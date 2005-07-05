Strategy Tester Report
100 pips v4 (SL50 TP100 - 1)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.06.20 11:00 - 2005.12.19 08:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=60; stopLoss=50; lTakeProfit=100; sTakeProfit=80; lTrailingStop=15; sTrailingStop=15; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="100 pips v4 SL50 TP100 - 1"; Slippage=2; UseSound=true; NameFileSound="shotgun.wav"; Lots=1;
Bars in test3151Ticks modelled2312370Modelling quality49.68%
Initial deposit10000.00
Total net profit168920.00Gross profit217090.00Gross loss-48170.00
Profit factor4.51Expected payoff65.78
Absolute drawdown3670.00Maximal drawdown (%)3670.00 (36.7%)
Total trades2568Short positions (won %)1833 (96.94%)Long positions (won %)735 (94.42%)
Profit trades (% of total)2471 (96.22%)Loss trades (% of total)97 (3.78%)
Largestprofit trade800.00loss trade-500.00
Averageprofit trade87.86loss trade-496.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)272 (33510.00)consecutive losses (loss in money)3 (-1500.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)33510.00 (272)consecutive loss (count of losses)-1500.00 (3)
Averageconsecutive wins29consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.20 11:00buy11.001.22181.21681.2318
22005.06.20 13:01s/l11.001.21681.21681.2318-500.009500.00
32005.06.20 13:01buy21.001.21511.21011.2251
42005.06.20 13:17modify21.001.21511.21611.2251
52005.06.20 13:20s/l21.001.21611.21611.2251100.009600.00
62005.06.20 13:20buy31.001.21621.21121.2262
72005.06.20 13:58modify31.001.21621.21621.2262
82005.06.20 13:58s/l31.001.21621.21621.22620.009600.00
92005.06.20 13:58buy41.001.21531.21031.2253
102005.06.21 07:00s/l41.001.21031.21031.2253-500.009100.00
112005.06.21 07:00buy51.001.21021.20521.2202
122005.06.21 07:00modify51.001.21021.21131.2202
132005.06.21 07:00modify51.001.21021.21151.2202
142005.06.21 07:00modify51.001.21021.21161.2202
152005.06.21 07:00modify51.001.21021.21241.2202
162005.06.21 07:00modify51.001.21021.21261.2202
172005.06.21 07:01modify51.001.21021.21271.2202
182005.06.21 07:01s/l51.001.21271.21271.2202250.009350.00
192005.06.21 07:01buy61.001.21021.20521.2202
202005.06.21 07:07modify61.001.21021.21021.2202
212005.06.21 07:07modify61.001.21021.21031.2202
222005.06.21 07:10modify61.001.21021.21081.2202
232005.06.21 07:10modify61.001.21021.21151.2202
242005.06.21 07:11modify61.001.21021.21161.2202
252005.06.21 07:11modify61.001.21021.21201.2202
262005.06.21 07:11modify61.001.21021.21211.2202
272005.06.21 07:11modify61.001.21021.21231.2202
282005.06.21 07:14modify61.001.21021.21241.2202
292005.06.21 07:15modify61.001.21021.21251.2202
302005.06.21 07:15modify61.001.21021.21271.2202
312005.06.21 07:17modify61.001.21021.21351.2202
322005.06.21 07:17modify61.001.21021.21361.2202
332005.06.21 07:18modify61.001.21021.21371.2202
342005.06.21 07:19modify61.001.21021.21381.2202
352005.06.21 07:20s/l61.001.21381.21381.2202360.009710.00
362005.06.21 07:20buy71.001.21331.20831.2233
372005.06.21 09:58s/l71.001.20831.20831.2233-500.009210.00
382005.06.21 09:58buy81.001.20761.20261.2176
392005.06.21 10:07modify81.001.20761.20771.2176
402005.06.21 10:11modify81.001.20761.20781.2176
412005.06.21 10:11modify81.001.20761.20801.2176
422005.06.21 10:13modify81.001.20761.20811.2176
432005.06.21 10:15modify81.001.20761.20821.2176
442005.06.21 10:56s/l81.001.20821.20821.217660.009270.00
452005.06.21 10:56buy91.001.20841.20341.2184
462005.06.21 12:08modify91.001.20841.20841.2184
472005.06.21 12:09modify91.001.20841.20861.2184
482005.06.21 12:11modify91.001.20841.20871.2184
492005.06.21 12:12modify91.001.20841.20881.2184
502005.06.21 12:54s/l91.001.20881.20881.218440.009310.00
512005.06.21 12:54buy101.001.20891.20391.2189
522005.06.21 13:02modify101.001.20891.20901.2189
532005.06.21 13:03modify101.001.20891.20931.2189
542005.06.21 13:03modify101.001.20891.20951.2189
552005.06.21 13:05modify101.001.20891.20961.2189
562005.06.21 13:05modify101.001.20891.20971.2189
572005.06.21 13:07modify101.001.20891.20991.2189
582005.06.21 13:09modify101.001.20891.21021.2189
592005.06.21 13:10modify101.001.20891.21031.2189
602005.06.21 13:11modify101.001.20891.21041.2189
612005.06.21 13:28s/l101.001.21041.21041.2189150.009460.00
622005.06.21 13:28sell111.001.21041.21541.2024
632005.06.21 15:08s/l111.001.21541.21541.2024-500.008960.00
642005.06.21 15:08sell121.001.21521.22021.2072
652005.06.21 15:26modify121.001.21521.21511.2072
662005.06.21 15:27modify121.001.21521.21491.2072
672005.06.21 15:27modify121.001.21521.21481.2072
682005.06.21 15:30modify121.001.21521.21471.2072
692005.06.21 15:50modify121.001.21521.21451.2072
702005.06.21 15:50modify121.001.21521.21441.2072
712005.06.21 15:51modify121.001.21521.21431.2072
722005.06.21 15:54modify121.001.21521.21421.2072
732005.06.21 16:03s/l121.001.21421.21421.2072100.009060.00
742005.06.21 16:03sell131.001.21401.21901.2060
752005.06.21 23:00s/l131.001.21901.21901.2060-500.008560.00
762005.06.21 23:00sell141.001.21931.22431.2113
772005.06.21 23:06modify141.001.21931.21931.2113
782005.06.21 23:07modify141.001.21931.21871.2113
792005.06.21 23:07s/l141.001.21871.21871.211360.008620.00
802005.06.21 23:07sell151.001.21881.22381.2108
812005.06.21 23:14modify151.001.21881.21881.2108
822005.06.21 23:14modify151.001.21881.21871.2108
832005.06.21 23:18modify151.001.21881.21861.2108
842005.06.21 23:59s/l151.001.21861.21861.210820.008640.00
852005.06.21 23:59sell161.001.21851.22351.2105
862005.06.22 01:15modify161.001.21851.21841.2105
872005.06.22 01:17modify161.001.21851.21831.2105
882005.06.22 01:37modify161.001.21851.21821.2105
892005.06.22 01:38modify161.001.21851.21801.2105
902005.06.22 01:42modify161.001.21851.21791.2105
912005.06.22 02:36modify161.001.21851.21781.2105
922005.06.22 02:42modify161.001.21851.21771.2105
932005.06.22 05:00s/l161.001.21771.21771.210580.008720.00
942005.06.22 05:00sell171.001.21751.22251.2095
952005.06.22 09:06modify171.001.21751.21721.2095
962005.06.22 09:17modify171.001.21751.21711.2095
972005.06.22 09:26modify171.001.21751.21641.2095
982005.06.22 09:27modify171.001.21751.21581.2095
992005.06.22 09:28modify171.001.21751.21551.2095
1002005.06.22 09:28modify171.001.21751.21541.2095
1012005.06.22 09:28modify171.001.21751.21531.2095
1022005.06.22 09:30modify171.001.21751.21521.2095
1032005.06.22 09:31modify171.001.21751.21511.2095
1042005.06.22 09:35s/l171.001.21511.21511.2095240.008960.00
1052005.06.22 09:35buy181.001.21511.21011.2251
1062005.06.22 09:40modify181.001.21511.21521.2251
1072005.06.22 09:40modify181.001.21511.21541.2251
1082005.06.22 09:41modify181.001.21511.21561.2251
1092005.06.22 09:42modify181.001.21511.21571.2251
1102005.06.22 09:44modify181.001.21511.21581.2251
1112005.06.22 09:44modify181.001.21511.21591.2251
1122005.06.22 09:48modify181.001.21511.21611.2251
1132005.06.22 09:57modify181.001.21511.21651.2251
1142005.06.22 09:58s/l181.001.21651.21651.2251140.009100.00
1152005.06.22 09:58buy191.001.21651.21151.2265
1162005.06.22 11:02s/l191.001.21151.21151.2265-500.008600.00
1172005.06.22 11:02buy201.001.21151.20651.2215
1182005.06.22 14:36modify201.001.21151.21151.2215
1192005.06.22 14:37modify201.001.21151.21161.2215
1202005.06.22 14:40modify201.001.21151.21171.2215
1212005.06.22 14:41modify201.001.21151.21181.2215
1222005.06.22 14:50modify201.001.21151.21201.2215
1232005.06.22 14:50modify201.001.21151.21221.2215
1242005.06.22 14:54s/l201.001.21221.21221.221570.008670.00
1252005.06.22 14:54buy211.001.21181.20681.2218
1262005.06.22 15:01modify211.001.21181.21181.2218
1272005.06.22 15:33modify211.001.21181.21201.2218
1282005.06.22 15:35modify211.001.21181.21231.2218
1292005.06.22 15:36modify211.001.21181.21241.2218
1302005.06.22 15:39modify211.001.21181.21251.2218
1312005.06.22 15:48modify211.001.21181.21261.2218
1322005.06.22 15:48modify211.001.21181.21271.2218
1332005.06.22 15:54s/l211.001.21271.21271.221890.008760.00
1342005.06.22 15:54buy221.001.21291.20791.2229
1352005.06.23 01:36modify221.001.21291.21291.2229
1362005.06.23 01:49s/l221.001.21291.21291.22290.008760.00
1372005.06.23 01:49sell231.001.21281.21781.2048
1382005.06.23 05:03modify231.001.21281.21271.2048
1392005.06.23 05:04modify231.001.21281.21251.2048
1402005.06.23 06:00modify231.001.21281.21231.2048
1412005.06.23 06:05modify231.001.21281.21221.2048
1422005.06.23 06:17s/l231.001.21221.21221.204860.008820.00
1432005.06.23 06:17buy241.001.21221.20721.2222
1442005.06.23 11:55s/l241.001.20721.20721.2222-500.008320.00
1452005.06.23 11:55buy251.001.20721.20221.2172
1462005.06.23 18:52s/l251.001.20221.20221.2172-500.007820.00
1472005.06.23 18:52buy261.001.20241.19741.2124
1482005.06.23 19:13modify261.001.20241.20281.2124
1492005.06.23 19:58s/l261.001.20281.20281.212440.007860.00
1502005.06.23 19:58buy271.001.20281.19781.2128
1512005.06.23 19:59modify271.001.20281.20281.2128
1522005.06.23 20:12modify271.001.20281.20291.2128
1532005.06.23 20:12modify271.001.20281.20311.2128
1542005.06.23 21:43s/l271.001.20311.20311.212830.007890.00
1552005.06.23 21:43buy281.001.20321.19821.2132
1562005.06.24 04:01modify281.001.20321.20351.2132
1572005.06.24 04:02s/l281.001.20351.20351.213230.007920.00
1582005.06.24 04:02sell291.001.20351.20851.1955
1592005.06.24 04:05modify291.001.20351.20311.1955
1602005.06.24 04:05modify291.001.20351.20301.1955
1612005.06.24 04:05modify291.001.20351.20291.1955
1622005.06.24 04:05s/l291.001.20291.20291.195560.007980.00
1632005.06.24 04:05sell301.001.20371.20871.1957
1642005.06.24 04:06modify301.001.20371.20291.1957
1652005.06.24 04:06modify301.001.20371.20271.1957
1662005.06.24 04:06modify301.001.20371.20261.1957
1672005.06.24 04:07modify301.001.20371.20241.1957
1682005.06.24 04:08modify301.001.20371.20231.1957
1692005.06.24 04:08modify301.001.20371.20221.1957
1702005.06.24 04:10modify301.001.20371.20211.1957
1712005.06.24 04:33modify301.001.20371.20141.1957
1722005.06.24 04:38modify301.001.20371.20121.1957
1732005.06.24 04:39modify301.001.20371.20081.1957
1742005.06.24 04:40modify301.001.20371.20041.1957
1752005.06.24 04:47modify301.001.20371.20031.1957
1762005.06.24 04:47modify301.001.20371.20021.1957
1772005.06.24 04:47modify301.001.20371.20011.1957
1782005.06.24 04:58s/l301.001.20011.20011.1957360.008340.00
1792005.06.24 04:58buy311.001.20121.19621.2112
1802005.06.24 04:59modify311.001.20121.20181.2112
1812005.06.24 05:00modify311.001.20121.20231.2112
1822005.06.24 06:00modify311.001.20121.20271.2112
1832005.06.24 06:58s/l311.001.20271.20271.2112150.008490.00
1842005.06.24 06:58buy321.001.20281.19781.2128
1852005.06.24 07:00modify321.001.20281.20501.2128
1862005.06.24 07:01s/l321.001.20501.20501.2128220.008710.00
1872005.06.24 07:01sell331.001.20461.20961.1966
1882005.06.24 14:11s/l331.001.20961.20961.1966-500.008210.00
1892005.06.24 14:11sell341.001.21041.21541.2024
1902005.06.24 14:13modify341.001.21041.20941.2024
1912005.06.24 14:25modify341.001.21041.20881.2024
1922005.06.24 14:56modify341.001.21041.20871.2024
1932005.06.24 14:59s/l341.001.20871.20871.2024170.008380.00
1942005.06.24 14:59sell351.001.20871.21371.2007
1952005.06.26 23:02s/l351.001.21371.21371.2007-500.007880.00
1962005.06.26 23:02sell361.001.21351.21851.2055
1972005.06.26 23:05modify361.001.21351.21241.2055
1982005.06.26 23:47modify361.001.21351.21231.2055
1992005.06.26 23:58s/l361.001.21231.21231.2055120.008000.00
2002005.06.26 23:58sell371.001.21271.21771.2047
2012005.06.27 10:55s/l371.001.21771.21771.2047-500.007500.00
2022005.06.27 10:55sell381.001.21781.22281.2098
2032005.06.27 12:01modify381.001.21781.21771.2098
2042005.06.27 12:09modify381.001.21781.21751.2098
2052005.06.27 12:10modify381.001.21781.21741.2098
2062005.06.27 12:21modify381.001.21781.21721.2098
2072005.06.27 12:31s/l381.001.21721.21721.209860.007560.00
2082005.06.27 12:31sell391.001.21701.22201.2090
2092005.06.27 13:00modify391.001.21701.21701.2090
2102005.06.27 13:08modify391.001.21701.21691.2090
2112005.06.27 13:20modify391.001.21701.21681.2090
2122005.06.27 13:53s/l391.001.21681.21681.209020.007580.00
2132005.06.27 13:53sell401.001.21671.22171.2087
2142005.06.27 15:05modify401.001.21671.21621.2087
2152005.06.27 15:14modify401.001.21671.21611.2087
2162005.06.27 15:17modify401.001.21671.21571.2087
2172005.06.27 15:39s/l401.001.21571.21571.2087100.007680.00
2182005.06.27 15:39buy411.001.21601.21101.2260
2192005.06.28 07:00s/l411.001.21101.21101.2260-500.007180.00
2202005.06.28 07:00buy421.001.21101.20601.2210
2212005.06.28 07:29modify421.001.21101.21121.2210
2222005.06.28 07:31modify421.001.21101.21131.2210
2232005.06.28 07:33modify421.001.21101.21141.2210
2242005.06.28 08:00s/l421.001.21141.21141.221040.007220.00
2252005.06.28 08:00buy431.001.21151.20651.2215
2262005.06.28 14:00s/l431.001.20651.20651.2215-500.006720.00
2272005.06.28 14:00buy441.001.20671.20171.2167
2282005.06.28 14:19modify441.001.20671.20681.2167
2292005.06.28 14:19modify441.001.20671.20691.2167
2302005.06.28 14:20modify441.001.20671.20751.2167
2312005.06.28 14:22modify441.001.20671.20761.2167
2322005.06.28 14:25modify441.001.20671.20781.2167
2332005.06.28 14:52s/l441.001.20781.20781.2167110.006830.00
2342005.06.28 14:52buy451.001.20791.20291.2179
2352005.06.29 07:34s/l451.001.20291.20291.2179-500.006330.00
2362005.06.29 07:34buy461.001.20311.19811.2131
2372005.06.29 08:01modify461.001.20311.20371.2131
2382005.06.29 08:01modify461.001.20311.20401.2131
2392005.06.29 08:04s/l461.001.20401.20401.213190.006420.00
2402005.06.29 08:04buy471.001.20411.19911.2141
2412005.06.29 09:00modify471.001.20411.20491.2141
2422005.06.29 09:03s/l471.001.20491.20491.214180.006500.00
2432005.06.29 09:03buy481.001.20481.19981.2148
2442005.06.29 10:00modify481.001.20481.20601.2148
2452005.06.29 10:38s/l481.001.20601.20601.2148120.006620.00
2462005.06.29 10:38sell491.001.20601.21101.1980
2472005.06.29 11:55modify491.001.20601.20601.1980
2482005.06.29 12:27modify491.001.20601.20591.1980
2492005.06.29 12:34modify491.001.20601.20581.1980
2502005.06.29 12:34modify491.001.20601.20571.1980
2512005.06.29 12:40modify491.001.20601.20561.1980
2522005.06.29 12:55modify491.001.20601.20551.1980
2532005.06.29 13:21modify491.001.20601.20541.1980
2542005.06.29 13:21modify491.001.20601.20531.1980
2552005.06.29 13:24modify491.001.20601.20521.1980
2562005.06.29 13:25modify491.001.20601.20511.1980
2572005.06.29 13:29modify491.001.20601.20501.1980
2582005.06.29 13:36modify491.001.20601.20491.1980
2592005.06.29 13:38modify491.001.20601.20481.1980
2602005.06.29 13:38modify491.001.20601.20471.1980
2612005.06.29 13:51modify491.001.20601.20461.1980
2622005.06.29 13:53modify491.001.20601.20451.1980
2632005.06.29 14:07s/l491.001.20451.20451.1980150.006770.00
2642005.06.29 14:07sell501.001.20491.20991.1969
2652005.06.29 14:19modify501.001.20491.20491.1969
2662005.06.29 14:20modify501.001.20491.20481.1969
2672005.06.29 14:20modify501.001.20491.20461.1969
2682005.06.29 14:22modify501.001.20491.20451.1969
2692005.06.29 14:22modify501.001.20491.20441.1969
2702005.06.29 14:23modify501.001.20491.20431.1969
2712005.06.29 14:23modify501.001.20491.20421.1969
2722005.06.29 14:28modify501.001.20491.20411.1969
2732005.06.29 14:29modify501.001.20491.20401.1969
2742005.06.29 14:31modify501.001.20491.20391.1969
2752005.06.29 14:31modify501.001.20491.20381.1969
2762005.06.29 14:35modify501.001.20491.20371.1969
2772005.06.29 14:35modify501.001.20491.20361.1969
2782005.06.29 14:36modify501.001.20491.20351.1969
2792005.06.29 14:38modify501.001.20491.20341.1969
2802005.06.29 14:49modify501.001.20491.20331.1969
2812005.06.29 14:50modify501.001.20491.20321.1969
2822005.06.29 14:50modify501.001.20491.20311.1969
2832005.06.29 14:51modify501.001.20491.20301.1969
2842005.06.29 14:58s/l501.001.20301.20301.1969190.006960.00
2852005.06.29 14:58buy511.001.20441.19941.2144
2862005.06.29 14:59modify511.001.20441.20491.2144
2872005.06.29 15:00modify511.001.20441.20501.2144
2882005.06.29 15:00modify511.001.20441.20661.2144
2892005.06.29 15:00modify511.001.20441.20671.2144
2902005.06.29 15:00modify511.001.20441.20681.2144
2912005.06.29 15:04modify511.001.20441.20721.2144
2922005.06.29 15:04modify511.001.20441.20731.2144
2932005.06.29 15:05modify511.001.20441.20751.2144
2942005.06.29 15:06modify511.001.20441.20771.2144
2952005.06.29 15:06modify511.001.20441.20801.2144
2962005.06.29 15:06modify511.001.20441.20811.2144
2972005.06.29 15:07modify511.001.20441.20921.2144
2982005.06.29 15:07modify511.001.20441.20931.2144
2992005.06.29 15:08s/l511.001.20931.20931.2144490.007450.00
3002005.06.29 15:08sell521.001.20921.21421.2012
3012005.06.29 15:17modify521.001.20921.20901.2012
3022005.06.29 15:17modify521.001.20921.20861.2012
3032005.06.29 15:18modify521.001.20921.20851.2012
3042005.06.29 15:18modify521.001.20921.20841.2012
3052005.06.29 15:18modify521.001.20921.20831.2012
3062005.06.29 15:19modify521.001.20921.20821.2012
3072005.06.29 15:19modify521.001.20921.20811.2012
3082005.06.29 15:35modify521.001.20921.20801.2012
3092005.06.29 15:59s/l521.001.20801.20801.2012120.007570.00
3102005.06.29 15:59sell531.001.20911.21411.2011
3112005.06.29 16:30modify531.001.20911.20911.2011
3122005.06.29 16:30modify531.001.20911.20901.2011
3132005.06.29 16:32modify531.001.20911.20891.2011
3142005.06.29 16:33modify531.001.20911.20871.2011
3152005.06.29 16:34modify531.001.20911.20861.2011
3162005.06.29 16:35modify531.001.20911.20851.2011
3172005.06.29 16:47modify531.001.20911.20841.2011
3182005.06.29 16:48modify531.001.20911.20811.2011
3192005.06.29 16:48modify531.001.20911.20801.2011
3202005.06.29 16:49modify531.001.20911.20791.2011
3212005.06.29 16:59s/l531.001.20791.20791.2011120.007690.00
3222005.06.29 16:59sell541.001.20841.21341.2004
3232005.06.29 19:18modify541.001.20841.20831.2004
3242005.06.29 19:21modify541.001.20841.20821.2004
3252005.06.29 19:24modify541.001.20841.20811.2004
3262005.06.29 19:26modify541.001.20841.20801.2004
3272005.06.29 19:27modify541.001.20841.20791.2004
3282005.06.29 19:31modify541.001.20841.20781.2004
3292005.06.29 19:31modify541.001.20841.20771.2004
3302005.06.29 19:44modify541.001.20841.20761.2004
3312005.06.29 19:44modify541.001.20841.20751.2004
3322005.06.29 19:45modify541.001.20841.20741.2004
3332005.06.29 20:46modify541.001.20841.20731.2004
3342005.06.29 21:01s/l541.001.20731.20731.2004110.007800.00
3352005.06.29 21:07sell551.001.20761.21261.1996
3362005.06.30 09:26modify551.001.20761.20741.1996
3372005.06.30 09:26modify551.001.20761.20731.1996
3382005.06.30 09:27modify551.001.20761.20721.1996
3392005.06.30 09:27modify551.001.20761.20711.1996
3402005.06.30 09:37s/l551.001.20711.20711.199650.007850.00
3412005.06.30 09:37buy561.001.20731.20231.2173
3422005.06.30 11:35modify561.001.20731.20731.2173
3432005.06.30 11:35s/l561.001.20731.20731.21730.007850.00
3442005.06.30 11:35buy571.001.20661.20161.2166
3452005.06.30 11:59modify571.001.20661.20691.2166
3462005.06.30 12:00modify571.001.20661.20701.2166
3472005.06.30 12:33modify571.001.20661.20711.2166
3482005.06.30 12:33modify571.001.20661.20791.2166
3492005.06.30 12:33modify571.001.20661.20911.2166
3502005.06.30 12:35s/l571.001.20911.20911.2166250.008100.00
3512005.06.30 12:35sell581.001.20831.21331.2003
3522005.06.30 18:15modify581.001.20831.20831.2003
3532005.06.30 18:15modify581.001.20831.20821.2003
3542005.06.30 18:15modify581.001.20831.20811.2003
3552005.06.30 18:16modify581.001.20831.20801.2003
3562005.06.30 18:19s/l581.001.20801.20801.200330.008130.00
3572005.06.30 18:19buy591.001.20801.20301.2180
3582005.06.30 18:26modify591.001.20801.20871.2180
3592005.06.30 18:30s/l591.001.20871.20871.218070.008200.00
3602005.06.30 18:30buy601.001.20881.20381.2188
3612005.06.30 18:54modify601.001.20881.20921.2188
3622005.06.30 18:55modify601.001.20881.20951.2188
3632005.06.30 19:14s/l601.001.20951.20951.218870.008270.00
3642005.06.30 19:14sell611.001.20951.21451.2015
3652005.07.01 04:01modify611.001.20951.20931.2015
3662005.07.01 04:01modify611.001.20951.20881.2015
3672005.07.01 04:01modify611.001.20951.20861.2015
3682005.07.01 04:01s/l611.001.20861.20861.201590.008360.00
3692005.07.01 04:01buy621.001.20871.20371.2187
3702005.07.01 05:01s/l621.001.20371.20371.2187-500.007860.00
3712005.07.01 05:01buy631.001.20361.19861.2136
3722005.07.01 05:03modify631.001.20361.20371.2136
3732005.07.01 05:03modify631.001.20361.20381.2136
3742005.07.01 05:03modify631.001.20361.20391.2136
3752005.07.01 05:03modify631.001.20361.20401.2136
3762005.07.01 05:03modify631.001.20361.20431.2136
3772005.07.01 05:04modify631.001.20361.20451.2136
3782005.07.01 05:05modify631.001.20361.20461.2136
3792005.07.01 05:05modify631.001.20361.20471.2136
3802005.07.01 05:07s/l631.001.20471.20471.2136110.007970.00
3812005.07.01 05:07buy641.001.20481.19981.2148
3822005.07.01 05:10modify641.001.20481.20531.2148
3832005.07.01 05:10s/l641.001.20531.20531.214850.008020.00
3842005.07.01 05:10buy651.001.20471.19971.2147
3852005.07.01 05:10modify651.001.20471.20491.2147
3862005.07.01 05:11modify651.001.20471.20531.2147
3872005.07.01 05:11s/l651.001.20531.20531.214760.008080.00
3882005.07.01 05:11buy661.001.20471.19971.2147
3892005.07.01 05:16modify661.001.20471.20531.2147
3902005.07.01 05:58s/l661.001.20531.20531.214760.008140.00
3912005.07.01 05:58buy671.001.20451.19951.2145
3922005.07.01 05:58modify671.001.20451.20481.2145
3932005.07.01 05:59modify671.001.20451.20531.2145
3942005.07.01 05:59s/l671.001.20531.20531.214580.008220.00
3952005.07.01 05:59buy681.001.20451.19951.2145
3962005.07.01 07:38modify681.001.20451.20461.2145
3972005.07.01 07:38modify681.001.20451.20481.2145
3982005.07.01 07:56s/l681.001.20481.20481.214530.008250.00
3992005.07.01 07:56buy691.001.20491.19991.2149
4002005.07.01 09:06modify691.001.20491.20591.2149
4012005.07.01 09:06modify691.001.20491.20721.2149
4022005.07.01 09:06s/l691.001.20721.20721.2149230.008480.00
4032005.07.01 09:06sell701.001.20711.21211.1991
4042005.07.01 09:29modify701.001.20711.20701.1991
4052005.07.01 09:29s/l701.001.20701.20701.199110.008490.00
4062005.07.01 09:29sell711.001.20741.21241.1994
4072005.07.01 09:29modify711.001.20741.20721.1994
4082005.07.01 09:29modify711.001.20741.20701.1994
4092005.07.01 09:30s/l711.001.20701.20701.199440.008530.00
4102005.07.01 09:30sell721.001.20741.21241.1994
4112005.07.01 09:31modify721.001.20741.20701.1994
4122005.07.01 09:31s/l721.001.20701.20701.199440.008570.00
4132005.07.01 09:31sell731.001.20741.21241.1994
4142005.07.01 09:32modify731.001.20741.20721.1994
4152005.07.01 09:32modify731.001.20741.20701.1994
4162005.07.01 09:32s/l731.001.20701.20701.199440.008610.00
4172005.07.01 09:32sell741.001.20771.21271.1997
4182005.07.01 09:32modify741.001.20771.20761.1997
4192005.07.01 09:32s/l741.001.20761.20761.199710.008620.00
4202005.07.01 09:32sell751.001.20821.21321.2002
4212005.07.01 09:54modify751.001.20821.20761.2002
4222005.07.01 09:54modify751.001.20821.20751.2002
4232005.07.01 09:54modify751.001.20821.20741.2002
4242005.07.01 09:54modify751.001.20821.20731.2002
4252005.07.01 09:55modify751.001.20821.20711.2002
4262005.07.01 09:55modify751.001.20821.20701.2002
4272005.07.01 09:58s/l751.001.20701.20701.2002120.008740.00
4282005.07.01 09:58sell761.001.20901.21401.2010
4292005.07.01 09:58modify761.001.20901.20891.2010
4302005.07.01 09:58modify761.001.20901.20731.2010
4312005.07.01 09:58modify761.001.20901.20701.2010
4322005.07.01 09:58s/l761.001.20701.20701.2010200.008940.00
4332005.07.01 09:58sell771.001.20691.21191.1989
4342005.07.01 14:05modify771.001.20691.20661.1989
4352005.07.01 14:05modify771.001.20691.20651.1989
4362005.07.01 14:22modify771.001.20691.20631.1989
4372005.07.01 14:23modify771.001.20691.20581.1989
4382005.07.01 14:23modify771.001.20691.20561.1989
4392005.07.01 14:23s/l771.001.20561.20561.1989130.009070.00
4402005.07.01 14:23buy781.001.20641.20141.2164
4412005.07.01 14:48s/l781.001.20141.20141.2164-500.008570.00
4422005.07.01 14:48buy791.001.20071.19571.2107
4432005.07.01 14:48modify791.001.20071.20211.2107
4442005.07.01 14:48modify791.001.20071.20461.2107
4452005.07.01 14:48s/l791.001.20461.20461.2107390.008960.00
4462005.07.01 14:48buy801.001.20471.19971.2147
4472005.07.01 14:48s/l801.001.19971.19971.2147-500.008460.00
4482005.07.01 14:48buy811.001.19911.19411.2091
4492005.07.01 14:48modify811.001.19911.20311.2091
4502005.07.01 14:48s/l811.001.20311.20311.2091400.008860.00
4512005.07.01 14:48buy821.001.20321.19821.2132
4522005.07.01 14:48modify821.001.20321.20321.2132
4532005.07.01 14:48s/l821.001.20321.20321.21320.008860.00
4542005.07.01 14:48buy831.001.20281.19781.2128
4552005.07.01 14:48modify831.001.20281.20311.2128
4562005.07.01 14:48s/l831.001.20311.20311.212830.008890.00
4572005.07.01 14:48buy841.001.20251.19751.2125
4582005.07.01 14:49modify841.001.20251.20461.2125
4592005.07.01 14:49s/l841.001.20461.20461.2125210.009100.00
4602005.07.01 14:49buy851.001.20471.19971.2147
4612005.07.01 14:49s/l851.001.19971.19971.2147-500.008600.00
4622005.07.01 14:49buy861.001.19851.19351.2085
4632005.07.01 14:50modify861.001.19851.19901.2085
4642005.07.01 14:51s/l861.001.19901.19901.208550.008650.00
4652005.07.01 14:51buy871.001.19851.19351.2085
4662005.07.01 14:51modify871.001.19851.19901.2085
4672005.07.01 14:51s/l871.001.19901.19901.208550.008700.00
4682005.07.01 14:51buy881.001.19851.19351.2085
4692005.07.01 14:51modify881.001.19851.19901.2085
4702005.07.01 14:51modify881.001.19851.19941.2085
4712005.07.01 14:51modify881.001.19851.19951.2085
4722005.07.01 14:52modify881.001.19851.20061.2085
4732005.07.01 14:52modify881.001.19851.20101.2085
4742005.07.01 14:52s/l881.001.20101.20101.2085250.008950.00
4752005.07.01 14:52buy891.001.20091.19591.2109
4762005.07.01 14:53modify891.001.20091.20101.2109
4772005.07.01 14:53modify891.001.20091.20291.2109
4782005.07.01 14:53modify891.001.20091.20331.2109
4792005.07.01 14:53s/l891.001.20331.20331.2109240.009190.00
4802005.07.01 14:53buy901.001.20351.19851.2135
4812005.07.01 14:53modify901.001.20351.20351.2135
4822005.07.01 14:53modify901.001.20351.20471.2135
4832005.07.01 14:53s/l901.001.20471.20471.2135120.009310.00
4842005.07.01 14:53buy911.001.20441.19941.2144
4852005.07.01 14:54modify911.001.20441.20471.2144
4862005.07.01 14:54s/l911.001.20471.20471.214430.009340.00
4872005.07.01 14:54buy921.001.20441.19941.2144
4882005.07.01 14:58modify921.001.20441.20471.2144
4892005.07.01 14:58s/l921.001.20471.20471.214430.009370.00
4902005.07.01 14:58buy931.001.19871.19371.2087
4912005.07.01 14:58modify931.001.19871.20291.2087
4922005.07.01 14:58s/l931.001.20291.20291.2087420.009790.00
4932005.07.01 14:58buy941.001.20271.19771.2127
4942005.07.01 14:58modify941.001.20271.20301.2127
4952005.07.01 14:58s/l941.001.20301.20301.212730.009820.00
4962005.07.01 14:58buy951.001.20221.19721.2122
4972005.07.01 14:58modify951.001.20221.20291.2122
4982005.07.01 14:58s/l951.001.20291.20291.212270.009890.00
4992005.07.01 14:58buy961.001.20291.19791.2129
5002005.07.01 14:58modify961.001.20291.20471.2129
5012005.07.01 14:58s/l961.001.20471.20471.2129180.0010070.00
5022005.07.01 14:58buy971.001.20451.19951.2145
5032005.07.01 14:59s/l971.001.19951.19951.2145-500.009570.00
5042005.07.01 14:59buy981.001.19781.19281.2078
5052005.07.01 14:59modify981.001.19781.20291.2078
5062005.07.01 14:59s/l981.001.20291.20291.2078510.0010080.00
5072005.07.01 14:59buy991.001.20271.19771.2127
5082005.07.01 14:59modify991.001.20271.20301.2127
5092005.07.01 14:59s/l991.001.20301.20301.212730.0010110.00
5102005.07.01 14:59buy1001.001.20221.19721.2122
5112005.07.01 14:59modify1001.001.20221.20291.2122
5122005.07.01 14:59s/l1001.001.20291.20291.212270.0010180.00
5132005.07.01 14:59buy1011.001.20291.19791.2129
5142005.07.01 14:59s/l1011.001.19791.19791.2129-500.009680.00
5152005.07.01 14:59buy1021.001.19701.19201.2070
5162005.07.04 02:37s/l1021.001.19201.19201.2070-500.009180.00
5172005.07.04 02:37buy1031.001.19221.18721.2022
5182005.07.04 06:29modify1031.001.19221.19321.2022
5192005.07.04 06:29s/l1031.001.19321.19321.2022100.009280.00
5202005.07.04 06:29sell1041.001.19241.19741.1844
5212005.07.04 09:29modify1041.001.19241.19231.1844
5222005.07.04 10:10s/l1041.001.19231.19231.184410.009290.00
5232005.07.04 10:10buy1051.001.19251.18751.2025
5242005.07.05 06:52s/l1051.001.18751.18751.2025-500.008790.00
5252005.07.05 06:52buy1061.001.18761.18261.1976
5262005.07.05 08:00modify1061.001.18761.18931.1976
5272005.07.05 08:00s/l1061.001.18931.18931.1976170.008960.00
5282005.07.05 08:00buy1071.001.18851.18351.1985
5292005.07.05 08:00modify1071.001.18851.18931.1985
5302005.07.05 08:00s/l1071.001.18931.18931.198580.009040.00
5312005.07.05 08:00buy1081.001.18851.18351.1985
5322005.07.05 08:00modify1081.001.18851.18931.1985
5332005.07.05 08:00s/l1081.001.18931.18931.198580.009120.00
5342005.07.05 08:00buy1091.001.18851.18351.1985
5352005.07.05 08:00modify1091.001.18851.18931.1985
5362005.07.05 08:00s/l1091.001.18931.18931.198580.009200.00
5372005.07.05 08:00buy1101.001.18851.18351.1985
5382005.07.05 08:00modify1101.001.18851.18931.1985
5392005.07.05 08:00s/l1101.001.18931.18931.198580.009280.00
5402005.07.05 08:00buy1111.001.18851.18351.1985
5412005.07.05 08:00modify1111.001.18851.18931.1985
5422005.07.05 08:00s/l1111.001.18931.18931.198580.009360.00
5432005.07.05 08:00buy1121.001.18851.18351.1985
5442005.07.05 08:00modify1121.001.18851.18931.1985
5452005.07.05 08:00s/l1121.001.18931.18931.198580.009440.00
5462005.07.05 08:00buy1131.001.18851.18351.1985
5472005.07.05 08:00modify1131.001.18851.18931.1985
5482005.07.05 08:00s/l1131.001.18931.18931.198580.009520.00
5492005.07.05 08:00buy1141.001.18851.18351.1985
5502005.07.05 08:00modify1141.001.18851.18931.1985
5512005.07.05 08:00s/l1141.001.18931.18931.198580.009600.00
5522005.07.05 08:00buy1151.001.18851.18351.1985
5532005.07.05 08:00modify1151.001.18851.18931.1985
5542005.07.05 08:00s/l1151.001.18931.18931.198580.009680.00
5552005.07.05 08:00buy1161.001.18851.18351.1985
5562005.07.05 08:00modify1161.001.18851.18931.1985
5572005.07.05 08:00s/l1161.001.18931.18931.198580.009760.00
5582005.07.05 08:00buy1171.001.18851.18351.1985
5592005.07.05 08:00modify1171.001.18851.18931.1985
5602005.07.05 08:00s/l1171.001.18931.18931.198580.009840.00
5612005.07.05 08:00buy1181.001.18851.18351.1985
5622005.07.05 08:00modify1181.001.18851.18931.1985
5632005.07.05 08:00s/l1181.001.18931.18931.198580.009920.00
5642005.07.05 08:00buy1191.001.18851.18351.1985
5652005.07.05 08:00modify1191.001.18851.18931.1985
5662005.07.05 08:00s/l1191.001.18931.18931.198580.0010000.00
5672005.07.05 08:00buy1201.001.18851.18351.1985
5682005.07.05 08:00modify1201.001.18851.18931.1985
5692005.07.05 08:00s/l1201.001.18931.18931.198580.0010080.00
5702005.07.05 08:00buy1211.001.18851.18351.1985
5712005.07.05 08:00modify1211.001.18851.18931.1985
5722005.07.05 08:00s/l1211.001.18931.18931.198580.0010160.00
5732005.07.05 08:00buy1221.001.18851.18351.1985
5742005.07.05 08:00modify1221.001.18851.18931.1985
5752005.07.05 08:00s/l1221.001.18931.18931.198580.0010240.00
5762005.07.05 08:00buy1231.001.18851.18351.1985
5772005.07.05 08:00modify1231.001.18851.18931.1985
5782005.07.05 08:00s/l1231.001.18931.18931.198580.0010320.00
5792005.07.05 08:00buy1241.001.18851.18351.1985
5802005.07.05 08:00modify1241.001.18851.18931.1985
5812005.07.05 08:00s/l1241.001.18931.18931.198580.0010400.00
5822005.07.05 08:00buy1251.001.18851.18351.1985
5832005.07.05 08:00modify1251.001.18851.18931.1985
5842005.07.05 08:00s/l1251.001.18931.18931.198580.0010480.00
5852005.07.05 08:00buy1261.001.18851.18351.1985
5862005.07.05 08:00modify1261.001.18851.18931.1985
5872005.07.05 08:00s/l1261.001.18931.18931.198580.0010560.00
5882005.07.05 08:00buy1271.001.18851.18351.1985
5892005.07.05 08:00modify1271.001.18851.18931.1985
5902005.07.05 08:00s/l1271.001.18931.18931.198580.0010640.00
5912005.07.05 08:00buy1281.001.18851.18351.1985
5922005.07.05 08:00modify1281.001.18851.18931.1985
5932005.07.05 08:00s/l1281.001.18931.18931.198580.0010720.00
5942005.07.05 08:00buy1291.001.18851.18351.1985
5952005.07.05 08:00modify1291.001.18851.18931.1985
5962005.07.05 08:00s/l1291.001.18931.18931.198580.0010800.00
5972005.07.05 08:00buy1301.001.18851.18351.1985
5982005.07.05 08:00modify1301.001.18851.18931.1985
5992005.07.05 08:00s/l1301.001.18931.18931.198580.0010880.00
6002005.07.05 08:00buy1311.001.18851.18351.1985
6012005.07.05 08:00modify1311.001.18851.18931.1985
6022005.07.05 08:00s/l1311.001.18931.18931.198580.0010960.00
6032005.07.05 08:00buy1321.001.18851.18351.1985
6042005.07.05 08:00modify1321.001.18851.18931.1985
6052005.07.05 08:00s/l1321.001.18931.18931.198580.0011040.00
6062005.07.05 08:00buy1331.001.18851.18351.1985
6072005.07.05 08:00modify1331.001.18851.18931.1985
6082005.07.05 08:00s/l1331.001.18931.18931.198580.0011120.00
6092005.07.05 08:00buy1341.001.18851.18351.1985
6102005.07.05 08:02modify1341.001.18851.18931.1985
6112005.07.05 08:20s/l1341.001.18931.18931.198580.0011200.00
6122005.07.05 08:20buy1351.001.18951.18451.1995
6132005.07.05 08:29modify1351.001.18951.19081.1995
6142005.07.05 08:29modify1351.001.18951.19151.1995
6152005.07.05 08:29s/l1351.001.19151.19151.1995200.0011400.00
6162005.07.05 08:29buy1361.001.18941.18441.1994
6172005.07.05 08:29modify1361.001.18941.19081.1994
6182005.07.05 08:29modify1361.001.18941.19151.1994
6192005.07.05 08:29s/l1361.001.19151.19151.1994210.0011610.00
6202005.07.05 08:29buy1371.001.18941.18441.1994
6212005.07.05 08:29modify1371.001.18941.19081.1994
6222005.07.05 08:29modify1371.001.18941.19151.1994
6232005.07.05 08:29s/l1371.001.19151.19151.1994210.0011820.00
6242005.07.05 08:29buy1381.001.18941.18441.1994
6252005.07.05 08:29modify1381.001.18941.19081.1994
6262005.07.05 08:29modify1381.001.18941.19151.1994
6272005.07.05 08:29s/l1381.001.19151.19151.1994210.0012030.00
6282005.07.05 08:29buy1391.001.18941.18441.1994
6292005.07.05 08:29modify1391.001.18941.19081.1994
6302005.07.05 08:29modify1391.001.18941.19151.1994
6312005.07.05 08:29s/l1391.001.19151.19151.1994210.0012240.00
6322005.07.05 08:29buy1401.001.18941.18441.1994
6332005.07.05 08:29modify1401.001.18941.19081.1994
6342005.07.05 08:29modify1401.001.18941.19151.1994
6352005.07.05 08:29s/l1401.001.19151.19151.1994210.0012450.00
6362005.07.05 08:29buy1411.001.18941.18441.1994
6372005.07.05 08:29modify1411.001.18941.19081.1994
6382005.07.05 08:29modify1411.001.18941.19151.1994
6392005.07.05 08:29s/l1411.001.19151.19151.1994210.0012660.00
6402005.07.05 08:29buy1421.001.18941.18441.1994
6412005.07.05 08:29modify1421.001.18941.19081.1994
6422005.07.05 08:29modify1421.001.18941.19151.1994
6432005.07.05 08:29s/l1421.001.19151.19151.1994210.0012870.00
6442005.07.05 08:29buy1431.001.18941.18441.1994
6452005.07.05 08:29modify1431.001.18941.19081.1994
6462005.07.05 08:29modify1431.001.18941.19151.1994
6472005.07.05 08:29s/l1431.001.19151.19151.1994210.0013080.00
6482005.07.05 08:29buy1441.001.18941.18441.1994
6492005.07.05 08:29modify1441.001.18941.19081.1994
6502005.07.05 08:29modify1441.001.18941.19151.1994
6512005.07.05 08:29s/l1441.001.19151.19151.1994210.0013290.00
6522005.07.05 08:29buy1451.001.18941.18441.1994
6532005.07.05 08:29modify1451.001.18941.19081.1994
6542005.07.05 08:29modify1451.001.18941.19151.1994
6552005.07.05 08:29s/l1451.001.19151.19151.1994210.0013500.00
6562005.07.05 08:29buy1461.001.18941.18441.1994
6572005.07.05 08:29modify1461.001.18941.19081.1994
6582005.07.05 08:29modify1461.001.18941.19151.1994
6592005.07.05 08:29s/l1461.001.19151.19151.1994210.0013710.00
6602005.07.05 08:29buy1471.001.18941.18441.1994
6612005.07.05 08:29modify1471.001.18941.19081.1994
6622005.07.05 08:29modify1471.001.18941.19151.1994
6632005.07.05 08:29s/l1471.001.19151.19151.1994210.0013920.00
6642005.07.05 08:29buy1481.001.18941.18441.1994
6652005.07.05 08:29modify1481.001.18941.19081.1994
6662005.07.05 08:29modify1481.001.18941.19151.1994
6672005.07.05 08:29s/l1481.001.19151.19151.1994210.0014130.00
6682005.07.05 08:29buy1491.001.18941.18441.1994
6692005.07.05 08:29modify1491.001.18941.19081.1994
6702005.07.05 08:29modify1491.001.18941.19151.1994
6712005.07.05 08:29s/l1491.001.19151.19151.1994210.0014340.00
6722005.07.05 08:29buy1501.001.18941.18441.1994
6732005.07.05 08:29modify1501.001.18941.19081.1994
6742005.07.05 08:29modify1501.001.18941.19151.1994
6752005.07.05 08:29s/l1501.001.19151.19151.1994210.0014550.00
6762005.07.05 08:29buy1511.001.18941.18441.1994
6772005.07.05 08:29modify1511.001.18941.19081.1994
6782005.07.05 08:29modify1511.001.18941.19151.1994
6792005.07.05 08:29s/l1511.001.19151.19151.1994210.0014760.00
6802005.07.05 08:29buy1521.001.18941.18441.1994
6812005.07.05 08:29modify1521.001.18941.19081.1994
6822005.07.05 08:29modify1521.001.18941.19151.1994
6832005.07.05 08:29s/l1521.001.19151.19151.1994210.0014970.00
6842005.07.05 08:29buy1531.001.18941.18441.1994
6852005.07.05 08:29modify1531.001.18941.19081.1994
6862005.07.05 08:29modify1531.001.18941.19151.1994
6872005.07.05 08:29s/l1531.001.19151.19151.1994210.0015180.00
6882005.07.05 08:29buy1541.001.18941.18441.1994
6892005.07.05 08:29modify1541.001.18941.19081.1994
6902005.07.05 08:29modify1541.001.18941.19151.1994
6912005.07.05 08:29s/l1541.001.19151.19151.1994210.0015390.00
6922005.07.05 08:29buy1551.001.18941.18441.1994
6932005.07.05 08:29modify1551.001.18941.19081.1994
6942005.07.05 08:29modify1551.001.18941.19151.1994
6952005.07.05 08:29s/l1551.001.19151.19151.1994210.0015600.00
6962005.07.05 08:29buy1561.001.18941.18441.1994
6972005.07.05 08:29modify1561.001.18941.19081.1994
6982005.07.05 08:29modify1561.001.18941.19151.1994
6992005.07.05 08:29s/l1561.001.19151.19151.1994210.0015810.00
7002005.07.05 08:29buy1571.001.18941.18441.1994
7012005.07.05 08:29modify1571.001.18941.19081.1994
7022005.07.05 08:29modify1571.001.18941.19151.1994
7032005.07.05 08:29s/l1571.001.19151.19151.1994210.0016020.00
7042005.07.05 08:29buy1581.001.18941.18441.1994
7052005.07.05 08:29modify1581.001.18941.19081.1994
7062005.07.05 08:29modify1581.001.18941.19151.1994
7072005.07.05 08:29s/l1581.001.19151.19151.1994210.0016230.00
7082005.07.05 08:29buy1591.001.18941.18441.1994
7092005.07.05 08:29modify1591.001.18941.19081.1994
7102005.07.05 08:29modify1591.001.18941.19151.1994
7112005.07.05 08:29s/l1591.001.19151.19151.1994210.0016440.00
7122005.07.05 08:29buy1601.001.18941.18441.1994
7132005.07.05 08:29modify1601.001.18941.19081.1994
7142005.07.05 08:29modify1601.001.18941.19151.1994
7152005.07.05 08:29s/l1601.001.19151.19151.1994210.0016650.00
7162005.07.05 08:29buy1611.001.18941.18441.1994
7172005.07.05 08:29modify1611.001.18941.19081.1994
7182005.07.05 08:29modify1611.001.18941.19151.1994
7192005.07.05 08:29s/l1611.001.19151.19151.1994210.0016860.00
7202005.07.05 08:29buy1621.001.18941.18441.1994
7212005.07.05 08:29modify1621.001.18941.19081.1994
7222005.07.05 08:29modify1621.001.18941.19151.1994
7232005.07.05 08:29s/l1621.001.19151.19151.1994210.0017070.00
7242005.07.05 08:29buy1631.001.18941.18441.1994
7252005.07.05 08:29modify1631.001.18941.19081.1994
7262005.07.05 08:32modify1631.001.18941.19151.1994
7272005.07.05 08:32modify1631.001.18941.19231.1994
7282005.07.05 08:45s/l1631.001.19231.19231.1994290.0017360.00
7292005.07.05 08:45sell1641.001.19231.19731.1843
7302005.07.05 08:47modify1641.001.19231.19071.1843
7312005.07.05 08:47s/l1641.001.19071.19071.1843160.0017520.00
7322005.07.05 08:47sell1651.001.19151.19651.1835
7332005.07.05 08:47modify1651.001.19151.19071.1835
7342005.07.05 08:47s/l1651.001.19071.19071.183580.0017600.00
7352005.07.05 08:47sell1661.001.19151.19651.1835
7362005.07.05 08:47modify1661.001.19151.19071.1835
7372005.07.05 08:47s/l1661.001.19071.19071.183580.0017680.00
7382005.07.05 08:47sell1671.001.19151.19651.1835
7392005.07.05 08:48modify1671.001.19151.19071.1835
7402005.07.05 08:48s/l1671.001.19071.19071.183580.0017760.00
7412005.07.05 08:48sell1681.001.19151.19651.1835
7422005.07.05 08:48modify1681.001.19151.19071.1835
7432005.07.05 08:48s/l1681.001.19071.19071.183580.0017840.00
7442005.07.05 08:48sell1691.001.19151.19651.1835
7452005.07.05 08:48modify1691.001.19151.19071.1835
7462005.07.05 08:48s/l1691.001.19071.19071.183580.0017920.00
7472005.07.05 08:48sell1701.001.19151.19651.1835
7482005.07.05 08:48modify1701.001.19151.19071.1835
7492005.07.05 08:48s/l1701.001.19071.19071.183580.0018000.00
7502005.07.05 08:48sell1711.001.19151.19651.1835
7512005.07.05 08:48modify1711.001.19151.19071.1835
7522005.07.05 08:48s/l1711.001.19071.19071.183580.0018080.00
7532005.07.05 08:48sell1721.001.19151.19651.1835
7542005.07.05 08:48modify1721.001.19151.19071.1835
7552005.07.05 08:48s/l1721.001.19071.19071.183580.0018160.00
7562005.07.05 08:48sell1731.001.19151.19651.1835
7572005.07.05 08:49modify1731.001.19151.19071.1835
7582005.07.05 08:49s/l1731.001.19071.19071.183580.0018240.00
7592005.07.05 08:49sell1741.001.19151.19651.1835
7602005.07.05 08:49modify1741.001.19151.19071.1835
7612005.07.05 08:49s/l1741.001.19071.19071.183580.0018320.00
7622005.07.05 08:49sell1751.001.19151.19651.1835
7632005.07.05 08:49modify1751.001.19151.19071.1835
7642005.07.05 08:49s/l1751.001.19071.19071.183580.0018400.00
7652005.07.05 08:49sell1761.001.19151.19651.1835
7662005.07.05 08:49modify1761.001.19151.19071.1835
7672005.07.05 08:49s/l1761.001.19071.19071.183580.0018480.00
7682005.07.05 08:49sell1771.001.19151.19651.1835
7692005.07.05 08:49modify1771.001.19151.19071.1835
7702005.07.05 08:49s/l1771.001.19071.19071.183580.0018560.00
7712005.07.05 08:49sell1781.001.19151.19651.1835
7722005.07.05 08:49modify1781.001.19151.19071.1835
7732005.07.05 08:55s/l1781.001.19071.19071.183580.0018640.00
7742005.07.05 08:55sell1791.001.19211.19711.1841
7752005.07.05 08:55modify1791.001.19211.19161.1841
7762005.07.05 08:55s/l1791.001.19161.19161.184150.0018690.00
7772005.07.05 08:55sell1801.001.19251.19751.1845
7782005.07.05 08:55modify1801.001.19251.19161.1845
7792005.07.05 08:55s/l1801.001.19161.19161.184590.0018780.00
7802005.07.05 08:55sell1811.001.19251.19751.1845
7812005.07.05 08:55modify1811.001.19251.19161.1845
7822005.07.05 08:55s/l1811.001.19161.19161.184590.0018870.00
7832005.07.05 08:55sell1821.001.19251.19751.1845
7842005.07.05 08:55modify1821.001.19251.19161.1845
7852005.07.05 08:55s/l1821.001.19161.19161.184590.0018960.00
7862005.07.05 08:55sell1831.001.19251.19751.1845
7872005.07.05 08:55modify1831.001.19251.19161.1845
7882005.07.05 08:55s/l1831.001.19161.19161.184590.0019050.00
7892005.07.05 08:55sell1841.001.19251.19751.1845
7902005.07.05 08:55modify1841.001.19251.19161.1845
7912005.07.05 08:55s/l1841.001.19161.19161.184590.0019140.00
7922005.07.05 08:55sell1851.001.19251.19751.1845
7932005.07.05 08:56modify1851.001.19251.19161.1845
7942005.07.05 08:56s/l1851.001.19161.19161.184590.0019230.00
7952005.07.05 08:56sell1861.001.19251.19751.1845
7962005.07.05 08:56modify1861.001.19251.19161.1845
7972005.07.05 08:56s/l1861.001.19161.19161.184590.0019320.00
7982005.07.05 08:56sell1871.001.19251.19751.1845
7992005.07.05 08:56modify1871.001.19251.19161.1845
8002005.07.05 08:56s/l1871.001.19161.19161.184590.0019410.00
8012005.07.05 08:56sell1881.001.19251.19751.1845
8022005.07.05 08:56modify1881.001.19251.19161.1845
8032005.07.05 08:56s/l1881.001.19161.19161.184590.0019500.00
8042005.07.05 08:56sell1891.001.19251.19751.1845
8052005.07.05 08:56modify1891.001.19251.19161.1845
8062005.07.05 08:56s/l1891.001.19161.19161.184590.0019590.00
8072005.07.05 08:56sell1901.001.19251.19751.1845
8082005.07.05 08:56modify1901.001.19251.19161.1845
8092005.07.05 08:56s/l1901.001.19161.19161.184590.0019680.00
8102005.07.05 08:56sell1911.001.19251.19751.1845
8112005.07.05 08:57modify1911.001.19251.19161.1845
8122005.07.05 08:57s/l1911.001.19161.19161.184590.0019770.00
8132005.07.05 08:57sell1921.001.19251.19751.1845
8142005.07.05 08:57modify1921.001.19251.19161.1845
8152005.07.05 08:57s/l1921.001.19161.19161.184590.0019860.00
8162005.07.05 08:57sell1931.001.19251.19751.1845
8172005.07.05 09:15modify1931.001.19251.19241.1845
8182005.07.05 09:15s/l1931.001.19241.19241.184510.0019870.00
8192005.07.05 09:15sell1941.001.19241.19741.1844
8202005.07.05 09:37modify1941.001.19241.19231.1844
8212005.07.05 09:40modify1941.001.19241.19221.1844
8222005.07.05 09:42modify1941.001.19241.19201.1844
8232005.07.05 09:42modify1941.001.19241.19191.1844
8242005.07.05 09:42modify1941.001.19241.19181.1844
8252005.07.05 09:42modify1941.001.19241.19161.1844
8262005.07.05 10:10modify1941.001.19241.19111.1844
8272005.07.05 10:10modify1941.001.19241.19071.1844
8282005.07.05 10:37modify1941.001.19241.19061.1844
8292005.07.05 11:32modify1941.001.19241.18921.1844
8302005.07.05 11:32s/l1941.001.18921.18921.1844320.0020190.00
8312005.07.05 11:32buy1951.001.18981.18481.1998
8322005.07.05 12:37modify1951.001.18981.18991.1998
8332005.07.05 12:37s/l1951.001.18991.18991.199810.0020200.00
8342005.07.05 12:37sell1961.001.18961.19461.1816
8352005.07.06 06:00s/l1961.001.19461.19461.1816-500.0019700.00
8362005.07.06 06:00sell1971.001.19451.19951.1865
8372005.07.06 06:35modify1971.001.19451.19351.1865
8382005.07.06 06:35s/l1971.001.19351.19351.1865100.0019800.00
8392005.07.06 06:35sell1981.001.19361.19861.1856
8402005.07.06 06:35modify1981.001.19361.19351.1856
8412005.07.06 06:35s/l1981.001.19351.19351.185610.0019810.00
8422005.07.06 06:35sell1991.001.19361.19861.1856
8432005.07.06 06:35modify1991.001.19361.19351.1856
8442005.07.06 06:35s/l1991.001.19351.19351.185610.0019820.00
8452005.07.06 06:35sell2001.001.19361.19861.1856
8462005.07.06 06:35modify2001.001.19361.19351.1856
8472005.07.06 06:35s/l2001.001.19351.19351.185610.0019830.00
8482005.07.06 06:35sell2011.001.19361.19861.1856
8492005.07.06 06:35modify2011.001.19361.19351.1856
8502005.07.06 06:35s/l2011.001.19351.19351.185610.0019840.00
8512005.07.06 06:35sell2021.001.19361.19861.1856
8522005.07.06 06:35modify2021.001.19361.19351.1856
8532005.07.06 06:35s/l2021.001.19351.19351.185610.0019850.00
8542005.07.06 06:35sell2031.001.19361.19861.1856
8552005.07.06 06:36modify2031.001.19361.19351.1856
8562005.07.06 06:36s/l2031.001.19351.19351.185610.0019860.00
8572005.07.06 06:36sell2041.001.19361.19861.1856
8582005.07.06 06:36modify2041.001.19361.19351.1856
8592005.07.06 06:36s/l2041.001.19351.19351.185610.0019870.00
8602005.07.06 06:36sell2051.001.19361.19861.1856
8612005.07.06 06:36modify2051.001.19361.19351.1856
8622005.07.06 06:36s/l2051.001.19351.19351.185610.0019880.00
8632005.07.06 06:36sell2061.001.19361.19861.1856
8642005.07.06 06:36modify2061.001.19361.19351.1856
8652005.07.06 06:36s/l2061.001.19351.19351.185610.0019890.00
8662005.07.06 06:36sell2071.001.19361.19861.1856
8672005.07.06 06:36modify2071.001.19361.19351.1856
8682005.07.06 06:36s/l2071.001.19351.19351.185610.0019900.00
8692005.07.06 06:36sell2081.001.19361.19861.1856
8702005.07.06 06:36modify2081.001.19361.19351.1856
8712005.07.06 06:36s/l2081.001.19351.19351.185610.0019910.00
8722005.07.06 06:36sell2091.001.19361.19861.1856
8732005.07.06 06:37modify2091.001.19361.19351.1856
8742005.07.06 06:37s/l2091.001.19351.19351.185610.0019920.00
8752005.07.06 06:37sell2101.001.19361.19861.1856
8762005.07.06 06:37modify2101.001.19361.19351.1856
8772005.07.06 06:37s/l2101.001.19351.19351.185610.0019930.00
8782005.07.06 06:37sell2111.001.19361.19861.1856
8792005.07.06 06:37modify2111.001.19361.19351.1856
8802005.07.06 06:47s/l2111.001.19351.19351.185610.0019940.00
8812005.07.06 06:47sell2121.001.19341.19841.1854
8822005.07.06 09:00modify2121.001.19341.19141.1854
8832005.07.06 09:00s/l2121.001.19141.19141.1854200.0020140.00
8842005.07.06 09:00buy2131.001.19031.18531.2003
8852005.07.06 09:00modify2131.001.19031.19051.2003
8862005.07.06 09:00s/l2131.001.19051.19051.200320.0020160.00
8872005.07.06 09:00buy2141.001.18991.18491.1999
8882005.07.06 09:00modify2141.001.18991.19081.1999
8892005.07.06 09:00s/l2141.001.19081.19081.199990.0020250.00
8902005.07.06 09:00buy2151.001.19031.18531.2003
8912005.07.06 09:00modify2151.001.19031.19051.2003
8922005.07.06 09:00s/l2151.001.19051.19051.200320.0020270.00
8932005.07.06 09:00buy2161.001.18991.18491.1999
8942005.07.06 09:00modify2161.001.18991.19081.1999
8952005.07.06 09:00s/l2161.001.19081.19081.199990.0020360.00
8962005.07.06 09:00buy2171.001.19031.18531.2003
8972005.07.06 09:00modify2171.001.19031.19051.2003
8982005.07.06 09:00s/l2171.001.19051.19051.200320.0020380.00
8992005.07.06 09:00buy2181.001.18991.18491.1999
9002005.07.06 09:00modify2181.001.18991.19081.1999
9012005.07.06 09:00s/l2181.001.19081.19081.199990.0020470.00
9022005.07.06 09:00buy2191.001.19031.18531.2003
9032005.07.06 09:00modify2191.001.19031.19051.2003
9042005.07.06 09:00s/l2191.001.19051.19051.200320.0020490.00
9052005.07.06 09:00buy2201.001.18991.18491.1999
9062005.07.06 09:00modify2201.001.18991.19081.1999
9072005.07.06 09:00s/l2201.001.19081.19081.199990.0020580.00
9082005.07.06 09:00buy2211.001.19031.18531.2003
9092005.07.06 09:00modify2211.001.19031.19051.2003
9102005.07.06 09:00s/l2211.001.19051.19051.200320.0020600.00
9112005.07.06 09:00buy2221.001.18991.18491.1999
9122005.07.06 09:00modify2221.001.18991.19081.1999
9132005.07.06 09:00s/l2221.001.19081.19081.199990.0020690.00
9142005.07.06 09:00buy2231.001.19031.18531.2003
9152005.07.06 09:00modify2231.001.19031.19051.2003
9162005.07.06 09:00s/l2231.001.19051.19051.200320.0020710.00
9172005.07.06 09:00buy2241.001.18991.18491.1999
9182005.07.06 09:00modify2241.001.18991.19081.1999
9192005.07.06 09:00s/l2241.001.19081.19081.199990.0020800.00
9202005.07.06 09:00buy2251.001.19031.18531.2003
9212005.07.06 09:00modify2251.001.19031.19051.2003
9222005.07.06 09:00s/l2251.001.19051.19051.200320.0020820.00
9232005.07.06 09:00buy2261.001.18991.18491.1999
9242005.07.06 09:00modify2261.001.18991.19081.1999
9252005.07.06 09:00s/l2261.001.19081.19081.199990.0020910.00
9262005.07.06 09:00buy2271.001.19031.18531.2003
9272005.07.06 09:00modify2271.001.19031.19051.2003
9282005.07.06 09:00s/l2271.001.19051.19051.200320.0020930.00
9292005.07.06 09:00buy2281.001.18991.18491.1999
9302005.07.06 09:00modify2281.001.18991.19081.1999
9312005.07.06 09:00s/l2281.001.19081.19081.199990.0021020.00
9322005.07.06 09:00buy2291.001.19031.18531.2003
9332005.07.06 09:00modify2291.001.19031.19051.2003
9342005.07.06 09:00s/l2291.001.19051.19051.200320.0021040.00
9352005.07.06 09:00buy2301.001.18991.18491.1999
9362005.07.06 09:00modify2301.001.18991.19081.1999
9372005.07.06 09:00s/l2301.001.19081.19081.199990.0021130.00
9382005.07.06 09:00buy2311.001.19031.18531.2003
9392005.07.06 09:00modify2311.001.19031.19051.2003
9402005.07.06 09:00s/l2311.001.19051.19051.200320.0021150.00
9412005.07.06 09:00buy2321.001.18991.18491.1999
9422005.07.06 09:00modify2321.001.18991.19081.1999
9432005.07.06 09:00s/l2321.001.19081.19081.199990.0021240.00
9442005.07.06 09:00buy2331.001.19031.18531.2003
9452005.07.06 09:00modify2331.001.19031.19051.2003
9462005.07.06 09:00s/l2331.001.19051.19051.200320.0021260.00
9472005.07.06 09:00buy2341.001.18991.18491.1999
9482005.07.06 09:00modify2341.001.18991.19081.1999
9492005.07.06 09:00s/l2341.001.19081.19081.199990.0021350.00
9502005.07.06 09:00buy2351.001.19031.18531.2003
9512005.07.06 09:00modify2351.001.19031.19051.2003
9522005.07.06 09:00s/l2351.001.19051.19051.200320.0021370.00
9532005.07.06 09:00buy2361.001.18991.18491.1999
9542005.07.06 09:00modify2361.001.18991.19081.1999
9552005.07.06 09:00s/l2361.001.19081.19081.199990.0021460.00
9562005.07.06 09:00buy2371.001.19031.18531.2003
9572005.07.06 09:00modify2371.001.19031.19051.2003
9582005.07.06 09:00s/l2371.001.19051.19051.200320.0021480.00
9592005.07.06 09:00buy2381.001.18991.18491.1999
9602005.07.06 09:00modify2381.001.18991.19081.1999
9612005.07.06 09:00s/l2381.001.19081.19081.199990.0021570.00
9622005.07.06 09:00buy2391.001.19031.18531.2003
9632005.07.06 09:00modify2391.001.19031.19051.2003
9642005.07.06 09:00s/l2391.001.19051.19051.200320.0021590.00
9652005.07.06 09:00buy2401.001.18991.18491.1999
9662005.07.06 09:00modify2401.001.18991.19081.1999
9672005.07.06 09:00s/l2401.001.19081.19081.199990.0021680.00
9682005.07.06 09:00buy2411.001.19031.18531.2003
9692005.07.06 09:00modify2411.001.19031.19051.2003
9702005.07.06 09:00s/l2411.001.19051.19051.200320.0021700.00
9712005.07.06 09:00buy2421.001.18991.18491.1999
9722005.07.06 09:00modify2421.001.18991.19081.1999
9732005.07.06 09:00s/l2421.001.19081.19081.199990.0021790.00
9742005.07.06 09:00buy2431.001.19031.18531.2003
9752005.07.06 09:00modify2431.001.19031.19051.2003
9762005.07.06 09:00s/l2431.001.19051.19051.200320.0021810.00
9772005.07.06 09:00buy2441.001.18991.18491.1999
9782005.07.06 09:00modify2441.001.18991.19081.1999
9792005.07.06 09:00s/l2441.001.19081.19081.199990.0021900.00
9802005.07.06 09:00buy2451.001.19031.18531.2003
9812005.07.06 09:00modify2451.001.19031.19051.2003
9822005.07.06 09:00s/l2451.001.19051.19051.200320.0021920.00
9832005.07.06 09:00buy2461.001.18991.18491.1999
9842005.07.06 09:00modify2461.001.18991.19081.1999
9852005.07.06 09:00s/l2461.001.19081.19081.199990.0022010.00
9862005.07.06 09:00buy2471.001.19031.18531.2003
9872005.07.06 09:00modify2471.001.19031.19051.2003
9882005.07.06 09:00s/l2471.001.19051.19051.200320.0022030.00
9892005.07.06 09:00buy2481.001.18991.18491.1999
9902005.07.06 09:00modify2481.001.18991.19081.1999
9912005.07.06 09:00s/l2481.001.19081.19081.199990.0022120.00
9922005.07.06 09:00buy2491.001.19031.18531.2003
9932005.07.06 09:00modify2491.001.19031.19051.2003
9942005.07.06 09:00s/l2491.001.19051.19051.200320.0022140.00
9952005.07.06 09:00buy2501.001.18991.18491.1999
9962005.07.06 09:00modify2501.001.18991.19081.1999
9972005.07.06 09:00s/l2501.001.19081.19081.199990.0022230.00
9982005.07.06 09:00buy2511.001.19031.18531.2003
9992005.07.06 09:00modify2511.001.19031.19051.2003
10002005.07.06 09:00s/l2511.001.19051.19051.200320.0022250.00
10012005.07.06 09:00buy2521.001.18991.18491.1999
10022005.07.06 09:00modify2521.001.18991.19081.1999
10032005.07.06 09:00s/l2521.001.19081.19081.199990.0022340.00
10042005.07.06 09:00buy2531.001.19031.18531.2003
10052005.07.06 09:00modify2531.001.19031.19051.2003
10062005.07.06 09:00s/l2531.001.19051.19051.200320.0022360.00
10072005.07.06 09:00buy2541.001.18991.18491.1999
10082005.07.06 09:00modify2541.001.18991.19081.1999
10092005.07.06 09:00s/l2541.001.19081.19081.199990.0022450.00
10102005.07.06 09:00buy2551.001.19031.18531.2003
10112005.07.06 09:00modify2551.001.19031.19051.2003
10122005.07.06 09:00s/l2551.001.19051.19051.200320.0022470.00
10132005.07.06 09:00buy2561.001.18991.18491.1999
10142005.07.06 09:00modify2561.001.18991.19081.1999
10152005.07.06 09:00s/l2561.001.19081.19081.199990.0022560.00
10162005.07.06 09:00buy2571.001.19031.18531.2003
10172005.07.06 09:00modify2571.001.19031.19051.2003
10182005.07.06 09:00s/l2571.001.19051.19051.200320.0022580.00
10192005.07.06 09:00buy2581.001.18991.18491.1999
10202005.07.06 09:00modify2581.001.18991.19081.1999
10212005.07.06 09:00s/l2581.001.19081.19081.199990.0022670.00
10222005.07.06 09:00buy2591.001.19031.18531.2003
10232005.07.06 09:00modify2591.001.19031.19051.2003
10242005.07.06 09:00s/l2591.001.19051.19051.200320.0022690.00
10252005.07.06 09:00buy2601.001.18991.18491.1999
10262005.07.06 09:00modify2601.001.18991.19081.1999
10272005.07.06 09:00s/l2601.001.19081.19081.199990.0022780.00
10282005.07.06 09:00buy2611.001.19031.18531.2003
10292005.07.06 09:00modify2611.001.19031.19051.2003
10302005.07.06 09:00s/l2611.001.19051.19051.200320.0022800.00
10312005.07.06 09:00buy2621.001.18991.18491.1999
10322005.07.06 09:00modify2621.001.18991.19081.1999
10332005.07.06 09:00s/l2621.001.19081.19081.199990.0022890.00
10342005.07.06 09:00buy2631.001.19031.18531.2003
10352005.07.06 09:00modify2631.001.19031.19051.2003
10362005.07.06 09:00s/l2631.001.19051.19051.200320.0022910.00
10372005.07.06 09:00buy2641.001.18991.18491.1999
10382005.07.06 09:00modify2641.001.18991.19081.1999
10392005.07.06 09:00s/l2641.001.19081.19081.199990.0023000.00
10402005.07.06 09:00buy2651.001.19031.18531.2003
10412005.07.06 09:00modify2651.001.19031.19051.2003
10422005.07.06 09:00s/l2651.001.19051.19051.200320.0023020.00
10432005.07.06 09:00buy2661.001.18991.18491.1999
10442005.07.06 09:00modify2661.001.18991.19081.1999
10452005.07.06 09:00s/l2661.001.19081.19081.199990.0023110.00
10462005.07.06 09:00buy2671.001.19031.18531.2003
10472005.07.06 09:00modify2671.001.19031.19051.2003
10482005.07.06 09:00s/l2671.001.19051.19051.200320.0023130.00
10492005.07.06 09:00buy2681.001.18991.18491.1999
10502005.07.06 09:02modify2681.001.18991.19081.1999
10512005.07.06 09:02s/l2681.001.19081.19081.199990.0023220.00
10522005.07.06 09:02buy2691.001.19031.18531.2003
10532005.07.06 09:02modify2691.001.19031.19051.2003
10542005.07.06 09:02s/l2691.001.19051.19051.200320.0023240.00
10552005.07.06 09:02buy2701.001.18991.18491.1999
10562005.07.06 09:02modify2701.001.18991.19081.1999
10572005.07.06 09:02s/l2701.001.19081.19081.199990.0023330.00
10582005.07.06 09:02buy2711.001.19031.18531.2003
10592005.07.06 09:02modify2711.001.19031.19051.2003
10602005.07.06 09:02s/l2711.001.19051.19051.200320.0023350.00
10612005.07.06 09:02buy2721.001.18991.18491.1999
10622005.07.06 09:02modify2721.001.18991.19081.1999
10632005.07.06 09:02s/l2721.001.19081.19081.199990.0023440.00
10642005.07.06 09:02buy2731.001.19031.18531.2003
10652005.07.06 09:02modify2731.001.19031.19051.2003
10662005.07.06 09:02s/l2731.001.19051.19051.200320.0023460.00
10672005.07.06 09:02buy2741.001.18991.18491.1999
10682005.07.06 09:03modify2741.001.18991.19081.1999
10692005.07.06 09:03s/l2741.001.19081.19081.199990.0023550.00
10702005.07.06 09:03buy2751.001.19031.18531.2003
10712005.07.06 09:03modify2751.001.19031.19051.2003
10722005.07.06 09:03s/l2751.001.19051.19051.200320.0023570.00
10732005.07.06 09:03buy2761.001.18991.18491.1999
10742005.07.06 09:03modify2761.001.18991.19081.1999
10752005.07.06 09:03s/l2761.001.19081.19081.199990.0023660.00
10762005.07.06 09:03buy2771.001.19031.18531.2003
10772005.07.06 09:03modify2771.001.19031.19051.2003
10782005.07.06 09:03s/l2771.001.19051.19051.200320.0023680.00
10792005.07.06 09:03buy2781.001.18991.18491.1999
10802005.07.06 09:03modify2781.001.18991.19081.1999
10812005.07.06 09:03s/l2781.001.19081.19081.199990.0023770.00
10822005.07.06 09:03buy2791.001.19031.18531.2003
10832005.07.06 09:03modify2791.001.19031.19051.2003
10842005.07.06 09:03s/l2791.001.19051.19051.200320.0023790.00
10852005.07.06 09:03buy2801.001.18991.18491.1999
10862005.07.06 09:03modify2801.001.18991.19081.1999
10872005.07.06 09:03s/l2801.001.19081.19081.199990.0023880.00
10882005.07.06 09:03buy2811.001.19031.18531.2003
10892005.07.06 09:03modify2811.001.19031.19051.2003
10902005.07.06 09:03s/l2811.001.19051.19051.200320.0023900.00
10912005.07.06 09:03buy2821.001.18991.18491.1999
10922005.07.06 09:03modify2821.001.18991.19081.1999
10932005.07.06 09:03s/l2821.001.19081.19081.199990.0023990.00
10942005.07.06 09:03buy2831.001.19031.18531.2003
10952005.07.06 09:03modify2831.001.19031.19051.2003
10962005.07.06 09:03s/l2831.001.19051.19051.200320.0024010.00
10972005.07.06 09:03buy2841.001.18991.18491.1999
10982005.07.06 09:03modify2841.001.18991.19081.1999
10992005.07.06 09:03s/l2841.001.19081.19081.199990.0024100.00
11002005.07.06 09:03buy2851.001.19031.18531.2003
11012005.07.06 09:03modify2851.001.19031.19051.2003
11022005.07.06 09:03s/l2851.001.19051.19051.200320.0024120.00
11032005.07.06 09:03buy2861.001.18991.18491.1999
11042005.07.06 09:04modify2861.001.18991.19081.1999
11052005.07.06 09:04s/l2861.001.19081.19081.199990.0024210.00
11062005.07.06 09:04buy2871.001.19031.18531.2003
11072005.07.06 09:04modify2871.001.19031.19051.2003
11082005.07.06 09:04s/l2871.001.19051.19051.200320.0024230.00
11092005.07.06 09:04buy2881.001.18991.18491.1999
11102005.07.06 09:04modify2881.001.18991.19081.1999
11112005.07.06 09:04s/l2881.001.19081.19081.199990.0024320.00
11122005.07.06 09:04buy2891.001.19031.18531.2003
11132005.07.06 09:04modify2891.001.19031.19051.2003
11142005.07.06 09:04s/l2891.001.19051.19051.200320.0024340.00
11152005.07.06 09:04buy2901.001.18991.18491.1999
11162005.07.06 09:04modify2901.001.18991.19081.1999
11172005.07.06 09:04s/l2901.001.19081.19081.199990.0024430.00
11182005.07.06 09:04buy2911.001.19031.18531.2003
11192005.07.06 09:04modify2911.001.19031.19051.2003
11202005.07.06 09:04s/l2911.001.19051.19051.200320.0024450.00
11212005.07.06 09:04buy2921.001.18991.18491.1999
11222005.07.06 09:04modify2921.001.18991.19081.1999
11232005.07.06 09:04s/l2921.001.19081.19081.199990.0024540.00
11242005.07.06 09:04buy2931.001.19031.18531.2003
11252005.07.06 09:04modify2931.001.19031.19051.2003
11262005.07.06 09:04s/l2931.001.19051.19051.200320.0024560.00
11272005.07.06 09:04buy2941.001.18991.18491.1999
11282005.07.06 09:04modify2941.001.18991.19081.1999
11292005.07.06 09:04s/l2941.001.19081.19081.199990.0024650.00
11302005.07.06 09:04buy2951.001.19031.18531.2003
11312005.07.06 09:04modify2951.001.19031.19051.2003
11322005.07.06 09:04s/l2951.001.19051.19051.200320.0024670.00
11332005.07.06 09:04buy2961.001.18991.18491.1999
11342005.07.06 09:10modify2961.001.18991.19081.1999
11352005.07.06 09:10modify2961.001.18991.19091.1999
11362005.07.06 09:12modify2961.001.18991.19101.1999
11372005.07.06 09:25s/l2961.001.19101.19101.1999110.0024780.00
11382005.07.06 09:25buy2971.001.19101.18601.2010
11392005.07.06 13:29modify2971.001.19101.19201.2010
11402005.07.06 13:29s/l2971.001.19201.19201.2010100.0024880.00
11412005.07.06 13:29sell2981.001.19191.19691.1839
11422005.07.07 09:02s/l2981.001.19691.19691.1839-500.0024380.00
11432005.07.07 09:02sell2991.001.19681.20181.1888
11442005.07.07 09:20s/l2991.001.20181.20181.1888-500.0023880.00
11452005.07.07 09:20sell3001.001.20281.20781.1948
11462005.07.07 09:22modify3001.001.20281.20231.1948
11472005.07.07 09:22modify3001.001.20281.20201.1948
11482005.07.07 09:22s/l3001.001.20201.20201.194880.0023960.00
11492005.07.07 09:22sell3011.001.20221.20721.1942
11502005.07.07 09:22modify3011.001.20221.20201.1942
11512005.07.07 09:22s/l3011.001.20201.20201.194220.0023980.00
11522005.07.07 09:22sell3021.001.20221.20721.1942
11532005.07.07 09:23modify3021.001.20221.20201.1942
11542005.07.07 09:23s/l3021.001.20201.20201.194220.0024000.00
11552005.07.07 09:23sell3031.001.20221.20721.1942
11562005.07.07 09:23modify3031.001.20221.20201.1942
11572005.07.07 09:23s/l3031.001.20201.20201.194220.0024020.00
11582005.07.07 09:23sell3041.001.20221.20721.1942
11592005.07.07 09:23modify3041.001.20221.20201.1942
11602005.07.07 09:23s/l3041.001.20201.20201.194220.0024040.00
11612005.07.07 09:23sell3051.001.20221.20721.1942
11622005.07.07 09:23modify3051.001.20221.20201.1942
11632005.07.07 09:23s/l3051.001.20201.20201.194220.0024060.00
11642005.07.07 09:23sell3061.001.20221.20721.1942
11652005.07.07 09:23modify3061.001.20221.20201.1942
11662005.07.07 09:23s/l3061.001.20201.20201.194220.0024080.00
11672005.07.07 09:23sell3071.001.20221.20721.1942
11682005.07.07 09:23modify3071.001.20221.20201.1942
11692005.07.07 09:23s/l3071.001.20201.20201.194220.0024100.00
11702005.07.07 09:23sell3081.001.20221.20721.1942
11712005.07.07 09:24modify3081.001.20221.20201.1942
11722005.07.07 09:24s/l3081.001.20201.20201.194220.0024120.00
11732005.07.07 09:24sell3091.001.20221.20721.1942
11742005.07.07 09:24modify3091.001.20221.20201.1942
11752005.07.07 09:24s/l3091.001.20201.20201.194220.0024140.00
11762005.07.07 09:24sell3101.001.20221.20721.1942
11772005.07.07 09:24modify3101.001.20221.20201.1942
11782005.07.07 09:24s/l3101.001.20201.20201.194220.0024160.00
11792005.07.07 09:24sell3111.001.20221.20721.1942
11802005.07.07 09:24modify3111.001.20221.20201.1942
11812005.07.07 09:24s/l3111.001.20201.20201.194220.0024180.00
11822005.07.07 09:24sell3121.001.20221.20721.1942
11832005.07.07 09:24modify3121.001.20221.20201.1942
11842005.07.07 09:24s/l3121.001.20201.20201.194220.0024200.00
11852005.07.07 09:24sell3131.001.20221.20721.1942
11862005.07.07 09:24modify3131.001.20221.20201.1942
11872005.07.07 09:24s/l3131.001.20201.20201.194220.0024220.00
11882005.07.07 09:24sell3141.001.20221.20721.1942
11892005.07.07 09:25modify3141.001.20221.20201.1942
11902005.07.07 09:29s/l3141.001.20201.20201.194220.0024240.00
11912005.07.07 09:29sell3151.001.20181.20681.1938
11922005.07.07 09:40modify3151.001.20181.19831.1938
11932005.07.07 09:40modify3151.001.20181.19721.1938
11942005.07.07 09:40s/l3151.001.19721.19721.1938460.0024700.00
11952005.07.07 09:40sell3161.001.19741.20241.1894
11962005.07.07 09:40modify3161.001.19741.19721.1894
11972005.07.07 09:40s/l3161.001.19721.19721.189420.0024720.00
11982005.07.07 09:40sell3171.001.19741.20241.1894
11992005.07.07 09:40modify3171.001.19741.19721.1894
12002005.07.07 09:40s/l3171.001.19721.19721.189420.0024740.00
12012005.07.07 09:40sell3181.001.19741.20241.1894
12022005.07.07 09:40modify3181.001.19741.19721.1894
12032005.07.07 09:40s/l3181.001.19721.19721.189420.0024760.00
12042005.07.07 09:40sell3191.001.19741.20241.1894
12052005.07.07 09:40modify3191.001.19741.19721.1894
12062005.07.07 09:40s/l3191.001.19721.19721.189420.0024780.00
12072005.07.07 09:40sell3201.001.19741.20241.1894
12082005.07.07 09:40modify3201.001.19741.19721.1894
12092005.07.07 09:40s/l3201.001.19721.19721.189420.0024800.00
12102005.07.07 09:40sell3211.001.19741.20241.1894
12112005.07.07 09:41modify3211.001.19741.19721.1894
12122005.07.07 09:41s/l3211.001.19721.19721.189420.0024820.00
12132005.07.07 09:41sell3221.001.19741.20241.1894
12142005.07.07 09:41modify3221.001.19741.19721.1894
12152005.07.07 09:41s/l3221.001.19721.19721.189420.0024840.00
12162005.07.07 09:41sell3231.001.19741.20241.1894
12172005.07.07 09:41modify3231.001.19741.19721.1894
12182005.07.07 09:41s/l3231.001.19721.19721.189420.0024860.00
12192005.07.07 09:41sell3241.001.19741.20241.1894
12202005.07.07 09:41modify3241.001.19741.19721.1894
12212005.07.07 09:41s/l3241.001.19721.19721.189420.0024880.00
12222005.07.07 09:41sell3251.001.19741.20241.1894
12232005.07.07 09:41modify3251.001.19741.19721.1894
12242005.07.07 09:41s/l3251.001.19721.19721.189420.0024900.00
12252005.07.07 09:41sell3261.001.19741.20241.1894
12262005.07.07 09:41modify3261.001.19741.19721.1894
12272005.07.07 09:41s/l3261.001.19721.19721.189420.0024920.00
12282005.07.07 09:41sell3271.001.19741.20241.1894
12292005.07.07 09:42modify3271.001.19741.19721.1894
12302005.07.07 09:42s/l3271.001.19721.19721.189420.0024940.00
12312005.07.07 09:42sell3281.001.19741.20241.1894
12322005.07.07 09:42modify3281.001.19741.19721.1894
12332005.07.07 09:42s/l3281.001.19721.19721.189420.0024960.00
12342005.07.07 09:42sell3291.001.19741.20241.1894
12352005.07.07 09:42modify3291.001.19741.19721.1894
12362005.07.07 09:42s/l3291.001.19721.19721.189420.0024980.00
12372005.07.07 09:42sell3301.001.19741.20241.1894
12382005.07.07 09:42modify3301.001.19741.19721.1894
12392005.07.07 09:42s/l3301.001.19721.19721.189420.0025000.00
12402005.07.07 09:42sell3311.001.19741.20241.1894
12412005.07.07 09:42modify3311.001.19741.19721.1894
12422005.07.07 09:42s/l3311.001.19721.19721.189420.0025020.00
12432005.07.07 09:42sell3321.001.19741.20241.1894
12442005.07.07 09:43modify3321.001.19741.19721.1894
12452005.07.07 09:43s/l3321.001.19721.19721.189420.0025040.00
12462005.07.07 09:43sell3331.001.19741.20241.1894
12472005.07.07 09:43modify3331.001.19741.19721.1894
12482005.07.07 09:43s/l3331.001.19721.19721.189420.0025060.00
12492005.07.07 09:43sell3341.001.19741.20241.1894
12502005.07.07 09:43modify3341.001.19741.19721.1894
12512005.07.07 09:43s/l3341.001.19721.19721.189420.0025080.00
12522005.07.07 09:43sell3351.001.19741.20241.1894
12532005.07.07 09:43modify3351.001.19741.19721.1894
12542005.07.07 09:43s/l3351.001.19721.19721.189420.0025100.00
12552005.07.07 09:43sell3361.001.19741.20241.1894
12562005.07.07 09:43modify3361.001.19741.19721.1894
12572005.07.07 09:43s/l3361.001.19721.19721.189420.0025120.00
12582005.07.07 09:43sell3371.001.19741.20241.1894
12592005.07.07 09:43modify3371.001.19741.19721.1894
12602005.07.07 09:43s/l3371.001.19721.19721.189420.0025140.00
