Alpari Ltd.
A/C No: 134685Name: 999992006.02.08 03:33 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12565844123452006.01.03 02:58buy0.10usdjpy117.56116.76118.612006.01.03 16:16116.76-80.00
22567785123452006.01.03 05:23buy0.10usdjpy117.25117.42118.612006.01.03 14:55117.4217.00
32577341123452006.01.03 14:27sell0.10usdjpy117.55117.10116.252006.01.03 16:02117.1045.00
42580724123452006.01.03 16:00buy0.10usdjpy116.98116.21117.852006.01.03 20:02116.21-77.00
52584661123452006.01.03 17:17buy0.10usdjpy116.63116.21117.852006.01.03 20:02116.21-42.00
62585023123452006.01.03 17:31buy0.10usdjpy116.33116.37117.852006.01.03 20:01116.374.00
72590508123452006.01.03 21:08buy0.10usdjpy116.07116.18117.272006.01.03 21:54116.1811.00
82593179123452006.01.04 00:54buy0.10usdjpy115.94115.96117.142006.01.04 01:12115.962.00
92595575123452006.01.04 03:15buy0.10usdjpy115.83115.97117.032006.01.04 08:23115.9714.00
102602560123452006.01.04 10:21sell0.10usdjpy116.12116.00115.072006.01.04 13:41116.0012.00
112605188123452006.01.04 11:35sell0.10usdjpy116.42116.00115.072006.01.04 13:41116.0042.00
122615697123452006.01.04 18:29buy0.10usdjpy115.92115.93117.122006.01.04 19:00115.931.00
132620501123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.33116.31115.122006.01.05 01:26116.312.00
142620503123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.311.00
152620505123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.33116.31115.122006.01.05 01:26116.312.00
162620507123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.311.00
172620508123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.311.00
182620510123452006.01.05 00:28sell0.10usdjpy116.32116.31115.122006.01.05 01:26116.311.00
192624627123452006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.81-9.00
202624635123452006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.81-7.00
212624639123452006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.81-7.00
222624643123452006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.87115.81117.082006.01.05 08:06115.81-6.00
232624659123452006.01.05 08:04buy0.10usdjpy115.87115.81117.082006.01.05 08:06115.81-6.00
242624662123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.81-7.00
252624666123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.88115.81117.082006.01.05 08:06115.81-7.00
262624670123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.81-9.00
272624678123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.81117.082006.01.05 08:06115.81-9.00
282624685123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.81-8.00
292624689123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.81-8.00
302624691123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.81117.082006.01.05 08:06115.81-8.00
312624694123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.90115.80117.092006.01.05 08:06115.80-10.00
322624695123452006.01.05 08:05buy0.10usdjpy115.89115.80117.092006.01.05 08:06115.80-9.00
332624706123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.88115.80117.092006.01.05 08:06115.80-8.00
342624718123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.86116.27117.062006.01.05 12:42116.2741.00
352624721123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.87116.27117.062006.01.05 12:42116.2740.00
362624731123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.87116.27117.062006.01.05 12:42116.2740.00
372624732123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.86116.27117.062006.01.05 12:42116.2741.00
382624734123452006.01.05 08:06buy0.10usdjpy115.85116.27117.062006.01.05 12:42116.2742.00
392628595123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
402628601123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
412628609123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
422628611123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
432628612123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
442628613123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
452628614123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
462628615123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
472628616123452006.01.05 11:22sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
482628619123452006.01.05 11:23sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
492628621123452006.01.05 11:23sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
502628639123452006.01.05 11:24sell0.10usdjpy116.28116.19115.082006.01.05 14:36116.199.00
512628898123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
522628907123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
532628913123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.29116.19115.092006.01.05 14:36116.1910.00
542628914123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
