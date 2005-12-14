|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.12 12:55
|buy
|1
|0.10
|1.1925
|1.1825 / 1.1945
|
|
|2
|2005.12.12 13:18
|t/p
|1
|0.10
|1.1945
|1.1825 / 1.1945
|20.00
|10020.00
|3
|2005.12.12 13:20
|buy
|2
|0.10
|1.1952
|1.1852 / 1.1972
|
|
|4
|2005.12.12 13:38
|t/p
|2
|0.10
|1.1972
|1.1852 / 1.1972
|20.00
|10040.00
|5
|2005.12.12 13:40
|buy
|3
|0.10
|1.1971
|1.1871 / 1.1991
|
|
|6
|2005.12.13 08:45
|sell
|4
|0.20
|1.1921
|1.2021 / 1.1901
|
|
|7
|2005.12.14 01:48
|t/p
|3
|0.10
|1.1991
|1.1871 / 1.1991
|20.00
|10060.00
|8
|2005.12.14 01:48
|sell
|5
|0.20
|1.1991
|1.2091 / 1.1971
|
|
|9
|2005.12.14 02:16
|s/l
|4
|0.20
|1.2021
|1.2021 / 1.1901
|-200.00
|9860.00
|10
|2005.12.14 02:16
|sell
|6
|0.20
|1.2019
|1.2119 / 1.1999
|
|
|11
|2005.12.14 05:58
|t/p
|6
|0.20
|1.1999
|1.2119 / 1.1999
|40.00
|9900.00
|12
|2005.12.14 07:59
|sell
|7
|0.20
|1.2015
|1.2115 / 1.1995
|
|
|13
|2005.12.14 19:01
|t/p
|7
|0.20
|1.1995
|1.2115 / 1.1995
|40.00
|9940.00
|14
|2005.12.14 23:49
|t/p
|5
|0.20
|1.1971
|1.2091 / 1.1971
|40.00
|9980.00
|15
|2005.12.15 09:45
|buy
|8
|0.10
|1.2036
|1.1936 / 1.2056
|
|
|16
|2005.12.15 14:46
|sell
|9
|0.20
|1.1985
|1.2085 / 1.1965
|
|
|17
|2005.12.15 15:11
|t/p
|9
|0.20
|1.1965
|1.2085 / 1.1965
|40.00
|10020.00
|18
|2005.12.15 15:11
|sell
|10
|0.20
|1.1963
|1.2063 / 1.1943
|
|
|19
|2005.12.15 15:18
|t/p
|10
|0.20
|1.1943
|1.2063 / 1.1943
|40.00
|10060.00
|20
|2005.12.15 15:18
|sell
|11
|0.20
|1.1941
|1.2041 / 1.1921
|
|
|21
|2005.12.15 15:19
|s/l
|8
|0.10
|1.1936
|1.1936 / 1.2056
|-100.00
|9960.00
|22
|2005.12.15 16:10
|sell
|12
|0.20
|1.1964
|1.2064 / 1.1944
|
|
|23
|2005.12.16 00:22
|t/p
|12
|0.20
|1.1944
|1.2064 / 1.1944
|40.00
|10000.00
|24
|2005.12.16 00:38
|sell
|13
|0.20
|1.1964
|1.2064 / 1.1944
|
|
|25
|2005.12.16 00:58
|t/p
|13
|0.20
|1.1944
|1.2064 / 1.1944
|40.00
|10040.00
|26
|2005.12.16 05:16
|sell
|14
|0.20
|1.1964
|1.2064 / 1.1944
|
|
|27
|2005.12.18 23:20
|s/l
|11
|0.20
|1.2041
|1.2041 / 1.1921
|-200.00
|9840.00
|28
|2005.12.18 23:20
|sell
|15
|0.20
|1.2039
|1.2139 / 1.2019
|
|
|29
|2005.12.19 00:54
|t/p
|15
|0.20
|1.2019
|1.2139 / 1.2019
|40.00
|9880.00
|30
|2005.12.19 00:54
|sell
|16
|0.20
