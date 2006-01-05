|A/C No: 134137
|Name: 66666
|2006.02.07 05:46 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2563368
|20051013
|2006.01.02 22:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3133
|1.3087
|1.2933
|2006.01.03 07:39
|1.3087
|46.00
|2
|2627436
|20051013
|2006.01.05 10:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2765
|1.3015
|2006.01.05 14:33
|1.2765
|-50.00
|3
|2644836
|20051013
|2006.01.06 05:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2785
|1.2735
|1.2985
|2006.01.06 14:30
|1.2735
|-50.00
|4
|2668075
|20051013
|2006.01.09 08:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2741
|1.2764
|1.2941
|2006.01.09 10:37
|1.2764
|23.00
|5
|2691231
|20051013
|2006.01.10 11:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2757
|1.2807
|1.2557
|2006.01.10 14:31
|1.2807
|-50.00
|6
|2712381
|20051013
|2006.01.11 13:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2788
|1.2741
|1.2588
|2006.01.11 18:33
|1.2741
|47.00
|7
|2736104
|20051013
|2006.01.12 13:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2772
|1.2966
|2006.01.12 14:34
|1.2772
|6.00
|8
|2760312
|20051013
|2006.01.13 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2820
|1.2870
|1.2620
|2006.01.13 13:59
|1.2870
|-50.00
|9
|2769370
|20051013
|2006.01.13 14:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2820
|1.2767
|1.2620
|2006.01.16 12:20
|1.2767
|53.00
|10
|2787343
|20051013
|2006.01.16 14:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2785
|1.2785
|1.2985
|2006.01.16 16:32
|1.2785
|0.00
|11
|2797905
|20051013
|2006.01.17 07:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2830
|1.2580
|2006.01.17 12:29
|1.2830
|-50.00
|12
|2804225
|20051013
|2006.01.17 12:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2831
|1.2840
|1.3031
|2006.01.17 17:08
|1.2840
|9.00
|13
|2816582
|20051013
|2006.01.18 02:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2821
|1.2771
|1.3021
|2006.01.18 08:59
|1.2771
|-50.00
|14
|2821084
|20051013
|2006.01.18 08:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2770
|1.2765
|1.2570
|2006.01.18 10:06
|1.2765
|5.00
|15
|2833652
|20051013
|2006.01.18 17:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2819
|1.2819
|1.3019
|2006.01.18 19:32
|1.2819
|0.00
|16
|2855373
|20051013
|2006.01.19 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2820
|1.2870
|1.2620
|2006.01.20 03:18
|1.2870
|-50.00
|17
|2866708
|20051013
|2006.01.20 10:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2832
|1.2832
|1.2632
|2006.01.20 15:40
|1.2832
|0.00
|18
|2911146
|20051013
|2006.01.24 09:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2577
|1.2827
|2006.01.24 18:42
|1.2577
|-50.00
|19
|2921834
|20051013
|2006.01.24 20:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2623
|1.2623
|1.2823
|2006.01.25 05:03
|1.2623
|0.00
|20
|2939075
|20051013
|2006.01.25 15:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2634
|1.2827
|2006.01.26 02:32
|1.2634
|7.00
|21
|3014708
|20051013
|2006.01.31 04:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2847
|1.2847
|1.2647
|2006.01.31 09:27
|1.2847
|0.00
|22
|3044109
|20051013
|2006.02.01 10:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2829
|1.3015
|2006.02.01 14:00
|1.2829
|14.00
|23
|3075836
|20051013
|2006.02.02 16:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2856
|1.2906
|1.2656
|2006.02.03 14:30
|1.2906
|-50.00
|-240.00
|Summary P/L:
|-240.00
|Winning trades:
|(9) 210.00
|Losing trades:
|(9) -450.00
|Max summary P/L:
|46.00
|Largest winning trade:
|53.00
|Largest losing trade:
|-50.00
|Max consecutive winners:
|2 (53.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|53.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|286.00 (5.67%)
|Profit factor:
|0.47
|Avg. profit factor:
|0.47
|Risk factor:
|-0.84