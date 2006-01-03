Alpari Ltd.
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-194.00
 
Summary P/L:-194.00
 
Winning trades:(8) 106.00
Losing trades:(6) -300.00
Max summary P/L:70.00
Largest winning trade:42.00
Largest losing trade:-50.00
Max consecutive winners:5 (70.00)
Max consecutive losers:2 (-100.00)
Max consecutive profit:70.00 (5)
Max consecutive loss:-100.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:264.00 (5.21%)
Profit factor:0.35
Avg. profit factor:0.26
Risk factor:-0.73
 
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