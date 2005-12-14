Breakout Nicky on EURUSD,M5
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12005.12.12 12:55buy10.101.19251.1825 / 1.1945  
22005.12.12 13:18t/p10.101.19451.1825 / 1.194520.0010020.00
32005.12.12 13:20buy20.101.19521.1852 / 1.1972  
42005.12.12 13:38t/p20.101.19721.1852 / 1.197220.0010040.00
52005.12.12 13:40buy30.101.19711.1871 / 1.1991  
62005.12.13 08:45sell40.201.19211.2021 / 1.1901  
72005.12.14 01:48t/p30.101.19911.1871 / 1.199120.0010060.00
82005.12.14 01:48sell50.201.19911.2091 / 1.1971  
92005.12.14 02:16s/l40.201.20211.2021 / 1.1901-200.009860.00
102005.12.14 02:16sell60.201.20191.2119 / 1.1999  
112005.12.14 05:58t/p60.201.19991.2119 / 1.199940.009900.00
122005.12.14 07:59sell70.201.20151.2115 / 1.1995  
132005.12.14 19:01t/p70.201.19951.2115 / 1.199540.009940.00
142005.12.14 23:49t/p50.201.19711.2091 / 1.197140.009980.00
152005.12.15 09:45buy80.101.20361.1936 / 1.2056  
162005.12.15 14:46sell90.201.19851.2085 / 1.1965  
172005.12.15 15:11t/p90.201.19651.2085 / 1.196540.0010020.00
182005.12.15 15:11sell100.201.19631.2063 / 1.1943  
192005.12.15 15:18t/p100.201.19431.2063 / 1.194340.0010060.00
202005.12.15 15:18sell110.201.19411.2041 / 1.1921  
212005.12.15 15:19s/l80.101.19361.1936 / 1.2056-100.009960.00
222005.12.15 16:10sell120.201.19641.2064 / 1.1944  
232005.12.16 00:22t/p120.201.19441.2064 / 1.194440.0010000.00
242005.12.16 00:38sell130.201.19641.2064 / 1.1944  
252005.12.16 00:58t/p130.201.19441.2064 / 1.194440.0010040.00
262005.12.16 05:16sell140.201.19641.2064 / 1.1944  
272005.12.18 23:20s/l110.201.20411.2041 / 1.1921-200.009840.00
282005.12.18 23:20sell150.201.20391.2139 / 1.2019  
292005.12.19 00:54t/p150.201.20191.2139 / 1.201940.009880.00
302005.12.19 00:54sell160.201.20171.2117 / 1.1997  
312005.12.19 12:34t/p160.201.19971.2117 / 1.199740.009920.00
322005.12.19 12:34sell170.201.19951.2095 / 1.1975  
332005.12.19 13:23t/p170.201.19751.2095 / 1.197540.009960.00
342005.12.19 13:39sell180.201.19871.2087 / 1.1967  
352005.12.20 04:41t/p180.201.19671.2087 / 1.196740.0010000.00
362005.12.20 05:07sell190.201.19871.2087 / 1.1967  
372005.12.20 09:08t/p190.201.19671.2087 / 1.196740.0010040.00
382005.12.20 11:39sell200.201.19871.2087 / 1.1967  
392005.12.20 12:01t/p200.201.19671.2087 / 1.196740.0010080.00
402005.12.20 13:39t/p140.201.19441.2064 / 1.194440.0010120.00
412005.12.21 07:30buy210.101.18871.1787 / 1.1907  
422005.12.21 08:08t/p210.101.19071.1787 / 1.190720.0010140.00
432005.12.22 09:45buy220.101.18461.1746 / 1.1866  
442005.12.22 14:33t/p220.101.18661.1746 / 1.186620.0010160.00
452005.12.22 14:35buy230.101.18701.1770 / 1.1890  
462005.12.22 15:26t/p230.101.18901.1770 / 1.189020.0010180.00
472005.12.27 08:40buy240.101.18621.1762 / 1.1882  
482005.12.28 07:02t/p240.101.18821.1762 / 1.188220.0010200.00
492005.12.28 07:05buy250.101.18841.1784 / 1.1904  
502005.12.28 07:12t/p250.101.19041.1784 / 1.190420.0010220.00
512005.12.28 07:15buy260.101.19161.1816 / 1.1936  
522005.12.28 17:01sell270.201.18651.1965 / 1.1845  
532005.12.28 17:06t/p270.201.18451.1965 / 1.184540.0010260.00
542005.12.28 17:06sell280.201.18431.1943 / 1.1823  
552005.12.28 19:04t/p280.201.18231.1943 / 1.182340.0010300.00
562005.12.28 19:04sell290.201.18211.1921 / 1.1801  
572005.12.28 19:09s/l260.101.18161.1816 / 1.1936-100.0010200.00
582005.12.28 22:02sell300.201.18441.1944 / 1.1824  
592005.12.29 13:22t/p300.201.18241.1944 / 1.182440.0010240.00
602005.12.29 15:58sell310.201.18441.1944 / 1.1824  
