Alpari Ltd.
A/C No: 134685Name: 999992006.02.08 03:30 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
12565707123452006.01.03 02:54sell0.10eurusd1.18541.19481.17632006.01.03 16:001.1948-94.00
22568246123452006.01.03 06:07sell0.10eurusd1.18911.18901.17532006.01.03 08:141.18901.00
32579026123452006.01.03 15:31sell0.10eurusd1.19111.19481.17632006.01.03 16:001.1948-37.00
42580615123452006.01.03 16:00sell0.10eurusd1.19431.20171.18532006.01.03 20:331.2017-74.00
52584175123452006.01.03 17:01sell0.10eurusd1.19731.20171.18532006.01.03 20:331.2017-44.00
62588632123452006.01.03 20:04sell0.10eurusd1.20041.20171.18532006.01.03 20:331.2017-13.00
72590942123452006.01.03 21:34sell0.10eurusd1.20221.20201.19022006.01.04 00:031.20202.00
82593944123452006.01.04 01:46sell0.10eurusd1.20461.20431.19262006.01.04 02:511.20433.00
92595858123452006.01.04 03:52sell0.10eurusd1.20681.20501.19482006.01.04 08:391.205018.00
102603484123452006.01.04 10:35sell0.10eurusd1.20841.20711.19642006.01.04 13:011.207113.00
112609140123452006.01.04 14:06sell0.10eurusd1.20931.20891.19732006.01.04 14:311.20894.00
122615337123452006.01.04 18:23sell0.10eurusd1.21181.21101.19932006.01.05 02:311.21108.00
132651240123452006.01.06 14:30sell0.10eurusd1.21331.21241.20002006.01.06 14:341.21249.00
142656710123452006.01.06 15:35sell0.10eurusd1.21431.21421.20232006.01.06 17:321.21421.00
152668551123452006.01.09 08:47buy0.10eurusd1.21081.21261.22002006.01.11 18:301.212618.00
162670581123452006.01.09 10:12buy0.10eurusd1.20771.20781.22132006.01.09 11:141.20781.00
172695783123452006.01.10 14:40buy0.10eurusd1.20521.20671.22002006.01.10 17:371.206715.00
182718223123452006.01.11 18:08sell0.10eurusd1.21381.21361.20032006.01.11 20:281.21362.00
192738387123452006.01.12 14:29buy0.10eurusd1.21111.20351.21982006.01.12 15:271.2035-76.00
202739511123452006.01.12 14:59buy0.10eurusd1.20801.20351.21982006.01.12 15:271.2035-45.00
212740215123452006.01.12 15:06buy0.10eurusd1.20441.20521.21982006.01.12 15:201.20528.00
222746387123452006.01.12 17:39buy0.10eurusd1.20351.20361.21552006.01.13 01:011.20361.00
232760290123452006.01.13 08:59sell0.10eurusd1.20741.20521.19542006.01.13 14:261.205222.00
242772348123452006.01.13 16:47sell0.10eurusd1.20821.21621.19772006.01.16 00:391.2162-80.00
252773526123452006.01.13 17:44sell0.10eurusd1.21121.21621.19772006.01.16 00:391.2162-50.00
262787745123452006.01.16 14:16buy0.10eurusd1.21101.21121.22302006.01.16 17:421.21122.00
272794686123452006.01.17 01:56buy0.10eurusd1.20891.21161.22092006.01.17 08:001.211627.00
282803893123452006.01.17 12:17buy0.10eurusd1.20911.21011.21952006.01.18 01:011.210110.00
292804763123452006.01.17 12:44buy0.10eurusd1.20591.20781.21952006.01.17 14:041.207819.00
302821077123452006.01.18 08:59sell0.10eurusd1.21181.21061.20142006.01.18 16:221.210612.00
312822791123452006.01.18 09:53sell0.10eurusd1.21481.21311.20132006.01.18 10:471.213117.00
322828870123452006.01.18 14:46sell0.10eurusd1.21491.21391.20142006.01.18 15:001.213910.00
332833529123452006.01.18 17:35buy0.10eurusd1.20911.21061.22112006.01.19 00:441.210615.00
