|A/C No: 134358
|Name: 88888
|2006.02.08 03:29 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2563190
|2
|2006.01.02 21:40
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.1950
|1.1714
|1.2039
|2006.01.02 23:00
|1.1822
|0.00
|2
|2563212
|4
|2006.01.02 21:42
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.1950
|1.1714
|1.2094
|2006.01.02 23:00
|1.1824
|0.00
|3
|2563214
|6
|2006.01.02 21:42
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.1950
|1.1714
|1.2183
|2006.01.02 23:00
|1.1823
|0.00
|4
|2563215
|1
|2006.01.02 21:42
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1714
|1.1950
|1.1625
|2006.01.02 23:01
|1.1821
|0.00
|5
|2563216
|3
|2006.01.02 21:42
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1714
|1.1950
|1.1570
|2006.01.02 23:01
|1.1822
|0.00
|6
|2563228
|5
|2006.01.02 21:43
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1714
|1.1950
|1.1481
|2006.01.02 23:01
|1.1821
|0.00
|7
|2564715
|1
|2006.01.03 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1712
|1.1948
|1.1623
|2006.01.03 23:00
|1.2011
|0.00
|8
|2564717
|3
|2006.01.03 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1712
|1.1948
|1.1568
|2006.01.03 23:01
|1.2013
|0.00
|9
|2564721
|5
|2006.01.03 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1712
|1.1948
|1.1479
|2006.01.03 23:00
|1.2011
|0.00
|10
|2564667
|2
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1948
|1.1916
|1.2037
|2006.01.04 01:20
|1.2037
|89.00
|11
|2564709
|4
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1948
|1.1972
|1.2092
|2006.01.04 10:35
|1.2092
|144.00
|12
|2564710
|6
|2006.01.03 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1948
|1.2069
|1.2181
|2006.01.05 12:06
|1.2069
|121.00
|13
|2593253
|1
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1796
|1.2034
|1.1707
|2006.01.04 23:10
|1.2110
|0.00
|14
|2593265
|3
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1796
|1.2034
|1.1652
|2006.01.04 23:10
|1.2112
|0.00
|15
|2593280
|5
|2006.01.04 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1796
|1.2034
|1.1563
|2006.01.04 23:10
|1.2111
|0.00
|16
|2593679
|2
|2006.01.04 01:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2035
|1.2010
|1.2124
|2006.01.04 18:29
|1.2124
|89.00
|17
|2603737
|4
|2006.01.04 10:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2092
|1.2068
|1.2236
|2006.01.05 12:06
|1.2068
|-24.00
|18
|2615677
|2
|2006.01.04 18:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2130
|1.2088
|1.2219
|2006.01.06 14:36
|1.2088
|-42.00
|19
|2620663
|1
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.2164
|1.1834
|2006.01.05 23:01
|1.2109
|0.00
|20
|2620741
|3
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.2164
|1.1779
|2006.01.05 23:00
|1.2110
|0.00
|21
|2620746
|5
|2006.01.05 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.2164
|1.1690
|2006.01.05 23:01
|1.2109
|0.00
|22
|2629717
|6
|2006.01.05 12:06
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2189
|1.1948
|1.2422
|2006.01.05 23:00
|1.2113
|0.00
|23
|2629729
|4
|2006.01.05 12:06
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2189
|1.1948
|1.2333
|2006.01.05 23:01
|1.2112
|0.00
|24
|2643375
|4
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2203
|1.1962
|1.2347
|2006.01.09 23:03
|1.2087
|0.00
|25
|2643427
|6
|2006.01.06 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2203
|1.1962
|1.2436
|2006.01.09 23:04
|1.2086
|0.00
|26
|2643446
|1
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1962
|1.2203
|1.1873
|2006.01.09 23:04
|1.2083
|0.00
|27
|2643449
|3
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1962
|1.2203
|1.1818
