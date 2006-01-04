|A/C No: 134722
|Name: 10_10_10_10_10
|2006.02.08 03:37 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2570431
|85718
|2006.01.03 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7277
|1.7316
|1.7202
|2006.01.03 09:06
|1.7316
|-39.00
|2
|2571566
|85718
|2006.01.03 09:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7313
|1.7292
|1.7238
|2006.01.03 12:54
|1.7292
|21.00
|3
|2586870
|85718
|2006.01.03 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7430
|1.7389
|1.7510
|2006.01.04 03:26
|1.7510
|80.00
|4
|2598756
|85718
|2006.01.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7491
|1.7491
|1.7568
|2006.01.04 09:21
|1.7491
|0.00
|5
|2600950
|85718
|2006.01.04 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7496
|1.7549
|1.7576
|2006.01.04 10:22
|1.7549
|53.00
|6
|2602699
|85718
|2006.01.04 10:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7552
|1.7577
|1.7632
|2006.01.04 13:47
|1.7577
|25.00
|7
|2608427
|85718
|2006.01.04 13:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7581
|1.7599
|1.7661
|2006.01.04 17:16
|1.7599
|18.00
|8
|2613783
|85718
|2006.01.04 17:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7605
|1.7564
|1.7685
|2006.01.04 23:52
|1.7564
|-41.00
|9
|2677348
|85718
|2006.01.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7655
|1.7661
|1.7735
|2006.01.09 19:16
|1.7661
|6.00
|10
|2680804
|85718
|2006.01.09 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7665
|1.7624
|1.7745
|2006.01.10 08:28
|1.7624
|-41.00
|11
|2687516
|85718
|2006.01.10 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7628
|1.7661
|1.7708
|2006.01.10 09:42
|1.7661
|33.00
|12
|2689597
|85718
|2006.01.10 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7664
|1.7680
|1.7744
|2006.01.10 11:24
|1.7680
|16.00
|13
|2691975
|85718
|2006.01.10 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7685
|1.7644
|1.7765
|2006.01.10 14:41
|1.7644
|-41.00
|14
|2695883
|85718
|2006.01.10 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7648
|1.7655
|1.7728
|2006.01.10 16:46
|1.7655
|7.00
|15
|2698558
|85718
|2006.01.10 16:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7659
|1.7618
|1.7739
|2006.01.10 23:37
|1.7618
|-41.00
|16
|2706015
|85718
|2006.01.11 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7629
|1.7588
|1.7709
|2006.01.11 09:40
|1.7588
|-41.00
|17
|2707683
|85718
|2006.01.11 09:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7588
|1.7547
|1.7668
|2006.01.11 11:05
|1.7547
|-41.00
|18
|2709098
|85718
|2006.01.11 11:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7552
|1.7568
|1.7632
|2006.01.11 13:51
|1.7568
|16.00
|19
|2712773
|85718
|2006.01.11 13:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7608
|1.7494
|2006.01.11 15:36
|1.7608
|-39.00
|20
|2714738
|85718
|2006.01.11 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7643
|1.7529
|2006.01.11 17:58
|1.7643
|-39.00
|21
|2717839
|85718
|2006.01.11 17:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7639
|1.7678
|1.7564
|2006.01.12 00:31
|1.7678
|-39.00
|22
|2728536
|85718
|2006.01.12 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7674
|1.7713
|1.7599
|2006.01.12 10:59
|1.7713
|-39.00
|23
|2732911
|85718
|2006.01.12 10:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7712
|1.7697
|1.7637
|2006.01.12 13:25
|1.7697
|15.00
|24
|2765103
|85718
|2006.01.13 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7675
|1.7709
|1.7755
|2006.01.13 14:43
|1.7709
|34.00
|25
|2769711
|85718
|2006.01.13 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7712
|1.7760
|1.7792
|2006.01.13 18:56
|1.7760
|48.00
|26
|2774789
|85718
|2006.01.13 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7765
|1.7724
|1.7845
|2006.01.16 10:42
|1.7724
|-41.00
|27
|2784160
|85718
|2006.01.16 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7728
|1.7687
|1.7808
|2006.01.16 12:21
|1.7687
|-41.00
|28
|2785615
|85718
|2006.01.16 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7695
|1.7650
|1.7771
|2006.01.16 15:38
|1.7650
|-45.00
|29
|2789081
|85718
|2006.01.16 15:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7660
|1.7731
|2006.01.16 16:51
|1.7660
|6.00
|30
|2790224
|85718
|2006.01.16 16:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7680
|1.7743
|2006.01.17 09:25
|1.7680
|17.00
|31
|2800032
|85718
|2006.01.17 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7682
|1.7641
|1.7762
|2006.01.17 10:30
|1.7641
|-41.00
|32
|2801185
|85718
|2006.01.17 10:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7646
|1.7605
|1.7726
|2006.01.17 10:49
|1.7605
|-41.00
|33
|2801785
|85718
|2006.01.17 10:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7608
|1.7611
|1.7691
|2006.01.17 12:13
|1.7611
|3.00
|34
|2803771
|85718
