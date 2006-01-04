Alpari Ltd.
A/C No: 134722Name: 10_10_10_10_102006.02.08 03:37 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12570431857182006.01.03 08:00sell0.10gbpusd1.72771.73161.72022006.01.03 09:061.7316-39.00
22571566857182006.01.03 09:07sell0.10gbpusd1.73131.72921.72382006.01.03 12:541.729221.00
32586870857182006.01.03 18:54buy0.10gbpusd1.74301.73891.75102006.01.04 03:261.751080.00
42598756857182006.01.04 08:00buy0.10gbpusd1.74911.74911.75682006.01.04 09:211.74910.00
52600950857182006.01.04 09:21buy0.10gbpusd1.74961.75491.75762006.01.04 10:221.754953.00
62602699857182006.01.04 10:22buy0.10gbpusd1.75521.75771.76322006.01.04 13:471.757725.00
72608427857182006.01.04 13:47buy0.10gbpusd1.75811.75991.76612006.01.04 17:161.759918.00
82613783857182006.01.04 17:16buy0.10gbpusd1.76051.75641.76852006.01.04 23:521.7564-41.00
92677348857182006.01.09 16:00buy0.10gbpusd1.76551.76611.77352006.01.09 19:161.76616.00
102680804857182006.01.09 19:16buy0.10gbpusd1.76651.76241.77452006.01.10 08:281.7624-41.00
112687516857182006.01.10 08:28buy0.10gbpusd1.76281.76611.77082006.01.10 09:421.766133.00
122689597857182006.01.10 09:42buy0.10gbpusd1.76641.76801.77442006.01.10 11:241.768016.00
132691975857182006.01.10 11:24buy0.10gbpusd1.76851.76441.77652006.01.10 14:411.7644-41.00
142695883857182006.01.10 14:42buy0.10gbpusd1.76481.76551.77282006.01.10 16:461.76557.00
152698558857182006.01.10 16:46buy0.10gbpusd1.76591.76181.77392006.01.10 23:371.7618-41.00
162706015857182006.01.11 08:00buy0.10gbpusd1.76291.75881.77092006.01.11 09:401.7588-41.00
172707683857182006.01.11 09:42buy0.10gbpusd1.75881.75471.76682006.01.11 11:051.7547-41.00
182709098857182006.01.11 11:05buy0.10gbpusd1.75521.75681.76322006.01.11 13:511.756816.00
192712773857182006.01.11 13:51sell0.10gbpusd1.75691.76081.74942006.01.11 15:361.7608-39.00
202714738857182006.01.11 15:37sell0.10gbpusd1.76041.76431.75292006.01.11 17:581.7643-39.00
212717839857182006.01.11 17:58sell0.10gbpusd1.76391.76781.75642006.01.12 00:311.7678-39.00
222728536857182006.01.12 08:01sell0.10gbpusd1.76741.77131.75992006.01.12 10:591.7713-39.00
232732911857182006.01.12 10:59sell0.10gbpusd1.77121.76971.76372006.01.12 13:251.769715.00
242765103857182006.01.13 12:00buy0.10gbpusd1.76751.77091.77552006.01.13 14:431.770934.00
252769711857182006.01.13 14:43buy0.10gbpusd1.77121.77601.77922006.01.13 18:561.776048.00
262774789857182006.01.13 18:56buy0.10gbpusd1.77651.77241.78452006.01.16 10:421.7724-41.00
272784160857182006.01.16 10:42buy0.10gbpusd1.77281.76871.78082006.01.16 12:211.7687-41.00
282785615857182006.01.16 12:21buy0.10gbpusd1.76951.76501.77712006.01.16 15:381.7650-45.00
292789081857182006.01.16 15:38buy0.10gbpusd1.76541.76601.77312006.01.16 16:511.76606.00
302790224857182006.01.16 16:51buy0.10gbpusd1.76631.76801.77432006.01.17 09:251.768017.00
312800032857182006.01.17 09:25buy0.10gbpusd1.76821.76411.77622006.01.17 10:301.7641-41.00
322801185857182006.01.17 10:31buy0.10gbpusd1.76461.76051.77262006.01.17 10:491.7605-41.00
332801785857182006.01.17 10:49buy0.10gbpusd1.76081.76111.76912006.01.17 12:131.76113.00
