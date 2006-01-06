Interbank FX, LLC - mini demo
|A/C No: 217148
|Name: Gold
|2006 January 20, 08:06 (local time)
|
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2273258
| 2006/01/06 10:25
|balance
|deposit
|10000.00
|2310927
| 2006/01/10 14:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7166
|1.7766
| 2006/01/11 14:51
|1.7615
|0.00
|3.30
|-510.00
|2318347
| 2006/01/11 09:45
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7556
|1.7056
|1.7656
| 2006/01/11 14:51
|1.7612
|0.00
|0.00
|1120.00
|2314281
| 2006/01/10 22:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2807
|1.3307
|1.2707
| 2006/01/12 13:30
|1.2794
|0.00
|-26.25
|101.61
|2323516
| 2006/01/11 16:30
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2763
|1.2263
|1.2863
| 2006/01/12 13:31
|1.2784
|0.00
|49.50
|328.53
|2305197
| 2006/01/10 07:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.53
|109.53
|115.53
| 2006/01/12 22:50
|114.57
|0.00
|51.50
|34.91
|2319690
| 2006/01/11 11:30
|buy
|2.00
|usdjpy
|114.30
|109.30
|115.30
| 2006/01/12 22:52
|114.55
|0.00
|82.40
|436.49
|2339650
| 2006/01/12 14:44
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2851
|1.3351
|1.2751
| 2006/01/13 17:38
|1.2787
|0.00
|-8.75
|500.50
|2379207
| 2006/01/16 19:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7679
|1.8179
|1.7579
| 2006/01/17 09:42
|1.7626
|0.00
|-4.30
|530.00
|2379000
| 2006/01/16 19:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2794
|1.2294
|1.2894
| 2006/01/17 15:40
|1.2859
|0.00
|8.25
|505.48
|2396710
| 2006/01/17 15:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7600
|1.7100
|1.7700
| 2006/01/17 19:47
|1.7652
|0.00
|0.00
|520.00
|2403238
| 2006/01/18 00:29
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.67
|120.67
|114.67
| 2006/01/18 08:48
|115.08
|0.00
|0.00
|512.68
|2423090
| 2006/01/19 00:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7608
|1.7108
|1.7708
| 2006/01/19 19:11
|1.7587
|0.00
|0.00
|-210.00
|2433258
| 2006/01/19 15:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7626
|1.8126
|1.7526
| 2006/01/19 19:11
|1.7589
|0.00
|0.00
|740.00
|
|0.00
|155.65
|4610.20
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|4765.85
|
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2330744
| 2006/01/12 05:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.1637
|1.2237
|
|1.2079
|0.00
|-47.60
|-580.00
|2419964
| 2006/01/18 21:29
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.26
|110.26
|116.26
|
|115.29
|0.00
|41.20
|26.02
|2423494
| 2006/01/19 00:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2818
|1.3318
|1.2718
|
|1.2850
|0.00
|-8.75
|-249.03
|2443164
| 2006/01/20 09:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7577
|1.8077
|1.7477
|
|1.7581
|0.00
|0.00
|-40.00
|
|0.00
|-15.15
|-843.01
|
|Floating P/L:
|-858.16
|
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No Transactions
|
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|4765.85
|
|Floating P/L:
|-858.16
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|14765.85
|
|Equity:
|13907.69
|Margin Requirement:
|4000.00
|
|Available Margin:
|9907.69