|A/C No: 134722
|Name: 10_10_10_10_10
|2006.02.08 03:36 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2570454
|85718
|2006.01.03 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1877
|1.1915
|1.1802
|2006.01.03 15:31
|1.1915
|-38.00
|2
|2579043
|85718
|2006.01.03 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1950
|1.1837
|2006.01.03 16:00
|1.1950
|-38.00
|3
|2580666
|85718
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1950
|1.1961
|1.2030
|2006.01.03 17:12
|1.1961
|11.00
|4
|2584586
|85718
|2006.01.03 17:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1966
|1.1968
|1.2046
|2006.01.04 01:46
|1.2046
|80.00
|5
|2598669
|85718
|2006.01.04 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2048
|1.2060
|1.2128
|2006.01.04 10:24
|1.2060
|12.00
|6
|2602807
|85718
|2006.01.04 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2073
|1.2144
|2006.01.04 10:40
|1.2073
|9.00
|7
|2604059
|85718
|2006.01.04 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2090
|1.2154
|2006.01.04 13:46
|1.2090
|16.00
|8
|2608378
|85718
|2006.01.04 13:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2095
|1.2123
|1.2175
|2006.01.04 19:26
|1.2123
|28.00
|9
|2617307
|85718
|2006.01.04 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2127
|1.2087
|1.2207
|2006.01.05 08:45
|1.2087
|-40.00
|10
|2673459
|85718
|2006.01.09 12:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2086
|1.2046
|1.2166
|2006.01.10 03:31
|1.2046
|-40.00
|11
|2692828
|85718
|2006.01.10 12:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2102
|1.2062
|1.2027
|2006.01.10 15:53
|1.2062
|40.00
|12
|2697584
|85718
|2006.01.10 15:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2061
|1.2099
|1.1986
|2006.01.11 13:34
|1.2099
|-38.00
|13
|2712388
|85718
|2006.01.11 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2096
|1.2134
|1.2021
|2006.01.11 17:55
|1.2134
|-38.00
|14
|2717767
|85718
|2006.01.11 17:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2135
|1.2123
|1.2060
|2006.01.12 14:34
|1.2123
|12.00
|15
|2738872
|85718
|2006.01.12 14:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2114
|1.2074
|1.2194
|2006.01.12 15:00
|1.2074
|-40.00
|16
|2739556
|85718
|2006.01.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2037
|1.2157
|2006.01.12 15:27
|1.2037
|-37.00
|17
|2741224
|85718
|2006.01.12 15:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.2069
|1.1956
|2006.01.13 08:31
|1.2069
|-35.00
|18
|2789449
|85718
|2006.01.16 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2115
|1.2075
|1.2195
|2006.01.17 01:57
|1.2075
|-40.00
|19
|2830996
|85718
|2006.01.18 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2136
|1.2096
|1.2216
|2006.01.18 16:16
|1.2096
|-40.00
|20
|2831700
|85718
|2006.01.18 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2101
|1.2061
|1.2181
|2006.01.19 09:35
|1.2061
|-40.00
|21
|2844424
|85718
|2006.01.19 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2065
|1.2066
|1.2145
|2006.01.19 13:37
|1.2066
|1.00
|22
|2848818
|85718
|2006.01.19 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2070
|1.2108
|1.1995
|2006.01.19 16:34
|1.2108
|-38.00
|23
|2853215
|85718
|2006.01.19 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2108
|1.2063
|1.2033
|2006.01.20 09:40
|1.2063
|45.00
|24
|2868834
|85718
|2006.01.20 12:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2066
|1.2104
|1.1991
|2006.01.20 15:16
|1.2104
|-38.00
|25
|2872217
|85718
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2101
|1.2091
|1.2026
|2006.01.20 16:58
|1.2091
|10.00
|26
|2875088
|85718
|2006.01.20 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2087
|1.2125
|1.2012
|2006.01.20 19:48
|1.2125
|-38.00
|27
|2877687
|85718
|2006.01.20 19:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2123
|1.2161
|1.2048
|2006.01.23 00:40
|1.2161
|-38.00
|28
|2908776
|85718
|2006.01.24 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2295
|1.2255
|1.2375
|2006.01.24 14:58
|1.2255
|-40.00
|29
|2916858
|85718
|2006.01.24 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2263
|1.2278
|1.2343
|2006.01.24 20:20
|1.2278
|15.00
|30
|2959025
|85718