12612005.07.07 09:43sell3381.001.19741.20241.1894
12622005.07.07 09:44modify3381.001.19741.19721.1894
12632005.07.07 09:44s/l3381.001.19721.19721.189420.0025160.00
12642005.07.07 09:44sell3391.001.19741.20241.1894
12652005.07.07 09:44modify3391.001.19741.19721.1894
12662005.07.07 09:44s/l3391.001.19721.19721.189420.0025180.00
12672005.07.07 09:44sell3401.001.19741.20241.1894
12682005.07.07 09:44modify3401.001.19741.19721.1894
12692005.07.07 09:44s/l3401.001.19721.19721.189420.0025200.00
12702005.07.07 09:44sell3411.001.19741.20241.1894
12712005.07.07 09:44modify3411.001.19741.19721.1894
12722005.07.07 09:44s/l3411.001.19721.19721.189420.0025220.00
12732005.07.07 09:44sell3421.001.19741.20241.1894
12742005.07.07 09:44modify3421.001.19741.19721.1894
12752005.07.07 09:44s/l3421.001.19721.19721.189420.0025240.00
12762005.07.07 09:44sell3431.001.19741.20241.1894
12772005.07.07 09:45s/l3431.001.20241.20241.1894-500.0024740.00
12782005.07.07 09:45sell3441.001.20221.20721.1942
12792005.07.07 09:55modify3441.001.20221.20171.1942
12802005.07.07 09:55s/l3441.001.20171.20171.194250.0024790.00
12812005.07.07 09:55sell3451.001.20331.20831.1953
12822005.07.07 09:55modify3451.001.20331.20141.1953
12832005.07.07 09:55modify3451.001.20331.20111.1953
12842005.07.07 09:55modify3451.001.20331.20041.1953
12852005.07.07 09:55s/l3451.001.20041.20041.1953290.0025080.00
12862005.07.07 09:55sell3461.001.20051.20551.1925
12872005.07.07 09:55modify3461.001.20051.20041.1925
12882005.07.07 09:55s/l3461.001.20041.20041.192510.0025090.00
12892005.07.07 09:55sell3471.001.20051.20551.1925
12902005.07.07 09:55modify3471.001.20051.20041.1925
12912005.07.07 09:55s/l3471.001.20041.20041.192510.0025100.00
12922005.07.07 09:55sell3481.001.20051.20551.1925
12932005.07.07 09:55modify3481.001.20051.20041.1925
12942005.07.07 09:55s/l3481.001.20041.20041.192510.0025110.00
12952005.07.07 09:55sell3491.001.20051.20551.1925
12962005.07.07 09:55modify3491.001.20051.20041.1925
12972005.07.07 09:55s/l3491.001.20041.20041.192510.0025120.00
12982005.07.07 09:55sell3501.001.20051.20551.1925
12992005.07.07 09:55modify3501.001.20051.20041.1925
13002005.07.07 09:56s/l3501.001.20041.20041.192510.0025130.00
13012005.07.07 09:56sell3511.001.20051.20551.1925
13022005.07.07 09:56modify3511.001.20051.20041.1925
13032005.07.07 09:56s/l3511.001.20041.20041.192510.0025140.00
13042005.07.07 09:56sell3521.001.20051.20551.1925
13052005.07.07 09:56modify3521.001.20051.20041.1925
13062005.07.07 09:56s/l3521.001.20041.20041.192510.0025150.00
13072005.07.07 09:56sell3531.001.20051.20551.1925
13082005.07.07 09:56modify3531.001.20051.20041.1925
13092005.07.07 09:56s/l3531.001.20041.20041.192510.0025160.00
13102005.07.07 09:56sell3541.001.20051.20551.1925
13112005.07.07 09:56modify3541.001.20051.20041.1925
13122005.07.07 09:56s/l3541.001.20041.20041.192510.0025170.00
13132005.07.07 09:56sell3551.001.20051.20551.1925
13142005.07.07 09:56modify3551.001.20051.20041.1925
13152005.07.07 09:56s/l3551.001.20041.20041.192510.0025180.00
13162005.07.07 09:56sell3561.001.20051.20551.1925
13172005.07.07 09:56modify3561.001.20051.20041.1925
13182005.07.07 09:57s/l3561.001.20041.20041.192510.0025190.00
13192005.07.07 09:57sell3571.001.20051.20551.1925
13202005.07.07 09:57modify3571.001.20051.20041.1925
13212005.07.07 09:57s/l3571.001.20041.20041.192510.0025200.00
13222005.07.07 09:57sell3581.001.20051.20551.1925
13232005.07.07 09:57modify3581.001.20051.20041.1925
13242005.07.07 10:00modify3581.001.20051.20001.1925
13252005.07.07 10:07modify3581.001.20051.19931.1925
13262005.07.07 10:22s/l3581.001.19931.19931.1925120.0025320.00
13272005.07.07 10:22sell3591.001.19921.20421.1912
13282005.07.07 11:29modify3591.001.19921.19841.1912
13292005.07.07 11:29s/l3591.001.19841.19841.191280.0025400.00
13302005.07.07 11:29sell3601.001.19951.20451.1915
13312005.07.07 11:29modify3601.001.19951.19841.1915
13322005.07.07 11:29s/l3601.001.19841.19841.1915110.0025510.00
13332005.07.07 11:29sell3611.001.19951.20451.1915
13342005.07.07 11:29modify3611.001.19951.19841.1915
13352005.07.07 11:29s/l3611.001.19841.19841.1915110.0025620.00
13362005.07.07 11:29sell3621.001.19951.20451.1915
13372005.07.07 11:29modify3621.001.19951.19841.1915
13382005.07.07 11:29s/l3621.001.19841.19841.1915110.0025730.00
13392005.07.07 11:29sell3631.001.19951.20451.1915
13402005.07.07 11:29modify3631.001.19951.19841.1915
13412005.07.07 11:29s/l3631.001.19841.19841.1915110.0025840.00
13422005.07.07 11:29sell3641.001.19951.20451.1915
13432005.07.07 11:29modify3641.001.19951.19841.1915
13442005.07.07 11:29s/l3641.001.19841.19841.1915110.0025950.00
13452005.07.07 11:29sell3651.001.19951.20451.1915
13462005.07.07 11:29modify3651.001.19951.19841.1915
13472005.07.07 11:29s/l3651.001.19841.19841.1915110.0026060.00
13482005.07.07 11:29sell3661.001.19951.20451.1915
13492005.07.07 11:29modify3661.001.19951.19841.1915
13502005.07.07 11:29s/l3661.001.19841.19841.1915110.0026170.00
13512005.07.07 11:29sell3671.001.19951.20451.1915
13522005.07.07 11:29modify3671.001.19951.19841.1915
13532005.07.07 11:29s/l3671.001.19841.19841.1915110.0026280.00
13542005.07.07 11:29sell3681.001.19951.20451.1915
13552005.07.07 11:29modify3681.001.19951.19841.1915
13562005.07.07 11:29s/l3681.001.19841.19841.1915110.0026390.00
13572005.07.07 11:29sell3691.001.19951.20451.1915
13582005.07.07 11:29modify3691.001.19951.19841.1915
13592005.07.07 11:29s/l3691.001.19841.19841.1915110.0026500.00
13602005.07.07 11:29sell3701.001.19951.20451.1915
13612005.07.07 11:29modify3701.001.19951.19841.1915
13622005.07.07 11:29s/l3701.001.19841.19841.1915110.0026610.00
13632005.07.07 11:29sell3711.001.19951.20451.1915
13642005.07.07 11:29modify3711.001.19951.19841.1915
13652005.07.07 11:29s/l3711.001.19841.19841.1915110.0026720.00
13662005.07.07 11:29sell3721.001.19951.20451.1915
13672005.07.07 11:29modify3721.001.19951.19841.1915
13682005.07.07 11:29s/l3721.001.19841.19841.1915110.0026830.00
13692005.07.07 11:29sell3731.001.19951.20451.1915
13702005.07.07 11:29modify3731.001.19951.19841.1915
13712005.07.07 11:29s/l3731.001.19841.19841.1915110.0026940.00
13722005.07.07 11:29sell3741.001.19951.20451.1915
13732005.07.07 11:29modify3741.001.19951.19841.1915
13742005.07.07 11:29s/l3741.001.19841.19841.1915110.0027050.00
13752005.07.07 11:29sell3751.001.19951.20451.1915
13762005.07.07 11:29modify3751.001.19951.19841.1915
13772005.07.07 11:29s/l3751.001.19841.19841.1915110.0027160.00
13782005.07.07 11:29sell3761.001.19951.20451.1915
13792005.07.07 11:29modify3761.001.19951.19841.1915
13802005.07.07 11:29s/l3761.001.19841.19841.1915110.0027270.00
13812005.07.07 11:29sell3771.001.19951.20451.1915
13822005.07.07 11:29modify3771.001.19951.19841.1915
13832005.07.07 11:29s/l3771.001.19841.19841.1915110.0027380.00
13842005.07.07 11:29sell3781.001.19951.20451.1915
13852005.07.07 11:29modify3781.001.19951.19841.1915
13862005.07.07 11:29s/l3781.001.19841.19841.1915110.0027490.00
13872005.07.07 11:29sell3791.001.19951.20451.1915
13882005.07.07 11:29modify3791.001.19951.19841.1915
13892005.07.07 11:29s/l3791.001.19841.19841.1915110.0027600.00
13902005.07.07 11:29sell3801.001.19951.20451.1915
13912005.07.07 11:29modify3801.001.19951.19841.1915
13922005.07.07 11:29s/l3801.001.19841.19841.1915110.0027710.00
13932005.07.07 11:29sell3811.001.19951.20451.1915
13942005.07.07 11:29modify3811.001.19951.19841.1915
13952005.07.07 11:29s/l3811.001.19841.19841.1915110.0027820.00
13962005.07.07 11:29sell3821.001.19951.20451.1915
13972005.07.07 11:29modify3821.001.19951.19841.1915
13982005.07.07 11:29s/l3821.001.19841.19841.1915110.0027930.00
13992005.07.07 11:29sell3831.001.19951.20451.1915
14002005.07.07 11:29modify3831.001.19951.19841.1915
14012005.07.07 11:29s/l3831.001.19841.19841.1915110.0028040.00
14022005.07.07 11:29sell3841.001.19951.20451.1915
14032005.07.07 11:29modify3841.001.19951.19841.1915
14042005.07.07 11:29s/l3841.001.19841.19841.1915110.0028150.00
14052005.07.07 11:29sell3851.001.19951.20451.1915
14062005.07.07 11:29modify3851.001.19951.19841.1915
14072005.07.07 11:29s/l3851.001.19841.19841.1915110.0028260.00
14082005.07.07 11:29sell3861.001.19951.20451.1915
14092005.07.07 11:29modify3861.001.19951.19841.1915
14102005.07.07 11:29s/l3861.001.19841.19841.1915110.0028370.00
14112005.07.07 11:29sell3871.001.19951.20451.1915
14122005.07.07 11:29modify3871.001.19951.19841.1915
14132005.07.07 11:32s/l3871.001.19841.19841.1915110.0028480.00
14142005.07.07 11:32sell3881.001.19951.20451.1915
14152005.07.07 11:32modify3881.001.19951.19841.1915
14162005.07.07 11:32s/l3881.001.19841.19841.1915110.0028590.00
14172005.07.07 11:32sell3891.001.19951.20451.1915
14182005.07.07 11:32modify3891.001.19951.19841.1915
14192005.07.07 11:32s/l3891.001.19841.19841.1915110.0028700.00
14202005.07.07 11:32sell3901.001.19951.20451.1915
14212005.07.07 11:32modify3901.001.19951.19841.1915
14222005.07.07 11:33s/l3901.001.19841.19841.1915110.0028810.00
14232005.07.07 11:33sell3911.001.19951.20451.1915
14242005.07.07 11:33modify3911.001.19951.19841.1915
14252005.07.07 11:33s/l3911.001.19841.19841.1915110.0028920.00
14262005.07.07 11:33sell3921.001.19951.20451.1915
14272005.07.07 11:33modify3921.001.19951.19841.1915
14282005.07.07 11:33s/l3921.001.19841.19841.1915110.0029030.00
14292005.07.07 11:33sell3931.001.19951.20451.1915
14302005.07.07 11:33modify3931.001.19951.19841.1915
14312005.07.07 11:33s/l3931.001.19841.19841.1915110.0029140.00
14322005.07.07 11:33sell3941.001.19951.20451.1915
14332005.07.07 11:33modify3941.001.19951.19841.1915
14342005.07.07 11:33s/l3941.001.19841.19841.1915110.0029250.00
14352005.07.07 11:33sell3951.001.19951.20451.1915
14362005.07.07 11:33modify3951.001.19951.19841.1915
14372005.07.07 11:33s/l3951.001.19841.19841.1915110.0029360.00
14382005.07.07 11:33sell3961.001.19951.20451.1915
14392005.07.07 11:33modify3961.001.19951.19841.1915
14402005.07.07 11:34s/l3961.001.19841.19841.1915110.0029470.00
14412005.07.07 11:34sell3971.001.19951.20451.1915
14422005.07.07 11:34modify3971.001.19951.19841.1915
14432005.07.07 11:34s/l3971.001.19841.19841.1915110.0029580.00
14442005.07.07 11:34sell3981.001.19951.20451.1915
14452005.07.07 11:34modify3981.001.19951.19841.1915
14462005.07.07 11:34s/l3981.001.19841.19841.1915110.0029690.00
14472005.07.07 11:34sell3991.001.19951.20451.1915
14482005.07.07 11:34modify3991.001.19951.19841.1915
14492005.07.07 11:34s/l3991.001.19841.19841.1915110.0029800.00
14502005.07.07 11:34sell4001.001.19951.20451.1915
14512005.07.07 11:34modify4001.001.19951.19841.1915
14522005.07.07 11:34s/l4001.001.19841.19841.1915110.0029910.00
14532005.07.07 11:34sell4011.001.19951.20451.1915
14542005.07.07 11:34modify4011.001.19951.19841.1915
14552005.07.07 11:42s/l4011.001.19841.19841.1915110.0030020.00
14562005.07.07 11:42sell4021.001.19951.20451.1915
14572005.07.07 11:55modify4021.001.19951.19941.1915
14582005.07.07 11:55modify4021.001.19951.19911.1915
14592005.07.07 11:55s/l4021.001.19911.19911.191540.0030060.00
14602005.07.07 11:55sell4031.001.19971.20471.1917
14612005.07.07 11:55modify4031.001.19971.19881.1917
14622005.07.07 11:55s/l4031.001.19881.19881.191790.0030150.00
14632005.07.07 11:55sell4041.001.19971.20471.1917
14642005.07.07 11:55modify4041.001.19971.19881.1917
14652005.07.07 11:55s/l4041.001.19881.19881.191790.0030240.00
14662005.07.07 11:55sell4051.001.19971.20471.1917
14672005.07.07 11:55modify4051.001.19971.19881.1917
14682005.07.07 11:55s/l4051.001.19881.19881.191790.0030330.00
14692005.07.07 11:55sell4061.001.19971.20471.1917
14702005.07.07 11:55modify4061.001.19971.19881.1917
14712005.07.07 11:55s/l4061.001.19881.19881.191790.0030420.00
14722005.07.07 11:55sell4071.001.19971.20471.1917
14732005.07.07 11:55modify4071.001.19971.19881.1917
14742005.07.07 11:55s/l4071.001.19881.19881.191790.0030510.00
14752005.07.07 11:55sell4081.001.19971.20471.1917
14762005.07.07 11:55modify4081.001.19971.19881.1917
14772005.07.07 11:56s/l4081.001.19881.19881.191790.0030600.00
14782005.07.07 11:56sell4091.001.19971.20471.1917
14792005.07.07 11:56modify4091.001.19971.19881.1917
14802005.07.07 11:56s/l4091.001.19881.19881.191790.0030690.00
14812005.07.07 11:56sell4101.001.19971.20471.1917
14822005.07.07 11:56modify4101.001.19971.19881.1917
14832005.07.07 11:56s/l4101.001.19881.19881.191790.0030780.00
14842005.07.07 11:56sell4111.001.19971.20471.1917
14852005.07.07 11:56modify4111.001.19971.19881.1917
14862005.07.07 11:56s/l4111.001.19881.19881.191790.0030870.00
14872005.07.07 11:56sell4121.001.19971.20471.1917
14882005.07.07 11:56modify4121.001.19971.19881.1917
14892005.07.07 11:56s/l4121.001.19881.19881.191790.0030960.00
14902005.07.07 11:56sell4131.001.19971.20471.1917
14912005.07.07 11:56modify4131.001.19971.19881.1917
14922005.07.07 11:56s/l4131.001.19881.19881.191790.0031050.00
14932005.07.07 11:56sell4141.001.19971.20471.1917
14942005.07.07 11:56modify4141.001.19971.19881.1917
14952005.07.07 11:57s/l4141.001.19881.19881.191790.0031140.00
14962005.07.07 11:57sell4151.001.19971.20471.1917
14972005.07.07 11:57modify4151.001.19971.19881.1917
14982005.07.07 11:57s/l4151.001.19881.19881.191790.0031230.00
14992005.07.07 11:57sell4161.001.19971.20471.1917
15002005.07.07 11:57modify4161.001.19971.19881.1917
15012005.07.07 12:00modify4161.001.19971.19641.1917
15022005.07.07 12:00s/l4161.001.19641.19641.1917330.0031560.00
15032005.07.07 12:00sell4171.001.19711.20211.1891
15042005.07.07 12:00modify4171.001.19711.19641.1891
15052005.07.07 12:00s/l4171.001.19641.19641.189170.0031630.00
15062005.07.07 12:00sell4181.001.19711.20211.1891
15072005.07.07 12:00modify4181.001.19711.19641.1891
15082005.07.07 12:00s/l4181.001.19641.19641.189170.0031700.00
15092005.07.07 12:00sell4191.001.19711.20211.1891
15102005.07.07 12:00modify4191.001.19711.19641.1891
15112005.07.07 12:00s/l4191.001.19641.19641.189170.0031770.00
15122005.07.07 12:00sell4201.001.19711.20211.1891
15132005.07.07 12:00modify4201.001.19711.19641.1891
15142005.07.07 12:00s/l4201.001.19641.19641.189170.0031840.00
15152005.07.07 12:00sell4211.001.19711.20211.1891
15162005.07.07 12:00modify4211.001.19711.19641.1891
15172005.07.07 12:00s/l4211.001.19641.19641.189170.0031910.00
15182005.07.07 12:00sell4221.001.19711.20211.1891
15192005.07.07 12:00modify4221.001.19711.19641.1891
15202005.07.07 12:00s/l4221.001.19641.19641.189170.0031980.00
15212005.07.07 12:00sell4231.001.19711.20211.1891
15222005.07.07 12:00modify4231.001.19711.19641.1891
15232005.07.07 12:00s/l4231.001.19641.19641.189170.0032050.00
15242005.07.07 12:00sell4241.001.19711.20211.1891
15252005.07.07 12:00modify4241.001.19711.19641.1891
15262005.07.07 12:00s/l4241.001.19641.19641.189170.0032120.00
15272005.07.07 12:00sell4251.001.19711.20211.1891
15282005.07.07 12:00modify4251.001.19711.19641.1891
15292005.07.07 12:00s/l4251.001.19641.19641.189170.0032190.00
15302005.07.07 12:00sell4261.001.19711.20211.1891
15312005.07.07 12:00modify4261.001.19711.19641.1891
15322005.07.07 12:00s/l4261.001.19641.19641.189170.0032260.00
15332005.07.07 12:00sell4271.001.19711.20211.1891
15342005.07.07 12:00modify4271.001.19711.19641.1891
15352005.07.07 12:00s/l4271.001.19641.19641.189170.0032330.00
15362005.07.07 12:00sell4281.001.19711.20211.1891
15372005.07.07 12:00modify4281.001.19711.19641.1891
15382005.07.07 12:00s/l4281.001.19641.19641.189170.0032400.00
15392005.07.07 12:00sell4291.001.19711.20211.1891
15402005.07.07 12:00modify4291.001.19711.19641.1891
15412005.07.07 12:00s/l4291.001.19641.19641.189170.0032470.00
15422005.07.07 12:00sell4301.001.19711.20211.1891
15432005.07.07 12:00modify4301.001.19711.19641.1891
15442005.07.07 12:00s/l4301.001.19641.19641.189170.0032540.00
15452005.07.07 12:00sell4311.001.19711.20211.1891
15462005.07.07 12:00modify4311.001.19711.19641.1891
15472005.07.07 12:00s/l4311.001.19641.19641.189170.0032610.00
15482005.07.07 12:00sell4321.001.19711.20211.1891
15492005.07.07 12:00modify4321.001.19711.19641.1891
15502005.07.07 12:00s/l4321.001.19641.19641.189170.0032680.00
15512005.07.07 12:00sell4331.001.19711.20211.1891
15522005.07.07 12:00modify4331.001.19711.19641.1891
15532005.07.07 12:00s/l4331.001.19641.19641.189170.0032750.00
15542005.07.07 12:00sell4341.001.19711.20211.1891
15552005.07.07 12:00modify4341.001.19711.19641.1891
15562005.07.07 12:00s/l4341.001.19641.19641.189170.0032820.00
15572005.07.07 12:00sell4351.001.19711.20211.1891
15582005.07.07 12:00modify4351.001.19711.19641.1891
15592005.07.07 12:00s/l4351.001.19641.19641.189170.0032890.00
15602005.07.07 12:00sell4361.001.19711.20211.1891
15612005.07.07 12:00modify4361.001.19711.19641.1891
15622005.07.07 12:00s/l4361.001.19641.19641.189170.0032960.00
15632005.07.07 12:00sell4371.001.19711.20211.1891
15642005.07.07 12:00modify4371.001.19711.19641.1891
15652005.07.07 12:00s/l4371.001.19641.19641.189170.0033030.00
15662005.07.07 12:00sell4381.001.19711.20211.1891
15672005.07.07 12:00modify4381.001.19711.19641.1891
15682005.07.07 12:00s/l4381.001.19641.19641.189170.0033100.00
15692005.07.07 12:00sell4391.001.19711.20211.1891
15702005.07.07 12:00modify4391.001.19711.19641.1891
15712005.07.07 12:00s/l4391.001.19641.19641.189170.0033170.00
15722005.07.07 12:00sell4401.001.19711.20211.1891
15732005.07.07 12:00modify4401.001.19711.19641.1891
15742005.07.07 12:00s/l4401.001.19641.19641.189170.0033240.00
15752005.07.07 12:00sell4411.001.19711.20211.1891
15762005.07.07 12:00modify4411.001.19711.19641.1891
15772005.07.07 12:00s/l4411.001.19641.19641.189170.0033310.00
15782005.07.07 12:00sell4421.001.19711.20211.1891
15792005.07.07 12:02modify4421.001.19711.19641.1891
15802005.07.07 12:12s/l4421.001.19641.19641.189170.0033380.00
15812005.07.07 12:12sell4431.001.19671.20171.1887
15822005.07.07 12:29modify4431.001.19671.19521.1887
15832005.07.07 12:29modify4431.001.19671.19511.1887
15842005.07.07 12:29s/l4431.001.19511.19511.1887160.0033540.00
15852005.07.07 12:29sell4441.001.19631.20131.1883
15862005.07.07 12:29modify4441.001.19631.19521.1883
15872005.07.07 12:29modify4441.001.19631.19511.1883
15882005.07.07 12:29s/l4441.001.19511.19511.1883120.0033660.00
15892005.07.07 12:29sell4451.001.19631.20131.1883
15902005.07.07 12:29modify4451.001.19631.19521.1883
15912005.07.07 12:29modify4451.001.19631.19511.1883
15922005.07.07 12:29s/l4451.001.19511.19511.1883120.0033780.00
15932005.07.07 12:29sell4461.001.19631.20131.1883
15942005.07.07 12:29modify4461.001.19631.19521.1883
15952005.07.07 12:29modify4461.001.19631.19511.1883
15962005.07.07 12:29s/l4461.001.19511.19511.1883120.0033900.00
15972005.07.07 12:29sell4471.001.19631.20131.1883
15982005.07.07 12:29modify4471.001.19631.19521.1883
15992005.07.07 12:29modify4471.001.19631.19511.1883
16002005.07.07 12:29s/l4471.001.19511.19511.1883120.0034020.00
16012005.07.07 12:29sell4481.001.19631.20131.1883
16022005.07.07 12:29modify4481.001.19631.19521.1883
16032005.07.07 12:29modify4481.001.19631.19511.1883
16042005.07.07 12:29s/l4481.001.19511.19511.1883120.0034140.00
16052005.07.07 12:29sell4491.001.19631.20131.1883
16062005.07.07 12:29modify4491.001.19631.19521.1883
16072005.07.07 12:29modify4491.001.19631.19511.1883
16082005.07.07 12:29s/l4491.001.19511.19511.1883120.0034260.00
16092005.07.07 12:29sell4501.001.19631.20131.1883
16102005.07.07 12:29modify4501.001.19631.19521.1883
16112005.07.07 12:29modify4501.001.19631.19511.1883
16122005.07.07 12:29s/l4501.001.19511.19511.1883120.0034380.00
16132005.07.07 12:29sell4511.001.19631.20131.1883
16142005.07.07 12:29modify4511.001.19631.19521.1883
16152005.07.07 12:29modify4511.001.19631.19511.1883
16162005.07.07 12:29s/l4511.001.19511.19511.1883120.0034500.00
16172005.07.07 12:29sell4521.001.19631.20131.1883
16182005.07.07 12:29modify4521.001.19631.19521.1883
16192005.07.07 12:29modify4521.001.19631.19511.1883
16202005.07.07 12:29s/l4521.001.19511.19511.1883120.0034620.00
16212005.07.07 12:29sell4531.001.19631.20131.1883
16222005.07.07 12:29modify4531.001.19631.19521.1883
16232005.07.07 12:29modify4531.001.19631.19511.1883
16242005.07.07 12:29s/l4531.001.19511.19511.1883120.0034740.00
16252005.07.07 12:29sell4541.001.19631.20131.1883
16262005.07.07 12:29modify4541.001.19631.19521.1883
16272005.07.07 12:29modify4541.001.19631.19511.1883
16282005.07.07 12:29s/l4541.001.19511.19511.1883120.0034860.00
16292005.07.07 12:29sell4551.001.19631.20131.1883
16302005.07.07 12:29modify4551.001.19631.19521.1883
16312005.07.07 12:29modify4551.001.19631.19511.1883
16322005.07.07 12:29s/l4551.001.19511.19511.1883120.0034980.00
16332005.07.07 12:29sell4561.001.19631.20131.1883
16342005.07.07 12:29modify4561.001.19631.19521.1883
16352005.07.07 12:29modify4561.001.19631.19511.1883
16362005.07.07 12:29s/l4561.001.19511.19511.1883120.0035100.00
16372005.07.07 12:29sell4571.001.19631.20131.1883
16382005.07.07 12:29modify4571.001.19631.19521.1883
16392005.07.07 12:29modify4571.001.19631.19511.1883
16402005.07.07 12:29s/l4571.001.19511.19511.1883120.0035220.00
16412005.07.07 12:29sell4581.001.19631.20131.1883
16422005.07.07 12:29modify4581.001.19631.19521.1883
16432005.07.07 12:29modify4581.001.19631.19511.1883
16442005.07.07 12:29s/l4581.001.19511.19511.1883120.0035340.00
16452005.07.07 12:29sell4591.001.19631.20131.1883
16462005.07.07 12:29modify4591.001.19631.19521.1883
16472005.07.07 12:29modify4591.001.19631.19511.1883
16482005.07.07 12:29s/l4591.001.19511.19511.1883120.0035460.00
16492005.07.07 12:29sell4601.001.19631.20131.1883
16502005.07.07 12:29modify4601.001.19631.19521.1883
16512005.07.07 12:29modify4601.001.19631.19511.1883
16522005.07.07 12:29s/l4601.001.19511.19511.1883120.0035580.00
16532005.07.07 12:29sell4611.001.19631.20131.1883
16542005.07.07 12:29modify4611.001.19631.19521.1883
16552005.07.07 12:29modify4611.001.19631.19511.1883
16562005.07.07 12:29s/l4611.001.19511.19511.1883120.0035700.00
16572005.07.07 12:29sell4621.001.19631.20131.1883
16582005.07.07 12:29modify4621.001.19631.19521.1883
16592005.07.07 12:29modify4621.001.19631.19511.1883
16602005.07.07 12:29s/l4621.001.19511.19511.1883120.0035820.00
16612005.07.07 12:29sell4631.001.19631.20131.1883
16622005.07.07 12:29modify4631.001.19631.19521.1883
16632005.07.07 12:29modify4631.001.19631.19511.1883
16642005.07.07 12:29s/l4631.001.19511.19511.1883120.0035940.00
16652005.07.07 12:29sell4641.001.19631.20131.1883
16662005.07.07 12:29modify4641.001.19631.19521.1883
16672005.07.07 12:29modify4641.001.19631.19511.1883
16682005.07.07 12:29s/l4641.001.19511.19511.1883120.0036060.00
16692005.07.07 12:29sell4651.001.19631.20131.1883
16702005.07.07 12:29modify4651.001.19631.19521.1883
16712005.07.07 12:29modify4651.001.19631.19511.1883
16722005.07.07 12:29s/l4651.001.19511.19511.1883120.0036180.00
16732005.07.07 12:29sell4661.001.19631.20131.1883
16742005.07.07 12:29modify4661.001.19631.19521.1883
16752005.07.07 12:29modify4661.001.19631.19511.1883
16762005.07.07 12:29s/l4661.001.19511.19511.1883120.0036300.00
16772005.07.07 12:29sell4671.001.19631.20131.1883
16782005.07.07 12:29modify4671.001.19631.19521.1883
16792005.07.07 12:29modify4671.001.19631.19511.1883
16802005.07.07 12:29s/l4671.001.19511.19511.1883120.0036420.00
16812005.07.07 12:29sell4681.001.19631.20131.1883
16822005.07.07 12:29modify4681.001.19631.19521.1883
16832005.07.07 12:29modify4681.001.19631.19511.1883
16842005.07.07 12:29s/l4681.001.19511.19511.1883120.0036540.00
16852005.07.07 12:29sell4691.001.19631.20131.1883
16862005.07.07 12:29modify4691.001.19631.19521.1883
16872005.07.07 12:29modify4691.001.19631.19511.1883
16882005.07.07 12:29s/l4691.001.19511.19511.1883120.0036660.00
16892005.07.07 12:29sell4701.001.19631.20131.1883
16902005.07.07 12:29modify4701.001.19631.19521.1883
16912005.07.07 12:29modify4701.001.19631.19511.1883
16922005.07.07 12:29s/l4701.001.19511.19511.1883120.0036780.00
16932005.07.07 12:29sell4711.001.19631.20131.1883
16942005.07.07 12:29modify4711.001.19631.19521.1883
16952005.07.07 12:32modify4711.001.19631.19511.1883
16962005.07.07 12:35modify4711.001.19631.19501.1883
16972005.07.07 12:40s/l4711.001.19501.19501.1883130.0036910.00
16982005.07.07 12:40buy4721.001.19521.19021.2052
16992005.07.08 07:22s/l4721.001.19021.19021.2052-500.0036410.00
17002005.07.08 07:22buy4731.001.19001.18501.2000
17012005.07.08 07:22modify4731.001.19001.19001.2000
17022005.07.08 07:22s/l4731.001.19001.19001.20000.0036410.00
17032005.07.08 07:22buy4741.001.19001.18501.2000
17042005.07.08 07:22modify4741.001.19001.19001.2000
17052005.07.08 07:22s/l4741.001.19001.19001.20000.0036410.00
17062005.07.08 07:22buy4751.001.19001.18501.2000
17072005.07.08 07:23modify4751.001.19001.19001.2000
17082005.07.08 07:23s/l4751.001.19001.19001.20000.0036410.00
17092005.07.08 07:23buy4761.001.19001.18501.2000
17102005.07.08 07:23modify4761.001.19001.19001.2000
17112005.07.08 07:23s/l4761.001.19001.19001.20000.0036410.00
17122005.07.08 07:23buy4771.001.19001.18501.2000
17132005.07.08 07:23modify4771.001.19001.19001.2000
17142005.07.08 07:23s/l4771.001.19001.19001.20000.0036410.00
17152005.07.08 07:23buy4781.001.19001.18501.2000
17162005.07.08 07:23modify4781.001.19001.19001.2000
17172005.07.08 07:23s/l4781.001.19001.19001.20000.0036410.00
17182005.07.08 07:23buy4791.001.19001.18501.2000
17192005.07.08 07:23modify4791.001.19001.19001.2000
17202005.07.08 07:23s/l4791.001.19001.19001.20000.0036410.00
17212005.07.08 07:23buy4801.001.19001.18501.2000
17222005.07.08 07:23modify4801.001.19001.19001.2000
17232005.07.08 07:23s/l4801.001.19001.19001.20000.0036410.00
17242005.07.08 07:23buy4811.001.19001.18501.2000
17252005.07.08 07:24modify4811.001.19001.19001.2000
17262005.07.08 07:24s/l4811.001.19001.19001.20000.0036410.00
17272005.07.08 07:24buy4821.001.19001.18501.2000
17282005.07.08 07:24modify4821.001.19001.19001.2000
17292005.07.08 07:24s/l4821.001.19001.19001.20000.0036410.00
17302005.07.08 07:24buy4831.001.19001.18501.2000
17312005.07.08 07:24modify4831.001.19001.19001.2000
17322005.07.08 07:24s/l4831.001.19001.19001.20000.0036410.00
17332005.07.08 07:24buy4841.001.19001.18501.2000
17342005.07.08 07:24modify4841.001.19001.19001.2000
17352005.07.08 07:24s/l4841.001.19001.19001.20000.0036410.00
17362005.07.08 07:24buy4851.001.19001.18501.2000
17372005.07.08 07:24modify4851.001.19001.19001.2000
17382005.07.08 07:24s/l4851.001.19001.19001.20000.0036410.00
17392005.07.08 07:24buy4861.001.19001.18501.2000
17402005.07.08 07:24modify4861.001.19001.19001.2000
17412005.07.08 07:25s/l4861.001.19001.19001.20000.0036410.00
17422005.07.08 07:25buy4871.001.19001.18501.2000
17432005.07.08 07:29modify4871.001.19001.19031.2000
17442005.07.08 07:32modify4871.001.19001.19061.2000
17452005.07.08 08:22s/l4871.001.19061.19061.200060.0036470.00
17462005.07.08 08:22buy4881.001.19071.18571.2007
17472005.07.08 12:32modify4881.001.19071.19121.2007
17482005.07.08 12:32modify4881.001.19071.19181.2007
17492005.07.08 12:32s/l4881.001.19181.19181.2007110.0036580.00
17502005.07.08 12:32sell4891.001.19161.19661.1836
17512005.07.08 12:35modify4891.001.19161.19021.1836
17522005.07.08 12:35s/l4891.001.19021.19021.1836140.0036720.00
17532005.07.08 12:35sell4901.001.19201.19701.1840
17542005.07.08 12:35modify4901.001.19201.19121.1840
17552005.07.08 12:35modify4901.001.19201.19021.1840
17562005.07.08 12:35s/l4901.001.19021.19021.1840180.0036900.00
17572005.07.08 12:35sell4911.001.19201.19701.1840
17582005.07.08 12:35modify4911.001.19201.19121.1840
17592005.07.08 12:35modify4911.001.19201.19021.1840
17602005.07.08 12:35s/l4911.001.19021.19021.1840180.0037080.00
17612005.07.08 12:35sell4921.001.19201.19701.1840
17622005.07.08 12:35modify4921.001.19201.19121.1840
17632005.07.08 12:35modify4921.001.19201.19021.1840
17642005.07.08 12:35s/l4921.001.19021.19021.1840180.0037260.00
17652005.07.08 12:35sell4931.001.19201.19701.1840
17662005.07.08 12:35modify4931.001.19201.19121.1840
17672005.07.08 12:35modify4931.001.19201.19021.1840
17682005.07.08 12:35s/l4931.001.19021.19021.1840180.0037440.00
17692005.07.08 12:35sell4941.001.19201.19701.1840
17702005.07.08 12:35modify4941.001.19201.19121.1840
17712005.07.08 12:35modify4941.001.19201.19021.1840
17722005.07.08 12:35s/l4941.001.19021.19021.1840180.0037620.00
17732005.07.08 12:35sell4951.001.19201.19701.1840
17742005.07.08 12:35modify4951.001.19201.19121.1840
17752005.07.08 12:36modify4951.001.19201.19021.1840
17762005.07.08 12:36s/l4951.001.19021.19021.1840180.0037800.00
17772005.07.08 12:36sell4961.001.19201.19701.1840
17782005.07.08 12:36modify4961.001.19201.19121.1840
17792005.07.08 12:36modify4961.001.19201.19021.1840
17802005.07.08 12:36s/l4961.001.19021.19021.1840180.0037980.00
17812005.07.08 12:36sell4971.001.19201.19701.1840
17822005.07.08 12:36modify4971.001.19201.19121.1840
17832005.07.08 12:36modify4971.001.19201.19021.1840
17842005.07.08 12:36s/l4971.001.19021.19021.1840180.0038160.00
17852005.07.08 12:36sell4981.001.19201.19701.1840
17862005.07.08 12:36modify4981.001.19201.19121.1840
17872005.07.08 12:36modify4981.001.19201.19021.1840
17882005.07.08 12:36s/l4981.001.19021.19021.1840180.0038340.00
17892005.07.08 12:36sell4991.001.19201.19701.1840
17902005.07.08 12:36modify4991.001.19201.19121.1840
17912005.07.08 12:36modify4991.001.19201.19021.1840
17922005.07.08 12:36s/l4991.001.19021.19021.1840180.0038520.00
17932005.07.08 12:36sell5001.001.19201.19701.1840
17942005.07.08 12:36modify5001.001.19201.19121.1840
17952005.07.08 12:36modify5001.001.19201.19021.1840
17962005.07.08 12:36s/l5001.001.19021.19021.1840180.0038700.00
17972005.07.08 12:36sell5011.001.19201.19701.1840
17982005.07.08 12:36modify5011.001.19201.19121.1840
17992005.07.08 12:37modify5011.001.19201.19021.1840
18002005.07.08 12:37s/l5011.001.19021.19021.1840180.0038880.00
18012005.07.08 12:37sell5021.001.19201.19701.1840
18022005.07.08 12:37modify5021.001.19201.19121.1840
18032005.07.08 12:37modify5021.001.19201.19021.1840
18042005.07.08 12:37s/l5021.001.19021.19021.1840180.0039060.00
18052005.07.08 12:37sell5031.001.19201.19701.1840
18062005.07.08 12:37modify5031.001.19201.19121.1840
18072005.07.08 12:37modify5031.001.19201.19021.1840
18082005.07.08 12:37modify5031.001.19201.18911.1840
18092005.07.08 12:37modify5031.001.19201.18901.1840
18102005.07.08 12:37modify5031.001.19201.18891.1840
18112005.07.08 12:47s/l5031.001.18891.18891.1840310.0039370.00
18122005.07.08 12:47buy5041.001.19041.18541.2004
18132005.07.08 12:50modify5041.001.19041.19111.2004
18142005.07.08 12:50modify5041.001.19041.19131.2004
18152005.07.08 12:52s/l5041.001.19131.19131.200490.0039460.00
18162005.07.08 12:52buy5051.001.19101.18601.2010
18172005.07.08 12:52modify5051.001.19101.19131.2010
18182005.07.08 12:52s/l5051.001.19131.19131.201030.0039490.00
18192005.07.08 12:52buy5061.001.19051.18551.2005
18202005.07.08 12:52modify5061.001.19051.19071.2005
18212005.07.08 12:52modify5061.001.19051.19131.2005
18222005.07.08 12:52s/l5061.001.19131.19131.200580.0039570.00
18232005.07.08 12:52buy5071.001.19051.18551.2005
18242005.07.08 12:52modify5071.001.19051.19071.2005
18252005.07.08 12:52modify5071.001.19051.19131.2005
18262005.07.08 12:52s/l5071.001.19131.19131.200580.0039650.00
18272005.07.08 12:52buy5081.001.19051.18551.2005
18282005.07.08 12:52modify5081.001.19051.19071.2005
18292005.07.08 12:53modify5081.001.19051.19131.2005
18302005.07.08 12:53s/l5081.001.19131.19131.200580.0039730.00
18312005.07.08 12:53buy5091.001.19051.18551.2005
18322005.07.08 12:53modify5091.001.19051.19071.2005
18332005.07.08 12:53modify5091.001.19051.19131.2005
18342005.07.08 12:53s/l5091.001.19131.19131.200580.0039810.00
18352005.07.08 12:53buy5101.001.19051.18551.2005
18362005.07.08 12:53modify5101.001.19051.19071.2005
18372005.07.08 12:53modify5101.001.19051.19131.2005
18382005.07.08 12:53s/l5101.001.19131.19131.200580.0039890.00
18392005.07.08 12:53buy5111.001.19051.18551.2005
18402005.07.08 12:53modify5111.001.19051.19071.2005
18412005.07.08 12:53modify5111.001.19051.19131.2005
18422005.07.08 12:53s/l5111.001.19131.19131.200580.0039970.00
18432005.07.08 12:53buy5121.001.19051.18551.2005
18442005.07.08 12:53modify5121.001.19051.19071.2005
18452005.07.08 12:53modify5121.001.19051.19131.2005
18462005.07.08 12:53s/l5121.001.19131.19131.200580.0040050.00
18472005.07.08 12:53buy5131.001.19051.18551.2005
18482005.07.08 12:53modify5131.001.19051.19071.2005
18492005.07.08 12:53modify5131.001.19051.19131.2005
18502005.07.08 12:53s/l5131.001.19131.19131.200580.0040130.00
18512005.07.08 12:53buy5141.001.19051.18551.2005
18522005.07.08 12:53modify5141.001.19051.19071.2005
18532005.07.08 12:54modify5141.001.19051.19131.2005
18542005.07.08 12:54s/l5141.001.19131.19131.200580.0040210.00
18552005.07.08 12:54buy5151.001.19051.18551.2005
18562005.07.08 12:54modify5151.001.19051.19071.2005
18572005.07.08 12:54modify5151.001.19051.19131.2005
18582005.07.08 12:54s/l5151.001.19131.19131.200580.0040290.00
18592005.07.08 12:54buy5161.001.19051.18551.2005
18602005.07.08 12:54modify5161.001.19051.19071.2005
18612005.07.08 12:54modify5161.001.19051.19131.2005
18622005.07.08 12:54s/l5161.001.19131.19131.200580.0040370.00
18632005.07.08 12:54buy5171.001.19051.18551.2005
18642005.07.08 12:54modify5171.001.19051.19071.2005
18652005.07.08 12:54modify5171.001.19051.19131.2005
18662005.07.08 12:54s/l5171.001.19131.19131.200580.0040450.00
18672005.07.08 12:54buy5181.001.19051.18551.2005
18682005.07.08 12:54modify5181.001.19051.19071.2005
18692005.07.08 12:54modify5181.001.19051.19131.2005
18702005.07.08 12:54s/l5181.001.19131.19131.200580.0040530.00
18712005.07.08 12:54buy5191.001.19051.18551.2005
18722005.07.08 12:54modify5191.001.19051.19071.2005
18732005.07.08 12:54s/l5191.001.19071.19071.200520.0040550.00
18742005.07.08 12:54buy5201.001.18991.18491.1999
18752005.07.08 12:55modify5201.001.18991.19071.1999
18762005.07.08 12:55s/l5201.001.19071.19071.199980.0040630.00
18772005.07.08 12:55buy5211.001.19041.18541.2004
18782005.07.08 12:55modify5211.001.19041.19071.2004
18792005.07.08 12:55s/l5211.001.19071.19071.200430.0040660.00
18802005.07.08 12:55buy5221.001.19041.18541.2004
18812005.07.08 12:55modify5221.001.19041.19071.2004
18822005.07.08 12:55s/l5221.001.19071.19071.200430.0040690.00
18832005.07.08 12:55buy5231.001.19041.18541.2004
18842005.07.08 12:55modify5231.001.19041.19071.2004
18852005.07.08 12:55s/l5231.001.19071.19071.200430.0040720.00
18862005.07.08 12:55buy5241.001.19041.18541.2004
18872005.07.08 12:55modify5241.001.19041.19071.2004
18882005.07.08 12:55s/l5241.001.19071.19071.200430.0040750.00
18892005.07.08 12:55buy5251.001.19041.18541.2004
18902005.07.08 12:55modify5251.001.19041.19071.2004
18912005.07.08 12:55s/l5251.001.19071.19071.200430.0040780.00
18922005.07.08 12:55buy5261.001.19041.18541.2004
18932005.07.08 12:56modify5261.001.19041.19071.2004
18942005.07.08 12:56s/l5261.001.19071.19071.200430.0040810.00
18952005.07.08 12:56buy5271.001.19041.18541.2004
18962005.07.08 12:56modify5271.001.19041.19071.2004
18972005.07.08 12:56s/l5271.001.19071.19071.200430.0040840.00
18982005.07.08 12:56buy5281.001.19041.18541.2004
18992005.07.08 12:56modify5281.001.19041.19071.2004
19002005.07.08 12:56s/l5281.001.19071.19071.200430.0040870.00
19012005.07.08 12:56buy5291.001.19041.18541.2004
19022005.07.08 12:56modify5291.001.19041.19071.2004
19032005.07.08 12:56s/l5291.001.19071.19071.200430.0040900.00
19042005.07.08 12:56buy5301.001.19041.18541.2004
19052005.07.08 12:56modify5301.001.19041.19071.2004
19062005.07.08 12:56s/l5301.001.19071.19071.200430.0040930.00
19072005.07.08 12:56buy5311.001.19041.18541.2004
19082005.07.08 12:56modify5311.001.19041.19071.2004
19092005.07.08 12:56s/l5311.001.19071.19071.200430.0040960.00
19102005.07.08 12:56buy5321.001.19041.18541.2004
19112005.07.08 12:57modify5321.001.19041.19071.2004
19122005.07.08 12:57s/l5321.001.19071.19071.200430.0040990.00
19132005.07.08 12:57buy5331.001.19041.18541.2004
19142005.07.08 12:57modify5331.001.19041.19071.2004
19152005.07.08 12:57s/l5331.001.19071.19071.200430.0041020.00
19162005.07.08 12:57buy5341.001.19041.18541.2004
19172005.07.08 12:59modify5341.001.19041.19071.2004
19182005.07.08 13:00modify5341.001.19041.19331.2004
19192005.07.08 13:00s/l5341.001.19331.19331.2004290.0041310.00
19202005.07.08 13:00sell5351.001.19321.19821.1852
19212005.07.08 14:22s/l5351.001.19821.19821.1852-500.0040810.00
19222005.07.08 14:22sell5361.001.19821.20321.1902
19232005.07.08 14:25modify5361.001.19821.19781.1902
19242005.07.08 14:25s/l5361.001.19781.19781.190240.0040850.00
19252005.07.08 14:25sell5371.001.19811.20311.1901
19262005.07.08 14:25modify5371.001.19811.19781.1901
19272005.07.08 14:25s/l5371.001.19781.19781.190130.0040880.00
19282005.07.08 14:25sell5381.001.19811.20311.1901
19292005.07.08 14:25modify5381.001.19811.19781.1901
19302005.07.08 14:25s/l5381.001.19781.19781.190130.0040910.00
19312005.07.08 14:25sell5391.001.19811.20311.1901
19322005.07.08 14:25modify5391.001.19811.19781.1901
19332005.07.08 14:25s/l5391.001.19781.19781.190130.0040940.00
19342005.07.08 14:25sell5401.001.19811.20311.1901
19352005.07.08 14:25modify5401.001.19811.19781.1901
19362005.07.08 14:25s/l5401.001.19781.19781.190130.0040970.00
19372005.07.08 14:25sell5411.001.19811.20311.1901
19382005.07.08 14:25modify5411.001.19811.19781.1901
19392005.07.08 14:25s/l5411.001.19781.19781.190130.0041000.00
19402005.07.08 14:25sell5421.001.19811.20311.1901
19412005.07.08 14:26modify5421.001.19811.19781.1901
19422005.07.08 14:26s/l5421.001.19781.19781.190130.0041030.00
19432005.07.08 14:26sell5431.001.19811.20311.1901
19442005.07.08 14:26modify5431.001.19811.19781.1901
19452005.07.08 14:26s/l5431.001.19781.19781.190130.0041060.00
19462005.07.08 14:26sell5441.001.19811.20311.1901
19472005.07.08 14:26modify5441.001.19811.19781.1901
19482005.07.08 14:26s/l5441.001.19781.19781.190130.0041090.00
19492005.07.08 14:26sell5451.001.19811.20311.1901
19502005.07.08 14:26modify5451.001.19811.19781.1901
19512005.07.08 14:26s/l5451.001.19781.19781.190130.0041120.00
19522005.07.08 14:26sell5461.001.19811.20311.1901
19532005.07.08 14:26modify5461.001.19811.19781.1901
19542005.07.08 14:26s/l5461.001.19781.19781.190130.0041150.00
19552005.07.08 14:26sell5471.001.19811.20311.1901
19562005.07.08 14:26modify5471.001.19811.19781.1901
19572005.07.08 14:26s/l5471.001.19781.19781.190130.0041180.00
19582005.07.08 14:26sell5481.001.19811.20311.1901
19592005.07.08 14:27modify5481.001.19811.19781.1901
19602005.07.08 14:27s/l5481.001.19781.19781.190130.0041210.00
19612005.07.08 14:27sell5491.001.19811.20311.1901
19622005.07.08 14:27modify5491.001.19811.19781.1901
19632005.07.08 14:27s/l5491.001.19781.19781.190130.0041240.00
19642005.07.08 14:27sell5501.001.19811.20311.1901
19652005.07.08 14:44modify5501.001.19811.19781.1901
19662005.07.08 14:45modify5501.001.19811.19541.1901
19672005.07.08 14:45modify5501.001.19811.19531.1901
19682005.07.08 14:45modify5501.001.19811.19491.1901
19692005.07.08 14:45s/l5501.001.19491.19491.1901320.0041560.00
19702005.07.08 14:45sell5511.001.19481.19981.1868
19712005.07.08 15:12modify5511.001.19481.19421.1868
19722005.07.08 15:42s/l5511.001.19421.19421.186860.0041620.00
19732005.07.08 15:42sell5521.001.19401.19901.1860
19742005.07.08 16:35modify5521.001.19401.19391.1860
19752005.07.08 16:35modify5521.001.19401.19381.1860
19762005.07.08 16:35modify5521.001.19401.19361.1860
19772005.07.08 16:37s/l5521.001.19361.19361.186040.0041660.00
19782005.07.08 16:37sell5531.001.19341.19841.1854
19792005.07.11 02:12s/l5531.001.19841.19841.1854-500.0041160.00
19802005.07.11 02:12sell5541.001.19841.20341.1904
19812005.07.11 14:00s/l5541.001.20341.20341.1904-500.0040660.00
19822005.07.11 14:00sell5551.001.20371.20871.1957
19832005.07.11 14:00modify5551.001.20371.20361.1957
19842005.07.11 14:00modify5551.001.20371.20291.1957
19852005.07.11 14:00s/l5551.001.20291.20291.195780.0040740.00
19862005.07.11 14:00sell5561.001.20311.20811.1951
19872005.07.11 14:00modify5561.001.20311.20291.1951
19882005.07.11 14:00s/l5561.001.20291.20291.195120.0040760.00
19892005.07.11 14:00sell5571.001.20311.20811.1951
19902005.07.11 14:00modify5571.001.20311.20291.1951
19912005.07.11 14:00s/l5571.001.20291.20291.195120.0040780.00
19922005.07.11 14:00sell5581.001.20311.20811.1951
19932005.07.11 14:00modify5581.001.20311.20291.1951
19942005.07.11 14:00s/l5581.001.20291.20291.195120.0040800.00
19952005.07.11 14:00sell5591.001.20311.20811.1951
19962005.07.11 14:00modify5591.001.20311.20291.1951
19972005.07.11 14:00s/l5591.001.20291.20291.195120.0040820.00
19982005.07.11 14:00sell5601.001.20311.20811.1951
19992005.07.11 14:00modify5601.001.20311.20291.1951
20002005.07.11 14:00s/l5601.001.20291.20291.195120.0040840.00
20012005.07.11 14:00sell5611.001.20311.20811.1951
20022005.07.11 14:00modify5611.001.20311.20291.1951
20032005.07.11 14:00s/l5611.001.20291.20291.195120.0040860.00
20042005.07.11 14:00sell5621.001.20311.20811.1951
20052005.07.11 14:00modify5621.001.20311.20291.1951
20062005.07.11 14:00s/l5621.001.20291.20291.195120.0040880.00
20072005.07.11 14:00sell5631.001.20311.20811.1951
20082005.07.11 14:00modify5631.001.20311.20291.1951
20092005.07.11 14:00s/l5631.001.20291.20291.195120.0040900.00
20102005.07.11 14:00sell5641.001.20311.20811.1951
20112005.07.11 14:00modify5641.001.20311.20291.1951
20122005.07.11 14:00s/l5641.001.20291.20291.195120.0040920.00
20132005.07.11 14:00sell5651.001.20311.20811.1951
20142005.07.11 14:00modify5651.001.20311.20291.1951
20152005.07.11 14:00s/l5651.001.20291.20291.195120.0040940.00
20162005.07.11 14:00sell5661.001.20311.20811.1951
20172005.07.11 14:00modify5661.001.20311.20291.1951
20182005.07.11 14:00s/l5661.001.20291.20291.195120.0040960.00
20192005.07.11 14:00sell5671.001.20311.20811.1951
20202005.07.11 14:00modify5671.001.20311.20291.1951
20212005.07.11 14:00s/l5671.001.20291.20291.195120.0040980.00
20222005.07.11 14:00sell5681.001.20311.20811.1951
20232005.07.11 14:00modify5681.001.20311.20291.1951
20242005.07.11 14:00s/l5681.001.20291.20291.195120.0041000.00
20252005.07.11 14:00sell5691.001.20311.20811.1951
20262005.07.11 14:00modify5691.001.20311.20291.1951
20272005.07.11 14:00s/l5691.001.20291.20291.195120.0041020.00
20282005.07.11 14:00sell5701.001.20311.20811.1951
20292005.07.11 14:00modify5701.001.20311.20291.1951
20302005.07.11 14:00s/l5701.001.20291.20291.195120.0041040.00
20312005.07.11 14:00sell5711.001.20311.20811.1951
20322005.07.11 14:00modify5711.001.20311.20291.1951
20332005.07.11 14:00s/l5711.001.20291.20291.195120.0041060.00
20342005.07.11 14:00sell5721.001.20311.20811.1951
20352005.07.11 14:00modify5721.001.20311.20291.1951
20362005.07.11 14:00s/l5721.001.20291.20291.195120.0041080.00
20372005.07.11 14:00sell5731.001.20311.20811.1951
20382005.07.11 14:00modify5731.001.20311.20291.1951
20392005.07.11 14:00s/l5731.001.20291.20291.195120.0041100.00
20402005.07.11 14:00sell5741.001.20311.20811.1951
20412005.07.11 14:00modify5741.001.20311.20291.1951
20422005.07.11 14:00s/l5741.001.20291.20291.195120.0041120.00
20432005.07.11 14:00sell5751.001.20311.20811.1951
20442005.07.11 14:00modify5751.001.20311.20291.1951
20452005.07.11 14:00s/l5751.001.20291.20291.195120.0041140.00
20462005.07.11 14:00sell5761.001.20311.20811.1951
20472005.07.11 14:00modify5761.001.20311.20291.1951
20482005.07.11 14:00s/l5761.001.20291.20291.195120.0041160.00
20492005.07.11 14:00sell5771.001.20311.20811.1951
20502005.07.11 14:00modify5771.001.20311.20291.1951
20512005.07.11 14:00s/l5771.001.20291.20291.195120.0041180.00
20522005.07.11 14:00sell5781.001.20311.20811.1951
20532005.07.11 14:00modify5781.001.20311.20291.1951
20542005.07.11 14:00s/l5781.001.20291.20291.195120.0041200.00
20552005.07.11 14:00sell5791.001.20311.20811.1951
20562005.07.11 14:00modify5791.001.20311.20291.1951
20572005.07.11 14:00s/l5791.001.20291.20291.195120.0041220.00
20582005.07.11 14:00sell5801.001.20311.20811.1951
20592005.07.11 14:00modify5801.001.20311.20291.1951
20602005.07.11 14:00s/l5801.001.20291.20291.195120.0041240.00
20612005.07.11 14:00sell5811.001.20311.20811.1951
20622005.07.11 14:00modify5811.001.20311.20291.1951
20632005.07.11 14:00s/l5811.001.20291.20291.195120.0041260.00
20642005.07.11 14:00sell5821.001.20311.20811.1951
20652005.07.11 14:00modify5821.001.20311.20291.1951
20662005.07.11 14:00s/l5821.001.20291.20291.195120.0041280.00
20672005.07.11 14:00sell5831.001.20311.20811.1951
20682005.07.11 14:05modify5831.001.20311.20291.1951
20692005.07.11 14:25s/l5831.001.20291.20291.195120.0041300.00
20702005.07.11 14:25sell5841.001.20291.20791.1949
20712005.07.11 15:22s/l5841.001.20791.20791.1949-500.0040800.00
20722005.07.11 15:22sell5851.001.20851.21351.2005
20732005.07.11 15:22modify5851.001.20851.20841.2005
20742005.07.11 15:22s/l5851.001.20841.20841.200510.0040810.00
20752005.07.11 15:22sell5861.001.20851.21351.2005
20762005.07.11 15:22modify5861.001.20851.20841.2005
20772005.07.11 15:22s/l5861.001.20841.20841.200510.0040820.00
20782005.07.11 15:22sell5871.001.20851.21351.2005
20792005.07.11 15:22modify5871.001.20851.20841.2005
20802005.07.11 15:23s/l5871.001.20841.20841.200510.0040830.00
20812005.07.11 15:23sell5881.001.20851.21351.2005
20822005.07.11 15:23modify5881.001.20851.20841.2005
20832005.07.11 15:23s/l5881.001.20841.20841.200510.0040840.00
20842005.07.11 15:23sell5891.001.20851.21351.2005
20852005.07.11 15:23modify5891.001.20851.20841.2005
20862005.07.11 15:23s/l5891.001.20841.20841.200510.0040850.00
20872005.07.11 15:23sell5901.001.20851.21351.2005
20882005.07.11 15:23modify5901.001.20851.20841.2005
20892005.07.11 15:23s/l5901.001.20841.20841.200510.0040860.00
20902005.07.11 15:23sell5911.001.20851.21351.2005
20912005.07.11 15:23modify5911.001.20851.20841.2005
20922005.07.11 15:23s/l5911.001.20841.20841.200510.0040870.00
20932005.07.11 15:23sell5921.001.20851.21351.2005
20942005.07.11 15:23modify5921.001.20851.20841.2005
20952005.07.11 15:23s/l5921.001.20841.20841.200510.0040880.00
20962005.07.11 15:23sell5931.001.20851.21351.2005
20972005.07.11 15:23modify5931.001.20851.20841.2005
20982005.07.11 15:24s/l5931.001.20841.20841.200510.0040890.00
20992005.07.11 15:24sell5941.001.20851.21351.2005
21002005.07.11 15:24modify5941.001.20851.20841.2005
21012005.07.11 15:24s/l5941.001.20841.20841.200510.0040900.00
21022005.07.11 15:24sell5951.001.20851.21351.2005
21032005.07.11 15:24modify5951.001.20851.20841.2005
21042005.07.11 15:24s/l5951.001.20841.20841.200510.0040910.00
21052005.07.11 15:24sell5961.001.20851.21351.2005
21062005.07.11 15:24modify5961.001.20851.20841.2005
21072005.07.11 15:24s/l5961.001.20841.20841.200510.0040920.00
21082005.07.11 15:24sell5971.001.20851.21351.2005
21092005.07.11 15:24modify5971.001.20851.20841.2005
21102005.07.11 15:24s/l5971.001.20841.20841.200510.0040930.00
21112005.07.11 15:24sell5981.001.20851.21351.2005
21122005.07.11 15:24modify5981.001.20851.20841.2005
21132005.07.11 15:25s/l5981.001.20841.20841.200510.0040940.00
21142005.07.11 15:25sell5991.001.20851.21351.2005
21152005.07.11 15:29modify5991.001.20851.20791.2005
21162005.07.11 15:52s/l5991.001.20791.20791.200560.0041000.00
21172005.07.11 15:52sell6001.001.20771.21271.1997
21182005.07.11 16:00modify6001.001.20771.20771.1997
21192005.07.11 16:22s/l6001.001.20771.20771.19970.0041000.00
21202005.07.11 16:22sell6011.001.20751.21251.1995
21212005.07.11 23:35modify6011.001.20751.20751.1995
21222005.07.11 23:35modify6011.001.20751.20721.1995
21232005.07.11 23:37modify6011.001.20751.20711.1995
21242005.07.11 23:37modify6011.001.20751.20701.1995
21252005.07.12 00:22modify6011.001.20751.20691.1995
21262005.07.12 00:42s/l6011.001.20691.20691.199560.0041060.00
21272005.07.12 00:42buy6021.001.20691.20191.2169
21282005.07.12 01:29modify6021.001.20691.20831.2169
21292005.07.12 01:29modify6021.001.20691.20861.2169
21302005.07.12 01:29s/l6021.001.20861.20861.2169170.0041230.00
21312005.07.12 01:29sell6031.001.20741.21241.1994
21322005.07.12 02:05s/l6031.001.21241.21241.1994-500.0040730.00
21332005.07.12 02:05sell6041.001.21231.21731.2043
21342005.07.12 02:10modify6041.001.21231.21231.2043
21352005.07.12 02:12modify6041.001.21231.21221.2043
21362005.07.12 02:15modify6041.001.21231.21211.2043
21372005.07.12 02:15modify6041.001.21231.21201.2043
21382005.07.12 02:22s/l6041.001.21201.21201.204330.0040760.00
21392005.07.12 02:22sell6051.001.21231.21731.2043
21402005.07.12 02:22modify6051.001.21231.21221.2043
21412005.07.12 02:22s/l6051.001.21221.21221.204310.0040770.00
21422005.07.12 02:22sell6061.001.21201.21701.2040
21432005.07.12 04:17s/l6061.001.21701.21701.2040-500.0040270.00
21442005.07.12 04:17sell6071.001.21731.22231.2093
21452005.07.12 04:32modify6071.001.21731.21711.2093
21462005.07.12 04:32modify6071.001.21731.21701.2093
21472005.07.12 04:32s/l6071.001.21701.21701.209330.0040300.00
21482005.07.12 04:32sell6081.001.21681.22181.2088
21492005.07.12 06:00modify6081.001.21681.21601.2088
21502005.07.12 06:00s/l6081.001.21601.21601.208880.0040380.00
21512005.07.12 06:00sell6091.001.21591.22091.2079
21522005.07.12 14:52s/l6091.001.22091.22091.2079-500.0039880.00
21532005.07.12 14:52sell6101.001.22071.22571.2127
21542005.07.12 15:00modify6101.001.22071.22061.2127
21552005.07.12 15:00modify6101.001.22071.22051.2127
21562005.07.12 15:07modify6101.001.22071.22001.2127
21572005.07.12 15:17s/l6101.001.22001.22001.212770.0039950.00
21582005.07.12 15:17sell6111.001.22001.22501.2120
21592005.07.12 18:05s/l6111.001.22501.22501.2120-500.0039450.00
21602005.07.12 18:05sell6121.001.22481.22981.2168
21612005.07.12 19:00modify6121.001.22481.22471.2168
21622005.07.12 19:02modify6121.001.22481.22461.2168
21632005.07.12 20:15s/l6121.001.22461.22461.216820.0039470.00
21642005.07.12 20:15sell6131.001.22451.22951.2165
21652005.07.12 22:00modify6131.001.22451.22441.2165
21662005.07.12 22:29modify6131.001.22451.22421.2165
21672005.07.12 23:29modify6131.001.22451.22391.2165
21682005.07.12 23:29modify6131.001.22451.22381.2165
21692005.07.12 23:29modify6131.001.22451.22371.2165
21702005.07.12 23:32modify6131.001.22451.22351.2165
21712005.07.12 23:50modify6131.001.22451.22341.2165
21722005.07.12 23:52modify6131.001.22451.22331.2165
21732005.07.13 00:00modify6131.001.22451.22321.2165
21742005.07.13 00:00modify6131.001.22451.22311.2165
21752005.07.13 00:00modify6131.001.22451.22301.2165
21762005.07.13 00:17modify6131.001.22451.22281.2165
21772005.07.13 00:17modify6131.001.22451.22271.2165
21782005.07.13 00:17modify6131.001.22451.22261.2165
21792005.07.13 00:20modify6131.001.22451.22251.2165
21802005.07.13 00:22modify6131.001.22451.22221.2165
21812005.07.13 02:17modify6131.001.22451.22211.2165
21822005.07.13 03:29s/l6131.001.22211.22211.2165240.0039710.00
21832005.07.13 03:29buy6141.001.22211.21711.2321
21842005.07.13 09:47s/l6141.001.21711.21711.2321-500.0039210.00
21852005.07.13 09:47buy6151.001.21701.21201.2270
21862005.07.13 10:00modify6151.001.21701.21731.2270
21872005.07.13 10:35modify6151.001.21701.21741.2270
21882005.07.13 11:10s/l6151.001.21741.21741.227040.0039250.00
21892005.07.13 11:10buy6161.001.21761.21261.2276
21902005.07.13 13:00s/l6161.001.21261.21261.2276-500.0038750.00
21912005.07.13 13:00buy6171.001.21251.20751.2225
21922005.07.13 13:00modify6171.001.21251.21291.2225
21932005.07.13 13:00modify6171.001.21251.21381.2225
21942005.07.13 13:00s/l6171.001.21381.21381.2225130.0038880.00
21952005.07.13 13:00buy6181.001.21341.20841.2234
21962005.07.13 13:00modify6181.001.21341.21381.2234
21972005.07.13 13:00s/l6181.001.21381.21381.223440.0038920.00
21982005.07.13 13:00buy6191.001.21341.20841.2234
21992005.07.13 13:00modify6191.001.21341.21381.2234
22002005.07.13 13:00s/l6191.001.21381.21381.223440.0038960.00
22012005.07.13 13:00buy6201.001.21341.20841.2234
22022005.07.13 13:00modify6201.001.21341.21381.2234
22032005.07.13 13:00s/l6201.001.21381.21381.223440.0039000.00
22042005.07.13 13:00buy6211.001.21341.20841.2234
22052005.07.13 13:00modify6211.001.21341.21381.2234
22062005.07.13 13:00s/l6211.001.21381.21381.223440.0039040.00
22072005.07.13 13:00buy6221.001.21341.20841.2234
22082005.07.13 13:00modify6221.001.21341.21381.2234
22092005.07.13 13:00s/l6221.001.21381.21381.223440.0039080.00
22102005.07.13 13:00buy6231.001.21341.20841.2234
22112005.07.13 13:00modify6231.001.21341.21381.2234
22122005.07.13 13:00s/l6231.001.21381.21381.223440.0039120.00
22132005.07.13 13:00buy6241.001.21341.20841.2234
22142005.07.13 13:00modify6241.001.21341.21381.2234
22152005.07.13 13:00s/l6241.001.21381.21381.223440.0039160.00
22162005.07.13 13:00buy6251.001.21341.20841.2234
22172005.07.13 13:00modify6251.001.21341.21381.2234
22182005.07.13 13:00s/l6251.001.21381.21381.223440.0039200.00
22192005.07.13 13:00buy6261.001.21341.20841.2234
22202005.07.13 13:00modify6261.001.21341.21381.2234
22212005.07.13 13:00s/l6261.001.21381.21381.223440.0039240.00
22222005.07.13 13:00buy6271.001.21341.20841.2234
22232005.07.13 13:00modify6271.001.21341.21381.2234
22242005.07.13 13:00s/l6271.001.21381.21381.223440.0039280.00
22252005.07.13 13:00buy6281.001.21341.20841.2234
22262005.07.13 13:00modify6281.001.21341.21381.2234
22272005.07.13 13:00s/l6281.001.21381.21381.223440.0039320.00
22282005.07.13 13:00buy6291.001.21341.20841.2234
22292005.07.13 13:00modify6291.001.21341.21381.2234
22302005.07.13 13:00s/l6291.001.21381.21381.223440.0039360.00
22312005.07.13 13:00buy6301.001.21341.20841.2234
22322005.07.13 13:00modify6301.001.21341.21381.2234
22332005.07.13 13:00s/l6301.001.21381.21381.223440.0039400.00
22342005.07.13 13:00buy6311.001.21341.20841.2234
22352005.07.13 13:00modify6311.001.21341.21381.2234
22362005.07.13 13:00s/l6311.001.21381.21381.223440.0039440.00
22372005.07.13 13:00buy6321.001.21341.20841.2234
22382005.07.13 13:00modify6321.001.21341.21381.2234
22392005.07.13 13:00s/l6321.001.21381.21381.223440.0039480.00
22402005.07.13 13:00buy6331.001.21341.20841.2234
22412005.07.13 13:00modify6331.001.21341.21381.2234
22422005.07.13 13:00s/l6331.001.21381.21381.223440.0039520.00
22432005.07.13 13:00buy6341.001.21341.20841.2234
22442005.07.13 13:00modify6341.001.21341.21381.2234
22452005.07.13 13:00s/l6341.001.21381.21381.223440.0039560.00
22462005.07.13 13:00buy6351.001.21341.20841.2234
22472005.07.13 13:00modify6351.001.21341.21381.2234
22482005.07.13 13:00s/l6351.001.21381.21381.223440.0039600.00
22492005.07.13 13:00buy6361.001.21341.20841.2234
22502005.07.13 13:00modify6361.001.21341.21381.2234
22512005.07.13 13:00s/l6361.001.21381.21381.223440.0039640.00
22522005.07.13 13:00buy6371.001.21341.20841.2234
22532005.07.13 13:00modify6371.001.21341.21381.2234
22542005.07.13 13:00s/l6371.001.21381.21381.223440.0039680.00
22552005.07.13 13:00buy6381.001.21341.20841.2234
22562005.07.13 13:00modify6381.001.21341.21381.2234
22572005.07.13 13:00s/l6381.001.21381.21381.223440.0039720.00
22582005.07.13 13:00buy6391.001.21341.20841.2234
22592005.07.13 13:00modify6391.001.21341.21381.2234
22602005.07.13 13:00s/l6391.001.21381.21381.223440.0039760.00
22612005.07.13 13:00buy6401.001.21341.20841.2234
22622005.07.13 13:00modify6401.001.21341.21381.2234
22632005.07.13 13:00s/l6401.001.21381.21381.223440.0039800.00
22642005.07.13 13:00buy6411.001.21341.20841.2234
22652005.07.13 13:00modify6411.001.21341.21381.2234
22662005.07.13 13:00s/l6411.001.21381.21381.223440.0039840.00
22672005.07.13 13:00buy6421.001.21341.20841.2234
22682005.07.13 13:00modify6421.001.21341.21381.2234
22692005.07.13 13:00s/l6421.001.21381.21381.223440.0039880.00
22702005.07.13 13:00buy6431.001.21341.20841.2234
22712005.07.13 13:00modify6431.001.21341.21381.2234
22722005.07.13 13:00s/l6431.001.21381.21381.223440.0039920.00
22732005.07.13 13:00buy6441.001.21341.20841.2234
22742005.07.13 13:05modify6441.001.21341.21381.2234
22752005.07.13 13:05s/l6441.001.21381.21381.223440.0039960.00
22762005.07.13 13:05buy6451.001.21351.20851.2235
22772005.07.13 13:05modify6451.001.21351.21381.2235
22782005.07.13 13:05s/l6451.001.21381.21381.223530.0039990.00
22792005.07.13 13:05buy6461.001.21351.20851.2235
22802005.07.13 13:05modify6461.001.21351.21381.2235
22812005.07.13 13:05s/l6461.001.21381.21381.223530.0040020.00
22822005.07.13 13:05buy6471.001.21351.20851.2235
22832005.07.13 13:05modify6471.001.21351.21381.2235
22842005.07.13 13:05s/l6471.001.21381.21381.223530.0040050.00
22852005.07.13 13:05buy6481.001.21351.20851.2235
22862005.07.13 13:05modify6481.001.21351.21381.2235
22872005.07.13 13:05s/l6481.001.21381.21381.223530.0040080.00
22882005.07.13 13:05buy6491.001.21351.20851.2235
22892005.07.13 13:06modify6491.001.21351.21381.2235
22902005.07.13 13:06s/l6491.001.21381.21381.223530.0040110.00
22912005.07.13 13:06buy6501.001.21351.20851.2235
22922005.07.13 13:06modify6501.001.21351.21381.2235
22932005.07.13 13:06s/l6501.001.21381.21381.223530.0040140.00
22942005.07.13 13:06buy6511.001.21351.20851.2235
22952005.07.13 13:06modify6511.001.21351.21381.2235
22962005.07.13 13:06s/l6511.001.21381.21381.223530.0040170.00
22972005.07.13 13:06buy6521.001.21351.20851.2235
22982005.07.13 13:06modify6521.001.21351.21381.2235
22992005.07.13 13:06s/l6521.001.21381.21381.223530.0040200.00
23002005.07.13 13:06buy6531.001.21351.20851.2235
23012005.07.13 13:06modify6531.001.21351.21381.2235
23022005.07.13 13:06s/l6531.001.21381.21381.223530.0040230.00
23032005.07.13 13:06buy6541.001.21351.20851.2235
23042005.07.13 13:06modify6541.001.21351.21381.2235
23052005.07.13 13:06s/l6541.001.21381.21381.223530.0040260.00
23062005.07.13 13:06buy6551.001.21351.20851.2235
23072005.07.13 13:07modify6551.001.21351.21381.2235
23082005.07.13 13:07s/l6551.001.21381.21381.223530.0040290.00
23092005.07.13 13:07buy6561.001.21351.20851.2235
23102005.07.13 13:07modify6561.001.21351.21381.2235
23112005.07.13 13:07s/l6561.001.21381.21381.223530.0040320.00
23122005.07.13 13:07buy6571.001.21351.20851.2235
23132005.07.13 13:07modify6571.001.21351.21381.2235
23142005.07.13 13:07s/l6571.001.21381.21381.223530.0040350.00
23152005.07.13 13:07buy6581.001.21381.20881.2238
23162005.07.13 13:07modify6581.001.21381.21381.2238
23172005.07.13 13:07s/l6581.001.21381.21381.22380.0040350.00
23182005.07.13 13:07buy6591.001.21381.20881.2238
23192005.07.13 13:07modify6591.001.21381.21381.2238
23202005.07.13 13:07s/l6591.001.21381.21381.22380.0040350.00
23212005.07.13 13:07buy6601.001.21381.20881.2238
23222005.07.13 13:08modify6601.001.21381.21381.2238
23232005.07.13 13:08s/l6601.001.21381.21381.22380.0040350.00
23242005.07.13 13:08buy6611.001.21381.20881.2238
23252005.07.13 13:08modify6611.001.21381.21381.2238
23262005.07.13 13:08s/l6611.001.21381.21381.22380.0040350.00
23272005.07.13 13:08buy6621.001.21381.20881.2238
23282005.07.13 13:08modify6621.001.21381.21381.2238
23292005.07.13 13:08s/l6621.001.21381.21381.22380.0040350.00
23302005.07.13 13:08buy6631.001.21381.20881.2238
23312005.07.13 13:08modify6631.001.21381.21381.2238
23322005.07.13 13:08s/l6631.001.21381.21381.22380.0040350.00
23332005.07.13 13:08buy6641.001.21381.20881.2238
23342005.07.13 13:08modify6641.001.21381.21381.2238
23352005.07.13 13:08s/l6641.001.21381.21381.22380.0040350.00
23362005.07.13 13:08buy6651.001.21381.20881.2238
23372005.07.13 13:08modify6651.001.21381.21381.2238
23382005.07.13 13:08s/l6651.001.21381.21381.22380.0040350.00
23392005.07.13 13:08buy6661.001.21381.20881.2238
23402005.07.13 13:09modify6661.001.21381.21381.2238
23412005.07.13 13:09s/l6661.001.21381.21381.22380.0040350.00
23422005.07.13 13:09buy6671.001.21381.20881.2238
23432005.07.13 13:09modify6671.001.21381.21381.2238
23442005.07.13 13:09s/l6671.001.21381.21381.22380.0040350.00
23452005.07.13 13:09buy6681.001.21381.20881.2238
23462005.07.13 13:09modify6681.001.21381.21381.2238
23472005.07.13 13:09s/l6681.001.21381.21381.22380.0040350.00
23482005.07.13 13:09buy6691.001.21381.20881.2238
23492005.07.13 13:09modify6691.001.21381.21381.2238
23502005.07.13 13:09s/l6691.001.21381.21381.22380.0040350.00
23512005.07.13 13:09buy6701.001.21381.20881.2238
23522005.07.13 13:09modify6701.001.21381.21381.2238
23532005.07.13 13:09s/l6701.001.21381.21381.22380.0040350.00
23542005.07.13 13:09buy6711.001.21381.20881.2238
23552005.07.13 13:09modify6711.001.21381.21381.2238
23562005.07.13 13:10s/l6711.001.21381.21381.22380.0040350.00
23572005.07.13 13:10buy6721.001.21301.20801.2230
23582005.07.13 15:17s/l6721.001.20801.20801.2230-500.0039850.00
23592005.07.13 15:17buy6731.001.20821.20321.2182
23602005.07.13 16:00modify6731.001.20821.20841.2182
23612005.07.13 17:35s/l6731.001.20841.20841.218220.0039870.00
23622005.07.13 17:35buy6741.001.20861.20361.2186
23632005.07.14 12:35modify6741.001.20861.20991.2186
23642005.07.14 12:35s/l6741.001.20991.20991.2186130.0040000.00
23652005.07.14 12:35sell6751.001.20931.21431.2013
23662005.07.14 12:35modify6751.001.20931.20851.2013
23672005.07.14 12:35s/l6751.001.20851.20851.201380.0040080.00
23682005.07.14 12:35sell6761.001.20841.21341.2004
23692005.07.14 12:47modify6761.001.20841.20811.2004
23702005.07.14 12:47modify6761.001.20841.20761.2004
23712005.07.14 12:55s/l6761.001.20761.20761.200480.0040160.00
23722005.07.14 12:55sell6771.001.20891.21391.2009
23732005.07.14 12:55modify6771.001.20891.20851.2009
23742005.07.14 12:55s/l6771.001.20851.20851.200940.0040200.00
23752005.07.14 12:55sell6781.001.20841.21341.2004
23762005.07.15 06:00s/l6781.001.21341.21341.2004-500.0039700.00
23772005.07.15 06:00sell6791.001.21331.21831.2053
23782005.07.15 06:00modify6791.001.21331.21271.2053
23792005.07.15 06:00modify6791.001.21331.21261.2053
23802005.07.15 06:00s/l6791.001.21261.21261.205370.0039770.00
23812005.07.15 06:00sell6801.001.21271.21771.2047
23822005.07.15 06:00modify6801.001.21271.21261.2047
23832005.07.15 06:00s/l6801.001.21261.21261.204710.0039780.00
23842005.07.15 06:00sell6811.001.21271.21771.2047
23852005.07.15 06:00modify6811.001.21271.21261.2047
23862005.07.15 06:00s/l6811.001.21261.21261.204710.0039790.00
23872005.07.15 06:00sell6821.001.21271.21771.2047
23882005.07.15 06:00modify6821.001.21271.21261.2047
23892005.07.15 06:00s/l6821.001.21261.21261.204710.0039800.00
23902005.07.15 06:00sell6831.001.21271.21771.2047
23912005.07.15 06:00modify6831.001.21271.21261.2047
23922005.07.15 06:00s/l6831.001.21261.21261.204710.0039810.00
23932005.07.15 06:00sell6841.001.21271.21771.2047
23942005.07.15 06:00modify6841.001.21271.21261.2047
23952005.07.15 06:00s/l6841.001.21261.21261.204710.0039820.00
23962005.07.15 06:00sell6851.001.21271.21771.2047
23972005.07.15 06:00modify6851.001.21271.21261.2047
23982005.07.15 06:00s/l6851.001.21261.21261.204710.0039830.00
23992005.07.15 06:00sell6861.001.21271.21771.2047
24002005.07.15 06:00modify6861.001.21271.21261.2047
24012005.07.15 06:00s/l6861.001.21261.21261.204710.0039840.00
24022005.07.15 06:00sell6871.001.21271.21771.2047
24032005.07.15 06:00modify6871.001.21271.21261.2047
24042005.07.15 06:00s/l6871.001.21261.21261.204710.0039850.00
24052005.07.15 06:00sell6881.001.21271.21771.2047
24062005.07.15 06:00modify6881.001.21271.21261.2047
24072005.07.15 06:00s/l6881.001.21261.21261.204710.0039860.00
24082005.07.15 06:00sell6891.001.21271.21771.2047
24092005.07.15 06:00modify6891.001.21271.21261.2047
24102005.07.15 06:00s/l6891.001.21261.21261.204710.0039870.00
24112005.07.15 06:00sell6901.001.21271.21771.2047
24122005.07.15 06:00modify6901.001.21271.21261.2047
24132005.07.15 06:00s/l6901.001.21261.21261.204710.0039880.00
24142005.07.15 06:00sell6911.001.21271.21771.2047
24152005.07.15 06:00modify6911.001.21271.21261.2047
24162005.07.15 06:00s/l6911.001.21261.21261.204710.0039890.00
24172005.07.15 06:00sell6921.001.21271.21771.2047
24182005.07.15 06:00modify6921.001.21271.21261.2047
24192005.07.15 06:00s/l6921.001.21261.21261.204710.0039900.00
24202005.07.15 06:00sell6931.001.21271.21771.2047
24212005.07.15 06:00modify6931.001.21271.21261.2047
24222005.07.15 06:00s/l6931.001.21261.21261.204710.0039910.00
24232005.07.15 06:00sell6941.001.21271.21771.2047
24242005.07.15 06:00modify6941.001.21271.21261.2047
24252005.07.15 06:00s/l6941.001.21261.21261.204710.0039920.00
24262005.07.15 06:00sell6951.001.21271.21771.2047
24272005.07.15 06:00modify6951.001.21271.21261.2047
24282005.07.15 06:00s/l6951.001.21261.21261.204710.0039930.00
24292005.07.15 06:00sell6961.001.21271.21771.2047
24302005.07.15 06:00modify6961.001.21271.21261.2047
24312005.07.15 06:00s/l6961.001.21261.21261.204710.0039940.00
24322005.07.15 06:00sell6971.001.21271.21771.2047
24332005.07.15 06:00modify6971.001.21271.21261.2047
24342005.07.15 06:00s/l6971.001.21261.21261.204710.0039950.00
24352005.07.15 06:00sell6981.001.21271.21771.2047
24362005.07.15 06:00modify6981.001.21271.21261.2047
24372005.07.15 06:00s/l6981.001.21261.21261.204710.0039960.00
24382005.07.15 06:00sell6991.001.21271.21771.2047
24392005.07.15 06:00modify6991.001.21271.21261.2047
24402005.07.15 06:00s/l6991.001.21261.21261.204710.0039970.00
24412005.07.15 06:00sell7001.001.21271.21771.2047
24422005.07.15 06:00modify7001.001.21271.21261.2047
24432005.07.15 06:00s/l7001.001.21261.21261.204710.0039980.00
24442005.07.15 06:00sell7011.001.21271.21771.2047
24452005.07.15 06:00modify7011.001.21271.21261.2047
24462005.07.15 06:00s/l7011.001.21261.21261.204710.0039990.00
24472005.07.15 06:00sell7021.001.21271.21771.2047
24482005.07.15 06:00modify7021.001.21271.21261.2047
24492005.07.15 06:00s/l7021.001.21261.21261.204710.0040000.00
24502005.07.15 06:00sell7031.001.21271.21771.2047
24512005.07.15 06:00modify7031.001.21271.21261.2047
24522005.07.15 06:00s/l7031.001.21261.21261.204710.0040010.00
24532005.07.15 06:00sell7041.001.21271.21771.2047
24542005.07.15 06:00modify7041.001.21271.21261.2047
24552005.07.15 06:00s/l7041.001.21261.21261.204710.0040020.00
24562005.07.15 06:00sell7051.001.21271.21771.2047
24572005.07.15 06:00modify7051.001.21271.21261.2047
24582005.07.15 06:00s/l7051.001.21261.21261.204710.0040030.00
24592005.07.15 06:00sell7061.001.21271.21771.2047
24602005.07.15 06:00modify7061.001.21271.21261.2047
24612005.07.15 06:00s/l7061.001.21261.21261.204710.0040040.00
24622005.07.15 06:00sell7071.001.21271.21771.2047
24632005.07.15 06:02modify7071.001.21271.21261.2047
24642005.07.15 06:02s/l7071.001.21261.21261.204710.0040050.00
24652005.07.15 06:02sell7081.001.21271.21771.2047
24662005.07.15 06:02modify7081.001.21271.21261.2047
24672005.07.15 06:02s/l7081.001.21261.21261.204710.0040060.00
24682005.07.15 06:02sell7091.001.21271.21771.2047
24692005.07.15 06:02modify7091.001.21271.21261.2047
24702005.07.15 06:02s/l7091.001.21261.21261.204710.0040070.00
24712005.07.15 06:02sell7101.001.21271.21771.2047
24722005.07.15 06:03modify7101.001.21271.21261.2047
24732005.07.15 06:03s/l7101.001.21261.21261.204710.0040080.00
24742005.07.15 06:03sell7111.001.21271.21771.2047
24752005.07.15 06:03modify7111.001.21271.21261.2047
24762005.07.15 06:03s/l7111.001.21261.21261.204710.0040090.00
24772005.07.15 06:03sell7121.001.21271.21771.2047
24782005.07.15 06:03modify7121.001.21271.21261.2047
24792005.07.15 06:03s/l7121.001.21261.21261.204710.0040100.00
24802005.07.15 06:03sell7131.001.21271.21771.2047
24812005.07.15 06:03modify7131.001.21271.21261.2047
24822005.07.15 06:03s/l7131.001.21261.21261.204710.0040110.00
24832005.07.15 06:03sell7141.001.21271.21771.2047
24842005.07.15 06:03modify7141.001.21271.21261.2047
24852005.07.15 06:03s/l7141.001.21261.21261.204710.0040120.00
24862005.07.15 06:03sell7151.001.21271.21771.2047
24872005.07.15 06:03modify7151.001.21271.21261.2047
24882005.07.15 06:03s/l7151.001.21261.21261.204710.0040130.00
24892005.07.15 06:03sell7161.001.21271.21771.2047
24902005.07.15 06:04modify7161.001.21271.21261.2047
24912005.07.15 06:04s/l7161.001.21261.21261.204710.0040140.00
24922005.07.15 06:04sell7171.001.21271.21771.2047
24932005.07.15 06:04modify7171.001.21271.21261.2047
24942005.07.15 06:04s/l7171.001.21261.21261.204710.0040150.00
24952005.07.15 06:04sell7181.001.21271.21771.2047
24962005.07.15 06:04modify7181.001.21271.21261.2047
24972005.07.15 06:04s/l7181.001.21261.21261.204710.0040160.00
24982005.07.15 06:04sell7191.001.21271.21771.2047
24992005.07.15 06:04modify7191.001.21271.21261.2047
25002005.07.15 06:04s/l7191.001.21261.21261.204710.0040170.00
25012005.07.15 06:04sell7201.001.21271.21771.2047
25022005.07.15 06:04modify7201.001.21271.21261.2047