|1.2017
|1.2117 / 1.1997
|
|
|31
|2005.12.19 12:34
|t/p
|16
|0.20
|1.1997
|1.2117 / 1.1997
|40.00
|9920.00
|32
|2005.12.19 12:34
|sell
|17
|0.20
|1.1995
|1.2095 / 1.1975
|
|
|33
|2005.12.19 13:23
|t/p
|17
|0.20
|1.1975
|1.2095 / 1.1975
|40.00
|9960.00
|34
|2005.12.19 13:39
|sell
|18
|0.20
|1.1987
|1.2087 / 1.1967
|
|
|35
|2005.12.20 04:41
|t/p
|18
|0.20
|1.1967
|1.2087 / 1.1967
|40.00
|10000.00
|36
|2005.12.20 05:07
|sell
|19
|0.20
|1.1987
|1.2087 / 1.1967
|
|
|37
|2005.12.20 09:08
|t/p
|19
|0.20
|1.1967
|1.2087 / 1.1967
|40.00
|10040.00
|38
|2005.12.20 11:39
|sell
|20
|0.20
|1.1987
|1.2087 / 1.1967
|
|
|39
|2005.12.20 12:01
|t/p
|20
|0.20
|1.1967
|1.2087 / 1.1967
|40.00
|10080.00
|40
|2005.12.20 13:39
|t/p
|14
|0.20
|1.1944
|1.2064 / 1.1944
|40.00
|10120.00
|41
|2005.12.21 07:30
|buy
|21
|0.10
|1.1887
|1.1787 / 1.1907
|
|
|42
|2005.12.21 08:08
|t/p
|21
|0.10
|1.1907
|1.1787 / 1.1907
|20.00
|10140.00
|43
|2005.12.22 09:45
|buy
|22
|0.10
|1.1846
|1.1746 / 1.1866
|
|
|44
|2005.12.22 14:33
|t/p
|22
|0.10
|1.1866
|1.1746 / 1.1866
|20.00
|10160.00
|45
|2005.12.22 14:35
|buy
|23
|0.10
|1.1870
|1.1770 / 1.1890
|
|
|46
|2005.12.22 15:26
|t/p
|23
|0.10
|1.1890
|1.1770 / 1.1890
|20.00
|10180.00
|47
|2005.12.27 08:40
|buy
|24
|0.10
|1.1862
|1.1762 / 1.1882
|
|
|48
|2005.12.28 07:02
|t/p
|24
|0.10
|1.1882
|1.1762 / 1.1882
|20.00
|10200.00
|49
|2005.12.28 07:05
|buy
|25
|0.10
|1.1884
|1.1784 / 1.1904
|
|
|50
|2005.12.28 07:12
|t/p
|25
|0.10
|1.1904
|1.1784 / 1.1904
|20.00
|10220.00
|51
|2005.12.28 07:15
|buy
|26
|0.10
|1.1916
|1.1816 / 1.1936
|
|
|52
|2005.12.28 17:01
|sell
|27
|0.20
|1.1865
|1.1965 / 1.1845
|
|
|53
|2005.12.28 17:06
|t/p
|27
|0.20
|1.1845
|1.1965 / 1.1845
|40.00
|10260.00
|54
|2005.12.28 17:06
|sell
|28
|0.20
|1.1843
|1.1943 / 1.1823
|
|
|55
|2005.12.28 19:04
|t/p
|28
|0.20
|1.1823
|1.1943 / 1.1823
|40.00
|10300.00
|56
|2005.12.28 19:04
|sell
|29
|0.20
|1.1821
|1.1921 / 1.1801
|
|
|57
|2005.12.28 19:09
|s/l
|26
|0.10
|1.1816
|1.1816 / 1.1936
|-100.00
|10200.00
|58
|2005.12.28 22:02
|sell
|30
|0.20
|1.1844
|1.1944 / 1.1824
|
|
|59
|2005.12.29 13:22
|t/p
|30
|0.20
|1.1824
|1.1944 / 1.1824
|40.00
|10240.00
|60
|2005.12.29 15:58
|sell
|31
|0.20
|1.1844
|1.1944 / 1.1824
|
|
|61
|2005.12.30 09:28
|t/p
|31
|0.20
|1.1824
