North Finance Company Ltd
|A/C No: 116601
|Name: 17nf_17_17_17_17
|2006.02.09 03:06 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|722269
|187233
|2006.01.17 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7693
|1.7593
|1.7793
|2006.01.17 12:00
|1.7609
|-84.00
|2
|722972
|187233
|2006.01.17 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7610
|1.7689
|1.7510
|2006.01.17 23:00
|1.7680
|-70.00
|3
|731021
|187233
|2006.01.17 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7679
|1.7584
|1.7779
|2006.01.18 06:00
|1.7643
|-36.00
|4
|733183
|187233
|2006.01.18 06:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7641
|1.7705
|1.7541
|2006.01.18 11:00
|1.7684
|-43.00
|5
|736516
|187233
|2006.01.18 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7602
|1.7783
|2006.01.18 18:00
|1.7622
|-61.00
|6
|742436
|187233
|2006.01.18 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7621
|1.7631
|1.7521
|2006.01.19 17:41
|1.7631
|-10.00
|7
|755017
|187233
|2006.01.19 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7618
|1.7528
|1.7718
|2006.01.19 22:00
|1.7587
|-31.00
|8
|756505
|187233
|2006.01.19 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7586
|1.7645
|1.7486
|2006.01.20 13:00
|1.7596
|-10.00
|9
|763247
|187233
|2006.01.20 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7595
|1.7594
|1.7695
|2006.01.20 21:05
|1.7695
|100.00
|10
|789464
|187233
|2006.01.24 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7854
|1.7795
|1.7954
|2006.01.25 01:00
|1.7832
|-22.00
|11
|794322
|187233
|2006.01.25 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7831
|1.7920
|1.7731
|2006.01.25 11:54
|1.7920
|-89.00
|12
|798754
|187233
|2006.01.25 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7923
|1.7825
|1.8023
|2006.01.26 13:35
|1.7825
|-98.00
|13
|814312
|187233
|2006.01.26 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7828
|1.7860
|1.7728
|2006.01.27 15:38
|1.7860
|-32.00
|14
|823684
|187233
|2006.01.27 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7861
|1.7767
|1.7961
|2006.01.27 17:24
|1.7767
|-94.00
|15
|825788
|187233
|2006.01.27 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7723
|1.7737
|1.7623
|2006.01.31 10:13
|1.7737
|-14.00
|16
|859473
|187233
|2006.02.01 14:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7766
|1.7865
|1.7666
|2006.02.01 15:00
|1.7783
|-17.00
|17
|859913
|187233
|2006.02.01 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7782
|1.7704
|1.7882
|2006.02.02 16:00
|1.7742
|-40.00
|18
|877569
|187233
|2006.02.02 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7743
|1.7745
|1.7643
|2006.02.03 16:19
|1.7643
|100.00
|-551.00
|
|Summary P/L:
|-551.00
|
|Winning trades:
|(2) 200.00
|Losing trades:
|(16) -751.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-98.00
|Max consecutive winners:
|1 (100.00)
|Max consecutive losers:
|8 (-406.00)
|Max consecutive profit:
|100.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-406.00 (8)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|651.00 (13.02%)
|Profit factor:
|0.27
|Avg. profit factor:
|2.13
|Risk factor:
|-0.85
|
* * *