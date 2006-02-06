Interbank FX, LLC

Account: 272676 Name: Spec Currency: USD 2006 February 6, 18:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45451002006.02.06 04:19balanceDeposit10 000.00
45451432006.02.06 04:24sell1.00gbpusd1.76051.75801.74752006.02.06 08:181.75800.000.000.00250.00
45537642006.02.06 08:02sell1.00gbpusd1.75650.00001.74352006.02.06 17:181.74350.000.000.001 300.00
  0.00 0.00 0.00 1 550.00
Closed P/L: 1 550.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45539532006.02.06 08:05sell1.00eurusd1.20051.19751.1875 1.19580.000.000.00470.00
45541072006.02.06 08:07sell1.00eurusd1.20021.19741.1872 1.19580.000.000.00440.00
45537832006.02.06 08:03buy1.00usdchf1.29641.30101.3094 1.30260.000.000.00475.97
45541352006.02.06 08:07buy1.00usdchf1.29641.30101.3094 1.30260.000.000.00475.97
45540512006.02.06 08:06sell1.00usdjpy118.630.00117.33 119.080.000.000.00-377.90
45541492006.02.06 08:08sell1.00usdjpy118.600.00117.30 119.080.000.000.00-403.09
  0.00 0.00 0.00 1 080.95
 Floating P/L: 1 080.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 550.00 Floating P/L: 1 080.95 Margin: 6 000.00
Balance: 11 550.00 Equity: 12 630.95 Free Margin: 6 630.95