|1.1944 / 1.1824
|40.00
|10280.00
|62
|2005.12.30 11:23
|sell
|32
|0.20
|1.1844
|1.1944 / 1.1824
|
|
|63
|2005.12.30 12:13
|t/p
|32
|0.20
|1.1824
|1.1944 / 1.1824
|40.00
|10320.00
|64
|2005.12.30 12:33
|t/p
|29
|0.20
|1.1801
|1.1921 / 1.1801
|40.00
|10360.00
|65
|2006.01.03 15:55
|buy
|33
|0.10
|1.1983
|1.1883 / 1.2003
|
|
|66
|2006.01.03 19:03
|t/p
|33
|0.10
|1.2003
|1.1883 / 1.2003
|20.00
|10380.00
|67
|2006.01.03 19:05
|buy
|34
|0.10
|1.2009
|1.1909 / 1.2029
|
|
|68
|2006.01.03 20:15
|t/p
|34
|0.10
|1.2029
|1.1909 / 1.2029
|20.00
|10400.00
|69
|2006.01.04 02:10
|buy
|35
|0.10
|1.2067
|1.1967 / 1.2087
|
|
|70
|2006.01.04 09:36
|t/p
|35
|0.10
|1.2087
|1.1967 / 1.2087
|20.00
|10420.00
|71
|2006.01.04 09:40
|buy
|36
|0.10
|1.2085
|1.1985 / 1.2105
|
|
|72
|2006.01.04 12:38
|t/p
|36
|0.10
|1.2105
|1.1985 / 1.2105
|20.00
|10440.00
|73
|2006.01.04 12:40
|buy
|37
|0.10
|1.2109
|1.2009 / 1.2129
|
|
|74
|2006.01.04 17:30
|t/p
|37
|0.10
|1.2129
|1.2009 / 1.2129
|20.00
|10460.00
|75
|2006.01.04 23:45
|buy
|38
|0.10
|1.2114
|1.2014 / 1.2134
|
|
|76
|2006.01.05 10:30
|t/p
|38
|0.10
|1.2134
|1.2014 / 1.2134
|20.00
|10480.00
|77
|2006.01.06 00:35
|buy
|39
|0.10
|1.2121
|1.2021 / 1.2141
|
|
|78
|2006.01.06 13:34
|t/p
|39
|0.10
|1.2141
|1.2021 / 1.2141
|20.00
|10500.00
|79
|2006.01.06 13:35
|buy
|40
|0.10
|1.2123
|1.2023 / 1.2143
|
|
|80
|2006.01.06 13:47
|t/p
|40
|0.10
|1.2143
|1.2023 / 1.2143
|20.00
|10520.00
|81
|2006.01.06 13:50
|buy
|41
|0.10
|1.2141
|1.2041 / 1.2161
|
|
|82
|2006.01.06 13:52
|t/p
|41
|0.10
|1.2161
|1.2041 / 1.2161
|20.00
|10540.00
|83
|2006.01.06 13:52
|buy
|42
|0.10
|1.2163
|1.2063 / 1.2183
|
|
|84
|2006.01.06 13:54
|t/p
|42
|0.10
|1.2183
|1.2063 / 1.2183
|20.00
|10560.00
|85
|2006.01.06 13:54
|buy
|43
|0.10
|1.2185
|1.2085 / 1.2205
|
|
|86
|2006.01.06 14:43
|sell
|44
|0.20
|1.2134
|1.2234 / 1.2114
|
|
|87
|2006.01.09 07:28
|t/p
|44
|0.20
|1.2114
|1.2234 / 1.2114
|40.00
|10600.00
|88
|2006.01.09 07:28
|sell
|45
|0.20
|1.2112
|1.2212 / 1.2092
|
|
|89
|2006.01.09 08:44
|t/p
|45
|0.20
|1.2092
|1.2212 / 1.2092
|40.00
|10640.00
|90
|2006.01.09 08:44
|sell
|46
|0.20
|1.2090
|1.2190 / 1.2070
|
|
|91
|2006.01.09 08:54
|s/l
|43
|0.10
|1.2085
|1.2085 / 1.2205
|-100.00
|10540.00
|92
|2006.01.09 09:17
|t/p
|46
|0.20
|1.2070
