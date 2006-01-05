Tradex Group, LLC

Account: 2768 Name: TESTTTTT Currency: USD 2006 February 10, 08:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1334342006.01.05 07:57sell1.00eurusd1.21041.21541.20982006.01.05 08:231.20980.000.000.0060.00
1334532006.01.05 08:35buy1.00eurusd1.20941.20441.21002006.01.05 08:441.21000.000.000.0060.00
1335432006.01.05 09:00buy1.00eurusd1.20941.20441.21002006.01.05 09:031.21000.000.000.0060.00
1341182006.01.05 13:00buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.05 13:251.20900.000.000.0060.00
1341762006.01.05 13:27buy1.00eurusd1.20891.20391.20952006.01.05 14:501.20950.000.000.0060.00
1345592006.01.05 15:45buy1.00eurusd1.20761.20261.20822006.01.05 15:471.20820.000.000.0060.00
1346652006.01.05 18:10sell1.00eurusd1.21021.21521.20962006.01.05 18:161.20960.000.000.0060.00
1347302006.01.05 20:10sell1.00eurusd1.21031.21531.20972006.01.05 20:211.20970.000.000.0060.00
1350282006.01.05 23:53sell1.00eurusd1.21101.21601.21042006.01.06 00:111.21040.000.000.2360.00
1350632006.01.06 00:40buy1.00eurusd1.20981.20481.21042006.01.06 01:021.21040.000.000.0060.00
1351272006.01.06 01:47sell1.00eurusd1.21051.21551.20992006.01.06 03:271.21020.000.000.0030.00
1352812006.01.06 03:27buy1.00eurusd1.21011.20511.21072006.01.06 06:371.20940.000.000.00-70.00
1353792006.01.06 06:37sell1.00eurusd1.20951.21451.20892006.01.06 06:441.20890.000.000.0060.00
1354322006.01.06 08:14sell1.00eurusd1.20961.21461.20902006.01.06 08:291.20900.000.000.0060.00
1355452006.01.06 09:06buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.06 09:071.20900.000.000.0060.00
1355642006.01.06 09:30sell1.00eurusd1.20931.21431.20872006.01.06 10:511.20870.000.000.0060.00
1356292006.01.06 11:04sell1.00eurusd1.20961.21461.20902006.01.06 11:471.20900.000.000.0060.00
1359022006.01.06 15:36buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.06 15:361.20960.000.000.0060.00
1359112006.01.06 15:36buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.06 15:371.20960.000.000.0060.00
1359772006.01.06 16:00sell1.00eurusd1.21591.22091.21532006.01.06 16:091.21530.000.000.0060.00
1360022006.01.06 16:09sell1.00eurusd1.21491.21991.21432006.01.06 16:241.21430.000.000.0060.00
1360432006.01.06 16:24sell1.00eurusd1.21401.21901.21342006.01.06 16:421.21340.000.000.0060.00
1361572006.01.06 17:15sell1.00eurusd1.21611.22111.21552006.01.06 17:241.21550.000.000.0060.00
1364482006.01.06 19:00sell1.00eurusd1.21471.21971.21412006.01.09 01:111.21410.000.000.2360.00
1378742006.01.09 08:44buy1.00eurusd1.21371.20871.21432006.01.09 10:541.20870.000.000.00-500.00
1382062006.01.09 12:01sell1.00eurusd1.20871.21371.20812006.01.09 12:141.20810.000.000.0060.00
1383132006.01.09 13:44buy1.00eurusd1.20731.20231.20792006.01.09 14:261.20790.000.000.0060.00
1383442006.01.09 14:40sell1.00eurusd1.20851.21351.20792006.01.09 15:021.20790.000.000.0060.00
1384132006.01.09 15:02sell1.00eurusd1.20791.21291.20732006.01.09 16:591.20750.000.000.0040.00
1385032006.01.09 16:59buy1.00eurusd1.20751.20251.20812006.01.09 17:251.20810.000.000.0060.00
1386172006.01.09 18:17buy1.00eurusd1.20641.20141.20702006.01.09 18:341.20700.000.000.0060.00
