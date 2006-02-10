Interbank FX, LLC
|Account: 267277
|Name: hffd
|Currency: USD
|2006 February 13, 20:23
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4840252
|2006.02.10 09:08
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4918306
|2006.02.13 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918308
|2006.02.13 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918311
|2006.02.13 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918368
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918370
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918375
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918514
|2006.02.13 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918585
|2006.02.13 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918693
|2006.02.13 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918715
|2006.02.13 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918830
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918851
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918864
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918865
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918877
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918884
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918887
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918896
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918936
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918987
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918991
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919032
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919038
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919039
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919043
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919046
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919049
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919050
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919051
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919053
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919055
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919058
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919059
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919061
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919117
|2006.02.13 03:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919133
|2006.02.13 03:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919141
|2006.02.13 03:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919526
|2006.02.13 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919547
|2006.02.13 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919706
|2006.02.13 04:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919729
|2006.02.13 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919781
|2006.02.13 04:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919783
|2006.02.13 04:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921104
|2006.02.13 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921110
|2006.02.13 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921187
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|1.1868
|1.1904
|2006.02.13 06:19
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921213
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921238
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|1.1868
|1.1904
|2006.02.13 06:19
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921239
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921348
|2006.02.13 04:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921408
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921415
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921421
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921428
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921453
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921475
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921508
|2006.02.13 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921545
|2006.02.13 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921550
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921552
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921561
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921933
|2006.02.13 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921983
|2006.02.13 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921985
|2006.02.13 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922011
|2006.02.13 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922016
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922042
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922080
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922108
|2006.02.13 05:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922110
|2006.02.13 05:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922131
|2006.02.13 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922133
|2006.02.13 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922141
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922149
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922152
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922154
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922177
|2006.02.13 05:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925765
|2006.02.13 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925822
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925839
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925840
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925853
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925967
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925984
|2006.02.13 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926001
|2006.02.13 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926119
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926127
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926137
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926138
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926148
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926184
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926196
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926200
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926211
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926218
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926249
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926272
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926279
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926286
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926290
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926293
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926298
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926301
|2006.02.13 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926315
|2006.02.13 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926325
|2006.02.13 07:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926363
|2006.02.13 07:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926368
|2006.02.13 07:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926395
|2006.02.13 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926411
|2006.02.13 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926494
|2006.02.13 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926508
|2006.02.13 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926525
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926529
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926530
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 07:29
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926533
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926545
|2006.02.13 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4927982
|2006.02.13 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.13 09:16
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4942795
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942846
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942868
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942873
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942891
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942896
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942903
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942912
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943013
|2006.02.13 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943063
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943096
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943099
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943110
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943119
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943122
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943145
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943149
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943154
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943175
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943206
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943246
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943254
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943263
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943266
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943275
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943287
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943289
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943297
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943301
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943309
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943319
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943325
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943341
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943343
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943373
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943382
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4963557
|2006.02.13 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 20:17
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963994
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967168
|2006.02.13 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967215
|2006.02.13 17:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967260
|2006.02.13 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967434
|2006.02.13 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967448
|2006.02.13 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967712
|2006.02.13 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|927.00
|Closed P/L:
|927.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4963568
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963573
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4963591
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963594
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4963606
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963614
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963621
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963643
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963666
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963675
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963679
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963692
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963713
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963719
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963728
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963745
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963757
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963767
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963771
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963775
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963777
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963780
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963782
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963815
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|4963844
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963855
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963857
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4963861
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963869
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963873
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963884
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963887
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4963889
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963900
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963930
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963937
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963942
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963948
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963960
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963964
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963969
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4963974
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4963981
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4964009
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4964023
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4964029
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4967329
|2006.02.13 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4967407
|2006.02.13 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|4972780
|2006.02.13 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|
|Floating P/L:
|97.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|927.00
|Floating P/L:
|97.00
|Margin:
|4 900.00
|Balance:
|5 927.00
|Equity:
|6 024.00
|Free Margin:
|1 124.00