|2006.01.09 23:07
|1.2084
|0.00
|28
|2643457
|5
|2006.01.06 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1962
|1.2203
|1.1729
|2006.01.09 23:08
|1.2083
|0.00
|29
|2652218
|2
|2006.01.06 14:36
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2209
|1.1967
|1.2298
|2006.01.09 23:08
|1.2087
|0.00
|30
|2684040
|2
|2006.01.10 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2217
|1.1975
|1.2306
|2006.01.10 23:00
|1.2066
|0.00
|31
|2684048
|4
|2006.01.10 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2217
|1.1975
|1.2361
|2006.01.10 23:00
|1.2064
|0.00
|32
|2684066
|6
|2006.01.10 01:03
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2217
|1.1975
|1.2450
|2006.01.10 23:00
|1.2066
|0.00
|33
|2684071
|1
|2006.01.10 01:03
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1975
|1.2217
|1.1886
|2006.01.10 23:01
|1.2062
|0.00
|34
|2684072
|3
|2006.01.10 01:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1975
|1.2217
|1.1831
|2006.01.10 23:01
|1.2061
|0.00
|35
|2684074
|5
|2006.01.10 01:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1975
|1.2216
|1.1742
|2006.01.10 23:02
|1.2062
|0.00
|36
|2703133
|2
|2006.01.11 01:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2195
|1.1953
|1.2284
|2006.01.11 23:00
|1.2127
|0.00
|37
|2703134
|4
|2006.01.11 01:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2195
|1.1953
|1.2339
|2006.01.11 23:00
|1.2129
|0.00
|38
|2703135
|6
|2006.01.11 01:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2195
|1.1953
|1.2428
|2006.01.11 23:01
|1.2131
|0.00
|39
|2703137
|1
|2006.01.11 01:04
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.2195
|1.1864
|2006.01.11 23:01
|1.2128
|0.00
|40
|2703141
|3
|2006.01.11 01:05
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.2195
|1.1809
|2006.01.11 23:01
|1.2127
|0.00
|41
|2703144
|5
|2006.01.11 01:05
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.2195
|1.1720
|2006.01.11 23:01
|1.2128
|0.00
|42
|2723497
|4
|2006.01.12 01:06
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2214
|1.1972
|1.2358
|2006.01.12 23:07
|1.2041
|0.00
|43
|2723499
|2
|2006.01.12 01:07
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2214
|1.1972
|1.2303
|2006.01.12 23:07
|1.2040
|0.00
|44
|2723500
|6
|2006.01.12 01:07
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2214
|1.1972
|1.2447
|2006.01.12 23:07
|1.2041
|0.00
|45
|2723502
|1
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1972
|1.2214
|1.1883
|2006.01.12 23:07
|1.2037
|0.00
|46
|2723503
|3
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1972
|1.2214
|1.1828
|2006.01.12 23:08
|1.2038
|0.00
|47
|2723504
|5
|2006.01.12 01:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1972
|1.2214
|1.1739
|2006.01.12 23:08
|1.2037
|0.00
|48
|2753228
|2
|2006.01.13 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2201
|1.1959
|1.2290
|2006.01.16 23:00
|1.2129
|0.00
|49
|2753230
|4
|2006.01.13 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2201
|1.1959
|1.2345
|2006.01.16 23:00
|1.2127
|0.00
|50
|2753238
|6
|2006.01.13 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2201
|1.1959
|1.2434
|2006.01.16 23:06
|1.2127
|0.00
|51
|2753240
|1
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1959
|1.2201
|1.1870
|2006.01.16 23:06
|1.2123
|0.00
|52
|2753254
|3
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1959
|1.2201
|1.1815
|2006.01.16 23:07
|1.2121
|0.00
|53
|2753262
|5
|2006.01.13 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1959
|1.2201
|1.1726
|2006.01.16 23:07
|1.2123
|0.00
|54
|2794292
|2
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2237
|1.1995
|1.2326
