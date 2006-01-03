|A/C No: 134132
|Name: 55555
|2006.02.07 03:34 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2565934
|187233
|2006.01.03 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7249
|1.7345
|1.7449
|2006.01.03 20:05
|1.7449
|200.00
|2
|2628093
|187233
|2006.01.05 10:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|1.7589
|1.7354
|2006.01.05 18:00
|1.7565
|-11.00
|3
|2638422
|187233
|2006.01.05 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7566
|1.7481
|1.7766
|2006.01.06 03:00
|1.7532
|-34.00
|4
|2644478
|187233
|2006.01.06 03:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7534
|1.7618
|1.7334
|2006.01.06 11:00
|1.7564
|-30.00
|5
|2648073
|187233
|2006.01.06 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7625
|1.7762
|2006.01.10 08:27
|1.7625
|63.00
|6
|2698812
|187233
|2006.01.10 17:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7647
|1.7625
|1.7447
|2006.01.11 17:44
|1.7625
|22.00
|7
|2717921
|187233
|2006.01.11 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7645
|1.7625
|1.7845
|2006.01.12 15:06
|1.7625
|-20.00
|8
|2760536
|187233
|2006.01.13 09:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7669
|1.7695
|1.7869
|2006.01.16 12:15
|1.7695
|26.00
|9
|2800652
|187233
|2006.01.17 10:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7591
|1.7891
|2006.01.17 11:00
|1.7610
|-81.00
|10
|2802176
|187233
|2006.01.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7611
|1.7689
|1.7411
|2006.01.17 22:00
|1.7680
|-69.00
|11
|2814742
|187233
|2006.01.17 22:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7679
|1.7587
|1.7879
|2006.01.18 05:00
|1.7644
|-35.00
|12
|2817624
|187233
|2006.01.18 05:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7645
|1.7706
|1.7445
|2006.01.18 10:00
|1.7682
|-37.00
|13
|2823132
|187233
|2006.01.18 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7681
|1.7603
|1.7881
|2006.01.18 17:00
|1.7625
|-56.00
|14
|2832934
|187233
|2006.01.18 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7625
|1.7629
|1.7425
|2006.01.19 16:41
|1.7629
|-4.00
|15
|2855364
|187233
|2006.01.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7524
|1.7819
|2006.01.19 21:01
|1.7588
|-31.00
|16
|2858307
|187233
|2006.01.19 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7586
|1.7642
|1.7386
|2006.01.20 12:01
|1.7601
|-15.00
|17
|2868808
|187233
|2006.01.20 12:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7600
|1.7696
|1.7800
|2006.01.23 03:00
|1.7800
|200.00
|18
|2915556
|187233
|2006.01.24 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7855
|1.7796
|1.8055
|2006.01.25 00:01
|1.7836
|-19.00
|19
|2924262
|187233
|2006.01.25 00:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7835
|1.7922
|1.7635
|2006.01.25 10:48
|1.7922
|-87.00
|20
|2932521
|187233
|2006.01.25 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7924
|1.7827
|1.8124
|2006.01.25 21:00
|1.7847
|-77.00
|21
|2944969
|187233
|2006.01.25 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7847
|1.7931
|1.7647
|2006.01.26 09:02
|1.7866
|-19.00
|22
|2951567
|187233
|2006.01.26 09:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7783
|1.8066
|2006.01.26 13:11
|1.7866
|0.00
|23
|2955575
|187233
|2006.01.26 13:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7868
|1.7943
|1.7668
|2006.01.26 15:16
|1.7866
|2.00
|24
|2958264
|187233
|2006.01.26 15:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7866
|1.7783
|1.8066
|2006.01.26 18:00
|1.7827
|-39.00
|25
|2961282
|187233
|2006.01.26 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7828
|1.7862
|1.7628
|2006.01.27 14:38
|1.7862
|-34.00
|26
|2979961
|187233
|2006.01.27 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7863
|1.7770
|1.8063
|2006.01.27 16:24
|1.7770
|-93.00
|27
|2983730
|187233
|2006.01.27 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7725
|1.7738
|1.7525
|2006.01.31 09:13
|1.7738
|-13.00
|28
|3049616
|187233
|2006.02.01 13:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7769
|1.7869
|1.7569
|2006.02.01 14:00
|1.7783
|-14.00
|29
|3054846
|187233
|2006.02.01 17:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7797
|1.7706
|1.7997
|2006.02.02 15:00
|1.7743
|-54.00
|30
|3074090
|187233
|2006.02.02 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7744
|1.7648
|1.7544
|2006.02.06 11:59
|1.7544
|200.00
|-159.00
|Summary P/L:
|-159.00
|Winning trades:
|(7) 713.00
|Losing trades:
|(22) -872.00
|Max summary P/L:
|216.00
|Largest winning trade:
|200.00
|Largest losing trade:
|-93.00
|Max consecutive winners:
|2 (85.00)
|Max consecutive losers:
|8 (-328.00)
|Max consecutive profit:
|200.00 (1)
|Max consecutive loss:
|-328.00 (8)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|575.00 (11.02%)
|Profit factor:
|0.82
|Avg. profit factor:
|2.57
|Risk factor:
|-0.28