FIBO Group, Ltd

Account: 24118 Name: GRID Currency: USD 2006 January 27, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5738572006.01.20 23:40balanceDeposit25 000.00
5754432006.01.23 06:29buy limit0.50eurjpy140.200.00140.702006.01.23 08:15140.58cancelled
5754442006.01.23 08:13buy0.50eurjpy140.600.00141.102006.01.25 00:34141.100.000.001.74217.35
5754452006.01.23 06:29buy stop0.50eurjpy140.800.00141.302006.01.23 10:45140.28cancelled
5754462006.01.23 06:29buy stop0.50eurjpy141.000.00141.502006.01.23 10:45140.28cancelled
5754472006.01.23 06:29buy stop0.50eurjpy141.200.00141.702006.01.23 10:45140.28cancelled
5754482006.01.23 06:29buy stop0.50eurjpy141.400.00141.902006.01.23 10:45140.28cancelled
5754962006.01.23 08:31buy0.50eurjpy140.400.00140.902006.01.23 18:33140.900.000.000.00218.00
5755412006.01.23 06:57buy stop0.50eurjpy141.600.00142.102006.01.23 10:45140.28cancelled
5783332006.01.23 16:32buy0.50eurjpy140.800.00141.302006.01.25 05:08141.300.000.001.74217.15
5783342006.01.23 18:45buy0.50eurjpy141.000.00141.502006.01.25 15:12141.500.000.001.74216.71
5783352006.01.23 14:45buy stop0.50eurjpy141.200.00141.702006.01.24 08:30140.77cancelled
5783362006.01.23 14:45buy stop0.50eurjpy141.400.00141.902006.01.24 08:30140.77cancelled
5784172006.01.23 15:00buy stop0.50eurjpy141.600.00142.102006.01.24 08:30140.77cancelled
5788882006.01.23 16:24buy stop0.50eurjpy141.800.00142.302006.01.24 08:30140.77cancelled
5792532006.01.23 18:09buy stop0.50eurjpy142.000.00142.502006.01.24 08:30140.77cancelled
5804432006.01.24 04:18buy0.50usdchf1.26000.00001.26502006.01.25 21:301.26500.000.001.10197.61
5804442006.01.24 03:01buy stop0.50usdchf1.26200.00001.26702006.01.24 07:151.2579cancelled
5804452006.01.24 03:01buy stop0.50usdchf1.26400.00001.26902006.01.24 07:151.2579cancelled
5804462006.01.24 03:01buy stop0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.24 07:151.2579cancelled
5804472006.01.24 03:01buy stop0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.24 07:151.2579cancelled
5804522006.01.24 03:26buy stop0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.24 07:151.2579cancelled
5815242006.01.24 09:42buy0.50usdchf1.26200.00001.26702006.01.26 14:371.26700.000.004.38197.30
5815252006.01.24 08:45buy stop0.50usdchf1.26400.00001.26902006.01.24 17:161.2611cancelled
5815262006.01.24 08:45buy stop0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.24 17:161.2611cancelled
5815272006.01.24 08:45buy stop0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.24 17:161.2611cancelled
5815282006.01.24 08:45buy stop0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.24 17:151.2611cancelled
5818282006.01.24 09:28buy stop0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.24 17:151.2611cancelled
5826592006.01.24 12:53buy stop0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.24 17:151.2611cancelled
5840012006.01.25 00:36buy0.50eurjpy141.200.00141.702006.01.25 15:49141.700.000.000.00216.49
5840022006.01.24 18:15buy stop0.50eurjpy141.400.00141.902006.01.25 09:16141.08cancelled
5840032006.01.24 18:15buy stop0.50eurjpy141.600.00142.102006.01.25 09:16141.08cancelled
5840042006.01.24 18:15buy stop0.50eurjpy141.800.00142.302006.01.25 09:16141.08cancelled
5840872006.01.24 18:36buy stop0.50eurjpy142.000.00142.502006.01.25 09:16141.08cancelled
5848032006.01.25 01:14buy0.50usdchf1.26400.00001.26902006.01.26 19:011.26900.000.003.28197.01
5848042006.01.24 23:01buy stop0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.25 07:461.2623cancelled
5848052006.01.24 23:01buy stop0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.25 07:461.2623cancelled
5848062006.01.24 23:01buy stop0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.25 07:461.2623cancelled
5848072006.01.24 23:01buy stop0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.25 07:461.2623cancelled
5850002006.01.25 00:35buy stop0.50eurjpy142.200.00142.702006.01.25 09:16141.08cancelled