|2006.01.17 23:00
|1.2108
|0.00
|55
|2794306
|4
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2237
|1.1995
|1.2381
|2006.01.17 23:00
|1.2109
|0.00
|56
|2794308
|6
|2006.01.17 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2237
|1.1995
|1.2470
|2006.01.17 23:00
|1.2108
|0.00
|57
|2794311
|1
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1995
|1.2237
|1.1906
|2006.01.17 23:00
|1.2106
|0.00
|58
|2794312
|3
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1995
|1.2237
|1.1851
|2006.01.17 23:00
|1.2105
|0.00
|59
|2794314
|5
|2006.01.17 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1995
|1.2237
|1.1762
|2006.01.17 23:01
|1.2103
|0.00
|60
|2816141
|2
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2221
|1.1979
|1.2310
|2006.01.18 23:00
|1.2113
|0.00
|61
|2816146
|4
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2221
|1.1979
|1.2365
|2006.01.18 23:01
|1.2112
|0.00
|62
|2816152
|6
|2006.01.18 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2221
|1.1979
|1.2454
|2006.01.18 23:01
|1.2113
|0.00
|63
|2816156
|1
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1979
|1.2221
|1.1890
|2006.01.18 23:02
|1.2111
|0.00
|64
|2816166
|3
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1979
|1.2221
|1.1835
|2006.01.18 23:02
|1.2110
|0.00
|65
|2816168
|5
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1979
|1.2221
|1.1746
|2006.01.18 23:02
|1.2111
|0.00
|66
|2839090
|2
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2225
|1.1983
|1.2314
|2006.01.19 23:01
|1.2098
|0.00
|67
|2839095
|4
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2225
|1.1983
|1.2369
|2006.01.19 23:02
|1.2099
|0.00
|68
|2839098
|6
|2006.01.19 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2225
|1.1983
|1.2458
|2006.01.19 23:05
|1.2098
|0.00
|69
|2839102
|1
|2006.01.19 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1983
|1.2225
|1.1894
|2006.01.19 23:05
|1.2094
|0.00
|70
|2839104
|3
|2006.01.19 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1983
|1.2225
|1.1839
|2006.01.19 23:05
|1.2093
|0.00
|71
|2839107
|5
|2006.01.19 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1983
|1.2225
|1.1750
|2006.01.19 23:05
|1.2092
|0.00
|72
|2860158
|1
|2006.01.20 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1973
|1.2215
|1.1884
|2006.01.23 23:01
|1.2301
|0.00
|73
|2860161
|3
|2006.01.20 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1973
|1.2215
|1.1829
|2006.01.23 23:02
|1.2301
|0.00
|74
|2860162
|5
|2006.01.20 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1973
|1.2215
|1.1740
|2006.01.23 23:01
|1.2301
|0.00
|75
|2860151
|2
|2006.01.23 01:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2215
|1.2212
|1.2304
|2006.01.23 21:21
|1.2304
|89.00
|76
|2860154
|4
|2006.01.23 01:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2215
|1.2257
|1.2359
|2006.01.24 14:58
|1.2257
|42.00
|77
|2860157
|6
|2006.01.23 01:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2215
|1.2257
|1.2448
|2006.01.24 14:58
|1.2257
|42.00
|78
|2902948
|2
|2006.01.23 21:21
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2334
|1.2090
|1.2423
|2006.01.23 23:07
|1.2303
|0.00
|79
|2905132
|2
|2006.01.24 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2351
|1.2107
|1.2440
|2006.01.24 23:00
|1.2282
|0.00
|80
|2905140
|1
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2107
|1.2351
|1.2018
|2006.01.24 23:01
|1.2276
|0.00
|81
|2905142
|3
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2107
|1.2351
|1.1963
|2006.01.24 23:02
|1.2275
|0.00
|82
|2905143
|5
|2006.01.24 01:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2107