25032005.07.15 06:04s/l7201.001.21261.21261.204710.0040180.00
25042005.07.15 06:04sell7211.001.21271.21771.2047
25052005.07.15 06:17modify7211.001.21271.21261.2047
25062005.07.15 06:25s/l7211.001.21261.21261.204710.0040190.00
25072005.07.15 06:25sell7221.001.21251.21751.2045
25082005.07.15 08:29modify7221.001.21251.21221.2045
25092005.07.15 08:29s/l7221.001.21221.21221.204530.0040220.00
25102005.07.15 08:29sell7231.001.21271.21771.2047
25112005.07.15 08:29modify7231.001.21271.21221.2047
25122005.07.15 08:29s/l7231.001.21221.21221.204750.0040270.00
25132005.07.15 08:29sell7241.001.21271.21771.2047
25142005.07.15 08:29modify7241.001.21271.21221.2047
25152005.07.15 08:29s/l7241.001.21221.21221.204750.0040320.00
25162005.07.15 08:29sell7251.001.21271.21771.2047
25172005.07.15 08:29modify7251.001.21271.21221.2047
25182005.07.15 08:29s/l7251.001.21221.21221.204750.0040370.00
25192005.07.15 08:29sell7261.001.21271.21771.2047
25202005.07.15 08:29modify7261.001.21271.21221.2047
25212005.07.15 08:29s/l7261.001.21221.21221.204750.0040420.00
25222005.07.15 08:29sell7271.001.21271.21771.2047
25232005.07.15 08:29modify7271.001.21271.21221.2047
25242005.07.15 08:29s/l7271.001.21221.21221.204750.0040470.00
25252005.07.15 08:29sell7281.001.21271.21771.2047
25262005.07.15 08:29modify7281.001.21271.21221.2047
25272005.07.15 08:29s/l7281.001.21221.21221.204750.0040520.00
25282005.07.15 08:29sell7291.001.21271.21771.2047
25292005.07.15 08:29modify7291.001.21271.21221.2047
25302005.07.15 08:29s/l7291.001.21221.21221.204750.0040570.00
25312005.07.15 08:29sell7301.001.21271.21771.2047
25322005.07.15 08:29modify7301.001.21271.21221.2047
25332005.07.15 08:29s/l7301.001.21221.21221.204750.0040620.00
25342005.07.15 08:29sell7311.001.21271.21771.2047
25352005.07.15 08:29modify7311.001.21271.21221.2047
25362005.07.15 08:29s/l7311.001.21221.21221.204750.0040670.00
25372005.07.15 08:29sell7321.001.21271.21771.2047
25382005.07.15 08:29modify7321.001.21271.21221.2047
25392005.07.15 08:29s/l7321.001.21221.21221.204750.0040720.00
25402005.07.15 08:29sell7331.001.21271.21771.2047
25412005.07.15 08:29modify7331.001.21271.21221.2047
25422005.07.15 08:29s/l7331.001.21221.21221.204750.0040770.00
25432005.07.15 08:29sell7341.001.21271.21771.2047
25442005.07.15 08:29modify7341.001.21271.21221.2047
25452005.07.15 08:29s/l7341.001.21221.21221.204750.0040820.00
25462005.07.15 08:29sell7351.001.21271.21771.2047
25472005.07.15 08:29modify7351.001.21271.21221.2047
25482005.07.15 08:29s/l7351.001.21221.21221.204750.0040870.00
25492005.07.15 08:29sell7361.001.21271.21771.2047
25502005.07.15 08:29modify7361.001.21271.21221.2047
25512005.07.15 08:29s/l7361.001.21221.21221.204750.0040920.00
25522005.07.15 08:29sell7371.001.21271.21771.2047
25532005.07.15 08:29modify7371.001.21271.21221.2047
25542005.07.15 08:29s/l7371.001.21221.21221.204750.0040970.00
25552005.07.15 08:29sell7381.001.21271.21771.2047
25562005.07.15 08:29modify7381.001.21271.21221.2047
25572005.07.15 08:29s/l7381.001.21221.21221.204750.0041020.00
25582005.07.15 08:29sell7391.001.21271.21771.2047
25592005.07.15 08:29modify7391.001.21271.21221.2047
25602005.07.15 08:29s/l7391.001.21221.21221.204750.0041070.00
25612005.07.15 08:29sell7401.001.21271.21771.2047
25622005.07.15 08:29modify7401.001.21271.21221.2047
25632005.07.15 08:29s/l7401.001.21221.21221.204750.0041120.00
25642005.07.15 08:29sell7411.001.21271.21771.2047
25652005.07.15 08:29modify7411.001.21271.21221.2047
25662005.07.15 08:29s/l7411.001.21221.21221.204750.0041170.00
25672005.07.15 08:29sell7421.001.21271.21771.2047
25682005.07.15 08:29modify7421.001.21271.21221.2047
25692005.07.15 08:29s/l7421.001.21221.21221.204750.0041220.00
25702005.07.15 08:29sell7431.001.21271.21771.2047
25712005.07.15 08:29modify7431.001.21271.21221.2047
25722005.07.15 08:29s/l7431.001.21221.21221.204750.0041270.00
25732005.07.15 08:29sell7441.001.21271.21771.2047
25742005.07.15 08:29modify7441.001.21271.21221.2047
25752005.07.15 08:29s/l7441.001.21221.21221.204750.0041320.00
25762005.07.15 08:29sell7451.001.21271.21771.2047
25772005.07.15 08:29modify7451.001.21271.21221.2047
25782005.07.15 08:29s/l7451.001.21221.21221.204750.0041370.00
25792005.07.15 08:29sell7461.001.21271.21771.2047
25802005.07.15 08:29modify7461.001.21271.21221.2047
25812005.07.15 08:29s/l7461.001.21221.21221.204750.0041420.00
25822005.07.15 08:29sell7471.001.21271.21771.2047
25832005.07.15 08:29modify7471.001.21271.21221.2047
25842005.07.15 08:29s/l7471.001.21221.21221.204750.0041470.00
25852005.07.15 08:29sell7481.001.21271.21771.2047
25862005.07.15 08:29modify7481.001.21271.21221.2047
25872005.07.15 08:29s/l7481.001.21221.21221.204750.0041520.00
25882005.07.15 08:29sell7491.001.21271.21771.2047
25892005.07.15 08:29modify7491.001.21271.21221.2047
25902005.07.15 08:29s/l7491.001.21221.21221.204750.0041570.00
25912005.07.15 08:29sell7501.001.21271.21771.2047
25922005.07.15 08:32modify7501.001.21271.21221.2047
25932005.07.15 08:45s/l7501.001.21221.21221.204750.0041620.00
25942005.07.15 08:45sell7511.001.21211.21711.2041
25952005.07.15 09:29modify7511.001.21211.21151.2041
25962005.07.15 09:29modify7511.001.21211.21131.2041
25972005.07.15 09:29s/l7511.001.21131.21131.204180.0041700.00
25982005.07.15 09:29buy7521.001.21111.20611.2211
25992005.07.15 12:37s/l7521.001.20611.20611.2211-500.0041200.00
26002005.07.15 12:37buy7531.001.20601.20101.2160
26012005.07.15 12:37modify7531.001.20601.20611.2160
26022005.07.15 12:37modify7531.001.20601.20641.2160
26032005.07.15 12:37s/l7531.001.20641.20641.216040.0041240.00
26042005.07.15 12:37buy7541.001.20641.20141.2164
26052005.07.15 12:37modify7541.001.20641.20641.2164
26062005.07.15 12:37s/l7541.001.20641.20641.21640.0041240.00
26072005.07.15 12:37buy7551.001.20641.20141.2164
26082005.07.15 12:38modify7551.001.20641.20641.2164
26092005.07.15 12:38s/l7551.001.20641.20641.21640.0041240.00
26102005.07.15 12:38buy7561.001.20641.20141.2164
26112005.07.15 12:38modify7561.001.20641.20641.2164
26122005.07.15 12:38s/l7561.001.20641.20641.21640.0041240.00
26132005.07.15 12:38buy7571.001.20641.20141.2164
26142005.07.15 12:38modify7571.001.20641.20641.2164
26152005.07.15 12:38s/l7571.001.20641.20641.21640.0041240.00
26162005.07.15 12:38buy7581.001.20641.20141.2164
26172005.07.15 12:38modify7581.001.20641.20641.2164
26182005.07.15 12:38s/l7581.001.20641.20641.21640.0041240.00
26192005.07.15 12:38buy7591.001.20641.20141.2164
26202005.07.15 12:38modify7591.001.20641.20641.2164
26212005.07.15 12:38s/l7591.001.20641.20641.21640.0041240.00
26222005.07.15 12:38buy7601.001.20641.20141.2164
26232005.07.15 12:38modify7601.001.20641.20641.2164
26242005.07.15 12:38s/l7601.001.20641.20641.21640.0041240.00
26252005.07.15 12:38buy7611.001.20641.20141.2164
26262005.07.15 12:39modify7611.001.20641.20641.2164
26272005.07.15 12:39s/l7611.001.20641.20641.21640.0041240.00
26282005.07.15 12:39buy7621.001.20641.20141.2164
26292005.07.15 12:39modify7621.001.20641.20641.2164
26302005.07.15 12:39s/l7621.001.20641.20641.21640.0041240.00
26312005.07.15 12:39buy7631.001.20641.20141.2164
26322005.07.15 12:39modify7631.001.20641.20641.2164
26332005.07.15 12:39s/l7631.001.20641.20641.21640.0041240.00
26342005.07.15 12:39buy7641.001.20641.20141.2164
26352005.07.15 12:39modify7641.001.20641.20641.2164
26362005.07.15 12:39s/l7641.001.20641.20641.21640.0041240.00
26372005.07.15 12:39buy7651.001.20641.20141.2164
26382005.07.15 12:39modify7651.001.20641.20641.2164
26392005.07.15 12:39s/l7651.001.20641.20641.21640.0041240.00
26402005.07.15 12:39buy7661.001.20641.20141.2164
26412005.07.18 06:02modify7661.001.20641.20651.2164
26422005.07.18 06:02s/l7661.001.20651.20651.216410.0041250.00
26432005.07.18 06:02sell7671.001.20531.21031.1973
26442005.07.19 04:17modify7671.001.20531.20521.1973
26452005.07.19 04:17modify7671.001.20531.20501.1973
26462005.07.19 04:17s/l7671.001.20501.20501.197330.0041280.00
26472005.07.19 04:17buy7681.001.20521.20021.2152
26482005.07.19 05:52s/l7681.001.20021.20021.2152-500.0040780.00
26492005.07.19 05:52buy7691.001.20031.19531.2103
26502005.07.19 06:00modify7691.001.20031.20081.2103
26512005.07.19 06:00s/l7691.001.20081.20081.210350.0040830.00
26522005.07.19 06:00buy7701.001.20091.19591.2109
26532005.07.19 12:47s/l7701.001.19591.19591.2109-500.0040330.00
26542005.07.19 12:47buy7711.001.19611.19111.2061
26552005.07.19 13:35modify7711.001.19611.19611.2061
26562005.07.19 14:02modify7711.001.19611.19791.2061
26572005.07.19 14:02s/l7711.001.19791.19791.2061180.0040510.00
26582005.07.19 14:02buy7721.001.19781.19281.2078
26592005.07.19 14:02modify7721.001.19781.19791.2078
26602005.07.19 14:02s/l7721.001.19791.19791.207810.0040520.00
26612005.07.19 14:02buy7731.001.19781.19281.2078
26622005.07.19 14:02modify7731.001.19781.19791.2078
26632005.07.19 14:02s/l7731.001.19791.19791.207810.0040530.00
26642005.07.19 14:02buy7741.001.19781.19281.2078
26652005.07.19 14:03modify7741.001.19781.19791.2078
26662005.07.19 14:03s/l7741.001.19791.19791.207810.0040540.00
26672005.07.19 14:03buy7751.001.19781.19281.2078
26682005.07.19 14:03modify7751.001.19781.19791.2078
26692005.07.19 14:03s/l7751.001.19791.19791.207810.0040550.00
26702005.07.19 14:03buy7761.001.19781.19281.2078
26712005.07.19 14:03modify7761.001.19781.19791.2078
26722005.07.19 14:03s/l7761.001.19791.19791.207810.0040560.00
26732005.07.19 14:03buy7771.001.19781.19281.2078
26742005.07.19 14:03modify7771.001.19781.19791.2078
26752005.07.19 14:03s/l7771.001.19791.19791.207810.0040570.00
26762005.07.19 14:03buy7781.001.19781.19281.2078
26772005.07.19 14:03modify7781.001.19781.19791.2078
26782005.07.19 14:03s/l7781.001.19791.19791.207810.0040580.00
26792005.07.19 14:03buy7791.001.19781.19281.2078
26802005.07.19 14:03modify7791.001.19781.19791.2078
26812005.07.19 14:03s/l7791.001.19791.19791.207810.0040590.00
26822005.07.19 14:03buy7801.001.19781.19281.2078
26832005.07.19 14:04modify7801.001.19781.19791.2078
26842005.07.19 14:04s/l7801.001.19791.19791.207810.0040600.00
26852005.07.19 14:04buy7811.001.19781.19281.2078
26862005.07.19 14:04modify7811.001.19781.19791.2078
26872005.07.19 14:04s/l7811.001.19791.19791.207810.0040610.00
26882005.07.19 14:04buy7821.001.19781.19281.2078
26892005.07.19 14:04modify7821.001.19781.19791.2078
26902005.07.19 14:04s/l7821.001.19791.19791.207810.0040620.00
26912005.07.19 14:04buy7831.001.19781.19281.2078
26922005.07.19 14:04modify7831.001.19781.19791.2078
26932005.07.19 14:04s/l7831.001.19791.19791.207810.0040630.00
26942005.07.19 14:04buy7841.001.19781.19281.2078
26952005.07.19 14:04modify7841.001.19781.19791.2078
26962005.07.19 14:04s/l7841.001.19791.19791.207810.0040640.00
26972005.07.19 14:04buy7851.001.19781.19281.2078
26982005.07.19 14:05modify7851.001.19781.19791.2078
26992005.07.19 14:05s/l7851.001.19791.19791.207810.0040650.00
27002005.07.19 14:05sell7861.001.19781.20281.1898
27012005.07.19 16:17s/l7861.001.20281.20281.1898-500.0040150.00
27022005.07.19 16:17sell7871.001.20271.20771.1947
27032005.07.19 16:17modify7871.001.20271.20231.1947
27042005.07.19 16:17modify7871.001.20271.20161.1947
27052005.07.19 16:17s/l7871.001.20161.20161.1947110.0040260.00
27062005.07.19 16:17sell7881.001.20271.20771.1947
27072005.07.19 16:17modify7881.001.20271.20231.1947
27082005.07.19 16:17modify7881.001.20271.20161.1947
27092005.07.19 16:17s/l7881.001.20161.20161.1947110.0040370.00
27102005.07.19 16:17sell7891.001.20271.20771.1947
27112005.07.19 16:18modify7891.001.20271.20231.1947
27122005.07.19 16:18modify7891.001.20271.20161.1947
27132005.07.19 16:18s/l7891.001.20161.20161.1947110.0040480.00
27142005.07.19 16:18sell7901.001.20271.20771.1947
27152005.07.19 16:18modify7901.001.20271.20231.1947
27162005.07.19 16:18modify7901.001.20271.20161.1947
27172005.07.19 16:18s/l7901.001.20161.20161.1947110.0040590.00
27182005.07.19 16:18sell7911.001.20271.20771.1947
27192005.07.19 16:18modify7911.001.20271.20231.1947
27202005.07.19 16:18modify7911.001.20271.20161.1947
27212005.07.19 16:18s/l7911.001.20161.20161.1947110.0040700.00
27222005.07.19 16:18sell7921.001.20271.20771.1947
27232005.07.19 16:18modify7921.001.20271.20231.1947
27242005.07.19 16:18modify7921.001.20271.20161.1947
27252005.07.19 16:18s/l7921.001.20161.20161.1947110.0040810.00
27262005.07.19 16:18sell7931.001.20271.20771.1947
27272005.07.19 16:18modify7931.001.20271.20231.1947
27282005.07.19 16:18modify7931.001.20271.20161.1947
27292005.07.19 16:18s/l7931.001.20161.20161.1947110.0040920.00
27302005.07.19 16:18sell7941.001.20271.20771.1947
27312005.07.19 16:18modify7941.001.20271.20231.1947
27322005.07.19 16:18modify7941.001.20271.20161.1947
27332005.07.19 16:18s/l7941.001.20161.20161.1947110.0041030.00
27342005.07.19 16:18sell7951.001.20271.20771.1947
27352005.07.19 16:19modify7951.001.20271.20231.1947
27362005.07.19 16:19modify7951.001.20271.20161.1947
27372005.07.19 16:19s/l7951.001.20161.20161.1947110.0041140.00
27382005.07.19 16:19sell7961.001.20271.20771.1947
27392005.07.19 16:19modify7961.001.20271.20231.1947
27402005.07.19 16:19modify7961.001.20271.20161.1947
27412005.07.19 16:19s/l7961.001.20161.20161.1947110.0041250.00
27422005.07.19 16:19sell7971.001.20271.20771.1947
27432005.07.19 16:19modify7971.001.20271.20231.1947
27442005.07.19 16:19modify7971.001.20271.20161.1947
27452005.07.19 16:19s/l7971.001.20161.20161.1947110.0041360.00
27462005.07.19 16:19sell7981.001.20271.20771.1947
27472005.07.19 16:19modify7981.001.20271.20231.1947
27482005.07.19 16:19modify7981.001.20271.20161.1947
27492005.07.19 16:19s/l7981.001.20161.20161.1947110.0041470.00
27502005.07.19 16:19sell7991.001.20271.20771.1947
27512005.07.19 16:19modify7991.001.20271.20231.1947
27522005.07.19 16:19modify7991.001.20271.20161.1947
27532005.07.19 16:19s/l7991.001.20161.20161.1947110.0041580.00
27542005.07.19 16:19sell8001.001.20271.20771.1947
27552005.07.19 16:19modify8001.001.20271.20231.1947
27562005.07.19 16:20s/l8001.001.20231.20231.194740.0041620.00
27572005.07.19 16:20sell8011.001.20271.20771.1947
27582005.07.19 16:22modify8011.001.20271.20171.1947
27592005.07.19 16:22s/l8011.001.20171.20171.1947100.0041720.00
27602005.07.19 16:22sell8021.001.20201.20701.1940
27612005.07.19 16:22modify8021.001.20201.20171.1940
27622005.07.19 16:22s/l8021.001.20171.20171.194030.0041750.00
27632005.07.19 16:22sell8031.001.20201.20701.1940
27642005.07.19 16:22modify8031.001.20201.20171.1940
27652005.07.19 16:22s/l8031.001.20171.20171.194030.0041780.00
27662005.07.19 16:22sell8041.001.20201.20701.1940
27672005.07.19 16:23modify8041.001.20201.20171.1940
27682005.07.19 16:23s/l8041.001.20171.20171.194030.0041810.00
27692005.07.19 16:23sell8051.001.20201.20701.1940
27702005.07.19 16:23modify8051.001.20201.20171.1940
27712005.07.19 16:23s/l8051.001.20171.20171.194030.0041840.00
27722005.07.19 16:23sell8061.001.20201.20701.1940
27732005.07.19 16:23modify8061.001.20201.20171.1940
27742005.07.19 16:23s/l8061.001.20171.20171.194030.0041870.00
27752005.07.19 16:23sell8071.001.20201.20701.1940
27762005.07.19 16:23modify8071.001.20201.20171.1940
27772005.07.19 16:23s/l8071.001.20171.20171.194030.0041900.00
27782005.07.19 16:23sell8081.001.20201.20701.1940
27792005.07.19 16:23modify8081.001.20201.20171.1940
27802005.07.19 16:23s/l8081.001.20171.20171.194030.0041930.00
27812005.07.19 16:23sell8091.001.20201.20701.1940
27822005.07.19 16:23modify8091.001.20201.20171.1940
27832005.07.19 16:23s/l8091.001.20171.20171.194030.0041960.00
27842005.07.19 16:23sell8101.001.20201.20701.1940
27852005.07.19 16:24modify8101.001.20201.20171.1940
27862005.07.19 16:24s/l8101.001.20171.20171.194030.0041990.00
27872005.07.19 16:24sell8111.001.20201.20701.1940
27882005.07.19 16:24modify8111.001.20201.20171.1940
27892005.07.19 16:24s/l8111.001.20171.20171.194030.0042020.00
27902005.07.19 16:24sell8121.001.20201.20701.1940
27912005.07.19 16:24modify8121.001.20201.20171.1940
27922005.07.19 16:24s/l8121.001.20171.20171.194030.0042050.00
27932005.07.19 16:24sell8131.001.20201.20701.1940
27942005.07.19 16:24modify8131.001.20201.20171.1940
27952005.07.19 16:24s/l8131.001.20171.20171.194030.0042080.00
27962005.07.19 16:24sell8141.001.20201.20701.1940
27972005.07.19 16:24modify8141.001.20201.20171.1940
27982005.07.19 16:24s/l8141.001.20171.20171.194030.0042110.00
27992005.07.19 16:24sell8151.001.20201.20701.1940
28002005.07.19 16:25modify8151.001.20201.20171.1940
28012005.07.19 16:25s/l8151.001.20171.20171.194030.0042140.00
28022005.07.19 16:25sell8161.001.20221.20721.1942
28032005.07.19 16:25modify8161.001.20221.20221.1942
28042005.07.19 16:25modify8161.001.20221.20171.1942
28052005.07.19 16:25s/l8161.001.20171.20171.194250.0042190.00
28062005.07.19 16:25sell8171.001.20221.20721.1942
28072005.07.19 16:25modify8171.001.20221.20221.1942
28082005.07.19 16:25modify8171.001.20221.20171.1942
28092005.07.19 16:25s/l8171.001.20171.20171.194250.0042240.00
28102005.07.19 16:25sell8181.001.20221.20721.1942
28112005.07.19 16:25modify8181.001.20221.20221.1942
28122005.07.19 16:25modify8181.001.20221.20171.1942
28132005.07.19 16:25s/l8181.001.20171.20171.194250.0042290.00
28142005.07.19 16:25sell8191.001.20221.20721.1942
28152005.07.19 16:25modify8191.001.20221.20221.1942
28162005.07.19 16:25modify8191.001.20221.20171.1942
28172005.07.19 16:25s/l8191.001.20171.20171.194250.0042340.00
28182005.07.19 16:25sell8201.001.20221.20721.1942
28192005.07.19 16:25modify8201.001.20221.20221.1942
28202005.07.19 16:25modify8201.001.20221.20171.1942
28212005.07.19 16:25s/l8201.001.20171.20171.194250.0042390.00
28222005.07.19 16:25sell8211.001.20221.20721.1942
28232005.07.19 16:25modify8211.001.20221.20221.1942
28242005.07.19 16:26modify8211.001.20221.20171.1942
28252005.07.19 16:26s/l8211.001.20171.20171.194250.0042440.00
28262005.07.19 16:26sell8221.001.20221.20721.1942
28272005.07.19 16:26modify8221.001.20221.20221.1942
28282005.07.19 16:26modify8221.001.20221.20171.1942
28292005.07.19 16:26s/l8221.001.20171.20171.194250.0042490.00
28302005.07.19 16:26sell8231.001.20221.20721.1942
28312005.07.19 16:26modify8231.001.20221.20221.1942
28322005.07.19 16:26modify8231.001.20221.20171.1942
28332005.07.19 16:26s/l8231.001.20171.20171.194250.0042540.00
28342005.07.19 16:26sell8241.001.20221.20721.1942
28352005.07.19 16:26modify8241.001.20221.20221.1942
28362005.07.19 16:26modify8241.001.20221.20171.1942
28372005.07.19 16:26s/l8241.001.20171.20171.194250.0042590.00
28382005.07.19 16:26sell8251.001.20221.20721.1942
28392005.07.19 16:26modify8251.001.20221.20221.1942
28402005.07.19 16:26modify8251.001.20221.20171.1942
28412005.07.19 16:26s/l8251.001.20171.20171.194250.0042640.00
28422005.07.19 16:26sell8261.001.20221.20721.1942
28432005.07.19 16:26modify8261.001.20221.20221.1942
28442005.07.19 16:26modify8261.001.20221.20171.1942
28452005.07.19 16:26s/l8261.001.20171.20171.194250.0042690.00
28462005.07.19 16:26sell8271.001.20221.20721.1942
28472005.07.19 16:26modify8271.001.20221.20221.1942
28482005.07.19 16:27modify8271.001.20221.20171.1942
28492005.07.19 16:27s/l8271.001.20171.20171.194250.0042740.00
28502005.07.19 16:27sell8281.001.20221.20721.1942
28512005.07.19 16:27modify8281.001.20221.20221.1942
28522005.07.19 16:27modify8281.001.20221.20171.1942
28532005.07.19 16:27s/l8281.001.20171.20171.194250.0042790.00
28542005.07.19 16:27sell8291.001.20221.20721.1942
28552005.07.19 16:27modify8291.001.20221.20221.1942
28562005.07.19 16:27modify8291.001.20221.20171.1942
28572005.07.19 16:29s/l8291.001.20171.20171.194250.0042840.00
28582005.07.19 16:29sell8301.001.20221.20721.1942
28592005.07.20 01:22s/l8301.001.20721.20721.1942-500.0042340.00
28602005.07.20 01:22sell8311.001.20971.21471.2017
28612005.07.20 01:22modify8311.001.20971.20961.2017
28622005.07.20 01:22modify8311.001.20971.20921.2017
28632005.07.20 01:22modify8311.001.20971.20851.2017
28642005.07.20 01:22modify8311.001.20971.20701.2017
28652005.07.20 01:22s/l8311.001.20701.20701.2017270.0042610.00
28662005.07.20 01:22sell8321.001.20971.21471.2017
28672005.07.20 01:22modify8321.001.20971.20961.2017
28682005.07.20 01:22modify8321.001.20971.20921.2017
28692005.07.20 01:22modify8321.001.20971.20851.2017
28702005.07.20 01:22modify8321.001.20971.20701.2017
28712005.07.20 01:22s/l8321.001.20701.20701.2017270.0042880.00
28722005.07.20 01:22sell8331.001.20971.21471.2017
28732005.07.20 01:22modify8331.001.20971.20961.2017
28742005.07.20 01:23modify8331.001.20971.20921.2017
28752005.07.20 01:23modify8331.001.20971.20851.2017
28762005.07.20 01:23modify8331.001.20971.20701.2017
28772005.07.20 01:23s/l8331.001.20701.20701.2017270.0043150.00
28782005.07.20 01:23sell8341.001.20971.21471.2017
28792005.07.20 01:23modify8341.001.20971.20961.2017
28802005.07.20 01:23modify8341.001.20971.20921.2017
28812005.07.20 01:23modify8341.001.20971.20851.2017
28822005.07.20 01:23modify8341.001.20971.20701.2017
28832005.07.20 01:23s/l8341.001.20701.20701.2017270.0043420.00
28842005.07.20 01:23sell8351.001.20971.21471.2017
28852005.07.20 01:23modify8351.001.20971.20961.2017
28862005.07.20 01:23modify8351.001.20971.20921.2017
28872005.07.20 01:23modify8351.001.20971.20851.2017
28882005.07.20 01:23modify8351.001.20971.20701.2017
28892005.07.20 01:23s/l8351.001.20701.20701.2017270.0043690.00
28902005.07.20 01:23sell8361.001.20971.21471.2017
28912005.07.20 01:23modify8361.001.20971.20961.2017
28922005.07.20 01:23modify8361.001.20971.20921.2017
28932005.07.20 01:23modify8361.001.20971.20851.2017
28942005.07.20 01:23modify8361.001.20971.20701.2017
28952005.07.20 01:23s/l8361.001.20701.20701.2017270.0043960.00
28962005.07.20 01:23sell8371.001.20971.21471.2017
28972005.07.20 01:23modify8371.001.20971.20961.2017
28982005.07.20 01:23modify8371.001.20971.20921.2017
28992005.07.20 01:23modify8371.001.20971.20851.2017
29002005.07.20 01:23modify8371.001.20971.20701.2017
29012005.07.20 01:23s/l8371.001.20701.20701.2017270.0044230.00
29022005.07.20 01:23sell8381.001.20971.21471.2017
29032005.07.20 01:23modify8381.001.20971.20961.2017
29042005.07.20 01:23modify8381.001.20971.20921.2017
29052005.07.20 01:23modify8381.001.20971.20851.2017
29062005.07.20 01:23modify8381.001.20971.20701.2017
29072005.07.20 01:23s/l8381.001.20701.20701.2017270.0044500.00
29082005.07.20 01:23sell8391.001.20971.21471.2017
29092005.07.20 01:23modify8391.001.20971.20961.2017
29102005.07.20 01:24modify8391.001.20971.20921.2017
29112005.07.20 01:24modify8391.001.20971.20851.2017
29122005.07.20 01:24modify8391.001.20971.20701.2017
29132005.07.20 01:24s/l8391.001.20701.20701.2017270.0044770.00
29142005.07.20 01:24sell8401.001.20971.21471.2017
29152005.07.20 01:24modify8401.001.20971.20961.2017
29162005.07.20 01:24modify8401.001.20971.20921.2017
29172005.07.20 01:24modify8401.001.20971.20851.2017
29182005.07.20 01:24modify8401.001.20971.20701.2017
29192005.07.20 01:24s/l8401.001.20701.20701.2017270.0045040.00
29202005.07.20 01:24sell8411.001.20971.21471.2017
29212005.07.20 01:24modify8411.001.20971.20961.2017
29222005.07.20 01:24modify8411.001.20971.20921.2017
29232005.07.20 01:24modify8411.001.20971.20851.2017
29242005.07.20 01:24modify8411.001.20971.20701.2017
29252005.07.20 01:24s/l8411.001.20701.20701.2017270.0045310.00
29262005.07.20 01:24sell8421.001.20971.21471.2017
29272005.07.20 01:24modify8421.001.20971.20961.2017
29282005.07.20 01:24modify8421.001.20971.20921.2017
29292005.07.20 01:24modify8421.001.20971.20851.2017
29302005.07.20 01:24modify8421.001.20971.20701.2017
29312005.07.20 01:24s/l8421.001.20701.20701.2017270.0045580.00
29322005.07.20 01:24sell8431.001.20971.21471.2017
29332005.07.20 01:24modify8431.001.20971.20961.2017
29342005.07.20 01:24modify8431.001.20971.20921.2017
29352005.07.20 01:24modify8431.001.20971.20851.2017
29362005.07.20 01:24modify8431.001.20971.20701.2017
29372005.07.20 01:24s/l8431.001.20701.20701.2017270.0045850.00
29382005.07.20 01:24sell8441.001.20971.21471.2017
29392005.07.20 01:24modify8441.001.20971.20961.2017
29402005.07.20 01:24modify8441.001.20971.20921.2017
29412005.07.20 01:24modify8441.001.20971.20851.2017
29422005.07.20 01:25s/l8441.001.20851.20851.2017120.0045970.00
29432005.07.20 01:25sell8451.001.20971.21471.2017
29442005.07.20 01:25modify8451.001.20971.20961.2017
29452005.07.20 01:25s/l8451.001.20961.20961.201710.0045980.00
29462005.07.20 01:25sell8461.001.20971.21471.2017
29472005.07.20 01:25modify8461.001.20971.20961.2017
29482005.07.20 01:25s/l8461.001.20961.20961.201710.0045990.00
29492005.07.20 01:25sell8471.001.20971.21471.2017
29502005.07.20 01:25modify8471.001.20971.20961.2017
29512005.07.20 01:25s/l8471.001.20961.20961.201710.0046000.00
29522005.07.20 01:25sell8481.001.20971.21471.2017
29532005.07.20 01:25modify8481.001.20971.20961.2017
29542005.07.20 01:25s/l8481.001.20961.20961.201710.0046010.00
29552005.07.20 01:25sell8491.001.20971.21471.2017
29562005.07.20 01:25modify8491.001.20971.20961.2017
29572005.07.20 01:25s/l8491.001.20961.20961.201710.0046020.00
29582005.07.20 01:25sell8501.001.20971.21471.2017
29592005.07.20 01:25modify8501.001.20971.20961.2017
29602005.07.20 01:25s/l8501.001.20961.20961.201710.0046030.00
29612005.07.20 01:25sell8511.001.20971.21471.2017
29622005.07.20 01:26modify8511.001.20971.20961.2017
29632005.07.20 01:26s/l8511.001.20961.20961.201710.0046040.00
29642005.07.20 01:26sell8521.001.20971.21471.2017
29652005.07.20 01:26modify8521.001.20971.20961.2017
29662005.07.20 01:26s/l8521.001.20961.20961.201710.0046050.00
29672005.07.20 01:26sell8531.001.20971.21471.2017
29682005.07.20 01:26modify8531.001.20971.20961.2017
29692005.07.20 01:26s/l8531.001.20961.20961.201710.0046060.00
29702005.07.20 01:26sell8541.001.20971.21471.2017
29712005.07.20 01:26modify8541.001.20971.20961.2017
29722005.07.20 01:26s/l8541.001.20961.20961.201710.0046070.00
29732005.07.20 01:26sell8551.001.20971.21471.2017
29742005.07.20 01:26modify8551.001.20971.20961.2017
29752005.07.20 01:26s/l8551.001.20961.20961.201710.0046080.00
29762005.07.20 01:26sell8561.001.20971.21471.2017
29772005.07.20 01:26modify8561.001.20971.20961.2017
29782005.07.20 01:26s/l8561.001.20961.20961.201710.0046090.00
29792005.07.20 01:26sell8571.001.20971.21471.2017
29802005.07.20 01:27modify8571.001.20971.20961.2017
29812005.07.20 01:27s/l8571.001.20961.20961.201710.0046100.00
29822005.07.20 01:27sell8581.001.20971.21471.2017
29832005.07.20 01:27modify8581.001.20971.20961.2017
29842005.07.20 01:27s/l8581.001.20961.20961.201710.0046110.00
29852005.07.20 01:27sell8591.001.20971.21471.2017
29862005.07.20 01:29modify8591.001.20971.20961.2017
29872005.07.20 01:29modify8591.001.20971.20951.2017
29882005.07.20 01:29modify8591.001.20971.20941.2017
29892005.07.20 01:32modify8591.001.20971.20931.2017
29902005.07.20 01:32modify8591.001.20971.20921.2017
29912005.07.20 01:37modify8591.001.20971.20911.2017
29922005.07.20 01:37modify8591.001.20971.20901.2017
29932005.07.20 01:40modify8591.001.20971.20871.2017
29942005.07.20 01:40modify8591.001.20971.20861.2017
29952005.07.20 02:20s/l8591.001.20861.20861.2017110.0046220.00
29962005.07.20 02:20sell8601.001.20861.21361.2006
29972005.07.20 06:00modify8601.001.20861.20761.2006
29982005.07.20 06:07s/l8601.001.20761.20761.2006100.0046320.00
29992005.07.20 06:25buy8611.001.20701.20201.2170
30002005.07.20 08:02modify8611.001.20701.20721.2170
30012005.07.20 08:10modify8611.001.20701.20751.2170
30022005.07.20 08:17s/l8611.001.20751.20751.217050.0046370.00
30032005.07.20 08:17sell8621.001.20751.21251.1995
30042005.07.20 14:00modify8621.001.20751.20531.1995
30052005.07.20 14:00s/l8621.001.20531.20531.1995220.0046590.00
30062005.07.20 14:00sell8631.001.20731.21231.1993
30072005.07.20 14:00modify8631.001.20731.20671.1993
30082005.07.20 14:00modify8631.001.20731.20531.1993
30092005.07.20 14:00modify8631.001.20731.20471.1993
30102005.07.20 14:00s/l8631.001.20471.20471.1993260.0046850.00
30112005.07.20 14:00sell8641.001.20731.21231.1993
30122005.07.20 14:00modify8641.001.20731.20671.1993
30132005.07.20 14:00modify8641.001.20731.20531.1993
30142005.07.20 14:00modify8641.001.20731.20471.1993
30152005.07.20 14:00s/l8641.001.20471.20471.1993260.0047110.00
30162005.07.20 14:00sell8651.001.20731.21231.1993
30172005.07.20 14:00modify8651.001.20731.20671.1993
30182005.07.20 14:00modify8651.001.20731.20531.1993
30192005.07.20 14:00modify8651.001.20731.20471.1993
30202005.07.20 14:00s/l8651.001.20471.20471.1993260.0047370.00
30212005.07.20 14:00sell8661.001.20731.21231.1993
30222005.07.20 14:00modify8661.001.20731.20671.1993
30232005.07.20 14:00modify8661.001.20731.20531.1993
30242005.07.20 14:00modify8661.001.20731.20471.1993
30252005.07.20 14:00s/l8661.001.20471.20471.1993260.0047630.00
30262005.07.20 14:00sell8671.001.20731.21231.1993
30272005.07.20 14:00modify8671.001.20731.20671.1993
30282005.07.20 14:00modify8671.001.20731.20531.1993
30292005.07.20 14:00modify8671.001.20731.20471.1993
30302005.07.20 14:00s/l8671.001.20471.20471.1993260.0047890.00
30312005.07.20 14:00sell8681.001.20731.21231.1993
30322005.07.20 14:00modify8681.001.20731.20671.1993
30332005.07.20 14:00modify8681.001.20731.20531.1993
30342005.07.20 14:00modify8681.001.20731.20471.1993
30352005.07.20 14:00s/l8681.001.20471.20471.1993260.0048150.00
30362005.07.20 14:00sell8691.001.20731.21231.1993
30372005.07.20 14:00modify8691.001.20731.20671.1993
30382005.07.20 14:00modify8691.001.20731.20531.1993
30392005.07.20 14:00modify8691.001.20731.20471.1993
30402005.07.20 14:00s/l8691.001.20471.20471.1993260.0048410.00
30412005.07.20 14:00sell8701.001.20731.21231.1993
30422005.07.20 14:00modify8701.001.20731.20671.1993
30432005.07.20 14:00modify8701.001.20731.20531.1993
30442005.07.20 14:00modify8701.001.20731.20471.1993
30452005.07.20 14:00s/l8701.001.20471.20471.1993260.0048670.00
30462005.07.20 14:00sell8711.001.20731.21231.1993
30472005.07.20 14:00modify8711.001.20731.20671.1993
30482005.07.20 14:00modify8711.001.20731.20531.1993
30492005.07.20 14:00modify8711.001.20731.20471.1993
30502005.07.20 14:00s/l8711.001.20471.20471.1993260.0048930.00
30512005.07.20 14:00sell8721.001.20731.21231.1993
30522005.07.20 14:00modify8721.001.20731.20671.1993
30532005.07.20 14:00modify8721.001.20731.20531.1993
30542005.07.20 14:00modify8721.001.20731.20471.1993
30552005.07.20 14:00s/l8721.001.20471.20471.1993260.0049190.00
30562005.07.20 14:00sell8731.001.20731.21231.1993
30572005.07.20 14:00modify8731.001.20731.20671.1993
30582005.07.20 14:00modify8731.001.20731.20531.1993
30592005.07.20 14:00modify8731.001.20731.20471.1993
30602005.07.20 14:00s/l8731.001.20471.20471.1993260.0049450.00
30612005.07.20 14:00sell8741.001.20731.21231.1993
30622005.07.20 14:00modify8741.001.20731.20671.1993
30632005.07.20 14:00modify8741.001.20731.20531.1993
30642005.07.20 14:00modify8741.001.20731.20471.1993
30652005.07.20 14:00s/l8741.001.20471.20471.1993260.0049710.00
30662005.07.20 14:00sell8751.001.20731.21231.1993
30672005.07.20 14:00modify8751.001.20731.20671.1993
30682005.07.20 14:00modify8751.001.20731.20531.1993
30692005.07.20 14:00modify8751.001.20731.20471.1993
30702005.07.20 14:00s/l8751.001.20471.20471.1993260.0049970.00
30712005.07.20 14:00sell8761.001.20731.21231.1993
30722005.07.20 14:00modify8761.001.20731.20671.1993
30732005.07.20 14:00modify8761.001.20731.20531.1993
30742005.07.20 14:00modify8761.001.20731.20471.1993
30752005.07.20 14:00s/l8761.001.20471.20471.1993260.0050230.00
30762005.07.20 14:00sell8771.001.20731.21231.1993
30772005.07.20 14:00modify8771.001.20731.20671.1993
30782005.07.20 14:00modify8771.001.20731.20531.1993
30792005.07.20 14:00modify8771.001.20731.20471.1993
30802005.07.20 14:00s/l8771.001.20471.20471.1993260.0050490.00
30812005.07.20 14:00sell8781.001.20731.21231.1993
30822005.07.20 14:00modify8781.001.20731.20671.1993
30832005.07.20 14:00modify8781.001.20731.20531.1993
30842005.07.20 14:00modify8781.001.20731.20471.1993
30852005.07.20 14:00s/l8781.001.20471.20471.1993260.0050750.00
30862005.07.20 14:00sell8791.001.20731.21231.1993
30872005.07.20 14:00modify8791.001.20731.20671.1993
30882005.07.20 14:00modify8791.001.20731.20531.1993
30892005.07.20 14:00modify8791.001.20731.20471.1993
30902005.07.20 14:00s/l8791.001.20471.20471.1993260.0051010.00
30912005.07.20 14:00sell8801.001.20731.21231.1993
30922005.07.20 14:00modify8801.001.20731.20671.1993
30932005.07.20 14:00modify8801.001.20731.20531.1993
30942005.07.20 14:00modify8801.001.20731.20471.1993
30952005.07.20 14:00s/l8801.001.20471.20471.1993260.0051270.00
30962005.07.20 14:00sell8811.001.20731.21231.1993
30972005.07.20 14:00modify8811.001.20731.20671.1993
30982005.07.20 14:00modify8811.001.20731.20531.1993
30992005.07.20 14:00modify8811.001.20731.20471.1993
31002005.07.20 14:00s/l8811.001.20471.20471.1993260.0051530.00
31012005.07.20 14:00sell8821.001.20731.21231.1993
31022005.07.20 14:00modify8821.001.20731.20671.1993
31032005.07.20 14:00modify8821.001.20731.20531.1993
31042005.07.20 14:00modify8821.001.20731.20471.1993
31052005.07.20 14:00s/l8821.001.20471.20471.1993260.0051790.00
31062005.07.20 14:00sell8831.001.20731.21231.1993
31072005.07.20 14:00modify8831.001.20731.20671.1993
31082005.07.20 14:00modify8831.001.20731.20531.1993
31092005.07.20 14:00modify8831.001.20731.20471.1993
31102005.07.20 14:00s/l8831.001.20471.20471.1993260.0052050.00
31112005.07.20 14:00sell8841.001.20731.21231.1993
31122005.07.20 14:00modify8841.001.20731.20671.1993
31132005.07.20 14:00modify8841.001.20731.20531.1993
31142005.07.20 14:00modify8841.001.20731.20471.1993
31152005.07.20 14:00s/l8841.001.20471.20471.1993260.0052310.00
31162005.07.20 14:00sell8851.001.20731.21231.1993
31172005.07.20 14:00modify8851.001.20731.20671.1993
31182005.07.20 14:00modify8851.001.20731.20531.1993
31192005.07.20 14:00modify8851.001.20731.20471.1993
31202005.07.20 14:00s/l8851.001.20471.20471.1993260.0052570.00
31212005.07.20 14:00sell8861.001.20731.21231.1993
31222005.07.20 14:00modify8861.001.20731.20671.1993
31232005.07.20 14:00modify8861.001.20731.20531.1993
31242005.07.20 14:00modify8861.001.20731.20471.1993
31252005.07.20 14:00s/l8861.001.20471.20471.1993260.0052830.00
31262005.07.20 14:00sell8871.001.20731.21231.1993
31272005.07.20 14:00modify8871.001.20731.20671.1993
31282005.07.20 14:00modify8871.001.20731.20531.1993
31292005.07.20 14:00modify8871.001.20731.20471.1993
31302005.07.20 14:00s/l8871.001.20471.20471.1993260.0053090.00
31312005.07.20 14:00sell8881.001.20731.21231.1993
31322005.07.20 14:00modify8881.001.20731.20671.1993
31332005.07.20 14:00modify8881.001.20731.20531.1993
31342005.07.20 14:00modify8881.001.20731.20471.1993
31352005.07.20 14:00s/l8881.001.20471.20471.1993260.0053350.00
31362005.07.20 14:00sell8891.001.20731.21231.1993
31372005.07.20 14:00modify8891.001.20731.20671.1993
31382005.07.20 14:00modify8891.001.20731.20531.1993
31392005.07.20 14:00modify8891.001.20731.20471.1993
31402005.07.20 14:00s/l8891.001.20471.20471.1993260.0053610.00
31412005.07.20 14:00sell8901.001.20731.21231.1993
31422005.07.20 14:00modify8901.001.20731.20671.1993
31432005.07.20 14:00modify8901.001.20731.20531.1993
31442005.07.20 14:00modify8901.001.20731.20471.1993
31452005.07.20 14:02s/l8901.001.20471.20471.1993260.0053870.00
31462005.07.20 14:02sell8911.001.20741.21241.1994
31472005.07.20 14:02modify8911.001.20741.20671.1994
31482005.07.20 14:02modify8911.001.20741.20531.1994
31492005.07.20 14:02modify8911.001.20741.20471.1994
31502005.07.20 14:02s/l8911.001.20471.20471.1994270.0054140.00
31512005.07.20 14:02sell8921.001.20741.21241.1994
31522005.07.20 14:02modify8921.001.20741.20671.1994
31532005.07.20 14:02modify8921.001.20741.20531.1994
31542005.07.20 14:02modify8921.001.20741.20471.1994
31552005.07.20 14:02s/l8921.001.20471.20471.1994270.0054410.00
31562005.07.20 14:02sell8931.001.20741.21241.1994
31572005.07.20 14:02modify8931.001.20741.20671.1994
31582005.07.20 14:02modify8931.001.20741.20531.1994
31592005.07.20 14:02modify8931.001.20741.20471.1994
31602005.07.20 14:03s/l8931.001.20471.20471.1994270.0054680.00
31612005.07.20 14:03sell8941.001.20741.21241.1994
31622005.07.20 14:03modify8941.001.20741.20671.1994
31632005.07.20 14:03modify8941.001.20741.20531.1994
31642005.07.20 14:03modify8941.001.20741.20471.1994
31652005.07.20 14:03s/l8941.001.20471.20471.1994270.0054950.00
31662005.07.20 14:03sell8951.001.20741.21241.1994
31672005.07.20 14:03modify8951.001.20741.20671.1994
31682005.07.20 14:03modify8951.001.20741.20531.1994
31692005.07.20 14:03modify8951.001.20741.20471.1994
31702005.07.20 14:03s/l8951.001.20471.20471.1994270.0055220.00
31712005.07.20 14:03sell8961.001.20741.21241.1994
31722005.07.20 14:03modify8961.001.20741.20671.1994
31732005.07.20 14:03modify8961.001.20741.20531.1994
31742005.07.20 14:03modify8961.001.20741.20471.1994
31752005.07.20 14:03s/l8961.001.20471.20471.1994270.0055490.00
31762005.07.20 14:03sell8971.001.20741.21241.1994
31772005.07.20 14:03modify8971.001.20741.20671.1994
31782005.07.20 14:03modify8971.001.20741.20531.1994
31792005.07.20 14:03modify8971.001.20741.20471.1994
31802005.07.20 14:03s/l8971.001.20471.20471.1994270.0055760.00
31812005.07.20 14:03sell8981.001.20741.21241.1994
31822005.07.20 14:03modify8981.001.20741.20671.1994
31832005.07.20 14:03modify8981.001.20741.20531.1994
31842005.07.20 14:03modify8981.001.20741.20471.1994
31852005.07.20 14:03s/l8981.001.20471.20471.1994270.0056030.00
31862005.07.20 14:03sell8991.001.20741.21241.1994
31872005.07.20 14:03modify8991.001.20741.20671.1994
31882005.07.20 14:03modify8991.001.20741.20531.1994
31892005.07.20 14:03modify8991.001.20741.20471.1994
31902005.07.20 14:04s/l8991.001.20471.20471.1994270.0056300.00
31912005.07.20 14:04sell9001.001.20741.21241.1994
31922005.07.20 14:04modify9001.001.20741.20671.1994
31932005.07.20 14:04modify9001.001.20741.20531.1994
31942005.07.20 14:04modify9001.001.20741.20471.1994
31952005.07.20 14:04s/l9001.001.20471.20471.1994270.0056570.00
31962005.07.20 14:04sell9011.001.20741.21241.1994
31972005.07.20 14:04modify9011.001.20741.20671.1994
31982005.07.20 14:04modify9011.001.20741.20531.1994
31992005.07.20 14:04modify9011.001.20741.20471.1994
32002005.07.20 14:04s/l9011.001.20471.20471.1994270.0056840.00
32012005.07.20 14:04sell9021.001.20741.21241.1994
32022005.07.20 14:04modify9021.001.20741.20671.1994
32032005.07.20 14:04modify9021.001.20741.20531.1994
32042005.07.20 14:04modify9021.001.20741.20471.1994
32052005.07.20 14:04s/l9021.001.20471.20471.1994270.0057110.00
32062005.07.20 14:04sell9031.001.20741.21241.1994
32072005.07.20 14:04modify9031.001.20741.20671.1994
32082005.07.20 14:04modify9031.001.20741.20531.1994
32092005.07.20 14:04modify9031.001.20741.20471.1994
32102005.07.20 14:04s/l9031.001.20471.20471.1994270.0057380.00
32112005.07.20 14:04sell9041.001.20741.21241.1994
32122005.07.20 14:04modify9041.001.20741.20671.1994
32132005.07.20 14:04modify9041.001.20741.20531.1994
32142005.07.20 14:04modify9041.001.20741.20471.1994
32152005.07.20 14:05s/l9041.001.20471.20471.1994270.0057650.00
32162005.07.20 14:05sell9051.001.20741.21241.1994
32172005.07.20 14:10modify9051.001.20741.20731.1994
32182005.07.20 14:10modify9051.001.20741.20711.1994
32192005.07.20 14:10modify9051.001.20741.20701.1994
32202005.07.20 14:10modify9051.001.20741.20661.1994
32212005.07.20 14:10modify9051.001.20741.20651.1994
32222005.07.20 14:15modify9051.001.20741.20601.1994
32232005.07.20 14:15modify9051.001.20741.20561.1994
32242005.07.20 14:15modify9051.001.20741.20501.1994
32252005.07.20 14:15modify9051.001.20741.20471.1994
32262005.07.20 14:15s/l9051.001.20471.20471.1994270.0057920.00
32272005.07.20 14:15buy9061.001.20521.20021.2152
32282005.07.20 14:45s/l9061.001.20021.20021.2152-500.0057420.00
32292005.07.20 14:45buy9071.001.20021.19521.2102
32302005.07.20 14:45modify9071.001.20021.20101.2102
32312005.07.20 14:45s/l9071.001.20101.20101.210280.0057500.00
32322005.07.20 14:45buy9081.001.20111.19611.2111
32332005.07.20 15:00modify9081.001.20111.20201.2111
32342005.07.20 15:00s/l9081.001.20201.20201.211190.0057590.00
32352005.07.20 15:00buy9091.001.20151.19651.2115
32362005.07.20 15:00modify9091.001.20151.20201.2115
32372005.07.20 15:00s/l9091.001.20201.20201.211550.0057640.00
32382005.07.20 15:00buy9101.001.20151.19651.2115
32392005.07.20 15:00modify9101.001.20151.20201.2115
32402005.07.20 15:00s/l9101.001.20201.20201.211550.0057690.00
32412005.07.20 15:00buy9111.001.20151.19651.2115
32422005.07.20 15:00modify9111.001.20151.20201.2115
32432005.07.20 15:00s/l9111.001.20201.20201.211550.0057740.00
32442005.07.20 15:00buy9121.001.20151.19651.2115
32452005.07.20 15:00modify9121.001.20151.20201.2115
32462005.07.20 15:00s/l9121.001.20201.20201.211550.0057790.00
32472005.07.20 15:00buy9131.001.20151.19651.2115
32482005.07.20 15:00modify9131.001.20151.20201.2115
32492005.07.20 15:00s/l9131.001.20201.20201.211550.0057840.00
32502005.07.20 15:00buy9141.001.20151.19651.2115
32512005.07.20 15:00modify9141.001.20151.20201.2115
32522005.07.20 15:00s/l9141.001.20201.20201.211550.0057890.00
32532005.07.20 15:00buy9151.001.20151.19651.2115
32542005.07.20 15:00modify9151.001.20151.20201.2115
32552005.07.20 15:00s/l9151.001.20201.20201.211550.0057940.00
32562005.07.20 15:00buy9161.001.20151.19651.2115
32572005.07.20 15:00modify9161.001.20151.20201.2115
32582005.07.20 15:00s/l9161.001.20201.20201.211550.0057990.00
32592005.07.20 15:00buy9171.001.20151.19651.2115
32602005.07.20 15:00modify9171.001.20151.20201.2115
32612005.07.20 15:00s/l9171.001.20201.20201.211550.0058040.00
32622005.07.20 15:00buy9181.001.20151.19651.2115
32632005.07.20 15:00modify9181.001.20151.20201.2115
32642005.07.20 15:00s/l9181.001.20201.20201.211550.0058090.00
32652005.07.20 15:00buy9191.001.20151.19651.2115
32662005.07.20 15:00modify9191.001.20151.20201.2115
32672005.07.20 15:00s/l9191.001.20201.20201.211550.0058140.00
32682005.07.20 15:00buy9201.001.20151.19651.2115
32692005.07.20 15:00modify9201.001.20151.20201.2115
32702005.07.20 15:00s/l9201.001.20201.20201.211550.0058190.00
32712005.07.20 15:00buy9211.001.20151.19651.2115
32722005.07.20 15:00modify9211.001.20151.20201.2115
32732005.07.20 15:00s/l9211.001.20201.20201.211550.0058240.00
32742005.07.20 15:00buy9221.001.20151.19651.2115
32752005.07.20 15:00modify9221.001.20151.20201.2115
32762005.07.20 15:00s/l9221.001.20201.20201.211550.0058290.00
32772005.07.20 15:00buy9231.001.20151.19651.2115
32782005.07.20 15:00modify9231.001.20151.20201.2115
32792005.07.20 15:00s/l9231.001.20201.20201.211550.0058340.00
32802005.07.20 15:00buy9241.001.20151.19651.2115
32812005.07.20 15:00modify9241.001.20151.20201.2115
32822005.07.20 15:00s/l9241.001.20201.20201.211550.0058390.00
32832005.07.20 15:00buy9251.001.20151.19651.2115
32842005.07.20 15:00modify9251.001.20151.20201.2115
32852005.07.20 15:00s/l9251.001.20201.20201.211550.0058440.00
32862005.07.20 15:00buy9261.001.20151.19651.2115
32872005.07.20 15:00modify9261.001.20151.20201.2115
32882005.07.20 15:00s/l9261.001.20201.20201.211550.0058490.00
32892005.07.20 15:00buy9271.001.20151.19651.2115
32902005.07.20 15:00modify9271.001.20151.20201.2115
32912005.07.20 15:00s/l9271.001.20201.20201.211550.0058540.00
32922005.07.20 15:00buy9281.001.20151.19651.2115
32932005.07.20 15:00modify9281.001.20151.20201.2115
32942005.07.20 15:00s/l9281.001.20201.20201.211550.0058590.00
32952005.07.20 15:00buy9291.001.20151.19651.2115
32962005.07.20 15:00modify9291.001.20151.20201.2115
32972005.07.20 15:00s/l9291.001.20201.20201.211550.0058640.00
32982005.07.20 15:00buy9301.001.20151.19651.2115
32992005.07.20 15:00modify9301.001.20151.20201.2115
33002005.07.20 15:00s/l9301.001.20201.20201.211550.0058690.00
33012005.07.20 15:00buy9311.001.20151.19651.2115
33022005.07.20 15:00modify9311.001.20151.20201.2115
33032005.07.20 15:00s/l9311.001.20201.20201.211550.0058740.00
33042005.07.20 15:00buy9321.001.20151.19651.2115
33052005.07.20 15:00modify9321.001.20151.20201.2115
33062005.07.20 15:00s/l9321.001.20201.20201.211550.0058790.00
33072005.07.20 15:00buy9331.001.20151.19651.2115
33082005.07.20 15:00modify9331.001.20151.20201.2115
33092005.07.20 15:00s/l9331.001.20201.20201.211550.0058840.00
33102005.07.20 15:00buy9341.001.20151.19651.2115
33112005.07.20 15:00modify9341.001.20151.20201.2115
33122005.07.20 15:00s/l9341.001.20201.20201.211550.0058890.00
33132005.07.20 15:00buy9351.001.20151.19651.2115
33142005.07.20 15:00modify9351.001.20151.20201.2115
33152005.07.20 15:00s/l9351.001.20201.20201.211550.0058940.00
33162005.07.20 15:00buy9361.001.20151.19651.2115
33172005.07.20 15:02modify9361.001.20151.20201.2115
33182005.07.20 15:22s/l9361.001.20201.20201.211550.0058990.00
33192005.07.20 15:22buy9371.001.20121.19621.2112
33202005.07.20 15:22modify9371.001.20121.20161.2112
33212005.07.20 15:22s/l9371.001.20161.20161.211240.0059030.00
33222005.07.20 15:22buy9381.001.20121.19621.2112
33232005.07.20 15:22modify9381.001.20121.20161.2112
33242005.07.20 15:22s/l9381.001.20161.20161.211240.0059070.00
33252005.07.20 15:22buy9391.001.20121.19621.2112
33262005.07.20 15:22modify9391.001.20121.20161.2112
33272005.07.20 15:23s/l9391.001.20161.20161.211240.0059110.00
33282005.07.20 15:23buy9401.001.20121.19621.2112
33292005.07.20 15:23modify9401.001.20121.20161.2112
33302005.07.20 15:23s/l9401.001.20161.20161.211240.0059150.00
33312005.07.20 15:23buy9411.001.20121.19621.2112
33322005.07.20 15:23modify9411.001.20121.20161.2112
33332005.07.20 15:23s/l9411.001.20161.20161.211240.0059190.00
33342005.07.20 15:23buy9421.001.20121.19621.2112
33352005.07.20 15:23modify9421.001.20121.20161.2112
33362005.07.20 15:23s/l9421.001.20161.20161.211240.0059230.00
33372005.07.20 15:23buy9431.001.20121.19621.2112
33382005.07.20 15:23modify9431.001.20121.20161.2112
33392005.07.20 15:23s/l9431.001.20161.20161.211240.0059270.00
33402005.07.20 15:23buy9441.001.20121.19621.2112
33412005.07.20 15:23modify9441.001.20121.20161.2112
33422005.07.20 15:23s/l9441.001.20161.20161.211240.0059310.00
33432005.07.20 15:23buy9451.001.20121.19621.2112
33442005.07.20 15:23modify9451.001.20121.20161.2112
33452005.07.20 15:24s/l9451.001.20161.20161.211240.0059350.00
33462005.07.20 15:24buy9461.001.20121.19621.2112
33472005.07.20 15:24modify9461.001.20121.20161.2112
33482005.07.20 15:24s/l9461.001.20161.20161.211240.0059390.00
33492005.07.20 15:24buy9471.001.20121.19621.2112
33502005.07.20 15:24modify9471.001.20121.20161.2112
33512005.07.20 15:24s/l9471.001.20161.20161.211240.0059430.00
33522005.07.20 15:24buy9481.001.20121.19621.2112
33532005.07.20 15:24modify9481.001.20121.20161.2112
33542005.07.20 15:24s/l9481.001.20161.20161.211240.0059470.00
33552005.07.20 15:24buy9491.001.20121.19621.2112
33562005.07.20 15:24modify9491.001.20121.20161.2112
33572005.07.20 15:24s/l9491.001.20161.20161.211240.0059510.00
33582005.07.20 15:24buy9501.001.20121.19621.2112
33592005.07.20 15:24modify9501.001.20121.20161.2112
33602005.07.20 15:25s/l9501.001.20161.20161.211240.0059550.00
33612005.07.20 15:25buy9511.001.20121.19621.2112
33622005.07.20 15:25modify9511.001.20121.20121.2112
33632005.07.20 15:25s/l9511.001.20121.20121.21120.0059550.00
33642005.07.20 15:25buy9521.001.20121.19621.2112
33652005.07.20 15:25modify9521.001.20121.20161.2112
33662005.07.20 15:25s/l9521.001.20161.20161.211240.0059590.00
33672005.07.20 15:25buy9531.001.20121.19621.2112
33682005.07.20 15:25modify9531.001.20121.20161.2112
33692005.07.20 15:25s/l9531.001.20161.20161.211240.0059630.00
33702005.07.20 15:25buy9541.001.20121.19621.2112
33712005.07.20 15:25modify9541.001.20121.20161.2112
33722005.07.20 15:25s/l9541.001.20161.20161.211240.0059670.00
33732005.07.20 15:25buy9551.001.20121.19621.2112
33742005.07.20 15:25modify9551.001.20121.20161.2112
33752005.07.20 15:25s/l9551.001.20161.20161.211240.0059710.00
33762005.07.20 15:25buy9561.001.20121.19621.2112
33772005.07.20 15:25modify9561.001.20121.20161.2112
33782005.07.20 15:25s/l9561.001.20161.20161.211240.0059750.00
33792005.07.20 15:25buy9571.001.20121.19621.2112
33802005.07.20 15:25modify9571.001.20121.20161.2112
33812005.07.20 15:26s/l9571.001.20161.20161.211240.0059790.00
33822005.07.20 15:26buy9581.001.20121.19621.2112
33832005.07.20 15:26modify9581.001.20121.20161.2112
33842005.07.20 15:26s/l9581.001.20161.20161.211240.0059830.00
33852005.07.20 15:26buy9591.001.20121.19621.2112
33862005.07.20 15:26modify9591.001.20121.20161.2112
33872005.07.20 15:26s/l9591.001.20161.20161.211240.0059870.00
33882005.07.20 15:26buy9601.001.20121.19621.2112
33892005.07.20 15:26modify9601.001.20121.20161.2112
33902005.07.20 15:26s/l9601.001.20161.20161.211240.0059910.00
33912005.07.20 15:26buy9611.001.20121.19621.2112
33922005.07.20 15:26modify9611.001.20121.20161.2112
33932005.07.20 15:26s/l9611.001.20161.20161.211240.0059950.00
33942005.07.20 15:26buy9621.001.20121.19621.2112
33952005.07.20 15:26modify9621.001.20121.20161.2112
33962005.07.20 15:26s/l9621.001.20161.20161.211240.0059990.00
33972005.07.20 15:26buy9631.001.20121.19621.2112
33982005.07.20 15:26modify9631.001.20121.20161.2112
33992005.07.20 15:27s/l9631.001.20161.20161.211240.0060030.00
34002005.07.20 15:27buy9641.001.20121.19621.2112
34012005.07.20 15:27modify9641.001.20121.20161.2112
34022005.07.20 15:27s/l9641.001.20161.20161.211240.0060070.00
34032005.07.20 15:27buy9651.001.20121.19621.2112
34042005.07.20 15:27modify9651.001.20121.20161.2112
34052005.07.20 15:29modify9651.001.20121.20311.2112
34062005.07.20 15:50s/l9651.001.20311.20311.2112190.0060260.00
34072005.07.20 15:50buy9661.001.20301.19801.2130
34082005.07.20 16:00modify9661.001.20301.20331.2130
34092005.07.20 17:00modify9661.001.20301.20701.2130
34102005.07.20 17:00modify9661.001.20301.20741.2130
34112005.07.20 17:00s/l9661.001.20741.20741.2130440.0060700.00
34122005.07.20 17:00buy9671.001.20571.20071.2157
34132005.07.20 17:00modify9671.001.20571.20701.2157
34142005.07.20 17:00modify9671.001.20571.20741.2157
34152005.07.20 17:00s/l9671.001.20741.20741.2157170.0060870.00
34162005.07.20 17:00buy9681.001.20571.20071.2157
34172005.07.20 17:00modify9681.001.20571.20701.2157
34182005.07.20 17:00modify9681.001.20571.20741.2157
34192005.07.20 17:00s/l9681.001.20741.20741.2157170.0061040.00
34202005.07.20 17:00buy9691.001.20571.20071.2157
34212005.07.20 17:00modify9691.001.20571.20701.2157
34222005.07.20 17:00modify9691.001.20571.20741.2157
34232005.07.20 17:00s/l9691.001.20741.20741.2157170.0061210.00
34242005.07.20 17:00buy9701.001.20571.20071.2157
34252005.07.20 17:00modify9701.001.20571.20701.2157
34262005.07.20 17:00modify9701.001.20571.20741.2157
34272005.07.20 17:00s/l9701.001.20741.20741.2157170.0061380.00
34282005.07.20 17:00buy9711.001.20571.20071.2157
34292005.07.20 17:00modify9711.001.20571.20701.2157
34302005.07.20 17:00modify9711.001.20571.20741.2157
34312005.07.20 17:00s/l9711.001.20741.20741.2157170.0061550.00
34322005.07.20 17:00buy9721.001.20571.20071.2157
34332005.07.20 17:00modify9721.001.20571.20701.2157
34342005.07.20 17:00modify9721.001.20571.20741.2157
34352005.07.20 17:00s/l9721.001.20741.20741.2157170.0061720.00
34362005.07.20 17:00buy9731.001.20571.20071.2157
34372005.07.20 17:00modify9731.001.20571.20701.2157
34382005.07.20 17:00modify9731.001.20571.20741.2157
34392005.07.20 17:00s/l9731.001.20741.20741.2157170.0061890.00
34402005.07.20 17:00buy9741.001.20571.20071.2157
34412005.07.20 17:00modify9741.001.20571.20701.2157
34422005.07.20 17:00modify9741.001.20571.20741.2157
34432005.07.20 17:00s/l9741.001.20741.20741.2157170.0062060.00
34442005.07.20 17:00buy9751.001.20571.20071.2157
34452005.07.20 17:00modify9751.001.20571.20701.2157
34462005.07.20 17:00modify9751.001.20571.20741.2157
34472005.07.20 17:00s/l9751.001.20741.20741.2157170.0062230.00
34482005.07.20 17:00buy9761.001.20571.20071.2157
34492005.07.20 17:00modify9761.001.20571.20701.2157
34502005.07.20 17:00modify9761.001.20571.20741.2157
34512005.07.20 17:00s/l9761.001.20741.20741.2157170.0062400.00
34522005.07.20 17:00buy9771.001.20571.20071.2157
34532005.07.20 17:00modify9771.001.20571.20701.2157
34542005.07.20 17:00modify9771.001.20571.20741.2157
34552005.07.20 17:00s/l9771.001.20741.20741.2157170.0062570.00
34562005.07.20 17:00buy9781.001.20571.20071.2157
34572005.07.20 17:00modify9781.001.20571.20701.2157
34582005.07.20 17:00modify9781.001.20571.20741.2157
34592005.07.20 17:00s/l9781.001.20741.20741.2157170.0062740.00
34602005.07.20 17:00buy9791.001.20571.20071.2157
34612005.07.20 17:00modify9791.001.20571.20701.2157
34622005.07.20 17:00modify9791.001.20571.20741.2157
34632005.07.20 17:00s/l9791.001.20741.20741.2157170.0062910.00
34642005.07.20 17:00buy9801.001.20571.20071.2157
34652005.07.20 17:00modify9801.001.20571.20701.2157
34662005.07.20 17:00modify9801.001.20571.20741.2157
34672005.07.20 17:00s/l9801.001.20741.20741.2157170.0063080.00
34682005.07.20 17:00buy9811.001.20571.20071.2157
34692005.07.20 17:00modify9811.001.20571.20701.2157
34702005.07.20 17:00modify9811.001.20571.20741.2157
34712005.07.20 17:00s/l9811.001.20741.20741.2157170.0063250.00
34722005.07.20 17:00buy9821.001.20571.20071.2157
34732005.07.20 17:00modify9821.001.20571.20701.2157
34742005.07.20 17:00modify9821.001.20571.20741.2157
34752005.07.20 17:00s/l9821.001.20741.20741.2157170.0063420.00
34762005.07.20 17:00buy9831.001.20571.20071.2157
34772005.07.20 17:00modify9831.001.20571.20701.2157
34782005.07.20 17:00modify9831.001.20571.20741.2157
34792005.07.20 17:00s/l9831.001.20741.20741.2157170.0063590.00
34802005.07.20 17:00buy9841.001.20571.20071.2157
34812005.07.20 17:00modify9841.001.20571.20701.2157
34822005.07.20 17:00modify9841.001.20571.20741.2157
34832005.07.20 17:00s/l9841.001.20741.20741.2157170.0063760.00
34842005.07.20 17:00buy9851.001.20571.20071.2157
34852005.07.20 17:00modify9851.001.20571.20701.2157
34862005.07.20 17:00modify9851.001.20571.20741.2157
34872005.07.20 17:00s/l9851.001.20741.20741.2157170.0063930.00
34882005.07.20 17:00buy9861.001.20571.20071.2157
34892005.07.20 17:00modify9861.001.20571.20701.2157
34902005.07.20 17:00modify9861.001.20571.20741.2157
34912005.07.20 17:00s/l9861.001.20741.20741.2157170.0064100.00
34922005.07.20 17:00buy9871.001.20571.20071.2157
34932005.07.20 17:00modify9871.001.20571.20701.2157
34942005.07.20 17:00modify9871.001.20571.20741.2157
34952005.07.20 17:00s/l9871.001.20741.20741.2157170.0064270.00
34962005.07.20 17:00buy9881.001.20571.20071.2157
34972005.07.20 17:00modify9881.001.20571.20701.2157
34982005.07.20 17:00modify9881.001.20571.20741.2157
34992005.07.20 17:00s/l9881.001.20741.20741.2157170.0064440.00
35002005.07.20 17:00buy9891.001.20571.20071.2157
35012005.07.20 17:00modify9891.001.20571.20701.2157
35022005.07.20 17:00modify9891.001.20571.20741.2157
35032005.07.20 17:00s/l9891.001.20741.20741.2157170.0064610.00
35042005.07.20 17:00buy9901.001.20571.20071.2157
35052005.07.20 17:00modify9901.001.20571.20701.2157
35062005.07.20 17:00modify9901.001.20571.20741.2157
35072005.07.20 17:00s/l9901.001.20741.20741.2157170.0064780.00
35082005.07.20 17:00buy9911.001.20571.20071.2157
35092005.07.20 17:00modify9911.001.20571.20701.2157
35102005.07.20 17:00modify9911.001.20571.20741.2157
35112005.07.20 17:00s/l9911.001.20741.20741.2157170.0064950.00
35122005.07.20 17:00buy9921.001.20571.20071.2157
35132005.07.20 17:00modify9921.001.20571.20701.2157
35142005.07.20 17:00modify9921.001.20571.20741.2157
35152005.07.20 17:00s/l9921.001.20741.20741.2157170.0065120.00
35162005.07.20 17:00buy9931.001.20571.20071.2157
35172005.07.20 17:00modify9931.001.20571.20701.2157
35182005.07.20 17:00modify9931.001.20571.20741.2157
35192005.07.20 17:00s/l9931.001.20741.20741.2157170.0065290.00
35202005.07.20 17:00buy9941.001.20571.20071.2157
35212005.07.20 17:00modify9941.001.20571.20701.2157
35222005.07.20 17:02modify9941.001.20571.20741.2157
35232005.07.20 17:10modify9941.001.20571.20771.2157
35242005.07.20 17:10modify9941.001.20571.20781.2157
35252005.07.20 17:12s/l9941.001.20781.20781.2157210.0065500.00
35262005.07.20 17:12sell9951.001.20631.21131.1983
35272005.07.20 17:15modify9951.001.20631.20621.1983
35282005.07.20 17:17s/l9951.001.20621.20621.198310.0065510.00
35292005.07.20 17:17sell9961.001.20601.21101.1980
35302005.07.20 17:37s/l9961.001.21101.21101.1980-500.0065010.00
35312005.07.20 17:37sell9971.001.21191.21691.2039
35322005.07.20 17:37modify9971.001.21191.21161.2039
35332005.07.20 17:37modify9971.001.21191.21101.2039
35342005.07.20 17:37s/l9971.001.21101.21101.203990.0065100.00
35352005.07.20 17:37sell9981.001.21091.21591.2029
35362005.07.20 17:40modify9981.001.21091.21091.2029
35372005.07.20 17:40s/l9981.001.21091.21091.20290.0065100.00
35382005.07.20 17:40sell9991.001.21091.21591.2029
35392005.07.20 17:40modify9991.001.21091.21091.2029
35402005.07.20 17:40s/l9991.001.21091.21091.20290.0065100.00
35412005.07.20 17:40sell10001.001.21091.21591.2029
35422005.07.20 17:40modify10001.001.21091.21091.2029
35432005.07.20 17:40s/l10001.001.21091.21091.20290.0065100.00
35442005.07.20 17:40sell10011.001.21091.21591.2029
35452005.07.20 17:40modify10011.001.21091.21091.2029
35462005.07.20 17:40s/l10011.001.21091.21091.20290.0065100.00
35472005.07.20 17:40sell10021.001.21091.21591.2029
35482005.07.20 17:40modify10021.001.21091.21091.2029
35492005.07.20 17:40s/l10021.001.21091.21091.20290.0065100.00
35502005.07.20 17:40sell10031.001.21091.21591.2029
35512005.07.20 17:40modify10031.001.21091.21091.2029
35522005.07.20 17:40s/l10031.001.21091.21091.20290.0065100.00
35532005.07.20 17:40sell10041.001.21091.21591.2029
35542005.07.20 17:41modify10041.001.21091.21091.2029
35552005.07.20 17:41s/l10041.001.21091.21091.20290.0065100.00
35562005.07.20 17:41sell10051.001.21091.21591.2029
35572005.07.20 17:41modify10051.001.21091.21091.2029
35582005.07.20 17:41s/l10051.001.21091.21091.20290.0065100.00
35592005.07.20 17:41sell10061.001.21091.21591.2029
35602005.07.20 17:41modify10061.001.21091.21091.2029
35612005.07.20 17:41s/l10061.001.21091.21091.20290.0065100.00
35622005.07.20 17:41sell10071.001.21091.21591.2029
35632005.07.20 17:41modify10071.001.21091.21091.2029
35642005.07.20 17:41s/l10071.001.21091.21091.20290.0065100.00
35652005.07.20 17:41sell10081.001.21091.21591.2029
35662005.07.20 17:41modify10081.001.21091.21091.2029
35672005.07.20 17:41s/l10081.001.21091.21091.20290.0065100.00
35682005.07.20 17:41sell10091.001.21091.21591.2029
35692005.07.20 17:41modify10091.001.21091.21091.2029
35702005.07.20 17:41s/l10091.001.21091.21091.20290.0065100.00
35712005.07.20 17:41sell10101.001.21091.21591.2029
35722005.07.20 17:42modify10101.001.21091.21091.2029
35732005.07.20 17:42s/l10101.001.21091.21091.20290.0065100.00
35742005.07.20 17:42sell10111.001.21091.21591.2029
35752005.07.20 17:42modify10111.001.21091.21091.2029
35762005.07.20 17:42s/l10111.001.21091.21091.20290.0065100.00
35772005.07.20 17:42sell10121.001.21091.21591.2029
35782005.07.20 17:47modify10121.001.21091.21091.2029
35792005.07.20 17:55s/l10121.001.21091.21091.20290.0065100.00
35802005.07.20 17:55sell10131.001.21121.21621.2032
35812005.07.20 17:55modify10131.001.21121.21101.2032
35822005.07.20 17:55s/l10131.001.21101.21101.203220.0065120.00
35832005.07.20 17:55sell10141.001.21121.21621.2032
35842005.07.20 17:55modify10141.001.21121.21101.2032
35852005.07.20 17:55s/l10141.001.21101.21101.203220.0065140.00
35862005.07.20 17:55sell10151.001.21121.21621.2032
35872005.07.20 17:55modify10151.001.21121.21101.2032
35882005.07.20 17:55s/l10151.001.21101.21101.203220.0065160.00
35892005.07.20 17:55sell10161.001.21121.21621.2032
35902005.07.20 17:55modify10161.001.21121.21101.2032
35912005.07.20 17:55s/l10161.001.21101.21101.203220.0065180.00
35922005.07.20 17:55sell10171.001.21121.21621.2032
35932005.07.20 17:55modify10171.001.21121.21101.2032
35942005.07.20 17:55s/l10171.001.21101.21101.203220.0065200.00
35952005.07.20 17:55sell10181.001.21121.21621.2032
35962005.07.20 17:55modify10181.001.21121.21101.2032
35972005.07.20 17:56s/l10181.001.21101.21101.203220.0065220.00
35982005.07.20 17:56sell10191.001.21121.21621.2032
35992005.07.20 17:56modify10191.001.21121.21101.2032
36002005.07.20 17:56s/l10191.001.21101.21101.203220.0065240.00
36012005.07.20 17:56sell10201.001.21121.21621.2032
36022005.07.20 17:56modify10201.001.21121.21101.2032
36032005.07.20 17:56s/l10201.001.21101.21101.203220.0065260.00
36042005.07.20 17:56sell10211.001.21121.21621.2032
36052005.07.20 17:56modify10211.001.21121.21101.2032
36062005.07.20 17:56s/l10211.001.21101.21101.203220.0065280.00
36072005.07.20 17:56sell10221.001.21121.21621.2032
36082005.07.20 17:56modify10221.001.21121.21101.2032
36092005.07.20 17:56s/l10221.001.21101.21101.203220.0065300.00
36102005.07.20 17:56sell10231.001.21121.21621.2032
36112005.07.20 17:56modify10231.001.21121.21101.2032
36122005.07.20 17:56s/l10231.001.21101.21101.203220.0065320.00
36132005.07.20 17:56sell10241.001.21121.21621.2032
36142005.07.20 17:56modify10241.001.21121.21101.2032
36152005.07.20 17:57s/l10241.001.21101.21101.203220.0065340.00
36162005.07.20 17:57sell10251.001.21121.21621.2032
36172005.07.20 17:57modify10251.001.21121.21101.2032
36182005.07.20 17:57s/l10251.001.21101.21101.203220.0065360.00
36192005.07.20 17:57sell10261.001.21121.21621.2032
36202005.07.20 17:57modify10261.001.21121.21101.2032
36212005.07.20 17:57s/l10261.001.21101.21101.203220.0065380.00
36222005.07.20 17:57sell10271.001.21121.21621.2032
36232005.07.20 18:22s/l10271.001.21621.21621.2032-500.0064880.00
36242005.07.20 18:22sell10281.001.21831.22331.2103
36252005.07.20 18:22modify10281.001.21831.21771.2103
36262005.07.20 18:22modify10281.001.21831.21421.2103
36272005.07.20 18:22modify10281.001.21831.21321.2103
36282005.07.20 18:22s/l10281.001.21321.21321.2103510.0065390.00
36292005.07.20 18:22sell10291.001.21301.21801.2050
36302005.07.20 18:22s/l10291.001.21801.21801.2050-500.0064890.00
36312005.07.20 18:22sell10301.001.21831.22331.2103
36322005.07.20 18:22modify10301.001.21831.21771.2103
36332005.07.20 18:22modify10301.001.21831.21421.2103
36342005.07.20 18:22modify10301.001.21831.21321.2103
36352005.07.20 18:22s/l10301.001.21321.21321.2103510.0065400.00
36362005.07.20 18:22sell10311.001.21301.21801.2050
36372005.07.20 18:22s/l10311.001.21801.21801.2050-500.0064900.00
36382005.07.20 18:22sell10321.001.21831.22331.2103
36392005.07.20 18:22modify10321.001.21831.21771.2103
36402005.07.20 18:23modify10321.001.21831.21421.2103
36412005.07.20 18:23modify10321.001.21831.21321.2103
36422005.07.20 18:23s/l10321.001.21321.21321.2103510.0065410.00
36432005.07.20 18:23sell10331.001.21301.21801.2050
36442005.07.20 18:23s/l10331.001.21801.21801.2050-500.0064910.00
36452005.07.20 18:23sell10341.001.21831.22331.2103
36462005.07.20 18:23modify10341.001.21831.21771.2103
36472005.07.20 18:23modify10341.001.21831.21421.2103
36482005.07.20 18:23modify10341.001.21831.21321.2103
36492005.07.20 18:23s/l10341.001.21321.21321.2103510.0065420.00
36502005.07.20 18:23sell10351.001.21301.21801.2050
36512005.07.20 18:23s/l10351.001.21801.21801.2050-500.0064920.00
36522005.07.20 18:23sell10361.001.21831.22331.2103
36532005.07.20 18:23modify10361.001.21831.21771.2103
36542005.07.20 18:23modify10361.001.21831.21421.2103
36552005.07.20 18:23modify10361.001.21831.21321.2103
36562005.07.20 18:23s/l10361.001.21321.21321.2103510.0065430.00
36572005.07.20 18:23sell10371.001.21301.21801.2050
36582005.07.20 18:23s/l10371.001.21801.21801.2050-500.0064930.00
36592005.07.20 18:23sell10381.001.21831.22331.2103
36602005.07.20 18:23modify10381.001.21831.21771.2103
36612005.07.20 18:23modify10381.001.21831.21421.2103
36622005.07.20 18:23modify10381.001.21831.21321.2103
36632005.07.20 18:23s/l10381.001.21321.21321.2103510.0065440.00
36642005.07.20 18:23sell10391.001.21301.21801.2050
36652005.07.20 18:23s/l10391.001.21801.21801.2050-500.0064940.00
36662005.07.20 18:23sell10401.001.21831.22331.2103
36672005.07.20 18:23modify10401.001.21831.21771.2103
36682005.07.20 18:23modify10401.001.21831.21421.2103
36692005.07.20 18:23modify10401.001.21831.21321.2103
36702005.07.20 18:23s/l10401.001.21321.21321.2103510.0065450.00
36712005.07.20 18:23sell10411.001.21301.21801.2050
36722005.07.20 18:23s/l10411.001.21801.21801.2050-500.0064950.00
36732005.07.20 18:23sell10421.001.21831.22331.2103
36742005.07.20 18:23modify10421.001.21831.21771.2103
36752005.07.20 18:23modify10421.001.21831.21421.2103
36762005.07.20 18:23modify10421.001.21831.21321.2103
36772005.07.20 18:23s/l10421.001.21321.21321.2103510.0065460.00
36782005.07.20 18:23sell10431.001.21301.21801.2050
36792005.07.20 18:23s/l10431.001.21801.21801.2050-500.0064960.00
36802005.07.20 18:23sell10441.001.21831.22331.2103
36812005.07.20 18:23modify10441.001.21831.21771.2103
36822005.07.20 18:24modify10441.001.21831.21421.2103
36832005.07.20 18:24modify10441.001.21831.21321.2103
36842005.07.20 18:24s/l10441.001.21321.21321.2103510.0065470.00
36852005.07.20 18:24sell10451.001.21301.21801.2050
36862005.07.20 18:24s/l10451.001.21801.21801.2050-500.0064970.00
36872005.07.20 18:24sell10461.001.21831.22331.2103
36882005.07.20 18:24modify10461.001.21831.21771.2103
36892005.07.20 18:24modify10461.001.21831.21421.2103
36902005.07.20 18:24modify10461.001.21831.21321.2103
36912005.07.20 18:24s/l10461.001.21321.21321.2103510.0065480.00
36922005.07.20 18:24sell10471.001.21301.21801.2050
36932005.07.20 18:24s/l10471.001.21801.21801.2050-500.0064980.00
36942005.07.20 18:24sell10481.001.21831.22331.2103
36952005.07.20 18:24modify10481.001.21831.21771.2103
36962005.07.20 18:24modify10481.001.21831.21421.2103
36972005.07.20 18:24modify10481.001.21831.21321.2103
36982005.07.20 18:24s/l10481.001.21321.21321.2103510.0065490.00
36992005.07.20 18:24sell10491.001.21301.21801.2050
37002005.07.20 18:24s/l10491.001.21801.21801.2050-500.0064990.00
37012005.07.20 18:24sell10501.001.21831.22331.2103
37022005.07.20 18:24modify10501.001.21831.21771.2103
37032005.07.20 18:24modify10501.001.21831.21421.2103
37042005.07.20 18:24modify10501.001.21831.21321.2103
37052005.07.20 18:24s/l10501.001.21321.21321.2103510.0065500.00
37062005.07.20 18:24sell10511.001.21301.21801.2050
37072005.07.20 18:24s/l10511.001.21801.21801.2050-500.0065000.00
37082005.07.20 18:24sell10521.001.21831.22331.2103
37092005.07.20 18:24modify10521.001.21831.21771.2103
37102005.07.20 18:24modify10521.001.21831.21421.2103
37112005.07.20 18:24modify10521.001.21831.21321.2103
37122005.07.20 18:24s/l10521.001.21321.21321.2103510.0065510.00
37132005.07.20 18:24sell10531.001.21301.21801.2050
37142005.07.20 18:24s/l10531.001.21801.21801.2050-500.0065010.00
37152005.07.20 18:24sell10541.001.21831.22331.2103
37162005.07.20 18:24modify10541.001.21831.21771.2103
37172005.07.20 18:24modify10541.001.21831.21421.2103
37182005.07.20 18:25s/l10541.001.21421.21421.2103410.0065420.00
37192005.07.20 18:25sell10551.001.21831.22331.2103
37202005.07.20 18:35modify10551.001.21831.21781.2103
37212005.07.20 18:35modify10551.001.21831.21751.2103
37222005.07.20 18:35s/l10551.001.21751.21751.210380.0065500.00
37232005.07.20 18:35sell10561.001.21761.22261.2096
37242005.07.20 18:35modify10561.001.21761.21751.2096
37252005.07.20 18:35s/l10561.001.21751.21751.209610.0065510.00
37262005.07.20 18:35sell10571.001.21761.22261.2096
37272005.07.20 18:35modify10571.001.21761.21751.2096
37282005.07.20 18:35s/l10571.001.21751.21751.209610.0065520.00
37292005.07.20 18:35sell10581.001.21761.22261.2096
37302005.07.20 18:35modify10581.001.21761.21751.2096
37312005.07.20 18:35s/l10581.001.21751.21751.209610.0065530.00
37322005.07.20 18:35sell10591.001.21761.22261.2096
37332005.07.20 18:35modify10591.001.21761.21751.2096
37342005.07.20 18:35s/l10591.001.21751.21751.209610.0065540.00
37352005.07.20 18:35sell10601.001.21761.22261.2096
37362005.07.20 18:35modify10601.001.21761.21751.2096
37372005.07.20 18:35s/l10601.001.21751.21751.209610.0065550.00
37382005.07.20 18:35sell10611.001.21761.22261.2096
37392005.07.20 18:36modify10611.001.21761.21751.2096
37402005.07.20 18:36s/l10611.001.21751.21751.209610.0065560.00
37412005.07.20 18:36sell10621.001.21761.22261.2096
37422005.07.20 18:36modify10621.001.21761.21751.2096
37432005.07.20 18:36s/l10621.001.21751.21751.209610.0065570.00
37442005.07.20 18:36sell10631.001.21761.22261.2096
37452005.07.20 18:36modify10631.001.21761.21751.2096
37462005.07.20 18:36s/l10631.001.21751.21751.209610.0065580.00
37472005.07.20 18:36sell10641.001.21761.22261.2096