1386622006.01.09 18:42buy1.00eurusd1.20641.20141.20702006.01.09 19:321.20700.000.000.0060.00
1387192006.01.09 19:33sell1.00eurusd1.20731.21231.20672006.01.10 02:041.20670.000.000.2360.00
1390902006.01.10 03:10sell1.00eurusd1.20731.21231.20672006.01.10 04:251.20670.000.000.0060.00
1391452006.01.10 04:25buy1.00eurusd1.20661.20161.20722006.01.10 09:071.20620.000.000.00-40.00
1393962006.01.10 09:07sell1.00eurusd1.20641.21141.20582006.01.10 09:181.20580.000.000.0060.00
1394982006.01.10 10:01sell1.00eurusd1.20651.21151.20592006.01.10 15:301.20590.000.000.0060.00
1398512006.01.10 15:17buy limit1.00eurusd1.20000.00000.00002006.01.10 15:191.2068cancelled
1399742006.01.10 16:58sell1.00eurusd1.20641.21141.20582006.01.10 19:001.20600.000.000.0040.00
1401092006.01.10 19:00buy1.00eurusd1.20601.20101.20662006.01.10 19:271.20660.000.000.0060.00
1401612006.01.10 20:37sell1.00eurusd1.20721.21221.20662006.01.10 23:111.20660.000.000.0060.00
1403252006.01.11 01:20sell1.00eurusd1.20631.21131.20572006.01.11 02:161.20570.000.000.0060.00
1403852006.01.11 02:16buy1.00eurusd1.20571.20071.20632006.01.11 03:141.20610.000.000.0040.00
1404332006.01.11 03:15sell1.00eurusd1.20621.21121.20562006.01.11 03:411.20560.000.000.0060.00
1404662006.01.11 03:59sell1.00eurusd1.20611.21111.20552006.01.11 07:161.20650.000.000.00-40.00
1405772006.01.11 07:17buy1.00eurusd1.20651.20151.20712006.01.11 10:151.20640.000.000.00-10.00
1408082006.01.11 10:15sell1.00eurusd1.20651.21151.20592006.01.11 10:321.20590.000.000.0060.00
1409482006.01.11 12:33sell1.00eurusd1.20621.21121.20562006.01.11 16:361.21120.000.000.00-500.00
1413362006.01.11 16:36sell1.00eurusd1.21091.21591.21032006.01.11 16:421.21030.000.000.0060.00
1413492006.01.11 16:42sell1.00eurusd1.21001.21501.20942006.01.11 17:191.20940.000.000.0060.00
1414182006.01.11 18:00buy1.00eurusd1.20961.20461.21022006.01.11 18:221.21020.000.000.0060.00
1414462006.01.11 18:45sell1.00eurusd1.21121.21621.21062006.01.11 21:051.21270.000.000.00-150.00
1415782006.01.11 21:05buy1.00eurusd1.21271.20771.21332006.01.11 21:281.21330.000.000.0060.00
1416082006.01.11 21:28sell1.00eurusd1.21341.21841.21282006.01.11 21:481.21280.000.000.0060.00
1418372006.01.12 02:38buy1.00eurusd1.21311.20811.21372006.01.12 02:551.21370.000.000.0060.00
1419032006.01.12 03:07sell1.00eurusd1.21401.21901.21342006.01.12 06:501.21400.000.000.000.00
1420402006.01.12 06:50buy1.00eurusd1.21391.20891.21452006.01.12 07:521.21410.000.000.0020.00
1420882006.01.12 07:52sell1.00eurusd1.21421.21921.21362006.01.12 09:301.21360.000.000.0060.00
1422172006.01.12 09:30buy1.00eurusd1.21361.20861.21422006.01.12 09:331.21420.000.000.0060.00
1423662006.01.12 11:10sell1.00eurusd1.21521.22021.21462006.01.12 11:251.21460.000.000.0060.00
1424012006.01.12 11:29sell1.00eurusd1.21461.21961.21402006.01.12 12:041.21400.000.000.0060.00
1432052006.01.12 21:45sell1.00eurusd1.20321.20821.20262006.01.13 02:481.20360.000.000.23-40.00
1433082006.01.13 02:49buy1.00eurusd1.20361.19861.20422006.01.13 03:351.20420.000.000.0060.00
1433412006.01.13 03:48buy1.00eurusd1.20361.19861.20422006.01.13 04:291.20410.000.000.0050.00
1433562006.01.13 04:30sell1.00eurusd1.20411.20911.20352006.01.13 07:461.20350.000.000.0060.00
