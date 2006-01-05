Interbank FX, LLC - mini demo
|A/C No: 216910
|Name: fidget
|2006 January 16, 10:52 (local time)
|
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2259539
| 2006/01/05 05:41
|balance
|deposit
|10000.00
|2303800
| 2006/01/10 07:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|1.1057
|1.3057
| 2006/01/10 08:10
|1.2073
|0.00
|0.00
|160.00
|2303850
| 2006/01/10 07:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7654
|1.6654
|1.8654
| 2006/01/10 08:27
|1.7672
|0.00
|0.00
|180.00
|2306610
| 2006/01/10 09:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7655
|1.6655
|1.8655
| 2006/01/10 09:55
|1.7671
|0.00
|0.00
|160.00
|2305750
| 2006/01/10 08:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2078
|1.1078
|1.3078
| 2006/01/10 10:10
|1.2093
|0.00
|0.00
|150.00
|2306136
| 2006/01/10 08:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2771
|1.1771
|1.3771
| 2006/01/10 13:02
|1.2791
|0.00
|0.00
|156.35
|2305254
| 2006/01/10 07:51
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.49
|104.49
|124.49
| 2006/01/10 13:42
|114.67
|0.00
|0.00
|156.97
|2310189
| 2006/01/10 13:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7650
|1.6650
|1.8650
| 2006/01/10 14:59
|1.7665
|0.00
|0.00
|150.00
|2310098
| 2006/01/10 13:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2059
|1.1059
|1.3059
| 2006/01/10 15:03
|1.2074
|0.00
|0.00
|150.00
|2311726
| 2006/01/10 16:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7657
|1.6657
|1.8657
| 2006/01/10 23:19
|1.7642
|0.00
|3.30
|-150.00
|2314150
| 2006/01/10 22:30
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.7631
|1.6631
|1.8631
| 2006/01/10 23:19
|1.7642
|0.00
|0.00
|330.00
|2310809
| 2006/01/10 15:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.49
|104.49
|124.49
| 2006/01/11 01:12
|114.67
|0.00
|10.30
|156.97
|2314387
| 2006/01/11 02:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7622
|1.6622
|1.8622
| 2006/01/11 03:02
|1.7636
|0.00
|0.00
|140.00
|2311986
| 2006/01/10 16:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.1073
|1.3073
| 2006/01/11 12:24
|1.2086
|0.00
|-5.95
|130.00
|2315663
| 2006/01/11 06:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7624
|1.6624
|1.8624
| 2006/01/11 14:44
|1.7604
|0.00
|0.00
|-200.00
|2317691
| 2006/01/11 08:45
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.7593
|1.6593
|1.8593
| 2006/01/11 14:45
|1.7601
|0.00
|0.00
|240.00
|2322245
| 2006/01/11 14:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7614
|1.6614
|1.8614
| 2006/01/11 16:55
|1.7631
|0.00
|0.00
|170.00
|2320408
| 2006/01/11 19:49
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2751
|1.1751
|1.3751
| 2006/01/12 13:14
|1.2776
|0.00
|24.75
|195.67
|2333646
| 2006/01/12 10:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.1142
|1.3142
| 2006/01/12 13:38
|1.2119
|0.00
|0.00
|-230.00
|2336078
| 2006/01/12 13:15
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2111
|1.1113
|1.3113
| 2006/01/12 13:39
|1.2113
|0.00
|0.00
|60.00
|2319495
| 2006/01/11 13:50
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.48
|104.48
|124.48
| 2006/01/12 14:29
|114.20
|0.00
|30.90
|-245.19
|2331175
| 2006/01/12 06:30
|buy
|3.00
|usdjpy
|113.96
|103.96
|123.96
| 2006/01/12 14:30
|114.18
|0.00
|0.00
|578.03
|2337232
| 2006/01/12 14:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2040
|1.1040
|1.3040
| 2006/01/13 06:55
|1.2055
|0.00
|-5.95
|150.00
|2338044
| 2006/01/13 06:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7616
|1.6616
|1.8616
| 2006/01/13 06:55
|1.7632
|0.00
|0.00
|160.00
|2338145
| 2006/01/13 07:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7657
|1.6657
|1.8657
| 2006/01/13 07:31
|1.7666
|0.00
|0.00
|90.00
|2338162
| 2006/01/13 07:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7658
|1.6658
|1.8658
| 2006/01/13 07:32
|1.7662
|0.00
|0.00
|40.00
|2350382
| 2006/01/13 09:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.52
|104.52
|124.52
| 2006/01/13 12:58
|114.70
|0.00
|0.00
|156.93
|2353463
| 2006/01/13 13:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.56
|104.56
|124.56
| 2006/01/13 14:20
|114.63
|0.00
|0.00
|61.06
|2353484
| 2006/01/13 13:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.56
|104.56
|124.56
| 2006/01/13 14:20
|114.67
|0.00
|0.00
|95.92
|2353503
| 2006/01/13 13:54
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.56
|104.56
|124.56
| 2006/01/13 14:20
|114.65
|0.00
|0.00
|78.49
|2355060
| 2006/01/13 15:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.39
|104.39
|124.39
| 2006/01/13 16:19
|114.58
|0.00
|0.00
|165.82
|2337238
| 2006/01/13 09:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2081
|1.1081
|1.3081
| 2006/01/13 16:26
|1.2096
|0.00
|0.00
|150.00
|2355814
| 2006/01/13 17:04
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.51
|104.51
|124.51
| 2006/01/16 02:19
|114.11
|0.00
|10.30
|-350.54
|2361686
| 2006/01/15 23:45
|buy
|3.00
|usdjpy
|113.93
|103.93
|123.93
| 2006/01/16 02:20
|114.11
|0.00
|0.00
|473.22
|2365812
| 2006/01/16 05:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.39
|104.39
|124.39
| 2006/01/16 09:06
|114.57
|0.00
|0.00
|157.10
|2347444
| 2006/01/13 06:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2851
|1.1851
|1.3851
| 2006/01/16 12:51
|1.2782
|0.00
|8.25
|-539.83
|2365299
| 2006/01/16 02:04
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2748
|1.1748
|1.3748
| 2006/01/16 12:52
|1.2782
|0.00
|0.00
|797.99
|
|0.00
|75.90
|4124.96
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|4200.86
|
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|
|
|Floating P/L:
|
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No Transactions
|
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|4200.86
|
|Floating P/L:
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|14200.86
|
|Equity:
|14276.76
|Margin Requirement:
|1000.00
|
|Available Margin:
|14276.76