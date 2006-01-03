Alpari Ltd.
A/C No: 134137Name: 666662006.02.07 05:44 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12563515200510132006.01.02 22:41sell0.10gbpusd1.72211.72121.70212006.01.03 01:121.72129.00
22565584200510132006.01.03 02:53buy0.10gbpusd1.72391.72681.74392006.01.03 05:061.726829.00
32623959200510132006.01.05 07:23sell0.10gbpusd1.75361.75861.73362006.01.05 08:061.7586-50.00
42625904200510132006.01.05 08:52sell0.10gbpusd1.75451.75451.73452006.01.05 09:281.75450.00
52626561200510132006.01.05 09:28sell0.10gbpusd1.75421.75421.73422006.01.05 09:471.75420.00
62637381200510132006.01.05 17:09buy0.10gbpusd1.75621.75801.77622006.01.06 14:331.758018.00
72670487200510132006.01.09 10:08sell0.10gbpusd1.76461.76451.74462006.01.10 08:561.76451.00
82688899200510132006.01.10 09:18buy0.10gbpusd1.76721.76781.78722006.01.10 11:241.76786.00
92695852200510132006.01.10 14:41sell0.10gbpusd1.76441.76391.74442006.01.10 23:451.76395.00
102740119200510132006.01.12 15:06sell0.10gbpusd1.76351.76251.74352006.01.12 18:041.762510.00
112759873200510132006.01.13 08:43buy0.10gbpusd1.76511.76571.78512006.01.13 09:141.76576.00
122784532200510132006.01.16 11:06sell0.10gbpusd1.77201.76631.75202006.01.16 16:271.766357.00
132799137200510132006.01.17 08:44buy0.10gbpusd1.77031.76531.79032006.01.17 10:301.7653-50.00
142801146200510132006.01.17 10:30sell0.10gbpusd1.76541.76221.74512006.01.17 11:311.762232.00
152814073200510132006.01.17 21:00buy0.10gbpusd1.76671.76671.78672006.01.18 01:001.76670.00
162816939200510132006.01.18 03:01sell0.10gbpusd1.76381.76381.74382006.01.18 05:421.76380.00
172821140200510132006.01.18 09:00buy0.10gbpusd1.76591.76731.78592006.01.18 10:061.767314.00
182831694200510132006.01.18 16:16sell0.10gbpusd1.76371.76101.74372006.01.18 19:201.761027.00
192854231200510132006.01.19 17:00buy0.10gbpusd1.76241.75741.78242006.01.19 23:331.7574-50.00
202867292200510132006.01.20 10:30buy0.10gbpusd1.76001.76061.78032006.01.20 14:291.76066.00
212910297200510132006.01.24 09:14sell0.10gbpusd1.78241.78741.76242006.01.24 17:551.7874-50.00
222923806200510132006.01.24 23:10sell0.10gbpusd1.78421.78421.76422006.01.25 07:011.78420.00
232930180200510132006.01.25 10:00buy0.10gbpusd1.78551.78601.80552006.01.25 10:291.78605.00
242944192200510132006.01.25 20:23sell0.10gbpusd1.78531.78521.76532006.01.26 02:241.78521.00
252950613200510132006.01.26 08:23buy0.10gbpusd1.78671.78671.80672006.01.26 15:161.78670.00
262958313200510132006.01.26 15:20sell0.10gbpusd1.78581.78511.76582006.01.26 17:441.78517.00
272960911200510132006.01.26 17:44sell0.10gbpusd1.78471.78001.76472006.01.26 20:231.780047.00
282978416200510132006.01.27 14:32buy0.10gbpusd1.78441.78571.80412006.01.27 14:491.785713.00
292982228200510132006.01.27 16:23sell0.10gbpusd1.77781.77421.75782006.01.27 17:201.774236.00
303014387200510132006.01.31 03:01buy0.10gbpusd1.76891.77151.78892006.01.31 09:381.771526.00
313047080200510132006.02.01 12:00sell0.10gbpusd1.77641.77511.75642006.02.01 14:521.775113.00
323051861200510132006.02.01 14:52sell0.10gbpusd1.77481.77981.75482006.02.01 16:591.7798-50.00
333054819200510132006.02.01 16:59buy0.10gbpusd1.77991.77491.79992006.02.01 20:201.7749-50.00
343070750200510132006.02.02 12:07buy0.10gbpusd1.77671.77921.79672006.02.02 19:241.779225.00
353084666200510132006.02.03 08:15sell0.10gbpusd1.77671.77171.75672006.02.03 14:381.771750.00
143.00
 
Summary P/L:143.00
 
Winning trades:(23) 443.00
Losing trades:(6) -300.00
Max summary P/L:168.00
Largest winning trade:57.00
Largest losing trade:-50.00
Max consecutive winners:8 (148.00)
Max consecutive losers:2 (-100.00)
Max consecutive profit:148.00 (8)
Max consecutive loss:-100.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:100.00 (1.93%)
Profit factor:1.48
Avg. profit factor:0.39
Risk factor:1.43
 
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