342844422123452006.01.19 09:35buy0.10eurusd1.20641.20711.21842006.01.19 12:291.20717.00
352853196123452006.01.19 16:34sell0.10eurusd1.21051.20981.19852006.01.19 20:531.20987.00
362865423123452006.01.20 09:37buy0.10eurusd1.20421.20751.21622006.01.20 10:241.207533.00
372872293123452006.01.20 15:17sell0.10eurusd1.21031.21001.19832006.01.20 16:011.21003.00
382877757123452006.01.20 19:50sell0.10eurusd1.21261.22031.20392006.01.23 01:401.2203-77.00
392880916123452006.01.23 00:41sell0.10eurusd1.21591.22031.20392006.01.23 01:401.2203-44.00
402881681123452006.01.23 01:40sell0.10eurusd1.21931.22031.20392006.01.23 01:401.2203-10.00
412883370123452006.01.23 02:41sell0.10eurusd1.22261.23101.21252006.01.23 22:031.2310-84.00
422884935123452006.01.23 04:55sell0.10eurusd1.22571.22471.21212006.01.23 05:541.224710.00
432891246123452006.01.23 10:49sell0.10eurusd1.22641.23101.21252006.01.23 22:031.2310-46.00
442930652123452006.01.25 10:13sell0.10eurusd1.23011.22781.21812006.01.25 15:311.227823.00
452937055123452006.01.25 14:41buy0.10eurusd1.22711.21761.23612006.01.27 12:041.2176-95.00
462940729123452006.01.25 16:50buy0.10eurusd1.22401.22541.23762006.01.25 17:401.225414.00
472962800123452006.01.26 19:09buy0.10eurusd1.22111.21761.23612006.01.27 12:041.2176-35.00
482977752123452006.01.27 14:18buy0.10eurusd1.21671.22041.22872006.01.27 14:341.220437.00
492980819123452006.01.27 15:39sell0.10eurusd1.22221.21321.21022006.01.27 17:191.213290.00
502982861123452006.01.27 16:45buy0.10eurusd1.21591.21261.23112006.01.27 16:561.2126-33.00
512985661123452006.01.27 18:20buy0.10eurusd1.21281.21731.22332006.01.31 18:541.217345.00
522987126123452006.01.27 19:29buy0.10eurusd1.20981.20981.22332006.01.30 09:211.20980.00
533029084123452006.01.31 17:55sell0.10eurusd1.21581.21341.20382006.01.31 20:441.213424.00
543030891123452006.01.31 18:41sell0.10eurusd1.21881.21771.20382006.01.31 20:031.217711.00
553045390123452006.02.01 10:46buy0.10eurusd1.21181.20131.21972006.02.03 14:531.2013-105.00
563050687123452006.02.01 14:19buy0.10eurusd1.20881.20971.22232006.02.01 16:461.20979.00
573058552123452006.02.01 20:21buy0.10eurusd1.20581.20631.22082006.02.02 02:111.20635.00
583064241123452006.02.02 06:47buy0.10eurusd1.20351.20531.21972006.02.02 09:351.205318.00
593091256123452006.02.03 14:35buy0.10eurusd1.20371.20131.21972006.02.03 14:531.2013-24.00
603095790123452006.02.03 15:54buy0.10eurusd1.19941.20111.21142006.02.03 18:281.201117.00
613133782123452006.02.07 09:12sell0.10eurusd1.20001.19931.18802006.02.07 10:051.19937.00
623146268123452006.02.07 17:02buy0.10eurusd1.19441.19681.20642006.02.07 19:481.196824.00
-444.00
 
Summary P/L:-444.00
 
Winning trades:(42) 622.00
Losing trades:(19) -1066.00
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:90.00
Largest losing trade:-105.00
Max consecutive winners:12 (162.00)
Max consecutive losers:4 (-215.00)
Max consecutive profit:162.00 (12)
Max consecutive loss:-215.00 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:569.00 (5.69%)
Profit factor:0.58
Avg. profit factor:0.26
Risk factor:-0.78
 
* * *