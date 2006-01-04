Alpari Ltd.
A/C No: 134132Name: 555552006.02.07 03:35 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
125652751872332006.01.03 02:00sell0.20usdjpy117.77116.81115.772006.01.04 03:15115.77200.00
226164511872332006.01.04 19:00sell0.20usdjpy115.95116.91113.952006.01.05 01:00116.27-32.00
326207871872332006.01.05 01:00buy0.20usdjpy116.25115.46118.252006.01.05 08:00116.08-17.00
426244941872332006.01.05 08:00sell0.20usdjpy116.07116.78114.072006.01.05 12:00116.32-25.00
526294121872332006.01.05 12:00buy0.20usdjpy116.33115.42118.332006.01.05 17:00115.88-45.00
626370861872332006.01.05 17:00sell0.20usdjpy115.89116.82113.892006.01.06 03:00116.20-31.00
726444671872332006.01.06 03:00buy0.20usdjpy116.19115.29118.192006.01.06 14:00115.87-32.00
826505361872332006.01.06 14:00sell0.10usdjpy115.88114.91113.882006.01.09 01:59113.88200.00
926801941872332006.01.09 18:36buy0.20usdjpy114.47113.78116.472006.01.10 10:02114.24-23.00
1026900291872332006.01.10 10:02sell0.20usdjpy114.22115.22112.222006.01.10 17:00114.54-32.00
1127113761872332006.01.11 13:00sell0.20usdjpy114.37114.52112.372006.01.12 18:00114.352.00
1227472491872332006.01.12 18:00buy0.20usdjpy114.35113.79116.352006.01.16 00:52113.79-56.00
1327998961872332006.01.17 09:18sell0.20usdjpy114.74115.74112.742006.01.17 11:00115.00-26.00
1428022171872332006.01.17 11:00buy0.10usdjpy115.02114.92117.022006.01.18 09:00115.2523.00
1528211391872332006.01.18 09:00sell0.10usdjpy115.24115.83113.242006.01.19 02:07115.33-9.00
1628395621872332006.01.19 02:07buy0.10usdjpy115.32114.35117.322006.01.19 06:01115.25-7.00
1728405961872332006.01.19 06:01sell0.10usdjpy115.25116.11113.252006.01.19 10:12115.30-5.00
1828452631872332006.01.19 10:12buy0.10usdjpy115.30114.39117.302006.01.19 12:00115.22-8.00
1928473541872332006.01.19 12:00sell0.10usdjpy115.22115.95113.222006.01.19 20:00115.49-27.00
2028575521872332006.01.19 20:00buy0.10usdjpy115.50114.67117.502006.01.20 10:01115.25-25.00
2128662901872332006.01.20 10:01sell0.10usdjpy115.27115.18113.272006.01.24 13:02114.7057.00
2229144751872332006.01.24 13:03buy0.20usdjpy114.69114.24116.692006.01.25 11:00114.65-4.00
2329324241872332006.01.25 11:00sell0.10usdjpy114.64115.64112.642006.01.25 12:00114.86-22.00
2429338981872332006.01.25 12:00buy0.10usdjpy114.85115.82116.852006.01.27 11:59116.85200.00
2530160951872332006.01.31 07:07sell0.10usdjpy117.52117.71115.522006.02.01 10:22117.71-19.00
237.00
 
Summary P/L:237.00
 
Winning trades:(6) 682.00
Losing trades:(19) -445.00
Max summary P/L:256.00
Largest winning trade:200.00
Largest losing trade:-56.00
Max consecutive winners:1 (200.00)
Max consecutive losers:6 (-182.00)
Max consecutive profit:200.00 (1)
Max consecutive loss:-182.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:193.00 (3.70%)
Profit factor:1.53
Avg. profit factor:4.85
Risk factor:1.23
 
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