612005.12.30 09:28t/p310.201.18241.1944 / 1.182440.0010280.00
622005.12.30 11:23sell320.201.18441.1944 / 1.1824  
632005.12.30 12:13t/p320.201.18241.1944 / 1.182440.0010320.00
642005.12.30 12:33t/p290.201.18011.1921 / 1.180140.0010360.00
652006.01.03 15:55buy330.101.19831.1883 / 1.2003  
662006.01.03 19:03t/p330.101.20031.1883 / 1.200320.0010380.00
672006.01.03 19:05buy340.101.20091.1909 / 1.2029  
682006.01.03 20:15t/p340.101.20291.1909 / 1.202920.0010400.00
692006.01.04 02:10buy350.101.20671.1967 / 1.2087  
702006.01.04 09:36t/p350.101.20871.1967 / 1.208720.0010420.00
712006.01.04 09:40buy360.101.20851.1985 / 1.2105  
722006.01.04 12:38t/p360.101.21051.1985 / 1.210520.0010440.00
732006.01.04 12:40buy370.101.21091.2009 / 1.2129  
742006.01.04 17:30t/p370.101.21291.2009 / 1.212920.0010460.00
752006.01.04 23:45buy380.101.21141.2014 / 1.2134  
762006.01.05 10:30t/p380.101.21341.2014 / 1.213420.0010480.00
772006.01.06 00:35buy390.101.21211.2021 / 1.2141  
782006.01.06 13:34t/p390.101.21411.2021 / 1.214120.0010500.00
792006.01.06 13:35buy400.101.21231.2023 / 1.2143  
802006.01.06 13:47t/p400.101.21431.2023 / 1.214320.0010520.00
812006.01.06 13:50buy410.101.21411.2041 / 1.2161  
822006.01.06 13:52t/p410.101.21611.2041 / 1.216120.0010540.00
832006.01.06 13:52buy420.101.21631.2063 / 1.2183  
842006.01.06 13:54t/p420.101.21831.2063 / 1.218320.0010560.00
852006.01.06 13:54buy430.101.21851.2085 / 1.2205  
862006.01.06 14:43sell440.201.21341.2234 / 1.2114  
872006.01.09 07:28t/p440.201.21141.2234 / 1.211440.0010600.00
882006.01.09 07:28sell450.201.21121.2212 / 1.2092  
892006.01.09 08:44t/p450.201.20921.2212 / 1.209240.0010640.00
902006.01.09 08:44sell460.201.20901.2190 / 1.2070  
912006.01.09 08:54s/l430.101.20851.2085 / 1.2205-100.0010540.00
922006.01.09 09:17t/p460.201.20701.2190 / 1.207040.0010580.00
932006.01.10 08:00buy470.101.20611.1961 / 1.2081  
942006.01.10 08:29t/p470.101.20811.1961 / 1.208120.0010600.00
952006.01.11 05:30buy480.101.20651.1965 / 1.2085  
962006.01.11 12:22t/p480.101.20851.1965 / 1.208520.0010620.00
972006.01.11 14:30buy490.101.21051.2005 / 1.2125  
982006.01.11 16:47t/p490.101.21251.2005 / 1.212520.0010640.00
992006.01.12 07:35buy500.101.21461.2046 / 1.2166  
1002006.01.12 13:31sell510.201.20951.2195 / 1.2075  
1012006.01.12 14:01t/p510.201.20751.2195 / 1.207540.0010680.00
1022006.01.12 14:01sell520.201.20731.2173 / 1.2053  
1032006.01.12 14:07t/p520.201.20531.2173 / 1.205340.0010720.00
1042006.01.12 14:07sell530.201.20511.2151 / 1.2031  
1052006.01.12 14:07s/l500.101.20461.2046 / 1.2166-100.0010620.00
1062006.01.12 14:28t/p530.201.20311.2151 / 1.203140.0010660.00
1072006.01.12 22:50buy540.101.20391.1939 / 1.2059  
1082006.01.13 06:59t/p540.101.20591.1939 / 1.205920.0010680.00
1092006.01.13 07:00buy550.101.20601.1960 / 1.2080  
1102006.01.13 09:38t/p550.101.20801.1960 / 1.208020.0010700.00
1112006.01.13 13:35buy560.101.20731.1973 / 1.2093  
1122006.01.13 16:28t/p560.101.20931.1973 / 1.209320.0010720.00
1132006.01.13 16:30buy570.101.20991.1999 / 1.2119  
1142006.01.13 16:43t/p570.101.21191.1999 / 1.211920.0010740.00
1152006.01.13 16:45buy580.101.21121.2012 / 1.2132  
1162006.01.13 17:38t/p580.101.21321.2012 / 1.213220.0010760.00
1172006.01.16 22:30buy590.101.21231.2023 / 1.2143  
1182006.01.17 11:41sell600.201.20721.2172 / 1.2052  
1192006.01.18 08:51t/p590.101.21431.2023 / 1.214320.0010780.00
1202006.01.18 08:51sell610.201.21431.2243 / 1.2123  
1212006.01.18 09:26t/p610.201.21231.2243 / 1.212340.0010820.00
1222006.01.18 09:26sell620.201.21211.2221 / 1.2101  
1232006.01.18 15:14t/p620.201.21011.2221 / 1.210140.0010860.00