1433862006.01.13 07:51sell1.00eurusd1.20431.20931.20372006.01.13 12:301.20590.000.000.00-160.00
1435922006.01.13 12:30buy1.00eurusd1.20591.20091.20652006.01.13 14:451.20580.000.000.00-10.00
1438372006.01.13 15:31sell1.00eurusd1.20621.21121.20562006.01.13 16:201.20560.000.000.0060.00
1440562006.01.13 17:38sell1.00eurusd1.20701.21201.20642006.01.13 19:381.21200.000.000.00-500.00
1442822006.01.13 20:00sell1.00eurusd1.21361.21861.21302006.01.13 20:501.21300.000.000.0060.00
1444952006.01.16 03:22buy1.00eurusd1.21531.21031.21592006.01.16 06:151.21540.000.000.0010.00
1445792006.01.16 06:15sell1.00eurusd1.21531.22031.21472006.01.16 07:271.21470.000.000.0060.00
1446012006.01.16 07:28buy1.00eurusd1.21461.20961.21522006.01.16 11:431.21480.000.000.0020.00
1448002006.01.16 11:43sell1.00eurusd1.21481.21981.21422006.01.16 12:071.21420.000.000.0060.00
1449032006.01.16 13:36buy1.00eurusd1.21391.20891.21452006.01.16 16:151.21200.000.000.00-190.00
1450372006.01.16 16:21sell1.00eurusd1.21201.21701.21142006.01.16 16:311.21140.000.000.0060.00
1450562006.01.16 17:02buy1.00eurusd1.21121.20621.21182006.01.16 17:281.21180.000.000.0060.00
1452682006.01.16 20:31sell1.00eurusd1.21201.21701.21142006.01.17 00:401.21140.000.000.2360.00
1453472006.01.17 00:45buy1.00eurusd1.21141.20641.21202006.01.17 07:001.21140.000.000.000.00
1455252006.01.17 07:01sell1.00eurusd1.21131.21631.21072006.01.17 10:281.21250.000.000.00-120.00
1458172006.01.17 10:29buy1.00eurusd1.21251.20751.21312006.01.17 10:511.21310.000.000.0060.00
1458682006.01.17 11:13buy1.00eurusd1.21251.20751.21312006.01.17 12:451.21110.000.000.00-140.00
1459562006.01.17 12:49sell1.00eurusd1.21111.21611.21052006.01.17 13:021.21050.000.000.0060.00
1460122006.01.17 13:30buy1.00eurusd1.20821.20321.20882006.01.17 14:331.20860.000.000.0040.00
1461512006.01.17 14:33sell1.00eurusd1.20831.21361.20802006.01.17 15:041.20800.000.000.0030.00
1464182006.01.17 15:52buy1.00eurusd1.20681.20181.20742006.01.17 18:021.20660.000.000.00-20.00
1466782006.01.17 18:02sell1.00eurusd1.20661.21161.20602006.01.18 00:241.21160.000.000.23-500.00
1470052006.01.18 02:09buy1.00eurusd1.21021.20521.21082006.01.18 03:341.21000.000.000.00-20.00
1470262006.01.18 03:34sell1.00eurusd1.21011.21511.20952006.01.18 03:581.20950.000.000.0060.00
1470542006.01.18 04:16sell1.00eurusd1.21001.21501.20942006.01.18 06:141.20940.000.000.0060.00
1470842006.01.18 06:15buy1.00eurusd1.20921.20421.20982006.01.18 07:491.20980.000.000.0060.00
1471222006.01.18 08:00buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.18 08:161.20900.000.000.0060.00
1471442006.01.18 08:21buy1.00eurusd1.20841.20341.20902006.01.18 09:081.20900.000.000.0060.00
1472432006.01.18 09:44sell1.00eurusd1.20911.21411.20852006.01.18 10:491.21410.000.000.00-500.00
1473692006.01.18 11:26buy1.00eurusd1.21141.20641.21202006.01.18 11:311.21200.000.000.0060.00
1473902006.01.18 11:59buy1.00eurusd1.21131.20631.21192006.01.18 12:181.21190.000.000.0060.00
1474722006.01.18 13:15sell1.00eurusd1.21281.21781.21222006.01.18 13:581.21220.000.000.0060.00
1474912006.01.18 14:00buy1.00eurusd1.21191.20691.21252006.01.18 15:081.21250.000.000.0060.00
1476282006.01.18 16:07buy1.00eurusd1.21221.20691.21252006.01.18 16:121.21250.000.000.0030.00