552628917123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
562628924123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
572628925123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
582628928123452006.01.05 11:41sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
592628936123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
602628941123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
612628942123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
622628945123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
632628947123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
642628949123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
652628951123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
662628960123452006.01.05 11:42sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
672628966123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
682628968123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
692628973123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
702628974123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
712628976123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
722628981123452006.01.05 11:43sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
732628986123452006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
742628988123452006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
752628989123452006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
762628990123452006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
772628994123452006.01.05 11:44sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
782629007123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
792629010123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
802629012123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
812629013123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
822629015123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
832629018123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
842629022123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
852629024123452006.01.05 11:45sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
862629045123452006.01.05 11:46sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.1915.00
872629078123452006.01.05 11:47sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
882629121123452006.01.05 11:49sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
892629130123452006.01.05 11:49sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.1915.00
902629135123452006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
912629147123452006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.1916.00
922629170123452006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.1918.00
932629185123452006.01.05 11:50sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.1916.00
942629235123452006.01.05 11:52sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
952629238123452006.01.05 11:52sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
962629352123452006.01.05 11:58sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
972629353123452006.01.05 11:58sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
982629360123452006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
992629367123452006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
1002629371123452006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
1012629387123452006.01.05 11:59sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
1022629433123452006.01.05 12:00sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
1032629452123452006.01.05 12:00sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
1042629539123452006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
1052629541123452006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
1062629545123452006.01.05 12:01sell0.10usdjpy116.34116.19115.142006.01.05 14:36116.1915.00
1072629556123452006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.1917.00
1082629558123452006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.1918.00
1092629563123452006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.1917.00
1102629572123452006.01.05 12:02sell0.10usdjpy116.37116.19115.172006.01.05 14:36116.1918.00
1112629707123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.401.00
1122629730123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.00
1132629736123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.401.00
1142629742123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.42116.40115.222006.01.05 13:32116.402.00
1152629745123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.00
1162629747123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.401.00
1172629754123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.00