|2006.01.26 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2252
|1.2212
|1.2332
|2006.01.26 19:01
|1.2212
|-40.00
|31
|2962268
|85718
|2006.01.26 19:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2218
|1.2178
|1.2298
|2006.01.27 12:04
|1.2178
|-40.00
|32
|2974991
|85718
|2006.01.27 12:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2178
|1.2216
|1.2103
|2006.01.27 14:32
|1.2216
|-38.00
|33
|2978454
|85718
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2214
|1.2162
|1.2139
|2006.01.27 16:52
|1.2139
|75.00
|34
|2983252
|85718
|2006.01.27 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2136
|1.2136
|1.2061
|2006.01.27 17:21
|1.2136
|0.00
|35
|2984543
|85718
|2006.01.27 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2132
|1.2107
|1.2057
|2006.01.27 20:15
|1.2107
|25.00
|36
|2995335
|85718
|2006.01.30 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2100
|1.2097
|1.2025
|2006.01.30 10:44
|1.2097
|3.00
|37
|2999696
|85718
|2006.01.30 10:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2092
|1.2085
|1.2017
|2006.01.30 14:37
|1.2085
|7.00
|38
|3004111
|85718
|2006.01.30 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2083
|1.2121
|1.2008
|2006.01.31 13:11
|1.2121
|-38.00
|39
|3022821
|85718
|2006.01.31 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2156
|1.2043
|2006.01.31 17:54
|1.2156
|-38.00
|40
|3028955
|85718
|2006.01.31 17:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2153
|1.2191
|1.2078
|2006.01.31 18:41
|1.2191
|-38.00
|41
|3030887
|85718
|2006.01.31 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2188
|1.2182
|1.2113
|2006.01.31 20:14
|1.2182
|6.00
|42
|3040872
|85718
|2006.02.01 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2151
|1.2109
|1.2076
|2006.02.01 13:54
|1.2109
|42.00
|43
|3050096
|85718
|2006.02.01 13:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2106
|1.2096
|1.2031
|2006.02.01 15:24
|1.2096
|10.00
|44
|3052732
|85718
|2006.02.01 15:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2093
|1.2067
|1.2018
|2006.02.02 10:52
|1.2067
|26.00
|45
|3069384
|85718
|2006.02.02 10:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2063
|1.1989
|2006.02.02 16:01
|1.2063
|1.00
|46
|3075181
|85718
|2006.02.02 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2062
|1.2100
|1.1987
|2006.02.02 16:29
|1.2100
|-38.00
|47
|3076102
|85718
|2006.02.02 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2094
|1.2075
|1.2019
|2006.02.03 14:30
|1.2075
|19.00
|48
|3090564
|85718
|2006.02.03 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2037
|1.2002
|2006.02.03 14:38
|1.2037
|40.00
|49
|3091704
|85718
|2006.02.03 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.1991
|1.1959
|2006.02.03 15:43
|1.1991
|43.00
|50
|3095539
|85718
|2006.02.03 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1989
|1.2027
|1.1914
|2006.02.03 17:34
|1.2027
|-38.00
|51
|3098224
|85718
|2006.02.03 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2024
|1.1984
|1.1949
|2006.02.06 16:13
|1.1984
|40.00
|52
|3119403
|85718
|2006.02.06 16:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.1968
|1.1906
|2006.02.06 18:49
|1.1968
|13.00
|53
|3123435
|85718
|2006.02.06 18:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1965
|1.2003
|1.1890
|2006.02.07 09:12
|1.2003
|-38.00
|54
|3133789
|85718
|2006.02.07 09:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2000
|1.1998
|1.1925
|2006.02.07 10:13
|1.1998
|2.00
|55
|3135565
|85718
|2006.02.07 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1995
|1.1985
|1.1920
|2006.02.07 14:25
|1.1985
|10.00
|56
|3141808
|85718
|2006.02.07 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1982
|1.1964
|1.1907
|2006.02.07 17:11
|1.1964
|18.00
|-343.00
|Summary P/L:
|-343.00
|Winning trades:
|(29) 659.00
|Losing trades:
|(26) -1002.00
|Max summary P/L:
|80.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-40.00
|Max consecutive winners:
|6 (156.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-232.00)
|Max consecutive profit:
|156.00 (6)
|Max consecutive loss:
|-232.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|579.00 (5.74%)
|Profit factor:
|0.66
|Avg. profit factor:
|0.59
|Risk factor:
|-0.59