|A/C No: 134685
|Name: 99999
|2006.02.08 03:33 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2565844
|12345
|2006.01.03 02:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.56
|116.76
|118.61
|2006.01.03 16:16
|116.76
|-80.00
|2
|2567785
|12345
|2006.01.03 05:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.25
|117.42
|118.61
|2006.01.03 14:55
|117.42
|17.00
|3
|2577341
|12345
|2006.01.03 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|117.10
|116.25
|2006.01.03 16:02
|117.10
|45.00
|4
|2580724
|12345
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.98
|116.21
|117.85
|2006.01.03 20:02
|116.21
|-77.00
|5
|2584661
|12345
|2006.01.03 17:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.63
|116.21
|117.85
|2006.01.03 20:02
|116.21
|-42.00
|6
|2585023
|12345
|2006.01.03 17:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.37
|117.85
|2006.01.03 20:01
|116.37
|4.00
|7
|2590508
|12345
|2006.01.03 21:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.07
|116.18
|117.27
|2006.01.03 21:54
|116.18
|11.00
|8
|2593179
|12345
|2006.01.04 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.94
|115.96
|117.14
|2006.01.04 01:12
|115.96
|2.00
|9
|2595575
|12345
|2006.01.04 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.83
|115.97
|117.03
|2006.01.04 08:23
|115.97
|14.00
|10
|2602560
|12345
|2006.01.04 10:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|116.00
|115.07
|2006.01.04 13:41
|116.00
|12.00
|11
|2605188
|12345
|2006.01.04 11:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.42
|116.00
|115.07
|2006.01.04 13:41
|116.00
|42.00
|12
|2615697
|12345
|2006.01.04 18:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.93
|117.12
|2006.01.04 19:00
|115.93
|1.00
|13
|2620501
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|2.00
|14
|2620503
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|1.00
|15
|2620505
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|2.00
|16
|2620507
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|1.00
|17
|2620508
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|1.00
|18
|2620510
|12345
|2006.01.05 00:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.31
|115.12
|2006.01.05 01:26
|116.31
|1.00
|19
|2624627
|12345
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-9.00
|20
|2624635
|12345
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-7.00
|21
|2624639
|12345
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-7.00
|22
|2624643
|12345
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-6.00
|23
|2624659
|12345
|2006.01.05 08:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-6.00
|24
|2624662
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-7.00
|25
|2624666
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-7.00
|26
|2624670
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-9.00
|27
|2624678
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-9.00
|28
|2624685
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-8.00
|29
|2624689
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-8.00
|30
|2624691
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.81
|117.08
|2006.01.05 08:06
|115.81
|-8.00
|31
|2624694
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|-10.00
|32
|2624695
|12345
|2006.01.05 08:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|-9.00
|33
|2624706
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.80
|117.09
|2006.01.05 08:06
|115.80
|-8.00
|34
|2624718
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|41.00
|35
|2624721
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|40.00
|36
|2624731
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.87
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|40.00
|37
|2624732
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|41.00
|38
|2624734
|12345
|2006.01.05 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.27
|117.06
|2006.01.05 12:42
|116.27
|42.00
|39
|2628595
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|40
|2628601
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|41
|2628609
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|42
|2628611
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|43
|2628612
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|44
|2628613
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|45
|2628614
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|46
|2628615
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|47
|2628616
|12345
|2006.01.05 11:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|48
|2628619
|12345
|2006.01.05 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|49
|2628621
|12345
|2006.01.05 11:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|50
|2628639
|12345
|2006.01.05 11:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.28
|116.19
|115.08
|2006.01.05 14:36
|116.19
|9.00
|51
|2628898
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|52
|2628907
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|53
|2628913
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.29
|116.19
|115.09
|2006.01.05 14:36
|116.19
|10.00
|54
|2628914
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|55
|2628917
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|56
|2628924
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|57
|2628925
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|58
|2628928
|12345
|2006.01.05 11:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|59
|2628936
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|60
|2628941
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|61
|2628942
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|62
|2628945
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|63
|2628947
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|64
