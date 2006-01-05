Alpari Ltd.
A/C No: 134137Name: 666662006.02.07 05:46 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12563368200510132006.01.02 22:13sell0.10usdchf1.31331.30871.29332006.01.03 07:391.308746.00
22627436200510132006.01.05 10:12buy0.10usdchf1.28151.27651.30152006.01.05 14:331.2765-50.00
32644836200510132006.01.06 05:02buy0.10usdchf1.27851.27351.29852006.01.06 14:301.2735-50.00
42668075200510132006.01.09 08:26buy0.10usdchf1.27411.27641.29412006.01.09 10:371.276423.00
52691231200510132006.01.10 11:11sell0.10usdchf1.27571.28071.25572006.01.10 14:311.2807-50.00
62712381200510132006.01.11 13:34sell0.10usdchf1.27881.27411.25882006.01.11 18:331.274147.00
72736104200510132006.01.12 13:09buy0.10usdchf1.27661.27721.29662006.01.12 14:341.27726.00
82760312200510132006.01.13 09:00sell0.10usdchf1.28201.28701.26202006.01.13 13:591.2870-50.00
92769370200510132006.01.13 14:39sell0.10usdchf1.28201.27671.26202006.01.16 12:201.276753.00
102787343200510132006.01.16 14:05buy0.10usdchf1.27851.27851.29852006.01.16 16:321.27850.00
112797905200510132006.01.17 07:52sell0.10usdchf1.27801.28301.25802006.01.17 12:291.2830-50.00
122804225200510132006.01.17 12:29buy0.10usdchf1.28311.28401.30312006.01.17 17:081.28409.00
132816582200510132006.01.18 02:02buy0.10usdchf1.28211.27711.30212006.01.18 08:591.2771-50.00
142821084200510132006.01.18 08:59sell0.10usdchf1.27701.27651.25702006.01.18 10:061.27655.00
152833652200510132006.01.18 17:41buy0.10usdchf1.28191.28191.30192006.01.18 19:321.28190.00
162855373200510132006.01.19 18:00sell0.10usdchf1.28201.28701.26202006.01.20 03:181.2870-50.00
172866708200510132006.01.20 10:12sell0.10usdchf1.28321.28321.26322006.01.20 15:401.28320.00
182911146200510132006.01.24 09:45buy0.10usdchf1.26271.25771.28272006.01.24 18:421.2577-50.00
192921834200510132006.01.24 20:21buy0.10usdchf1.26231.26231.28232006.01.25 05:031.26230.00
202939075200510132006.01.25 15:51buy0.10usdchf1.26271.26341.28272006.01.26 02:321.26347.00
213014708200510132006.01.31 04:01sell0.10usdchf1.28471.28471.26472006.01.31 09:271.28470.00
223044109200510132006.02.01 10:07buy0.10usdchf1.28151.28291.30152006.02.01 14:001.282914.00
233075836200510132006.02.02 16:23sell0.10usdchf1.28561.29061.26562006.02.03 14:301.2906-50.00
-240.00
 
Summary P/L:-240.00
 
Winning trades:(9) 210.00
Losing trades:(9) -450.00
Max summary P/L:46.00
Largest winning trade:53.00
Largest losing trade:-50.00
Max consecutive winners:2 (53.00)
Max consecutive losers:2 (-100.00)
Max consecutive profit:53.00 (1)
Max consecutive loss:-100.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:286.00 (5.67%)
Profit factor:0.47
Avg. profit factor:0.47
Risk factor:-0.84
 
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