1.1801
�
|14452
|2005.12.02 17:11
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1801
|14453
|2005.12.02 18:04
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1702
|1.1801
�
|14454
|2005.12.02 18:14
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1703
|1.1801
|14455
|2005.12.02 18:17
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1704
|1.1801
�
|14456
|2005.12.02 18:18
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1708
|1.1801
|14457
|2005.12.02 18:18
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1710
|1.1801
�
|14458
|2005.12.02 18:18
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1712
|1.1801
|14459
|2005.12.02 18:18
|modify
|3772
|1.00
|1.1701
|1.1714
|1.1801
�
|14460
|2005.12.02 18:35
|s/l
|3772
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1801
|130.00
|245240.00
|14461
|2005.12.02 18:35
|sell
|3773
|1.00
|1.1713
|1.1763
|1.1633
�
|14462
|2005.12.04 23:05
|modify
|3773
|1.00
|1.1713
|1.1712
|1.1633
|14463
|2005.12.04 23:14
|modify
|3773
|1.00
|1.1713
|1.1711
|1.1633
�
|14464
|2005.12.04 23:41
|s/l
|3773
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1633
|20.00
|245260.00
|14465
|2005.12.04 23:41
|sell
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1762
|1.1632
�
|14466
|2005.12.05 02:21
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1712
|1.1632
|14467
|2005.12.05 03:18
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1711
|1.1632
�
|14468
|2005.12.05 03:28
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1710
|1.1632
|14469
|2005.12.05 03:30
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1709
|1.1632
�
|14470
|2005.12.05 03:39
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1707
|1.1632
|14471
|2005.12.05 04:11
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1706
|1.1632
�
|14472
|2005.12.05 04:29
|modify
|3774
|1.00
|1.1712
|1.1705
|1.1632
|14473
|2005.12.05 06:29
|s/l
|3774
|1.00
|1.1705
|1.1705
|1.1632
|70.00
|245330.00
�
|14474
|2005.12.05 06:29
|sell
|3775
|1.00
|1.1704
|1.1754
|1.1624
|14475
|2005.12.05 12:50
|s/l
|3775
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1624
|-500.00
|244830.00
�
|14476
|2005.12.05 12:50
|sell
|3776
|1.00
|1.1760
|1.1810
|1.1680
|14477
|2005.12.05 15:48
|modify
|3776
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1680
�
|14478
|2005.12.05 15:56
|s/l
|3776
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1680
|0.00
|244830.00
|14479
|2005.12.05 15:56
|sell
|3777
|1.00
|1.1759
|1.1809
|1.1679
�
|14480
|2005.12.05 17:42
|s/l
|3777
|1.00
|1.1809
|1.1809
|1.1679
|-500.00
|244330.00
|14481
|2005.12.05 17:42
|sell
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1857
|1.1727
�
|14482
|2005.12.05 19:46
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1727
|14483
|2005.12.05 21:00
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1806
|1.1727
�
|14484
|2005.12.05 21:01
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1805
|1.1727
|14485
|2005.12.05 21:01
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1804
|1.1727
�
|14486
|2005.12.05 21:05
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1802
|1.1727
|14487
|2005.12.05 21:13
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1801
|1.1727
�
|14488
|2005.12.05 21:14
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1800
|1.1727
|14489
|2005.12.05 21:19
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1799
|1.1727
�
|14490
|2005.12.06 01:35
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1798
|1.1727
|14491
|2005.12.06 03:37
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1797
|1.1727
�
|14492
|2005.12.06 03:37
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1795
|1.1727
|14493
|2005.12.06 03:37
|modify
|3778
|1.00
|1.1807
|1.1794
|1.1727
�
|14494
|2005.12.06 05:58
|s/l
|3778
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1727
|130.00
|244460.00
|14495
|2005.12.06 05:58
|sell
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1842
|1.1712
�
|14496
|2005.12.06 07:22
|modify
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1712
|14497
|2005.12.06 07:23
|modify
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1791
|1.1712
�
|14498
|2005.12.06 07:23
|modify
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1790