37482005.07.20 18:36modify10641.001.21761.21751.2096
37492005.07.20 18:36s/l10641.001.21751.21751.209610.0065590.00
37502005.07.20 18:36sell10651.001.21761.22261.2096
37512005.07.20 18:36modify10651.001.21761.21751.2096
37522005.07.20 18:36s/l10651.001.21751.21751.209610.0065600.00
37532005.07.20 18:36sell10661.001.21761.22261.2096
37542005.07.20 18:36modify10661.001.21761.21751.2096
37552005.07.20 18:36s/l10661.001.21751.21751.209610.0065610.00
37562005.07.20 18:36sell10671.001.21761.22261.2096
37572005.07.20 18:37modify10671.001.21761.21751.2096
37582005.07.20 18:37s/l10671.001.21751.21751.209610.0065620.00
37592005.07.20 18:37sell10681.001.21761.22261.2096
37602005.07.20 18:37modify10681.001.21761.21751.2096
37612005.07.20 18:37s/l10681.001.21751.21751.209610.0065630.00
37622005.07.20 18:37sell10691.001.21761.22261.2096
37632005.07.20 18:37modify10691.001.21761.21751.2096
37642005.07.20 18:37modify10691.001.21761.21731.2096
37652005.07.20 18:37modify10691.001.21761.21701.2096
37662005.07.20 18:37modify10691.001.21761.21691.2096
37672005.07.20 18:42s/l10691.001.21691.21691.209670.0065700.00
37682005.07.20 18:42sell10701.001.21691.22191.2089
37692005.07.20 19:29modify10701.001.21691.21661.2089
37702005.07.20 19:29modify10701.001.21691.21651.2089
37712005.07.20 19:32modify10701.001.21691.21621.2089
37722005.07.20 20:00modify10701.001.21691.21531.2089
37732005.07.20 20:29modify10701.001.21691.21511.2089
37742005.07.20 21:35s/l10701.001.21511.21511.2089180.0065880.00
37752005.07.20 21:35sell10711.001.21491.21991.2069
37762005.07.21 01:22s/l10711.001.21991.21991.2069-500.0065380.00
37772005.07.21 01:22sell10721.001.21981.22481.2118
37782005.07.21 01:22modify10721.001.21981.21981.2118
37792005.07.21 01:22modify10721.001.21981.21951.2118
37802005.07.21 01:22s/l10721.001.21951.21951.211830.0065410.00
37812005.07.21 01:22sell10731.001.21981.22481.2118
37822005.07.21 01:22modify10731.001.21981.21981.2118
37832005.07.21 01:22modify10731.001.21981.21951.2118
37842005.07.21 01:22s/l10731.001.21951.21951.211830.0065440.00
37852005.07.21 01:22sell10741.001.21981.22481.2118
37862005.07.21 01:22modify10741.001.21981.21981.2118
37872005.07.21 01:23modify10741.001.21981.21951.2118
37882005.07.21 01:23s/l10741.001.21951.21951.211830.0065470.00
37892005.07.21 01:23sell10751.001.21981.22481.2118
37902005.07.21 01:23modify10751.001.21981.21981.2118
37912005.07.21 01:23modify10751.001.21981.21951.2118
37922005.07.21 01:23s/l10751.001.21951.21951.211830.0065500.00
37932005.07.21 01:23sell10761.001.21981.22481.2118
37942005.07.21 01:23modify10761.001.21981.21981.2118
37952005.07.21 01:23modify10761.001.21981.21951.2118
37962005.07.21 01:23s/l10761.001.21951.21951.211830.0065530.00
37972005.07.21 01:23sell10771.001.21981.22481.2118
37982005.07.21 01:23modify10771.001.21981.21981.2118
37992005.07.21 01:23modify10771.001.21981.21951.2118
38002005.07.21 01:23s/l10771.001.21951.21951.211830.0065560.00
38012005.07.21 01:23sell10781.001.21981.22481.2118
38022005.07.21 01:23modify10781.001.21981.21981.2118
38032005.07.21 01:23modify10781.001.21981.21951.2118
38042005.07.21 01:23s/l10781.001.21951.21951.211830.0065590.00
38052005.07.21 01:23sell10791.001.21981.22481.2118
38062005.07.21 01:23modify10791.001.21981.21981.2118
38072005.07.21 01:23modify10791.001.21981.21951.2118
38082005.07.21 01:23s/l10791.001.21951.21951.211830.0065620.00
38092005.07.21 01:23sell10801.001.21981.22481.2118
38102005.07.21 01:23modify10801.001.21981.21981.2118
38112005.07.21 01:24modify10801.001.21981.21951.2118
38122005.07.21 01:24s/l10801.001.21951.21951.211830.0065650.00
38132005.07.21 01:24sell10811.001.21981.22481.2118
38142005.07.21 01:24modify10811.001.21981.21981.2118
38152005.07.21 01:24modify10811.001.21981.21951.2118
38162005.07.21 01:24s/l10811.001.21951.21951.211830.0065680.00
38172005.07.21 01:24sell10821.001.21981.22481.2118
38182005.07.21 01:24modify10821.001.21981.21981.2118
38192005.07.21 01:24modify10821.001.21981.21951.2118
38202005.07.21 01:24s/l10821.001.21951.21951.211830.0065710.00
38212005.07.21 01:24sell10831.001.21981.22481.2118
38222005.07.21 01:24modify10831.001.21981.21981.2118
38232005.07.21 01:24modify10831.001.21981.21951.2118
38242005.07.21 01:24s/l10831.001.21951.21951.211830.0065740.00
38252005.07.21 01:24sell10841.001.21981.22481.2118
38262005.07.21 01:24modify10841.001.21981.21981.2118
38272005.07.21 01:24modify10841.001.21981.21951.2118
38282005.07.21 01:24s/l10841.001.21951.21951.211830.0065770.00
38292005.07.21 01:24sell10851.001.21981.22481.2118
38302005.07.21 01:24modify10851.001.21981.21981.2118
38312005.07.21 01:24modify10851.001.21981.21951.2118
38322005.07.21 01:25s/l10851.001.21951.21951.211830.0065800.00
38332005.07.21 01:25sell10861.001.21981.22481.2118
38342005.07.21 01:25modify10861.001.21981.21961.2118
38352005.07.21 01:25s/l10861.001.21961.21961.211820.0065820.00
38362005.07.21 01:25sell10871.001.21981.22481.2118
38372005.07.21 01:25modify10871.001.21981.21961.2118
38382005.07.21 01:25s/l10871.001.21961.21961.211820.0065840.00
38392005.07.21 01:25sell10881.001.21981.22481.2118
38402005.07.21 01:25modify10881.001.21981.21961.2118
38412005.07.21 01:25s/l10881.001.21961.21961.211820.0065860.00
38422005.07.21 01:25sell10891.001.21981.22481.2118
38432005.07.21 01:25modify10891.001.21981.21961.2118
38442005.07.21 01:25s/l10891.001.21961.21961.211820.0065880.00
38452005.07.21 01:25sell10901.001.21981.22481.2118
38462005.07.21 01:25modify10901.001.21981.21961.2118
38472005.07.21 01:25s/l10901.001.21961.21961.211820.0065900.00
38482005.07.21 01:25sell10911.001.21981.22481.2118
38492005.07.21 01:26modify10911.001.21981.21961.2118
38502005.07.21 01:26s/l10911.001.21961.21961.211820.0065920.00
38512005.07.21 01:26sell10921.001.21981.22481.2118
38522005.07.21 01:26modify10921.001.21981.21961.2118
38532005.07.21 01:26s/l10921.001.21961.21961.211820.0065940.00
38542005.07.21 01:26sell10931.001.21981.22481.2118
38552005.07.21 01:26modify10931.001.21981.21961.2118
38562005.07.21 01:26s/l10931.001.21961.21961.211820.0065960.00
38572005.07.21 01:26sell10941.001.21981.22481.2118
38582005.07.21 01:26modify10941.001.21981.21961.2118
38592005.07.21 01:26s/l10941.001.21961.21961.211820.0065980.00
38602005.07.21 01:26sell10951.001.21981.22481.2118
38612005.07.21 01:26modify10951.001.21981.21961.2118
38622005.07.21 01:26s/l10951.001.21961.21961.211820.0066000.00
38632005.07.21 01:26sell10961.001.21981.22481.2118
38642005.07.21 01:26modify10961.001.21981.21961.2118
38652005.07.21 01:26s/l10961.001.21961.21961.211820.0066020.00
38662005.07.21 01:26sell10971.001.21981.22481.2118
38672005.07.21 01:27modify10971.001.21981.21961.2118
38682005.07.21 01:27s/l10971.001.21961.21961.211820.0066040.00
38692005.07.21 01:27sell10981.001.21981.22481.2118
38702005.07.21 01:27modify10981.001.21981.21961.2118
38712005.07.21 01:27s/l10981.001.21961.21961.211820.0066060.00
38722005.07.21 01:27sell10991.001.21981.22481.2118
38732005.07.21 01:27modify10991.001.21981.21961.2118
38742005.07.21 01:29modify10991.001.21981.21931.2118
38752005.07.21 01:32modify10991.001.21981.21921.2118
38762005.07.21 01:32modify10991.001.21981.21911.2118
38772005.07.21 02:29modify10991.001.21981.21751.2118
38782005.07.21 02:29modify10991.001.21981.21721.2118
38792005.07.21 02:29s/l10991.001.21721.21721.2118260.0066320.00
38802005.07.21 02:29sell11001.001.21761.22261.2096
38812005.07.21 02:29modify11001.001.21761.21751.2096
38822005.07.21 02:29modify11001.001.21761.21721.2096
38832005.07.21 02:29s/l11001.001.21721.21721.209640.0066360.00
38842005.07.21 02:29sell11011.001.21761.22261.2096
38852005.07.21 02:29modify11011.001.21761.21751.2096
38862005.07.21 02:29modify11011.001.21761.21721.2096
38872005.07.21 02:29s/l11011.001.21721.21721.209640.0066400.00
38882005.07.21 02:29sell11021.001.21761.22261.2096
38892005.07.21 02:29modify11021.001.21761.21751.2096
38902005.07.21 02:29modify11021.001.21761.21721.2096
38912005.07.21 02:29s/l11021.001.21721.21721.209640.0066440.00
38922005.07.21 02:29sell11031.001.21761.22261.2096
38932005.07.21 02:29modify11031.001.21761.21751.2096
38942005.07.21 02:29modify11031.001.21761.21721.2096
38952005.07.21 02:29s/l11031.001.21721.21721.209640.0066480.00
38962005.07.21 02:29sell11041.001.21761.22261.2096
38972005.07.21 02:29modify11041.001.21761.21751.2096
38982005.07.21 02:29modify11041.001.21761.21721.2096
38992005.07.21 02:29s/l11041.001.21721.21721.209640.0066520.00
39002005.07.21 02:29sell11051.001.21761.22261.2096
39012005.07.21 02:29modify11051.001.21761.21751.2096
39022005.07.21 02:29modify11051.001.21761.21721.2096
39032005.07.21 02:29s/l11051.001.21721.21721.209640.0066560.00
39042005.07.21 02:29sell11061.001.21761.22261.2096
39052005.07.21 02:29modify11061.001.21761.21751.2096
39062005.07.21 02:29modify11061.001.21761.21721.2096
39072005.07.21 02:29s/l11061.001.21721.21721.209640.0066600.00
39082005.07.21 02:29sell11071.001.21761.22261.2096
39092005.07.21 02:29modify11071.001.21761.21751.2096
39102005.07.21 02:29modify11071.001.21761.21721.2096
39112005.07.21 02:29s/l11071.001.21721.21721.209640.0066640.00
39122005.07.21 02:29sell11081.001.21761.22261.2096
39132005.07.21 02:29modify11081.001.21761.21751.2096
39142005.07.21 02:29modify11081.001.21761.21721.2096
39152005.07.21 02:29s/l11081.001.21721.21721.209640.0066680.00
39162005.07.21 02:29sell11091.001.21761.22261.2096
39172005.07.21 02:29modify11091.001.21761.21751.2096
39182005.07.21 02:29modify11091.001.21761.21721.2096
39192005.07.21 02:29s/l11091.001.21721.21721.209640.0066720.00
39202005.07.21 02:29sell11101.001.21761.22261.2096
39212005.07.21 02:29modify11101.001.21761.21751.2096
39222005.07.21 02:29modify11101.001.21761.21721.2096
39232005.07.21 02:29s/l11101.001.21721.21721.209640.0066760.00
39242005.07.21 02:29sell11111.001.21761.22261.2096
39252005.07.21 02:29modify11111.001.21761.21751.2096
39262005.07.21 02:29modify11111.001.21761.21721.2096
39272005.07.21 02:29s/l11111.001.21721.21721.209640.0066800.00
39282005.07.21 02:29sell11121.001.21761.22261.2096
39292005.07.21 02:29modify11121.001.21761.21751.2096
39302005.07.21 02:29modify11121.001.21761.21721.2096
39312005.07.21 02:29s/l11121.001.21721.21721.209640.0066840.00
39322005.07.21 02:29sell11131.001.21761.22261.2096
39332005.07.21 02:29modify11131.001.21761.21751.2096
39342005.07.21 02:29modify11131.001.21761.21721.2096
39352005.07.21 02:29s/l11131.001.21721.21721.209640.0066880.00
39362005.07.21 02:29sell11141.001.21761.22261.2096
39372005.07.21 02:29modify11141.001.21761.21751.2096
39382005.07.21 02:29modify11141.001.21761.21721.2096
39392005.07.21 02:29s/l11141.001.21721.21721.209640.0066920.00
39402005.07.21 02:29sell11151.001.21761.22261.2096
39412005.07.21 02:29modify11151.001.21761.21751.2096
39422005.07.21 02:29modify11151.001.21761.21721.2096
39432005.07.21 02:29s/l11151.001.21721.21721.209640.0066960.00
39442005.07.21 02:29sell11161.001.21761.22261.2096
39452005.07.21 02:29modify11161.001.21761.21751.2096
39462005.07.21 02:29modify11161.001.21761.21721.2096
39472005.07.21 02:29s/l11161.001.21721.21721.209640.0067000.00
39482005.07.21 02:29sell11171.001.21761.22261.2096
39492005.07.21 02:29modify11171.001.21761.21751.2096
39502005.07.21 02:29modify11171.001.21761.21721.2096
39512005.07.21 02:29s/l11171.001.21721.21721.209640.0067040.00
39522005.07.21 02:29sell11181.001.21761.22261.2096
39532005.07.21 02:29modify11181.001.21761.21751.2096
39542005.07.21 02:29modify11181.001.21761.21721.2096
39552005.07.21 02:29s/l11181.001.21721.21721.209640.0067080.00
39562005.07.21 02:29sell11191.001.21761.22261.2096
39572005.07.21 02:29modify11191.001.21761.21751.2096
39582005.07.21 02:29modify11191.001.21761.21721.2096
39592005.07.21 02:29s/l11191.001.21721.21721.209640.0067120.00
39602005.07.21 02:29sell11201.001.21761.22261.2096
39612005.07.21 02:29modify11201.001.21761.21751.2096
39622005.07.21 02:29modify11201.001.21761.21721.2096
39632005.07.21 02:29s/l11201.001.21721.21721.209640.0067160.00
39642005.07.21 02:29sell11211.001.21761.22261.2096
39652005.07.21 02:29modify11211.001.21761.21751.2096
39662005.07.21 02:29modify11211.001.21761.21721.2096
39672005.07.21 02:29s/l11211.001.21721.21721.209640.0067200.00
39682005.07.21 02:29sell11221.001.21761.22261.2096
39692005.07.21 02:29modify11221.001.21761.21751.2096
39702005.07.21 02:29modify11221.001.21761.21721.2096
39712005.07.21 02:29s/l11221.001.21721.21721.209640.0067240.00
39722005.07.21 02:29sell11231.001.21761.22261.2096
39732005.07.21 02:29modify11231.001.21761.21751.2096
39742005.07.21 02:29modify11231.001.21761.21721.2096
39752005.07.21 02:29s/l11231.001.21721.21721.209640.0067280.00
39762005.07.21 02:29sell11241.001.21761.22261.2096
39772005.07.21 02:29modify11241.001.21761.21751.2096
39782005.07.21 02:29modify11241.001.21761.21721.2096
39792005.07.21 02:29s/l11241.001.21721.21721.209640.0067320.00
39802005.07.21 02:29sell11251.001.21761.22261.2096
39812005.07.21 02:29modify11251.001.21761.21751.2096
39822005.07.21 02:29modify11251.001.21761.21721.2096
39832005.07.21 02:29s/l11251.001.21721.21721.209640.0067360.00
39842005.07.21 02:29sell11261.001.21761.22261.2096
39852005.07.21 02:32modify11261.001.21761.21721.2096
39862005.07.21 02:42modify11261.001.21761.21691.2096
39872005.07.21 02:47s/l11261.001.21691.21691.209670.0067430.00
39882005.07.21 02:47sell11271.001.21681.22181.2088
39892005.07.21 03:10modify11271.001.21681.21671.2088
39902005.07.21 03:10modify11271.001.21681.21661.2088
39912005.07.21 03:10modify11271.001.21681.21651.2088
39922005.07.21 04:10s/l11271.001.21651.21651.208830.0067460.00
39932005.07.21 04:10sell11281.001.21641.22141.2084
39942005.07.21 05:42modify11281.001.21641.21641.2084
39952005.07.21 05:42s/l11281.001.21641.21641.20840.0067460.00
39962005.07.21 05:42buy11291.001.21641.21141.2264
39972005.07.21 07:00modify11291.001.21641.21671.2264
39982005.07.21 07:05s/l11291.001.21671.21671.226430.0067490.00
39992005.07.21 07:05sell11301.001.21671.22171.2087
40002005.07.21 10:05modify11301.001.21671.21641.2087
40012005.07.21 10:07modify11301.001.21671.21531.2087
40022005.07.21 10:10s/l11301.001.21531.21531.2087140.0067630.00
40032005.07.21 10:10buy11311.001.21561.21061.2256
40042005.07.21 11:05modify11311.001.21561.21621.2256
40052005.07.21 11:05s/l11311.001.21621.21621.225660.0067690.00
40062005.07.21 11:05sell11321.001.21601.22101.2080
40072005.07.21 11:05modify11321.001.21601.21591.2080
40082005.07.21 11:05s/l11321.001.21591.21591.208010.0067700.00
40092005.07.21 11:05sell11331.001.21691.22191.2089
40102005.07.21 11:05modify11331.001.21691.21661.2089
40112005.07.21 11:05modify11331.001.21691.21591.2089
40122005.07.21 11:05s/l11331.001.21591.21591.2089100.0067800.00
40132005.07.21 11:05sell11341.001.21691.22191.2089
40142005.07.21 11:05modify11341.001.21691.21661.2089
40152005.07.21 11:05modify11341.001.21691.21591.2089
40162005.07.21 11:05s/l11341.001.21591.21591.2089100.0067900.00
40172005.07.21 11:05sell11351.001.21691.22191.2089
40182005.07.21 11:05modify11351.001.21691.21661.2089
40192005.07.21 11:05modify11351.001.21691.21591.2089
40202005.07.21 11:05s/l11351.001.21591.21591.2089100.0068000.00
40212005.07.21 11:05sell11361.001.21691.22191.2089
40222005.07.21 11:05modify11361.001.21691.21661.2089
40232005.07.21 11:05modify11361.001.21691.21591.2089
40242005.07.21 11:05s/l11361.001.21591.21591.2089100.0068100.00
40252005.07.21 11:05sell11371.001.21691.22191.2089
40262005.07.21 11:05modify11371.001.21691.21661.2089
40272005.07.21 11:05modify11371.001.21691.21591.2089
40282005.07.21 11:06s/l11371.001.21591.21591.2089100.0068200.00
40292005.07.21 11:06sell11381.001.21691.22191.2089
40302005.07.21 11:06modify11381.001.21691.21661.2089
40312005.07.21 11:06modify11381.001.21691.21591.2089
40322005.07.21 11:06s/l11381.001.21591.21591.2089100.0068300.00
40332005.07.21 11:06sell11391.001.21691.22191.2089
40342005.07.21 11:06modify11391.001.21691.21661.2089
40352005.07.21 11:06modify11391.001.21691.21591.2089
40362005.07.21 11:06s/l11391.001.21591.21591.2089100.0068400.00
40372005.07.21 11:06sell11401.001.21691.22191.2089
40382005.07.21 11:06modify11401.001.21691.21661.2089
40392005.07.21 11:06modify11401.001.21691.21591.2089
40402005.07.21 11:06s/l11401.001.21591.21591.2089100.0068500.00
40412005.07.21 11:06sell11411.001.21691.22191.2089
40422005.07.21 11:06modify11411.001.21691.21661.2089
40432005.07.21 11:06modify11411.001.21691.21591.2089
40442005.07.21 11:06s/l11411.001.21591.21591.2089100.0068600.00
40452005.07.21 11:06sell11421.001.21691.22191.2089
40462005.07.21 11:06modify11421.001.21691.21661.2089
40472005.07.21 11:06modify11421.001.21691.21591.2089
40482005.07.21 11:06s/l11421.001.21591.21591.2089100.0068700.00
40492005.07.21 11:06sell11431.001.21691.22191.2089
40502005.07.21 11:06modify11431.001.21691.21661.2089
40512005.07.21 11:06modify11431.001.21691.21591.2089
40522005.07.21 11:07s/l11431.001.21591.21591.2089100.0068800.00
40532005.07.21 11:07sell11441.001.21691.22191.2089
40542005.07.21 11:07modify11441.001.21691.21661.2089
40552005.07.21 11:07modify11441.001.21691.21591.2089
40562005.07.21 11:07s/l11441.001.21591.21591.2089100.0068900.00
40572005.07.21 11:07sell11451.001.21691.22191.2089
40582005.07.21 11:07modify11451.001.21691.21661.2089
40592005.07.21 11:07modify11451.001.21691.21591.2089
40602005.07.21 11:07s/l11451.001.21591.21591.2089100.0069000.00
40612005.07.21 11:07sell11461.001.21691.22191.2089
40622005.07.21 11:07s/l11461.001.22191.22191.2089-500.0068500.00
40632005.07.21 11:07sell11471.001.22361.22861.2156
40642005.07.21 11:07modify11471.001.22361.22251.2156
40652005.07.21 11:07modify11471.001.22361.22221.2156
40662005.07.21 11:07modify11471.001.22361.22061.2156
40672005.07.21 11:07modify11471.001.22361.21941.2156
40682005.07.21 11:07s/l11471.001.21941.21941.2156420.0068920.00
40692005.07.21 11:07sell11481.001.22221.22721.2142
40702005.07.21 11:07modify11481.001.22221.22221.2142
40712005.07.21 11:07modify11481.001.22221.22061.2142
40722005.07.21 11:07modify11481.001.22221.21941.2142
40732005.07.21 11:07s/l11481.001.21941.21941.2142280.0069200.00
40742005.07.21 11:07sell11491.001.22221.22721.2142
40752005.07.21 11:07modify11491.001.22221.22221.2142
40762005.07.21 11:07modify11491.001.22221.22061.2142
40772005.07.21 11:07modify11491.001.22221.21941.2142
40782005.07.21 11:08s/l11491.001.21941.21941.2142280.0069480.00
40792005.07.21 11:08sell11501.001.22221.22721.2142
40802005.07.21 11:08modify11501.001.22221.22221.2142
40812005.07.21 11:08modify11501.001.22221.22061.2142
40822005.07.21 11:08modify11501.001.22221.21941.2142
40832005.07.21 11:08s/l11501.001.21941.21941.2142280.0069760.00
40842005.07.21 11:08sell11511.001.22221.22721.2142
40852005.07.21 11:08modify11511.001.22221.22221.2142
40862005.07.21 11:08modify11511.001.22221.22061.2142
40872005.07.21 11:08modify11511.001.22221.21941.2142
40882005.07.21 11:08s/l11511.001.21941.21941.2142280.0070040.00
40892005.07.21 11:08sell11521.001.22221.22721.2142
40902005.07.21 11:08modify11521.001.22221.22221.2142
40912005.07.21 11:08modify11521.001.22221.22061.2142
40922005.07.21 11:08modify11521.001.22221.21941.2142
40932005.07.21 11:08s/l11521.001.21941.21941.2142280.0070320.00
40942005.07.21 11:08sell11531.001.22221.22721.2142
40952005.07.21 11:08modify11531.001.22221.22221.2142
40962005.07.21 11:08modify11531.001.22221.22061.2142
40972005.07.21 11:08modify11531.001.22221.21941.2142
40982005.07.21 11:08s/l11531.001.21941.21941.2142280.0070600.00
40992005.07.21 11:08sell11541.001.22221.22721.2142
41002005.07.21 11:08modify11541.001.22221.22221.2142
41012005.07.21 11:08modify11541.001.22221.22061.2142
41022005.07.21 11:08modify11541.001.22221.21941.2142
41032005.07.21 11:08s/l11541.001.21941.21941.2142280.0070880.00
41042005.07.21 11:08sell11551.001.22221.22721.2142
41052005.07.21 11:08modify11551.001.22221.22221.2142
41062005.07.21 11:08modify11551.001.22221.22061.2142
41072005.07.21 11:08modify11551.001.22221.21941.2142
41082005.07.21 11:09s/l11551.001.21941.21941.2142280.0071160.00
41092005.07.21 11:09sell11561.001.22221.22721.2142
41102005.07.21 11:09modify11561.001.22221.22221.2142
41112005.07.21 11:09modify11561.001.22221.22061.2142
41122005.07.21 11:09modify11561.001.22221.21941.2142
41132005.07.21 11:09s/l11561.001.21941.21941.2142280.0071440.00
41142005.07.21 11:09sell11571.001.22221.22721.2142
41152005.07.21 11:09modify11571.001.22221.22221.2142
41162005.07.21 11:09modify11571.001.22221.22061.2142
41172005.07.21 11:09modify11571.001.22221.21941.2142
41182005.07.21 11:09s/l11571.001.21941.21941.2142280.0071720.00
41192005.07.21 11:09sell11581.001.22221.22721.2142
41202005.07.21 11:09modify11581.001.22221.22221.2142
41212005.07.21 11:09modify11581.001.22221.22061.2142
41222005.07.21 11:09modify11581.001.22221.21941.2142
41232005.07.21 11:09s/l11581.001.21941.21941.2142280.0072000.00
41242005.07.21 11:09sell11591.001.22221.22721.2142
41252005.07.21 11:09modify11591.001.22221.22221.2142
41262005.07.21 11:09modify11591.001.22221.22061.2142
41272005.07.21 11:09modify11591.001.22221.21941.2142
41282005.07.21 11:09s/l11591.001.21941.21941.2142280.0072280.00
41292005.07.21 11:09sell11601.001.22221.22721.2142
41302005.07.21 11:09modify11601.001.22221.22221.2142
41312005.07.21 11:09modify11601.001.22221.22061.2142
41322005.07.21 11:09modify11601.001.22221.21941.2142
41332005.07.21 11:09s/l11601.001.21941.21941.2142280.0072560.00
41342005.07.21 11:09sell11611.001.22221.22721.2142
41352005.07.21 11:10modify11611.001.22221.22091.2142
41362005.07.21 11:10modify11611.001.22221.22051.2142
41372005.07.21 11:10modify11611.001.22221.21801.2142
41382005.07.21 11:10modify11611.001.22221.21611.2142
41392005.07.21 11:10s/l11611.001.21611.21611.2142610.0073170.00
41402005.07.21 11:10sell11621.001.22141.22641.2134
41412005.07.21 11:10modify11621.001.22141.22091.2134
41422005.07.21 11:10modify11621.001.22141.22051.2134
41432005.07.21 11:10modify11621.001.22141.21801.2134
41442005.07.21 11:10modify11621.001.22141.21611.2134
41452005.07.21 11:10s/l11621.001.21611.21611.2134530.0073700.00
41462005.07.21 11:10sell11631.001.22141.22641.2134
41472005.07.21 11:10modify11631.001.22141.22091.2134
41482005.07.21 11:10modify11631.001.22141.22051.2134
41492005.07.21 11:10modify11631.001.22141.21801.2134
41502005.07.21 11:10modify11631.001.22141.21611.2134
41512005.07.21 11:10s/l11631.001.21611.21611.2134530.0074230.00
41522005.07.21 11:10sell11641.001.22141.22641.2134
41532005.07.21 11:10modify11641.001.22141.22091.2134
41542005.07.21 11:10modify11641.001.22141.22051.2134
41552005.07.21 11:10modify11641.001.22141.21801.2134
41562005.07.21 11:10modify11641.001.22141.21611.2134
41572005.07.21 11:10s/l11641.001.21611.21611.2134530.0074760.00
41582005.07.21 11:10sell11651.001.22141.22641.2134
41592005.07.21 11:10modify11651.001.22141.22091.2134
41602005.07.21 11:10modify11651.001.22141.22051.2134
41612005.07.21 11:10modify11651.001.22141.21801.2134
41622005.07.21 11:10modify11651.001.22141.21611.2134
41632005.07.21 11:10s/l11651.001.21611.21611.2134530.0075290.00
41642005.07.21 11:10sell11661.001.22141.22641.2134
41652005.07.21 11:10modify11661.001.22141.22091.2134
41662005.07.21 11:10modify11661.001.22141.22051.2134
41672005.07.21 11:10modify11661.001.22141.21801.2134
41682005.07.21 11:10modify11661.001.22141.21611.2134
41692005.07.21 11:10s/l11661.001.21611.21611.2134530.0075820.00
41702005.07.21 11:10sell11671.001.22141.22641.2134
41712005.07.21 11:11modify11671.001.22141.22091.2134
41722005.07.21 11:11modify11671.001.22141.22051.2134
41732005.07.21 11:11modify11671.001.22141.21801.2134
41742005.07.21 11:11modify11671.001.22141.21611.2134
41752005.07.21 11:11s/l11671.001.21611.21611.2134530.0076350.00
41762005.07.21 11:11sell11681.001.22141.22641.2134
41772005.07.21 11:11modify11681.001.22141.22091.2134
41782005.07.21 11:11modify11681.001.22141.22051.2134
41792005.07.21 11:11modify11681.001.22141.21801.2134
41802005.07.21 11:11modify11681.001.22141.21611.2134
41812005.07.21 11:11s/l11681.001.21611.21611.2134530.0076880.00
41822005.07.21 11:11sell11691.001.22141.22641.2134
41832005.07.21 11:11modify11691.001.22141.22091.2134
41842005.07.21 11:11modify11691.001.22141.22051.2134
41852005.07.21 11:11modify11691.001.22141.21801.2134
41862005.07.21 11:11modify11691.001.22141.21611.2134
41872005.07.21 11:11s/l11691.001.21611.21611.2134530.0077410.00
41882005.07.21 11:11sell11701.001.22141.22641.2134
41892005.07.21 11:11modify11701.001.22141.22091.2134
41902005.07.21 11:11modify11701.001.22141.22051.2134
41912005.07.21 11:11modify11701.001.22141.21801.2134
41922005.07.21 11:11modify11701.001.22141.21611.2134
41932005.07.21 11:11s/l11701.001.21611.21611.2134530.0077940.00
41942005.07.21 11:11sell11711.001.22141.22641.2134
41952005.07.21 11:11modify11711.001.22141.22091.2134
41962005.07.21 11:11modify11711.001.22141.22051.2134
41972005.07.21 11:11modify11711.001.22141.21801.2134
41982005.07.21 11:11modify11711.001.22141.21611.2134
41992005.07.21 11:11s/l11711.001.21611.21611.2134530.0078470.00
42002005.07.21 11:11sell11721.001.22141.22641.2134
42012005.07.21 11:11modify11721.001.22141.22091.2134
42022005.07.21 11:11modify11721.001.22141.22051.2134
42032005.07.21 11:11modify11721.001.22141.21801.2134
42042005.07.21 11:11modify11721.001.22141.21611.2134
42052005.07.21 11:11s/l11721.001.21611.21611.2134530.0079000.00
42062005.07.21 11:11sell11731.001.22141.22641.2134
42072005.07.21 11:12modify11731.001.22141.22091.2134
42082005.07.21 11:12modify11731.001.22141.22051.2134
42092005.07.21 11:12modify11731.001.22141.21801.2134
42102005.07.21 11:12modify11731.001.22141.21611.2134
42112005.07.21 11:12s/l11731.001.21611.21611.2134530.0079530.00
42122005.07.21 11:12sell11741.001.22141.22641.2134
42132005.07.21 11:12modify11741.001.22141.22091.2134
42142005.07.21 11:12modify11741.001.22141.22051.2134
42152005.07.21 11:12modify11741.001.22141.21801.2134
42162005.07.21 11:12modify11741.001.22141.21611.2134
42172005.07.21 11:12s/l11741.001.21611.21611.2134530.0080060.00
42182005.07.21 11:12sell11751.001.22141.22641.2134
42192005.07.21 11:12modify11751.001.22141.22091.2134
42202005.07.21 11:12modify11751.001.22141.21611.2134
42212005.07.21 11:22modify11751.001.22141.21601.2134
42222005.07.21 11:25s/l11751.001.21601.21601.2134540.0080600.00
42232005.07.21 11:25sell11761.001.21871.22371.2107
42242005.07.21 11:25modify11761.001.21871.21791.2107
42252005.07.21 11:25modify11761.001.21871.21601.2107
42262005.07.21 11:25s/l11761.001.21601.21601.2107270.0080870.00
42272005.07.21 11:25sell11771.001.22131.22631.2133
42282005.07.21 11:25modify11771.001.22131.22081.2133
42292005.07.21 11:25modify11771.001.22131.22041.2133
42302005.07.21 11:25modify11771.001.22131.21791.2133
42312005.07.21 11:25modify11771.001.22131.21601.2133
42322005.07.21 11:25s/l11771.001.21601.21601.2133530.0081400.00
42332005.07.21 11:25sell11781.001.22131.22631.2133
42342005.07.21 11:25modify11781.001.22131.22081.2133
42352005.07.21 11:25modify11781.001.22131.22041.2133
42362005.07.21 11:25modify11781.001.22131.21791.2133
42372005.07.21 11:25modify11781.001.22131.21601.2133
42382005.07.21 11:25s/l11781.001.21601.21601.2133530.0081930.00
42392005.07.21 11:25sell11791.001.22131.22631.2133
42402005.07.21 11:25modify11791.001.22131.22081.2133
42412005.07.21 11:25modify11791.001.22131.22041.2133
42422005.07.21 11:25modify11791.001.22131.21791.2133
42432005.07.21 11:25modify11791.001.22131.21601.2133
42442005.07.21 11:25s/l11791.001.21601.21601.2133530.0082460.00
42452005.07.21 11:25sell11801.001.22131.22631.2133
42462005.07.21 11:25modify11801.001.22131.22081.2133
42472005.07.21 11:25modify11801.001.22131.22041.2133
42482005.07.21 11:25modify11801.001.22131.21791.2133
42492005.07.21 11:25modify11801.001.22131.21601.2133
42502005.07.21 11:25s/l11801.001.21601.21601.2133530.0082990.00
42512005.07.21 11:25sell11811.001.22131.22631.2133
42522005.07.21 11:25modify11811.001.22131.22081.2133
42532005.07.21 11:25modify11811.001.22131.22041.2133
42542005.07.21 11:25modify11811.001.22131.21791.2133
42552005.07.21 11:25modify11811.001.22131.21601.2133
42562005.07.21 11:25s/l11811.001.21601.21601.2133530.0083520.00
42572005.07.21 11:25sell11821.001.22131.22631.2133
42582005.07.21 11:25modify11821.001.22131.22081.2133
42592005.07.21 11:26modify11821.001.22131.22041.2133
42602005.07.21 11:26modify11821.001.22131.21791.2133
42612005.07.21 11:26modify11821.001.22131.21601.2133
42622005.07.21 11:26s/l11821.001.21601.21601.2133530.0084050.00
42632005.07.21 11:26sell11831.001.22131.22631.2133
42642005.07.21 11:26modify11831.001.22131.22081.2133
42652005.07.21 11:26modify11831.001.22131.22041.2133
42662005.07.21 11:26modify11831.001.22131.21791.2133
42672005.07.21 11:26modify11831.001.22131.21601.2133
42682005.07.21 11:26s/l11831.001.21601.21601.2133530.0084580.00
42692005.07.21 11:26sell11841.001.22131.22631.2133
42702005.07.21 11:26modify11841.001.22131.22081.2133
42712005.07.21 11:26modify11841.001.22131.22041.2133
42722005.07.21 11:26modify11841.001.22131.21791.2133
42732005.07.21 11:26modify11841.001.22131.21601.2133
42742005.07.21 11:26s/l11841.001.21601.21601.2133530.0085110.00
42752005.07.21 11:26sell11851.001.22131.22631.2133
42762005.07.21 11:26modify11851.001.22131.22081.2133
42772005.07.21 11:26modify11851.001.22131.22041.2133
42782005.07.21 11:26modify11851.001.22131.21791.2133
42792005.07.21 11:26modify11851.001.22131.21601.2133
42802005.07.21 11:26s/l11851.001.21601.21601.2133530.0085640.00
42812005.07.21 11:26sell11861.001.22131.22631.2133
42822005.07.21 11:26modify11861.001.22131.22081.2133
42832005.07.21 11:26modify11861.001.22131.22041.2133
42842005.07.21 11:26modify11861.001.22131.21791.2133
42852005.07.21 11:26modify11861.001.22131.21601.2133
42862005.07.21 11:26s/l11861.001.21601.21601.2133530.0086170.00
42872005.07.21 11:26sell11871.001.22131.22631.2133
42882005.07.21 11:26modify11871.001.22131.22081.2133
42892005.07.21 11:26modify11871.001.22131.22041.2133
42902005.07.21 11:26modify11871.001.22131.21791.2133
42912005.07.21 11:26modify11871.001.22131.21601.2133
42922005.07.21 11:26s/l11871.001.21601.21601.2133530.0086700.00
42932005.07.21 11:26sell11881.001.22131.22631.2133
42942005.07.21 11:26modify11881.001.22131.22081.2133
42952005.07.21 11:27modify11881.001.22131.22041.2133
42962005.07.21 11:27modify11881.001.22131.21791.2133
42972005.07.21 11:27modify11881.001.22131.21601.2133
42982005.07.21 11:27s/l11881.001.21601.21601.2133530.0087230.00
42992005.07.21 11:27sell11891.001.22131.22631.2133
43002005.07.21 11:27modify11891.001.22131.22081.2133
43012005.07.21 11:27modify11891.001.22131.22041.2133
43022005.07.21 11:27modify11891.001.22131.21791.2133
43032005.07.21 11:27modify11891.001.22131.21601.2133
43042005.07.21 11:27s/l11891.001.21601.21601.2133530.0087760.00
43052005.07.21 11:27sell11901.001.22131.22631.2133
43062005.07.21 11:27modify11901.001.22131.22081.2133
43072005.07.21 11:27modify11901.001.22131.22041.2133
43082005.07.21 11:29s/l11901.001.22041.22041.213390.0087850.00
43092005.07.21 11:29sell11911.001.22351.22851.2155
43102005.07.21 11:29modify11911.001.22351.21791.2155
43112005.07.21 11:29s/l11911.001.21791.21791.2155560.0088410.00
43122005.07.21 11:29sell11921.001.22181.22681.2138
43132005.07.21 11:29modify11921.001.22181.22171.2138
43142005.07.21 11:29modify11921.001.22181.22141.2138
43152005.07.21 11:29modify11921.001.22181.21941.2138
43162005.07.21 11:29modify11921.001.22181.21891.2138
43172005.07.21 11:29modify11921.001.22181.21791.2138
43182005.07.21 11:29s/l11921.001.21791.21791.2138390.0088800.00
43192005.07.21 11:29sell11931.001.22181.22681.2138
43202005.07.21 11:29modify11931.001.22181.22171.2138
43212005.07.21 11:29modify11931.001.22181.22141.2138
43222005.07.21 11:29modify11931.001.22181.21941.2138
43232005.07.21 11:29modify11931.001.22181.21891.2138
43242005.07.21 11:29modify11931.001.22181.21791.2138
43252005.07.21 11:29s/l11931.001.21791.21791.2138390.0089190.00
43262005.07.21 11:29sell11941.001.22181.22681.2138
43272005.07.21 11:29modify11941.001.22181.22171.2138
43282005.07.21 11:29modify11941.001.22181.22141.2138
43292005.07.21 11:29modify11941.001.22181.21941.2138
43302005.07.21 11:29modify11941.001.22181.21891.2138
43312005.07.21 11:29modify11941.001.22181.21791.2138
43322005.07.21 11:29s/l11941.001.21791.21791.2138390.0089580.00
43332005.07.21 11:29sell11951.001.22181.22681.2138
43342005.07.21 11:29modify11951.001.22181.22171.2138
43352005.07.21 11:29modify11951.001.22181.22141.2138
43362005.07.21 11:29modify11951.001.22181.21941.2138
43372005.07.21 11:29modify11951.001.22181.21891.2138
43382005.07.21 11:29modify11951.001.22181.21791.2138
43392005.07.21 11:29s/l11951.001.21791.21791.2138390.0089970.00
43402005.07.21 11:29sell11961.001.22181.22681.2138
43412005.07.21 11:29modify11961.001.22181.22171.2138
43422005.07.21 11:29modify11961.001.22181.22141.2138
43432005.07.21 11:29modify11961.001.22181.21941.2138
43442005.07.21 11:29modify11961.001.22181.21891.2138
43452005.07.21 11:29modify11961.001.22181.21791.2138
43462005.07.21 11:29s/l11961.001.21791.21791.2138390.0090360.00
43472005.07.21 11:29sell11971.001.22181.22681.2138
43482005.07.21 11:29modify11971.001.22181.22171.2138
43492005.07.21 11:29modify11971.001.22181.22141.2138
43502005.07.21 11:29modify11971.001.22181.21941.2138
43512005.07.21 11:29modify11971.001.22181.21891.2138
43522005.07.21 11:29modify11971.001.22181.21791.2138
43532005.07.21 11:29s/l11971.001.21791.21791.2138390.0090750.00
43542005.07.21 11:29sell11981.001.22181.22681.2138
43552005.07.21 11:29modify11981.001.22181.22171.2138
43562005.07.21 11:29modify11981.001.22181.22141.2138
43572005.07.21 11:29modify11981.001.22181.21941.2138
43582005.07.21 11:29modify11981.001.22181.21891.2138
43592005.07.21 11:29modify11981.001.22181.21791.2138
43602005.07.21 11:29s/l11981.001.21791.21791.2138390.0091140.00
43612005.07.21 11:29sell11991.001.22181.22681.2138
43622005.07.21 11:29modify11991.001.22181.22171.2138
43632005.07.21 11:29modify11991.001.22181.22141.2138
43642005.07.21 11:29modify11991.001.22181.21941.2138
43652005.07.21 11:29modify11991.001.22181.21891.2138
43662005.07.21 11:29modify11991.001.22181.21791.2138
43672005.07.21 11:29s/l11991.001.21791.21791.2138390.0091530.00
43682005.07.21 11:29sell12001.001.22181.22681.2138
43692005.07.21 11:29modify12001.001.22181.22171.2138
43702005.07.21 11:29modify12001.001.22181.22141.2138
43712005.07.21 11:29modify12001.001.22181.21941.2138
43722005.07.21 11:29modify12001.001.22181.21891.2138
43732005.07.21 11:29modify12001.001.22181.21791.2138
43742005.07.21 11:29s/l12001.001.21791.21791.2138390.0091920.00
43752005.07.21 11:29sell12011.001.22181.22681.2138
43762005.07.21 11:29modify12011.001.22181.22171.2138
43772005.07.21 11:29modify12011.001.22181.22141.2138
43782005.07.21 11:29modify12011.001.22181.21941.2138
43792005.07.21 11:29modify12011.001.22181.21891.2138
43802005.07.21 11:29modify12011.001.22181.21791.2138
43812005.07.21 11:29s/l12011.001.21791.21791.2138390.0092310.00
43822005.07.21 11:29sell12021.001.22181.22681.2138
43832005.07.21 11:29modify12021.001.22181.22171.2138
43842005.07.21 11:29modify12021.001.22181.22141.2138
43852005.07.21 11:29modify12021.001.22181.21941.2138
43862005.07.21 11:29modify12021.001.22181.21891.2138
43872005.07.21 11:29modify12021.001.22181.21791.2138
43882005.07.21 11:29s/l12021.001.21791.21791.2138390.0092700.00
43892005.07.21 11:29sell12031.001.22181.22681.2138
43902005.07.21 11:29modify12031.001.22181.22171.2138
43912005.07.21 11:29modify12031.001.22181.22141.2138
43922005.07.21 11:29modify12031.001.22181.21941.2138
43932005.07.21 11:29modify12031.001.22181.21891.2138
43942005.07.21 11:29modify12031.001.22181.21791.2138
43952005.07.21 11:29s/l12031.001.21791.21791.2138390.0093090.00
43962005.07.21 11:29sell12041.001.22181.22681.2138
43972005.07.21 11:29modify12041.001.22181.22171.2138
43982005.07.21 11:29modify12041.001.22181.22141.2138
43992005.07.21 11:29modify12041.001.22181.21941.2138
44002005.07.21 11:29modify12041.001.22181.21891.2138
44012005.07.21 11:29modify12041.001.22181.21791.2138
44022005.07.21 11:29s/l12041.001.21791.21791.2138390.0093480.00
44032005.07.21 11:29sell12051.001.22181.22681.2138
44042005.07.21 11:29modify12051.001.22181.22171.2138
44052005.07.21 11:29modify12051.001.22181.22141.2138
44062005.07.21 11:29modify12051.001.22181.21941.2138
44072005.07.21 11:29modify12051.001.22181.21891.2138
44082005.07.21 11:29modify12051.001.22181.21791.2138
44092005.07.21 11:29s/l12051.001.21791.21791.2138390.0093870.00
44102005.07.21 11:29sell12061.001.22181.22681.2138
44112005.07.21 11:29modify12061.001.22181.22171.2138
44122005.07.21 11:29modify12061.001.22181.22141.2138
44132005.07.21 11:29modify12061.001.22181.21941.2138
44142005.07.21 11:29modify12061.001.22181.21891.2138
44152005.07.21 11:29modify12061.001.22181.21791.2138
44162005.07.21 11:29s/l12061.001.21791.21791.2138390.0094260.00
44172005.07.21 11:29sell12071.001.22181.22681.2138
44182005.07.21 11:29modify12071.001.22181.22171.2138
44192005.07.21 11:29modify12071.001.22181.22141.2138
44202005.07.21 11:29modify12071.001.22181.21941.2138
44212005.07.21 11:29modify12071.001.22181.21891.2138
44222005.07.21 11:29modify12071.001.22181.21791.2138
44232005.07.21 11:29s/l12071.001.21791.21791.2138390.0094650.00
44242005.07.21 11:29sell12081.001.22181.22681.2138
44252005.07.21 11:29modify12081.001.22181.22171.2138
44262005.07.21 11:29modify12081.001.22181.22141.2138
44272005.07.21 11:29modify12081.001.22181.21941.2138
44282005.07.21 11:29modify12081.001.22181.21891.2138
44292005.07.21 11:29modify12081.001.22181.21791.2138
44302005.07.21 11:29s/l12081.001.21791.21791.2138390.0095040.00
44312005.07.21 11:29sell12091.001.22181.22681.2138
44322005.07.21 11:29modify12091.001.22181.22171.2138
44332005.07.21 11:29modify12091.001.22181.22141.2138
44342005.07.21 11:29modify12091.001.22181.21941.2138
44352005.07.21 11:29modify12091.001.22181.21891.2138
44362005.07.21 11:29modify12091.001.22181.21791.2138
44372005.07.21 11:29s/l12091.001.21791.21791.2138390.0095430.00
44382005.07.21 11:29sell12101.001.22181.22681.2138
44392005.07.21 11:29modify12101.001.22181.22171.2138
44402005.07.21 11:29modify12101.001.22181.22141.2138
44412005.07.21 11:29modify12101.001.22181.21941.2138
44422005.07.21 11:29modify12101.001.22181.21891.2138
44432005.07.21 11:29modify12101.001.22181.21791.2138
44442005.07.21 11:29s/l12101.001.21791.21791.2138390.0095820.00
44452005.07.21 11:29sell12111.001.22181.22681.2138
44462005.07.21 11:29modify12111.001.22181.22171.2138
44472005.07.21 11:29modify12111.001.22181.22141.2138
44482005.07.21 11:29modify12111.001.22181.21941.2138
44492005.07.21 11:29modify12111.001.22181.21891.2138
44502005.07.21 11:29modify12111.001.22181.21791.2138
44512005.07.21 11:29s/l12111.001.21791.21791.2138390.0096210.00
44522005.07.21 11:29sell12121.001.22181.22681.2138
44532005.07.21 11:29modify12121.001.22181.22171.2138
44542005.07.21 11:29modify12121.001.22181.22141.2138
44552005.07.21 11:29modify12121.001.22181.21941.2138
44562005.07.21 11:29modify12121.001.22181.21891.2138
44572005.07.21 11:29modify12121.001.22181.21791.2138
44582005.07.21 11:29s/l12121.001.21791.21791.2138390.0096600.00
44592005.07.21 11:29sell12131.001.22181.22681.2138
44602005.07.21 11:29modify12131.001.22181.22171.2138
44612005.07.21 11:29modify12131.001.22181.22141.2138
44622005.07.21 11:29modify12131.001.22181.21941.2138
44632005.07.21 11:29modify12131.001.22181.21891.2138
44642005.07.21 11:29modify12131.001.22181.21791.2138
44652005.07.21 11:29s/l12131.001.21791.21791.2138390.0096990.00
44662005.07.21 11:29sell12141.001.22181.22681.2138
44672005.07.21 11:29modify12141.001.22181.22171.2138
44682005.07.21 11:29modify12141.001.22181.22141.2138
44692005.07.21 11:29modify12141.001.22181.21941.2138
44702005.07.21 11:29modify12141.001.22181.21891.2138
44712005.07.21 11:29modify12141.001.22181.21791.2138
44722005.07.21 11:29s/l12141.001.21791.21791.2138390.0097380.00
44732005.07.21 11:29sell12151.001.22181.22681.2138
44742005.07.21 11:29modify12151.001.22181.22171.2138
44752005.07.21 11:29modify12151.001.22181.22141.2138
44762005.07.21 11:29modify12151.001.22181.21941.2138
44772005.07.21 11:29modify12151.001.22181.21891.2138
44782005.07.21 11:29modify12151.001.22181.21791.2138
44792005.07.21 11:29s/l12151.001.21791.21791.2138390.0097770.00
44802005.07.21 11:29sell12161.001.22181.22681.2138
44812005.07.21 11:29modify12161.001.22181.22171.2138
44822005.07.21 11:29modify12161.001.22181.22141.2138
44832005.07.21 11:29modify12161.001.22181.21941.2138
44842005.07.21 11:29modify12161.001.22181.21891.2138
44852005.07.21 11:29modify12161.001.22181.21791.2138
44862005.07.21 11:29s/l12161.001.21791.21791.2138390.0098160.00
44872005.07.21 11:29sell12171.001.22181.22681.2138
44882005.07.21 11:29modify12171.001.22181.22171.2138
44892005.07.21 11:29modify12171.001.22181.22141.2138
44902005.07.21 11:29modify12171.001.22181.21941.2138
44912005.07.21 11:29modify12171.001.22181.21891.2138
44922005.07.21 11:29modify12171.001.22181.21791.2138
44932005.07.21 11:29s/l12171.001.21791.21791.2138390.0098550.00
44942005.07.21 11:29sell12181.001.22181.22681.2138
44952005.07.21 11:29modify12181.001.22181.22171.2138
44962005.07.21 11:29modify12181.001.22181.22141.2138
44972005.07.21 11:29modify12181.001.22181.21941.2138
44982005.07.21 11:29modify12181.001.22181.21891.2138
44992005.07.21 11:29modify12181.001.22181.21791.2138
45002005.07.21 11:29s/l12181.001.21791.21791.2138390.0098940.00
45012005.07.21 11:29sell12191.001.22181.22681.2138
45022005.07.21 11:29modify12191.001.22181.22171.2138
45032005.07.21 11:29modify12191.001.22181.22141.2138
45042005.07.21 11:29modify12191.001.22181.21941.2138
45052005.07.21 11:29modify12191.001.22181.21891.2138
45062005.07.21 11:29modify12191.001.22181.21791.2138
45072005.07.21 11:29s/l12191.001.21791.21791.2138390.0099330.00
45082005.07.21 11:29sell12201.001.22181.22681.2138
45092005.07.21 11:32modify12201.001.22181.21791.2138
45102005.07.21 11:32s/l12201.001.21791.21791.2138390.0099720.00
45112005.07.21 11:32sell12211.001.22451.22951.2165
45122005.07.21 11:32modify12211.001.22451.22231.2165
45132005.07.21 11:32modify12211.001.22451.22181.2165
45142005.07.21 11:32modify12211.001.22451.21961.2165
45152005.07.21 11:32modify12211.001.22451.21901.2165
45162005.07.21 11:32t/p12211.001.21651.21901.2165800.00100520.00
45172005.07.21 11:32sell12221.001.21621.22121.2082
45182005.07.21 11:32s/l12221.001.22121.22121.2082-500.00100020.00
45192005.07.21 11:32sell12231.001.22251.22751.2145
45202005.07.21 11:32modify12231.001.22251.22231.2145
45212005.07.21 11:32modify12231.001.22251.22181.2145
45222005.07.21 11:32modify12231.001.22251.21961.2145
45232005.07.21 11:32modify12231.001.22251.21901.2145
45242005.07.21 11:32modify12231.001.22251.21791.2145
45252005.07.21 11:32s/l12231.001.21791.21791.2145460.00100480.00
45262005.07.21 11:32sell12241.001.22251.22751.2145
45272005.07.21 11:32modify12241.001.22251.22231.2145
45282005.07.21 11:32modify12241.001.22251.22181.2145
45292005.07.21 11:32modify12241.001.22251.21961.2145
45302005.07.21 11:32modify12241.001.22251.21901.2145
45312005.07.21 11:32modify12241.001.22251.21791.2145
45322005.07.21 11:32s/l12241.001.21791.21791.2145460.00100940.00
45332005.07.21 11:32sell12251.001.22251.22751.2145
45342005.07.21 11:33modify12251.001.22251.22231.2145
45352005.07.21 11:33modify12251.001.22251.22181.2145
45362005.07.21 11:33modify12251.001.22251.21961.2145
45372005.07.21 11:33modify12251.001.22251.21901.2145
45382005.07.21 11:33modify12251.001.22251.21791.2145
45392005.07.21 11:33s/l12251.001.21791.21791.2145460.00101400.00
45402005.07.21 11:33sell12261.001.22251.22751.2145
45412005.07.21 11:33modify12261.001.22251.22231.2145
45422005.07.21 11:33modify12261.001.22251.22181.2145
45432005.07.21 11:33modify12261.001.22251.21961.2145
45442005.07.21 11:33modify12261.001.22251.21901.2145
45452005.07.21 11:33modify12261.001.22251.21791.2145
45462005.07.21 11:33s/l12261.001.21791.21791.2145460.00101860.00
45472005.07.21 11:33sell12271.001.22251.22751.2145
45482005.07.21 11:33modify12271.001.22251.22231.2145
45492005.07.21 11:33modify12271.001.22251.22181.2145
45502005.07.21 11:33modify12271.001.22251.21961.2145
45512005.07.21 11:33modify12271.001.22251.21901.2145
45522005.07.21 11:33modify12271.001.22251.21791.2145
45532005.07.21 11:33s/l12271.001.21791.21791.2145460.00102320.00
45542005.07.21 11:33sell12281.001.22251.22751.2145
45552005.07.21 11:33modify12281.001.22251.22231.2145
45562005.07.21 11:33modify12281.001.22251.22181.2145
45572005.07.21 11:33modify12281.001.22251.21961.2145
45582005.07.21 11:33modify12281.001.22251.21901.2145
45592005.07.21 11:33modify12281.001.22251.21791.2145
45602005.07.21 11:33s/l12281.001.21791.21791.2145460.00102780.00
45612005.07.21 11:33sell12291.001.22251.22751.2145
45622005.07.21 11:33modify12291.001.22251.22231.2145
45632005.07.21 11:33modify12291.001.22251.22181.2145
45642005.07.21 11:33modify12291.001.22251.21961.2145
45652005.07.21 11:33modify12291.001.22251.21901.2145
45662005.07.21 11:33modify12291.001.22251.21791.2145
45672005.07.21 11:33s/l12291.001.21791.21791.2145460.00103240.00
45682005.07.21 11:33sell12301.001.22251.22751.2145
45692005.07.21 11:33modify12301.001.22251.22231.2145
45702005.07.21 11:33modify12301.001.22251.22181.2145
45712005.07.21 11:33modify12301.001.22251.21961.2145
45722005.07.21 11:33modify12301.001.22251.21901.2145
45732005.07.21 11:33modify12301.001.22251.21791.2145
45742005.07.21 11:33s/l12301.001.21791.21791.2145460.00103700.00
45752005.07.21 11:33sell12311.001.22251.22751.2145
45762005.07.21 11:34modify12311.001.22251.22231.2145
45772005.07.21 11:34modify12311.001.22251.22181.2145
45782005.07.21 11:34modify12311.001.22251.21961.2145
45792005.07.21 11:34modify12311.001.22251.21901.2145
45802005.07.21 11:34modify12311.001.22251.21791.2145
45812005.07.21 11:34s/l12311.001.21791.21791.2145460.00104160.00
45822005.07.21 11:34sell12321.001.22251.22751.2145
45832005.07.21 11:34modify12321.001.22251.22231.2145
45842005.07.21 11:34modify12321.001.22251.22181.2145
45852005.07.21 11:34modify12321.001.22251.21961.2145
45862005.07.21 11:34modify12321.001.22251.21901.2145
45872005.07.21 11:34modify12321.001.22251.21791.2145
45882005.07.21 11:34s/l12321.001.21791.21791.2145460.00104620.00
45892005.07.21 11:34sell12331.001.22251.22751.2145
45902005.07.21 11:34modify12331.001.22251.22231.2145
45912005.07.21 11:34modify12331.001.22251.22181.2145
45922005.07.21 11:34modify12331.001.22251.21961.2145
45932005.07.21 11:34modify12331.001.22251.21901.2145
45942005.07.21 11:34modify12331.001.22251.21791.2145
45952005.07.21 11:34s/l12331.001.21791.21791.2145460.00105080.00
45962005.07.21 11:34sell12341.001.22251.22751.2145
45972005.07.21 11:34modify12341.001.22251.22231.2145
45982005.07.21 11:34modify12341.001.22251.22181.2145
45992005.07.21 11:34modify12341.001.22251.21961.2145
46002005.07.21 11:34modify12341.001.22251.21901.2145
46012005.07.21 11:34modify12341.001.22251.21791.2145
46022005.07.21 11:34s/l12341.001.21791.21791.2145460.00105540.00
46032005.07.21 11:34sell12351.001.22251.22751.2145
46042005.07.21 11:34modify12351.001.22251.22231.2145
46052005.07.21 11:34modify12351.001.22251.22181.2145
46062005.07.21 11:34modify12351.001.22251.21961.2145
46072005.07.21 11:34modify12351.001.22251.21901.2145
46082005.07.21 11:34modify12351.001.22251.21791.2145
46092005.07.21 11:34s/l12351.001.21791.21791.2145460.00106000.00
46102005.07.21 11:34sell12361.001.22251.22751.2145
46112005.07.21 11:52modify12361.001.22251.22201.2145
46122005.07.21 11:52modify12361.001.22251.22181.2145
46132005.07.21 11:52modify12361.001.22251.22151.2145
46142005.07.21 11:52s/l12361.001.22151.22151.2145100.00106100.00
46152005.07.21 11:52sell12371.001.22151.22651.2135
46162005.07.21 11:52modify12371.001.22151.22151.2135
46172005.07.21 11:52s/l12371.001.22151.22151.21350.00106100.00
46182005.07.21 11:52sell12381.001.22151.22651.2135
46192005.07.21 11:52modify12381.001.22151.22151.2135
46202005.07.21 11:52s/l12381.001.22151.22151.21350.00106100.00
46212005.07.21 11:52sell12391.001.22151.22651.2135
46222005.07.21 11:53modify12391.001.22151.22151.2135
46232005.07.21 11:53s/l12391.001.22151.22151.21350.00106100.00
46242005.07.21 11:53sell12401.001.22151.22651.2135
46252005.07.21 11:53modify12401.001.22151.22151.2135
46262005.07.21 11:53s/l12401.001.22151.22151.21350.00106100.00
46272005.07.21 11:53sell12411.001.22151.22651.2135
46282005.07.21 11:53modify12411.001.22151.22151.2135
46292005.07.21 11:53s/l12411.001.22151.22151.21350.00106100.00
46302005.07.21 11:53sell12421.001.22151.22651.2135
46312005.07.21 11:53modify12421.001.22151.22151.2135
46322005.07.21 11:53s/l12421.001.22151.22151.21350.00106100.00
46332005.07.21 11:53sell12431.001.22151.22651.2135
46342005.07.21 11:53modify12431.001.22151.22151.2135
46352005.07.21 11:53s/l12431.001.22151.22151.21350.00106100.00
46362005.07.21 11:53sell12441.001.22151.22651.2135
46372005.07.21 11:53modify12441.001.22151.22151.2135
46382005.07.21 11:53s/l12441.001.22151.22151.21350.00106100.00
46392005.07.21 11:53sell12451.001.22151.22651.2135
46402005.07.21 11:54modify12451.001.22151.22151.2135
46412005.07.21 11:54s/l12451.001.22151.22151.21350.00106100.00
46422005.07.21 11:54sell12461.001.22151.22651.2135
46432005.07.21 11:54modify12461.001.22151.22151.2135
46442005.07.21 11:54s/l12461.001.22151.22151.21350.00106100.00
46452005.07.21 11:54sell12471.001.22151.22651.2135
46462005.07.21 11:54modify12471.001.22151.22151.2135
46472005.07.21 11:54s/l12471.001.22151.22151.21350.00106100.00
46482005.07.21 11:54sell12481.001.22151.22651.2135
46492005.07.21 11:54modify12481.001.22151.22151.2135
46502005.07.21 11:54s/l12481.001.22151.22151.21350.00106100.00
46512005.07.21 11:54sell12491.001.22151.22651.2135
46522005.07.21 11:54modify12491.001.22151.22151.2135
46532005.07.21 11:54s/l12491.001.22151.22151.21350.00106100.00
46542005.07.21 11:54sell12501.001.22151.22651.2135
46552005.07.21 11:54modify12501.001.22151.22151.2135
46562005.07.21 12:00modify12501.001.22151.22081.2135
46572005.07.21 12:00modify12501.001.22151.22061.2135
46582005.07.21 12:00modify12501.001.22151.22051.2135
46592005.07.21 12:00modify12501.001.22151.22021.2135
46602005.07.21 12:00modify12501.001.22151.22011.2135
46612005.07.21 12:00s/l12501.001.22011.22011.2135140.00106240.00
46622005.07.21 12:00sell12511.001.22121.22621.2132
46632005.07.21 12:00modify12511.001.22121.22081.2132
46642005.07.21 12:00modify12511.001.22121.22061.2132
46652005.07.21 12:00modify12511.001.22121.22051.2132
46662005.07.21 12:00modify12511.001.22121.22021.2132
46672005.07.21 12:00modify12511.001.22121.22011.2132
46682005.07.21 12:00s/l12511.001.22011.22011.2132110.00106350.00
46692005.07.21 12:00sell12521.001.22121.22621.2132
46702005.07.21 12:00modify12521.001.22121.22081.2132
46712005.07.21 12:00modify12521.001.22121.22061.2132
46722005.07.21 12:00modify12521.001.22121.22051.2132
46732005.07.21 12:00modify12521.001.22121.22021.2132
46742005.07.21 12:00modify12521.001.22121.22011.2132
46752005.07.21 12:00s/l12521.001.22011.22011.2132110.00106460.00
46762005.07.21 12:00sell12531.001.22121.22621.2132
46772005.07.21 12:00modify12531.001.22121.22081.2132
46782005.07.21 12:00modify12531.001.22121.22061.2132
46792005.07.21 12:00modify12531.001.22121.22051.2132
46802005.07.21 12:00modify12531.001.22121.22021.2132
46812005.07.21 12:00modify12531.001.22121.22011.2132
46822005.07.21 12:00s/l12531.001.22011.22011.2132110.00106570.00
46832005.07.21 12:00sell12541.001.22121.22621.2132
46842005.07.21 12:00modify12541.001.22121.22081.2132
46852005.07.21 12:00modify12541.001.22121.22061.2132
46862005.07.21 12:00modify12541.001.22121.22051.2132
46872005.07.21 12:00modify12541.001.22121.22021.2132
46882005.07.21 12:00modify12541.001.22121.22011.2132
46892005.07.21 12:00s/l12541.001.22011.22011.2132110.00106680.00
46902005.07.21 12:00sell12551.001.22121.22621.2132
46912005.07.21 12:00modify12551.001.22121.22081.2132
46922005.07.21 12:00modify12551.001.22121.22061.2132
46932005.07.21 12:00modify12551.001.22121.22051.2132
46942005.07.21 12:00modify12551.001.22121.22021.2132
46952005.07.21 12:00modify12551.001.22121.22011.2132
46962005.07.21 12:00s/l12551.001.22011.22011.2132110.00106790.00
46972005.07.21 12:00sell12561.001.22121.22621.2132
46982005.07.21 12:00modify12561.001.22121.22081.2132
46992005.07.21 12:00modify12561.001.22121.22061.2132
47002005.07.21 12:00modify12561.001.22121.22051.2132
47012005.07.21 12:00modify12561.001.22121.22021.2132
47022005.07.21 12:00modify12561.001.22121.22011.2132
47032005.07.21 12:00s/l12561.001.22011.22011.2132110.00106900.00
47042005.07.21 12:00sell12571.001.22121.22621.2132
47052005.07.21 12:00modify12571.001.22121.22081.2132
47062005.07.21 12:00modify12571.001.22121.22061.2132
47072005.07.21 12:00modify12571.001.22121.22051.2132
47082005.07.21 12:00modify12571.001.22121.22021.2132
47092005.07.21 12:00modify12571.001.22121.22011.2132
47102005.07.21 12:00s/l12571.001.22011.22011.2132110.00107010.00
47112005.07.21 12:00sell12581.001.22121.22621.2132
47122005.07.21 12:00modify12581.001.22121.22081.2132
47132005.07.21 12:00modify12581.001.22121.22061.2132
47142005.07.21 12:00modify12581.001.22121.22051.2132
47152005.07.21 12:00modify12581.001.22121.22021.2132
47162005.07.21 12:00modify12581.001.22121.22011.2132
47172005.07.21 12:00s/l12581.001.22011.22011.2132110.00107120.00
47182005.07.21 12:00sell12591.001.22121.22621.2132
47192005.07.21 12:00modify12591.001.22121.22081.2132
47202005.07.21 12:00modify12591.001.22121.22061.2132
47212005.07.21 12:00modify12591.001.22121.22051.2132
47222005.07.21 12:00modify12591.001.22121.22021.2132
47232005.07.21 12:00modify12591.001.22121.22011.2132
47242005.07.21 12:00s/l12591.001.22011.22011.2132110.00107230.00
47252005.07.21 12:00sell12601.001.22121.22621.2132
47262005.07.21 12:00modify12601.001.22121.22081.2132
47272005.07.21 12:00modify12601.001.22121.22061.2132
47282005.07.21 12:00modify12601.001.22121.22051.2132
47292005.07.21 12:00modify12601.001.22121.22021.2132
47302005.07.21 12:00modify12601.001.22121.22011.2132
47312005.07.21 12:00s/l12601.001.22011.22011.2132110.00107340.00
47322005.07.21 12:00sell12611.001.22121.22621.2132
47332005.07.21 12:00modify12611.001.22121.22081.2132
47342005.07.21 12:00modify12611.001.22121.22061.2132
47352005.07.21 12:00modify12611.001.22121.22051.2132
47362005.07.21 12:00modify12611.001.22121.22021.2132
47372005.07.21 12:00modify12611.001.22121.22011.2132
47382005.07.21 12:00s/l12611.001.22011.22011.2132110.00107450.00
47392005.07.21 12:00sell12621.001.22121.22621.2132
47402005.07.21 12:00modify12621.001.22121.22081.2132
47412005.07.21 12:00modify12621.001.22121.22061.2132
47422005.07.21 12:00modify12621.001.22121.22051.2132
47432005.07.21 12:00modify12621.001.22121.22021.2132
47442005.07.21 12:00modify12621.001.22121.22011.2132
47452005.07.21 12:00s/l12621.001.22011.22011.2132110.00107560.00
47462005.07.21 12:00sell12631.001.22121.22621.2132
47472005.07.21 12:00modify12631.001.22121.22081.2132
47482005.07.21 12:00modify12631.001.22121.22061.2132
47492005.07.21 12:00modify12631.001.22121.22051.2132
47502005.07.21 12:00modify12631.001.22121.22021.2132
47512005.07.21 12:00modify12631.001.22121.22011.2132
47522005.07.21 12:00s/l12631.001.22011.22011.2132110.00107670.00
47532005.07.21 12:00sell12641.001.22121.22621.2132
47542005.07.21 12:00modify12641.001.22121.22081.2132
47552005.07.21 12:00modify12641.001.22121.22061.2132
47562005.07.21 12:00modify12641.001.22121.22051.2132
47572005.07.21 12:00modify12641.001.22121.22021.2132
47582005.07.21 12:00modify12641.001.22121.22011.2132
47592005.07.21 12:00s/l12641.001.22011.22011.2132110.00107780.00
47602005.07.21 12:00sell12651.001.22121.22621.2132
47612005.07.21 12:00modify12651.001.22121.22081.2132
47622005.07.21 12:00modify12651.001.22121.22061.2132
47632005.07.21 12:00modify12651.001.22121.22051.2132
47642005.07.21 12:00modify12651.001.22121.22021.2132
47652005.07.21 12:00modify12651.001.22121.22011.2132
47662005.07.21 12:00s/l12651.001.22011.22011.2132110.00107890.00
47672005.07.21 12:00sell12661.001.22121.22621.2132
47682005.07.21 12:00modify12661.001.22121.22081.2132
47692005.07.21 12:00modify12661.001.22121.22061.2132
47702005.07.21 12:00modify12661.001.22121.22051.2132
47712005.07.21 12:00modify12661.001.22121.22021.2132
47722005.07.21 12:00modify12661.001.22121.22011.2132
47732005.07.21 12:00s/l12661.001.22011.22011.2132110.00108000.00
47742005.07.21 12:00sell12671.001.22121.22621.2132
47752005.07.21 12:00modify12671.001.22121.22081.2132
47762005.07.21 12:00modify12671.001.22121.22061.2132
47772005.07.21 12:00modify12671.001.22121.22051.2132
47782005.07.21 12:00modify12671.001.22121.22021.2132
47792005.07.21 12:00modify12671.001.22121.22011.2132
47802005.07.21 12:00s/l12671.001.22011.22011.2132110.00108110.00
47812005.07.21 12:00sell12681.001.22121.22621.2132
47822005.07.21 12:00modify12681.001.22121.22081.2132
47832005.07.21 12:00modify12681.001.22121.22061.2132
47842005.07.21 12:00modify12681.001.22121.22051.2132
47852005.07.21 12:00modify12681.001.22121.22021.2132
47862005.07.21 12:00modify12681.001.22121.22011.2132
47872005.07.21 12:00s/l12681.001.22011.22011.2132110.00108220.00
47882005.07.21 12:00sell12691.001.22121.22621.2132
47892005.07.21 12:00modify12691.001.22121.22081.2132
47902005.07.21 12:00modify12691.001.22121.22061.2132
47912005.07.21 12:00modify12691.001.22121.22051.2132
47922005.07.21 12:00modify12691.001.22121.22021.2132
47932005.07.21 12:00modify12691.001.22121.22011.2132
47942005.07.21 12:00s/l12691.001.22011.22011.2132110.00108330.00
47952005.07.21 12:00sell12701.001.22121.22621.2132
47962005.07.21 12:00modify12701.001.22121.22081.2132
47972005.07.21 12:00modify12701.001.22121.22061.2132
47982005.07.21 12:00modify12701.001.22121.22051.2132
47992005.07.21 12:00modify12701.001.22121.22021.2132
48002005.07.21 12:00modify12701.001.22121.22011.2132
48012005.07.21 12:00s/l12701.001.22011.22011.2132110.00108440.00
48022005.07.21 12:00sell12711.001.22121.22621.2132
48032005.07.21 12:00modify12711.001.22121.22081.2132
48042005.07.21 12:00modify12711.001.22121.22061.2132
48052005.07.21 12:00modify12711.001.22121.22051.2132
48062005.07.21 12:00modify12711.001.22121.22021.2132
48072005.07.21 12:00modify12711.001.22121.22011.2132
48082005.07.21 12:00s/l12711.001.22011.22011.2132110.00108550.00
48092005.07.21 12:00sell12721.001.22121.22621.2132
48102005.07.21 12:00modify12721.001.22121.22081.2132
48112005.07.21 12:00modify12721.001.22121.22061.2132
48122005.07.21 12:00modify12721.001.22121.22051.2132
48132005.07.21 12:00modify12721.001.22121.22021.2132
48142005.07.21 12:00modify12721.001.22121.22011.2132
48152005.07.21 12:00s/l12721.001.22011.22011.2132110.00108660.00
48162005.07.21 12:00sell12731.001.22121.22621.2132
48172005.07.21 12:00modify12731.001.22121.22081.2132
48182005.07.21 12:00modify12731.001.22121.22061.2132
48192005.07.21 12:00modify12731.001.22121.22051.2132
48202005.07.21 12:00modify12731.001.22121.22021.2132
48212005.07.21 12:00modify12731.001.22121.22011.2132
48222005.07.21 12:00s/l12731.001.22011.22011.2132110.00108770.00
48232005.07.21 12:00sell12741.001.22121.22621.2132
48242005.07.21 12:00modify12741.001.22121.22081.2132
48252005.07.21 12:00modify12741.001.22121.22061.2132
48262005.07.21 12:00modify12741.001.22121.22051.2132
48272005.07.21 12:00modify12741.001.22121.22021.2132
48282005.07.21 12:00modify12741.001.22121.22011.2132
48292005.07.21 12:00s/l12741.001.22011.22011.2132110.00108880.00
48302005.07.21 12:00sell12751.001.22121.22621.2132
48312005.07.21 12:00modify12751.001.22121.22081.2132
48322005.07.21 12:00modify12751.001.22121.22061.2132
48332005.07.21 12:00modify12751.001.22121.22051.2132
48342005.07.21 12:00modify12751.001.22121.22021.2132
48352005.07.21 12:00modify12751.001.22121.22011.2132
48362005.07.21 12:00s/l12751.001.22011.22011.2132110.00108990.00
48372005.07.21 12:00sell12761.001.22121.22621.2132
48382005.07.21 12:00modify12761.001.22121.22081.2132
48392005.07.21 12:00modify12761.001.22121.22061.2132
48402005.07.21 12:00modify12761.001.22121.22051.2132
48412005.07.21 12:00modify12761.001.22121.22021.2132
48422005.07.21 12:00modify12761.001.22121.22011.2132
48432005.07.21 12:00s/l12761.001.22011.22011.2132110.00109100.00
48442005.07.21 12:00sell12771.001.22121.22621.2132
48452005.07.21 12:00modify12771.001.22121.22081.2132
48462005.07.21 12:00modify12771.001.22121.22061.2132
48472005.07.21 12:00modify12771.001.22121.22051.2132
48482005.07.21 12:00modify12771.001.22121.22021.2132
48492005.07.21 12:00modify12771.001.22121.22011.2132
48502005.07.21 12:00s/l12771.001.22011.22011.2132110.00109210.00
48512005.07.21 12:00sell12781.001.22121.22621.2132
48522005.07.21 12:00modify12781.001.22121.22081.2132
48532005.07.21 12:02modify12781.001.22121.22011.2132
48542005.07.21 12:05modify12781.001.22121.21981.2132
48552005.07.21 12:05modify12781.001.22121.21971.2132
48562005.07.21 12:17modify12781.001.22121.21931.2132
48572005.07.21 12:17modify12781.001.22121.21921.2132
48582005.07.21 12:20modify12781.001.22121.21911.2132
48592005.07.21 12:22s/l12781.001.21911.21911.2132210.00109420.00
48602005.07.21 12:22sell12791.001.22131.22631.2133
48612005.07.21 12:22modify12791.001.22131.22011.2133
48622005.07.21 12:22modify12791.001.22131.21971.2133
48632005.07.21 12:22modify12791.001.22131.21921.2133
48642005.07.21 12:22modify12791.001.22131.21911.2133
48652005.07.21 12:22s/l12791.001.21911.21911.2133220.00109640.00
48662005.07.21 12:22sell12801.001.22131.22631.2133
48672005.07.21 12:22modify12801.001.22131.22011.2133
48682005.07.21 12:22modify12801.001.22131.21971.2133
48692005.07.21 12:22modify12801.001.22131.21921.2133
48702005.07.21 12:22modify12801.001.22131.21911.2133
48712005.07.21 12:22s/l12801.001.21911.21911.2133220.00109860.00
48722005.07.21 12:22sell12811.001.22131.22631.2133
48732005.07.21 12:22modify12811.001.22131.22011.2133
48742005.07.21 12:22modify12811.001.22131.21971.2133
48752005.07.21 12:23modify12811.001.22131.21921.2133
48762005.07.21 12:23modify12811.001.22131.21911.2133
48772005.07.21 12:23s/l12811.001.21911.21911.2133220.00110080.00
48782005.07.21 12:23sell12821.001.22131.22631.2133
48792005.07.21 12:23modify12821.001.22131.22011.2133
48802005.07.21 12:23modify12821.001.22131.21971.2133
48812005.07.21 12:23modify12821.001.22131.21921.2133
48822005.07.21 12:23modify12821.001.22131.21911.2133
48832005.07.21 12:23s/l12821.001.21911.21911.2133220.00110300.00
48842005.07.21 12:23sell12831.001.22131.22631.2133
48852005.07.21 12:23modify12831.001.22131.22011.2133
48862005.07.21 12:23modify12831.001.22131.21971.2133
48872005.07.21 12:23modify12831.001.22131.21921.2133
48882005.07.21 12:23modify12831.001.22131.21911.2133
48892005.07.21 12:23s/l12831.001.21911.21911.2133220.00110520.00
48902005.07.21 12:23sell12841.001.22131.22631.2133
48912005.07.21 12:23modify12841.001.22131.22011.2133
48922005.07.21 12:23modify12841.001.22131.21971.2133
48932005.07.21 12:23modify12841.001.22131.21921.2133
48942005.07.21 12:23modify12841.001.22131.21911.2133
48952005.07.21 12:23s/l12841.001.21911.21911.2133220.00110740.00
48962005.07.21 12:23sell12851.001.22131.22631.2133
48972005.07.21 12:23modify12851.001.22131.22011.2133
48982005.07.21 12:23modify12851.001.22131.21971.2133
48992005.07.21 12:23modify12851.001.22131.21921.2133
49002005.07.21 12:23modify12851.001.22131.21911.2133
49012005.07.21 12:23s/l12851.001.21911.21911.2133220.00110960.00
49022005.07.21 12:23sell12861.001.22131.22631.2133
49032005.07.21 12:23modify12861.001.22131.22011.2133
49042005.07.21 12:23modify12861.001.22131.21971.2133
49052005.07.21 12:23modify12861.001.22131.21921.2133
49062005.07.21 12:23modify12861.001.22131.21911.2133
49072005.07.21 12:23s/l12861.001.21911.21911.2133220.00111180.00
49082005.07.21 12:23sell12871.001.22131.22631.2133
49092005.07.21 12:23modify12871.001.22131.22011.2133
49102005.07.21 12:23modify12871.001.22131.21971.2133
49112005.07.21 12:24modify12871.001.22131.21921.2133
49122005.07.21 12:24modify12871.001.22131.21911.2133
49132005.07.21 12:24s/l12871.001.21911.21911.2133220.00111400.00
49142005.07.21 12:24sell12881.001.22131.22631.2133
49152005.07.21 12:24modify12881.001.22131.22011.2133
49162005.07.21 12:24modify12881.001.22131.21971.2133
49172005.07.21 12:24modify12881.001.22131.21921.2133
49182005.07.21 12:24modify12881.001.22131.21911.2133
49192005.07.21 12:24s/l12881.001.21911.21911.2133220.00111620.00
49202005.07.21 12:24sell12891.001.22131.22631.2133
49212005.07.21 12:24modify12891.001.22131.22011.2133
49222005.07.21 12:24modify12891.001.22131.21971.2133
49232005.07.21 12:24modify12891.001.22131.21921.2133
49242005.07.21 12:24modify12891.001.22131.21911.2133
49252005.07.21 12:24s/l12891.001.21911.21911.2133220.00111840.00
49262005.07.21 12:24sell12901.001.22131.22631.2133
49272005.07.21 12:24modify12901.001.22131.22011.2133
49282005.07.21 12:24modify12901.001.22131.21971.2133
49292005.07.21 12:24modify12901.001.22131.21921.2133
49302005.07.21 12:24modify12901.001.22131.21911.2133
49312005.07.21 12:24s/l12901.001.21911.21911.2133220.00112060.00
49322005.07.21 12:24sell12911.001.22131.22631.2133
49332005.07.21 12:24modify12911.001.22131.22011.2133
49342005.07.21 12:24modify12911.001.22131.21971.2133
49352005.07.21 12:24modify12911.001.22131.21921.2133
49362005.07.21 12:24modify12911.001.22131.21911.2133
49372005.07.21 12:24s/l12911.001.21911.21911.2133220.00112280.00
49382005.07.21 12:24sell12921.001.22131.22631.2133
49392005.07.21 12:24modify12921.001.22131.22011.2133
49402005.07.21 12:24modify12921.001.22131.21971.2133
49412005.07.21 12:25s/l12921.001.21971.21971.2133160.00112440.00
49422005.07.21 12:25sell12931.001.22131.22631.2133
49432005.07.21 12:25modify12931.001.22131.22131.2133
49442005.07.21 12:25modify12931.001.22131.22111.2133
49452005.07.21 12:25modify12931.001.22131.22091.2133
49462005.07.21 12:25modify12931.001.22131.22081.2133
49472005.07.21 12:25s/l12931.001.22081.22081.213350.00112490.00
49482005.07.21 12:25sell12941.001.22131.22631.2133
49492005.07.21 12:25modify12941.001.22131.22121.2133
49502005.07.21 12:25modify12941.001.22131.22111.2133
49512005.07.21 12:25modify12941.001.22131.22091.2133
49522005.07.21 12:25modify12941.001.22131.22081.2133
49532005.07.21 12:25s/l12941.001.22081.22081.213350.00112540.00
49542005.07.21 12:25sell12951.001.22131.22631.2133
49552005.07.21 12:25modify12951.001.22131.22121.2133
49562005.07.21 12:25modify12951.001.22131.22111.2133
49572005.07.21 12:25modify12951.001.22131.22091.2133
49582005.07.21 12:25modify12951.001.22131.22081.2133
49592005.07.21 12:25s/l12951.001.22081.22081.213350.00112590.00
49602005.07.21 12:25sell12961.001.22131.22631.2133
49612005.07.21 12:25modify12961.001.22131.22121.2133
49622005.07.21 12:25modify12961.001.22131.22111.2133
49632005.07.21 12:25modify12961.001.22131.22091.2133
49642005.07.21 12:25modify12961.001.22131.22081.2133
49652005.07.21 12:25s/l12961.001.22081.22081.213350.00112640.00
49662005.07.21 12:25sell12971.001.22131.22631.2133
49672005.07.21 12:25modify12971.001.22131.22121.2133
49682005.07.21 12:25modify12971.001.22131.22111.2133
49692005.07.21 12:25modify12971.001.22131.22091.2133
49702005.07.21 12:25modify12971.001.22131.22081.2133
49712005.07.21 12:25s/l12971.001.22081.22081.213350.00112690.00
49722005.07.21 12:25sell12981.001.22131.22631.2133
49732005.07.21 12:25modify12981.001.22131.22121.2133
49742005.07.21 12:25modify12981.001.22131.22111.2133
49752005.07.21 12:25modify12981.001.22131.22091.2133
49762005.07.21 12:25modify12981.001.22131.22081.2133
49772005.07.21 12:25s/l12981.001.22081.22081.213350.00112740.00
49782005.07.21 12:25sell12991.001.22131.22631.2133
49792005.07.21 12:25modify12991.001.22131.22121.2133
49802005.07.21 12:26modify12991.001.22131.22111.2133
49812005.07.21 12:26modify12991.001.22131.22091.2133
49822005.07.21 12:26modify12991.001.22131.22081.2133
49832005.07.21 12:26s/l12991.001.22081.22081.213350.00112790.00
