|Account: 2768
|Name: TESTTTTT
|Currency: USD
|2006 February 10, 08:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|133434
|2006.01.05 07:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2104
|1.2154
|1.2098
|2006.01.05 08:23
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|133453
|2006.01.05 08:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2044
|1.2100
|2006.01.05 08:44
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|133543
|2006.01.05 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2044
|1.2100
|2006.01.05 09:03
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134118
|2006.01.05 13:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.05 13:25
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134176
|2006.01.05 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2039
|1.2095
|2006.01.05 14:50
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134559
|2006.01.05 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2076
|1.2026
|1.2082
|2006.01.05 15:47
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134665
|2006.01.05 18:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2102
|1.2152
|1.2096
|2006.01.05 18:16
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|134730
|2006.01.05 20:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2103
|1.2153
|1.2097
|2006.01.05 20:21
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135028
|2006.01.05 23:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2110
|1.2160
|1.2104
|2006.01.06 00:11
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.23
|60.00
|135063
|2006.01.06 00:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2098
|1.2048
|1.2104
|2006.01.06 01:02
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135127
|2006.01.06 01:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2105
|1.2155
|1.2099
|2006.01.06 03:27
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|135281
|2006.01.06 03:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2051
|1.2107
|2006.01.06 06:37
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|135379
|2006.01.06 06:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2095
|1.2145
|1.2089
|2006.01.06 06:44
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135432
|2006.01.06 08:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2146
|1.2090
|2006.01.06 08:29
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135545
|2006.01.06 09:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.06 09:07
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135564
|2006.01.06 09:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2093
|1.2143
|1.2087
|2006.01.06 10:51
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135629
|2006.01.06 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2146
|1.2090
|2006.01.06 11:47
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135902
|2006.01.06 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.06 15:36
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135911
|2006.01.06 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.06 15:37
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|135977
|2006.01.06 16:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2159
|1.2209
|1.2153
|2006.01.06 16:09
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|136002
|2006.01.06 16:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2149
|1.2199
|1.2143
|2006.01.06 16:24
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|136043
|2006.01.06 16:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2140
|1.2190
|1.2134
|2006.01.06 16:42
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|136157
|2006.01.06 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2161
|1.2211
|1.2155
|2006.01.06 17:24
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|136448
|2006.01.06 19:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2147
|1.2197
|1.2141
|2006.01.09 01:11
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.23
|60.00
|137874
|2006.01.09 08:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2137
|1.2087
|1.2143
|2006.01.09 10:54
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|138206
|2006.01.09 12:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2137
|1.2081
|2006.01.09 12:14
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138313
|2006.01.09 13:44
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2023
|1.2079
|2006.01.09 14:26
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138344
|2006.01.09 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2085
|1.2135
|1.2079
|2006.01.09 15:02
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138413
|2006.01.09 15:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2079
|1.2129
|1.2073
|2006.01.09 16:59
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|138503
|2006.01.09 16:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2075
|1.2025
|1.2081
|2006.01.09 17:25
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138617
|2006.01.09 18:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2014
|1.2070
|2006.01.09 18:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138662
|2006.01.09 18:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2014
|1.2070
|2006.01.09 19:32
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|138719
|2006.01.09 19:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2123
|1.2067
|2006.01.10 02:04
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.23
|60.00
|139090
|2006.01.10 03:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2123
|1.2067
|2006.01.10 04:25
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|139145
|2006.01.10 04:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2066
|1.2016
|1.2072
|2006.01.10 09:07
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|139396
|2006.01.10 09:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2114
|1.2058
|2006.01.10 09:18
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|139498
|2006.01.10 10:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2115
|1.2059
|2006.01.10 15:30
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|139851
|2006.01.10 15:17
|buy limit
|1.00
|eurusd
|1.2000
|0.0000
|0.0000
|2006.01.10 15:19
|1.2068
|cancelled
|139974
|2006.01.10 16:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2114
