|A/C No: 134685
|Name: 99999
|2006.02.08 03:30 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2565707
|12345
|2006.01.03 02:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1854
|1.1948
|1.1763
|2006.01.03 16:00
|1.1948
|-94.00
|2
|2568246
|12345
|2006.01.03 06:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1890
|1.1753
|2006.01.03 08:14
|1.1890
|1.00
|3
|2579026
|12345
|2006.01.03 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1948
|1.1763
|2006.01.03 16:00
|1.1948
|-37.00
|4
|2580615
|12345
|2006.01.03 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|-74.00
|5
|2584175
|12345
|2006.01.03 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1973
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|-44.00
|6
|2588632
|12345
|2006.01.03 20:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2004
|1.2017
|1.1853
|2006.01.03 20:33
|1.2017
|-13.00
|7
|2590942
|12345
|2006.01.03 21:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2022
|1.2020
|1.1902
|2006.01.04 00:03
|1.2020
|2.00
|8
|2593944
|12345
|2006.01.04 01:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2046
|1.2043
|1.1926
|2006.01.04 02:51
|1.2043
|3.00
|9
|2595858
|12345
|2006.01.04 03:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2068
|1.2050
|1.1948
|2006.01.04 08:39
|1.2050
|18.00
|10
|2603484
|12345
|2006.01.04 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2084
|1.2071
|1.1964
|2006.01.04 13:01
|1.2071
|13.00
|11
|2609140
|12345
|2006.01.04 14:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2093
|1.2089
|1.1973
|2006.01.04 14:31
|1.2089
|4.00
|12
|2615337
|12345
|2006.01.04 18:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2110
|1.1993
|2006.01.05 02:31
|1.2110
|8.00
|13
|2651240
|12345
|2006.01.06 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2133
|1.2124
|1.2000
|2006.01.06 14:34
|1.2124
|9.00
|14
|2656710
|12345
|2006.01.06 15:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2142
|1.2023
|2006.01.06 17:32
|1.2142
|1.00
|15
|2668551
|12345
|2006.01.09 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2108
|1.2126
|1.2200
|2006.01.11 18:30
|1.2126
|18.00
|16
|2670581
|12345
|2006.01.09 10:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2078
|1.2213
|2006.01.09 11:14
|1.2078
|1.00
|17
|2695783
|12345
|2006.01.10 14:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2052
|1.2067
|1.2200
|2006.01.10 17:37
|1.2067
|15.00
|18
|2718223
|12345
|2006.01.11 18:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2138
|1.2136
|1.2003
|2006.01.11 20:28
|1.2136
|2.00
|19
|2738387
|12345
|2006.01.12 14:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2111
|1.2035
|1.2198
|2006.01.12 15:27
|1.2035
|-76.00
|20
|2739511
|12345
|2006.01.12 14:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2035
|1.2198
|2006.01.12 15:27
|1.2035
|-45.00
|21
|2740215
|12345
|2006.01.12 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2044
|1.2052
|1.2198
|2006.01.12 15:20
|1.2052
|8.00
|22
|2746387
|12345
|2006.01.12 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|1.2036
|1.2155
|2006.01.13 01:01
|1.2036
|1.00
|23
|2760290
|12345
|2006.01.13 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2074
|1.2052
|1.1954
|2006.01.13 14:26
|1.2052
|22.00
|24
|2772348
|12345
|2006.01.13 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2082
|1.2162
|1.1977
|2006.01.16 00:39
|1.2162
|-80.00
|25
|2773526
|12345
|2006.01.13 17:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2162
|1.1977
|2006.01.16 00:39
|1.2162
|-50.00
|26
|2787745
|12345
|2006.01.16 14:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2112
|1.2230
|2006.01.16 17:42
|1.2112
|2.00
|27
|2794686
|12345
|2006.01.17 01:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2089
|1.2116
|1.2209
|2006.01.17 08:00
|1.2116
|27.00
|28
|2803893
|12345
|2006.01.17 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2091
|1.2101
|1.2195
|2006.01.18 01:01
|1.2101
|10.00
|29
|2804763
|12345
|2006.01.17 12:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2059
|1.2078
|1.2195
|2006.01.17 14:04
|1.2078
|19.00
|30
|2821077
|12345
|2006.01.18 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2106
|1.2014
|2006.01.18 16:22
|1.2106
|12.00
|31
|2822791
|12345
|2006.01.18 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2148
|1.2131
|1.2013
|2006.01.18 10:47
|1.2131
|17.00
|32
|2828870
|12345
|2006.01.18 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2149
|1.2139
|1.2014
|2006.01.18 15:00
|1.2139
|10.00
|33
|2833529
|12345
|2006.01.18 17:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2091
|1.2106
|1.2211
|2006.01.19 00:44