49842005.07.21 12:26sell13001.001.22131.22631.2133
49852005.07.21 12:26modify13001.001.22131.22121.2133
49862005.07.21 12:26modify13001.001.22131.22111.2133
49872005.07.21 12:26modify13001.001.22131.22091.2133
49882005.07.21 12:26modify13001.001.22131.22081.2133
49892005.07.21 12:26s/l13001.001.22081.22081.213350.00112840.00
49902005.07.21 12:26sell13011.001.22131.22631.2133
49912005.07.21 12:26modify13011.001.22131.22121.2133
49922005.07.21 12:26modify13011.001.22131.22111.2133
49932005.07.21 12:26modify13011.001.22131.22091.2133
49942005.07.21 12:26modify13011.001.22131.22081.2133
49952005.07.21 12:26s/l13011.001.22081.22081.213350.00112890.00
49962005.07.21 12:26sell13021.001.22131.22631.2133
49972005.07.21 12:26modify13021.001.22131.22121.2133
49982005.07.21 12:26modify13021.001.22131.22111.2133
49992005.07.21 12:26modify13021.001.22131.22091.2133
50002005.07.21 12:26modify13021.001.22131.22081.2133
50012005.07.21 12:26s/l13021.001.22081.22081.213350.00112940.00
50022005.07.21 12:26sell13031.001.22131.22631.2133
50032005.07.21 12:26modify13031.001.22131.22121.2133
50042005.07.21 12:26modify13031.001.22131.22111.2133
50052005.07.21 12:26modify13031.001.22131.22091.2133
50062005.07.21 12:26modify13031.001.22131.22081.2133
50072005.07.21 12:26s/l13031.001.22081.22081.213350.00112990.00
50082005.07.21 12:26sell13041.001.22131.22631.2133
50092005.07.21 12:26modify13041.001.22131.22121.2133
50102005.07.21 12:26modify13041.001.22131.22111.2133
50112005.07.21 12:26modify13041.001.22131.22091.2133
50122005.07.21 12:26modify13041.001.22131.22081.2133
50132005.07.21 12:26s/l13041.001.22081.22081.213350.00113040.00
50142005.07.21 12:26sell13051.001.22131.22631.2133
50152005.07.21 12:26modify13051.001.22131.22121.2133
50162005.07.21 12:27modify13051.001.22131.22111.2133
50172005.07.21 12:27modify13051.001.22131.22091.2133
50182005.07.21 12:27modify13051.001.22131.22081.2133
50192005.07.21 12:27s/l13051.001.22081.22081.213350.00113090.00
50202005.07.21 12:27sell13061.001.22131.22631.2133
50212005.07.21 12:27modify13061.001.22131.22121.2133
50222005.07.21 12:27modify13061.001.22131.22111.2133
50232005.07.21 12:27modify13061.001.22131.22091.2133
50242005.07.21 12:27modify13061.001.22131.22081.2133
50252005.07.21 12:27s/l13061.001.22081.22081.213350.00113140.00
50262005.07.21 12:27sell13071.001.22131.22631.2133
50272005.07.21 12:27modify13071.001.22131.22121.2133
50282005.07.21 12:29modify13071.001.22131.22081.2133
50292005.07.21 12:32modify13071.001.22131.22001.2133
50302005.07.21 12:32modify13071.001.22131.21981.2133
50312005.07.21 12:40modify13071.001.22131.21971.2133
50322005.07.21 12:40modify13071.001.22131.21961.2133
50332005.07.21 12:45modify13071.001.22131.21871.2133
50342005.07.21 12:45modify13071.001.22131.21851.2133
50352005.07.21 12:47modify13071.001.22131.21831.2133
50362005.07.21 12:47modify13071.001.22131.21821.2133
50372005.07.21 12:50s/l13071.001.21821.21821.2133310.00113450.00
50382005.07.21 12:50sell13081.001.21921.22421.2112
50392005.07.21 12:50modify13081.001.21921.21881.2112
50402005.07.21 12:50modify13081.001.21921.21871.2112
50412005.07.21 12:50modify13081.001.21921.21831.2112
50422005.07.21 12:50modify13081.001.21921.21821.2112
50432005.07.21 12:50s/l13081.001.21821.21821.2112100.00113550.00
50442005.07.21 12:50sell13091.001.22011.22511.2121
50452005.07.21 12:50modify13091.001.22011.21951.2121
50462005.07.21 12:50modify13091.001.22011.21881.2121
50472005.07.21 12:50modify13091.001.22011.21871.2121
50482005.07.21 12:50modify13091.001.22011.21831.2121
50492005.07.21 12:50modify13091.001.22011.21821.2121
50502005.07.21 12:50s/l13091.001.21821.21821.2121190.00113740.00
50512005.07.21 12:50sell13101.001.22011.22511.2121
50522005.07.21 12:50modify13101.001.22011.21951.2121
50532005.07.21 12:50modify13101.001.22011.21881.2121
50542005.07.21 12:50modify13101.001.22011.21871.2121
50552005.07.21 12:50modify13101.001.22011.21831.2121
50562005.07.21 12:50modify13101.001.22011.21821.2121
50572005.07.21 12:50s/l13101.001.21821.21821.2121190.00113930.00
50582005.07.21 12:50sell13111.001.22011.22511.2121
50592005.07.21 12:50modify13111.001.22011.21951.2121
50602005.07.21 12:50modify13111.001.22011.21881.2121
50612005.07.21 12:50modify13111.001.22011.21871.2121
50622005.07.21 12:50modify13111.001.22011.21831.2121
50632005.07.21 12:50modify13111.001.22011.21821.2121
50642005.07.21 12:50s/l13111.001.21821.21821.2121190.00114120.00
50652005.07.21 12:50sell13121.001.22011.22511.2121
50662005.07.21 12:50modify13121.001.22011.21951.2121
50672005.07.21 12:50modify13121.001.22011.21881.2121
50682005.07.21 12:50modify13121.001.22011.21871.2121
50692005.07.21 12:50modify13121.001.22011.21831.2121
50702005.07.21 12:50modify13121.001.22011.21821.2121
50712005.07.21 12:50s/l13121.001.21821.21821.2121190.00114310.00
50722005.07.21 12:50sell13131.001.22011.22511.2121
50732005.07.21 12:50modify13131.001.22011.21951.2121
50742005.07.21 12:50modify13131.001.22011.21881.2121
50752005.07.21 12:50modify13131.001.22011.21871.2121
50762005.07.21 12:50modify13131.001.22011.21831.2121
50772005.07.21 12:50modify13131.001.22011.21821.2121
50782005.07.21 12:50s/l13131.001.21821.21821.2121190.00114500.00
50792005.07.21 12:50sell13141.001.22011.22511.2121
50802005.07.21 12:51modify13141.001.22011.21951.2121
50812005.07.21 12:51modify13141.001.22011.21881.2121
50822005.07.21 12:51modify13141.001.22011.21871.2121
50832005.07.21 12:51modify13141.001.22011.21831.2121
50842005.07.21 12:51modify13141.001.22011.21821.2121
50852005.07.21 12:51s/l13141.001.21821.21821.2121190.00114690.00
50862005.07.21 12:51sell13151.001.22011.22511.2121
50872005.07.21 12:51modify13151.001.22011.21951.2121
50882005.07.21 12:51modify13151.001.22011.21881.2121
50892005.07.21 12:51modify13151.001.22011.21871.2121
50902005.07.21 12:51modify13151.001.22011.21831.2121
50912005.07.21 12:51modify13151.001.22011.21821.2121
50922005.07.21 12:51s/l13151.001.21821.21821.2121190.00114880.00
50932005.07.21 12:51sell13161.001.22011.22511.2121
50942005.07.21 12:51modify13161.001.22011.21951.2121
50952005.07.21 12:51modify13161.001.22011.21881.2121
50962005.07.21 12:51modify13161.001.22011.21871.2121
50972005.07.21 12:51modify13161.001.22011.21831.2121
50982005.07.21 12:51modify13161.001.22011.21821.2121
50992005.07.21 12:51s/l13161.001.21821.21821.2121190.00115070.00
51002005.07.21 12:51sell13171.001.22011.22511.2121
51012005.07.21 12:51modify13171.001.22011.21951.2121
51022005.07.21 12:51modify13171.001.22011.21881.2121
51032005.07.21 12:51modify13171.001.22011.21871.2121
51042005.07.21 12:51modify13171.001.22011.21831.2121
51052005.07.21 12:51modify13171.001.22011.21821.2121
51062005.07.21 12:51s/l13171.001.21821.21821.2121190.00115260.00
51072005.07.21 12:51sell13181.001.22011.22511.2121
51082005.07.21 12:51modify13181.001.22011.21951.2121
51092005.07.21 12:51modify13181.001.22011.21881.2121
51102005.07.21 12:51modify13181.001.22011.21871.2121
51112005.07.21 12:51modify13181.001.22011.21831.2121
51122005.07.21 12:51modify13181.001.22011.21821.2121
51132005.07.21 12:51s/l13181.001.21821.21821.2121190.00115450.00
51142005.07.21 12:51sell13191.001.22011.22511.2121
51152005.07.21 12:51modify13191.001.22011.21951.2121
51162005.07.21 12:51modify13191.001.22011.21881.2121
51172005.07.21 12:51modify13191.001.22011.21871.2121
51182005.07.21 12:51modify13191.001.22011.21831.2121
51192005.07.21 12:51modify13191.001.22011.21821.2121
51202005.07.21 12:51s/l13191.001.21821.21821.2121190.00115640.00
51212005.07.21 12:51sell13201.001.22011.22511.2121
51222005.07.21 12:52modify13201.001.22011.21951.2121
51232005.07.21 12:52modify13201.001.22011.21881.2121
51242005.07.21 12:52modify13201.001.22011.21871.2121
51252005.07.21 12:52modify13201.001.22011.21831.2121
51262005.07.21 12:52modify13201.001.22011.21821.2121
51272005.07.21 12:52s/l13201.001.21821.21821.2121190.00115830.00
51282005.07.21 12:52sell13211.001.22011.22511.2121
51292005.07.21 12:52modify13211.001.22011.21951.2121
51302005.07.21 12:52modify13211.001.22011.21881.2121
51312005.07.21 12:52modify13211.001.22011.21871.2121
51322005.07.21 12:52s/l13211.001.21871.21871.2121140.00115970.00
51332005.07.21 12:52sell13221.001.22011.22511.2121
51342005.07.21 13:00modify13221.001.22011.22011.2121
51352005.07.21 13:00modify13221.001.22011.22001.2121
51362005.07.21 13:00modify13221.001.22011.21991.2121
51372005.07.21 13:00modify13221.001.22011.21981.2121
51382005.07.21 13:00s/l13221.001.21981.21981.212130.00116000.00
51392005.07.21 13:00sell13231.001.21981.22481.2118
51402005.07.21 13:00modify13231.001.21981.21981.2118
51412005.07.21 13:00s/l13231.001.21981.21981.21180.00116000.00
51422005.07.21 13:00sell13241.001.21981.22481.2118
51432005.07.21 13:00modify13241.001.21981.21981.2118
51442005.07.21 13:00s/l13241.001.21981.21981.21180.00116000.00
51452005.07.21 13:00sell13251.001.21981.22481.2118
51462005.07.21 13:00modify13251.001.21981.21981.2118
51472005.07.21 13:00s/l13251.001.21981.21981.21180.00116000.00
51482005.07.21 13:00sell13261.001.21981.22481.2118
51492005.07.21 13:00modify13261.001.21981.21981.2118
51502005.07.21 13:00s/l13261.001.21981.21981.21180.00116000.00
51512005.07.21 13:00sell13271.001.21981.22481.2118
51522005.07.21 13:00modify13271.001.21981.21981.2118
51532005.07.21 13:00s/l13271.001.21981.21981.21180.00116000.00
51542005.07.21 13:00sell13281.001.21981.22481.2118
51552005.07.21 13:00modify13281.001.21981.21981.2118
51562005.07.21 13:00s/l13281.001.21981.21981.21180.00116000.00
51572005.07.21 13:00sell13291.001.21981.22481.2118
51582005.07.21 13:00modify13291.001.21981.21981.2118
51592005.07.21 13:00s/l13291.001.21981.21981.21180.00116000.00
51602005.07.21 13:00sell13301.001.21981.22481.2118
51612005.07.21 13:00modify13301.001.21981.21981.2118
51622005.07.21 13:00s/l13301.001.21981.21981.21180.00116000.00
51632005.07.21 13:00sell13311.001.21981.22481.2118
51642005.07.21 13:00modify13311.001.21981.21981.2118
51652005.07.21 13:00s/l13311.001.21981.21981.21180.00116000.00
51662005.07.21 13:00sell13321.001.21981.22481.2118
51672005.07.21 13:00modify13321.001.21981.21981.2118
51682005.07.21 13:00s/l13321.001.21981.21981.21180.00116000.00
51692005.07.21 13:00sell13331.001.21981.22481.2118
51702005.07.21 13:00modify13331.001.21981.21981.2118
51712005.07.21 13:00s/l13331.001.21981.21981.21180.00116000.00
51722005.07.21 13:00sell13341.001.21981.22481.2118
51732005.07.21 13:00modify13341.001.21981.21981.2118
51742005.07.21 13:00s/l13341.001.21981.21981.21180.00116000.00
51752005.07.21 13:00sell13351.001.21981.22481.2118
51762005.07.21 13:00modify13351.001.21981.21981.2118
51772005.07.21 13:00s/l13351.001.21981.21981.21180.00116000.00
51782005.07.21 13:00sell13361.001.21981.22481.2118
51792005.07.21 13:00modify13361.001.21981.21981.2118
51802005.07.21 13:00s/l13361.001.21981.21981.21180.00116000.00
51812005.07.21 13:00sell13371.001.21981.22481.2118
51822005.07.21 13:00modify13371.001.21981.21981.2118
51832005.07.21 13:00s/l13371.001.21981.21981.21180.00116000.00
51842005.07.21 13:00sell13381.001.21981.22481.2118
51852005.07.21 13:00modify13381.001.21981.21981.2118
51862005.07.21 13:00s/l13381.001.21981.21981.21180.00116000.00
51872005.07.21 13:00sell13391.001.21981.22481.2118
51882005.07.21 13:00modify13391.001.21981.21981.2118
51892005.07.21 13:00s/l13391.001.21981.21981.21180.00116000.00
51902005.07.21 13:00sell13401.001.21981.22481.2118
51912005.07.21 13:00modify13401.001.21981.21981.2118
51922005.07.21 13:00s/l13401.001.21981.21981.21180.00116000.00
51932005.07.21 13:00sell13411.001.21981.22481.2118
51942005.07.21 13:00modify13411.001.21981.21981.2118
51952005.07.21 13:00s/l13411.001.21981.21981.21180.00116000.00
51962005.07.21 13:00sell13421.001.21981.22481.2118
51972005.07.21 13:00modify13421.001.21981.21981.2118
51982005.07.21 13:00s/l13421.001.21981.21981.21180.00116000.00
51992005.07.21 13:00sell13431.001.21981.22481.2118
52002005.07.21 13:00modify13431.001.21981.21981.2118
52012005.07.21 13:00s/l13431.001.21981.21981.21180.00116000.00
52022005.07.21 13:00sell13441.001.21981.22481.2118
52032005.07.21 13:00modify13441.001.21981.21981.2118
52042005.07.21 13:00s/l13441.001.21981.21981.21180.00116000.00
52052005.07.21 13:00sell13451.001.21981.22481.2118
52062005.07.21 13:00modify13451.001.21981.21981.2118
52072005.07.21 13:00s/l13451.001.21981.21981.21180.00116000.00
52082005.07.21 13:00sell13461.001.21981.22481.2118
52092005.07.21 13:00modify13461.001.21981.21981.2118
52102005.07.21 13:00s/l13461.001.21981.21981.21180.00116000.00
52112005.07.21 13:00sell13471.001.21981.22481.2118
52122005.07.21 13:00modify13471.001.21981.21981.2118
52132005.07.21 13:00s/l13471.001.21981.21981.21180.00116000.00
52142005.07.21 13:00sell13481.001.21981.22481.2118
52152005.07.21 13:00modify13481.001.21981.21981.2118
52162005.07.21 13:00s/l13481.001.21981.21981.21180.00116000.00
52172005.07.21 13:00sell13491.001.21981.22481.2118
52182005.07.21 13:00modify13491.001.21981.21981.2118
52192005.07.21 13:00s/l13491.001.21981.21981.21180.00116000.00
52202005.07.21 13:00sell13501.001.21981.22481.2118
52212005.07.21 13:02modify13501.001.21981.21981.2118
52222005.07.21 13:07modify13501.001.21981.21971.2118
52232005.07.21 13:07modify13501.001.21981.21961.2118
52242005.07.21 13:12modify13501.001.21981.21881.2118
52252005.07.21 13:12modify13501.001.21981.21871.2118
52262005.07.21 13:15modify13501.001.21981.21841.2118
52272005.07.21 13:17s/l13501.001.21841.21841.2118140.00116140.00
52282005.07.21 13:17sell13511.001.22031.22531.2123
52292005.07.21 13:17modify13511.001.22031.22031.2123
52302005.07.21 13:17modify13511.001.22031.21901.2123
52312005.07.21 13:17modify13511.001.22031.21891.2123
52322005.07.21 13:17modify13511.001.22031.21851.2123
52332005.07.21 13:17modify13511.001.22031.21841.2123
52342005.07.21 13:17s/l13511.001.21841.21841.2123190.00116330.00
52352005.07.21 13:17sell13521.001.22031.22531.2123
52362005.07.21 13:17modify13521.001.22031.22031.2123
52372005.07.21 13:17modify13521.001.22031.21901.2123
52382005.07.21 13:17modify13521.001.22031.21891.2123
52392005.07.21 13:17modify13521.001.22031.21851.2123
52402005.07.21 13:17modify13521.001.22031.21841.2123
52412005.07.21 13:17s/l13521.001.21841.21841.2123190.00116520.00
52422005.07.21 13:17sell13531.001.22031.22531.2123
52432005.07.21 13:17modify13531.001.22031.22031.2123
52442005.07.21 13:17modify13531.001.22031.21901.2123
52452005.07.21 13:18modify13531.001.22031.21891.2123
52462005.07.21 13:18modify13531.001.22031.21851.2123
52472005.07.21 13:18modify13531.001.22031.21841.2123
52482005.07.21 13:18s/l13531.001.21841.21841.2123190.00116710.00
52492005.07.21 13:18sell13541.001.22031.22531.2123
52502005.07.21 13:18modify13541.001.22031.22031.2123
52512005.07.21 13:18modify13541.001.22031.21901.2123
52522005.07.21 13:18modify13541.001.22031.21891.2123
52532005.07.21 13:18modify13541.001.22031.21851.2123
52542005.07.21 13:18modify13541.001.22031.21841.2123
52552005.07.21 13:18s/l13541.001.21841.21841.2123190.00116900.00
52562005.07.21 13:18sell13551.001.22031.22531.2123
52572005.07.21 13:18modify13551.001.22031.22031.2123
52582005.07.21 13:18modify13551.001.22031.21901.2123
52592005.07.21 13:18modify13551.001.22031.21891.2123
52602005.07.21 13:18modify13551.001.22031.21851.2123
52612005.07.21 13:18modify13551.001.22031.21841.2123
52622005.07.21 13:18s/l13551.001.21841.21841.2123190.00117090.00
52632005.07.21 13:18sell13561.001.22031.22531.2123
52642005.07.21 13:18modify13561.001.22031.22031.2123
52652005.07.21 13:18modify13561.001.22031.21901.2123
52662005.07.21 13:18modify13561.001.22031.21891.2123
52672005.07.21 13:18modify13561.001.22031.21851.2123
52682005.07.21 13:18modify13561.001.22031.21841.2123
52692005.07.21 13:18s/l13561.001.21841.21841.2123190.00117280.00
52702005.07.21 13:18sell13571.001.22031.22531.2123
52712005.07.21 13:18modify13571.001.22031.22031.2123
52722005.07.21 13:18modify13571.001.22031.21901.2123
52732005.07.21 13:18modify13571.001.22031.21891.2123
52742005.07.21 13:18modify13571.001.22031.21851.2123
52752005.07.21 13:18modify13571.001.22031.21841.2123
52762005.07.21 13:18s/l13571.001.21841.21841.2123190.00117470.00
52772005.07.21 13:18sell13581.001.22031.22531.2123
52782005.07.21 13:18modify13581.001.22031.22031.2123
52792005.07.21 13:18modify13581.001.22031.21901.2123
52802005.07.21 13:18modify13581.001.22031.21891.2123
52812005.07.21 13:18modify13581.001.22031.21851.2123
52822005.07.21 13:18modify13581.001.22031.21841.2123
52832005.07.21 13:18s/l13581.001.21841.21841.2123190.00117660.00
52842005.07.21 13:18sell13591.001.22031.22531.2123
52852005.07.21 13:18modify13591.001.22031.22031.2123
52862005.07.21 13:18modify13591.001.22031.21901.2123
52872005.07.21 13:19modify13591.001.22031.21891.2123
52882005.07.21 13:19modify13591.001.22031.21851.2123
52892005.07.21 13:19modify13591.001.22031.21841.2123
52902005.07.21 13:19s/l13591.001.21841.21841.2123190.00117850.00
52912005.07.21 13:19sell13601.001.22031.22531.2123
52922005.07.21 13:19modify13601.001.22031.22031.2123
52932005.07.21 13:19modify13601.001.22031.21901.2123
52942005.07.21 13:19modify13601.001.22031.21891.2123
52952005.07.21 13:19modify13601.001.22031.21851.2123
52962005.07.21 13:19modify13601.001.22031.21841.2123
52972005.07.21 13:19s/l13601.001.21841.21841.2123190.00118040.00
52982005.07.21 13:19sell13611.001.22031.22531.2123
52992005.07.21 13:19modify13611.001.22031.22031.2123
53002005.07.21 13:19modify13611.001.22031.21901.2123
53012005.07.21 13:19modify13611.001.22031.21891.2123
53022005.07.21 13:19modify13611.001.22031.21851.2123
53032005.07.21 13:19modify13611.001.22031.21841.2123
53042005.07.21 13:19s/l13611.001.21841.21841.2123190.00118230.00
53052005.07.21 13:19sell13621.001.22031.22531.2123
53062005.07.21 13:19modify13621.001.22031.22031.2123
53072005.07.21 13:19modify13621.001.22031.21901.2123
53082005.07.21 13:19modify13621.001.22031.21891.2123
53092005.07.21 13:19modify13621.001.22031.21851.2123
53102005.07.21 13:19modify13621.001.22031.21841.2123
53112005.07.21 13:19s/l13621.001.21841.21841.2123190.00118420.00
53122005.07.21 13:19sell13631.001.22031.22531.2123
53132005.07.21 13:19modify13631.001.22031.22031.2123
53142005.07.21 13:19modify13631.001.22031.21901.2123
53152005.07.21 13:19modify13631.001.22031.21891.2123
53162005.07.21 13:19modify13631.001.22031.21851.2123
53172005.07.21 13:19modify13631.001.22031.21841.2123
53182005.07.21 13:19s/l13631.001.21841.21841.2123190.00118610.00
53192005.07.21 13:19sell13641.001.22031.22531.2123
53202005.07.21 13:19modify13641.001.22031.22031.2123
53212005.07.21 13:19modify13641.001.22031.21901.2123
53222005.07.21 13:19modify13641.001.22031.21891.2123
53232005.07.21 13:20s/l13641.001.21891.21891.2123140.00118750.00
53242005.07.21 13:20sell13651.001.22031.22531.2123
53252005.07.21 13:25modify13651.001.22031.21961.2123
53262005.07.21 13:25modify13651.001.22031.21931.2123
53272005.07.21 13:25modify13651.001.22031.21921.2123
53282005.07.21 13:25s/l13651.001.21921.21921.2123110.00118860.00
53292005.07.21 13:25sell13661.001.21991.22491.2119
53302005.07.21 13:25modify13661.001.21991.21961.2119
53312005.07.21 13:25modify13661.001.21991.21951.2119
53322005.07.21 13:25modify13661.001.21991.21931.2119
53332005.07.21 13:25modify13661.001.21991.21921.2119
53342005.07.21 13:25s/l13661.001.21921.21921.211970.00118930.00
53352005.07.21 13:25sell13671.001.21991.22491.2119
53362005.07.21 13:25modify13671.001.21991.21961.2119
53372005.07.21 13:25modify13671.001.21991.21951.2119
53382005.07.21 13:25modify13671.001.21991.21931.2119
53392005.07.21 13:25modify13671.001.21991.21921.2119
53402005.07.21 13:25s/l13671.001.21921.21921.211970.00119000.00
53412005.07.21 13:25sell13681.001.21991.22491.2119
53422005.07.21 13:25modify13681.001.21991.21961.2119
53432005.07.21 13:25modify13681.001.21991.21951.2119
53442005.07.21 13:25modify13681.001.21991.21931.2119
53452005.07.21 13:25modify13681.001.21991.21921.2119
53462005.07.21 13:25s/l13681.001.21921.21921.211970.00119070.00
53472005.07.21 13:25sell13691.001.21991.22491.2119
53482005.07.21 13:25modify13691.001.21991.21961.2119
53492005.07.21 13:25modify13691.001.21991.21951.2119
53502005.07.21 13:25modify13691.001.21991.21931.2119
53512005.07.21 13:25modify13691.001.21991.21921.2119
53522005.07.21 13:25s/l13691.001.21921.21921.211970.00119140.00
53532005.07.21 13:25sell13701.001.21991.22491.2119
53542005.07.21 13:25modify13701.001.21991.21961.2119
53552005.07.21 13:25modify13701.001.21991.21951.2119
53562005.07.21 13:25modify13701.001.21991.21931.2119
53572005.07.21 13:25modify13701.001.21991.21921.2119
53582005.07.21 13:25s/l13701.001.21921.21921.211970.00119210.00
53592005.07.21 13:25sell13711.001.21991.22491.2119
53602005.07.21 13:25modify13711.001.21991.21961.2119
53612005.07.21 13:26modify13711.001.21991.21951.2119
53622005.07.21 13:26modify13711.001.21991.21931.2119
53632005.07.21 13:26modify13711.001.21991.21921.2119
53642005.07.21 13:26s/l13711.001.21921.21921.211970.00119280.00
53652005.07.21 13:26sell13721.001.21991.22491.2119
53662005.07.21 13:26modify13721.001.21991.21961.2119
53672005.07.21 13:26modify13721.001.21991.21951.2119
53682005.07.21 13:26modify13721.001.21991.21931.2119
53692005.07.21 13:26modify13721.001.21991.21921.2119
53702005.07.21 13:26s/l13721.001.21921.21921.211970.00119350.00
53712005.07.21 13:26sell13731.001.21991.22491.2119
53722005.07.21 13:26modify13731.001.21991.21961.2119
53732005.07.21 13:26modify13731.001.21991.21951.2119
53742005.07.21 13:26modify13731.001.21991.21931.2119
53752005.07.21 13:26modify13731.001.21991.21921.2119
53762005.07.21 13:26s/l13731.001.21921.21921.211970.00119420.00
53772005.07.21 13:26sell13741.001.21991.22491.2119
53782005.07.21 13:26modify13741.001.21991.21961.2119
53792005.07.21 13:26modify13741.001.21991.21951.2119
53802005.07.21 13:26modify13741.001.21991.21931.2119
53812005.07.21 13:26modify13741.001.21991.21921.2119
53822005.07.21 13:26s/l13741.001.21921.21921.211970.00119490.00
53832005.07.21 13:26sell13751.001.21991.22491.2119
53842005.07.21 13:26modify13751.001.21991.21961.2119
53852005.07.21 13:26modify13751.001.21991.21951.2119
53862005.07.21 13:26modify13751.001.21991.21931.2119
53872005.07.21 13:26modify13751.001.21991.21921.2119
53882005.07.21 13:26s/l13751.001.21921.21921.211970.00119560.00
53892005.07.21 13:26sell13761.001.21991.22491.2119
53902005.07.21 13:26modify13761.001.21991.21961.2119
53912005.07.21 13:26modify13761.001.21991.21951.2119
53922005.07.21 13:26modify13761.001.21991.21931.2119
53932005.07.21 13:26modify13761.001.21991.21921.2119
53942005.07.21 13:26s/l13761.001.21921.21921.211970.00119630.00
53952005.07.21 13:26sell13771.001.21991.22491.2119
53962005.07.21 13:26modify13771.001.21991.21961.2119
53972005.07.21 13:27modify13771.001.21991.21951.2119
53982005.07.21 13:27modify13771.001.21991.21931.2119
53992005.07.21 13:27modify13771.001.21991.21921.2119
54002005.07.21 13:27s/l13771.001.21921.21921.211970.00119700.00
54012005.07.21 13:27sell13781.001.21991.22491.2119
54022005.07.21 13:27modify13781.001.21991.21961.2119
54032005.07.21 13:27modify13781.001.21991.21951.2119
54042005.07.21 13:27modify13781.001.21991.21931.2119
54052005.07.21 13:27modify13781.001.21991.21921.2119
54062005.07.21 13:27s/l13781.001.21921.21921.211970.00119770.00
54072005.07.21 13:27sell13791.001.21991.22491.2119
54082005.07.21 13:27modify13791.001.21991.21961.2119
54092005.07.21 13:27modify13791.001.21991.21951.2119
54102005.07.21 13:34modify13791.001.21991.21921.2119
54112005.07.21 13:35modify13791.001.21991.21881.2119
54122005.07.21 13:35modify13791.001.21991.21871.2119
54132005.07.21 13:40modify13791.001.21991.21701.2119
54142005.07.21 13:40modify13791.001.21991.21691.2119
54152005.07.21 13:40modify13791.001.21991.21661.2119
54162005.07.21 13:40modify13791.001.21991.21651.2119
54172005.07.21 13:40s/l13791.001.21651.21651.2119340.00120110.00
54182005.07.21 13:40sell13801.001.21731.22231.2093
54192005.07.21 13:40modify13801.001.21731.21701.2093
54202005.07.21 13:40modify13801.001.21731.21691.2093
54212005.07.21 13:40modify13801.001.21731.21661.2093
54222005.07.21 13:40modify13801.001.21731.21651.2093
54232005.07.21 13:40s/l13801.001.21651.21651.209380.00120190.00
54242005.07.21 13:40sell13811.001.21731.22231.2093
54252005.07.21 13:40modify13811.001.21731.21701.2093
54262005.07.21 13:40modify13811.001.21731.21691.2093
54272005.07.21 13:40modify13811.001.21731.21661.2093
54282005.07.21 13:40modify13811.001.21731.21651.2093
54292005.07.21 13:40s/l13811.001.21651.21651.209380.00120270.00
54302005.07.21 13:40sell13821.001.21731.22231.2093
54312005.07.21 13:40modify13821.001.21731.21701.2093
54322005.07.21 13:40modify13821.001.21731.21691.2093
54332005.07.21 13:40modify13821.001.21731.21661.2093
54342005.07.21 13:40modify13821.001.21731.21651.2093
54352005.07.21 13:40s/l13821.001.21651.21651.209380.00120350.00
54362005.07.21 13:40sell13831.001.21731.22231.2093
54372005.07.21 13:40modify13831.001.21731.21701.2093
54382005.07.21 13:40modify13831.001.21731.21691.2093
54392005.07.21 13:40modify13831.001.21731.21661.2093
54402005.07.21 13:40modify13831.001.21731.21651.2093
54412005.07.21 13:40s/l13831.001.21651.21651.209380.00120430.00
54422005.07.21 13:40sell13841.001.21731.22231.2093
54432005.07.21 13:40modify13841.001.21731.21701.2093
54442005.07.21 13:40modify13841.001.21731.21691.2093
54452005.07.21 13:40modify13841.001.21731.21661.2093
54462005.07.21 13:40modify13841.001.21731.21651.2093
54472005.07.21 13:40s/l13841.001.21651.21651.209380.00120510.00
54482005.07.21 13:40sell13851.001.21731.22231.2093
54492005.07.21 13:41modify13851.001.21731.21701.2093
54502005.07.21 13:41modify13851.001.21731.21691.2093
54512005.07.21 13:41modify13851.001.21731.21661.2093
54522005.07.21 13:41modify13851.001.21731.21651.2093
54532005.07.21 13:41s/l13851.001.21651.21651.209380.00120590.00
54542005.07.21 13:41sell13861.001.21731.22231.2093
54552005.07.21 13:41modify13861.001.21731.21701.2093
54562005.07.21 13:41modify13861.001.21731.21691.2093
54572005.07.21 13:41modify13861.001.21731.21661.2093
54582005.07.21 13:41modify13861.001.21731.21651.2093
54592005.07.21 13:41s/l13861.001.21651.21651.209380.00120670.00
54602005.07.21 13:41sell13871.001.21731.22231.2093
54612005.07.21 13:41modify13871.001.21731.21701.2093
54622005.07.21 13:41modify13871.001.21731.21691.2093
54632005.07.21 13:41modify13871.001.21731.21661.2093
54642005.07.21 13:41modify13871.001.21731.21651.2093
54652005.07.21 13:41s/l13871.001.21651.21651.209380.00120750.00
54662005.07.21 13:41sell13881.001.21731.22231.2093
54672005.07.21 13:41modify13881.001.21731.21701.2093
54682005.07.21 13:41modify13881.001.21731.21691.2093
54692005.07.21 13:41modify13881.001.21731.21661.2093
54702005.07.21 13:41modify13881.001.21731.21651.2093
54712005.07.21 13:41s/l13881.001.21651.21651.209380.00120830.00
54722005.07.21 13:41sell13891.001.21731.22231.2093
54732005.07.21 13:41modify13891.001.21731.21701.2093
54742005.07.21 13:41modify13891.001.21731.21691.2093
54752005.07.21 13:41modify13891.001.21731.21661.2093
54762005.07.21 13:41modify13891.001.21731.21651.2093
54772005.07.21 13:41s/l13891.001.21651.21651.209380.00120910.00
54782005.07.21 13:41sell13901.001.21731.22231.2093
54792005.07.21 13:41modify13901.001.21731.21701.2093
54802005.07.21 13:41modify13901.001.21731.21691.2093
54812005.07.21 13:41modify13901.001.21731.21661.2093
54822005.07.21 13:41modify13901.001.21731.21651.2093
54832005.07.21 13:41s/l13901.001.21651.21651.209380.00120990.00
54842005.07.21 13:41sell13911.001.21731.22231.2093
54852005.07.21 13:42modify13911.001.21731.21701.2093
54862005.07.21 13:42modify13911.001.21731.21691.2093
54872005.07.21 13:42modify13911.001.21731.21661.2093
54882005.07.21 13:42modify13911.001.21731.21651.2093
54892005.07.21 13:42s/l13911.001.21651.21651.209380.00121070.00
54902005.07.21 13:42sell13921.001.21731.22231.2093
54912005.07.21 13:42modify13921.001.21731.21701.2093
54922005.07.21 13:42modify13921.001.21731.21691.2093
54932005.07.21 13:42modify13921.001.21731.21661.2093
54942005.07.21 13:42modify13921.001.21731.21651.2093
54952005.07.21 13:42s/l13921.001.21651.21651.209380.00121150.00
54962005.07.21 13:42sell13931.001.21731.22231.2093
54972005.07.21 13:42modify13931.001.21731.21701.2093
54982005.07.21 13:42modify13931.001.21731.21651.2093
54992005.07.21 13:42modify13931.001.21731.21601.2093
55002005.07.21 13:42modify13931.001.21731.21591.2093
55012005.07.21 13:42modify13931.001.21731.21581.2093
55022005.07.21 13:45s/l13931.001.21581.21581.2093150.00121300.00
55032005.07.21 13:45sell13941.001.21811.22311.2101
55042005.07.21 13:45modify13941.001.21811.21791.2101
55052005.07.21 13:45modify13941.001.21811.21671.2101
55062005.07.21 13:45modify13941.001.21811.21641.2101
55072005.07.21 13:45modify13941.001.21811.21591.2101
55082005.07.21 13:45modify13941.001.21811.21581.2101
55092005.07.21 13:45s/l13941.001.21581.21581.2101230.00121530.00
55102005.07.21 13:45sell13951.001.21811.22311.2101
55112005.07.21 13:45modify13951.001.21811.21791.2101
55122005.07.21 13:45modify13951.001.21811.21671.2101
55132005.07.21 13:45modify13951.001.21811.21641.2101
55142005.07.21 13:45modify13951.001.21811.21591.2101
55152005.07.21 13:45modify13951.001.21811.21581.2101
55162005.07.21 13:45s/l13951.001.21581.21581.2101230.00121760.00
55172005.07.21 13:45sell13961.001.21811.22311.2101
55182005.07.21 13:45modify13961.001.21811.21791.2101
55192005.07.21 13:45modify13961.001.21811.21671.2101
55202005.07.21 13:45modify13961.001.21811.21641.2101
55212005.07.21 13:45modify13961.001.21811.21591.2101
55222005.07.21 13:45modify13961.001.21811.21581.2101
55232005.07.21 13:45s/l13961.001.21581.21581.2101230.00121990.00
55242005.07.21 13:45sell13971.001.21811.22311.2101
55252005.07.21 13:45modify13971.001.21811.21791.2101
55262005.07.21 13:45modify13971.001.21811.21671.2101
55272005.07.21 13:45modify13971.001.21811.21641.2101
55282005.07.21 13:45modify13971.001.21811.21591.2101
55292005.07.21 13:45modify13971.001.21811.21581.2101
55302005.07.21 13:45s/l13971.001.21581.21581.2101230.00122220.00
55312005.07.21 13:45sell13981.001.21811.22311.2101
55322005.07.21 13:45modify13981.001.21811.21791.2101
55332005.07.21 13:45modify13981.001.21811.21671.2101
55342005.07.21 13:45modify13981.001.21811.21641.2101
55352005.07.21 13:45modify13981.001.21811.21591.2101
55362005.07.21 13:45modify13981.001.21811.21581.2101
55372005.07.21 13:45s/l13981.001.21581.21581.2101230.00122450.00
55382005.07.21 13:45sell13991.001.21811.22311.2101
55392005.07.21 13:45modify13991.001.21811.21791.2101
55402005.07.21 13:46modify13991.001.21811.21671.2101
55412005.07.21 13:46modify13991.001.21811.21641.2101
55422005.07.21 13:46modify13991.001.21811.21591.2101
55432005.07.21 13:46modify13991.001.21811.21581.2101
55442005.07.21 13:46s/l13991.001.21581.21581.2101230.00122680.00
55452005.07.21 13:46sell14001.001.21811.22311.2101
55462005.07.21 13:46modify14001.001.21811.21791.2101
55472005.07.21 13:46modify14001.001.21811.21671.2101
55482005.07.21 13:46modify14001.001.21811.21641.2101
55492005.07.21 13:46modify14001.001.21811.21591.2101
55502005.07.21 13:46modify14001.001.21811.21581.2101
55512005.07.21 13:46s/l14001.001.21581.21581.2101230.00122910.00
55522005.07.21 13:46sell14011.001.21811.22311.2101
55532005.07.21 13:46modify14011.001.21811.21791.2101
55542005.07.21 13:46modify14011.001.21811.21671.2101
55552005.07.21 13:46modify14011.001.21811.21641.2101
55562005.07.21 13:46modify14011.001.21811.21591.2101
55572005.07.21 13:46modify14011.001.21811.21581.2101
55582005.07.21 13:46s/l14011.001.21581.21581.2101230.00123140.00
55592005.07.21 13:46sell14021.001.21811.22311.2101
55602005.07.21 13:46modify14021.001.21811.21791.2101
55612005.07.21 13:46modify14021.001.21811.21671.2101
55622005.07.21 13:46modify14021.001.21811.21641.2101
55632005.07.21 13:46modify14021.001.21811.21591.2101
55642005.07.21 13:46modify14021.001.21811.21581.2101
55652005.07.21 13:46s/l14021.001.21581.21581.2101230.00123370.00
55662005.07.21 13:46sell14031.001.21811.22311.2101
55672005.07.21 13:46modify14031.001.21811.21791.2101
55682005.07.21 13:46modify14031.001.21811.21671.2101
55692005.07.21 13:46modify14031.001.21811.21641.2101
55702005.07.21 13:46modify14031.001.21811.21591.2101
55712005.07.21 13:46modify14031.001.21811.21581.2101
55722005.07.21 13:46s/l14031.001.21581.21581.2101230.00123600.00
55732005.07.21 13:46sell14041.001.21811.22311.2101
55742005.07.21 13:46modify14041.001.21811.21791.2101
55752005.07.21 13:46modify14041.001.21811.21671.2101
55762005.07.21 13:46modify14041.001.21811.21641.2101
55772005.07.21 13:46modify14041.001.21811.21591.2101
55782005.07.21 13:46modify14041.001.21811.21581.2101
55792005.07.21 13:46s/l14041.001.21581.21581.2101230.00123830.00
55802005.07.21 13:46sell14051.001.21811.22311.2101
55812005.07.21 13:46modify14051.001.21811.21791.2101
55822005.07.21 13:47modify14051.001.21811.21671.2101
55832005.07.21 13:47modify14051.001.21811.21641.2101
55842005.07.21 13:47modify14051.001.21811.21591.2101
55852005.07.21 13:47modify14051.001.21811.21581.2101
55862005.07.21 13:47s/l14051.001.21581.21581.2101230.00124060.00
55872005.07.21 13:47sell14061.001.21811.22311.2101
55882005.07.21 13:47modify14061.001.21811.21791.2101
55892005.07.21 13:47modify14061.001.21811.21671.2101
55902005.07.21 13:47modify14061.001.21811.21641.2101
55912005.07.21 13:47modify14061.001.21811.21591.2101
55922005.07.21 13:47modify14061.001.21811.21581.2101
55932005.07.21 13:47s/l14061.001.21581.21581.2101230.00124290.00
55942005.07.21 13:47sell14071.001.21811.22311.2101
55952005.07.21 13:47modify14071.001.21811.21791.2101
55962005.07.21 13:47modify14071.001.21811.21671.2101
55972005.07.21 13:47s/l14071.001.21671.21671.2101140.00124430.00
55982005.07.21 13:47sell14081.001.21811.22311.2101
55992005.07.21 13:55modify14081.001.21811.21711.2101
56002005.07.21 13:55modify14081.001.21811.21681.2101
56012005.07.21 13:55modify14081.001.21811.21671.2101
56022005.07.21 13:55s/l14081.001.21671.21671.2101140.00124570.00
56032005.07.21 13:55sell14091.001.21781.22281.2098
56042005.07.21 13:55modify14091.001.21781.21731.2098
56052005.07.21 13:55modify14091.001.21781.21711.2098
56062005.07.21 13:55modify14091.001.21781.21681.2098
56072005.07.21 13:55modify14091.001.21781.21671.2098
56082005.07.21 13:55s/l14091.001.21671.21671.2098110.00124680.00
56092005.07.21 13:55sell14101.001.21781.22281.2098
56102005.07.21 13:55modify14101.001.21781.21731.2098
56112005.07.21 13:55modify14101.001.21781.21711.2098
56122005.07.21 13:55modify14101.001.21781.21681.2098
56132005.07.21 13:55modify14101.001.21781.21671.2098
56142005.07.21 13:55s/l14101.001.21671.21671.2098110.00124790.00
56152005.07.21 13:55sell14111.001.21781.22281.2098
56162005.07.21 13:55modify14111.001.21781.21731.2098
56172005.07.21 13:55modify14111.001.21781.21711.2098
56182005.07.21 13:55modify14111.001.21781.21681.2098
56192005.07.21 13:55modify14111.001.21781.21671.2098
56202005.07.21 13:55s/l14111.001.21671.21671.2098110.00124900.00
56212005.07.21 13:55sell14121.001.21781.22281.2098
56222005.07.21 13:55modify14121.001.21781.21731.2098
56232005.07.21 13:55modify14121.001.21781.21711.2098
56242005.07.21 13:55modify14121.001.21781.21681.2098
56252005.07.21 13:55modify14121.001.21781.21671.2098
56262005.07.21 13:55s/l14121.001.21671.21671.2098110.00125010.00
56272005.07.21 13:55sell14131.001.21781.22281.2098
56282005.07.21 13:55modify14131.001.21781.21731.2098
56292005.07.21 13:55modify14131.001.21781.21711.2098
56302005.07.21 13:55modify14131.001.21781.21681.2098
56312005.07.21 13:55modify14131.001.21781.21671.2098
56322005.07.21 13:55s/l14131.001.21671.21671.2098110.00125120.00
56332005.07.21 13:55sell14141.001.21781.22281.2098
56342005.07.21 13:55modify14141.001.21781.21731.2098
56352005.07.21 13:56modify14141.001.21781.21711.2098
56362005.07.21 13:56modify14141.001.21781.21681.2098
56372005.07.21 13:56modify14141.001.21781.21671.2098
56382005.07.21 13:56s/l14141.001.21671.21671.2098110.00125230.00
56392005.07.21 13:56sell14151.001.21781.22281.2098
56402005.07.21 13:56modify14151.001.21781.21731.2098
56412005.07.21 13:56modify14151.001.21781.21711.2098
56422005.07.21 13:56modify14151.001.21781.21681.2098
56432005.07.21 13:56modify14151.001.21781.21671.2098
56442005.07.21 13:56s/l14151.001.21671.21671.2098110.00125340.00
56452005.07.21 13:56sell14161.001.21781.22281.2098
56462005.07.21 13:56modify14161.001.21781.21731.2098
56472005.07.21 13:56modify14161.001.21781.21711.2098
56482005.07.21 13:56modify14161.001.21781.21681.2098
56492005.07.21 13:56modify14161.001.21781.21671.2098
56502005.07.21 13:56s/l14161.001.21671.21671.2098110.00125450.00
56512005.07.21 13:56sell14171.001.21781.22281.2098
56522005.07.21 13:56modify14171.001.21781.21731.2098
56532005.07.21 13:56modify14171.001.21781.21711.2098
56542005.07.21 13:56modify14171.001.21781.21681.2098
56552005.07.21 13:56modify14171.001.21781.21671.2098
56562005.07.21 13:56s/l14171.001.21671.21671.2098110.00125560.00
56572005.07.21 13:56sell14181.001.21781.22281.2098
56582005.07.21 13:56modify14181.001.21781.21731.2098
56592005.07.21 13:56modify14181.001.21781.21711.2098
56602005.07.21 13:56modify14181.001.21781.21681.2098
56612005.07.21 13:56modify14181.001.21781.21671.2098
56622005.07.21 13:56s/l14181.001.21671.21671.2098110.00125670.00
56632005.07.21 13:56sell14191.001.21781.22281.2098
56642005.07.21 13:56modify14191.001.21781.21731.2098
56652005.07.21 13:56modify14191.001.21781.21711.2098
56662005.07.21 13:56modify14191.001.21781.21681.2098
56672005.07.21 13:56modify14191.001.21781.21671.2098
56682005.07.21 13:56s/l14191.001.21671.21671.2098110.00125780.00
56692005.07.21 13:56sell14201.001.21781.22281.2098
56702005.07.21 13:56modify14201.001.21781.21731.2098
56712005.07.21 13:57modify14201.001.21781.21711.2098
56722005.07.21 13:57modify14201.001.21781.21681.2098
56732005.07.21 13:57modify14201.001.21781.21671.2098
56742005.07.21 13:57s/l14201.001.21671.21671.2098110.00125890.00
56752005.07.21 13:57sell14211.001.21781.22281.2098
56762005.07.21 13:57modify14211.001.21781.21731.2098
56772005.07.21 13:57modify14211.001.21781.21711.2098
56782005.07.21 13:57modify14211.001.21781.21681.2098
56792005.07.21 13:57modify14211.001.21781.21671.2098
56802005.07.21 13:57s/l14211.001.21671.21671.2098110.00126000.00
56812005.07.21 13:57sell14221.001.21781.22281.2098
56822005.07.21 13:57modify14221.001.21781.21731.2098
56832005.07.21 13:57modify14221.001.21781.21711.2098
56842005.07.21 13:59modify14221.001.21781.21671.2098
56852005.07.21 14:02modify14221.001.21781.21591.2098
56862005.07.21 14:02modify14221.001.21781.21581.2098
56872005.07.21 14:02modify14221.001.21781.21561.2098
56882005.07.21 14:07modify14221.001.21781.21421.2098
56892005.07.21 14:07modify14221.001.21781.21401.2098
56902005.07.21 14:07modify14221.001.21781.21391.2098
56912005.07.21 14:07s/l14221.001.21391.21391.2098390.00126390.00
56922005.07.21 14:07buy14231.001.21431.20931.2243
56932005.07.21 14:12modify14231.001.21431.21511.2243
56942005.07.21 14:12s/l14231.001.21511.21511.224380.00126470.00
56952005.07.21 14:12buy14241.001.21441.20941.2244
56962005.07.21 14:12modify14241.001.21441.21511.2244
56972005.07.21 14:12s/l14241.001.21511.21511.224470.00126540.00
56982005.07.21 14:12buy14251.001.21441.20941.2244
56992005.07.21 14:12modify14251.001.21441.21511.2244
57002005.07.21 14:12s/l14251.001.21511.21511.224470.00126610.00
57012005.07.21 14:12buy14261.001.21441.20941.2244
57022005.07.21 14:13modify14261.001.21441.21511.2244
57032005.07.21 14:13s/l14261.001.21511.21511.224470.00126680.00
57042005.07.21 14:13buy14271.001.21441.20941.2244
57052005.07.21 14:13modify14271.001.21441.21511.2244
57062005.07.21 14:13s/l14271.001.21511.21511.224470.00126750.00
57072005.07.21 14:13buy14281.001.21441.20941.2244
57082005.07.21 14:13modify14281.001.21441.21511.2244
57092005.07.21 14:13s/l14281.001.21511.21511.224470.00126820.00
57102005.07.21 14:13buy14291.001.21441.20941.2244
57112005.07.21 14:13modify14291.001.21441.21511.2244
57122005.07.21 14:13s/l14291.001.21511.21511.224470.00126890.00
57132005.07.21 14:13buy14301.001.21441.20941.2244
57142005.07.21 14:13modify14301.001.21441.21511.2244
57152005.07.21 14:13s/l14301.001.21511.21511.224470.00126960.00
57162005.07.21 14:13buy14311.001.21441.20941.2244
57172005.07.21 14:13modify14311.001.21441.21511.2244
57182005.07.21 14:13s/l14311.001.21511.21511.224470.00127030.00
57192005.07.21 14:13buy14321.001.21441.20941.2244
57202005.07.21 14:14modify14321.001.21441.21511.2244
57212005.07.21 14:14s/l14321.001.21511.21511.224470.00127100.00
57222005.07.21 14:14buy14331.001.21441.20941.2244
57232005.07.21 14:14modify14331.001.21441.21511.2244
57242005.07.21 14:14s/l14331.001.21511.21511.224470.00127170.00
57252005.07.21 14:14buy14341.001.21441.20941.2244
57262005.07.21 14:14modify14341.001.21441.21511.2244
57272005.07.21 14:14s/l14341.001.21511.21511.224470.00127240.00
57282005.07.21 14:14buy14351.001.21441.20941.2244
57292005.07.21 14:14modify14351.001.21441.21511.2244
57302005.07.21 14:14s/l14351.001.21511.21511.224470.00127310.00
57312005.07.21 14:14buy14361.001.21441.20941.2244
57322005.07.21 14:14modify14361.001.21441.21511.2244
57332005.07.21 14:14s/l14361.001.21511.21511.224470.00127380.00
57342005.07.21 14:14buy14371.001.21441.20941.2244
57352005.07.21 14:15modify14371.001.21441.21511.2244
57362005.07.21 14:25s/l14371.001.21511.21511.224470.00127450.00
57372005.07.21 14:25buy14381.001.21191.20691.2219
57382005.07.21 14:25modify14381.001.21191.21381.2219
57392005.07.21 14:25s/l14381.001.21381.21381.2219190.00127640.00
57402005.07.21 14:25buy14391.001.21381.20881.2238
57412005.07.21 14:25modify14391.001.21381.21381.2238
57422005.07.21 14:25s/l14391.001.21381.21381.22380.00127640.00
57432005.07.21 14:25buy14401.001.21381.20881.2238
57442005.07.21 14:25modify14401.001.21381.21381.2238
57452005.07.21 14:25s/l14401.001.21381.21381.22380.00127640.00
57462005.07.21 14:25buy14411.001.21381.20881.2238
57472005.07.21 14:25modify14411.001.21381.21381.2238
57482005.07.21 14:25s/l14411.001.21381.21381.22380.00127640.00
57492005.07.21 14:25buy14421.001.21381.20881.2238
57502005.07.21 14:25modify14421.001.21381.21381.2238
57512005.07.21 14:25s/l14421.001.21381.21381.22380.00127640.00
57522005.07.21 14:25buy14431.001.21381.20881.2238
57532005.07.21 14:25modify14431.001.21381.21381.2238
57542005.07.21 14:25s/l14431.001.21381.21381.22380.00127640.00
57552005.07.21 14:25buy14441.001.21381.20881.2238
57562005.07.21 14:26modify14441.001.21381.21381.2238
57572005.07.21 14:26s/l14441.001.21381.21381.22380.00127640.00
57582005.07.21 14:26buy14451.001.21381.20881.2238
57592005.07.21 14:26modify14451.001.21381.21381.2238
57602005.07.21 14:26s/l14451.001.21381.21381.22380.00127640.00
57612005.07.21 14:26buy14461.001.21381.20881.2238
57622005.07.21 14:26modify14461.001.21381.21381.2238
57632005.07.21 14:26s/l14461.001.21381.21381.22380.00127640.00
57642005.07.21 14:26buy14471.001.21381.20881.2238
57652005.07.21 14:26modify14471.001.21381.21381.2238
57662005.07.21 14:26s/l14471.001.21381.21381.22380.00127640.00
57672005.07.21 14:26buy14481.001.21381.20881.2238
57682005.07.21 14:26modify14481.001.21381.21381.2238
57692005.07.21 14:26s/l14481.001.21381.21381.22380.00127640.00
57702005.07.21 14:26buy14491.001.21381.20881.2238
57712005.07.21 14:26modify14491.001.21381.21381.2238
57722005.07.21 14:26s/l14491.001.21381.21381.22380.00127640.00
57732005.07.21 14:26buy14501.001.21381.20881.2238
57742005.07.21 14:27modify14501.001.21381.21381.2238
57752005.07.21 14:27s/l14501.001.21381.21381.22380.00127640.00
57762005.07.21 14:27buy14511.001.21381.20881.2238
57772005.07.21 14:27modify14511.001.21381.21381.2238
57782005.07.21 14:27s/l14511.001.21381.21381.22380.00127640.00
57792005.07.21 14:27buy14521.001.21381.20881.2238
57802005.07.21 16:29modify14521.001.21381.21571.2238
57812005.07.21 16:29s/l14521.001.21571.21571.2238190.00127830.00
57822005.07.21 16:29sell14531.001.21561.22061.2076
57832005.07.21 16:29modify14531.001.21561.21551.2076
57842005.07.21 16:29s/l14531.001.21551.21551.207610.00127840.00
57852005.07.21 16:29sell14541.001.21721.22221.2092
57862005.07.21 16:29modify14541.001.21721.21661.2092
57872005.07.21 16:29modify14541.001.21721.21571.2092
57882005.07.21 16:29modify14541.001.21721.21551.2092
57892005.07.21 16:29s/l14541.001.21551.21551.2092170.00128010.00
57902005.07.21 16:29sell14551.001.21721.22221.2092
57912005.07.21 16:29modify14551.001.21721.21661.2092
57922005.07.21 16:29modify14551.001.21721.21571.2092
57932005.07.21 16:29modify14551.001.21721.21551.2092
57942005.07.21 16:29s/l14551.001.21551.21551.2092170.00128180.00
57952005.07.21 16:29sell14561.001.21721.22221.2092
57962005.07.21 16:29modify14561.001.21721.21661.2092
57972005.07.21 16:29modify14561.001.21721.21571.2092
57982005.07.21 16:29modify14561.001.21721.21551.2092
57992005.07.21 16:29s/l14561.001.21551.21551.2092170.00128350.00
58002005.07.21 16:29sell14571.001.21721.22221.2092
58012005.07.21 16:29modify14571.001.21721.21661.2092
58022005.07.21 16:29modify14571.001.21721.21571.2092
58032005.07.21 16:29modify14571.001.21721.21551.2092
58042005.07.21 16:29s/l14571.001.21551.21551.2092170.00128520.00
58052005.07.21 16:29sell14581.001.21721.22221.2092
58062005.07.21 16:29modify14581.001.21721.21661.2092
58072005.07.21 16:29modify14581.001.21721.21571.2092
58082005.07.21 16:29modify14581.001.21721.21551.2092
58092005.07.21 16:29s/l14581.001.21551.21551.2092170.00128690.00
58102005.07.21 16:29sell14591.001.21721.22221.2092
58112005.07.21 16:29modify14591.001.21721.21661.2092
58122005.07.21 16:29modify14591.001.21721.21571.2092
58132005.07.21 16:29modify14591.001.21721.21551.2092
58142005.07.21 16:29s/l14591.001.21551.21551.2092170.00128860.00
58152005.07.21 16:29sell14601.001.21721.22221.2092
58162005.07.21 16:29modify14601.001.21721.21661.2092
58172005.07.21 16:29modify14601.001.21721.21571.2092
58182005.07.21 16:29modify14601.001.21721.21551.2092
58192005.07.21 16:29s/l14601.001.21551.21551.2092170.00129030.00
58202005.07.21 16:29sell14611.001.21721.22221.2092
58212005.07.21 16:29modify14611.001.21721.21661.2092
58222005.07.21 16:29modify14611.001.21721.21571.2092
58232005.07.21 16:29modify14611.001.21721.21551.2092
58242005.07.21 16:29s/l14611.001.21551.21551.2092170.00129200.00
58252005.07.21 16:29sell14621.001.21721.22221.2092
58262005.07.21 16:29modify14621.001.21721.21661.2092
58272005.07.21 16:29modify14621.001.21721.21571.2092
58282005.07.21 16:29modify14621.001.21721.21551.2092
58292005.07.21 16:29s/l14621.001.21551.21551.2092170.00129370.00
58302005.07.21 16:29sell14631.001.21721.22221.2092
58312005.07.21 16:29modify14631.001.21721.21661.2092
58322005.07.21 16:29modify14631.001.21721.21571.2092
58332005.07.21 16:29modify14631.001.21721.21551.2092
58342005.07.21 16:29s/l14631.001.21551.21551.2092170.00129540.00
58352005.07.21 16:29sell14641.001.21721.22221.2092
58362005.07.21 16:29modify14641.001.21721.21661.2092
58372005.07.21 16:29modify14641.001.21721.21571.2092
58382005.07.21 16:29modify14641.001.21721.21551.2092
58392005.07.21 16:29s/l14641.001.21551.21551.2092170.00129710.00
58402005.07.21 16:29sell14651.001.21721.22221.2092
58412005.07.21 16:29modify14651.001.21721.21661.2092
58422005.07.21 16:29modify14651.001.21721.21571.2092
58432005.07.21 16:29modify14651.001.21721.21551.2092
58442005.07.21 16:29s/l14651.001.21551.21551.2092170.00129880.00
58452005.07.21 16:29sell14661.001.21721.22221.2092
58462005.07.21 16:29modify14661.001.21721.21661.2092
58472005.07.21 16:29modify14661.001.21721.21571.2092
58482005.07.21 16:29modify14661.001.21721.21551.2092
58492005.07.21 16:29s/l14661.001.21551.21551.2092170.00130050.00
58502005.07.21 16:29sell14671.001.21721.22221.2092
58512005.07.21 16:29modify14671.001.21721.21661.2092
58522005.07.21 16:29modify14671.001.21721.21571.2092
58532005.07.21 16:29modify14671.001.21721.21551.2092
58542005.07.21 16:29s/l14671.001.21551.21551.2092170.00130220.00
58552005.07.21 16:29sell14681.001.21721.22221.2092
58562005.07.21 16:29modify14681.001.21721.21661.2092
58572005.07.21 16:29modify14681.001.21721.21571.2092
58582005.07.21 16:29modify14681.001.21721.21551.2092
58592005.07.21 16:29s/l14681.001.21551.21551.2092170.00130390.00
58602005.07.21 16:29sell14691.001.21721.22221.2092
58612005.07.21 16:29modify14691.001.21721.21661.2092
58622005.07.21 16:29modify14691.001.21721.21571.2092
58632005.07.21 16:29modify14691.001.21721.21551.2092
58642005.07.21 16:29s/l14691.001.21551.21551.2092170.00130560.00
58652005.07.21 16:29sell14701.001.21721.22221.2092
58662005.07.21 16:29modify14701.001.21721.21661.2092
58672005.07.21 16:29modify14701.001.21721.21571.2092
58682005.07.21 16:29modify14701.001.21721.21551.2092
58692005.07.21 16:29s/l14701.001.21551.21551.2092170.00130730.00
58702005.07.21 16:29sell14711.001.21721.22221.2092
58712005.07.21 16:29modify14711.001.21721.21661.2092
58722005.07.21 16:29modify14711.001.21721.21571.2092
58732005.07.21 16:29modify14711.001.21721.21551.2092
58742005.07.21 16:29s/l14711.001.21551.21551.2092170.00130900.00
58752005.07.21 16:29sell14721.001.21721.22221.2092
58762005.07.21 16:29modify14721.001.21721.21661.2092
58772005.07.21 16:29modify14721.001.21721.21571.2092
58782005.07.21 16:29modify14721.001.21721.21551.2092
58792005.07.21 16:29s/l14721.001.21551.21551.2092170.00131070.00
58802005.07.21 16:29sell14731.001.21721.22221.2092
58812005.07.21 16:29modify14731.001.21721.21661.2092
58822005.07.21 16:29modify14731.001.21721.21571.2092
58832005.07.21 16:29modify14731.001.21721.21551.2092
58842005.07.21 16:29s/l14731.001.21551.21551.2092170.00131240.00
58852005.07.21 16:29sell14741.001.21721.22221.2092
58862005.07.21 16:29modify14741.001.21721.21661.2092
58872005.07.21 16:29modify14741.001.21721.21571.2092
58882005.07.21 16:29modify14741.001.21721.21551.2092
58892005.07.21 16:29s/l14741.001.21551.21551.2092170.00131410.00
58902005.07.21 16:29sell14751.001.21721.22221.2092
58912005.07.21 16:29modify14751.001.21721.21661.2092
58922005.07.21 16:29modify14751.001.21721.21571.2092
58932005.07.21 16:29modify14751.001.21721.21551.2092
58942005.07.21 16:29s/l14751.001.21551.21551.2092170.00131580.00
58952005.07.21 16:29sell14761.001.21721.22221.2092
58962005.07.21 16:29modify14761.001.21721.21661.2092
58972005.07.21 16:29modify14761.001.21721.21571.2092
58982005.07.21 16:29modify14761.001.21721.21551.2092
58992005.07.21 16:29s/l14761.001.21551.21551.2092170.00131750.00
59002005.07.21 16:29sell14771.001.21721.22221.2092
59012005.07.21 16:29modify14771.001.21721.21661.2092
59022005.07.21 16:29modify14771.001.21721.21571.2092
59032005.07.21 16:29modify14771.001.21721.21551.2092
59042005.07.21 16:29s/l14771.001.21551.21551.2092170.00131920.00
59052005.07.21 16:29sell14781.001.21721.22221.2092
59062005.07.21 16:29modify14781.001.21721.21661.2092
59072005.07.21 16:29modify14781.001.21721.21571.2092
59082005.07.21 16:29modify14781.001.21721.21551.2092
59092005.07.21 16:29s/l14781.001.21551.21551.2092170.00132090.00
59102005.07.21 16:29sell14791.001.21721.22221.2092
59112005.07.21 16:29modify14791.001.21721.21661.2092
59122005.07.21 16:29modify14791.001.21721.21571.2092
59132005.07.21 16:29modify14791.001.21721.21551.2092
59142005.07.21 16:29s/l14791.001.21551.21551.2092170.00132260.00
59152005.07.21 16:29sell14801.001.21721.22221.2092
59162005.07.21 16:29modify14801.001.21721.21661.2092
59172005.07.21 16:29modify14801.001.21721.21571.2092
59182005.07.21 16:29modify14801.001.21721.21551.2092
59192005.07.21 16:29s/l14801.001.21551.21551.2092170.00132430.00
59202005.07.21 16:29sell14811.001.21721.22221.2092
59212005.07.21 16:40modify14811.001.21721.21721.2092
59222005.07.21 16:40modify14811.001.21721.21701.2092
59232005.07.21 16:40modify14811.001.21721.21671.2092
59242005.07.21 16:42modify14811.001.21721.21621.2092
59252005.07.21 16:42modify14811.001.21721.21601.2092
59262005.07.21 16:42modify14811.001.21721.21571.2092
59272005.07.21 16:45modify14811.001.21721.21541.2092
59282005.07.21 16:45modify14811.001.21721.21531.2092
59292005.07.21 16:55s/l14811.001.21531.21531.2092190.00132620.00
59302005.07.21 16:55sell14821.001.21601.22101.2080
59312005.07.21 16:55modify14821.001.21601.21541.2080
59322005.07.21 16:55modify14821.001.21601.21531.2080
59332005.07.21 16:55s/l14821.001.21531.21531.208070.00132690.00
59342005.07.21 16:55sell14831.001.21601.22101.2080
59352005.07.21 16:55modify14831.001.21601.21541.2080
59362005.07.21 16:55modify14831.001.21601.21531.2080
59372005.07.21 16:55s/l14831.001.21531.21531.208070.00132760.00
59382005.07.21 16:55sell14841.001.21601.22101.2080
59392005.07.21 16:55modify14841.001.21601.21541.2080
59402005.07.21 16:55modify14841.001.21601.21531.2080
59412005.07.21 16:55s/l14841.001.21531.21531.208070.00132830.00
59422005.07.21 16:55sell14851.001.21601.22101.2080
59432005.07.21 16:55modify14851.001.21601.21541.2080
59442005.07.21 16:55modify14851.001.21601.21531.2080
59452005.07.21 16:55s/l14851.001.21531.21531.208070.00132900.00
59462005.07.21 16:55sell14861.001.21601.22101.2080
59472005.07.21 16:55modify14861.001.21601.21541.2080
59482005.07.21 16:55modify14861.001.21601.21531.2080
59492005.07.21 16:55s/l14861.001.21531.21531.208070.00132970.00
59502005.07.21 16:55sell14871.001.21601.22101.2080
59512005.07.21 16:56modify14871.001.21601.21541.2080
59522005.07.21 16:56modify14871.001.21601.21531.2080
59532005.07.21 16:56s/l14871.001.21531.21531.208070.00133040.00
59542005.07.21 16:56sell14881.001.21601.22101.2080
59552005.07.21 16:56modify14881.001.21601.21541.2080
59562005.07.21 16:56modify14881.001.21601.21531.2080
59572005.07.21 16:56s/l14881.001.21531.21531.208070.00133110.00
59582005.07.21 16:56sell14891.001.21601.22101.2080
59592005.07.21 16:56modify14891.001.21601.21541.2080
59602005.07.21 16:56modify14891.001.21601.21531.2080
59612005.07.21 16:56s/l14891.001.21531.21531.208070.00133180.00
59622005.07.21 16:56sell14901.001.21601.22101.2080
59632005.07.21 16:56modify14901.001.21601.21541.2080
59642005.07.21 16:56modify14901.001.21601.21531.2080
59652005.07.21 16:56s/l14901.001.21531.21531.208070.00133250.00
59662005.07.21 16:56sell14911.001.21601.22101.2080
59672005.07.21 16:56modify14911.001.21601.21541.2080
59682005.07.21 16:56modify14911.001.21601.21531.2080
59692005.07.21 16:56s/l14911.001.21531.21531.208070.00133320.00
59702005.07.21 16:56sell14921.001.21601.22101.2080
59712005.07.21 16:56modify14921.001.21601.21541.2080
59722005.07.21 16:56modify14921.001.21601.21531.2080
59732005.07.21 16:56s/l14921.001.21531.21531.208070.00133390.00
59742005.07.21 16:56sell14931.001.21601.22101.2080
59752005.07.21 16:57modify14931.001.21601.21541.2080
59762005.07.21 16:57modify14931.001.21601.21531.2080
59772005.07.21 16:57s/l14931.001.21531.21531.208070.00133460.00
59782005.07.21 16:57sell14941.001.21601.22101.2080
59792005.07.21 16:57modify14941.001.21601.21541.2080
59802005.07.21 16:57modify14941.001.21601.21531.2080
59812005.07.21 16:57s/l14941.001.21531.21531.208070.00133530.00
59822005.07.21 16:57sell14951.001.21601.22101.2080
59832005.07.21 17:29s/l14951.001.22101.22101.2080-500.00133030.00
59842005.07.21 17:29sell14961.001.22101.22601.2130
59852005.07.21 17:29modify14961.001.22101.22101.2130
59862005.07.21 17:29modify14961.001.22101.21981.2130
59872005.07.21 17:29modify14961.001.22101.21961.2130
59882005.07.21 17:29s/l14961.001.21961.21961.2130140.00133170.00
59892005.07.21 17:29sell14971.001.21961.22461.2116
59902005.07.21 17:29modify14971.001.21961.21961.2116
59912005.07.21 17:29s/l14971.001.21961.21961.21160.00133170.00
59922005.07.21 17:29sell14981.001.21961.22461.2116
59932005.07.21 17:29modify14981.001.21961.21961.2116
59942005.07.21 17:29s/l14981.001.21961.21961.21160.00133170.00
59952005.07.21 17:29sell14991.001.21961.22461.2116
59962005.07.21 17:29modify14991.001.21961.21961.2116
59972005.07.21 17:29s/l14991.001.21961.21961.21160.00133170.00
59982005.07.21 17:29sell15001.001.21961.22461.2116
59992005.07.21 17:29modify15001.001.21961.21961.2116
60002005.07.21 17:29s/l15001.001.21961.21961.21160.00133170.00
60012005.07.21 17:29sell15011.001.21961.22461.2116
60022005.07.21 17:29modify15011.001.21961.21961.2116
60032005.07.21 17:29s/l15011.001.21961.21961.21160.00133170.00
60042005.07.21 17:29sell15021.001.21961.22461.2116
60052005.07.21 17:29modify15021.001.21961.21961.2116
60062005.07.21 17:29s/l15021.001.21961.21961.21160.00133170.00
60072005.07.21 17:29sell15031.001.21961.22461.2116
60082005.07.21 17:29modify15031.001.21961.21961.2116
60092005.07.21 17:29s/l15031.001.21961.21961.21160.00133170.00
60102005.07.21 17:29sell15041.001.21961.22461.2116
60112005.07.21 17:29modify15041.001.21961.21961.2116
60122005.07.21 17:29s/l15041.001.21961.21961.21160.00133170.00
60132005.07.21 17:29sell15051.001.21961.22461.2116
60142005.07.21 17:29modify15051.001.21961.21961.2116
60152005.07.21 17:29s/l15051.001.21961.21961.21160.00133170.00
60162005.07.21 17:29sell15061.001.21961.22461.2116
60172005.07.21 17:29modify15061.001.21961.21961.2116
60182005.07.21 17:29s/l15061.001.21961.21961.21160.00133170.00
60192005.07.21 17:29sell15071.001.21961.22461.2116
60202005.07.21 17:29modify15071.001.21961.21961.2116
60212005.07.21 17:29s/l15071.001.21961.21961.21160.00133170.00
60222005.07.21 17:29sell15081.001.21961.22461.2116
60232005.07.21 17:29modify15081.001.21961.21961.2116
60242005.07.21 17:29s/l15081.001.21961.21961.21160.00133170.00
60252005.07.21 17:29sell15091.001.21961.22461.2116
60262005.07.21 17:29modify15091.001.21961.21961.2116
60272005.07.21 17:29s/l15091.001.21961.21961.21160.00133170.00
60282005.07.21 17:29sell15101.001.21961.22461.2116
60292005.07.21 17:29modify15101.001.21961.21961.2116
60302005.07.21 17:29s/l15101.001.21961.21961.21160.00133170.00
60312005.07.21 17:29sell15111.001.21961.22461.2116
60322005.07.21 17:29modify15111.001.21961.21961.2116
60332005.07.21 17:29s/l15111.001.21961.21961.21160.00133170.00
60342005.07.21 17:29sell15121.001.21961.22461.2116
60352005.07.21 17:29modify15121.001.21961.21961.2116
60362005.07.21 17:29s/l15121.001.21961.21961.21160.00133170.00
60372005.07.21 17:29sell15131.001.21961.22461.2116
60382005.07.21 17:29modify15131.001.21961.21961.2116
60392005.07.21 17:29s/l15131.001.21961.21961.21160.00133170.00
60402005.07.21 17:29sell15141.001.21961.22461.2116
60412005.07.21 17:29modify15141.001.21961.21961.2116
60422005.07.21 17:29s/l15141.001.21961.21961.21160.00133170.00
60432005.07.21 17:29sell15151.001.21961.22461.2116
60442005.07.21 17:29modify15151.001.21961.21961.2116
60452005.07.21 17:29s/l15151.001.21961.21961.21160.00133170.00
60462005.07.21 17:29sell15161.001.21961.22461.2116
60472005.07.21 17:29modify15161.001.21961.21961.2116
60482005.07.21 17:29s/l15161.001.21961.21961.21160.00133170.00
60492005.07.21 17:29sell15171.001.21961.22461.2116
60502005.07.21 17:29modify15171.001.21961.21961.2116
60512005.07.21 17:29s/l15171.001.21961.21961.21160.00133170.00
60522005.07.21 17:29sell15181.001.21961.22461.2116
60532005.07.21 17:29modify15181.001.21961.21961.2116
60542005.07.21 17:29s/l15181.001.21961.21961.21160.00133170.00
60552005.07.21 17:29sell15191.001.21961.22461.2116
60562005.07.21 17:29modify15191.001.21961.21961.2116
60572005.07.21 17:29s/l15191.001.21961.21961.21160.00133170.00
60582005.07.21 17:29sell15201.001.21961.22461.2116
60592005.07.21 17:29modify15201.001.21961.21961.2116
60602005.07.21 17:29s/l15201.001.21961.21961.21160.00133170.00
60612005.07.21 17:29sell15211.001.21961.22461.2116
60622005.07.21 17:29modify15211.001.21961.21961.2116
60632005.07.21 17:29s/l15211.001.21961.21961.21160.00133170.00
60642005.07.21 17:29sell15221.001.21961.22461.2116
60652005.07.21 17:29modify15221.001.21961.21961.2116
60662005.07.21 17:29s/l15221.001.21961.21961.21160.00133170.00
60672005.07.21 17:29sell15231.001.21961.22461.2116
60682005.07.21 17:40modify15231.001.21961.21961.2116
60692005.07.21 17:47modify15231.001.21961.21951.2116
60702005.07.21 17:47modify15231.001.21961.21941.2116
60712005.07.21 17:52s/l15231.001.21941.21941.211620.00133190.00
60722005.07.21 17:52sell15241.001.21931.22431.2113
60732005.07.21 18:07modify15241.001.21931.21881.2113
60742005.07.21 18:07modify15241.001.21931.21871.2113
60752005.07.21 18:07s/l15241.001.21871.21871.211360.00133250.00
60762005.07.21 18:07sell15251.001.21861.22361.2106
60772005.07.21 18:15modify15251.001.21861.21841.2106
60782005.07.21 18:20s/l15251.001.21841.21841.210620.00133270.00
60792005.07.21 18:20sell15261.001.21831.22331.2103
60802005.07.21 18:35modify15261.001.21831.21831.2103
60812005.07.21 18:42modify15261.001.21831.21821.2103
60822005.07.21 18:52s/l15261.001.21821.21821.210310.00133280.00
60832005.07.21 18:52sell15271.001.21801.22301.2100
60842005.07.21 19:00modify15271.001.21801.21791.2100
60852005.07.21 19:02modify15271.001.21801.21731.2100
60862005.07.21 19:02modify15271.001.21801.21721.2100
60872005.07.21 19:02modify15271.001.21801.21711.2100
60882005.07.21 19:10modify15271.001.21801.21701.2100
60892005.07.21 19:17s/l15271.001.21701.21701.2100100.00133380.00
60902005.07.21 19:17sell15281.001.21681.22181.2088
60912005.07.21 22:00modify15281.001.21681.21611.2088
60922005.07.21 22:00s/l15281.001.21611.21611.208870.00133450.00
60932005.07.21 22:00buy15291.001.21631.21131.2263
60942005.07.22 02:29modify15291.001.21631.21661.2263
60952005.07.22 02:29modify15291.001.21631.21671.2263
60962005.07.22 02:45s/l15291.001.21671.21671.226340.00133490.00
60972005.07.22 02:45sell15301.001.21661.22161.2086
60982005.07.22 10:29modify15301.001.21661.21621.2086
60992005.07.22 10:29s/l15301.001.21621.21621.208640.00133530.00
61002005.07.22 10:29buy15311.001.21661.21161.2266
61012005.07.22 13:50s/l15311.001.21161.21161.2266-500.00133030.00
61022005.07.22 13:50buy15321.001.21181.20681.2218
61032005.07.22 14:32modify15321.001.21181.21191.2218
61042005.07.22 14:32modify15321.001.21181.21201.2218
61052005.07.22 14:37s/l15321.001.21201.21201.221820.00133050.00
61062005.07.22 14:37buy15331.001.21211.20711.2221
61072005.07.22 15:50s/l15331.001.20711.20711.2221-500.00132550.00
61082005.07.22 15:50buy15341.001.20731.20231.2173
61092005.07.26 02:52s/l15341.001.20231.20231.2173-500.00132050.00
61102005.07.26 02:52buy15351.001.20251.19751.2125
61112005.07.26 04:00modify15351.001.20251.20251.2125
61122005.07.26 04:29modify15351.001.20251.20311.2125
61132005.07.26 05:29modify15351.001.20251.20331.2125
61142005.07.26 06:02modify15351.001.20251.20341.2125
61152005.07.26 06:29modify15351.001.20251.20471.2125
61162005.07.26 06:32s/l15351.001.20471.20471.2125220.00132270.00
61172005.07.26 06:32sell15361.001.20461.20961.1966
61182005.07.26 08:02modify15361.001.20461.20391.1966
61192005.07.26 08:02s/l15361.001.20391.20391.196670.00132340.00
61202005.07.26 08:02buy15371.001.20391.19891.2139
61212005.07.26 08:10modify15371.001.20391.20391.2139
61222005.07.26 08:17modify15371.001.20391.20411.2139
61232005.07.26 08:17modify15371.001.20391.20431.2139
61242005.07.26 08:25s/l15371.001.20431.20431.213940.00132380.00
61252005.07.26 08:25buy15381.001.20351.19851.2135
61262005.07.26 08:25modify15381.001.20351.20431.2135
61272005.07.26 08:25s/l15381.001.20431.20431.213580.00132460.00
61282005.07.26 08:25buy15391.001.20351.19851.2135
61292005.07.26 08:25modify15391.001.20351.20431.2135
61302005.07.26 08:25s/l15391.001.20431.20431.213580.00132540.00
61312005.07.26 08:25buy15401.001.20351.19851.2135
61322005.07.26 08:25modify15401.001.20351.20431.2135
61332005.07.26 08:25s/l15401.001.20431.20431.213580.00132620.00
61342005.07.26 08:25buy15411.001.20351.19851.2135
61352005.07.26 08:25modify15411.001.20351.20431.2135
61362005.07.26 08:25s/l15411.001.20431.20431.213580.00132700.00
61372005.07.26 08:25buy15421.001.20351.19851.2135
61382005.07.26 08:25modify15421.001.20351.20431.2135
61392005.07.26 08:25s/l15421.001.20431.20431.213580.00132780.00
61402005.07.26 08:25buy15431.001.20351.19851.2135
61412005.07.26 08:26modify15431.001.20351.20431.2135
61422005.07.26 08:26s/l15431.001.20431.20431.213580.00132860.00
61432005.07.26 08:26buy15441.001.20351.19851.2135
61442005.07.26 08:26modify15441.001.20351.20431.2135
61452005.07.26 08:26s/l15441.001.20431.20431.213580.00132940.00
61462005.07.26 08:26buy15451.001.20351.19851.2135
61472005.07.26 08:26modify15451.001.20351.20431.2135
61482005.07.26 08:26s/l15451.001.20431.20431.213580.00133020.00
61492005.07.26 08:26buy15461.001.20351.19851.2135
61502005.07.26 08:26modify15461.001.20351.20431.2135
61512005.07.26 08:26s/l15461.001.20431.20431.213580.00133100.00
61522005.07.26 08:26buy15471.001.20351.19851.2135
61532005.07.26 08:26modify15471.001.20351.20431.2135
61542005.07.26 08:26s/l15471.001.20431.20431.213580.00133180.00
61552005.07.26 08:26buy15481.001.20351.19851.2135
61562005.07.26 08:26modify15481.001.20351.20431.2135
61572005.07.26 08:26s/l15481.001.20431.20431.213580.00133260.00
61582005.07.26 08:26buy15491.001.20351.19851.2135
61592005.07.26 08:27modify15491.001.20351.20431.2135
61602005.07.26 08:27s/l15491.001.20431.20431.213580.00133340.00
61612005.07.26 08:27buy15501.001.20351.19851.2135
61622005.07.26 08:27modify15501.001.20351.20431.2135
61632005.07.26 08:27s/l15501.001.20431.20431.213580.00133420.00
61642005.07.26 08:27buy15511.001.20351.19851.2135
61652005.07.26 08:27modify15511.001.20351.20431.2135
61662005.07.26 08:29s/l15511.001.20431.20431.213580.00133500.00
61672005.07.26 08:29buy15521.001.20351.19851.2135
61682005.07.26 12:12s/l15521.001.19851.19851.2135-500.00133000.00
61692005.07.26 12:12buy15531.001.19861.19361.2086
61702005.07.26 13:00modify15531.001.19861.19901.2086
61712005.07.26 13:00s/l15531.001.19901.19901.208640.00133040.00
61722005.07.26 13:00buy15541.001.19901.19401.2090
61732005.07.26 14:00modify15541.001.19901.20121.2090
61742005.07.26 14:00s/l15541.001.20121.20121.2090220.00133260.00
61752005.07.26 14:00sell15551.001.20091.20591.1929
61762005.07.26 14:00modify15551.001.20091.20031.1929
61772005.07.26 14:00s/l15551.001.20031.20031.192960.00133320.00
61782005.07.26 14:00sell15561.001.20271.20771.1947
61792005.07.26 14:00modify15561.001.20271.20261.1947
61802005.07.26 14:00modify15561.001.20271.20211.1947
61812005.07.26 14:00modify15561.001.20271.20031.1947
61822005.07.26 14:00s/l15561.001.20031.20031.1947240.00133560.00
61832005.07.26 14:00sell15571.001.20271.20771.1947
61842005.07.26 14:00modify15571.001.20271.20261.1947
61852005.07.26 14:00modify15571.001.20271.20211.1947
61862005.07.26 14:00modify15571.001.20271.20031.1947
61872005.07.26 14:00s/l15571.001.20031.20031.1947240.00133800.00
61882005.07.26 14:00sell15581.001.20271.20771.1947
61892005.07.26 14:00modify15581.001.20271.20261.1947
61902005.07.26 14:00modify15581.001.20271.20211.1947
61912005.07.26 14:00modify15581.001.20271.20031.1947
61922005.07.26 14:00s/l15581.001.20031.20031.1947240.00134040.00
61932005.07.26 14:00sell15591.001.20271.20771.1947
61942005.07.26 14:00modify15591.001.20271.20261.1947
61952005.07.26 14:00modify15591.001.20271.20211.1947
61962005.07.26 14:00modify15591.001.20271.20031.1947
61972005.07.26 14:00s/l15591.001.20031.20031.1947240.00134280.00
61982005.07.26 14:00sell15601.001.20271.20771.1947
61992005.07.26 14:00modify15601.001.20271.20261.1947
62002005.07.26 14:00modify15601.001.20271.20211.1947
62012005.07.26 14:00modify15601.001.20271.20031.1947
62022005.07.26 14:00s/l15601.001.20031.20031.1947240.00134520.00
62032005.07.26 14:00sell15611.001.20271.20771.1947
62042005.07.26 14:00modify15611.001.20271.20261.1947
62052005.07.26 14:00modify15611.001.20271.20211.1947
62062005.07.26 14:00modify15611.001.20271.20031.1947
62072005.07.26 14:00s/l15611.001.20031.20031.1947240.00134760.00
62082005.07.26 14:00sell15621.001.20271.20771.1947
62092005.07.26 14:00modify15621.001.20271.20261.1947
62102005.07.26 14:00modify15621.001.20271.20211.1947
62112005.07.26 14:00modify15621.001.20271.20031.1947
62122005.07.26 14:00s/l15621.001.20031.20031.1947240.00135000.00
62132005.07.26 14:00sell15631.001.20271.20771.1947
62142005.07.26 14:00modify15631.001.20271.20261.1947
62152005.07.26 14:00modify15631.001.20271.20211.1947