1476762006.01.18 16:48sell1.00eurusd1.21491.21991.21432006.01.18 17:001.21430.000.000.0060.00
1477582006.01.18 17:30buy1.00eurusd1.21111.20611.21172006.01.18 20:171.20870.000.000.00-240.00
1479032006.01.18 20:17sell1.00eurusd1.20871.21371.20812006.01.18 20:241.20810.000.000.0060.00
1479162006.01.18 20:28sell1.00eurusd1.20871.21371.20812006.01.19 02:021.21040.000.000.69-170.00
1481282006.01.19 02:04buy1.00eurusd1.21041.20541.21102006.01.19 03:181.21010.000.000.00-30.00
1481702006.01.19 03:18sell1.00eurusd1.21011.21511.20952006.01.19 04:311.20950.000.000.0060.00
1482302006.01.19 06:26sell1.00eurusd1.20941.21441.20882006.01.19 09:261.20920.000.000.0020.00
1483972006.01.19 09:26buy1.00eurusd1.20921.20421.20982006.01.19 11:431.20840.000.000.00-80.00
1486132006.01.19 11:46sell1.00eurusd1.20841.21341.20782006.01.19 12:041.20780.000.000.0060.00
1486412006.01.19 12:11sell1.00eurusd1.20841.21341.20782006.01.19 12:561.20780.000.000.0060.00
1488552006.01.19 15:30sell1.00eurusd1.20791.21291.20732006.01.19 15:321.20730.000.000.0060.00
1489922006.01.19 17:08sell1.00eurusd1.20811.21311.20752006.01.19 20:311.21010.000.000.00-200.00
1492402006.01.19 20:31buy1.00eurusd1.21001.20501.21062006.01.19 21:451.20930.000.000.00-70.00
1493362006.01.19 21:45sell1.00eurusd1.20921.21421.20862006.01.20 00:211.20920.000.000.230.00
1494312006.01.20 00:22buy1.00eurusd1.20921.20421.20982006.01.20 03:001.20890.000.000.00-30.00
1495002006.01.20 03:00sell1.00eurusd1.20901.21401.20842006.01.20 03:051.20840.000.000.0060.00
1495592006.01.20 05:00sell1.00eurusd1.20821.21321.20762006.01.20 05:071.20760.000.000.0060.00
1495682006.01.20 05:17sell1.00eurusd1.20791.21291.20732006.01.20 08:011.20760.000.000.0030.00
1496032006.01.20 08:03buy1.00eurusd1.20731.20231.20792006.01.20 08:431.20790.000.000.0060.00
1496552006.01.20 09:07sell1.00eurusd1.20791.21291.20732006.01.20 10:041.20730.000.000.0060.00
1497552006.01.20 10:05buy1.00eurusd1.20721.20221.20782006.01.20 11:001.20780.000.000.0060.00
1498382006.01.20 11:00sell1.00eurusd1.20831.21331.20772006.01.20 11:031.20770.000.000.0060.00
1498502006.01.20 11:04sell1.00eurusd1.20811.21311.20752006.01.20 11:261.20750.000.000.0060.00
1498832006.01.20 11:27sell1.00eurusd1.20741.21241.20682006.01.20 12:591.20680.000.000.0060.00
1500422006.01.20 15:27buy1.00eurusd1.20691.20191.20752006.01.20 15:371.20750.000.000.0060.00
1509512006.01.23 08:33sell1.00eurusd1.22441.22941.22382006.01.23 08:421.22380.000.000.0060.00
1510072006.01.23 09:47sell1.00eurusd1.22461.22961.22402006.01.23 09:581.22400.000.000.0060.00
1511322006.01.23 10:59buy1.00eurusd1.22311.21811.22372006.01.23 11:091.22370.000.000.0060.00
1511692006.01.23 11:45sell1.00eurusd1.22561.23061.22502006.01.23 19:471.23060.000.000.00-500.00
1519922006.01.24 08:47buy1.00eurusd1.22961.22461.23022006.01.24 12:001.22810.000.000.00-150.00
1526362006.01.24 12:00sell1.00eurusd1.22821.23321.22762006.01.24 12:261.22760.000.000.0060.00
1527032006.01.24 13:06buy1.00eurusd1.22701.22201.22762006.01.24 14:151.22760.000.000.0060.00
1527702006.01.24 14:15sell1.00eurusd1.22771.23271.22712006.01.24 15:081.22710.000.000.0060.00
1530162006.01.24 18:52sell1.00eurusd1.22791.23291.22732006.01.24 21:211.22730.000.000.0060.00