|1.2058
|2006.01.10 19:00
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|140109
|2006.01.10 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2060
|1.2010
|1.2066
|2006.01.10 19:27
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|140161
|2006.01.10 20:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2072
|1.2122
|1.2066
|2006.01.10 23:11
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|140325
|2006.01.11 01:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2063
|1.2113
|1.2057
|2006.01.11 02:16
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|140385
|2006.01.11 02:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|1.2007
|1.2063
|2006.01.11 03:14
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|140433
|2006.01.11 03:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2062
|1.2112
|1.2056
|2006.01.11 03:41
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|140466
|2006.01.11 03:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2061
|1.2111
|1.2055
|2006.01.11 07:16
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|140577
|2006.01.11 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2015
|1.2071
|2006.01.11 10:15
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|140808
|2006.01.11 10:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2115
|1.2059
|2006.01.11 10:32
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|140948
|2006.01.11 12:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2062
|1.2112
|1.2056
|2006.01.11 16:36
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|141336
|2006.01.11 16:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2109
|1.2159
|1.2103
|2006.01.11 16:42
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141349
|2006.01.11 16:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2100
|1.2150
|1.2094
|2006.01.11 17:19
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141418
|2006.01.11 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2096
|1.2046
|1.2102
|2006.01.11 18:22
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141446
|2006.01.11 18:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2162
|1.2106
|2006.01.11 21:05
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|141578
|2006.01.11 21:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2127
|1.2077
|1.2133
|2006.01.11 21:28
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141608
|2006.01.11 21:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2134
|1.2184
|1.2128
|2006.01.11 21:48
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141837
|2006.01.12 02:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2131
|1.2081
|1.2137
|2006.01.12 02:55
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|141903
|2006.01.12 03:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2140
|1.2190
|1.2134
|2006.01.12 06:50
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|142040
|2006.01.12 06:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2089
|1.2145
|2006.01.12 07:52
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|142088
|2006.01.12 07:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2142
|1.2192
|1.2136
|2006.01.12 09:30
|1.2136
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|142217
|2006.01.12 09:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2136
|1.2086
|1.2142
|2006.01.12 09:33
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|142366
|2006.01.12 11:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2152
|1.2202
|1.2146
|2006.01.12 11:25
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|142401
|2006.01.12 11:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2196
|1.2140
|2006.01.12 12:04
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|143205
|2006.01.12 21:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2032
|1.2082
|1.2026
|2006.01.13 02:48
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.23
|-40.00
|143308
|2006.01.13 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2036
|1.1986
|1.2042
|2006.01.13 03:35
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|143341
|2006.01.13 03:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2036
|1.1986
|1.2042
|2006.01.13 04:29
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|143356
|2006.01.13 04:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2041
|1.2091
|1.2035
|2006.01.13 07:46
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|143386
|2006.01.13 07:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2043
|1.2093
|1.2037
|2006.01.13 12:30
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|143592
|2006.01.13 12:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2059
|1.2009
|1.2065
|2006.01.13 14:45
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|143837
|2006.01.13 15:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2062
|1.2112
|1.2056
|2006.01.13 16:20
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|144056
|2006.01.13 17:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2070
|1.2120
|1.2064
|2006.01.13 19:38
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|144282
|2006.01.13 20:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2136
|1.2186
|1.2130
|2006.01.13 20:50
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|144495
|2006.01.16 03:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2153
|1.2103
|1.2159
|2006.01.16 06:15
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|144579
|2006.01.16 06:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2153
|1.2203
|1.2147
|2006.01.16 07:27
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|144601
|2006.01.16 07:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2146
|1.2096
|1.2152
|2006.01.16 11:43
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|144800
|2006.01.16 11:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2148
|1.2198
|1.2142
|2006.01.16 12:07
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|144903
|2006.01.16 13:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2089
|1.2145
|2006.01.16 16:15
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|145037
|2006.01.16 16:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2170
|1.2114
|2006.01.16 16:31
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|145056