|1.1712
|14499
|2005.12.06 07:25
|modify
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1789
|1.1712
�
|14500
|2005.12.06 07:29
|modify
|3779
|1.00
|1.1792
|1.1788
|1.1712
|14501
|2005.12.06 07:41
|s/l
|3779
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1712
|40.00
|244500.00
�
|14502
|2005.12.06 07:41
|sell
|3780
|1.00
|1.1786
|1.1836
|1.1706
|14503
|2005.12.06 09:10
|modify
|3780
|1.00
|1.1786
|1.1782
|1.1706
�
|14504
|2005.12.06 10:25
|modify
|3780
|1.00
|1.1786
|1.1778
|1.1706
|14505
|2005.12.06 11:00
|s/l
|3780
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1706
|80.00
|244580.00
�
|14506
|2005.12.06 11:00
|buy
|3781
|1.00
|1.1779
|1.1729
|1.1879
|14507
|2005.12.06 13:06
|modify
|3781
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1879
�
|14508
|2005.12.06 13:31
|s/l
|3781
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1879
|0.00
|244580.00
|14509
|2005.12.06 13:31
|buy
|3782
|1.00
|1.1779
|1.1729
|1.1879
�
|14510
|2005.12.06 14:10
|modify
|3782
|1.00
|1.1779
|1.1792
|1.1879
|14511
|2005.12.06 14:10
|s/l
|3782
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1879
|130.00
|244710.00
�
|14512
|2005.12.06 14:10
|sell
|3783
|1.00
|1.1786
|1.1836
|1.1706
|14513
|2005.12.06 14:25
|modify
|3783
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1706
�
|14514
|2005.12.06 14:27
|s/l
|3783
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1706
|50.00
|244760.00
|14515
|2005.12.06 14:27
|buy
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1731
|1.1881
�
|14516
|2005.12.06 17:32
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1782
|1.1881
|14517
|2005.12.06 17:32
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1783
|1.1881
�
|14518
|2005.12.06 18:06
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1784
|1.1881
|14519
|2005.12.06 18:06
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1786
|1.1881
�
|14520
|2005.12.06 18:07
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1787
|1.1881
|14521
|2005.12.06 18:08
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1788
|1.1881
�
|14522
|2005.12.06 18:46
|modify
|3784
|1.00
|1.1781
|1.1789
|1.1881
|14523
|2005.12.06 20:21
|s/l
|3784
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1881
|80.00
|244840.00
�
|14524
|2005.12.06 20:21
|sell
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1838
|1.1708
|14525
|2005.12.07 01:23
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1708
�
|14526
|2005.12.07 01:24
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1787
|1.1708
|14527
|2005.12.07 01:55
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1786
|1.1708
�
|14528
|2005.12.07 01:56
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1784
|1.1708
|14529
|2005.12.07 01:58
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1708
�
|14530
|2005.12.07 02:44
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1782
|1.1708
|14531
|2005.12.07 06:38
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1778
|1.1708
�
|14532
|2005.12.07 06:42
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1776
|1.1708
|14533
|2005.12.07 07:07
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1775
|1.1708
�
|14534
|2005.12.07 07:08
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1774
|1.1708
|14535
|2005.12.07 07:20
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1773
|1.1708
�
|14536
|2005.12.07 07:21
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1772
|1.1708
|14537
|2005.12.07 07:21
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1767
|1.1708
�
|14538
|2005.12.07 07:25
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1765
|1.1708
|14539
|2005.12.07 07:25
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1764
|1.1708
�
|14540
|2005.12.07 07:25
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1763
|1.1708
|14541
|2005.12.07 07:25
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1759
|1.1708
�
|14542
|2005.12.07 07:29
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1708
|14543
|2005.12.07 07:34
|modify
|3785
|1.00
|1.1788
|1.1756
|1.1708
�
|14544
|2005.12.07 07:56
|s/l
|3785
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1708
|320.00
|245160.00
|14545
|2005.12.07 07:56
|buy
