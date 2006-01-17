North Finance Company Ltd
|A/C No: 116601
|Name: 17nf_17_17_17_17
|2006.02.09 03:07 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|721875
|187233
|2006.01.17 10:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.75
|115.75
|113.75
|2006.01.17 12:00
|115.00
|-25.00
|2
|722965
|187233
|2006.01.17 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|114.91
|116.01
|2006.01.18 10:00
|115.23
|22.00
|3
|735451
|187233
|2006.01.18 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|115.83
|114.24
|2006.01.19 03:07
|115.31
|-7.00
|4
|746237
|187233
|2006.01.19 03:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.32
|116.32
|2006.01.19 05:00
|115.24
|-8.00
|5
|746612
|187233
|2006.01.19 05:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.11
|114.25
|2006.01.19 11:00
|115.37
|-12.00
|6
|749288
|187233
|2006.01.19 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|114.39
|116.36
|2006.01.19 13:00
|115.21
|-15.00
|7
|750437
|187233
|2006.01.19 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|115.95
|114.22
|2006.01.19 21:00
|115.53
|-31.00
|8
|756122
|187233
|2006.01.19 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.52
|114.65
|116.52
|2006.01.20 11:00
|115.29
|-23.00
|9
|761734
|187233
|2006.01.20 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.28
|115.29
|114.28
|2006.01.23 11:54
|114.28
|100.00
|10
|784481
|187233
|2006.01.24 06:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|113.84
|115.78
|2006.01.24 10:00
|114.49
|-29.00
|11
|786407
|187233
|2006.01.24 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|115.51
|113.51
|2006.01.24 14:03
|114.69
|-18.00
|12
|788811
|187233
|2006.01.24 14:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.69
|113.69
|115.69
|2006.01.24 15:02
|114.56
|-13.00
|13
|794079
|187233
|2006.01.25 00:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.23
|115.72
|2006.01.25 12:00
|114.64
|-8.00
|14
|798687
|187233
|2006.01.25 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.65
|115.65
|113.65
|2006.01.25 13:00
|114.84
|-19.00
|15
|799503
|187233
|2006.01.25 13:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.85
|114.84
|115.85
|2006.01.25 17:46
|115.85
|100.00
|16
|854206
|187233
|2006.02.01 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.14
|118.08
|116.14
|2006.02.01 19:35
|118.08
|-94.00
|17
|883434
|187233
|2006.02.03 06:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.37
|119.37
|117.37
|2006.02.03 07:00
|118.41
|-4.00
|18
|883641
|187233
|2006.02.03 07:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.40
|118.36
|119.40
|2006.02.07 09:49
|118.36
|-4.00
|-88.00
|
|Summary P/L:
|-88.00
|
|Winning trades:
|(3) 222.00
|Losing trades:
|(15) -310.00
|Max summary P/L:
|14.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-94.00
|Max consecutive winners:
|1 (100.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-96.00)
|Max consecutive profit:
|100.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-102.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|102.00 (2.03%)
|Profit factor:
|0.72
|Avg. profit factor:
|3.58
|Risk factor:
|-0.86
|
* * *