|2006.01.16 17:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2112
|1.2062
|1.2118
|2006.01.16 17:28
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|145268
|2006.01.16 20:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2120
|1.2170
|1.2114
|2006.01.17 00:40
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.23
|60.00
|145347
|2006.01.17 00:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2064
|1.2120
|2006.01.17 07:00
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|145525
|2006.01.17 07:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2163
|1.2107
|2006.01.17 10:28
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|145817
|2006.01.17 10:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2125
|1.2075
|1.2131
|2006.01.17 10:51
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|145868
|2006.01.17 11:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2125
|1.2075
|1.2131
|2006.01.17 12:45
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|145956
|2006.01.17 12:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.2161
|1.2105
|2006.01.17 13:02
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|146012
|2006.01.17 13:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2082
|1.2032
|1.2088
|2006.01.17 14:33
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|146151
|2006.01.17 14:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|1.2136
|1.2080
|2006.01.17 15:04
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|146418
|2006.01.17 15:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2068
|1.2018
|1.2074
|2006.01.17 18:02
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|146678
|2006.01.17 18:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2066
|1.2116
|1.2060
|2006.01.18 00:24
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.23
|-500.00
|147005
|2006.01.18 02:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2102
|1.2052
|1.2108
|2006.01.18 03:34
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|147026
|2006.01.18 03:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2151
|1.2095
|2006.01.18 03:58
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147054
|2006.01.18 04:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2100
|1.2150
|1.2094
|2006.01.18 06:14
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147084
|2006.01.18 06:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2042
|1.2098
|2006.01.18 07:49
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147122
|2006.01.18 08:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.18 08:16
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147144
|2006.01.18 08:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2034
|1.2090
|2006.01.18 09:08
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147243
|2006.01.18 09:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2091
|1.2141
|1.2085
|2006.01.18 10:49
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|147369
|2006.01.18 11:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2064
|1.2120
|2006.01.18 11:31
|1.2120
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147390
|2006.01.18 11:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2113
|1.2063
|1.2119
|2006.01.18 12:18
|1.2119
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147472
|2006.01.18 13:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2128
|1.2178
|1.2122
|2006.01.18 13:58
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147491
|2006.01.18 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2119
|1.2069
|1.2125
|2006.01.18 15:08
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147628
|2006.01.18 16:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2122
|1.2069
|1.2125
|2006.01.18 16:12
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|147676
|2006.01.18 16:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2149
|1.2199
|1.2143
|2006.01.18 17:00
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147758
|2006.01.18 17:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2111
|1.2061
|1.2117
|2006.01.18 20:17
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|147903
|2006.01.18 20:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2137
|1.2081
|2006.01.18 20:24
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|147916
|2006.01.18 20:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2087
|1.2137
|1.2081
|2006.01.19 02:02
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.69
|-170.00
|148128
|2006.01.19 02:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2104
|1.2054
|1.2110
|2006.01.19 03:18
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|148170
|2006.01.19 03:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2101
|1.2151
|1.2095
|2006.01.19 04:31
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|148230
|2006.01.19 06:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2094
|1.2144
|1.2088
|2006.01.19 09:26
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|148397
|2006.01.19 09:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2042
|1.2098
|2006.01.19 11:43
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|148613
|2006.01.19 11:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2134
|1.2078
|2006.01.19 12:04
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|148641
|2006.01.19 12:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2084
|1.2134
|1.2078
|2006.01.19 12:56
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|148855
|2006.01.19 15:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2079
|1.2129
|1.2073
|2006.01.19 15:32
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|148992
|2006.01.19 17:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2081
|1.2131
|1.2075
|2006.01.19 20:31
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|149240
|2006.01.19 20:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2100
|1.2050
|1.2106
|2006.01.19 21:45
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|149336
|2006.01.19 21:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2142
|1.2086
|2006.01.20 00:21
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.23
|0.00
|149431
|2006.01.20 00:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2042
|1.2098
|2006.01.20 03:00
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|149500