|1.2190 / 1.2070
|40.00
|10580.00
|93
|2006.01.10 08:00
|buy
|47
|0.10
|1.2061
|1.1961 / 1.2081
|
|
|94
|2006.01.10 08:29
|t/p
|47
|0.10
|1.2081
|1.1961 / 1.2081
|20.00
|10600.00
|95
|2006.01.11 05:30
|buy
|48
|0.10
|1.2065
|1.1965 / 1.2085
|
|
|96
|2006.01.11 12:22
|t/p
|48
|0.10
|1.2085
|1.1965 / 1.2085
|20.00
|10620.00
|97
|2006.01.11 14:30
|buy
|49
|0.10
|1.2105
|1.2005 / 1.2125
|
|
|98
|2006.01.11 16:47
|t/p
|49
|0.10
|1.2125
|1.2005 / 1.2125
|20.00
|10640.00
|99
|2006.01.12 07:35
|buy
|50
|0.10
|1.2146
|1.2046 / 1.2166
|
|
|100
|2006.01.12 13:31
|sell
|51
|0.20
|1.2095
|1.2195 / 1.2075
|
|
|101
|2006.01.12 14:01
|t/p
|51
|0.20
|1.2075
|1.2195 / 1.2075
|40.00
|10680.00
|102
|2006.01.12 14:01
|sell
|52
|0.20
|1.2073
|1.2173 / 1.2053
|
|
|103
|2006.01.12 14:07
|t/p
|52
|0.20
|1.2053
|1.2173 / 1.2053
|40.00
|10720.00
|104
|2006.01.12 14:07
|sell
|53
|0.20
|1.2051
|1.2151 / 1.2031
|
|
|105
|2006.01.12 14:07
|s/l
|50
|0.10
|1.2046
|1.2046 / 1.2166
|-100.00
|10620.00
|106
|2006.01.12 14:28
|t/p
|53
|0.20
|1.2031
|1.2151 / 1.2031
|40.00
|10660.00
|107
|2006.01.12 22:50
|buy
|54
|0.10
|1.2039
|1.1939 / 1.2059
|
|
|108
|2006.01.13 06:59
|t/p
|54
|0.10
|1.2059
|1.1939 / 1.2059
|20.00
|10680.00
|109
|2006.01.13 07:00
|buy
|55
|0.10
|1.2060
|1.1960 / 1.2080
|
|
|110
|2006.01.13 09:38
|t/p
|55
|0.10
|1.2080
|1.1960 / 1.2080
|20.00
|10700.00
|111
|2006.01.13 13:35
|buy
|56
|0.10
|1.2073
|1.1973 / 1.2093
|
|
|112
|2006.01.13 16:28
|t/p
|56
|0.10
|1.2093
|1.1973 / 1.2093
|20.00
|10720.00
|113
|2006.01.13 16:30
|buy
|57
|0.10
|1.2099
|1.1999 / 1.2119
|
|
|114
|2006.01.13 16:43
|t/p
|57
|0.10
|1.2119
|1.1999 / 1.2119
|20.00
|10740.00
|115
|2006.01.13 16:45
|buy
|58
|0.10
|1.2112
|1.2012 / 1.2132
|
|
|116
|2006.01.13 17:38
|t/p
|58
|0.10
|1.2132
|1.2012 / 1.2132
|20.00
|10760.00
|117
|2006.01.16 22:30
|buy
|59
|0.10
|1.2123
|1.2023 / 1.2143
|
|
|118
|2006.01.17 11:41
|sell
|60
|0.20
|1.2072
|1.2172 / 1.2052
|
|
|119
|2006.01.18 08:51
|t/p
|59
|0.10
|1.2143
|1.2023 / 1.2143
|20.00
|10780.00
|120
|2006.01.18 08:51
|sell
|61
|0.20
|1.2143
|1.2243 / 1.2123
|
|
|121
|2006.01.18 09:26
|t/p
|61
|0.20
|1.2123
|1.2243 / 1.2123
|40.00
|10820.00
|122
|2006.01.18 09:26
|sell
|62
|0.20
|1.2121
|1.2221 / 1.2101
|
|
|123
|2006.01.18 15:14
|t/p
|62