|2628949
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|65
|2628951
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|66
|2628960
|12345
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|67
|2628966
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|68
|2628968
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|69
|2628973
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|70
|2628974
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|71
|2628976
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|72
|2628981
|12345
|2006.01.05 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|73
|2628986
|12345
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|74
|2628988
|12345
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|75
|2628989
|12345
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|76
|2628990
|12345
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|77
|2628994
|12345
|2006.01.05 11:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|78
|2629007
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|79
|2629010
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|80
|2629012
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|81
|2629013
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|82
|2629015
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|83
|2629018
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|84
|2629022
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|85
|2629024
|12345
|2006.01.05 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|86
|2629045
|12345
|2006.01.05 11:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|15.00
|87
|2629078
|12345
|2006.01.05 11:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|88
|2629121
|12345
|2006.01.05 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|89
|2629130
|12345
|2006.01.05 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|15.00
|90
|2629135
|12345
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|91
|2629147
|12345
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|16.00
|92
|2629170
|12345
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|18.00
|93
|2629185
|12345
|2006.01.05 11:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|16.00
|94
|2629235
|12345
|2006.01.05 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|95
|2629238
|12345
|2006.01.05 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|96
|2629352
|12345
|2006.01.05 11:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|97
|2629353
|12345
|2006.01.05 11:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|98
|2629360
|12345
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|99
|2629367
|12345
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|100
|2629371
|12345
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|101
|2629387
|12345
|2006.01.05 11:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|102
|2629433
|12345
|2006.01.05 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|103
|2629452
|12345
|2006.01.05 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|104
|2629539
|12345
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|105
|2629541
|12345
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|106
|2629545
|12345
|2006.01.05 12:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.34
|116.19
|115.14
|2006.01.05 14:36
|116.19
|15.00
|107
|2629556
|12345
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|17.00
|108
|2629558
|12345
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|18.00
|109
|2629563
|12345
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|17.00
|110
|2629572
|12345
|2006.01.05 12:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|116.19
|115.17
|2006.01.05 14:36
|116.19
|18.00
|111
|2629707
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|1.00
|112
|2629730
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|113
|2629736
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|1.00
|114
|2629742
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.42
|116.40
|115.22
|2006.01.05 13:32
|116.40
|2.00
|115
|2629745
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|116
|2629747
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|1.00
|117
|2629754
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|118
|2629756
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.41
|116.40
|115.21
|2006.01.05 13:32
|116.40
|1.00
|119
|2629762
|12345
|2006.01.05 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|115.20
|2006.01.05 13:32
|116.40
|0.00
|120
|2629768
|12345
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.19
|115.19
|2006.01.05 14:36
|116.19
|20.00
|121
|2629769
|12345
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|116.19
|115.18
|2006.01.05 14:36
|116.19
|19.00
|122
|2629773
|12345
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|116.19
|115.19
|2006.01.05 14:36
|116.19
|20.00
|123
|2629785
|12345
|2006.01.05 12:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|116.19
|115.18
|2006.01.05 14:36
|116.19
|19.00
|124
|2630023
|12345
|2006.01.05 12:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.16
|2006.01.05 14:36
|116.19
|17.00
|125
|2630024
|12345
|2006.01.05 12:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.35
|116.19
|115.15
|2006.01.05 14:36
|116.19
|16.00
|126
|2630312
|12345
|2006.01.05 12:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|116.19
|115.12
|2006.01.05 14:36
|116.19
|13.00
|127
|2630318
|12345
|2006.01.05 12:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.33
|116.19
|115.13
|2006.01.05 14:36
|116.19
|14.00
|128
|2630403
|12345
|2006.01.05 12:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|116.19
|115.10
|2006.01.05 14:36
|116.19
|11.00
|129
|2636876
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|130
