Interbank FX, LLC - mini demo
A/C No: 216910Name: fidget2006 January 16, 10:52 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2259539 2006/01/05 05:41balancedeposit10000.00
2303800 2006/01/10 07:58buy1.00eurusd1.20571.10571.3057 2006/01/10 08:101.20730.000.00160.00
2303850 2006/01/10 07:03buy1.00gbpusd1.76541.66541.8654 2006/01/10 08:271.76720.000.00180.00
2306610 2006/01/10 09:10buy1.00gbpusd1.76551.66551.8655 2006/01/10 09:551.76710.000.00160.00
2305750 2006/01/10 08:13buy1.00eurusd1.20781.10781.3078 2006/01/10 10:101.20930.000.00150.00
2306136 2006/01/10 08:40buy1.00usdchf1.27711.17711.3771 2006/01/10 13:021.27910.000.00156.35
2305254 2006/01/10 07:51buy1.00usdjpy114.49104.49124.49 2006/01/10 13:42114.670.000.00156.97
2310189 2006/01/10 13:52buy1.00gbpusd1.76501.66501.8650 2006/01/10 14:591.76650.000.00150.00
2310098 2006/01/10 13:35buy1.00eurusd1.20591.10591.3059 2006/01/10 15:031.20740.000.00150.00
2311726 2006/01/10 16:02buy1.00gbpusd1.76571.66571.8657 2006/01/10 23:191.76420.003.30-150.00
2314150 2006/01/10 22:30buy3.00gbpusd1.76311.66311.8631 2006/01/10 23:191.76420.000.00330.00
2310809 2006/01/10 15:59buy1.00usdjpy114.49104.49124.49 2006/01/11 01:12114.670.0010.30156.97
2314387 2006/01/11 02:00buy1.00gbpusd1.76221.66221.8622 2006/01/11 03:021.76360.000.00140.00
2311986 2006/01/10 16:47buy1.00eurusd1.20731.10731.3073 2006/01/11 12:241.20860.00-5.95130.00
2315663 2006/01/11 06:52buy1.00gbpusd1.76241.66241.8624 2006/01/11 14:441.76040.000.00-200.00
2317691 2006/01/11 08:45buy3.00gbpusd1.75931.65931.8593 2006/01/11 14:451.76010.000.00240.00
2322245 2006/01/11 14:50buy1.00gbpusd1.76141.66141.8614 2006/01/11 16:551.76310.000.00170.00
2320408 2006/01/11 19:49buy1.00usdchf1.27511.17511.3751 2006/01/12 13:141.27760.0024.75195.67
2333646 2006/01/12 10:05buy1.00eurusd1.21421.11421.3142 2006/01/12 13:381.21190.000.00-230.00
2336078 2006/01/12 13:15buy3.00eurusd1.21111.11131.3113 2006/01/12 13:391.21130.000.0060.00
2319495 2006/01/11 13:50buy1.00usdjpy114.48104.48124.48 2006/01/12 14:29114.200.0030.90-245.19
2331175 2006/01/12 06:30buy3.00usdjpy113.96103.96123.96 2006/01/12 14:30114.180.000.00578.03
2337232 2006/01/12 14:50buy1.00eurusd1.20401.10401.3040 2006/01/13 06:551.20550.00-5.95150.00
2338044 2006/01/13 06:19buy1.00gbpusd1.76161.66161.8616 2006/01/13 06:551.76320.000.00160.00
2338145 2006/01/13 07:29buy1.00gbpusd1.76571.66571.8657 2006/01/13 07:311.76660.000.0090.00
2338162 2006/01/13 07:29buy1.00gbpusd1.76581.66581.8658 2006/01/13 07:321.76620.000.0040.00
2350382 2006/01/13 09:16buy1.00usdjpy114.52104.52124.52 2006/01/13 12:58114.700.000.00156.93
2353463 2006/01/13 13:54buy1.00usdjpy114.56104.56124.56 2006/01/13 14:20114.630.000.0061.06
2353484 2006/01/13 13:54buy1.00usdjpy114.56104.56124.56 2006/01/13 14:20114.670.000.0095.92
2353503 2006/01/13 13:54buy1.00usdjpy114.56104.56124.56 2006/01/13 14:20114.650.000.0078.49
2355060 2006/01/13 15:59buy1.00usdjpy114.39104.39124.39 2006/01/13 16:19114.580.000.00165.82
2337238 2006/01/13 09:39buy1.00eurusd1.20811.10811.3081 2006/01/13 16:261.20960.000.00150.00
2355814 2006/01/13 17:04buy1.00usdjpy114.51104.51124.51 2006/01/16 02:19114.110.0010.30-350.54
2361686 2006/01/15 23:45buy3.00usdjpy113.93103.93123.93 2006/01/16 02:20114.110.000.00473.22
2365812 2006/01/16 05:19buy1.00usdjpy114.39104.39124.39 2006/01/16 09:06114.570.000.00157.10
2347444 2006/01/13 06:48buy1.00usdchf1.28511.18511.3851 2006/01/16 12:511.27820.008.25-539.83
2365299 2006/01/16 02:04buy3.00usdchf1.27481.17481.3748 2006/01/16 12:521.27820.000.00797.99
 0.0075.904124.96
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:4200.86
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
 
 Floating P/L:
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:4200.86 Floating P/L:
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:14200.86 Equity:14276.76
Margin Requirement:1000.00 Available Margin:14276.76