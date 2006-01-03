|A/C No: 134137
|Name: 66666
|2006.02.07 05:44 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2563515
|20051013
|2006.01.02 22:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7221
|1.7212
|1.7021
|2006.01.03 01:12
|1.7212
|9.00
|2
|2565584
|20051013
|2006.01.03 02:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7239
|1.7268
|1.7439
|2006.01.03 05:06
|1.7268
|29.00
|3
|2623959
|20051013
|2006.01.05 07:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7536
|1.7586
|1.7336
|2006.01.05 08:06
|1.7586
|-50.00
|4
|2625904
|20051013
|2006.01.05 08:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7545
|1.7545
|1.7345
|2006.01.05 09:28
|1.7545
|0.00
|5
|2626561
|20051013
|2006.01.05 09:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7542
|1.7342
|2006.01.05 09:47
|1.7542
|0.00
|6
|2637381
|20051013
|2006.01.05 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7580
|1.7762
|2006.01.06 14:33
|1.7580
|18.00
|7
|2670487
|20051013
|2006.01.09 10:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7646
|1.7645
|1.7446
|2006.01.10 08:56
|1.7645
|1.00
|8
|2688899
|20051013
|2006.01.10 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7672
|1.7678
|1.7872
|2006.01.10 11:24
|1.7678
|6.00
|9
|2695852
|20051013
|2006.01.10 14:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7644
|1.7639
|1.7444
|2006.01.10 23:45
|1.7639
|5.00
|10
|2740119
|20051013
|2006.01.12 15:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7635
|1.7625
|1.7435
|2006.01.12 18:04
|1.7625
|10.00
|11
|2759873
|20051013
|2006.01.13 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7651
|1.7657
|1.7851
|2006.01.13 09:14
|1.7657
|6.00
|12
|2784532
|20051013
|2006.01.16 11:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7720
|1.7663
|1.7520
|2006.01.16 16:27
|1.7663
|57.00
|13
|2799137
|20051013
|2006.01.17 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7703
|1.7653
|1.7903
|2006.01.17 10:30
|1.7653
|-50.00
|14
|2801146
|20051013
|2006.01.17 10:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7622
|1.7451
|2006.01.17 11:31
|1.7622
|32.00
|15
|2814073
|20051013
|2006.01.17 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7667
|1.7667
|1.7867
|2006.01.18 01:00
|1.7667
|0.00
|16
|2816939
|20051013
|2006.01.18 03:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7638
|1.7638
|1.7438
|2006.01.18 05:42
|1.7638
|0.00
|17
|2821140
|20051013
|2006.01.18 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7659
|1.7673
|1.7859
|2006.01.18 10:06
|1.7673
|14.00
|18
|2831694
|20051013
|2006.01.18 16:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7637
|1.7610
|1.7437
|2006.01.18 19:20
|1.7610
|27.00
|19
|2854231
|20051013
|2006.01.19 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7624
|1.7574
|1.7824
|2006.01.19 23:33
|1.7574
|-50.00
|20
|2867292
|20051013
|2006.01.20 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7600
|1.7606
|1.7803
|2006.01.20 14:29
|1.7606
|6.00
|21
|2910297
|20051013
|2006.01.24 09:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7824
|1.7874
|1.7624
|2006.01.24 17:55
|1.7874
|-50.00
|22
|2923806
|20051013
|2006.01.24 23:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7842
|1.7842
|1.7642
|2006.01.25 07:01
|1.7842
|0.00
|23
|2930180
|20051013
|2006.01.25 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7855
|1.7860
|1.8055
|2006.01.25 10:29
|1.7860
|5.00
|24
|2944192
|20051013
|2006.01.25 20:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7853
|1.7852
|1.7653
|2006.01.26 02:24
|1.7852
|1.00
|25
|2950613
|20051013
|2006.01.26 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7867
|1.7867
|1.8067
|2006.01.26 15:16
|1.7867
|0.00
|26
|2958313
|20051013
|2006.01.26 15:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7858
|1.7851
|1.7658
|2006.01.26 17:44
|1.7851
|7.00
|27
|2960911
|20051013
|2006.01.26 17:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7847
|1.7800
|1.7647
|2006.01.26 20:23
|1.7800
|47.00
|28
|2978416
|20051013
|2006.01.27 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7857
|1.8041
|2006.01.27 14:49
|1.7857
|13.00
|29
|2982228
|20051013
|2006.01.27 16:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7778
|1.7742
|1.7578
|2006.01.27 17:20
|1.7742
|36.00
|30
|3014387
|20051013
|2006.01.31 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7689
|1.7715
|1.7889
|2006.01.31 09:38
|1.7715
|26.00
|31
|3047080
|20051013
|2006.02.01 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7764
|1.7751
|1.7564
|2006.02.01 14:52
|1.7751
|13.00
|32
|3051861
|20051013
|2006.02.01 14:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7748
|1.7798
|1.7548
|2006.02.01 16:59
|1.7798
|-50.00
|33
|3054819
|20051013
|2006.02.01 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7799
|1.7749
|1.7999
|2006.02.01 20:20
|1.7749
|-50.00
|34
|3070750
|20051013
|2006.02.02 12:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7767
|1.7792
|1.7967
|2006.02.02 19:24
|1.7792
|25.00
|35
|3084666
|20051013
|2006.02.03 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7767
|1.7717
|1.7567
|2006.02.03 14:38
|1.7717
|50.00
|143.00
|Summary P/L:
|143.00
|Winning trades:
|(23) 443.00
|Losing trades:
|(6) -300.00
|Max summary P/L:
|168.00
|Largest winning trade:
|57.00
|Largest losing trade:
|-50.00
|Max consecutive winners:
|8 (148.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|148.00 (8)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|100.00 (1.93%)
|Profit factor:
|1.48
|Avg. profit factor:
|0.39
|Risk factor:
|1.43