Alpari Ltd.
A/C No: 134722Name: 10_10_10_10_102006.02.08 03:39 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12570462857182006.01.03 08:00buy0.10usdchf1.30921.30501.31722006.01.03 15:281.3050-42.00
22578691857182006.01.03 15:28sell0.10usdchf1.30491.29991.29742006.01.03 16:161.297475.00
32581792857182006.01.03 16:16sell0.10usdchf1.29691.29611.28942006.01.03 17:021.29618.00
42584243857182006.01.03 17:02sell0.10usdchf1.29571.29481.28822006.01.04 01:191.288275.00
52598765857182006.01.04 08:00sell0.10usdchf1.28891.28851.28142006.01.04 08:591.28854.00
62600505857182006.01.04 08:59sell0.10usdchf1.28791.28701.28042006.01.04 10:241.28709.00
72602824857182006.01.04 10:24sell0.10usdchf1.28681.28551.27932006.01.04 10:401.285513.00
82604067857182006.01.04 10:40sell0.10usdchf1.28521.28301.27772006.01.04 13:461.283022.00
92608369857182006.01.04 13:46sell0.10usdchf1.28261.28221.27512006.01.04 15:021.28224.00
102610554857182006.01.04 15:02sell0.10usdchf1.28181.28171.27432006.01.04 15:421.28171.00
112611448857182006.01.04 15:43sell0.10usdchf1.28141.27651.27392006.01.04 19:041.273975.00
122616836857182006.01.04 19:04sell0.10usdchf1.27341.27741.26592006.01.04 23:431.2774-40.00
132624464857182006.01.05 08:00sell0.10usdchf1.27961.27861.27212006.01.05 14:371.278610.00
142633425857182006.01.05 14:37sell0.10usdchf1.27861.27811.27112006.01.05 18:491.27815.00
152639276857182006.01.05 18:49sell0.10usdchf1.27761.27491.27012006.01.06 14:311.274927.00
162651668857182006.01.06 14:32sell0.10usdchf1.27451.27851.26702006.01.06 14:361.2785-40.00
172652262857182006.01.06 14:36sell0.10usdchf1.27801.27311.27052006.01.06 14:501.270575.00
182653790857182006.01.06 14:50sell0.10usdchf1.27001.27001.26252006.01.06 16:271.27000.00
192658603857182006.01.06 16:27sell0.10usdchf1.26961.27361.26212006.01.09 08:251.2736-40.00
202668025857182006.01.09 08:25sell0.10usdchf1.27311.27711.26562006.01.09 10:021.2771-40.00
212670355857182006.01.09 10:02sell0.10usdchf1.27671.28071.26922006.01.10 08:281.2807-40.00
222687524857182006.01.10 08:28sell0.10usdchf1.28031.27781.27282006.01.10 09:531.277825.00
232689794857182006.01.10 09:53sell0.10usdchf1.27721.27711.26972006.01.10 11:291.27711.00
242692051857182006.01.10 11:29sell0.10usdchf1.27651.28051.26902006.01.10 14:301.2805-40.00
252695463857182006.01.10 14:30sell0.10usdchf1.27991.28391.27242006.01.11 09:411.2839-40.00
262781707857182006.01.16 08:07buy0.10usdchf1.27641.27851.28442006.01.16 16:321.278521.00
272789927857182006.01.16 16:33sell0.10usdchf1.27861.28261.27112006.01.17 01:561.2826-40.00
282798103857182006.01.17 08:00sell0.10usdchf1.27951.27861.27202006.01.17 09:331.27869.00
292800200857182006.01.17 09:33sell0.10usdchf1.27801.28201.27052006.01.17 12:171.2820-40.00
302803876857182006.01.17 12:17sell0.10usdchf1.28141.28541.27392006.01.17 15:401.2854-40.00
312808779857182006.01.17 15:47sell0.10usdchf1.28411.28391.27662006.01.18 05:221.28392.00
322819740857182006.01.18 08:00sell0.10usdchf1.28241.27751.27492006.01.18 09:521.274975.00
332822693857182006.01.18 09:52sell0.10usdchf1.27461.27861.26712006.01.18 11:001.2786-40.00
342824644857182006.01.18 11:00sell0.10usdchf1.27801.27711.27052006.01.18 13:201.27719.00
