|A/C No: 134685
|Name: 99999
|2006.02.08 03:34 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2565868
|12345
|2006.01.03 02:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3105
|1.3007
|1.3192
|2006.01.03 15:41
|1.3007
|-98.00
|2
|2568666
|12345
|2006.01.03 06:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3071
|1.3080
|1.3208
|2006.01.03 08:14
|1.3080
|9.00
|3
|2579009
|12345
|2006.01.03 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.3007
|1.3192
|2006.01.03 15:41
|1.3007
|-32.00
|4
|2583195
|12345
|2006.01.03 16:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2982
|1.2899
|1.3083
|2006.01.03 20:34
|1.2899
|-83.00
|5
|2583569
|12345
|2006.01.03 16:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2951
|1.2957
|1.3087
|2006.01.03 17:19
|1.2957
|6.00
|6
|2586247
|12345
|2006.01.03 18:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2945
|1.2899
|1.3083
|2006.01.03 20:34
|1.2899
|-46.00
|7
|2588639
|12345
|2006.01.03 20:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2913
|1.2809
|1.2994
|2006.01.04 13:38
|1.2809
|-104.00
|8
|2595128
|12345
|2006.01.04 03:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2861
|1.2885
|1.3007
|2006.01.04 08:16
|1.2885
|24.00
|9
|2596107
|12345
|2006.01.04 04:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2831
|1.2839
|1.2951
|2006.01.04 04:26
|1.2839
|8.00
|10
|2598853
|12345
|2006.01.04 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2891
|1.2880
|1.2768
|2006.01.04 08:51
|1.2880
|11.00
|11
|2603504
|12345
|2006.01.04 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2839
|1.2855
|1.2996
|2006.01.04 11:15
|1.2855
|16.00
|12
|2607528
|12345
|2006.01.04 13:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2835
|1.2809
|1.2994
|2006.01.04 13:38
|1.2809
|-26.00
|13
|2609791
|12345
|2006.01.04 14:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2821
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|-79.00
|14
|2615350
|12345
|2006.01.04 18:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2783
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|-41.00
|15
|2616526
|12345
|2006.01.04 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2753
|1.2742
|1.2906
|2006.01.04 19:03
|1.2742
|-11.00
|16
|2618024
|12345
|2006.01.04 20:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2758
|1.2763
|1.2878
|2006.01.05 01:06
|1.2763
|5.00
|17
|2633120
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|18
|2633123
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|19
|2633141
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|20
|2633147
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|21
|2633153
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|15.00
|22
|2633165
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|23
|2633168
|12345
|2006.01.05 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|15.00
|24
|2633175
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|25
|2633179
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|26
|2633183
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|27
|2633187
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|28
|2633206
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|29
|2633209
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|30
|2633215
|12345
|2006.01.05 14:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|31
|2633222
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|15.00
|32
|2633236
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|33
|2633237
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|15.00
|34
|2633248
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|35
|2633250
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2766
|1.2781
|1.2886
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|15.00
|36
|2633252
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|37
|2633253
|12345
|2006.01.05 14:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2781
|1.2888
|2006.01.05 14:50
|1.2781
|13.00
|38
|2651253
|12345
|2006.01.06 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2729
|1.2746
|1.2849
|2006.01.06 14:34
|1.2746
|17.00
|39
|2656717
|12345
|2006.01.06 15:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2711
|1.2769
|1.2816
|2006.01.09 10:30
|1.2769
|58.00
|40
|2657800
|12345
|2006.01.06 16:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2681
|1.2683
|1.2816
|2006.01.06 16:37
|1.2683
|2.00
|41
|2660939
|12345
|2006.01.06 18:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2681
|1.2689
|1.2816
|2006.01.06 19:40
|1.2689
|8.00
|42
|2668631
|12345
