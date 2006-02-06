Interbank FX, LLC
|Account: 272676
|Name: Spec
|Currency: USD
|2006 February 6, 18:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4545100
|2006.02.06 04:19
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4545143
|2006.02.06 04:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7605
|1.7580
|1.7475
|2006.02.06 08:18
|1.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|4553764
|2006.02.06 08:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7565
|0.0000
|1.7435
|2006.02.06 17:18
|1.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|1 300.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 550.00
|Closed P/L:
|1 550.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4553953
|2006.02.06 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2005
|1.1975
|1.1875
|
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|470.00
|4554107
|2006.02.06 08:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2002
|1.1974
|1.1872
|
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|440.00
|4553783
|2006.02.06 08:03
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.3010
|1.3094
|
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|475.97
|4554135
|2006.02.06 08:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2964
|1.3010
|1.3094
|
|1.3026
|0.00
|0.00
|0.00
|475.97
|4554051
|2006.02.06 08:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.63
|0.00
|117.33
|
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-377.90
|4554149
|2006.02.06 08:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.60
|0.00
|117.30
|
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-403.09
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 080.95
|
|Floating P/L:
|1 080.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 550.00
|Floating P/L:
|1 080.95
|Margin:
|6 000.00
|Balance:
|11 550.00
|Equity:
|12 630.95
|Free Margin:
|6 630.95