|3786
|1.00
|1.1757
|1.1707
|1.1857
�
|14546
|2005.12.07 11:39
|s/l
|3786
|1.00
|1.1707
|1.1707
|1.1857
|-500.00
|244660.00
|14547
|2005.12.07 11:39
|buy
|3787
|1.00
|1.1707
|1.1657
|1.1807
�
|14548
|2005.12.07 12:10
|modify
|3787
|1.00
|1.1707
|1.1710
|1.1807
|14549
|2005.12.07 12:15
|modify
|3787
|1.00
|1.1707
|1.1711
|1.1807
�
|14550
|2005.12.07 13:07
|s/l
|3787
|1.00
|1.1711
|1.1711
|1.1807
|40.00
|244700.00
|14551
|2005.12.07 13:07
|buy
|3788
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1813
�
|14552
|2005.12.07 14:00
|modify
|3788
|1.00
|1.1713
|1.1713
|1.1813
|14553
|2005.12.07 14:03
|modify
|3788
|1.00
|1.1713
|1.1715
|1.1813
�
|14554
|2005.12.07 14:03
|modify
|3788
|1.00
|1.1713
|1.1716
|1.1813
|14555
|2005.12.07 14:35
|s/l
|3788
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1813
|30.00
|244730.00
�
|14556
|2005.12.07 14:35
|buy
|3789
|1.00
|1.1718
|1.1668
|1.1818
|14557
|2005.12.07 14:50
|modify
|3789
|1.00
|1.1718
|1.1719
|1.1818
�
|14558
|2005.12.07 15:12
|s/l
|3789
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1818
|10.00
|244740.00
|14559
|2005.12.07 15:12
|buy
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1671
|1.1821
�
|14560
|2005.12.08 07:39
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1821
|14561
|2005.12.08 07:48
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1722
|1.1821
�
|14562
|2005.12.08 07:48
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1723
|1.1821
|14563
|2005.12.08 07:49
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1724
|1.1821
�
|14564
|2005.12.08 07:49
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1726
|1.1821
|14565
|2005.12.08 07:58
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1728
|1.1821
�
|14566
|2005.12.08 08:01
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1729
|1.1821
|14567
|2005.12.08 08:02
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1732
|1.1821
�
|14568
|2005.12.08 08:06
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1733
|1.1821
|14569
|2005.12.08 08:07
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1735
|1.1821
�
|14570
|2005.12.08 08:07
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1736
|1.1821
|14571
|2005.12.08 08:09
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1737
|1.1821
�
|14572
|2005.12.08 08:09
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1738
|1.1821
|14573
|2005.12.08 08:14
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1739
|1.1821
�
|14574
|2005.12.08 08:23
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1740
|1.1821
|14575
|2005.12.08 08:23
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1741
|1.1821
�
|14576
|2005.12.08 08:25
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1742
|1.1821
|14577
|2005.12.08 08:25
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1745
|1.1821
�
|14578
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1748
|1.1821
|14579
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1749
|1.1821
�
|14580
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1750
|1.1821
|14581
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1751
|1.1821
�
|14582
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1752
|1.1821
|14583
|2005.12.08 08:27
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1756
|1.1821
�
|14584
|2005.12.08 08:32
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1757
|1.1821
|14585
|2005.12.08 08:32
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1758
|1.1821
�
|14586
|2005.12.08 08:32
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1759
|1.1821
|14587
|2005.12.08 08:32
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1760
|1.1821
�
|14588
|2005.12.08 08:32
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1762
|1.1821
|14589
|2005.12.08 08:34
|modify
|3790
|1.00
|1.1721
|1.1764
|1.1821
�
|14590
|2005.12.08 08:45
|s/l
|3790
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1821
|430.00
|245170.00
|14591
|2005.12.08 08:45
|sell
|3791
|1.00
|1.1764
|1.1814
|1.1684
�
|14592
|2005.12.08 15:24
|s/l
|3791
|1.00
|1.1814
|1.1814
|1.1684
|-500.00
|244670.00
|14593
|2005.12.08 15:24
|sell
|3792
|1.00
|1.1812
|1.1862
|1.1732
�
|14594
|2005.12.09 00:41
|modify
|3792