1182629756123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.41116.40115.212006.01.05 13:32116.401.00
1192629762123452006.01.05 12:06sell0.10usdjpy116.40116.40115.202006.01.05 13:32116.400.00
1202629768123452006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.39116.19115.192006.01.05 14:36116.1920.00
1212629769123452006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.38116.19115.182006.01.05 14:36116.1919.00
1222629773123452006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.39116.19115.192006.01.05 14:36116.1920.00
1232629785123452006.01.05 12:07sell0.10usdjpy116.38116.19115.182006.01.05 14:36116.1919.00
1242630023123452006.01.05 12:11sell0.10usdjpy116.36116.19115.162006.01.05 14:36116.1917.00
1252630024123452006.01.05 12:11sell0.10usdjpy116.35116.19115.152006.01.05 14:36116.1916.00
1262630312123452006.01.05 12:24sell0.10usdjpy116.32116.19115.122006.01.05 14:36116.1913.00
1272630318123452006.01.05 12:24sell0.10usdjpy116.33116.19115.132006.01.05 14:36116.1914.00
1282630403123452006.01.05 12:26sell0.10usdjpy116.30116.19115.102006.01.05 14:36116.1911.00
1292636876123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1302636877123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1312636878123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1322636883123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1332636886123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.85-6.00
1342636888123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1352636889123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.85-6.00
1362636891123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.90115.85117.122006.01.05 16:59115.85-5.00
1372636895123452006.01.05 16:53buy0.10usdjpy115.89115.85117.122006.01.05 16:59115.85-4.00
1382636899123452006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.89115.85117.122006.01.05 16:59115.85-4.00
1392636905123452006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.90115.85117.122006.01.05 16:59115.85-5.00
1402636907123452006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.85-6.00
1412636910123452006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.91115.85117.122006.01.05 16:59115.85-6.00
1422636912123452006.01.05 16:54buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1432636916123452006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1442636923123452006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1452636932123452006.01.05 16:55buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1462636944123452006.01.05 16:56buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1472636959123452006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1482636965123452006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.93115.85117.122006.01.05 16:59115.85-8.00
1492636970123452006.01.05 16:57buy0.10usdjpy115.92115.85117.122006.01.05 16:59115.85-7.00
1502636977123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.954.00
1512636980123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.90115.95117.112006.01.06 00:42115.955.00
1522636990123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.954.00
1532636992123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.92115.95117.112006.01.06 00:42115.953.00
1542636993123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.91115.95117.112006.01.06 00:42115.954.00
1552636997123452006.01.05 16:58buy0.10usdjpy115.90115.95117.112006.01.06 00:42115.955.00
1562637003123452006.01.05 16:59buy0.10usdjpy115.89115.89117.112006.01.05 18:19115.890.00
1572644354123452006.01.06 02:41sell0.10usdjpy116.24116.15115.042006.01.06 07:23116.159.00
1582651279123452006.01.06 14:30buy0.10usdjpy115.67115.71116.872006.01.06 14:31115.714.00
1592656625123452006.01.06 15:32buy0.10usdjpy114.78114.04115.672006.01.09 01:54114.04-74.00
1602658189123452006.01.06 16:15buy0.10usdjpy114.48114.59115.832006.01.06 16:46114.5911.00
1612660478123452006.01.06 17:48buy0.10usdjpy114.48114.04115.672006.01.09 01:54114.04-44.00
1622665020123452006.01.09 01:24buy0.10usdjpy114.16114.04115.672006.01.09 01:54114.04-12.00
1632665604123452006.01.09 02:55buy0.10usdjpy114.04114.06115.242006.01.09 07:48114.062.00
1642668819123452006.01.09 08:59sell0.10usdjpy114.20114.15113.002006.01.09 10:11114.155.00
1652678775123452006.01.09 17:18sell0.10usdjpy114.43114.38113.392006.01.09 22:32114.385.00
1662679430123452006.01.09 17:49sell0.10usdjpy114.74114.55113.392006.01.09 20:08114.5519.00
1672684189123452006.01.10 01:13sell0.10usdjpy114.72114.56113.522006.01.10 02:42114.5616.00
1682688724123452006.01.10 09:10buy0.10usdjpy114.32114.54115.522006.01.10 14:57114.5422.00
1692695773123452006.01.10 14:40sell0.10usdjpy114.62114.42113.272006.01.10 16:31114.4220.00
1702703494123452006.01.11 02:12sell0.10usdjpy114.69114.59113.492006.01.11 05:31114.5910.00