|2006.01.09 08:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2785
|1.2622
|2006.01.09 10:18
|1.2785
|-43.00
|43
|2670514
|12345
|2006.01.09 10:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2772
|1.2785
|1.2622
|2006.01.09 10:18
|1.2785
|-13.00
|44
|2673687
|12345
|2006.01.09 12:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2773
|1.2770
|1.2653
|2006.01.09 14:43
|1.2770
|3.00
|45
|2684821
|12345
|2006.01.10 03:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2799
|1.2797
|1.2679
|2006.01.10 05:14
|1.2797
|2.00
|46
|2689330
|12345
|2006.01.10 09:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2759
|1.2765
|1.2879
|2006.01.10 11:09
|1.2765
|6.00
|47
|2695532
|12345
|2006.01.10 14:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2803
|1.2800
|1.2683
|2006.01.10 16:57
|1.2800
|3.00
|48
|2712395
|12345
|2006.01.11 13:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2789
|1.2790
|1.2909
|2006.01.11 15:08
|1.2790
|1.00
|49
|2716910
|12345
|2006.01.11 17:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2764
|1.2774
|1.2869
|2006.01.12 14:34
|1.2774
|10.00
|50
|2717766
|12345
|2006.01.11 17:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2746
|1.2869
|2006.01.11 23:27
|1.2746
|12.00
|51
|2741788
|12345
|2006.01.12 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2860
|1.2857
|1.2740
|2006.01.13 01:01
|1.2857
|3.00
|52
|2767445
|12345
|2006.01.13 13:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2859
|1.2831
|1.2739
|2006.01.13 14:43
|1.2831
|28.00
|53
|2772373
|12345
|2006.01.13 16:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2830
|1.2935
|2006.01.13 17:24
|1.2830
|15.00
|54
|2774233
|12345
|2006.01.13 18:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2804
|1.2824
|1.2909
|2006.01.17 02:20
|1.2824
|20.00
|55
|2774484
|12345
|2006.01.13 18:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2774
|1.2784
|1.2909
|2006.01.16 14:25
|1.2784
|10.00
|56
|2794789
|12345
|2006.01.17 01:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2834
|1.2798
|1.2699
|2006.01.17 07:58
|1.2798
|36.00
|57
|2803872
|12345
|2006.01.17 12:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2815
|1.2804
|1.2714
|2006.01.18 01:00
|1.2804
|11.00
|58
|2804877
|12345
|2006.01.17 12:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2845
|1.2829
|1.2710
|2006.01.17 14:05
|1.2829
|16.00
|59
|2809084
|12345
|2006.01.17 16:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2853
|1.2846
|1.2714
|2006.01.17 17:17
|1.2846
|7.00
|60
|2820683
|12345
|2006.01.18 08:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2785
|1.2786
|1.2877
|2006.01.18 16:22
|1.2786
|1.00
|61
|2822609
|12345
|2006.01.18 09:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2755
|1.2759
|1.2890
|2006.01.18 10:46
|1.2759
|4.00
|62
|2826048
|12345
|2006.01.18 12:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2751
|1.2761
|1.2888
|2006.01.18 13:30
|1.2761
|10.00
|63
|2830291
|12345
|2006.01.18 15:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2728
|1.2786
|1.2877
|2006.01.18 16:22
|1.2786
|58.00
|64
|2831527
|12345
|2006.01.18 16:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2790
|1.2811
|1.2648
|2006.01.18 17:34
|1.2811
|-21.00
|65
|2834951
|12345
|2006.01.18 18:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2836
|1.2835
|1.2713
|2006.01.18 20:29
|1.2835
|1.00
|66
|2844296
|12345
|2006.01.19 09:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2854
|1.2852
|1.2752
|2006.01.19 16:11
|1.2852
|2.00
|67
|2851113
|12345
|2006.01.19 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2889
|1.2852
|1.2752
|2006.01.19 16:11
|1.2852
|37.00
|68
|2854592
|12345
|2006.01.19 17:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2843
|1.2944
|2006.01.19 20:09
|1.2843
|19.00
|69
|2871607
|12345
|2006.01.20 14:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2817
|1.2826
|1.2937
|2006.01.20 15:56
|1.2826
|9.00
|70
|2877269
|12345
|2006.01.20 19:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2798
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|-73.00
|71
|2878107
|12345
|2006.01.20 20:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2768
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|-43.00
|72
|2881106
|12345
|2006.01.23 00:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2738
|1.2725
|1.2888
|2006.01.23 01:06
|1.2725
|-13.00
|73
|2882905
|12345
|2006.01.23 02:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|-74.00
|74
|2884467
|12345
|2006.01.23 04:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2657
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|-43.00