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1732
|14595
|2005.12.09 00:41
|modify
|3792
|1.00
|1.1812
|1.1811
|1.1732
�
|14596
|2005.12.09 00:44
|modify
|3792
|1.00
|1.1812
|1.1810
|1.1732
|14597
|2005.12.09 00:44
|modify
|3792
|1.00
|1.1812
|1.1806
|1.1732
�
|14598
|2005.12.09 02:52
|s/l
|3792
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1732
|60.00
|244730.00
|14599
|2005.12.09 02:52
|buy
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1907
�
|14600
|2005.12.09 14:54
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1811
|1.1907
|14601
|2005.12.09 15:04
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1813
|1.1907
�
|14602
|2005.12.09 15:07
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1814
|1.1907
|14603
|2005.12.09 15:07
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1815
|1.1907
�
|14604
|2005.12.09 15:08
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1816
|1.1907
|14605
|2005.12.09 15:08
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1818
|1.1907
�
|14606
|2005.12.09 15:08
|modify
|3793
|1.00
|1.1807
|1.1821
|1.1907
|14607
|2005.12.09 15:15
|s/l
|3793
|1.00
|1.1821
|1.1821
|1.1907
|140.00
|244870.00
�
|14608
|2005.12.09 15:15
|sell
|3794
|1.00
|1.1819
|1.1869
|1.1739
|14609
|2005.12.11 22:00
|modify
|3794
|1.00
|1.1819
|1.1798
|1.1739
�
|14610
|2005.12.11 22:14
|modify
|3794
|1.00
|1.1819
|1.1795
|1.1739
|14611
|2005.12.11 23:21
|s/l
|3794
|1.00
|1.1795
|1.1795
|1.1739
|240.00
|245110.00
�
|14612
|2005.12.11 23:21
|buy
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1745
|1.1895
|14613
|2005.12.12 01:20
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1800
|1.1895
�
|14614
|2005.12.12 01:21
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1803
|1.1895
|14615
|2005.12.12 01:21
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1805
|1.1895
�
|14616
|2005.12.12 01:21
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1807
|1.1895
|14617
|2005.12.12 01:21
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1809
|1.1895
�
|14618
|2005.12.12 01:42
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1814
|1.1895
|14619
|2005.12.12 01:42
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1815
|1.1895
�
|14620
|2005.12.12 01:42
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1817
|1.1895
|14621
|2005.12.12 01:51
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1818
|1.1895
�
|14622
|2005.12.12 01:55
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1820
|1.1895
|14623
|2005.12.12 01:55
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1821
|1.1895
�
|14624
|2005.12.12 01:59
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1823
|1.1895
|14625
|2005.12.12 02:04
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1824
|1.1895
�
|14626
|2005.12.12 02:13
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1895
|14627
|2005.12.12 02:14
|modify
|3795
|1.00
|1.1795
|1.1826
|1.1895
�
|14628
|2005.12.12 02:56
|s/l
|3795
|1.00
|1.1826
|1.1826
|1.1895
|310.00
|245420.00
|14629
|2005.12.12 02:56
|sell
|3796
|1.00
|1.1824
|1.1874
|1.1744
�
|14630
|2005.12.12 08:47
|s/l
|3796
|1.00
|1.1874
|1.1874
|1.1744
|-500.00
|244920.00
|14631
|2005.12.12 08:47
|sell
|3797
|1.00
|1.1873
|1.1923
|1.1793
�
|14632
|2005.12.12 12:52
|s/l
|3797
|1.00
|1.1923
|1.1923
|1.1793
|-500.00
|244420.00
|14633
|2005.12.12 12:52
|sell
|3798
|1.00
|1.1921
|1.1971
|1.1841
�
|14634
|2005.12.12 13:36
|s/l
|3798
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1841
|-500.00
|243920.00
|14635
|2005.12.12 13:36
|sell
|3799
|1.00
|1.1969
|1.2019
|1.1889
�
|14636
|2005.12.12 14:01
|modify
|3799
|1.00
|1.1969
|1.1968
|1.1889
|14637
|2005.12.12 14:01
|modify
|3799
|1.00
|1.1969
|1.1967
|1.1889
�
|14638
|2005.12.12 14:19
|s/l
|3799
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1889
|20.00
|243940.00
|14639
|2005.12.12 14:19
|sell
|3800
|1.00
|1.1967
|1.2017
|1.1887
�
|14640
|2005.12.12 14:32
|modify
|3800
|1.00
|1.1967
|1.1966
|1.1887
|14641
|2005.12.12 14:33
|modify
|3800
|1.00
|1.1967
|1.1965
|1.1887
�
|14642
|2005.12.12 14:33
|modify
|3800
|1.00
|1.1967
|1.1963
|1.1887
|14643
|2005.12.12 14:33
|modify
|3800
|1.00
|1.1967
|1.1961
|1.1887
�
|14644
|2005.12.12 16:22
|s/l
|3800