|1.2351
|1.1874
|2006.01.24 23:06
|1.2274
|0.00
|83
|2916789
|4
|2006.01.24 14:58
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2379
|1.2134
|1.2523
|2006.01.24 23:06
|1.2278
|0.00
|84
|2916791
|6
|2006.01.24 14:58
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2379
|1.2134
|1.2612
|2006.01.24 23:07
|1.2279
|0.00
|85
|2924675
|2
|2006.01.25 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2388
|1.2143
|1.2477
|2006.01.25 23:00
|1.2243
|0.00
|86
|2924679
|4
|2006.01.25 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2388
|1.2143
|1.2532
|2006.01.25 23:00
|1.2242
|0.00
|87
|2924681
|6
|2006.01.25 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2388
|1.2143
|1.2621
|2006.01.25 23:01
|1.2243
|0.00
|88
|2924684
|1
|2006.01.25 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2388
|1.2054
|2006.01.25 23:01
|1.2242
|0.00
|89
|2924686
|3
|2006.01.25 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2388
|1.1999
|2006.01.25 23:01
|1.2240
|0.00
|90
|2924687
|5
|2006.01.25 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2143
|1.2388
|1.1910
|2006.01.25 23:03
|1.2242
|0.00
|91
|2947319
|2
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2387
|1.2142
|1.2476
|2006.01.26 23:01
|1.2209
|0.00
|92
|2947328
|4
|2006.01.26 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2387
|1.2142
|1.2531
|2006.01.26 23:01
|1.2210
|0.00
|93
|2947333
|6
|2006.01.26 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2387
|1.2142
|1.2620
|2006.01.26 23:01
|1.2211
|0.00
|94
|2947337
|1
|2006.01.26 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2142
|1.2387
|1.2053
|2006.01.26 23:03
|1.2207
|0.00
|95
|2947339
|3
|2006.01.26 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2142
|1.2387
|1.1998
|2006.01.26 23:04
|1.2206
|0.00
|96
|2947340
|5
|2006.01.26 01:02
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2142
|1.2387
|1.1909
|2006.01.26 23:05
|1.2206
|0.00
|97
|2966893
|2
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2362
|1.2117
|1.2451
|2006.01.30 23:01
|1.2092
|0.00
|98
|2966909
|4
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2362
|1.2117
|1.2506
|2006.01.30 23:02
|1.2093
|0.00
|99
|2966913
|6
|2006.01.27 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2362
|1.2117
|1.2595
|2006.01.30 23:02
|1.2092
|0.00
|100
|2966918
|1
|2006.01.27 17:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2117
|1.2105
|1.2028
|2006.01.31 08:46
|1.2105
|12.00
|101
|2966919
|3
|2006.01.27 17:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2117
|1.2105
|1.1973
|2006.01.31 08:46
|1.2105
|12.00
|102
|2966920
|5
|2006.01.27 17:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2117
|1.2105
|1.1884
|2006.01.31 08:46
|1.2105
|12.00
|103
|3013732
|6
|2006.01.31 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2233
|1.1990
|1.2466
|2006.01.31 23:03
|1.2154
|0.00
|104
|3013744
|2
|2006.01.31 01:05
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2233
|1.1990
|1.2322
|2006.01.31 23:03
|1.2156
|0.00
|105
|3013753
|4
|2006.01.31 01:07
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2233
|1.1990
|1.2377
|2006.01.31 23:03
|1.2154
|0.00
|106
|3017653
|1
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1984
|1.2226
|1.1895
|2006.01.31 23:03
|1.2153
|0.00
|107
|3017660
|3
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1984
|1.2227
|1.1840
|2006.01.31 23:03
|1.2151
|0.00
|108
|3017664
|5
|2006.01.31 08:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1984
|1.2226
|1.1751
|2006.01.31 23:03
|1.2153
|0.00
|109
|3037819
|6
|2006.02.01 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2245
|1.2003