|2006.01.17 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7616
|1.7627
|1.7696
|2006.01.17 17:45
|1.7627
|11.00
|35
|2811376
|85718
|2006.01.17 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7632
|1.7653
|1.7712
|2006.01.18 09:15
|1.7653
|21.00
|36
|2821896
|85718
|2006.01.18 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7693
|1.7579
|2006.01.18 09:52
|1.7693
|-39.00
|37
|2822689
|85718
|2006.01.18 09:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7675
|1.7616
|2006.01.18 11:18
|1.7675
|16.00
|38
|2825094
|85718
|2006.01.18 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7671
|1.7669
|1.7596
|2006.01.18 13:40
|1.7669
|2.00
|39
|2827540
|85718
|2006.01.18 13:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7665
|1.7704
|1.7590
|2006.01.18 14:46
|1.7704
|-39.00
|40
|2828858
|85718
|2006.01.18 14:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7701
|1.7679
|1.7626
|2006.01.18 15:17
|1.7679
|22.00
|41
|2829871
|85718
|2006.01.18 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7674
|1.7656
|1.7599
|2006.01.18 16:25
|1.7656
|18.00
|42
|2832140
|85718
|2006.01.18 16:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7650
|1.7623
|1.7575
|2006.01.18 18:30
|1.7623
|27.00
|43
|2834877
|85718
|2006.01.18 18:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7609
|1.7544
|2006.01.18 19:17
|1.7609
|10.00
|44
|2835689
|85718
|2006.01.18 19:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7643
|1.7529
|2006.01.18 22:42
|1.7643
|-39.00
|45
|2841842
|85718
|2006.01.19 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7617
|1.7587
|1.7542
|2006.01.19 08:49
|1.7587
|30.00
|46
|2843183
|85718
|2006.01.19 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7580
|1.7560
|1.7505
|2006.01.19 09:41
|1.7560
|20.00
|47
|2844682
|85718
|2006.01.19 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7555
|1.7549
|1.7480
|2006.01.19 13:51
|1.7549
|6.00
|48
|2849012
|85718
|2006.01.19 13:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7545
|1.7584
|1.7470
|2006.01.19 14:23
|1.7584
|-39.00
|49
|2849720
|85718
|2006.01.19 14:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7581
|1.7574
|1.7506
|2006.01.19 14:44
|1.7574
|7.00
|50
|2850450
|85718
|2006.01.19 14:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7570
|1.7609
|1.7495
|2006.01.19 16:34
|1.7609
|-39.00
|51
|2853212
|85718
|2006.01.19 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7615
|1.7585
|1.7540
|2006.01.20 08:22
|1.7585
|30.00
|52
|2868807
|85718
|2006.01.20 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7597
|1.7636
|1.7522
|2006.01.20 14:54
|1.7636
|-39.00
|53
|2871446
|85718
|2006.01.20 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7632
|1.7671
|1.7557
|2006.01.20 15:16
|1.7671
|-39.00
|54
|2872241
|85718
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7669
|1.7669
|1.7594
|2006.01.20 16:13
|1.7669
|0.00
|55
|2874064
|85718
|2006.01.20 16:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7647
|1.7588
|2006.01.20 17:10
|1.7647
|16.00
|56
|2875491
|85718
|2006.01.20 17:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7643
|1.7682
|1.7568
|2006.01.20 19:38
|1.7682
|-39.00
|57
|2877528
|85718
|2006.01.20 19:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7722
|1.7608
|2006.01.20 20:53
|1.7722
|-39.00
|58
|2893438
|85718
|2006.01.23 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7848
|1.7924
|2006.01.23 14:03
|1.7848
|4.00
|59
|2896264
|85718
|2006.01.23 14:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7851
|1.7854
|1.7931
|2006.01.23 19:02
|1.7854
|3.00
|60
|2901154
|85718
|2006.01.23 19:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7858
|1.7817
|1.7938
|2006.01.24 09:25
|1.7817
|-41.00
|61
|2959038
|85718
|2006.01.26 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7885
|1.7844
|1.7965
|2006.01.26 17:19
|1.7844
|-41.00
|62
|2960377
|85718
|2006.01.26 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7848
|1.7807
|1.7928
|2006.01.26 19:08
|1.7807
|-41.00
|63
|2962862
|85718
|2006.01.26 19:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7807
|1.7766
|1.7887
|2006.01.27 12:09
|1.7766
|-41.00
|64
|2975169
|85718
|2006.01.27 12:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7764
|1.7803
|1.7689
|2006.01.27 14:30
|1.7803
|-39.00
|65
|2978169
|85718
|2006.01.27 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7806
|1.7845
|1.7731
|2006.01.27 14:32
|1.7845
|-39.00
|66
|2978443
|85718
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7844
|1.7839
|1.7769
|2006.01.27 16:10
|1.7839
|5.00
|67
|2981748
|85718
|2006.01.27 16:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7834
|1.7783
|1.7759
|2006.01.27 16:45
|1.7759
|75.00
|68
|2982940
|85718
|2006.01.27 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7753
|1.7742
|1.7678
|2006.01.27 17:20
|1.7742
|11.00
|69