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1887
|60.00
|244000.00
|14645
|2005.12.12 16:22
|sell
|3801
|1.00
|1.1959
|1.2009
|1.1879
�
|14646
|2005.12.13 08:04
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1879
|14647
|2005.12.13 08:04
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1958
|1.1879
�
|14648
|2005.12.13 08:05
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1955
|1.1879
|14649
|2005.12.13 08:20
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1953
|1.1879
�
|14650
|2005.12.13 08:20
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1952
|1.1879
|14651
|2005.12.13 08:20
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1950
|1.1879
�
|14652
|2005.12.13 08:21
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1948
|1.1879
|14653
|2005.12.13 08:21
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1947
|1.1879
�
|14654
|2005.12.13 08:21
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1946
|1.1879
|14655
|2005.12.13 08:24
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1945
|1.1879
�
|14656
|2005.12.13 08:42
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1944
|1.1879
|14657
|2005.12.13 08:43
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1940
|1.1879
�
|14658
|2005.12.13 08:47
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1939
|1.1879
|14659
|2005.12.13 08:59
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1938
|1.1879
�
|14660
|2005.12.13 09:03
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1936
|1.1879
|14661
|2005.12.13 09:06
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1935
|1.1879
�
|14662
|2005.12.13 09:19
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1933
|1.1879
|14663
|2005.12.13 09:19
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1932
|1.1879
�
|14664
|2005.12.13 09:22
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1931
|1.1879
|14665
|2005.12.13 09:30
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1930
|1.1879
�
|14666
|2005.12.13 09:30
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1879
|14667
|2005.12.13 09:36
|modify
|3801
|1.00
|1.1959
|1.1927
|1.1879
�
|14668
|2005.12.13 10:01
|s/l
|3801
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1879
|320.00
|244320.00
|14669
|2005.12.13 10:01
|buy
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1881
|1.2031
�
|14670
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.2031
|14671
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1933
|1.2031
�
|14672
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1935
|1.2031
|14673
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1937
|1.2031
�
|14674
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1939
|1.2031
|14675
|2005.12.13 19:14
|modify
|3802
|1.00
|1.1931
|1.1941
|1.2031
�
|14676
|2005.12.13 19:15
|s/l
|3802
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2031
|100.00
|244420.00
|14677
|2005.12.13 19:15
|sell
|3803
|1.00
|1.1941
|1.1991
|1.1861
�
|14678
|2005.12.14 01:45
|s/l
|3803
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1861
|-500.00
|243920.00
|14679
|2005.12.14 01:45
|sell
|3804
|1.00
|1.1989
|1.2039
|1.1909
�
|14680
|2005.12.14 08:38
|s/l
|3804
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1909
|-500.00
|243420.00
|14681
|2005.12.14 08:38
|sell
|3805
|1.00
|1.2038
|1.2088
|1.1958
�
|14682
|2005.12.14 09:26
|modify
|3805
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1958
|14683
|2005.12.14 09:30
|modify
|3805
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
�
|14684
|2005.12.14 09:40
|modify
|3805
|1.00
|1.2038
|1.2035
|1.1958
|14685
|2005.12.14 09:40
|modify
|3805
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.1958
�
|14686
|2005.12.14 10:13
|s/l
|3805
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1958
|50.00
|243470.00
|14687
|2005.12.14 10:13
|sell
|3806
|1.00
|1.2032
|1.2082
|1.1952
�
|14688
|2005.12.14 10:36
|modify
|3806
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1952
|14689
|2005.12.14 10:37
|modify
|3806
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1952
�
|14690
|2005.12.14 10:38
|modify
|3806
|1.00
|1.2032
|1.2029
|1.1952
|14691
|2005.12.14 10:39
|modify
|3806
|1.00
|1.2032
|1.2028
|1.1952
�
|14692
|2005.12.14 11:20
|s/l
|3806