|0.20
|1.2101
|1.2221 / 1.2101
|40.00
|10860.00
|124
|2006.01.18 15:14
|sell
|63
|0.20
|1.2099
|1.2199 / 1.2079
|
|
|125
|2006.01.18 16:44
|t/p
|63
|0.20
|1.2079
|1.2199 / 1.2079
|40.00
|10900.00
|126
|2006.01.18 18:32
|sell
|64
|0.20
|1.2096
|1.2196 / 1.2076
|
|
|127
|2006.01.19 08:34
|t/p
|64
|0.20
|1.2076
|1.2196 / 1.2076
|40.00
|10940.00
|128
|2006.01.19 15:09
|sell
|65
|0.20
|1.2096
|1.2196 / 1.2076
|
|
|129
|2006.01.20 02:19
|t/p
|65
|0.20
|1.2076
|1.2196 / 1.2076
|40.00
|10980.00
|130
|2006.01.20 08:36
|t/p
|60
|0.20
|1.2052
|1.2172 / 1.2052
|40.00
|11020.00
|131
|2006.01.20 09:05
|buy
|66
|0.10
|1.2083
|1.1983 / 1.2103
|
|
|132
|2006.01.20 14:17
|t/p
|66
|0.10
|1.2103
|1.1983 / 1.2103
|20.00
|11040.00
|133
|2006.01.20 14:25
|buy
|67
|0.10
|1.2114
|1.2014 / 1.2134
|
|
|134
|2006.01.20 18:54
|t/p
|67
|0.10
|1.2134
|1.2014 / 1.2134
|20.00
|11060.00
|135
|2006.01.23 00:45
|buy
|68
|0.10
|1.2245
|1.2145 / 1.2265
|
|
|136
|2006.01.23 09:48
|t/p
|68
|0.10
|1.2265
|1.2145 / 1.2265
|20.00
|11080.00
|137
|2006.01.25 09:15
|buy
|69
|0.10
|1.2308
|1.2208 / 1.2328
|
|
|138
|2006.01.25 14:51
|sell
|70
|0.20
|1.2257
|1.2357 / 1.2237
|
|
|139
|2006.01.25 20:31
|t/p
|70
|0.20
|1.2237
|1.2357 / 1.2237
|40.00
|11120.00
|140
|2006.01.25 20:31
|sell
|71
|0.20
|1.2235
|1.2335 / 1.2215
|
|
|141
|2006.01.26 18:03
|t/p
|71
|0.20
|1.2215
|1.2335 / 1.2215
|40.00
|11160.00
|142
|2006.01.26 18:03
|sell
|72
|0.20
|1.2213
|1.2313 / 1.2193
|
|
|143
|2006.01.26 18:13
|s/l
|69
|0.10
|1.2208
|1.2208 / 1.2328
|-100.00
|11060.00
|144
|2006.01.27 10:51
|t/p
|72
|0.20
|1.2193
|1.2313 / 1.2193
|40.00
|11100.00
|145
|2006.01.27 13:35
|buy
|73
|0.10
|1.2210
|1.2110 / 1.2230
|
|
|146
|2006.01.27 13:42
|t/p
|73
|0.10
|1.2230
|1.2110 / 1.2230
|20.00
|11120.00
|147
|2006.01.27 13:42
|buy
|74
|0.10
|1.2232
|1.2132 / 1.2252
|
|
|148
|2006.01.27 15:23
|sell
|75
|0.20
|1.2182
|1.2282 / 1.2162
|
|
|149
|2006.01.27 15:46
|t/p
|75
|0.20
|1.2162
|1.2282 / 1.2162
|40.00
|11160.00
|150
|2006.01.27 15:46
|sell
|76
|0.20
|1.2160
|1.2260 / 1.2140
|
|
|151
|2006.01.27 15:54
|t/p
|76
|0.20
|1.2140
|1.2260 / 1.2140
|40.00
|11200.00
|152
|2006.01.27 15:54
|sell
|77
|0.20
|1.2138
|1.2238 / 1.2118
|
|
|153
|2006.01.27 15:56
|s/l
|74
|0.10
|1.2132
|1.2132 / 1.2252
|-100.00
