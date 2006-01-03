Alpari Ltd.
A/C No: 134722Name: 10_10_10_10_102006.02.08 03:38 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12570427857182006.01.03 08:00buy0.10usdjpy117.35117.37118.152006.01.03 15:09117.372.00
22578128857182006.01.03 15:09sell0.10usdjpy117.36116.84116.612006.01.03 16:54116.6175.00
32583856857182006.01.03 16:54sell0.10usdjpy116.58116.49115.832006.01.03 18:56116.499.00
42586938857182006.01.03 18:56sell0.10usdjpy116.45116.83115.702006.01.04 03:15115.7075.00
52598666857182006.01.04 08:00sell0.10usdjpy115.77116.15115.022006.01.04 08:21116.15-38.00
62599436857182006.01.04 08:21sell0.10usdjpy116.12116.07115.372006.01.04 09:41116.075.00
72601225857182006.01.04 09:41sell0.10usdjpy116.03116.41115.282006.01.04 11:34116.41-38.00
82605157857182006.01.04 11:35sell0.10usdjpy116.39116.06115.642006.01.04 13:59116.0633.00
92608659857182006.01.04 13:59sell0.10usdjpy116.02116.40115.272006.01.04 16:16116.40-38.00
102612309857182006.01.04 16:17sell0.10usdjpy116.36116.11115.612006.01.04 18:49116.1125.00
112616165857182006.01.04 18:49sell0.10usdjpy116.07116.45115.322006.01.05 02:09116.45-38.00
122624485857182006.01.05 08:00sell0.10usdjpy116.08115.98115.332006.01.05 10:04115.9810.00
132627292857182006.01.05 10:04sell0.10usdjpy115.94116.32115.192006.01.05 11:22116.32-38.00
142628603857182006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.30116.24115.552006.01.05 14:39116.246.00
152633515857182006.01.05 14:39sell0.10usdjpy116.21116.03115.462006.01.05 17:16116.0318.00
162637627857182006.01.05 17:16sell0.10usdjpy116.02115.87115.272006.01.06 14:30115.8715.00
172651447857182006.01.06 14:30sell0.10usdjpy115.85115.33115.102006.01.06 14:48115.1075.00
182653552857182006.01.06 14:48sell0.10usdjpy115.05115.02114.302006.01.06 14:53115.023.00
192654385857182006.01.06 14:53sell0.10usdjpy114.97114.77114.222006.01.06 15:24114.7720.00
202656343857182006.01.06 15:24sell0.10usdjpy114.74114.55113.992006.01.06 16:26114.5519.00
212658561857182006.01.06 16:26sell0.10usdjpy114.51114.47113.762006.01.06 18:29114.474.00
222661312857182006.01.06 18:29sell0.10usdjpy114.45114.45113.702006.01.06 21:36114.450.00
232667618857182006.01.09 08:00sell0.10usdjpy114.16114.15113.412006.01.09 11:12114.151.00
242672625857182006.01.09 11:14sell0.10usdjpy114.17114.55113.422006.01.09 17:25114.55-38.00
252678948857182006.01.09 17:25sell0.10usdjpy114.52114.34113.772006.01.10 10:18114.3418.00
262690306857182006.01.10 10:18sell0.10usdjpy114.32114.70113.572006.01.10 14:42114.70-38.00
272695915857182006.01.10 14:42sell0.10usdjpy114.67114.44113.922006.01.10 16:57114.4423.00
282698735857182006.01.10 16:57sell0.10usdjpy114.42114.80113.672006.01.11 06:25114.80-38.00
292706026857182006.01.11 08:01sell0.10usdjpy114.77114.48114.022006.01.11 12:50114.4829.00
302711241857182006.01.11 12:50sell0.10usdjpy114.44114.41113.692006.01.11 14:14114.413.00
312713122857182006.01.11 14:15sell0.10usdjpy114.39114.25113.642006.01.11 16:17114.2514.00
322715775857182006.01.11 16:17sell0.10usdjpy114.21114.14113.462006.01.11 19:24114.147.00
332719516857182006.01.11 19:24sell0.10usdjpy114.11114.06113.362006.01.12 09:01114.065.00
342730078857182006.01.12 09:01sell0.10usdjpy114.03113.73113.282006.01.12 10:11113.7330.00
352731697857182006.01.12 10:11sell0.10usdjpy113.71114.09112.962006.01.12 15:28114.09-38.00
362758897857182006.01.13 08:02sell0.10usdjpy114.43114.41113.682006.01.13 16:59114.412.00
372772678857182006.01.13 17:00sell0.10usdjpy114.38114.37113.632006.01.16 05:16114.371.00