5850432006.01.25 01:06buy stop0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.25 07:461.2623cancelled
5852222006.01.25 05:06buy stop0.50eurjpy142.400.00142.902006.01.25 09:16141.08cancelled
5858882006.01.25 08:30buy stop0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.25 09:451.2616cancelled
5858892006.01.25 08:30buy stop0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.25 09:451.2616cancelled
5858902006.01.25 08:30buy stop0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.25 09:451.2616cancelled
5858912006.01.25 08:30buy stop0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.25 09:451.2616cancelled
5858922006.01.25 08:30buy stop0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.25 09:451.2616cancelled
5862332006.01.25 15:12buy0.50eurjpy141.400.00141.902006.01.25 16:12141.900.000.000.00216.17
5862342006.01.25 15:15buy0.50eurjpy141.600.00142.102006.01.26 16:34142.100.000.002.58215.59
5862352006.01.25 15:52buy0.50eurjpy141.800.00142.302006.01.27 11:53142.300.000.003.43214.11
5862372006.01.25 09:46buy stop0.50eurjpy142.200.00142.702006.01.26 02:31141.70cancelled
5868262006.01.25 11:01buy stop0.50eurjpy142.400.00142.902006.01.26 02:31141.70cancelled
5883452006.01.25 15:13buy stop0.50eurjpy142.600.00143.102006.01.26 02:31141.70cancelled
5886822006.01.25 15:47buy stop0.50eurjpy142.800.00143.302006.01.26 02:31141.70cancelled
5888932006.01.25 16:03buy stop0.50eurjpy143.000.00143.502006.01.26 02:31141.70cancelled
5889442006.01.25 16:12buy limit0.50eurjpy141.400.00141.902006.01.25 18:00141.78cancelled
5889572006.01.25 16:15buy stop0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.26 09:001.2632cancelled
5889582006.01.25 16:15buy stop0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.26 09:001.2632cancelled
5889592006.01.25 16:15buy stop0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.26 09:001.2632cancelled
5889602006.01.25 16:15buy stop0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.26 09:001.2632cancelled
5891382006.01.25 16:49buy stop0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.26 09:001.2632cancelled
5901872006.01.25 21:30buy stop0.50usdchf1.27600.00001.28102006.01.26 09:001.2632cancelled
5913042006.01.26 08:15buy stop0.50eurjpy142.200.00142.702006.01.26 09:45141.66cancelled
5913052006.01.26 08:15buy stop0.50eurjpy142.400.00142.902006.01.26 09:45141.66cancelled
5913062006.01.26 08:15buy stop0.50eurjpy142.600.00143.102006.01.26 09:45141.66cancelled
5913072006.01.26 08:15buy stop0.50eurjpy142.800.00143.302006.01.26 09:45141.66cancelled
5920962006.01.26 10:32buy stop0.50eurjpy142.400.00142.902006.01.27 01:30141.91cancelled
5920972006.01.26 10:32buy stop0.50eurjpy142.600.00143.102006.01.27 01:30141.91cancelled
5920982006.01.26 10:32buy stop0.50eurjpy142.800.00143.302006.01.27 01:30141.91cancelled
5921092006.01.26 10:36buy stop0.50eurjpy143.000.00143.502006.01.27 01:30141.91cancelled
5926002006.01.26 12:30buy0.50usdchf1.26600.00001.27102006.01.26 20:141.27100.000.000.00196.68
5926012006.01.26 17:27buy0.50usdchf1.26800.00001.27302006.01.27 11:461.27300.000.001.09196.39
5926022006.01.26 19:01buy0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.27 12:001.27500.000.001.09196.08
5926032006.01.26 12:17buy stop0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.27 05:151.2693cancelled
5926042006.01.26 12:17buy stop0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.27 05:151.2693cancelled
5926052006.01.26 12:17buy stop0.50usdchf1.27600.00001.28102006.01.27 05:151.2693cancelled
5934132006.01.26 14:37buy stop0.50usdchf1.27800.00001.28302006.01.27 05:151.2693cancelled
5942132006.01.26 16:34buy stop0.50eurjpy143.200.00143.702006.01.27 01:30141.91cancelled
5944702006.01.26 16:49buy stop0.50eurjpy143.400.00143.902006.01.27 01:30141.91cancelled
5950742006.01.26 19:01buy stop0.50usdchf1.28000.00001.28502006.01.27 05:151.2693cancelled
5951822006.01.26 19:14buy stop0.50usdchf1.28200.00001.28702006.01.27 05:151.2692cancelled
