|A/C No: 134137
|Name: 66666
|2006.02.07 05:45 (local time)
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|Summary P/L:
|-194.00
|Winning trades:
|(8) 106.00
|Losing trades:
|(6) -300.00
|Max summary P/L:
|70.00
|Largest winning trade:
|42.00
|Largest losing trade:
|-50.00
|Max consecutive winners:
|5 (70.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|70.00 (5)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|264.00 (5.21%)
|Profit factor:
|0.35
|Avg. profit factor:
|0.26
|Risk factor:
|-0.73