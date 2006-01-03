Alpari Ltd.

A/C No: 134137 Name: 66666 2006.02.07 05:45 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 2564585 20051013 2006.01.03 00:55 sell 0.10 usdjpy 117.74 117.32 115.74 2006.01.03 06:46 117.32 42.00 2 2615003 20051013 2006.01.04 18:08 sell 0.10 usdjpy 116.15 116.11 114.15 2006.01.04 18:49 116.11 4.00 3 2621157 20051013 2006.01.05 01:11 sell 0.10 usdjpy 116.13 116.00 114.13 2006.01.05 10:17 116.00 13.00 4 2632519 20051013 2006.01.05 14:09 sell 0.10 usdjpy 116.05 116.05 114.05 2006.01.05 17:16 116.05 0.00 5 2645423 20051013 2006.01.06 07:14 sell 0.10 usdjpy 115.97 115.89 113.97 2006.01.06 14:30 115.89 8.00 6 2688573 20051013 2006.01.10 09:05 sell 0.10 usdjpy 114.36 114.36 112.36 2006.01.10 10:20 114.36 0.00 7 2698885 20051013 2006.01.10 17:03 sell 0.10 usdjpy 114.44 114.41 112.44 2006.01.11 14:14 114.41 3.00 8 2772345 20051013 2006.01.13 16:47 sell 0.10 usdjpy 114.30 114.80 112.30 2006.01.16 12:37 114.80 -50.00 9 2798377 20051013 2006.01.17 08:20 sell 0.10 usdjpy 114.72 115.22 112.72 2006.01.17 12:16 115.22 -50.00 10 2820668 20051013 2006.01.18 08:47 sell 0.10 usdjpy 115.25 115.17 113.25 2006.01.18 10:00 115.17 8.00 11 2839573 20051013 2006.01.19 02:09 sell 0.10 usdjpy 115.24 115.23 113.24 2006.01.19 15:00 115.23 1.00 12 2908093 20051013 2006.01.24 07:14 sell 0.10 usdjpy 114.54 115.04 112.54 2006.01.25 00:24 115.04 -50.00 13 2930671 20051013 2006.01.25 10:14 sell 0.10 usdjpy 114.68 115.18 112.68 2006.01.25 14:59 115.18 -50.00 14 3015975 20051013 2006.01.31 06:59 sell 0.10 usdjpy 117.46 117.19 115.46 2006.01.31 11:18 117.19 27.00 15 3037926 20051013 2006.02.01 01:24 sell 0.10 usdjpy 117.21 117.71 115.21 2006.02.01 10:22 117.71 -50.00 16 3082810 20051013 2006.02.03 04:00 sell 0.10 usdjpy 118.34 118.84 116.34 2006.02.03 14:35 118.84 -50.00 -194.00 Summary P/L: -194.00 Winning trades: (8) 106.00 Losing trades: (6) -300.00 Max summary P/L: 70.00 Largest winning trade: 42.00 Largest losing trade: -50.00 Max consecutive winners: 5 (70.00) Max consecutive losers: 2 (-100.00) Max consecutive profit: 70.00 (5) Max consecutive loss: -100.00 (2) Absolute drawdown: * Max drawdown: 264.00 (5.21%) Profit factor: 0.35 Avg. profit factor: 0.26 Risk factor: -0.73

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