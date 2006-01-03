Alpari Ltd.
A/C No: 134685Name: 999992006.02.08 03:32 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12566079123452006.01.03 03:05sell0.10gbpusd1.72511.73251.71612006.01.03 09:091.7325-74.00
22566949123452006.01.03 03:47sell0.10gbpusd1.72811.73251.71612006.01.03 09:091.7325-44.00
32568831123452006.01.03 06:30sell0.10gbpusd1.73121.73051.71612006.01.03 07:011.73057.00
42573818123452006.01.03 10:55sell0.10gbpusd1.73371.73141.72172006.01.03 11:291.731423.00
52577156123452006.01.03 14:21buy0.10gbpusd1.72621.72721.73822006.01.03 15:071.727210.00
62581315123452006.01.03 16:08sell0.10gbpusd1.73291.74031.72392006.01.03 17:551.7403-74.00
72582376123452006.01.03 16:23sell0.10gbpusd1.73591.74031.72392006.01.03 17:551.7403-44.00
82583617123452006.01.03 16:51sell0.10gbpusd1.73901.73811.72392006.01.03 17:211.73819.00
92586920123452006.01.03 18:56sell0.10gbpusd1.74221.75021.73172006.01.04 03:071.7502-80.00
102589729123452006.01.03 20:34sell0.10gbpusd1.74521.75021.73172006.01.04 03:071.7502-50.00
112595993123452006.01.04 04:08sell0.10gbpusd1.75251.75121.74082006.01.04 06:071.751213.00
122601751123452006.01.04 10:10sell0.10gbpusd1.75421.75401.74562006.01.05 09:271.75402.00
132607241123452006.01.04 13:17sell0.10gbpusd1.75741.75671.74382006.01.04 14:361.75677.00
142613483123452006.01.04 17:11sell0.10gbpusd1.76091.75911.74562006.01.04 17:321.759118.00
152629034123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
162629041123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.7497-8.00
172629043123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
182629050123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
192629052123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
202629055123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.7497-8.00
212629059123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.7497-7.00
222629066123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75031.74971.76252006.01.05 11:571.7497-6.00
232629071123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.7497-7.00
242629075123452006.01.05 11:46buy0.10gbpusd1.75011.74971.76252006.01.05 11:571.7497-4.00
252629081123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.7497-7.00
262629082123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75041.74971.76252006.01.05 11:571.7497-7.00
272629083123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
282629085123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75061.74971.76252006.01.05 11:571.7497-9.00
292629092123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.7497-8.00
302629097123452006.01.05 11:47buy0.10gbpusd1.75051.74971.76252006.01.05 11:571.7497-8.00
312629100123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.7494-10.00
322629102123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75031.74941.76252006.01.05 12:061.7494-9.00
332629104123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.7494-10.00
342629106123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.7494-11.00
352629108123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.7494-12.00
362629112123452006.01.05 11:48buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.7494-12.00
372629127123452006.01.05 11:49buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.7494-11.00
382629129123452006.01.05 11:49buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.7494-12.00
