|Account: 24118
|Name: GRID
|Currency: USD
|2006 January 27, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|573857
|2006.01.20 23:40
|balance
|Deposit
|25 000.00
|575443
|2006.01.23 06:29
|buy limit
|0.50
|eurjpy
|140.20
|0.00
|140.70
|2006.01.23 08:15
|140.58
|cancelled
|575444
|2006.01.23 08:13
|buy
|0.50
|eurjpy
|140.60
|0.00
|141.10
|2006.01.25 00:34
|141.10
|0.00
|0.00
|1.74
|217.35
|575445
|2006.01.23 06:29
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|140.80
|0.00
|141.30
|2006.01.23 10:45
|140.28
|cancelled
|575446
|2006.01.23 06:29
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.00
|0.00
|141.50
|2006.01.23 10:45
|140.28
|cancelled
|575447
|2006.01.23 06:29
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.20
|0.00
|141.70
|2006.01.23 10:45
|140.28
|cancelled
|575448
|2006.01.23 06:29
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.40
|0.00
|141.90
|2006.01.23 10:45
|140.28
|cancelled
|575496
|2006.01.23 08:31
|buy
|0.50
|eurjpy
|140.40
|0.00
|140.90
|2006.01.23 18:33
|140.90
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|575541
|2006.01.23 06:57
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.60
|0.00
|142.10
|2006.01.23 10:45
|140.28
|cancelled
|578333
|2006.01.23 16:32
|buy
|0.50
|eurjpy
|140.80
|0.00
|141.30
|2006.01.25 05:08
|141.30
|0.00
|0.00
|1.74
|217.15
|578334
|2006.01.23 18:45
|buy
|0.50
|eurjpy
|141.00
|0.00
|141.50
|2006.01.25 15:12
|141.50
|0.00
|0.00
|1.74
|216.71
|578335
|2006.01.23 14:45
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.20
|0.00
|141.70
|2006.01.24 08:30
|140.77
|cancelled
|578336
|2006.01.23 14:45
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.40
|0.00
|141.90
|2006.01.24 08:30
|140.77
|cancelled
|578417
|2006.01.23 15:00
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.60
|0.00
|142.10
|2006.01.24 08:30
|140.77
|cancelled
|578888
|2006.01.23 16:24
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.80
|0.00
|142.30
|2006.01.24 08:30
|140.77
|cancelled
|579253
|2006.01.23 18:09
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.00
|0.00
|142.50
|2006.01.24 08:30
|140.77
|cancelled
|580443
|2006.01.24 04:18
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2600
|0.0000
|1.2650
|2006.01.25 21:30
|1.2650
|0.00
|0.00
|1.10
|197.61
|580444
|2006.01.24 03:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|1.2670
|2006.01.24 07:15
|1.2579
|cancelled
|580445
|2006.01.24 03:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2640
|0.0000
|1.2690
|2006.01.24 07:15
|1.2579
|cancelled
|580446
|2006.01.24 03:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.24 07:15
|1.2579
|cancelled
|580447
|2006.01.24 03:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.24 07:15
|1.2579
|cancelled
|580452
|2006.01.24 03:26
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.24 07:15
|1.2579
|cancelled
|581524
|2006.01.24 09:42
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|1.2670
|2006.01.26 14:37
|1.2670
|0.00
|0.00
|4.38
|197.30
|581525
|2006.01.24 08:45
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2640
|0.0000
|1.2690
|2006.01.24 17:16
|1.2611
|cancelled
|581526
|2006.01.24 08:45
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.24 17:16
|1.2611
|cancelled
|581527
|2006.01.24 08:45
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.24 17:16
|1.2611
|cancelled
|581528
|2006.01.24 08:45
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.24 17:15
|1.2611
|cancelled
|581828
|2006.01.24 09:28
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.24 17:15
|1.2611
|cancelled
|582659
|2006.01.24 12:53
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.24 17:15
|1.2611
|cancelled
|584001
|2006.01.25 00:36
|buy
|0.50
|eurjpy
|141.20
|0.00
|141.70
|2006.01.25 15:49
|141.70
|0.00
|0.00
|0.00
|216.49
|584002
|2006.01.24 18:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.40
|0.00
|141.90
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|584003
|2006.01.24 18:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.60
|0.00
|142.10
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|584004
|2006.01.24 18:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|141.80
|0.00
|142.30
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|584087
|2006.01.24 18:36
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.00
|0.00
|142.50
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|584803
|2006.01.25 01:14
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2640
|0.0000
|1.2690
|2006.01.26 19:01
|1.2690
|0.00
|0.00
|3.28
|197.01
|584804
|2006.01.24 23:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.25 07:46
|1.2623
|cancelled
|584805
|2006.01.24 23:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.25 07:46
|1.2623
|cancelled
|584806
|2006.01.24 23:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.25 07:46
|1.2623
|cancelled
|584807
|2006.01.24 23:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.25 07:46
|1.2623
|cancelled
|585000
|2006.01.25 00:35
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.20
|0.00
|142.70
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|585043
|2006.01.25 01:06
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.25 07:46
