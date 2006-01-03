|A/C No: 134722
|Name: 10_10_10_10_10
|2006.02.08 03:38 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2570427
|85718
|2006.01.03 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.35
|117.37
|118.15
|2006.01.03 15:09
|117.37
|2.00
|2
|2578128
|85718
|2006.01.03 15:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|116.84
|116.61
|2006.01.03 16:54
|116.61
|75.00
|3
|2583856
|85718
|2006.01.03 16:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.58
|116.49
|115.83
|2006.01.03 18:56
|116.49
|9.00
|4
|2586938
|85718
|2006.01.03 18:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.45
|116.83
|115.70
|2006.01.04 03:15
|115.70
|75.00
|5
|2598666
|85718
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.77
|116.15
|115.02
|2006.01.04 08:21
|116.15
|-38.00
|6
|2599436
|85718
|2006.01.04 08:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|116.07
|115.37
|2006.01.04 09:41
|116.07
|5.00
|7
|2601225
|85718
|2006.01.04 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|116.41
|115.28
|2006.01.04 11:34
|116.41
|-38.00
|8
|2605157
|85718
|2006.01.04 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.06
|115.64
|2006.01.04 13:59
|116.06
|33.00
|9
|2608659
|85718
|2006.01.04 13:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|116.40
|115.27
|2006.01.04 16:16
|116.40
|-38.00
|10
|2612309
|85718
|2006.01.04 16:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.11
|115.61
|2006.01.04 18:49
|116.11
|25.00
|11
|2616165
|85718
|2006.01.04 18:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|116.45
|115.32
|2006.01.05 02:09
|116.45
|-38.00
|12
|2624485
|85718
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|115.98
|115.33
|2006.01.05 10:04
|115.98
|10.00
|13
|2627292
|85718
|2006.01.05 10:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.94
|116.32
|115.19
|2006.01.05 11:22
|116.32
|-38.00
|14
|2628603
|85718
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.24
|115.55
|2006.01.05 14:39
|116.24
|6.00
|15
|2633515
|85718
|2006.01.05 14:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.21
|116.03
|115.46
|2006.01.05 17:16
|116.03
|18.00
|16
|2637627
|85718
|2006.01.05 17:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|115.87
|115.27
|2006.01.06 14:30
|115.87
|15.00
|17
|2651447
|85718
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|115.33
|115.10
|2006.01.06 14:48
|115.10
|75.00
|18
|2653552
|85718
|2006.01.06 14:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.05
|115.02
|114.30
|2006.01.06 14:53
|115.02
|3.00
|19
|2654385
|85718
|2006.01.06 14:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.97
|114.77
|114.22
|2006.01.06 15:24
|114.77
|20.00
|20
|2656343
|85718
|2006.01.06 15:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.74
|114.55
|113.99
|2006.01.06 16:26
|114.55
|19.00
|21
|2658561
|85718
|2006.01.06 16:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.51
|114.47
|113.76
|2006.01.06 18:29
|114.47
|4.00
|22
|2661312
|85718
|2006.01.06 18:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.45
|114.45
|113.70
|2006.01.06 21:36
|114.45
|0.00
|23
|2667618
|85718
|2006.01.09 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.15
|113.41
|2006.01.09 11:12
|114.15
|1.00
|24
|2672625
|85718
|2006.01.09 11:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.17
|114.55
|113.42
|2006.01.09 17:25
|114.55
|-38.00
|25
|2678948
|85718
|2006.01.09 17:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.52
|114.34
|113.77
|2006.01.10 10:18
|114.34
|18.00
|26
|2690306
|85718
|2006.01.10 10:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.70
|113.57
|2006.01.10 14:42
|114.70
|-38.00
|27
|2695915
|85718
|2006.01.10 14:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.67
|114.44
|113.92
|2006.01.10 16:57
|114.44
|23.00
|28
|2698735
|85718
|2006.01.10 16:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.42
|114.80
|113.67
|2006.01.11 06:25
|114.80
|-38.00
|29
|2706026
|85718
|2006.01.11 08:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.77
|114.48
|114.02
|2006.01.11 12:50
|114.48
|29.00
|30
|2711241
|85718
|2006.01.11 12:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.41
|113.69
|2006.01.11 14:14
|114.41
|3.00
|31
|2713122
|85718
|2006.01.11 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.39
|114.25
|113.64
|2006.01.11 16:17
|114.25
|14.00
|32
|2715775
|85718
|2006.01.11 16:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.21
|114.14
|113.46
|2006.01.11 19:24
|114.14
|7.00
|33
|2719516
|85718
|2006.01.11 19:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.11
|114.06
|113.36
|2006.01.12 09:01
|114.06
|5.00
|34
|2730078
|85718
|2006.01.12 09:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.03
|113.73
|113.28
|2006.01.12 10:11
|113.73
|30.00
|35
|2731697
|85718
|2006.01.12 10:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|113.71
|114.09
|112.96
|2006.01.12 15:28
|114.09
|-38.00
|36
|2758897
|85718
|2006.01.13 08:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.41
|113.68
|2006.01.13 16:59
|114.41
|2.00
|37
|2772678
|85718
|2006.01.13 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.37
|113.63
|2006.01.16 05:16
|114.37
|1.00
|38
|2781706
|85718
|2006.01.16 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.76
|113.63
|2006.01.16 12:37
|114.76
|-38.00
|39