392629132123452006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75061.74941.76252006.01.05 12:061.7494-12.00
402629166123452006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75041.74941.76252006.01.05 12:061.7494-10.00
412629181123452006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75031.74941.76252006.01.05 12:061.7494-9.00
422629194123452006.01.05 11:50buy0.10gbpusd1.75051.74941.76252006.01.05 12:061.7494-11.00
432651263123452006.01.06 14:30sell0.10gbpusd1.76001.75961.74802006.01.06 14:341.75964.00
442656711123452006.01.06 15:35sell0.10gbpusd1.76421.77151.75522006.01.06 16:131.7715-73.00
452657315123452006.01.06 15:52sell0.10gbpusd1.76721.77151.75522006.01.06 16:131.7715-43.00
462658040123452006.01.06 16:11sell0.10gbpusd1.77021.77151.75522006.01.06 16:131.7715-13.00
472659848123452006.01.06 17:14sell0.10gbpusd1.76911.76741.75712006.01.09 09:281.767417.00
482669377123452006.01.09 09:22buy0.10gbpusd1.76611.76721.77962006.01.09 11:101.767211.00
492691280123452006.01.10 11:11sell0.10gbpusd1.76941.76931.75742006.01.10 11:331.76931.00
502708579123452006.01.11 10:30buy0.10gbpusd1.75641.75731.76692006.01.11 13:491.75739.00
512709278123452006.01.11 11:15buy0.10gbpusd1.75341.75361.76692006.01.11 11:571.75362.00
522714764123452006.01.11 15:37sell0.10gbpusd1.76021.76771.75142006.01.12 00:311.7677-75.00
532717728123452006.01.11 17:56sell0.10gbpusd1.76331.76771.75142006.01.12 00:311.7677-44.00
542718501123452006.01.11 18:18sell0.10gbpusd1.76661.76541.75142006.01.11 19:491.765412.00
552732907123452006.01.12 10:59sell0.10gbpusd1.77091.76921.75892006.01.12 13:251.769217.00
562739740123452006.01.12 15:02buy0.10gbpusd1.76491.76621.77542006.01.13 09:101.766213.00
572741458123452006.01.12 15:29buy0.10gbpusd1.76191.76271.77542006.01.13 08:121.76278.00
582761937123452006.01.13 10:11sell0.10gbpusd1.76921.76751.75722006.01.13 11:481.767517.00
592769341123452006.01.13 14:39sell0.10gbpusd1.77111.77091.75912006.01.13 15:121.77092.00
602772303123452006.01.13 16:44sell0.10gbpusd1.77161.76921.75962006.01.13 17:211.769224.00
612774199123452006.01.13 18:22sell0.10gbpusd1.77461.76811.76412006.01.16 15:131.768165.00
622774401123452006.01.13 18:39sell0.10gbpusd1.77761.77701.76412006.01.13 22:431.77706.00
632784641123452006.01.16 11:11buy0.10gbpusd1.77071.76661.78292006.01.16 14:161.7666-41.00
642786911123452006.01.16 13:37buy0.10gbpusd1.76751.76661.78292006.01.16 14:161.7666-9.00
652801451123452006.01.17 10:42buy0.10gbpusd1.76291.76321.77342006.01.17 17:311.76323.00
662804472123452006.01.17 12:40buy0.10gbpusd1.75991.76151.77342006.01.17 14:181.761516.00
672813972123452006.01.17 20:51sell0.10gbpusd1.76631.76501.75432006.01.18 04:061.765013.00
682822469123452006.01.18 09:47sell0.10gbpusd1.76761.76721.75562006.01.18 10:461.76724.00
692834405123452006.01.18 18:09buy0.10gbpusd1.76061.76161.77262006.01.18 21:331.761610.00
702842702123452006.01.19 08:34buy0.10gbpusd1.75691.75711.76892006.01.19 08:571.75712.00
712845074123452006.01.19 09:58buy0.10gbpusd1.75561.75661.76762006.01.19 11:541.756610.00
722853188123452006.01.19 16:34sell0.10gbpusd1.76041.75951.74992006.01.19 21:301.75959.00
732854152123452006.01.19 16:58sell0.10gbpusd1.76341.76151.74992006.01.19 17:531.761519.00
742871458123452006.01.20 14:54sell0.10gbpusd1.76341.77291.75442006.01.23 00:341.7729-95.00
752872240123452006.01.20 15:16sell0.10gbpusd1.76691.76641.75322006.01.20 16:101.76645.00
762877741123452006.01.20 19:50sell0.10gbpusd1.76941.77291.75442006.01.23 00:341.7729-35.00