|11100.00
|154
|2006.01.27 16:14
|t/p
|77
|0.20
|1.2118
|1.2238 / 1.2118
|40.00
|11140.00
|155
|2006.01.31 01:55
|buy
|78
|0.10
|1.2098
|1.1998 / 1.2118
|
|
|156
|2006.01.31 12:11
|t/p
|78
|0.10
|1.2118
|1.1998 / 1.2118
|20.00
|11160.00
|157
|2006.02.03 01:15
|buy
|79
|0.10
|1.2105
|1.2005 / 1.2125
|
|
|158
|2006.02.03 13:24
|sell
|80
|0.20
|1.2054
|1.2154 / 1.2034
|
|
|159
|2006.02.03 13:35
|t/p
|80
|0.20
|1.2034
|1.2154 / 1.2034
|40.00
|11200.00
|160
|2006.02.03 13:35
|sell
|81
|0.20
|1.2032
|1.2132 / 1.2012
|
|
|161
|2006.02.03 13:56
|t/p
|81
|0.20
|1.2012
|1.2132 / 1.2012
|40.00
|11240.00
|162
|2006.02.03 13:56
|sell
|82
|0.20
|1.2010
|1.2110 / 1.1990
|
|
|163
|2006.02.03 13:57
|s/l
|79
|0.10
|1.2005
|1.2005 / 1.2125
|-100.00
|11140.00
|164
|2006.02.03 14:07
|t/p
|82
|0.20
|1.1990
|1.2110 / 1.1990
|40.00
|11180.00
|165
|2006.02.06 00:05
|buy
|83
|0.10
|1.2038
|1.1938 / 1.2058
|
|
|166
|2006.02.06 08:59
|sell
|84
|0.20
|1.1987
|1.2087 / 1.1967
|
|
|167
|2006.02.06 13:27
|t/p
|84
|0.20
|1.1967
|1.2087 / 1.1967
|40.00
|11220.00
|168
|2006.02.06 13:27
|sell
|85
|0.20
|1.1965
|1.2065 / 1.1945
|
|
|169
|2006.02.07 16:00
|t/p
|85
|0.20
|1.1945
|1.2065 / 1.1945
|40.00
|11260.00
|170
|2006.02.07 16:00
|sell
|86
|0.20
|1.1943
|1.2043 / 1.1923
|
|
|171
|2006.02.08 16:04
|s/l
|83
|0.10
|1.1938
|1.1938 / 1.2058
|-100.00
|11160.00
|172
|2006.02.09 00:33
|sell
|87
|0.20
|1.1966
|1.2066 / 1.1946
|
|
|173
|2006.02.10 15:32
|t/p
|87
|0.20
|1.1946
|1.2066 / 1.1946
|40.00
|11200.00
|174
|2006.02.10 15:51
|t/p
|86
|0.20
|1.1923
|1.2043 / 1.1923
|40.00
|11240.00
|175
|2006.02.13 06:20
|buy
|88
|0.10
|1.1908
|1.1808 / 1.1928
|
|
|176
|2006.02.14 01:00
|close
|88
|0.10
|1.1895
|1.1808 / 1.1928
|-13.00
|11227.00
|Summary:
|1227.00
|12.27%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"every 1 point"
|Total net profit
|1227.00
|Gross profit
|2440.00
|Gross loss
|1213.00
|
|Total trades
|88
|Winning trades
|77
|Losing trades
|11
|Largest winning trade
|40.00
|Largest losing trade
|200.00
|
|Max consecutive winners
|18 (540.00)
|Max consecutive losers
|1 (200.00)
|Avg consecutive winners
|7
|Avg consecutive losers
|1
|Max consecutive profit
|540.00 (18)
|Max consecutive loss
|200.00 (1)
|
|Absolute drawdown
|160.00
|Max drawdown
|220.00 (2.2%)