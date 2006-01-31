Interbank FX, LLC

Account: 258026 Name: ICWR Currency: USD 2006 February 3, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
43108022006.01.31 01:19balanceDeposit1 000.00
43108852006.01.31 01:24buy0.40eurjpym142.26141.760.002006.01.31 08:26141.760.000.000.00-17.07
 695m icwr ea[sl]
43108882006.01.31 01:24sell0.39eurusdm1.20861.21360.00002006.01.31 15:371.21360.000.000.00-19.50
 695m icwr ea[sl]
43126162006.01.31 02:10buy0.38gbpusdm1.76961.76460.00002006.01.31 11:281.77160.000.000.007.60
 695m icwr ea
43311912006.01.31 10:28sell0.38eurgbpm0.68190.68690.00002006.01.31 10:370.68260.000.000.00-4.72
 6915m icwr ea
43334482006.01.31 11:45buy0.38audusdm0.75430.74930.00002006.02.01 10:550.75440.000.000.000.38
 695m icwr ea
43361882006.01.31 12:30buy0.37eurusdm1.21291.20790.00002006.01.31 19:351.21230.000.000.00-2.22
 695m icwr ea
43361892006.01.31 12:30buy0.37eurjpym142.04141.540.002006.02.01 11:30142.160.000.000.003.78
 695m icwr ea
43650132006.01.31 19:47buy0.38usdjpym117.27116.770.002006.02.02 09:06118.560.000.001.1741.35
 695m icwr ea
43686282006.01.31 20:29buy0.12eurusdm1.21491.20990.00002006.02.01 09:311.21220.000.000.00-3.24
 695m icwr ea
43712592006.01.31 21:40sell0.37usdchfm1.27781.28280.00002006.02.01 09:311.28190.000.000.00-11.83
 695m icwr ea
43898242006.02.01 08:50buy0.36gbpusdm1.78091.77590.00002006.02.01 10:491.77590.000.000.00-18.00
 695m icwr ea[sl]
43965922006.02.01 11:06sell0.01eurusdm1.20991.21490.00002006.02.01 13:361.20880.000.000.000.11
 695m icwr ea
44031432006.02.01 13:22buy0.37gbpjpym208.85208.350.002006.02.01 17:00209.470.000.000.0019.47
 695m icwr ea
44042632006.02.01 13:43sell0.36eurusdm1.20861.21360.00002006.02.01 22:441.20650.000.000.577.56
 695m icwr ea
44170742006.02.01 17:41buy0.38usdchfm1.28651.28150.00002006.02.02 09:061.29000.000.000.9410.31
 695m icwr ea
44175052006.02.01 17:50sell0.37usdcadm1.13841.14340.00002006.02.01 23:121.14230.000.00-0.32-12.63
 695m icwr ea
44299412006.02.01 22:45buy0.37gbpjpym209.71209.210.002006.02.01 23:40209.380.000.000.00-10.35
 695m icwr ea
44299572006.02.01 22:46sell0.36eurusdm1.20641.21140.00002006.02.01 23:121.20600.000.000.001.44
 695m icwr ea
44309492006.02.01 23:21sell0.37eurusdm1.20581.21080.00002006.02.01 23:331.20650.000.000.00-2.59
 695m icwr ea
44311852006.02.01 23:34sell0.37eurusdm1.20631.21130.00002006.02.02 09:061.20540.000.000.003.33
 695m icwr ea
44347262006.02.02 01:15buy0.37eurjpym142.58142.080.002006.02.02 09:06142.900.000.000.009.99
 695m icwr ea
44473962006.02.02 08:05buy0.36gbpusdm1.77541.77040.00002006.02.02 09:061.77200.000.000.00-12.24
 695m icwr ea
44513352006.02.02 09:45buy0.40gbpjpym210.29209.790.002006.02.02 22:22211.030.000.000.8624.97
 695m icwr
44532252006.02.02 10:40buy0.13gbpusdm1.77541.77040.00002006.02.02 14:051.77420.000.000.00-1.56
 695m icwr
44543182006.02.02 11:15buy0.39eurjpym143.01142.510.002006.02.03 07:40143.030.000.000.270.66
 695m icwr
44807932006.02.02 22:45buy0.01gbpusdm1.78051.77550.00002006.02.03 07:211.77740.000.000.00-0.31
 695m icwr
44826482006.02.02 23:40buy0.39usdchfm1.28711.28210.00002006.02.03 16:351.29320.000.000.0018.40
 695m icwr
44856902006.02.03 00:50buy0.38eurusdm1.21031.20530.00002006.02.03 07:401.20730.000.000.00-11.40
 695m icwr
  0.00 0.00 3.49 21.69
Closed P/L: 25.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45242852006.02.03 16:31buy0.02eurjpym143.17142.670.00 142.880.000.000.01-0.49
 695m icwr
45276552006.02.03 18:25sell0.01gbpusdm1.76011.76530.0000 1.76180.000.000.00-0.17
 695m icwr
44554262006.02.02 11:40buy0.38usdjpym118.62118.120.00 118.870.000.000.787.99
 695m icwr
  0.00 0.00 0.79 7.33
 Floating P/L: 8.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 25.18 Floating P/L: 8.12 Margin: 20.50
Balance: 1 025.18 Equity: 1 033.30 Free Margin: 1 012.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 153.16 Gross Loss: 127.98 Total Net Profit: 25.18
Profit Factor: 1.20 Expected Payoff: 0.90  
Absolute Drawdown: 73.80 Maximal Drawdown (%): 73.80 (7.4%)  
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 9 (44.44%) Long Positions (won %): 19 (52.63%)
Profit Trades (% of total): 14 (50.00%) Loss trades (% of total): 14 (50.00%)
Largest profit trade: 42.52 loss trade: -19.50
Average profit trade: 10.94 loss trade: -9.14
Maximum consecutive wins ($): 5 (31.87) consecutive losses ($): 5 (-54.79)
Maximal consecutive profit (count): 67.09 (4) consecutive loss (count): -54.79 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2