|1.2478
|2006.02.01 23:04
|1.2067
|0.00
|110
|3037823
|2
|2006.02.01 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2245
|1.2003
|1.2334
|2006.02.01 23:04
|1.2067
|0.00
|111
|3037827
|4
|2006.02.01 01:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2245
|1.2003
|1.2389
|2006.02.01 23:05
|1.2068
|0.00
|112
|3037847
|1
|2006.02.01 01:06
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2003
|1.2245
|1.1914
|2006.02.01 23:05
|1.2066
|0.00
|113
|3037854
|3
|2006.02.01 01:07
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2003
|1.2245
|1.1859
|2006.02.01 23:05
|1.2065
|0.00
|114
|3037865
|5
|2006.02.01 01:08
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2003
|1.2245
|1.1770
|2006.02.01 23:06
|1.2064
|0.00
|115
|3061958
|2
|2006.02.02 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2223
|1.1981
|1.2312
|2006.02.02 23:00
|1.2093
|0.00
|116
|3061967
|4
|2006.02.02 01:03
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2223
|1.1981
|1.2367
|2006.02.02 23:00
|1.2094
|0.00
|117
|3061973
|6
|2006.02.02 01:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2223
|1.1981
|1.2456
|2006.02.02 23:05
|1.2094
|0.00
|118
|3061978
|1
|2006.02.02 01:05
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.2223
|1.1892
|2006.02.02 23:05
|1.2092
|0.00
|119
|3061987
|3
|2006.02.02 01:06
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.2223
|1.1837
|2006.02.02 23:05
|1.2093
|0.00
|120
|3061993
|5
|2006.02.02 01:06
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.2223
|1.1748
|2006.02.02 23:06
|1.2094
|0.00
|121
|3082010
|6
|2006.02.03 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2205
|1.1963
|1.2438
|2006.02.06 23:00
|1.1969
|0.00
|122
|3082011
|2
|2006.02.03 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2205
|1.1963
|1.2294
|2006.02.06 23:01
|1.1968
|0.00
|123
|3082013
|4
|2006.02.03 01:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2205
|1.1963
|1.2349
|2006.02.06 23:01
|1.1967
|0.00
|124
|3082015
|1
|2006.02.06 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1963
|1.1993
|1.1874
|2006.02.07 08:50
|1.1993
|-30.00
|125
|3082016
|3
|2006.02.06 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1963
|1.1993
|1.1819
|2006.02.07 08:50
|1.1993
|-30.00
|126
|3082017
|5
|2006.02.06 14:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1963
|1.1993
|1.1730
|2006.02.07 08:50
|1.1993
|-30.00
|127
|3127758
|2
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.1878
|1.2207
|2006.02.07 23:00
|1.1982
|0.00
|128
|3127764
|4
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.1878
|1.2262
|2006.02.07 23:00
|1.1981
|0.00
|129
|3127772
|6
|2006.02.07 01:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.2118
|1.1878
|1.2351
|2006.02.07 23:00
|1.1982
|0.00
|130
|3132708
|1
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1869
|1.2108
|1.1780
|2006.02.07 23:01
|1.1978
|0.00
|131
|3132718
|3
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1869
|1.2108
|1.1725
|2006.02.07 23:01
|1.1979
|0.00
|132
|3132723
|5
|2006.02.07 08:50
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.1869
|1.2108
|1.1636
|2006.02.07 23:02
|1.1978
|0.00
|496.00
|Summary P/L:
|496.00
|Winning trades:
|(10) 652.00
|Losing trades:
|(5) -156.00
|Max summary P/L:
|586.00
|Largest winning trade:
|144.00
|Largest losing trade:
|-42.00
|Max consecutive winners:
|6 (209.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-90.00)
|Max consecutive profit:
|443.00 (4)
|Max consecutive loss:
|-90.00 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|90.00 (1.61%)
|Profit factor:
|4.18
|Avg. profit factor:
|2.09
|Risk factor:
|5.51