|75
|2891168
|12345
|2006.01.23 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2627
|1.2614
|1.2777
|2006.01.23 11:35
|1.2614
|-13.00
|76
|2894518
|12345
|2006.01.23 12:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2610
|1.2617
|1.2730
|2006.01.24 13:11
|1.2617
|7.00
|77
|2921961
|12345
|2006.01.24 20:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2635
|1.2610
|1.2515
|2006.01.24 21:51
|1.2610
|25.00
|78
|2931079
|12345
|2006.01.25 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2591
|1.2592
|1.2711
|2006.01.25 12:55
|1.2592
|1.00
|79
|2939104
|12345
|2006.01.25 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2626
|1.2623
|1.2506
|2006.01.25 16:41
|1.2623
|3.00
|80
|2941980
|12345
|2006.01.25 17:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2636
|1.2627
|1.2516
|2006.01.25 18:49
|1.2627
|9.00
|81
|2961215
|12345
|2006.01.26 17:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2687
|1.2791
|1.2606
|2006.01.27 16:54
|1.2791
|-104.00
|82
|2974107
|12345
|2006.01.27 11:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2731
|1.2722
|1.2589
|2006.01.27 14:36
|1.2722
|9.00
|83
|2975200
|12345
|2006.01.27 12:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2764
|1.2645
|2006.01.27 13:02
|1.2764
|1.00
|84
|2977750
|12345
|2006.01.27 14:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2761
|1.2722
|1.2641
|2006.01.27 14:36
|1.2722
|39.00
|85
|2982886
|12345
|2006.01.27 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2765
|1.2791
|1.2606
|2006.01.27 16:54
|1.2791
|-26.00
|86
|2985409
|12345
|2006.01.27 18:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2793
|1.2874
|1.2689
|2006.01.30 09:54
|1.2874
|-81.00
|87
|2986699
|12345
|2006.01.27 19:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2824
|1.2874
|1.2689
|2006.01.30 09:54
|1.2874
|-50.00
|88
|2998307
|12345
|2006.01.30 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2866
|1.2859
|1.2761
|2006.01.31 06:03
|1.2859
|7.00
|89
|3003628
|12345
|2006.01.30 14:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2896
|1.2877
|1.2761
|2006.01.30 14:47
|1.2877
|19.00
|90
|3028875
|12345
|2006.01.31 17:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2793
|1.2809
|1.2898
|2006.01.31 20:33
|1.2809
|16.00
|91
|3030007
|12345
|2006.01.31 18:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2763
|1.2769
|1.2898
|2006.01.31 20:17
|1.2769
|6.00
|92
|3044521
|12345
|2006.02.01 10:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2814
|1.2910
|1.2725
|2006.02.01 20:22
|1.2910
|-96.00
|93
|3048337
|12345
|2006.02.01 12:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2845
|1.2844
|1.2725
|2006.02.01 16:45
|1.2844
|1.00
|94
|3051497
|12345
|2006.02.01 14:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2844
|1.2725
|2006.02.01 16:45
|1.2844
|31.00
|95
|3056644
|12345
|2006.02.01 18:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2875
|1.2910
|1.2725
|2006.02.01 20:22
|1.2910
|-35.00
|96
|3059861
|12345
|2006.02.01 21:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2893
|1.2888
|1.2773
|2006.02.02 02:06
|1.2888
|5.00
|97
|3064442
|12345
|2006.02.02 06:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2912
|1.2899
|1.2792
|2006.02.02 09:16
|1.2899
|13.00
|98
|3075809
|12345
|2006.02.02 16:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2865
|1.2872
|1.2985
|2006.02.03 09:07
|1.2872
|7.00
|99
|3091179
|12345
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2914
|1.2994
|1.2809
|2006.02.03 15:19
|1.2994
|-80.00
|100
|3091325
|12345
|2006.02.03 14:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2944
|1.2941
|1.2809
|2006.02.03 14:52
|1.2941
|3.00
|101
|3096467
|12345
|2006.02.03 16:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2975
|1.2960
|1.2855
|2006.02.03 17:21
|1.2960
|15.00
|102
|3122278
|12345
|2006.02.06 18:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3024
|1.3019
|1.2878
|2006.02.07 00:49
|1.3019
|5.00
|103
|3145431
|12345
|2006.02.07 16:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.3011
|1.2985
|1.2871
|2006.02.07 19:47
|1.2985
|26.00
|-309.00
|Summary P/L:
|-309.00
|Winning trades:
|(78) 1019.00
|Losing trades:
|(25) -1328.00
|Max summary P/L:
|174.00
|Largest winning trade:
|58.00
|Largest losing trade:
|-104.00
|Max consecutive winners:
|26 (373.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-259.00)
|Max consecutive profit:
|373.00 (26)
|Max consecutive loss:
|-259.00 (6)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|532.00 (5.23%)
|Profit factor:
|0.77
|Avg. profit factor:
|0.25
|Risk factor:
|-0.58