1242006.01.18 15:14sell630.201.20991.2199 / 1.2079  
1252006.01.18 16:44t/p630.201.20791.2199 / 1.207940.0010900.00
1262006.01.18 18:32sell640.201.20961.2196 / 1.2076  
1272006.01.19 08:34t/p640.201.20761.2196 / 1.207640.0010940.00
1282006.01.19 15:09sell650.201.20961.2196 / 1.2076  
1292006.01.20 02:19t/p650.201.20761.2196 / 1.207640.0010980.00
1302006.01.20 08:36t/p600.201.20521.2172 / 1.205240.0011020.00
1312006.01.20 09:05buy660.101.20831.1983 / 1.2103  
1322006.01.20 14:17t/p660.101.21031.1983 / 1.210320.0011040.00
1332006.01.20 14:25buy670.101.21141.2014 / 1.2134  
1342006.01.20 18:54t/p670.101.21341.2014 / 1.213420.0011060.00
1352006.01.23 00:45buy680.101.22451.2145 / 1.2265  
1362006.01.23 09:48t/p680.101.22651.2145 / 1.226520.0011080.00
1372006.01.25 09:15buy690.101.23081.2208 / 1.2328  
1382006.01.25 14:51sell700.201.22571.2357 / 1.2237  
1392006.01.25 20:31t/p700.201.22371.2357 / 1.223740.0011120.00
1402006.01.25 20:31sell710.201.22351.2335 / 1.2215  
1412006.01.26 18:03t/p710.201.22151.2335 / 1.221540.0011160.00
1422006.01.26 18:03sell720.201.22131.2313 / 1.2193  
1432006.01.26 18:13s/l690.101.22081.2208 / 1.2328-100.0011060.00
1442006.01.27 10:51t/p720.201.21931.2313 / 1.219340.0011100.00
1452006.01.27 13:35buy730.101.22101.2110 / 1.2230  
1462006.01.27 13:42t/p730.101.22301.2110 / 1.223020.0011120.00
1472006.01.27 13:42buy740.101.22321.2132 / 1.2252  
1482006.01.27 15:23sell750.201.21821.2282 / 1.2162  
1492006.01.27 15:46t/p750.201.21621.2282 / 1.216240.0011160.00
1502006.01.27 15:46sell760.201.21601.2260 / 1.2140  
1512006.01.27 15:54t/p760.201.21401.2260 / 1.214040.0011200.00
1522006.01.27 15:54sell770.201.21381.2238 / 1.2118  
1532006.01.27 15:56s/l740.101.21321.2132 / 1.2252-100.0011100.00
1542006.01.27 16:14t/p770.201.21181.2238 / 1.211840.0011140.00
1552006.01.31 01:55buy780.101.20981.1998 / 1.2118  
1562006.01.31 12:11t/p780.101.21181.1998 / 1.211820.0011160.00
1572006.02.03 01:15buy790.101.21051.2005 / 1.2125  
1582006.02.03 13:24sell800.201.20541.2154 / 1.2034  
1592006.02.03 13:35t/p800.201.20341.2154 / 1.203440.0011200.00
1602006.02.03 13:35sell810.201.20321.2132 / 1.2012  
1612006.02.03 13:56t/p810.201.20121.2132 / 1.201240.0011240.00
1622006.02.03 13:56sell820.201.20101.2110 / 1.1990  
1632006.02.03 13:57s/l790.101.20051.2005 / 1.2125-100.0011140.00
1642006.02.03 14:07t/p820.201.19901.2110 / 1.199040.0011180.00
1652006.02.06 00:05buy830.101.20381.1938 / 1.2058  
1662006.02.06 08:59sell840.201.19871.2087 / 1.1967  
1672006.02.06 13:27t/p840.201.19671.2087 / 1.196740.0011220.00
1682006.02.06 13:27sell850.201.19651.2065 / 1.1945  
1692006.02.07 16:00t/p850.201.19451.2065 / 1.194540.0011260.00
1702006.02.07 16:00sell860.201.19431.2043 / 1.1923  
1712006.02.08 16:04s/l830.101.19381.1938 / 1.2058-100.0011160.00
1722006.02.09 00:33sell870.201.19661.2066 / 1.1946  
1732006.02.10 15:32t/p870.201.19461.2066 / 1.194640.0011200.00
1742006.02.10 15:51t/p860.201.19231.2043 / 1.192340.0011240.00
1752006.02.13 06:20buy880.101.19081.1808 / 1.1928  
1762006.02.14 01:00close880.101.18951.1808 / 1.1928-13.0011227.00
Summary:1227.0012.27%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread2 pointsModel"every 1 point"
Total net profit1227.00
Gross profit2440.00Gross loss1213.00
 
Total trades88
Winning trades77Losing trades11
Largest winning trade40.00Largest losing trade200.00
 
Max consecutive winners18 (540.00)Max consecutive losers1 (200.00)
Avg consecutive winners7Avg consecutive losers1
Max consecutive profit540.00 (18)Max consecutive loss200.00 (1)
 
Absolute drawdown160.00Max drawdown220.00 (2.2%)