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1952
|40.00
|243510.00
|14693
|2005.12.14 11:20
|sell
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2078
|1.1948
�
|14694
|2005.12.14 18:05
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1948
|14695
|2005.12.14 18:42
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2027
|1.1948
�
|14696
|2005.12.14 18:42
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2026
|1.1948
|14697
|2005.12.14 18:42
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2025
|1.1948
�
|14698
|2005.12.14 18:42
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2024
|1.1948
|14699
|2005.12.14 18:51
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2023
|1.1948
�
|14700
|2005.12.14 18:51
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2020
|1.1948
|14701
|2005.12.14 18:51
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2018
|1.1948
�
|14702
|2005.12.14 18:51
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2017
|1.1948
|14703
|2005.12.14 18:51
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2015
|1.1948
�
|14704
|2005.12.14 18:58
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2012
|1.1948
|14705
|2005.12.14 19:01
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2010
|1.1948
�
|14706
|2005.12.14 19:02
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2009
|1.1948
|14707
|2005.12.14 19:02
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2006
|1.1948
�
|14708
|2005.12.14 19:02
|modify
|3807
|1.00
|1.2028
|1.2005
|1.1948
|14709
|2005.12.14 19:17
|s/l
|3807
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1948
|230.00
|243740.00
�
|14710
|2005.12.14 19:17
|buy
|3808
|1.00
|1.2006
|1.1956
|1.2106
|14711
|2005.12.15 09:38
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2106
�
|14712
|2005.12.15 09:39
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2007
|1.2106
|14713
|2005.12.15 09:39
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2009
|1.2106
�
|14714
|2005.12.15 09:40
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2012
|1.2106
|14715
|2005.12.15 09:40
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2015
|1.2106
�
|14716
|2005.12.15 09:40
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2016
|1.2106
|14717
|2005.12.15 09:41
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2018
|1.2106
�
|14718
|2005.12.15 09:41
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2020
|1.2106
|14719
|2005.12.15 09:42
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2023
|1.2106
�
|14720
|2005.12.15 09:53
|modify
|3808
|1.00
|1.2006
|1.2024
|1.2106
|14721
|2005.12.15 10:08
|s/l
|3808
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.2106
|180.00
|243920.00
�
|14722
|2005.12.15 10:08
|sell
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2074
|1.1944
|14723
|2005.12.15 11:46
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.1944
�
|14724
|2005.12.15 12:29
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1944
|14725
|2005.12.15 12:34
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.1944
�
|14726
|2005.12.15 12:34
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.1944
|14727
|2005.12.15 13:00
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2018
|1.1944
�
|14728
|2005.12.15 13:13
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2017
|1.1944
|14729
|2005.12.15 13:15
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2016
|1.1944
�
|14730
|2005.12.15 13:15
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2012
|1.1944
|14731
|2005.12.15 13:16
|modify
|3809
|1.00
|1.2024
|1.2011
|1.1944
�
|14732
|2005.12.15 13:30
|s/l
|3809
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1944
|130.00
|244050.00
|14733
|2005.12.15 13:30
|sell
|3810
|1.00
|1.2011
|1.2061
|1.1931
�
|14734
|2005.12.15 13:36
|modify
|3810
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|14735
|2005.12.15 13:51
|s/l
|3810
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1931
|0.00
|244050.00
�
|14736
|2005.12.15 13:51
|sell
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2061
|1.1931
|14737
|2005.12.15 14:00
|modify
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2009
|1.1931
�
|14738
|2005.12.15 14:00
|modify
