Alpari Ltd.
A/C No: 134685Name: 999992006.02.08 03:34 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12565868123452006.01.03 02:59buy0.10usdchf1.31051.30071.31922006.01.03 15:411.3007-98.00
22568666123452006.01.03 06:28buy0.10usdchf1.30711.30801.32082006.01.03 08:141.30809.00
32579009123452006.01.03 15:31buy0.10usdchf1.30391.30071.31922006.01.03 15:411.3007-32.00
42583195123452006.01.03 16:42buy0.10usdchf1.29821.28991.30832006.01.03 20:341.2899-83.00
52583569123452006.01.03 16:51buy0.10usdchf1.29511.29571.30872006.01.03 17:191.29576.00
62586247123452006.01.03 18:20buy0.10usdchf1.29451.28991.30832006.01.03 20:341.2899-46.00
72588639123452006.01.03 20:04buy0.10usdchf1.29131.28091.29942006.01.04 13:381.2809-104.00
82595128123452006.01.04 03:07buy0.10usdchf1.28611.28851.30072006.01.04 08:161.288524.00
92596107123452006.01.04 04:15buy0.10usdchf1.28311.28391.29512006.01.04 04:261.28398.00
102598853123452006.01.04 08:00sell0.10usdchf1.28911.28801.27682006.01.04 08:511.288011.00
112603504123452006.01.04 10:35buy0.10usdchf1.28391.28551.29962006.01.04 11:151.285516.00
122607528123452006.01.04 13:29buy0.10usdchf1.28351.28091.29942006.01.04 13:381.2809-26.00
132609791123452006.01.04 14:39buy0.10usdchf1.28211.27421.29062006.01.04 19:031.2742-79.00
142615350123452006.01.04 18:23buy0.10usdchf1.27831.27421.29062006.01.04 19:031.2742-41.00
152616526123452006.01.04 19:00buy0.10usdchf1.27531.27421.29062006.01.04 19:031.2742-11.00
162618024123452006.01.04 20:05buy0.10usdchf1.27581.27631.28782006.01.05 01:061.27635.00
172633120123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
182633123123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
192633141123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
202633147123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
212633153123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27661.27811.28882006.01.05 14:501.278115.00
222633165123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
232633168123452006.01.05 14:33buy0.10usdchf1.27661.27811.28882006.01.05 14:501.278115.00
242633175123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
252633179123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
262633183123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
272633187123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
282633206123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
292633209123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
302633215123452006.01.05 14:34buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
312633222123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.278115.00
322633236123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
332633237123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.278115.00
342633248123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
352633250123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27661.27811.28862006.01.05 14:501.278115.00
362633252123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
372633253123452006.01.05 14:35buy0.10usdchf1.27681.27811.28882006.01.05 14:501.278113.00
382651253123452006.01.06 14:30buy0.10usdchf1.27291.27461.28492006.01.06 14:341.274617.00
392656717123452006.01.06 15:35buy0.10usdchf1.27111.27691.28162006.01.09 10:301.276958.00
402657800123452006.01.06 16:03buy0.10usdchf1.26811.26831.28162006.01.06 16:371.26832.00
412660939123452006.01.06 18:09buy0.10usdchf1.26811.26891.28162006.01.06 19:401.26898.00
422668631123452006.01.09 08:50sell0.10usdchf1.27421.27851.26222006.01.09 10:181.2785-43.00
432670514123452006.01.09 10:10sell0.10usdchf1.27721.27851.26222006.01.09 10:181.2785-13.00
442673687123452006.01.09 12:09sell0.10usdchf1.27731.27701.26532006.01.09 14:431.27703.00
452684821123452006.01.10 03:31sell0.10usdchf1.27991.27971.26792006.01.10 05:141.27972.00
462689330123452006.01.10 09:36buy0.10usdchf1.27591.27651.28792006.01.10 11:091.27656.00
472695532123452006.01.10 14:31sell0.10usdchf1.28031.28001.26832006.01.10 16:571.28003.00
482712395123452006.01.11 13:34buy0.10usdchf1.27891.27901.29092006.01.11 15:081.27901.00
492716910123452006.01.11 17:27buy0.10usdchf1.27641.27741.28692006.01.12 14:341.277410.00
502717766123452006.01.11 17:57buy0.10usdchf1.27341.27461.28692006.01.11 23:271.274612.00
512741788123452006.01.12 15:35sell0.10usdchf1.28601.28571.27402006.01.13 01:011.28573.00
522767445123452006.01.13 13:55sell0.10usdchf1.28591.28311.27392006.01.13 14:431.283128.00
532772373123452006.01.13 16:47buy0.10usdchf1.28151.28301.29352006.01.13 17:241.283015.00
542774233123452006.01.13 18:25buy0.10usdchf1.28041.28241.29092006.01.17 02:201.282420.00
552774484123452006.01.13 18:42buy0.10usdchf1.27741.27841.29092006.01.16 14:251.278410.00