|1.2623
|cancelled
|585222
|2006.01.25 05:06
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|2006.01.25 09:16
|141.08
|cancelled
|585888
|2006.01.25 08:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.25 09:45
|1.2616
|cancelled
|585889
|2006.01.25 08:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.25 09:45
|1.2616
|cancelled
|585890
|2006.01.25 08:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.25 09:45
|1.2616
|cancelled
|585891
|2006.01.25 08:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.25 09:45
|1.2616
|cancelled
|585892
|2006.01.25 08:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.25 09:45
|1.2616
|cancelled
|586233
|2006.01.25 15:12
|buy
|0.50
|eurjpy
|141.40
|0.00
|141.90
|2006.01.25 16:12
|141.90
|0.00
|0.00
|0.00
|216.17
|586234
|2006.01.25 15:15
|buy
|0.50
|eurjpy
|141.60
|0.00
|142.10
|2006.01.26 16:34
|142.10
|0.00
|0.00
|2.58
|215.59
|586235
|2006.01.25 15:52
|buy
|0.50
|eurjpy
|141.80
|0.00
|142.30
|2006.01.27 11:53
|142.30
|0.00
|0.00
|3.43
|214.11
|586237
|2006.01.25 09:46
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.20
|0.00
|142.70
|2006.01.26 02:31
|141.70
|cancelled
|586826
|2006.01.25 11:01
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|2006.01.26 02:31
|141.70
|cancelled
|588345
|2006.01.25 15:13
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.60
|0.00
|143.10
|2006.01.26 02:31
|141.70
|cancelled
|588682
|2006.01.25 15:47
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.80
|0.00
|143.30
|2006.01.26 02:31
|141.70
|cancelled
|588893
|2006.01.25 16:03
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.00
|0.00
|143.50
|2006.01.26 02:31
|141.70
|cancelled
|588944
|2006.01.25 16:12
|buy limit
|0.50
|eurjpy
|141.40
|0.00
|141.90
|2006.01.25 18:00
|141.78
|cancelled
|588957
|2006.01.25 16:15
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|588958
|2006.01.25 16:15
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|588959
|2006.01.25 16:15
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|588960
|2006.01.25 16:15
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|589138
|2006.01.25 16:49
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|590187
|2006.01.25 21:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|1.2810
|2006.01.26 09:00
|1.2632
|cancelled
|591304
|2006.01.26 08:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.20
|0.00
|142.70
|2006.01.26 09:45
|141.66
|cancelled
|591305
|2006.01.26 08:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|2006.01.26 09:45
|141.66
|cancelled
|591306
|2006.01.26 08:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.60
|0.00
|143.10
|2006.01.26 09:45
|141.66
|cancelled
|591307
|2006.01.26 08:15
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.80
|0.00
|143.30
|2006.01.26 09:45
|141.66
|cancelled
|592096
|2006.01.26 10:32
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|592097
|2006.01.26 10:32
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.60
|0.00
|143.10
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|592098
|2006.01.26 10:32
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.80
|0.00
|143.30
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|592109
|2006.01.26 10:36
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.00
|0.00
|143.50
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|592600
|2006.01.26 12:30
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|1.2710
|2006.01.26 20:14
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|196.68
|592601
|2006.01.26 17:27
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2680
|0.0000
|1.2730
|2006.01.27 11:46
|1.2730
|0.00
|0.00
|1.09
|196.39
|592602
|2006.01.26 19:01
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.27 12:00
|1.2750
|0.00
|0.00
|1.09
|196.08
|592603
|2006.01.26 12:17
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.27 05:15
|1.2693
|cancelled
|592604
|2006.01.26 12:17
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.27 05:15
|1.2693
|cancelled
|592605
|2006.01.26 12:17
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|1.2810
|2006.01.27 05:15
|1.2693
|cancelled
|593413
|2006.01.26 14:37
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2780
|0.0000
|1.2830
|2006.01.27 05:15
|1.2693
|cancelled
|594213
|2006.01.26 16:34
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.20
|0.00
|143.70
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|594470
|2006.01.26 16:49
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.40
|0.00
|143.90
|2006.01.27 01:30
|141.91
|cancelled
|595074
|2006.01.26 19:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2800
|0.0000
|1.2850
|2006.01.27 05:15
|1.2693
|cancelled
|595182
|2006.01.26 19:14
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2820
|0.0000
|1.2870
|2006.01.27 05:15
|1.2692
|cancelled
|596508
|2006.01.27 07:00
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|2006.01.27 08:30
|141.74
|cancelled
|596509
|2006.01.27 07:00
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.60
|0.00
|143.10
|2006.01.27 08:30
|141.73
|cancelled
|596510
|2006.01.27 07:00
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.80
|0.00
|143.30
|2006.01.27 08:30