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2006
|1.1931
|14739
|2005.12.15 14:01
|modify
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2005
|1.1931
�
|14740
|2005.12.15 14:01
|modify
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2004
|1.1931
|14741
|2005.12.15 14:01
|modify
|3811
|1.00
|1.2011
|1.2003
|1.1931
�
|14742
|2005.12.15 14:03
|s/l
|3811
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1931
|80.00
|244130.00
|14743
|2005.12.15 14:03
|buy
|3812
|1.00
|1.2004
|1.1954
|1.2104
�
|14744
|2005.12.15 15:13
|s/l
|3812
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2104
|-500.00
|243630.00
|14745
|2005.12.15 15:13
|buy
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1906
|1.2056
�
|14746
|2005.12.15 16:12
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2056
|14747
|2005.12.15 16:12
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1958
|1.2056
�
|14748
|2005.12.15 16:12
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1960
|1.2056
|14749
|2005.12.15 16:12
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1961
|1.2056
�
|14750
|2005.12.15 16:12
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1963
|1.2056
|14751
|2005.12.15 16:13
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1964
|1.2056
�
|14752
|2005.12.15 16:13
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1965
|1.2056
|14753
|2005.12.15 16:13
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1967
|1.2056
�
|14754
|2005.12.15 16:30
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1969
|1.2056
|14755
|2005.12.15 16:30
|modify
|3813
|1.00
|1.1956
|1.1970
|1.2056
�
|14756
|2005.12.15 16:41
|s/l
|3813
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.2056
|140.00
|243770.00
|14757
|2005.12.15 16:41
|buy
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1921
|1.2071
�
|14758
|2005.12.16 08:01
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2071
|14759
|2005.12.16 08:01
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1972
|1.2071
�
|14760
|2005.12.16 08:02
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1973
|1.2071
|14761
|2005.12.16 08:04
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1975
|1.2071
�
|14762
|2005.12.16 08:06
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.2071
|14763
|2005.12.16 08:07
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1980
|1.2071
�
|14764
|2005.12.16 08:07
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1982
|1.2071
|14765
|2005.12.16 08:08
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1983
|1.2071
�
|14766
|2005.12.16 08:12
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1984
|1.2071
|14767
|2005.12.16 08:29
|modify
|3814
|1.00
|1.1971
|1.1987
|1.2071
�
|14768
|2005.12.16 08:38
|s/l
|3814
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2071
|160.00
|243930.00
|14769
|2005.12.16 08:38
|sell
|3815
|1.00
|1.1986
|1.2036
|1.1906
�
|14770
|2005.12.16 13:54
|modify
|3815
|1.00
|1.1986
|1.1985
|1.1906
|14771
|2005.12.16 13:55
|modify
|3815
|1.00
|1.1986
|1.1984
|1.1906
�
|14772
|2005.12.16 14:13
|s/l
|3815
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.1906
|20.00
|243950.00
|14773
|2005.12.16 14:13
|buy
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.2085
�
|14774
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1986
|1.2085
|14775
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1987
|1.2085
�
|14776
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1989
|1.2085
|14777
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1990
|1.2085
�
|14778
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1992
|1.2085
|14779
|2005.12.16 15:11
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1993
|1.2085
�
|14780
|2005.12.16 15:12
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1995
|1.2085
|14781
|2005.12.16 15:13
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1997
|1.2085
�
|14782
|2005.12.16 15:14
|modify
|3816
|1.00
|1.1985
|1.1998
|1.2085
|14783
|2005.12.16 15:26
|s/l
|3816
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2085
|130.00
|244080.00
�
|14784
|2005.12.16 15:26
|sell
|3817
|1.00
|1.1998
|1.2048
|1.1918
|14785
|2005.12.19 08:59
|close at stop
|3817
|1.00
|1.2026
|1.2048
|1.1918
|-280.00
|243800.00