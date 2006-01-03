|A/C No: 134722
|Name: 10_10_10_10_10
|2006.02.08 03:39 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2570462
|85718
|2006.01.03 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3092
|1.3050
|1.3172
|2006.01.03 15:28
|1.3050
|-42.00
|2
|2578691
|85718
|2006.01.03 15:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3049
|1.2999
|1.2974
|2006.01.03 16:16
|1.2974
|75.00
|3
|2581792
|85718
|2006.01.03 16:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2969
|1.2961
|1.2894
|2006.01.03 17:02
|1.2961
|8.00
|4
|2584243
|85718
|2006.01.03 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2957
|1.2948
|1.2882
|2006.01.04 01:19
|1.2882
|75.00
|5
|2598765
|85718
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2889
|1.2885
|1.2814
|2006.01.04 08:59
|1.2885
|4.00
|6
|2600505
|85718
|2006.01.04 08:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2879
|1.2870
|1.2804
|2006.01.04 10:24
|1.2870
|9.00
|7
|2602824
|85718
|2006.01.04 10:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2868
|1.2855
|1.2793
|2006.01.04 10:40
|1.2855
|13.00
|8
|2604067
|85718
|2006.01.04 10:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2852
|1.2830
|1.2777
|2006.01.04 13:46
|1.2830
|22.00
|9
|2608369
|85718
|2006.01.04 13:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2826
|1.2822
|1.2751
|2006.01.04 15:02
|1.2822
|4.00
|10
|2610554
|85718
|2006.01.04 15:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2818
|1.2817
|1.2743
|2006.01.04 15:42
|1.2817
|1.00
|11
|2611448
|85718
|2006.01.04 15:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2765
|1.2739
|2006.01.04 19:04
|1.2739
|75.00
|12
|2616836
|85718
|2006.01.04 19:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2774
|1.2659
|2006.01.04 23:43
|1.2774
|-40.00
|13
|2624464
|85718
|2006.01.05 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2796
|1.2786
|1.2721
|2006.01.05 14:37
|1.2786
|10.00
|14
|2633425
|85718
|2006.01.05 14:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2781
|1.2711
|2006.01.05 18:49
|1.2781
|5.00
|15
|2639276
|85718
|2006.01.05 18:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2776
|1.2749
|1.2701
|2006.01.06 14:31
|1.2749
|27.00
|16
|2651668
|85718
|2006.01.06 14:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2745
|1.2785
|1.2670
|2006.01.06 14:36
|1.2785
|-40.00
|17
|2652262
|85718
|2006.01.06 14:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2731
|1.2705
|2006.01.06 14:50
|1.2705
|75.00
|18
|2653790
|85718
|2006.01.06 14:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2700
|1.2700
|1.2625
|2006.01.06 16:27
|1.2700
|0.00
|19
|2658603
|85718
|2006.01.06 16:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2696
|1.2736
|1.2621
|2006.01.09 08:25
|1.2736
|-40.00
|20
|2668025
|85718
|2006.01.09 08:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2731
|1.2771
|1.2656
|2006.01.09 10:02
|1.2771
|-40.00
|21
|2670355
|85718
|2006.01.09 10:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2767
|1.2807
|1.2692
|2006.01.10 08:28
|1.2807
|-40.00
|22
|2687524
|85718
|2006.01.10 08:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2803
|1.2778
|1.2728
|2006.01.10 09:53
|1.2778
|25.00
|23
|2689794
|85718
|2006.01.10 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2772
|1.2771
|1.2697
|2006.01.10 11:29
|1.2771
|1.00
|24
|2692051
|85718
|2006.01.10 11:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2805
|1.2690
|2006.01.10 14:30
|1.2805
|-40.00
|25
|2695463
|85718
|2006.01.10 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2799
|1.2839
|1.2724
|2006.01.11 09:41
|1.2839
|-40.00
|26
|2781707
|85718
|2006.01.16 08:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2764
|1.2785
|1.2844
|2006.01.16 16:32
|1.2785
|21.00
|27
|2789927
|85718
|2006.01.16 16:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2786
|1.2826
|1.2711
|2006.01.17 01:56
|1.2826
|-40.00
|28
|2798103
|85718
|2006.01.17 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2795
|1.2786
|1.2720
|2006.01.17 09:33
|1.2786
|9.00
|29
|2800200
|85718
|2006.01.17 09:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2820
|1.2705
|2006.01.17 12:17
|1.2820
|-40.00
|30
|2803876
|85718
|2006.01.17 12:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2854
|1.2739
|2006.01.17 15:40
|1.2854
|-40.00
|31
|2808779
|85718
|2006.01.17 15:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2841
|1.2839
|1.2766
|2006.01.18 05:22
|1.2839
|2.00
|32
|2819740
|85718
|2006.01.18 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2775
|1.2749
|2006.01.18 09:52
|1.2749
|75.00
|33
|2822693
|85718
|2006.01.18 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2746
|1.2786
|1.2671
|2006.01.18 11:00
|1.2786
|-40.00
|34
|2824644
|85718
|2006.01.18 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2780
