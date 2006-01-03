|A/C No: 134685
|Name: 99999
|2006.02.08 03:32 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2566079
|12345
|2006.01.03 03:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7251
|1.7325
|1.7161
|2006.01.03 09:09
|1.7325
|-74.00
|2
|2566949
|12345
|2006.01.03 03:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7281
|1.7325
|1.7161
|2006.01.03 09:09
|1.7325
|-44.00
|3
|2568831
|12345
|2006.01.03 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7312
|1.7305
|1.7161
|2006.01.03 07:01
|1.7305
|7.00
|4
|2573818
|12345
|2006.01.03 10:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7337
|1.7314
|1.7217
|2006.01.03 11:29
|1.7314
|23.00
|5
|2577156
|12345
|2006.01.03 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7262
|1.7272
|1.7382
|2006.01.03 15:07
|1.7272
|10.00
|6
|2581315
|12345
|2006.01.03 16:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7329
|1.7403
|1.7239
|2006.01.03 17:55
|1.7403
|-74.00
|7
|2582376
|12345
|2006.01.03 16:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7359
|1.7403
|1.7239
|2006.01.03 17:55
|1.7403
|-44.00
|8
|2583617
|12345
|2006.01.03 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7390
|1.7381
|1.7239
|2006.01.03 17:21
|1.7381
|9.00
|9
|2586920
|12345
|2006.01.03 18:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7422
|1.7502
|1.7317
|2006.01.04 03:07
|1.7502
|-80.00
|10
|2589729
|12345
|2006.01.03 20:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7452
|1.7502
|1.7317
|2006.01.04 03:07
|1.7502
|-50.00
|11
|2595993
|12345
|2006.01.04 04:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7525
|1.7512
|1.7408
|2006.01.04 06:07
|1.7512
|13.00
|12
|2601751
|12345
|2006.01.04 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7540
|1.7456
|2006.01.05 09:27
|1.7540
|2.00
|13
|2607241
|12345
|2006.01.04 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7574
|1.7567
|1.7438
|2006.01.04 14:36
|1.7567
|7.00
|14
|2613483
|12345
|2006.01.04 17:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7609
|1.7591
|1.7456
|2006.01.04 17:32
|1.7591
|18.00
|15
|2629034
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|16
|2629041
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-8.00
|17
|2629043
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|18
|2629050
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|19
|2629052
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|20
|2629055
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-8.00
|21
|2629059
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-7.00
|22
|2629066
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-6.00
|23
|2629071
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-7.00
|24
|2629075
|12345
|2006.01.05 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7501
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-4.00
|25
|2629081
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-7.00
|26
|2629082
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-7.00
|27
|2629083
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|28
|2629085
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-9.00
|29
|2629092
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-8.00
|30
|2629097
|12345
|2006.01.05 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7497
|1.7625
|2006.01.05 11:57
|1.7497
|-8.00
|31
|2629100
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-10.00
|32
|2629102
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-9.00
|33
|2629104
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-10.00
|34
|2629106
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-11.00
|35
|2629108
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-12.00
|36
|2629112
|12345
|2006.01.05 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-12.00
|37
|2629127
|12345
|2006.01.05 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-11.00
|38
|2629129
|12345
|2006.01.05 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-12.00
|39
|2629132
|12345
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7506
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-12.00
|40
|2629166
|12345
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7504
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-10.00
|41
|2629181
|12345
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7503
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-9.00
|42
|2629194
|12345
|2006.01.05 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7505
|1.7494
|1.7625
|2006.01.05 12:06
|1.7494
|-11.00
|43
|2651263
|12345
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7600
|1.7596
|1.7480
|2006.01.06 14:34
|1.7596
|4.00
|44
|2656711
|12345
|2006.01.06 15:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7642