|2636877
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|131
|2636878
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|132
|2636883
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|133
|2636886
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-6.00
|134
|2636888
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|135
|2636889
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-6.00
|136
|2636891
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-5.00
|137
|2636895
|12345
|2006.01.05 16:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-4.00
|138
|2636899
|12345
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-4.00
|139
|2636905
|12345
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-5.00
|140
|2636907
|12345
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-6.00
|141
|2636910
|12345
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-6.00
|142
|2636912
|12345
|2006.01.05 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|143
|2636916
|12345
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|144
|2636923
|12345
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|145
|2636932
|12345
|2006.01.05 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|146
|2636944
|12345
|2006.01.05 16:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|147
|2636959
|12345
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|148
|2636965
|12345
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.93
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-8.00
|149
|2636970
|12345
|2006.01.05 16:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.85
|117.12
|2006.01.05 16:59
|115.85
|-7.00
|150
|2636977
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|4.00
|151
|2636980
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|5.00
|152
|2636990
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|4.00
|153
|2636992
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|3.00
|154
|2636993
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|4.00
|155
|2636997
|12345
|2006.01.05 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|115.95
|117.11
|2006.01.06 00:42
|115.95
|5.00
|156
|2637003
|12345
|2006.01.05 16:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.89
|115.89
|117.11
|2006.01.05 18:19
|115.89
|0.00
|157
|2644354
|12345
|2006.01.06 02:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|116.15
|115.04
|2006.01.06 07:23
|116.15
|9.00
|158
|2651279
|12345
|2006.01.06 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|115.71
|116.87
|2006.01.06 14:31
|115.71
|4.00
|159
|2656625
|12345
|2006.01.06 15:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.78
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|-74.00
|160
|2658189
|12345
|2006.01.06 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.48
|114.59
|115.83
|2006.01.06 16:46
|114.59
|11.00
|161
|2660478
|12345
|2006.01.06 17:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.48
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|-44.00
|162
|2665020
|12345
|2006.01.09 01:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.16
|114.04
|115.67
|2006.01.09 01:54
|114.04
|-12.00
|163
|2665604
|12345
|2006.01.09 02:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.04
|114.06
|115.24
|2006.01.09 07:48
|114.06
|2.00
|164
|2668819
|12345
|2006.01.09 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.20
|114.15
|113.00
|2006.01.09 10:11
|114.15
|5.00
|165
|2678775
|12345
|2006.01.09 17:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.43
|114.38
|113.39
|2006.01.09 22:32
|114.38
|5.00
|166
|2679430
|12345
|2006.01.09 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.74
|114.55
|113.39
|2006.01.09 20:08
|114.55
|19.00
|167
|2684189
|12345
|2006.01.10 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.72
|114.56
|113.52
|2006.01.10 02:42
|114.56
|16.00
|168
|2688724
|12345
|2006.01.10 09:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.32
|114.54
|115.52
|2006.01.10 14:57
|114.54
|22.00
|169
|2695773
|12345
|2006.01.10 14:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.62
|114.42
|113.27
|2006.01.10 16:31
|114.42
|20.00
|170
|2703494
|12345
|2006.01.11 02:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.69
|114.59
|113.49
|2006.01.11 05:31
|114.59
|10.00
|171
|2705215
|12345
|2006.01.11 06:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.83
|114.80
|113.63
|2006.01.11 08:47
|114.80
|3.00
|172
|2710484
|12345
|2006.01.11 12:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.46
|113.66
|115.51
|2006.01.12 10:10
|113.66
|-80.00
|173
|2714769
|12345
|2006.01.11 15:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.15
|114.17
|115.51
|2006.01.11 17:25
|114.17
|2.00
|174
|2731498
|12345
|2006.01.12 10:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.70
|113.81
|114.90
|2006.01.12 10:29
|113.81
|11.00
|175
|2734109
|12345
|2006.01.12 11:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|113.66
|113.76
|114.86
|2006.01.12 15:03
|113.76
|10.00
|176
|2746394
|12345
|2006.01.12 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.26
|115.01
|113.38
|2006.01.16 14:14
|115.01
|-75.00
|177
|2751352
|12345
|2006.01.12 23:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.57
|114.55
|113.21
|2006.01.13 10:25
|114.55
|2.00
|178
|2783609
|12345
|2006.01.16 10:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.58
|115.07
|113.22
|2006.01.16 14:14
|115.07
|-49.00
|179
|2787601
|12345
|2006.01.16 14:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.89
|114.73
|113.88
|2006.01.17 08:38
|114.73
|16.00
|180
|2794805
|12345
|2006.01.17 01:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.27
|114.97
|113.88
|2006.01.17 04:50
|114.97
|30.00
|181
|2798902
|12345
|2006.01.17 08:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.58