|141.73
|cancelled
|596511
|2006.01.27 07:00
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.00
|0.00
|143.50
|2006.01.27 08:30
|141.73
|cancelled
|596626
|2006.01.27 07:23
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.20
|0.00
|143.70
|2006.01.27 08:30
|141.73
|cancelled
|598063
|2006.01.27 12:09
|buy limit
|0.50
|usdchf
|1.2700
|0.0000
|1.2750
|2006.01.27 12:10
|1.2763
|cancelled
|597919
|2006.01.27 11:56
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|1.2910
|2006.01.27 15:45
|1.2697
|cancelled
|597832
|2006.01.27 11:46
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2840
|0.0000
|1.2890
|2006.01.27 15:45
|1.2697
|cancelled
|597463
|2006.01.27 10:12
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2820
|0.0000
|1.2870
|2006.01.27 15:45
|1.2697
|cancelled
|596519
|2006.01.27 07:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2800
|0.0000
|1.2850
|2006.01.27 15:45
|1.2697
|cancelled
|596518
|2006.01.27 07:01
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2780
|0.0000
|1.2830
|2006.01.27 15:45
|1.2697
|cancelled
|596515
|2006.01.27 11:34
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.27 16:51
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|195.73
|596516
|2006.01.27 11:46
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.27 16:55
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|195.47
|600257
|2006.01.27 17:00
|buy limit
|0.50
|usdchf
|1.2720
|0.0000
|1.2770
|2006.01.27 17:14
|1.2808
|cancelled
|597884
|2006.01.27 11:53
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.40
|0.00
|143.90
|2006.01.27 17:15
|141.81
|cancelled
|597279
|2006.01.27 09:30
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.20
|0.00
|143.70
|2006.01.27 17:15
|141.81
|cancelled
|597278
|2006.01.27 09:30
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|143.00
|0.00
|143.50
|2006.01.27 17:15
|141.81
|cancelled
|597277
|2006.01.27 09:30
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.80
|0.00
|143.30
|2006.01.27 17:15
|141.81
|cancelled
|597276
|2006.01.27 09:30
|buy stop
|0.50
|eurjpy
|142.60
|0.00
|143.10
|2006.01.27 17:15
|141.81
|cancelled
|596517
|2006.01.27 12:04
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|1.2810
|2006.01.27 18:26
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|195.14
|600258
|2006.01.27 17:00
|buy limit
|0.50
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|1.2790
|2006.01.27 19:01
|1.2805
|cancelled
|600335
|2006.01.27 17:32
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2780
|0.0000
|1.2830
|2006.01.27 19:18
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|194.86
|600754
|2006.01.27 18:27
|buy limit
|0.50
|usdchf
|1.2760
|0.0000
|1.2810
|2006.01.27 20:31
|1.2830
|cancelled
|0.00
|0.00
|22.17
|3 693.84
|Closed P/L:
|3 716.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|586236
|2006.01.25 16:32
|buy
|0.50
|eurjpy
|142.00
|0.00
|142.50
|141.89
|0.00
|0.00
|3.43
|-46.90
|592095
|2006.01.26 16:34
|buy
|0.50
|eurjpy
|142.20
|0.00
|142.70
|141.89
|0.00
|0.00
|0.85
|-132.18
|597275
|2006.01.27 11:57
|buy
|0.50
|eurjpy
|142.40
|0.00
|142.90
|141.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.47
|600259
|2006.01.27 17:12
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2800
|0.0000
|1.2850
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|136.35
|600260
|2006.01.27 19:13
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2820
|0.0000
|1.2870
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|58.43
|600261
|2006.01.27 19:19
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2840
|0.0000
|1.2890
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.48
|0.00
|0.00
|4.28
|-221.25
|Floating P/L:
|-216.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|600262
|2006.01.27 17:00
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2860
|0.0000
|1.2910
|1.2839
|Grid
|600263
|2006.01.27 17:00
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2880
|0.0000
|1.2930
|1.2839
|Grid
|600358
|2006.01.27 17:10
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2900
|0.0000
|1.2950
|1.2839
|Grid
|600746
|2006.01.27 18:26
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2920
|0.0000
|1.2970
|1.2839
|Grid
|600969
|2006.01.27 19:19
|buy limit
|0.50
|usdchf
|1.2780
|0.0000
|1.2830
|1.2839
|Grid
|600970
|2006.01.27 19:19
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2940
|0.0000
|1.2990
|1.2839
|Grid
|601052
|2006.01.27 19:30
|buy stop
|0.50
|usdchf
|1.2960
|0.0000
|1.3010
|1.2839
|Grid
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 716.01
|Floating P/L:
|-216.97
|Margin:
|1 667.89
|Balance:
|28 716.01
|Equity:
|28 499.04
|Free Margin:
|26 831.15
|Details:
|Gross Profit:
|3 716.01
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|3 716.01
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|206.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|18 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|219.09
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|206.45
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (3 716.01)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 716.01 (18)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|0