342803771857182006.01.17 12:14buy0.10gbpusd1.76161.76271.76962006.01.17 17:451.762711.00
352811376857182006.01.17 17:45buy0.10gbpusd1.76321.76531.77122006.01.18 09:151.765321.00
362821896857182006.01.18 09:15sell0.10gbpusd1.76541.76931.75792006.01.18 09:521.7693-39.00
372822689857182006.01.18 09:52sell0.10gbpusd1.76911.76751.76162006.01.18 11:181.767516.00
382825094857182006.01.18 11:18sell0.10gbpusd1.76711.76691.75962006.01.18 13:401.76692.00
392827540857182006.01.18 13:40sell0.10gbpusd1.76651.77041.75902006.01.18 14:461.7704-39.00
402828858857182006.01.18 14:46sell0.10gbpusd1.77011.76791.76262006.01.18 15:171.767922.00
412829871857182006.01.18 15:17sell0.10gbpusd1.76741.76561.75992006.01.18 16:251.765618.00
422832140857182006.01.18 16:25sell0.10gbpusd1.76501.76231.75752006.01.18 18:301.762327.00
432834877857182006.01.18 18:30sell0.10gbpusd1.76191.76091.75442006.01.18 19:171.760910.00
442835689857182006.01.18 19:17sell0.10gbpusd1.76041.76431.75292006.01.18 22:421.7643-39.00
452841842857182006.01.19 08:00sell0.10gbpusd1.76171.75871.75422006.01.19 08:491.758730.00
462843183857182006.01.19 08:49sell0.10gbpusd1.75801.75601.75052006.01.19 09:411.756020.00
472844682857182006.01.19 09:41sell0.10gbpusd1.75551.75491.74802006.01.19 13:511.75496.00
482849012857182006.01.19 13:51sell0.10gbpusd1.75451.75841.74702006.01.19 14:231.7584-39.00
492849720857182006.01.19 14:23sell0.10gbpusd1.75811.75741.75062006.01.19 14:441.75747.00
502850450857182006.01.19 14:44sell0.10gbpusd1.75701.76091.74952006.01.19 16:341.7609-39.00
512853212857182006.01.19 16:35sell0.10gbpusd1.76151.75851.75402006.01.20 08:221.758530.00
522868807857182006.01.20 12:01sell0.10gbpusd1.75971.76361.75222006.01.20 14:541.7636-39.00
532871446857182006.01.20 14:54sell0.10gbpusd1.76321.76711.75572006.01.20 15:161.7671-39.00
542872241857182006.01.20 15:16sell0.10gbpusd1.76691.76691.75942006.01.20 16:131.76690.00
552874064857182006.01.20 16:13sell0.10gbpusd1.76631.76471.75882006.01.20 17:101.764716.00
562875491857182006.01.20 17:10sell0.10gbpusd1.76431.76821.75682006.01.20 19:381.7682-39.00
572877528857182006.01.20 19:40sell0.10gbpusd1.76831.77221.76082006.01.20 20:531.7722-39.00
582893438857182006.01.23 12:00buy0.10gbpusd1.78441.78481.79242006.01.23 14:031.78484.00
592896264857182006.01.23 14:03buy0.10gbpusd1.78511.78541.79312006.01.23 19:021.78543.00
602901154857182006.01.23 19:02buy0.10gbpusd1.78581.78171.79382006.01.24 09:251.7817-41.00
612959038857182006.01.26 16:02buy0.10gbpusd1.78851.78441.79652006.01.26 17:191.7844-41.00
622960377857182006.01.26 17:19buy0.10gbpusd1.78481.78071.79282006.01.26 19:081.7807-41.00
632962862857182006.01.26 19:09buy0.10gbpusd1.78071.77661.78872006.01.27 12:091.7766-41.00
642975169857182006.01.27 12:09sell0.10gbpusd1.77641.78031.76892006.01.27 14:301.7803-39.00
652978169857182006.01.27 14:30sell0.10gbpusd1.78061.78451.77312006.01.27 14:321.7845-39.00
662978443857182006.01.27 14:32sell0.10gbpusd1.78441.78391.77692006.01.27 16:101.78395.00
672981748857182006.01.27 16:10sell0.10gbpusd1.78341.77831.77592006.01.27 16:451.775975.00
682982940857182006.01.27 16:45sell0.10gbpusd1.77531.77421.76782006.01.27 17:201.774211.00