1531192006.01.24 21:21buy1.00eurusd1.22721.22221.22782006.01.24 21:471.22780.000.000.0060.00
1533402006.01.25 02:45sell1.00eurusd1.22661.23161.22602006.01.25 04:411.22600.000.000.0060.00
1533922006.01.25 06:03sell1.00eurusd1.22681.23181.22622006.01.25 07:171.22620.000.000.0060.00
1534202006.01.25 07:17buy1.00eurusd1.22611.22111.22672006.01.25 07:301.22670.000.000.0060.00
1534482006.01.25 08:15sell1.00eurusd1.22721.23221.22662006.01.25 09:211.22660.000.000.0060.00
1535672006.01.25 10:08sell1.00eurusd1.22771.23271.22712006.01.25 12:431.23010.000.000.00-240.00
1537902006.01.25 12:43buy1.00eurusd1.23011.22511.23072006.01.25 13:561.23070.000.000.0060.00
1538672006.01.25 13:57sell1.00eurusd1.23091.23591.23032006.01.25 14:091.23030.000.000.0060.00
1539552006.01.25 15:18buy1.00eurusd1.22911.22411.22972006.01.25 17:491.22410.000.000.00-500.00
1541882006.01.25 19:00buy1.00eurusd1.22531.22031.22592006.01.25 19:161.22590.000.000.0060.00
1542302006.01.25 19:30sell1.00eurusd1.22701.23201.22642006.01.25 20:551.22640.000.000.0060.00
1543982006.01.25 21:42buy1.00eurusd1.22551.22051.22612006.01.26 01:151.22450.000.00-2.50-100.00
1545232006.01.26 01:15sell1.00eurusd1.22451.22951.22392006.01.26 01:311.22390.000.000.0060.00
1546292006.01.26 06:45sell1.00eurusd1.22521.23021.22462006.01.26 08:501.22460.000.000.0060.00
1547412006.01.26 09:06sell1.00eurusd1.22521.23021.22462006.01.26 10:421.22460.000.000.0060.00
1548592006.01.26 10:42buy1.00eurusd1.22461.21961.22522006.01.26 11:381.22520.000.000.0060.00
1549332006.01.26 11:38sell1.00eurusd1.22521.23021.22462006.01.26 12:391.22460.000.000.0060.00
1549952006.01.26 12:40buy1.00eurusd1.22421.21921.22482006.01.26 13:581.22480.000.000.0060.00
1551532006.01.26 15:15sell1.00eurusd1.22501.23001.22442006.01.26 15:301.22440.000.000.0060.00
1551832006.01.26 15:42sell1.00eurusd1.22501.23001.22442006.01.26 16:281.22440.000.000.0060.00
1552662006.01.26 17:15sell1.00eurusd1.22541.23041.22482006.01.26 17:361.22480.000.000.0060.00
1553332006.01.26 18:13buy1.00eurusd1.22421.21921.22482006.01.26 23:001.22100.000.000.00-320.00
1556102006.01.27 01:12sell1.00eurusd1.22091.22591.22032006.01.27 02:491.22050.000.000.0040.00
1556852006.01.27 02:49buy1.00eurusd1.22051.21551.22112006.01.27 04:571.22080.000.000.0030.00
1557652006.01.27 05:13sell1.00eurusd1.22081.22581.22022006.01.27 07:251.22040.000.000.0040.00
1558952006.01.27 07:26buy1.00eurusd1.22041.21541.22102006.01.27 08:301.22060.000.000.0020.00
1559392006.01.27 08:30sell1.00eurusd1.22071.22571.22012006.01.27 09:111.22010.000.000.0060.00
1560022006.01.27 09:15buy1.00eurusd1.21961.21461.22022006.01.27 09:211.22020.000.000.0060.00
1560172006.01.27 09:22buy1.00eurusd1.22031.21531.22092006.01.27 09:561.22090.000.000.0060.00
1560772006.01.27 10:06sell1.00eurusd1.22081.22581.22022006.01.27 12:451.22020.000.000.0060.00
1563832006.01.27 15:15buy1.00eurusd1.21731.21231.21792006.01.27 15:301.21790.000.000.0060.00
1572122006.01.30 00:07sell1.00eurusd1.21071.21571.21012006.01.30 01:441.21010.000.000.0060.00
1573372006.01.30 02:59sell1.00eurusd1.21081.21581.21022006.01.30 03:151.21020.000.000.0060.00
1574132006.01.30 04:16buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.30 07:191.20960.000.000.0060.00