1712705215123452006.01.11 06:59sell0.10usdjpy114.83114.80113.632006.01.11 08:47114.803.00
1722710484123452006.01.11 12:14buy0.10usdjpy114.46113.66115.512006.01.12 10:10113.66-80.00
1732714769123452006.01.11 15:37buy0.10usdjpy114.15114.17115.512006.01.11 17:25114.172.00
1742731498123452006.01.12 10:10buy0.10usdjpy113.70113.81114.902006.01.12 10:29113.8111.00
1752734109123452006.01.12 11:48buy0.10usdjpy113.66113.76114.862006.01.12 15:03113.7610.00
1762746394123452006.01.12 17:39sell0.10usdjpy114.26115.01113.382006.01.16 14:14115.01-75.00
1772751352123452006.01.12 23:46sell0.10usdjpy114.57114.55113.212006.01.13 10:25114.552.00
1782783609123452006.01.16 10:04sell0.10usdjpy114.58115.07113.222006.01.16 14:14115.07-49.00
1792787601123452006.01.16 14:14sell0.10usdjpy114.89114.73113.882006.01.17 08:38114.7316.00
1802794805123452006.01.17 01:58sell0.10usdjpy115.27114.97113.882006.01.17 04:50114.9730.00
1812798902123452006.01.17 08:34buy0.10usdjpy114.58115.29115.942006.01.17 13:21115.2971.00
1822803759123452006.01.17 12:13sell0.10usdjpy115.14115.51113.662006.01.17 15:03115.51-37.00
1832804932123452006.01.17 12:47sell0.10usdjpy115.44115.31114.242006.01.17 14:05115.3113.00
1842809064123452006.01.17 16:05sell0.10usdjpy115.64115.53114.442006.01.17 23:04115.5311.00
1852816293123452006.01.18 01:13sell0.10usdjpy115.74115.69114.542006.01.18 04:30115.695.00
1862820622123452006.01.18 08:47buy0.10usdjpy115.33115.40116.382006.01.19 21:32115.407.00
1872822541123452006.01.18 09:49buy0.10usdjpy115.00115.00116.372006.01.18 10:10115.000.00
1882825209123452006.01.18 11:25buy0.10usdjpy115.03115.13116.382006.01.18 13:40115.1310.00
1892864394123452006.01.20 08:56buy0.10usdjpy115.31114.53116.162006.01.23 04:54114.53-78.00
1902872632123452006.01.20 15:25buy0.10usdjpy114.98115.30116.352006.01.20 16:58115.3032.00
1912882991123452006.01.23 02:15buy0.10usdjpy114.94114.53116.162006.01.23 04:54114.53-41.00
1922884637123452006.01.23 04:44buy0.10usdjpy114.64114.53116.162006.01.23 04:54114.53-11.00
1932890695123452006.01.23 10:36buy0.10usdjpy114.44114.59115.642006.01.23 19:23114.5915.00
1942906420123452006.01.24 04:50sell0.10usdjpy114.81114.62113.612006.01.24 09:17114.6219.00
1952924242123452006.01.24 23:56sell0.10usdjpy114.88114.81113.832006.01.25 10:33114.817.00
1962924738123452006.01.25 01:14sell0.10usdjpy115.18115.10113.832006.01.25 02:39115.108.00
1972937604123452006.01.25 14:57sell0.10usdjpy115.07115.80114.172006.01.25 16:43115.80-73.00
1982938245123452006.01.25 15:15sell0.10usdjpy115.37115.80114.172006.01.25 16:43115.80-43.00
1992939176123452006.01.25 15:51sell0.10usdjpy115.67115.80114.172006.01.25 16:43115.80-13.00
2002941902123452006.01.25 17:45sell0.10usdjpy115.70115.63114.502006.01.25 18:53115.637.00
2012959613123452006.01.26 16:35sell0.10usdjpy116.10117.18115.332006.01.27 17:50117.18-108.00
2022962668123452006.01.26 19:08sell0.10usdjpy116.40116.33115.052006.01.27 00:56116.337.00
2032974321123452006.01.27 11:52sell0.10usdjpy116.65116.51115.182006.01.27 14:34116.5114.00
2042983470123452006.01.27 16:55sell0.10usdjpy116.95117.18115.332006.01.27 17:50117.18-23.00
2052986287123452006.01.27 18:51sell0.10usdjpy117.22117.18116.022006.01.30 01:43117.184.00
2062998231123452006.01.30 09:50sell0.10usdjpy117.65117.60116.452006.01.30 14:50117.605.00
2073017613123452006.01.31 08:45buy0.10usdjpy117.23117.24118.432006.01.31 13:52117.241.00
2083028947123452006.01.31 17:54buy0.10usdjpy116.89117.06118.092006.01.31 20:17117.0617.00
2093035799123452006.01.31 21:29sell0.10usdjpy117.31117.22116.112006.02.01 03:28117.229.00
2103043430123452006.02.01 09:48sell0.10usdjpy117.49118.32116.472006.02.02 02:44118.32-83.00
2113054968123452006.02.01 17:05sell0.10usdjpy117.85118.32116.472006.02.02 02:44118.32-47.00
2123064235123452006.02.02 06:47sell0.10usdjpy118.52118.44117.292006.02.02 09:34118.448.00
2133091272123452006.02.03 14:35sell0.10usdjpy118.82118.78117.772006.02.06 01:55118.784.00
2143093008123452006.02.03 14:59sell0.10usdjpy119.12119.00117.772006.02.03 18:04119.0012.00
2153132320123452006.02.07 08:38buy0.10usdjpy118.62117.89119.522006.02.07 10:30117.89-73.00
2163133514123452006.02.07 09:07buy0.10usdjpy118.32117.89119.522006.02.07 10:30117.89-43.00
2173135605123452006.02.07 10:15buy0.10usdjpy118.02117.89119.522006.02.07 10:30117.89-13.00
2183137914123452006.02.07 11:31buy0.10usdjpy117.79117.91118.992006.02.07 12:48117.9112.00
462.00
 
Summary P/L:462.00
 
Winning trades:(153) 1939.00
Losing trades:(59) -1477.00
Max summary P/L:1102.00
Largest winning trade:71.00
Largest losing trade:-108.00
Max consecutive winners:91 (1263.00)
Max consecutive losers:21 (-140.00)
Max consecutive profit:1263.00 (91)
Max consecutive loss:-140.00 (21)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:652.00 (5.87%)
Profit factor:1.31
Avg. profit factor:0.51
Risk factor:0.71
 
* * *