|2006.01.20 03:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2140
|1.2084
|2006.01.20 03:05
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149559
|2006.01.20 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2082
|1.2132
|1.2076
|2006.01.20 05:07
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149568
|2006.01.20 05:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2079
|1.2129
|1.2073
|2006.01.20 08:01
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|149603
|2006.01.20 08:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2073
|1.2023
|1.2079
|2006.01.20 08:43
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149655
|2006.01.20 09:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2079
|1.2129
|1.2073
|2006.01.20 10:04
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149755
|2006.01.20 10:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2072
|1.2022
|1.2078
|2006.01.20 11:00
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149838
|2006.01.20 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|1.2133
|1.2077
|2006.01.20 11:03
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149850
|2006.01.20 11:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2081
|1.2131
|1.2075
|2006.01.20 11:26
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|149883
|2006.01.20 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2074
|1.2124
|1.2068
|2006.01.20 12:59
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|150042
|2006.01.20 15:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2069
|1.2019
|1.2075
|2006.01.20 15:37
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|150951
|2006.01.23 08:33
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2244
|1.2294
|1.2238
|2006.01.23 08:42
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|151007
|2006.01.23 09:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2246
|1.2296
|1.2240
|2006.01.23 09:58
|1.2240
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|151132
|2006.01.23 10:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2231
|1.2181
|1.2237
|2006.01.23 11:09
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|151169
|2006.01.23 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2256
|1.2306
|1.2250
|2006.01.23 19:47
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|151992
|2006.01.24 08:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2296
|1.2246
|1.2302
|2006.01.24 12:00
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|152636
|2006.01.24 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2282
|1.2332
|1.2276
|2006.01.24 12:26
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|152703
|2006.01.24 13:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2270
|1.2220
|1.2276
|2006.01.24 14:15
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|152770
|2006.01.24 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2277
|1.2327
|1.2271
|2006.01.24 15:08
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153016
|2006.01.24 18:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2279
|1.2329
|1.2273
|2006.01.24 21:21
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153119
|2006.01.24 21:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2272
|1.2222
|1.2278
|2006.01.24 21:47
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153340
|2006.01.25 02:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2266
|1.2316
|1.2260
|2006.01.25 04:41
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153392
|2006.01.25 06:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2268
|1.2318
|1.2262
|2006.01.25 07:17
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153420
|2006.01.25 07:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2261
|1.2211
|1.2267
|2006.01.25 07:30
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153448
|2006.01.25 08:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2272
|1.2322
|1.2266
|2006.01.25 09:21
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153567
|2006.01.25 10:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2277
|1.2327
|1.2271
|2006.01.25 12:43
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|153790
|2006.01.25 12:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2301
|1.2251
|1.2307
|2006.01.25 13:56
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153867
|2006.01.25 13:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2309
|1.2359
|1.2303
|2006.01.25 14:09
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|153955
|2006.01.25 15:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2291
|1.2241
|1.2297
|2006.01.25 17:49
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|154188
|2006.01.25 19:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2253
|1.2203
|1.2259
|2006.01.25 19:16
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154230
|2006.01.25 19:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2270
|1.2320
|1.2264
|2006.01.25 20:55
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154398
|2006.01.25 21:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2255
|1.2205
|1.2261
|2006.01.26 01:15
|1.2245
|0.00
|0.00
|-2.50
|-100.00
|154523
|2006.01.26 01:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2245
|1.2295
|1.2239
|2006.01.26 01:31
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154629
|2006.01.26 06:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2252
|1.2302
|1.2246
|2006.01.26 08:50
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154741
|2006.01.26 09:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2252
|1.2302
|1.2246
|2006.01.26 10:42
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154859
|2006.01.26 10:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2246
|1.2196
|1.2252
|2006.01.26 11:38
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154933
|2006.01.26 11:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2252
|1.2302
|1.2246
|2006.01.26 12:39
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154995
|2006.01.26 12:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2242
|1.2192
|1.2248
|2006.01.26 13:58
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|155153
|2006.01.26 15:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2250
|1.2300
|1.2244
|2006.01.26 15:30