62162005.07.26 14:00modify15631.001.20271.20031.1947
62172005.07.26 14:00s/l15631.001.20031.20031.1947240.00135240.00
62182005.07.26 14:00sell15641.001.20271.20771.1947
62192005.07.26 14:00modify15641.001.20271.20261.1947
62202005.07.26 14:00modify15641.001.20271.20211.1947
62212005.07.26 14:00modify15641.001.20271.20031.1947
62222005.07.26 14:00s/l15641.001.20031.20031.1947240.00135480.00
62232005.07.26 14:00sell15651.001.20271.20771.1947
62242005.07.26 14:00modify15651.001.20271.20261.1947
62252005.07.26 14:00modify15651.001.20271.20211.1947
62262005.07.26 14:00modify15651.001.20271.20031.1947
62272005.07.26 14:00s/l15651.001.20031.20031.1947240.00135720.00
62282005.07.26 14:00sell15661.001.20271.20771.1947
62292005.07.26 14:00modify15661.001.20271.20261.1947
62302005.07.26 14:00modify15661.001.20271.20211.1947
62312005.07.26 14:00modify15661.001.20271.20031.1947
62322005.07.26 14:00s/l15661.001.20031.20031.1947240.00135960.00
62332005.07.26 14:00sell15671.001.20271.20771.1947
62342005.07.26 14:00modify15671.001.20271.20261.1947
62352005.07.26 14:00modify15671.001.20271.20211.1947
62362005.07.26 14:00modify15671.001.20271.20031.1947
62372005.07.26 14:00s/l15671.001.20031.20031.1947240.00136200.00
62382005.07.26 14:00sell15681.001.20271.20771.1947
62392005.07.26 14:00modify15681.001.20271.20261.1947
62402005.07.26 14:00modify15681.001.20271.20211.1947
62412005.07.26 14:00modify15681.001.20271.20031.1947
62422005.07.26 14:00s/l15681.001.20031.20031.1947240.00136440.00
62432005.07.26 14:00sell15691.001.20271.20771.1947
62442005.07.26 14:00modify15691.001.20271.20261.1947
62452005.07.26 14:00modify15691.001.20271.20211.1947
62462005.07.26 14:00modify15691.001.20271.20031.1947
62472005.07.26 14:00s/l15691.001.20031.20031.1947240.00136680.00
62482005.07.26 14:00sell15701.001.20271.20771.1947
62492005.07.26 14:00modify15701.001.20271.20261.1947
62502005.07.26 14:00modify15701.001.20271.20211.1947
62512005.07.26 14:00modify15701.001.20271.20031.1947
62522005.07.26 14:00s/l15701.001.20031.20031.1947240.00136920.00
62532005.07.26 14:00sell15711.001.20271.20771.1947
62542005.07.26 14:00modify15711.001.20271.20261.1947
62552005.07.26 14:00modify15711.001.20271.20211.1947
62562005.07.26 14:00modify15711.001.20271.20031.1947
62572005.07.26 14:00s/l15711.001.20031.20031.1947240.00137160.00
62582005.07.26 14:00sell15721.001.20271.20771.1947
62592005.07.26 14:00modify15721.001.20271.20261.1947
62602005.07.26 14:00modify15721.001.20271.20211.1947
62612005.07.26 14:00modify15721.001.20271.20031.1947
62622005.07.26 14:00s/l15721.001.20031.20031.1947240.00137400.00
62632005.07.26 14:00sell15731.001.20271.20771.1947
62642005.07.26 14:00modify15731.001.20271.20261.1947
62652005.07.26 14:00modify15731.001.20271.20211.1947
62662005.07.26 14:00modify15731.001.20271.20031.1947
62672005.07.26 14:00s/l15731.001.20031.20031.1947240.00137640.00
62682005.07.26 14:00sell15741.001.20271.20771.1947
62692005.07.26 14:00modify15741.001.20271.20261.1947
62702005.07.26 14:00modify15741.001.20271.20211.1947
62712005.07.26 14:00modify15741.001.20271.20031.1947
62722005.07.26 14:00s/l15741.001.20031.20031.1947240.00137880.00
62732005.07.26 14:00sell15751.001.20271.20771.1947
62742005.07.26 14:00modify15751.001.20271.20261.1947
62752005.07.26 14:00modify15751.001.20271.20211.1947
62762005.07.26 14:00modify15751.001.20271.20031.1947
62772005.07.26 14:00s/l15751.001.20031.20031.1947240.00138120.00
62782005.07.26 14:00sell15761.001.20271.20771.1947
62792005.07.26 14:00modify15761.001.20271.20261.1947
62802005.07.26 14:00modify15761.001.20271.20211.1947
62812005.07.26 14:00modify15761.001.20271.20031.1947
62822005.07.26 14:00s/l15761.001.20031.20031.1947240.00138360.00
62832005.07.26 14:00sell15771.001.20271.20771.1947
62842005.07.26 14:00modify15771.001.20271.20261.1947
62852005.07.26 14:00modify15771.001.20271.20211.1947
62862005.07.26 14:00modify15771.001.20271.20031.1947
62872005.07.26 14:00s/l15771.001.20031.20031.1947240.00138600.00
62882005.07.26 14:00sell15781.001.20271.20771.1947
62892005.07.26 14:00modify15781.001.20271.20261.1947
62902005.07.26 14:00modify15781.001.20271.20211.1947
62912005.07.26 14:00modify15781.001.20271.20031.1947
62922005.07.26 14:00s/l15781.001.20031.20031.1947240.00138840.00
62932005.07.26 14:00sell15791.001.20271.20771.1947
62942005.07.26 14:00modify15791.001.20271.20261.1947
62952005.07.26 14:00modify15791.001.20271.20211.1947
62962005.07.26 14:00modify15791.001.20271.20031.1947
62972005.07.26 14:00s/l15791.001.20031.20031.1947240.00139080.00
62982005.07.26 14:00sell15801.001.20271.20771.1947
62992005.07.26 14:00modify15801.001.20271.20261.1947
63002005.07.26 14:00modify15801.001.20271.20211.1947
63012005.07.26 14:00modify15801.001.20271.20031.1947
63022005.07.26 14:00s/l15801.001.20031.20031.1947240.00139320.00
63032005.07.26 14:00sell15811.001.20271.20771.1947
63042005.07.26 14:00modify15811.001.20271.20261.1947
63052005.07.26 14:00modify15811.001.20271.20211.1947
63062005.07.26 14:00modify15811.001.20271.20031.1947
63072005.07.26 14:00s/l15811.001.20031.20031.1947240.00139560.00
63082005.07.26 14:00sell15821.001.20271.20771.1947
63092005.07.26 14:00modify15821.001.20271.20261.1947
63102005.07.26 14:00modify15821.001.20271.20211.1947
63112005.07.26 14:00modify15821.001.20271.20031.1947
63122005.07.26 14:02s/l15821.001.20031.20031.1947240.00139800.00
63132005.07.26 14:02sell15831.001.20271.20771.1947
63142005.07.26 14:02modify15831.001.20271.20261.1947
63152005.07.26 14:02s/l15831.001.20261.20261.194710.00139810.00
63162005.07.26 14:02sell15841.001.20271.20771.1947
63172005.07.26 14:02modify15841.001.20271.20261.1947
63182005.07.26 14:02s/l15841.001.20261.20261.194710.00139820.00
63192005.07.26 14:02sell15851.001.20271.20771.1947
63202005.07.26 14:02modify15851.001.20271.20261.1947
63212005.07.26 14:03s/l15851.001.20261.20261.194710.00139830.00
63222005.07.26 14:03sell15861.001.20271.20771.1947
63232005.07.26 14:03modify15861.001.20271.20261.1947
63242005.07.26 14:03s/l15861.001.20261.20261.194710.00139840.00
63252005.07.26 14:03sell15871.001.20271.20771.1947
63262005.07.26 14:03modify15871.001.20271.20261.1947
63272005.07.26 14:03s/l15871.001.20261.20261.194710.00139850.00
63282005.07.26 14:03sell15881.001.20271.20771.1947
63292005.07.26 14:03modify15881.001.20271.20261.1947
63302005.07.26 14:03s/l15881.001.20261.20261.194710.00139860.00
63312005.07.26 14:03sell15891.001.20271.20771.1947
63322005.07.26 14:03modify15891.001.20271.20261.1947
63332005.07.26 14:03s/l15891.001.20261.20261.194710.00139870.00
63342005.07.26 14:03sell15901.001.20271.20771.1947
63352005.07.26 14:03modify15901.001.20271.20261.1947
63362005.07.26 14:03s/l15901.001.20261.20261.194710.00139880.00
63372005.07.26 14:03sell15911.001.20271.20771.1947
63382005.07.26 14:03modify15911.001.20271.20261.1947
63392005.07.26 14:04s/l15911.001.20261.20261.194710.00139890.00
63402005.07.26 14:04sell15921.001.20271.20771.1947
63412005.07.26 14:04modify15921.001.20271.20261.1947
63422005.07.26 14:04s/l15921.001.20261.20261.194710.00139900.00
63432005.07.26 14:04sell15931.001.20271.20771.1947
63442005.07.26 14:04modify15931.001.20271.20261.1947
63452005.07.26 14:04s/l15931.001.20261.20261.194710.00139910.00
63462005.07.26 14:04sell15941.001.20271.20771.1947
63472005.07.26 14:04modify15941.001.20271.20261.1947
63482005.07.26 14:04s/l15941.001.20261.20261.194710.00139920.00
63492005.07.26 14:04sell15951.001.20271.20771.1947
63502005.07.26 14:04modify15951.001.20271.20261.1947
63512005.07.26 14:04s/l15951.001.20261.20261.194710.00139930.00
63522005.07.26 14:04sell15961.001.20271.20771.1947
63532005.07.26 14:04modify15961.001.20271.20261.1947
63542005.07.26 14:04s/l15961.001.20261.20261.194710.00139940.00
63552005.07.26 14:04sell15971.001.20271.20771.1947
63562005.07.26 14:05modify15971.001.20271.20261.1947
63572005.07.26 14:07modify15971.001.20271.20211.1947
63582005.07.26 14:17modify15971.001.20271.20141.1947
63592005.07.26 14:17modify15971.001.20271.20031.1947
63602005.07.26 14:17s/l15971.001.20031.20031.1947240.00140180.00
63612005.07.26 14:17sell15981.001.20101.20601.1930
63622005.07.26 14:17modify15981.001.20101.20031.1930
63632005.07.26 14:17s/l15981.001.20031.20031.193070.00140250.00
63642005.07.26 14:17sell15991.001.20101.20601.1930
63652005.07.26 14:17modify15991.001.20101.20031.1930
63662005.07.26 14:17s/l15991.001.20031.20031.193070.00140320.00
63672005.07.26 14:17sell16001.001.20101.20601.1930
63682005.07.26 14:18modify16001.001.20101.20031.1930
63692005.07.26 14:18s/l16001.001.20031.20031.193070.00140390.00
63702005.07.26 14:18sell16011.001.20101.20601.1930
63712005.07.26 14:18modify16011.001.20101.20031.1930
63722005.07.26 14:18s/l16011.001.20031.20031.193070.00140460.00
63732005.07.26 14:18sell16021.001.20101.20601.1930
63742005.07.26 14:18modify16021.001.20101.20031.1930
63752005.07.26 14:18s/l16021.001.20031.20031.193070.00140530.00
63762005.07.26 14:18sell16031.001.20101.20601.1930
63772005.07.26 14:18modify16031.001.20101.20031.1930
63782005.07.26 14:18s/l16031.001.20031.20031.193070.00140600.00
63792005.07.26 14:18sell16041.001.20101.20601.1930
63802005.07.26 14:18modify16041.001.20101.20031.1930
63812005.07.26 14:18s/l16041.001.20031.20031.193070.00140670.00
63822005.07.26 14:18sell16051.001.20101.20601.1930
63832005.07.26 14:18modify16051.001.20101.20031.1930
63842005.07.26 14:18s/l16051.001.20031.20031.193070.00140740.00
63852005.07.26 14:18sell16061.001.20101.20601.1930
63862005.07.26 14:19modify16061.001.20101.20031.1930
63872005.07.26 14:19s/l16061.001.20031.20031.193070.00140810.00
63882005.07.26 14:19sell16071.001.20101.20601.1930
63892005.07.26 14:19modify16071.001.20101.20031.1930
63902005.07.26 14:19s/l16071.001.20031.20031.193070.00140880.00
63912005.07.26 14:19sell16081.001.20101.20601.1930
63922005.07.26 14:19modify16081.001.20101.20031.1930
63932005.07.26 14:19s/l16081.001.20031.20031.193070.00140950.00
63942005.07.26 14:19sell16091.001.20101.20601.1930
63952005.07.26 14:19modify16091.001.20101.20031.1930
63962005.07.26 14:19s/l16091.001.20031.20031.193070.00141020.00
63972005.07.26 14:19sell16101.001.20101.20601.1930
63982005.07.26 14:19modify16101.001.20101.20031.1930
63992005.07.26 14:19s/l16101.001.20031.20031.193070.00141090.00
64002005.07.26 14:19sell16111.001.20101.20601.1930
64012005.07.26 14:20modify16111.001.20101.20031.1930
64022005.07.26 14:25s/l16111.001.20031.20031.193070.00141160.00
64032005.07.26 14:25sell16121.001.20151.20651.1935
64042005.07.26 14:25modify16121.001.20151.20051.1935
64052005.07.26 14:25s/l16121.001.20051.20051.1935100.00141260.00
64062005.07.26 14:25sell16131.001.20241.20741.1944
64072005.07.26 14:25modify16131.001.20241.20211.1944
64082005.07.26 14:25modify16131.001.20241.20051.1944
64092005.07.26 14:25s/l16131.001.20051.20051.1944190.00141450.00
64102005.07.26 14:25sell16141.001.20241.20741.1944
64112005.07.26 14:25modify16141.001.20241.20211.1944
64122005.07.26 14:25modify16141.001.20241.20051.1944
64132005.07.26 14:25s/l16141.001.20051.20051.1944190.00141640.00
64142005.07.26 14:25sell16151.001.20241.20741.1944
64152005.07.26 14:25modify16151.001.20241.20211.1944
64162005.07.26 14:25modify16151.001.20241.20051.1944
64172005.07.26 14:25s/l16151.001.20051.20051.1944190.00141830.00
64182005.07.26 14:25sell16161.001.20241.20741.1944
64192005.07.26 14:25modify16161.001.20241.20211.1944
64202005.07.26 14:25modify16161.001.20241.20051.1944
64212005.07.26 14:25s/l16161.001.20051.20051.1944190.00142020.00
64222005.07.26 14:25sell16171.001.20241.20741.1944
64232005.07.26 14:25modify16171.001.20241.20211.1944
64242005.07.26 14:25modify16171.001.20241.20051.1944
64252005.07.26 14:25s/l16171.001.20051.20051.1944190.00142210.00
64262005.07.26 14:25sell16181.001.20241.20741.1944
64272005.07.26 14:26modify16181.001.20241.20211.1944
64282005.07.26 14:26modify16181.001.20241.20051.1944
64292005.07.26 14:26s/l16181.001.20051.20051.1944190.00142400.00
64302005.07.26 14:26sell16191.001.20241.20741.1944
64312005.07.26 14:26modify16191.001.20241.20211.1944
64322005.07.26 14:26modify16191.001.20241.20051.1944
64332005.07.26 14:26s/l16191.001.20051.20051.1944190.00142590.00
64342005.07.26 14:26sell16201.001.20241.20741.1944
64352005.07.26 14:26modify16201.001.20241.20211.1944
64362005.07.26 14:26modify16201.001.20241.20051.1944
64372005.07.26 14:26s/l16201.001.20051.20051.1944190.00142780.00
64382005.07.26 14:26sell16211.001.20241.20741.1944
64392005.07.26 14:26modify16211.001.20241.20211.1944
64402005.07.26 14:26modify16211.001.20241.20051.1944
64412005.07.26 14:26s/l16211.001.20051.20051.1944190.00142970.00
64422005.07.26 14:26sell16221.001.20241.20741.1944
64432005.07.26 14:26modify16221.001.20241.20211.1944
64442005.07.26 14:26modify16221.001.20241.20051.1944
64452005.07.26 14:26s/l16221.001.20051.20051.1944190.00143160.00
64462005.07.26 14:26sell16231.001.20241.20741.1944
64472005.07.26 14:26modify16231.001.20241.20211.1944
64482005.07.26 14:26modify16231.001.20241.20051.1944
64492005.07.26 14:26s/l16231.001.20051.20051.1944190.00143350.00
64502005.07.26 14:26sell16241.001.20241.20741.1944
64512005.07.26 14:27modify16241.001.20241.20211.1944
64522005.07.26 14:27modify16241.001.20241.20051.1944
64532005.07.26 14:27s/l16241.001.20051.20051.1944190.00143540.00
64542005.07.26 14:27sell16251.001.20241.20741.1944
64552005.07.26 14:27modify16251.001.20241.20211.1944
64562005.07.26 14:27modify16251.001.20241.20051.1944
64572005.07.26 14:27s/l16251.001.20051.20051.1944190.00143730.00
64582005.07.26 14:27sell16261.001.20241.20741.1944
64592005.07.26 14:27modify16261.001.20241.20211.1944
64602005.07.26 14:29s/l16261.001.20211.20211.194430.00143760.00
64612005.07.26 14:29sell16271.001.20241.20741.1944
64622005.07.26 15:40modify16271.001.20241.20221.1944
64632005.07.26 15:40modify16271.001.20241.20201.1944
64642005.07.26 15:40modify16271.001.20241.20131.1944
64652005.07.26 15:40s/l16271.001.20131.20131.1944110.00143870.00
64662005.07.26 15:40sell16281.001.20121.20621.1932
64672005.07.26 15:47modify16281.001.20121.20121.1932
64682005.07.26 15:50s/l16281.001.20121.20121.19320.00143870.00
64692005.07.26 15:50sell16291.001.20191.20691.1939
64702005.07.26 15:50modify16291.001.20191.20131.1939
64712005.07.26 15:50modify16291.001.20191.20121.1939
64722005.07.26 15:50s/l16291.001.20121.20121.193970.00143940.00
64732005.07.26 15:50sell16301.001.20191.20691.1939
64742005.07.26 15:50modify16301.001.20191.20131.1939
64752005.07.26 15:50modify16301.001.20191.20121.1939
64762005.07.26 15:50s/l16301.001.20121.20121.193970.00144010.00
64772005.07.26 15:50sell16311.001.20191.20691.1939
64782005.07.26 15:50modify16311.001.20191.20131.1939
64792005.07.26 15:50modify16311.001.20191.20121.1939
64802005.07.26 15:50s/l16311.001.20121.20121.193970.00144080.00
64812005.07.26 15:50sell16321.001.20191.20691.1939
64822005.07.26 15:50modify16321.001.20191.20131.1939
64832005.07.26 15:50modify16321.001.20191.20121.1939
64842005.07.26 15:50s/l16321.001.20121.20121.193970.00144150.00
64852005.07.26 15:50sell16331.001.20191.20691.1939
64862005.07.26 15:50modify16331.001.20191.20131.1939
64872005.07.26 15:50modify16331.001.20191.20121.1939
64882005.07.26 15:50s/l16331.001.20121.20121.193970.00144220.00
64892005.07.26 15:50sell16341.001.20191.20691.1939
64902005.07.26 15:51modify16341.001.20191.20131.1939
64912005.07.26 15:51modify16341.001.20191.20121.1939
64922005.07.26 15:51s/l16341.001.20121.20121.193970.00144290.00
64932005.07.26 15:51sell16351.001.20191.20691.1939
64942005.07.26 15:51modify16351.001.20191.20131.1939
64952005.07.26 15:51modify16351.001.20191.20121.1939
64962005.07.26 15:51s/l16351.001.20121.20121.193970.00144360.00
64972005.07.26 15:51sell16361.001.20191.20691.1939
64982005.07.26 15:51modify16361.001.20191.20131.1939
64992005.07.26 15:51modify16361.001.20191.20121.1939
65002005.07.26 15:51s/l16361.001.20121.20121.193970.00144430.00
65012005.07.26 15:51sell16371.001.20191.20691.1939
65022005.07.26 15:51modify16371.001.20191.20131.1939
65032005.07.26 15:51modify16371.001.20191.20121.1939
65042005.07.26 15:51s/l16371.001.20121.20121.193970.00144500.00
65052005.07.26 15:51sell16381.001.20191.20691.1939
65062005.07.26 15:51modify16381.001.20191.20131.1939
65072005.07.26 15:51modify16381.001.20191.20121.1939
65082005.07.26 15:51s/l16381.001.20121.20121.193970.00144570.00
65092005.07.26 15:51sell16391.001.20191.20691.1939
65102005.07.26 15:51modify16391.001.20191.20131.1939
65112005.07.26 15:51modify16391.001.20191.20121.1939
65122005.07.26 15:51s/l16391.001.20121.20121.193970.00144640.00
65132005.07.26 15:51sell16401.001.20191.20691.1939
65142005.07.26 15:52modify16401.001.20191.20131.1939
65152005.07.26 15:52modify16401.001.20191.20121.1939
65162005.07.26 15:52s/l16401.001.20121.20121.193970.00144710.00
65172005.07.26 15:52sell16411.001.20191.20691.1939
65182005.07.26 15:52modify16411.001.20191.20131.1939
65192005.07.26 15:52modify16411.001.20191.20121.1939
65202005.07.26 15:52s/l16411.001.20121.20121.193970.00144780.00
65212005.07.26 15:52sell16421.001.20191.20691.1939
65222005.07.26 15:55modify16421.001.20191.20141.1939
65232005.07.26 15:55modify16421.001.20191.20131.1939
65242005.07.26 15:55s/l16421.001.20131.20131.193960.00144840.00
65252005.07.26 15:55sell16431.001.20181.20681.1938
65262005.07.26 15:55modify16431.001.20181.20141.1938
65272005.07.26 15:55modify16431.001.20181.20131.1938
65282005.07.26 15:55s/l16431.001.20131.20131.193850.00144890.00
65292005.07.26 15:55sell16441.001.20181.20681.1938
65302005.07.26 15:55modify16441.001.20181.20141.1938
65312005.07.26 15:55modify16441.001.20181.20131.1938
65322005.07.26 15:55s/l16441.001.20131.20131.193850.00144940.00
65332005.07.26 15:55sell16451.001.20181.20681.1938
65342005.07.26 15:55modify16451.001.20181.20141.1938
65352005.07.26 15:55modify16451.001.20181.20131.1938
65362005.07.26 15:55s/l16451.001.20131.20131.193850.00144990.00
65372005.07.26 15:55sell16461.001.20181.20681.1938
65382005.07.26 15:55modify16461.001.20181.20141.1938
65392005.07.26 15:55modify16461.001.20181.20131.1938
65402005.07.26 15:55s/l16461.001.20131.20131.193850.00145040.00
65412005.07.26 15:55sell16471.001.20181.20681.1938
65422005.07.26 15:55modify16471.001.20181.20141.1938
65432005.07.26 15:55modify16471.001.20181.20131.1938
65442005.07.26 15:55s/l16471.001.20131.20131.193850.00145090.00
65452005.07.26 15:55sell16481.001.20181.20681.1938
65462005.07.26 15:56modify16481.001.20181.20141.1938
65472005.07.26 15:56modify16481.001.20181.20131.1938
65482005.07.26 15:56s/l16481.001.20131.20131.193850.00145140.00
65492005.07.26 15:56sell16491.001.20181.20681.1938
65502005.07.26 15:56modify16491.001.20181.20141.1938
65512005.07.26 15:56modify16491.001.20181.20131.1938
65522005.07.26 15:56s/l16491.001.20131.20131.193850.00145190.00
65532005.07.26 15:56sell16501.001.20181.20681.1938
65542005.07.26 15:56modify16501.001.20181.20141.1938
65552005.07.26 15:56modify16501.001.20181.20131.1938
65562005.07.26 15:56s/l16501.001.20131.20131.193850.00145240.00
65572005.07.26 15:56sell16511.001.20181.20681.1938
65582005.07.26 15:56modify16511.001.20181.20141.1938
65592005.07.26 15:56modify16511.001.20181.20131.1938
65602005.07.26 15:56s/l16511.001.20131.20131.193850.00145290.00
65612005.07.26 15:56sell16521.001.20181.20681.1938
65622005.07.26 15:56modify16521.001.20181.20141.1938
65632005.07.26 15:56modify16521.001.20181.20131.1938
65642005.07.26 15:56s/l16521.001.20131.20131.193850.00145340.00
65652005.07.26 15:56sell16531.001.20181.20681.1938
65662005.07.26 15:56modify16531.001.20181.20141.1938
65672005.07.26 15:56modify16531.001.20181.20131.1938
65682005.07.26 15:56s/l16531.001.20131.20131.193850.00145390.00
65692005.07.26 15:56sell16541.001.20181.20681.1938
65702005.07.26 15:57modify16541.001.20181.20141.1938
65712005.07.26 15:57modify16541.001.20181.20131.1938
65722005.07.26 15:57s/l16541.001.20131.20131.193850.00145440.00
65732005.07.26 15:57sell16551.001.20181.20681.1938
65742005.07.26 15:57modify16551.001.20181.20141.1938
65752005.07.26 15:57modify16551.001.20181.20131.1938
65762005.07.26 15:57s/l16551.001.20131.20131.193850.00145490.00
65772005.07.26 15:57sell16561.001.20181.20681.1938
65782005.07.26 15:59modify16561.001.20181.20131.1938
65792005.07.26 16:45s/l16561.001.20131.20131.193850.00145540.00
65802005.07.26 16:45sell16571.001.20311.20811.1951
65812005.07.26 16:45modify16571.001.20311.20301.1951
65822005.07.26 16:45modify16571.001.20311.20251.1951
65832005.07.26 16:45modify16571.001.20311.20241.1951
65842005.07.26 16:45s/l16571.001.20241.20241.195170.00145610.00
65852005.07.26 16:45sell16581.001.20311.20811.1951
65862005.07.26 16:45modify16581.001.20311.20301.1951
65872005.07.26 16:45modify16581.001.20311.20251.1951
65882005.07.26 16:45modify16581.001.20311.20241.1951
65892005.07.26 16:45s/l16581.001.20241.20241.195170.00145680.00
65902005.07.26 16:45sell16591.001.20311.20811.1951
65912005.07.26 16:45modify16591.001.20311.20301.1951
65922005.07.26 16:45modify16591.001.20311.20251.1951
65932005.07.26 16:45modify16591.001.20311.20241.1951
65942005.07.26 16:45s/l16591.001.20241.20241.195170.00145750.00
65952005.07.26 16:45sell16601.001.20311.20811.1951
65962005.07.26 16:45modify16601.001.20311.20301.1951
65972005.07.26 16:45modify16601.001.20311.20251.1951
65982005.07.26 16:45modify16601.001.20311.20241.1951
65992005.07.26 16:45s/l16601.001.20241.20241.195170.00145820.00
66002005.07.26 16:45sell16611.001.20311.20811.1951
66012005.07.26 16:45modify16611.001.20311.20301.1951
66022005.07.26 16:45modify16611.001.20311.20251.1951
66032005.07.26 16:45modify16611.001.20311.20241.1951
66042005.07.26 16:45s/l16611.001.20241.20241.195170.00145890.00
66052005.07.26 16:45sell16621.001.20311.20811.1951
66062005.07.26 16:45modify16621.001.20311.20301.1951
66072005.07.26 16:45modify16621.001.20311.20251.1951
66082005.07.26 16:46modify16621.001.20311.20241.1951
66092005.07.26 16:46s/l16621.001.20241.20241.195170.00145960.00
66102005.07.26 16:46sell16631.001.20311.20811.1951
66112005.07.26 16:46modify16631.001.20311.20301.1951
66122005.07.26 16:46modify16631.001.20311.20251.1951
66132005.07.26 16:46modify16631.001.20311.20241.1951
66142005.07.26 16:46s/l16631.001.20241.20241.195170.00146030.00
66152005.07.26 16:46sell16641.001.20311.20811.1951
66162005.07.26 16:46modify16641.001.20311.20301.1951
66172005.07.26 16:46modify16641.001.20311.20251.1951
66182005.07.26 16:46modify16641.001.20311.20241.1951
66192005.07.26 16:46s/l16641.001.20241.20241.195170.00146100.00
66202005.07.26 16:46sell16651.001.20311.20811.1951
66212005.07.26 16:46modify16651.001.20311.20301.1951
66222005.07.26 16:46modify16651.001.20311.20251.1951
66232005.07.26 16:46modify16651.001.20311.20241.1951
66242005.07.26 16:46s/l16651.001.20241.20241.195170.00146170.00
66252005.07.26 16:46sell16661.001.20311.20811.1951
66262005.07.26 16:46modify16661.001.20311.20301.1951
66272005.07.26 16:46modify16661.001.20311.20251.1951
66282005.07.26 16:46modify16661.001.20311.20241.1951
66292005.07.26 16:46s/l16661.001.20241.20241.195170.00146240.00
66302005.07.26 16:46sell16671.001.20311.20811.1951
66312005.07.26 16:46modify16671.001.20311.20301.1951
66322005.07.26 16:46modify16671.001.20311.20251.1951
66332005.07.26 16:46modify16671.001.20311.20241.1951
66342005.07.26 16:46s/l16671.001.20241.20241.195170.00146310.00
66352005.07.26 16:46sell16681.001.20311.20811.1951
66362005.07.26 16:46modify16681.001.20311.20301.1951
66372005.07.26 16:46modify16681.001.20311.20251.1951
66382005.07.26 16:47modify16681.001.20311.20241.1951
66392005.07.26 16:47s/l16681.001.20241.20241.195170.00146380.00
66402005.07.26 16:47sell16691.001.20311.20811.1951
66412005.07.26 16:47modify16691.001.20311.20301.1951
66422005.07.26 16:47modify16691.001.20311.20251.1951
66432005.07.26 16:47modify16691.001.20311.20241.1951
66442005.07.26 16:47s/l16691.001.20241.20241.195170.00146450.00
66452005.07.26 16:47sell16701.001.20311.20811.1951
66462005.07.26 16:47modify16701.001.20311.20301.1951
66472005.07.26 16:47s/l16701.001.20301.20301.195110.00146460.00
66482005.07.26 16:47sell16711.001.20311.20811.1951
66492005.07.26 16:52modify16711.001.20311.20301.1951
66502005.07.26 16:52modify16711.001.20311.20251.1951
66512005.07.26 16:55s/l16711.001.20251.20251.195160.00146520.00
66522005.07.26 16:55sell16721.001.20261.20761.1946
66532005.07.26 16:55modify16721.001.20261.20251.1946
66542005.07.26 16:55s/l16721.001.20251.20251.194610.00146530.00
66552005.07.26 16:55sell16731.001.20261.20761.1946
66562005.07.26 16:55modify16731.001.20261.20251.1946
66572005.07.26 16:55s/l16731.001.20251.20251.194610.00146540.00
66582005.07.26 16:55sell16741.001.20261.20761.1946
66592005.07.26 16:55modify16741.001.20261.20251.1946
66602005.07.26 16:55s/l16741.001.20251.20251.194610.00146550.00
66612005.07.26 16:55sell16751.001.20261.20761.1946
66622005.07.26 16:55modify16751.001.20261.20251.1946
66632005.07.26 16:55s/l16751.001.20251.20251.194610.00146560.00
66642005.07.26 16:55sell16761.001.20261.20761.1946
66652005.07.26 16:55modify16761.001.20261.20251.1946
66662005.07.26 16:55s/l16761.001.20251.20251.194610.00146570.00
66672005.07.26 16:55sell16771.001.20261.20761.1946
66682005.07.26 16:55modify16771.001.20261.20251.1946
66692005.07.26 16:56s/l16771.001.20251.20251.194610.00146580.00
66702005.07.26 16:56sell16781.001.20261.20761.1946
66712005.07.26 16:56modify16781.001.20261.20251.1946
66722005.07.26 16:56s/l16781.001.20251.20251.194610.00146590.00
66732005.07.26 16:56sell16791.001.20261.20761.1946
66742005.07.26 16:56modify16791.001.20261.20251.1946
66752005.07.26 16:56s/l16791.001.20251.20251.194610.00146600.00
66762005.07.26 16:56sell16801.001.20261.20761.1946
66772005.07.26 16:56modify16801.001.20261.20251.1946
66782005.07.26 16:56s/l16801.001.20251.20251.194610.00146610.00
66792005.07.26 16:56sell16811.001.20261.20761.1946
66802005.07.26 16:56modify16811.001.20261.20251.1946
66812005.07.26 16:56s/l16811.001.20251.20251.194610.00146620.00
66822005.07.26 16:56sell16821.001.20261.20761.1946
66832005.07.26 16:56modify16821.001.20261.20251.1946
66842005.07.26 16:56s/l16821.001.20251.20251.194610.00146630.00
66852005.07.26 16:56sell16831.001.20261.20761.1946
66862005.07.26 16:56modify16831.001.20261.20251.1946
66872005.07.26 16:57s/l16831.001.20251.20251.194610.00146640.00
66882005.07.26 16:57sell16841.001.20261.20761.1946
66892005.07.26 16:57modify16841.001.20261.20251.1946
66902005.07.26 16:57s/l16841.001.20251.20251.194610.00146650.00
66912005.07.26 16:57sell16851.001.20261.20761.1946
66922005.07.26 20:32modify16851.001.20261.20241.1946
66932005.07.26 21:35s/l16851.001.20241.20241.194620.00146670.00
66942005.07.26 21:35sell16861.001.20241.20741.1944
66952005.07.27 04:00modify16861.001.20241.20221.1944
66962005.07.27 04:00modify16861.001.20241.20211.1944
66972005.07.27 04:20modify16861.001.20241.20171.1944
66982005.07.27 06:10modify16861.001.20241.20161.1944
66992005.07.27 06:10modify16861.001.20241.20151.1944
67002005.07.27 06:10modify16861.001.20241.20141.1944
67012005.07.27 06:17modify16861.001.20241.20121.1944
67022005.07.27 06:17modify16861.001.20241.20101.1944
67032005.07.27 06:22modify16861.001.20241.20091.1944
67042005.07.27 06:29s/l16861.001.20091.20091.1944150.00146820.00
67052005.07.27 06:29buy16871.001.20111.19611.2111
67062005.07.27 12:37modify16871.001.20111.20151.2111
67072005.07.27 12:37s/l16871.001.20151.20151.211140.00146860.00
67082005.07.27 12:37sell16881.001.20061.20561.1926
67092005.07.27 12:40modify16881.001.20061.20011.1926
67102005.07.27 12:40s/l16881.001.20011.20011.192650.00146910.00
67112005.07.27 12:40sell16891.001.20071.20571.1927
67122005.07.27 12:40modify16891.001.20071.20011.1927
67132005.07.27 12:40s/l16891.001.20011.20011.192760.00146970.00
67142005.07.27 12:40sell16901.001.20071.20571.1927
67152005.07.27 12:40modify16901.001.20071.20011.1927
67162005.07.27 12:40s/l16901.001.20011.20011.192760.00147030.00
67172005.07.27 12:40sell16911.001.20071.20571.1927
67182005.07.27 12:40modify16911.001.20071.20011.1927
67192005.07.27 12:40s/l16911.001.20011.20011.192760.00147090.00
67202005.07.27 12:40sell16921.001.20071.20571.1927
67212005.07.27 12:40modify16921.001.20071.20011.1927
67222005.07.27 12:40s/l16921.001.20011.20011.192760.00147150.00
67232005.07.27 12:40sell16931.001.20071.20571.1927
67242005.07.27 12:40modify16931.001.20071.20011.1927
67252005.07.27 12:40s/l16931.001.20011.20011.192760.00147210.00
67262005.07.27 12:40sell16941.001.20071.20571.1927
67272005.07.27 12:41modify16941.001.20071.20011.1927
67282005.07.27 12:41s/l16941.001.20011.20011.192760.00147270.00
67292005.07.27 12:41sell16951.001.20071.20571.1927
67302005.07.27 12:41modify16951.001.20071.20011.1927
67312005.07.27 12:41s/l16951.001.20011.20011.192760.00147330.00
67322005.07.27 12:41sell16961.001.20071.20571.1927
67332005.07.27 12:41modify16961.001.20071.20011.1927
67342005.07.27 12:41s/l16961.001.20011.20011.192760.00147390.00
67352005.07.27 12:41sell16971.001.20071.20571.1927
67362005.07.27 12:41modify16971.001.20071.20011.1927
67372005.07.27 12:41s/l16971.001.20011.20011.192760.00147450.00
67382005.07.27 12:41sell16981.001.20071.20571.1927
67392005.07.27 12:41modify16981.001.20071.20011.1927
67402005.07.27 12:41s/l16981.001.20011.20011.192760.00147510.00
67412005.07.27 12:41sell16991.001.20071.20571.1927
67422005.07.27 12:41modify16991.001.20071.20011.1927
67432005.07.27 12:41s/l16991.001.20011.20011.192760.00147570.00
67442005.07.27 12:41sell17001.001.20071.20571.1927
67452005.07.27 12:42modify17001.001.20071.20011.1927
67462005.07.27 12:42s/l17001.001.20011.20011.192760.00147630.00
67472005.07.27 12:42sell17011.001.20071.20571.1927
67482005.07.27 12:42modify17011.001.20071.20011.1927
67492005.07.27 12:42s/l17011.001.20011.20011.192760.00147690.00
67502005.07.27 12:42sell17021.001.20071.20571.1927
67512005.07.27 12:42modify17021.001.20071.20011.1927
67522005.07.27 12:42s/l17021.001.20011.20011.192760.00147750.00
67532005.07.27 12:42sell17031.001.20001.20501.1920
67542005.07.27 13:05s/l17031.001.20501.20501.1920-500.00147250.00
67552005.07.27 13:05sell17041.001.20481.20981.1968
67562005.07.27 13:05modify17041.001.20481.20441.1968
67572005.07.27 13:05s/l17041.001.20441.20441.196840.00147290.00
67582005.07.27 13:05sell17051.001.20481.20981.1968
67592005.07.27 13:05modify17051.001.20481.20441.1968
67602005.07.27 13:05s/l17051.001.20441.20441.196840.00147330.00
67612005.07.27 13:05sell17061.001.20481.20981.1968
67622005.07.27 13:05modify17061.001.20481.20441.1968
67632005.07.27 13:05s/l17061.001.20441.20441.196840.00147370.00
67642005.07.27 13:05sell17071.001.20481.20981.1968
67652005.07.27 13:05modify17071.001.20481.20441.1968
67662005.07.27 13:05s/l17071.001.20441.20441.196840.00147410.00
67672005.07.27 13:05sell17081.001.20481.20981.1968
67682005.07.27 13:05modify17081.001.20481.20441.1968
67692005.07.27 13:05s/l17081.001.20441.20441.196840.00147450.00
67702005.07.27 13:05sell17091.001.20481.20981.1968
67712005.07.27 13:06modify17091.001.20481.20441.1968
67722005.07.27 13:06s/l17091.001.20441.20441.196840.00147490.00
67732005.07.27 13:06sell17101.001.20481.20981.1968
67742005.07.27 13:06modify17101.001.20481.20441.1968
67752005.07.27 13:06s/l17101.001.20441.20441.196840.00147530.00
67762005.07.27 13:06sell17111.001.20481.20981.1968
67772005.07.27 13:06modify17111.001.20481.20441.1968
67782005.07.27 13:06s/l17111.001.20441.20441.196840.00147570.00
67792005.07.27 13:06sell17121.001.20481.20981.1968
67802005.07.27 13:06modify17121.001.20481.20441.1968
67812005.07.27 13:06s/l17121.001.20441.20441.196840.00147610.00
67822005.07.27 13:06sell17131.001.20481.20981.1968
67832005.07.27 13:06modify17131.001.20481.20441.1968
67842005.07.27 13:06s/l17131.001.20441.20441.196840.00147650.00
67852005.07.27 13:06sell17141.001.20481.20981.1968
67862005.07.27 13:06modify17141.001.20481.20441.1968
67872005.07.27 13:06s/l17141.001.20441.20441.196840.00147690.00
67882005.07.27 13:06sell17151.001.20481.20981.1968
67892005.07.27 13:07modify17151.001.20481.20441.1968
67902005.07.27 13:07s/l17151.001.20441.20441.196840.00147730.00
67912005.07.27 13:07sell17161.001.20481.20981.1968
67922005.07.27 13:07modify17161.001.20481.20441.1968
67932005.07.27 13:07s/l17161.001.20441.20441.196840.00147770.00
67942005.07.27 13:07sell17171.001.20481.20981.1968
67952005.07.27 13:07modify17171.001.20481.20441.1968
67962005.07.27 13:07s/l17171.001.20441.20441.196840.00147810.00
67972005.07.27 13:07sell17181.001.20481.20981.1968
67982005.07.27 13:07modify17181.001.20481.20471.1968
67992005.07.27 13:07modify17181.001.20481.20461.1968
68002005.07.27 13:07modify17181.001.20481.20381.1968
68012005.07.27 13:07s/l17181.001.20381.20381.1968100.00147910.00
68022005.07.27 13:07sell17191.001.20481.20981.1968
68032005.07.27 13:07modify17191.001.20481.20471.1968
68042005.07.27 13:07modify17191.001.20481.20461.1968
68052005.07.27 13:07modify17191.001.20481.20381.1968
68062005.07.27 13:07s/l17191.001.20381.20381.1968100.00148010.00
68072005.07.27 13:07sell17201.001.20481.20981.1968
68082005.07.27 13:07modify17201.001.20481.20471.1968
68092005.07.27 13:07modify17201.001.20481.20461.1968
68102005.07.27 13:08modify17201.001.20481.20381.1968
68112005.07.27 13:08s/l17201.001.20381.20381.1968100.00148110.00
68122005.07.27 13:08sell17211.001.20481.20981.1968
68132005.07.27 13:08modify17211.001.20481.20471.1968
68142005.07.27 13:08modify17211.001.20481.20461.1968
68152005.07.27 13:08modify17211.001.20481.20381.1968
68162005.07.27 13:08s/l17211.001.20381.20381.1968100.00148210.00
68172005.07.27 13:08sell17221.001.20481.20981.1968
68182005.07.27 13:08modify17221.001.20481.20471.1968
68192005.07.27 13:08modify17221.001.20481.20461.1968
68202005.07.27 13:08modify17221.001.20481.20381.1968
68212005.07.27 13:08s/l17221.001.20381.20381.1968100.00148310.00
68222005.07.27 13:08sell17231.001.20481.20981.1968
68232005.07.27 13:08modify17231.001.20481.20471.1968
68242005.07.27 13:08modify17231.001.20481.20461.1968
68252005.07.27 13:08modify17231.001.20481.20381.1968
68262005.07.27 13:08s/l17231.001.20381.20381.1968100.00148410.00
68272005.07.27 13:08sell17241.001.20481.20981.1968
68282005.07.27 13:08modify17241.001.20481.20471.1968
68292005.07.27 13:08modify17241.001.20481.20461.1968
68302005.07.27 13:08modify17241.001.20481.20381.1968
68312005.07.27 13:08s/l17241.001.20381.20381.1968100.00148510.00
68322005.07.27 13:08sell17251.001.20481.20981.1968
68332005.07.27 13:08modify17251.001.20481.20471.1968
68342005.07.27 13:08modify17251.001.20481.20461.1968
68352005.07.27 13:08modify17251.001.20481.20381.1968
68362005.07.27 13:08s/l17251.001.20381.20381.1968100.00148610.00
68372005.07.27 13:08sell17261.001.20481.20981.1968
68382005.07.27 13:08modify17261.001.20481.20471.1968
68392005.07.27 13:08modify17261.001.20481.20461.1968
68402005.07.27 13:09modify17261.001.20481.20381.1968
68412005.07.27 13:09s/l17261.001.20381.20381.1968100.00148710.00
68422005.07.27 13:09sell17271.001.20481.20981.1968
68432005.07.27 13:09modify17271.001.20481.20471.1968
68442005.07.27 13:09modify17271.001.20481.20461.1968
68452005.07.27 13:09modify17271.001.20481.20381.1968
68462005.07.27 13:09s/l17271.001.20381.20381.1968100.00148810.00
68472005.07.27 13:09sell17281.001.20481.20981.1968
68482005.07.27 13:09modify17281.001.20481.20471.1968
68492005.07.27 13:09modify17281.001.20481.20461.1968
68502005.07.27 13:09modify17281.001.20481.20381.1968
68512005.07.27 13:09s/l17281.001.20381.20381.1968100.00148910.00
68522005.07.27 13:09sell17291.001.20481.20981.1968
68532005.07.27 13:09modify17291.001.20481.20471.1968
68542005.07.27 13:09modify17291.001.20481.20461.1968
68552005.07.27 13:09modify17291.001.20481.20381.1968
68562005.07.27 13:09s/l17291.001.20381.20381.1968100.00149010.00
68572005.07.27 13:09sell17301.001.20481.20981.1968
68582005.07.27 13:09modify17301.001.20481.20471.1968
68592005.07.27 13:09modify17301.001.20481.20461.1968
68602005.07.27 13:09modify17301.001.20481.20381.1968
68612005.07.27 13:09s/l17301.001.20381.20381.1968100.00149110.00
68622005.07.27 13:09sell17311.001.20481.20981.1968
68632005.07.27 13:09modify17311.001.20481.20471.1968
68642005.07.27 13:09modify17311.001.20481.20461.1968
68652005.07.27 13:09modify17311.001.20481.20381.1968
68662005.07.27 13:10s/l17311.001.20381.20381.1968100.00149210.00
68672005.07.27 13:10sell17321.001.20421.20921.1962
68682005.07.27 13:10modify17321.001.20421.20381.1962
68692005.07.27 13:10s/l17321.001.20381.20381.196240.00149250.00
68702005.07.27 13:10sell17331.001.20421.20921.1962
68712005.07.27 13:10modify17331.001.20421.20381.1962
68722005.07.27 13:10s/l17331.001.20381.20381.196240.00149290.00
68732005.07.27 13:10sell17341.001.20421.20921.1962
68742005.07.27 13:10modify17341.001.20421.20381.1962
68752005.07.27 13:10s/l17341.001.20381.20381.196240.00149330.00
68762005.07.27 13:10sell17351.001.20421.20921.1962
68772005.07.27 13:10modify17351.001.20421.20381.1962
68782005.07.27 13:10s/l17351.001.20381.20381.196240.00149370.00
68792005.07.27 13:10sell17361.001.20421.20921.1962
68802005.07.27 13:10modify17361.001.20421.20381.1962
68812005.07.27 13:10s/l17361.001.20381.20381.196240.00149410.00
68822005.07.27 13:10sell17371.001.20421.20921.1962
68832005.07.27 13:10modify17371.001.20421.20381.1962
68842005.07.27 13:11s/l17371.001.20381.20381.196240.00149450.00
68852005.07.27 13:11sell17381.001.20421.20921.1962
68862005.07.27 13:11modify17381.001.20421.20381.1962
68872005.07.27 13:11s/l17381.001.20381.20381.196240.00149490.00
68882005.07.27 13:11sell17391.001.20421.20921.1962
68892005.07.27 13:11modify17391.001.20421.20381.1962
68902005.07.27 13:11s/l17391.001.20381.20381.196240.00149530.00
68912005.07.27 13:11sell17401.001.20421.20921.1962
68922005.07.27 13:11modify17401.001.20421.20381.1962
68932005.07.27 13:11s/l17401.001.20381.20381.196240.00149570.00
68942005.07.27 13:11sell17411.001.20421.20921.1962
68952005.07.27 13:11modify17411.001.20421.20381.1962
68962005.07.27 13:11s/l17411.001.20381.20381.196240.00149610.00
68972005.07.27 13:11sell17421.001.20421.20921.1962
68982005.07.27 13:11modify17421.001.20421.20381.1962
68992005.07.27 13:11s/l17421.001.20381.20381.196240.00149650.00
69002005.07.27 13:11sell17431.001.20421.20921.1962
69012005.07.27 13:11modify17431.001.20421.20381.1962
69022005.07.27 13:12s/l17431.001.20381.20381.196240.00149690.00
69032005.07.27 13:12sell17441.001.20421.20921.1962
69042005.07.27 13:12modify17441.001.20421.20381.1962
69052005.07.27 13:12s/l17441.001.20381.20381.196240.00149730.00
69062005.07.27 13:12sell17451.001.20421.20921.1962
69072005.07.27 13:12modify17451.001.20421.20381.1962
69082005.07.27 13:12s/l17451.001.20381.20381.196240.00149770.00
69092005.07.27 13:12sell17461.001.20421.20921.1962
69102005.07.27 13:15modify17461.001.20421.20421.1962
69112005.07.27 13:17modify17461.001.20421.20411.1962
69122005.07.27 13:17modify17461.001.20421.20401.1962
69132005.07.27 13:22modify17461.001.20421.20391.1962
69142005.07.27 13:22modify17461.001.20421.20381.1962
69152005.07.27 13:22modify17461.001.20421.20371.1962
69162005.07.27 13:22modify17461.001.20421.20361.1962
69172005.07.27 13:25s/l17461.001.20361.20361.196260.00149830.00
69182005.07.27 13:25sell17471.001.20411.20911.1961
69192005.07.27 13:25modify17471.001.20411.20361.1961
69202005.07.27 13:25s/l17471.001.20361.20361.196150.00149880.00
69212005.07.27 13:25sell17481.001.20411.20911.1961
69222005.07.27 13:25modify17481.001.20411.20361.1961
69232005.07.27 13:25s/l17481.001.20361.20361.196150.00149930.00
69242005.07.27 13:25sell17491.001.20411.20911.1961
69252005.07.27 13:25modify17491.001.20411.20361.1961
69262005.07.27 13:25s/l17491.001.20361.20361.196150.00149980.00
69272005.07.27 13:25sell17501.001.20411.20911.1961
69282005.07.27 13:25modify17501.001.20411.20361.1961
69292005.07.27 13:25s/l17501.001.20361.20361.196150.00150030.00
69302005.07.27 13:25sell17511.001.20411.20911.1961
69312005.07.27 13:25modify17511.001.20411.20361.1961
69322005.07.27 13:25s/l17511.001.20361.20361.196150.00150080.00
69332005.07.27 13:25sell17521.001.20411.20911.1961
69342005.07.27 13:26modify17521.001.20411.20361.1961
69352005.07.27 13:26s/l17521.001.20361.20361.196150.00150130.00
69362005.07.27 13:26sell17531.001.20411.20911.1961
69372005.07.27 13:26modify17531.001.20411.20361.1961
69382005.07.27 13:26s/l17531.001.20361.20361.196150.00150180.00
69392005.07.27 13:26sell17541.001.20411.20911.1961
69402005.07.27 13:26modify17541.001.20411.20361.1961
69412005.07.27 13:26s/l17541.001.20361.20361.196150.00150230.00
69422005.07.27 13:26sell17551.001.20411.20911.1961
69432005.07.27 13:26modify17551.001.20411.20361.1961
69442005.07.27 13:26s/l17551.001.20361.20361.196150.00150280.00
69452005.07.27 13:26sell17561.001.20411.20911.1961
69462005.07.27 13:26modify17561.001.20411.20361.1961
69472005.07.27 13:26s/l17561.001.20361.20361.196150.00150330.00
69482005.07.27 13:26sell17571.001.20411.20911.1961
69492005.07.27 13:26modify17571.001.20411.20361.1961
69502005.07.27 13:26s/l17571.001.20361.20361.196150.00150380.00
69512005.07.27 13:26sell17581.001.20411.20911.1961
69522005.07.27 13:27modify17581.001.20411.20361.1961
69532005.07.27 13:27s/l17581.001.20361.20361.196150.00150430.00
69542005.07.27 13:27sell17591.001.20411.20911.1961
69552005.07.27 13:27modify17591.001.20411.20361.1961
69562005.07.27 13:27s/l17591.001.20361.20361.196150.00150480.00
69572005.07.27 13:27sell17601.001.20411.20911.1961
69582005.07.27 13:29modify17601.001.20411.20411.1961
69592005.07.27 13:29modify17601.001.20411.20391.1961
69602005.07.27 13:29modify17601.001.20411.20381.1961
69612005.07.27 13:29s/l17601.001.20381.20381.196130.00150510.00
69622005.07.27 13:29sell17611.001.20411.20911.1961
69632005.07.27 13:29modify17611.001.20411.20411.1961
69642005.07.27 13:29modify17611.001.20411.20391.1961
69652005.07.27 13:29modify17611.001.20411.20381.1961
69662005.07.27 13:29s/l17611.001.20381.20381.196130.00150540.00
69672005.07.27 13:29sell17621.001.20411.20911.1961
69682005.07.27 13:29modify17621.001.20411.20411.1961
69692005.07.27 13:29modify17621.001.20411.20391.1961
69702005.07.27 13:29modify17621.001.20411.20381.1961
69712005.07.27 13:29s/l17621.001.20381.20381.196130.00150570.00
69722005.07.27 13:29sell17631.001.20411.20911.1961
69732005.07.27 13:29modify17631.001.20411.20411.1961
69742005.07.27 13:29modify17631.001.20411.20391.1961
69752005.07.27 13:29modify17631.001.20411.20381.1961
69762005.07.27 13:29s/l17631.001.20381.20381.196130.00150600.00
69772005.07.27 13:29sell17641.001.20411.20911.1961
69782005.07.27 13:29modify17641.001.20411.20411.1961
69792005.07.27 13:29modify17641.001.20411.20391.1961
69802005.07.27 13:29modify17641.001.20411.20381.1961
69812005.07.27 13:29s/l17641.001.20381.20381.196130.00150630.00
69822005.07.27 13:29sell17651.001.20411.20911.1961
69832005.07.27 13:29modify17651.001.20411.20411.1961
69842005.07.27 13:29modify17651.001.20411.20391.1961
69852005.07.27 13:29modify17651.001.20411.20381.1961
69862005.07.27 13:29s/l17651.001.20381.20381.196130.00150660.00
69872005.07.27 13:29sell17661.001.20411.20911.1961
69882005.07.27 13:29modify17661.001.20411.20411.1961
69892005.07.27 13:29modify17661.001.20411.20391.1961
69902005.07.27 13:29modify17661.001.20411.20381.1961
69912005.07.27 13:29s/l17661.001.20381.20381.196130.00150690.00
69922005.07.27 13:29sell17671.001.20411.20911.1961
69932005.07.27 13:29modify17671.001.20411.20411.1961
69942005.07.27 13:29modify17671.001.20411.20391.1961
69952005.07.27 13:29modify17671.001.20411.20381.1961
69962005.07.27 13:29s/l17671.001.20381.20381.196130.00150720.00
69972005.07.27 13:29sell17681.001.20411.20911.1961
69982005.07.27 13:29modify17681.001.20411.20411.1961
69992005.07.27 13:29modify17681.001.20411.20391.1961
70002005.07.27 13:29modify17681.001.20411.20381.1961
70012005.07.27 13:29s/l17681.001.20381.20381.196130.00150750.00
70022005.07.27 13:29sell17691.001.20411.20911.1961
70032005.07.27 13:29modify17691.001.20411.20411.1961
70042005.07.27 13:29modify17691.001.20411.20391.1961
70052005.07.27 13:29modify17691.001.20411.20381.1961
70062005.07.27 13:29s/l17691.001.20381.20381.196130.00150780.00
70072005.07.27 13:29sell17701.001.20411.20911.1961
70082005.07.27 13:29modify17701.001.20411.20411.1961
70092005.07.27 13:29modify17701.001.20411.20391.1961
70102005.07.27 13:29modify17701.001.20411.20381.1961
70112005.07.27 13:29s/l17701.001.20381.20381.196130.00150810.00
70122005.07.27 13:29sell17711.001.20411.20911.1961
70132005.07.27 13:29modify17711.001.20411.20411.1961
70142005.07.27 13:29modify17711.001.20411.20391.1961
70152005.07.27 13:29modify17711.001.20411.20381.1961
70162005.07.27 13:29s/l17711.001.20381.20381.196130.00150840.00
70172005.07.27 13:29sell17721.001.20411.20911.1961
70182005.07.27 13:29modify17721.001.20411.20411.1961
70192005.07.27 13:29modify17721.001.20411.20391.1961
70202005.07.27 13:29modify17721.001.20411.20381.1961
70212005.07.27 13:29s/l17721.001.20381.20381.196130.00150870.00
70222005.07.27 13:29sell17731.001.20411.20911.1961
70232005.07.27 13:29modify17731.001.20411.20411.1961
70242005.07.27 13:29modify17731.001.20411.20391.1961
70252005.07.27 13:29modify17731.001.20411.20381.1961
70262005.07.27 13:29s/l17731.001.20381.20381.196130.00150900.00
70272005.07.27 13:29sell17741.001.20411.20911.1961
70282005.07.27 13:29modify17741.001.20411.20411.1961
70292005.07.27 13:29modify17741.001.20411.20391.1961
70302005.07.27 13:29modify17741.001.20411.20381.1961
70312005.07.27 13:29s/l17741.001.20381.20381.196130.00150930.00
70322005.07.27 13:29sell17751.001.20411.20911.1961
70332005.07.27 13:29modify17751.001.20411.20411.1961
70342005.07.27 13:29modify17751.001.20411.20391.1961
70352005.07.27 13:29modify17751.001.20411.20381.1961
70362005.07.27 13:29s/l17751.001.20381.20381.196130.00150960.00
70372005.07.27 13:29sell17761.001.20411.20911.1961
70382005.07.27 13:29modify17761.001.20411.20411.1961
70392005.07.27 13:29modify17761.001.20411.20391.1961
70402005.07.27 13:29modify17761.001.20411.20381.1961
70412005.07.27 13:29s/l17761.001.20381.20381.196130.00150990.00
70422005.07.27 13:29sell17771.001.20411.20911.1961
70432005.07.27 13:29modify17771.001.20411.20411.1961
70442005.07.27 13:29modify17771.001.20411.20391.1961
70452005.07.27 13:29modify17771.001.20411.20381.1961
70462005.07.27 13:29s/l17771.001.20381.20381.196130.00151020.00
70472005.07.27 13:29sell17781.001.20411.20911.1961
70482005.07.27 13:29modify17781.001.20411.20411.1961
70492005.07.27 13:29modify17781.001.20411.20391.1961
70502005.07.27 13:29modify17781.001.20411.20381.1961
70512005.07.27 13:29s/l17781.001.20381.20381.196130.00151050.00
70522005.07.27 13:29sell17791.001.20411.20911.1961
70532005.07.27 13:29modify17791.001.20411.20411.1961
70542005.07.27 13:29modify17791.001.20411.20391.1961
70552005.07.27 13:29modify17791.001.20411.20381.1961
70562005.07.27 13:29s/l17791.001.20381.20381.196130.00151080.00
70572005.07.27 13:29sell17801.001.20411.20911.1961
70582005.07.27 13:29modify17801.001.20411.20411.1961
70592005.07.27 13:29modify17801.001.20411.20391.1961
70602005.07.27 13:29modify17801.001.20411.20381.1961
70612005.07.27 13:29s/l17801.001.20381.20381.196130.00151110.00
70622005.07.27 13:29sell17811.001.20411.20911.1961
70632005.07.27 13:29modify17811.001.20411.20411.1961
70642005.07.27 13:29modify17811.001.20411.20391.1961
70652005.07.27 13:29modify17811.001.20411.20381.1961
70662005.07.27 13:29s/l17811.001.20381.20381.196130.00151140.00
70672005.07.27 13:29sell17821.001.20411.20911.1961
70682005.07.27 13:29modify17821.001.20411.20411.1961
70692005.07.27 13:29modify17821.001.20411.20391.1961
70702005.07.27 13:29modify17821.001.20411.20381.1961
70712005.07.27 13:29s/l17821.001.20381.20381.196130.00151170.00
70722005.07.27 13:29sell17831.001.20411.20911.1961
70732005.07.27 13:29modify17831.001.20411.20411.1961
70742005.07.27 13:29modify17831.001.20411.20391.1961
70752005.07.27 13:29modify17831.001.20411.20381.1961
70762005.07.27 13:29s/l17831.001.20381.20381.196130.00151200.00
70772005.07.27 13:29sell17841.001.20411.20911.1961
70782005.07.27 13:29modify17841.001.20411.20411.1961
70792005.07.27 13:29modify17841.001.20411.20391.1961
70802005.07.27 13:29modify17841.001.20411.20381.1961
70812005.07.27 13:29s/l17841.001.20381.20381.196130.00151230.00
70822005.07.27 13:29sell17851.001.20411.20911.1961
70832005.07.27 13:29modify17851.001.20411.20411.1961
70842005.07.27 13:29modify17851.001.20411.20391.1961
70852005.07.27 13:29modify17851.001.20411.20381.1961
70862005.07.27 13:29s/l17851.001.20381.20381.196130.00151260.00
70872005.07.27 13:29sell17861.001.20411.20911.1961
70882005.07.27 13:29modify17861.001.20411.20411.1961
70892005.07.27 13:29modify17861.001.20411.20391.1961
70902005.07.27 13:29modify17861.001.20411.20381.1961
70912005.07.27 13:29s/l17861.001.20381.20381.196130.00151290.00
70922005.07.27 13:29sell17871.001.20411.20911.1961
70932005.07.27 13:29modify17871.001.20411.20411.1961
70942005.07.27 13:29modify17871.001.20411.20391.1961
70952005.07.27 13:29modify17871.001.20411.20381.1961
70962005.07.27 13:29s/l17871.001.20381.20381.196130.00151320.00
70972005.07.27 13:29sell17881.001.20411.20911.1961
70982005.07.27 13:29modify17881.001.20411.20411.1961
70992005.07.27 13:29modify17881.001.20411.20391.1961
71002005.07.27 13:32modify17881.001.20411.20381.1961
71012005.07.27 13:35modify17881.001.20411.20371.1961
71022005.07.27 13:35modify17881.001.20411.20361.1961
71032005.07.27 13:50modify17881.001.20411.20351.1961
71042005.07.27 13:52s/l17881.001.20351.20351.196160.00151380.00
71052005.07.27 13:52sell17891.001.20421.20921.1962
71062005.07.27 13:52modify17891.001.20421.20381.1962
71072005.07.27 13:52modify17891.001.20421.20361.1962
71082005.07.27 13:52modify17891.001.20421.20351.1962
71092005.07.27 13:52s/l17891.001.20351.20351.196270.00151450.00
71102005.07.27 13:52sell17901.001.20421.20921.1962
71112005.07.27 13:52modify17901.001.20421.20381.1962
71122005.07.27 13:52modify17901.001.20421.20361.1962
71132005.07.27 13:52modify17901.001.20421.20351.1962
71142005.07.27 13:52s/l17901.001.20351.20351.196270.00151520.00
71152005.07.27 13:52sell17911.001.20421.20921.1962
71162005.07.27 13:52modify17911.001.20421.20381.1962
71172005.07.27 13:52modify17911.001.20421.20361.1962
71182005.07.27 13:52modify17911.001.20421.20351.1962
71192005.07.27 13:53s/l17911.001.20351.20351.196270.00151590.00
71202005.07.27 13:53sell17921.001.20421.20921.1962
71212005.07.27 13:53modify17921.001.20421.20381.1962
71222005.07.27 13:53modify17921.001.20421.20361.1962
71232005.07.27 13:53modify17921.001.20421.20351.1962
71242005.07.27 13:53s/l17921.001.20351.20351.196270.00151660.00
71252005.07.27 13:53sell17931.001.20421.20921.1962
71262005.07.27 13:53modify17931.001.20421.20381.1962
71272005.07.27 13:53modify17931.001.20421.20361.1962
71282005.07.27 13:53modify17931.001.20421.20351.1962
71292005.07.27 13:53s/l17931.001.20351.20351.196270.00151730.00
71302005.07.27 13:53sell17941.001.20421.20921.1962
71312005.07.27 13:53modify17941.001.20421.20381.1962
71322005.07.27 13:53modify17941.001.20421.20361.1962
71332005.07.27 13:53modify17941.001.20421.20351.1962
71342005.07.27 13:53s/l17941.001.20351.20351.196270.00151800.00
71352005.07.27 13:53sell17951.001.20421.20921.1962
71362005.07.27 13:53modify17951.001.20421.20381.1962
71372005.07.27 13:53modify17951.001.20421.20361.1962
71382005.07.27 13:53modify17951.001.20421.20351.1962
71392005.07.27 13:53s/l17951.001.20351.20351.196270.00151870.00
71402005.07.27 13:53sell17961.001.20421.20921.1962
71412005.07.27 13:53modify17961.001.20421.20381.1962
71422005.07.27 13:53modify17961.001.20421.20361.1962
71432005.07.27 13:53modify17961.001.20421.20351.1962
71442005.07.27 13:53s/l17961.001.20351.20351.196270.00151940.00
71452005.07.27 13:53sell17971.001.20421.20921.1962
71462005.07.27 13:53modify17971.001.20421.20381.1962
71472005.07.27 13:53modify17971.001.20421.20361.1962
71482005.07.27 13:53modify17971.001.20421.20351.1962
71492005.07.27 13:54s/l17971.001.20351.20351.196270.00152010.00
71502005.07.27 13:54sell17981.001.20421.20921.1962
71512005.07.27 13:54modify17981.001.20421.20381.1962
71522005.07.27 13:54modify17981.001.20421.20361.1962
71532005.07.27 13:54modify17981.001.20421.20351.1962
71542005.07.27 13:54s/l17981.001.20351.20351.196270.00152080.00
71552005.07.27 13:54sell17991.001.20421.20921.1962
71562005.07.27 13:54modify17991.001.20421.20381.1962
71572005.07.27 13:54modify17991.001.20421.20361.1962
71582005.07.27 13:54modify17991.001.20421.20351.1962
71592005.07.27 13:54s/l17991.001.20351.20351.196270.00152150.00
71602005.07.27 13:54sell18001.001.20421.20921.1962
71612005.07.27 13:54modify18001.001.20421.20381.1962
71622005.07.27 13:54modify18001.001.20421.20361.1962
71632005.07.27 13:54modify18001.001.20421.20351.1962
71642005.07.27 13:54s/l18001.001.20351.20351.196270.00152220.00
71652005.07.27 13:54sell18011.001.20421.20921.1962
71662005.07.27 13:54modify18011.001.20421.20381.1962
71672005.07.27 13:54modify18011.001.20421.20361.1962
71682005.07.27 13:54modify18011.001.20421.20351.1962
71692005.07.27 13:54s/l18011.001.20351.20351.196270.00152290.00
71702005.07.27 13:54sell18021.001.20421.20921.1962
71712005.07.27 13:54modify18021.001.20421.20381.1962
71722005.07.27 13:54modify18021.001.20421.20361.1962
71732005.07.27 13:54modify18021.001.20421.20351.1962
71742005.07.27 13:54s/l18021.001.20351.20351.196270.00152360.00
71752005.07.27 13:54sell18031.001.20421.20921.1962
71762005.07.27 13:55modify18031.001.20421.20421.1962
71772005.07.27 13:55modify18031.001.20421.20411.1962
71782005.07.27 13:55s/l18031.001.20411.20411.196210.00152370.00
71792005.07.27 13:55sell18041.001.20421.20921.1962
71802005.07.27 13:55modify18041.001.20421.20421.1962
71812005.07.27 13:55modify18041.001.20421.20411.1962
71822005.07.27 13:55s/l18041.001.20411.20411.196210.00152380.00
71832005.07.27 13:55sell18051.001.20421.20921.1962
71842005.07.27 13:55modify18051.001.20421.20421.1962
71852005.07.27 13:55modify18051.001.20421.20411.1962
71862005.07.27 13:55s/l18051.001.20411.20411.196210.00152390.00
71872005.07.27 13:55sell18061.001.20421.20921.1962
71882005.07.27 13:55modify18061.001.20421.20421.1962
71892005.07.27 13:55modify18061.001.20421.20411.1962
71902005.07.27 13:55s/l18061.001.20411.20411.196210.00152400.00
71912005.07.27 13:55sell18071.001.20421.20921.1962
71922005.07.27 13:55modify18071.001.20421.20421.1962
71932005.07.27 13:55modify18071.001.20421.20411.1962
71942005.07.27 13:55s/l18071.001.20411.20411.196210.00152410.00
71952005.07.27 13:55sell18081.001.20421.20921.1962
71962005.07.27 13:55modify18081.001.20421.20421.1962
71972005.07.27 13:55modify18081.001.20421.20411.1962
71982005.07.27 13:55s/l18081.001.20411.20411.196210.00152420.00
71992005.07.27 13:55sell18091.001.20421.20921.1962
72002005.07.27 13:56modify18091.001.20421.20421.1962
72012005.07.27 13:56modify18091.001.20421.20411.1962
72022005.07.27 13:56s/l18091.001.20411.20411.196210.00152430.00
72032005.07.27 13:56sell18101.001.20421.20921.1962
72042005.07.27 13:56modify18101.001.20421.20421.1962
72052005.07.27 13:56modify18101.001.20421.20411.1962
72062005.07.27 13:56s/l18101.001.20411.20411.196210.00152440.00
72072005.07.27 13:56sell18111.001.20421.20921.1962
72082005.07.27 13:56modify18111.001.20421.20421.1962
72092005.07.27 13:56modify18111.001.20421.20411.1962
72102005.07.27 13:56s/l18111.001.20411.20411.196210.00152450.00
72112005.07.27 13:56sell18121.001.20421.20921.1962
72122005.07.27 13:56modify18121.001.20421.20421.1962
72132005.07.27 13:56modify18121.001.20421.20411.1962
72142005.07.27 13:56s/l18121.001.20411.20411.196210.00152460.00
72152005.07.27 13:56sell18131.001.20421.20921.1962
72162005.07.27 13:56modify18131.001.20421.20421.1962
72172005.07.27 13:56modify18131.001.20421.20411.1962
72182005.07.27 13:56s/l18131.001.20411.20411.196210.00152470.00
72192005.07.27 13:56sell18141.001.20421.20921.1962
72202005.07.27 13:56modify18141.001.20421.20421.1962
72212005.07.27 13:56modify18141.001.20421.20411.1962
72222005.07.27 13:56s/l18141.001.20411.20411.196210.00152480.00
72232005.07.27 13:56sell18151.001.20421.20921.1962
72242005.07.27 13:57modify18151.001.20421.20421.1962
72252005.07.27 13:57modify18151.001.20421.20411.1962
72262005.07.27 13:57s/l18151.001.20411.20411.196210.00152490.00
72272005.07.27 13:57sell18161.001.20421.20921.1962
72282005.07.27 13:57modify18161.001.20421.20421.1962
72292005.07.27 13:57modify18161.001.20421.20411.1962
72302005.07.27 13:57s/l18161.001.20411.20411.196210.00152500.00
72312005.07.27 13:57sell18171.001.20421.20921.1962
72322005.07.27 13:59modify18171.001.20421.20411.1962
72332005.07.27 14:02modify18171.001.20421.20401.1962
72342005.07.27 14:02modify18171.001.20421.20391.1962
72352005.07.27 14:22s/l18171.001.20391.20391.196230.00152530.00
72362005.07.27 14:22sell18181.001.20401.20901.1960
72372005.07.28 11:00s/l18181.001.20901.20901.1960-500.00152030.00
72382005.07.28 11:00sell18191.001.20901.21401.2010
72392005.07.28 14:00modify18191.001.20901.20841.2010
72402005.07.28 14:00modify18191.001.20901.20811.2010
72412005.07.28 14:05modify18191.001.20901.20791.2010
72422005.07.28 14:05modify18191.001.20901.20781.2010
72432005.07.28 14:15s/l18191.001.20781.20781.2010120.00152150.00
72442005.07.28 14:15sell18201.001.20771.21271.1997
72452005.07.28 15:35s/l18201.001.21271.21271.1997-500.00151650.00
72462005.07.28 15:35sell18211.001.21251.21751.2045
72472005.07.29 08:00modify18211.001.21251.21241.2045
72482005.07.29 08:00modify18211.001.21251.21231.2045
72492005.07.29 08:00modify18211.001.21251.21221.2045
72502005.07.29 08:05modify18211.001.21251.21061.2045
72512005.07.29 08:05s/l18211.001.21061.21061.2045190.00151840.00
72522005.07.29 08:05buy18221.001.21071.20571.2207
72532005.07.29 12:29modify18221.001.21071.21231.2207
72542005.07.29 12:29s/l18221.001.21231.21231.2207160.00152000.00
72552005.07.29 12:29sell18231.001.21221.21721.2042
72562005.07.29 12:29modify18231.001.21221.21111.2042
72572005.07.29 12:29modify18231.001.21221.21081.2042
72582005.07.29 12:29s/l18231.001.21081.21081.2042140.00152140.00
72592005.07.29 12:29sell18241.001.21131.21631.2033
72602005.07.29 12:29modify18241.001.21131.21111.2033
72612005.07.29 12:29modify18241.001.21131.21081.2033
72622005.07.29 12:29s/l18241.001.21081.21081.203350.00152190.00
72632005.07.29 12:29sell18251.001.21131.21631.2033
72642005.07.29 12:29modify18251.001.21131.21111.2033
72652005.07.29 12:29modify18251.001.21131.21081.2033
72662005.07.29 12:29s/l18251.001.21081.21081.203350.00152240.00
72672005.07.29 12:29sell18261.001.21131.21631.2033
72682005.07.29 12:29modify18261.001.21131.21111.2033
72692005.07.29 12:29modify18261.001.21131.21081.2033
72702005.07.29 12:29s/l18261.001.21081.21081.203350.00152290.00
72712005.07.29 12:29sell18271.001.21131.21631.2033
72722005.07.29 12:29modify18271.001.21131.21111.2033
72732005.07.29 12:29modify18271.001.21131.21081.2033
72742005.07.29 12:29s/l18271.001.21081.21081.203350.00152340.00
72752005.07.29 12:29sell18281.001.21131.21631.2033
72762005.07.29 12:29modify18281.001.21131.21111.2033
72772005.07.29 12:29modify18281.001.21131.21081.2033
72782005.07.29 12:29s/l18281.001.21081.21081.203350.00152390.00
72792005.07.29 12:29sell18291.001.21131.21631.2033
72802005.07.29 12:29modify18291.001.21131.21111.2033
72812005.07.29 12:29modify18291.001.21131.21081.2033
72822005.07.29 12:29s/l18291.001.21081.21081.203350.00152440.00
72832005.07.29 12:29sell18301.001.21131.21631.2033
72842005.07.29 12:29modify18301.001.21131.21111.2033
72852005.07.29 12:29modify18301.001.21131.21081.2033
72862005.07.29 12:29s/l18301.001.21081.21081.203350.00152490.00
72872005.07.29 12:29sell18311.001.21131.21631.2033
72882005.07.29 12:29modify18311.001.21131.21111.2033
72892005.07.29 12:29modify18311.001.21131.21081.2033
72902005.07.29 12:29s/l18311.001.21081.21081.203350.00152540.00
72912005.07.29 12:29sell18321.001.21131.21631.2033
72922005.07.29 12:29modify18321.001.21131.21111.2033
72932005.07.29 12:29modify18321.001.21131.21081.2033
72942005.07.29 12:29s/l18321.001.21081.21081.203350.00152590.00
72952005.07.29 12:29sell18331.001.21131.21631.2033
72962005.07.29 12:29modify18331.001.21131.21111.2033
72972005.07.29 12:29modify18331.001.21131.21081.2033
72982005.07.29 12:29s/l18331.001.21081.21081.203350.00152640.00
72992005.07.29 12:29sell18341.001.21131.21631.2033
73002005.07.29 12:29modify18341.001.21131.21111.2033
73012005.07.29 12:29modify18341.001.21131.21081.2033
73022005.07.29 12:29s/l18341.001.21081.21081.203350.00152690.00
73032005.07.29 12:29sell18351.001.21131.21631.2033
73042005.07.29 12:29modify18351.001.21131.21111.2033
73052005.07.29 12:29modify18351.001.21131.21081.2033
73062005.07.29 12:29s/l18351.001.21081.21081.203350.00152740.00
73072005.07.29 12:29sell18361.001.21131.21631.2033
73082005.07.29 12:29modify18361.001.21131.21111.2033
73092005.07.29 12:29modify18361.001.21131.21081.2033
73102005.07.29 12:29s/l18361.001.21081.21081.203350.00152790.00
73112005.07.29 12:29sell18371.001.21131.21631.2033
73122005.07.29 12:29modify18371.001.21131.21111.2033
73132005.07.29 12:29modify18371.001.21131.21081.2033
73142005.07.29 12:29s/l18371.001.21081.21081.203350.00152840.00
73152005.07.29 12:29sell18381.001.21131.21631.2033
73162005.07.29 12:29modify18381.001.21131.21111.2033
73172005.07.29 12:29modify18381.001.21131.21081.2033
73182005.07.29 12:29s/l18381.001.21081.21081.203350.00152890.00
73192005.07.29 12:29sell18391.001.21131.21631.2033
73202005.07.29 12:29modify18391.001.21131.21111.2033
73212005.07.29 12:29modify18391.001.21131.21081.2033
73222005.07.29 12:29s/l18391.001.21081.21081.203350.00152940.00
73232005.07.29 12:29sell18401.001.21131.21631.2033
73242005.07.29 12:29modify18401.001.21131.21111.2033
73252005.07.29 12:29modify18401.001.21131.21081.2033
73262005.07.29 12:29s/l18401.001.21081.21081.203350.00152990.00
73272005.07.29 12:29sell18411.001.21131.21631.2033
73282005.07.29 12:29modify18411.001.21131.21111.2033
73292005.07.29 12:29modify18411.001.21131.21081.2033
73302005.07.29 12:29s/l18411.001.21081.21081.203350.00153040.00
73312005.07.29 12:29sell18421.001.21131.21631.2033
73322005.07.29 12:29modify18421.001.21131.21111.2033
73332005.07.29 12:29modify18421.001.21131.21081.2033
73342005.07.29 12:29s/l18421.001.21081.21081.203350.00153090.00
73352005.07.29 12:29sell18431.001.21131.21631.2033
73362005.07.29 12:29modify18431.001.21131.21111.2033
73372005.07.29 12:29modify18431.001.21131.21081.2033
73382005.07.29 12:29s/l18431.001.21081.21081.203350.00153140.00
73392005.07.29 12:29sell18441.001.21131.21631.2033
73402005.07.29 12:29modify18441.001.21131.21111.2033
73412005.07.29 12:29modify18441.001.21131.21081.2033
73422005.07.29 12:29s/l18441.001.21081.21081.203350.00153190.00
73432005.07.29 12:29sell18451.001.21131.21631.2033
73442005.07.29 12:29modify18451.001.21131.21111.2033
73452005.07.29 12:29modify18451.001.21131.21081.2033
73462005.07.29 12:29s/l18451.001.21081.21081.203350.00153240.00
73472005.07.29 12:29sell18461.001.21131.21631.2033
73482005.07.29 12:29modify18461.001.21131.21111.2033
73492005.07.29 12:29modify18461.001.21131.21081.2033
73502005.07.29 12:29s/l18461.001.21081.21081.203350.00153290.00
73512005.07.29 12:29sell18471.001.21131.21631.2033
73522005.07.29 12:29modify18471.001.21131.21111.2033
73532005.07.29 12:29modify18471.001.21131.21081.2033
73542005.07.29 12:29s/l18471.001.21081.21081.203350.00153340.00
73552005.07.29 12:29sell18481.001.21131.21631.2033
73562005.07.29 12:29modify18481.001.21131.21111.2033
73572005.07.29 12:29modify18481.001.21131.21081.2033
73582005.07.29 12:29s/l18481.001.21081.21081.203350.00153390.00
73592005.07.29 12:29sell18491.001.21131.21631.2033
73602005.07.29 12:29modify18491.001.21131.21111.2033
73612005.07.29 12:29modify18491.001.21131.21081.2033
73622005.07.29 12:29s/l18491.001.21081.21081.203350.00153440.00
73632005.07.29 12:29sell18501.001.21131.21631.2033
73642005.07.29 12:29modify18501.001.21131.21111.2033
73652005.07.29 12:29modify18501.001.21131.21081.2033
73662005.07.29 12:29s/l18501.001.21081.21081.203350.00153490.00
73672005.07.29 12:29sell18511.001.21131.21631.2033
73682005.07.29 12:29modify18511.001.21131.21111.2033
73692005.07.29 12:32s/l18511.001.21111.21111.203320.00153510.00
73702005.07.29 12:32sell18521.001.21381.21881.2058
73712005.07.29 12:32modify18521.001.21381.21061.2058
73722005.07.29 12:32s/l18521.001.21061.21061.2058320.00153830.00
73732005.07.29 12:32sell18531.001.21121.21621.2032
73742005.07.29 12:32modify18531.001.21121.21091.2032
73752005.07.29 12:32modify18531.001.21121.21061.2032
73762005.07.29 12:32s/l18531.001.21061.21061.203260.00153890.00
73772005.07.29 12:32sell18541.001.21121.21621.2032
73782005.07.29 12:32modify18541.001.21121.21091.2032
73792005.07.29 12:32modify18541.001.21121.21061.2032
73802005.07.29 12:32s/l18541.001.21061.21061.203260.00153950.00
73812005.07.29 12:32sell18551.001.21121.21621.2032
73822005.07.29 12:32modify18551.001.21121.21091.2032
73832005.07.29 12:33modify18551.001.21121.21061.2032
73842005.07.29 12:33s/l18551.001.21061.21061.203260.00154010.00
73852005.07.29 12:33sell18561.001.21121.21621.2032
73862005.07.29 12:33modify18561.001.21121.21091.2032
73872005.07.29 12:33modify18561.001.21121.21061.2032
73882005.07.29 12:33s/l18561.001.21061.21061.203260.00154070.00
73892005.07.29 12:33sell18571.001.21121.21621.2032
73902005.07.29 12:33modify18571.001.21121.21091.2032
73912005.07.29 12:33modify18571.001.21121.21061.2032
73922005.07.29 12:33s/l18571.001.21061.21061.203260.00154130.00
73932005.07.29 12:33sell18581.001.21121.21621.2032
73942005.07.29 12:33modify18581.001.21121.21091.2032
73952005.07.29 12:33modify18581.001.21121.21061.2032
73962005.07.29 12:33s/l18581.001.21061.21061.203260.00154190.00
73972005.07.29 12:33sell18591.001.21121.21621.2032
73982005.07.29 12:33modify18591.001.21121.21091.2032
73992005.07.29 12:33modify18591.001.21121.21061.2032
74002005.07.29 12:33s/l18591.001.21061.21061.203260.00154250.00
74012005.07.29 12:33sell18601.001.21121.21621.2032
74022005.07.29 12:33modify18601.001.21121.21091.2032
74032005.07.29 12:33modify18601.001.21121.21061.2032
74042005.07.29 12:33s/l18601.001.21061.21061.203260.00154310.00
74052005.07.29 12:33sell18611.001.21121.21621.2032
74062005.07.29 12:33modify18611.001.21121.21091.2032
74072005.07.29 12:34modify18611.001.21121.21061.2032
74082005.07.29 12:34s/l18611.001.21061.21061.203260.00154370.00
74092005.07.29 12:34sell18621.001.21121.21621.2032
74102005.07.29 12:34modify18621.001.21121.21091.2032
74112005.07.29 12:34modify18621.001.21121.21061.2032
74122005.07.29 12:34s/l18621.001.21061.21061.203260.00154430.00
74132005.07.29 12:34sell18631.001.21121.21621.2032
74142005.07.29 12:34modify18631.001.21121.21091.2032
74152005.07.29 12:34modify18631.001.21121.21061.2032
74162005.07.29 12:34s/l18631.001.21061.21061.203260.00154490.00
74172005.07.29 12:34sell18641.001.21121.21621.2032
74182005.07.29 12:34modify18641.001.21121.21091.2032
74192005.07.29 12:34modify18641.001.21121.21061.2032
74202005.07.29 12:34s/l18641.001.21061.21061.203260.00154550.00
74212005.07.29 12:34sell18651.001.21121.21621.2032
74222005.07.29 12:34modify18651.001.21121.21091.2032
74232005.07.29 12:34modify18651.001.21121.21061.2032
74242005.07.29 12:34s/l18651.001.21061.21061.203260.00154610.00
74252005.07.29 12:34sell18661.001.21121.21621.2032
74262005.07.29 12:34modify18661.001.21121.21091.2032
74272005.07.29 12:34modify18661.001.21121.21061.2032
74282005.07.29 12:35modify18661.001.21121.21021.2032
74292005.07.29 12:55s/l18661.001.21021.21021.2032100.00154710.00
74302005.07.29 12:55sell18671.001.21151.21651.2035
74312005.07.29 12:55modify18671.001.21151.21071.2035
74322005.07.29 12:55modify18671.001.21151.21041.2035
74332005.07.29 12:55s/l18671.001.21041.21041.2035110.00154820.00
74342005.07.29 12:55sell18681.001.21081.21581.2028
74352005.07.29 12:55modify18681.001.21081.21071.2028
74362005.07.29 12:55modify18681.001.21081.21041.2028
74372005.07.29 12:55s/l18681.001.21041.21041.202840.00154860.00
74382005.07.29 12:55sell18691.001.21081.21581.2028
74392005.07.29 12:55modify18691.001.21081.21071.2028