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|-73.00
|45
|2657315
|12345
|2006.01.06 15:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7672
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|-43.00
|46
|2658040
|12345
|2006.01.06 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7702
|1.7715
|1.7552
|2006.01.06 16:13
|1.7715
|-13.00
|47
|2659848
|12345
|2006.01.06 17:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7691
|1.7674
|1.7571
|2006.01.09 09:28
|1.7674
|17.00
|48
|2669377
|12345
|2006.01.09 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7661
|1.7672
|1.7796
|2006.01.09 11:10
|1.7672
|11.00
|49
|2691280
|12345
|2006.01.10 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7693
|1.7574
|2006.01.10 11:33
|1.7693
|1.00
|50
|2708579
|12345
|2006.01.11 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7573
|1.7669
|2006.01.11 13:49
|1.7573
|9.00
|51
|2709278
|12345
|2006.01.11 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7534
|1.7536
|1.7669
|2006.01.11 11:57
|1.7536
|2.00
|52
|2714764
|12345
|2006.01.11 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7602
|1.7677
|1.7514
|2006.01.12 00:31
|1.7677
|-75.00
|53
|2717728
|12345
|2006.01.11 17:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7633
|1.7677
|1.7514
|2006.01.12 00:31
|1.7677
|-44.00
|54
|2718501
|12345
|2006.01.11 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7666
|1.7654
|1.7514
|2006.01.11 19:49
|1.7654
|12.00
|55
|2732907
|12345
|2006.01.12 10:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7709
|1.7692
|1.7589
|2006.01.12 13:25
|1.7692
|17.00
|56
|2739740
|12345
|2006.01.12 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7649
|1.7662
|1.7754
|2006.01.13 09:10
|1.7662
|13.00
|57
|2741458
|12345
|2006.01.12 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7619
|1.7627
|1.7754
|2006.01.13 08:12
|1.7627
|8.00
|58
|2761937
|12345
|2006.01.13 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7692
|1.7675
|1.7572
|2006.01.13 11:48
|1.7675
|17.00
|59
|2769341
|12345
|2006.01.13 14:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7711
|1.7709
|1.7591
|2006.01.13 15:12
|1.7709
|2.00
|60
|2772303
|12345
|2006.01.13 16:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7716
|1.7692
|1.7596
|2006.01.13 17:21
|1.7692
|24.00
|61
|2774199
|12345
|2006.01.13 18:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7746
|1.7681
|1.7641
|2006.01.16 15:13
|1.7681
|65.00
|62
|2774401
|12345
|2006.01.13 18:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7776
|1.7770
|1.7641
|2006.01.13 22:43
|1.7770
|6.00
|63
|2784641
|12345
|2006.01.16 11:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7707
|1.7666
|1.7829
|2006.01.16 14:16
|1.7666
|-41.00
|64
|2786911
|12345
|2006.01.16 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7675
|1.7666
|1.7829
|2006.01.16 14:16
|1.7666
|-9.00
|65
|2801451
|12345
|2006.01.17 10:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7629
|1.7632
|1.7734
|2006.01.17 17:31
|1.7632
|3.00
|66
|2804472
|12345
|2006.01.17 12:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7599
|1.7615
|1.7734
|2006.01.17 14:18
|1.7615
|16.00
|67
|2813972
|12345
|2006.01.17 20:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7663
|1.7650
|1.7543
|2006.01.18 04:06
|1.7650
|13.00
|68
|2822469
|12345
|2006.01.18 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7676
|1.7672
|1.7556
|2006.01.18 10:46
|1.7672
|4.00
|69
|2834405
|12345
|2006.01.18 18:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7606
|1.7616
|1.7726
|2006.01.18 21:33
|1.7616
|10.00
|70
|2842702
|12345
|2006.01.19 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7569
|1.7571
|1.7689
|2006.01.19 08:57
|1.7571
|2.00
|71
|2845074
|12345
|2006.01.19 09:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7556
|1.7566
|1.7676
|2006.01.19 11:54
|1.7566
|10.00
|72
|2853188
|12345
|2006.01.19 16:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7604
|1.7595
|1.7499
|2006.01.19 21:30
|1.7595
|9.00
|73
|2854152
|12345
|2006.01.19 16:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7615
|1.7499
|2006.01.19 17:53
|1.7615
|19.00
|74
|2871458
|12345
|2006.01.20 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7634
|1.7729
|1.7544
|2006.01.23 00:34
|1.7729
|-95.00
|75
|2872240
|12345
|2006.01.20 15:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7669
|1.7664
|1.7532
|2006.01.20 16:10
|1.7664
|5.00
|76
|2877741
|12345
|2006.01.20 19:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7729
|1.7544
|2006.01.23 00:34
|1.7729
|-35.00
|77
|2881778
|12345
|2006.01.23 01:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7756
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|-73.00
|78
|2883014
|12345
|2006.01.23 02:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7786
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|-43.00
|79
|2883836
|12345
