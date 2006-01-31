|Account: 258026
|Name: ICWR
|Currency: USD
|2006 February 3, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4310802
|2006.01.31 01:19
|balance
|Deposit
|1 000.00
|4310885
|2006.01.31 01:24
|buy
|0.40
|eurjpym
|142.26
|141.76
|0.00
|2006.01.31 08:26
|141.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.07
|69
|5m icwr ea[sl]
|4310888
|2006.01.31 01:24
|sell
|0.39
|eurusdm
|1.2086
|1.2136
|0.0000
|2006.01.31 15:37
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|69
|5m icwr ea[sl]
|4312616
|2006.01.31 02:10
|buy
|0.38
|gbpusdm
|1.7696
|1.7646
|0.0000
|2006.01.31 11:28
|1.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|69
|5m icwr ea
|4331191
|2006.01.31 10:28
|sell
|0.38
|eurgbpm
|0.6819
|0.6869
|0.0000
|2006.01.31 10:37
|0.6826
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|69
|15m icwr ea
|4333448
|2006.01.31 11:45
|buy
|0.38
|audusdm
|0.7543
|0.7493
|0.0000
|2006.02.01 10:55
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|69
|5m icwr ea
|4336188
|2006.01.31 12:30
|buy
|0.37
|eurusdm
|1.2129
|1.2079
|0.0000
|2006.01.31 19:35
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|69
|5m icwr ea
|4336189
|2006.01.31 12:30
|buy
|0.37
|eurjpym
|142.04
|141.54
|0.00
|2006.02.01 11:30
|142.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|69
|5m icwr ea
|4365013
|2006.01.31 19:47
|buy
|0.38
|usdjpym
|117.27
|116.77
|0.00
|2006.02.02 09:06
|118.56
|0.00
|0.00
|1.17
|41.35
|69
|5m icwr ea
|4368628
|2006.01.31 20:29
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.2149
|1.2099
|0.0000
|2006.02.01 09:31
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|69
|5m icwr ea
|4371259
|2006.01.31 21:40
|sell
|0.37
|usdchfm
|1.2778
|1.2828
|0.0000
|2006.02.01 09:31
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|69
|5m icwr ea
|4389824
|2006.02.01 08:50
|buy
|0.36
|gbpusdm
|1.7809
|1.7759
|0.0000
|2006.02.01 10:49
|1.7759
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|69
|5m icwr ea[sl]
|4396592
|2006.02.01 11:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2099
|1.2149
|0.0000
|2006.02.01 13:36
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|69
|5m icwr ea
|4403143
|2006.02.01 13:22
|buy
|0.37
|gbpjpym
|208.85
|208.35
|0.00
|2006.02.01 17:00
|209.47
|0.00
|0.00
|0.00
|19.47
|69
|5m icwr ea
|4404263
|2006.02.01 13:43
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.2086
|1.2136
|0.0000
|2006.02.01 22:44
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.57
|7.56
|69
|5m icwr ea
|4417074
|2006.02.01 17:41
|buy
|0.38
|usdchfm
|1.2865
|1.2815
|0.0000
|2006.02.02 09:06
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.94
|10.31
|69
|5m icwr ea
|4417505
|2006.02.01 17:50
|sell
|0.37
|usdcadm
|1.1384
|1.1434
|0.0000
|2006.02.01 23:12
|1.1423
|0.00
|0.00
|-0.32
|-12.63
|69
|5m icwr ea
|4429941
|2006.02.01 22:45
|buy
|0.37
|gbpjpym
|209.71
|209.21
|0.00
|2006.02.01 23:40
|209.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.35
|69
|5m icwr ea
|4429957
|2006.02.01 22:46
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.2064
|1.2114
|0.0000
|2006.02.01 23:12
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|69
|5m icwr ea
|4430949
|2006.02.01 23:21
|sell
|0.37
|eurusdm
|1.2058
|1.2108
|0.0000
|2006.02.01 23:33
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|69
|5m icwr ea
|4431185
|2006.02.01 23:34
|sell
|0.37
|eurusdm
|1.2063
|1.2113
|0.0000
|2006.02.02 09:06
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|69
|5m icwr ea
|4434726
|2006.02.02 01:15
|buy
|0.37
|eurjpym
|142.58
|142.08
|0.00
|2006.02.02 09:06
|142.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.99
|69
|5m icwr ea
|4447396
|2006.02.02 08:05
|buy
|0.36
|gbpusdm
|1.7754
|1.7704
|0.0000
|2006.02.02 09:06
|1.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.24
|69
|5m icwr ea
|4451335
|2006.02.02 09:45
|buy
|0.40
|gbpjpym
|210.29
|209.79
|0.00
|2006.02.02 22:22
|211.03
|0.00
|0.00
|0.86
|24.97
|69
|5m icwr
|4453225
|2006.02.02 10:40
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.7754
|1.7704
|0.0000
|2006.02.02 14:05
|1.7742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|69
|5m icwr
|4454318
|2006.02.02 11:15
|buy
|0.39
|eurjpym
|143.01
|142.51
|0.00
|2006.02.03 07:40
|143.03
|0.00
|0.00
|0.27
|0.66
|69
|5m icwr
|4480793
|2006.02.02 22:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.7805
|1.7755
|0.0000
|2006.02.03 07:21
|1.7774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|69
|5m icwr
|4482648
|2006.02.02 23:40
|buy
|0.39
|usdchfm
|1.2871
|1.2821
|0.0000
|2006.02.03 16:35
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|69
|5m icwr
|4485690
|2006.02.03 00:50
|buy
|0.38
|eurusdm
|1.2103
|1.2053
|0.0000
|2006.02.03 07:40
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|69
|5m icwr
|0.00
|0.00
|3.49
|21.69
|Closed P/L:
|25.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4524285
|2006.02.03 16:31
|buy
|0.02
|eurjpym
|143.17
|142.67
|0.00
|142.88
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.49
|69
|5m icwr
|4527655
|2006.02.03 18:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.7601
|1.7653
|0.0000
|1.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|69
|5m icwr
|4455426
|2006.02.02 11:40
|buy
|0.38
|usdjpym
|118.62
|118.12
|0.00
|118.87
|0.00
|0.00
|0.78
|7.99
|69
|5m icwr
|0.00
|0.00
|0.79
|7.33
|Floating P/L:
|8.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|25.18
|Floating P/L:
|8.12
|Margin:
|20.50
|Balance:
|1 025.18
|Equity:
|1 033.30
|Free Margin:
|1 012.80
|Details:
|Gross Profit:
|153.16
|Gross Loss:
|127.98
|Total Net Profit:
|25.18
|Profit Factor:
|1.20
|Expected Payoff:
|0.90
|Absolute Drawdown:
|73.80
|Maximal Drawdown (%):
|73.80 (7.4%)
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|9 (44.44%)
|Long Positions (won %):
|19 (52.63%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|14 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|42.52
|loss trade:
|-19.50
|Average
|profit trade:
|10.94
|loss trade:
|-9.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (31.87)
|consecutive losses ($):
|5 (-54.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|67.09 (4)
|consecutive loss (count):
|-54.79 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2