352827134857182006.01.18 13:20sell0.10usdchf1.27651.27521.26902006.01.18 14:521.275213.00
362829098857182006.01.18 14:52sell0.10usdchf1.27461.27861.26712006.01.18 16:141.2786-40.00
372831528857182006.01.18 16:14sell0.10usdchf1.27901.28301.27152006.01.18 17:451.2830-40.00
382833792857182006.01.18 17:45sell0.10usdchf1.28221.28621.27472006.01.19 09:341.2862-40.00
392844317857182006.01.19 09:34sell0.10usdchf1.28561.28321.27812006.01.19 17:491.283224.00
402908782857182006.01.24 08:00sell0.10usdchf1.25841.26241.25092006.01.24 09:421.2624-40.00
412911044857182006.01.24 09:43sell0.10usdchf1.26201.26021.25452006.01.24 20:041.260218.00
422927706857182006.01.25 08:02sell0.10usdchf1.26181.26011.25432006.01.25 11:431.260117.00
432933432857182006.01.25 11:43sell0.10usdchf1.25961.26361.25212006.01.25 15:511.2636-40.00
442939133857182006.01.25 15:51sell0.10usdchf1.26321.26301.25572006.01.25 16:471.26302.00
452940590857182006.01.25 16:47sell0.10usdchf1.26241.26641.25492006.01.26 12:311.2664-40.00
462954927857182006.01.26 12:31sell0.10usdchf1.26601.27001.25852006.01.26 19:011.2700-40.00
472962325857182006.01.26 19:02sell0.10usdchf1.26921.27321.26172006.01.27 11:451.2732-40.00
482986862857182006.01.27 19:19buy0.10usdchf1.28401.28531.29202006.01.30 10:491.285313.00
493003692857182006.01.30 14:26buy0.10usdchf1.29031.28611.29832006.01.30 14:421.2861-42.00
503004333857182006.01.30 14:42buy0.10usdchf1.28651.28741.29452006.01.30 20:201.28749.00
513053413857182006.02.01 16:02buy0.10usdchf1.28461.28591.29262006.02.01 18:521.285913.00
523057165857182006.02.01 18:52buy0.10usdchf1.28641.28821.29442006.02.02 09:101.288218.00
533075161857182006.02.02 16:00buy0.10usdchf1.29071.28651.29872006.02.02 16:231.2865-42.00
543075811857182006.02.02 16:23buy0.10usdchf1.28651.28671.29452006.02.03 11:401.28672.00
553087989857182006.02.03 11:40buy0.10usdchf1.28731.28801.29532006.02.03 14:301.28807.00
563090586857182006.02.03 14:30buy0.10usdchf1.28671.29221.29472006.02.03 14:451.292255.00
573092178857182006.02.03 14:46buy0.10usdchf1.29341.29451.30142006.02.03 15:011.294511.00
583093132857182006.02.03 15:01buy0.10usdchf1.29551.29751.30312006.02.03 15:321.297520.00
593095201857182006.02.03 15:32buy0.10usdchf1.29801.29381.30602006.02.03 17:311.2938-42.00
603098177857182006.02.03 17:33buy0.10usdchf1.29421.29831.30222006.02.06 15:281.298341.00
613118422857182006.02.06 15:28buy0.10usdchf1.29871.30181.30672006.02.06 20:091.301831.00
623131277857182006.02.07 08:00buy0.10usdchf1.30031.29611.30832006.02.07 10:351.2961-42.00
633136435857182006.02.07 10:36buy0.10usdchf1.29681.29811.30482006.02.07 14:011.298113.00
643141230857182006.02.07 14:02buy0.10usdchf1.29871.30041.30672006.02.07 17:141.300417.00
653146764857182006.02.07 17:14buy0.10usdchf1.30081.29661.30882006.02.07 19:101.2966-42.00
-143.00
 
Summary P/L:-143.00
 
Winning trades:(39) 869.00
Losing trades:(25) -1012.00
Max summary P/L:281.00
Largest winning trade:75.00
Largest losing trade:-42.00
Max consecutive winners:10 (286.00)
Max consecutive losers:3 (-120.00)
Max consecutive profit:286.00 (10)
Max consecutive loss:-120.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:495.00 (4.81%)
Profit factor:0.86
Avg. profit factor:0.55
Risk factor:-0.29
 
* * *