1575912006.01.30 10:00sell1.00eurusd1.21081.21581.21022006.01.30 10:211.21020.000.000.0060.00
1576922006.01.30 10:45buy1.00eurusd1.20891.20391.20952006.01.30 11:421.20900.000.000.0010.00
1578482006.01.30 11:42sell1.00eurusd1.20901.21401.20842006.01.30 12:351.20840.000.000.0060.00
1581452006.01.30 14:45buy1.00eurusd1.20811.20311.20872006.01.30 15:371.20860.000.000.0050.00
1582122006.01.30 15:37sell1.00eurusd1.20861.21361.20802006.01.30 15:481.20800.000.000.0060.00
1582402006.01.30 15:55sell1.00eurusd1.20831.21331.20772006.01.30 16:041.20770.000.000.0060.00
1582642006.01.30 16:13sell1.00eurusd1.20831.21331.20772006.01.30 20:461.20770.000.000.0060.00
1586282006.01.30 23:09sell1.00eurusd1.20891.21391.20832006.01.31 01:321.20860.000.000.2330.00
1586792006.01.31 01:36buy1.00eurusd1.20861.20361.20922006.01.31 02:321.20860.000.000.000.00
1587152006.01.31 02:36sell1.00eurusd1.20861.21361.20802006.01.31 06:511.20950.000.000.00-90.00
1588202006.01.31 06:52buy1.00eurusd1.20951.20451.21012006.01.31 07:591.21000.000.000.0050.00
1588482006.01.31 08:00sell1.00eurusd1.20981.21481.20922006.01.31 08:111.20920.000.000.0060.00
1588592006.01.31 08:20sell1.00eurusd1.20971.21471.20912006.01.31 09:001.20910.000.000.0060.00
1589202006.01.31 09:30buy1.00eurusd1.20901.20401.20962006.01.31 09:451.20960.000.000.0060.00
1589502006.01.31 10:00sell1.00eurusd1.21071.21571.21012006.01.31 10:261.21010.000.000.0060.00
1590072006.01.31 10:26sell1.00eurusd1.20991.21491.20932006.01.31 10:371.20930.000.000.0060.00
1592282006.01.31 13:16sell1.00eurusd1.21061.21561.21002006.01.31 15:161.21150.000.000.00-90.00
1593952006.01.31 15:17buy1.00eurusd1.21151.20651.21212006.01.31 16:071.21210.000.000.0060.00
1594472006.01.31 16:07sell1.00eurusd1.21211.21711.21152006.01.31 16:181.21150.000.000.0060.00
1603122006.02.01 08:50buy1.00eurusd1.21531.21031.21592006.02.01 08:571.21500.000.000.00-30.00
1603212006.02.01 08:58buy1.00eurusd1.21531.21031.21592006.02.01 09:341.21590.000.000.0060.00
1603442006.02.01 09:34sell1.00eurusd1.21591.22091.21532006.02.01 09:441.21530.000.000.0060.00
1604092006.02.01 10:15buy1.00eurusd1.21411.20911.21472006.02.01 10:411.21470.000.000.0060.00
1609762006.02.01 15:15buy1.00eurusd1.20911.20411.20972006.02.01 16:221.20920.000.000.0010.00
1610922006.02.01 16:22sell1.00eurusd1.20921.21421.20862006.02.01 18:061.20900.000.000.0020.00
1612672006.02.01 18:06buy1.00eurusd1.20881.20381.20942006.02.01 18:261.20940.000.000.0060.00
1615862006.02.01 23:23buy1.00eurusd1.20571.20071.20632006.02.01 23:541.20630.000.000.0060.00
1617222006.02.02 01:42sell1.00eurusd1.20651.21151.20592006.02.02 03:141.20620.000.000.0030.00
1618082006.02.02 03:15buy1.00eurusd1.20611.20111.20672006.02.02 03:301.20670.000.000.0060.00
1618622006.02.02 04:11sell1.00eurusd1.20721.21221.20662006.02.02 06:001.20660.000.000.0060.00
1619192006.02.02 06:24buy1.00eurusd1.20611.20111.20672006.02.02 07:171.20640.000.000.0030.00
1619372006.02.02 07:18sell1.00eurusd1.20641.21141.20582006.02.02 07:341.20580.000.000.0060.00
1619752006.02.02 08:00buy1.00eurusd1.20421.19921.20482006.02.02 08:541.20480.000.000.0060.00
1620202006.02.02 08:54sell1.00eurusd1.20511.21011.20452006.02.02 10:451.20490.000.000.0020.00
1621862006.02.02 10:45buy1.00eurusd1.20501.20001.20562006.02.02 11:121.20560.000.000.0060.00