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|155183
|2006.01.26 15:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2250
|1.2300
|1.2244
|2006.01.26 16:28
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|155266
|2006.01.26 17:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2254
|1.2304
|1.2248
|2006.01.26 17:36
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|155333
|2006.01.26 18:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2242
|1.2192
|1.2248
|2006.01.26 23:00
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|155610
|2006.01.27 01:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2209
|1.2259
|1.2203
|2006.01.27 02:49
|1.2205
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|155685
|2006.01.27 02:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2205
|1.2155
|1.2211
|2006.01.27 04:57
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|155765
|2006.01.27 05:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2208
|1.2258
|1.2202
|2006.01.27 07:25
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|155895
|2006.01.27 07:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2204
|1.2154
|1.2210
|2006.01.27 08:30
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|155939
|2006.01.27 08:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2207
|1.2257
|1.2201
|2006.01.27 09:11
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|156002
|2006.01.27 09:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2196
|1.2146
|1.2202
|2006.01.27 09:21
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|156017
|2006.01.27 09:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2203
|1.2153
|1.2209
|2006.01.27 09:56
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|156077
|2006.01.27 10:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2208
|1.2258
|1.2202
|2006.01.27 12:45
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|156383
|2006.01.27 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2173
|1.2123
|1.2179
|2006.01.27 15:30
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|157212
|2006.01.30 00:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2107
|1.2157
|1.2101
|2006.01.30 01:44
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|157337
|2006.01.30 02:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2108
|1.2158
|1.2102
|2006.01.30 03:15
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|157413
|2006.01.30 04:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.30 07:19
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|157591
|2006.01.30 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2108
|1.2158
|1.2102
|2006.01.30 10:21
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|157692
|2006.01.30 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2039
|1.2095
|2006.01.30 11:42
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|157848
|2006.01.30 11:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2140
|1.2084
|2006.01.30 12:35
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158145
|2006.01.30 14:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2081
|1.2031
|1.2087
|2006.01.30 15:37
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|158212
|2006.01.30 15:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2136
|1.2080
|2006.01.30 15:48
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158240
|2006.01.30 15:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|1.2133
|1.2077
|2006.01.30 16:04
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158264
|2006.01.30 16:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|1.2133
|1.2077
|2006.01.30 20:46
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158628
|2006.01.30 23:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2089
|1.2139
|1.2083
|2006.01.31 01:32
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.23
|30.00
|158679
|2006.01.31 01:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2036
|1.2092
|2006.01.31 02:32
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|158715
|2006.01.31 02:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2136
|1.2080
|2006.01.31 06:51
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|158820
|2006.01.31 06:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2095
|1.2045
|1.2101
|2006.01.31 07:59
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|158848
|2006.01.31 08:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2098
|1.2148
|1.2092
|2006.01.31 08:11
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158859
|2006.01.31 08:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2097
|1.2147
|1.2091
|2006.01.31 09:00
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158920
|2006.01.31 09:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2090
|1.2040
|1.2096
|2006.01.31 09:45
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|158950
|2006.01.31 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2107
|1.2157
|1.2101
|2006.01.31 10:26
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|159007
|2006.01.31 10:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2099
|1.2149
|1.2093
|2006.01.31 10:37
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|159228
|2006.01.31 13:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2106
|1.2156
|1.2100
|2006.01.31 15:16
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|159395
|2006.01.31 15:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2115
|1.2065
|1.2121
|2006.01.31 16:07
|1.2121
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|159447
|2006.01.31 16:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2121
|1.2171
|1.2115
|2006.01.31 16:18
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|160312
|2006.02.01 08:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2153
|1.2103
|1.2159
|2006.02.01 08:57
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|160321
|2006.02.01 08:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2153
|1.2103
|1.2159
|2006.02.01 09:34
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|160344
|2006.02.01 09:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2159
|1.2209
|1.2153
|2006.02.01 09:44
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|160409
|2006.02.01 10:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2141
|1.2091
|1.2147
|2006.02.01 10:41