|2984499
|85718
|2006.01.27 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7740
|1.7690
|1.7665
|2006.01.27 20:08
|1.7690
|50.00
|70
|2995328
|85718
|2006.01.30 08:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7684
|1.7659
|1.7609
|2006.01.30 10:42
|1.7659
|25.00
|71
|2999615
|85718
|2006.01.30 10:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7654
|1.7693
|1.7579
|2006.01.30 14:42
|1.7693
|-39.00
|72
|3004328
|85718
|2006.01.30 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7684
|1.7616
|2006.01.30 15:14
|1.7684
|7.00
|73
|3005102
|85718
|2006.01.30 15:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7681
|1.7670
|1.7606
|2006.01.30 20:08
|1.7670
|11.00
|74
|3016774
|85718
|2006.01.31 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7683
|1.7722
|1.7608
|2006.01.31 08:54
|1.7722
|-39.00
|75
|3017852
|85718
|2006.01.31 08:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7718
|1.7711
|1.7643
|2006.01.31 14:37
|1.7711
|7.00
|76
|3024644
|85718
|2006.01.31 14:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7706
|1.7745
|1.7631
|2006.01.31 16:18
|1.7745
|-39.00
|77
|3026424
|85718
|2006.01.31 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7738
|1.7777
|1.7663
|2006.01.31 16:56
|1.7777
|-39.00
|78
|3027365
|85718
|2006.01.31 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7771
|1.7810
|1.7696
|2006.01.31 17:52
|1.7810
|-39.00
|79
|3028930
|85718
|2006.01.31 17:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7805
|1.7844
|1.7730
|2006.01.31 18:14
|1.7844
|-39.00
|80
|3029806
|85718
|2006.01.31 18:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7841
|1.7880
|1.7766
|2006.01.31 20:30
|1.7766
|75.00
|81
|3040886
|85718
|2006.02.01 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7791
|1.7787
|1.7716
|2006.02.01 10:59
|1.7787
|4.00
|82
|3045813
|85718
|2006.02.01 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7785
|1.7775
|1.7710
|2006.02.01 12:15
|1.7775
|10.00
|83
|3047557
|85718
|2006.02.01 12:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7772
|1.7750
|1.7697
|2006.02.01 14:52
|1.7750
|22.00
|84
|3051819
|85718
|2006.02.01 14:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7746
|1.7785
|1.7671
|2006.02.01 16:02
|1.7785
|-39.00
|85
|3065736
|85718
|2006.02.02 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7733
|1.7735
|1.7813
|2006.02.02 08:30
|1.7735
|2.00
|86
|3066443
|85718
|2006.02.02 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7737
|1.7746
|1.7817
|2006.02.02 12:36
|1.7746
|9.00
|87
|3092632
|85718
|2006.02.03 14:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7686
|1.7637
|1.7611
|2006.02.03 15:37
|1.7637
|49.00
|88
|3095412
|85718
|2006.02.03 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7625
|1.7617
|1.7550
|2006.02.03 17:05
|1.7617
|8.00
|89
|3097541
|85718
|2006.02.03 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7613
|1.7577
|1.7538
|2006.02.06 09:08
|1.7577
|36.00
|90
|3109690
|85718
|2006.02.06 09:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7573
|1.7565
|1.7498
|2006.02.06 12:06
|1.7565
|8.00
|91
|3113494
|85718
|2006.02.06 12:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7561
|1.7536
|1.7486
|2006.02.06 13:26
|1.7536
|25.00
|92
|3115466
|85718
|2006.02.06 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7532
|1.7528
|1.7457
|2006.02.06 15:10
|1.7528
|4.00
|93
|3118007
|85718
|2006.02.06 15:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7524
|1.7517
|1.7449
|2006.02.06 16:07
|1.7517
|7.00
|94
|3119243
|85718
|2006.02.06 16:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7514
|1.7463
|1.7439
|2006.02.06 18:18
|1.7439
|75.00
|95
|3122616
|85718
|2006.02.06 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7435
|1.7474
|1.7360
|2006.02.06 20:30
|1.7474
|-39.00
|96
|3131310
|85718
|2006.02.07 08:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7494
|1.7492
|1.7419
|2006.02.07 10:11
|1.7492
|2.00
|97
|3135510
|85718
|2006.02.07 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7488
|1.7469
|1.7413
|2006.02.07 14:32
|1.7469
|19.00
|98
|3142070
|85718
|2006.02.07 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7466
|1.7428
|1.7391
|2006.02.07 17:11
|1.7428
|38.00
|99
|3146680
|85718
|2006.02.07 17:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7424
|1.7463
|1.7349
|2006.02.07 18:31
|1.7463
|-39.00
|-369.00
|Summary P/L:
|-369.00
|Winning trades:
|(57) 1225.00
|Losing trades:
|(40) -1594.00
|Max summary P/L:
|158.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-45.00
|Max consecutive winners:
|10 (223.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-242.00)
|Max consecutive profit:
|223.00 (10)
|Max consecutive loss:
|-242.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|803.00 (7.91%)
|Profit factor:
|0.77
|Avg. profit factor:
|0.54
|Risk factor:
|-0.46