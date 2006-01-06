Interbank FX, LLC - mini demo
A/C No: 217148Name: Gold2006 January 20, 08:06 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2273258 2006/01/06 10:25balancedeposit10000.00
2310927 2006/01/10 14:59buy1.00gbpusd1.76661.71661.7766 2006/01/11 14:511.76150.003.30-510.00
2318347 2006/01/11 09:45buy2.00gbpusd1.75561.70561.7656 2006/01/11 14:511.76120.000.001120.00
2314281 2006/01/10 22:44sell1.00usdchf1.28071.33071.2707 2006/01/12 13:301.27940.00-26.25101.61
2323516 2006/01/11 16:30buy2.00usdchf1.27631.22631.2863 2006/01/12 13:311.27840.0049.50328.53
2305197 2006/01/10 07:44buy1.00usdjpy114.53109.53115.53 2006/01/12 22:50114.570.0051.5034.91
2319690 2006/01/11 11:30buy2.00usdjpy114.30109.30115.30 2006/01/12 22:52114.550.0082.40436.49
2339650 2006/01/12 14:44sell1.00usdchf1.28511.33511.2751 2006/01/13 17:381.27870.00-8.75500.50
2379207 2006/01/16 19:30sell1.00gbpusd1.76791.81791.7579 2006/01/17 09:421.76260.00-4.30530.00
2379000 2006/01/16 19:00buy1.00usdchf1.27941.22941.2894 2006/01/17 15:401.28590.008.25505.48
2396710 2006/01/17 15:29buy1.00gbpusd1.76001.71001.7700 2006/01/17 19:471.76520.000.00520.00
2403238 2006/01/18 00:29sell1.00usdjpy115.67120.67114.67 2006/01/18 08:48115.080.000.00512.68
2423090 2006/01/19 00:44buy1.00gbpusd1.76081.71081.7708 2006/01/19 19:111.75870.000.00-210.00
2433258 2006/01/19 15:45sell2.00gbpusd1.76261.81261.7526 2006/01/19 19:111.75890.000.00740.00
 0.00155.654610.20
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:4765.85
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2330744 2006/01/12 05:29buy1.00eurusd1.21371.16371.2237  1.20790.00-47.60-580.00
2419964 2006/01/18 21:29buy1.00usdjpy115.26110.26116.26  115.290.0041.2026.02
2423494 2006/01/19 00:59sell1.00usdchf1.28181.33181.2718  1.28500.00-8.75-249.03
2443164 2006/01/20 09:59sell1.00gbpusd1.75771.80771.7477  1.75810.000.00-40.00
 0.00-15.15-843.01
 Floating P/L:-858.16
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:4765.85 Floating P/L:-858.16
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:14765.85 Equity:13907.69
Margin Requirement:4000.00 Available Margin:9907.69