|115.29
|115.94
|2006.01.17 13:21
|115.29
|71.00
|182
|2803759
|12345
|2006.01.17 12:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.14
|115.51
|113.66
|2006.01.17 15:03
|115.51
|-37.00
|183
|2804932
|12345
|2006.01.17 12:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.44
|115.31
|114.24
|2006.01.17 14:05
|115.31
|13.00
|184
|2809064
|12345
|2006.01.17 16:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|115.53
|114.44
|2006.01.17 23:04
|115.53
|11.00
|185
|2816293
|12345
|2006.01.18 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.74
|115.69
|114.54
|2006.01.18 04:30
|115.69
|5.00
|186
|2820622
|12345
|2006.01.18 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.33
|115.40
|116.38
|2006.01.19 21:32
|115.40
|7.00
|187
|2822541
|12345
|2006.01.18 09:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.00
|115.00
|116.37
|2006.01.18 10:10
|115.00
|0.00
|188
|2825209
|12345
|2006.01.18 11:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.03
|115.13
|116.38
|2006.01.18 13:40
|115.13
|10.00
|189
|2864394
|12345
|2006.01.20 08:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.31
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|-78.00
|190
|2872632
|12345
|2006.01.20 15:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.98
|115.30
|116.35
|2006.01.20 16:58
|115.30
|32.00
|191
|2882991
|12345
|2006.01.23 02:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.94
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|-41.00
|192
|2884637
|12345
|2006.01.23 04:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.64
|114.53
|116.16
|2006.01.23 04:54
|114.53
|-11.00
|193
|2890695
|12345
|2006.01.23 10:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.44
|114.59
|115.64
|2006.01.23 19:23
|114.59
|15.00
|194
|2906420
|12345
|2006.01.24 04:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.81
|114.62
|113.61
|2006.01.24 09:17
|114.62
|19.00
|195
|2924242
|12345
|2006.01.24 23:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.88
|114.81
|113.83
|2006.01.25 10:33
|114.81
|7.00
|196
|2924738
|12345
|2006.01.25 01:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.18
|115.10
|113.83
|2006.01.25 02:39
|115.10
|8.00
|197
|2937604
|12345
|2006.01.25 14:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.07
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|-73.00
|198
|2938245
|12345
|2006.01.25 15:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.37
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|-43.00
|199
|2939176
|12345
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.67
|115.80
|114.17
|2006.01.25 16:43
|115.80
|-13.00
|200
|2941902
|12345
|2006.01.25 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.70
|115.63
|114.50
|2006.01.25 18:53
|115.63
|7.00
|201
|2959613
|12345
|2006.01.26 16:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.10
|117.18
|115.33
|2006.01.27 17:50
|117.18
|-108.00
|202
|2962668
|12345
|2006.01.26 19:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.33
|115.05
|2006.01.27 00:56
|116.33
|7.00
|203
|2974321
|12345
|2006.01.27 11:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.65
|116.51
|115.18
|2006.01.27 14:34
|116.51
|14.00
|204
|2983470
|12345
|2006.01.27 16:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.95
|117.18
|115.33
|2006.01.27 17:50
|117.18
|-23.00
|205
|2986287
|12345
|2006.01.27 18:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.22
|117.18
|116.02
|2006.01.30 01:43
|117.18
|4.00
|206
|2998231
|12345
|2006.01.30 09:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.65
|117.60
|116.45
|2006.01.30 14:50
|117.60
|5.00
|207
|3017613
|12345
|2006.01.31 08:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.23
|117.24
|118.43
|2006.01.31 13:52
|117.24
|1.00
|208
|3028947
|12345
|2006.01.31 17:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|117.06
|118.09
|2006.01.31 20:17
|117.06
|17.00
|209
|3035799
|12345
|2006.01.31 21:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.31
|117.22
|116.11
|2006.02.01 03:28
|117.22
|9.00
|210
|3043430
|12345
|2006.02.01 09:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.49
|118.32
|116.47
|2006.02.02 02:44
|118.32
|-83.00
|211
|3054968
|12345
|2006.02.01 17:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|118.32
|116.47
|2006.02.02 02:44
|118.32
|-47.00
|212
|3064235
|12345
|2006.02.02 06:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.52
|118.44
|117.29
|2006.02.02 09:34
|118.44
|8.00
|213
|3091272
|12345
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.82
|118.78
|117.77
|2006.02.06 01:55
|118.78
|4.00
|214
|3093008
|12345
|2006.02.03 14:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.12
|119.00
|117.77
|2006.02.03 18:04
|119.00
|12.00
|215
|3132320
|12345
|2006.02.07 08:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.62
|117.89
|119.52
|2006.02.07 10:30
|117.89
|-73.00
|216
|3133514
|12345
|2006.02.07 09:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.32
|117.89
|119.52
|2006.02.07 10:30
|117.89
|-43.00
|217
|3135605
|12345
|2006.02.07 10:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.02
|117.89
|119.52
|2006.02.07 10:30
|117.89
|-13.00
|218
|3137914
|12345
|2006.02.07 11:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.79
|117.91
|118.99
|2006.02.07 12:48
|117.91
|12.00
|462.00
|Summary P/L:
|462.00
|Winning trades:
|(153) 1939.00
|Losing trades:
|(59) -1477.00
|Max summary P/L:
|1102.00
|Largest winning trade:
|71.00
|Largest losing trade:
|-108.00
|Max consecutive winners:
|91 (1263.00)
|Max consecutive losers:
|21 (-140.00)
|Max consecutive profit:
|1263.00 (91)
|Max consecutive loss:
|-140.00 (21)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|652.00 (5.87%)
|Profit factor:
|1.31
|Avg. profit factor:
|0.51
|Risk factor:
|0.71