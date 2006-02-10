Interbank FX, LLC

Account: 267277 Name: hffd Currency: USD 2006 February 13, 20:23
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48402522006.02.10 09:08balanceDeposit5 000.00
49183062006.02.13 03:30buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49183082006.02.13 03:31buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49183112006.02.13 03:31buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49183682006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49183702006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49183752006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49185142006.02.13 03:35buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49185852006.02.13 03:35buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49186932006.02.13 03:36buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49187152006.02.13 03:36buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49188302006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188512006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188642006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49188652006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188772006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49188842006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49188872006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49188962006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49189362006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49189872006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49189912006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190322006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190382006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190392006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190432006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190462006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190492006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190502006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190512006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190532006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190552006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190582006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190592006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190612006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49191172006.02.13 03:43buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49191332006.02.13 03:44buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49191412006.02.13 03:44buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49195262006.02.13 04:01buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49195472006.02.13 04:01buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49197062006.02.13 04:05buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49197292006.02.13 04:06buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49197812006.02.13 04:07buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49197832006.02.13 04:07buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49211042006.02.13 04:32buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49211102006.02.13 04:32buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49211872006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18981.18681.19042006.02.13 06:191.19040.000.000.006.00
49212132006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49212382006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18981.18681.19042006.02.13 06:191.19040.000.000.006.00
49212392006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49213482006.02.13 04:39buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49214082006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49214152006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49214212006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49214282006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49214532006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49214752006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215082006.02.13 04:43buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49215452006.02.13 04:43buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215502006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215522006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49215612006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49219332006.02.13 05:00buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49219832006.02.13 05:02buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49219852006.02.13 05:02buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49220112006.02.13 05:05buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49220162006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49220422006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49220802006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221082006.02.13 05:09buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49221102006.02.13 05:09buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221312006.02.13 05:11buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221332006.02.13 05:11buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221412006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221492006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221522006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221542006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221772006.02.13 05:13buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49257652006.02.13 07:00buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49258222006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49258392006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49258402006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49258532006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49259672006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49259842006.02.13 07:02buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49260012006.02.13 07:02buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49261192006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49261272006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49261372006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49261382006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49261482006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49261842006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49261962006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49262002006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49262112006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49262182006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49262492006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262722006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262792006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262862006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49262902006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262932006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262982006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49263012006.02.13 07:08buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49263152006.02.13 07:08buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49263252006.02.13 07:09buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49263632006.02.13 07:10buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49263682006.02.13 07:10buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49263952006.02.13 07:11buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49264112006.02.13 07:11buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49264942006.02.13 07:12buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49265082006.02.13 07:13buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49265252006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49265292006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49265302006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 07:291.19140.000.000.006.00
49265332006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49265452006.02.13 07:15buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49279822006.02.13 07:30buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.13 09:161.18860.000.000.00-30.00
49427952006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49428462006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49428682006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49428732006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49428912006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49428962006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49429032006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49429122006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430132006.02.13 11:03buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430632006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430962006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430992006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49431102006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49431192006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49431222006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49431452006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49431492006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49431542006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49431752006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49432062006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432462006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49432542006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432632006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432662006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432752006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432872006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432892006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432972006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433012006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49433092006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433192006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433252006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433412006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433432006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433732006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433822006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49635572006.02.13 16:05buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 20:171.19120.000.000.003.00
49639942006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49671682006.02.13 17:02buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49672152006.02.13 17:03buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49672602006.02.13 17:04buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49674342006.02.13 17:06buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49674482006.02.13 17:07buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49677122006.02.13 17:10buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
  0.00 0.00 0.00 927.00
Closed P/L: 927.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
49635682006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49635732006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49635912006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49635942006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49636062006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49636142006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49636212006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49636432006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49636662006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49636752006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49636792006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49636922006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49637132006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49637192006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49637282006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49637452006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49637572006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49637672006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49637712006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49637752006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49637772006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49637802006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49637822006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49638152006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19131.18831.1919 1.19120.000.000.00-1.00
49638442006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49638552006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49638572006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.1918 1.19120.000.000.000.00
49638612006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49638692006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49638732006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49638842006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49638872006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.1917 1.19120.000.000.001.00
49638892006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49639002006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49639302006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49639372006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49639422006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49639482006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49639602006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49639642006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49639692006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19101.18801.1916 1.19120.000.000.002.00
49639742006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49639812006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49640092006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49640232006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19091.18791.1915 1.19120.000.000.003.00
49640292006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49673292006.02.13 17:04buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49674072006.02.13 17:06buy0.10eurusd1.19081.18781.1914 1.19120.000.000.004.00
49727802006.02.13 19:00buy0.10eurusd1.19110.00000.0000 1.19120.000.000.001.00
  0.00 0.00 0.00 97.00
 Floating P/L: 97.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 927.00 Floating P/L: 97.00 Margin: 4 900.00
Balance: 5 927.00 Equity: 6 024.00 Free Margin: 1 124.00