382781706857182006.01.16 08:07sell0.10usdjpy114.38114.76113.632006.01.16 12:37114.76-38.00
392863067857182006.01.20 08:01buy0.10usdjpy115.65115.25116.452006.01.20 08:57115.25-40.00
402864423857182006.01.20 08:57buy0.10usdjpy115.27115.31116.072006.01.20 17:09115.314.00
412875480857182006.01.20 17:10buy0.10usdjpy115.33114.93116.132006.01.23 02:15114.93-40.00
422887430857182006.01.23 08:02sell0.10usdjpy114.79114.77114.042006.01.23 10:05114.772.00
432889971857182006.01.23 10:05sell0.10usdjpy114.72114.42113.972006.01.23 12:26114.4230.00
442894120857182006.01.23 12:26sell0.10usdjpy114.38114.76113.632006.01.23 19:06114.76-38.00
452901242857182006.01.23 19:06sell0.10usdjpy114.73114.71113.982006.01.24 03:38114.712.00
462908783857182006.01.24 08:00sell0.10usdjpy114.59114.97113.842006.01.25 00:24114.97-38.00
472927669857182006.01.25 08:01sell0.10usdjpy114.95114.86114.202006.01.25 11:32114.869.00
482933145857182006.01.25 11:32sell0.10usdjpy114.83115.21114.082006.01.25 15:05115.21-38.00
492938007857182006.01.25 15:06sell0.10usdjpy115.17115.55114.422006.01.25 15:49115.55-38.00
502940556857182006.01.25 16:46buy0.10usdjpy115.84115.44116.642006.01.26 08:57115.44-40.00
512961557857182006.01.26 18:12buy0.10usdjpy116.21116.30117.012006.01.27 08:15116.309.00
522974741857182006.01.27 12:00buy0.10usdjpy116.89116.49117.692006.01.27 14:30116.49-40.00
532978317857182006.01.27 14:31buy0.10usdjpy116.60116.83117.402006.01.27 17:32116.8323.00
542984789857182006.01.27 17:33buy0.10usdjpy116.88117.20117.682006.01.27 21:20117.2032.00
552998295857182006.01.30 09:52buy0.10usdjpy117.73117.33118.532006.01.31 08:10117.33-40.00
563021657857182006.01.31 12:00buy0.10usdjpy117.19117.19117.992006.01.31 13:52117.190.00
573023770857182006.01.31 13:52buy0.10usdjpy117.20116.80118.002006.01.31 18:14116.80-40.00
583029689857182006.01.31 18:14buy0.10usdjpy116.82117.39117.622006.02.01 10:21117.6280.00
593044499857182006.02.01 10:21buy0.10usdjpy117.65117.91118.452006.02.01 19:56117.9126.00
603058081857182006.02.01 19:56buy0.10usdjpy117.96118.29118.762006.02.02 09:06118.2933.00
613067114857182006.02.02 09:06buy0.10usdjpy118.32118.43119.122006.02.02 11:05118.4311.00
623069769857182006.02.02 11:06buy0.10usdjpy118.45118.47119.252006.02.03 14:30118.472.00
633090531857182006.02.03 14:30buy0.10usdjpy118.43119.00119.232006.02.03 15:07119.2380.00
643093802857182006.02.03 15:07buy0.10usdjpy119.26118.86120.062006.02.03 17:47118.86-40.00
653098606857182006.02.03 17:52buy0.10usdjpy118.93118.53119.732006.02.06 04:01118.53-40.00
663107338857182006.02.06 08:01buy0.10usdjpy118.70118.82119.502006.02.06 16:13118.8212.00
673119436857182006.02.06 16:13buy0.10usdjpy118.85118.90119.652006.02.07 04:13118.905.00
683131276857182006.02.07 08:00buy0.10usdjpy118.89118.49119.692006.02.07 08:42118.49-40.00
693132436857182006.02.07 08:42buy0.10usdjpy118.52118.12119.322006.02.07 10:03118.12-40.00
703135294857182006.02.07 10:03buy0.10usdjpy118.15117.75118.952006.02.07 10:32117.75-40.00
713136140857182006.02.07 10:32buy0.10usdjpy117.78118.21118.582006.02.07 10:47118.2143.00
723136963857182006.02.07 10:47buy0.10usdjpy117.81117.86118.612006.02.07 13:40117.865.00
733140693857182006.02.07 13:40buy0.10usdjpy117.89117.93118.692006.02.07 22:47117.934.00
-33.00
 
Summary P/L:-33.00
 
Winning trades:(46) 939.00
Losing trades:(25) -972.00
Max summary P/L:220.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-40.00
Max consecutive winners:9 (161.00)
Max consecutive losers:3 (-120.00)
Max consecutive profit:232.00 (6)
Max consecutive loss:-120.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:354.00 (3.46%)
Profit factor:0.97
Avg. profit factor:0.53
Risk factor:-0.09
 
* * *