1622392006.02.02 11:30sell1.00eurusd1.20601.21101.20542006.02.02 14:141.20590.000.000.0010.00
1633422006.02.03 08:32sell1.00eurusd1.20921.21421.20862006.02.03 09:061.20860.000.000.0060.00
1633602006.02.03 09:07buy1.00eurusd1.20861.20361.20922006.02.03 12:261.20750.000.000.00-110.00
1636292006.02.03 12:26sell1.00eurusd1.20751.21251.20692006.02.03 12:521.20690.000.000.0060.00
1650912006.02.06 08:48buy1.00eurusd1.20141.19641.20202006.02.06 09:011.20200.000.000.0060.00
1651302006.02.06 09:14buy1.00eurusd1.20141.19641.20202006.02.06 12:281.19980.000.000.00-160.00
1653082006.02.06 12:28sell1.00eurusd1.19991.20491.19932006.02.06 12:511.19930.000.000.0060.00
1654242006.02.06 13:25buy1.00eurusd1.19811.19311.19872006.02.06 14:541.19870.000.000.0060.00
1655792006.02.06 15:25buy1.00eurusd1.19721.19221.19782006.02.06 15:381.19780.000.000.0060.00
1656202006.02.06 15:51buy1.00eurusd1.19721.19221.19782006.02.06 16:101.19780.000.000.0060.00
1658172006.02.06 18:38sell1.00eurusd1.19871.20371.19812006.02.06 18:401.19810.000.000.0060.00
1661042006.02.06 20:30buy1.00eurusd1.19491.18991.19552006.02.06 20:451.19550.000.000.0060.00
1661362006.02.06 20:47buy1.00eurusd1.19491.18991.19552006.02.06 21:001.19550.000.000.0060.00
1661742006.02.06 21:15sell1.00eurusd1.19571.20101.19542006.02.07 01:491.19610.000.000.23-40.00
1663572006.02.07 01:49buy1.00eurusd1.19611.19111.19672006.02.07 02:351.19670.000.000.0060.00
1664272006.02.07 04:19sell1.00eurusd1.19641.20141.19582006.02.07 11:381.20140.000.000.00-500.00
1669892006.02.07 11:38sell1.00eurusd1.20091.20591.20032006.02.07 11:481.20030.000.000.0060.00
1670032006.02.07 11:48sell1.00eurusd1.20001.20501.19942006.02.07 12:351.19940.000.000.0060.00
1672682006.02.07 13:22buy1.00eurusd1.19881.19381.19942006.02.07 13:351.19940.000.000.0060.00
1673962006.02.07 15:23sell1.00eurusd1.19751.20281.19722006.02.07 17:061.19720.000.000.0030.00
1675662006.02.07 17:11buy1.00eurusd1.19681.19181.19742006.02.07 18:201.19670.000.000.00-10.00
1676772006.02.07 18:21sell1.00eurusd1.19701.20201.19642006.02.07 18:281.19640.000.000.0060.00
1677432006.02.07 18:49sell1.00eurusd1.19701.20201.19642006.02.07 20:561.19680.000.000.0020.00
1679202006.02.07 20:56buy1.00eurusd1.19681.19181.19742006.02.07 21:131.19740.000.000.0060.00
1679822006.02.07 21:21buy1.00eurusd1.19711.19211.19772006.02.07 23:101.19770.000.000.0060.00
1682222006.02.08 01:45sell1.00eurusd1.19911.20411.19852006.02.08 02:211.19850.000.000.0060.00
1682642006.02.08 02:26buy1.00eurusd1.19841.19341.19902006.02.08 04:031.19770.000.000.00-70.00
1683922006.02.08 04:04sell1.00eurusd1.19771.20271.19712006.02.08 06:161.19710.000.000.0060.00
1684842006.02.08 07:50sell1.00eurusd1.19721.20221.19662006.02.08 10:101.19660.000.000.0060.00
1687052006.02.08 10:21sell1.00eurusd1.19751.20281.19722006.02.08 10:341.19720.000.000.0030.00
1688152006.02.08 11:11sell1.00eurusd1.19751.20281.19722006.02.08 11:351.19720.000.000.0030.00
1690152006.02.08 13:05sell1.00eurusd1.19791.20291.19732006.02.08 13:251.19730.000.000.0060.00
1690812006.02.08 14:06buy1.00eurusd1.19681.19151.19712006.02.08 15:341.19630.000.000.00-50.00
1692202006.02.08 15:34sell1.00eurusd1.19621.20121.19562006.02.08 16:051.19560.000.000.0060.00