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|160976
|2006.02.01 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2091
|1.2041
|1.2097
|2006.02.01 16:22
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|161092
|2006.02.01 16:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2142
|1.2086
|2006.02.01 18:06
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|161267
|2006.02.01 18:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2088
|1.2038
|1.2094
|2006.02.01 18:26
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|161586
|2006.02.01 23:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|1.2007
|1.2063
|2006.02.01 23:54
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|161722
|2006.02.02 01:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2065
|1.2115
|1.2059
|2006.02.02 03:14
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|161808
|2006.02.02 03:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2061
|1.2011
|1.2067
|2006.02.02 03:30
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|161862
|2006.02.02 04:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2072
|1.2122
|1.2066
|2006.02.02 06:00
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|161919
|2006.02.02 06:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2061
|1.2011
|1.2067
|2006.02.02 07:17
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|161937
|2006.02.02 07:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2064
|1.2114
|1.2058
|2006.02.02 07:34
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|161975
|2006.02.02 08:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2042
|1.1992
|1.2048
|2006.02.02 08:54
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|162020
|2006.02.02 08:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2051
|1.2101
|1.2045
|2006.02.02 10:45
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|162186
|2006.02.02 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2050
|1.2000
|1.2056
|2006.02.02 11:12
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|162239
|2006.02.02 11:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2060
|1.2110
|1.2054
|2006.02.02 14:14
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|163342
|2006.02.03 08:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2142
|1.2086
|2006.02.03 09:06
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|163360
|2006.02.03 09:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2086
|1.2036
|1.2092
|2006.02.03 12:26
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|163629
|2006.02.03 12:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2075
|1.2125
|1.2069
|2006.02.03 12:52
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165091
|2006.02.06 08:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2014
|1.1964
|1.2020
|2006.02.06 09:01
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165130
|2006.02.06 09:14
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2014
|1.1964
|1.2020
|2006.02.06 12:28
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|165308
|2006.02.06 12:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1999
|1.2049
|1.1993
|2006.02.06 12:51
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165424
|2006.02.06 13:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1981
|1.1931
|1.1987
|2006.02.06 14:54
|1.1987
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165579
|2006.02.06 15:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1972
|1.1922
|1.1978
|2006.02.06 15:38
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165620
|2006.02.06 15:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1972
|1.1922
|1.1978
|2006.02.06 16:10
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|165817
|2006.02.06 18:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|2006.02.06 18:40
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|166104
|2006.02.06 20:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1949
|1.1899
|1.1955
|2006.02.06 20:45
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|166136
|2006.02.06 20:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1949
|1.1899
|1.1955
|2006.02.06 21:00
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|166174
|2006.02.06 21:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1957
|1.2010
|1.1954
|2006.02.07 01:49
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.23
|-40.00
|166357
|2006.02.07 01:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1961
|1.1911
|1.1967
|2006.02.07 02:35
|1.1967
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|166427
|2006.02.07 04:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1964
|1.2014
|1.1958
|2006.02.07 11:38
|1.2014
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|166989
|2006.02.07 11:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2009
|1.2059
|1.2003
|2006.02.07 11:48
|1.2003
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|167003
|2006.02.07 11:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2000
|1.2050
|1.1994
|2006.02.07 12:35
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|167268
|2006.02.07 13:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1988
|1.1938
|1.1994
|2006.02.07 13:35
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|167396
|2006.02.07 15:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1975
|1.2028
|1.1972
|2006.02.07 17:06
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|167566
|2006.02.07 17:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.1918
|1.1974
|2006.02.07 18:20
|1.1967
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|167677
|2006.02.07 18:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1970
|1.2020
|1.1964
|2006.02.07 18:28
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|167743
|2006.02.07 18:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1970
|1.2020
|1.1964
|2006.02.07 20:56
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|167920
|2006.02.07 20:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.1918
|1.1974
|2006.02.07 21:13
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|167982
|2006.02.07 21:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1971
|1.1921
|1.1977
|2006.02.07 23:10
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|168222