692984499857182006.01.27 17:20sell0.10gbpusd1.77401.76901.76652006.01.27 20:081.769050.00
702995328857182006.01.30 08:02sell0.10gbpusd1.76841.76591.76092006.01.30 10:421.765925.00
712999615857182006.01.30 10:42sell0.10gbpusd1.76541.76931.75792006.01.30 14:421.7693-39.00
723004328857182006.01.30 14:42sell0.10gbpusd1.76911.76841.76162006.01.30 15:141.76847.00
733005102857182006.01.30 15:14sell0.10gbpusd1.76811.76701.76062006.01.30 20:081.767011.00
743016774857182006.01.31 08:00sell0.10gbpusd1.76831.77221.76082006.01.31 08:541.7722-39.00
753017852857182006.01.31 08:54sell0.10gbpusd1.77181.77111.76432006.01.31 14:371.77117.00
763024644857182006.01.31 14:37sell0.10gbpusd1.77061.77451.76312006.01.31 16:181.7745-39.00
773026424857182006.01.31 16:18sell0.10gbpusd1.77381.77771.76632006.01.31 16:561.7777-39.00
783027365857182006.01.31 16:56sell0.10gbpusd1.77711.78101.76962006.01.31 17:521.7810-39.00
793028930857182006.01.31 17:54sell0.10gbpusd1.78051.78441.77302006.01.31 18:141.7844-39.00
803029806857182006.01.31 18:14sell0.10gbpusd1.78411.78801.77662006.01.31 20:301.776675.00
813040886857182006.02.01 08:00sell0.10gbpusd1.77911.77871.77162006.02.01 10:591.77874.00
823045813857182006.02.01 11:02sell0.10gbpusd1.77851.77751.77102006.02.01 12:151.777510.00
833047557857182006.02.01 12:15sell0.10gbpusd1.77721.77501.76972006.02.01 14:521.775022.00
843051819857182006.02.01 14:52sell0.10gbpusd1.77461.77851.76712006.02.01 16:021.7785-39.00
853065736857182006.02.02 08:00buy0.10gbpusd1.77331.77351.78132006.02.02 08:301.77352.00
863066443857182006.02.02 08:30buy0.10gbpusd1.77371.77461.78172006.02.02 12:361.77469.00
873092632857182006.02.03 14:55sell0.10gbpusd1.76861.76371.76112006.02.03 15:371.763749.00
883095412857182006.02.03 15:39sell0.10gbpusd1.76251.76171.75502006.02.03 17:051.76178.00
893097541857182006.02.03 17:05sell0.10gbpusd1.76131.75771.75382006.02.06 09:081.757736.00
903109690857182006.02.06 09:08sell0.10gbpusd1.75731.75651.74982006.02.06 12:061.75658.00
913113494857182006.02.06 12:06sell0.10gbpusd1.75611.75361.74862006.02.06 13:261.753625.00
923115466857182006.02.06 13:26sell0.10gbpusd1.75321.75281.74572006.02.06 15:101.75284.00
933118007857182006.02.06 15:10sell0.10gbpusd1.75241.75171.74492006.02.06 16:071.75177.00
943119243857182006.02.06 16:07sell0.10gbpusd1.75141.74631.74392006.02.06 18:181.743975.00
953122616857182006.02.06 18:18sell0.10gbpusd1.74351.74741.73602006.02.06 20:301.7474-39.00
963131310857182006.02.07 08:01sell0.10gbpusd1.74941.74921.74192006.02.07 10:111.74922.00
973135510857182006.02.07 10:11sell0.10gbpusd1.74881.74691.74132006.02.07 14:321.746919.00
983142070857182006.02.07 14:32sell0.10gbpusd1.74661.74281.73912006.02.07 17:111.742838.00
993146680857182006.02.07 17:11sell0.10gbpusd1.74241.74631.73492006.02.07 18:311.7463-39.00
-369.00
 
Summary P/L:-369.00
 
Winning trades:(57) 1225.00
Losing trades:(40) -1594.00
Max summary P/L:158.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-45.00
Max consecutive winners:10 (223.00)
Max consecutive losers:6 (-242.00)
Max consecutive profit:223.00 (10)
Max consecutive loss:-242.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:803.00 (7.91%)
Profit factor:0.77
Avg. profit factor:0.54
Risk factor:-0.46
 
* * *