1693042006.02.08 16:05sell1.00eurusd1.19591.20091.19532006.02.08 17:101.19530.000.000.0060.00
1699532006.02.08 19:51sell1.00eurusd1.19491.20021.19462006.02.08 19:561.19460.000.000.0030.00
1699802006.02.08 20:00sell1.00eurusd1.19431.19931.19372006.02.09 03:001.19930.000.000.68-500.00
1705952006.02.09 08:36buy1.00eurusd1.19711.19211.19772006.02.09 08:441.19770.000.000.0060.00
1706592006.02.09 09:04sell1.00eurusd1.19871.20371.19812006.02.09 09:151.19810.000.000.0060.00
1706752006.02.09 09:24sell1.00eurusd1.19871.20371.19812006.02.09 09:281.19810.000.000.0060.00
1706962006.02.09 09:38sell1.00eurusd1.19871.20371.19812006.02.09 09:491.19810.000.000.0060.00
1707622006.02.09 10:21buy1.00eurusd1.19751.19221.19782006.02.09 10:501.19780.000.000.0030.00
1708162006.02.09 11:00sell1.00eurusd1.19751.20281.19722006.02.09 11:361.19720.000.000.0030.00
1709572006.02.09 11:45buy1.00eurusd1.19691.19191.19752006.02.09 12:201.19750.000.000.0060.00
1710182006.02.09 12:30sell1.00eurusd1.19791.20291.19732006.02.09 13:111.19730.000.000.0060.00
1711152006.02.09 14:00sell1.00eurusd1.19871.20371.19812006.02.09 14:181.19810.000.000.0060.00
1711472006.02.09 14:19sell1.00eurusd1.19821.20321.19762006.02.09 14:511.19760.000.000.0060.00
1711702006.02.09 14:51buy1.00eurusd1.19771.19271.19832006.02.09 15:391.19830.000.000.0060.00
1712212006.02.09 15:45sell1.00eurusd1.19831.20331.19772006.02.09 16:561.19770.000.000.0060.00
1713172006.02.09 16:57buy1.00eurusd1.19681.19181.19742006.02.09 17:011.19740.000.000.0060.00
1713482006.02.09 17:04buy1.00eurusd1.19681.19181.19742006.02.09 19:591.19740.000.000.0060.00
1717822006.02.09 21:15sell1.00eurusd1.19741.20241.19682006.02.09 21:221.19680.000.000.0060.00
1718032006.02.09 21:26sell1.00eurusd1.19741.20241.19682006.02.09 22:031.19680.000.000.0060.00
1718912006.02.10 00:27sell1.00eurusd1.19841.20341.19782006.02.10 02:241.19820.000.000.0020.00
1720032006.02.10 02:24buy1.00eurusd1.19811.19311.19872006.02.10 04:071.19850.000.000.0040.00
1720992006.02.10 04:07sell1.00eurusd1.19841.20341.19782006.02.10 04:301.19780.000.000.0060.00
  0.00 0.00 0.94 3 760.00
Closed P/L: 3 760.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1722382006.02.10 07:16sell1.00eurusd1.19871.20371.1981 1.19930.000.000.00-60.00
  0.00 0.00 0.00 -60.00
 Floating P/L: -60.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 760.94 Floating P/L: -60.00 Margin: 1 198.70
Balance: 13 172.90 Equity: 13 112.90 Free Margin: 11 914.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 551.38 Gross Loss: 7 790.44 Total Net Profit: 3 760.94
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 14.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 1 388.62 (12.4%)  
 
Total Trades: 257 Short Positions (won %): 149 (87.92%) Long Positions (won %): 108 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 215 (83.66%) Loss trades (% of total): 42 (16.34%)
Largest profit trade: 60.23 loss trade: -500.00
Average profit trade: 53.73 loss trade: -185.49
Maximum consecutive wins ($): 21 (1 000.23) consecutive losses ($): 3 (-539.77)
Maximal consecutive profit (count): 1 020.00 (19) consecutive loss (count): -650.00 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1