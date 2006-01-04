|A/C No: 134132
|Name: 55555
|2006.02.07 03:35 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2565275
|187233
|2006.01.03 02:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.77
|116.81
|115.77
|2006.01.04 03:15
|115.77
|200.00
|2
|2616451
|187233
|2006.01.04 19:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.95
|116.91
|113.95
|2006.01.05 01:00
|116.27
|-32.00
|3
|2620787
|187233
|2006.01.05 01:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.25
|115.46
|118.25
|2006.01.05 08:00
|116.08
|-17.00
|4
|2624494
|187233
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.07
|116.78
|114.07
|2006.01.05 12:00
|116.32
|-25.00
|5
|2629412
|187233
|2006.01.05 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|115.42
|118.33
|2006.01.05 17:00
|115.88
|-45.00
|6
|2637086
|187233
|2006.01.05 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.89
|116.82
|113.89
|2006.01.06 03:00
|116.20
|-31.00
|7
|2644467
|187233
|2006.01.06 03:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.19
|115.29
|118.19
|2006.01.06 14:00
|115.87
|-32.00
|8
|2650536
|187233
|2006.01.06 14:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.88
|114.91
|113.88
|2006.01.09 01:59
|113.88
|200.00
|9
|2680194
|187233
|2006.01.09 18:36
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.47
|113.78
|116.47
|2006.01.10 10:02
|114.24
|-23.00
|10
|2690029
|187233
|2006.01.10 10:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.22
|115.22
|112.22
|2006.01.10 17:00
|114.54
|-32.00
|11
|2711376
|187233
|2006.01.11 13:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.37
|114.52
|112.37
|2006.01.12 18:00
|114.35
|2.00
|12
|2747249
|187233
|2006.01.12 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.35
|113.79
|116.35
|2006.01.16 00:52
|113.79
|-56.00
|13
|2799896
|187233
|2006.01.17 09:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.74
|115.74
|112.74
|2006.01.17 11:00
|115.00
|-26.00
|14
|2802217
|187233
|2006.01.17 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.02
|114.92
|117.02
|2006.01.18 09:00
|115.25
|23.00
|15
|2821139
|187233
|2006.01.18 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.24
|115.83
|113.24
|2006.01.19 02:07
|115.33
|-9.00
|16
|2839562
|187233
|2006.01.19 02:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|114.35
|117.32
|2006.01.19 06:01
|115.25
|-7.00
|17
|2840596
|187233
|2006.01.19 06:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.11
|113.25
|2006.01.19 10:12
|115.30
|-5.00
|18
|2845263
|187233
|2006.01.19 10:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.30
|114.39
|117.30
|2006.01.19 12:00
|115.22
|-8.00
|19
|2847354
|187233
|2006.01.19 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.22
|115.95
|113.22
|2006.01.19 20:00
|115.49
|-27.00
|20
|2857552
|187233
|2006.01.19 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.50
|114.67
|117.50
|2006.01.20 10:01
|115.25
|-25.00
|21
|2866290
|187233
|2006.01.20 10:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.27
|115.18
|113.27
|2006.01.24 13:02
|114.70
|57.00
|22
|2914475
|187233
|2006.01.24 13:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.69
|114.24
|116.69
|2006.01.25 11:00
|114.65
|-4.00
|23
|2932424
|187233
|2006.01.25 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.64
|115.64
|112.64
|2006.01.25 12:00
|114.86
|-22.00
|24
|2933898
|187233
|2006.01.25 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.85
|115.82
|116.85
|2006.01.27 11:59
|116.85
|200.00
|25
|3016095
|187233
|2006.01.31 07:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|117.71
|115.52
|2006.02.01 10:22
|117.71
|-19.00
|237.00
|Summary P/L:
|237.00
|Winning trades:
|(6) 682.00
|Losing trades:
|(19) -445.00
|Max summary P/L:
|256.00
|Largest winning trade:
|200.00
|Largest losing trade:
|-56.00
|Max consecutive winners:
|1 (200.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-182.00)
|Max consecutive profit:
|200.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-182.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|193.00 (3.70%)
|Profit factor:
|1.53
|Avg. profit factor:
|4.85
|Risk factor:
|1.23