|2006.01.23 03:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7816
|1.7829
|1.7666
|2006.01.23 03:52
|1.7829
|-13.00
|80
|2884805
|12345
|2006.01.23 04:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7820
|1.7794
|1.7700
|2006.01.23 05:25
|1.7794
|26.00
|81
|2889735
|12345
|2006.01.23 09:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7752
|1.7799
|1.7872
|2006.01.23 10:59
|1.7799
|47.00
|82
|2893440
|12345
|2006.01.23 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7840
|1.7837
|1.7720
|2006.01.24 09:23
|1.7837
|3.00
|83
|2930843
|12345
|2006.01.25 10:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7875
|1.7875
|1.7771
|2006.01.25 16:58
|1.7875
|0.00
|84
|2931449
|12345
|2006.01.25 10:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7905
|1.7904
|1.7770
|2006.01.25 10:48
|1.7904
|1.00
|85
|2934604
|12345
|2006.01.25 12:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7907
|1.7902
|1.7771
|2006.01.25 14:25
|1.7902
|5.00
|86
|2962737
|12345
|2006.01.26 19:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7814
|1.7863
|1.7919
|2006.01.27 14:44
|1.7863
|49.00
|87
|2964128
|12345
|2006.01.26 20:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7784
|1.7795
|1.7919
|2006.01.26 22:58
|1.7795
|11.00
|88
|2978447
|12345
|2006.01.27 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7845
|1.7834
|1.7725
|2006.01.27 16:09
|1.7834
|11.00
|89
|2979221
|12345
|2006.01.27 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7875
|1.7871
|1.7725
|2006.01.27 14:52
|1.7871
|4.00
|90
|2984007
|12345
|2006.01.27 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7735
|1.7741
|1.7855
|2006.01.27 17:41
|1.7741
|6.00
|91
|2986136
|12345
|2006.01.27 18:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7727
|1.7647
|1.7832
|2006.01.30 09:28
|1.7647
|-80.00
|92
|2986775
|12345
|2006.01.27 19:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7696
|1.7647
|1.7832
|2006.01.30 09:28
|1.7647
|-49.00
|93
|3004354
|12345
|2006.01.30 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7694
|1.7678
|1.7574
|2006.01.30 15:13
|1.7678
|16.00
|94
|3006963
|12345
|2006.01.30 16:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7708
|1.7699
|1.7588
|2006.01.30 17:17
|1.7699
|9.00
|95
|3018785
|12345
|2006.01.31 09:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7737
|1.7729
|1.7617
|2006.01.31 10:14
|1.7729
|8.00
|96
|3027001
|12345
|2006.01.31 16:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7761
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|-73.00
|97
|3028237
|12345
|2006.01.31 17:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7791
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|-43.00
|98
|3029453
|12345
|2006.01.31 18:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7821
|1.7834
|1.7671
|2006.01.31 18:14
|1.7834
|-13.00
|99
|3031655
|12345
|2006.01.31 19:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7834
|1.7777
|1.7714
|2006.01.31 20:33
|1.7777
|57.00
|100
|3051483
|12345
|2006.02.01 14:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7733
|1.7775
|1.7853
|2006.02.01 16:22
|1.7775
|42.00
|101
|3076591
|12345
|2006.02.02 16:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7796
|1.7783
|1.7676
|2006.02.03 08:58
|1.7783
|13.00
|102
|3091307
|12345
|2006.02.03 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7720
|1.7644
|1.7808
|2006.02.03 15:08
|1.7644
|-76.00
|103
|3092631
|12345
|2006.02.03 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7690
|1.7644
|1.7808
|2006.02.03 15:08
|1.7644
|-46.00
|104
|3093819
|12345
|2006.02.03 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7653
|1.7573
|1.7758
|2006.02.06 08:32
|1.7573
|-80.00
|105
|3096472
|12345
|2006.02.03 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7623
|1.7626
|1.7758
|2006.02.06 01:47
|1.7626
|3.00
|106
|3111235
|12345
|2006.02.06 10:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7550
|1.7470
|1.7655
|2006.02.06 17:49
|1.7470
|-80.00
|107
|3114652
|12345
|2006.02.06 12:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7519
|1.7526
|1.7655
|2006.02.06 14:21
|1.7526
|7.00
|108
|3123554
|12345
|2006.02.06 18:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7459
|1.7468
|1.7579
|2006.02.07 00:58
|1.7468
|9.00
|109
|3144640
|12345
|2006.02.07 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7431
|1.7449
|1.7551
|2006.02.07 19:18
|1.7449
|18.00
|-983.00
|Summary P/L:
|-983.00
|Winning trades:
|(53) 733.00
|Losing trades:
|(55) -1716.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|65.00
|Largest losing trade:
|-95.00
|Max consecutive winners:
|10 (163.00)
|Max consecutive losers:
|28 (-253.00)
|Max consecutive profit:
|164.00 (9)
|Max consecutive loss:
|-253.00 (28)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|1017.00 (10.17%)
|Profit factor:
|0.43
|Avg. profit factor:
|0.44
|Risk factor:
|-0.97