74402005.07.29 12:55modify18691.001.21081.21041.2028
74412005.07.29 12:55s/l18691.001.21041.21041.202840.00154900.00
74422005.07.29 12:55sell18701.001.21081.21581.2028
74432005.07.29 12:55modify18701.001.21081.21071.2028
74442005.07.29 12:55modify18701.001.21081.21041.2028
74452005.07.29 12:55s/l18701.001.21041.21041.202840.00154940.00
74462005.07.29 12:55sell18711.001.21081.21581.2028
74472005.07.29 12:55modify18711.001.21081.21071.2028
74482005.07.29 12:55modify18711.001.21081.21041.2028
74492005.07.29 12:55s/l18711.001.21041.21041.202840.00154980.00
74502005.07.29 12:55sell18721.001.21081.21581.2028
74512005.07.29 12:55modify18721.001.21081.21071.2028
74522005.07.29 12:55modify18721.001.21081.21041.2028
74532005.07.29 12:55s/l18721.001.21041.21041.202840.00155020.00
74542005.07.29 12:55sell18731.001.21081.21581.2028
74552005.07.29 12:56modify18731.001.21081.21071.2028
74562005.07.29 12:56modify18731.001.21081.21041.2028
74572005.07.29 12:56s/l18731.001.21041.21041.202840.00155060.00
74582005.07.29 12:56sell18741.001.21081.21581.2028
74592005.07.29 12:56modify18741.001.21081.21071.2028
74602005.07.29 12:56modify18741.001.21081.21041.2028
74612005.07.29 12:56s/l18741.001.21041.21041.202840.00155100.00
74622005.07.29 12:56sell18751.001.21081.21581.2028
74632005.07.29 12:56modify18751.001.21081.21071.2028
74642005.07.29 12:56modify18751.001.21081.21041.2028
74652005.07.29 12:56s/l18751.001.21041.21041.202840.00155140.00
74662005.07.29 12:56sell18761.001.21081.21581.2028
74672005.07.29 12:56modify18761.001.21081.21071.2028
74682005.07.29 12:56modify18761.001.21081.21041.2028
74692005.07.29 12:56s/l18761.001.21041.21041.202840.00155180.00
74702005.07.29 12:56sell18771.001.21081.21581.2028
74712005.07.29 12:56modify18771.001.21081.21071.2028
74722005.07.29 12:56modify18771.001.21081.21041.2028
74732005.07.29 12:56s/l18771.001.21041.21041.202840.00155220.00
74742005.07.29 12:56sell18781.001.21081.21581.2028
74752005.07.29 12:56modify18781.001.21081.21071.2028
74762005.07.29 12:56modify18781.001.21081.21041.2028
74772005.07.29 12:56s/l18781.001.21041.21041.202840.00155260.00
74782005.07.29 12:56sell18791.001.21081.21581.2028
74792005.07.29 12:57modify18791.001.21081.21071.2028
74802005.07.29 12:57modify18791.001.21081.21041.2028
74812005.07.29 12:57s/l18791.001.21041.21041.202840.00155300.00
74822005.07.29 12:57sell18801.001.21081.21581.2028
74832005.07.29 12:57modify18801.001.21081.21071.2028
74842005.07.29 12:57modify18801.001.21081.21041.2028
74852005.07.29 12:57s/l18801.001.21041.21041.202840.00155340.00
74862005.07.29 12:57sell18811.001.21081.21581.2028
74872005.07.29 12:57modify18811.001.21081.21071.2028
74882005.07.29 12:59s/l18811.001.21071.21071.202810.00155350.00
74892005.07.29 12:59sell18821.001.21301.21801.2050
74902005.07.29 15:00modify18821.001.21301.21281.2050
74912005.07.29 15:00modify18821.001.21301.21241.2050
74922005.07.29 15:00s/l18821.001.21241.21241.205060.00155410.00
74932005.07.29 15:00sell18831.001.21401.21901.2060
74942005.07.29 15:00modify18831.001.21401.21281.2060
74952005.07.29 15:00modify18831.001.21401.21241.2060
74962005.07.29 15:00s/l18831.001.21241.21241.2060160.00155570.00
74972005.07.29 15:00sell18841.001.21401.21901.2060
74982005.07.29 15:00modify18841.001.21401.21281.2060
74992005.07.29 15:00modify18841.001.21401.21241.2060
75002005.07.29 15:00s/l18841.001.21241.21241.2060160.00155730.00
75012005.07.29 15:00sell18851.001.21401.21901.2060
75022005.07.29 15:00modify18851.001.21401.21281.2060
75032005.07.29 15:00modify18851.001.21401.21241.2060
75042005.07.29 15:00s/l18851.001.21241.21241.2060160.00155890.00
75052005.07.29 15:00sell18861.001.21401.21901.2060
75062005.07.29 15:00modify18861.001.21401.21281.2060
75072005.07.29 15:00modify18861.001.21401.21241.2060
75082005.07.29 15:00s/l18861.001.21241.21241.2060160.00156050.00
75092005.07.29 15:00sell18871.001.21401.21901.2060
75102005.07.29 15:00modify18871.001.21401.21281.2060
75112005.07.29 15:00modify18871.001.21401.21241.2060
75122005.07.29 15:00s/l18871.001.21241.21241.2060160.00156210.00
75132005.07.29 15:00sell18881.001.21401.21901.2060
75142005.07.29 15:00modify18881.001.21401.21281.2060
75152005.07.29 15:00modify18881.001.21401.21241.2060
75162005.07.29 15:00s/l18881.001.21241.21241.2060160.00156370.00
75172005.07.29 15:00sell18891.001.21401.21901.2060
75182005.07.29 15:00modify18891.001.21401.21281.2060
75192005.07.29 15:00modify18891.001.21401.21241.2060
75202005.07.29 15:00s/l18891.001.21241.21241.2060160.00156530.00
75212005.07.29 15:00sell18901.001.21401.21901.2060
75222005.07.29 15:00modify18901.001.21401.21281.2060
75232005.07.29 15:00modify18901.001.21401.21241.2060
75242005.07.29 15:00s/l18901.001.21241.21241.2060160.00156690.00
75252005.07.29 15:00sell18911.001.21401.21901.2060
75262005.07.29 15:00modify18911.001.21401.21281.2060
75272005.07.29 15:00modify18911.001.21401.21241.2060
75282005.07.29 15:00s/l18911.001.21241.21241.2060160.00156850.00
75292005.07.29 15:00sell18921.001.21401.21901.2060
75302005.07.29 15:00modify18921.001.21401.21281.2060
75312005.07.29 15:00modify18921.001.21401.21241.2060
75322005.07.29 15:00s/l18921.001.21241.21241.2060160.00157010.00
75332005.07.29 15:00sell18931.001.21401.21901.2060
75342005.07.29 15:00modify18931.001.21401.21281.2060
75352005.07.29 15:00modify18931.001.21401.21241.2060
75362005.07.29 15:00s/l18931.001.21241.21241.2060160.00157170.00
75372005.07.29 15:00sell18941.001.21401.21901.2060
75382005.07.29 15:00modify18941.001.21401.21281.2060
75392005.07.29 15:00modify18941.001.21401.21241.2060
75402005.07.29 15:00s/l18941.001.21241.21241.2060160.00157330.00
75412005.07.29 15:00sell18951.001.21401.21901.2060
75422005.07.29 15:00modify18951.001.21401.21281.2060
75432005.07.29 15:00modify18951.001.21401.21241.2060
75442005.07.29 15:00s/l18951.001.21241.21241.2060160.00157490.00
75452005.07.29 15:00sell18961.001.21401.21901.2060
75462005.07.29 15:00modify18961.001.21401.21281.2060
75472005.07.29 15:00modify18961.001.21401.21241.2060
75482005.07.29 15:00s/l18961.001.21241.21241.2060160.00157650.00
75492005.07.29 15:00sell18971.001.21401.21901.2060
75502005.07.29 15:00modify18971.001.21401.21281.2060
75512005.07.29 15:00modify18971.001.21401.21241.2060
75522005.07.29 15:00s/l18971.001.21241.21241.2060160.00157810.00
75532005.07.29 15:00sell18981.001.21401.21901.2060
75542005.07.29 15:00modify18981.001.21401.21281.2060
75552005.07.29 15:00modify18981.001.21401.21241.2060
75562005.07.29 15:00s/l18981.001.21241.21241.2060160.00157970.00
75572005.07.29 15:00sell18991.001.21401.21901.2060
75582005.07.29 15:00modify18991.001.21401.21281.2060
75592005.07.29 15:00modify18991.001.21401.21241.2060
75602005.07.29 15:00s/l18991.001.21241.21241.2060160.00158130.00
75612005.07.29 15:00sell19001.001.21401.21901.2060
75622005.07.29 15:00modify19001.001.21401.21281.2060
75632005.07.29 15:00modify19001.001.21401.21241.2060
75642005.07.29 15:00s/l19001.001.21241.21241.2060160.00158290.00
75652005.07.29 15:00sell19011.001.21401.21901.2060
75662005.07.29 15:00modify19011.001.21401.21281.2060
75672005.07.29 15:00modify19011.001.21401.21241.2060
75682005.07.29 15:00s/l19011.001.21241.21241.2060160.00158450.00
75692005.07.29 15:00sell19021.001.21401.21901.2060
75702005.07.29 15:00modify19021.001.21401.21281.2060
75712005.07.29 15:00modify19021.001.21401.21241.2060
75722005.07.29 15:00s/l19021.001.21241.21241.2060160.00158610.00
75732005.07.29 15:00sell19031.001.21401.21901.2060
75742005.07.29 15:00modify19031.001.21401.21281.2060
75752005.07.29 15:00modify19031.001.21401.21241.2060
75762005.07.29 15:00s/l19031.001.21241.21241.2060160.00158770.00
75772005.07.29 15:00sell19041.001.21401.21901.2060
75782005.07.29 15:00modify19041.001.21401.21281.2060
75792005.07.29 15:00modify19041.001.21401.21241.2060
75802005.07.29 15:00s/l19041.001.21241.21241.2060160.00158930.00
75812005.07.29 15:00sell19051.001.21401.21901.2060
75822005.07.29 15:00modify19051.001.21401.21281.2060
75832005.07.29 15:00modify19051.001.21401.21241.2060
75842005.07.29 15:00s/l19051.001.21241.21241.2060160.00159090.00
75852005.07.29 15:00sell19061.001.21401.21901.2060
75862005.07.29 15:00modify19061.001.21401.21281.2060
75872005.07.29 15:00modify19061.001.21401.21241.2060
75882005.07.29 15:00s/l19061.001.21241.21241.2060160.00159250.00
75892005.07.29 15:00sell19071.001.21401.21901.2060
75902005.07.29 15:00modify19071.001.21401.21281.2060
75912005.07.29 15:00modify19071.001.21401.21241.2060
75922005.07.29 15:00s/l19071.001.21241.21241.2060160.00159410.00
75932005.07.29 15:00sell19081.001.21401.21901.2060
75942005.07.29 15:00modify19081.001.21401.21281.2060
75952005.07.29 15:00modify19081.001.21401.21241.2060
75962005.07.29 15:00s/l19081.001.21241.21241.2060160.00159570.00
75972005.07.29 15:00sell19091.001.21401.21901.2060
75982005.07.29 15:00modify19091.001.21401.21281.2060
75992005.07.29 15:00modify19091.001.21401.21241.2060
76002005.07.29 15:00s/l19091.001.21241.21241.2060160.00159730.00
76012005.07.29 15:00sell19101.001.21401.21901.2060
76022005.07.29 15:00modify19101.001.21401.21281.2060
76032005.07.29 15:00modify19101.001.21401.21241.2060
76042005.07.29 15:02modify19101.001.21401.21201.2060
76052005.07.29 15:02modify19101.001.21401.21191.2060
76062005.07.29 15:02modify19101.001.21401.21181.2060
76072005.07.29 15:07s/l19101.001.21181.21181.2060220.00159950.00
76082005.07.29 15:07sell19111.001.21191.21691.2039
76092005.08.01 02:45s/l19111.001.21691.21691.2039-500.00159450.00
76102005.08.01 02:45sell19121.001.21671.22171.2087
76112005.08.01 08:10s/l19121.001.22171.22171.2087-500.00158950.00
76122005.08.01 08:10sell19131.001.22151.22651.2135
76132005.08.01 08:17modify19131.001.22151.22131.2135
76142005.08.01 08:17modify19131.001.22151.22001.2135
76152005.08.01 08:17s/l19131.001.22001.22001.2135150.00159100.00
76162005.08.01 08:17sell19141.001.22041.22541.2124
76172005.08.01 08:17modify19141.001.22041.22001.2124
76182005.08.01 08:17s/l19141.001.22001.22001.212440.00159140.00
76192005.08.01 08:17sell19151.001.22041.22541.2124
76202005.08.01 08:17modify19151.001.22041.22001.2124
76212005.08.01 08:17s/l19151.001.22001.22001.212440.00159180.00
76222005.08.01 08:17sell19161.001.22041.22541.2124
76232005.08.01 08:18modify19161.001.22041.22001.2124
76242005.08.01 08:18s/l19161.001.22001.22001.212440.00159220.00
76252005.08.01 08:18sell19171.001.22041.22541.2124
76262005.08.01 08:18modify19171.001.22041.22001.2124
76272005.08.01 08:18s/l19171.001.22001.22001.212440.00159260.00
76282005.08.01 08:18sell19181.001.22041.22541.2124
76292005.08.01 08:18modify19181.001.22041.22001.2124
76302005.08.01 08:18s/l19181.001.22001.22001.212440.00159300.00
76312005.08.01 08:18sell19191.001.22041.22541.2124
76322005.08.01 08:18modify19191.001.22041.22001.2124
76332005.08.01 08:18s/l19191.001.22001.22001.212440.00159340.00
76342005.08.01 08:18sell19201.001.22041.22541.2124
76352005.08.01 08:18modify19201.001.22041.22001.2124
76362005.08.01 08:18s/l19201.001.22001.22001.212440.00159380.00
76372005.08.01 08:18sell19211.001.22041.22541.2124
76382005.08.01 08:18modify19211.001.22041.22001.2124
76392005.08.01 08:18s/l19211.001.22001.22001.212440.00159420.00
76402005.08.01 08:18sell19221.001.22041.22541.2124
76412005.08.01 08:19modify19221.001.22041.22001.2124
76422005.08.01 08:19s/l19221.001.22001.22001.212440.00159460.00
76432005.08.01 08:19sell19231.001.22041.22541.2124
76442005.08.01 08:19modify19231.001.22041.22001.2124
76452005.08.01 08:19s/l19231.001.22001.22001.212440.00159500.00
76462005.08.01 08:19sell19241.001.22041.22541.2124
76472005.08.01 08:19modify19241.001.22041.22001.2124
76482005.08.01 08:19s/l19241.001.22001.22001.212440.00159540.00
76492005.08.01 08:19sell19251.001.22041.22541.2124
76502005.08.01 08:19modify19251.001.22041.22001.2124
76512005.08.01 08:19s/l19251.001.22001.22001.212440.00159580.00
76522005.08.01 08:19sell19261.001.22041.22541.2124
76532005.08.01 08:19modify19261.001.22041.22001.2124
76542005.08.01 08:19s/l19261.001.22001.22001.212440.00159620.00
76552005.08.01 08:19sell19271.001.22041.22541.2124
76562005.08.01 08:20modify19271.001.22041.22001.2124
76572005.08.01 08:20s/l19271.001.22001.22001.212440.00159660.00
76582005.08.01 08:20sell19281.001.22011.22511.2121
76592005.08.01 08:20modify19281.001.22011.22001.2121
76602005.08.01 08:20s/l19281.001.22001.22001.212110.00159670.00
76612005.08.01 08:20sell19291.001.22071.22571.2127
76622005.08.01 08:20modify19291.001.22071.22001.2127
76632005.08.01 08:20s/l19291.001.22001.22001.212770.00159740.00
76642005.08.01 08:20sell19301.001.22071.22571.2127
76652005.08.01 08:20modify19301.001.22071.22001.2127
76662005.08.01 08:20s/l19301.001.22001.22001.212770.00159810.00
76672005.08.01 08:20sell19311.001.22071.22571.2127
76682005.08.01 08:20modify19311.001.22071.22001.2127
76692005.08.01 08:20s/l19311.001.22001.22001.212770.00159880.00
76702005.08.01 08:20sell19321.001.22071.22571.2127
76712005.08.01 08:20modify19321.001.22071.22001.2127
76722005.08.01 08:20s/l19321.001.22001.22001.212770.00159950.00
76732005.08.01 08:20sell19331.001.22071.22571.2127
76742005.08.01 08:20modify19331.001.22071.22001.2127
76752005.08.01 08:20s/l19331.001.22001.22001.212770.00160020.00
76762005.08.01 08:20sell19341.001.22071.22571.2127
76772005.08.01 08:21modify19341.001.22071.22001.2127
76782005.08.01 08:21s/l19341.001.22001.22001.212770.00160090.00
76792005.08.01 08:21sell19351.001.22071.22571.2127
76802005.08.01 08:21modify19351.001.22071.22001.2127
76812005.08.01 08:21s/l19351.001.22001.22001.212770.00160160.00
76822005.08.01 08:21sell19361.001.22071.22571.2127
76832005.08.01 08:21modify19361.001.22071.22001.2127
76842005.08.01 08:21s/l19361.001.22001.22001.212770.00160230.00
76852005.08.01 08:21sell19371.001.22071.22571.2127
76862005.08.01 08:21modify19371.001.22071.22001.2127
76872005.08.01 08:21s/l19371.001.22001.22001.212770.00160300.00
76882005.08.01 08:21sell19381.001.22071.22571.2127
76892005.08.01 08:21modify19381.001.22071.22001.2127
76902005.08.01 08:21s/l19381.001.22001.22001.212770.00160370.00
76912005.08.01 08:21sell19391.001.22071.22571.2127
76922005.08.01 08:21modify19391.001.22071.22001.2127
76932005.08.01 08:21s/l19391.001.22001.22001.212770.00160440.00
76942005.08.01 08:21sell19401.001.22071.22571.2127
76952005.08.01 08:22modify19401.001.22071.22001.2127
76962005.08.01 08:22s/l19401.001.22001.22001.212770.00160510.00
76972005.08.01 08:22sell19411.001.22071.22571.2127
76982005.08.01 08:22modify19411.001.22071.22001.2127
76992005.08.01 08:22s/l19411.001.22001.22001.212770.00160580.00
77002005.08.01 08:22sell19421.001.22071.22571.2127
77012005.08.01 15:00modify19421.001.22071.22001.2127
77022005.08.01 15:00s/l19421.001.22001.22001.212770.00160650.00
77032005.08.01 15:00buy19431.001.22081.21581.2308
77042005.08.02 04:15modify19431.001.22081.22091.2308
77052005.08.02 04:15modify19431.001.22081.22101.2308
77062005.08.02 04:17modify19431.001.22081.22111.2308
77072005.08.02 04:25s/l19431.001.22111.22111.230830.00160680.00
77082005.08.02 04:25sell19441.001.22101.22601.2130
77092005.08.02 07:05modify19441.001.22101.22031.2130
77102005.08.02 07:05s/l19441.001.22031.22031.213070.00160750.00
77112005.08.02 07:05buy19451.001.22091.21591.2309
77122005.08.02 07:29modify19451.001.22091.22111.2309
77132005.08.02 07:29s/l19451.001.22111.22111.230920.00160770.00
77142005.08.02 07:29sell19461.001.22141.22641.2134
77152005.08.02 14:02modify19461.001.22141.22131.2134
77162005.08.02 14:02modify19461.001.22141.22121.2134
77172005.08.02 14:17modify19461.001.22141.22091.2134
77182005.08.02 14:20s/l19461.001.22091.22091.213450.00160820.00
77192005.08.02 14:20buy19471.001.22181.21681.2318
77202005.08.03 00:37s/l19471.001.21681.21681.2318-500.00160320.00
77212005.08.03 00:37buy19481.001.21651.21151.2265
77222005.08.03 00:37modify19481.001.21651.21711.2265
77232005.08.03 00:37s/l19481.001.21711.21711.226560.00160380.00
77242005.08.03 00:37buy19491.001.21681.21181.2268
77252005.08.03 00:37modify19491.001.21681.21681.2268
77262005.08.03 00:37modify19491.001.21681.21711.2268
77272005.08.03 00:37s/l19491.001.21711.21711.226830.00160410.00
77282005.08.03 00:37buy19501.001.21651.21151.2265
77292005.08.03 00:37modify19501.001.21651.21711.2265
77302005.08.03 00:37s/l19501.001.21711.21711.226560.00160470.00
77312005.08.03 00:37buy19511.001.21681.21181.2268
77322005.08.03 00:37modify19511.001.21681.21681.2268
77332005.08.03 00:37modify19511.001.21681.21711.2268
77342005.08.03 00:37s/l19511.001.21711.21711.226830.00160500.00
77352005.08.03 00:37buy19521.001.21651.21151.2265
77362005.08.03 00:37modify19521.001.21651.21711.2265
77372005.08.03 00:37s/l19521.001.21711.21711.226560.00160560.00
77382005.08.03 00:37buy19531.001.21681.21181.2268
77392005.08.03 00:38modify19531.001.21681.21681.2268
77402005.08.03 00:38modify19531.001.21681.21711.2268
77412005.08.03 00:38s/l19531.001.21711.21711.226830.00160590.00
77422005.08.03 00:38buy19541.001.21651.21151.2265
77432005.08.03 00:38modify19541.001.21651.21711.2265
77442005.08.03 00:38s/l19541.001.21711.21711.226560.00160650.00
77452005.08.03 00:38buy19551.001.21681.21181.2268
77462005.08.03 00:38modify19551.001.21681.21681.2268
77472005.08.03 00:38modify19551.001.21681.21711.2268
77482005.08.03 00:38s/l19551.001.21711.21711.226830.00160680.00
77492005.08.03 00:38buy19561.001.21651.21151.2265
77502005.08.03 00:38modify19561.001.21651.21711.2265
77512005.08.03 00:38s/l19561.001.21711.21711.226560.00160740.00
77522005.08.03 00:38buy19571.001.21681.21181.2268
77532005.08.03 00:38modify19571.001.21681.21681.2268
77542005.08.03 00:38modify19571.001.21681.21711.2268
77552005.08.03 00:38s/l19571.001.21711.21711.226830.00160770.00
77562005.08.03 00:38buy19581.001.21651.21151.2265
77572005.08.03 00:38modify19581.001.21651.21711.2265
77582005.08.03 00:38s/l19581.001.21711.21711.226560.00160830.00
77592005.08.03 00:38buy19591.001.21681.21181.2268
77602005.08.03 00:38modify19591.001.21681.21681.2268
77612005.08.03 00:38modify19591.001.21681.21711.2268
77622005.08.03 00:38s/l19591.001.21711.21711.226830.00160860.00
77632005.08.03 00:38buy19601.001.21651.21151.2265
77642005.08.03 00:38modify19601.001.21651.21711.2265
77652005.08.03 00:38s/l19601.001.21711.21711.226560.00160920.00
77662005.08.03 00:38buy19611.001.21681.21181.2268
77672005.08.03 00:38modify19611.001.21681.21681.2268
77682005.08.03 00:38modify19611.001.21681.21711.2268
77692005.08.03 00:38s/l19611.001.21711.21711.226830.00160950.00
77702005.08.03 00:38buy19621.001.21651.21151.2265
77712005.08.03 00:38modify19621.001.21651.21711.2265
77722005.08.03 00:38s/l19621.001.21711.21711.226560.00161010.00
77732005.08.03 00:38buy19631.001.21681.21181.2268
77742005.08.03 00:38modify19631.001.21681.21681.2268
77752005.08.03 00:38modify19631.001.21681.21711.2268
77762005.08.03 00:38s/l19631.001.21711.21711.226830.00161040.00
77772005.08.03 00:38buy19641.001.21651.21151.2265
77782005.08.03 00:38modify19641.001.21651.21711.2265
77792005.08.03 00:38s/l19641.001.21711.21711.226560.00161100.00
77802005.08.03 00:38buy19651.001.21681.21181.2268
77812005.08.03 00:39modify19651.001.21681.21681.2268
77822005.08.03 00:39modify19651.001.21681.21711.2268
77832005.08.03 00:39s/l19651.001.21711.21711.226830.00161130.00
77842005.08.03 00:39buy19661.001.21651.21151.2265
77852005.08.03 00:39modify19661.001.21651.21711.2265
77862005.08.03 00:39s/l19661.001.21711.21711.226560.00161190.00
77872005.08.03 00:39buy19671.001.21681.21181.2268
77882005.08.03 00:39modify19671.001.21681.21681.2268
77892005.08.03 00:39modify19671.001.21681.21711.2268
77902005.08.03 00:39s/l19671.001.21711.21711.226830.00161220.00
77912005.08.03 00:39buy19681.001.21651.21151.2265
77922005.08.03 00:39modify19681.001.21651.21711.2265
77932005.08.03 00:39s/l19681.001.21711.21711.226560.00161280.00
77942005.08.03 00:39buy19691.001.21681.21181.2268
77952005.08.03 00:39modify19691.001.21681.21681.2268
77962005.08.03 00:39modify19691.001.21681.21711.2268
77972005.08.03 00:39s/l19691.001.21711.21711.226830.00161310.00
77982005.08.03 00:39buy19701.001.21651.21151.2265
77992005.08.03 00:39modify19701.001.21651.21711.2265
78002005.08.03 00:39s/l19701.001.21711.21711.226560.00161370.00
78012005.08.03 00:39buy19711.001.21681.21181.2268
78022005.08.03 00:39modify19711.001.21681.21681.2268
78032005.08.03 00:39modify19711.001.21681.21711.2268
78042005.08.03 00:39s/l19711.001.21711.21711.226830.00161400.00
78052005.08.03 00:39buy19721.001.21651.21151.2265
78062005.08.03 00:39modify19721.001.21651.21711.2265
78072005.08.03 00:39s/l19721.001.21711.21711.226560.00161460.00
78082005.08.03 00:39buy19731.001.21681.21181.2268
78092005.08.03 00:39modify19731.001.21681.21681.2268
78102005.08.03 00:39modify19731.001.21681.21711.2268
78112005.08.03 00:39s/l19731.001.21711.21711.226830.00161490.00
78122005.08.03 00:39buy19741.001.21651.21151.2265
78132005.08.03 00:39modify19741.001.21651.21711.2265
78142005.08.03 00:39s/l19741.001.21711.21711.226560.00161550.00
78152005.08.03 00:39buy19751.001.21681.21181.2268
78162005.08.03 00:40modify19751.001.21681.21681.2268
78172005.08.03 00:40modify19751.001.21681.21711.2268
78182005.08.03 00:40s/l19751.001.21711.21711.226830.00161580.00
78192005.08.03 00:40buy19761.001.21651.21151.2265
78202005.08.03 00:40modify19761.001.21651.21711.2265
78212005.08.03 00:40s/l19761.001.21711.21711.226560.00161640.00
78222005.08.03 00:40buy19771.001.21681.21181.2268
78232005.08.03 00:40modify19771.001.21681.21681.2268
78242005.08.03 00:40modify19771.001.21681.21711.2268
78252005.08.03 00:40s/l19771.001.21711.21711.226830.00161670.00
78262005.08.03 00:40buy19781.001.21651.21151.2265
78272005.08.03 00:40modify19781.001.21651.21711.2265
78282005.08.03 00:40s/l19781.001.21711.21711.226560.00161730.00
78292005.08.03 00:40buy19791.001.21681.21181.2268
78302005.08.03 00:40modify19791.001.21681.21681.2268
78312005.08.03 00:40modify19791.001.21681.21711.2268
78322005.08.03 00:40s/l19791.001.21711.21711.226830.00161760.00
78332005.08.03 00:40buy19801.001.21651.21151.2265
78342005.08.03 00:40modify19801.001.21651.21711.2265
78352005.08.03 00:40s/l19801.001.21711.21711.226560.00161820.00
78362005.08.03 00:40buy19811.001.21681.21181.2268
78372005.08.03 00:40modify19811.001.21681.21681.2268
78382005.08.03 00:40modify19811.001.21681.21711.2268
78392005.08.03 00:40s/l19811.001.21711.21711.226830.00161850.00
78402005.08.03 00:40buy19821.001.21651.21151.2265
78412005.08.03 00:40modify19821.001.21651.21711.2265
78422005.08.03 00:40s/l19821.001.21711.21711.226560.00161910.00
78432005.08.03 00:40buy19831.001.21681.21181.2268
78442005.08.03 00:40modify19831.001.21681.21681.2268
78452005.08.03 00:40modify19831.001.21681.21711.2268
78462005.08.03 00:40s/l19831.001.21711.21711.226830.00161940.00
78472005.08.03 00:40buy19841.001.21651.21151.2265
78482005.08.03 00:40modify19841.001.21651.21711.2265
78492005.08.03 00:40s/l19841.001.21711.21711.226560.00162000.00
78502005.08.03 00:40buy19851.001.21681.21181.2268
78512005.08.03 00:40modify19851.001.21681.21681.2268
78522005.08.03 00:40modify19851.001.21681.21711.2268
78532005.08.03 00:40s/l19851.001.21711.21711.226830.00162030.00
78542005.08.03 00:40buy19861.001.21651.21151.2265
78552005.08.03 00:40modify19861.001.21651.21711.2265
78562005.08.03 00:40s/l19861.001.21711.21711.226560.00162090.00
78572005.08.03 00:40buy19871.001.21681.21181.2268
78582005.08.03 00:41modify19871.001.21681.21681.2268
78592005.08.03 00:41modify19871.001.21681.21711.2268
78602005.08.03 00:41s/l19871.001.21711.21711.226830.00162120.00
78612005.08.03 00:41buy19881.001.21651.21151.2265
78622005.08.03 00:41modify19881.001.21651.21711.2265
78632005.08.03 00:41s/l19881.001.21711.21711.226560.00162180.00
78642005.08.03 00:41buy19891.001.21681.21181.2268
78652005.08.03 00:41modify19891.001.21681.21681.2268
78662005.08.03 00:41modify19891.001.21681.21711.2268
78672005.08.03 00:41s/l19891.001.21711.21711.226830.00162210.00
78682005.08.03 00:41buy19901.001.21651.21151.2265
78692005.08.03 00:41modify19901.001.21651.21711.2265
78702005.08.03 00:41s/l19901.001.21711.21711.226560.00162270.00
78712005.08.03 00:41buy19911.001.21681.21181.2268
78722005.08.03 00:41modify19911.001.21681.21681.2268
78732005.08.03 00:41modify19911.001.21681.21711.2268
78742005.08.03 00:41s/l19911.001.21711.21711.226830.00162300.00
78752005.08.03 00:41buy19921.001.21651.21151.2265
78762005.08.03 00:41modify19921.001.21651.21711.2265
78772005.08.03 00:41s/l19921.001.21711.21711.226560.00162360.00
78782005.08.03 00:41buy19931.001.21681.21181.2268
78792005.08.03 00:41modify19931.001.21681.21681.2268
78802005.08.03 00:41modify19931.001.21681.21711.2268
78812005.08.03 00:41s/l19931.001.21711.21711.226830.00162390.00
78822005.08.03 00:41buy19941.001.21651.21151.2265
78832005.08.03 00:41modify19941.001.21651.21711.2265
78842005.08.03 00:41s/l19941.001.21711.21711.226560.00162450.00
78852005.08.03 00:41buy19951.001.21681.21181.2268
78862005.08.03 00:41modify19951.001.21681.21681.2268
78872005.08.03 00:41modify19951.001.21681.21711.2268
78882005.08.03 00:41s/l19951.001.21711.21711.226830.00162480.00
78892005.08.03 00:41buy19961.001.21651.21151.2265
78902005.08.03 00:41modify19961.001.21651.21711.2265
78912005.08.03 00:41s/l19961.001.21711.21711.226560.00162540.00
78922005.08.03 00:41buy19971.001.21681.21181.2268
78932005.08.03 00:41modify19971.001.21681.21681.2268
78942005.08.03 00:41modify19971.001.21681.21711.2268
78952005.08.03 00:41s/l19971.001.21711.21711.226830.00162570.00
78962005.08.03 00:41buy19981.001.21651.21151.2265
78972005.08.03 00:41modify19981.001.21651.21711.2265
78982005.08.03 00:41s/l19981.001.21711.21711.226560.00162630.00
78992005.08.03 00:41buy19991.001.21681.21181.2268
79002005.08.03 00:42modify19991.001.21681.21681.2268
79012005.08.03 00:42modify19991.001.21681.21711.2268
79022005.08.03 00:42s/l19991.001.21711.21711.226830.00162660.00
79032005.08.03 00:42buy20001.001.21651.21151.2265
79042005.08.03 00:42modify20001.001.21651.21711.2265
79052005.08.03 00:42s/l20001.001.21711.21711.226560.00162720.00
79062005.08.03 00:42buy20011.001.21681.21181.2268
79072005.08.03 00:42modify20011.001.21681.21681.2268
79082005.08.03 00:42modify20011.001.21681.21711.2268
79092005.08.03 00:42s/l20011.001.21711.21711.226830.00162750.00
79102005.08.03 00:42buy20021.001.21651.21151.2265
79112005.08.03 00:42modify20021.001.21651.21711.2265
79122005.08.03 00:42s/l20021.001.21711.21711.226560.00162810.00
79132005.08.03 00:42buy20031.001.21681.21181.2268
79142005.08.03 00:44modify20031.001.21681.21711.2268
79152005.08.03 00:45s/l20031.001.21711.21711.226830.00162840.00
79162005.08.03 00:45buy20041.001.21701.21201.2270
79172005.08.03 00:45modify20041.001.21701.21711.2270
79182005.08.03 00:45s/l20041.001.21711.21711.227010.00162850.00
79192005.08.03 00:45buy20051.001.21701.21201.2270
79202005.08.03 00:45modify20051.001.21701.21711.2270
79212005.08.03 00:45s/l20051.001.21711.21711.227010.00162860.00
79222005.08.03 00:45buy20061.001.21701.21201.2270
79232005.08.03 00:45modify20061.001.21701.21711.2270
79242005.08.03 00:45s/l20061.001.21711.21711.227010.00162870.00
79252005.08.03 00:45buy20071.001.21701.21201.2270
79262005.08.03 00:45modify20071.001.21701.21711.2270
79272005.08.03 00:45s/l20071.001.21711.21711.227010.00162880.00
79282005.08.03 00:45buy20081.001.21701.21201.2270
79292005.08.03 00:45modify20081.001.21701.21711.2270
79302005.08.03 00:45s/l20081.001.21711.21711.227010.00162890.00
79312005.08.03 00:45buy20091.001.21701.21201.2270
79322005.08.03 00:45modify20091.001.21701.21711.2270
79332005.08.03 00:46s/l20091.001.21711.21711.227010.00162900.00
79342005.08.03 00:46buy20101.001.21701.21201.2270
79352005.08.03 00:46modify20101.001.21701.21711.2270
79362005.08.03 00:46s/l20101.001.21711.21711.227010.00162910.00
79372005.08.03 00:46buy20111.001.21701.21201.2270
79382005.08.03 00:46modify20111.001.21701.21711.2270
79392005.08.03 00:46s/l20111.001.21711.21711.227010.00162920.00
79402005.08.03 00:46buy20121.001.21701.21201.2270
79412005.08.03 00:46modify20121.001.21701.21711.2270
79422005.08.03 00:46s/l20121.001.21711.21711.227010.00162930.00
79432005.08.03 00:46buy20131.001.21701.21201.2270
79442005.08.03 00:46modify20131.001.21701.21711.2270
79452005.08.03 00:46s/l20131.001.21711.21711.227010.00162940.00
79462005.08.03 00:46buy20141.001.21701.21201.2270
79472005.08.03 00:46modify20141.001.21701.21711.2270
79482005.08.03 00:46s/l20141.001.21711.21711.227010.00162950.00
79492005.08.03 00:46buy20151.001.21701.21201.2270
79502005.08.03 00:46modify20151.001.21701.21711.2270
79512005.08.03 00:47s/l20151.001.21711.21711.227010.00162960.00
79522005.08.03 00:47buy20161.001.21701.21201.2270
79532005.08.03 00:47modify20161.001.21701.21711.2270
79542005.08.03 00:47s/l20161.001.21711.21711.227010.00162970.00
79552005.08.03 00:47buy20171.001.21701.21201.2270
79562005.08.03 00:47modify20171.001.21701.21711.2270
79572005.08.03 00:47s/l20171.001.21711.21711.227010.00162980.00
79582005.08.03 00:47buy20181.001.21701.21201.2270
79592005.08.03 06:00modify20181.001.21701.21751.2270
79602005.08.03 06:00s/l20181.001.21751.21751.227050.00163030.00
79612005.08.03 06:00sell20191.001.21671.22171.2087
79622005.08.03 08:17s/l20191.001.22171.22171.2087-500.00162530.00
79632005.08.03 08:17sell20201.001.22171.22671.2137
79642005.08.03 09:12s/l20201.001.22671.22671.2137-500.00162030.00
79652005.08.03 09:12sell20211.001.22661.23161.2186
79662005.08.03 09:22s/l20211.001.23161.23161.2186-500.00161530.00
79672005.08.03 09:22sell20221.001.23171.23671.2237
79682005.08.03 09:22modify20221.001.23171.23161.2237
79692005.08.03 09:22modify20221.001.23171.23151.2237
79702005.08.03 09:22s/l20221.001.23151.23151.223720.00161550.00
79712005.08.03 09:22sell20231.001.23171.23671.2237
79722005.08.03 09:22modify20231.001.23171.23161.2237
79732005.08.03 09:22modify20231.001.23171.23151.2237
79742005.08.03 09:22s/l20231.001.23151.23151.223720.00161570.00
79752005.08.03 09:22sell20241.001.23171.23671.2237
79762005.08.03 09:23modify20241.001.23171.23161.2237
79772005.08.03 09:23modify20241.001.23171.23151.2237
79782005.08.03 09:23s/l20241.001.23151.23151.223720.00161590.00
79792005.08.03 09:23sell20251.001.23171.23671.2237
79802005.08.03 09:23modify20251.001.23171.23161.2237
79812005.08.03 09:23modify20251.001.23171.23151.2237
79822005.08.03 09:23s/l20251.001.23151.23151.223720.00161610.00
79832005.08.03 09:23sell20261.001.23171.23671.2237
79842005.08.03 09:23modify20261.001.23171.23161.2237
79852005.08.03 09:23modify20261.001.23171.23151.2237
79862005.08.03 09:23s/l20261.001.23151.23151.223720.00161630.00
79872005.08.03 09:23sell20271.001.23171.23671.2237
79882005.08.03 09:23modify20271.001.23171.23161.2237
79892005.08.03 09:23modify20271.001.23171.23151.2237
79902005.08.03 09:23s/l20271.001.23151.23151.223720.00161650.00
79912005.08.03 09:23sell20281.001.23171.23671.2237
79922005.08.03 09:23modify20281.001.23171.23161.2237
79932005.08.03 09:23modify20281.001.23171.23151.2237
79942005.08.03 09:23s/l20281.001.23151.23151.223720.00161670.00
79952005.08.03 09:23sell20291.001.23171.23671.2237
79962005.08.03 09:23modify20291.001.23171.23161.2237
79972005.08.03 09:23modify20291.001.23171.23151.2237
79982005.08.03 09:23s/l20291.001.23151.23151.223720.00161690.00
79992005.08.03 09:23sell20301.001.23171.23671.2237
80002005.08.03 09:24modify20301.001.23171.23161.2237
80012005.08.03 09:24modify20301.001.23171.23151.2237
80022005.08.03 09:24s/l20301.001.23151.23151.223720.00161710.00
80032005.08.03 09:24sell20311.001.23171.23671.2237
80042005.08.03 09:24modify20311.001.23171.23161.2237
80052005.08.03 09:24modify20311.001.23171.23151.2237
80062005.08.03 09:24s/l20311.001.23151.23151.223720.00161730.00
80072005.08.03 09:24sell20321.001.23171.23671.2237
80082005.08.03 09:24modify20321.001.23171.23161.2237
80092005.08.03 09:24modify20321.001.23171.23151.2237
80102005.08.03 09:24s/l20321.001.23151.23151.223720.00161750.00
80112005.08.03 09:24sell20331.001.23171.23671.2237
80122005.08.03 09:24modify20331.001.23171.23161.2237
80132005.08.03 09:24modify20331.001.23171.23151.2237
80142005.08.03 09:24s/l20331.001.23151.23151.223720.00161770.00
80152005.08.03 09:24sell20341.001.23171.23671.2237
80162005.08.03 09:24modify20341.001.23171.23161.2237
80172005.08.03 09:24modify20341.001.23171.23151.2237
80182005.08.03 09:24s/l20341.001.23151.23151.223720.00161790.00
80192005.08.03 09:24sell20351.001.23171.23671.2237
80202005.08.03 09:24modify20351.001.23171.23161.2237
80212005.08.03 09:25s/l20351.001.23161.23161.223710.00161800.00
80222005.08.03 09:25sell20361.001.23171.23671.2237
80232005.08.03 11:00modify20361.001.23171.23171.2237
80242005.08.03 11:29modify20361.001.23171.23141.2237
80252005.08.03 12:10s/l20361.001.23141.23141.223730.00161830.00
80262005.08.03 12:10sell20371.001.23121.23621.2232
80272005.08.04 01:00s/l20371.001.23621.23621.2232-500.00161330.00
80282005.08.04 01:00sell20381.001.23651.24151.2285
80292005.08.04 01:00modify20381.001.23651.23611.2285
80302005.08.04 01:00modify20381.001.23651.23441.2285
80312005.08.04 01:00s/l20381.001.23441.23441.2285210.00161540.00
80322005.08.04 01:00sell20391.001.23581.24081.2278
80332005.08.04 01:00modify20391.001.23581.23441.2278
80342005.08.04 01:00s/l20391.001.23441.23441.2278140.00161680.00
80352005.08.04 01:00sell20401.001.23581.24081.2278
80362005.08.04 01:01modify20401.001.23581.23441.2278
80372005.08.04 01:01s/l20401.001.23441.23441.2278140.00161820.00
80382005.08.04 01:01sell20411.001.23581.24081.2278
80392005.08.04 01:01modify20411.001.23581.23441.2278
80402005.08.04 01:01s/l20411.001.23441.23441.2278140.00161960.00
80412005.08.04 01:01sell20421.001.23581.24081.2278
80422005.08.04 01:01modify20421.001.23581.23441.2278
80432005.08.04 01:01s/l20421.001.23441.23441.2278140.00162100.00
80442005.08.04 01:01sell20431.001.23581.24081.2278
80452005.08.04 01:02modify20431.001.23581.23441.2278
80462005.08.04 01:02s/l20431.001.23441.23441.2278140.00162240.00
80472005.08.04 01:02sell20441.001.23581.24081.2278
80482005.08.04 01:22modify20441.001.23581.23441.2278
80492005.08.04 01:22s/l20441.001.23441.23441.2278140.00162380.00
80502005.08.04 01:22sell20451.001.23441.23941.2264
80512005.08.04 01:23modify20451.001.23441.23441.2264
80522005.08.04 01:23s/l20451.001.23441.23441.22640.00162380.00
80532005.08.04 01:23sell20461.001.23441.23941.2264
80542005.08.04 01:23modify20461.001.23441.23441.2264
80552005.08.04 01:24s/l20461.001.23441.23441.22640.00162380.00
80562005.08.04 01:24sell20471.001.23441.23941.2264
80572005.08.04 01:24modify20471.001.23441.23441.2264
80582005.08.04 01:24s/l20471.001.23441.23441.22640.00162380.00
80592005.08.04 01:24sell20481.001.23441.23941.2264
80602005.08.04 01:25modify20481.001.23441.23441.2264
80612005.08.04 01:25s/l20481.001.23441.23441.22640.00162380.00
80622005.08.04 01:25sell20491.001.23581.24081.2278
80632005.08.04 01:25modify20491.001.23581.23441.2278
80642005.08.04 01:25s/l20491.001.23441.23441.2278140.00162520.00
80652005.08.04 01:25sell20501.001.23581.24081.2278
80662005.08.04 01:26modify20501.001.23581.23441.2278
80672005.08.04 01:26s/l20501.001.23441.23441.2278140.00162660.00
80682005.08.04 01:26sell20511.001.23581.24081.2278
80692005.08.04 01:26modify20511.001.23581.23441.2278
80702005.08.04 01:27s/l20511.001.23441.23441.2278140.00162800.00
80712005.08.04 01:27sell20521.001.23581.24081.2278
80722005.08.04 01:50modify20521.001.23581.23571.2278
80732005.08.04 01:50s/l20521.001.23571.23571.227810.00162810.00
80742005.08.04 01:50sell20531.001.23551.24051.2275
80752005.08.04 02:17modify20531.001.23551.23501.2275
80762005.08.04 02:32modify20531.001.23551.23491.2275
80772005.08.04 02:33modify20531.001.23551.23481.2275
80782005.08.04 02:35modify20531.001.23551.23431.2275
80792005.08.04 02:45modify20531.001.23551.23361.2275
80802005.08.04 02:45modify20531.001.23551.23351.2275
80812005.08.04 02:50s/l20531.001.23351.23351.2275200.00163010.00
80822005.08.04 02:50sell20541.001.23381.23881.2258
80832005.08.04 02:50modify20541.001.23381.23371.2258
80842005.08.04 02:50s/l20541.001.23371.23371.225810.00163020.00
80852005.08.04 02:50sell20551.001.23381.23881.2258
80862005.08.04 02:51modify20551.001.23381.23371.2258
80872005.08.04 02:51s/l20551.001.23371.23371.225810.00163030.00
80882005.08.04 02:51sell20561.001.23381.23881.2258
80892005.08.04 02:52modify20561.001.23381.23371.2258
80902005.08.04 02:52s/l20561.001.23371.23371.225810.00163040.00
80912005.08.04 02:52sell20571.001.23381.23881.2258
80922005.08.04 04:07modify20571.001.23381.23381.2258
80932005.08.04 05:35s/l20571.001.23381.23381.22580.00163040.00
80942005.08.04 05:35sell20581.001.23401.23901.2260
80952005.08.04 06:00modify20581.001.23401.23361.2260
80962005.08.04 06:00s/l20581.001.23361.23361.226040.00163080.00
80972005.08.04 06:00sell20591.001.23351.23851.2255
80982005.08.04 07:05modify20591.001.23351.23341.2255
80992005.08.04 07:05modify20591.001.23351.23321.2255
81002005.08.04 07:12modify20591.001.23351.23291.2255
81012005.08.04 07:12modify20591.001.23351.23271.2255
81022005.08.04 07:12modify20591.001.23351.23261.2255
81032005.08.04 07:20s/l20591.001.23261.23261.225590.00163170.00
81042005.08.04 07:20buy20601.001.23281.22781.2428
81052005.08.04 10:10modify20601.001.23281.23281.2428
81062005.08.04 10:10s/l20601.001.23281.23281.24280.00163170.00
81072005.08.04 10:10sell20611.001.23261.23761.2246
81082005.08.04 12:35modify20611.001.23261.23251.2246
81092005.08.04 12:35modify20611.001.23261.23231.2246
81102005.08.04 12:45s/l20611.001.23231.23231.224630.00163200.00
81112005.08.04 12:45sell20621.001.23261.23761.2246
81122005.08.04 15:02s/l20621.001.23761.23761.2246-500.00162700.00
81132005.08.04 15:02sell20631.001.23871.24371.2307
81142005.08.04 15:02modify20631.001.23871.23841.2307
81152005.08.04 15:02s/l20631.001.23841.23841.230730.00162730.00
81162005.08.04 15:02sell20641.001.23871.24371.2307
81172005.08.04 15:02modify20641.001.23871.23841.2307
81182005.08.04 15:02s/l20641.001.23841.23841.230730.00162760.00
81192005.08.04 15:02sell20651.001.23871.24371.2307
81202005.08.04 15:03modify20651.001.23871.23841.2307
81212005.08.04 15:03s/l20651.001.23841.23841.230730.00162790.00
81222005.08.04 15:03sell20661.001.23871.24371.2307
81232005.08.04 15:03modify20661.001.23871.23841.2307
81242005.08.04 15:03s/l20661.001.23841.23841.230730.00162820.00
81252005.08.04 15:03sell20671.001.23871.24371.2307
81262005.08.04 15:03modify20671.001.23871.23841.2307
81272005.08.04 15:03s/l20671.001.23841.23841.230730.00162850.00
81282005.08.04 15:03sell20681.001.23871.24371.2307
81292005.08.04 15:03modify20681.001.23871.23841.2307
81302005.08.04 15:03s/l20681.001.23841.23841.230730.00162880.00
81312005.08.04 15:03sell20691.001.23871.24371.2307
81322005.08.04 15:03modify20691.001.23871.23841.2307
81332005.08.04 15:03s/l20691.001.23841.23841.230730.00162910.00
81342005.08.04 15:03sell20701.001.23871.24371.2307
81352005.08.04 15:03modify20701.001.23871.23841.2307
81362005.08.04 15:03s/l20701.001.23841.23841.230730.00162940.00
81372005.08.04 15:03sell20711.001.23871.24371.2307
81382005.08.04 15:04modify20711.001.23871.23841.2307
81392005.08.04 15:04s/l20711.001.23841.23841.230730.00162970.00
81402005.08.04 15:04sell20721.001.23871.24371.2307
81412005.08.04 15:04modify20721.001.23871.23841.2307
81422005.08.04 15:04s/l20721.001.23841.23841.230730.00163000.00
81432005.08.04 15:04sell20731.001.23871.24371.2307
81442005.08.04 15:04modify20731.001.23871.23841.2307
81452005.08.04 15:04s/l20731.001.23841.23841.230730.00163030.00
81462005.08.04 15:04sell20741.001.23871.24371.2307
81472005.08.04 15:04modify20741.001.23871.23841.2307
81482005.08.04 15:04s/l20741.001.23841.23841.230730.00163060.00
81492005.08.04 15:04sell20751.001.23871.24371.2307
81502005.08.04 15:04modify20751.001.23871.23841.2307
81512005.08.04 15:04s/l20751.001.23841.23841.230730.00163090.00
81522005.08.04 15:04sell20761.001.23871.24371.2307
81532005.08.04 15:04modify20761.001.23871.23841.2307
81542005.08.04 15:04s/l20761.001.23841.23841.230730.00163120.00
81552005.08.04 15:04sell20771.001.23871.24371.2307
81562005.08.05 01:52modify20771.001.23871.23861.2307
81572005.08.05 02:07s/l20771.001.23861.23861.230710.00163130.00
81582005.08.05 02:07sell20781.001.23851.24351.2305
81592005.08.05 02:47modify20781.001.23851.23851.2305
81602005.08.05 03:15modify20781.001.23851.23781.2305
81612005.08.05 03:22modify20781.001.23851.23761.2305
81622005.08.05 03:22modify20781.001.23851.23751.2305
81632005.08.05 04:22modify20781.001.23851.23731.2305
81642005.08.05 04:22modify20781.001.23851.23711.2305
81652005.08.05 05:29s/l20781.001.23711.23711.2305140.00163270.00
81662005.08.05 05:29sell20791.001.23751.24251.2295
81672005.08.05 11:02modify20791.001.23751.23741.2295
81682005.08.05 11:10s/l20791.001.23741.23741.229510.00163280.00
81692005.08.05 11:10buy20801.001.23681.23181.2468
81702005.08.05 11:32modify20801.001.23681.23691.2468
81712005.08.05 11:37modify20801.001.23681.23731.2468
81722005.08.05 12:05modify20801.001.23681.23751.2468
81732005.08.05 12:29s/l20801.001.23751.23751.246870.00163350.00
81742005.08.05 12:29buy20811.001.23751.23251.2475
81752005.08.05 12:32modify20811.001.23751.23771.2475
81762005.08.05 12:32s/l20811.001.23771.23771.247520.00163370.00
81772005.08.05 12:32sell20821.001.23751.24251.2295
81782005.08.05 12:47modify20821.001.23751.23661.2295
81792005.08.05 12:47modify20821.001.23751.23651.2295
81802005.08.05 12:47modify20821.001.23751.23611.2295
81812005.08.05 12:47modify20821.001.23751.23521.2295
81822005.08.05 12:47s/l20821.001.23521.23521.2295230.00163600.00
81832005.08.05 12:47buy20831.001.23611.23111.2461
81842005.08.05 12:50modify20831.001.23611.23741.2461
81852005.08.05 12:50s/l20831.001.23741.23741.2461130.00163730.00
81862005.08.05 12:50buy20841.001.23631.23131.2463
81872005.08.05 12:50modify20841.001.23631.23761.2463
81882005.08.05 12:50s/l20841.001.23761.23761.2463130.00163860.00
81892005.08.05 12:50buy20851.001.23671.23171.2467
81902005.08.05 12:50modify20851.001.23671.23741.2467
81912005.08.05 12:50s/l20851.001.23741.23741.246770.00163930.00
81922005.08.05 12:50buy20861.001.23631.23131.2463
81932005.08.05 12:50modify20861.001.23631.23761.2463
81942005.08.05 12:50s/l20861.001.23761.23761.2463130.00164060.00
81952005.08.05 12:50buy20871.001.23671.23171.2467
81962005.08.05 12:50modify20871.001.23671.23741.2467
81972005.08.05 12:50s/l20871.001.23741.23741.246770.00164130.00
81982005.08.05 12:50buy20881.001.23631.23131.2463
81992005.08.05 12:50modify20881.001.23631.23761.2463
82002005.08.05 12:50s/l20881.001.23761.23761.2463130.00164260.00
82012005.08.05 12:50buy20891.001.23671.23171.2467
82022005.08.05 12:50modify20891.001.23671.23741.2467
82032005.08.05 12:50s/l20891.001.23741.23741.246770.00164330.00
82042005.08.05 12:50buy20901.001.23631.23131.2463
82052005.08.05 12:50modify20901.001.23631.23761.2463
82062005.08.05 12:50s/l20901.001.23761.23761.2463130.00164460.00
82072005.08.05 12:50buy20911.001.23671.23171.2467
82082005.08.05 12:50modify20911.001.23671.23741.2467
82092005.08.05 12:50s/l20911.001.23741.23741.246770.00164530.00
82102005.08.05 12:50buy20921.001.23631.23131.2463
82112005.08.05 12:50modify20921.001.23631.23761.2463
82122005.08.05 12:50s/l20921.001.23761.23761.2463130.00164660.00
82132005.08.05 12:50buy20931.001.23671.23171.2467
82142005.08.05 12:50modify20931.001.23671.23741.2467
82152005.08.05 12:50s/l20931.001.23741.23741.246770.00164730.00
82162005.08.05 12:50buy20941.001.23631.23131.2463
82172005.08.05 12:50modify20941.001.23631.23761.2463
82182005.08.05 12:50s/l20941.001.23761.23761.2463130.00164860.00
82192005.08.05 12:50buy20951.001.23671.23171.2467
82202005.08.05 12:51modify20951.001.23671.23741.2467
82212005.08.05 12:51s/l20951.001.23741.23741.246770.00164930.00
82222005.08.05 12:51buy20961.001.23631.23131.2463
82232005.08.05 12:51modify20961.001.23631.23761.2463
82242005.08.05 12:51s/l20961.001.23761.23761.2463130.00165060.00
82252005.08.05 12:51buy20971.001.23671.23171.2467
82262005.08.05 12:51modify20971.001.23671.23741.2467
82272005.08.05 12:51s/l20971.001.23741.23741.246770.00165130.00
82282005.08.05 12:51buy20981.001.23631.23131.2463
82292005.08.05 12:51modify20981.001.23631.23761.2463
82302005.08.05 12:51s/l20981.001.23761.23761.2463130.00165260.00
82312005.08.05 12:51buy20991.001.23671.23171.2467
82322005.08.05 12:51modify20991.001.23671.23741.2467
82332005.08.05 12:51s/l20991.001.23741.23741.246770.00165330.00
82342005.08.05 12:51buy21001.001.23631.23131.2463
82352005.08.05 12:51modify21001.001.23631.23761.2463
82362005.08.05 12:51s/l21001.001.23761.23761.2463130.00165460.00
82372005.08.05 12:51buy21011.001.23671.23171.2467
82382005.08.05 12:51modify21011.001.23671.23741.2467
82392005.08.05 12:51s/l21011.001.23741.23741.246770.00165530.00
82402005.08.05 12:51buy21021.001.23631.23131.2463
82412005.08.05 12:51modify21021.001.23631.23761.2463
82422005.08.05 12:51s/l21021.001.23761.23761.2463130.00165660.00
82432005.08.05 12:51buy21031.001.23671.23171.2467
82442005.08.05 12:51modify21031.001.23671.23741.2467
82452005.08.05 12:51s/l21031.001.23741.23741.246770.00165730.00
82462005.08.05 12:51buy21041.001.23631.23131.2463
82472005.08.05 12:51modify21041.001.23631.23761.2463
82482005.08.05 12:51s/l21041.001.23761.23761.2463130.00165860.00
82492005.08.05 12:51buy21051.001.23671.23171.2467
82502005.08.05 12:51modify21051.001.23671.23741.2467
82512005.08.05 12:51s/l21051.001.23741.23741.246770.00165930.00
82522005.08.05 12:51buy21061.001.23631.23131.2463
82532005.08.05 12:51modify21061.001.23631.23761.2463
82542005.08.05 12:51s/l21061.001.23761.23761.2463130.00166060.00
82552005.08.05 12:51buy21071.001.23671.23171.2467
82562005.08.05 12:52modify21071.001.23671.23741.2467
82572005.08.05 12:52s/l21071.001.23741.23741.246770.00166130.00
82582005.08.05 12:52buy21081.001.23631.23131.2463
82592005.08.05 12:52modify21081.001.23631.23761.2463
82602005.08.05 12:52s/l21081.001.23761.23761.2463130.00166260.00
82612005.08.05 12:52buy21091.001.23671.23171.2467
82622005.08.05 12:52modify21091.001.23671.23741.2467
82632005.08.05 12:52s/l21091.001.23741.23741.246770.00166330.00
82642005.08.05 12:52buy21101.001.23631.23131.2463
82652005.08.05 12:52modify21101.001.23631.23761.2463
82662005.08.05 12:52s/l21101.001.23761.23761.2463130.00166460.00
82672005.08.05 12:52buy21111.001.23671.23171.2467
82682005.08.05 12:52modify21111.001.23671.23761.2467
82692005.08.05 12:55s/l21111.001.23761.23761.246790.00166550.00
82702005.08.05 12:55buy21121.001.23641.23141.2464
82712005.08.05 12:55modify21121.001.23641.23721.2464
82722005.08.05 12:55s/l21121.001.23721.23721.246480.00166630.00
82732005.08.05 12:55buy21131.001.23681.23181.2468
82742005.08.05 12:55modify21131.001.23681.23741.2468
82752005.08.05 12:55s/l21131.001.23741.23741.246860.00166690.00
82762005.08.05 12:55buy21141.001.23711.23211.2471
82772005.08.05 12:55modify21141.001.23711.23721.2471
82782005.08.05 12:55s/l21141.001.23721.23721.247110.00166700.00
82792005.08.05 12:55buy21151.001.23681.23181.2468
82802005.08.05 12:55modify21151.001.23681.23741.2468
82812005.08.05 12:55s/l21151.001.23741.23741.246860.00166760.00
82822005.08.05 12:55buy21161.001.23711.23211.2471
82832005.08.05 12:55modify21161.001.23711.23721.2471
82842005.08.05 12:55s/l21161.001.23721.23721.247110.00166770.00
82852005.08.05 12:55buy21171.001.23681.23181.2468
82862005.08.05 12:55modify21171.001.23681.23741.2468
82872005.08.05 12:55s/l21171.001.23741.23741.246860.00166830.00
82882005.08.05 12:55buy21181.001.23711.23211.2471
82892005.08.05 12:55modify21181.001.23711.23721.2471
82902005.08.05 12:55s/l21181.001.23721.23721.247110.00166840.00
82912005.08.05 12:55buy21191.001.23681.23181.2468
82922005.08.05 12:55modify21191.001.23681.23741.2468
82932005.08.05 12:55s/l21191.001.23741.23741.246860.00166900.00
82942005.08.05 12:55buy21201.001.23711.23211.2471
82952005.08.05 12:55modify21201.001.23711.23721.2471
82962005.08.05 12:55s/l21201.001.23721.23721.247110.00166910.00
82972005.08.05 12:55buy21211.001.23681.23181.2468
82982005.08.05 12:55modify21211.001.23681.23741.2468
82992005.08.05 12:55s/l21211.001.23741.23741.246860.00166970.00
83002005.08.05 12:55buy21221.001.23711.23211.2471
83012005.08.05 12:55modify21221.001.23711.23721.2471
83022005.08.05 12:55s/l21221.001.23721.23721.247110.00166980.00
83032005.08.05 12:55buy21231.001.23681.23181.2468
83042005.08.05 12:55modify21231.001.23681.23741.2468
83052005.08.05 12:55s/l21231.001.23741.23741.246860.00167040.00
83062005.08.05 12:55buy21241.001.23711.23211.2471
83072005.08.05 12:56modify21241.001.23711.23721.2471
83082005.08.05 12:56s/l21241.001.23721.23721.247110.00167050.00
83092005.08.05 12:56buy21251.001.23681.23181.2468
83102005.08.05 12:56modify21251.001.23681.23741.2468
83112005.08.05 12:56s/l21251.001.23741.23741.246860.00167110.00
83122005.08.05 12:56buy21261.001.23711.23211.2471
83132005.08.05 12:56modify21261.001.23711.23721.2471
83142005.08.05 12:56s/l21261.001.23721.23721.247110.00167120.00
83152005.08.05 12:56buy21271.001.23681.23181.2468
83162005.08.05 12:56modify21271.001.23681.23741.2468
83172005.08.05 12:56s/l21271.001.23741.23741.246860.00167180.00
83182005.08.05 12:56buy21281.001.23711.23211.2471
83192005.08.05 12:56modify21281.001.23711.23721.2471
83202005.08.05 12:56s/l21281.001.23721.23721.247110.00167190.00
83212005.08.05 12:56buy21291.001.23681.23181.2468
83222005.08.05 12:56modify21291.001.23681.23741.2468
83232005.08.05 12:56s/l21291.001.23741.23741.246860.00167250.00
83242005.08.05 12:56buy21301.001.23711.23211.2471
83252005.08.05 12:56modify21301.001.23711.23721.2471
83262005.08.05 12:56s/l21301.001.23721.23721.247110.00167260.00
83272005.08.05 12:56buy21311.001.23681.23181.2468
83282005.08.05 12:56modify21311.001.23681.23741.2468
83292005.08.05 12:56s/l21311.001.23741.23741.246860.00167320.00
83302005.08.05 12:56buy21321.001.23711.23211.2471
83312005.08.05 12:56modify21321.001.23711.23721.2471
83322005.08.05 12:56s/l21321.001.23721.23721.247110.00167330.00
83332005.08.05 12:56buy21331.001.23681.23181.2468
83342005.08.05 12:56modify21331.001.23681.23741.2468
83352005.08.05 12:56s/l21331.001.23741.23741.246860.00167390.00
83362005.08.05 12:56buy21341.001.23711.23211.2471
83372005.08.05 12:56modify21341.001.23711.23721.2471
83382005.08.05 12:56s/l21341.001.23721.23721.247110.00167400.00
83392005.08.05 12:56buy21351.001.23681.23181.2468
83402005.08.05 12:56modify21351.001.23681.23741.2468
83412005.08.05 12:56s/l21351.001.23741.23741.246860.00167460.00
83422005.08.05 12:56buy21361.001.23711.23211.2471
83432005.08.05 12:57modify21361.001.23711.23721.2471
83442005.08.05 12:57s/l21361.001.23721.23721.247110.00167470.00
83452005.08.05 12:57buy21371.001.23681.23181.2468
83462005.08.05 12:57modify21371.001.23681.23741.2468
83472005.08.05 12:57s/l21371.001.23741.23741.246860.00167530.00
83482005.08.05 12:57buy21381.001.23711.23211.2471
83492005.08.05 12:57modify21381.001.23711.23721.2471
83502005.08.05 12:57s/l21381.001.23721.23721.247110.00167540.00
83512005.08.05 12:57buy21391.001.23681.23181.2468
83522005.08.05 12:57modify21391.001.23681.23741.2468
83532005.08.05 12:57s/l21391.001.23741.23741.246860.00167600.00
83542005.08.05 12:57buy21401.001.23711.23211.2471
83552005.08.05 13:15s/l21401.001.23211.23211.2471-500.00167100.00
83562005.08.05 13:15buy21411.001.23171.22671.2417
83572005.08.05 13:15modify21411.001.23171.23241.2417
83582005.08.05 13:15modify21411.001.23171.23251.2417
83592005.08.05 13:15s/l21411.001.23251.23251.241780.00167180.00
83602005.08.05 13:15buy21421.001.23261.22761.2426
83612005.08.05 13:17modify21421.001.23261.23381.2426
83622005.08.05 13:17modify21421.001.23261.23401.2426
83632005.08.05 13:17s/l21421.001.23401.23401.2426140.00167320.00
83642005.08.05 13:17buy21431.001.23391.22891.2439
83652005.08.05 13:17modify21431.001.23391.23401.2439
83662005.08.05 13:17s/l21431.001.23401.23401.243910.00167330.00
83672005.08.05 13:17buy21441.001.23391.22891.2439
83682005.08.05 13:17modify21441.001.23391.23401.2439
83692005.08.05 13:18s/l21441.001.23401.23401.243910.00167340.00
83702005.08.05 13:18buy21451.001.23391.22891.2439
83712005.08.05 13:18modify21451.001.23391.23401.2439
83722005.08.05 13:18s/l21451.001.23401.23401.243910.00167350.00
83732005.08.05 13:18buy21461.001.23391.22891.2439
83742005.08.05 13:18modify21461.001.23391.23401.2439
83752005.08.05 13:18s/l21461.001.23401.23401.243910.00167360.00
83762005.08.05 13:18buy21471.001.23391.22891.2439
83772005.08.05 13:18modify21471.001.23391.23401.2439
83782005.08.05 13:18s/l21471.001.23401.23401.243910.00167370.00
83792005.08.05 13:18buy21481.001.23391.22891.2439
83802005.08.05 13:18modify21481.001.23391.23401.2439
83812005.08.05 13:18s/l21481.001.23401.23401.243910.00167380.00
83822005.08.05 13:18buy21491.001.23391.22891.2439
83832005.08.05 13:18modify21491.001.23391.23401.2439
83842005.08.05 13:18s/l21491.001.23401.23401.243910.00167390.00
83852005.08.05 13:18buy21501.001.23391.22891.2439
83862005.08.05 13:18modify21501.001.23391.23401.2439
83872005.08.05 13:19s/l21501.001.23401.23401.243910.00167400.00
83882005.08.05 13:19buy21511.001.23391.22891.2439
83892005.08.05 13:19modify21511.001.23391.23401.2439
83902005.08.05 13:19s/l21511.001.23401.23401.243910.00167410.00
83912005.08.05 13:19buy21521.001.23391.22891.2439
83922005.08.05 13:19modify21521.001.23391.23401.2439
83932005.08.05 13:19s/l21521.001.23401.23401.243910.00167420.00
83942005.08.05 13:19buy21531.001.23391.22891.2439
83952005.08.05 13:19modify21531.001.23391.23401.2439
83962005.08.05 13:19s/l21531.001.23401.23401.243910.00167430.00
83972005.08.05 13:19buy21541.001.23391.22891.2439
83982005.08.05 13:19modify21541.001.23391.23401.2439
83992005.08.05 13:19s/l21541.001.23401.23401.243910.00167440.00
84002005.08.05 13:19buy21551.001.23391.22891.2439
84012005.08.05 13:19modify21551.001.23391.23401.2439
84022005.08.05 13:29modify21551.001.23391.23491.2439
84032005.08.05 13:42s/l21551.001.23491.23491.2439100.00167540.00
84042005.08.05 13:42buy21561.001.23471.22971.2447
84052005.08.05 13:45modify21561.001.23471.23471.2447
84062005.08.05 13:45s/l21561.001.23471.23471.24470.00167540.00
84072005.08.05 13:45buy21571.001.23421.22921.2442
84082005.08.05 13:45modify21571.001.23421.23481.2442
84092005.08.05 13:45s/l21571.001.23481.23481.244260.00167600.00
84102005.08.05 13:45buy21581.001.23501.23001.2450
84112005.08.08 07:40modify21581.001.23501.23521.2450
84122005.08.08 07:40modify21581.001.23501.23541.2450
84132005.08.08 07:40modify21581.001.23501.23581.2450
84142005.08.08 07:40s/l21581.001.23581.23581.245080.00167680.00
84152005.08.08 07:40sell21591.001.23541.24041.2274
84162005.08.09 05:37s/l21591.001.24041.24041.2274-500.00167180.00
84172005.08.09 05:37sell21601.001.24041.24541.2324
84182005.08.09 05:45modify21601.001.24041.23881.2324
84192005.08.09 05:45s/l21601.001.23881.23881.2324160.00167340.00
84202005.08.09 05:45sell21611.001.23891.24391.2309
84212005.08.09 05:45modify21611.001.23891.23871.2309
84222005.08.09 05:45s/l21611.001.23871.23871.230920.00167360.00
84232005.08.09 05:45sell21621.001.23891.24391.2309
84242005.08.09 05:45modify21621.001.23891.23871.2309
84252005.08.09 05:45s/l21621.001.23871.23871.230920.00167380.00
84262005.08.09 05:45sell21631.001.23891.24391.2309
84272005.08.09 05:45modify21631.001.23891.23871.2309
84282005.08.09 05:45s/l21631.001.23871.23871.230920.00167400.00
84292005.08.09 05:45sell21641.001.23891.24391.2309
84302005.08.09 05:45modify21641.001.23891.23871.2309
84312005.08.09 05:45s/l21641.001.23871.23871.230920.00167420.00
84322005.08.09 05:45sell21651.001.23891.24391.2309
84332005.08.09 05:45modify21651.001.23891.23871.2309
84342005.08.09 05:45s/l21651.001.23871.23871.230920.00167440.00
84352005.08.09 05:45sell21661.001.23891.24391.2309
84362005.08.09 05:45modify21661.001.23891.23871.2309
84372005.08.09 05:46s/l21661.001.23871.23871.230920.00167460.00
84382005.08.09 05:46sell21671.001.23891.24391.2309
84392005.08.09 05:46modify21671.001.23891.23871.2309
84402005.08.09 05:46s/l21671.001.23871.23871.230920.00167480.00
84412005.08.09 05:46sell21681.001.23891.24391.2309
84422005.08.09 05:46modify21681.001.23891.23871.2309
84432005.08.09 05:46s/l21681.001.23871.23871.230920.00167500.00
84442005.08.09 05:46sell21691.001.23891.24391.2309
84452005.08.09 05:46modify21691.001.23891.23871.2309
84462005.08.09 05:46s/l21691.001.23871.23871.230920.00167520.00
84472005.08.09 05:46sell21701.001.23891.24391.2309
84482005.08.09 05:46modify21701.001.23891.23871.2309
84492005.08.09 05:46s/l21701.001.23871.23871.230920.00167540.00
84502005.08.09 05:46sell21711.001.23891.24391.2309
84512005.08.09 05:46modify21711.001.23891.23871.2309
84522005.08.09 05:46s/l21711.001.23871.23871.230920.00167560.00
84532005.08.09 05:46sell21721.001.23891.24391.2309
84542005.08.09 05:46modify21721.001.23891.23871.2309
84552005.08.09 05:47s/l21721.001.23871.23871.230920.00167580.00
84562005.08.09 05:47sell21731.001.23891.24391.2309
84572005.08.09 05:47modify21731.001.23891.23871.2309
84582005.08.09 05:47s/l21731.001.23871.23871.230920.00167600.00
84592005.08.09 05:47sell21741.001.23891.24391.2309
84602005.08.09 05:47modify21741.001.23891.23871.2309
84612005.08.09 05:55s/l21741.001.23871.23871.230920.00167620.00
84622005.08.09 05:55sell21751.001.23951.24451.2315
84632005.08.09 05:55modify21751.001.23951.23911.2315
84642005.08.09 05:55s/l21751.001.23911.23911.231540.00167660.00
84652005.08.09 05:55sell21761.001.23951.24451.2315
84662005.08.09 05:55modify21761.001.23951.23911.2315
84672005.08.09 05:55s/l21761.001.23911.23911.231540.00167700.00
84682005.08.09 05:55sell21771.001.23951.24451.2315
84692005.08.09 05:55modify21771.001.23951.23911.2315
84702005.08.09 05:55s/l21771.001.23911.23911.231540.00167740.00
84712005.08.09 05:55sell21781.001.23951.24451.2315
84722005.08.09 05:55modify21781.001.23951.23911.2315
84732005.08.09 05:55s/l21781.001.23911.23911.231540.00167780.00
84742005.08.09 05:55sell21791.001.23951.24451.2315
84752005.08.09 05:55modify21791.001.23951.23911.2315
84762005.08.09 05:55s/l21791.001.23911.23911.231540.00167820.00
84772005.08.09 05:55sell21801.001.23951.24451.2315
84782005.08.09 05:55modify21801.001.23951.23911.2315
84792005.08.09 05:56s/l21801.001.23911.23911.231540.00167860.00
84802005.08.09 05:56sell21811.001.23951.24451.2315
84812005.08.09 05:56modify21811.001.23951.23911.2315
84822005.08.09 05:56s/l21811.001.23911.23911.231540.00167900.00
84832005.08.09 05:56sell21821.001.23951.24451.2315
84842005.08.09 05:56modify21821.001.23951.23911.2315
84852005.08.09 05:56s/l21821.001.23911.23911.231540.00167940.00
84862005.08.09 05:56sell21831.001.23951.24451.2315
84872005.08.09 05:56modify21831.001.23951.23911.2315
84882005.08.09 05:56s/l21831.001.23911.23911.231540.00167980.00
84892005.08.09 05:56sell21841.001.23951.24451.2315
84902005.08.09 05:56modify21841.001.23951.23911.2315
84912005.08.09 05:56s/l21841.001.23911.23911.231540.00168020.00
84922005.08.09 05:56sell21851.001.23951.24451.2315
84932005.08.09 05:56modify21851.001.23951.23911.2315
84942005.08.09 05:56s/l21851.001.23911.23911.231540.00168060.00
84952005.08.09 05:56sell21861.001.23951.24451.2315
84962005.08.09 05:56modify21861.001.23951.23911.2315
84972005.08.09 05:57s/l21861.001.23911.23911.231540.00168100.00
84982005.08.09 05:57sell21871.001.23951.24451.2315
84992005.08.09 05:57modify21871.001.23951.23911.2315
85002005.08.09 05:57s/l21871.001.23911.23911.231540.00168140.00
85012005.08.09 05:57sell21881.001.23951.24451.2315
85022005.08.09 05:57modify21881.001.23951.23911.2315
85032005.08.09 05:57s/l21881.001.23911.23911.231540.00168180.00
85042005.08.09 05:57sell21891.001.23951.24451.2315
85052005.08.09 08:02modify21891.001.23951.23841.2315
85062005.08.09 08:02modify21891.001.23951.23791.2315
85072005.08.09 08:02s/l21891.001.23791.23791.2315160.00168340.00
85082005.08.09 08:02buy21901.001.23821.23321.2482
85092005.08.09 13:15s/l21901.001.23321.23321.2482-500.00167840.00
85102005.08.09 13:15buy21911.001.23341.22841.2434
85112005.08.09 15:00modify21911.001.23341.23421.2434
85122005.08.09 16:10s/l21911.001.23421.23421.243480.00167920.00
85132005.08.09 16:10buy21921.001.23421.22921.2442
85142005.08.09 18:10modify21921.001.23421.23451.2442
85152005.08.09 18:10modify21921.001.23421.23471.2442
85162005.08.09 18:12modify21921.001.23421.23511.2442
85172005.08.09 18:12modify21921.001.23421.23531.2442
85182005.08.09 18:12modify21921.001.23421.23551.2442
85192005.08.09 18:22s/l21921.001.23551.23551.2442130.00168050.00
85202005.08.09 18:22sell21931.001.23551.24051.2275
85212005.08.10 09:07s/l21931.001.24051.24051.2275-500.00167550.00
85222005.08.10 09:07sell21941.001.24051.24551.2325
85232005.08.10 09:07modify21941.001.24051.24051.2325
85242005.08.10 09:07modify21941.001.24051.24031.2325
85252005.08.10 09:07s/l21941.001.24031.24031.232520.00167570.00
85262005.08.10 09:07sell21951.001.24051.24551.2325
85272005.08.10 09:07modify21951.001.24051.24051.2325
85282005.08.10 09:07modify21951.001.24051.24031.2325
85292005.08.10 09:07s/l21951.001.24031.24031.232520.00167590.00
85302005.08.10 09:07sell21961.001.24051.24551.2325
85312005.08.10 09:07modify21961.001.24051.24051.2325
85322005.08.10 09:07modify21961.001.24051.24031.2325
85332005.08.10 09:08s/l21961.001.24031.24031.232520.00167610.00
85342005.08.10 09:08sell21971.001.24051.24551.2325
85352005.08.10 09:08modify21971.001.24051.24051.2325
85362005.08.10 09:08modify21971.001.24051.24031.2325
85372005.08.10 09:08s/l21971.001.24031.24031.232520.00167630.00
85382005.08.10 09:08sell21981.001.24051.24551.2325
85392005.08.10 09:08modify21981.001.24051.24051.2325
85402005.08.10 09:08modify21981.001.24051.24031.2325
85412005.08.10 09:08s/l21981.001.24031.24031.232520.00167650.00
85422005.08.10 09:08sell21991.001.24051.24551.2325
85432005.08.10 09:08modify21991.001.24051.24051.2325
85442005.08.10 09:08modify21991.001.24051.24031.2325
85452005.08.10 09:08s/l21991.001.24031.24031.232520.00167670.00
85462005.08.10 09:08sell22001.001.24051.24551.2325
85472005.08.10 09:08modify22001.001.24051.24051.2325
85482005.08.10 09:08modify22001.001.24051.24031.2325
85492005.08.10 09:08s/l22001.001.24031.24031.232520.00167690.00
85502005.08.10 09:08sell22011.001.24051.24551.2325
85512005.08.10 09:08modify22011.001.24051.24051.2325
85522005.08.10 09:08modify22011.001.24051.24031.2325
85532005.08.10 09:08s/l22011.001.24031.24031.232520.00167710.00
85542005.08.10 09:08sell22021.001.24051.24551.2325
85552005.08.10 09:08modify22021.001.24051.24051.2325
85562005.08.10 09:08modify22021.001.24051.24031.2325
85572005.08.10 09:09s/l22021.001.24031.24031.232520.00167730.00
85582005.08.10 09:09sell22031.001.24051.24551.2325
85592005.08.10 09:09modify22031.001.24051.24051.2325
85602005.08.10 09:09modify22031.001.24051.24031.2325
85612005.08.10 09:09s/l22031.001.24031.24031.232520.00167750.00
85622005.08.10 09:09sell22041.001.24051.24551.2325
85632005.08.10 09:09modify22041.001.24051.24051.2325
85642005.08.10 09:09modify22041.001.24051.24031.2325
85652005.08.10 09:09s/l22041.001.24031.24031.232520.00167770.00
85662005.08.10 09:09sell22051.001.24051.24551.2325
85672005.08.10 09:09modify22051.001.24051.24051.2325
85682005.08.10 09:09modify22051.001.24051.24031.2325
85692005.08.10 09:09s/l22051.001.24031.24031.232520.00167790.00
85702005.08.10 09:09sell22061.001.24051.24551.2325
85712005.08.10 09:09modify22061.001.24051.24051.2325
85722005.08.10 09:09modify22061.001.24051.24031.2325
85732005.08.10 09:09s/l22061.001.24031.24031.232520.00167810.00
85742005.08.10 09:09sell22071.001.24051.24551.2325
85752005.08.10 09:09modify22071.001.24051.24051.2325
85762005.08.10 09:09modify22071.001.24051.24031.2325
85772005.08.10 09:09s/l22071.001.24031.24031.232520.00167830.00
85782005.08.10 09:09sell22081.001.24051.24551.2325
85792005.08.10 10:29modify22081.001.24051.23961.2325
85802005.08.10 10:29s/l22081.001.23961.23961.232590.00167920.00
85812005.08.10 10:29sell22091.001.23971.24471.2317
85822005.08.10 10:29modify22091.001.23971.23961.2317
85832005.08.10 10:29s/l22091.001.23961.23961.231710.00167930.00
85842005.08.10 10:29sell22101.001.23971.24471.2317
85852005.08.10 10:29modify22101.001.23971.23961.2317
85862005.08.10 10:29s/l22101.001.23961.23961.231710.00167940.00
85872005.08.10 10:29sell22111.001.23971.24471.2317
85882005.08.10 10:29modify22111.001.23971.23961.2317
85892005.08.10 10:29s/l22111.001.23961.23961.231710.00167950.00
85902005.08.10 10:29sell22121.001.23971.24471.2317
85912005.08.10 10:29modify22121.001.23971.23961.2317
85922005.08.10 10:29s/l22121.001.23961.23961.231710.00167960.00
85932005.08.10 10:29sell22131.001.23971.24471.2317
85942005.08.10 10:29modify22131.001.23971.23961.2317
85952005.08.10 10:29s/l22131.001.23961.23961.231710.00167970.00
85962005.08.10 10:29sell22141.001.23971.24471.2317
85972005.08.10 10:29modify22141.001.23971.23961.2317
85982005.08.10 10:29s/l22141.001.23961.23961.231710.00167980.00
85992005.08.10 10:29sell22151.001.23971.24471.2317
86002005.08.10 10:29modify22151.001.23971.23961.2317
86012005.08.10 10:29s/l22151.001.23961.23961.231710.00167990.00
86022005.08.10 10:29sell22161.001.23971.24471.2317
86032005.08.10 10:29modify22161.001.23971.23961.2317
86042005.08.10 10:29s/l22161.001.23961.23961.231710.00168000.00
86052005.08.10 10:29sell22171.001.23971.24471.2317
86062005.08.10 10:29modify22171.001.23971.23961.2317
86072005.08.10 10:29s/l22171.001.23961.23961.231710.00168010.00
86082005.08.10 10:29sell22181.001.23971.24471.2317
86092005.08.10 10:29modify22181.001.23971.23961.2317
86102005.08.10 10:29s/l22181.001.23961.23961.231710.00168020.00
86112005.08.10 10:29sell22191.001.23971.24471.2317
86122005.08.10 10:29modify22191.001.23971.23961.2317
86132005.08.10 10:29s/l22191.001.23961.23961.231710.00168030.00
86142005.08.10 10:29sell22201.001.23971.24471.2317
86152005.08.10 10:29modify22201.001.23971.23961.2317
86162005.08.10 10:29s/l22201.001.23961.23961.231710.00168040.00
86172005.08.10 10:29sell22211.001.23971.24471.2317
86182005.08.10 10:29modify22211.001.23971.23961.2317
86192005.08.10 10:29s/l22211.001.23961.23961.231710.00168050.00
86202005.08.10 10:29sell22221.001.23971.24471.2317
86212005.08.10 10:29modify22221.001.23971.23961.2317
86222005.08.10 10:29s/l22221.001.23961.23961.231710.00168060.00
86232005.08.10 10:29sell22231.001.23971.24471.2317
86242005.08.10 10:29modify22231.001.23971.23961.2317
86252005.08.10 10:29s/l22231.001.23961.23961.231710.00168070.00
86262005.08.10 10:29sell22241.001.23971.24471.2317
86272005.08.10 10:29modify22241.001.23971.23961.2317
86282005.08.10 10:29s/l22241.001.23961.23961.231710.00168080.00
86292005.08.10 10:29sell22251.001.23971.24471.2317
86302005.08.10 10:29modify22251.001.23971.23961.2317
86312005.08.10 10:29s/l22251.001.23961.23961.231710.00168090.00
86322005.08.10 10:29sell22261.001.23971.24471.2317
86332005.08.10 10:29modify22261.001.23971.23961.2317
86342005.08.10 10:29s/l22261.001.23961.23961.231710.00168100.00
86352005.08.10 10:29sell22271.001.23971.24471.2317
86362005.08.10 10:29modify22271.001.23971.23961.2317
86372005.08.10 10:29s/l22271.001.23961.23961.231710.00168110.00
86382005.08.10 10:29sell22281.001.23971.24471.2317
86392005.08.10 10:29modify22281.001.23971.23961.2317
86402005.08.10 10:29s/l22281.001.23961.23961.231710.00168120.00
86412005.08.10 10:29sell22291.001.23971.24471.2317
86422005.08.10 10:29modify22291.001.23971.23961.2317
86432005.08.10 10:29s/l22291.001.23961.23961.231710.00168130.00
86442005.08.10 10:29sell22301.001.23971.24471.2317
86452005.08.10 10:29modify22301.001.23971.23961.2317
86462005.08.10 10:29s/l22301.001.23961.23961.231710.00168140.00
86472005.08.10 10:29sell22311.001.23971.24471.2317
86482005.08.10 10:29modify22311.001.23971.23961.2317
86492005.08.10 10:29s/l22311.001.23961.23961.231710.00168150.00
86502005.08.10 10:29sell22321.001.23971.24471.2317
86512005.08.10 10:29modify22321.001.23971.23961.2317
86522005.08.10 10:29s/l22321.001.23961.23961.231710.00168160.00
86532005.08.10 10:29sell22331.001.23971.24471.2317
86542005.08.10 10:29modify22331.001.23971.23961.2317
86552005.08.10 10:29s/l22331.001.23961.23961.231710.00168170.00
