Alpari Ltd.
A/C No: 134722Name: 10_10_10_10_102006.02.08 03:36 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12570454857182006.01.03 08:00sell0.10eurusd1.18771.19151.18022006.01.03 15:311.1915-38.00
22579043857182006.01.03 15:31sell0.10eurusd1.19121.19501.18372006.01.03 16:001.1950-38.00
32580666857182006.01.03 16:00buy0.10eurusd1.19501.19611.20302006.01.03 17:121.196111.00
42584586857182006.01.03 17:12buy0.10eurusd1.19661.19681.20462006.01.04 01:461.204680.00
52598669857182006.01.04 08:00buy0.10eurusd1.20481.20601.21282006.01.04 10:241.206012.00
62602807857182006.01.04 10:24buy0.10eurusd1.20641.20731.21442006.01.04 10:401.20739.00
72604059857182006.01.04 10:40buy0.10eurusd1.20741.20901.21542006.01.04 13:461.209016.00
82608378857182006.01.04 13:46buy0.10eurusd1.20951.21231.21752006.01.04 19:261.212328.00
92617307857182006.01.04 19:26buy0.10eurusd1.21271.20871.22072006.01.05 08:451.2087-40.00
102673459857182006.01.09 12:00buy0.10eurusd1.20861.20461.21662006.01.10 03:311.2046-40.00
112692828857182006.01.10 12:02sell0.10eurusd1.21021.20621.20272006.01.10 15:531.206240.00
122697584857182006.01.10 15:56sell0.10eurusd1.20611.20991.19862006.01.11 13:341.2099-38.00
132712388857182006.01.11 13:34sell0.10eurusd1.20961.21341.20212006.01.11 17:551.2134-38.00
142717767857182006.01.11 17:57sell0.10eurusd1.21351.21231.20602006.01.12 14:341.212312.00
152738872857182006.01.12 14:47buy0.10eurusd1.21141.20741.21942006.01.12 15:001.2074-40.00
162739556857182006.01.12 15:01buy0.10eurusd1.20741.20371.21572006.01.12 15:271.2037-37.00
172741224857182006.01.12 15:27sell0.10eurusd1.20341.20691.19562006.01.13 08:311.2069-35.00
182789449857182006.01.16 16:00buy0.10eurusd1.21151.20751.21952006.01.17 01:571.2075-40.00
192830996857182006.01.18 16:01buy0.10eurusd1.21361.20961.22162006.01.18 16:161.2096-40.00
202831700857182006.01.18 16:16buy0.10eurusd1.21011.20611.21812006.01.19 09:351.2061-40.00
212844424857182006.01.19 09:35buy0.10eurusd1.20651.20661.21452006.01.19 13:371.20661.00
222848818857182006.01.19 13:40sell0.10eurusd1.20701.21081.19952006.01.19 16:341.2108-38.00
232853215857182006.01.19 16:35sell0.10eurusd1.21081.20631.20332006.01.20 09:401.206345.00
242868834857182006.01.20 12:02sell0.10eurusd1.20661.21041.19912006.01.20 15:161.2104-38.00
252872217857182006.01.20 15:16sell0.10eurusd1.21011.20911.20262006.01.20 16:581.209110.00
262875088857182006.01.20 16:58sell0.10eurusd1.20871.21251.20122006.01.20 19:481.2125-38.00
272877687857182006.01.20 19:48sell0.10eurusd1.21231.21611.20482006.01.23 00:401.2161-38.00
282908776857182006.01.24 08:00buy0.10eurusd1.22951.22551.23752006.01.24 14:581.2255-40.00
292916858857182006.01.24 15:00buy0.10eurusd1.22631.22781.23432006.01.24 20:201.227815.00
302959025857182006.01.26 16:01buy0.10eurusd1.22521.22121.23322006.01.26 19:011.2212-40.00
312962268857182006.01.26 19:02buy0.10eurusd1.22181.21781.22982006.01.27 12:041.2178-40.00
322974991857182006.01.27 12:04sell0.10eurusd1.21781.22161.21032006.01.27 14:321.2216-38.00
332978454857182006.01.27 14:32sell0.10eurusd1.22141.21621.21392006.01.27 16:521.213975.00
342983252857182006.01.27 16:52sell0.10eurusd1.21361.21361.20612006.01.27 17:211.21360.00
352984543857182006.01.27 17:21sell0.10eurusd1.21321.21071.20572006.01.27 20:151.210725.00
362995335857182006.01.30 08:02sell0.10eurusd1.21001.20971.20252006.01.30 10:441.20973.00
372999696857182006.01.30 10:44sell0.10eurusd1.20921.20851.20172006.01.30 14:371.20857.00
383004111857182006.01.30 14:37sell0.10eurusd1.20831.21211.20082006.01.31 13:111.2121-38.00
393022821857182006.01.31 13:11sell0.10eurusd1.21181.21561.20432006.01.31 17:541.2156-38.00
403028955857182006.01.31 17:54sell0.10eurusd1.21531.21911.20782006.01.31 18:411.2191-38.00
413030887857182006.01.31 18:41sell0.10eurusd1.21881.21821.21132006.01.31 20:141.21826.00
423040872857182006.02.01 08:00sell0.10eurusd1.21511.21091.20762006.02.01 13:541.210942.00
433050096857182006.02.01 13:54sell0.10eurusd1.21061.20961.20312006.02.01 15:241.209610.00
443052732857182006.02.01 15:24sell0.10eurusd1.20931.20671.20182006.02.02 10:521.206726.00
453069384857182006.02.02 10:52sell0.10eurusd1.20641.20631.19892006.02.02 16:011.20631.00
463075181857182006.02.02 16:01sell0.10eurusd1.20621.21001.19872006.02.02 16:291.2100-38.00
473076102857182006.02.02 16:29sell0.10eurusd1.20941.20751.20192006.02.03 14:301.207519.00
483090564857182006.02.03 14:30sell0.10eurusd1.20771.20371.20022006.02.03 14:381.203740.00
493091704857182006.02.03 14:38sell0.10eurusd1.20341.19911.19592006.02.03 15:431.199143.00
503095539857182006.02.03 15:43sell0.10eurusd1.19891.20271.19142006.02.03 17:341.2027-38.00
513098224857182006.02.03 17:34sell0.10eurusd1.20241.19841.19492006.02.06 16:131.198440.00
523119403857182006.02.06 16:13sell0.10eurusd1.19811.19681.19062006.02.06 18:491.196813.00
533123435857182006.02.06 18:49sell0.10eurusd1.19651.20031.18902006.02.07 09:121.2003-38.00
543133789857182006.02.07 09:12sell0.10eurusd1.20001.19981.19252006.02.07 10:131.19982.00
553135565857182006.02.07 10:13sell0.10eurusd1.19951.19851.19202006.02.07 14:251.198510.00
563141808857182006.02.07 14:25sell0.10eurusd1.19821.19641.19072006.02.07 17:111.196418.00
-343.00
 
Summary P/L:-343.00
 
Winning trades:(29) 659.00
Losing trades:(26) -1002.00
Max summary P/L:80.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-40.00
Max consecutive winners:6 (156.00)
Max consecutive losers:6 (-232.00)
Max consecutive profit:156.00 (6)
Max consecutive loss:-232.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:579.00 (5.74%)
Profit factor:0.66
Avg. profit factor:0.59
Risk factor:-0.59
 
* * *