562794789123452006.01.17 01:57sell0.10usdchf1.28341.27981.26992006.01.17 07:581.279836.00
572803872123452006.01.17 12:17sell0.10usdchf1.28151.28041.27142006.01.18 01:001.280411.00
582804877123452006.01.17 12:45sell0.10usdchf1.28451.28291.27102006.01.17 14:051.282916.00
592809084123452006.01.17 16:06sell0.10usdchf1.28531.28461.27142006.01.17 17:171.28467.00
602820683123452006.01.18 08:47buy0.10usdchf1.27851.27861.28772006.01.18 16:221.27861.00
612822609123452006.01.18 09:50buy0.10usdchf1.27551.27591.28902006.01.18 10:461.27594.00
622826048123452006.01.18 12:16buy0.10usdchf1.27511.27611.28882006.01.18 13:301.276110.00
632830291123452006.01.18 15:35buy0.10usdchf1.27281.27861.28772006.01.18 16:221.278658.00
642831527123452006.01.18 16:14sell0.10usdchf1.27901.28111.26482006.01.18 17:341.2811-21.00
652834951123452006.01.18 18:35sell0.10usdchf1.28361.28351.27132006.01.18 20:291.28351.00
662844296123452006.01.19 09:33sell0.10usdchf1.28541.28521.27522006.01.19 16:111.28522.00
672851113123452006.01.19 15:09sell0.10usdchf1.28891.28521.27522006.01.19 16:111.285237.00
682854592123452006.01.19 17:12buy0.10usdchf1.28241.28431.29442006.01.19 20:091.284319.00
692871607123452006.01.20 14:57buy0.10usdchf1.28171.28261.29372006.01.20 15:561.28269.00
702877269123452006.01.20 19:24buy0.10usdchf1.27981.27251.28882006.01.23 01:061.2725-73.00
712878107123452006.01.20 20:02buy0.10usdchf1.27681.27251.28882006.01.23 01:061.2725-43.00
722881106123452006.01.23 00:54buy0.10usdchf1.27381.27251.28882006.01.23 01:061.2725-13.00
732882905123452006.01.23 02:07buy0.10usdchf1.26881.26141.27772006.01.23 11:351.2614-74.00
742884467123452006.01.23 04:27buy0.10usdchf1.26571.26141.27772006.01.23 11:351.2614-43.00
752891168123452006.01.23 10:46buy0.10usdchf1.26271.26141.27772006.01.23 11:351.2614-13.00
762894518123452006.01.23 12:47buy0.10usdchf1.26101.26171.27302006.01.24 13:111.26177.00
772921961123452006.01.24 20:25sell0.10usdchf1.26351.26101.25152006.01.24 21:511.261025.00
782931079123452006.01.25 10:21buy0.10usdchf1.25911.25921.27112006.01.25 12:551.25921.00
792939104123452006.01.25 15:51sell0.10usdchf1.26261.26231.25062006.01.25 16:411.26233.00
802941980123452006.01.25 17:50sell0.10usdchf1.26361.26271.25162006.01.25 18:491.26279.00
812961215123452006.01.26 17:58sell0.10usdchf1.26871.27911.26062006.01.27 16:541.2791-104.00
822974107123452006.01.27 11:46sell0.10usdchf1.27311.27221.25892006.01.27 14:361.27229.00
832975200123452006.01.27 12:09sell0.10usdchf1.27651.27641.26452006.01.27 13:021.27641.00
842977750123452006.01.27 14:18sell0.10usdchf1.27611.27221.26412006.01.27 14:361.272239.00
852982886123452006.01.27 16:45sell0.10usdchf1.27651.27911.26062006.01.27 16:541.2791-26.00
862985409123452006.01.27 18:04sell0.10usdchf1.27931.28741.26892006.01.30 09:541.2874-81.00
872986699123452006.01.27 19:17sell0.10usdchf1.28241.28741.26892006.01.30 09:541.2874-50.00
882998307123452006.01.30 09:53sell0.10usdchf1.28661.28591.27612006.01.31 06:031.28597.00
893003628123452006.01.30 14:24sell0.10usdchf1.28961.28771.27612006.01.30 14:471.287719.00
903028875123452006.01.31 17:53buy0.10usdchf1.27931.28091.28982006.01.31 20:331.280916.00
913030007123452006.01.31 18:18buy0.10usdchf1.27631.27691.28982006.01.31 20:171.27696.00
923044521123452006.02.01 10:22sell0.10usdchf1.28141.29101.27252006.02.01 20:221.2910-96.00
933048337123452006.02.01 12:39sell0.10usdchf1.28451.28441.27252006.02.01 16:451.28441.00
943051497123452006.02.01 14:48sell0.10usdchf1.28751.28441.27252006.02.01 16:451.284431.00
953056644123452006.02.01 18:34sell0.10usdchf1.28751.29101.27252006.02.01 20:221.2910-35.00
963059861123452006.02.01 21:23sell0.10usdchf1.28931.28881.27732006.02.02 02:061.28885.00
973064442123452006.02.02 06:49sell0.10usdchf1.29121.28991.27922006.02.02 09:161.289913.00
983075809123452006.02.02 16:23buy0.10usdchf1.28651.28721.29852006.02.03 09:071.28727.00
993091179123452006.02.03 14:35sell0.10usdchf1.29141.29941.28092006.02.03 15:191.2994-80.00
1003091325123452006.02.03 14:35sell0.10usdchf1.29441.29411.28092006.02.03 14:521.29413.00
1013096467123452006.02.03 16:21sell0.10usdchf1.29751.29601.28552006.02.03 17:211.296015.00
1023122278123452006.02.06 18:13sell0.10usdchf1.30241.30191.28782006.02.07 00:491.30195.00
1033145431123452006.02.07 16:38sell0.10usdchf1.30111.29851.28712006.02.07 19:471.298526.00
-309.00
 
Summary P/L:-309.00
 
Winning trades:(78) 1019.00
Losing trades:(25) -1328.00
Max summary P/L:174.00
Largest winning trade:58.00
Largest losing trade:-104.00
Max consecutive winners:26 (373.00)
Max consecutive losers:6 (-259.00)
Max consecutive profit:373.00 (26)
Max consecutive loss:-259.00 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:532.00 (5.23%)
Profit factor:0.77
Avg. profit factor:0.25
Risk factor:-0.58
 
* * *