86562005.08.10 10:29sell22341.001.23971.24471.2317
86572005.08.10 10:29modify22341.001.23971.23961.2317
86582005.08.10 10:29s/l22341.001.23961.23961.231710.00168180.00
86592005.08.10 10:29sell22351.001.23971.24471.2317
86602005.08.10 10:29modify22351.001.23971.23961.2317
86612005.08.10 10:29s/l22351.001.23961.23961.231710.00168190.00
86622005.08.10 10:29sell22361.001.23971.24471.2317
86632005.08.10 10:29modify22361.001.23971.23961.2317
86642005.08.10 10:50s/l22361.001.23961.23961.231710.00168200.00
86652005.08.10 10:50sell22371.001.23951.24451.2315
86662005.08.10 12:07modify22371.001.23951.23931.2315
86672005.08.10 12:40s/l22371.001.23931.23931.231520.00168220.00
86682005.08.10 12:40sell22381.001.23931.24431.2313
86692005.08.10 13:02modify22381.001.23931.23911.2313
86702005.08.10 13:02modify22381.001.23931.23891.2313
86712005.08.10 13:29modify22381.001.23931.23881.2313
86722005.08.10 13:35s/l22381.001.23881.23881.231350.00168270.00
86732005.08.10 13:35sell22391.001.23901.24401.2310
86742005.08.10 13:35modify22391.001.23901.23901.2310
86752005.08.10 13:35s/l22391.001.23901.23901.23100.00168270.00
86762005.08.10 13:35sell22401.001.23901.24401.2310
86772005.08.10 13:35modify22401.001.23901.23901.2310
86782005.08.10 13:35s/l22401.001.23901.23901.23100.00168270.00
86792005.08.10 13:35sell22411.001.23901.24401.2310
86802005.08.10 13:35modify22411.001.23901.23901.2310
86812005.08.10 13:35s/l22411.001.23901.23901.23100.00168270.00
86822005.08.10 13:35sell22421.001.23901.24401.2310
86832005.08.10 13:35modify22421.001.23901.23901.2310
86842005.08.10 13:35s/l22421.001.23901.23901.23100.00168270.00
86852005.08.10 13:35sell22431.001.23901.24401.2310
86862005.08.10 13:35modify22431.001.23901.23901.2310
86872005.08.10 13:35s/l22431.001.23901.23901.23100.00168270.00
86882005.08.10 13:35sell22441.001.23901.24401.2310
86892005.08.10 13:35modify22441.001.23901.23901.2310
86902005.08.10 13:36s/l22441.001.23901.23901.23100.00168270.00
86912005.08.10 13:36sell22451.001.23901.24401.2310
86922005.08.10 13:36modify22451.001.23901.23901.2310
86932005.08.10 13:36s/l22451.001.23901.23901.23100.00168270.00
86942005.08.10 13:36sell22461.001.23901.24401.2310
86952005.08.10 13:36modify22461.001.23901.23901.2310
86962005.08.10 13:36s/l22461.001.23901.23901.23100.00168270.00
86972005.08.10 13:36sell22471.001.23901.24401.2310
86982005.08.10 13:36modify22471.001.23901.23901.2310
86992005.08.10 13:36s/l22471.001.23901.23901.23100.00168270.00
87002005.08.10 13:36sell22481.001.23901.24401.2310
87012005.08.10 13:36modify22481.001.23901.23901.2310
87022005.08.10 13:36s/l22481.001.23901.23901.23100.00168270.00
87032005.08.10 13:36sell22491.001.23901.24401.2310
87042005.08.10 13:36modify22491.001.23901.23901.2310
87052005.08.10 13:36s/l22491.001.23901.23901.23100.00168270.00
87062005.08.10 13:36sell22501.001.23901.24401.2310
87072005.08.10 13:36modify22501.001.23901.23901.2310
87082005.08.10 13:37s/l22501.001.23901.23901.23100.00168270.00
87092005.08.10 13:37sell22511.001.23901.24401.2310
87102005.08.10 13:37modify22511.001.23901.23901.2310
87112005.08.10 13:37s/l22511.001.23901.23901.23100.00168270.00
87122005.08.10 13:37sell22521.001.23901.24401.2310
87132005.08.10 13:37modify22521.001.23901.23901.2310
87142005.08.10 13:37s/l22521.001.23901.23901.23100.00168270.00
87152005.08.10 13:37sell22531.001.23901.24401.2310
87162005.08.10 13:42modify22531.001.23901.23901.2310
87172005.08.10 13:42modify22531.001.23901.23891.2310
87182005.08.10 13:55s/l22531.001.23891.23891.231010.00168280.00
87192005.08.10 13:55sell22541.001.23901.24401.2310
87202005.08.10 13:55modify22541.001.23901.23891.2310
87212005.08.10 13:55s/l22541.001.23891.23891.231010.00168290.00
87222005.08.10 13:55sell22551.001.23901.24401.2310
87232005.08.10 13:55modify22551.001.23901.23891.2310
87242005.08.10 13:55s/l22551.001.23891.23891.231010.00168300.00
87252005.08.10 13:55sell22561.001.23901.24401.2310
87262005.08.10 13:55modify22561.001.23901.23891.2310
87272005.08.10 13:55s/l22561.001.23891.23891.231010.00168310.00
87282005.08.10 13:55sell22571.001.23901.24401.2310
87292005.08.10 13:55modify22571.001.23901.23891.2310
87302005.08.10 13:55s/l22571.001.23891.23891.231010.00168320.00
87312005.08.10 13:55sell22581.001.23901.24401.2310
87322005.08.10 13:55modify22581.001.23901.23891.2310
87332005.08.10 13:55s/l22581.001.23891.23891.231010.00168330.00
87342005.08.10 13:55sell22591.001.23901.24401.2310
87352005.08.10 13:56modify22591.001.23901.23891.2310
87362005.08.10 13:56s/l22591.001.23891.23891.231010.00168340.00
87372005.08.10 13:56sell22601.001.23901.24401.2310
87382005.08.10 13:56modify22601.001.23901.23891.2310
87392005.08.10 13:56s/l22601.001.23891.23891.231010.00168350.00
87402005.08.10 13:56sell22611.001.23901.24401.2310
87412005.08.10 13:56modify22611.001.23901.23891.2310
87422005.08.10 13:56s/l22611.001.23891.23891.231010.00168360.00
87432005.08.10 13:56sell22621.001.23901.24401.2310
87442005.08.10 13:56modify22621.001.23901.23891.2310
87452005.08.10 13:56s/l22621.001.23891.23891.231010.00168370.00
87462005.08.10 13:56sell22631.001.23901.24401.2310
87472005.08.10 13:56modify22631.001.23901.23891.2310
87482005.08.10 13:56s/l22631.001.23891.23891.231010.00168380.00
87492005.08.10 13:56sell22641.001.23901.24401.2310
87502005.08.10 13:56modify22641.001.23901.23891.2310
87512005.08.10 13:56s/l22641.001.23891.23891.231010.00168390.00
87522005.08.10 13:56sell22651.001.23901.24401.2310
87532005.08.10 13:57modify22651.001.23901.23891.2310
87542005.08.10 13:57s/l22651.001.23891.23891.231010.00168400.00
87552005.08.10 13:57sell22661.001.23901.24401.2310
87562005.08.10 13:57modify22661.001.23901.23891.2310
87572005.08.10 13:57s/l22661.001.23891.23891.231010.00168410.00
87582005.08.10 13:57sell22671.001.23901.24401.2310
87592005.08.10 13:57modify22671.001.23901.23891.2310
87602005.08.10 13:57s/l22671.001.23891.23891.231010.00168420.00
87612005.08.10 13:57sell22681.001.23901.24401.2310
87622005.08.10 15:05modify22681.001.23901.23801.2310
87632005.08.10 15:05modify22681.001.23901.23761.2310
87642005.08.10 15:05s/l22681.001.23761.23761.2310140.00168560.00
87652005.08.10 15:05buy22691.001.23781.23281.2478
87662005.08.11 00:40modify22691.001.23781.23811.2478
87672005.08.11 00:42modify22691.001.23781.23821.2478
87682005.08.11 00:42modify22691.001.23781.23831.2478
87692005.08.11 00:42modify22691.001.23781.23841.2478
87702005.08.11 01:07modify22691.001.23781.23921.2478
87712005.08.11 01:07modify22691.001.23781.23931.2478
87722005.08.11 01:10modify22691.001.23781.23941.2478
87732005.08.11 01:10modify22691.001.23781.23951.2478
87742005.08.11 01:10modify22691.001.23781.23961.2478
87752005.08.11 02:00s/l22691.001.23961.23961.2478180.00168740.00
87762005.08.11 02:00sell22701.001.23951.24451.2315
87772005.08.11 13:40s/l22701.001.24451.24451.2315-500.00168240.00
87782005.08.11 13:40sell22711.001.24441.24941.2364
87792005.08.11 14:02modify22711.001.24441.24421.2364
87802005.08.11 14:02modify22711.001.24441.24411.2364
87812005.08.11 14:12s/l22711.001.24411.24411.236430.00168270.00
87822005.08.11 14:12sell22721.001.24391.24891.2359
87832005.08.12 12:52modify22721.001.24391.24351.2359
87842005.08.12 12:52modify22721.001.24391.24331.2359
87852005.08.12 12:52modify22721.001.24391.24231.2359
87862005.08.12 12:52s/l22721.001.24231.24231.2359160.00168430.00
87872005.08.12 12:52buy22731.001.24311.23811.2531
87882005.08.12 18:32modify22731.001.24311.24311.2531
87892005.08.14 23:00modify22731.001.24311.24351.2531
87902005.08.14 23:00modify22731.001.24311.24361.2531
87912005.08.14 23:12modify22731.001.24311.24371.2531
87922005.08.14 23:15modify22731.001.24311.24391.2531
87932005.08.14 23:15modify22731.001.24311.24401.2531
87942005.08.15 00:00s/l22731.001.24401.24401.253190.00168520.00
87952005.08.15 00:00sell22741.001.24421.24921.2362
87962005.08.15 00:32modify22741.001.24421.24401.2362
87972005.08.15 00:50s/l22741.001.24401.24401.236220.00168540.00
87982005.08.15 00:50buy22751.001.24401.23901.2540
87992005.08.15 05:37s/l22751.001.23901.23901.2540-500.00168040.00
88002005.08.15 05:37buy22761.001.23911.23411.2491
88012005.08.15 07:10modify22761.001.23911.23921.2491
88022005.08.15 07:47s/l22761.001.23921.23921.249110.00168050.00
88032005.08.15 07:47buy22771.001.23921.23421.2492
88042005.08.16 00:17s/l22771.001.23421.23421.2492-500.00167550.00
88052005.08.16 00:17buy22781.001.23411.22911.2441
88062005.08.16 06:17modify22781.001.23411.23421.2441
88072005.08.16 06:20modify22781.001.23411.23441.2441
88082005.08.16 06:20modify22781.001.23411.23461.2441
88092005.08.16 06:20modify22781.001.23411.23471.2441
88102005.08.16 07:22modify22781.001.23411.23491.2441
88112005.08.16 07:22modify22781.001.23411.23501.2441
88122005.08.16 07:22modify22781.001.23411.23531.2441
88132005.08.16 07:40modify22781.001.23411.23541.2441
88142005.08.16 07:42modify22781.001.23411.23551.2441
88152005.08.16 07:50modify22781.001.23411.23561.2441
88162005.08.16 07:50modify22781.001.23411.23571.2441
88172005.08.16 08:00s/l22781.001.23571.23571.2441160.00167710.00
88182005.08.16 08:00sell22791.001.23571.24071.2277
88192005.08.16 08:32modify22791.001.23571.23521.2277
88202005.08.16 08:32modify22791.001.23571.23491.2277
88212005.08.16 08:32s/l22791.001.23491.23491.227780.00167790.00
88222005.08.16 08:32sell22801.001.23501.24001.2270
88232005.08.16 08:32modify22801.001.23501.23491.2270
88242005.08.16 08:32s/l22801.001.23491.23491.227010.00167800.00
88252005.08.16 08:32sell22811.001.23501.24001.2270
88262005.08.16 08:32modify22811.001.23501.23491.2270
88272005.08.16 08:32s/l22811.001.23491.23491.227010.00167810.00
88282005.08.16 08:32sell22821.001.23501.24001.2270
88292005.08.16 08:33modify22821.001.23501.23491.2270
88302005.08.16 08:33s/l22821.001.23491.23491.227010.00167820.00
88312005.08.16 08:33sell22831.001.23501.24001.2270
88322005.08.16 08:33modify22831.001.23501.23491.2270
88332005.08.16 08:33s/l22831.001.23491.23491.227010.00167830.00
88342005.08.16 08:33sell22841.001.23501.24001.2270
88352005.08.16 08:33modify22841.001.23501.23491.2270
88362005.08.16 08:33s/l22841.001.23491.23491.227010.00167840.00
88372005.08.16 08:33sell22851.001.23501.24001.2270
88382005.08.16 08:33modify22851.001.23501.23491.2270
88392005.08.16 08:33s/l22851.001.23491.23491.227010.00167850.00
88402005.08.16 08:33sell22861.001.23501.24001.2270
88412005.08.16 08:33modify22861.001.23501.23491.2270
88422005.08.16 08:33s/l22861.001.23491.23491.227010.00167860.00
88432005.08.16 08:33sell22871.001.23501.24001.2270
88442005.08.16 08:33modify22871.001.23501.23491.2270
88452005.08.16 08:33s/l22871.001.23491.23491.227010.00167870.00
88462005.08.16 08:33sell22881.001.23501.24001.2270
88472005.08.16 08:34modify22881.001.23501.23491.2270
88482005.08.16 08:34s/l22881.001.23491.23491.227010.00167880.00
88492005.08.16 08:34sell22891.001.23501.24001.2270
88502005.08.16 08:34modify22891.001.23501.23491.2270
88512005.08.16 08:34s/l22891.001.23491.23491.227010.00167890.00
88522005.08.16 08:34sell22901.001.23501.24001.2270
88532005.08.16 08:34modify22901.001.23501.23491.2270
88542005.08.16 08:34s/l22901.001.23491.23491.227010.00167900.00
88552005.08.16 08:34sell22911.001.23501.24001.2270
88562005.08.16 08:34modify22911.001.23501.23491.2270
88572005.08.16 08:34s/l22911.001.23491.23491.227010.00167910.00
88582005.08.16 08:34sell22921.001.23501.24001.2270
88592005.08.16 08:34modify22921.001.23501.23491.2270
88602005.08.16 08:34s/l22921.001.23491.23491.227010.00167920.00
88612005.08.16 08:34sell22931.001.23501.24001.2270
88622005.08.16 08:34modify22931.001.23501.23491.2270
88632005.08.16 08:35s/l22931.001.23491.23491.227010.00167930.00
88642005.08.16 08:35sell22941.001.23501.24001.2270
88652005.08.16 08:35modify22941.001.23501.23491.2270
88662005.08.16 08:35s/l22941.001.23491.23491.227010.00167940.00
88672005.08.16 08:35sell22951.001.23501.24001.2270
88682005.08.16 08:35modify22951.001.23501.23491.2270
88692005.08.16 08:35s/l22951.001.23491.23491.227010.00167950.00
88702005.08.16 08:35sell22961.001.23501.24001.2270
88712005.08.16 08:35modify22961.001.23501.23491.2270
88722005.08.16 08:35s/l22961.001.23491.23491.227010.00167960.00
88732005.08.16 08:35sell22971.001.23501.24001.2270
88742005.08.16 08:35modify22971.001.23501.23491.2270
88752005.08.16 08:35s/l22971.001.23491.23491.227010.00167970.00
88762005.08.16 08:35sell22981.001.23501.24001.2270
88772005.08.16 08:35modify22981.001.23501.23491.2270
88782005.08.16 08:35s/l22981.001.23491.23491.227010.00167980.00
88792005.08.16 08:35sell22991.001.23501.24001.2270
88802005.08.16 08:35modify22991.001.23501.23491.2270
88812005.08.16 08:36s/l22991.001.23491.23491.227010.00167990.00
88822005.08.16 08:36sell23001.001.23501.24001.2270
88832005.08.16 08:36modify23001.001.23501.23491.2270
88842005.08.16 08:36s/l23001.001.23491.23491.227010.00168000.00
88852005.08.16 08:36sell23011.001.23501.24001.2270
88862005.08.16 08:36modify23011.001.23501.23491.2270
88872005.08.16 08:36s/l23011.001.23491.23491.227010.00168010.00
88882005.08.16 08:36sell23021.001.23501.24001.2270
88892005.08.16 08:36modify23021.001.23501.23491.2270
88902005.08.16 08:36s/l23021.001.23491.23491.227010.00168020.00
88912005.08.16 08:36sell23031.001.23501.24001.2270
88922005.08.16 08:36modify23031.001.23501.23491.2270
88932005.08.16 08:36s/l23031.001.23491.23491.227010.00168030.00
88942005.08.16 08:36sell23041.001.23501.24001.2270
88952005.08.16 08:36modify23041.001.23501.23491.2270
88962005.08.16 08:36s/l23041.001.23491.23491.227010.00168040.00
88972005.08.16 08:36sell23051.001.23501.24001.2270
88982005.08.16 08:36modify23051.001.23501.23491.2270
88992005.08.16 08:37s/l23051.001.23491.23491.227010.00168050.00
89002005.08.16 08:37sell23061.001.23501.24001.2270
89012005.08.16 08:37modify23061.001.23501.23491.2270
89022005.08.16 08:37s/l23061.001.23491.23491.227010.00168060.00
89032005.08.16 08:37sell23071.001.23501.24001.2270
89042005.08.16 08:37modify23071.001.23501.23491.2270
89052005.08.16 08:37s/l23071.001.23491.23491.227010.00168070.00
89062005.08.16 08:37sell23081.001.23501.24001.2270
89072005.08.16 09:00modify23081.001.23501.23321.2270
89082005.08.16 09:00s/l23081.001.23321.23321.2270180.00168250.00
89092005.08.16 09:00buy23091.001.23321.22821.2432
89102005.08.16 15:29modify23091.001.23321.23341.2432
89112005.08.16 15:45s/l23091.001.23341.23341.243220.00168270.00
89122005.08.16 15:45sell23101.001.23341.23841.2254
89132005.08.17 04:22modify23101.001.23341.23341.2254
89142005.08.17 04:22modify23101.001.23341.23331.2254
89152005.08.17 04:22modify23101.001.23341.23321.2254
89162005.08.17 04:22modify23101.001.23341.23311.2254
89172005.08.17 05:50modify23101.001.23341.23301.2254
89182005.08.17 06:02modify23101.001.23341.23291.2254
89192005.08.17 06:02modify23101.001.23341.23281.2254
89202005.08.17 06:02modify23101.001.23341.23261.2254
89212005.08.17 06:02modify23101.001.23341.23241.2254
89222005.08.17 06:05modify23101.001.23341.23231.2254
89232005.08.17 06:05modify23101.001.23341.23221.2254
89242005.08.17 06:07modify23101.001.23341.23211.2254
89252005.08.17 06:07modify23101.001.23341.23201.2254
89262005.08.17 06:10modify23101.001.23341.23181.2254
89272005.08.17 06:10modify23101.001.23341.23171.2254
89282005.08.17 06:12modify23101.001.23341.23131.2254
89292005.08.17 06:17modify23101.001.23341.23121.2254
89302005.08.17 06:17modify23101.001.23341.23111.2254
89312005.08.17 06:17modify23101.001.23341.23091.2254
89322005.08.17 06:17modify23101.001.23341.23071.2254
89332005.08.17 06:29s/l23101.001.23071.23071.2254270.00168540.00
89342005.08.17 06:29buy23111.001.23111.22611.2411
89352005.08.17 16:52s/l23111.001.22611.22611.2411-500.00168040.00
89362005.08.17 16:52buy23121.001.22631.22131.2363
89372005.08.17 22:02modify23121.001.22631.22631.2363
89382005.08.17 22:22modify23121.001.22631.22641.2363
89392005.08.17 23:32s/l23121.001.22641.22641.236310.00168050.00
89402005.08.17 23:32buy23131.001.22641.22141.2364
89412005.08.18 02:29modify23131.001.22641.22701.2364
89422005.08.18 02:29modify23131.001.22641.22711.2364
89432005.08.18 02:32modify23131.001.22641.22741.2364
89442005.08.18 03:22modify23131.001.22641.22751.2364
89452005.08.18 04:17modify23131.001.22641.22761.2364
89462005.08.18 04:20modify23131.001.22641.22781.2364
89472005.08.18 04:20modify23131.001.22641.22791.2364
89482005.08.18 04:32s/l23131.001.22791.22791.2364150.00168200.00
89492005.08.18 04:32sell23141.001.22791.23291.2199
89502005.08.18 05:29modify23141.001.22791.22761.2199
89512005.08.18 05:29s/l23141.001.22761.22761.219930.00168230.00
89522005.08.18 05:29sell23151.001.22811.23311.2201
89532005.08.18 05:29modify23151.001.22811.22761.2201
89542005.08.18 05:29s/l23151.001.22761.22761.220150.00168280.00
89552005.08.18 05:29sell23161.001.22811.23311.2201
89562005.08.18 05:29modify23161.001.22811.22761.2201
89572005.08.18 05:29s/l23161.001.22761.22761.220150.00168330.00
89582005.08.18 05:29sell23171.001.22811.23311.2201
89592005.08.18 05:29modify23171.001.22811.22761.2201
89602005.08.18 05:29s/l23171.001.22761.22761.220150.00168380.00
89612005.08.18 05:29sell23181.001.22811.23311.2201
89622005.08.18 05:29modify23181.001.22811.22761.2201
89632005.08.18 05:29s/l23181.001.22761.22761.220150.00168430.00
89642005.08.18 05:29sell23191.001.22811.23311.2201
89652005.08.18 05:29modify23191.001.22811.22761.2201
89662005.08.18 05:29s/l23191.001.22761.22761.220150.00168480.00
89672005.08.18 05:29sell23201.001.22811.23311.2201
89682005.08.18 05:29modify23201.001.22811.22761.2201
89692005.08.18 05:29s/l23201.001.22761.22761.220150.00168530.00
89702005.08.18 05:29sell23211.001.22811.23311.2201
89712005.08.18 05:29modify23211.001.22811.22761.2201
89722005.08.18 05:29s/l23211.001.22761.22761.220150.00168580.00
89732005.08.18 05:29sell23221.001.22811.23311.2201
89742005.08.18 05:29modify23221.001.22811.22761.2201
89752005.08.18 05:29s/l23221.001.22761.22761.220150.00168630.00
89762005.08.18 05:29sell23231.001.22811.23311.2201
89772005.08.18 05:29modify23231.001.22811.22761.2201
89782005.08.18 05:29s/l23231.001.22761.22761.220150.00168680.00
89792005.08.18 05:29sell23241.001.22811.23311.2201
89802005.08.18 05:29modify23241.001.22811.22761.2201
89812005.08.18 05:29s/l23241.001.22761.22761.220150.00168730.00
89822005.08.18 05:29sell23251.001.22811.23311.2201
89832005.08.18 05:29modify23251.001.22811.22761.2201
89842005.08.18 05:29s/l23251.001.22761.22761.220150.00168780.00
89852005.08.18 05:29sell23261.001.22811.23311.2201
89862005.08.18 05:29modify23261.001.22811.22761.2201
89872005.08.18 05:29s/l23261.001.22761.22761.220150.00168830.00
89882005.08.18 05:29sell23271.001.22811.23311.2201
89892005.08.18 05:29modify23271.001.22811.22761.2201
89902005.08.18 05:29s/l23271.001.22761.22761.220150.00168880.00
89912005.08.18 05:29sell23281.001.22811.23311.2201
89922005.08.18 05:29modify23281.001.22811.22761.2201
89932005.08.18 05:29s/l23281.001.22761.22761.220150.00168930.00
89942005.08.18 05:29sell23291.001.22811.23311.2201
89952005.08.18 05:29modify23291.001.22811.22761.2201
89962005.08.18 05:29s/l23291.001.22761.22761.220150.00168980.00
89972005.08.18 05:29sell23301.001.22811.23311.2201
89982005.08.18 05:29modify23301.001.22811.22761.2201
89992005.08.18 05:29s/l23301.001.22761.22761.220150.00169030.00
90002005.08.18 05:29sell23311.001.22811.23311.2201
90012005.08.18 05:29modify23311.001.22811.22761.2201
90022005.08.18 05:29s/l23311.001.22761.22761.220150.00169080.00
90032005.08.18 05:29sell23321.001.22811.23311.2201
90042005.08.18 05:29modify23321.001.22811.22761.2201
90052005.08.18 05:29s/l23321.001.22761.22761.220150.00169130.00
90062005.08.18 05:29sell23331.001.22811.23311.2201
90072005.08.18 05:29modify23331.001.22811.22761.2201
90082005.08.18 05:29s/l23331.001.22761.22761.220150.00169180.00
90092005.08.18 05:29sell23341.001.22811.23311.2201
90102005.08.18 05:29modify23341.001.22811.22761.2201
90112005.08.18 05:29s/l23341.001.22761.22761.220150.00169230.00
90122005.08.18 05:29sell23351.001.22811.23311.2201
90132005.08.18 05:29modify23351.001.22811.22761.2201
90142005.08.18 05:29s/l23351.001.22761.22761.220150.00169280.00
90152005.08.18 05:29sell23361.001.22811.23311.2201
90162005.08.18 05:29modify23361.001.22811.22761.2201
90172005.08.18 05:29s/l23361.001.22761.22761.220150.00169330.00
90182005.08.18 05:29sell23371.001.22811.23311.2201
90192005.08.18 05:29modify23371.001.22811.22761.2201
90202005.08.18 05:29s/l23371.001.22761.22761.220150.00169380.00
90212005.08.18 05:29sell23381.001.22811.23311.2201
90222005.08.18 05:29modify23381.001.22811.22761.2201
90232005.08.18 05:29s/l23381.001.22761.22761.220150.00169430.00
90242005.08.18 05:29sell23391.001.22811.23311.2201
90252005.08.18 05:29modify23391.001.22811.22761.2201
90262005.08.18 05:29s/l23391.001.22761.22761.220150.00169480.00
90272005.08.18 05:29sell23401.001.22811.23311.2201
90282005.08.18 05:29modify23401.001.22811.22761.2201
90292005.08.18 05:29s/l23401.001.22761.22761.220150.00169530.00
90302005.08.18 05:29sell23411.001.22811.23311.2201
90312005.08.18 05:29modify23411.001.22811.22761.2201
90322005.08.18 05:29s/l23411.001.22761.22761.220150.00169580.00
90332005.08.18 05:29sell23421.001.22811.23311.2201
90342005.08.18 05:29modify23421.001.22811.22761.2201
90352005.08.18 05:29s/l23421.001.22761.22761.220150.00169630.00
90362005.08.18 05:29sell23431.001.22811.23311.2201
90372005.08.18 05:35modify23431.001.22811.22761.2201
90382005.08.18 05:35s/l23431.001.22761.22761.220150.00169680.00
90392005.08.18 05:35sell23441.001.22821.23321.2202
90402005.08.18 05:35modify23441.001.22821.22761.2202
90412005.08.18 05:35s/l23441.001.22761.22761.220260.00169740.00
90422005.08.18 05:35sell23451.001.22821.23321.2202
90432005.08.18 05:35modify23451.001.22821.22761.2202
90442005.08.18 05:35s/l23451.001.22761.22761.220260.00169800.00
90452005.08.18 05:35sell23461.001.22821.23321.2202
90462005.08.18 05:35modify23461.001.22821.22761.2202
90472005.08.18 05:35s/l23461.001.22761.22761.220260.00169860.00
90482005.08.18 05:35sell23471.001.22821.23321.2202
90492005.08.18 05:35modify23471.001.22821.22761.2202
90502005.08.18 05:35s/l23471.001.22761.22761.220260.00169920.00
90512005.08.18 05:35sell23481.001.22821.23321.2202
90522005.08.18 05:35modify23481.001.22821.22761.2202
90532005.08.18 05:35s/l23481.001.22761.22761.220260.00169980.00
90542005.08.18 05:35sell23491.001.22821.23321.2202
90552005.08.18 05:36modify23491.001.22821.22761.2202
90562005.08.18 05:36s/l23491.001.22761.22761.220260.00170040.00
90572005.08.18 05:36sell23501.001.22821.23321.2202
90582005.08.18 05:36modify23501.001.22821.22761.2202
90592005.08.18 05:36s/l23501.001.22761.22761.220260.00170100.00
90602005.08.18 05:36sell23511.001.22821.23321.2202
90612005.08.18 05:36modify23511.001.22821.22761.2202
90622005.08.18 05:36s/l23511.001.22761.22761.220260.00170160.00
90632005.08.18 05:36sell23521.001.22821.23321.2202
90642005.08.18 05:36modify23521.001.22821.22761.2202
90652005.08.18 05:36s/l23521.001.22761.22761.220260.00170220.00
90662005.08.18 05:36sell23531.001.22821.23321.2202
90672005.08.18 05:36modify23531.001.22821.22761.2202
90682005.08.18 05:36s/l23531.001.22761.22761.220260.00170280.00
90692005.08.18 05:36sell23541.001.22821.23321.2202
90702005.08.18 05:36modify23541.001.22821.22761.2202
90712005.08.18 05:36s/l23541.001.22761.22761.220260.00170340.00
90722005.08.18 05:36sell23551.001.22821.23321.2202
90732005.08.18 05:37modify23551.001.22821.22761.2202
90742005.08.18 05:37s/l23551.001.22761.22761.220260.00170400.00
90752005.08.18 05:37sell23561.001.22821.23321.2202
90762005.08.18 05:37modify23561.001.22821.22761.2202
90772005.08.18 05:37s/l23561.001.22761.22761.220260.00170460.00
90782005.08.18 05:37sell23571.001.22821.23321.2202
90792005.08.18 05:37modify23571.001.22821.22761.2202
90802005.08.18 05:37s/l23571.001.22761.22761.220260.00170520.00
90812005.08.18 05:37sell23581.001.22821.23321.2202
90822005.08.18 05:55modify23581.001.22821.22811.2202
90832005.08.18 05:55s/l23581.001.22811.22811.220210.00170530.00
90842005.08.18 05:55sell23591.001.22821.23321.2202
90852005.08.18 05:55modify23591.001.22821.22811.2202
90862005.08.18 05:55s/l23591.001.22811.22811.220210.00170540.00
90872005.08.18 05:55sell23601.001.22821.23321.2202
90882005.08.18 05:55modify23601.001.22821.22811.2202
90892005.08.18 05:55s/l23601.001.22811.22811.220210.00170550.00
90902005.08.18 05:55sell23611.001.22821.23321.2202
90912005.08.18 05:55modify23611.001.22821.22811.2202
90922005.08.18 05:55s/l23611.001.22811.22811.220210.00170560.00
90932005.08.18 05:55sell23621.001.22821.23321.2202
90942005.08.18 05:55modify23621.001.22821.22811.2202
90952005.08.18 05:55s/l23621.001.22811.22811.220210.00170570.00
90962005.08.18 05:55sell23631.001.22821.23321.2202
90972005.08.18 05:55modify23631.001.22821.22811.2202
90982005.08.18 05:55s/l23631.001.22811.22811.220210.00170580.00
90992005.08.18 05:55sell23641.001.22821.23321.2202
91002005.08.18 05:56modify23641.001.22821.22811.2202
91012005.08.18 05:56s/l23641.001.22811.22811.220210.00170590.00
91022005.08.18 05:56sell23651.001.22821.23321.2202
91032005.08.18 05:56modify23651.001.22821.22811.2202
91042005.08.18 05:56s/l23651.001.22811.22811.220210.00170600.00
91052005.08.18 05:56sell23661.001.22821.23321.2202
91062005.08.18 05:56modify23661.001.22821.22811.2202
91072005.08.18 05:56s/l23661.001.22811.22811.220210.00170610.00
91082005.08.18 05:56sell23671.001.22821.23321.2202
91092005.08.18 05:56modify23671.001.22821.22811.2202
91102005.08.18 05:56s/l23671.001.22811.22811.220210.00170620.00
91112005.08.18 05:56sell23681.001.22821.23321.2202
91122005.08.18 05:56modify23681.001.22821.22811.2202
91132005.08.18 05:56s/l23681.001.22811.22811.220210.00170630.00
91142005.08.18 05:56sell23691.001.22821.23321.2202
91152005.08.18 05:56modify23691.001.22821.22811.2202
91162005.08.18 05:56s/l23691.001.22811.22811.220210.00170640.00
91172005.08.18 05:56sell23701.001.22821.23321.2202
91182005.08.18 05:57modify23701.001.22821.22811.2202
91192005.08.18 05:57s/l23701.001.22811.22811.220210.00170650.00
91202005.08.18 05:57sell23711.001.22821.23321.2202
91212005.08.18 05:57modify23711.001.22821.22811.2202
91222005.08.18 05:57s/l23711.001.22811.22811.220210.00170660.00
91232005.08.18 05:57sell23721.001.22821.23321.2202
91242005.08.18 05:59modify23721.001.22821.22811.2202
91252005.08.18 07:32s/l23721.001.22811.22811.220210.00170670.00
91262005.08.18 07:32sell23731.001.22831.23331.2203
91272005.08.18 08:15modify23731.001.22831.22821.2203
91282005.08.18 08:35modify23731.001.22831.22811.2203
91292005.08.18 08:42modify23731.001.22831.22751.2203
91302005.08.18 08:42modify23731.001.22831.22741.2203
91312005.08.18 08:42modify23731.001.22831.22721.2203
91322005.08.18 09:00s/l23731.001.22721.22721.2203110.00170780.00
91332005.08.18 09:00buy23741.001.22721.22221.2372
91342005.08.18 10:50s/l23741.001.22221.22221.2372-500.00170280.00
91352005.08.18 10:50buy23751.001.22241.21741.2324
91362005.08.18 13:52s/l23751.001.21741.21741.2324-500.00169780.00
91372005.08.18 13:52buy23761.001.21761.21261.2276
91382005.08.19 00:22modify23761.001.21761.21761.2276
91392005.08.19 00:52modify23761.001.21761.21771.2276
91402005.08.19 01:05s/l23761.001.21771.21771.227610.00169790.00
91412005.08.19 01:05buy23771.001.21781.21281.2278
91422005.08.19 07:52s/l23771.001.21281.21281.2278-500.00169290.00
91432005.08.19 07:52buy23781.001.21281.20781.2228
91442005.08.19 08:00modify23781.001.21281.21321.2228
91452005.08.19 08:22s/l23781.001.21321.21321.222840.00169330.00
91462005.08.19 08:22buy23791.001.21331.20831.2233
91472005.08.19 08:29modify23791.001.21331.21361.2233
91482005.08.19 09:00modify23791.001.21331.21711.2233
91492005.08.19 09:00s/l23791.001.21711.21711.2233380.00169710.00
91502005.08.19 09:00buy23801.001.21581.21081.2258
91512005.08.19 09:00modify23801.001.21581.21711.2258
91522005.08.19 09:00s/l23801.001.21711.21711.2258130.00169840.00
91532005.08.19 09:00buy23811.001.21581.21081.2258
91542005.08.19 09:00modify23811.001.21581.21711.2258
91552005.08.19 09:00s/l23811.001.21711.21711.2258130.00169970.00
91562005.08.19 09:00buy23821.001.21581.21081.2258
91572005.08.19 09:00modify23821.001.21581.21711.2258
91582005.08.19 09:00s/l23821.001.21711.21711.2258130.00170100.00
91592005.08.19 09:00buy23831.001.21581.21081.2258
91602005.08.19 09:00modify23831.001.21581.21711.2258
91612005.08.19 09:00s/l23831.001.21711.21711.2258130.00170230.00
91622005.08.19 09:00buy23841.001.21581.21081.2258
91632005.08.19 09:00modify23841.001.21581.21711.2258
91642005.08.19 09:00s/l23841.001.21711.21711.2258130.00170360.00
91652005.08.19 09:00buy23851.001.21581.21081.2258
91662005.08.19 09:00modify23851.001.21581.21711.2258
91672005.08.19 09:00s/l23851.001.21711.21711.2258130.00170490.00
91682005.08.19 09:00buy23861.001.21581.21081.2258
91692005.08.19 09:00modify23861.001.21581.21711.2258
91702005.08.19 09:00s/l23861.001.21711.21711.2258130.00170620.00
91712005.08.19 09:00buy23871.001.21581.21081.2258
91722005.08.19 09:00modify23871.001.21581.21711.2258
91732005.08.19 09:00s/l23871.001.21711.21711.2258130.00170750.00
91742005.08.19 09:00buy23881.001.21581.21081.2258
91752005.08.19 09:00modify23881.001.21581.21711.2258
91762005.08.19 09:00s/l23881.001.21711.21711.2258130.00170880.00
91772005.08.19 09:00buy23891.001.21581.21081.2258
91782005.08.19 09:00modify23891.001.21581.21711.2258
91792005.08.19 09:00s/l23891.001.21711.21711.2258130.00171010.00
91802005.08.19 09:00buy23901.001.21581.21081.2258
91812005.08.19 09:00modify23901.001.21581.21711.2258
91822005.08.19 09:00s/l23901.001.21711.21711.2258130.00171140.00
91832005.08.19 09:00buy23911.001.21581.21081.2258
91842005.08.19 09:00modify23911.001.21581.21711.2258
91852005.08.19 09:00s/l23911.001.21711.21711.2258130.00171270.00
91862005.08.19 09:00buy23921.001.21581.21081.2258
91872005.08.19 09:00modify23921.001.21581.21711.2258
91882005.08.19 09:00s/l23921.001.21711.21711.2258130.00171400.00
91892005.08.19 09:00buy23931.001.21581.21081.2258
91902005.08.19 09:00modify23931.001.21581.21711.2258
91912005.08.19 09:00s/l23931.001.21711.21711.2258130.00171530.00
91922005.08.19 09:00buy23941.001.21581.21081.2258
91932005.08.19 09:00modify23941.001.21581.21711.2258
91942005.08.19 09:00s/l23941.001.21711.21711.2258130.00171660.00
91952005.08.19 09:00buy23951.001.21581.21081.2258
91962005.08.19 09:00modify23951.001.21581.21711.2258
91972005.08.19 09:00s/l23951.001.21711.21711.2258130.00171790.00
91982005.08.19 09:00buy23961.001.21581.21081.2258
91992005.08.19 09:00modify23961.001.21581.21711.2258
92002005.08.19 09:00s/l23961.001.21711.21711.2258130.00171920.00
92012005.08.19 09:00buy23971.001.21581.21081.2258
92022005.08.19 09:00modify23971.001.21581.21711.2258
92032005.08.19 09:00s/l23971.001.21711.21711.2258130.00172050.00
92042005.08.19 09:00buy23981.001.21581.21081.2258
92052005.08.19 09:00modify23981.001.21581.21711.2258
92062005.08.19 09:00s/l23981.001.21711.21711.2258130.00172180.00
92072005.08.19 09:00buy23991.001.21581.21081.2258
92082005.08.19 09:00modify23991.001.21581.21711.2258
92092005.08.19 09:00s/l23991.001.21711.21711.2258130.00172310.00
92102005.08.19 09:00buy24001.001.21581.21081.2258
92112005.08.19 09:00modify24001.001.21581.21711.2258
92122005.08.19 09:00s/l24001.001.21711.21711.2258130.00172440.00
92132005.08.19 09:00buy24011.001.21581.21081.2258
92142005.08.19 09:00modify24011.001.21581.21711.2258
92152005.08.19 09:00s/l24011.001.21711.21711.2258130.00172570.00
92162005.08.19 09:00buy24021.001.21581.21081.2258
92172005.08.19 09:00modify24021.001.21581.21711.2258
92182005.08.19 09:00s/l24021.001.21711.21711.2258130.00172700.00
92192005.08.19 09:00buy24031.001.21581.21081.2258
92202005.08.19 09:00modify24031.001.21581.21711.2258
92212005.08.19 09:00s/l24031.001.21711.21711.2258130.00172830.00
92222005.08.19 09:00buy24041.001.21581.21081.2258
92232005.08.19 09:00modify24041.001.21581.21711.2258
92242005.08.19 09:00s/l24041.001.21711.21711.2258130.00172960.00
92252005.08.19 09:00buy24051.001.21581.21081.2258
92262005.08.19 09:00modify24051.001.21581.21711.2258
92272005.08.19 09:00s/l24051.001.21711.21711.2258130.00173090.00
92282005.08.19 09:00buy24061.001.21581.21081.2258
92292005.08.19 09:00modify24061.001.21581.21711.2258
92302005.08.19 09:00s/l24061.001.21711.21711.2258130.00173220.00
92312005.08.19 09:00buy24071.001.21581.21081.2258
92322005.08.19 09:00modify24071.001.21581.21711.2258
92332005.08.19 09:17s/l24071.001.21711.21711.2258130.00173350.00
92342005.08.19 09:17buy24081.001.21611.21111.2261
92352005.08.19 09:17modify24081.001.21611.21631.2261
92362005.08.19 09:17s/l24081.001.21631.21631.226120.00173370.00
92372005.08.19 09:17buy24091.001.21611.21111.2261
92382005.08.19 09:17modify24091.001.21611.21631.2261
92392005.08.19 09:17s/l24091.001.21631.21631.226120.00173390.00
92402005.08.19 09:17buy24101.001.21611.21111.2261
92412005.08.19 09:18modify24101.001.21611.21631.2261
92422005.08.19 09:18s/l24101.001.21631.21631.226120.00173410.00
92432005.08.19 09:18buy24111.001.21611.21111.2261
92442005.08.19 09:18modify24111.001.21611.21631.2261
92452005.08.19 09:18s/l24111.001.21631.21631.226120.00173430.00
92462005.08.19 09:18buy24121.001.21611.21111.2261
92472005.08.19 09:18modify24121.001.21611.21631.2261
92482005.08.19 09:18s/l24121.001.21631.21631.226120.00173450.00
92492005.08.19 09:18buy24131.001.21611.21111.2261
92502005.08.19 09:18modify24131.001.21611.21631.2261
92512005.08.19 09:18s/l24131.001.21631.21631.226120.00173470.00
92522005.08.19 09:18buy24141.001.21611.21111.2261
92532005.08.19 09:18modify24141.001.21611.21631.2261
92542005.08.19 09:18s/l24141.001.21631.21631.226120.00173490.00
92552005.08.19 09:18buy24151.001.21611.21111.2261
92562005.08.19 09:18modify24151.001.21611.21631.2261
92572005.08.19 09:18s/l24151.001.21631.21631.226120.00173510.00
92582005.08.19 09:18buy24161.001.21611.21111.2261
92592005.08.19 09:19modify24161.001.21611.21631.2261
92602005.08.19 09:19s/l24161.001.21631.21631.226120.00173530.00
92612005.08.19 09:19buy24171.001.21611.21111.2261
92622005.08.19 09:19modify24171.001.21611.21631.2261
92632005.08.19 09:19s/l24171.001.21631.21631.226120.00173550.00
92642005.08.19 09:19buy24181.001.21611.21111.2261
92652005.08.19 09:19modify24181.001.21611.21631.2261
92662005.08.19 09:19s/l24181.001.21631.21631.226120.00173570.00
92672005.08.19 09:19buy24191.001.21611.21111.2261
92682005.08.19 09:19modify24191.001.21611.21631.2261
92692005.08.19 09:19s/l24191.001.21631.21631.226120.00173590.00
92702005.08.19 09:19buy24201.001.21611.21111.2261
92712005.08.19 09:19modify24201.001.21611.21631.2261
92722005.08.19 09:19s/l24201.001.21631.21631.226120.00173610.00
92732005.08.19 09:19buy24211.001.21611.21111.2261
92742005.08.19 09:19modify24211.001.21611.21631.2261
92752005.08.19 09:20s/l24211.001.21631.21631.226120.00173630.00
92762005.08.19 09:20buy24221.001.21571.21071.2257
92772005.08.19 09:25modify24221.001.21571.21671.2257
92782005.08.19 09:25s/l24221.001.21671.21671.2257100.00173730.00
92792005.08.19 09:25sell24231.001.21631.22131.2083
92802005.08.19 14:00modify24231.001.21631.21571.2083
92812005.08.19 14:00s/l24231.001.21571.21571.208360.00173790.00
92822005.08.19 14:00buy24241.001.21661.21161.2266
92832005.08.22 02:02modify24241.001.21661.21661.2266
92842005.08.22 02:02modify24241.001.21661.21671.2266
92852005.08.22 02:02modify24241.001.21661.21681.2266
92862005.08.22 02:29modify24241.001.21661.21691.2266
92872005.08.22 02:52modify24241.001.21661.21701.2266
92882005.08.22 02:52modify24241.001.21661.21721.2266
92892005.08.22 03:22modify24241.001.21661.21731.2266
92902005.08.22 03:22modify24241.001.21661.21751.2266
92912005.08.22 03:22modify24241.001.21661.21761.2266
92922005.08.22 05:00s/l24241.001.21761.21761.2266100.00173890.00
92932005.08.22 05:00sell24251.001.21761.22261.2096
92942005.08.22 11:20s/l24251.001.22261.22261.2096-500.00173390.00
92952005.08.22 11:20sell24261.001.22241.22741.2144
92962005.08.23 01:22modify24261.001.22241.22241.2144
92972005.08.23 01:52modify24261.001.22241.22231.2144
92982005.08.23 01:52modify24261.001.22241.22211.2144
92992005.08.23 03:15modify24261.001.22241.22201.2144
93002005.08.23 03:15modify24261.001.22241.22191.2144
93012005.08.23 03:15modify24261.001.22241.22181.2144
93022005.08.23 03:20modify24261.001.22241.22171.2144
93032005.08.23 03:20modify24261.001.22241.22161.2144
93042005.08.23 05:37modify24261.001.22241.22121.2144
93052005.08.23 05:37modify24261.001.22241.22111.2144
93062005.08.23 05:45modify24261.001.22241.22091.2144
93072005.08.23 05:45modify24261.001.22241.22081.2144
93082005.08.23 05:45modify24261.001.22241.22071.2144
93092005.08.23 06:00s/l24261.001.22071.22071.2144170.00173560.00
93102005.08.23 06:00sell24271.001.22211.22711.2141
93112005.08.23 06:00modify24271.001.22211.22201.2141
93122005.08.23 06:00s/l24271.001.22201.22201.214110.00173570.00
93132005.08.23 06:00sell24281.001.22211.22711.2141
93142005.08.23 06:00modify24281.001.22211.22201.2141
93152005.08.23 06:00s/l24281.001.22201.22201.214110.00173580.00
93162005.08.23 06:00sell24291.001.22211.22711.2141
93172005.08.23 06:00modify24291.001.22211.22201.2141
93182005.08.23 06:00s/l24291.001.22201.22201.214110.00173590.00
93192005.08.23 06:00sell24301.001.22211.22711.2141
93202005.08.23 06:00modify24301.001.22211.22201.2141
93212005.08.23 06:00s/l24301.001.22201.22201.214110.00173600.00
93222005.08.23 06:00sell24311.001.22211.22711.2141
93232005.08.23 06:00modify24311.001.22211.22201.2141
93242005.08.23 06:00s/l24311.001.22201.22201.214110.00173610.00
93252005.08.23 06:00sell24321.001.22211.22711.2141
93262005.08.23 06:00modify24321.001.22211.22201.2141
93272005.08.23 06:00s/l24321.001.22201.22201.214110.00173620.00
93282005.08.23 06:00sell24331.001.22211.22711.2141
93292005.08.23 06:00modify24331.001.22211.22201.2141
93302005.08.23 06:00s/l24331.001.22201.22201.214110.00173630.00
93312005.08.23 06:00sell24341.001.22211.22711.2141
93322005.08.23 06:00modify24341.001.22211.22201.2141
93332005.08.23 06:00s/l24341.001.22201.22201.214110.00173640.00
93342005.08.23 06:00sell24351.001.22211.22711.2141
93352005.08.23 06:00modify24351.001.22211.22201.2141
93362005.08.23 06:00s/l24351.001.22201.22201.214110.00173650.00
93372005.08.23 06:00sell24361.001.22211.22711.2141
93382005.08.23 06:00modify24361.001.22211.22201.2141
93392005.08.23 06:00s/l24361.001.22201.22201.214110.00173660.00
93402005.08.23 06:00sell24371.001.22211.22711.2141
93412005.08.23 06:00modify24371.001.22211.22201.2141
93422005.08.23 06:00s/l24371.001.22201.22201.214110.00173670.00
93432005.08.23 06:00sell24381.001.22211.22711.2141
93442005.08.23 06:00modify24381.001.22211.22201.2141
93452005.08.23 06:00s/l24381.001.22201.22201.214110.00173680.00
93462005.08.23 06:00sell24391.001.22211.22711.2141
93472005.08.23 06:00modify24391.001.22211.22201.2141
93482005.08.23 06:00s/l24391.001.22201.22201.214110.00173690.00
93492005.08.23 06:00sell24401.001.22211.22711.2141
93502005.08.23 06:00modify24401.001.22211.22201.2141
93512005.08.23 06:00s/l24401.001.22201.22201.214110.00173700.00
93522005.08.23 06:00sell24411.001.22211.22711.2141
93532005.08.23 06:00modify24411.001.22211.22201.2141
93542005.08.23 06:00s/l24411.001.22201.22201.214110.00173710.00
93552005.08.23 06:00sell24421.001.22211.22711.2141
93562005.08.23 06:00modify24421.001.22211.22201.2141
93572005.08.23 06:00s/l24421.001.22201.22201.214110.00173720.00
93582005.08.23 06:00sell24431.001.22211.22711.2141
93592005.08.23 06:00modify24431.001.22211.22201.2141
93602005.08.23 06:00s/l24431.001.22201.22201.214110.00173730.00
93612005.08.23 06:00sell24441.001.22211.22711.2141
93622005.08.23 06:00modify24441.001.22211.22201.2141
93632005.08.23 06:00s/l24441.001.22201.22201.214110.00173740.00
93642005.08.23 06:00sell24451.001.22211.22711.2141
93652005.08.23 06:22modify24451.001.22211.22201.2141
93662005.08.23 06:22modify24451.001.22211.22191.2141
93672005.08.23 06:25s/l24451.001.22191.22191.214120.00173760.00
93682005.08.23 06:25sell24461.001.22241.22741.2144
93692005.08.23 06:25modify24461.001.22241.22211.2144
93702005.08.23 06:25modify24461.001.22241.22191.2144
93712005.08.23 06:25s/l24461.001.22191.22191.214450.00173810.00
93722005.08.23 06:25sell24471.001.22241.22741.2144
93732005.08.23 06:25modify24471.001.22241.22211.2144
93742005.08.23 06:25modify24471.001.22241.22191.2144
93752005.08.23 06:25s/l24471.001.22191.22191.214450.00173860.00
93762005.08.23 06:25sell24481.001.22241.22741.2144
93772005.08.23 06:25modify24481.001.22241.22211.2144
93782005.08.23 06:25modify24481.001.22241.22191.2144
93792005.08.23 06:25s/l24481.001.22191.22191.214450.00173910.00
93802005.08.23 06:25sell24491.001.22241.22741.2144
93812005.08.23 06:25modify24491.001.22241.22211.2144
93822005.08.23 06:25modify24491.001.22241.22191.2144
93832005.08.23 06:25s/l24491.001.22191.22191.214450.00173960.00
93842005.08.23 06:25sell24501.001.22241.22741.2144
93852005.08.23 06:25modify24501.001.22241.22211.2144
93862005.08.23 06:25modify24501.001.22241.22191.2144
93872005.08.23 06:25s/l24501.001.22191.22191.214450.00174010.00
93882005.08.23 06:25sell24511.001.22241.22741.2144
93892005.08.23 06:25modify24511.001.22241.22211.2144
93902005.08.23 06:25modify24511.001.22241.22191.2144
93912005.08.23 06:25s/l24511.001.22191.22191.214450.00174060.00
93922005.08.23 06:25sell24521.001.22241.22741.2144
93932005.08.23 06:26modify24521.001.22241.22211.2144
93942005.08.23 06:26modify24521.001.22241.22191.2144
93952005.08.23 06:26s/l24521.001.22191.22191.214450.00174110.00
93962005.08.23 06:26sell24531.001.22241.22741.2144
93972005.08.23 06:26modify24531.001.22241.22211.2144
93982005.08.23 06:26modify24531.001.22241.22191.2144
93992005.08.23 06:26s/l24531.001.22191.22191.214450.00174160.00
94002005.08.23 06:26sell24541.001.22241.22741.2144
94012005.08.23 06:26modify24541.001.22241.22211.2144
94022005.08.23 06:26modify24541.001.22241.22191.2144
94032005.08.23 06:26s/l24541.001.22191.22191.214450.00174210.00
94042005.08.23 06:26sell24551.001.22241.22741.2144
94052005.08.23 12:35modify24551.001.22241.22241.2144
94062005.08.23 12:35s/l24551.001.22241.22241.21440.00174210.00
94072005.08.23 12:35buy24561.001.22241.21741.2324
94082005.08.23 18:20modify24561.001.22241.22241.2324
94092005.08.23 18:22modify24561.001.22241.22251.2324
94102005.08.23 19:05s/l24561.001.22251.22251.232410.00174220.00
94112005.08.23 19:05sell24571.001.22241.22741.2144
94122005.08.24 00:29modify24571.001.22241.22241.2144
94132005.08.24 00:29modify24571.001.22241.22231.2144
94142005.08.24 00:29modify24571.001.22241.22221.2144
94152005.08.24 00:50modify24571.001.22241.22201.2144
94162005.08.24 00:50modify24571.001.22241.22191.2144
94172005.08.24 00:52modify24571.001.22241.22181.2144
94182005.08.24 00:52modify24571.001.22241.22171.2144
94192005.08.24 00:52modify24571.001.22241.22161.2144
94202005.08.24 01:50modify24571.001.22241.22151.2144
94212005.08.24 01:50modify24571.001.22241.22131.2144
94222005.08.24 01:52modify24571.001.22241.22121.2144
94232005.08.24 02:00s/l24571.001.22121.22121.2144120.00174340.00
94242005.08.24 02:00buy24581.001.22201.21701.2320
94252005.08.24 05:10s/l24581.001.21701.21701.2320-500.00173840.00
94262005.08.24 05:10buy24591.001.21721.21221.2272
94272005.08.24 09:00modify24591.001.21721.21761.2272
94282005.08.24 09:29modify24591.001.21721.21881.2272
94292005.08.24 09:42s/l24591.001.21881.21881.2272160.00174000.00
94302005.08.24 09:42buy24601.001.21891.21391.2289
94312005.08.24 10:00modify24601.001.21891.21941.2289
94322005.08.24 10:00modify24601.001.21891.21961.2289
94332005.08.24 10:22modify24601.001.21891.21981.2289
94342005.08.24 10:22modify24601.001.21891.22001.2289
94352005.08.24 10:52modify24601.001.21891.22011.2289
94362005.08.24 11:10s/l24601.001.22011.22011.2289120.00174120.00
94372005.08.24 11:10sell24611.001.22011.22511.2121
94382005.08.24 12:45s/l24611.001.22511.22511.2121-500.00173620.00
94392005.08.24 12:45sell24621.001.22491.22991.2169
94402005.08.24 15:00modify24621.001.22491.22471.2169
94412005.08.24 15:00s/l24621.001.22471.22471.216920.00173640.00
94422005.08.24 15:00sell24631.001.22541.23041.2174
94432005.08.24 15:00modify24631.001.22541.22471.2174
94442005.08.24 15:00s/l24631.001.22471.22471.217470.00173710.00
94452005.08.24 15:00sell24641.001.22541.23041.2174
94462005.08.24 15:00modify24641.001.22541.22471.2174
94472005.08.24 15:00s/l24641.001.22471.22471.217470.00173780.00
94482005.08.24 15:00sell24651.001.22541.23041.2174
94492005.08.24 15:00modify24651.001.22541.22471.2174
94502005.08.24 15:00s/l24651.001.22471.22471.217470.00173850.00
94512005.08.24 15:00sell24661.001.22541.23041.2174
94522005.08.24 15:00modify24661.001.22541.22471.2174
94532005.08.24 15:00s/l24661.001.22471.22471.217470.00173920.00
94542005.08.24 15:00sell24671.001.22541.23041.2174
94552005.08.24 15:00modify24671.001.22541.22471.2174
94562005.08.24 15:00s/l24671.001.22471.22471.217470.00173990.00
94572005.08.24 15:00sell24681.001.22541.23041.2174
94582005.08.24 15:00modify24681.001.22541.22471.2174
94592005.08.24 15:00s/l24681.001.22471.22471.217470.00174060.00
94602005.08.24 15:00sell24691.001.22541.23041.2174
94612005.08.24 15:00modify24691.001.22541.22471.2174
94622005.08.24 15:00s/l24691.001.22471.22471.217470.00174130.00
94632005.08.24 15:00sell24701.001.22541.23041.2174
94642005.08.24 15:00modify24701.001.22541.22471.2174
94652005.08.24 15:00s/l24701.001.22471.22471.217470.00174200.00
94662005.08.24 15:00sell24711.001.22541.23041.2174
94672005.08.24 15:00modify24711.001.22541.22471.2174
94682005.08.24 15:00s/l24711.001.22471.22471.217470.00174270.00
94692005.08.24 15:00sell24721.001.22541.23041.2174
94702005.08.24 15:00modify24721.001.22541.22471.2174
94712005.08.24 15:00s/l24721.001.22471.22471.217470.00174340.00
94722005.08.24 15:00sell24731.001.22541.23041.2174
94732005.08.24 15:00modify24731.001.22541.22471.2174
94742005.08.24 15:00s/l24731.001.22471.22471.217470.00174410.00
94752005.08.24 15:00sell24741.001.22541.23041.2174
94762005.08.24 15:00modify24741.001.22541.22471.2174
94772005.08.24 15:00s/l24741.001.22471.22471.217470.00174480.00
94782005.08.24 15:00sell24751.001.22541.23041.2174
94792005.08.24 15:00modify24751.001.22541.22471.2174
94802005.08.24 15:00s/l24751.001.22471.22471.217470.00174550.00
94812005.08.24 15:00sell24761.001.22541.23041.2174
94822005.08.24 15:00modify24761.001.22541.22471.2174
94832005.08.24 15:00s/l24761.001.22471.22471.217470.00174620.00
94842005.08.24 15:00sell24771.001.22541.23041.2174
94852005.08.24 15:00modify24771.001.22541.22471.2174
94862005.08.24 15:00s/l24771.001.22471.22471.217470.00174690.00
94872005.08.24 15:00sell24781.001.22541.23041.2174
94882005.08.24 15:00modify24781.001.22541.22471.2174
94892005.08.24 15:00s/l24781.001.22471.22471.217470.00174760.00
94902005.08.24 15:00sell24791.001.22541.23041.2174
94912005.08.24 15:00modify24791.001.22541.22471.2174
94922005.08.24 15:00s/l24791.001.22471.22471.217470.00174830.00
94932005.08.24 15:00sell24801.001.22541.23041.2174
94942005.08.24 15:00modify24801.001.22541.22471.2174
94952005.08.24 15:00s/l24801.001.22471.22471.217470.00174900.00
94962005.08.24 15:00sell24811.001.22541.23041.2174
94972005.08.24 15:02modify24811.001.22541.22471.2174
94982005.08.24 15:15s/l24811.001.22471.22471.217470.00174970.00
94992005.08.24 15:15sell24821.001.22471.22971.2167
95002005.08.24 15:29modify24821.001.22471.22461.2167
95012005.08.24 15:32modify24821.001.22471.22451.2167
95022005.08.24 15:32modify24821.001.22471.22441.2167
95032005.08.24 15:45s/l24821.001.22441.22441.216730.00175000.00
95042005.08.24 15:45sell24831.001.22441.22941.2164
95052005.08.25 02:20s/l24831.001.22941.22941.2164-500.00174500.00
95062005.08.25 02:20sell24841.001.22981.23481.2218
95072005.08.25 12:07modify24841.001.22981.22881.2218
95082005.08.25 12:07modify24841.001.22981.22841.2218
95092005.08.25 12:07s/l24841.001.22841.22841.2218140.00174640.00
95102005.08.25 12:07buy24851.001.22881.22381.2388
95112005.08.25 15:02modify24851.001.22881.22891.2388
95122005.08.25 15:02modify24851.001.22881.22981.2388
95132005.08.25 15:02modify24851.001.22881.23011.2388
95142005.08.25 15:02s/l24851.001.23011.23011.2388130.00174770.00
95152005.08.25 15:02sell24861.001.23001.23501.2220
95162005.08.25 23:17modify24861.001.23001.23001.2220
95172005.08.25 23:37modify24861.001.23001.22991.2220
95182005.08.25 23:37modify24861.001.23001.22981.2220
95192005.08.25 23:45modify24861.001.23001.22971.2220
95202005.08.26 01:29s/l24861.001.22971.22971.222030.00174800.00
95212005.08.26 01:29sell24871.001.22971.23471.2217
95222005.08.26 18:52modify24871.001.22971.22961.2217
95232005.08.26 18:52modify24871.001.22971.22951.2217
95242005.08.26 18:52modify24871.001.22971.22941.2217
95252005.08.26 18:52modify24871.001.22971.22931.2217
95262005.08.26 19:22modify24871.001.22971.22921.2217
95272005.08.26 19:22modify24871.001.22971.22911.2217
95282005.08.26 19:22modify24871.001.22971.22901.2217
95292005.08.26 19:22modify24871.001.22971.22881.2217
95302005.08.28 23:00s/l24871.001.22881.22881.221790.00174890.00
95312005.08.28 23:00buy24881.001.23001.22501.2400
95322005.08.28 23:00modify24881.001.23001.23161.2400
95332005.08.28 23:00modify24881.001.23001.23171.2400
95342005.08.28 23:00s/l24881.001.23171.23171.2400170.00175060.00
95352005.08.28 23:00sell24891.001.23171.23671.2237
95362005.08.28 23:00modify24891.001.23171.23171.2237
95372005.08.28 23:00modify24891.001.23171.23151.2237
95382005.08.28 23:00s/l24891.001.23151.23151.223720.00175080.00
95392005.08.28 23:00sell24901.001.23311.23811.2251
95402005.08.28 23:00modify24901.001.23311.23231.2251
95412005.08.28 23:00modify24901.001.23311.23191.2251
95422005.08.28 23:00modify24901.001.23311.23171.2251
95432005.08.28 23:00modify24901.001.23311.23151.2251
95442005.08.28 23:00s/l24901.001.23151.23151.2251160.00175240.00
95452005.08.28 23:00sell24911.001.23311.23811.2251
95462005.08.28 23:00modify24911.001.23311.23231.2251
95472005.08.28 23:00modify24911.001.23311.23191.2251
95482005.08.28 23:00modify24911.001.23311.23171.2251
95492005.08.28 23:00modify24911.001.23311.23151.2251
95502005.08.28 23:00s/l24911.001.23151.23151.2251160.00175400.00
95512005.08.28 23:00sell24921.001.23311.23811.2251
95522005.08.28 23:00modify24921.001.23311.23231.2251
95532005.08.28 23:00modify24921.001.23311.23191.2251
95542005.08.28 23:00modify24921.001.23311.23171.2251
95552005.08.28 23:00modify24921.001.23311.23151.2251
95562005.08.28 23:00s/l24921.001.23151.23151.2251160.00175560.00
95572005.08.28 23:00sell24931.001.23311.23811.2251
95582005.08.28 23:00modify24931.001.23311.23231.2251
95592005.08.28 23:00modify24931.001.23311.23191.2251
95602005.08.28 23:00modify24931.001.23311.23171.2251
95612005.08.28 23:00modify24931.001.23311.23151.2251
95622005.08.28 23:00s/l24931.001.23151.23151.2251160.00175720.00
95632005.08.28 23:00sell24941.001.23311.23811.2251
95642005.08.28 23:00modify24941.001.23311.23231.2251
95652005.08.28 23:00modify24941.001.23311.23191.2251
95662005.08.28 23:00modify24941.001.23311.23171.2251
95672005.08.28 23:00modify24941.001.23311.23151.2251
95682005.08.28 23:00s/l24941.001.23151.23151.2251160.00175880.00
95692005.08.28 23:00sell24951.001.23311.23811.2251
95702005.08.28 23:00modify24951.001.23311.23231.2251
95712005.08.28 23:00modify24951.001.23311.23191.2251
95722005.08.28 23:00modify24951.001.23311.23171.2251
95732005.08.28 23:00modify24951.001.23311.23151.2251
95742005.08.28 23:00s/l24951.001.23151.23151.2251160.00176040.00
95752005.08.28 23:00sell24961.001.23311.23811.2251
95762005.08.28 23:00modify24961.001.23311.23231.2251
95772005.08.28 23:00modify24961.001.23311.23191.2251
95782005.08.28 23:00modify24961.001.23311.23171.2251
95792005.08.28 23:00modify24961.001.23311.23151.2251
95802005.08.28 23:00s/l24961.001.23151.23151.2251160.00176200.00
95812005.08.28 23:00sell24971.001.23311.23811.2251
95822005.08.28 23:00modify24971.001.23311.23231.2251
95832005.08.28 23:00modify24971.001.23311.23191.2251
95842005.08.28 23:00modify24971.001.23311.23171.2251
95852005.08.28 23:00modify24971.001.23311.23151.2251
95862005.08.28 23:00s/l24971.001.23151.23151.2251160.00176360.00
95872005.08.28 23:00sell24981.001.23311.23811.2251
95882005.08.28 23:00modify24981.001.23311.23231.2251
95892005.08.28 23:00modify24981.001.23311.23191.2251
95902005.08.28 23:00modify24981.001.23311.23171.2251
95912005.08.28 23:00modify24981.001.23311.23151.2251
95922005.08.28 23:00s/l24981.001.23151.23151.2251160.00176520.00
95932005.08.28 23:00sell24991.001.23311.23811.2251
95942005.08.28 23:00modify24991.001.23311.23231.2251
95952005.08.28 23:00modify24991.001.23311.23191.2251
95962005.08.28 23:00modify24991.001.23311.23171.2251
95972005.08.28 23:00modify24991.001.23311.23151.2251
95982005.08.28 23:00s/l24991.001.23151.23151.2251160.00176680.00
95992005.08.28 23:00sell25001.001.23311.23811.2251
96002005.08.28 23:00modify25001.001.23311.23231.2251
96012005.08.28 23:00modify25001.001.23311.23191.2251
96022005.08.28 23:00modify25001.001.23311.23171.2251
96032005.08.28 23:00modify25001.001.23311.23151.2251
96042005.08.28 23:00s/l25001.001.23151.23151.2251160.00176840.00
96052005.08.28 23:00sell25011.001.23311.23811.2251
96062005.08.28 23:00modify25011.001.23311.23231.2251
96072005.08.28 23:00modify25011.001.23311.23191.2251
96082005.08.28 23:00modify25011.001.23311.23171.2251
96092005.08.28 23:00modify25011.001.23311.23151.2251
96102005.08.28 23:00s/l25011.001.23151.23151.2251160.00177000.00
96112005.08.28 23:00sell25021.001.23311.23811.2251
96122005.08.28 23:00modify25021.001.23311.23231.2251
96132005.08.28 23:00modify25021.001.23311.23191.2251
96142005.08.28 23:00modify25021.001.23311.23171.2251
96152005.08.28 23:00modify25021.001.23311.23151.2251
96162005.08.28 23:00s/l25021.001.23151.23151.2251160.00177160.00
96172005.08.28 23:00sell25031.001.23311.23811.2251
96182005.08.28 23:00modify25031.001.23311.23231.2251
96192005.08.28 23:00modify25031.001.23311.23191.2251
96202005.08.28 23:00modify25031.001.23311.23171.2251
96212005.08.28 23:00modify25031.001.23311.23151.2251
96222005.08.28 23:00s/l25031.001.23151.23151.2251160.00177320.00
96232005.08.28 23:00sell25041.001.23311.23811.2251
96242005.08.28 23:00modify25041.001.23311.23231.2251
96252005.08.28 23:00modify25041.001.23311.23191.2251
96262005.08.28 23:00modify25041.001.23311.23171.2251
96272005.08.28 23:00modify25041.001.23311.23151.2251
96282005.08.28 23:00s/l25041.001.23151.23151.2251160.00177480.00
96292005.08.28 23:00sell25051.001.23311.23811.2251
96302005.08.28 23:00modify25051.001.23311.23231.2251
96312005.08.28 23:00modify25051.001.23311.23191.2251
96322005.08.28 23:00modify25051.001.23311.23171.2251
96332005.08.28 23:00modify25051.001.23311.23151.2251
96342005.08.28 23:00s/l25051.001.23151.23151.2251160.00177640.00
96352005.08.28 23:00sell25061.001.23311.23811.2251
96362005.08.28 23:00modify25061.001.23311.23231.2251
96372005.08.28 23:00modify25061.001.23311.23191.2251
96382005.08.28 23:00modify25061.001.23311.23171.2251
96392005.08.28 23:00modify25061.001.23311.23151.2251
96402005.08.28 23:00s/l25061.001.23151.23151.2251160.00177800.00
96412005.08.28 23:00sell25071.001.23311.23811.2251
96422005.08.28 23:15modify25071.001.23311.23301.2251
96432005.08.28 23:15modify25071.001.23311.23291.2251
96442005.08.28 23:15modify25071.001.23311.23261.2251
96452005.08.28 23:15modify25071.001.23311.23241.2251
96462005.08.28 23:15modify25071.001.23311.23231.2251
96472005.08.28 23:17modify25071.001.23311.23201.2251
96482005.08.28 23:17modify25071.001.23311.23191.2251
96492005.08.28 23:20modify25071.001.23311.23171.2251
96502005.08.28 23:22modify25071.001.23311.23161.2251
96512005.08.28 23:22modify25071.001.23311.23151.2251
96522005.08.28 23:25s/l25071.001.23151.23151.2251160.00177960.00
96532005.08.28 23:25sell25081.001.23221.23721.2242
96542005.08.28 23:25modify25081.001.23221.23211.2242
96552005.08.28 23:25modify25081.001.23221.23181.2242
96562005.08.28 23:25modify25081.001.23221.23161.2242
96572005.08.28 23:25modify25081.001.23221.23151.2242
96582005.08.28 23:25s/l25081.001.23151.23151.224270.00178030.00
96592005.08.28 23:25sell25091.001.23211.23711.2241
96602005.08.28 23:25modify25091.001.23211.23211.2241
96612005.08.28 23:25modify25091.001.23211.23181.2241
96622005.08.28 23:25modify25091.001.23211.23161.2241
96632005.08.28 23:25modify25091.001.23211.23151.2241
96642005.08.28 23:25s/l25091.001.23151.23151.224160.00178090.00
96652005.08.28 23:25sell25101.001.23211.23711.2241
96662005.08.28 23:25modify25101.001.23211.23211.2241
96672005.08.28 23:25modify25101.001.23211.23181.2241
96682005.08.28 23:25modify25101.001.23211.23161.2241
96692005.08.28 23:25modify25101.001.23211.23151.2241
96702005.08.28 23:25s/l25101.001.23151.23151.224160.00178150.00
96712005.08.28 23:25sell25111.001.23211.23711.2241
96722005.08.28 23:25modify25111.001.23211.23211.2241
96732005.08.28 23:25modify25111.001.23211.23181.2241
96742005.08.28 23:25modify25111.001.23211.23161.2241
96752005.08.28 23:25modify25111.001.23211.23151.2241
96762005.08.28 23:25s/l25111.001.23151.23151.224160.00178210.00
96772005.08.28 23:25sell25121.001.23211.23711.2241
96782005.08.28 23:25modify25121.001.23211.23211.2241
96792005.08.28 23:25modify25121.001.23211.23181.2241
96802005.08.28 23:25modify25121.001.23211.23161.2241
96812005.08.28 23:25modify25121.001.23211.23151.2241
96822005.08.28 23:25s/l25121.001.23151.23151.224160.00178270.00
96832005.08.28 23:25sell25131.001.23211.23711.2241
96842005.08.28 23:25modify25131.001.23211.23211.2241
96852005.08.28 23:25modify25131.001.23211.23181.2241
96862005.08.28 23:25modify25131.001.23211.23161.2241
96872005.08.28 23:25modify25131.001.23211.23151.2241
96882005.08.28 23:25s/l25131.001.23151.23151.224160.00178330.00
96892005.08.28 23:25sell25141.001.23211.23711.2241
96902005.08.28 23:26modify25141.001.23211.23211.2241
96912005.08.28 23:26modify25141.001.23211.23181.2241
96922005.08.28 23:26modify25141.001.23211.23161.2241
96932005.08.28 23:26modify25141.001.23211.23151.2241
96942005.08.28 23:26s/l25141.001.23151.23151.224160.00178390.00
96952005.08.28 23:26sell25151.001.23211.23711.2241
96962005.08.28 23:26modify25151.001.23211.23211.2241
96972005.08.28 23:26modify25151.001.23211.23181.2241
96982005.08.28 23:26modify25151.001.23211.23161.2241
96992005.08.28 23:26modify25151.001.23211.23151.2241
97002005.08.28 23:26s/l25151.001.23151.23151.224160.00178450.00
97012005.08.28 23:26sell25161.001.23211.23711.2241
97022005.08.28 23:26modify25161.001.23211.23211.2241
97032005.08.28 23:26modify25161.001.23211.23181.2241
97042005.08.28 23:26modify25161.001.23211.23161.2241
97052005.08.28 23:26modify25161.001.23211.23151.2241
97062005.08.28 23:26s/l25161.001.23151.23151.224160.00178510.00
97072005.08.28 23:26sell25171.001.23211.23711.2241
97082005.08.29 10:30modify25171.001.23211.23211.2241
97092005.08.29 10:30modify25171.001.23211.23191.2241
97102005.08.29 10:47modify25171.001.23211.23081.2241
97112005.08.29 10:52modify25171.001.23211.23071.2241
97122005.08.29 12:10modify25171.001.23211.23061.2241
97132005.08.29 12:20modify25171.001.23211.23051.2241
97142005.08.29 12:20modify25171.001.23211.23041.2241
97152005.08.29 12:20modify25171.001.23211.23031.2241
97162005.08.29 12:22modify25171.001.23211.23021.2241
97172005.08.29 12:37modify25171.001.23211.23011.2241
97182005.08.29 12:47modify25171.001.23211.22981.2241
97192005.08.29 12:50modify25171.001.23211.22971.2241
97202005.08.29 12:50modify25171.001.23211.22961.2241
97212005.08.29 13:00s/l25171.001.22961.22961.2241250.00178760.00
97222005.08.29 13:00buy25181.001.23001.22501.2400
97232005.08.29 15:40s/l25181.001.22501.22501.2400-500.00178260.00
97242005.08.29 15:40buy25191.001.22521.22021.2352
97252005.08.30 09:30s/l25191.001.22021.22021.2352-500.00177760.00
97262005.08.30 09:30buy25201.001.21971.21471.2297
97272005.08.30 09:30modify25201.001.21971.22001.2297
97282005.08.30 09:30modify25201.001.21971.22051.2297
97292005.08.30 09:30s/l25201.001.22051.22051.229780.00177840.00
97302005.08.30 09:30buy25211.001.22011.21511.2301
97312005.08.30 09:30modify25211.001.22011.22051.2301
97322005.08.30 09:30s/l25211.001.22051.22051.230140.00177880.00
97332005.08.30 09:30buy25221.001.22011.21511.2301
97342005.08.30 09:31modify25221.001.22011.22051.2301
97352005.08.30 09:31s/l25221.001.22051.22051.230140.00177920.00
97362005.08.30 09:31buy25231.001.22011.21511.2301
97372005.08.30 09:31modify25231.001.22011.22051.2301
97382005.08.30 09:31s/l25231.001.22051.22051.230140.00177960.00
97392005.08.30 09:31buy25241.001.22011.21511.2301
97402005.08.30 09:45modify25241.001.22011.22011.2301
97412005.08.30 09:45modify25241.001.22011.22031.2301
97422005.08.30 09:45modify25241.001.22011.22041.2301
97432005.08.30 09:52s/l25241.001.22041.22041.230130.00177990.00
97442005.08.30 09:52buy25251.001.22011.21511.2301
97452005.08.30 15:00modify25251.001.22011.22111.2301
97462005.08.30 15:00s/l25251.001.22111.22111.2301100.00178090.00
97472005.08.30 15:00sell25261.001.22091.22591.2129
97482005.08.30 15:00modify25261.001.22091.22071.2129
97492005.08.30 15:00s/l25261.001.22071.22071.212920.00178110.00
97502005.08.30 15:00sell25271.001.22091.22591.2129
97512005.08.30 15:00modify25271.001.22091.22071.2129
97522005.08.30 15:00s/l25271.001.22071.22071.212920.00178130.00
97532005.08.30 15:00sell25281.001.22091.22591.2129
97542005.08.30 15:00modify25281.001.22091.22071.2129
97552005.08.30 15:00s/l25281.001.22071.22071.212920.00178150.00
97562005.08.30 15:00sell25291.001.22091.22591.2129
97572005.08.30 15:00modify25291.001.22091.22071.2129
97582005.08.30 15:00s/l25291.001.22071.22071.212920.00178170.00
97592005.08.30 15:00sell25301.001.22091.22591.2129
97602005.08.30 15:00modify25301.001.22091.22071.2129
97612005.08.30 15:00s/l25301.001.22071.22071.212920.00178190.00
97622005.08.30 15:00sell25311.001.22091.22591.2129
97632005.08.30 15:00modify25311.001.22091.22071.2129
97642005.08.30 15:00s/l25311.001.22071.22071.212920.00178210.00
97652005.08.30 15:00sell25321.001.22091.22591.2129
97662005.08.30 15:00modify25321.001.22091.22071.2129
97672005.08.30 15:00s/l25321.001.22071.22071.212920.00178230.00
97682005.08.30 15:00sell25331.001.22091.22591.2129
97692005.08.30 15:00modify25331.001.22091.22071.2129
97702005.08.30 15:00s/l25331.001.22071.22071.212920.00178250.00
97712005.08.30 15:00sell25341.001.22091.22591.2129
97722005.08.30 15:00modify25341.001.22091.22071.2129
97732005.08.30 15:00s/l25341.001.22071.22071.212920.00178270.00
97742005.08.30 15:00sell25351.001.22091.22591.2129
97752005.08.30 15:00modify25351.001.22091.22071.2129
97762005.08.30 15:00s/l25351.001.22071.22071.212920.00178290.00
97772005.08.30 15:00sell25361.001.22091.22591.2129
97782005.08.30 15:00modify25361.001.22091.22071.2129
97792005.08.30 15:00s/l25361.001.22071.22071.212920.00178310.00
97802005.08.30 15:00sell25371.001.22091.22591.2129
97812005.08.30 15:00modify25371.001.22091.22071.2129
97822005.08.30 15:00s/l25371.001.22071.22071.212920.00178330.00
97832005.08.30 15:00sell25381.001.22091.22591.2129
97842005.08.30 15:00modify25381.001.22091.22071.2129
97852005.08.30 15:00s/l25381.001.22071.22071.212920.00178350.00
97862005.08.30 15:00sell25391.001.22091.22591.2129
97872005.08.30 15:00modify25391.001.22091.22071.2129
97882005.08.30 15:00s/l25391.001.22071.22071.212920.00178370.00
97892005.08.30 15:00sell25401.001.22091.22591.2129
97902005.08.30 15:00modify25401.001.22091.22071.2129
97912005.08.30 15:00s/l25401.001.22071.22071.212920.00178390.00
97922005.08.30 15:00sell25411.001.22091.22591.2129
97932005.08.30 15:00modify25411.001.22091.22071.2129
97942005.08.30 15:00s/l25411.001.22071.22071.212920.00178410.00
97952005.08.30 15:00sell25421.001.22091.22591.2129
97962005.08.30 15:00modify25421.001.22091.22071.2129
97972005.08.30 15:00s/l25421.001.22071.22071.212920.00178430.00
97982005.08.30 15:00sell25431.001.22091.22591.2129
97992005.08.30 15:00modify25431.001.22091.22071.2129
98002005.08.30 15:00s/l25431.001.22071.22071.212920.00178450.00
98012005.08.30 15:00sell25441.001.22091.22591.2129
98022005.08.30 15:00modify25441.001.22091.22071.2129
98032005.08.30 15:00s/l25441.001.22071.22071.212920.00178470.00
98042005.08.30 15:00sell25451.001.22091.22591.2129
98052005.08.30 15:12modify25451.001.22091.22041.2129
98062005.08.30 15:12s/l25451.001.22041.22041.212950.00178520.00
98072005.08.30 15:12sell25461.001.22031.22531.2123
98082005.08.30 16:07modify25461.001.22031.21991.2123
98092005.08.30 16:07s/l25461.001.21991.21991.212340.00178560.00
98102005.08.30 16:07sell25471.001.22021.22521.2122
98112005.08.30 16:07modify25471.001.22021.21991.2122
98122005.08.30 16:08s/l25471.001.21991.21991.212230.00178590.00
98132005.08.30 16:08sell25481.001.22021.22521.2122
98142005.08.30 16:08modify25481.001.22021.21991.2122
98152005.08.30 16:08s/l25481.001.21991.21991.212230.00178620.00
98162005.08.30 16:08sell25491.001.22021.22521.2122
98172005.08.30 16:08modify25491.001.22021.21991.2122
98182005.08.30 16:08s/l25491.001.21991.21991.212230.00178650.00
98192005.08.30 16:08sell25501.001.22021.22521.2122
98202005.08.30 16:08modify25501.001.22021.21991.2122
98212005.08.30 16:09s/l25501.001.21991.21991.212230.00178680.00
98222005.08.30 16:09sell25511.001.22021.22521.2122
98232005.08.30 16:09modify25511.001.22021.21991.2122
98242005.08.30 16:09s/l25511.001.21991.21991.212230.00178710.00
98252005.08.30 16:09sell25521.001.22021.22521.2122
98262005.08.30 16:09modify25521.001.22021.21991.2122
98272005.08.30 16:09s/l25521.001.21991.21991.212230.00178740.00
98282005.08.30 16:09sell25531.001.22021.22521.2122
98292005.08.30 16:10modify25531.001.22021.21991.2122
98302005.08.30 16:10s/l25531.001.21991.21991.212230.00178770.00
98312005.08.30 16:10sell25541.001.22021.22521.2122
98322005.08.30 16:10modify25541.001.22021.21991.2122
98332005.08.30 16:10s/l25541.001.21991.21991.212230.00178800.00
98342005.08.30 16:10sell25551.001.22021.22521.2122
98352005.08.30 16:10modify25551.001.22021.21991.2122
98362005.08.30 16:10s/l25551.001.21991.21991.212230.00178830.00
98372005.08.30 16:10sell25561.001.22021.22521.2122
98382005.08.30 16:11modify25561.001.22021.21991.2122
98392005.08.30 16:11s/l25561.001.21991.21991.212230.00178860.00
98402005.08.30 16:11sell25571.001.22021.22521.2122
98412005.08.30 16:11modify25571.001.22021.21991.2122
98422005.08.30 16:11s/l25571.001.21991.21991.212230.00178890.00
98432005.08.30 16:11sell25581.001.22021.22521.2122
98442005.08.30 16:11modify25581.001.22021.21991.2122
98452005.08.30 16:11s/l25581.001.21991.21991.212230.00178920.00
98462005.08.30 16:11sell25591.001.22021.22521.2122
98472005.08.30 16:12modify25591.001.22021.21991.2122
98482005.08.30 16:12s/l25591.001.21991.21991.212230.00178950.00
98492005.08.30 16:12sell25601.001.22021.22521.2122
98502005.08.30 16:25modify25601.001.22021.22021.2122
98512005.08.30 16:25s/l25601.001.22021.22021.21220.00178950.00
98522005.08.30 16:25sell25611.001.22041.22541.2124
98532005.08.30 16:25modify25611.001.22041.22021.2124
98542005.08.30 16:25s/l25611.001.22021.22021.212420.00178970.00
98552005.08.30 16:25sell25621.001.22041.22541.2124
98562005.08.30 16:25modify25621.001.22041.22021.2124
98572005.08.30 16:25s/l25621.001.22021.22021.212420.00178990.00
98582005.08.30 16:25sell25631.001.22041.22541.2124
98592005.08.30 16:26modify25631.001.22041.22021.2124
98602005.08.30 16:26s/l25631.001.22021.22021.212420.00179010.00
98612005.08.30 16:26sell25641.001.22041.22541.2124
98622005.08.30 16:26modify25641.001.22041.22021.2124
98632005.08.30 16:26s/l25641.001.22021.22021.212420.00179030.00
98642005.08.30 16:26sell25651.001.22041.22541.2124
98652005.08.30 16:26modify25651.001.22041.22021.2124
98662005.08.30 16:26s/l25651.001.22021.22021.212420.00179050.00
98672005.08.30 16:26sell25661.001.22041.22541.2124
98682005.08.30 16:27modify25661.001.22041.22021.2124
98692005.08.30 16:27s/l25661.001.22021.22021.212420.00179070.00
98702005.08.30 16:27sell25671.001.22041.22541.2124
98712005.08.30 16:29modify25671.001.22041.22021.2124
98722005.08.30 17:17s/l25671.001.22021.22021.212420.00179090.00
98732005.08.30 17:17sell25681.001.22021.22521.2122
98742005.08.30 23:59close at stop25681.001.22191.22521.2122-170.00178920.00