|1.2771
|1.2705
|2006.01.18 13:20
|1.2771
|9.00
|35
|2827134
|85718
|2006.01.18 13:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2752
|1.2690
|2006.01.18 14:52
|1.2752
|13.00
|36
|2829098
|85718
|2006.01.18 14:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2746
|1.2786
|1.2671
|2006.01.18 16:14
|1.2786
|-40.00
|37
|2831528
|85718
|2006.01.18 16:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2790
|1.2830
|1.2715
|2006.01.18 17:45
|1.2830
|-40.00
|38
|2833792
|85718
|2006.01.18 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2822
|1.2862
|1.2747
|2006.01.19 09:34
|1.2862
|-40.00
|39
|2844317
|85718
|2006.01.19 09:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2856
|1.2832
|1.2781
|2006.01.19 17:49
|1.2832
|24.00
|40
|2908782
|85718
|2006.01.24 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2584
|1.2624
|1.2509
|2006.01.24 09:42
|1.2624
|-40.00
|41
|2911044
|85718
|2006.01.24 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2620
|1.2602
|1.2545
|2006.01.24 20:04
|1.2602
|18.00
|42
|2927706
|85718
|2006.01.25 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2618
|1.2601
|1.2543
|2006.01.25 11:43
|1.2601
|17.00
|43
|2933432
|85718
|2006.01.25 11:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2596
|1.2636
|1.2521
|2006.01.25 15:51
|1.2636
|-40.00
|44
|2939133
|85718
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2632
|1.2630
|1.2557
|2006.01.25 16:47
|1.2630
|2.00
|45
|2940590
|85718
|2006.01.25 16:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2624
|1.2664
|1.2549
|2006.01.26 12:31
|1.2664
|-40.00
|46
|2954927
|85718
|2006.01.26 12:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2660
|1.2700
|1.2585
|2006.01.26 19:01
|1.2700
|-40.00
|47
|2962325
|85718
|2006.01.26 19:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2692
|1.2732
|1.2617
|2006.01.27 11:45
|1.2732
|-40.00
|48
|2986862
|85718
|2006.01.27 19:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2840
|1.2853
|1.2920
|2006.01.30 10:49
|1.2853
|13.00
|49
|3003692
|85718
|2006.01.30 14:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2903
|1.2861
|1.2983
|2006.01.30 14:42
|1.2861
|-42.00
|50
|3004333
|85718
|2006.01.30 14:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2874
|1.2945
|2006.01.30 20:20
|1.2874
|9.00
|51
|3053413
|85718
|2006.02.01 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2846
|1.2859
|1.2926
|2006.02.01 18:52
|1.2859
|13.00
|52
|3057165
|85718
|2006.02.01 18:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2864
|1.2882
|1.2944
|2006.02.02 09:10
|1.2882
|18.00
|53
|3075161
|85718
|2006.02.02 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2907
|1.2865
|1.2987
|2006.02.02 16:23
|1.2865
|-42.00
|54
|3075811
|85718
|2006.02.02 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2867
|1.2945
|2006.02.03 11:40
|1.2867
|2.00
|55
|3087989
|85718
|2006.02.03 11:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2873
|1.2880
|1.2953
|2006.02.03 14:30
|1.2880
|7.00
|56
|3090586
|85718
|2006.02.03 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2867
|1.2922
|1.2947
|2006.02.03 14:45
|1.2922
|55.00
|57
|3092178
|85718
|2006.02.03 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2934
|1.2945
|1.3014
|2006.02.03 15:01
|1.2945
|11.00
|58
|3093132
|85718
|2006.02.03 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2955
|1.2975
|1.3031
|2006.02.03 15:32
|1.2975
|20.00
|59
|3095201
|85718
|2006.02.03 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2980
|1.2938
|1.3060
|2006.02.03 17:31
|1.2938
|-42.00
|60
|3098177
|85718
|2006.02.03 17:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2942
|1.2983
|1.3022
|2006.02.06 15:28
|1.2983
|41.00
|61
|3118422
|85718
|2006.02.06 15:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2987
|1.3018
|1.3067
|2006.02.06 20:09
|1.3018
|31.00
|62
|3131277
|85718
|2006.02.07 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3003
|1.2961
|1.3083
|2006.02.07 10:35
|1.2961
|-42.00
|63
|3136435
|85718
|2006.02.07 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2968
|1.2981
|1.3048
|2006.02.07 14:01
|1.2981
|13.00
|64
|3141230
|85718
|2006.02.07 14:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2987
|1.3004
|1.3067
|2006.02.07 17:14
|1.3004
|17.00
|65
|3146764
|85718
|2006.02.07 17:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3008
|1.2966
|1.3088
|2006.02.07 19:10
|1.2966
|-42.00
|-143.00
|Summary P/L:
|-143.00
|Winning trades:
|(39) 869.00
|Losing trades:
|(25) -1012.00
|Max summary P/L:
|281.00
|Largest winning trade:
|75.00
|Largest losing trade:
|-42.00
|Max consecutive winners:
|10 (286.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-120.00)
|Max consecutive profit:
|286.00 (10)
|Max consecutive loss:
|-120.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|495.00 (4.81%)
|Profit factor:
|0.86
|Avg. profit factor:
|0.55
|Risk factor:
|-0.29