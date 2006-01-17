North Finance Company Ltd
A/C No: 116601Name: 17nf_17_17_17_172006.02.09 03:06 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
17222691872332006.01.17 11:02buy0.10gbpusd1.76931.75931.77932006.01.17 12:001.7609-84.00
27229721872332006.01.17 12:00sell0.10gbpusd1.76101.76891.75102006.01.17 23:001.7680-70.00
37310211872332006.01.17 23:00buy0.10gbpusd1.76791.75841.77792006.01.18 06:001.7643-36.00
47331831872332006.01.18 06:01sell0.10gbpusd1.76411.77051.75412006.01.18 11:001.7684-43.00
57365161872332006.01.18 11:00buy0.10gbpusd1.76831.76021.77832006.01.18 18:001.7622-61.00
67424361872332006.01.18 18:00sell0.10gbpusd1.76211.76311.75212006.01.19 17:411.7631-10.00
77550171872332006.01.19 19:00buy0.10gbpusd1.76181.75281.77182006.01.19 22:001.7587-31.00
87565051872332006.01.19 22:00sell0.10gbpusd1.75861.76451.74862006.01.20 13:001.7596-10.00
97632471872332006.01.20 13:00buy0.10gbpusd1.75951.75941.76952006.01.20 21:051.7695100.00
107894641872332006.01.24 15:00buy0.10gbpusd1.78541.77951.79542006.01.25 01:001.7832-22.00
117943221872332006.01.25 01:00sell0.10gbpusd1.78311.79201.77312006.01.25 11:541.7920-89.00
127987541872332006.01.25 12:02buy0.10gbpusd1.79231.78251.80232006.01.26 13:351.7825-98.00
138143121872332006.01.26 19:00sell0.10gbpusd1.78281.78601.77282006.01.27 15:381.7860-32.00
148236841872332006.01.27 16:00buy0.10gbpusd1.78611.77671.79612006.01.27 17:241.7767-94.00
158257881872332006.01.27 18:00sell0.10gbpusd1.77231.77371.76232006.01.31 10:131.7737-14.00
168594731872332006.02.01 14:01sell0.10gbpusd1.77661.78651.76662006.02.01 15:001.7783-17.00
178599131872332006.02.01 15:00buy0.10gbpusd1.77821.77041.78822006.02.02 16:001.7742-40.00
188775691872332006.02.02 16:00sell0.10gbpusd1.77431.77451.76432006.02.03 16:191.7643100.00
-551.00
 
Summary P/L:-551.00
 
Winning trades:(2) 200.00
Losing trades:(16) -751.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-98.00
Max consecutive winners:1 (100.00)
Max consecutive losers:8 (-406.00)
Max consecutive profit:100.00 (1)
Max consecutive loss:-406.00 (8)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:651.00 (13.02%)
Profit factor:0.27
Avg. profit factor:2.13
Risk factor:-0.85
 
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