5965082006.01.27 07:00buy stop0.50eurjpy142.400.00142.902006.01.27 08:30141.74cancelled
5965092006.01.27 07:00buy stop0.50eurjpy142.600.00143.102006.01.27 08:30141.73cancelled
5965102006.01.27 07:00buy stop0.50eurjpy142.800.00143.302006.01.27 08:30141.73cancelled
5965112006.01.27 07:00buy stop0.50eurjpy143.000.00143.502006.01.27 08:30141.73cancelled
5966262006.01.27 07:23buy stop0.50eurjpy143.200.00143.702006.01.27 08:30141.73cancelled
5980632006.01.27 12:09buy limit0.50usdchf1.27000.00001.27502006.01.27 12:101.2763cancelled
5979192006.01.27 11:56buy stop0.50usdchf1.28600.00001.29102006.01.27 15:451.2697cancelled
5978322006.01.27 11:46buy stop0.50usdchf1.28400.00001.28902006.01.27 15:451.2697cancelled
5974632006.01.27 10:12buy stop0.50usdchf1.28200.00001.28702006.01.27 15:451.2697cancelled
5965192006.01.27 07:01buy stop0.50usdchf1.28000.00001.28502006.01.27 15:451.2697cancelled
5965182006.01.27 07:01buy stop0.50usdchf1.27800.00001.28302006.01.27 15:451.2697cancelled
5965152006.01.27 11:34buy0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.27 16:511.27700.000.000.00195.73
5965162006.01.27 11:46buy0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.27 16:551.27900.000.000.00195.47
6002572006.01.27 17:00buy limit0.50usdchf1.27200.00001.27702006.01.27 17:141.2808cancelled
5978842006.01.27 11:53buy stop0.50eurjpy143.400.00143.902006.01.27 17:15141.81cancelled
5972792006.01.27 09:30buy stop0.50eurjpy143.200.00143.702006.01.27 17:15141.81cancelled
5972782006.01.27 09:30buy stop0.50eurjpy143.000.00143.502006.01.27 17:15141.81cancelled
5972772006.01.27 09:30buy stop0.50eurjpy142.800.00143.302006.01.27 17:15141.81cancelled
5972762006.01.27 09:30buy stop0.50eurjpy142.600.00143.102006.01.27 17:15141.81cancelled
5965172006.01.27 12:04buy0.50usdchf1.27600.00001.28102006.01.27 18:261.28100.000.000.00195.14
6002582006.01.27 17:00buy limit0.50usdchf1.27400.00001.27902006.01.27 19:011.2805cancelled
6003352006.01.27 17:32buy0.50usdchf1.27800.00001.28302006.01.27 19:181.28300.000.000.00194.86
6007542006.01.27 18:27buy limit0.50usdchf1.27600.00001.28102006.01.27 20:311.2830cancelled
  0.00 0.00 22.17 3 693.84
Closed P/L: 3 716.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5862362006.01.25 16:32buy0.50eurjpy142.000.00142.50 141.890.000.003.43-46.90
5920952006.01.26 16:34buy0.50eurjpy142.200.00142.70 141.890.000.000.85-132.18
5972752006.01.27 11:57buy0.50eurjpy142.400.00142.90 141.890.000.000.00-217.47
6002592006.01.27 17:12buy0.50usdchf1.28000.00001.2850 1.28350.000.000.00136.35
6002602006.01.27 19:13buy0.50usdchf1.28200.00001.2870 1.28350.000.000.0058.43
6002612006.01.27 19:19buy0.50usdchf1.28400.00001.2890 1.28350.000.000.00-19.48
  0.00 0.00 4.28 -221.25
 Floating P/L: -216.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
6002622006.01.27 17:00buy stop0.50usdchf1.28600.00001.2910 1.2839Grid
6002632006.01.27 17:00buy stop0.50usdchf1.28800.00001.2930 1.2839Grid
6003582006.01.27 17:10buy stop0.50usdchf1.29000.00001.2950 1.2839Grid
6007462006.01.27 18:26buy stop0.50usdchf1.29200.00001.2970 1.2839Grid
6009692006.01.27 19:19buy limit0.50usdchf1.27800.00001.2830 1.2839Grid
6009702006.01.27 19:19buy stop0.50usdchf1.29400.00001.2990 1.2839Grid
6010522006.01.27 19:30buy stop0.50usdchf1.29600.00001.3010 1.2839Grid
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 716.01 Floating P/L: -216.97 Margin: 1 667.89
Balance: 28 716.01 Equity: 28 499.04 Free Margin: 26 831.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 716.01 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 3 716.01
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 206.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 18 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 219.09 loss trade: 0.00
Average profit trade: 206.45 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 18 (3 716.01) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 716.01 (18) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 0