|2863067
|85718
|2006.01.20 08:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.65
|115.25
|116.45
|2006.01.20 08:57
|115.25
|-40.00
|40
|2864423
|85718
|2006.01.20 08:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.27
|115.31
|116.07
|2006.01.20 17:09
|115.31
|4.00
|41
|2875480
|85718
|2006.01.20 17:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.33
|114.93
|116.13
|2006.01.23 02:15
|114.93
|-40.00
|42
|2887430
|85718
|2006.01.23 08:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.79
|114.77
|114.04
|2006.01.23 10:05
|114.77
|2.00
|43
|2889971
|85718
|2006.01.23 10:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.42
|113.97
|2006.01.23 12:26
|114.42
|30.00
|44
|2894120
|85718
|2006.01.23 12:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.38
|114.76
|113.63
|2006.01.23 19:06
|114.76
|-38.00
|45
|2901242
|85718
|2006.01.23 19:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.73
|114.71
|113.98
|2006.01.24 03:38
|114.71
|2.00
|46
|2908783
|85718
|2006.01.24 08:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.59
|114.97
|113.84
|2006.01.25 00:24
|114.97
|-38.00
|47
|2927669
|85718
|2006.01.25 08:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.95
|114.86
|114.20
|2006.01.25 11:32
|114.86
|9.00
|48
|2933145
|85718
|2006.01.25 11:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|115.21
|114.08
|2006.01.25 15:05
|115.21
|-38.00
|49
|2938007
|85718
|2006.01.25 15:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.17
|115.55
|114.42
|2006.01.25 15:49
|115.55
|-38.00
|50
|2940556
|85718
|2006.01.25 16:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.84
|115.44
|116.64
|2006.01.26 08:57
|115.44
|-40.00
|51
|2961557
|85718
|2006.01.26 18:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.21
|116.30
|117.01
|2006.01.27 08:15
|116.30
|9.00
|52
|2974741
|85718
|2006.01.27 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|116.49
|117.69
|2006.01.27 14:30
|116.49
|-40.00
|53
|2978317
|85718
|2006.01.27 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.60
|116.83
|117.40
|2006.01.27 17:32
|116.83
|23.00
|54
|2984789
|85718
|2006.01.27 17:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.88
|117.20
|117.68
|2006.01.27 21:20
|117.20
|32.00
|55
|2998295
|85718
|2006.01.30 09:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.73
|117.33
|118.53
|2006.01.31 08:10
|117.33
|-40.00
|56
|3021657
|85718
|2006.01.31 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.19
|117.19
|117.99
|2006.01.31 13:52
|117.19
|0.00
|57
|3023770
|85718
|2006.01.31 13:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.20
|116.80
|118.00
|2006.01.31 18:14
|116.80
|-40.00
|58
|3029689
|85718
|2006.01.31 18:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|117.39
|117.62
|2006.02.01 10:21
|117.62
|80.00
|59
|3044499
|85718
|2006.02.01 10:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.91
|118.45
|2006.02.01 19:56
|117.91
|26.00
|60
|3058081
|85718
|2006.02.01 19:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|118.29
|118.76
|2006.02.02 09:06
|118.29
|33.00
|61
|3067114
|85718
|2006.02.02 09:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.32
|118.43
|119.12
|2006.02.02 11:05
|118.43
|11.00
|62
|3069769
|85718
|2006.02.02 11:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.45
|118.47
|119.25
|2006.02.03 14:30
|118.47
|2.00
|63
|3090531
|85718
|2006.02.03 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.43
|119.00
|119.23
|2006.02.03 15:07
|119.23
|80.00
|64
|3093802
|85718
|2006.02.03 15:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.26
|118.86
|120.06
|2006.02.03 17:47
|118.86
|-40.00
|65
|3098606
|85718
|2006.02.03 17:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.93
|118.53
|119.73
|2006.02.06 04:01
|118.53
|-40.00
|66
|3107338
|85718
|2006.02.06 08:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.70
|118.82
|119.50
|2006.02.06 16:13
|118.82
|12.00
|67
|3119436
|85718
|2006.02.06 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.85
|118.90
|119.65
|2006.02.07 04:13
|118.90
|5.00
|68
|3131276
|85718
|2006.02.07 08:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.89
|118.49
|119.69
|2006.02.07 08:42
|118.49
|-40.00
|69
|3132436
|85718
|2006.02.07 08:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.52
|118.12
|119.32
|2006.02.07 10:03
|118.12
|-40.00
|70
|3135294
|85718
|2006.02.07 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.15
|117.75
|118.95
|2006.02.07 10:32
|117.75
|-40.00
|71
|3136140
|85718
|2006.02.07 10:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.78
|118.21
|118.58
|2006.02.07 10:47
|118.21
|43.00
|72
|3136963
|85718
|2006.02.07 10:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.81
|117.86
|118.61
|2006.02.07 13:40
|117.86
|5.00
|73
|3140693
|85718
|2006.02.07 13:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.89
|117.93
|118.69
|2006.02.07 22:47
|117.93
|4.00
|-33.00
|Summary P/L:
|-33.00
|Winning trades:
|(46) 939.00
|Losing trades:
|(25) -972.00
|Max summary P/L:
|220.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-40.00
|Max consecutive winners:
|9 (161.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-120.00)
|Max consecutive profit:
|232.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-120.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|354.00 (3.46%)
|Profit factor:
|0.97
|Avg. profit factor:
|0.53
|Risk factor:
|-0.09