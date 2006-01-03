Alpari Ltd.
A/C No: 134132Name: 555552006.02.07 03:34 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
125659341872332006.01.03 03:00buy0.10gbpusd1.72491.73451.74492006.01.03 20:051.7449200.00
226280931872332006.01.05 10:54sell0.20gbpusd1.75541.75891.73542006.01.05 18:001.7565-11.00
326384221872332006.01.05 18:00buy0.20gbpusd1.75661.74811.77662006.01.06 03:001.7532-34.00
426444781872332006.01.06 03:00sell0.20gbpusd1.75341.76181.73342006.01.06 11:001.7564-30.00
526480731872332006.01.06 11:00buy0.10gbpusd1.75621.76251.77622006.01.10 08:271.762563.00
626988121872332006.01.10 17:00sell0.20gbpusd1.76471.76251.74472006.01.11 17:441.762522.00
727179211872332006.01.11 18:00buy0.20gbpusd1.76451.76251.78452006.01.12 15:061.7625-20.00
827605361872332006.01.13 09:07buy0.20gbpusd1.76691.76951.78692006.01.16 12:151.769526.00
928006521872332006.01.17 10:06buy0.10gbpusd1.76911.75911.78912006.01.17 11:001.7610-81.00
1028021761872332006.01.17 11:00sell0.10gbpusd1.76111.76891.74112006.01.17 22:001.7680-69.00
1128147421872332006.01.17 22:00buy0.10gbpusd1.76791.75871.78792006.01.18 05:001.7644-35.00
1228176241872332006.01.18 05:01sell0.10gbpusd1.76451.77061.74452006.01.18 10:001.7682-37.00
1328231321872332006.01.18 10:00buy0.10gbpusd1.76811.76031.78812006.01.18 17:001.7625-56.00
1428329341872332006.01.18 17:00sell0.10gbpusd1.76251.76291.74252006.01.19 16:411.7629-4.00
1528553641872332006.01.19 18:00buy0.10gbpusd1.76191.75241.78192006.01.19 21:011.7588-31.00
1628583071872332006.01.19 21:02sell0.10gbpusd1.75861.76421.73862006.01.20 12:011.7601-15.00
1728688081872332006.01.20 12:01buy0.10gbpusd1.76001.76961.78002006.01.23 03:001.7800200.00
1829155561872332006.01.24 14:00buy0.10gbpusd1.78551.77961.80552006.01.25 00:011.7836-19.00
1929242621872332006.01.25 00:02sell0.10gbpusd1.78351.79221.76352006.01.25 10:481.7922-87.00
2029325211872332006.01.25 11:02buy0.10gbpusd1.79241.78271.81242006.01.25 21:001.7847-77.00
2129449691872332006.01.25 21:01sell0.10gbpusd1.78471.79311.76472006.01.26 09:021.7866-19.00
2229515671872332006.01.26 09:02buy0.10gbpusd1.78661.77831.80662006.01.26 13:111.78660.00
2329555751872332006.01.26 13:13sell0.10gbpusd1.78681.79431.76682006.01.26 15:161.78662.00
2429582641872332006.01.26 15:17buy0.10gbpusd1.78661.77831.80662006.01.26 18:001.7827-39.00
2529612821872332006.01.26 18:00sell0.10gbpusd1.78281.78621.76282006.01.27 14:381.7862-34.00
2629799611872332006.01.27 15:00buy0.10gbpusd1.78631.77701.80632006.01.27 16:241.7770-93.00
2729837301872332006.01.27 17:00sell0.10gbpusd1.77251.77381.75252006.01.31 09:131.7738-13.00
2830496161872332006.02.01 13:24sell0.20gbpusd1.77691.78691.75692006.02.01 14:001.7783-14.00
2930548461872332006.02.01 17:00buy0.20gbpusd1.77971.77061.79972006.02.02 15:001.7743-54.00
3030740901872332006.02.02 15:00sell0.10gbpusd1.77441.76481.75442006.02.06 11:591.7544200.00
-159.00
 
Summary P/L:-159.00
 
Winning trades:(7) 713.00
Losing trades:(22) -872.00
Max summary P/L:216.00
Largest winning trade:200.00
Largest losing trade:-93.00
Max consecutive winners:2 (85.00)
Max consecutive losers:8 (-328.00)
Max consecutive profit:200.00 (1)
Max consecutive loss:-328.00 (8)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:575.00 (11.02%)
Profit factor:0.82
Avg. profit factor:2.57
Risk factor:-0.28
 
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