|1.2106
|15.00
|34
|2844422
|12345
|2006.01.19 09:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2064
|1.2071
|1.2184
|2006.01.19 12:29
|1.2071
|7.00
|35
|2853196
|12345
|2006.01.19 16:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2105
|1.2098
|1.1985
|2006.01.19 20:53
|1.2098
|7.00
|36
|2865423
|12345
|2006.01.20 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2042
|1.2075
|1.2162
|2006.01.20 10:24
|1.2075
|33.00
|37
|2872293
|12345
|2006.01.20 15:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2103
|1.2100
|1.1983
|2006.01.20 16:01
|1.2100
|3.00
|38
|2877757
|12345
|2006.01.20 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2126
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|-77.00
|39
|2880916
|12345
|2006.01.23 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2159
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|-44.00
|40
|2881681
|12345
|2006.01.23 01:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2193
|1.2203
|1.2039
|2006.01.23 01:40
|1.2203
|-10.00
|41
|2883370
|12345
|2006.01.23 02:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2226
|1.2310
|1.2125
|2006.01.23 22:03
|1.2310
|-84.00
|42
|2884935
|12345
|2006.01.23 04:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2257
|1.2247
|1.2121
|2006.01.23 05:54
|1.2247
|10.00
|43
|2891246
|12345
|2006.01.23 10:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2264
|1.2310
|1.2125
|2006.01.23 22:03
|1.2310
|-46.00
|44
|2930652
|12345
|2006.01.25 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2301
|1.2278
|1.2181
|2006.01.25 15:31
|1.2278
|23.00
|45
|2937055
|12345
|2006.01.25 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2271
|1.2176
|1.2361
|2006.01.27 12:04
|1.2176
|-95.00
|46
|2940729
|12345
|2006.01.25 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2240
|1.2254
|1.2376
|2006.01.25 17:40
|1.2254
|14.00
|47
|2962800
|12345
|2006.01.26 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2211
|1.2176
|1.2361
|2006.01.27 12:04
|1.2176
|-35.00
|48
|2977752
|12345
|2006.01.27 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2167
|1.2204
|1.2287
|2006.01.27 14:34
|1.2204
|37.00
|49
|2980819
|12345
|2006.01.27 15:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2222
|1.2132
|1.2102
|2006.01.27 17:19
|1.2132
|90.00
|50
|2982861
|12345
|2006.01.27 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2159
|1.2126
|1.2311
|2006.01.27 16:56
|1.2126
|-33.00
|51
|2985661
|12345
|2006.01.27 18:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2128
|1.2173
|1.2233
|2006.01.31 18:54
|1.2173
|45.00
|52
|2987126
|12345
|2006.01.27 19:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2098
|1.2098
|1.2233
|2006.01.30 09:21
|1.2098
|0.00
|53
|3029084
|12345
|2006.01.31 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2158
|1.2134
|1.2038
|2006.01.31 20:44
|1.2134
|24.00
|54
|3030891
|12345
|2006.01.31 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2188
|1.2177
|1.2038
|2006.01.31 20:03
|1.2177
|11.00
|55
|3045390
|12345
|2006.02.01 10:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.2013
|1.2197
|2006.02.03 14:53
|1.2013
|-105.00
|56
|3050687
|12345
|2006.02.01 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2088
|1.2097
|1.2223
|2006.02.01 16:46
|1.2097
|9.00
|57
|3058552
|12345
|2006.02.01 20:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2058
|1.2063
|1.2208
|2006.02.02 02:11
|1.2063
|5.00
|58
|3064241
|12345
|2006.02.02 06:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|1.2053
|1.2197
|2006.02.02 09:35
|1.2053
|18.00
|59
|3091256
|12345
|2006.02.03 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2037
|1.2013
|1.2197
|2006.02.03 14:53
|1.2013
|-24.00
|60
|3095790
|12345
|2006.02.03 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1994
|1.2011
|1.2114
|2006.02.03 18:28
|1.2011
|17.00
|61
|3133782
|12345
|2006.02.07 09:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2000
|1.1993
|1.1880
|2006.02.07 10:05
|1.1993
|7.00
|62
|3146268
|12345
|2006.02.07 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1968
|1.2064
|2006.02.07 19:48
|1.1968
|24.00
|-444.00
|Summary P/L:
|-444.00
|Winning trades:
|(42) 622.00
|Losing trades:
|(19) -1066.00
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|90.00
|Largest losing trade:
|-105.00
|Max consecutive winners:
|12 (162.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-215.00)
|Max consecutive profit:
|162.00 (12)
|Max consecutive loss:
|-215.00 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|569.00 (5.69%)
|Profit factor:
|0.58
|Avg. profit factor:
|0.26
|Risk factor:
|-0.78