|2006.02.08 01:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1991
|1.2041
|1.1985
|2006.02.08 02:21
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|168264
|2006.02.08 02:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1984
|1.1934
|1.1990
|2006.02.08 04:03
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|168392
|2006.02.08 04:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1977
|1.2027
|1.1971
|2006.02.08 06:16
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|168484
|2006.02.08 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1972
|1.2022
|1.1966
|2006.02.08 10:10
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|168705
|2006.02.08 10:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1975
|1.2028
|1.1972
|2006.02.08 10:34
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|168815
|2006.02.08 11:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1975
|1.2028
|1.1972
|2006.02.08 11:35
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|169015
|2006.02.08 13:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1979
|1.2029
|1.1973
|2006.02.08 13:25
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|169081
|2006.02.08 14:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.1915
|1.1971
|2006.02.08 15:34
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|169220
|2006.02.08 15:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1962
|1.2012
|1.1956
|2006.02.08 16:05
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|169304
|2006.02.08 16:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1959
|1.2009
|1.1953
|2006.02.08 17:10
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|169953
|2006.02.08 19:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1949
|1.2002
|1.1946
|2006.02.08 19:56
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|169980
|2006.02.08 20:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1943
|1.1993
|1.1937
|2006.02.09 03:00
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.68
|-500.00
|170595
|2006.02.09 08:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1971
|1.1921
|1.1977
|2006.02.09 08:44
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|170659
|2006.02.09 09:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|2006.02.09 09:15
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|170675
|2006.02.09 09:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|2006.02.09 09:28
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|170696
|2006.02.09 09:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|2006.02.09 09:49
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|170762
|2006.02.09 10:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1975
|1.1922
|1.1978
|2006.02.09 10:50
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|170816
|2006.02.09 11:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1975
|1.2028
|1.1972
|2006.02.09 11:36
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|170957
|2006.02.09 11:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1969
|1.1919
|1.1975
|2006.02.09 12:20
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171018
|2006.02.09 12:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1979
|1.2029
|1.1973
|2006.02.09 13:11
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171115
|2006.02.09 14:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|2006.02.09 14:18
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171147
|2006.02.09 14:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1982
|1.2032
|1.1976
|2006.02.09 14:51
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171170
|2006.02.09 14:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1977
|1.1927
|1.1983
|2006.02.09 15:39
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171221
|2006.02.09 15:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1983
|1.2033
|1.1977
|2006.02.09 16:56
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171317
|2006.02.09 16:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.1918
|1.1974
|2006.02.09 17:01
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171348
|2006.02.09 17:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1968
|1.1918
|1.1974
|2006.02.09 19:59
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171782
|2006.02.09 21:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1974
|1.2024
|1.1968
|2006.02.09 21:22
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171803
|2006.02.09 21:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1974
|1.2024
|1.1968
|2006.02.09 22:03
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|171891
|2006.02.10 00:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1984
|1.2034
|1.1978
|2006.02.10 02:24
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|172003
|2006.02.10 02:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1981
|1.1931
|1.1987
|2006.02.10 04:07
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|172099
|2006.02.10 04:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1984
|1.2034
|1.1978
|2006.02.10 04:30
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|0.00
|0.00
|0.94
|3 760.00
|Closed P/L:
|3 760.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|172238
|2006.02.10 07:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1987
|1.2037
|1.1981
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|Floating P/L:
|-60.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 760.94
|Floating P/L:
|-60.00
|Margin:
|1 198.70
|Balance:
|13 172.90
|Equity:
|13 112.90
|Free Margin:
|11 914.20
|Details:
|Gross Profit:
|11 551.38
|Gross Loss:
|7 790.44
|Total Net Profit:
|3 760.94
|Profit Factor:
|1.48
|Expected Payoff:
|14.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 388.62 (12.4%)
|Total Trades:
|257
|Short Positions (won %):
|149 (87.92%)
|Long Positions (won %):
|108 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|215 (83.66%)
|Loss trades (% of total):
|42 (16.34%)
|Largest
|profit trade:
|60.23
|loss trade:
|-500.00
|Average
|profit trade:
|53.73
|loss trade:
|-185.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (1 000.23)
|consecutive losses ($):
|3 (-539.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 020.00 (19)
|consecutive loss (count):
|-650.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1