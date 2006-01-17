North Finance Company Ltd
A/C No: 116601Name: 17nf_17_17_17_172006.02.09 03:07 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
17218751872332006.01.17 10:22sell0.10usdjpy114.75115.75113.752006.01.17 12:00115.00-25.00
27229651872332006.01.17 12:00buy0.10usdjpy115.01114.91116.012006.01.18 10:00115.2322.00
37354511872332006.01.18 10:00sell0.10usdjpy115.24115.83114.242006.01.19 03:07115.31-7.00
47462371872332006.01.19 03:07buy0.10usdjpy115.32114.32116.322006.01.19 05:00115.24-8.00
57466121872332006.01.19 05:01sell0.10usdjpy115.25116.11114.252006.01.19 11:00115.37-12.00
67492881872332006.01.19 11:00buy0.10usdjpy115.36114.39116.362006.01.19 13:00115.21-15.00
77504371872332006.01.19 13:00sell0.10usdjpy115.22115.95114.222006.01.19 21:00115.53-31.00
87561221872332006.01.19 21:00buy0.10usdjpy115.52114.65116.522006.01.20 11:00115.29-23.00
97617341872332006.01.20 11:00sell0.10usdjpy115.28115.29114.282006.01.23 11:54114.28100.00
107844811872332006.01.24 06:04buy0.10usdjpy114.78113.84115.782006.01.24 10:00114.49-29.00
117864071872332006.01.24 10:00sell0.10usdjpy114.51115.51113.512006.01.24 14:03114.69-18.00
127888111872332006.01.24 14:03buy0.10usdjpy114.69113.69115.692006.01.24 15:02114.56-13.00
137940791872332006.01.25 00:02buy0.10usdjpy114.72114.23115.722006.01.25 12:00114.64-8.00
147986871872332006.01.25 12:00sell0.10usdjpy114.65115.65113.652006.01.25 13:00114.84-19.00
157995031872332006.01.25 13:00buy0.10usdjpy114.85114.84115.852006.01.25 17:46115.85100.00
168542061872332006.02.01 04:00sell0.10usdjpy117.14118.08116.142006.02.01 19:35118.08-94.00
178834341872332006.02.03 06:14sell0.10usdjpy118.37119.37117.372006.02.03 07:00118.41-4.00
188836411872332006.02.03 07:01buy0.10usdjpy118.40118.36119.402006.02.07 09:49118.36-4.00
-88.00
 
Summary P/L:-88.00
 
Winning trades:(3) 222.00
Losing trades:(15) -310.00
Max summary P/L:14.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-94.00
Max consecutive winners:1 (100.00)
Max consecutive losers:6 (-96.00)
Max consecutive profit:100.00 (1)
Max consecutive loss:-102.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:102.00 (2.03%)
Profit factor:0.72
Avg. profit factor:3.58
Risk factor:-0.86
 
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