772881778123452006.01.23 01:40sell0.10gbpusd1.77561.78291.76662006.01.23 03:521.7829-73.00
782883014123452006.01.23 02:16sell0.10gbpusd1.77861.78291.76662006.01.23 03:521.7829-43.00
792883836123452006.01.23 03:19sell0.10gbpusd1.78161.78291.76662006.01.23 03:521.7829-13.00
802884805123452006.01.23 04:53sell0.10gbpusd1.78201.77941.77002006.01.23 05:251.779426.00
812889735123452006.01.23 09:59buy0.10gbpusd1.77521.77991.78722006.01.23 10:591.779947.00
822893440123452006.01.23 12:00sell0.10gbpusd1.78401.78371.77202006.01.24 09:231.78373.00
832930843123452006.01.25 10:16sell0.10gbpusd1.78751.78751.77712006.01.25 16:581.78750.00
842931449123452006.01.25 10:31sell0.10gbpusd1.79051.79041.77702006.01.25 10:481.79041.00
852934604123452006.01.25 12:47sell0.10gbpusd1.79071.79021.77712006.01.25 14:251.79025.00
862962737123452006.01.26 19:08buy0.10gbpusd1.78141.78631.79192006.01.27 14:441.786349.00
872964128123452006.01.26 20:17buy0.10gbpusd1.77841.77951.79192006.01.26 22:581.779511.00
882978447123452006.01.27 14:32sell0.10gbpusd1.78451.78341.77252006.01.27 16:091.783411.00
892979221123452006.01.27 14:42sell0.10gbpusd1.78751.78711.77252006.01.27 14:521.78714.00
902984007123452006.01.27 17:10buy0.10gbpusd1.77351.77411.78552006.01.27 17:411.77416.00
912986136123452006.01.27 18:43buy0.10gbpusd1.77271.76471.78322006.01.30 09:281.7647-80.00
922986775123452006.01.27 19:18buy0.10gbpusd1.76961.76471.78322006.01.30 09:281.7647-49.00
933004354123452006.01.30 14:42sell0.10gbpusd1.76941.76781.75742006.01.30 15:131.767816.00
943006963123452006.01.30 16:40sell0.10gbpusd1.77081.76991.75882006.01.30 17:171.76999.00
953018785123452006.01.31 09:21sell0.10gbpusd1.77371.77291.76172006.01.31 10:141.77298.00
963027001123452006.01.31 16:46sell0.10gbpusd1.77611.78341.76712006.01.31 18:141.7834-73.00
973028237123452006.01.31 17:30sell0.10gbpusd1.77911.78341.76712006.01.31 18:141.7834-43.00
983029453123452006.01.31 18:06sell0.10gbpusd1.78211.78341.76712006.01.31 18:141.7834-13.00
993031655123452006.01.31 19:16sell0.10gbpusd1.78341.77771.77142006.01.31 20:331.777757.00
1003051483123452006.02.01 14:48buy0.10gbpusd1.77331.77751.78532006.02.01 16:221.777542.00
1013076591123452006.02.02 16:47sell0.10gbpusd1.77961.77831.76762006.02.03 08:581.778313.00
1023091307123452006.02.03 14:35buy0.10gbpusd1.77201.76441.78082006.02.03 15:081.7644-76.00
1033092631123452006.02.03 14:55buy0.10gbpusd1.76901.76441.78082006.02.03 15:081.7644-46.00
1043093819123452006.02.03 15:07buy0.10gbpusd1.76531.75731.77582006.02.06 08:321.7573-80.00
1053096472123452006.02.03 16:21buy0.10gbpusd1.76231.76261.77582006.02.06 01:471.76263.00
1063111235123452006.02.06 10:04buy0.10gbpusd1.75501.74701.76552006.02.06 17:491.7470-80.00
1073114652123452006.02.06 12:45buy0.10gbpusd1.75191.75261.76552006.02.06 14:211.75267.00
1083123554123452006.02.06 18:55buy0.10gbpusd1.74591.74681.75792006.02.07 00:581.74689.00
1093144640123452006.02.07 16:13buy0.10gbpusd1.74311.74491.75512006.02.07 19:181.744918.00
-983.00
 
Summary P/L:-983.00
 
Winning trades:(53) 733.00
Losing trades:(55) -1716.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:65.00
Largest losing trade:-95.00
Max consecutive winners:10 (163.00)
Max consecutive losers:28 (-253.00)
Max consecutive profit:164.00 (9)
Max consecutive loss:-253.00 (28)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:1017.00 (10.17%)
Profit factor:0.43
Avg. profit factor:0.44
Risk factor:-0.97
 
* * *